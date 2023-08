Rusijos karas prieš Ukrainą

Maskvą atakavo dronai: buvo girdėti sprogimų garsai, uždaryti oro uostaiRugpjūčio 22-osios naktį Maskvoje buvo surengta dar viena dronų ataka, per ją buvo apgadinti namai ir automobiliai, pranešė „Ukrinform", remdamasi Rusijos žiniasklaida.Vietiniai „Telegram" kanalai pranešė apie atakas Krasnogorske ir Strogine.Pasak kanalo „Astra", po sprogimo Krasnogorske išdaužti namų langai ir apgadinti automobiliai. Ant asfalto matyti tikėtino bepiločio orlaivio liekanos.Pasak kanalo „Shot", dronas buvo numuštas virš Krasnogorsko netoli Maskvos srities vyriausybės pastato.Sprogimą girdėjo ir Maskvos Strogino rajono gyventojai, pranešė „Astra". Po sprogimo danguje buvo matyti dūmai.Maskvos meras pareiškė, kad Maskvą tariamai atakavo koviniai bepiločiai orlaiviai. Pranešama, kad dronai buvo numušti Krasnogorsko ir Čascų rajonuose. Maskvos Vnukovo ir Domodedovo oro uostai laikinai sustabdė veiklą.

BBC patvirtino, kad bombonešis „Tu-22M“ buvo sunaikintas oro bazėje Novgorodo regioneBBC žurnalistai išanalizavo filmuotą medžiagą apie degantį Rusijos viršgarsinį bombonešių raketų nešėją „Tu-22M“ ir padarė išvadą, kad jis buvo sunaikintas per Ukrainos ataką. Savaitgalį socialiniuose tinkluose pasirodė nuotraukų, kuriose buvo matoma, kaip neva bombonešis įsiliepsnojo Solcų oro bazėje Novgorodo regione.Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad Ukrainos dronas atakavo karinį aerodromą Novgorodo regione, dėl to buvo apgadintas vienas orlaivis. „Tu-22“ bombonešius Rusija aktyviai naudoja smogdama į Ukrainos teritoriją. Kijevo duomenimis, šių metų sausį, kai raketa iš „Tu-22“ bombonešio pataikė į gyvenamąjį pastatą Dnipro mieste žuvo 30 žmonių.Šiuolaikinės modifikacijos, pavyzdžiui, „Tu-22M3“, pasiekia iki 2300 km/h greitį ir gali gabenti iki 24 tonų ginklų.Per praėjusius mėnesius Kijevas paleido dešimtis dronų Maskvos link, bet Solcų oro bazė yra daug toliau – apie 650 km nuo sienos su Ukraina.

Ukraina: Rusija į Kupjanską atsiuntė 500 tankų ir 45 tūkst. kariųLymano-Kupyansko kryptimi yra daugiau nei 45 tūkstančiai Rusijos karių, daugybė tankų, pėstininkų kovos mašinų, artilerijos sistemų, tačiau Ukrainos ginkluotosios pajėgos turi stiprią gynybą.Tai pareiškė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų rytinės karių grupės spaudos tarnybos vadovas Ilja Jevlashas.Jis pažymėjo, kad Ukrainos gynyba šioje srityje yra gana stipri dėl inžinerinių kliūčių, kompetentingo ir teisingo vadovavimo ir kariuomenės drąsos, kurie sulaiko labai daug priešų.„Šiuo metu priešas ten laiko daugiau nei 45 500 savo karių, daugiau nei 30 tankų, šarvuotų kovinių transporto priemonių, beveik pusantro šimto MLRS. Jie bando pulti, bet neturi motyvacijos, kurią turi mūsų kariuomenė, kurie gina savo žemę ir neturi kur trauktis“, - sakė I. Jevlashas.Jis taip pat pažymėjo, kad Lymano-Kupiansko kryptimi okupantai smarkiai atakuoja – 533 išpuoliai per dieną.Kaip UNIAN pranešė anksčiau, šiandien, rugpjūčio 21 d., Ukrainos gynybos ministro pavaduotoja Hanna Maliar sakė, kad padėtis Kupjansko kryptimi yra sunki, kova tęsiasi, Ukrainos gynėjai labai stipriai priešinasi priešui.Ji pažymėjo, kad tiek Kupjansko, tiek Lymano kryptimis Rusijos kariuomenė neatsisako bandymų judėti į priekį. Dabar vyksta persigrupavimas ir priešas ten papildomai traukia pajėgas.

Graikija apmokys Ukrainos pilotus naudotis naikintuvais F-16Tai pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis bendroje spaudos konferencijoje su Graikijos premjeru Kyriakosu Mitsotakis.Dieną prieš tai, per oficialius vizitus į Nyderlandus ir Daniją, V. Zelenskis sutarė, kad šios valstybės aprūpins Ukrainą atitinkamai 42 ir 19 F-16 lėktuvais.

Ukrainos premjeras: Rusija nužudė apie 11 000 civilių, įskaitant 500 vaikųRusija jau įvykdė 136 000 nusikaltimų prieš Ukrainą ir ukrainiečius ir nužudė apie 11 000 civilių, tarp žuvusiųjų yra daugiau kaip 500 vaikų.Tarptautinėje konferencijoje tema „Specialusis tribunolas Rusijos agresijos prieš Ukrainą nusikaltimas tirti“ Ukrainos ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis pareiškė, kad teisingumas turi būti įvykdytas.Jis karą prieš Ukrainą pavadino vienu žiauriausių karų, nes Rusija jį kariauja prieš visus ukrainiečius, įskaitant moteris, vaikus ir senukus.Rusijos nusikaltimų skaičius, pasak premjero, yra daug didesnis, nei šiuo metu registruota. Jis, be kita ko, paminėjo 20 000 į Rusiją išvežtų vaikų, kurių daugelis buvo atiduoti įvaikinti, nors turi gyvus tėvus.D. Šmyhalio duomenimis, šalyje Rusija sunaikino per 116 000 civilinės infrastruktūros objektų, įskaitant dešimtis tūkstančių namų, tūkstančius švietimo ir sveikatos įstaigų.

Drono ataka Kalugos regione: pranešama apie orlaivio apgadinimą Šaikovkos aerodromeRusijos telegramos kanalai ir Ukrainos valdžia patvirtino, kad per drono ataka Šaikovskos aerodrome, Kalugos regione, buvo apgadintas lėktuvas. Gubernatorius Vladislavas Šapša pranešė, kad Kalugos Kirovskio rajono teritorijoje, kurioje yra aerodromas, buvo numuštas dronas. V. Šapšos komentare aerodromas nebuvo paminėtas, incidentas nebuvo paminėtas ir Rusijos gynybos ministerijoje pranešime. Pagal „Telegram“ kanalą "Baza", ryte aerodromo teritorijoje sudužo kamikadzių dronas, jis apgadino lėktuvą. Apie orlaivio apgadinimą taip pat pasakė ir Ukrainos gynybos ministerijos Pagrindinio žvalgybos direktorato atstovas Andrejus Jusovas.„Bent jau vienas lėktuvas buvo apgadintas. Kaip ir daugeliu atvejų, Rusijos režimas bando slėpti tikrąjį nuostolių ir žalos dydį“, – sakė jis.Jis taip pat pasidalijo kai kuriomis operacijos detalėmis. „Yra žmonių, kurie, koordinuodami veiksmus su Pagrindiniu žvalgybos direktoratu, vykdė pavestas užduotis. Atėjo iš centrinės Rusijos, dirbo ir sėkmingai grįžo atgal. Kaip ir daugeliu kitų atvejų, Pagrindinis žvalgybos direktoratas ir toliau vykdo užduotis, tiesą sakant, įskaitant agresoriaus valstybės teritoriją“, – pridūrė A. Jusovas.

Baerbock apie „Taurus“ sparnuotųjų raketų tiekimą Ukrainai: svarbi kiekviena dienaVokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock netiesiogiai pasisakė už tai, kad federalinė vyriausybė greitai priimtų sprendimą dėl galimo „Taurus“ sparnuotųjų raketų tiekimo Ukrainai. „Kad svarbi kiekviena diena, manau, per praėjusius pusantrų metų patyrėme ne tik įtikinamai, bet it žiauriai“, – pirmadienį pareiškė politikė, žurnalistų paklausta, ar ji sieks greito sprendimo dėl „Taurus“ raketų perdavimo.A. Baerbock kartu pasveikino Nyderlandų ir Danijos sprendimą skirti Ukrainai iš viso 61 naikintuvą F-16. Tai gera diena Ukrainai, o kartu gera diena Europai, kalbėjo ministrė.Nyderlandai įsipareigojo perduoti Ukrainai 42 naikintuvus, o Danija – 19.Vokietija reikalauja iš Ukrainos „Taurus“ sparnuotųjų raketų, tačiau Berlynas sprendimo dėl jų tiekimo dar nėra priėmęs.

Oro pajėgos: Ukrainai reikia 128 Vakarų naikintuvųUkrainai reikia 128 Vakaruose pagamintų naikintuvų, kad įgytų oro erdvės pranašumą kare su Rusija. Tai pareiškė Ukrainos karinių oro pajėgų vadovybės atstovas spaudai Jurijus Ihnatas.„Oro pajėgų vizija, numatanti mūsų oro pajėgų perginklavimą, kalbėjo apie 128 tokių naikintuvų skaičių, plius arba minus, kurių pakaktų pakeisti seną įrangos parką ir išsibarstyti po visą valstybę. Tai yra apie keturias aviacijos brigadas‘, – sakė J. Ihnatas ir pridūrė, kad skrydžiams su instruktoriumi ir transporto aviacijai vis dar reikalingi mokomieji lėktuvai.Jis sakė, kad daugiafunkciniai naikintuvai, tokie kaip F-16, gali smogti į įvairius taikinius sausumoje, jūroje ir ore – už priešo linijų, į priešo dronus ir orlaivius.„Kalbant apie daugiafunkcius naikintuvus, skaičius, kurį įvardinau, buvo nurodytas vizijoje. Mes priešinamės šiam skaičiui. Akivaizdu, kad karas ir karo veiksmai gali prisitaikyti, todėl iš tiesų tikrai reikia daugiau nei 100 orlaivių, kad jie būtų išsklaidyti skirtinguose aerodromuose ir reaguotų į skirtingus iššūkius“, - pabrėžė J. Ihnatas.Kaip anksčiau pranešė UNIAN, rugpjūčio 20 dieną Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po derybų su Nyderlandų premjeru Marku Rutte sakė, kad Ukraina, apmokiusi pilotus ir inžinierius, gaus 42 amerikiečių naikintuvus F-16.Tuo pat metu Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen sakė, kad jos šalis planuoja aprūpinti Ukrainą 19 naikintuvų F-16 ir kartu su Nyderlandais tapti pirmosiomis tai padariusiomis šalimis.

Pranešama apie naujas bepiločių orlaivių atakas Belgorodo regioneRusijos gynybos ministerija ir Belgorodo regiono valdžios institucijos pranešė apie naujas bepiločių orlaivių atakas Belgorodo rajone ir Shebekinsky miesto rajone.Pranešama, kad du orlaivio tipo dronai buvo sunaikinti priešlėktuviniais ginklais, aukų nebuvo.Belgorodo srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas sakė, kad Belgorodo regione yra nedidelių fasadų ir stiklinimo sugadinimų trijuose privačiuose namuose Nikolskojės kaime, taip pat buvo apgadinti du automobiliai.

V. Zelenskis atvyko į GraikijąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį atvyko į Graikiją. Tai šalies vadovas pranešė „Telegram“ kanale.Graikijoje V. Zelenskis susitiks su prezidente Katerina Sakellaropoulou ir ministru pirmininku Kyriakosu Mitsotakisu. Darbotvarkėje numatyta viskas, ką galime padaryti, kad apsaugotume žmonių gyvybes ir laisvę Europos namuose, pabrėžė V. Zelenskis.V. Zelenskis dalyvaus ir Ukrainos bei Balkanų šalių viršūnių susitikime. Pagrindinė susitikimo tema bus integracijos į ES ir NATO koordinavimas, karinis bendradarbiavimas ir saugumas. Taip pat planuojamas susitikimas su Europos Komisijos pirmininke Ursula von der Leyen.

Landsbergis Ispanijoje: Rusija gali pralaimėtiRusija gali pralaimėti, tvirtina Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis, pirmadienį dalyvavęs Ispanijoje vykusios konferencijos „Quo Vadis, Europe?“ sesijoje.Ministras renginyje retoriškai klausė, kodėl kontrpuolimą vykdančiai Ukrainai nesuteikiamas svertas pergalei. G. Landsbergis teigė, kad tam greičiausiai yra dvi priežastys – arba nemanoma, kad situacija yra pakankamai rimta, arba baiminamasi dėl to, kas nutiktų, jei svertas būtų veiksmingas ir jei branduolinė galia pralaimėtų karą, kurį pati pradėjo.Ministras tvirtino, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas bando ištaisyti tai, ką anksčiau yra pavadinęs didžiausia geopolitine XX a. klaida ir „panaikinti Sovietų Sąjungos žlugimą“.Pasak G. Landsbergio, Kremliaus šeimininkas mano, kad gali paveikti Sakartvelą, Moldovą ir Armėniją, tačiau 2014 m. jam nepavyko palenkti Ukrainos.„Matome, kaip atstatoma Berlyno siena. Kyla klausimas, kur ji iškils. Ji galėtų sustoti ties Ukrainos sienomis. Neduok dieve ji būtų pastatyta arčiau Europos sostinių“, – nurodė G. Landsbergis ir pridūrė, kad kyla pavojus taisyklėmis paremtai tvarkai.Ministras konferencijoje sakė, kad nebuvo suformuluotas galutinis, strateginis dabartinio karo Ukrainoje tikslas. Politikas paragino sukurti Ukrainos pergalės planą ir „paaiškinti mūsų žmonėms, kad taika įsivyraus po pergalės“. G. Landsbergis taip pat ragino nepasiduoti branduoliniam ir kitokio tipo šantažui.„Rusija gali pralaimėti. Ji jau yra pralaimėjusi praeityje“, – akcentavo jis.

V. Zelenskis įsitikinęs: Rusija pralaimės šį karąPraėjus dienai po to, kai Nyderlandai ir Danija pažadėjo Ukrainai amerikietiškų naikintuvų, prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė neabejojantis pergale kare. „Šiandien mes esame tikri, kad Rusija pralaimės šį karą“, – pabrėžė V. Zelenskis pirmadienį sakydamas kalbą prie parlamento pastato Danijos sostinėje Kopenhagoje. Jis esąs tikras, kad Ukraina laimės, „nes tiesa yra mūsų pusėje“.„Tai bus bendra pergalė. Tiesos, demokratijos, mūsų žmonių, mūsų tautų“, – tęsė V. Zelenkis. „Savo pergale, savo bendradarbiavimu“ Ukraina ir Daniją esą įrodo, kad „gyvybė yra vertybė“.Nyderlandai ir Danija sekmadienį Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui pažadėjo JAV gamybos naikintuvų.

Rusija konflikto eskalacija vadina Danijos sprendimą perduoti Ukrainai naikintuvųRusijos ambasadorius Danijoje Vladimiras Barbinas pareiškė, kad Kopenhaga, nuspręsdama perduoti Ukrainai amerikietiškų naikintuvų, aštrina konfliktą.Tai, kad Danija nusprendė „padovanoti Ukrainai 19 naikintuvų F-16, sukels konflikto eskalaciją“, sakė V. Barbinas agentūrai AFP. Danija esą slepiasi „už prielaidos, kad Ukraina pati turi nustatyti taikos sąlygas“. Taip Kopenhaga, anot ambasadoriaus, „siekia nepalikti Ukrainai kito pasirinkimo, kaip tik tęsti karinę konfrontaciją su Rusija“. Tačiau tokia pozicija stumia Ukrainą „į prarają“.Nyderlandai ir Danija sekmadienį Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui pažadėjo JAV gamybos naikintuvų.

V. Zelenskis: jei Ukraina nelaimės karo, pavojus kils visiems Rusijos kaimynamsUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tikina, kad jei jo šalis nelaimės karo, pavojus kils visiems Rusijos kaimynams.Kaip praneša „The Guardian“, V. Zelenskis tai pareiškė pirmadienio rytą Kopenhagoje kreipdamasis į Danijos parlamentą.„Jei Ukraina nelaimės, pavojus kils visiems Rusijos kaimynams. Tarptautinė teisė nebus atgaivinta. Bet kuri pasaulio demokratija gali tapti raketų, samdinių ar destabilizacijos taikiniu“, – tvirtino V. Zelenskis.Nepaisant to, jis pabrėžė, kad Ukraina nugalės. Prezidentas kartu padėkojo Danijai už visą jos suteiktą pagalbą ir solidarumą.Ukrainos lyderis sekmadienį atvyko į Daniją. V. Zelenskio vizito metu Danija paskelbė, kad perduos Kyjivui 19 naikintuvų „F-16“.Savaitgalį šių orlaivių Ukrainai taip pat pažadėjo Nyderlandai.

Danijos ministras: naikintuvus F-16 Ukrainai dovanojame su sąlyga Ukraina gali naudoti naikintuvus F-16, kuriuos jai perduos Danija ir Nyderlandai, tik savo teritorijoje. Tai pirmadienį pareiškė Danijos gynybos ministras Jakobas Ellemannas-Jensenas, pranešė „Ukrinform“ su nuoroda į „Reuters“. „Mes dovanojame ginklus su sąlyga, kad jie bus naudojami priešui išstumti iš Ukrainos teritorijos. Ir ne daugiau, – pirmadienį sakė J. Ellemannas-Jensenas. – Tokios yra sąlygos, nesvarbu, ar tai tankai, ar naikintuvai, ar kas nors kita“. Kaip pranešta anksčiau, prezidentas Volodymyras Zelenskis šį savaitgalį surengė skubų vizitą į Švediją, Nyderlandus ir Daniją. Rugpjūčio 20 dieną Nyderlandai ir Danija paskelbė apie savo sprendimą perduoti Ukrainai naikintuvų F-16. Ukrainiečių pilotai ir techninės priežiūros specialistai jau pradėjo mokytis valdyti ir prižiūrėti lėktuvus. Danija planuoja pirmuosius F-16 Ukrainai pristatyti į metų pabaigą. Iš viso Danija padovanos 19 naikintuvų. Nyderlandai turi 42 naikintuvus F-16, tačiau dar nenusprendė, ar visus juos perduos Ukrainai.

Rusijos karinis laivas pirmą kartą nuo okupacijos pradžios įplaukė į Mariupolio uostąPirmą kartą nuo Rusijos karo Ukrainoje pradžios Rusijos karo laivas įplaukė į laikinai okupuoto Mariupolio uostą ir prisišvartavo jame. Apie tai „Telegram“ pranešė Mariupolio mero patarėjas Petro Andriuščenka.„Mariupolio uostas tapo karine baze. Vakar pirmą kartą nuo okupacijos pradžios į Mariupolio uosto vandenis įplaukė ir prisišvartavo Rusijos karinis laivas. Likus valandai iki jo prisišvartavimo, uosto teritorijoje nusileido keturi įvairių klasių koviniai sraigtasparniai ir liko ten iki vakaro“, – rašė P. Andriuščenka.Jis pažymėjo, kad kol kas negalima pasakyti, ar tai sistemingas, ar vienkartinis švartavimasis, reikia stebėti. „Tačiau laivas tikrai prisišvartavo visai kitoje vietoje, nei skelbė „padugnių vadeivos“. Jei tai nuolatinė bazė, kyla daug klausimų. Pradedant nuo to, kokią grėsmę laivas kelia, ir baigiant grėsmės vertinimu artimiausiu metu, turint galvoje naujas kovas dėl Mariupolio“, – pridūrė mero patarėjas.Kaip pranešta anksčiau, Rusijos okupantai Mariupolį ir aplinkinius kaimus verčia kariniu ir logistikos centru.

Per praėjusią parą rusai apšaudė Zaporižios sritį 92 kartus, žuvo civilisSekmadienį, rugpjūčio 20 d., Rusijos pajėgos apšaudė Ukrainos Zaporižios sritį 92 kartus. Vienas civilis žuvo, o dar du buvo sužeisti. Tai platformoje „Telegram“ pranešė šios srities karinės administracijos vadovas Jurijus Malaško, kuriuo remiasi naujienų agentūra „Ukrinform“.„Per Polohų rajone esančios Šyrokės apšaudymą žuvo 61 m. vyras. Buvo sužeistas 77 m. Šyrokės gyventojas ir 58 m. Mala Tokmačkos gyventojas“, – nurodė pareigūnas.Skaičiuojama, kad per praėjusią parą rusų taikinyje atsidūrė 23 Zaporižios srities gyvenvietės. 85 artilerijos sviediniai buvo nukreipti į Orichivo, Huliaipolės, Mala Tokmačkos, Novoandrijivkos, Olhivskės, Malynivkos, Bilohirijos, Levadnės, Stepnohirsko, Piatichatkų, Plavnių, Lukjanivskės ir kitų gyvenviečių teritorijas. Negana to, okupantai prieš Pavlivką ir Čarivnę surengė tris dronų atakas, o prieš Šyrokę, Červonę, Novodarivką ir Kamianskę buvo panaudotos daugkartinio paleidimo raketų sistemos. Gauti šeši pranešimai apie žalą gyvenamiesiems pastatams.

Pranešama apie sprogimą Rusijos Rostovo prie Dono miesteRostovo prie Dono gyventojai praneša mieste girdėję sprogimą. Gubernatorius teigia, esą stiprius garsus sukėlė „lėktuvo perėjimas prie viršgarsinio greičio“.Leidinys 161.ru skelbia, kad rugpjūčio 21 dienos rytą Rostovo gyventojai įvairiuose miesto rajonuose girdėjo stiprų garsą, panašų į sprogimą. Pasak liudininkų, nuo garso kai kuriuose pastatuose įskilo langų stiklai.Rusijos karo korespondentas Jurijus Kotenokas tvirtina, neva, preliminariais duomenimis, virš Rostovo prie Dono suveikė oro gynybos sistemos, perėmusios „tris Ukrainos raketas“. Regiono gubernatorius Vasilijus Golubevas paaiškino, kad į sprogimą panašų garsą sukėlė „lėktuvo perėjimas prie viršgarsinio greičio“.Liudininkų filmuotoje medžiagoje aiškiai girdimas sprogimo garsas, taip pat signalizacijų signalai, kurie tikriausiai suveikė stovinčiuose automobiliuose.https://t.me/nvua_official/60028

Ukrainos duomenimis, nuo plataus masto karo pradžios Rusija jau neteko maždaug 257 930 kariųRusija nuo visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. rugpjūčio 21 d. šioje šalyje jau neteko maždaug 257 930 karių, įskaitant 460 kariškių, kurie buvo nukauti per pastarąją parą. Tai pirmadienio rytą feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Be to, štabo duomenimis, Ukrainos gynėjai sunaikino 4 358 Rusijos tankus (+12 per pastarąsias 24 val.), 8 449 (+14) šarvuotąsias kovos mašinas, 5 264 (+19) artilerijos sistemas, 719 (+2) daugkartinio paleidimo raketų sistemų, 489 priešlėktuvinės gynybos sistemas, 315 lėktuvų, 316 sraigtasparnių, 7 692 (+12) automobilius, 18 laivų, 4 309 (+5) dronus, 794 (+4) specialiosios technikos vienetus ir 1 406 sparnuotąsias raketas.Kaip pažymi štabas, šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiantys intensyvūs mūšiai.

Ukraina sako, kad jos pajėgos netoli Bachmuto atkovojo 3 kv. km. teritorijosUkrainos pajėgos pasiekė teritorinių laimėjimų aplink rytinį Bachmuto miestą, pirmadienį pranešė šios šalies gynybos viceministrė Hanna Maliar.„(Aplink Bachmutą) buvo išlaisvinti dar trys kvadratiniai kilometrai teritorijos. Pietuose padėtis reikšmingai nekito. Mūsų gynėjai toliau žengia į priekį Berdiansko ir Melitopolio sektoriuose“, – valstybinei televizijai pareiškė H. Maliar.Ukraina birželį pradėjo kontrpuolimą prieš įsiveržusią Rusijos kariuomenę.Pasak H. Maliar, aplink Bachmutą iš viso jau išlaisvinti 43 kv. km. teritorijos.Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba praėjusią savaitę interviu naujienų agentūrai AFP patikino, kad jo šalies kariai išvaduos visas Rusijos pajėgų okupuotas teritorijas.

Britų žvalgyba: Rusija kuria dar vieną armiją okupuotoje pietų UkrainojeRusija plečia savo karines struktūras atsižvelgdama į karo realijas. Kuriama dar viena nauja formuotė – 18-oji kombinuotoji armija. Apie tai socialiniame tinkle „X“ pirmadienį pranešė Jungtinės Karalystės gynybos ministerija.Kaip pažymima santraukoje, tikėtina, kad šis darinys susijungs ir sustiprins kitus šiuo metu Chersono regione veikiančius dalinius, įskaitant 22-ąjį armijos korpusą, kuris paprastai sudaro Rusijos įgulą okupuotame Kryme.JK žvalgybos duomenimis, naująją armiją greičiausiai sudarys iš esmės mobilizuotas personalas ir daugiausia dėmesio ji skirs gynybinėms operacijoms pietų Ukrainoje.„Tikėtina, kad Rusija siekia išlaisvinti labiau patyrusius dalinius, kad šie galėtų kovoti svarbiausiose kryptyse. Yra reali galimybė, kad tai lėmė neseniai įvykusį oro desanto pajėgų perdislokavimą iš Chersono į Orichivo sektorių, kur vyksta įnirtingi mūšiai“, – sakoma JK gynybos ministerijos suvestinėje.Mobilizacija naujoms armijomsPasak „RBC-Ukraina“, anksčiau britų žvalgyba pranešė, kad Rusija pradėjo formuoti naujus didelius junginius savo sausumos pajėgoms okupuotoje Ukrainos teritorijoje sustiprinti.Rusijos valdžia pirmenybę teikia teisės aktų keitimui, kad į kariuomenę būtų galima greitai pašaukti daugiau vyrų. Valstybės Dūma padidino maksimalų šaukimo į kariuomenę amžių nuo 27 iki 30 metų, palikdama dabartinę žemutinę 18 metų ribą.Be to, buvo padidinta viršutinė amžiaus riba, iki kurios asmenys gali būti imami į atsargą, ir dabar aukštesnio rango karininkai gali būti mobilizuojami iki 70 metų amžiaus.Kartu britų žvalgyba pranešė, kad Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kontrpuolimas pietuose jau išsekino dviejų Rusijos armijų pajėgumus.

Rusijos gynybos ministerija skelbia apie antrąjį droną, numuštą netoli MaskvosOro gynybos pajėgos sunaikino dar vieną Ukrainos droną virš Maskvos srities, skelbia Rusijos gynybos ministerija.„Rugpjūčio 21 d., 08.16 val. Maskvos laiku, Kyjivo režimo bandymas įvykdyti teroristinį išpuolį nepilotuojamu orlaiviu buvo sužlugdytas. Ukrainos nepilotuojamą orlaivį virš Maskvos srities laiku aptiko ir sunaikino budinčios oro gynybos pajėgos“, – skelbia ministerija.https://t.me/meduzalive/90110

Dėl dronų atakų ir sprogimų uždaryti visi Maskvos oro uostaiDėl dronų antskrydžio uždaryti visi Maskvos oro uostai, buvo paskelbtas vadinamasis „dengimo“ režimas, kuris įvedamas bandant numušti neatpažintus objektus. Tai pirmadienį pranešė portalas „RBC-Ukraina“, remdamasis Rusijos žiniasklaida.Be kita, ko, liudininkai pranešė apie garsų sprogimą danguje netoli Zvenigorodo Maskvos srityje.Rusijos karinė žinyba pranešė, kad virš Maskvos srities Istros rajono teritorijos esą buvo numuštas bepilotis orlaivis.Dėl draudimo skristi virš Maskvos keturis skrydžius priėmė Kazanės oro uostas. Tai du reisai iš Jekaterinburgo, po vieną iš Orsko ir Čeliabinsko.Portalas primena, kad pastaruoju metu padaugėjo dronų atakų prieš Maskvą. Rugpjūčio 21-osios rytą Rusijos kariuomenė paskelbė, kad numušė droną Maskvos srities Odincovo mieste.Signalas „Dengti“ Rusijos teritorijoje duodamas išimtiniais atvejais, kai oro erdvėje pasirodo neatpažinti objektai ir kai į juos šaudoma.https://t.me/meduzalive/90109

Rusija pranešė užkirtusi kelią Ukrainos dronų atakai netoli MaskvosRusijos gynybos ministerija pirmadienį pranešė, kad užkirto kelią Ukrainos bepiločio orlaivio atakai Maskvos srityje, tačiau apie aukas nepranešė.Pirmadienio rytą „buvo sužlugdytas Kyjivo mėginimas surengti ataką su orlaivio tipo bepilote skraidykle“, sakoma gynybos ministerijos pranešime.Dronas buvo „sustabdytas elektroninės kovos priemonėmis“ ir nukrito Odincovo rajone, nurodė ministerija, pridurdama, kad aukų nebuvo. Odincovas yra į pietvakarius nuo sostinės.Pastarosiomis savaitėmis virš Maskvos finansinio rajono buvo atremti du dronų išpuoliai, kurių kiekvienas padarė nedidelę žalą daugiaaukščių pastatų fasadams. Gegužės mėnesį dronai buvo numušti netoli Kremliaus.

Zelenskis į klausimą apie teritorines nuolaidas atsakė pajuokaudamas apie BelgorodąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis į klausimus apie Ukrainos pasirengimą daryti teritorines nuolaidas atsakė pasiūlydamas iškeisti Rusijos Belgorodo miestą į Ukrainos narystę NATO.Pasak „Ukrinform“ korespondento, V. Zelenskis tai pasakė per bendrą spaudos konferenciją su Danijos ministre pirmininke Mette Frederiksen.„Mainais į teritorijas? Mes pasirengę iškeisti Belgorodą į mūsų narystę NATO“, – sakė V. Zelenskis.Jis taip pat pažymėjo, kad per derybas su Danija dėl naikintuvų F-16 perdavimo abi šalys nediskutavo apie tai, ar bus galima smogti Rusijos teritorijai.„Mums svarbiausia išlaisvinti savo teritorijas. Mūsų konkreti misija yra gintis. Mes nesame rusai, mums reikia Ukrainos žemės“, – sakė V. Zelenskis.Kelionę į Daniją V. Zelenskis pradėjo po vizito Nyderlanduose.

Rusijos pajėgos sugriežtino patikros punktus MelitopolyjeRusija sugriežtino kontrolės punktų aplink Melitopolį kontrolę, „Telegram“ pranešė meras Ivanas Fiodorovas.„Melitopolio gyventojai turėtų būti informuoti apie reguliarius patikrinimus visuose miesto ir rajono kontrolės punktuose, – rašė jis. – Gyventojai praneša, kad okupantai atidžiai tikrina telefonus, automobilius, pasus“.I. Fiodorovas patarė Melitopolio gyventojams būti atsargiems ir budriems tikrinimo punktuose.Melitopolyje prieš karą gyveno apie 150 000 gyventojų, o nuo 2022 m. kovo mėnesio jis buvo kontroliuojamas Rusijos. Daugelis miesto kelių ir geležinkelių yra naudojami kaip svarbios vietos, kur Rusijos kariai gali gabenti atsargas į okupuotas teritorijas.

Zelenskis paskelbė kontrpuolimo trūkumus: mūsų pajėgos neturėjo kuo pultiUkrainos prezidentas Danijoje paaiškino, kodėl ukrainiečiai anksčiau nepradėjo galingo kontrpuolimo. Kaip skelbia „Unian“, prezidentas teigė, kad Ukrainos pajėgos neturėjo su kuo pulti.„Jei trūksta šarvuočių, tankų... Puldami jūs tiesiog prarasite vyrus. Nuvažiuosite vieną, du ar penkis kilometrus, bet to kaina bus tūkstančiai karių. Jie tiesiog žus, o tikslas nebus pasiektas“, – konferencijos metu sakė V. Zelenskis. Jis pridūrė, kad Ukraina vis dar laukia, kol turės pakankamai pajėgumų kontratakuoti.Anot Ukrainos prezidento, kol Ukraina laukia Vakarų ginklų, rusai toliau stiprino savo įtvirtinimus. Kiek vėliau Ukrainos prezidentas pridūrė, kad negali kritikuoti Vakarų, nes „šalis vis dar gauna jų paramą“.

Ukrainos pilotai pradeda treniruotis su naikintuvais F-16Apie tai, kaip skelbia CNN, pranešė Kijevas.Ukrainos pilotai pradėjo mokymus su naikintuvais F-16, sakė Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas, kurie, kaip teigiama, yra būtina norint atremti Rusijos oro pranašumą.„Mokymai (F-16) prasidėjo“, – šeštadienį Ukrainos žiniasklaidai sakė Reznikovas ir pridūrė, kad, be pilotų, treniruojasi ir keli Ukrainos inžinieriai bei technikai.Reznikovas sakė negalintis pasakyti, kada bus paskutinė treniruočių diena, tačiau pažymėjo, kad „minimalus treniruočių terminas yra šeši mėnesiai“.Jis sakė, kad instruktoriai praneš apie mokymų pabaigą, kai bus patenkinti, kad pilotai, inžinieriai ir technikai įvaldė naujus įgūdžius.Stažuotojai taip pat gaus anglų kalbos techninės terminijos mokymą, nes „nepakanka bazinio anglų kalbos lygio“, – sakė jis.Reznikovas sakė, kad svarbu nustatyti, kokius ginklus turės lėktuvas.„Juk be radarų lėktuvas nemato, o be kulkosvaidžių, raketų ir sviedinių jis nėra ginklas, o tik nešiklis“, – pridūrė jis.F-16 mokymo programą remia 11 NATO šalių koalicija ir jai reikalingas oficialus JAV patvirtinimas, nes lėktuvai yra amerikietiškos technologijos.Penktadienį JAV pareigūnas pareiškė, kad JAV įsipareigojo patvirtinti naikintuvų F-16 perdavimą Ukrainai, kai tik bus baigti mokymai.

Per raketų ataką Černihive sužalotų žmonių skaičius išaugo iki 156Per Rusijos raketų ataką Ukrainos Černihivo miesto centre sužalotų žmonių skaičius išaugo iki 156. Tai pranešė prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojas Oleksijus Kuleba.41 žmogus šiuo metu gydomas ligoninėse. Gelbėjimo darbai baigti, rašė pareigūnas „Telegram“ tinkle. Jo duomenimis, per ataką apgadinti 66 gyvenamieji namai, 10 administracinių pastatų ir 67 automobiliai.Per raketų smūgį Černihive šeštadienį žuvo septyni asmenys.

Danija perduos Ukrainai 19 naikintuvų F-16Danija perduos Ukrainai 19 naikintuvų F-16. Tai sekmadienį Kopenhagoje spaudos konferencijoje su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu paskelbė Danijos premjerė Mettė Frederiksen.Prieš tai jau Nyderlandų premjeras Markas Ruttė pažadėjo Kyjivui 42 naikintuvus F-16.Danija ir Nyderlandai yra pirmosios šalys, kurios įsipareigoja perduoti naikintuvų, pažymėjo M. Frederiksen. Ji pareiškė viltį, kad šiuo pavyzdžiu paseks daugiau šalių.M. Frederiksen taip pat pabrėžė tikinti, kad naikintuvai galės apsaugoti Ukrainos dangų ir Ukrainos žmones.

Zelenskis neskelbto vizito atvyko į DanijąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po apsilankymo Nyderlanduose neskelbto vizito atvyko į Daniją. Jis susitiks su danų premjere Mette Frederiksen, karališkąja šeima, partijų pirmininkais ir ekonomikos atstovais, pranešė V. Zelenskis „Telegram“ kanale.„Mes toliau dirbame, kad sustiprintume Ukrainą ir savo žmones“, – teigiama toliau žinutėje.Prieš tai Danija ir Nyderlandai pranešė, kad perduos Ukrainai F-16 naikintuvų. „Ruošiame papildomų gerų naujienų savo ukrainiečių kovotojams, – pažymėjo V. Zelenskis.

Rutte: per anksti skelbti, kad perduosime visus 42 naikintuvus„The Guardian“ praneša, kad Nyderlandų ministras pirmininkas Markas Rutte bendroje spaudos konferencijoje su Volodymyru Zelenskiu sakė, kad Nyderlandai iš viso turi 42 F-16, tačiau dar per anksti pasakyti, ar visi jie bus perduoti, kaip prieš tai pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.Danijos užsienio reikalų ministerija sekmadienį paskelbtame pareiškime taip pat patvirtino savo įsipareigojimą pristatyti F-16.

Ukrainos prezidentas istoriniu vadina sprendimą dėl naikintuvų „F-16“ perdavimo jo šaliaiUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis istoriniu pavadino Nyderlandų sprendimą perduoti jo šaliai naikintuvų „F-16“.Sekmadienį kalbėdamas bendroje, Eindhovene surengtoje spaudos konferencijoje su Nyderlandų premjeru Marku Rutte V. Zelenskis nurodė, kad Nyderlandų priimtas sprendimas yra „absoliučiai istorinis, stiprus ir įkvepiantis“. Ukrainos lyderis pabrėžė, kad tai yra „dar vienas žingsnis stiprinant Ukrainos oro skydą“.V. Zelenskis anksčiau sekmadienį atvyko į Nyderlandus. Praėjus kelioms valandoms po atvykimo Ukrainos vadovas socialiniuose tinkluose pranešė, kad kartu su M. Rutte susitarė dėl „F-16“ perdavimo, kai bus užbaigti Ukrainos pilotų ir inžinierių mokymai. „42 lėktuvai. Ir tai tik pradžia“, – teigė V. Zelenskis.

Ukraina gaus 42 amerikiečių naikintuvus „F-16“Po pilotų ir inžinierių apmokymo Ukraina gaus 42 amerikiečių naikintuvus F-16, po derybų su Nyderlandų ministru pirmininku Marku Rutte pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.„Su Marku Rutte susitarėme dėl F-16 skaičiaus, kuris bus suteiktas Ukrainai po mūsų pilotų ir inžinierių mokymų. 42 orlaiviai. Ir tai tik pradžia. Ačiū, Nyderlandai!“ – rašė jis „Telegram“.V. Zelenskis susitarimus pavadino dar vienu žingsniu stiprinant Ukrainos oro skydą.https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1693238151249096822

Maskva planuoja okupuotame Mariupolyje apgyvendinti 300 tūkst. rusųMaskva planuoja laikinai okupuotame Mariupolyje apgyvendinti 300 tūkst. rusų. Tai pranešė Ukrainos nacionalinio pasipriešinimo centras, kuriuo remiasi naujienų agentūra „Ukrinform“.„Priešas sukūrė laikinai okupuotam Mariupoliui „planą“, pagal kurį numatoma migracijos iš Rusijos Federacijos būdu padidinti jo populiaciją maždaug 300 tūkst. žmonių“, – nurodė organizacija. Pažymima, kad nacionalinis pasipriešinimo centras apie tai sužinojo iš šaltinių Ukrainos pogrindžio judėjime, kuris gavo prieigą prie atitinkamų okupacinės administracijos dokumentų.Rusijos pareigūnai demografinius pokyčius planuoja įgyvendinti iki 2035 m. Siekdamas paskatinti šiuos procesus, Kremlius inicijavo Rusijos Federacijos piliečiams skirtą lengvatinių paskolų programą. Negana to, įsibrovėliai į laikinai okupuotas teritorijas gabena sezoninius darbuotojus ir valstybės tarnautojus iš slogiausių Rusijos regionų.Tuo pat metu vietos gyventojai yra priverstinai deportuojami į Rusijos Federacijos teritoriją.Nacionalinis pasipriešinimo centras pažymėjo, kad tokie veiksmai pagal tarptautinę teisę laikomi turinčiais genocido požymių. „Visi tie, kurie dalyvauja vykdant ukrainiečių tautos genocidą sulauks teisingos ir neišvengiamos bausmės“, – pabrėžė organizacija.

Zelenskis atvyko į NyderlandusUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį atvyko į Nyderlandus, praneša naujienų agentūra „Reuters“.Kaip teigiama, V. Zelenskis karinių oro pajėgų bazėje Eindhovene susitiks su Nyderlandų premjeru Marku Rutte.Ukrainos lyderis į šią šalį atvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai JAV davė Nyderlandams ir Danijai sutikimą tiekti Kyjivui naikintuvus „F-16“.

Per pastarąsias 24 val. rusai Donecko srityje apšaudė 12 gyvenviečiųPer pastarąją parą Rusijos kariai Ukrainos Donecko srityje apšaudė 12 gyvenviečių ir ten apgadino 25 civilinius objektus. Tai pranešė Donecko srities policijos departamentas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Okupantai Donecko srityje smogė į 12 gyvenviečių, buvo sužeistas civilis. Per pastarąją parą policija užfiksavo 18 priešo atakų, nukreiptų prieš civilius gyventojus. Rusijos kariai paleido raketas „R-77“, oro gynybos raketas „S-300“, dronus, „žemė-oras“ tipo raketas „Smerč“, „Uragan“ ir „Grad“ bei pasitelkė artileriją, tankus ir minosvaidžius... buvo apgadinti 25 civiliniai objektai“, – nurodė policija.Pažymima, kad tarp apgadintų civilinių objektų yra 15 gyvenamųjų namų, taip pat degalinės, garažai ir automobiliai.

Britų žvalgyba: Rusijos oro pajėgų vadovybė patiria spaudimą pagerinti oro gynybąDronų ir raketų atakų akivaizdoje Rusijos oro pajėgų vadovybė veikiausiai patiria didelį spaudimą pagerinti oro gynybą virš vakarinės Rusijos dalies.Kaip praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, tai savo naujausioje, sekmadienį platformoje X (buvusiame tviteryje) paskelbtoje žvalgybos duomenų suvestinėje pareiškė Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerija.„Rusijos oro pajėgų (VKS) vadovybė veikiausiai patiria didelį spaudimą pagerinti oro gynybą virš Vakarų Rusijos. Pastaraisiais mėnesiais padaugėjo pavojų, kurie skverbiasi giliai į Rusijos vidų“, – sakoma suvestinėje.„Spaudimas veikiausiai tenka VKS štabo viršininkui generolui pulkininkui Viktorui Afzalovui; VKS vyriausiasis vadas generolas Sergejus Surovikinas tebėra nuošalyje, įtariama, kad jis buvo sulaikytas dėl grupuotės „Wagner“ maišto, surengto 2023 m. birželį“, – priduria ministerija.Suvestinėje taip pat tvirtinama, kad smūgiai Rusijos gilumoje turi strateginę svarbą, nes Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas beveik neabejotinai įsiveržė į Ukrainą manydamas, kad tai neturės praktiškai jokio tiesioginio poveikio rusams.„Bepilotės skraidyklės reguliariai smogia Maskvai. Negana to, daugėja pranešimų apie „SA-5 GAMMON“ raketų smūgius Rusijai. Šis sovietinis 7,5 tonos sveriantis, 11 metrų ilgio ginklas nebevaidina su oro gynyba susijusio vaidmens Ukrainos inventoriuje. Tačiau dabar jis, regis, pasitelkiamas kaip antžeminė puolamoji balistinė raketa“, – pažymima suvestinėje.

Nuo karo pradžios Ukrainoje jau žuvo 503 vaikaiNuo Rusijos sukelto plataus masto karo pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. rugpjūčio 20 d. Ukrainoje jau žuvo 503 vaikai. Dar bent 1 115 buvo sužeisti.Tai sekmadienio rytą tinkle „Telegram“ pranešė Ukrainos Generalinė prokuratūra, kuria remiasi naujienų agentūra „Ukrinform“.Pažymima, kad šie duomenys nėra galutiniai.Pasak prokuratūros, daugiausiai vaikų nukentėjo Donecko (485), Charkivo (299), Kyjivo (129), Chersono (121), Zaporižios (99), Mykolajivo (97), Dnipropetrovsko (95), Černihivo (71) ir Luhansko (67) srityse.

Per praėjusią parą rusai apšaudė Chersono sritį 77 kartus, žuvo vienas civilisŠeštadienį, rugpjūčio 19-ąją, Rusijos kariuomenė apšaudė Ukrainos Chersono sritį 77 kartus. Tai platformoje „Telegram“ pranešė šios srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas, kuriuo remiasi naujienų agentūra „Ukrinform“.„Per praėjusią parą priešas inicijavo 77 atakas, iš minosvaidžių, artilerijos, tankų, sistemų „Grad“, dronų ir lėktuvų paleisdamas 422 sviedinius. Priešas 14 sviedinių paleido į Chersono miestą“, – nurodė O. Prokudinas.Pasak jo, Rusijos kariuomenės taikinyje atsidūrė regiono gyvenamosios teritorijos, kritinės infrastruktūros objektas ir gamyklos teritorija.Per Rusijos atakas vienas civilis žuvo, o dar vienas buvo sužeistas.

Maskvoje, oficialiais duomenimis, vėl mėginta surengti drono atakąRusijos sostinėje Maskvoje, oficialiais duomenimis, buvo atremta nauja drono ataka.Miesto meras Sergejus Sobianinas ankstų sekmadienį platformoje „Telegram“ pareiškė, kad naktį virš Maskvos buvo bandyta skraidinti droną. Tam kelią esą užkirto oro gynyba.Incidento detalės kol kas neaiškios. Šios informacijos nepriklausomai patvirtinti negalima.Pasak mero, naktį buvo laikinai uždaryti Maskvos Vnukovo ir Domodedovo oro uostai. Apie uždarymus taip pat skelbė Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS. Tiksli to priežastis nėra žinoma.

Ukrainos duomenimis, nuo plataus masto karo pradžios Rusija jau neteko maždaug 257 470 kariųRusija nuo visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. rugpjūčio 20 d. šioje šalyje jau neteko maždaug 257 470 karių, įskaitant 460 kariškių, kurie buvo nukauti per pastarąją parą. Tai sekmadienio rytą feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Be to, štabo duomenimis, Ukrainos gynėjai sunaikino 4 346 Rusijos tankus (+6 per pastarąsias 24 val.), 8 435 (+11) šarvuotąsias kovos mašinas, 5 245 (+33) artilerijos sistemas, 717 (+3) daugkartinio paleidimo raketų sistemų, 489 (+3) priešlėktuvinės gynybos sistemas, 315 lėktuvų, 316 sraigtasparnių, 7 680 (+15) automobilių, 18 laivų, 4 304 (+22) dronus, 790 (+5) specialiosios technikos vienetų ir 1 406 sparnuotąsias raketas.Kaip pažymi štabas, šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiantys intensyvūs mūšiai.

Vietos pareigūnai: Rusijos Kursko mieste dronas smogė į geležinkelio stotįVakarų Rusijos Kursko miestas tapo Ukrainos drono atakos taikiniu, pareiškė to paties pavadinimo srities gubernatorius Romanas Starovoitas.Preliminariais duomenimis, dronas įsirėžė į geležinkelio stoties pastato stogą, ankstų sekmadienį platformoje „Telegram“ nurodė gubernatorius. Stogas esą užsidegė, o nesunkių sužalojimų patyrė penki žmonės. Įvykio vietoje dirba avarinės tarnybos. Daugiau detalių kol kas nėra.Šios informacijos nepriklausomai patikrinti negalima. Kursko sritis ribojasi su Ukraina.Rusija jau maždaug pusantrų metų prieš kaimyninę Ukrainą vykdo plataus masto karą. Rusijos teritorijoje pastaruoju metu būta ne vienos dronų atakos.

Po Rusijos raketų atakos Černihive sužeistųjų padaugėjo iki 144Po Rusijos raketų atakos Ukrainos Černihivo mieste sužeistųjų padaugėjo iki 144. Tai pranešė Nacionalinė policija, kuria remiasi „Ukrinform“.„Rugpjūčio 19 d. priešas surengė raketų ataką, nukreiptą į Černihivo centrą. Iki 19 val. 30 min. (vietos ir Lietuvos laiku) buvo patvirtintos septynių civilių, įskaitant vaiką, žūtys. Be to, į medikus kreipėsi 144 sužeisti vietos gyventojai. Tarp jų buvo 15 vaikų ir 15 policijos pareigūnų“, – nurodė policija.Remiantis pranešimais, teisėsaugos pareigūnai tikrina smūgio metu apgadintus pastatus. Skaičiuojama, kad žalą patyrė beveik 500 butų ir 64 civilinės transporto priemonės.Anot policijos, dėl priešo inicijuotos atakos įgriuvo mieste esančio dramos teatro stogas ir kilo gaisras. Taip pat užsiliepsnojo dar vieno greta stovinčio namo stogas. Gelbėtojai greitai suvaldė liepsnas. Smūginė banga apgadino automobilius, netoliese esančių gyvenamųjų namų langus ir duris, parduotuves ir kitus civilinės infrastruktūros objektus.Kaip jau skelbė „Ukrinform“, šeštadienį, rugpjūčio 19 d., Rusija prieš Černihivą surengė raketų ataką. Daugelis sužeistųjų išpuolio metu važiavo savo automobiliais, ėjo per gatvę ar buvo pakeliui namo iš pamaldų.

Žiniasklaida: Kinija padeda Rusijai ginklaisKinija padeda apginkluoti Rusijos Federaciją sraigtasparniais, bepiločiais orlaiviais, optiniais taikikliais ir svarbiausiais gynybos pramonėje naudojamais metalais, rašo „Unian“.Remiantis „The Telegraph“ tyrimu, Rusijos įmonės, įskaitant įmones, kurioms taikomos sankcijos, gaminančios raketų paleidimo įrenginius, šarvuočius ir strateginius bombonešius, pirmąjį šių metų ketvirtį iš Kinijos gavo dešimtis tūkstančių prekių.Prekyba tarp šalių šiemet viršys 200 milijardų dolerių, o tai taps nauju rekordu. Tai buvo pasiekta, be kita ko, dėl potencialių karinių pritaikymų prekių eksporto, kuris, palyginti su praėjusiais metais, išaugo daugiau nei tris kartus, rodo Ekonomikos sudėtingumo observatorijos analizė.

Reznikovas: F-16 pilotų mokymai jau prasidėjo Ukrainos pilotai, inžinieriai ir technikai pradėjo lėktuvų F-16 mokymus. Apie tai „Channel 24“ pranešė Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas, praneša „Ukrinform“.„Mokymai jau prasidėjo“, – sakė O. Reznikovas.Ukrainos gynybos ministras pažymėjo, kad prie orlaivių koalicijos prisijungė 11 šalių partnerių. Ukrainos pilotų, technikų ir inžinierių rengimo projektui vadovauja Nyderlandai ir Danija.Reznikovo teigimu, apie šių pratybų pabaigą instruktoriai praneš, kai pamatys, kaip ukrainiečių pilotai, inžinieriai ir technikai suvokia naujus įgūdžius ir bendrauja tarpusavyje.Jis pažymėjo, kad svarbu ir tai, kokie ginklai bus ant naikintuvų. Todėl partneriai, priimdami sprendimą dėl šios įrangos perdavimo ir kiekio, prašys JAV sutikimo.

Zelenskis su žmona susitiko su Švedijos karaliumi ir karalieneVizito Švedijos Karalystėje metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir pirmoji ponia Olena Zelenska susitiko su Švedijos karaliumi Karlu XVI Gustavu ir Švedijos karaliene Silvija.Apie tai pranešė Prezidento kanceliarija, rašo „Ukrinform“.Ukrainos valstybės vadovas išreiškė padėką Švedijai už visapusišką Ukrainos paramą kovojant už nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą.„Labai vertiname galingą Švedijos pagalbą visomis įmanomomis kryptimis. Tai reikšmingas indėlis į ukrainiečių kovą už laisvę ir Europos ateitį“, – pabrėžė Zelenskis.Ukrainos prezidentas pažymėjo Švedijos paramą Ukrainos piliečiams, kurie buvo priversti ieškoti laikino prieglobsčio šioje šalyje, bėgdami nuo Rusijos agresijos. Atskirai Ukrainos valstybės vadovas padėkojo Švedijos karališkajai šeimai už didelį dėmesį šių žmonių poreikiams.Volodymyras ir Olena Zelenskiai taip pat kalbėjo apie Rusijos Federacijos pradėto agresyvaus karo pasekmes ir atskirai padėkojo Švedijos pusei už humanitarinę pagalbą nukentėjusiems Ukrainoje.https://t.me/V_Zelenskiy_official/7452?fbclid=IwAR2fyTavlS160qc6vYwsFprVhKsHtzkxLnhwcMI192a8cvUBvn_dN0jWKK4

JT smerkia siaubingą Rusijos ataką Černihivo centreŠeštadienį per Rusijos raketų smūgį Ukrainos šiaurėje esančiame Černigivo mieste žuvo septyni žmonės, o daugiau nei 100 buvo sužeisti. JT šią ataką, įvykusią praėjus kelioms valandoms po to, kai prezidentas Vladimiras Putinas susitiko su aukščiausiais Maskvos kariuomenės vadais, pavadino siaubinga.„Baisu užpulti pagrindinę didelio miesto aikštę ryte, kai po ją vaikšto žmonės, kai kai kurie eina į bažnyčią švęsti daugeliui ukrainiečių svarbios religinės šventės“, – sakė JT humanitarinės pagalbos koordinatorė Ukrainai Denise Brown.Ji turėjo omenyje stačiatikių Viešpaties Atsimainymo šventę, kurią pažymėdami kai kurie Černigivo gyventojai ryte dalyvavo pamaldose.„Smerkiu šį pasikartojantį Rusijos smūgių į apgyvendintas Ukrainos vietoves modelį... Atakos, nukreiptos prieš civilius gyventojus ar civilius objektus, yra griežtai draudžiamos pagal tarptautinę humanitarinę teisę“, – pridūrė ji.Černigivas, esantis 150 kilometrų į šiaurę nuo Kyjivo link Baltarusijos, nuo pirmųjų Rusijos invazijos mėnesių buvo išvengė didelių išpuolių, kai tuo tarpu šalies rytuose ir pietuose vyksta įnirtingos kovos.Rusijos kariuomenė pražygiavo per šį miestą, kai 2022 m. vasarį įsiveržė į Ukrainą per Baltarusiją, tačiau vėliau ją atmušė Kyjivo pajėgos.

Ukrainos gynybos pajėgos per pastarąsias 24 valandas Tavrijos sektoriuje sunaikino 17 priešo technikos vienetųUkrainos pajėgos Tavrijos sektoriuje sunaikino 17 Rusijos technikos vienetų.Tai „Telegram“ žinutėje pareiškė „Tavria“ karių operatyvinės grupės vadas generolas Oleksandras Tarnavskis, praneša „Ukrinform“.„Tavrijos krypties gynybos pajėgų raketų ir artilerijos padaliniai per pastarąsias 24 valandas atliko 1 402 ugnies misijas“, – sakė O. Tarnavskis.Jis pranešė, kad priešas prarado 233 karius (58 žuvo ir 175 buvo sužeisti) ir 17 karinės technikos vienetų, įskaitant tanką, tris šarvuočius, šešias artilerijos sistemas ir minosvaidžius, nepilotuojamą orlaivį, šešias transporto priemones ir penkias specialiąsias transporto priemones.Taip pat buvo sunaikinti trys šaudmenų sandėliai.

Zelenskis atskleidė naujo Švedijos karinės pagalbos paketo turinį13-asis Švedijos karinės pagalbos Ukrainai paketas apima amuniciją oro gynybos sistemoms, kovines transporto priemones, atsargines dalis ir išminavimo įrangą.Tai pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis spaudos konferencijoje po susitikimo su Švedijos ministru pirmininku Ulfu Kristerssonu, pranešė „Ukrinform“ korespondentas.„Dabar mes ruošiame priimti naująjį, 13-ąjį karinės pagalbos paketą iš Švedijos, apie kurį pranešė Ministras Pirmininkas. Noriu padėkoti jums, Ulfai, pone Ministre Pirmininke, už lyderystę, už paramą. Šis paketas apima tai, kas svarbu: jame yra amunicija, tiek oro gynybai, tiek kovinei technikai, atsarginės dalys šarvuočiams, išminavimo įranga. Viskas, kas padarys Ukrainą stipresnę mūšio lauke. Išminavimas yra svarbus, nes išgelbės mūsų žmonių gyvybes“, – sakė V. Zelenskis.Jis taip pat pabrėžė Švedijos svarbą kartu su kitais Ukrainos tarptautiniais partneriais dalyvaujant pasaulinėse pastangose atkurti visapusišką tarptautinės teisės, kurią Rusija bando sunaikinti, veikimą.„Švedija prisijungė prie Taikos formulės įgyvendinimo, ypač tokių punktų kaip radiacinės saugos atkūrimas, teisingumo atkūrimas, aplinkos saugos atkūrimas. Dar kartą pabrėžiu, kad humanitarinis išminavimas yra svarbus klausimas. Ir kartu artėjame prie pasaulinio taikos viršūnių susitikimo – formatą, kuriuo pasaulio dauguma gali parodyti savo lyderystę grąžinant teisingą ir ilgalaikę taiką“, – kalbėjo V. Zelenskis.

V. Zelenskis: Ukrainos pilotai pradeda bandyti naikintuvus „Gripen“Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tai pareiškė per spaudos konferenciją po susitikimo su Švedijos ministru pirmininku Ulfu Kristerssonu, pranešė „Ukrinform“ korespondentas.„Bandomieji skrydžiai, dalyvaujant Ukrainos pilotams, jau prasidėjo. Šiandien visapusiškai aptarėme būsimus žingsnius dėl galimybės diskutuoti apie Ukrainos galimybę gauti Švedijos gamybos „Gripen“. Šiandien parlamente susitiksiu su parlamento pirmininku ir visų politinių jėgų atstovais. Iškelsiu šį klausimą kaip vieną iš pagrindinių, kalbant apie mūsų dangaus apsaugą“, – sakė V.Zelenskis.Jis teigė esąs tikras, kad lėktuvai gali padėti užtikrinti, kad laisva Ukraina bus daug saugesnė.

Sužeistųjų per Černihivo raketų ataką skaičius perkopė 100Per Černihivo raketų ataką sužeistų žmonių skaičius išaugo nuo 90 iki 117, pranešė miesto meras.„Šis smūgis yra dar vienas okupantų karo nusikaltimas civiliams gyventojams, – „Telegram“ rašė jis. – Tai labai ramus centras, daug žmonių ir vaikų čia vaikšto pietų metu gražiu oru.“

Černihive paskelbtas 3 dienų gedulasČernihive, dėl septynių žmonių žūties per rusų ataką miesto centre, rugpjūčio 19–21 d. paskelbtos gedulo dienomis.Apie tai „Telegram“ pranešė mero pareigas einantis Oleksandras Lomako, praneša „Ukrinform“.Šeštadienio, rugpjūčio 19 d., popietę Rusijos įsibrovėliai pradėjo raketų ataką Černihivo centre. Žuvo septyni žmonės, 117 buvo sužeisti. Į medikus kreipėsi 90 sužeistųjų, iš jų 10 policininkų ir 12 vaikų.25 žmonės buvo paguldyti į ligoninę. 12-metė mergaitė greitosios pagalbos automobiliu išvežta į Kyjivą. Vaiko būklė sunki.

Zelenskis susitiko su Švedijos premjeruŠvedijoje besilankantis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitiko su šios šalies premjeru Ulfu Kristerssonu, informuoja naujienų portalas „rbc.ua“.Susitikimo metu aptartas dvišalis bendradarbiavimas gynybos srityje ir Ukrainos tikslas šalyje gaminti Švedijoje sukurtas pėstininkų kovos mašinas CV90, kurias ukrainiečių kariai, pasak prezidento, efektyviai naudoja mūšio lauke.Vizito metu taip pat numatyti V. Zelenskio ir pirmosios ponios Olenos Zelenskos susitikimai su Švedijos karaliumi Karoliu XVI Gustavu ir karaliene Silvija, parlamento vadovu Andreasu Norlenu ir parlamento partijų lyderiais.Susitikimuose bus diskutuojama apie dvišalį bendradarbiavimą gynybos pramonės srityje ir Ukrainos Europinę integraciją.

Rusijos raketos smūgio Černihive aukų skaičius išaugo iki 7Šeštadienį Rusija paleido raketą į Černihivo miestą, už 150 km į šiaurę nuo Ukrainos sostinės Kyjivo. Per sprogimą žuvusių žmonių skaičius išaugo nuo 5 iki 7, tarp jų yra ir vaikų, praneša naujienų portalas „rbc.ua“.Nors seniau pranešta apie 37 sužeistuosius, tačiau Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenko patikslino, kad sprogimo metu sužalota 90 žmonių, tarp jų 12 vaikų ir 10 teisėsaugininkų. 25 žmonės buvo nugabenti į ligoninę.Naujienų portalas „Unian“ praneša, kad Rusijos taikiniu tapo bepiločių skraidyklių paroda Černihivo dramos teatre, kur susirinko daug civilių.Apie planuojamą parodą buvo skelbta prieš kelias dienas, bet tiksli renginio vieta saugumo sumetimais atskleista iki jo likus tik 4 valandoms ir tik registruotiems, ir patikrintiems asmenims.Labdaros fondo „Dignitas Fund“ atstovė Marija Berlinskaja sakė, kad renginys buvo suderintas su regiono administracija, o panašios parodos be incidentų anksčiau surengtos Kyjive, Lvive, Dniepre ir Charkive.Tačiau Černihivo miesto taryba teigia, kad su ja renginio organizavimas nebuvo derinamas ir jokių leidimų ji neišdavė.

Dronas sukėlė gaisrą Rusijos kariniame aerodromeŠeštadienį Maskva apkaltino Ukrainą dronais atakavus karinį aerodromą vakarų Rusijoje ir sukėlus gaisrą, informuoja naujienų portalas „rbc.ua“.Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad šeštadienio rytą virš Solcų karinio aerodromo Novgorodo srityje panaudojus šaunamuosius ginklus neva buvo numušta bepilotė skraidyklė.Vis dėlto aerodrome kilo gaisras, o vienas lėktuvas buvo apgadintas.Tuo metu socialiniuose tinkluose patalpintose nuotraukose net toli nuo oro uosto matyti kylantys dūmų kamuoliai.Teigiama, kad kariniame Solcų oro uoste dislokuoti Rusijos bombonešiai Tu-22M3.

Ukrainos organizacija: Baltarusijoje mažėja „Wagner“ kovotojųUkrainos nacionalinio pasipriešinimo centras skelbia, kad Baltarusijoje sumažėjo privačios karinės kompanijos „Wagner“ kovotojų, informuoja naujienų portalas „Unian“.Ukrainos centras, remdamasis Baltarusijos pogrindininkų duomenimis, paskelbė, kad „Wagner“ samdinių Baltarusijoje sumažėjo nuo 5,8 iki 4,4 tūkst.Teigiama, kad kovotojų Baltarusijoje sumažėjo, nes Rusija jų nebefinansuoja. Todėl dalis jų pasirašė sutartis ir išvyko į Afrikos valstybes, dalis atostogauja, o kiti planuoja arba pereiti į kitas teroristines grupuotes, arba nutraukti tarnybą.Ukrainos nacionalinio pasipriešinimo centras sako, kad „Wagner“ instruktorių netenkina Minsko režimo siūlomas atlygis, todėl daugelis jų nesiruošia likti Baltarusijoje ilgesniam laikui.„Wagner“, kurią Lietuvos Seimas 2023 m. kovo mėn. priimtoje rezoliucijoje pripažino esant teroristine organizacija, į Baltarusiją persikėlė po šios grupuotės vadovo Jevgenijas Prigožino nesėkmingo maišto Rusijoje 2023 m. birželį.

Rusijos raketos sprogimas Černihive pražudė 5 žmones, 37 sužalotiŠeštadienį Ukrainos mieste Černihive sprogusi Rusijos raketa nusinešė žmonių gyvybių, praneša AFP.Šis miestas yra apie 150 km į šiaurę nuo sostinės Kyjivo.Ukrainos vidaus reikalų ministras Igoris Klymenko socialiniame tinkle „Telegram“ rašė, kad 5 žmonės žuvo, o 37 buvo sužaloti, 11 iš jų – vaikai.Raketa sprogo miesto centrinėje aikštėje, kur yra universitetas ir teatras.Černihivo srities gubernatorius Viačeslavas Čausas teigė, kad Rusija greičiausiai panaudojo balistinę raketą ir paragino žmones likti priedangose.

Britų žvalgyba: Ukrainos pajėgos stumiasi į priekį šalies pietuoseJungtinės Karalystės gynybos ministerija šeštadienį išplatino naujausią žvalgybos ataskaitą apie karą Ukrainoje, praneša „Ukrinform“.Pasak britų žvalgybos, nors fronto linija pastarąją savaitę išliko statiška, tačiau Ukrainos pajėgos toliau stumiasi į priekį šalies pietuose palei Mokri Jali upę ir išlaisvino Urožainės kaimą. Tuo metu Rusija bando pulti link Kupiansko, tačiau kol kas nepasiekė didesnio progreso.Ataskaitoje teigiama, kad abi kariaujančios pusės susiduria su panašiais iššūkiais – joms tenka pulti gerai įsitvirtinusius karius, o jos turi nedaug dar nepanaudotų pajėgų, todėl negali pradėti naujo puolimo kitose fronto vietose.

Černihivo mieste sprogo Rusijos paleista raketaUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį pareiškė, kad Rusijos kariuomenė smogė pagrindinei Černihivo miesto aikštei, kur yra teatras ir universitetas, informuoja „AFP“.Černihivas yra maždaug už 150 km į šiaurę nuo Kyjivo, prie sienos su Baltarusija.V. Zelenskis paskelbė socialiniame tinkle „Telegram“, kad Rusijos raketa pataikė į aikštę, universitetą ir teatrą Černihivo miesto centre ir yra aukų.Socialinėje žiniasklaidoje patalpintame vaizdo įraše matyti pastatai išdužusiais langais ir apgadinti automobiliai.Černihivo srities gubernatorius Viačeslavas Čausas teigė, kad greičiausiai sprogo Rusijos paleista balistinė raketa ir paragino žmones likti priedangose.

Ukrainos prezidentas lankosi ŠvedijojeUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį lankosi Švedijoje, kur susitinka su vyriausybės atstovais, politinėmis partijomis ir karališkąja šeima, informuoja naujienų agentūra AFP.Vizitas vyksta jau daugiau nei pusantrų metų besitęsiant Rusijos įsiveržimui į Ukrainą ir Švedijai siekiant narystės NATO.Socialinėje žiniasklaidoje V. Zelenskis paskelbė atvykęs į Švediją kartu su žmona Olena. Su Švedijos atstovais jis aptars dvišalę partnerystę, bendradarbiavimą gynybos srityje, integraciją į ES ir euroatlantinę saugumo situaciją.Prezidentas taip pat padėkojo švedams už jų paramą Ukrainai.Netrukus po Rusijos plataus masto įsiveržimo į Ukrainą pradžios 2022 m., Švedija pakeitė savo ginklų netiekimo politiką kariaujančioms valstybėms ir sutiko perduoti Ukrainai tūkstančius prieštankinių ginklų AT4.Šių metų liepos mėnesį Turkija nustojo prieštarauti Švedijos narystei NATO ir pritarė šalies prisijungimui prie Aljanso.Rusija skundžiasi, kad Švedijos priėmimas į NATO neva keltų grėsmę Rusijos saugumui. Todėl Maskva grasina imtis atsakomųjų veiksmų.

Rusijos karo veiksmai pražudė daugiau nei 500 ukrainiečių vaikųDėl Rusijos karo veiksmų Ukrainoje nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 rugpjūčio 19 d. nukentėjo daugiau nei 1 600 ukrainiečių vaikų, praneša „Ukrinform“.Ukrainos generalinė prokuratūra šeštadienį socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbė, kad dėl Rusijos agresijos Ukrainoje 502 vaikai žuvo, o 1 100 buvo sužalota.Šie skaičiai dar negalutiniai ir yra nuolat atnaujinami gyvenvietėse netoli karinių veiksmų ir laikinai okupuotose bei išvaduotose vietovėse.Daugiausiai vaikų nukentėjo Donecko (485), Charkivo (299), Kyjivo (126), Chersono (121), Zaporyžios (99), Mykolajivo (97), Dnipropetrovsko (94), Černyhivo ir Luhansko (67) srityse.Rugpjūčio 18 d. per Chersono srities Beryslavo rajone esančio Virivkos kaimo apšaudymą buvo sužalota 17-metė.Ukrainos prezidento įgaliotinė vaiko teisėms ir vaikų reabilitacijai Daria Gerasimčiuk anksčiau yra sakiusi, kad Rusija sąmoningai vykdo genocidą Ukrainoje, žudo ir žaloja vaikus, ir deportuoja jaunus ukrainiečius į Rusiją.

Ukrainos žvalgybos vadas papasakojo apie Kerčės tilto sprogdinimo operacijasUkrainos saugumo tarnybos (SBU) vadovas Vasylis Maliukas papasakojo apie Kerčės tilto sprogdinimo operacijas, kuris jungia Rusiją ir jos aneksuotą Krymo pusiasalį, praneša „Ukrinform“.Pirmasis sprogimas įvyko 2022 m. spalio 8 d. SBU panaudojo 21 toną heksogeno vežusį sunkvežimį, V. Maliukas sakė duodamas interviu žurnalui NV. Jis planavo ir prižiūrėjo specialios operacijos vykdymą.Sprogstamoji medžiaga buvo apvyniota tokiu storu pakavimo plėvelės sluoksniu, kad jos nepastebėjo skeneriai patikros punktuose. Važtaraštyje buvo nurodyta, kad sunkvežimis vežė pakavimo plėvelę. SBU taip pat išplatino nuotraukas iš pasiruošimo šiai operacijai.Be to, V. Maliukas atskleidė, kad SBU pavyko išvengti specialių trikdžių sistemos, kurią Rusija naudoja ant Kerčės tilto, kad pakeistų globalios padėties nustatymo sistemos GPS koordinates.Tuo metu prie sėkmingos antrosios tilto sprogdinimo operacijos 2023 m. liepą prisidėjo neįvardijamas pareigūnas šaukiniu „Medžiotojas“.SBU vadovas teigė, kad šis pareigūnas itin prisidėjo prie vandens dronų kūrimo, kurie padarė žalą tiltui, vienam iš Vladimiro Putino režimo simbolių.Ukrainos vandens dronai gali plukdyti 850 kg heksogeno. Jų valdymo sistema buvo ištobulinta tiek, kad buvo sukurtas iš esmės kokybiškai naujas modelis. Per nuotolį valdomas dronas kamikadzė padarytas iš tokios medžiagos, kurios neužfiksuoja priešo radarai. Jeigu reikia, gali būti naudojami trys valdymo ir susinaikinimo būdai.SBU vadovas taip pat pabrėžė, kad Kerčės tiltas yra teisėtas taikinys Ukrainai, o Ženevos konvencija, reguliuojanti karybos taisykles, nedraudžia pulti tokių objektų.

Aštuoni civiliai sužaloti per Rusijos drono ataką prieš UkrainąChmelnyckio srityje, vakarų Ukrainoje, šeštadienio naktį sprogus Rusijos dronui kamikadzei buvo sužaloti 8 civiliai, praneša „Ukrinform“.Apie tai socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbė Serhijus Tiurinas, Chmelnyckio srities karinės administracijos pirmasis vadovo pavaduotojas.Sprogimo banga apgadino 30 būstų, o 32-jose išlūžo durys ir išdužo langai. S. Tiurinas teigė, kad dvi moterys patyrė pjautinius sužalojimus dėl dūžtančio stiklo, o dar šešiems žmonėms, kurie buvo šoko būsenoje, taip pat prireikė medicininės pagalbos.Kaip anksčiau pranešta, naktį iš penktadienio į šeštadienį Rusija į Ukrainą paleido 17 Irano gamybos dronų „Shahed-136/131“. Ukrainos ginkluotosios pajėgos 15 jų numušė. Rusija bepiločius orlaivius paleido iš Kursko regiono į Ukrainos šiaurinę, centrinę ir vakarinę dalis.Be to, pasitelkusi dronus kamikadzes Rusija taip pat siekė smogti energetikos infrastruktūrai Žitomyro srityje, Ukrainos šiaurėje.Bepilotė skraidyklė buvo numušta, bet jos nuolaužos sukėlė gaisrą, kuris buvo užgesintas ir niekas nenukentėjo, o galimai padaryta žala dar nustatinėjama.

Žiniasklaida: Putinas Rostove prie Dono susitiko su Rusijos kariuomenės vadaisRusijos prezidentas Vladimiras Putinas lankėsi Rostove prie Dono, mieste už 100 km nuo Ukrainos sienos, praneša „Reuters“.Kremlius šeštadienį paskelbė, kad ten V. Putinas susitiko su karui Ukrainoje vadovaujančiais generolais.Anot Kremliaus, V. Putinas išklausė Rusijos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo viršininko, generolo Valerijaus Gerasimovo ir kitų karininkų ataskaitas.Apie prezidento apsilankymą pietų Rusijoje pranešta besitęsiant Ukrainos kontrpuolimui ir praėjus kelioms dienoms po to, kai ukrainiečiai išlaisvino Urožainės gyvenvietę Donecko srityje.Tačiau Maskva neatskleidė daugiau informacijos apie V. Putino vizitą ir net neaišku, kada tiksliai jis įvyko.„RIA Novosti“ parodė filmuotą medžiagą, kurioje matoma, kaip V. Gerasimovas sveikinasi su V. Putinu tamsiu paros metu ir po rankos paspaudimo abu jie užeina į pastatą.V. Gerasimovas pastaraisiais mėnesiais buvo retai matomas viešumoje. Dėl nesėkmių kare jį aršiai kritikavo privačios karinės kompanijos „Wagner“, kuri Lietuvoje pripažinta teroristine organizacija, vadovas Jevgenijos Prigožinas ir kai kurie Rusijos karo tinklaraštininkai.

Per karą Ukrainoje žuvo daugiau nei 257 tūkst. Rusijos kareiviųPer karą Ukrainoje žuvusių Rusijos kareivių skaičius perkopė 257 tūkst., informuoja naujienų portalas „rbc.ua“.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas šeštadienį paskelbė, kad žuvusių Rusijos kareivių skaičius siekia 257 010, o per parą buvo sunaikinta apie 500 okupantų.Rusai per parą taip pat neteko 8 tankų, 14 šarvuočių, 19 artilerijos sistemų, 6 dronų, 7 transporto priemonių ir 2 specialiosios technikos vienetų.Nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. rugpjūčio 19 d. ukrainiečiai sunaikino 4 340 Rusijos tankų, 8 424 šarvuočius, 5 212 artilerijos sistemų, 714 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 486 oro gynybos sistemas, 315 lėktuvų, 316 sraigtasparnių, 4 282 operatyvinio-taktinio lygmens dronus, 1 406 sparnuotąsias raketas, 18 laivų ir katerių, 7 665 transporto technikos priemones ir benzovežius, ir 785 vienetus specialiosios technikos.

Rusija vėl atakavo Ukrainą dronaisUkrainos ginkluotosios pajėgos toliau puola Melitopolio ir Berdiansko kryptimis, įsitvirtina išlaisvintose teritorijose ir tęsia artilerijos kovas. Iš viso pastarąją parą fronte įvyko 36 susirėmimai tarp Ukrainos ir Rusijos pajėgų, informuoja naujienų portalas „rbc.ua“.Ukrainos generalinis štabas paskelbė, kad naktį Rusija eilinį kartą puolė Ukrainą panaudodama Irano gamybos bepiločius orlaivius su sprogmenimis „Shahed-136/131“.Naujienų agentūra „Ukrinform“ remdamasi Ukrainos karinių oro pajėgų informacija paskelbė, kad šeštadienio naktį Rusija paleido 17 dronų kamikadzių „Shahed-136/131“. Oro gynyba veikė šiaurinėje, centrinėje ir vakarų Ukrainoje ir 15 dronų buvo numušta.Be to, per parą Rusija tris kartus į Ukrainą paleido raketas, 41 kartą panaudojo aviaciją ir 74 kartus apšaudė gyvenvietes ir karių pozicijas reaktyvinės salvinės ugnies sistemomis. Per atakas buvo apgriauti gyvenamieji namai ir nukentėjo civilinė infrastruktūra, taip pat žuvo ir buvo sužaloti civiliai.Raketų ir aviacijos smūgių tikimybė prieš Ukrainą išlieka aukšta.Tuo metu ukrainiečių aviacija 10 kartų bombardavo Rusijos karių ir ginkluotosios technikos susitelkimo vietas ir surengė vieną antskrydį prieš rusų zenitinį-raketinį kompleksą.Ukrainos artilerija per parą smogė dviem priešo karių ir karinės technikos susitelkimo vietoms, 4-ioms artilerijos sistemoms šaudymo pozicijose, dviem valdymo punktams ir dviem radioelektroninės kovos stotims.

Ukrainos gynybos ministras dėkoja JAV, Danijai ir Nyderlandams už sprendimą dėl naikintuvų F-16 Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas patvirtino, kad Danija ir Nyderlandai pasirengę perduoti Ukrainai savo turimų naikintuvų F-16 po to, kai ukrainiečių pilotai bus parengti juos valdyti, praneša „Ukrinform“.„Puikios naujienos iš mūsų draugų Jungtinėse Valstijose! Uždegta žalia šviesa tam, kad Nyderlandai ir Danija perduotų F-16 Ukrainai po to, kai mūsų pilotai užbaigs pasirengimą“, – O. Reznikovas paskelbė socialiniame tinkle „X“, kuris buvo pervadintas iš „Twitter“.Anot ministro, Ukraina įrodė, kad „neįmanoma iš tiesų tampa įmanoma“, o ukrainiečiai kariai geba greitai mokytis.„Netrukus įrodysime, kad Ukrainos pergalė yra neišvengiama“, – pridėjo ministras.O. Reznikovas taip pat dėkojo šalies partneriams ir draugams JAV, Nyderlanduose ir Danijoje už sprendimą perduoti amerikiečių gamybos naikintuvus F-16.Nyderlandų užsienio reikalų ministras Wopke Hoekstra anksčiau patvirtino, kad Nyderlandai gavo JAV pritarimą dėl F-16 tiekimo Ukrainai.

Zelenskis pažadėjo naujienų: mes ruošiame galingus dalykusNepriklausomybės dienai Ukraina kartu su tarptautiniais partneriais ruošia „galingus dalykus“ dėl ginklų Ukrainai, naujų gynybos pajėgumų. Tai vakariniame vaizdo įraše pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.„Mes ruošiame galingus dalykus Ukrainai, stipriname savo valstybę, savo karius“, – pabrėžė jis.Jis pažymėjo, kad dabar pagrindinė užduotis yra ginklai Ukrainos kariams, taip pat naujos gynybos galimybės ir nauji Ukrainos partnerių paramos paketai.„Darome viską, kad mūsų valstybės Nepriklausomybės dienos išvakarėse galėtume pasakyti, jog Ukraina žengė dar vieną žingsnį į stipriausių pasaulio valstybių ratą. Mūsų komanda dabar dirba ypač intensyviai“, – pabrėžė Ukrainos prezidentas.Jis teigė, kad bus naujienų Ukrainai. „Mes juos ruošiame su kaimynais ES. Taip pat tuose Europos regionuose, kuriuose mūsų bendradarbiavimo su valstybėmis dar nepakako. Ir, žinoma, su mūsų partneriais Europoje, su kuriais ne kartą įrodėme, kad Europos lyderystė ginant laisvę yra pasaulinės svarbos“, – sakė V. Zelenskis.Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad kita savaitė yra „svarbių įvykių Ukrainai metas“.Rugpjūčio 24-oji yra Ukrainos nepriklausomybės diena. Tai valstybinė šventė Ukrainos nepriklausomybės paskelbimo akto priėmimo ir atsiskyrimo nuo SSRS garbei. Aktą 1991 d. rugjūčio 24 dieną priėmė Ukrainos Aukščiausioji Rada.

Ministras: Kachovkos hidroelektrinės nebeįmanoma atstatytiUkrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenko sakė, kad rusų sunaikintos Kachovkos hidroelektrinės nebegalima atstatyti.„Dėl teroristinio išpuolio buvo sunaikinta 11 užtvankos viršutinės dalies ruožų iš 28. 3 hidroelektrinės turbinų salėse nutekėjo 150 tonų tepalo. Kachovkos hidroelektrinės nebegalima restauruoti“, – Vidaus reikalų ministerijos tinklalapyje pabrėžė I. Klymenko.Pasak jo, į avarinę zoną pateko 180 Dniepropetrovsko, Mykolaivo ir Chersono regionų gyvenviečių, kuriose gyveno apie 875 tūkst. žmonių. „Mažiausiai 34 žmonės žuvo ir dar 28 buvo sužeisti. 39 žmonės laikomi dingusiais be žinios. Per gelbėjimo operaciją nukentėjusiose teritorijose buvo išgelbėta 716 žmonių, įskaitant 30 vaikų ir 40 riboto judumo žmonių“, – sakė jis.I. Klymenko teigė, kad elektrinės sprogimas sukėlė problemų dėl vandens tiekimo Ukrainos pietuose ir beveik 700 tūkstančių ukrainiečių liko be prieigos prie geriamojo vandens.Rusai Kachovkos hidroelektrinę susprogdino birželio 6-osios naktį.

Ukrainos žvalgyba pakomentavo Maskvos apšaudymą dronais: tai tęsisAtakos Maskvoje ir regione įgauna pagreitį ir tai vyksta tiksliai. Tai pareiškė Ukrainos Gynybos ministerijos Pagrindinio žvalgybos direktorato atstovas Andrejus Jusovas apie penktadienį surengtą dronų ataką prieš Maskvą, skelbia UNIAN. Pasak jo, visi objektai, kurie yra susiję su Rusijos karine agresija, su struktūromis, kurios dalyvauja šioje agresijoje, yra pažeidžiami.„Šiandien agresoriaus valstybės sostinė yra neapsaugota, kol jų pačių pajėgos ir priemonės, ypač oro gynyba ir elektroninis karas, yra išsklaidytos laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose. Tiesą sakant, Putino režimas paliko Maskvą neapsaugotą. Ir jie dar nekariauja su NATO. Ką galime pasakyti apie ambicingesnius dalykus“, – pabrėžė A. Jusovas.Pasak jo, tokie dalykai daro didelę įtaką net zombizuotiems Rusijos gyventojams ir dar labiau Rusijos elitui, kuris yra mažesnis už zombius, tačiau „jų rankos taip pat yra suteptos krauju“. „Ir tai tęsis tol, kol jie paliks Ukrainos žemę, kol karo nusikaltėliai sumokės už savo nusikaltimus“, - pabrėžė A. Jusovas.Sykiu jis pabrėžė, kad Ukraina oficialiai nekomentuoja įvykių Maskvoje.

Ukraina: Nepriklausomybės dieną Rusija ruošiasi masiniams išpuoliamsPažymima, kad dabartiniai priešo lėktuvų ir laivyno veiksmai yra netiesioginis pasirengimo būsimoms atakoms ženklas.Ukrainos Pietų gynybos pajėgų Jungtinio koordinacinio spaudos centro vadovė Natalija Humeniuk sakė, kad raketų smūgių iš Juodosios jūros Ukrainos teritorijoje grėsmė išlieka didelė, ypač nepriklausomybės išvakarėse ir Nepriklausomybės dieną.Pasak jos, dabartinė priešo lėktuvų veikla ir laivų buvimas Juodosios jūros įlankose yra netiesioginis pasirengimo būsimoms atakoms ženklas.„Tokia grėsmė išlieka. Leiskite jums priminti, kad net iš įlankos jie gali pataikyti beveik į bet kurį Ukrainos teritorijos tašką... Ir žinant mūsų priešo gravitaciją į šventas datas, tikėtina, kad kaip tik šiuo laikotarpiu grėsmės ir galimos masinės atakos sustiprės, ypač naudojant antžemines ir povandenines paleidimo mašinas, strateginę ir taktinę aviaciją, atakos dronus“, – per spaudos konferenciją sakė N. Humeniuk. Ji pabrėžė, kad Rusijos lėktuvai šiomis dienomis tikriausiai vykdo išankstinį koordinavimą, o tai taip pat rodo pasirengimą.„Todėl mes kalbame apie tokią tikėtiną grėsmę, kuri padidės arčiau svarbių datų, dabar jų nebuvimas (paleidimo mašinos, - UNIAN) tarnyboje gali reikšti tik pasirengimą. O MiG aktyvumas, kuris buvo stebimas per pastarąsias dvi dienas, gali rodyti preliminarų karinių oro pajėgų koordinavimą, tai taip pat yra netiesioginis pasirengimo atakoms ženklas“, – apibendrino spaudos centro vadovė.Kaip anksčiau pranešė UNIAN, Ukrainos žvalgybos atstovas Vadymas Skibitskis sakė, kad Ukrainos nepriklausomybės dieną, rugpjūčio 24-ąją, Rusija gali griebtis dar vieno raketų teroro akto.

CNN: atakos Kryme sukelia skepticizmą Bideno administracijojeNemažai Baltųjų rūmų pareigūnų skeptiškai vertina Ukrainos bandymus sutrikdyti Rusijos kariuomenės logistiką smūgiais laikinai okupuotam Krymui ir Kerčės tiltui.Joe Bideno administracija mano, kad tai nėra labai sėkminga strategija, kuri geriausiu atveju nukreipia priešo dėmesį, o blogiausiu atveju silpnina Ukrainos kariuomenę, kuri švaisto vertingus išteklius smūgiams į Krymą. Apie tai praneša CNN.Pasak aukšto rango JAV gynybos sektoriaus pareigūno, atakos pusiasalyje išmušė rusus „iš pusiausvyros“, tačiau tai nėra lemiama kare.„Ir galbūt visiems būtų geriau tiesiog susikoncentruoti į kontrpuolimą“, – sakė jis.Pastarosiomis savaitėmis Ukraina panaudojo daug ilgojo nuotolio raketų, kad smogtų Rusijai svarbiems tiltams. Šeštadienį, rugpjūčio 12 d., atakuotas Kerčės tiltas – vienintelis tiltas, jungiantis Krymą su žemynine Rusija.Pasak vieno aukšto rango Vakarų žvalgybos pareigūno, maždaug trečdalis pusiasalio dabar yra HIMARS raketų, kurias JAV perdavė Ukrainai, sunaikinimo zonoje. Neseniai Ukrainos ginkluotosios pajėgos suintensyvino smūgius Rusijos šaudmenų sandėliams ir kitai Kryme esančiai materialinei ir techninei infrastruktūrai bei tiekimo infrastruktūrai.Vienas iš gynybos sektoriaus pareigūnų įvertino, kad Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms pavyko įgyvendinti „keletą gana gerų atakų prieš rusų logistiką“ Kryme. Tačiau jis taip pat abejojo tolesnių pasekmių poveikiu: „Nemanau, kad šios pasekmės yra visiškai jaučiamos“.Pentagonas pataria Ukrainai nebetęsti atakų prieš Krymą ir perspėja, kad kontrpuolimo proceso atidėjimas „be didelės sėkmės“ galiausiai gali padidinti pralaimėjimo tikimybę kare su Rusija.„Realybė yra tokia, kad šis puolimas neturi kažkokio amžino kilimo ir tūpimo tako, kuris tęstųsi iki rudens“, – sakė šaltinis, susipažinęs su JAV gynybos departamento vidinėmis diskusijomis šiuo klausimu.CNN pažymi, kad tarp JAV kariškių pamažu mažėja optimizmo, kad Ukraina artimiausiu metu padarys rimtą proveržį fronte.

Ukrainos žvalgyba: Rusijos pareigūnai buvo sužeisti per sprogimą EnerhodareUkrainos karinė žvalgyba teigia, kad Rusijos okupuotame Enerhodaro mieste Zaporožės regione per sprogimą penktadienį buvo sužeisti keli vietos okupacinės policijos pareigūnai, įskaitant iš Rusijos atsiųstą miesto policijos viršininką.Kaip teigiama Ukrainos ginkluotųjų pajėgų „Telegram“ kanale, kaip šaltinį nurodant Pagrindinį žvalgybos direktoratą, rugpjūčio 18 d. Enerhodaro policijos vadovybės susitikime įvyko sprogimas. Dėl to buvo sužeistas miesto departamento vadovas pulkininkas Pavelas Česanovas, atsiųstas iš Rusijos, jo pavaduotojas operatyviniam darbui, tyrimų skyriaus vadovas, pareigų padalinio vadovas ir, pasak kanalo, „daugelio padalinių vadovai“.„Iškart po sprogimo jie buvo nugabenti į vietos ligoninę. Skubiai apžiūrėjus sužeistuosius, iš okupuoto Melitopolio buvo skubiai iškviesti trys greitosios pagalbos automobiliai. Iš ten planuojama evakuoti kariniais sraigtasparniais į Rusijos Federacijos teritoriją“, – teigia Ukrainos kariškiai.Rusijos pusė dar nepatvirtino informacijos apie sprogimą Enerhodare ir sužeistus policininkus.Karo metu BBC negali greitai patikrinti karių pareiškimų.https://t.me/stranaua/119222

JAV pareigūnai: nuo karo pradžios žuvo arba buvo sužeisti beveik 500 000 kariųBendras Ukrainos ir Rusijos karių skaičius, žuvusių ar sužeistų nuo karo Ukrainoje pradžios praėjusį vasarį, artėja prie 500 000, praneša „New York Times“, remdamasis JAV pareigūnais.Pareigūnai sakė, kad Rusijos karo aukų skaičius artėja prie 300 tūkst. Į šį skaičių įeina net 120 000 žuvusiųjų ir 170 000–180 000 sužeistų karių. Pareigūnai teigė, kad Ukrainos pusėje žuvo beveik 70 000 žmonių, o nuo 100 000 iki 120 000 buvo sužeista.Skaičiuojama, kad Ukrainos karių skaičius yra apie 500 000, įskaitant aktyviosios tarnybos, rezervo ir sukarintus karius. Rusija turi beveik tris kartus daugiau, turinti 1 330 000 aktyviosios tarnybos, rezervo ir sukarintų karių.„New York Times“ pašnekovai primena, kad gana sunku suskaičiuoti šalių nuostolius šiame kare, ir šie skaičiavimai gali būti netikslūs. Maskva pateikia aiškiai nepakankamai įvertintus savo nuostolių skaičius, Kijevas visai neskelbia savo, karo pradžioje oficialiai pareikšdamas, kad duomenys apie nuostolius bus skelbiami tik jam pasibaigus.

JAV pratęsė laikiną apsaugos statusą ukrainiečiams Tęsiantis Rusijos karui Ukrainoje, JAV vyriausybė pratęsė laikiną apsaugos statusą į Jungtines Valstijas pabėgusiems ukrainiečiams.Laikinas apsaugos statusas galios dar 18 mėnesių iki 2025 m. balandžio, penktadienį pranešė JAV Krašto saugumo departamentas. „Dėl besitęsiančios Rusijos karinės invazijos Ukrainoje ir dėl to kilusios humanitarinės krizės būtina, kad Jungtinės Valstijos ir toliau užtikrintų saugumą ir apsaugą ukrainiečiams, kurie galbūt negali grįžti į savo šalį, – sakė krašto saugumo sekretorius Alejandro Mayorkas. – Mes ir toliau siūlysime savo paramą ukrainiečiams, teikdami šią laikiną humanitarinę pagalbą“.Laikinas apsaugos statusas suteikia leidimą laikinai gyventi JAV. Jis skirtas žmonėms iš šalių, kurias alina gamtos katastrofos ar karai. Kandidatai į šį statusą turi praeiti saugumo patikrą. Šiuo metu laikinas apsaugos statusas JAV taikomas 26 000 ukrainiečių. Krašto saugumo departamento vertinimu, į apsaugos statusą gali pretenduoti dar apie 166 000 asmenų.

Chersono srityje rusai numetė sprogmenis iš drono – sužeisti du civiliaiPenktadienį Chersono srities Beryslavo mieste Rusijos kariškiai iš drono numetė sprogmenis ir sužeidė du vietos gyventojus.Kaip rašo „Ukrinform“, tai pranešė Chersono srities prokuratūra.„Apie 14 val. okupantai iš drono numetė sprogmenis netoli privataus namo Beryslave“, – sakoma pranešime.Du lauke buvę vietos gyventojai patyrė kojų traumas. Jie nugabenti į ligoninę.Srities prokuratūra taip pat patvirtino, kad rugpjūčio 18 d., apie 11 val., Rusijos kariškiai apšaudė Virivkos kaimą. Sužeista nepilnametė mergina.Beryslavo apygardos prokuratūrai vadovaujant, pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje dėl karo įstatymų ir papročių pažeidimo fakto (Ukrainos baudžiamojo kodekso 438 straipsnio 1 dalis).

Ukrainos kariams perduota daugiau kaip 270 dronų „Vampire“Pagal projektą „Dronų armija“ Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms perduota daugiau kaip 270 šalyje pagamintų smogiamųjų bepiločių orlaivių „Vampire“.Kaip rašo „Ukrinform“, Ukrainos vicepremjeras inovacijoms, švietimo, mokslo ir technologijų plėtrai – skaitmeninės transformacijos ministras Mychailas Fiodorovas tai pranešė „Telegram“ kanale.„Nuo „Dronų armijos“ siunčiame į frontą daugiau kaip 270 smogiamųjų dronų „Vampire“, – sakoma pranešime.Pasak M. Fiodorovo, tai Ukrainos gamybos kopteriai. Jie gali gabenti iki 15 kg naudingo krovinio. Kariškiai jais naikins tiek šarvuotuosius automobilius ir tankus, tiek priešo gynybos objektus, įtvirtinimus ir šaudmenų sandėlius. Kiekvienas dronas turi termovizorių, todėl gali efektyviai dirbti ir naktį.„Netrukus pamatysite šių „paukščių“ darbo rezultatus dronų smogiamųjų kuopų ataskaitose“, – pridūrė pareigūnas.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Ukrainos ministrų kabinetas šįmet skyrė 40 mlrd. grivinų investicijoms į ukrainietiškų dronų gamybą.

Karo analitikas: atakos prieš Rusijos sostinę siunčia stiprią žinutęAtakos prieš Maskvą nepasiekia daug rezultatų, bet „siunčia galingą žinią“, sako karo analitikas Seanas Bellas.Jis „Sky News“ sako, kad milijonai žmonių Rusijos sostinėje bus „vis labiau susirūpinę“ dėl pasikartojančių bepiločių orlaivių smūgių, o tai „kels klausimų dėl Putino gebėjimo apsaugoti gyventojus“.„Žmonės vis labiau pyks“, – aiškina S. Bellas.Maskva tvirtino, kad atmušė ataką prieš savo Juodosios jūros laivyną, likus kelioms valandoms iki tariamos drono atakos prieš sostinę.„Rusija visada tvirtina, kad sunaikino bepiločius orlaivius. Jei prisimenate paskutines dvi atakas, ji sakė, kad jos nepadarė jokios žalos. Kitą dieną du laivai plaukė atgal į uostą, smarkiai svirdami į vieną pusę“, – pridūrė karo analitikas.

Humeniuk: jei pataikėme į tiltus, tai pataikysime ir į pontonusOkupantai rusai mėgina atnaujinti Čonharo ir Heničesko tiltų darbą, stato ten pontonines perkėlas, bet tai jiems nepadės.Kaip praneša „Ukrinform“, tai penktadienį per spaudos konferenciją pareiškė Ukrainos Pietų gynybos pajėgų Jungtinio koordinacinio spaudos centro vadovė Natalija Humeniuk.„Tiltai gerokai apgadinti, bet okupantai bando juos remontuoti, paleisti ten transporto eismą, net reklamuoja, kad atidaromas autobusų maršrutas. Tačiau omenyje turimi tik lengvieji automobiliai, nes jie (tiltai) negali atlaikyti sunkiosios karinės technikos ir amunicijos. Štai kodėl okupantai ten bando įrengti pontonines perėjas. Bet jie turėtų suvokti, jog jei mes pataikėme į stacionarius tiltus, tai pataikysime ir į pontonus“, – sakė N. Humeniuk.Ji pridūrė, kad Čonharo ir Heničesko tiltų atstatymo darbai vyksta lėtai, ir tai labai apsunkina rusų logistiką. Priešo šaudmenims ir technikai gabenti lieka tik kelias M17 per Armianską.Kaip jau buvo pranešta, liepos 29 d. Ukrainos gynybos pajėgos sėkmingai smogė Čonharo tiltui.

Ukrainoje karo belaisvių rusų skaičius gerokai išaugoUkrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos atstovas Andrijus Jusovas pažymi, kad pastarosiomis savaitėmis Ukrainoje gerokai išaugo karo belaisvių rusų skaičius.Kaip praneša UNIAN, pareigūnas tai papasakojo per spaudos konferenciją. Jis pabrėžė, kad karo belaisviai rusai laikomi Ukrainoje pagal Ženevos konvencijos normas.„Pastarosiomis savaitėmis karo belaisvių rusų skaičius Ukrainoje gerokai išaugo. Vos per kelias savaites, vykstant aktyviems Ukrainos saugumo ir gynybos pajėgų veiksmams, tiek gynybiniams, tiek puolamiesiems, mūsų mainų fondas padidėjo daugiau kaip 200 į nelaisvę paimtų rusų“, – sakė A. Jusovas. Anot jo, tai reiškia, kad „bus lengviau susigrąžinti mūsiškius“.Pareigūnas pažymėjo, kad iš šio skaičiaus kas penktas rusas pasidavė savo noru. „Kasdien pagal programą „Noriu gyventi“ į nelaisvę pasiduoda 3–5 Rusijos kariškiai“, – teigė jis.Anot žvalgybos atstovo, Ukraina yra pasirengusi mainams, tačiau būtent Rusija blokuoja šiuos procesus ir nesidomi daugumos į nelaisvę pakliuvusių savo kariškių likimu.„Mes tęsime aktyvius Ukrainos saugumo ir gynybos pajėgų veiksmus, vaduosime mūsų teritorijas. Tai reiškia, kad bus daugiau belaisvių rusų", – sakė A. Jusovas.Jis pažymėjo, kad nuo plataus masto invazijos pradžios belaisviais buvo apsikeista 48 kartus. Iš rusų nelaisvės buvo susigrąžinti 2598 Ukrainos gynėjai ir civiliai.

Rusai raketomis smogė ZaporižiaiPenktadienį Rusijos kariuomenė smogė Zaporižiai raketomis.Tai „Telegram“ kanale pranešė Zaporižios srities karinės administracijos vadovas Jurijus Malaška, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Priešas surengė raketų ataką prieš vieną iš srities centro rajonų“, – sakoma pranešime.Pasak pareigūno, sugriovimų mastas ir nukentėjusiųjų skaičius tikslinami.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, naktį į penktadienį per apšaudymą netoli Zaporižios esančiame Komyšuvaso mieste buvo sugriauti „Šaltinio“ gimnazijos korpusai, apgadinta daugiau nei dešimt privačių namų.

Rusų taikiniai Chersono srityje – medicinos įstaiga, vaikų kūrybos centras, parduotuvėsPraėjusią parą rusai apšaudė Chersono srityje medicinos įstaigą, vaikų kūrybos centrą ir gyvenamuosius kvartalus.Kaip rašo „Ukrinform“, tai pranešė Chersono srities policija.„Rusijos kariuomenė chaotiškai apšaudė Chersoną, priešas smogė miesto centrui, Dnipro ir Korabelno rajonams. Nukentėjo daugiaaukščiai ir privatūs gyvenamieji namai, parduotuvės, biurai, medicinos įstaiga ir vaikų kūrybos centras. Laimė, aukų nebuvo“, – sakoma pranešime.Pažymima, kad Rusijos armija iš kairiojo Dnipro kranto atakavo Beryslavo ir Chersono rajonų gyvenvietes.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, praėjusią parą Rusijos kariuomenė 48 kartus apšaudė Chersono sritį.

Zaporižios srityje 110 policijos pareigūnų įtariami bendradarbiavimu su priešuNuo plataus masto karo pradžios Zaporižios srityje kolaboravimu įtariami 110 policijos pareigūnų.Tai interviu „Ukrinform“ pareiškė Nacionalinės policijos vyriausiosios valdybos Zaporižios srityje vadovas Artiomas Kysko.„Iki šiol įtarimai pareikšti 110 policininkų. Kiekvienoje struktūroje yra žmonių, kurie pasiliko okupuotoje teritorijoje, nors ir negaliu sakyti, kad daug. Tam tikras skaičius išėjo iš darbo, nes, kaip patys sakė, nenorėjo palikti savo namų. Bet, jei nuoširdžiai, tai net ir vienas išdavikas yra daug. Skaudu. Taigi, 110 yra daug. Bet lyginant su bendru pareigūnų skaičiumi – nelabai“, – sakė jis.A. Kysko pažymėjo, kad, tarnaujant Donecko srityje, separatistai jam taip pat siūlė pereiti į jų pusę: „Automatininkai sučiupo mane gatvėje ir nuvežė į saugumo pastatą. Ten mane bandė įtikinti, kad turėčiau dar kartą duoti priesaiką, kitai šaliai“, - pasakojo jis.A. Kysko vadovauja Zaporižios srities policijai nuo 2022 metų rugpjūčio 17 d.

Žvalgyba: kas mėnesį Rusijoje mobilizuojama apie 20 tūkst. žmoniųRusijoje tęsiasi plataus masto mobilizacijos kampanija, kas mėnesį į karinę tarnybą pašaukiama apie 20 tūkst. žmonių.Tai penktadienį per spaudos konferenciją pareiškė Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos atstovas Andrijus Jusovas, praneša „Ukrinform“.„Ši kampanija tęsiasi kiekvieną dieną ir kiekvieną mėnesį, kas mėnesį mobilizuojama apie 20 tūkst. žmonių. Neseniai Maskvos meras Sobianinas paminėjo įdomų skaičių – esą fronte yra 45 tūkst. maskviečių. Anksčiau šis skaičius sudarė 35 tūkst. Tai reiškia, jog meras pripažino, kad per kelis mėnesius buvo papildomai mobilizuota tik 10 000 maskviečių. Įvairiais būdais, įvairiais metodais, bet ši kampanija tęsiama“, – pabrėžė pareigūnas.Anot jo, omenyje turima priverstinė mobilizacija, valdininkų ir oligarchų vaikų ji nepaliečia. Pirmiausia mobilizuojami tie, kurie neseniai gavo Rusijos pasą. „Tai yra Rusijos paso gavimo kriterijų rodiklis, susijęs su potencialia grėsme. Didelė tikimybė, kad žmogus bus sugautas ir išsiųstas į karą“, – sakė Vyriausiosios žvalgybos valdybos atstovas.Jis taip pat pabrėžė, kad Rusijos kareiviams vienintelis būdas išgelbėti savo gyvybę – pasiduoti į nelaisvę.„Pasidavimas į nelaisvę yra saugumo, gyvybės ir orumo garantija. Nes tai reiškia atsisakymą vykdyti nusikalstamus įsakymus“, – pareiškė A. Jusovas.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, žvalgybos duomenimis, Kremlius planuoja mobilizuoti karui Ukrainoje kelis šimtus tūkstančių žmonių.

Iš JAV žvalgybos – abejonės dėl ukrainiečių kontrpuolimoJungtinių Amerikos Valstijų (JAV) žvalgyba padarė prielaidą, kad Ukrainos pajėgos gali neįgyvendinti birželio mėnesį prasidėjusio kontrpuolimo tikslų, pranešė laikraštis „The Washington Post“, cituodamas su situacija susipažinusius šaltinius.Remiantis šia prognoze, dėl rusų gynybinių linijų Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms nepavyks pasiekti Zaporižios srityje esančio Melitopolio ir suardyti „sausumos tilto“ tarp aneksuoto Krymo ir kitų Rusijos kareivių užimtų teritorijų. Laikraščio pašnekovų teigimu, Ukrainos pajėgos, kurios šiuo metu yra už 80 kilometrų nuo Melitopolio, sustos likus keletui kilometrų iki miesto.Kelias į Melitopolį yra itin sunkus, apims ir arčiau esančius miestus, tokius kaip Tokmakas, bus nelengva, „The Washington Post“ sakė karo analitikas Robas Lee. „Rusai ten turi tris pagrindines gynybines linijas, o už jų – įtvirtinti miestai. Klausimas ne tik toks, ar Ukrainai pavyks pralaužti vieną ar dvi gynybines linijas, bet ir toks, ar ukrainiečiai prasiverš pro visas tris gynybines linijas ir turės pakankamai pajėgų reikšmingesniems rezultatams pasiekti, pavyzdžiui, užimti Tokmaką ar kitą miestą“, – teigė analitikas.Pasirodžius JAV žvalgybos prognozei, apie kurią buvo informuoti keletas kongresmenų, kai kurie respublikonai pasisakė prieš planą Ukrainai skirti dar daugiau nei 20 mlrd. JAV dolerių (apie 18,5 mlrd. eurų), kaip prašo Amerikos prezidentas Joe Bidenas.Savo ruožtu, kiti politikai sukritikavo JAV prezidento administraciją už tai, kad Ukraina negavo galingesnių ginklų. Tiesa, aukšto rango Baltųjų rūmų atstovas pokalbio su „The Washington Post“ metu pabrėžė, kad nėra jokių įrodymų, jog amerikietiški naikintuvai F-16 ir tolimojo nuotolio raketos ATACMS, kurių prašo Kyjivas, „taptų panacėja“. Kaip pažymi „The Washington Post“, naujas JAV žvalgybos vertinimas sutampa su slapta JAV valdžios 2023 m. vasario mėnesio prognoze. Joje buvo teigiama, kad kontrpuolimo metu Ukrainos ginkluotosios pajėgos „neįgyvendins“ išsikeltų tikslų ir neišvaduos nei Melitopolio, nei Mariupolio, kad iki rugpjūčio mėnesio suardytų „sausumos tiltą“ į Krymą. Toks vertinimas buvo nurodytas slaptuose Pentagono ir žvalgybos dokumentuose, kurie buvo nutekinti pokalbių programoje „Discord“. Vis dėlto „The Washington Post“ šaltinis pabrėžė, kad bet kokiu atveju Ukrainos kontrpuolimas susilpnino Rusijos pajėgas: „Rusai atsidūrė gana sunkioje padėtyje. Jie patyrė didžiulius nuostolius. Jų dvasinė būklė nėra gera.“

Rusijoje priešais FSB pastatą iškelta Ukrainos vėliavaRusijos Žemutinio Naugardo mieste, priešais Federalinės saugumo tarnybos (FSB) pastatą, buvo iškelta Ukrainos vėliava, praneša UNIAN.Socialiniuose tinkluose pasirodė nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuose matyti aukštai iškelta mėlyna-geltona vėliava.Pasak Rusijos internautų, vietos pareigūnai iškvietė Nepaprastųjų situacijų ministerijos darbuotojus, kurie nuskubėjo į incidento vietą. „Vėliavą greitai nukabino ministerijos darbuotojai, tam teko pasitelkti priešgaisrinės tarnybos automobilį“, – pranešama Rusijos socialiniuose tinkluose.https://t.me/uniannet/108503

Ukrainoje mėginta nužudyti Mokesčių tarnybos vadovo pavaduotojąUkrainos Aukščiausiosios Rados Finansų, mokesčių ir muitų politikos komiteto pirmininkas, partijos „Liaudies tarnas“ frakcijos narys Daniilas Hetmancevas penktadienį pareiškė, kad mėginta nužudyti Valstybinės mokesčių tarnybos pirmininko pavaduotoją Jevheną Sokurą, praneša UNIAN.„Nuo vakar sklinda gandai, tačiau policija prašė iki ryto neatskleisti jokios informacijos. Iki ryto. Todėl dabar atsakysiu visiems iškart. Taip, vakar 7 val. 50 min. buvo pasikėsinimas nužudyti Ukrainos valstybinės mokesčių tarnybos pirmininko pavaduotoją J. Sokurą. Užpuolimas miesto centre. Užsakovai – asmenys, praradę „verslą“ ir peržengę ribą“, – pažymėjo liaudies deputatas.Jis pridūrė, kad J. Sokurą išgelbėjo darnūs kriminalinės paieškos pareigūnų veiksmai.„Piktadariai sulaikyti ir duoda parodymus prieš užsakovus“, – teigė D. Hetmancevas.Jis patikino, kad šis pasikėsinimas nesustabdys kovos su „klanais, kurie jau daugiau kaip 30 metų siurbia mūsų šalies kraują“.

Rusija: Novorosijsko uoste kilo didelis gaisrasPenktadienį Rusijos mieste Novorosijske (Krasnodaro kraštas) kilo didelis gaisras. Jis įsiplieskė uosto teritorijoje.Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Rusijos „Telegram“ kanalu „Shot“.Žiniasklaidos duomenimis, gaisras kilo uosto krovinių terminale. Pranešama, kad ten užsidegė mediniai padėklai. Liepsnos apėmė mažiausiai 1300 kvadratinių metrų plotą.Internete paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti, kad uostą gaubia juodi dūmai. Pasak „Telegram“ kanalų, dūmai matomi iš skirtingų Novorosijsko vietų. Su ugnimi kovoja dešimtys ugniagesių.https://t.me/shot_shot/55761

Danija ir Nyderlandai patvirtino, kad gavo JAV leidimą tiekti F-16 UkrainaiDanija ir Nyderlandai patvirtino, kad gavo JAV sutikimą dėl naikintuvų F-16 tiekimo Ukrainai.Tiesa, Danijos užsienio reikalų ministras pažymėjo, kad kol kas nėra priimtas sprendimas, kada naikintuvai bus perduoti Ukrainai.Nyderlandų užsienio reikalų ministerijos vadovas Wopke Hoekstra taip pat sveikino atitinkamą Vašingtono sprendimą.„Mes sveikiname Vašingtono sprendimą atverti kelią F-16 naikintuvų siuntimui į Ukrainą. Labai ačiū Anthony Blinkenui už bendradarbiavimą. Šia tema ir toliau diskutuosime su Europos partneriais“, – sako W. Hoekstra.Anksčiau naujienų agentūra „Reuters“, remdamasi neįvardytu Vašingtono pareigūnu, pranešė, kad JAV pritarė naikintuvų F-16 siuntimui iš Danijos ir Nyderlandų į Ukrainą, kai tik pilotai baigs mokymus.

Laikinai okupuotame Melitopolyje griaudėjo sprogimaiViename iš laikinai okupuoto Melitopolio mikrorajonų griaudėjo sprogimai.Tai penktadienį „Telegram“ kanale pranešė Melitopolio meras Ivanas Fiodorovas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Melitopolyje okupantams vėl neramu. Melitopoliečiai praneša viename iš miesto mikrorajonų girdėję sprogimus, o geležinkelio bėgius prie įvažiavimo į Aviamiestelį apžiūri išminuotojai“, - parašė Melitopolio vadovas.Jis pridūrė, kad naktį į penktadienį sprogimai taip pat nugriaudėjo laikinai okupuotuose Tokmake ir Kyrylivkoje.Išsamesnės informacijos kol kas negauta.Anksčiau buvo pranešta, kad okupantai siunčia į Melitopolį naujus pareigūnus, užimtose patalpose atidaromi nauji policijos skyriai. Kitose okupuotose gyvenvietėse ligoninės buvo įkurtos tiesiog privačiuose namuose.

Rusija sako Juodojoje jūroje atrėmusi jūrinio drono ataką prieš savo laivusRusija, anot šios šalies gynybos ministerijos, ketvirtadienį atrėmė jūrinio drono ataką prieš savo karo laivus Juodojoje jūroje.„Šiandien 22 val. 55 min. (vietos ir Lietuvos laiku) Ukrainos ginkluotosios pajėgos nesėkmingai bandė atakuoti Juodosios jūros laivyno laivus, pasitelkdamos nepilotuojamą laivą“, – sakoma ministerijos pranešime. Jame priduriama, kad atakos metu laivai vykdė užduotis pietvakarinėje Juodosios jūros dalyje, už 237 kilometrų į pietvakarius nuo Sevastopolio.Ministerija nurodė, kad laivai „Pytlivyj“ ir „Vasilijus Bykovas“ esą sunaikino droną šiam dar nepasiekus nustatyto taikinio.

Ukrainos duomenimis, nuo plataus masto karo pradžios Rusija jau neteko maždaug 256 510 kariųRusija nuo visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. rugpjūčio 18 d. šioje šalyje jau neteko maždaug 256 510 karių, įskaitant 460 kariškių, kurie buvo nukauti per pastarąją parą. Tai penktadienio rytą feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Be to, štabo duomenimis, Ukrainos gynėjai sunaikino 4 332 Rusijos tankus (+3 per pastarąsias 24 val.), 8 410 (+12) šarvuotųjų kovos mašinų, 5 193 (+24) artilerijos sistemas, 714 daugkartinio paleidimo raketų sistemų, 486 priešlėktuvinės gynybos sistemas, 315 lėktuvų, 316 (+2) sraigtasparnių, 7 658 (+17) automobilius, 18 laivų, 4 276 (+4) dronus, 783 (+10) specialiosios technikos vienetus ir 1 406 sparnuotąsias raketas.Kaip pažymi štabas, šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiantys intensyvūs mūšiai.

Žiniasklaida: JAV pritarė naikintuvų F-16 tiekimui Ukrainai iš Danijos ir NyderlandųJAV pritarė naikintuvų F-16 tiekimui Ukrainai iš Danijos ir Nyderlandų iš karto po to, kai bus užbaigti atitinkami pilotų mokymai. Kaip rašo „Ukrinform“, tai pranešė agentūra „Reuters“, remdamasi neįvardytu amerikiečių pareigūnu.Šaltinis sakė agentūrai, kad Vašingtonas davė Danijai ir Nyderlandams oficialių patikinimų, jog JAV paspartins visų trečiųjų šalių prašymų dėl F-16 naikintuvų perdavimo Ukrainai patvirtinimo procesus, kai pilotai bus apmokyti. Ukrainos pilotų rengimo koalicijai vadovaujančios Danija ir Nyderlandai neseniai kreipėsi į JAV, prašydamos tokių patikinimų.JAV valstybės sekretorius Antony'is Blinkenas nusiuntė savo kolegoms iš abiejų šalių laiškus, kuriuose patikino juos, kad minėti prašymai bus patvirtinti. „Rašau norėdamas išreiškti visapusišką JAV paramą tiek naikintuvų F-16 perdavimui Ukrainai, tiek kvalifikuotų F-16 instruktorių vedamiems Ukrainos pilotų mokymams“, – laiškuose nurodė A. Blinkenas. Jis pabrėžė, kad vis dar yra labai svarbu, jog Ukraina galėtų gintis nuo Rusijos agresijos ir jos suvereniteto pažeidinėjimo.A. Blinkenas kartu išreiškė savo įsitikinimą, kad trečiųjų šalių prašymų patvirtinimas leis Ukrainai „pasinaudoti naujais pajėgumais vos pasibaigus pirmųjų pilotų mokymams“.

Drono ataka Maskvoje: apgadintas verslo centrasRusijos sostinėje Maskvoje būta drono atakos, kurios metu buvo pataikyta į pastatą, pranešė rusų pareigūnai, kuriais remiasi „Sky News“ ir „Reuters“.Vienas liudininkas kalbėjo apie „galingą sprogimą“.https://t.me/bazabazon/20570Pasak Rusijos valstybinės naujienų agentūros TASS, dėl šios priežasties buvo uždaryta Maskvos oro erdvė.Rusijos gynybos ministerija pranešime tvirtino, kad kai į droną nusitaikė oro gynyba, bepilotis esą „pakeitė savo kursą ir nukrito ant negyvenamojo pastato Maskvos Krasnopresnenskajos krantinėje“.Maskvos meras Sergejus Sobianinas platformoje „Telegram“ nurodė, kad drono nuolaužos nukrito parodų erdvės „Expocenter“ teritorijoje. Rimtos žalos pastatui esą nepadaryta.Rusijos žiniasklaidos priemonių paskelbtame vaizdo įraše matyti greta dangoraižių kylantys tiršti dūmai.https://t.me/shot_shot/55755

Zelenskis: Vokietijos perduoti IRIS-T įrenginiai jau yra UkrainojeVolodymyras Zelenskis savo tradicinėje vakaro kalboje patvirtino, kad dvi IRIS-T oro gynybos sistemos, kurias Vokietija suteikė Kijevui, jau atvyko į Ukrainą.„Tai galinga ir labai reikalinga oro gynybos sistema. Ačiū, Vokietija, už pagalbą ginantis nuo Rusijos teroro“, – sakė V. Zelenskis.Ketvirtadienį tapo žinoma, kad Vokietija Ukrainai perdavė dar vieną karinės pagalbos paketą, kuris, be IRIS-T oro gynybos sistemų, apėmė šaudmenis, radarus ir sunkiąją įrangą.Iš viso 2023 metais, Vokietijos valdžios duomenimis, Kijevas iš Vokietijos gavo karinę pagalbą už 5,4 milijardo eurų.

Trys iš keturių Ukrainos pabėgėlių ketina grįžti namoNaujausi JT duomenys rodo, kad nuo karo pradžios iš Ukrainos pabėgo mažiausiai 8,25 mln. Tai maždaug penktadalis prieškario gyventojų.Tarptautinė migracijos organizacija praėjusį mėnesį pranešė, kad kiek daugiau nei pusė jų grįžo. Naujas JT tyrimas rodo, kad dauguma tų, kurie vis dar yra už Ukrainos ribų, taip pat nori grįžti.Apklausa parodė, kad 76 proc. Ukrainos pabėgėlių, gyvenančių užsienyje, ketina grįžti. Tai šiek tiek didesnis procentas – 82 proc. – šalies viduje perkeltiems ukrainiečiams.Tačiau bene labiausiai stebina tai, kad nors nesimato karo pabaigos ženklų, 15 proc. apklaustųjų teigė ketinantys grįžti per artimiausius tris mėnesius.JT pabėgėlių agentūros Ukrainoje vadovo pavaduotoja Karen Whiting, aiškindama šiuos skaičius, sakė, kad tai rodo, kad nors ukrainiečiai aiškiai nori grįžti namo, tie, kurie nori integruotis priimančiose šalyse, randa daugiau galimybių.„Matome, kad daugelio vakarinių ir centrinių regionų vietos valdžia deda pastangas, kad šalies viduje perkeltieji asmenys patektų į socialinės apsaugos tarnybas, taip pat į mokyklas ir darbo rinką“, – sakė K. Whiting.

Lukašenka pripažino, kad dalis Rusijos kariuomenės įsiveržė į Ukrainą iš BaltarusijosRusijos ir Baltarusijos valstybinė žiniasklaida skelbia diktatoriaus Aliaksandro Lukašenkos pareiškimus iš jo interviu su prorusiška ukrainiečių žurnaliste Diana Pančenko.Pokalbio metu jis, visų pirma, pripažino, kad tam tikri Rusijos kariuomenės daliniai 2022 metų vasarį įsiveržė į Ukrainą iš Baltarusijos teritorijos.„Taip, kai kurie [Rusijos ginkluotųjų pajėgų] daliniai kirto Ukrainos sieną iš Baltarusijos teritorijos. Kodėl Rusijos kariai kirto Baltarusijos ir Ukrainos sieną netoli Černobylio srities – paklauskite Zelenskio“, - sakė jis.A. Lukašenka sakė, kad Ukraina tariamai gali prarasti visas savo teritorijas, jei ir toliau vykdys karo veiksmus, kad išsivaduotų iš Rusijos.„Ir nebus tokios valstybės kaip Ukraina, mūsų valstybės“, – sakė A. Lukašenka.Diktatorius teigė, kad vadinamosios specialiosios karinės operacijos tikslai Rusijoje iš esmės jau įvykdyti, nes būsimoji Ukraina „niekada nebus tokia agresyvi ir provakarietiška“.Jis taip pat įvardijo, kokiomis sąlygomis Baltarusija įsitrauks į karą.„Jei jūs, ukrainiečiai, neperžengsite mūsų sienos, mes niekada nedalyvausime šiame kare. Šiame karštame kare. Bet mes visada padėsime Rusijai – tai mūsų sąjungininkai. Jūs žinote, kad kovinis koordinavimas, mokymas, šaudmenys, ginklai ir pan. Ir tik Baltarusija atvirai padeda Rusijai“, – sakė diktatorius.Jis tikino, kad Baltarusija turėtų dalyvauti Rusijos ir Ukrainos taikos derybose.„Mes ribojamės su Ukraina, mes iš tikrųjų esame „agresoriai“, kaip jums (Ukrainoje) ir Vakaruose įprasta sakyti. Žinoma, mūsų interesai yra, ir mūsų pozicija turėtų būti išgirsta. Todėl neatmetu galimybės, kad Baltarusija yra įpareigota, turėtų dalyvauti derybų procese“, – pridūrė A. Lukašenka.

Ukraina praneša atrėmusi rusų mėginimą atsikovoti trečiadienį išlaisvintą Urožainės gyvenvietęUkraina praneša atrėmusi Rusijos kontrataką, per kurią ši mėgino atsikovoti neseniai išvaduotą Urožainės gyvenvietę. Ukrainos nacionalinės gvardijos daliniai įsitvirtino užimtose pozicijose ir atrėmė priešo kontratakas, spaudos konferencijoje sakė pulkininkas Mykola Uršalovyčius, kurį cituoja „Kyiv Independent“.Ukraina apie išvaduotą Urožainės kaimą Donecko srityje paskelbė trečiadienį.

Generalinis štabas: okupantai nesėkmingai bandė judėti šešiomis kryptimisRusijos užpuolikai nesėkmingai bandė žengti į Ukrainos pozicijas šešiomis priekinės linijos kryptimis. Tai teigiama Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo operatyvinėje informacijoje socialiniame tinkle „Facebook“.„Per dieną įvyko 24 kariniai susirėmimai“, – sakoma pranešime.„Ukrainos gynybos pajėgos toliau vykdo puolamąją operaciją Melitopolio ir Berdiansko kryptimis, konsoliduojasi pasiektose linijose ir vykdo atsakomąsias priemones“, – sakoma pranešime.

Rusija į Ukrainą šaudo neišbandytas raketasRusija Ukrainoje pradėjo naudoti raketas, kurios ką tik nuriedėjo nuo surinkimo linijos ir nebuvo išbandytos, rašo „Bloomberg“.Straipsnyje teigiama, kad birželį Ukrainos kariai Sumų regiono šiaurėje rado vieną iš Rusijos raketų, kuri nukrito nesprogusi. Jis buvo paleista iš „Tornado-S“ daugkartinio paleidimo raketų sistemos.„Bloomberg“ ir Ukrainos nevyriausybinė organizacija „StateWatch“, išanalizavusios raketos nuotraukas, nustatė, kad sviedinys buvo pagamintas gegužės 19 dieną – likus vos mėnesiui iki jo atradimo. Pasak „StateWatch“, naujos raketų partijos paprastai išbandomos kelis mėnesius prieš pradedant jas naudoti fronte. Manoma, jog tai gali reikšti, kad Rusijai trūksta šiuolaikinių ginklų atsargų ir ji turi paspartinti gamybos procesą, kad išlaikytų invazijos intensyvumą.

Ukraina įtraukė Kinijos bendrovę „Alibaba Group“ į karo rėmėjų sąrašąUkrainos korupcijos prevencijos agentūra (NAPC) įtraukė Kinijos bendrovę „Alibaba Group“ į tarptautinių karo rėmėjų sąrašą, praneša agentūros svetainė.Pagal NACP pareiškimą, šio sprendimo priežastis yra ta, kad bendrovė toliau veikia Rusijos teritorijoje ir „teikia savo platformas vario, eksportuojamo iš okupuotų Ukrainos teritorijų, pardavimui“.„Alibaba“ priklauso viena didžiausių pasaulyje internetinės prekybos platformų – svetainė „AliExpress“, kuri yra populiari Rusijoje ir turi dukterinę įmonę.Ukrainos kovos su korupcija agentūra taip pat tvirtina, kad „Alibaba“ užsiima politine cenzūra ir 2022 metų kovą užblokavo Ukrainos transliuotojo profilį, kad jis praneštų apie karą.„Tuo pačiu metu prorusiškos žinutės platformoje nėra ištrinamos“, – rašo NACP.„Alibaba Group“ Ukrainos valdžios sprendimo kol kas nekomentavo.

Pateikė daugiau detalių apie išpuolį Charkivo srityjeUkrainos pagalbos tarnyba paskelbė daugiau informacijos ir vaizdų apie įtariamą Rusijos apšaudymą Zaoskilljoje, priemiestyje, esančiame į rytus nuo Kupjansko miesto Charkovo srityje, per kurį žuvo viena moteris, o kita buvo sužeista.„Twitter“ tinkle, kuris dabar žinomas kaip X, pagalbos tarnyba pranešė: „Okupantai smogė miestui sunkiąja artilerija. Užsidegė ūkinis pastatas, virtuvė ir 2 garažai. Dėl to buvo sužalota 60 metų moteris, o jos 61 metų kaimynė mirė“.„Bendras gaisro plotas siekė 80 kvadratinių metrų. Kilus nuolatinio apšaudymo grėsmei, ugniagesiai pašalino visus užsiliepsnojimo šaltinius“, – pridūrė jie.https://twitter.com/SESU_UA/status/1692178808336707798?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainos žvalgyba pranešė Kyjive sulaikiusi Rusijos agentąKyjivo srityje sulaikytas „rusų agentas“, ketvirtadienį pranešė Ukrainos saugumo tarnyba (SBU). 23-ejų vyras įtariamas Rusijos generaliniam štabui teikęs informaciją apie Ukrainos kariuomenes bazes ir elektros tinklus sostinės regione.Vyras esą pričiuptas nusikaltimo vietoje, „kai filmavo vieną Ukrainos ginkluotųjų pajėgų bazę ir žymėjosi jos koordinates“. Jam gresia kalėjimas iki gyvos galvos.

Čekija Ukrainai perduos sraigtasparnių „Mi-24V“ partijąČekijos valdžia planuoja Ukrainai perduoti nebeeksploatuojamus sraigtasparnius „Mi-24V“.Tai pranešė šalies gynybos ministrė Jana Černochova, rašo ČT24. Ministrė patikslino, kad vietoj šių senų sraigtasparnių Čekijos kariuomenė iš JAV gaus naujus „UH-1Y Venom“ ir „AH-1Z Viper“ sraigtasparnius.Ji pažymėjo, kad sraigtasparniai „Mi-24V' atliko puikų darbą ir tarnavo net ilgiau nei tikėtasi.

Žiniasklaida: Rusija, padedama Irano, iki 2025 m. bando sukurti 6000 bepiločių orlaivių Nutekinti dokumentai rodo, kad Maskva, padedama Irano, eina link savo tikslo – masinės gamybos dronų, kuriais galėtų smogti Ukrainos miestams.Apie tai pranešė „RBC-Ukraine“, remdamasi „The Washington Post“.Anot leidinio, Rusijoje kadaise šurmuliavusio pramonės centro inžinieriai buvo užsiėmę planavimu. Komandai buvo slapta pavesta sukurti gamybos liniją, kuri veiktų visą parą ir gamintų savaime detonuojančius dronus.Už programos saugumą buvo atsakingas Rusijos FSB pensininkas. Iš aukštos kvalifikacijos darbuotojų buvo atimti pasai, kad jie negalėtų išvykti iš šalies. Susirašinėjime ir kituose dokumentuose inžinieriai vartojo slaptą kalbą: dronai buvo „laivai“, jų sprogmenys – „bamperiai“, o Iranas – šalis, kuri slapta teikia techninę pagalbą – buvo „Airija“ arba „Baltarusija“.Rusijos milijardų dolerių vertės ginklų sandoris su Iranu buvo sudarytas lapkritį. Jo tikslas – iki 2025 metų vasaros šalyje turėti 6000 dronų. To visiškai pakaks, kad būtų panaikintas nuolatinis Rusijos armijos nepilotuojamų orlaivių trūkumas fronto linijoje.

Didžioji Britanija tieks oro gynybą Ukrainai už 114 milijonų doleriųJK gynybos ministerija pasirašė tris sutartis dėl oro gynybos įrangos tiekimo Ukrainai. Jų vertė viršija 114 mln. JAV dolerių Tai pranešė „RBC-Ukraine“, remdamasi „El Confidential“.

Indija nepakvietė Ukrainos į G20 viršūnių susitikimąIndija nepakvietė Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio į būsimą G20 viršūnių susitikimą. Tai atrinktiems užsienio žurnalistams pareiškė Indijos užsienio reikalų ministras Subrahmanyamas Jaishankaras, pranešė valstybinė Rusijos naujienų agentūra TASS ir Ispanijos žinių agentūra EFE.G20 lyderių viršūnių susitikimas vyks rugsėjo 9–10 dienomis Indijos sostinėje Naujajame Delyje. Jo moto – „Viena Žemė, viena šeima, viena ateitis“. G20 grupei priklauso Europos Sąjunga (ES) ir stipriausios visų žemynų ekonomikos, įskaitant ir Rusiją, Kiniją bei JAV.G20 viršūnių konferencijoje pernai Indonezijos Balio saloje Ukraina dar buvo viena pagrindinių temų. V. Zelenskis tada susitikime kalbėjo vaizdo ryšiu. Čia jis pirmą kartą pristatė ir savo dešimties punktų taikos planą.S. Jaishankaras, anot pranešimų, sakė, kad Indija nepakvietė Ukrainos, nes G20 temos yra ekonomikos augimas ir plėtra, o ne globalus saugumas. Tai esą yra JT Saugumo Tarybos klausimas. Viršūnių susitikime, be kita ko, bus kalbama apie energetinį saugumą, trąšas ir aprūpinimą maisto produktais – visa tai susiję su karu Ukrainoje.

Zelenskis pasirašė įstatymus dėl karo padėties ir mobilizacijos pratęsimoUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasirašė įstatymus dėl karo padėties ir mobilizacijos pratęsimo dar 90 dienų.Šiuos įstatymus parlamentas priėmė liepos 27 d.Karo padėtis Ukrainoje buvo įvesta Rusijos invazijos dieną 2022 m. vasario 24 d. Tą dieną buvo įsakyta ir mobilizacija. Nuo tada karo padėties galiojimas ir mobilizacija kelis kartus buvo pratęsta 90 dienų.

Garis Kasparovas: Putino žlugimas neišvengiamas po Ukrainos išvadavimoRusijos opozicijos veikėjas Garis Kasparovas interviu televizijai „RBC-Ukraine“ teigė, kad Vladimiras Putinas karo nenutrauks tol, kol išliks valdžioje. Jis mano, kad jo žlugimas bus Rusijos pralaimėjimo kare rezultatas.„Putino žlugimas neišvengiamas po Ukrainos išsivadavimo būtent todėl, kad režimas neišsilaiko, kai lyderis praranda savo teisėtumą. Ir kaip rodo istorija, griūvančioje imperijoje diktatūros žlugimas neišvengiamai veda prie išcentrinių jėgų atsiradimo. Tokia yra seka. Ukrainos pergalė nediskutuojama“, – pažymi G. Kasparovas.Jis pabrėžia, kad nėra kito būdo karui baigti, išskyrus Ukrainos pergalę. Visa kita reiškia tik laikiną konflikto įšaldymą. G. Kasparovo nuomone, V. Putinui tai yra egzistencinis karas. Net jei jis gaus tai, ko norėjo, ir užsitikrins pergalę, jis vis tiek nesustos.„Negana to, jis vis tiek tęs tą pačią politiką. Rytų europiečiai supranta, kad bet kokia Putino sėkmė Ukrainoje reiškia, kad Baltijos šalys bus kitos. Lenkai taip pat supranta, kad Putinas tiesiog negali sustoti“, – pažymi G. Kasparovas.

Ukrainos pareigūnas: Rusijos sraigtasparniuose Ka-52 yra „svetimų“ komponentųPasak prezidento kanceliarijos vadovo Andrijaus Jermako kanalo „Telegram“, Ukrainos gynybos pajėgos šiandien numušė du Rusijos sraigtasparnius Ka-52 ir atskleidė, kad juose sumontuoti sudėtingi aukštųjų technologijų komponentai iš Vakarų ir Azijos šalių.Pasak jo, kariškiai nuolat tvirtina, kad rusai aktyviai dislokuoja šiuos sraigtasparnius fronto linijose, siekdami įgyti oro pranašumą ir smogti Ukrainos gynybos pajėgų užimamoms pozicijoms.A. Jermakas atskleidė, kad Ukrainos ekspertai jau seniai tiria sraigtasparnius Ka-52.

Stoltenbergas: NATO nemato ženklų, liudijančių pakitusią Rusijos branduolinę pozicijąNATO nemato ženklų, liudijančių pakitusią Rusijos branduolinę poziciją. Tai pareiškė Aljanso vadovas Jensas Stoltenbergas, kuriuo remiasi „Sky News“.„Nepastebėjome jokių pokyčių jų branduolinėse pajėgose, kurie paskatintų mus pakeisti nuosavas pajėgas ir jų išdėstymą. Kol kas nepastebėjome nieko, kas reikalautų to iš mūsų pusės“, – per spaudos konferenciją Norvegijoje nurodė J. Stoltenbergas.Aljansas anksčiau jau yra perspėjęs Rusiją dėl jos branduolinės retorikos. Kovą NATO sukritikavo Rusijos prezidento Vladimiro Putino „pavojingą ir neatsakingą“ branduolinę retoriką, Kremliaus šeimininkui pranešus apie ketinimus Baltarusijoje dislokuoti taktinius branduolinius ginklus.Rusijos prezidentas yra ne kartą pareiškęs, kad prireikus jo šalis yra pasirengusi panaudoti savo branduolinį arsenalą, jog apsaugotų savo „teritorinį vientisumą“.

Rusai apšaudė kaimą Charkivo srityje: viena moteris žuvo, o kita buvo sužeistaKetvirtadienį Rusijos kariškiai apšaudė Charkivo srities Kupiansko rajono Zaoskilios kaimą. Žuvo 61 metų moteris, o 60-metė buvo sužeista.Tai „Telegram“ kanale pranešė Charkivo srities karinės administracijos vadovas Olehas Sinehubovas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Apie 10 val. ryto okupantai apšaudė Zaoskilią Kupiansko rajone. Deja, žuvo 1962 metais gimusi moteris. Dar viena moteris, gimusi 1963 metais, buvo sužeista. Medikai pagalbą nukentėjusiajai suteikė vietoje“, – informavo O. Sinehubovas.Anot jo, per apšaudymą buvo apgadinta privati ​​nuosavybė, gyvenamasis namas, užsidegė ūkinis pastatas.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, rugpjūčio 17-osios rytą Rusijos kariškiai apšaudė Charkivo srities Kupiansko rajono Kivšarivkos kaimą.

Į frontą grįžo legendinė „Azov“ brigada„Azov“ nariai, gynę Mariupolį, grįžo į frontą, pranešė Ukrainos nacionalinės gvardijos atstovas, pulkininkas Nikolajus Uršalovičius.„Legendinė specialiosios paskirties brigada „Azov“ yra atkurta ir pradėjo vykdyti kovines užduotis Serebriansko girininkijos rajone“, – sakė N. Uršalovičius, kurį cituoja „RBC-Ukraina“.Jis pridūrė, kad „Azov“ kovotojai „patikimai gina užimtas linijas ir daro priešui triuškinančių gyvosios jėgos bei technikos nuostolių“.Ukrainos kovotojai, įskaitant „Azov“ narius, 2022 metų pavasarį beveik du mėnesius gynėsi Mariupolio gamykloje „Azovstal“. Gegužės viduryje „Azovstal“ gynėjai vadovybės įsakymu paliko gamyklos teritoriją ir pasidavė į nelaisvę. Rugsėjo mėnesį asmenys, vadovavę „Azovstal“ gynybai, tarp jų „Azov“ vadas Denisas Prokopenko, pagal Rusijos ir Ukrainos apsikeitimo karo belaisviais susitarimą buvo išsiųsti į Turkiją. Buvo manoma, kad Turkijoje jie liks iki karo pabaigos. Tačiau 2023 metų liepą „Azov“ vadai kartu su Turkijoje viešėjusiu Volodymyru Zelenskiu grįžo į Ukrainą. Rusija apkaltino Turkiją ir Ukrainą pažeidus susitarimo sąlygas.Liepos viduryje D. Prokopenko buvo susitikęs su pulko kariais. „Azov“ spaudos tarnyba tuomet skelbė, jog D. Prokopenko po reabilitacijos ketina grįžti į tarnybą.

Rusija: Jekaterinburgo centre užsiliepsnojo ledo arenos pastatasRusijos miesto Jekaterinburgo centre ketvirtadienį kilo gaisras ledo arenos statybvietėje.Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis leidiniu „E1“.Gautomis žiniomis, prieš atvykstant ugniagesiams iš arenos teritorijos savarankiškai evakavosi 200 žmonių. Visi darbininkai taip pat buvo paprašyti palikti objektą.Pasak Rusijos žiniasklaidos, ant statomos ledo arenos stogo užsidegė dažai ir putplasčio gaminiai. Gaisrui buvo suteikta antroji sudėtingumo kategorija.Nepaprastųjų situacijų ministerija pažymėjo, kad informacijos apie nukentėjusiuosius negauta.Pastaruoju metu Rusijoje vis dažniau kyla gaisrai. Jie liepsnoja tiek pasienio, tiek atokiuose regionuose.Pavyzdžiui, ketvirtadienį gaisras kilo Volgogrado metalurgijos gamyklos „Krasnyj oktiabr“ teritorijoje.O rugpjūčio 11-ąją Kalugoje ugnis įsiplieskė elektros pastotėje. Prie jos prijungtos gyvenvietės liko be elektros.https://twitter.com/ukrpravda_news/status/1692097004594237442?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1692097004594237442%7Ctwgr%5E17aad3f6cbb10f9cf76507764ba164e36f05108a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Feng%2Fnews%2F2023%2F08%2F17%2F7415933%2F

D. Kuleba: Kyjivo pajėgos išvaduos visą UkrainąUkrainos kariuomenė išvaduos visas Rusijos pajėgų okupuotas teritorijas. Tai šią savaitę interviu naujienų agentūrai AFP pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba.Pareigūnas nurodė, kad Kyjivo tikslas „yra pergalė“, galinti sugrąžinti Ukrainai jos 1991 m. sienas. „Mums nesvarbu, kiek laiko tai užims“, – duodamas interviu tikino D. Kuleba. Pasak ministro, kol patys ukrainiečiai palaikys šį tikslą, „Ukrainos vyriausybė žengs koja kojon su savo žmonėmis“.Nors Ukraina birželį pradėjo savo ilgai lauktą kontrpuolimą, šalis yra pripažinusi, kad susiduria su sunkumais bandydama prasiveržti pro smarkiai įtvirtintas Rusijos pozicijas. Nepaisant to, D. Kulebos teigimu, Ukraina nejunta spaudimo iš savo Vakarų sąjungininkų, kurie gausiai remia šalies kariuomenę.Tačiau ministras pripažino, kad viešojoje erdvėje padaugėjo „komentatorių ir ekspertų“, diskutuojančių apie Ukrainos pažangos fronto linijoje tempą. Jis juokais paragino ukrainiečių puolimo kritikus prisijungti prie tarptautinio legiono ir padėti Ukrainai. „Lengva sakyti, kad norite, jog viskas vyktų greičiau, kai jūsų ten nėra“, – kalbėjo D. Kuleba.Nepaisant visko, pareigūnas pažymėjo, kad Ukrainai vis dar reikės, jog būtų užtikrinamas stabilus vakarietiškų ginklų ir amunicijos tiekimas, kol šalies kariuomenė išvarys Rusijos pajėgas iš visų okupuotų Ukrainos teritorijų.„Tiesa yra ta, kad kol laimėsime, mums reikės daugiau, mes turime judėti į priekį, nes karas yra realybė, o šioje realybėje mums reikia laimėti. Kito kelio nėra“, – agentūrai AFP sakė D. Kuleba.Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu šią savaitę pareiškė, kad Ukrainos kariniai ištekliai esą yra „beveik visiškai išeikvoti“. Rusijos pajėgos yra pranešusios apie laimėjimus šiaurinėje Charkivo srityje, tačiau Ukraina savo ruožtu šią savaitę paskelbė, kad Donecko regione iš rusų į savo rankas susigrąžino vieną gyvenvietę.

Nuo karo pradžios Ukrainoje žuvo 502 vaikai, dar 1 099 buvo sužeistiNuo Rusijos sukelto plataus masto karo pradžios Ukrainoje žuvo 502 vaikai, daugiau kaip 1 099 buvo sužeisti. Tai ketvirtadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos generalinio prokuroro biuro spaudos tarnyba.„2023 metų rugpjūčio 17 d. ryto duomenimis, Ukrainoje dėl Rusijos plataus masto ginkluotos agresijos nukentėjo daugiau kaip 1 601 vaikas - 502 žuvo ir daugiau kaip 1 099 patyrė įvairaus sunkumo sužeidimus“, – rašoma pranešime.Šie skaičiai nėra galutiniai, jie tikslinami karo veiksmų vietose, laikinai okupuotose ir išlaisvintose teritorijose.Donecko srityje nukentėjo 485 vaikai, Charkivo srityje – 299, Kyjivo srityje – 129, Chersono srityje – 120, Zaporižios srityje – 99, Mykolajivo srityje – 97, Dnipropetrovsko srityje – 94, Černihivo srityje – 71, Luhansko srityje – 67.Rugpjūčio 16 d. rusams raketomis apšaudant Dnipropetrovsko sritį buvo sužeista dvejų metų mergaitė.

Okupantai rusai prie Mariupolio stato dar vieną gynybos linijąOkupantai rusai pradėjo statyti dar vieną gynybos liniją Nikolskės kryptimi Mariupolio rajone.Kaip rašo „Ukrinform“, Mariupolio miesto mero patarėjas Petro Andriuščenka tai pranešė ketvirtadienį „Telegram“ kanale.„Įsibrovėliai aktyviai įsitvirtina miškų zonoje (Fedorivka ir Nikolskė). Panašu, kad skubiai statoma dar viena gynybos linija Nikolskės kryptimi (Nikolskės – Mangušo linija)“, – parašė P. Andriuščenka.Jis pažymėjo, kad tarp Nikolskės ir Kinsky Rozdorų fiksuojamas priešo aviacijos aktyvumas.„Daug sunkvežimių su gyvąja jėga ir šlamštu grįžta į Mariupolio rajono Nikolskės apylinkes. Jie pasakoja vietiniams apie įsakymą „pasitraukti už piramidžių“, – teigė mero patarėjas.Kaip buvo pranešta, rusai Mariupolį ir aplinkinius kaimus paverčia kariniu logistikos centru.

„Kaip jiems tai pavyko?“: Rusijos propagandistai sukrėsti ukrainiečių galimybiųRusijos karo propagandos skleidėjai ne juokais sukrėsti Ukrainos specialiųjų tarnybų galimybių – tokią reakciją sukėlė pasirodęs naujausio smūgio Kerčės tiltui vaizdo įrašas, rašo dialog.ua.Vaizdo įrašas publikuotas trečiadienį ryte, jį rodė CNN. Rusijos karo korespondentai ir Kremliaus informacinių agentūrų darbuotojai kaip reikiant pasimetę, nes nesupranta, kaip Ukrainai pavyko gauti slaptų sprogimo kadrų, kuriuos nufilmavo tilto stebėjimo kameros. Ukrainos saugumui ne tik pavyko sėkmingai atakuoti tiltą, bet ir kažkokiu būdu gauti prieigą prie stebėjimo kamerą atakos metu.Garsus Rusijos propagandistas Aleksandras Kocas savo „Telegram“ kanale baiminasi, kaip Ukrainos specialiosios tarnybos gali turėti prieigą ir prie kitų strateginių Rusijos objektų. Ukrainos skelbiama vaizdo medžiaga tapo dideliu siurprizu ir Rusijos Dūmos deputatui Michailui Šeremetui. Kaip pranešė „RIA Novosti“, M. Šeremetas paragino teisėsaugos institucijas išsiaiškinti, kaip ukrainiečiams pavyko gauti vaizdo įrašus iš stebėjimo kamerų ant Krymo tilto.Ukrainos karybos ekspertas Oleksandras Kovalenka, reaguodamas į Rusijos karo apžvalgininkų nuogąstavimus, rašo, kad Ukrainos specialiosios tarnybos stebi ir kontroliuoja ne tik Rusijos strateginius objektus, bet ir Kremliaus propagandistų veiksmus.Televizijos kanalas CNN trečiadienį pranešė, kad iš Ukrainos saugumo tarnybos gavo vaizdo įrašą, kuriame užfiksuota liepos mėnesį įvykdyta ataka prieš Krymo tiltą, naudojant eksperimentinį jūrinį droną. Žurnalistai paskelbė vaizdo medžiagą.Ukrainos saugumo tarnybos vadovas Vasilijus Maliukas papasakojo CNN, kad naudotas bepilotis, vadinamas „Sea Baby“ („Jūros mažylis“), – daugelį mėnesių trukusio kūrimo proceso, prasidėjusio iš karto po plataus masto invazijos, rezultatas, skelbia nv.ua.Jis pirmą kartą patvirtino, kad Ukraina atsakinga už antrąjį sprogimą ant Krymo tilto. Liepos mėnesį V. Maliukas pareiškė, kad Ukrainos saugumo tarnyba įvykdė ir pirmąjį – 2022 m. spalio mėnesį.„Antvandeniniai dronai – unikalus Ukrainos saugumo tarnybos išradimas. Prie jų kūrimo neprisdėjo nė viena privati įmonė. Naudodami šiuos bepiločius, neseniai sėkmingai atakavome Krymo tiltą, didelį desanto laivą „Olenogorskij gorniak“ ir tanklaivius Sig“, – sakė Ukrainos saugumo tarnybos vadovas.V. Maliuko teigimu, liepos 17 d. surengta Krymo tilto ataka buvo bendra Ukrainos saugumo tarnybos ir karinių jūrų pajėgų operacija, kuriai vadovavo jis ir karinių jūrų pajėgų vadas Oleksijus Neižpapa.https://twitter.com/wartranslated/status/1691723437050380571?ref_src=twsrc%5Etfw

Rusija laiko Juodojoje ir Azovo jūrose penkis karinius laivus, raketnešių tarp jų nėraRusija laiko Juodojoje ir Azovo jūrose penkis karinius laivus, raketnešių tarp jų nėra.Kaip rašo „Ukrinform“, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Karinės jūrų pajėgos tai pranešė „Facebook“ paskyroje.„Rugpjūčio 17 d. 10 val. duomenimis, Juodojoje jūroje budi keturi priešo laivai, Azovo jūroje – vienas priešo laivas“, – sakoma pranešime.Viduržemio jūroje Rusija laiko aštuonis laivus, tarp jų - du sparnuotųjų raketų „Kalibr“ nešėjai, kurių bendra salvė – iki 24 raketų.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Ukraina išvedė iš rikiuotės penkis iš šešių Rusijos didžiųjų desanto laivų.

D. Kuleba pakomentavo gandus apie savo atsistatydinimą iš užsienio reikalų ministro postoUkrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba yra pasirengęs atsistatydinti, jei jo to paprašys prezidentas Volodymyras Zelenskis arba iškils esminių nesutarimų.Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis ministro pareiškimu televizijos kanalui „1 + 1“.D. Kuleba pažymėjo, kad pradėjo vadovauti Užsienio reikalų ministerijai 2020 metų kovą, o jau spalį imta kalbėti apie jo atleidimą. Anot ministro, jei kažkas skleidžia gandus, vadinasi, kažkam to reikia.„Aš dirbu, jokia pareigybė nėra amžina ir dėl visko esu ramus“, – sakė jis.Ministras prisiminė, jog kadencijos pradžioje jis sakė, kad išeis dviem atvejais: „Pirma, jei prezidentas paprašys manęs išeiti, o antra, jei iškils koks nors principinis prieštaravimas užsienio politikos srityje ir aš dėl to negalėsiu dirbti“.Anksčiau žiniasklaidoje, remiantis anoniminiais šaltiniais, buvo paskelbta informacija, kad esą D. Kuleba gali netekti savo posto. Buvo teigiama, kad jį gali pakeisti Prezidento biuro vadovo pavaduotojas Andrijus Sibiga arba Aukščiausiosios Rados Užsienio politikos ir tarpparlamentinio bendradarbiavimo komiteto pirmininkas Oleksandras Merežka.Užsienio reikalų ministrą prezidento teikimu skiria ir atleidžia Aukščiausioji Rada.

Per parą rusai paleido į Chersono sritį 422 sviedinius – vienas žmogus žuvo, septyni buvo sužeistiPastarąją parą, rugpjūčio 16-ąją, Rusijos kariuomenė 78 kartus apšaudė Chersono sritį.Kaip rašo „Ukrinform“, Chersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas tai pranešė „Telegram“ kanale.„Per praėjusią parą priešas surengė 78 apšaudymus, iš minosvaidžių, artilerijos, tankų, "Grad“ sistemų ir dronų rusai paleido 422 sviedinius. Į Chersono miestą buvo paleisti 23 sviediniai“, - pažymėjo O. Prokudinas.Anot jo, Rusijos kariškiai taikėsi į gyvenviečių gyvenamuosius kvartalus, švietimo įstaigos ir gydymo įstaigos patalpas Chersone, mokyklą Beryslavo rajone.Kaip pabrėžė pareigūnas, dėl Rusijos agresijos vienas žmogus žuvo, o dar septyni buvo sužeisti.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, rugpjūčio 16 d. Lvovės kaime per rusų apšaudymą žuvo 54 metų vyras.

Ukrainos gynybos pajėgos pasiekė laimėjimų į pietus nuo UrožainėsUkrainos gynybos pajėgos tęsia puolimą trimis kryptimis, į pietus nuo Urožainės jos pasiekė laimėjimų ir įsitvirtina užimtose pozicijose.Tai ketvirtadienį per televizijos maratoną pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo atstovas spaudai Andrijus Kovaliovas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Ukrainos gynybos pajėgos tęsia puolamąją operaciją Bachmuto, Melitopolio ir Berdiansko kryptimis. Į pietus nuo Urožainės jos pasiekė laimėjimų, įsitvirtina užimtose pozicijose, artilerija apšaudo nustatytus priešo taikinius, imasi kovos su jo baterijomis priemonių“, – sakė jis.Pasak atstovo, Bachmuto kryptimi Ukrainos gynėjai tęsia puolamuosius veiksmus į pietus nuo miesto, įsitvirtina pasiektose pozicijose.Kartu jis pabrėžė, kad rusų puolamieji veiksmai Avdijivkos ir Marjinkos rajonuose buvo nesėkmingi, priešas patiria didelių personalo, ginkluotės ir technikos nuostolių, permeta dalinius, naudoja rezervus.Anot A. Kovaliovo, Ukrainos gynybos pajėgos stabdo Rusijos kariuomenės puolimą Kupiansko, Lymano kryptimis ir šiauriniame Bachmuto krypties flange.Kaip jau buvo pranešta, rugpjūčio 16 d. Ukrainos gynybos ministerija paskelbė, kad išvaduota Donecko srities Urožainės gyvenvietė.

Ukraina praneša, kad jau sunaikinta daugiau kaip 256 tūkst. okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 480 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų rugpjūčio 17 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 256 050 kareivių.Tai ketvirtadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 4 329 tankų, 8 398 šarvuotųjų kovos mašinų, 5 169 artilerijos sistemų, 714 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 486 oro gynybos priemonių, 315 lėktuvų, 314 sraigtasparnių, 4 272 dronų, 1 406 sparnuotųjų raketų, 18 laivų, 7 6141 automobilio, 773 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Kare jau žuvo daugiau kaip 20 tūkst. Horlivkos gyventojų, mobilizuotų į Rusijos armijąOkupacinė Horlivkos (Donecko sritis) administracija skundžiasi Maskvai dėl didelių nuostolių tarp mobilizuotų miesto gyventojų.Kaip rašo „Ukrinform“, tai pranešė Nacionalinio pasipriešinimo centras (NPC).„Okupantai ruošiasi naujai mobilizacijos bangai laikinai okupuotose teritorijose, kad kompensuotų patirtus nuostolius, ir jau sudaro vyrų sąrašus. Mobilizacijos planas pirmiausia buvo pateiktas Maskvos statytiniams Horlivkoje. Tačiau atsakydami vietiniai kolaborantai skundėsi, kad socialinė įtampa mieste auga, nes nuo plataus masto invazijos pradžios žuvo daugiau kaip 20 tūkst. Horlivkos gyventojų, kurie buvo priverstinai mobilizuoti 2022 metais“, - sakoma pranešime.Kartu pažymima, kad okupuotų teritorijų gyventojų mobilizacija yra tarptautinis nusikaltimas. Iš laikinai okupuotų teritorijų gyventojų formuojami priešakiniai daliniai, kuriuos be reikiamo parengimo rusai meta prieš ukrainiečių dalinius, nes rusams naudinga ukrainiečių žūtis, nepriklausomai nuo to, kurioje pusėje jie kariauja.NPC priduria, kad rusams nepavyksta pasiekti „specialiosios karinės operacijos“ tikslų, kurie nuolat keičiami. Pernai šiems efemeriškiems tikslams realizuoti buvo mobilizuota 300 tūkst. Rusijos piliečių. Šios mobilizacijos rezultatas – šimtai tūkstančių lavonų ir sužeistų rusų, o tai padidino socialinę įtampą jau pačioje Rusijoje.Dėl to rusai planuoja spartinti mobilizacijos tempus laikinai okupuotose teritorijose, kad neišvestų savo gyventojų iš propagandos transo, konstatuoja NPC.„Ukrinform“ primena, jog okupantai rusai jų laikinai kontroliuojamose Ukrainos teritorijose išprovokavo humanitarinę krizę, siekdami padaryti vietos gyventojus priklausomus nuo įsibrovėlių „administracijos“.

Pareigūnas: Ukraina šįmet negaus naikintuvų F-16Naikintuvai F-16 galės įsijungti į Ukrainos gynybą ne anksčiau kaip 2024 metų pavasarį. Tai pareiškė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro pajėgų atstovas Jurijus Ihnatas, praneša UNIAN.„Jau akivaizdu, kad šį rudenį ir žiemą mes negalėsime ginti Ukrainos lėktuvais F-16“, – sakė jis per televizijos maratoną.Kartu J. Ihnatas priminė, kad Ukrainos personalo mokymo skraidyti naikintuvais F-16 klausimas iš esmės pajudėjo į priekį. Omenyje turimas tiek pilotų, tiek inžinierių rengimas.„Mes suprantame, kad mūsų lakūnai jau netrukus mokysis šalyse, kurios yra aviacijos koalicijos narės. Bet kartu mūsų oro gynyba turi būti stiprinama ir ji stiprinama (kitomis priemonėmis – UNIAN). Neseniai buvo pranešta, kad gavome dar dvi oro gynybos sistemas „Patriot“, – pažymėjo J. Ihnatas.Anot pareigūno, rusai naudoja vis daugiau bepiločių orlaivių, atakuodami Ukrainą, todėl ukrainiečiai taip pat turi didinti atitinkamų kovos priemonių – smogiamųjų dronų – arsenalą.„Mes turime tarptautiniuose formatuose, kuriuose dalyvaujame, kalbėti savo partneriams apie Ukrainos gynybos poreikius. Ir mes matome, kad sparnuotųjų raketų tiekimo Ukrainai klausimas taip pat jau sulaukia plataus atgarsio. Tai raketos TAURUS, taip pat balistinės raketos ATACMS“, – pažymėjo J. Ihnatas.Liepos 11 d. Vilniuje vykusiame NATO viršūnių susitikime 11 šalių ir Ukraina pasirašė memorandumą dėl Ukrainos karo lakūnų mokymo valdyti naikintuvus F-16 koalicijos sukūrimo. Joje dalyvauja Danija, Nyderlandai, Belgija, Kanada, Liuksemburgas, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Švedija ir Jungtinė Karalystė.Liepos 12 d. Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba pareiškė, kad pirmieji naikintuvai F-16 Ukrainos oro erdvėje turėtų pasirodyti 2024 metų pirmajame ketvirtyje.

Humeniuk: okupuotas Krymo pusiasalis vis labiau virsta sala logistine prasme„Pietų“ operatyvinės vadovybės jungtinio spaudos centro vadovė Natalija Humeniuk pareiškė, kad Krymas vis labiau darosi lyg sala ir įvardijo logistikos problemas, su kuriomis susiduria okupantai.„Logistika yra sudėtinga ir sulėtėjusi. Tačiau vis dar yra būdų, kuriais ji gali būti vykdoma. Tačiau ji yra perkrauta tuose keliuose, nes karinėms reikmėms naudojamos tos pačios kryptys, kaip ir civilinėms. Tai yra tiekimas į pusiasalį civiliams gyventojams irgi vyksta tais pačiais maršrutais, kurie daugmaž gali funkcionuoti. Kalbame apie žemyną. Tiesą sakant, bando remontuoti tiltus. Ir didįjį, kuriuo taip didžiavosi, ir mažesnius, kurių jiems taip reikia“, – teletono transliacijoje sakė ji. Okupantai bando organizuoti remonto brigadas, bet tai labai sunku, nes žmonės supranta tokių veiksmų pavojų. Šiuo atžvilgiu jie turi būti varomi dirbti su kulkosvaidžiais.Spaudos centro vadovė atkreipė dėmesį ir į neseniai įvykusį pietų apšaudymą. Humeniuk paragino pakrančių gyvenviečių gyventojus būtinai pasirūpinti savo saugumu ir pasitraukti, jei yra tokia galimybė.

Mirė buvęs Rusijos kariuomenės Ukrainoje vadasRusijos ginkluotosioms pajėgoms Ukrainoje laikinai vadovavęs generolas mirė po ilgos ligos, pranešė Rusijos pareigūnas.Generolas pulkininkas Genadijus Židko Rusijos „specialiajai karinei operacijai“ pradėjo vadovauti 2022 metų gegužės pabaigoje, kai Rusijos puolimas jau buvo pradėjęs stagnuoti.Tačiau jo trumpalaikė kadencija buvo nerami. Pirmosiomis savaitėmis pasiekęs nedaug sėkmės, kitą mėnesį jis buvo pažemintas į karinės apygardos vadovavimą, rašo „Washington Post“.Apie jo pašalinimą iš operacijų Ukrainoje buvo viešai paskelbta pernai spalį, nenurodant jokios priežasties.Anksčiau jis vadovavo Rusijos operacijoms Sirijoje, už kurias 2017 m. buvo apdovanotas prestižiniu „Rusijos didvyrio“ titulu.Dėl jo karybos taktikos, dėl kurios žuvo daug civilių, stebėtojai jį praminė „Sirijos mėsininku“.Chabarovsko srities gubernatorius Michailas Degtyarevas, per „Telegram“ pranešęs apie G. Židko mirtį, apibūdino jį kaip „paprastą karį ir labai reiklų tarnyboje“.

Rusai vėl atakavo Chersono regionąRusijos pajėgos nenustoja apšaudyti Chersono regiono. Dėl Rusijos smūgių regione vienas žmogus buvo nužudytas, o kitas buvo sužeistas, praneša UNIAN.„Rusijos kariuomenė ir toliau apšaudo Chersono regioną. Deja, turime civilių aukų. Lvovo kaime per Rusijos smūgį žuvo gatvėje buvęs 54 metų vietos gyventojas“, – pranešė Chersono regioninė valstybės administracija.Tuo pačiu metu Chersone okupantai apšaudė gyvenamąjį pastatą. 71 metų vyras buvo sužeistas ir paguldytas į ligoninę.

Zelenskis: Ukraina nori žymiai padidinti dronų gamybąVolodymyras Zelenskis sakė, kad Ukraina ketina gerokai padidinti kovinių dronų gamybą. Apie tai, kad Kijevas šiuo klausimu ketina bendradarbiauti su Vakarų partneriais, trečiadienio vakarą sakė ir Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Valerijus Zalužnas.Savo tradicinėje vakaro kalboje Ukrainos prezidentas sakė, kad „kiekvienoje kovinėje brigadoje iš kariai vieni pirmųjų klausimų yra apie dronus, elektroninio karo įrangą ir karinę oro gynybą“.„Atsakymas į tokius klausimus yra mūsų darbas su partneriais tiekiant reikiamus dronus ir sistemas, tai taip pat yra darbas čia, Ukrainoje, - sakė Zelenskis. - Gamyba yra būtina. Kartais didiname gamybą“.Jis pridūrė, kad „dronai yra garantija, kad žmonėms nereikės mokėti savo gyvybėmis“.Savo ruožtu V. Zalužnas pranešė, kuris bepiločių orlaivių problemą aptarė susitikime su NATO ir JAV pajėgų Europoje vyriausiuoju vadu Christopheriu Cavoli ir Didžiosios Britanijos generalinio štabo viršininku Tony Radakinu.Jis papasakojo jiems apie tai, kas vyksta fronte, ir aptarė Ukrainos kariuomenės poreikius.„Kitas labai svarbus klausimas – dronai. Kova su priešo dronais ir savo pajėgumų kūrimas. Su partneriais sutarėme sutelkti darbą šia linkme“, – teigė V. Zaluzhny, nenurodydamas, apie kokį bendradarbiavimą kalba.

Ukraina teigia iki šiol iš rikiuotės išvedusi penkis Rusijos desantinius laivusUkrainos karinis laivynas praneša nuo Rusijos invazijos pradžios iš rikiuotės išvedęs penkis rusų desantinius laivus. Tai per Ukrainos televiziją pareiškė karinio laivyno atstovas.Anot internetinio ledinio „Kyiv Independent“, 2022 m. kovą per Ukrainos ataką prieš okupuotą Berdiansko uostą buvo sunaikintas desanto laivas „Saratovas“ ir apgadinti laivai „Novočerkaskas“ ir „Cezaris Kunikovas“. Desanto laivas „Olenegorskij Gorniak“ rugpjūčio 5 d. smarkiai pažeistas per dronų ataką, kai švartavosi Novorosijsko karinio laivyno bazėje. Apie penktą desantinį laivą karinio laivyno atstovas nieko nepasakė.

Zelenskis aplankė puolimo brigadas Rytų frontePrezidentas Volodymyras Zelenskis lankėsi Rytų fronte ir asmeniškai padėkojo kariams už judėjimą į priekį.Tai teigiama prezidento pranešime platformoje „Telegram“, kur jis paskelbė daugybę susitikimų su kariškiais nuotraukų.„Mūsų kariai Donbase galingai kovoja vardan Ukrainos ir naikina okupantus. Ir jie duoda mūsų valstybei būtent tokį rezultatą, kokio reikia: mūsų judėjimą į priekį. Ačiū už tai kiekvienam, kuris dabar yra mūšyje, kovinėse pozicijose ir koviniuose postuose“, – sakė V. Zelenskis.

Maskvos meras: Ukrainoje kovoja apie 45 tūkstančiai maskviečiųMaskvos meras Sergejus Sobianinas sakė, kad kare Ukrainoje dalyvauja apie 45 tūkstančiai maskviečių.„45 tūkstančiai maskviečių šiandien kovoja NWO zonoje [kaip Rusijos valdžia vadina karą Ukrainoje – red.]. Tai yra reikšminga dalis tų, kurie ten yra“, - sakė S. Sobianinas, kurį cituoja „Interfax" agentūra.Pasak jo, tarp kovotojų yra ir mobilizuotų vyrų, ir karių su sutartimis ar savanorių, ir profesionalių karių. Maskvoje mobilizacija didžiąją laiko dalį nebuvo tokia visuotinė kaip provincijose. Žiniasklaida tai, be kita ko, priskyrė mero biuro pastangoms, kurios stengėsi, kad karas būtų kuo nematomas maskviečiams.Pats S. Sobianinas praėjusių metų gruodį argumentus apie ypatingą Maskvos padėtį mobilizacijos metu pavadino „nesąmoningais“.Rusijos valdžia nori pritraukti iki 400 tūkstančių žmonių tarnauti pagal sutartis, kovo pabaigoje pranešė „Bloomberg“. Prieš tai tą patį skaičių įvardijo portalas Ura.ru.

Ukrainos kariuomenė: padėtis Kupjansko kryptimi tapo sudėtingesnėKaro pradžioje Kupjanską užėmė Rusijos kariai, tačiau Ukrainos ginkluotosios pajėgos išlaisvino miestą 2022 metų rudenį. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sausumos pajėgų vadas Oleksandras Syrskis sakė, kad jis priėmė keletą „svarbių sprendimų“, kurie buvo skirti užtikrinti gynybos patikimumą Kupjansko kryptimi. Jis nenurodė, apie kokius sprendimus kalba.O. Syrskis parašė „Telegram“ kanale, kad „dėl situacijos sudėtingumo Kupjansko kryptimi“, jis didžiąją dienos dalį dirbo daliniuose, kurie ginasi miesto pakraštyje.„Priešo puolimo padaliniai, kuriuose dirba daugiausia kaliniai, kasdien, skirtingomis kryptimis, bando pertraukti mūsų karių gynybą, siekdami užblokuoti ir vėliau užimti Kupjanską“, - rašė O. Syrskis.Pasak jo, Lymano kryptimi (greta Kupjansko) Rusijos kariuomenė pergrupuoja ir pakeičia vienetus, kurie prarado kovinį pajėgumą dėl nuostolių.Apie situaciją Bachmuto rajone, kur Ukrainos ginkluotosios pajėgos bando apsupti miestą, O. Syrskis teigė, kad tai „sunku, bet kontroliuojama“, o Ukrainos kariuomenė ir toliau juda į priekį, nepaisant priešo kontratakų.Rusijos karių puolimas Kupjansko regione prasidėjo vasaros viduryje. Ukrainos kariniai lyderiai teigė, kad rajone buvo sutelkta iki 100 tūkstančių Rusijos kariuomenės karių.Netoli Kupjansko rusai sugebėjo nueiti kelis kilometrus, tačiau jie dar negalėjo priartėti prie šios strategiškai svarbios gyvenvietės Charkovo regione.Vakarų ekspertai darė prielaidą, kad pagrindinis Rusijos kariuomenės puolimo netoli Kupjansko tikslas buvo nukreipti Ukrainos karių pajėgas, judančias į priekį Donecko regiono pietuose ir Zaporižėje.

Rumunija pasmerkė Rusijos atakas prieš Ukrainos Dunojaus uostusRumunijos vyriausybė griežtai pasmerkė pastarąsias Rusijos atakas prieš Ukrainos Dunojaus uostus ir grūdų saugyklas netoli savo sienos.„Griežtai smerkiu besitęsiančias Rusijos atakas prieš nekaltus žmones, civilinę infrastruktūrą, įskaitant grūdų sandėlius Renio ir Ismailo uostuose“, – trečiadienį X tinkle rašė Rumunijos užsienio reikalų ministrė Luminita Odobescu. Taip, anot jos, Rusija kelia grėsmę maisto tiekimo ir laivybos Juodojoje jūroje saugumui.Ukrainos Dunojaus uostai Renis ir Ismailas yra visai netoli Rumunijos sienos. Juos naktį į trečiadienį atakavo rusų dronai. Be kita ko, buvo apgadintos grūdų saugyklos. Per šiuos uostus keliauja dalis Ukrainos grūdų eksporto.

Rusai apšaudė Dniepropetrovsko sritį, pranešama apie aukasRusų okupantai apšaudė Dniepropetrovsko sritį. Pasak šios srities karinės administracijos vadovo Serhijaus Lysako, per šiandienos išpuolį žuvo jaunas vyras.„Rusijos teroristai nužudė 18-metį vaikiną. Jis buvo sužeistas dėl priešo apšaudymo Meživsko bendruomenėje, esančioje Sinelnikovo rajone. Gydytojai bandė gelbėti jaunuolį iki pat pabaigos. Jie padarė viską, ką galėjo... “, – pranešė S. Lysakas.Anot jo, sužeisti dar keturi žmonės, tarp jų ir vaikas.„Mergaitei tik 2 metai! Šiuo metu jos būklė yra patenkinama ir ji gydoma ambulatoriškai“, – sakė S. Lysakas.Išpuolis rajone įvyko apie vidurdienį.„Šiuo metu ten vis dar dega žemės ūkio įmonė. Gaisras apėmė daugiau nei 400 kvadratinių metrų plotą“, – pridūrė S. Lysakas.

Rusija išsiuntė iš šalies „Politico Europe“ korespondentę Maskvoje HortogRusija išsiuntė iš šalies leidinio „Politico Europe“ korespondentę Maskvoje Evą Hartog. Žurnalistė saugiai išvyko iš Maskvos, kai Rusijos institucijos atsisakė pratęsti jos vizą, trečiadienį pareiškė „Politico Europe“ vyriausiasis redaktorius Jamilas Anderlinis. Prieš tai Rusijos užsienio reikalų ministerija paragino E. Hartog per šešias dienas palikti šalį.„Politico“ duomenimis, tai pirmas žinomas atvejis nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios, kai iš Maskvos išsiunčiamas užsienio žurnalistas. Ankstesniais metais Rusija ne kartą išsiuntė iš šalies užsienio spaudos atstovus.Vykstant karui, Rusija dėl tariamo šnipinėjimo sulaikė „The Street Journal“ žurnalistą amerikietį Evaną Gershkovichą, tačiau iki šiol savo kaltinimų įrodymų nepateikė. Jei bus nuteistas, jam gresia iki 20 metų kalėjimo.

Po audringos Ukrainos reakcijos NATO atstovas pakomentavo savo pareiškimą NATO generalinio sekretoriaus biuro vadovas Stianas Jenssenas savo pareiškimus, esą Ukraina galėtų tapti Aljanso nare, jei atsisakytų dalies teritorijos, pavadino klaida. Trečiadienį komentare Norvegijos laikraščiui VG S. Jenssenas teigė, kad jo pareiškimas „buvo platesnės diskusijos apie galimus ateities scenarijus dalis“ ir jis „neturėjo to sakyti“. „Tai buvo klaida“, – teigė jis. NATO atstovas pridūrė, kad Ukrainai „būtinai reikia patikimų saugumo garantijų“, kad pasibaigus karui jis vėl nepasikartotų. S. Jenssenas taip pat pabrėžė, kad pati Ukraina turi nuspręsti, kokiomis sąlygomis ir dėl ko galėtų derėtis su Rusija. Ukrainos prezidento administracijos vadovo patarėjas Mychaila Podoliakas komentare portalui „Meduza“ antradienį „labai keistu pasiūlymu“ pavadino S. Jensseno pareiškimą esą vienu iš galimų sprendimų, kaip užbaigti karą Ukrainoje, galėtų būti tai, kad Ukraina atsisakytų teritorijos. „Tai rodo, kad dalis politinio elito vis dar iki galo nesupranta situacijos. Netgi sakyčiau daugiau – tai aiškiai atitinka Rusijos taip trokštamą „įšaldymo“ scenarijaus logiką“, – sakė M. Podoliakas. Ukrainos Nacionalinės saugumo ir gynybos tarybos pirmininkas Oleksijus Danilovas pareiškė, kad NATO generalinio sekretoriaus biuro vadovo svarstymai yra keisti ir visiškai neaišku, kodėl visa tai daroma. Ukrainos Užsienio reikalų ministerijos atstovas Olehas Nikolenka S. Jensseno kalbas pavadino absoliučiai nepriimtinomis ir patikino visada manęs, kad NATO, kaip ir Ukraina, neprekiauja teritorijomis. Aljanso atstovo Ukrainoje antradienį išplatintame komentare teigiama, kad NATO toliau rems Ukrainą tiek, kiek reikės, o Aljansas yra įsipareigojęs pasiekti teisingą ir ilgalaikę taiką. Pasak jo, NATO pozicija dėl Ukrainos teritorinio vientisumo nepasikeitė.

Rusija tvirtina prie savo sienos „eliminavusi“ keturis ukrainiečių „diversantus“Rusijos Federalinė saugumo tarnyba (FSB) trečiadienį pareiškė, kad „eliminavo“ keturis ukrainiečių „diversantus“, kurie bandė patekti į Rusiją iš Ukrainos šiaurinės dalies.„Rusijos Federacijos FSB ir Gynybos ministerijos pajėgos pasienio Starodubskio rajone Briansko srityje užkirto kelią bandymui prasiskverbti į Rusijos Federacijos teritoriją, – sakoma FSB pranešime, kurį citavo Rusijos naujienų agentūros. – Buvo eliminuoti keturi diversantai.“Anot FSB, šie asmenys esą turėjo „užsienietiškų ginklų ir sprogstamųjų įtaisų“ bei rengėsi „provokacijoms ir sabotažo veiksmams Rusijos teritorijoje“.Apie tai pranešta praėjus dienai po to, kai Maskva pareiškė užkirtusi kelią Ukrainos kovotojų prasiskverbimui į Briansko regioną, kuriame panašūs incidentai fiksuojami reguliariai.Birželį Rusijos Belgorodo srityje būta bene didžiausio įsiveržimo nuo Maskvos visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios. Jo metu buvo pasitelkti dronai, taip pat apšaudymai. Po atakos buvo pradėta kvestionuoti Rusijos sienų saugumą.Ukraina dažniausiai neigia savo atsakomybę už tokias atakas ir savo ruožtu kaltina Rusijos partizanų grupes, besipriešinančias prezidentui Vladimirui Putinui.

Per savaitę iš Kupiansko rajono evakuota daugiau nei 430 žmoniųIš Kupiansko rajone esančių bendruomenių jau buvo evakuoti 436 žmonės, iš jų 128 vaikai.„Ukrinform“ duomenimis, Charkivo regiono karinės administracijos vadovas Olehas Synehubovas apie tai pranešė „Telegram“.„Nuo rugpjūčio 9 dienos iš viso buvo evakuoti 436 žmonės, iš jų 128 vaikai“, – sakė jis ir patikslino, kad rugpjūčio 15 d. buvo išgabenti 92 asmenys, iš jų 17 vaikų, 50 moterų ir šeši neįgalūs asmenys.

Ukrainos kariai parodė, kaip vadavo Urožainę: toliau – pergalėUkrainos kariai parodė, kaip iš rusų okupacijos vadavo Donecko srityje esančią Urožainės gyvenvietę. Vaizdo įrašas buvo paskelbtas trečiadienį, rugpjūčio 16 d.Kovotojai papasakojo, kad gyvenvietę atkovojo kontradmirolo Michailo Ostrogradskio garbei pavadinta 35-oji atskiroji jūrų pėstininkų brigada ir 38-oji atskiroji jūrų pėstininkų brigada. Taip pat prie išlaisvinimo prisidėjo kiti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų padaliniai, skelbiama tviteryje.„Toliau bus. Toliau – pergalė. Šlovė Ukrainai! Didvyriams šlovė!“ – sakė Ukrainos vėliavą rankose laikantys kovotojai. Urožainės – gyvenvietė Donecko srityje, Volnovachos rajone, priklauso Velyka Novosilka gyvenviečių hromadai. Prieš keletą dienų Rusijos karo tinklaraštininkai teigė, kad Rusijos armija iš ten pasitraukė. Taip pat tai buvo užfiksuota „DeepState“ žemėlapyje, tačiau oficialaus Ukrainos karinės vadovybės patvirtinimo nebuvo.Netrukus Ukrainos gynybos viceministrė Hanna Maliar patvirtino, kad Ukrainos kovotojai pasiekė laimėjimų gyvenvietėje, o rugpjūčio 16 d. pranešė, kad gyvenvietė išlaisvinta.https://twitter.com/tweetsNV/status/1691767915937194231?ref_src=twsrc%5Etfw

Moldovos prezidentė: Rusija – didžiausias nestabilumo šaltinisMoldovos prezidentė Maia Sandu pavadino Rusiją didžiausiu nestabilumo šaltiniu, o Rumuniją – svarbia sąjungininke.Valstybės vadovė tai pareiškė Moldovos ambasadorių susitikime, kurį surengė Užsienio reikalų ir europinės integracijos ministerija, praneša portalas „NewsMaker“.M. Sandu kalbėjo apie pagrindines diplomatinės veiklos kryptis, svarbias artimiausiu ir vidutiniu laikotarpiu – tai Moldovos stojimas į ES ir šalies, kaip saugumą regione palaikančio veiksnio, vaidmens propagavimas.„O Rusija ir ateityje mums bus nestabilumo šaltinis. Jūs matėte, kaip šiais metais Rusijos jėgos bandė destabilizuoti padėtį Moldovoje, netgi mėgino nuversti konstitucinę valdžią. Kita vertus, mums pasisekė kad Rumunija palaiko Moldovą. Ji – svarbi gynėja, remianti mūsų užsienio politiką“, – pridūrė prezidentė.Kartu M. Sandu pažymėjo, kad dabar Moldovai atėjo labai svarbus momentas, nulemsiantis šalies ateitį.„Nuo to, kokių rezultatų pasieksime dabar, priklausys, kaip vystysis mūsų šalis. Visi žinome, kokie rimti yra dabartiniai iššūkiai, nes karas, deja, tęsiasi, ir mes nematome jokių ženklų, kad jis netrukus baigsis", – pareiškė prezidentė ir pabrėžė, kad Moldova ir ateityje rems Ukrainą.Liepos 26 d. Moldova paskelbė savo sprendimą dėl šnipinėjimo išsiųsti iš šalies 45 Rusijos ambasados ​​Kišiniove darbuotojus.

Rusai smogė švietimo įstaigai ir ligoninei Chersone, sužeisti trys žmonėsTrečiadienio rytą Rusijos kariuomenė apšaudė Chersono sritį, okupantai smogė švietimo įstaigai ir ligoninės teritorijai regiono centre.Tai „Telegram“ kanale pranešė Chersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Rytinio Chersono srities apšaudymo padariniai... Chersone priešas pataikė į švietimo įstaigą ir ligoninės teritoriją. Trys žmonės sužeisti“, – pareiškė pareigūnas.Pasak jo, vienas iš nukentėjusiųjų – 55 metų gydymo įstaigos pacientas, kuris gydėsi dėl išeminio insulto. Per apšaudymą jis buvo sužeistas į krūtinę.Zelenivkoje okupantai sužeidė lauke dirbusį 45 metų amžiaus vyrą. Dėl kojos traumos jis paguldytas į ligoninę.Tuo pat metu Chreščenivkoje per apšaudymą galvos traumą patyrė 60-metis vyras, jam teikiama medicinos pagalba.Chersono srities karinės administracijos vadovas taip pat informavo, kad apie vidurnaktį Rusijos kariuomenė apšaudė Mykilskę, savo namuose vidutinio sunkumo sužeidimus patyrė sutuoktiniai – 60 metų moteris ir 63 metų vyras.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, naktį į rugpjūčio 16-ąją Rusijos kariškiai apšaudė Darjivkos bendruomenę Chersono srityje, ten taip pat buvo sužeista pora.

Rusija sako į pietvakarius nuo Maskvos numušusi tris dronusRusijos gynybos ministerija trečiadienį pareiškė, kad į pietvakarius nuo Maskvos buvo numušti trys Ukrainos dronai.Ukraina ataką esą inicijavo 5 val. (ryto vietos ir Lietuvos laiku) ir „prieš objektus Kalugos srityje“ panaudojo „tris bepiločius orlaivius“, platformoje „Telegram“ nurodė ministerija. „Rusijos oro gynybos sistemos laiku aptiko ir sunaikino visus bepiločius orlaivius“, – tvirtino ministerija.Kalugos gubernatorius Vladislavas Šapša sakė, kad dronai buvo numušti regiono pietuose, už kelių šimtų kilometrų į pietvakarius nuo Maskvos. Padarinių žmonėms ir infrastruktūrai esą nėra.Kalugai tai buvo jau mažiausiai penkta panaši ataka šį mėnesį. Pasak rusų pareigūnų, dronų atakų regione dar būta rugpjūčio 12, 10, 7 ir 3 dienomis. Rusijos teigimu, visos jos buvo atremtos.

„Unikalus išradimas“: CNN parodė atakos prieš Krymo tiltą vaizdo įrašąTelevizijos kanalas CNN pranešė, kad iš Ukrainos saugumo tarnybos gavo vaizdo įrašą, kuriame užfiksuota liepos mėnesį įvykdyta ataka prieš Krymo tiltą, naudojant eksperimentinį jūrinį droną. Žurnalistai paskelbė vaizdo medžiagą.Ukrainos saugumo tarnybos vadovas Vasilijus Maliukas papasakojo CNN, kad naudotas bepilotis, vadinamas „Sea Baby“ („Jūros mažylis“), – daugelį mėnesių trukusio kūrimo proceso, prasidėjusio iš karto po plataus masto invazijos, rezultatas, skelbia nv.ua.Jis pirmą kartą patvirtino, kad Ukraina atsakinga už antrąjį sprogimą ant Krymo tilto. Liepos mėnesį V. Maliukas pareiškė, kad Ukrainos saugumo tarnyba įvykdė ir pirmąjį – 2022 m. spalio mėnesį.„Antvandeniniai dronai – unikalus Ukrainos saugumo tarnybos išradimas. Prie jų kūrimo neprisdėjo nė viena privati įmonė. Naudodami šiuos bepiločius, neseniai sėkmingai atakavome Krymo tiltą, didelį desanto laivą „Olenogorskij gorniak“ ir tanklaivius Sig“, – sakė Ukrainos saugumo tarnybos vadovas.V. Maliuko teigimu, liepos 17 d. surengta Krymo tilto ataka buvo bendra Ukrainos saugumo tarnybos ir karinių jūrų pajėgų operacija, kuriai vadovavo jis ir karinių jūrų pajėgų vadas Oleksijus Neižpapa. Vaizdo įraše, kurį gavo CNN, matyti piloto ekranas likus keletui sekundžių iki tos akimirkos, kai dronas nuplukdo apie 850 kg sprogmenų prie vieno iš betoninių tilto ramsčių. Taip pat žurnalistai iš šaltinių gavo du stebėjimų kameromis padarytus videoklipus, kuriuose užfiksuotas vieno bepiločio kritimas ant automobiliams skirtos tilto dalies. Maždaug po penkių minučių sprogsta ir antrasis dronas, pataikęs į kitoje tilto pusėje esančią traukiniams skirtą dalį.„Ruošiame keletą naujų ir įdomių operacijų, įskaitant ir Juodosios jūros akvatorijoje. Prižadu, kad jos užims kvapą, ypač mūsų priešams“, – teigė V. Maliukas. https://twitter.com/wartranslated/status/1691723437050380571?ref_src=twsrc%5Etfw

Okupantai rusai apšaudo Chersono centrąRusijos kariuomenė apšaudo Chersono centrą, gyventojai raginami neiti į gatves.Tai trečiadienį „Telegram“ kanale pranešė Chersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Rusai paleido ugnį į Chersono centrą. Neikite į gatvę!" - parašė pareigūnas.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, praėjusią parą, rugpjūčio 15-ąją, priešas Chersono sritį apšaudė 61 kartą. Jis paleido 358 sviedinius, iš kurių 13 - į Chersoną (trys apšaudymai).

Gubernatorius: Belgorode per apšaudymą žuvo žmogusRusijos Belgorodo srityje, anot gubernatoriaus Viačeslavo Gladkovo, antradienį per Ukrainos apšaudymą žuvo vienas žmogus.Gubernatorius trečiadienį socialiniuose tinkluose tvirtino, kad iš minosvaidžių buvo apšaudytas Šebekinskio rajone esantis Novaja Tavolžankos kaimas.

„General SVR“: Kursko ir Zaporižios atominėms elektrinėms iškilo grėsmė – Putinas leido sukelti dvigubą katastrofą Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šiomis dienomis davė nurodymą atnaujinti pasirengimą technogeninei katastrofai Kursko atominėje elektrinėje, rusai ketina įgyvendinti nusikalstamą planą rugpjūčio pabaigoje-rugsėjo pradžioje. Tai pranešė „Telegram“ kanalas „General SVR“, kuriuo remiasi UNIAN.Pasak „General SVR“, beveik „kartu su technogenine katastrofa Kursko jėgainėje panaši akcija rengiama ir Zaporižios atominėje elektrinėje“. „Rusijos vadovybė paskelbs dvigubą katastrofą „teroristine ataka“ prieš branduolinius objektus ir dėl to apkaltins Ukrainą“, – pažymi kanalas. Anot jo, Rusijos lyderis yra pasirengęs išprovokuoti didžiulių Ukrainos, Rusijos, Baltarusijos ir kitų šalių teritorijų radiacinę taršą, milžiniškas civilių aukas, kad jo šalis išeitų iš strateginės aklavietės, kurioje atsidūrė per plataus masto karą prieš Ukrainos valstybę. Publikacijoje pažymima, kad diktatorius reikalauja „efektyvaus“ ir greito problemos sprendimo, nes neturi laiko „laukti stebuklo iš Rusijos kariuomenės“ – „jis sunkiai serga ir neturi jokių galimybių pasveikti“. Pasak žiniasklaidos, Rusijos vadovas mano, kad problemą padėtų išspręsti „dar didesnės krizės sukėlimas“.

Pirmasis laivas laikinuoju koridoriumi išplaukė iš Odesos uostoPirmasis laivas išplaukė iš Odesos jūrų uosto laikinuoju civiliniams laivams skirtu koridoriumi.Tai trečiadienį „Telegram“ kanale pranešė Atstatymo ministerija, kuria remiasi „Ukrinform“.„Konteinervežis „Joseph Schulte“ (Honkongo vėliava) išplaukė iš Odesos uosto ir juda civiliniams laivams skirtu laikinuoju koridoriumi į/iš Ukrainos Juodosios jūros uostų“, – rašoma pranešime.Pažymima, kad koridorius pirmiausia bus naudojamas evakuojant laivus, kurie buvo Ukrainos Čornomorsko, Odesos ir Pietų uostuose prasidėjus Rusijos plataus masto invazijai.Ministerija primena, kad pagal Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karinių jūrų pajėgų navigacijos potvarkius civilinių laivų laikinieji eismo maršrutai į/iš Ukrainos Juodosios jūros uostų pradėjo veikti 2023 metų rugpjūčio 8 dieną. Šiuos maršrutus Ukraina pasiūlė, kreipdamasi į Tarptautinę jūrų organizaciją (IMO). IMO taryba pripažįsta Ukrainos tarptautinę teisę į laisvą komercinę laivybą ir ragina Rusiją nutraukti bet kokius grasinimus bei laikytis tarptautinių konvencijų.Pastarąjį kartą laivas iš Odesos uosto išplaukė liepos 16 d. pagal grūdų susitarimą. Nutraukusi šį susitarimą, Rusija ėmė rengti sistemingas oro atakas prieš uostų infrastruktūrą, kad sustabdytų Ukrainos žemės ūkio produkcijos eksportą.Ukraina nuo 2022 metų liepos 1 d. iki 2023 metų birželio 30 d. eksportavo beveik 49 mln. tonų grūdų.

Okupantai rusai bepiločiais orlaiviais atakavo Dunojaus uostą, nukentėjo grūdų saugyklosPer naktinę dronų ataką Odesos srityje nukentėjo vieno iš Dunojaus uostų sandėliai ir grūdų saugyklos.Tai trečiadienį „Telegram“ kanale pranešė Odesos srities karinės administracijos vadovas Olehas Kiperis, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Gautomis žiniomis, Rusijos kariuomenė naktį į rugpjūčio 16-ąją du kartus atakavo Odesos sritį bepiločiais orlaiviais.„Dėl priešų smūgių vienam iš Dunojaus uostų nukentėjo sandėliai ir grūdų saugyklos. Kilusius gaisrus operatyviai užgesino Valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos darbuotojai“, – informavo O. Kiperis.Pareigūnas pažymėjo, kad žuvusiųjų ir sužeistųjų nėra.Savo ruožtu Pietų operatyvinė karinė vadovybė pranešė, kad virš Odesos srities oro gynybos pajėgos sunaikino 13 dronų „Shahed-136“.„Ukrinform“ primena, kad rugpjūčio 2-osios naktį Rusijos kariuomenė atakavo Izmailo uostą iranietiškais dronais „Shahed-136/131“. Smarkiai nukentėjo trijų aukštų jūrų uosto pastatas, elevatorius, grūdų angarai, vieno iš krovinių terminalų rezervuarai, gamybos ir sandėliavimo patalpos, Ukrainos Dunojaus laivininkystės bendrovės administracinis pastatas. Taip pat nukentėjo trys švietimo įstaigos, viena kultūros įstaiga, 15 butų daugiaaukščiuose namuose ir keliolika privačių namų. Tai buvo pirma ataka prieš šį miestą nuo karo pradžios.

Ukraina: Urožainė – išlaisvintaUkrainos gynybos pajėgos išvadavo Donecko srities Urožainės gyvenvietę.Kaip praneša „Ukrinform“, Ukrainos gynybos viceministrė Hanna Maliar apie tai informavo „Telegram“ kanale.„Urožainė išlaisvinta. Mūsų gynėjai įsitvirtina pozicijose“, – pareiškė H. Maliar.Ji taip pat pabrėžė, kad puolamieji veiksmai tęsiami.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Ukrainos gynybos pajėgos tęsia puolamąją operaciją Melitopolio ir Berdiansko kryptimis, o Avdijivkos ir Marjinkos ruožuose Ukrainos gynėjai toliau stabdo Rusijos kareivių puolimą.

Ukraina praneša, kad jau sunaikinta apie 255 570 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 650 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų rugpjūčio 16 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 255 570 kareivių.Tai trečiadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 4 324 tankų, 8 380 šarvuotųjų kovos mašinų, 5 152 artilerijos sistemų, 714 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 485 oro gynybos priemonių, 315 lėktuvų, 314 sraigtasparnių, 4 248 dronų, 1 404 sparnuotųjų raketų, 18 laivų, 7 614 automobilių, 773 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Vereščuk: karas nesibaigs nei iki metų pabaigos, nei kitą pavasarįUkrainos vicepremjerė, laikinai okupuotų teritorijų reintegracijos ministrė Iryna Vereščuk pareiškė, kad kelias į pergalę Ukrainai kare su Rusija bus „ilgas ir sunkus“, todėl ukrainiečiai turėtų ruoštis ilgai kovai. Ji tai paskelbė „Telegram“ įraše, praneša „Ukrinform“.„Turime būti sąžiningi. Šiame kare kelias į pergalę bus ilgas ir sunkus. „Dvi-trys savaitės“, „iki metų pabaigos“, „kitą pavasarį“ – visa tai netiesa. Mes turime pasiruošti ilgai kovai. Piliečiai ir valdžia – visi turėtų ruoštis ilgam ir sunkiam karui. Ir tik tada laimėsime“, – sakė I. Vereščuk.Ji taip pat pažymėjo, kad kiekvienas gali ką nors padaryti dėl Ukrainos pergalės.„Ruošiamės maratonui, o ne sprintui, dvylikos raundų kovai, o ne trijų raundų kovai“, – sakė politikė.

NATO: mūsų pozicija dėl Ukrainos teritorinio vientisumo nepasikeitė Po NATO generalinio sekretoriaus Jenso Stoltenbergo štabo vadovo Stiano Jensseno pareiškimo, kad Ukrainai gali tekti paaukoti teritoriją mainais už prisijungimą prie Aljanso, NATO atstovas spaudai Ukrainos valstybiniam transliuotojui „Suspilne“ teigė, kad Aljansas ir toliau rems Ukrainą „tiek, kiek reikės“, o Aljanso pozicija dėl Ukrainos teritorinio vientisumo nepasikeitė. „Aljanso pozicija aiški ir nepasikeitė“, – sakė jis. S. Jensseno komentarai iššaukė audringą Ukrainos reakciją, kuri jo išsakytą idėją apibūdino kaip „visiškai nepriimtiną“. J. Jensseno komentarai – ryškus nukrypimas nuo ilgalaikės NATO vadovo išsakomos pozicijos pozicijos, kad NATO remia Ukrainos teritorinį vientisumą, o Ukraina turi pati nuspręsti, kada ir kaip derėtis.

Ukrainos URM atstovas – apie NATO pareigūno pareiškimą: visiškai nepriimtinaPasirodė ir daugiau reakcijų į NATO pareigūno pareiškimą, kad Ukrainai gali tekti atsisakyti dalies savo žemės mainais už prisijungimą prie aljanso.Ukrainos užsienio reikalų ministerija pasmerkė šiuos komentarus kaip „visiškai nepriimtinus“.„Visada manėme, kad Aljansas, kaip ir Ukraina, neprekiauja savo teritorijomis“, – feisbuke parašė ministerijos atstovas Olehas Nikolenka.

Zelenskis aplankė sužeistus karius Zaporižios srityjeUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, lankydamasis Zaporižios regione, užsuko į fronto chirurgijos skyrių, kuriame medicininė pagalba teikiama Taurijos operatyvinės-strateginės kariuomenės grupės atsakomybės zonoje esantiems kariams.Remiantis prezidento spaudos tarnybos duomenimis, įstaigoje teikiamos pirminės chirurginės intervencijos, reanimacijos ir būklės stabilizavimo priemonės. Kasdien čia gydoma iki 200 sužeistųjų.Ukrainos vadovas apžiūrėjo palatas ir įrangą, kalbėjosi su įstaigos personalu ir karo medikais.„Ačiū jums už jūsų tarnybą, už tai, kad saugote Ukrainą tokia svarbia kryptimi, už tai, kad gelbėjate mūsų vyrų gyvybes. Ir rūpinkitės savimi“, – sakė jis, kreipdamasis į karo medikus.V. Zelenskis įteikė valstybinius apdovanojimus medikams ir sužeistam gynėjui.Per pokalbį su prezidentu fronto chirurgijos skyriaus darbuotojai jam sakė, kad viena iš jų užduočių yra evakuoti sužeistuosius iš mūšio lauko. Jie taip pat užsiminė apie šarvuotų evakuacijos transporto priemonių, pasižyminčių geru pravažumu, poreikį.Kaip jau skelbė „Ukrinform“, antradienį prezidentas Volodymyras Zelenskis lankosi su darbo vizitu Zaporižioje. Jis aplankė Melitopolio kryptimi puolimo operacijas vykdančių brigadų dislokacijos vietas.

Podoliakas: iš NATO pareigūno – labai keistas „pasiūlymas“ Ukrainos prezidento administracijos vadovo patarėjas Mychaila Podoliakas komentare portalui „Meduza“ „labai keistu pasiūlymu“ pavadino NATO generalinio sekretoriaus Jenso Stoltenbergo štabo vadovo Stiano Jensseno pareiškimą esą vienu iš galimų sprendimų, kaip užbaigti karą Ukrainoje, galėtų būti tai, kad Ukraina atsisakytų teritorijos ir mainais gautų narystę NATO. „Tai rodo, kad dalis politinio elito vis dar iki galo nesupranta situacijos. Netgi sakyčiau daugiau – tai aiškiai atitinka Rusijos taip trokštamą „įšaldymo“ scenarijaus logiką“, – sakė M. Podoliakas. M. Podoliako manymu, toks karo „sprendimas“, neapsaugos nuo tragedijų, eskalacijų ir atakų ateityje. „Išvada čia paprasta: man atrodo nepaprastai absurdiška ir toliau ieškoti būdų, kaip nereaguoti į pagrindinį šiandienos iššūkį, be galo absurdiška bandyti atvirai permesti karą kitai kartai ir ne mažiau absurdiška atvirai pripažinti pralaimėjimą“, – sakė M. Podoliakas. NATO generalinio sekretoriaus štabo vadovo S. Jensseno pareiškimą apie esą vieną iš galimų sprendimų cituoja Norvegijos laikraštis VG. „Sprendimas galėtų būti, kad Ukraina atsisakytų dalies teritorijos ir mainais gautų narystę NATO. Nesakau, kad taip turėtų būti. Tačiau tai galimas sprendimas“, – kalbėjo S. Jenssenas. S. Jensseno teigimu, visi yra suinteresuoti, kad karas vėliau nepasikartotų, o Ukrainos būsimos narystės NATO klausimu pastebima didelė pažanga. „Rusija kare patiria didžiulių sunkumų ir atrodo nerealu, kad jie galėtų užimti naujų teritorijų. Dabar daugiau kalbama apie tai, ką Ukraina sugebės atsikovoti“, – sakė jis. Paties J. Stoltenbergo viešai išsakoma pozicija nuolat buvo tokia, kad Ukraina, o ne trečiosios šalys, turi nuspręsti, kaip ir kada turėtų prasidėti derybos su Rusija.

Po Rusijos raketų atakos Lvivo srityje apgriauta beveik 120 pastatųPo Rusijos raketų atakos Lvive ir jo srityje buvo apgriauta beveik 120 namų. Apie tai, kaip skelbia naujienų agentūra „Ukrinform“, socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė Lvivo regioninės karinės administracijos vadovas Maksimas Kozyckis.„Mūsų regione apgadinta beveik 120 pastatų, tiek daugiabučių, tiek privačių pastatų“, – rašė M. Kozyckis.Regiono vadovas patikslino, kad sudėtingiausia padėtis susidarė Lvivo Zaliznyčnyj rajone. Ten apgriauta beveik šimtas namų. Komisija, apžiūrėjusi nukentėjusius objektus, teigė, kad daugiausia žalos patyrė gyvenamieji namai Kachovskos gatvėje ir medicinos koledžas Patono gatvėje. Taip pat apgriauti namai Horodotskajos, Treščakivskoho, Harmatijaus ir Tiulpanovos gatvėse.Lvive buvo išdaužta arba apgadinta beveik 500 langų ir daugiau kaip 40 išorinių durų. Šešių daugiabučių namų ir keturių privačių namų stogus reikės keisti arba remontuoti. 17 butų sienose atsirado įtrūkių.Stavčanų miestelyje apgadinti trys gyvenamieji pastatai, o tiek pat komercinių pastatų nebebus įmanoma atstatyti.Suchovolijos miestelyje sugriauti keturi privataus gyvenamojo sektoriaus pastatai.Kaip skelbia „Ukrinform“, rugpjūčio 15 d. rytą Lvivo srityje buvo suduoti šeši Rusijos raketų smūgiai. Devyniolika žmonių buvo sužeisti.

JT: Ukrainoje žuvo beveik 10 000 civilių Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras (OHCHR) antradienį pranešė, kad nuo karo Ukrainoje pradžios žuvo beveik 10 000 civilių gyventojų.Antradienį paskelbtoje naujoje ataskaitoje patvirtinama, kad nuo 2022 metų vasario mėnesio, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į kaimyninę šalį, žuvo 9 444 civiliai, sužeista 16 940 žmonių. Iš viso per šį karo laikotarpį žuvo 500 vaikai.Tikrasis skaičius tikriausiai yra daug didesnis. OHCHR pažymėjo, kad skaičiavimai dar nėra galutiniai, nes trūksta duomenų iš daugelio regionų.Čia ypač turimi omenyje tokie miestai kaip Mariupolis, Lysyčanskas ar Severodoneckas, kuriuos po ilgų sunkių mūšių užėmė Rusijos kariuomenė, todėl gauti duomenų iš ten buvo sudėtingiau. Baiminamasi, kad ir Kyjive žuvo tūkstančiais ar dešimtimis tūkstančių ukrainiečių daugiau, nei oficialiai užregistruota.Patvirtintais Jungtinių Tautų duomenimis, didžioji dauguma žmonių – 7 339 – žuvo Rusijos apšaudomuose Ukrainos regionuose, kuriuos gynė Ukrainos kariai. Rusijos pajėgų užimtuose regionuose žuvo 2 105 žmonės.Kariaujančiuose Donecko ir Luhansko regionuose rytuose abiejose fronto pusėse aukų buvo gerokai daugiau nei sostinėje Kyjive, centrinėje ir vakarinėje Ukrainoje.Kaip nurodoma JT ataskaitoje, pirmaisiais karo mėnesiais žuvo daugiau civilių gyventojų. 2023 m. pavasarį ir vasarą kiekvieną mėnesį žūdavo nuo 170 iki 180 civilių gyventojų.

Rusijos agentūros: Šiaurės Korėja ragina glaudžiau bendradarbiauti su Maskva gynybos srityjeŠiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas paragino savo šalį stiprinti bendradarbiavimą su Rusija saugumo srityje, antradienį per saugumo konferenciją netoli Maskvos, kaip skelbia Rusijos naujienų agentūros, teigė jo vadovaujamas gynybos ministras.Kim Jong Unas „pabrėžė, kad būtina toliau plėtoti taktinį ir strateginį abiejų šalių bendradarbiavimą ir sąveiką gynybos bei saugumo srityse“, teigiama Šiaurės Korėjos gynybos ministro pranešime, kurį citavo Rusijos valstybinė agentūra „RIA Novosti“.

Švedija Ukrainai padovanos amunicijos, atsarginių dalių už 300 mln. doleriųŠvedijos vyriausybė antradienį pranešė padovanosianti Ukrainai amunicijos ir atsarginių dalių anksčiau paaukotoms ginklų sistemoms už daugiau nei 300 mln. JAV dolerių.Gynybos ministras Palas Jonsonas, kalbėdamas spaudos konferencijoje, teigė, kad į karinės pagalbos paketą, kuris yra jau tryliktasis Ukrainai skirtas paketas, bus įtraukta amunicijos ir atsarginių dalių už maždaug 3,4 mlrd. kronų (313 mln. JAV dolerių).Šaudmenys ir atsarginės dalys bus skirti pėstininkų kovos mašinoms CV-90, artilerijos sistemoms „Archer“ ir tankams „Leopard 2“.Į paketą taip pat bus įtraukta išminavimo įranga ir amunicija, skirta oro gynybos sistemoms, kurios, anot P. Jonsono, yra itin svarbios siekiant neleisti Rusijai įgyti pranašumą ore Ukrainoje.Švedija sausio mėnesį paskelbė, kad Ukrainai perduos 50 savo šarvuotų kovos mašinų, ir pažadėjo atsiųsti mobiliąją artilerijos sistemą „Archer“ ir nuo peties paleidžiamas prieštankines raketas NLAW.Vasarį ji taip pat pranešė siunčianti „apie dešimt“ „Leopard 2“ tankų kartu su IRIS-T ir HAWK oro gynybos sistemomis.„Pavasarį ir žiemą siuntėme nemažos vertės materialinių-techninių resursų paketus, tai yra daugybę sistemų. Dabar siekiame užtikrinti, kad ukrainiečiai ilgalaikėje perspektyvoje taip pat galėtų jomis pasinaudoti, idant pasiektų laimėjimų mūšio lauke“, – žurnalistams sakė P. Jonsonas.Pasak jo, vyriausybė siekia, kad parlamentas dėl paketo balsuotų ketvirtadienį, nes tai leistų vyriausybei penktadienį pajudėti į priekį.Netrukus po to, kai Rusija pradėjo savo invaziją 2022 m. vasarį, Švedija sulaužė savo principą netiekti ginklų kariaujančioms šalims ir pažadėjo tūkstančius prieštankinių ginklų AT4.Pirmieji dvylika karinės pagalbos paketų iš viso buvo įvertinti maždaug 17 mlrd. kronų (1,6 mlrd. JAV dolerių).Ši Skandinavijos valstybė taip pat skyrė apie 5,2 mlrd. kronų vertės humanitarinę bei civilinę paramą.

Ukraina dar kartą pagrasino boikotuoti Paryžiaus olimpines žaidynes Ukraina dar kartą pagrasino boikotuoti 2024 m. olimpines žaidynes Paryžiuje, jei jose dalyvaus Rusijos ir Baltarusijos sportininkai. „Ukrainiečių krauju susitepusios šalys negali dalyvauti olimpinėse žaidynėse“, – rašė vyriausybės vadovas Denysas Šmyhalis „Telegram“ tinkle. Dar 35 šalys pasirengusios prisijungti prie boikoto už „sąžiningą sportą“, pridūrė jis, tačiau valstybių neįvardijo.Premjeras pabrėžė, kad iš Tarptautinio olimpinio komiteto (IOC) tikisi „teisingo sprendimo“, o tai reiškia – Rusijos pašalinimo. Ukrainos Nacionalinis olimpinis Komitetas (NOK), anot pranešimo, kol kas galutinio sprendimo nėra priėmęs. Šiuo metu ukrainiečiai varžybose dalyvauja tik tuomet, jei rusai ir baltarusiai jose varžosi kaip individualūs sportininkai su neutralia vėliava. Ar tai būtų priimtinas variantas olimpiadai, nebuvo pasakyta. IOC dėl to dar nenusprendė, tačiau Rusijos ir Baltarusijos nacionalinių olimpinių komitetų oficialiai į žaidynes nepakvietė.Ukrainos sporto ministras Wadymas Hutzajtas, kuris kartu yra NOK prezidentas, jau sausį pagrasino boikotuoti olimpiadą, jei joje dalyvaus rusų ir baltarusių atletai.Ukraina daugiau kaip 17 mėnesių priešinasi Rusijos invazijai, kuri buvo pradėta ir iš Baltarusijos teritorijos.Paryžiaus olimpinės žaidynės vyks 2024 m. liepos 26-rugpjūčio 11 dienomis.Ukraina Tokijo vasaros olimpinėse žaidynės prieš dvejus metus iškovojo 19 medalių, įskaitant vieną aukso, ir medalių lentelėje užėmė 44 vietą. Rusijos sportininkai su 71 medaliu, įskaitant 20 aukso, tapo penkta stipriausia komanda. Jau tada Rusija dėl valstybinio dopingo skandalo negalėjo varžytis su savo vėliava. Rusai dalyvavo kaip Rusijos olimpinio komiteto atstovai.

Putinas vėl užsipuolė VakarusRusijos prezidentas Vladimiras Putinas per saugumo konferenciją Maskvoje dar kartą užsipuolė Vakarus. Konfliktai daugelyje pasaulio regionų kilo tik dėl „Vakarų geopolitinių nuotykių ir egoistinio, neokolonijinio elgesio“, pareiškė jis antradienį vaizdo ryšiu kalbėdamas XI-ojoje Maskvos tarptautinio saugumo konferencijoje. Renginyje pirmiausiai dalyvauja kariškiai, anot Rusijos valstybinės žiniasklaidos – daugiau kaip 800 atstovų iš 76 šalių, įskaitant naująjį Kinijos gynybos ministrą Li Shangfu.Pasak V. Putino, yra anoniminių kurstytojų, kurie nuteikinėja tautas vieną prieš kitą ir verčia valstybes vasališkai paklusti, kad „neokolonijinės sistemos rėmuose negailestingai eksploatuotų jų resursus“. Prieš daugiau kaip 17 mėnesių karą Ukrainoje pradėjęs V. Putinas jau seniai kaltina Vakarus sąmokslu prieš viską, kas yra rusiška.Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu sakė, kad jo šalis nori stiprinti bendradarbiavimą su tokiomis Azijos valstybėmis, kaip Indija, Vietnamas, Mianmaras, Mongolija, Laosas, Indonezija ir Bangladešas.Kinijos gynybos ministras Li Shangfu konferencijoje pabrėžė, kad jo šalis yra užmezgusi karinį bendradarbiavimą su daugiau kaip 150 šalių ir nori jį toliau stiprinti.Remiantis jo kalbos rusiška stenograma, Pekinas nori didinti karinių santykių su Europos valstybėmis ir ES lygį ir stiprinti tradicinę draugystę su Lotynų Amerikos, Karibų jūros ir Pietų Ramiojo vandenyno valstybėmis. Li Shangfu, kuris ministro pareigas pradėjo eiti 2023 m. kovą, kelias dienas lankysis Rusijoje ir Baltarusijoje, kur susitiks su abiejų šalių karine vadovybe.

Švedija padovanos Ukrainai amunicijos už 300 mln. doleriųŠvedijos vyriausybė antradienį pranešė, kad Ukrainai padovanos amunicijos ir atsarginių dalių anksčiau dovanotoms ginklų sistemoms už daugiau kaip 300 mln. dolerių (240 mln. svarų sterlingų).Kalbėdamas spaudos konferencijoje gynybos ministras Palas Jonsonas sakė, kad į karinės pagalbos paketą, kuris yra 13-asis Švedijos skirtas Ukrainai, bus įtraukta šaudmenų ir atsarginių dalių už maždaug 3,4 mlrd. kronų (313 mln. dolerių / 250 mln. svarų sterlingų).Šaudmenys ir dalys būtų skirtos pėstininkų kovos mašinoms CV-90, artilerijos sistemoms „Archer“ ir tankams „Leopard 2“. Taip pat bus įsigyta minų neutralizavimo įranga ir amunicija oro gynybos sistemoms, kurios, pasak Jonsono, yra labai svarbios siekiant neleisti Rusijai Ukrainoje įgyti pranašumą ore, praneša agentūra AFP.

Atliekant didelį nacionalinio saugumo tyrimą suimti trys įtariami Rusijos šnipai Didžiojoje Britanijoje ir jiems pateikti kaltinimai, praneša BBC.Kaltinamieji yra Bulgarijos piliečiai, įtariami dirbę Rusijos saugumo tarnyboms, teigė BBC.Jie buvo sulaikyti vasario mėn. pagal Oficialių paslapčių įstatymą Londono metropoliteno policijos, atsakingos už šnipinėjimą, kovos su terorizmu detektyvų, priduriama pranešime.

Rusijos Centrinis bankas, reaguodamas į stiprų rublio nuvertėjimą, smarkiai padidino palūkanas. Pagrindinė palūkanų norma nuo 8,5 proc. pakelta iki 12 proc., antradienį po neeilinio posėdžio pranešė Centrinis bankas.Tai smarkiausias palūkanų normos padidinimas nuo 2022 m. kovo – tada palūkanos iš karto po Rusijos invazijos į Ukrainą bus pakeltos dar labiau. Bazinė palūkanų norma dabar yra didžiausia nuo 2022-ųjų pavasario.

Jungtinės Karalystės naikintuvai pirmadienio rytą buvo pakelti reaguoti į du Rusijos bombonešiusJungtinės Karalystės naikintuvai pirmadienio rytą buvo pakelti reaguoti į du Rusijos bombonešius, skridusius į šiaurę nuo Šetlando salų Škotijoje, sakoma britų gynybos ministerijos pranešime.Ministerija teigė, kad naikintuvai stebėjo du Rusijos tolimojo nuotolio jūrų patruliavimo bombonešius Tu-142, kurie skrido netoli Šetlando salų Šiaurės jūroje NATO šiaurinėje oro policijos zonoje.Karališkųjų oro pajėgų (RAF) naikintuvai „Typhoon“ buvo išsiųsti iš karinio aerodromo Losimaute Škotijos šiaurės rytuose. Prie jų prisijungė orlaivis „Voyager“, kuris išbuvo ore visą misijos laiką, kad skrisdamas prireikus galėtų papildyti degalų atsargas. Kaip teigiama pranešime, dabar naikintuvai jau grįžo į bazę.

Tęsiamos kontrpuolimo operacijos Bachmuto, Melitopolio ir Berdiansko kryptimisUkrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas pranešė, kad tęsiamos kontrpuolimo operacijos Bachmuto, Melitopolio ir Berdiansko kryptimis.Ukrainos pajėgos pasiekė tolesnių laimėjimų Donecko srities Urožainės rajone, įtvirtindamos atgautas pozicijas, rašė Generalinis štabas.Generalinio štabo duomenimis, Rusija nesėkmingai bandė pulti netoli Marinkos ir Krasnohorivkos Ukrainos rytuose, be to, rusai stipriai priešinasi, perkelia dalinius ir karius, naudoja rezervus.Ukrainos kariuomenė pridūrė, kad toliau stabdo Rusijos puolamąsias operacijas Lymano, Bachmuto ir Kupiansko kryptimis.

Gaisro Dagestane aukų skaičius išaugo iki 30Per gaisrą degalinės teritorijoje Rusijos Dagestano respublikoje, naujais duomenimis, žuvo mažiausiai 30 žmonių. Dar 75 asmenys buvo sužeisti, kai kurių jų būklė kritinė, naujienų agentūra RIA citavo Rusijos sveikatos viceministrą Vladimirą Fisenką.Gaisras pirmadienio vakarą kilo automobilių dirbtuvėse netoli greitkelio Dagestano sostinėje Machačkaloje ir sukėlė sprogimus, kurie persimetė į netoliese esančią degalinę, pranešė institucijos.Ugniagesiams prireikė daugiau kaip pusketvirtos valandos liepsnoms užgesinti – jos išplito 600 kvadratinių metrų plote, pranešė agentūra TASS, remdamasi Rusijos gelbėjimo tarnyba.

Britų žvalgyba: Kadyrovas nori įrodyti savo lojalumą V. PutinuiČečėnijos lyderis Ramzanas Kadyrovas, britų žvalgybos vertinimu, nori pabrėžti savo kovotojų vaidmenį Ukrainoje, kad įrodytų savo lojalumą Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui. Tai sakoma antradienį Gynybos ministerijos Londone paskelbtoje žvalgybos ataskaitoje.R. Kadyrovas neseniai gyrė čečėnų bataliono pastangas smarkių mūšių alinamame Orichivo sektoriuje Zaporižios srityje. „Čečėnų pajėgos sudaro palyginti mažą, tačiau svarbią Rusijos ginkluotųjų pajėgų dalį“, – teigiama britų pranešime. Toliau sakoma: „R. Kadyrovas tikriausiai savo dalinių vaidmenį iš dalies taip giria todėl, nes nori sustiprinti savo, kaip V. Putinui lojalaus asmens, patikimumą“.

Lucke žuvo 3 žmonėsVoluinės srities gubernatorius Jurijus Pohuliaiko sakė, kad per Rusijos puolimą Vakarų Ukrainos Lucko mieste žuvo trys žmonės. Anksčiau J. Pohuliaiko pranešė, kad mažiausiai du žmonės buvo sužeisti, kai rugpjūčio 15 d. rytą raketa pataikė į pramonės įmonę mieste.Luckas yra už 85 km į rytus nuo Ukrainos sienos su Lenkija.Po raketų atakos, kurios taikinys buvo Vakarų Ukrainos sritys, Lvivo meras Andrijus Sadovijus sakė, kad buvo numuštos kelios raketos, tačiau nukentėjo keli gyvenamieji pastatai, taip pat vietos vaikų darželio kiemas.Ukrainos karinės oro pajėgos pranešė, kad Rusija per naktį į Ukrainą rugpjūčio 15 d. paleido 28 raketas. Ukrainos priešlėktuvinė gynyba numušė mažiausiai 16 Kh-101/Kh-555 raketų.

Milžiniškas gaisras Rusijoje: pranešama apie žuvusiusVakare Machačkaloje, Rusijoje. kilo didelio masto gaisras, ugnis išplito į gyvenamuosius pastatus. Apie tai praneša Rusijos „Telegram“ kanalai, rašo „Unian“.T inkle pasirodė degančios degalinės vaizdo įrašai, vėliau pranešta, kad gaisras kilo netoliese esančio autoserviso pastate. Pirminiais duomenimis, jau žuvo 10 žmonių, daugiau nei 50 buvo sužeista.Machačkalos rotušė perspėja, kad toje vietoje gresia antras sprogimas, todėl žmonės iš įvykio vietos išvežami. Gelbėtojų teigimu, gaisro plotas siekia 500 kvadratinių metrų.https://t.me/bazabazon/20470

Pranešama apie sprogimus naftos telkinyje Rusijoje Naftos telkinyje Chanty-Mansi autonominiame rajone nugriaudėjo du sprogimai. Apie tai praneša Rusijos „Telegram“ kanalai. Jų duomenimis, incidentas įvyko pirmadienį, apie 22 val., kai buvo atliekami siurblio-kompresoriaus vamzdžio paleidimo darbai. Pasigirdo du sprogimai, po kurių kilo gaisras.Pirminiais duomenimis, sužeisti septyni žmonės, du žuvo, dar vieno ieškoma. Taip pat užsiliepsnojo automobiliai ir miškas.

Ukrainos gynybos pajėgos sulaiko Rusijos karius Maryinkos sektoriujeUkrainos gynybos pajėgos sulaiko Rusijos karius Maryinkos sektoriuje. Per pastarąsias 24 valandas fronte įvyko vienuolika kovinių susirėmimų. Tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas rugpjūčio 14 d. vakare, rašo „Ukrinform“.Melitopolio ir Berdiansko kryptimis Ukrainos gynybos pajėgos ir toliau vykdo puolimo operaciją, įsitvirtindamos atgautose pozicijose ir įsitraukdamos į priešpriešinę ugnį.Ukrainos oro pajėgos surengė 11 smūgių Rusijos kariams: vieną jų vadavietėje, septynis smūgius vietovėms, kuriose buvo sutelktas personalas, ginklai ir karinė technika, ir tris smūgius prieš priešlėktuvinių raketų sistemas.Rusijos kariuomenė surengė dar vieną oro smūgį ir raketų ataką Ukrainos teritorijoje, panaudodama raketas „Kalibr“ ir Irane pagamintus kovinius bepiločius orlaivius „Shahed-136/131“. Rusai nusitaikė į Odesos sritį.Per praėjusią parą rusai surengė 12 raketų atakų ir 24 oro antskrydžius, įvykdė 40 MLRS atakų gynybos pajėgų pozicijoms ir apgyvendintoms vietovėms.Dėl Rusijos teroristinių išpuolių yra žuvusių ir sužeistų civilių gyventojų, taip pat padaryta žala gyvenamiesiems pastatams ir kitai infrastruktūrai.Generalinis štabas pabrėžia, kad grėsmė, jog rusai pradės tolesnius raketų ir oro smūgius Ukrainai, išlieka didelė.

Vokietija kasmet skirs Ukrainai po 5 mlrd. eurųUkrainos ir Vokietijos finansų ministrai Sergijus Marčenko ir Christianas Lindneris pasirašė abiejų šalių bendradarbiavimo memorandumą, praneša „Ukrinform“ po ministrų spaudos konferencijos Kyjive.Memorandume numatyta užtikrinti Vokietijos paramą Ukrainai, įskaitant muitų politikos, finansų rinkų stebėjimo, valstybės investicijų valdymo ir valstybės įmonių privatizavimo srityse.Vokietijos finansų ministras išreiškė įsitikinimą, kad jo šalis ir toliau rems Ukrainą „tiek, kiek reikės“. Iki šiol Vokietija jau suteikė 22 milijardų eurų finansinę paramą, įskaitant 12 milijardų eurų karinę pagalbą.Anot Lindnerio, Vokietijoje jau yra parengta paramos Ukrainai programa iki 2027 m., kurioje numatyta kasmetinė parama, įskaitant karinę pagalbą, kuri siekia 5 mlrd. eurų.

Zelenskis atvyko į frontą susitikti su Soledare kovojančiais kariaisVolodymyras Zelenskis šiandien aplankė karius brigados būstinėje Donecko srityje, rašoma jo svetainėje.Jis susitiko su brigadomis, dalyvaujančiomis atakose priešakinės linijos ruože prieš Soledarą – Rusijos kontroliuojamą miestą į šiaurę nuo Bachmuto.Svetainėje esančiose nuotraukose buvo matyti, kaip prezidentas ir jo vyriausiasis padėjėjas kalbasi su kariais.

JAV Ukrainai skirs dar 200 mln. dolerių JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas paskelbė, kad papildomai karinei pagalbai Ukrainai skirs 200 mln. dolerių, praneša „Ukrinform“.„Šiandien skelbiame kitą saugumo pagalbos paketą, skirtą padėti Ukrainai, kai ji gina savo teritoriją ir gina savo žmones. Į šį paketą, kurio vertė yra 200 milijonų JAV dolerių, <...> yra oro gynybos amunicija, artilerijos šoviniai ir papildoma išminavimo įranga“, – sakė Blinkenas.Kaip buvo pranešta anksčiau, naujasis JAV karinės pagalbos paketas apims didelio mobilumo artilerijos raketų sistemų (HIMARS) šaudmenis, skirtus oro gynybos sistemoms „Patriot“, amuniciją haubicoms ir tankams, raketas „Javelin“, išminavimo įrangą ir sistemas, 12 mln. šaudmenų.

Ginkluotės paroda: V. Putinas vilioja potencialius partnerius „visų rūšių ginklais“Pirmadienį netoli Maskvos prasidėjusioje ginkluotės parodoje Rusija vilioja ginklų pirkėjus iš viso pasaulio.Prezidentas Vladimiras Putinas pasiūlė potencialiems partneriams „platų visų rūšių ir tipų modernių ginklų pasirinkimą“. Vaizdo kreipimesi, skirtame ginklų parodos „Armija 2023“ atidarymui, V. Putinas pabrėžė, kad jo šalis pasirengusi kariniam bendradarbiavimui su visomis šalimis, kurios nori ginti savo „nacionalinius interesus“. Kad būtų užtikrintas saugumas, Rusija esą siūlo naujausias žvalgybines sistemas, didelio tikslumo ginklus ir robotiką.Prieš daugiau kaip 17 mėnesių kaimyninę Ukrainą užpuolęs V. Putinas ypač didelį dėmesį skyrė bepiločių orlaivių technologijoms. „Ši kryptis aktyviai plėtojama karinėje ir civilinėje srityje“, – kalbėjo Kremliaus vadovas. Esą norima sukurti naują savarankišką, mokslu ir aukštosiomis technologijomis pagrįstą ekonomikos šaką.Rusija vis atakuoja Ukrainą raketomis ir dronais. Per šias atakas reguliariai žūva ar yra sužeidžiami civiliai.Rusijos ekonomika dėl aukštų karo kaštų bei tarptautinių sankcijų yra gilioje krizėje – pabrango importas, o biudžeto pajamos iš naftos ir dujų eksporto sumažėjo.Kasmetinę ginkluotės parodą Patriotų parke netoli Maskvos atidarė Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu ir jo baltarusių kolega Viktoras Chreninas. Pasak Rusijos valstybinės žiniasklaidos, savo produkciją parodoje pristato 1 500 vietinių ginkluotės įmonių. Parodoje taip pat dalyvauja 85 užsienio bendrovės ir organizacijos iš septynių šalių. Pranešama, kad didžiausia Rusijos valstybinė ginklų gamintoja ir pardavėja „Rosoboronexport“ jau pasirašė 500 mln. dolerių (457 mln. eurų) vertės sutartį su neįvardijamu užsienio partneriu.

Ukraina: per rusų atakas Odesoje apgadinta dešimtys pastatųPer Rusijos pajėgų atakas Odesoje, per kurias buvo sužeisti trys žmonės, Ukrainos duomenimis, apgadinti ir 203 pastatai. Tai pranešė miesto administracija.Tarp apgadintų pastatų esą yra septynios švietimo įstaigos, įskaitant kultūros paveldo objektą, ir keturios medicinos įstaigos.Rusija naktį į Odesą paleido 15 dronų „Shahed-136/131“ ir aštuonias „Kalibr“ sparnuotąsias raketas. Ukrainos institucijų ir kariuomenės duomenimis, žalą padarė krentančios raketų nuolaužos, sukėlusios gaisrus ir slėgio bangas.

Podoliakas: Ukrainai skubiai reikia vokiškų „Taurus“ raketųUkraina pakartojo, kad prašo Berlyno skubiai perduoti vokiškų „Taurus“ sparnuotųjų raketų. „Dabartiniame etape labai svarbu sunaikinti plačią Rusijos okupacinių pajėgų užnugario paramos sistemą“, – Vokietijos laikraščiui „Bild“ sakė Ukrainos prezidento patarėjas Mychailas Podoliakas. Jis dar kartą patikino, kad Ukraina „Taurus“ raketų nenaudos atakoms prieš Rusijos teritoriją.Taip M. Podoliakas reagavo į santūrius Vokietijos kanclerio Olafo Scholzo pasisakymus dėl raketų teikimo.Ukraina ypač turi pulti tiekimo rezervus, logistinę infrastruktūrą užnugaryje, amunicijos sandėlius bei bazes, kurias Rusija įsteigė okupuotose Ukrainos teritorijose, kalbėjo M. Podoliakas. Tačiau visa tai esą yra už 100, 200, 300 km nuo fronto linijos. „Šį nuotolį gali pasiekti tik tokios ginklų sistemos, kaip „Taurus“, – pažymėjo M. Podoliakas. Sparnuotųjų raketų veikimo nuotolis yra daugiau kaip 500 km.„Ukrainai reikia „Taurus“, – tai M. Podoliakas patvirtino ir X tinkle. Tai esą padės gelbėti Ukrainos karių gyvybes ir sumažins nuostolius.O. Scholzas, komentuodamas diskusijas dėl „Taurus“ sparnuotųjų raketų tiekimo Ukrainai, savaitgalį pareiškė, kad Vokietijos vyriausybė visad labai rūpestingai įvertins kiekvieną atskirą sprendimą – kas įmanoma, kas prasminga, koks galėtų būti Vokietijos indėlis. „Sprendimai visuomet turi būti rūpestingai apsvarstyti“, – pabrėžė jis.

Charkive per rusų ataką žuvo mažiausiai vienas žmogusPer Rusijos apšaudymą Ukrainos Charkivo srityje esančioje Kozača Lopanės gyvenvietėje pirmadienį žuvo 50-metis vyras, pranešė pareigūnai, kuriais remiasi CNN.Charkivo srities karinė administracija platformoje „Telegram“ nurodė, kad per ataką buvo sužeisti dar du žmonės.Toliau į rytus per atskirą rusų ataką Podolų kaime taip pat buvo sužaloti du civiliai, tvirtino pareigūnai.„Be to, ryte Iziume į ligoninę buvo paguldyta 42 metų amžiaus moteris, sužeista sprogus minai. Ji buvo sužalota per apšaudymą apie 1 val. Taip pat buvo apgadinti nukentėjusiosios namai“, – pridūrė karinė administracija.Anksčiau šią savaitę Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pažadėjo „visiškai sąžiningą atsaką“, dažnai fiksuojant Rusijos atakas prieš civilinius taikinius.

Kyjivo teismas žvalgybos generolui dėl valstybės išdavystės skyrė 12 metų laisvės atėmimo bausmęKyjivo teismas dėl valstybės išdavystės skyrė 12 metų laisvės atėmimo bausmę Ukrainos saugumo tarnybos (SBU) generolui majorui. Aukšto rango pareigūnas rinko informaciją ir perdavė ją toliau Rusijai, pranešė prokuratūra.Be to, jis užverbavo samdomus žudikus išpuoliui prieš Ukrainos pusėje kovojančio čečėnų bataliono vadą. Žvalgybininkas buvo sulaikytas jau 2020 m. balandį. Nuosprendis jam kol kas neįsigaliojo.Ukraina jau daugiau kaip 17 mėnesių priešinasi Rusijos invazijai. Prieš tai ukrainiečių pajėgos nuo 2014 m. pavasario kovojo su Maskvos kontroliuojamais separatistais Rytų Ukrainoje.

Ukraina: okupuotame kaime – susišaudymas tarp „kadyrovcų“ ir Rusijos kariųMariupolio mero patarėjas Petro Andriuščenka pranešė, kad per susišaudymą Donecko srityje, Mariupolio rajone, esančiame Urzufo kaime žuvo septyni taikūs gyventojai.Šeštadienį jis „Telegram“ kanale parašė, jog rugpjūčio 11-ąją Urzufe įvyko susišaudymas, kuriame dalyvavo „kadyrovcai“. Jo teigimu, po incidento draudžiama atvykti ir išvykti iš kaimo.Remiantis Mariupolio miesto tarybos duomenimis, susišaudymas įvyko tarp „kadyrovcų“ ir Rusijos okupacinės karo komendantūros darbuotojų. Žuvo mažiausiai keturi rusų kareiviai, yra sužeistų ir žuvusių civilių, tvirtinama tarybos pranešime.Čečėnijoje neigiama, kad susišaudyme dalyvavo čečėnai. Respublikos spaudos ministras Achmedas Dudajevas šią informaciją pavadino „melagienomis“ ir pareiškė, kad „nė vienas čečėnų tautos atstovas nesusijęs su šiuo incidentu“. Tuo tarpu susišaudymo fakto jis neneigia, rašo „Kavkaz.Realii“.Vadovaujantis Ukrainos versija, Čečėnijos padalinių kariai, kurių skaičius neatskleidžiamas, atvyko į Urzufą pailsėti – kaimas įsikūręs ant Azovo jūros kranto. Tarp čečėnų ir karo komendantūros darbuotojų, regis, kilo konfliktas.„Pradėjo vienas kitam plėšyti antpečius, kilo susišaudymas“, – rašo P. Andriuščenka. Anot jo, tarp žuvusių civilių – dvi paauglės.„Telegram“ kanalas ASTRA nurodė, kad žurnalistai prisiskambino prorusiškajam Urzufo kaimo seniūnui Ivanui Topuzovui, kuris patvirtino susišaudymo faktą.ASTRA skelbia, kad jis iki šiol neturi išsamios informacijos, tačiau incidento vietoje „dirbo Tyrimų komitetas“, ir I. Topuzovui neleido jos apžiūrėti, pasakę: „Ne jūsų reikalas.“ Kaimo seniūnas taip pat patvirtino, kad yra aukų, bet tikslaus skaičiaus neįvardijo.

Humeniuk: Rusija didina dronų gamybos tempusRusijos Federacija didina dronų gamybos tempus. Tai pirmadienį pareiškė Ukrainos Pietų gynybos pajėgų jungtinio koordinacinio spaudos centro vadovė Natalija Humeniuk, praneša „Ukrinform“.„Jie bando šią gamybą organizuoti savo teritorijoje, nes baiminasi, kad dėl sankcijų Iranui gali nutrūkti dronų tiekimas. Neprarandame vilties, kad pasaulio bendruomenė išspręs šį klausimą. Ruošiamės rusų oro atakoms, suprasdami, kad priešas ir toliau mus spaus iš oro. Kol kas jis jaučia savo pranašumą ore. Štai kodėl jis taip dažnai griebiasi šio teroro metodo", – sakė pareigūnė.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, rusai naktį į pirmadienį tris kartus atakavo Odeos sritį. Visas atakas atrėmė Ukrainos oro gynybos pajėgos. Numušus raketas, kurias priešas paleido į Odesos centrą, nuolaužos apgadino vienos iš švietimo įstaigų bendrabutį ir prekybos centrą, kilo gaisrai.

Juodojoje ir Azovo jūrose budi aštuoni Rusijos laivai, tarp jų raketnešių nėraJuodojoje ir Azovo jūrose budi aštuoni Rusijos laivai, tarp jų nėra raketnešių.Tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Karinės jūrų pajėgos, kuriomis remiasi „Ukrinform“.„Rugpjūčio 14 d. 11 val. 30 min. duomenimis, Juodojoje jūroje budi septyni priešo laivai, Azovo jūroje – vienas priešo laivas“, – rašoma pranešime.Viduržemio jūroje Rusija laiko aštuonis laivus, tarp jų – du sparnuotųjų raketų „Kalibr“ nešėjus, kurių bendra salvė – iki 24 raketų.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, rugpjūčio 14-osios naktį rusai tris kartus atakavo Odesos sritį, jie panaudojo 15 bepiločių orlaivių ir aštuonias „Kalibr“ tipo raketas. Ukrainos oro gynyba atrėmė visas atakas.

Jūroje prie Rumunijoje krantų sprogo minaPirmadienio rytą jūroje prie Rumunijos krantų, netoli Kostineščio kurorto, nugriaudėjo sprogimas.Tai pranešė portalas „eurointegration“, remdamasis leidiniu „Digi24“.Vietos valdžios duomenimis, jūrinė mina atsitrenkė į pirsą ir sprogo. Sprogimas nepadarė didelės žalos, tačiau jūroje gali dreifuoti dar viena mina.Per sprogimą nukentėjo vyras, kuris skundėsi klausos sutrikimu, bet vykti į ligoninę atsisakė.Rumunijos karinės jūrų pajėgos parengė narų išminuotojų komandą, kuri kartu su pakrančių apsauga vyks į nurodytą rajoną įvertinti situacijos ir neutralizuoti antrosios minos, jei ji bus aptikta.Portalas primena, kad liepos pabaigoje netoli Sofularo paplūdimio Stambulo apylinkėse buvo rasti 28 nesprogę sviediniai. Turkijos kariškiai juos neutralizavo kontroliuojamu sprogdinimu.

Nuo karo pradžios Ukrainoje jau žuvo 502 vaikaiNuo Rusijos sukelto plataus masto karo pradžios Ukrainoje jau žuvo 502 vaikai, daugiau kaip 1 097 buvo sužeisti. Tai pirmadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos generalinio prokuroro biuro spaudos tarnyba.„2023 metų rugpjūčio 14 d. ryto duomenimis, Ukrainoje dėl Rusijos plataus masto ginkluotos agresijos nukentėjo daugiau kaip 1 599 vaikai - 502 žuvo ir daugiau kaip 1 097 patyrė įvairaus sunkumo sužeidimus“, – rašoma pranešime.Šie skaičiai nėra galutiniai, jie tikslinami karo veiksmų vietose, laikinai okupuotose ir išlaisvintose teritorijose.Donecko srityje nukentėjo 485 vaikai, Charkivo srityje – 298, Kyjivo srityje – 129, Chersono srityje – 120, Zaporižios srityje – 99, Mykolajivo srityje – 97, Dnipropetrovsko srityje – 94, Černihivo srityje – 71, Luhansko srityje – 67.Rugpjūčio 13 d. rusams raketomis apšaudžius Chersono srities Šyroka Balkos kaimą, žuvo vieno mėnesio kūdikis ir 11 metų berniukas.

Lenkijoje sulaikyti du rusai, platinę „Wagner“ grupuotės propagandinę medžiagąLenkijos Vidaus saugumo agentūra (ABW) sulaikė du rusus, kurie platino „Wagner“ samdinių grupuotės propagandinę medžiagą Krokuvoje ir Varšuvoje.Tai pirmadienį socialiniame tinkle X pranešė Lenkijos vidaus reikalų ministras Mariuszas Kamińskis, kuriuo remiasi portalas „rbc.ua“.„ABW, bendradarbiaudama su policija, identifikavo ir sulaikė du rusus, kurie Krokuvoje ir Varšuvoje platino „Wagner“ grupuotės propagandinę medžiagą. Abiem pateikti kaltinimai, taip pat ir dėl šnipinėjimo, jie suimti“, – parašė pareigūnas.Portalas primena, kad birželio pabaigoje „Wagner“ grupuotė bandė įvykdyti karinį perversmą Rusijos teritorijoje. Po to dalis samdinių persikėlė į Baltarusiją, o apsišaukėlis jos prezidentas Aliaksandras Lukašenka pareiškė, kad jie ruošiasi išpuoliams Lenkijos teritorijoje.Lenkijos valdžia išreiškė susirūpinimą ir paragino NATO sustiprinti rytinį Aljanso flangą.Penktadienį laikraštis „Gazeta Krakowska“ pranešė, kad Krokuvoje pasirodė lipdukų, raginančių prisijungti prie „Wagner“ grupuotės. Policija pradėjo tyrimą.

Lenkijos prezidentas: tikimės Ukrainos valdžios supratimo, kad mes turime savo interesų ir įsipareigojimųInterviu leidiniui „Sieci“ Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda buvo paklaustas apie premjero Mateuszo Morawieckio pareiškimą, kad Lenkija, nepaisydama net ir Europos Komisijos sprendimo, nesutiks panaikinti Ukrainos grūdų įvežimo į Lenkiją blokados po rugsėjo 15 d.„Akivaizdu, kad mes nuosekliai remiame Ukrainą, kuri ginasi nuo Rusijos agresijos. Bet svarbiausia mūsų pareiga – rūpintis Lenkijos Respublikos interesais. Taigi, ginti vidaus rinką ir Europos Sąjungos rinką, kuri prasideda pas mus. Taip pat esame suinteresuoti, kad būtų pripažinta istorinė tiesa valstybių santykiuose“, – atsakė A. Duda. Prezidentas taip pat buvo paklaustas apie Tarptautinės politikos biuro vadovo Marcino Przydacziaus žodžius, kad esą Kyjivas nepakankamai vertina Lenkijos pagalbai. „Ministras nereikalavo, kad mūsų draugai iš Ukrainos kiekvieną dieną žiniasklaidoje sakytų: „Ačiū, ačiū, ačiū“. Labai dažnai tai girdime iš paprastų žmonių ir tai didžiai vertiname. Tačiau tikimės Ukrainos valdžios supratimo tam tikrais klausimais, supratimo, kad ir mes turime savo interesų ir įsipareigojimų“, – pareiškė A. Duda.Prezidentas pripažino, kad su tuo supratimu „būna visaip“. „Mes nepamirštame, kad jų situacija yra ypatinga. Todėl kartais reikia jiems pasakyti: mes suprantame, kad jūs kovojate, bet atminkite, kad mes taip pat gyvename šalia ir taip pat turime įsipareigojimų Lenkijos visuomenei", – pridūrė jis.

Vaizdo įraše – iš okupuoto kaimo bėgantys rusų kariaiUkrainos gynybos viceministrė Hanna Maliar teigia, kad Ukrainos kariškiai pasiekė „tam tikrų pasiekimų“ Urožajnojė kaime, Donecko srityje.„Šią savaitę kovos tęsėsi Urožajnojė kaime, ten yra tam tikrų pasisekimų“, – per sakė H. Maliar.Kaip rašoma platformos „Telegram“ kanale „UNS“, rusų kariai strimgalviais bėgo iš okupuoto Urožajnojė kaimo Donecko srityje, atsisveikinimui skambant ukrainiečių artilerijos kanonadai. Tiesa, kol kas nežinoma, ar pabėgimas pavyko.Oficialių pranešimų apie tai, kad gyvenvietė išlaisvinta iš rusų ginkluotųjų pajėgų, kol kas nėra, tiesa, internete išpublikuota videomedžiaga, kurioje matyti, kaip rusai okupantai palieka Urožajnojė Donecko srityje. Įrašų „Telegram“ kanaluose autoriai teigia, kad filmuota Urožajnojė.„DeepState“ analitikai taip pat skelbia pajėgų padėties pokytį žemėlapyje.Kaip rašo „Sky News“, pastarąją savaitę čia tikriausiai vyko vieni intensyviausių mūšių.Duomenis apie tai, kad Urožajnojė rusų ginkluotosios pajėgos praranda pozicijas, rugpjūčio 13 d. suvestinėje patvirtino Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas. Publikacijoje pabrėžiama, kad Rusijos ginkluotosios pajėgos nesėkmingai bandė atgauti prarastas pozicijas prie gyvenvietės Donecko srityje.Vieno iš rusų karo korespondentų teigimu, okupacinė grupuotė, iš trijų pusių apšaudoma ukrainiečių karių, stengėsi išlaikyti pozicijas. JAV Karo studijų instituto (ISW) tyrėjų suvestinėje taip pat rašoma, kad ukrainiečiams kariams pavyko žymiai sutrumpinti laiką tarp taikinio identifikavimo ir šūvių iš HIMARS. Dėl šios priežasties okupantų grupuotei vakarinėje Zaporižės srities dalyje teko 10 km pasitraukti nuo fronto linijos.Taip pat paminėta, kad reido per Dniprą metu Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kariai paėmė į nelaisvę Rusijos ginkluotųjų pajėgų žvalgybinės grupės vadą, kuris, žurnalistų žiniomis, pranešė daug vertingų duomenų.Nors visiškas rusų pasitraukimas iš Urožajnojė kaimo Donecko srityje dar nepatvirtintas, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų veržimasis į šią sritį jau išprovokavo pastebimą ginčų bangą Rusijos informacinėje erdvėje, teigia ISW analitikai.Analitikai kol kas nerado įrodymų, kad Rusijos kariuomenė būtų visiškai pasitraukusi iš Urožainojės, anot jų, okupantai tikriausiai vis dar užima pozicijas bent jau pietinėje šios gyvenvietės dalyje.https://t.me/FastFocus/56276

Kinijos gynybos ministras šią savaitę lankysis Rusijoje ir BaltarusijojeKinijos gynybos ministras Li Shangfu šią savaitę lankysis Rusijoje ir Baltarusijoje, pirmadienį pranešė jo vadovaujama ministerija.Pastaraisiais metais ryšiai tarp Pekino ir Maskvos išliko šilti, Kinijai atsisakius pasisakyti prieš plačiai pasmerktą Rusijos visapusišką invaziją į kaimyninę Ukrainą. Kinija ir Rusija yra strateginės sąjungininkės – abi pusės dažnai giriasi „limitų nevaržoma“ tarpusavio partneryste ir bendradarbiavimu ekonominėje bei karinėje srityse.„Rusijos gynybos ministro (Sergejaus) Šoigu ir Baltarusijos gynybos ministro (Viktoro) Chrenino kvietimu rugpjūčio 14–19 dienomis valstybės patarėjas ir gynybos ministras Li Shangfu vyks į Rusiją dalyvauti 11-ojoje Maskvos Tarptautinio saugumo konferencijoje ir lankysis Baltarusijoje“, – pareiškė Kinijos gynybos ministerijos atstovas.Anot atstovo, Li Shangfu Rusijoje, be kita ko, pasakys kalbą tarptautiniame saugumo forume ir surengs susitikimus su Rusijos ir kitų šalių gynybos departamentų vadovais.Praėjusį mėnesį Rusijos prezidento Vladimiro Putino padėjėjas nurodė, kad Kremliaus šeimininkas spalį planuoja apsilankyti Kinijoje. Kovą su valstybiniu vizitu Maskvoje jau viešėjo Kinijos prezidentas Xi Jinpingas.

Naktį rusai apšaudė Iziumą: sužeista moterisNaktį Rusijos kariuomenė užpuolė Iziumą. Per apšaudymą buvo sužalota moteris.Tai pranešė „RBC-Ukraine“, remdamasi Ukrainos vidaus reikalų ministerija.„Apie 1 val. priešas apšaudė Iziumo miestą. 42 metų moteris buvo sužeista. Ji buvo nuvežta į vietinę ligoninę. Nukentėjusiosios namas buvo apgadintas“, – sakoma pranešime.

Pirmą kartą nuo karo pradžios į Kyjivą atvyko Vokietijos finansų ministrasVokietijos finansų ministras Christianas Lindneris į Kyjivą atvyko pirmą kartą nuo karo pradžios. Apie tai pranešė „RBC-Ukraine“, remdamasi Vokietijos finansų ministerija socialiniame tinkle „Twitter“.„Mes stovime petys į petį su Ukraina“, – vizito pradžioje sakė ministras.Anot jo, vizito metu bus kalbama apie ateitį.„Norime konkrečiai aptarti, kaip federalinė finansų ministerija gali paremti Ukrainą“, – tvirtino ministras.https://twitter.com/deaidua/status/1690978748005244928/photo/1

Pietiniame Bachmuto krypties flange Ukrainos gynybos pajėgos jau išvadavo 40 kvadratinių kilometrųPietiniame Bachmuto krypties flange jau išlaisvinta 40 kvadratinių kilometrų Ukrainos žemės, tačiau padėtis ten tebėra itin sunki.Kaip praneša „Ukrinform“, Ukrainos gynybos viceministrė Hanna Maliar tai pareiškė pirmadienį per televizijos maratoną.„Per praėjusią savaitę Bachmuto kryptimi buvo išvaduoti 3 kvadratiniai kilometrai Ukrainos žemės, o iš viso pietiniame Bachmuto krypties flange jau išlaisvinta 40 kvadratinių kilometrų“, – sakė pareigūnė.Bet, anot jos, šiame fronto ruože labai sunku judėti į priekį.„Priešas bando užimti Marjinką ir apsupti Avdijivką, taip pat atgauti prarastų teritorijų kontrolę. Ukrainos kariai drąsiai gina šias teritorijas, tačiau padėtis ten yra itin sunki“, – pažymėjo H. Maliar.Gynybos viceministrė taip pat pranešė, kad priešas telkia jėgas Kupiansko ir Lymano kryptimis, siekdamas atitraukti Ukrainos ginkluotąsias pajėgas nuo Bachmuto krypties.„Praėjusią ir užpraeitą savaitę priešas suaktyvėjo Kupiansko ir Lymano kryptimis. Tai buvo priešo atsakas į mūsų sėkmingą veržimąsi Bachmuto kryptimi. Priešui buvo svarbu atitraukti mūsų pajėgas kitomis kryptimis, kad negalėtume susitelkti puolimui Bachmuto kryptimi“, – sakė ji.Tačiau, anot H. Maliar, per pusantros savaitės Ukrainos kariai ten sunaikino gana daug priešo pajėgų.„Šiomis kryptimis apšaudymų skaičius sumažėjo. Tai reiškia, kad mes gerokai susilpninome jų potencialą. Bet jie sukaupia jėgas, persigrupuoja, permeta naujos technikos, naujų žmonių ir vėl mėgina pulti“, – aiškino pareigūnė.Kaip pažymėjo gynybos viceministrė, Kupiansko kryptimi priešas didina minų užtvarų tankį palei sieną.Pasak H. Maliar, apskritai priešo tikslas yra pasiekti Luhansko ir Donecko sričių sienas ir susigrąžinti prarastas teritorijas Charkivo srityje.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, prieš dvi savaites Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis lankėsi Bachmuto ruože ir apdovanojo specialiųjų operacijų pajėgų karius.

Raketos „Kalibr“ į Odesą buvo paleistos iš JaltosRugpjūčio 14-osios naktį Rusijos pajėgos raketomis ir bepiločiais orlaiviais atakavo Odesą. Agresoriai panaudojo iš Juodosios jūros paleistas raketas „Kalibr“. Buvo atakuojama iš fregatos, esančios netoli okupuoto Jaltos miesto. Pasak Ukrainos oro pajėgų vadovybės, rusai taip pat panaudojo bepiločius orlaivius „Shahed“, paleistus iš Primorsko-Achtarsko teritorijos.„2023 metų rugpjūčio 14-osios naktį priešas įvykdė daugybę atakų naudodamas nepilotuojamus orlaivius ir sparnuotąsias raketas „Kalibr“. Dronai buvo paleisti iš pietryčių krypties (Primorsko-Akhtarsko), o raketos „Kalibr“ buvo paleistos iš Juodosios jūros, Jaltos apylinkių“, – pareiškė kariškiai.

Ukraina praneša, kad jau sunaikinta apie 254 380 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 530 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų rugpjūčio 14 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 254 380 kareivių.Tai pirmadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 4 306 tankų, 8 354 šarvuotųjų kovos mašinų, 5 099 artilerijos sistemų, 714 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 479 oro gynybos priemonių, 315 lėktuvų, 313 sraigtasparnių, 4 213 dronų, 1 379 sparnuotųjų raketų, 18 laivų, 7 562 automobilių, 766 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Valdžia iš Donecko srities planuoja priverstinai evakuoti 388 vaikus388 vaikus ir jų šeimas reikia priverstinai evakuoti iš karščiausių Donecko srities taškų, rašo „Ukrinform“.„Kalbant apie vaikus, sprendimus dėl jų priima tik tėvai. Ir jei suprantame, kad, deja, tokio sprendimo nepriims tėvai, priimame regioninės technologinės ir ekologinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų komisijos sprendimą. Ministrų kabineto sprendimu, turime priverstine tvarka evakuoti vaikus su tėvais. Turime 388 tokius vaikus: dalyje Bachmuto ir Kramatorsko rajonų“, – Donecko srities karinės administracijos vadovas Pavlo Kyrylenko tai pranešė „Telegram“ kanale.

Ukrainos gynybos pajėgos sunaikino priešo sraigtasparnįPraėjusią naktį danguje virš Ukrainos buvo sunaikintos aštuonios priešo sparnuotosios raketos „Kalibr“ ir 15 kovinių bepiločių orlaivių „Shahed-136/131“. Priešo sraigtasparnis buvo numuštas apie 5 val.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgos tai paskelbė „Telegram“.

Naktį rusai tris kartus puolė OdesąNaktį į pirmadienį rusai panaudojo prieš Odesos sritį aštuonias raketas „Kalibr“ ir 15 smogiamųjų dronų „Shahed“.Tai pranešė Pietų operatyvinės karinės vadovybės atstovas Serhijus Bratčukas, kuriuo remiasi UNIAN.„Priešas naktį mūsų miestą atakavo tris kartus, 15 "šahedų" ir aštuonios jūrinio bazavimo „Kalibr“ tipo sparnuotosios raketos. Visas tris atakas oro gynybos pajėgos atmušė", - pareiškė jis.Pažymima, kad numušus raketas, kurias priešas paleido į Odesos centrą, jų nuolaužos apgadino vienos iš švietimo įstaigų bendrabutį ir prekybos centrą, kilo gaisrai. Gelbėtojai vis dar šalina jų padarinius.Be to, sprogimo banga suniokojo kelių pastatų langus ir balkonus, nukentėjo šalia stovėję automobiliai.Preliminariais duomenimis, sužeisti trys žmonės, prekybos centro darbuotojai.Naktį Ukrainoje buvo paskelbtas oro pavojus, o vėliau Odesoje ir Zaporižioje nugriaudėjo sprogimai.Odesos srities karinės administracijos vadovas Olehas Kiperis pranešė, kad raketų nuolaužos mieste sukėlė kelis gaisrus, išbyrėjo pastatų langai. Trys žmonės buvo sužeisti.https://t.me/SJTF_Odesa/108

Naktį Ukrainą užpuolė raketomis ir bepiločiais orlaiviais: Zaporižioje ir Odesoje nugriaudėjo sprogimai Rugpjūčio 13 d., sekmadienio, vakarą daugelyje Ukrainos regionų buvo paskelbtas oro pavojaus signalas.Pavojaus žemėlapyje „paraudo“ Sumų, Poltavos, Charkivo, Donecko, Čerkasų, Dnepropetrovsko, Kirovorado, Zaporižios, Mykolajivo, Chersono ir Odesos sritys. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karinės oro pajėgos perspėjo, kad Rusijos taktinė aviacija aktyviai veikia rytų ir pietryčių kryptimis, todėl kyla grėsmė panaudoti aviacijos ginklus.Vėliau jie pareiškė, kad Azovo jūroje buvo pastebėtas Rusijos bombonešis Tu-22M3. „Yra grėsmė panaudoti sparnuotąsias raketas“, – teigiama pranešime.https://t.me/uniannet/108058

Rusija teigia numušusi dar vieną Ukrainos droną virš BelgorodoRusijos gynybos ministerija tvirtina, kad jos oro gynyba apie 22 val. vietos laiku (20 val. vakaro Jungtinėje Karalystėje) virš regiono numušė dar vieną droną, skelbia „Skynews“. Apie jokią žalą ar aukas nepranešta.

Šį vakarą Chersono regione toliau apšaudomaVienas iš svarbiausių šiandienos įvykių – šį rytą apšaudant Chersono sritį žuvo septyni žmonės, įskaitant 23 dienų kūdikį. Visą likusią dienos dalį visame regione buvo skelbiamos oro pavojaus sirenos, rašo BBC Rusijos naujienų tarnyba. O šį vakarą, kaip pranešama, dėl tolesnio apšaudymo buvo sužeisti du žmonės Chersono srities pakraštyje.Kariuomenės pareigūnai „Telegram“ teigė, kad apgadinta 12 namų, sužeisti vyras ir 31 metų moteris. Jie taip pat teigė, kad Rusija numetė tris valdomas aviacines bombas ant Odradokamiankos kaimo, esančio toliau į rytus palei Dniepro upę.

Žiniasklaida: Vakarai ruošiasi naujam Ukrainos kontrpuolimui 2024 metaisKariniai strategai ir politikai Vakaruose jau pradeda galvoti apie Ukrainos kontrpuolimą, kuris galėtų prasidėti 2024 m. pavasarį, rašo amerikiečių leidinys „Wall Street Journal“, kurį cituoja BBC Rusijos naujienų tarnyba. Pasak laikraščio, šie planai byloja apie augantį suvokimą, kad be didesnio proveržio dabartiniame kontrpuolime karo veiksmai Ukrainoje tęsis dar ilgai.Vakaruose tikėtasi, kad sėkmingas Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kontrpuolimas padės iki žiemos pradėti taikos derybas, tačiau dabar, pasak ekspertų, tokia tikimybė maža.

Sprogimas Belgorode: apgadinti 5 butai ir 16 automobiliųRusijos Belgorodo srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas paskelbė „atnaujintą informaciją“ apie sprogimą Belgorode: „Baigiamos šalinti nuolaužos ir apgadintos fasado plytelės. Baigta apžiūra nuo durų iki durų. Iš viso apgadinti 5 butai (išdaužyti langai) ir 16 automobilių“.

Rusai iš sunkiosios artilerijos apšaudė NikopolįRusijos pajėgos sekmadienį iš sunkiosios artilerijos apšaudė Nikopolį. Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas „Telegram“ tinkle pranešė, kad apgadintas viešbutis, keli pastatai ir elektros perdavimo linija.„Šiandien priešas vėl iš sunkiosios artilerijos puolė Nikopolį. Mieste apgadintas viešbučio pastatas“, – teigiama įraše. Taip pat apgadinti du privatūs namai, ūkinis pastatas ir elektros linija. Gyventojai nenukentėjo.Oro pavojaus sirenos gaudė ir kitose bendruomenėse, tačiau apšaudymų nebuvo.

Ukrainos partizanai padegė Rusijos karinę bazę Mariupolyje Mariupolio mero patarėjas Petro Andriuščenka pranešė, kad šiandien, rugpjūčio 13 dieną, Ukrainos partizanai padegė Rusijos karinę bazę okupuotame Mariupolyje, pranešama socialiniuose tinkluose, kuriuos cituoja žiniasklaida. „Telegram“ žinutėje teigiama, kad Rusija neteko mažiausiai 10 karių, trijų sunkvežimių ir penkių lengvųjų automobilių. Paskelbtose nuotraukose galima matyti dūmų stulpus už plieno gamyklos „Azovstal“. Ten yra teritorija, kurioje Rusijos pajėgos turi bazę.

Sprogimas Belgorode apgadino namo fasadąApie Rusijoje, Belgorode, nugriaudėjusį stiprų sprogimą pranešė vietos „Telegram“ kanalai.Ukrainos naujienų agentūra „Unian“ rašo, kad, pasak liudininkų ir sprendžiant iš paskelbtų nuotraukų bei vaizdo įrašų, sprogimas apgadino Jesenino gatvėje esančio namo fasadą.Taip pat pažymima, kad operatyvinės tarnybos nelaimės vietoje. Preliminariais duomenimis, nukentėjusiųjų nėra.Šiuo metu sprogimo priežastis nėra žinoma. Rusai socialiniuose tinkluose rašo, kad prieš sprogimą mieste matė droną. Gaisras apėmė 2 000 kvadratinių metrų plotą. Vietos gyventojai pranešė, kad išgirdo sprogimą, o po to pamatė liepsnas ir dūmus.

Rusijos karo laivas paleido įspėjamuosius šūvius į civilinį krovininį laivąRusija teigia, kad vienas iš jos karo laivų paleido „įspėjamuosius šūvius“ į krovininį laivą Juodojoje jūroje po to, kai šis nereagavo į reikalavimus sustoti, rašo „Skynews“. Kremliaus pareigūnai sakė, kad vieno iš patrulinių laivų įgulos nariai esą pradėjo šaudyti iš automatinių ginklų po to, kai laivas, kuris, kaip teigiama, plaukė į Ukrainos Izmailo uostą, sekmadienį ignoravo prašymą sustoti patikrinimui.Tarptautiniai laivybos duomenys rodė, kad krovininis laivas buvo Juodosios jūros pietvakariniame regione, netoli Bulgarijos krantų, ir atrodė, kad jis plaukė link Rumunijos Sulinos uosto, kuris yra netoli sienos su Ukraina.Turkijos gynybos ministerijos atstovas spaudai sakė, kad žino apie incidentą, susijusį su laivu, plaukiančiu į Rumuniją, ir patvirtino, kad pareigūnai jį tiria.Ukraina ar laivo savininkai iš karto nepateikė jokių komentarų.Tačiau tikėtina, kad šis incidentas dar labiau padidins įtampą, o laivybos pramonėje sustiprins susirūpinimą dėl verslo rizikos regione.

Žiniasklaidai: liudininkai praneša apie sprogimą BelgorodeBelgorodo visuomenė, remdamasi liudininkais, praneša, kad mieste įvyko sprogimas. Kai kurie iš jų rašo, kad prieš tai danguje buvo pastebėtas dronas, rašo BBC Rusijos naujienų tarnyba. Tinkle pasirodė nuotraukos, kuriose matyti, kad apgadintas vienas iš daugiaaukščių pastatų.Oficialių komentarų apie incidentą kol kas nėra.

Vokietija perduos Ukrainai žvalgybinių dronųVokietijos ginkluotės koncernas „Rheinmetall“, jau pristatęs Ukrainai amunicijos, tankų, oro gynybos sistemų ir karinių sunkvežimių, nuo Rusijos besiginančiai šaliai perduos ir žvalgybinių dronų. Pateiktas atitinkamas užsakymas, sekmadienį Diuseldorfe sakė įmonės atstovas. Bepiločiai esą bus pristatyti iki metų pabaigos. Užsakymo apimčių atstovas nenurodė.Tai bus „Luna NG“ žvalgybiniai dronai, kurie nebus ginkluoti. Jie gali nuskristi šimtus kilometrų, perimti ar trikdyti priešo ryšį.Užsakymą koncernui dėl dronų tiekimo pateikė Vokietijos vyriausybė. „Rheinmetall“ yra didžiausias Vokietijos ginkluotės koncernas.

Scholzas: būtina tęsti tarptautinius pokalbius dėl taikaus sprendimo UkrainaiVokietijos federalinis kancleris Olafas Scholzas pareiškė esąs už tolesnius tarptautinius pokalbius dėl būdų, kaip užbaigti Rusijos karą Ukrainoje. Interviu ZDF televizijai, kuris turėtų būti parodytas sekmadienio vakarą, jis „labai svarbiu“ pavadino praėjusį savaitgalį Saudo Arabijoje vykusį susitikimą. „Deja, tai tik pradžia“, – pridūrė jis. O. Scholzas pažymėjo, kad pokalbiai Džidoje užsienio politikos patarėjų lygiu buvo išsiskiriantys. Susitikime dalyvavo daugiau šalių, įskaitant Kiniją, kalbėjo jis, turėdamas omenyje panašius pokalbius Kopenhagoje birželį. „Todėl prasminga tęsti šiuos pokalbius, nes jie labai konkrečiai didina spaudimą Rusijai, jog ji suprastų, kad pasirinko neteisingą kelią ir kad privalo išvesti dalinius“, – sakė kancleris.O. Scholzas interviu pakomentavo ir diskusijas dėl „Taurus“ sparnuotųjų raketų tiekimo Ukrainai. Vokietijos vyriausybė, anot jo, kaip tai darė ir praeityje, visad labai rūpestingai įvertins kiekvieną atskirą sprendimą – kas įmanoma, kas prasminga, koks galėtų būti Vokietijos indėlis. „Sprendimai visuomet turi būti rūpestingai apsvarstyti“, – pabrėžė jis.

Laikinai sustabdytas eismas ant Krymo tiltoRusijos valstybinė žiniasklaida teigia, kad valdžios institucijos laikinai sustabdė eismą per Krymo tiltą, kuris yra pagrindinė jungtis tarp žemyninės Rusijos ir aneksuoto Krymo.Tačiau po 15 minučių „Telegram“ parašę pareigūnai pranešė, kad vėl atidarė tiltą, rašo „Skynews“. Trumpo uždarymo priežastis nenurodyta. Šis tiltas per pastaruosius metus buvo ne kartą sprigdintas.Vakar ant tilto buvo matyti didžiulė baltų dūmų uždanga.

Po mokymų JK Ukrainos jūrų pėstininkai grįžta namoBeveik 1000 Ukrainos jūrų pėstininkų grįžta namo, apmokyti karališkųjų jūrų pėstininkų ir kariuomenės komandosų per šešis mėnesius trukusią tarptautinių partnerių remiamą mokymo programą Jungtinėje Karalystėje (JK), feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.„Per mokymus, apie kuriuos JK ministras pirmininkas Rishi Sunakas paskelbė per prezidento Volodymyro Zelenskio vizitą vasario mėnesį, britų komandosai mokė Ukrainos pajėgas desanto mažais laivais operacijų, pakrančių reidų pripučiamomis valtimis“, – sakoma pranešime.Tai pirmoji desanto mokymų programa, kurią JK surengė Ukrainai, per ją Ukrainos jūrų pėstininkai mokėsi planuoti reidus ir juos vykdyti tiek dieną, tiek naktį. „JK vadovavo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų mokymui, suteikė daugiau nei 20 tūkst. Ukrainos kariuomenės naujokų pažangiausius pasaulyje mokymus įgyjant fronto linijoje reikalingus kovos įgūdžius (...) Ši mokymo programa, kurią įgyvendino elitiniai britų komandosai, padės Ukrainai sukurti savo pačios jūrų pajėgas ir išplėsti savo pajėgumus veikti jūrų aplinkoje“, – sakė gynybos sekretorius Benas Wallace'as.Maždaug 900 Ukrainos jūrų pėstininkų baigė kursą, apėmusį mokymą naudoti naujos kartos lengvuosius prieštankinius ginklus (NLAW) ir priešlėktuvines raketas „Stinger“, minosvaidžius ir žvalgybinius bepiločius orlaivius bei sprogdinant naikinti tokias kliūtis kaip „drakono dantimis“ vadinami prieštankiniai įtvirtinimai. Per mokymus naudota tokia pati įranga, kokią JK suteikė Ukrainai, ši karinė pagalba apima daugiau nei 10 tūkst. prieštankinių ginklų, tūkstančius sistemų NLAW.Mokymams vadovavo britų instruktoriai, taip pat dalyvavo instruktoriai iš Nyderlandų jūrų pėstininkų korpuso.Vienas iš neseniai apmokytų Ukrainos jūrų pėstininkų sakė: „JK karališkųjų jūrų pėstininkų mokymai buvo daug intensyvesni, nei tikėjausi. Aš tiek daug išmokau ir niekada nesitikėjau, kad darysiu tai, ką dariau. Britų instruktoriai visą laiką buvo šalia, rodė, kaip judėti ir kartu dirbti mažoje komandoje, tai turės įtakos, kai grįšime namo į Ukrainą“.Kiekvienai mokymo grupei buvo skirta griežta penkių savaičių programa, per kurią buvo lavinami individualūs įgūdžiai, įskaitant veiksmus ir medicinos pagalbą mūšio lauke, kovą iš arti, fizinį pasirengimą bei planavimą pagal realius scenarijus. Mokymai padės Ukrainai plėtoti gebėjimą sukurti savas jūrų pajėgas ir parengti tarptautinę jūrų pėstininkų mokymo koncepciją.Nuo 2022 m. pradžios JK jau apmokyta daugiau nei 20 tūkst. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų naujokų, jie išmoko fronte reikalingų svarbiausių įgūdžių, įskaitant karą apkasuose ir mieste, vadovavimą bei medicinos pagalbos teikimą.2023 m. pradžioje JK įsipareigojo apmokyti dar 20 tūkst. Ukrainos naujokų, maždaug dvigubai daugiau nei pernai, pagal vieną didžiausių pasaulyje tokio pobūdžio mokymo programų.Be kovos įgūdžių, JK suteikė platų ir kitų įgūdžių paketą, įskaitant medicininį mokymą teikti sielovados priežiūrą, dvasinę paramą ir moralinį vadovavimą.JK vykdomus Ukrainos ginkluotųjų pajėgų mokymus remia Australija, Kanada, Danija, Suomija, Lietuva, Nyderlandai, Naujoji Zelandija, Norvegija ir Švedija.JK įsipareigojusi ir toliau remti Ukrainą, tolesnei karinei paramai 2023 m. jau skirta 2,3 mlrd. svarų sterlingų, per ateinančius mėnesius bus pristatyta papildoma amunicija ir įranga. JK vyriausybė toliau teikia Ukrainai ir humanitarinę bei ekonominę pagalbą.

Podoliakas: karo įšaldymo scenarijus nepriimtinas Koks yra dabartinis Ukrainos tikslas praėjus beveik 18 mėnesių po karo? Ilgame įraše X (buvusiame „Twitter“) paaiškina Volodymyro Zelenskio biuro vadovo patarėjas Michailas Podoliakas. Jį cituoja skynews.com. Jis rašo: „Ukrainos strateginis tikslas, be besąlygiško teritorijų grąžinimo, yra sukurti tokias sąlygas, kad ateityje agresija negalėtų pasikartoti“. Teritorija yra labai svarbi, sako m. Podoliakas ir priduria, kad bet koks „karo įšaldymo scenarijus“, pagal kurį būtų išlaikytos dabartinės Rusijos aneksijos, būtų nepriimtinas.Taip yra todėl, kad tokia situacija „tik paskatintų Maskvą padidinti savo apetitą ir po trumpos pertraukos grįžti į karą“.M. Podoliakas sako, kad nėra alternatyvos Kyjivo pasiūlytai taikos formulei, kuri yra tokia: „Kariuomenės stiprinimas, spartesnis ginklų tiekimas, teritorijos deokupacija, režimo pakeitimas Rusijoje, kompensacijos iš naujosios valdžios ir privaloma bausmė karo nusikaltėliams“.

Rusijos sandėliuose - dar vienas gaisras„Telegram“ kanaluose pranešama apie Ramenskojės mieste (Rusija) pramoniniame sandėlyje kilusį gaisrą. Pati Rusija aiškina, kad gaisras kilo vietos trąšų gamintojui priklausančiame sandėlyje ir kilo dėl neatsargumo. Ukrainos valdžios institucijos šio incidento nekomentavo. Kyjivas tiesiogiai neprisiėmė atsakomybės už jokias atakas prieš Rusiją. Šis miestas yra maždaug už 50 km į pietryčius nuo Maskvos.

Humeniuk: Juodojoje jūroje priešai naudoja civilius laivus kaip apsaugines užtvarasRusija įvairiais būdais mėgina apsaugoti savo laivus Juodojoje jūroje, ypač pasitelkdama civilinius laivus, pareiškė Ukrainos Pietų gynybos pajėgų spaudos centro viršininkė Natalija Humeniuk, pranešė „Ukrinform“.Pasak jos, Ukrainos karinio jūrų laivyno bepiločių orlaivių smūgiai tanklaiviui „Sig“ ir dideliam desanto laivui „Olenegorskij Gorniak“ privertė rusus išsklaidyti savo laivus vandenyse netoli Novorosijsko.„Jie kol kas slepiasi už pietrytinės Krymo pakrantės. Pagrindinis dalykas, kuris pasikeitė, yra tai, kad jie suformavo vadinamąją laivų apžiūros zoną, kurioje telkiasi civiliai laivai. Tiesą sakant, jie kuria užtvaras, kad nenukentėtų per atakas“, – sakė N. Humeniuk.Jos teigimu, okupantai suprato, kad panašios jūrų dronų atakos tikrai kartosis.Pranešta, kad rugpjūčio 4-osios naktį netoli Novorosijsko uosto karinio jūrų laivyno dronas smogė dideliam Rusijos desanto laivui „Olenegorskij Gorniak“.

Ligoninėje mirus 12 metų berniukui, žuvusiųjų per apšaudymą Chersono srityje padaugėjoLigoninėje mirė 12-metis berniukas, ištrauktas iš okupantų sugriauto namo griuvėsių Chersono srityje. Jo tėvai ir kūdikis žuvo vietoje.„12 metų berniukas, ištrauktas iš namo griuvėsių vienoje iš Stanislavo bendruomenės gyvenviečių, ligoninėje mirė. Priešo sviedinys nusinešė dviejų vaikų ir jų tėvų gyvybes“, - „Telegram“ kanale paskelbė Chersono srities prokuratūra.Pranešta, kad šiandien rusai smogė Stanislavo kaimui iš raketų paleidimo sistemos MLRS. Per artilerijos apšaudymą Šyroka Balkos kaime žuvo vietos gyventojas ir šeima: vyras, žmona, jų 23 dienų dukra ir 12 metų sūnus, iš pradžių sunkios būklės paguldytas į ligoninę.

Rusija tvirtina, kad jos kariuomenė numušė daugiau dronų su Ukraina besiribojančiame regioneRusijos kariuomenė pranešė numušusi dar du bepiločius orlaivius virš pietvakarių Kursko ir Belgorodo regionų, besiribojančių su Ukraina, prieš tai ji teigė neva naktį Belgorodo regione buvo numušta daugiau dronų.Žalos ar aukų nebuvo, tvirtino Maskvos Gynybos ministerija, bet daugiau informacijos nepateikė. Šio pranešimo nepriklausomai patikrinti nebuvo įmanoma. Rusija dažnai skelbia melagingus pranešimus apie karo veiksmus Ukrainoje, Kryme ir pasienio regionuose, mėgina slėpti informaciją.Pasak ministerijos, pirmasis Ukrainos dronas buvo numuštas anksti sekmadienį virš Belgorodo.Pastarosiomis savaitėmis Rusija ne kartą pranešė apie Ukrainos kovinius bepiločius orlaivius, padariusius žalos net sostinėje Maskvoje.

Rusija pareiškė paleidusi įspėjamuosius šūvius į krovininį laivą, plaukusį Ukrainos uosto linkSekmadienį Maskva pareiškė, kad Rusijos karo laivas paleido įspėjamuosius šūvius į krovininį laivą, plaukusį Ukrainos Izmailo uosto link.Rusijos gynybos ministerija teigė, kad patrulinis laivas „Vasilijus Bykovas“ pastebėjo krovininį laivą, plaukusį su Palau vėliava, „pakeliui į Ukrainos Izmailo uostą“. Krovininio laivo „Sukru Okan“ kapitonas nereagavo į reikalavimus sustoti „draudžiamų prekių gabenimo patikrinimui“.„Siekiant priversti laivą sustoti, iš Rusijos karo laivo buvo paleisti įspėjamieji šūviai iš smulkių automatinių ginklų“, – sakoma Gynybos ministerijos pranešime. Tada apžiūrėti laivo buvo pasiųstas sraigtasparnis su Rusijos kariškiais, sakoma pranešime. Baigus apžiūrą, „Sukru Okan“ buvo leista tęsti kelionę.Izmailas dabar yra pagrindinis Ukrainos žemės ūkio produktų eksporto uostas. Maskva liepą pasitraukė iš Juodosios jūros grūdų susitarimo ir ėmėsi bombarduoti pietinio Ukrainos Odesos regiono jūrų uostus, buvusius svarbiausiais Ukrainos grūdų eksportui. Susitarimas leido saugiai išvežti grūdus iš šių uostų.

Britų žvalgyba: tikėtina, kad Rusija nebefinansuoja grupuotės „Wagner“Rusijos Federacija greičiausiai nebefinansuoja privačios karinės bendrovės „Wagner“, sakoma Jungtinės Karalystės gynybos ministerijos socialinėje platformoje „X“ (anksčiau vadintoje tviteriu) paskelbtoje atnaujintoje žvalgybos suvestinėje, pranešė „Ukrinform“.Pranešime teigiama, kad grupė „Wagner“ veikiausiai juda mažėjimo ir pertvarkos proceso link, daugiausia tam, kad esant finansiniam sunkmečiui būtų sutaupytos išlaidos kovotojų atlyginimams.„Nuo 2023 m. birželį surengto nesėkmingo maišto Rusijos valstybė ėmėsi veiksmų prieš kai kuriuos kitus „Wagner“ savininko Jevgenijaus Prigožino verslo interesus. Yra reali galimybė, kad Kremlius nebefinansuoja grupės“, – sakoma pranešime.Pabrėžiama, kad jei Rusijos valstybė nebemoka grupei „Wagner“, antras labiausiai tikėtinas mokėtojas yra Baltarusijos valdžia. „Vis dėlto didelės pajėgos būtų reikšmingas ir potencialiai nepageidaujamas kuklių Baltarusijos išteklių eikvojimas“, – teigiama suvestinėje.Anksčiau britų žvalgyba pranešė, kad Rusijos privačios bendrovės „Wagner“ samdiniai greičiausiai kaip instruktoriai dalyvauja pratybose Baltarusijoje prie Lenkijos ir Lietuvos sienos.

Pareigūnas: Pietų Ukrainoje Rusijos pajėgos nužudė šešis žmones, įskaitant kūdikįSekmadienį per Rusijos surengtą apšaudymą Pietų Ukrainos Chersono srityje žuvo šeši žmonės, įskaitant kūdikį, pranešė pareigūnas.„Rusija Chersono srityje nužudė šešis žmones“, – „Telegram“ susirašinėjimo programėlėje pranešė vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenka. Pasak jo, Šyroka Balkos kaime žuvo trys suaugusieji ir 23 dienų kūdikis. Stanislavo kaime žuvo dar du žmonės.

Vokietijos parlamentaras: Scholzo biuras dirba Putino naudaiNuolat vilkindamas labai reikalingos ginkluotės tiekimą Ukrainai Vokietijos kanclerio Olafo Scholzo biuras dirba Rusijos prezidento Vladimiro Putino naudai, interviu kanalui „n-tv“ sakė Bundestago narys Roderichas Kiesewetteris iš opozicinės Krikščionių Demokratų Sąjungos, pranešė „Ukrinform“.„Tai ekstremalus sekinimo karas, kurį sukelia dvejonės dėl paramos, galbūt netgi ypač Vokietijos dvejonės“, – sakė politikas.Jis pabrėžė, kad Ukrainos kariai kovoja tokioje aplinkoje, į kokią Bundestagas niekada nesiųstų Vokietijos kariuomenės: nėra pranašumo ore, labai trūksta amunicijos, sunku tiekti atsargines dalis, yra problemų dėl personalo rotacijos.R. Kiesewetteris priminė, kad jo šalis perdavė Ukrainai tik 16 tankų „Leopard“. Tuo pat metu Vokietija atsisakė dalyvauti „naikintuvų koalicijoje“, nors būtų galėjusi suteikti apie 30–40 savo lėktuvų „Eurofighter“, kurių netrukus pamažu bus atsisakyta. O dabar dėl politinės valios stokos Vokietija vis delsia perduoti sparnuotąsias raketas „Taurus“.„Vokietija per žiemą turėjo masiškai gaminti šaudmenis. Britai pasiūlė aštuonis kartus padidinti šaudmenų gamybą. Vokiečiai nepadarė nieko. Tai leido rusams įsitvirtinti (…) Jei Ukraina būtų anksčiau gavusi Vakarų naikintuvus, (Rusijos) gynyba galėjo seniai būti sunaikinta“, – sakė politikas.Jis pridūrė, kad prie šūkio „remsime Ukrainą, kol to reikės“, turėjo būti pridurta ir tai, kad „privalome padėti kaip galima greičiau“.Pasak parlamentaro, susidaro įspūdis, jog kai kurios šalys, tarp jų ir Vokietija, labiau nerimauja, „kad Rusija bus išsekinta dar nenugalėta, ir dėl to jos pasirengusios susitaikyti su Ukrainos pralaimėjimu“.R. Kiesewetteris atkreipė dėmesį į dvi pagrindines klaidingas prielaidas, vyraujančias Vokietijos kanclerio biure: menką pasitikėjimą Kyjivu ir nepripažinimą, kad Ukraina trukdo karui išplisti ir taip gina laisvę Europoje.„Svarbu pasitikėti Ukraina. Vietoj to sakoma, kad niekas nežino, ar tik ukrainiečiai neužpuls Rusijos teritorijos. Tačiau tarptautinė teisė tai leidžia, jei tai yra proporcinga ir nepuolami jokie civiliai taikiniai. Strategine prasme ir politiškai korektiška atakuoti prie karo prisidedančius objektus Rusijoje“, – sakė parlamentaras.Tuo metu O. Scholzas, pasak jo, nepakankamai aiškiai formuluoja Vokietijos piliečiams karo tikslus, sakydamas, kad „Rusija neturėtų laimėti“.V. Putino tikslas yra ne tik prisijungti Ukrainą ir Baltarusiją (kas iš tikrųjų jau įvyko), bet ir Baltijos šalis bei Moldovą“, – perspėjo Vokietijos politikas ir paragino nepasitikėti Rusija, suinteresuota laikinomis paliaubomis, kad galėtų sukaupti pajėgas ir pradėti naują puolimą.Pasak R. Kiesewetterio, Ukraina turi visiškai išlaisvinti savo teritoriją iki 1991 m. sienų, o jos partnerės privalo aprūpinti šalį viskuo, ko reikia šiam tikslui pasiekti.Anksčiau Vokietijos kancleris O. Scholzas sakė, kad artimiausiu metu Vokietija neplanuoja tiekti Ukrainai sparnuotųjų raketų „Taurus“.

Čerevatas: Ukrainos pajėgos turi iniciatyvą Bachmuto sektoriuje, rusai tęsia puolimą Lymano ir Kupiansko kryptimiBachmuto kryptimi Ukrainos gynybos pajėgos ir toliau laiko iniciatyvą bei sunaikino 43 įsibrovėlius, per nacionalinį telemaratoną pareiškė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Rytų grupės atstovas Serhijus Čerevatas, pranešė „Ukrinform“.„Bachmuto kryptimi gynybos pajėgos ir toliau laiko iniciatyvą, slopina priešus, priešai desperatiškai didina pasipriešinimą, pasitelkdami artileriją. Per pastarąją dieną priešai 514 kartų smogė į mūsų pozicijas visų tipų artilerija. Įvyko du oro antskrydžiai, taip pat devyni koviniai susirėmimai, per juos buvo likviduoti 43 okupantai, 109 buvo sužeisti, vienas paimtas į nelaisvę“, – sakė S. Čerevatas.Jis pridūrė, kad buvo sunaikinta viena elektroninio karo stotis „Mandat“, ji yra prioritetinis Ukrainos gynėjų taikinys, siekiant užkirsti kelią Rusijos kariuomenei plėtoti savo elektroninio karo sistemas. Taip pat buvo sunaikinti trys lauko šaudmenų sandėliai, pridūrė S. Čerevatas.Tuo metu priešai mėgina pulti Lymano ir Kupiansko kryptimi. Rusijos kariuomenė surengė 10 oro antskrydžių ir daugiau nei 400 kartų apšaudė Ukrainos gynybos pajėgas, panaudojusi įvairių rūšių ginklus.„Lymano ir Kupiansko kryptimi priešai ir toliau mėgins mus pulti. Jie surengė tris atakas, taip pat 428 apšaudymo atakas. Tada buvo surengta 10 antskrydžių. Atmušant priešo puolimus, sunaikinti 37 okupantai, 82 buvo sužeisti“, – per telemaratoną sakė S. Čerevatas.Pranešta, kad nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. rugpjūčio 13 d. Ukrainos gynybos pajėgos sunaikino maždaug 253 850 rusų įsibrovėlių, vien per pastarąją dieną – 560 okupantų.

Ukraina toliau spaudžia Vokietiją suteikti sparnuotąsias raketasUkraina ir toliau spaudžia Vokietijos vyriausybę tiekti Kyjivui vokiškas sparnuotąsias raketas „Taurus“, skirtas gynybai nuo Rusijos.Ukrainai jų reikia, „kad išgelbėtų daugiau Ukrainos karių ir civilių gyvybių bei paspartintų savo teritorijų išlaisvinimą“, sekmadienį Vokietijos bulvariniam laikraščiui „Bild“ sakė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba.„Formulė paprasta: didesnis raketų nuotolis reiškia trumpesnę karo trukmę“, – sakė jis. Su šiais ginklais Ukraina galėtų „pasiekti Rusijos okupacines pajėgas Ukrainos žemėje toli už fronto linijos, sutrikdyti jų logistiką ir sunaikinti vadovavimo centrus bei šaudmenų sandėlius“.Pastaruoju metu Vokietijoje šiuo klausimu padidėjo spaudimas kancleriui Olafui Scholzui. Valdančiųjų partijų ir opozicijos politikai reikalauja, kad Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms būtų suteikta ginkluotės sistema, tinkama naikinti bunkerius ir saugomas vadavietes iki 500 kilometrų atstumu. Rėmėjai tai vertina kaip dar vieną aiškų žingsnį stiprinant Ukrainos gynybinius pajėgumus. Tačiau taip pat diskutuojama, ar Ukraina taip pat ketintų panaudoti raketas galimiems smūgiams į Rusijos teritoriją ir kaip būtų galima to išvengti.Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas anksčiau šį mėnesį pareiškė, kad dar neatėjo laikas priimti sprendimą. Penktadienį O. Scholzas sakė, kad šiuo klausimu nėra nieko nauja.D. Kuleba dar kartą patikino, kad sparnuotosios raketos bus naudojamos tik Ukrainoje. Susirūpinimas, kad Ukraina gali panaudoti raketas „Taurus“ prieš taikinius Rusijos teritorijoje, yra „nepagrįstas“, sakė jis.

Vienas žmogus sužeistas per Rusijos apšaudymą Donecko srityjeRusijos kariuomenė sekmadienį, rugpjūčio 13 d., sužeidė Ukrainos Donecko srities gyventoją.Donecko srities gubernatorius Pavlo Kirylenko tai pareiškė „Telegram“ įraše, praneša „Ukrinform“.„Rugpjūčio 13 dieną rusai sužeidė Donecko srities gyventoją – Torecke“, – sakė jis.P. Kirylenko teigė, kad šiuo metu neįmanoma nustatyti tikslaus aukų skaičiaus Mariupolyje ir Volnovakhoje.

Žiniasklaida: dronų ataka Kryme buvo nukreipta į Rusijos kariuomenės bazęSavaitgalį surengtas Ukrainos dronų puolimas Rusijos okupuotame Kryme buvo nukreiptas į Rusijos kariuomenės logistikos bazę Juodosios jūros pusiasalio vakaruose, sakoma žiniasklaidos pranešime.Naktį į šeštadienį puolant bazę netoli Jevpatorijos buvo panaudota septyniolika bepiločių orlaivių, pranešė Ukrainos laikraštis „Ukrainska Pravda“, remdamasis šaltiniais Ukrainos žvalgybos tarnyboje SBU.Pirminiais duomenimis, „dešimtys okupantų“ žuvo arba buvo sužeisti. Taip pat buvo sunaikinta įranga, šeštadienio vakarą pranešė laikraštis. Žalos dydis dar tikslinamas. Šios informacijos nebuvo įmanoma patikrinti nepriklausomai.Pranešta, kad penktadienio vakarą virš kai kurių Krymo dalių buvo suaktyvinta Rusijos oro gynyba. Rusijos gynybos ministerija teigė, kad Rusijos pajėgos atmušė 20 Ukrainos bepiločių orlaivių. Ministerijos žodžiais, buvo „sužlugdytas teroristinis išpuolis“, neva nepadaręs žalos, aukų esą taip pat nebuvo, tai pranešė Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS. Šios informacijos taip pat nepavyko patikrinti.Atskirai Rusijos gynybos ministerija pareiškė, kad sekmadienį Belgorodo srityje netoli šiaurės rytinės Ukrainos sienos buvo numuštas Ukrainos dronas. TASS pranešime tvirtinama, kad dronas buvo numuštas 4 val. ryto, teigiama, kad žalos ar aukų nebuvo.

Ukraina įrengė Gyvačių saloje sienos ženkląGyvačių saloje Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnybos ir Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos nariai įrengė sienos ženklą, feisbuke pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovas Serhijus Deineka.„Šiandien Gyvačių saloje įrengtas pasienio ženklas“, – pranešė jis ir pridūrė, kad Vyriausiosios žvalgybos valdybos karių remiami pasieniečiai „atkūrė istorinį teisingumą“. S. Deineka taip pat sakė, kad „pagerbėme visus, kurie išlaisvino Gyvačių salą ir išlaisvina kiekvieną mūsų žemės plotą“.Ukrainos gynybos pajėgos išlaisvino Gyvačių salą nuo įsibrovėlių iš Rusijos dar pernai birželio 30 dieną.

Rusija teigia numušusi droną virš Belgorodo sritiesRusijos gynybos ministerija per savo „Telegram“ kanalą pranešė, kad rugpjūčio 13 d. naktį numušė droną.Pranešama, kad Rusijos oro gynyba droną numušė virš Belgorodo srities apie 4 valandą ryto vietos laiku. Žalos nebuvo padaryta.Nors Rusija dėl smūgių kaltina Ukrainos kariuomenę, Ukraina atsakomybės už atakas neprisiėmė.

Zelenskis dar kartą padėkojo Vokietijos kancleriui Scholzui Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis padėkojo Vokietijai ir jos kancleriui Olafui Scholzui už du papildomus oro gynybos sistemos „Patriot“ paleidimo įrenginius, kuriuos gavo jo kovojanti šalis.„Tai labai svarbu“, – šeštadienį vakariniame pranešime sakė V. Zelenskis. „Ačiū. Ačiū, Vokietija. Ačiū žmonėms, – sakė jis. – Ačiū, Olafai!“. Žinia apie „Patriot“ pristatymą buvo viešai paskelbta prieš kelias dienas ir V. Zelenskis jau iškart padėkojo O. Scholzui.JAV gamybos sistemos „Patriot“ ypač vertingos Ukrainai, nes, pasak Kyjivo, jos jau kelis kartus perėmė Rusijos hipergarsines raketas. Kiekvienas Ukrainos oro gynybos sustiprinimas reiškia tūkstančius išgelbėtų gyvybių, pabrėžė V. Zelenskis.Nauji Vokietijos pristatymai taip pat apima dar 10 universalių vikšrinių transporto priemonių „Bandvagn 206“, šešis sunkiasvorius sunkvežimius su puspriekabėmis ir apie 6 000 dūminių šovinių, skirtų 155 milimetrų kalibro artilerijos vienetams. Vokietija taip pat suteikė kulkosvaidžių, šaudymo akinių, žiūronų ir išminavimo įrangos.Be oro gynybos pagalbos, šiuo metu ypač svarbi parama išminavimui, sakė V. Zelenskis. Maždaug 174 tūkst. kvadratinių kilometrų Ukrainos teritorijos šiuo metu yra pavojinga žmonėms dėl minų ir nesprogusios amunicijos.

JAV žiniasklaida: per kontrpuolimą Ukraina padarė „taktiškai reikšmingą“ pažangąAmerikiečių analitikai mano, kad per pastaruosius kelis mėnesius Ukrainos pajėgos padarė kiek didesnę pažangą dviem pagrindinėmis puolimo kryptimis, rašo „The New York Times“.Kariniai analitikai teigia, kad Ukrainos kariuomenė pasistūmėjo 16–19 kilometrų dviejose pagrindinėse puolimo vietose Kyjivui mėginant pasiekti pietinę pakrantę ir nutraukti Rusijos tiekimo linijas.Sausumos kare ukrainiečiai veržiasi į pietus dviem pagrindinėmis puolimo linijomis: per rytinį Staromajorskės kaimą Rusijos okupuoto Berdiansko uosto prie Azovo jūros link ir toliau į vakarus Rusijos okupuoto Melitopolio miesto, gyvybiškai svarbaus transporto mazgo netoli pakrantės, link.Straipsnyje rašoma, kad „užimtos teritorijos dydis - 16–19 kilometrų abiem atakos vektoriais - palyginti nedidelis, bet svarbus, nes verčia Maskvą nukreipti pajėgas iš kitų fronto linijos dalių, teigia kariniai analitikai.Karo studijų institutas pavadino pažangą „taktiškai reikšminga“, nes Maskvos pajėgų perdislokavimas „greičiausiai dar labiau susilpnins Rusijos gynybines linijas“, o tai sukuria „galimybes potencialiai lemiamam Ukrainos proveržiui“.Ukrainos kariuomenės ir karinių analitikų teigimu, Berdiansko sektoriuje Ukraina sėkmingai puola aplink sugriautą Staromajorskės kaimą, atkovotą liepos pabaigoje, ir, atrodo, veržiasi Rusijos tvirtovės Urožainės link.Tuo pat metu Rusijos pajėgos irgi vykdo puolamąsias operacijas šiaurės rytų Ukrainoje aplink Kupiansko miestą. Karinių analitikų teigimu, ten versdama Ukrainą gintis Rusija greičiausiai siekia, kad ukrainiečiai perkeltų savo pajėgas iš tų sričių, kuriose puola.Straipsnyje teigiama, kad kampanijai į pietus Mokri Jalų upės slėniu Ukraina metė tūkstančius karių, įskaitant labiausiai patyrusius ir kovose užgrūdintus jūrų pėstininkus, taip pat šarvuočius. Jei ukrainiečiams pavyks prasiveržti pro Urožainę ar aplink ją, nuo dviejų didžiausių Berdiansko ir Mariupolio uostamiesčių prie Azovo jūros juos skirs 80 kilometrų, rašo „The New York Times“. „Ir kuo toliau Ukrainos pajėgos skverbiasi, tuo didesnį spaudimą patiria Rusijos tiekimo linijos“, – sakoma straipsnyje.

Žiniasklaida: Rusija pradeda gaminti savo „Shahed“ versijąRusija pradėjo bandyti gaminti savo „Shahed“ tipo Irano bepiločių orlaivių, naudojamų atakuoti Ukrainos miestus, versiją. Tai pareiškė JK įsikūrusi organizacija, užsiimanti ginklų komponentų tyrimu.Kaip skelbia CNN, tyrėjai išsiaiškino, kad žodžiu „Geran“ pažymėti dronai, kuriais rusai smogė Ukrainai, vis dar nėra rusiški. Tai buvo Irane pagaminti „Shahed-131“ ir „Shahed-136“ modeliai.Tačiau praėjusį mėnesį „Conflict Armament Research“ tyrėjai gavo prieigą prie dviejų Ukrainoje numuštų Rusijos bepiločių orlaivių „Geran-2“ dalių. Išsami šių fragmentų analizė parodė, kad Rusija „pradėjo gaminti ir naudoti savo „Shahed-136“ versiją“.

Sprogimas Belgorode apgadino namo fasadą Apie Rusijoje, Belgorode, nugriaudėjusį stiprų sprogimą pranešė vietos „Telegram“ kanalai. Ukrainos naujienų agentūra „Unian“ rašo, kad, pasak liudininkų ir sprendžiant iš paskelbtų nuotraukų bei vaizdo įrašų, sprogimas apgadino Jesenino gatvėje esančio namo fasadą. Taip pat pažymima, kad operatyvinės tarnybos nelaimės vietoje. Preliminariais duomenimis, nukentėjusiųjų nėra. Šiuo metu sprogimo priežastis nėra žinoma. Rusai socialiniuose tinkluose rašo, kad prieš sprogimą mieste matė droną. Gaisras apėmė 2 000 kvadratinių metrų plotą. Vietos gyventojai pranešė, kad išgirdo sprogimą, o po to pamatė liepsnas ir dūmus.

Paskutinės Rusijos naikintuvo skrydžio akimirkos prieš katastrofąDieną pranešta, kad per demonstraciją Rusijos Kaliningrado srityje sudužus jų naikintuvui Su-30 žuvo du pilotai.Dabar paskutinių to skrydžio akimirkų filmuota medžiaga buvo paskelbta Rusijos telegramos kanaluose.Nufilmuotas virš minios žiūrovų skrendantis naikintuvas, prieš tai staigiai pasinerdamas ir dingdamas už medžio.Rusijos valstybinė žiniasklaida ir vietos pareigūnai teigė, kad ankstyvieji tyrimai rodo, kad avariją sukėlė techninis gedimas ir tuo metu laive nebuvo šaudmenų.https://twitter.com/Osinttechnical/status/1690367194561925120?ref_src=twsrc%5Etfw

Išlaisvintoje Gyvačių saloje buvo pastatytas Ukrainos pasienio ženklas. https://t.me/uniannet/107961

Naktinę „pirtį“ Kryme surengė Ukrainos saugumo tarnyba: aiškėja atakos detalėsRugpjūčio 12-osios naktį rusai Kryme buvo užpulti dronais. Kaip UNIAN sakė šaltinis iš Ukrainos saugumo tarnybos, būtent ši Ukrainos specialioji tarnyba organizavo naktinę atakąUkrainos saugumo tarnybos karinė kontržvalgyba galingai smogė Rusijos karių logistikos bazei netoli Eupatorijos. 17 dronų „atidirbinėjo“ rusų palapinių miestelyje, transporto priemonių stovėjimo aikštelėse.„Dabar tikslinami tikslūs žalos mastai. Tačiau, pirminiais duomenimis, kalbame apie dešimtis žuvusių ir sužeistų okupantų bei daug sugadintos technikos“, – pabrėžė UNIAN pašnekovas.Naktį į šeštadienį, rugpjūčio 12 d., laikinai okupuotame Kryme nugriaudėjo sprogimai. Vietiniai „Telegram“ kanalai ir pusiasalio gyventojai pranešė apie dronų ataką.Transporto priemonių judėjimas Krymo tiltu buvo laikinai užblokuotas. Vėliau Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad pusiasalį tariamai užpuolė 20 bepiločių orlaivių ir visi jie esą buvo numušti. Tradiciškai įsibrovėliai taip pat tikino, kad aukų ir žalos nebuvo.

Ukraina teigia nuo karo pradžios numušusi 13 Rusijos „Kinžal“ raketųUkrainos oro gynyba, ukrainiečių duomenimis, nuo karo pradžios numušė 13 Rusijos hipergarsinių raketų „Kinžal“ bei per 20 „Iskander“ ir S-400 tipo raketų. Tai Ukrainos visuomeniniam transliuotojui pareiškė ginkluotųjų oro pajėgų atstovas Jurijus Ihnatas.Pastarąjį kartą Rusija praėjusį penktadienį „Kinžal“ raketomis atakavo Kyjivą. Oro gynyba jas numušė.

Rusija teigia Belgorodo srityje numušusi Ukrainos dronąRusija pareiškė Belgorodo srityje numušusi Ukrainos droną. Ukrainos kariuomenė bandė bepiločiu atakuoti „objektus Rusijos Federacijos teritorijoje“, Maskvoje pranešė Gynybos ministerija. Aukų esą nėra, nepadaryta ir žalos.Belgorodo srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas teigė, kad buvo numuštas Šebekino miesto link skriejęs dronas. Šis miestas yra netoli Ukrainos sienos.

Rusija žada keršyti už Ukrainos „teroristinį išpuolį“ prie Krymo tiltoRusijos užsienio reikalų ministerija griežtai sukritikavo Ukrainą dėl šeštadienį įvykusios „teroristinės atakos“ prie Krymo tilto, sakydama, kad tai kelia pavojų nekaltų žmonių gyvybėms ir pažadėjo reaguoti, rašo „Sky News“.„Tokie barbariški veiksmai negali būti pateisinami ir jie neliks be atsako“, – sakoma ministerijos atstovės Marios Zacharovos pranešime „Telegram“ pranešimų programoje.Anksčiau Rusijos gynybos ministerija pareiškė, kad jos pajėgos sutrukdė Ukrainos raketų atakai ant 19 km tilto per Kerčės sąsiaurį, jungiančio Rusijos aneksuotą Krymą su Rusija.Ministerija nurodė, kad Rusijos pajėgos taip pat numušė daugybę Ukrainos bepiločių orlaivių, nukreiptų į pusiasalį.

Virš Kerčės sąsiaurio numušta dar viena raketaRusijos pajėgos virš Kerčės sąsiaurio numušė dar vieną raketą, pareiškė Maskvos paskirtas Krymo gubernatorius Sergejus Aksionovas, kurį cituoja „Interfax“ ir „Sky News“.Anksčiau šeštadienį čia jau buvo numuštos dvi raketos.„Virš Kerčės sąsiaurio buvo numušta dar viena priešo raketa“, – platformoje „Telegram“ tvirtino S. Aksionovas.

ES šalys jau perdavė Ukrainai 224 000 artilerijos sviediniųNuo Rusijos visapusiškos invazijos pradžios Europos Sąjungos (ES) šalys jau perdavė Ukrainai beveik 224 000 artilerijos sviedinių ir 2 300 raketų.Tai pranešė bloko atstovas Peteris Stano, kuriuo remiasi portalas „Euractiv“ ir naujienų agentūra „Ukrinform“.Skaičiuojama, kad bendra iki šiol jau suteiktų šaudmenų vertė siekia 1,1 mlrd. eurų.ES šalys yra paskelbusios apie 2 mlrd. eurų vertės iniciatyvą per 12 mėnesių nusiųsti Ukrainai 1 mln. vienetų artilerijos sviedinių.

Krymo tiltu vėl blokuojamas eismas Netrukus po oficialaus Rusijos gynybos ministerijos komentaro, kad Rusijos oro gynyba virš Krymo tilto numušė Ukrainos raketą S-200, aneksuoto Krymo operatyvinė būstinė pranešė, kad eismas tiltu atnaujintas.Tačiau jau po pusvalandžio jis vėl buvo užblokuotas. „Prašome ant tilto ir apžiūros zonoje esančius išlikti ramiems, ir vykdyti transporto apsaugos darbuotojų nurodymus“, – sakoma štabo pranešime.

Aneksuoto Krymo vadovas: virš Kerčės sąsiaurio numušta dar viena raketaRusijos paskirtas Krymo vadovas Sergejus Aksionovas paskelbė, kad virš Kerčės sąsiaurio buvo numušta dar viena ukrainiečių raketa, skelbia BBC.Anksčiau jis pranešė, kad Rusijos oro gynyba netoli Krymo tilto numušė dvi raketas. Tuo pat metu Rusijos gynybos ministerija paskelbė apie vieną raketą S-200.

„Kyiv Post“: Ukraina svarsto prašyti šalinti Izraelį iš Ramšteino susitikimų, naikinti bevizį režimąKijevas svarsto galimybę atšaukti bevizį režimą su Izraeliu ir prašys, kad šalis būtų pašalinta iš Ramsteino susitikimų dėl jos „nedraugiškų veiksmų Ukrainai ir prorusiškos pozicijos tarptautinėje arenoje“, pranešė „Kyiv Post“.Šaltiniai „Kyiv Post“ sakė manantys, kad yra „tikras pavojus“, jog Ramšteino susitikimuose su Izraeliu aptarta informacija „greičiausiai pateks į valstybės agresorės žinią“.Skelbiama, kad Kyjivas taip pat svarsto galimybę atšaukti bevizį režimą su Izraeliu dėl jo „nedraugiškų veiksmų Ukrainai ir prorusiškos pozicijos tarptautinėje arenoje“.„Izraelio valdžia niekada nesuteikė jokios realios pagalbos“, – „Kyiv Post“ cituoja šaltinį Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos taryboje.

Odesa pirmą kartą nuo karo pradžios atidaro kelis paplūdimius maudynėmsDidžiausias Ukrainos Juodosios jūros uostas Odesa vėl atidarė kelis paplūdimius maudynėms, praneša „Sky news“. Tai – pirmas toks kartas nuo Rusijos invazijos pradžios. Tačiau, kaip informavo vietos pareigūnai, per oro antskrydžių perspėjimus plaukimas ribojamas.Nuo praėjusių metų vasario aktyvios rusų invazijos prieš Odesą buvo surengta daug raketų ir dronų atakų, dėl kurių vandenyse buvo jūrinių minų. Saugumo sumetimais paplūdimiai buvo uždaryti.Odesos gubernatorius Olehas Kiperis „Telegram“ pranešimų programoje pasidalijo, kad sprendimas atnaujinti paplūdimius buvo miesto civilinės ir karinės administracijos bendradarbiavimo pastangos. Į paplūdimius bus galima patekti nuo 8 iki 20 val.Saugumo sumetimais tarp dviejų prieplaukų įrengtas specialus tinklelis, kad būtų išvengta susidūrimo su sekliųjų vandenų minomis. Gelbėtojas ir buvęs naras Oleksandras paaiškino, kad tinklą ir matomas minas tvarkys avarinės tarnybos darbuotojai.

Rusijos gynybos ministerija: virš Krymo tilto oro gynyba numušė Ukrainos raketą S-200 Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad oro gynyba virš Kerčės tilto Kryme numušė Ukrainos raketą S-200.Po incidento aplink Krymo tiltą buvo pasirodę tiršti dūmai.

Rusai apšaudė Chersono srities Berislavo rajoną„Rbc.ua“ praneša, kad šeštadienio rytą rusų okupantai atakavo Ukrainos Chersono srities Berislavo rajoną. Du žmonės buvo sužeisti.„Apie 10.20 val. vienoje iš Berislavo srities gyvenviečių Rusijos kariškiai iš drono numetė sprogstamuosius sviedinius. Sužeisti du vietos gyventojai, jiems suteikta medicininė pagalba“, – rašo spaudos tarnyba.

Aplink Krymo tiltą – dūmaiAplink Krymo tiltą šeštadienį pasirodė dūmai. Rusijos oro gynybos pajėgos Kerčės sąsiaurio rajone numušė dvi raketas, per savo telegramos kanalą pranešė Rusijos aneksuoto Krymo vadovas Sergejas Aksjonovas.„Krymo tiltas nepažeistas“, – rašė jis.Vietos gyventojai, kaip rašo „Unian“, praneša, kad prie Krymo tilto atskubėjo pakrančių apsaugos valtys. Taip pat pranešama, kad tiltas apžiūrimas sraigtasparniais. Ukrainos pusė incidento kol kas nekomentuoja.https://t.me/Crimeanwind/39333?single

Britų žvalgyba: Rusija perdislokavo savo oro desanto dalinius į Zaporižios sritįRusijos Federacija veikiausiai perdislokavo savo oro desanto pajėgų dalinius iš Chersono regiono į Orichivo sektorių Zaporižios srityje, kur vyksta įnirtingi mūšiai. Kaip praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, tai savo naujausioje, šeštadienį paskelbtoje žvalgybos duomenų suvestinėje pareiškė Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerija.„Rusija veikiausiai perdislokavo oro desanto pajėgų (VDV) dalinius iš Chersono regiono į smarkių kovų apimtą Orichivo sektorių Zaporižios srityje. 58-oji Jungtinė ginkluotųjų pajėgų armija su Ukrainos puolimu susiduria nuo 2023 m. birželio 4 d.“, – nurodo ministerija.Pažymima, kad 2023 m. liepos 11 d. buvo atleistas tuometinis 58-osios armijos vadas. Toks sprendimas veikiausiai buvo priimtas iš dalies dėl to, nes pareigūnas buvo prakalbęs apie būtinybę rotuoti jam pavaldžius karius.Pasak britų žvalgybos, esama pranešimų, leidžiančių manyti, kad 70-asis ir 71-asis motorizuotieji šaulių pulkai fronto linijoje susiduria su ypač intensyviu sekinimu ir įnirtingais mūšiais. Yra reali galimybė, kad VDV dislokavimas leis kai kuriems šių pulkų elementams pailsėti.„Nepaisant to, perdislokavimas greičiausiai susilpnins Rusijos gynybą netoli rytinio Dnipro upės kranto, kur ją vis dažniau vargina Ukrainos desantininkų reidai“, – sakoma suvestinėje.

Rusai smogė Orechovui: žuvo policininkas, yra sužeistų„Unian“ skelbia, kad rusai šeštadienį ryte nuotoliu valdoma bomba smogė Orechovui, Zaporižės srityje. Pranešama, kad kai kurių sužeistųjų būklė kritinė.Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, dėl smūgio žuvo policininkas, sužeista 12 žmonių, tarp jų keturi policijos pareigūnai.„Žuvusioji yra 31 metų policijos kapitonas. Policijos gydytojai ir greitosios medicinos pagalbos medikai dabar kovoja dėl sužeistųjų gyvybės. Kelių žmonių būklė sunki“, – pranešė Ukrainos Vidaus reikalų ministerija.„Policijos pareigūnai būna kartu su vietos gyventojais net karščiausiuose taškuose. Tarnauja ir saugo. Savo sveikatos ir gyvybės kaina“, – pažymėjo ministerija.

Chersono srityje per rusų apšaudymą žuvo civilisRugpjūčio 11 d. per Rusijos apšaudymą Ukrainos Chersono srityje žuvo civilis. Dar 10 žmonių buvo sužeista. Tai platformoje „Telegram“ pranešė šios srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Per praėjusią parą priešas inicijavo 39 atakas, iš minosvaidžių, artilerijos, sistemų „Grad“ ir dronų paleisdamas 159 sviedinius. Priešas 9 sviedinius paleido į Chersono miestą“, – parašė O. Prokudinas.Pasak jo, Rusijos kariuomenės taikinyje atsidūrė gyvenamosios teritorijos regiono bendruomenėse, gamyklos teritorija, administraciniai pastatai, popamokinės veiklos institucija, kritinės infrastruktūros objektai, bažnyčia, parduotuvės, kavinės ir humanitarinės pagalbos dalijimo punktas.

Okupantai atakavo Zaporožę: aktyviai puola bepiločiaisRugpjūčio 12-osios naktį priešas penkiais „Shahedais“ atakavo Zaporožės sritį iš pietryčių, praneša Ukrainos oro pajėgos. Jų teigimu, oro gynybos pajėgos Zaporožės regione sunaikino tris okupantų bepiločius.Kaip skelbia „Unian“, Per praėjusią parą priešas surengė 67 smūgius 28 Zaporožės srities gyvenvietėms. Pasak Zaporožės regioninės karinės apygardos vado Jurijaus Malaško, kai kurių gyvenviečių teritorijoje buvo užfiksuoti 54 apšaudymai.„Gauta 20 pranešimų apie gyvenamųjų pastatų, žemės ūkio technikos ir infrastruktūros sunaikinimą. Pranešimų apie aukas nebuvo“, – sakė jis.Ukrainiečiai taip pat praneša, kad okupantai suaktyvino atakas bepiločiais orlaiviais.

Ukrainos duomenimis, Rusija jau neteko maždaug 253 290 kariųRusija nuo visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. rugpjūčio 12 d. šioje šalyje jau neteko maždaug 253 290 karių, įskaitant 510 kariškių, kurie buvo nukauti per pastarąją parą. Tai šeštadienio rytą feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Be to, štabo duomenimis, Ukrainos gynėjai sunaikino 4 295 Rusijos tankus (+5 per pastarąsias 24 val.), 8 324 (+6) šarvuotąsias kovos mašinas, 5 053 (+10) artilerijos sistemas, 713 daugkartinio paleidimo raketų sistemų, 472 (+1) priešlėktuvinės gynybos sistemas, 315 lėktuvų, 313 sraigtasparnių, 7 523 (+12) automobilius, 18 laivų, 4 201 (+4) droną, 759 (+3) specialiosios technikos vienetus ir 1 378 (+1) sparnuotąsias raketas.Kaip pažymi štabas, šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiantys intensyvūs mūšiai.

Zelenskis: Ukraina ieško alternatyvių eksporto maršrutųUkraina, anot prezidento Volodymyro Zelenskio, ieško alternatyvių grūdų eksporto maršrutų.„Darome viską, kad galėtume užtikrinti, jog Ukraina išliktų aprūpinimo maistu garante“, – penktadienį savo vakariniame vaizdo kreipimesi pareiškė valstybės vadovas. Jis kartu nurodė, kad Ukrainos žmonėms reikalinga prieiga prie pasaulio rinkų.V. Zelenskis sakė apie tai pasikalbėjęs su kariuomenės, žvalgybos tarnybų ir karinio jūrų laivyno vadovais bei vyriausybės atstovais.Liepos viduryje Rusija atšaukė savo saugumo garantijas Ukrainos grūdų eksportui per Juodąją jūrą. Tuomet Maskva bandė sunaikinti atitinkamam eksportui skirtą infrastruktūrą.

Pranešama apie ukrainiečių pažangą keliomis kryptimisUkrainos kariai per pastarąją dieną padarė pažangą Vakarų Zaporožės regione, skelbia „Unian“. Amerikos karo studijų instituto analitikai teigia, kad bent trijuose fronto sektoriuose yra sėkmės.Kaip pažymima ISW, rugpjūčio 11 d. paskelbti geografinės padėties vaizdo įrašai patvirtina, kad Ukrainos kariuomenė pasiekė šiaurinį Rabotino ir Urožainės pakraštį palei Donecko-Zaporožės srities sieną.„Atrodo, kad Ukrainos kontrpuolimas verčia Rusijos kariuomenę perskirstyti Rusijos pajėgas, kurios ginasi Vakarų Zaporožės srityje“, – rašoma pranešime.

Naktį Kryme griaudėjo sprogimai Naktį į šeštadienį, rugpjūčio 12 d., laikinai okupuotame Kryme, Novoozere, nuaidėjo sprogimai, skelbia „Unian“. Apie tai rašo ir Rusijos bei vietiniai „Telegram“ kanalai.Skelbta, kad naktį Krymo tiltu buvo laikinai sustabdytas judėjimas. „Crimean Wind Telegram“ kanalas pranešė, kad Novoozerne dronai skraidė beveik valandą. Jie taip pat paskelbė vaizdo įrašą, kuriame girdisi šūviai ir garsūs sprogimai.Apie 20 bepiločių orlaivių atakas skelbė ir Rusijos gynybos ministerija, pranešime rašanti, kad visus bepiločius sunaikino, o žalos ar aukų dėl to nebuvo.https://t.me/uniannet/107868

Per ataką Donecko regione žuvo moterisRugpjūčio 11-osios vakarą Rusijos pajėgos apšaudė Donecko srities Marinkos bendruomenės Jelizavetivkos kaimą. Žuvo moteris, o jos vyras buvo sužeistas.Apie tai pranešė „Suspilne Donbas“, remdamasi Donecko apygardos prokuratūra.„Rugpjūčio 11 d., 19 val., Rusijos kariuomenė pradėjo artilerijos apšaudymą Pokrovskio rajono Marinkos bendruomenės Jelizavetivkos kaime. 70 metų moteris žuvo sviediniui pataikius į privatų namą, o jos 76 metų vyras patyrė minos sprogimą ir buvo sužeistas skeveldros“, – rašoma pranešime.

Ukraina pradėjo derybas su Britanija dėl saugumo garantijųRugpjūčio 11 d. Ukraina pradėjo pirmąjį darbo lygmens derybų raundą su Didžiaja Britanija dėl dvišalio susitarimo dėl saugumo garantijų suteikimo, kaip numatyta Bendroje deklaracijoje dėl paramos Ukrainai.Ukrainos prezidento kanceliarija šiandien pranešė apie derybas, kurių metu aptariamos saugumo garantijos. Didžioji Britanija tapo antrąja šalimi po Jungtinių Amerikos Valstijų, su kuria Ukraina pradėjo tokias derybas.Ukrainos delegacijai vadovavo Prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas. „Didžioji Britanija nuolat demonstruoja lyderystę ir pavyzdį, priimdama ir įgyvendindama drąsiausius sprendimus remti Ukrainą. Ukrainos žmonės labai vertina jau suteiktą pagalbą, todėl esame įsitikinę, kad mūsų strateginė partnerystė toliau stiprės tiek prieš pergalę, tiek po jos“, – sakė Jermakas.

Po įvardytų rusų atakų žuvo dvi muzikantėsPer rusų atakas Zaporižioje anksčiau šią savaitę žuvo dvi jaunos muzikantės.Trečiadienį regione per raketų ataką žuvo dvi moterys ir vienas vyras, o praėjusią naktį surengtas atskiras smūgis nusinešė dar vieną gyvybę.„Mūsų talentingos merginos Svitlana Siemieikina ir Kristina Špicyna žuvo per Rusijos teroristų ataką Zaporižioje“, – sakoma Matviyivka kaimo kultūros ir laisvalaikio centro pranešime.„Vakar jie kartu dainavo ir grojo žmonėms, o šiandien jų nėra. Rusijos raketa negailestingai atėmė jų balsą [ir] gyvybę“.https://twitter.com/ua_parliament/status/1690035851609223169?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1690035851609223169%7Ctwgr%5E0ec31c9ab1c0062e79bac50aecdd41acd7d0e195%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fukraine-russia-war-latest-12541713

Žiniasklaida: kad išgyventų sunkią žiemą, ukrainiečiai taupo net vandenį upėseUkrainiečių laukia sunki žiema dėl pasikartojančių Rusijos atakų prieš kritinę infrastruktūrą, todėl energetikai taupo net vandenį upėse, kad hidroelektrinės panaudotų jį žiemą.Kaip pareiškė penktadienį per televizijos maratoną Aukščiausiosios Rados Energetikos, būsto ir komunalinių paslaugų komiteto pirmininkas Andrijus Herusas, Ukraina dabar taupo ir visus pagrindinius energijos išteklius, pirmiausia – dujas ir anglis, kad galėtų juos panaudoti žiemą.Dabar taupyti išteklius nesunku, nes lygiagrečiai vyksta aktyvūs šiluminių jėgainių ir hidroelektrinių energoblokų remonto darbai, tad jos ir taip nedaug dirba, sakė parlamentaras.Bet kad ukrainiečiai dabar nesėdėtų be šviesos, kol elektrinės ruošiasi žiemai, valstybė aktyviai didina elektros energijos importą iš Europos šalių, ypač piko valandomis vakare.„Ukrenerho“ duomenimis, šiandien, rugpjūčio 11 d., ryte ir vakare didžiausio suvartojimo valandomis iš Slovakijos ir Moldovos importuojama iki 650 MW.„Dėl importo Ukrainos hidroelektrinės gali taupyti vandenį, jį kaupti, kad rudenį ir žiemą būtų galima pasitelkti šį rezervą. Taip pat taupome anglis ir dujas. Būtų geriau, kad šie energijos ištekliai liktų žiemai", – sakė A. Herusas.Anot deputato, ateinanti žiema Ukrainai gali būti sunki. Didelė tikimybė, kad atakos prieš Ukrainos energetikos sistemą tęsis ir žiemą.Kaip anksčiau rašė UNIAN, pastarosiomis savaitėmis ukrainiečius liūdina naujienos, kad šią žiemą gali sugrįžti elektros išjungimai, be to, jie gali būti ilgesni nei pernai.Energetikos tyrimų centro direktorius Oleksandras Charčenka mano, jog ateinanti žiema gali būti sunkesnė nei praėjusi, kadangi dabar Ukrainos energetikos sistemos atsparumas yra mažesnis. Ukrainiečiai turėtų ruoštis galimiems elektros energijos tiekimo sutrikimams.

Kyjivas: per Rusijos invaziją iki šiol žuvo mažiausiai 499 vaikaiPer Rusijos invaziją į Ukrainą iki šiol žuvo mažiausiai 499 vaikai, o 1 097 buvo sužeisti, šiandien pranešė Ukrainos generalinė prokuratūra.Generalinė prokuratūra, kuriai pavesta skaičiuoti Rusijos karo nusikaltimus, vien šią savaitę suskaičiavo mažiausiai 81 naują nusikaltimą, iš viso 102 849.

Žiniasklaida: Ukraina pradėjo derybas dėl saugumo garantijų su Didžiąja BritanijaUkraina rugpjūčio 11 d. pradėjo dvišales konsultacijas dėl saugumo garantijų su Didžiąja Britanija.Tai penktadienį per televizijos maratoną pareiškė Ukrainos prezidento biuro vadovas Andrijus Jermakas, praneša portalas „eurointegration“.Pasak A. Jermako, prie Didžiojo septyneto deklaracijos dėl saugumo garantijų Ukrainai jau prisijungė 13 šalių. Jis taip pat priminė, kad Ukraina jau pradėjo dvišales konsultacijas dėl garantijų su JAV.„Iš tikrųjų, po pokalbių su mūsų kolegomis amerikiečiais mes pradėjome konsultacijas su mūsų draugais, partneriais iš Didžiosios Britanijos. Tai šalis, kuri yra viena iš svarbiausių ir strateginių mūsų partnerių, turint omenyje esminę pagalbą", – sakė pareigūnas.„Šiandien iš tiesų įvyko labai svarbus pokalbis. Jau dabar galime pasakyti, kad tokios konsultacijos su Didžiąja Britanija prasidėjo", – pridūrė Ukrainos prezidento biuro vadovas.Jis pažymėjo, kad dabar siekiama iki metų pabaigos sudaryti pirmąsias dvišales sutartis su valstybėmis, kurios suteiks Ukrainai saugumo garantijas.Rugpjūčio 3 d. Ukraina pradėjo derybas su JAV dėl dvišalės sutarties saugumo garantijų suteikimo klausimu.

Sulaikytas dar vienas į Lietuvą atvykęs Rusijos kariuomenės dezertyras: kariškis pasiprašė prieglobsčioKetvirtadienį sulaikytas į Lietuvą atvykęs 26-erių Rusijos kariuomenės dezertyras Ivan Koroliov, praneša TV3 televizija.Nurodoma, kad Rusijos pilietis ketvirtadienio rytą buvo sulaikytas sostinės autobusų stotyje ir nugabentas į Lavoriškių pasienio punktą. Vėliau I. Koroliov perkeltas į Pabradės Užsieniečių registracijos centrą ir oficialiai pasiprašė prieglobsčio Lietuvoje.Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) kol kas aiškinasi dezertyro atvykimo į Lietuvą aplinkybes ir tiksliai neįvardija, ar I. Koroliov į šalį atvyko neteisėtai kirtęs valstybės sieną, ar per kitas Šengeno valstybes.TV3 žiniomis, karininkas Lietuvoje atsidūrė jau antrą kartą – seniau jis buvo apgręžtas kaip neteisėtas migrantas. VSAT kol kas tokios informacijos nepatvirtino.ELTA primena, kad birželį fiksuotas panašus atvejis, kai į Lietuvą atvyko Rusijos oro pajėgų pilotas leitenantas Dmitrijus Mišovas. Rusijos pilotas kreipėsi į Migracijos departamentą dėl prieglobsčio, jo prašymas buvo užregistruotas.Iš pradžių pilotas buvo sulaikytas, tačiau vėliau gavo leidimą apsigyventi pasirinktoje gyvenamojoje vietoje. Šiuo met ujis nebėra pasieniečių priežiūroje ir gali laisvai judėti šalies teritorijoje.Paaiškėjus apie D. Mišovo atvykimą į Lietuva vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius teigė, kad institucijos kol kas nesiima daryti išvadų, ar rusų pilotas galėtų gauti prieglobstį Lietuvoje. Pasak jo, D. Mišovo atvykimas gali būti vertinamas kaip provokacija.

Rusai apšaudė Nikopolį iš artilerijos, yra nukentėjusiųjųRusijos kariškiai iš sunkiosios artilerijos apšaudė Dnipropetrovsko srities Nikopolio miestą. Per ataką nukentėjo moteris.Tai pareiškė Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas, praneša portalas „rbc.ua“.„Šiandien Nikopolis drebėjo nuo priešo sviedinių. Miestui smogė Rusijos kariuomenės sunkioji artilerija", – parašė pareigūnas „Telegram“ kanale.Per apšaudymą nukentėjo 71 metų moteris. Sužeistoji nugabenta į ligoninę, jos būklė – vidutinio sunkumo.Be to, per ataką apgadinta 15 privačių namų, šeši ūkiniai pastatai, nutrauktos penkios elektros perdavimo linijos.Dnipropetrovsko sritis yra netoli fronto linijos. Todėl regiono gyvenvietes priešas apšaudo kone kasdien. Ypač nukenčia Nikopolis.https://t.me/dnipropetrovskaODA/6588

Rusai vėl apšaudė Zaporižios sritį, yra aukųRusai tęsia Zaporižios srities gyvenviečių apšaudymą. Penktadienį priešo atakų auka tapo Polohų rajono gyventoja.Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasi Nacionalinės policijos vyriausiąja valdyba Zaporižios srityje.Okupantai nesiliauja apšaudyti Polohų rajono teritorijos. Rusų sviediniai sugriovė gyvenamųjų namų Orichove, Preobraženkoje, Mala Tokmačkoje ir gretimuose kaimuose.Gautomis žiniomis, per apšaudymą buvo mirtinai sužalota 70 metų moteris. Dar du žmonės, Preobraženkos ir Mala Tokmačkos kaimų gyventojai, buvo sužeisti į kojas, jie nugabenti į ligoninę.Dėl šių faktų Zaporižios srities pareigūnai iškėlė baudžiamąsias bylas. Vyksta tyrimas dėl karo įstatymų ir papročių pažeidimo.Okupantai rusai apšaudė Zaporižią dvi dienas paeiliui – rugpjūčio 9-ąją ir 10-ąją. Pirmuoju atveju priešas paleido raketą Ch-35 į Ševčenkos rajono gyvenamąjį kvartalą. Trys žmonės žuvo, dar devyni 9 buvo sužeisti.O rugpjūčio 10 d. okupantai smogė Zaporižiai balistine raketa „Iskander“. Ji pataikė į viešbutį miesto centre, kuriame dažnai apsistodavo JT darbuotojai.Iš pradžių buvo žinoma apie vieną žuvusįjį ir 16 sužeistųjų, tarp kurių - keturi vaikai. Penktadienį Zaporižios miesto tarybos sekretorius Anatolijus Kurtevas pranešė, kad sužeistųjų skaičius išaugo iki 19 žmonių.

Ukrainos pareigūnas: rusai taikėsi į lakūnus, kurie vyks mokytis valdyti F-16Per penktadienį surengtą raketų ataką okupantai rusai mėgino sunaikinti jaunus ukrainiečių pilotus, kurie vyks mokytis skraidyti naikintuvais F-16.Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro pajėgų atstovu Jurijumi Ihnatu.Pasak pareigūno, priešo raketos skriejo į karinius aerodromus, kurie yra jo taikiklyje jau ne pirmą mėnesį.„Smūgių padarinius labiausiai pajuto Starokostiantynivo aerodromas. Dabar – Ivano Frankivsko sritis. Buvo atakuojami mūsų jaunieji pilotai, kurie netrukus išvyks mokytis skraidyti naikintuvais F-16. Jie norėjo smogti mūsų jaunimui ir atimti mums galimybę pereiti prie vakarietiškos technikos“, – sakė J. Ihnatas per nacionalinį televizijos maratonąJis pažymėjo, kad okupantų ataka nebuvo sėkminga ir nedavė jiems norimų rezultatų.Portalas primena, kad penktadienį Ukrainoje paskelbus plataus masto oro pavojų, daugelyje regionų nugriaudėjo sprogimai. Jie buvo girdėti sostinėje, Kyjivo, Vinycios ir Chmelnyckio srityse.Viena priešo raketa pataikė į privataus namo teritoriją Ivano Frankivsko srityje. Smūgio auka tapo 8 metų berniukas. Pasak vietos valdžios, taip pat yra sužeistųjų.

Zelenskis: Ukraina suteiks pagalbą potvynio ištiktai SlovėnijaiUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasirašė įsaką dėl humanitarinės pagalbos teikimo Slovėnijai, praneša naujienų agentūra „Interfax-Ukraina“.„Ukraina suteiks humanitarinę pagalbą Slovėnijai, ištiktai didelio potvynio. Vakar pasirašiau atitinkamą įsaką. Mes padedame savo draugams net tada, kai kariaujame namuose. Solidarumas veikia abiem kryptimis", – penktadienį tviteryje parašė valstybės vadovas.Kaip jau buvo pranešta, praėjusią savaitę Slovėnijoje kilę potvyniai pražudė mažiausiai šešis žmones, buvo apsemti dešimtys tūkstančių namų. Vyriausybė dar vertina padarytą žalą, tačiau manoma, kad galutinė suma gali siekti kelis milijardus eurų.

Sakartvelo teismas skyrė baudą ukrainietei, dalyvavusiai protesto akcijoje prieš Rusijos kruizinio laivo atplaukimąPenktadienį Sakartvelo Batumio miesto teismas skyrė baudą Ukrainos pilietei už „nepaklusimą policijai“ per protesto akciją prieš Rusijos kruizinio laivo atplaukimą į tenykštį uostą liepos 31 d.Tai pranešė „Ukrinform“, remdamasi portalu „Novosti-Gruzija“.Ukrainietei Marina Čobanian skirta 2 000 larių (apie 700 eurų) bauda.Teismas išteisino Ukrainos pilietę dėl smulkaus chuliganizmo ir viešosios tvarkos pažeidimo.Moteris teisme pareiškė, jog jos nepagrįstas sulaikymas buvo toks agresyvus ir staigus, kad pirmosiomis sekundėmis ištikta šoko ji nesuprato, kas vyksta, ir instinktyviai ėmė mosuoti rankomis.Tačiau teismas į jos argumentus neatsižvelgė.„Aš pateiksiu apeliaciją. Mane apkaltino „nepaklusimu teisėtiems policijos reikalavimams“, bet pareigūnai negalėjo įrodyti savo veiksmų pagrįstumo. Teismas, panaikindamas kaltinimą dėl smulkaus chuliganizmo, pats patvirtino, kad nebuvo pagrindo mane sulaikyti, tad kokie tie „teisėti reikalavimai“?“ – pareiškė M. Čobanian.Kaip jau buvo pranešta, liepos 31 d. per protesto akciją prieš kruizinio laivo „Astoria Grande“ su turistais iš Rusijos atplaukimą į Batumį buvo sulaikyta daugiau kaip 20 žmonių, tarp jų – du Ukrainos piliečiai.

Ukraina atleidžia visų regionų „karinius komisarus“Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad nuspręsta atleisti visų Ukrainos regioninių karinių verbavimo centrų vadovus, praneša „Sky News“.Kaip teigiama, valstybės vadovas tokį sprendimą motyvavo nuogąstavimais, susijusiais su korupcija.„Atleidžiame visus regioninius „karinius komisarus“. Šiai sistemai turėtų vadovauti žmonės, kurie tiksliai žino, kas yra karas ir kodėl cinizmas bei kyšininkavimas karo metu prilygsta išdavystei“, – pareiškė V. Zelenskis.Anot jo, sistemą reikia patikėti kariams, „kurie buvo fronte arba kurie negali būti tranšėjose, nes prarado sveikatą, neteko galūnių, bet išsaugojo orumą“.Pasak jo, už naujojo sprendimo įgyvendinimą bus atsakingas ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Valerijus Zalužnas. https://t.me/uniannet/107811

Rusijos kariuomenė smogė Pakarpatei, žuvo vaikasPenktadienio rytą rusai raketomis smogė Ukrainos Pakarpatės regionui.Tai „Telegram“ kanale pranešė Ivano Frankivsko srities karinės administracijos vadovė Svitlana Onyščuk, kuria remiasi „Ukrinform“."Šįryt priešas raketomis smogė Pakarpatei. Pataikyta į civilinį objektą. Yra nukentėjusiųjų, tarp jų – vaikas, kuris kritinės būklės buvo nugabentas į ligoninę. Gydytojai padarė viską, ką galėjo, bet, deja, išgelbėti vaiko gyvybės nepavyko. Užuojauta artimiesiems!" – sakoma pranešime.Raketos smūgio auka tapo 8 metų berniukas, „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos generalinio prokuroro biuras.„Tyrimo duomenimis, 2023 metų rugpjūčio 11 d., apie 10 val., Rusijos kariškiai aerobalistinėmis raketomis apšaudė Ivano Frankivsko srities infrastruktūrą. Viena raketa pataikė į privataus namo teritoriją Kolomyjos rajone, kur gyveno šeima su trimis vaikais“, – informavo generalinio prokuroro biuras.Jo duomenimis, apšaudymo auka tapo 8 metų berniukas. Informacija apie kitus nukentėjusiuosius tikslinama.„Sprogimo banga ir nuolaužos iš dalies sugriovė ūkinį pastatą“, – pridūrė pareigūnai.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, rugpjūčio 11-osios rytą Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro pajėgos per plataus masto oro pavojų perspėjo apie rusų paleistas raketas „Kinžal“. Sprogimai nugriaudėjo Kyjive, kur raketų nuolaužos nukrito vaikų ligoninės teritorijoje, taip pat Chmelnyckio ir Vinycios srityse.https://t.me/pgo_gov_ua/15468

Lukašenka: reikia pasikalbėti su lenkaisVakarų nepripažįstamas Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka penktadienį pareiškė, kad nurodė savo vyriausybei „susisiekti“ su kaimynine Lenkija, abiejų šalių pasienyje stebint aštrėjančią įtampą.„Mums reikia pasikalbėti su lenkais. Įsakiau ministrui pirmininkui su jais susisiekti, – tvirtino A. Lukašenka, kurį cituoja valstybinė naujienų agentūra „BelTA“ ir AFP. – Mes esame kaimynai, o kaimynų nepasirinksi.“

Rusijos bepilotis orlaivis Beryslave atakavo policijos pareigūnus: du jų buvo sužeistiBeryslave, Chersono srityje, rusai bepiločiu orlaiviu atakavo policijos automobilį. Du teisėsaugos pareigūnai buvo sužeisti, pranešė Chersono regiono valstybės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas.„Beryslave rusai dronu užpuolė policiją“, – sakė jis.O. Prokudino teigimu, vienas iš sviedinių pataikė į policijos transporto priemonės stogą.„Dėl to buvo sužaloti du teisėsaugos pareigūnai, jie paguldyti į ligoninę“, – pridūrė regiono administracijos vadovas.

Ukrainos oro gynyba atrėmė „Kinžal“ raketų ataką prieš KyjivąUkrainos sostinė Kyjivas, institucijų duomenimis, buvo atakuota Rusijos hipergarsinėmis raketomis „Kinžal“. „Turime dėkoti oro gynybai už numuštas raketas“, – penktadienį per televiziją sakė Kyjivo karinės administracijos atstovas Mychailas Šamanovas.3 mln. gyventojų turinčiame mieste prieš tai girdėjosi oro gynybos raketų sprogimai. Anot pranešimų, raketų nuolaužos rastos šiauriniame miesto rajone. Jos, be kita ko, nukrito vaikų ligoninės teritorijoje ir ant privataus namo stogo. Apie sužeistuosius kol kas duomenų nėra.Prieš tai Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad Rusija paleido „Kinžal“ hipergarsines raketas.

Ukrainos gynybos pajėgos daro pažangą Tavrijos kryptimiUkrainos gynybos pajėgos daro pažangą Tavrijos kryptimi, rašo „Ukrinform“.„Tavrijos krypties gynybos pajėgų artilerijos daliniai per dieną atliko 1 464 šaudymo misijas. Per pastarąją parą priešas prarado 257 žmones“, kurie buvo nukauti, sužeisti ar paimti nelaisvėn, platformoje „Telegram“ parašė Tavrijos operatyvinės–strateginės kariuomenės grupuotės vadas generolas Oleksandras Tarnavskis.Pasak jo, buvo sunaikinta 16 priešo karinės technikos vienetų, įskaitant keturias šarvuotąsias kovos mašinas, tris artilerijos sistemas ir minosvaidžius, vieną daugkartinio paleidimo raketų sistemą, vieną droną, penkis automobilius ir du specialiosios technikos vienetus. Taip pat buvo smogta į penkis amunicijos sandėlius.

Maskvos meras sako, kad virš miesto buvo numuštas dronasMaskvos meras Sergejus Sobianinas pranešė, kad virš miesto buvo numuštas dronas.Kaip rašo „The Guardian“, meras platformoje „Telegram“ nurodė, kad žmonės nenukentėjo. Bepilotį esą numušė oro gynyba.Anot S. Sobianino, drono nuolaužos nukrito netoli Karamyševo krantinės. „Didelės žalos nepadaryta. Įvykio vietoje dirba avarinės tarnybos“, – tvirtino meras.https://t.me/u_now/108295

Nuo karo pradžios Ukrainoje jau sužeisti 1 097 vaikaiNuo Rusijos sukelto plataus masto karo pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. rugpjūčio 11 d. Ukrainoje jau sužeisti 1 097 vaikai. Dar 499 žuvo.Tai penktadienio rytą platformoje „Telegram“ pranešė Ukrainos Generalinė prokuratūra, kuria remiasi naujienų agentūra „Ukrinform“.Pažymima, kad šie duomenys nėra galutiniai.Pasak prokuratūros, daugiausiai vaikų nukentėjo Donecko (485), Charkivo (298), Kyjivo (129), Chersono (118), Zaporižios (99), Mykolajivo (97), Dnipropetrovsko (94), Černihivo (71) ir Luhansko (67) srityse.

Luhansko srityje įsibrovėliai jėga mobilizuoja kalinius Vadinamosios „Luhansko liaudies respublikos“ kalėjimuose rusų įsibrovėliai pradėjo priverstinę kalinių mobilizaciją.„Ukrinform“ duomenimis, Luhansko srities karinė administracija apie tai pranešė „Facebook“.„Rusams jau išsiųsti tinkamų sąrašai. Beveik visi bus išsiųsti į frontą, išskyrus sunkiai sergančius ir tam tikras kalinių kategorijas“, – rašoma pranešime.Pernai laikinai užimtuose miestuose pinigus gauna tie, kurie turi teisę į bent kokią nors socialinę pašalpą. Anot įsibrovėlių, rusai sutaupė pinigų žadėtoms kompensacijoms už sugriautus būstus.Kad vietos gyventojai negautų šių lėšų, nutarta apsunkinti net dokumentų pateikimo tvarką.

Vakarykštis Zaporižios apšaudymas: sužeistųjų skaičius išaugoKetvirtadienį, rugpjūčio 10 d., per Zaporižios apšaudymą sužeistųjų skaičius išaugo iki 19 žmonių. Pasak Zaporižios miesto tarybos sekretoriaus Anatolijaus Kurtevo, tarp sužeistųjų yra keturi vaikai.„Dėl vakar raketos atakos Zaporožioje buvo sužeista 19 žmonių, tarp jų keturi vaikai“, – sakė jis.Taip pat A. Kurtevo tikinimu, per praėjusią parą policija gavo 51 pranešimą apie pastatų sunaikinimą ir kitokią žalą civilinei infrastruktūrai Zaporižios, Pologivskio ir Vasylivskio rajonuose.

Ukrainoje atšaukiamas oro pavojusUkrainos regionuose pradėtas atšaukti oro pavojus, kuris truko apie valandą.https://t.me/nvua_official/59267

Žiniasklaida: Scholzas kelia sąlygą dėl raketų UkrainaiVokietijos vyriausybė, anot žiniasklaidos, svarsto, kaip ateinančiais mėnesiais galėtų perduoti Ukrainai sparnuotųjų raketų „Taurus“ iš Bundesvero atsargų. Leidinys „Spiegel“ rašo, kad vyksta atitinkami pokalbiai tarp Gynybos ministerijos ir ginklų pramonės. Gynybos ministras Borisas Pistorius esą paprašė „Taurus“ gamintojų į sparnuotąsias raketas integruoti taikinių programavimo apribojimą. Techniniai pakeitimai neleistų Ukrainai su šiomis raketomis rengti atakų prieš Rusijos teritoriją.Pasak pramonės šaltinių, tokie sistemos ribojimai yra įmanomi, tačiau užtruks kelias savaites. „Spiegel“ informacija, kancleris Olafas Scholzas pritars „Taurus“ perdavimui tik tuomet, kai įsitikins, kad raketos techniškai modifikuotos.Vokietija, be to, sparnuotųjų raketų perdavimo iš savo šalies atsargų nebesies su ginkluotės parama iš JAV. Iki šiol vyriausybės šaltiniai teigė, kad kancleris sutiks perduoti sparnuotąsias raketas tik tuomet, jei JAV skirs Kyjivui ATACMS tipo ilgojo nuotolio raketų.Valdantieji Vokietijos socialdemokratai pradžioje perspėjo dėl konflikto su Rusija eskalacijos, jei šios ginklų sistemos bus perduotos Ukrainos.

Klyčko: Kyjivo vaikų ligoninės teritorijoje nukrito raketos nuolaužosKyjivo meras Vitalijos Klyčko praneša, kad raketos nuolaužos nukrito vienos Kyjivo vaikų ligoninės teritorijoje.Pasak jo, niekas nenukentėjo. Tarnybos vyksta į įvykio vietą.

Ukrainos duomenimis, nuo plataus masto karo pradžios Rusija jau neteko maždaug 252 780 kariųRusija nuo visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. rugpjūčio 11 d. šioje šalyje jau neteko maždaug 252 780 karių, įskaitant 580 kariškių, kurie buvo nukauti per pastarąją parą. Tai penktadienio rytą feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Štabo duomenimis, Ukrainos gynėjai taip pat sunaikino 4 290 Rusijos tankų (+12 per pastarąsias 24 val.), 8 318 (+15) šarvuotųjų kovos mašinų, 5 043 (+15) artilerijos sistemas, 713 (+2) daugkartinio paleidimo raketų sistemų, 471 (+2) priešlėktuvinės gynybos sistemą, 315 lėktuvų, 313 sraigtasparnių, 7 511 (+16) automobilių, 18 laivų, 4 197 (+18) dronus, 756 (+10) specialiosios technikos vienetus ir 1 377 sparnuotąsias raketas.Kaip pažymi štabas, šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiantys intensyvūs mūšiai.

Rusai užpuolė Chersono sritį ir sužeidė tris moterisRusijos kariuomenė Chersono sritį apšaudė nuo pat ryto, Komyšanyse buvo sužeistos trys moterys.„Ukrinform“ duomenimis, Chersono regiono karinė administracija apie tai pranešė „Telegram“.Kaip pažymėta, apie 4 val. ryto priešas užpuolė gyvenamąjį pastatą Komyšanyse. Sužalotos trys 50, 65 ir 84 metų moterys.Nukentėjusios buvo paguldytos į ligoninę, kur šiuo metu joms suteikiama būtinoji medicinos pagalba.8 valandą ryto rusai iš nepilotuojamo lėktuvo numetė sprogmenis į humanitarinės pagalbos skirstymo centrą Beryslave. Žmonės nenukentėjo.

Pranešama apie sprogimų garsus Kyjive, visoje Ukrainoje – oro pavojus Ukrainos žiniasklaida praneša apie sprogimų garsus Kyjive. Pasak Ukrainos oro pajėgų, Ukrainos kariškiai užfiksavo raketų „Kinžal“ paleidimą Kyjivo srities kryptimi. Kyjivo valdžia praneša apie oro gynybos darbą. Kyjivo meras Vitalijus Klyčko patvirtino, kad mieste būta sprogimų ir paprašė gyventojų likti slėptuvėse. Kiek anksčiau visoje Ukrainoje paskelbtas oro pavojus. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgos paskelbė apie Rusijos naikintuvo MiG-31K kilimą. https://t.me/u_now/108275

„Baza“: po smarkaus sprogimo gamykloje netoli Maskvos rasti 48 žmogaus kūno fragmentaiPasak rusiško „Telegram“ kanalo „Baza“, per sprogimą gamyklos teritorijoje Rusijos Sergijev Posado mieste, Maskvos srityje, žuvo daugiau nei 10 žmonių.Pranešama, kad gelbėtojai sprogimo vietoje aptiko 48 kūno fragmentus, daugumos žuvusiųjų kūnai buvo išdraskyti.„Greičiausiai tai dešimties asmenų kūnų fragmentai. Nuolaužų šalinimo operacija tebevyksta“, – rašoma kanale.Pranešama, kad žuvusiųjų skaičius gali padidėti iki 15, nes griuvėsiai dar nėra visiškai išvalyti.Primename, kad galingas sprogimas gamykloje įvyko rugpjūčio 9 dieną. Per incidentą nukentėjo mažiausiai 43 asmenys. Nuo sprogimo smūgio išdužo gretimų pastatų langai.

Rusija praneša numušusi Kursko link skriejusius du Ukrainos dronusNetoli Rusijos Kursko miesto, rusų duomenimis, numušti du Ukrainos dronai. Oro gynyba vėlų ketvirtadienio vakarą sunaikino artėjančius bepiločius, pareiškė Kursko srities gubernatorius Romanas Starovoitas, kurį cituoja valstybinė naujienų agentūra TASS.Kursko sritis ribojasi su Ukraina. Šios vadovybė paprastai nekomentuoja atakų prieš Rusijos teritoriją.

Ukrainos pajėgos praneša patiriančios spaudimą daugelyje fronto ruožųUkrainos pajėgos daugelyje fronto ruožų rytuose ir pietuose susiduria su smarkiu Rusijos dalinių puolimu. Tai sakoma ketvirtadienio vakarą Kyjive paskelbtame Generalinio štabo pranešime. Įvardytos Kupjansko, Lymano, Bachmuto, Avdijivkos, Marjinkos ir Šachtarsko fronto atkarpos. Rusų armijos atakas esą lydi artilerijos ugnis ir oro antskrydžiai. Tačiau, anot pranešimo, užpuolikus pavyksta sustabdyti. Nepriklausomai patikrinti karinių duomenų nėra galimybės.Pranešime nurodomi tik du ruožai, kuriuose Ukraina pati puola – Melitopolio ir Berdiansko kryptimi pietuose. Ten kontrpuolimą vykdančios Ukrainos pajėgos tikisi pasiekti Azovo jūrą ir atkirsti rusų sausumos jungtį su 2014 m. neteisėtai aneksuotu Krymo pusiasaliu. Tačiau šiame regione Rusijos daliniai ypač tvirtai įsitvirtinę.Ukrainos puolimas vyksta jau du mėnesius, tačiau kol kas didelių lūkesčių nepateisina. Rusijos invazija tęsiasi nuo praėjusių metų vasario.

Netoli Maskvos – didžiulis gaisrasMaskvos srityje naktį kilo didžiulis gaisras 2000 kvadratinių metrų ploto sandėlyje, praneša Rusijos „Telegram“ kanalai.Vietinių šaltinių teigimu, incidentas įvyko Odincove esančiuose sandėliuose. Tai buvo alaus gaminių sandėlis.Į įvykio vietą nedelsiant atvyko ugniagesiai gelbėtojai ir specializuota technika. Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerija teigia, kad gaisras buvo lokalizuotas.Pirminiais duomenimis, per gaisrą niekas nenukentėjo.Vėliau paaiškėjo, kad nukentėjo vietinis apsaugos darbuotojas, kuris, kaip pranešama, iššoko iš antro aukšto, kad išvengtų gaisro. Jis buvo susižeidė ir buvo paguldytas į ligoninę.Taip pat pranešama, kad gaisro zona išsiplėtė iki 2800 kvadratinių metrų.https://t.me/RBC_ua_news/61151

JAV prašys Kongreso dar milijardų UkrainaiJAV vyriausybė Rusijos užpultai Ukrainai ketina skirti dar milijardus dolerių. Aukšti pareigūnai ketvirtadienį Vašingtone pranešė, kad prezidentas Joe Bidenas prašys Kongreso iš viso 13 mlrd. dolerių (11,8 mlrd.) karinės paramos. Šio lėšos bus naudojamos ir Pentagono atsargoms, iš kurių Kyjivui pristatyta dalis įrangos, papildyti. Kol kas neaišku, ar dalis pinigų bus skirta ir paramai kitoms šalims.Dar 7,3 mlrd. dolerių (6,6 mlrd. eurų) numatyti ekonominei ir humanitarinei pagalbai Ukrainai ir kitoms karo paveiktoms šalims. JAV yra svarbiausia Ukrainos sąjungininkė jos gynybinėje kovoja su Rusija. Vašingtonas nuo karo pradžios 2022 m. vasario pabaigoje vien tik karinės paramos Kyjivui skyrė ar pažadėjo už daugiau kaip 43 mlrd. dolerių.JAV Kongresas praėjusių metų gale priėmė biudžetą, kuris iki rugsėjo pabaigos numato Ukrainai 45 mlrd. dolerių pagalbą. Tada baigiasi biudžetiniai metai.Dar yra užtektinai lėšų šiais biudžetiniais metais, kad paremtume Ukrainą, sakė vyriausybės atstovas. Tačiau „mes nežinome, kiek šis karas dar tęsis“.J. Bideno vyriausybė prašo Kongreso ir daugiau finansų, be kita ko, pasienio apsaugai ir kovai su stichijomis.

Per Zaporižios apšaudymą vienas žmogus žuvo, sužeista 16, įskaitant 4 vaikusMažiausiai 16 žmonių buvo sužeisti rugpjūčio 10 d. per Rusijos raketos smūgį į Zaporižią, pranešė gubernatorius Jurijus Malaško.Tarp sužeistųjų yra trejų metų mergaitė ir 14 metų berniukas, taip pat dar du vaikai, pranešė pareigūnai.Patvirtinta, kad vienas žmogus mirė, anksčiau pranešė Zaporižios miesto tarybos vadovas Anatolijus Kurtjevas. Anot jo, vieno iš sužeistųjų būklė kritinė.

JT sureagavo į Zaporižios apšaudymą: jų darbuotojai apsistodavo sunaikintame viešbutyjeJungtinės Tautos sureagavo į Zaporižios viešbučio „Reikartz“ apšaudymą ir pareiškė, kad jų darbuotojai dažnai apsistovavo šiame objekte, norėdami padėti nukentėjusiems nuo karo, teigiama JT humanitarinės pagalbos koordinatorės Ukrainoje Denise Brown pareiškime.Anot jos, žinia apie viešbučio apšaudymą ją šokiravo ir pridūrė, kad „tai yra visiškai nepriimtina“.

Nukentėjusiųjų skaičius po Rusijos atakos prieš Zaporižią padidėjo iki 14.

Zelenskis parodė Rusijos smūgio Zaporižioje pasekmesUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti paskutinio Rusijos raketos smūgio, pataikyto į civilinį pastatą Zaporižioje, pasekmės, praneša „Ukrinform“.„Miestas kasdien kenčia nuo rusų apšaudymo. Okupantams paleidus raketą civiliame pastate kilo gaisras. Šiuo metu pranešta, kad žuvo vienas žmogus. Užuojauta. Yra sužeistųjų. Visos tarnybos dirba. Jos dirba ir gelbsti žmones“, – rašė V. Zelenskis.https://t.me/V_Zelenskiy_official/7318

Apklausa rodo, kad dalis ukrainiečių neplanuoja grįžti į šalįBeveik 17 procentų Ukrainos piliečių, pabėgusių iš šalies dėl Rusijos agresijos, jau nusprendė nebegrįžti į Ukrainą pasibaigus karui.Tai sakė politinių programų koordinatorė, pilietinio tinklo OPORA valdybos pirmininkė Olga Aivazovs, kalbėjusi laidos „Ukrinform: Evening Stream“ eteryje.„Mes atlikome apklausą aštuoniose šalyse. Apie 55 proc. piliečių gyvena tokį pat gyvenimą kaip ir Ukrainoje. Tai yra, jų ekonominė ir finansinė padėtis nepagerėjo. Ukrainoje jie gyveno ne ką prasčiau nei dabar Europoje. Ukrainoje apie 22 proc. ukrainiečių gyveno geriau nei dabar gyvena užsienyje. Ir tik 17 proc. piliečių gyvenimo kokybė žymiai pagerėjo. Ir apie 17 proc. ukrainiečių planuoja pasilikti užsienyje, net ir pasibaigus karui“, – sakė O. Aivazovska.

Duda: sprogimas Ukrainos atominėje elektrinėje yra labiau įmanomas nei branduolinių ginklų panaudojimasRusų įvykdyto sprogimo grėsmė atominėje elektrinėje yra labiau įmanoma nei branduolinio ginklo panaudojimas.Tai pareiškė Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda, praneša „RBC-Ukraine“ su nuoroda į „The Washington Post“.„Manau, kad Rusija nenaudos branduolinių ginklų Ukrainoje. Ir ne tik todėl, kad Vladimiras Putinas jų nenaudos. Tikiu, kad branduolinis arsenalas Rusijoje yra kontroliuojamas daugelio žmonių – ir tai nepriklauso tik nuo tik Vladimiro Putino. Taigi sprendimą priima ne vienas asmuo“, – sakė jis.

Zelenskis paaiškino, kodėl dabar neįmanoma derėtis su RusijaDabar Ukraina negali vesti „taikos derybų“ su Rusija, nes Rusijos Federacijai derybų proceso reikia tik kaip užmaskavimo, kaip būdo įtraukti Kyjivą į ilgalaikį diskusijų procesą, kurio metu rusai ir toliau „žudys politiškai ir fiziškai“.„Oponentai valstybėje ieškos naujų pakalikų, kurs sau ištikimas partijas, o paskui „investuos į savo militarizaciją, tobulins kariuomenę, vykdys papildomą mobilizaciją“, – sakė Ukrainos prezidento biuro vadovo patarėjas Michailas Podoliakas.

Raketų smūgis Zaporižiai: vienas žmogus žuvo, yra sužeistųKetvirtadienį Zaporižioje per rusų raketų ataką žuvo žmogus.Tai „Telegram“ kanale pranešė laikinai einantis Zaporižios mero pareigas Anatolijus Kurtevas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Deja, vienas žmogus žuvo. Reiškiu nuoširdžią užuojautą šeimai ir artimiesiems. Taip pat žinoma apie penkis nukentėjusiuosius", – rašoma pranešime.Vėliau A. Kurtevas pridūrė, kad sužeistųjų skaičius išaugo iki devynių.Užfiksuota nedidelė žala medicinos ir švietimo įstaigoms.Kaip anksčiau buvo pranešta, priešas Zaporožioje smogė civilinės infrastruktūros objektui, kilo gaisras. Specialistai dirba vietoje.

Ukraina teigia, kad padėtis šalies šiaurės rytuose yra sudėtingaUkraina ketvirtadienį pareiškė, kad ties šiaurės rytine fronto linija netoli Kupjansko susiduria su įnirtingais mūšiais.„Rusai bando įsitvirtinti (Kupjansko apylinkėse) ir pralaužti mūsų gynybą... padėtis tebėra sudėtinga, bet kontroliuojama“, – nacionalinei televizijai sakė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Rytų grupuotės atstovas Serhijus Čerevatas.Kiek anksčiau Ukrainos pareigūnai paragino evakuoti civilius iš Kupjansko bendruomenės.

Ukrainos ambasadorius ragina Izraelį nepanaikinti pabėgėlių ukrainiečių sveikatos draudimoUkrainos ambasadorius Izraelyje Jevhenas Kornijčukas paragino oficialiąją Jeruzalę atsisakyti ketinimų panaikinti pabėgėlių ukrainiečių sveikatos draudimą.Atitinkamas pareiškimas buvo paskelbtas Ukrainos ambasados ​​„Facebook“ paskyroje, praneša „Ukrinform“.„Esame labai nusivylę ir susirūpinę dėl neseniai priimto Izraelio sprendimo panaikinti pabėgėlių sveikatos draudimą. Mes raginame Izraelio vyriausybę nenusigręžti nuo esminio humanitarinio akto – rūpinimosi mūsų pabėgėlių sveikata“, – sakoma pareiškime.Diplomatinės atstovybės vadovas pažymėjo, kad Izraelio vyriausybė ne tik atsisako parduoti Ukrainai taikių gyventojų gynimo sistemas, bet ir stabdo medicinos pagalbą pabėgėliams, kurie „pabėgo į Izraelį, kad išvengtų žiaurių rusų žudynių pavojaus„Mes raginame finansų ministrą Smotrichą ir socialinės politikos ministrą Margį persvarstyti savo sprendimus ir, kaip žmogiškumo gestą, užtikrinti pabėgėliams ukrainiečiams pagrindinę socialinę apsaugą ir medicinos draudimą“, – pabrėžė Ukrainos ambasadorius.Ukrainos ambasada Izraelyje taip pat perspėjo tėvynainius, kad pagal naujausius Izraelio valstybės vyriausybės sprendimus buvo sustabdytas nemokamo sveikatos draudimo ir paslaugų pabėgėliams iš Ukrainos programos finansavimas.Ukrainos diplomatai pažymėjo, jog ambasada imasi reikiamų priemonių, kad būtų rastas abiem pusėms priimtinas sprendimas.

Rusija Zaporižioje pataikė į civilinį objektą, yra aukųRugpjūčio 10 d., ketvirtadienį, Rusijos užpuolikai dar kartą bombardavo Zaporižią, informuoja UNIAN. Vakare miesto gyventojai pranešė girdėję garsius sprogimus. Vėliau Zaporižios regiono karinės administracijos vadovas Jurijus Malaško oficialiame „Telegram“ kanale patvirtino, kad smogė įsibrovėliai.„Vėl Rusijos teroristinio išpuolio taikiniu buvo pasirinktas civilinės infrastruktūros objektas. Vėlgi, jokių karinių objektų. Vykstu į vietą. Tikiuosi, aukų nebus“, – rašė jis.Vėliau Zaporižios miesto tarybos sekretorius Anatolijus Kurtevas sakė, kad atakos vietoje kilo gaisras, apie aukas jau žinoma.„Atakos vietoje kilo gaisras. Deja, yra aukų. Informacija tikslinama. Atitinkamos tarnybos jau dirba“, – rašė jis „Telegram“ kanale.

Rusai per dieną tris kartus apšaudė Torecko miestą Donecko srityje, sužeisti šeši žmonėsUkrainos pareigūnai pradėjo tyrimą dėl šešių žmonių sužeidimo per Donecko srities Torecko miesto apšaudymą.Tai ketvirtadienį „Telegram“ kanale pranešė Donecko srities prokuratūra, kuria remiasi „Ukrinform“.„2023 metų rugpjūčio 10 d. okupantai apšaudė Torecko miestą, tikriausiai naudodami minosvaidžius ir tris aviacines bombas. 10 val. 40 min. per sprogimą nukentėjo gatve dviračiu važiavęs 47 metų vyras. Po valandos miestas vėl buvo apšaudytas. Šį kartą sviedinio skeveldros sužeidė 59 metų vyras, kuris buvo gatvėje prie automobilio“, – rašoma pranešime.14 val. 15 min. per dar vieną rusų ataką skeveldrinius sužeidimus patyrė keturios moterys, kurių amžius – nuo 53 iki 73 metų. Dvi buvo sužeistos namuose, dar dvi – miesto centre.Per priešo atakas nukentėjo gyvenamieji namai, du automobiliai, du administraciniai pastatai, prekybos objektai ir katilinė.Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl karo įstatymų ir papročių pažeidimo (Ukrainos baudžiamojo kodekso 438 straipsnio 1 dalis).Kaip jau buvo pranešta, Donecko srities teritorijoje nuolat vyksta karo veiksmai, Ukrainos ginkluotosios pajėgos atremia priešo puolimą ir mėgina veržtis į priekį, vaduodamos Ukrainos žemę nuo okupantų rusų.https://www.facebook.com/don.gp.gov.ua/posts/pfbid0ym1cF9pLCprkvnTTT9X3FsEtMWhUCe3mSsFt5bD8crKMWyz7P3QgiDbFBuFGPabEl?locale=ru_RU

Ukrainos žvalgyba: Prigožino ir Šoigu konfrontacijos istorija nesibaigėPrivačios karinės kompanijos „Wagner“ vadovo Jevgenijaus Prigožino ir Rusijos gynybos ministro Sergejaus Šoigu konfrontacijos istorija dar nesibaigė.Tai ketvirtadienį per televizijos maratoną pareiškė Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos atstovas Andrijus Jusovas, praneša „Ukrinform“ korespondentas.„Dar niekas nesibaigė, ir Prigožino – Šoigu istorija taip pat nesibaigė. O tai, kad (Rusijos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo viršininkas Valerijus) Gerasimovas pastaruoju metu bando imituoti veiklą, parodyti, kad yra gyvas, jaunas, žvalus ir t. t., taip pat byloja, jog jis bijo ir nerimauja dėl savo ateities“, – teigė pareigūnas.A. Jusovas taip pat neatmetė galimybės, kad generolas Sergejus Surovikinas bus grąžintas į frontą.Atsakydama į klausimą apie Rusijos karininkų nepasitenkinimą V. Gerasimovu, A. Jusovas teigė, jog jie supranta, kad idėja užpulti ​​Ukrainą buvo visiškai idiotiška ir kad rusai nepasiekė jokių vadinamosios specialiosios karinės operacijos tikslų, o tai reiškia, kad bus ieškoma atpirkimo ožių.„Ir kadriniai kariškiai, žinoma, jau pradeda suprasti, kad būtent jie yra ruošiamai šiam vaidmeniui. Jiems tai nepatinka, todėl jie bando kažkaip atsikirsti, atsimušti, kol kas patylomis, kuluaruose“, – sakė Ukrainos žvalgybos atstovas.Gegužės 10 d. Vyriausioji žvalgybos valdyba pareiškė, jog vieši S. Šoigu, V. Gerasimovo ir J. Prigožino ginčai rodo, kad jie tarpusavyje aiškinasi, kas kaltas dėl pralaimėjimų Ukrainoje.

Ukraina sako Juodojoje jūroje atidariusi laikinus koridorius civiliniams laivamsUkraina ketvirtadienį pareiškė, kad atidarė civiliniams laivams skirtus koridorius iš keleto Juodosios jūros uostų.Apie tokį Kyjivo žingsnį pranešta po to, kai Rusija nusprendė pasitraukti iš susitarimo, kuris padėdavo užtikrinti saugų ukrainietiškų grūdų eksportą per Juodąją jūrą. Naujoji priemonė yra iššūkis Maskvai, kuri liepą paskelbė, kad visus prie Ukrainos Juodojoje jūroje besiartinančius laivus laikys potencialiais karinių krovinių vežėjais.„Paskelbta apie laikinus koridorius komerciniams laivams, plaukiantiems į Ukrainos uostus ir iš jų“, – sakoma socialiniuose tinkluose paskelbtame karinio jūrų laivyno pranešime.Koridoriai buvo atverti ketvirtadienį, nurodė Ukrainos karinio jūrų laivyno atstovas Olegas Chalykas ir pridūrė, kad karinės palydos veikiausiai nebus. Vietoj to „laivuose bus įrengtos stebėjimo kameros“, siekiant įrodyti, kad jie „nekelia jokios karinės grėsmės“, tvirtino O. Chalykas.Kol kas neaišku, ar kurie nors laivai jau pasinaudojo šiais koridoriais.

Humeniuk: minų pavojus Odesos pakrantėje niekur nedingo, jis tik padidėjoJūroje prie Odesos pakrantės fiksuojama daug sprogių objektų detonavimo atvejų.Tai ketvirtadienį per spaudos konferenciją pareiškė Pietų gynybos pajėgų spaudos centro viršininkė Natalija Humeniuk, praneša „Ukrinform“.„Minų pavojus niekur nedingo. Deja, jis tik padidėjo. Kachovkos hidroelektrinės susprogdinimo sukelto potvynio vandenys atnešė daug „pavojingų staigmenų“. Dalis to, ką atnešė potvynis, dar plūduriuoja arba guli dugne ir gali būti išjudinta audrų“, – aiškino N. Humeniuk.Pasak pareigūnės, nuo 2023 metų pradžios Odesos ir Mykolajivo srityse užfiksuoti 32 minų sprogimai Juodosios jūros akvatorijoje. Į Juodąją jūrą pateko ir upių minos.„Suskaičiuoti sprogusias upių minas labai sunku, bet du atvejai jau tikrai užfiksuoti“, – pridūrė ji.Kaip anksčiau rašė „Ukrinform“, Odesos regiono paplūdimius galima apsaugoti nuo dreifuojančių minų. Tam reikia pastatyti specialias užtvaras ir tinklus, kad potencialiai sprogūs objektai nepatektų į jau patikrintą pakrantės zoną.

Gubernatorius: Brianske per apšaudymą žuvo du žmonėsRusijos Briansko srityje per nedidelio kaimo apšaudymą ketvirtadienį žuvo du žmonės, pareiškė gubernatorius Aleksandras Bogomazas.Jis anksčiau skelbė apie vieną žuvusįjį, tačiau vėliau pranešė, kad mirė dar vienas žmogus.Gubernatorius dėl apšaudymo kaltino Ukrainą.„Ukrainos ginkluotosios pajėgos pražudė du civilius“, – socialiniuose tinkluose tvirtino A. Bogomazas.Pasak jo, atakos būta Čausų kaime, išsidėsčiusiame už penkių kilometrų nuo Ukrainos sienos.Su Ukraina besiribojantys Rusijos regionai vis apkaltina Kyjivo pajėgas, kad šios esą vykdo beatodairiškus apšaudymus.

Šaltinis Kremliuje: Putinas svarsto vykti į susitikimą su pasaulio lyderiaisPasak šaltinio Kremliuje, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas svarsto, ar dalyvauti kitą mėnesį vyksiančiame G20 susitikime, skelbia „NBC News“.Tai būtų pirmas jo asmeninis susitikimas su Vakarų lyderiais nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios.Rusijos prezidentas neva neatmeta galimybės asmeniškai pasirodyti susitikime, kuris vyks rugsėjo 9–10 dienomis Indijos sostinėje Naujajame Delyje, „NBC News“ sakė pareigūnas, nenorėjęs būti įvardytas.Rusijos prezidentas prieš artėjančius rinkimus Rusijoje esą norėtų vėl pasirodyti tarptautinėje arenoje po santykinės izoliacijos laikotarpio, kurį sukėlė Rusijos karas prieš Ukrainą.Kaip rašo „Sky News“, V. Putinas galėtų pasinadoti šia galimybe, kad savo pusėn palenktų kai kurias šalis, kurios nepriklauso „Vakarų stovyklai“, pavyzdžiui, Kiniją.V. Putinas pernai nedalyvavo G20 susitikime Balyje, kur pasaulio lyderiai pasmerkė jo invaziją.

Rusai degina savo kareivių lavonus krematoriume prie Melitopolio, kad jų nereikėtų vežti į RusijąRusijos okupacinių pajėgų vadovybė stengiasi nuslėpti tikruosius gyvosios jėgos nuostolius ir laidoja žuvusiuosius laikinai okupuotose teritorijose, negabendami palaikų į Rusiją.Tai ketvirtadienį „Telegram“ kanale pareiškė Ukrainos gynybos viceministrė Hanna Maliar, kuria remiasi „Ukrinform“.Pasak jos, Zaporižios srityje netoli Melitopolio atviroje vietovėje beveik be paliovos kremuojami Rusijos kariškių kūnai, kuriuos okupantai pristato sunkvežimiais. Vietos gyventojai jau seniai skundžiasi aitriais dūmais.Be to, okupantai veža žuvusiuosius į Chersono srities Čaplinkos rajoninės ligoninės lavoninę, jie laidojami dviejose vietose, vienos iš jų plotas – iki 100 hektarų.H. Maliar pažymėjo, kad dabar frontuose vyksta aktyvūs karo veiksmai. "Žūsta daug priešo kareivių. Kasdien šimtai žūsta ir rytuose, ir pietuose", – pabrėžė ji.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Ukrainos gynybos pajėgos nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų rugpjūčio 10 d. sunaikino apie 252 200 okupantų rusų, iš jų 580 – pastarąją parą.

Baltarusijos Mozyriaus naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisrasMozyriaus naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras. Tai ketvirtadienį „Telegram“ kanale pranešė Baltarusijos nepaprastųjų situacijų ministerija, kuria remiasi „Ukrinform“.„Gelbėtojai likvidavo fakelinį degimą benzino gamybos įrenginyje Mozyriaus naftos perdirbimo gamykloje Gomelio srityje. Nukentėjusiųjų nėra. Gaisro priežastys tiriamos“, – rašoma pranešime.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Ukrainos saugumo tarnyba turi duomenų, rodančių, kad rusai planuoja plataus masto provokaciją „su svetima vėliava“ strateginiame Baltarusijos objekte – Mozyriaus naftos perdirbimo gamykloje.Gautomis žiniomis, teroro aktą rengia diversinė-žvalgybinė grupė, sudaryta iš Rusijos ginkluotųjų pajėgų kadrinių kariškių ir Rusijos specialiųjų tarnybų darbuotojų, kurie buvo nusiųsti į Baltarusijos teritoriją kaip „Wagner“ samdiniai.https://t.me/mchs_gov_by/1866

Per rusų apšaudymą Chersono srityje nukentėjo žmonės, kuriems buvo dalijama humanitarinė pagalbaRusijos kariuomenės artilerija apšaudė Chersono srities Bilozerkos kaimą, nukentėjo žmonės, kuriems buvo dalijama humanitarinė pagalba.Tai ketvirtadienį „Telegram“ kanale pranešė Chersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Rusijos kariuomenė iš artilerijos apšaudė Bilozerką. Sužeisti šeši žmonės“, – rašoma pranešime.Kaip pažymima, į apšaudymą pakliuvo gyventojai, kuriems tuo metu buvo dalijama humanitarinė pagalba.Vienas žmogus buvo sunkiai sužeistas. Visi nukentėjusieji nugabenti į ligoninę.Pradėtas tyrimas dėl Chersono srities Bilozerkos bendruomenės apšaudymo.Kaip pranešė Chersono srities prokuratūra, rugpjūčio 10 d., apie 11 val. 20 min., Rusijos kariuomenė iš reaktyvinių salvinės ugnies sistemų paleido ugnį į Bilozerkos kaimą. Priešo raketos sprogo netoli humanitarinės pagalbos būstinės. Preliminariais duomenimis, sužeisti šeši vietiniai gyventojai. Informacija tikslinama.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, rugpjūčio 10-osios rytą Rusijos kariškiai apšaudė kaimą Chersono srities Beryslavo rajone, nukentėjo pašto automobilis, aukų nebuvo.

Rusija tvirtina „pagerinusi“ savo pozicijas ties fronto linija Charkivo srityjeRusijos kariuomenė ketvirtadienį pareiškė, kad esą pagerino savo pozicijas ties fronto linija aplink Kupjansko miestą Ukrainos šiaurės rytuose.Kyjivas yra nurodęs, kad ten fiksuoja intensyvėjančias Rusijos atakas.„Netoli Kupjansko vykstant puolamosioms operacijoms, Vakarų pajėgų grupės puolimo komandos pagerino savo pozicijas priekiniame fronto linijos krašte“, – tvirtino Rusijos gynybos ministerija.

Charkivo regiono Kupjansko rajone paskelbta privaloma evakuacijaCharkivo regiono Kupjansko bendruomenėje dėl nuolatinio apšaudymo ir saugumo situacijos rajone paskelbta privaloma gyventojų evakuacija. Apie tai „Telegram“ pranešė Kupjansko miesto karinė administracija.„Charkivo regiono Kupjansko rajono deokupuotose teritorijose pradėta privaloma gyventojų evakuacija“, – sakoma pranešime.Skelbiama, kad gyventojai bus evakuojami iš 37 gyvenviečių.Remiantis atitinkamu Kupjansko miesto karinės administracijos vadovo Andrijaus Konaševičiaus pasirašytu įsakymu, privaloma evakuacija iš Kupjansko bendruomenės į saugesnius Ukrainos regionus paskelbta Kupjanske, Zaoskilijoje, Kivšarivkoje ir Kupjanske-Vuzlovyjuje. Taip pat šiame rajone privaloma evakuacija taikoma Dvoričanskės, Petropavlivkos, iš dalies Kindrašivkos ir Kurylivkos bendruomenių gyventojams.Miesto administracija ragina gyventojus neignoruoti savo saugumo.Kaip pranešė „Ukrinform“, premjero pavaduotoja, atsakinga už laikinai okupuotų teritorijų reintegraciją, Iryna Vereščuk per nacionalinį teletiltą „Jungtinės žinios“ sakė, kad kai kuriose Charkivo regiono gyvenvietėse ruošiamasi privalomai vaikų evakuacijai.

Į karo Ukrainoje rėmėjų sąrašą įtraukta 31 tarptautinė bendrovė, tarp jų – „Bacardi“ Į karo rėmėjų sąrašą įtraukta 31 tarptautinė bendrovė, interviu agentūrai „Ukrinform“ sakė Ukrainos nacionalinės korupcijos prevencijos agentūros (NACP) vadovas Oleksandras Novikovas.„Šiuo metu į Rusijos karo tarptautinių rėmėjų sąrašą įtraukta 31 bendrovė. Dauguma jų yra iš Kinijos. Antroje vietoje yra amerikiečių bendrovės, po to – Europos. Tikimės, kad visos tarptautinės bendrovės pagaliau nustos finansuoti žudikišką Rusijos režimą“, – sakė O. Novikovas.Pasak jo, šiuo klausimu NACP bendradarbiauja su „World-Check“ duomenų baze. Ši sistema leidžia tikrinti sandorio šalis ir ja naudojasi bankai bei finansų bendrovės visame pasaulyje. Į registrą įtrauktos įmonės laikomos nepatikimomis partnerėmis visiems atsakingiems verslams.„Norėčiau atkreipti dėmesį į teigiamus įtraukimo į šį registrą poveikio rezultatus. Yra atvejų, kai įmonės atsisakė bendradarbiauti su Rusija, pavyzdžiui, Airijos bendrovė „Peninsula Petroleum Limited“, kuri pildo degalus laivams jūroje. Ji padarė pareiškimą, smerkiantį Rusijos karą, atsisakė teikti paslaugas Rusijos nusikalstamam režimui, ir mes ją išbraukėme iš registro“, – pridūrė agentūros vadovas.„Ukrinform“ anksčiau pranešė, kad rugpjūčio 7 dieną NACP atkūrė penkių Graikijos laivybos bendrovių statusą tarptautinių karo rėmėjų sąraše, nes šios bendrovės neįvykdė sąlygų, dėl kurių buvo susitarta per derybas dėl jų išbraukimo iš sąrašo.Be to, NACP į tarptautinių karo rėmėjų sąrašą įtraukė Bermudoje įsikūrusią bendrovę „Bacardi Limited“ – didžiausią pasaulyje privačią tarptautinę alkoholinių gėrimų bendrovė, parduodančią savo gaminius daugiau kaip 170-yje šalių.Daugelio pirmaujančių tarptautinių prekės ženklų savininkų pasitraukimas iš Rusijos alkoholio rinkos sumažino konkurenciją ir sukūrė galimybių tiems, kurie liko. Taigi, pasinaudodamas susidariusia padėtimi, bendrovės filialas Rusijoje „Bacardi Rus“ per vienerius metus, kai Ukrainoje vyko karas, importavo prekių už 169 mln. dolerių.Tarp gerai žinomų bendrovės prekių ženklų – brendis "Baron Otard", „D'USSÉ“, džinas „Bombay“, romas „Bacardi“, tekila „Cazadores“, degtinė „Gray Goose“, viskis „Dewar‘s“, „William Lawson‘s“, „Aberfeldy“ ir kiti gėrimai („Martini“, „St-Germain“, „Bénédictine“).Iš viso „Bacardi“ priklauso daugiau kaip 200 prekių ženklų, įskaitant bendrovės romą, kuris yra geriausiai parduodamas romo prekės ženklas pasaulyje.Prasidėjus plataus masto Rusijos invazijai į Ukrainą, „Bacardi“ paskelbė įšaldanti eksportą į Rusiją ir nutraukianti investicijas į reklamą, tačiau vėliau ši pranešimo dalis iš oficialaus pareiškimo dingo. Taigi, bendrovė ir toliau tiekė savo produkciją į Rusiją už milijonus dolerių ir samdė papildomus darbuotojus.Rusijos federalinės mokesčių tarnybos duomenimis, „Bacardi Rus“ apyvarta 2022 metais išaugo 8,5 proc. iki 32,6 mlrd. rublių (303 mln. eurų), grynasis pelnas išaugo 206,5 proc. palyginti su 2021 metais, o į šalies agresorės biudžetą ji sumokėjo beveik 11 mln. eurų pelno mokesčio.

Po sprogimo gamykloje netoli Maskvos be žinios dingusiais vis dar laikoma 12 žmoniųPo smarkaus sprogimo gamyklos teritorijoje Rusijos Sergijev Posado mieste, oficialiais duomenimis, 12 žmonių vis dar laikomi dingusiais. Jų toliau ieškoma po griuvėsiais, ketvirtadienį pranešė agentūra „Interfax“, remdamasi civiline apsauga. Iki šiol patvirtinta vieno žmogaus žūtis ir 55 sužeistieji.Trečiadienį smarkus sprogimas nugriaudėjo gamyklos, kuri spėjamai dirba Rusijos ginklų pramonei, teritorijoje. Oficialia sprogimo priežastimi nurodoma žmogiškoji klaida. Esą užsiliepsnojo pirotechnikos sandėlis.Tačiau nepriklausomo portalo „Agentstvo“ tyrimas rodo, kad Zagorskio optikos ir mechanikos gamykla, kurios teritorijoje driokstelėjo sprogimas, dalyvavo kuriant naują naikintuvą. Gamykla taip pat gamino optinius prietaisus kariniam naudojimui. Dėl to karo Ukrainoje fone spėliojama, kad sprogimą galėjo sukelti tikslinga ataka, pavyzdžiui, dronais.

Britų žvalgyba: Rusija vis labiau riboja virtualius privačius tinklusRusijos institucijos, britų žvalgybos duomenimis, pastaruoju metu vis labiau riboja virtualių privačių tinklų (VPN) naudojimą. „VPN tikriausiai yra didžiausia silpnoji vieta, Rusijos valstybei mėginant visapusiškai kontroliuoti vidaus informacinę erdvę“, – ketvirtadienį savo kasdieninėje ataskaitoje rašo Gynybos ministerija Londone.Apsaugotas tinklo ryšys suteikia prieigą prie Rusijoje blokuojamų interneto portalų bei socialinių tinklų, o tai reiškia – prie objektyvios informacijos apie valstybės represijas ar karą Ukrainoje. VPN nuo 2017 m. Rusijoje yra nelegalūs, tačiau ir toliau labai populiarūs, sakoma toliau ataskaitoje.Tačiau dabar daugelis žinomiausių tinklų tapo neprieinami. „Be vis dažnesnių techninių trikdžių Rusija pradėjo ir viešą kampaniją, mėgindama įtikinti gyventojus vengti VPN dėl pavojaus jų asmeniniams duomenims“, – rašoma ataskaitoje.Britų gynybos ministerija nuo Rusijos invazijos pradžios Ukrainoje kasdien skelbia informaciją apie karo eigą. Maskva kaltina Londoną dezinformacijos kampanija.

Šaltinis: Putino ir Prigožino susitarimas žlugo, dalis „Wagner“ samdinių grįžta į RusijąSpėlionės apie „Wagner“ pasitraukimą iš Baltarusijos leidžia daryti prielaidą, kad susitarimas tarp Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir „Wagner“ savininko Jevgenijaus Prigožino, pasiektas po nesėkmingo birželio 24-osios maišto, nebegalioja. Apie tai savo kasdienėje apžvalgoje rašo Karo studijų instituto (ISW) analitikai.Rugpjūčio 8 d. su situacija gerai susipažinęs šaltinis teigė, kad „Wagner“ pajėgos vykdo pirmąjį pasitraukimo iš Baltarusijos etapą: 500–600 samdinių grupės autobusais išvežamos į Krasnodaro kraštą bei Voronežo ir Rostovo sritis. Antrasis etapas neva prasidės po rugpjūčio 13 d.Su situacija gerai susipažinęs šaltinis ir su „Wagner“ siejamas šaltinis mano, kad „Wagner“ pajėgos traukiasi iš Baltarusijos todėl, jog Vakarų nepripažįstamas prezidentas Aliaksandras Lukašenka atsisakė finansuoti „Wagner“, kai sužinojo, kad Rusija nemokės Baltarusijai už samdinių išlaikymą, ko jis akivaizdžiai tikėjosi.Po nesėkmingo maišto V. Putinas ir A. Lukašenka leido „Wagner“ samdiniams ir J. Prigožinui tęsti veiklą Baltarusijoje. Anot su situacija gerai susipažinusio šaltinio, saujelė „Wagner“ instruktorių pasiliks šalyje Baltarusijos ginkluotosioms pajėgoms mokyti.Tiesa, ISW neužfiksavo vaizdinių „Wagner“ pasitraukimo iš Baltarusijos įrodymų. Rugpjūčio 6 d. su situacija gerai susipažinęs šaltinis tvirtino, kad „Wagner“ samdiniai, kurie neišvyko į Libiją, „skubiai“ išėjo atostogų Rusijoje ir kad „Wagner“ vadai paragino kovotojus palaikyti ryšį, nes nauji įsakymai gali atkeliauti bet kuriuo metu.Su „Wagner“ siejami šaltiniai nurodė, kad pagrindinės „Wagner“ pajėgos „aktyvinsis“ rugpjūčio mėnesio pabaigoje, bet smulkmenų nepateikė.Informacija, jog „Wagner“ pajėgos palieka Baltarusiją, gana saugų prieglobstį „Wagner“ ir J. Prigožinui, ir grįžta į Rusiją, „Wagner“ vadų užuominos apie naujus įsakymus ir teiginiai apie „Wagner“ pajėgų „suaktyvinimą“ rugpjūčio mėnesio pabaigoje greičiausiai reiškia, kad susitarimas, leidęs „Wagner“ persikelti į Baltarusiją ir tęsti veiklą Baltarusijoje bei Afrikoje, žlugo, rašo ISW.

Maskvos meras vėl praneša apie atremtą dronų atakąĮ Rusijos sotinę Maskvą, mero Sergejaus Sobianino duomenimis, vėl buvo paleisti dronai. Du bepiločius 4.00 val. vietos laiku (3.00 val. Vidurio Europos vasaros laiku) numušė oro gynyba, ketvirtadienio rytą „Telegram“ tinkle pranešė S. Sobianinas.Liepos pabaigoje/rugpjūčio pradžioje per tris dienas du kartus dronais buvo atakuotas dangoraižių kvartalas Maskvos Sityje. Milijoninis miestas jau ir prieš tai keliskart tapo bepiločių taikiniu. Pastarąjį kartą dronai sostinės link skriejo trečiadienį.

Ukraina praneša, kad žuvusių Rusijos karių skaičius išaugo iki 252 200Ukrainos gynybos pajėgos nuo 2022 metų vasario 24-osios iki 2023 metų rugpjūčio 10 dienos nukovė apie 252 200 rusų okupantų, iš jų 580 – vien per pastarąją parą. Apie tai feisbuko paskyroje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Be to, Ukrainos gynybos pajėgos sunaikino 4 278 (+16) priešo tankus, 8 303 (+13) šarvuotas kovos mašinas, 5 028 (+15) artilerijos sistemas, 711 daugkartinių raketų paleidimo įrenginių, 469 priešlėktuvinės gynybos sistemas, 315 karo lėktuvų, 313 (+1) sraigtasparnių, 4 179 (+4) taktinių bepiločių orlaivių, 1 377 sparnuotąsias raketas, 18 karo laivų / katerių, 7 495 (+16) sunkvežimius bei degalų cisternas ir 746 (+4) specializuotos įrangos vienetus.Duomenys apie priešo nuostolius tikslinami.

Naktį dronais atakuota Ukraina, oro pavojus buvo paskelbtas daugelyje sričių. Apie žalą ir aukas kol kas nepranešama.

Sprogimai KrymeRugpjūčio 10 d. naktį laikinai okupuotame Kryme aidėjo sprogimai. Rusijos įsibrovėliai teigia, kad bepiločiai orlaiviai užpuolė Sevastopolį, praneša „Unian“.Pasak Rusijos gynybos ministerijos „Telegram“, pusiasalio Sakskio regione buvo girdėti sprogimai.Rusijos Federacijos okupacinė valdžia Kryme skelbia, kad oro gynyba netoli Sevastopolio neva numušė iš viso 11 bepiločių orlaivių.Rusijos Federacijos gynybos ministerija rašo, kad žalos ar aukų nėra.

Maskvos srityje – milžiniškas gaisras Rugpjūčio 10-osios naktį Maskvos srities Domodedovo mieste kilo didelis gaisras. Iki jam prasidedant ten buvo girdėti sprogimas, rašo „Unian“.Vaizdo įrašą apie gaisrą Domodedove publikuoja „Astra“ . Iš tolo matosi ugnis ir dūmų stulpas.„Domodedovo gyventojai praneša, kad girdėjo du sprogimus, tada kilo gaisras. Jų žiniomis, dega teritorija prie katilinės“, – rašoma pranešime.Tuo pat metu propagandinis leidinys „RIA-Novosti“ su nuoroda į Nepaprastųjų situacijų ministeriją rašo, kad dega autoservisas. Degimo plotas yra 1000 kvadratinių metrų.https://t.me/uniannet/107648

Rusai smogė Zaporožės gyvenamajam kvartalui: patikslintas aukų skaičius Rusijos įsibrovėliai smogė Zaporožės gyvenamajam rajonui. Naujausiais oficialiais duomenimis žuvo du žmonės, septyni buvo sužeisti.Apie tai savo „Telegram“ kanale paskelbė Zaporožės miesto tarybos sekretorius Anatolijus Kurtevas. "Priešas užpuolė Zaporožės gyvenamąjį kvartalą. Deja, preliminariais duomenimis, du žmonės žuvo, yra sužeistų", – rašė jis.A. Kurtevas pažymėjo, kad informacija tikslinama. „Rusija yra teroristinė šalis“, – pabrėžė miesto tarybos sekretorius.

Rusai apšaudė Zaporižią, yra aukųTrečiadienį Rusijos kariškiai vėl apšaudė Zaporižios teritoriją. Per ataką mieste žuvo du žmonės.Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Zaporižios miesto tarybos sekretoriumi Anatolijumi Kurtevu.„Priešas atakavo Zaporižios gyvenamąjį kvartalą. Deja, preliminariais duomenimis, du žmonės žuvo, yra sužeistųjų", – pareiškė A. Kurtevas.Informaciją apie smūgį miestui patvirtino ir Zaporižios srities karinės administracijos vadovas Jurijus Malaška.„Dabar važiuoju į įvykio vietą. Preliminariais duomenimis, pataikyta į civilinės infrastruktūros objektą", - parašė jis savo "Telegram" kanale.Portalas primena, kad trečiadienį paskelbus plataus masto oro pavojų, buvo gauta pranešimų apie sprogimus Zaporižioje.Be to, rugpjūčio 5 d. okupantai rusai smogė Zaporižios priemiesčiams. Apie aukas nebuvo pranešta.

Rusija: Stavropolio krašte kilo gaisras karinio dalinio teritorijojeTrečiadienį Rusijos Stavropolio krašto Georgijevsko mieste kilo gaisras ten dislokuoto karinio dalinio teritorijoje.Tai pranešė Georgijevsko miesto apygardos vadovas Andrejus Zaicevas, kuriuo remiasi portalas „rbc.ua“.„Karinio dalinio teritorijoje Lermontovo gatvėje buvo stiprus uždūminimas“, – sakoma pranešime.Pasak pareigūno, gaisras kilo 300 kvadratinių metrų ploto daiktų sandėlyje.Apygardos vadovas pridūrė, kad gaisravietėje dirba paties karinio dalinio priešgaisrinė tarnyba, ten taip pat nusiųsta Georgijevsko priešgaisrinės tarnybos technika.Portalas pažymi, kad pastaruoju metu Rusijoje kyla daug gaisrų – tiek Maskvoje, tiek atokiuose šalies regionuose.

Ukrainos oro gynybai – pastiprinimasVokietija Ukrainai suteikė dar vieną karinės pagalbos paketą, kurį sudaro „Patriot“ oro gynybos paleidimo įrenginiai, UAV, transporto priemonės ir kita įranga.Atnaujintas karinės pagalbos sąrašas buvo paskelbtas Vokietijos vyriausybės svetainėje, praneša „Ukrinform“.Visų pirma, į paketą įeina du „Patriot“ oro gynybos paleidimo įrenginiai, dešimt vikšrinių visureigių „Bandvagn 206“, šeši sunkvežimių vilkikai 8x8 HX81 ir šešios puspriekabės, du 8x6 krovinių krovimo sunkvežimiai su vienu konteinerių ritiniu ir penkios sienos apsaugos mašinos.Vokietija taip pat siunčia Ukrainai 6525 šovinius, 155 mm dūminių šovinių, medžiagos sprogstamosios amunicijos naikinimui, keturis VECTOR žvalgybinius bepiločius orlaivius, 100 kulkosvaidžių MG5, 1163 žiūronus, 20 000 apsauginių akinių ir 40 000 pirmosios pagalbos rinkinių.

Žiniasklaida: JAE prezidentas ketina surengti Zelenskio ir Putino susitikimąJAE prezidentas Mohammadas ben Zayedas pareiškė ketinąs surengti Ukrainos ir Rusijos prezidentų Volodymyro Zelenskio ir Vladimiro Putino susitikimą.Kaip rašo Libano laikraštis „L'Orient-Le Jour“, kuriuo remiasi UNIAN, susitikimas gali įvykti JT klimato konferencijoje, kuri lapkričio–gruodžio mėnesiais bus surengta Dubajuje.Pasak leidinio, apie šiuos planus informuoti JAV prezidentas Joe Bidenas ir popiežius Pranciškus, kurie esą pritarė iniciatyvai.Kol kas nei V. Putinas, nei V. Zelenskis savo dalyvavimo šioje konferencijoje nepatvirtino.Kaip pažymi UNIAN, pastaruoju metu atsiranda vis daugiau „taikos pasiuntinių“, kurie siūlo neva baigti karą vedant taikos derybas su Rusija.Pavyzdžiui, šių metų vasario pabaigoje Kinija paskelbė savo „taikos planą“ Ukrainai, siūlydama nutraukti karo veiksmus ir atsisakyti vienašališkų sankcijų.Vėliau savo idėjas, kaip atkurti taiką Ukrainoje, nusprendė parodyti ir Afrikos šalys. Be to, Brazilija bandė „sutaikyti“ Kyjivą ir Maskvą, prie šių pastangų prisijungė ir PAR.Ukraina ne kartą pareiškė, kad neves taikos derybų su Rusija tol, kol šalies teritorijoje bus priešo kariuomenė.

Rusai imituoja raketų paleidimus, norėdami pažaisti ukrainiečių nervaisUkrainoje antrą kartą per parą paskelbtas didelio masto oro pavojaus signalas. Kilo „Kinžal“ raketų paleidimo grėsmė.Tai pranešė „RBC-Ukraina“, remdamasi oro pavojaus įspėjimo žemėlapiu.Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms artimas karinis tinklaraštis „Nikolaevsky Vanek“ praneša, kad rusai imituoja raketų paleidimus, norėdami pažaisti ukrainiečių nervais.„Iš Tverės srities jie imituoja „Kinžal“ raketų paleidimus. Bet kokiu atveju reaguokite į pavojaus signalą“, – rašė tinklaraštis.

Podoliakas Ukrainos kontrpuolimo kritikams: turėkite kantrybėsPer šį karą Ukrainos ginkluotosios pajėgos sugriovė mitą apie „antrąją pasaulio armiją“, o ateityje Rusija liausis egzistuoti kaip karinė grėsmė.Tai pareiškė Ukrainos prezidento biuro vadovo patarėjas Michailas Podoliakas, praneša portalas „rbc.ua“.„Kai kas nors samprotauja apie Ukrainos kontrpuolimą, jo spartą, kryptis ir efektyvumą, duoda patarimų ar tvirtai pareiškia, kad kažkas „tikrai vyksta ne pagal planą“, svarbiausia – nepamiršti, kad dar vakar (iki plataus masto invazijos į Ukrainą) Rusijos kariuomenė visai rimtai buvo vadinama „antrąja armija pasaulyje“, jos isteriškai bijojo ir net neįsivaizdavo, kad su ja galima efektyviai kariauti“, – parašė tviteryje pareigūnas.Pasak jo, norint sugriauti dar vieną mitą, reikia apsišarvuoti kantrybe ir atidžiai stebėti kokybišką Ukrainos ginkluotųjų pajėgų darbą, kurį ukrainiečių kariai tikrai užbaigs teisingu finalu.„Po karo Ukrainoje Rusija nustos egzistavusi kaip karinė grėsmė. Bent jau Ukrainai ir Europai. O kol kas puolamosios operacijos tęsiamos", – pridūrė M. Podoliakas.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų rugpjūčio 9 d. Ukrainos gynybos pajėgos sunaikino apie 251 620 okupantų rusų, iš jų 820 – pastarąją parą.

Suomijoje Rusijos diplomatinės misijos darbuotojas užpuolė aktyvistąRusijos generalinio konsulato Suomijos Turku mieste darbuotojas užpuolė rusų aktyvistą. Tai trečiadienį pranešė portalas „Yle“.Aktyvistas Piotras Trofimovas nuolat rengia pavienes protesto akcijas prie Rusijos generalinio konsulato Turku.Šeštadienį, rugpjūčio 5-ąją, jis atėjo piketuoti, kad palaikytų savo pažįstamą Dmitrijų Skurichiną, kuris Rusijoje nuteistas 1,5 metų kalėti bendrojo režimo kolonijoje už žodžius „Atleisk, Ukraina“.P. Trofimovas paprašė pro šalį einančio suomio nufotografuoti jį su plakatu. Tuo metu iš konsulato išbėgo vyras, kuris išplėšė plakatą iš protestuotojo rankų ir bandė jam smogti.„Rusijos konsulato darbuotojas iššoko pro vartus ir, vartodamas necenzūrinius žodžius, grasino man ir mano artimiesiems fiziniu smurtu. Jis pagriebė plakatą ir jį suplėšė. Aš, išvengęs smūgių, likau su plakato skiautėmis rankose, o darbuotojas dingo už tvoros“, – sakė žurnalistams aktyvistas.Jis spėja, kad diplomatinėje misijoje tuo metu vyko atsisveikinimo vakarėlis. Konsulatas savo darbą nutrauks po poros mėnesių.„Konsulato užpakaliniame kieme vyko vakarėlis, stovėjo kepsninė, galbūt alkoholio vartojimas ir iškrėtė piktą pokštą užpuolikui“, - sakė P. Trofimovas.Anot jo, incidento vietoje buvo suomių, kurie savo telefonais nufilmavo, kas vyksta. Vieną vaizdo įrašą gavo leidinio „Turun Sanomat“ redakcija.Dėl šio incidento P. Trofimovas kreipėsi į Suomijos policiją, taip pat į Rusijos prokuratūrą.Pietvakarių Suomijos policija žurnalistams patvirtino, kad pradėjo šio incidento tyrimą.Rusijos opozicijos aktyvistas P. Trofimovas dėl persekiojimų turėjo išvykti į Suomiją.Suomija paskelbė savo sprendimą uždaryti Rusijos generalinį konsulatą Turku, reaguodama į Suomijos generalinio konsulato Sankt Peterburge uždarymą.

Rusai apšaudė kaimą Donecko srityje, sužeisti trys žmonėsTrečiadienį Rusijos kariuomenė iš vamzdinės artilerijos apšaudė Donecko srities Mykolajivkos kaimą, sužeisti tris vietiniai gyventojai.Tai „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos generalinio prokuroro biuras, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Pareigūnų duomenimis, okupantai rusai atakavo Mykolajivką apie 9 val. 20 min.Du nukentėjusiuosius – vyrą ir moterį – priešo ataka užklupo parduotuvėje. Dar viena moteris buvo sužeista savo namuose. Visi trys patyrė įvairaus sunkumo traumas.Paramedikai nukentėjusiesiems suteikė pirmąją pagalbą vietoje, vėliau nuvežė juos į ligoninę.Taip pat nustatyta, kad nuo priešo sviedinių nukentėjo privatus namas, ūkinis pastatas ir prekybos objektas.Informacija apie karo įstatymų ir papročių pažeidimą (Ukrainos baudžiamojo kodekso 438 straipsnio 1 dalis) įtraukta į Bendrąjį ikiteisminių tyrimų registrą.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Rusijos artilerija apšaudė vaikų darželį Chersone, buvo sužeistas 75 metų šaltkalvis.https://t.me/pgo_gov_ua/15364

Ukrainoje dėl pakilusio Rusijos naikintuvo paskelbtas oro pavojaus signalasUkrainoje trečiadienio popietę, rugpjūčio 9 d., buvo paskelbtas oro pavojus. Karinės oro pajėgos perspėja apie pakilusį Rusijos naikintuvą, skelbia rbc.ua.Oro pavojus Kyjive ir visoje Ukrainoje paskelbtas 16.02 val.Pavojaus signalas paskelbtas dėl Rusijos naikintuvo MiG-31K pakilimo iš Savasleikos aerodromo.„Visoje Ukrainoje yra raketų smūgių grėsmė. MiG-31K kyla iš Savasleikos aerodromo. Neignoruokite oro pavojaus signalo!“ – įspėjami ukrainiečiai.https://t.me/RBC_ua_news/60945

Ukrainos pajėgos smogė Rusijos armijos vadavietei Naujojoje Kachovkoje Ukrainos gynybos pajėgos smogė Rusijos armijos vadavietei laikinai okupuotoje Naujojoje Kachovkoje (Chersono sritis).Tai trečiadienį „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiojo vado biuro Strateginės komunikacijos valdyba, kuria remiasi „Ukrinform“.„Apie 10 val. Ukrainos ginkluotosios pajėgos smogė Rusijos armijos vadavietei laikinai okupuotoje Naujojoje Kachovkoje“, – rašoma pranešime.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų rugpjūčio 9 d. Ukrainos gynybos pajėgos sunaikino apie 251 620 okupantų rusų, iš jų 820 – pastarąją parą.

Po Rusijoje įvykusio sprogimo suskaičiuoti 52 sužeistiejiTrečiadienį per sprogimą vienoje gamykloje netoli Rusijos sostinės Maskvos buvo sužeisti mažiausiai 52 žmonės, pranešė vietos gubernatorius.Už 56 kilometrų į šiaurės rytus nuo Maskvos išsidėsčiusio Sergijev Posado miesto pareigūnai teigė, kad sprogimo būta objekte, kuriame gaminama optinė įranga.„Į medikus kreipėsi 52 žmonės“, – valstybinei televizijai pareiškė Maskvos srities gubernatorius Andrejus Vorobjovas. Pasak jo, vieni nukentėję asmenys patyrė sumušimų, o kiti – nudegimų. A. Vorobjovas sakė negalintis komentuoti sprogimo priežasties, tačiau nurodė, kad įvykis tiriamas.Valstybinės žiniasklaidos parodytuose vaizduose matyti horizonte blykstelintis ryškus liepsnų kamuolys. Jį lydėjo smūginė banga, kuri išmušė kai kurių pastatų langus.

Rusijos pareigūnai Kryme sulaikė vyrą, kaltinamą susprogdinus dujotiekįLaikinai okupuotame Kryme sulaikytas 43 metų Rusijos pilietis, kaltinamas neva susprogdinęs dujotiekį Ukrainos specialiųjų tarnybų nurodymu.Tai pranešė leidinys „Krym. Realii“, remdamasiis Rusijos žiniasklaida, rašo „Ukrinform“.„Rusijos federalinė tyrimų tarnyba pareiškė sulaikiusi 43 metų vyrą, kuris, kaip įtariama, birželį Kryme susprogdino dujotiekį“, – sakoma pranešime.Pasak Rusijos žiniasklaidos, birželio 23 d. Koreizo gyvenvietėje vyras susprogdino dujotiekį, panaudojęs savadarbį sprogmenį, kuris jam buvo perduotas per slėptuvę.Įtariamajam priklausančiame garaže esą rasti 2 kg užsienyje pagamintų plastikinių sprogmenų „S-4“, du karinės paskirties elektriniai detonatoriai, du elektriniai degtuvai, taip pat savadarbis kumuliacinis užtaisas.Sulaikytojo vardas ir pavardė nenurodomi. FSB tvirtina, kad jis turi Rusijos pilietybę.Kaip jau buvo pranešta, šių metų birželio 23 d. okupuotame Kryme, netoli Jaltos esančioje Koreizo gyvenvietėje, buvo susprogdintas dujotiekis. Tada be dujų liko 500 abonentų.

Latvija stiprins savo sienų su Rusija ir Baltarusija apsaugąLatvija nuo rugpjūčio 11 d. sustiprins savo sienų saugumą administracinėse Ludzos, Kraslavos, Aukštutinės Dauguvos ir Daugpilio regionų, besiribojančių su Rusija ir Baltarusija, teritorijose. Kaip informuoja naujienų agentūra „Ukrinform“, apie tai pranešama Latvijos vyriausybės internetinėje svetainėje.„Įsakymas buvo priimtas siekiant užtikrinti valstybės sienos neliečiamumą ir neleisti, kad kiltų grėsmė, atsižvelgiant į itin didelį bandymų neteisėtai kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną skaičių“, – sakoma pranešime.Latvijos valdžios institucijos skaičiuoja, kad nuo 2021 m. rugpjūčio 11 d. valstybės sieną ne per kontrolės punktus bandė kirsti 14 tūkst. žmonių. Tuo metu nuo 2023 m. sausio į Latviją dėl humanitarinių priežasčių atvyko 282 žmonės, tarp jų – 117 vaikų.Kaip jau skelbta, 2021 m. prie Baltarusijos ir Europos Sąjungos (ES) sienų smarkiai padidėjo migrantų, bandančių neteisėtai patekti į Europą, srautai. ES dėl kilusios migracijos krizės kaltino Baltarusijos režimą ir tvirtino, kad Baltarusijos teisėsaugos agentūros ne tik nestabdė nelegalių migrantų, o ir sąmoningai gabeno juos į pasienio teritorijas.Reaguodamos į migracijos krizę, Lietuva ir Latvija prie savo sienų su Baltarusija paskelbė nepaprastąją padėtį. Lietuva ir Lenkija prie sienų nusitiesė tvoras.2023 m. vasarą Lenkija ir Lietuva pradėjo stiprinti savo sienų su Baltarusija apsaugą, į šią šalį persikėlus Rusijos samdinių grupuotės „Wagner“ kovotojams.

Rusija žada stiprinti savo pajėgas prie šalies vakarinių sienųRusija žada stiprinti savo pajėgas prie šalies vakarinių sienų. Gynybos ministras Sergejus Šoigu šį žingsnį, oficialiais duomenimis, argumentavo tuo, kad NATO narė Lenkija taip pat paskelbė apie savo karinio buvimo stiprinimą. Pasak S. Šoigu, ir naujoje NATO narėje Suomijoje tikimasi nemažo transatlantinio Aljanso pajėgų ir ginklų dislokavimo, praneša agentūra „Reuters“.Lenkijos vyriausybė, anot agentūros PAP, tuo tarpu paskelbė, kad prie Baltarusijos sienos papildomai dislokuos ne 1 000 karių, kaip pradžioje planuota, o 2 000. Siekis, be kita ko, yra geriau pažaboti nelegalią imigraciją iš Rusijos sąjungininkės Baltarusijos.

Maskvos priemiestyje esančioje optikos gamykloje nugriaudėjo didžiulis sprogimasPo didžiulio sprogimo, nugriaudėjusio Zagorskio optikos ir mechanikos gamykloje Sergijev Posade, Maskvos srityje, pranešama apie nukentėjusiuosius. Apie tai pranešė „Telegram“ kanalas „Mash“.„Liudininkai praneša apie galingą sprogimą Zagorskio optikos ir mechanikos gamykloje Sergijev Posade. Sekėjai siunčia vaizdo įrašus, kuriuose matyti į dangų kylantis didžiulis dūmų pliūpsnis“, – sakoma pranešime.Rusijos naujienų „Telegram“ kanalas „112“ pranešė, kad, preliminariais duomenimis, į pastatą galėjo pataikyti dronas. Į sprogimo vietą atvykusios gelbėjimo tarnybos kol kas atmeta drono atakos versiją.Pasak „Telegram“ kanalo „Shot“, sprogimas įvyko Zagorskio optikos ir mechanikos gamykloje, kur dalį patalpų nuomojosi bendrovė „PiroRos“, prekiavusi pirotechnika, bet jau kovo mėnesį jai buvo paskelbtas bankrotas.Per sprogimą sužeistas 31 žmogus, išdaužta maždaug 100 aplinkinių butų langų, gelbėtojai toliau ieško po griuvėsiais galimai esančių žmonių, sakoma „Shot“ pranešimuose.https://t.me/breakingmash/46728

Ukraina praneša apie atremtas rusų atakas šalies rytuoseUkrainos kariuomenė praneša apie sėkmingai atremtas rusų atakas šalies rytuose. „Vyksta smarkūs mūšiai“, – trečiadienį pranešime teigė Generalinio štabo atstovas Andrijus Kovaliovas.Jo duomenimis, antradienį būta per 30 susirėmimų. Jis paminėjo rusų puolimą prie Synkivkos kaimo, esančio už mažiau nei 10 km nuo pernai ukrainiečių išlaisvinto Kupjansko miesto Charkivo srityje. Be to, kaimyninėje Donecko srityje būta rusų kontrpuolimo į pietus nuo Rusijos kontroliuojamo Bachmuto miesto prie Kliščijivkos.A. Kovoliovo teigimu, Ukrainos daliniai kartu tęsė savo puolimą Zaporižios ir Donecko srityse. Tačiau konkrečių duomenų apie teritorinius laimėjimus jis nepateikė.

Vokiečių saugumo ekspertas įspėja dėl padarinių karui Ukrainoje, jei JAV prezidento rinkimus laimės D. TrumpasMiuncheno saugumo konferencijos pirmininkas Christophas Heusgenas įspėja dėl pavojų, jei JAV prezidento rinkimus vėl laimės Donaldas Trumpas. „Mes matėme, kaip D. Trumpas dirbo ketverius metus. Todėl neturėtume turėti iliuzijų. Priešingai. Turime šiltai apsirengti“, – sakė jis Vokietijos žurnalui „Stern“.D. Trumpo pergalės rinkimuose atveju Jungtinės Valstijos, anot Ch. Heugeno, gali sumažinti savo paramą su Rusijos agresija kovojančiai Ukrainai. D. Trumpas esą gali sakyti, kad „Rusijai kariaujat Ukrainoje ant kortos pastatytas Europos saugumas, todėl europiečiams turi tekti pagrindinė našta“.Vokietija turi skubiai pasiekti 2 proc. išlaidų gynybai tikslą, reikalavo Ch. Heusgenas. Esą jei D. Trumpas ir nebus išrinktas, būsimi JAV prezidentai gali reikalauti, kad Europa pirmiausiai pati rūpintųsi savo saugumu. „Kai paaiškinti vidutiniam amerikiečiui, kad JAV gynybai skiria 3,5 proc. savo BVP, o Vokietija, esant tokiam pat pragyvenimo lygiui, tik 1,5 proc.?“ – kalbėjo ekspertas.JAV prezidento rinkimai vyks 2024 m. rudenį.

Kryme buvo girdėti sprogimaiTrečiadienio rytą okupuotame Kryme pasigirdo sprogimai, praneša Ukrainos žiniasklaida.Kanalo „Krymskij veter“ duomenimis, sprogimai buvo girdėti pusiasalio šiaurėje esančiame Džankojaus rajone.Skelbiama, kad buvo uždarytas eismas Krymo tiltu, susidarė spūstys.Socialiniuose tinkluose pasirodė nuotraukų.Okupacinė valdžia tvirtina, kad sprogimai tariamai susiję su pratybomis ir yra „visiškai saugu“.https://t.me/nvua_official/59106

Britų žvalgyba: Ukrainos jūrų dronai aptiko silpnąją Rusijos jūrų tiekimo kelių grandįMaskvos karinio tiekimo keliams Juodojoje jūroje kyla pavojus dėl Ukrainos jūrų dronų operacijų. Apie tai Jungtinės Karalystės gynybos ministerija trečiadienį pranešė socialiniame tinkle „X“ paskelbtame atnaujintame žvalgybos pranešime.Šių metų rugpjūčio 4 dieną Rusijos prekybinis tanklaivis „Sig“ buvo užpultas ir išvestas iš rikiuotės netoli Kerčės sąsiaurio, greičiausiai bepiločio antvandeninio laivo (USV).Tai įvyko kitą dieną po panašios atakos prieš desantinį laivą „Olenegorskij Gorniak“ ir dvi dienos – po sužlugdytos atakos prieš Rusijos patrulinius laivus, kai jie tikriausiai lydėjo Rusijos prekybos laivą „Sparta IV“.Pasak britų žvalgybos, nors ir plaukioja su civiline vėliava, „Sig“ ir „Sparta IV“ jau seniai yra sudarę kontraktus dėl degalų ir karinių atsargų gabenimo tarp Rusijos ir Sirijos. Nuo 2022 metų vasario 28 dienos Rusijos kariniai laivai negali plaukti per Bosforą, todėl Rusijos karinės pajėgos Sirijoje ir Viduržemio jūroje yra labai priklausomos nuo laivų „Sig“, „Sparta IV“ ir keleto kitų civilinių laivų.„Šios atakos rodo, kad USV laivų operacijos tampa vis svarbesniu šiuolaikinio jūrų karo komponentu ir gali būti nukreiptos prieš silpniausias Rusijos jūrų tiekimo kelių grandis“, – teigė JK gynybos ministerija.

Vokiečių koncernas „Rheinmetall“ perduos Ukrainai „Leopard 1“ tankųVokietijos ginkluotės koncernas „Rheinmetall“, anot žiniasklaidos, rengia dar vieną kovinių tankų eksportą į Ukrainą. Tam įmonė iš Belgijos kompanijos „OIP Land Systems“ įsigijo 50 „Leopard 1“ tankų, rašo vokiečių laikraštis „Handelsblatt“, remdamasis sektoriaus šaltiniais.Tankai Vokietijoje bus parengti naudojimui Ukrainoje. Tada iš 50 tankų apie 30 bus pristatyti Ukrainai. Pradžioje apie 50 kovinių tankų pirkimą pranešė belgų žiniasklaida. Tačiau nebuvo aišku, kas iš „OIP Land Systems“ įsigijo tankus. Vokietijos gynybos ministerija ir „Rheinmetall“ kol kas šios informacijos nekomentuoja.„Leopard 1“ yra šiuo metu Bundesvero naudojamų „Leopard 2“ tankų pirmtakas. Pastarųjų kelios dešimtys jau yra perduota Ukrainai.Ukrainai būtina ginkluotė iš Vakarų, kad galėtų gintis nuo Rusijos agresijos savo teritorijoje.

Analitikai: iš ukrainiečių – taktinis netikėtumasUkrainos kariai surengė sėkmingą reidą į rytinį Dniepro krantą Chersono srityje. Jie, tikėtina, pralaužė rusų gynybą ir pasistūmėjo į priekį 800 metrų.Apie tai rašoma Karo studijų instituto (ISW) ataskaitoje. ISW remiasi Rusijos karo tinklaraštininkų informacija. Jie teigia, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos išlaipino iki septynių katerių Dniepro rytiniame krante, netoli Kozači Laherių gyvenvietės. Kiekviename kateryje buvo šeši septyni kariai.Anot vieno iš „karo korespondentų“, neseniai Rusijos karinė vadovybė perdislokavo „paruoštą desantininkų grupę“ iš Kozači Laherių apylinkių į Zaporižės sritį ir ją pakeitė mobilizuotais nenurodyto padalinio kovotojais. Šis žingsnis susilpnino Rusijos gynybą šiame rajone.Analitikų manymu, Chersono srities apsišaukėliškas gubernatorius Vladimiras Saldo sumenkino informaciją apie ukrainiečių desantą ir pareiškė, kad rusų artilerijos ugnis sutrukdė desanto išsilaipinimui.Tačiau dauguma žinomų Rusijos karo tinklaraštininkų patvirtino, kad Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms pavyko pasinaudoti taktiniu netikėtumu ir išsilaipinti rytiniame krante, prieš rusams pradedant šaudyti. V. Saldo tikriausiai bandė tikslingai sumažinti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pasiekimus šioje fronto dalyje.Pažymima, kad NASA gaisrų stebėsenos sistemos „Fire Information for Resource Management System“ (FIRMS) pastarųjų 24 val. žemėlapiuose taip pat matyti, kad netoli Kozači Laherių yra gaisrų židinių. Tai rodo aktyvią artilerijos ugnį.Dienos pabaigoje „karo korespondentai“ pradėjo rašyti, kad ukrainiečiai paliko kairįjį Dniepro krantą. ISW analitikai šią ataką laiko „ribotu reidu“, o ne visaverčiu gynybinės linijos pralaužimu.

Dėl karo ir sankcijų didėja Rusijos biudžeto deficitas Dėl didelių išlaidų karui Ukrainoje ir Vakarų sankcijų smarkiai išaugo Rusijos biudžeto deficitas. Sausio-liepos mėnesiais deficitas siekė 2,82 trln. rublių (26,5 mlrd. eurų) arba 1,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), antradienį pranešė Rusijos finansų ministerija, remdamasi preliminariais skaičiavimais, informuoja agentūra „Reuters“.Per pirmus septynis praėjusių metų mėnesius Rusijos biudžeto deficitas buvo 557 mlrd. rublių. Preliminariais duomenimis, išlaidos išaugo 14 proc., tuo tarpu įplaukos 7,9 proc. traukėsi.Invazija į Ukrainą vis labiau slegia valstybės finansus. Maskva gynybos išlaidų tikslą 2023 m. padvigubino iki daugiau kaip 91 mlrd. eurų. Tai sudaro maždaug trečdalį visų valstybės lėšų.Finansų ministras Antonijus Siluanovas ne kartą kartojo, kad Rusija laikosi ne daugiau kaip 2 proc. BVP deficito tikslo 2023 m. Tačiau liepą jis jau pripažino, kad gali būti pasiektas ir 2,5 proc. rodiklis. Daugelis ekspertų, įskaitant Tarptautinio valiutos fondo (TVF), prognozuoja, kad deficitas bus daug didesnis.

Erdoganas: grūdų susitarimo atnaujinimas priklauso nuo VakarųTurkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas pareiškė, kad grūdų susitarimo su Ukraina atgaivinimas priklauso nuo Vakarų.Susitarimo dėl ukrainietiškų grūdų eksporto atnaujinimas „priklauso nuo Vakarų šalių, kurios turi laikytis savo pažadų“, – sakė R. T. Erdoganas antradienį Ankaroje. Jis kaltino Vakarus nesiėmus priemonių, „kurios būtų leidusios Juodosios jūros iniciatyvos sukurtą teigiamą atmosferą paversti paliaubomis ir tada nuolatine taika“.Turkijos pozicija yra „aiški“, kalbėjo R. T. Erdoganas ambasadorių konferencijoje Turkijos sostinėje. Jei karas išplistų į Juodąją jūrą, tai būtų „katastrofa mūsų regionui“. Tačiau sprendimą galima rasti, pridūrė jis, turėdamas omenyje neseniai vykusį pokalbį telefonu su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Per šį pokalbį Ankara praėjusią savaitę „suprato Rusijos reikalavimus“, teigė R. T. Erdoganas, tačiau detalių neįvardijo.Rusijai ypač reikalauja atšaukti su Vakarų sankcijomis susijusią jos žemės ūkio produkcijos ir trąšų eksporto blokadą. Praėjusį mėnesį Rusija pasitraukė iš vadinamojo grūdų susitarimo, kuris buvo pasiektas tarpininkaujant JT ir Turkijai. Šis susitarimas leido Ukrainai, nepaisant karo, gabenti grūdus Juodąja jūra. Nuo susitarimo įsigaliojimo prieš metus iš Ukrainos uostų taip buvo išplukdyta beveik 33 mln. tonų grūdų. Iš susitarimo pasitraukusi Rusija ėmė intensyviau atakuotu Ukrainos uostus, taip pat esančius palei Dunojų Ukrainoje.

Naktį apšaudytas Nikopolis, vienas žmogus žuvoDėl rusų surengto Nikopolio naktinio apšaudymo vienas žmogus žuvo ir trys buvo sužeisti. Tai „Telegram“ paskelbė Dniepropetrovsko srities tarybos vadovas Mykola Lukašukas.„Tai buvo sunki naktis Nikopolyje. Labai jaunas vaikinas žuvo nuo priešo apšaudymo. Jam ką tik sukako 18 metų. Visas jo gyvenimas būtų buvęs prieš akis, jei jo nebūtų atėmę rusų nežmonės“, – sakė A. Lukašukas.Be to, buvo sužeisti dar trys vyrai.„21 metų vaikinas buvo paguldytas į traumatologijos ligoninę. Jam diagnozuotas sprogstamasis minos sužalojimas, krūtinės ir peties žaizda. Dabar jo būklė yra patenkinama“, – pridūrė Lukašukas.Pranešama, kad dėl apšaudymo buvo apgadinta šventykla, 5 gyvenamieji pastatai, 2 ūkiniai pastatai, automobilis, 4 elektros laidai ir dujotiekis.Be to, naktį rusai taip pat apšaudė Marganetų bendruomenę.https://t.me/mykola_lukashuk/5879

Rusija teigia, kad naktį Maskvą vėl puolė dronaiSkelbiama, kad naktį į trečiadienį, rugpjūčio 9 d., Rusijos sostinę vėl užpuolė nepilotuojami orlaiviai. Tai praneša „Unian“, cituodami Maskvos merą Sergejų Sobjaniną. Jis tai paskelbė savo „Telegram“ kanale.Pasak Sobjanino, šią naktį Rusijos oro gynyba tariamai numušė du kovinius dronus. Šiuo metu informacijos apie aukas dėl krintančių nuolaužų nėra. „Į miestą buvo bandoma įskraidinti du kovinius bepiločius orlaivius. Abu buvo numušti priešlėktuvinės ugnies“, – rašė jis.Tinkle paskelbtas vaizdo įrašas, kuriame galima išgirsti galingą sprogimą. Rusijos „Telegram“ kanalai teigia, kad jie aidėjo per naktinę bepiločio lėktuvo ataką prieš Maskvą.Rusijos gynybos ministerija dėl išpuolio apkaltino Ukrainą. „Kyjivo režimo bandymas įvykdyti nepilotuojamų orlaivių teroro aktą virš Maskvos srities teritorijos buvo sustabdytas“, – pareiškė okupantai.https://t.me/uniannet/107536

Žuvusiųjų per Pokrovsko ataką skaičius išaugo iki 9 Žmonių, žuvusių per Rusijos teroristinius išpuolius prieš Pokrovsko gyvenamąjį namą Donecko srityje, skaičius išaugo iki devynių. Kaip pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, antradienį buvo baigtos gelbėjimo operacijos.„Devyni žmonės žuvo. Užuojauta jų artimiesiems ir draugams. Sužeisti 82 žmonės. Visiems suteikiama reikiama pagalba. Tarp sužeistųjų yra du vaikai, abu berniukai, vieno iš jų būklė sunki“, – sakė prezidentas.

Zelenskis: Ukrainos įstojimas į NATO bus išsigelbėjimas RusijaiUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Ukrainos įstojimas į NATO būtų išsigelbėjimas Rusijai. Šalies narystė bloke yra savotiška garantija, kad „Ukraina niekada neateis į jų teritoriją ateityje“, rašo „Unian“.„Kur yra NATO, ten nėra karo. Ir visos šalys įstojo į NATO, nes bijojo, kad Sovietų Sąjunga atsigręš su Putino kojomis, rankomis ir pagunda. NATO Ukrainai nėra puolamoji misija, mes niekada nieko nepažengėme. Bet kur, kur veržiamės, tai mūsų teritorija. Mes ją atkuriame. <...> Rusijos Federacija turėtų būti dėkinga, jei Ukraina bus NATO. Taip! Nes tai yra Rusijos saugumas, kad Ukraina ateityje niekada neateis į jų teritoriją“, – interviu Lotynų Amerikos žiniasklaidai pabrėžė Zelenskis.Prezidentas taip pat išreiškė įsitikinimą, kad NATO šalys, kaip ir Baltijos šalys, labai džiaugtųsi, jei Ukrainos kariai būtų dislokuoti jų teritorijoje ir saugotų savo sieną po šio karo, taikos metu.„Nes visi supranta, kad turime stiprią kariuomenę ir daug karių“, – pridūrė šalies vadovas.

Pareigūnas: Odesos paplūdimius galima apsaugoti nuo dreifuojančių minųOdesos srities paplūdimius galima apsaugoti nuo dreifuojančių minų.Tai antradienį per spaudos konferenciją pareiškė Ukrainos karinių jūrų pajėgų atstovas Dmytro Pletenčukas, praneša „Ukrinform“.Pasak D. Pletenčuko, paplūdimių akvatorijos plotas nėra jau toks didelis ir jį visai įmanoma traluoti.„Yra mobilioji išminuotojų grupė, kuri jau atliko šimtus išminavimo operacijų. Ji neutralizavo ir šaudmenis, ir minas, bangų išmestas į krantą“, - pasakojo pareigūnas.Anot jo, tralu patikrinus pakrantės akvatoriją, reikia pastatyti specialias užtvaras ir tinklus, kad potencialiai sprogūs objektai nepatektų į jau patikrintą pakrantės zoną.Anksčiau Odesos srities karinės administracijos vadovas Olehas Kiperis pasirašė potvarkį paruošti žmonėms paplūdimius iki rugpjūčio 10 d.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, atviroje jūroje sprogo mina, kurią audra nešė į Juodosios jūros pakrantę Odesos srityje.

Rusija tyčia šaudo į gelbėtojus, teigia UkrainaRusija tyčia šaudo į gelbėtojus ir nuo karo pradžios nužudė 78 žmones, pranešė Ukrainos Valstybinės pagalbos tarnybos atstovas, kurį cituoja „Sky News“.Anksčiau šiandien kalbėdamas per žiniasklaidos instruktažą pulkininkas Oleksandras Chorunžis sakė, kad Rusija tyčia ignoruoja tarptautinę teisę, taikydamasi į gelbėtojus nuo invazijos praėjusių metų vasarį.Praėjusią naktį Pokrovske žuvo skubios pagalbos darbuotojas, o dar dešimt buvo sužeisti po raketos atakos, kurią po minutės sekė dar viena.

NATO nemato „Wagner“ samdinių buvimo Baltarusijoje grėsmės Aljanso šalims narėmsNATO atidžiai stebi visas Baltarusijoje vykstančias karines operacijas ir nemato nei tiesioginės, nei netiesioginės Rusijos samdinių grupuotės „Wagner“ grėsmės Aljanso šalims narėms. Kaip praneša „Ukrinform“, tai naujienų agentūrai PAP pareiškė NATO atstovė Oana Lungescu.„Reaguodama į agresyvius Rusijos veiksmus, NATO reikšmingai padidino savo gynybinį buvimą rytinėje Aljanso dalyje, ir mes toliau darome viską, kad atgrasytume bet kokias potencialias grėsmes ir apsaugotume kiekvieną Aljanso teritorijos centimetrą. Kaip liepą Vilniaus viršūnių susitikime sakė NATO lyderiai, mes... smerkiame visus, kurie aktyviai remia Rusijos karą“, – tvirtino atstovė.Ji pridūrė, kad Baltarusija ir toliau leidžia Rusijai naudotis savo teritorija ir infrastruktūra vykdant atakas prieš Ukrainą ir remia Rusijos agresiją. „NATO atidžiai stebi visą karinę veiklą Baltarusijoje. Nematome jokios tiesioginės ar netiesioginės karinės „Wagner“ samdinių grupuotės grėsmės mūsų sąjungininkams, tačiau išliekame budrūs“, – nurodė O. Lungescu.Kaip jau skelbė „Ukrinform“, Baltarusijos gynybos ministerija pirmadienį pranešė apie su Lenkija ir Lietuva besiribojančioje Gardino srityje pradedamas karines pratybas.Lenkija priėmė sprendimą prie savo sienos su Baltarusija nusiųsti papildomų karių.

Zelenskis griežtai sureagavo į Brazilijos prezidento pareiškimą apie karąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis griežtai sureagavo į savo kolegos iš Brazilijos Luizo Inácio Lulos da Silvos žodžius, kad nei Ukraina, nei Rusija nėra suinteresuotos siekti taikos, praneša UNIAN.Interviu Lotynų Amerikos šalių žiniasklaidai V. Zelenskis pabrėžė, kad nesupranta, ko tikisi Lula da Silva, skelbdamas tokius pareiškimus. Jis pridūrė, kad tokie pareiškimai tikrai nepriartina taikos.V. Zelenskis taip pat pakomentavo Brazilijos prezidento patarėjo Celso Amorimo žodžius, kad bet kokiose derybose turi būti atsižvelgiama ir į „realias Rusijos saugumo problemas“.„Keista kalbėti apie Rusijos saugumą. Apie saugumo garantijas Rusijai kalba Rusija, Putinas ir Lula. Manau, kad jis (Lula da Silva) turi savo minčių. Ir nebūtina, kad tavo mintys sutaptų su prezidento Putino mintimis“, – sakė Ukrainos prezidentas.Jis pridūrė, kad Brazilija yra šalis, kuri su niekuo nekariauja, ir pasaulyje ji gerbiama kur kas labiau nei Rusija.„Brazilija – ne agresorė, o taiki valstybė. Todėl kam tau reikalingi valstybės, kuri niekuo nesiskiria nuo bet kokių kolonizatorių, nuolat meluoja, manipuliuoja ir dezinformuoja žmones, žudo mūsų vaikus ir prievartauja mūsų moteris, lyderio naratyvai. Jei prezidentas Lula nori man kažką pasakyti, tai tegul sėda ir pasako“, – pabrėžė V. Zelenskis.Jis patikslino manęs, kad jo kolega Brazilijos prezidentas plačiau supranta pasaulį.Brazilijos lyderis Lula da Silva garsėja savo prieštaringa pozicija dėl karo Ukrainoje. Jis ne kartą pasisakė prieš ginklų tiekimą Ukrainai ir siūlė daryti teritorines nuolaidas – atiduoti Krymą Rusijai.Liepos pabaigoje Lula da Silva pareiškė, kad „pasaulis pavargo“ nuo karo. Jo nuomone, būtina rasti „kelią į taiką“. Brazilijos prezidentas taip pat sakė, jog esą nei Zelenskis, nei Putinas nėra suinteresuoti taika, nes „jie abu mano, kad gali laimėti“.Neseniai Ukrainos prezidento biuras pranešė apie tam tikrą santykių su Lotynų Amerikos šalimis „atšilimą“. Be kita ko, buvo pažymėta, kad Ukraina su Brazilija palaiko „labai įdomų konkretų dialogą“ įvairiais lygiais, o šalių pozicijos pamažu ima suartėti.

Ukrainos gynybos ministerija: karščiausia – Kupiansko kryptisFronte intensyviausi mūšiai tęsiasi Kupiansko kryptimi, kur priešas permeta savo pajėgas iš Avdijivkos krypties. Reaguodamos į tai Gynybos pajėgos imasi atitinkamų priemonių.Tai antradienį per nacionalinį televizijos maratoną pareiškė Ukrainos gynybos ministro pavaduotoja Hanna Maliar, praneša „Ukrinform“.„Jei matuotume pagal karo veiksmų intensyvumą, tai dabar karščiausia – Kupiansko kryptis. Iš tiesų, priešas ten telkia pajėgas, ir mes pastebime, kad jos permetamos ir iš Avdijivkos krypties, kur jie tiesiog negali pajudėti jau daugiau nei metus. Ir ne tik prie Kupiansko, jie telkia pajėgas ir prie Bachmuto. Kodėl? Todėl, kad ten mes puolame ir judame į priekį, o jie ir ten negali atlaikyti šio veržimosi ir turi stiprinti pajėgas“, – sakė H. Maliar.Ji patikino, kad Gynybos pajėgos imasi atitinkamų priemonių, apie kurias šiuo metu negalima pasakoti.„Galiu jus užtikrinti, jog mes taip pat imamės atitinkamų priemonių, kad galėtume ten priešintis ir kad priešas nepasistūmėtų savo puolimo kryptimi. Kad būtų aišku, be karių, kurie tiesiogiai duoda atkirtį priešui priešakinėse linijose, mes ten turime kiaurą parą dirbančius štabus, ir karinė vadovybė iš esmės yra karo veiksmų zonoje“, – pažymėjo viceministrė.Pasak jos, Gynybos pajėgos pasiekia laimėjimų Bachmuto kryptimi, taip pat stumiasi į priekį šalies pietuose.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, rugpjūčio 8 d. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Rytų grupuotės atstovas Serhijus Čerevatas pareiškė, kad Bachmuto kryptimi Ukrainos kariai išlaiko iniciatyvą, nors priešas įnirtingai priešinasi.

Pokrovske po mirtinos atakos užbaigta gelbėjimo operacijaAntradienį, rugpjūčio 8 d., Pokrovske buvo užbaigta gelbėjimo operacija.Kaip rašo „Ukrinform“, tai tinkle „Telegram“ pranešė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba.Teigiama, kad po rugpjūčio 7 d. surengto apšaudymo, kurio metu buvo apgadintas penkiaaukštis gyvenamasis namas, inicijuoti gelbėjimo darbai buvo užbaigti 16 val. 40 min. vietos laiku.Preliminariais duomenimis, žuvo septyni žmonės, įskaitant vieną valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos darbuotoją. Dar 82 asmenys buvo sužeisti. Iš įvykio vietos buvo pašalintos 122 tonos nuolaužų.Kaip jau skelbta, rugpjūčio 7 d. vakarą Rusijos kariuomenė į Pokrovsko miestą (Donecko sritis) du kartus paleido raketas „Iskander“. Čia nukentėjo daugiaaukštis gyvenamasis namas ir į įvykio vietą atvykę gelbėtojai bei teisėsaugos pareigūnai.https://t.me/dsns_telegram/19916

Ukrainoje paskelbtas oro pavojaus signalasUkrainoje rugpjūčio 8 d., antradienio popietę, buvo paskelbtas oro antskrydžio signalas. Ukrainiečiai įspėjami dėl Rusijos naikintuvo pakilimo.Apie tai pranešė RBC-Ukraina, remdamasi oro pavojaus žemėlapiu.Karinių oro pajėgų duomenimis, pavojaus signalas buvo paskelbtas dėl Rusijos naikintuvo MiG-31K pakilimo iš Savasleykos aerodromo.„Visoje Ukraina yra raketų smūgių grėsmė. MiG-31K kyla iš Savasleykos aerodromo. Neignoruokite oro antskrydžio signalo!“ – įspėjami Ukrainos gyventojai.https://t.me/RBC_ua_news/60817

70 Ukrainos kariškių, patekusių į rusų nelaisvę Černobylio atominėje elektrinėje, jau grįžo namoSurengus apsikeitimą belaisviais, pavyko grąžinti į namus 70 Ukrainos nacionalinės gvardijos kariškių, patekusių į rusų nelaisvę Černobylio atominėje elektrinėje.Tai antradienį pareiškė Nacionalinės gvardijos vadas Oleksandras Pivnenka, praneša „Interfax-Ukraina“.„Per šį laiką keičiantis belaisviais jau pavyko susigrąžinti 70 Nacionalinės gvardijos kariškių, kurie pateko į nelaisvę Černobylio atominėje elektrinėje. Šis darbas bus tęsiamas tol, kol visi mūsų gynėjai ir gynėjos grįš į namus“, – parašė „Telegram“ kanale O. Pivnenka.Nacionalinės gvardijos vadas pranešė antradienį susitikęs su 3041-osios karinės dalies kariškių, kurie saugojo Černobylio AE ir pateko į rusų nelaisvę, šeimomis.„Dar kartą aptarėme klausimus, tiesiogiai susijusius su mainų procesu, informacijos apie karo belaisvius gavimo mechanizmus. Pagrindinį darbą čia, be abejo, turi atlikti valstybinės struktūros ir institucijos“, – pažymėjo O. Pivnenka.Jis pabrėžė, kad, norint padėti išlaisvintiesiems kariškiams, svarbu spręsti gydymo ir reabilitacijos klausimus, gilintis į finansinius, socialinius ir dokumentinius aspektus, reikalaujančius atitinkamų vadų ir pareigūnų bendradarbiavimo.

Rusams apšaudant Charkivo sritį, sužeistas paauglysRusijos kariškiams apšaudant Charkivo srities Kupiansko miestą, buvo sužeistas 14-metis berniukas.Tai antradienį „Telegram“ kanale pranešė Charkivo srities karinės administracijos vadovas Olehas Sinehubovas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Šiandien per Kupiansko apšaudymą buvo sužeistas 14-metis berniukas. Jis paguldytas į ligoninę, paauglio būklė - vidutinio sunkumo. Šiuo metu gydytojai teikia jam pagalbą“, – pareiškė O. Sinehubovas.Charkivo srities karinės administracijos vadovas paragino Kupiansko bendruomenės gyventojus būti kuo atsargesnius, nes priešas suaktyvino miesto ir aplinkinių gyvenviečių apšaudymą.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, rugpjūčio 7 d. Rusijos kariškiai iš artilerijos, minosvaidžių ir kitos ginkluotės apšaudė Bohoduchivo, Charkivo, Čuhujivo ir Kupiansko rajonų gyvenvietes. Kupiansko rajone buvo sužeistas 63 metų Petropavlivkos miestelio gyventojas. Kupianske nukentėjo gyvenamieji namai, kilo gaisrai.

Ukrainos pajėgos Tavrijos kryptimi sunaikino aštuonis rusų amunicijos sandėliusUkrainos gynybos pajėgos daro pažangą Tavrijos kryptimi, informuoja naujienų agentūra „Ukrinform“.„Gynybos pajėgų artilerijos daliniai per dieną atliko 1 508 šaudymo misijas. Per pastarąją parą priešas prarado 256 žmones“, kurie buvo nukauti, sužeisti ar paimti nelaisvėn, antradienį tinkle „Telegram“ parašė Tavrijos operatyvinės-strateginės kariuomenės grupuotės vadas generolas Oleksandras Tarnavskis.Jis kartu pažymėjo, kad buvo sunaikinta 18 priešo karinės technikos vienetų, įskaitant tris šarvuotąsias kovos mašinas, aštuonias artilerijos sistemas ir minosvaidžius, vieną sraigtasparnį „Ka-52 Alligator“, vieną droną, keturis automobilius ir vieną radarų sistemą „Yastreb-AV“. Taip pat buvo sunaikinti aštuoni amunicijos sandėliai.Kaip jau skelbta, Ukrainos kariuomenė tęsia puolimą netoli Robotynės kaimo (Zaporižios sritis).

Rusai apšaudė Mykolajivo sritį, sužeisti du paaugliaiAntradienį okupantai rusai apšaudė Mykolajivo srities Kucurubo bendruomenę. Du paaugliai buvo sužeisti.Tai pareiškė Mykolajivo srities policijos vadovas Serhijus Šaichetas, praneša portalas „rbc.ua“, remdamasis pareigūno informacija „Telegram“ kanale.„Deja, yra nukentėjusiųjų“, – pažymėjo S. Šaichetas.Anot jo, po apšaudymo į ligoninę atvyko vietos gyventojas, kuris atvežė du 13 ir 16 metų amžiaus sūnus, sužeistus minų sprogimų.„Šiuo metu vaikinų gyvybei pavojus negresia“, – pridūrė S. Šaichetas.Per apšaudymą buvo padaryta žalos gyvenamiesiems namams, transporto priemonėms.Rusijos kariuomenė nuolat apšaudo Mykolajivo sritį. Pavyzdžiui, liepos 30-ąją okupantai paleido ugnį į vieną iš Očakivo rajono bendruomenių. O liepos 27-ąją buvo apšaudyta Kucurubo bendruomenės Dmytrivkos gyvenvietė, du žmonės buvo sužeisti.https://t.me/chat_s_shayhet/4874

Premjeras: Ukrainos žemdirbiai jau prikūlė beveik 16,6 mln. tonų grūdųUkrainos žemdirbiai šįmet jau prikūlė beveik 16,6 mln. tonų grūdų.Tai antradienį per Vyriausybės posėdį pareiškė Ukrainos ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis, praneša „Ukrinform“.„Ukrainos žemdirbiai jau prikūlė beveik 16,6 mln. tonų grūdų, daugiausiai – Mykolajivo ir Odesos srityse. Akivaizdu, kad jų pakaks tiek Ukrainos vidaus poreikiams, tiek eksportui“, – sakė premjeras.Anot D. Šmyhalio, Ukraina ir ateityje išliks viena iš svarbiausių pasaulio aprūpinimo maistu garančių. Ir čia ji tikisi partnerių pagalbos – reikia daugiau oro gynybos sistemų ir pastovių didelio pralaidumo sausumos logistikos maršrutų, pažymėjo Vyriausybės vadovas.Kaip jau buvo pranešta, Rusijai pasitraukus iš grūdų iniciatyvos ir apšaudant Ukrainos uostų infrastruktūrą šalies pietuose, Kyjivas aktyviai ieško naujų grūdų transportavimo kelių.

Ukraina: Prigožinas iš Baltarusijos permeta „Wagner“ smogikus į Afrikos šalisPrivačios karinės kompanijos „Wagner“ vadeiva Jevgenijus Prigožinas naudojasi stovyklomis Baltarusijos teritorijoje, kad permestų savo smogikus į Afrikos šalis.Tai antradienį pranešė Ukrainos nacionalinis pasipriešinimo centras (NPC), kuriuo remiasi UNIAN.NPC duomenimis, šiomis dienomis iš Baltarusijos į Vakarų Afriką, Nigerio rajoną, išskrido dar vienas lėktuvas su „Wagner“ samdiniais.Pasak pogrindininkų, „vagneriečių“ perkvalifikavimo procesas stovyklose Baltarusijoje tęsiasi.„Tad „ Wagner“ veikia kaip karo eksportuotojas iš Ukrainos į visą pasaulį“, - pažymėjo NPC atstovai.Liepos 26 d. Nigerio kariškiai nuvertė demokratiškai išrinktą prezidentą Mohamedą Bazoumą. Po dviejų dienų generolas Abdourahamane`as Tchiani, nuo 2011 metų vadovavęs prezidento gvardijai, pasiskelbė naujuoju šalies lyderiu.Vakarų Afrikos valstybių ekonominė bendrija (ECOWAS) pareikalavo grąžinti demokratiškai išrinktą valdžią ir pareiškė, jog Bendrija „imsis visų reikiamų priemonių, kad Nigeryje būtų atkurta konstitucinė tvarka“. Bet chunta atmetė šį ultimatumą ir, kaip pranešė televizijos kanalas CNN, permeta į sostinę ginkluotąsias pajėgas, ruošdamasi atremti galimą užsienio karinę intervenciją.Nors Rusija viešai pasmerkė perversmą, pačiame Nigeryje įvyko nemažai akcijų, kurių dalyviai skandavo Maskvą palaikančius šūkius ir mojavo Rusijos vėliavomis.Rugpjūčio 6 d. buvo pranešta, kad vienas iš perversmo Nigeryje iniciatorių Salifou Modi išvyko į Malį, kur susisiekė su „Wagner“ nariais ir paprašė jų paramos.

Rusija tvirtina, kad Pokrovske smūgiavo į Ukrainos karinę vadavietęRusija antradienį pareiškė, kad jos pajėgos Rytų Ukrainos Pokrovsko mieste esą smūgiavo į ukrainiečių karinę vadavietę.Maskva taip tvirtino praėjus dienai po mirtinos atakos, kurios metu, anot Ukrainos pareigūnų, buvo apgadinti civiliniai statiniai.„Netoli Krasnoarmejsko gyvenvietės Donecko liaudies respublikoje buvo smogta į jungtinės Ukrainos karių grupės „Chortycia“ vadavietę“, – nurodė Rusijos gynybos ministerija, panaudodama rusišką Pokrovsko pavadinimą.

Zaporižios srityje nugriaudėjo virtinė sprogimųSprogimai antradienį, rugpjūčio 8 d., nugriaudėjo Bilmake, Pohovskio rajone, Zaporižios srityje. Yra žinoma apie mažiausiai 7 sprogimus.Tai pranešė RBC-Ukraine, remdamasi Melitopolio meru Ivanu Fiodorovu.„Prie Bilmako įsibrovėliai, rodos, parūkė labai nesėkmingai. Vietos gyventojai praneša apie mažiausiai 7 sprogimus“, – sakė meras.

Sakartvelo premjeras: mes jau seniai žinome, kad Rusija agresorėSakartvelo ministras pirmininkas Iraklijus Garibašvilis antradienį, minint 15-asias karo, per kurį buvo nuo šalies buvo atplėšti du regionai, metines pavadino Rusiją agresore.2008 metų rugpjūčio 8 dieną, Tbilisiui pradėjus plataus masto karinę operaciją prieš Pietų Osetijos separatistus, kurie apšaudė kartvelų kaimus regione, Rusija pasiuntė į Sakartvelą tūkstančius karių.„Mes jau seniai žinome, kad Rusija buvo agresorė, mes tai žinome ir visas pasaulis tai žino“, – sakė žurnalistams I. Garibašvilis.I. Garibašvilio vyriausybę opozicija kaltino prorusiškomis pažiūromis.Rusija 2008 metais sutriuškino nedidelę Sakartvelo kariuomenę ir per penkias dienas užėmė didelius teritorijos plotus, kol tuometinis Prancūzijos prezidentas Nicolas Sarkozy ėmėsi tarpininkauti sudarant paliaubas.Buvęs Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas, kuris 2008 metais davė leidimą kariniams veiksmams, gynė Maskvos veiksmus paskelbtame pareiškime.„Mūsų ginkluotosios pajėgos per penkias dienas greitai ir griežtai nubaudė arogantiškus nacionalistus“, – pareiškė jis socialinėje žiniasklaidoje.Jis taip pat kritikavo Vakarus už paramą tuometiniam Sakartvelo prezidentui Michailui Saakašviliui, brėždamas paraleles su Vakarų parama Kyjivui per Rusijos vykdomą invaziją į Ukrainą.„Kaip ir 2008 metų rugpjūtį, mūsų priešai bus sutriuškinti, o Rusija pasieks taiką savo sąlygomis“, – sakė jis.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad Kyjivas solidarizuojasi su Tbilisiu ir kad Rusija „daugiausiai sumokės“ už savo agresiją.„Ukrainiečiai solidarizuojasi su Sakartvelo žmonėmis, ir aš dėkoju visiems Sakartvelo piliečiams, kurie gina laisvę kartu su mumis“, – sakė jis.Per 2008 metų karą žuvo šimtai abiejų pusių karių ir civilių. Jungtinės Tautos teigė, kad apie 120 tūkst. žmonių buvo priversti palikti savo namus, nors daugelis jų vėliau sugrįžo.

Rusų karo tinklaraštininkai skelbia apie ukrainiečių desanto išsilaipinimą okupuotame Dniepro kranteNe mažiau kaip trimis Rusijoje veikiančiais karo propaganda užsiimančiais kanalais buvo pranešta apie ukrainiečių desanto išsilaipinimą okupuotame dešiniajame Dniepro krante, Kozači Laherių gyvenvietės apylinkėse (į šiaurę nuo Chersono, tačiau į pietus nuo Naujosios Kachovkos), rašo BBC rusų tarnyba.„Pasikalbėjus su patyrusiais tenai besibazuojančiais frontininkais tapo aišku, kas vyksta. Ryte išsilaipino gal 7-ios priešo desantininkų valtys, – rašoma kanale „Dva majora“. – Palaikomi artilerijos mūsų kariai – mobilizuoti ir sutartis sudarę savanoriai – pradėjo susišaudymą. Priešas pradėjo naudoti artileriją. Kad priešas neapsuptų mūsų apkasų, Rusijos pajėgų daliniai pasitraukė labiau į vakarus nuo Kozači Laherių.“„Priešas sėkmingai įsitvirtino mūsiškių [užimtame] Dniepro krante ir užėmė Kozači Laherių gyvenvietę, be to, net sugebėjo pralaužti primą tame rajone organizuotos mūsų gynybos liniją, kurią sudaro mobilizuotieji. Priešas per 800 metrų pasistūmėjo į gilumą“, – rašoma kanale „Trinadcatyj“.Tačiau Chersono srities okupacinės administracijos vadovas Vladimiras Saldo tvirtina, kad visi desantininkai, nors jų iš tikrųjų buvo, yra nukauti. Šios informacijos nėra patvirtinęs joks nepriklausomas stebėtojas.Vokietijoje dirbantis „Bild“ žurnalistas Julianas Repke taip pat atkreipė dėmesį į pirmiau pacituotus pranešimus ir nurodė, kad jau prieš porą dienų pats buvo gavęs informacijos apie vykdomą reidą, bet toji informacija jam buvo perduota tik pažadėjus neviešinti jos pirma laiko.

Lenkija siunčia papildomų karių sienos su Baltarusija apsaugaiLenkija siunčia papildomų karių prie savo sienos su Baltarusija. Gynybos ministerija patenkino atitinkamą pasienio apsaugos prašymą sustiprinti patruliavimą, pranešė lenkų agentūra PAP. Tai daroma dėl „dinamiškos padėties Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje“, agentūra cituoja Gynybos ministeriją.Jau pirmadienį Vidaus reikalų ministerija paskelbė, kad pasienio apsaugos tarnyba prašo dar 1 000 kareivių, nes esą daugėja neteisėtų mėginimų kirti sieną. Lenkija, be to, ne kartą reiškė savo susirūpinimą dėl to, kad Baltarusijoje yra rusų samdinių grupuotės „Wagner“ kovotojų.Baltarusijos duomenimis, „vagneriečiai“ karinėje stovykloje netoli Lenkijos sienos apmoko baltarusių kareivius. Lenkijos ministras pirmininkas Mateuszas Morawieckis sako, kad „Wagner“ kovotojų tikslas yra destabilizuoti NATO rytinį flangą. Dėl samdinių buvimo kaimyninėje šalyje nerimauja ir Latvija bei Lietuva, kurios tiesiogiai ribojasi su Baltarusija.

Pokrovske per rusų ataką sužeistas 81 žmogus, žuvo 7 Dviem Rusijos raketoms smogus gyvenamajam namui Ukrainos Pokrovsko mieste, 11 val. duomenimis, skelbiama apie 81 sužeistąjį. Tai pranešė srities gubernatorius Pavlo Kyrylenka.Žuvo 7 asmenys.Kaip skelbta anksčiau, Rusijos raketos pataikė į gyvenamąjį kvartalą, kuriame įsikūrę ir viešbučiai, restoranai bei parduotuvės.https://t.me/uniannet/107456

Rusija teigia, kad apšaudomas Donecko miestas Rusija skelbia, esą Ukrainos ginkluotosios pajėgos per maždaug valandą septynis kartus apšaudė Donecko miestą. Apie tai pranešė Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS. Antradienio rytą esą buvo apšaudyti Petrovskio, Kirovskio, Kuibyševskio ir Kyjevskio rajonai. Antradienį Ukrainos pajėgos 24 kartus apšaudė „Donecko liaudies respubliką“, teigiama toliau pranešime. Rytų Ukrainoje esantis Donecko miestas yra okupuotas rusų dalinių.

Britų žvalgyba: Kremlius stiprina nacionalinę gvardijąRusijos vadovybė stiprina nacionalinę gvardiją (Rosgvardiją). Prezidentas Vladimiras Putinas, anot britų žvalgybos, neseniai pasirašė įstatymą, kuriuo remiantis, Kremliaus šeimininkui tiesiogiai pavaldžios pajėgos galės būti apginkluotos sunkiąja kovine technika.„Šis žingsnis rodo, kad Kremlius stiprina Rosgvardiją kaip vieną iš pagrindinių organizacijų, užtikrinančių režimo saugumą“, – sakoma Gynybos ministerijos Londone pranešime. Po „Wagner“ grupuotės maišto Rosgvardijos vadas Viktoras Zolotovas, V. Putino patikėtinis, pareikalavo tankų ir didelio nuotolio sunkiųjų ginklų.„Nepaisant V. Zolotovo teiginių, kad jo daliniai per maištą „puikiai“ reagavo, nėra jokių įrodymų, kad Rosgvardija ėmėsi efektyvių priemonių prieš „Wagner“, – teigiama toliau. Tačiau sukilimas yra „būtent tokio pobūdžio grėsmė vidaus saugumui, kuriai malšinti ji buvo sukurta“.Britų gynybos ministerija nuo Rusijos invazijos pradžios Ukrainoje kasdien skelbia informaciją apie karo eigą. Maskva kaltina Londoną dezinformacijos kampanija.

„Energoatom“: Ukrainos atominės elektrinės žiemą veiks visu pajėgumuUkrainos atominės elektrinės, esančios Kyjivo kontroliuojamoje teritorijoje, iki žiemos pradės veikti visu pajėgumu ir aprūpins šalį elektros energija, pirmadienį pranešė Ukrainos atominės energetikos operatoriė.„Visa mūsų turima energija bus atiduota į elektros tinklą“, kai iki žiemos bus atlikti kai kurių reaktorių aptarnavimo darbai, žurnalistams sakė bendrovės „Energoatom“ vadovas Petro Kotinas.Jis kalbėjo pietų Ukrainoje esančioje Južnoukrainsko elektrinėje, pažymint vieno iš trijų reaktorių – kiekvieno iš jų galia siekia 1 000 megavatų – pakartotinį paleidimą.Šiuo metu Ukraina savo kontroliuojamoje teritorijoje turi tris elektrines su iš viso devyniais reaktoriais.„Žiemą pradėsime su devyniais reaktoriais, veikiančiais visu pajėgumu“, – sakė P. Kotinas, pridurdamas, kad keturi šiuo metu remontuojami reaktoriai pradės veikti iki lapkričio mėnesio, o bendras jų pajėgumas sieks beveik 7 600 megavatų.Ketvirtoji – didžiausia Europoje – atominė elektrinė yra Zaporižios AE, turinti šešis reaktorius. Nuo 2022 metų kovo mėnesio ją yra užėmusios Rusijos pajėgos.P. Kotinas pridūrė, kad labai svarbu atgauti Zaporižios AE, kurios galingumas yra 6 000 megavatų, kontrolę, kad būtų galima tiekti elektros energiją Ukrainai.Pasak jo, Ukrainos atominės elektrinės nebuvo „tiesiogiai paveiktos“ Rusijos smūgių energetikos infrastruktūrai praėjusių metų rudenį ir žiemą, dėl kurių buvo nutrauktas elektros tiekimas milijonams Ukrainos namų ūkių.„Energoatom“ vadovo nenustebino Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) generalinio direktoriaus Rafaelio Grossi pareiškimas, kad ant Zaporižios AE stogo sprogmenų nerasta.Liepos pradžioje Ukraina apkaltino Maskvą rengiant „provokaciją“, o kariuomenė pareiškė, kad ant trečiojo ir ketvirtojo reaktorių stogų buvo padėti „daiktai, panašūs į sprogstamuosius įtaisus“.TATENA ekspertai „turėjo labai ribotą prieigą. Jie galėjo patekti ant dviejų (iš šešių) reaktorių stogų. Jiems nebuvo leista patekti į kitus reaktorius... Jie (Rusijos kariai) paprasčiausiai neleidžia ten patekti“, – sakė P. Kotinas.

Ukraina praneša, kad žuvusių Rusijos karių skaičius išaugo iki 250 800Nuo plataus masto invazijos pradžios 2022 metų vasario 24-ąją iki šių metų rugpjūčio 8 dienos Ukrainos gynybos pajėgos likvidavo 250 800 rusų įsibrovėlių, iš jų 560 – vien pirmadienį, pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Be to, iki rugpjūčio 8 dienos Ukrainos gynėjai sunaikino 4 254 rusų tankus (+10 per pastarąją parą), 8 278 (+8) šarvuotas kovos mašinas, 4 996 (+19) artilerijos sistemas, 709 (+0) daugkartinio paleidimo sistemas, 468 (+1) oro gynybos sistemas, 315 (+0) karo lėktuvų, 312 (+1) sraigtasparnių, 4 158 (+4) operatyvinio ir taktinio lygio bepiločius orlaivius, 1 377 (+0) sparnuotąsias raketas, 18 (+0) karo laivų / katerių, 7 460 (+9) sunkvežimių ir autocisternų ir 737 (+2) specializuotos įrangos vienetus, feisbuke pranešė Generalinis štabas.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, per praėjusią parą Ukrainos fronto linijose įvyko 37 mūšiai.

Prancūzijos atstovė po derybų dėl Ukrainos: tai, kas mums buvo sakyta, akivaizdžiai nepasitvirtinoUkraina pirmadienį pareiškė esanti „patenkinta“ savaitgalį Saudo Arabijoje vykusiu aukščiausiojo lygio susitikimu dėl taikos susitarimo siekiant nutraukti kovas, į kurį Maskva nebuvo pakviesta.Džidoje vykusiame taikos aukščiausiojo lygio susitikime dalyvavo atstovai iš maždaug 40 šalių, įskaitant Kiniją, Indiją, JAV ir Ukrainą.„Esame labai patenkinti aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatais, – sakė Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas. – Susitikimas Saudo Arabijoje – tai pasirengimas pasauliui, kuriame nėra vietos laukinei (Rusijos) agresijai“.Jis sakė, kad susitarta dėl kito susitikimo, „tačiau tikslių datų nėra“, ir teigė, kad „jame dalyvaus dar daugiau šalių“. Taip pat, pasak jo, Kinijos atstovas „dalyvauja visuose renginiuose“. „Nėra jokio pagrindo manyti, kad principas „nieko apie Ukrainą be Ukrainos“ yra pažeidžiamas“, – pridūrė jis.Rusija anksčiau sakė, kad taikos susitarimas įmanomas tik tuo atveju, jei Kyjivas sudės ginklus.Pasaulio Pietūs – už taiką ir demokratijąPrancūzijos valstybės sekretorė Europos reikalams Laurence Boone taip pat teigiamai įvertino Saudo Arabijoje vykusį susitikimą dėl taikos Ukrainoje, nes pasaulio Pietų šalių delegatai pademonstravo, kad jie yra taikos ir demokratijos apsaugos pusėje. Taip L. Boone sakė interviu Prancūzijos naujienų kanalui LCI, pranešė „Ukrinform“.„Manau, labai teigiamas dalykas tas, kad Saudo Arabijoje matėme daug įvairių šalių, įskaitant BRICS – Braziliją, Kiniją, Pietų Afriką, – apie kurias mums buvo sakoma, kad pasaulio Pietūs neapsisprendę, kieno pusėn stoti. Tačiau akivaizdu, kad jos yra taikos, demokratijos ir sienų apsaugos pusėje. Taigi tai pirmas itin pozityvus momentas (derybose – red.) – dalyvių skaičius ir dalyvavusios šalys“, – sakė valstybės sekretorė.Jos nuomone, džiugu matyti, kad visos šios šalys dirba kartu, nes joms rūpi katastrofiškos Rusijos karo prieš Ukrainą pasekmės maisto saugumui ir „iššūkis JT Chartijos principams, t. y. teritorinio vientisumo su aiškiai apibrėžtomis sienomis principams“.L. Boone pabrėžė, kad visos šalys remiasi prezidento V. Zelenskio pasiūlytu 10 punktų taikos planu ir toliau dirbs prie jo, „o tai yra labai teigiamas ženklas“. Ji pridūrė, kad pagrindinis šių susitikimų tikslas – „parengti taikos planą, kurį Ukraina galės pateikti, kai nuspręs tai padaryti, ir kurį palaikys dauguma pasaulio šalių“.Kaip pranešta anksčiau, rugpjūčio 5-6 dienomis Džidoje įvyko antrasis diplomatinių patarėjų nacionalinio saugumo klausimais ir politikos vadovų lygio susitikimas dėl pagrindinių taikos principų, grindžiamų Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pateikta taikos formule.Pasak Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojo Ihorio Žovkvos, susitikime dalyvavusios šalys aptarė, kaip prisiimti atsakomybę už tam tikrų Ukrainos taikos formulės punktų bendrą rengimą ir lyderystę.

Ukraina prašo JAV raketų ATACMSUkrainos užsienio reikalų ministras Dmytras Kuleba paprašė Jungtinių Valstijų ATACMS ilgojo nuotolio raketų. Šį pageidavimą jis pareiškė per pokalbį telefonu su amerikiečių kolega Antony‘iu Blinkenu, rašė D. Kuleba X tinkle (tviteryje).„Per mūsų pokalbį telefonu A. Blinkenas ir aš aptarėme tolesnius žingsnius, siekiant išplėsti pasaulio paramą taikos formulei ir sprendimus, kaip išplėsti grūdų eksportą“, – toliau teigė ministras, kurį cituoja agentūra „Reuters“. Jis padėkojęs JAV už suteiktą paramą ir pabrėžęs būtinybę pagerinti Ukrainos tolimojo nuotolio pajėgumus pristatant ATACMS.

Rusijos moksleiviams parengtas naujas istorijos vadovėlis, kuriame liaupsinama invazija į UkrainąRusijos švietimo ministras Sergejus Kravcovas pristatė naują istorijos vadovėlį, kuriame išdėstytas valstybės požiūris į Ukrainos karą. Per mažiau nei penkis mėnesius parašyta knyga skirta vienuoliktokams, t. y. maždaug 17 metų amžiaus moksleiviams. Ji apima laikotarpį nuo 1945 metų iki XXI amžiaus, sakė ministras.„Yra svarbu“ supažindinti mokinius su 2022 m. vasarį pradėtos Rusijos karinės operacijos tikslais – „demilitarizuoti“ ir „denacifikuoti“ Ukrainą, kalbėjo S. Kravcovas.Knygoje giriama Rusijos kariuomenė, kuri 2014 m. Krymo pusiasalyje „išgelbėjo taiką“. Joje, be to, kritikuojamos Vakarų Rusijai įvestos sankcijos, kurios esą yra blogiau nei Napoleono invazija į Rusiją 1812 m.Ant vadovėlio, kuris nuo rugsėjo 1 dienos bus prieinamas „visose mokyklose“, viršelio pavaizduotas Rusijos tiltas, jungiantis aneksuotą Krymą su žemynine dalimi. Šis tiltas laikomas prezidento Vladimiro Putino valdymo simboliu ir per karą jau ne kartą buvo atakuotas.Pasibaigus puolimui Ukrainoje, „po mūsų pergalės, mes papildysime šią knygą“, teigė S. Kravcovas.

Per Rusijos raketų smūgį Ukrainos Pokrovsko mieste žuvo aštuoni žmonėsDviem Rusijos raketoms smogus gyvenamajam namui Pokrovsko mieste Donecko srityje, Ukrainos duomenimis, žuvo aštuoni žmonės. Tarp jų yra penki civiliai, pranešė srities gubernatorius Pavlas Kyrylenka, kuriuo remiasi agentūra „Reuters“. Mažiausiai 31 žmogus buvo sužeistas.Antroji raketa į Ukrainos kontroliuojamą miestą netoli fronto linijos smigo praėjus 40 minučių po pirmosios. Pasak liudininkų, per šį smūgį buvo sužeisti ir žuvo gelbėtojai.Pasak P. Kyrylenkos, raketos pataikė į gyvenamąjį kvartalą, kuriame įsikūrę ir viešbučiai, restoranai bei parduotuvės.Maskva smogė „įprastam gyvenamajam namui“, tviteryje rašė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Kartu jis paskelbė tipinio penkių aukštų daugiabučio, kurio viršutiniai aukštai sugriauti, nuotraukas.

Pentagonas patvirtino pirmosios „Abrams“ tankų partijos siuntimą UkrainaiJAV patvirtino pirmosios „Abrams“ kovinių tankų partijos siuntimą į Ukrainą, paskelbė JAV kariuomenės įsigijimo vadovas Dougas Bušas.Ukrainą jie turėtų pasiekti rudens pradžioje.D. Bušas sakė, kad bus perduoti ne tik tankai, bet ir visas jiems palaikyti ir prižiūrėti reikalingos įrangos paketas.Sausio pabaigoje Vašingtonas paskelbė apie sprendimą aprūpinti Ukrainą 31 tanku „Abrams“. Jie turėtų atvykti rugsėjį, o rugpjūtį kelios transporto priemonės bus išsiųstos į Vokietiją, kur bus atliktas galutinis remontas ir modernizavimas.

Analitikai: tarp Rusijos ir Kinijos ryškėja nesutarimai JAV Karo tyrimų institutas (ISW) savo naujausioje apžvalgoje teigia, kad Kinija vis labiau nesutaria su Rusija dėl bet kokio susitarimo, kuriuo siekiama užbaigti karą Ukrainoje. „Financial Times“ pranešė, kad Kinijos atstovai susitikime Džidoje buvo „konstruktyvūs“ ir „siekė parodyti, kad Kinija nėra Rusija“. Leidinys taip pat citavo vieną iš derybose dalyvavusių Europos diplomatų, sakiusį kad „pats Kinijos dalyvavimas rodo, kad Rusija tampa vis labiau izoliuota“. Kinijos delegacija išreiškė ir pasirengimą dalyvauti kitame panašaus formato susitikime, kuriame greičiausiai taip pat nedalyvaus Rusija. Šaltinis Rusijoje taip pat tvirtina, kad Rusija atmetė Kinijos 12 punktų taikos planą dėl karo Ukrainoje, kurį Kinijos delegacija dar kartą pateikė per derybas Saudo Arabijoje, ir kad kai kurie Kinijos elito atstovai slapta išreiškia savo nepasitenkinimą Rusijos vadovybės elgesiu dėl taikaus karo Ukrainoje sureguliavimo. „Šie pranešimai iš Saudo Arabijos derybų ir šaltinių teiginiai, jei jie teisingi, atitinka ankstesnius ISW vertinimus, kad Kinija nėra visiškai solidari su Rusija Ukrainos klausimu ir kad Rusijos ir Kinijos santykiai nėra „partnerystė be ribų“, kaip Kremlius to nori“, – teigia analitikai.

Rusai apšaudė Charkivo sritį, pranešama apie aukas Rusijos įsibrovėliai smogė Charkivo regionui valdomomis oro bombomis, dėl kurių žuvo du žmonės. Vėliau okupantai surengė antrą išpuolį – panaudojo kasetinius šovinius, dėl ko buvo sužeisti gelbėtojai ir policininkas.„Rusai keturiomis valdomomis oro bombomis apšaudė Krugliakivkos kaimą Kupjano rajone. Jie pataikė į privačius namus. Pirminiais duomenimis, du civiliai žuvo“, – sakė Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas. „Telegram“ pažymima, kad per išpuolį buvo sužeisti penki žmonės.Vėliau Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenko pareiškė, kad rusai su kasetiniais šaudmenimis atakavo ir Kupjano rajoną.„Nuo oro bombardavimo užsidegė privatus namas. Žuvo 45 metų moteris ir 65 metų vyras. Dar du civiliai buvo sužeisti. Į smūgio vietą atvykus teisėsaugos pareigūnams ir greitosios pagalbos darbuotojams , priešas vėl apšaudė kasetiniais šaudmenimis. Sužeisti 2 Valstybinės pagalbos tarnybos gelbėtojai ir Charkovo srities policijos tyrėjas“, – rašė Klymenko „Telegram“ kanale.https://t.me/ermaka2022/3396?single

Po Rusijos atakos į gyvenamąjį daugiaaukštį žuvo 5 asmenys Po Rusijos raketų atakų prieš Pokrovską sužeistųjų skaičius išaugo iki 31, įskaitant 1 vaiką. Tarp jų yra 19 policijos pareigūnų, 5 Valstybinės pagalbos tarnybos gelbėtojai. Žuvo 5 žmonės. Nuolaužų analizė tęsiama, pranešė Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenko.Pranešama, kad per atakas Pokrovske apgadinti devynių ir penkių aukštų pastatai, privataus sektoriaus gyvenamieji pastatai, viešbutis, restoranai, parduotuvės, administraciniai pastatai.https://twitter.com/den_kazansky/status/1688603781468917760?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1688603781468917760%7Ctwgr%5Efb173c9b52bec40b656518ac9bd5164486b7b648%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fukraine-russia-war-latest-12541713

Zaporižios srityje sunaikintas Rusijos sraigtasparnisUkrainos kariuomenė sunaikino Rusijos sraigtasparnį Ka-52. Tai atsitiko Zaporižios srities Robotyno rajone.Remiantis duomenimis iš atvirų šaltinių, vienas toks sraigtasparnis kainuoja 16,1 milijono dolerių arba 484 milijonus rublių.https://t.me/otarnavskiy/190

Pentagonas: suremontuoti visi Ukrainai skirti tankai „Abrams“Visų Ukrainai skirtų tankų „Abrams“ remontas jau baigtas. Tai pirmadienį pareiškė Pentagono atstovas Dougas Bushas.„Jie jau suremontuoti. Dabar turi būti nugabenti į Europą ir Ukrainą, kartu su šaudmenimis, atsarginėmis dalimis, įranga“, - sakė pareigūnas per spaudos konferenciją, komentuodamas 31 tanko „​ M1A1 Abrams“ pristatymą Ukrainai. Anot jo, terminas, kada šios mašinos gali pasiekti Ukrainą, tebėra „ankstyvas ruduo“.Sprendimą nusiųsti Ukrainai tankų „Abrams“ sausio mėnesį paskelbė JAV prezidentas Joe Bidenas. Iš pradžių manyta, kad jų pristatymas gali užtrukti netgi ilgiau kaip metus, tačiau ukrainiečių prašymu terminas buvo sutrumpintas, kai jie sutiko vietoj iš pradžių planuotų „M1A2 Abrams“ gauti suremontuotus senesnės versijos tankus „M1A1 Abrams“.Remontą atliko tankų gamintojas koncernas „General Dynamics“. Jau gegužę Vokietijoje pradėti Ukrainos kariškių mokymai, skirti „Abrams“ priežiūrai ir logistikai.Kaip sakė D. Bušas, JAV pavyko padidinti artilerijos šaudmenų gamybą iki dabartinio 24 tūkst. vienetų per mėnesį lygio (nuo 14 tūkst. iki šiol). Tikimasi, kad netrukus šaudmenų gamyba pasieks 28 tūkst., „orientuojantis į daugiau kaip 80 tūkst. kitais metais“, pridūrė pareigūnas.Įprastinių 155 mm sviedinių haubicoms atsargų mažėjimas buvo viena iš priežasčių, dėl kurių JAV nusprendė perduoti Ukrainai kasetinių šaudmenų. Jie turi užpildyti spragą, kol JAV gynybos pramonė atitinkamai padidins sviedinių gamybą.

Rusijos ir Kinijos užsienio reikalų ministrai per pokalbį telefonu aptarė „karštas temas“Tęsiantis karui Ukrainoje, Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas vėl kalbėjosi telefonu su kolega iš Kinijos Wang Yi. Buvo aptarta virtinė „karštų temų“, įskaitant „Ukrainos krizę“, pirmadienį pranešė Rusijos užsienio reikalų ministerija.Abiejų diplomatijos vadovų pokalbis telefonu vyko po savaitgalį Saudo Arabijoje surengto Ukrainos klausimui skirto susitikimo, kuriame Kinija dalyvavo, tačiau į kurį Rusija nebuvo pakviesta. Pekinas laikomas vienu svarbiausių Maskvos partnerių.Rusija, kuri šiuo metu yra okupavusi apie 20 proc. Ukrainos valstybės teritorijos, kritikavo susitikimą Džidoje. Tokie susitikimai nedalyvaujant Maskvai „neturi nė mažiausios pridėtinės vertės“, – aiškino Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova.Dvi dienas trukusiame susitikime Saudo Arabijoje 40 šalių atstovai, įskaitant Ukrainos, diskutavo apie galimą taikų sprendimą Rusijos užpultai šaliai. Kinijos dalyvavimą jame diplomatai įvertino kaip ypatingą laimėjimą.Po Wang Yi pokalbio su S. Lavrovu Kinijos užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad Kinija nori išlaikyti savo nepriklausomą ir nešališką poziciją dėl Ukrainos. Kinija esą visuose daugiašaliuose tarptautiniuose forumuose bus „objektyvus ir racionalus balsas“ ir „aktyviai skatins taikos derybas“.

Rusai apšaudė Donecko sritį: pranešama apie aukasVolodymyras Zelenskis pirmadienio vakarą „Telegram“ kanale paskelbė apie rusų ataką Donecko srityje. Anot jo, yra žuvusių.„Pokrovsko miestas, Donecko sritis. Donbasas, iš kurio Rusija bando palikti tik suskaldytus ir apdegusius akmenis. Du raketų smūgiai. Nukentėjo paprastas gyvenamasis namas. Deja, yra aukų. Įvykio vietoje dirba gelbėtojai ir visos reikalingos tarnybos. Žmonių gelbėjimas tęsiasi.Turime sustabdyti Rusijos terorą. Kiekvienas, kuris kovoja už Ukrainos laisvę, gelbsti gyvybes. Kiekvienas pasaulyje, kuris padeda Ukrainai, nugalės teroristus kartu su mumis. Rusija turės atsakyti už viską, ką padarė šiame siaubingame kare“, – rašo Ukrainos prezidentas. Skelbiama, kad smogta gyvenamajam pastatui. https://t.me/V_Zelenskiy_official/7295

Ukraina: per pastarąją parą Kupiansko kryptimi apšaudyta 508 kartus Kupiansko kryptimi Rusijos pajėgos per pastarąją parą 508 kartus apšaudė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pozicijas ir 14 kartų panaudojo kovinius lėktuvus.Tai pareiškė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Rytų grupės atstovas spaudai Serhijus Čerevatas, praneša „Ukrinform“.„Per šią dieną rusai 12 kartų bandė šturmuoti mūsų pozicijas Petropavlivkos, Sinkivkos, Peršotravnevės apylinkėse Kupiansko kryptimi. Tai buvo veltui. Jie panaudojo visų tipų ir kalibrų artileriją, apšaudė mūsų pozicijas 508 kartus ir įsiveržė kovos lėktuvais ir sraigtasparniais 14 kartų“, – sakė Čerevatas.Pasak jo, 34 įsibrovėliai žuvo ir 82 buvo sužeisti atremiant Rusijos atakas. Atstovas taip pat pažymėjo, kad Ukrainos gynėjai numušė naujausią priešo tanką T-90, sunaikino du minosvaidžius.

Zelenskis atsakė, ar karas bus perkeltas į Rusijos teritorijąVolodymyras Zelenskis dar kartą pabrėžė, kad užpuolikai rusai privalo palikti Ukrainos teritoriją.Prezidentas V. Zelenskis, komentuodamas Ukrainos karių atsakomąjį puolimą, pareiškė, kad Ukraina neplanuoja perkelti karo į Rusijos teritoriją. Jis pabrėžė, kad tai niekada nebuvo tikslas, nes Ukraina išlaisvina tik savo teritorijas, rašo UNIAN. „Rusija, skirtingai nei mes, gali baigti šį karą greičiau, be nereikalingų aukų. Kad jie galvotų ne apie mūsų, o apie nereikalingas savo kariuomenės aukas. Jie turi palikti mūsų teritoriją. Ukraina nesiruošia tęsti karo šioje teritorijoje. Tai niekada nebuvo mūsų tikslas. Mes išlaisviname tik savo teritorijas. Jie turi, kur grįžti. Bet mes neturime. Jie turi, kur eiti, o mes ne. Nes čia vienintelė mūsų žemė“, – sakė jis interviu Lotynų Amerikos žiniasklaidai, rašo Argentinos leidinys „La Nacion“.V. Zelenskis taip pat pakomentavo Ukrainos karių kontrpuolimą. Jis pabrėžė, kad nors operacija vyksta lėčiau, nei norėtųsi, iniciatyva yra Ukrainos rankose.

Ukrainos URM paneigė informaciją, esą 40–60 proc. šalies diplomatų negrįžta į tėvynęUkrainos užsienio reikalų ministerija pareiškė, jog žiniasklaidoje skelbiama informacija, kad 40-60 proc. šalies diplomatų negrįžta į tėvynę, neatitinka tikrovės.„Leidinys „Zerkalo nedeli“ paskelbė naujieną, kad esą 40-60 proc. ukrainiečių diplomatų negrįžta į Ukrainą. Ši informacija visiškai neatitinka tikrovės. Iš tikrųjų situacija tokia: nuo 2022 metų vasario 24 d., pasibaigus komandiruotėms, 18 karjeros diplomatų, taip pat 15 darbuotojų, dirbusių pagal sutartis, paliko Užsienio reikalų ministeriją ir negrįžo į Ukrainą. Pastaroji kategorija buvo įdarbinta užsienyje nustatytam laikotarpiui be įsipareigojimo toliau dirbti Užsienio reikalų ministerijoje. Tad jei mes kalbame apie diplomatinės tarnybos sistemą, negrįžo 18 žmonių“, – į agentūros „Interfax-Ukraina“ paklausimą atsakė Ukrainos URM.Pasak jos atstovų, Ukrainos diplomatinėse įstaigose užsienyje iš viso dirba 1485 žmonės.„Tad negrįžusieji iš tikrųjų tesudaro 1 proc.“, – pridūrė URM atstovai.Jie pabrėžė, kad užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba laikosi aiškios pozicijos: visi be išimties diplomatai privalo vykdyti URM įsakymus grįžti į šalį, pasibaigus jų komandiruotėms.„Pažymėtina, kad „Zerkalo nedeli“ publikacija, kurioje pateikiama melaginga informacija, sutapo su Rusijos užsienio žvalgybos tarnybos pradėta diskreditavimo kampanija prieš Ukrainos diplomatus“, – pridūrė ministerijos atstovai.Anksčiau leidinys „Zerkalo nedeli“ paskelbė straipsnį, kuriame rašoma, kad nuo 2022 metų pradžios iš Ukrainos ambasadų užsienyje negrįžo nuo 40 iki 60 proc. diplomatų.

Kinija nori išlaikyti „nešališką poziciją“ dėl UkrainosPasisakydama už politinį sprendimą kare, Kinija teigia, kad nori išlaikyti savo nepriklausomą ir nešališką poziciją dėl Ukrainos. Tai, remiantis Užsienio reikalų ministerijos pranešimu, Kinijos diplomatijos vadovas Wang Yi per pokalbį telefonu pirmadienį pareiškė savo Rusijos kolegai Sergejui Lavrovui. Kinija esą visuose daugiašaliuose tarptautiniuose forumuose bus „objektyvus ir racionalus balsas“ ir „aktyviai skatins taikos derybas“, informuoja agentūra „Reuters“.Prieš tai ministerija pranešė, kad tarptautiniai pokalbiai dėl taikaus Ukrainos krizės sprendimo Saudo Arabijoje savaitgalį prisidėjo prie tarptautinio konsensuso stiprinimo.Sekmadienį pasibaigusiuose pokalbiuose Džidoje dalyvavo daugiau kaip 40 šalių, įskaitant Kiniją, Indiją, JAV, taip pat Europos šalis. Rusija į konsultacijas nebuvo pakviesta.

Atviroje jūroje sprogo mina, kurią bangos nešė į Odesos pakrantęAtviroje jūroje sprogo mina, kurią audra nešė į Juodosios jūros pakrantę Odesos srityje.Kaip rašo „Ukrinform“, Ukrainos pietų gynybos pajėgos tai pranešė pirmadienį „Telegram“ kanale.Kariškiai užfiksavo sprogimą, būdami už daugiau kaip kilometro nuo vandens stulpo.Ukrainos pareigūnai įspėja piliečius, kad minų pavojus tebėra didelis.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, dar vieną jūrinę miną audra išmetė į Juodosios jūros pakrantę Mykolajivo srityje. Gynybos pajėgų specialistai ją sunaikino kontroliuojamu sprogdinimu.https://t.me/odesacityofficial/20179

Lenkijos pasienio apsauga prašo daugiau karių sienos su Baltarusija apsaugaiLenkijos pasienio apsauga prašo dar 1 000 karių sienos su Baltarusija apsaugai. To priežastis – daugybė migrantų bandymų neteisėtai kirsti sieną.Pasienio apsauga paprašė kariuomenės skirti kareivių, pirmadienį Varšuvoje sakė vidaus reikalų viceministras Maciejus Wasikas. „Pasienyje mums reikia daug daugiau pajėgų“, – pareigūną citavo agentūra PAP.M. Wasikas apkaltino baltarusių pasieniečius organizuojant neteisėtą pabėgėlių sienos kirtimą. „Tai būtų neįmanoma be Baltarusijos institucijų dalyvavimo“, – teigė jis. Pasienyje esą daugėja ir atvejų, kai pabėgėliai užpuola pasieniečius ir kareivius.Prie Lenkijos rytinės sienos su Baltarusija, kuri yra ir ES bei NATO išorės siena, ankstesniais duomenimis, jau sutelkta 5 000 pasieniečių ir 2 000 karių. Jie turėtų sulaukti 500 policininkų paramos.Pasienio tarnybos duomenimis, šeštadienį sieną kirsti mėgino 160 migrantų, sekmadienį – 147. Pasak pasienio apsaugos vado Tomaszo Pragos, šiais metais atitinkami skaičiai yra gerokai didesni nei 2022-aisiais. Jis nelegalią migraciją pavadini Baltarusijos vykdomo hibridinio karo dalimi. Žmonės iš Afganistano. Sirijos, Bangladešo, Šri Lankos, Alžyro ir kitų šalių mėgina pert Baltarusiją patekti į Lenkiją, o t. y. į ES.Baltarusijoje pasirodžius Rusijos privačiai kariuomenei „Wagner“, Lenkijos ginkluotosios pajėgos karinei sienos apsaugai jau permetė papildomų dalinių į rytus.

Zelenskis: Rusija gali likti be laivų, jei ir toliau atakuos Ukrainos uostusRusija iki karo pabaigos liks be laivų, jei ir toliau atakuos Ukrainos uostus.Kaip praneša „Ukrinform“, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tai pareiškė interviu Lotynų Amerikos žiniasklaidai.Kaip pažymėjo V. Zelenskis, Maskva užblokavo Juodąją jūrą, ypač Ukrainos teritorinius vandenis. Todėl Ukraina dabar turi įrodyti, kad turi teisę importuoti ir eksportuoti prekes savo teritoriniuose vandenyse.„Jei Rusija ir toliau dominuos Juodojoje jūroje ir ją blokuos, naudodama raketas, tai Ukraina darys tą patį, o tai yra teisingas mūsų galimybių gynimas. Jei jie ir toliau šaudys, tai, nors mes neturime tiek daug ginklų, iki karo pabaigos jie gali likti be laivų. Būtent tai norime jiems parodyti“, – pabrėžė prezidentas.Anot jo, dabar okupantai rusai negali laimėti, todėl nori įstumti Ukrainą į aklavietę, naudodami ginklus ir smurtą. „Ukraina tikrai reaguos į bet kokius išpuolius prieš civilius gyventojus ir grūdų koridorius“, – pareiškė V. Zelenskis.Prezidentas pabrėžė, kad Maskva bando vykdyti Juodosios ir Azovo jūrų kolonizacijos politiką, bet ji neturi teisės spręsti, ką Ukraina gali gaminti ir eksportuoti.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Rusija smogiamaisiais bepiločiais orlaiviais atakavo pietinius Odesos srities rajonus. Dėl Rusijos kariuomenės atakų kilo gaisrai uostų ir pramoninės infrastruktūros objektuose, nukentėjo elevatorius.Pažymima, kad dronai buvo paleisti iš Azovo jūros per Juodąją jūrą.Pietų operatyvinės karinės vadovybės atstovai pridūrė, kad priešas specialiai mėgina sunaikinti Dunojaus uostų infrastruktūrą, atakuodamas elevatorius ir grūdų saugyklas.

Rusijos kariškiai apšaudė Nikopolį, yra aukųRusijos kariškiai apšaudė Dnipropetrovsko srities Nikopolio miestą, vienas žmogus žuvo, o dar vienas buvo sužeistas.Tai pirmadienį pranešė Ukrainos generalinio prokuroro biuras, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Vadovaujant Dnipropetrovsko srities prokuratūrai, pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje dėl karo įstatymų ir papročių pažeidimo, susijusio su tyčiniu nužudymu (Ukrainos baudžiamojo kodekso 438 straipsnio 2 dalis).Pasak tyrėjų, rugpjūčio 7 d. Rusijos kariškiai du kartus apšaudė Nikopolį. Preliminariais duomenimis, buvo šaudoma iš vamzdinės artilerijos.Žuvo 36 metų vyras, dar vienas vietinis gyventojas sužeistas.Nukentėjo privatūs namai, ūkiniai pastatai, automobiliai, elektros perdavimo linijos ir dujotiekis.Imamasi priemonių šalies agresorės kariuomenės įvykdytam nusikaltimui užfiksuoti.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Rusijos kariškiai pastarąją parą apšaudė devynis Ukrainos regionus.https://t.me/Yevtushenko_E/4837

Rusija praneša apie teritorinius laimėjimus Ukrainos šiaurės rytuose, Kyjivas tai neigiaRusija pareiškė pasiekusi teritorinių laimėjimų palei frontą prie Kupjansko Ukrainos šiaurės rytuose. Per praėjusias tris dienas rusų kareiviai 11 km ilgio atkarpoje įsiveržė „tris kilometrus gilyn į priešo gynybą“, pirmadienį Maskvoje pareiškė Gynybos ministerija. Kariuomenė esą pagerino savo padėtį palei tenykštį frontą ir toliau atremia Ukrainos kontratakas.Tuo tarpu Ukrainos gynybos viceministrė Hanna Maliar pranešė, kad ukrainiečių pajėgoms pavyko sustabdyti Rusijos dalinių veržimąsi, be kita ko, Kupjanske. „Kupjansko sektoriuje priešas ieško silpnų vietų mūsų gynyboje“, – rašė ji „Telegrame“ tinkle.Ukrainos ginkluotosios pajėgos teritoriją aplink Kupjansko miestą Charkivo srityje praėjusį rugsėjį atsikovojo iš Rusijos. Rusija jau kelias savaites iš naujo intensyvina savo atakas regione.

Ukrainos generolas: rusai panaudojo cheminius šaudmenis Novodanylivkos rajonePraėjusią parą, rugpjūčio 6-ąją, Rusijos kariškiai panaudojo cheminius šaudmenis Novodanylivkos rajone (Zaporižios sritis).Tai pirmadienį „Telegram“ kanale pranešė Taurijos operatyvinės-strateginės kariuomenės grupuotės vadas generolas Oleksandras Tarnavskis, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Priešas, pažeisdamas visas konvencijas, tebenaudoja cheminius šaudmenis“, – pareiškė O. Tarnavskis.Jis informavo, kad praėjusią parą priešas du kartus apšaudė Novodanylivkos gyvenvietę iš reaktyvinių salvinės ugnies sistemų šaudmenimis, kuriuose buvo cheminės medžiagos (tikriausiai chlorpikrino). Laimė, žmonės nenukentėjo.„Rusai daro viską, kad sustabdytų mūsų judėjimą. Bet jiems nepavyks“, – sakė O. Tarnavskis.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, praėjusią savaitę Rusijos pajėgos suintensyvino apšaudymus Ukrainos rytuose ir ten paleido beveik pusę milijono šaudmenų.

Į Ukrainos karių mokymo misiją JK išvyko trečioji Lietuvos karių pamainaLietuvos kariuomenė praneša , kad šeštadienį į tarptautinę Ukrainos karių mokymo misiją „Interflex“ Jungtinėje Karalystėje išvyko trečioji Lietuvos karių pamaina.Skelbiama, kad mokymo grupė suformuota iš dešimties Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos (LKM) karių, penkių – Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro, dviejų – Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko ir Daktaro Jono Basanavičiaus Karo medicinos tarnybos kario.„Mokymo grupės tikslas bazinių karinių mokymų metu perteikti žinias ir įgūdžius Ukrainos kariams, kurie reikalingi išgyventi ir sėkmingai kovoti mūšio lauke. Kariams bus organizuojami ginklų valdymo, šaudybos, technikos atpažinimo, medicinos ir inžineriniai mokymai, vyks pratybos, susijusios su taktiniais veiksmais apgyvendintoje ir miškingoje vietovėje“, – mintimis dalijosi Lietuvos karinio mokymo grupei misijoje vadovaujantis LKM Brigados generolo Kazio Veverskio poligono viršininkas mjr. Kęstutis Čekavičius.Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos vadas įteikė išvykstantiems kariams Lietuvos valstybės vėliavą ir palinkėjo garbingai atstovauti Lietuvos valstybei, profesionaliai perteikti savo žinias ir įgūdžius Ukrainos kariams.

Mykolajivo srityje per audrą jūra išmetė į krantą dar vieną jūrinę minąMykolajivo srityje audra į Juodosios jūros krantą išmetė dar vieną jūrinę miną.Pietų operatyvinė karinė vadovybė, kuria remiasi „Ukrinform“, tai pranešė pirmadienį feisbuke.Gynybos pajėgų specialistai miną sunaikino kontroliuojamu sprogdinimu. Prieiga prie pavojingo objekto aptikimo vietos šiuo metu yra apribota.Pietų operatyvinės karinės vadovybės duomenimis, nuo metų pradžios Gynybos pajėgos Juodosios jūros pakrančių vandenyse aptiko mažiausiai 31 miną.Kariškiai pabrėžia, kad, stojus audringiems orams, minų pavojus Juodosios jūros pakrantėje gerokai išauga.Daugeliu atvejų minos sprogsta, susidūrusios su kitais objektais tiesiog vandenyje arba išmestos į krantą.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, liepos pabaigoje į paplūdimį Odesos srityje bangos išmetė jūrinę miną.

Po susitikimo dėl Ukrainos – reakcija iš nepakviestos RusijosPo savaitgalio derybų Saudo Arabijoje, kuriose Maskva nedalyvavo, Rusija pirmadienį pareiškė, kad taikos susitarimas su Ukraina įmanomas tik tuo atveju, jei Kyjivas sudės ginklus.Džidoje vykusiame aukščiausiojo lygio taikos susitikime dalyvavo maždaug 40-ies šalių, įskaitant Kiniją, Indiją, JAV ir Ukrainą, atstovai.Rusija, kuri nebuvo pakviesta, pareiškė, kad sprendimas įmanomas, jei Ukraina „nutrauks karo veiksmus ir teroristinius išpuolius“ ir jei Vakarų šalys nutrauks ginklų tiekimą Kyjivui.Ji taip pat paragino Ukrainą perduoti Maskvai savo okupuotas teritorijas.„Turi būti patvirtinti pirminiai Ukrainos suvereniteto pagrindai – neutralios, neprisijungusios ir nebranduolinės valstybės statusas“, – sakoma Užsienio reikalų ministerijos atstovės spaudai Marijos Zacharovos pareiškime.Praėjus daugiau nei metams po Maskvos pradėtos karinės invazijos Ukrainoje, Kyjivo pajėgos tęsia ilgai lauktą kontrpuolimą, siekdamos susigrąžinti okupuotas teritorijas.

Rusija priešiškai sureagavo į Ukrainos sprendimą ant žymios skulptūros Kyjive iškelti savo nacionalinį herbąRusijos užsienio reikalų ministerija pasmerkė Ukrainos sprendimą ant Kyjive stūksančios žymios „Motinos tėvynės“ skulptūros skydo iki šiol buvusį sovietinį herbą su kūju ir pjautuvu pakeisti savo nacionaliniu herbu, informuoja CNN.Ukrainos vyriausybė minėtus pokyčius įgyvendino sekmadienį. Šalies kultūros ministerija teigė mananti, kad tai duos pradžią „naujam mūsų kultūros ir identiteto atgaivinimo etapui, galutiniam sovietinių ir rusiškų simbolių bei naratyvų atmetimui“.Į permainas tinkle „Telegram“ sureagavo Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova. „Kyjive ant „Motinos tėvynės“ paminklo buvo pritvirtintas trišakis. Tai yra visa Kyjivo režimo ir jo vedamų kiborgų esmė. Motinos pervadinti negalima. Ji yra viena. Ją galima tik mylėti. O jie nežino kaip“, – tvirtino M. Zacharova.102 metrų aukščio skulptūra yra pagaminta iš plieno. Jos statybos darbai buvo pradėti 1979 m. Paminklas vaizduoja moterį, kuri laiko kardą ir skydą. Ant pastarojo iki šiol buvo pritvirtintas sovietinis herbas.

Iš Rusijos susigrąžinti dar 22 ukrainiečių karo belaisviaiUkraina susigrąžino dar 22 karius iš Rusijos, kur jie buvo laikomi kaip karo belaisviai. Taip teigia prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas, kuris šią žinią pranešė „Telegram“.„Šiandien iš nelaisvės namo grįžo dar 22 Ukrainos kariai. Tai ginkluotųjų pajėgų kariai, du iš jų – karininkai, kiti – kontraktininkai ir puskarininkiai. Jie dalyvavo mūšiuose įvairiose kryptyse. Tarp paleistųjų yra sužeistųjų“, – rašė A. Jermakas.Pasak jo, vyriausiam iš paleistų gynėjų yra 54 metai, o jauniausiam – 23 metai.„Visiems išlaisvintiesiems bus taikomas fizinės ir psichologinės reabilitacijos, reintegracijos kursas, jie gaus būtiną gydymą, padedant medicinos specialistams“, – sakė prezidento kanceliarijos vadovas.Jis išreiškė padėką Karo belaisvių globos koordinaciniam štabui už pastangas. „Turime įvykdyti prezidento užduotį ir susigrąžinti visus savo žmones“, – pabrėžė A. Jermakas.Kaip pranešė „Ukrinform“, gegužės mėnesį Tarptautiniam Raudonojo Kryžiaus komitetui pavyko patvirtinti šimtų dingusių ukrainiečių nelaisvės faktą.https://t.me/uniannet/107356

Charkivo srityje apšaudytas kaimas, yra aukųRusijos pajėgos apšaudė Charkivo srityje esantį Kučerivkos kaimą. Du žmonės žuvo, o dar trys buvo sužeisti.Kaip informuoja „Ukrinform“, tai tinkle „Telegram“ pareiškė Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas.„Rusai apšaudė Kučerivkos kaimą Kupjansko rajone, pataikydami į namą. Gauta pranešimų apie du žuvusius ir tris sužeistus žmones“, – parašė jis.

Ukraina sučiupo Rusijos agentę, planavusią apšaudymą per Zelenskio vizitąUkrainos saugumo tarnyba praneša, kad Rusijos agentė buvo sulaikyta už tai, kad prisidėjo planuojant apšaudyti Mykolajivo sritį per prezidento Volodymyro Zelenskio vizitą.Saugumo tarnyba atskleidė, kad sulaikyta Rusijos žvalgybai dirbusi informatorė, kuri rinko duomenis prieš neseniai vykusią Ukrainos prezidento V. Zelenskio oficialią kelionę į Mykolajivo sritį.Ji bandė nustatyti numatomą Ukrainos valstybės vadovo maršrutą regione.Tačiau tarnyba prevenciškai rinko informaciją apie moters žvalgybinę ir ardomąją veiklą ir ėmėsi papildomų saugumo priemonių, rašo rbc.ua.Ukrainos saugumo tarnyba sulaikė rusų bendrininkę, kai ji bandė perduoti agresoriams žvalgybos duomenis.Tyrimo išvados atskleidė, kad Rusijai dirbusi moteris yra Očakivo gyventoja, anksčiau dirbusi pardavėja vienoje iš regiono karinių dalinių karinės paskirties prekių parduotuvių.Siekdama rinkti žvalgybinę informaciją, ji keliavo po regiono teritoriją ir filmavo objektus, be to, bandė slapta gauti reikiamos informacijos, naudodamasi asmeniniais ryšiais, ypač regiono socialinėse įstaigose.Ukrainos prezidento V. Zelenskio vizitas Mykolajivo srityje vyko liepos 27 d., jis aplankė ir Očakivo miestą.https://t.me/RBC_ua_news/60602

Britų žvalgyba: Rusija toliau pasitelkia daug orlaivių, tačiau šie nėra veiksmingiRusijos karinės oro pajėgos toliau nuosekliai dislokuoja nemažus išteklius, kad paremtų sausumos operacijas Ukrainoje. Nepaisant to, tai neturi lemiamo operatyvinio poveikio. Kaip praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, tai savo naujausioje žvalgybos duomenų suvestinėje pareiškė Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerija.Kaip teigiama, vasaros laikotarpiu Rusijos taktiniai koviniai orlaiviai per dieną įprastai atlieka po daugiau kaip 100 skrydžių, tačiau dėl Ukrainos oro gynybos grėsmės jiems beveik visuomet tenka veikti virš Rusijos kontroliuojamos teritorijos.Ministerija pažymi, kad Rusija bandė įveikti šią problemą vis dažniau pasitelkdama laisvakrites bombas su pritvirtintais įrenginiais, galinčiais padidinti nuotolį. Orlaiviai gali paleisti šiuos sviedinius už daugybės kilometrų nuo taikinių, tačiau jie dar nėra pademonstravę nuoseklaus tikslumo.Suvestinėje nurodoma, kad kai Ukraina pradėjo savo pietinį kontrpuolimą, Rusijos atakos sraigtasparniai parodė savo efektyvumą. Tačiau pastarosiomis savaitėmis Rusija, regis, yra mažiau pajėgi pietuose sugeneruoti veiksmingą taktinę oro galią.

Baisi naktis Chersone: Rusija apšaudė gyvenamuosius pastatus, yra žuvusiųjų ir daug sužeistųjųRusijos kariuomenė apšaudė gyvenamuosius pastatus Chersone. Pasak Chersono miesto karinės administracijos vadovo Romano Mročko, šiąnakt kelis kartus buvo užpulti visi regiono centro rajonai.„Priešas vėl ir vėl terorizuoja civilius Chersono gyventojus. Smūgiuota į daugiabutį. Vienas žmogus žuvo, dar 12 buvo sužeisti. Visiems nukentėjusiesiems buvo suteikta medicininė pagalba", – sakė jis.Pasak Chersono regiono karinės administracijos vadovo Oleksandro Prokudino, naktis miestui buvo labai sunki.https://twitter.com/United24media/status/1688448567583580160/photo/1

Mariupolyje rusai dalina humanitarinę pagalbą „ten pat, kur pernai krovė žmonių kūnus“Rusijos okupacinės pajėgos Mariupolyje šalia prekybos centro įrengė humanitarinės pagalbos punktą, nors būtent ten prieš metus jie krovė nužudytų vietos civilių gyventojų kūnus. Taip teigia Mariupolio mero patarėjas tremtyje Petro Andriuščenka.„Kairysis krantas, Laisvės prospektas, prekybos centras „Ščyryj kum“. Dvi nuotraukos iš tos pačios vietos vienerių metų skirtumu“, – parašė jis „Telegram“ prieraše prie paskelbtų nuotraukų.Pasak P. Andriuščenkos, pernai rusai į tą vietą atveždavo neatpažintus Mariupolio gyventojų lavonus iš kairiojo kranto apylinkių. Lavonų sankaupa buvo likviduota praėjusių metų liepos pabaigoje arba rugpjūčio pradžioje.„Antroje nuotraukoje matyti marginalizuoti Mariupolio Ždanovo rajono gyventojai, kurie per 40 laipsnių karštį, tikėdamiesi gauti nemokamą butelį ko nors, atėjo į prekybos centrą, kuriame prieš metus rusai krovė jų kaimynų kūnus“, – sakė mero patarėjas.Jo nuomone, Rusijos vykdomą gyventojų marginalizavimo politiką Mariupolyje galima laikyti sėkminga. „Per metus paversti žmones marginalizuota banda... Deja, jiems didele dalimi pavyko“, – rašė P. Andriuščenka.Kaip pranešta anksčiau, Rusijos agresija Mariupolyje sukėlė vieną didžiausių humanitarinių katastrofų naujausių laikų istorijoje. Beveik 90 proc. miesto buvo sugriauta dėl priešo apšaudymų. Normalus elektros, vandens ir dujų tiekimas taip ir nebuvo atkurtas. Kartu okupantai stengiasi nugriauti subombarduotus daugiabučius, kad paslėptų savo nusikaltimų pėdsakus.

Gubernatorius: virš Rusijos Kalugos srities sunaikintas dronasVirš Rusijos Kalugos srities buvo sunaikintas dronas, pirmadienį pranešė vietos gubernatorius Vladislavas Šapša, kuriuo remiasi „Sky News“.Pareigūnas tinkle „Telegram“ tvirtino, kad bepilotį numušė Rusijos oro gynybos sistema. Žmonės ir infrastruktūra esą nenukentėjo.Kalugos sritis ribojasi su Maskvos regionu.Kas paleido šį droną, kol kas neaišku. Ukraina naujausio incidento iškart nekomentavo.Kyjivas retai viešai prisiima atsakomybę už atakas Rusijos viduje ar Rusijos kontroliuojamose teritorijose.

Zelenskis: per savaitę Rusija prieš Ukrainą panaudojo 65 raketas ir 178 dronusPer praėjusią savaitę Rusijos teroristai prieš Ukrainą panaudojo 65 skirtingas raketas ir 178 dronus, įskaitant 87 bepiločius „Shahed“.„Vien per šią savaitę Rusijos teroristai prieš mus jau panaudojo 65 skirtingas raketas ir 178 dronus, įskaitant 87 „Shahed'us“. Nemažai jų numušėme“, – sekmadienį savo vakariniame kreipimesi pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.Valstybės vadovas pabrėžė, kad Ukraina darys viską, jog dar labiau sustiprintų savo padangių skydą.„Čia, mūsų padangėse, mes galime įrodyti, kad teroras pralaimi. Tai įrodyti galime mes visi kartu – visi partneriai. Labai svarbi kiekvieno partnerio atsakinga pozicija tiekiant oro gynybos sistemas ir joms skirtas raketas“, – pažymėjo V. Zelenskis.Jis pridūrė, kad Ukrainai reikalinga visapusiška apsauga nuo teroro, jog vėliau nereikėtų galvoti, kaip nuo jo apsaugoti kitas valstybes. Pasak prezidento, Ukraina gali laimėti šią kovą, o Ukrainos padangių skydas ilgainiui užtikrins visos Europos saugumą.

Ukrainos duomenimis, nuo plataus masto karo pradžios Rusija jau neteko maždaug 250 240 kariųRusija nuo visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. rugpjūčio 7 d. šioje šalyje jau neteko maždaug 250 240 karių, įskaitant 540 kariškių, kurie buvo nukauti per pastarąją parą. Tai pirmadienio rytą feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Štabo duomenimis, per minėtą laikotarpį Ukrainos gynėjai taip pat sunaikino 4 244 Rusijos tankus (+7 per pastarąsias 24 val.), 8 270 (+8) šarvuotųjų kovos mašinų, 4 977 (+12) artilerijos sistemas, 709 (+4) daugkartinio paleidimo raketų sistemas, 467 (+1) priešlėktuvinės gynybos sistemas, 315 lėktuvų, 311 sraigtasparnių, 7 451 (+10) automobilį, 18 laivų, 4 154 (+28) dronus, 735 (+1) specialiosios technikos vienetus ir 1 377 (+18) sparnuotąsias raketas.Kaip pažymi štabas, šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiantys intensyvūs mūšiai.

Ukrainos kariuomenė patvirtino, kad smogė svarbiems Rusijos maršrutams į KrymąUkrainos kariuomenė patvirtino, kad sekmadienį smogė tiltams, jungiantiems Krymą su Rusijos okupuotomis Pietų Ukrainos teritorijomis.Kaip praneša CNN, Ukrainos ginkluotosios pajėgos tinkle „Telegram“ pareiškė, kad buvo nusitaikyta į „du svarbius susisiekimo maršrutus“ – Chersono sritį su Krymu jungiantį Čongaro tiltą ir mažesnį tiltą į pusiasalį iš Ukrainos Heničesko miesto.Rusijos remiami pareigūnai ir Rusijos valstybinė žiniasklaida anksčiau skelbė, kad kaltė dėl smūgių tiltams tenka Kyjivui. Rusijos primestas okupuotų Chersono srities teritorijų vadovas apkaltino Ukrainą atakai pasitelkus britų perduotas raketas „Storm Shadow“.

Analitikai apie smūgių pasekmes tiltams pietuose: okupantams saldu nebusRugpjūčio 6 d. Ukrainos ginkluotosios pajėgos atakavo du svarbiausius automobilių tiltus, jungiančius okupuotą Krymą ir okupuotą Chersono sritį. Suduoti smūgiai privertė rusus nukreipti automobilių srautą iš trumpesnių rytinių maršrutų į ilgesnius vakarinius, akcentuoja Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) įsikūrusio Karo studijų instituto (ISW) analitikai.„Ukrainiečių atakos prieš tiltus kritiškai svarbiose rusų sausumos susisiekimo linijose yra Ukrainos blokavimo kampanijos, skirtos sukurti sąlygas tolesnėms lemiamoms kontrpuolimo operacijoms vykdyti, dalis. Smūgiai, tikėtina, neapibrėžtam laikui nutrauks Rusijos kareivių, išteklių ir įrangos, reikalingos kritiškai svarbioms rusų gynybos operacijoms Zaporižės srities vakarinėje dalyje bei Zaporižės ir Donecko sričių pasienyje, gabenimą iš okupuoto Krymo“, – teigiama ataskaitoje.ISW analitikai daro prielaidą, kad tilto per Heničesko sąsiaurį apgadinimo mastas, tikėtina, privers Rusijos pajėgas karinį transportą iš Arabato nerijos nukreipti ilgesniais vakariniais maršrutais tarp okupuoto Krymo ir okupuotos Chersono srities.„Didžioji dalis (jeigu ne visas) rusų automobilių transporto srauto tarp Krymo ir Chersono sričių judės išilgai arba labai arti vienos iš greitkelio M-17 (tarp Išunės ir Armiansko) 20 kilometrų ilgio atkarpų. Tai pagrindinė Rusijos sausumos susisiekimo linijų siaura vieta. Tikėtina, kad dėl to ženkliai sutriks logistika, prasidės vėlavimai, formuosis spūstys“, – pažymėjo analitikai.ISW akcentuoja, kad Ukrainos pajėgos taip pat didina pastangas perimti Rusijos karinio jūrų laivyno taikinius, susijusius su Rusijos materialiniu techniniu aprūpinimu Juodojoje jūroje.„Ukrainos oficialieji asmenys nuolatos skelbė, kad yra atsidavę tikslingo Rusijos karinių takinių blokavimo kampanijai, siekiant pabloginti Rusijos pajėgų materialinį techninį aprūpinimą ir gynybinius pajėgumus bei sukurti palankias sąlygas tolesnėms Ukrainos kontrpuolimo operacijoms vykdyti“, – primena analitikai.

Žuvo buvęs Ukrainos parlamentarasBuvęs Ukrainos parlamento Aukščiausiosios Rados narys Serhijus Slabenko žuvo per mūšį Zaporožės fronte, paskelbė vyriausybė.Jis Aukščiausiojoje Radoje dirbo 2002–2006 m. Per savo kadenciją jis pirmininkavo Teisės politikos komiteto Teismų, teisminių procesų ir teismų reformos pakomitečiui.2006–2009 metais dirbo Voluinės advokatūros kvalifikacinės ir drausmės komisijos atestacijos rūmų pirmininko pavaduotoju, o 2015–2020 metais – Voluinės apygardos tarybos atstovu.Pasak Voluinės naujienų tarnybos, S. Slabenko žuvo rugpjūčio 4 d. Zaporožės sektoriuje. Jo kūnas namo bus parvežtas rugpjūčio 7 d.

Ukraina savo piliečiams atidarė kontrolės punktą pasienyje su RusijaUkraina pasienyje su Rusija atidarė pasienio kontrolės punktą Kolotilovka-Pokrovka, uždarytą nuo karo pradžios. Šiuo maršrutu ukrainiečiai galės grįžti į kontroliuojamą Ukrainos teritoriją per Sumų sritį, rašo UNIAN.„Nuo vakar vėl pradėjo veikti perėjimo punktas prie Belgorodo ir Sumų regionų sienos“, –pranešė Reintegracijos ministerijos spaudos tarnyba.Pažymima, kad humanitarinis koridorius Kolotilovka– Pokrovka veiks siekiant įvažiuoti į Ukrainą tiems, kurie grįžta iš laikinai okupuotų teritorijų.