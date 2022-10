Prieš sprogimus, įvykusius maždaug 6 val. 35 min. ir 6 val. 45 min. vietos (ir Lietuvos) laiku, aidėjo oro pavojaus sirenos.

Kyjivo meras Vitalijus Klyčko patvirtino, kad miesto centre griaudėjo sprogimai.

Pranešama, kad Ukrainos sostinę, kaip ir lygiai prieš savaitę, apšaudė Rusija.

Rusijos karas prieš Ukrainą

Ukrainos pajėgų vadovybė: rusai mėgina pereiti į puolimą Bachmuto ir Avdijivkos kryptimisRusijos pajėgos mėgina pereiti į puolimą Bachmuto ir Avdijivkos kryptimis, teigiama Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pranešime, paskelbtame socialiniame tinkle „Facebook“ pirmadienį anksti ryte.Jame pažymima, kad „priešas“ bando išlaikyti užimtas teritorijas, sustabdyti Ukrainos gynybos pajėgų veiksmus tam tikromis kryptimis ir pereiti į puolimą Bachmuto ir Avdijivkos kryptimis.Rusai apšaudo Ukrainos pozicijas palei visą kontaktinę liniją, stiprina savo gynybines pozicijas ir linijas tam tikromis kryptimis, vykdo oro žvalgybą, smogia į ypatingos svarbos infrastruktūros objektus ir civilių namus, pažeisdamas tarptautinės humanitarinės teisės normas, karo įstatymus ir papročius, sakoma pranešime.Per praėjusią parą rusų pajėgos surengė du raketų smūgius, 26 oro smūgius, daugiau kaip 80 apšaudymų iš reaktyvinės salvinės ugnies sistemų. Buvo smogta daugiau kaip 20 gyvenviečių, įskaitant Bilopilią Sumų regione, Slovjanską, Pavlivką, Novosilką Donecko regione, Marhanecą Dniepropetrovsko regione, Pravdynę ir Bilohirką Chersono regione. Priešas atakavo Mykolajivą 15 dronų kamikadzių, 11 iš jų numušė Ukrainos gynėjai.

Dronų ataka Kyjive trunka jau ilgiau nei dvi valandas.Ukrainos sostinėje 06.23 val. paskelbtas oro pavojus, gyventojų prašoma likti slėptuvėse. Visą šį laiką Kyjive girdisi priešlėktuvinės gynybos sistemos ir šaunamieji ginklai, kuriais siekiama numušti dronus kamikadzes „Shahed-136“.Kaip pranešė Vidaus reikalų ministerijos vadovo patarėjas Antonas Heraščenka, Kyjive iranietiškas dronas pataikė į kelių aukštų daugiabutį. Oro pavojus neatšauktas, likite slėptuvėse, įspėjami gyventojai.A. Heraščenka patvirtino, kad Kyjive ataka įvykdyta geležinkelio stotyje. Anot jo, dronų tikslas buvo vienas iš svarbiausios infrastruktūros objektų netoli geležinkelio stoties. Pataikė „šalia to objekto“, tačiau jis funkcionuoja. Apgadintas pastatas, šalia kurio pataikė dronas.

Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Heraščenka pranešė, kad iranietiški dronai Kyjive pataikė į gyvenamąjį namą. Sostinės gyventojams patariama likti slėptuvėse.https://t.me/UAonlii/39824

Pranešama ir apie smūgius Odesai.

„The Guardian" skelbia apie dar daugiau atakų dronais kamikadzėmis. Reporteris Danielis Boffey pranešė, kad Kyjive nugriaudėjo mažiausiai 9 sprogimai.https://t.me/ru2ch_news/58186

Kyjivo meras Vitalijus Klyčko socialiniame tinkle paviešino nuotrauką, kurioje užfiksuotos drono kamikadzės liekanos po atakos Ukrainos sostinėje.https://twitter.com/Vitaliy_Klychko/status/1581875037191036928

Ukrainos pajėgos per valandą sunaikino 11 iranietiškų dronų kamikadziųUkrainos pajėgos sekmadienio vakarą per valandą sunaikino 11 iranietiškų dronų kamikadzių „Shahed-136“, per platformą „Telegram“ pranešė ukrainiečių oro pajėgos.Pranešime nurodoma, kad Ukrainos pietuose buvo vėl surengta dronų kamikadzių „Shahed-136“ ataka ir kad nuo 21 val. 30 min. iki 22 val. 30 min. (ir Lietuvos laiku) oro pajėgos sunaikino devynis dronus.Dar po vieną droną sunaikino Nacionalinė gvardija ir sienų apsaugos tarnyba.Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo vakaro pranešime informavo, kad Donbase labai sunkūs mūšiai vyksta Soledare ir Bachmute.

Rusija smogė raketomis Sumų regione: pataikė į infrastruktūrą, yra aukųPirmadienį Rusija vėl smogė Sumų regionui. Nuo smūgių nukentėjo infrastruktūrą, jau žinoma ir apie sužeistus žmones.Tai savo „Telegram“ kanale paskelbė Sumų regioninės valstybės administracijos pirmininkas Dmytro Zhyvitskis.„Romenskio rajonas. Raketų smūgis į ypatingos svarbos infrastruktūros objektus po 5 val. ryto. Yra aukų. Išsami informacija vėliau“, – rašė jis.

ES užsienio reikalų ministrai patvirtins karinę pagalbą UkrainaiLiuksemburge pirmadienį susitiks Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai, kad pasirašytų susitarimą dėl karinio mokymo misijos Ukrainai ir, tikėtina, didesnės finansinės karinės pagalbos.Praėjusią savaitę ES ambasadoriai jau pritarė ES karinio mokymo misijai Ukrainos kariams, o dabar ministrai turi oficialiai patvirtinti šią iniciatyvą.Ministrai taip pat turėtų paremti dar 500 mln. eurų (486,9 mln. JAV dolerių) karinės pagalbos, todėl bendra nuo Rusijos invazijos pradžios vasario mėnesio skirta suma pasieks 3,1 mlrd. eurų.ES užsienio reikalų vadovas Josepas Borrellis neseniai paragino skirti daugiau lėšų ginklams ir kitai karinei įrangai, kuri būtų tiekiama Ukrainai.

Pirmadienio rytą Kyjive pasigirdo du sprogimaiPraėjus lygiai savaitei po Rusijos smūgių Ukrainos sostinei, pirmadienio rytą Kyjive vėl pasigirdo du sprogimai, pranešė AFP žurnalistai.Prieš pat du sprogimus, kurie įvyko apie 6.35 ir 6.45 val. ryto, sukaukė oro pavojaus sirenos.V. Klyčko teigimu, vienas sprogimas įvyko Ševčenkos rajone, sostinės centre. „Visos tarnybos vyksta į vietą. Daugiau – vėliau. Perspėjimas apie oro antskrydį tęsiasi. Likite slėptuvėse!“ – ragino V. Klyčko. Netrukus pranešta ir apie antrąjį sprogimą.Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Andrejus Jermakas sakė, kad sostinę Rusijos pajėgos užpuolė dronais kamikadzėmis.„Rusai galvoja, kad tai jiems padės, bet tokie veiksmai yra kaip agonija. Mums reikia kuo greičiau daugiau oro gynybos sistemų. Neturime laiko lėtam veiksmui. Daugiau ginklų, skirtų apsaugoti dangų ir sunaikinti priešą. Taip ir bus“, – sakė A. Jermakas.Spalio 10 ir 11 dienomis Rusijos kariai masiškai puolė Ukrainą, nukentėjo ir Kijevas, kuriame per apšaudymus žuvo šeši žmonės.https://twitter.com/dansabbagh/status/1581868453270417410

Tiek NATO, tiek Rusija surengs savo planuojamas branduolines pratybasTiek NATO, tiek Rusija ketina vykdyti ilgai planuotas savo branduolinių pajėgų pratybas.Pentagonas ir JAV žvalgybos bendruomenė stebi bet kokį branduolinių ginklų judėjimą į Rusiją per pratybas, kurios, JAV pareigūnų teigimu, planuojamos surengti iki mėnesio pabaigos.Vienas aukšto rango Pentagono pareigūnas CNN sakė, kad Rusijos branduolinė retorika, taip pat sprendimas rengti pratybas karo su Ukraina įkarštyje yra neatsakingas.Pasak JAV, tokios Rusijos pratybos rengiamos kasmet ir, kaip sakė JAV Nacionalinio saugumo tarybos strateginės komunikacijos koordinatorius Johnas Kirby, jos apims gyvų raketų paleidimus ir strateginių objektų dislokavimą.Savo ruožtu NATO pirmadienį pradės savo kasmetines branduolines pratybas, kuriose dalyvaus 14 šalių, įskaitant Jungtines Valstijas.Jie apims orlaivius, galinčius nešti branduolines kovines galvutes, nors laive nebus karinių ginklų. Iš viso pratybose dalyvaus iki 60 orlaivių, įskaitant šiuolaikinius naikintuvus, žvalgybinius orlaivius ir tanklaivius.Skrydžiai vyks virš Belgijos, JK ir Šiaurės jūros.Pratybų tikslas – užtikrinti, kad NATO branduolinis atgrasymas išliktų "patikimas, efektyvus, saugus ir patikimas", sakė JAV Gynybos departamento atstovas.

Zelenskis: Soledaro ir Bakhmuto rajone vyksta sunkios kovosDėl Rusijos raketų teroro kai kuriuose Ukrainos miestuose ir regionuose energetikos inžinieriai turi apriboti elektros energijos tiekimą, sekmadienio vėlų vakarą savo tradicinėje kalboje teigė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.Jis pridūrė, kad šių elektros tiekimo nutraukimo atvejų nebūtų galima padaryti, jei kiekvienas ukrainietis sąmoningai elgtųsi su elektros energijos suvartojimu piko metu.Pasak V. Zelenskio, pagrindiniai karo „karštieji“ taškai dabar Donbase yra Soledaras ir Bakhmutas, kur vyksta labai sunkios kovos.V. Zelenskis sakė, kad Rusija metė prieš Ukrainą „viską, ką galėjo, įskaitant du tūkstančius kalinių“, nuteistų už sunkius nusikaltimus, kurie laikomi priekyje su pinigais ir amnestijos pažadais.„Taip Rusijos valstybė remia terorą, ieško žudikų kalėjimuose ir žada jiems laisvę, jei jie vėl žudys“, – teigė V. Zelenskis.

JT: dėl karo Ukrainoje skurde atsidūrė 4 mln. vaikųDėl Rusijos invazijos Ukrainoje ir jos padarinių ekonomikai skurde atsidūrė 4 mln. vaikų Rytų Europoje ir Centrinėje Azijoje, pirmadienį paskelbė Jungtinių Tautų vaikų agentūra.„Vaikams tenka sunkiausia ekonominės krizės, kurią sukėlė karas Ukrainoje, našta“, – sakoma UNICEF pranešime.Konfliktas „ir didėjanti infliacija įstūmė į skurdą dar 4 mln. vaikų Rytų Europoje ir Centrinėje Azijoje; tai 19 proc. padidėjimas nuo 2021 metų“, – sakoma pranešime.UNICEF savo išvadas grindžia 22 valstybių duomenų studija.Maskvai vasario mėnesį užpuolus savo kaimynę, labiausiai nukentėjo Rusijos ir Ukrainos vaikai.