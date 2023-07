Į Ukrainą grįžę penki Mariupolio „Azovstal“ gamyklos gynėjų vadai tučtuojau grįš į frontą, tai pareiškė bataliono „Azov“ vadas Denisas Prokopenka. Jis sakė, kad visi penki iš Turkijos, kur buvo po nelaisvės Rusijoje, paleisti „Azovstal“ vadai padarys viską, kas įmanoma, kad karas baigtųsi.

Tuo metu Kremlius šeštadienį pasmerkė Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio sprendimą repatrijuoti kelis Ukrainos vadus, kurie pagal susitarimą turėjo likti Turkijoje iki karo pabaigos.

Ukrainos generalinis štabas skelbia, kad liepos 8 d. Rusija surengė dar vieną raketinį ir oro smūgį Ukrainos teritorijoje, panaudodami priešlėktuvinės gynybos sistemos S-300 valdomas raketas ir Irano bepiločius orlaivius „Shahed“. Ukraina numušė 5 bepiločius orlaivius. Kai kurie koviniai bepiločiai orlaiviai pataikė į pramonės ir infrastruktūros objektus Dniepropetrovsko ir Kirovohrado srityse. Rusai per parą sudavė 52 oro smūgius ir surengė 60 MLRS atakų. Taip pat buvo apšaudytas Lymanas, kur žuvo 8 žmonės dar 13 buvo sužeista. Kaip teigiamia, rusai daugiausiai dėmesio skiria Lymano, Bachmuto, Avdijivkos ir Marinkos kryptimis,čia per parą fiksota apie 30 susirėmimų.

Rusijos karas prieš Ukrainą

Prancūzija paskelbė apie naują karinę paramą UkrainaiPrancūzijos Europos ir užsienio reikalų ministrė Catherine Colonna interviu RFI pareiškė, kad Prancūzija rengia naujus karinės pagalbos paketus Ukrainai.„Rengiamos naujos karinės pagalbos siuntos, kad būtų nuolat atsižvelgiama į neatidėliotinus poreikius, kuriuos išreiškė Ukraina“, – sakė C. Colonna.Kalbėdama apie svarstomas suteikti Ukrainai saugumo garantijas iki stojimo į NATO, ministrė teigė, kad Prancūzija tikisi, jog Vilniaus viršūnių susitikimas „suteiks galimybę įtvirtinti ilgalaikę Aljanso paramą Ukrainai ir konkrečiai įprasminti jos stojimo į NATO perspektyvą“.Pasak C. Colonnos, Prancūzija kartu su daugeliu partnerių siekia nustatyti saugumo garantijas, kurios galėtų būti suteiktos Ukrainai kartu su jos integracija į Aljansą, o ne vietoj jos.„Dėl šių garantijų dar deramasi, tačiau jų tikslas bus labai aiškus: trumpuoju laikotarpiu suteikti Ukrainai priemones, kurios užtikrintų jos savigyną“, – pabrėžė Prancūzijos Europos ir užsienio reikalų ministrė.Kaip jau skelbta anksčiau, šiemet Prancūzija Ukrainai papildomai skirs 40 mln. eurų finansinę paramą, kuri bus naudojama kritinės svarbos infrastruktūrai atstatyti, sveikatos priežiūros įrangai įsigyti ir pan.

Rusų okupantai skelbiasi numušę sparnuotąją raketą prie Kerčės tiltoLaikinai okupuotame Kryme prie Kerčės tilto, nuo Kerčės miesto pusės, buvo sustabdytas eismas tiltu abiem kryptimis po to, kai buvo aktyvuotos Rusijos priešlėktuvinės gynybos pajėgos.Šią žinią praneša Ukrainos naujienų agentūra „Ukrinform“, cituodama socialinio tinklo „Telegram“ kanalą „Mash“.„Eismas Krymo tiltu laikinai sustabdytas abiem kryptimis. Mūsų duomenimis, tai susiję su Ukrainos ginkluotųjų pajėgų bandymu atakuoti Kerčės rajone esančią jo dalį“, – teigiama žinutėje.Pasak Krymo okupacinės valdžios, „priešlėktuvinės gynybos pajėgos Kerčės regione numušė sparnuotąją raketą“.Rusijos „Telegram“ kanaluose „Mash“ ir „Shot“ buvo paskelbti trumpi prenumeratorių daryti vaizdo įrašai, kuriuose neva užfiksuoti priešlėktuvinės gynybos veiksmai.Vėliau „Telegram“ kanalas „Mash“ teigė, kad eismas Kerčės tiltu abiem kryptimis atnaujintas.Pažymima, kad šiandien buvo aktyvuota oro gynyba Rusijos Rostovo srityje.Kaip pranešė „Ukrinform“, Rusijos okupantai ant neteisėtai pastatyto tilto per Kerčės sąsiaurį įrengė kampinius atšvaitus, kad apsisaugotų nuo raketų atakų.

Ukrainos ir Lenkijos prezidentai aptarė būsimą NATO viršūnių susitikimą VilniujeLucke sekmadienį susitikę Ukrainos ir Lenkijos prezidentai Volodymyras Zelenskis ir Andrzejus Duda kalbėjosi apie būsimą NATO viršūnių susitikimą Vilniuje.Apie tai Ukrainos valstybės vadovas paskelbė socialiniame tinkle „Twitter“, praneša Ukrainos naujienų agentūra „Ukrinform“.„Renginių Lucke metu Andrzejus Duda ir aš trumpai, bet labai dalykiškai aptarėme artėjantį NATO viršūnių susitikimą Vilniuje“, – parašė V. Zelenskis.Pasak Ukrainos lyderio, sutarta dirbti kartu, kad būtų pasiektas geriausias Ukrainai rezultatas.Kaip anksčiau pranešta, V. Zelenskis ir A. Duda sekmadienį Lucke pagerbė Voluinės žudynių aukų atminimą.

Generolas: Ukrainos kariai „daro pažangą“ netoli Bachmuto, o Rusijos kariai yra „įstrigę“Ukrainos kariai „daro pažangą“ Bakhmuto kryptimi, o Rusijos pajėgos yra „įstrigusios“, sakė šalies sausumos pajėgų vadas. Rytiniame mieste vyko vienos aršiausių karo mūšių ir šiuo metu jį valdo Rusija.„Mes darome pažangą, gynybos pajėgos ir toliau žengia į priekį, o priešas vietomis yra įstrigęs“, – sakė generolas Oleksandras Syrskyi.Jis paskelbė atnaujinimą „Telegram“, kartu su vaizdo įrašu, kuriame, kaip teigia, rodomas snaiperio darbas, „sunaikinęs priešą vienu šūviu“.

Numušus raketą, laikinai sustabdytas eismas Krymo tiltu, praneša Rusijos pareigūnaiPasak Rusijos paskirtų pareigūnų, oro gynybos pajėgoms sekmadienį numušus sparnuotąją raketą, laikinai sustabdytas eismas Kerčės tiltu, jungiančiu Krymą su žemynine Rusija, skelbia CNN.„Eismas Krymo tiltu abiem kryptimis laikinai sustabdytas“, – „Telegram“ paskelbė Rusijos Zaporožės regiono pareigūnas Vladimiras Rogovas.Tačiau netrukus po to Krymo transporto ministras Nikolajus Lukašenka pareiškė, kad eismas atnaujintas.Rusijos paskirtas Krymo regiono vadovas Sergejus Aksionovas sekmadienį tvirtino, kad oro gynyba netoli Kerčės numušė sparnuotąją raketą. Jis nenurodė, iš kur buvo paleista raketa, ir nepateikė daugiau informacijos.Aksjonovo teigimu, sužalojimų ar aukų neužfiksuota.11 mylių tiltas, jungiantis Krymą su žemynine Rusija, buvo užpultas praėjusių metų spalį ir sukėlė didelių transporto sutrikimų.Pranešama, kad netrukus po to, kai netoli Kerčės tilto buvo numušta raketa, Ukrainos gynybos viceministrė Hanna Maliar paskelbė, kad Ukrainos pajėgos yra atsakingos už praėjusių metų spalį įvykdytą išpuolį ant tilto, jungiančio Rusiją ir okupuotą Krymą, rašo CNN. Tai įvyko kitą dieną po Rusijos prezidento Vladimiro Putino 70-ojo gimtadienio. Ukrainos pareigūnai tuo metu džiaugėsi sprogimu, tačiau aiškiai nepareiškė, kad yra atsakingi už jį.

Zelenskis ir Duda pagerbė Voluinės tragedijos aukų atminimąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Lenkijos prezidentas Andrzej Duda sekmadienį Ukrainos mieste Lucke pagerbė Voluinės tragedijos aukų atminimą.Apie tai praneša Ukrainos naujienų agentūra „Ukrinform“, cituodama V. Zelenskio žinutę kanale „Telegram“.„Kartu pagerbiame visas nekaltas Voluinės aukas. Atmintis mus vienija! Kartu mes esame stipresni!“ – rašė Ukrainos lyderis.V. Zelenskis ir A. Duda liepos 9 d. atvyko į Voluinės srities centrinį miestą Lucką, kur dalyvavo gedulingose mišiose Šv. Petro ir Povilo katedroje.Voluinės tragedijos tema laikoma viena prieštaringiausių Ukrainos ir Lenkijos santykiuose. Kyjivas ir Varšuva skirtingai vertina tragedijos priežastis, atsakomybę ir aukų skaičių.Lenkija tvirtina, kad už 1943-1944 m. Voluinėje įvykdytą nusikaltimą atsakingi ukrainiečiai, o Ukraina teigia, kad atsakomybė tenka abiem pusėms, todėl atsiprašymas turėtų būti abipusis.Lenkijos vadovas A. Duda neseniai buvo pareiškęs, kad Lenkija ir Ukraina artina savo pozicijas, siekdamos suprasti sudėtingus istorinius klausimus, ir planuoja bendrus renginius Voluinės tragedijos aukoms pagerbti liepos mėnesį.Ukrainos Graikų katalikų bažnyčios ir Lenkijos Romos katalikų bažnyčios vadovai Sviatoslavas Ševčiukas ir Stanislavas Gadeckis liepos 7 d. pasirašė bendrą pareiškimą Voluinės tragedijos metinių proga, kuriame pasmerkė prieš 80 metų įvykdytus nusikaltimus ir paragino ukrainiečių ir lenkų tautas susitaikyti ir vienytis.

Kambodžos premjeras ragina Ukrainą nenaudoti JAV kasetinių bombųKambodžos ministras pirmininkas Hun Senas sekmadienį paragino Ukrainą nenaudoti kasetinių bombų, kurias Vašingtonas planuoja duoti Kyjivui. Pasak jo, Kambodža vis dar kovoja su mirtį sėjančiais karo likučiais.Humanitarinės organizacijos griežtai pasmerkė JAV sprendimą tiekti kasetinius šaudmenis, kurie gali nesprogti ir kelti pavojų civiliams gyventojams dar daug metų.„Jei kasetinės bombos bus naudojamos Rusijos okupuotose teritorijose Ukrainos teritorijoje, didžiausias pavojus ukrainiečiams truks iki šimto metų,“ – tviteryje rašė H. Senas.Jis minėjo "skaudžią Kambodžos patirtį“ su JAV XX a. septintojo dešimtmečio pradžioje numestais kasetiniais šaudmenis. Dėl jų žuvo arba buvo suluošinti dešimtys tūkstančių žmonių.„Praėjo daugiau nei pusė amžiaus. Kol kas nėra priemonių juos visus sunaikinti“, – pridūrė H. Senas.„Gailėdamas Ukrainos žmonių, prašau JAV prezidento, kaip tiekėjo, ir Ukrainos prezidento, kaip gavėjo, nenaudoti kasetinių bombų kare, nes tikriosios aukos bus ukrainiečiai“, – teigė Kambodžos premjeras.Vašingtonas teigė gavęs Kyjivo patikinimą, kad pavojus civiliams gyventojams bus sumažintas iki minimumo. JAV prezidentas Joe Bidenas pripažino, kad sprendimas tiekti ginklus Ukrainai buvo „sunkus“.Praėjusio amžiaus 7-ajame ir 8-ajame dešimtmečiuose, Vietnamo karo metu, Jungtinės Valstijos numetė milijonus bombų ant Kambodžos ir Laoso. Taip siekta sunaikinti komunistų bazes.Po 30 metų trukusio pilietinio karo, kuris baigėsi 1998 m., Kambodža tebėra viena labiausiai užminuotų šalių pasaulyje.JAV bombardavimo kampanijos ir nuo konflikto likusių minų laukų padariniai jau seniai jaučiami daug metų. Per pastaruosius keturis dešimtmečius minos arba nesprogusi amunicija pražudė apie 20 000 Kambodžos gyventojų.Šalies vyriausybė žada iki 2025 m. sunaikinti visas likusias minas ir nesprogusius sprogmenis.Sausio mėnesį Kambodžos minų laukuose lankėsi grupė Ukrainos išminuotojų.

Rusijos paskirtas gubernatorius: Prie Kerčės numušta sparnuotoji raketa Aneksuotame Kryme netoli Kerčės buvo numušta sparnuotoji raketa, pranešė Rusijos paskirtas gubernatorius Sergejus Aksionovas. Anot jo, aukų ar žalos nebuvo. Telegramos kanalo „Shot“ duomenimis, miesto gyventojai išgirdo kelis sprogimus. Kitų detalių apie tai, kas nutiko, kol kas nėra.

Rusija teigia numušusi raketą virš KrymoRusijos oro gynybos sistemos netoli Kerčės miesto numušė sparnuotąją raketą, pranešė Rusijoje įrengtas Krymo gubernatorius Sergejus Aksionovas, o šią žinią skelbia „Skynews“.Jis pridūrė, kad incidentas nepadarė žalos ar aukų. A. Aksjonovas nepatikslino, iš kur buvo paleista raketa.

JAV institutas: Rusijos pajėgos per 500 karo Ukrainoje dienų tikslų nepasiekėVašingtone įsikūręs Karo tyrimų institutas (ISW) teigia, kad ryžtingas ir sumanus ukrainiečių pasipriešinimas privertė Rusiją nutraukti kelias puolimo operacijas, įskaitant Kyjivo puolimą. Be to, leido išlaisvinti Sumų ir Černihivo sritis, taip pat Charkivo, Mykolajivo ir Chersono sritis, kurias Rusijos pajėgos buvo laikinai užėmusios.Apie tai ISW kalba naujoje Rusijos puolimo kampanijos vertinimo ataskaitoje, praneša „Ukrinform“.„Prieš penkis šimtus dienų Rusija pradėjo neišprovokuotą karą prieš Ukrainą. Rusijos kariuomenė ketino per tris dienas užimti Kyjivą, tačiau Ukrainoje nepasiekė nė vieno iš numatytų tikslų“, – teigiama ISW apžvalgoje.Pasak instituto analitikų, Ukrainos pajėgos užsitikrino ir išlaikė iniciatyvą, vykdo kontrpuolimo operacijas didžiojoje fronto linijos dalyje, o Rusijos pajėgos beveik visą dėmesį sutelkė į siekį išlaikyti vis dar užimtas Ukrainos žemes.„Padedama Vakarų šalių, Ukraina užsitikrino savo nepriklausomybę, tačiau jos laukia itin svarbus uždavinys – išlaisvinti strategiškai itin svarbią teritoriją, kurią vis dar kontroliuoja Rusija“, – teigiama ISW ataskaitoje.Rusija pradėjo neišprovokuotą plataus masto invaziją į Ukrainą 2022 m. vasario 24 d.

Ukrainos ir Lenkijos prezidentai sekmadienį susitiko LuckeUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Lenkijos prezidentas Andrzej Duda sekmadienį susitiko Ukrainos šiaurės vakarinėje dalyje esančiame Lucko mieste, praneša visuomeninis transliuotojas „Suspilne“.„Liepos 9 d. į Lucką su vizitu atvyko Ukrainos ir Lenkijos prezidentai. Volodymyras Zelenskis ir Andrzej Duda apsilankė Šv. Petro ir Pauliaus katedroje“, – skelbia transliuotojas.Apie prezidentų vizitą Lucke iš anksto nebuvo pranešta.

Žiniasklaida: Lenkija slapta Ukrainai perdavė sraigtasparnių Mi-24Lenkija anskčiau perdavė Ukrainai apie 10 vienetų sraigtasparnių Mi-24 sraigtasparnių ir apie tai viešai nepranešė, skelbia „The Wall Street Journal“. Pridedama, kad Ukrainos oro pajėgos vis dar mažesnės už Rusijos, todėl šalis atsargiai naudoja aviaciją, kad sumažintų nuostolius.

Ukraina ragina NATO aiškiai įvardyti įsipareigojimą suteikti narystęPrieš ateinančią savaitę Vilniuje vyksiantį NATO viršūnių susitikimą Ukraina toliau spaudžia aljanso nares susitarti dėl vienareikšmiško įsipareigojimo priimti šalį į Vakarų gynybos aljansą.„Vilniuje vyksiančiame viršūnių susitikime tikimės aiškaus ir nedviprasmiško kvietimo bei krypties prisijungti prie NATO“, – dpa teigė Ukrainos ambasadorius Vokietijoje Oleksijus Makejevas.Pasak ambasadoriaus, nors per dieną įstoti nepavyks, jis tikisi, kad NATO nebeleis palikti dviprasmybių.Antradienį ir trečiadienį Lietuvos sostinėje Vilniuje susitiks 31 NATO valstybės vadovai. Jie aptars ir Ukrainos narystės NATO perspektyvas.O. Makejevas perspėjo, kad nedera kartoti 2008 m. Bukarešte vykusio NATO viršūnių susitikimo klaidų. Tuomet būtent Vokietija, vadovaujama tuometinės kanclerės Angelos Merkel, prieštaravo, kad Ukraina būtų greitai priimta į aljansą.„Jei Ukraina jau 2014 m. būtų buvusi NATO narė, tikrai nebūtų buvę Krymo aneksijos, karo Donbase ir dabar vykstančio Rusijos plataus masto agresijos karo“, – sakė ambasadorius.O. Makejevas atkreipė dėmesį į neseniai atliktą apklausą, kurios duomenimis – daugiau nei pusė vokiečių pasisako už Ukrainos prisijungimą prie NATO anksčiau ar vėliau.„Jei jau dabar daugiau nei pusė apklaustųjų Vokietijoje pasisako už tai, kad Ukraina įstotų į NATO, vadinasi, suprantama, kad mūsų narystė reiškia ne eskalaciją, o kelią į taiką“, – sakė jis.„Vienintelis būdas nutraukti Rusijos agresiją prieš Europą yra pasiųsti stiprų signalą iš 2023 m. NATO viršūnių susitikimo, kuris turi visas galimybes įeiti į istoriją“, – tvirtino Ukrainos ambasadorius Vokietijoje.Šeštadienį paskelbtoje „YouGov“ apklausoje 42 proc. respondentų Vokietijoje pasisakė už Ukrainos prisijungimą prie NATO pasibaigus Rusijos invazijai.Net 13 proc. pasisakė už skubų prisijungimą dabartinio karo metu. Tik 29 % iš esmės nepritaria Ukrainos prisijungimui prie aljanso.

Zelenskis paskyrė naują Ukrainos nacionalinės gvardijos vadąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskyrė pulkininką Oleksandrą Pivnenką Ukrainos nacionalinės gvardijos vadu.„Ukrinform“ praneša, kad Ukrainos lyderis šią žinią paskelbė Lvive šeštadienį, liepos 8 d., grįžęs iš Turkijos kartu su bataliono „Azov“ vadais.„Tarp mūsų dabar yra Ukrainos didvyris Oleksandras Pivnenka, galingas Nacionalinės gvardijos karys, pasižymėjęs kovose su Rusijos okupantais, ypač mūšiuose dėl Bachmuto. Ukrainos didvyrį Oleksandrą Pivnenką paskyriau Ukrainos nacionalinės gvardijos vadu“, – sakė V. Zelenskis.Valstybės vadovas naujajam nacionalinės gvardijos vadui palinkėjo išlaisvinti visą Ukrainos žemę, ukrainiečių grįžimo namo ir trokštamos pergalės.Ukrainos prezidentas taip pat įteikė valstybinius apdovanojimus kariškiams.

Vokietija planuoja atidėti Ukrainos įstojimą į NATO„The Telegraph“ praneša, Vokietija planuoja atidėti Ukrainos įstojimą į Šiaurės Atlanto aljansą per liepos 11–12 d. Vilniuje vyksiantį NATO viršūnių susitikimą, nes baiminasi, kad Ukrainos narystė sukels karą tarp bloko ir Rusijos.

Rusijai apšaudžius Donecko sritį žuvo dešimt žmoniųPastarąją parą Rusijai apšaudžius Donecko regioną žuvo dešimt civilių gyventojų, trylika buvo sužeista.Šią informaciją kanale „Telegram“ paskelbė Donecko srities karinės administracijos vadovas Pavlo Kyrylenka.„2023 m. liepos 8 d. Donecko srityje rusai nužudė 10 civilių gyventojų, t. y. devynis Lymane ir vieną Avdijivkoje. Dar trylika žmonių buvo sužeisti“, – rašė P. Kyrylenka.Be to, pasak jo, šiuo metu neįmanoma patvirtinti tikslaus aukų skaičiaus Mariupolyje ir Volnovachoje.Liepos 8-ąją apie 10.00 val. ryto Rusijos kariai atakavo Donecko srities Lymano miestą iš daugkartinio paleidimo raketinių sistemų (MLRS) ir pataikė į priemiestį su nuosavais namais.

Generalinis štabas: Bachmute ir Zaporižios bei Chersono srityse toliau vyksta susirėmimaiUkrainos generalinis štabas skelbia, kad liepos 8 d. Rusija surengė dar vieną raketinį ir oro smūgį Ukrainos teritorijoje, panaudodami priešlėktuvinės gynybos sistemos S-300 valdomas raketas ir Irano bepiločius orlaivius „Shahed“.Ukraina numušė 5 bepiločius orlaivius. Kai kurie koviniai bepiločiai orlaiviai pataikė į pramonės ir infrastruktūros objektus Dniepropetrovsko ir Kirovohrado srityse.Rusai per parą sudavė 52 oro smūgius ir surengė 60 MLRS atakų. Taip pat buvo apšaudytas Lymanas, kur žuvo 8 žmonės dar 13 buvo sužeista.Kaip teigiamia, rusai daugiausiai dėmesio skiria Lymano, Bachmuto, Avdijivkos ir Marinkos kryptimis,čia per parą fiksota apie 30 susirėmimų.Pranešama apie rusų atakas Luhansko srityje, kur bando prasiveržti į priekį, Ukrainos pajėgos atrėmė puolimą. Netoli Veselio rusai bandė išstumti ukrainiečius iš savo pozicijų, tačiau nesėkmingai.Bachmute toliau vysta susirėmimai, Avdijivkos kryptimi rusai taip pat vykdė nesėkmingas atakas, skelbia Generalinis štabas.Zaporožios ir Chersono kryptimis rusai daugiausia pastangų skiria tam, kad užkirstų kelią tolesniam Ukrainos kariuomenės judėjimui. Tuo pat metu Ukrainos gynybos pajėgos toliau vykdo puolamąsias operacijas Melitopolio ir Berdiansko ašyse, įtvirtindamos savo pozicijas ir vykdydamos kontrataką.Liepos 8 d. dieną Ukrainos karinės oro pajėgos sudavė 7 kartus oro smūgius į rusų kariuomenės susitelkimo vietas. Be to, Ukrainos gynėjai perėmė 10 rusų operatyvinio-taktinio lygmens žvalgybinius bepiločius orlaivius. Per liepos 8 d. dieną Ukrainos raketinės ir artilerijos pajėgos pataikė į 11 artilerijos sistemų šaudymo pozicijas, 1 amunicijos sandėlį, 3 oro gynybos sistemas ir 2 rusų elektroninės kovos postus.

ISW: Rusija per 500 karo dienų nepasiekė nė vieno tikslo501-oji Rusijos karo prieš Ukrainą diena. Rusijos kariuomenė, ketinusi per tris dienas užimti Kijevą, nepasiekė nė vieno iš užsibrėžto tikslo, teigia Amerikos karo studijų instituto (ISW) ekspertai. „Ryžtingas ir sumanus Ukrainos pasipriešinimas“, jų nuomone, leido Ukrainai išlaisvinti daugelį okupuotų teritorijų, perimti iniciatyvą ir vykdyti kontrpuolimo operacijas didžiojoje fronto linijos dalyje. Tuo pat metu Rusijos pajėgos dabar daugiausia susitelkusios į bandymą sulaikyti okupuotas žemes, teigia dienraščio apžvalgos autoriai.Liepos 8 dieną Ukrainos kariai atliko kontrpuolimo operacijas mažiausiai trijuose fronto sektoriuose, teigia ekspertai. Liepos 7 dieną Ukrainos gynybos viceministrė Anna Malyar pranešė apie daugiau nei kilometrą į pietus nuo Bachmuto veržiantis į priekį, o Rusijos šaltiniai teigė, kad Ukrainos kariuomenė vykdo puolimo operacijas vakarinėje Donecko dalyje ir vakariniuose Zaporožės regionuose. Ukrainos kariniai šaltiniai kalbėjo apie puolimo operacijas Berdjansko ir Melitopolio kryptimis.ISW vis dar mano, kad kontrpuolimas yra skirtas Rusijos pajėgų išsekimui ir Ukrainos kovinės galios palaikymui lėtai judant.

Išlaisvinti iš nelaisvės „Azov“ vadai žada toliau kariautiĮ Ukrainą grįžę penki Mariupolio „Azovstal“ gamyklos gynėjų vadai tučtuojau grįš į frontą, tai pareiškė bataliono „Azov“ vadas Denisas Prokopenka.Jis sakė, kad visi penki iš Turkijos, kur buvo po nelaisvės Rusijoje, paleisti „Azovstal“ vadai padarys viską, kas įmanoma, kad karas baigtųsi.„Esu giliai įsitikinęs, kad kariuomenė – tai komandinis darbas. Nuo šiandien mes tęsime kovą kartu su jumis, mes neabejotinai dar tarsime savo žodį mūšyje. Šiandien svarbiausia, kad Ukrainos kariuomenė perėmė strateginę iniciatyvą fronto linijoje, kasdien žengiame į priekį, naikiname priešą ir išvaduojame laikinai okupuotas teritorijas. Esu tikras, kad padarysime viską, kas įmanoma ir kas neįmanoma, kad šis procesas paspartėtų ir karas priartėtų prie logiškos pabaigos“, – teigė „Azov“ vadas.

Pasveikinti Zelenskio ir „Azovstal“ gynėjų susirinko minios žmoniųVolodymyras Zelenskis atvyko į Lvivo miestą kartu su penkiais iš Turkijos sugrįžusiais buvusiais karo belaisviais. Juos pasitiko gausi minia, kuri atvykimo metu džiūgavo ir plojo.Ukrainos prezidentas anksčiau paskelbė, kad kovotojai kartu su juo grįžo iš Turkijos, kur jie buvo apsistoję po apsikeitimo belaisviais su Rusija. Vyrus Rusija paėmė į nelaisvę 2022 m. gegužės mėn. po to, kai jie gynė plieno gamyklą „Azovstal“ Mariupolyje.https://twitter.com/maria_avdv/status/1677759678791516162?ref_src=twsrc%5Etfw

Kremlius: Turkija pažeidė susitarimus paleisdama Ukrainos vadusKremlius piktai sureagavo į žinią, kad penki ukrainiečių vadai buvo grąžinti į Ukrainą. Penki kariai šiandien buvo grąžinti iš Turkijos. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas apkaltino Turkiją, kad ji, paleisdama karius, pažeidė susitarimus.Vadai Rusijos į nelaisvę buvo paimti, kai bandė ginti plieno gamyklą „Azovstal“ Mariupolyje. Pagal apsikeitimo belaisviais sąlygas jie turėjo likti Turkijoje iki karo pabaigos.

Rusija „bandė vykdyti puolimą“ Rytų UkrainojeMaskvos pajėgos bandė pulti rytinius Donecko ir Luhansko regionus, pranešė Ukrainos generalinis štabas. Vakare atnaujintame pranešime teigiama, kad Rusijos pajėgos bandė pulti penkiomis kryptimis. Anksčiau Jungtinės Karalystės gynybos ministerija teigė, kad Ukraina pasiekė „stabilių laimėjimų“ aplink Bachmuto miestą Donecko srityje. Šis miestas kelis mėnesius buvo kovų epicentras, kol gegužės mėn. atiteko Rusijai.

Portugalija tapo 23-iąja šalimi, remiančia Ukrainos narystę NATOUkrainos ir Portugalijos deklaracija tapo 23-uoju dokumentu, kuriuo įteisinama parama Ukrainos narystei NATO, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojas Ihoris Žovkva. Apie tai informuoja „Ukrinform“.„Portugalija papildė sąrašą šalių, su kuriomis jau oficialiai patvirtinome paramą Ukrainos narystei aljanse: šiuo metu – tai 23 šalys arba maždaug trys ketvirtadaliai aljanso narių“, – teigė I. Žovkva.Pasak jo, dokumente visų pirma teigiama, kad Portugalija tvirtai remia Ukrainą pradedant derybas dėl narystės ES ir toliau rems Ukrainą kelyje link būsimos narystės NATO bei pasisako už tai, kad Ukraina taptų aljanso nare, kai tam bus tinkamos sąlygos.„Likus vos dviem dienoms iki prasidedant NATO viršūnių susitikimui Vilniuje, mes ir toliau stengiamės maksimaliai padidinti Ukrainos galimybes pasiekti praktinio rezultato“, – sakė I. Žovkva.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Portugalijos ministras pirmininkas Antonio‘us Costa šeštadienį telefonu patvirtino bendrą deklaraciją dėl paramos Ukrainai, įskaitant jos europinę ir euroatlantinę integraciją.

Jungtinė Karalystė, Ispanija nepritaria kasetinės amunicijos naudojimui UkrainojeBritų premjeras Rishi Sunakas pareiškė, kad Jungtinė Karalystė „nepritaria“ kasetinių šaudmenų naudojimui, Joe Bidenui sutikus juos perduoti Ukrainai, praneša „Sky News“ Apie tai informuoja naujienų agentūra „Ukrinform“.Ministras pirmininkas pabrėžė, kad Jungtinė Karalystė yra viena iš 123 konvencijos, draudžiančios naudoti kasetinę amuniciją, signatarių.„Jungtinė Karalystė yra pasirašiusi konvenciją, kuria draudžiama gaminti ar naudoti kasetinę amuniciją, ir atgraso nuo jos naudojimo“, – teigė R. Sunakas.Kartu jis patikino, kad Jungtinė Karalystė ir toliau rems Ukrainą jos kovoje su Rusijos agresija.„Mes ir toliau prisidėsime prie paramos Ukrainai jos kovoje prieš neteisėtą ir neišprovokuotą Rusijos invaziją, tačiau tai darome tiekdami sunkiuosius tankus, o neseniai – ir tolimojo nuotolio ginklus, ir tikimės, kad visos šalys galės ir toliau remti Ukrainą“, – teigė jis.Ispanijos gynybos ministrė Margarita Robles, savo ruožtu, pareiškė, kad kasetiniai šaudmenys negali būti tiekiami Ukrainai „jokiomis aplinkybėmis“.„Ne – kasetinėms bomboms ir taip – teisėtai Ukrainos gynybai, kuri, mūsų supratimu, neturėtų būti vykdoma pasitelkiant kasetines bombas“, – teigė ji.JAV gynybos departamentas oficialiai paskelbė apie naują 800 mln. JAV dolerių vertės karinės pagalbos Ukrainai paketą, į kurį įtraukta ir kasetinė amunicija.

Medvedevas: JAV kasetinės amunicijos perdavimas Ukrainai kelia branduolinio karo grėsmę Buvęs Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas apkaltino Jungtines Valstijas provokuojant galimą branduolinį karą dėl šalies sprendimo perduoti kasetinę amuniciją Ukrainai.„Galbūt liguistai fantazuojantis mirtimi vaduojantis senolis tiesiog nusprendė gražiai pasitraukti, išprovokuoti branduolinį Armagedoną ir su savimi pasiimti pusę žmonijos“, – šeštadienį „Telegram“ rašė D. Medvedevas, dabar einantis Rusijos nacionalinio saugumo tarybos vadovo pavaduotojo pareigas, turėdamas omenyje JAV prezidentą Joe Bideną.Jis tvirtino, kad kasetinės amunicijos pristatymas ir NATO narystės pažadas Ukrainai rodo, jog J. Bidenas išnaudojo visus kitus išteklius. Tačiau tokie žingsniai gali sukelti trečiąjį pasaulinį karą, piktai pagrasino D. Medvedevas.Pati Rusija ne kartą naudojo kasetinę amuniciją per invaziją į Ukrainą, kurią pradėjo 2022 metų vasarį.Rusijos ambasadorius Vašingtone Anatolijus Antonovas anksčiau JAV sprendimą tiekti Ukrainai kasetinę amuniciją pavadino tolesne eskalacija kare ir perspėjo, kad tokiais sprendimais Vašingtonas toliau didina savo įsitraukimą į konfliktą ir „artina žmoniją prie naujo pasaulinio karo“.D. Medvedevas, 2008-2012 m. ėjęs Rusijos prezidento pareigas, kadaise buvo laikomas sąlyginai liberaliu Rusijos politikos atstovu, tačiau nuo pat plataus masto invazijos pradžios pasižymėjo kaip griežtosios linijos šalininkas.

Po derybų su Turkija Ukraina sugrąžino į tėvynę penkis „Azovstal“ gynėjusUkraina sugrąžino į tėvynę penkis plieno gamyklos „Azovstal“ gynėjus, kurie buvo likę Turkijoje po to, kai buvo paleisti iš Rusijos nelaisvės, rašoma valstybės vadovo interneto svetainėje. Apie tai praneša „Ukrinform“.„Remiantis derybomis su Turkijos puse, Ukraina į tėvynę grąžino kariškius – „Azovstal“ gynėjus: Nacionalinės gvardijos Azovo specialiųjų operacijų dalinio vadą, Ukrainos didvyrį Denysą Prokopenką, jo pavaduotoją Svyatoslavą Palamarą, laikinai 36-osios atskirosios jūrų pėstininkų brigados vado pareigas einantį Serhijų Volynskį, Azovo dalinio vyresnįjį karininką Olehą Chomenką ir Nacionalinės gvardijos 12-osios brigados vadą Denysą Šlehą“, – teigiama pranešime.Kariai buvo Turkijoje po to, kai buvo paleisti iš Rusijos nelaisvės.Prezidentas Volodymyras Zelenskis pasitiko gynėjus Stambulo oro uoste ir pasveikino juos su sugrįžimu.„Sveikinu jus! Jūs esate mūsų didvyriai. Labai džiaugiuosi jūsų sugrįžimu į tėvynę. Šlovė Ukrainai!“ – sakė jis.V. Zelenskis anksčiau pranešė, kad grįžta iš Turkijos kartu su „Azovstal“ gynėjais, kurie ten buvo nuo 2022 metų rugsėjo.

Podoliakas negaili kritikos gynybos sistemų dislokacijaiUkrainos prezidento biuro vadovo patarėjas Michailas Podoliakas socialiniame tinkle „Twitter“ rašo: „Yra dalykų, kurie gali būti nesuprasti. Šiuo metu Europoje vyksta plataus masto kruvinas karas, kuriame sprendžiamas Vakarų pasaulio ateities likimas. Tuo pat metu vyksta pasiruošimas NATO viršūnių susitikimui, į kurį susirinks aukščiausio rango aljanso šalių kariniai ir politiniai vadovai. Ir tuo pat metu šių šalių gynybos departamentai... rengia keistus savo tuštybės paradus, demonstruodami tam tikrą infantilumą. Rimtai? Ar taip rekomenduojama elgtis strateginiame objekte, esančiame už keliasdešimties kilometrų nuo priešo sienos vieno artilerijos šūvio atstumu? Ar NATO standartai numato kaupti milijardus JAV dolerių kainuojančią įrangą per ištiestos rankos atstumą nuo diversinės ir žvalgybinės grupės? Ar tai savotiškas signalas: „Mes vis tiek niekada nesigriebsime ginklo, todėl galime sau leisti žaisti saugiai“? Na tada leiskite man jums priminti: šiuo metu yra vietų, kur ši įranga bus geriau panaudota.“

Turkija: Ukraina „nusipelno“ narystės NATOKaip rašo „Sky News“, šią savaitę Volodymyras Zelenskis buvo labai užimtas – lankėsi daugelyje NATO šalių, kad užsitikrintų paramą prieš kitą savaitę vyksiantį NATO vadovų susitikimą. Paskutinės jo derybos vyko su Turkijos prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu, kuris yra pagrindinis Rusijos ir Ukrainos santykių tarpininkas. Po susitikimo R. T. Erdoganas sakė:„Be jokios abejonės, Ukraina nusipelno būti NATO. Tai bus džiugi žinia V. Zelenskiui, kuris tikisi, kad kitą savaitę vyksiančiame aukščiausiojo lygio susitikime NATO narės patvirtins savo paramą Ukrainos narystei. Bendroje spaudos konferencijoje V. Zelenskis sakė, kad jam „malonu girdėti“ apie R. T. Erdogano paramą. Ukraina negali įstoti į Vakarų karinį aljansą, kol tęsiasi karas, tačiau nori garantijų, kad taps nare vėliau.

Rusija: JAV kasetinių šaudmenų perdavimas Ukrainai rodo „silpnumą“Vašingtono sprendimas tiekti Ukrainai kasetinę amuniciją yra „desperacijos aktas“, rodantis „silpnumą“, šeštadienį pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministerija.„Tai desperacijos aktas, kuris rodo silpnumą nepavykusio plačiai išreklamuoto Ukrainos kontrpuolimo fone“, – pareiškime teigė ministerijos atstovė Marija Zacharova.Naujausias „stebuklingas ginklas“, su kuriuo didelius lūkesčius sieja Vašingtonas ir Kijevas, nesusimąstydami apie rimtus padarinius, neturės jokios įtakos specialiajai karinei operacijai“, – pareiškė ji, pavartodama Rusijos oficialiai naudojamą karo Ukrainoje terminą.M. Zacharova teigė, kad šis sprendimas rodo „agresyvų JAV vykdomą antirusišką kursą, kuriuo siekiama kiek įmanoma ilgiau tęsti konfliktą Ukrainoje“. Ir pridūrė, kad Ukrainos pažadai atsakingai naudoti prieštaringai vertinamą amuniciją „nieko verti“.Pati Rusija Ukrainoje naudoja kasetines bombas, bet daugelyje pasaulio šalių jos yra uždraustos.Humanitarinės grupės griežtai pasmerkė JAV sprendimą tiekti kasetinius šaudmenis, nes dalis kasetinių ginklų užtaisų nesprogsta ir išlieka pavojingi metų metus, taip galimai keldami pavojų civiliams gyventojams.JAV prezidentas Joe Bidenas pripažino, kad perduoti Ukrainai kasetinės amunicijos, kad šalis galėtų gintis nuo Rusijos agresijos, buvo „sunkus sprendimas“.Ukraina jau seniai reikalauja kasetinės amunicijos. Kasetine amunicija vadinami sprogmenys, kurie detonuoja ore virš taikinio ir paskleidžia daug nedidelių bombelių. Tokia amunicija prieštaringai vertinama pirmiausia dėl to, kad daugelis šių bombelių iš karto nesprogsta ir dar ilgai po numetimo gali žudyti ar žaloti žmones, todėl kelia ypatingą pavojų civiliams gyventojams.

EK pirmininkė: palaikysime Ukrainą tiek, kiek reikėsEuropos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen išreiškė įsitikinimą, kad Europos Sąjunga ir toliau teiks paramą Ukrainai – tiek, kiek reikės. Tokį EK pirmininkės pareiškimą socialiniame tinkle „Twitter“ cituoja „Ukrinform“ korespondentas.„500 Rusijos agresyvaus karo prieš Ukrainą dienų. 500 drąsaus ukrainiečių pasipriešinimo dienų. 500 tvirtos Europos paramos Ukrainai dienų. Mes palaikysime Ukrainą tiek, kiek reikės“, – rašė U. von der Leyen.2022 m. vasario 24 d. Rusija pradėjo neišprovokuotą plataus masto invaziją į Ukrainą.

Zelenskis ir Rutte aptarė Ukrainos pilotų mokymų misijąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Nyderlandų ministras pirmininkas Markas Rutte‘ė telefonu aptarė Ukrainos pilotų F-16 mokymo misijos pradžios datas ir suderino pozicijas NATO viršūnių susitikimo Vilniuje išvakarėse. Atitinkamą pareiškimą valstybės vadovas paskelbė per „Telegram“, praneša naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondentas.Pirmininkas V. Zelenskis telefonu kalbėjosi su Nyderlandų premjeru M. Rutte iš Turkijos. Pasak Ukrainos prezidento, jis išreiškė paramą sunkiu politiniu momentu.Abiejų šalių lyderiai aptarė bendradarbiavimą gynybos srityje, pasirengimą Pasauliniam taikos viršūnių susitikimui ir nustatė datas, kada prasidės Ukrainos pilotų F-16 mokymo misija.Be to, V. Zelenskis ir M. Rutte‘ė derino pozicijas NATO viršūnių susitikimo Vilniuje išvakarėse.„Dėkojame už tvirtą principingą Nyderlandų poziciją Rusijos invazijos atžvilgiu, taip pat už tai, kad Nyderlandų Atstovų rūmai Holodomorą pripažino genocidu“, – pokalbio pabaigoje dėkojo V. Zelenskis.Kaip jau skelbta, Nyderlandai dar šią vasarą pradės mokyti Ukrainos pilotus valdyti naikintuvus F-16.

Reznikovas nurodė penkis principus, kurių Ukraina laikysis naudodama kasetinę amunicijąUkrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas nurodė penkis principus, kurių Ukraina laikysis naudodama JAV pažadėtus kasetinius sprogmenis. Kartu jis pasveikino Vašingtono sprendimą skirti šaliai „naują išvadavimo ginklą, kuris mums labai padės išlaisvinti savo teritorijas ir išgelbėti Ukrainos karių gyvybes“.„Noriu pabrėžti, kad įgyvendindami savo neatimamą teisę į gynybą mes ir toliau griežtai laikysimės visų Ukrainos pasirašytų ir ratifikuotų tarptautinių susitarimų“, – tviteryje rašė O. Reznikovas.Jis pažymėjo, kad Rusija nuo pat pirmosios neišprovokuotos plataus masto agresijos dienos beatodairiškai naudojo kasetinius sprogmenis ir ypač jais taikėsi į Charkivo gyvenamuosius rajonus.Ministras konstatavo, kad Ukrainos siekis yra atsikovoti teritorijas ir išsaugoti žmonių gyvybes. Dėl to esą būtina priešui padaryti kiek įmanoma didesnių nuostolių.„Kuo daugiau nuostolių jiems padarysime, tuo daugiau galėsime išgelbėti ukrainiečių gyvybių. Mūsų interesas yra saugoti mūsų karių gyvybes. Todėl mes ir toliau tai darysime ir naudosime visus turimus mirtinus ginklus“, – tęsė O. Reznikovas.Jis nurodė penkis pagrindinius principus, kurių Ukraina laikysis naudodama kasetinius sprogmenis ir apie kuriuos aiškiai pasakyta visiems partneriams, įskaitant Jungtines Valstijas.Ukraina esą kasetinius sprogmenis naudos tik tam, kad išlaisvintų savo tarptautiniu mastu pripažįstamas teritorijas. Jie nebus naudojami oficialiai pripažįstamoje Rusijos teritorijoje.Kasetinė amunicija nebus naudojama miestuose, kad būtų išvengta pavojaus civilių gyvybei. Ji bus naudojama tik tose vietose, kuriose susitelkę rusų kariai, ir siekiant pralaužti priešo gynybos linijas minimaliai rizikuojant Ukrainos karių gyvybėmis.Ukraina griežtai registruos šių ginklų naudojimą ir vietas, kuriose jis bus panaudotas. Po išlaisvinimo ir Ukrainos pergalės teritorijos, kuriose buvo naudojama kasetinė amunicija, bus išminuojamos pirmumo tvarka.Ukraina atsiskaitys savo partneriams už šių šaudmenų naudojimą ir jų veiksmingumą, kad būtų užtikrintas tinkamas skaidrios atskaitomybės ir kontrolės standartas.JAV penktadienį paskelbė apie naują paramos Ukrainai paketą, kuris apims ir kasetinę amuniciją.

Ukraina žada naudoti kasetines bombas tik teritorijoms deokupuotiUkraina kasetines bombas naudos tik šalies teritorijoms deokupuoti ir jų nenaudos Rusijoje, pareiškė Oleksijus Reznikovas, rašo „Sky News“.Ukrainos gynybos ministras sveikino JAV sprendimą siųsti prieštaringai vertinamus ginklus, sakydamas, kad jie padės išgelbėti karių gyvybes. Jis pridūrė, kad Ukraina griežtai registruos jų naudojimą ir keisis informacija su savo partneriais. „Mūsų pozicija paprasta – mums reikia išlaisvinti laikinai okupuotas teritorijas ir išgelbėti savo žmonių gyvybes“, – sakė jis. „Ukraina šiuos šaudmenis naudos tik mūsų tarptautiniu mastu pripažintoms teritorijoms deokupuoti. Šie šaudmenys nebus naudojami oficialiai pripažintoseRusijos teritorijoje.“

Per Rusijos apšaudymą Lymane žuvusių žmonių skaičius išaugo iki 8Per Rusijos apšaudymą Lymane Ukrainos Donecko srityje žuvusių žmonių skaičius išaugo iki aštuonių. Tai „Telegram“ tinkle pranešė Vidaus reikalų ministerija.„Šiuo metu žinoma apie aštuonis žuvusiuosius ir penkis sužeistuosius per rytinį priešo apšaudymą“, – teigiama pranešime.Per apšaudymą užsiliepsnojo privatus gyvenamasis namas, spaustuvės priestatas ir trys automobiliai.Anksčiau buvo pranešta apie šešis žuvusius žmones ir penkis sužeistuosius.

„Wagner“ samdiniai ruošiasi persikelti į Baltarusiją„Wagner“ kovotojai ruošiasi persikelti į Baltarusiją pagal susitarimą, kuris numalšino jų maištą prieš Rusijos karinę vadovybę, sakė vyresnysis grupuotės vadas. Nuo birželio maišto, kurio metu Wagnerio kovotojai trumpam užgrobė vieną pietų Rusijos miestą ir žygiavo Maskvos link, tiksli grupuotės vado Jevgenijaus Prigožino ir jo samdinių buvimo vieta buvo neaiški.Pagal susitarimą, kuriuo baigėsi maištas, Prigožinas turėjo persikelti į Baltarusiją, o jo vyrams buvo suteikta galimybė persikelti kartu su juo, prisijungti prie Rusijos pajėgų arba grįžti namo.Tačiau anksčiau šią savaitę Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka sakė, kad Prigožinas ir tūkstančiai jo kovotojų vis dar yra Rusijoje.Telegram kanalas citavo Antoną Jelizarovą, kurio vardas yra „Lotus“, sakęs, kad kovotojai dabar atostogauja iki rugpjūčio pradžios, Prigožino įsakymu, prieš persikeldami į Baltarusiją.„Turime parengti bazes, poligonus, derinti veiksmus su vietos valdžia ir administracijomis, organizuoti sąveiką su Baltarusijos teisėsaugos institucijomis ir sukurti logistiką“, – sakė jis per Jevgenijų Prigožiną On Telegram.Vakar mūsų Maskvos korespondentė Diana Magnay pranešė iš Baltarusijos mokymo įstaigos, kuri, kaip manoma, skirta Wagner kovotojams.

Rusija prašo JT Saugumo Tarybos posėdžio dėl „Nord Stream“ sprogdinimųRusija prašo surengti JT Saugumo Tarybos posėdį dėl „Nord Stream“ dujotiekių sprogimo aplinkybių, praneša agentūra „Reuters“.Į susitikimą kitą antradienį bus pakviesti keli „įdomūs nešališki kalbėtojai“, tinkle „Telegram“ rašo Rusijos ambasadoriaus JT pavaduotojas Dmitrijus Polianskis.Per sprogimus 2022 m. vasarį buvo smarkiai apgadinti dujotiekiai Baltijos jūroje, jungiantys Rusiją ir Vokietiją. Ukraina dėl sprogimų kaltina Rusiją, vyriausybė Maskvoje – Vakarus. Abi pusės tai neigia.

Britų žvalgyba: mūšiai prie Bachmuto praėjusią savaitę vėl buvo vieni intensyviausių fronteRusijos okupaciniai daliniai Ukrainoje, nepaisant suintensyvėjusių kovų, beveik neturi rezervų, kad galėtų sustiprinti sektorių aplink Bachmutą, teigia britų kariniai ekspertai. Remiantis šeštadienį paskelbta britų žvalgybos ataskaita, mūšiai ten per praėjusias septynias dienas vėl buvo vieni smarkiausių visame fronte – birželį jie laikinai buvo nuslopę.Labai tikėtina, kad rusų gynėjai kovoja su žema morale ir, be kita ko, turi tik ribotas galimybes surasti Ukrainos artileriją ir jai smogti, teigiama pranešime. Tačiau vadovybei esą politiškai nepriimtina pasiduoti Bachmute, kuris buvo vienas iš nedaugelio Rusijos teritorinių laimėjimų per praėjusius 12 mėnesių.

Rusijai apšaudžius Lymano miestą žuvo šeši žmonėsRusijai iš artilerijos apšaudžius Lymano miestą, Ukrainos duomenimis, žuvo mažiausiai šeši civiliai. Dar penki asmenys per ataką šeštadienį priešpiet buvo sužeisti, pranešė Donecko srities gubernatorius.Apgadintas vienas pastatas ir parduotuvė. Lymane yra svarbus geležinkelio transporto mazgas.

Gubernatorius: Rusijos pajėgos užpuolė Charkovo sritį ir sužeidė 1 žmogų Per pastarąją parą Rusijos pajėgos surengė oro, minosvaidžių ir artilerijos smūgius prieš kelias Charkovo srities gyvenvietes ir sužeidė vieną žmogų, liepos 8 d. pranešė gubernatorius Olehas Syniehubovas.

Bidenas: Ukraina dar nepasirengusi narystei NATOJAV prezidentas Joe Bidenas mano, jog nerealu, kad Ukraina greitai taps NATO nare. „Nemanau, kad ji pasirengusi narystei NATO“, – sakė jis penktadienį paskelbtoje interviu CNN ištraukoje.Anot J. Bideno, tarp NATO narių dar nėra sutarimo, ar „dabar, karo įkarštyje“, Ukraina turėtų būti priimta į Aljansą. Jei taip būtų padaryta, esą reikėtų ginti kiekvieną NATO teritorijos centimetrą. Jei karas tęstųsi, tada visos NATO partnerės būtų kare.Prieš tai jau J. Bideno patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Jake‘as Sullivanas nuslopino Ukrainos viltis dėl greito prisijungimo prie NATO. Ukraina po šio NATO viršūnių susitikimo nebus priimta į Aljansą, sakė jis. JAV esą remia „atvirų durų politiką“, o tai reiškia, kad NATO šalys kartu su Ukraina sprendžia dėl narystės. Tačiau šalis prieš prisijungdama prie NATO turi toliau įgyvendinti reformas.

JK: pastarąsias septynias dienas Bachmute vėl vyko intensyviausi mūšiaiPastarąsias septynias dienas Bachmute vėl vyko intensyviausi mūšiai fronte, „Twitteryje“ rašo Jungtinės Karalystės Gynybos ministerija. Anot jos, Ukrainos pajėgos nuolat žengia į šiaurę ir pietus nuo Rusijos kontroliuojamo miesto. „Labai tikėtina, kad rusų gynėjai kovoja su prasta morale, nevienodais daliniais ir ribotomis galimybėmis rasti ir smogti ukrainiečių artilerijai“, – rašoma JKGynybos ministerijos įraše. Pasak Jungtinės Karalystės ministerijos, Rusijos vadovybės manymu, politiškai nepriimtina pasiduoti Bachmute, kuris turi simbolinį svorį kaip vienas iš nedaugelio Rusijos laimėjimų per pastaruosius 12 mėnesių. „Tačiau labai tikėtina, kad papildomų rezervų, kuriuos būtų galima skirti šiam sektoriui, yra nedaug“, – priduriame įraše.

„Shahed“ smogė pramoniniams objektams dviejuose Ukrainos regionuose„Shahed“ bepiločiai lėktuvai smogė pramoniniams objektams dviejuose Ukrainos regionuose, skelbia „The Guardian“, cituodamas Ukrainos ginkluotąsias pajėgas. Ukrainos karinės oro pajėgos pranešė, kad per naktį buvo numušti penki bepiločiai orlaiviai „Shahed“.

Ukraina: Rusija iki šiol neteko 233 440 kariųUkrainos gynybinės pajėgos nuo karo pradžios eliminavo apie 233 440 rusų karių. 630 jų žuvo penktadienį, pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Be to, iki šiol sunaikinti 4 074 priešo tankai (+4), 7 953 šarvuotosios kovos mašinos (+9), 4 346 artilerijos sistemos (+16), 661 reaktyvinė salvinės ugnies sistema (+3), 410 oro gynybos sistemų (+2), 315 lėktuvų, 309 sraigtasparniai, 3 600 dronų (+14) ir 1 271 sparnuotoji raketa.

JT vadovas kritikuoja JAV sprendimą tiekti Ukrainai kasetinę amunicijąJT generalinis sekretorius Antonio Guterresas kritikuoja JAV sprendimą tiekti Ukrainai kasetinę amuniciją.A. Guterresas nenori, „kad mūšio lauke būtų toliau naudojami kasetiniai sprogmenys“, pareiškė jo atstovas netrukus po to, kai JAV vyriausybė paskelbė apie atitinkamą savo sprendimą.JAV vyriausybė prieš tai pavirtino, kad daugelio šalių uždrausta amunicija yra naujo karinės paramos Ukrainai dalis. JAV prezidento Joe Bideno patarėjas nacionalinio saugumo klausimais sakė, kad kasetine amunicija norima kompensuoti dabartinį artilerijos amunicijos trūkumą, Ukrainai ginantis nuo Rusijos agresijos ir tęsiant kontrpuolimą. Ukraina esą raštiškai patikino, jog kasetinė amunicija bus naudojama „labai atsargiai, kad būtų sumažina bet kokia rizika civiliams“.

Zelenskis apsilankė Gyvačių salojeUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apsilankė Gyvačių saloje, čia pagerbė ukrainiečių karius ir padėkojo visiems, kurie praėjusias 500 dienų kovojo su Rusijos agresija. Prezidento tviterio paskyroje paskelbtas vaizdo įrašas, kuriame jis nufilmuotas vos 600 metrų ilgio salelėje.„Šiandien esame Gyvačių saloje, mūsų Gyvačių saloje, kuri niekuomet nebus užkariauta okupantų, kaip ir visa Ukraina. Nes mes esame drąsiųjų šalis“, – sakė V. Zelenskis.Salą netrukus po invazijos pradžios užėmė rusų pajėgos, tačiau vasarą ją susigrąžino Ukrainos daliniai. Nuo tada ji vėl kontroliuojama ukrainiečių.

Rusija „desperacijos gestu“ vadina JAV sprendimą tiekti Ukrainai kasetinę amunicijąRusija tolesne eskalacija kare pavadino JAV sprendimą tiekti Ukrainai kasetinę amuniciją. Vašingtonas toliau didina savo įsitraukimą į konfliktą ir „artina žmoniją prie naujo pasaulinio karo“, naktį į šeštadienį pareikė Rusijos ambasadorius JAV Anatolijus Antonovas, kurį cituoja Užsienio reikalų ministerija Maskvoje.Jau ir be kasetinės amunicijos JAV esą yra giliai įsitraukusios į konfliktą. Kasetinių sprogmenų naudojimas, pasak A. Antonovo, tik padidins karo aukų skaičių ir pratęs „Kyjivo režimo agoniją“.JAV yra taip apsėstos Rusijos pralaimėjimo idėjos, kad nesuvokia savo veiksmų rimtumo, kalbėjo ambasadorius. Kasetinės amunicijos tiekimas, pasak jo, yra „desperacijos gestas“, kuriuo JAV ir jų sąjungininkai parodo savo bejėgiškumą. Jie esą nenori pripažinti nesėkmių Ukrainai vykdant kontrpuolimą prieš Rusijos pozicijas. „Todėl jie imasi naujos beprotybės“, – teigė A. Antonovas.Kartu jis pabrėžė, kad Ukrainos apginklavimas vakarietiškais ginklais neturės įtakos Rusijos ryžtui „siekti karinės specialiosios operacijos tikslų“.Žmogaus teisių organizacijų duomenimis, pati Rusija kare naudoja kasetinę amuniciją.

Zelenskis dėkoja JAV už naują karinę paramąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis padėkojo JAV prezidentui Joe Bidenui už naują karinę paramą. „Savalaikis, plačios apimties ir skubiai reikalingas Jungtinių Valstijų paramos gynybai paketas“, – penktadienio vakarą tviteryje rašė V. Zelenskis. Jis gyrė Vašingtoną „už svarbius žingsnius, kurie priartina Ukrainą prie pergalės prieš priešą, o demokratiją – prie pergalės prieš diktatūrą“.JAV penktadienį paskelbė apie naują 800 mln. dolerių (729 mln. eurų) karinės paramos Ukrainai paketą. Jis apima ir kasetinių sprogmenų tiekimą.Ukraina vis reikalavo kasetinės amunicijos, kad galėtų efektyviau naikinti rusų okupantų pozicijas. „Ukrainos gynybinių pajėgumų išplėtimas suteiks naujų instrumentų išlaisvinti mūsų šalį ir priartins taiką“, – pabrėžė V. Zelenskis.

Skelbia apie naujus Rusijos nuostolius: Ukraina atakavo daugybę svarbių objektų Per pastarąją dieną Ukrainos gynėjai atakavo tris Rusijos užpuolikų kontrolės punktus. Ukrainos valstybės gynybos pajėgų aviacija smogė vienai vadavietei, o dar dvi nukentėjo nuo raketinių pajėgų ir artilerijos dalinių, savo ataskaitoje, paskelbtoje šiandien, liepos 8 d., dalijasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas. Pasak štabo, per pastarąją parą Ukrainos aviacija taip pat keturis kartus atakavo priešo priešlėktuvinių raketų sistemas ir septynis kartus – priešo darbo jėgos koncentracijos zonas. „Raketų ir artilerijos daliniai per dieną pataikė į šaudmenų sandėlį, aštuonias artilerijos pozicijas, dvi oro gynybos sistemas ir dvi priešo elektroninio karo stotis“, – pažymi Generalinis štabas. Priduriama, kad Ukrainos kariai likvidavo ir du priešo operatyvinius-taktinius šnipų bepiločius orlaivius.

JAV pareigūnas: po šio viršūnių susitikimo Ukraina neprisijungs prie NATOUkraina netaps NATO nare po Vilniuje vyksiančio viršūnių susitikimo, liepos 7 dieną spaudos konferencijoje sakė Jungtinių Valstijų nacionalinio saugumo patarėjas Jake'as Sullivanas.„Ukraina netaps NATO nare dėl šio viršūnių susitikimo“, – sakė JAV pareigūnas.J. Sullivanas pridūrė, kad Kyjivas vis dar turi imtis papildomų veiksmų prieš narystę.„Ukraina turės galimybę aptarti reformas, kurios vis dar būtinos, kad Ukraina atitiktų NATO standartus. Aptarsime, kokių veiksmų reikėtų imtis vietoj to.“, – teigė jis.Anksčiau liepos 7 dieną „The Washington Post“ pranešė, kad NATO sąjungininkės vis dar svarsto, ką pasiūlyti Ukrainai Vilniaus viršūnių susitikime, kuris numatytas liepos 11–12 dienomis.NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas anksčiau pareiškė, kad šalys viršūnių susitikime planuoja ratifikuoti ilgalaikės paramos Ukrainai paketą, kuris turėtų priartinti šalį prie Aljanso. Tačiau jis patikslino, kad formalaus kvietimo Ukrainai prisijungti prie NATO šiame viršūnių susitikime nebus.Zelenskis anksčiau ragino JAV prezidentą Joe Bideną nedelsiant pakviesti Ukrainą prisijungti prie NATO. Jis pripažino, kad vykstančio karo metu Ukraina negali prisijungti prie Aljanso, tačiau tvirtino, kad kvietimas būtų reikšmingas signalas.Baltųjų rūmų atstovai atskleidė detalių apie Bideno kalbą NATO viršūnių susitikime. Teigiama, kad Viršūnių susitikime prezidentas ir JAV sąjungininkai parodys mūsų vienybę ir ryžtą remti Ukrainą.„Po aukščiausiojo lygio susitikimo Prezidentas Bidenas tą vakarą, trečiadienio vakarą, sakys reikšmingą pranešimą Vilniuje apie savo viziją apie stiprią, pasitikinčią Ameriką, kurią lydės tvirti, pasitikintys sąjungininkai ir partneriai, sprendžiantys reikšmingus mūsų laikų iššūkius, kilusius dėl Rusijos agresijos Ukrainoje. į klimato krizę“, – skelbia Baltieji rūmai.

ISW: Ukraina pasiekė taktinės sėkmės Bachmuto srityjeUkrainos kariuomenė penktadienį, liepos 7 d., pasiekė taktiškai reikšmingų laimėjimų Bachmuto regione ir tęsė kontrpuolimo operacijas dar mažiausiai trijuose fronto sektoriuose, rašoma Amerikos karo studijų instituto (ISW) kasdienėje apžvalgoje.Ukrainos generalinis štabas pranešė apie puolimo veiksmus miesto šiaurėje ir pietuose, o Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Sausumos pajėgų vadas Aleksandras Syrskis pareiškė, kad Ukrainos pajėgos nustatė prarastų pozicijų kontrolę Bachmuto srityje. Ukrainos kariuomenė taip pat pranešė apie dalinę sėkmę Kleschevkos srityje, esančioje septyni kilometrai nuo Bachmuto.Rusijos gynybos ministerija ir kiti Rusijos šaltiniai tvirtino, kad Ukrainos kariai vykdo puolimo operacijas kituose fronto sektoriuose – prie Charkovo ir Luhansko sričių sienos.

Zelenskis tiki, kad Ukraina atgaus Krymo kontrolęUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė tikintis, kad Ukraina atgaus Krymo kontrolę, ir padėkojo Turkijai už paramą Ukrainos suverenitetui ir teritoriniam vientisumui. „Esu dėkingas Turkijai už tai, kad ji remia mūsų teritorinį vientisumą ir suverenitetą“, – sakė V. Zelenskis.

Bidenas: Ukraina nėra pasirengusi narystei NATO dabarJAV prezidentas Joe Bidenas pareiškė, kad Ukrainos stojimo į NATO klausimas gali būti svarstomas tik pasibaigus karui. Tai jis sakė interviu CNN.„Ukraina nėra pasirengusi narystei NATO dabar, karo įkarštyje. Tarp aljanso narių nėra vieningos nuomonės dėl Ukrainos priėmimo į NATO dabar“, – jį cituoja „Ukrainska Pravda“.„Tačiau Ukrainai reikia pasiūlyti racionalų būdą tapti NATO nare. Tuo tarpu Ukraina nėra NATO, JAV jai suteiks tokias saugumo garantijas kaip Izraelis“, – pridūrė Bidenas.JAV prezidentas pabrėžė, kad sąjungininkai ir toliau aprūpins Ukrainos gynybos pajėgas ginkluote, reikalinga Rusijos agresijai sustabdyti.

Erdoganas: Ukraina nusipelno narystės NATOTurkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas pareiškė paramą Ukrainos narystei NATO. „Nėra abejonių, kad Ukraina nusipelno narystės NATO“, – sakė jis penktadienį Stambule po susitikimo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Kartu R T. Erdoganas pabrėžė, kad kare tarp Rusijos ir Ukrainos „abi pusės“ turėtų „grįžti prie taikos derybų“.R. T. Erdoganas, be to, paskelbė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas rugpjūčio mėnesį pirmą kartą nuo Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 m. vasario 24 d. apsilankys Turkijoje. Susitikime su V. Putinu esą bus kalbama ir apie susitarimo dėl ukrainiečių grūdų eksporto pratęsimą. Šio susitarimo galiojimas baigiasi liepos 17 d.Pasak R. T. Erdogano, jis apie grūdų susitarimą kalbėjosi ir su V. Zelenskiu. „Tikimės, kad susitarimas bus pratęsiamas bent kartą per tris mėnesius, o ne kas du mėnesius. Mes to sieksime ir mėginsime bendrą galiojimo terminą pratęsti iki dviejų metų, – kalbėjo R. T. Erdoganas spaudos konferencijoje su V. Zelenskiu. – Esu įsitikinęs, kad visos suinteresuotos šalys, suprasdamos globalią atsakomybę, atitinkamai elgsis“.Rusija po invazijos į Ukrainą praėjusių metų vasarį kelis mėnesius blokavo kaimyninės šalies grūdų eksportą. 2022 m. vasarą, tarpininkaujant Jungtinėms Tautoms (JT) ir Turkijai, abi karo šalys pasiekė susitarimą, vėl leidusį laivais gabenti ukrainietiškus grūdus. Pastarąjį kartą susitarimas gegužės viduryje buvo pratęstas dar dviem mėnesiams.

Bidenas: Ukrainai reikia kasetinių šaudmenų, nes jai baigiasi amunicijaPrezidentas Joe Bidenas teigė, kad siunčia Kijevui kasetinius šaudmenis, nes jiems „baigiasi amunicija“.Jis sakė, kad jo sprendimas aprūpinti Ukrainą kasetiniais šaudmenimis buvo sunkus, tačiau jis mano, kad Kijevui reikia ginklų, kad Rusija negalėtų sustabdyti Ukrainos kontrpuolimo.„Jie bando prasiskverbti per tuos apkasus ir sustabdyti tų tankų riedėjimą“, – interviu CNN sakė Bidenas.

JAV paskelbė apie didžiulį pagalbos paketą Ukrainai: įtraukti ir kasetiniai šaudmenysPrezidentas Joe Bidenas paskelbė apie didžiulį pagalbos paketą Ukrainai, kurio vertė siekia 800 mln. dolerių.Susitarimas apima prieštaringai vertinamus kasetinius šaudmenis, dėl kurių kilo karštos diskusijos nuo tada, kai pasirodė pranešimai, kad JAV svarsto galimybę juos siųsti.Colinas H. Kahlas, vadovaujantis gynybos sekretoriaus politikai, sakė: „Mes galėsime nedelsiant suteikti Ukrainai papildomos artilerijos. Rusija kasetinius šaudmenis naudoja nuo pat karo pradžios“.Jis sakė, kad į paketą taip pat įeina šarvuotos mašinos „Bradley“ ir „Stryker“ bei daugybė amunicijos, pavyzdžiui, haubicų šoviniai ir didelio mobilumo artilerijos raketų sistema.

JAV sutinka siųsti kasetinius šaudmenis į UkrainąJAV Nacionalinio saugumo patarėjas Jake'as Sullivanas sakė, kad prezidentas Joe Bidenas ir jo patarėjai priėmė „vienbalsį sprendimą“ siųsti kasetinius šaudmenis į Ukrainą.Jis pridūrė, kad Kijevas patikino, kaip panaudos amunitonus, ir kad Rusija juos plačiai naudoja nuo karo pradžios.„Pripažįstame, kad kasetiniai šaudmenys kelia pavojų, kad nesprogusi amunicija gali patirti žalą civiliams. Štai kodėl sprendimą atidėjome tiek, kiek galėjome. Tačiau taip pat yra didžiulė civilių žalos rizika, jei Rusijos kariai ir tankai susilpnins Ukrainos pozicijas ir užims daugiau Ukrainos teritorijos bei pavergs daugiau Ukrainos civilių, nes Ukraina neturi pakankamai artilerijos. Mums tai netoleruotina“, – sakė Nacionalinio saugumo patarėjas.

Ukraina susigrąžino kolonijoje Olenivkoje žuvusių karo belaisvių kūnusKaip savo „Telegram“ kanale rašė Ukrainos žmogaus teisių komisaras Dmytro Lubinetsas, po sprogimo žuvusiųjų kūnai buvo grąžinti, vyksta DNR analizė, identifikuota dauguma žmonių.Primenama, kad Ukrainos karo belaisviai, įskaitant „Azov“ kovotojus, buvo laikomi Olenivkos kolonijoje, esančiame kaime, pasiskelbusios DLR teritorijoje. Pernai liepos 29-osios naktį ten įvykęs sprogimas pražudė mažiausiai 52 žmones ir sužeidė daugiau nei 70. Iš viso kolonijoje buvo 193 karo belaisviai.Rusijos valdžia teigė, kad Ukraina smogė kolonijai didelio tikslumo HIMARS raketa. Tačiau Vakarų pareigūnai, o vėliau ir žiniasklaida, paneigė šią versiją. Remiantis CNN tyrimu, žalos pobūdis rodo, kad artilerijos atakos iš viso nebuvo, o sprogimas įvyko vieno pastato viduje. BBC kalbinti ekspertai taip pat sakė, kad bomba buvo detonuota kalėjimo pastato viduje.Nei Raudonasis Kryžius, nei JT specialioji misija niekada negalėjo patekti į nusikaltimo vietą – Rusijos institucijos jų neįleido.

Zelenskis atvyko į TurkijąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko į Turkiją derybų su prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu po įtemptos dienos, kai anksčiau susitiko su Slovakijos vadovais. „Telegram“ kanale jis parašė: „Įtemptą dieną baigiame Turkijoje. Derybos su prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu. Pozicijų dėl Taikos formulės, NATO viršūnių susitikimo, saugumo garantijų ir grūdų iniciatyvos derinimas. Ukrainos atkūrimas, gynybos sutartys tarp mūsų įmonių“.

Rusų karių grupė Zaporižėje atsisakė kovoti: kas jiems buvo padarytaUkrainos generalinio štabo teigimu, tarp Rusijos kareivių daugėja atsisakymų dalyvauti karo veiksmuose. Masiniai atsisakymai dalyvauti karo veiksmuose ir toliau registruojami priešo vienetuose. Dešimtys Rusijos karių atsisakė kovoti Zaporižės regione, vakaro pranešime teigė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.„Atsižvelgiant į sėkmingas Ukrainos gynybos pajėgų kovines operacijas ir dėl didelių priešo darbo jėgos nuostolių, Rusijos okupacinių pajėgų daliniuose išaugo atsisakymų dalyvauti karo veiksmuose skaičius“, – sakoma pranešime.Pažymima, kad Zaporižės regiono Rozovkos kaimo rajone apie 20 okupantų atsisakė vykdyti kovines misijas priekinėse linijose.„Jie buvo suimti ir perkelti į Rozovskio rajono teismo pastatą“, – informavo Generalinis štabas.

Lvovo meras po mirtinos Rusijos atakos kritikavo UNESCOLvovo meras Andrijus Sadovijus sukritikavo UNESCO atsaką į Rusijos ketvirtadienį įvykdytą miesto puolimą.„Telegram“ kanalo įraše jis teigė, kad UNESCO atstovas turėjo apsilankyti atakos vietoje po to, kai žuvo mažiausiai 10 žmonių, o dar dešimtys buvo sužeisti – ir kad jie turėjo tiesiogiai pasmerkti Rusiją.Jis sakė: „Lvovas vis dar išlieka UNESCO kultūros paveldo dalimi. Todėl aš turiu teisę reaguoti. Vakar UNESCO pasmerkė raketų atakas istoriniame Lvovo centre. Tačiau jie nesiryžo įvardyti teroristinės šalies, kuri vykdo šias atakas.“Jis pažymėjo, kad Rusija išlieka UNESCO vykdomosios tarybos nare.„Taip, kaip veikia teisingumas, reikia teisti žudiką, o ne ginklą, ar žinote?“ – replikavo A. Sadovijus. UNESCO paskelbė pareiškimą, kuriame priminė Pasaulio paveldo konvencijos narėms apie jų įsipareigojimus nesiimti „jokių sąmoningų priemonių, kurios galėtų pakenkti kultūros ir gamtos paveldui, esančiam kitų valstybių, konvencijos šalių, teritorijoje“.

Budanovas apie kontrpuolimą: bus sėkmė, bet vėliauGynybos ministerijos Pagrindinio žvalgybos direktorato vadovas Kyrylo Budanovas pakomentavo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų priešpriešą. Jis paskelbė, kad sėkmė laukia ateityje. „Yra priešprieša. Apskritai, sakykime, tai eina. Bus sėkmė, bet vėliau“, – interviu „Reuters“ sakė vyriausiasis Ukrainos žvalgybos pareigūnas.Tuo pat metu jis palygino Ukrainos išsivadavimo operaciją su kelis mėnesius trukusiu Rusijos mūšiu dėl Ukrainos tvirtovės miesto Bachmuto balandį.„Noriu jums priminti šią gerai žinomą istoriją su Bachmutu. Rusai ją puola jau daugiau nei 10 mėnesių. Mūsų užduotis yra šiek tiek daugiau nei Bachmutas, bet mes turime šiek tiek mažiau nei 10 mėnesių laiko“, - apibendrino K. Budanovas.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo atstovas Andrijus Kovaliovas sakė, kad gynybos pajėgos sėkmingai puola Kleščivkos rajone.Be to, Trečiosios puolimo brigados vado pavaduotojas, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų majoras Maximas Zhorinas sakė, kad Ukrainos gynėjai užėmė dalį aukštumų. Kartu jis atkreipė dėmesį, kad rusai bando priešintis, tačiau jie vis dar negali išlaikyti savo pozicijų.

Ukrainos kovotojai pašalino dešimtis Rusijos užpuolikųUkrainos saugumo tarnybos CSO „A“ specialiosios pajėgos sėkmingai išretino rusų gretas. Kovotojai sunaikino naują okupantų partiją ir jų įrangą, praneša UNIAN.„Šį kartą buvo papildytas priešo nuostolių sąrašas: du tankai, du „Acacia“ savaeigiai ginklai, trys „Hyacinth-B“ patrankos, du šarvuoti automobiliai, elektroninė karo stotis „Pole-21“ ir vaizdo stebėjimo kamera, 25 automobiliai, trys šaudymo pozicijos, 13 priešo įtvirtinimų ir vienas šaudmenų sandėlis. O 72 okupantai staiga „iškrito iš pokalbio“, - teigiama Ukrainos saugumo tarnybos spaudos centro pranešime.Be to, kaip pažymėta, kartu su Ukrainos ginkluotųjų pajėgų artileristais papildomai sunaikinti du „Grads“, du specialios įrangos vienetai, šeši sandėliai ir dar 55 užpuolikai.Liepos 7-osios duomenimis, bendri Rusijos nuostoliai nuo visapusiškos invazijos pradžios sudarė apie 232 810 kareivių. Per pastarąją parą Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kariai pašalino 510 užpuolikų.

NATO nenori komentuoti JAV planų perduoti Ukrainai kasetinės amunicijosNATO nenori oficialiai komentuoti JAV planų perduoti Ukrainai kasetinių sprogmenų. Karinis aljansas neturi vieningos pozicijos dėl kasetinės amunicijos, penktadienį Briuselyje sakė NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas. Jis atkreipė dėmesį į tai, kad kai kurios NATO narės pasirašė 2010 m. tarptautinį susitarimą dėl šios amunicijos draudimo, o kitos – ne.„Ukrainos kare kasetinę amuniciją jau naudoja abi pusės“, – pažymėjo J. Stoltenbergas. Tačiau esą yra aiškus skirtumas: Rusija naudoja ją savo „brutaliame kare“, kad tęstų invaziją, o Ukraina – savigynai.Anot amerikiečių žiniasklaidos, JAV apie savo sprendimą tiekti Ukrainai kasetinę amuniciją galimai paskelbs penktadienį. J. Stoltenbergas pažymėjo, kad dėl ginklų ir kitos karinės įrangos Ukrainai tiekimo sprendžia atskiros sąjungininkės.Kasetiniai sprogmenys paskleidžia dešimtis ar net šimtus mažesnių sprogmenų, kurių daugelis iš karto nesprogsta. Jie dar ilgai po numetimo gali žudyti ar žaloti žmones ir todėl kelia ypatingą pavojų civiliams gyventojams.

JK: Rusija turi nustoti kelti pavojų Zaporožės AEJungtinės Karalystės užsienio reikalų sekretorius Jamesas Cleverly pareiškė, kad Rusija turi suteikti JT branduolinės saugos tarnybai visišką prieigą prie okupuotos Zaporožės elektrinės, kad užtikrintų „branduolinę saugą“.Savo tviteryje J. Cleverly pareiškė, kad Rusija „nebegali kelti pavojaus“ objekto – didžiausios Europoje atominės elektrinės – saugumui.Tarptautinė atominės energijos agentūra siekė patekti į visą Zaporožės AE teritoriją po to, kai Ukraina pareiškė, kad Rusija ten padėjo sprogmenų, nors Maskva tai neigia.Rusija iki šiol suteikia tik ribotą prieigą pareigūnams, motyvuodama saugumo situacija.

Ukraina sveikintų JAV sprendimą perduoti kasetinių sprogmenųUkraina, pasak aukšto prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjo, sveikintų JAV sprendimą perduoti kasetinių sprogmenų.Tai neabejotinai turėtų potencialo „sukelti ypatingą efektą psichoemociniu lygiu jau ir taip demoralizuotiems rusų okupantams“, agentūrai „Reuters“ sakė Mychailas Podoliakas.Prieš tai JAV vyriausybės šaltiniai pranešė, kad Vašingtonas jau penktadienį gali paskelbti apie naują paramos Ukrainai paketą, kuris apims ir kasetinės amunicijos tiekimą.JAV, Ukrainos ir Rusijos nėra tarp 120 šalių, kurios pasirašė susitarimą dėl kasetinių sprogmenų draudimo. Anot žmogaus teisių organizacijos „Human Rights Watch“, tiek per rusų, tiek per ukrainiečių atakas kasetiniais sprogmenimis žuvo civilių.

Po Rusijos puolimo – gaisras ZaporožėjeGaisras kilo Rusijos sviediniams pataikius į Zaporožės miesto infrastruktūros objektą, pranešė pareigūnas.Zaporožės karinės administracijos vadovas Jurijus Malaško per „Telegram“ kanalą sakė, kad Rusija smogė Pietų Ukrainos miestui „vidury dienos“.„Užsidegė vienas pastatų. Specialistai likviduoja apšaudymo padarinius“, – sakė jis.Apie sužalotus žmones nepranešama. „Sky News“ negali savarankiškai patikrinti mūšio lauko pranešimų.

Ukrainos kariai per dieną prie Bachmuto į priekį pasistūmėjo kilometru Ukrainos kariai per pastarąją parą pasistūmėjo beveik 1 km į priekį netoli rytinio Bachmuto miesto, pranešė aukštas karinis pareigūnas.„Gynybos pajėgos daro pažangą ir žengia į priekį“, – sakė Ukrainos sausumos pajėgų vadas generolas Oleksandras Syrskis: „Ypač per pastarąją dieną jie pajudėjo daugiau nei vieną kilometrą“.Anksčiau pranešta, kad Ukraina toliau stumiasi Bahmuto, vakarinio Donecko ir vakarų Zaporožės frontuose.

Slovakija perduos savo haubicas Ukrainai ir pradės jų bendrą gamybąApie tai spaudos konferencijoje Bratislavoje po derybų su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu paskelbė Slovakijos prezidentė Zuzanna Čaputova, praneša BBC.Z. Čaputova sakė, kad pagal šiandien pasirašytą sutartį Slovakija tieks Ukrainai 16 haubicų „Zuzanna-2“. Šalys taip pat susitarė dėl bendros šaudmenų gamybos ir naujų haubicų kūrimo. Slovakija planuoja padėti Ukrainai pokario išminuoti teritoriją.Z. Čaputova sakė, kad Slovakija rems Ukrainos siekį įstoti į ES ir NATO.Tai buvo antrasis Volodymyro Zelenskio vizitas per jo turą po Rytų Europą. Jis jau lankėsi Sofijoje ir Prahoje, kur taip pat susitarė dėl politinės paramos Ukrainai. Iš Slovakijos jis turi vykti į Turkiją.

Britų statistika: pusė Ukrainos pabėgėlių norėtų likti JKApklausa rodo, kad daug Ukrainos karo pabėgėlių norėtų likti Didžiojoje Britanijoje. Pusė suaugusiųjų (52 proc.) pareiškė, kad norėtų didžiąją dalį laiko gyvent Jungtinėje Karalystėje ir tada, kai jau bus saugu grįžti į Ukrainą, penktadienį pranešė statistikos agentūra ONS. Svarbiu to aspektu jie nurodė, jų nuomone, geresnius šansus turėti darbą.Daugiau kaip ketvirtadalis respondentų (28 proc.) teigė, kad nori grįžti atgal į Ukrainą. 19 proc. sakė, kad kol kas nežino, ką darys. Tik nedaugelis (1 proc.) įvardijo kitas šalis.Didžioji Britanija yra viena didžiausių Ukrainos rėmėjų kare su Rusija.

TATENA: Zaporožės AE kol kas nėra jokių sprogmenų ženklųTarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) teigia, kad Zaporožės atominėje elektrinėje nerado „jokių matomų požymių“, kad būtų padėta sprogmenų, tačiau reikia didesnės prieigos prie objekto.„Mūsų ekspertai gavo šiek tiek papildomos prieigos prie objekto. Iki šiol jie nematė jokių minų ar sprogmenų. Tačiau jiems vis tiek reikia daugiau prieigos, įskaitant trečiojo ir ketvirtojo reaktoriaus blokų stogus ir dalies turbinų salių“, - sakė TATENA vadovas Rafaelis Grossi. Ant trečiojo ir ketvirtojo blokų stogų buvo pastebėta daugybė naujų formų, padarytų palydovinėse nuotraukose, o tai paskatino manyti, kad Rusija kažką padėjo ant stogo.Nuotraukos, padarytos „Planet Labs“, buvo užfiksuotos liepos 5 d. – kitą dieną po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad gamykloje galėjo būti padėta sprogmenų.

Ukrainos gynybos ministerija paragino „Telegram“ kanalus neskelbti naujienų iš fronto Ukrainos gynybos ministro pavaduotoja Hanna Maliar paprašė „Telegram“ kanalų neskelbti internete naujienų iš fronto, nes priešai iškart nusitaiko į ukrainiečių pozicijas, pranešė „Ukrinform“.„Mūsų kariškių prašymu prašau visų „Telegram“ kanalų, informuojančių apie operatyvinę situaciją fronte: neskelbkite naujienų iš fronto kiekvieną dieną – į mūsų karius iškart nusitaikoma. Tokia mūsų priešų specifika“, – parašė ji „Telegram“ kanale.H. Maliar pabrėžė, kad tai galima daryti tik tada, kai informaciją paskelbia oficialūs pranešėjai: Generalinis štabas, Karinės žvalgybos tarnyba, Gynybos ministerija.„Prieš paviešindami informaciją deriname tai su operacijų saugumo padaliniais ir tiesiogiai su vietos vadovybe“, – sakė H. Maliar. Ji ir anksčiau prašė laikytis „tylos režimo“, kad nebūtų pakenkta kontrpuolimui.

JT: Rusijos karas Ukrainoje pražudė daugiau kaip 9 000 civiliųPasak Jungtinių Tautų (JT) žmogaus teisių ekspertų, per 500 Rusijos karo Ukrainoje dienų žuvo tūkstančiai civilių. Nuo invazijos 2022 m. vasario 24 d., jų duomenimis, patvirtinta daugiau kaip 9 000 civilių žūčių, per 500 žuvusiųjų yra vaikai.Tikrieji skaičiai gali būti dar didesni, nes JT ekspertai skaičiuoja tik tas žūtis, kurias patys gali nepriklausimai patikrinti. Karas reikalauja siaubingos duoklės iš Ukrainos civilių gyventojų, penktadienį sakė JT žmogaus teisių misijos Ukrainoje vadovo pavaduotojas Noelis Callhounas.Aukų skaičius pavasarį, lyginant su praėjusiais metais, ekspertų duomenimis, mažėjo, tačiau gegužę ir birželį vėl išaugo. JT ekspertai nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2023m. birželio 30 d. dokumentavo iš viso 9 177 civilių žūtis ir 15 993 sužeistuosius.

Stoltenbergas: per viršūnių susitikimą NATO patvirtins, kad ateityje Ukraina taps nareNATO lyderiai kitą savaitę vyksiančiame viršūnių susitikime Lietuvoje „patvirtins“ ankstesnį įsipareigojimą, kad ateityje Ukraina įstos į Aljansą, penktadienį sakė NATO vadovas Jensas Stoltenbergas.„Tikiuosi, kad visi lyderiai dar kartą patvirtins, kad Ukraina taps NATO nare, ir susivienys, kaip priartinti Ukrainą prie šio tikslo“, – sakė J. Stoltenbergas.

Slovakijos prezidentūra: Ukrainos prezidentas Zelenskis atvyko į BratislavąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį atvyko į Slovakiją, paskutiniame kelionės etape siekdamas sustiprinti Ukrainos siekį prisijungti prie NATO ir užsitikrinti daugiau ginklų iš sąjungininkių.„V. Zelenskis atvyko šią popietę Slovakijos prezidentės Zuzanos Čaputovos kvietimu“, – naujienų agentūrai AFP sakė atstovas Martinas Strizinecas.

Pareigūnas: Bachmuto kryptimi Ukrainos ginkluotosios pajėgos stumiasi į priekįBachmuto kryptimi Ukrainos ginkluotosios pajėgos sėkmingai stumiasi į priekį.Tai penktadienį „Telegram“ kanale parašė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Sausumos pajėgų vadas generolas pulkininkas Oleksandras Syrskis, praneša „Ukrinform“.Pasak jo, Bachmuto kryptimi „Ukrainos gynybos pajėgos pasiekia laimėjimų ir stumiasi į priekį. Buvo susigrąžinta anksčiau okupuotų teritorijų“.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Ukrainos gynybos pajėgos nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų liepos 7 d. sunaikino apie 232 810 okupantų rusų, iš jų 510 – pastarąją parą.

JK žvalgyba: okupuotame Mariupolyje Rusija įkūrė Azovo karinio jūrų laivyno apygardąRusijos karinis jūrų laivynas liepos 1 d. įkūrė naują Azovo karinio jūrų laivyno apygardą su būstine laikinai okupuotame Mariupolio mieste, jos paskirtis veikiausiai yra paremti logistiką ir atremti partizanų atakas, sakoma Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerijos tviteryje paskelbtoje naujausioje žvalgybos informacijos suvestinėje, pranešė „Ukrinform“.Juodosios jūros laivynui pavaldi apygarda vadovaus aštuoniems karo laivams, įskaitant tris modernias „Karakurt“ klasės korvetes, galinčias paleisti sparnuotąsias raketas SS-N-30A „Kalibr“.JK žvalgybos duomenimis, Azovo jūra gyvybiškai svarbi Rusijai, nes ji jungia jos vidaus vandens kelius su tarptautiniais jūrų maršrutais. Karo kontekste ji taip pat siūlo alternatyvų karinio aprūpinimo būdą, jei Rusijos sausumos keliai į Pietų Ukrainą būtų sutrikdyti.„Azovo karinio jūrų laivyno apygarda greičiausiai sutelks dėmesį į logistikos ir kovos su partizanais užduotis, tai leis Juodosios jūros laivynui sutelkti dėmesį į tolimojo nuotolio smūgių operacijas ir nukreipti jūrinę galią toliau į užsienį“, – teigia JK žvalgyba.

Kremlius pareiškė atidžiai stebėsiantis Zelenskio ir Erdogano derybasPenktadienį Kremlius pareiškė „atidžiai stebėsiantis“ būsimas Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir Turkijos prezidento Recepo Tayyipo Erdogano derybas, jų susitikimą Stambule apibūdinęs kaip „svarbų“.„Labai atidžiai stebėsime šių derybų rezultatus“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas ir pridūrė: „Mums bus įdomu sužinoti, ką aptarė ponas Erdoganas ir ponas Zelenskis. Tai svarbu“.Anksčiau pranešta, kad V. Zelenskis penktadienį lankysis Stambule ir susitiks su R. T. Erdoganu. Manoma, kad per susitikimą daugiausia dėmesio bus skiriama besibaigiančiam Ukrainos grūdų eksporto per Juodąją jūrą susitarimui bei kitą savaitę vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui.Pasak analitikų, V. Zelenskis spaus R. T. Erdoganą uždegti žalią šviesą Švedijos narystei NATO prieš liepos 11-12 dienomis Lietuvos sostinėje Vilniuje vyksiantį Aljanso viršūnių susitikimą. Turkija blokuoja Švedijos kandidatūrą dėl ilgai trunkančių nesutarimų dėl tariamai atsainaus Stokholmo požiūrio į šioje Šiaurės šalyje gyvenančius kurdų kovotojus.Tiek V. Zelenskis, tiek R. T. Erdoganas taip pat nori pratęsti susitarimą su Rusija, pagal kurį Ukrainai karo metu leista per Juodąją jūrą vežti kviečius ir kitus grūdus į pasaulines rinkas. R. T. Erdoganas mėgina pasinaudoti gerais santykiais, kuriuos palaiko tiek su V. Zelenskiu, tiek su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, ir tarpininkauti deryboms užbaigti karą.Anksčiau Turkija surengė du taikos derybų ratus ir siekia surengti daugiau derybų. Tačiau Vakarų vyriausybės nuogąstauja dėl stiprėjančių NATO narės Turkijos ekonominių ryšių su Rusija ir jos pasipriešinimo Aljanso plėtrai.

Ukrainai pavyko susigrąžinti 382 į Rusiją deportuotus vaikusUkrainai pavyko susigrąžinti 382 vaikus, kurie buvo deportuoti į Rusiją.Tai penktadienį pranešė Aukščiausiosios Rados žmogaus teisių įgaliotinis Dmytro Lubinecas , kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Liepos 7 d. duomenimis, pavyko susigrąžinti 382 ukrainiečius vaikus. Du pastaruosius susigrąžinome vakar. Šiandien sutikau šiuos vaikus Kyjive, o vakar juos iš Rusijos teritorijos paėmė mano atstovas Oleksandras Kononenka, dirbantis saugumo ir gynybos sektoriuje“, – sakė D. Lubinecas.Anot pareigūno, šie vaikai yra iš Ukrainos kariškių šeimos. Jų motina iki 2022 metų spalio 17 d. buvo rusų nelaisvėje, o tėvas žuvo Mariupolyje.D. Lubinecas pabrėžė, kad deportuotų ukrainiečių vaikų grąžinimas yra labai sudėtingas procesas, susijęs su dideliais iššūkiais. Šiame kontekste jis pabrėžė aktyvesnio tarptautinių organizacijų įsitraukimo į vaikų grąžinimą svarbą.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, liepos 7-osios ryto duomenimis, per plataus masto ginkluotą Rusijos agresiją nukentėjo daugiau kaip 1545 ukrainiečių vaikai – 494 žuvo, daugiau kaip 1051 buvo sužeistas.

Zelenskis: tolimojo nuotolio ginklų tiekimas Kyjivui priklauso tik nuo JAVPenktadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Kyjivui „sunku“ kovoti su Rusija be tolimojo nuotolio ginklų ir kad sprendimas tiekti juos Ukrainai „priklauso tik“ nuo Vašingtono.„Be tolimojo nuotolio ginklų sunku ne tik atlikti puolamąją misiją, bet, tiesą sakant, sunku atlikti ir gynybinę operaciją. Labai sunku“, - sakė V. Zelenskis viešėdamas Prahoje.„Kalbame apie tolimojo nuotolio sistemų pristatymą su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, šiandien tai priklauso tik nuo jų“, – sakė jis žurnalistams ir pridūrė, kad Ukraina taip pat derasi su kitomis Kyjivo Vakarų sąjungininkėmis.

Čekija perduos Ukrainai sraigtasparnių ir padės rengti F-16 pilotusČekija perduos Ukrainai papildomų atakos sraigtasparnių, didelio kalibro šaudmenų ir padės rengti naikintuvų F-16 pilotus.Penktadienį Prahoje per spaudos konferenciją su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu tai pareiškė Čekijos ministras pirmininkas Petras Fiala, praneša portalas „eurointegration“. „Šiandien aš ponui prezidentui patvirtinau, kad Čekija artimiausiais mėnesiais dovanos Ukrainai atakos sraigtasparnių ir dar 100 000 didelio kalibro sviedinių“, – sakė premjeras.Jis pridūrė, kad Čekija padės Ukrainai rengti naikintuvų F-16 pilotus ir perduos Ukrainai simuliatorių treniruotėms.„Turiu pasakyti, kad kelia susižavėjimą tai, kaip narsiai Ukraina ginasi nuo barbariško Rusijos užpuolimo, ir džiaugiuosi, kad mūsų karinė pagalba taip pat prisideda prie sėkmingos gynybos“, – pabrėžė Čekijos Vyriausybės vadovas.Jis pažymėjo, kad plataus masto karas tęsiasi jau 500 dienų, ir Čekija nusiuntė Ukrainai beveik 700 sunkiosios technikos vienetų ir daugiau kaip keturis milijonus šaudmenų.Čekijos kariuomenė turi apie 40 sraigtasparnių, iš kurių 30 yra sovietų ir rusų gamybos Mi serijos mašinos.Pernai Čekija jau perdavė Ukrainai kovinių sraigtasparnių. Vietoj perduotųjų Čekija gaus sraigtasparnių iš JAV. Dėl jų tiekimo jau susitarta.

Lenkijos prezidento patarėjas: Ukrainos kelias į NATO turėtų būti toks pats, kaip Suomijos ir ŠvedijosLenkijos prezidento Tarptautinės politikos biuro vadovas pareiškė, kad Ukrainos kelias į NATO turėtų būti toks pats, kaip Suomijos ir Švedijos.Interviu laikraščiui „Polska Metropolia Warszawska“ Marcinas Przydaczas sakė: „Esame už tai, kad Ukraina taptų NATO nare, tačiau negalima neigti, jog tam reikia tinkamų sąlygų“. Kol Ukraina kariauja su Rusija, nebus „jokio sutikimo“ dabar priimti šalį į NATO, sakė M. Przydaczas, bet tai neturėtų stabdyti jos narystės siekių.„Lenkija siūlo pakelti NATO ir Ukrainos santykius nuo Komisijos į Tarybos lygį, tai suteiktų Ukrainai teisę sušaukti bendrus susitikimus su Šiaurės Atlanto Taryba“, – sakė M. Przydaczas. „Ukrainai turėtų būti atvertas kelias į Aljansą, panašus į tą, kuris suteiktas Suomijai ir Švedijai“, – pridūrė jis.Pareigūno teigimu, sprendimas priimti Ukrainą į NATO „turėtų būti griežtai politinis sąjungininkių ir Ukrainos sprendimas“.Kalbėdamas apie artėjantį NATO viršūnių susitikimą Vilniuje, M. Przydaczas pridūrė, kad Lenkija „nori konkrečių sprendimų, pirmiausia dėl Lenkijos ir viso mūsų regiono saugumo stiprinimo, bet taip pat ir dėl būsimo kitų šalių prisijungimo prie Aljanso“.

Palydovinėse nuotraukose – neatpažinti objektai ant Zaporižios AEDviejose naujose palydovinėse nuotraukose ant Zaporižios atominės elektrinės (AE) ketvirtojo reaktoriaus stogo matyti neatpažintų baltų objektų, rašo „Sky News“.Palydovinių nuotraukų srityje besispecializuojanti įmonė „Planet Labs“ šiuos kadrus užfiksavo liepos 5-ąją – praėjus dienai po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Zaporižios AE gali būti užminuota. Geriausios kokybės nuotraukoje, padarytoje 10.51 val. Lietuvos laiku, yra penki balti objektai. Įdomu tai, kad 8.27 val. Lietuvos laiku padarytoje pirmoje nuotraukoje baltų objektų, esančių antroje ir trečioje nuotraukose, nematyti.Neaiškūs balti objektai gali būti tiesiog pasikeitusio apšvietimo sukurta iliuzija, tačiau kategoriškai taip tvirtinti negalima, nes remiantis vien nuotraukomis neįmanoma tiksliai pasakyti, kas jose užfiksuota.Nė vienoje palydovinėje nuotraukoje, kurias gavo „Sky News“, nematyti trečiojo reaktoriaus stogo pokyčių.Karališkojo jungtinių paslaugų instituto (RUSI) Branduolinio ginklo platinimo ir branduolinės politikos skyriuje dirbanti Darya Dolzikova sakė: „Iš nuotraukų sunku spręsti, kas tai per stogo pokyčiai, tuo labiau – ar jie kaip nors susiję su sprogmenimis, neva padėtais ant Zaporižios AE reaktorių stogų, kaip teigia Ukrainos žvalgyba.“https://twitter.com/KyivPost/status/1676855870582292480?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainos kariai pasiekia laimėjimų Bachmuto kryptimi, tęsiasi sunkūs mūšiaiUkrainos kariuomenė sėkmingai puola prie Kliščijivkos gyvenvietės Bachmuto kryptimi ir atremia priešo atakas Lymano, Avdijivkos ir Marjinkos kryptimis.Tai penktadienį per televizijos maratoną pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo atstovas spaudai Andrijus Kovaliovas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Bachmuto kryptimi gynybos pajėgos tęsia puolamuosius veiksmus. Į šiaurę ir pietus nuo Bachmuto miesto jos spaudžia priešą, išmuša jį iš anksčiau užimtų pozicijų. Kliščijivkos rajone jos pasiekė dalinių laimėjimų, įsitvirtina pasiektose linijose. Čia tęsiasi sunkūs mūšiai“, – sakė atstovas.Anot jo, praėjusią parą Lymano kryptimi aviacijos remiamas priešas mėgino išstumti Ukrainos kariuomenę iš užimtų pozicijų rajone į vakarus nuo Luhansko srities Karmazynivkos gyvenvietės, tačiau nesėkmingai.Avdijivkos kryptimi gynybos pajėgos toliau stabdo Rusijos kariuomenės puolimą Donecko srities Pervomaisko miesto rajone. Priešo aviacija smogė Donecko srities Novokalynovės ir Avdijivkos rajonams.Marjinkos kryptimi priešo artilerijos apšaudomi Ukrainos kariai atmušė atakas Marjinkos miesto rajone. Priešo aviacija surengė antskrydį netoli Krasnohorivkos. Tęsiasi sunkūs mūšiai, sakė A. Kovaliovas.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Ukrainos gynybos pajėgos nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų liepos 7 d. sunaikino apie 232 810 okupantų rusų, iš jų 510 – pastarąją parą.

Praėjusią parą rusai pražudė vieną Donecko srities gyventojąKetvirtadienį, liepos 6 d., Rusijos įsibrovėliai pražudė vieną Donecko srities gyventoją ir sužeidė dar penkis.„Ukrinform“ duomenimis, tai per „Telegram“ sakė Donecko srities karinės administracijos vadovas Pavlo Kirylenko.„Liepos 6 dieną rusai Torecke nužudė vieną Donecko srities gyventoją. Per parą dar penki žmonės buvo sužeisti“, – rašoma pranešime.

Oro gynybos pajėgos naktį numušė 12 „Shahed“ dronųLiepos 7-osios naktį Rusijos okupacinės pajėgos iš pietryčių Ukrainą atakavo Irane pagamintais koviniais bepiločiais orlaiviais „Shahed-136/131“. Ukrainos oro pajėgos sunaikino 12 jų.„Iš viso buvo paleista 18 „Shahed“ bepiločių orlaivių. Oro gynybos padaliniai dirbo pietiniuose ir rytiniuose regionuose“, – „Telegram“ paskelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgos.

Naktį rusai dronais atakavo Dnipropetrovsko sritį, yra žmonių aukųNaktį į penktadienį rusai dronais atakavo Dnipropetrovsko sritį. Yra sugriovimų ir aukų.Tai „Telegram“ kanale pranešė Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Naktį priešas atakavo sritį „šahedais“. 6 dronus numušė Ukrainos gynėjai. Vieno iš jų nuolaužos nukrito ant greitkeliu važiavusio automobilio. Deja, žuvo du vyrai“, - sakoma pranešime.Be to, nuo nuolaužų užsidegė sausa žolė. Gelbėtojai gaisrą užgesino.Dar vienas bepilotis orlaivis smogė privačiai įmonei Kryvyj Riho rajone. Kilo gaisras. Liepsnos apėmė daugiau kaip 100 kvadratinių metrų plotą ir siekė 4 metrų aukštį. Gelbėtojai jį jau užgesino. Niekas nenukentėjo.Agresorius iš sunkiosios artilerijos pabūklų apšaudė Nikopolį. Žmonės nenukentėjo.Kaip jau buvo pranešta, naktį rusai paleido „šahedus“ iš pietų, daugelyje Ukrainos sričių buvo paskelbtas oro pavojus.

Ukraina praneša, kad jau sunaikinta apie 232 810 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 510 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų liepos 7 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 232 810 kareivių.Tai penktadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 4 070 tankų, 7 944 šarvuotųjų kovos mašinų, 4 330 artilerijos sistemų, 658 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 408 oro gynybos priemonių, 315 lėktuvų, 309 sraigtasparnių, 3 652 dronų, 1 271 sparnuotosios raketos, 18 laivų, 6 898 automobilių, 612 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Lvivo išpuolio aukų skaičius išaugo iki 10, gelbėjimo ir paieškos operacija buvo baigta, praneša UNIAN.

Generalinis štabas: priešas atkakliai puola Bachmuto kryptimi, bet nesėkmingaiPriešas atkakliai puola Bachmuto kryptimi, bet nesėkmingai, rašoma Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo rytiniame pranešime.Per pastarąją parą Ukrainos gynėjai, nors ir smarkiai apšaudomi iš Rusijos lėktuvų ir artilerijos, sėkmingai atmušė įsibrovėlių atakas, rašo UNIAN.Tuo pačiu metu Ukrainos kariai toliau vykdo puolimo operacijas į pietus ir šiaurę nuo Bachmuto ir yra susitelkę į pasiektas linijas.Generalinis štabas informuoja, kad priešas ir toliau pagrindines pastangas sutelkia Limanskio, Bachmuto, Avdijivkos ir Marijinsko kryptimis – per pastarąją parą čia įvyko 30 kovinių susirėmimų.

Smūgis Lvivui: aukų skaičius išaugo iki devyniųIšaugo okupantų rusų raketų smūgio Lvivui aukų skaičius.Kaip pranešė Ukrainos vidaus reikalų ministerija, kuria remiasi UNIAN, penktadienio, liepos 7-osios, ryto duomenimis, iš gyvenamojo namo, nukentėjusio nuo rusų raketos, griuvėsių buvo ištraukti 9 aukų kūnai.„Lvivas. Per Rusijos raketų ataką žuvusių žmonių skaičius išaugo iki 9, dar 42 žmonės buvo sužeisti (tarp jų – trys vaikai). Gelbėjimo ir paieškų darbai tęsiami", – rašoma pranešime.Liepos 6-osios naktį Lvive nugriaudėjo keli stiprūs sprogimai. Lvivo srities karinė administracija pranešė, kad miestui smogė trys raketos. Sugriauta viena iš elektros pastočių ir gyvenamasis namas.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro pajėgų vadovybės atstovas spaudai Jurijus Ihnatas pareiškė, kad iš pradžių raketos „Kalibr“ skrido Kyjivo kryptimi, bet paskui staigiai pasuko Lvovo link. Ketvirtadienio rytą Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro pajėgos pranešė, kad pavyko sunaikinti 7 iš 10 rusų paleistų raketų.

Zelenskis apie kontrpuolimą: Ukrainos ginkluotosios pajėgos lėtai stumiasi į priekį, o ne juda atgal, kaip rusaiUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per bendrą spaudos konferenciją su Čekijos prezidentu Petru Pavelu Prahoje papasakojo apie Ukrainos kontrpuolimą. Valstybės vadovas pabrėžė, kad Ukrainos kariai fronte stumiasi į priekį, praneša UNIAN.Pasak V. Zelenskio, „mes puolame“. Dabar iniciatyva priklauso Ukrainos kariškiams.„Puolimas nėra spartus – tai faktas. Tačiau mes žengiame į priekį, o ne judame atgal, kaip rusai. Todėl aš tai vertinu teigiamai", – sakė jis.Savo ruožtu Čekijos prezidentas Petras Pavelas patikslino, kad šiais metais Ukraina turės galimybę surengti tik vieną kontrpuolimą.„Kontrpuolimui parengti reikia daug laiko ir išteklių. Todėl nerealu tikėtis, kad jam nepavykus iškart bus galima pradėti antrą kontrpuolimą", – sakė jis.Per spaudos konferenciją vienas iš čekų žurnalistų paklausė V. Zelenskio, ar Ukraina neplanuoja „iškeldinti“ iš šalies rusiškai kalbančių piliečių. Prezidentas paprašė žurnalisto prieiti arčiau, kad jie matytų vienas kito akis.„Aš matau jūsų akis, o jūs matote mano. Svarbu, kad jūs matote mano akis, o Putiną – tik girdite, bet nematote. Bet jūs tikite kažkokiomis nesąmonėmis", – pareiškė Ukrainos prezidentas.V. Zelenskis pabrėžė, kad nuo savo invazijos pradžios Rusija žudė daugiausia rusakalbius ukrainiečius, kurių daugelis gyveno Rytų ir Pietų Ukrainoje. Jis priminė, kad dabar daugybę gyvenviečių rytuose ir pietuose kasdien atakuoja Rusija.Anot jo, daug žmonių būtent dėl ​​neapykantos tokiems Rusijos veiksmams pereina prie ukrainiečių kalbos.„Apie ką mes kalbame? Ką ir kur iškeldinti? Dėl kalbos Ukrainoje to niekada nebuvo“, – pažymėjo V. Zelenskis.Liepos 6 d. surengtas V. Zelenskio vizitas į Prahą yra pirmasis Ukrainos prezidento apsilankymas Čekijoje per 14 metų. Į Čekijos sostinę Ukrainos valstybės vadovas atvyko iš Bulgarijos, kur susitiko su šios šalies ministru pirmininku Nikolajumi Denkovu ir prezidentu Rumenu Radevu.Per bendrą spaudos konferenciją Ukrainos ir Čekijos prezidentai papasakojo, apie ką kalbėjo. Valstybių vadovai, be kita ko, aptarė karinę pagalbą Ukrainai, artėjantį NATO viršūnių susitikimą ir saugumo regione klausimus.

Zelenskis susitiko su Čekijos prezidentu: apie ką jie kalbėjosiLiepos 6 d., ketvirtadienį, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis lankėsi Čekijoje. Prahoje jis susitiko su šalies lyderiu Petru Pavelu.Bendroje spaudos konferencijoje valstybių vadovai papasakojo, ką aptarė per derybas, praneša UNIAN korespondentas. Visų pirma, P. Pavelas priminė, kad V. Zelenskis yra pirmasis Ukrainos prezidentas, per 14 metų apsilankęs Čekijoje. Jis pabrėžė, kad Čekija palaikė ir toliau remia Ukrainą kovoje su Rusijos agresija.„Ukraina dabar pradėjo savo kontrpuolimą ir parodė visam pasauliui, kad Rusija toli gražu nėra tokia stipri, kokia buvo anksčiau... Norime, kad Ukraina laimėtų“, – sakė Čekijos prezidentas.Jis pridūrė, kad Čekija, kaip ir Ukraina, iš artėjančio NATO viršūnių susitikimo Vilniuje tikisi aiškios žinios apie Ukrainos narystę Aljanse.„Ukrainos siekis įstoti į NATO ir Europos Sąjungą turi būti remiamas. Mes padarysime viską dėl to“, – sakė P. Pavelas.V. Zelenskio teigimu, jis su Čekijos prezidentu visų pirma aptarė saugumą regione, gynybos pagalbą Ukrainai ir situaciją Zaporožės atominėje elektrinėje.

Lvivo išpuolio aukų padaugėjo, su viena šeima vis dar nesusisiekiamaLiepos 6-osios naktį per Rusijos raketų ataką Lvive aukų skaičius išaugo iki septynių. Gelbėtojai toliau ardo griuvėsius.Lvivo srities karinės administracijos pirmininkas Maksimas Kozitskis pabrėžė, kad su viena šeima, kuri gali būti sugriautame name, kol kas nesusisiekta. Jis pridūrė, kad kol kas neprarasta vilties išgelbėti žmones.

Rusija bepiločiais orlaiviais atakavo Ukrainą, daugelyje rajonų kilo nerimasRusijos okupacinės pajėgos Ukrainą puolė „Shahed“ tipo bepiločiais orlaiviais. Daugelyje šalies rajonų buvo paskelbtas oro pavojus.Liepos 6 d., 22.15 val., pranešta apie priešo bepiločių orlaivių paleidimą Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgose. Rusai paleido dronus iš Primorsko-Achtarsko Azovo jūros kryptimi. Iš viso užfiksuotos trys jų paleidimo bangos. Dėl šios priežasties pietiniuose regionuose buvo paskelbtas oro pavojus.

Ukrainos prezidentas Zelenskis išvyko dviejų dienų vizito į PrahąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį išvyko į Prahą susitikti su Čekijos kolega Petru Pavelu ir kitais pareigūnais, Rusijai tęsiant karą Ukrainoje, pranešė P. Pavelo atstovė spaudai.„Kita stotelė – Praha“, – „Twitter“ socialiniame tinkle rašė V. Zelenskis.„Daugiausia dėmesio bus skiriama paramai gynybai, Ukrainos europinei ir euroatlantinei integracijai ir Vilniuje vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui, taikos formulės įgyvendinimui, Ukrainos atstatymui.“Ketvirtadienį V. Zelenskis lankėsi Sofijoje, kur susitiko su Bulgarijos pareigūnais. Penktadienį jis turėtų apsilankyti Turkijoje ir susitikti su prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu.

Zelenskis susitiko su Bulgarijos prezidentuPrezidentas Volodymyras Zelenskis su Bulgarijos prezidentu Rumenu Radevu aptarė saugumo klausimus, ambasadoriaus Ukrainoje paskyrimą ir bendras galimybes Juodosios jūros regione.„Sofijoje susitikau su Bulgarijos prezidentu Rumenu Radevu. Mūsų bendras saugumas mūsų bendruose Europos namuose. Taikos formulė. Mūsų šalių bendradarbiavimas. Bulgarijos ambasadoriaus Ukrainoje paskyrimas. Ir bendros galimybės Juodosios jūros regione. Tik vienybė suteikia stiprybės, nepamirškime to“, – „Telegram“ paskelbė V. Zelenskis.Kaip informavo prezidentūra, valstybės vadovas padėkojo Bulgarijai už kvietimą, taip pat už politinę paramą ir praktinę pagalbą Ukrainai bei svetingą požiūrį į Ukrainos piliečius, kurie šioje šalyje rado prieglobstį bėgdami nuo Rusijos agresijos.„Esu nepaprastai dėkingas Bulgarijos žmonėms, kad jie suteikė prieglobstį nemažam būriui ukrainiečių. Manau, kad Bulgarijos tauta aiškiai supranta, jog tai ne „konfliktas“, o karas. Nes kai vyksta konfliktas, milijonai žmonių nepalieka šalies, kad išgelbėtų savo vaikų gyvybes. Karas vyksta mūsų teritorijoje, mūsų žemėje, todėl aiškiai suprantame, kad tai ne konfliktas, o karas“, – kalbėjo jis.Prezidentas pabrėžė, kad svarbu sudėlioti teisingus akcentus ir vadinti daiktus jų tikraisiais vardais.V. Zelenskis pasidžiaugė, kad ketvirtadienį buvo pasirašyti keli svarbūs dvišaliai dokumentai, įskaitant bendrą deklaraciją dėl Ukrainos euroatlantinės integracijos ir susitarimo bei bendradarbiavimo energetikos sektoriuje memorandumą.Abiejų šalių lyderiai taip pat atkreipė dėmesį į bendrosios laisvės apsaugos klausimą.Ukrainos prezidentas padėkojo Bulgarijai už principingą paramą šaliai siekiant narystės NATO, taip pat informavo savo kolegą apie Ukrainos pažangą Europos integracijos kelyje, įskaitant septynių Europos Komisijos (EK) rekomendacijų įgyvendinimą.Šalys aptarė Ukrainos taikos formulės įgyvendinimą. V. Zelenskis palankiai įvertino Bulgarijos pasirengimą prisijungti prie jos įgyvendinimo, ypač užtikrinant aprūpinimo maistu saugumą. Jis išsakė viltį, kad Bulgarijos vadovybė dalyvaus Pasauliniame taikos viršūnių susitikime.Prezidentas taip pat atkreipė dėmesį į Bulgarijos ambasadoriaus Ukrainoje paskyrimo svarbą.Vadovai ypač akcentavo bendradarbiavimą Juodosios jūros regione.V. Zelenskis pabrėžė, kaip yra svarbu užkirsti Rusijai kelią įvykdyti teroro akto Zaporižios atominėje elektrinėje, nes tai gali turėti katastrofiškų padarinių žemynui.„Atominės elektrinės užėmimas taip pat nėra konfliktas, tai atviras karas“, – apibendrino jis.Kaip jau skelbta, prezidentas Volodymyras Zelenskis liepos 6 dieną lankosi Bulgarijoje.

Zelenskis: nuo karo pradžios Ukraina išvadavo apie 1 900 Rusijos kontroliuotų miestų ir kaimųNuo Rusijos plataus masto karo prieš Ukrainą pradžios Ukrainos kariai išlaisvino apie 1 900 miestų ir kaimų.„Mums pavyko gerokai sumažinti šio karo mastą, visų pirma dėl ginklų, kuriuos gauname, ir tai yra faktas. Nuo praėjusių metų vasario 24-osios susigrąžinome apie 1 900 Ukrainos žemės miestų ir kaimų“, – susitikime su Bulgarijos politinių sluoksnių, visuomenės ir žiniasklaidos atstovais kalbėjo prezidentas Volodymyras Zelenskis, praneša naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondentas.Jis pabrėžė, kad Ukrainai dar teks nueiti labai sudėtingą kelią iki visos teritorijos išvadavimo iš okupacijos, tačiau, anot jo, pergalės galime sulaukti „ne tolimoje ateityje, o gana greitai“.„Ukrainos pergalė yra reali, ir mums jos labai reikia“, – pabrėžė V. Zelenskis.Jis paaiškino, kad viskas priklauso nuo to, kokio masto ir stiprumo bus parama, kurią ukrainiečiai naudoja gynybai, – konkrečiai, parama ginklais, nuo sankcijų Rusijai, taip pat finansų Ukrainos stabilumui užtikrinti.Kaip jau skelbta, prezidentas Volodymyras Zelenskis liepos 6 dieną lankosi Bulgarijoje.

Jungtinė Karalystė paskyrė naują ambasadorių Ukrainoje: Martiną HarrisąMelinda Simmons palieka Jungtinės Karalystės (JK) ambasadorės Ukrainoje postą, ketvirtadienį pranešė JK užsienio reikalų ministerija.Ambasadorė, padėjusi palaikyti glaudžius Jungtinės Karalystės santykius su Volodymyro Zelenskio administracija karo nusiaubtame Kijeve, bus perkelta į kitas diplomatines pareigas.Ją rugsėjo mėnesį pakeis Martinas Harrisas, kuris anksčiau per savo diplomatinę karjerą yra dirbęs misijos vadovo pavaduotoju tiek Kijeve, tiek Maskvoje.„Džiaugiuosi, kad grįžtu į Ukrainą ir vadovausiu mūsų ambasadai, kuri atlieka gyvybiškai svarbią misiją remdama Ukrainos vyriausybę ir tautą, ginančią savo šalį ir mūsų bendras vertybes“, – sakė M. Harrisas.„Jungtinės Karalystės santykiai su Ukraina dar niekada nebuvo stipresni, ir mes ir toliau palaikysime Ukrainą tiek, kiek reikės.“M. Simmons pranešė, kad rugpjūčio pabaigoje, pasibaigus ketverių metų kadencijai, ji pasitrauks iš šių „jaudinančių ir nepaprastų“ pareigų.2017-2022 metais M. Harrisas užėmė užsienio reikalų ministerijos direktoriaus Rytų Europai ir Vidurinei Azijai postą, o kiek anksčiau šiais metais mėnesį gyveno Lvove, kad atnaujintų savo ukrainiečių kalbos žinias.Iki tol jis trejus metus dirbo Maskvoje, taip pat yra dirbęs ambasadoriumi Rumunijoje ir vyriausybės kanceliarijos direktoriaus pavaduotoju.Anksčiau Ukrainoje – 2003-2008 m. laikotarpiu – jis dirbo misijos vadovo pavaduotoju ir generaliniu konsulu.

NATO vadovas J. Stoltenbergas: „Wagner“ karių Baltarusijoje dar nėra daugKetvirtadienį NATO sekretorius Jensas Stoltenbergas pareiškė, kad į Baltarusiją persikėlė nedaug Rusijos samdinių pajėgų „Wagner“ karių.„Matėme, kad Baltarusijoje ruošiamasi priimti dideles „Wagner“ karių grupes“, – teigė J. Stoltenbergas Briuselyje.„Kol kas negalime teigti, kad tiek daug jų būtų atvykę į Baltarusiją“, – pridūrė jis.NATO taip pat pastebėjo, kad „Wagner“ vadas Jevgenijus Prigožinas „šiek tiek juda aplink“, sakė J. Stoltenbergas, nepateikdamas išsamesnės informacijos.Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka anksčiau ketvirtadienį pareiškė, kad J. Prigožinas grįžo į Rusiją, o jo kariai liko savo nuolatinėse stovyklose.J. Prigožinas turėjo atvykti į Baltarusiją pagal A. Lukašenkos tarpininkautą susitarimą, kuriuo baigėsi trumpas „Wagner“ maištas, per jį samdiniai buvo užėmę Rusijos Rostovo prie Dono miestą ir žygiavo Maskvos link. A. Lukašenka patvirtino, kad birželio 27 d. J. Prigožinas buvo Baltarusijoje.NATO atidžiai stebi „Wagner“ karių ir J. Prigožino judėjimą, pabrėžė J. Stoltenbergas.

„Kyiv Independent“: Rusija apšaudė Charkovo apskritį ir sunaikino geležinkelio stotį Rusija per apšaudymą sunaikino Charkovo apskrityje, Bohoduchovos rajone esančią traukinių stotį. Pasak preliminarios informacijos, Rusijos pajėgos stotį atakavo apie 11 valandą vietos laiku, rašo „Kyiv Independent“. Netrukus prasidėjo didelis gaisras. „Suspilne“ žiniomis, niekas per ataką nenukentėjo. Stotį rusai atakavo ir liepos 4 dieną. Tuomet buvo apgadinti keli pastatai ir geležinkelio bėgiai.

JAV teigia, kad kasetiniai šaudmenys Ukrainai „aktyviai svarstomi“Baltųjų rūmų atstovas spaudai sakė, kad kasetinių šaudmenų tiekimas Ukrainai yra „aktyviai svarstomas“, tačiau kol kas nėra pranešimo, rašo „Skynews“.Kasetiniai šaudmenys, kurie yra uždrausti daugiau nei 120 šalių, paprastai paleidžia daug mažesnių bombų, kurios gali be atodairos žudyti didelėje teritorijoje, keldamos grėsmę civiliams.

Zelenskis: Ukrainoje yra dingę apie 200 tūkst. ukrainiečių vaikų„Įsivaizduokite, mes nežinome, kur dabar yra 200 000 vaikų“, – sakė Volodymyras Zelenskis per spaudos konferenciją Sofijoje, Bulgarijoje, ketvirtadienį.„Kai kurie iš jų yra deportuoti, kai kurie yra okupuotose teritorijose, ir mes nežinome, kas yra gyvas“, – tęsė jis.

Ukraina ir Bulgarija pasirašė deklaraciją dėl Ukrainos euroatlantinės integracijosUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Bulgarijos ministras pirmininkas Nikolajus Denkovas pasirašė deklaraciją dėl Ukrainos euroatlantinės integracijos.Deklaracija buvo pasirašyta bendroje spaudos konferencijoje Sofijoje, praneša „Ukrinform“ korespondentas.Be to, Ukrainos ir Bulgarijos energetikos ministerijos pasirašė susitarimo memorandumą dėl bendradarbiavimo. Dokumentą pasirašė ministerijų vadovai.Šiuo memorandumu siekiama sukurti pamatą aktyvesniam Ukrainos ir Bulgarijos bendradarbiavimui energetikos sektoriuje, remiantis abipusės naudos principu ir atsižvelgiant į bendrus abiejų šalių interesus bei tikslus. Šalys įsipareigojo užtikrinti įperkamą energiją, remti pramonės ir regionų plėtrą, saugumą ir savo tautų gerovę, plėsti bendradarbiavimą ir bendrą įsipareigojimą saugoti aplinką ir švelninti klimato kaitą bei mažinti anglies dioksido emisijas.Ketvirtadienį, liepos 6 d., pasirašyta Ukrainos ir Bulgarijos deklaracija tapo 22-uoju dokumentu, kuriuo remiami ukrainiečių euroatlantiniai siekiai.Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojas Ihoris Žovkva apie tai paskelbė socialiniame tinkle „Facebook“.„NATO viršūnių susitikimo Vilniuje išvakarėse nepraleidžiame nė vienos dienos tuščiai! Šiandien Bulgarija, mūsų svarbi partnerė Juodosios jūros regione, tapo 22-ąja valstybe, su kuria oficialiai patvirtinome paramą Ukrainos narystei Aljanse. Remiantis Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir Bulgarijos ministro pirmininko Nikolajaus Denkovo dvišalio susitikimo Sofijos mieste rezultatais, buvo pasirašyta bendra deklaracija dėl Ukrainos euroatlantinės integracijos“, – rašė jis.I. Žovkva paaiškino, kad dokumentas akivaizdžiai liudija, jog Bulgarija remia Ukrainos narystę NATO, „kai tik sąlygos leis“. Anot jo, Bulgarijos partneriai taip pat pripažįsta, kad Ukrainos narystė NATO yra vienintelis būdas užtikrinti pakankamą Ukrainos ir visos euroatlantinės šeimos saugumą.„Bulgarijos pusė palankiai vertina reikšmingus Ukrainos pasiekimus žengiant euroatlantinės integracijos keliu, ypač siekiant sąveikumo su NATO, ir patvirtina savo ketinimą dėti daugiau bendrų pastangų remiant Ukrainos integraciją į Aljansą ir NATO standartų įgyvendinimą, taip pat visapusiškai palaiko Ukrainos–NATO tarybą“, – rašė I. Žovkva.Kaip jau skelbta, liepos 6 d. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko oficialaus vizito į Bulgariją – Europos Sąjungos ir NATO narę bei svarbią šaudmenų gamintoją, neseniai tapusią atvira Kyjivo rėmėja.

Per rusų apšaudymą sunaikinta traukinių stotis Charkivo srityjePer rusų apšaudymą buvo sunaikinta traukinių stotis Charkivo srityje, Bohoduchivo rajone, ketvirtadienį pranešė regiono prokuratūra.Preliminariais duomenimis, Rusijos pajėgos į Odnorobivkos stotį nusitaikė apie 11 val. (ir vietos, ir Lietuvos laiku), sakė prokurorai pranešime platformoje „Telegram“.Pastate kilo didelis gaisras, kuris, kaip teigiama, visiškai sunaikino stotį. Prokuratūros pateiktose nuotraukose matyti liepsnos ir tiršti juodi dūmai virš stoties.Visuomeninis transliuotojas sakė, kad, remiantis vietos pareigūnų pateikta informacija, per ataką niekas nebuvo sužeistas.

Ukraina ir Rusija apsikeitė karo belaisviaisUkrainos prezidento administracijos vadovas Andrijus Jermakas ketvirtadienį pranešė, kad Kyjivas su Maskva surengė apsikeitimą karo belaisviais.Pasak pareigūno, namo į Ukrainą grįžta 45 žmonės: kariai, nacionalinės gvardijos ir pasienio tarnybos nariai bei du civiliai.„Mes sugrąžiname Mariupolio ir „Azovstal“ gynėjus. Yra sužeistų karių. Taip pat turime karių, gynusių šalį Donecko, įskaitant Bachmutą, Zaporižios ir Charkivo kryptimis“, – platformoje „Telegram“ rašė A. Jermakas, taip pat pasidalijo ir nuotraukomis, kur matomi grįžtantieji.Rusijos gynybos ministerija sakė, kad per mainus susigrąžino 45 žmones.

Turkijos žiniasklaida: Zelenskis penktadienį Stambule susitiks su Erdoganu (papildyta)Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį lankysis Stambule ir susitiks su Turkijos prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu, pranešė Turkijos žiniasklaida.Manoma, kad per susitikimą daugiausia dėmesio bus skiriama besibaigiančiam Ukrainos grūdų eksporto per Juodąją jūrą susitarimui bei kitą savaitę vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui, sakoma pranešime.Pasak analitikų, V. Zelenskis spaus R. T. Erdoganą uždegti žalią šviesą Švedijos narystei NATO prieš liepos 11-12 dienomis Lietuvos sostinėje Vilniuje vyksiantį Aljanso viršūnių susitikimą. Turkija blokuoja Švedijos kandidatūrą dėl ilgai trunkančių nesutarimų dėl tariamai atsainaus Stokholmo požiūrio į šioje Šiaurės šalyje gyvenančius kurdų kovotojus.Tiek V. Zelenskis, tiek R. T. Erdoganas taip pat nori pratęsti susitarimą su Rusija, pagal kurį Ukrainai karo metu leista per Juodąją jūrą vežti kviečius ir kitus grūdus į pasaulines rinkas. R. T. Erdoganas mėgina pasinaudoti gerais santykiais, kuriuos palaiko tiek su V. Zelenskiu, tiek su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, ir tarpininkauti deryboms užbaigti karą.Anksčiau Turkija surengė du taikos derybų ratus ir siekia surengti daugiau derybų. Tačiau Vakarų vyriausybės nuogąstauja dėl stiprėjančių NATO narės Turkijos ekonominių ryšių su Rusija ir jos pasipriešinimo Aljanso plėtrai.

Lvive per raketų ataką žuvo penki žmonės, praneša vietos valdžios institucijosLvovo srities administracijos vadovas Maksimas Kozyckis pranešė, kad iš po raketų atakos sugriauto namo griuvėsių ištrauktas moters kūnas. Tai reiškia, kad aukų skaičius išaugo iki penkių.Anksčiau Ukrainos vidaus reikalų ministerija teigė, kad sužeistųjų skaičius siekia 40 žmonių.Rusijos gynybos ministerija tiesiogiai nekomentavo smūgio Lvive, tačiau teigė, kad kariškiai naktį pradėjo „koncentruotą smūgį“ iš tolimojo nuotolio jūrinių ginklų prieš laikinas Ukrainos ginkluotųjų pajėgų personalo ir „užsienio samdinių“ buvimo vietas. Nebuvo patikslinta, kas tapo taikiniais.

95 metų Antrojo pasaulinio karo dalyvis žuvo per „didžiausią išpuolį“ LviveKetvirtadienį Rusijos raketų smūgis Lvivui buvo „labiausiai niokojanti ataka prieš civilius gyventojus“ regione nuo Maskvos įsiveržimo į Ukrainą, pranešė Lvivo karinė administracija.„Jauniausiai moteriai, kurią šiąnakt savo bute Lvove nužudė raketa, buvo tik 21 metai. Rusija žudo mūsų jaunimą. Mūsų ateitį“, – sakė Lvivo srities karinės administracijos vadovas Maksimas Kozyckis. „Vyriausiai aukai buvo 95 metai. Moteris išgyveno Antrąjį pasaulinį karą, bet, deja, neišgyveno rusofašizmo“, – sakė Kozytskyi. Pareigūnai teigė, kad raketų ataka sunaikino daugiau kaip 30 namų, daugiau kaip 250 butų, 10 bendrabučių, našlaičių prieglaudą, du universiteto pastatus ir mokyklą Vakarų Ukrainos mieste.Ukrainos vidaus reikalų ministerija pranešė, kad gavo informacijos apie mažiausiai 10 uždarytų slėptuvių Lvive per raketų ataką naktį.„Tai piktinanti situacija“, – sakė vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenko, pažymėdamas, kad ministerija skyrė daug dėmesio šiam klausimui ir pateikė griežtus reikalavimus užtikrinti, kad bombų slėptuvės būtų atidarytos. I. Klymenko sakė, kad Lvivo policija iškėlė baudžiamąją bylą asmenims, atsakingiems už uždarytas slėptuves nuo bombų.

Pranešama, kad JAV paskelbs apie kasetinių šaudmenų tiekimą UkrainaiTikimasi, kad JAV paskelbs, jog tieks Ukrainai kasetinę amuniciją, praneša „New York Times“. JAV mano, kad šie šaudmenys gali būti naudingi Ukrainai vykdant kontrpuolimą prieš Rusiją, laikraštis cituoja aukšto rango pareigūną, artimą prezidentui Joe Bidenui.

Kyjivas: „įtampa“ dėl Zaporižios atominės elektrinės „mažėja“Ketvirtadienį Ukraina pareiškė, kad „įtampa“, susijusi su Maskvos okupuota Zaporižios atomine elektrine, „mažėja“. Prieš tai Kyjivas teigė turįs žvalgybos informacijos, kad Maskva planuoja provokacijas atominiame objekte ir dėl jų mėgins suversti kaltę Ukrainai.„Įtampa pamažu slūgsta“, – sakė kariuomenės atstovė Natalija Humeniuk ir pridūrė, kad tai lėmė „galingas darbas“, atliktas Kyjivui ėmusis karinių ir diplomatinių pastangų „su mūsų užsienio partnerėmis darant spaudimą“ Rusijai.

Kremlius pareiškė „nesekantis“ „Wagner“ vado J. Prigožino judėjimoKetvirtadienį, praėjus beveik dviem savaitėms, kai samdinių grupuotės „Wagner“ vadas sukėlė Rusijoje maištą ir surengė ginkluotų kovotojų žygį Maskvos link, Kremlius pareiškė „nesekantis“ Jevgenijaus Prigožino judėjimo.„Mes nesekame, kur jis juda“, – sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, prieš tai Baltarusiją valdančiam Aliaksandrui Lukašenkai pareiškus, kad J. Prigožinas yra Rusijoje.Per derybas, padėjusias nutraukti maištą, A. Lukašenka suteikė J. Prigožinui ir jo samdiniams prieglobstį Baltarusijoje, bet ketvirtadienį sakė, kad nei samdinių, nei J. Prigožino Baltarusijoje nėra.

Bulgarija pranešė, kad Ukrainos prezidentas V. Zelenskis atvyko į SofijąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį atvyko oficialaus vizito į Bulgariją – Europos Sąjungos ir NATO narę bei svarbią šaudmenų gamintoją, neseniai tapusią atvira Kyjivo rėmėja.„Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien atvyko vienos dienos vizito į Sofiją“, – sakoma Bulgarijos vyriausybės pranešime.„Sofija. Bulgarija. Turėsiu išsamias derybas su ministru pirmininku Nikolajumi Denkovu, susitiksiu su prezidentu Rumenu Radevu, vyriausybės pareigūnais, parlamentarais, politikais ir žurnalistais“, – parašė V. Zelenskis.Jo teigimu, svarbiausios diskusijų temos bus gynybos parama, Ukrainos euroatlantinė integracija, NATO viršūnių susitikimas, saugumo garantijos ir Ukrainos taikos formulės įgyvendinimas.Anksčiau Bulgarijos žiniasklaida pranešė, kad prezidentas V. Zelenskis atvyko į Bulgariją gavęs vyriausybės kvietimą.Į tai jau sureagavo Kremlius, ketvirtadienį apkaltinęs V. Zelenskį mėginimu „įtraukti“ į Maskvos ir Kyjivo konfliktą kitas šalis. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas pareiškė, jog „Kyjivo režimas daro viską, kad kuo daugiau šalių beveik tiesiogiai įtrauktų į šį konfliktą“.„Daug šalių jau stačia galva pasinėrė į šį konfliktą tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai. Ši tema bus aptarta su bulgarais“, – sakė D. Peskovas.

Pasak Lukašenkos, Wagner karių Baltarusijoje nėraAliaksandro Lukašenkos teigimu, Jevgenijaus Prigožino samdinių grupuotės „Wagner“ kovotojai dar nepersikėlė į Baltarusiją. A. Lukašenka sakė, kad jo turima informacija „Wagner“ kovotojai liko savo nuolatinėse stovyklose, pranešė „BelTA“. „Šiuo metu dar nenuspręsta dėl jų perkėlimo ir įsikūrimo. Aš visiškai nesu susirūpinęs ir nesijaudinu, kad čia priimsime tam tikrą skaičių šių kovotojų. Jei mums reikės aktyvuoti šiuos padalinius, mes juos nedelsdami suaktyvinsime ir jų patirtis bus labai vertinga“, – teigė A. Lukašenka.

Lukašenka: Prigožinas laisvas, Putinas jo nenužudysA. Lukašenka pareiškė, kad „Wagner“ lyderis Jevgenijus Prigožinas yra „visiškai laisvas“ ir jam niekas negresia.Komentarai pasirodė netrukus po to, kai buvo patvirtinta, kad Wagnerio lyderis yra Rusijoje, nors buvo manoma, kad jis Baltarusijoje.Praėjusią naktį per Rusijos valstybinę televiziją transliuotoje laidoje teigiama, kad baudžiamasis tyrimas dėl Prigožino vis dar tęsiamas.A. Lukašenka taip pat sakė esąs „tikras“, kad Vladimiras Putinas nenužudys J. Prigožino.„Jei manote, kad Putinas yra piktavališkas ir kerštingas, ir kad jis [Prigožinas] rytoj bus nužudytas... ne, to nebus“, – sakė jis.

Lukašenka: Prigožinas yra Rusijoje, o ne BaltarusijojeJevgenijaus Prigožino Baltarusijoje nėra, patvirtino Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka.A. Lukašenka sakė, kad ištremtas Wagnerio grupės vadovas patvirtino, kad yra Rusijoje, o „gali“ būti Sankt Peterberge arba Maskvoje.Atsakydamas į klausimą, kur dabar dislokuoti samdiniai ir Prigožinas, jis sakė: „Tai Rusijos bendrovė. Taigi klausimas aiškiai ne man. Kiek esu informuotas, kovotojai yra savo stovyklose. Kalbant apie Prigožiną, jis yra Sankt Peterburge. Jo nėra Baltarusijos teritorijoje“ (citata iš telegrafo kanalo „Pool One“, kurį palaiko Lukašenkos spaudos tarnyba).Pastarosiomis savaitėmis buvo daug spėlionių dėl jo buvimo vietos, o samdinio lyderis nebuvo matomas viešumoje po maišto.

Ukraina naktį sunaikino septynias iš dešimties Rusijos paleistų raketų „Kalibr“Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgos naktį sunaikino septynias iš dešimties priešo sparnuotųjų raketų „Kalibr“, naktį įsibrovėliai rusai įvykdė dar vieną teroro aktą, užpuolę Lvivo sritį, pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgos.„Apie 1 val. priešai surengė puolimą iš Juodosios jūros. Iš antvandeninių ir povandeninių laivų buvo paleistos sparnuotosios raketos „Kalibr“. Buvo užfiksuotos kelios grupės raketų, iš pradžių lėkusių šiaurės kryptimi pasinaudojant reljefu ir Dnipro upės vaga, o paskui staiga pakeitusių kursą į vakarus“, – „Telegram“ kanale paskelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgos.Karinių oro pajėgų priešlėktuvinių raketų daliniai ir lėktuvai sugebėjo sunaikinti tik septynias iš dešimties raketų „Kalibr“. „Deja, Lvivo mieste raketos pataikė į civilius objektus“, – sakoma pranešime. „Rusijos karo nusikaltėliai tikrai bus nubausti! Mums reikia naikintuvų F-16!“, – pabrėžė oro pajėgos.Pranešta, kad per Rusijos raketų ataką 8.20 val. Lvive žuvo keturi žmonės, 32 buvo sužeisti, tarp jų – vaikas.

Zelenskis: Ukraina norėjo pradėti kontrpuolimą kur kas anksčiau, kad užbėgtų už akių Rusijos gynybaiUkrainos kontrpuolimą lėtina Rusijos gynybos įtvirtinimai, sakė prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį transliuotame išskirtiniame interviu CNN.Ukrainos prezidentas sakė, kad būtų norėjęs, jog ginklų tiekimas iš Vakarų būtų leidęs pradėti kontrpuolimą „daug anksčiau“. V. Zelenskis davė interviu Odesoje ir sakė, kad kai kuriose šalies vietose jo kariuomenė „negali nė galvoti pradėti puolimą“, nes neturi „atitinkamų ginklų“.„Esu dėkingas Jungtinėms Amerikos Valstijoms, mūsų paramos lyderei, – per vertėją sakė V. Zelenskis. – Sakiau amerikiečiams ir Europos lyderiams, kad norėtume anksčiau pradėti kontrpuolimą, o tam mums reikia ginkluotės (...) nes jei pradėsime vėliau, tai vyks lėčiau“. Ukrainos lyderis pridūrė, kad sunkumai mūšio lauke dabar lemia „lėtą“ kontrpuolimą.„Norėjau, kad mūsų kontrpuolimas prasidėtų daug anksčiau, nes visi suprato, kad jei kontrpuolimas prasidės vėliau, bus užminuota didesnė mūsų teritorijos dalis. Suteikėme priešams laiko ir galimybių padėti daugiau minų ir parengti gynybos linijas“, – sakė prezidentas.Jis paragino Vakarų vyriausybes duoti Kyjivui pažangesnės ginkluotės, tokios kaip JAV gamybos ilgojo nuotolio taktinių raketų sistemos, ir tai reikia duoti dabar, o ne kada nors vėliau. „Kai kuriomis kryptimis tai suteiks mums galimybę pradėti kontrpuolimą, – sakė jis. – Kai kuriomis kryptimis net negalime pagalvoti apie jo pradžią, nes neturime atitinkamų ginklų. Mesti žmones, kad jie būtų nužudyti rusų tolimojo nuotolio ginklais, būtų tiesiog nežmoniška“.

Britų žvalgyba: kariai iš skirtingų Rusijos dalių ginasi nuo Ukrainos kontratakųDidžiosios Britanijos gynybos žvalgybos tarnybos kasdienėje apžvalgoje pažymima, kad pagrindinė našta atremiant Ukrainos kontratakas teko karinėms formuotėms, pritrauktoms iš įvairių Rusijos regionų.Zaporižės srityje 58-oji jungtinė kariuomenė užima įtvirtintas pozicijas, nors paprastai dislokuojama Šiaurės Kaukaze, o 5-oji jungtinė kariuomenė ir jūrų pėstininkai, paprastai dislokuojami Tolimuosiuose Rytuose kaip atsvara Kinijai, veikia netoli Velykos Novoselkos Donecko srities pietuose, rašo apžvalgos autoriai.Aplink Bachmutą gynybą šiuo metu daugiausia laiko oro desanto pajėgos, paprastai dislokuojamos Rusijos vakaruose. Britų žvalgyba mano, kad jų prieškarinė paskirtis yra greitas atsakas pablogėjus santykiams su NATO.Verta pažymėti, kad nuo praėjusių metų pradžios kare dalyvauja ir jūrų pėstininkai iš Tolimųjų Rytų, apie kuriuos praneša britų žvalgyba, ir desantininkai iš Pskovo srities.Apibendrinimo autoriai daro išvadą: karas sutrikdė tvarią Rusijos nacionalinės gynybos strategiją.

Po mirtino smūgio Lvivui V. Zelenskis pažadėjo „apčiuopiamą atsaką“Ketvirtadienį per Rusijos raketos smūgį į daugiabutį vakariniame Lvivo mieste žuvo mažiausiai keturi žmonės, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pažadėjo „apčiuopiamą atsaką“.„Rusijos teroristų naktinio išpuolio padariniai“, – parašė jis „Telegram“ kanale ir paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti apgriautas pastatas. „Deja, yra sužeistųjų ir žuvusiųjų (...) Atsakas priešui tikrai bus. Apčiuopiamas“, – parašė V. Zelenskis.Pasak Lvivo mero, tai buvo didžiausia nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios ataka prieš civilinę šio Vakarų Ukrainos miesto infrastruktūrą. Rusija nuolat apšaudo Ukrainą raketomis, artilerija ir bepiločiais orlaiviais, tačiau Lvivo sritis, esanti už šimtų kilometrų nuo fronto linijų ir netoli Lenkijos sienos, iš esmės išvengė atakų iš oro.„Per Rusijos raketų smūgį buvo apgriautas daugiabutis“, – „Telegram“ kanale parašė Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenka. „Suniokoti trečiasis ir ketvirtasis aukštai dviejose namo dalyse (...) 7 val. duomenimis, žuvo 4 žmonės, 9 buvo sužeisti“, – pridūrė jis.Pasak I. Klymenkos, gelbėtojai stengiasi pasiekti tuos, kurie vis dar įstrigę po griuvėsiais.Sugriauta daugiau nei 50 butų, nukentėjo Lvivo politechnikos universiteto bendrabutis, „Telegram“ kanale pranešė Lvivo meras Andrijus Sadovyjus. „Tai didžiausias nuo Rusijos invazijos pradžios išpuolis prieš Lvivo civilinę infrastruktūrą“, – sakė jis.Neaišku, kiek raketų buvo paleista į Lvivą. Anksčiau regiono gubernatorius Maksymas Kozyckis sakė, kad „kelios“ raketos „lėkė vakarų regionų kryptimi“, jis citavo Ukrainos oro pajėgų vadovybę. Atskirai M. Kozyckio paskelbtame vaizdo įraše buvo matyti daugiaaukštis pastatas ir iš dalies sunaikinta viršutinė jo dalis.Pastaruoju metu Ukraina sustiprino savo oro gynybos sistemas Vakarų tiekiamais ginklais ir gerokai sumažino Rusijos raketų ir bepiločių orlaivių žalą, tačiau Ukrainos oro pajėgų atstovas spaudai Jurijus Ihnatas neseniai sakė, kad suteiktų sistemų nepakanka apsaugoti visą šalį.

Per Rusijos raketos smūgį į gyvenamąjį namą Lvive žuvo mažiausiai 3 žmonės, 8 buvo sužeistiKetvirtadienį naktį Rusijos raketai pataikius į daugiabutį Vakarų Ukrainos Lvivo mieste žuvo mažiausiai trys žmonės, pranešė Lvivo meras Andrijus Sadovyjus.„Sužeisti aštuoni žmonės, apgadinta 60 butų, daugelyje namų išdaužti langai, nukentėjo apie 50 automobilių. Vietoje dirba operatyvinis štabas, komunalininkai, avarinės tarnybos darbuotojai, nes po griuvėsiais dar gali būti žmonių (...) Padėtis itin sunki“, – sakė jis.Vėliau meras pranešė, kad iš griuvėsių buvo ištraukti du žmonės, žuvusiųjų skaičius išaugo iki trijų. Per nakties smūgius buvo apgadinti svarbiausios miesto infrastruktūros objektai.Naktį Rusija vėl puolė Ukrainą raketomis „Kalibr“, paleistomis iš Juodosios jūros.

Rusai vėl apšaudė Chersono sritį: yra aukųRusijos kariuomenė puolė gyvenamuosius pastatus Bilozerkoje, miesto tipo gyvenvietėje Chersono regione, „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos prezidento biuro vadovas Andrijus Jermakas.Pranešama, kad buvo sužeisti šeši civiliai.Nuo patirtų sužalojimų mirė 58 metų vyras, buvęs savo namo garaže. Šiame name kilo ir gaisras, o per jį buvo sužeisti 10 metų berniukas ir 56 metų moteris.Dėl smūgio į kitą namą buvo sužeistas 51 metų vyras, taip pat dvi moterys (70 metų ir 41 metų).

Ukraina: Bachmute įstrigę rusų kariai kuria padalinius, kurie šaudo savo žmonėms į nugarą, kad jie nepabėgtųBachmuto kryptimi situacija yra labai aktyvi, dvikova dėl iniciatyvos tęsiasi, teigė Ukrainos gynybos ministro pavaduotoja Hanna Maliar, kurią cituoja UNIAN. Ji pabrėžė, kad Bachmuto mieste „priešas iš tikrųjų yra įstrigęs“. „Viena vertus, jie kontroliuoja didžiąją dalį miesto, o mes kontroliuojame tik pietvakarinę dalį. Tačiau jie negali judėti po miestą, nes mūsų ginkluotosios pajėgos neleidžia jiems to daryti. Ir iš tikrųjų jie negali iš to išeiti, nes mūsų ginkluotosios pajėgos taip pat neleidžia to padaryti. Aplink Bachmutą, šonuose, mes šiek tiek judame palei pietinį flangą, kovos vyksta palei šiaurinį flangą“, - pabrėžė H. Maliar.Gynybos ministro pavaduotoja pažymėjo, kad po to, kai Ukrainos gynėjai pradėjo judėti aplink Bachmutą, priešas yra priverstas traukti savo rezervus, nes „jis nesiruošia taip lengvai atsisakyti savo pozicijų ir neatsisako užduoties pasiekti Donecko ir Luhansko regionų sienas“. „Dabar aplink Bachmutą vėl labai, labai karšta. Pastarosiomis dienomis jie (rusai - UNIAN) ten traukė oro desanto puolimo karius. Ir matome, kad dabar jų kariuomenė atsisako eiti į mūšį, palikdama savo pozicijas. Ir mes jau šiandien pažodžiui užfiksavome, kad jie kuria padalinius, kurie tiesiog šaudo savo žmonėms į nugarą, kad jie nepaliktų savo pozicijų. Tai reiškia, kad statymai didėja ir padėtis yra labai rimta. Jie tiesiog palieka savo pozicijas ištisuose padaliniuose. Ir dabar jie panikuoja. Tai tikrai yra labai sudėtingo, kruopštaus mūsų kariuomenės darbo rezultatas“, - pabrėžė H. Maliar. Ji pridūrė, kad nuožmios kovos tęsiasi Lymano kryptimi – „priešas bando ten žengti į priekį“. Tauridės kryptimi tam tikrose srityse padaryta pažanga. „Tai iš esmės „graužia“ kiekvieną žemės metrą ... Priešas traukia ten viską, ką gali, kad neleistų mums žengti į priekį. Todėl labai sunkiomis sąlygomis, bet mūsiškiai palaipsniui žengia ten, įskaitant pietus. Pietuose yra daugiau mūsų puolimo krypčių ir, tiesą sakant, mes judame kiekviena iš jų“, - sakė H. Maliar.

TATENA prašo papildomos prieigos prie Zaporožės AE įrenginiųTarptautinė Jungtinių Tautų atominės energijos agentūra (TATENA) pareiškė, kad jos inspektoriams būtina patikrinti visą Zaporožės AE teritoriją, kurią užima Rusijos kariai. Taip norima patvirtinti, ar atominėje elektrinėje nėra padėta minų ar sprogmenų.Ekspertai paprašė papildomos prieigos prie patalpų stotyse, ypač ant trečiojo ir ketvirtojo reaktorių stogo, taip pat mašinų skyriuje, kai kuriose stoties aušinimo sistemos patalpose.Kaip jau pranešta, TATENA jau atliko dalinius patikrinimus, tačiau jos vadovas Rafaelis Grossi sakė, kad įtempta padėtis aplink atominę elektrinę ir abipusiai kaltinimai dėl ketinimų elektrinėje surengti sprogimą yra priežastis nepriklausomiems ekspertams gauti didesnę prieigą prie elektrinės įrenginių.

Teisme Kyjive nugriaudėjo sprogimas Teisme Ukrainos sostinėje Kyjive trečiadienį nugriaudėjo sprogimas. Detonavo nežinomas objektas, trečiadienį „Telegram“ tinkle rašė vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenka. Sprogimą esą sukėlė į teismo posėdį atlydėtas vyras. Pasak visuomeninio transliuotojo, būta kelių sprogimų ir šūvių iš automatinio ginklo. Duomenų apie žuvusius ar sužeistus žmones kol kas nėra. Pranešama, kad asmuo, įvykdęs sprogimą, mirė ir „galėjo“ netyčia užlipti ant sprogstamojo užtaiso. Tačiau informacijos apie incidentą vis dar yra labai mažai, pareigūnai prašo žmonių nesisaugoti. Anot žiniasklaidos, spėjamai sprogimą sukėlęs asmuo įtariamas 2015 m. rugpjūčio 31 d. prie Ukrainos parlamento susprogdinęs rankinę granatą. Tada per smurtinius protestus prieš konstitucijos pataisą žuvo keturi nacionalinės gvardijos kariai. Konstitucijos pataisa numatė autonomiją Maskvos remiamiems teroristams Donbase Rytų Ukrainoje.

Zelenskis įvedė sankcijas 18 juridinių asmenų, registruotų Kipre, Maskvoje ir LiuksemburgeUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įgyvendino Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sprendimą įvesti sankcijas 18 juridinių asmenų, registruotų Kipre, Maskvoje ir Liuksemburge.Dekretas įsigalioja nuo jo paskelbimo dienos. Šiems juridiniams asmenims sankcijos skirtos 10 metų.

Rusai vėl apšaudė Chersono sritį, yra sužeistųRusų okupantai dar kartą apšaudė Chersono ir Berislavo sričių gyvenvietes. Deja, yra aukų.Apie tai pranešė „RBC-Ukraine“, remdamasi Chersono apygardos prokuratūros „Telegram“ kanalu.Ryte rusai apšaudė Antonivkos kaimą. Dėl smūgių buvo sužeistas civilis.Taip pat 13.20 val. priešas apšaudė Ivanovkos kaimą. Nukentėjo vietos gyventojas.„Dieną, skirstant humanitarinę pagalbą, įsibrovėliai užpuolė Sadove kaimą. Buvo sužalota moteris. Dėl apšaudymo buvo apgadinti namai, ūkiniai pastatai, elektros laidai, dujotiekiai, transporto priemonės", – praneša spaudos tarnyba.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos veržiasi prie BachmutoŠiaurinėse Bakhmuto prieigose buvo atkovota nemažai teritorijų ir sunaikinta įsibrovėlių. Apie tai „Telegram“ parašė Ukrainos sausumos pajėgų vadas generolas pulkininkas Oleksandras Syrskis.„Bachmuto kryptis. Gynybos pajėgos padarė pažangą. 10-osios brigados „Edelveisas“ puolimo daliniai šturmuoja rusų pozicijas šiaurinėse Bachmuto prieigose. Buvo atkovota nemažai teritorijų ir sunaikinta nemažai priešo jėgos“, – komentavo jis.

Bataliono vadas: Ukrainos pajėgos naudoja kazokų taktikąKovoje su agresore Rusija Ukrainos gynybos pajėgos, be kita ko, naudoja kazokų taktiką, leidžiančią pulti mažesnėmis pajėgomis ir užimti įtvirtintas Rusijos kariuomenės pozicijas.20-ojo atskirųjų specialiųjų operacijų pajėgų bataliono „Ukraina“ vadas majoras Pavlo Kurylenka tai sakė per kazokų paveldui skirtą diskusiją Ukrainos žiniasklaidos centre, pranešė „Ukrinform“.„Atlikdamas kovines užduotis pasitelkiu kazokų patirtį. Ir prieš šimtus metų, ir prieš dvi savaites mūsų kariai galėjo užimti dideles pozicijas per puolimą mažesnėmis pajėgomis“, – sakė P. Kurylenka.Jo žodžiais, šiais laikais Ukrainos kariškiai taiko panašią taktiką, kaip ir jų protėviai kazokai, laimi drąsiai, apgaulingai ir rasdami kelias logiškas ir teisingas galimybes išeiti iš „beviltiškų situacijų“.Pasak P. Kurylenkos, tokių įgūdžių reikia personalui ir vadams, kad galėtų analizuoti padėtį mūšio lauke, o ne veikti „pagal vadovėlį“. „Reikia perimti iniciatyvą. Kazokai visada buvo labai iniciatyvūs, visada demonstravo drąsą kartu su gudrumu. Šių veiksnių, viso tokių veiksmų komplekso dėka šiandien mūsų padaliniai atlieka savo užduotis ir sėkmingai žengia į priekį“, – pabrėžė P. Kurylenka.Susirinkusieji aptarė kazokų patirties panaudojimą Ukrainos ginkluotųjų pajėgų koviniams pajėgumams stiprinti, būtinybę plačiau pristatyti kazokų paveldą Ukrainos švietime bei mene.

Kremlius: dar yra laiko pratęsti grūdų susitarimąKremlius sako, jog dar yra laiko įgyvendinti Rusijos reikalavimus, kad būtų galima pratęsti susitarimą dėl ukrainietiškų grūdų eksporto Juodąja jūra. „Dar yra laiko įgyvendinti tą susitarimo dalį, kuri susijusi su mūsų šalimi“, – trečiadienį pareiškė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, kurį cituoja agentūra TASS.Jis pažymėjo, kad Rusiją liečianti susitarimo dalis kol kas neįgyvendinta, todėl „šiuo metu, deja, nėra pagrindo pratęsti šį susitarimą“. Rusija dar nėra paskelbusi savo sprendimo dėl grūdų susitarimo ateities. „Paskelbsime jį laiku, dar yra laiko“, – teigė D. Peskovas.Grūdų susitarimo, kuris svarbus ir kovai su badu pasaulyje, galiojimas baigiasi liepos 17 d. Rusija, be kita ko, reikalauja atšaukti sankcijas jos Žemės ūkio bankui. Tačiau tam reikalingas ES valstybių pritarimas, o tai laikoma neįgyvendinamu dalyku. Todėl išeitis būtų antrinės įmonės įsteigimas.Rusijos užsienio reikalų ministerija dar antradienį teigė, kad, nepaisant ES pasiūlymo dėl antrinės įmonės įsteigimo, nebemato pagrindo tęsti grūdų susitarimą. Kremliaus atstovas D. Peskovas tuo tarpu dabar savo pareiškimu signalizavo, kad susitarimas dėl sutarties pratęsimo yra įmanomas.Vakarų sankcijas dėl karo prieš Ukrainą patirianti Rusija skundžiasi dideliais ribojimais jos pačios grūdų ir trąšų eksportui. Todėl Rusijos vadovybė jau kelis mėnesis reikalauja JT daugiau pastangų, kad kliūtys eksportui būtų pašalintos.Rusija po invazijos į Ukrainą praėjusių metų vasarį kelis mėnesius blokavo kaimyninės šalies grūdų eksportą. 2022 m. vasarą, tarpininkaujant Jungtinėms Tautoms (JT) ir Turkijai, abi karo šalys pasiekė susitarimą, vėl leidusį laivais gabenti ukrainietiškus grūdus. Pastarąjį kartą susitarimas gegužės viduryje buvo pratęstas dar dviem mėnesiams.

Generalinis štabas: kol kas mažai tikėtina, kad branduolinės galvutės jau būtų BaltarusijojeMažai tikėtina, kad šiuo metu Rusijos branduoliniai ginklai jau būtų Baltarusijoje, interviu „Ukrinform“ sakė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo operatyvinio skyriaus viršininko pavaduotojas brigados generolas Oleksijus Hromovas.Jis sakė negalįs patvirtinti informacijos, kad į Baltarusiją jau pristatyta pirmoji branduolinių galvučių partija. „Būtina sudaryti specialias sąlygas branduolinės amunicijos saugojimui, įrengti bazę jų priežiūrai. Tai labai sudėtingas technologinis procesas. Iki šiol branduolinių galvučių buvimas Baltarusijos teritorijoje mažai tikėtinas“, – pabrėžė O. Hromovas.Jis sakė, kad realią branduolinių ginklų panaudojimo prieš Ukrainą grėsmę sunku įvertinti. „Neturime pamiršti, kad vyksta karas su klastingu priešu, negerbiančiu tarptautinės teisės ir pasirengusiu viskam, kad pasiektų savo tikslus. Ryškus pavyzdys mums yra Kachovkos hidroelektrinė, kurią rusai sunaikino“, – sakė O. Hromovas.Rusijos ir Baltarusijos gynybos ministrai pasirašė dokumentus dėl taktinių branduolinių ginklų dislokavimo Baltarusijos teritorijoje gegužės 25 dieną. Tą pačią dieną Baltarusiją valdantis Aliaksandras Lukašenka paskelbė, kad jau pradėtas Rusijos branduolinių ginklų perdislokavimas. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas per susitikimą su A.Lukašenka Sočyje paskelbė, kad taktiniai branduoliniai ginklai į Baltarusiją bus pristatyti po liepos 7-8 dienos. Birželio 16 d. V. Putinas paskelbė, kad į Baltarusiją atgabenta pirmoji branduolinių galvučių partija.

Kremlius vėl baugina „didele grėsme“ Ukrainos atominėje elektrinėjeTrečiadienį Kremlius perspėjo, kad Kyjivas neva gali rengti provokaciją Rusijos kontroliuojamoje Zaporižios atominėje elektrinėje.„Padėtis gana įtempta, nes Kyjivo režimo sabotažo, galinčio turėti katastrofiškų padarinių, grėsmė tikrai didelė“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas. „Imamasi visų priemonių tokiai grėsmei atremti“, – pridūrė D. Peskovas.Šie komentarai paskelbti po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šią savaitę kolegai iš Prancūzijos Emmanueliui Macronui sakė, kad Rusija planuoja „pavojingas provokacijas“ didžiausioje Europoje branduolinėje jėgainėje. Neseniai Ukrainos žvalgyba pranešė, kad Zaporižios elektrinėje Rusija parengė viską, kad įvykdytų teroro aktą su radiacijos išmetimu.D. Peskovas nepasibodėjo apkaltinti Ukrainą ir Kachovkos užtvankos sprogdinimu „su siaubingais padariniais“. Kachovkos hidroelektrinę kontroliuoja Rusijos kariuomenė, o Ukraina buvo pranešusi, kad rusai dar rudenį ją užminavo, o dabar susprogdino, kad sulėtintų Ukrainos pradėtą kontrpuolimą. Vanduo užtvindė didžiulius Chersono srities plotus, žuvo dešimtys žmonių, tūkstančiai buvo priversti bėgti.Tai ne pirmas kartas, kai Rusija baugina neva Ukrainos planuojama katastrofa Zaporižios branduolinėje jėgainėje. Rusijos branduolinės agentūros „Rosatom“ patarėjas anksčiau šią savaitę apkaltino Kyjivą planavus išpuolį prieš elektrinę naktį į liepos 5-ąją.Jungtinių Tautų branduolinės energetikos agentūra (TATENA) pasiuntė į elektrinę stebėtojų komandą, agentūros vadovas Rafaelis Grossi antradienį tikino, kad ši grupė neketina iš ten išvykti.Trečiadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis surengė dar vieną posėdį su vyriausiojo vado štabu dėl Zaporižios atominės elektrinės apsaugos, padėties fronte ir ginklų gamybos šalyje. V. Zelenskis „Telegram“ kanale pranešė, kad per išplėstinį štabo posėdį dvi valandas buvo aptariami didžiausi iššūkiai, vienas jų – atominės elektrinės apsauga. Išklausyti, be kitų, „Enerhoatom“ direktorius ir Chmelnickio atominės jėgainės vadovas. Tuo metu Ukrainos prezidento vyriausiasis patarėjas Mychailo Podoliakas apkaltino TATENA vadovą R. Grossi „visišku neveiksmingumu valdant didžiausią riziką“. TATENA turi „aiškius įtakos svertus“ Rusijai, antradienio vakarą Ukrainos televizijai sakė M. Podoliakas. Jo teigimu, spaudimas Rusijos valstybinei branduolinei korporacijai „Rosatom“ galėjo priversti Rusiją atsitraukti ir išminuoti jėgainę.

JAV ambasadorė Sakartvele paragino Kyjivą ir Tbilisį siekti vienybės JAV ambasadorė Sakartvele Kelly Degnan pakomentavo Kyjivo ir Tbilisio santykius kilus šalių nesutarimams dėl kalinamo buvusio Sakartvelo prezidento Michailo Saakašvilio.Tai trečiadienį pranešė portalas „Gruzija Online“.Pasak Amerikos diplomatės, dabar „labai įtemptas metas“, nes Rusija abiem šalims „daro didžiulį spaudimą“.„Sakartvelas ir Ukraina turi bendrą priešą, ir šalims reikia vienybės, tikiuosi, kad joms pavyks įveikti šią situaciją diplomatinėmis diskusijomis ir privačiais pokalbiais“, – pridūrė K. Degnan.Kartu JAV ambasadorė Sakartvele patikslino, kad ji nekomentuoja oficialios dviejų šalių komunikacijos jų įtemptų santykių fone.Kaip jau buvo pranešta, po itin išsekusio M. Saakašvilio pasirodymo pirmadienį teisme vaizdo ryšiu Ukrainos URM antradienį išsikvietė Sakartvelo ambasadorių ir paprašė jį grįžti į Tbilisį „konsultuotis“.Valdančiosios „Sakartvelo svajonės“ partijos pirmininkas Iraklis Kobachidzė pasipiktino tokia Ukrainos reakcija, tačiau pabrėžė, kad Tbilisis nori „išsaugoti draugystės režimą“ su Ukrainos valdžia. Jis taip pat pareiškė, kad nebus jokių konsultacijų dėl buvusio šalies prezidento M. Saakašvilio.2004-2013 metais M. Saakašvilis dvi kadencijas paeiliui ėjo Sakartvelo prezidento pareigas. 2015-2016 metais jis vadovavo Odesos srities administracijai, o nuo 2020 metų birželio buvo Ukrainos reformų vykdomojo komiteto pirmininkas. M. Saakašvilis turi Ukrainos pilietybę.2021 metų spalio 1 d. politikas grįžo į Sakartvelą, kur iškart buvo suimtas. Tada šalies prokuratūra iškėlė jam dar vieną baudžiamąją bylą – šįsyk dėl neteisėto sienos kirtimo. Anksčiau jam jau buvo iškeltos kelios baudžiamosios bylos.Pasak M. Saakašvilio advokatų, politikui diagnozuotos demencija ir tuberkuliozė, įtariama dar keliolika susirgimų.Lapkričio pabaigoje pasirodė pranešimų, kad M. Saakašvilio organizme rasta arseno pėdsakų.

Karinės pagalbos Rusijai lyderiai – Iranas, Baltarusija ir Šiaurės KorėjaKarinės pagalbos Rusijai lyderiai yra Iranas, Baltarusija ir Šiaurės Korėja.Tai interviu „Ukrinform“ pareiškė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo Vyriausiosios operatyvinės valdybos viršininko pavaduotojas brigados generolas Oleksijus Hromovas.„Pagalbos Rusijai lyderėmis išlieka tokios šalys kaip Iranas, Baltarusija ir Šiaurės Korėja. Be to, kai kurios posovietinės erdvės šalys prisideda prie aukštųjų technologijų komponentų, skirtų šiuolaikinės ginkluotės ir karinės įrangos gamybai, importo į Rusijos teritoriją“, – pažymėjo pareigūnas.Anot jo, neatmetama, kad Rusijos ir Kinijos ginkluotųjų pajėgų bendradarbiavimas tęsis. „Viena vertus, Rusijos silpnėjimas yra garantija, kad Maskva laikysis Kinijos politikos, tad Rusijos tarptautinio ir karinio aktyvumo ribojimas atitiks Kinijos interesus. Kita vertus, Pekinas suinteresuotas susipažinti su Rusijos kariuomenės kovine patirtimi, kurią ji įgijo akistatoje su Vakarų ginkluotės sistemomis ir pavyzdžiais“, – aiškino generolas.Kartu O. Hromovas pabrėžė, kad Kinija turi ambicingų ekonominių interesų tiek Amerikos žemyne, tiek Afrikoje. „Tokiomis aplinkybėmis gerėjantys Kinijos ir JAV santykiai gali sulėtinti Kinijos ir Rusijos karinio bendradarbiavimo tempus“, – pridūrė pareigūnas.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Iranas toliau tiekia Rusijai ginkluotę. Ukraina tikisi tarptautinės bendruomenės spaudimo Iranui, kad šis tiekimas būtų sustabdytas.

Britų žvalgyba: grupės „Wagner“ maištas padidino Rusijos teisėsaugos struktūrų susiskaldymąGenerolas Sergejus Surovikinas, vyriausiasis Rusijos aviacijos ir kosminių pajėgų vadas bei Rusijos pajėgų Ukrainoje vado pavaduotojas, nesirodė viešumoje nuo 2023 m. birželio 23–24 d. grupės „Wagner“ maišto, sakoma tviteryje paskelbtoje naujausioje Didžiosios Britanijos gynybos ministerija žvalgybos suvestinėje, pranešė „Ukrinform“.Britų pranešime taip pat sakoma, kad Rusijos gynybos ministro pavaduotojas generolas pulkininkas Junusas Jevkurovas nedalyvavo liepos 3 d. Gynybos ministerijos vadovybės pasirodyme per televiziją.Didžiosios Britanijos gynybos ministerija pridūrė, kad pranešimų apie S. Surovikino suėmimą nebuvo galima patvirtinti, bet greičiausiai valdžia įtariai vertina jo ilgalaikius ryšius su „Wagner“, užsimezgusius 2017 m. jam tarnaujant Sirijoje. „J. Jevkurovas buvo nufilmuotas kalbantis su „Wagner“ savininku Jevgenijumi Prigožinu, kai grupuotė be pasipriešinimo užėmė Rostovą prie Dono“, – sakoma pranešime.S. Surovikinas, Vakaruose daugiausia žinomas dėl savo žiaurumo, yra vienas iš labiausiai gerbiamų aukštų Rusijos kariuomenės karininkų, todėl bet kokia jam oficialiai skirta bausmė būtų skaldanti. „Įtarimai, galimai kritę ant aukšto rango pareigūnų, rodo, kad nepavykęs J. Prigožino sukilimas pagilino įtrūkius Rusijos nacionalinio saugumo bendruomenėje“, – teigia Didžiosios Britanijos gynybos ministerija.

Generalinis štabas: Rusijos kariuomenė aktyviai rengiasi Krymo gynybaiRusijos kariuomenė laikinai okupuotame Kryme aktyviai rengiasi gynybai, interviu „Ukrinform“ sakė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo operatyvinio skyriaus viršininko pavaduotojas brigados generolas Oleksijus Hromovas.„Priešai aktyviai rengiasi gynybai laikinai okupuotame Kryme: pusiasalio šiaurėje jau beveik baigti statyti įtvirtinimai, šiaurės vakarų ir vakarų Krymo pakrantėse kuriama gynybos sistema, kuri neleistų išsilaipinti Ukrainos gynybos pajėgoms“, – sakė O. Hromovas.Jis taip pat sakė, kad šiuo metu nėra tikslių duomenų apie masinį Rusijos kariškių šeimų išvykimą iš pusiasalio. Tačiau brigados generolas pabrėžė, kad iškilus pavojui, jog Krymo tiltas bus sugriautas, bei Ukrainos ginkluotųjų pajėgų grupėms artėjant prie Perekopo ir Čonharo galima tikėtis, kad iš Krymo plūstels didesnis skaičius išvykstančiųjų.Anksčiau pranešta, kad birželio 22 d. Džankojuje, Kryme, nugriaudėjo sprogimai, okupacinė administracija šią informaciją nuslėpė. Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos atstovas Andrijus Jusovas sakė, kad sprogimai laikinai okupuotame Kryme rodo, jog artėja pusiasalio išlaisvinimas nuo okupantų. Jis sakė, kad Kryme stos ramybė ir nebus sprogimų, kai užpuolikai iš Rusijos paliks Ukrainos pusiasalį.

H. Maliar: Rusija didina įtampą dėl Zaporižios AE, kad pakreiptų karo eigą savo naudaiRusija didina įtampą dėl Zaporižios atominės elektrinės ir gali griebtis teroro aktų jėgainės teritorijoje, kad pakreiptų karo eigą savo naudai.Kaip praneša „Ukrinform“, Ukrainos gynybos ministro pavaduotoja Hanna Maliar tai pareiškė „Telegram“ kanale.Anot jos, informacinę erdvę užpildė pranešimai apie galimą teroro aktą Zaporižios atominėje elektrinėje.„Čia reikėtų suprasti, kad šalis teroristė gali imtis bet kokių, netgi visiškai beprotiškų veiksmų, dėl kurių paskui mėgins apkaltinti kitus“, – pabrėžė H. Maliar.Dnipropetrovsko, Zaporižios, Chersono ir Mykolajivo srityse jau kelias dienas vyksta gelbėjimo tarnybų mokymai, per kuriuos treniruojamasi, kaip įveikti galimo teroro akto Zaporižios jėgainėje padarinius, sakė pareigūnė.„Kodėl Rusija didina įtampą dėl Zaporižios AE ir gali imtis teroristinių veiksmų jos teritorijoje? Kad pakreiptų karo eigą savo naudai", – pažymėjo H. Maliar.Kaip pabrėžė viceministrė, abu scenarijai – tiek bauginimas teroro aktais, tiek tiesioginis jų vykdymas – Rusijai yra įrankis kariniams tikslams pasiekti.Ji paragino ukrainiečius išlikti ramius, pasitikėti tik oficialiais informacijos šaltiniais ir laikytis jų rekomendacijų.Okupantai rusai užėmė Zaporižios AE 2022 metų kovo 4 d.Šių metų birželio 22 d. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija planuoja įvykdyti jėgainėje teroro aktą.Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdyba birželio 30 d. pranešė, kad Rusijos kariškiai palaipsniui palieka Zaporižios AE teritoriją.

V. Zelenskis lankysis Bulgarijoje su vizituUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį surengs savo pirmąjį vizitą į Bulgariją šios šalies Vyriausybės kvietimu, parodydamas dėkingumą už Sofijos karinę pagalbą Kyjivui, praneša UNIAN.V. Zelenskio vizitas yra ženklas, kad Bulgarijos užsienio politika keičiasi sudarius naują Vyriausybė, kurią remia proeuropietiškos partijos, rašo „Euractiv“. Bulgarija ir anksčiau siuntė ginklus Ukrainai, tačiau valdžia tai slėpė nuo šalies visuomenės, naudodama sandoriams tarpininkus.Praėjusios savaitės pabaigoje Bulgarijos gynybos ministras Todoras Tagarevas pareiškė, kad šiais metais karinės pagalbos Ukrainai apimtis padidės. Neoficialiomis žiniomis, Sofijoje svarstoma galimybė nusiųsti Ukrainai senos amunicijos iš Bulgarijos kariuomenės sandėlių už daugiau kaip 150 mln. eurų.Antradienį Bulgarijos parlamento Užsienio politikos komitetas pritarė deklaracijai, palaikančiai Ukrainos stojimą į NATO.

Ukrainoje – nerimas dėl Zaporižios AEŽmonės ėmė bėgti iš regiono aplink Zaporižios AE, nes iš abiejų pusių skambantys kaltinimai sukėlė paniką tarp ukrainiečių, kad gali būti įvykdyta provokacija.„Sky News“ tarptautinių santykių skilties redaktorius Dominicas Waghornas sako, kad rusų susprogdinta Kachovkos užtvanka tapo blogu precedentu.„[Tarp ukrainiečių] sustiprėjo panika, kadangi rusų tinklaraščiuose ėmė rašyti, neva ukrainiečiai planuoja elektrinės puolimą“, – teigė jis.„Kai rusai kaltina ukrainiečius rengiantis kažką daryti, dažnai tai – ženklas, kad jie patys ketina tai daryti, kaip parodė įvykis su susprogdinta Kachovkos užtvanka.“Negana to, kad rašyta tinklaraščiuose ir prezidentas Volodymyras Zelenskis kalbėjo apie „galimus sprogmenis“ ant stogo, dar ir rusas patarėjas pareiškė, kad naktį į liepos 5-ąją ukrainiečiai planuoja elektrinės puolimą.„Dėl to kilo panika. Dėl to dalis ukrainiečių staiga išvyko iš šalies. Matome pasienyje su Moldova dviejų mylių ilgio eiles, kurių prieš tai kelis mėnesius nebuvo“, – sakė D. Waghornas.„Sky News“ šaltiniai teigia, kad pastarosiomis dienomis dalis rusų karių išvyko iš elektrinės.

Vaizdo įraše – galingas ukrainiečių smūgis okupantų sandėliuiSocialiniuose tinkluose pasirodė vaizdo įrašas smūgio rusų amunicijos saugyklai Donecko srities Makijivkos teritorijoje. Skelbiama, kad savo šaudmenų atsargas rusai slėpė nebaigto statyti gyvenamojo komplekso vidiniame kieme.Vaizdo įrašu dalijasi ne vienas „Telegram“ kanalas. Skelbiama, kad galingas sprogimas nugriaudėjo liepos 4 dieną.Ukrainos ginkluotosios pajėgos patvirtino galingo sprogimo rusų okupuotoje teritorijoje faktą, patvirtino ir tai, kad buvo sunaikintos priešo amunicijos atsargos.„Ukrainos gynybos pajėgos, veiksmingai įgyvendinusios ugnies priemones, sunaikino dar vieną rusų teroristų amunicijos saugyklą laikinai okupuotoje Makijivkoje“, – „Telegram“ skelbia Ukrainos ginkluotųjų pajėgų atstovai.https://twitter.com/i_army_org/status/1676507582389731328?ref_src=twsrc%5Etfw

„Wagner“ gali mėginti stumti migrantus prie Lenkijos sienosLenkijos vidaus reikalų ministro pavaduotojas įspėjo, kad Rusijos samdinių grupuotė „Wagner“ gali mėginti stumti migrantus Lenkijos sienos link.Po nesėkmingo maišto prieš Rusijos valdžią grupė „Wagner“ įsitvirtina Baltarusijoje, ją valdantis Aliaksandras Lukašenka pasiūlė samdiniams ir jų vadui Jevgenijui Prigožinui saugų prieglobstį šioje šalyje.„Šie kruvini samdiniai, dažnai nusikaltėliai, gali vykdyti įvairias misijas“, – antradienį transliuotojui „TV Republika“ sakė Lenkijos vidaus reikalų viceministras Maciejus Wasikas. „Kadangi jie yra Baltarusijoje, jie gali stumti žmones prie Lenkijos sienos“, – pridūrė jis.Grupė taip pat gali atlikti puolamąsias užduotis Ukrainos sienos kryptimi bei kelti potencialią grėsmę NATO viršūnių susitikimo Vilniuje kontekste, nes Minskas yra gana arti Lietuvos sostinės, sakė M. Wasikas. NATO viršūnių susitikimas Vilniuje vyks liepos 11–12 dienomis.„Jie vykdys užduotis, už kurias jiems bus mokama, – sakė viceministras. – Mes nežinome, kas jiems moka, nei kas nutiks, kai „tas kas nors“ nustos jiems mokėti“.Pareigūnas pridūrė, kad migrantų Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje daugėja, bet padėtis ten kur kas geresnė nei prieš dvejus metus.2021 m. Lenkija atrėmė migrantų, daugiausia iš Artimųjų Rytų ir Afrikos, srautus, šie žmonės mėgino iš Baltarusijos patekti į Lenkiją, kai A. Lukašenka juos pakvietė į savo šalį melagingai pažadėjęs lengvai per Lenkiją pasiekti Europos Sąjungą. Lenkijai įrengus naują pasienio tvorą su elektroniniu stebėjimu, nelegalių kirtimų skaičius sparčiai sumažėjo. Neseniai stiprindama sienos su Baltarusija apsaugą Lenkijos vyriausybė pasiuntė į pasienį policijos ir kariuomenės pastiprinimą.

Rusijos armija per parą 83 kartus apšaudė Chersono sritį, žuvo du žmonėsPastarąją parą, liepos 4-ąją, okupantai rusai 83 kartus apšaudė Chersono sritį, žuvo du žmonės.Tai trečiadienį „Telegram“ kanale pranešė Chersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Pareigūno duomenimis, okupantai rusai per parą 83 kartus apšaudė regioną iš minosvaidžių, artilerijos, tankų, reaktyvinių salvinės ugnies sistemų „Grad“, lėktuvų ir dronų. Iš viso buvo paleisti 465 sviediniai.Į patį Chersoną priešas paleido 27 sviedinius.Pasak O. Prokudino, Rusijos kariškiai taikėsi į gyvenviečių gyvenamuosius kvartalus, mokyklą Veletenskės kaime, kritinės infrastruktūros objekto pastatą Chersono rajone.Dėl Rusijos agresijos žuvo du žmonės, vienas žmogus buvo sužeistas, pažymėjo O. Prokudinas.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, nuo apšaudymų labiausiai nukenčia tos Chersono srities gyvenvietės, kurios buvo apsemtos rusams susprogdinus Kachovkos hidroelektrinę.

Nuo karo pradžios Ukrainoje jau žuvo 494 vaikai, dar 1 048 buvo sužeistiNuo Rusijos sukelto plataus masto karo pradžios Ukrainoje žuvo 494 vaikai, o dar 1 048 buvo sužeisti. Tai trečiadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos generalinio prokuroro biuro spaudos tarnyba.„2023 metų liepos 5 d. ryto duomenimis, Ukrainoje dėl Rusijos plataus masto ginkluotos agresijos nukentėjo daugiau kaip 1 542 vaikai - 494 žuvo ir daugiau kaip 1 048 patyrė įvairaus sunkumo sužeidimus“, – rašoma pranešime.Šie skaičiai nėra galutiniai, jie tikslinami karo veiksmų vietose, laikinai okupuotose ir išlaisvintose teritorijose.Donecko srityje nukentėjo 472 vaikai, Charkivo srityje – 297, Kyjivo srityje – 129, Chersono srityje – 113, Zaporižios srityje – 91, Mykolajivo srityje – 89, Dnipropetrovsko srityje – 83, Černihivo srityje – 71, Luhansko srityje – 67.Antradienį Charkivo srityje per Rusijos pajėgų apšaudymą buvo sužeista 12 vaikų nuo kelių mėnesių iki 17 metų amžiaus.

Ukraina praneša, kad jau sunaikinta apie 231 700 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 670 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų liepos 5 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 231 700 kareivių.Tai trečiadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 4 062 tankų, 7 917 šarvuotųjų kovos mašinų, 4 288 artilerijos sistemų, 656 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 395 oro gynybos priemonių, 315 lėktuvų, 309 sraigtasparnių, 3 614 dronų, 1 264 sparnuotųjų raketų, 18 laivų, 6 865 automobilių, 598 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Generolas: Ukrainos ginkluotosios pajėgos dar neišnaudojo viso savo potencialoUkrainos ginkluotosios pajėgos dar neišnaudojo viso savo potencialo kontrpuolimui, kuris, Ukrainos sausumos pajėgų vado generolo Oleksandro Syrskio teigimu, vyksta pagal planą.Kaip praneša trečiadienį „Ukrinform“, tai pranešė amerikiečių televizijos kanalas „ABC News“, kalbinęs O. Syrskį ir Ukrainos gynybos pajėgų Taurijos operatyvinės-strateginės kariuomenės grupuotės vadą generolą Oleksandrą Tarnavskį.Pasak O. Syrskio, „kol kas viskas vyksta pagal parengtus ir patvirtintus planus“.Paklaustas, ar yra įsitikinęs, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos įstengs atsikovoti Bachmutą, jis atsakė: „Taip, žinoma. Aš esu įsitikinęs“.O. Tarnavskis taip pat pažymėjo, kad padėtis yra „stabili“.„Svarbiausia, kad mes dar neišnaudojome viso savo potencialo“, – pabrėžė jis.Kalbėdamas apie nuostolius, O. Sirskis pažymėjo: „Priešas patiria aštuonis ar net dešimt kartų didesnius nuostolius, ypač turint omenyje žuvusių kariškių skaičių“.Anot O. Tarnavskio, Ukrainos kariuomenė pietuose susiduria su „didžiuliais minų laukais“.„Tai įnirtinga konfrontacija su priešu, kuris naudoja minų laukus, prieštankines priemones. Jie rengia plataus masto operacijas iš oro, smogia aviacijos ir raketų smūgius, - sakė jis. – Rusai taikosi į vakarietišką techniką. Jie stengiasi sunaikinti kuo daugiau įrangos. Jiems tai yra prioritetas“.Paklaustas, ar Rusija gali panaudoti branduolinį ginklą, O. Tarnavskis tokią galimybę šiuo metu atmetė.„Žinoma, turime atsižvelgti į tai, kad branduolinis ginklas jau yra arba bus dislokuotas Baltarusijoje. Todėl, rengdami ateities planus ir prognozes, turime to paisyti. Bet manęs tai visiškai negąsdina“, – sakė jis.Abu generolai padėkojo JAV už karinę paramą, pažymėdami, kad Vakarų teikiama ginkluotė gerina situaciją mūšio lauke.

Charkivo regione naktį griaudėjo sprogimaiTrečiadienio naktį Charkivo regione nugriaudėjo sprogimai.Apie tai su nuoroda į savo šaltinius praneša „Suspilne“, kuriuos cituoja „Unian“. Charkivo srityje oro pavojaus signalas paskelbtas 00.42 val. Oro pajėgos pranešė apie raketų grėsmę. Taip pat įspėta apie galimą dronų atakų grėsmę. „Mūsų korespondentai praneša, kad Charkivo priemiestyje nugriaudėjo du sprogimai“, – rašoma pranešime.Taip pat dabar pavojaus signalas skelbtas Sumų, Poltavos, Dniepropetrovsko, Zaporižios ir Donecko srityse.

Okupuotoje Makiivkoje nugriaudėjo galingi sprogimai Pasiskelbusios DLR valdžios institucijos nei Ukrainos ginkluotųjų pajėgų atstovai pranešė apie galingus sprogimus Makiivkoje, kurią kontroliuoja Rusija.Ukrainos ginkluotosios pajėgos teigia, kad tokiu būdu buvo sunaikintas „dar vienas Rusijos teroristų šaudmenų sandėlis“.

Rusija ir Sirija surengs karines pratybasPasak Rusijos naujienų agentūrų, trečiadienį Sirijoje prasidės bendros Rusijos ir Sirijos oro pajėgų pratybos.Jos truks šešias dienas, cituojamas Rusijos centro Sirijoje vadovas kontradmirolas Olegas Gurinovas.„Mokymų metu planuojama išsiaiškinti aviacijos, oro gynybos ir elektroninio karo pajėgų bendrų veiksmų atremiant oro antskrydžius klausimus“, – sakė jis.

ESBO PA pripažino Rusiją terorizmo rėmėja, o „Wagner“ – teroristaisAntradienį ESBO Parlamentinė Asamblėja pripažino Rusijos Federaciją valstybine terorizmo rėmėja. Tuo pačiu metu privati karinė kompanija „Wagner“ buvo pripažinta teroristine organizacija, sakė Jevgenia Kravčiuk, Ukrainos delegacijos ESBO PA narė, Aukščiausiosios Rados liaudies tarno frakcijos pirmininko pavaduotoja, skelbia UNIAN.Pabrėžiama, kad pirmą kartą tokia formuluotė buvo įtvirtinta oficialiame tarptautinės organizacijos dokumente.„Šiandien baigėme darbą ESBO Parlamentinės Asamblėjos sesijoje Vankuveryje priimdami galutinę deklaraciją, kurioje visų pirma sakoma, kad terorizmas yra viena didžiausių grėsmių tarptautinei taikai ir saugumui; „Wagner“ grupės veiksmus Rusijos vyriausybės vardu galima pagrįstai apibūdinti kaip teroristinius (pabrėžiant, kad Rusijos Federacijos prezidentas asmeniškai pripažino, kad „Wagner“ grupę „visiškai finansavo“ valstybė)“, – rašė J. Kravčiuk.Ji taip pat pažymėjo, kad deklaracijoje valstybės narės raginamos sugriežtinti tarptautines normas, aiškiai pripažįstančias „Wagner“ teroristinį pobūdį ir Rusijos Federacijos, kaip šios teroristinės organizacijos rėmėjos valstybės, atsakomybę.„Pirmą kartą tokia formuluotė yra įtvirtinta oficialiame tarptautinės organizacijos dokumente! Beje, panašus terminas „valstybinis terorizmo rėmėjas“ yra žinomas Jungtinių Valstijų teisės aktuose, kurie taip pat yra ESBO nariai. Tikiuosi, kad šis sprendimas bus katalizatorius pripažinti agresoriaus valstybę terorizmo rėmėja ne tik Jungtinėse Valstijose, bet ir visame pasaulyje“, – rašė ji.

Danilovas: uždavinys Nr. 1 yra maksimaliai naikinti rusų karius ir įrangąUkrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas, kalbėdamas apie vykstantį ukrainiečių pajėgų kontrpuolimą, antradienį tviteryje rašė: „Uždavinys Nr. 1 yra maksimaliai naikinti Rusijos kariuomenės personalą, įrangą, degalų sandėlius, karinius automobilius, vadavietes, artileriją ir priešlėktuvines pajėgas“. Kuo efektyviau priešas bus naikinamas, tuo daugiau kilometrų esą vėlia bus išlaisvinta.„Praėjusios dienos buvo ypač vaisingos“, – pridūrė O. Danilovas.Ukraina beveik prieš mėnesį pradėjo kontrpuolimą, tačiau jis vyksta lėčiau nei pats Kyjivas tikėjosi.

Radiacinės saugos centras: Zaporožės atominės elektrinės teritorijoje radiacinis fonas nėra pakitęsRadiacinės saugos centras (RSC) sureagavo į šiuo metu informacinėje erdvėje pasirodančią ir, pasak RSC, tikrovę iškraipančią informaciją, kuri gali sukelti žmonėms nepagrįstą nerimą. RSC teigimu, dėl karinių veiksmų Zaporožės atominės elektrinės (AE) teritorijoje radiacinis fonas nėra pakitęs ir Lietuvos gyventojams nėra jokio pagrindo nerimauti.Kaip teigiama RSC pranešime žiniasklaidai, specialistai nuolat stebi Lietuvos Ankstyvojo radiacinio pavojaus perspėjimo (RADIS) sistemos teikiamus matavimų duomenis ir apie jonizuojančiosios spinduliuotės padidėjimą Lietuvoje nedelsdami informuotų atsakingąsias institucijas ir gyventojus bei pateiktų rekomendacijas, kada ir kokius apsaugomuosius veiksmus reikėtų taikyti gresiant ar įvykus branduolinei avarijai kaimyninių valstybių atominėse elektrinėse.RSC primena, kad Zaporožės AE nuo Lietuvos yra nutolusi daugiau nei 900 km atstumu, todėl, vadovaujantis tarptautinių organizacijų rekomendacijomis ir buvusių branduolinių avarijų patirtimi, jeigu dėl karinių veiksmų Zaporožės AE įvyktų avarijų, Lietuvai nebūtų reikšmingo radiologinio poveikio ir nereikėtų taikyti apsaugomųjų veiksmų, tokių kaip slėpimasis, evakavimasis, kalio jodido tablečių vartojimas.Taip pat, kaip praneša RSC, radioaktyvusis jodas aplinkoje gali pasklisti tik kilus branduolinėms avarijoms veikiančiuose reaktoriuose, o šiuo metu visi Zaporožės AE reaktoriai yra sustabdyti.RSC skatina gyventojus pasitikėti valstybinių institucijų skelbiama informacija ir teikiamomis rekomendacijomis.

Įspėjama apie rusų provokaciją: ukrainiečiai gali būti apkaltinti, kad apšaudė Zaporožės AEUkrainos ginkluotosios pajėgos oficialiai paskelbė apie galimą provokacijų rengimą artimiausiu metu Zaporožės atominėje elektrinėje (ZNPP), kurią nuo pernai kovo kontroliuoja Rusijos pajėgos. „Remiantis operatyvine informacija, šiandien ant ZNPP trečiojo ir ketvirtojo galios blokų išorinio stogo buvo dedami pašaliniai daiktai, panašūs į sprogstamuosius įtaisus. Jų detonacija neturėtų sugadinti maitinimo blokų, tačiau ji gali sukurti vaizdą, kad Ukraina apšaudo elektrinę. Apie tai Rusijos žiniasklaida ir „Telegram“ kanalai klaidingai informuoja“, – sakoma Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pareiškime.Pažymima, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos nepažeidžia tarptautinės humanitarinės teisės normų, stebi ir kontroliuoja situaciją ir yra pasirengusios veikti bet kokiomis sąlygomis.„Nepraeis nė viena priešo provokacija“, – pažymėjo Generalinis štabas.Antradienio rytą rusų okupuota Zaporožės AE prarado elektros energiją iš pagrindinės aukštos įtampos linijos. Dėl to stotis turėjo būti prijungta prie atsarginės 330 kV linijos, kuri buvo suremontuota ir vėl prijungta prie stoties tik liepos 1 d. po žalos prieš 4 mėnesius.TATENA patvirtino, kad ZNPP prarado ryšį su pagrindine išorine elektros linija, tačiau pažymėjo, kad įmanoma išvengti visiško užimtos stoties užtemimo. Organizacija pabrėžė, kad šis uždarymas dar kartą parodo nesaugią branduolinės saugos padėtį Zaporožės AE.

Jusovas: ukrainiečiai džiaugiasi sprogimais okupuotame KrymeUkrainos piliečiai Kryme, kurie laukia teisėtos vyriausybės sugrįžimo, džiaugiasi sprogimų garsais, nes tai yra okupacijos nutraukimo signalas.Tai pareiškė Ukrainos gynybos ministerijos Pagrindinio žvalgybos direktorato atstovas Andrijus Jusovas. „Jei kalbame apie sprogimus Sevastopolyje, kodėl jie skundžiasi? Ukrainos piliečiai, laukiantys teisėtos vyriausybės sugrįžimo, priešingai, džiaugiasi šiais garsais. Tai reiškia, kad artėja Krymo išlaisvinimas. Vėlgi, daugiau nekomentuosime“, - sakė A. Jusovas.Jis pabrėžė, kad ramybė ir sprogimų nebuvimas laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose, įskaitant Krymą, ateis, kai rusai iš ten išeis: „Iki to laiko okupacinė administracija yra atsakinga už viską, kas vyksta okupuotose teritorijose“, - pabrėžė A. Jusovas.UNIAN pirmadienį pranešė, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad kol laikinai okupuotas Krymas nesugrįš į Ukrainos kontrolę, karas nesibaigs.Interviu amerikiečių televizijos kanalui CNN Zelenskis pažymėjo, kad jo galutinis tikslas yra Krymo išlaisvinimas.Paklaustas, ar yra koks nors scenarijus, pagal kurį būtų galima sukurti taiką negrąžinus Krymo, Zelenskis atsakė, kad tada tai nebūtų pergalė.

JK: visiškas Ukrainos kontrpuolimas „vis dar neįvyko“ „The Guardian“ gynybos redaktorius Danas Sabbaghas socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė, kad JK ginkluotųjų pajėgų vadovas sako, kad visas Ukrainos kontrpuolimas „vis dar neįvyko“. Ukraina smogia logistikos ir vadovavimo postams ir verčia Rusiją ištempti savo pajėgas diversiniais manevrais. Gynybos štabo viršininkas paragino netaikyti "nesąžiningų terminų" Ukrainos puolimui: "Ši priešprieša neturėjo atsiskleisti vienu veiksmu".

Rusija pasigyrė, kiek naujokų pritraukė į kariuomenęBuvęs Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas antradienį pareiškė, kad nuo metų pradžios į Rusijos armiją profesionaliais sutartiniais kariais prisijungė 185 000 naujokų.„Telegram“ paskelbtame vaizdo įraše D. Medvedevas, kuris anksčiau šiais metais buvo paskirtas į Rusijos vidaus karinės gamybos priežiūros pareigas, sakė, kad praėjusią savaitę prisijungė beveik 10 000 naujokų po to, kai buvo numalšintas „Wagner“ grupės samdinių organizacijos maištas ir jos kovotojams buvo suteikta galimybė tapti kariuomenės kariais.

Naujais duomenys: per išpuolį Charkovo regione jau sužeista daugiau nei 40 žmonių, įskaitant 12 vaikųUkrainos nepaprastųjų situacijų tarnyba atnaujino duomenis apie aukas dėl atakos Pervomaiske mieste, Charkovo regione.18 val. duomenimis, buvo sužeistas 41 žmogus, iš jų 12 vaikų. Regioninės karinės administracijos vadovas Olegas Sinegubovas vėliau patikslino, kad buvo sužeisti 43 žmonės.Tarp sužeistųjų vaikai – du kūdikiai. Pasak gydytojų, intensyviosios terapijos skyriuje esančio 10 mėnesių berniuko būklė buvo stabilizuota, kitas kūdikis, kuriam trys mėnesiai, atsipirko nedidelėmis žaizdomis ir įbrėžimais. Raketų smūgis apgadino aštuonis daugiaaukščius pastatus ir aštuonis automobilius.Pagal Ukrainos generalinio prokuroro Andrejaus Kostino, smūgis į miesto centrą buvo suduotas iš raketų sistemos „Iskander“. Rusijos kariuomenė nekomentavo pranešimų apie šią ataką. O. Sinegubovas teigė, kad rusams užpuolus miestą, esantį netoli sienos su Rusija, buvo apgadinti apie 2000 žmonių butai, o gyventojai buvo aprūpinti karštu maistu.

Žvalgyba: sprogimai Kryme nutrūktų išvykus rusams Sprogimai laikinai okupuotame Kryme rodo, kad artėja jo išvadavimas. Tai „United News“ eteryje sakė Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos atstovas Andrijus Jusovas, praneša „Ukrinform“.„Jei kalbame apie sprogimus Sevastopolyje, kam skųstis? Ukrainos piliečiai, proukrainietiški žmonės, laukiantys, kol sugrįš teisėta valdžia, džiaugiasi girdėdami šiuos garsus. Tai reiškia, kad Krymo išvadavimas artėja. Žinoma, daugiau nekomentuosime“, – sakė A. Jusovas.Jis pridūrė, kad Ukrainos gynybos žvalgyba gali teigti, kad rusams išvykus Kryme įsivyraus taika ir nebus girdėti sprogimų.

Rusija kritikuoja ES siūlomą nuolaidą dėl grūdų susitarimo pratęsimoNepaisant ES siūlomų nuolaidų, Rusija teigia nematanti pagrindo tęsti susitarimą dėl ukrainietiškų grūdų eksporto Juodąja jūra. ES siūlymas įsteigti Rusijos valstybinio Žemės ūkio banko antrinę įmonę finansinėms operacijoms vykdyti yra „sąmoningai neįgyvendinama schema“, antradienį Maskvoje pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova. Tokios įmonės įsteigimas ir prijungimas prie tarptautinės atsiskaitymų sistemos SWIFT esą truks mėnesius.Grūdų susitarimo galiojimas baigiasi liepos 17 d. Rusija, be kita ko, reikalauja atšaukti sankcijas jos Žemės ūkio bankui. Tačiau tam reikalingas ES valstybių pritarimas, o jis taip pat laikomas neįgyvendinamu. Todėl patronuojamosios įmonės sukūrimas būtų išeitis.Rusija po invazijos į Ukrainą praėjusių metų vasarį kelis mėnesius blokavo kaimyninės šalies grūdų eksportą. 2022 m. vasarą, tarpininkaujant Jungtinėms Tautoms (JT) ir Turkijai, abi karo šalys pasiekė susitarimą, vėl leidusį laivais gabenti ukrainietiškus grūdus. Pastarąjį kartą susitarimas gegužės viduryje buvo pratęstas dar dviem mėnesiams. Maskva už tai reikalavo palengvinti jos pačios eksportą.ES, diplomatų duomenimis, svarsto leisti Rusijos Žemės ūkio bankui įsteigti patronuojamąją įmonę, kad ši tam tikriems mokėjimams vykdyti galėtų naudotis tarptautine atsiskaitymų sistema SWIFT. Pats bankas dėl sankcijų, taikomų dėl Rusijos invazijos į Ukrainą, šiuo metu to daryti negali.M. Zacharova pabrėžė, kad Rusija iki liepos 17 d. įgyvendins susitarimą ir ypač sieks užtikrinti, kad visi krovininiai laivai iki to laiko išplauktų iš Juodosios jūros. Po to laivai, kaip ir prieš daugiau kaip 16 mėnesių prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, nebeturės apsaugos.

Per rusų ataką Charkive aukų skaičius išaugo: tarp jų 10 mėnesių kūdikisŽmonių, sužeistų per liepos 4 dienos Rusijos ataką Pervomaiskio miestui, skaičius išaugo iki 43. Teisėsaugos pareigūnų teigimu, įsibrovėliai miestą atakavo raketa „Iskander“.Apie tai pranešė Charkivo srities administracijos (OVA) vadovas Olegas Sinegubovas. „Mūsų žiniomis, pagal Valstybinės pagalbos tarnybos, mūsų teisėsaugos pareigūnų išvadas, tai buvo „Iskander“ tipo raketa. Tai išskirtinai gyvenamasis rajonas. Čia nėra pramoninių, o juo labiau karinių objektų“, – sakė jis.

Zelenskis: policija tiria daugiau nei 84 tūkst. Rusijos karo nusikaltimųUkrainoje dėl Rusijos įsibrovėlių įvykdytų karo nusikaltimų pradėta daugiau nei 84 tūkst. baudžiamųjų procesų, pateikti 1 838 įtarimai.Tai pabrėžė prezidentas Volodymyras Zelenskis, sakydamas kalbą renginyje, skirtame Ukrainos nacionalinės policijos dienai, praneša „Ukrinform“.„Esu dėkingas visiems Ukrainos nacionalinės policijos tyrėjams – kiekvienam, kuris tiria nusikalstamas veikas, įskaitant karo nusikaltimus. Jau turime daugiau nei 84 tūkst. tokių baudžiamųjų procesų ir 1838 pranešimus apie įtarimus“, – sakė prezidentas.

Ukrainos pajėgos skelbia, kad pasistūmėjo 2 km Berdiansko kryptimiUkrainos ginkluotosios pajėgos praneša pietiniame fronte pasistūmėjusios iki dviejų kilometrų Berdiansko kryptimi. Tai vaizdo įraše feisbuke pareiškė karinis atstovas.Jo duomenimis, Ukrainos kariai stiprina naujai užimtas pozicijas, vykdo žvalgybą iš oro, atlieka išminavimo darbus ir apšaudo priešo pozicijas iš artilerijos.Berdianskas yra tarp Mariupolio ir Melitopolio prie Azovo jūros Pietų Ukrainoje.Pirmadienį Ukrainos gynybos viceministrė Hana Maliar pranešė, kad praėjusią savaitę išlaisvinta 28,4 kvadratinių kilometrų dydžio teritorija pietuose ir 9 kvadratiniai kilometrai rytuose.

ES svarsto apie nuolaidas Rusijai, kad išgelbėtų grūdų susitarimąEuropos Sąjunga (ES) svarsto apie galimas nuolaidas, kad įtikintų Rusiją pratęsti grūdų susitarimą su Ukraina. Diplomatų duomenimis, Rusijos Žemės ūkio bankui gali būti leista apeiti ES sankcijas.Norima leisti bankui įsteigti patronuojamąją įmonę, kad ši tam tikriems mokėjimams vykdyti galėtų naudotis tarptautine atsiskaitymų sistema SWIFT. Pats bankas dėl sankcijų, taikomų dėl Rusijos invazijos į Ukrainą, šiuo metu to daryti negali.Agentūros dpa informacija, apie nuolaidas svarstoma Rusijai grasinant nepratęsti mėnesio viduryje baigsiančio galioti susitarimo dėl ukrainietiškų grūdų eksporto Juodąja jūra. Maskva tai argumentuoja tariamais ribojimais Rusijos žemės ūkio ir trąšų eksportui, kurių sušvelninimo tikisi mainais už ukrainietiškų grūdų eksportą. Šiame kontekste Maskva konkrečiai reikalauja atšaukti sankcijas valstybiniam Žemės ūkio bankui, kad būtų galima paprasčiau vykdyti mokėjimus.Rusija po invazijos į Ukrainą praėjusių metų vasarį kelis mėnesius blokavo kaimyninės šalies grūdų eksportą. 2022 m. vasarą, tarpininkaujant Jungtinėms Tautoms (JT) ir Turkijai, abi karo šalys pasiekė susitarimą, vėl leidusį laivais gabenti ukrainietiškus grūdus. Pastarąjį kartą susitarimas gegužės viduryje buvo pratęstas dar dviem mėnesiams. Maskva už tai reikalavo palengvinti jos pačios eksportą.Pasak diplomatų, ES nepanaikina sankcijų Žemės ūkio bankui, nes tam tikriausiai nebūtų pasiektas reikiamas šalių narių pritarimas. Tačiau oponentai matyt negalėtų blokuoti leidimo naudotis SWIFT sistema naujai patronuojamajai įminei. Šios priemonės šalininkai atkreipia dėmesį į tai, kad grūdų eksportas svarbus ne tik Ukrainai, bet ir grūdus perkančioms Afrikos bei Azijos šalims. Be to, jų nuomone, negalima leisti, kad Rusija kaltę dėl galimo sutarties žlugimo suverstų Vakarams.

Oro pajėgų atstovas: Ukrainos lakūnų mokymai valdyti naikintuvus F-16 dar neprasidėjoUkrainiečių lakūnų mokymai valdyti naikintuvus F-16 dar neprasidėjo, per nacionalinį telemaratoną sakė Ukrainos oro pajėgų vadovybės atstovas spaudai Jurijus Ihnatas, pranešė „Ukrinform“.J. Ihnato teigimu, procesas vyksta, bet mokymai dar neprasidėjo. „Tokia yra realybė, bet tikimės teigiamų sprendimų“, – sakė jis.Karinių oro pajėgų vadovybė ir kitų agentūrų atstovai „kiekvieną dieną sprendžia šią problemą“, ypač būdami užsienyje, jie studijuoja bazes ir tariasi su partnerėmis, kur, kokiais pagrindais ir kas mokys ukrainiečių lakūnus, sakė J. Ihnatas. Jis pabrėžė, kad daugelis šalių turi mokymo bazes ir centrus bei dabar sprendžia, kur ir kiek Ukrainos pilotų galima priimti į mokymus.J. Ihnatas pareiškė, kad Ukraina turės naikintuvus F-16, šis sprendimas jau priimtas. Tačiau, jo teigimu, reikia suprasti, kad tai dar neįmanoma, tam reikia laiko. „Mūsų karinės ir politinės vadovybės prašymas partnerėms, kad tai nebūtų atidėliojama, kai galima paspartinti“, – sakė J. Ihnatas. Uždelstas lakūnų rengimo ir naikintuvų perkėlimo į Ukrainą procesas lemia tiek gynėjų, tiek civilių aukas, pabrėžė jis.

Rusija sako, kad nėra pagrindo pratęsti Ukrainos grūdų eksporto susitarimąRusija antradienį pareiškė, kad nėra pagrindo pratęsti susitarimą, leidžiantį Ukrainai eksportuoti grūdus per Juodąją jūrą, nes, pasak Maskvos, išlieka kliūtys jos žemės ūkio produktų eksportui.„Akivaizdu, kad nėra pagrindo toliau tęsti Juodosios jūros iniciatyvą, kurios galiojimas baigiasi liepos 17 d.“, – pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministerija.

Per rusų ataką Charkive nukentėjo 31 žmogus, įskaitant 10 vaikųPer Rusijos pajėgų ataką Pervomaiskio mieste Charkivo srityje Ukrainos šiaurės rytuose buvo sužeistas 31 žmogus, įskaitant 10 vaikų. Tai pranešė srities prokuratūra.Rusų raketos esą smogė automobilių stovėjimo aikštelei gyvenamajame rajone. Buvo apgadinti keli gyvenamieji pastatai, užsiliepsnojo automobiliai.Pervomaiskis yra už 200 km nuo fronto linijos.

Rusija: kilometrinė spūstis Krymo link trumpėjaKilometrinė spūstis prie Kerčės tilto, jungiančio Rusijos žemyninę dalį ir Maskvos okupuotą Ukrainos Krymo pusiasalį, trumpėja. Automobilių eilė iš Rusijos pusės Krymo kryptimi antradienio rytą siekė 4 km, pranešė Rusijos transporto tarnyba. Pirmadienį kamštis prie įvažiavimo ant tilto dar driekėsi 13 km. Priešinga kryptimi – iš Krymo žemyninės dalies link – automobilių eilės, anot rusų žiniasklaidos, neliko.Spūstis prie Krymo tilto, anot duomenų, ėmė didėti šeštadienį. To priežastys – atostogų sezono pradžia ir ilgai trunkanti automobilių patikra dėl įtemptos saugumo padėties.Poilsiautojai iš Rusijos gali pasiekti pusiasalį tik traukiniu ar automobiliu, nes oro eismas sustabdytas dėl jau daugiau nei 16 mėnesių trunkančio Rusijos karo prieš Ukrainą.Sovietų Sąjungos laikais Krymas buvo populiarus atostogų kurortas. Jis vėl sulaukia dėmesio, nes dėl sankcijų, susijusių su Rusijos karu Ukrainoje, Rusijos piliečiai negali atostogauti daugelyje Vakarų šalių.Maždaug 19 kilometrų ilgio Kerčės tiltas į Krymą buvo smarkiai apgadintas per sprogimą 2022 m. spalį, bet nuo tada suremontuotas. Tiltas taip pat laikomas svarbiu Rusijos kariuomenės tiekimo keliu.Ukraina ne kartą puolė Krymą dronais. Kyjivas siekia atsiimti Krymą ir visas kitas Rusijos okupuotas teritorijas.

Ukrainos oro pajėgos sunaikino 26 rusų smogiamuosius ir žvalgybinius dronusUkrainos ginkluotųjų pajėgų Oro pajėgos praėjusią parą sunaikino 20 Rusijos smogiamųjų dronų ir 6 žvalgybinius dronus.Tai antradienį per televizijos maratoną pareiškė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro pajėgų vadovybės atstovas spaudai Jurijus Ihnatas, praneša „Ukrinform“ korespondentas.„Naktis praėjo daugmaž ramiai... Tačiau dronai kamikadzės tęsė atakas. Per praėjusią parą iš viso buvo sunaikinta 20 Irane pagamintų dronų „Shahed“ ir rusų gamybos bepiločių orlaivių „Lancet“, taip pat 6 „Orlan“, „SuperCam“ ir kitų tipų žvalgybiniai dronai. Tokie vakarykščio kovinio darbo rezultatai. Deja, buvo ir smūgių. Užuojauta Sumų srityje žuvusių žmonių artimiesiems“, – sakė pareigūnas.J. Ihnatas pareiškė, kad Oro pajėgos atlieka labai svarbų vaidmenį, gindamos Ukrainą nuo teroristinės valstybės veiksmų. Jis pažymėjo Ukrainos lakūnų darbą: „Matote, okupantai vis labiau kenčia, vis daugiau jų dingsta iš pasaulio žemėlapio dėl mūsų lakūnų ir amerikietiškos ginkluotės smūgių“.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, liepos 3-iosios rytą rusai bepiločiais orlaiviais „Shahed-136“ atakavo Sumus. Ten trys žmonės žuvo, o dar 21 buvo sužeistas.

Ukrainoje nukautas vienas iš „Achmat“ vadųUkrainoje nukautas čečėnų lyderiui Ramzanui Kadyrovui pavaldus specialiųjų pajėgų „Achmat“ padalinio vadas Jevgenijus Pisarenka.Šios kanalu RBK pagarsintos žinios šaltinis – Rusijos pajėgų padalinio vado Aptos Alaudinovo išplatinta informacija.Apie J. Pisarenkos likvidavimą rašo ir vienas rusų karo korespondentas.Remiantis jo žodžiais, Rusijos Stavropolio krašte gimęs J. Pisarenka buvo profesionalus karys, daugybę metų ištarnavęs OMON‘e ir gavęs pulkininko laipsnį.Prie kariaujančių Ukrainoje jis prisijungė savanoriškai.Preliminariais duomenimis, J. Pisarenka nukautas Donbase. Jo mirties aplinkybės nepateikiamos.https://t.me/u_now/103593

A. Kwasniewskis: per 500 karo dienų V. Putinas nepasiekė nė vieno savo tiksloPer beveik 500 dienų trunkantį plataus masto karą prieš Ukrainą Vladimiras Putinas nepasiekė nė vieno iš užsibrėžtų tikslų, jam tai turėtų būti tikra katastrofa, interviu „Ukrinform“ sakė buvęs Lenkijos prezidentas Aleksanderas Kwasniewskis.„Jei V. Putinas dar turi nors kiek racionalaus mąstymo ir gebėjimo objektyviai vertinti padėtį, jis turėtų būti įsitikinęs, kad padarė klaidą, nes nė vienas jo tikslas nėra pasiektas“, – sakė A. Kwasniewskis.Buvęs Lenkijos prezidentas priminė apie V. Putino perspėjimą dėl NATO priartėjimo prie Rusijos sienų, tačiau jam pradėjus karą Ukrainoje į NATO įstojo Suomija, Švedija pakeliui tapti karinio Aljanso nare. Be to, karui prasidėjus Rusijos prezidentas tikėjosi „po kelių dienų būti Kyjive“, bet tai irgi neįvyko.„Bene svarbiausia tai, kad V. Putinas buvo tikras, jog ukrainiečių tautos nėra, jų tautinis sąmoningumas žemas ir jie taip atkakliai nesipriešins Rusijai, – tęsė A. Kwasniewskis. – Šiandien, jei dar turi nors kiek racionalaus mąstymo, jis turėtų suprasti, kad ukrainiečių tautinė savimonė labai stipri, jie pasiryžę kovoti už Ukrainos nepriklausomybę ir šioje kovoje rodo nepaprastą didvyriškumą. Manymas, kad jis Ukrainoje bus sutiktas su gėlėmis, buvo rusų propagandos mitas“, – sakė A. Kwasniewskis.Buvusio Lenkijos prezidento teigimu, visi skaičiavimai, kuriais buvo grindžiama Rusijos agresija, pasirodė klaidingi. Nepaisant to, A. Kwasniewskis abejoja, kad V. Putinas pasidarė kokias nors išvadas. Po 22 valdymo metų jis atsidūrė spąstuose, nes tiki propaganda, kurią pats sukūrė.Pasak A. Kwasniewskio, o taip tvirtina daugelis, V. Putinas neturi jokios galimybės realiai įvertinti padėtį, nes tie, kurie turėtų jam apie tai pranešti, ypač žvalgybos ar kariuomenės atstovai, tiesiog bijo pasakyti, kaip viskas yra iš tikrųjų. „Per 500 dienų V. Putinui nepavyko pasiekti nė vieno savo tikslo, tai jam turėtų būti katastrofa“, – sakė A. Kwasniewskis.

Ministras: Bulgarija jau formuoja naują pagalbos Ukrainai paketąBulgarija jau rengia kitą karinės pagalbos Ukrainai paketą, nors jo perdavimo terminas dar nežinomas.Tai interviu portalui „glavcom.ua“ pareiškė naujasis Bulgarijos gynybos ministras Todoras Tagarevas.Paklaustas apie kitą pagalbos paketą, ministras sakė, kad jis jau formuojamas. „Procesas prasidėjo. O pats perdavimas, žinoma, pareikalaus tam tikro laiko. Mes atsižvelgsime į Ukrainos prioritetus ir pirmiausia perduosime tai, kas jai šiame etape reikalingiausia. Čia reikia mūsų lankstumo, ir mes iš esmės esame tam pasiruošę“, – sakė T. Tagarevas.Jis pridūrė negalįs atskleisti detalių.„Kaip jau sakiau, šis pagalbos paketas yra konfidencialus. Galiu pasakyti tik tiek, kad didžiąją jo dalį sudaro šaudmenys, bet yra ir karinės technikos“, – teigė ministras.T. Tagarevas taip pat priminė, kad dabar Bulgarija gali teikti Ukrainai karinę ir techninę pagalbą be pakartotinio svarstymo parlamente ir tai jau supaprastino ir paspartino procedūrą.Interviu jis taip pat papasakojo, kaip Bulgarija gali prisijungti prie ES plano didinti karinę pagalbą Ukrainai.Praėjusią savaitę Bulgarija patvirtino naują karinės pagalbos Ukrainai paketą, kurio detalės neatskleidžiamos.Dar 2022 metų lapkritį Bulgarijos parlamentas pritarė rezoliucijai dėl karinės ir techninės pagalbos teikimo Ukrainai. Teigiama, kad buvusi proeuropietiška Kirilo Petkovo Vyriausybė perdavė Kyjivui daugiau kaip milijardo dolerių vertės amunicijos ir ginklų.Naujoji Bulgarijos vyriausybė anksčiau patvirtino, kad tęs karinę pagalbą Ukrainai.

Humeniuk: Chersono srityje okupantai grįžta į pozicijas, iš kurių pasitraukė vanduo Rusijos kariuomenė grįžta į savo pozicijas Chersono srityje, iš kurių pasitraukė vanduo, naudoja valdomas aviacines bombas ir smogiamuosius dronus „Lancet“, atakuodama civilius gyventojus.Tai antradienį per televizijos maratoną pareiškė Pietų operatyvinės karinės vadovybės jungtinio spaudos centro vadovė Natalija Humeniuk, praneša „Ukrinform“ korespondentas.„Priešas grįžta į savo pozicijas (užtvindytas susprogdinus Kachovkos hidroelektrinę) ten, kur vanduo nuslūgsta. Jie ten mėgina įrengti ugnies taškus ir intensyvinti dešiniojo kranto apšaudymą. Jie ir toliau naudoja taktinę aviaciją, kuri mėto valdomas aviacines bombas“, – sakė pareigūnė.Anot jos, okupantai išplėtė valdomų aviacinių bombų naudojimo geografiją. „Anksčiau jos daugiausia buvo naudojamos Beryslavo rajone, o dabar rusai suaktyvėjo srities centro – Chersono – kryptimi“, – pažymėjo N. Humeniuk.Ji taip pat pranešė, kad okupantai naudoja smogiamuosius dronus „Lancet“.„Bet mūsų oro gynyba yra maksimaliai sutelkta, veikia kompleksiškai ir stengiasi pašalinti visas šias grėsmes. Išskyrus valdomas aviacines bombas – prieš šią ginkluotę mes kol kas negalime efektyviai veikti“, - konstatavo N. Humeniuk.Kaip jau buvo pranešta, antradienio rytą Rusijos kariuomenė apšaudė Chersoną ir pražudė du žmones.

Antradienio rytą rusai apšaudė Chersoną, žuvo du žmonėsAntradienio rytą Rusijos kariuomenė apšaudė Chersoną, žuvo du žmonės.Tai „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos generalinio prokuroro biuras, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Tyrimo duomenimis, liepos 4 d., apie 6.00 val., Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų artilerija apšaudė Chersoną.Du miesto gyventojai – vyras ir moteris – buvo mirtinai sužeisti.Duomenys apie nukentėjusiuosius tikslinami, sakoma pranešime.Apgadinti gyvenamieji namai.Įvykio vietoje teisėsaugos pareigūnai dokumentuoja dar vieną Rusijos kariškių įvykdytą karo nusikaltimą, pabrėžė Generalinė prokuratūra.Vadovaujant Chersono apygardos prokuratūrai, pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje dėl karo įstatymų ir papročių pažeidimo, susijusio su tyčiniu nužudymu (Ukrainos baudžiamojo kodekso 438 straipsnio 2 dalis).Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, pastarąją parą Rusijos kariuomenė 68 kartus apšaudė Chersono sritį, nukentėjo šeši žmonės.

Ukraina praneša, kad jau sunaikinta apie 231 030 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 770 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų liepos 4 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 231 030 kareivių.Tai antradienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 4 059 tankų, 7 908 šarvuotųjų kovos mašinų, 4 252 artilerijos sistemų, 647 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 394 oro gynybos priemonių, 315 lėktuvų, 309 sraigtasparnių, 3 602 dronų, 1 264 sparnuotųjų raketų, 18 laivų, 6 843 automobilių, 590 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

V. Zelenskis paragino J. Bideną jau dabar pakviesti Ukrainą į NATOVolodymyras Zelenskis paragino JAV prezidentą Joe Bideną jau dabar pakviesti Ukrainą į NATO, net jei ji Aljanso nare galės tapti tik pasibaigus karui, praneša UNIAN.Interviu televizijos kanalui CNN Ukrainos prezidentas pareiškė, kad sprendimas, ar šalis taps Šiaurės Atlanto aljanso nare, priklauso nuo J. Bideno. „Jis palaiko mūsų ateitį NATO, bet pakvietimas dabar būtų didžiulis postūmis Ukrainos kariams“, – sakė V. Zelenskis.Ukraina supranta, kad šalis nebus priimta į NATO iki karo pabaigos, bet ukrainiečiams šiuo klausimu svarbu jausti sąjungininkų palaikymą, pridūrė prezidentas.„Mes viską suprantame. Tačiau šis signalas tikrai labai svarbus. Ir priklauso nuo J. Bideno sprendimo“, – pabrėžė jis.UNIAN primena, kad praėjusių metų rugsėjo pabaigoje V. Zelenskis pasirašė paraišką dėl Ukrainos stojimo į NATO paspartinta tvarka.Liepos 11-12 dienomis Vilniuje vyks NATO viršūnių susitikimas. Ukrainos prezidentas gavo kvietimą atvykti į jį. Lietuvos sostinėje bus kalbama apie Ukrainos narystę NATO ir saugumo garantijas jai.Baltieji rūmai jau pranešė, kad į viršūnių susitikimą atvyks JAV prezidentas J. Bidenas. NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas pabrėžė, jog Vilniuje „bus aiškiai pareikšta, kad Ukrainos ateitis yra su NATO“.

Rusijos valstybinė žiniasklaida: virš Maskvos numušti du dronai Kremliaus kontroliuojama žiniasklaida pranešė, kad naktį į antradienį virš Naujosios Maskvos – teritorijos, kuri 2012 metais buvo prijungta prie Rusijos sostinės, buvo numušti du dronai.Apie tai informavo Rusijos naujienų agentūra „RIA Novosti“, rašo „Ukrinform“.„Du dronai buvo numušti prie Valujevo gyvenvietės Naujojoje Maskvoje, jie nukrito tuščiame lauke“, – sakoma pranešime.Jame nepateikiama jokių išsamesnių detalių, taip pat nenurodoma, kam bepilotės skraidyklės galėjo priklausyti.Vietos gyventojai teigia, kad intervalas tarp sprogimų buvo maždaug 5 minutės. Kaip galima jų priežastis įvardijamas oro gynybos darbas.Pranešimus apie incidentą patvirtino Rusijos gelbėjimo tarnybos. Pasak pareigūnų, Naujojoje Maskvoje, Valujevo gyvenvietės rajone, buvo numušti du dronai. Teigiama, kad nukentėjusiųjų ir sugriovimų nėra. Dar vienas dronas buvo numuštas Rusijos Kalugos srityje.Į Vnukovą (vieną iš keturių pagrindinių Maskvos oro uostų) skrendantys lėktuvai buvo nukreipti į kitus oro uostus. Pranešama apie penkis tokius reisus: iš Šarm aš Šeicho, Dubajaus, Machačkalos, Čeliabinsko ir Novosibirsko.https://t.me/uniannet/103880

Ukraina: „Wagner“ vis dar dalyvauja kovose Bachmuto kryptimiTam tikras skaičius „Wagner“ samdinių vis dar dalyvauja karo veiksmuose Bachmuto kryptimi. Tuo pačiu metu oficialiai „Wagner“ ten nebekovoja.„Mes nežinome, kokiu pagrindu jie čia yra, galbūt jie pasirašė sutartį su Rusijos Federacijos Gynybos ministerija. Tačiau kai kurie iš jų tikrai liko Bachmuto kryptimi“, – „Espresso“ televizijos kanalo eteryje sakė „Terra“ oro žvalgybos padalinio vadas Nikolajus Volokovas.Jis taip pat pažymėjo, kad šie kovotojai yra gana gerai apmokyti.„Nereikia kalbėti apie visišką „Wagner“ padalinių pasitraukimą iš Bachmuto krypties. Manau, kad vis dar yra tokių, kurie turi tam tikrų profesinių įgūdžių. Kadangi reikia suprasti, kad „Wagner“ turi labai daug apmokytų, komerciškai motyvuotų kovotojų“, – pabrėžė N. Volokovas.

Per ataką Sumuose užpultas Ukrainos saugumo tarnybos pastatasUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad vienas iš pastatų, apgadintų per šiandieninę Rusijos dronų ataką Sumų mieste, yra Ukrainos saugumo tarnybos (SBU) pastatas.„Deja, mūsų valstybė dar neturi pakankamai aukštos kokybės oro gynybos sistemų, kad apsaugotų visą mūsų teritoriją ir nušautų visus priešo taikinius. Priešas tuo naudojasi, kaip ir šiandien – sukeldamas dar vieną teroristinį smūgį Sumų miestui, Irano dronu, ypač gyvenamiesiems pastatams, taip pat Ukrainos saugumo tarnybos pastatui. Dėl šių atakų yra sužeistųjų, yra žuvusiųjų ... Mano užuojauta!“ – sakė V. Zelenskis.Per Rusijos dronų ataką Sumų mieste žuvo du žmonės ir 19 buvo sužeisti, pranešė Sumų regioninė karinė administracija.

Ligoninėje mirė už Ukrainą kovojęs lietuvis karysPirmadienį Kyjivo ligoninėje mirė už Ukrainą kovojęs lietuvis karys Valerijus Polkovnikovas. Žinia socialiniuose tinkluose pasidalijo jo bičiuliai.„Kijevo ligoninėje po sužeidimų, patirtų Bachmute, mirė Valerijus Polkovnikovas. Klasiokas, draugas, žmogus, negalėjęs likti nuošalyje matydamas neteisybę... Herojai, Genijai ir visi Didieji žmonės pagauti impulso veikti pasiekia dydžių dalykų, tačiau sumoka už tai milžinišką kainą. Valerijus paaukojo, ką turėjo brangiausio - savo gyvybę... Ilsėkis ramybėje brolau!“, – savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo Lietuvos karinių oro pajėgų pilotas, žuvusiojo bičiulis Rokas Pauliukaitis.Kadangi Lietuvos valstybė Ukrainoje savanoriškai kariaujantiems lietuviams nesuteikia jokių socialinių garantijų, žuvusiojo draugai prašo padėti ir jo šeimai.

Hagoje pradėjo dirbti Agresijos nusikaltimų prieš Ukrainą tyrimo centrasHagoje darbą pradėjo Tarptautinis agresijos nusikaltimų prieš Ukrainą vykdytojų baudžiamojo persekiojimo centras (ICPA). Jis buvo įsteigta per Europos teisminio bendradarbiavimo agentūrą Eurojuste.Centras nėra įgaliotas suimti ar pareikšti kaltinimų įtariamiesiems, jo užduotis yra koordinuoti dalyvaujančių šalių, tiriant tokius nusikaltimus, veiksmus ir, visų pirma, keistis informacija.ICPA planuoja sukurti centralizuotą visų surinktų įrodymų duomenų bazę, kad būtų galima įvertinti, kokie nusikaltimai buvo įvykdyti po Rusijos karinės invazijos į Ukrainą.Agresijos nusikaltimai skiriasi nuo kariuomenės nusikaltimų ir reikalauja įrodyti ryšį tarp veiksmų, tokių kaip blokada ar apšaudymas, ir aukščiausiosios politinės ar karinės vadovybės priimto sprendimo.Be Ukrainos, pradiniame etape ICPA dalyvauja Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija ir Rumunija. ICPA atlikti tyrimus padės Tarptautinis baudžiamasis teismas.Ir nors TBT negali persekioti Rusijos vadovybės už nusikaltimus, įvykdytus karinės invazijos į Ukrainą metu, kadangi Rusija neratifikavo Romos statuto, Europos Sąjunga svarsto kitus būdus, kaip patraukti atsakingus asmenis baudžiamojon atsakomybėn.„Mes nesame Ukrainos pusėje, mes esame teisingumo pusėje“, – ICPA įkūrimo proga sakė TBT generalinis prokuroras Karimas Khanas.

Dvikova už iniciatyvą: Maliar paskelbė, jog Bachmute padėtis pablogėjoBakhmuto kryptimi padėtis vėl paaštrėjo. Dvikova dėl iniciatyvos perėmimo tęsiasi.Pasak gynybos ministro pavaduotojos Hannos Maliar, šiandien Rusijos bandė atakuoti šia kryptimi, bet nesėkmingai. Gynybos pajėgoms sekėsi iš dalies.„Tačiau situacija keičiasi labai sparčiai. Tų pačių pozicijų kontrolė gali būti prarasta ir atkurta du kartus per dieną. Priešas aktyviai reaguoja į visus mūsų veiksmus ir sukuria tris gynybos linijas grėsmingomis kryptimis“, - sakė Maliar.Pasak jos, pietiniame flange Kleščivkos rajone mūsų kariai kovoja, bet žengia į priekį. Tačiau kova tęsiasi šiauriniame šone.„Pats Bachmutas taip pat yra neramus. Priešas mieste nuolat šaudo, bando sutrikdyti mūsų logistiką ir padaryti mums maksimalius nuostolius. Tuo pačiu metu mūsų gynėjai neleidžia priešui judėti po miestą ir smogti priešo pozicijoms ugnimi“, – pridūrė viceministrė.Liepos 2-osios vakarą Ukrainos ginkluotųjų pajėgų rytinės karių grupės pirmininkas Serhijus Čerevatijus paaiškino, kad Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms sekasi pietiniame ir šiauriniame flanguose netoli Bachmuto – ten Ukrainos gynėjai sukuria didžiausias problemas priešui.

Scholzas ir Zelenskis kalbėjosi telefonuVokietijos kancleris Olafas Scholzas pirmadienį telefonu kalbėjosi su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Jie aptarė politinę, karinę ir humanitarinę padėtį Ukrainoje, pranešė vyriausybės atstovas.V. Zelenskis padėkojo Vokietijos vyriausybei už karinę paramą. O. Scholzas savo ruožtu patvirtino „nuolatinį ir nepalaužiamą solidarumą“ su Ukraina. Vokietija tęs paramą Ukrainai, taip pat ir karinėje srityje, glaudžiai koordinuodama veiksmus su Europos ir tarptautiniais partneriais, žadėjo kancleris.O. Scholzas ir V. Zelenskis taip pat pasisakė už grūdų sutarties pratęsimą. Susitarimas, kurio galiojimas baigiasi liepos 17 d., esą prisideda prie maisto situacijos pasaulyje gerinimo.Rusija kol kas nesutinka pratęsti susitarimo.

Pasirodė nuotraukos iš „Wagner“ stovyklos BaltarusijojeInternete pasirodė nuotraukos iš lauko stovyklos netoli Asipovičiaus Baltarusijoje, kur, tikėtina, bus patalpinti „Wagner“ privačios karinės kompanijos kovotojai.Nuotraukas publikavo leidinys „Sirena“. Pranešama, kad juos palapines ir stovyklos inventorių pagamino vietos gyventojai. Filmuotoje medžiagoje galite pamatyti M-30 palapines, o jų viduje yra mediniai gultai ir deniai.Kai kurie statybos darbai tebevyksta. Nežinia, kada „Wagner“ atvyks į Asipovičiaus stovyklą.

Išaugo aukų Sumų mieste skaičius Per dronų atakas pirmadienį Sumų mieste žuvo mažiausiai du žmonės. Dar 19 buvo sužeisti per išpuolį, įvykdytą keturiais bepiločiais orlaiviais šiaurės rytiniame mieste, pranešė vietos valdžia.Buvo apgadintas oficialus pastatas ir du gyvenamieji pastatai, „Telegram“ kanale pranešė Sumų regiono administracija.Vaizduose iš įvykio vietos matyti, kaip iš vieno gyvenamojo namo veržiasi liepsnos.Konstrukcijos buvo apdaužytos, o kiemuose išmėtyti nuolaužomis.Praėjus kelioms valandoms po rytinio smūgio, buvo paskelbtas dar vienas oro antskrydžio perspėjimas, o Ukrainos oro pajėgos perspėjo, kad pakeliui gali būti daugiau bepiločių orlaivių.Kijevo kariuomenė pranešė numušusi 13 iš 17 Irane pagamintų „Shahed“ bepiločių orlaivių, kuriuos Maskva paleido per naktį.

Zelenskis įvardijo, kada Ukraina kare pasieks tikrą pergalėUkrainos karas nesibaigs, kol Krymas negrįš į ukrainiečių rankas, pareiškė Volodymyras Zelenskis.„Neįsivaizduojame Ukrainos be Krymo“, – CNN sakė Ukrainos prezidentas: „Ir nors Krymą okupavę rusai, tai reiškia tik viena: karas dar nesibaigė“.Paklaustas, ar gali įsivaizduoti scenarijų, pagal kurį taika būtų pasiekta be Krymo, jis atsakė: „Tada tai nebus pergalė“.Kalbėdamas apie trumpą „Wagner“ vadovo Jevgenijaus Prigožino surengtą maištą, V/ Zelenskis sakė, kad tai rodo, kad Vladimiras Putinas „ne viską kontroliuoja“.Kalbėdamas apie Rusijos prezidento atsaką į bandymą įvykdyti perversmą, jo kolega iš Ukrainos sakė: „Tai silpna. Pirma, matome, kad jis ne viską kontroliuoja.Pusė Rusijos palaikė „Wagner“ bosą ir sukarintos grupuotės maištą, pridūrė Ukrainos lyderis.

Danilovas pripažįsta sunkumus vykdant kontrpuolimąUkrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas pripažino sunkumus ukrainiečių pajėgoms vykdant kontrpuolimą.„Mes kasdien po truputį judame į priekį, nors susiduriame su sudėtingomis aplinkybėmis“, – sakė jis interviu vokiečių leidiniui „Welt“. Rusai, anot O. Danilovo, ilgą pasirengimo laikotarpį išnaudojo teritorijų užminavimui.„Didelė dalis teritorijos, kurią laiko užėmę rusai, yra smarkiai užminuota. Kiekvieną metrą, kurį atsikovojame, pirmiausiai turime išvalyti nuo minų. Tai užima laiko ir yra labai sudėtinga“, – kalbėjo O. Danilovas.Prieš tai jau ir Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytras Kulebas minų laukus pavadino viena daugiausiai keliančių problemų ukrainiečių pajėgoms vykdant kontrpuolimą. Rizikuodami gyvybe, Ukrainos kariai kartais per dieną turi šliaužti 200 ar 300 metrų minų lauku, kad išvalytų teritoriją besiveržiantiems daliniams, sakė D. Kuleba Kyjive interviu žiniasklaidai.

Ukraina artimiausiomis savaitėmis gaus dešimtis tankų „Leopard“Artimiausiomis savaitėmis Ukraina gaus dešimtis tankų „Leopard 1A5“, kuriuos Vokietija tieks bendradarbiaudama su Danija.Tokį pareiškimą per interviu Lenkijos leidiniui „Rzeczpospolita“ pareiškė Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. „Per artimiausias savaites į Ukrainą atvyks dešimtys Vokietijos ir Danijos pateiktų kovinių tankų Leopard 1A5“, – sakė jis.Taip pat B. Pistoriusas atsakė į klausimą, kiek laiko Vokietija yra nusprendusi teikti karinę pagalbą Ukrainai. Anot Vokietijos ministro, kad sprendimai, kuriuos Berlynas priėmė po Rusijos invazijos į Ukrainą, yra istoriniai.

Prigožinas įrašė pirmąją garso žinutę po išvykimo į Baltarusiją „Vagner“ įkūrėjas Jevgenijus Prigožinas pateikė dar vieną garso pranešimą po maišto Rusijoje. Garso įrašą paskelbė „Vagner“ artimas „Telegram“ kanalas „Grey Zone“. Jo autentiškumas nėra patvirtintas, tačiau įraše kalbančio vyro balsas labai panašus į J. Prigožino. Jo spaudos tarnyba šiandien jokių įrašė neskelbė.„Šiandien labiau nei bet kada mums reikia jūsų paramos. Ačiū už tai. Noriu, kad suprastumėte, jog mūsų „teisingumo žygis“ buvo skirtas kovai su išdavikais ir mūsų visuomenės sutelkimui. Ir manau, kad mums daug kas pavyko“, – sakoma kreipimesi.J. Prigožinas taip pat pareiškė, kad artimiausiu metu visi išvys kitas jų pergales. Apie savo ateities planus ir buvimo vietą jis nepranešė.Po maišto J. Prigožinas pateikė tik vieną pareiškimą. Birželio 26 dieną jo spaudos tarnyba paskelbė 11 minučių trukmės įrašą, kuriame jis išdėstė savo versiją apie tai, kas nutiko.

Maskva svarsto atidėti rinkimus okupuotose Ukrainos teritorijoseDėl įtemptos saugumo padėties Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose Maskva svarsto atidėti čia rudenį planuojamus regioninius rinkimus. Susidarius „nenumatytoms aplinkybėms“ ir kilus pavojui „tam tikrose naujų Rusijos regionų teritorijose“ gyvenančių žmonių gyvybei ir sveikatai, rinkimai ten gali būti atidėti. Tai pirmadienį susitikime su prezidentu Vladimiru Putinu pareiškė Rusijos rinkimų komisijos pirmininkė Ela Pamfilova, kurią cituoja agentūra TASS.„Mes tikrai pasinaudosime šia teise, jei bus tam rimtų priežasčių“, – pažymėjo E. Pamfilova. Pasak jos, padėtis okupuotose teritorijose „nėra paprasta“.Rusija 2022 m. rudenį po fiktyvių referendumų aneksuotomis paskelbė Zaporižios ir Chersono sritis Ukrainos pietuose bei Donecką ir Luhanską rytuose. Birželio pradžioje Ukraina pradėjo kontrpuolimą, kad išlaisvintų okupuotas teritorijas.Dar birželio viduryje E. Pamfilova teigė, kad Gynybos ministerija ir Federalinė saugumo tarnyba (FST) rinkimus minėtuose regionuose laiko galimais.Rusijoje rugsėjo 10 d. numatyti regioniniai rinkimai – bus renkami regionų parlamentai ir vietų tarybos.

Okupantai dislokuoja aplink Krymo „Titano“ gamyklą raketų sistemasAplink Krymo „Titano“ gamyklą Armiansko mieste laikinai okupuotame Kryme įsibrovėliai iš Rusijos dislokavo raketų sistemas „Pancir-S1“, „Telegram“ kanale pranešė Evocation.info tyrėjai.„Įsibrovėliai aplink gamyklą pastatė užmaskuotą oro gynybą, militarizuoja chemijos įmonę“, – rašoma pranešime. Paskelbtoje nuotraukoje matyti netoli gamyklos esančios raketų sistemos „Pancir-S1“.Remiantis Evocation.info duomenimis, gamykloje gali būti įsikūręs Rusijos okupacinių pajėgų štabas ir amunicijos sandėliai.„Didelis krovininių vagonų skaičius geležinkelio linijoje, vedančioje į neveikiančią įmonę, yra keistas sutapimas. Okupantai maskuoja šiuos sandėlius ir būstines, panaudodami pavojingą strateginį objektą“, – sakoma pranešime.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas sakė, kad Krymo „Titanas“ ir Zaporižios atominė elektrinė yra svarbiausi objektai, kuriuose Rusijos okupacinės pajėgos gali įvykdyti teroro išpuolius, bet tai nesustabdys Ukrainos išlaisvinti priešų užgrobtas teritorijas.

NATO vadas paragino nesistebėti, kad Ukrainos puolimas nėra greitasUkrainos kontrpuolimas prieš grėsmingą Rusijos gynybą yra nepaprastai sudėtinga operacija, tad „nestebina“, kad jis nevyksta sparčiai, pirmadienį sakė vienas aukščiausių NATO pajėgų vadų.„Kontrpuolimas yra sunkus. Žmonės neturėtų manyti, kad tai lengvas pasivaikščiojimas“, - žurnalistams sakė NATO karinio komiteto pirmininkas admirolas Robas Baueris. „Ukrainoje yra daug rusų, daug gynybinių kliūčių“, - pridūrė jis.Kyjivas taip pat pripažino, kad puolimas šalies pietuose sunkus dėl gerai įtvirtintų Rusijos pozicijų, tačiau teigia, kad jo pajėgos atgauna teritoriją.Pasak R. Bauerio, Ukrainos vadai elgiasi „atsargiai“, ieškodami silpnų vietų Rusijos gynybos linijose, nes puldami rizikuoja prarasti daug pajėgų.R. Bauerio teigimu, NATO mano, kad per ateinančius metus Rusijos kariuomenė „atsigaus“ po praradimų per karą Ukrainoje ir atkurs pajėgumus, todėl „mes ir toliau vertinsime ją kaip rimtą grėsmę“. Pasak jo, laikas, kurio prireiks Maskvai atsigauti, suteiks erdvės NATO atsikvėpti, nes prireiks „daugelio metų“ pasiekti didesnį aukštesnės parengties pajėgų skaičių.Vadas taip pat sakė, kad NATO šalys turi padaryti viską, ką gali, kad ir toliau remtų Kyjivą. „Jei Ukraina pralaimėtų karą, tai nebūtų nestabilumo pabaiga. Tai būtų didesnio nestabilumo pradžia“, - teigė R. Baueris. Pasak jo, stiprinti NATO pozicijas „kainuoja“, delsimas didinti karines išlaidas gali tai sulėtinti.Tikimasi, kad per viršūnių susitikimą Vilniuje NATO lyderiai sutars padidinti išlaidas gynybai iki mažiausiai 2 proc. bendrojo vidaus produkto. Vis dėlto kai kurios sąjungininkės nelinkusios tuojau pat prisiimti šio įsipareigojimo.

Zelenskis apie kontrpuolimą: nepaisant problemų, judame į priekįKontrpuolimą prieš Rusijos invazines pajėgas vykdančios Ukrainos ginkluotosios pajėgos, pasak prezidento Volodymyro Zelenskio, nepaisant problemų, juda į priekį. „Praėjusi savaitė buvo sunki fronte. Bet mes darome pažangą, – rašė V. Zelenskis „Telegram“ tinkle. – Mes judame į priekį, žingsnis po žingsnio! Dėkoju visiems, kurie gina Ukrainą, visiems, kurie kariauja šį karą dėl Ukrainos pergalės“.

Ukrainos oro pajėgų atstovas: ginklų tiekimas iš Irano į Rusiją tapo reguliarusIranas ir toliau tiekia Rusijai ginklus, todėl Ukraina tikisi tarptautinės bendruomenės spaudimo Iranui nutraukti šiuos tiekimus, sakė Ukrainos oro pajėgų vadovybės atstovas spaudai Jurijus Ihnatas, pranešė „Ukrinform“.Pasak J. Ihnato, skrydžiai iš Irano į Rusijos Federaciją tapo reguliarūs, nėra reikalo sieti atakų prieš Ukrainą su lėktuvų atvykimu iš Irano, nes šios šalys turi bendrą jūrą. „Jie gali gabenti daug didesnius krovinių kiekius per Kaspijos jūrą“, – sakė jis ir pridūrė, kad kalbėti apie Irane pagamintų vienpusių kovinių bepiločių orlaivių „Shahed“ pristatymo būdus nebėra prasmės.„Kalba eina apie tai, kiek ir ko gali pristatyti Iranas, kokio tipo ginklų. Negalima atmesti ir raketų pristatymo galimybės. Rusijos Federacijai reikia šių ginklų“, – sakė J. Ihnatas.Pasak jo, Ukrainos visuomenė tikisi, kad pasaulio bendruomenė darys spaudimą Iranui, kad taip neatsitiktų.

Rusų okupantai teigia suremontavę tiltą į Krymą prie ČonharoRusų okupantai pranešė suremontavę vieną prieš pusantros savaitės per Ukrainos raketų ataką apgadintą į Krymo pusiasalį vedantį tiltą prie Čonharo. „Trumpiausias ir patogiausias transporto koridorius“ į Krymą vėl veikia, pirmadienį „Telegram“ tinkle pareiškė Maskvos paskirtas okupuotos Chersono srities dalies vyriausybės vadovas Andrejus Aleksejenka. Tačiau jokių to įrodymų jis nepateikė.Du tiltai per Sivašą buvo apgadinti birželio 22 d. per Ukrainos raketų ataką. Pradžioje vietos institucijos teigė, kad tiltu prie Čonharo nebus galima naudotis kelias savaites. Kelių eismas tarp okupuotų Ukrainos Chersono ir Zaporižios sričių dalių ir Krymo buvo nukreiptas per toliau į vakarus esančią Perekopo sąsmauką. Rusija Juodosios jūros Krymo pusiasalį okupavo jau 2014 m.

Rusų paleistam dronui pataikius į daugiaaukštį gyvenamąjį namą Sumuose, žuvo žmogusPirmadienį Rusijos kariškių paleistam dronui pataikius į daugiaaukštį gyvenamąjį namą Sumuose, žuvo žmogus.Tai „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos prezidento biuro vadovas Andrijus Jermakas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Sumų miestas. Dėl Rusijos drono smūgio penkių aukštų gyvenamajam namui žuvo vienas žmogus“, – parašė pareigūnas.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, pirmadienį paskelbus oro pavojų daugelyje Ukrainos sričių, Sumuose nugriaudėjo keli sprogimai.https://t.me/u_now/103572

Į Krymą traukiantys poilsiautojai iš Rusijos įstrigo 13 km ilgio kamštyje Nepaisant karo Ukrainoje ir įtemptos saugumo situacijos, Rusijos poilsiautojai vis dar masiškai traukia į Juodosios jūros Krymo pusiasalį, Maskvos neteisėtai okupuotą nuo 2014 metų.Kerčės tilto, jungiančio Krymą su Rusijos žemynine dalimi, Rusijos pusėje iki pirmadienio susidarė apie 13 kilometrų spūstis, pirmadienį pranešė naujienų agentūra „Interfax“. Pagalbos tarnybos, savanoriai ir administracijos darbuotojai dalijo vandenį transporto priemonėse laukiantiems žmonėms, pranešė agentūra.Poilsiautojai iš Rusijos gali pasiekti pusiasalį tik traukiniu ar automobiliu, nes oro eismas sustabdytas dėl jau daugiau nei 16 mėnesių trunkančio Rusijos karo prieš Ukrainą.Sovietų Sąjungos laikais Krymas buvo populiarus atostogų kurortas. Jis vėl sulaukia dėmesio, nes dėl sankcijų, susijusių su Rusijos karu Ukrainoje, Rusijos piliečiai negali atostogauti daugelyje Vakarų šalių.Maždaug 19 kilometrų ilgio Kerčės tiltas į Krymą buvo smarkiai apgadintas per sprogimą 2022 m. spalį, bet nuo tada suremontuotas. Tiltas taip pat laikomas svarbiu Rusijos kariuomenės tiekimo keliu.Ukraina ne kartą puolė Krymą dronais. Kyjivas siekia atsiimti Krymą ir visas kitas Rusijos okupuotas teritorijas.

Hagoje atidaromas tarptautinis biuras, tirsiantis agresijos nusikaltimus UkrainojePirmadienį Hagoje atidaromas tarptautinis biuras, tirsiantis Rusijos invaziją į Ukrainą, tai laikoma galimai pirmuoju žingsniu kuriant tribunolą Maskvos vadovybei teisti.Tarptautiniame agresijos nusikaltimų baudžiamojo persekiojimo centre (ICPA) dirbs Kyjivo, Europos Sąjungos, JAV ir Tarptautinio Baudžiamojo Teismo (TBT) prokurorai. Jie vykdys tyrimus ir rinks įrodymus. Šio biuro atidarymas laikomas tarpiniu žingsniu prieš įsteigiant specialųjį tribunolą, kuris galėtų patraukti atsakomybėn Kremliaus pareigūnus už Ukrainoje pradėtą karą.Specialųjį tribunolą reikia steigti todėl, kad taip pat Hagoje įsikūręs karo nusikaltimų teismas TBT neturi įgaliojimų tirti platesnį agresijos nusikaltimą. TBT tiria konkrečius Ukrainoje padarytus karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui bei kovo mėnesį išdavė Rusijos prezidento Vladimiro Putino arešto orderį dėl įtariamų vaikų deportacijų.Kyjivas siekia įsteigti specialųjį tribunolą nuo tada, kai 2022 m. balandį Rusijos kariuomenei pasitraukus iš netoli Ukrainos sostinės esančio Bučos miestelio ten buvo aptikta šimtai nužudytų civilių.Briuselio teigimu, centro „galutinis tikslas – patraukti baudžiamojon atsakomybėn asmenis, atsakingus už invaziją“ į Ukrainą. Nepaisant to, kad Vašingtonas vis dar atsisako prisijungti prie TBT, JAV įsitraukimas stiprina pastangas sukurti specialųjį teismą. Birželio mėnesį lankydamasis Hagoje JAV generalinis prokuroras Merrickas Garlandas paskyrė savo atstovę Jessicą Kim specialiąja prokurore agresijos nusikaltimui tirti.Vis dėlto ir toliau neišspręsta sudėtinga problema, kaip toks teismas veiktų. Ukraina linkusi gauti Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliuciją, tačiau kai kurios Kyjivą remiančios Vakarų šalys baiminasi, kad tokiam teismui pritrūks tarptautinio palaikymo, todėl vietoj jo pasisako už hibridinio teismo su Ukrainos ir užsienio teisėjais sukūrimą.

Ukraina ragina tarptautines partneres paspartinti naikintuvų F-16 pristatymąUkrainos ginkluotųjų pajėgų karinės oro pajėgos pasirengusios modernių Vakarų naikintuvų pristatymui į Ukrainą, patvirtinti į mokymus siunčiamų lakūnų sąrašai ir jie gali išvykti, per telemaratoną sakė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų atstovas Jurijus Ihnatas, pranešė „Ukrinform“.„Procesas jau pradėtas, žalią šviesą, regis, uždegė visos mūsų naujai sudarytos aviacijos koalicijos narės, todėl turime kuo greičiau judėti į priekį. Ukrainos oro pajėgos pasirengusios. Esame pasirengę gauti įrangą, pilotai pasirengę išvykti jau rytoj ir pradėti mokymus“, – pabrėžė jis.J. Ihnatas pabrėžė, kad be aviacijos Ukrainos sausumos pajėgoms sunku veržtis ir atgauti teritorijas.Anksčiau pranešta, kad gynybos ministras Oleksijus Reznikovas sakė, jog per NATO ir Ukrainos komisijos posėdį sąjungininkės prisiėmė konkrečius įsipareigojimus organizuoti specializuotus Ukrainos lakūnų mokymus valdyti naikintuvus F-16, tai atvertų kelią šių lėktuvų pristatymui Ukrainai. Liepos 1 d. prezidentas Volodymyras Zelenskis atkreipė dėmesį, kad nėra sudarytas Ukrainos pilotų mokymų valdyti Vakarų naikintuvus F-16 grafikas, kai kurios užsienio partnerės tai vilkina.

Maskva teigia sužlugdžiusi mėginimą nužudyti Krymo vadovąRusijos federalinė saugumo tarnyba (FST) pareiškė suardžiusi planus surengti ataką prieš Maskvos primestą Krymo pusiasalio, Maskvos aneksuoto 2014 m., vadovą ir suėmusi įtariamąjį, pirmadienį pranešė Rusijos naujienų agentūros.„Ukrainos specialiųjų tarnybų surengtas pasikėsinimas į Krymo Respublikos vadovą Sergejų Aksionovą buvo sužlugdytas“, – pranešė Rusijos valstybinė agentūra TASS, remdamasi FST pareiškimu.Savo pareiškime FST nurodė, kad sulaikytas asmuo yra „1988 m. gimęs Rusijos pilietis, užverbuotas Ukrainos saugumo tarnybos (SBU) pareigūnų“. Jame priduriama, kad įtariamasis buvo sulaikytas „išnešantis iš slėptuvės sprogmenis“.Pastaraisiais mėnesiais prieš Rusijos statytinius Kryme nuolat rengiami pasikėsinimai, Maskva dėl jų kaltiną Kyjivą.

Visas Lysyčiansko sveikatos priežiūros įstaigas rusai pavertė karo ligoninėmisIš laikinai okupuoto Lysyčiansko (Luhansko sritis) gyventojų atimta galimybė gauti sveikatos priežiūros paslaugas, nes įsibrovėliai iš Rusijos visas miesto medicinos įstaigas pavertė karo ligoninėmis, pranešė „Ukrinform“.„Įsibrovėliai sugebėjo šiek tiek atkurti elektros tiekimą, prijungti apie 5000 klientų (...) Labai didelė problema su vandens tiekimu. Vyko labai intensyvūs mūšiai, nuodai pateko į požeminį vandenį. Tiekiamas techninis vanduo, jo neįmanoma naudoti kaip geriamojo vandens“, – per televiziją sakė Lysyčiansko miesto karinės administracijos vadovas Valerijus Šybika. Pasak jo, mieste apsigyveno daug rusų kareivių, kai kurie rajonai vietos gyventojams uždaryti.„Visos sveikatos priežiūros įstaigos pertvarkytos į ligonines, kuriose gydomi sužeisti priešo kareiviai. Fronto linija labai arti, ten vyksta reikšmingi mūšiai, todėl sužeistųjų skaičius didžiulis, jie tiesiog neturi laiko, žmonių ar vaistų teikti kokias nors paslaugas civiliams“, – sakė vietos administracijos vadovas.Jis pridūrė, kad įsibrovėliai Lysyčianske atidarė kai kurias vaistines, bet miesto gyventojai neįperka vaistų dėl išpūstų kainų.Be to, pasak V. Šybikos, mobilusis ryšys veikia tik kai kuriuose Lysyčiansko rajonuose. Rusai jį griežtai kontroliuoja ir tikrina vietos gyventojų telefonus – už skambutį ukrainietiškais numeriais žmonės gali būti įmesti į rūsį.Rusų laikinai okupuotame Lysyčianske elektros nėra jau metus.

UNIAN: rusai prisipažino deportavę 700 tūkst. ukrainiečių vaikųRusai teigia per pastaruosius kelerius metus „išgelbėję“ 700 tūkst. vaikų iš Ukrainos. Tokį pareiškimą savo „Telegram“ kanale paskelbė Rusijos Federacijos Tarybos (parlamento aukštųjų rūmų) Tarptautinių reikalų komiteto pirmininkas Grigorijus Karasinas, praneša UNIAN.„Pastaraisiais metais 700 tūkst. vaikų, bėgančių nuo bombardavimų ir apšaudymų iš konflikto rajonų Ukrainoje, rado prieglobstį pas mus. Daugelis – kartu su tėvais, o vaikų namų auklėtiniai – kartu su auklėtojais“, - pareiškė jis.G. Karasinas apkaltino „Kyjivo nacionalradikalus“, kurie esą tyčiojasi iš Pietryčių Ukrainos paauglių. Deputatas nepatikslino, ką turi omenyje, bet pasigyrė, kad Rusijos parlamente jau sudaryta speciali komisija, tirsianti „Kyjivo režimo nusikaltimo nepilnamečiams faktus“.Ukrainos ombudsmeno duomenimis, rusų okupuotose teritorijose iki karo gyveno apie 700 tūkst. vaikų. Kas jiems nutiko, dabar tiksliai nežinoma. Ukrainos valdžiai žinomi 19,5 tūkstančio vaikų, kuriuos okupantai deportavo į Rusijos teritoriją, vardai, tačiau tikrasis pagrobtųjų skaičius kur kas didesnis.Kaip jau buvo pranešta, kovo 17 d. Tarptautinis Baudžiamasis Teismas išdavė Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir vaikų teisių kontrolierės Marijos Lvovos-Belovos arešto orderius. Jie įtariami karo nusikaltimais – neteisėtu vaikų deportavimu iš okupuotos Ukrainos teritorijos.

Tarp Rusijos karo tinklaraštininkų ir gynybos ministerijos įsižiebė konfliktasJAV Karo tyrimų institutas (ISW) savo eilinėje apžvalgoje atkreipia dėmesį į Rusijos gynybos ministerijos ir ultrapatriotinių karinių „Telegram“ kanalų autorių konfliktą dėl ukrainiečių desanto prie Antonovo tilto šalimais Chersono: Gynybos ministerija tvirtina, kad desantas buvo likviduotas, o Z tinklaraštininkai rašo, kad tai netiesa.ISW primena, kad liepos 1 ir 2 dienomis Rusijos gynybos ministerija pranešė, jog pietiniame tilto per Dnieprą gale netoli Chersono buvo likviduotas Ukrainos desantas, rašo BBC rusų tarnyba.Tomis pačiomis dienomis keli populiarūs Z tinklaraštininkai, remdamiesi savo pačių šaltiniais, paskelbė, kad, priešingai nei teigia Gynybos ministerija, desantas nebuvo likviduotas, mūšiai toje vietoje tęsiasi toliau, ir kad Ukrainos kariai yra užėmę pozicijas tiek po tiltu, tiek šalia jo esančioje individualių namų gyvenvietėje.Kovos šioje vietovėje, Rusijos okupuotame kairiajame Dniepro upės krante, vyksta jau mažiausiai 10 dienų.Tuo pat metu Z tinklaraštininkai išplatino išsamų tekstą, kurį, pasak jų, parengė Generalinio štabo Vyriausioji operatyvinė valdyba, apkaltinusi juos bandymais „demoralizuoti Rusijos ginkluotųjų pajėgų personalą ir vidaus auditoriją, taip prisidedant prie priešo sėkmės".Savo ruožtu Z tinklaraštininkai, neįvardydami konkrečių pavardžių, dar kartą apkaltino karinę vadovybę nenorint ir nesugebant aprūpinti kariuomenę viskuo, ko jai reikia, – šį kartą jie atkreipė dėmesį į tai, jog Rusijos kariai neturėjo greitaeigių šarvuotų katerių judėjimui Dniepru, ir paminėjo bandymus juos nutildyti.„Kai kurie iš šių nenuolankių karinių tinklaraščių autorių tiesiogiai bendrauja su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, ir panašu, kad Rusijos gynybos ministerija nori juos cenzūruoti, baimindamasi, kad šie ultranacionalistai per kasmėnesinius karo tinklaraštininkų darbo grupių susitikimus, skirtus „specialiai karinei operacijai“, gali papasakoti V. Putinui apie karines nesėkmes“, – rašė ISW.„Jei V. Putinas nori atkurti pasitikėjimą Gynybos ministerija, – tęsė ISW apžvalgininkai, – jis turi apsaugoti ministeriją nuo karinių tinklaraštininkų kritikos, tačiau dėl ministerijos nesėkmių, blaškymosi ir viską persmelkusio nesąžiningumo šis tikslas atrodo mažai tikėtinas“.Tačiau jei V. Putinas, siekdamas palaikyti radikaliai nusiteikusią prokarinę visuomenės dalį, ir toliau laikysis taikinamosios politikos Z tinklaraštininkų atžvilgiu, jis, kaip mano JAV analitikai, rizikuos susidurti su kita problema: „Toliau silpstant pakirstam pasitikėjimui Gynybos ministerija, kiti ambicingi Rusijos veikėjai gali pradėti propaguoti savo interesus jo sąskaita, kaip tai bandė daryti [privačios karinės bendrovės „Wagner“ įkūrėjas Jevgenijus] Prigožinas“.

Ukrainos gynybos pajėgos šalies pietuose per savaitę išvadavo daugiau kaip 28 kvadratinius kilometrus teritorijosRytuose Ukrainos gynybos pajėgos praėjusią savaitę iš okupantų rusų išvadavo 9 kvadratinius kilometrus, o pietuose – daugiau kaip 28 kvadratinius kilometrus šalies teritorijos.Tai pirmadienį „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos gynybos ministro pavaduotoja Hanna Maliar, kuria remiasi „Ukrinform“.Pasak pareigūnės, šalies rytuose vyksta tiek puolamieji, tiek gynybiniai veiksmai. Gynybos pajėgos juda Bachmuto kryptimi, o priešas toliau puola Lymano, Avdijivkos ir Marjinkos kryptimis.„Priešas mėgina išstumti mūsų kariuomenę iš užimtų pozicijų, bet gauna deramą atkirtį. Dabar ten vyksta įnirtingi mūšiai. Pastarąją savaitę pagerinus operatyvinę (taktinę) padėtį ir išlyginus fronto liniją, išlaisvintos teritorijos plotas padidėjo 9 kvadratiniais kilometrais“, – pažymėjo viceministrė.Priešo apšaudymų skaičius rytuose, pasak H. Maliar, per savaitę padvigubėjo: užpraeitą savaitę jų buvo 6 457, praėjusią – 11 753.Pietuose Gynybos pajėgos tęsia puolamąją operaciją Melitopolio ir Berdiansko kryptimis.„Pastarąją savaitę išlaisvintos teritorijos padidėjo 28,4 kvadratinio kilometro. Iš viso pietuose išvaduota 158,4 kvadratinio kilometro“, – pridūrė pareigūnė.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, per parą Lymano, Bachmuto, Avdijivkos ir Marjinkos kryptimis įvyko 39 koviniai susirėmimai.

Per parą rusai 85 kartus apšaudė Chersono sritį: sužeisti šeši žmonės, tarp jų – vaikasChersono srityje dėl Rusijos ginkluotos agresijos pastarąją parą buvo sužeisti šeši civiliai, tarp jų – vaikas.Tai pirmadienį „Telegram“ kanale pranešė srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Pareigūno duomenimis, okupantai rusai per parą 85 kartus apšaudė regioną iš minosvaidžių, artilerijos, tankų, reaktyvinių salvinės ugnies sistemų „Grad“, lėktuvų ir dronų. Iš viso buvo paleista 490 sviedinių.Į patį Chersoną priešas paleido 35 sviedinius.Rusijos kariškiai taikėsi į srities gyvenviečių gyvenamuosius kvartalus, žemės ūkio įmonės pastatus ir Chersono teritorinės bendruomenės vaistinę.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, liepos 2 d. Chersono srities Posad Pokrovskės kaime traktorininkas, dirbdamas lauko darbus, užvažiavo ant rusų palikto sprogmens.

Ukraina praneša, kad jau sunaikinta apie 230 260 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 600 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų liepos 3 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 230 260 kareivių.Tai pirmadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 4 057 tankų, 7 899 šarvuotųjų kovos mašinų, 4 220 artilerijos sistemų, 641 reaktyvinės salvinės ugnies sistemos, 391 oro gynybos priemonės, 315 lėktuvų, 309 sraigtasparnių, 3 573 dronų, 1 264 sparnuotųjų raketų, 18 laivų, 6 834 automobilių, 590 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Naktį rusai paleido į Ukrainą 17 dronų, iš jų 13 sunaikino oro gynybaNaktį į pirmadienį rusai paleido į Ukrainą 17 dronų „Shahed-136/131“, iš jų 13 sunaikino oro gynyba.Tai „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro pajėgos, kuriomis remiasi „Ukrinform“.„2023 metų liepos 3-iosios naktį Rusijos okupacinė kariuomenė surengė dar vieną iranietiškų bepiločių orlaivių „Shahed-136/131“ ataką iš pietryčių krypties. Iš viso buvo paleista 17 "šahedų", – sakoma pranešime.Pietinėse, rytinėse ir centrinėse srityse veikė oro gynyba. Oro pajėgos, bendradarbiaudamos su kitų Ukrainos gynybos pajėgų komponentų oro gynyba, sunaikino 13 smogiamųjų dronų „Shahed-136/131“. Kiti „šahedai“ savo taikinių nepasiekė. Preliminariais duomenimis, nuostolių nepatirta.Per praėjusią ir šią parą Ukrainos oro pajėgų lėktuvai atliko dešimtis skrydžių, iš kurių 15 buvo skirti priešo objektams, įrangai, logistikai ir gyvajai jėgai naikinti.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Ukrainos kariškiai mano, kad Iranas tiekia Rusijai dronus oru ir jūra.

Rusijoje netoli karinio aerodromo įvyko sprogimasRusijoje, Krasnodaro teritorijoje, netoli Primorsko-Achtarsko karinio aerodromo, sekmadienį įvyko sprogimas, pranešama socialiniuose tinkluose, kuriuos cituoja „Meduza“.Sprogimo vietoje susidarė krateris. Piltuvo skersmuo, pasak „Baza“, yra 10 metrų. „Telegram“ kanale rašoma, kad sprogimas įvyko 200 metrų nuo vietinio aerodromo. „Mash“ rašo, kad, pirminiais duomenimis, kalbama apie bandymą užpulti aerodromo teritorijoje esantį kuro ir tepalų sandėlį. Pasak kanalo, raketą numušė oro gynybos sistema.https://t.me/bazabazon/19126Krasnodaro krašto gubernatorius Veniaminas Kondratjevas patvirtino incidentą Primorsko-Achtarskio rajone. Kas ten nutiko, jis nepatikslino.Pirminiais duomenimis, aukų ar sužeistųjų nėra, namai ir infrastruktūros objektai nenukentėjo.

Mirė ukrainiečių rašytoja V. Amelina, sužeista per Kramatorsko apšaudymąLigoninėje mirė ukrainiečių rašytoja Viktorija Amelina, kuri buvo sužeista birželio 27 d., kai Rusijos kariškiai apšaudė Kramatorską.Tai pranešė Ukrainos PEN klubas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Su dideliu skausmu pranešame, kad liepos 1-ąją Dnipro ligoninėje nustojo plakti rašytojos Viktorijos Amelinos širdis. Jos gyvybė nutrūko dėl sunkaus sužalojimo, patirto 2023 metų birželio 27 d. dėl okupantų rusų raketos smūgio restoranui Kramatorske. Šią naujieną skelbiame dabar, kai apie tai sužinojo visi Viktorijos artimieji ir su jų sutikimu“, – rašoma pranešime.Birželio 27 d. Kramatorske kartu su Kolumbijos žurnalistų ir rašytojų delegacija buvo Ukrainos PEN klubo narė V. Amelina. „Ria Lounge“ restoranas, kuriame jie vakarieniavo, buvo apšaudytas Rusijos agresorių. Viktorija buvo sunkiai sužeista.„Kramatorsko ir Dnipro gydytojai ir paramedikai padarė viską, ką galėjo, kad išgelbėtų jos gyvybę, bet, deja, žaizda buvo mirtina. Paskutinėmis Viktorijos gyvenimo dienomis jos šeima ir draugai buvo šalia jos“, – pranešė PEN klubas.V. Amelina gimė 1986 metų sausio 1 d. Lvive. Jos debiutinis romanas „Lapkričio sindromas, arba Homo Compatiens“ pasirodė 2014 metais.Rašytojos kūriniai išleisti lenkų, čekų, vokiečių, olandų ir anglų kalbomis. Neseniai į ispanų kalbą buvo išverstas jos romanas „Namai namams“.

Humeniuk: Chersono srityje žmonės verčiami pasiimti rusiškus pasus „mainais į gyvybę“Chersono srityje, laikinai užimtame kairiajame Dniepro upės krante, okupantai bando pasinaudoti sudėtinga humanitarine padėtimi kad tęstų priverstinį pasų išdavimą. Tai radijo NV eteryje sakė Pietų gynybos pajėgų jungtinio spaudos centro vadovė Natalija Humeniuk, praneša „Ukrinform“.N. Humeniuk teigimu, įsibrovėliai ir toliau šantažuoja gyventojus ir vykdo priverstinį pasų išdavimą mainais į būtiniausias prekes „ir apskritai mainais už gyvybę“.„Tai yra žmonės gali būti išgelbėti iš potvynių tik paėmę [Rusijos] pasą. Medicininę pagalbą gauti – tik turint Rusijos pasą. Humanitarinę pagalbą, kažkokią paramą gauti – tik turint rusišką pasą. Tai yra žmonės iš tikrųjų susiduria su gyvenimo ir mirties pasirinkimu dėl Rusijos paso“, – sakė N. Humeniuk.Ji pabrėžė, kad humanitarinė padėtis kairiajame krante yra labai sunki – nėra geriamojo vandens, negalima naudotis vietiniais šuliniais ir šaltiniais, reikia tik importinio vandens.„Situacija su žarnyno ligomis yra labai sunki, nuo jų kenčia net patys okupantai“, – sakė N. Humeniuk.

Scholzas: Krymo ateitis gali tapti lemiamu Rusijos karo prieš Ukrainą klausimuKrymo pusiasalio ateitis gali tapti lemiamu Rusijos karo prieš Ukrainą klausimu, mano Vokietijos kancleris Olafas Scholzas.Apie tai praneša naujienų portalas rbc.ua, kuris remiasi kanclerio interviu Vokietijos transliuotojui ARD.„Krymas priklauso Ukrainai labai labai seniai“, – pabrėžė O. Scholzas.Kalbėdamas apie reikalavimus NATO viršūnių susitikimo metu Vilniuje pasiųsti Ukrainai aiškų signalą dėl narystės Aljanse, Vokietijos kancleris sakė, kad stojimo į NATO metu negali būti jokių neišspręstų konfliktų dėl sienų.Vis dėlto jis taip pat pridėjo, kad, Vokietijos nuomone, Berlynas yra atsakingas už saugumo garantijų suteikimą.

Zelenskis: Ukraina taps pasaulio saugumo donore Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį lankydamasis Odesoje pareiškė, kad Ukraina po karo prieš Rusiją taps pasaulio saugumo donore ir su kitomis valstybėmis dalinsis savo patirtimi, praneša „Ukrinform“.„Po pergalės kare Ukraina mokys kitus pasaulyje, kaip būti stipriais, įskaitant jūroje, ir kaip ginti laisvę. Ukraina taps pasaulio saugumo donore ir pasauline galia, ir aš tikiu, kad jūsų žinios, jūsų stiprybė, jūsų pergalės priartins šį galingą momentą mūsų gražiajai šaliai ir mūsų žmonėms“, – V. Zelenskis sakė kreipdamasis į Karinių jūrų pajėgų instituto kadetus.Prezidentas pabrėžė, kad Ukrainai lemta būti stipria laisvojo pasaulio dalimi, o ji pajėgi ne tik apsiginti kare prieš Rusiją, bet ir susigrąžinti laikinai okupuotas teritorijas.V. Zelenskis teigė, kad Ukraina taip pat gali kovoti ir laimėti jūroje, o tai turės pasaulinę reikšmę, nes nedaug valstybių tai sugeba.

Rusijos Krasnodaro krašte nugriaudėjo sprogimaiRusijos Krasnodaro krašte esančio karinio aerodromo teritorijoje sekmadienį nugriaudėjo galingi sprogimai, praneša naujienų agentūra „Unian“.Anot pačių rusų pranešimų socialiniame tinkle „Telegram“, Primorsko Achtarsko gyventojai teigia girdėję sprogimus, o lauke greta aerodromo atsirado didelis, 10 metrų skersmens ir 4 metrų gylio, krateris.Teigiama, kad sprogimas įvyko už 200 metrų nuo aerodromo, o jo priežastys kol kas nežinomos, bet niekas nenukentėjo.Atvirtųjų šaltinių žvalgybos (OSINT) ekspertas Iraklis Komachidzė socialiniame tinkle „Telegram“ rašė, kad Primorsko Achtarsko miestas yra pagrindinė vieta, iš kur Rusija prieš Ukrainą paleidžia Irano gamybos dronus kamikadzes „Shahed“.https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1675513601803550722

Zelenskis lankėsi Odesos srityjeUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį apsilankė Odesos srityje, kur aptarė perspektyvas ir pažangą kuriant jūrinius dronos ir raketas, praneša „Ukrinform“.V. Zelenskis socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbė, kad Odesos srityje jis susitiko su Ukrainos karinių jūrų pajėgų vadu Oleksijumi Neižpapa ir aptarė daug svarbių temų: situaciją Juodoje jūroje, Karinių jūrų pajėgų gynybos pajėgumus ir jų vystymosi strategiją karo metu ir po karo.O. Neižpapa informavo prezidentą apie operatyvinę padėtį Juodojoje jūroje, priešo galimybes atakuoti Ukrainą raketomis iš jūros ir Ukrainos Karinių jūrų pajėgų gynybos pajėgumus.Be to, V. Zelenskis apdovanojo Odesos jūrų akademijos Karinių jūrų pajėgų instituto kadetus ir aplankė ligoninėje gydomus sužeistus karius.Ukrainos prezidentas taip pat pareiškė, kad priešas nediktuos sąlygų Juodojoje jūroje ir okupantai bijos priartėti prie Krymo pusiasalio ir Azovo jūros krantų taip, kaip jie bijo priartėti prie Ukrainos Juodosios jūros pakrantės.https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1675495951299932162?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainos kariai daro pažangą aplink Bachmutą Ukrainos pajėgos toliau daro pažangą aplink Bachmutą Rytų Ukrainoje. „Kyiv Independent“ praneša, kad kariuomenės atstovas Serhijus Čerevatas sakė, jog kariai spaudžia Rusijos kariuomenę ir išlaisvina teritoriją aplink nuniokotą miestą.Tačiau jis nepasakė, kiek tiksliai pažengė Ukrainos kariuomenė, pridūręs, kad daugiau informacijos gaus atlikus analizę.JAV Karo studijų institutas (ISW) teigė, kad Rusija greičiausiai reaguos į Ukrainos operacijas aplink Bachmutą, sutelkdama ten savo elitines pajėgas.

Ukrainos kariškis: Prancūzijos pristatytos pėstininkų kovos mašinos netinkamos atakoms fronteUkrainos kariuomenėje tvyro nepasitenkinimas Prancūzijos pristatytomis pėstininkų kovos mašinomis AMX-10RC. Vienas vadų agentūrai AFP sakė, kad šios labai mobilios, kartais lengvaisiais tankais vadinamos mašinos atakoms fronte yra „nepraktiškos“.Dėl plonų AMX-10RC šarvų jau žuvo keturių narių tanko įgula. „Vyko apšaudymas iš artilerijos ir netoli tanko sprogo vienas sviedinys. Skeveldros pramušė šarvą ir detonavo sprogmenys“, – pasakojo vadas. Visi keturi tanke buvę žmonės žuvo.

Lenkija į Baltarusijos pasienį papildomai siunčia 500 policininkųLenkija prie savo rytinės sienos papildomai siunčia 500 policijos pareigūnų, praneša agentūra „Reuters“.„Dėl įtemptos padėties pasienyje su Baltarusija nusprendžiau sustiprinti mūsų pajėgas 500 lenkų policininkų iš prevencinių ir antiteroristinių dalinių“, - tviteryje rašo vidaus reikalų ministras Mariuszas Kaminskis.Po Rusijoje žlugusio samdinių grupuotės „Wagner maišto Lenkijos vyriausybė paskelbė apie griežtesnes saugumo priemones prie Baltarusijos sienos. „Wagner“ vadeiva Jevgenijus Prigožinas, diktatoriaus Aliaksandro Lukašenkos duomenimis, yra Baltarusijoje. Jo išvykimas į šią šalį yra susitarimo su Rusijos vadovybe dalis.

Ukrainoje per karą žuvo 494 vaikai, 1 036 buvo sužeistiNuo Rusijos invazijos pradžios, Ukrainos generalinės prokuratūros duomenimis, šalyje žuvo 494 vaikai ir 1 036 buvo sužeisti.Sužeistų vaikų skaičius išaugo, kai šeštadienį Charkivo regione buvo sužalotas 14-metis. Dauguma vaikų Rusijos karo aukomis tapo Donecko srityje.Be to, Rusija 19 498 vaikus deportavo.

Britų žvalgyba: karas smarkiai paveikė Rusijos aviacijos ir kosmoso sektoriųRusijos karas prieš Ukrainą, pasak britų žvalgybos, smarkiai paveikė Rusijos aviacijos ir kosmoso pramonę. „Sektorius kenčia nuo tarptautinių sankcijų, – sekmadienį pranešė britų Gynybos ministerija. – Aukštos kvalifikacijos ekspertai skatinami tarnauti pėstininkais pačios kosmoso agentūros „Roskosmos“ pajėgose“. Be to, nuo privačios kariuomenės „Wagner“ samdinių maišto viešumoje nematyti Rusijos aviacijos ir kosmoso pajėgų vyriausiojo vado Sergejus Surovikino. Jis buvo „Wagner“ grupuotės ryšininkas su Gynybos ministerija Maskvoje.Rusija prieš tai atšaukė Tarptautinę aviacijos ir kosmoso parodą MAKS, kuri turėjo vykti liepos gale. Tai padaryta susirūpinus dėl saugumo po dronų atakų Rusijoje, mano britų Gynybos ministerija. „Labai tikėtina, kad organizatoriai supranta ir galimą žalą reputacijai, jei dalyvaus mažiau tarptautinių delegacijų“, – teigiama toliau pranešime.MAKS yra viena didžiausių aviacijos ir kosmoso parodų pasaulyje. Ji rengiama Žukosvsko kariniame aerodrome, esančiame už 50 km į pietryčius nuo Maskvos centro. Pastaraisiais metais Rusija, pavyzdžiui, parodoje pristatė naujausius savo naikintuvus ir sraigtasparnius. Renginyje reguliariai dalyvaudavo prezidentas Vladimiras Putinas.

Kuleba apie kontrpuolimą: didžiausia problema yra rusų pranašumas ore ir minų laukaiRusų pranašumas ore ir minų laukai, pasak Ukrainos užsienio reikalų ministro Dmytro Kulebos, kelia daugiausiai problemų ukrainiečių pajėgoms vykdant kontrpuolimą. Rizikuodami gyvybe, Ukrainos kariai kartais per dieną turi šliaužti 200 ar 300 metrų minų lauku, kad išvalytų teritoriją besiveržiantiems daliniams, sakė D. Kuleba Kyjive interviu leidiniams „Bild“, „Welt“ ir „Politico“.Betonu, plienu ir kitomis medžiagomis sustiprintus rusų įtvirtinimus, pasak D. Kulebos, sunku sunaikinti. Be to, ginkluotąsias pajėgas labai veikia tai, kad trūksta priešlėktuvinių ginklų. Panaudodami kovinius sraigtasparnius ir kovinius lėktuvus, rusai sugebėjo „smogti mūsų kontrpuolimo pajėgoms“, kalbėjo D. Kuleba.Kyjivas neseniai su erzeliu reagavo į kritiką dėl lėtos kontrpuolimo eigos. Tačiau ir Ukrainos vadovybė supranta, kad gaudama Vakarų pagalbą ginklais turi parodyti rezultatus.D. Kuleba sakė, kad Vakarų sąjungininkės turėjo anksčiau priimti sprendimus dėl modernių naikintuvų tiekimo. „Jei sprendimas dėl lėktuvų būtų priimtas maždaug prieš aštuonis mėnesius, tai tikriausiai juos jau turėtume“, – teigė ministras. Tačiau jis pridūrė neabejojantis, kad „vakarietiški lėktuvai kovos Ukrainos oro erdvėje“.D. Kuleba neslėpė nepasitenkinimo kritika dėl nepakankamos kontrpuolimo pažangos. „Jaučiamės nusivylę tais, kurie dabar sako: ai, tai nevyksta gerai“. Jis patarė kritikams: „Ateikite ir pamėginkite mūšio lauke žengti bent dešimt žingsnių ir nebūti nužudyti“.Nepaisant visko, Ukrainos diplomatijos vadovas pabrėžė esąs tikras dėl pergalės prieš rusų dalinius. „Kiekvieną dieną matau naujausius mūsų ginkluotųjų pajėgų laimėjimus, matau mūšio dinamiką. Ir nematau nė vienos priežasties, kodėl mūsų kontrpuolimas neturėtų būti sėkmingas“, – teigė jis.

Per naktinę dronų ataką Kyjive sužeistas žmogus, apgadinti trys pastataiPer Rusijos dronų ataką naktį į sekmadienį Ukrainos sostinėje Kyjive nukentėjo vienas žmogus ir buvo apgadinti trys pastatai, pranešė vietos karinė administracija.Šiais duomenimis, dronų ataka buvo atremta, tačiau krentančios bepiločių nuolaužos dviejuose Kyjivo rajonuose apgadino tris namus. Vienam gyventojui buvo sužalota koja.Ukrainos oro gynyba anksčiau pranešė, kad naktį į sekmadienį atrėmė pirmąją per 12 dienų Rusijos surengtą dronų ataką prieš sostinę Kyjivą. Oro gynyba esą numušė visus taikinius.

Zelenskis: politika Europoje jau nebeįsivaizduojama be UkrainosUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis yra tikras dėl savo šalies ateities Europoje. Jau visad nebuvo įmanoma įsivaizduoti „bendrų Europos namų“ be Ukrainos, tačiau dabar Kyjivas pasiekė, kad ir politiniu lygiu Europos reikalai jau nebeįsivaizduojami be Ukrainos, sakė V. Zelenskis šeštadienio vakarą tradiciniame savo kreipimesi.Ispanijos ministro pirmininko Pedro Sánchezo vizitas pirmąją Madrido pirmininkavimo ES dieną esą buvo svarbus tai patvirtinantis gestas. Prezidentas padėkojo Ispanijai už politinę, ekonominę ir karinę paramą bei pabėgėlių priėmimą. Tačiau jis esąs tikras, kad pabėgėliai netrukus galės grįžti į tėvynę, kai čia vėl bus saugu.

Rusai dronais atakavo KyjivąUkrainos oro gynyba skelbia naktį į sekmadienį atrėmusi pirmąją per 12 dienų Rusijos surengtą dronų ataką prieš sostinę Kyjivą, praneša agentūra „Reuters“.Preliminariais duomenimis, oro gynyba numušė visus taikinius. „Dar viena ataka prieš Kyjivą, – „Telegram“ tinkle rašė Kyjivo karinės administracijos vadovas Serhijus Popko. – Šiuo metu nėra informacijos apie galimas aukas ar žalą“. Duomenų nepriklausomai patikrinti nėra galimybės.Liudininkai pasakojo girdėję sprogimus, panašius į garsą, kurį kelia taikinius numušančios priešlėktuvinės sistemos. Kyjive, jo apylinkėse ir keliuose regionuose Vidurio ir Rytų Ukrainoje naktį maždaug valandai buvo paskelbtas perspėjimas dėl oro atakų.Pastarąjį kartą Rusijos pajėgos naktį į birželio 20 d. iš oro atakavo virtinę Ukrainos miestų, įskaitant Kyjivą ir už 70 km nuo Lenkijos sostinės esantį Lvivą.

Rusijos pajėgoms apšaudžius Mala Tokmačos gyvenvietę Ukrainos Zaporižios srityje šeštadienį žuvo 51 metų vyras. Preobraženkos vietovėje buvo sužeisti du asmenys – 40-metė moteris ir 39-erių vyras. Tai „Telegram“ kanale pranešė Zaporižios srities karinės administracijos vadovas Jurijus Malaško.

Zelenskis: Zaporižios atominei elektrinei išlieka „rimta grėsmė“Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį įspėjo, kad Rusijos okupuotai Zaporižios atominei elektrinei išlieka „rimta grėsmė“. Rusija techniškai pasirengusi sukelti lokalų sprogimą elektrinėje, dėl ko gali pasklisti radiacija, sakė jis, remdamasis Ukrainos žvalgybine informacija. Prezidentas pareikalavo didesnio tarptautinio dėmesio Ukrainos pietryčiuose esančiai jėgainei, kuri yra didžiausia Europos branduolinė elektrinė, praneša agentūra „Reuters“.Ukrainos karinė žvalgyba praėjusią savaitę pareiškė, kad Rusijos kariai užminavo elektrinę ir planuoja ten teroristinį išpuolį. Maskva tokius kaltinimus neigia.Tarptautiniai stebėtojai sako kol kas neradę požymių, kad rusų okupantai būtų užminavę elektrinę. Tačiau Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) komanda, kuri nuolat būna elektrinėje, kol kas negavo prieigos prie kai kurių jėgainės zonų, Vienoje sakė TATENA vadovas Rafaelis Grossis.

Pranešama apie apšaudymą Zaporižės regioneRusijos ir Ukrainos šaltiniai praneša, kad šeštadienį per apšaudymą Zaporižės srityje žuvo mažiausiai vienas žmogus.Zaporižės srities valstybinės administracijos pirmininkas Jurijus Malaško savo „Telegram“ kanale parašė, kad per Rusijos apšaudymą Mažojoje Tokmačkoje žuvo 51 metų vyras. Dar du žmonės, jo duomenimis, nukentėjo per apšaudymą Preobraženskoje: 40 metų moteris ir 39 metų vyras.Savo ruožtu Rusijos naujienų agentūra „Interfax“, remdamasi anoniminiu regiono gelbėjimo tarnybų atstovu, pranešė apie vieną žuvusį ir vieną sužeistą per Tokmako miesto apšaudymą šiaurinėje Zaporožės srityje.

Rusija neberegistruoja laivų, pasirengusių gabenti ukrainietiškus grūdusRusija neberegistruoja laivų pagal Grūdų iniciatyvą, dėl to Turkijos teritoriniuose vandenyse užblokuoti jau 29 laivai, kurie turėtų išgabenti iš Ukrainos 1,4 mln. tonų maisto produktų.Tai šeštadienį pranešė Ukrainos bendruomenių, teritorijų ir infrastruktūros plėtros ministerija, kuria remiasi UNIAN.„Rusija nuo birželio 26 d. visiškai sustabdė naujo laivyno registraciją, o tai rodo jos ketinimus sutrikdyti maisto produktų tiekimą pasaulio rinkoms. 29 laivai, kurie turi nugabenti 1,4 mln. tonų maisto produktų Azijos ir Afrikos šalims, tarp kurių – Kinija, Egiptas, Bangladešas, Turkija, yra Rusijos užblokuoti Turkijos teritoriniuose vandenyse“, – informuoja ministerija.Kaip pažymima, birželį iš Ukrainos uostų buvo eksportuota tik 2 mln. tonų maisto produktų.„Jei laivų registracija nebus atnaujinta, tai grūdų sandoris bus visiškai sustabdytas“, – pažymi ministerija.Oficialiais duomenimis, per 11 mėnesių 45 šalys gavo iš Ukrainos 32,5 mln. tonų maisto produktų.

Zelenskis: derybos su Rusija bus įmanomos tik tada, kai Ukraina pasieks 1991 m. sienasUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis netiesiogiai patvirtino tai, kas buvo parašyta vakarykščiame „The Washington Post“ straipsnyje. Jame buvo rašoma, kad Ukraina po puolimo pasiūlys Rusijai paliaubas.Per bendrą spaudos konferenciją Kyjive su Ispanijos ministru pirmininku Pedro Sanchezu V. Zelenskis sakė, kad Ukraina bus pasirengusi derėtis su Rusija tik tada, kai Ukrainos kariuomenė pasieks 1991 m. sienas.„Dar kartą pabrėžiame: Ukraina bus pasirengusi tam tikro formato diplomatijai, kai iš tikrųjų būsime prie savo sienų. Tikrosiose mūsų sienose pagal tarptautinę teisę“, – „RBC-Ukraina“ citavo V. Zelenskį.

Zelenskis: nėra treniruočių su F-16 grafiko, kai kurie partneriai delsiaUkrainos pilotų treniruočių skraidyti amerikietiškais naikintuvais F-16 grafiko kol kas nėra, kai kurie partneriai delsia.Tai šeštadienį per susitikimą su Ispanijos ministru pirmininku Pedru Sánchezu pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, praneša portalas „rbc.ua“.Valstybės vadovas papriekaištavo kai kuriems partneriams, kad jie vilkina Ukrainos pilotų mokymą skraidyti naikintuvais F-16.„Susitarėme, pasiekėme, kad turime šalių, kurios yra pasirengusios pradėti Ukrainos pilotų mokymus, koaliciją. Bet treniruočių grafiko nėra. Manau, kad kai kurie partneriai delsia. Kodėl jie taip elgiasi, aš nežinau“, - sakė V. Zelenskis.Anksčiau Ukrainos sąjungininkai pranešė sudarę aviacijos koaliciją, kurios tikslas – perduoti Ukrainai modernių naikintuvų, pavyzdžiui, F-16.Koalicijai vadovauja Nyderlandai ir Danija. Šios šalys paskelbė ketinančios rengti ukrainiečių pilotus. Jos turi specialių aviacijos simuliatorių.Prezidentas V. Zelenskis išreiškė viltį, kad ukrainiečių pratybos su F-16 prasidės rugpjūtį, o pačių lėktuvų Ukraina galės gauti po šešių septynių mėnesių.

Dviejų Ukrainoje žuvusių savanorių palaikai parskraidinti į SakartveląDviejų Ukrainoje žuvusių savanorių palaikai pargabenti į Sakartvelą palaidoti. Kaip praneša portalas „Novosti-Gruzija“, naktį į šeštadienį lėktuvas su Malchazo Kvižinadzės ir Džonio Odišvilio kūnais nusileido Tbilisyje.Gautomis žiniomis, M. Kvižinadzė žuvo šią savaitę Luhansko srityje. Dž. Odišvilis buvo sunkiai sužeistas mūšiuose prie Bachmuto, skeveldra jam pataikė į galvą. Gydytojų kova dėl jo gyvybės buvo nesėkminga.Jie abu buvo 2008 metų Rusijos ir Sakartvelo karo veteranai.Portalo duomenimis, nuo Rusijos invazijos pradžios Ukrainoje žuvusių kartvelų kovotojų skaičius artėja prie 50.Ukrainos ambasados Sakartvele puslapyje paskelbtas pranešimas apie žuvusius savanorius.Kartvelų legionas buvo įkurtas 2014 metais, prasidėjus Rusijos agresijai Donbase, o jau 2016 metai jis oficialiai tapo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų dalimi.Balandžio pradžioje buvo pranešta, kad nuo praėjusių metų vasario mėnesio, kai Rusija pradėjo plataus masto karą prieš Ukrainą, mūšiuose su okupantais krito daugiau kaip 40 kartvelų, kurie buvo Sakartvelo piliečiai arba turėjo Ukrainos pilietybę.

Zelenskis: „Mane nori nužudyti tik Rusija, o Putiną - visas pasaulis“Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia esąs pripratęs prie nuolatinio pavojaus savo gyvybei, bet mano, kad Vladimirui Putinui gresia didesnis pavojus, nes „jį nužudyti nori visas pasaulis“.Ukrainos vadovas tai pareiškė interviu Ispanijos žurnalistams, atsakydamas į klausimą, kaip gyvena žmogus, kuriam gresia didžiausias pasaulyje pavojus, praneša „Ukrinform“ korespondentas.„Manau, kad dabar didžiausias pavojus gresia žmonėms, kurie yra apkasuose. Ten kiekvieną sekundę gresia pavojus gyvybei, nes jie nuolat apšaudomi. Aš ten buvau ir visa tai mačiau", - sakė V. Zelenskis.Jis pažymėjo, kad jau priprato prie nuolatinio pavojaus. „Tai yra mano gyvenimo dalis. Daugeliui žmonių, kurie yra šalia, taip pat gresia pavojus. Toks mūsų pasirinkimas. Aš su tuo gyvenu normaliai", – teigė prezidentas.Pasak V. Zelenskio, „vis tiek Putinui gresia didesnis pavojus negu man, nes mane nori nužudyti tik Rusija, o jį nori nužudyti visas pasaulis“.Kaip pranešė „Ukrinform“, Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos duomenimis, Rusijos prezidentas V. Putinas turi mažiausiai tris antrininkus.

Chersone per rusų apšaudymą sužeisti du vaikai Šeštadienį Rusijos kariuomenė apšaudė Chersono gyvenamuosius kvartalus, sužeisti 9 ir 15 metų vaikai.Tai „Telegram“ kanale pranešė Chersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Šiandien okupantai paleido ugnį į Chersono gyvenamuosius rajonus. Vienas iš sviedinių pataikė į namą. Sužeista 9 metų mergaitė ir 15 metų paauglys", – rašoma pranešime.Gydytojai teikia vaikams reikiamą pagalbą.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, penktadienį Chersono srityje per rusų apšaudymą buvo sužeisti keturi suaugusieji ir vienas vaikas.

Nuo karo pradžios Ukrainoje jau žuvo 494 vaikai, dar 1 035 buvo sužeistiNuo Rusijos sukelto plataus masto karo pradžios Ukrainoje žuvo 494 vaikai, o dar 1 035 buvo sužeisti. Tai šeštadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos generalinio prokuroro biuro spaudos tarnyba.„2023 metų liepos 1 d. ryto duomenimis, Ukrainoje dėl Rusijos plataus masto ginkluotos agresijos nukentėjo daugiau kaip 1 529 vaikai - 494 žuvo ir daugiau kaip 1 035 patyrė įvairaus sunkumo sužeidimus“, – rašoma pranešime.Šie skaičiai nėra galutiniai, jie tikslinami karo veiksmų vietose, laikinai okupuotose ir išlaisvintose teritorijose.Donecko srityje nukentėjo 472 vaikai, Charkivo srityje – 284, Kyjivo srityje – 129, Chersono srityje – 113, Zaporižios srityje – 91, Mykolajivo srityje – 89, Dnipropetrovsko srityje – 83, Černihivo srityje – 71, Luhansko srityje – 67.Penktadienį Chersono srityje per Rusijos pajėgų apšaudymą buvo sužeistas šešerių metų berniukas.

Rusijos elitas – panikoje: įsigalėjo nauja realybėNaujienų agentūra „Reuters“ tvirtina, kad „Wagner“ kariaunos žygis į Maskvą birželio 24 dieną išprovokavo paniką Rusijos elito sluoksniuose: žmonės „drebėjo iš baimės, kad didžiausia pasaulyje branduolinė galia balansuoja ties, kaip įvardijo prezidentas Vladimiras Putinas, potencialaus pilietinio karo riba“.Daugiau skaitykite čia.

Ispanijos ministras pirmininkas Sánchezas atvyko į UkrainąIspanijos ministras pirmininkas Pedras Sánchezas šeštadienį, pirmąją savo pirmininkavimo ES Taryboje dieną, atvyko į Ukrainą.Jis tai pranešė socialiniame tinkle „Twitter“, rašo „Ukrinform“.P. Sánchezas informavo, kad jau atvyko į Kyjivą, ir paskelbė vaizdo įrašą iš geležinkelio stoties.„Norėjau, kad pirmasis Ispanijos pirmininkavimo ES Taryboje veiksmas vyktų Ukrainoje su Volodymyru Zelenskiu. Perduosiu visą Europos solidarumą Ukrainos Vyriausybei ir parlamentui. Mes ir toliau remsime Ukrainos žmones, kol Europoje bus atkurta taika“, – pareiškė P. Sánchezas.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, liepos 1 d. Ispanija pradeda šešis mėnesius truksiantį pirmininkavimą ES Taryboje.

Zelenskis: šiuo metu neįmanoma nurodyti tikslaus žuvusių ukrainiečių skaičiausŠiuo metu neįmanoma nurodyti tikslaus Rusijos karo prieš Ukrainą aukų skaičiaus. Bet Rusijos kariškių žūsta kur kas daugiau nei Ukrainos.Tai interviu laikraščiui „El Mundo“ pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, praneša UNIAN.„Aš negaliu kalbėti apie konkrečius skaičius“, – į klausimą apie tikrąjį Rusijos invazijos aukų skaičių atsakė prezidentas. „Galiu pasakyti, kad Rusija patiria kur kas daugiau nuostolių“, – teigė V. Zelenskis.Pasak jo, tikslaus žuvusių civilių skaičiaus šiuo metu neįmanoma įvardyti.„Mes nežinome, ar teisinga informacija, kurią jie (Rusija) pateikia. Iki karo pabaigos mes nesužinosime, kas atsitiko. Kiek žmonių palaidota Mariupolyje? Atsiprašau už tokius žodžius, bet tai faktas. Mes nežinome. Donbaso kaimuose. Visose vietose, kur yra Rusija, mes akli. Bet mes jau matėme, ką jie padarė, pavyzdžiui, kai vadavome Kyjivo sritį. Buča, Irpenė, Borodianka... Vis dar randame kapų“, – sakė V. Zelenskis.„Klausimas ne tik toks, kiek ukrainiečių žuvo, bet ir kiek gyvybių pavyko apsaugoti. Mane domina būtent šis skaičius", – apibendrino prezidentas.Nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios mūšio lauke jau buvo sunaikinta daugiau kaip 228 tūkst. okupantų.

Ukraina praneša, kad jau sunaikinta apie 228 870 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 530 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų liepos 1 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 228 870 kareivių.Tai šeštadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 4 042 tankų, 7 868 šarvuotųjų kovos mašinų, 4 162 artilerijos sistemų, 632 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 389 oro gynybos priemonių, 315 lėktuvų, 308 sraigtasparnių, 3 545 dronų, 1 261 sparnuotosios raketos, 18 laivų, 6 794 automobilių, 580 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Okupantai dezertyruoja: Zaporižios srityje 50 dagestaniečių sugadino ginklus ir pabėgoUkrainos gynybos pajėgoms pradėjus sėkmingą kontrpuolimą, okupantai dešimtimis dezertyruoja iš mūšio lauko, praneša UNIAN.Kaip informavo šeštadienį Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, Zaporižios srityje apie 50 etninių dagestaniečių iš Kaspijos flotilės sugadino dalinio turimus ginklus ir atsisakė dalyvauti karo veiksmuose.UNIAN primena, kad balandį apie 50 okupantų pabėgo iš Luhansko srities Starobilsko rajono į Rusiją.Birželio pradžioje Luhansko srities Arapovkos gyvenvietėje dezertyravo apie 90 Rusijos kariškių.Taip pat pranešama, kad okupantai rusai tebenaudoja civilius gyventojus kaip gyvąjį skydą.Pavyzdžiui, Chersono srities Topolevkos gyvenvietėje Rusijos karinė vadovybė įkurdina savo kariškius privačiuose namuose, kuriuose gyvena civiliai.

Į Mariupolį atvyko nauja FSB kontržvalgybos grupė, mieste masiškai tikrinami žmonėsLaikinai okupuotame Mariupolyje įsibrovėliai pradėjo naują totalinių patikrinimų bangą, dėl kurios kankinimų kamera policijos pastate perpildyta neteisėtai sulaikytų piliečių.Tai „Telegram“ kanale pranešė Mariupolio mero patarėjas Petro Andriuščenka, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Vėl stiprinamos represijos. Tikrinami visi, nepriklausomai nuo amžiaus ir lyties. Mieste pasikeitė FSB kontržvalgybos grupė. „Nauja šluota“ stengiasi išsitarnauti. Rezultatas – pagrindinė kankinimų kamera Franko gatvėje buvusiame centriniame rajono policijos skyriuje vėl pilna žmonių“, – rašo P. Andriuščenka.Anot jo, atsitiktiniai žmonės kalinami dėl „rodiklių“, kad esą „visi partizanai sunaikinti“.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, rusai spartina vogtų Ukrainos grūdų išvežimą per Mariupolio uostą, o į miestą gabena karinius krovinius.

Per Rusijos ataką Chersono srityje buvo sužeisti 3 šeimos nariai Per Rusijos išpuolį prieš Antonivkos priemiestį Chersono srityje buvo sužeisti trys gyventojai, tarp jų vienas vaikas, pranešė srities gubernatorius Oleksandras Prokudinas.Nukentėjo gyvenamasis namas, sužeisti trys tos pačios šeimos nariai, tarp jų 79 metų vyras, 42 metų moteris ir 6 metų berniukas, pranešė gubernatorius.O. Prokudino teigimu, visos aukos dabar yra medikų prižiūrimos.

Zelenskis nurodė sustiprinti Ukrainos šiaurinės šalies gynybą Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vyriausiajam Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadui Valerijui Zalužniui ir Ukrainos jungtinių ginkluotųjų pajėgų vadui Serhijui Najevui nurodė stiprinti Ukrainos šiaurinės krypties gynybą.V. Zelenskis patikino, kad Ukrainos žvalgyba atidžiai stebi Ukrainos ir Baltarusijos pasienį.

Ukrainos kontrpuolimas padarė pažangą, JAV ir toliau padėsJAV ir toliau palaiko ryšius su Ukraina ir žada teikti paramą, kad kontrpuolimas būtų sėkmingas.Tai pareiškė Baltųjų rūmų Nacionalinio saugumo tarybos strateginės komunikacijos koordinatorius Johnas Kirby, rašo CNN. „Jie nuolat mus informuoja, o mes ir toliau darome viską, ką galime, kad padėtume jiems kontrpuolimo metu arba per pratybas“, – sakė jis.

Kazachstane mėginama verbuoti „savanorius“ į Rusijos karą su UkrainaKazachstano prokuratūra informavo apie mėginimus šalies šiaurėje verbuoti vietos gyventojus į Rusijos karą prieš Ukrainą valstybės agresorės pusėje.Tai penktadienį pranešė „Ukrinform“, remdamasi BBC.„Kazachstano Kostanajaus srityje buvo užfiksuota bandymų verbuoti vietos gyventojus kariauti Ukrainoje Rusijos pusėje“, – rašoma pranešime.Priežiūros institucija nepatikslino, kaip vyko verbavimas ir ar buvo sulaikyti jo organizatoriai.Prokuratūra tik priminė baudžiamąją atsakomybę už dalyvavimą kariniuose veiksmuose kitos valstybės teritorijoje. Pagal Kazachstano baudžiamąjį kodeksą, už samdinystę gresia 10 metų kalėjimo.Balandžio viduryje buvo pranešta, kad Kazachstano nacionalinio saugumo komitetas iškėlė 10 baudžiamųjų bylų dėl šalies piliečių dalyvavimo kariniuose veiksmuose Ukrainos teritorijoje faktų.Žinyba nepateikė išsamesnės informacijos apie baudžiamąsias bylas, motyvuodama tyrimo slaptumu.Nuo pat Maskvos karinės invazijos į Ukrainą pradžios Vidurinės Azijos šalių piliečiai aktyviai verbuojami dalyvauti kare. Tačiau verbavimas dažniausiai vyko Rusijos Federacijos teritorijoje.Migrantams prie metro stočių buvo dalijami lankstinukai, raginantys stoti į kariuomenę dėl „didžiosios Rusijos atgimimo“. Maskvos viešajame transporte buvo iškabinti skelbimai apie verbavimą į Rusijos armiją kirgizų, uzbekų ir tadžikų kalbomis.Negana to, buvo gauta pranešimų, kad užsieniečiai verčiami pasirašyti karinės tarnybos sutartis migracijos institucijose.

Michelis: ES teikia Ukrainai didžiulę paramą, kad ji priartėtų prie Europos armijų ir NATO standartųEuropos Sąjunga neatskleidžia konkretaus bendradarbiavimo su Ukrainos valdžia teikiant karinę pagalbą Kyjivui detalių, bet šia pagalba siekiama didinti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pajėgumus ir priartinti jas prie Europos armijų ir NATO standartų.Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Charles`is Michelis tai pareiškė penktadienį Briuselyje per spaudos konferenciją, skirtą antrosios ES viršūnių susitikimo dienos rezultatams.Taip jis atsakė į „Ukrinform“ korespondento klausimą apie gynybos pramonės pajėgumų didinimą ir galimybes įtraukti į gamybą Ukrainos įmones, kurios padėtų aprūpinti Ukrainos karius mūšio lauke.„Akivaizdu, kad mes neatskleidžiame visų detalių, susijusių su glaudžiu Ukrainos valdžios ir ES valstybių veiksmų koordinavimu karinio bendradarbiavimo srityje. Tačiau viena yra visiškai aišku: mes teikiame Ukrainai didžiulę paramą ir siunčiame karinę techniką Ukrainos kariuomenei, kad ji priartėtų prie Europos armijų ir NATO standartų“, – pabrėžė Europos Vadovų Tarybos pirmininkas.Jis pažymėjo, kad visa šalių narių teikiama karinė pagalba ir įranga padeda Ukrainai judėti šia kryptimi.„Esu tvirtai įsitikinęs, kad pasieksime didelę pažangą. Mes tikrai suprantame, jog ES turi adaptuoti savo pramonės strategiją, kad ji atitiktų mūsų ambicijas ir sustiprintų realią Europos gynybą“, – pridūrė Ch. Michelis.Kaip jau buvo pranešta, birželio 29-30 dienomis Briuselyje vyko dviejų dienų ES viršūnių susitikimas. Be kitų klausimų, Europos Sąjungos šalių vadovai apsvarstė situaciją Ukrainoje ir patvirtino nepajudinamą ryžtą remti ją kovoje su Rusijos agresija tol, kol reikės, įskaitant politinę, ekonominę, finansinę, karinę ir humanitarinę pagalbą.

Bulgarija siųs karinę pagalbą UkrainaiBulgarijos gynybos ministras Todoras Tagarevas pareiškė, kad jo šalis netrukus siųs karinę pagalbą Ukrainai.Tai pranešė agentūra „Novinite“, remdamasi Bulgarijos nacionaline televizija.„Netrukus prasidės karinės pagalbos Ukrainai siuntimo procesas“, – pabrėžė ministras.T. Tagarevas nesukonkretino tiekimo terminų, tačiau patikino, kad Kyjivas „netrukus gaus būtiniausių išteklių“.Jis taip pat pridūrė, kad Bulgarija rems Ukrainos narystę NATO pasibaigus Rusijos ir Ukrainos karui.Bet į klausimą, ar Bulgarija turi pasiūlymų dėl saugumo garantijų suteikimo Ukrainai, T. Tagarevas atsakė neigiamai.„Dabar šis klausimas nėra svarstomas. Šios derybos vedamos dvišaliu pagrindu, mes tokiose derybose dar nedalyvavome ir neketiname jų vesti“, – pakomentavo jis.Bulgarijos parlamento Gynybos komiteto vadovas Christas Gadževas taip pat pareiškė, kad kol kas darbotvarkėje nėra klausimo dėl Bulgarijos dalyvavimo šalių, norinčių suteikti Ukrainai saugumo garantijas, koalicijoje.„Bulgarija turi būti NATO viršūnių susitikimo Vilniuje bendro sprendimo dalis. Saugumo garantijos Ukrainai turi būti suteiktos aktyviai deklaruojant jos būsimą narystę", - apibendrino parlamentaras.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Bulgarijos vyriausybė birželio 23 d. patvirtino naują karinės pagalbos Ukrainai paketą.Liepos 11-12 dienomis Vilniuje vyks NATO viršūnių susitikimas. Tarp svarbiausių jo klausimų – tolesnė pagalba Ukrainai, atremiančiai Rusijos agresiją. Iš šio susitikimo Ukraina tikisi konkrečių sprendimų dėl šalies narystės NATO.

Zelenskis nurodė Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms sustiprinti šiaurės kryptįUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nurodė Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms sustiprinti šiaurės kryptį. Sprendimas buvo priimtas Ukrainos vyriausiojo vado štabo posėdyje, kuriame buvo pristatyta atskira ataskaita apie padėtį Baltarusijoje.BBC praneša, kad „Wagner“ gali įsikurti Baltarusijoje, kur po sukilimo persikėlė jos įkūrėjas Jevgenijus Prigožinas. Apie „Wagner“ samdinių atvykimą į Baltarusiją atskirai nebuvo pranešta.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Valerijus Zalužnas interviu „Washington Post“ sakė, kad yra susirūpinęs dėl „Wagner“ perkėlimo į Baltarusijos teritoriją.„Aš bijau daugelio dalykų, įskaitant „Wagner“, - sakė V. Zalužnas. - Mūsų užduotis yra pasiruošti blogiausiam ir labiausiai tikėtinam scenarijui. Ir mes stengsimės sumažinti galimas pasekmes to, kas gali būti.“

Danija skirs apie 170 mln. eurų karinei paramai UkrainaiDanijos vyriausybė karinei paramai Ukrainai planuoja skirti 1,3 mlrd. Danijos kronų (apie 170 mln. eurų).Tai penktadienį pranešė šalies Gynybos ministerija, kuria remiasi portalas „eurointegration“.Pagalbos paketą, be kita ko, sudarys oro gynybos raketos, amunicija, išminavimo mašinos ir lėšos artilerijos sviediniams įsigyti.„Labai svarbu, kad mes ir ateityje remtume Ukrainą. Tai didelė ir svarbi auka, kurią skyrėme, atsižvelgdami į Ukrainos pageidavimus ir poreikius, ir kuri turi paremti Ukrainos kovą su Rusijos kariuomene", - sakė laikinai einantis Danijos gynybos ministro pareigas Troelsas Lundas Poulsenas.Anot jo, šis pagalbos paketas siunčia svarbų signalą, kad Danija stovės šalia Ukrainos tiek, kiek reikės.„Deja, atrodo, kad karas užsitęs, o savo parama mes ir mūsų sąjungininkai siunčiame stiprų signalą, kad palaikome ukrainiečius ilgalaikėje perspektyvoje“, – apibendrino žinybos vadovas.Anksčiau Vokietija pranešė apie dar vieną Ukrainai perduotą karinės pagalbos siuntą, kurioje - ir oro stebėjimo radaras TRML-4D.Portalas primena, kad Europos Vadovų Taryba nusprendė 3,5 mlrd. eurų padidinti Europos taikos fondo, iš kurio šalims mokamos kompensacijos už Ukrainai perduotus ginklus, viršutinę ribą.

Rusai išvežė iš Chersono srities dar 185 ukrainiečių vaikusLaikinai okupuotose Chersono srities teritorijose įsibrovėliai rusai ir toliau grobia ukrainiečių vaikus, išveždami juos į Rusiją „poilsiauti“. Šiomis dienomis taip buvo išvežti dar 185 vaikai.Tai penktadienį „Telegram“ kanale pranešė Chersono srities tarybos vadovo pirmasis pavaduotojas Jurijus Sobolevskis, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Tęsiasi „sveikatingumo stovyklų" Adygėjoje ar kur kitur istorija. Šiomis dienomis dar 185 vaikai iš Chersono srities buvo išsiųsti „poilsiauti“. Toks poilsis – tai pagrobimas. Rusai vėl patvirtina faktą, kad jie yra vaikų grobėjų tauta“, – pabrėžė pareigūnas.Pasak jo, okupacinė „valdžia“ aktyviai plauna smegenis ir varo propagandą laikinai okupuotose teritorijose. Daug dėmesio skiriama tokiai gyventojų kategorijai kaip vaikai ir paaugliai. Pavyzdžiui, Heničeske rusai surengė vaikų kūrybos konkursą propagandiniu pavadinimu „Mes kartu!“ Piešinių analizė rodo, jog pirmenybė teikiama tiems kūrinėliams, kuriuose vaizduojama Rusijos simbolika ir siunčiama žinia, kad „Chersono sritis – tai Rusija“, – pažymėjo J. Sobolevskis.Kovo 17 d. Tarptautinis Baudžiamasis Teismas išdavė Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir vaikų teisių kontrolierės Marijos Lvovos-Belovos arešto orderius. Jie įtariami karo nusikaltimais – neteisėtu vaikų deportavimu iš okupuotos Ukrainos teritorijos.2023 metų birželio mėnesio pradžios duomenimis, vien tik oficialiai patvirtinta, kad okupantai pagrobė ir išvežė į Rusiją ar Baltarusiją 19 484 ukrainiečių vaikus, iš kurių 4 390 yra našlaičiai. Iki šiol pavyko susigrąžinti tik 371 vaiką.

Podoliakas: Ukraina neatiduos agresoriui dalies savo teritorijos, kad sustabdytų karąUkraina neatiduos agresoriui dalies savo teritorijos, kad sustabdytų karą, nes tokie „primityvūs susitarimai“ sukelia eskalaciją.Tai pareiškė Ukrainos prezidento biuro vadovo patarėjas Michailas Podoliakas, praneša „Interfax-Ukraina“.„Ukraina neatiduos dalies savo teritorijos, kad sustabdytų karą, nes primityvūs susitarimai "teritorija mainais į taiką" neišvengiamai tampa konflikto eskalacijos ir tolesnių karo etapų priežastimi. Bet kokia nuolaida agresoriui išprovokuoja dar agresyvesnius jo veiksmus, didina grobiko apetitą ir norą demonstratyviai paminti tarptautinę teisę“, – penktadienį socialiniame tinkle „Twitter“ parašė M. Podoliakas, reaguodamas į buvusio JAV prezidento Donaldo Trumpo pareiškimus.Jis taip pat pažymėjo, kad "nė viena subrendusi ir suvereni šalis (ypač globalaus lygio ir globalaus subjektyvumo) niekada nesutiks sudaryti tokius susitarimus, jei nori išsaugoti savigarbą ir laisvę. Ir niekada nesiūlys savižudybės kitoms šalims partnerėms. Juk tai aksioma.Išvakarėse D. Trumpas interviu „Reuters“ pareiškė, kad, norint užbaigti karą, Ukrainai galbūt teks atiduoti Rusijai dalį savo teritorijos. Pasak jo, tai būtų „derybų objektas“, jei jis būtų prezidentas, tačiau ukrainiečiai, kurie energingai gynė savo žemę, „nusipelnė didelio kredito“.„Manau, kad jie turės teisę pasilikti didžiąją dalį to, ką atsikovojo, ir manau, kad Rusija taip pat su tuo sutiks. Jums reikia tinkamo tarpininko ar derybininko, o mes jo šiuo metu neturime", - sakė D. Trumpas.

Pareigūnas: Bachmuto kryptimi veikia galinga priešo grupuotė – 50 tūkstančių kareivių, daugiau kaip 300 tankųPriešas turi galingą grupuotę Bachmuto ruože – iki 50 tūkst. žmonių, „Wagner“ samdinių tarp jų nėra.Tai penktadienį per nacionalinį televizijos maratoną pareiškė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Rytų kariuomenės grupuotės atstovas Serhijus Čerevatas, praneša „Ukrinform“ korespondentas.„Šiandien Bachmuto ruože „vagneriečių“ nėra. Ten yra gana galinga priešo grupuotė – iki 50 tūkst. kareivių, daugiau kaip 300 tankų, per 330 artilerijos sistemų ir 140 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų“, – sakė pareigūnas.Anot jo, šia kryptimi kariauja rusų desantininkai, pėstininkų daliniai, teritorinės gynybos kariuomenė, kovinis armijos rezervas, taip pat nedidelių privačių karinių kompanijų daliniai.S. Čerevatas pažymėjo, kad konfliktas tarp įvairių priešo pajėgų segmentų yra labai naudingas Ukrainai. „Niekas nenori dalytis nesėkmėmis, tik pergalėmis... Ginčai tarp jų dalinių prasidėjo juos Ukrainoje ištikusių nesėkmių fone“, – pabrėžė pareigūnas.Kaip jau buvo pranešta, Ukrainos gynybos pajėgos perėmė strateginę iniciatyvą ir stumiasi į priekį Donecko srities Bachmuto miesto apylinkėse.

Zalužnas: kiekvienas metras atsikovojamas kraujuUkrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Valerijus Zalužnas piktinasi pareiškimais tų asmenų, kurie turi perdėtų lūkesčių dėl Ukrainos kariuomenės kontrpuolimo ir prašo greitų rezultatų, praneša UNIAN.Interviu laikraščiui „The Washington Post“ V. Zalužnas pabrėžė, kad, nepaisydami visų problemų, jo kariai kasdien stumiasi į priekį.„Mane erzina, kai girdžiu, kad ilgai lauktas Ukrainos kontrpuolimas šalies rytuose ir pietuose vyksta lėčiau nei tikėtasi. Mano kariuomenė kasdien juda į priekį, net jei tai tik 500 metrų. Tai ne šou. Tai ne šou, kurį stebi visas pasaulis, per kurį lažinamasi ar panašiai. Kiekviena diena, kiekvienas metras apmokamas krauju“, – sakė generolas.Vyriausiasis vadas pridūrė, kad Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms skubiai reikia vakarietiškų naikintuvų F-16. Be tokios ginkluotės neįmanoma atlikti iškeltų užduočių, bet Ukrainos gynėjai vis tiek didvyriškai žengia į priekį, vaduodami savo žemę nuo okupantų.„Taip, galbūt ne taip greitai, kaip norėtų šou žiūrovai, stebėtojai, bet tai jų problema“, – apibendrino V. Zalužnas.UNIAN rašo, jog anksčiau europarlamentaras iš Lenkijos užsiminė, kad Ukraina iki spalio turi pasiekti laimėjimų mūšio lauke, nes kitaip Vakarų partneriai vers ją pradėti taikos derybas.Pasak žiniasklaidos, kai kurie pareigūnai Vakaruose skubina Kyjivą rengti puolamąsias operacijas.

Ukraina praneša apie „dalinius laimėjimus“ per puolimą pietuoseKontrpuolimą vykdančios Ukrainos pajėgos skelbia apie tolesnius „dalinius laimėjimus“ pietinėje Zaporižios srityje.Daliniai šiuo metu įsitvirtina naujai išsikovotose pozicijose į pietus nuo Orichivo, penktadienį feisbuke pranešė Generalinis štabas. Ir kitose šio regiono atkarpose rusų daliniai buvo atstumti. Rytinėje Donecko srityje Ukrainos karių prasiveržimai, nepaisant nuožmių mūšių prie sugriauto Bachmuto miesto, ir toliau yra sėkmingi. Konkrečių duomenų apie išlaisvintas vietoves Ukrainos pajėgos nepateikė. Informacijos nepriklausomai patikrinti nėra galimybės.Ukrainos Generalinio štabo duomenimis, rusų daliniai toliau vykdė atakas prie Marjinkos ir Avdijivkos Donecko srityje. Be to, rusų kariuomenė mėgino pagerinti savo pozicijas prie Rosdolivkos ir Bilohorivkos pasienyje su Luhansko sritimi. Palei fronto liniją esą toliau vyksta apšaudymai iš artilerijos bei rusų karinės aviacijos atakos.Ukraina, padedama Vakarų, daugiau kaip 16 mėnesių priešinasi Rusijos invazijai. Prieš daugiau kaip tris savaites Ukraina pradėjo ilgai lauktą kontrpuolimą,

N. Humeniuk: Juodojoje jūroje dreifuoja daug sprogmenųJuodojoje jūroje vis dar yra daugybė vietų, kuriose plūduriuoja šiukšlės, nuolaužos ir sprogmenys, išplauti iš priešo pozicijų, kai rusai susprogdino Kachovkos hidroelektrinę, per nacionalinį telemaratoną sakė Ukrainos Pietų operatyvinės vadovybės Jungtinio spaudos centro vadovė Natalija Humeniuk, pranešė „Ukrinform“.„Vis dar yra daug šiukšlių, nuolaužų ir kitų daiktų sankaupų, dreifuojančių į jūrą, o kartais gali būti atnešamų į pakrantę. Tarp jų gali būti labai pavojingų daiktų, įskaitant tyčia užminuotus objektus. Todėl pavojus išlieka labai didelis“, – sakė N. Humeniuk.Ji pabrėžė, kad kelias dienas buvo audringi orai, todėl tikėtina, kad dabar į krantą gali būti išplauta bet kas. Atstovė pabrėžė, kad pakrantė išlieka gynybinė pavojinga, o ne poilsio zona.

Ukrainos žvalgyba: okupantai pamažu palieka Zaporižios AE, likusiems duotas nurodymasKaip informavo Ukrainos karinė žvalgyba, Rusijos karo vadai ir pajėgoms nepriklausantys vadovai pamažu palieka Zaporižios AE.Vieni pirmųjų iš atominės elektrinės išvyko trys rusų veiksmams Zaporižios AE vadovavę „Rosatom“ darbuotojai, teigia Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdyba.Evakuotis buvo rekomenduota ir darbuotojams ukrainiečiams, pasirašiusiems sutartį su „Rosatom“. Vykdydami gautus nurodymus jie turėtų išvykti iki liepos 5 d. Jiems rekomenduota vykti okupuoto Krymo kryptimi.Žvalgybos pranešime nurodoma, kad ir Zaporižios AE teritorijoje ir pačiame Enerhodare patrulių palaipsniui mažėja.„Elektrinėje pasilikusiam personalui duotas nurodymas bet kokių avarijų atveju kaltinti Ukrainą“, – teigiama karinės žvalgybos pranešime.Birželio viduryje Vyriausiosios žvalgybos valdybos viršininkas Kyryla Budanovas informavo, kad rusų kariai papildomai užminavo užimtą Zaporižios AE, be to, sprogmenų padėjo ir į aušinimo telkinį.TATENA į tai reaguodama pranešė, kad tada, kai birželio viduryje netoli aušinimo tvenkinio lankėsi organizacijos vadovas Rafaelis Grossi, minų aptikti nepavyko. Vis dėlto stebėtojai kalba apie minas, padėtas už elektrinės išorinių ribų ir tam tikrose vietose elektrinės teritorijoje.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad Rusija svarsto teroro akto scenarijų, įgyvendinamą paskleidžiant radiaciją iš Zaporižios AE.

V. Zelenskio padėjėjas: per viršūnių susitikimą Vilniuje Ukraina nori pakvietimo į NATO ir lyderių „drąsos“Per kitą mėnesį Vilniuje vyksiantį NATO viršūnių susitikimą Ukraina nori gauti kvietimą pradėti stojimo į NATO procesą ir jei lyderiai neparodys „drąsos“, prezidentas Volodymyras Zelenskis viršūnių susitikime nedalyvaus, ketvirtadienį sakė prezidento padėjėjas, pranešė „Reuters“.Vyriausiasis Ukrainos prezidento diplomatinis patarėjas Ihoris Žovkva sakė „Reuters“, kad Kyjivas nori, jog per liepos 11–12 dienomis Vilniuje vyksiantį NATO viršūnių susitikimą būtų pateiktas atsakymas į praėjusių metų rugsėjo 30 dieną Ukrainos pateiktą narystės NATO paraišką.„Šis prašymas dabar yra ant NATO sąjungininkių lyderių stalo. Vilniaus viršūnių susitikimas būtų labai gera pradžia pateikti atsakymą į šį prašymą. Kalbėdami apie atsakymą turime galvoje kvietimą narystei, tai tik pirmasis etapas“, – sakė I. Žovkva.Kyjivo sąjungininkės nesutaria, kaip greitai Ukraina turėtų įstoti į NATO, o kai kurios Vakarų vyriausybės nelinkusios žengti jokių žingsnių, kurie galėtų priartinti Aljansą prie karo su Rusija.V. Zelenskio padėjėjas davė interviu griežtai saugomame prezidento biure Ukrainos sostinėje ir sakė, kad Kyjivas pripažįsta negalįs prisijungti prie 31 narę turinčio Aljanso, kol Rusija kariauja su Ukraina. „Mes prašome pradėti procedūrą“, – pabrėžė I. Žovkva.Ukraina dirba didžiulį darbą užkulisiuose, kad šiuo klausimu pasiektų proveržį. Šalis įsitikinusi, jog kova su įsiveržusia Rusija įrodo, kad ji verta būti priimta į NATO, ir taip pat įrodo, kad ji jau yra svarbi transatlantinio saugumo dalis.Vienas šalutinių klausimų rengiantis aukščiausiojo lygio susitikimui – ar V. Zelenskis jame dalyvaus.Ukrainos lyderis pareiškė nematantis prasmės vykti į viršūnių susitikimą, jei Kyjivui nebus pasiųstas „signalas“. Jo biuro vadovas šią savaitę sakė, kad V. Zelenskis nuspręs, vykti ar ne, viršūnių susitikimo išvakarėse.Jei V. Zelenskis nedalyvautų viršūnių susitikime, tai nustelbtų bet kokį Vakarų vienybės demonstravimą. Vakarai skiria didžiulę karinę ir finansinę pagalbą, kad padėtų Ukrainai atremti 2022 m. vasario mėnesį Rusijos pradėtą plataus masto įsiveržimą. Kita vertus, jei V. Zelenskis neatvyktų, Kyjivo vadovybė prarastų vertingą galimybę tiesiogiai kalbėtis su tvirčiausių Ukrainos rėmėjų lyderiais.Galutiniai svarbių viršūnių susitikimų rezultatai paprastai yra ilgai trunkančių derybų, dažnai baigiamų tik prieš pat oficialią aukščiausiojo lygio susitikimo pradžią, rezultatas.„Jei per Vilniaus viršūnių susitikimą nebus rezultato, jis (V. Zelenskis) neturi pagrindo ir laiko į jį vykti“, – sakė I. Žovkva.Paklaustas, kas lemtų V. Zelenskio sprendimą atvykti, I. Žovkva pacitavo Ukrainos vadovo kalbą parlamente, kai jis kalbėjo apie tai, kokia svarbi šiandienos pasaulyje yra drąsa.„Prezidentas nevyks (...) į viršūnių susitikimą, jei lyderiai bus nelinkę arba neparodys drąsos, kai Ukraina su visa drąsa, valia ir stiprybe bei aukšta morale kovoja su Rusijos agresija“, – sakė jis.I. Žovkva atkreipė dėmesį į Suomijos ir Švedijos atvejus, šios šalys pernai pateikė prašymus tapti NATO narėmis, Suomija jau priimta. „Pernai Suomijai ir Švedijai pateikus paraiškas narystei, sąjungininkės tuoj pat pernai birželį atsakė (...) pakvietusios jas tapti NATO narėmis“, – sakė jis.Paklaustas, kiek dabar Ukraina priartėjo prie to, kad gautų kvietimą, I. Žovkva atsakė: „Esame arčiau nei buvome prieš pusmetį. Ir dar liko šiek tiek laiko; iš tikrųjų daug laiko“.

Chersono srityje per rusų pajėgų surengtus apšaudymus nukentėjo du žmonėsUkrainos Chersono srityje penktadienio rytą per rusų pajėgų surengtas atakas nukentėjo du žmonės. Rusijos daliniai atakavo gyvenamąją teritoriją Chersone, pranešė gubernatorius Oleksandras Prokudinas. Buvo sunkiai sužeista 72 metų moteris. Be to, rusams iš artilerijos apšaudžius Mychailivkos kaimą nukentėjo 70-metis vyras.Ukrainos duomenimis, naktį į penktadienį taip pat apšaudyti kariniai objektai ir infrastruktūros įrenginiai Zaporižios srityje. Iš Azovo jūros rytinės pakrantės rusų pajėgos esą paleido 13 iraniečių gamybos dronų kamikadzių ir keturias valdomas raketas iš S-300 oro gynybos sistemų. 10 dronų pavyko numušti. Apie valdomas raketas duomenų karinės oro pajėgos nepateikė. Žmonių aukų nebuvo.

Ukraina gaus dar vieną finansinę injekciją iš TVF kreditavimo programosUkraina gaus dar vieną finansinę injekciją iš Tarptautinio valiutos fondo (TVF). Vykdomoji valdyba baigė pirminę 15,6 mlrd. dolerių (14,4 mlrd. eurų) paramos programos peržiūrą ir nusprendė išmokėti Ukrainai 890 mln. dolerių, penktadienį pranešė TVF. Pinigai bus naudojami biudžeto reikmėms.Ukrainos kreditavimo programa – vadinamoji išplėstinė fondo priemonė (EEF) – buvo patvirtinta kovą. Tai dalis paramos šaliai paketo, kurio apimtis iš viso siekia 115 mlrd. dolerių.TVF konstatavo, kad Ukrainos institucijos, „esant sudėtingoms sąlygoms, padarė didelę pažangą, įgyvendindamos savo įsipareigojimus“.Išmokėjus minėtas lėšas, Ukraina pagal kovo 31 d. pradėtą programą jau bus gavusi apie 3,6 mlrd. dolerių.

Į Kyjivą atvykusi G. Thunberg kalbėjo apie „ekocidą“Švedijos klimato aktyvistė Greta Thunberg kartu su tarptautine darbo grupe atvyko į Ukrainą, kad įvertintų Rusijos karo padarytą žalą aplinkai. „Mums reikia jūsų profesionalios pagalbos“, – sakė ketvirtadienį Kyjive grupę priėmęs Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pirmiausiai atkreipė dėmesį į didžiulę žalą, kurią padarė Kachovkos užtvankos sugriovimas ir dėl to kilęs potvynis birželio pradžioje.„Nemanau, kad pasaulio reakcija į šį ekocidą buvo pakankama, – sakė G. Thunberg. – Nemanau, kad kokios nors reakcijos užtektų. Nes tiesiog nėra žodžių šiam brutalumui nusakyti“. V. Zelenskis, be to, papasakojo apie geriamojo vandens tiekimo problemas Chersone ir besiribojančioje Mykolajivo srityje. Taip pat padaryta žala žemės ūkio sektoriui bei biologinei įvairovei regione.Į Kyjivą atvykusiai aplinkos darbo grupei dar priklausė buvusi Švedijos premjerė Margot Wallström, buvusi Airijos prezidentė Mary Robinsin bei Europos Parlamento vicepirmininkė suomė Heidi Hautala. Grupės tikslas yra prisidėti prie to, kad Rusija atlygintų žalą, padarytą per daugiau kaip 16 mėnesių trunkančią invaziją.

V. Zelenskis nori dar šiais metais pradėti ES stojimo derybasPraėjus daugiau kaip 16 mėnesių nuo Rusijos invazijos pradžios, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pakartojo reikalavimą dėl greitos konkrečios ES stojimo perspektyvos jo šaliai. „Ukraina turi įtakos Europos stiprybei. Tai faktas, – sakė jis ketvirtadienio vakarą savo tradiciniame vaizdo kreipimesi. – Ir šiais metais atėjo laikas pasiremti šiuo ir kitais faktais, kad būtų sustiprinta vienybė Europoje – pradedant derybas dėl Ukrainos narystės ES“. V. Zelenskis anksčiau ketvirtadienį vaizdo ryšiu kalbėjo ES viršūnių susitikimo Briuselyje dalyviams.ES praėjusiais metais Rusijos užpultai šaliai oficialiai suteikė šalies kandidatės statusą. Iki šiol Kyjivas įgyvendino dvi iš septynių sąlygų, reikalingų stojimo deryboms pradėti. Tarp sąlygų, pavyzdžiui, yra aktyvesnė kova su korupcija – ypač aukštu lygiu.Europos Komisija spalį spręs, ar rekomenduoti ES šalių lyderiams pradėti stojimo derybas su Ukraina. Tačiau tai dar nėra narystės garantija.

Rusija patrigubino atakų prieš Ukrainos pasienio teritorijas skaičiųRusija trigubai padidino atakų prieš Ukrainos pasienio teritorijas skaičių. Tai pranešė Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas spaudai Andrius Demčenka, kurį cituoja „Ukrinform“.„Rusija intensyvina Ukrainos teritorijos apšaudymą, o labiausiai nukenčia Charkivo sritis. Prieš tai jie daugiausiai atakų rengė Sumų regione. Pastaruoju metu atakų skaičius išaugo tris kartus. Nuo birželio pradžios iš viso užregistruota 1700 Rusijos atakų“, – sakė A. Demčenka.Birželio 29-osios naktį rusų įsibrovėliai raketomis S-300 smogė Charkivo srities Chuhuivui. Apgadinti gyvenamieji namai ir automobiliai.

Zelenskis: Ukraina neleis Rusijai pažeisti kaimyninių šalių saugumo iš Baltarusijos teritorijosUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina neleis Rusijos Federacijai pažeisti kaimyninių šalių saugumo iš Baltarusijos teritorijos. Europos Vadovų Tarybos susitikime V. Zelenskis padėkojo Lietuvai ir Lenkijai bei kitoms valstybėms už pagalbą. Jis pabrėžė, kad Ukrainai partnerių saugumas yra ir jos saugumas.„Ukrainos pozicija yra visiškai aiški – bet koks bandymas šantažuoti Europą, bet koks bandymas ką nors padaryti prieš Europą turėtų būti smerkiamas ir vienodai vertinamas visos Europos“, – sakė V. Zelenskis.

Austrija priešinasi saugumo garantijų suteikimui Ukrainai Austrija priešinsis saugumo garantijų Ukrainai suteikimui ES lygiu ir atsisakys sutikti su tokiais įsipareigojimais.Apie tai birželio 29 dieną ES viršūnių susitikimo dieną paskelbė Austrijos kancleris Karlas Nehammeris, rašo DW. Anot jo, panašios pozicijos tariamai laikosi ir Airija, Kipras bei Malta.„Mums, kaip neutralioms valstybėms, aišku, kad jos (saugumo garantijos – red.) negali egzistuoti tokia forma“, – sakė A. Nehammeris.

Zelenskis: nepasmerkus Kachovkos HE susprogdinimo, rusai bus dar įžūlesni Zaporižios AE atžvilgiuEuropos Vadovų Taryba turi pasmerkti teroro aktą Kachovkos hidroelektrinėje, kitaip teroristai rusai gali pasidaryti dar įžūlesni Zaporižios atominės elektrinės atžvilgiu.Tai ketvirtadienį pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, vaizdo ryšiu kreipdamasis į EVT posėdžio dalyvius, praneša portalas „rbc.ua“.„Labai svarbu, kad Europos Parlamentas visada principingai vertina tai, kas vyksta, ir nedelsdamas pasmerkė Rusijos teroro aktą Kachovkos hidroelektrinėje“, – pabrėžė V. Zelenskis. Anot prezidento, svarbu, kad ir EVT pasmerktų šį siaubingą Rusijos terorą ir ekocidą, o už tai atsakingi asmenys būtų patraukti atsakomybėn.„Jei nebus galingos Europos lyderių ir šalių reakcijos į Rusijos nusikaltimą Kachovkos hidroelektrinėje, tai gali padidinti teroristų rusų įžūlumą Zaporižios AE atžvilgiu“, – pareiškė prezidentas.Pasak V. Zelenskio, Rusija naudoja Ukrainos AE branduoliniam šantažui ir tuo pat metu su ES šalimis svarsto naujų atominių jėgainių statybos klausimus.„Kaip galima teroristui patikėti atominių reaktorių statybą? Atleiskite, bet tai retorinis klausimas", – baigdamas pridūrė prezidentas.Birželio 6-osios naktį Rusijos kariuomenė susprogdino Kachovkos hidroelektrinės užtvanką ir užtvindė dalį Chersono ir Mykolajivo sričių, sukeldama didžiulę ekologinę katastrofą.Prieš kelias dienas Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos vadovas generolas majoras Kyrylas Budanovas pareiškė, kad Rusijos kareiviai Zaporižios atominėje elektrinėje prie keturių iš šešių jėgainės reaktorių pastatė karinę techniką su sprogmenimis.

Zelenskis: Ukraina neleis pakirsti lenkų ir lietuvių tautų saugumoUkraina neleis Rusijai ar jos teroristinėms grupuotėms net bandyti pakirsti lietuvių ir lenkų tautų saugumą iš Baltarusijos teritorijos. Tai ketvirtadienį pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, vaizdo ryšiu kreipdamasis į Europos Vadovų Tarybos dalyvius, praneša „Interfax-Ukraina“.„Ukrainai mūsų partnerių saugumas yra ir mūsų saugumas. Vakar prezidentas Gitanas Nausėda ir prezidentas Andrzejus Duda lankėsi Ukrainoje, ir mes pasikeitėme nuomonėmis apie situaciją Baltarusijoje ir jos keliamus iššūkius. Ukrainos pozicija visiškai aiški – bet kokiam mėginimui šantažuoti Europą, bet kokiam mėginimui ko nors griebtis prieš Europą turi būti užkirstas kelias. Jei kas nors kur nors grasina vienai ar kitai Europos tautai, tai visiškai natūralu stoti ginti šių žmonių ir pašalinti grėsmę“, – sakė jis.Anot V. Zelenskio , mūšiai fronte šiuo metu yra „labai intensyvūs“, tačiau „mes vaduojame savo žemę ir žmones iš okupantų, ir tai yra svarbiausia“.„Kuo sėkmingiau dabar kausis mūsų kariai, tuo ilgiau Rusija nekels grėsmės Ukrainai ir visai mūsų Europai. Istorija aiškiai rodo, kad nesėkmingos agresijos visada susilpnina diktatūras“, – pabrėžė jis.Pasak V. Zelenskio, „tai mes dabar ir matome Rusijoje – matome jų silpnumą, kurio mums taip reikia. Kuo Rusija silpnesnė, tuo labiau jos vyresnybė bijo maištų ir sukilimų. Rusijos silpnumas padarys ją nepavojingą kitiems, o jos pralaimėjimas išspręs šio karo problemą“.

Generalinis štabas: rusai bando pulti keliomis kryptimisRusijos okupantai ir toliau nesėkmingai bando užpulti ir atakuoti keliomis kryptimis vienu metu.Pasak Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo, priešas ir toliau sutelkia savo pagrindines pastangas į Lymano, Bachmuto ir Maryinkos kryptis. Per dieną šiuose fronto sektoriuose įvyko 22 kariniai susirėmimai.

Pence'as atskrido į Ukrainą su neskelbtu vizituBuvęs JAV viceprezidentas Mike'as Pence'as atskrido į Ukrainą su neskelbtu vizitu ir tapo pirmuoju Respublikonų partijos kandidatu į Amerikos prezidento postą, susitikusiu su Volodymyru Zelenskiu per 2024 metų rinkimų kampaniją.Tai ketvirtadienį pranešė televizijos kanalas „NBC News“, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Manau, kad Amerika yra laisvojo pasaulio lyderė. Atvykau čia kaip privatus pilietis, kad savo akimis pamatyčiau Ukrainos karių didvyriškumą, pamatyčiau šeimas, kurių namai buvo sugriauti per neatsakingą ir neišprovokuotą Rusijos invaziją. Tai tik stiprina mano pasiryžimą atlikti savo pareigą ir toliau reikalauti tvirtos Amerikos paramos mūsų draugams ir sąjungininkams ukrainiečiams“, – pareiškė M. Pence'as.Kaip pažymi televizijos kanalas, kelionė surengta lemiamu karo momentu, iškart po „Wagner“ samdinių maišto ir Rusijos raketų smūgio Kramatorsko centrui. M. Pence'o vizitas suteikia politikui unikalią padėtį tarp Respublikonų partijos, kurioje kažkada dominavo vanagai, priešinęsi didėjančiai Rusijos įtakai, lyderių.Buvęs JAV viceprezidentas Ukrainoje norėjo aplankyti Moščuną, Bučą ir Irpinę – tris miestus, kurie buvo okupuoti ir nusiaubti Rusijos kariuomenės, taip pat susitikti su prezidentu V. Zelenskiu.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Jungtinėse Valstijose tęsiasi 2024 metų prezidento rinkimų kampanija. M. Pence'as yra vienas iš JAV Respublikonų partijos kandidatų.

Dauguma ukrainiečių turi artimųjų ar draugų, kurie žuvo arba buvo sužeisti kareBeveik 80 proc. ukrainiečių turi artimųjų ar draugų, kurie žuvo arba buvo sužeisti per Rusijos invaziją.Tai rodo Kyjivo tarptautinio sociologijos instituto (KTSI) surengtos apklausos rezultatai, praneša „Ukrinform“.„Absoliuti ukrainiečių dauguma – 78 proc. – turi artimų giminaičių ar draugų, kurie buvo sužeisti arba žuvo per Rusijos invaziją. Tarp tų, kurie turi tokių artimų giminaičius ar draugų, vidutinis nurodytas skaičius (mediana) buvo 7. Tai yra vidutiniškai tokie respondentai turi 7 artimus giminaičius ar draugus, kurie buvo sužeisti arba žuvo“, – rašoma pranešime.64 proc. ukrainiečių turi bent vieną artimą giminaitį ar draugą, kuris buvo sužeistas (vidutiniškai jie turi 5 sužeistus artimus žmones), o 63 proc. turi bent vieną artimą giminaitį ar draugą, kuris žuvo (vidutiniškai 3 žuvę artimi žmonės).Sociologų duomenimis, šis rodiklis panašus visuose Ukrainos regionuose – nuo ​​70 proc. rytuose iki 80 proc. vakaruose.Komentuodamas apklausos rezultatus, KTSI direktoriaus pavaduotojas Antonas Hrušeckis pažymėjo, kad Rusijos karas prieš Ukrainą suformavo tragišką kolektyvinę patirtį absoliučiai ukrainiečių daugumai. Visuose Ukrainos kampeliuose dauguma gyventojų turi giminių ar draugų, kurie buvo sužeisti arba žuvo per Rusijos invaziją.Anot sociologo, „stiprus emocinis šios patirties koloritas yra tas veiksnys, kuris, viena vertus, labai suartina įvairius ukrainiečius ir leidžia geriau suprasti vieniems kitus. Kita vertus, tai prisideda prie ukrainiečių susitelkimo bendram darbui, kad būtų išvytas priešas ir pasiektas teisingumas – nubausti patirtų skriaudų kaltininkai“.Apklausa buvo surengta gegužės 26–birželio 5 dienomis. Joje dalyvavo 2013 respondentų, vyresnių kaip 18 metų amžiaus.

Borrellis: silpnas Putinas reiškia daugiau rizikos ESEuropos diplomatijos vadovas Josepas Borrellis mano, kad Jevgenijaus Prigožino maištas susilpnino Kremliaus galią, o ES turi pasirengti didesnėms rizikoms dėl didesnio Rusijos nestabilumo.„Akivaizdu, kad Putinas iš šios krizės išeina silpnesnis. Tačiau silpnas Putinas taip pat yra didelis pavojus. Todėl turime labai gerai suprasti pasekmes... Putinas prarado jėgos naudojimo monopolį, ir nėra jokių abejonių, kad nestabili Rusija yra didelė rizika“, – prieš ES lyderių viršūnių susitikimą Briuselyje sakė J. Borrellis.Kaip rašo „Europos pravda“, J. Borrellis teigė, kad V. Putinas netrukus pradės kovoti su sistemos žmonėmis, kurių lojalumu jis abejoja.Svarbiausia, pasak Europos diplomatijos vadovo, yra toliau remti Ukrainą, todėl jis prašys lyderių toliau finansuoti Europos taikos fondą, iš kurio, be kita ko, finansuojama karinė pagalba Ukrainai.„Mes kalbame apie saugumo įsipareigojimus. Tai reiškia, kad karinė parama Ukrainai turi būti ilgalaikė... per karą ir po karo“, – sakė J. Borrellis.„Todėl Europos taikos priemonė Ukrainai gali tapti Ukrainos gynybos fondu – mokymai turėtų būti tęsiami, kariuomenės modernizavimas turėtų tęstis“, – sakė jis.

Austrijos kancleris: neutralios ES valstybės negali remti Ukrainos saugumo garantijųAustrijos kancleris Karlas Nehammeris pareiškė, kad saugumo garantijų suteikimas Ukrainai neatitinka neutralių valstybių, kokia yra Austrija, politikos principų, praneša „Interfax-Ukraina“.„Mums kaip neutralioms valstybėms aišku, kad mes negalime suteikti tokių saugumo garantijų. Austrija, Airija, Malta ir Kipras aiškiai leido suprasti, kad jie prieštarauja", – sakė K. Nehammeris ketvirtadienį žurnalistams Briuselyje prieš prasidedant ES viršūnių susitikimui, kurio darbotvarkėje – padėties Ukrainoje svarstymas.Anot jo, ES turėtų atsižvelgti į neutralios pozicijos besilaikančių Bendrijos šalių, kurios prieštarauja tiesioginių saugumo garantijų suteikimui Ukrainai, nuomonę.„Reikia atsižvelgti į neutralių valstybių vaidmenį. Mes būtinai tai aptarsime ir rasime formuluotes, kurios bus priimtinos ir mums", – pareiškė kancleris.

Peskovas pareiškė nežinąs, kur yra PrigožinasRusijos prezidento Vladimiro Putino spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas ketvirtadienį pareiškė nežinąs, kur yra privačios karinės kompanijos „Wagner“ įkūrėjas Jevgenijus Prigožinas, praneša „Interfax“.Žurnalistų paklaustas, kur yra J. Prigožinas – Baltarusijoje ar kur kitur, D. Peskovas atsakė: „Neturiu tokios informacijos“.Birželio 27 d. apsišaukėlis Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka pareiškė, kad „Wagner“ grupuotės lyderis J. Prigožinas yra Baltarusijoje.Praėjusią savaitę J. Prigožinas apkaltino Rusijos reguliariąją kariuomenę smogus „Wagner“ samdinių užnugario stovykloms. Jis pasinaudojo šiuo incidentu kaip dingstimi surinkti savo samdinius ir traukti į Maskvą.Tačiau žygis į Maskvą nutrūko po J. Prigožino pokalbio su Baltarusijos diktatoriumi A. Lukašenka. Antradienį apsišaukėlis prezidentas pranešė, kad „Wagner“ įkūrėjas atvyko į Baltarusiją.Pasak žiniasklaidos, prasidėjus maištui, V. Putinas pabėgo iš Maskvos į Sankt Peterburgą.

Scholzas: Vakarai nesiekia pakeisti režimo RusijojeVakarai nesiekia nuversti Rusijos vyriausybės, tačiau žada remti Ukrainą ginant jos suverenitetą. Tai ketvirtadienį Briuselyje prieš Europos Sąjungos (ES) lyderių susitikimą sakė Vokietijos kancleris Olafas Scholzas, pranešė „Ukrinform“.O. Scholzo teigimu, praėjusį savaitgalį aptarus situaciją Rusijoje su JAV prezidentu Joe Bidenu ir Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu, Didžiosios Britanijos ministru pirmininku Rishi Sunaku ir Lenkijos vadovybe, „aišku viena: mes nesusiję su tuo, kas įvyko Rusijoje. Tai paties (Vladimiro) Putino sukurta problema, mes galime tik stebėti. Mūsų tikslas nėra režimo pasikeitimas Rusijoje. Mūsų siekiamybė – paremti Ukrainos nepriklausomybę“.O. Scholzas pabrėžė, kad įvykiai Rusijoje yra tik jos vidaus reikalai, jie parodė, kad Kremliaus remiama grupuotė „Wagner“ tapo grėsme pačios Rusijos stabilumui.Per ES viršūni susitikimą bus aptariami ąvykiai, susiję su nesėkmingu mėginimu įvykdyti perversmą, nestabili padėtis Baltarusijoje, grėsmės gretimoms valstybėms. Pasak O. Scholzo, svarbiausia tema - tolesnė visapusė parama Ukrainai.Kancleris pabrėžė, kad ES reikia strategijos toliau bendrai remti Ukrainos gynybą. Tokios paramos gali reikėti ilgalaikėje perspektyvoje, todėl partnerės „pasirengusios teikti ilgalaikę“ finansinę, humanitarinę ir karinę pagalbą, pridūrė kancleris.O. Scholzas priminė, kad Vokietija yra antra pagal dydį šalis po JAV pagal Ukrainai teikiamą karinę pagalbą. Vokietija suteikė labai veiksmingas artilerijos ir oro gynybos sistemas, sakė jis.ES viršūnių susitikimas vyks birželio 29–30 dienomis.

Rusai apšaudė Chersono gyvenamuosius kvartalus, yra sužeistųjųRusijos kariuomenė apšaudė Chersoną, du sužeisti vyrai nugabenti į ligoninę.Tai „Telegram“ kanale pranešė Chersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Preliminariais duomenimis, per apšaudymą nukentėjo du civiliai. 34 ir 51 metų vyrai buvo paguldyti į ligoninę dėl galūnių ir veido nudegimų“, – rašoma pranešime.O. Prokudinas pažymėjo, kad priešas smogė gyvenamiesiems namams, medicinos įstaigai, tarnybiniam automobiliui, taip pat miesto mokyklai, kurioje buvo įrengtas „nenugalimo punktas“.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, ketvirtadienio rytą Chersono srities Bilozerkos bendruomenėje per rusų apšaudymą žuvo moteris, o dar du žmonės buvo sužeisti.

Suomijos premjeras apie „Wagner“ maištą: Putinas nusilpoSuomijos ministras pirmininkas Petteris Orpas mano, jog pastarieji įvykiai, susiję su „Wagner“ samdinių maištu, rodo, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nusilpo.Kaip praneša „Ukrinform“ korespondentas, naujasis Suomijos Vyriausybės vadovas tai žurnalistams pareiškė ketvirtadienį prieš prasidedant Europos Vadovų Tarybos posėdžiui Briuselyje.„Manau, kad ponas Putinas nusilpo“, – pakomentavo „Wagner“ samdinių maištą P. Orpas.Pasak jo, praėjusios savaitės įvykiai Rusijos Federacijoje buvo „staigmena“.„Mes labai atidžiai stebime, kas vyksta Rusijoje, Maskvoje, kas vyksta Baltarusijoje, su „Wagner“, su Lukašenka. Taip pat turime atidžiai stebėti tai, kas vyksta pasienyje su Ukraina“, – pažymėjo P. Orpas.Praėjusią savaitę privačios karinės kompanijos „Wagner“ savininkas Jevgenijus Prigožinas apkaltino Rusijos reguliariąją kariuomenę smogus samdinių užnugario stovykloms. Jis pasinaudojo šiuo incidentu kaip dingstimi surinkti savo samdinius ir traukti į Maskvą.Tačiau žygis į Maskvą nutrūko po J. Prigožino pokalbio su Baltarusijos diktatoriumi Aliaksandru Lukašenka. Antradienį apsišaukėlis prezidentas pranešė, kad „Wagner“ įkūrėjas atvyko į Baltarusiją.Pasak žiniasklaidos, prasidėjus maištui, V. Putinas pabėgo iš Maskvos į Sankt Peterburgą.

Apklausa: 94 proc. ukrainiečių didžiuojasi savo pilietybeDauguma – 94 proc. – ukrainiečių didžiuojasi savo pilietybe. Tai rodo Razumkovo centro sociologijos tarnybos surengtos apklausos rezultatai, praneša „Interfax-Ukraina“.Į klausimą, kiek jūs didžiuojatės, kad esate Ukrainos pilietis, 70,7 proc. apklaustųjų atsakė, kad labai didžiuojasi, 23,3 proc. – veikiau didžiuojasi nei nesididžiuoja, 3,7 proc. – nelabai didžiuojasi, 0,5 proc. - apskritai nesididžiuoja, o 1,9 proc. negalėjo atsakyti.2015 metų gruodį Ukrainos pilietybe didžiavosi tik 68,4 proc. ukrainiečių.Apklausos duomenimis, 97,6 proc. respondentų didžiuojasi arba teigiamai vertina Ukrainos vėliavą, 97,8 proc. didžiuojasi arba teigiamai vertina Ukrainos herbą, 92,3 proc. didžiuojasi arba teigiamai vertina Ukrainos himną, 93 proc. didžiuojasi arba teigiamai vertina Ukrainos griviną, 97,9 proc. didžiuojasi arba teigiamai vertina ukrainiečių kalbą.Be to, į klausimą, ar norėtų emigruoti iš Ukrainos ir nuolat gyventi užsienyje, 10,8 proc. apklaustųjų atsakė, kad norėtų, 74,9 proc. - ne, o 14,3 proc. negalėjo atsakyti.Tarp pagrindinių emigracijos priežasčių respondentai įvardijo karą, sunkią ekonominę situaciją ir norą susijungti su artimaisiais.Be kita ko, į klausimą, ar norėtumėte, kad jūsų vaikai gyventų Ukrainoje, 75,7 proc. respondentų atsakė teigiamai, 9,8 proc. – neigiamai, o 14,5 proc. negalėjo atsakyti.Apklausa buvo surengta 2023 metų gegužės 23-31 dienomis. Joje dalyvavo 2020 respondentų, vyresnių kaip 18 metų amžiaus. Apklausa aprėpė visas Ukrainos kontroliuojamas šalies teritorijas, išskyrus tas, kuriose vyksta aktyvūs karo veiksmai.

Vatikano pasiuntinys Maskvoje susitiko su TBT ieškoma Rusijos vaikų teisių kontroliereMaskvos vaiko teisių apsaugos kontrolierė Marija Lvova-Belova, kurios arešto dėl neteisėto ukrainiečių vaikų perkėlimo į Rusiją siekia Tarptautinis Baudžiamasis Teismas (TBT), ketvirtadienį pranešė susitikusi su Vatikano pasiuntiniu.„Susitikau su kardinolu Matteo Zuppi, – sakoma M. Lvovos-Belovos pranešime. – Aptarėme humanitarinius klausimus, susijusius su karinėmis operacijomis ir vaikų teisių apsauga. Esu tikra, kad krikščioniška meilė ir gailestingumas padės dialogui ir tarpusavio supratimui“.Kovo mėnesį TBT išdavė Rusijos prezidento Vladimiro Putino arešto orderį. „Įtariama, kad Rusijos prezidentas yra atsakingas už karo nusikaltimą, neteisėtą gyventojų (vaikų) deportaciją ir neteisėtą gyventojų (vaikų) perkėlimą iš okupuotų Ukrainos teritorijų į Rusijos Federacijos teritoriją“, – teigė teismas.Dėl panašių kaltinimų TBT išdavė ir Rusijos vaikų teisių apsaugos kontrolierės M. Lvovos-Belovos arešto orderį.JAV ir kelių kitų Europos šalių vyriausybių teigimu, V.Putino administracija įgyvendino schemą, pagal kurią tūkstančiai Ukrainos vaikų buvo prievarta deportuoti į Rusiją, dažnai į dešimčių stovyklų tinklą, kur nepilnamečiai buvo politiškai perauklėjami.

Britų žvalgyba: vagnerininkų numuštas „Il-22M“ yra didelis nuostolis rusamsRusijos kariuomenės prarastas Il-22M vadovybės ir štabo lėktuvas, kurį „Wagner“ pajėgos numušė (kartu su keliais sraigtasparniais) per maištą birželio 24 dieną, greičiausiai „turės neigiamos įtakos Rusijos oro ir sausumos operacijoms“, sakoma Britų karinės žvalgybos ataskaitoje.„Il-22M“, apie kurį išsamiai rašė Rusijos tarnyba, yra santykinai nedidelio, ne daugiau kaip 12 orlaivių parko dalis, kuri aktyviai naudojama tiek operatyviniam oro operacijų valdymui, tiek ryšių tarp skirtingų vienetų palaikymui ant žemės.„Šie specialios paskirties orlaiviai suvaidino pagrindinį vaidmenį organizuojant Rusijos karius karo prieš Ukrainą metu, – teigia ataskaitos autoriai. – Kaip vertingas turtas, jie buvo saugūs Rusijos oro erdvėje, toli už Ukrainos oro gynybos sistemų ribų.“„Trumpuoju laikotarpiu psichologinis šokas dėl tokio didelio skaičiaus įgulų praradimo beveik neabejotinai pakenks Rusijos aviacijos ir kosmoso pajėgų moralei, - įsitikinę britų žvalgybos pareigūnai. – Ilgainiui gali būti, kad Rusijos vadovybė turės sumažinti operacijų intensyvumą, kad likusiam laivynui nekiltų nereikalinga rizika.“„Tikėtina, kad tai pakenks Rusijos gebėjimui vadovauti ir koordinuoti savo pajėgas, ypač intensyvių operacijų laikotarpiu“, – daro išvadą ataskaitos autoriai.

D. Kuleba: atėjo laikas NATO aiškiai pasisakyti dėl Ukrainos narystėsKetvirtadienį Kyjivas pareiškė, kad prieš kitą mėnesį vyksiantį svarbų NATO viršūnių susitikimą Vilniuje atėjo laikas Aljansui paaiškinti savo poziciją dėl karo draskomos Ukrainos narystės.„Ukraina ir toliau aktyviai dirba su visomis NATO sąjungininkėmis, kad įtikintų jas, jog atėjo laikas aiškiai pasisakyti dėl Ukrainos narystės Aljanse“, – tviteryje parašė užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba po pokalbio telefonu su NATO generaliniu sekretoriumi Jensu Stoltenbergu.

Ukraina praneša apie lėtą pažangą kovose aplink BachmutąKetvirtadienį Kyjivas teigė, kad jo pajėgos lėtai veržiasi aplink Bachmutą, prie šio Rytų Ukrainos miesto vyksta nuožmios kovos su Rusijos pajėgomis.„Mes pasiekėme pažangą netoli Bachmuto ir ją tęsiame. Judame“, - socialinėje žiniasklaidoje sakė Ukrainos sausumos pajėgų vadas Oleksandras Syrskis.Gegužę Rusijos pajėgos, padedamos samdinių grupuotės „Wagner“ kovotojų, paskelbė apie Bachmuto užėmimą po daugelį mėnesių trukusių alinančių karo veiksmų dėl dabar sunaikinto miesto, kuriame kadaise gyveno apie 80 tūkst. žmonių.Nuo to laiko Ukrainos pajėgos skelbia apie kai kuriuos laimėjimus miesto pakraščiuose, anksčiau šį mėnesį pradėjusios ilgai lauktą atsakomąjį puolimą.Gynybos viceministrė Hanna Maliar ketvirtadienį atskirai pareiškė, kad Ukrainos pajėgos įgijo „operatyvinį pranašumą“ aplink Bachmutą ir puola. „Šioje nuožmioje kovoje mūsų kariuomenė metras po metro atima iš priešų užimtą žemę“, – sakoma jos pranešime ir priduriama: „Jos daro pažangą“.„Priešai mėgina išlaikyti savo pozicijas, vykdo kontratakas, tačiau patyrę nuostolių palaipsniui traukiasi“, – sakė H. Maliar.Pastaruoju metu Rusijos gynybos ministerija nepripažino praradusi kokias nors pozicijas aplink Bachmutą ir savo naujausiame kariniame pranešime tvirtina atremianti Ukrainos atakas rytinėje Donecko srityje. Prezidento Vladimiro Putino duotas įsakymas visiškai užimti šią pramoninę teritoriją nėra įvykdytas, nors tai buvo vienas svarbiausių Maskvos karinių tikslų pernai vasarį Rusijai pradėjus invaziją, o vėliau paskelbus, kad Doneckas ir dar trys Ukrainos regionai prijungiami prie Rusijos.Praėjusią savaitę Maskva pareiškė, kad Ukrainos pajėgos pasinaudojo trumpu „Wagner“ pajėgų sukilimu Rusijoje ir surengė puolimą aplink Bachmutą.

Rusija grasina Ukrainos kaimynei „smurtu ir chaosu“Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova grasinančiais žodžiais kreipėsi į Moldovą. Jei Moldova ketina tapti kaimyninės Ukrainos kariuomenės „logistikos centru“, ji kviečiasi pas save smurtą ir chaosą, sakė M. Zacharova trečiadienį savo kassavaitinėje spaudos konferencijoje.Prieš kelias savaites Kremliui artima žiniasklaida paskelbė, kad proeuropietiška Moldovos prezidentė Maja Sandu pasiūlė, kad Ukrainos pajėgos gali naudoti Moldovos valstybės teritoriją kariniams tikslams. Tačiau Kišiniovas šiuos teiginius atmetė kaip melagienas.M. Zacharova neseniai kritikavo ir planuojamą Rusijos diplomatų skaičiaus mažinimą Moldovoje.Moldova, kaip ir Ukraina, yra ES kandidatė. Tačiau šioje nedidelėje ir skurdžioje šalyje ir Rusija tradiciškai turi didelę įtaką – ypač separatistiniame Padniestrės regione, kur nuo dešimtojo dešimtmečio dislokuoti rusų kariai. Po Rusijos invazijos į Ukrainą tarptautiniai stebėtojai ne kartą įspėjo, kad Maskva neramumais regione gali pasinaudoti kaip dingstimi padėčiai eskaluoti. M. Sandu pastaruoju metu vis skundėsi dėl Rusijos slaptųjų tarnybų kišimosi ir mėginimų įvykdyti perversmą jos šalyje.

V. Zalužnas: Ukraina perėmė strateginę iniciatyvąUkrainos ginkluotosioms pajėgoms, pasak vyriausiojo kariuomenės vado generolo Valerijaus Zalužno, pavyko „perimti strateginę iniciatyvą“ kovoje su rusų pajėgomis, praneša agentūra „Reuters“.„Ukrainos gynybinės pajėgos tęsia savo puolamąsias akcijas, ir mes pasiekėme pažangos. Priešas smarkiai priešinasi ir patiria didelių nuostolių“, – rašė V. Zalužnas „Telegram“ kanale.V. Zalužnas teigia kalbėjęs su JAV jungtinio štabų viršininkų komiteto pirmininku Marku Milley‘iu apie kontrpuolimui reikalingus ginklus bei išminavimo įrangą. Oficialūs Ukrainos pareigūnai kaip kliūtį žengti į priekį yra įvardiję dideles užminuotas teritorijas.

Kyjivas: iki šiol ES šalyse apmokyta 24 000 Ukrainos kariųEuropos Sąjungos (ES) šalyse, Kyjivo duomenimis, vakarietiškus kovinius mokymus jau yra baigę tūkstančiai ukrainiečių karių. „Iš viso ES jau apmokyta 24 000 ukrainiečių kareivių“, – trečiadienį Gynybos ministerijos pranešime cituojamas generolas leitenantas Serhijus Najevas.Po Rusijos invazijos prieš daugiau kaip 16 mėnesių virtinė ES šalių pradėjo Ukrainos karių apmokymus. Dar tūkstančiai kovinėms operacijomis buvo rengiami JAV, Kanadoje, Didžiojoje Britanijoje ir Norvegijoje. Apmokant Ukrainos kareivius naudotis vakarietiškomis ginklų sistemomis ir taikyti pažangią taktiką, tikimasi padėti jiems išstumti rusų okupantus iš savo valstybės teritorijos.

Zelenskis: kas padeda Rusijos teroristams naikinti gyvybes, nusipelno maksimalios bausmėsRusijos atakos prieš Kramatorską koordinatorius, kurį sulaikė Ukrainos saugumo tarnyba, yra tiriamas dėl išdavystės. Tai pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis, pažymėdamas, kad kiekvienas, kuris padeda okupantams sunaikinti gyvybę Ukrainoje, nusipelno maksimalios bausmės.„Šiandien (birželio 28 d. – red.) SBU darbuotojai kartu su specialiaisiais policijos pareigūnais sulaikė asmenį, koordinavus šį teroristų išpuolį. Tiesiog Kramatorsko kavinėje, populiarioje picerijoje. Kas padeda Rusijos teroristams naikinti gyvybes, nusipelno maksimalios bausmės... Derintojas atitinka straipsnį apie išdavystę. Galima bausmė – įskaitant įkalinimą iki gyvos galvos. Teroristinės valstybės bendradarbiai turėtų būti laikomi žmonių ir žmonijos išdavikais“, – vakariniame vaizdo pranešime sakė Zelenskis.Jis pabrėžė, kad kiekvienas pasaulyje, kuris nesupranta, kad negalima būti teroristinės valstybės bendrininku, turi už tai atsakyti prieš visą tarptautinę bendruomenę.Prezidentas taip pat pažymėjo, kad rusų paleistos rusiškos raketos Kramatorske pražudė 11 žmonių, tarp jų – trys vaikai. Daugiau nei 60 žmonių buvo sužeisti. Darbas teroro išpuolio vietoje tęsiamas. Po griuvėsiais vis dar gali būti žmonių.Kartu šalies vadovas patikino, kad darbas stiprinant tarptautines sankcijas Rusijai ir jos bendrininkams bus tęsiamas.„Jie turėtų jausti, kad jų teroro kaina jiems tik didės. Ir mes tęsime savo pasaulinį darbą, kad tarptautiniai instrumentai vienaip ar kitaip veiktų, kad būtų nubausti visi Rusijos teroristai ir pati valstybė agresorė“, – sakė V. Zelenskis.

Pranešama apie generolo Surovikino areštąRusijos valdžią remiantys „Telegram“ kanalai praneša, jog sulaikytas vienas įtakingiausių kariuomenės elito atstovų, generolas Sergejus SurovikinasDaugiau skaitykite čia.

Zelenska po išpuolio Kramatorske: neįmanoma žiūrėti be ašarųUkrainos pirmoji ponia Olena Zelenska pasidalijo dar viena emocinga žinute po mirtino išpuolio Kramatorske, per kurį žuvo mažiausiai 11 žmonių.Ji sakė, kad Rusijos suduotam smūgiui „nėra jokių pasiteisinimų“.Gelbėtojai vis dar kasinėja griuvėsius. Tarp sužeistųjų yra aštuonių mėnesių kūdikis.Ji rašė: „Neįmanoma žiūrėti į jį suteptu krauju be ašarų. Užuojauta visoms aukoms“.https://twitter.com/ZelenskaUA/status/1674107834722549767?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1674107834722549767%7Ctwgr%5E905d3c223003d6be7842235b7a9f2724b68f841b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Frussia-ukraine-latest-putin-wagner-prigozhin-belarus-war-live-updates-12541713

Vladimiras Putinas lankėsi DagestaneTai vienas iš pirmųjų jo apsilankymų po pasikėsinimo sukilti Rusijoje.

Per dvi dienas okupuotoje Chersono srities dalyje rasta daugiau kaip 60 per potvynį žuvusių žmoniųUžgrobtose Chersono srities teritorijose okupantai rusai pasitelkė komunalinių tarnybų darbuotojus ardyti griuvėsių ir rinkti per potvynį žuvusių žmonių kūnų.Tai trečiadienį pranešė „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generaliniu štabu.„Dėl virusinių ligų protrūkio okupantai buvo priversti imtis priemonių sanitarinei ir epidemiologinei situacijai stabilizuoti daugelyje laikinai okupuotos Chersono srities teritorijos gyvenviečių, kurios nukentėjo, susprogdinus Kachovkos hidroelektrinę“, – rašoma pranešime.Be to, įsibrovėliai pasitelkė komunalinių tarnybų darbuotojus, kad šie išardytų griuvėsius ir surinktų žuvusiuosius per potvynį. Atliekant paieškos ir atstatymo darbus, vien tik birželio 24-25 dienomis buvo rasta daugiau nei 60 kūnų.Siekdama nuslėpti tikrąjį aukų skaičių, Rusijos kariuomenės vadovybė priėmė sprendimą žuvusiuosius laidoti masinėse kapavietėse, nepaėmus DNR mėginių ir niekaip nepažymėjus laidojimo vietos.Birželio 6-osios naktį Rusijos kariuomenė susprogdino Kachovkos hidroelektrinės užtvanką ir užtvindė dalį Chersono ir Mykolajivo sričių, sukeldama didžiulę ekologinę katastrofą.

Rusijoje mažiausiai 1148 ukrainiečių vaikai perduoti laikinai globotiRusijos valdžia pernai šalies piliečiams perdavė globoti mažiausiai 1148 Ukrainoje pagrobtus vaikus. Šis skaičius yra trigubai didesnis nei viešai skelbiama Rusijoje.Tai trečiadienį pranešė „Ukrinform“, remdamasi leidiniu „Važlivi istorii“.2022 metų pabaigoje Rusijos vaikų teisių kontrolierė Marija Lvova-Belova pareiškė, kad 380 iš Ukrainos teritorijų išvežtų vaikų apgyvendinti rusų šeimose. Nuo to laiko valdininkė ne kartą minėjo tą patį skaičių.Tačiau 2022 metų Rostovo srities vyriausybės veiklos ataskaitoje rašoma, kad 1148 vaikams, atvykusiems „be teisėtų atstovų iš Donbaso ir Ukrainos teritorijų“, buvo skirta „laikinoji globa“.Iš formuluotės neaišku, kokį statusą turi šie vaikai, kiek jų globoja artimieji, kiek yra našlaičių. Taip pat nežinoma, ar jie visi liko rusų šeimose, nes laikinasis globėjas skiriamas laikotarpiui nuo šešių mėnesių iki aštuonių mėnesių. Jei per tą laiką jis neįformina nuolatinės globos, jo įgaliojimai nutrūksta.Greičiausiai ne visi iš 1148 vaikų liko Rostovo srityje, nes Rusijos švietimo ministerijos pranešime teigiama, kad 2022 metais šiame regione laikinoji globa buvo skirta tik 534 vaikams. Tai perpus mažiau, nei teigė Rostovo srities valdžia. Greičiausiai likę vaikai išvyko į kitus regionus.Leidinys pažymi, kad sunku atsekti kiekvieno vaiko likimą, kai jų daugiau kaip tūkstantis, tačiau, atvirų šaltinių duomenimis, 23-uose Rusijos regionuose nustatyta 290 vaikų iš Ukrainos.Kaip jau buvo pranešta, kovo 17 d. Tarptautinis Baudžiamasis Teismas išdavė Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir vaikų teisių kontrolierės Marijos Lvovos-Belovos arešto orderius. Jie įtariami karo nusikaltimais – neteisėtu vaikų deportavimu iš okupuotos Ukrainos teritorijos.

Kramatorske sužeisti trys žymūs kolumbiečiaiTarp sužeistųjų per vakarykštį išpuolį rytiniame Kramatorsko mieste yra trys kolumbiečiai.Pasak nevyriausybinės organizacijos „Aguanta Ucrania“, tai yra politikas Sergio Jaramillo, rašytojas Hectoras Abad Faciolince ir žurnalistė Catalina Gomez Angel.Juos lydėjusi ukrainiečių rašytoja Viktorija Amelina buvo sunkiai sužalota.Mažiausiai 11 žmonių, įskaitant keturis vaikus, žuvo per raketos smūgį judrioje prekybos zonoje, sunaikinusią populiarų restoraną.

Žiniasklaida: Estijos premjerė užsiminė apie „staigmeną“ dėl Ukrainos narystės NATOEstijos premjerė Kaja Kallas trečiadienį užsiminė apie „staigmeną“ dėl Ukrainos narystės NATO liepos mėnesį Vilniuje įvyksiančiame Aljanso viršūnių susitikime.Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis K. Kallas pareiškimu per bendrą spaudos konferenciją su NATO generaliniu sekretoriumi Jensu Stoltenbergu.„Esu įsitikinusi, kad vienintelė Ukrainos saugumo garantija, kuri tikrai veikia, yra NATO. Tačiau aš nenoriu kaip nors sugadinti Vilniaus viršūnių susitikimo staigmenos", – sakė Estijos Vyriausybės vadovė.Savo ruožtu J. Stoltenbergas išreiškė įsitikinimą, kad lyderiai susitikime „ras bendrą poziciją“ dėl Ukrainos stojimo į NATO.„Dar per anksti prognozuoti viršūnių susitikimo rezultatus. Kaip visada, vyksta konsultacijos dėl svarbių sprendimų, kuriuos turime priimti. Tačiau esu visiškai tikras, kad viršūnių susitikime lyderiai ras bendrą poziciją, kaip atsakyti į Ukrainos lūkesčius dėl narystės“, – pabrėžė generalinis sekretorius.Portalas pažymi, jog Ukraina supranta, kad į NATO ji galės įstoti tik pasibaigus karo veiksmams. Tačiau valstybė nori per Aljanso viršūnių susitikimą Vilniuje, kuris vyks liepos 11-12 dienomis, išgirsti politinį sprendimą, remiantį jos narystę.Ukrainos prezidento biuro vadovas Andrijus Jermakas sakė, kad šalis laukia kvietimo į NATO „su atvira data“.Savo ruožtu užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba pareiškė, kad Ukrainos lūkesčiai, susiję su Aljanso viršūnių susitikimu, iš dalies jau patenkinti. Jis taip pat paragino Vilniaus viršūnių susitikime priimti lemiamus sprendimus dėl Ukrainos narystės NATO.Be to, Ukraina nori NATO saugumo garantijų, kurios negali būti alternatyva narystei. Pasak „rbc.ua“, Aljansas jau svarsto kelis saugumo garantijų Ukrainai variantus.

Patvirtinta, kad per smūgį restoranui Kramatorske žuvo 11 žmonių„Kyiv Post“ duomenimis, per vakarykštį išpuolį Kramatorske žuvusiųjų skaičius išaugo iki 11.Ukrainos naujienų tarnyba citavo Kramatorsko merą Oleksandrą Hončarenką.Raketos smūgis sunaikino populiarų picų restoraną mieste, o aplinkinė parduotuvių zona tuo metu buvo apibūdinama kaip „perpildyta“.

Bidenas: „parijas“ Putinas „akivaizdžiai pralaimi“ karą UkrainojeJAV prezidentas Joe Bidenas trečiadienį pareiškė, kad „parijas“ Vladimiras Putinas „pralaimi“ karą Ukrainoje, bet dar anksti spręsti, ar „Wagner“ samdinių grupuotės maištas susilpnino Rusijos prezidento pozicijas.Baltuosiuose rūmuose žurnalistų paklaustas, ar V. Putinas dabar yra silpnesnis, J. Bidenas atsakė: „Sunku pasakyti, bet jis akivaizdžiai pralaimi karą“ Ukrainoje ir „pralaimi karą namuose“.V. Putinas dabar yra „parijas visame pasaulyje“, pridūrė J. Bidenas.Baltieji rūmai vis dar atsargiai vertina praėjusios savaitės įvykius Rusijoje, kai „Wagner“ grupuotės – vienos pajėgiausių Rusijos kariuomenės dalių Ukrainoje – nariai sukilo ir pagrasino, kad puls Maskvą. Vėliau jie atsisakė savo ketinimų.J. Bidenas vadovauja Vakarų pastangoms remti Ukrainos pasipriešinimą Rusijos invazijai, kuri prasidėjo praėjusių metų vasario mėnesį.

Šveicarija neleido parduoti Ukrainai beveik 100 tankų „Leopard 1“ Šveicarijos Vyriausybė atmetė koncerno „Ruag AG“ prašymą leisti parduoti 96 tankus „Leopard 1 A5“, kurie po modernizavimo Vokietijoje turėjo būti perduoti Ukrainai.Tai trečiadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Šveicarijos Federalinės Tarybos spaudos tarnyba.„Federalinė Taryba priėjo išvadą, kad 96 tankų pardavimas yra negalimas dėl galiojančių teisės aktų nuostatų. Be kita ko, toks pardavimas prieštarautų Karinės paskirties priemonių įstatymui ir reikštų Šveicarijos neutralumo politikos pasikeitimą“, – informavo Vyriausybės atstovai.Šie tankai dabar yra Italijoje, jie neeksploatuojami. Juos planuota gabenti į Vokietiją modernizuoti, o paskui kaip karinę pagalbą perduoti Ukrainai.Šveicarijos koncernas „Ruag AG“, nepaisydamas šalies neutralumo, pateikė Vyriausybei oficialų prašymą dėl 96 tankų „Leopard 1“ perdavimo Ukrainai.Kaip pažymėjo jo atstovai, Vokietijos koncernas „Rheinmetall“ yra suinteresuotas juos pirkti. Po inspekcijos ir remonto tankai būtų perduoti Ukrainai.Atsakydamas į neoficialų „Ruag AG“ prašymą, kovo mėnesį Valstybės ekonomikos reikalų sekretoriatas pareiškė, jog koncernas negaus leidimo tokiam susitarimui, nes Šveicarija laikosi neutralumo, dėl kurio ji neremia nė vienos iš karo veiksmuose dalyvaujančios šalies. Šiuo pagrindu Bernas atsisako ir reeksportuoti tankų amuniciją, kurią ji prieš kelerius metus metų pardavė Vokietijai.

Zelenskis: „Wagner“ samdiniai vis dar yra UkrainojeKai kurie „Wagner“ kovotojai vis dar yra Ukrainoje, tačiau teritorinė padėtis šalies šiaurėje tebėra „valdoma“, sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.Jis tokius komentarus išsakė praėjus dienai po to, kai samdinių grupuotės lyderis Jevgenijus Prigožinas išskrido iš Rusijos į tremtį Baltarusijoje po šeštadienį nutraukto maišto.V. Zelenskis nepatikslino, kur Ukrainoje yra „Wagner“ kovotojai, tačiau sakė, kad jo ginkluotosios pajėgos yra įsitikinusios, kad padėtis šalies šiaurėje nepasikeitė.

Estijos premjerė paragino sąjungininkus stiprinti gynybąEuropos šalys turi didinti savo gynybinius pajėgumus tiek prieš Rusiją, tiek prieš Baltarusiją.Tai per bendrą spaudos konferenciją su Europos Parlamento pirmininke Roberta Metsola pareiškė Estijos premjerė Kaja Kallas, praneša portalas „rbc.ua“.„Mes laikome Baltarusiją koagresore, nes ji visą laiką dirbo kartu su Rusija. Mes žinome, kad Rusija ir Baltarusija yra nenuspėjamos ir pavojingos. Ir tai nepasikeitė", - sakė K. Kallas, paklausta, ar „Wagner“ samdiniai Baltarusijoje kelia pavojų Estijoje.Premjerė pažymėjo, kad šiandien labai svarbu plėtoti gynybos pramonę ir didinti gynybinius pajėgumus, todėl Europos šalys turi imtis atitinkamų žygių.Estijos Vyriausybės vadovė pridūrė, kad jos šalis pasirengusi padėti atstatyti Ukrainą, o Rusijos lyderiai turi atsakyti už savo veiksmus.„Ukraina yra Rusijos karo auka. Pagal tarptautinę teisę Rusija privalo atlyginti nuostolius. Reikalingas sprendimas, kuris leistų panaudoti įšaldytą Rusijos piliečių ir kompanijų turtą nuostoliams kompensuoti. Mano vyriausybė taip pat rengia atitinkamą įstatymo projektą, bet mums reikia europinio sprendimo“, – pabrėžė ji.Europos Parlamento pirmininkė savo ruožtu atkreipė dėmesį į būtinybę užkamšyti tarptautines spragas ir sustiprinti sankcijas Rusijai. Ji teigiamai įvertino 11-ąjį sankcijų paketą ir papildomus 50 mlrd. eurų Ukrainai remti.R. Metsola taip pat pridūrė, kad mėginimas sukelti maištą Rusijoje kelia „Rusijos Federacijos trapumo“ klausimą.„Todėl Europos Sąjungai svarbiausia – nekeisti kurso. Mes negalime blaškytis dėl Kremliaus politikos ir turime tęsti ir stiprinti savo paramą Ukrainai šiame kontekste“, – pridūrė EP pirmininkė.Praėjusią savaitę privačios karinės kompanijos „Wagner“ savininkas Jevgenijus Prigožinas apkaltino Rusijos reguliariąją kariuomenę smogus samdinių užnugario stovykloms. Jis pasinaudojo šiuo incidentu kaip dingstimi surinkti savo samdinius ir traukti į Maskvą.Tačiau žygis į Maskvą nutrūko po J. Prigožino pokalbio su Baltarusijos diktatoriumi Aliaksandru Lukašenka. Antradienį apsišaukėlis prezidentas pranešė, kad „Wagner“ įkūrėjas atvyko į Baltarusiją.

Zelenskis: Ukraina niekada nesutiks su įšaldytu konfliktuUkraina niekada nesutiks su jokiu įšaldyto konflikto variantu.Prezidentas Volodymyras Zelenskis tai pareiškė trečiadienį, sakydamas kalbą Aukščiausiojoje Radoje Konstitucijos dienos proga, praneša „Ukrinform“ korespondentas.„Bet koks įšaldytas konfliktas – tai karas. Karas, kuris neišvengiamai įsiliepsnos. Klausimas tik toks – kada. Kada ir kiek gyvybių jis pareikalaus. Todėl taika turi būti sąžininga. Tokią taiką numato Ukrainos Taikos formulė. Ir todėl jos nauda universali. Ukraina niekada nesutiks su jokiu įšaldyto konflikto variantu. Jokiu“, – pabrėžė V. Zelenskis.Anot jo, Ukraina padės Taikos formule visoms kitoms pasaulio tautoms, kurios siekia tikros ir teisingos taikos.„Rusija visus savo kaimynus laiko vergais ir priešais. Akivaizdu, kad pasaulis yra ir bus mūsų pusėje. Akivaizdu, kad Ukraina stiprina ir stiprins visus aljansus, kuriuose dalyvauja. Mes jau istoriškai sustiprinome Europos Sąjungą. Ir suteikėme Europos bendrijai tokią jėgą, kokios Europos Sąjungoje niekada nebuvo“, – pridūrė prezidentas.„Ukrinform“ primena, kad 2022 metų lapkritį Ukrainos prezidentas V. Zelenskis G20 viršūnių susitikimo dalyviams pristatė Ukrainos 10 punktų Taikos formulę.

Kremlius „sveikina“ Vatikano pastangas siekti taikos UkrainojeTrečiadienį Kremlius pranešė, kad popiežiaus Pranciškaus pasiuntinys Maskvoje susitiks su prezidento Vladimiro Putino patarėju, ir „pasveikino“ Vatikano pastangas siekti taikos Ukrainoje.Kardinolas Matteo Maria Zuppi antradienį pradėjo vizitą Rusijoje per pirmąją tokią kelionę nuo 2022 m. vasarį V. Putino pradėtos invazijos į Ukrainą.Aukšto rango katalikų dvasininkai retai lankosi Maskvoje, ten nėra lankęsis nė vienas popiežius. M. Zuppi kelionė vyksta po kelių savaičių, kai jis Kyjive susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.„Labai vertiname Vatikano pastangas ir iniciatyvas ieškant taikaus Ukrainos krizės sprendimo, mes tai sveikiname“, – sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas. Pasak jo, M. Zuppi turi surengti derybas su V. Putino patarėju užsienio politikos klausimais Jurijumi Ušakovu.Vatikano teigimu, M. Zuppi vizito tikslas yra „paskatinti žmoniškumo gestus, kurie gali padėti rasti sprendimą iš dabartinės tragiškos padėties ir būdus pasiekti teisingą taiką“.M. Zuppi susitikimas su V. Zelenskiu birželio pradžioje baigėsi be pažangos, bet Kyjivas sakė, kad dvasininkas gali padėti grąžinti namo Ukrainos karo belaisvius ir vaikus, per puolimą išvežtus į Rusiją.67 metų italas kardinolas kilęs iš Šv. Egidijaus katalikų bendruomenės, ji specializuojasi diplomatijos ir taikos pastangose.Vykstant karui Ukrainoje, popiežius Pranciškus sulaukia ir Kyjivo, ir Maskvos kritikos.Rusijos Romos katalikų prelatas Nikolajus Dubininas šią savaitę valstybinei žiniasklaidai sakė, kad M. Zuppi „tikėjosi“ susitikti su stačiatikių patriarchu Kirilu, tačiau Rusijos stačiatikių bažnyčia to nepatvirtino. Kirilas karštai palaiko V. Putino karą Ukrainoje, vadina jį šventu.Ketvirtadienio vakarą M. Zuppi turi dalyvauti mišiose svarbiausioje Maskvos katalikų katedroje. Praėjus beveik tūkstančiui metų po bažnyčių skilimo, Vatikano ir Maskvos dvasiniai santykiai tebėra labai šalti.

Zelenskis: mūsų partneriai turėtų nebesidairyti į KremliųUkrainos įstojimas į NATO bus galingas signalas pasauliui, kad Aljansas yra pajėgus apginti, mano Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.„Ukrainos įstojimas į NATO bus galingas signalas pasauliui, kad tai yra Aljansas, kuris gina ir gins, kuris turi nugalėtojų patirties ir moralinį nugalėtojų pranašumą, nugalėtojų visiškai teisingoje gynyboje“, - pareiškė trečiadienį V. Zelenskis per Aukščiausiosios Rados plenarinį posėdį, praneša „Interfax-Ukraina“.Pasak jo, NATO garantuos saugumą Ukrainai, o Ukrainos gynybos ir saugumo pajėgos užtikrins NATO narių saugumą ir gynybą.„Kad tai taptų realybe, reikia, kad visi mūsų partneriai iš Aljanso, priimdami svarbius sprendimus, nustotų dairytis į Kremlių“, – pabrėžė Ukrainos valstybės vadovas.Anot jo, net vidinės jėgos Rusijoje jau „nustojo dairytis į silpną Kremliaus šeimininką“.„Dėl savo beprotybės jis pats įvarė save į akliną bunkerį. Todėl absurdiška dairytis į tokį nepajėgų tokios nepajėgios valstybės lyderį", – pareiškė V. Zelenskis.

Zelenskis: Ukraina nori gaminti oro gynybos sistemas, tankus ir pabūklusUkraina nori lokalizuoti vakarietiškų ginklų gamybą, taip pat plėtoti bepiločių orlaivių gamybą, kad ši pramonės šaka taptų stipriausia Europoje.Tai trečiadienį pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, sakydamas kalbą Aukščiausiojoje Radoje Konstitucijos dienos proga, praneša „Ukrinform“ korespondentas.„Ukraina išmoko gaminti jūrinius dronus. Mes sėkmingai juos naudojame. Apskritai įvairių tipų dronų gamyba yra ta Ukrainos pramonės šaka, kuri turėtų tapti – ir taps – galingiausia Europoje“, – sakė valstybės vadovas.Jis pažymėjo, jog visi, kurie nori pirmauti šioje modernioje pramonės šakoje, turėtų žinoti, kad Ukrainoje tai „naudingiausias, aiškus ir konkretus valstybės politikos orientyras“.Prezidentas pridūrė, jog Ukraina nori gaminti oro gynybos sistemas, tankus, pabūklus ir šarvuotąją techniką, kad „mūsų kariai visada turėtų ginklų“.Birželio 28-ąją Ukrainoje švenčiama Konstitucijos diena.

JAV analitikai: Baltarusiją valdantis A. Lukašenka gali turėti naudos iš Rusijos bėdųPasak JAV karinių ekspertų, Baltarusiją valdančiam Aliaksandrui Lukašenkai gali būti naudingi Rusijos samdinių grupuotės „Wagner“ kovotojai jo šalyje, nes jie greičiausiai suteiks jam daugiau erdvės manevruoti Kremliui siekiant dominuoti Baltarusijoje.„Wagner“ pajėgoms esant Baltarusijoje A. Lukašenka galėtų geriau atremti Rusijos prezidento Vladimiro Putino pastangas įtraukti Baltarusiją į sąjunginę valstybę su Rusija, kurioje Baltarusija būtų menkesnė partnerė ir priklausoma nuo Rusijos, sakoma Vašingtone įsikūrusio Karo studijų instituto (KSI) pranešime.A. Lukašenka, artimas V. Putino sąjungininkas, teigia tarpininkavęs V. Putinui ir „Wagner“ vadovui Jevgenijui Prigožinui per šeštadienį įvykusį trumpą „Wagner“ dalinių sukilimą ir įtikinęs pastarąjį pasiduoti. Jis tikina susitaręs su J. Prigožinu, kad nutraukęs maištą jis ir jo samdiniai galės atvykti į Baltarusiją.Pasak KSI, jei tai tiesa, A. Lukašenka parodė esąs politiškai išprusęs žaidėjas, galintis daryti įtaką aukščiausiuose Rusijos politikos sluoksniuose.A. Lukašenka įsikišo tikriausiai iš dalies norėdamas parodyti V. Putinui ir kitiems aukšto rango Kremliaus pareigūnams, kad jis gali sėkmingai ir nepriklausomai veikti Rusijos politikoje, mano KSI analitikai. Jo pagyrūniškumas savo gebėjimu „manipuliuoti valdžios atstovais V. Putinui artimiausiame rate yra V. Putino pažeminimas“, sakoma pranešime.

Lenkijos prezidentas atvyko į Kyjivą su neskelbtu vizituTrečiadienį Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda atvyko į Kyjivą su neskelbtu vizitu. Jis ves derybas su Ukrainos prezidentu su Volodymyru Zelenskiu, kuriose daugiausia dėmesio bus skiriama rusų teroro akto Zaporižios atominėje elektrinėje grėsmei ir pasirengimui NATO viršūnių susitikimui Vilniuje.Tai socialiniame tinkle „Twitter“ pranešė Lenkijos Respublikos vadovo kanceliarija, kuria remiasi „Ukrinform“.„Prezidentas Andrzejus Duda lankosi Kyjive su vizitu. Pokalbiai su prezidentu Volodymyru Zelenskiu susiję su Ukrainos Konstitucijos dienos minėjimu, taip pat konsultacijomis dėl dabartinės padėties fronte, įskaitant Rusijos teroristinio išpuolio Zaporižios atominėje elektrinėje grėsmę. Taip pat bus kalbama apie pasirengimą liepos mėnesį įvyksiančiam NATO viršūnių susitikimui“, – rašoma pranešime.Kaip anksčiau informavo agentūra, su neskelbtu vizitu į Kyjivą atvyko ir Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda.Lenkijos ir Lietuvos prezidentai dalyvaus renginiuose, skirtuose Ukrainos Konstitucijos priėmimo 27-osioms metinėms.

Po smūgio į restoraną Ukrainoje Kremlius pareiškė, kad smūgiuoja tik į „karinius“ taikiniusTrečiadienį, po Rusijos raketų smūgio į restoraną rytiniame Kramatorsko mieste, per jį žuvo mažiausiai dešimt žmonių, Kremlius pareiškė, kad Ukrainoje smogia tik į tuos taikinius, kurie kaip nors „susiję“ su kariuomene.„Smūgiai vykdomi tik prieš objektus, kurie vienaip ar kitaip yra susiję su karine infrastruktūra“, – sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas po antradienio išpuolio, sugriovusio karių, žurnalistų ir pagalbos darbuotojų pamėgtą Kramatorsko restoraną „Ria Pizza“.Kramatorskas yra vienas didžiausių vis dar Ukrainos kontroliuojamų miestų šalies rytuose.„Rusijos Federacija nevykdo smūgių civilinei infrastruktūrai“, – pridūrė D. Peskovas.Kyjivo nacionalinė policija pranešė, kad per smūgį, suduotą vakare, kai restorane buvo daug lankytojų, aukų skaičius išaugo iki dešimties, buvo sužeistas 61 žmogus. Ukrainos pagalbos tarnybos pranešė, kad tarp žuvusiųjų yra trys vaikai, o tarp sužeistųjų - 2022 m. gimęs kūdikis, bei perspėjo, kad kai kurie žmonės vis dar yra po griuvėsiais.Netrukus po smūgio įvykio vietoje buvęs naujienų agentūros AFP žurnalistas išvydo sugriautą restoraną ir gelbėtojus, atskubėjusius valyti nuolaužų ir ieškoti kūnų.Per 16 mėnesių trunkantį karą Ukrainoje Rusija visą laiką neigia smūgiuojanti į civilinę infrastruktūrą.

Toliau daugėja raketų smūgio Kramatorske aukųToliau daugėja Rusijos raketų smūgio Kramatorsko mieste aukų. Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba praneša, kad žuvusių žmonių skaičius išaugo iki 10.BBC cituoja tarnybos atstovę Veroniką Bakhal, kuri Ukrainos televizijai teigė, kad po griuvėsiais dar gali būti trys žmonės. Atstovė pridūrė, kad paieškos ir gelbėjimo operacija tęsiasi.Kaip jau skelbta, antradienio vakarą Kramatorske rusai smogė į restoraną. Tarp žuvusiųjų yra vaikų. Skaičiuojama dar bene šešios dešimtys sužeistų asmenų.

Kyjivas paskyrė naują Ukrainos ginklų bendrovės vadovą, jam pavesta padidinti gamybąTrečiadienį Ukrainos vyriausybė paskyrė naują valstybinės ginklų gamintojos „Ukroboronprom“ vadovą.Antradienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atleido ankstesnį vadovą Jurijų Husijevą, šias pareigas ėjusį nuo 2020 m. gruodžio. Jo įpėdiniu Kyjivas paskyrė 31 metų Hermaną Smetaniną, gynybos pramonėje turintį devynerių metų patirtį ir anksčiau vadovavusį šarvuočių gamyklai Charkive, Rytų Ukrainoje.„Naujajam generaliniam direktoriui tenka trys pagrindinės užduotys: ginklų ir šaudmenų gamybos pajėgumų didinimas, efektyvios antikorupcinės infrastruktūros kūrimas ir reali „Ukroboronprom“ reforma“, – sakė už strategines pramonės šakas atsakingas ministras Oleksandras Kamyšinas.Visos Ukrainos valstybinės gynybos įmonės yra sutelktos „Ukroboronprom“. Kyjivas siekia, kad ginklų kompanija taptų pagrindiniu varikliu, skatinančiu karo draskomos šalies ekonomikos atsinaujinimą.Ukrainos internetinis laikraštis „Ukrainska Pravda“ pranešė, kad V. Zelenskis tikėjosi, jog J. Husijevas padidins trumpojo nuotolio raketų „Sapsan“ gamybą. Šios raketos – eksportuojama jų versija dar vadinama „Hrim-2“ – gali pasiekti taikinius už 500 kilometrų.Iki šiol gindamasis nuo plataus masto Rusijos invazijos, prasidėjusios daugiau nei prieš 16 mėnesių, Kyjivas daugiausia rėmėsi Vakarų raketomis.Tačiau, pasak Rusijos šaltinių, Ukrainos kariuomenė jau kelis kartus raketomis „Hrim-2“ atakavo taikinius Krymo pusiasalyje, Maskvos aneksuotame 2014 m. pažeidžiant tarptautinę teisę.

Reznikovas – apie išlaisvintas teritorijas: tai tik repeticijaUkrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas neigia žiniasklaidoje vis pasirodančius pranešimus apie neva lėtą Ukrainos pajėgų progresą. Jis pareiškė, kad „svarbiausi kontrpuolimo įvykiai“ dar priešakyje, rašo UNIAN.Kaip per interviu „Financial Times“ kalbėjo Ukrainos gynybos ministras, pastarosiomis savaitėmis iš Rusijos okupacijos išlaisvintos Ukrainos teritorijos nebuvo „svarbiausi suplanuotos atakos įvykiai“. Jis tikina, kad pastarosios nedidelės sėkmės kovoje su okupantais iš Rusijos tebuvo žymiai didesnio smūgio „repeticija“.„Kaip viskas bus, jūs viską pamatysite... Visi viską pamatys“, – sakė O. Reznikovas, patvirtinęs, jog pagrindiniai Ukrainos pajėgų rezervai, įskaitant ir didžiąją dalį brigadų, neseniai apmokytų Vakaruose ir aprūpintų šiuolaikiniais tankais ir NATO šarvuota technika, operacijoje dar nedalyvauja.O. Reznikovas taip pat sakė, kad Ukrainos pajėgos pasiekė „apčiuopiamų rezultatų“, apie kuriuos generalinis štabas nepranešė: „Kartais rusai savo vadovybei nepraneša praradę rajoną ar teritoriją. Jie bijo atsiskaityti savo vadovybei.“Ukrainos gynybos ministerijos vadovas perspėja, kad dabartinis kontrpuolimas labai skirsis nuo stulbinančio praeitų metų Rusijos pajėgų pralaimėjimo Kyjive, Charkivo šiaurės rytuose ir Chersono pietuose: „Iš kiekvienos operacijos tikėtis stebuklo nevertėtų.“Taip pat O. Reznikovas pažymėjo, kad, nors ginkluotas „Wagner“ maištas situacijos mūšio lauke ir nepakeitė, jis tapo „spalvota Rusijos pažeidžiamumo iliustracija“: „Tai padės Vakarams geriau suprasti, kad jie į Ukrainą investuoja ne šiaip sau, kad Ukrainos pergalė absoliučiai reali ir jau ne už kalnų“.

Zelenskis dėkoja Lietuvai už sprendimus dėl NASAMS perdavimo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį padėkojo Lietuvos prezidentui Gitanui Nausėdai už sprendimą nupirkti ir perduoti jo šaliai dvi pažangias oro gynybos sistemas NASAMS.V. Zelenskis savo tviterio paskyroje parašė, kad tai yra „svarbus ir savalaikis indėlis saugant Ukrainos padanges ir gelbstint ukrainiečių gyvybes“.Skaičiuojama, kad šių sistemų vertė siekia apie 9,8 mln. eurų. Jos Ukrainą turėtų pasiekti per artimiausius tris mėnesius.G. Nausėda trečiadienį su iš anksto neskelbtu vizitu atvyko į Ukrainos sostinę Kyjivą. Čia numatomas jo susitikimas su V. Zelenskiu.

Raketų smūgio Kramatorske aukų – jau devyniosRusijos raketų smūgio Ukrainos Kramatorsko mieste aukų skaičius padidėjo iki devynių. Tai pranešė Ukrainos vidaus reikalų ministerija, kuria remiasi BBC.Teigiama, kad iš griuvėsių iki šiol išgelbėti septyni žmonės. Paieškos ir gelbėjimo operacijos bei griuvėsių valymo darbai tęsiasi.Kaip jau skelbta, antradienio vakarą Kramatorske rusai smogė į restoraną. Tarp žuvusiųjų yra trys vaikai. Skaičiuojama dar dešimtys sužeistų asmenų.

Nuo karo pradžios Ukrainoje jau žuvo 493 vaikaiNuo Rusijos sukelto plataus masto karo pradžios 2022 metų vasario 24 dieną iki 2023 metų birželio 28 dienos Ukrainoje jau žuvo 493 vaikai, o dar daugiau kaip 1 033 buvo sužeisti. Tai trečiadienio rytą pranešė Ukrainos Generalinė prokuratūra, kuria remiasi naujienų agentūra „Ukrinform“.Šie duomenys nėra galutiniai.Kaip teigiama, šiuo metu daugiausiai nukentėjusių vaikų skaičiuojama Donecko (471), Charkivo (284), Kyjivo (129), Chersono (113), Zaporižios (91), Mykolajivo (89), Dnipropetrovsko (83), Černihivo (71) ir Luhansko (67) srityse.

Britų žvalgyba: Ukraina praėjusią savaitę apgadino svarbų Krymą su Chersonu jungiantį tiltą, taip sulėtindama Rusijos logistikąPraėjusią savaitę Ukraina atakavo ir apgadino Krymą su Chersono sritimi jungiantį tiltą, taip sulėtindama Rusijos logistiką. Kaip praneša „Sky News“, tai savo naujausioje, trečiadienio rytą tviteryje paskelbtoje žvalgybos duomenų suvestinėje pareiškė Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerija.„2023 metų birželio 22 dienos rytą Ukrainos ginkluotosios pajėgos smogė į Čongaro tiltus tarp Krymo pusiasalio ir Rusijos okupuotos Chersono srities“, – teigiama suvestinėje.„Laikinas šio maršruto uždarymas lėmė tai, kad svarbios Rusijos logistikos vilkstinės užtrukdavo bent 50 proc. ilgiau, kol pasiekdavo frontą alternatyviais keliais“, – pažymi ministerija.Suvestinėje nurodoma, kad Rusija per 24 val. nuo atakos pasistatė pakaitinį pontoninį tiltą, tačiau yra tikėtina, jog ten galimas tik karinių transporto priemonių eismas. Ministerijos teigimu, skubėjimas susikurti alternatyvų maršrutą liudija didelę jo svarbą Rusijai.JK gynybos ministerija tokiomis suvestinėmis dalinasi kasdien, nuo pat Rusijos visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metų vasario 24 dieną.

Naktį virš Ukrainos buvo numušti šeši „Shahed“ dronaiBirželio 28 dienos naktį Ukrainos oro gynybos pajėgų daliniai sunaikino šešis okupantų rusų paleistus dronus „Shahed-136/131“.Kaip rašo „Ukrinform“, tai tinkle „Telegram“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro pajėgos.Teigiama, kad šios skraidyklės buvo paleistos iš pietryčių krypties.„Ukrinform“ primena, kad birželio 27 dieną okupantai rusai į Ukrainos teritoriją paleido penkias sparnuotąsias raketas „Kh-22“ ir dvi raketas „S-300“. Priešas taip pat surengė 24 oro antskrydžius ir 42 kartus panaudojo daugkartinio paleidimo raketų sistemas.

Ukrainos duomenimis, nuo plataus masto karo pradžios Rusija jau neteko maždaug 227 100 kariųRusija nuo visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metų vasario 24 dieną iki 2023 metų birželio 28 dienos šioje šalyje jau neteko maždaug 227 100 karių (+930 per pastarąją parą). Tai trečiadienio rytą feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Štabo duomenimis, per šį laikotarpį Ukrainos gynėjai taip pat sunaikino 4 036 Rusijos tankus, 7 847 (+13) šarvuotąsias kovos mašinas, 4 089 (+6) artilerijos sistemas, 627 (+1) daugkartinio paleidimo raketų sistemas, 387 (+1) priešlėktuvinės gynybos sistemas, 314 lėktuvų, 308 sraigtasparnius, 6 774 (+2) automobilius, 18 laivų, 3 499 (+7) dronus, 563 specialiosios technikos vienetus ir 1 261 sparnuotąją raketą.Kaip pažymi štabas, šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiantys intensyvūs mūšiai.

Rusijos raketų smūgio Kramatorske aukų padaugėjo iki aštuoniųRusijos raketų smūgio Ukrainos Kramatorsko mieste aukų padaugėjo iki aštuonių, tarp jų – trys vaikai, trečiadienį pranešė pareigūnai.Kaip jau skelbta, čia rusai antradienio vakarą smogė į restoraną.„Birželio 28 d. 7 val. duomenimis, iš po sunaikinto kavinės pastato griuvėsių buvo atblokuoti aštuonių žuvusių žmonių (įskaitant tris vaikus, iš kurių du gimę 2008 ir 2011 metais) palaikai“, – tinkle „Telegram“ nurodė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba.

Melitopolyje nugriaudėjo šeši galingi sprogimaiTrečiadienio naktį laikinai užimtame Melitopolyje aidėjo garsūs sprogimai.Tai praneša vietiniai „Telegram“ kanalai, kuriuos cituoja „Unian“. „RIA-Melitopol“ pažymi, kad sirena skambėjo iš pietinės miesto pusės. Vėliau jie pridūrė, kad daug triukšmo kilo ir Zaporižios srities Terpinijos ir Mychailivkos kaimuose. Pačiame mieste buvo užfiksuotas Rusijos priešlėktuvinės gynybos darbas.Tuo tarpu Rusijos okupantų atstovas Zaporižios srityje Vladyslavas Rogovas pranešė, kad pasigirdo šeši sprogimai.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasmerkė raketų smūgį Kramatorskui, per kurį žuvo mažiausiai keturi žmonės.Jis sakė, kad mirtinoms atakoms įvykdyti buvo panaudotos raketos S-300.„Būtent per Rusijos teroristų išpuolio prieš Kremenčuką metines prekybos centre, kai žuvo 22 žmonės, Rusijos laukiniai vėl paleido raketas į Kremenčuko rajoną“, – sakė V. Zelenskis.

Kramatorsko atakos aukų skaičius ir toliau augaPatvirtinta, kad per Kramatorsko ataką keturi žmonės žuvo, dar 42 žmonės buvo sužeisti. Po griuvėsiais ir toliau ieškoma galimų aukų.Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenka pranešė, kad Kramatorską sukrėtė du raketų smūgiai, o rusai taikėsi į sausakimšas vietas.

Tarp trijų Kramatorsko atakos aukų yra ir vaikųUkrainos vidaus reikalų ministerija pranešė, kad tarp trijų žuvusiųjų per ataką yra ir vaikas. Manoma, kad vaikui buvo 14 ar 15 metų.Tarp sužeistųjų taip pat yra labai mažas vaikas.Ukrainos pareigūnai pranešė, kad gelbėtojai jau užgesino gaisrą pastate. Sugriauto restorano grindų plokštės ardomos, nes ir toliau ieškoma galimų aukų.

Baltieji rūmai smerkia „žiaurius Rusijos smūgius“Vašingtonas pasmerkė Rusiją po to, kai raketos buvo paleistos į Kramatorską, rašo „Sky News“.Baltųjų rūmų Nacionalinio saugumo tarybos atstovas spaudai sakė: „Smerkiame žiaurius Rusijos smūgius Ukrainos žmonėms, kurie sukėlė daug mirčių ir griūčių bei nusinešė tiek daug Ukrainos civilių gyvybių“.Šiandien JAV paskelbė apie dar vieną paramos paketą Ukrainai. Jo suma siekia 500 mln. dolerių.

Kramatorsko išpuolio aukų skaičius išaugoPatvirtinta, kad šiandien per išpuolį Kramatorske žuvo trys žmonės.Pasak Ukrainos prezidento biuro vadovo Andrijaus Jermako, dar 25 žmonės buvo sužeisti.

Per Kramatorsko ataką žuvo mažiausiai du žmonėsUkrainos valdžia pranešė, kad šiandien per ataką viename judrame prekybos centre Kramatorske žuvo mažiausiai du žmonės.Dar 22 žmonės buvo sužeisti, įskaitant vaiką. Vykdoma paieškos ir gelbėjimo operacija.Per išpuolį buvo sugriauta picerija, kuri, kaip teigiama, buvo populiari tarp žurnalistų, buvo apgadinti keli privatūs namai.

JAV pranešė apie 500 mln. JAV dolerių šarvuočių, oro gynybos ir kitų ginklų pagalbą UkrainaiAntradienį Jungtinės Amerikos Valstijos paskelbė apie naują ginklų siuntą Ukrainos stiprėjančiam kontrpuolimui prieš Rusijos pajėgas paremti, įskaitant šarvuočius, tiksliąją amuniciją ir išminavimo įrangą.Apie 500 mln. dolerių paketą paskelbta praėjus vos kelioms dienoms, kai paaiškėjo, kad šlubuoja pačios Rusijos kariniai pajėgumai, tai parodė privačių „Wagner“ pajėgų maištas.

Nuo metų pradžios Čekija perdavė Ukrainai 76 pėstininkų kovos mašinas ir 24 tankusNuo metų pradžios Čekija perdavė Ukrainai 24 tankus ir 76 pėstininkų kovos mašinas.Tai Prahos radijui pareiškė Čekijos ministras pirmininkas Petras Fiala, praneša „Ukrinform“.„Sausio-gegužės mėnesiais Čekija perdavė Ukrainai 24 tankus, 76 pėstininkų kovos mašinas ir 645 prieštankines valdomas raketas“, – sakė Vyriausybės vadovas.Pažymima, kad per pirmuosius penkis šių metų mėnesius Čekija taip pat perdavė Ukrainai 16 specialių transporto priemonių, skirtų oro gynybos sistemai, 57 tūkst. artilerijos sviedinių ir 144 zenitinius pabūklus. Be to, buvo patiekta kitos karinės įrangos, atsarginių dalių, degalų, radiacinės, cheminės ir biologinės apsaugos priemonių.Pasak premjero, Čekijos Vyriausybė taip pat koordinavo šimtų sunkiosios karinės technikos vienetų tiekimą Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms pagal licencijas arba bendradarbiaudama su užsienio partneriais.Savo ruožtu Čekijos gynybos ministrė Jana Černochova pranešė, kad šalies armijos rezerve dar yra technikos, kurią būtų galima perduoti Ukrainai, o Generalinis štabas reguliariai įvertina šias galimybes.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, šįmet Praha planuoja suteikti Kyjivui 20-25 mln. eurų vertės humanitarinę pagalbą.

Rusai susprogdino restoraną KramatorskeŠį vakarą pasirodo pranešimų, kad Rusija smogė Kramatorskui, esančiam Ukrainos rytinėje Donecko srityje.Socialiniuose tinkluose skelbiama, kad galimai nukentėjo populiarus picų restoranas.Anot rytinės Donecko srities gubernatoriaus Pavlo Kyrylenka Rusijos raketos smogė į šurmuliuojantį restoraną Kramatorsko centre.„Dvi raketos buvo paleistos į Kramatorsko miestą (...) į maitinimo įstaigą miesto centre, kur buvo daug civilių“, – sakė jis.https://twitter.com/IuliiaMendel/status/1673742746698366978?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1673742746698366978%7Ctwgr%5E729830b4c60065d3a2b4a9be9ea34a1189875d96%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Frussia-ukraine-latest-putin-wagner-prigozhin-belarus-war-live-updates-12541713

Pareigūnas: Ukraina gali gauti naikintuvų F-16 iki metų pabaigosUkraina pirmuosius naikintuvus F-16 iš Vakarų partnerių tikisi gauti iki 2023 metų pabaigos.Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Ukrainos prezidento biuro vadovo Andrijaus Jermako pareiškimu per susitikimą su žurnalistais.Pasak pareigūno, beveik visos aviacijos koalicijos šalys yra pasirengusios tiekti Ukrainai naikintuvus F-16.Kai kurios iš jų yra pasiruošusios pristatyti naikintuvų iki šių metų pabaigos. Kalbant apie kitas valstybes, anot A. Jermako, yra techninių problemų, kurios sprendžiamos.„Tikiu, kad pirmuosius naikintuvus galime gauti iki šių metų pabaigos“, – sakė Prezidento biuro vadovas.Ukrainos sąjungininkai pranešė sudarę aviacijos koaliciją, kurios tikslas – perduoti Ukrainai modernių naikintuvų, pavyzdžiui, F-16.Koalicijai vadovauja Nyderlandai ir Danija. Šios šalys paskelbė ketinančios rengti ukrainiečių pilotus. Jos turi specialių aviacijos simuliatorių.Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas tikisi, kad Ukrainos pilotų mokymas skraidyti lėktuvais F-16 prasidės liepą.Ministras anksčiau teigė, kad vakarietiškų orlaivių galima tikėtis tik po Naujųjų metų.

Okupantai deportuoja visus politinius kalinius iš Krymo į atokius Rusijos regionusPo nelegalių teismų okupantai Kryme nepalieka nė vieno politinio kalinio, jie tremiami į atokius Rusijos regionus.„Pabaigus teismo procesą ir galutinai nuteisus asmenį, kaip taisyklė, labai ilgam laisvės atėmimui, nei vienas Ukrainos pilietis, nei vienas Kryme nuteistas politinis kalinys nepaliekamas atlikti nepelnytos bausmės pusiasalyje ar gretimuose Rusijos Federacijos regionuose. Mūsų tautiečiai, politiniai kaliniai, siunčiami į labai atokius Rusijos regionus. Todėl labai sunku su jais bendrauti ir nuolat turėti informacijos apie jų padėtį“, - FREEDOM TV eteryje sakė Krymo totorių susirinkimo „Medžliso“ pirmininkas Refatas Čiubarovas, pranešė „Ukrinform“.Pasak jo, iki plataus masto invazijos teisininkai, konsulai ir diplomatai galėjo lankyti politinius kalinius, tačiau dabar padėtis gerokai pablogėjo.R. Čiubarovas papasakojo, kas vyksta kalėjimuose, pasitelkęs politinio kalinio, Krymo totorių „Medžliso“ pirmininko pirmojo pavaduotojo Narimano Dželjalio pavyzdį. „Jam taikomas režimas reikalaujant stovėti 16 valandų, jis neturi teisės kameroje sėdėti. Niekas negali paaiškinti šio režimo prasmės. Svarbiausia - palaužti žmogų. Vykdomos maksimalios represijos, bauginimas“, – sakė R. Čiubarovas.Pranešta, kad Rusija neteisėtai sulaikė Kryme 180 politinių kalinių, dauguma jų - Krymo totoriai.

H. Maliar: Ukrainos kariai dar neįžengė į BachmutąUkrainos gynybos pajėgos, planuodamos puolamuosius veiksmus rytuose, atsižvelgė į prieštaravimus tarp privačios karinės kompanijos „Wagner“ ir dabartinės Rusijos valdžios, ir tęsia puolimą Bachmuto kryptimi.Kaip praneša „Ukrinform“, tai antradienį „Telegram“ kanale pareiškė Ukrainos gynybos ministro pavaduotoja Hanna Maliar.„Mūsų kariškiai, planuodami puolamuosius veiksmus rytuose, atsižvelgė į prieštaravimus tarp „Wagner“ ir dabartinės Rusijos valdžios. Šiuo metu puolamieji veiksmai Bachmuto kryptimi tęsiami jau ketvirtą dieną. Mūsų gynėjai kasdien stumiasi į priekį flanguose. Pamažu, bet užtikrintai. Į Bachmutą jie iki šiol neįžengė“, – pažymėjo pareigūnė.Anot jos, šios krypties vadavimas turi savo ypatumų, kurie apsunkina procesą. Bachmuto ir jo priemiesčiuose įrengta inžinerinių įtvirtinimų sistema ir platus atraminių punktų tinklas. Visa tai gynybai paruošė Ukrainos kariškiai ir vietos valdžia, būtent tai ir padėjo taip ilgai išsilaikyti. Bet dabar šie įtvirtinimai ir atraminiai punktai yra užimti priešo, todėl, norint išlaisvinti šią teritoriją, reikia šiek tiek daugiau pastangų ir kantrybės“, – pabrėžė viceministrė.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, per parą Bachmuto kryptimi įvyko 15 kovinių susirėmimų su priešu, sunaikinta daugiau kaip 100 okupantų, devyni paimti į nelaisvę.

Rusų nelaisvėje yra 126 ukrainietėsRusija laiko nelaisvėje 126 ukrainietes, kurių dauguma yra civilės.Tai antradienį pranešė „Ukrinform“, remdamasi Laikinai okupuotų teritorijų reintegracijos ministerijos atstovais.„Pasak Nacionalinio informacijos biuro, 2023 metų birželio pabaigos duomenimis, rusų nelaisvėje yra 126 moterys. Tarp jų – 46 kariškės ir 80 civilių“, – sakoma žinybos pranešime „Telegram“ kanale.Reintegracijos ministerija atkreipė dėmesį į tai, kad 23 belaisvės turi vaikų: 14 kariškių turi 23 vaikus, 9 civilės – 15 vaikų.Kaip buvo pranešta, remiantis rusų nelaisvėje buvusių moterų parodymais, rusai ukrainietes laiko tokiomis pat sąlygomis kaip ir vyrus – ankštose kamerose ir be higienos priemonių. Kai kurioms moterims neleidžiama šukuotis arba plaukai iš viso nukerpami. Moterys laikomos rūsiuose ir kolonijose, dalis jų išvežta į Rusiją.

Šveicarijos specialiosios tarnybos: mažai tikėtina, kad Rusijos karas prieš Ukrainą baigsis šiais metaisMažai tikėtina, kad Rusijos karas prieš Ukrainą baigsis šiais metais. Kremlius nori tęsti kovos veiksmus.Tai sakoma Šveicarijos specialiųjų tarnybų metinėje ataskaitoje apie valstybės saugumą.„Mažai tikėtina, kad Rusijos karas prieš Ukrainą bus išspręstas kariniu būdu iki 2023 metų pabaigos. Ženklai rodo, kad konfliktas bus ilgas“, – pažymima dokumente.Specialiosios tarnybos taip pat prognozuoja, kad sustiprės Vakarų spaudimas Ukrainai pradėti derybas su Rusija dėl ugnies nutraukimo.Ataskaitoje taip pat teigiama, kad Rusijos karinės nesėkmės Ukrainoje nepaskatins šalies agresorės vadovybės atsisakyti savo tikslo.Šveicarijos specialiosios tarnybos mano, kad karas padarys didžiulę žalą Rusijai, tačiau rimtų grėsmių režimo stabilumui kol kas nematyti.Portalas primena, jog Ukrainos pareigūnai ne kartą pareiškė, kad Rusijos karas prieš Ukrainą baigsis tik tuo atveju, jei bus grįžta prie 1991 metų sienų.Bet Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas neatmeta, kad karas gali baigtis šiais metais.Savo ruožtu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė tikįs, kad karas baigsis iki JAV prezidento rinkimų, įvyksiančių 2024 metų lapkritį.

B. Wallace'as: vasarą Ukraina atgavo daugiau teritorijos, nei Rusija užgrobė žiemąPer vasaros puolimą Ukrainos kariuomenė jau atkovojo apie 300 kvadratinių kilometrų, o tai yra daugiau nei Maskva užėmė per žiemos puolimą, sakoma tviteryje paskelbtame Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerijos pranešime, pranešė „Ukrinform“. „Vykdydama vasaros kampaniją, kad atgautų neteisėtai užgrobtą teritoriją, Ukraina jau atkovojo maždaug 300 kvadratinių kilometrų. Tai daugiau teritorijos, nei Rusija užėmė per visą žiemos puolimą“, – sakė JK gynybos sekretorius Benas Wallace'as.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos sėkmingai šturmavo rusų pozicijas Donecko srityje Ukrainos gynybos pajėgos sėkmingai šturmavo priešo pozicijas Donecko srities Kurdiumivkos rajone. Kaip praneša „Ukrinform“, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Sausumos kariuomenės vadovybė apie tai informavo „Telegram“ kanale. „28-osios atskirosios mechanizuotosios brigados 1-asis batalionas surengė sėkmingą okupantų pozicijų šturmą Kurdiumivkos rajone“, – rašoma pranešime. Pasak vadovybės atstovų, mūšyje buvo sutriuškintas priešo batalionas - iki 35 kareivių likviduota, 40 pabėgo, keli įsibrovėliai pasidavė į nelaisvę. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Sausumos kariuomenės vadovybė taip pat paskelbė sėkmingos Ukrainos karių operacijos vaizdo įrašą. Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Pietų operatyvinės karinės vadovybės jungtinio spaudos centro vadovė Natalija Humeniuk pareiškė, kad teroro aktas Kachovkos hidroelektrinėje nesustabdė Ukrainos gynybos pajėgų puolimo ir jau netrukus bus pasiekta rezultatų, kurie visus nudžiugins. https://twitter.com/operativno_ZSU/status/1673667090744483844?ref_src=twsrc%5Etfw

Tik kas dešimtas ukrainietis nėra pasirengęs kęsti karo su Rusija sunkumų dėl pergalės58 proc. ukrainiečių pareiškė, kad yra pasirengę kelerius metus kęsti sunkumus dėl pergalės kare su Rusija. Dar 11 proc. pažymėjo, kad yra pasirengę ištverti apie metus, 12 proc. – kelis mėnesius. Tokius apklausos rezultatus paskelbė sociologijos grupė „Reitingas“, praneša UNIAN.Nepasirengę kęsti sunkumų – 11 proc. tyrimo dalyvių, daugiausia taip nusiteikusių ukrainiečių yra tarp neturtingų gyventojų (23 proc.).Dauguma apklaustųjų mano, kad po karo prioritetinė šalies plėtros kryptis turėtų būti saugumas ir socialinė apsauga. 77 proc. respondentų įsitikinę, kad po karo prioritetas turi būti teikiamas karinės pramonės vystymui, sienų stiprinimui ir kariuomenės reformavimui. 70 proc. prioritetu laiko darbo užmokesčio ir pensijų didinimą, medicinos prieinamumą, materialinę pagalbą neturtingiems gyventojams. Inovacijas valstybėje (naujos technologijos, energijos taupymas, mokslas ir švietimas) prioritetu laiko 44 proc. tyrimo dalyvių. Apklaustieji galėjo rinktis iš kelių atsakymų.Po karo, anot respondentų, prioritetinės plėtros sritys turėtų būti medicina (50 proc.), karinė pramonė (46 proc.), statyba (43 proc.), žemės ūkis (38 proc.), švietimas ir mokslas (34 proc.). 23 proc. mano, kad prioritetas turėtų būti teikiamas sunkiajai pramonei ir metalurgijai, 15 proc. nurodė IT sritį.Respondentai mano, kad prie efektyvaus Ukrainos visuomenės vystymosi ateityje labiausiai prisidės jaunimas (50 proc.), kariškiai ir veteranai (46 proc.).Apklausa buvo surengta 2023 metų birželio 6-11 dienomis. Joje dalyvavo 1200 respondentų.

Ukraina: netrukus sulauksime rezultatų, kurie visus pradžiuginsKachovkos hidroelektrinę susprogdinę rusų okupantai nesukėlė Ukrainos gynybos pajėgoms tiek rūpesčių, kiek tikėjosi. Ukrainos kovotojai neatsilieka nuo kontrpuolimo planų, per trumpą spaudos konferenciją teigė Pietų Ukrainos gynybos pajėgų atstovė spaudai Natalija Gumeniuk, kurią citavo „RBC-Ukraina“.Ji pažymėjo, kad hidroelektrinės susprogdinimas Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms nesukėlė tiek problemų, kiek tikėjosi rusai. Vis dėlto tam tikrų pokyčių kovinėse operacijose įvyko. Tačiau, N. Gumeniuk teigimu, šie pokyčiai įsilieja į tą globalų planą, į tą „baisų gynybos pajėgų stūmimąsi“, kuris taip gąsdina okupantus.Atstovė spaudai teigė, kad rusai pradeda suvokti, jog net tokia sudėtinga situacija, kokią sukėlė technogeninė katastrofa, nesustabdys Ukrainos ginkluotųjų pajėgų. „Mes tęsiame kovinį darbą, jis yra rezultatyvus ir vyksta pagal iš anksto suderintą planą. Esu tikra, kad netrukus sulauksime rezultatų, kurie visus pradžiugins“, – sakė N. Gumeniuk.

V. Putinas pareiškė, kad dėl maišto Rusijos kariškiai nebuvo perkelti iš UkrainosRusijos prezidentas Vladimiras Putinas antradienį pareiškė, kad Maskva neperdislokavo nė vieno kareivio iš Ukrainos, kad atremtų maištaujančias „Wagner“ pajėgas Rusijoje. Kremlius tvirtina, kad sukilimas neturės įtakos Rusijos tęsiamam Ukrainos puolimui.„Mums nereikėjo paimti kovinių vienetų iš specialiosios karinės operacijos zonos“, – Kremliaus teisėsaugos agentūroms sakė V. Putinas ir pridūrė, kad „visos karinės formuotės ir toliau didvyriškai kovėsi fronte“.

JT: Rusija Ukrainoje įvykdė egzekucijas 77 sulaikytiems civiliamsRusija per karą Ukrainoje surengė egzekucijas 77 savavališkai sulaikytiems civiliams, teigiama antradienį paskelbtoje Jungtinių Tautų ataskaitoje.Nuo praėjusių metų vasario mėnesio kai Rusija pradėjo invaziją, JT žmogaus teisių stebėjimo misija Ukrainoje užfiksavo 864 individualius Rusijos įvykdytus savavališko sulaikymo atvejus, kurių daugelis prilygsta priverstiniams dingimams.„Dokumentavome 77 civilių asmenų egzekucijas, kai juos savavališkai sulaikė Rusijos Federacija“, – Ženevoje surengtame brifinge sakė misijos vadovė Matilda Bogner.Tai buvo 72 vyrai ir penkios moterys, o dar du sulaikyti vyrai mirė dėl kankinimų, nežmoniškų kalinimo sąlygų ir atsisakymo suteikti medicininę pagalbą.„Rusijos ginkluotosios pajėgos, teisėsauga ir įkalinimo įstaigos masiškai kankino civilius sulaikytuosius ir netinkamai su jais elgėsi“, – sakė M. Bogner.„Dauguma apklaustųjų teigė, kad jie buvo kankinami, su jais buvo netinkamai elgiamasi, o kai kuriais atvejais jie patyrė seksualinį smurtą“, įskaitant išprievartavimą, – teigė ji. – Kankinimais aukos buvo verčiamos prisipažinti padėjusios Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms, bendradarbiauti su okupacine valdžia, o proukrainietiškai nusiteikę asmenys bauginami“.Ataskaitos išvados pagrįstos 1 136 pokalbiais su aukomis, liudininkais ir kitais asmenimis, taip pat 274 apsilankymais vietoje ir 70 apsilankymų oficialiose Ukrainos valdžios institucijų valdomose laisvės atėmimo vietose.Iš viso ataskaitoje užfiksuota daugiau kaip 900 savavališko civilių, įskaitant vaikus ir pagyvenusius žmones, sulaikymo atvejų. „Dėl didelės daugumos šių atvejų kaltė tenka Rusijos Federacijai“, – sakė M. Bogner.Pasak jos, Ukraina stebėjimo misijai suteikė netrukdomą konfidencialią prieigą prie oficialių sulaikymo vietų ir sulaikytųjų, išskyrus vieną išimtį, o Rusija, nepaisant prašymų, tokios prieigos nesuteikė.Misija dokumentavo 75 savavališko Ukrainos saugumo pajėgų vykdyto sulaikymo atvejus, daugiausia asmenų, įtariamų su karu susijusiais nusikaltimais. Didelė dalis šių atvejų taip pat prilygo prievartiniam dingimui, kurį daugiausia vykdė Ukrainos saugumo tarnyba, sakė M. Bogner.„Užfiksavome, kad daugiau nei pusė savavališkai sulaikytų asmenų buvo Ukrainos saugumo pajėgų kankinami arba su jais buvo netinkamai elgiamasi. Tai vyko tuo metu, kai žmonės buvo apklausiami, dažniausiai iš karto po sulaikymo“, – sakė ji.Tačiau misija neužfiksavo, kad Ukrainos pajėgos būtų įvykdžiusios kokią nors sulaikytų civilių asmenų egzekuciją.

Rusai „paminėjo“ kruvino išpuolio metines: vėl smogė KremečukuiAntradienį priešpiet rusai Kremenčuke, Poltavos regione, paleido tokias pačias raketas, kaip ir pernai į prekybos centrą. Tai paskelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų pirmininkas Jurijus Ihnatas.„Tu-22M3 yra Ch-22 raketų nešėjas. Prieš metus tokia pati raketa pataikė į prekybos centrą Kremečuke. Po metų jie vėl smogė tokia pačia raketa, vėl Kremenčuko kryptimi. Oro erdvėje buvo pastebėti mažiausiai du orlaiviai, o per šią ataką buvo pastebėtos mažiausiai dvi raketos“, – sakė J. Ihnatas.Kaip anksčiau pranešė UNIAN, birželio 27 dieną keliuose Ukrainos regionuose buvo paskelbtas perspėjimas dėl oro antskrydžio. Ukrainiečius apie tai įspėjo oro pajėgos.Lygiai prieš metus, birželio 27 dieną Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos atakavo prekybos centrą Kremenčuke iš tokio paties „Tu-22M3“ orlaivio. Per šį išpuolį žuvo 21 žmogus, 66 buvo sužeisti. Prekybos centras „Armstore“, į kurį buvo nukreiptos raketos, buvo visiškai sunaikintas.

Rusijos žiniasklaida: FSB nutraukia baudžiamąją bylą dėl „Wagner“ maištoRusijos Federalinė saugumo tarnyba (FSB), anot šios šalies žiniasklaidos, nutraukė baudžiamąją bylą dėl praėjusį savaitgalį surengto samdinių grupuotės „Wagner“ maišto, kurio metu kovotojai perėmė karinių objektų Rostovo prie Dono mieste kontrolę ir žygiavo link Maskvos.Tai paskelbė valstybinė naujienų agentūra TASS, kuria remiasi „The Guardian“.„Pasak FSB, buvo nutraukta baudžiamoji byla dėl ginkluoto maišto. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad jo dalyviai sustabdė savo veiksmus, kurių tikslas buvo surengti sukilimą“, – pranešė TASS.

Nuo karo pradžios Ukrainoje jau sužeisti 1 032 vaikaiNuo Rusijos sukelto plataus masto karo pradžios 2022 metų vasario 24 dieną iki 2023 metų birželio 27 dienos Ukrainoje jau sužeisti 1 032 vaikai. Dar 490 žuvo.Kaip rašo naujienų agentūra „Ukrinform“, tai antradienio rytą pranešė Ukrainos Generalinė prokuratūra. Šie duomenys nėra galutiniai.Kaip teigiama, šiuo metu daugiausiai nukentėjusių vaikų skaičiuojama Donecko (467), Charkivo (284), Kyjivo (129), Chersono (113), Zaporižios (91), Mykolajivo (89), Dnipropetrovsko (83), Černihivo (71) ir Luhansko (67) srityse.

Baerbock vyksta į PAR įtikinėti nepalaikyti Rusijos kare prieš UkrainąVokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock antradienį Pretorijoje planuoja surengti derybas su Pietų Afrikos Respublikos užsienio reikalų ministre Naledi Pandor.A. Baerbock greičiausiai kels klausimą dėl PAR politikos Rusijos atžvilgiu karo Ukrainoje kontekste. Pretorija palaiko draugiškus ryšius su Maskva ir laikosi neutralumo politikos Ukrainos atžvilgiu.Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pakviestas kartu su kitų BRICS šalių – Brazilijos, Indijos, Kinijos, Rusijos ir PAR – valstybių vadovais dalyvauti rugpjūčio 22-24 dieną Pietų Afrikoje vyksiančiame aukščiausiojo lygio susitikime.Kadangi Tarptautinis baudžiamasis teismas (TBT) yra išdavęs tarptautinį arešto orderį dėl kaltinimų karo nusikaltimais, o Pietų Afrika yra TBT statuto šalis, atvykęs V. Putinas gali būti suimtas. PAR savo pozicijos dėl to aiškiai neišsakė.Prezidento Cyrilo Ramaphosos pareiškimą, kad Pietų Afrika pasitrauks iš TBT, jo atstovas spaudai vėliau atšaukė.Praėjusį mėnesį C. Ramaphosa su savo vadovaujama Afrikos delegacija lankėsi Ukrainoje ir Rusijoje, siekdamas tarpininkauti Ukrainos konflikte.Vizito metu A. Baerbock taip pat planuoja dalyvauti 1996 metais Vokietijos ir PAR įsteigtos dvišalės komisijos, kuri renkasi kas dvejus metus, posėdyje. Darbotvarkėje numatyti klausimai, susiję su ekologišku vandeniliu ir profesiniu mokymu.

Krymo rytuose buvo apgadintas geležinkelisRytų Kryme buvo apgadintas geležinkelis, sakė Rusijos paskirta regiono valdžia, praneša BBC.„Kirovskio rajone buvo apgadinti geležinkelio bėgiai. Aukų nebuvo, specializuotos tarnybos dirba vietoje. Remonto darbai užtruks maždaug nuo 4 iki 8 valandų“, – savo „Telegram“ kanale rašė aneksuoto Krymo gubernatoriumi paskirtas Sergejus Aksionovas.„Šiuo metu vėluoja du tolimojo susisiekimo traukiniai ir du vietiniai traukiniai“, – rašė S. Aksionovo patarėjas Olegas Kryuchkovas.Pareigūnai apgadinimo priežasties nenurodė.Nuo pavasario incidentai infrastruktūros objektuose, įskaitant bandymus sabotuoti geležinkelius, Rusijoje tapo pastebimai dažnesni.Praėjusių metų spalio pabaigoje britų žvalgyba atkreipė dėmesį į tai, kad Rusijos valdžia turėtų susirūpinti tokio sabotažo veiksmingumu. Perkeliant karius į Ukrainą, Rusijos kariuomenė daugiausia remiasi geležinkelių transportu, tačiau valdžios institucijos negali užtikrinti kelių, kurių ilgis yra didesnis nei 33 tūkstančiai km, saugumo, daugiausia per retai apgyvendintas vietoves.Gegužės 2 d. Briansko regiono valdžios institucijos pranešė apie sabotažą, įvykdytą netoli Snežetskajos stoties, kai krovininis traukinys važiavo iš Briansko į Karachevą. Dėl to lokomotyvas ir keli vagonai nuvažiavo nuo bėgių.

Ukraina: nuo plataus masto karo pradžios Rusija jau neteko maždaug 226 170 kariųRusija nuo visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metų vasario 24 dieną iki 2023 metų birželio 27 dienos šioje šalyje jau neteko maždaug 226 170 karių (+590 per pastarąją parą). Tai antradienio rytą feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Štabo duomenimis, per šį laikotarpį Ukrainos gynėjai taip pat sunaikino 4 036 (+5) Rusijos tankus, 7 834 (+14) šarvuotąsias kovos mašinas, 4 083 (+28) artilerijos sistemas, 626 (+2) daugkartinio paleidimo raketų sistemas, 386 (+1) priešlėktuvinės gynybos sistemas, 314 lėktuvų, 308 sraigtasparnius, 6 772 (+21) automobilius, 18 laivų, 3 492 (+10) dronus, 563 (+6) specialiosios technikos vienetus ir 1 261 (+2) sparnuotąją raketą.Kaip pažymi štabas, šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiantys nuožmūs mūšiai.

Šaltiniai: Prigožino verslo lėktuvas galėjo nusileisti netoli MinskoPrivatus lėktuvas „Wagner“ įkūrėjo Jevgenijaus Prigožino nusileido Mačuliščių kariniame aerodrome netoli Minsko, teigia Baltarusijos monitoringo projektas „Belaruski Hajun“.Pasak jo, J. Prigožino lėktuvas nusileido antradienį, 7.40 val.Pirmadienio vakare Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas naujame per televiziją transliuotame kreipimesi sakė, kad ne tik J. Prigožinas, bet ir jo „Wagner“ samdiniai, gali išvykti į Baltarusiją, jei ne sutiks prisijungti prie Rusijos gynybos ministerijos, arba baigti karinę tarnybą.Apie tai, kad pats J. Prigožinas „vyks į Baltarusiją“, šeštadienį sakė Kremlius atstovas Dmitrijus Peskovas.Pirmadienį buvo nepatvirtintų pranešimų apie J. Prigožino ar jo samdinių buvimą Baltarusijos teritorijoje. J. Prigožino, kuris savaitgalį surengė ginkluotą sukilimą, bet netrukus paskelbė apie atsitraukimą, buvimo vieta nežinomą nuo šeštadienio vakaro.Jis pats pirmadienį paskelbė 11 minučių trukmės garso žinutę, kurioje paaiškino, kodėl surengė žygį į Maskvą, ir kodėl sustojo, taip ir nepasiekęs sostinės, tačiau nepasakė, kur šiuo metu yra.

Rusijos parlamento narys ragina kurti profesionalią 7 milijonų kariuomenęAukšto rango Rusijos įstatymų leidėjas, dalyvavęs ne vienose Rusijos ir Ukrainos taikos derybose, pirmadienį vakare paragino sukurti profesionalią septynių milijonų žmonių kariuomenę, kad šalies saugumui užtikrinti nereikėtų samdinių grupuočių, pranešė „Reuters“.Parlamentaras Leonidas Sluckis teigė, kad Rusijai, be dabartinės šauktinių kariuomenės, reikia ne mažiau kaip septynių milijonų karių ir civilių darbuotojų kontraktinės kariuomenės.„Šaliai nereikia jokių privačių karinių bendrovių ir panašių į jas“, – „Telegram“ rašė Liberalų demokratų partijos vadovas L. Sluckis. – Reguliariojoje kariuomenėje yra problemų, bet samdinių bendrovės jų išspręsti negali“.2022 metų vasarį pasiųsdamas kariuomenę į Ukrainą prezidentas Vladimiras Putinas tikėjosi, kad per kelias dienas užims Kyjivą, tačiau karas iki šiol dar nesibaigė, nes išryškėjo daugybė Rusijos kariuomenės trūkumų ir vidinių nesutarimų.Praėjusių metų pabaigoje V. Putinas parėmė kariuomenės sustiprinimą nuo 1,15 mln. iki 1,5 mln. kovinio personalo – įskaitant 695 000 kontraktininkų.Sukurti septynių milijonų kontraktininkų kariuomenę reiktų didžiulių biudžeto lėšų. Karo ir įvestų Vakarų sankcijų paralyžiuota Rusijos ekonomika pernai susitraukė 2,2 proc. ir tikimasi, kad šiemet tik nežymiai atsigaus.

Rusija tvirtina virš Juodosios jūros perėmusi kelis britų karo lėktuvusRusijos gynybos ministerija pirmadienį pareiškė, kad pasiuntė du naikintuvus, užfiksavus, jog virš Juodosios jūros prie valstybės sienos esą artėja keli britų karo lėktuvai.„Rusijos naikintuvams priartėjus, užsienio karo lėktuvai apsisuko ir nutolo nuo Rusijos sienos“, – tvirtinama ministerijos pranešime.Ministerija nurodė, kad prie sienos artinosi du britų lėktuvai „Typhoon“, lydimi žvalgybinio orlaivio „RC-135“.„Rusijos lėktuvai saugiai grįžo į savo aerodromą. Rusijos sienos pažeidimo nebūta“, – sakoma pranešime.Pastaraisiais mėnesiais virš Juodosios ir Baltijos jūrų padaugėjo incidentų, kuriuose dalyvauja Rusijos ir Vakarų šalių lėktuvai, Maskvai tęsiant Ukrainos puolimą.Gegužę Rusija pareiškė, kad per du atskirus incidentus virš Baltijos jūros perėmė keturis amerikiečių strateginius bombonešius.Rusija taip pat yra pasiuntusi savo lėktuvus, kad perimtų Prancūzijos, Vokietijos ir Lenkijos orlaivius.Balandį Juodojoje jūroje sudužo amerikietiškas karinis dronas „Reaper MQ-9“, įvykus konfrontacijai, dėl kurios Vašingtonas kaltino du Rusijos naikintuvus.

Analitikai: Putinui reikia „Wagner“ savo karui prieš UkrainąKremlius leido suprasti, kad Rusija siekia išsaugoti „Wagner“ pajėgas, kad paremtų jos operacijas Ukrainoje ir kitas tarptautines operacijas, savo ataskaitoje teigia Amerikos karo studijų instituto (ISW) ekspertai. Anot jų, V. Putinas galėjo suimti „Wagner“ vadus už išdavystę, bet vietoj to pasiūlė atleisti ir integruoti „Wagner“ pajėgas į Gynybos ministeriją, nurodydamas, kad jam reikia apmokytos ir efektyvios darbo jėgos.Užsienio reikalų ministras Lavrovas patikino savo užsienio kolegas, kad „Wagner“ tęs operacijas Malyje ir Centrinės Afrikos Respublikoje. V. Putino ir S. Lavrovo retorika atitinka Rusijoje vykstančią vidinę informacinę kampaniją, kuria siekiama atleisti ir išlaikyti „Wagner“ kovotojus. Tuo pačiu metu „Wagner“, pasak vietinių šaltinių, ir toliau įdarbina samdinius Sankt Peterburge, Jekaterinburge, Novosibirske ir Tiumenėje.Dalis J. Prigožino grupuotės pajėgų gali sekti paskui jį į Baltarusiją, sako ISW analitikai. Nuo birželio 26 dienos Prigožino buvimo vieta tebėra neaiški, nors kai kurie nepatvirtinti pranešimai rodo, kad jis apsistojo „Green City“ viešbutyje vakarų Minske.Kremlius greičiausiai laikys tuos, kurie seka J. Prigožiną į Baltarusiją, išdavikais, nepriklausomai nuo to, ar jis imsis neatidėliotinų veiksmų prieš juos, ar ne.Kalbant apie galimus pokyčius Rusijos gynybos ministerijos vadovybėje, ISW mano, kad V. Putinas nepasiduos J. Prigožino šantažo bandymui ir kol kas paliks S. Šoigu gynybos departamento vadovu.

Putinas apkaltino Vakarus noru, kad rusai „žudytų vieni kitus“ per maištąRusijos prezidentas Vladimiras Putinas pirmadienį apkaltino Ukrainą ir jos Vakarų sąjungininkes noru, kad rusai „žudytų vieni kitus“, kaip kad per grupuotės „Wagner“ samdinių maištą savaitgalį, kai samdiniai pradėjo, bet vėliau nutraukė savo žygį į Maskvą.Savo pirmajame kreipimesi į tautą po to, kai maištininkai atsitraukė, V. Putinas sakė, kad davė įsakymus vengti kraujo praliejimo ir suteikė amnestiją „Wagner“ kovotojams, kurių maištas tapo didžiausiu iššūkiu jo du dešimtmečius trunkančiam valdymui.„Nuo pat įvykių pradžios mano įsakymu buvo imtasi priemonių, kad būtų išvengta didelio masto kraujo praliejimo“, – sakė V. Putinas per televiziją transliuotame kreipimesi ir padėkojo rusams už jų „patriotizmą“.„Būtent šios brolžudystės siekė Rusijos priešai: ir neonaciai Kijeve, ir jų globėjai iš Vakarų, ir įvairūs nacionaliniai išdavikai. Jie norėjo, kad rusų kariai žudytų vieni kitus“, – sakė V. Putinas.Susitikime, kuriame dalyvavo ir gynybos ministras Sergejus Šoigu, pagrindinis maištininkų taikinys, V. Putinas taip pat padėkojo savo saugumo pareigūnams už darbą ginkluoto sukilimo metu.„Pilietinis solidarumas parodė, kad bet koks šantažas, bet kokie bandymai organizuoti vidaus neramumus yra pasmerkti žlugti“, – sakė V. Putinas. Jis pridūrė, kad „Wagner“ kovotojai gali pasirinkti, ar prisijungti prie Rusijos kariuomenės, ar išvykti į Baltarusiją, ar net grįžti į savo namus.„Wagner“ vadas Jevgenijus Prigožinas anksčiau gynė savo nutrauktą maištą kaip siekį išgelbėti savo samdinių organizaciją ir atskleisti Rusijos karinės vadovybės nesėkmes, bet ne mesti iššūkį Kremliui.J. Prigožinas, neatskleisdamas savo buvimo vietos, internete paskelbė garso pranešimą, kuriame teigė, kad jo maištu buvo siekiama užkirsti kelią „Vagner“ pajėgų išformavimui, ir gyrėsi, kad tai, kaip lengvai jos žengė į Maskvą, atskleidžia „rimtas saugumo problemas“.„Ėjome demonstruoti savo protesto, o ne nuversti valdžios šalyje“, – sakė J. Prigožinas ir gyrėsi, kad jo vyrai „užblokavo visą karinę infrastruktūrą“, įskaitant oro bazes, pakeliui į tašką, esantį mažiau nei už 200 km nuo Maskvos.

Zelenskis: Ukrainos kariai daro pažangą visomis kryptimisUkrainos kontrpuolimas vyksta sėkmingai, sako šios šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis.„Šiandien mūsų kariai pažengė į priekį visomis kryptimis ir tai yra laiminga diena, – pirmadienio vakarą savo tradiciniame vaizdo kreipimesi pareiškė V. Zelenskis. – Palinkėjau vaikinams daugiau tokių dienų.“Ukrainos lyderis kalbėjo po to, kai anksčiau pirmadienį apsilankė fronto linijoje. Tądien Kyjivas taip pat paskelbė, kad Zaporižios srityje iš Rusijos okupacijos gniaužtų buvo išlaisvintas dar vienas kaimas.„Visiškai visa mūsų žemė bus laisva“, – akcentavo V. Zelenskis.

JAV: nėra ženklų, kad Rusija yra pasirengusi susprogdinti Zaporožės AE ar panaudoti branduolinį ginkląVašingtonas nemano, kad grėsmė, jog Rusijos kariai susprogdins Zaporožės atominę elektrinę, yra „neišvengiama“, nepaisant Kijevo pranešimų, kad Rusija baigė pasirengimą galimam Zaporožės atominės elektrinės sprogimui, sakė Baltųjų rūmų Nacionalinio saugumo tarybos atstovas Johnas Kirby.„Nesiruošiu gilintis į konkrečią žvalgybą. Mes tai labai atidžiai stebime, matėme šiuos pranešimus. Kaip žinote, mes turime galimybę sekti radioaktyvumą netoli elektrinės ir nematėme jokių požymių, kad ši grėsmė yra neišvengiama. Bet mes tai labai, labai atidžiai stebime“, – sakė J. Kirby.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Pagrindinio žvalgybos direktorato vadovas Kyrylo Budanovas kalbėjo apie sprogimo ar avarijos grėsmę Rusijos karių užimtoje Zaporožės atominėje elektrinėje. Anot jų, grėsmė dar niekada nebuvo tokia didelė kaip dabar.Paklaustas apie galimybę, jog Rusija gali panaudoti branduolinį ginklą, J. Kirby sakė, kad JAV tokių ženklų dar nematė.„Nematėme jokių požymių – išskyrus garsią retoriką – kad [Rusija] ketina panaudoti branduolinį ginklą Ukrainos teritorijoje“, – sakė J. Kirby.„Matėme daug neapgalvotos retorikos iš Rusijos pusės. Mes tai atidžiai stebime. Nematome jokių požymių, kad V. Putinas ketina panaudoti branduolinį ginklą Ukrainos teritorijoje ar kur nors kitur“, – pridūrė Baltųjų rūmų Nacionalinio saugumo tarybos atstovas.

CNN: Vakarai paprašė Ukrainos per sukilimą nesmogti RusijaiUkrainos sąjungininkai Vakaruose patarė jai nesmogti Rusijai per privačios karinės kompanijos „Wagner“ sukilimą.CNN apie tai rašo remdamasi Vakarų pareigūnu. Pasak jo, įvairiais lygmenimis buvo susisiekta su Ukrainos pareigūnais, perspėjant juos nesinaudoti chaosu ir nepradėti atakų Rusijoje. Jie baiminosi, kad Ukraina ir Vakarai bus apkaltinti padėję „Wagner“ lyderiui Jevgenijui Prigožinui ir grasinę Rusijos Federacijos suverenitetui.„Žinutė buvo nesiūbuoti valties, tai yra Rusijos vidaus reikalas. Sąjungininkai perspėjo ukrainiečius neprovokuoti situacijos. Naudokitės galimybėmis Ukrainos teritorijoje, bet nesikiškite į vidaus reikalus ir nesmokite puolamiesiems kariniams taikiniams Rusijos viduje“, – sakė pareigūnas.Jis pažymėjo, kad Vakarai nenori maitinti Rusijos naratyvo, kad tai neva jų iniciatyva. „To visada norėjo rusai, įrodydami, kad yra grėsmių Rusijos suverenitetui“, – pridūrė jis.

Ukrainos gynybos pajėgos pateikė detalių apie Rivnopolio išvadavimąUkrainos gynybos pajėgos „išmušė“ koridorius per minų laukus, kad deokupuotų Rovnopolio gyvenvietę Donecko srityje.Dėl gerai koordinuotų veiksmų ir griežto plano įgyvendinimo Tauridės fronto gynybos pajėgų kariniai vienetai ir jų smogiamieji padaliniai perėmė Rovnopolio gyvenvietės kontrolę, pranešė Tauridės fronto gynybos pajėgų jungtinio spaudos centro atstovas Valerijus Šeršenas. Anot jo, išlaisvintas kaimas buvo visiškai apsuptas minų laukų, o Ukrainos gynėjai turėjo prasibrauti per koridorius. „Rivnopolyje nebuvo nė vieno civilio gyventojo, nes gyvenvietė buvo beveik visiškai sunaikinta. Vienintelė problema, kad ji buvo apsupta iš visų pusių“, – sakė V. Šeršenas.

Per Nikopolio apšaudymą žuvo du žmonėsPirmadienį per Rusijos apšaudymą Nikopolyje žuvo du civiliai gyventojai, dar vienas buvo sužeistas, pranešė gubernatorius Serhijus Lysakas, rašo „The Kyiv Independent“.„Po pietų rusai iš sunkiosios artilerijos smogė Nikopoliui, taikėsi į privačią įmonę. Žuvo du jos darbuotojai – 51 metų moteris ir 50 metų vyras“, – „Telegram“ rašė S. Lysakas.Kitas 49 metų vyras buvo sužeistas ir paguldytas į ligoninę. Gubernatoriaus teigimu, buvo apgadintas ir pastatas, į kurį buvo nukreiptas smūgis.„Vėlgi taikūs gyventojai tapo Rusijos agresijos aukomis. Jie tiesiog dirbo, o mes juos praradome dėl šalies, su kuria mes, nelaimei, turime bendrą sieną“, – sakė gubernatorius.

Maliar: Rusija bet kokia kaina nori sustabdyti Ukrainos puolimąUkrainos gynybos viceministrė Hanna Maliar pareiškė, kad Rusija dabar nori bet kokia kaina sustabdyti Ukrainos puolimą.„Dabar Rusijos Federacijos užduotis yra bet kokia kaina sustabdyti mūsų puolimą, sproginant užtvankas, minuojant laukus, tęsiant apšaudymus, sabotažą ir net „branduolinę“ retoriką. Tai yra maksimali užduotis. Minimali užduotis yra, jei ne sustabdyti, tai gerokai apsunkinti ir sulėtinti mūsų pažangą ir tuo tarpu paruošti savo atsakomąjį puolimą“, – „Telegram“ kanalu paskelbė H. Maliar.Anot jos, rusams motyvacija „neprarasti“ užgrobtų žemių bus daug stipresnė nei motyvacija „užgrobti“ žemes.

Ukrainos pareigūnas: Bachmute ir jo apylinkėse nėra „Wagner“ samdiniųBachmute ir jo apylinkėse nėra „Wagner“ samdinių.Kaip praneša „Ukrinform“ korespondentas, tai pirmadienį per nacionalinį televizijos maratoną pareiškė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Rytų kariuomenės grupuotės atstovas Serhijus Čerevatas.„Bachmute nėra „Wagner“ samdinių. Jie iš ten gėdingai pabėgo, dabar ten pagrindinė veikianti jėga yra priešo oro desanto daliniai. Ir tai yra aiškus ženklas, kad Bachmutas jiems svarbus ir svarbu jį išlaikyti. Per 10 mėnesių jie neįstengė miesto paimti, ir greitas jo praradimas būtų didžiausias pažeminimas“, – sakė pareigūnas.Anot jo, kartu su desantininkais yra pėstininkų dalinių, kitų privačių karinių kompanijų, susijusių su Rusijos gynybos ministerija, taip pat naujų šturmo kuopų, sudarytų iš užverbuotų nusikaltėlių.Kaip pranešė „Ukrinform“, birželio 23-iosios vakarą „Wagner“ vadovas Jevgenijus Prigožinas pareiškė, kad Rusijos reguliarioji kariuomenė surengė raketų ataką prieš samdinių užnugario stovyklas. Todėl 25 tūkst. jo kovotojų ketina „atkurti teisingumą“.Birželio 24-osios rytą J. Prigožinas paskelbė, kad perėmė Rostovo prie Dono karinių objektų, įskaitant aerodromą, kontrolę ir traukia į Maskvą. „Wagner“ samdiniai taip pat užėmė karinius objektus Voroneže.Tačiau šeštadienio vakarą po pokalbio su apsišaukėliu Baltarusijos prezidentu Aliaksandru Lukašenka J. Prigožinas pranešė, kad jo samdinių kolonos apsisuka ir grįžta į lauko stovyklas.

JAV Ukrainai suteiks dar vieną karinės pagalbos paketąJAV planuoja jau antradienį paskelbti naują karinės pagalbos paketą Ukrainai, kurio vertė siekia 500 mln. dolerių.Į karinės pagalbos paketą bus įtrauktos antžeminės transporto priemonės, Ukrainai vykdant kontrpuolimą, sakė du JAV pareigūnai. Tikimasi, kad bus įtraukta 30 kovos mašinų „Bradley“ ir 25 šarvuočiai „Stryker“, sakė vienas iš šaltinių.Pasak pareigūnų, kurie norėjo likti anonimiški, Ukraina gaus amuniciją didelio mobilumo artilerijos raketų sistemoms (HIMARS), prieštankinės ginkluotės, įskaitant „Javelin“, ir amunicijos priešlėktuvinėms sistemoms „Patriot“ ir „Stinger“, kaip pagalbos paketo dalį.

Britų generolas: dar per anksti vertinti Ukrainos puolimo sėkmę, tačiau buvo įspūdingų momentųBritų sausumos pajėgų vadas generolas seras Patrickas Sandersas teigė, kad dar per anksti vertinti Ukrainos puolimo sėkmę, tačiau tai, kas buvo vadinama „formuojamosiomis operacijomis“ – veiksmais, kurie paruošia sąlygas gynybos proveržiui – yra įspūdingi.Anot P. Sanderso, Rusijos kariuomenė žino, kuriuos iš Ukrainos vienetų mokė britų kariuomenė. Britų žvalgyba apie tai žino iš pokalbių perėmimų.„Tikiu, kad Rusijos grėsmė tęsis – turime apsiginkluoti ir būti pasiruošę“, – sakė generolas B. Sandersas.Jis taip pat kalbėjo apie J. Prigožino maištą. Anot generolo, nepaisant šio įvykio, „Putino armija vis dar laikosi savo pozicijos“. Jis ragino „niekada nenurašyti Maskvos“ – net ir susiskaldžiusi Rusija, anot jo, vargu, ar žada gerų naujienų.

Žiniasklaida: Kryme užsidegė okupantų sandėliai Laikinai okupuotame Kryme, netoli Tokarevo ir Šubino gyvenviečių, užsidegė okupantų rusų sandėliai. Tai pranešė „Telegram“ kanalas „Ukrainos ginkluotųjų pajėgų operatyvinis“, kuriuo remiasi „Ukrinform“. „Laikinai okupuotas Krymas. Tokarevo ir Šubino gyvenviečių rajone netikėtai užsiliepsnojo okupantų sandėliai“, – rašoma pranešime. „Telegram“ kanalas „Krymo balsas“ patikslina, kad dega degalų ir tepalų sandėlis. Penktadienį „Ukrinform“ pranešė, kad laikinai okupuotame Kryme, Koreizo gyvenvietėje netoli Jaltos, susprogdintas dujotiekis. https://t.me/UaOnlii/54780

Zelenskis atvyko į fronto liniją Donecko srityjeUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį atvyko į fronto liniją Donecko srityje, šalies rytuose, sritis iš dalies okupuota Rusijos pajėgų.Pasak jo biuro, V. Zelenskis aplankė karinius dalinius, dalyvaujančius sunkiose kautynėse prie Bachmuto miesto, susitiko su kariais, kurie ilsėjosi greitkelio degalinėje.Maskva pernai paskelbė aneksavusi Donecko sritį, nuo 2014 m. iš dalies kontroliuotą Maskvos remiamų separatistų, tačiau Rusijai taip ir nepavyko užimti jos visos, ten Ukraina jau pradėjo kontrpuolimą, siekdama atsiimti Rusijos užgrobtas terotorijas.Pastarosiomis savaitėmis Kyjivas pranešė apie nedidelę pažangą į šiaurę ir pietus nuo Bachmuto miesto, gegužę Rusijos užimto po daugybės mėnesių kruvinų kovų.Per oficialesnę vizito dalį V. Zelenskis įteikė kariams medalius, apie padėtį jam pranešė Ukrainos regioninių jungtinių pajėgų vadas generolas pulkininkas Oleksandras Syrskis.Tačiau prezidento svetainėje paskelbtose nuotraukose taip pat matyti, kaip jis kur kas labiau atsipalaidavęs dalijasi kava ir fotografuojasi su kariais bei pakelės degalinės darbuotojais.„Pagal gerą tradiciją, Volodymyras Zelenskis sustojo degalinėje Donecko srityje ir išgėrė kavos su ten buvusiais kariškiais“, – sakoma prezidentūros pranešime. „Prezidentas palinkėjo kariams sveikatos ir sėkmės“, – priduriama jame.

Vokietija atmeta prašymą siųsti Ukrainai sparnuotųjų raketųVokietija vis dar nepasirengusi siųsti Ukrainai tolimojo nuotolio sparnuotąsias raketas, nepaisant pakartotinių Ukrainos pareigūnų prašymų, pirmadienį pareiškė Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas.„Kalbant apie tolimojo nuotolio ginklus, noriu dar kartą labai aiškiai pasakyti, kad mes vis dar laikomės atsargios pozicijos – kaip, beje, mūsų partneriai JAV“, – per vizitą Lietuvoje sakė B. Pistoriusas. „Kol kas mūsų vertinime niekas nepasikeitė“, – pridūrė jis.Ukraina gegužės pabaigoje paprašė Vokietijos sparnuotųjų raketų „Taurus“, tačiau Vokietija ir toliau laikosi atsargios politikos ir nesutinka suteikti šių raketų, nes bijo, kad jomis bus galima smogti Rusijai, nors Ukraina pažadėjo nenaudoti Vakarų ginklų atakoms Rusijos teritorijoje.„Taurus KEPD 350“ raketos, kartu gaminamos Vokietijos ir Švedijos, gali smogti taikiniams už 500 kilometrų.

Du žmonės žuvo per smūgį NikopoliuiMažiausiai du žmonės žuvo per sunkų artilerijos smūgį Nikopolyje, sakė Dniepropetrovsko regioninės administracijos vadovas Serhijus Lysakas.„Pataikė į privačią įmonę. Du jo darbuotojai, 51 metų moteris ir 50 metų vyras, buvo nužudyti. Dar vienas 49 metų vyras buvo sužeistas, jis paguldytas į ligoninę“, – rašė jis savo „Telegram“ kanale.

Po „Wagner“ maišto Rusijos premjeras paragino rusus vienytisPirmadienį Rusijos ministras pirmininkas Michailas Mišustinas kreipėsi į šalies piliečius ir prašė „dirbti visus drauge kaip viena komanda“ po savaitgalį nutrauktų Rusijos samdinių grupuotės „Wagner“ pastangų nuversti karinę vadovybę.„Buvo bandymas destabilizuoti Rusiją iš vidaus“, – sakė M. Mišustinas, pranešė naujienų agentūra „Interfax“. „Turime dirbti kartu kaip viena komanda, išsaugoti visų jėgų vienybę ir susitelkti aplink prezidentą“, – sakė 57 metų M. Mišustinas.Be to, Rusijos premjeras pabrėžė, kad per šeštadienį kilusią sumaištį vyriausybės pareigūnai nepaliko savo darbo vietų Maskvoje. Tądien socialiniuose tinkluose pasklido pranešimai, kad kilus ginkluotam maištui prezidentas Vladimiras Putinas ir vyriausybės nariai galėjo pabėgti iš Maskvos. Kremlius tai neigė.Jevgenijaus Prigožino vadovaujama Rusijos samdinių grupuotė „Wagner“ pradėjo sukilimą penktadienio vakarą, tačiau jau šeštadienio vakarą jis buvo netikėtai atšauktas.

Parlamento pirmininkas: Sakartvelas netaiko sankcijų Rusijai dėl galimo karo pavojausPasak Sakartvelo parlamento pirmininko Šalvos Papuašvilio, raginimai įvesti sankcijas Rusijai stumia šalį į galimo karo pavojų.Tai pirmadienį pranešė „Ukrinform“, remdamasi leidiniu „Gruzija-Online“.„Tie, kurie ragina Sakartvelą įvesti sankcijas Rusijai, ragina Sakartvelą prisiimti eskalacijos prieš Rusiją riziką, tai yra galimo karo su Rusija riziką“, – pareiškė Š. Papuašvilis.Pasak Sakartvelo parlamento vadovo, nė vienas tarptautinių sankcijų apėjimo naudojantis Sakartvelu faktas nebuvo patvirtintas net „įtarimų lygiu“.„Kai dėl sankcijų, tai mes nuo pirmosios karo Ukrainoje dienos sakome, kokia yra mūsų politika, ir sąžiningai vykdome šią politiką. Mūsų politikos esmė tokia: Sakartvelu neturėtų būti naudojamasi apeinant tarptautines sankcijas, ir nė vienas faktas nebuvo patvirtintas net įtarimų lygiu“, – pridūrė jis.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, pernai apeinant sankcijas į Rusiją buvo atgabenta atsarginių dalių „Boeing“, „Airbus“ ir kitų gamintojų lėktuvams už milijonus dolerių.

JAV analitikai: po nutraukto sukilimo grupuotė „Wagner“ tęs veikląJAV ekspertai sekmadienį pareiškė, kad privati Rusijos grupuotės „Wagner“ kariuomenė tęs savo veiklą net ir po savaitgalį sustabdyto jos mėginimo sukilti.„Tai, kad „Wagner“ su karine technika grįžta į savo treniruočių stovyklas, rodo, jog Kremlius ketina išlaikyti bent kai kuriuos „Wagner“ žmogiškųjų išteklių elementus užuot siekęs nedelsiant juos demobilizuoti, nors „Wagner“ vadovybės ir organizacinės struktūros ateitis neaiški“, - sakoma Vašingtone paskelbtame Karo studijų instituto (KSI) pranešime.Institutas citavo Rusijos Valstybės Dūmos gynybos komiteto vadovą Andrejų Kartapolovą, sekmadienį paskelbusį, kad Dūma (Rusijos parlamento žemieji rūmai) rengia įstatymą, reguliuosiantį privačias karines įmones, tačiau pabrėžusį, kad nebūtina uždrausti „Wagner“, nes ji yra „geriausiai Rusijoje kovai pasirengusi jėga“.A. Kartapolovas taip pat sakė, kad grupės ateitis neapibrėžta, bet pabrėžė, jog „Wagner“ kovotojai Rostove prie Dono „vykdė savo vadovybės nurodymus“ ir „nepadarė nieko smerktino“.A. Kartapolovo pastangos atleisti „Wagner“ samdinius nuo atsakomybės už dalyvavimą ginkluotame maište ir atskirti juos nuo „Wagner“ lyderio Jevgenijaus Prigožino gali rodyti Rusijos vyriausybės norą ir toliau kokiu nors mastu naudoti „Wagner“ pajėgas.Šeštadienį KSI sakė, kad Rusijos vadovybė gali perkelti „Wagner“ į Ukrainą arba pasiųsti į tarptautines misijas.

Ukraina: mobiliojo ryšio operatoriai rezervuos žuvusiųjų arba dingusiųjų numerius dvejiems metamsUkrainos mobiliojo ryšio operatoriai galės dvejiems metams rezervuoti žuvusių arba dingusių kariškių telefonų numerius, kad jų neįsigytų pašaliniai žmonės.Tai pirmadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Ukrainos skaitmeninės transformacijos ministru Michailu Fiodorovu.„Paprastai po metų nenaudojamas numeris gali būti laisvai parduotas. Tad jūs galite gauti žinutę: „Mylimasis prisijungė prie Viber“. Nors jis jau negyvas. Kad būtų išvengta tokių situacijų, mobiliojo ryšio operatoriai „Kyivstar“ ir „lifecell“ paleidžia žuvusių arba dingusių be žinios kariškių numerių rezervavimo funkciją. Numeris nebus parduodamas dvejus metus“, - parašė ministras.Vartotojai turi pranešti operatoriams rezervuojamą numerį ir nurodyti, kas kreipiasi. Po to jie gauna SMS su sprendimu.Žinybos vadovas padėkojo operatoriams už iniciatyvos rėmimą ir pranešė, kad šiuo metu paslauga išbandoma.

Lenkija perduos Ukrainos jėgos struktūroms tūkstančius automatų ir milijonus šoviniųRusijos ir Ukrainos karo fronte su agresoriumi kovoja ne tik Ukrainos ginkluotosios pajėgos, bet ir Ukrainos vidaus reikalų ministerijai pavaldūs daliniai – Nacionalinė gvardija, policija ir Pasienio tarnyba. Netrukus Lenkijos vidaus reikalų ministerija perduos šiems daliniams tūkstančius automatų ir milijonus šovinių.Tai pirmadienį Žešuve per bendrą spaudos konferenciją su Ukrainos vidaus reikalų ministerijos vadovu Ihoriu Klymenka pareiškė Lenkijos vidaus reikalų ir administracijos ministras Mariuszas Kamińskis, praneša „Ukrinform“ korespondentas.„Šiuo metu svarbiausia – ginklai. Netrukus pradėsime tiekti ginklus Ukrainos nacionalinei gvardijai, Ukrainos policijos ir Pasienio tarnybos šturmo brigadoms. Bus perduota tūkstančiai automatų, milijonai šovinių. Tai leis efektyviau kovoti Ukrainos gynėjams, Europos gynėjams“, – pabrėžė M. Kamińskis.

Danija pradėjo mokyti ukrainiečių pilotus skraidyti naikintuvais F-16Danijos gynybos ministro pareigas einantis Troelsas Lundas Poulsenas pareiškė, kad Ukrainos lakūnai pradedami mokyti skraidyti vakarietiškais naikintuvais F-16. Tai pranešė „Ukrinform“, remdamasi AP.Pasak T. L. Poulseno, Danija „žengė žingsnį, kuris leidžia pradėti mokyti Ukrainos pilotus ir kelti jų kvalifikaciją“.„Mes taip pat svarstysime, ar verta perduoti Ukrainai Danijos naikintuvų F-16 ir kiek jų turėtų būti“, – teigė jis.Žinybos vadovas pridūrė, kad Ukrainos pilotai turi 6-8 mėnesius mokytis, kol galimas Danijos lėktuvų F-16 perdavimas taps realybe.„Tai nereiškia, kad negalima iš anksto priimti sprendimo. Tačiau F-16 bus Danijoje iki 2024 metų“, - sakė T. L. Poulsenas.Danija užsisakė 27 naikintuvus F-35A. Jie pakeis daugiau kaip 40 metų senumo F-16, iš kurių 30 dar naudojami. Šalies ginkluotųjų pajėgų perėjimas prie F-35A vyks nuo 2023 metų pabaigos iki 2025 metų pabaigos.Anksčiau šis perėjimas buvo planuojamas 2027 metais.Kaip pranešė „Ukrinform“, praėjusią savaitę JAV gynybos departamentas patvirtino, kad gavo oficialų Danijos prašymą priimti sprendimą dėl Ukrainos pilotų rengimo skraidyti lėktuvais F-16 Europos šalių teritorijoje pradžios.

Pietų Ukrainoje iš Rusijos išlaisvinta 130 kvadratinių kilometrų teritorijaNuo kontrpuolimo pradžios Ukrainos ginkluotosios pajėgos išlaisvino 130 kv. km kilometrų Rusijos okupantų pietuose užimtos teritorijos, „Telegram“ kanale paskelbė Ukrainos gynybos viceministrė Hanna Maliar, pranešė „Ukrinform“.H. Maliar teigimu, pastarąją savaitę pietų kryptimi padėtis išliko beveik nepakitusi. Ukrainos gynybos pajėgos tęsia kontrpuolimo operaciją Melitopolio ir Berdiansko sektoriuose.„Per pastarąją savaitę pagerėjus operatyvinėms (taktinėms) pozicijoms ir ištiesinus fronto liniją, deokupuota teritorija išsiplėtė 17 kvadratinių kilometrų. Apskritai, nuo kontrpuolimo pradžios išlaisvinta teritorija pietuose jau siekia 130 kvadratinių kilometrų“, – sakė H. Maliar.Jos teigimu, Taurijos kryptimi įsibrovėliai iš Rusijos smarkiai priešinasi, bet patiria didelių personalo ir karinės įrangos nuostolių. „Per pastarąją savaitę priešo nuostoliai buvo aštuonis kartus didesni nei mūsų“, – pabrėžė H. Maliar.

Ukrainos kariai išlaisvino kaimą Donecko regione: judame toliau Rytiniame Donecko regione Ukrainos kariai perėmė vieno kaimo kontrolę, pranešė šalies gynybos ministro pavaduotoja. Rivnopilis įsikūręs Donecko ir Zaporižės sankryžoje, ir abipus jo esančios gyvenvietės jau yra kontroliuojamos Ukrainos. „Gynybos pajėgos sugrąžino mums Rivnopilio kontrolę. Judame toliau“, – „Telegram“ kanale parašė Hanna Maliar. Ankstesniame pranešime H. Maliar nurodė, kad Kyjivo pajėgos šalies pietuose išlaisvino maždaug 130 kvadratinių kilometrų teritorijos, kai prieš kelias savaites pradėjo puolamąsias operacijas. https://t.me/FastFocus/52707

ES skyrė dar 3,5 mlrd. eurų karinės pagalbos Ukrainai ir kitoms šalimsEuropos Sąjungos užsienio reikalų ministrai pirmadienį nusprendė papildyti karinės pagalbos Ukrainai ir kitoms šalims partnerėms fondą dar 3,5 mlrd. eurų, pranešė ES atstovė spaudai.„Mes ir toliau teiksime karinę paramą tiek įranga, tiek mokymais. Tiek, kiek reikės“, – tviteryje rašė ES diplomatijos vadovas Josepas Borrellis, pranešdamas apie šį žingsnį.Atvykęs į ES užsienio reikalų ministrų susitikimą Liuksemburge, J. Borrellis sakė, kad toliau remti Kyjivą šiandien yra svarbiau nei bet kada anksčiau, turėdamas omenyje savaitgalį įvykusį Rusijos samdinių „Vagnerio grupės“ bandymą sukelti maištą.Pastarieji įvykiai parodė, kad karas prieš Ukrainą skaldo Rusijos valdžios sistemą ir daro poveikį šalies politinei sistemai, sakė J. Borrellis.ES duomenimis, nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios pernai vasarį, ES jau skyrė 3,6 mlrd. eurų karinei paramai.

JK žvalgyba: Ukrainos kariai daro pažangą Bachmuto kryptimiUkraina įgauna pagreitį puolimuose aplink Bachmutą, o Rusijos kariai susiduria su daugybe grėsmių įvairiuose frontuose, tviteryje pirmadienį rašė Jungtinės Karalystės gynybos ministerija, remdamasi žvalgybos duomenimis.„Vykdydama platesnio masto kontrpuolimą, Ukraina įgavo pagreitį puldama aplink Bachmutą Donecko srityje“, – pranešė žvalgyba.Pažymima, kad per kelių brigadų operaciją Ukrainos pajėgos padarė pažangą tiek šiauriniame, tiek pietiniame miesto flanguose.„Esama nedaug įrodymų, kad Rusija turi kokių nors reikšmingų sausumos pajėgų operacinio lygmens rezervų, kuriuos galėtų panaudoti kovai su įvairiomis grėsmėmis, su kuriomis dabar susiduria labai atskirtuose sektoriuose nuo Bachmuto iki Dniepro upės rytinio kranto, esančio už daugiau kaip 200 km“, – sakoma pranešime.Kaip pranešama, Ukrainos karinių oro pajėgų atstovas spaudai Jurijus Ihnatas sakė, kad rusai jau dvi savaites bando atakuoti Ukrainos oro uostus.

Ukrainos oro gynyba naktį numušė dvi „Kalibr“ raketas ir septynis „Shahed“ dronusNaktį į pirmadienį Ukrainos oro gynyba sunaikino dvi Rusijos „Kalibr“ tipo sparnuotąsias raketas ir septynias „Shahed“ tipo kovines bepilotes skraidykles. Tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro pajėgos, kuriomis remiasi naujienų agentūra „Ukrinform“.Kaip teigiama, praėjusią naktį okupantai rusai daugiausiai atakavo Ukrainos teritoriją iš pietų.„Iš povandeninio laivo Juodojoje jūroje buvo paleistos trys sparnuotosios raketos „Kalibr“, o iš rytinės Azovo jūros pakrantės – aštuoni Irano gamybos dronai „Shahed-136/131“, – tvirtinama pranešime.Negana to, okupantai puolė Ukrainos teritoriją ir iš šiaurės krypties, paleisdami keturis nenustatyto tipo dronus. Visi jie buvo sunaikinti.„Ukrinform“ primena, kad Rusijos pajėgos šiuo metu daugiausiai dėmesio skiria operacijoms Lymano, Bachmuto ir Marjinkos kryptimis. Per pastarąją parą ten būta 36 kovinių susirėmimų.

Kopenhagoje – slaptas susitikimas dėl UkrainosDanijos sostinėje Kopenhagoje absoliučiai slaptai įvyko taikos konferencija Ukrainos klausimu. Žiniasklaida, remdamasi šaltinių informacija, rašo, kad joje dalyvavo Vakarų atstovai, taip globaliųjų Pietų diplomatai – iš Kinijos, Indijos, Indijos, PAR ir kt. šalių. Apie tai informuoja „RBK Ukraina“, remdamasis „Deutschlandfunk“.Danų vyriausybė oficialiai nekomentavo nei konferencijos turinio, nei jos dalyvių.Kaip pranešama, svarbiausias konferencijos tikslas buvo išanalizuoti palaikymą iš globaliųjų Pietų šalių, kurios iki šiol puoselėjo neutralų arba atsargų požiūrį Rusijos karo prieš Ukrainą klausimu.ARD informacija, oficialios taikios derybos gali įvykti jau liepą. Danų žiniasklaida ir prancūzų informacijos agentūra AFP pranešė, kad iniciatyva dėl konferencijos surengimo buvo parodyta iš Ukrainos pusės.

J. Borrellis: „Wagner“ krizė rodo, kad karas Ukrainoje „skaldo Rusijos valdžią"Nutrauktas samdinių grupuotės „Vagner“ maištas rodo, kad Maskvos karas Ukrainoje skaldo Rusijos valdžią, o nestabilumas branduolinių ginklų turinčioje valstybėje „nėra geras dalykas“, pirmadienį pareiškė ES diplomatijos vadovas.„Tai, kas įvyko šį savaitgalį, rodo, kad karas prieš Ukrainą skaldo Rusijos valdžią ir daro poveikį jos politinei sistemai“, – bloko užsienio reikalų ministrų susitikime sakė ES užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis.„Be abejo, nėra gerai matyti, kad tokia branduolinė galybė kaip Rusija gali patekti į nestabilumo etapą. Į tai taip pat reikia atkreipti dėmesį“, – žurnalistams sakė J. Borrellis.Pasak jo, „svarbiausia išvada yra ta, kad (Rusijos prezidento Vladimiro) Putino pradėtas karas prieš Ukrainą ir monstras, kurį V. Putinas sukūrė iš „Vagner“, – tas monstras jį kandžioja“.„Monstras veikia prieš savo kūrėją, politinė sistema rodo savo trapumą, o karinė galia skilinėja“, – sakė J. Borrellis.ES užsienio reikalų ministrai per eilinį susitikimą Liuksemburge stengėsi suprasti maišto padarinius.Švedijos užsienio reikalų ministras Tobias Billstromas sakė, kad neramumai yra Rusijos „vidaus reikalas“. Jis tvirtino, kad „svarbiausia“ yra remti Ukrainą, kad ji galėtų susigrąžinti savo teritoriją.

JK su sąjungininkėmis parengė 17 tūkst. Ukrainos kariuomenės naujokųJungtinė Karalystė ir kitos sąjungininkės per pastaruosius metus parengė daugiau kaip 17 000 Ukrainos karių, kad padėtų Kyjivui kovoti su Rusijos invazija, pirmadienį pranešė JK gynybos ministerija.Visi šie kariuomenės naujokai, kilę iš įvairių visuomenės sluoksnių, dalyvavo „sunkioje“ penkių savaičių programoje, kuri, ministerijos teigimu, juos „iš civilių gyventojų pavertė kariais“.JK ir devynios šalys partnerės – Kanada, Australija, Naujoji Zelandija, Norvegija, Suomija, Švedija, Danija, Lietuva ir Nyderlandai – praėjusių metų birželį pradėjo iniciatyvą, skirtą naujiems Ukrainos ginkluotųjų pajėgų savanoriams.Pagal JK vadovaujamą mokymo programą, pavadintą operacija „Interflex“, naujokai, kurie anksčiau turėjo mažai arba iš viso neturėjo karinės patirties, įgijo įvairių naujų įgūdžių, įskaitant elgesį su ginklais, pirmąją pagalbą mūšio lauke ir patruliavimo taktiką.„Ukrainos naujokų, atvykstančių į JK iš įvairių visuomenės sluoksnių mokytis kovoti kartu su britų ir tarptautinėmis pajėgomis, ryžtas ir atsparumas yra labai vertingi“, – sakė JK gynybos sekretorius Benas Wallace‘as. – JK ir mūsų tarptautiniai partneriai ir toliau teiks šią gyvybiškai svarbią paramą, padedančią Ukrainai gintis nuo Rusijos agresijos, tiek, kiek reikės“.Iš pradžių JK pasisiūlė apmokyti iki 10 000 Ukrainos karių kovinių įgūdžių, remiantis baziniu JK karių mokymu.Dabar ši programa pratęsta ir, pasak JK gynybos ministerijos, iki 2024 metų planuojama apmokyti apie 30 000 naujokų. Ji teigė, kad žvalgybos duomenys parodė, jog šie mokymai „labai pagerino Ukrainos kovinį efektyvumą“.„JK ginkluotosios pajėgos palaiko glaudžius ryšius su Ukraina, siekiant tobulinti ir plėtoti kursą, skirtą įgūdžiams, kurių labiausiai reikia mūšio lauke“, – pridūrė ministerija.

Ukrainos duomenimis, nuo plataus masto karo pradžios Rusija jau neteko maždaug 225 580 kariųRusija nuo visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metų vasario 24 dieną iki 2023 metų birželio 26 dienos šioje šalyje jau neteko maždaug 225 580 karių (+950 per pastarąją parą). Tai pirmadienio rytą feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.Štabo duomenimis, per šį laikotarpį Ukrainos gynėjai taip pat sunaikino 4 031 (+1) Rusijos tanką, 7 820 (+14) šarvuotųjų kovos mašinų, 4 055 (+21) artilerijos sistemas, 624 daugkartinio paleidimo raketų sistemas, 385 priešlėktuvinės gynybos sistemas, 314 lėktuvų, 308 sraigtasparnius, 6 751 (+16) automobilį, 18 laivų, 3 482 (+10) dronus, 557 (+5) specialiosios technikos vienetus ir 1 259 sparnuotąsias raketas.Kaip pažymi štabas, šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiantys nuožmūs mūšiai.

Rusai paleido 644 sviedinius į Chersono regioną, žuvo civilis gyventojasRusijos kariuomenė sekmadienį 95 kartus atakavo Chersono regioną ir paleido 644 sviedinius. Apie tai „Telegram“ pranešė Chersono regiono karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas.Agresoriai panaudojo minosvaidžius, artileriją, daugkartinio paleidimo raketų sistemas „Grad“, tankus, bepiločius orlaivius ir lėktuvus.Priešas paleido 17 sviedinių į Chersono miestą.Pasak O. Prokudino, Rusijos sviediniai buvo nukreipti į gyvenamuosius rajonus visose Chersono regiono gyvenvietėse. Pranešama, kad vienas civilis žuvo ir septyni buvo sužeisti.Primename, kad Rusijos kariai daugiausiai dėmesio skiria Lymano, Bachmuto ir Marinkos kryptimis. Per pastarąją parą ten įvyko trisdešimt šeši kariniai susirėmimai.

J. Bidenas ir V. Zelenskis aptarė samdinių maištą RusijojeUkrainos lyderis Volodymyras Zelenskis ir Jungtinių Valstijų prezidentas Joe Bidenas sekmadienį aptarė trumpą samdinių maištą Rusijoje, kuris čia sukėlė didžiausią politinę krizę per kelis dešimtmečius.„Kalbėjausi su JAV prezidentu Josephu Bidenu. Pozityvus ir įkvepiantis pokalbis“, – tviteryje parašė V. Zelenskis.„Aptarėme karo veiksmų eigą ir Rusijoje vykstančius procesus“, – nurodė jis ir pridūrė, kad su JAV vadovu taip pat pasikalbėjo apie ilgojo nuotolio ginkluotę.Baltieji rūmai atskiru pranešimu patvirtino žinią apie abiejų lyderių pokalbį.„Pasaulis turi daryti spaudimą Rusijai, kol bus atkurta tarptautinė tvarka“, – pabrėžė V. Zelenskis.Ginkluotas samdinių grupuotės „Wagner“ vadeivos Jevgenijaus Prigožino, kuris penktadienį žadėjo nuversti aukščiausią Rusijos karinę vadovybę, maištas Rusijoje sukėlė didžiausią politinę krizę per kelis dešimtmečius. Savaitgalį J. Prigožinas įsakė savo pajėgoms užimti svarbius karinius objektus Rusijos pietuose ir pradėti judėti sostinės Maskvos link, tačiau neilgai trukus netikėtai pareiškė savo samdiniams, kad šie apsisuktų, sudarius susitarimą su Baltarusijos diktatoriumi Aliaksandru Lukašenka.Atšauktas maištas pribloškė daugybę žmonių Rusijoje ir užsienio šalyse.V. Zelenskis taip pat nurodė, kad su J. Bidenu pasikalbėjo apie papildomą JAV paramą, „daugiausiai dėmesio skiriant ilgojo nuotolio ginkluotei“, ir koordinavo abiejų šalių pozicijas prieš kitą mėnesį Vilniuje vyksiantį NATO viršūnių susitikimą.Jis krizę dar aptarė su Kanados premjeru Justinu Trudeau ir pasidalino „Ukrainos vertinimu apie bandymą surengti perversmą Rusijoje ir šios situacijos poveikį karo veiksmų eigai“. Tuo metu per atskirą V. Zelenskio pokalbį su Lenkijos prezidentu Andrzejumi Duda, anot Ukrainos lyderio, buvo pasikalbėta apie padėtį karo lauke ir grėsmę Zaporižios atominei elektrinei.

Rusija atakavo Chersono sritį – apšaudyta nėščia moteris, vyras buvo sunkiai sužeistasBirželio 26 d., rusų įsibrovėliai vėl apšaudė Chersono sritį, per išpuolį buvo sužeisti du žmonės. Oficialus Chersono regioninės karinės administracijos „Telegram“ kanalas pranešė, kad Antonovka buvo apšaudyta. Per rusų puolimą buvo sužalotas 29 metų vyras, jam buvo suteikta visa reikiama pagalba.Taip pat rusų įsibrovėliai smogė Burgunkos kaimui Berislavo srityje. Vienas žmogus buvo sunkiai sužeistas ir paguldytas į ligoninę. „Į apšaudymą pateko ir nėščia moteris. Dabar gydytojai padeda besilaukiančiai mamai išvengti priešlaikinio gimdymo", – pridūrė OVA.

Oro antskrydžio perspėjimas Ukrainoje: Odesoje pasigirdo stiprūs sprogimaiNaktį į pirmadienį, birželio 26 d., Ukrainoje paskelbtas oro pavojaus signalas. Odesoje pasigirdo stiprūs sprogimai.Kaip pranešama „Yug“ puslapyje socialiniame tinkle „Facebook“, dabar įsibrovėliai puola Odesos sritį. „Vyksta kova, oro gynyba veikia“, – sakė kariškiai.Žmonių prašoma paisyti savo saugumo, likti namuose arba slėptuvėse, esant pastatuose vadovautis „dviejų sienų“ taisykle. „Nefilmuokite oro gynybos darbų ir neskelbkite socialiniuose tinkluose“, – pabrėžia kariškiai.Odesos rajono administracija pranešė, kad Rusijos kariuomenė atakuoja Odesos regioną bepiločiais orlaiviais ir raketomis. Socialiniuose tinkluose Odesos gyventojai rašo girdėję sprogimus. Odesoje dabar taip pat lyja ir kartais sunku atskirti griaustinį nuo sprogimų garso.Dabar oro antskrydžio perspėjimai taip pat girdimi Kijevo, Čerkasų, Poltavos, Kirovogrado, Charkovo, Dnepropetrovsko, Donecko, Zaporožės, Chersono ir Nikolajevo srityse.Oro pajėgos pranešė apie balistinių ginklų panaudojimo grėsmę Donecko, Dnepropetrovsko, Zaporožės, Poltavos, Charkovo ir Chersono srityse. Taip pat Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karinės pajėgos perspėjo apie sparnuotųjų raketų „Caliber“ paleidimo iš Juodosios jūros grėsmę.

Čerevatijus – apie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sėkmę netoli Bachmuto: padaryta pažanga nuo 600 iki 1000 metrųPraėjusią parą Ukrainos gynybos pajėgų daliniai toliau veržėsi Bachmuto kryptimi. Apie tai informacinio telemaratono eteryje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų rytinės karių grupės pranešėjas Serhijus Čerevatijus.„Bachmuto kryptimi gynybos pajėgos laikosi iniciatyvos, tęsia puolimo operacijas, sutriuškina priešą. Per parą pietiniame ir šiauriniame flanguose aplink Bakhmutą buvo įveikta 600–1000 metrų, buvo sunaikinti 186 okupantai, 224 sužeisti. 8 buvo paimti į nelaisvę“, – sakė jis.Taip pat, anot jo, per parą Bachmuto rajone sunaikintas priešo tankas, pėstininkų kovos mašina, du savaeigės artilerijos stovai, 2 reaktyvinės salvinės ugnies sistemos „Grad“, 3 prieštankinės sistemos, 3 pabūklai MSTA-b, oro gynybos sistemos „Strela-10“, šeši amunicijos sandėliai, trys kamikadzės dronai „Lancets“ ir vienas dronas „Orlan-10“.Jis taip pat pridūrė, kad okupantai iš Rusijos ir toliau traukia oro desanto dalinius į Bachmutą, o tai yra ženklas, kad priešas nori išlaikyti miestą.Anot S. Čerevatijaus, vakarykštis „wagneriečių“ maištas fronto nepalietė, priešingai, būtent pralaimėjimai prie Bachmuto buvo viena iš priežasčių, paskatinusių pasikėsinimą į karinį perversmą Rusijos Federacijoje.„Situacija fronte turėjo įtakos situacijai su „wagneriečiais“, nes būtent dėl karinio pralaimėjimo fronte „Wagner“ gėdingai pabėgo, išsaugant Prigožino karinės ir politinės įtakos likučius. Būtent dėl pralaimėjimų ir prasidėjusių tarpusavio kivirčų kilo tolesnis jų gretų skilimas“, – sakė jis.

Zelenskis: maištas parodė Putino silpnumąVolodymyras Zelenskis kalbėjosi su Joe Bidenu apie dramatiškus vakarykščius įvykius.Pokalbio metu Ukrainos prezidentas sakė, kad trumpas maištas, kurio metu „Wagner“ grupės kariai patraukė į Maskvą, atskleidė Vladimiro Putino valdymo silpnumą.V. Zelenskis pareiškime paragino daryti pasaulinį spaudimą Rusijai.Jis taip pat sakė, kad su JAV prezidentu aptarė bendradarbiavimo gynybos srityje plėtrą, akcentuojant tolimojo nuotolio ginklus.

Chersono srities apšaudymasChersono regiono valdžia praneša apie trečią apšaudymą per dieną.Antonovkoje per apšaudymą buvo sužalotas 29 metų vyras. Burgunkoje sunkiai sužalotas vietos gyventojas. Po apšaudymo buvo sužalota nėščia moteris. Gydytojai jai padeda išvengti priešlaikinio gimdymo.Bombos krito ir ant Kazackoje bei Vesele gyvenviečių – ten niekas nenukentėjo.Vietos valdžia teigia, kad šeštadienį regionas buvo apšaudytas 59 kartus.

Ukrainos gynybos ministras: viskas juda tinkama linkmeUkrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas pareiškė, kad Rusijos valdžia yra „silpna“ ir „viskas juda tinkama linkme“.Jis su JAV kolega Lloydu Ostinu aptarė Ukrainos kontrpuolimą ir tolesnius veiksmus stiprinant ginkluotąsias pajėgas.„Mes sutinkame, kad Rusijos valdžia yra silpna ir kad Rusijos karių išvedimas iš Ukrainos yra geriausias Kremliaus pasirinkimas“, – tviteryje parašė R. Reznikovas.„Rusija turėtų būti geriau pasirengusi spręsti savo problemas, – rašė jis. – Reikalai juda teisinga linkme. Ukraina laimės“.https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1673024465410588673?ref_src=twsrc%5Etfw

Najevas: jei „Wagner“ bandys pulti iš Baltarusijos, tai jiems bus savižudybėUkrainos jungtinių ginkluotųjų pajėgų vadas generolas leitenantas Serhijus Najevas tikina, kad padėtis Šiaurės operatyvinėje zonoje yra kontroliuojama, ukrainiečių kariai ten toliau stiprina savo gynybą.Kaip rašo oficialus Ukrainos jungtinių ginkluotųjų pajėgų vadovybės „Telegram“ kanalas, S. Najevas tai pasakė, komentuodamas galimą „Wagner“ sprendimą pulti Kyjivą iš Baltarusijos teritorijos.„Dėl pareiškimų apie galimą „Wagner“ samdinių kariuomenės dalyvavimą puolant mūsų teritoriją iš Baltarusijos Respublikos. Noriu visus patikinti, kad padėtis Šiaurės operacijų zonoje išlieka stabili ir kontroliuojama. Mūsų kariai ir toliau telkia gynybos pajėgas. Visos tarnybos – nuo žvalgybos iki inžinierių kariuomenės dirba sustiprintame režime“, – pridūrė vadas, kurį cituoja „Unian“.Anot jo, kol kas nestebimas nei priešo technikos, nei darbo jėgos nukreipimas šią kryptimi.„Valstybės siena yra patikimai saugoma 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Jei taip atsitiks ir priešas bandys kirsti valstybės sieną, jiems tai bus ne kas kita, kaip savižudybė. Mūsų kariai yra pasirengę duoti vertą atsaką kiekvienam, kuris išdrįs kirsti valstybės sieną su ginklais rankose“, – sakė S. Najevas.https://t.me/KOS_ZSU/1986

Situacija dar niekada nebuvo tokia rimta: Rusija baigė pasirengimą teroristiniam išpuoliui Zaporižios AEMaždaug 4 iš 6 Zaporižios atominės elektrinės (AE) energijos blokų Rusijos okupantai pastatė įrangą su sprogmenimis. Pasak Ukrainos žvalgybos, Rusija baigė pasiruošimą atakai.Gynybos ministerijos Vyriausiojo žvalgybos direktorato Vyriausiojo direktorato vadovas generolas majoras Kyrylo Budanovas interviu Jungtinės Karalystės žiniasklaidai pažymėjo, kad branduoliniai reaktoriai be aušinimo gali išsilydyti per laikotarpį nuo 10 valandų iki 14 dienų, rašo žvalgybos žiniasklaidos atstovai, skelbia „Unian“.Zaporižios AE avariją gali sukelti ir rusų padidinta įtampa elektros tiekimo į stotį linijose. „Teroristinio išpuolio Zaporižios AE planas yra visiškai parengtas ir patvirtintas. Jie gali panaudoti technines priemones katastrofai paspartinti“, – sakė M. Budanovas.Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiojo žvalgybos direktorato vadovas priminė Rusijos karių vykdomą Zaporižios AE aušinimo tvenkinio užminavimą, taip pat pranešė, kad okupantai prie 4 iš 6 stoties jėgos agregatų pastatė sprogmenų pripildytą įrangą. „Situacija niekada nebuvo tokia rimta kaip dabar“, – pabrėžė K. Budanovas.Rusija gali įvykdyti teroro aktą, jei bus nugalėta kairiajame Dniepro krante. Rusija branduolinės nelaimės zonos sukūrimą laiko saugikliu tolesnei Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pažangai, aiškino K. Budanovas.Tuo pačiu metu, anot jo, yra rizika, kad Rusijos Federacija gali surengti ataką prieš Zaporižios AE su radiacijos nutekėjimu kaip „prevencinę priemonę“, siekdama sustabdyti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kontrpuolimą ir įšaldyti fronto liniją dabartine forma.Ukrainos karinė-politinė vadovybė gana realistišku laiko scenarijų, kai Rusija pakenks jos užimtai Zaporižios atominei elektrinei. Taip jau nutiko su Kachovkos rezervuaro užtvanka, kurią okupantaiai anksčiau užminavo ir susprogdino, siekdami užkirsti kelią Ukrainos ginkluotųjų pajėgų veržimuisi į pietus.Ukrainos gynybos ministerijos žvalgyboos duomenimis, rusai užminavo Zaporižios atominę elektrinę ir, kas blogiausia, buvo užminuotas aušinimo tvenkinys. Nors TATENA „nematė“ minų aušinimo tvenkinyje, ji atkreipė dėmesį, kad Rusija kasinėja kitas Zaporižios AE dalis, ypač palei perimetrą ir kai kuriose vietose viduje.Be to, pagal dar nepatvirtintą Olego Korikovo, Valstybinio branduolinio reguliavimo komiteto pirmininko, informaciją yra užminuojami išsiliejimo takai, jungiantys Zaporižios AE aušinimo tvenkinį ir išdžiūvusį Kachovkos rezervuarą. Šių drenažo konstrukcijų sprogimo atveju, nebeliks 48 mln. kubinių metrų vandens išteklių, užtikrinančių apšvitinto branduolinio kuro, esančio Zaporižios AE reaktoriuose ir aušinimo baseinuose, aušinimą.

Ukrainos gynybos ministro patarėjas: „Wagner“ maištas buvo „juokingiausias bandymas sukilti“Ukrainos gynybos ministro patarėjas „Wagner“ maištą Rusijoje apibūdino kaip „juokingiausią bandymą sukilti“.„Tai tik daro Rusiją silpnesnę ir daro mus stipresnius“, – BBC Radio 4 laidai „The World This Weekend“ sakė Jurijus Sakas.Jis pridūrė: „Tai, kas vakar nutiko Rusijoje, tikriausiai įeis į istoriją kaip pats juokingiausias bandymas sukilti, koks buvo kada nors mėgintas.Tai neturės jokios įtakos mūsų planams. Vykdome misiją išlaisvinti savo žemę ir tikiuosi, kad mūsų sąjungininkai, vakar stebėję šį juokingą maištą, supras, kad vienintelis būdas užbaigti karą Ukrainoje yra užtikrinti, kad Ukraina kariniu būdu nugalės Rusiją.Kažkokios vidinės pertvarkos Rusijoje negali būti jokios vilties. Tai įvyks tik mūšio lauke“.

Okupuotame Luhanske griaudėja galingi sprogimai, praneša vietos televizijos kanalai.https://t.me/uniannet/103049

Chersone gelbėtojai iš griuvėsių ištraukė žmogų, deja, jis mirėRusų sviedinys pataikė į vieną Chersono daugiabučio namo butą, kuriame buvo sutuoktiniai. Moteris sugebėjo išeiti pati, o vyras liko po griuvėsiais.Gelbėtojams jį pavyko pasiekti. Medikai bandė gaivinti, tačiau nukentėjusysis nuo patirtų sužalojimų mirė.https://t.me/uniannet/103051

Kyjive aidi įspėjimai apie oro antskrydį garsas, o „Telegram“ kanalai informuoja, kad veikia oro gynybos sistema veikia.

Ukrainoje – įnirtingi mūšiai: Rusija teigia atrėmusi puolimą, Ukraina – atkovojusi teritorijasUkrainoje tęsiasi įnirtingi mūšiai, o apie pasiekimus praneša abi kariaujančios pusės. Ukrainos gynybos ministro pavaduotojas Hanna Maliaras pranešė, kad Ukrainos kariams pavyko pasistūmėti aplink Bachmutą ir gretimas vietoves, praneša BBC.Tuo tarpu naujausioje ataskaitoje Rusijos gynybos ministerija teigia, kad šalies ginkluotosios pajėgos atrėmė daugybę Ukrainos pajėgų atakų Rytų ir Vidurio Ukrainoje.Teigiama, kad aplink Rusijos okupuotą rytinį Bachmuto miestą per pastarąją parą buvo atremta 10 ukrainiečių puolimų.Kariaujančių pusių teiginiai nebuvo nepriklausomai patikrinti.

Rusijos pajėgos teigia atrėmusios daug atakų Rytų UkrainojeRusija sekmadienį pareiškė, kad atrėmė naujus Ukrainos pajėgų puolimus keturiose fronto linijos teritorijose.Ukraina šeštadienį pranešė apie padarytą „pažangą“ šalies rytuose.„Per pastarąją parą Ukrainos ginkluotosios pajėgos toliau bandė vykdyti puolamuosius veiksmus“, – teigiama Rusijos gynybos ministerijos pranešime.Pasak ministerijos, vien netoli Bachmuto buvo atremta 10 atakų.

Per valstybinę televiziją pasirodęs Putinas paskelbė žinią apie „specialiąją karinę operaciją“ UkrainojeRusijos prezidentas Vladimiras Putinas paskelbė pranešimą per valstybinę televiziją ir atnaujino įsipareigojimą vykdyti „specialią karinę operaciją“, praneša „Guardian“.Tai pirmas viešas jo pasirodymas po ginkluoto sukilimo, kurį organizavo Jevgenijus Prigožinas ir jo grupuotė „Vagner“, grasinusi nuversti jo režimą.V. Putinas atnaujino savo įsipareigojimą dėl karo Ukrainoje ir įvardijo „specialiąją karinę operaciją“ savo svarbiausiu prioritetu.Pasak „Reuters“, jis sakė: „Nuo to pradedu ir tuo baigiu savo dieną“ ir „nuolatos palaiko ryšį“ su gynybos ministerijos pareigūnais, pranešė „Reuters“.https://twitter.com/SkyNews/status/1672926675032592386?ref_src=twsrc%5EtfwAnot „Sky“, V. Putinas teigė esąs „įsitikinęs“, kad įgyvendins visus savo planus ir „užduotis“, susijusias su „specialiąja karine operacija“ Ukrainoje. Manoma, kad šis įrašas buvo netiesioginis ir įrašytas dar prieš J. Prigožino sukeltą maištą.P. Prigožino „teisingumo žygiu“ į Maksvą buvo siekiama atstatydinti gynybos ministrą Sergejų Šoigu, nes tarp jų jau seniai vyksta nesutarimai.

Po Rusijos raketų atakos Kyjive žuvusių žmonių skaičius išaugo iki 5Naujausia Rusijos raketų ataka Ukrainos sostinėje Kyjive pražudė jau penkis žmones, sekmadienį pranešė miesto meras Vitalijus Kličko.Smarkiai apgriautame daugiaaukščiame pastate buvo rasti dar du kūnai.Po naktį į sekmadienį įvykdyto išpuolio iš pradžių buvo rasti trys kūnai, paieškos buvo tęsiamos.Pranešama, kad numuštos Rusijos raketos nuolaužos pataikė į gyvenamąjį namą. Vienuolika gyventojų patyrė sužeidimų.Pastaroji ataka – vienas intensyviausių Rusijos išpuolių prieš Kijevą pastarosiomis savaitėmis. Ukrainos valdžios institucijų duomenimis, Rusijos pajėgos į miestą nukreipė daugiau kaip 50 sparnuotųjų raketų ir tris kovinius dronus. Ukrainos pajėgos numušė 41 sparnuotąją raketą ir perėmė visus tris dronus.

Buvęs Didžiosios Britanijos generolas: „Vagner“ gali rengti Kyjivo ataką iš BaltarusijosUkrainos lyderiai turi apsisaugoti nuo galimo Jevgenijaus Prigožino vadovaujamo išpuolio Kyjivui iš Baltarusijos, sako buvęs Didžiosios Britanijos generolas Richardas Dannattas.„Faktas, kad jis išvyko į Baltarusiją, kelia tam tikrą susirūpinimą“, – sakė jis.Anot R. Dannatto, jei J. Prigožinas „aplink save išlaikė veiksmingas kovines pajėgas, tai jis vėl kelia grėsmę arčiausiai Kyjivo esančiam Ukrainos flangui“, kur ir prasidėjo karas.Generolo manymu, „visai įmanoma“, kad Rusija pasinaudos „Vagner“, kad vėl pamėgintų užimti Kyjivą.Vertindamas vakar dienos įvykius Rusijoje R. Dannattas sakė, kad „Putinas neabejotinai gerokai sumenkęs, o Rusijos kariuomenėje... akivaizdžiai yra kažkokia netvarka“.

Rusijos pajėgos praėjusią parą Ukrainą atakavo S-300 raketomisPraėjusią naktį, palyginti su ankstesnėmis paromis, Ukrainoje buvo palyginti ramu, pranešė šalies ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų vadavietės atstovas spaudai.„Buvo palyginti ramu, priešas naudojo įvairių rūšių ginklus. Akivaizdu, kad dieną prieš tai matėme raketų antplūdį – daugiau kaip 50 sviedinių atskriejo įvairiomis kryptimis. Šį kartą jie naudojo tik raketas S-300, Zaporižios srityje", – nacionaliniame tilte teigė Jurijus Ihnatas.Pasak jo, S-300 raketos yra balistinės, todėl tokie sviediniai kelia rimtą grėsmę.Naktį į birželio 25 d. Rusijos kariuomenė atakavo Zaporižios miesto apylinkes, žmonės nenukentėjo.

Jungtinės Tautos padeda rengti Charkivo atstatymo bendrąjį planąJungtinių Tautų (JT) remiama tarptautinių ir Ukrainos architektų komanda parengė Charkivo miesto rekonstrukcijos koncepciją, praneša „Ukrinform“, remdamasi JT spaudos tarnyba.Pažymima, kad Ukrainos ir užsienio architektų komanda patvirtino naujo miesto kraštovaizdžio koncepciją, kurią pateikė vietos savanoris, istorikas, architektas ir dokumentinių filmų kūrėjas Maksimas Rosenfeldas.Bendrąjį planą neatlygintinai parengė Normano Fosterio fondas kartu su vietos architektų ir urbanistikos ekspertų grupe bei tarptautinių ekspertų patariamąja taryba.Naujai sukurta darbo grupė „UN4Kharkiv“, remiama JT Europos ekonominės komisijos per bandomąjį projektą, suvienijo 16 JT agentūrų ir tarptautinių organizacijų.Charkivo miesto tarybos duomenimis, mieste sugriauti 3 tūkst. 367 daugiabučiai ir 1 tūkst. 823 vienbučiai namai bei miesto infrastruktūra.JT duomenimis, bendra Rusijos invazijos padaryta žala Ukrainos būsto sektoriui siekia daugiau kaip 50 mlrd. JAV dolerių.Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojas Rostyslavas Šurma yra pareiškęs, kad Ukrainos atstatymui bus panaudotos pajamos, gautos už konfiskuotą Rusijos turtą. Be to, per ateinančius ketverius metus Ukraina iš Europos Sąjungos gaus 50 mlrd. eurų.

JK žvalgyba: Ukrainos pajėgos stabiliai žengia į priekįDidžiosios Britanijos gynybos ministerija sekmadienį pranešė, kad Ukrainos kariuomenė daro „laipsnišką, bet stabilią taktinę pažangą“ Rusijos kontroliuojamose šalies dalyse.„Ukrainos pajėgos persigrupavo ir vėl pradėjo dideles puolamąsias operacijas trimis pagrindinėmis kryptimis pietų ir rytų Ukrainoje“, – rašoma ministerijos „Twitter“ paskyroje, kurioje institucija kasdien pateikia naujausią karo eigos apžvalgą.Ukrainiečiai pasisėmė patirties iš pirmųjų dviejų kontrpuolimo savaičių, kad „patobulintų taktiką, kaip pulti giliai įsitvirtinusius ir gerai parengtus Rusijos gynybos pajėgumus“, teigiama įraše.Maskvos pajėgos savo ruožtu dėjo „dideles pastangas“, kad pasistūmėtų į priekį miškingose vietovėse netoli Kreminos rytinėje Luhansko srityje.„Tai tikriausiai reiškia tebesitęsiančius Rusijos vyresniosios vadovybės nurodymus pereiti į puolimą, kai tik įmanoma“, – sakė ministerija, remdamasi britų žvalgybos pranešimais.„Rusija pasiekė nedidelių laimėjimų, tačiau Ukrainos pajėgos neleido prasiveržti“, – pridūrė ji.Didžiosios Britanijos ministerija kasdien skelbia naujausią informaciją apie karo eigą nuo Rusija plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios prieš 16 mėnesių. Maskva kaltina Londoną dezinformacija.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1672853423669010432?ref_src=twsrc%5Etfw

Rusijai smogus Donecko sričiai žuvo žmogusVienas žmogus žuvo, dar du buvo sužeisti šeštadienį Rusijos pajėgoms apšaudžius Ukrainos Donecko sritį.Šią žinią kanale „Telegram“ pranešė Donecko srities karinės administracijos vadovas Pavlo Kyrylenka.„Birželio 24 d. rusai nužudė vieną Donecko srities gyventoją – Vuhledare. Vakar dar du žmonės regione buvo sužeisti“, – rašė pareigūnas.P. Kyrylenka taip pat pažymėjo, kad šiuo metu neįmanoma nustatyti tikslaus aukų Mariupolyje ir Volnovachoje skaičiaus.Kaip praneša „Ukrinform“, Rusijos kariai nuolat atakuoja Donecko sritį, kasdien žudo arba sužeidžia civilius gyventojus, naikina regiono infrastruktūros objektus.Tuo tarpu Chersono sritis praėjusią parą buvo apšaudyta 59 kartus, sužeisti du civiliai gyventojai.„Pastarąją parą priešas surengė 59 atakas, iš minosvaidžių, artilerijos, minosvaidžių „Grad MLRS“ ir lėktuvų paleido 235 sviedinius“, – kanale „Telegram“ pranešė Oleksandras Prokudinas, Chersono srities karinės administracijos vadovas.Pasak jo, Rusijos kariai taikėsi į regiono gyvenamuosius kvartalus.Kaip pranešė „Ukrinform“, birželio 23 d. Rusijos kariai apšaudė troleibusų įmonę Chersone, žuvo trys žmonės.

Nikopolyje naktį rusai surengė apšaudymą, pranešama apie sužeistuosiusNikopolyje dėl priešo apšaudymo buvo sužeistas 47 metų vyras, pranešė telegrame Dnipropetrovsko srities gubernatorius Serhijus Lysakas.Mieste apgadinti trys privatūs namai ir dujotiekis. Priešas iš sunkiosios artilerijos taip pat apšaudė Marhanetska bendruomenę Nikopolio rajone. Okupacinės pajėgos taip pat apšaudė Sinelnykivkos rajono gyvenvietes, pataikyta į Velykomichailovskos bendruomenę. https://t.me/dnipropetrovskaODA/5571

Ukraina: Rusijos kariuomenė gerokai „išretinta“Ukrainos generalinis štabas praneša, kad per pastarąją parą Ukrainos teritorijoje buvo sunaikinti 6 priešo tankai, likviduota dar 720 rusų užpuolikų. Birželio 25 d., sekmadienį, pranešama, jog iš viso nukauta 224 630 okupantų. Per parą buvo sunaikinti dar 4 priešo specialiosios technikos vienetai, 4 transporto priemonės ir autocisternos, 41 sparnuotoji raketa, praneša UNIAN.Be to, buvo sunaikinta 12 operatyvinio ir taktinio lygio bepiločių orlaivių, 2 oro gynybos sistemos, 5 daugkartinio paleidimo raketų sistemos, 19 artilerijos sistemų, 2 šarvuotos kovos mašinos.Birželio 25 d. rytą Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas pranešė, kad priešas praėjusią parą bandė pulti Limano, Bachmuto, Kupjansko kryptimis ir prie Marijinkos, tačiau nesėkmingai. Generalinio štabo duomenimis, Donbase vyko 29 mūšiai. Taip pat pranešta, kad priešas gynėsi Chersono ir Zaporožės kryptimis.

Rusija okupuotame Mariupolyje vykdo paauglių dokumentų tikrinimąRusijos saugumo pajėgos pradėjo vykdyti vietinių ukrainiečių paauglių dokumentų tikrinimą okupuotame Mariupolyje, rašoma Ukrainos Nacionalinio pasipriešinimo centro pranešime.Patikros punktai buvo įkurti siekiant nustatyti, ar paaugliai dalyvauja partizaniniame judėjime, ir įvertinti „lojalumą Ukrainai“.Paaugliai stabdomi vietiniuose kontrolės postuose, tikrinami jų telefonai ir pasai, klausiama apie ryšius su potencialiais partizanais.Mariupolio pasipriešinimo judėjimas tampa vis aktyvesnis ir, kaip pranešama, birželio 24 d. buvo nukauti keturi Rusijos karininkai.Per pastarąsias kelias savaites humanitarinė padėtis Mariupolyje pablogėjo. Daugelis civilių negali gauti net būtiniausios medicininės pagalbos, nes medicinos įstaigos aptarnauja Rusijos kariškius.

Rusijos pajėgos apšaudė devynias Sumų srities bendruomenesRusijos pajėgos birželio 24 d. apšaudė devynias pasienio bendruomenes Sumų srityje, pranešė Sumų srities karinė administracija.Devyniose bendruomenėse iš viso buvo užfiksuoti 204 sprogimai, gyvenviečių atakai buvo panaudota artilerijos ugnis, minosvaidžiai ir minos.Per apšaudymą Velyka Pysarivkoje buvo apgadinti penki privatūs gyvenamieji namai, dvi ūkinės patalpos ir elektrinės transformatorius. Bilopilijoje buvo apgadinti keturi gyvenamieji pastatai.Likusiose bendruomenėse apie nuostolius ar aukas nepranešta.

BBC praneša apie sprogimą Zaporižioje. Regione paskelbtas oro pavojus.

Rusai skelbia nužudę du „proukrainietiškus teroristus“ – vienam iš jų vos 16Birželio 24 d. vakare okupuotame Berdjanske įvyko susišaudymas. Rusijos okupantų atstovas Zaporižios srityje Vladyslavas Rogovas paskelbė apie „dviejų proukrainietiškų teroristų“ nužudymą mieste, vienam iš jų tebuvo 16 metų.„Apie 19 val., kai gyventojai su šeimomis ilsėjosi miesto krantinėje, du kovotojai paleido ugnį iš kulkosvaidžių. Dėl koordinuotų ir operatyvių teisėsaugos institucijų veiksmų teroristai buvo užblokuoti ir sunaikinti. Šiuo metu žinoma, kad vienas iš jų anksčiau buvo sulaikytas už antirusišką veiklą“, – „Telegram“ sakė Rogovas.

Kuleba tikisi, kad Prigožino maištas bus naudingas UkrainaiUkrainos užsienio reikalų ministras Dmitrijus Kuleba mano, kad bet kokios problemos, kylančios teroristinėje Rusijos valstybėje, atitinka Ukrainos interesus, rašo „Ukrinform“.Atitinkamą pareiškimą D. Kuleba padarė Tarptautinio knygų festivalio metu, komentuodamas Jevgenijaus Prigožino vadovaujamą „Wagner“ grupės maištą.„Bet koks maištas, bet kokia problema, kylanti priešo užnugaryje, atitinka mūsų interesus... Dabar dar anksti prognozuoti pasekmes [Ukrainai – Red.], nes Prigožinas atsisuko prieš visą Rusijos valstybės mašiną, todėl būtų neteisinga prognozuoti juos per daug spekuliatyvai“, – sakė Kuleba.

Ukrainos pareigūnas: V. Putino režimas atgyvenęs ir netrukus žlugsUkrainos užsienio pasiuntinys Andrijus Melnykas sako, kad tik laiko klausimas, kada Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas bus nušalintas.„Sulig „Wagner“ perversmu buvo peržengtas Rubikonas ir Rusijoje prasidėjo nauja valdžios nuosmukio ir nestabilumo era“, – Vokietijos naujienų svetainei „t-online“ sakė A. Melnykas.2015-2022 m. laikotarpiu Ukrainos ambasadoriumi Vokietijoje dirbęs A. Melnykas tapo gerai žinomas šalyje dėl savo atvirų ir tiesmukų pasisakymų.Pasak A. Melnyko, nors Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui gali pavykti kruvinai numalšinti sukilimą ir „pusiau atkurti tvarką“, tai „neišgelbės Kremliaus nuo bręstančio vidinio chaoso“.„Totalus atgyvenusio putiniško režimo žlugimas – tik laiko klausimas.“Po savo pareigų Vokietijoje A. Melnykas tapo Ukrainos užsienio reikalų ministro pavaduotoju, o neseniai buvo paskirtas šalies ambasadoriumi Brazilijoje.„Wagner“ sukilimas yra ne kas kita, kaip tikros „dievų sutemos“ „Putinui ir jo barbariškam režimui“, sakė A. Melnykas Vokietijos leidiniui „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (RND). „J.Prigožino sukilimas, ir kad ir kaip jis baigtųsi, suteikia unikalią galimybę Ukrainos kariuomenei su nauja jėga tęsti mūsų kontrpuolimą.“Tačiau, pabrėžė jis, „vien šios naujos kovinės dvasios, deja, nepakaks, kad būtų išlaisvintos visos okupuotos teritorijos“.

Ukrainos kariuomenės vadas JAV kolegai: puolimas vyksta pagal planąUkrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas generolas Valerijus Zalužnas šeštadienį kalbėjosi su JAV Jungtinio štabų vadų komiteto pirmininku generolu Marku Milley ir patikino jį, kad Ukrainos kontrpuolimas „vyksta pagal planą“.„Išsamiai aptarėme situaciją palei visą fronto liniją, – oficialioje socialinėje žiniasklaidoje paskelbė V. Zalužnas. – Papasakojau jam apie mūsų dalinių puolamuosius veiksmus. Informavau jį, kad operacija vyksta pagal planą.“„Taip pat užsiminiau jam apie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų poreikius, susijusius su tam tikros rūšies ginklais ir išminavimo įranga.“

Ukrainos gynėjai išlaisvino dalį teritorijų, kurios buvo okupuotos nuo 2014-ųjųTauridės krypties gynybos pajėgų jungtinio spaudos centro atstovas Valerijus Šeršenas šeštadienį patvirtino, kad Ukrainos gynėjai prie Krasnohorivkos Donecko srityje išlaisvino dalį teritorijų, kurios buvo okupuotos nuo 2014 metų. „Žinia vėluoja savaitę. Čia yra tam tikrų taktinių sumetimų. Iš tiesų, kelios pozicijos buvo užimtos netoli Krasnohorivkos dėl gerai paruošto puolimo. Buvo ir veiksmų imitacijos, ir parama artilerijai, ir sunkiajai technikai“, – kalbėjo V. Šeršenas.Vėliau „Telegrame“ šią informaciją patvirtino „Tavrija“ karių grupės vadas generolas Oleksandras Tarnavskis.V. Šeršenas pabrėžė, kad Ukrainos gynėjų puolimo sėkmė yra „apčiuopiama“, tačiau apie rezultatus kalbėti dar anksti.„Tai puikus lokalios sėkmės pavyzdys, įgavęs simbolinę reikšmę“, – teigė jis.

Ukrainos pasieniečiai per garsiakalbius ragina baltarusius nuversti A. Lukašenką ir pasmerkti karąUkrainos pasieniečiai per garsiakalbius transliuoja kreipimąsi į baltarusius, ragina nuversti savo diktatorių ir stoti prieš Rusijos agresijos karą Ukrainoje, pranešė Ukrainos pasieniečių spaudos tarnyba.Pasieniečių pranešime sakoma, kad baltarusiams dar kartą primenama, jog jų šalis remia teroristinę valstybę ir yra Rusijos įtakoje, veikiama Rusijos propagandos.Garso kreipimesi pabrėžiama, kad tas, kuris nori kovoti su ukrainiečiais, nėra tikras baltarusis, nes iš tikrųjų baltarusiai prieštarauja diktatoriaus Aliaksandro Lukašenkos savivalei.Atskirai paskelbtas įspėjimas dėl bet kokių mėginimų su ginklais įsiveržti į Ukrainą.Anksčiau pranešta, kad ir Baltarusijos pasieniečiai Ukrainos pasienyje transliavo garso žinutes apie tą pačią ukrainiečių ir baltarusių tautų prigimtį teigdami, kad net jų virtuvės tokios pačios. Į tai gegužės pabaigoje Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnyba atsakė, kad ukrainiečiai yra laisvę mylinti tauta ir nemėgsta baltarusiško troškinio, kuris tapo toks pats, kaip ir Rusijos tradicinė rūgšti sriuba „šči“.

Kyjivas: „Wagner“ maištas – „galimybių langas“ UkrainaiUkraina šeštadienį pareiškė, kad neramumai Rusijoje, paskatinti ginkluoto Rusijos grupuotės „Wagner“ maišto, suteikia galimybę Kyjivui, prieš kelias savaites pradėjusiam atsakomuosius puolimo veiksmus prieš Rusijos pozicijas.„Ką tai reiškia mums? Tai galimybių langas“, - sakė gynybos viceministrė Hanna Maliar ir pridūrė, kad Rusijos karinė ir politinė vadovybė, pradėjusi karą Ukrainoje „sunaikins pati save“.

Kyjive praėjusią naktį nuo Rusijos raketų žuvo trys žmonės, 11 sužeistaUkraina šeštadienį pranešė, kad per Rusijos oro antskrydžius visoje šalyje praėjusią naktį Kyjive žuvo trys žmonės ir apie dešimt buvo sužeista.„11 žmonių buvo sužeisti. Keturi iš jų paguldyti į ligoninę, o septyniems medicinos pagalba suteikta vietoje. Deja, trys žmonės žuvo“, – sakė gelbėjimo tarnybos po to, kai pareigūnai pranešė, kad buvo numušta 40 Rusijos sparnuotųjų raketų ir du koviniai dronai.

Rusijos okupuotų Ukrainos teritorijų vadai išreiškė paramą PutinuiRusijos paskirti okupuotų Ukrainos regionų vadovai šeštadienį išreiškė paramą prezidentui Vladimirui Putinui, Rusijai susiduriant su neeiliniu grupuotės „Vagner“ samdinių maištu.„Chersono sritis ir Chersono žmonės visiškai palaiko mūsų prezidentą!“ – „Telegram“ paskelbė Rusijos paskirtas Ukrainos pietinės Chersono srities vadovas. Toks pat Kremliaus statytinis okupuotoje Zaporižios srities dalyje Jevgenijus Balickis sakė, kad ši teritorija yra „su prezidentu“.

Vokietija suteiks Ukrainai dar 45 tankus „Gepard“Vokietija ketina iki metų pabaigos suteikti nuo Rusijos puolimo besiginančiai Ukrainai dar 45 priešlėktuvinius tankus „Gepard“, dar vadinamus „Cheetah“.Apie tai pranešė Vokietijos gynybos ministerijos situacijų centro vadovas brigados generolas Christianas Freudingas, naujienų agentūra dpa iš anksto susipažino su jo teiginiais, kurie bus paskelbti laikraščio „Die Welt“ sekmadienio numeryje.Jau pristatyti iš viso 34 tankai „Gepard“, per ateinančias savaites bus pristatyta dar 15 šių tankų. „Be to, iki metų pabaigos bendradarbiaudami su JAV norime pristatyti dar iki 30 tankų „Gepard“, – sakė Ch. Freudingas.Generolas laiko oro gynybą silpniausia vieta Ukrainos kontrpuolime. „Darome, ką galime. Nepaisant to, ar Ukraina turi pakankamai oro gynybos? Aišku, kad ne!“ sakė Ch. Freudingas.Be tankų „Gepard“, Ukrainos gynybos pajėgumus ketinama sustiprinti oro gynybos sistemomis IRIS-T SLM. Pasak Ch. Freudingo, jos „beveik 100 proc.“ numuša taikinius, į Ukrainą pristatytos jau dvi. „Šiemet bus pristatytos dar dvi, o 2024 m. – dar keturios“, – sakė generolas.Kalbėdamas apie Vokietijos ginkluotąsias pajėgas Ch. Freudingas sakė, kad karo Ukrainoje pamoką galima apibūdinti vienu sakiniu: „Mums reikia karui parengtų ginkluotųjų pajėgų“.

Generalinis štabas: Rusija Ukrainoje prarado 223 910 kariųUkrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas birželio 24 d. pranešė, kad nuo invazijos pradžios Rusija Ukrainoje prarado 223 910 karių.Remiantis ataskaita, Rusija taip pat prarado 4 024 tankus, 7 804 šarvuotas kovos mašinas, 6 731 transporto priemonę ir degalų baką, 4 015 artilerijos sistemų, 619 daugkartinių raketų sistemų, 383 oro gynybos sistemas, 314 lėktuvų, 308 sraigtasparnius, 3 460 18 sraigtasparnių.

Ukrainos prezidento padėjėjas: „Rusijoje viskas tik prasideda“Šeštadienį Rusijos "Vagner" samdiniams perėjus iš okupuotos Ukrainos teritorijos į Rusiją ir surengus maištą karui Ukrainoje tęsiantis jau 16 mėnesių, Kyjivas pareiškė, kad įvykiai Rusijoje dar „tik prasideda“.„Rusijoje viskas tik prasideda, – tviteryje parašė Ukrainos prezidento padėjėjas Mychailo Podoliakas. – Elito skilimas pernelyg akivaizdus. Susitarti ir apsimesti, kad viskas ramu, nepavyks“.

Virš Dnipropetrovsko srities numuštos devynios Rusijos sparnuotosios raketos, trys dronaiNaktį į birželio 24-ąją Ukrainos oro gynybos padaliniai virš Dnipropetrovsko srities sunaikino devynias Rusijos sparnuotąsias raketas ir tris nepilotuojamus orlaivius, „Telegram“ kanale pranešė Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas.Jis paminėjo, kad Dnipro mieste pranešta apie nukentėjusius gyvenamuosius namus priemiesčiuose. Pirminiais duomenimis, sužeisti aštuoni civiliai, įskaitant du devynerių ir 16 metų berniukus. Keturi žmonės nuvežti į ligoninę.Gelbėtojai įvykio vietoje užgesino gaisrą. Visiškai sugriauti keturi individualūs namai, apgadinti dar 25 namai. Nukentėjo penki gyvenamieji pastatai, daugiau kaip dvidešimt automobilių ir dujotiekis. Pasak S. Lysako, rusų sviedinys pataikė į infrastruktūros objektą, informacija toliau tikslinama.Be to, Rusijos kariuomenė kelis kartus sunkiąja artilerija apšaudė Nikopolio rajoną. Priešai taikėsi į Marhaneco bendruomenę ir Nikopolio miestą. Apgadinti du atskiri namai, apie aukas nepranešta.Praėjusią naktį numuštų Rusijos raketų skeveldros apgadino kelis namus ir automobilius Kropyvnickio mieste, „Telegram“ kanale pranešė Kirovohrado srities karinės administracijos vadovas Andrijus Raikovyčius, pranešė „Ukrinform“.Apie aukas nepranešta, įvykio vietoje dirbo Ukrainos valstybinė pagalbos tarnyba. Apgadintus namus apžiūrės speciali komisija. Prireikus žmonėms bus pasiūlytas skubus apgyvendinimas, sakė A. Raikovyčius.

Naktį Rusija atakavo Kyjivą, žuvo du žmonėsŠeštadienio naktį Rusija atakavo Ukrainos sostinę, nuolaužoms pataikius į daugiabutį, žuvo du žmonės, dar aštuoni sužeisti.Tai paskelbė Kyjivo miesto karinės administracijos vadovas.Du žmonės paguldyti į ligoninę, likusiems medikų pagalba suteikta vietoje. Taip pat pranešama, kad apgadinta apie 40 aikštelėje stovėjusių automobilių.Įspėjame, kad įraše skamba necenzūrinė leksika.https://t.me/uniannet/102744

Zelenskis: Ukraina siekia tikslo, kad derybos dėl šalies stojimo į ES prasidėtų šiais metaisUkraina siekia tikslo, kad derybos dėl šalies stojimo į Europos Sąjungą (ES) prasidėtų dar šiais metais. Kaip rašo „Ukrinform“, tai pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.„Šiandien sukanka lygiai metai, kai Ukraina tapo kandidate įstoti į ES. Siekiama tikslo, kad derybos dėl stojimo būtų pradėtos šiais metais. Ukraina tikrai padarys savo darbų dalį“, – V. Zelenskis pažymėjo vaizdo įraše, paskelbtame po Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos posėdžio.Anot valstybės vadovo, per šį posėdį buvo aptarti uždaviniai, kuriuos reikėtų įvykdyti iki 2023 metų pabaigos, kad būtų visapusiškai įgyvendintos visos Europos Komisijos (EK) rekomendacijos, susijusios su derybų dėl stojimo į ES pradžia.„Ukrinform“ primena, kad penktadienį buvo surengtas Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos posėdis, kuriame dėmesys buvo skiriamas slėptuvių nuo bombų būklei, teismų reformai ir Europos integracijos klausimams.

Rusijos statytinis tvirtina, kad Čongaro tiltas šiuo metu esą nėra tinkamas naudoti Rusijos statytinis Pietų Ukrainos Chersono srityje Vladimiras Saldo penktadienį pareiškė, kad regioną su Maskvos aneksuotu Krymo pusiasaliu jungiantis Čongaro tiltas buvo smarkiai apgadintas ir šiuo metu nėra tinkamas naudoti.„Jis netinkamas eismui“, – tvirtino V. Saldo. Jis pridūrė, kad tiltas bus uždaras eismui apie 20 dienų.Anksčiau šią savaitę būta pranešimų apie Čongaro tilto apšaudymą.