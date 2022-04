Šeštadienį tarp Ukrainos ir Rusijos įvyko trečias apsikeitimas karo belaisviais: išlaisvinta 12 karių ir 14 civilių. Tai „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos vicepremjerė, laikinai okupuotų teritorijų reintegracijos ministrė Iryna Vereščuk.

„Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio įsakymu šiandien įvyko trečias apsikeitimas karo belaisviais. Namo grįžta 12 mūsų karių, tarp kurių viena moteris“, - pažymėjo ji.

Pasak vicepremjerės, taip pat išlaisvinta 14 civilių, tarp jų – devynios moterys.

„Iš viso išlaisvinti 26 mūsų žmonės“, - patikslino I. Vereščuk.

Rusijos karas prieš Ukrainą

Sekmadienį bus atverti devyni humanitariniai koridoriai. Tai apims ir evakuaciją asmeniniais automobiliais iš apgulto Mariupolio.

Ukrainoje rasta dar viena masinė civilių kapavietėRusijos kariuomenei pasitraukus iš Ukrainos sostinės prieigų, ten buvo aptikta dar viena masinė kapavietė, praneša „Reuters“.Dešimtys civilių aukų buvo rasta masinėje kapavietėje Buzovos kaime netoli Kyjivo.Tarasas Didichas, Dmytrivkos bendruomenės pirmininkas, į kurią įeina ir Buzovos kaimas, Ukrainos televizijai sakė, kad kūnai rasti griovyje netoli degalinės, o tikslus nužudytųjų skaičius dar nustatinėjamas.Augant civilių aukų skaičiui, tarptautinė visuomenė dar kartą pasmerkė žudynes, įskaitant ir Bučos mieste, į šiaurės vakarus nuo Kyijvo, kur Rusijos kareiviai nužudė šimtus žmonių.Ukraina ir Vakarai kaltina Rusijos pajėgas karo nusikaltimais Bučoje.

Johnsonas: Putino reputacija po žiaurumų Bučoje yra suteršta visam laikuiUkrainos miestuose aptikti civilių kūnai „visam laikui suteršė“ Rusijos prezidento Vladimiro Putino reputaciją, pareiškė Jungtinės Karalystės (JK) ministras pirmininkas Borisas Johnsonas, šeštadienį apsilankęs Kyjive.„Tai, ką Putinas padarė tokiose vietose kaip Buča ir Irpinė, yra karo nusikaltimai, kurie visam laikui suteršė jo ir jo vyriausybės reputaciją“, – pareiškė B. Johnsonas, stovėdamas šalia Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio.Buča ir Irpinė yra keli iš netoli Ukrainos sostinės esančių gyvenviečių, kuriose po Rusijos pajėgų atsitraukimo buvo aptikta dešimtys nužudytų žmonių, kai kurie – surištomis rankomis.B. Johnsonas pagyrė Ukrainą už demonstruojamą drąsą ir atremtą Rusijos puolimą prieš Kyjivą.„Rusai manė, kad Ukrainą galima užimti vos per kelias dienas, o Kyjivas jų kariuomenei pasiduos vos per kelias valandas“, – pažymėjo britų premjeras, paminėjęs Vakarų žvalgybos duomenis. „Kaip gi jie klydo.“Ukrainiečiai „pademonstravo ir toliau demonstruoja liūto drąsą“, pridūrė jis.„Pasaulis rado naujų didvyrių ir tie didvyriai yra Ukrainos žmonės.“Po pokalbio su V. Zelenskiu B. Johnsonas pažadėjo Ukrainai perduoti JK šarvuočių ir priešlaivinių raketų.V. Zelenskis savo ruožtu paragino Vakarus pasekti JK pavyzdžiu teikiant Ukrainai karinę pagalbą ir skelbiant sankcijas Rusijai.„Kitos Vakarų demokratinės šalys turėtų pasekti JK pavyzdžiu“, – pareiškė jis po pokalbio su B. Johnsonu.

Devyni traukiniai paruošti evakuacijai iš Luhansko regionoTai socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė Luhansko regiono gubernatorius Serhijus Gaidai.Jis taip pat sakė, kad sekmadienį Sievierodonetsko mieste buvo apšaudyta mokykla ir daugiaaukštis daugiabutis. Aukų išvengta.

Europos Sąjunga vėl atidaro ambasadą KijeveES vėl atidarė savo ambasadą Ukrainos sostinėje. Ji laikinai buvo perkelta į Lenkiją.https://twitter.com/MattiMaasikas/status/1512749315218984970?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1512749315218984970%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fukraine-russia-news-live-new-sanctions-putin-war-crimes-nato-bucha-latest-12541713

Donecko administracijos vadovas: Rytų Ukrainoje per apšaudymą žuvo penki žmonėsDviejuose Rytų Ukrainos miestuose per Rusijos artilerijos apšaudymą šeštadienį žuvo penki civiliai, o dar penki buvo sužeisti, pranešė Donecko srities administracijos vadovas.„Per Rusijos artilerijos apšaudymą Donecko srityje šiandien žuvo penki žmonės“, – parašė Pavlo Kyrylenka platformoje „Telegram“.Keturi iš jų žuvo Vuhledaro mieste, o dar vienas – Novomichailovskos mieste, pridūrė pareigūnas.Srities valdžia yra paraginusi gyventojus evakuotis iš regiono, kuriame, kaip baiminamasi, Rusijos pajėgos netrukus pradės puolimą ir kuriame verda vis nuožmesnės kovos.Ukrainos ginkluotosios pajėgos šeštadienį socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė „sunaikinusios keturis priešo bankus, aštuonis šarvuočius ir septynias transporto priemones“, taip pat „vieną lėktuvą, vieną sraigtasparnį“ ir ne vieną droną.Tuo tarpu Charkivo srityje „dėl [Rusijos artilerijos] apšaudymo Slatynės gyvenvietėje žuvo mažiausiai du žmonės, o dar vienas buvo sužeistas“, feisbuke parašė kaimyninės Derhačių savivaldybės meras Viačeslavas Zadorenka.

JK premjeras pažadėjo daugiau ginklų UkrainaiVakarai Ukrainai tieks jai reikalingą ginkluotę, kad Rusija daugiau niekada nebeįsiveržtų. Tai šeštadienį lankydamasis Kyjive sakė Jungtinės Karalystės (JK) premjeras Borisas Johnsonas, kuris susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, informuoja naujienų agentūra dpa.Po B. Johnsono neskelbto vizito į Ukrainos sostinę Londonas paskelbė, kad Jungtinė Karalystė Ukrainai perduos 120 šarvuotų transporto priemonių ir naujas raketų sistemas, skirtas naikinti laivus.Susitikęs su V. Zelenskiu JK premjeras gyrė ukrainiečių pasipriešinimą ir teigė, kad Vakarai griežtins sankcijas Maskvai.„Manau, kad ukrainiečiai parodė liūto narsą, o jūs, Volodymyrai, pademonstravote to liūto riaumojimą. JK ir kitos valstybės tieks įrangą, technologijas, žinias, žvalgybos duomenis tam, kad į Ukrainą daugiau niekada nebūtų įsiveržta. Tam, kad Ukraina būtų sustiprinta ir apsaugota, kad Ukraina niekada nebebūtų bauginama, niekada nebebūtų šantažuojama, kad jai niekada nebūtų taip grasinama“, – pareiškė B. Johnsonas.Naujausias paramos paketas žymiai padidins JK karinę pagalbą Ukrainai. Apie jį pranešta praėjus dienai po to, kai B. Johnsonas pažadėjo ginklų už 100 mln. svarų, įskaitant prieštankinius ir priešlėktuvinius ginklus bei vadinamuosius „dronus mirtininkus“.JK nusprendė suteikti ir priešlaivines raketas po to, kai šalies karinė žvalgyba paskelbė, kad Rusijos karo laivai ir toliau leidžia sparnuotąsias raketas, taip paremdami žemės pajėgų veiksmus regione.Daugiau informacijos apie šarvuotų automobilių perdavimą iš karto nebuvo žinoma, tačiau penktadienį lankydamasis Rumunijoje JK gynybos sekretorius Benas Wallace‘as užsiminė, kad tai būtų šešiaračiai šarvuoti automobiliai „Mastiff“.Ukraina Vakarų prašė skubiai suteikti daugiau ginklų, įskaitant šarvuočių, nes Donbase laukiama rusų puolimo.B. Johnsonas taip pat sakė, kad Kyijvą puolusios Rusijos pajėgos patyrė pralaimėjimą, o jų atsitraukimas buvo taktinis, kad pajėgos būtų permestos ir toliau mėgintų pulti Rytuose.Jungtinės Karalystės premjeras griežtai pasmerkė karo nusikaltimus, kurie išaiškėjo besitraukiant rusų pajėgoms. Ukraina pranešė, kad daugybė žmonių buvo sušaudyta.„Manau, tai, ką V. Putinas padarė tose vietose kaip Buča ir Irpinė, jo karo nusikaltimai visam laikui suteršė jo reputaciją ir jo valdžios reputaciją“, – pareiškė B. Johnsonas.JK gynybos ministerija paskelbė, kad atsitraukdami Rusijos kariai paliko įrodymų apie civilių žudynes. Naujausiame žvalgybos pranešime teigiama, kad rasta masinių kapaviečių, žmonės buvo naudojami kaip gyvieji skydai ir žuvo, o civilinė infrastruktūra buvo užminuota.V. Zelenskis dėkojo už JK ryžtingą ir reikšmingą paramą Ukrainai ir ragino kitus Vakarų sąjungininkus didinti spaudimą Maskvai.„Turime spausti sankcijomis. Atėjo laikas įvesti visišką embargą Rusijos energetikos resursams. Reikia tiekti daugiau ginklų (Ukrainai)“, – sakė šalies prezidentas.Be karinės paramos, JK premjeras taip pat patvirtino tolesnę ekonominę paramą, užtikrinančią papildomą 500 mln. JAV dolerių paskolą iš Pasaulio banko. Po šio žingsnio JK paskolų garantijos sieks 1 mlrd. JAV dolerių.Dėl saugumo priežasčių Londonas atsisakė komentuoti premjero B. Johnsono kelionės į Kyjivą smulkmenas. Kelionė sutapo su Austrijos kanclerio Karlo Nehammerio vizitu, kuris taip pat kalbėjosi su V. Zelenskiu. O Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen Ukrainos sostinėje lankėsi penktadienį.

Buvęs Italijos ministras pirmininkas Silvio Berlusconi pareiškė, kad yra labai nusivylęs Rusijos prezidento Vladimiro Putino elgesiu.„Pažinojau jį maždaug 20 metų. Jis man visada atrodė demokratas ir taikos žmogus“, – sakė 85 metų milijardierius.S. Berlusconi anksčiau susilaikė nuo viešos V. Putino kritikos.

Zelenskis: JK pasirengusi atkurti Kijevą pasibaigus karuiSavo kasdieniniame vakaro vaizdo kreipimesi į tautą Volodymyras Zelenskis pagyrė Borisą Johnsoną už netikėtą vizitą Kijeve.„Jo vizitas mūsų šalyje kuo aiškiausiai parodo, kad laisvei nėra jokių kliūčių. Nėra jokių kliūčių būti lyderiu. Borisas buvo tarp lyderių, kurie nė akimirką nedvejojo, ar palaikyti Ukrainą“, – kalbėjo V. Zelenskis.Jis taip pat paragino visas šalis įvesti visišką embargą naftai.„Ukraina neturi laiko laukti“, – sakė V. Zelenskis.

Rytuose Ukrainos gynėjai šiandien sunaikino apie 80 okupantų, lėktuvą ir tris tankusBalandžio 9 dieną Ukrainos gynėjai operatyvinės-taktinės grupės (OTG) „Vostok“ atsakomybės zonoje sunaikino apie 80 okupantų, lėktuvą ir tris tankus.„Vostok“ apie tai pranešė „Facebook“ tinkle.Ukrainos rytuose Rusijos kariai šiandien surengė tris atakas.Tuo pačiu metu okupantai patyrė šiuos nuostolius: iki 80 personalo, neteko 3 tankų, 5 pėstininkų kovos mašinų / šarvuočių, 6 transporto priemonių, vieno lėktuvo, sraigtasparnio ir drono.Anot OTG „Vostok“ pranešimo, kovos tęsiasi.

Ukrainiečiai atrėmė 8 rusų atakas ir sunaikino priešo įrangą, įskaitant vieną lėktuvą ir sraigtasparnįUkrainos gynėjai Jungtinių pajėgų operacijos (JPO) rajone sėkmingai atrėmė 8 rusų atakas ir sunaikino priešo įrangą, įskaitant vieną lėktuvą ir sraigtasparnį.Apie tai feisbuke pranešė (JPO) spaudos tarnyba.„Jungtinių pajėgų būrio karinio personalo sumanių veiksmų ir įgūdžių dėka per šią dieną buvo sėkmingai atremtos 8 priešo atakos. Mūsų kariai padarė nuostolių rusams okupantams“, – rašoma pranešime.Visų pirma, Ukrainos gynėjai sunaikino 4 tankus, 8 šarvuočius ir 7 priešo transporto priemones.Be to, oro gynybos daliniai Rytų Ukrainos padangėje numušė vieną lėktuvą, vieną sraigtasparnį, keturis bepiločius orlaivius ir tris priešo sparnuotąsias raketas.

Charkivo meras Igoris Terehovas sakė, kad rusai mėto ant miesto parašiutines bombas ir perspėjo žmones nesiartinti prie tokių sviedinių. https://t.me/nexta_live/25229

Rusijos kareiviai Ukrainoje pavogė ekologijos parko gyvūnams skirtas daržovesUkrainos Charkivo srityje Rusijos kareiviai pavogė Feldmano ekologijos parko gyvūnams skirtas daržoves. Tai šeštadienį pranešė naujienų agentūra UNIAN, remdamasi Dnipro mero pavaduotoju Michailu Lysenka.„Feldmano ekologijos parkas yra už 300 metrų nuo rusų kareivų. Šiąnakt jie nušvilpė iš mūsų gyvūnų morkas, burokus ir kopūstus. Man trūksta žodžių“, - parašė feisbuke M. Lysenka.Penktadienį į Dniprą buvo atvežtas tigras, kuris gyveno Feldmano ekologijos parke Charkivo srityje. Pranešama, kad gyvūnas yra ištiktas streso, nes okupantai rusai apšaudė ekologijos parką.

Kyjivo srityje tarp Milo ir Mrijos kaimų rusai apšaudė apie 10 automobilių su žmonėmisTarp Kyjivo srities Kyjivo–Sviatošinsko rajonų Milo ir Mrijos kaimų buvo apšaudyta apie 10 automobilių su žmonėmis, o Buzovoje aptikta masinė kapavietė su civiliais.Tai nacionalinio informacinio maratono eteryje paskelbė Dmytrivkos bendruomenės pirmininkas Tarasas Didyčas, rašo „Unian“.„Bendruomenėje 14 kaimų bendruomenėje, dalis jų buvo okupuota. Dabar grįžtame į gyvenimą, bet okupacijos metu turėjome savo „karštuosius“ taškus, žuvo daug civilių. Tai – greitkelis Kijevas–Žytomiras, ypač tarp Milo ir Mrijos kaimų, kur buvo apšaudyta apie dešimt automobilių su žmonėmis. Taip pat prie degalinės Buzovoje, šiandien radome daugiau „du šimtųjų“ (žuvusiųjų, – red.) civilių duobėje. Buvo sušaudymo faktai, kai žmogus buvo žuvo nuo tiesioginio pataikymo į butą“, – pasakojo jis.Pasak T. Didyčo, tų baisių įvykių liudininkai liko gyvi.„Buvo ir neįtikėtino išgyvenimo faktų. Važiavo mūsų Dmytrivkos gyventojas, BPM šovė į jo automobilį, be to šaudė ir laukė, kol automobilis užsidegs... jam pavyko iš jo išsiropšti, pasiekti ambulatoriją... ištraukė kulką, o po to, praėjus trims dienoms atvyko į darbą, dirbo prie ekskavatoriaus, kaime atkūrinėjo vandentiekį“, – pasakojo žemės savininkas.Dabar bendruomenė grįžta į kasdienybę. Vietinės tarnybos atkuria elektros, dujų tiekimą, šalina griuvėsius, pridūrė bendruomenės vadovas.

Ukraina ir Rusija apsikeitė karo belaisviaisŠeštadienį tarp Ukrainos ir Rusijos įvyko trečias apsikeitimas karo belaisviais: išlaisvinta 12 karių ir 14 civilių. Tai „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos vicepremjerė, laikinai okupuotų teritorijų reintegracijos ministrė Iryna Vereščuk.„Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio įsakymu šiandien įvyko trečias apsikeitimas karo belaisviais. Namo grįžta 12 mūsų karių, tarp kurių viena moteris“, - pažymėjo ji.Pasak vicepremjerės, taip pat išlaisvinta 14 civilių, tarp jų – devynios moterys.„Iš viso išlaisvinti 26 mūsų žmonės“, - patikslino I. Vereščuk.

Poltavos srityje pakeitė komendanto valandos trukmęApie komendanto valandos pokyčius paskelbė Poltavos srities karinės administracijos vadovas Dmitrijus Luninas.Nuo sekmadienio, balandžio 10 d., komendanto valanda prasidės 21 val., o baigsis 5 val. Tai – valanda mažiau nei anksčiau.

Vengrijos premjeras smerkia karo nusikaltimus BučojeVengrijos ministro pirmininko spaudos sekretorius Bertalanas Havasis pareiškė, kad Viktoras Orbanas smerkia žudynes Bučoje prie Kyjivo. Tai šeštadienį pranešė leidinys „Telex.hu“.Pasak B. Havasio, Vengrija visiškai remia tarptautinį tyrimą, kurio tikslas – nustatyti kraujo praliejimo kaltininkus.Anot spaudos sekretoriaus, V. Orbanas trečiadienį per spaudos konferenciją aiškiai pasakė, kad tai yra rusų pradėtas karas, jie užpuolė Ukrainą ir tai yra agresija.„Tai bendra Europos Sąjungos pozicija, o Vengrija yra šios pozicijos dalis. Visi žiaurumai turi būti ištirti, civilius reikia ginti bet kokia kaina, o netinkamas elgesys su civiliais turi būti kuo griežčiausiai pasmerktas. Mes norime nepriklausomo ir nešališko tyrimo “, - teigė B. Havasis.Kaip anksčiau šeštadienį pranešė Vokietijos leidinys „Bild“, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, jog vienos iš ES šalių vyriausybės vadovas paprašė jį pateikti įrodymų, kad žudynės Bučoje nėra inscenizacija. Bet Ukrainos prezidentas atsisakė įvardyti šį politiką.Pasak naujienų agentūros UNIAN, omenyje buvo turimas Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas.Rusijos kariuomenei užėmus Kyjivo priemiestį Bučą, ten buvo nužudyta šimtai civilių.

Per labdaros akciją surinkta 9,1 mlrd. eurų pabėgėliams ukrainiečiamsLabdaros akcijos „Stand Up For Ukraine“ dalyviai surinko 9,1 mlrd. eurų pabėgėliams ukrainiečiams. Tai šeštadienį pranešė Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen.„Šiandien surinkome 9,1 mlrd. eurų nuo invazijos bėgantiems žmonėms Ukrainoje ir užsienyje. Ir jų surinksime dar daugiau! Mes ir toliau teiksime paramą. O kai bombos nustos kristi, mes padėsime Ukrainos žmonėms atstatyti savo šalį“, - parašė ji tviteryje.Kaip sakoma Europos Komisijos pranešime, 1 mlrd. eurų iš šios sumos skyrė EK. „Be to, Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas paskelbė apie papildomą 1 mlrd. eurų kreditą dėl invazijos namus palikusių žmonių reikmėms tenkinti“, - pažymima jame.Pagalbos pabėgėliams ukrainiečiams akcija buvo surengta EK ir Kanados vyriausybės iniciatyva. Ji vyko penktadienį socialiniuose tinkluose – internautai buvo prašomi paraginti savo šalių vyriausybes, organizacijas ir kompanijas paaukoti lėšų, kad būtų galima teikti humanitarinę pagalbą Ukrainai ir pabėgėliams iš šios šalies. Šeštadienį Varšuvoje įvyko spaudos konferencija, per kurią buvo susumuoti lėšų rinkimo rezultatai.EK atstovybės Lenkijoje duomenimis, dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą pagalbos reikia maždaug 12 mln. žmonių. Ukrainoje yra apie 6,5 mln. perkeltųjų asmenų. Daugiau kaip 3,2 mln. pabėgėlių išvyko iš Ukrainos į kaimynines šalis, iš jų 2,6 mln. – į Lenkiją.

Mariupolį bando šturmuoti 10 000 rusų okupantų, – per bendrą susitikimą su Austrijos federaliniu kancleriu kalbėjo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad miesto gynėjams labai sunku. Tačiau dabar jie sulaiko didelę kariuomenę ir neleidžia jai judėti į rytus, kuriuos siekia užimti Rusijos Federacija.

Jungtinė Karalystė suteiks Ukrainai naują finansinės ir karinės pagalbos paketą.

Netoli Rubižnės rusai vėl pataikė į cisterną su azoto rūgštimiLuhansko srityje prie Rubižnės rusai okupanai vėl pataikė į cisterną su azoto rūgštimi. Gyventojams patariama nepalikti savo slėptuvių.Apie tai per „Telegram“ pranešė Luhansko srities karinės administracijos vadovas Serhijus Haidajus.„Vėl cheminė ataka! Netoli Rubižnės orkai vėl pataikė į cisterną su azoto rūgštimi. Skubu! Neišeikite iš slėptuvių! Jei esate patalpoje, uždarykite duris ir langus!“ – rašė srities vadovas.Jis priminė rūgšties poveikį žmogui: azoto rūgštis pavojinga įkvėpus, prarijus, jeigu patenka ant odos ir gleivinių.Rūgšties garai dirgina kvėpavimo takus. Esant lengvam apsinuodijimui, atsiranda bronchito, lengvo bronchiolito, galvos svaigimo, mieguistumo požymių; esant sunkiam apsinuodijimui - plaučių edema. Apsaugoti nuo azoto rūgšties garų ir rūko naudojamos dujaukaukės.„Paruoškite apsaugines veido kaukes, suvilgytas sodos tirpalu. Lokaliai patekusi į akis, azoto rūgštis sukelia sunkų pažeidimą su didele ragenos ir junginės nekroze, dėl kurios prarandamas regėjimas“, – pabrėžė S. Haidajus.Jis priminė apie pirmąją pagalbą: jei azoto rūgšties pateko į akis, 10-30 minučių skalaukite jas tekančiu vandeniu. Patekus ant odos, paveiktą paviršių nuplauti vandeniu, įpilant soda ir muilo. Nurijus azoto rūgšties, skrandį reikia išplauti dideliu kiekiu vandens.„Mes stebime vėjo kryptį. Sekite informaciją“, – pridūrė regiono vadovas.Kaip pranešama, antradienį, balandžio 5 d., okupantai iš Rusijos Rubižnėje, Luhansko srityje, sviediniu taip pat pataikė į cisterną su azoto rūgštimi.https://t.me/luhanskaVTSA/1392https://t.me/luhanskaVTSA/1395

Zelenskis: Ukraina „vis dar yra pasirengusi“ tęsti derybas su Maskva Ukraina „vis dar yra pasirengusi“ tęsti derybas su Maskva, kurios įstrigo po aptiktų žiaurumų Bučoje ir kitose vietovėse netoli Kyjivo faktų, šeštadienį pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.„Ukraina visada kartojo esanti pasirengusi deryboms ir ieško būdų, kaip sustabdyti šį karą“, – kalbėjo V. Zelenskis spaudos konferencijoje, kurioje dalyvavo kartu su Bučoje apsilankiusiu Austrijos kancleriu Karlu Nehammeriu.„Deja, tuo pat metu rytuose regime pasiruošimą svarbiems mūšiams, kurie, kai kurių nuomone, bus lemiami“, – teigė jis, turėdamas omenyje numatomą Rusijos puolimą.„Esame pasirengę kovoti ir lygiagrečiai ieškoti, kaip užbaigti šį karą diplomatijos būdu“, – pridūrė V. Zelenskis.Pastarąjį kartą Rusijos ir Ukrainos derybininkai asmeniškai susitiko kovo 29 dieną, o Ukrainos derybininkai, kaip teigiama, pareiškė esantys pasirengę patvirtinti neutralumo statusą mainais už saugumo garantijas iš trečiųjų šalių.„Rytuose ir pietuose regime telkiant ginklus, įrangą ir karius, kurie rengiasi užimti dar dalį mūsų teritorijos“, – pažymėjo V. Zelenskis.Bet kokių naujų naujos Rusijos puolimų baigtis priklausys „nuo kelių veiksnių“, teigė jis, įskaitant Ukrainos „jėgą, nuo to, kaip greitai mūsų partneriai aprūpina mus ginklais, ir nuo Rusijos lyderio [Vladimiro Putino] noro eiti toliau“.

ES aptars karo nusikaltimų Ukrainoje tyrimus su TBT vyriausiuoju prokuroruES per ateinančias dvi dienas susitikimuose su Tarptautinio Baudžiamojo Teismo (TBT) vyriausiuoju prokuroru aptars savo paramą karo nusikaltimų Ukrainoje tyrimams, šeštadienį pranešė Europos Komisija.TBT vyriausiasis prokuroras Karimas Khanas sekmadienį Liuksemburge susitiks su Europos Sąjungos užsienio politikos vadovu Josepu Borrelliu, o vėliau pirmadienį dalyvaus ES užsienio reikalų ministrų susitikime.Organizuojamais susitikimais pabrėžiama tvirta ES parama – išsakyta ir ketvirtadienį paskelbtame Didžiojo septyneto (G-7) šalių pareiškime – žiaurumų Ukrainoje tyrimams, raginimus dėl kurių ypač paskatino žudynės Bučos mieste netoli Kyjivo.Ukrainos vyriausybė ir kai kurios kaimyninės ES šalys pareiškė, kad Rusija, kurios kariai buvo užėmę Bučą, yra atsakinga ir kalta dėl karo nusikaltimų. Pati Maskva tai neigia.Aukščiausi ES pareigūnai laikosi atsargesnio požiūrio, taikydami numatytas procedūras ir verčiau rinkdamiesi palaukti karo nusikaltimų rezultatų, atliekamų Ukrainos prokuratūros, padedamos TBT, ES, JT Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO), rezultatų.Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen penktadienį apsilankė Bučoje kartu su Ch. Borrellu, o šeštadienį išvykdama iš Ukrainos pasakė: „Jei tai nėra karo nusikaltimas, tuomet kas yra karo nusikaltimas?“Tačiau ji pridūrė, kad reikalingas kruopštus tyrimas, kad visi kaltinimai karo nusikaltimais būtų patvirtinti teisme.ES skiria 7,5 mln. eurų (8,2 mln. JAV dolerių) padėti apmokyti Ukrainos prokurorus tirti karo nusikaltimus.Galimų karo nusikaltimų tyrimas suintensyvintas penktadienį, kai raketomis buvo apšaudyta geležinkelio stotis Rytų Ukrainos Kramatorsko mieste, kurioje buvo daug civilių, bėgančių nuo Rusijos puolimo. Per išpuolį žuvo 52 žmonės.JT vyriausioji žmogaus teisių komisarė Michelle Bachelet taip pat sakė, kad jos biuras sulaukė „patikimų įtarimų, kad Rusijos ginkluotosios pajėgos naudojo kasetinę amuniciją civilių apgyvendintose vietose“.K. Khanas praėjusio mėnesio pradžioje pareiškė, kad jo institucija pradėjo kelis tyrimus dėl įtariamų karo nusikaltimų Ukrainoje.Jungtinė tyrėjų grupėCh. Borrellas penktadienį Kyjive vykusioje spaudos konferencijoje kartu su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu sakė: „Esame karo nusikaltimų akivaizdoje ir padėsime jums, padėsime Ukrainos prokurorams, pateikti įrodymus Tarptautiniam Baudžiamajam Teismui“.ES su ukrainiečiais sudarė bendrą tyrėjų grupę, kuri rinks nusikaltimų Bučoje ir kitose vietose įkalčius, o teismo medicinos ekspertų grupę sudaro kelių ES valstybių narių atstovai.EK atstovas spaudai teigė: „Vyksta Eurojusto (ES teisminio bendradarbiavimo agentūros) ir Tarptautinio Baudžiamojo Teismo pasitarimai, siekiant suvienyti jėgas ir įtraukti šį teismą į bendrą tyrėjų grupę“.Be to, 10 iš 27 ES valstybių narių pradėjo nacionalinius tyrimus dėl įtariamų Rusijos nusikaltimų Ukrainoje, pridūrė jis.„Svarbu, kad suvienytume pajėgumus ir bendradarbiautume kartu, kad užtikrintume, jog už žiaurumus ir karo nusikaltimus Ukrainoje atsakingi asmenys būtų patraukti atsakomybėn“, – pridūrė EK atstovas.

Johnsonas atvyko į KyjivąDidžiosios Britanijos ministras pirmininkas šeštadienį atvyko į Kyjivą, dabar jis susitinka su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.Tai pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos prezidento biuro vadovo pavaduotoju Andrijumi Sibiga.„Tiesiog dabar B. Johnsono vizitas į Kijevą prasidėjo jo susitikimu akis į akį su prezidentu V. Zelenskiu. Didžioji Britanija – Ukrainos gynybos rėmimo lyderė. Antikarinės koalicijos lyderė. Lyderė taikant sankcijas agresorei Rusijai“, - parašė feisbuke A. Sibiga.

Britų žvalgybos naujienose patvirtinama, kad Rusija juda į pietus ir rytusGynybos ministerija paskelbė dar vieną žvalgybos informaciją apie tai, kas vyksta Ukrainoje.Tai rodo Rusijos pažangą pietuose ir rytuose, užimant Krymą, Donecką ir Luhanską.Pranešimas taip pat patvirtina teiginius, kad rusai visiškai apleido šalies šiaurę.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1512746331479191557?ref_src=twsrc%5Etfw

Borisas Johnsonas Kyjive susitiks su Ukrainos prezidentuBorisas Johnsonas išvyko į Kyjivą susitikti su Volodymyru Zelenskiu, socialiniame tinkle „Twitter“ patvirtino Ukrainos ambasada Jungtinėje Karalystėje (JK).Prie JK premjero ir Ukrainos prezidento nuotrauka parašyta: „Siurprizas“Užsienio šalių lyderiai pradėjo keliauti į Ukrainą siūlyti savo paramą.https://twitter.com/UkrEmbLondon/status/1512791528607031303?ref_src=twsrc%5Etfw

Nausėda su Lenkijos, Vokietijos, Latvijos ir Estijos vadovais aptars paramą UkrainaiPrezidentas Gitanas Nausėda antradienį vyks darbo vizito į Lenkiją, kur susitiks su Lenkijos prezidentu Andrzejumi Duda, Vokietijos prezidentu Franku Walteriu Steinmeieriu, Latvijos prezidentu Egilu Levitu ir Estijos prezidentu Alaru Karisu, pranešė Prezidentūra.Prezidentas su šalių lyderiais aptars priemones V. Putino vykdomam karui Ukrainoje sustabdyti: papildomas sankcijas Rusijai, tolesnį gynybinės, humanitarinės ir finansinės paramos Ukrainai teikimą.Prezidentai taip pat aptars saugumo situaciją regione, NATO rytinio flango stiprinimo klausimus.

Išlaisvintame Charkivo srities kaime rastas masinis okupantų kapasIšlaisvintame Olchivkos kaime, Charkivo srityje, kariškiai aptiko masinę kapavietę su okupantų kūnais.Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Strateginės komunikacijos departamentas.„Mitas, kad rusai savų nepalieka, galutinai sugriautas. Valant Olchivkos gyvenvietę netoli Charkivo 92-osios mechanizuotosios brigados kariai aptiko masinę okupantų kapavietę“, – rašoma pranešime.Kaip pranešama, kovo 30 d. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų 92-osios mechanizuotosios brigados kariai ir savanorių būriai prie Charkivo sunaikino dvi 138-osios motorizuotosios šaulių brigados bataliono taktines grupes ir Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų 59-ojo tankų pulko kombinuotą bataliono taktinę grupę. Užimta būstinė ir paimti visi dokumentai. Daugiau nei 60 šių dalinių karių pasidavė į nelaisvę.

JT: per parą iš Ukrainos į kaimynines šalis atvyko daugiau kaip 59 tūkst. pabėgėlių Nuo Rusijos sukelto karo pradžios iš Ukrainos į kaimynines šalis jau atvyko daugiau kaip 4,4 mln. pabėgėlių. Per parą šis skaičius išaugo daugiau kaip 59 tūkst. Tai šeštadienį pranešė JT vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro agentūra (UNHCR).Jos tinklalapyje paskelbtais duomenimis, nuo vasario 24 d. iki balandžio 8 d. Ukrainą palikusių pabėgėlių skaičius pasiekė 4 441 663. Per parą kaimyninių valstybių sienas kirto 59 348 žmonės.Lenkija nuo vasario 24 d. priėmė 2 564 994 pabėgėlius ukrainiečius, Rumunija – 678 081, Vengrija – 413 888, Moldova – 406 611.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai labai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

Čekijos ambasada planuoja grįžti į KyjivąČekijos diplomatai grįš į Kyjivą artimiausiu metu. Tai šeštadienį pranešė portalas „Novinky“, remdamasis Čekijos užsienio reikalų ministru Janu Lipavský`iu.„Mes dedame pastangas, kad mūsų diplomatai grįžtų į Kyjivą, dabar intensyviai dirbame šiuo klausimu, tikimės, kad netrukus pavyks pasiekti šį tikslą. Mes norime suteikti Kyjivui diplomatinę paramą. Mes norime būti Ukrainos sostinėje“, - sakė žinybos vadovas.Anot ministro, dabar mieste nebegresia tiesioginis pavojus, kaip kad buvo paskelbus nepaprastąją padėtį ir įvedus komendanto valandą.J. Lipavský`is taip pat pažadėjo, kad Čekija padės pabėgėliams grįžti į Ukrainą, kai ten stabilizuosis situacija.Čekijos ambasada Kyjive buvo uždaryta vasario 24-ąją, pirmąją Rusijos agresijos prieš Ukrainą dieną. Vėliau čekų diplomatai išvyko ir iš generalinio konsulato Lvive.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šią savaitę paragino užsienio šalių diplomatus grįžti į Kyjivą.

Zelenskis: ruošiamasi lemiamam mūšiui Ukrainos rytuoseUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad kovos šalies pietuose ir rytuose bus sunkios, tačiau Ukraina tiki savo pergale.„Ukraina visada sakė, kad yra pasirengusi deryboms ir ieškos bet kokių būdų karui užbaigti. Tuo pat metu, deja, matome, kaip ruošiamasi svarbiam, kaip sakoma, lemiamam mūšiui mūsų valstybės rytuose. Man sunku pasakyti ir nenoriu prisiimti atsakomybės už prognozes. Galiu prisiimti atsakomybę už mūsų valstybės gynybą ir kovą, kurią nuolat demonstruojame“, – sakė Prezidentas.

Italijos ambasada ketina atnaujinti darbą Kijeve iškart po VelykųItalijos ambasada ketina atnaujinti darbą Kijeve iškart po Velykų, praneša televizijos kanalas „Sky News“.„Mes paskutiniai palikome Kyjivą ir grįšime į jį vieni pirmųjų“, - pareiškė žurnalistams Italijos užsienio reikalų ministras Luigis Di Maio.Pasak jo, Italija ketina atnaujinti savo ambasados darbą Ukrainos sostinėje iškart po Velykų.„Tuo pat metu mes turime stiprinti diplomatinį spaudimą Rusijai, kad būtų nutraukta ugnis“, - pabrėžė Italijos URM vadovas.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šią savaitę paragino užsienio šalių diplomatus grįžti į Kyjivą.Dar prieš prasidedant plataus masto Rusijos agresijai prieš Ukrainą kai kurios ambasados dėl saugumo persikėlė iš Kyjivo į Lvivą.

Austrijos kancleris K. Nehammeris atvyko į KyjivąAustrijos kancleris Karlas Nehammeris šeštadienį atvyko į Kyjivą. Jis čia susitiks su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, ministru pirmininku Denysu Šmyhaliu ir Ukrainos sostinės meru Vitalijumi Kličko.K. Nehammeris taip pat lankysis Bučoje. Rusijos kariuomenei užėmus šį miestą netoli Kyjivo, ten buvo nužudyta šimtai civilių.„Mano vizitas į Kyjivą turi pademonstruoti mūsų solidarumą su Ukrainos žmonėmis“, - pareiškė Austrijos vyriausybės vadovas.

Centrinėje Ukrainoje sunaikintas šaudmenų sandėlisRusijos pajėgos sunaikino amunicijos sandėlį centrinėje Ukrainoje esančioje Mirhorodo oro pajėgų bazėje, pranešė naujienų agentūra „Interfax“, cituodama Rusijos gynybos ministeriją.Pasak ministerijos atstovo Igorio Konašenkovo, per ataką prieš bazę Poltavos srityje taip pat buvo sunaikintas Ukrainos karinių oro pajėgų naikintuvas MiG-29 ir sraigtasparnis Mi-8.Poltavos srities gubernatorius Dmytro Luninas socialinėje žiniasklaidoje teigė, kad du žmonės buvo sužeisti, o objektui padaryta „didelė žala“.

Rusija apkaltino „YouTube“ blokuojant Valstybės Dūmos kanalą Rusijos pareigūnai šeštadienį apkaltino vaizdo įrašų ir transliavimo platformą „YouTube“ blokuojant parlamento žemųjų rūmų kanalą ir perspėjo, kad bus imtasi atsakomųjų priemonių.Valstybės Dūmos pirmininkas Viačeslavas Volodinas sakė, kad amerikiečių bendrovė pažeidžia „Rusijos žmonių teises“, o Užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova pareiškė, kad „YouTube“ nulėmė savo likimą“.„Jungtinės Valstijos nori turėti informacijos sklaidos monopolį, – per platformą „Telegram“ parašė V. Volodinas. – Negalime to leisti.“Naujienų agentūros AFP žurnalistai patvirtino, kad Valstybės Dūmos kanalas neprieinamas.Anot Maskvos, kanalas „Duma-TV“ turi daugiau kaip 145 tūkst. prenumeratorių. Per jį skelbiami parlamento debatų vaizdo įrašai ir interviu su Rusijos įstatymų leidėjais.Prognozės, kad Rusija gali blokuoti „YouTube“ savo teritorijoje, buvo skelbiamos jau kelias pastarąsias savaites, Maskvai suintensyvinus represijas prieš nepriklausomus informacijos šaltinius nuo vasario pabaigos, kai Kremlius pradėjo karinę invaziją kaimyninėje Ukrainoje.Ketvirtadienį Rusijos valstybinė ryšių ir žiniasklaidos priežiūros agentūra „Roskomnadzor“ pranešė uždrausianti JAV interneto milžinei „Google“ reklamuoti savo paslaugas šalyje ir apkaltino jos valdomą „YouTube“ platinant „melagienas“ apie karą Ukrainoje.Rusija uždarė virtinę nevalstybinės žiniasklaidos kanalų ir kitų informacijos šaltinių, todėl baiminamasi, kad netrukus gali ateiti „Google“ eilė.„Roskomnadzor“ teigė, kad „YouTube“ įvykdė daug Rusijos įstatymų pažeidimų ir yra „viena pagrindinių platformų, platinančių melagienas apie specialiosios karinės operacijos Ukrainoje eigą, diskredituojant Rusijos ginkluotąsias pajėgas“.Agentūra nurodė, kad imsis „poveikio priemonių“.Be kita ko, šios priemonės apima „draudimą platinti „Google LLC“ ir jos informacijos šaltinių reklamą“.

Italijos kultūros ministras paragino skubiai įtraukti Odesą į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašąItalijos kultūros ministras Dario Franceschinis paragino skubiai įtraukti Odesą į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, kadangi šį Ukrainos miestą gali sugriauti Rusijos kariuomenė.„Reikia veikti nedelsiant, kad Odesa būtų paskelbta UNESCO Pasaulio paveldo objektu. Odesa – nuostabus miestas, kurio istorija susijusi su Italija, o šiandien jam gresia sunaikinimas“, - pareiškė ministras, vaizdo ryšiu kalbėdamasis su Ukrainos uostamiesčio meru Henadijumi Truchanovu.Anksčiau D. Franceschinis pareiškė, kad Italija padės atstatyti rusų subombarduotą teatrą Mariupolyje.

Rusijos jūrų pajėgos apšaudo raketomis UkrainąJungtinės Karalystės gynybos ministerija šeštadienį pranešė, kad Rusijos karo laivai leidžia sparnuotąsias raketas į Ukrainą, palaikydami Maskvos pajėgų karines operacijas rytiniame Donbaso regione ir aplink Mariupolio bei Mykolajivo miestus.Ryte paskelbtame pranešime ministerija nurodė, kad Rusijos aviacija tikriausiai suaktyvins veiksmus Ukrainos pietuose ir rytuose, toliau teikdama paramą šioms operacijoms.Ministerija pridūrė, kad Rusija stengiasi sukurti sausumos koridorių tarp 2014 metais jos aneksuoto Krymo ir prorusiškų separatistų kontroliuojamos Donecko srities dalies, bet šiuos užmojus „toliau žlugdo Ukrainos priešinimasis“.Britų pareigūnai taip pat sakė, kad Rusija toliau atakuoja civilius ir kaip pavyzdį paminėjo penktadienį įvykdytą raketų smūgį rytinio Ukrainos miesto Kramatorsko traukinių stočiai, per kurį žuvo dešimtys žmonių.

Zelenskis: vienos iš ES šalių premjeras prašė įrodyti, kad skerdynės Bučoje nėra inscenizacijaUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, jog vienos iš ES šalių vyriausybės vadovas paprašė jį pateikti įrodymų, kad žudynės Bučoje nėra inscenizacija, praneša Vokietijos leidinys „Bild“.„Blogiausia, ką V. Zelenskis girdėjo pastarosiomis dienomis? Žinomas ES politikas norėjo gauti iš Ukrainos prezidento įrodymų, kad karo nusikaltimai Bučoje nebuvo inscenizacija! Tai Kremliaus retorika. „Bild“ žurnalistui Pauliui Ronzheimeriui paklausus, ar šis politikas yra ES šalies vyriausybės vadovas, V. Zelenskis aiškiai atsakė: „Taip“, - rašo laikraštis.Bet Ukrainos prezidentas atsisakė įvardyti šį politiką.Pasak naujienų agentūros UNIAN, omenyje turimas Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas.Rusijos kariuomenei užėmus Kyjivo priemiestį Bučą, ten buvo nužudyta šimtai civilių.

Po išpuolio Kramatorsko stotyje Odesoje įvesta komendanto valandaPietinio Odesos miesto pareigūnai nusprendė įvesti komendanto valandą nuo šeštadienio 21 val. vietos laiku iki pirmadienio 6 val. ryto.Socialiniame tinkle „Facebook“ uostamiesčio valdžia rašė, kad sprendimas priimtas „atsižvelgiant į įvykius Kramatorske“ ir galimo smūgio Odesoje grėsmę.Komendanto valanda galioja Odesos miestui ir aplinkinei sričiai.

EK vadovė: Rusijos laukia „irimas“, o Ukraina turi „europinę ateitį“Rusijos laukia „irimas“ dėl vis griežtesnių Vakarų šalių sankcijų, o Ukraina turi „europinę ateitį“, penktadienį viešėdama Kyjive pareiškė Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen.„Rusiją apims ekonominis, finansinis ir technologinis irimas, o Ukraina žygiuoja į europinę ateitį“, – per bendrą spaudos konferenciją su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu sakė Europos Sąjungos vykdomosios valdžios institucijos vadovė.„Jūsų kova taip pat yra mūsų kova. Šiandien esu čia, Kyjive, siunčiu labai stiprią žinią, kad ES – jūsų pusėje. Mes stovime kartu su jumis“, – kalbėjo U. von der Leyen.EK vadovė pasmerkė civilių žudynes netoli Kyjivo esančiame Bučos mieste. Ukraina dėl šių žiaurumų kaltina Rusiją, kelias savaites kontroliavusią tą teritoriją.„Bučoje buvo sudaužytas mūsų žmoniškumas“, – kalbėjo U. von der Leyen ir pasmerkė „pasibaisėtiną“ dešimčių žmonių žūtį per anksčiau penktadienį surengtą raketų ataką Ukrainos rytinio Kramatorsko miesto traukinių stotyje.„Mobilizuojame mūsų ekonominę galią, kad priverstume [Rusijos prezidentą Vladimirą] Putiną labai, labai brangiai sumokėtume“, – sakė ji.V. Zelenskis sakė, kad yra „asmeniškai dėkingas“ U. von der Leyen už penkis ES sankcijų Maskvai paketus, bet pridūrė, kad „to nepakanka“.„Jie iš mūsų daug atėmė – teritorijų, žmonių. Galime susigrąžinti teritoriją, bet niekada nebegalėsime susigrąžinti žmonių“, – pabrėžė jis.„Už visa tai Rusija privalo prisiimti atsakomybę. Štai kodėl prašau padėti mums savo sankcijomis. Jos turėtų tik didėti“, – aiškino prezidentas.Kalbėdama apie Ukrainos pastangas įstoti į Europos Sąjungą, U. von der Leyen sakė: „Esame kartu su jumis, jums svajojant apie Europą.“Ji simboliškai įteikė V. Zelenskiui klausimyną, tapsiantį „pagrindu“ diskusijoms dėl Kyjevo europinių siekių artimiausiomis savaitėmis.„Čia prasideda jūsų kelias į Europą ir Europos Sąjungą“, – pabrėžė Europos Komisijos vadovė.https://twitter.com/StefanishynaO/status/1512708174712823813?ref_src=twsrc%5Etfw

Juodojoje jūroje rusų laivynas toliau blokuoja Odesos srities pakrantęPranešama, kad išlieka didelė Rusijos raketų smūgių Odesoje ir regione tikimybė.Apie tai pranešė Odesos regioninės karinės administracijos operatyvinio štabo spaudos sekretorius Serhijus Bračukas.„Juodosios jūros vandenyse Rusijos Juodosios jūros laivynas blokuoja mūsų pakrantę ir periodiškai pergrupuoja savo pajėgas ir priemones“, – sakė Bračukas.Pasak jo, padėtis mieste ir regione dabar kontroliuojama. Kariuomenė turi pakankamai pajėgų ir priemonių įveikti priešą.

Ukraina praneša, kad nuo karo pradžios Rusija neteko daugiau kaip 19 tūkst. kareiviųRusijos kariuomenė Ukrainoje nuo vasario 24 d. jau neteko apie 19,1 tūkst. žmonių. Tai šeštadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Be to, per šį laikotarpį Rusijos kariuomenė neteko 705 tankų, 1 895 šarvuotųjų kovos mašinų, 335 artilerijos sistemų, 108 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 55 priešlėktuvinės gynybos priemonių, 151 lėktuvo, 136 sraigtasparnių, 1 363 automobilių, 7 laivų, 112 dronų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai labai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

Zelenskis prašo „tvirto pasaulinio atsako“ į Kramatorsko traukinių stoties bombardavimąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį paprašė „tvirto pasaulinio atsako“ į mažiausiai 52 žmonių gyvybes nusinešusį raketų smūgį vienai traukinių stočiai šalies rytuose, kur civiliai buvo laukė evakuacijos dėl Rusijos puolimo.„Tai dar vienas Rusijos karo nusikaltimas. Kaip ir masinės žudynės Bučoje, kaip ir daugelis kitų Rusijos karo nusikaltimų, raketų smūgis Kramatorskui turi tapti vienu iš kaltinimų tribunole, kuris būtinai įvyks“, – savo vaizdo pranešime sakė V. Zelenskis, turėdamas galvoje raketų smūgį, tarp kurio aukų buvo penki vaikai.„Visos pagrindinės pasaulio galybės jau pasmerkė smūgį Kramatorskui. Laukiame tvirto pasaulinio atsako į šį karo nusikaltimą“, – pridūrė jis.Pasaulio lyderiai pasmerkė naujausią ataką prieš Ukrainos civilius: JAV prezidentas Joe Bidenas apkaltino Rusiją įvykdžius „šiurpų žiaurumą“, o Prancūzija pareiškė, kad tai yra „nusikaltimas žmoniškumui“.Vietos valdžia nurodė, kad per smūgį Kramatorske žuvo mažiausiai 52 žmonės, įskaitant penkis vaikus. V. Zelenskis sakė, kad dar apie 300 žmonių buvos sužeisti ir kad šis smūgis atskleidė „beribį blogį“.V. Zelenskis pridūrė, kad Rusijoje apie smūgį buvo paskelbta dar prieš nukrintant raketoms. Prezidentas ragino pasaulį tiekti daugiau ginklų Ukrainai, kad ji galėtų atremti Rusijos agresiją.„Esu tikras, kad Ukrainos pergalė tėra laiko klausimas, ir darysiu viską, kad šis laikas būtų sutrumpintas“, – kalbėjo jis.Naujienų agentūros AFP žurnalistai matė prie Kramatorsko stoties mažiausiai 30 žmonių kūnų, uždengtų plastiko plėvele.Ant žemės gulėjo sprogimų sudraskytų kūnų dalys, pliušiniai žaislai ir lagaminai.Šalia stoties riogsojo balistinės raketos „Točka U“ galinė dalis.Ant jos rusų kalba buvo užrašyta „Už vaikus“. Šią frazę dažnai vartoja Rytų Ukrainos prorusiški separatistai, turėdami galvoje savo nuostolius per karą Donbase, prasidėjusį 2014 metais.„Aš buvau stotyje. Išgirdau, regis, dvigubą sprogimą. Nubėgau prie sienos, kad apsisaugočiau“, – sakė viena iš ten buvusių keleivių, vardu Natalia, ieškodama savo paso tarp pamestų daiktų.Kita akivaizdžiai sukrėsta moteris AFP reporteriams sakė: „Mačiau į stotį einančius krauju apsipylusius žmones ir visur ant žemės gulinčius kūnus.“Rusija neigė atsakomybę už šį raketų smūgį. Jis buvo įvykdytas kaip tik tuomet, kai Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir Europos Sąjungos užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis atvyko į Kyjivą derybų su V. Zelenskiu, taip pat ketindami aplankyti civilių žudynių vietas netoli sostinės esančiame Bučos mieste.Rusijos laukia „irimas“ dėl jai taikomų vis griežtesnių sankcijų, o Ukraina turi „europinę ateitį“, per spaudos konferenciją su V. Zelenskiu sakė U. von der Leyen.Praėjus šešioms savaitėms nuo Rusijos prezidento Vladimiro Putino surengtos invazijos pradžios Maskva sutelkė dėmesį į puolimus Ukrainos rytuose ir pietuose, susidūrusi su įnirtingu ukrainiečių pasipriešinimu, sužlugdžiusiu planus greitai užimti sostinę Kyjivą.

Raketomis smogta Poltavos regionui: atakuojamas MirgorodasOkupantai surengė raketų ataką Mirgorode, Poltavos srityje. Apie tai savo „Telegram“ kanale pranešė Poltavos srities karinės administracijos pirmininkas Dmytro Luninas.„Šią naktį Rusijos okupantai vėl smogė raketomis Mirgorodo infrastruktūrai. Reikšmingas sunaikinimas. Deja, buvo sužeisti du žmonės. Jiems teikiama visa reikiama pagalba“, – pranešė jis.

Susitarta dėl 10 humanitarinių koridorių Ukrainos ministro pirmininko pavaduotoja Iryna Vereščuk pranešė, kad susitarta dėl 10 humanitarinių koridorių žmonėms iš apgultų regionų, praneša Reuters.Tarp jų yra ir vienas, skirtas žmonėms, evakuojamiems privačiu transportu iš Mariupolio miesto, sakė I. Vereščuk.

Jungtinės Karalystės gynybos ministerija teigia, kad Rusijos oro antskrydžių skaičius pietų ir rytų regionuose didėsTikimasi, kad Rusijos oro pajėgų aktyvumas Ukrainos pietuose ir rytuose didės, teigiama naujausioje Jungtinės Karalystės gynybos ministerijos atnaujintoje gynybos žvalgybos informacijoje.Rusijos operacijos sutelktos į rytinį Donbaso regioną, teigia Gynybos ministerija, taip pat į pietinius Mariupolio ir Nikolajevo miestus. Tačiau ministerija sako, kad Ukrainos pasipriešinimas vis dar blokuoja Rusijos tikslą sukurti sausumos jungtį tarp Krymo ir Donbaso regiono.Šeštadienio rytą Donbaso regiono Luhansko gubernatorius paragino vykdyti daugiau evakuacijų.

Luhansko gubernatorius ragina evakuoti daugiau žmonių, įspėdamas apie Rusijos kariuomenės telkimąŠeštadienį Luhansko gubernatorius Serhijus Gaidajus pareiškė, kad reikia evakuoti daugiau žmonių iš Luhansko srities Ukrainoje, nes pastarosiomis dienomis suintensyvėjo apšaudymas ir atvyko daugiau Rusijos pajėgų, praneša „Reuters“.Jis teigė, kad maždaug 30 proc. žmonių vis dar lieka gyvenvietėse visame regione ir jų paprašyta evakuotis.„Jie (Rusija) telkia pajėgas puolimui ir matome, kad padaugėjo apšaudymų“, – sakė S. Gaidajus visuomeniniam televizijos transliuotojui.

Rusija uždarė žmogaus teisių organizacijų „Amnesty International“ ir HRW vietos padaliniusRusija penktadienį pranešė uždariusi žmogaus teisių organizacijų „Human Rights Watch“ (HRW) ir „Amnesty International“ vietos padalinius, dirbusius šalyje pastaruosius 30 metų.Šis pranešimas buvo paskelbtas Rusijos karinės kampanijos prieš provakarietišką Ukrainą 44-ąją dieną. Šis puolimas jau nusinešė tūkstančius žmonių gyvybių ir dar 11 mln. privertė palikti savo namus arba šalį, todėl Europoje išsivystė didžiausia nuo Antrojo pasaulinio karo pabėgėlių krizė.HRW Rusijoje dirbo 30 metų, o „Amnesty“ veikė nuo 1993-iųjų.Iš viso 15 organizacijų buvo išbrauktos iš Rusijoje veikiančių tarptautinių organizacijų ir užsienio nevyriausybinių organizacijų registro dėl „dabar galiojančių Rusijos Federacijos įstatymų pažeidimų“, sakom Teisingumo ministerijos pranešime, kuriame daugiau detalių nepateikiama.Rusija taip pat uždarė Carnegie (Karnegio) fondo už tarptautinę taiką, Friedricho Naumanno (Frydricho Naumano) laisvės fondo, Agos Khano fondo, Lenkų bendrijos ir kitų organizacijų vietos biurus.HRW Europos ir Centrinės Azijos padalinio direktoriaus pavaduotojas Rachel Denber sakė, kad beveik neabejotina, kad šis žingsnis yra atsakas į organizacijos pranešimus apie brutalią Rusijos invaziją Ukrainoje.„Rusijos vyriausybė jau labai aiškiai parodė, kad jai jokios naudos iš bet kokių faktų, susijusių su civilių apsauga Ukrainoje. Tai tėra dar vienas mažas to įrodymas“, – naujienų agentūrai AFP atsiųstame pranešime rašo R. Denber.R. Denber, kuri anksčiau vadovavo HRW biurui Maskvoje, sakė, kad „Human Rights Watch“ tęs darbą Rusijoje.„HRW dirbo Rusijoje nuo sovietinių laikų, kai ji buvo uždara totalitarinė valstybė, – pridūrė ji. – Rasdavome būtų dokumentuoti žmogaus teisių pažeidimus anuomet ir toliau darysime tai ateityje.“

Inžinierius: mes pavogėme rusišką kurą, kad išvengtume katastrofosBuvusią Černobylio atominę elektrinę šiaurės Ukrainoje Rusijos pajėgos užėmė pirmąją invazijos dieną. Dabar ją vėl kontroliuoja Ukraina.BBC žurnalistė Yogita Limaye, kuri buvo viena pirmųjų žurnalistų, pažvelgusių į jos vidų po rusų pasitraukimo, kalbėjosi su elektrinės darbuotojais, kuriems prasidėjus okupacijai buvo leista tęsti darbą.„Turėjome nuolat su jais derėtis ir labai stengtis jų neįžeisti, kad jie leistų mūsų darbuotojams tvarkyti objektą“, – sakė inžinierius Valerijus Semonovas.Kai stočiai trims dienoms buvo nutrauktas elektros energijos tiekimas, Valerijus pasakojo, kad jis stengėsi rasti degalų, kad generatorius veiktų, ir net bandė pavogti jų iš rusų.

Rusijos Federacija gali grįžti į Sumų regioną, ragina pasiruošti „karštam priėmimui“ Išlieka didelė grėsmė, kad į Sumų regiono teritoriją vėl įsiverš užkariautojai.Nemažai Rusijos karių yra netoli sienos su Ukraina Sumų regione. Dar vieno priešo kariuomenės įsiveržimo grėsmė išlieka gana rimta.Tai interviu DW pareiškė regiono karinės administracijos vadovas Dmytro Zhyvitskyy.„Iš dalies kontroliuojame sieną, iš dalies ji vis dar atvira. Turime vieną ilgiausių sienų su šalimi agresore. Jo ilgis – 564 kilometrai, o kontroliuoti tokį ruožą yra labai sudėtinga“, – sakė pareigūnas.Tuo pat metu jis kalbėjo apie aktyvias gynybos stiprinimo priemones regione ir pažadėjo „karštą priėmimą“ okupantams.„Mes ruošiamės „karštam priėmimui“, jei jie vėl norės vykti per Sumų regioną. Tačiau jų nerekomenduojame. Stiprinami kontrolės punktai, įtvirtinimai, ir mes suprantame, kad artimiausiais metais, net jei greitai laimėsime karą, jei Rusijoje neįvyks politinių ir ideologinių pokyčių, negalėsime likti ramybės būsenoje“, – sakė Dmytro Zhyvitskyy.

Kaimanų Salos įšaldė 7,3 mlrd. dolerių aktyvų, susijusių su Rusija Kaimanų Salų valdžia įšaldė daugiau kaip 7 mlrd. dolerių aktyvų, priklausančių Rusijos piliečiams, kuriems taikomos Didžiosios Britanijos sankcijos.Tai pranešė portalas „Cayman Compass“, remdamasis Kaimanų Salų finansinės informacijos agentūra.„Atsižvelgdamos į Rusijai paskelbtas sankcijas, Kaimanų Salos įšaldė 7,3 mlrd. dolerių vertės turtą ir lėšas. Kaimanų Salos taiko sankcijas, kurias įvedė Jungtinė Karalystė, ir priėmė daugiau kaip 800 sprendimų įšaldyti Rusijos fizinių ir juridinių asmenų lėšas ir turtą“, - sakoma pranešime.Pažymima, kad Kaimanų Salų vyriausybė taip pat sudarė specialią darbo grupę, kuri koordinuos sankcijų, paskelbtų Rusija dėl agresijos prieš Ukrainą, taikymą. Joje dirbs gubernatoriaus, finansų sistemos, civilinės aviacijos ir jūrų transporto įstaigų atstovai. Grupė posėdžiaus kiekvieną savaitę.Kaimanų Salos – Didžiosios Britanijos užjūrio teritorija Vest Indijoje, viena svarbiausių lengvatinio apmokestinimo zonų.

Ukrainos pajėgos Donbase atrėmė septynias priešo atakasOkupantai toliau ruošiasi puolimui Rytų Ukrainoje, siekdami visiškai kontroliuoti Donecko ir Luhansko sričių teritorijas.Vakar Donbase Ukrainos kariai atrėmė 7 priešo puolimus, sunaikino 9 tankus ir 12 technikos vienetų, rašoma UNIAN.Apie tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas balandžio 9 d. 6.00 val. operatyvinėje informacijoje.

Kaip praneša „Kyiv Independent“, penktadienį humanitariniais koridoriais buvo evakuoti apie 6 665 žmonės.Pranešama, kad Ukrainos ministro pirmininko pavaduotoja Iryna Vereščuk sakė, kad iš Mariupolio ir Berdiansko buvo išgelbėti 5 158 žmonės.

Vakarų pareigūnas: Rusija pakeitė karo vadąVakarų pareigūnas patvirtino, kad Rusija pertvarkė savo operacijų Ukrainoje vadovybę, o naujasis generolas turi daug patirties kovinėse operacijose Sirijoje.BBC žurnalistui Gordonui Korerui kalbėdamas su anonimiškumo sąlyga šaltinis sakė, kad dabar invazijai vadovauja Rusijos pietinės karinės apygardos vadas generolas Aleksandras Dvornikovas.„Būtent tas vadas turi daug patirties vykdant Rusijos operacijas Sirijoje“, – sakė šaltinis.Rusijai iki šiol sunkiai sekėsi siekti savo karo tikslų, nes po 44 invazijos dienų nepavyko užimti tokių didžiųjų miestų kaip Kijevas, o galiausiai jos žvilgsnis nukrypo į Donbaso regioną rytuose.

Penktadienį iš Ukrainos evakuoti 6665 žmonėsPenktadienį humanitariniais koridoriais iš Ukrainos miestų buvo evakuoti 6 665 žmonės, pranešė ministro pirmininko pavaduotoja Iryna Vereščuk.

JK pažadėjo daugiau karinės paramosJungtinės Karalystės ministras pirmininkas Borisas Johnsonas pažadėjo Ukrainai aukštos kokybės karinės įrangos už 100 milijonų svarų sterlingų.https://twitter.com/10DowningStreet/status/1512460112186818563?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1512460112186818563%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lrt.lt%2Fnaujienos%2Fpasaulyje%2F6%2F1667085%2Frusijos-karas-pries-ukraina-kramatorsko-mieste-zuvo-maziausiai-50-zmoniu-odesoje-ivedama-komendanto-valanda

Zelenskis: naujausių sankcijų Rusijai nepakankaUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį Europos Sąjungos vadovams pareiškė, kad naujausio sankcijų paketo Rusijai vis dar nepakanka.„Norėčiau padėkoti visam pasauliui, ES, asmeniškai Ursulai von der Leyen už penktąjį sankcijų paketą, bet manau, kad to nepakanka“, – sakė jis, kalbėdamas su Kijeve viešinčia Europos Komisijos pirmininke Ursula von der Leyen ir ES vyriausiuoju įgaliotiniu užsienio reikalams ir saugumo politikai Josepu Borrelliu.„Nors Ukraina gali susigrąžinti teritorijas, ji negali susigrąžinti žmonių. Prašome ir toliau mums padėti taikant sankcijas“, – kalbėjo V. Zelenskis.J. Borrellis pažadėjo, kad ES delegacija grįš į Kijevą ir pripažino, kad Ukrainai reikia daugiau ginklų.

JK sieks didinti atominių elektrinių skaičių, mažindama priklausomybę nuo RusijosJK ministras pirmininkas Borisas Johnsonas ketvirtadienį paskelbė apie planus statyti daugiau atominių elektrinių, didinti atsinaujinančios energijos gamybą ir toliau naudoti vietines naftos ir dujų atsargas, siekiant mažinti šalies priklausomybę nuo energijos iš Rusijos, pastarajai įsiveržus į Ukrainą.Kritikai netruko sukritikuoti siūlomą B. Johnsono energetinio saugumo strategiją, teigdami, kad joje beveik visas dėmesys sutelktas į tiekimo didinimą, nedidinant energijos vartojimo efektyvumo ir nemažinant paklausos. Dėl to, anot jų, planas nepalengvins vartotojų, susiduriančių su sparčiai augančiais komunalinių paslaugų mokesčiais, padėties ir gali pakenkti Didžiosios Britanijos įsipareigojimui mažinti anglies dioksido išmetimą kovojant su visuotiniu atšilimu.„Tai veda JK atgal, o ne į priekį, – mano Mančesterio universiteto klimato kaitos politikos ekspertas, profesorius Matthew Patersonas. – Tai yra tiesioginis atsakas į Rusijos invaziją į Ukrainą, grįžtant prie senų, atgyvenusių sprendimų, orientuotų į energijos tiekimo plėtrą, ir tai daroma tokiais būdais, kurie prieštarauja JK klimato strategijai.“B. Johnsonas pristatė strategiją praėjus trims savaitėms po pareiškimo, kad Vakarų šalys padarė „siaubingą klaidą“ nesugebėjusios atsikratyti priklausomybė nuo Rusijos energijos pe aštuonerius metus nuo tada, kai Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas aneksavo Ukrainos Krymo regioną.

ES įvedė sankcijas dar prieš daugiau nei 200 asmenų Taip pat prieš bankus ir kai kurias pramonės bei transporto kompanijas. ES įšaldė bankų VTB, Novikombank, Sovkombank ir Otkrytija ir 14 pramonės bei transporto kompanijų aktyvus.

Kaip minėjo prezidentas Joe Bidenas, Slovakija teigia į Ukrainą išsiuntusi visą savo „žemė-oras“ raketų sistemą S-300, kad padėtų sustiprinti šalies oro gynybą nuo Rusijos puolimo.Tai pirmas žinomas atvejis, kai šalis į Ukrainą siunčia oro gynybos sistemą nuo Rusijos įsiveržimo, praneša „Reuters“.Patvirtindamas šią naujieną, Slovakijos ministras pirmininkas Eduardas Hegeris sakė: „Tikiu, kad ši gynybos sistema padės išgelbėti kuo daugiau nekaltų gyvybių nuo Putino režimo agresijos“.Tačiau jis pabrėžė, kad sistemos dovanojimas Ukrainai „nereiškia, kad Slovakija tapo ginkluoto konflikto dalimi“.

ES įteikė prezidentui V. Zelenskiui klausimyną, kuris leis Ukrainai žengti žingsnį toliau siekiant suteikti ES kandidatės statusą.Kalbėdama su Ukrainos prezidentu Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen sakė, kad ES rems Ukrainą, kad procesas užtruktų „savaites, o ne metus“, nes dėl karo viskas paspartėjo.„Rusija pasiners į ekonominį, finansinį ir technologinį nuosmukį, o Ukraina žygiuos Europos ateities link, štai ką aš matau“, – sakė ji.Klausimyną voke gavęs V. Zelenskis žurnalistus patikino, kad jis bus paruoštas po savaitės.

Donbaso okupantams įsakė grąžinti žmones, išvežtus į Rusiją prieš įsiveržimąKaip praneša Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, laikinai okupuotos Donecko srities teritorijos okupacinė valdžia gavo savo rusiškųjų kuratorių nurodymą dėl žmonių, sausio-vasario mėnesiais išvykusių į Rusiją, sugrąžinimo į nurodytas teritorijas.Po dviejų mėnesių buvimo Rusijoje jie turi grįžti į gyvenvietes pagal savo registracijos/gyvenamąsias vietas.

Austrijos kancleris vyksta į UkrainąAustrijos kancleris Karlas Nehammeris penktadienį išvyko į Kyjivą, pranešė jo biuras.„Federalinis kancleris Karlas Nehammeris šįvakar išvyko vizito į Ukrainą“, – nurodoma jo biuro pranešime.K. Nehammeris bus vienas pirmųjų Europos Sąjungos šalių vadovų, apsilankiusių Ukrainoje po to, kai į viešumą iškilo žiaurumų Bučos mieste vaizdai.

Bidenas kaltina Rusiją „siaubingu žiaurumu“ Ukrainos geležinkelio stotyjeJAV prezidentas Joe Bidenas penktadienį apkaltino Rusiją įvykdžius „siaubingą žiaurumą“, kai mažiausiai 50 žmonių žuvo Rytų Ukrainos Kramatorsko mieste per raketų ataką traukinių stotyje, sausakimšoje evakuacijos laukusių civilių.Praėjus daugiau nei mėnesiui po prezidento Vladimiro Putino invazijos į Ukrainą, Maskva sutelkė dėmesį į šalies rytus ir pietus, pasipriešinimui sustabdžius jos planus greitai užimti sostinę Kyjivą.„Ataka Ukrainos geležinkelio stotyje yra dar vienas siaubingas Rusijos įvykdytas žiaurumas, smogęs civiliams, kurie bandė evakuotis ir pasiekti saugią“ teritoriją, tviteryje parašė J. Bidenas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad sužeista 300 žmonių, jis apibūdino smūgį kaip „neribotą blogį“, nors Rusijos gynybos ministerija neigė įvykdžiusi ataką.Atskirame pareiškime J. Bidenas padėkojo Slovakijai, kad suteikė Ukrainai rusiškos gamybos priešlėktuvinę oro gynybos sistemą S-300, ir pareiškė, kad „dabar ne laikas nusiraminti“. „Rusijos kariuomenei gal ir nepavyko pasiekti savo tikslo užimti Kyjivą, bet ji ir toliau vykdo siaubingus žiaurumus“, – sakė jis ir pridūrė, kad V. Zelenskis asmeniškai kėlė klausimą, kaip Ukraina galėtų gauti sistemą S-300.„Rusijos kariškiams persiorientuojant kitam šio karo etapui, aš nurodžiau savo administracijai ir toliau negailėti pastangų nustatyti ir aprūpinti Ukrainos kariuomenę reikiamais pažangių ginklų pajėgumais“, – sakė J. Bidenas.

Kijevo regione rasti dar 132 lavonaiMakarovo kaime Kijevo regione buvo rasti 132 civilių, kuriuos nužudė Rusijos kariuomenė, kūnai. Tai pareiškė kaimo vadovas Vadimas Tokaras, skelbia meduza.io.Pasak jo, mirusieji buvo rasti ir masinėse kapavietėse. Pačiame Makarove sugriauta daugiau nei 40 proc. pastatų, daugelis jų net nebegali būti atstatyti.Prieš karą kaime gyveno 15 000 žmonių.

Masinėje kapavietėje Bučoje ekshumuojami palaikaiUkrainos tyrėjai penktadienį pradėjo ekshumuoti masinę kapavietę Bučoje, rengdami, kaip sako policija, karo nusikaltimų bylą prieš Kyjivo priemiestį okupavusią Rusijos kariuomenę.Kape – purve iškastame ilgame giliame griovyje už bažnyčios su auksiniu kupolu – ukrainiečiai laidojo kaimynus, kurie, jų teigimu, žuvo nuo Rusijos ginkluotųjų pajėgų, atvykusių vasario 26 d., rankos.Penktadienį komandos su baltais kriminalistų kombinezonais iškėlė lavonus iš griovio naudodamos bortinį sunkvežimį su mechaniniu kranu. Kūnai buvo suguldyti ant žemės ir juos apžiūrėjo ekspertai, įskaitant policijos pareigūnus, sutelkusius dėmesį į dokumentaciją. Dauguma iš juosta aptverto kapo iškeltų palaikų buvo sudėti į juodus plastikinius maišus. Vienas ten dirbęs vyras vilkėjo liemenę su užrašu „karo nusikaltimų prokuroras“.Kyjivo regiono policijos viršininkas Andrijus Niebitovas sakė, kad kape buvo 40 kūnų, tarp jų – du Ukrainos karinių pajėgų nariai. Jis sakė, kad ant kūnų yra šautinės žaizdos, o tai patvirtina teiginius, kad į juos aiškiai taikėsi kareiviai ir jie žuvo ne dėl oro antskrydžių ir artilerijos ugnies. „Galiu apibrėžti šiuos įvykius kaip karo nusikaltimą, – sakė jis. – Tarptautinė teisė civilių gyventojų žudymą bet kokio karinio konflikto metu apibrėžia kaip karo nusikaltimą. Šie palaikai bus ištraukti teismo tyrimui, jie bus pristatyti teismo medicinos ekspertizei ir skrodimui“.Šeštadienį naujienų agentūros AFP komanda aptiko 20 lavonų tik vienoje miestelio, kuriame prieš karą gyveno maždaug 37 tūkst. žmonių, gatvėje.Ukraina teigia, kad civilių egzekucijas įvykdė Rusijos kareiviai, Kremlius tai neigia ir vadina nuotraukas klastotėmis.

Ukraina: Rusija kare jau prarado 19 tūkst. kariųUkraina pateikė naujausią informaciją apie nuostolius, kuriuos Rusija patyrė nuo karo pradžios. Skelbiama, kad žuvo 19 tūkst. Rusijos karių ir sunaikinta 1 891 šarvuočio mašina.Kitą sunaikintą karinę įrangą sudaro 135 sraigtasparniai, 700 tankų ir 150 orlaivių.„Skynews“, kuris skelbia šiuos duomenis, pažymi, kad savarankiškai patikrinti informacijos nebuvo įmanoma. Praėjusį mėnesį Rusija pareiškė, kad žuvo 1 351 jos karys.NATO apskaičiavo, kad nuo Maskvos invazijos pradžios vasario 24 d. žuvo iki 15 tūkst. Rusijos karių.Naujausias skaičius pateiktas po to, kai Vladimiro Putino atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas ketvirtadienį pripažino „reikšmingus“ Rusijos karių praradimus nuo invazijos į Ukrainą pradžios ir sakė, kad „tai yra tragedija“.

Odesoje dėl atakų grėsmės įvedama komendanto valandaDėl Kramatorsko apšaudymo Odesoje komendanto valanda įvedama nuo balandžio 9-osios 21 val. iki balandžio 11 d. 6 val. Pasak vietos valdžios institucijų, yra raketų smūgių Odesoje pavojus, skelbia meduza.io.

Devynios ES šalys prašo pagalbos priimant karo pabėgėliusČekija, Slovakija, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Bulgarija, Estija, Latvija ir Lietuva prašo Europos Sąjungos pagalbos priimant pabėgėlius iš Ukrainos.Kaip pranešė penktadienį naujienų agentūra ČTK, remdamasi Čekijos regionų plėtros ministru Ivanu Bartošu, šios šalys ruošiasi nusiųsti Europos Komisijai laišką su atitinkamu prašymu.Devynios rytinės ES dalies šalys, kurioms teko didžiausias pabėgėlių srautas, dėkoja EK už finansinę pagalbą juos priimant ir apgyvendinant, bet laiko ją nepakankama, kadangi vis daugiau žmonių stengiasi palikti Ukrainą. Pasak ČTK, šios šalys sveikintų sprendimą pervesti joms daugiau lėšų iš ES fondų, skirtų migracijos krizei įveikti.Bet, kaip anksčiau informavo Čekijos vyriausybė, Praha yra prieš tai, kad Europos Sąjungoje būtų įvestos privalomos pabėgėlių paskirstymo kvotos.Anksčiau penktadienį Čekijos finansų ministras Zbyněkas Stanjura pareiškė, kad šalies išlaidos pabėgėliams iš Ukrainos priimti šįmet gali sudaryti 50 mlrd. kronų (apie 2 mlrd. eurų).Šiuo metu Čekijoje yra apie 350 tūkst. pabėgėlių ukrainiečių.

JK premjeras: siunčiame Ukrainai daugiau priešlėktuvinių ir prieštankinių raketų Didžioji Britanija siunčia Ukrainai daugiau „aukštos kokybės karinės įrangos“, įskaitant priešlėktuvines raketas „Starstreak“ ir 800 prieštankinių raketų, po „protu neaprėpiamos“ atakos geležinkelio stotyje, penktadienį pareiškė ministras pirmininkas Borisas Johnsonas. Ataka Kramatorske „parodo, kiek giliai įklimpusi (Vladimiro) Putino kadaise šlovinga armija“, sakė B. Johnsonas žurnalistams greta Vokietijos kanclerio Olafo Scholzo, pavadinusio Rusijos smūgį „žiauriu“. „Aukštos kokybės karinės įrangos“ vertė – 150 milijonų svarų sterlingų (180 milijonų eurų), sakė B. Johnsonas. O. Scholzas taip pat gynė Vokietiją nuo kritikos, kad ji vilkina Rusijos energijos importo nutraukimą kaip dalį Vakarų sankcijų dėl V. Putino invazijos į Ukrainą. „Darome viską, ką galime, ir darome daug“, – sakė kancleris, atkreipęs dėmesį į ilgalaikę Vokietijos diversifikaciją į alternatyvią energiją ir kitus gamtinių dujų tiekėjus. Po derybų su O. Scholzu Dauning Stryte B. Johnsonas sakė, kad Didžioji Britanija ir Vokietija dirbs kartu, kurdamos atsinaujinančias technologijas. „Negalime per naktį transformuoti savo energetikos sistemų, bet taip pat žinome, kad ir V. Putino karas nesibaigs per naktį“, – sakė premjeras.

Pasaulio lyderiai smerkia ataką Kramatorske Europos Sąjungos diplomatijos vadovas Josepas Borrellis griežtai pasmerkė raketų smūgį į geležinkelio stotį Rytų Ukrainos Kramatorsko mieste, per kurį penktadienį žuvo apie 50 žmonių, o apie 100 buvo sužeista. „Griežtai smerkiu šį rytą beatodairišką Rusijos įvykdytą išpuolį prieš traukinių stotį Kramatorske, per kurį žuvo dešimtys žmonių ir dar daug buvo sužeista“, – penktadienį savo oficialioje „Twitter“ paskyroje pareiškė J. Borrellis. – Tai dar vienas bandymas uždaryti pabėgimo kelius tiems, kurie bėga nuo šio nepagrįsto karo, ir sukelti žmonių kančias“. Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen penktadienį pareiškė esanti pasibaisėjusi dėl „niekingos“ raketos atakos geležinkelio stotyje. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas šį išpuolį streiką pavadino pasibjaurėtinu. „Ukrainos civiliai bėgo, kad išvengtų blogiausio. Jų ginklai? Vežimėliai, žaislai, bagažas. Šį rytą Kramatorsko traukinių stotyje šeimos, kurios ruošėsi išvykti, patyrė siaubą“, – sakė E. Macronas. – Dešimtys žuvusiųjų, šimtai sužeistų. Šlykštu“. Prancūzijos prezidentas pareiškė užuojautą Kramatorsko ir ankstesnių išpuolių aukoms – Bučai, Mariupoliui ir Charkovui. Jis taip pat paragino atlikti tyrimą. Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Charlesas Michelis taip pat pasmerkė penktadienio išpuolį geležinkelio stotyje. JK užsienio reikalų sekretorė Liz Truss penktadienį pareiškė, kad yra pasibaisėjusi dėl raketos smūgių. „Taikymasis į civilius yra karo nusikaltimas. Mes patrauksime Rusiją ir Putiną atsakomybėn“, - savo oficialioje „Twitter“ paskyroje rašė L. Truss.

Ataką Kramatorske išgyvenęs liudininkas: buvo tikra mėsmalė, neįtikėtinas siaubasNaujausiais duomenimis, per rusų raketų ataką Kramatorsko geležinkelio stotyje žuvo 50 žmonių, dar dešimtys daug žmonių sužeista, sužeisti ir su žmonėmis buvę augintiniai.Apšaudymą išgyvenęs korespondentas iš Kramatorsko Ukrainos televizijos „24 kanalo“ eteryje papasakojo apie patirtą siaubą, rašo UNIAN.„Žmonės šildėsi saulėje ir laukė traukinio. Po sprogimo visi pargriuvo. Aš pradėjau bėgti ir tai mane išgelbėjo. Tai, kas įvyko su likusiais, buvo tikra mėsmalė, neįtikėtinas siaubas“, – sakė žurnalistas.Pasak jo, liepsna išplito labai greitai, degė automobiliai. Žurnalistas pasakoja matęs, kaip apdegė šalia transporto buvęs vyras.„Bėgdamas mačiau, kaip stiklai krito ant žmonių. Taip pat žmonės nukentėjo nuo nežinomos medžiagos, kurios neįmanoma nuvalyti nuo odos. Turiu kelis nudegimus nuo jos“, – kalbėjo jis ir pridūrė, kad labai pavojinga stovėti prie pastatų langų.Apšaudymo liudininkas atkreipė dėmesį į specialiųjų tarnybų darbą.„Gelbėtojai dirbo žaibišku greičiu. Iš karto atvyko gydytojai ir pareigūnai. Viskas buvo labai gerai suderinta. Visi sužeistieji išvežti į ligoninę“, – pasakojo žurnalistas.

Atakos Kramatorsko geležinkelio stotyje aukų skaičius išaugo iki 50 Po rusų atakos Kramatorske skelbiama jau apie 50 žuvusiųjų, tarp jų penki vaikai, į ligonines iki šiol atvežti 98 žmonės. Tai skelbia Donecko srities valstybės administracijos pirmininkas Pavelas Kirilenka, rašo UNIAN. „Iš 98 sužeistųjų, kurie buvo atvežti į gydymo įstaigas, 16 buvo vaikai, 46 moterys ir 36 vyrai. Dvylika iš jų mirė ligoninėje. 38 žmonės mirė iš karto stotyje“, – sakė P. Kirilenka.

Ursula von der Leyen ir Josepas Borrellis atvyko į Bučąhttps://twitter.com/PeterMueller9/status/1512429415812243464?ref_src=twsrc%5Etfw

Švedija priėmė 29 tūkst. pabėgėlių iš UkrainosPabėgėlių iš Ukrainos skaičius Švedijoje pasiekė 29 tūkst., iš jų 22 tūkst. jau gavo leidimus gyventi šalyje. Tai penktadienį per spaudos konferenciją pranešė Migracijos agentūros vadovas Mikaelis Ribbenvikas.„Šie skaičiai gerokai skiriasi nuo 2015 metų statistikos, dabar atvažiuoja ne tiek daug vaikų, kurių nelydi suaugusieji, – paaiškino pareigūnas. – 11 tūkst. vaikų su šeimomis, suaugusiųjų – apie 18 tūkst.“.Pasak jo, žinyba registruoja po 300-400 pabėgėlių ukrainiečių per dieną. Bet tikrasis pabėgėlių iš Ukrainos skaičius Švedijoje gali siekti 76 tūkst. Švedijos integracijos ir migracijos ministras Andersas Ygemanas per spaudos konferenciją paaiškino, jog vyriausybė parengė naują įstatymą, kuris leis tolygiai paskirstyti pabėgėlius. Municipalitetams bus teikiama teisinė pagalba aprūpinant pabėgėlius būstais ir atlyginant išlaidas. Įstatymas įsigalios nuo šių metų liepos 1 d.

Kramatorske po rusų atakos geležinkelio stotyje pradedama skubi gyventojų evakuacija Kramatorsko meras Aleksandras Gončarenka praneša, kad mieste pradedama skubi gyventojų evakuacija.„Šiandien pradedame skubią žmonių evakuaciją visu viešuoju, privačiu transportu, ieškome vairuotojų. Šiai dienai reikės apie 30–40 vairuotojų“, – sako jis.A. Gončarenka pridūrė, kad iš Kramatorsko bus evakuoti visi Donecko srities gyventojai, kuriems pavyks patekti į miestą, rašo UNIAN.

Turkijos pareigūnas: Rusija ir Ukraina nori tęsti derybasRusija ir Ukraina nori tęsti derybas, nepaisant to, kad negyvų kūnų, rastų Bučos mieste, vaizdai sustabdė procesą, penktadienį sakė Turkijos pareigūnas.„Tiek Rusija, tiek Ukraina nori surengti derybas Turkijoje, bet jos yra toli nuo susitarimo dėl bendro teksto“, – sakė pareigūnas.

Charkivo srityje okupantai nukankino vaiką ir felčerį: padegė dar gyvusIšlaisvintame Husarivkos kaime Charkivo srities Iziumo rajone tyrėjai aptiko naujų Rusijos kariuomenės aukų. Tarp jų – vaikas ir vietos felčeris.Tai pranešė Charkivo srities vyriausiasis policijos departamentas.Vieno privataus namo rūsyje tyrėjai aptiko tris iškamuotų ir nukankintų žmonių kūnus.„Žuvusiųjų tapatybės nustatinėjamos. Tyrimo duomenimis, apžiūrint palaikus, buvo aptikti užsitęsusio tyčiojimosi ir kankinimo pėdsakai. Žmonės sudeginti gyvi. Tarp nukankintųjų yra vienas vaikas. Nustatyta, kad kiemo teritorijoje ilgą laiką buvo Rusijos Federacijos kariuomenės komendantūra“, – pažymima žinutėjeNetoli žemės ūkio draugijos Husarivkoje jie aptiko nužudytą ligoninės felčerį su šautine žaizda ir kraujosrūvomis ant kūno bei veido.„Vyro rankos buvo surištos už nugaros. Krūtinėje rasta šautinė žaizda. Jį taip pat kankino Rusijos Federacijos kariai“, – pranešė policija.Kaime, pasak gyventojų, yra dingusių žmonių.Portalas tsn.ua primena, kad Rusijos kariai Mykolajivo srityje apiplėšė civilių namus, atimdami ginklus ir mobiliuosius telefonus, taip pat reikalavo išduoti visus kaimynystėje buvusius „nacistus“, vadindami juos „banderovcais“.

Lavrovas: Baltarusija turėtų tapti viena iš Ukrainos saugumo garantų Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas penktadienį pareiškė, kad, jei Ukraina priims neutralų statusą, Baltarusija turėtų tapti viena iš jos saugumo garantų, praneša agentūra „Reuters“.„To paprašius Ukrainos pusei, jos neutralų, ne bloko ir nebranduolinį statusą turėtų lydėti saugumo garantijos“, – teigė S. Lavrovas.„Mes pasiūlėme, kad, be abejo, Baltarusijos Respublika turėtų tapti viena iš saugumo garantų“, – pridūrė jis.

Rusai iš Krymo paleido raketas į Odesos sritįRaketos nepataikė į priešo suplanuotus taikinius.Rusijos Federacijos kariuomenė trimis valdomomis raketomis iš Krymo pusiasalio pradėjo antskrydį Odesos srityje. Apšaudymo metu apgadinti du pastatai, yra sužeistų.Apie tai pranešė Operatyvinės vadovybės „Jug“ pareigūnas Vladislavas Nazarovas.„Raketų smūgių fone įprasta priešo praktika – aktyvuoti diversijų ir žvalgybos grupes, ypač pasienio regionuose. To tikslas – didinti psichologinį spaudimą civiliams gyventojams ir skleisti paniką“, – sakė pareigūnas.Pietuose Rusijos įsibrovėliai bando atakuoti Ukrainą iš sausumos, jūros ir dangaus.

Zelenskis ragina paskelbti Rusijai sankcijų kokteilįPenktadienį kreipdamasis į Suomijos parlamentą, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino paskelbti Rusijai sankcijų kokteilį ir paprašė atsiųsti jo šaliai daugiau ginklų.V. Zelenskis savo kalboje kritikavo „visus tuos, kurie verčia mus laukti mums taip reikalingų priemonių“ ir ragino Vakarų šalių lyderius paskelbti Rusijai sankcijų kokteilį, „kurį galėtume prisiminti kaip Molotovo kokteilius“. Šiuos padegamuosius įtaisus Antrojo pasaulinio karo metu išpopuliarino būtent suomiai.27 ES šalių atstovai ketvirtadienį pritarė jau penktajam sankcijų Maskvai paketui, kuris apima rusiškos anglies embargą ir Europos uostų uždarymą Rusijos laivams. Tačiau Kyjivas prašo imtis daugiau priemonių, įskaitant sankcijas naftai ir dujoms.„Kiek dar laiko Europa gali ignoruoti rusiškų naftos išteklių embargą? Kiek dar turime laukti?“ – klausė V. Zelenskis ir pridūrė, kad visi Rusijos bankai turėtų būti atjungti nuo SWIFT sistemos.Ukrainos prezidentas taip pat kelis kartus užsiminė apie 1939–1940 metais vykusį Žiemos karą, kurio metu Suomija nuožmiai priešinosi sovietų invazijai. „Rusijos karas preš Ukrainą sprendžia ne tik mūsų šalies ir tautos, tačiau ir visų sieną su Rusija turinčių šalių ateitį. Ukraina dabar ginasi turėdama tiek pat drąsos, kiek jūs prieš 83 metus“, – kalbėjo V. Zelenskis.V. Zelenskio kreipimasis vyko tą pačią dieną, kai Suomijoje buvo užfiksuoti keli saugumo incidentai. Penktadienio rytą Suomijos oro erdvę pažeidė Rusijos lėktuvas „IL-96-300“ ir čia išbuvo tris minutes. Be to, penktadienio rytą buvo nepasiekiami šalies Gynybos ir Užsienio reikalų ministerijų tinklapiai.

JT: per parą iš Ukrainos į kaimynines šalis atvyko daugiau kaip 62 tūkst. pabėgėliųNuo Rusijos sukelto karo pradžios iš Ukrainos į kaimynines šalis jau atvyko daugiau kaip 4,38 mln. pabėgėlių. Per parą šis skaičius išaugo daugiau kaip 62 tūkst. Tai penktadienį pranešė JT vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro agentūra (UNHCR).Jos tinklalapyje paskelbtais duomenimis, nuo vasario 24 d. iki balandžio 7 d. Ukrainą palikusių pabėgėlių skaičius pasiekė 4 382 315. Per parą kaimyninių valstybių sienas kirto 62 821 žmogus.Lenkija nuo vasario 24 d. priėmė 2 537 769 pabėgėlius ukrainiečius, Rumunija – 671 334, Vengrija – 408 652, Moldova – 404 257.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai labai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

Černihive per Rusijos armijos bombardavimus ir apšaudymus žuvo apie 700 žmonių, pranešė meras Vladislavas Atrošenka. Anot jo, tarp žuvusiųjų yra ir kariškių, ir civilių, rašo UNIAN. Dar 40 žmonių, mero teigimu, yra dingę be žinios. Černihive šiuo metu yra likę nuo 80 iki 95 tūkst. gyventojų. Iki karo pradžios jų buvo 285–290 tūkst.

Slovakija perdavė Ukrainai zenitinių raketų kompleksą S-300Slovakija perdavė Ukrainai zenitinių raketų kompleksą S-300. Tai penktadienį pranešė interneto leidinys „TV Noviny.sk“.Oro gynybos kompleksas jau yra Ukrainoje. Pasak leidinio, jis buvo nugabentas ten per dvi dienas didžiulio slaptumo sąlygomis.Slovakijos gynybos ministras Jaroslavas Nadis anksčiau sakė, kad šalis negali perduoti Ukrainai jos pačios oro erdvę ginančio S-300, jeigu negaus deramo pakaitalo.Kaip rašo „TV Noviny.sk“, Ukrainai perduotas sovietų gamybos kompleksas komunistų valdymo laikais saugojo Prahos padangę.

Rusija neigia vykdžiusi ataką Kramatorsko geležinkelio stotyje Rusijos gynybos ministerija penktadienį pareiškė, kad rusų pajėgos neįvykdė šios atakos. „Visi Kyjivo nacionalistinio režimo atstovų pareiškimai apie „raketų ataką“, kurią balandžio 8 dieną Kramatorsko miesto geležinkelio stotyje tariamai įvykdė Rusija, yra provokacija ir visiškai neatitinka tikrovės“, – nurodė ministerija išplatintame pareiškime.

Rusija teigia, kad ukrainiečiams jau išdavė 12 tūkst. pasųRusijos vidaus reikalų ministerija penktadienį pareiškė, kad „pabėgėliams iš Ukrainos“ jau išdavė 12 tūkst. pasų.Ministerija sakė šalies valstybinei naujienų agentūrai TASS, neva iki kovo 30 dienos dėl Rusijos pilietybės kreipėsi daugiau kaip 18 tūkst. žmonių iš Ukrainos.

Rusų kariai apšaudė katerį su žmonėmis, kurie bandė evakuotis, keturi žmonės žuvoRusijos kariai ketvirtadienį apšaudė katerį su žmonėmis, kurie bandė evakuotis iš okupuotos Chersono srities teritorijos į Dnipropetrovsko sritį, žuvo keturi žmonės, tarp jų ir vaikas, pranešė Ukrainos generalinės prokuratūros spaudos tarnyba.Įveikę 15 kilometrų atstumą, jie buvo apšaudyti okupantų, rašoma pranešime.Dar 7 žmonės sužeisti, tarp jų yra ir vaikų. Dviejų apšaudymo metu valtyje buvusių asmenų buvimo vieta nenustatyta, tęsiami jų paieškos darbai.

ES smerkia Rusiją Kramatorsko geležinkelio stotyje surengus šiurpinančią ataką.„Rusija surengė šiurpinančią ataką prieš vieną pagrindinių stočių, kuria naudojosi civiliai, evakuodamiesi iš stiprinamą Rusijos puolimą patiriančios srities“, – po atakos Kramatorske tviteryje parašė Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkas Charles'is Michelis.„Griežtai smerkiu šįryt Rusijos įvykdytą beatodairišką ataką“, – atskirame tviterio įraše teigė Europos Sąjungos (ES) užsienio reikalų įgaliotinis Josepas Borrellis.

Artimiausiomis dienomis okupantai bandys veržtis į Luhansko sritį. Pasak Luhansko srities karinės administracijos vadovo Serhijaus Haidajaus, okupantai kaupia jėgas prieš įsiveržimą. https://t.me/uniannet/45197

Žuvusiųjų skaičius po atakos Kramatorsko stotyje išaugo iki 39, 4 iš jų vaikai Atnaujintus skaičius apie aukas praneša Ukrainos saugumo tarnyba. Kramatorsko meras Aleksandras Gončarenka sako, kad ligoninės nepajėgia susitvarkyti su dideliu sužeistųjų skaičiumi. Daugelis sužeidimų, anot mero, yra sunkūs, žmonės – be rankų ar kojų. Juos vienu metu operuoja 30–40 chirurgų.

Per raketų smūgį Kramatorsko traukinių stotyje žuvo mažiausiai 35 žmonės Mažiausiai 35 žmonės žuvo penktadienį per raketų ataką, kurios taikiniu tapo traukinių stotis Ukrainos rytiniame Kramatorsko mieste, per kurią buvo evakuojami civiliai, pranešė naujienų agentūrai AFP vienas gelbėtojas. Ten esantys AFP žurnalistai pranešė matę bent 20 lavonų, suguldytų šalia stoties ir uždengtų polietileno plėvele. Ant žemės telkšojo kraujo balos, o prie pastato mėtėsi kelioniniai krepšiai. Žurnalistai sakė, kad šalia stoties buvo sunaikinti keturi automobiliai, o prie pagrindinio pastato gulėjo didelės raketos, ant kurios buvo rusiškai užrašyta „Už mūsų vaikus“, nuolaužos. Ukrainos geležinkelių bendrovės vadovas Oleksandras Kamyšinas anksčiau socialiniuose tinkluose pranešė, kad „daugiau kaip 30 žmonių žuvo ir per 100 buvo sužeisti“ per raketų smūgį traukinių stotyje.

Zelenskis apie išpuolį Kramatorske: Rusija yra blogis, kuris neturi ribųUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pavadino Rusiją „blogiu, kuris neturi ribų“ po to, kai per raketų ataką rytų Ukrainos Kramatorsko miesto geležinkelio stotyje žuvo mažiausiai 35 žmonės.„Neturėdami jėgų ir drąsos stoti prieš mus mūšio lauke, jie ciniškai naikina civilius gyventojus. Tai yra blogis, kuris neturi ribų. Ir jis niekada nesibaigs, jei už tai nebus baudžiama“, – sakoma V. Zelenskio pareiškime socialinėje žiniasklaidoje po smūgių transporto mazgui, per kurį pastarosiomis dienomis daug civilių gyventojų bėgo nuo prognozuojamo Rusijos puolimo.ES užsienio politikos vadovas Josepas Borellis, šiandien besilankantis Kyjive, griežtai pasmerkė išpuolį Kramatorsko stotyje.

Meras: Kramatorsko stotyje per ataką buvo apie 4000 žmonių Apie 4000 žmonių buvo Kramatorsko geležinkelio stotyje per Rusijos raketų ataką, dauguma jų – moterys, vaikai ir pagyvenę žmonės, sako meras.

Žiniasklaida skelbia netoli Kramatorsko stoties nukritusios raketos nuolaužų nuotrauką. Žiniasklaidoje plintančiuose vaizduose ant raketos nuolaužų aiškiai matosi užrašas rusų kalba „už vaikus“. Volodymyro Zelenskio paskyroje socialiniame tinkle „Instagram“ teigiama, kad Rusijos kariai apšaudė Kramatorsko geležinkelio stotį „Tochka-U“ raketomis. Rusijoje jos buvo pakeistos „Iskander“, tačiau vis dar saugomos. Tyrėjų komanda „Conflict Intelligence Team“ (CIT) dar kovo 6 dieną rašė, kad Rusija pradėjo naudoti šio tipo raketas. https://t.me/uniannet/45175

Rusijos kariai skelbia numušę du ukrainiečių sraigtasparniusRusija skelbia naktį į penktadienį suintensyvinusi atakas Ukrainoje. Oro ir raketinės ginkluotosios pajėgos apšaudė 81 karinį objektą, pranešė Rusijos gynybos ministerijos atstovas Igoris Konašenkovas.Tarp taikinių, kuriems smogta, yra Ukrainos kariuomenės vadavietės ir karinės bazės, taip pat artilerijos pabūklai ir daugkartiniai raketų paleidimo įrenginiai Donbase, sakė I. Konašenkovas penktadienį ministerijos paskelbtame vaizdo įraše. „Netoli Staraja Sbrujevkos vietovės Rusijos oro gynyba numušė du „Mi-8“ ir „Mi-24“ tipo Ukrainos kovinius sraigtasparnius“, – teigė jis. Be to, rusų flotilė esą sunaikino „užsienio samdinių“ mokymų stovyklą netoli Odesos.

Per raketų atakos Kramatorsko geležinkelio stotyje, operatyviniais duomenimis, žuvo daugiau nei 30 žmonių ir daugiau nei 100 buvo sužeista. Pranešama, kad tai buvo kryptingas smūgis į geležinkelio keleivių infrastruktūrą ir Kramatorsko miesto gyventojus.

Kasetiniai šaudmenys, priešpėstinės minos, savadarbiai sprogstamieji įtaisai, minų laidai - išminuotojai parodė, ką per dieną rado Irpinėje.https://t.me/uniannet/45155

Donecko srityje rusai toliau apšaudo Ukrainos miestusSraigtasparnis smogė Vuhledarui Donecko srityje, raketos „skrido“ ir į Slavianską.Apie tai pranešė srities gubernatorius Pavelas Kirilenka.Abiejuose miestuose buvo sužeisti civiliai ir daug sugriauta objektų.Šį rytą, pasak P. Kirilenkos, ir Avdijivka buvo užpulta: mažiausiai vienas žmogus žuvo, vienas sužeistas. Apgadinti 5 namai.

Pranešama, kad dvi Rusijos raketos pataikė į geležinkelio stotį Kramatorske Ukrainos valstybinė geležinkelių bendrovė pranešė, kad dvi Rusijos raketos pataikė į geležinkelio stotį Kramatorske, yra aukų. „Reuters“ rašo, kad stotis naudojama civiliams evakuoti iš teritorijų, kurias bombarduoja Rusijos pajėgos. Donecko srities karinės administracijos vadovas Pavlas Kirylenka sako, kad stotyje buvo tūkstančiai civilių, bandančių evakuotis į saugesnius Ukrainos rajonus. Remdamasis policijos ir gelbėtojų informacija, jis teigia, kad baiminamasi, jog per raketos smūgį dešimtys žmonių žuvo arba buvo sužeisti. https://t.me/bazabazon/11112

Karas jau pražudė 169 vaikus Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios šalyje jau žuvo 169 vaikai. Tai, remdamasis Ukrainos generaline prokuratūra, praneša portalas „Ukrinform“.Anot prokuratūros, sužeisti dar daugiau kaip 306 vaikai.Šie duomenys nėra galutiniai.

Penktadienį Ukrainoje suplanuota 10 humanitarinių koridoriųPenktadienį Ukrainoje suplanuota 10 humanitarinių koridorių, pranešė šios šalies vicepremjerė Iryna Vereščiuk, kurią cituoja agentūra „Reuters“.Pasak I. Vereščiuk, visus juos ketinama atidaryti šalies pietuose ir rytuose. Tačiau norintieji išvykti iš apsiausto Mariupolio tai turės daryti nuosavais automobiliais.Vicepremjerės duomenimis, ketvirtadienį iš viso evakuoti 4 676 civiliai.

Odesoje surengti raketų smūgiai Penktadienį Ukrainos Odesos uostamiestyje surengti raketų smūgiai. Tai pranešė miesto pareigūnai, kuriuos cituoja BBC.Pasak jų, Rusijos kariai smūgiavo miestui iš Juodosios jūros.„Nukentėjo infrastruktūros objektai Odesos srityje“, – tinkle „Telegram“ parašė jie.

JAV kariniai ekspertai: Mariupolis tikriausiai bus visiškai užimtas ateinančiomis dienomisRusijos daliniai, Ukrainos duomenimis, toliau aktyviai siekia užkariauti pietinį Mariupolio uostamiestį. Tai penktadienio rytą feisbuke pranešė Ukrainos generalinis štabas. JAV karo studijų instituto (ISW) ekspertai naujausioje savo analizėje rašo, kad rusų ginkluotosios pajėgos tikriausiai ateinančiomis dienomis baigs Mariupolio užėmimą.Rusijos televizija pranešė, kad prie Azovo jūros esančio Mariupolio centras jau užimtas. Tačiau mieste esą vis dar yra apie 3 000 ukrainiečių karių.Ukrainos duomenimis, Mariupolyje dar gali būti 100 000 gyventojų. Humanitarinė padėtis čia katastrofiška. Miestas esą 90 proc. sugriautas.

JK: Rusijos kariai visiškai pasitraukė iš Šiaurės UkrainosRusijos kariai „visiškai pasitraukė“ iš šiaurės Ukrainos ir grįžo į Baltarusiją ir Rusiją, teigia Jungtinės Karalystės gynybos ministerija, ją cituoja BBC.Kai kurie iš šių dalinių bus perkelti į Rytų Ukrainą kovoti Donbase. „Bet koks masinis pajėgų perdislokavimas iš šiaurės [greičiausiai] užtruks mažiausiai savaitę“, – teigė ministerija savo rytiniame pranešime.Taip pat pridurta, kad Rusija toliau apšaudo miestus Ukrainos rytuose ir pietuose, o Rusijos kariai pasistūmėjo į pietus nuo strategiškai svarbaus Iziumo miesto.

Ukraina: ketvirtadienį į saugias vietas evakuota per 4 500 žmonių Ukrainos duomenimis, ketvirtadienį iš Rusijos dalinių apsiaustų teritorijų evakuota daugiau kaip 4 500 žmonių. Apie 1 200 jų buvo iš Mariupolio uostamiesčio, dar 2 000 – iš miestų Zaporižės srityje, vaizdo įraše pranešė vicepremjerė Iryna Vereščuk. 1 400 žmonių evakuota iš Lysyčansko, Severodonecko, Rubižnės ir Keminos miestų Luhansko srityje šalies rytuose.Maskva pranešė, kad iš Mariupolio per 24 valandas be Ukrainos institucijų pagalbos evakuota per 2 000 žmonių. Rusija ir Ukraina vis kaltina viena kitą sabotuojant vietovių ir miestų evakuaciją.Tuo tarpu trys iš Ukrainos rytų kursuojantys evakuaciniai traukiniai, pasak internetinio laikraščio „Ukrajinska Pravda“, vėl atnaujino reisus. Prieš tai pranešta, kad paskutinioji ukrainiečių kontroliuojama geležinkelio linija į vakarus buvo apšaudyta rusų pajėgų. Traukiniai tada sustojo Sloviansko ir Kramatorsko miestuose. Keleiviai esą nenukentėjo.

Sumų regione rusų kariuomenės nebėra, pranešė administracijos vadovasRusijos kariai paliko Sumų regioną šiaurės rytų Ukrainoje, „Facebook“ tinkle pranešė regiono administracijos vadovas Dmytro Žyvyckis.D. Žyvyckis sakė, kad, jei žmonės girdi sprogimus, tai todėl, kad gelbėtojai ir sprogmenų ekspertai neutralizuoja Rusijos dalinių paliktą amuniciją.Jis perspėjo, kad regionas dar nėra saugus, nes daugelyje vietovių palikta minų, todėl negalima važiuoti kelkraščiais, vaikščioti miško keliukais ir artintis prie sunaikintos karinės technikos.Anksčiau D. Žyvyckis sakė, kad Rusijos kariai iš regiono pradėjo trauktis sekmadienį.Kartu su Donecko, Luhansko, Charkivo ir Kyjivo regionais Sumai buvo viena iš teritorijų, kurias Rusijos kariai puolė nuo karo pradžios daugiau nei prieš mėnesį.Rusija neseniai paskelbė, kad sutelks savo kovines operacijas rytų Ukrainoje.

JAV: Putinas atsisakė tikslo užkariauti KyjivąRusijos prezidentas Vladimiras Putinas, anot JAV vyriausybės, atsisakė savo tikslo užkariauti Ukrainos sostinę Kyjivą. „V. Putinas galvojo, kad jis labai greitai perims Ukrainą, labai greitai užims šią sostinę. Jis klydo, - ketvirtadienį per klausymus Senato Ginkluotųjų pajėgų komitete sakė JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas. – Manau, kad V. Putinas atsisakė savo mėginimų užimti sostinę ir dabar koncentruojasi į šalies pietus ir rytus“.Tačiau praėjus šešioms savaitėms po Rusijos invazijos į Ukrainą tolesnė karo eiga nėra aiški, tuose pačiuose klausymuose pabrėžė JAV Generalinio štabo vadas Markas Milley‘is. „Pirmoji karo dalis“, Ukrainos nuomone, „tikriausiai buvo sėkminga“, - kalbėjo aukštas kariškis. „Tačiau pietryčiuose, Donbaso regione, kur rusai telkia savo pajėgas ir ketina tęsti puolimą, dar laukia svarbus mūšis“ , - teigė M. Milley‘is. Anot jo, „šiuo metu neaišku, kaip viskas baigsis“.Pasak M. Milley‘io, JAV žvalgyba teikia Ukrainos pajėgoms informaciją. Tačiau Ukrainai, be to, kovai pietryčiuose reikės ir kitokių ginklų nei iki šiol, t.y. tankų. „Teritorija yra kitokia nei šiaurėje, - aiškino Generalinio štabo vadas. – Ji daug atviresnė ir tinkama tankams, mechanizuotoms puolamosioms operacijoms abiejose pusėse“. Ukraina jau prašo sąjungininkių tankų ir artilerijos ir „tikriausiai galėtų tai panaudoti“.

Į Lenkiją atvyko apie 2,55 mln. pabėgėlių iš UkrainosNuo vasario 24 dieną prasidėjusios Rusijos invazijos Lenkijoje prieglobstį rado apie 2,55 mln. žmonių, bėgančių nuo karo Ukrainoje.Vien trečiadienį užregistruota 23 400 žmonių, t. y. 16 proc. daugiau nei dieną anksčiau, ketvirtadienį socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė Lenkijos sienos apsaugos tarnyba.Lenkijos ministras pirmininkas Mateuszas Morawieckis Varšuvoje vykusiame susitikime padėkojo savivaldybių atstovams už bendradarbiavimą padedant pabėgėliams iš Ukrainos.„Susiduriame su didžiausia pabėgėlių krize nuo Antrojo pasaulinio karo laikų“, – sakė premjeras, praneša naujienų agentūra PAP. Lenkija nori suteikti Ukrainos pabėgėliams dalelę normalumo, sakė jis. Todėl sklandus vyriausybės ir savivaldybių bendradarbiavimas yra „nepaprastai svarbus“.Pasak M. Morawieckio, vyriausybė skyrė 500 mln. zlotų (120,1 mln. JAV dolerių), kad padėtų savivaldybėms priimti pabėgėlius.Šiuo metu nėra oficialios informacijos, kiek karo pabėgėlių liko Lenkijoje ir kiek jų išvyko į kitas ES šalis.Premjeras pažymėjo, kad dauguma ukrainiečių nori grįžti į savo šalį. Tačiau dabar jiems reikia pagalbos, o jų integracija taip pat duoda naudos Lenkijos ekonomikai ir visuomenei.Pasak jo, noras padėti taip pat suteikia unikalią galimybę perteikti teigiamą Lenkijos įvaizdį visame pasaulyje.Pasak pasieniečių, nuo karo pradžios sieną į Ukrainą kirto 502 000 žmonių, daugiausia ukrainiečių, norėjusių kovoti prieš rusus. Dalis grįžo, kad pasirūpintų vaikais ar giminaičiais, kuriems reikia pagalbos.Lenkija ir Ukraina turi daugiau kaip 500 km ilgio sieną.O Vokietijos kancleris Olafas Scholzas ketvirtadienį konsultavosi su 16 šalies federalinių žemių premjerais dėl karo Ukrainoje padarinių. Susitikime buvo nuspręsta, kad pabėgėliai iš Ukrainos gaus finansinę paramą taip pat, kaip ir pripažinti prieglobsčio prašytojai.O. Scholzas sakė, kad federalinė vyriausybė šiemet skirs savivaldybėms 500 mln. eurų pabėgėlių apgyvendinimo išlaidoms padengti. Be to, vyriausybė 1 mlrd. eurų prisidės prie integracijos į vaikų dienos centrus ar mokyklas išlaidų.Nuo Rusijos invazijos pradžios Vokietijos federalinis migracijos ir pabėgėlių biuras (BAMF) savo paskirstymo sistemoje užregistravo apie 370 000 Ukrainos piliečių, t. y. atvejų, kai ukrainiečiai kreipėsi į Vokietijos valdžios institucijas, norėdami gauti, pavyzdžiui, apgyvendinimą ar kitą paramą. Apie 104 000 iš jų jau užregistruoti kaip prieglobsčio prašytojai.

Borodiankoje surasti 26 kūnai, baiminamasi, kad bus baisiau nei BučojeUkrainos Borodiankos mieste gelbėtojai vien tik iš po dviejų susprogdintų gyvenamųjų namų griuvėsių ištraukė 26 kūnus.Visą aukų skaičių sunku įvertinti, sakė Ukrainos generalinė prokurorė Iryna Venediktova, paskelbusi šią žinią socialiniame tinkle „Facebook“.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis anksčiau teigė, kad padėtis Borodiankoje yra „daug baisesnė“ nei Bučoje, kur, pasitraukus Rusijos pajėgoms, buvo aptikti civilių kūnai, sukėlę tarptautinį pasipiktinimą. Ukraina kaltina Rusijos karius, o Maskva tai neigia.Ukrainos vidaus reikalų ministras Denisas Monastyrskis anksčiau sakė, kad Borodianka yra vienas iš labiausiai sugriautų miestų Kyjivo regione. Šalies generalinės prokuratūros duomenimis, šiame miestelyje yra ir daugiausia aukų Kyjivo regione.Netoli Kyjivo esančiame Borodiankos mieste Rusijos karių paliktas nuniokojimas yra „daug šiurpesnis“ ir aukų „dar daugiau“ negu šalimais esančiame Bučos miestelyje, kurio vaizdai sukėlė pasibaisėjimą visame pasaulyje, ketvirtadienį pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.„Pradėto griuvėsių ardymo darbai Borodiankoje, – V. Zelenskis sakė kasdieniame vaizdo pranešime. – Ten dar baisiau [negu kituose Ukrainos pajėgų išvaduotuose Kyjivo srities miestuose]. Dar daugiau Rusijos okupantų aukų.“„Ten beveik kiekvienoje gatvėje tas pats, ką pasaulis matė Bučoje ir kituose Kijevo srities miestuose, kai iš jų pasitraukė Rusijos pajėgos. Toks pats žiaurumas, tokie patys baisūs nusikaltimai“, – pridūrė prezidentas.

Priėmus penktąjį sankcijų paketą, ES vadovai traukiniu vyksta į KyjivąAnkstų penktadienio rytą Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen išvyko į Ukrainos sostinę Kyjivą, kur susitiks su prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Ją lydi ES užsienio reikalų vadovas Josepas Borrellis.U. von der Leyen – buvusi Vokietijos gynybos ministrė – išvyko iš nedidelio pietinio Lenkijos miesto Pšemyslio, esančio vos už 13 km nuo Ukrainos sienos. Dėl karo oro erdvė virš Ukrainos uždaryta.U. Von der Leyen bus pirmoji Vakarų šalių vadovė, apsilankiusi Ukrainoje po to, kai pastarosiomis dienomis buvo atskleisti žiaurumai Kyjivo priemiestyje Bučoje.Kovo viduryje Lenkijos, Slovėnijos ir Čekijos ministrai pirmininkai traukiniu buvo atvykę į Kyjivą. Praėjusią savaitę mieste lankėsi Europos Parlamento pirmininkė Roberta Metsola.Reaguodama į šimtų civilių gyventojų nužudymą Bučoje, L. von der Leyen antradienį pasiūlė penktąjį sankcijų paketą Rusijai.Ketvirtadienį vakare 27 ES valstybių narių atstovai tam pritarė, įskaitant draudimą importuoti anglis, medieną ir degtinę, pranešė šaltiniai naujienų agentūrai dpa.Aukščiausi ES pareigūnai teigė, kad jei Rusija ir toliau tęs karą prieš Ukrainą, ilgainiui gali būti uždraustas viso iškastinio kuro importas.Kad naujosios sankcijos įsigaliotų, jos turi būti paskelbtos ES oficialiajame leidinyje. Šis žingsnis laikomas formalumu ir turėtų būti atliktas penktadienį.Šaltiniai teigė, kad ES narės nesutarė, ar anglių embargas turėtų įsigalioti po trijų, ar po keturių mėnesių. Galiausiai kai kurių šalių, įskaitant Vokietiją, prašymu valstybės narės nusprendė, kad tai įvyks po keturių mėnesių.

PSO teigia, kad patvirtinta daugiau nei 100 išpuolių prieš sveikatos priežiūros įstaigas UkrainojePasaulio sveikatos organizacija (PSO), ragindama suteikti humanitarinę pagalbą į apgultą Mariupolio miestą, pranešė, kad patvirtino daugiau kaip 100 išpuolių prieš sveikatos priežiūros paslaugas Ukrainoje.„Iki šiol PSO patvirtino 103 išpuolių prieš sveikatos priežiūros įstaigas atvejus, 73 žmonės žuvo ir 51 buvo sužeistas, įskaitant sveikatos priežiūros darbuotojus ir pacientus“, – spaudos konferencijoje sakė PSO vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas ir pavadino tai „niūriu etapu“.Iš visų patvirtintų išpuolių 89 buvo įvykdyti prieš sveikatos priežiūros įstaigas, o dauguma kitų – prieš transporto tarnybas, įskaitant greitosios pagalbos automobilius.

Zelenskis teigia, kad padėtis Borodiankoje „daug blogesnė“ nei BučojeUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį pareiškė, kad padėtis Borodiankos mieste yra „daug blogesnė“ nei netoliese esančioje Bučoje, kur Rusijos pajėgos, kaip įtariama, žudė civilius gyventojus ir sulaukė visuotinio pasmerkimo.Pareigūnai mano, kad Bučoje, esančioje už 35 km į šiaurės vakarus nuo sostinės Kijevo, Rusijos pajėgos nužudė daugiau kaip 300 žmonių, o maždaug 50 iš jų buvo įvykdyta mirties bausmė.Maskva neigia, kad taikėsi į civilius gyventojus, ir teigia, kad kūnų nuotraukas Bučoje inscenizavo Ukrainos vyriausybė, siekdama pateisinti didesnes sankcijas Maskvai ir sužlugdyti taikos derybas.„Nuolaužų demontavimo darbai Borodiankoje prasidėjo... Ten daug blogiau“, – sakė V. Zelenskis vėlai vakare nacionaliniame kreipimesi.Miestelis yra maždaug už 25 km nuo Bučos.

Australija į Ukrainą išsiuntė pirmąjį 20 atnaujintų transporto priemonių „Bushmaster“ konvojų.Tai dalis 50 mln. dolerių vertės karinių transporto priemonių paramos paketo, skirto šiai šaliai.Šarvuočiai buvo perdažyti alyvuogių žalia spalva, ant abiejų jų šonų šablonais išpieštos Ukrainos vėliavos, o anglų ir ukrainiečių kalbomis iškalti žodžiai „Vieninga su Ukraina“, kuriais reiškiamas solidarumas.„Australija gali būti už tūkstančių kilometrų, bet mes stovime petys į petį su Ukraina prieš šią neteisėtą invaziją ginklais, įranga, pagalba ir net energijos šaltiniais“, – sakė ministras pirmininkas Scottas Morrisonas.

Zelenskis: drąsa yra mūsų prekės ženklasPrezidentas Volodymyras Zelenskis savo naktinėje kalboje gyrė ukrainiečius už drąsą, kuri, pasak jo, turėtų būti skleidžiama visame pasaulyje.„Jei visi pasaulyje turėtų bent 10 proc. tokios drąsos kaip mes, ukrainiečiai, tarptautinei teisei nekiltų jokio pavojaus. Nebūtų jokio pavojaus tautų laisvei. Mes skleisime savo drąsą“, – sakė jis.Jis pridūrė, kad „būti drąsiems yra mūsų prekės ženklas“, ir kartu paragino pasaulį įvesti drąsesnes sankcijas Rusijai.Jis taip pat sakė, kad „griežčiausia sankcija Rusijai iš visų, kokios tik gali būti“, yra daugiau ginklų siuntų, skirtų naudoti prieš Rusiją.Jis taip pat pakomentavo žinią, kad Rusijos narystė JT Žmogaus teisių taryboje buvo sustabdyta.„Rusija jau seniai neturi nieko bendra su žmogaus teisių sąvoka. Galbūt vieną dieną tai pasikeis“, – sakė jis.„Tačiau kol kas Rusijos valstybė ir Rusijos kariuomenė yra didžiausia grėsmė planetoje laisvei, žmonių saugumui, pačiai žmogaus teisių sampratai. Akivaizdu.“

Pranešama, kad keturi žmonės žuvo bėgdami valtimiUkrainos regioninės valdžios duomenimis, keturi civiliai žuvo bandydami pabėgti valtimi iš okupuoto Chersono regiono.Laivas plaukė iš Pervomaivkos kaimo, kai buvo užpultas maždaug už 70 m nuo kranto.Pasak pareigūno, valtyje buvo 14 žmonių.Du vyrai ir viena moteris žuvo iš karto, o 13 metų vaikas mirė vėliau. Septyni žmonės buvo paguldyti į ligoninę, o du dingo be žinios, sakė pareigūnas. Neaišku, ar 14-asis valtyje buvęs asmuo buvo sužeistas, dingęs be žinios, ar nenukentėjo.BBC šios informacijos nepatikrino.Chersoną, pietinį uostamiestį netoli Krymo, Rusija užėmė aštuntą invazijos dieną.

Ukrainos vicepremjerė: ketvirtadienį koridoriais evakuoti 4676 žmonėsKetvirtadienį 4676 žmonės buvo evakuoti evakuacijos koridoriais, teigiama Ukrainos vicepremjerės Irinos Vereščiuk paskelbtame įraše socialiniame tinkle „Facebook“.Ji sakė, kad iš Mariupolio ir Berdiansko atvyko 3256 žmonės. Iš jų 1 205 yra iš Mariupolio ir 2 050 yra iš Polohy, Vasylivkos, Berdiansko ir Melitopolio miestų Zaporožės regione.Devynių autobusų kolona važiuoja į Melitopolį, kad padėtų evakuoti ir pristatytų humanitarinę pagalbą, o žmones gabens atgal į Zaporožę.Du autobusai ketvirtadienį atvyko į Tomako miestą, o penktadienį išvyks į Zaporožę. Taip pat penktadienį iš Zaporožės bus siunčiami autobusai, skirti evakuoti žmones iš Berdiansko, sakė I. Vereščiuk.Ji pridūrė, kad ketvirtadienį iš Lisichansko, Severodonecko, Rubižnės ir Kreminos miestų Luhansko srityje buvo evakuota 1 420 žmonių.

Per apšaudymus žuvo keturi žmonėsPer dieną rusų pajėgos tris kartus apšaudė Dniepropetrovsko srities teritoriją. Žuvo keturi žmonės. Apie tai pranešė Dniepropetrovsko srities tarybos pirmininkas Mykolas Lukašenka, praneša „Ukrinform“.„Per dieną turime tris Dniepropetrovsko srities teritorijos apšaudymus. Okupantai smogė Sinelnikovskio ir Kryvyi Rih rajonams. Dabar žinoma, kad žuvo keturi žmonės. Septyni buvo sužeisti. Dingo du piliečiai“, – rašė jis.Visos aukos yra žmonės, kurie buvo evakuoti laivais per upę iš okupuotos Chersono regiono teritorijos.

ES patvirtino Rusijos anglių embargą, uždarys uostus šios šalies laivamsEuropos Sąjunga ketvirtadienį pranešė patvirtinusi Rusijos anglių embargą, taip pat uždarysianti Bendrijos uostos šios šalies laivams dėl Maskvos karo prieš Ukrainą.Vienas šaltinis Prancūzijoje, šiuo metu pirmininkaujančioje blokui, sakė, kad šie žingsniai bus pagrindinės priemonės „labai svariame“ penktajame sankcijų Maskvai pakete, į kurį taip pat įtrauktas draudimas eksportuoti į Rusiją moderniąsias technologijas.

Ukrainos ministras pirmininkas Denisas Šmygalas pareiškė, kad Rusijos pajėgos paliko tris regionus – Kijevą, Černigovą ir Sumus, praneša UNIAN. Anksčiau Pentagonas pranešė, kad Rusijos kariuomenė baigė savo pajėgų išvedimą iš Kijevo ir Černigovo regionų.

UNIAN: Ukrainoje žuvusių Rusijos kariškių šeimos bus atleistos nuo mokesčio už šiukšlių išvežimąSibiro mieste Irkutske komunalines paslaugas teikianti bendrovė informavo apie specialią lengvatą Ukrainoje žuvusių Rusijos kariškių šeimoms – jos bus atleistos nuo mokesčio už šiukšlių išvežimą, praneša naujienų agentūra UNIAN.Atitinkamą skelbimą Irkutsko regiono šiukšlių tvarkymo operatorė „RT-NEO Irkutsk“ paskelbė savo tinklalapyje: „Adresai, kuriais buvo įregistruoti arba gyveno žuvę kariškiai, bus atleisti nuo mokesčio už paslaugą nuo 2022 metų vasario 1 d.“.Bendrovė teigia nurašysianti šių šeimų įsiskolinimus ir delspinigius, o naujų mokesčių nebeskaičiuosianti. Ji nepaaiškina, kaip gaus tikslius duomenis apie aukas.Viena iš Rusijos internaučių, prisistačiusi Polina, šį pranešimą kompanijos tinklalapyje ironiškai pakomentavo taip: „Super, labai ačiū! Aš taip džiaugiuosi, nors ne veltui mano vyras žuvo!!!“ Bet po kelių minučių šis komentaras jau buvo ištrintas.

Kijevo srities Borodiankos mieste po dviem apgriuvusiais pastatais buvo rasti 26 žmonių kūnai, pranešė Ukrainos generalinė prokurorė Iryna Venediktova, kurią cituoja „Skynews“.

Evakuacijai – Rusijos trukdžiai Rusijos kariai ketvirtadienį blokavo evakuaciją iš Rytų Ukrainos, sakė Luhansko regiono administracijos vadovas Sergejus Gaidajus, skelbia meduza.io.Pasak jo, Rusija užėmė viaduką netoli Barvenkovo stoties Charkovo regione. Pasak S. Gaidajaus, tai buvo vienintelis Ukrainos kontroliuojamas išvažiavimas geležinkeliu iš tokių miestų kaip Slavjanskas, Kramatorskas ir Limanas.Pasak S. Gaidajaus, apie 500 evakuotų Luhansko regiono gyventojų įstrigo geležinkelio stotyje Donecko regione. Pasak jo, Slovianske ir Kramatorske laikinai užblokuoti trys evakuacijos traukiniai.

G-7 šalys sutarė dėl naujų sankcijų RusijaiDidysis septynetas (G-7) ketvirtadienį ketvirtadienį sutarė paskelbti naujas sankcijas Maskvai dėl „siaubingų Rusijos ginkluotųjų pajėgų žiaurumų“ prieš civilius Ukrainoje.G-7 lyderiai sutarė uždrausti „naujas investicijas į pagrindinius Rusijos ekonomikos sektorius, įskaitant energetikos sektorių“, taip pat išplėsti tam tikrų prekių eksporto draudimus ir sugriežtinti spaudimą Rusijos bankams ir valstybinėms bendrovėms, sakoma jų pareiškime.Jie taip pat pažadėjo „sustiprinti savo kampaniją prieš elitą ir jo šeimos narius, kurie remia prezidento [Vladimiro] Putino karo veiksmus“.

EK vadovė penktadienį vyksta į KyjivąEuropos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen penktadienį vyks į Kyjivą, kad išreikštų Europos „nesvyruojančią paramą“ Ukrainai jos kovoje su Rusija.„Ukrainos žmonės nesipelnė mūsų solidarumo. Todėl rytoj aš keliausiu į Kyjivą, – lankydamasi Stokholme žurnalistams sakė EK vadovė. – Noriu pasiųsti itin tvirtą žinią apie nesvyruojančią paramą Ukrainos žmonėms ir jų drąsiai kovai už mūsų bendras vertybes.“ES anksčiau šią savaitę pranešė, kad U. Von der Leyen „šią savaitę“ vyks į Kyjivą, ir ją lydės ES diplomatijos vadovas Josepas Borrellis.Jiedu turėtų susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, o šeštadienį suplanuotas jų dalyvavimas paramos Ukrainai renginyje Varšuvoje.Praėjusį penktadienį Ukrainoje viešėjo Europos Parlamento pirmininkė Roberta Metsola. Ji tapo pirmąja ES institucijų vadove, apsilankiusia Ukrainoje prasidėjus karui.Kovo 15 dieną Kyjive lankėsi Čekijos, Lenkijos ir Slovėnijos premjerai. Tai buvo pirmasis ES lyderių apsilankymas nuo Rusijos invazijos pradžios vasario 24 dieną.

Blinkenas: „reikia manyti, Rusijos kariai šiuo metu vykdo daugiau žiaurumų“ UkrainojeJAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas ketvirtadienį pareiškė, kad tikėtina, jog Rusijos pajėgos vykdo daugiau „žiaurumų“ Ukrainoje.Tai jis pareiškė praėjusį savaitgalį pasirodžius nužudymų netoli Kyjivo esančioje Bučoje vaizdams. Ukrainos pareigūnai apkaltino Rusijos pajėgas nužudžius šimtus civilių gyventojų platesniame regione aplink Kyjivą. Maskva tokius kaltinimus neigia.„Kiekvienai bučai tenka daug daugiau miestų, kuriuos Rusija yra okupavusi, ir dar daugiau miestų, kuriuos ji vis dar okupuoja, vietų, kuriose, reikia manyti, Rusijos kariai šiuo metu vykdo daugiau žiaurumų“, – po susitikimo su NATO ir Ukrainos užsienio reikalų ministrais Briuselyje žurnalistams sakė A. Blinkenas.

Kremlius pripažįsta, kad Rusija Ukrainoje patyrė didelių nuostolių Rusija „per specialią karinę operaciją“ Ukrainoje patyrė didelių nuostolių. Tai ketvirtadienį interviu televizijos kanalui „Sky News“ pareiškė Rusijos prezidento spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas. „Mūsų kariuomenė patyrė didelių nuostolių, tai milžiniška tragedija mums“, - sakė jis. Kovo 25 d. Rusijos Federacijos gynybos ministerija pranešė, kad nuo vasario 24 d. Ukrainoje žuvo 1 351 Rusijos kariškis, o dar 3 825 buvo sužeisti. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas ketvirtadienį pranešė, kad nuo Rusijos invazijos pradžios Ukrainoje jau nukauta beveik 19 tūkst. Rusijos kareivių. https://t.me/uniannet/45049

Generalinis štabas: rusai sutelkė dėmesį į Mariupolio užėmimą ir puolimą prie IziumoRusai daugiausia pastangų skiria Mariupolio užėmimui, puolimui prie Iziumo ir bandymams pralaužti gynybą Donecko kryptimi.Apie tai balandžio 7 d. 18.00 val. operatyvinėje informacijoje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.„Priešas toliau rengiasi puolimui Rytų Ukrainoje. Okupantai pergrupuoja karius, kad užbaigtų formuoti puolamąją grupuotę“, – rašoma pranešime.

JT Generalinė Asamblėja pritarė Rusijos narystės JT Žmogaus teisių taryboje sustabdymuiJungtinių Tautų Generalinė Asamblėja ketvirtadienį nubalsavo už Rusijos narystės Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryboje sustabdymą, reaguojant į Maskvos invaziją į Ukrainą.Sprendimas priimtas 93 šalims balsavus „už“, 24 – „prieš“, ir dar 58 susilaikius.Jungtinės Valstijos ir Jungtinė Karalystė pirmadienį paskelbė, kad planuoja siekti Rusijos narystės JT Žmogaus teisių taryboje sustabdymo, iškilus įrodymams, kad rusų pajėgos Ukrainos Bučos miestelyje vykdė masines egzekucijas.„Dėl vaizdų iš Bučos ir nuniokojimo visoje Ukrainoje dabar turime savo žodžius paremti veiksmais“, – socialiniame tinkle „Twitter“ sakė JAV ambasadorė Linda Thomas-Greenfield.„Negalime leisti toliau dalyvauti [Taryboje] šaliai narei, griaunančiai visus mums brangius principus, – sakė ji. – Rusija neturėtų turėti įtakingos pozicijos šioje institucijoje, o mes neturėtume leisti Rusijai savo vieta Taryboje naudotis kaip propagandos įrankiu ir sakyti, kad jie... rūpinasi žmogaus teisėmis.“„Atsižvelgus į svarius karo nusikaltimų įrodymus, įskaitant pranešimus apie masines kapavietes ir baisias skerdynes Bučoje, Rusija negali likti JT Žmogaus teisių tarybos nare. Rusijos narystė turi būti sustabdyta“, – sakė JK užsienio reikalų sekretorė Liz Truss.Nepriklausomi tarptautiniai žurnalistai savaitgalį iš Rusijos kariuomenės atkovotame Bučos miestelyje netoli Kyjivo matė lavonų civiliais drabužiais. Kai kurie šių nužudytų žmonių buvo surištomis rankomis.JT vyriausioji žmogaus teisių komisarė Michelle Bachelet sakė, kad vaizdai iš Bučos kelia „rimtų klausimų apie galimus karo nusikaltimus“.Maskva neigia savo atsakomybę, teigdama, kad šie vaizdai yra suklastoti arba kad žmonės žuvo, kuomet rusų kariuomenė jau buvo išvesta.Tačiau kovo viduryje (prieš Rusijos pasitraukimą) padarytose ir neseniai paskelbtose bendrovės „Maxar Technologies“ palydovinėse nuotraukose matyti, kad dalis lavonų guli tose pačiose vietose, kur palaikus vėliau rado Ukrainos kariškiai ir pamatė žurnalistai.

Juodkalnija išsiunčia keturis Rusijos diplomatus Juodkalnija paskelbė nepageidaujamais asmenimis keturis Rusijos diplomatus. Tai ketvirtadienį pranešė šios Balkanų šalies Užsienio reikalų ministerijos spaudos tarnyba.„Juodkalnijos užsienio reikalų ministerija paskelbė nepageidaujamais asmenimis dar keturis Rusijos Federacijos ambasados Juodkalnijoje diplomatus“, - sakoma pranešime.Rusijos diplomatai turi palikti šalį per septynias dienas, pažymima pranešime.Oficiali Rusijos URM atstovė Marija Zacharova pareiškė, kad Maskva atitinkamai atsakys į keturių jos diplomatų išsiuntimą.Vakarų šalys nuo vasario 24 d., Rusijos agresijos prieš Ukrainą pradžios, jau paskelbė nepageidaujamais asmenimis daugiau kaip 300 Rusijos diplomatų. Daugiausiai jų išsiuntė Lenkija (45), Vokietija (40), Slovakija (35), Prancūzija (35), Italija (30).

PSO ragina įleisti humanitarinę pagalbą į MariupolįPasaulio sveikatos organizacija (PSO) ketvirtadienį paragino įleisti humanitarinę pagalbą į rusų pajėgų apsuptą Ukrainos Mariupolio miestą ir pranešė, kad per karą patvirtinta daugiau nei 90 išpuolių prieš sveikatos priežiūros tarnybas.PSO Europos regiono direktorius Hansas Kluge (Hansas Kliūgė) per spaudos konferenciją Lvive apgailestavo, kad nors medikų pagalba pasiekė daug „paveiktų rajonų“, kai kurie tebėra nepasiekiami.„Tiesa, kai kur tebėra labai sunku. Manau, visi sutiksime, kad svarbiausias turėtų būti Mariupolis“, – žurnalistams sakė H. Kluge.Mariupolis, esantis strategiškai svarbioje vietoje tarp Rusijos aneksuoto Krymo ir Donbaso separatistų kontroliuojamų teritorijų Ukrainos rytuose, tapo vienų įnirtingiausių kautynių židiniu nuo Maskvos karinės invazijos pradžios vasario pabaigoje.Miesto gyventojai pasakoja apie siaubingus nuniokojimus ir pragariškas sąlygas. Mieste, iki invazijos pradžios turėjusiame apie pusę milijono gyventojų, dabar dar yra likę apie 120 tūkst. žmonių.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį apkaltino Rusiją blokuojant humanitarinę pagalbą miestui, kad paslėptų įrodymus, liudijančius apie „tūkstančius“ ten nužudytų žmonių.H. Kluge pažymėjo, kad PSO „į labiausiai nukentėjusius šalies rajonus pristatė daugiau nei 185 tonas medicininių prekių, kurios pasiekė pusę milijono žmonių“.Jungtinių Tautų sveikatos agentūra taip pat pranešė patvirtinusi 91 išpuolį prieš įvairius sveikatos priežiūros objektus, įskaitant atsargų sandėlius, greitosios pagalbos automobilius ir kelias ligonines.„Tai akivaizdus tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimas“, – sakė H. Kluge, pabrėždamas, kad PSO neturi įgaliojimų įvardinti šių išpuolių kaltininkus, tačiau patvirtina tokių išpuolių faktą.PSO regiono direktorius taip pat pažymėjo, kad „50 procentų Ukrainos vaistinių, manoma, yra uždarytos, o 1 000 sveikatos priežiūros įstaigų yra netoli konflikto rajonų arba pasikeitusios kontrolės rajonuose“.

Meras: Dniepro gyventojai turėtų evakuotis dėl saugumo Miesto meras paragino moteris, vaikus ir pagyvenusius žmones evakuotis, kol jie dar gali, nes baiminamasi, kad Rytų Ukrainoje suintensyvės kovos, rašoma BBC.Vaizdo kreipimesi Borisas Filatovas teigė, kad visi, kurie nėra tiesiogiai susiję su ypatingos svarbos infrastruktūra, turėtų palikti miestą centrinėje Ukrainoje ir vykti į saugesnes vietas šalies vakaruose, atsižvelgiant į blogėjančią padėtį Donbase.Dniepro mieste, kuriame prieš karą gyveno apie milijoną gyventojų, šiuo metu jaučiamas žmonių, evakuotų iš teritorijų į rytus, antplūdis.Ši rekomendacija pateikta po panašių valdžios institucijų įspėjimų Luhanske ir Donecke, kurie sudaro Donbasą ir kuriuose, kaip tikimasi, Rusijos kariuomenė artimiausiomis savaitėmis suintensyvins atakas.

Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjas apkaltino Rusijos „propagandistus“ atsakomybe už žiaurumus Ukrainoje.Michailas Podoliakas teigė, kad Kremliaus propagandistai daugelį metų „ugdė neapykantą Ukrainai“ per savo žiniasklaidą, o jei Maskva nori parodyti „pasirengimą dialogui“, reikia „sumažinti priešiškumo laipsnį“ žiniasklaidoje.Anksčiau šiandien S. Podoliakas atmetė Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo komentarus, kuriuose jis teigė, kad Kijevas pateikė Maskvai taikos susitarimo projektą, kuriame yra „nepriimtinų“ elementų.P. Podoliakas sakė, kad Rusijos užsienio reikalų ministras tiesiogiai nedalyvavo diskusijose, o jo pareiškimai buvo „grynai propagandinės reikšmės“.https://twitter.com/Podolyak_M/status/1512042214263828482?ref_src=twsrc%5Etfw

Kuleba: mūšis dėl Donbaso primins Antrąjį pasaulinį karą„Mūšis dėl Donbaso (Rytų Ukrainoje) primins Antrąjį pasaulinį karą su didelėmis operacijomis, manevrais, tūkstančių tankų, šarvuočių, lėktuvų, artilerijos dalyvavimu“, – sakė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba po susitikimo su NATO užsienio reikalų ministrais Briuselyje.„Rusija turi savo planą, mes turime savąjį, o šio mūšio rezultatai bus sprendžiami mūšio lauke“, – pridūrė jis.Ministras taip pat kritikavo Vakarų šalis, kad jos nesugebėjo pakankamai greitai įvesti sankcijų arba ėmėsi veiksmų per vėlai, kaip, pavyzdžiui, dėl Kyjivo pakraštyje esančio Bučos miesto, kuriame buvo pranešta apie karo nusikaltimus.„Kiek turi įvykti bučų, kad galėtumėte taikyti sankcijas? Kiek vaikų, moterų, vyrų turi žūti – kiek reikia prarasti nekaltų žmonių gyvybių – kad suprastumėte, jog negalima leisti nuovargio nuo sankcijų, kaip ir mes negalime leisti nuovargio nuo kovos“, – žurnalistams sakė D. Kuleba.Paklaustas apie socialinėje žiniasklaidoje plintančią vaizdo medžiagą, kurioje Ukrainos kariai, manoma, šaudo į rusų belaisvį, D. Kuleba sakė, kad „gali būti pavienių incidentų“, tačiau Ukrainos kariuomenė „laikosi karo taisyklių“, o pažeidimai bus tiriami.Tačiau jis pridūrė, kad stebėtojai nesupranta, kaip jaučiasi žmogus, matydamas žiaurumų mūšio lauke nuotraukas, palyginti su „žinojimu, kad pažįstamas žmogus buvo prievartaujamas keturias dienas iš eilės“.„Tai nėra pasiteisinimas tiems, kurie pažeidžia karo taisykles abiejose fronto pusėse, bet yra dalykų, kurių jūs paprasčiausiai negalite suprasti, atsiprašau“, – sakė ministras.

Ukraina: Kyjivo srityje rusai nužudė daugiau nei 400 civiliųUkrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Geraščenka teigia, kad šiuo metu Kyjivo srityje žinoma daugiau nei 400 Rusijos pajėgų nužudytų civilių.Tuo metu sugriautoje Borodiankoje šiuo metu be žinios dingę apie 200 gyventojų, rašo UNIAN.

Turkija: žudynės Bučoje „aptemdė“ Rusijos ir Ukrainos derybasUkrainos Bučos mieste ir kitose vietovėse netoli Kyjivo po Rusijos pajėgų atsitraukimo rastų kūnų vaizdai aptemdė pozityvią atmosferą, tvyrojusią po neseniai vykusių Rusijos ir Ukrainos derybų, ketvirtadienį pareiškė Turkija.„Vaizdai Bučoje, Irpinėje ir kituose regionuose yra nepriimtini. Šios scenos aptemdė derybas“, – po NATO susitikimo Briuselyje žurnalistams sakė turkų užsienio reikalų ministras Mevlutas Cavusoglu.„Atsirandanti teigiama atmosfera, deja, buvo aptemdyta“, – pridūrė jis.

Jungtinių Tautų vyriausiasis humanitarinių reikalų pasiuntinys Martinas Griffithsas ketvirtadienį lankydamasis netoli Kyjivo esančiame Bučos mieste pareiškė, kad bus tiriamos civilių žūties mieste aplinkybės. „Pasaulis jau dabar yra labai sukrėstas“, – sakė M. Griffithsas mieste, kur po Maskvos pajėgų pasitraukimo buvo rasta daugybė civilių gyventojų lavonų, ir pridūrė, kad „kitas žingsnis yra tyrimų vykdymas“.

Ukraina prašo NATO ginklų, kol dar „ne per vėlu“Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba ketvirtadienį pareiškė, kad tikisi, jog NATO narės atsiųs Kyjivui reikalingų ginklų, tačiau pabrėžė, kad jos turi veikti greitai, kol Rusija nepradėjo dar vieno didelio puolimo.„Arba padėsite mums dabar, ir kalbu apie dienas, o ne savaites, arba jūsų pagalba ateis per vėlai. Ir daug žmonių žus, daug civilių neteks savo namų, daug kaimų bus sugriauta. Būtent todėl, kad ši pagalba atėjo per vėlai“, – sakė D. Kuleba po susitikimo su NATO užsienio reikalų ministrais Briuselyje.

Rusija kaltina Ukrainą po Stambulo derybų pakeitus reikalavimusRusija ketvirtadienį apkaltino Ukrainos derybininkus pakeitus reikalavimus po praėjusio mėnesio derybų Stambule ir teigė, kad Kyjivas nėra suinteresuotas nutraukti kovas.Rusijos ir Ukrainos derybininkai kovo mėnesį susitiko Stambule, tačiau nebuvo jokių ženklų, kad konfliktas rimtų. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas sakė, kad trečiadienį Ukrainos pusė pristatė savo susitarimo projektą. „Jis rodo nukrypimą nuo svarbiausių nuostatų, išdėstytų susitikime Stambule kovo 29 dieną“, – sakė jis. Turkijoje „ukrainiečiai aiškiai pareiškė, kad būsimos (tarptautinės) saugumo garantijos Ukrainai netaikomos Krymui ir Sevastopoliui“, – sakė S. Lavrovas, turėdamas galvoje teritoriją, kurią Maskva aneksavo 2014 metais. „Vakardienos projekte šio aiškaus pareiškimo nėra“, – pridūrė jis.S. Lavrovas taip pat sakė, kad ukrainiečiai nori, jog Rusijos ir Ukrainos lyderiai akis į akį aptartų Krymo ir separatistų kontroliuojamos teritorijos Rytų Ukrainoje klausimą. „Kitame etape Ukrainos šalis tikrai prašys karių išvedimo ir iškels naujas išankstines sąlygas“, – prognozavo S. Lavrovas. – Tai nepriimtina.“Jis apkaltino Ukrainos valdžią siekiant sužlugdyti derybas ir nenorint baigti ilgiau nei mėnesį trunkančias kovas. „Mes tai vertiname kaip fakto, kad Kyjivo režimą kontroliuoja Vašingtonas ir jo sąjungininkai, stumiantys prezidentą Volodymyrą Zelenskį tęsti karo veiksmus, apraišką“, – sakė S. Lavrovas.

Ukraina: po bandymų užimti Donecką ir Luhanską Rusija gali vėl grįžti prie KyjivoPo Rusijos karių perkėlimo į Ukrainos rytus ir bandymų užimti Donecko ir Luhansko sritis reikėtų tikėtis antrojo Kyjivo puolimo, teigia Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sausumos pajėgų vadovybės štabo viršininko pavaduotojas Oleksandras Gruzevičius, praneša UNIAN. „Situacija tebėra įtempta. Priešas pakeitė savo kryptį ir artimiausiu metu bandys perimti Donecko ir Luhansko sričių kontrolę, o po to turėtume tikėtis antros atakos prieš sostinę“, – žurnalistams sakė jis.Anot jo, sostinės gynėjai ruošiami galimam antram puolimui, mokomi naudotis naujais ginklais, kurie atkeliauja iš šalių partnerių.„Mokomės veiksmų taktikos, kad būtume pasirengę atremti galimą pakartotinį puolimą“, – kalbėjo O. Gruzevičius.

Ukraina ketvirtadienį paragino Rusiją parodyti, kad ji yra pasirengusi dialogui, sumažinant priešiškumą, Maskvai apkaltinus ukrainiečių derybininkus pakeitus savo reikalavimus po kovą vykusių tiesioginių derybų.„Jeigu Maskva nori parodyti savo pasirengimą dialogui, ji turėtų sumažinti priešiškumo laipsnį“, – Ukrainos prezidento patarėjas Mychailo Podoliakas parašė socialiniame tinkle „Twitter“.

PSO rengia nenumatytų atvejų planus galimoms cheminėms atakoms UkrainojePasaulio sveikatos organizacija (PSO) rengia nenumatytų atvejų planus galimoms „cheminėms atakoms“ Ukrainos teritorijoje. Tai ketvirtadienį pareiškė PSO Europos padalinio vadovas, kurį cituoja agentūra „Reuters“.„Atsižvelgiant į dabartinės situacijos neapibrėžtumą, nėra jokių garantijų, kad karas nepablogės, – sakoma Hanso Klugės pranešime. – PSO svarsto visus scenarijus ir rengia nenumatytų atvejų planus įvairioms situacijoms, kurios gali paveikti Ukrainos žmones – nuo ilgalaikio didelio nukentėjusiųjų skaičiaus gydymo iki cheminių atakų.“Vakarų šalių pareigūnai jau ne kartą išreiškė būgštavimus, kad Rusija Ukrainoje gali panaudoti cheminius ir biologinius ginklus, kurių padariniai būtų juntami ir kitose šalyse. Rusijos gynybos ministerija savo ruožtu kaltina Kyjivą, kad šis planuoja Ukrainoje pats surengti cheminę ataką ir tuomet dėl jos kaltę suversti Maskvai.H. Kluge taip pat teigė, kad PSO bendradarbiauja su Europos Sąjunga (ES) dėl pacientų iš Ukrainos paskirstymo ir galimybių nukreipti juos gydymui į kitas Europos šalis. Pasak jo, PSO į Ukrainą jau pristatė daugiau kaip 185 tonas medicinos priemonių ir netrukus pristatys dar 125.PSO duomenimis, Ukrainoje atakų taikiniu iki šiol tapo 91 sveikatos priežiūros įstaiga. Dėl to žuvo 73 žmonės.

JAV įsigijo naujas palydovines sistemas stebėti Rusijos kariuomenės veiksmus UkrainojeJAV žvalgyba įsigijo naujas palydovines sistemas, skirtas stebėti Rusijos kariuomenės veiksmus Ukrainoje realiu laiku, remdamiesi „Bloomberg“ rašo UNIAN.„Bloomberg“ duomenimis, Jungtinės Valstijos šiuo metu turi dvi tokias sistemas.Žinoma, kad palydovai buvo sukurti bendradarbiaujant su Nacionaline geoerdvinės žvalgybos agentūra, kuri kuria tikslius geografinius žemėlapius.Nacionalinės žvalgybos agentūros direktorius Christopheris Skolezas teigia, kad naujosios sistemos suteikia išsamią žvalgybos informaciją apie Rusijos karinę veiklą Ukrainoje, raketų paleidimus, galimus strateginius taikinius ir galimus karo nusikaltimus.

Ukraina: nuo karo pradžios nukauta beveik 19 tūkst. Rusijos kariųNuo invazijos pradžios vasario 24-ąją Ukrainoje jau nukauta beveik 19 tūkst. Rusijos karių. Tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas, kuriuo remiasi portalas „Ukrinform“.Be to, iki šios dienos Rusija neteko 698 tankų, 1 891 šarvuočių, 332 artilerijos sistemų, 108 daugkartinio paleidimo raketų sistemų, 55 oro gynybos sistemų, 150 lėktuvų, 135 sraigtasparnių, 1 358 transporto priemonių, 7 laivų, 76 degalų cisternų, 111 dronų ir 25 specialiosios technikos vienetų.Šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiančios intensyvios kautynės.

Zelenskis: Rusija pradėjo naują ukrainiečių deportacijąKetvirtadienį vaizdo ryšiu kreipdamasis į Graikijos parlamentą, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad jau mažiausiai dešimtys tūkstančių ukrainiečių iš šalies pietų išvežti į Rusiją ir jos laikinai okupuotą Ukrainos teritoriją, praneša UNIAN.„Rusija pradėjo naują žmonių deportaciją iš Ukrainos pietų. Jau mažiausiai dešimtys tūkstančių mūsų žmonių išvežti į Rusiją ir jos laikinai okupuotą Ukrainos teritoriją. Tai Mariupolio ir kitų miestų, kuriems smogė Rusijos kariuomenė, gyventojai“, - sakė V. Zelenskis.„Rusija tvirtai įsitikinusi, kad liks nenubausta už visa, ką ji daro. Ir mes turime tai sustabdyti. Mes turime patraukti Rusiją atsakomybėn“, - pažymėjo Ukrainos prezidentas.V. Zelenskis taip pat paragino išgelbėti Odesą nuo sunaikinimo, kurį jau patyrė Mariupolis.„Mes turime surasti visus Rusijos deportuotus žmones. Mes turime išgelbėti Mariupolyje bent jau tuos, kurie dar gyvi ir gali būti išgelbėti“, - pabrėžė jis.

Žmonės palieka Mykolajivą. Preliminariais skaičiavimais, dėl nuolatinių apšaudymų miestą paliko nuo trečdalio iki pusės miestiečių.https://t.me/uniannet/44950

Luhansko srityje neliko nė vienos neapgriautos ligoninėsNuo didelio masto karo tarp Rusijos ir Ukrainos pradžios visos Luhansko srities medicinos įstaigos buvo apšaudytos, rašė Luhansko srities karinės administracijos vadovas Serhijus Haidajus.Jis taip pat pasidalijo nuotrauka, kurioje matyti buvusi nauja, šiuolaikiška, modernia įranga aprūpinta Rubižnės ligoninė.„Šiuo metu ligoninė liko užimtoje miesto dalyje. Orkai ją filmuoja vaizdo įrašą ir dėl sunaikinimo kaltina Ukrainos kariuomenę. Išdavikas – vyriausiasis gydytojas žaidžia kartu su „kadyrovcais“, nors tiksliai žino, kas ir kada sunaikino ligoninę“, – rašo „Unian“ kanale „Telegram“.https://t.me/uniannet/44947

Ukraina perspėja apie „paskutinę galimybę“ pabėgti nuo Rusijos puolimo rytuoseUkrainos pareigūnas šalies rytuose ketvirtadienį perspėjo ten likusius gyventojus, kad laikas pabėgti nuo vis stiprėjančių Rusijos atakų senka, ir sakė, kad taikinys yra visas regionas. „Šios kelios dienos gali būti paskutinė galimybė išvykti“, – gyventojams feisbuke parašė Luhansko srities gubernatorius Sergijus Gaidajus.„Visi Luhansko srities miestai apšaudomi priešo. Vienas žmogus žuvo šį rytą per apšaudymą Kreminoje“, – pridūrė jis apie regiono miestelį, turintį maždaug 20 tūkst. gyventojų.Pastarosiomis dienomis desperatiškai mėginama evakuoti gyventojus iš Rytų Ukrainos Ukrainos valdžiai perspėjant apie neišvengiamą Rusijos puolimą po pasaulį sukrėtusio nuniokojimo aplink Kyjivą. „Nedelsdami evakuokitės“, – sakė jis. „Priešas bando atkirsti visus įmanomus būdus išvežti žmones“, – sakoma S. Gaidajaus pareiškime.Jo žodžius pakartojo centrinio Dnipro miesto meras, paraginęs moteris, vaikus ir pagyvenusius žmones išvykti. „Padėtis Donbase palaipsniui kaista“, – per spaudos konferenciją sakė Dnipro meras Borysas Filatovas, perspėjęs, kad ateinančiomis savaitėmis kovos eskaluosis. B. Filatovas taip pat paragino žmones iš rytinių Luhansko ir Donecko regionų, kurie anksčiau atvyko į Dniprą, toliau judėti į saugias teritorijas šalies vakaruose. „Aš (...) primygtinai rekomenduoju nedelsti ir judėti toliau Vakarų Ukrainos link, nes ten saugiau“, – sakė jis.Rusijos kariuomenė traukiasi nuo sostinės ir iš Ukrainos šiaurės, palikdama sunaikinimo ir mirties pėdsakus, bei rengiasi numatomam puolimui šalies rytuose. Didelės Luhansko ir gretimos Donecko srities teritorijos nuo 2014 metų kontroliuojamos prorusiškų separatistų.

JT: per parą iš Ukrainos į kaimynines šalis atvyko daugiau kaip 40 tūkst. pabėgėliųNuo Rusijos sukelto karo pradžios iš Ukrainos į kaimynines šalis jau atvyko daugiau kaip 4,3 mln. pabėgėlių. Per parą šis skaičius išaugo daugiau kaip 40 tūkst. Tai ketvirtadienį pranešė JT vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro agentūra (UNHCR).Jos tinklalapyje paskelbtais duomenimis, nuo vasario 24 d. iki balandžio 6 d. Ukrainą palikusių pabėgėlių skaičius pasiekė 4 319 494. Per parą kaimyninių valstybių sienas kirto 40 705 žmonės.Lenkija nuo vasario 24 d. priėmė 2 514 504 pabėgėlius ukrainiečius, Rumunija – 662 751, Vengrija – 404 021, Moldova – 401 704.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai labai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

Ukrainos separatistas: Mariupolyje Ukrainos kariuomenei padeda ginkluoti civiliai Vienas Rytų Ukrainos prorusiškų separatistų pareigūnas ketvirtadienį teigė, kad Rusijos pajėgų apsiaustame pietrytiniame Mariupolio uostamiestyje Kyjivo vyriausybės pajėgoms padeda ginkluoti civiliai.Separatistų įkurtos Donecko „liaudies respublikos“, kurią pripažįsta tik Maskva, „liaudies milicijos“ atstovas Eduardas Basurinas sakė, kad Mariupolyje tebekovoja iki 3,5 tūkst. Ukrainos karių ir kad dabar pagrindinės kautynės vyksta aplink metalurgijos įmonę „Azovstal“ ir uosto prieigose.„Tačiau reikia atsižvelgti į faktą, kad kai kurie Mariupolio gyventojai ėmėsi ginklų. Taigi, šis [miesto gynėjų] skaičius gali būti didesnis“, – E. Basurino žodžius citavo Rusijos televizija.

Arestovyčius: Rusijos antskrydžiai dabar daugiausiai nukreipti į Rytų UkrainąRusijos antskrydžiai Ukrainoje dabar daugiausiai nukreipti į šalies rytus. Tai pareiškė Ukrainos prezidento patarėjas Oleksijus Arestovyčius, kurį cituoja portalas „Sky News“.Pasak jo, čia Rusijos kariai bando apsupti Ukrainos ginkluotąsias pajėgas.O. Arestovyčius kartu nurodė, kad pietinis Mariupolio uostamiestis vis dar laikosi, o Rusijos pastangos apsupti ukrainiečių karius šalies rytuose bus bergždžios. „Situacija kontroliuojama“, – nacionalinei televizijai sakė jis.Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerija anksčiau patvirtino informaciją, kad dabar Rusija daugiausiai dėmesio skiria Ukrainos rytams. Ministerija pridūrė, kad Rusijos pajėgoms trūksta motyvacijos ir išteklių.

Bučos meras pranešė, kad beveik 90 proc. žuvusių civilių Kijevo srityje Bučoje buvo su šautinėmis žaizdomis, o ne padarytomis skeveldrų.

Rusijos kariuomenė skelbia atakavusi dar 29 karinius objektus UkrainojeRusijos daliniai, Maskvos duomenimis, ketvirtadienį atakavo dar 29 karinius objektus Ukrainoje. Sunaikinta oro gynybos sistemų, artilerijos pabūklų, kelios Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadavietės ir bazės, taip pa amunicijos ir degalų sandėliai, sakė Rusijos karinis atstovas Igoris Konašenkovas. Anot jo, Juodosios jūros flotilės fregata „paleido keturių Kalibr“ tipo raketų salvę į sausumos taikinius Ukrainos teritorijoje“.„Kalibr“ yra modernus rusų ginklas – Rusijos flotilė šių raketų turi nuo 2011 metų. Per Sirijos karą rusų daliniai jomis iš Kaspijos jūros apšaudė taikinius Sirijoje.Rusija vasario 24 dieną pradėtame kare prieš Ukrainą jau ne kartą naudojo „Kalibr“ sparnuotąsias raketas, kurios potencialiai gali nešti ir branduolines galvutes.

Rusai bombardavo Mykolajivo geležinkelio stotįPasak Mykolajivo mero Aleksandro Senkevičiaus, šiuo metu ji nedirba.Kada tiksliai smogta šiam objektui, miesto vadovas nenurodė.

„Der Spiegel“ rašo, kad Vokietijos žvalgyba perėmė pokalbius Rusijos karių, kurie diskutavo apie civilių žudymą Bučoje.Teigiama, kad iš pokalbių galima spręsti, jog Rusijos kariai Bučoje žinojo apie civilių gyventojų žudynes ir apie tai kalbėjosi. Be kariškių mieste galėjo būti ir „Vagner“ samdiniai.„Der Spiegel“ teigia, kad žudynės buvo Rusijos pajėgų strategijos įbauginti ir nuslopinti ukrainiečių pasipriešinimą dalis.Iš perimtų pokalbių matyti, kad žudynės galėjo vykti ir kitose Rusijos kariuomenės užimtose gyvenvietėse, ypač Mariupolio apylinkėse, rašo vokiečių žiniasklaida.

Kyjivas apkaltino Vengriją padedant V. Putinui tęsti karą UkrainojeUkraina ketvirtadienį apkaltino Vengriją toleruojant Rusijos agresiją ir griaunant Europos Sąjungos (ES) vienybę.„Pasibaigus rinkimams, Budapeštas, regis, žengė kitą žingsnį ir dabar padeda V. Putinui tęsti savo agresiją prieš Ukrainą“, – sakoma Užsienio reikalų ministerijos Kyjive pranešime ir priduriama, kad Vengrija „griauna ES vienybę“.

Kyjivas pranešė apie dešimt evakuacijos koridorių civiliams Rytų UkrainojeUkrainos vyriausybė dar kartą paragino civilius išvykti iš ypač apsiaustų teritorijų šalies rytuose ir pranešė apie evakuacijos maršrutus. Ketvirtadienį atidaryta dešimt vadinamųjų pabėgimo koridorių, feisbuke pranešė vicepremjerė Iryna Vereščuk.Ypač smarkiai Rusijos pajėgų apšaudomo Mariupolio gyventojai iš miesto galės išvykti asmeniniais automobiliais Zaporižios kryptimi. Iš Berdiansko, Tokmako ir Melitopolio į Zaporižią važiuos autobusai.Penki koridoriai numatyti iš Luhansko srities į Bachmuto miestą. Apie evakuacijos maršrutus skelbiama kasdien.

Vaizdo įraše – Rusijos atakų Černihivo srityje pasekmėsTelevizijos žurnalistas Dmitrijus Komarovas parodė Rusijos atakų Černihivo srityje pasekmes.„Sunaikinta tiesiog viskas, gyvenamieji namai. Kiek ašarų šiandien mačiau… Labai sunku kalbėti. Žmonės liko be nieko“, – vaizdo įraše pasakoja D. Komarovas. https://www.instagram.com/p/CcCmG3RjNAd/

Sumų srityje Ukrainos ginkluotosios pajėgos numušė į Poltavą skridusią raketąSumų srityje Ukrainos ginkluotosios pajėgos numušė Poltavos kryptimi skridusią raketą.Apie tai savo „Telegram“ kanale paskelbė Sumų srities karinės administracijos vadovas Dmitro Žyvickis, praneša „Ukrinform“.„Vakar Lypova Dolynos apylinkėse žmonės išgirdo sprogimus – tai mūsų vaikinai numušė raketą, kuri judėjo Poltavos kryptimi, o raketos liekanos nukrito ant šios teritorijos", - pasakė jis.D. Žyvickio teigimu, regiono teritorijoje specialistai identifikavo ir sunaikino 27 kasetinius elementus PTAB-1 iš aviacinės bombos RBK-500. Jie galėjo bet kurią akimirką sprogti.D. Žyvickis priminė piliečiams neliesti nepažįstamų objektų ir nesiartinti prie apleistos rusų įrangos ar jos stovėjimo vietų, nes tai gali būti mirtina.Kaip pranešė „Ukrinform“, balandžio 6 dieną Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgos sunaikino lėktuvą, droną ir sparnuotąją raketą.

Rusų kariai priverstinai išvežė žmones iš Mariupolio ligoninių Rusijos pajėgos ir toliau jėga išvežinėja Mariupolio gyventojus į Rusiją ir laikinai okupuotas Ukrainos teritorijas.UNIAN skelbia, kad Mariupolio 4-osios ligoninės personalas ir pacientai buvo jėga rusų išvežti iš miesto į laikinai okupuotą Ukrainos teritoriją.Apie tai pranešė Mariupolio miesto taryba.„Žinoma, kad į gydymo įstaigą atvyko ginkluoti žmonės, kurie ultimatyviai pasakė, kad gydytojai ir pacientai turi išeiti ir sėsti į okupantų transportą. Išsekę ir išsigandę žmonės buvo priversti vykdyti Rusijos teroristų įsakymus. Kas bus su išvežtais žmonėmis, nežinoma“, – sakoma miesto tarybos pranešime.Skelbiama, kad iki šiol rusai jėga galėjo išvežti mažiausiai 40 000 Mariupolio gyventojų.https://t.me/uniannet/44875

Prorusiški separatistai skelbia, kad Mariupolio centras praktiškai užimtasProrusiški separatistai Rytų Ukrainoje skelbia kartu su Rusijos daliniais praktiškai perėmę Mariupolio centro kontrolę. „Galima sakyti, kad centrinėje miesto dalyje pagrindiniai mūšiai baigti“, –ketvirtadienio rytą per Rusijos televiziją sakė prorusiškų jėgų Donecko regione atstovas Eduardas Bassurinas. Dabar esą mūšiai pirmiausiai vyksta Mariupolio uoste bei prie „Azovstal“ plieno gamyklos.Atstovo duomenimis, rusų dalinių apsiaustame mieste dar yra apie 3 000 ukrainiečių karių.Mariupolyje, kuriame prieš karą gyveno 440 000 žmonių, humanitarinė padėtis katastrofiška. Vis žlunga mėginimai evakuoti likusius gyventojus.

Hostomelyje įvedama savaitės trukmės komendanto valandaUkrainos Hostomelio mieste įvedama savaitės trukmės komendanto valanda. Tai pranešė šalies parlamento narė Lesia Vasylenko, kurią cituoja portalas „Sky News“.Pasak L. Vasylenko, nuo balandžio 7 dienos 6 val. iki balandžio 14-osios 6 val. galiosianti komendanto valanda yra „reikalinga priemonė“, siekiant išminuoti miestą ir sudaryti sąlygas saugiam civilių gyventojų grįžimui.Apie tai pranešta, kai Ukrainos parlamento įgaliotinė žmogaus teisių klausimu Liudmyla Denisova kiek anksčiau nurodė gavusi liudininkų informacijos, kad kai kurie mieste be žinios dingę žmonės buvo nužudyti. Ji nepateikė tikslaus aukų skaičiaus.

Rusija teigia sunaikinusi degalų saugyklas keturiuose Ukrainos miestuose„Reuters“ praneša, kad Rusija teigia sunaikinusi keturias degalų saugyklas Ukrainos miestuose Mykolaijive, Charkive, Zaporižioje ir Čuhujive. Rusijos gynybos ministerija nurodė, kad Ukraina šiuos objektus naudojo aprūpindama savo kariuomenę.Kol kas nepriklausomo šių teiginių patvirtinimo nėra.Jei informacija pasitvirtintų, Ukrainos pajėgoms, besiginančioms nuo sustiprėjusių puolimų Donbaso regione, tai gali tapti iššūkiu, rašo „Sky News“.

Apie 60 karių iš Pskovo atsisakė vykti kariauti į UkrainąTai, remdamasis savo šaltiniais, praneša laikraštis „Pskovskaja Gubernija“, rašo BBC rusų tarnyba.Laikraščio teigimu, po pirmųjų karo dienų jie pirmiausia buvo Baltarusijos teritorijoje, o vėliau grąžinti į dislokacijos vietą Pskove. Dabar, rašo „Pskovskaja Gubernija“, dauguma jų atleidžiami, kai kuriems gresia baudžiamosios bylos. Vietoje dirba Gynybos ministerijos komisija.Tai jau ne pirmas atvejis, kai rusų kariai atsisako eiti į karą.

Ukrainos vidaus reikalų ministras: Borodianka prie Kyjivo – smarkiai sugriautaUkrainos vidaus reikalų ministras Denysas Monastyrskis pranešė apie didelius sugriovimus Borodiankos miestelyje prie Kyjivo. „Šiuo metu Borodianka yra vienas labiausiai sugriautų miestų Kyjivo regione“, – sakė ministras, kuri ketvirtadienį cituoja šalies žiniasklaida.Gyventojai esą pasakojo, kad rusų daliniai pirmosiomis karo dienomis iš nedidelio aukščio leido raketas iš lėktuvų į jų namus. Paskui buvo apšaudomi ir gelbėtojai, kurie dėl to buvo priversti kuriam laikui nutraukti darbą. Šių duomenų nepriklausomai patvirtinti neįmanoma.Žmonės, kurie tada buvo palaidoti po griuvėsiais, dabar jau gali būti negyvi, sakė D. Monastyrskis. Trečiadienį Ukrainos civilinė apsauga pranešė, kad Borodiankoje pradedama civilių aukų paieška. Prieš tai už 35 km į šiaurės vakarus nuo sostinės esantis miestelis buvo išvalytas nuo minų.Ukrainos generalinės prokuratūros duomenimis, Borodiankoje gali būti daugiausiai aukų Kyjivo regione. Tačiau kol kas institucijos skaičių iš šios vietovės neįvardijo.Vaizdai iš kito Kyjivo priemiesčio – Bučos, kur po rusų dalinių pasitraukimo gatvėse rasta šimtai nužudytų civilių, sukėlė tarptautinį pasibaisėjimą. Ukraina dėl žudynių kaltina rusų pajėgas. Maskva tai neigia.

Dar vienas meras paliko miestą Chersono srityje Chersono srities Kachovkos miesto meras sako, jog atsisakė bendradarbiauti su regioną okupavusiais Rusijos kariais ir paliko miestą.„Kadangi nenorėjau bendradarbiauti su rusų okupantais, mano šeimos ir mano gyvybėms iškilo realus pavojus. Manau, kad bendruomenė neturi naudos iš mirusio mero ar mero rūsyje“, – socialiniuose tinkluose rašo Vitalijus Nemerecas.Jis pridūrė, kad nuvyko į Ukrainos kariuomenės kontroliuojamą teritoriją.Anksčiau apie išvykimą iš miesto paskelbė Skadovsko (taip pat Chersono srities) meras Aleksandras Jakovlevas. Sakė, kad jam buvo duotas pasirinkimas: „arba bendradarbiauji, arba eini į rūsį“.Pasak Ukrainos valdžios, nuo vasario 24 dienos buvo pagrobta 11 miesto vadovų.

Meras: Mariupolyje jau žuvo daugiau kaip 5 000 civiliųUkrainos Mariupolio uostamiestyje, mero Vadymo Boičenkos duomenimis, per Rusijos karių atakas jau žuvo daugiau kaip 5 000 civilių, įskaitant 210 vaikų, praneša agentūra AP.Pasak V. Boičenkos, Rusijos pajėgos taip pat subombardavo kelias ligonines, vienoje iš jų 50 žmonių sudegė gyvi.Mero teigimu, iki šiol sunaikinta daugiau kaip 90 proc. miesto infrastruktūros. Dėl atakų šiame strategiškai svarbiame mieste stinga vandens, degalų, vaistų ir maisto.

Šiurpūs pranešimai iš Hostomelio: snaiperiai „treniravosi“ šaudydami į taikius gyventojusKyjivo srityje rusų snaiperiai „treniravosi“ šaudydami į taikius Hostomelio gyventojus. Garaže rasta 11 nužudytų ukrainiečių.Šią informaciją savo „Telegram“ kanale paskelbė buvęs Ukrainos vidaus reikalų ministras Arsenas Avakovas. Jis pasidalijo šiurpiu vaizdo įrašu, kuris buvo padarytas Hostomelyje. Jame užfiksuotas dar vienas rusų žvėriškumo įrodymas: okupantai žudė taikius gyventojus, „treniruodamiesi“ šaudyti.„Šiandien Hostomelyje, netoli Bučos, viename iš garažų, stovinčių gatvėje Sviatopokrovskaja, policininkai rado 11 nužudytų civilių kūnų... Vietos gyventojai sako, kad orkų snaiperiai treniravosi šaudydami į žmones. Paskui lavonus nutempė į garažą“, – parašė A. Avakovas.

JT: karas Ukrainoje jau pražudė 1 563 civiliusJungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro (OHCHR) duomenimis, nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios šalyje jau žuvo 1 563 civiliai, praneša portalas „Ukrinform“.Pasak OHCHR, tarp jų – 379 vyrai, 237 moterys, 24 mergaitės ir 43 berniukai bei dar 63 vaikai ir 817 suaugusiųjų, kurių lytis nenustatyta. Pažymima, kad daugelio jų gyvybes nusinešė sprogstamieji ginklai.Organizacijos teigimu, dėl stringančio informacijos perdavimo tikrieji skaičiai gali būti gerokai didesni.

Evakuotus žmones vežanti Raudonojo Kryžiaus kolona pasiekė ZaporižiąRaudonojo Kryžiaus kolona trečiadienį atvažiavo į Ukrainos pietinį Zaporižios miestą, nesugebėjusi pasiekti Rusijos pajėgų apsiausto Mariupolio uostamiesčio, pranešė vienas ten esantis naujienų agentūros AFP žurnalistas.Lydimi Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus Komiteto (TRKK) atstovų septyni autobusai ir mažiausiai 40 privačių automobilių atvežė į Zaporižią šimtus evakuotųjų iš Rusijos pajėgų okupuotų teritorijų per pirmąją sėkmingą tarptautinę evakuacijos operaciją nuo invazijos pradžios vasario pabaigoje.TRKK nurodė, kad daugiau evakuotų žmonių yra ištrūkę iš Mariupolio, iš dalies tebekontroliuojamo Ukrainos pajėgų, bet jie buvo paimti iš netoliese esančio Rusijos kariuomenės užimto Berdiansko uostamiesčio.„Šie žmonės iš tikrųjų patyrė blogiausia“, – AFP sakė TRKK atstovė Lucile Marbeau.„Girdėjome žmones šnekant, kad jie turėjo iš Mariupolio išeiti pėsčiomis. Mariupolyje vis dar nėra maisto, vandens, elektros“, – pridūrė ji.L. Marbeau paaiškino, kad Mariupolyje „nėra beveik jokio ryšio“, todėl gyventojai negali paskambinti savo artimiesiems arba išsiaiškinti, kaip jie galėtų ištrūkti iš miesto.TRKK per socialinius tinklus pranešė, kad į Zaporižią buvo atvežta daugiau kaip 500 evakuotųjų.Keleiviai pasakojo, kad Zaporižią pasiekė po maždaug 26 val. trukusias kelionės, kirtę daug patikros postų. Pasak jų, vyrai būdavo išlaipinami iš autobusų ir daugeliu atvejų priverčiami nusirengti, Rusijos kariams tikintis aptikti karinių tatuiruočių arba žymių, rodančių, kad jie nešiojo ginklą.Pirmadienį Raudonasis Kryžius pranešė, kad jo komanda, keliomis dienomis anksčiau pasiųsta pamėginti padėti evakuoti civilius iš Mariupolio, buvo sulaikyta policijos Rusijos kontroliuojamoje teritorijoje.„Twitter“ žinutėje sakoma, kad Raudonojo Kryžiaus darbuotojai penkias dienas mėgino pasiekti miestą, kuris yra nuolat bombarduojamas Rusijos pajėgų nuo pat invazijos pradžios.„Tačiau dėl saugumo aplinkybių tai buvo neįmanoma, – pridūrė organizacija. – Mieste tebėra įstrigę tūkstančiai [civilių gyventojų]. Jiems skubiai reikalingas saugus kelias pasitraukti, o tenai reikia nugabenti pagalbos.“Rusijos pajėgos praeitą mėnesį smogė vienam Raudonojo Kryžiaus sandėliui mieste, iki karo turėjusiame pusę milijono gyventojų. Pareigūnai perspėjo, kad Mariupolyje vystosi humanitarinė katastrofa.Tikėtina, kad uostamiestyje tebėra likę apie 120 tūkst. žmonių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį sakė manąs, jog Rusija stengiasi nuslėpti įrodymus, kad Mariupolyje žuvo „tūkstančiai“ žmonių ir dar daugiau buvo sužeisti.Ukrainos žmogaus teisių ombudsmenė Liudmyla Denisova per platformą „Telegram“ citavo įvykių liudininkus, pasakojusius, kad Rusijos pajėgos atsigabeno kilnojamųjų krematoriumų ir kitos sunkiosios įrangos griuvėsiams mieste valyti.Daugelis mėginimų evakuoti Mariupolio gyventojus žlugo, bet daliai jų pavyko pavojingomis sąlygomis savarankiškai ištrūkti iš miesto.Mariupolio meras anksčiau šią savaitę pateikė vertinimą, kad apie 90 proc. miesto yra visiškai sugriauta.TRKK atsisakė komentuoti, ar mėgina nuvežti pagalbos siunta pasiekė Mariupolį.Kai kurie iš okupuotų zonų pabėgę civiliai ir humanitarinės pagalbos savanoriai Zaporižioje pastarosiomis savaitėmis sakė AFP žinantys iš pirmų lūpų, kad Rusijos kariai pagalbos siuntas pasisavina.

Rusai apšaudė ligoninę Sjeverodonecke ir namus Lisičanskehttps://www.facebook.com/odalug/posts/349129760592095&show_text=true&width=500

Zelenskis: Rusija bando nuslėpti, kad Mariupolyje išžudė tūkstančius žmoniųRusija blokuoja humanitarinės pagalbos pristatymą į apsiaustą Mariupolio uostamiestį, nes nori nuslėpti įrodymus apie tūkstančius ten nužudytų žmonių, trečiadienį pareiškė šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis. „Priežastis, kodėl mes negalime patekti į Mariupolį su humanitariniu kroviniu, yra būtent ta, kad jie bijo... jog pasaulis pamatys, kas ten vyksta“, – sakė V. Zelenskis Turkijos televizijai „Haberturk TV“ .„Manau, kad ten tragedija, tai pragaras, žinau, kad ten žuvo ne dešimtys, o tūkstančiai žmonių, įvairių žmonių, ir tūkstančiai buvo sužeisti“, – kalbėjo prezidentas.Visgi jis išreiškė įsitikinimą, kad Rusijai nepavyks nuslėpti visų įrodymų.„Jie negalės viso to paslėpti ir palaidoti visų žuvusių ir sužeistų ukrainiečių. Tai toks skaičius, tūkstančiai žmonių, to neįmanoma paslėpti“, – sakė V. Zelenskis. Pasak prezidento, Rusija jau bandė nuslėpti įrodymus apie nusikaltimus Bučoje šalia Kyjivo ir keliuose aplinkiniuose miestuose. Ukrainos pareigūnai kaltina Rusijos pajėgas ten vykdžius brutalias civilių žudynes.„Jie sudegino šeimas. Šeimas. Vakar vėl radome vieną šeimą: tėvas, motina, du vaikai. Du maži, visai maži vaikai, – sakė V. Zelenskis. – Todėl ir pasakiau, kad jie yra naciai.“Paklaustas apie taikos derybas su Rusija, V. Zelenskis sakė, kad „jos vis tiek turės įvykti“.„Manau, kad be jų sunku sustabdyti šį karą“, – sakė jis.Tačiau prezidentas pridūrė, kad jam sunku prisiversti tęsti derybas su Maskva, „nes suprantame, su kuo turime reikalą“.

Charkivo meras: masinė evakuacija nėra reikalingaPo raginimų dėl galimo didelio Rusijos puolimo bėgti iš Rytų Ukrainos, Charkivo meras mėgina raminti gyventojus. Nei jis, nei kariuomenė šiuo metu nemano esant reikalinga vykdyti centralizuotą antrojo pagal dydį šalies miesto evakuaciją, pareiškė Ihoris Terechovas trečiadienio vakarą „Telegram“ kanale paskelbtoje vaizdo žinutėje.Tačiau, anot jo, raginimas evakuotis galioja Charkivo srities Lozovos ir Barvinkovės gyventojams. Šie miestai yra į pietus nuo Charkivo, netoli Donbaso. Čia kariuomenė tikisi karinės situacijos paaštrėjimo.Charkivo miestas gerai aprūpintas ginklais ir pasiruošęs gintis, teigė I. Terechovas. Ar kas nors dėl nuolatinio apšaudymo nori palikti miestą, esą yra kiekvieno žmogaus sprendimas.Charkivas prieš karą turėjo 1,5 mln. gyventojų. Srities administracijos duomenimis, daug gyventojų iš miesto, o kai kurie ir iš regiono išvyko jau pirmosioms karo dienomis. Charkivas nuo Rusijos invazijos vasario pabaigoje pradžios beveik be paliovos atakuojamas iš oro ir artilerijos.Baiminantis naujo rusų puolimo šalies rytuose, Ukrainos vicepremjerė Iryna Vereščuk trečiadienį paragino žmones Luhansko, Donecko ir Charkivo regionuose evakuotis.

Ukraina: Kyjivo Hostomelio priemiestyje rasta 11 kūnųGaraže Kyjivo Hostomelio priemiestyje, Ukrainos duomenimis, rasta 11 kūnų. Policija juos aptiko trečiadienį, naktį į ketvirtadienį pranešė Ukrainos internetinis laikraštis „Ukrajinska Prawda“, remdamasis buvusio vidaus reikalų ministro Arseno Avakovo įrašu „Telegram“ kanale. Nužudytieji esą yra civiliai. Juos nužudė rusų kariai. Duomenų nepriklausomai patvirtinti neįmanoma.Į šiaurės vakarus nuo sostinės Kyjivo esantis Hostomelis su netoliese esančiu aerodromu nuo karo pradžios buvo smarkiai atakuojamas. Didžioji dalis gyventojų iš 16 000 paliko miestą. Prieš kelias dienas Ukrainos pajėgos perėmė Hostomelio kontrolę, kaip ir kaimyninių vietovių Bučos bei Irpinės.Antradienį vietos karinės administracijos vadas pareiškė, kad be žinios dingusiais laikoma apie 400 Hostomelio gyventojų ir kad dabar bus apieškomi rūsiai.

Zelenskis sankcijas vadina „įspūdingomis“, tačiau nepakankamomis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasveikino Vakarų šalių vykdomą sankcijų Rusijai griežtinimą. Sankcijos atrodo „įspūdingai“, tačiau nėra pakankamos, sakė jis vaizdo įraše, kuris naktį į ketvirtadienį paskelbtas „Telegram“ kanale.Atsižvelgiant į tai, ką pasaulis pamatė Bučoje, vargu, ar sankcijas galima pavadinti tinkamomis, kalbėjo V. Zelenskis. Jis atkreipė dėmesį ir į besitęsiančius mūšius Mariupolio uostamiestyje ar Charkive bei artėjantį Rusijos puolimą Donbase.V. Zelenskis dar kartą pareikalavo rusiškos naftos embargo ir visiško Rusijos bankų sistemos pašalinimo iš tarptautinės finansų sistemos. Jei nebus „tikrai skausmingo sankcijų Rusijai paketo“ ir Ukrainai nebus tiekiami Kyjivo reikalaujami ginklai, Rusija tai matys kaip „leidimą žengti pirmyn“.Ukrainos prezidentas, be to, rusų kalba paragino Rusijos piliečius reikalauti nutraukti karą. „Niekas Rusijoje, kas dabar nereikalauja užbaigti karo ir atitraukti rusų karius iš Ukrainos, neturi ateities“, - sakė jis. Rusijos gyventojams esą verčiau dabar šį tą prarasti ir stoti prieš rusų represijų mašiną nei visą gyvenimą „būti lyginamais su naciais“.

Severodonecke rusų ugnis sunaikino dešimt daugiaaukščių namųRusijos artilerijos ugnis Ukrainos rytuose esančiame Severodonecko mieste sugriovė daugiau kaip 10 daugiaaukščių pastatų, pranešė regiono pareigūnai.Taip pat nukentėjo penki privatūs gyvenamieji namai, mokykla, prekybos centras ir keli garažai, pranešė Luhansko regiono civilinė gynyba.Luhansko gubernatorius ir Kyjivo vyriausybė ragina Luhansko ir kitų rytinių rajonų gyventojus susikrauti daiktus ir bėgti prieš galimą plataus masto Rusijos puolimą.Ministro pirmininko pavaduotoja Iryna Vereščuk sakė, kad Ukrainos geležinkeliai vien trečiadienį iš grėsmę patiriančių teritorijų į šalies vakarus pervežė kelis tūkstančius žmonių.

Ukraina: raketomis apšaudytas Lozovos miestas šalies rytuoseRytų Ukrainoje rusų daliniai raketomis apšaudė Lozovos miestą Charkivo srityje, trečiadienio vakarą „Telegram“ kanale pranešė Lozovos meras Serhihjus Zelenskis. Žuvusiųjų ar sužeistųjų, jo duomenimis, nėra. Meras nenurodė, į ką buvo taikytasi.Meras prieš tris dienas 55 000 miesto gyventojų paragino išvykti iš Lozovos. Vietos žiniasklaidos teigimu, per dvi dienas iš miesto pasitraukė apie 10 000 žmonų.Lozova pirmiausiai svarbi dėl savo geležinkelių mazgo.

Trečiadienį humanitariniais koridoriais Ukrainoje evakuota beveik 5 000 žmoniųUkrainos duomenimis, trečiadienį iš ypač rusų dalinių apsiaustų teritorijų pavyko ištrūkti beveik 5 000 civilių.Daugiau kaip 1 100 žmonių asmeniniais automobiliais iš Mariupolio pajudėjo Zaporižios kryptimi, trečiadienio vakarą sakė vicepremjerė Iryna Vereščuk. Apie 2 500 asmenų pabėgo į Zaporią iš kitų miestų. Rytų Ukrainos Luhansko srityje evakuota per 1 200 gyventojų.Ukrainos vyriausybė trečiadienio rytą pranešė apie 11 atidarytų evakuacinių koridorių. Rusija ir Ukraina kaltina viena kitą sabotuojant žmonių evakuaciją.Maskva yra paskelbusi, kad dabar kovinius veiksmus sutelks Ukrainos rytuose.

Pentagonas: nėra požymių, kad Ukrainoje artimiausiu metu galėtų būti panaudotas cheminis ginklasJAV vyriausybė šiuo metu nemato požymių, kad Rusija artimiausiu metu Ukrainoje galėtų panaudoti cheminį ar biologinį ginklą. „Nepastebėjome nieko, kas leistų manyti, kad Ukrainai artimiausiu metu galėtų grėsti cheminė ar biologinė ataka“, - trečiadienį sakė Pentagono atstovas Johnas Kirby‘is. Anot jo, šiuo metu nematyti, kad rusai į Ukrainą gabentų cheminį ginklą.Vakaruose tvyro didelis nerimas, kad Rusijos daliniai Ukrainoje gali panaudoti cheminį ginklą.J. Kirby‘is taip pat sakė, kad JAV ketina perduotu Ukrainai dar daugiau „Javelin“ tipo prieštankinių ginklų. Tam bus panaudota ir 100 mln. dolerių (91,3 mln. eurų), kuriuos vyriausybė leido skirti tolesniam ginklų tiekimui. Ukrainos kariai šiuos prieštankinius ginklus iki šiol labai efektyviai naudojo, sakė J. Kirby‘is. Be to, su Ukraina esą kalbama apie tolesnį „Switchblade“ tipo dronų perdavimą. 100 jų Ukraina jau yra gavusi.„Switchblades“ yra minidronai, kurie pradžioje pakyla be tikslo ir tada gali ilgai sukti ratus virš žemės, tykodami taikinio, o tuomet jį tikslingai puola. Kartu jie patys save sunaikina. „Tai nėra sistema, kurią įprastai naudoja ukrainiečiai. Taigi reikės šiek tiek mokymų“, - sakė J. Kirby‘is. Vienas asmuo esą gali būti apmokytas per maždaug dvi dienas.

Trečiadienį, balandžio 6 d., Ukrainos ginkluotosios pajėgos išlaisvino iš Rusijos okupantų gyvenamąsias vietoves šalies pietuose – Chersono srityje, rašoma UNIAN.Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Ukrainos kariuomenė išstūmė okupantus iš Osokorovkos kaimo, Chersono srities. Jis yra į pietus nuo rajono centro ir netoli administracinės sienos su Dniepropetrovsko sritimi.

Šiandien humanitariniais koridoriais iš Ukrainos miestų evakuoti 4892 civiliai gyventojaiIš viso šiandien humanitariniais koridoriais iš Ukrainos miestų buvo evakuoti 4892 žmonės, šįvakar pranešė Ukrainos ministro pirmininko pavaduotoja Iryna Vereščuk.Šis skaičius, kuris yra didesnis nei vakar pabėgusių žmonių, buvo gautas po to, kai Ukrainos valdžios institucijos šiandien bandė evakuoti įstrigusius civilius gyventojus 11 humanitarinių koridorių.

Ukrainos degalų saugojimo bazė Charkove sunaikinta raketomisRusijos raketos sunaikino degalų saugojimo bazę Charkove, praneša Rusijos naujienų agentūra RIA, remdamasi Kremliaus gynybos ministerija.Rusijos pajėgos taip pat sunaikino dalį Ukrainos karinės technikos ir užsienio ginklų tame pačiame regione esančioje geležinkelio stotyje.Tai įvyko praėjus kelioms valandoms po to, kai Ukrainos ministro pirmininko pavaduotoja Iryna Vereščuk pareiškė, kad Luhansko, Donecko ir Charkovo sričių gubernatoriai pataria žmonėms išvykti iš regiono, baiminantis Rusijos atakų.Antrą pagal dydį Ukrainos miestą Charkovą pastarosiomis savaitėmis niokojo beveik nuolatinis Rusijos kariuomenės vykdomas apšaudymas, privertęs daugelį regiono gyventojų palikti savo namus.

Zelenskis: vyksta derybos dėl sužeistųjų evakuacijos laivais iš MariupolioUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad vyksta derybos dėl Turkijos tarpininkavimo laivais evakuojant sužeistuosius iš Mariupolio.Tai jis sakė duodamas interviu Turkijos televizijos kanalui „Habertürk“.

Naujame vaizdo įraše matyti, kad Rusijos kariai apšaudė dviratininką Bučoje.Pasirodė naujas vaizdo įrašas, kuriame daugėja įrodymų apie žiaurumus, įvykdytus Rusijos kariuomenei okupavus į šiaurės vakarus nuo Kijevo esantį Bučos priemiesčio miestą.Vaizdo įraše matyti, kaip dviratininkas, važiuojantis Bučos gatve, nulipa nuo dviračio ir už kampo įvažiuoja į Rusijos karių užimtą gatvę. Vos tik dviratininkas įveikia posūkį, rusų šarvuotasis automobilis paleidžia kelis šūvius palei gatvę. Antroji šarvuotoji mašina paleidžia du šūvius dviratininko link. Iš įvykio vietos kyla dulkių ir dūmų šleifas.Vaizdo įrašas darytas kovo pradžioje Ukrainos kariškių. Jį nepriklausomai patikrino „The New York Times“.

Bidenas smerkia karo nusikaltimus UkrainojeJAV prezidentas Joe Bidenas trečiadienį pasmerkė plataus masto Ukrainos civilių žudynes, kurias, kaip įtariama, Bučoje vykdė Rusijos kariai, pavadindamas jas „karo nusikaltimais“.„Esu tikras, kad matėte nuotraukas iš Bučos, esančios visai netoli Kyjivo: Rusijos kariuomenei pasitraukiant gatvėse palikti kūnai; kai kurie nušauti į pakaušį, o jų rankos surištos už nugaros“, – sakė J. Bidenas.„Šaltakraujiškai nužudyti civiliai, kūnai sumesti į masines kapavietes, brutalumo ir nežmoniškumo jausmas paliktas išvysti visam pasauliui“, – tęsė jis.„Vyksta ne kas kita kaip dideli karo nusikaltimai“, – pridūrė prezidentas.„Atsakingos šalys turi susivienyti ir patraukti kaltininkus atsakomybėn“, – sakė J. Bidenas.

Baltarusijoje dėl geležinkelio „sabotažo“ suimti keturi asmenysBaltarusijos policija trečiadienį pranešė sulaikiusi keturis vyrus, įtariamus sabotavus geležinkelio įrangą šalyje, kuri veikia kaip Ukrainoje kovojančių Rusijos karių užnugario bazė.Vidaus reikalų ministerija paskelbė vaizdo įrašą, kuriame užfiksuoti ant grindų gulintys kruvini ir sumušti vyrai, sakydama, kad policija į juos šaudė, nes jie priešinosi sulaikymui.Vidaus reikalų ministro pavaduotojas Genadijus Kazakevičius vaizdo įraše nurodė, kad trys vyrai buvo sulaikyti kovo 30 d. netoli Bobruisko miesto centrinėje Baltarusijoje. Jis sakė, kad trečią dešimtį bebaigią vyrai apgadino ir padegė elektros relių ir signalų dėžes netoli Osipovičių miesto į pietryčius nuo Minsko ir taip pat turėjo įrenginį, skirtą traukiniui nuo bėgių nuversti. Jis sakė, kad vienas vyras šiuo metu dėl žaizdų gydomas ligoninėje.Ketvirtasis vyras buvo sulaikytas balandžio 1 dieną už „panašų nusikaltimą“ Borisovo srityje į šiaurės rytus nuo Minsko, pridūrė jis. Vyras, parodytas gulintis ant žemės su kruvinais tvarsčiais ant abiejų kojų, yra teistas žmogžudys, sakė viceministras.Kovo pabaigoje Baltarusijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad ekstremistiniu paskelbtas „Telegram“ kanalas „Live. Baltarusijos geležinkelių darbuotojų bendruomenė“ paskelbė nurodymus, kaip naikinti geležinkelių infrastruktūrą. Kanalas „Telegram“ sulaikytus vyrus apibūdina kaip partizanus ir smerkia Baltarusijos geležinkelio darbuotojus, kurie dalyvauja prie Ukrainos sienos pervežant Rusijos karinę techniką ir ginklus.Baltarusijos televizija taip pat pranešė, kad šalies KGB saugumo tarnyba sužlugdė grupės iš Lenkijos sąmokslą atakuoti geležinkelį.

Rytų Ukrainoje raketoms pataikius į geležinkelio stotį nukentėjo daugybė žmonių Pranešama apie daugybę aukų Rytų Ukrainoje po to, kai trys raketos pataikė į geležinkelio stotį regione, šiandien pranešė valstybinė bendrovė „Ukrainos geležinkeliai“.Po to, kai į vietovę buvo paleistos raketos, taip pat buvo apgadinti pastatai ir geležinkelio inventorius.„Yra nukentėjusiųjų“, – sakoma geležinkelių bendrovės pareiškime.

Bulgarija pirmą kartą siųs į Ukrainą apsaugos priemones, bet ne ginklusBulgarija pirmą kartą siunčia į Ukrainą apsauginę įrangą, bet kol kas ne ginklus.Europos Sąjungos vyriausybė ir NATO narės trečiadienį nusprendė paremti Ukrainą 2 tūkst. šalmų ir 2 tūkst. apsauginių liemenių. Tai skirta naudotis civiliams gyventojams, sakė ministrų kabineto atstovė Lena Borislavova.Bulgarijos valdančiąją koaliciją sudaro keturios partijos, kurios nesugeba susitarti ginklų tiekimo Ukrainai klausimu. Keli šimtai nacionalistų partijos „Vazrazhdane“, arba „Atgimimas“, šalininkų protestavo prieš karinės pagalbos siuntimą prie parlamento ir vyriausybės būstinės Sofijoje. Jie taip pat nepritaria galimam NATO karių ir technikos dislokavimui šioje Pietryčių Europos šalyje. „Tokiu būdu mes taptume bendrininkais ir duotume priežastį karui savo teritorijoje bei atsakomiesiems veiksmams“, – televizijos kanalui bTV sakė vienas demonstrantas.Į koaliciją įeinanti Bulgarijos socialistų partija, Komunistų partijos įpėdinė, taip pat prieštarauja karinei paramai Kyjivui, nes jos rinkėjai paprastai yra draugiškai nusiteikę Rusijos atžvilgiu.

Iš Mariupolio išvažiuoja transporto priemonių kolonaTarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetaspranešė, kad palydėjo iš apgulto Mariupolio miesto ir kitų vietovių į saugų pietrytinį Zaporožės miestą, rašoma BBC.Pirmadienį Tarptautinis Raudonasis Raudonasis Kryžius pranešė, kad grupę, kurią jis prieš kelias dienas išsiuntė padėti evakuoti civilius gyventojus iš Mariupolio, sulaikė policija Rusijos kontroliuojamoje teritorijoje.Prie konvojaus kelionės metu prisijungė kiti privatūs automobiliai ir autobusai, sakė Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas, t. y. Zaporožę galiausiai pasiekė daugiau kaip 1 000 žmonių.

Mariupolio meras kaltina rusus deginant kūnus, kad nuslėptų karo nusikaltimusRusijos kareiviai tikisi nuslėpti karo nusikaltimų įrodymus, naudodami mobilius krematoriumus, kuriuose degina nužudytų Ukrainos civilių kūnus, tvirtina apgulto Ukrainos Mariupolio miesto meras.Mariupolis yra vienas labiausiai nukentėjusių per Rusijos invaziją Ukrainos miestų. Analitikai įtaria, kad Rusija nori kontroliuoti uostamiestį, siekdama sukurti jungtį tarp Krymo, kurį aneksavo 2014 metais, ir rusakalbių anklavų Ukrainos rytuose. Rusijos pajėgos jau kontroliuoja dideles miesto dalis.Invazija sulaukia plačios kritikos, Rusijai taikomos sankcijos. Jų tik padaugėjo nuo savaitgalio, kai buvo paskelbti kaltinimai dėl žiaurių civilių žudynių Kyjivo priemiestyje Bučoje. Mariupolio meras Vadimas Boičenka trečiadienį „Telegram“ įraše sakė, kad su jo miesto žmonėmis elgiamasi panašiai.„Tai naujas Aušvicas ir Maidanekas“, – parašė jis, turėdamas omenyje nacių laikų koncentracijos stovyklas. Pasaulis turi bausti šiuos „nežmones putinoidus“, pridūrė jis ir pažymėjo, kad dalį darbo atlieka vietos Rusijos rėmėjai. Nepriklausomai patikrinti pranešimų iš Mariupolio neįmanoma.Miesto administratoriai, pabėgę iš Mariupolio, praėjusią savaitę pateikė civilių aukų skaičių – 5 tūkstančiai, o dabar kalba apie dešimtis tūkstančių. Prieš invaziją mieste gyveno 440 tūkst. gyventojų. Manoma, kad ten liko apie 100 tūkst. žmonių.Ne vieną savaitę buvo pranešama, kad Rusijos pajėgos aprūpintos mobiliais krematoriumais, tačiau buvo sakoma, kad jie naudojami žuvusių Rusijos kareivių kūnams naikinti, siekiant nuslėpti informaciją apie žuvusiųjų kare skaičių. Tie pranešimai taip pat nepatvirtinti.JT patvirtino, kad nuo Rusijos invazijos pradžios vasario 24 d. žuvo 1500 civilių. Ekspertai teigia, kad iš tikrųjų skaičius daug didesnis.

Zelenskis įvardijo 7 šalis, pasirengusias aptarti saugumo garantijas UkrainaiUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įvardijo septynias šalis, pasirengusias aptarti saugumo garantijas Ukrainai.Būsimo susitarimo sąlygos turėtų būti aptartos specialiame posėdyje, sakė Ukrainos prezidentas.Septynios šalys yra pasirengusios aptarti tarptautinio susitarimo dėl saugumo garantijų Ukrainai turinį.Tai V.Zelenskis sakė duodamas interviu Turkijos televizijos kanalui „Habertürk“.„JAV, Jungtinė Karalystė, Turkija, Lenkija, Vokietija, Prancūzija, Izraelis – tai dar ne visos garantijos, bet aš įvardijau tas šalis, kurios pasirengusios atvykti ir aptarti saugumo garantijų sąrašą. Taigi, tai yra pirmas žingsnis“.Pasak jo, kai kurios šalys yra pasirengusios visapusiškai paremti Ukrainą, o kitos – ne, todėl būtina surengti patarėjų lygio susitikimą ir aptarti galimo dokumento punktus.Zelenskis patikslino, kad toks susitikimas „tikrai įvyks“.

JAV boikotuos G20 susitikimus, kuriuose dalyvaus RusijaPasak iždo sekretorės Janet Yellen, dėl karo Ukrainoje JAV planuoja boikotuoti G20 susitikimus, kuriuose dalyvaus Rusija. Iki G20 viršūnių susitikimo dar lieka septyni mėnesiai.„Mes nedalyvausime susitikimuose, jei ten bus rusai“, – trečiadienį per posėdį JAV Atstovų Rūmuose sakė J. Yellen. Ji pridūrė, kad Indonezijai, šiuo metu pirmininkaujančiai G20 išsivysčiusių šalių grupei, jau pranešta apie sprendimą.JAV prezidentas Joe Bidenas praėjusį mėnesį paragino pašalinti Rusiją iš G20 forumo, reaguojant į Ukrainos karą. Kinija tuomet pasisakė prieš tokį žingsnį.Kitas G20 viršūnių susitikimas planuojamas lapkričio 15–16 dienomis Indonezijos Balio saloje.

Klyčko kreipiasi į visus, norinčius grįžti į Kijevą Kijevo meras Vitalijus Klyčko sakė, kad sostinė pamažu atgyja. Kartu meras prašo anksčiau iš miesto išvykusių Kijevo gyventojų kol kas likti savo vietose.Kličko tai pasakė vaizdo žinutėje.„Tų, kurie dar neišvyko namo, prašau: palaukite dar šiek tiek. Miesto apšaudymo grėsmė vis dar išlieka tikėtina. Kijevo gyventojus, kurie dabar yra mieste, raginu būti atsargiems – nepamirškite signalizacijos, laikykitės komendanto valandos taisyklių. Primenu, kad komendanto valanda sostinėje trunka nuo 21 iki 6 val.“, – priminė meras.Jis taip pat priminė vairuotojams, kad reikia laikytis kelių eismo taisyklių.„Kadangi miesto keliuose yra daug kontrolės punktų ir blokadų, raginu vairuotojus būti atidžius ir laikytis kelių eismo taisyklių“, – sakė meras.

JAV gynybos pareigūnas: Rusijos pajėgos baigė pasitraukimą iš KijevoKremliaus pajėgos baigė pasitraukimą iš Ukrainos sostinės Kijevo ir, kaip manoma, papildo karius numatomam perdislokavimui į šalį, pranešė aukštas JAV pareigūnas.„Mūsų vertinimu, kad visi rusai išvyko“, – sakė anonimiškumo pageidavęs pareigūnas.JAV atliktas vertinimas, atliktas per pastarąsias 24 valandas, paskelbtas po to, kai Kijevo miesto taryba paskelbė, kad nuo Rusijos invazijos pradžios tarp 89 Ukrainos sostinėje žuvusiųjų yra keturi vaikai.

Skadovsko miesto meras paliko vietovęSkadovsko meras Oleksandras Jakovlevas buvo priverstas palikti miestą. Jam buvo grasinama ir „pasiūlyta“ bendradarbiauti su rusų įsibrovėliais.Apie tai jis pranešė „Facebook“ paskyroje.„Atsižvelgiant į nuolatinius įsibrovėlių grasinimus ir „pasiūlymus“ bendradarbiauti, buvau priverstas palikti miestą. Suprantu, kad daugeliui būtų ramiau, jei likčiau mieste, bet man tiesiogiai pasakė: arba bendradarbiauk, arba eik į rūsį. Tikrai mažai prasmės iš mero kameroje“, – rašoma pranešime.

JK paskelbė naujų sankcijų Rusijos bankams, energetikos pramoneiJungtinė Karalystė, reaguodama į Rusijos invaziją į Ukrainą, paskelbė Maskvai dar vieną sankcijų paketą, paliesiantį du šalies bankus, taip pat iki šių metų pabaigos uždrausiantį visą rusiškos naftos ir anglių importą.„Mūsų naujausia priemonių banga nutrauks Rusijos energijos importą į Jungtinę Karalystę ir pritaikys sankcijas dar daugiau asmenų ir įmonių, naikindama [prezidento Vladimiro] Putino karo mašiną“, – pareiškime nurodė britų užsienio reikalų sekretorė Liz Truss.

JAV paskelbė sankcijas Putino dukterimsBaltieji rūmai trečiadienį paskelbė sankcijas dviem Vladimiro Putino dukterims dėl Maskvos karo Ukrainoje, sakydami, kad šeimos nariai slepia Rusijos prezidento turtą.JAV taip pat paskelbė sankcijas didžiausioms Rusijos valstybinėms ir privačioms finansų įstaigoms „Sberbank“ ir „Alfa Bank“ ir pareiškė, kad uždraustos visos naujos JAV investicijos Rusijoje.

Zaporižią pasiekė Raudonojo Kryžiaus vilkstinė su pabėgėliais iš Pietryčių UkrainosRaudonojo Kryžiaus vilkstinė trečiadienį atvyko į Pietų Ukrainos Zaporižios miestą, nesugebėjusi pasiekti apgulto Mariupolio uostamiesčio, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistas iš įvykio vietos.Į pietinį miestą atvyko septyni autobusai su maždaug 300 žmonių, lydimi Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto (ICRC) ir mažiausiai 40 privačių automobilių.

NATO vadovas: karas Ukrainoje gali trukti daug mėnesių, netgi metųNATO vadovas Jensas Stoltenbergas trečiadienį pareiškė, kad nėra jokių ženklų, jog Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas atsisakė „savo ambicijos kontroliuoti visą Ukrainą“, ir karas gali tęstis ilgai.„Turime būti realistai ir suvokti, kad tai gali trukti ilgai, daug mėnesių, netgi metų. Dėl šios priežasties turime būti pasirengę ilgam laikotarpiui tiek remiant Ukrainą, tiek taikant sankcijas ir stiprinant mūsų gynybą“, – sakė J. Stoltenbergas prieš NATO užsienio reikalų ministrų susitikimą.

Kyjive per karą žuvo mažiausiai 89 žmonėsKyjive nuo Rusijos invazijos pradžios žuvo mažiausiai 89 žmonės, įskaitant keturis vaikus. Be to, apgriauti 167 namai, trečiadienį pranešė miesto administracija.Dar 398 žmonės, tarp jų 20 vaikų, buvo sužeisti.Nuo vasario 24-osios dėl Rusijos atakų apgriautos 44 mokyklos, 11 administracinių pastatų, 26 vaikų darželiai ir vaikų globos namai.Be to, per Rusijos atakas padaryta žalos dviem sporto objektams, penkiems socialiniams objektams, 17 sveikatos priežiūros įstaigų, 10 kultūros objektų ir 48 transporto infrastruktūros objektams.

Kyjivas ragina Rytų Ukrainos gyventojus evakuotisKyjivas trečiadienį paragino rytinių šalies regionų gyventojus evakuotis „dabar“ arba „rizikuoti mirtimi“, būgštaujant dėl Rusijos puolimo.„Charkivo, Luhansko ir Donecko sričių gubernatoriai ragina gyventojus palikti šias teritorijas ir daro viską, kad evakuacija vyktų organizuotai“, – platformoje „Telegram“ nurodė vicepremjerė Iryna Vereščuk.Raginimas skubiai evakuotis paskelbtas Ukrainai pareiškus, kad Rusijos pajėgos, atsitraukusios iš Kyjivo regiono, persigrupuoja ir rengiasi naujam puolimui šalies rytuose.I. Vereščuk paprašė gyventojų bendradarbiauti su valdžios institucijomis, sakydama, kad po išpuolio Kyjivas „negalės jiems padėti“.„Tai reikia padaryti dabar, nes vėliau žmonės bus apšaudomi ir jiems grės mirtis. Jie nieko negalės padaryti, ir mes negalėsime jiems padėti“, – sakė ji.„Evakuotis būtina, kol egzistuoja tokia galimybė. Kol kas ji vis dar egzistuoja“, – pridūrė vicepremjerė.Kremlius pareiškė, kad Donbasas dabar yra Rusijos kariuomenės prioritetas.NATO mano, kad Maskva siekia perimti viso Donbaso regiono kontrolę ir sukurti koridorių iš Rusijos į aneksuotą Krymą.

Scholzas pranešė, kad vyksta diskusijos dėl saugumo garantijų UkrainaiSaugumo garantijų Ukrainai klausimas svarstomas, bet viešai kalbėti apie konkrečias detales kol kas anksti. Tai trečiadienį pareiškė Vokietijos kancleris Olafas Scholzas, atsakydamas į Bundestago deputatų klausimus.„Saugumo garantijų klausimas buvo keliamas, bet jis dar nėra išsamiai išnagrinėtas, – sakė vyriausybės vadovas. – Suprantama, mes kalbame apie tai reikiamo konfidencialumo sąlygomis su Ukraina ir kitais partneriais, kurie buvo minimi (kaip galimi garantai).“O. Scholzas pažymėjo, jog dėl šio proceso konfidencialumo jis į pateiktą klausimą išsamiau neatsakys. „Aš apsiribosiu bendromis formuluotėmis“, – pareiškė jis.Kovo pabaigoje Stambule įvyko Ukrainos ir Rusijos delegacijų derybos. Ukrainos delegacijos narys Oleksandras Čalas pareiškė, kad Ukraina sutinka užfiksuoti savo neutralumą ir nebranduolinį statusą, jeigu jai bus suteiktos saugumo garantijos, kurios „savo turiniu ir savo forma turi būti analogiškos NATO 5-ajam straipsniui“. Kijevo nuomone, Ukrainos saugumo garantais galėtų tapti JT Saugumo Tarybos narės, taip pat Vokietija, Izraelis, Italija, Kanada, Lenkija ir Turkija.

Rusai vėl apšaudė Siverodonecką: dega 10 daugiaaukščių, aukų skaičius tikslinamasPasak Luhansko srities karinės administracijos vadovo Serhijaus Haidajaus, okupantai vėl apšaudė Siverodonetsko gyvenamuosius rajonus. Liepsnos iš karto apėmė 10 daugiaaukščių pastatų, prekybos centrą, garažus – ne vieną strateginį, karinį objektą.Šiuo metu gelbėtojai gesina liepsnas ir tvarko griuvėsius. Apie aukų skaičių bus pranešta vėliau.https://t.me/uniannet/44701?single

Ukraina: Bučoje pranešta apie 25 išprievartavimo atvejusUkrainos Bučos miestelyje 25 moterys ir merginos pranešė, kad jas išprievartavo Rusijos kariai, transliuotojui BBC sakė Ukrainos parlamento įgaliotinė žmogaus teisių klausimu Liudmyla Denisova.Pasak jos, pagalbos telefonu linija gauti mažiausiai 25 pranešimai apie išprievartavimą. Šių moterų amžius svyruoja nuo 14 iki 24 metų. L. Denysova nurodė, kad Ukraina turi įrodymų apie „Ukrainos žmonių genocidą“, o prievartavimas yra naujas Rusijos pajėgų ginklas.L. Denysova pridūrė, kad moterų prievartavimai tęsėsi mėnesį. „Mes ir toliau dokumentuosime šiuos siaubingus nusikaltimus, o kiekvienas nusikaltėlis bus nubaustas“, – teigė ji.Rusija neigia Bučoje vykdžiusi žiaurumus.

Žiniasklaida: bombarduojamas Ukrainos rytuose esantis SjeverodoneckasUkrainos rytuose esantis pramoninis Sjeverodonecko miestas trečiadienį buvo reguliariais intervalais apšaudomas artilerijos sviediniais ir raketomis, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistai.Žurnalistai pranešė matę vieną degantį pastatą ir keletą civilių, per pertraukas tarp bombardavimų išėjusių į lauką, kurie vėl puolė į vidų rusų pajėgoms tęsiant apšaudymą.Sjeverodoneckas yra labiausiai į rytus nutolęs Ukrainos pajėgų kontroliuojamas miestas palei rytinę fronto liniją.Rusijos pajėgos sakė sukoncentruosiančios savo puolimą į Ukrainos pietus ir rytus, kur jau yra užėmusios dideles teritorijas.Antradienį Sjeverodonecką pasiekė aštuonių sunkvežimių kolona su Jungtinių Tautų humanitarine pagalba. Sunkvežimiai atgabeno maisto davinių, miltų, polietileno plėvelės ir antklodžių maždaug 17 000 žmonių, taip pat keturis elektros generatorius ligoninėms.„Rytų Ukraina toliau ypač smarkiai kenčia nuo intensyvėjančių karo veiksmų: tūkstančiams žmonių nutrauktas dujų ir vandens tiekimas, o Sjeverodonecke nuolat apšaudomi gyvenamieji namai“, – nurodė JT Humanitarinių reikalų koordinavimo biuras (OCHA). Antradienį šalimais esančiame Rubižnės miestelyje per apšaudymą vienas žmogus žuvo ir penki buvo sužeisti, o dar septyni „patys išsikapstė iš griuvėsių“, socialiniuose tinkluose pranešė Luhansko srities administracijos vadovas Serhijus Haidajus.

Vokietija: palydovinės nuotraukos rodo, kad Rusijos neigimas dėl žudynių Bučoje yra nepagrįstasVokietijos vyriausybė trečiadienį pareiškė, kad praėjusio mėnesio palydovinės nuotraukos yra tvirti įrodymai, atremiantys Rusijos neigiamą dalyvavimą žudant civilius Ukrainos Bučos mieste.Vyriausybės atstovas Steffenas Hebestreitas žurnalistams sakė, kad palydovinių vaizdų įvertinimas paskatino Berlyną padaryti išvadą, jog Rusijos pareiškimai, kad civilių žūties vaizdai „yra surežisuotos scenos arba kad jie nėra atsakingi už žmogžudystes, mūsų nuomone, yra nepagrįsti“.

Prie Turkijos krantų aptikta dar viena minaTurkijos gynybos ministerija trečiadienį pranešė, kad Juodojoje jūroje, prie šalies krantų, aptikta dar viena mina.Pasak ministerijos, į vietą buvo išsiųsti specialieji daliniai. Sprogmenį pastebėjo žvalgybinis lėktuvas. Jis plūduriavo už 140 km į šiaurės rytus nuo Stambulo.Kovo pabaigoje prie šalies krantų buvo aptiktos dar dvi minos. Kol kas neaišku, ar jos susijusios su Rusijos Ukrainoje sukeltu karu. Abi pusės kaltina viena kitą Juodojoje jūroje išdėsčius minų.

JT: per 24 valandas Ukrainą paliko dar 35 tūkst. žmoniųDar beveik 35 tūkst. ukrainiečių per 24 valandas pabėgo į Vakarus, kad išvengtų Rusijos karo savo šalyje, trečiadienį pranešė Jungtinės Tautos (JT).JT pabėgėlių agentūra UNHCR pranešė, kad nuo karo pradžios vasario 24 d. sienas kirto 4 278 789 ukrainiečiai, nuo antradienio šis skaičius padidėjo 34 194-iais. JT Tarptautinė migracijos organizacija (TMO) skaičiuoja, kad Ukrainoje yra 7,1 mln. šalies viduje perkeltų asmenų, palikusių savo namus, bet vis dar esančių Ukrainoje.TMO teigia, kad, be ukrainiečių pabėgėlių, išvyko ir daugiau nei 206 tūkst. ne ukrainiečių, gyvenusių, studijavusių ar dirbusių šalyje. Tai reiškia, kad iš viso daugiau nei ketvirtadalis gyventojų buvo priversti palikti savo namus. Iki Rusijos invazijos Ukrainos vyriausybės kontroliuojamuose regionuose gyveno 37 mln. gyventojų, neįskaitant Rusijos aneksuoto Krymo ir prorusiškų separatistinių regionų rytuose. 90 proc. išvykusiųjų iš Ukrainos yra moterys ir vaikai, vyrai nuo 18 iki 60 metų gali būti pašaukti į karinę tarnybą ir negali išvykti.JAV ambasadorė Jungtinėse Tautose Linda Thomas-Greenfield Niujorke JT Saugumo Tarybai sakė: „Ukrainos kaimynės neša didžiausios pabėgėlių krizės Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų naštą“. UNHCR duomenys apie pabėgėlius iš Ukrainos kaimyninėse šalyse:LenkijaJT duomenimis, į Lenkiją atvyko beveik šeši iš 10 ukrainiečių pabėgėlių, jų skaičius iki šiol pasiekė 2 490 447. Lenkijos pasieniečiai pranešė, kad antradienį jis pasiekė 2,5 milijono. Daugelis žmonių, atvykstančių į artimiausias vakarines Ukrainos kaimynes, keliauja į kitas Europos Šengeno atvirų sienų zonos valstybes. UNHCR trečiadienį pranešė, kad į Italiją dabar atvyko jau apie 83 tūkst. pabėgėlių.Lenkijos pasieniečiai teigia, kad nuo karo pradžios iš Lenkijos į Ukrainą išvyko 471 tūkst. žmonių.Dar prieš krizę Lenkijoje jau gyveno apie 1,5 mln. ukrainiečių, daugiausia migrantų darbininkų.RumunijaIš viso į šią Europos Sąjungos valstybę narę atvyko 654 825 ukrainiečiai, tarp jų nemažai iš Moldovos, įspraustos tarp Rumunijos ir Ukrainos. Manoma, kad didžioji dauguma išvyko į kitas šalis. L. Thomas-Greenfield, neseniai grįžusi iš Moldovos ir Rumunijos, Saugumo Tarybai sakė: „Savo akimis mačiau pabėgėlių krizę, kurią sukėlė protu nesuvokiamas Rusijos karas. Kalbėjausi su pabėgėliais, kurie man kalbėjo apie norą grįžti į savo namus“.MoldovaMoldovos siena yra arčiausiai didelio Ukrainos Odesos uostamiesčio. 399 039 ukrainiečiai persikėlė į šią Europos Sąjungai nepriklausančią valstybę, dažnai vadinamą viena skurdžiausių Europoje. Dauguma tų, kurie pateko į buvusią sovietinę 2,6 mln. gyventojų respubliką, iškeliavo kitur.VengrijaIš viso į Vengriją atvyko 394 728 ukrainiečiai.RusijaIki kovo 29 d. į Rusiją išvyko 398 932 žmonės. Ukraina teigia, kad Rusija prievarta deportuoja ukrainiečius, atima iš jų pasus. Maskva tai neigia.Be to, vasario 21–23 dienomis iš separatistų kontroliuojamų prorusiškų Donecko ir Luhansko regionų Rytų Ukrainoje į Rusiją pateko 113 tūkst. žmonių.SlovakijaIš viso 302 417 žmonių kirto Slovakijos sieną. Ši šalis turi trumpiausią sieną su Ukraina.BaltarusijaDar 17 317 pabėgėlių pasitraukė į šiaurę, į artimą Rusijos sąjungininkę Baltarusiją.

Luhansko srities gubernatorius praneša, kad po Rusijos apšaudymo Severodonecko mieste dega dešimt daugiaaukščių pastatų. Apie aukas informacijos kol kas nėra.

Okupantai tikslingai smogė Ukrainos naftos saugyklomsVisapusiškos Rusijos karinės invazijos į nepriklausomos Ukrainos teritoriją fone Ukrainos naftos perdirbimo kompleksas yra sąmoningai naikinamas.Apie tai „RBK-Ukraina“ pranešė Ukrainos energetikos ministras Germanas Galuščenka.Ministro teigimu, rusai dabar tikslingai niokoja naftos perdirbimo kompleksą.„Rusų okupantai dabar tyčia naikina naftos perdirbimo gamyklą. Bet mes jau nuo pirmųjų karo dienų turime diversifikuotą tiekimą. Taigi kuro poreikį užtikrinsime. Mes žinome, kaip tai padaryti, tiekimas bus“, – žadėjo G. Galuščenka.Kartu jis pažymėjo, kad dabar rinkoje keičiasi prekybos naftos produktais sąlygos.„Jau buvo tam tikrų pakeitimų – panaikintas akcizas ir sumažintas PVM. Jei reikės dar ką nors daryti, greitai priimsime sprendimą“, – sakė ministras.2022 metų balandžio 6-osios naktį rusai iš oro apšaudė Dnipropetrovsko sritį. Naftos saugykla buvo sunaikinta.https://t.me/uniannet/44667

Charkivo, Donecko ir Luhansko sričių gyventojų prašoma skubiai evakuotis. Tai pranešė Ukrainos vicepremjerė Irina Vereščiuk.

Ukraina kaltina Maskvą badą naudojant kaip ginkląUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį apkaltino Rusiją naudojant badą kaip karo ginklą ir sąmoningai nusitaikius į būtiniausias Ukrainos maisto atsargas.Kreipdamasis į Airijos įstatymų leidėjus V. Zelenskis sakė, jog Rusijos pajėgos „naikina dalykus, kurie palaiko gyvenimus“, įskaitant maisto saugyklas, jos blokuoja uostus, kad Ukraina negalėtų eksportuoti maisto, ir „deda laukuose minas“.„Jiems badas taip pat yra ginklas, ginklas prieš mus, eilinius žmones“, – nurodė jis, kaltindamas Rusiją „tyčia provokuojant maisto krizę“ Ukrainoje, vienoje pagrindinių pasaulio maisto produktų žaliavų, tokių kaip kviečiai ar saulėgrąžų aliejus, tiekėjų.Pasak Ukrainos prezidento, tai turės tarptautinių pasekmių, kadangi „trūks maisto, kils kainos“, ir su tokia realybe susidurs milijonai alkstančių žmonių, kuriems bus „dar sunkiau išmaitinti savo šeimas“.V. Zelenskis vaizdo ryšiu kreipėsi į Airijos parlamento narius per bendrą abiejų parlamento rūmų sesiją. Tai buvo naujausias Ukrainos prezidento tarptautinis kreipimasis iš daugybės kitų, siekiant tarptautinės bendruomenės paramos Kyjivui.

Kinija: civilių gyventojų žūtis Bučoje kelia didelį nerimąKinija trečiadienį pavadino pranešimus apie civilių gyventojų žūtis Ukrainos Bučos mieste „keliančiais didelį nerimą“, tarptautinei bendruomenei vis garsiau smerkiant įvykius, kuriuos Kyjivas vadina genocidu.Pekinas lig šiol vengė smerkti jau penktą savaitę besitęsiančią Maskvos invaziją, kinų diplomatams siekiant išlaikyti pusiausvyrą tarp paramos savo artimai sąjungininkei ir ryšių su Vakarais palaikymo.Vis tik komentuodama pranešimus, kad savaitgalį Bučoje buvo rasti masinėse kapavietėse palaidoti dešimtys kūnų, Kinija pabrėžė, kad „pranešimai apie civilių gyventojų žūtį Bučoje ir atitinkami vaizdai kelia didelį nerimą“.Užsienio reikalų ministerijos atstovas Zhao Lijianas taip pat pareiškė, kad bet kokie „kaltinimai turėtų būti pagrįsti faktais“. Be to, bet kokia humanitarinė situacija neturėtų būti „politizuojama“, pridūrė pareigūnas.„Kol nėra tyrimo rezultatų, visos šalys turėtų elgtis santūriai ir vengti nepagrįstų kaltinimų“, – per eilinę spaudos konferenciją kalbėjo Zhao Lijianas.

Mariupolio miesto taryba teigia, kad Mariupolyje pradedami naudoti Rusijos mobilūs krematoriumai, siekiant nuslėpti Rusijos pajėgų nusikaltimus prieš civilius gyventojus. Liudininkų teigimu, rusų nukankintų ir nužudytų Mariupolio gyventojų kūnai renkami ir deginami, rašo UNIAN. „Žudikai slepia pėdsakus. Mariupolyje pradėjo veikti Rusijos mobilieji krematoriumai. Po didelio tarptautinio atgarsio sulaukusio genocido Bučoje Rusijos aukščiausia vadovybė įsakė sunaikinti bet kokius savo kariuomenės nusikaltimų Mariupolyje įrodymus“, – rašoma miesto tarybos „Telegram“ kanale. Teigiama, kad prieš savaitę skaičiuota, jog Mariupolyje jau galėjo žūti apie 5000 žmonių. „Tačiau atsižvelgiant į miesto dydį, katastrofišką sunaikinimą, blokados trukmę ir stiprų pasipriešinimą, dešimtys tūkstančių Mariupolio gyventojų galėjo tapti įsibrovėlių aukomis. Štai kodėl Rusija neskuba uždegti žalios šviesos Turkijos misijai ir kitoms iniciatyvoms, siekiančioms išgelbėti ir visiškai evakuoti Mariupolį“, – teigia miesto raryba. Pasak jos, rusų kariai šiuos nešvarius darbus paliko kolaborantams. „Jie renka ir degina per Rusijos invaziją nukankintų ir nužudytų Mariupolio gyventojų kūnus. Šių grupuočių darbą tiesiogiai koordinuoja meru apsiskelbęs kolaborantas Konstantinas Ivaščenka. Daug metų jis su bendražygiais ne kartą bandė perimti valdžią, bet galiausiai jam pavyko tapti tik Mariupolio krematoriumo direktoriumi“, – teigia Mariupolio valdžia. Mariupolio meras Vadimas Boičenka pabrėžė, kad pasaulis nematė tokio masto tragedijos kaip Mariupolyje nuo tada, kai egzistavo nacių koncentracijos stovyklos. „Rašistai pavertė mūsų miestą mirties stovykla. Deja, baisi analogija vis labiau pasitvirtina. Tai jau ne Čečėnija ar Alepas. Tai naujasis Aušvicas ir Maidanekas“, – sakė meras.

Gubernatorius: Rusija po kelių dienų pradės plataus masto puolimą LuhanskeRusijos pajėgos greičiausiai pradės plataus masto puolimą rytiniame Luhansko regione „maždaug po kelių dienų“, sakė regiono gubernatorius.Serhejus Haidajus sakė „Sky News“, kad mirčių ir sunaikinimo mastai Luhanske gali būti didesni nei Mariupolyje, Bučoje ir Irpinėje.S. Haidajus kalbėjo apie nuolatinį apšaudymą Ukrainos tebevaldomose Luhansko teritorijose, kuriose buvo mokyklos ir ligoninės.„Neliko nė vienos ligoninės, kuri nebūtų apšaudyta“, – sakė jis.

Rusijos kariuomenė aktyviai veikia Iziume: Ukrainos ginkluotosios pajėgos neleidžia prasiveržtiRusijos kariuomenė aktyviai veikia Iziume, Charkivo srityje, tačiau Ukrainos ginkluotosios pajėgos sėkmingai išlaiko savo pozicijas. Tai paskelbė Charkivo srities karinės administracijos vadovas Olegas Sinegubovas.Šalies agresorės Rusijos okupantai bando prasibrauti, tačiau jiems nesiseka. Priešas patiria didelių nuostolių.O vietos valdžia pataria Iziumo rajone gyvenantiems gyventojams laikinai išvykti. „Organizuojame evakuaciją, patariame sekti vietos valdžios žinutes ir, esant galimybei, vis tiek laikinai persikelti į saugesnes vietas“, – prašo O. Sinegubovas.Regiono valstybės administracijos vadovas taip pat prašo regiono gyventojų neliesti nesprogusių sviedinių, jų nenešioti ir nebandyti likviduoti patiems.Kaip pranešama, vakar, balandžio 5-ąją, netoli Iziumo Ukrainos ginkluotosios pajėgos numušė priešo modernų sraigtasparnį „Ka-52“. Brangų rusų sraigtasparnį numušė Ukrainoje pagaminta raketa „Stugna“. Be to, prie Iziumo Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino į Barvinkovę vykusius rusų tankus.https://t.me/synegubov/2821

Vuhledaro mieste buvo apšaudytas humanitarinės pagalbos skirstymo punktas, sakė Donecko srities vadovas Pavelas Kirilenko. Anot jo, du civiliai žuvo ir dar penki buvo sužeisti.

Naktį Charkivui smogta maždaug 27 kartus Apie tai „Telegram“ kanale skelbia Charkivo srities karinės administracijos pirmininkas Olegas Sinegubovas. „Naktį rusų įsibrovėliai smogė apie 27 smūgius iš įvairių ginklų į Charkivo gyvenamuosius rajonus. Priešas nori mus demoralizuoti ir toliau smogia chaotiškais smūgiais civilinei infrastruktūrai“, – rašo O. Sinegubovas. „Šiandien vyksta aktyvūs mūšiai Iziumo kryptimi. Rusai bando prasibrauti, bet nesiseka, patiria didelių nuostolių“, – teigia jis.

Žiniasklaida dalinasi vaizdo įrašu iš Černobylio. Atrodo, kad drono filmuota medžiaga rodo apkasus, kuriuos Černobylio draudžiamoje zonoje iškasė rusų kareiviai, rašo „Sky News“. Zonoje besilankančių žmonių prašoma neliesti grunto dėl radioaktyviųjų atliekų keliamo pavojaus.Invazijos pradžioje Rusijos pajėgos perėmė teritorijos kontrolę, tačiau pastarosiomis dienomis ją atsiėmė Ukraina.https://twitter.com/IntelDoge/status/1511602598394085380?ref_src=twsrc%5Etfw

Vinycios regione – raketų ataka Pranešama apie Rusijos raketų ataką Vinycios regione. Apie tai skelbia Vinycios regioninės karinės administracijos vadovas Sergejus Borzovas.„Vinycios regione vykdoma raketų ataka. Kreipiuosi į visus: nepadėkite priešui, neskelbkite socialiniuose tinkluose, kur nukrito raketa, neplatinkite nuotraukų ir vaizdo įrašų“, – sako jis.V. Borzovas pridūrė, kad informacija apie aukas ir žalą tikslinama. Gelbėjimo tarnybos dirba vietoje.Jis ragino neignoruoti oro pavojaus sirenų ir neliesti įtartinų daiktų, nuolaužų.

Trečiadienį Ukrainoje atidaroma 11 humanitarinių koridoriųTrečiadienį Ukrainoje atidaroma 11 įstrigusių civilių evakuacijai skirtų humanitarinių koridorių, tačiau iš Mariupolio norintys išvykti žmonės evakuotis galės tik nuosavais automobiliais, Ukrainos vicepremjerę Iryną Vereščiuk cituoja portalas „Sky News“.Prieš tai jau kelis kartus žlugo bandymai į Rusijos karių apsiaustą Mariupolį nusiųsti evakuacinių autobusų vilkstines. Jungtinės Karalystės (JK) žvalgybos tarnybų duomenimis, šiame mieste tebėra įstrigę 160 000 žmonių.Antradienį humanitariniais koridoriais sėkmingai evakuoti 3 846 žmonės.

Auga vaikų aukų skaičiusMažiausiai 167 vaikai žuvo Ukrainoje ir 279 buvo sužeisti per Rusijos invaziją, pranešė Ukrainos pareigūnai.Per apšaudymus ir bombardavimus apgriautos 927 mokyklos ir kiti švietimo pastatai, šį rytą skelbė Ukrainos generalinė prokuratūra.Daugiausia vaikų mirčių užregistruota Donecko srityje (81), Kyjivo regione (78) ir Charkivo srityje (64).Šių skaičių neįmanoma nepriklausomai patikrinti.

Ukrainiečiai teigia gavę slaptus rusų žemėlapius su planais užgrobti DonbasąUkrainos saugumo tarnyba gavo slaptus žemėlapius ir sąrašus rusų, kurie kovojo prieš Ukrainos ginkluotąsias pajėgas Donbase, paskelbė atstovas spaudai Artiomas Dechtiarenka.Saugumo tarnybos duomenimis, gauti žemėlapiai buvo užregistruoti vasario 22 d.. Juose matyti rusų planai užgrobti visą Donecko srities teritoriją, rašo UNIAN.Donbase sumuštų dalinių personalo sąrašai rodo, kad V. Putinas į karą Ukrainoje siuntė Maskvos aukštesniosios karo vadovybės mokyklos kariūnus. Ši „komandiruotė“ buvo įforminta kaip praktika. Ukrainiečiai rado komandiruočių kuponus, karinius bilietus, Rusijos piliečių pasus ir t. t. „Rasti dokumentai bus pridėti prie baudžiamojo proceso medžiagos, kaip rusų ir V. Putino nusikaltimų įrodymas tarptautiniams teismams“, – sakė A. Dechtiarenka.

Ukraina skelbia apie nerimo ženklus iš PadniestrėsUkrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniame štabe neatmetama galimybė, jog priešas jau naudojasi Padniestrės teritorija palaikant puolimą Južnobugsko kryptimi. Apie tai skelbiama operatyvinėje štabo informacijoje. „Vienu metu priešas stengiasi pagerinti taktines pozicijas Južnobugsko kryptimi. Neatmetama galimybė, kad naudojamasi nepripažintos Pasdniestrės teritorija operacijos nurodyta kryptimi paramai. Tiraspolio aerodrome ruošiamasi priimti lėktuvų“, – teigiama pranešime.

Rusija atakavo degalų saugyklą centrinėje UkrainojeRusijos pajėgos praėjusią naktį smogė degalų saugyklai netoli centrinio Ukrainos Dnipro miesto, trečiadienį pranešė regiono valdžia. Tai buvo smūgis vietovėje, kuri iki šiol išvengė didžiausių mūšių.„Naktis buvo sunki ir nerami. Priešas atakavo mūsų regioną iš oro ir smogė naftos saugyklai bei gamyklai. Saugykla su degalais buvo sunaikinta“, – sakoma regiono gubernatoriaus Valentino Rezničenkos pareiškime socialinėje žiniasklaidoje.Jis teigė, kad per išpuolį niekas nebuvo sužeistas ir kad ugniagesiai aštuonias valandas gesino kilusį gaisrą.Regiono tarybos vadovas Mykola Lukašukas sakė, kad Rusijos smūgiai buvo suduoti antradienį vakare Novomoskovske, esančiame maždaug už 25 km nuo Dnipro, ir pavadino išpuolius „ciniškais“, kadangi regione „nėra ukrainiečių karių“.Dnipras yra pramoninis miestas Ukrainos centre, į pietus nuo sostinės Kijevo, ir jam pavyko išvengti rimtų kovų, kurios suniokojo tokius miestus kaip Charkivas rytuose ir Mariupolis pietuose.Praėjusį mėnesį Rusijos smūgiai sunaikino Dnipro oro uostą.Ukrainos žiniasklaida taip pat jau anksčiau pranešė apie sprogimus Lvivo regione šalies vakaruose.Lvivo karinės administracijos vadovas gubernatorius Maksimas Kozyckis patvirtino sprogimus netoli Radechivo miesto į šiaurės rytus nuo Lvivo, antradienio vakarą pranešė „Ukrayinska pravda“. Pasak jo, apie aukas kol kas žinių nėra.

Bučos meras: rusų kariai sušaudė mažiausiai 320 civiliųBučos mero Anatolijaus Fedoruko teigimu, Rusijos kariai per laikiną miesto okupaciją sušaudė mažiausiai 320 civilių.Apie tai jis papasakojo BBC. Meras pridūrė, kad jis ir pats matė, kaip buvo sušaudyti keli gyventojai. „Pats mačiau kelis epizodus. Trys civilių mašinos bandė evakuotis Kyjivo link, bet buvo žiauriai sušaudytos. Ten buvo nėščia moteris, kurios vyras rėkė ir prašė nešaudyti į ją, bet jie žiauriai ją nušovė“, – pasakojo A. Fedorukas.Anot jo, Rusijos kariai „medžiojo“ vietos politikus.

Ukraina: Rusija keičia oro antskrydžių taktikąRusija, Ukrainos ginkluotųjų oro pajėgų duomenimis, vengia Ukrainos oro erdvės. „Priešas pakeitė savo kovinių veiksmų ore taktiką“, – pareiškė pajėgos „Telegram“ kanale.Rusai stengiasi nepatekti į mūsų oro gynybos zoną, sakoma pranešime. Vietoje to rusų karinės oro pajėgos esą dažniau leidžia raketas iš Baltarusijos teritorijos.Antradienį, Kyjivo duomenimis, ukrainiečių oro gynyba numušė aštuonias sparnuotąsias raketas.

Rusijos gubernatorius kaltina Ukrainą apšaudžius pasieniečių pozicijas Rusijos teritorijojeKursko srities gubernatorius Romanas Starovoitas apkaltino Ukrainos pajėgas apšaudžius šalies pasieniečių pozicijas Kursko srityje netoli Ukrainos.„Vakar, balandžio 5 d., jie bandė apšaudyti minosvaidžiais mūsų pasieniečių pozicijas Sudžansko rajone“, – sakė R. Starovoitas.Jo žodžius cituoja Rusijos valstybinė naujienų agentūra „RIA Novosti“. Anot R. Starovoito, pasieniečiai sureagavo atsakomąja ugnimi, aukų nėra. Vakarų žiniasklaida rašo, kad kol kas šių teiginių nepriklausomai patikrinti nepavyko.

Britų žvalgyba praneša apie blogėjančią humanitarinę padėtį Mariupolyje Dėl besitęsiančių Rusijos karių atakų Ukrainos Mariupolio mieste daugiau kaip 160 000 žmonių vis dar neturi vandens, šildymo ir vaistų. Tai praneša portalas „Ukrinform“, remdamasis Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerijos skelbiamais žvalgybos tarnybų duomenimis. „Humanitarinė padėtis mieste blogėja. Didžioji dauguma iš 160 000 mieste likusių gyventojų neturi šviesos, ryšio, vaistų, šildymo arba vandens. Rusijos pajėgos iki šiol užkirto visą humanitarinės pagalbos prieigą, veikiausiai siekdamos spausti gynėjus pasiduoti“, – teigė ministerija. Kiek anksčiau ministerija buvo nurodžiusi, kad Mariupolis toliau lieka vienu pagrindinių Rusijos invazijos tikslų. Užėmus šį miestą, būtų suformuotas sausumos koridorius į Rusijos 2014 metais aneksuotą Krymo pusiasalį.

Baltieji rūmai: žiaurumai Bučoje gali būti tik ledkalnio viršūnėŽiaurumai Ukrainos Bučos miestelyje gali būti tik Rusijos karo prieš Ukrainą „ledkalnio viršūnė“, teigia Baltieji rūmai.Pasak Baltųjų rūmų atstovės spaudai Jen Psaki, Rusijos ginkluotosios pajėgos „galimai įvykdė žiaurumų“ ir kitose Ukrainos dalyse, kurių dar nepavyko pasiekti. „Deja, įvyko būtent tai, ką prognozavome, ir iki šiol galimai pamatėme tik ledkalnio viršūnę. Neturime prieigos prie didelės šalies dalies, kur jie galimai įvykdė daugiau žiaurumų“, – teigė J. Psaki.Atstovės spaudai teigimu, Jungtinės Valstijos prieš tai buvo perspėjusios, kad būtent toks buvo Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir jo šalies kariuomenės tikslas.Šį savaitgalį pasaulį apskriejo vaizdai iš Bučos, kur po Rusijos karių pasitraukimo buvo rasti šimtų civilių palaikai. Jie mėtėsi arba gatvėse, arba buvo užkasti masinėse kapavietėse. Ukraina ir JAV dėl to kaltina miestelį prieš tai okupavusius Rusijos karius. Maskva atsakomybės kratosi ir kaltinimus vadina nepagrįstais.Išaiškėjus žiaurumams, JAV prezidentas Joe Bidenas paragino teisti V. Putiną už karo nusikaltimus. Vašingtonas šią savaitę ketina pristatyti naujas sankcijas Rusijai.

Rusija: išvaduosime Mariupolį iš nacionalistųRusijos gynybos ministerija paskelbė apie naujus mūšius prieš Ukrainos dalinius Mariupolio uostamiestyje. „Režimas“ Kyjive nuolat ignoruoja raginimus nutraukti susirėmimus, antradienio vakarą Maskvoje sakė ministerijos atstovas Igoris Konašenkovas. Daliniai esą turi sudėti ginklus ir pasitraukti iš miesto per sutartus koridorius. Tačiau Kyjivas nėra suinteresuotas saugoti savo karių ar žmonių mieste gyvybes, teigiama ministerijos pranešime.„Rusijos ginkluotųjų pajėgų ir Donecko liaudies respublikos daliniai išvaduos miestą iš nacionalistų“, - pažymėjo generolas majoras I. Konašenkovas. Jo kolega Michailas Mizincevas pareiškė, kad humanitariniai koridoriai praktiškai neveikia. Rusijos ir Ukrainos pusės vis kaltina viena kitą pažeidžiant paliaubas. Rusijos kariuomenė paskelbė mieste numušusi du Ukrainos kovinius sraigtasparnius. Šių duomenų patvirtinti negalima.Luhansko „liaudies respublikos“ daliniai, ministerijos Maskvoje duomenimis, taip pat tęsia savo atakas Rytų Ukrainoje. Nukauta apie 50 ukrainiečių kovotojų, sakė I. Konašenkovas. Raketomis taip pat sunaikinta vadavietė, degalų saugykla ir šarvuotos technikos remonto gamykla.

Rusijos pajėgos sutelkė savo pagrindines pastangas į „agresyvią“ operaciją, kuria siekiama visiškai kontroliuoti Donecko ir Luhansko sritis, rašoma Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo trečiadienio ryto pranešime, skelbia BBC.

Mariupolyje – smarkios kautynėsUkrainos Gynybos ministerija teigia, kad Mariupolyje, pietryčių Ukrainoje, tęsiasi smarkios kautynės ir Rusijos aviacijos antskrydžiai, praneša „Skynews“.Remiantis naujausiais duomenimis, mieste liko apie 160 000 gyventojų – dauguma be elektros, ryšio, vaistų, šilumos ar vandens.Rusijos pajėgos neleido humanitarinei pagalbai patekti į apsuptą miestą.

Ataka Dniepro regione: okupantai sunaikino naftos sandėlį, dega gamyklaBalandžio 6-osios naktį Dniepro regione rusų okupantai iš oro smogė gamyklai ir naftos sandėliui. Portalas tsn.ua skelbia, kad jau žinoma, jog yra aukų, tačiau jų skaičius vis dar tikslinamas.Apie tai pranešė regioninės karinės administracijos vadovas Valentinas Rezničenko. Anot jo, per oro ataką buvo sunaikintas naftos sandėlis su degalais. Ten kilo stiprus gaisras, degė degalai, nuo ryto įvykio vietoje pluša gelbėtojai.

Įsibrovėliai apšaudė Rubižnę: vienas žmogus žuvo, penki sužeistiDėl priešų apšaudymo Rubižnės kaime Luhansko srityje vienas žmogus žuvo, dar penki buvo sužeisti. Apie tai savo „Telegram“ kanale pranešė Luhansko regioninės karinės administracijos vadovas Serhijus Gaidajus.„Tai yra vakarykščio Rusijos armijos apšaudymų iš Rubižnės, Lisichansko, Popasnos, Severodonetsko, Toškonkos gyvenamųjų kvartalų pasekmės. Rusų apšaudymas padarė žalos dviem daugiaaukščiams pastatams ir devyniems privatiems namams. Senojoje Severodonetsko dalyje kilo garažų gaisras, Rubižnėje – rezervuarai su azoto rūgštimi, preliminariai – be pasekmių“, – sakė jis.Pasak jo, per gaisrą žuvo Rubižnės gyventojas, dar penki buvo sužeisti. Septyniems pavyko ištrūkti gyviems iš po griuvėsių.

Beveik visoje Ukrainoje kaukė sirenosTrečiadienio naktį daugelyje Ukrainos regionų buvo girdėti perspėjimai apie oro antskrydžius, o Ukrainos gynėjai keliose vietovėse numušė priešų raketas.Apie tai pranešė vidaus reikalų ministro patarėjas Vadymas Denisenka, kalbėdamas keliems televizijos kanalams, skelbia „Ukrinform“.„Daugumoje Ukrainos regionų, beveik visoje Ukrainos teritorijoje, vėl buvo paskelbtas oro antskrydžių pavojaus signalas... Gauname informacijos, kad Rusijos raketos buvo numuštos keliuose regionuose“, – sakė jis.Tuo pačiu metu V. Denisenka informavo, kad yra vaizdo įrašų ir nuotraukų iš Dniepro regiono apie smūgį ir gaisrą, tačiau sakė negalintis pateikti konkretesnės informacijos. Jis taip pat pažymėjo, kad kol kas nėra informacijos apie aukas.Prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad sudėtingiausia padėtis fronte išlieka Charkivo kryptimi, Donecko ir Luhansko regionuose.

Maskva nenori, kad Ukraina rengtų referendumą dėl šalies neutralumoRusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas perspėjo dėl Maskvos ir Kyjivo taikos derybų sabotavimo.Rusija nedalyvaus „katės ir pelės žaidime“, kaip tai darė ankstesniais metais dėl taikos plano rytų Ukrainai, sakė S. Lavrovas ministerijos išplatintame vaizdo įraše.Konkrečiai S. Lavrovas sakė, kad Rusija nenori referendumo dėl galimos Maskvos ir Kyjivo sutarties konfliktui išspręsti. Egzistuoja „labai didelė tikimybė“, kad referendumo „neigiamo rezultato“ atveju derybų procesas prasidėtų iš naujo, perspėjo S. Lavrovas.Tai buvo pirmas kartas, kai S. Lavrovas atvirai atmetė Ukrainos idėją po Rusijos karių išvedimo surengti referendumą dėl šalies neutralumo ir tai įtvirtinančios sutarties.

Lavrovas: Kyjivas kaltinimais Rusijai dėl žudynių Bučoje siekia sužlugdyti derybasRusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas antradienį pareiškė, kad pranešimai apie Ukrainos mieste Bučoje rastus daugybę nužudytų civilių yra „provokacija“, kuria siekiama sužlugdyti Maskvos ir Kyjivo derybų procesą.„Kyla klausimas: kokia yra šios šios atviros, melagingos provokacijos, kurios tikrumo pagrįsti tiesiog neįmanoma, priežastis? – Rusijos televizijos parodytame vaizdo pranešime klausė S. Lavrovas. – Esame linkę manyti, kad priežastis yra noras rasti dingstį sužlugdyti dabar vykstančias derybas.“Rusijos ir Ukrainos diplomatijos vadovai praeitą mėnesį susitiko Turkijos kurorte Antalijoje. Šis susitikimas buvo pirmosios ministrų lygio derybos nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios vasario 24 dieną. Vėliau abiejų konflikto šalių derybos buvo tęsiamos.Po kito susitikimo Stambule Rusija praeitą savaitę paskelbė smarkiai sumažinsianti karinius veiksmus Ukrainos šiaurinėje dalyje.Ukraina siūlo tarptautinį susitarimą, įtraukiant kitas šalis, kurios garantuotų jos saugumą. Mainais Kyjivas galėtų sutikti su Ukrainos neutraliu ir nebranduoliniu statusu, atsisakyti siekio įstoti į NATO ir neleisti šalyje steigti užsienio karinių bazių.Remiantis Ukrainos pasiūlymu, Rusija nesipriešintų Kyjivo stojimui į Europos Sąjungą.S. Lavrovas sakė, kad pranešimais apie padėtį Bučoje siekiama „nukreipti dėmesį nuo derybų proceso, nukreipti dėmesį nuo fakto, kad Ukrainos pusė po [susitikimo] Stambule pradėjo atsitraukinėti, mėgino kelti naujas sąlygas“.Vis dėlto jis pridūrė, kad Rusija „pasiruošusi“ derybas tęsti.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kaltino Rusijos pajėgas civilių žudynėmis Bučoje. Rusų pajėgoms atsitraukus iš šio miesto, esančio į šiaurės vakarus nuo Kyjivo, buvo paskelbta nuotraukų ir filmuotos medžiagos, kur matyti daugybė kūnų, gulinčių gatvėse.Tačiau Kremlius neigė bet kokią savo atsakomybę ir tvirtino, kad ši medžiaga yra suklastota.Rusija dar nepateikė oficialaus atsakymo į Ukrainos saugumo pasiūlymus. Derybos tęsiamos nuotoliniu būdu.

Macronas ir Zelenskis telefonu aptarė Bučos žudynių padariniusPrancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis aptarė priemones, kuriomis siekiama užtikrinti, kad Bučoje įvykdytos žmogžudystės neliktų nenubaustos.Prancūzija Tarptautiniam baudžiamajam teismui (TBT) sumokėjo specialią 490 tūkst. eurų įmoką, kad padėtų išaiškinti nusikaltimus, pranešė šaltiniai Eliziejaus rūmuose Paryžiuje po maždaug valandą trukusio prezidentų pokalbio. Prancūzija taip pat galėtų teismui deleguoti du teisėjus ir 10 policininkų.Pasak šaltinių, E. Macronas taip pat paminėjo, kad Prancūzija yra sukrėsta ir susijaudinusi dėl šių žiaurių nusikaltimų. Per pokalbį telefonu abu prezidentai taip pat kalbėjo apie prievartavimus, kuriuos Ukrainoje, kaip įtariama, įvykdė Rusijos kariai. Prancūzija pasirengusi nusiųsti į Ukrainą techninę komandą, kuri ištirtų įrodymus apie įvykdytus nusikaltimus.

Naujomis JAV sankcijomis bus uždraustos "visos naujos investicijos" RusijojePagal naujas sankcijas Maskvai JAV vyriausybė planuoja uždrausti „visas naujas investicijas“ Rusijoje.Be to, bus sugriežtintos galiojančios sankcijos Rusijos bankams ir valstybinėms bendrovėms, taip pat jos bus pritaikytos vis naujiems Rusijos vyriausybės pareigūnams ir jų šeimos nariams, sakė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Jen Psaki.Sankcijos būtų įvestos glaudžiai koordinuojant veiksmus su partnerėmis Europoje ir kitomis G7 grupei priklausančiomis valstybėmis. Tikimasi, kad išsami informacija bus paskelbta trečiadienį.„Šios priemonės susilpnins pagrindinius Rusijos valstybinės galios instrumentus, padarys didelę ir greitą ekonominę žalą Rusijai ir pareikalaus atsakomybės iš Rusijos kleptokratijos, kuri finansuoja ir remia Putino karą“, – sakė J. Psaki.

Hostomelyje dingo daugiau nei 400 žmoniųPo 35 dienas, kiek truko Rusijos kariuomenės Hostomelio okupacija Kijevo regione, daugiau nei 400 žmonių laikomi dingusiais.Taip teigė Hostomelio kaimo karinės administracijos vadovas Tarasas Dumenko, praneša „Ukrinform“.„Per 35 okupacijos dienas turime daugiau kaip 400 dingusių žmonių. Dabar kartu su Valstybine nepaprastųjų situacijų tarnyba ir patrulių policijos pareigūnais tikriname Hostomelio rūsius. Turime apie 1200 gyventojų, kurių ryšys yra patvirtintas ir kurie mus informuoja apie tam tikrų išvykusių žmonių buvimo vietą“, – sakė jis.T. Dumenko prisiminė, kad Hostomelyje rusų kariai nužudė kaimo vadovą Jurijų Prilipko, kartu su juo ir savanorius Ruslaną Karpenko ir Ivaną Zoryą, kurių kūnai buvo rasti.„Bučoje buvo rasti keli mūsų bendruomenės gyventojai. Turime suprasti, kad okupantai perkėlė žmones. Mes patvirtinome duomenis, kad žmonės iš Glebovkos pateko į Hostomelį, o tada ryšys su jais išnyko. Tačiau turime suprasti, kad okupantai taip pat slėpė savo nusikaltimų pėdsakus“, – sakė T. Dumenko. Jis pabrėžė, kad yra įrodymų – nuotraukų ir vaizdo įrašai apie žmonių mirtį, tačiau jų kūnų vis dar negalima rasti.Irpinas, Buča, Hostomelis ir visas Kijevo regionas buvo išlaisvinti iš rusų įsibrovėlių. Išlaisvintuose miestuose ir kaimuose buvo užregistruotos masinės okupantų vykdytos civilių žudynės.Vėliau generalinė prokurorė Irina Venediktova sakė, kad blogiausia padėtis gali būti Borodjankoje.

Zelenskis: sankcijos turi būti proporcingos Rusijos kariuomenės įvykdytiems nusikaltimams UkrainojeVakarinėje vaizdo žinutėje Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis akcentavo, kad po žiaurumų Bučoje sankcijos Rusijai turėtų atitikti įvykdytų nusikaltimų sunkumą.„Ruošiame naują sankcijų paketą Rusijai už viską, ką ji padarė mūsų piliečiams“, – pabrėžė V. Zelenskis.https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/526256748844057

Atakuota dar viena ligoninėLabdaringa medicinos organizacija „Gydytojai be sienų“ (Medecins Sans Frontieres, MSF) pranešė, kad balandžio 4 d. Mykolajivo ligoninė buvo atakuota tuo metu, kai joje lankėsi viena iš organizacijos komandų.Tai buvo onkologinė ligoninė, kurioje sužeistieji buvo gydomi nuo pat karo pradžios, sakė MSF misijos Ukrainoje vadovas Michelis-Olivier Lacharité.Darbuotojai atakos metu nenukentėjo, praneša BBC. https://twitter.com/MSF_Ukraine/status/1511376005151211526?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1511376005151211526%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lrt.lt%2Fnaujienos%2Fpasaulyje%2F6%2F1662762%2Frusijos-karas-pries-ukraina-nato-mano-kad-maskva-bandys-uzimti-visa-donbasa-nutiesti-sausumos-tilta-i-kryma

Rusijos okupuotuose Zaporižės regiono kaimuose žuvo iki 20 žmonių, tvirtina miesto gubernatorius Oleksandras Starukas. Per televiziją kalbėjęs gubernatorius neįvardino konkrečių įrodymų ir vietovių.

Iš Ukrainos evakuoti 3846 civiliaiAntradienį iš Ukrainos miestų humanitariniais koridoriais buvo evakuoti 3846 žmonės, pranešė Ukrainos ministro pirmininko pavaduotoja Iryna Vereshchuk.Šis skaičius, kuris yra šiek tiek didesnis nei vakar – 3376.

Johnsonas tiesiogiai kreipėsi į Rusijos žmones: „Jūs nusipelnėte tiesos“Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Borisas Johnsonas tiesiogiai kreipėsi į Rusijos žmones jų gimtąja kalba. Anot jo, kad Rusijos visuomenė „nusipelnė tiesos ir faktų“.Šįvakar paskelbtoje vaizdo žinutėje ministras pirmininkas teigė, kad Rusijos pajėgų įvykdyti žiaurumai nuo jų invazijos į Ukrainą „sukrėtė pasaulį“.„Civiliai žudomi, šaudomi surištomis rankomis. Moterys prievartaujamos mažamečių vaikų akivaizdoje“, – sakė jis.Savo kalboje ministras pirmininkas taip pat paragino Rusijos žmones naudotis VPN interneto ryšiu, kad galėtų pasiekti nepriklausomą informaciją iš viso pasaulio.„Kai sužinosite tiesą, pasidalinkite ja“, – sakė B. Johnsonas.https://twitter.com/BorisJohnson/status/1511388515787055115?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1511388515787055115%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fukraine-live-news-russia-putin-war-crimes-bucha-satellite-zelenskyy-12541713

Portugalija išsiunčia 10 Rusijos ambasados darbuotojųPortugalijos vyriausybė nusprendė paskelbti nepageidaujamais asmenimis 10 Rusijos ambasados Lisabonoje darbuotojų.Tai antradienį pranešė laikraštis „Diário de Notícias“, remdamasis Portugalijos užsienio reikalų ministerija.Pasak leidinio, Portugalijos URM mano, kad išsiunčiamų Rusijos ambasados darbuotojų veikla kelia pavojų šalies nacionaliniam saugumui. Rusams bus duotos dvi savaitės išvykti iš Portugalijos teritorijos.

Po Mykolajivo apšaudymo žuvo 12 civilių, 41 buvo sužeistas.Rusų pajėgos Mykolajivą balandžio 4 dieną apšaudė uždraustomis kasetinėmis bombomis, pranešė Generalinė prokuratūra.

Kinija paragina užmegzti dialogąKinijos ambasadorius Jungtinėse Tautose Zhang Jun sakė, kad pranešimai ir vaizdai, kuriuose matyti civilių mirtys Bučoje, kelia nerimą, bei pridūrė, kad visos aplinkybės turėtų būti patikrintos ir bet kokie kaltinimai turi būti pagrįsti faktais, rašo „The Guardian“.Kalbėdamas JT Saugumo Tarybos posėdyje Niujorke, jis pakartojo Pekino poziciją, kad sankcijos nėra veiksmingos sprendžiant Ukrainos krizę.Jis taip pat paragino JAV, NATO ir ES užmegzti dialogą su Rusija.

Mariupolio meras: padėtis mieste „peržengė humanitarinės katastrofos ribą“Rusų pajėgų apsuptas Ukrainos pietryčiuose esantis Mariupolio uostas tapo „netinkamas gyventi“ nuo Rusijos invazijos į šalį pradžios vasario pabaigoje, antradienį naujienų agentūrai AFP sakė apgulto ir sugriauto miesto meras.„Manome, kad mieste liko maždaug 120 tūkst. miesto gyventojų. Mes jau peržengėme humanitarinės katastrofos ribą, nes pastarąsias 30 dienų šie žmonės neturi šildymo, vandens – nieko“, – sakė Vadymas Boičenka.Mariupolis jau ilgiau kaip mėnesį yra apsiaustas Rusijos pajėgų, o miesto gyventojai, netekę aprūpinimo būtiniausiomis atsargomis, stengiasi išgyventi siaubingomis sąlygomis, patirdami nesiliaujančias atakas, kurias pasmerkė tarptautinė bendrija.Maždaug už 200 km į šiaurės vakarus nuo Mariupolio esančioje Zaporižioje su žurnalistais kalbėjęs V. Boičenka sakė, kad tie, kas, nepaisant nuolatinio rusų pajėgų apšaudymo, liko mieste, gyvena baisiomis sąlygomis. „Labai svarbu visus juos evakuoti. Padėtis ten yra per daug pavojinga, netinkama gyventi. Mes bandome koordinuoti (pastangas) su įvairiais partneriais, kad išvežtume visus Mariupolio gyventojus“, – agentūrai AFP sakė miesto meras.Pasak jo, nuo kovo 13 dienos iš miesto į saugią vietą buvo perkelta maždaug 100 tūkst. civilių gyventojų.Anot V. Boičenkos, Rusijos pajėgos mieste bando įtikinti gyventojus, kad ukrainiečių pareigūnai juos paliko patiems pasirūpinti savimi.„Jie bando įtikinti žmones, kad valdžia juos paliko ir nieko nedaro, kad juos išgelbėtų, atsiųstų jiems pagalbą arba bandytų juos evakuoti“, – sakė jis. Rusijos pajėgos „izoliavo ir apsupo miestą. Gyventojai yra atskirti nuo mūsų vyriausybės informacijos, nebeturi interneto ryšio“, pridūrė meras.Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus Komitetas (TRKK) jau kelias dienas bando nusiųsti komandą į Mariupolį, kuri padėtų užtikrinti saugų koridorių tūkstančiams išvykti norinčių civilių.Anksčiau šią savaitę V. Boičenka žurnalistams sakė, kad nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 90 procentų infrastruktūros mieste sunaikinta, 40 procentų – neatitaisomai.

Bučos masinėje kapavietėje gali būti iki 300 kūnųUkrainos žmogaus teisių ombudsmenė Liudmyla Denisova sakė, kad masinėje kapavietėje prie bažnyčios Bučos mieste gali būti nuo 150 iki 300 kūnų.Internetiniame įraše M. Denisova teigė, kad žuvusių civilių kūnus renka teisėsauga: „Šiuo metu žuvusiųjų kūnus renka teisėsaugos pareigūnai, kad galėtų atlikti reikiamus tyrimus“.

Didžioji Britanija sako įšaldžiusi 350 milijardų dolerių „iš Putino karo skrynios“Didžioji Britanija įšaldė apie 350 milijardų dolerių (321 milijardo eurų) turtą iš Rusijos prezidento Vladimiro Putino „karo skrynios“, antradienį per vizitą Varšuvoje sakė Didžiosios Britanijos užsienio reikalų sekretorė Liz Truss.„Iki šiol mūsų sankcijos turėjo žalingą poveikį tiems, kurie maitina ir finansuoja Putino karo mašiną. Šią savaitę paskelbsime, kad įšaldėme daugiau nei 350 mlrd. dolerių iš Putino „karo skrynios“, – sakė L. Truss.

Vokietija pasisako už papildomų ginklų tiekimą UkrainaiVokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock (Analena Bėrbok) antradienį pasisakė už papildomų ginklų tiekimą Ukrainai, kad ši šalis galėtų apsiginti nuo Rusijos.„Žiūrime, kokie yra sprendimai, drauge su Europos Sąjunga, NATO ir, ypač, G-7 (Didžiojo septyneto) partnerėmis“, – sakė ministrė.Ji atmetė kritiką, kad Vokietija nepakankamai stengiasi apginkluoti Ukrainą, ir atkreipė dėmesį, kad „nėra daug kitų šalių, tiekiančių daugiau“ ginklų.

Estijos ambasadorius Ukrainoje grįžta į KijevąEstijos ambasadorius Ukrainoje Kaimo`as Kuuskas grįžta į buvimo šalies sostinę. Tai antradienį nacionalinio transliuotojo ERR portalui pranešė Estijos užsienio reikalų ministrė Eva-Maria Liimets.„Ambasadorius ruošiasi grįžti į Kijevą. Tai įvyks artimiausiomis dienomis“, - sakė Estijos diplomatijos vadovė.Vasario pabaigoje pablogėjus saugumo situacijai Ukrainos sostinėje K. Kuuskas persikėlė į Lvivą, o kovo pradžioje išvažiavo į Lenkiją, kur tęsė darbą.

Zelenskis palygino padėtį Ukrainoje su Gernikos sunaikinimuUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, antradienį kreipdamasis į Ispanijos parlamentą, palygino niokojantį Rusijos puolimą prieš jo šalį su nacių 1937 m. įvykdytu Ispanijos šiaurėje esančio Gernikos miesto bombardavimu.„Tai 2022 m. balandis, bet atrodo, lyg 1937 m. balandis, kai visas pasaulis išgirdo apie vieną iš jūsų miestų – Gerniką“, – sakė jis įstatymų leidėjams, turėdamas omenyje Hitlerio „Kondoro legiono“ lėktuvų kiliminį miestelio bombardavimą per 1936–1939 m. Ispanijos pilietinį karą paremiant Francisco Franco nacionalistines pajėgas. Šimtai žmonių žuvo, daugelis jų buvo savaitiniame turguje miesto centre – šis žiaurumas sukrėtė pasaulį ir buvo įamžintas nepamirštamame Pablo Picasso antikariniame paveiksle. Istorikai nurodo, kad žuvo nuo 150 iki 300 žmonių, bet baskų valdžia pateikia daug didesnį skaičių – 1654.V. Zelenskio 10 minučių trukmės kalba vaizdo ryšiu nuskambėjo po to, kai jis pirmą kartą kreipėsi į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybą, reikalaudamas išmesti Rusiją dėl jos žiaurios invazijos ir kad Maskva būtų patraukta atsakomybėn už savo žiaurumus prieš civilius.„Niekada nemanėme, kad dar kartą išvysime šokiruojančius bombardavimų ir nekaltų žmonių žudynių vaizdus Europos žemėje“, – po V. Zelenskio kalbos sakė Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas.Naujausi Ukrainos lyderio kreipimaisi nuskambėjo po pasaulinio pasipiktinimo bangos dėl šiurpių civilių aukų atradimų Bučoje ir kituose miestuose netoli Kyjivo, kai iš jų pasitraukė Rusijos kariuomenė. Ukrainos pareigūnai teigia, kad Kyjivo regione iki šiol rasta daugiau nei 400 civilių kūnų, daugelis jų buvo palaidoti masinėse kapavietėse.Kremlius neigia bet kokias civilių žudynes ir tvirtina, kad vaizdai yra suklastoti Ukrainos pajėgų arba kad žūtys įvyko po to, kai Rusijos kareiviai pasitraukė iš teritorijų. Ukrainos skaičiavimais, per didžiausią per pastaruosius dešimtmečius Europos konfliktą žuvo 20 tūkst. žmonių. Per Rusijos invaziją iš šalies pabėgo beveik 4,25 mln. ukrainiečių, o dar 7,1 mln. buvo perkelti Ukrainos viduje, antradienį pranešė JT.

Rusija kaltinimus vėl atmetėRusijos atstovas JT Saugumo taryboje Vasilijus Nebenzia, anot BBC, antradienio posėdyje kartojo nepagrįstus Rusijos kaltinimus, kad Ukrainos vyriausybė, vadovaujama žydo prezidento Zelenskio, yra naciai.V. Nebenzia taip pat tvirtino, kad Ukrainos ir Vakarų žiniasklaidos rodomoje žiaurumo Bučoje filmuotoje medžiagoje yra „akivaizdžių neatitikimų“.Jis sakė, kad Rusijos pajėgoms pasitraukus iš Bučos lavonų ten nebuvo, ir tikino, kad tai patvirtino keli vaizdo įrašai.V. Nebenzia aiškino, kad lavonai „jokiu būdu“ neprimena kūnų, kurie būtų gulėję gatvėje tris ar keturias dienas.Tačiau tiek BBC, tiek kita užsienio žiniasklaida šiuo teiginiu jau paneigė, tiesą įrodydamą palydovinėmis nuotraukomis.

Slovėnijos užsienio reikalų ministerija paskelbė apie 33 Rusijos diplomatų išsiuntimą, praneša meduza.io.

JT: yra „patikimų“ tvirtinimų, kad Rusija Ukrainoje panaudojo kasetines bombasAntradienį aukšto rango JT pareigūnė sakė 15-ai narių Saugumo Taryboje, įskaitant Maskvos pasiuntinį, kad yra „patikimų“ tvirtinimų, jog Rusija dešimtis kartų panaudojo kasetinius šaudmenis gyvenamose Ukrainos vietose.Jungtinių Tautų žmogaus teisių organizacija „OHCHR gavo patikimų kaltinimų, kad Rusijos pajėgos kasetinius šaudmenis panaudojo apgyvendintose vietovėse mažiausiai 24 kartus“, – per susitikimą dėl Rusijos invazijos į Ukrainą sakė JT generalinio sekretoriaus pavaduotoja politiniams ir taikos kūrimo reikalams Rosemary DiCarlo.Ji sakė, kad pasaulinė organizacija yra „labai susirūpinusi dėl nuolatinio sprogstamųjų ginklų su plačiu smūgio plotu naudojimo“ ir teigė, jog tokie ginklai sukelia daugiausiai civilių žūčių per karą.

Zelenskis JT Saugumo tarybai rėžė tiesą į akis: turėtumėte išsiformuoti Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienio vakare kreipėsi į Jungtinių Tautų Saugumo tarybą, kurios posėdis skubiai buvo sušauktas dėl Bučoje įvykdytų žudynių. Nors Ukrainos lyderio kalba buvo palydėta plojimais, jis šiai organizacijai pažėrė daug priekaištų. V. Zelenskis tvirtino, jog tai, kad JT Saugumo tarybos nare yra ir Rusija, turinti veto teisę, „kenkia visai pasaulinio saugumo architektūrai. Tai leidžia jiems likti nenubaustiems“.V. Zelenskis teigė, jog Saugumo taryba turėtų „pašalinti Rusiją kaip agresorę ir karo šaltinį, kad ji negalėtų blokuoti sprendimų dėl savo agresijos, savo karo“. Kita alternatyva, anot Ukrainos prezidento, reformuoti pačią tarybą: „Tuomet kitas variantas būtų atsistatydinti“.V. zwelenskis pabrėžė, jog JT Saugumo taryboje kalba visų Ukrauinoje žuvusių žmonių atminimui. „Viskas žuvusių civilių, kurie buvo nušauti ir nužudyti į pakaušį po kankinimų, atminimui“, – tęsė jis.„Kai kurie iš jų buvo nušauti gatvėse. Kiti buvo įmesti į šulinius. Taigi jie mirė, jie kentėjo, jie žuvo savo butuose, namuose, kuriuos susprogdino granatos. Civiliai buvo sutraiškyti tankų, sėdėdami savo automobiliuose, vidury kelio vien priešo malonumui. Jie nupjovė galūnes, perrėžė gerkles. Moterys buvo prievartaujamos ir žudomos jų vaikų akivaizdoje“, - karo nusikaltimus JT Saugumo tarybai vardijo V. Zelenskis. Jis tikino, kad visi jau iš anksto žino ir Rusijos atsakymą. „Aš žinau ir jūs puikiai žinote, ką atsakys Rusijos atstovai, reaguodami į kaltinimus dėl šių nusikaltimų. Jie tai yra sakę ne kartą. Kaltins visus, kad tik pateisintų savo veiksmus, sakys, kad yra įvairių versijų, skirtingų, kad neįmanoma nustatyti, kuri iš tų versijų yra tiesa. Jie netgi sakys, kad žuvusiųjų kūnai tariamai buvo išmesti, o visi vaizdo įrašai yra surežisuoti. Bet dabar 2022 m. Dabar turime įtikinamų įrodymų“, - teigė V. Zelenskis.

Čekija į Ukrainą pasiuntė tankų Čekijos naujienų portalas Echo24.cz rašo, kad šalis į Ukrainą pasiuntė kelias dešimtis nemodernizuotų tankų T-72 ir šarvuočių BMP-1. Tai pirmoji tankų siunta Ukrainai nuo karo pradžios, rašo „Wall Street Journal“, remdamasis Čekijos ir Slovakijos gynybos ministerijų atstovais. Čekijos gynybos ministrė Jana Černochova netiesiogiai patvirtino ginkluotės tiekimo faktą, tačiau detalių nepateikė – nenorėdama talkinti Rusijos armijai.„Patikėkite, mes savo draugams Ukrainoje siunčiame reikiamos karinės technikos. Darysime tą ir toliau, suprantu paprastą žmogišką smalsumą, tačiau daugiau detalių atskleisti negaliu“, – tviteryje parašė ministrė.

NATO vadovas baiminasi, kad Ukrainoje bus atrasta daugiau žiaurumųNATO vadovas Jensas Stoltenbergas antradienį pareiškė nuogąstaujantis, kad Rusijos kariuomenės okupuotose Ukrainos vietovėse gali būti aptikta „daugiau žiaurumų“.„Kai jie išves, ir jei išves, kariuomenę ir Ukrainos kariuomenė perims teritorijas, bijau, kad ji pamatys daugiau masinių kapaviečių, daugiau žiaurumų ir daugiau karo nusikaltimų pavyzdžių“, – sakė jis per spaudos konferenciją.

Rusija raginama nebenaudoti sausumos minų kare prieš UkrainąTarptautinės sausumos minų uždraudimo kampanijos aukščiausio rango pareigūnė pirmadienį paragino Rusiją, kad jos jos pajėgos nebenaudotų Ukrainoje sausumos minių, nuo kurių pernelyg dažnai žūsta ar būna suluošinami civiliai gyventojai.Alicia Arango Olmos, Kolumbijos ambasadorė prie Jungtinių Tautų Ženevoje, šįmet pirmininkaujanti 1997 metų Otavos konvenciją dėl priešpėstinių minų gamybos ir naudojimo uždraudimo pasirašiusioms šalims, išreiškė didžiulį susirūpinimą dėl žiniasklaidos pranešimų, kad Rusija kare prieš Ukrainą naudoja sausumos minas.Ji atkreipė dėmesį į tarptautinės žmogaus teisių organizacijos „Human Rights Watch“ (HRW) kovo 29 dienos pranešimą, kad ukrainiečių sprogstamųjų šaudmenų nukenksminimo specialistai ankstesnę dieną aptiko draudžiamų priešpėstinių minų rytinėje Charkivo srityje. HRW nurodė, jog žinoma, kad Rusija turi tokių minų, kokios buvo aptiktos Charkivo srityje, o Ukraina jų neturi.A. Arango Olmos per spaudos konferenciją pirmadienį, kai buvo minima Tarptautinė švietimo apie minų pavojų ir pagalbos, skirtos su išminavimu susijusiai veiklai, diena, sakė, kad Ukraina yra viena iš 164 šalių, pasirašiusių Otavos konvenciją, tačiau Rusija prie šio dokumento nėra prisijungusi.„Priešpėstinės minos tik žudo ir luošina žmones, jos nesprendžia jokių problemų“, – sakė A. Arango Olmos savo kreipimesi į Rusiją.„Todėl, rusai, prašau, nustokite jas naudoti, nes daugelis žmonių, nukentėjusių nuo sausumos minų, neturi nieko bendra su tuo, kas vyksta tarp Ukrainos ir Rusijos“, – kalbėjo ji.Jordanijos princas Miredas bin Ra'adas bin Zeidas, specialusis pasiuntinys, dedantis pastangas, kad Otavos konvencija taptų visuotine, sakė, kad prieš šio dokumento jau prisijungė maždaug 80 proc. pasaulio valstybių.Pasak jo, prie konvencijos nėra prisijungusios 33 valstybės, tarp jų kai kurios šalys, kurios savo kariniuose sandėliuose bendrai gali turėti dešimtis milijonų priešpėstinių minų, o dar milijonus yra užkasusios žemėje. Kai kurios Otavos konvencijos nepasirašiusios šalys turi „galią iš esmės pakeisti padėtį ir eliminuoti šį siaubingą ginklą, pavyzdžiui, Kinija, Indija, Pakistanas, Rusija ir Jungtinės Valstijos“, sakė jis.„Norint pasiekti, kad prie konvencijos prisijungtų daugiau valstybių, reikia koordinuotų ir sutelktų pastangų aukščiausiu lygiu. Tai nebus lengva, bet įmanoma“, – pridūrė princas.

Arestovičius: aktyvioji Rusijos karo prieš Ukrainą fazė baigsis balandžio viduryjeUkrainos prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjas Oleksejus Arestovičius prognozuoja, kad aktyvioji Rusijos karo prieš Ukrainą fazė baigsis balandžio viduryje.Tai jis pareiškė televizijos kanale „Rada“, rašo UNIAN.O. Arestovičius mano, kad vėliau Rusijos kariuomenė turės dvi galimybes – sutikti su taikos sutartimi arba sustoti vietoje. Pastaruoju atveju, pasak patarėjo, prasidės partizaninis karas. „Taikos sutartį diktuosime mes“, – teigė O. Arestovičius.„Jei prasidės partizaninis karas, mes nužudysime visus iki vieno, jei jie nesutiks su taikos sutartimi. Tačiau ir tarp musiškių bus daug aukų. Todėl turime dvi galimybes: pribaigti juos aukų kaina arba susitarti dėl taikos. Pažiūrėsime, kas ir kaip bus“, – kalbėjo V. Zelenskio patarėjas.

NATO vadovas: Rusija siekia užimti visą Donbasą Rusija planuoja kariniu būdu užimti visą Donbaso regioną Rytų Ukrainoje, siekdama sukurti koridorių iš Rusijos į aneksuotą Krymą, antradienį sakė NATO vadovas Jensas Stoltenbergas.Rusijos pajėgos tolsta nuo Kyjivo, kad kad „persigrupuotų, persiginkluotų ir papildytų atsargas, ir jos telkia dėmesį į rytus“, sakė jis per spaudos konferenciją prieš trečiadienį vyksiantį NATO užsienio reikalų ministrų susitikimą.„Artimiausiomis savaitėmis tikimės tolesnio Rusijos postūmio rytų ir pietų Ukrainoje bandant užimti visą Donbasą ir sukurti sausumos tiltą į okupuotą Krymą“, – sakė jis.

Vaizdo įraše – Rusijos pajėgų smūgis Mykolajivo vaikų ligoninei Mykolajivo meras Vitalijus Kimas paskelbė vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas Rusijos pajėgų smūgis vaikų ligoninei balandžio 4-ąją.Dėl apšaudymo pirmadienį žuvo 11 Mykolajivo gyventojų.https://t.me/mykolaivskaODA/977

Irpinėje rado nužudytų vaikų su prievartavimo ir kankinimo žymėmisIš okupacijos išlaisvintose Ukrainos teritorijose fiksuojami masiniai taikių gyventojų kankinimų atvejai. Apie tai feisbuke kalba ombudsmenė Liudmila Denisova.„Irpinėje rado iki 10-ies metų amžiaus nužudytų vaikų su prievartavimo ir kankinimo žymėmis“, – parašė ji.Be to, Kyjivo srityje esančios vaikų stovyklos „Prolisok“, kur prieš tris savaites buvo rusų armijos padalinio bazė, korpuso rūsyje rasti penki vyrų lavonai surištomis rankomis, skelbia „Ukrinform“. Juos kankino, paskui šaltakraujiškai nužudė. Vieno iš žuvusiųjų kaukolė itin žiauriai suknežinta šautuvo buože. Likusieji buvo nušauti į pakaušį arba krūtinę.Černihivo srities kaime Viktorovka, kuris buvo okupuotas 25 dienas, rusai laikė žmones rūsyje kaip įkaitus: nuo pagyvenusiųjų iki naujagimių. Be palydos neleisdavo parsinešti nė kibiro vandens. Neduodavo jokių vaistų net tiems, kurių gyvybė priklauso nuo tam tikrų medikamentų. Astma sirgęs žmogus mirė, jį palaidojo netoliese esančiame miške.

Ukraina įspėja, kad Rusija ruošia plataus masto provokaciją Mariupolyje Rusija ruošia plataus masto provokaciją Mariupolyje, praneša Ukrainos saugumo tarnyba. „Įsibrovėliai planuoja į vieną vietą surinkti pačių rusų nužudytus Mariupolio gyventojų kūnus ir pristatyti juos kaip Ukrainos kariuomenės aukas“, – rašo UNIAN. Anot Ukrainos pareigūnų, pagrindinis Rusijos propagandos uždavinys šiandien yra kuo labiau nukreipti tarptautinį ir vidaus dėmesį nuo pačios įvykdytų žiaurumų Ukrainoje. „Dėl to pastaruoju metu buvo paskleistos melagingos tezės, kad neva „ukrainiečiai naudoja civilius kaip žmonių skydus“. Nors tai yra visiška nesąmonė. Tiesą sakant, Rusijos kariai naikina mariupoliečius – dar kovo pradžioje jie jau buvo priversti laidoti mirusiuosius masinėse miesto kapavietėse“, – pabrėžia Ukrainos saugumo tarnyba.

Paaiškino, kodėl neseniai Kyjive buvo girdėti sprogimaiUkrainos ginkluotosios pajėgos paaiškino, kodėl neseniai Kyjive buvo girdėti sprogimai. Remiantis Ukrainos Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Sausumos pajėgų pranešimu, mieste dirba išminuotojai, valydami teritoriją.https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/316849970547001&show_text=true&width=500

Ukrainos karinis jūrų laivynas artilerijos ginklu numušė priešo raketą „Kalibr“Balandžio 4 dieną Ukrainos karinių jūrų pajėgų pakrantės artilerijos kariai netoli Odesos numušė rusų jūrinę raketą „Kalibr“. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karinio jūrų laivyno spaudos tarnyba apie tai pranešė „Facebook“.„Sakote, yra kažkokia pasaulio armija „neturinti analogų“? Informuojame, kad balandžio 4 d., vienoje iš Ukrainos karinių jūrų pajėgų bazių įprastinis ir toli gražu ne naujas artilerijos ginklas numušė rašistų „Kalibr“. Šlovė Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms“, – sakoma pranešime.Kaip pranešė „Ukrinform“, naktį iš balandžio 3 į 4 dieną rusai taip pat apšaudė Odesos sritį dvejomis raketomis iš raketų sistemos „Bastion“, dėl ko buvo pažeisti infrastruktūros objektai. Kai kurias priešo raketas numušė Ukrainos ginkluotosios pajėgos.Odesos apygardos prokuratūra pradėjo baudžiamąją bylą dėl Rusijos įvykdytų raketų atakų naftos perdirbimo gamyklos ir naftos saugyklų teritorijoje Odesoje. Pradėtas baudžiamasis procesas dėl karo įstatymų ir papročių pažeidimo fakto (Ukrainos baudžiamojo kodekso 438 straipsnio 1 dalis), – patikslino prokuratūra.https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/349119447255644&show_text=true&width=500

Netoli Charkivo okupantai panaudojo fosforą ir termobarinę ginkluotęCharkivo srityje, mūšiuose dėl Mažosios Rohanės, okupantai naudojo fosforą ir termobarinę ginkluotę.Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos nacionalinės gvardijos Rytų operatyvinis-teritorinis susivienijimas.„Mūšiuose dėl Mažosios Rohanės prie Charkivo rusų okupantai naudojo fosforą ir termobarinę ginkluotę. Tai liudija ne tik Ukrainos kariai, išdegintos žemės ir sugriauti pastatai, bet ir paimta priešo technika. Šie įrodymai yra labai svarbūs būsimam tarptautiniam tribunolui prieš šalį agresorę – rusijos federaciją“, – rašoma pranešime.Gvardiečiai rado termobarinių ir fosforinių užtaisų, skirtų paleidimo sistemai TOS-1A „Solncepiok“. Dėl visa griaunačio šių rūšių ginklų veikimo pobūdžio juos naudoti šalia gyvenvieičių draudžiama.Karo gydytojų liudijimu, jiems teko evakuoti kovotojus, kurie buvo sužeisti rusų okupantams panaudojus tokią amuniciją: buvo apdegę, dalis nukentėjo nuo baltojo fosforo garų, patekusių į kvėpavimo takus, poveikio. Rusai draudžiamais šoviniais pataikė ir į pieno gamyklą, esančią netoli Mažosios Rohanės.„Tačiau tokie žiaurūs ir nežmoniški ginklai niekaip neišgelbėjo rusų jaunimo, kuris buvo įvarytas į šią miško juostą Charkivo pakraštyje. Susitikimas su vienos iš Ukrainos ginkluotųjų pajėgų brigadų kovotojais ir Charkivo „Fraikora“ savanoriais daugeliui jų tap paskutiniu. Priešas spėjo tik iškasti negilius apkasus ir keletą kasyklų, tempti iš civilių pavogtą turtą, maistą ir alkoholį. Kitomis gynybinėmis struktūromis ir ryšio priemonėmis tarp pozicijų rusai nesirūpino. Tačiau jų negarbingos mirties vietoje buvo rasta daug propagandinės literatūros, sienlaikraščių „Gvardec“, „Čeburator“ ir „Objektiv“, – pažymi Ukrainos nacionalinė gvardija.https://www.facebook.com/ngu.east/posts/271738865127876&show_text=true&width=500

JT: visi ženklai rodo, kad Bučoje buvo tyčia taikomasi į civiliusJungtinės Tautos antradienį pareiškė, kad visi ženklai Bučoje rodo, jog šiame netoli Kyjivo esančiame miestelyje buvo sąmoningai žudomi civiliai gyventojai.JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro teigimu, iš Kyjivo šiaurės rytinio priemiesčio Bučos pasiekiantys vaizdai kelia itin didelį nerimą. Pabrėžiama, jog tarptautinė teisė draudžia bet kokius tyčinius išpuolius prieš civilius.Vakarų lyderiai vieningai reiškė įtūžį, kai Rusijos pajėgoms pasitrauktus iš suniokoto miesto jo gatvėse ir masinėse kapavietėse buvo rasta dešimtys žmonių palaikų, dar labiau išryškinančių 40 dienų trunkančio ir tūkstančius gyvybių nusinešusio karo siaubus.„Panašu, kad tai, apie ką mes čia kalbame, yra tiesioginis civilių žudymas ir taikymasis į juos Bučoje“, – Ženevoje žurnalistams sakė JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro atstovė Elizabeth Throssell.Ji atkreipė dėmesį į nuotraukas, kuriose nužudyti žmonės guli surištomis rankomis arba užfiksuoti apdegę pusnuogių moterų kūnai.„Tai kelia itin didelį nerimą ir tikrai labai akivaizdžiai rodo, kad į juos buvo tiesiogiai taikomasi kaip į asmenis, o pagal tarptautinę teisę – turime pabrėžti – tyčinis civilių gyventojų žudymas yra karo nusikaltimas“, – sakė ji.„Visi ženklai rodo, kad į aukas buvo taikomasi tyčia ir jos buvo tiesiogiai nužudytos“, – pridūrė atstovė.„Galima būtų teigti, kad viskas įvyko karo kontekste, pavyzdžiui, (žmogus žuvo) pataikius į pastatą; bet sunku suvokti tą karinį kontekstą, kai žmogus guli gatvėje su kulka galvoje arba jų kūnai yra sudeginti“, – kalbėjo E. Throssell.E. Throssell patikslino, kad JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro darbuotojų Bučoje nėra.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kaltina rusų karius civilių gyventojų žudymu, tačiau Kremlius atsakomybę neigia. Maskvos teigimu, nuotraukos su lavonais Bučoje yra suklastotos.

Prancūzijos prokurorai inicijavo tris tyrimus dėl karo nusikaltimų UkrainojePrancūzijos prokurorai antradienį pranešė, kad inicijavo tris tyrimus dėl įtariamų karo nusikaltimų prieš Prancūzijos piliečius Ukrainoje.Pasak prokurorų, įtariami nusikaltimai įvykdyti Mariupolio, Hostomelio ir Černihivo miestuose.Šalyje prieš tai jau inicijuotas tyrimas dėl prancūzų–airių kilmės kanalo „Fox News“ operatoriaus Pierre'o Zakrewskio žūties netoli Kyjivo. Jis buvo nušautas, kai nušvietė karą.

Po Rusijos atakos Mariupolyje skęsta užsienio laivasUkrainos pasieniečių teigimu, Mariupolio miesto uoste skęsta užsienio krovininis laivas, kai dėl Rusijos atakos jame kilo gaisras.130 metrų ilgio krovininio laivo kapitonas išsiuntė nelaimės skambutį, nes mašinų skyriuje ir ant tiltelio kilo gaisras, pranešė pasienietis. Iš laivo buvo evakuota 12 narių įgula, tarp jų keli sužeisti žmonės.Donecko srities prorusiški separatistai patvirtino, kad kilo gaisras, tačiau dėl jo kaltino Ukrainą sakydami, kad uosto įrenginiai ir užsienio laivai naikinami dėl gresiančio neišvengiamo pralaimėjimo.„Azburgas“ švartuojasi Mariupolyje nuo vasario 22 d., jis ten atplaukė likus dviem dienoms iki invazijos pradžios.

Ukraina: civilių žudynes Bučoje vykdę Rusijos kariai vėl grįš kariauti į UkrainąUkrainos žvalgyba skelbia, kad Rusijos 64-oji motorizuotųjų šaulių brigada, kurios kariai vykdė žudynes ir civilių kankinimus Bučoje, bus grąžinta į Ukrainos teritoriją, rašo UNIAN.64-oji motorizuotųjų šaulių brigada vėl grįš į Ukrainą, todėl kituose miestuose gali pakartoti panašius nusikaltimus į įvykdytus Bučoje, įspėja Ukrainos gynybos ministerijos vyriausiasis žvalgybos direktoratas.„Šie padarai masiškai priešinasi grįžimui į Ukrainą, suvokdami, kas jų laukia. Tačiau vadovybė juos ignoruoja ir grasina tribunolu, jei jie atsisakys toliau dalyvauti karo veiksmuose. Prašymai dėl atleidimo iš darbo nepriimami", – teigia žvalgybos direktoratas.Nuo balandžio 4 -osios brigada buvo atitraukta iš Ukrainos į Baltarusiją ir buvo įsikūrusi netoli Mozyro miesto. Ukrainiečių duomenimis, iki balandžio 6 dienos kariai bus geležinkeliu nuvežti į Rusijos Belgorodą. Po dviejų dienų poilsio jie planuoja grįžti į Ukrainą viename „karščiausių“ taškų (preliminariai – Charkivo kryptimi).„Toks grafikas nurodo, kad 64-ajai brigadai bus skirtos „specialios užduotys“. Pirmoji jų – įbauginti Ukrainos gyventojus“, – perspėja Ukrainos žvalgyba.

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir ES užsienio politikos įgaliotinis Josepas Borrellis dar šią savaitę ketina vykti į Kyjivą susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Tai tviteryje pranešė ES atstovas.

Mariupolio uoste rusai apšaudė civilinį laivą su Dominikos Respublikos vėliavaMariupolio uoste, užblokuotame ordos, jų apšaudytas civilinis laivas su Dominikos Respublikos vėliava nyra po vandeniu. Yra sužeistų, praneša „Unian“ savo „Telegram“ kanale.„Naktį, per eilinį Mariupolio apšaudymą iš jūros, priešas pataikė į civilinį laivą, plaukiojantį su Dominikos Respublikos vėliava, buvusį vienoje iš krantinių“, – pranešė Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnyba.Nuo smūgio mašinų skyriuje kilo gaisras, sužeistas vienas ekipažo narys. Tarptautinio jūrų saugumo kanalo kapitonas pasiuntė signalą „SOS“ ir žinutę: „Dėmesio! Dėmesio! Laivas su Dominikos Respublikos vėliava buvo žiauriai sugadintas, viskas sugriauta, tiltelis sugriautas. Gaisras mašinų skyriuje. Yra sužeistų.“

Rubižnėje rusai pataikė į cisterną su azoto rūgštimiRubižnėje rusai pataikė į cisterną su azoto rūgštimi. Apie tai pranešė Luhansko srities karinės administracijos vadovas Sergijus Gaidajus.Gretimų gyvenviečių gyventojų prašoma neišeiti iš slėptuvių, o esančius patalpose uždaryti duris ir langus, rašoma „Telegram“ kanale „Unian“.Azoto rūgštis pavojinga ją įkvėpus, prarijus ar, kai patenka ant odos bei gleivinių.Rūgšties garai dirgina kvėpavimo takus. Esant lengvam apsinuodijimui, atsiranda bronchito, lengvo bronchiolito, galvos svaigimo, mieguistumo požymių. Esant sunkiam apsinuodijimui – plaučių edema. Apsaugai nuo azoto rūgšties garų ir rūko naudojamos dujokaukės.Lokaliai patekusi į akis, azoto rūgštis sukelia didelį pažeidimą ir didelę ragenos ir junginės nekrozę, dėl kurios prarandamas regėjimas.Gyventojai raginami paruošti šlapias veido kaukes.https://t.me/uniannet/44390?single

Maskva: derybos su Kyjivu tęsiasi vaizdo formatu Nepaisant išaiškėjusių sunkių nusikaltimų prieš civilius Kyjivo apylinkėse, taikos derybos tarp Ukrainos ir Rusijos, Maskvos duomenimis, tęsiamos. „Šiuo metu vyksta intensyvios derybos su Ukraina vaizdo formatu“, – antradienį interviu agentūrai „Intefax“ sakė Rusijos užsienio reikalų viceministras Andrejus Rudenka. Tačiau kol nėra sutarimo dėl galutinio dokumento, esą per anksti kalbėti, pavyzdžiui, apie Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo susitikimą su kolega iš Ukrainos Dmytru Kuleba.S. Lavrovas ir D. Kuleba kovo 10 dieną buvo susitikę Antalijoje Turkijoje. Vėliau Turkijoje derėjosi ir abiejų šalių delegacijos.

Bučos meras: surengdama žudynes, Rusija kerštavo už Ukrainos pasipriešinimąSurengdama masines žudynes Ukrainos Bučos miestelyje, Rusija kerštavo už Ukrainos pasipriešinimą invazijai, interviu Italijos laikraščiui „Corriere della Serra“ sakė šio miestelio meras Anatolijus Fedorukas.Šį savaitgalį visą pasaulį apskriejo vaizdai iš Bučos, kur po Rusijos karių pasitraukimo buvo rasti šimtų civilių palaikai. Jie mėtėsi arba gatvėse, arba buvo užkasti masinėse kapavietėse. Ukrainos pareigūnai teigia, kad dėl to atsakingi miestą prieš tai okupavę Rusijos kariai. Maskva atsakomybės kratosi ir vadina šiuos vaizdus „inscenizuotais“.„Mano žmonės buvo sušaudyti savo malonumui arba iš įniršio, – „Corriere della Serra“ teigė A. Fedorukas. – Rusai šaudė į viską, kas juda: praeivius, žmones ant dviračių, automobilius su ženklu „vaikai“.„Buča yra Rusijos karių kerštas už Ukrainos pasipriešinimą“, – kalbėjo meras ir pridūrė, kad kai kurios miesto dalys buvo paverstos koncentracijos stovyklomis, kuriose nebuvo nei vandens, nei maisto, o „jas palikti išdrįsę žmonės buvo sušaudomi“.

Rusijos kariai smūgiavo Kramatorsko miestui Ankstų antradienį Rusijos kariai smūgiavo Ukrainos rytuose išsidėsčiusiam Kramatorsko miestui. Prieš tai Maskvos pajėgos paskelbė, kad dabar visą savo dėmesį skirs rytinei šalies daliai. Nuo Rusijos invazijos pradžios praėjusį mėnesį Kramatorskui pavyko išvengti smarkių smūgių, kurie fiksuoti kituose rytiniuose miestuose, pavyzdžiui, Charkive. Naujienų agentūros AFP korespondentas pranešė, kad apie 3 val. vietos laiku per vieną iš atakų apgadinta miesto centre, netoli policijos komisariato, esanti mokykla. Pasak korespondento, po smūgių prie mokyklos buvo išmuštas maždaug 10 metrų skersmens krateris ir išdaužta daugybė pastato langų. Oficialių duomenų apie aukas ar sužeistuosius kol kas nėra, tačiau, anot vietos gyventojų, atakos metu mokykla buvo tuščia ir niekas nesusižeidė. Ukrainos vadovybė prieš tai perspėjo, kad kautynės Rytų Ukrainoje gali suintensyvėti, nes Maskva išvedė savo pajėgas iš sostinės Kyjivo apylinkių, kad galėtų susitelkti į Donbaso srities „išlaisvinimą“. Pirmosiomis invazijos dienomis vasario pabaigoje Kramatorske buvo surengtos kelios Rusijos raketų atakos, per vieną jų nusitaikyta į miesto oro uostą. Naktį iš pirmadienio į antradienį surengti smūgiai buvo pirmieji miesto centre per kelias savaites.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis mano, kad jo susitikimas su Vladimiru Putinu gali ir neįvykti, tačiau net po civilių gyventojų žudynių Bučoje ir kituose Kyjivo srities miestuose būtina tęsti derybas su Rusija, sakė V. Zelenskis interviu Ukrainos žurnalistams. „Lengviau pasakyti – šiandien apie nieką nekalbėkime – taip yra lengviausia. Sunkiausia pasakyti, ką jie padarė, pripažinti juos priešais, bet tuo pačiu rasti galimybę susitikti, o tame susitikime rasti išeitį ir neprarasti savo teritorijos“, – sakė V. Zelenskis. Anksčiau per Ukrainos ir Rusijos derybas buvo keltas V. Putino ir V. Zelenskio susitikimo klausimas.

Mykolajivo meras: civilių apgyvendintose miesto teritorijose naudojami kasetiniai šaudmenysRusijos kariai tęsia Ukrainos Mykolajivo miesto apšaudymą, transliuotojui BBC sakė šio miesto meras Oleksandras Senkevyčius.Pasak O. Senkevyčiaus, civilių apgyvendintose miesto teritorijose naudojami kasetiniai šaudmenys, kurie neturi jokios karinės reikšmės ir verčiau yra skirti pasėti paniką ir pasiruošti karinei sausumos operacijai.Meras kartu paragino visas moteris ir vaikus išvykti iš Mykolajivo, kad būtų išvengta kuo daugiau civilių aukų.„Mus bombarduoja kasdien. Vakar užfiksuoti du bombardavimai, – teigė O. Senkevyčius. – Kalbant apie vakarykštį bombardavimą, jie mus apšaudė kasetinėmis bombomis ir raketomis, kurios nukrito ant gyvenamųjų rajonų, kuriuose yra tik namai, kur žmonės eina miegoti, o ryte eina į darbą.“

Ukraina skelbia apie septynis evakuacinius koridorius antradienįUkraina paskelbė, kad antradienį bus atidaryti iš viso septyni humanitariniai koridoriai civilių evakuacijai. Tačiau iš apsiausto Mariupolio uostamiesčio gyventojai galės išvykti tik asmeniniais automobiliais, sakė Ukrainos vicepremjerė Iryna Vereščuk, kurią cituoja agentūra „Ukrinform“.Vicepremjerė apkaltino rusų pajėgas, kad šios, priešingai nei žadėjo, toliau blokuoja prieigą prie Mariupolio pagalbos vilkstinėms. Kyjivas ir Maskva kaltina viena kitą sabotuojant civilių evakuaciją.I. Vereščuk duomenimis, Raudonojo Kryžiaus darbuotojai, kurie buvo sulaikyti į vakarus nuo Mariupolio esančioje Manhušo vietovėje, vėl yra laisvi. Raudonasis Kryžius antradienį dar kartą mėgins žmones autobusais išvežti į Zaporižios miestą.

Ukraina: Kyjivo srityje iki šiol užfiksuota daugiau kaip 7 000 karo nusikaltimųUkrainos generalinės prokuratūros duomenimis, Kyjivo srityje rusų kariai iki šiol galimai įvykdė daugiau kaip 7 000 karo nusikaltimų.Daugiausiai žmonių pražudyta į šiaurės vakarus nuo Kyjivo esančioje Borodiankoje, naujienų agentūra UNIAN cituoja generalinę prokurorę Iryną Venediktovą. Pasak jos, prokuratūra jau pradėjo tyrimus dėl karo nusikaltimų Irpinėje, Bučoje ir Vorzelyje.Šį savaitgalį visą pasaulį apskriejo vaizdai iš Bučos, kur po Rusijos karių pasitraukimo buvo rasti šimtų civilių palaikai. Jie mėtėsi arba gatvėse, arba buvo užkasti masinėse kapavietėse. Ukraina teigia, kad dėl to atsakingi miestą prieš tai okupavę Rusijos kariai. Maskva atsakomybės kratosi ir vadina šiuos vaizdus „inscenizuotais“.Tuo metu Ukrainos vidaus reikalų ministras Denysas Monastyrskis pažadėjo, kad žiaurumai Bučoje bus skubiai ištirti ir dokumentuoti. „Kai bus sutvarkyti tiltai, kuriuos rusai traukdamiesi susprogdino, ekspertai turės prieigą“, – ministras sakė Vokietijos dienraščiui „Tagesspiel“.Pasak D. Monastyrskio, renkant įkalčius jau talkina Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus Komitetas (TRKK), o prie tyrimo netrukus prisijungs ir daugiau tarptautinių ekspertų.

Balandžio 5-osios naktį pora rusų „Su-35“, atskridusių iš Baltarusijos teritorijos pradėjo ataką Ukrainos teritorijoje sparnuotosiomis raketomis.Ko gero, taikiniais turėjo tapti civilinės infrastruktūros objektai keliuose vakarų regionuose.Trys sparnuotosios raketos buvo sunaikintos oro gynybos priemonėmis, ketvirtoji apgadinta ir į taikinį nepataikė.https://t.me/uniannet/44354

Polohų mieste, Zaporižios srityje, Rusijos kariuomenė užėmė ir užminavo rajono ligoninę. Tai pranešė Zaporižios srities karinė administracija, rašoma „Uninian“ kanale „Telegram“.Medicinos personalui ir pacientams buvo uždrausta grįžti į pastatą.

Sumų srities gubernatorius Dmitrijus Živyckis pranešė, kad Sumų srities Konotopo rajone Ukrainos kariškiai rado mažiausiai trijų nukankintų civilių kūnus, rašo „The Guardian“. „Kyiv Independent“ praneša, kad jie rasti vietose, kur buvo dislokuotos Rusijos pajėgos.

Klyčko įspėja gyventojus kol kas negrįžti į Kyjivo priemiesčiusUkrainos sostinės Kyjivo meras Vitalijus Klyčko paragino namus palikusius priemiesčių gyventojus „dar mažiausiai savaitę“ negrįžti. „Kai kuriuose Kyjivo srities rajonuose visą parą galioja komendanto valanda“, –sakė jis pirmadienį. Be to, po rusų dalinių atsitraukimo „rasta daug sprogmenų, kurie gali kelti didelį pavojų“.K. Klyčko įspėjo ir dėl tolesnių raketų atakų. „Todėl prašau žmonių kiek palaukti ir negrįžti“, – sakė jis.Rusijos ginkluotosios pajėgos praėjusią savaitę paskelbė, kad smarkiai sumažins savo karinį aktyvumą aplink sostinę. Ukrainos kariuomenė tuo tarpu įspėja, kad tai gali būti apgaulingas manevras. Po rusų karių pasitraukimo iš kelių Kyjivo priemiesčių rasta daug nužudytų civilių, ypač – Bučoje.Dėl to Vakarų šalys kaltina rusus karo nusikaltimais. Maskva kaltinimus neigia.

Zelenskis kreipsis į JT Saugumo TarybąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį kalbės Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdyje apie karą jo šalyje, pranešė Jungtinės Karalystės diplomatinė atstovybė. Tai bus pirmasis jo kreipimasis į JT instituciją nuo vasario 24 dienos, kai Rusija įsiveržė į šalį.Po pirmadienio pranešimo JK, balandžio mėnesį pirmininkaujanti Tarybai, negalėjo pasakyti, ar kalba bus transliuojama tiesiogiai, ar įrašyta iš anksto.Antradienio posėdis buvo numatytas dar prieš paskelbiant apie V. Zelenskio pasirodymą; jame dalyvaus JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas.Dabar posėdyje tikriausiai dominuos savaitgalį aptikti negyvi kūnai civiliais drabužiais, išmėtyti Bučos miesto, esančio netoli Kyjivo, gatvėse. Siaubingi vaizdai, užfiksuoti nuotraukose, sukėlė tarptautinio Rusijos pasmerkimo bangą.„Tarybai pirmininkaujanti JK užtikrins, kad būtų išklausyta tiesa apie Rusijos karo nusikaltimus. Mes atskleisime (Rusijos prezidento Vladimiro) Putino karą tokį, koks jis yra iš tikrųjų“, – savo oficialioje „Twitter“ paskyroje pranešė JK atstovybė JT.

Ukraina baiminasi „didelio“ rytinio Luhansko regiono puolimoRusijos ginkluotosios pajėgos, Ukrainos duomenimis, rengiasi „dideliam“ ukrainiečių dalinių puolimui rytiniame Luhansko regione. Gabenama technika ir degalai, stiprinamos pajėgos, pirmadienį sakė regiono gubernatorius Serhijus Gaidajus. „Manome, kad jie ruošiasi dideliam puolimui“, - pridūrė jis.„Bombardavimai tankėja“, - vaizdo žinutėje toliau kalbėjo S. Gaidajus. Jis paragino gyventojus kiek įmanoma greičiau išvykti iš regiono. „Nelaukite, kol jūsų namai bus subombarduoti“, - ragino jis žmones.Daug žmonų pirmadienį pajudėjo Vakarų kryptimi. Šimtai jų Kramatorsko – Donecko srities didmiesčio - geležinkelio stotyje laukė traukinių.Ukrainos institucijos mano, kad Rusijos pajėgos pasitraukė iš Ukrainos šiaurės tam, kad susitelktų į puolimą šalies rytuose ir pietuose.JAV gynybos ministerijos atstovas pirmadienio vakarą pranešė, kad du trečdaliai rusų pajėgų, kurios nuo karo pradžios buvo užėmusios pozicijas apie Kyjivą, atsitraukė į Baltarusiją. Tai esą veikiausiai yra persigrupavimas prieš naują puolimą kitoje Ukrainos vietoje.Rusija savo ruožtu neseniai paskelbė, kad puolimą sutelks į Donbasą, kur yra Luhanskas.

Ukrainoje rasti kaimo seniūnės ir dar keturių žmonių lavonai surištomis rankomisUkrainiečių pareigūnai kaime į vakarus nuo Kijevo aptiko penkių civilių surištomis rankomis lavonus. Tarp aukų yra kaimo seniūnė, jos vyras ir sūnus. Policija naujienų agentūros AFP žurnalistams parodė keturis lavonus, tarp jų kaimo seniūnės, gulinčius pusiau žemėmis užverstoje duobėje pušyne šalia moters namo Motyžyne. Penktas kūnas buvo surastas nedideliame šulinyje sode. Visoms aukoms, įskaitant du vyrus, kurie nebuvo seniūnės šeimos nariai, buvo už nugaros surištos rankos. 50-metė seniūnė Olha Suchenko, jos vyras ir sūnus buvo pagrobti rusų karių kovo 24 dieną, nurodė policija. Vietos gyventojai sakė, kad seniūnė ir jos vyras atsisakė bendradarbiauti su rusų pajėgomis. Kovo 11 dieną rusų kariai pagrobė pietinio Melitopolio merą Ivaną Fedorovą, tačiau po penkių dienų paleido jį į laisvę. Bučoje, esančioje už maždaug 30 km į šiaurę nuo Motyžyno, atsitraukus rusų pajėgoms buvo rasta daug brutaliai nužudytų civilių, kurių lavonai buvo palikti tiesiog gatvėse arba masinėse kapavietėse. Šie vaizdai išprovokavo įtūžį visame pasaulyje ir kaltinimus Rusijai dėl karo nusikaltimų.

Per rusų atakas Mykolajivo mieste žuvo mažiausiai 11 žmoniųPer Rusijos atakas Mykolajive, pietų Ukrainoje, žuvo mažiausiai 11 žmonių ir 62 buvo sužeisti, pirmadienį vakare „Telegram“ parašė regiono gubernatorius Vitalijus Kimas.Meras Oleksandras Senkevičius anksčiau „Telegram“ buvo sakęs, kad žuvo 10 žmonių ir 46 buvo sužeisti.O. Senkevičius sakė, kad buvo šaudoma į namus, ligonines, vaikų darželius, mokyklas ir našlaičių globos namus. Pirmadienį iš miesto evakuacijos autobusais išvyko apie 120 žmonių.Šios informacijos nebuvo galima nepriklausomai patikrinti.Pirmadienį Avdijivkoje rytų Ukrainoje žuvo du žmonės, pranešė laikraštis „Ukrayinska Pravda“, remdamasis Donecko srities gubernatoriumi Pavlo Kirilenka.

Ukrainos kariuomenė teigia, kad Rusijos kariai ruošiasi puolimui rytuoseUkrainos kariuomenė paskelbė savo kasdienės operacijos ataskaitą ir teigia, kad Rusija pergrupuoja karius puolimui Rytų Ukrainoje. Rusijos tikslas dabar yra nustatyti visišką Donecko ir Lugansko regionų kontrolę, teigiama ataskaitoje, kurią socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas. „Priešininkas papildo maisto, degalų ir tepalų medžiagų bei šaudmenų atsargas“, – sakoma pranešime.Pranešime taip pat teigiama, kad Rusijos kariai pietiniame Mykolajivo mieste vykdė apšaudymą iš Ženevos konvencijos uždraustų ginklų. Yra žuvusiųjų ir sužeistųjų, įskaitant vaikus.

JAV dar šią savaitę ketina įvesti naujas sankcijas Rusijai Po žiaurumų Ukrainos Bučos mieste JAV vyriausybė dar šią savaitę ketina paskelbti apie naujas sankcijas Rusijai. Šiuo metu derinami veiksmai su sąjungininkėmis ir šalimis partnerėmis, pirmadienį Baltuosiuose rūmuose sakė prezidento Joe Biden patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Jake‘as Sullivanas. Tačiau jis nenorėjo įvardyti detalių apie planuojamas ar svarstomas naujas baudžiamąsias priemones.Atsakydamas į klausimą apie galimą rusiškos naftos ir dujų importo sustabdymą į Europą, J. Sullivanas sakė, kad ir su ES, ir su šalimis narėmis vyksta pokalbiai dėl „viso spektro sankcijų“. Esą siekiama konsensuso, kad būtų dar labiau padidintas spaudimas Maskvai.JAV, ES, Didžioji Britanija ir kitos sąjungininkės dėl Rusijos karo Ukrainoje jau įvedė Maskvai daugybę sankcijų. Sankcijų taikinys iki šiol, be kita ko, buvo Rusijos finansų sistema, technologijų sektorius bei aukšti politikai ir oligarchai, kurie laikomi Rusijos prezidento Vladimiro Putino rėmėjais.

Ateinančią savaitę į Lietuvos Seimą kreipsis V. ZelenskisUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ateinančią savaitę kreipsis į Lietuvos Seimą. Šią šaltinių informaciją Eltai patvirtino užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis. Ukrainos lyderis į Lietuvos parlamentą vaizdo ryšiu turėtų kreiptis balandžio 12-ąją vyksiančios Seimo sesijos metu.„Vertiname Ukrainos prezidento įkvepiančią lyderystę ginant ne tik Ukrainos laisvę, bet kartu ir Vakarų pasaulio pamatines vertybes – laisvę, demokratiją ir žmoniškumą. Todėl vertiname bei branginame mūsų valstybių tikrą ir nuoširdžią partnerystę, o kartu ir galimybę mūsų valstybės draugą ir tikrą sąjungininką išgirsti besikreipiantį į Lietuvos parlamentą“, – Eltai perduotame komentare teigė G. Landsbergis.

Buvęs Ukrainos ministras pirmininkas: Putinas pralaimės šį karąBuvęs Ukrainos ministras pirmininkas Arsenijus Jaceniukas sako, kad Ukrainoje vykstantis konfliktas yra dramatiškiausias įvykis nuo Antrojo pasaulinio karo laikų.„Tai nėra tik katastrofa. Viskas, ką [Rusijos prezidentas Vladimiras] Putinas ir jo bičiuliai bei jo kariai padarė Ukrainos žmonėms, tai yra karo nusikaltimai ir nusikaltimai žmoniškumui“, – sakė A. Jaceniukas CNN žurnalistui Jake'ui Tapperiui.Didžiausias klausimas, sakė A. Jaceniukas, yra tai, kas galiausiai nutiks V. Putinui ir jo kariuomenei.„Kaip patraukti atsakomybėn asmeniškai Putiną ir kiekvieną vadą grandinėje, ir kiekvieną karį, kuris įvykdė šiuos žiaurumus prieš Ukrainos žmones“, – detalizavo jis.Nors šiuo metu atrodo, kad Rusijos prezidentas veikia laisvai ir be jokių represijų, A. Jaceniukas prognozavo, kad V. Putino valdymas baigsis nesėkme.„Vis dar tikiu, kad Putinas pralaimės šį karą... Tai karas prieš laisvąjį pasaulį. Tai karas prieš faktiškai kiekvieną žmogų. Tai yra karas prieš laisvę“, – sakė jis. „Jis pralaimės šį karą, bet mes turime ruoštis jau dabar... Manau, kad turime skubiai pradėti veikti <...>, kad būtume pasirengę patraukti V. Putiną atsakomybėn ir pamatyti V. Putiną sėdintį už grotų.“

Ataskaita: Slavianskas – kitas svarbus Rusijos tikslas Rusijos kariai rengia puolimą prieš rytinį Slaviansko miestą, siekdami veržtis į rytus ir susijungti su kitomis pajėgomis Donbaso regione, teigiama naujausiame analitinio centro „Institute for the Study of War“ vertinime, kurį cituoja BBC.„Rusijos pajėgų pastangos iš Išumsko užimti Slaviaanską greičiausiai taps kitu lemiamu mūšiu kare Ukrainoje“, – sakoma ataskaitoje.Jei jiems to nepavyks padaryti, jų pastangos užimti rytines Donecko ir Luhansko sritis „greičiausiai žlugs“. Rusijos pajėgos ir toliau nedaro beveik jokios pažangos puolant šias sritis, teigia analitinis centras.Ukrainos kariai taip pat toliau laiko Mariupolį ir greičiausiai pridarys rusams didelių nuostolių.„Tikėtina, kad Rusijos pastangos iš rezervistų suformuoti atsargą ir įtraukti pažeistus dalinius iš šiaurės rytų Ukrainos į frontinius puolimus rytų Ukrainoje nepadidins jų sėkmės galimybių“, – priduriama ataskaitoje.

Rusijos ambasadorius JT: žiaurumai Bučoje „inscenizuoti“Rusijos ambasadorius JT Vasilijus Nebenzia gyventojų žudynes Ukrainos Bučos mieste pavadino „inscenizuota provokacija“. Tai „bjauri režimo Kyjive provokacija“, - sakė jis pirmadienį spaudos konferencijoje Niujorke. Rusų kariai, anot jo, nepadarė to, kuo yra kaltinami, jie nevykdė žiaurumų prieš civilius Ukrainoje. „To nėra, to nebuvo ir to niekada nebus“, - pažymėjo ambasadorius.Rusija turi visa tai patvirtinančių įrodymų, kuriuos kuo greičiau pateiks JT Saugumo Tarybai, kalbėjo V. Nebenzia. Rusija, anot jo, jau pirmadienį paprašė surengti specialų JT Saugumo Tarybos posėdį. Tačiau šiuo metu pirmininkaujanti Didžioji Britanija nusprendė tai palikti jau paskirtam posėdžiui antradienį – tai N. Nebenzia griežtai sukritikavo.Po Rusijos dalinių pasitraukimo iš Kyjivo Bučos priemiesčio civilių kūnų vaizdai gatvėse sukėlė siaubą užsienyje. Ukrainos pajėgos dėl žiaurumų kaltina rusų dalinius, kurie buvo užėmę miestą. Maskva kaltinimus neigia.JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas pareiškė esąs „labai šokiruotas“ ir pareikalavo nepriklausomo tyrimo.

Rusija ragina Ukrainos pajėgas Mariupolyje kapituliuotiRusija dar kartą paragino Ukrainos ginkluotąsias pajėgas Mariupolyje sudėti ginklus. Ukrainos kariuomenės batalionai ir užsienio samdiniai antradienio rytą evakuaciniu koridoriumi galės saugiai palikti miestą Kyjivo vyriausybės kontroliuojamų teritorijų kryptimi, pirmadienį pareiškė generolas majoras Michailas Mizincevas iš Rusijos gynybos ministerijos. „Visiems, kurie sudės ginklus, bus garantuota gyvybė“, - pridūrė jis.Antradienį vėl turėtų būti mėginama iš miesto evakuoti ir civilius bei užsienio piliečius, kalbėjo M. Mizincevas. Anot jo, praėjusiomis dienomis Ukrainos pusė vis trukdė išvežti žmones iš Mariupolio.Savo vakarinėje ataskaitoje Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad per naujas atakas sunaikinti du amunicijos sandėliai ir degalų saugykla, taip pat dvi vadavietės. Be to, prorusiški separatistai Luhansko regione pasistūmėjo dar 2 km. Luhansko sritis, Rusijos duomenimis, 90 proc. nekontroliuojama Ukrainos.

Zelenskis teigia, kad Bučoje kankinta ir nužudyta daugiau kaip 300 civilių gyventojųV. Zelenskis apkaltino Rusijos pajėgas nužudžius ir kankinus daugiau kaip 300 civilių gyventojų buvusiame okupuotame Bučos mieste, kuriame aptikta įtariamų Rusijos karo nusikaltimų įrodymų.BBC negali nepriklausomai patikrinti šio teiginio.„Mes ką tik pradėjome tyrimą dėl visko, ką padarė okupantai“, – sakė V. Zelenskis.„Šiuo metu turima informacijos apie daugiau kaip tris šimtus vien tik Bučoje nužudytų ir nukankintų žmonių. Tikėtina, kad, patikrinus visą miestą, aukų sąrašas bus daug didesnis. Ir tai tik vienas miestas.“„Jau dabar yra informacijos, kad Borodiankoje ir kai kuriuose kituose išlaisvintuose miestuose okupantų aukų skaičius gali būti dar didesnis“, – tęsė jis.„Daugelyje išlaisvintų Kijevo, Černigovo ir Sumų sričių rajonų kaimų okupantai darė tokius dalykus, kokių vietiniai gyventojai nematė net per nacių okupaciją prieš 80 metų. Okupantai už tai neabejotinai prisiims atsakomybę“.

Zelenskis pažadėjo patraukti Rusijos kariškius atsakomybėnUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pažadėjo uoliai tirti kaltinimus dėl karo nusikaltimų, kuriais kaltinamos Rusijos pajėgos okupuotuose šalies regionuose.Kalbėdamas per savo naktinį kreipimąsi į Ukrainos žmones, V. Zelenskis sakė, kad tyrėjai padarys viską, kad nustatytų įtariamų žiaurumų kaltininkus.„Jau dabar darome viską, kas įmanoma, kad kuo greičiau nustatytume visus su šiais nusikaltimais susijusius Rusijos kariškius“, – sakė jis.„Tai bus bendras mūsų valstybės darbas su Europos Sąjunga ir tarptautinėmis institucijomis, ypač su Tarptautiniu baudžiamuoju teismu.“„Visi okupantų nusikaltimai yra dokumentuoti. Sudaroma būtina procesinė bazė, kad kalti Rusijos kariškiai būtų patraukti atsakomybėn už kiekvieną jų padarytą nusikaltimą.“

Ukrainos žiniasklaida praneša, kad antradienį apie 23 valandą nugriaudėjo sprogimai Dnipre, Charkive, Zaporožėje, Rivnėje, Voliunėje. Kiek anksčiau pranešta, jog beveik visoje Ukrainos teritorijoje paskelbtas oro antskrydžių pavojus.

Vaizdo reportažas apie Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pirmadienio apsilankymą Bučoje ir tai, kaip ji atrodo dabar, kaip buvo išlaisvinta iš Rusijos pajėgų. https://t.me/nexta_live/24596

Ukraina: Rusijos kariai ruošiasi užimti CharkivąRusijos agresoriai ruošiasi puolamiesiems veiksmams, kuriais siekiama užgrobti Charkivą. Tai per spaudos konferenciją sakė Ukrainos gynybos ministerijos atstovas Oleksandras Motuzjanikas, praneša „Ukrinform“.„Pagrindinės priešo pastangos sutelktos į pasiruošimą puolamiesiems veiksmams, siekiant apsupti Jungtinių pajėgų grupuotę ir užimti Charkivo miestą“, – sakė O. Motuzjanikas.Gynybos ministerijos atstovas pridūrė, kad Rusija ir toliau naudoja didelio tikslumo ginklus, kad sunaikintų kritinę Ukrainos infrastruktūrą, imasi priemonių suformuoti ir perkelti papildomus dalinius iš rytinių ir centrinių Rusijos ginkluotųjų pajėgų karinių rajonų, kad galėtų dalyvauti karo veiksmuose Ukrainos teritorijoje.Teigiama, kad Rusijos pajėgos stiprina vakarų ir pietų karinių rajonų karių grupę Slobozhanskio ir Donecko operatyvinėse teritorijose. Tai daroma tiek perkeliant karius iš kitų karinių rajonų, tiek pritraukiant mobilizacinio rezervo vienetus.Be to, Rusija kuria logistikos maršrutus karių grupavimui, kuria šaudmenų, raketų, kuro ir tepalų atsargas, taip pat rengia medicinos įstaigas.Kaip pranešė „Ukrinform“, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas perspėjo apie didelę oro ir raketų smūgių tikimybę Charkivui.

Smarkiai apšaudytas MykolajivasPirmadienį buvo smarkiai apšaudytas Ukrainos miestas Mykolajivas. Jo meras Aleksandras Senkevičius sakė, kad mieste per apšaudymus žuvo 10 žmonių, dar 46 buvo sužeisti.Nuo apšaudymo nukentėjo trys Mykolajivo medicinos įstaigos, 5 mokyklos ir iki 10 vaikų darželių, gyvenamieji rajonai bei vaikų globos namai. https://t.me/UkrainaOnlline/25185

Bučoje rasta kankinimų kameraVienos iš vaikų sanatorijų Bučoje rūsyje teisėsaugos pareigūnai rado vietą, kur Rusijos kariai kankino žmones. Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Generalinė prokuratūra, skelbia „Ukrinform“.„Prokurorai kartu su Kijevo regiono policijos pareigūnais Bučos mieste rado kankinimų kamerą. Vienos iš vaikų sanatorijų rūsyje teisėsaugininkai rado penkių vyrų kūnus surištomis rankomis. Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų kariai kankino beginklius civilius, o paskui juos žudė“, – sakoma ataskaitoje.Pranešama, kad nusikaltimo vietoje dirba prokurorai ir policijos pareigūnai. Imamasi visų priemonių, kad būtų nustatytos kiekvieno karo nusikaltimo aplinkybės ir asmenys, susiję su Rusijos agresija, siekiant patraukti juos atsakomybėn.

Ukraina: Rusijos pajėgos rengiasi didelei atakai Luhansko srityjeRusijos kariai ruošiasi dideliam puolimui rytiniame Ukrainos Luhansko regione, pirmadienį per „Telegram“ pranešė vietos gubernatorius Serhijus Haidajus.„Matome, kad įranga atvyksta iš įvairių krypčių, atvežama žmonių, degalų“, – vaizdo įraše sakė jis.„Suprantame, kad jie ruošiasi dideliam proveržiui“, – pridūrė jis.

Prancūzija sako išsiunčianti 35 Rusijos diplomatusPrancūzija pirmadienį paskelbė išsiųsianti 35 Rusijos diplomatus, vykdydama bendrus Europos veiksmus po Maskvos invazijos į Ukrainą.„Prancūzija šį vakarą nusprendė išsiųsti iš šalies nemažai Prancūzijoje dislokuotų diplomatinį statusą turinčių Rusijos darbuotojų, kurių veikla prieštarauja mūsų saugumo interesams“, – sakoma Užsienio reikalų ministerijos pranešime. Ministerijos šaltinis, kuris prašė neskelbti jo pavardės, sakė, kad bus išsiųsti 35 Rusijos diplomatai.

Kuleba: Rusijos nusikaltimai Bučoje yra tik ledkalnio viršūnėUkrainos užsienio reikalų ministras Dmitrijus Kuleba sakė, kad „siaubas, kurį matėme Bučoje, yra tik visų nusikaltimų, kuriuos iki šiol įvykdė Rusijos kariuomenė“ Ukrainoje, viršūnė.D. Kuleba taip komentavo pirmadienį spaudos konferencijoje Varšuvoje, per kurią jis pridūrė, kad „Bučos, Mariupolio ir kitų vietovių siaubas“ reikalauja „rimtų G7 ir ES sankcijų“, rašo CNN. Kalbėdamas kartu su britų kolege Liz Truss, D. Kuleba paragino Rusijai įvesti griežčiausias sankcijas, taip pat reikalavo, kad Rusija būtų pašalinta iš JT Žmogaus teisių tarybos.Kreipdamasis į užsienio reikalų ministrus, kurie šią savaitę dalyvaus NATO, ES ir G7 susitikimuose, D. Kuleba sakė: „Jei kyla abejonių, nenoro ar kitų argumentų dėl būtinybės tęsti verslą su Rusija, pirmiausia eikite į Bučą, o tada pasikalbėkite su manimi“.Jis pridūrė, kad Ukraina „laimėjo mūšį dėl Kijevo“, bet dabar ruošiasi „naujam didelio masto Rusijos puolimui Rytų Ukrainoje“.„Neperdėdamas ir su dideliu liūdesiu galiu pasakyti, kad padėtis Mariupolyje yra daug blogesnė, palyginti su tuo, ką matėme Bučoje ir kituose miestuose, miesteliuose ir kaimuose netoli Kijevo“, – teigė užsienio reikalų ministras.

Ukrainos gubernatorius ragina gyventojus evakuotis iš regiono, kuriame laukiama Rusijos puolimoPadėtis Ukrainos kontroliuojamame rytiniame Donbaso regione „įtempta“, pirmadienį sakė regiono gubernatorius, prašydamas žmonių evakuotis, armijai ruošiantis Rusijos puolimui.Nuo tada, kai Rusija atitraukė savo kariuomenę nuo sostinės Kyjivo šiaurėje ir pareiškė, kad susitelks į Donbaso „išlaisvinimą“, gyventojai gyvena, baimindamiesi didelio karinio puolimo.„Mes tvirtai kontroliuojame visą teritoriją (...) bet padėtis visur įtempta“, – Kramatorsko mieste žurnalistams sakė rytinės Donecko srities gubernatorius Pavlo Kyrylenko. „Sunkiausia padėtis yra Iziumo kryptimi, kur tikimės padėties paaštrėjimo“, – sakė P. Kyrylenko, turėdamas galvoje neseniai Rusijos pajėgų užimtą miestą kaimyniniame Charkivo regione. „Priešas bombarduoja visur (...) daugelis vietų palei kontrolės liniją sunaikintos bombardavimų“, – kalbėjo jis.Vyriausybė Kyjive pareiškė, kad laukia padėties pablogėjimo, nes Rusijos kariuomenė siekia apsupti Ukrainos pajėgas, nuo 2014 m. dislokuotas palei fronto liniją tarp Donecko pietuose ir Luhansko rytuose – dviejų prorusiškų atsiskyrusių to paties pavadinimo „respublikų“ sostinių – o dabar ir nuo Iziumo į šiaurės vakarus.Ukrainos kontroliuojamos Donecko dalies de facto sostinė Kramatorskas yra tarp Rusijos armijos žnyplių. „Aš tai sakiau anksčiau ir pakartosiu dar kartą: civiliai gyventojai turi palikti šią teritoriją dabar pat“, – sakė P. Kyrylenko. „Mes paskelbsime šių evakuacijų logistikos detales. Tai laipsniškas procesas, padaryti to per dieną negalime (...) bet situacija neabejotinai blogės“, – pridūrė jis.

Dėl Bučos žudynių – JT Saugumo tarybos posėdisJungtinė Karalystė, kuri balandį pirmininkauja Jungtinių Tautų Saugumo tarybai, antradienį, balandžio 5 dieną, sušauks jos posėdį, kuriame bus aptartos Rusijos kariuomenės surengtos žudynės Bučoje Kijevo regione.Pasak „Ukrinform“, apie tai socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė nuolatinė Didžiosios Britanijos atstovė Barbara Woodward.„Šį savaitgalį siaubingoje filmuotoje medžiagoje ir reportažuose iš Bučos matėme, kaip neginkluoti Ukrainos civiliai buvo šaudomi surištomis rankomis už nugaros. Daugiau nei 800 kūnų buvo palikti gatvėje arba išmesti į masines kapavietes. Moterys buvo išprievartautos savo vaikų akivaizdoje“, – sakoma jos „Twitter“ paskelbtame vaizdo įraše.Antradienį Saugumo tarybos posėdyje dėl Ukrainos bus aptarti karo nusikaltimų Ukrainos teritorijoje, įskaitant Bučą, įrodymai, sakė B. Woodward.„Mes naudojame savo pirmininkavimą (Saugumo taryboje), kad užtikrintume skaidrumą, atskaitomybę ir sąžiningumą“, – pridūrė ji.Anksčiau buvo pranešta, kad Rusija bandė sušaukti JT Saugumo tarybą diena anksčiau – pirmadienį, kad galėtų pateikti savo versiją apie neva numanomas „Ukrainos radikalų provokacijas“ dėl Rusijos žiaurumų Bučoje. Tačiau buvo nuspręsta, kad Rusijos Federacija turės galimybę paskelbti savo naratyvus antradienio posėdyje.Kaip pranešama, Irpinas, Buča, Gostomelis ir visas Kijevo regionas buvo išlaisvinti nuo rusų įsibrovėlių. Išlaisvintuose miestuose ir kaimuose buvo užregistruotos masinės ukrainiečių civilių žudynės.

Per apšaudymą žuvo du žmonėsCharkovo regione esančiame Chuhuive per Rusijos artilerijos apšaudymą balandžio 4 dieną žuvo 38 metų vyras ir 63 metų moteris.Apie tai „Telegram“ kanale pranešė Charkovo apygardos prokuratūros spaudos tarnyba, praneša „Ukrinform“.Tyrimo duomenimis, 2022 metų balandžio 4 dieną Rusijos okupantai apšaudė Chuhuivo miestą Charkovo regione. Dėl to buvo apgadinti ir sugriauti keli namai. „Viename iš gyvenamųjų pastatų per apšaudymą žuvo 38 metų vyras ir 63 metų moteris“, – sakoma pranešime.Prokuratūra taip pat pranešė apie Barvenkovo miesto apšaudymą Izyumo regione. Incidentas įvyko pirmadienio popietę, apgadinti namai, automobiliai ir žemės ūkio technika.

Pentagonas: nuo Kyjivo atsitraukė du trečdaliai Rusijos pajėgųRusija atitraukė apie du trečdalius savo karių nuo Kyjivo, pranešė aukštas JAV gynybos pareigūnas. Likę kariai ir toliau dislokuoti prie Ukrainos sostinės, lieka neaišku, ar jie taip pat atsitrauks į šiaurę ir kada, sakė pareigūnas, norėjęs likti anonimiškas.„Mes ir toliau esame įsitikinę, kad šios pajėgos bus aprūpintos nauja įranga, tiekimais, galbūt netgi pastiprinimu ir tada išsiųstos atgal į Ukrainą tęsti karą kitur“, – sakė jis ir pridūrė, kad greičiausiai jos bus pasiųstos į Donbaso regioną.Žiaurumus Bučoje pareigūnas pavadino „pasibjaurėtinais“. „Mes jau anksčiau sakėme, kad rusai šioje invazijoje bus žiaurūs, ir jie įrodė, kad tokie yra“. Jis sakė, kad JAV vyriausybė mato Rusijos karo nusikaltimų požymius Ukrainoje, o tai, kas įvyko Bučoje, tik sustiprina šiuos būgštavimus.Anksčiau pirmadienį prezidentas Joe Bidenas paragino teisti Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną už karo nusikaltimus.

Dėl Mariupolio Zelenskis tikisi ir Turkijos pagalbosPrezidentas Volodymyras Zelenskis tikisi, kad į Rusijos įsibrovėlių užblokuotas Mariupolis artimiausiomis dienomis bus atvertas taip, kad iš jo būtų galima evakuoti civilius, kurių beveik visiškai sugriautame mieste dar yra daugiau nei 130 tūkst. Taip V. Zelenskis sakė kalbėdamasis su žiniasklaidos atstovais per kelionę į Kijevo regioną, praneša „Ukrinform“, remdamasi Mariupolio miesto taryba.„Mariupolis. Viena sudėtingiausių situacijų. Visi realūs scenarijai, bijau, kad neturiu teisės jums pasakyti. Mes palaikome vaikinus, jiems labai sunku. Mes palaikome ryšį. Kalbame apie tarpininkavimą šioje misijoje su Turkija. Manau, kad artimiausiomis dienomis ir galbūt artimiausiomis valandomis turėsime atsakymą į jūsų labai sudėtingą klausimą, į kurį niekas negali rasti atsakymo. Viskas priklauso, deja, nuo ko priklauso“, – sakė V. Zelenskis.Atsakydamas į klausimą, ar vis dar yra galimybė panaikinti Mariupolio blokadą, prezidentas atsakė: „Mano atsakymas iš dalies yra atsakymas į šį klausimą“.

JAV gynybos pareigūnas: neturime jokios priežasties paneigti Ukrainos teiginių apie žiaurius veiksmus BučojeJAV kariuomenė negali nepriklausomai patvirtinti Ukrainos pasakojimų apie Rusijos pajėgų žiaurumus prieš civilius gyventojus Bučos mieste, pareiškė aukštas JAV gynybos pareigūnas.Tačiau pareigūnas teigė, kad taip pat nėra pagrindo paneigti šiuos pasakojimus.„Mes matome tuos pačius vaizdus, kaip ir jūs. Neturime jokios priežasties paneigti Ukrainos teiginių apie šiuos žiaurius veiksmus – akivaizdu, kad jie kelia didelį, gilų nerimą“, – sakė pareigūnas, kalbėdamas su anonimiškumo sąlyga. „Pentagonas negali to nepriklausomai ir vienasmeniškai patvirtinti, tačiau mes taip pat neturime jokios galimybės paneigti šių teiginių.“Kremlius neigė kaltinimus, susijusius su civilių gyventojų žudymu mieste. Sky News gynybos ir saugumo redaktorė Deborah Haynes buvo Bučoje ir pati matė žiauraus civilių žudymo ir kankinimo įrodymų.

Rusai kaltinami vėl naudoję draudžiamus sprogmenisMykolaivo meras Aleksandras Senkevičius sakė, kad miestas vėl buvo apšaudytas kasetiniais šaudmenimis, kurie yra draudžiami, skelbia mezuza.io.Tyrimų grupė „Conflict Intelligence Team“ (CIT) patvirtino, kad balandžio 4-osios rytą įvykusio apšaudymo padarytos žalos pobūdis rodo kasetinių šaudmenų naudojimą.„Nuotraukose matyti kasetinės amunicijos sprogimo ant kieto paviršiaus (šiuo atveju asfalto) pėdsakai“, – sakoma CIT pranešime.Anksčiau A. Senkevičius yra teigęs, kad po apšaudymo kovo 22 d. Mykolaive buvo rastos kasetinių sviedinių dalys.

Ukraina praneša apie tolesnes Rusijos artilerijos atakas prieš Charkivą Ukrainos kariuomenė pranešė, kad Rusijos artilerija ir toliau atakuoja apgultą rytinį Charkivo miestą. Taip pat yra tikimybė, kad iš oro ir raketomis puolami civiliniai taikiniai Charkive, pranešė Ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Be to, Rusija sustiprino savo karių oro gynybą regione ir Belgorodo mieste Rusijoje, kitoje sienos pusėje. Praėjusią savaitę Belgorode degė degalų saugykla. Rusija pranešė, kad puolimą surengė Ukraina, saugyklą atakavo jos sraigtasparniai.Ukrainos generalinis štabas nurodė toliau stebintis Rusijos karių, išvestų iš Kyjivo pakraščių, judėjimą šiaurėje Baltarusijos link. Pasak jo, iš Baltarusijos daliniai bus perkeliami toliau į Rusiją, siekiant, tikėtina, vėl panaudoti šias pajėgas kovose Rytų Ukrainoje.

Į vakarus nuo apgulto Mariupolio miesto esančiame mieste sulaikomi Raudonojo Kryžiaus darbuotojaiAnksčiau pranešta, kad Mariupolio civiliams gelbėti skirti autobusai negalėjo pasiekti apgulto pietinio Ukrainos miesto.Dabar Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas patvirtino, kad pagalbos darbuotojai buvo sulaikyti netoliese esančiame Manhušo mieste, kuris yra už 20 km į vakarus nuo Mariupolio.Komandą sulaikė policija, daugiau informacijos nepateikta.Komanda buvo sustabdyta pirmadienį, kai vykdė humanitarinę veiklą, siekdama padėti nutiesti saugų koridorių civiliams gyventojams.

Vakarų pareigūnas perspėja, kad Rusija į Ukrainą išsiuntė 130 000 naujų šauktiniųRusija į savo kariuomenę priėmė daugiau kaip 130 000 naujų šauktinių, pareiškė Vakarų pareigūnas, rašoma Sky News.Pasak jo, laikas sutampa su ankstesniais „pavasariniais šaukimais“, tačiau tai yra „neįprastai didelis skaičius“.„Manome, kad yra reali galimybė, jog šie šauktiniai bus išsiųsti į Ukrainą, nors Rusijos gynybos ministerija teigė, kad į Ukrainą vyks tik profesionalūs kariai“, – perspėjo jie.Pareigūnas taip pat pakartojo prieš kelias dienas JK URM išsakytą įspėjimą, kad Rusija perkelia dalį savo pajėgų iš Gruzijos, kurios ten buvo nuo 2008 m., kad sustiprintų invaziją Ukrainoje.

Ukrainos gubernatorius teigia, kad Rusijos karių Žytomyre nebėraRusijos pajėgos paliko Ukrainos šiaurinį Žytomyro regioną, pareiškė miesto gubernatorius Vitalijus Bunečka.V. Bunečka sakė, kad į vakarus nuo Kijevo, prie sienos su Baltarusija, esančioje teritorijoje nebėra Kremliaus karių, kurie regione paliko dalį amunicijos.„Jie išvyko, palikdami dalį savo transporto priemonių, palikdami dalį savo amunicijos“, – sakė P. Bunečko internetiniame pranešime. Anksčiau šį mėnesį per Rusijos aviacijos smūgius Žytomyre buvo bombarduojami gyvenamieji pastatai ir ligoninės.Tuo metu kalbėdamas miesto meras Serhijus Suchomlynas sakė BBC: „Siekdami įbauginti Žytomyrą, jie smogia ir gyvenamiesiems, ir pramoniniams pastatams, taikydamiesi į infrastruktūrą“.

Generalinė prokurorė: Borodiankos miestas bus labiausiai nukentėjęs Kijevo regioneBorodiankos miestas labiausiai nukentės nuo Rusijos invazijos Kijevo regione, pareiškė Ukrainos generalinė prokurorė.Kalbėdama per Ukrainos televiziją, Iryna Venediktova sakė, kad aukų skaičius šiame mieste bus didesnis nei bet kur kitur, tačiau daugiau informacijos nepateikė.Borodianka yra maždaug už 23 km į vakarus nuo Bučos, kur po Rusijos pasitraukimo nuotraukose matyti daugybė gatvėse gulinčių kūnų, kai kurie iš jų surištomis už nugaros rankomis.

Maskva atnaujina skrydžius į 52 „draugiškas“ šalis Rusija ketina atnaujinti oro susisiekimą su 52 šalimis, pirmadienį panaikinusi COVID-19 pandemijos apribojimus, tačiau tik su tomis, kurias Maskva, po įsiveržimo į Ukrainą susidurianti su virtine sankcijų, laiko „draugiškomis“.„Nuo balandžio 9 d. stabdome koronaviruso apribojimus, kurie apėmė reguliarius ir užsakomuosius skrydžius tarp Rusijos ir daugelio kitų šalių“, – pirmadienį per susitikimą su Kremliaus partijos „Vieningoji Rusija“ atstovais sakė ministras pirmininkas Michailas Mišustinas.

Bidenas: Putinas turėtų būti teisiamas už karo nusikaltimusJAV prezidentas Joe Bidenas vėl pavadino Vladimirą Putiną karo nusikaltėliu ir paragino Rusijos vadovą stoti prieš teismą dėl žudynių Bučoje, rašoma BBC.BBC reporteris mieste buvo nuvykęs į namo rūsį, kur buvo rasti penki kūnai - vyrai surištomis rankomis, kurie, atrodo, buvo nušauti.J. Baidenas sako, kad taip pat siekia, jog Rusijai būtų taikomos didesnės sankcijos dėl žiaurumų, kuriuos Maskva neigia įvykdžiusi.JAV prezidentas anksčiau sukėlė Maskvos pasipiktinimą, kai praėjusį mėnesį pirmą kartą apkaltino V. Putiną karo nusikaltimais.

Ukraina: paleisti kariai pasakoja apie nežmonišką rusų elgesį su jaisUkrainos Aukščiausiosios Rados įgaliotinė žmogaus teisių klausimams Liudmila Denisova sako, kad Rusijos elgesys su karo belaisviais pažeidžia Ženevos konvencijas.Pirmadienį paskelbtame „Facebook“ įraše L. Denisova teigė, kad paleisti Ukrainos kariai papasakojo apie nežmonišką Rusijos elgesį su jais: jie buvo laikomi lauke, duobėje, garaže. Periodiškai vieną išnešdavo: mušdavo šautuvo buožėmis, šaudydavo prie ausies, baugindavo.„Karo belaisviai buvo išvežti nežinoma kryptimi ir apgyvendinti palapinių stovykloje, esant -20 laipsnių temperatūrai, dėl to daug jų nušalo“, – tęsė L. Denisova. Ji pridūrė, kad kai kurie kelias dienas badavo.Ženevos konvencijos dėl karo belaisvių 13 straipsnyje teigiama, kad su karo belaisviais visada turi būti elgiamasi humaniškai.

Ukraina teigia turinti 600 rusų karo belaisvių, praneša „Reuters“.

ES siūlo tyrėjus karo nusikaltimams Ukrainoje ištirti Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen pirmadienį pareiškė, kad Europos Sąjunga (ES) pasirengusi nusiųsti tyrėjų grupę rinkti įrodymų apie galimus karo nusikaltimus, kai netoli Kyjivo buvo aptikti žuvę civiliai.„ES yra pasirengusi sustiprinti šias pastangas, nusiųsdama į vietą tyrimų grupes padėti Ukrainos prokuratūrai. Eurojustas ir Europolas yra pasirengę padėti“, – sakė ji, turėdama omenyje ES teisėsaugos organizacijas.

Rusijos kariuomenė vėl apšaudo Mykolajivą kasetinėmis bombomisRusijos kariuomenė vėl apšaudo Mykolajivą kasetinėmis bombomis. Apie tai „Telegram“ kanale pranešė Mykolajivo meras Oleksandras Senkevičius.„Vėl kasetinės bombos. Laikykitės toliau nuo langų. Visą informaciją suteiksiu vėliau“, – rašė meras.Kaip pranešama, šįryt rusai apšaudė Mykolajivo gyvenamuosius rajonus ir socialinius objektus. Balandžio 3 d., per raketų ataką prieš Mykolajivą, vienas žmogus žuvo ir 14 buvo sužeista.

Analitikai: dideli Rusijos nuostoliai rodo, kad Ukraina kovoja efektyviau Rusija per pirmąsias 40 karo dienų prarado daugiau nei tris kartus daugiau karinės įrangos nei Ukraina, remdamiesi analitiniu tinklalapiu „Oryx“ rašo BBC.Remdamiesi vaizdiniais įrodymais, „Oryx“ nustatė, kad Rusija prarado 2 406 vienetus karinės įrangos, įskaitant tankus, šarvuočius ir karinius lėktuvus, o Ukraina – tik 677.Anot analitikų, tam tikru mastu tai atspindi didesnį Rusijos kariuomenės dydį, tačiau tai taip pat rodo, kad Ukrainos pajėgos iki šiol pasirodė esančios efektyvesnės kovoje.Tačiau „Oryx“ duomenys taip pat rodo, kad Rusija turėjo tam tikrą pasisekimą taikydamasi į Ukrainos oro gynybą. Yra vaizdinių patvirtinimų, kad Ukraina prarado 36 oro gynybos sistemas, tik šiek tiek mažiau nei Rusija (42). Šie skaičiai neapima nešiojamų oro gynybos sistemų „Manpads“.„Oryx“ priduria, kad per karą sunaikintos įrangos kiekis iš tiesų greičiausiai bus daug didesnis, nei komanda dokumentavo.

Meras: sunaikinta 90 proc. Mariupolio90 proc. Rusijos pajėgų apgulto Ukrainos Mariupolio uostamiesčio šalies pietryčiuose sunaikinta, pirmadienį pranešė miesto meras Vadymas Boičenko.„Liūdna žinia ta, kad sunaikinta 90 proc. miesto infrastruktūros, 40 proc. – nebeatstatomai“, – per spaudos konferenciją sakė V. Boičenko. Pasak jo, mieste lieka įstrigę apie 130 tūkst. žmonių.

JT: iš Ukrainos pabėgo per 4,2 mln. žmoniųNuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios iš šalies pabėgo daugiau kaip 4,2 mln. žmonių, ir vien per pastarąją parą į kaimynines šalis atvyko beveik 40 tūkst. žmonių, rodo Jungtinių Tautų pirmadienį paskelbti duomenys.Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuras (UNHCR) pranešė, kad iš Ukrainos jau pasitraukė 4 215 047 žmonės – 38 646 daugiau nei ankstesnę parą.„Humanitariniai poreikiai auga su kiekviena minute, nes vis daugiau žmonių bėga nuo karo Ukrainoje“, – nurodė JT Tarptautinė migracijos organizacija (TMO).Organizacijos duomenimis, be ukrainiečių pabėgėlių iš šalies taip pat išvyko beveik 205,5 tūkst. kitų šalių piliečių, gyvenusių, studijavusių ar dirbusių Ukrainoje.TMO tyrimo kovo 16 dienos duomenimis, pačioje Ukrainoje dabar yra 6,48 mln. žmonių, kurie buvo priversti palikti savo namus.Iki vasario 24 dieną Rusijos pradėtos invazijos Ukrainos kontroliuojamuose regionuose – neskaičiuojant Rusijos aneksuoto Krymo ir prorusiškų separatistinių regionų šalies rytuose – gyveno 37 mln. žmonių.Apie 90 proc. iš Ukrainos išvykusių pabėgėlių yra moterys ir vaikai. Karinei tarnybai tinkamiems 18–60 metų amžiaus vyrams negalima išvykti iš šalies.Krizė itin neproporcingai paveikė vaikus. JT vaikų agentūra UNICEF kovo pabaigoje skelbė, kad namus buvo priversti palikti daugiau kaip pusė iš maždaug 7,5 mln. šalies vaikų – pustrečio milijono teko palikti namus šalies viduje, o du milijonai išvyko iš šalies.

Raudonajam Kryžiui vėl nepavyko pasiekti MariupolioNauji Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto bandymai pasiekti apgultą Mariupolį pirmadienį vėl žlugo, CNN sakė atstovas spaudai.„Dėl saugumo sąlygų mūsų komandai šiandien nepavyko pasiekti Mariupolio“, – teigiama pranešime.Komanda jau nuo šeštadienio bando patekti į miestą, kad suteiktų reikalingą humanitarinę pagalbą ir palengvintų civilių, įstrigusių mieste, kuris buvo pagrindinis Rusijos bombardavimo taikinys, evakuaciją.

„Artėja kažkas baisaus“Rytiniame Kramatorsko mieste moterys, vaikai ir senyvi žmonės stengiasi traukiniais išvažiuoti iš Donbaso regiono.„Sklinda gandai, kad artėja kažkas baisaus, – sakė savanorė Svitlana, padedanti žmonėms traukinių stoties platformoje.Rusija padvigubino pastangas užimti teritorijas Ukrainos pietuose ir rytuose, įskaitant sekmadienį surengtus kelis smūgius strategiškai svarbiam Juodosios jūros uostamiesčiui Odesai. Maskva nurodė, kad taikėsi į naftos perdirbimo įmonę ir degalų bazes.„Mus pažadino pirmasis sprogimas – tuomet pamatėme žybsnį padangėje, paskui dar vieną ir dar. Pamečiau skaičių“, – AFP pasakojo 22 metų vietos gyventojas Mykola.Šiaurės rytiniame Charkivo mieste septyni žmonės žuvo ir dar 34 buvo sužeisti sekmadienį per Rusijos pajėgų smūgį viename gyvenamajame rajone, sakoma vietos prokuratūros pranešime.Jungtinės Karalystės gynybos ministerija nurodė, kad pastarasis Rusijos veiksmų ore suaktyvėjimas yra sutelktas pietryčių Ukrainoje, ir pridūrė, kad įnirtingos kautynės tęsiasi smarkiai sugriautame ir apsuptame Mariupolio uostamiestyje.„Miestas toliau patiria intensyvius, beatodairiškus smūgius“, – sakoma ministerijos „Twitter“ žinutėje.JT vyriausiasis humanitarinių reikalų pasiuntinys Martinas Griffithsas turėtų atvykti į Kyjivą po sekmadienį surengto vizito Maskvoje, mėginant sustabdyti kautynes.Pirmadienį taip pat turėtų būti atnaujintos taikos derybos vaizdo ryšiu, bet Rusijos delegacijos vadovas Vladimiras Medinskis sakė, kad aukščiausio lygio susitikimą, kuriame dalyvautų V. Zelenskis ir V. Putinas, organizuoti dar per anksti.Pasak jo, Kyjivas perėjo prie „realistiškesnio“ požiūrio, kalbant apie Ukrainos neutralumą ir nebranduolinį statusą, bet dar nėra parengtas susitarimo projektas, kuris galėtų būti pateiktas pasirašyti per viršūnių susitikimą.Ukraina pasisiūlė atsisakyti siekio įstoti į NATO ir oficialiai pasiskelbti neutralia valstybe, jeigu užsitikrintų Vakarų šalių saugumo garantijas.Kyjivas taip pat siūlė laikinai atidėti Rusijos 2014 metais aneksuoto Krymo klausimą, taip pat sprendinį dėl dviejų separatistinių teritorijų Donbase, kurias Maskva pripažino nepriklausomomis valstybėmis.V. Medinskis sakė, kad Rusijos pozicija dėl Krymo ir Donbaso „išlieka nepakitusi“.

Zelenskis lankosi Bučoje Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį lankosi Bučoje, pasirodant vis daugiau įrodymų apie Rusijos pajėgų įvykdytus žiaurumus šiame mieste netoli Kyjivo. V. Zelenskis kalbėjosi su vietos gyventojais ir pakartojo, kad Rusija Ukrainoje vykdė karo nusikaltimus ir genocidą, rašo BBC. Žurnalistų paklaustas, ar su Rusija dar įmanoma diskutuoti apie taiką, Zelenskis atsakė: „Taip, Ukraina turi gyventi taikoje. Mes esame XXI amžiuje. Mes tęsime diplomatines ir karines pastangas.“

Sumų srityje išvaduotos visos gyvenvietėsUkrainos Sumų srities gubernatorius pranešė, kad Rusijos kariai nebeužima jokių gyvenviečių Sumų srityje, skelbia „Sky News“.Dmitrijus Živytskis sakė, kad rusų pajėgos daugiausia pasitraukė, o likusius dalinius išstuminėjo Ukrainos kariai.Pasak gubenatoriaus, Rusijos kariai regione, kuris ribojasi su Baltarusija, paliko daug technikos.

Charkive per apšaudymą žuvo 7 žmonės, 34 buvo sužeistiSeptyni žmonės žuvo, o mažiausiai 34 buvo sužeisti, įskaitant tris vaikus, sekmadienį atnaujinus Charkivo apšaudymą, pranešė Ukrainos pareigūnai.Ukrainos generalinė prokuratūra pirmadienį „Telegram“ paskelbė, kad po atakos, įvykusios apie 18 val. vietos laiku, vyksta tyrimas.Teigiama, kad Rusijos pajėgos apšaudė gyvenamuosius pastatus Charkivo Slobidskio rajone.

Ukrainos pietuose Rusijos pajėgoms atakuojant du miestus žuvo aštuoni žmonės Pietų Ukrainoje sekmadienį Rusijos pajėgoms atakuojant du miestus žuvo aštuoni žmonės ir dar 34 buvo sužeisti, pranešė Kyjivo prokurorai, o Vakarai perspėjo Maskvą dėl sankcijų griežtinimo atsakant į civilių gyventojų žudymą. Rusijos ginkluotosios pajėgos užpuolė Očakivo ir Mykolajivo miestus. Artilerijos smūgiai apgriovė gyventojų namus, sugadino transporto priemonių ir civilinės infrastruktūros“, – pirmadienį sakoma Ukrainos generalinio prokuroro pranešime.„Priešui vykdant apšaudymą žuvo septyni Očakivo gyventojai, dar 20 buvo sužeista. Mykolajivo mieste žuvo vienas žmogus, 14 buvo sužeista, tarp jų vienas vaikas“, – priduriama jame.Mykokajivo srities karinės administracijos vadovas Vitalijus Kimas sekmadienį pranešė, kad per priešo atakas Mykolajive žuvo vienas žmogus.Pekeliui į Odesą esantį Juodosios jūros Mykolajivo uostamiestį Rusijos kariuomenė smarkiai atakavo nesėkmingai mėgindama jį užimti invazijos į Ukrainą pradžioje.Praėjusio mėnesio pabaigoje Rusijos raketai pataikius į regiono administracijos pastatą žuvo 36 žmonės.Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas paragino įvesti naujų sankcijų Maskvai po pranešimų apie jos pajėgų vykdytus žiaurumus netoli Kyjivo esančioje Bučoje.

Ukrainos duomenimis, nuo karo pradžios jau nukauta apie 18 300 Rusijos kariųNuo invazijos pradžios vasario 24-ąją Ukrainoje jau nukauta apie 18 300 Rusijos karių. Tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas, kuriuo remiasi portalas „Ukrinform“.Be to, Generalinio štabo duomenimis, Rusija neteko 647 tankų, 1 844 šarvuočių, 330 artilerijos sistemų, 107 daugkartinio paleidimo raketų sistemų, 54 oro gynybos sistemų, 147 lėktuvų, 134 sraigtasparnių, 1 273 transporto priemonių, 7 laivų, 76 degalų cisternų, 92 dronų ir 25 specialiosios technikos vienetų.Šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiančios intensyvios kautynės.

Okupantai apšaudo Mykolajivą: meras parodė ligoninės naikinimo video įrašąSekmadienį, balandžio 3 d., Rusijos Federacijos kariuomenė apšaudė Mykolajivą: buvo apgadinta viena iš vietos ligoninių.Apie tai pranešė Mykolajivo meras Aleksandras Senkevičius.Miesto meras savo puslapyje socialiniame tinkle parodė, kaip dabar atrodo vienos miesto ligoninių ginekologijos skyrius. Vaizdo įraše išdaužti langai, apgadinti baldai ir įranga.„Laimė, nei gydytojai, nei pacientai nenukentėjo. Kai jums pasakys apie denacifikaciją, prisiminkite ir šį vaizdo įrašą“, – pabrėžė jis.Rusai sekmadienį, balandžio 3 d., apšaudė Mykolajivą ir Očakivą. Rusų žudikai sužeidė ir mirtinai sužeidė vietos gyventojus. Mykolajivo srities gubernatorius Vitalijus Kimas pažymėjo, kad į ligoninę buvo Tvežta 14 žmonių, 11 – iš jų hospitalizuoti, tarp kurių buvo 15 metų vaikas. Vėliau vienas žmogus mirė.Kaip pranešama, balandžio 4-osios naktį rusai ryte surengė kelias raketų atakas prieš Mykolajivą. Apie nukentėjusius ir aukas informacijos nėra.https://twitter.com/senkevich_alex/status/1510886498496823298?ref_src=twsrc%5Etfw

Ternopilyje Ukrainos ginkluotosios pajėgos sutrukdė priešo oro atakąPraėjusią naktį Ukrainos ginkluotosios pajėgos virš Ternopilio neutralizavo ore esantį priešo objektą.Tai per trumpąją spaudos konferenciją pranešė srities karinės administracijos pirmininkas Vladimiras Trušas.„Įvyko pirmasis per karą priešo atskridimas, kurį neutralizavo Ukrainos ginkluotosios pajėgos. Skeveldros pataikė į vieną iš infrastruktūros objektų, kuris dabar yra apleistos būklės. Valstybinės ekstremalių situacijų tarnybos ir policijos specialistai atlieka skeveldrų atpažinimą vietoje. Aukų ar sužeistųjų nėra“, – sakė V. Trušas.Kaip pranešama, per dieną prieš Ternopilyje paskelbtą naktinį pavojaus signalą pasigirdo sprogimas. Vandens ir elektros tiekimas tęsiamas įprastu režimu.

Gubernatorius: dalis Rusijos karių liko Černihivo regione Dalis Rusijos karių pirmadienį liko Černihivo regione po to, kai atsitraukė iš pagrindinio regiono miesto, sakė regiono gubernatorius Viačeslavas Chausas, rašo „The Guardian“.Rusija praėjusią savaitę pareiškė smarkiai sumažinsianti karinę veiklą aplink Černihivą ir Ukrainos sostinę Kyjivą.

Ukraina: Luhansko srityje pastebėtas žymus Rusijos pajėgų padidėjimasLuhansko regiono karinės administracijos vadovas Serhijus Haidajus pirmadienį sakė, kad Rusijos kariuomenė regione kaupia daug karių ir karinės technikos, akivaizdžiai ruošdamasi puolimui, rašo CNN.„Taip, galiu patvirtinti, kad yra daug karių ir karinės technikos, kuri ruošiasi dideliam veržimuisi [Luhansko srityje]“, – sakė jis, kalbėdamas per nacionalinę televiziją.„Šią naktį Rubižnėje buvo bandoma prasiveržti, mūsų gynėjai atrėmė puolimą. Mes laikomės, bet matome, kad karių yra daug“, – kalbėjo jis.Rusijos remiamų separatistų Donecko ir Luhansko „liaudies respublikų“ lyderiai anksčiau paskelbė apie „visišką mobilizaciją“ savo kontroliuojamose teritorijose.S. Haidajus teigė, kad mobilizacija vyksta, bet pridūrė, kad naujai mobilizuoti naujokai – nepatyrę ir „naudojami kaip patrankų mėsa“.

ES skubiai rengia tolesnes sankcijas Rusijai Europos Sąjunga (ES) „griežčiausiais įmanomais žodžiais“ smerkia Ukrainos Bučos miestelyje įvykdytus žiaurumus ir skubia“ rengia tolesnes sankcijas Rusijai. Tai pareiškė ES užsienio reikalų įgaliotinis Josepas Borrellis, kurį cituoja portalas „Sky News“.J. Borrellis bloko vardu paskelbė pranešimą, kuriame teigiama: „ES griežčiausiais įmanomais žodžiais smerkia Rusijos ginkluotųjų pajėgų įvykdytus žiaurumus daugelyje prieš tai okupuotų Ukrainos miestų. Šiurpūs daugelio civilių aukų bei civilinės infrastruktūros naikinimo vaizdai parodo tikrąjį Rusijos brutalaus agresijos karo prieš Ukrainą ir jos žmones veidą.“Pasak J. Borrellio, dėl šių žiaurumų atsakingos Rusijos valdžios institucijos. ES diplomatijos vadovas kartu išreiškė visapusišką ES paramą Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) inicijuotam tyrimui dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmogiškumui, taip pat Jungtinių Tautų (JT) tyrimui.J. Borrellis nurodė, kad už karo nusikaltimus atsakingi asmenys, įskaitant vyriausybės pareigūnus ir generolus, bus patraukti atsakomybėn. „ES toliau tvirtai palaikys Ukrainą ir skubos tvarka parengs tolesnes sankcijas Rusijai“, – pridūrė jis.

Okupantai blokuoja autobusų kolonas iš Berdiansko: nenori išleisti bet kokio amžiaus vyrųOkupantai iš Rusijos prie Vasilivkos blokuoja autobusų kolonas iš Berdiansko į Zaporižią.Tai pranešė Zaporižios miesto tarybos sekretorius Anatolijus Kurtevas.Anot jo, rusų okupantai taip elgiasi, nes nenori praleisti bet kokio amžiaus vyrų. Užtat moterys nesutinka palikti savo vyrų. Be to, kiekviename patikros punkte Rusijos Federacijos kariuomenė verčia žmones visiškai iškrauti visus daiktus iš autobusų.„Tai dar vieni nusikaltimai prieš civilius gyventojus. Jie tikrai bus dokumentuoti ir nubausti. Kiekvienas teroristas, kiekviena būtybė, kuri tyčiojasi iš Ukrainos žmonių, bus atsakinga už savo veiksmus“, – pabrėžė miesto tarybos atstovas.Kaip pranešama, okupuotoje Zaporižios teritorijoje okupantai prie žmonių būstų palieka ginklus ir įrangą. Pažymima, kad rusai užsiima maroderiavimu ir plėšimais. Taip jie bando pagerinti savo finansinę padėtį vadinamųjų „trofėjų“ sąskaita.

Masinis kapas Bučoje atsirado dar kovo 10-ąjąBučoje masinėse kapavietėse rasta apie 280 mirusių vietos gyventojų.Privati ​​amerikiečių įmonė „Maxar Technologies“ pranešė, kad pirmieji masinio kapo požymiai Bučos prie Andriejaus pašauktojo ir visų šventųjų cerkvės palydovinėse nuotraukose užfiksuoti dar kovo 10 d.Apie tai rašo „Reuters“.Kovo 10 d. palydovinė nuotrauka rodo, kad cerkvės teritorijoje pradėti pirmuieji masinio kapo kasimai.Kovo 31 dienos palydovinėje nuotraukoje pietvakarinėje teritorijos dalyje prie bažnyčios matyti laidojimo vieta su maždaug 13,7 metro ilgio grioviu.„Reuters“ rašo, kad agentūra negalėjo iš karto patikrinti vaizdo.Primename, kad visą Kyjivo sritį, kuri buvo laikinai okupuota Rusijos, išlaisvino Ukrainos ginkluotosios pajėgos. Kai Ukrainos kariai, žurnalistai ir gydytojai pateko į išvaduotus nuo okupantų miestus, tai, ką jie pamatė, šokiravo – įsibrovėliai Ukrainos teritorijoje surengė genocidą. Rusai plėšė žmonių namus ir ten kėlė riaušes, degino namus ir automobilius, marino civilius gyventojus badu, kankino, žudė ir prievartavo. Vien tik Bučoje, Kijevo srityje, okupantai žiauriai nužudė mažiausiai 300 civilių.Ukraina prašo Tarptautinio baudžiamojo teismo atvykti į Kyjivo sritį rinkti įrodymų apie Rusijos nusikaltimus: užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba paskelbė apie Rusijos kariuomenės įvykdytas žudynes, kankinimus, plėšimus ir prievartavimus.Rusijos gynybos ministerija sureagavo į siaubingas civilių žudynes netoli Kyjivo. Jų pranešime laikoma, kad „kai kuriuos nusikaltimus padarė ne Rusijos kariai“.

Iš Ukrainos į Lenkiją jau pasitraukė beveik 2,5 mln. žmoniųNuo Rusijos invazijos pradžios iš Ukrainos į Lenkiją jau pasitraukė 2 481 000 žmonių, Lenkijos sienos apsaugos tarnybą cituoja BBC.Tačiau pastarosiomis savaitėmis atvykėlių skaičiai kur kas sumažėjo. Sekmadienį sieną kirto 22 300 žmonių – 6 proc. mažiau nei šeštadienį ir gerokai mažiau nei kovo 6-ąją, kai atvyko 142 300 pabėgėlių. Prieš karo pradžią Lenkijos sieną kasdien kirsdavo vidutiniškai po 16 800 žmonių.Taip pat pranešama apie didėjančius į Ukrainą vykstančių žmonių skaičius. Pasak Lenkijos pasieniečių, nuo karo pradžios į Ukrainą iš Lenkijos išvyko 457 tūkst. žmonių, o vien sekmadienį tai padarė 15 tūkst. žmonių.Kai kurie iš Ukrainos pasitraukę žmonės jau išvyko iš Lenkijos. Varšuvos universiteto migracijos tyrimų profesoriaus Maciejaus Duszczyko skaičiavimu, Lenkijoje liko apie 1,3–1,4 mln. žmonių iš Ukrainos.

Į Donbasą perkeliami Rusijos „Vagner“ samdiniai Jungtinės Karalystės gynybos ministerija praneša, kad Rusijos kariai ir „Vagner“ samdiniai perkeliami į Donbaso regioną, rašo „Sky News“.„Rusijos kariai ir toliau persitvarko, perorientuodami puolimą į Donbaso regioną Ukrainos rytuose“, – sakoma naujausiame ministerijos žvalgybos pranešime.JK anksčiau skelbė, kad „Vagner“, tikėtina, dislokuos daugiau nei 1000 samdinių, įskaitant aukštesniuosius vadovus, kurie dalyvaus kovinėse operacijose.

Pirmadienį atidaromas Kyjivą ir Černihivą jungiantis greitkelisNuo pirmadienio ryto veikiausiai vėl bus galima gabenti pagalbos krovinius tarp Ukrainos Kyjivo ir Černihivo miestų.10 val. vietos laiku abiem kryptimis atidaromas šiuos miestus jungiantis greitkelis, socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbė Černihivo srities gubernatorius Viačeslavas Čausas. Pasak jo, bus taikomas penkių tonų svorio limitas, o kai kur galimos spūstys.Praėjusią savaitę po derybų su Ukraina Rusija sutiko gerokai sumažinti savo karinį aktyvumą prie Kyjivo ir Černihivo. NATO ir Ukraina teigia, kad tai yra priedanga Rusijos karių pergrupavimui. Šį savaitgalį visą pasaulį apskriejo vaizdai iš Kyjivo priemiesčio Bučos, kur po rusų karinių pajėgų pasitraukimo buvo aptikti šimtų civilių lavonai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apkaltino Rusijos karius genocidu.Jungtinių Tautų (JT) duomenimis, nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios vasario 24-ąją šalyje jau žuvo 1 417 civilių, tarp jų – 121 vaikas. Sužeisti dar mažiausiai 2 038 žmonės. Pasak JT, tikrieji skaičiai gali būti gerokai didesni, nes duomenų rinkimą sunkina besitęsiančios intensyvios kautynės.

Karas Ukrainoje jau pražudė 161 vaikąNuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios šalyje jau žuvo 161 vaikas, remdamasis Ukrainos generaline prokuratūra, praneša portalas „Ukrinform“.Anot prokuratūros, dar 264 vaikai patyrė sužeidimų.

Kuleba: planuojamos naujos ES sankcijos Rusijai - nepakankamosUkrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba mano, kad naujos ES sankcijos Rusijai bus „nepakankamos“.D. Kuleba teigė matęs planuojamą penktąjį ES baudžiamųjų priemonių projektą ir, pasak jo, „dabartinė jų formuluotė yra nepakankamas atsakas į Rusijos nusikaltimus ir Rusijos agresiją“.„ES sankcijos turi būti sugriežtintos“, – sakė ministras sekmadienį tiesioginėje transliacijoje socialiniame tinkle „Twitter“.Jis ypač ragino įvesti embargą Rusijos naftai, dujoms ir anglims, uždaryti ES uostus Rusijos laivams bei prekėms ir pašalinti dar likusius Rusijos bankus iš SWIFT tarpbankinės komunikacijos sistemos.D. Kuleba paragino ir Didžiojo septyneto (G7) šalis įgyvendinti tokias pat priemones.„Pamatęs vaizdus iš Bučos, pagalvojęs apie visas Ukrainos civilių gyventojų kančias, negaliu mandagiai „raginti“ ir „skatinti“, galiu tik reikalauti“, – sakė D. Kuleba.

Meras: sunaikinta 70 proc. ČernihivoPo Rusijos kariuomenės atakų sunaikinta 70 proc. Ukrainos Černihivo miesto, teigia jo meras Vladyslavas Atrošenka.„Padariniai yra rimti, kaip ir Bučoje ir Charkive bei galimai Mariupolyje“, – V. Atrošenką cituoja portalas „Ukrajinska Pravda“. Jis nurodė, kad dėl šildymo, miesto biudžeto ir vietos ekonomikos nerimauja tiek pat, kiek ir dėl oro antskrydžių.Černihive esama daugybės viduramžių bažnyčių ir vienuolynų, Ukraina prieš karą siekė, kad miesto centras būtų įtrauktas į Pasaulio paveldo sąrašą. Prieš Rusijos invaziją čia gyveno daugiau kaip 285 tūkst. žmonių.

Britų žvalgybos vadovas: egzekucijos Ukrainoje – ne atsitiktinės, jas Putinas planavoBritų slaptosios žvalgybos tarnybos MI6 vadovas Richardas Moore’as nurodė, kad Vladimiro Putino įsiveržimo į Ukrainą planuose buvo ir egzekucijos, kurias turėjo vykdyti kareiviai ir žvalgybos tarnybų darbuotojai. Apie tai jis pranešė tviteryje, atsakęs į Jungtinės Karalystės (JK) užsienio reikalų ministrės Liz Truss žinutę.L. Truss pareiškė, kad kaltuosius dėl žvėriškų žudynių Bučoje, Irpinėje ir kituose Ukrainos miestuose būtina patraukti baudžiamojon atsakomybėn.„Putino režimui nebus leista nuslėpti savo kaltės dėl šių žiaurumų“, – pažymėjo ji.Anot R. Moore’o, britų žvalgyba žinojo, kad egzekucijos buvo Rusijos Federacijos (RF) prezidento planų dalis.„Žinojome, jog Putino įsiveržimo į Ukrainą planuose buvo egzekucijos, be teismo sprendimo vykdomos jo kareivių ir specialiųjų tarnybų. Iš išlaisvintų rajonų gaunama informacija apie nužudytus civilius kelia siaubą ir baimę“, – parašė jis.

Ukraina: Rusija pradėjo slaptą mobilizacijąRusijos Federacija pradėjo slaptą mobilizaciją ir planuoja į karą su Ukraina įtraukti dar apie 60 tūkst. žmoniųTokia informacija balandžio 4 d. ryte buvo nurodyta Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo suvestinėje.Priešas planuoja naujus padalinius aprūpinti pasenusia technika, kuri nebuvo eksploatuojama ištisus dešimtmečius.Remiantis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo duomenimis, Rusijos Federacijos (RF) valdžia pradėjo slaptą rezervistų mobilizaciją, kad juos paruoštų karui. Pirmenybė teikiama kovinės patirties turintiems asmenims. Mobilizuojami eiliniai, seržantai ir aukštesnio rango karininkai. Slapta mobilizuojami atskirų regionų gyventojai: Krasnodaro krašto ir Permės krašto bei Dagestano, Ingušijos ir Kalmukijos respublikų.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas pažymėjo, kad pagrindiniu rezervistus motyvuojančiu veiksniu išlieka materialinė paskata. Rusijos gyventojai taip pat yra įsitikinę, kad karo su Ukraina dalyviai savo materialinę padėtį gali pagerinti vadinamųjų „trofėjų“ sąskaita, t. y. plėšikavimu ir marodieriavimu. RF karinė vadovybė tikisi mobilizuoti maždaug 60 tūkst. žmonių.„Aprūpinimas ginkluote ir karine technika bus atliekamas naudojant pasenusią įrangą. Kai kurie karinės technikos vienetai bazėse ir sandėliuose laikomi jau daugiau nei 30 metų“, – teigiama suvestinėje.

Balandžio 4 d. rytą Rusijos kariai surengė keletą raketų atakų prieš Mykolajivą.Apie tai „Telegram“ paskelbė miesto meras Aleksandras Senkevičius.Jis paprašė vietinių gyventojų neviešinti jokių nuotraukų ar vaizdo įrašų, kol to nepadarys oficialūs šaltiniai.

„Human Rights Watch“ aptiko įrodymų apie karo nusikaltimus UkrainojeŽmogaus teisių organizacija „Human Rights Watch“ (HRW) sekmadienį paskelbė, kad aptiko įrodymų apie Rusijos kariuomenės įvykdytus karo nusikaltimus prieš Ukrainos civilius. Tai praneša portalas „Sky News“.HRW nurodė, kad tokių atvejų užfiksuota Černihive, Charkive ir Kyjive. „Šie atvejai prilygsta nenusakomam, tyčiniam žiaurumui ir smurtui prieš Ukrainos civilius“, – teigė HRW Europos ir Vidurio Azijos padalinio vadovas Hughas Williamsonas ir pridūrė, kad jie turi būti tiriami kaip karo nusikaltimai.Pasak H. Williamsono, tarp jų – vienas pakartotinio išprievartavimo atvejis, du egzekucijos atvejai ir dar keli neteisėto smurto ir grasinimų civiliams atvejai. „Kariai taip pat susiję su civilių turto plėšimu, įskaitant maistą, rūbus ir malkas. Tai įvykdę žmonės atsakingi už karo nusikaltimus“, – pridūrė jis.

Karo aukų skaičius išaugo iki 3 455: 1 417 civilių žuvo, iš jų 121 vaikas; 2 038 sužeistųjų, iš jų 171 vaikas. Daugiausia nukentėjusiųjų dėl apšaudymo ir oro antskrydžių.https://twitter.com/UNHumanRightsUA/status/1510701799614910466?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1510701799614910466%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.15min.lt%2Fnaujiena%2Faktualu%2Fpasaulis%2Fukraina-live-57-1662108

Zelenskis: žiaurumai Bučoje dar gali būti pranoktiUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis baiminasi, kad Rusijos karių vis dar kontroliuojamose srityse „gali įvykti dar baisesnių dalykų“ nei Bučoje.„Nes toks yra į mūsų šalį įžengusios Rusijos kariuomenės būdas. Jie yra žvėrys, kurie nemoka elgtis kitaip“, – sekmadienio vakarą vaizdo kreipimesi teigė V. Zelenskis. Jis tikino norįs, kad kiekvieno rusų kario motina pamatytų nužudytųjų lavonus Bučoje ir kituose Ukrainos miestuose.„Kuo jie nusikalto? Kodėl jie buvo nužudyti? Kuo nusikalto vyras, gatve važiavęs dviračiu?“ – klausė V. Zelenskis. – Kodėl buvo kankinami paprasti civiliai, gyvenę paprastame taikiame mieste? Kodėl moterys buvo smaugiamos, o iš jų ausų lupami auskarai? Kaip jie gali prievartauti moteris ir tada nužudyti jas jų vaikų akivaizdoje? Išniekinti jų kūnus net ir po jų mirties? Kodėl jie pervažiavo jų kūnus tankais? Ką Buča padarė Rusijai?“Visą pasaulį apskriejo nuotraukos iš netoli Kyjivo išsidėsčiusio nedidelio Bučos miestelio, kur po Rusijos karių pasitraukimo gatvėse buvo rasti daugybės civilių lavonai. Ukraina teigia, kad dėl to kalti miestą prieš tai okupavę Rusijos kariai. Maskva atsakomybės kratosi.V. Zelenskis pridūrė, kad Bučoje turėtų apsilankyti buvusi Vokietijos kanclerė Angela Merkel ir buvęs Prancūzijos prezidentas Nicolas Sarkozy ir pažiūrėti į savo žlugusios politikos Rusijos atžvilgiu padarinius. „Kviečiu ponią A. Merkel ir poną N. Sarkozy atvykti į Bučą ir pažiūrėti, ką lėmė 14 metų vykdyta nuolaidžiavimo politika“, – teigė V. Zelenskis.2008 metais NATO šalys svarstė priimti Ukrainą į Aljansą, tačiau dėl Rusijos tokio žingsnio atsisakė.

Žiniasklaida: Odesoje nugriaudėjo dar keli sprogimaiSekmadienio vakarą Ukrainos Odesos mieste nugriaudėjo dar keli sprogimai, praneša BBC.Šio strategiškai svarbaus miesto vadovybė dar nepatvirtino šių vietos žiniasklaidos ir agentūros „Reuters“ liudininko pranešimų.Odesa sekmadienio rytą buvo apšaudyta raketomis. Pasak vieno Ukrainos pareigūno, šios raketos pataikė į „kritinę infrastruktūrą“, tačiau žmonės nenukentėjo. Rusija vėliau pareiškė, kad šios atakos metu taikėsi į degalų talpyklas, kuriomis naudojosi Ukrainos karinės pajėgos.

Ukraina teigia, kad Rusijos kariai pradėjo trauktis iš SumųRusijos kariai pradėjo trauktis iš Ukrainos Sumų srities, pranešė vietos pareigūnai.Tačiau, pasak srities karinės administracijos vadovo Dmytro Žyvytskio, dar per anksti teigti, kad ji buvo išvaduota.D. Žyvytskio teigimu, praėjusią savaitę čia buvo fiksuojamas didelis Rusijos kariuomenės buvimas ir įvykdyta daugybė atakų prieš civilius.