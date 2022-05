Karas Ukrainoje. Nauji Rusijos veiksmų viražai: skelbiama, jog Ukrainos puolimas gali prasidėti ir iš Moldovos

Kaip skelbiama „The Sunday Times“ publikacijoje, kurioje cituojami Ukrainos žvalgybos šaltiniai, Rusija bandys atidaryti naują frontą prieš Ukrainą iš Moldovos.

Vienas iš šaltinių teigė, kad yra „nemažai požymių“, kurie rodo, kad netolimoje ateityje bus užpulta Moldova, turinti vos kelių tūkstančių karių kariuomenę.

„Manome, kad Kremlius jau priėmė sprendimą pulti Moldovą. Moldovos likimas yra labai svarbus“, – „The Sunday Times“ sakė šaltinis.

Sekmadienio vakarą Ukrainos prezidentas V. Zelenskis išplatino kalbą, kurioje teigia, kad Rusija telkia pajėgas Ukrainos pietuose ir ruošiasi rengti atakas Dniepropetrovsko regione, rašo UNIAN.

Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos sėkmingai atremia priešo atakas ir toliau tai darys, kol priešas paliks Ukrainos žemę.

„Jie [Rusijos kariuomenė] smogė žemės ūkio įmonių sandėliams, sunaikino grūdų sandėlį, padegė trąšų sandėlį, toliau tęsia gyvenamųjų rajonų atakas Charkivo regione, Donbase ir kt. Jie traukia pajėgas į šalies pietus ir bandys pulti mūsų miestus ir bendruomenes Dniepropetrovsko srityje, kas Rusijai šiame kare gali būti strateginė sėkmė“, – kalbėjo V. Zelenskis.

Be to, vėlų sekmadienio vakarą Rusija atnaujino gamyklos „Azovstal“ apšaudymą Mariupolyje. Tai įvyko iškart po to, kai iš ten buvo evakuota apie 100 ukrainiečių civilių.

Ukraina sekmadienį surengė sėkmingą ataką prieš Rusijos armijos štabo būstinę Iziume. Skelbiama, jog per ataką žuvo ir keli aukšto rango Rusijos karininkai.

Teigiama, jog per šią ataką buvo sužeistas ir Rusijos generalinio štabo vadas Valerijus Gerasimovas, atvykęs vadovauti puolimui Donbase. Jo sužalojimai esą gyvybei nepavojingi. Kremlius šios informacijos kol kas nepatvirtino.