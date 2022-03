Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Rusijos pajėgos blokuoja didžiausius Ukrainos miestus, siekdamos sukelti humanitarinę katastrofą, palaužti ukrainiečius siekdamos įtikinti su jais bendradarbiauti.

Jis akcentuoja, kad Rusijos kariuomenė trukdo tiekimui pasiekti aplinkinius miestus šalies centre ir pietryčiuose. „Tai yra visiškai apgalvota taktika“, – sakė V. Zelenskis Kyive nufilmuotame naktiniame vaizdo kreipimesi į tautą.

Per pastarąją dieną daugiau nei 9 tūkst. žmonių galėjo palikti apgultą Mariupolį, o iš viso daugiau nei 180 tūkst. žmonių galėjo pabėgti į saugumą humanitariniais koridoriais, V. Zelenskį cituoja „The Times of Israel“.

Rusijos karas prieš Ukrainą

Rytų Ukrainoje bus atidarytas humanitarinis koridoriusPanašu, kad šeštadienį evakuacijos tęsis, vietos valdžia paskelbė, kad šį rytą Luhansko srityje bus atidarytas humanitarinis koridorius.Šis regionas yra vienas iš dviejų Rytų Ukrainoje, kurį Vladimiras Putinas pripažino nepriklausomu prieš invaziją, pradėtą prieš 24 dienas.Evakuacijos maršrutus iš Luhansko šeštadienio rytą patvirtino regiono gubernatorius Serhijus Gaidajus.Jis sakė: „Sutarta dėl humanitarinio koridoriaus, šiandien bandysime evakuoti žmones ir atvežti maisto“.Šis „tylos režimas“ bus atidarytas nuo 9 val. vietos laiku.Jis nedetalizavo, kur bus išsiųsti žmonės iš regiono miestų.

Praneša apie nukautą vieną iš Rusijos armijos vadųKovo 19-os dienos 6 val. ryto suvestinėje Ukrainos generalinis kariuomenės štabas praneša, kad per paskutinę parą buvo numušti 2 rusų lėktuvai, 3 sraigtasparniai, 3 bepiločiai orlaiviai ir 4 sparnuotosios raketos. Taip pat skelbiama, kad vienos artilerijos atakos metu buvo nukautas 8-osios Rusijos armijos Pietinės karinės apygardos vadas generolas leitenantas Andrejus Mordvičevas.Apie tai kalbėjo ir Ukrainos prezidentūros patarėjas Aleksejus Arestovičius. Anot jo, minėtas generolas leitenantas žuvo Černobajevke.BBC rašo, kad karo sąlygomis patikrinti šią informaciją neįmanoma, o liudininkų kol kas nėra. Tiesa, apie Rusijos kariuomenės vieno iš vadų mirtį informuoja ir „Wikipedia“.Taip pat Ukrainos generalinio kariuomenės štabo pranešime rašoma, kad per paskutines 24 valandas fronto linija iš esmės nesikeitė, o ukrainiečių kariuomenei per tą laiką pavyko sunaikinti kelias rusų technikos kolonas Sumų ir Mykolajivo apskrityse.https://twitter.com/GeneralStaffUA/status/1505052802439163905?ref_src=twsrc%5Etfw

Prezidentai B. Clintonas ir G. W. Bushas parodė solidarumą su UkrainaDu buvę JAV prezidentai, demokratas Billas Clintonas ir respublikonas George‘as W. Bushas, penktadienį apsilankę Čikagoje esančioje ukrainiečių bažnyčioje išreiškė paramą Ukrainai.Abu vyrai, nešini mėlynos ir geltonos spalvos kaspinais, atitinkančiais Ukrainos vėliavos spalvas, prie Šventųjų Volodymyro ir Olhos katalikų bažnyčios padėjo saulėgrąžų – šalies nacionalinio simbolio – puokštes, o po to minutėlę susikaupę pastovėjo.Pasak B. Clintono „Twitter“ paskyroje paskelbto vizito vaizdo įrašo, šia iniciatyva buvo siekiama parodyti „solidarumą su Ukrainos žmonėmis“ po to, kai Rusija praėjusį mėnesį pradėjo karą prieš savo kaimynę.„Amerika yra išvien su Ukrainos žmonėmis jų kovoje už laisvę ir prieš priespaudą“, – sakoma „Twitter“ vaizdo įraše.Tuo 42-asis ir 43-iasis JAV prezidentai skiriasi nuo 45-ojo prezidento Donaldo Trumpo, kuris prieš pat invaziją Rusijos prezidento Vladimiro Putino strategiją sutelkti kariuomenę Rusijos pasienyje su Ukraina, o vėliau pripažinti dviejų prorusiškų separatistinių teritorijų nepriklausomybę, pavadino „genialia“.https://twitter.com/BillClinton/status/1504932025928667143?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukraina skelbia sustabdžiusi Kyivo puolimąPranešama, kad du pagrindiniai Rusijos atakos Kyivo keliai buvo užblokuoti, skelbia CNN, cituojantis Ukrainos kariuomenės atnaujintą informaciją.Taip pat ekslbiama, kad štabo viršininko pavaduotojas Oleksandras Hruzevyčius sakė, jog Rusijos pajėgos, bandančios apsupti sostinę abiejose Dniepro upės pusėse, kuri skiria miestą iš šiaurės į pietus, buvo sustabdytos.„Šiandien priešas buvo sustabdytas beveik 70 kilometrų (apie 43 mylių) atstumu nuo miesto dešiniojo kranto, todėl ugnies vykdyti neįmanoma, išskyrus raketų apšaudymą. Kairiajame krante veržimasis taip pat buvo sustabdytas. Priešas ciniškai šaudo į mūsų infrastruktūros objektus. Tačiau pagrindiniai puolimo būdai blokuojami“, – sakė jis.Tačiau teigiama, kad Rusijos pajėgos neatsisakė bandymų atnaujinti pažangą Kyivo link.

V. Zelenskis vėl paragino Maskvą: laikas susitikti Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį vėl paragino surengti derybas su Maskva, sakydamas, kad jos yra „vienintelė galimybė Rusijai sumažinti žalą, kurią ji padarė dėl savo pačios klaidų“ po įsiveržimo.Šiuo metu abi šalys veda derybas nuotoliniu būdu, tačiau kol kas, kaip ir ankstesniuose raunduose, jos nedavė didelės naudos. Prezidentų lygiu derybos kol kas nevyko iš viso.„Dabar laikas susitikti, kalbėtis, laikas atnaujinti teritorinį vientisumą ir teisingumą Ukrainai, – sakė V. Zelenskis socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbtame vaizdo įraše. – Priešingu atveju Rusijos nuostoliai bus tokie, kad kelios kartos neatsigaus“.V. Zelenskis taip pat sakė, kad Ukrainos valdžios institucijoms pavyko išgelbėti daugiau kaip 9 000 žmonių iš Mariupolio uostamiesčio, kurį apsupo Rusijos pajėgos.Pasak jo, vis dar nėra informacijos apie tai, kiek žmonių žuvo, kai mieste buvo subombarduotas civilius gyventojus priglaudęs teatras.Humanitariniais koridoriais visoje šalyje buvo išgelbėta daugiau kaip 180 tūkst. Ukrainos piliečių, sakė V. Zelenskis.Jis apkaltino Rusijos pajėgas blokuojant pagalbos teikimą karštuosiuose taškuose, sakydamas, kad „joms griežtai įsakyta daryti viską, kad humanitarinė katastrofa Ukrainos miestuose taptų priežastimi ukrainiečiams bendradarbiauti su okupantais“.„Tai karo nusikaltimas!“ – pridūrė jis.

Ukraina skelbia sunaikinusi 12 Rusijos oro taikiniųUkrainos kariuomenė paskelbė, kad jos oro gynybos vienetai sunaikino bent 12 Rusijos kariuomenės oro taikinių – du lėktuvus, tris sraigtasparnius, tris dronus ir keturias sparnuotas raketas.Anot Ukrainos prezidento kanceliarijos, Ukrainos kariuomenė jau šeštą kartą žalos padarė aerodromui, kur Rusija dislokavo dalį savo oro pajėgųTačiau reikia pabrėžti, Vakarų šaltiniai šios informacijos dar nėra patvrtinę.

Baltarusijoje iškraunama Rusijos karių technikaKaip informuoja „Insider Ukraina“, Baltarusijoje, vos už dviejų kilometrų nuo savo sienos su Ukraina, iškraunama Rusijos karių karinė technika ir amunicija, be to, ten pat statomas pontoninis tiltas per Pripetės upę.Žiniasklaidai informuoja, kad Gomelio srityje esančioje Muljarovkos geležinkelio stotyje yra iškraunami tankai, savaeigės artilerijos daliniai ir kitos kariuomenės transporto priemonės.

Sumų srityje rusų kariai apšaudė ligoninęKaip skelbia žiniasklaida, tai įvyko šeštadienį paryčiais. Kaip tik tada Rusijos kariai Sumų srityje apšaudė Trostjaneco ligoninę.Be to, kaip skelbia žiniasklaida, yra informacijos apie žmonių pagrobimo ir kankinimo atvejus.Sumų regiono karinės administracijos vadovybė teigė, kad per apšaudymą aukų buvo išvengta. Taip pat jie informuoja, kad labai sudėtinga padėtis yra keliose regiono gyvenvietėse.

Rusijos oligarchų turtas gali būti panaudotas finansuoti Ukrainos atkūrimąEuropos Sąjungos pareigūnai svarsto galimybę panaudoti Rusijos oligarchų turtą, kuriems taikomos sankcijos turtą finansuojant Ukrainos karo atkūrimo pastangas, praneša agentūra „Bloomber“. Ši idėja – labai ankstyvoje stadijoje ir sprendimas dar nepriimtas, minėjo trys gerai informuoti šaltiniai. Viena galimybių būtų Rusijos oligarchų turtą panaudoti turtą karo reparacijoms mokėti. Tačiau bet kokį sprendimą, kaip tvarkyti turtą, galiausiai turės priimti valstybės narės.„Šiuo metu turtas tik įšaldytas“, – paprašytas pakomentuoti, sakė Europos Komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen atstovas Ericas Mameris.Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios Europos Sąjunga taikė sankcijas dešimtims Rusijos oligarchų, tarp kurių yra keletas turtingiausių šalies milijardierių. Kelios valstybės narės sulaikė turtą, pavyzdžiui, superjachtas, privačius lėktuvus ir nekilnojamąjį turtą. Vien Italija įšaldė apie 780 milijonų eurų vertės turtą.

Karo pabėgėliams prieglobstį siūlo Škotija ir Velsas„Škotija ir Velsas pagal programą „Namai Ukrainai“ pasiruošę priimti 4 tūkst. ukrainiečių pabėgėlių. Škotija ruošiasi apgyvendinti 3 tūkst. ukrainiečių, o Velsas – 1 tūkst.“, – „Telegram“ kanale praneša „Ukraina 24“.

Rusijos siekis – Ukrainoje sukelti humanitarinę katastrofą ir palaužti ukrainiečiusUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Rusijos pajėgos blokuoja didžiausius Ukrainos miestus, siekdamos sukelti humanitarinę katastrofą, palaužti ukrainiečius siekdamos įtikinti su jais bendradarbiauti. Jis akcentuoja, kad Rusijos kariuomenė trukdo tiekimui pasiekti aplinkinius miestus šalies centre ir pietryčiuose.„Tai yra visiškai apgalvota taktika“, – sakė V. Zelenskis Kyive nufilmuotame naktiniame vaizdo kreipimesi į tautą.Per pastarąją dieną daugiau nei 9 tūkst. žmonių galėjo palikti apgultą Mariupolį, o iš viso daugiau nei 180 tūkst. žmonių galėjo pabėgti į saugumą humanitariniais koridoriais, V. Zelenskį cituoja „The Times of Israel“.https://twitter.com/TOIAlerts/status/1505010806533996548?ref_src=twsrc%5Etfw

Kyive gaudžia oro pavojaus sirenos Ukrainos sostinėje Kyive įsijungė apie gresiantį oro antpuolį perspėjančios sirenos. Miesto gyventojams nurodoma skubėti į slėptuves.

Libano grupuotės „Hezbollah“ lyderis neigia, kad jo kovotajai kariauja UkrainojeIrano remiamos Libano musulmonų šiitų grupuotės „Hezbollah“ lyderis Hassanas Nasrallah paneigė, kad jo kovotojai dalyvauja Ukrainoje vykstančiame kare. Ši įtakinga Libano grupuotė turi tiek politinį, tiek ir karinį sparną. Prielaidos, kad „Hezbollah“ kovotojai gali būti užverbuojami Rusijos agentų viešoje erdvėje pasklido prieš kelias dienas.„Aš kategoriškai neigiu „Hezbollah“ kovotojų ir ekspertų buvimą Ukrainoje, kovojančių Rusijos pajėgų pusėje“, – sakė Hassanas Nasrallah.https://twitter.com/RoyalIntel_/status/1505006778798460930?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainos valdžios teigimu Rusija jau neteko per 14 tūkst. kariųKarinę agresiją prieš Ukrainą pradėjusi Rusijos kariuomenė jau neteko apie 14 tūkst. 200 karių (žuvusių, sužeistų ir patekusių į nelaisvę skaičiai nėra išskiriami), prarado 93 lėktuvus, 112 sraigtasparnius, 450 tankų, 205 artilerijos įrenginius, 1 tūkst. 448 šarvuotus pėstininkų automobilius. Ukrainos kariai sunaikino 43 priešlėktuvinės gynybos įrenginius, 12 bepiločius orlaivius, 879 transporto priemones, 3 laivus, 72 salvinės ugnies sistemas, 60 sunkvežimių kurui gabenti.Šią kovo 18 dienos statistiką, remdamasis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų atstovais pateikia „The Kyiv Independent“.https://twitter.com/KyivIndependent/status/1504731052497068039?ref_src=twsrc%5Etfw

Izraelis Ukrainai skiria šarvuotus greitosios pagalbos automobilius„Izraelis perduoda 4 šarvuotus greitosios pagalbos automobilius, kurie leidžia saugiai evakuoti sužeistuosius iš apšaudymo zonos. Automobiliai patikrinti karinių konfliktų zonose, jie paruošti darbui Ukrainoje ir aprūpintos įranga teikti pagalbą karo veiksmų metu“, – „Telegram“ kanale praneša Ukrainos vyriausybės Strateginės komunikacijos centras.Šarvuoti medikų automobiliai Ukrainą pasieks oro transportu. Kartu bus atgabenta 230 tonų humanitarinės pagalbos, kurią Izraelio piliečiai surinko ukrainiečiams.

Atskleidė Rusijos melą: Ukrainoje „žuvę“ JAV kariai yra gyvi ir sveikiTrys amerikiečių kariai, kurie, kaip teigė Rusijos žiniasklaida, žuvo Ukrainoje, yra gyvi, o Ukrainoje nėra nė vieno, sakoma Nacionalinės gvardijos ketvirtadienio pranešime“, – kurį cituoja „CNN“Trys vyrai, kuriuos Kremliaus kontroliuojamas interneto portalas Pravda.ru apibūdino kaip nužudytus amerikiečių „samdinius“, 2018 m. buvo dislokuoti Ukrainoje kartu su Tenesio nacionaline gvardija, vykdant daugianacionalinę mokymo misiją, skirtą palaikyti Ukrainos kariuomenę. Baigus misiją visi trys buvo grįžę į JAV iki 2019 m., o šiuo metu yra gyvi ir saugūs.„Norėdami patvirtinti teiginį, kad trys vyrai žuvo šiuo metu vykstančiuose karo veiksmuose, Rusijos kanalai susirašinėjimo programoje „Telegram“ ir „Pravda.ru“ feisbuko puslapyje paskelbė Tenesio valstijos vėliavos nuotrauką, ant kurios buvo užrašyti vyrų vardai. „Telegram“ pranešimuose rašoma, kad vėliava buvo rasta kuprinėje šalia nedideliame Rytų Ukrainos mieste Marinkoje žuvusių „kovotojų“ palaikų.Tačiau nei „Telegram“ įrašai, nei „Pravda.ru“ nepateikė įrodymų, kad vėliavą turėjo koks nors šiais metais Ukrainoje žuvęs amerikietis. Gali būti, kad vėliava, jei ji yra autentiška, buvo dovanota anksčiau Ukrainoje dislokuotų Tenesio nacionalinės gvardijos karių“, – teigia „CNN“.https://twitter.com/CNN/status/1504940774831624195?ref_src=twsrc%5Etfw

V. Zelenskio sprendimas – panaikinti mokesčius įvežamoms prekėmsNuo Rusijos vykdomos karinės agresijos besiginančios Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė apie sprendimą panaikinti visus mokesčius į šalį įvežamoms prekėms. Jis taip pat kreipėsi į Aukščiausiosios Rados narius kviesdamas pritarti sprendimui, kurį vadino būtinu gynybai ir išgyvenimui karo sąlygomis.„Kroviniai mūsų gynybai, mūsų žmonėms bus įvežami į Ukrainą taip lengvai, kaip tai leidžia fizikos dėsniai. Pašaliname absoliučiai visą biurokratiją, visus popierius, taip pat PVM, visus muito mokėjimus.Tikslas visiškai aiškus – kad žmogiškasis faktorius netrukdytų prekių tiekimo greičiui. Jos dabar labai reikalingos.Ukrainos Aukščiausiosios Rados pirmininkas Ruslanas Stefančukas ir atitinkami komitetai stengiasi, kad mūsų deputatai paremtų naujoves. Pabrėžiu, kad tai sprendimas, būtinas gynybai, normaliam gyvenimui karo padėties laikotarpiu“, – prezidentą V. Zelenskį cituoja Ukrainos naujienų agentūros.Užsienio šaltiniai praneša, kad dėl Rusijos vykdomos karinės agresijos maisto produktų tiekimo Ukrainai grandinės ėmė strigti. Prekių pristatymas kritiškai sulėtėjo dėl vykstančių karinių veiksmų, nesaugumo bei vairuotojų nenoro rizikuoti savo gyvybėmis. Ypač sudėtinga situacija apsiaustuose miestuose, kur sparčiai senka maisto ir vandens atsargos, o humanitarinės pagalbos vilkstinių nepraleidžia Rusijos kariuomenė.

Lietuvos pagalbos vilkstinė vyksta į Ukrainą Naujienų kanalas „Nexta“ dalinasi vaizdais, kuriuose užfiksuota iš Lietuvos link Ukrainos judanti dar viena pagalbos vilkstinė. Ukrainos gynėjams gabenami lietuvių paaukoti visureigiai ir humanitarinė pagalba. https://twitter.com/nexta_tv/status/1504918711286784005?ref_src=twsrc%5Etfw

Zelenskio pasiūlymas Rusijai: derėkimės, arba patirsite milžiniškus nuostolius„Vienintelė galimybė Rusijai sumažinti dėl savo klaidų patiriamą žalą – prasmingos derybos dėl taikos ir saugumo Ukrainai. Mums reikia susitikti ir pasikalbėti, – vaizdo žinutėje sakė Ukrainos vadovas, kurį cituoja naujienų agentūra „Unian“.Ukrainos prezidentas V. Zelenskis akcentavo, jog tuo atveju, jeigu nebus atkurtas užpultos ir dalinai okupuotos šalies teritorinis vientisumas, Rusija patirs labai rimtų nuostolių.„Atėjo laikas atkurti Ukrainai teritorinį vientisumą ir teisingumą. Priešingu atveju Rusijos nuostoliai bus tokie, kad net kelių kartų neužteks, kad pakiltumėte", – sakė Ukrainos prezidentas V. Zelenskis.Rusijos ir Ukrainos atstovų derybos vyksta jau kuris laikas, tačiau karo veiksmai iki šiol nesustoja. Teigiama, kad Ukrainą užpuolusi Rusija kelia ukrainiečiams nepriimtinas sąlygas – atsisakyti teritorinių pretenzijų į okupuotą Krymą, Donecko bei Luhansko sritis, įsipareigoti laikytis neutralumo, ateityje neįstoti į NATO bloką.

Rusijos kariuomenė tęsia agresiją Ukrainoje: stengiasi išlaikyti užimtas pozicijas, bando apsupti miestusUkrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas praneša, kad penktadienį Ukrainą puolanti Rusijos kariuomenė paleido 14 raketų ir įvykdė daugiau nei 40 antskrydžių.Ukrainos kariškiai nurodo, kad agresoriai bando išlaikyti jau užimtas pozicijas prie Irpino upės, neatsisakoma planų tęsti puolimą Kyjivo kryptimi, o sostinės gynėjų pozicijų žvalgymui naudojami bepiločiai orlaiviai.„Šiaurės kryptimi okupantai ir toliau dalinai blokuoja Černigovo miestą, apšaudydami gyvenamuosius miesto rajonus. Žvalgybai ir ugnies korekcijai aktyviai naudojami bepiločiai orlaiviai.Bandoma apsupti Sumų ir Charkivo miestus, taip pat – atnaujinti puolimą Pokrovsko kryptimi“, – Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo pranešimą cituoja kanalas „Ukraina 24“. Taip pat nurodoma, jog vyksta kovos dėl Popasnos miesto, Rusijos kariuomenė bando užimti Rubižnės ir Popasnos gyvenvietes, taip pat blokuoja Severodonetską. Kovos taip pat vyksta Verchnotoretske, Krymske, Avdiivkoje, Taramchukel iki šiol apsiaustas ir įnirtingai apšaudomas Mariupolis.

Vaizdai iš Rusijos kariuomenės apsiausto ir apšaudomo MariupolioUkrainos pareigūnai teigia, kad nesiliaujant Rusijos kariuomenės apšaudymams ir apsiausčiai strategiškai svarbiame uostamiestyje jau žuvo daugiau nei 2 tūkst. žmonių.https://twitter.com/CBS_Herridge/status/1504943322858766338?ref_src=twsrc%5Etfw

„LG Electronics“ nutraukia produkcijos tiekimą į RusijąElektroninės įrangos gamintoja „LG Electronics“ dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nusprendė stabdyti veiklą Rusijoje. Korporacijos atstovai nurodė stabdantys produkcijos tiekimą.. „Esame labai susirūpinę dėl visų žmonių gyvybės ir saugumo, o LG išlieka įsipareigojusi remti humanitarinės pagalbos pastangas“, – teigiama Korėjos korporacijos pranešime spaudai.Rusijai pradėjus karinius veiksmus prieš Ukrainą į agresiją sureagavo ir sankcijas pritaikė ne tik daugelis pasaulio šalių.Iš Rusijos jau pasitraukė arba laikinai veiklą sustabdė nemažai užsienio kompanijų.

ES svarsto galimybę sukurti solidarumo fondą UkrainaiEuropos Sąjunga svarsto galimybę sukurti solidarumo fondą Ukrainai, pareiškė Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Charles'is Michelis.Michelis teigė, kad fondas užtikrintų pagrindines paslaugas šalyje ir „patenkintų neatidėliotinus piliečių poreikius“.Jis rašė tviteryje: „Fondas suteiktų likvidžių lėšų nuolatinei paramai valdžios institucijoms ir ilgainiui taptų laisvos ir demokratinės Ukrainos atstatymo pagrindu, kai karo veiksmai bus nutraukti“.

JAV sureagavo į Lavrovo grasinimusBaltieji rūmai nesureikšmino Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo grasinimų dėl materialinės pagalbos Ukrainai, kai JAV prezidentas Joe Bidenas pažadėjo atsiųsti gynybinės pagalbos už daugiau kaip 800 mln. dolerių. Penktadienį S. Lavrovas pareiškė, kad bet kokie ginkluotės kroviniai, kurie pateks į Ukrainą, taps „teisėtais“ Rusijos taikiniais. „Tokius grasinimus jis sakė ir anksčiau, – penktadienį per spaudos konferenciją CNN žurnalistei Kaitlan Collins atsakė Baltųjų rūmų atstovė spaudai Jen Psaki, pridūrusi, kad „Ukrainoje nėra veikiančių JAV karių“ ir kad visos JAV pajėgos funkcionuoja vien tik NATO teritorijoje.„Kadangi kalbame apie konvojų judėjimo ir pagalbos judėjimo operacijas, tai nėra tos karinės dalys, kurios gabens šią pagalbą Ukrainos viduje, – sakė M. Psaki. – Atidžiai stebime, kokie bus veiksmai, eskaluojantys rusų veiksmai, ir atidžiai stebėsime, ar jie vykdys šiuos grasinimus“.

Atkurta nutraukta elektros linija Zaporožės atominėje elektrinėjePranešama, kad trys iš penkių elektrinės elektros linijų buvo pažeistos arba atjungtos kažkuriuo metu, kai elektrinę užėmė Rusija.Ukrainos naujienų agentūra „Interfax“ dabar teigia, kad ukrainiečių specialistai sutvarkė vieną iš pažeistų linijų.

Italijos policija areštavo rusų oligarcho A. Mordašovo vilą SardinijojeItalijos finansų policija, atsižvelgdama į ES sankcijas Rusijos oligarchams, areštavo milijoninės vertės plieno magnato Aleksejaus Mordašovo būstą. Gyvenamasis kompleksas, anot tyrėjų, vertinamas 105 mln. eurų, penktadienio vakarą pranešė vyriausybė.Jis stovi Portiske, turtuolių pamėgtoje šiaurės rytinėje Sardinijos dalyje.Kovo 4-ąją italų policija jau areštavo prabangią A. Mordašovo jachtą „Lady M“, prisišvartavusią Imperijos uoste. Ji vertinama 65 mln. eurų.

Nuo invazijos pradžios Rusijos pajėgos paleido „daugiau nei 1080 raketų“, teigia JAV gynybos pareigūnasRusijos pajėgos nuo invazijos į Ukrainą pradžios paleido „daugiau kaip 1 080 raketų“, penktadienį pareiškė aukštas JAV gynybos pareigūnas, rašoma CNN.Pareigūnas šiuo metu neturėjo papildomos informacijos apie tai, iš kur buvo smogta raketomis vakarinėje Ukrainos dalyje ir kokią žalą jos padarė.

Penktadienį iš Ukrainos miestų pabėgo daugiau nei 9 000 žmoniųUkrainos pareigūnai teigia, kad dar 9 145 žmonės pabėgo iš šalies miestų humanitariniais koridoriais, pranešė aukšto rango pareigūnai.

Kremlius ir toliau santūriai vertina Rusijos ir Ukrainos prezidentų susitikimąRusijos delegacijos derybose su Ukraina vadovas Vladimiras Medinskis sako, kad abiejų šalių prezidentų susitikimas dėl krizės sprendimo tikėtinas tik tuomet, kai bus parengta galutinė sutartis. Pirmiausiai dėl teksto turi susitarti delegacijos, tada sutarčiai turi pritarti vyriausybės, penktadienį sakė V. Medinskis, kurį cituoja agentūra „Interfax“.„Tik tada yra prasmė kalbėti apie šalių vadovų viršūnių susitikimą“, - pabrėžė jis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ne kartą siūlė savo kolegai iš Rusijos Vladimirui Putinui susitikti. Maskva visad į tai reagavo santūriai.Kalbėdamas apie abiejų pusių delegacijų derybas, V. Medinskis sakė, kad suartėta galimo Ukrainos neutralumo klausimu. Tačiau dar esą yra kai kurių niuansų, pavyzdžiui, dėl saugumo garantijų Ukrainai, jei ji netaps NATO nare. Galimos Ukrainos „demilitarizacijos“ klausimu esama „kažkur pusiaukelėje“. Detalių V. Medinskis teigė negalįs įvardyti.Kalbant apie Rytų Ukrainos Donbaso regioną, Rusija esą yra nuomonės, kad žmonės čia patys turi spręsti dėl savo valdžios. „Žmonės Donbase prieš aštuonerius metus pasisakė šia tema ir nuo tada yra priversti kariauti ir ginti savo pačių sprendimus“, - kalbėjo V. Medinskis. Donbaso administravimo klausimas esą yra vienas pagrindinių.

ES surengs specialų susitikimą Ukrainos pabėgėlių klausimuEuropos Sąjunga (ES) šaukia specialų vidaus reikalų ministrų susitikimą dėl Ukrainos karo pabėgėlių priėmimo koordinavimo. Konsultacijos numatytos kovo 28 dieną Briuselyje. Remiantis preliminaria darbotvarke, susitikime bus kalbama apie materialinę ir finansinę pagalbą pabėgėlius priimančioms šalims.Be to, bus diskutuojama apie išorės sienos apsaugos klausimus bei į Moldovą atvykstančių pabėgėlių priėmimą.JT duomenimis, Ukrainą iki šiol paliko per 3,2 mln. žmonių. Daugiau kaip 2 mln. jų atvyko į Lenkiją.

Baltieji rūmai: Bidenas Xi Jinpingui išdėstė „pasekmes“, jei Kinija remtų Rusijos karąBaltieji rūmai penktadienį pranešė, kad JAV prezidentas Joe Bidenas savo kolegai iš Kinijos Xi Jinpingui išdėstė, kokios būtų bet kokios Pekino paramos Rusijai jos kare prieš kaimyninę Ukrainą „pasekmės“.„Jis apibūdino pasekmes ir padarinius, [lauksiančius], jei Kinija teiks materialinę paramą Rusijai, kuri vykdo žiaurius išpuolius prieš Ukrainos miestus ir civilius gyventojus“, – sakoma Baltųjų rūmų pareiškime, paskelbtame po beveik dvi valandas trukusio lyderių pokalbio telefonu. https://twitter.com/WhiteHouse/status/1504892608660840450?ref_src=twsrc%5Etfw

Lvive – akcija žuvusiems Ukrainos vaikams atmintiKetvirtadienį vakarų Ukrainos Lvivo mieste buvo surengta akcija, pavadinta „Karo kaina“ – turgaus aikštėje eilėmis išrikiuoti 109 tušti vaikiški vežimėliai, automobilinės kėdutės ir vaikiški krepšiai.Tiek vaikų, Ukrainos vyriausybės teigimu, žuvo nuo vasario 24 dienos, kai Rusija pradėjo invaziją.Ukrainos vyriausybės organizuoto akcijos pakraštyje iškeltame plakate užrašyta, kad per karo veiksmus žuvo 108 vaikai. Tačiau netrukus aštuonetas buvo perbrauktas flomasteriu ir vietoje jo įrašytas devynetas. Žuvusių vaikų skaičius paseno netrukus po to, kai buvo išspausdintas.

Prieš J. Bideno ir Xi Jinpingo pokalbį Taivano sąsiauriu praplaukė JAV ir kinų karo laivai Kinijos ir JAV karo laivai penktadienį praplaukė neramiu Taivano sąsiauriu, pranešė Taibėjaus ir Vašingtono gynybos pareigūnai.Abu laivai praplaukė sąsiauriu likus kelioms valandoms iki labai laukto JAV prezidento Joe Bideno ir jo kolegos kino Xi Jinpingo pokalbio dėl Ukrainos krizės.Pokalbis prasidėjo penktadienį kiek po 9 val. Vašingtono (15 val. Lietuvos) laiku ir truko kone dvi valandas.Vandens kelias, skiriantis Kiniją nuo autonomiją turinčio demokratinio Taivano, yra įtampos zona pasaulio karinėms jūrų pajėgoms.Kinija laiko Taivaną savo teritorija ir ne kartą žadėjo vieną dieną jį užimti, prireikus – jėga. Tuo metu Vašingtonas, svarbiausias Taibėjaus sąjungininkas, sąsiaurį laiko tarptautiniu vandens keliu.Taivano gynybos ministerija trumpame pareiškime, atsiųstame naujienų agentūrai AFP, patvirtino, kad penktadienį Kinijos lėktuvnešis „Shandong“ praplaukė sąsiauriu.„Pabrėžiame, kad tai žinome ir stebime visus Kinijos Liaudies išlaisvinimo armijos lėktuvus ir laivus, veikiančius Taivano sąsiaurio apylinkėse“, – sakoma pareiškime.Vėliau JAV Gynybos departamentas elektroniniu paštu AFP pranešė, kad penktadienį Taivano sąsiauriu plaukė „vienas iš mūsų eskadrinių minininkų“.Anot Kinijos valstybinės žiniasklaidos, Xi Jinpingas penktadienį pareiškė J. Bidenui, kad valstybių konfliktai „niekam nėra naudingi“ ir kad abi šalys turėtų „prisiimti deramą tarptautinę atsakomybę“ už taiką pasaulyje.Panašūs karo laivų manevrai 180 km platumo Taivanio sąsiauryje nėra reti.Pastarąjį kartą „Shandong“ juo plaukė 2020 metų gruodį – praėjus dienai po to, kai tą patį padarė JAV karo laivas.2019-ųjų gruodį, likus kelioms savaitėms iki rinkimų Taivane, „Shandong“ taip pat praplaukė sąsiauriu.Pekino ir Taibėjaus santykiai ypač atšalo nuo 2016 metų, kai į valdžią atėjo dabartinė prezidentė Tsai Ing-wen. Ji nepritaria Pekino požiūriui, kad sala yra „vienos Kinijos“ dalis.Pastaraisiais metais Kinija pradėjo labiau žvanginti ginklais. Pernai Taivanas užregistravo iš viso 969 Kinijos karinių orlaivių įsibrovimus į jo oro erdvės gynybos zoną, rodo naujienų agentūros AFP parengta tokių pranešimų suvestinė. 2020 metais tokių incidentų buvo apytikriai 380.Vadovaujant J. Bideno administracijai, Vašingtonas teikia paramą Taibėjui: iki šiol JAV patvirtino mažiausiai du ginkluotės sandorius su sala, skirtus stiprinti jos oro ir priešraketinės gynybos sistemas. Tokie sandoriai labai pykdo Pekiną, teigiantį, kad ši parama „rimtai kenkia“ JAV ir Kinijos santykiams.

Buvęs Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Davidas Cameronas važiuoja į pasienį su Lenkija nedideliu sunkvežimiu, pilnu atsargų Ukrainos pabėgėliams:https://twitter.com/David_Cameron/status/1504871407607500803?ref_src=twsrc%5Etfw

JAV pareigūnas: Rusija iš esmės sustojoAukšto rango JAV gynybos pareigūnas teigia, kad Rusijos pajėgos „iš esmės tebėra sustabdytos“ visoje Ukrainoje, tačiau jos vis dar turi apie 90 proc. savo „surinktos kovinės galios“.Pareiškime pareigūnas teigia, kad Rusijos pajėgos nepadarė „reikšmingos pažangos“ Kijevo link šiaurėje ar šiaurės vakaruose, o į rytus nuo sostinės „nėra jokio Rusijos pajėgų judėjimo“.Jie nurodo „stiprų ukrainiečių pasipriešinimą“, tačiau teigia, kad apgultas pietinis Mariupolio miestas „išlieka izoliuotas“.„Mes ir toliau matome ten intensyvų bombardavimą. Ukrainiečiai gina miestą“, – priduria jie.Nuo karo pradžios buvo paleista daugiau kaip 1 080 rusiškų raketų, teigia JAV pareigūnas.Pareiškime sakoma, kad pranešimai apie raketų smūgius netoli Lvovo tarptautinio oro uosto „atrodo tikslūs“ – tačiau nežinomas jokios žalos mastas.

Italija ruošiasi priimti 175 000 ukrainiečių pabėgėliųVasario 24 d. Rusijai įsiveržus į Ukrainą, į Italiją iki šiol atvyko apie 53 000 ukrainiečių, tarp jų 27 000 moterų ir 21 600 vaikų.

Podoliakas: Ukrainos delegacijos pozicijos derybose su Rusija nepasikeitėUkraina ir toliau reikalauja skelbti paliaubas, išvesti karius ir suteikti griežtas saugumo garantijas.Tai, anot „Ukrinform“, per „Telegram“ pranešė prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Mychailo Podoliakas.„Mūsų pozicijos nepasikeitė: reikalaujame nutraukti ugnį, išvesti kariuomenę ir suteikti griežtas saugumo garantijas su konkrečiomis formulėmis“, – rašė M. Podoliakas.

Ukrainos kariuomenė teigia, kad pagrindiniai Rusijos puolimo keliai į Kijevą yra užblokuoti, informuoja CNN žurnalistai Andrew Carey ir Olgos Voitovych, esantys Lvive.Pasak štabo viršininko pavaduotojo Oleksandro Hruzevičiaus, Rusijos pajėgos, akivaizdžiai apsupusios sostinę prieš galimą bandymą ją užimti, buvo sustabdytos abiejose Dniepro upės, kuri dalija miestą iš šiaurės į pietus, pusėse.

Macronas per pokalbį su Putinu išreiškė didžiulį susirūpinimą dėl MariupolioPrancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas penktadienį per daugiau nei valandą trukusį pokalbį su Rusijos kolega Vladimiru Putinu išreiškė „didžiulį susirūpinimą“ dėl Ukrainos Mariupolio likimo ir paragino „nutraukti apgultį bei užtikrinti humanitarinę prieigą“ prie miesto.E. Macronas „dar kartą pareikalavo nedelsiant laikytis paliaubų“ Ukrainoje, pranešė E. Macrono biuras.Jiedu jau ne kartą kalbėjosi telefonu nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios prieš tris savaites.Tuo metu Kremlius pranešė, kad kalbėdamas su E. Macronu V. Putinas apkaltino Kyjivą dėl „karo nusikaltimų“ ir tvirtino, jog Maskva daro „viską, kas įmanoma“, kad išvengtų civilių žūčių Ukrainoje.

Graikija pasirengusi atstatyti subomborduotus Mariupolio gimdymo namusTai savo „Twitter“ paskyroje pranešė Graikijos ministras pirmininkas Kyriakos Mitsotakis. „Graikų mažumos centras Ukrainoje, mūsų širdžiai brangus miestas ir karo barbariškumo simbolis“, - rašė jis. Prieš dieną Italijos kultūros ministras Dario Franceschini pareiškė, kad Italija yra pasirengusi atstatyti miesto teatrą.

Per smūgį Mariupolio teatrui sunkiai sužeistas žmogus, niekas nežuvoApgultame Ukrainos Mariupolio uostamiestyje per Rusijos smūgį teatrui, kur slėpėsi civiliai gyventojai, buvo sunkiai sužeistas vienas žmogus, bet niekas nežuvo, penktadienį pranešė miesto taryba.„Pirminiais duomenimis, žuvusiųjų nėra. Tačiau yra informacijos apie vieną sunkiai sužeistą asmenį“, – paskelbė merija platformoje „Telegram“, pateikdama pirmuosius duomenis apie nukentėjusiuosius nuo trečiadienį suduoto smūgio.

Lvivo Lyčakovskio rajono teismas už akių sulaikė vieną iš Ukrainos opozicinės platformos „Už gyvenimą“ vadovų, Vladimiro Putino kūmą Viktorą Medvedčuką.Apie tai pranešė Valstybinis tyrimų biuras.Pranešama, kad teismas V. Medvedčiukui skyrė kardomąją priemonę – suėmimą.Parlamento narys įtariamas valstybės išdavyste ir bendrininkavimu su teroristine organizacija.

Iš Rusijos rinkos jau pasitraukė daugiau kaip 220 užsienio įmonių ir jų skaičius kasdien vis didėjaUkrainos užsienio reikalų ministerija tai pranešė socialiniame tinkle „Facebook“, skelbia „Ukrinform“.„Iš Rusijos rinkos jau pasitraukė daugiau kaip 220 bendrovių. Ir kiekvieną dieną jų vis daugėja. Tų, kurios nutraukė savo veiklą Rusijoje, sąrašas toks ilgas, kad jų visų beveik neįmanoma sutalpinti į standartinio dydžio paveikslėlį“, – pažymėjo Užsienio reikalų ministerija.

Sunaikinta rusų okupantų grupėKeli Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kariai surengė sėkmingą operaciją, kurios metu Charkive buvo sunaikinta viena rusų okupantų grupė – jai priklausė ir Rusijos žvalgybos pareigūnai.Remdamasi šaltiniu iš Ukrainos ginkluotųjų pajėgų ir liudininkais, apie tai pranešė „Ukrainskaja Pravda“.Tai įvyko maždaug prieš savaitę.

Mūšiai pasiekė Mariupolio centrąMariupolio meras Vadymas Boičenka sakė, kad mūšiai pasiekė miesto centrą, ir patvirtino ankstesnius Rusijos pranešimus.„Taip, šiandien jie buvo tikrai aktyvūs. Tęsiasi tankų ir kulkosvaidžių mūšiai, – teigė jis. – Visi slepiasi bunkeriuose“.Jis pažymėjo, kad daugiau kaip 80 proc. gyvenamųjų pastatų yra apgadinti arba sugriauti, o maždaug 30 proc. iš jų jau bus neįmanoma atstatyti.„Miesto centro nebeliko. Visame mieste nėra nė vieno žemės lopinėlio, kuriame nebūtų karo žymių“, – sakė jis.Žmonių gelbėjimo operacija iš subombarduoto teatro rūsio tęsiasi toliau, pridūrė jis, tačiau jokių duomenų apie aukas nepateikė.

Rusijos pajėgos pagrobė nepriklausomos Ukrainos žiniasklaidos priemonės „Hromadske“ žurnalistę Viktoriją Roščiną.Kaip skelbia „Ukrinform“, „Hromadske“ apie žurnalistės pagrobimą pranešė socialiniame tinkle „Facebook“.„Mūsų žurnalistė Viktorija Roščina veikiausiai yra rusų okupantų nelaisvėje. Visomis Rusijos ir Ukrainos karo dienomis ji filmavo vaizdo įrašus ir rašė straipsnius iš karštųjų taškų Ukrainos rytinėje bei pietinėje dalyse“, – sakoma pranešime.https://www.facebook.com/hromadskeua/posts/5277811158905871

Sumų srityje buvo sunaikinta rusų pajėgų technikos vilkstinėTai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Sausumos pajėgų spaudos centras.„Prie Trostianecio, Sumų regione, mūsų gynybos pajėgos sunaikino priešo technikos vilkstinę“, – sakoma pranešime.https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/305620895003242

Zelenskis kitą savaitę kreipsis į Prancūzijos parlamentarusUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį kreipsis į Prancūzijos parlamentą, siekdamas užsitikrinti tarptautinę pagalbą Rusijos invazijai nutraukti.„Karas, smogęs Ukrainos žmonėms, turi įtakos visoms Europos tautoms ir jų parlamentinėms asamblėjoms“, – sakoma penktadienį paskelbtame žemųjų parlamento rūmų Nacionalinės Asamblėjos pirmininko biuro pareiškime.

Ukraina: penktadienį rusų pajėgos teritorinių laimėjimų nepasiekėRusijos pajėgos, Ukrainos duomenimis, penktadienį nepasiekė teritorinių laimėjimų. Tam kelią užkirto ukrainiečių daliniai, per televiziją pareiškė Ukrainos gynybos viceministrė Hanna Maljar, kurią cituoja agentūra „Reuters“.Rusų daliniai esą susiduria su logistinėmis problemomis atsigabenti degalų ir maisto produktų, taip pat turi komunikacinių sunkumų.Šių duomenų nepriklausomai patvirtinti neįmanoma.

Zelenskis: teatro griuvėsiuose Mariupolyje vis dar yra „šimtai“ žmonių Praėjus dviem dienoms po teatro Ukrainos Mariupolio mieste subombardavimo, griuvėsiuose, anot prezidento Volodymyro Zelenskio, vis dar įkalinta „šimtai“ žmonių. Iki šiol pavyko išgelbėti 130, penktadienį sakė V. Zelenskis.„Šimtai Mariupolio gyventojų vis dar yra po griuvėsiais“, - feisbuke paskelbtame vaizdo įraše kalbėjo prezidentas. Jis paskelbė, kad gelbėjimo darbai sugriautame teatro pastate bus tęsiami nepaisant besitęsiančio rusų pajėgų vykdomo apšaudymo.Ukrainos vertinimu, teatre glaudėsi apie tūkstantis žmonių. Slėptuvė teatro rūsyje bombardavimą atlaikė, sakė Ukrainos parlamento įgaliotinė žmogaus teisių klausimu Liudmila Denisova.Ukrainos duomenimis, rusų pajėgos teatrą bombardavo trečiadienį, nors iš abiejų pastato pusių ant grindinio rusiškai buvo užrašytas aiškiai matomas žodis „vaikai“. Rusija neigia ataką.

Lvivo meras prašo tarptautinės pagalbos karo pabėgėliamsVakarų Ukrainos Lvivo miesto meras Andrijus Sadovijus prašo tarptautinės pagalbos šimtams tūkstančių karo pabėgėlių. Labiausiai reikia lėšų aprūpinti žmones maisto produktais ir medikamentais, taip pat konteinerinių namų, mobilių dušų ir tualetų statybai“, - vokiečių laikraščiui „Süddeutschen Zeitung" sakė A. Sadovijus. „Mes juk negalime amžinai laikyti žmonių sporto salėje ar ant teatro scenos“, - pridūrė jis.Lvivas ir to paties pavadinimo sritis, mero duomenimis, yra priglaudę po 200 000 savo namus palikusių žmonių.A. Sadovijus teigė skeptiškai vertinąs taikos susitarimą su Rusija. „Sutartis su Rusija geriausiu atveju verta popieriaus, ant kurios surašyta“, - sakė jis. „Rusija buvo, yra ir bus mūsų kaimynė. Ir Rusija buvo, yra ir visad bus grėsmė mums“, - pabrėžė Lvivo meras.

Čekijos sostinėje Prahoje Rusijos konsultą ištepė raudonais dažais. https://t.me/UkraineN/7267

Lysyčanske rusų kariai apšaudė ligoninęLysyčanske rusų kariai apšaudė ligoninę, paleisdami 10 galingų sviedinių.Apie tai „Telegram“ kanale pranešė Luhansko srities karinės administracijos vadovas Sergijus Gaidajus.„Rusijos kariuomenė paleido ugnį į vieną iš Lysyčansko gydymo įstaigų. Iš viso jie iššovė dešimt sviedinių. Ligoninė ir šalia esantys gyvenamieji pastatai liko be langų. Informacija apie aukas tikslinama. Objekte dirba gelbėjimo tarnybos“, – rašė regiono vadovas.

ES pervedė Ukrainai dar dalį milijardinės paramosEuropos Sąjunga (ES) pervedė Ukrainai antrąją milijardinės paramos dalį. Europos Komisija penktadienį Briuselyje pranešė, kad išmokėta 289 mln. eurų. Jau praėjusią savaitę šaliai pervesta 300 mln. eurų.Iš viso ES yra numačiusi 1,2 mlrd. vertės skubių kreditų. Likę 600 mln. eurų Ukrainą pasieks vėliau šiais metais.Tikimasi, kad šios lėšos pirmiausiai padės užtikrinti Ukrainos ekonominį ir finansinį stabilumą.

Kyjive per Rusijos pajėgų ataką žuvo Ukrainos aktorė O. ŠvecPer rusų pajėgų ataką Kyjive žuvo 67 metų Ukrainos kino ir teatro aktorė Oksana Švec, pranešė „Kyiv Post“ ir kitos žiniasklaidos priemonės.Pranešama, kad aktorė žuvo savo namuose per apšaudymą. Kyjivo Jaunimo teatras savo feisbuko paskyroje pareiškė liūdesį dėl „talentingos aktorės“ žūties. Ji buvo šio teatro trupės narė.Be savo vaidmenų teatro scenoje 1955 metais gimusi O. Švec plačiajai publikai buvo žinoma ir kaip kino bei serialų aktorė. Ji, be kita ko, vaidino TV juostoje „Muchtaro sugrįžimas“ bei ukrainiečių ir rusų sagoje „Namas su lelijomis“.Prieš kelias dienas per Ukrainos Irpino miesto bombardavimą jau žuvo 33 metų ukrainiečių aktorius Paša Lee. Jis po Rusijos pradėto karo buvo užsirašęs kariuomenės savanoriu.

Rusijos kariniai taikiniai plečiasi į Ukrainos vakarusKaip skelbia BBC gynybos korespondentas Jonathanas Beale‘as, konkretiems kariniams objektams naikinti Rusija naudoja ne tą pačią ginkluotę, kaip Ukrainos miestų apšaudymui, o ilgo nuotolio, itin taiklius ginklus. Maža to, panašu, kad taikinių sąrašas plinta į Ukrainos vakarus. Sekmadienį Rusija paleido daug sparnuotųjų raketų, greičiausiai jos iššautos ne iš Ukrainos oro erdvės – jos buvo skirtos sunaikinti netoli sienos su Lenkija esančią Jarovivo karinę bazę. Šiandien taikiniu įvardijamas orlaivių techninio aptarnavimo centras Lvive, Ukrainos vakaruose. Skelbiama, kad ten gali būti prižiūrimi senesni Ukrainos turimi naikintuvai.„Pats faktas, kad Rusija prieš Ukrainą naudoja ilgo nuotolio raketas, iliustruoja dar vieną įdomų dalyką, kuris labai nustebino nemažai karybos analitikų. Kol kas Rusijai ore įgyti pranašumo nepavyko. Vakarų pareigūnai sako, kad Ukrainos oro gynyba – pagrindinė to priežastis.Kaip kad parodė ši ataka, Rusija žino, ką turi daryti – taikytis ne tik į Ukrainos oro pajėgas ir infrastruktūros objektus, bet ir naikinti ant žemės esančias raketų baterijas. Jos naudojamos kiekvieną šio karo dieną, ir Ukrainai reikia daugiau atsargų“, – rašo J. Beale‘as. Vienas Vakarų žvalgybos pareigūnas BBC sakė, kad Ukraina „buvo labai konkreti“, prašydama daugiau oro gynybos amunicijos – įskaitant ir savo senesnėms ilgo nuotolio oro gynybos sistemoms. Pareigūno teigimu, „Kijevui jų reikia dideliais kiekiais, nes Rusija turi daug orlaivių“.

JT: Mariupolyje baigiasi paskutinės maisto ir vandens atsargosJT Pasaulio maisto programa penktadienį perspėjo, kad karo nuniokotame pietų Ukrainos Mariupolio mieste baigiasi „paskutinės maisto ir vandens atsargos“.Mariupolyje, kurį yra apsupusi Rusijos kariuomenė, situacija – viena iš desperatiškiausių visame kare. Civiliai gyventojai yra nepaliaujamai bombarduojami, o nuo kovo pradžios jie beveik neturi elektros, šilumos ir vandentiekio vandens.Humanitarinės pagalbos vilkstinė negali pasiekti miesto, pranešama, kad trūksta svarbiausių produktų ir vaistų.Romoje esančios agentūros atstovas žiniasklaidai taip pat pabrėžė tolesnes karo pasekmes tiekimo padėčiai už Ukrainos ribų, ypač Artimuosiuose Rytuose ir Šiaurės Afrikoje.Pavyzdžiui, baiminamasi, kad kai kuriose šalyse gali pritrūkti grūdų. JT teigia, kad Libanas 60 proc. kviečių gauna iš Ukrainos, Tunisas – 42 proc., o Jemenas, skurdžiausia Arabijos pusiasalio šalis, – 22 proc.JT duomenimis, iš viso Ukrainoje nuo karo nukentėjo 13 mln. žmonių.Nuo Rusijos invazijos, prasidėjusios prieš tris savaites, į užsienį pabėgusių ukrainiečių skaičius, JT duomenimis, dabar siekia 3,2 mln. Be to, Ukrainos viduje yra 2 mln. perkeltųjų asmenų.

Ukrainos valdžios atstovai praneša apie rusų atakas prieš civilius Kyjive ir KramatorskeVienas žmogus žuvo ir 19 buvo sužeista per ataką Ukrainos sostinės Kijevo gyvenamajame rajone, pranešė meras Vitalijus Kličko.Tarp sužeistųjų Podilo rajone yra keturi vaikai, teigė jis penktadienį „Telegram“ programėlėje paskelbtame vaizdo įraše.Jis apkaltino Rusijos karius apšaudžius gyvenamuosius namus, vaikų darželius ir mokyklą.Taip pat du žmonės žuvo ir šeši buvo sužeisti, apšaudant Kramatorsko miestą Donecko regione rytų Ukrainoje, pranešė vietos valdžios institucijos.Regiono koordinacinio centro atstovas Pavlo Kyrylenka dėl atakos apkaltino Rusijos kariuomenę.„Rusai nesugeba vesti sąžiningo karo tarp kariuomenių, todėl nuolat šaudo į civilius gyventojus“, – penktadienį „Telegram“ rašė jis.Pasak P. Kyrylenkos, raketos ryte pataikė į gyvenamąjį ir administracinį pastatą. Šios informacijos nebuvo galima nepriklausomai patikrinti. Rusija neigia atakavusi civilius taikinius Ukrainoje.

Nuo Rusijos sukelto karo pradžios Kyjive jau žuvo 222 žmonėsNuo Rusijos sukelto karo pradžios Ukrainos sostinėje Kyjive jau žuvo 222 žmonės, miesto administraciją cituoja portalas „Sky News“.Pasak administracijos, šis skaičius apima 60 civilių ir keturis vaikus.Čia penktadienio rytą vėl surengtos atakos, žuvo vienas žmogus ir apgadinta dar daugiau pastatų.

Per pastarąsias dvi dienas iš Mariupolio išvyko beveik 35 tūkst. civiliųNepaisant nuolatinės Rusijos karių ugnies, per pastarąsias dvi dienas iš Ukrainos Mariupolio uostamiesčio išvyko apie 35 tūkst. civilių.Apie tai praneša portalas „Ukrinform“, cituodamas Donecko srities karinės administracijos vadovą Pavlo Kyrylenko.P. Kyrylenko pažymėjo, kad eismas iš Mariupolio yra labai intensyvus, stinga degalų, o miestas yra nuolatos apšaudomas.

Ukrainos kariai ketvirtą kartą toje pačioje vietoje sulaužė rusų pontoninę perėjąKetvirtą kartą Etmono Ivano Vygovskio vardu pavadinta 58-oji atskiroji motorizuotoji pėstininkų brigada toje pačioje sunaikino rusų pontoninę perėją.Apie tai pranešė „Ukrinform“ su nuoroda į brigados „Facebook“ puslapį.„Žinoma, mes neturime Černobajeivkos, bet vygovskiečiai savo atsakomybės rajone jau keturis kartus išaiškino Rusijos pontoninę perkėlą toje pačioje vietoje. Mūsų artilerija su šypsena tvirtina, kad tai – ne vienintelė Černobajeivka tikriausiai kacapai turi tokią taktiką“, – pažymėjo gynėjai.Kariai žada būtinai pranešti, jeigu bus penktas kartas.NASA „Fire Information for Resource Management System“ (FIRMS) sistema, stebinti didelius gaisrus visame pasaulyje, kovo 16 d. parodė nuotraukas, kuriose užfiksuota sunaikinta Rusijos įranga Chersono tarptautiniame oro uoste Černobajeivkos kaime, netoli Chersono miesto. Po artilerijos atakų pačiame oro uoste buvo sunaikinti mažiausiai trys Rusijos sraigtasparniai. Prie oro uosto taip pat buvo apgadintos kelios karinės transporto priemonės.Manoma, kad tai buvo pražūtingiausias žinomas Ukrainos kariuomenės smūgis Rusijos sraigtasparniams per šį karą. Kovo 14 d. „Maxar Technologies“ palydovinės nuotraukos parodė daugybę Rusijos karinių sraigtasparnių oro uoste, o jo apylinkėse taip pat buvo matyti dešimtys priešo karinių transporto priemonių.https://www.facebook.com/58OMPBr/posts/5000284273387146&show_text=true&width=500

VRM: Vokietijoje užregistruota beveik 200 tūkst. pabėgėlių iš UkrainosVokietijoje užregistruota beveik 200 tūkst. pabėgėlių iš Ukrainos. Tokius duomenis pirmadienį paskelbė VFR vidaus reikalų ministerija.„Tikrasis pabėgėlių iš Ukrainos skaičius gali būti didesnis“, - pripažino žinybos atstovas. Mat ukrainiečiai be vizos turi teisę būti Šengeno zonoje iki trijų mėnesių, todėl jiems nebūtina registruotis vos tik atvykus.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai labai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

WFP: trūkinėja Ukrainos maisto tiekimo grandinėPasaulio maisto programa (WFP) teigia, kad trūkinėja Ukrainos maisto tiekimo grandinė, nes čia sunaikinta dalis infrastruktūros, o daugybė maisto prekių parduotuvių ir sandėlių šiuo metu tušti, rašo portalas „Sky News“.WFP nepaprastųjų situacijų koordinatorius Ukrainos krizei Jakobas Kernas taip pat išreiškė nerimą dėl situacijos apsiaustuose miestuose, kaip Mariupolis, ir nurodė, kad tenykštės atsargos senka, o organizacijos kroviniai negali patekti į miestą.

Virš Odesos srities Ukrainos oro gynyba numušė rusų sparnuotąją raketąUkrainos oro pajėgos virš Odesos srities numušė sparnuotąją raketą.Apie tai feisbuke pranešė Oro vadovybės „Jug“ spaudos tarnyba.Kaip pranešė tarnybos Odesos regioninės karinės administracijos operatyvinio štabo atstovas Sergejus Bračiukas, Odesos teritorinės gynybos formacijų kovotojai ruošiasi ginti miestą nuo priešo kariuomenės puolimo, tuo pačiu atremdami Rusijos Federacijos kolaborantus ir diversantus.S. Bračiukas patikslino, kad vienas iš teritorinės gynybos patrulių Odesoje kovo 17-osios vakarą prie vieno miesto karinio objekto aptikto ir sunaikinto prie stulpo pritvirtintą geodezinį prietaisą.Srities karinės administracijos atstovas paragino Odesos gyventojus nuimti ir sunaikinti tokius signalinius švyturėlius, taip pat apie juos pranešti Nacionalinės policijos ar Ukrainos ginkluotųjų pajėgų atstovams.

Rusija teigia užėmusi 90 proc. Ukrainos Luhansko regionoRusijos kariuomenė penktadienį pareiškė kontroliuojanti 90 proc. Ukrainos rytinio Luhansko regiono.Maskvos remiamos vadinamosios Luhansko liaudies respublikos pajėgos veržiasi į priekį prieš Ukrainos karius, „palaikomos Rusijos ginkluotųjų pajėgų ugnies“, sakė Gynybos ministerijos atstovas Igoris Konašenkovas.Rusija nuo 2014 m. remia ir aprūpina pasiskelbusias nepriklausomomis separatistines Luhansko ir Donecko liaudies respublikas. Teritorija, kurią separatistai kontroliavo iki Rusijos vasario 24 d. pradėtos invazijos, apėmė tik dalį Ukrainos administracinių Luhansko ir Donecko regionų. Jų visiškas užkariavimas buvo vienas iš Maskvos karo tikslų.I.Konašenkovas sakė, kad Rusijos armijos remiami separatistai laimi ir Donecke, kuriam priklauso apgultas Mariupolio uostamiestis.Rusijos kariuomenė pranešė nuo karo pradžios sunaikinusi 183 bepilotes skraidykles, 1 406 tankus ir šarvuočius, 138 raketų artilerijos stovus, 535 artilerijos įrenginius ir 1 200 Ukrainos ginkluotųjų pajėgų transporto priemonių.Rusijos teiginių neįmanoma nepriklausomai patikrinti.

Pabėgėlių iš Ukrainos skaičius Lenkijoje viršijo 2 milijonusLenkijos sienos apsaugos tarnyba penktadienį pranešė, kad jau daugiau kaip 2 mln. pabėgėlių atvyko į šalį Ukrainos, nuo vasario 24 dienos kovojančios su Rusijos karine invazija.„9 val. (vietos, 10 val. Lietuvos) laiku pabėgėlių iš Ukrainos skaičius viršijo du milijonus. Dauguma jų – moterys ir vaikai“, – sakoma pasieniečių „Twitter“ pranešime.

Charkive po rusų apšaudymo žuvo žmogus, 11 buvo sužeistaCharkive po rusų apšaudymo žuvo vienas žmogus. Apie tai „Facebook“ paskyroje pranešė Ukrainos Valstybinė ekstremalių situacijų tarnyba.„Kovo 18 d., apie 8:40 val., Charkive dėl priešo apšaudymo buvo smarkiai apgadintas šešių aukštų aukštosios mokyklos mokymo pastatas, taip pat buvo apgadinti du kaimyniniai gyvenamieji pastatai“, – rašoma pranešime.Pranešama, kad vienas žmogus žuvo, dar vienas – po griuvėsiais, taip pat 11 žmonių buvo sužeista. Gaisras užgesintas dviejuose namuose. Informacija tikslinama.https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/335070031994226&show_text=true&width=500

Gubernatorius: Rusijos karių bombardavimai trukdo civilių evakuacijai iš Luhansko sritiesUkrainos rytinės Luhansko srities gubernatorius Serhijus Gaidajus teigia, kad dažni Rusijos karių bombardavimai trukdo saugiai čia gyvenančių civilių evakuacijai, praneša portalas „France 24“.Pasak S. Gaidajaus, nuo karo pradžios srityje jau žuvo 59 civiliai ir visiškai sunaikintos kai kurios gyvenamosios vietovės. „Nėra nė vienos bendruomenės, kuri dar nebuvo apšaudyta“, – sakė jis nacionalinei televizijai ir kaip karštus taškus įvardijo Severodonecko, Rubižnės ir Popasnos miestus.Su Rusija besiribojanti Luhansko sritis išsidėsčiusi anglių turtingame Donbaso regione, kurį nuo 2014 metų iš dalies kontroliuoja Rusijos remiami separatistai. S. Gaidajus yra ukrainiečių administracijos vadovas regione.

Kyjive per raketų ataką žuvo vienas žmogusŠį rytą per raketos smūgį Kyjive žuvo vienas žmogus.Apie tai „Facebook“ pranešė Ukrainos Valstybinė ekstremalių situacijų tarnyba.„Kovo 18 d., 8:04 val., Gelbėjimo tarnyba gavo pranešimą apie gaisrą 5 aukštų gyvenamajame name sostinės Podolskio rajone“, – rašoma pranešime.Į įvykio vietą nedelsiant išvyko artimiausios priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos. Nustatyta, kad į pastatą pataikius numuštos raketos dalims, 1 iki 3 aukštuose kilo gaisras.9:06 val. gaisras lokalizuotas 110 kv. m plote ir 9:14 val. užgesintas.„Pirminiais duomenimis, išgelbėta 12 žmonių, evakuoti 98, sužeisti 4 žmonės. Deja, vienas žmogus mirė. Informacija tikslinama“, – teigiama pranešime.Kaip pranešė „Ukrinform“, kovo 18 d. Rusijos įsibrovėliai apšaudė gyvenamąjį rajoną Kyjivo Podolskio rajone.https://www.facebook.com/DSNSKyiv/posts/330995705728060&show_text=true&width=500

Ukraina praneša, kad dėl Rusijos agresijos jau žuvo 109 vaikaiKovo 18-osios duomenimis, dėl Rusijos agresijos Ukrainoje jau žuvo 109 vaikai, remdamasis ukrainiečių generaline prokuratūra, praneša portalas „Ukrinform“.Pasak prokuratūros, daugiausiai vaikų žuvo Kyjivo, Charkivo, Donecko, Černihivo, Mykolajivo, Žytomyro, Sumų ir Chersono srityse. Per bombardavimus ir apšaudymus taip pat jau apgadintos daugiau kaip 439 švietimo įstaigos, iš jų 63 – visiškai sunaikintos.Šie duomenys nėra galutiniai.

Žiniasklaida: Mykolajivo srityje Rusijos kariai sudavė smūgį ginklų sandėliuiUkrainos Voznesensko mieste Mykolajivo srityje Rusijos kariai sudavė smūgį sandėliui, kuriame buvo laikomi ginklai, remdamasis portalu „Ukraine 24“, kuris savo ruožtu cituoja šio miesto merą, praneša transliuotojas BBC.Informacijos apie galimas aukas kol kas nėra.

Ukraina: į Lvivą iš Juodosios jūros paleistos šešios sparnuotosios raketosPenktadienį Vakarų Ukrainos Lvivo mieste Rusijos pajėgos sunaikino orlaivių remonto gamyklą, tačiau niekas nenukentėjo, paskelbė meras.AFP reporteris matė, kad penktadienio rytą per giedrą mėlyną dangų virš Lvivo oro uosto driekėsi tirštų pilkų dūmų ruožas, į įvykio vietą atskubėjo greitosios pagalbos automobiliai.„Kelios raketos pataikė į orlaivių remonto gamyklą“, – telegramo susirašinėjimo programėlėje sakė meras Andrijus Sadovyjus ir pridūrė, kad gamykla sunaikinta. „Aukų nėra“, – sakė jis.Gamyklos veikla sustabdyta.Anksčiau jis rašė, kad Rusijos pajėgos smogė netoli Lvivo oro uosto esančiam rajonui. Ginkluoti patikros punktai nukreipė vairuotojus nuo kelių, vedančių į oro uostą, vienas vietos gyventojas AFP sakė anksčiau penktadienį girdėjęs sprogimą.Ukrainos oro pajėgos, remdamosi pirmine informacija, teigė, kad iš Juodosios jūros buvo paleistos šešios „sparnuotosios raketos, tikriausiai X-555“. Dvi raketos buvo sunaikintos, teigiama pranešime.Praėjusį savaitgalį Rusijos sparnuotosios raketos sugriovė karinę bazę į vakarus nuo Lvivo, žuvo 35 žmonės, daugiau kaip 130 buvo sužeisti.Lvivas yra didžiausias Vakarų Ukrainos miestas ir vaizdingais reginiais garsėjanti turistų pamėgta vieta. Miestas įsikūręs už 70 kilometrų nuo Europos Sąjungos ir NATO narės Lenkijos sienos ir iki šiol beveik išvengė Rusijos pajėgų karinių smūgių.

Subombarduoto Mariupolio teatro griuvėsiuose tebėra per 1 000 žmonių – deputatasMariupolyje slėptuvėje po subombarduotu Dramos teatru liko ne mažiau nei 1 300 žmonių, teatro griuvėsių niekas nevalo, todėl žmonės negali iš jos išeiti, socialiniame tinkle „Facebook“ penktadienį paskelbė vietos atstovas parlamente Serhijus Taruta.Rusijos pajėgos Mariupolio teatrą bombardavo kovo 16 dienos vakarą. Tuo metu po teatru esančioje slėptuvėje buvo daug žmonių.Kovo 17 dieną paaiškėjus, kad slėptuvė ataką atlaikė, prasidėjo nukentėjusių gelbėjimo darbai.„Tikrai žinoma, kad slėptuvė nesugriuvo. Tačiau ji susideda iš trijų dalių, ar kuri nors iš jų nukentėjo, nežinoma. Ryte iš po griuvėsių, kuriuos valė patys mariupoliečiai, buvo ištraukta mažiausiai 130 žmonių“, – nurodė deputatasPasak S. Tarutos, Dramos teatro slėptuvėje buvę ir išsigelbėję žmonės pasakojo, kad slėptuvėje liko ne mažiau 1 300 žmonių.„Kiek žmonių tebėra po griuvėsiais, kiek sužeistųjų ir žuvusių, niekas nežino. Aišku tik tai, kad žmonės neturi galimybės iš ten ištrūkti. Griuvėsių niekas nevalo. Tarnybas, kurios turėtų valyti griuvėsius, gelbėjimo tarnybas – tiek savivaldybių, tiek nacionalines – blokados dienomis fiziškai sunaikino rasistai okupantai“, – pridūrė S. Taruta.Tą pačią dieną Ukrainos kariuomenės specialiųjų operacijų pulkas „Azov“ pranešė, kad rusų pajėgos apšaudė ukrainiečių saugumo tarnybų pareigūnus, bandžiusius vaduoti žmones iš po teatro griuvėsių.

Kyjive – dar viena atakaKijevas patyrė dar vieną Rusijos pajėgų smūgį – penktadienio rytą buvo apšaudytas gyvenamieji namai Podilskio rajone.Tai pranešė Kijevo miesto savivaldybės administracijos spaudos tarnyba, skelbia „Ukrinform“.„Gelbėtojai ir medikai jau dirba įvykio vietoje. Nustatinėjamas gyvenamiesiems pastatams padarytos žalos pobūdis, aukų skaičius“, – sakoma pranešime.

Rusija virš Ukrainos Donbaso regiono nustato neskraidymo zoną, pranešė naujienų agentūra „Interfax“, kurią vituoja Skynews.

Lvivo meras: sunaikintas lėktuvų techninės priežiūros centrasPenktadienio rytą apie 6.30 val. Lvive nugriaudėjo trys galingi sprogimai ir iš oro uosto pasirodė kylantys dūmai. Lvive meras pateikė naujausią informaciją, kad Rusijos raketos pataikė ne į patį oro uostą, o į greta esantį lėktuvų techninės priežiūros centrą ir sunaikino pastatą.Apie aukas nepranešama, nes darbas šiame centre buvo sustabdytas prieš Rusijos pajėgų atakas.

Vaizdas iš Lvivo:https://twitter.com/jamesbbcnews/status/1504686799549079554

Lvivo meras: Rusijos raketos pataikė į teritoriją prie Lvivo oro uosto„Kol kas negaliu nurodyti tikslaus adreso, bet tai tikrai ne oro uostas“, – po rytinio apšaudymo Lvive teigė šio miesto meras Andrejus Sadovojus, kurį „Telegram“ kanale cituoja UNIAN.A. Sadovojus paragino gyventojus per oro antskrydžius laikytis saugumo nurodymų ir neplatinti nuotraukų iš apšaudymo vietos.https://t.me/uniannet/39271

Charkive gelbėtojai toliau gesina gaisrą didžiausiame rytų Europoje Barabašovo turguje. Gaisras ketvirtadienį kilo po Rusijos karių apšaudymo. Gaisro plotas buvo 7 hektarai, praneša „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos spaudos tarnyba Charkivo regione. https://www.facebook.com/MNSKHARKIV/posts/336604248509075&show_text=true&width=500

Vakariniame Lvivo mieste matomas didelis dūmų debesis, kylantis iš oro uosto, kuris yra už 6 km nuo miesto centro, sakė BBC korespondentas Jonah Fisher, kuris šiuo metu yra mieste.

Per naktį Severodonetske ir Rubižnėje rusai sunaikino daugiau nei 20 gyvenamųjų pastatų ir infrastruktūros objektų, „Telegram“ kanale skelnia UNIAN. Pranešama, kad du žmonės žuvo keturi buvo sužeisti, o kai kurie namai po apšaudymo liko be dujų ir vandens. https://t.me/uniannet/39261

Melitopolio merą pavyko išlaisvinti tik antru bandymuIš Rusijos agresorių nelaisvės paleistas Melitopolio meras Ivanas Fedorovas sakė, kad jie bandė jį iškeisti du kartus. Tai jis pareiškė duodamas interviu televizijos kanalui „Current Time“, praneša „Ukrinform“.„Pirmasis bandymas keistis buvo nesėkmingas, jis įvyko pirmadienį, buvau vežamas daugiau nei septynias valandas automobilyje, po to buvau informuotas, kad keitimasis neįvyks. Sugrąžino į kamerą... Tai gana sunkus išbandymas, kai septynias valandas esate vežamas su maišu ant galvos. Po to dar vieną dieną, pusantros dienos, buvau kameroje“, – sakė I. Fedorovas.Antrasis bandymas keistis, pasak jo, „taip pat buvo gana sunkus“, bet sėkmingas. Jau anksčiau skelbta, kad I. Fedorovas buvo paleistas, kai Rusijai buvo grąžinti devyni karo belaisviai. I. Fedorovas sakė, kad jis nebuvo sumuštas, tačiau patyrė psichologinį spaudimą.„Kartais penki, šeši, septyni kareiviai aplink mane būdavo su ginklais. Jie nelietė manęs rankomis, bet patikėkite manimi, kai netoliese septyni žmonės, turintys ginklų, yra pakankamai įtikinama įrodyti savo poziciją. Arba kažkas buvo kankinamas netoliese esančioje kameroje ir buvo galima girdėti tuos klyksmus, kurie tikrai psichologiškai daro spaudimą taip, kad tai tikrai galima palyginti su kankinimu ... Todėl visos tos šešios dienos buvo gana sunkios“, – sakė meras.I. Fedorovas sakė, kad buvo laikomas kardomojo kalinimo centre Melitopolyje. Jis mano, kad tik dėl viešumo ir didelio dėmesio situacijai, jis sugebėjo išgyventi.Meras teigė, kad jau penktadienį vyksta į Zaporožės regioną dirbti. „Yra tam tikras veiksmų planas, kurį aš, prezidento vardu, turiu įvykdyti“, – sakė I. Fedorovas.

Skelbia apie Rusijoje persekiojamus ukrainiečiusVidaus reikalų ministerijos ir Rusijos Federalinės saugumo tarnybos (FSB) darbuotojams buvo nurodyta atidžiai patikrinti visus Maskvoje gyvenančius Ukrainos piliečius, praneša „Ukrinform“, remdamasis Strateginės komunikacijos ir informacijos saugumo centru. Pasak jo, ukrainiečiai yra tardomi, siekiant išsiaiškinti, ar jie turi uždraustos literatūros, „nacionalistinių simbolių“ (Ukrainos valstybinę vėliavą). Saugumo darbuotojai ukrainiečių taip pat klausia, ar jie dalyvauja protesto mitinguose, ar pažįsta tokių renginių dalyvius.Be to, esą yra įrodymų, kad ukrainiečiai vežami į policijos nuovadas, sufabrikuojamos bylos ir jie sulaikomi.Kaip pranešė „Ukrinform“, Rusijos specialiosios tarnybos planuoja virtinę priemonių, kuriomis siekiama diskredituoti Rusijoje gyvenančius ukrainiečius, siekiant konsoliduoti Rusijos visuomenę teikti paramą karui su Ukraina.

Lvive ir jo apylinkėse penktadienio rytą įvyko keli sprogimai, „Telegram“ kanale praneša „NEXTA Live“. https://t.me/nexta_live/22283

Pranešama, kad šį rytą daugelyje vakarų Ukrainos regionų kaukia oro antskrydžių sirenos. Nacionalinės naujienų agentūros „Ukrinform“ duomenimis, Rivnės, Voluinės, Lvovo, Ternopilio ir Ivano Frankivsko regionuose kaukia sirenos.

Rusija JAV pareikš įtarimus dėl biologinio karoRusija paskelbė, kad šiandien pasinaudos JT Saugumo Tarybos sesija, jog pareikštų įtarimus, kad JAV turi biologinio karo laboratorijas Ukrainoje, rašo „Skynews“.Abi šalys paneigė teiginius, kurie, pasak Vašingtono, yra dezinformacija. Rusijos ambasadorius JT Vasilijus Nebenzia sakė pateiksiantis dokumentus, kuriuose teigiama, kad Ukrainoje yra mažiausiai 30 biologinių laboratorijų, atliekančių „labai pavojingus biologinius eksperimentus“, kuriuose dalyvauja JAV finansuojami patogenai.

Per Sumų ir jo priemiesčių apšaudymą žuvo dar du žmonėsPer praėjusią dieną apšaudžius Sumų ir jo priemiesčius žuvo dar du žmonės. Apie tai feisbuke pranešė Sumų OVA vadovas Dmitrijus Žyvitskis, apibendrindamas praėjusios dienos rezultatus.„Sumų ir jo priemiesčių apšaudymas tęsiasi kelias dienas, vyko mūšiai. Deja, žuvo jauna mergina, o civilinis automobilis buvo apšaudytas. Taip pat žinome, kad žuvo žmogus, kuris aprūpino nedidelę gyvenvietę maistu“, – pasakojoD. Žyvitskis.Jis taip pat pabrėžė, kad keliauti Sumų regiono keliais už humanitarinių koridorių ribų yra labai pavojinga.

Ukrainoje užregistruota daugiau kaip 1,7 tūkst. karo nusikaltimųNuo karo pradžios Ukrainos generalinė prokuratūra užregistravo 1 720 agresijos ir karo nusikaltimus bei 1 137 nusikaltimus nacionaliniam saugumui. Apie tai pranešė prokuratūra, skelbia „Ukrinform“.Be to, Generalinė prokuratūra pranešė apie 68 įtariamuosius iš karinės ir politinės Rusijos vadovybės, įskaitant ministrus, deputatus, karinę vadovybę, pareigūnus, teisėsaugos institucijų vadovus, karo kurstytojus ir Kremliaus propagandistus.

Po Putino ir Erdogano pokalbio aiškėja, ko nori RusijaKetvirtadienį Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas paskambino Turkijos prezidentui Recepui Tayyipui Erdoganui ir tiksliai pasakė, kokie yra Rusijos reikalavimai dėl taikos sutarties su Ukraina, skelbia BBC.„Praėjus pusvalandžiui po pokalbio telefonu, aš kalbinau R. T. Erdogano spaudos sekretorių Ibrahimą Kaliną, kuris priklausė nedidelei pareigūnų grupei, kuri išgirdo dviejų prezidentų pokalbį“, – rašo BBC pasaulio naujienų redaktorius Johnas Simpsonas.Anot jo, Rusijos reikalavimai skirstomi į dvi kategorijas. Pirmuosius keturis reikalavimus, kaip nurodė I. Kalinas, „įgyvendinti nėra sunku“. Svarbiausias iš jų – Ukrainos neutralaus statuso paskelbimas ir atsisakymas stoti į NATO. Apie tai jau buvo kalbėjęs pats Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.„Sunkumai bus su antra kategorija. Pokalbyje su R.T. Erdoganu V. Putinas sakė, kad norint susitarti šiais klausimais, reikės jo ir prezidento Zelenskio derybų akis į akį“, – rašo BBC žurnalistas.Pasak jo, Turkijos prezidento atstovas I. Kalinas neatskleidė šių klausimų, tik pasakė, kad jie susiję su Donbaso ir Krymo statusu.

Kyjive paskelbtas oro pavojaus signalas„Kijeve paskelbtas oro pavojaus signalas! Prašome visų skubiai vykti į civilinės saugos prieglaudą“, – rašoma Kyjivo miesto karinės administracijos telegrame paskelbtame pranešime.https://t.me/KyivCityOfficial/2680

Rusijos kariai mažiausiai 43 kartus atakavo Ukrainos ligoninesPasaulio sveikatos organizacija (PSO) nuo plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios užfiksavo 43 Rusijos išpuolius prieš medicinos įstaigas Ukrainoje. Tai Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos posėdyje nurodė PSO generalinis direktorius Tedrosas Ghebreyesusas.Anot jo, išpuoliai prieš sveikatos priežiūros įstaigas bet kuriuo atveju yra tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimas. PSO vadovas taip pat patvirtino, kad Rusijos įsibrovėliai trukdo pristatyti humanitarinę pagalbą iš JT į Rusijos karių apsuptus Sumus ir Mariupolį.Ukrainos sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, Rusijos kariai yra apgadinę 117 ligoninių. Iš jų – 7 yra sugriautos. Be to, okupantai taip pat apšaudė 43 greitosios medicinos pagalbos automobilius.

Rusija neteko dar 6 aukštas pareigas ėjusių karininkųŠeši okupantai, užėmę aukštas pareigas Rusijos kariuomenės daliniuose, paskutinį kartą žengė į Ukrainos žemę.Ukrainos ginkluotosios pajėgos likvidavo 331-ojo Kostromos gvardijos desantininkų pulko vadą Sergejų Sucharevą ir jo pavaduotoją Sergejų Krylovą. Šio pulko daliniai 2014 metais dalyvavo kare Rytų Ukrainoje, o jo vadai vadovavo Ukrainos karių kolonos apšaudymui prie Ilovaisko vadinamajame „žaliajame koridoriuje“.Apie į Ukrainos žemę vėl atvykusių įsibrovėlių mirtį patvirtino žinutės socialiniuose tinkluose, skelbia TSN. „Kiekvienas Rusijos karo nusikaltėlis tikrai bus nubaustas“, – rašoma savanorių bataliono „Donbasas“ paskyroje feisbuke. Šiame įraše primenama, kad Kostromos desantininkų vadas davė įsakymą prie Ilovaisko sušaudyti ukrainiečių kovotojus.Be pulko vadų, į Ukrainos žemę paskutinį kartą koją įkėlė dar vienas Kostromos desantininkas Levas Ovčinikovas, kilęs iš Kilmezo kaimo.Patvirtinta ir trijų Rusijos okupacinės armijos karininkų iš kitų kariuomenės dalinių žūtis.Ukrainos kovotojai likvidavo 38-osios atskirosios motorizuotųjų šaulių brigados ginkluotės bataliono vado pavaduotoją majorą Ruslaną Petruchiną (kilęs iš Orenburgo srities), kapitoną Sergejų Višniakovą iš specialiosios paskirties GRU (Rostovas) 22-osios atskirosios brigados aviacijos pulko. Jis yra dalyvavęs kare Sirijoje.Kaip pažymi TSN, per 20 Rusijos invazijos dienų Ukrainos gynybos pajėgos nužudė 10 Rusijos kariuomenės aukščiausios vadovybės atstovų.

Mariupolyje po griuvėsiais gali būti „mažiausiai 1 300 žmonių“ Ketvirtadienį iš Mariupolio dramos teatro griuvėsių buvo išgelbėta iki 130 žmonių. „Mažiausiai 1 300 žmonių“ vis dar gali būti po griuvėsiais, paskelbė Ukrainos liaudies deputatas Sergejus Taruta.„Tikrai žinoma, kad bombų slėptuvė išliko, tačiau susideda iš trijų dalių, ar kuri nors iš jų buvo apgadinta – nežinia. Ryte iš po griuvėsių išlindo mažiausiai 130 žmonių, kuriuos išardė patys mariupoliečiai. Tų žmonių, kurie vakar pasislėpė teatre ir pabėgo iš Mariupolio, skaičiavimais, bombų pastogėje ir pačiame teatro pastate liko mažiausiai 1 300 žmonių“, – sakė liaudies deputatas.

Iš rusų okupuoto Luhansko – kibernetinės atakosProgramišių ataka prieš Ukrainos valstybines institucijas užfiksuota iš laikinai Rusijos okupuotos Luhansko srities teritorijos. Apie tai pranešė Ukrainos vyriausybės reagavimo į ekstremalias situacijas komanda CERT-UA.CERT-UA duomenimis, ataką vykdo UAC-0020 (Virminų) grupuotė, kurios veikla siejama su vadinamosiomis „LPR“ saugumo agentūromis.Ketvirtadienį nemažai Ukrainos žiniasklaidos internetinių svetainių patyrė Rusijos Federacijos įsilaužėlių ataką.

ES ir JAV nepripažįsta rusų surengtų „referendumų“ Europos Sąjunga ir JAV nepripažįsta jokių rusų įsibrovėlių surengtų „referendumų“ okupuotose Ukrainos teritorijose, įskaitant ir Chersone.Tai buvo paskelbta ESBO Nuolatinės tarybos posėdyje, praneša „Ukrinform“.Viešai paskelbtame ES pareiškime pažymima: „Griežtai smerkiame tai, kad Rusijos ginkluotosios pajėgos pagrobė demokratiškai išrinktų miestų pirmininkus ir kitus vietos valdžios atstovus, reikalaujame nedelsiant juos paleisti. Taip pat matėme pranešimų, kad Rusija gali planuoti dar vieną netikrą „referendumą“ Chersone, taip pat kituose Ukrainos miestuose“.Taip pat pažymima, kad Europos Sąjunga niekada nepripažino nei bandymo aneksuoti Krymo pusiasalį, nei nelegalių darinių okupuotoje Rytų Ukrainos dalyje. „Mes taip pat niekada nepripažinsime jokio kito bandymo jėga užgrobti suverenios valstybės teritoriją. Rusija bus patraukta atsakomybėn už šiurkščius JT Chartijos ir Helsinkio baigiamojo akto pažeidimus“, – sakoma pareiškime.JAV nuolatinis atstovas prie ESBO Michaelas Carpenteris taip pat per susitikimą sakė, kad niekas nepatikės Rusijos melu apie „referendumus“ užgrobtuose Ukrainos miestuose.„Šią savaitę minime aštuntąsias Maskvos remiamo fiktyvaus vadinamojo „referendumo“ okupuotame Kryme metines. Matome, kad šis scenarijus vėl naudojamas, kai Chersono srities tarybos pirmininko pavaduotojas praneša apie Rusijos pajėgų pastangas surengti fiktyvius rinkimus. Šiuo melu niekas ir niekada nepatikės. Niekada netoleruosime tokių falsifikacijų“, – sakė jis.

Ukrainos atstovas prie JT: vaikų nužudymą Putinas pavadino sėkmeUkrainos nuolatinis atstovas prie Jungtinių Tautų Sergiy Kyslytsya sako, kad Ukrainos vaikų nužudymą Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pavadino „sėkme, atitinkančia anksčiau patvirtintus planus“.Tai diplomatas pasakė per JT Saugumo Tarybos posėdį, kurį sušaukė JAV ir Didžioji Britanij padėčiai Ukrainoje aptarti, praneša „Ukrinform“.S. Kyslytsya citavo V. Putino pareiškimą dieną prieš: „Operacija vyksta sėkmingai ir griežtai laikantis anksčiau patvirtinto plano“.Pasak Ukrainos diplomato, tarptautinė bendruomenė jau tris savaites klausia, kodėl Rusija pasirinko mėgdžioti nacių Trečiąjį Reichą, užpuldama taikią kaimyninę valstybę ir įtraukdama regioną į karą. „Kokios priežastys ir koks planas? Vakar gavome atsakymą: Ukrainos vaikų nužudymas. Šiuo metu yra 108 nekaltos sielos“, – sakė S. Kyslytsya.Jis pabrėžė, kad vaikai yra sąmoningas taikinys, atsižvelgiant į vakarykštį Mariupolio dramos teatro apšaudymą, kuris tapo šimtų vietos gyventojų, daugiausia moterų ir vaikų, prieglobsčiu. Juk teatro bombardavimas buvo įvykdytas, nepaisant aiškaus užrašo „Vaikai“ ant žemės abiejose pastato pusėseTačiau priešingai nei V. Putino „anksčiau patvirtinti planai“, prieglauda išliko ir nevirto dar viena masine kapaviete, pabrėžė S. Kyslytsya.

Zelenskis: verslui nereikės mokėti palūkanųUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė apie paskolų verslininkams programos plėtrą – karinės padėties metu paskolų palūkanų norma bus lygi nuliui procentų. Tai galios ne tik karo padėties metu, bet ir mėnesį po šios padėties pabaigos. Vėliau bus taikoma minimali 5 proc. palūkanų norma.Anot V. Zelenskio, Ukrainos verslas galės gauti paskolas su 0 proc. palūkanomis, o gyventojams bus garantuota 100 proc. indėlių bankuose grąža.

Zelenskis: negaliu atskleisti gynybos taktikosUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad neketina atskleisti Ukrainos gynybos taktikos, nes tuo gali pasinaudoti Rusija. Anot V. Zelenskio, rusai nežinojo, kas jų lauks Ukrainoje po vasario 24-osios, kai pradėjo karą, ir kaip ukrainiečiai ruošiasi sutikti okupantų smūgius, tačiau tuo pačiu jis pabrėžė, kad dabar ne laikas atskleisti su Rusija vykstančių Ukrainos derybų taktiką.„Ne laikas atskleisti mūsų derybų taktiką. Derybos dėl taikos, suvereniteto, mūsų valstybės teritorinio vientisumo, mūsų valios. Dirbame daugiau tyliai nei televizijoje, radijuje ar feisbuke. Manau, kad tai yra teisinga“, – pabrėžė V. Zelenskis. Jis taip pat pažymėjo, kad neatskleis JAV paramos paketo, kurį vakar paskelbė Joe Bidenas, detalių.„Negaliu pasakyti visų šio paramos paketo ir kitų detalių. Nes tokia yra mūsų taktika. Mūsų gynyba. Kai priešas nežino, ko iš mūsų tikėtis. Kaip nežinojo, ko tikėtis po vasario 24-osios. Jie nežinojo, ką mes turime apsaugai ir kaip ruošiamės sutikti smūgį“, – sakė Ukrainos vadovas.Anot jo, įsibrovėliai manė, kad vyksta į tokią pačią Ukrainą kaip 2014–2015 m.„Kurią jie padarė korumpuotą ir kurios nebijojo. O mes esame kitokie. Ir tai mums leidžia jau 22 dienas gintis nuo didelio masto smūgioų Viskas, ką mes padarėme per kelerius metus. Dėl mūsų gynybos. Dėl mūsų taktikos. Dėl gynybos taktikos, kurios negalima atskleisti, kol vyksta karas“, – sakė V. Zelenskis.

Generalinis štabas: prie Polesės rusai ruošiasi Kyjivo puolimuiIšlieka grėsmė, kad Rusijos specialiosios tarnybos surengs provokaciją ties Ukrainos šiaurės vakaruose esančią Voluine, feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.„Voluinės kryptimi priešas puolamųjų veiksmų neatliko. Jis toliau stiprino Ukrainos ir Baltarusijos sienos apsaugą Baltarusijos Respublikos ginkluotųjų pajėgų daliniais. Vis dar didelė Rusijos Federacijos specialiųjų tarnybų provokacijų tikimybė“, – sakoma naktį iš ketvirtadienio į penktadienį paskelbtoje operatyvinėje informacijoje.Anot štabo, Rusijos strateginiai tikslai nugalėti Ukrainos ginkluotąsias pajėgas, pasiekti Donecko ir Lugansko sričių administracines sienas bei įtvirtinti Ukrainos kairiojo kranto kontrolę yra nepasiekti.Generalinio štabo teigimu, Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų vadovybė ir toliau imasi priemonių, kad kompensuotų personalo nuostolius ir į savo gretas įtraukia vis daugiau užsieniečių. Pranešama, kad Rusija surinko apie tūkstantį „savanorių“ iš vadinamosios Sirijos lyderio Basharo al Assado armijos ir šiitų judėjimo „Hezbollah“ atstovų. „Pagrindinis reikalavimas jiems buvo turėti kovinių operacijų mieste patirties“, – nurodoma pranešime.„Tuo pačiu yra informacijos, kad minėti kovotojai stengiasi ne dalyvauti karo veiksmuose Ukrainos teritorijoje, o pasinaudoti komandiruotėmis kaip galimybe patekti į Europos šalis“, – pažymėjo Generalinis štabas.Anot jo, Rusija ketvirtadienį nevykdė aktyvių puolimo operacijų Polesės kryptimi, greičiausiai sutelkdamas pastangas į užimtų linijų sulaikymą ir pasiruošimą galimam Kyjivo puolimui.Pranešama, kad Severskio kryptimi Rusijos kariuomenė bando laikytis tam tikrų linijų, atkurti padalinių kovinį pajėgumą ir papildyti atsargas. Rusijos kariai tęsia dalinę Černigovo blokadą ir vykdo miesto artilerijos apšaudymą.Brovary kryptimi priešas nevykdė aktyvių karo veiksmų. Pačiame miesto rajone įsibrovėliai periodiškai apšaudo artileriją į Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pozicijas.Pranešama, kad Rusijos kariai neatsisako bandymų sunaikinti oro gynybos sistemą prie Juodosios jūros pakrantės. „Juodojoje jūroje priešas bando vykdyti parodomuosius veiksmus“, – pažymėjo Generalinis štabas.

Blinkenas: nematau ženklų, kad Putinas ketintų sustotiŠiuo metu Rusija ir jos vadovas Vladimiras Putinas nerodo jokių ženklų, kad atsakingai dalyvauja derybose su Ukraina ir planuoja nutraukti kruviną agresiją prieš Ukrainą. Tai ketvirtadienį per spaudos konferenciją Vašingtone pareiškė JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas, praneša „Ukrinform“.„Šiandien, turiu pasakyti, kad, viena vertus, mes sveikiname Ukrainą už tai, kad ji liko prie derybų stalo, nepaisant bombardavimo kiekvieną minutę. Tačiau tuo pat metu nematau jokių reikšmingų Rusijos pastangų diplomatiškai užbaigti karą, kurį ji kariauja“, – sakė JAV užsienio politikos departamento vadovas.Anot jo, JAV visapusiškai rems Ukrainos pastangas diplomatijos pagalba pasiekti deeskalaciją, taip pat paliaubas ir Rusijos karių išvedimą. Šiuo atžvilgiu A. Blinkenas palankiai įvertino kitų šalių, įskaitant Prancūziją, Vokietiją, Izraelį ir Turkiją, pastangas.Kartu JAV valstybės sekretorius pabrėžė, kad tikra diplomatija reikalauja atsakingo abiejų pusių požiūrio į derybas ir tiesioginio deeskalavimo.„Dabar nematau jokių ženklų, kad V. Putinas būtų pasirengęs sustoti. Priešingai, jei įsiklausai į jo paskutinius vakarykščius pareiškimus, tai leidžia manyti, kad jis juda priešinga kryptimi“, – pabrėžė JAV valstybės sekretorius.

Zelenskis: vis daugiau žmonių pradeda mus suprastiTradicinėje savo kalboje, kurią paskelbė iš ketvirtadienio į penktadienį, Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis teigia, kad vis daugiau žmonių visame pasaulyje supranta padėtį Ukrainoje. Jis taip pat pažymėjo, kad keičiasi vokiečių požiūris į bendradarbiavimą su Rusija.„Matome, kaip Vokietija ieško naujo kelio. Matome, kaip nuoširdžiai dauguma vokiečių pasisako už senosios politikos peržiūrą“, – pabrėžė jis.„Jaučiu, kad vis daugiau žmonių pradeda mus suprasti. Europoje, pasaulyje, įvairiose šalyse. Ir tai mums suteikia vis daugiau paramos. Tos, kurios mes taip ilgai prašėme“, – sakė V. Zelenskis.Ukrainos vadovas taip pat užsiminė apie pokalbį su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu, kuriuo buvo siekiama sustiprinti Ukrainos gynybą ir koordinuoti bendrus žingsnius siekiant taikos. Jis atskirai išreiškė padėką JAV prezidentui Joe Bidenui „už naują ir veiksmingą paramą mūsų valstybei“.

Ukrainos kariuomenė sunaikino dar 14 Rusijos oro taikiniųPer praėjusią parą Ukrainos kariuomenė sunaikino 14 Rusijos oro taikinių. Apie tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų vadovybė.Anot jos, kovo 17 dieną buvo sunaikinti septyni Rusijos lėktuvai, vienas sraigtasparnis, trys UAV ir trys sparnuotosios raketos.„Kovotojai surengė keletą oro mūšių danguje, pataikė į du oro taikinius: anksčiau tai buvo naikintuvas ir priešo atakos lėktuvas. Oro pajėgų bombardavimo ir šturmo aviacija galingus smūgius smogė šarvuočių kolonoms ir Rusijos okupacinėms pajėgoms. Priešlėktuvinės raketų pajėgos praneša apie dar penkių okupantams priklausiusių orlaivių netektį. Valstybės oro gynyba sunaikino tris bepiločius orlaivius, tris sparnuotąsias raketas ir vieną priešo sraigtasparnį“, – rašoma pranešime.

Zelenskis: mums nereikia 13 tūkst. ir daugiau žuvusių rusų kareiviųUkrainos prezidentas sako, kad dalis Rusijoje gyvenančių motinų, kurių vaikai buvo pašaukti į karą Ukrainoje, jau palaidojo savo vaikus, nors kūnų taip ir neatgavo, tačiau, jo teigimu, gali būti, kad kariai yra gyvi, tik paimti į nelaisvę.„Mes norime, kad jūs savo vaikus mylėtumėte labiau nei bijote savo valdžios“, – naktį iš ketvirtadienio į penktadienį išplatintame vaizdo įraše sakė Volodymyras Zelenskis.Anot jo, Ukrainos gynėjai ir toliau laiko visas pagrindines sritis fronte.„Ir jie reaguoja į kiekvieną išpuolį prieš mūsų taikius miestus, mūsų žmones. Daugiau rusų šauktinių pateko į nelaisvę, tarp jų yra ir tokių, kurie atsisako grįžti į Rusiją. Ir yra daug tokių, kurių Rusijoje net neprisimena, net nebando jų išsivežti. Net yra tokių, kurie namuose jau yra palaidoti, nors jie yra gyvi, bet nelaisvėje“, – sakė šalies vadovas.Ukrainos prezidentas rusų kalba paragino visus rusus apie tai kalbėti.„Kiekviena mama, žinanti, kad jos sūnus buvo išsiųstas į karą prieš Ukrainą, turėtų pasitikrinti, kur yra jos sūnus. O ypač tos, kurios negali susisiekti su savo vaikais, kurioms buvo pasakyta, kad jų vaikai mirė, bet joms negrąžino kūnų. Yra telefono numerių, kuriais galima susisiekti ir išsiaiškinti, kas iš tikrųjų vyksta su jūsų vaikais. Mes neplanavome paimti tūkstančių belaisvių. Mums nereikia 13 tūkstančių ir daugiau žuvusių rusų kareivių. Nenorėjome šito karo. Norime tik taikos. Ir mes norime, kad jūs savo vaikus mylėtumėte labiau nei bijote savo valdžios“, – į Rusijos Federacijos piliečius kreipėsi V. Zelenskis.

Zelenskis: būsime laisvi savo žemėje„Mūsų Mariupolis, Charkovas, Černigovas, Kijevo sritis, Izijus ir visi mūsų didvyrių miestai. Kuriems sunku. Mes darome viską ir darome visi. Armija, policija, Valstybinė pagalbos tarnyba, humanitarinės pagalbos kolonos, bažnyčia... Visi mūsų žmonės. Mes jūsų nepaliksime. Bet mes jiems neatleisime. Būsite laisvi. Kaip mes visi savo žemėje“, – taip po 22-osios karo Ukrainoje dienos pareiškė V. Zelenskis kreipdamasis į Ukrainos žmones.

Įkaitu paimtas Melitopolio meras – apie nelaisvėje praleistas 6 dienasBuvęs Melitopolio (dabar miestą kontroliuoja Rusijos kariuomenė) meras interviu BBC pasakojo, kaip buvo pagrobtas ir laikomas Rusijos nelaisvėje.Ivanas Fedorovas buvo pagrobtas prieš šešias dienas ir trečiadienį iškeistas į devynis rusų šauktinius, kuriuos pateko į ukrainiečių nelaisvę.Anot I. Fedorovo, kariškiai, netarę nė žodžio, paėmė jį tiesiai iš biuro ir visą laiką, kai buvo nelaisvėje, jis neturėjo ryšio su išoriniu pasauliu. Politikas pasakojo, kad buvo laikomas nedideliame kambarėlyje, jį saugojo ginkluota apsauga, tačiau fizinė jėga nebuvo panaudota.Melitopolį perėmusios okupacinės pajėgos paskyrė savo merą, tačiau I. Fedorovas tokį pakeitimą laiko neteisėtu, nes už jį balsavo daugiau kaip 60 proc. rinkėjų.

Tik dabar garsioji „1 kanalo“ žurnalistė pasitraukė iš darboMarina Ovsianikova atsistatydino iš Rusijos „1 kanalo“ – BBC praneša, kad tai ji padarė tik dabar.Kovo 14-ąją į programos „Vremia“ („Laikas“) tiesioginį eterį įsiveržusi M. Ovsianikova, kaip paaiškėjo, iki šiol dirbo televizijos kanale ir tik dabar pateikė atsistatydinimo prašymą „dėl nesutikimo su kanalo redakcijos politika“. Tai BBC patvirtino jos advokatas Antonas Gašinskis.M. Ovsianikova buvo nubausta 30 tūkst. rublių (260 eurų) bauda. Ji interviu televizijai „France 24“ ketvirtadienį sakė, kad „padavė visus dokumentus“ išeiti iš „Pirmojo kanalo“. „Tai teisinė procedūra“, – sakė ji.

Italija žada padėti atstatyti Mariupolyje sunaikintą teatrą Italija pasiruošusi atstatyti Rusijos kariuomenės sunaikintą dramos teatrą Mariupolyje, Donecko srityje, ir pasiūlys Ukrainai atitinkamų išteklių ir lėšų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis jau sureagavo į tokią iniciatyvą ir išreiškė padėką. Tai paskelbė Italijos kultūros ministras Dario Franceschini. „Italija yra pasirengusi atkurti teatrą Mariupolyje. Italijos ministrų kabinetas pritarė mano siūlymui suteikti Ukrainai išteklių ir lėšų greitam jo atstatymui“, – sakoma D. Franceschini pranešime. Ministras pabrėžė, kad visų šalių teatrai priklauso visai žmonijai. https://twitter.com/dariofrance/status/1504499779136544775?ref_src=twsrc%5Etfw

Zelenskiui ir Ukrainos žmonėms siūlo skirti Nobelio taikos premijąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Ukrainos žmonės gali gauti Nobelio taikos premiją – dar kovo 11 d. į apdovanojimų komitetą kreipėsi esami ir buvę Europos politikai iškeldami V. Zelenskio kandidatūrą.Atitinkamą prašymą jie paskelbė atvirame laiške Nobelio komitetui, skelbia TSN.„Drąsūs Ukrainos vyrai ir moterys kovoja už demokratijos ir savivaldos išsaugojimą. Nuo demokratiškai išrinkto Ukrainos prezidento V. Zelenskio iki vyro, kuris ašaromis atsisveikina su šeima, kad galėtų kovoti už savo šalį. Žmonės kovoja visoje Ukrainoje. Mūsų užuojautos ir paramos žodžiai vargu ar gali pateisinti vardan žmogaus teisių ir taikos principų žūstančias aukas“, – sakoma laiške.Beje, Europos politikai mano, kad būtent Zelenskis ir ypač Ukrainos žmonės turėtų gauti Nobelio taikos premiją. Nors kandidatūras reikia pateikti iki vasario 1 d., tačiau politikai prašo komiteto pratęsti paraiškų teikimo terminą iki kovo 31 d.„Nors suprantame, kad tai yra tvarkos pažeidimas, manome, kad šis pažeidimas yra pateisinamas dabartine precedento neturinčia situacija. Mūsų demokratinė pareiga yra priešintis autoritarizmui ir remti žmones, kurie kovoja už demokratiją ir savo teisę į savivaldą“, – rašoma laiške.

Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Aleksejus Danilovas mano, kad Rusijos Federaciją reikia pašalinti iš Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos. Jis priminė, kad Maskva neketina vykdyti JT Tarptautinio Teisingumo Teismo sprendimo.Apie tai A. Danilovas kalbėjo interviu.„Yra JT Tarptautinio Teisingumo Teismo sprendimas, kurio Rusijos Federacija teigia neketinanti vykdyti. Tada man kyla klausimas – ką JT Saugumo Taryboje veikia Rusijos Federacija? Gal laikas ją iš ten pašalinti, jeigu ji nenori vykdyti tų taisyklių ir normų, kurios egzistuoja civilizuotame šiuolaikiniame pasaulyje“, – teigiama jo pranešime.

Odesoje paplūdimyje sprogo minaApie tai pranešė Odesos srities karinės administracijos viršininkas Maksimas Marčenko.„Viename Odesos paplūdimyje sprogo mina. Laimė, niekas nenukentėjo“, – teigė M. Marčenko.Nebuvo patikslinta, kokia mina sprogo ir dėl kokios priežasties.

Zelenskis tęsia dialogą su Macronu„Diskutavome apie paramą ukrainiečiams kovojant su Rusijos agresija, ypač gynybos srityje. Akcentavome taikaus dialogo tęstinumą. Turime sustiprinti prieškarinę koaliciją“, - „Twitter“ paskyroje rašė V. Zelenskis.https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1504549538836713473?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1504549538836713473%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lrt.lt%2Fnaujienos%2Fpasaulyje%2F6%2F1646518%2Fputino-karas-ukrainoje-tesiasi-maskvos-ir-kyjivo-delegaciju-derybos-uzsidege-charkivo-miesto-turgus

Šiandien, kovo 17 d., humanitariniu koridoriumi evakuota 3810 žmonių iš Mariupolio ir Kyjivo sritiesKaip skelbia naujienų portalas „Ukrinform“, apie tai „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos prezidento biuro vadovas Kirillas Tymošenko.„2000 Mariupolio gyventojų pavyko pasiekti Zaporožę, kur jiems suteikė pagalbą. Daug automobilių dar kelyje. Visiems, kas išvažiavo iš Mariupolio, organizuoti pagalbos punktai Berdianske.

PSO praneša apie 43 išpuolius prieš Ukrainos sveikatos apsaugos sistemąPasaulio sveikatos organizacija (PSO) praneša užfiksavusi jau 43 išpuolius prieš Ukrainos sveikatos apsaugos sistemą.PSO generalinis direktorius Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas sakė JT Saugumo taryboje: „Bet kokio konflikto metu išpuoliai prieš sveikatos apsaugos sistemą yra tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimas“.

Ukrainiečių gynėjai likvidavo dar vieną okupantų kariuomenės kariškį – šį kartą nukautas kapitonas Aleksejus Nikitinas.Apie tai pranešama rusiškame naujienų portale „GTRK Kostroma“.Rašoma, kad jis „žuvo, vykdydamas tarnybinę pareigą“. Kapitonas A. Nkitinas tarnavo viename iš Anapos miesto karinių dalinių. Jis vadovavo Kostromos oro desanto pulkui.

JAV praneša apie Ukrainoje žuvusį Amerikos pilietįAmerikos pilietis žuvo Ukrainoje, per ataką Černihive, skelbia JAV Valstybės departamentas.Žuvusiojo tapatybė neskelbiama. Tikėtina, kad tai – antras karo Ukrainoje metu žuvęs Amerikos pilietis; pirmasis – vaizdo dokumentikos kūrėjas, žurnalistas Brentas Renaudas praėjusią savaitę žuvo Kyjive.

Europos Taryba nutraukia ryšius su BaltarusijaEuropos Taryba (ET) nutraukia ryšius su Baltarusija. Šio sprendimo priežastis – aktyvus Baltarusijos dalyvavimas Rusijos kare prieš Ukrainą.Apie tai pranešė ET spaudos tarnyba.Baltarusija negalės dalyvauti ET Ministrų komiteto, Vietos ir regionų valdžios kongreso, taip pat bet kokių pagalbinių institucijų posėdžiuose ir renginiuose.Baltarusija nebegali turėti atstovų Europos farmakopėjoje ir Išplėstiniame daliniame susitarime dėl sporto.Taip pat laikinai sustabdytas Baltarusijos atstovavimas ET valstybių prieš korupciją grupė. Šios grupės plenariniuose posėdžiuose Minskas gali dalyvauti, jeigu nagrinėjamos ataskaitos apie pačios Baltarusijos vertinimą.Nuspręsta nušalinti Baltarusiją nuo dalyvavimo Europos Komisijos veikloje, įtvirtinant demokratiją. ET pristabdė techninį bendradarbiavimą su Baltarusija, tačiau stiprins santykius su Baltarusijos piliečiais ir išvaryta opozicija, skirs dėmesio jaunimui, nepriklausomai žiniasklaidai ir teisėsaugininkams.Kaip anksčiau pranešė „Unian“, Baltarusija aktyviai palaiko Rusiją kare su Ukraina. Aleksandras Lukašenka leidžia dislokuoti rusų pajėgas Baltarusijos teritorijoje. Ir būtent iš Baltarusijos teritorijos apšaudė raketomis Ukrainą.Dėl to Kanada uždarė oro erdvę Baltarusijos lėktuvams.Kovo 16 d. ET Ministrų komitetas nusprendė pašalinti Rusiją iš ET. Rusija buvo ET narė 26-erius metus.

Blinkenas: rusų atakos prieš civilius gyventojus yra karo nusikaltimasJAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas ketvirtadienį apkaltino Rusiją vykdant karo nusikaltimus, nes jos kariuomenė atakuoja civilius Ukrainos gyventojus.„Tyčinis taikymasis į civilius gyventojus yra karo nusikaltimas. Po visų pastarųjų kelių savaičių destrukcijos atvejų man sunku daryti išvadą, kad rusai elgiasi kaip nors kitaip“, – sakė A. Blinkenas.

JAV prezidentas pavadino Putiną kruvinu diktatoriumi ir tikru bandituJAV prezidentas Joe Bidenas pavadino Rusijos lyderį Vladimirą Putiną „tikru banditu“, ketvirtadienį Kapitolijuje sakydamas kalbą Šv. Patriko dienos proga.Kapitolijuje vyko kasmetiniai Airijos draugų pietūs. Jų metu J. Bidenas pareiškė: V. Putinas – kruvinas diktatorius, tikras banditas, kuris pradėjo amoralų karą prieš Ukrainos žmones.J. Bidenas pabrėžė, kad remdama sankcijas prieš Rusiją ir palaikydama Ukrainą, Airija irgi moka didelę kainą už prisidėjimą, kurį jis pavadino nemažu.Jis teigė, kad santykiai tarp Airijos ir JAV tampa intensyvesni, atsiranda daugiau bendradarbiavimo nei anksčiau, kai Airija laikėsi neutralumo politikos.Pasak J. Bideno, visi kalba, kad Vokietija pakeitė savo nuostatas, kas yra tiesa, bet lygiai taip jas pakeitė Airija, buvusi neutralia šalimi.Amerikos prezidentas paminėjo penktadienį įvyksiantį pokalbį telefonu su Kinijos prezidentu Si Dzinpingu ir pajuokavo, kad „Si atsimena viską, ką sakiau“.„Atmetus juokus, – sakė J. Bidenas. – Jis netiki, kad 21 amžiuje galima išlaikyti demokratiją.“https://twitter.com/nexta_tv/status/1504514243797921798

Austinas: neskraidymo zona reiškia karą su RusijaNėra tokio dalyko kaip dalinė neskraidymo zona, perspėjo JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas, reaguodamas į raginimus nustatyti tokį apribojimą virš Ukrainos, nes tai „iš tikrųjų reiškia, kad jūs dalyvaujate kare. Jūs kariaujate su Rusija“.„Nėra lengvo ar paprasto būdo, kaip tai padaryti, – sakė L. Austinas per susitikimą su Slovakijos gynybos ministru Jaroslavu Nadu. – Nėra tokio dalyko kaip neskraidymo zonos „lite“ versija. Neskraidymo zona reiškia, kad įsiveliate į konfliktą su Rusija“.L. Austinas taip pat sakė, kad JAV yra „sukrėsta brutalumo“, kurį matė per Rusijos atakas Ukrainoje, ir pažymėjo, kad Valstybės departamentas nagrinėja, ar buvo įvykdyti nusikaltimai. „Tai civiliai gyventojai, todėl į juos neturėtų būti taikomasi“, – sakė jis.J. Nadas sakė, kad Slovakija yra pasirengusi nusiųsti Ukrainai ginklų, pavyzdžiui, priešlėktuvinių raketų „žemė-oras“ sistemų S-300, kad padėtų jai apsiginti nuo Rusijos invazijos, tačiau teigė, kad prieš atsisakydama senųjų sistemų, jo šalis turėtų gauti naujų.

Italija siūlosi atstatyti Mariupolio teatrąItalija teigia esanti pasirengusi atstatyti subombarduotą Mariupolio dramos teatrą. Tai praneša „Skynews“. Italijos vyriausybė pareiškė esanti pasirengusi atstatyti teatrą, sugriuvusį per bombos ataką Ukrainos Mariupolio mieste.„Kabinetas... patvirtino mano siūlymą pasiūlyti Ukrainai išteklių ir priemonių kuo greičiau jį atstatyti. Visų šalių teatrai priklauso visai žmonijai“, – po ministrų kabineto posėdžio tviteryje parašė kultūros ministras Dario Franceschini.

Pagrobtas dar vienas merasUNIAN skelbia, jog Rusijos pajėgos pagrobė Charkivo srities Velikoburluko bendruomenės meras Viktorą Tereščenką. Okupantai esą jį sulaikė jo paties kabinete. Anot UNIAN, tai paskelbė Charkivo regiono administracijos vadovas Olegas Sinegubovas. Pasak jo, V. Tereščenka buvo pagrobtas iš savo darbovietės.„Rusai pralaimi karą. Iš savo impotencijos jie daro nusikaltimus prieš civilius gyventojus. Tai gėdingas nusikaltimas“, – sakė O. Sinegubovas.Jis patikino, kad toks spaudimas neturės įtakos valdžios institucijų veiklai, kuri padarys viską, kad apsaugotų Charkivo regiono bendruomenių civilius gyventojus.

Užsidegė Charkivo turgusPranešama, kad po Rusijos atakos Charkive užsidegė vienas didžiausių Rytų Europoje – „Barabašovo“ turgus. „Charkivas dūsta nuo degančio turgaus dūmų“, - „Telegram“ kanale skelbia „NEXTA Live“. Pranešama, kad gesinant šį gaisrą žuvo vienas gelbėtojas.https://t.me/nexta_live/22216

Ukraina: Rusija vėl naudojo kasetines bombasRusijos kariuomenė kasetinėmis bombomis, kurios uždraustos tarptautinėmis konvencijomis, apšaudė kaimą Charkovo regione, per išpuolį žuvo mažiausiai šešis žmonės.Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Dergačiovo meras Viačeslavas Zadorenka, pranešė „Ukrinform“.„Prieš kelias valandas Rusijos armija kasetinėmis bombomis apšaudė kazokų Lopaną. Dėl to žuvo mažiausiai šeši žmonės, aiškinamės sužeistųjų skaičių“, – rašė V. Zadorenka.Pasak jo, rusai bombardavo geležinkelio stotį, parduotuves, vaistines ir kitus civilinius pastatus kaimo centre.Kaip pranešama, per pastarąją parą Rusijos pajėgos 49 kartus apšaudė Charkovo regioną.

Per apšaudymą prie Kyjivo žuvo 2 metų vaikasRusų kariai apšaudė Novi Petrivtsi kaimą netoli Kijevo. Pder apšaudymą žuvo 2 metų vaikas, fdar keturi žmonės buvo sužeisti, skelbia tns.ua.Portalas cituoja Kijevo regiono prokuratūrą, kuri dėl šio įvykio pradėjo baudžiamąjį procesą dėl karo nusikaltimų.„Tyrimo duomenimis, okupantai ciniškai, nepaisydami tarptautinės humanitarinės teisės normų, apšaudė Novi Petrivtsi kaimą Vyšgorodo rajone. Per priešo ataką buvo mirtinai sužeistas 2 metų berniukas, dar keturi civiliai buvo sužeisti, sunaikintas dviejų aukštų namas. Prokurorai toliau registruoja visus šalies agresorių nusikaltimus, kad kaltininkai būtų patraukti atsakomybėn“, – sakoma ataskaitoje.

Mariupolyje dar yra 350 tūkst. žmoniųRusų karių apsupto Mariupolio miesto valdžia pranešė, kad Rusijos pajėgos, kasdien bombarduodamos, jau sunaikino iki 90 proc. miesto pastatų, rašo BBC.Mariupolio valdžia teigia, kad iki šiol miestą paliko apie 30 tūkst. žmonių, skelbia „Reuters“. Tačiau skaičiuojama, kad mieste vis dar glaudžiasi daugiau nei 350 tūkst. gyventojų žmonių.„Reuters“ praneša apie ilgas automobilių eiles, važiuojančias į šiaurę nuo Mariupolio, kai kurių priekiniuose stikluose yra užrašai su užrašu „vaikai“ rusų kalba.Ukrainos pareigūnai teigia, kad didžiąją pastarųjų dviejų savaičių dalį miesto gyventojai buvo įstrigę dėl Rusijos apšaudymo be šildymo, elektros ir vandens.

Kanada įvedė sankcijas BaltarusijaKanada ketvirtadienį paskelbė naujas sankcijas 22 Baltarusijos gynybos ministerijos pareigūnams už tai, kad jie leido Rusijai iš savo teritorijos rengti atakas prieš Ukrainą.Kanados užsienio reikalų ministerijos pareiškime teigiama, kad šis pranešimas „siunčia aiškią žinią prezidento V. Putino bendrininkams: tie, kurie remia Ukrainos suvereniteto, teritorinio vientisumo ir nepriklausomybės pažeidimus, bus patraukti atsakomybėn“.Otava apkaltino aukštus Baltarusijos pareigūnus, įskaitant jos oro pajėgų vadą Viktorą Soiko, remiant Rusijos puolimą prieš Ukrainą ir „leidžiant savo šaliai tapti Rusijos invazijos starto aikštele“.2020 metais Kanada jau buvo įvedusi sankcijas Baltarusijos autoritariniam lyderiui Aleksandrui Lukašenkai po to, kai jis pasiskelbė triuškinamai laimėjęs rugpjūtį vykusius rinkimus, kurie, opozicijos teigimu, buvo suklastoti, taip pat kiek vėliau – ir A. Lukašenkos artimiausios aplinkos nariams.

„Bellingcat“: Rusija sulaikė savo nacionalinės gvardijos generoląTrys šaltiniai tyrimų svetainei „Bellingcat“ ketvirtadienį pranešė, kad Rusijos federalinė saugumo tarnyba sulaikė Rusijos nacionalinės gvardijos pavaduotoją generolą Romaną Gavrilovą, skelbia „Fox News“.Vienas šaltinis teigė, kad R. Gavrilovas buvo sulaikytas dėl „karinės informacijos nutekėjimo, dėl kurio žuvo žmonės“, o kiti du tvirtino, kad priežastis esą buvo kuro išeikvojimas. https://twitter.com/christogrozev/status/1504441427929047041?ref_src=twsrc%5Etfw

Kadyrovas pranešė apie į Ukrainą pasiųstus 1 000 „savanorių“Tūkstantis čečėnų savanorių vyksta kovoti į Ukrainą kaip šią šalį atakuojančių Rusijos pajėgų dalis, ketvirtadienį pranešė Čečėnijos autoritarinis lyderis Ramzanas Kadyrovas.Artimas Rusijos prezidento Vladimiro Putino Sąjungininkas R. Kadyrovas, kurio saugumo pajėgos buvo kaltinamos daugybe žmogaus teisių pažeidimų, per platformą „Telegram“ parašė, kad vienas iš jo giminaičių – Apty Alaudinovas – „vadovauja tūkstančiui savanorių iš Čečėnijos respublikos, vykstančių dalyvauti Ukrainos denacifikacijos ir demilitarizacijos specialiojoje operacijoje“.

Erdoganas pakvietė Putiną ir Zelenskį deryboms TurkijojeTurkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas ketvirtadienį paskambinęs telefonu pasiūlė Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui ir Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui surengti derybas, pranešė jo biuras.Abiejų lyderių susitikimas padėtų susitarti dėl „ilgalaikių paliaubų“ ir rasti „ilgalaikį sprendimą“, sakė R. T. Erdoganas V. Putinui.R. T. Erdoganas pabrėžė, kad svarbu išlaikyti humanitarinius koridorius Ukrainoje, į kurią prieš tris savaites įsiveržė Rusijos kariuomenė.Turkijos užsienio reikalų ministras Mevlutas Cavusoglu ketvirtadienį pareiškė, kad tiek Kijevas, tiek Maskva yra atviri tam, kad Turkija būtų viena iš šalių, galinčių suteikti saugumo garantijas galimam taikos susitarimui.M. Cavusoglu susitiko su savo kolega iš Ukrainos Dmytro Kuleba vakarų Ukrainos mieste Lvive, praėjus dienai po to, kai Maskvoje surengė derybas su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu.

Dėl Rusijos pajėgų apšaudymo buvo pažeista Zaporožės AE aukštos įtampos linija, praneša „Energoatom“. „2022 m. kovo 16 d. dėl priešo apšaudymo buvo apgadinta ZAE aukštos įtampos perdavimo linija – Kachovskaja 750 kV, per kurią tiekiama elektra iš Zaporožės atominės elektrinės. Taigi tik viena iš keturių aukštos įtampos linijos liko veikti, todėl buvo sumažintas dviejų veikiančių ZAE blokų pajėgumas“, – teigiama pranešime. Šiuo metu linijos remonto organizuoti neįmanoma, nes pažeistoje zonoje tęsiasi aktyvūs karo veiksmai.

Ukraina prašo Turkijos tapti viena iš Kyjivo potencialios sutarties su Rusija garančiųUkrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba paprašė Turkijos tapti potencialios Kyjivo sutarties su Rusija garante – kartu su Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos penkiomis nuolatinėmis narėmis ir Vokietija, ketvirtadienį pranešė Ankaros diplomatijos vadovas.„Ukraina pateikė pasiūlymą dėl kolektyvinės saugumo sutarties: P5 (JT Saugumo tarybos nuolatinės narės), Turkija ir Vokietija. Rusijos Federacija neprieštarauja“, – viešėdamas Ukrainos vakariniame Lvivo mieste sakė Turkijos užsienio reikalų ministras Mevlutas Cavusoglu.Penkios nuolatinės JT Saugumo Tarybos narės yra JAV, Rusija, Kinija, Jungtinė Karalystė ir Prancūzija.

Merefos mieste prie Charkivo per rusų bombardavimą žuvo mažiausiai 21 žmogusKetvirtadienį Rusijos pajėgoms apšaudžius miestą Rytų Ukrainoje, žuvo mažiausiai 21 žmogus ir 25 buvo sužeisti, pranešė vietos prokurorai.Artilerijos ugnis ketvirtadienį ryte pataikė į mokyklą ir kultūros centrą Merefos miestelyje prie Charkivo miesto, sakoma regioninės prokuratūros pranešime socialiniame tinkle „Facebook“. 10 sužeistų asmenų būklė yra sunki.

JT patvirtina 780 civilių žūtį UkrainojeJungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro (OHCHR) duomenimis, nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios vasario 24 dieną žuvo 780 civilių. Tarp jų yra 58 vaikai ir jaunuoliai, trečiadienį Ženevoje pranešė biuras. Biuras taip pat teigė turintis patikrintos informacijos apie 1 252 sužeistuosius.JT žmogaus teisių vyriausioji komisarė Michellė Bachelet visad pabrėžia, kad tikrieji skaičiai neabejotinai yra didesni. Darbuotojams esą neretai reikia kelių dienų, kad patikrintų aukų skaičių. Biuras pateikia tik tuos duomenis apie žuvusiuosius ir sužeistuosius, kuriuos pats nepriklausomai patikrino.

Zelenskio patarėjas apie derybas su Rusija: ukrainiečių laukia daug netikėtumųUkrainos prezidento administracijos vadovo patarėjas Aleksejus Arestovičius sako, kad, remiantis Ukrainos ir Rusijos derybų rezultatais, aišku, jog Kijevas nenusileis nei teritorijos, nei nacionalinių interesų, nei Ginkluotųjų pajėgų skaičiaus klausimais.„Mano nuomone, Rusija tarsi norėtų taikos susitarimo. Jie labai gerai supranta nuostolių karo lauke kainą, patys dėl to kenčia, dar tos tarptautinės sankcijos, dėl kurių tikrai nerimauja. Užima gana konstruktyvią poziciją dėl paties susitarimo ir derybų“, – sako patarėjas.Jis pridūrė, kad vienintelis dalykas, kas Rusijai šioje situacijoje priimtina – tai NATO nenoras priimti į Aljansą Ukrainos.„Rusai įdėjo labai daug pastangų, kad NATO pozicija būtų tokia, kokia dabar yra... Viena vertus, tai apmaudu, tačiau iš kitos pusės suteikia rusams kozirį, kurio jie taip norėjo. Galbūt tai bus taškas, kai derybose įvyks lūžis, bet tai tik mano teoriniai samprotavimai“, – pridūrė A. Arestovičius.Jis taip pat pakomentavo taikaus Rusijos Federacijos ir Ukrainos susitarimo tikimybę.„Remiantis Vienos konvencija, bet kokios derybos arba susitarimai, vykstantys jėgos sąlygomis, laikomi negaliojančiais. Kol nebus nutraukta ugnis, iš viso nevalia kalbėti apie jokius susitarimus... Mes nenusileisime nei Ukrainos teritorijos, nei savo nacionalinių interesų, nei Ginkluotųjų pajėgų skaičiaus klausimais.. Juolab, manau, kad mūsų piliečių laukia daug malonių netikėtumų dėl galutinių rezultatų“, – sako A. Arestovičius.

Į Čekiją atvyko 270 000 Ukrainos karo pabėgėliųNuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios į Čekiją atvyko apie 270 000 karo pabėgėlių. Tai ketvirtadienį pareiškė ministras pirmininkas Petras Fiala ir paragino „kiek įmanoma padėti“ jiems. Kartu premjeras pripažino esant sunkumų. „Turime pripažinti, kad esame ties riba to, su kuo galime susidoroti be didesnių problemų“ , - sakė jis žinių stočiai CT24.Čekijoje Senatas, kaip jau prieš tai Deputatų rūmai, pritarė įstatymui, pagal kurį Ukrainos pabėgėliai sulauks 200 eurų išmokų. Esant poreikiui, šis suma kas mėnesį galės būti kartojama. Žmonės, kurie priims pabėgėlius savo namuose, už asmenį kas mėnesį gaus 120 eurų. Be to, ukrainiečiams iš karto bus suteikta prieiga prie darbo rinkos, jie nemokamai bus draudžiami sveikatos draudimu.Naujausiais Čekijos vidaus reikalų ministerijos duomenimis, beveik 180 000 ukrainiečių jau gavo oficialius leidimus būti šalyje. Daugiausiai pabėgėlių yra Prahoje.Čekija turi 10,7 mln. gyventojų.

Kremlius: Rusijos ir Ukrainos derybos tęsiasiPraėjus trims savaitėms po Rusijos invazijos į Ukrainą, derybos tarp Kyjivo ir Maskvos, Kremliaus duomenimis, tęsiasi virtualiu formatu. „Darbas tęsiamas, - ketvirtadienį pareiškė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, kurį cituoja agentūra „Interfax“. – Mūsų delegacija deda dideles pastangas ir demonstruoja daug didesnį pasirengimą nei Ukrainos delegacija“. Rusijos sąlygos esą „labai aiškios, suformuluotos ir išsamiai pateiktos Ukrainos derybininkams“.D. Peskovas pakomentavo ir trečiadienio žiniasklaidos pranešimą apie tariamą dokumentų rengimą galimam tiesioginiam pokalbiui tarp Ukrainos ir Rusijos prezidentų Volodymyro Zelenskio ir Vladimiro Putino. Pranešime pateikti iš dalies jau žinomi teiginiai, sakė Kremliaus atstovas. Tačiau informacija esą neteisingai sudėliota ir yra „nekorektiška“.„The Financial Time“ trečiadienį rašė apie rengiamą 15 punktų planą. Pirmojoje vietoje esą yra Rusijos reikalaujamas Ukrainos neutralumas ir demilitarizacija bei Kyjivo reikalavimas išvesti rusų dalinius. Teritoriniai ginčai esą turėtų būti sprendžiami vėliau.

Ukrainos parlamentarė: Mariupolyje iš po teatro griuvėsių išgelbėta 130 žmoniųApie 130 civilių gyventojų jau išgelbėti iš subombarduoto teatro Mariupolyje, kur jie slėpėsi nuo karo veiksmų, pranešė Ukrainos parlamento narė.„Geros naujienos, kurių mums taip skubiai reikia. Po Mariupolio teatru esanti priešlėktuvinė slėptuvė atsilaikė. Jau išgelbėta apie 130 žmonių“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė Olga Stefanišyna.„Tai stebuklas“, – sakė ji, apibūdindama, kaip gelbėtojai šalina nuolaužas, kad išlaisvintų kitus išlikusius gyvuosius.

Kyjivas ruošiasi kovaiPraėjus pirmosioms valandoms po komendanto valandos pabaigos ketvirtadienį situacija Kyjivo centre įtempta kiek labiau, teigia Ukrainos sostinėje dirbantis „Sky News“ korespondentas Alexas Crawfordas.Centre esančiuose patikrinimo postuose žymiai daugiau kareivių. Jie po kelis kartus tikrina žurnalistų leidimus ir asmens dokumentus – tokių priemonių imtasi po kelių perspėjimų dėl visoje Ukrainoje aktyviai veikiančių diversantų iš Rusijos. Kai kurie patikrinimo postai akivaizdžiai sutvirtinti. Matomos naujos barikados, užtvarų vaidmenį atlieka traktoriai. „Miestas ruošiasi kovai“, – sakė vienas Ukrainos parlamentaras. Alexas Gončarenka pridūrė, kad penkiolikos punktų taikos su Rusija plane yra keli dalykai, kurie yra paprasčiausiai „nepriimtini“. „Mums nepriimtina atsisakyti savų teritorijų“, – teigia jis.

Rusijos pajėgos toliau atakuoja apsiaustą MariupolįUkrainos prezidento Volodymyro Zelenskio biuras pranešė, kad ketvirtadienį anksti ryte Rusijos pajėgų aviacija vėl atakavo apsiaustą Mariupolio uostamiestį.Biuras apie naujų antskrydžių aukas nepranešė. Smūgiai surengti mieste tęsiantis gelbėjimo darbams po trečiadienio atakos, per kurią buvo sugriautas Mariupolio dramos teatras, kuriame slėpėsi daugiau kaip tūkstantis žmonių.„Žmonės patys palieka Mariupolį savo transportu“, – nurodė V. Zelenskio biuras ir pridūrė, kad „rizika žūti išlieka didelė“, nes rusų pajėgos anksčiau šaudė į civilius.Biuras taip pat pranešė, kad praėjusią naktį buvo rengiami artilerijos ir aviacijos smūgiai įvairiose šalies vietose, įskaitant Kalynivką ir Brovarus šalia sostinės Kyjivo.Anot jo, toliau tęsiasi susirėmimai, rusų pajėgoms bandant įžengti į į Mykolajivo uostamiestį šalies pietuose. Rytiniame Avdijivkos mieste visą naktį griaudėjo artilerija.Ukraina sako, kad Rusijos pajėgos, įstrigus invazijai, vis dažniau naudoja artileriją ir vykdo antskrydžius.„Priešas nesėkmingai klostantis antžeminei operacijai toliau atakuoja raketomis ir bombomis infrastruktūrą ir tankiai gyvenamus Ukrainos miestų rajonus“, – nurodė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.

Iš po Mariupolio dramos teatro griuvėsių, kur vakar buvo numesta Rusijos bomba, jau išgelbėta 130 žmonių, darbai tęsiami. Apie tai feisbuke praneša Ukrainos politikė Olga Stefanišina.

Kremlius atmetė aukščiausio JT teismo sprendimą sustabdyti Ukrainos puolimąKremlius ketvirtadienį atmetė Jungtinių Tautų aukščiausiojo teismo įsakymą Rusijai sustabdyti karinį puolimą Ukrainoje – kitą dieną, kai Hagos teisėjai paskelbė savo sprendimą.„Negalime atsižvelgti į šį sprendimą“, – sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas. Jis pridūrė, kad abi šalys – Rusija ir Ukraina – turi susitarti, kad nutarimas būtų įgyvendintas. „Šiuo atveju jokio pritarimo negali būti“, – sakė D. Peskovas.

Ukrainoje su karo belaisviais susijusius klausimus spręs specialus biurasNuo šiol Ukrainoje su karo belaisviais susijusius klausimus spręs Nacionalinis informacijos biuras. Tai ketvirtadienį paskelbtame vaizdo kreipimesi pranešė Ukrainos vicepremjerė, laikinai okupuotų teritorijų reintegracijos ministrė Iryna Vereščuk.„Pagal 1949 metų rugpjūčio 12 d. Ženevos konvenciją dėl elgesio su karo belaisviais Ukrainoje įkurtas Nacionalinis informacijos biuras, kuris rinks ir perduos duomenis apie Rusijos kareivius, paimtus į nelaisvę“, - sakė ji.Vicepremjerė pridūrė, kad apie Biuro įsteigimą per URM informuotas Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas.Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, jog į nelaisvę jau paimta tiek daug rusų, kad vyriausybė turėjo įkurti Koordinacinį elgesio su karo belaisviais štabą.

Kremlius: Putinas neplanuoja lankyti sužeistų rusų kariųRusijos prezidento Vladimiro Putino atstovas Dmitrijus Peskovas ketvirtadienį pareiškė, kad Kremliaus vadovas neplanuoja vykti į „specialiosios operacijos“ zoną Ukrainoje. Pasak jo, lankyti sužeistų rusų karių ligoninėse planuose taip pat nėra.

Į Lenkiją atvyko 1,95 mln. pabėgėlių iš UkrainosMaždaug 1,95 mln. žmonių jau atvyko į Lenkiją iš Ukrainos nuo tada, kai Rusija užpuolė šią šalį, ketvirtadienį tviteryje pranešė Lenkijos sienos apsaugos tarnyba.Trečiadienį atvyko 60 tūkst. žmonių – 11 proc. mažiau nei praėjusią dieną. Kol kas nėra oficialių duomenų, kiek pabėgėlių liko Lenkijoje ir kiek išvyko į kitas Europos Sąjungos valstybes nares.Tuo metu Vokietija nuo Rusijos invazijos pradžios užregistravo 187 428 atvykusiuosius iš Ukrainos, ketvirtadienį pranešė Vidaus reikalų ministerija. Dauguma jų yra moterys ir vaikai. Tačiau tikrasis skaičius greičiausiai daug didesnis, nes Vokietija registruoja tik tuos, kuriuos policija užfiksavo tokiose vietose kaip Vokietijos ir Austrijos siena, stotys ar traukiniai. Vokietija nevykdo reguliarios sienų kontrolės prie savo sienų su ES valstybėmis, tokiomis kaip Lenkija, o ukrainiečiams leidžiama atvykti be vizos. Taip pat neaišku, kiek žmonių iškeliavo toliau, kad pasiektų šeimos narius ar draugus kitose šalyse.Prieš vasario 24 d. Rusijos pradėtą plataus masto puolimą Ukrainoje, pagal dydį didžiausioje Europos valstybėje, buvo daugiau nei 44 milijonai piliečių. Jungtinių Tautų duomenimis, iš Ukrainos jau pabėgo daugiau nei 3 mln. žmonių. Dauguma jų iš pradžių apsistoja kaimyninėse šalyse, pavyzdžiui, Lenkijoje, kurios siena su Ukraina driekiasi daugiau nei 500 kilometrų.

JAV žvalgyba praneša, kad Ukrainoje jau žuvo apie 7 tūkst. Rusijos karių, tuo metu Ukraina ketvirtadienį pranešė apie dvigubai didesnį skaičių – 14 tūkst. žuvusiųjų.

Zelenskis vaizdo ryšiu kreipsis į vokiečių parlamentarusUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį buvo pasveikintas atsistojusių Vokietijos įstatymų leidėjų plojimais, prieš jam pradedant kreipimąsi vaizdo ryšiu.Išvakarėse V. Zelenskis kreipėsi į JAV Kongreso narius ir paragino Amerikos įstatymų leidėjus paskelbti neskraidymo zoną virš jo šalies, kovojančios su brutalia Rusijos invazija.Ukrainos lyderis vokiečių parlamentarų veikiausiai prašys daugiau karinės ir finansinės pagalbos.

Slėptuvė Mariupolio dramos teatre atlaikė sprogimą Mariupolio dramos teatro slėptuvė nuo bombų atlaikė sprogimą. Iš rūsio pradėjo išeiti besislėpusieji žmonės. Tokią informaciją suteikė Ukrainos parlamento deputatas, verslininkas Sergejus Taruta. Kol kas nežinia, ar yra nukentėjusiųjų, tvarkomi griuvėsiai. Remiantis skirtingais vertinimais, teatro pastate galėjo būti iki tūkstančio žmonių. https://www.facebook.com/taruta/posts/506286470865068&show_text=true&width=500

Kyjive per naują rusų pajėgų smūgį žuvo mažiausiai vienas žmogusVienas žmogus žuvo ir dar trys buvo sužeisti, kai ketvirtadienį virš Kyjivo numuštos raketos nuolaužos kliudė daugiabutį, rusų pajėgoms toliau atakuojant Ukrainos sostinę, pranešė pagalbos tarnybos.Rusų pajėgos, bandančios apsupti Kyjivą, ketvirtadienį paryčiais jau kelintą dieną iš eilės atakavo sostinę.Rytiniame Darnycios rajone gelbėtojai evakavo 30 žmonių iš 16-os aukštų namo, kai 5 val. 02 min. (ir Lietuvos laiku) jį kliudė numuštos raketos nuolaužos, informavo Ukrainos skubos pagalbos tarnybos.Sovietinės statybos daugiabučio viršutinis kraštas buvo iš dalies sugriautas, taip pat sunaikintas vienas butas viršutiniame aukšte, iš įvykio vietos pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistai.„Kyjive nukritusios numuštos raketos nuolaužos padarė sugriovimų ir sukėlė gaisrą daugiaaukščiame name“, – nurodė pagalbos tarnybos socialiniame tinkle „Facebook“.„Remiantis preliminaria informacija, buvo evakuoti 30 žmonių, trys iš jų buvo sužeisti. Vienas asmuo žuvo“, – pridūrė tarnybos.Beveik visi pastato langai buvo išdaužti, taip pat padaryta žalos trims šalimais esantiems daugiabučiams, sakė AFP žurnalistai.Žmonės ėmėsi valyti savo balkonus ir butus, rinkdami stiklo šukes ir nuolaužas.Ataka surengta likus dviem valandoms iki antradienio vakarą Kyjive įsigaliojusios komendanto valandos pabaigos. Apie komendanto valandos įvedimą paskelbęs sostinės meras Vitalijus Klyčko sakė, kad sostinei atėjo „sunkus ir pavojingas metas“.Antradienį per Rusijos pajėgų smūgius gyvenamiesiems namams Kyjive žuvo keturi žmonės. Dar mažiausiai du žmonės žuvo pirmadienį.

Ukraina: Rusija jau prarado trečdalį lėktuvųUkrainos gynėjai kiekvieną dieną numuša po kelis priešo lėktuvus. Tuo žiniasklaidai pasidžiaugė Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Vadimas Denisenka: „Remiantis mūsų skaičiavimais, mes numušėme maždaug vieną trečdalį visų Rusijoje esančių lėktuvų. Kitaip tariant, per 21 dieną Rusija neteko trečdalio savo lėktuvų“. Jis taip pat pridūrė, kad pastarosiomis dienomis sulaikoma vis mažiau pilotų. Tai gali reikšti, kad prieš skrydį iš jų atimama galimybė katapultuotis ir prireikus išsigelbėti.

Britų žvalgyba: Rusijos invazija įstrigo visuose frontuoseNaujausia Jungtinės Karalystės gynybos ministerijos pranešime apie situaciją Ukrainoje teigiama, kad Rusijos pajėgų progresas pastarosiomis dienomis – „minimalus“: tiek sausumoje, tiek vandenyje, tiek ore. Rusai ir toliau patiria didelių nuostolių, o invazija praktiškai „įstrigusi visuose frontuose“. Remiantis britų žvalgyba, Ukrainos gynyba „nuosekli ir gerai koordinuota“, be to, didžioji dalis teritorijos išlieka oficialiojo Kijevo rankose. Panašią nuomonę reiškia ir Amerikos žvalgybos ekspertai, akcentuojantys, kad Rusijai kyla problemų tiek su atsargomis, tiek su karių nusiteikimu.

Subombarduotame Ukrainos teatre su užrašu „VAIKAI“ glaudėsi daugiau nei 1000 civilių: mes niekada neatleisimeUkraina ketvirtadienį pareiškė, kad Rusija apgultame pietiniame Mariupolio uostamiestyje sunaikino teatrą, kuriame glaudėsi daugiau nei tūkstantis žmonių, aukų skaičius kol kas nežinomas.Pareigūnai paskelbė vaizdus, ​​kuriuose matyti, kad kadaise žvilgantis baltai nudažytas trijų aukštų teatras virto žiojinčia kiauryme ir degėsiais, plytų ir nuolaužų krūva.„Įsibrovėliai sugriovė Dramos teatrą. Jame glaudėsi daugiau nei tūkstantis žmonių. Mes to niekada neatleisime“, – teigiama Mariupolio miesto tarybos pranešime „Telegram“ platformoje.Palydovinėse nuotraukose, kuriomis kelias dienas prieš ataką pasidalijo privati ​​bendrovė „Maxar“, ant žemės abiejose pastato pusėse aiškiai matyti žodžiai „DETI“ - vaikai rusų kalba.

Kanadoje uždraustos Kremliaus ruporo RT transliacijos Otava trečiadienį oficialiai uždraudė Kremliaus kontroliuojamų žiniasklaidos priemonių RT ir „RT France“ transliacijas šalies teritorijoje, nurodžiusi, kad jų produkcija „nesuderinama su Kanados transliavimo standartais“.Didieji televizijos paslaugų teikėjai Kanadoje nusprendė nutraukti RT transliacijas kelios dienos po Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios. Naujas draudimas yra dar vienas žingsnis pirmyn.„Transliavimas Kanadoje yra privilegija, o ne teisė“, – nurodė Kanados radijo, televizijos ir ryšių komisijos (CRTC) vadovas Ianas Scottas (Ijanas Skotas) išplatintame pranešime.„Žodžio laisvė ir įvairūs požiūriai yra būtina mūsų demokratijos dalis“, – pridūrė jis.CRTC nurodė, kad jai susirūpinimą kelia „produkcija iš užsienio valstybės, kuria siekiama pakirsti kitos šalies suverenitetą, pažeminti konkrečios etninės kilmės kanadiečius ir pakenkti demokratinėms institucijoms Kanadoje“.Kanadoje gyvena didelė ukrainiečių diaspora – daugiau kaip 1,3 mln. žmonių.Komisija inicijavo viešas konsultacijas, per kurias 350 iš 373 pasisakiusiųjų išreiškė nuomonę, kad RT transliacijos Kanadoje turėtų būti uždraustos.Europos Sąjunga kovo pradžioje uždraudė RT ir „Sputnik“, kitos valstybės kontroliuojamos žiniasklaidos priemonės, transliacijas visoje Bendrijos teritorijoje. Briuselis pareiškė, jog šiuo žingsniu siekiama kovoti su „sistemingu manipuliavimu informacija ir Kremliaus dezinformacija“.Šis sprendimas buvo dalis beprecedenčių ES sankcijų Maskvai, kurių Bendrija ėmėsi, kai Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas vasario 24 dieną pradėjo invaziją į provakarietišką kaimyninę Ukrainą.2005 metais pradėjusi veikti kaip „Russia Today“, valstybės finansuojama bendrovė RT smarkiai išaugo ir šiuo metu valdo kelis transliuotojus bei tinklapius įvairiomis kalbomis, įskaitant anglų, prancūzų, ispanų, ispanų, vokiečių ir arabų.

Vienas žmogus žuvo, trys sužeisti po smūgio Kijevo gyvenamajame nameMažiausiai vienas žmogus žuvo ir trys buvo sužeisti po to, kai nukritusios raketos liekanos pataikė į gyvenamąjį pastatą Ukrainos sostinėje Kijeve, pranešė Ukrainos nepaprastųjų situacijų tarnyba, ją cituoja BBC.Pranešama, kad ketvirtadienio rytą 5.02 val. vietos laiku (3.02 val. Grinvičo laiku) sostinės Darnyckio rajone buvo smogta bokštui, prieš tai į įvykio vietą buvo išsiųsti ugniagesiai ir gelbėtojai.Žmonės buvo evakuoti iš vienuoliktojo ir aukštesnių aukštų, vykdomos gelbėjimo operacijos, kurių metu ardomos konstrukcijos ir ieškoma po griuvėsiais įstrigusių žmonių.

Į Pekiną skridęs Lavrovas iš pusiaukelės grįžo į MaskvąĮ Pekiną skridęs Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo lėktuvas iš pusiaukelės grįžo į Maskvą. Orlaivis su Rusijos diplomatijos vadovu virš Novosibirsko apsigręžė ir nuskrido atgal į sostinę, praneša Vokietijos leidinys „Bild“.Pasak laikraščio, S. Lavrovo lėktuvas turėjo ketvirtadienį nutūpti Pekine, bet, nuskridęs 2 800 kilometrų, virš Novosibirsko apsisuko ir grįžo į Vnukovo oro uostą Maskvoje.Sekmadienį Didžiosios Britanijos leidinys „The Financial Times“, remdamasis neįvardytais JAV pareigūnais, pranešė, kad Rusija kreipėsi į Kiniją, prašydama karinės įrangos, reikalingos jos invazijai į Ukrainą.Kinija nepasmerkė Rusijos agresijos prieš Ukrainą, nevadina jos invazija ir teigia ketinanti palaikyti su Maskva normalius ekonominius ryšius.

Lenkijos premjeras pareiškė, kad jam nėra raudonųjų linijų taikant sankcijas RusijaiLenkijos ministras pirmininkas Mateuszas Morawieckis pareiškė, kad jam nėra raudonųjų linijų taikant ekonomines sankcijas Rusijai, ir paragino sugriežtinti restrikcijas Maskvai.„Man nėra raudonųjų linijų imantis ekonominių sankcijų prieš Rusiją, - pabrėžė M. Morawieckis trečiadienio vakarą paskelbtame interviu Vokietijos laikraščiui „Bild“. – Mes tikrai turime būti nuoseklūs: daugiau jokių bankų blokavimo išimčių. Ryžtingas oligarchų aktyvų konfiskavimas. Daugiau jokių vizų Rusijos piliečiams, visų partijos „Vieningoji Rusija“ narių aktyvų įšaldymas“.M. Morawieckis taip pat paragino atsisakyti energijos išteklių iš Rusijos. „Šiuo tikslu Vokietija ir ES turi įvesti visišką energetinį embargą Rusijos atžvilgiu, ir kuo greičiau“, - sakė Lenkijos vyriausybės vadovas.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai labai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.„Aš raginu Vokietijos kanclerį Olafą Scholzą, Didžiosios Britanijos premjerą Borisą Johnsoną, JAV prezidentą Joe Bideną, Prancūzijos prezidentą Emmanuelį Macroną ir visus ES valstybių vadovus taip pat apsilankyti Kijeve. Jie privalo pažvelgti į akis moterims ir vaikams, padėti jiems išsaugoti gyvybę ir nepriklausomybę. Ten kovojama dėl Europos ir Vakarų pasaulio vertybių. Todėl privalome stoti į jų pusę“, - pareiškė jis trečiadienio vakarą paskelbtame interviu Vokietijos laikraščiui „Bild“. M. Morawieckis lankėsi Kijeve kartu su Čekijos premjeru Petru Fiala ir Slovėnijos ministru pirmininku Janezu Janša.Pasak Lenkijos premjero, suderinus su ES lyderiais, parengtas paramos Ukrainai paketas, kuris apims ne tik humanitarinę pagalbą, bet ir gynybinę ginkluotę. „Ukrainai dabar labiausiai reikia prieštankinių ginklų, zenitinių raketų „Stinger“, kad galėtų atremti brutalias Putino atakas“, - sakė M. Morawieckis.

Zelenskis ketvirtadienį kalbės Vokietijos parlamentuiUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad ketvirtadienio rytą jis kalbės Vokietijos parlamentui vaizdo ryšiu.„Ketvirtadienio rytą kalbėsiu Vokietijos parlamentui. Tęsiu kovą dėl dar didesnės pagalbos Ukrainai“, - pareiškė jis vaizdo kreipimesi. Anksčiau Ukrainos lyderis vaizdo ryšiu kalbėjo JAV Kongresui ir Kanados parlamentui. Naujienų agentūra „Kyodo“ taip pranešė, kad jis ketina pasakyti kalbą Japonijos parlamentui. Izraelio laikraščio „Yedioth Ahronoth“ žiniomis, V. Zelenskio vaizdo kreipimasis į Kneseto deputatus planuojamas kovo 20 d.

Japonijos kariuomenė pranešė, kad pastebėjo keturis didelius Rusijos karinius amfibinius laivus, plaukiojančius netoli jos salų, kai jie plaukė į vakarus, galbūt Europos link, praneša „Reuters“.Japonijos gynybos ministerijos paskelbtose amfibijų, paprastai naudojamų ekspedicinėms pajėgoms išlaipinti į krantą, nuotraukose matyti, kad į vieno iš laivų denį pakrauti kariniai sunkvežimiai.

JT Saugumo Tarybos narės ragina surengti skubų posėdį dėl UkrainosJungtinės Valstijos, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Albanija, Norvegija ir Airija paprašė ketvirtadienį surengti skubų Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdį dėl blogėjančios humanitarinės padėties Ukrainoje, pranešė diplomatiniai šaltiniai.„Rusija vykdo karo nusikaltimus ir taikosi į civilius gyventojus, – trečiadienį savo „Twitter“ paskyroje pranešė Britanijos diplomatinė atstovybė prie JT. – Rusijos neteisėtas karas Ukrainoje kelia grėsmę mums visiems.“

Įkurta tarptautinė grupė, siekianti kovoti su Rusijos oligarchaisJAV įsteigė tarptautinę darbo grupę, kurios tikslas – persekioti ir areštuoti Rusijos elito ir oligarchų turtą, rašoma BBC.Šią grupę sudaro Australija, Didžioji Britanija, Kanada, Japonija, Vokietija, Prancūzija, Italija ir Europos Komisija, pranešė JAV Iždo departamentas.JAV iždo sekretorė Janet Yellen ir generalinis prokuroras Merrickas Garlandas trečiadienį surengė pirmąjį virtualų susitikimą su visų dalyvaujančių šalių atstovais.„Vien per pastarąsias tris savaites JAV teisėsaugos institucijų užsienio partneriams pateikta informacija padėjo sulaikyti kelis laivus, kontroliuojamus asmenų ir subjektų, kuriems taikomos sankcijos“, – teigė JAV iždo departamentas ir pridūrė, kad sulaikytų laivų vertė siekia „šimtus milijonų dolerių“.Darbo grupės nariams taip pat buvo pateiktas 50 asmenų sąrašas, į kuriuos jie turėtų sutelkti savo tyrimus.

Langelis į Europą užsidarė: Serbijos oro linijų bendrovė atšaukė skrydžius į MaskvąDar visai neseniai „Air Serbia“ suteikė rusams galimybę aplankyti Europos šalis.Dabar Serbijos oro linijų bendrovė „Air Serbia“ atšaukė visus skrydžius iš Maskvos į Belgradą. Keleiviai, įsigiję bilietus, pradėjo gauti žinutes apie skrydžių atšaukimus.Tai pranešė Transporto strategijų centras.Anksčiau Serbijos oro vežėjas dvigubai padidino tiesioginių skrydžių iš Maskvos į Belgradą skaičių – iki 15 per savaitę.Serbija nėra Europos Sąjungos (ES) narė ir atsisakė taikyti sankcijas Rusijai, o jos lėktuvai gali laisvai kirsti ES oro erdvę. Dėl to Balkanų šalis rusams tapo vieninteliu atviru Europos oro koridoriumi.Pasipiktinimo banga dėl šių oro skrydžių nešamo pelno privertė Serbijos prezidentą paskelbti, kad „Air Serbia“ Vakarų sankcijų Rusijai ir Europos bendruomenės spaudimo fone sumažins skrydžių į Rusiją skaičių ir grąžins juos į ankstesnį lygį. Tačiau šis žingsnis taip pat sulaukė kritikos dėl to, kad oro linijos praturtėjo, nepaisant milijonų Ukrainos piliečių kančių.Trečiadienį, kovo 16 d., Serbijos vežėjo svetainėje jau buvo neįmanoma nusipirkti bilieto į Maskvos reisus.Primename, kad ES šalims uždarius oro erdvę Rusijos įmonėms ir net asmenims priklausantiems orlaiviams, rusai skraidyti į Europą naudojo daugiausiai valstybinę „Air Serbia“.

Rivnės gubernatorius Vitalijus Kovalis sako, kad Sarnuose raketa buvo paleista į vieną iš karinės infrastruktūros objektų.Vaizdo įraše – raketos smūgio akimirka.https://t.me/insiderUKR/26451

Zaporožėje pasiruošę priimti dar apie 30 tūkst. žmoniųVakar apšaudžius vilkstinę iš Mariupolio buvo sužeisti penki žmonės, iš jų trys – sunkios būklės.Zaporožėje pasiruošę priimti dar apie 30 000 žmonių.Tai paskelbė Zaporožės regiono karinės administracijos vadovas Aleksandras Staruchas.„Dabar Zaporožėje yra galimybių ir maisto atsargų priimti apie 30 tūkst. žmonių“, – pažymėjo jis.A. Staruchas sakė, kad vakar Zaporožėje buvo sutiktos kolonos iš Mariupolio ir Berdjansko. Anot jo, „įvyko gėdingas įvykis, penki žmonės buvo sužeisti, apšaudžius vilkstinę. Žuvusiųjų nebuvo, trijų būklė sunki“.A. Staruchas pasakojo, kad vakare sutiko organizuotą koloną iš Berdiansko: „atvažiavo 15 autobusų su Berdiansko ir Mariupolio gyventojais, tarp kurių buvo vaikai iš internatų“. Jis pažymėjo, kad vaikai iš internatinių mokyklų buvo išsiųsti toliau, į Lvovą ir užsienį.

Italijoje areštuotas elitinis artimo Putino draugo gyvenamasis kompleksasItalijos finansų gvardija (Guardia di Finanza) trečiadienį, kovo 16 d., Sardinijos saloje uždėjo areštą gyvenamajam kompleksui, priklausančiam buvusiam Rusijos ministrui ir bankininkui Petrui Avenui, kuriam dėl Rusijos invazijos į Ukrainą taikytos Europos Sąjungos sankcijos.Apie tai praneša leidinys „La Repubblica“.Verslininkas yra labiausiai su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu siejamų milijardierių sąraše ir reguliariai susitikdavo su juo Kremliuje.67 metų P. Avenas neseniai dėl sankcijų atsistatydino iš didžiausio Rusijos komercinio banko „Alfa-Bank“ direktorių tarybos pirmininko pareigų. Anksčiau jis buvo prezidento Boriso Jelcino vyriausybės tarptautinės ekonomikos ministras.Žurnalo „Forbes“ duomenimis, oligarchas turi daugiau nei 5 milijardus dolerių ir yra 529-oje vietoje tarp turtingiausių pasaulio žmonių.Areštuotas nekilnojamojo turto kompleksas „Maureeena“ yra apie 4 mln vertės. Tai seniausia vila mažame Porto Rafaelio kaimelyje.Žinoma, kad šalia šio dvaro 2015 metais netikėtai mirė milijardieriaus žmona – jachtoje ją ištiko širdies smūgis.Primename, kad anksčiau Italijoje buvo konfiskuotos Rusijos verslininkų Aleksejaus Mordašovo ir Genadijaus Timčenkos jachtos. Jachta „Lady M“ buvo sulaikyta Imperijos miesto uoste, o laivas „Lena“ – San Reme. Procesas vyko, dalyvaujant jų savininkų advokatams.

Kyjive ir Žytomyre paskelbtas oro pavojus„Ukrinform“ duomenimis, apie tai pranešė Kyjivo miesto valstybės administracija ir Žytomyro miesto taryba.

„Twitter“ pažymėjo arba pašalino daugiau nei 50 tūkst. melagingų žinučių apie Rusijos karą prieš Ukrainą„Twitter“ pažymėjo arba pašalino daugiau nei 50 tūkst. žinučių, kuriose skleidžiamas melas apie Rusijos karą prieš Ukrainą. Taip pat visam laikui buvo užblokuota daugiau nei 75 tūkst. paskyrų.Tai pranešė Sinead McSweeney, „Twitter“ viešosios politikos viceprezidentė.„Matome, kad labai daugėja klaidinančio ar netikslaus žiniasklaidos turinio, įskaitant senus vaizdo įrašus apie praeities konfliktus, kurie skleidžiami taip, tarsi šie įvykiai vyktų Ukrainoje“, – sakė viceprezidentė.„Twitter“ taip pat žymės kai kurias valstybinės žiniasklaidos paskyras Ukrainoje ir Baltarusijoje.„Konflikto metu svarbu aiškiai žinoti, kurias paskyras kontroliuoja dalyvaujančios valstybės“, – sakė S. McSweeney.Nuo vasario 28 d. buvo daugiau nei 61 tūkst. unikalių „Twitter“ žinučių, todėl šio turinio pasiekiamumas sumažėjo 30 proc.„Tęsiantis niokojančiam karui prieš Ukrainą, mes ir toliau taikysime savo požiūrį, sutelkdami dėmesį į žalos mažinimą ir patikimos informacijos gavimą. Esame įsipareigoję tai daryti teisingai ir savo darbe būti skaidrūs“, – sakė „Twitter“ viceprezidentė.

JAV į Ukrainą siųs bepiločius orlaivius „Switchblade“ ir priešlėktuvinius „Stingers“Jungtinės Valstijos įsipareigojo teikti daugiau karinės pagalbos Ukrainai, įskaitant tolimojo nuotolio raketų gynybos sistemas ir ginkluotus bepiločius orlaivius „Switchblade 300“, kad geriau apsigintų nuo Rusijos lėktuvų ir šarvuočių iš tolo.Pasak „Agence France-Presse“, nauji ginklai ir įranga, apie kuriuos prezidentas Joe Bidenas paskelbė Ukrainai, apima tolimojo nuotolio priešraketinės gynybos sistemas „Switchblade 300“, dronus kamikadzes, priešlėktuvinius „Stingers“ ir „Saint Javelin” savaiminio valdymo raketas.

Parama Rusijos invazijai į Ukrainą vėl smogė Baltarusijai – Kanada uždarė oro erdvę Baltarusijos lėktuvams, pranešė UNIAN „Telegram“ kanale.

Karą kritikavusi rusų balerina traukiasi iš „Didžiojo baleto“Rusijos primabalerina Olga Smirnova paliko tarptautiniu mastu žinomą Rusijos trupę „Didysis baletas“, pareiškusi, kad „visomis savo sielos skaidulomis yra prieš karą“.Ji prisijungia prie Nyderlandų nacionalinio baleto, kuris apibūdina ją kaip vieną iš pagrindinių „Didžio baleto“ žvaigždžių ir kad jai tapo „nepakeliama“ tęsti darbą Rusijoje, kai ji pasmerkė invaziją į Ukrainą.Anksčiau šį mėnesį ji per „Telegram“ sakė: „Niekada nemaniau, kad man bus gėda dėl Rusijos, visada didžiavausi talentingais Rusijos žmonėmis, mūsų kultūriniais ir sportiniais pasiekimais. Tačiau dabar jaučiu, kad buvo nubrėžta riba, kuri skiria prieš ir po".„Skaudu, kad žmonės miršta, kad žmonės praranda stogus virš galvų arba yra priversti apleisti savo namus“.https://t.me/OlgaSmirnovaBallerina/3

Rusijos stačiatikių bažnyčios patriarchas Kirilas su popiežiumi Pranciškumi aptarė karą UkrainojeRusijos stačiatikių bažnyčios vadovas su popiežiumi Pranciškumi aptarė karą Ukrainoje, pranešė bažnyčia.Jame sakoma, kad per patriarcho Kirilo ir popiežiaus pokalbį abi pusės pareiškė, jog „teisinga taika greitai bus pasiekta“ ir pabrėžė derybų bei „dabartinės krizės humanitarinių aspektų“ svarbą.Anksčiau šiandien popiežius Pranciškus užsiminė apie „paskutinę atominio karo katastrofą“, galinčią užgesinti žmoniją. Nors toje savo kalbos dalyje jis aiškiai nepaminėjo Ukrainos, jis ragino melstis už Ukrainą ir už tai, kad Dievas apsaugotų jos vaikus ir atleistų tiems, kurie kariauja.

Ukrainos pajėgos davė „baudžiamąjį smūgį“ Rusijos užgrobtam oro uostuiUkrainos pajėgos sudavė „baudžiamąjį smūgį“ Rusijos karių užgrobtam oro uostui Chersone, pranešė Generalinis štabas.Jo išplatintame pranešime teigiama, kad rusai po antradienio antskrydžio bandė pašalinti bet kokią ten išlikusią karinę įrangą.Palydovinėse nuotraukose matyti, kad oro bazėje dega sraigtasparniai ir transporto priemonės, kurias Rusija užgrobė pirmosiomis karo dienomis.Generalinis štabas pranešė, kad Rusijos sausumos puolimas prieš didžiuosius Ukrainos miestus daugiausiai sustojo.

Rusija naudoja senesnius, ne tokius taiklius ginklusRusija tikriausiai panaudojo daugiau savo iš oro paleidžiamų ginklų nei planuota iš pradžių, bandydama perimti Ukrainos oro erdvės kontrolę ir greičiausiai „grįžta prie senesnių, ne tokių tikslių ginklų panaudojimo“, nurodė Jungtinės Karalystės Gynybos ministerija.Paskutiniame Gynybos žvalgybos atnaujinime ministerija perspėjo, kad senesni Rusijos ginklai „yra ne tokie veiksmingi kariniu požiūriu ir gali lemti civilių aukas“.Jame teigiama, kad naujausios JT ataskaitos rodo, kad žuvo 1 900 civilių, iš jų 726 žuvo.„Tikėtina, kad tikrasis aukų skaičius bus žymiai didesnis ir toliau didės tol, kol tęsis konfliktas“, – nurodė Gynybos ministerija.Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 16 March 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/UPQE4x2Bzi🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/sToWIqF20K— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 16, 2022

Belgijos karalius ir karalienė Filipas ir Matilda nusprendė priimti tris ukrainiečių pabėgėlių šeimas dviejuose apartamentuose, priklausančiuose karališkajam labdaros fondui.JT duomenimis, nuo karo pradžios Ukrainą paliko daugiau nei trys milijonai žmonių.

Vienas Rusijos lėktuvas buvo sunaikintas Kyjivo srityje, dar vienas – numuštasPer parą buvo sunaikinta daugiau nei dešimt Rusijos Federacijos oro taikinių.Vėlų vakarą Kyjivo srityje Ukrainos kariai pataikė į du Rusijos lėktuvus.Tai paskelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Valerijus Zalužnas.„Danguje virš Kyjivo srities buvo ką tik sunaikintas SU-25 ir numuštas priešas SU-35. Vos per dieną minus daugiau nei 10 Rusijos Federacijos oro taikinių“, – sakė V. Zalužnas.O Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo naktinėje ataskaitoje rašoma, kad trečiadienį, kovo 16 d., rusai „tęsė puolimo operaciją prieš mūsų valstybę. Priešas iki galo nepasiekė jokio strateginio puolimo operacijos tikslo“.https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/274090534904032&show_text=true&width=500

Žiniasklaida: Kroatijoje sulaikyta Medvedčuko jachtaKroatijos teisėsaugininkai sulaikė brangią Ukrainos liaudies deputato Viktoro Medvedčuko frakcijos „Opozicijos platforma – už gyvybę“ jachtą.Apie tai pranešė „Ukrayinska Pravda“, remdamasi Kroatijos „Novi list“ leidimu.Pažymima, kad policija sulaikė V. Medvedčuko jachtą „Royal Romance“, prisišvartavusią Kroatijos miesto Rijekos uoste. Areštas reiškia, kad laivas negali išplaukti iš uosto. Žurnalistų teigimu, valdžia kreipėsi į dar kelis teismus, kurie siejami su Rusijos pareigūnais.Leidinys skelbia, kad areštas buvo paskirtas pagal Europos Sąjungos sankcijas, skirtas su Kremliumi susijusiems politikams ir pareigūnams.Žurnalistai taip pat pastebi, kad 92 metrų „Royal Romance“ yra viena iš penkių didžiausių jachtų pasaulyje, kurios naudojamos išskirtinai jos savininkų poreikiams. Tokios jachtos metinės priežiūros, remonto ir degalų sąnaudos svyruoja nuo 15 iki 20 milijonų dolerių.Kaip pranešė „Ukrinform“, teismas V. Medvedčukui paskyrė kardomąją priemonę – namų areštą dviejose baudžiamosiose bylose: dėl naftos ir dujų gavybos Juodojoje jūroje ir dėl pagalbos teroristinės organizacijos veiklai tiekiant anglį iš laikinai okupuotų Donvaso teritorijų.Vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Geraščenka vasario 27 dieną paskelbė, kad D. Medvedčiukas paspruko iš namų arešto. Vėliau D. Medvedčuko advokatė Larisa Čeredničenko pareiškė, kad jis nepabėgo iš šalies, o persikėlė į saugią vietą.

Rusijos krovininis lėktuvas Kanadoje įstrigo dėl sankcijųRusijos bendrovei „Volga-Dnepr“ priklausantis krovininis lėktuvas „An-124“ įstrigo Kanadoje dėl sankcijų, įvestų reaguojant į Rusijos invaziją į Ukrainą.Apie tai rašo Kanados „The Globe and Mail“ leidinys.„Tarptautiniame Toronto oro uoste buvo sulaikytas krovininis lėktuvas „Antonova“, gabenantis COVID-19 testavimo rinkinius į Kanadą, dėl tarptautinio atsako į Rusijos invaziją į Ukrainą“, – skelbiama tekste.Pažymima, kad lėktuvas federalinės vyriausybės nurodymu į Kanadą atgabeno medicinos reikmenis iš Kinijos, tačiau nesugebėjo išvykti iš šalies iki Kanados oro erdvės uždarymo Rusijos orlaiviams, paskelbto vasario 27 d.Uljanovske įsikūrusi bendrovė „Volga-Dnepr“ teigė, kad stengiasi „sutvarkyti visus formalumus“, jog orlaivis būtų grąžintas į savo bazę“.Kanados Susisiekimo ministerija neatsakė į klausimą, ar ketinama išduoti laikiną leidimą orlaiviui grįžti į Rusiją.Kaip pranešė „Ukrinform“, tarptautinės finansų ir analitinės bendrovės teigia, kad Rusijos ekonomika sparčiai artėja prie bankroto dėl precedento neturinčių sankcijų ir eksporto apribojimų iš Vakarų.

Morawieckis: NATO svarstys taikos palaikymo misijos įvedimą UkrainojeKitas NATO viršūnių susitikimas yra pasirengęs svarstyti taikos palaikymo misijos Ukrainoje įvedimą.Tai pareiškė Lenkijos ministras pirmininkas Mateuszas Morawieckis, rašo „W Polityce“.„Šis pasiūlymas [nukreipti NATO taikos palaikymo misiją į Ukrainą, – UNIAN] buvo labai svarbus. Ukraina yra suvereni valstybė ir turi teisę kviesti bet ką į savo teritoriją. Kai žudomos moterys ir vaikai, kai žudomi civiliai, ji turi teisė kviesti karius iš kitų šalių.(..) Tokia taikos palaikymo misija tikrai atneš taiką ir taiką didžiajai daliai Ukrainos. Nemanau,kad Putinas išdrįstų pulti NATO. Tai savotiškas iššūkis Vakarų šalims mąstyti plačiau, toliau, galvoti, kaip apginti Ukrainą“, – sakė M. Morawieckis.Kalbėdamas apie Vakarų lyderių sąmoningumą, jis pabrėžė: „Idėja, kad jie [ukrainiečiai] taip pat kovoja už visos Europos saugumą, juos vis labiau persmelkia“.Pasiteiravus, su kuo buvo aptartas pasiūlymas dėl NATO taikos palaikymo misijos, jis atsakė: „Pirmiausia aptarėme jį su artimiausiais sąjungininkais ir jis bus pristatytas kitame NATO viršūnių susitikime“.UNIAN primena, kad tuo pat metu Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas pažymi, kad Aljansas nedislokuos karių Ukrainoje.Iš dalies jo buvo paprašyta reaguoti į Lenkijos pasiūlymą siųsti Aljanso pajėgas į Ukrainą taikos palaikymo misijai. „Mes palaikome taikos pastangas. Raginame Rusiją ir prezidentą Putiną išvesti savo karius, bet neplanuojame dislokuoti NATO karių Ukrainoje“, – sakė J. Stoltenbergas.Kovo 15 dieną Lenkijos vicepremjeras Jaroslavas Kačinskis paskelbė apie būtinybę įvesti taikos palaikymo misiją Ukrainoje. Visų pirma, jo nuomone, tokia taikos palaikymo misija turėtų spręsti ne tik humanitarinius klausimus, bet ir padėti Ukrainai apsaugoti žemę.

Kyjivo srityje, pasak Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiojo vado, „ką tik buvo sunaikintas Su-25 ir numuštas priešo Su-35“.Per pastarąsias dvi valandas Kyjive keturis kartus buvo paskelbtas oro pavojaus signalas. Tai matyti iš Kyjivo miesto administracijos pranešimų.

Pagrobtas Melitopolio meras buvo iškeistas į 9 rusų šauktinius belaisviusMelitopolio merą Ivaną Fiodorovą pavyko išlaisvinti iš rusų nelaisvės, iškeitus jį į devynis Rusijos karo šauktinius.Tai Ukrainos Prezidento kanceliarijos vadovo spaudos sekretorė Daša Zarivna pareiškė jungtinio informacinio maratono UA eteryje, kartu per Ukrainos televizijos kanalus.„Melitopolio meras Ivanas Fiodorovas buvo išleistas iš rusų nelaisvės. (...) Už jį Rusija gavo 9 į nelaisvę paimtus karius, gimusius 2002–2003 metais. Tai iš tikrųjų vaikai. Šauktinius, kurių, anot Rusijos Gynybos ministerijos, Ukrainoje nėra“, – sakė Prezidento kanceliarijos vadovo spaudos sekretorė.Kiek anksčiau, kovo 16 d., Prezidento kanceliarijos viršininko pavaduotojas Kirilas Tymošenka pranešė, kad specialios operacijos metu Melitopolio meras Iv. Fiodorovas buvo išvaduotas iš okupantų nelaisvės.Su juo jau kalbėjosi prezidentas Volodymyras Zelenskis, kuris pabrėžė, kad „mes neapleidžiame savųjų“.

Ukrainos prezidento patarėjas įspėjo apie klastingą Rusijos planą„Priešas pasistengs padaryti taip, kad žmonės atsidurtų informaciniame vakuume ir pradėtų panikuoti“, – sakė Ukrainos prezidento patarėjas Aleksejus Arestovičius, kurį cituoja unian.net.Anot jo, vykstant karui Ukrainoje, okupantai nori įgyvendinti klastingą sumanymą. „Priešas šiandien ar rytoj pamėgins padaryti taip, kad žmonės atsidurtų informaciniame vakuume, ir tada pateiks melagingos informacijos“, - pareiškė A. Arestovičius. Jo teigimu, Rusija planuoja atlikti labai rimtą informacinę operaciją.„...klastingas priešo planas atrodo taip: jie šiandien/rytoj mėgins sutrikdyti interneto veikimą kibernetinėmis atakomis, bandys fiziškai paveikti ryšio bokštus, o paskui, kai atsiras vakuumas ir panika, pateiks informacijos, kad mes neva visko atsisakėme – mūsų delegacija derybų metu visko atsisakė, Ukrainos ginkluotosios pajėgos nebešaudo, atsitraukia ir pasiduoda, atsisakyta suvereniteto“, – įspėjo A. Arestovičius.

Slėptuvė Mariupolio dramos teatre atlaikė sprogimą Mariupolio dramos teatro slėptuvė nuo bombų atlaikė sprogimą. Iš rūsio pradėjo išeiti besislėpusieji žmonės. Tokią informaciją suteikė Ukrainos parlamento deputatas, verslininkas Sergejus Taruta. Kol kas nežinia, ar yra nukentėjusiųjų, tvarkomi griuvėsiai. Remiantis skirtingais vertinimais, teatro pastate galėjo būti iki tūkstančio žmonių.

Rivnės regione – nauja atakaRusijos pajėgos surengė raketų smūgį į Sarnio miestą Rivnės regione. Preliminariais duomenimis, aukų nėra.Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Sarenskio meras Ruslanas Serpeninovas, skelbia „Ukrinform“.Kaip pranešė „Ukrinform“, kovo 14-osios rytą Rivnės regione dvi raketos atakavo televizijos bokštą ir šalia jo esantį administracinį kambarį. Per apšaudymą žuvo 21 žmogus.

Išpuolio Černihive aukų skaičius išaugo iki 13Po apšaudymų Černigove, iš kur pranešta apie žuvusius žmones, laukusius eilėje prie duonos, aukų skaičius padidėjo iki 13, sakė regiono policijos vadovas Vladimiras Nidzelskis, kurį cituoja meduza.io.Pasak jo, artilerijos sviediniai pataikė į daugiaaukštį gyvenamąjį namą ir nukrito teritorijoje netoli parduotuvės, kur tuo metu žmonės išsirikiavo prie duonos. Anksčiau buvo pranešta apie 10 žuvusiųjų.Rusijos gynybos ministerija, reaguodama į pranešimus apie tai, pareiškė, kad „Černihive nebuvo Rusijos karių ir jų nėra“. „Visi mirę žmonės yra Ukrainos nacionalistų teroro aukos arba šie vaizdo kadrai yra dar vienas SBU kūrinys“, – sakė Rusijos gynybos ministerijos atstovas Igoris Konašenkovas.

Iš Mariupolio evakuota 11 tūkst. žmoniųTrečiadienį apie 11 tūkstančių žmonių išvyko iš Mariupolio į Zaporožę. Apie tai praneša Mariupolio miesto taryba, skelbia unian.net.„Šiandien iš Mariupolio į Zaporožę išvyko apie 11 tūkstančių žmonių – apie 2500 automobilių“, – sakoma pranešime.Pažymima, kad tiems, kurie savarankiškai pasiekė Berdyanską ir negalėjo toliau judėti, buvo organizuoti autobusai, kurie dabar vyksta į Zaporožę. Autobusus lydi kunigai.„15 autobusų pilni žmonių, iš kurių 3 autobusai su vaikais“, – nurodė miesto taryba.

Serbijos valstybinė oro linijų bendrovė „Air Serbia“ atšaukė visus skrydžius į Rusiją ir iš jos. https://t.me/nexta_live/22062

Kremlius: Bideno frazė yra neatleistinaKremlius greitai sureagavo į tai, jog trečiadienį JAV prezidento Joe Bidenas pirmą kartą Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną pavadino karo nusikaltėliu.Reaguodamas į tai, Kremlius pareiškė, kad J. Bideno pavartota frazė „karo nusikaltėlis“ yra „nepriimtina ir neatleistina“.„Manome, kad tokia retorika yra nepriimtina ir neatleistina iš valstybės, kurios bombos pražudė šimtus tūkstančių žmonių visame pasaulyje, vadovo pusės“, – V. Putino atstovą Dmitrijų Peskovą citavo valstybinės naujienų agentūros TASS ir „RIA Novosti“.

Daugėja Rusijos žiaurumo įrodymųPalydovinėje nuotraukoje, kurią „Maxar“ padarė prieš dvi dienas, Mariupolio dramos teatro priekyje ir gale matosi didelėmis baltomis raidėmis rusų kalba užrašytas žodis „vaikai“, skelbia BBC.Kaip jau pranešta, Mariupolio pareigūnai sakė, kad teatru daugybė civilių naudojosi kaip prieglauda ir slėptuve, kol trečiadienį jį bombardavo Rusijos pajėgos. Skaičiuojama, kad pastate galėjo būti iki 1200 žmonių, tarp kurių didžioji dauguma mamos su vaikais. Kol kas aukų ir sužeistųjų skaičių specialiosios tarnybos dar negali pateikti. Pareigūnai teigė, kad į teatro pastatą tyčia ir ciniškai taikėsi Rusijos karo lėktuvas, tačiau detalės nebuvo nepriklausomai patikrintos. Rusijos gynybos ministerija neigė atakavusi teatrą ir tvirtino, kad jį susprogdino patys ukrainiečiai.

Programišiai įsilaužė į Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerijos tinklalapįPagrindiniame svetainės puslapyje pasirodė kelios nuorodos su žodžiais „Netikėkite Rusijos žiniasklaida - jie meluoja“, „Visa informacija apie karą Ukrainoje“ ir „Rusijos įsipareigojimų nevykdymas“, teigia meduza.io.Visos trys nuorodos veda į Ukrainos gynybos ministerijos svetainę, „Telegram“ kanalą „Ukraina dabar“ ir „Forbes“ straipsnį apie galimą techninį Rusijos įsipareigojimų nevykdymą.

Britanija perduos Ukrainai priešlėktuvinių raketų „Starstreak“ kompleksųJungtinės Karalystės gynybos sekretorius Benas Wallace'as patvirtino, kad Ukrainai, kovojančiai su Rusijos invazija, bus perduota nešiojamųjų raketų „žemė–oras“ kompleksų „Starstreak“, trečiadienį pranešė britų visuomeninis transliuotojas BBC.„Mes juos tiekiame. Jie iškeliaus į [kovos veiksmų] teatrą“, – transliuotojui sakė B. Wallace'as.Anksčiau jis užsiminė, kad Londonas ketina perduoti Kyjivui šių sistemų, kurių raketos išvysto itin didelį greitį, ir nurodė, kad šios raketos „neperžengia gynybinės ginkluotės apibrėžimo, bet leis Ukrainos pajėgoms geriau apsaugoti savo padangę“.Kiek Ukraina gaus šių sistemų, B. Wallece'as nenurodė.Gynybos sekretorius sakė, kad Britanija jau perdavė Ukrainai 3 615 prieštankinių ginklų, taip pat artimiausiu laiku perduos Kyjivui nedidelę siuntą prieštankinių raketų „Javelin“.„Starstreak“ raketos gali būti naudojamos prieš žemai, iki 5 km aukštyje, skraidančius sraigtasparnius ir lėktuvus.Jos gali skrieti triskart greičiau už garsą ir yra greičiausios iš mažo nuotolio „žemė–oras“ raketų.

Černihive, žuvo 5 žmonės, iš jų – 3 vaikaiRusijos pajėgoms apšaudžius gyvenamąjį namą Černihivo mieste šiaurės Ukrainoje, žuvo penki žmonės, tarp jų – trys vaikai, trečiadienį pranešė nepaprastųjų situacijų pareigūnai.Gelbėtojai iš po daugiaaukščio gyvenamojo namo griuvėsių ištraukė penkis kūnus, sakoma Ukrainos nepaprastųjų situacijų ministerijos pranešime „Telegram“ kanale.

Bidenas pavadino Putiną karo nusikaltėliu JAV prezidentas Joe Bidenas trečiadienį pavadino Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną „karo nusikaltėliu“ dėl kruvinos jo surengtos invazijos į kaimyninę Ukrainą. „Manau, kad jis yra karo nusikaltėlis”, – sakė J. Bidenas žurnalistams. Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Jen Psaki sakė, kad J. Bidenas „kalbėjo iš širdies“ po to, kai per televiziją pamatė vaizdus apie „barbariškus žiauraus diktatoriaus veiksmus įsiveržus į svetimą šalį“. V. Putinas didelio masto invaziją į kaimyninę šalį pradėjo prieš tris savaites. Ukrainos kariuomenė, Vakarų remiama ginklais, jai priešinasi ir iš esmės sustabdė Rusijos puolimą. Maskva teigia neatakuojanti civilių teritorijų, nors daugybė įrodymų liudija priešingai. Jungtinių Tautų duomenimis, nuo karo pradžios iš Ukrainos jau pasitraukė 3 mln. žmonių.

Maskva: Kijevas rengia provokacinę cheminio ginklo atakąRusijos gynybos ministerija apkaltino Ukrainą, kad ši rengia provokacinę cheminio ginklo ataką prieš civilius gyventojus.„Turime patikimų žinių, kad [Ukrainos vidaus žvalgybos tarnyba] SBU, remiama Vakarų valstybių, rengia provokaciją panaudojant nuodingąsias medžiagas“, – trečiadienį pareiškė ministerijos atstovas Igoris Konašenkovas, pranešė valstybinė naujienų agentūra TASS.„Provokacijos tikslas – apkaltinti Rusiją cheminio ginklo panaudojimu prieš Ukrainos gyventojus“, – tęsė I. Konašenkovas, nepateikdamas įrodymų. Jokių cheminių ginklų iš Rusijos pusės nebus panaudota, nes visi jie yra sunaikinti, teigė jis.Kita vertus, Vakarų valstybės pastaruoju metu įžvelgė didėjančią biologinio ar cheminio ginklo panaudojimo iš Rusijos pusės riziką.Baiminamasi, kad Maskva gali pasinaudoti pranešimais apie tariamą masinio naikinimo ginklų gamybą Ukrainoje kaip pretekstu ir pati juos panaudoti.Pastarosiomis savaitėmis Rusija ne kartą tvirtino, kad atskleidė Ukrainoje neva esančias laboratorijas, kuriose, finansuojant JAV, atliekami karinės paskirties biologiniai eksperimentai.

Rusų pajėgos vėl apšaudė KyjivąRusijos pajėgos toliau bombarduoja Ukrainos sostinę. Apie tai savo „Telegram“ kanale pranešė Kyjivo meras Vitalijus Klyčko, skelbia „Ukrinform“.„Vakare priešas vėl apšaudė Kijevą. Sviediniai pataikė į kelis privačius namus Podilskio rajone. Įvykio vietoje dirba gelbėtojai ir medikai. Gaisras lokalizuotas, tačiau gaisro padarinių likvidavimo darbai tęsiasi. Šiuo metu niekas nenukentėjo“, – sakoma pranešime.Pasak mero, taip pat buvo pažeistas žemo slėgio dujotiekis, avariją likviduoja dujų tarnybos specialistai.https://t.me/vitaliy_klitschko/1291

Rusija: Mariupolio teatrą susprogdino Ukrainos batalionasRusijos gynybos ministerija neigia prisidėjusi prie Mariupolio dramos teatro bombardavimo. Rusijos aviacija kovo 16-osios popietę neatliko jokių užduočių, susijusių su antžeminių taikinių smūgiu Mariupolio miesto ribose, nurodė ministerija, kurią cituoja meduza.io.Jos teigimu, teatrą susprogdino Ukrainos batalionas „Azov“.

Zelenskis: apie 1 000 Rusijos karių paimti į nelaisvęNuo tada, kai Maskva prieš tris savaites pradėjo invaziją į Ukrainą, šalies pajėgos į nelaisvę paėmė apie 1 000 Rusijos karių, teigia prezidentas Volodymyras Zelenskis.Pasak naujienų agentūros „Ukrinform“, šį skaičių jis įvardijo kalbėdamas su Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) vyriausiuoju prokuroru Karimu Khanu. Prezidentas sakė, kad visi, atsakingi už karo žiaurumus, turi būti patraukti atsakomybėn.„Visi žino, kas vyksta“, – sakė V. Zelenskis, pažymėdamas, kad yra liudininkų ir vaizdo įrašų apie žiaurumus, įskaitant ir atakas prieš civilių gyvenamuosius namus.

Mariupolyje subombarduota dar viena slėptuvė Mariupolyje ant „Neptūno“ baseino buvo numesta oro bomba, „Telegram“ kanale skelbia „NEXTA Live“. Nurodoma, kad šiame pastate moterys ir vaikai slėpėsi nuo apšaudymų. „Ukrinform“ cituoja Donecko regiono pirmininką Pavlo Kyrylenką, kuris teigė, kad „Neptūno“ sporto komplekse buvo tik civiliai žmonės. „Dabar ten po griuvėsiais, be kita ko, nėščios moterys ir moterys su vaikais. Tai grynas terorizmas“, – sakė P. Kyrylenka. Jis baisėjosi ir Mariupolio dramos teatro subombardavimu. „Rusai jau pradeda meluoti, tarsi būtų „Azov“ bataliono būstinė. Tačiau jie patys puikiai žino, kad ten buvo tik civiliai“, – rašė jis. https://t.me/nexta_live/22045

Ispanija areštavo trečią prabangią jachtą, galimai priklausančią rusų oligarchuiIspanija, atsižvelgdama į ES sankcijas rusų oligarchams, laikinai areštavo trečią prabangią jachtą. Tai Taragonos uoste esantis 135 metrų ilgio laivas „Crescent“, plaukiojantis su Kaimanų salų vėliava, trečiadienį rašo laikraštis „La Vanguardia“.Nuo pirmadienio Ispanija jau areštavo dvi megajachtas, esančias Barselonoje ir Maljorkoje. Vertinama, kiek šie laivai gali būti paveikti sankcijų, įvestų rusų oligarchams po to, kai Rusija pradėjo karą Ukrainoje.Tikslas yra nustatyti tikruosius savininkus. Naujienų agentūra „Europa Press“ rašo, kad „Crescent“ jachta gali priklausyti Igoriui Sečinui, Rusijos prezidento Vladimiro Putino patikėtiniui ir „Rosneft“ vadovui. I. Sečinas yra įtrauktas į ES sankcijų sąrašą.Institucijos nusitaikiusios į mažiausiai keliolika rusų oligarchų, rašo „La Vanguardia“. Tyrimas vyksta ne tik dėl prabangių jachtų, bet ir dėl bankų sąskaitų, įmonių ir vilų.

Melitopolio meras paleistas iš nelaisvės Melitopolio meras Ivanas Fedorovas buvo paleistas iš Rusijos okupantų nelaisvės, skelbia tns.ua. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis jau kalbėjosi su paleistu meru. Apie tai pranešė prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojas Kirilas Tymošenko. „Geros naujienos iš Zaporožės. Ką tik sėkmingai baigta speciali Melitopolio mero Ivano Fedorovo išlaisvinimo iš operacija. Vania yra saugus. Norėčiau pasakyti vieną dalyką: mes niekada neapleidžiame savų. Ir labai greitai Ivanas grįš į savo, kaip Ukrainos Melitopolio miesto mero, pareigas“, – sakė K. Tymošenko. Primenama, kad kovo 11 d. Melitopolyje 10 žmonių rusų grupė pagrobė miesto merą I. Fedorovą. Po to rusai paskyrė naują „merą“. https://t.me/nexta_live/22044

PSO kelia nerimą išpuoliai prieš sveikatos priežiūros įstaigas Ukrainoje ir kiturPasaulio sveikatos organizacija (PSO) trečiadienį pranešė, kad sveikatos priežiūros įstaigos ir personalas visame pasaulyje puolami beprecedenčiu lygiu, ypač Ukrainoje.„Dar niekada pasaulyje nesame matę... tokio išpuolių prieš sveikatos priežiūros įstaigas skaičiaus“, – spaudos konferencijoje sakė PSO ekstremalių situacijų direktorius Michaelas Ryanas.„Sveikata tampa taikiniu, – apgailestavo jis. – Ji tampa karo strategijos ir taktikos dalimi“.Išpuolių prieš sveikatos priežiūros įstaigas daugėja visame pasaulyje. Nuo metų pradžios užregistruoti 89 išpuoliai, tačiau niekur kitur jų nėra tiek daug kaip karo niokojamoje Ukrainoje.PSO duomenimis, per tris savaites nuo vasario 24 dienos, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją, Ukrainoje buvo įvykdytos mažiausiai 43 atakos prieš sveikatos priežiūros įstaigas.Patvirtinti išpuoliai, per kuriuos žuvo 12 žmonių ir 34 buvo sužeisti, apima 34 atakas prieš ligonines ir kitas sveikatos priežiūros įstaigas, 7 – prieš greitosios pagalbos automobilius ir 10 – prieš sveikatos priežiūros darbuotojus, nurodė PSO.Vienas iš labiausiai sukrečiančių atvejų – praėjusią savaitę pietiniame Mariupolio mieste apšaudyti gimdymo namai ir vaikų ligoninė, kai žuvo trys žmonės, tarp jų ir maža mergaitė.

Baidenas paskelbė apie papildomą 800 mln. dolerių pagalbą UkrainaiTrečiadienį Baltuosiuose rūmuose JAV prezidentas J. Bidenas paskelbė apie papildomą 800 mln. dolerių paramą Ukrainai saugumo srityje. JAV dolerių, apie kurią buvo paskelbta tik per pastarąją savaitę.„Tai yra tiesioginis mūsų Gynybos departamento įrangos perdavimas Ukrainos kariuomenei, siekiant padėti jiems kovoti su šia invazija. Dėkoju Kongresui už tai, kad skyrė šias lėšas“, – sakė J. Bidenas.„Šis naujas paketas pats savaime suteiks beprecedentę pagalbą Ukrainai. Jis apima; 800 priešlėktuvinių sistemų, kad Ukrainos kariuomenė galėtų toliau stabdyti planus ir sraigtasparnius, kurie atakavo jų žmones, ir ginti Ukrainos oro erdvę“, – sakė J. Bidenas.

Į Mariupolio dramos teatro subombardavimą sureagavo iš Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba. Savo žinutėje tviteryje jis prašė sustabdyti rusus, kad nebežūtų žmonės. https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1504141027879313412?ref_src=twsrc%5Etfw

Rusų apsuptame Mariupolyje – dar vienas kraupus išpuolis Rusų pajėgos tikslingai sunaikino Dramos teatrą Mariupolyje, kur slėpėsi šimtai gyventojų su vaikais. Žuvusiųjų skaičius nustatinėjamas, praneša UNIAN ir kiti šaltiniai. „Ukrainska Pravda“ skelbia, kad Mariupolio dramos teatre glaudėsi per karą namų jau netekę gyventojai. Šią informaciją feisbuke paskelbė Mariupolio savivaldybės tarybos narys, partijos „Batkivščina“ deputatas, buvęs Donecko srities administracijos vadovas Serhijus Taruta, priklausantis „Azovo“ batalionui. „Rusų kariai tyčia ciniškai sunaikino dramos teatrą, esantį Mariupolio širdyje. Lėktuvas numetė bombą ant pastato, kuriame slėpėsi šimtai taikių Mariupolio gyventojų“, – pranešė Mariupolio savivaldybės taryba. Bombardavimo metu buvo sunaikinta centrinė dramos teatro dalis bei įėjimas į pastate esančią slėptuvę, informuoja pravda.com.ua. „Remiantis liudininkais, Rusijos okupantai numetė galingą bombą ant Mariupolio dramos teatro“, – nurodė „Azovo“ batalionas. Dramos teatras, Mariupolio kultūros centras, buvo paverstas namų netekusių ukrainiečių prieglobsčiu. Okupantai tai žinojo, nes ši slėptuvė buvo oficiali. Teatre slėpėsi beveik 1 000 Mariupolio gyventojų. Žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičius kol kas nėra žinomas. Daug mariupoliečių teatre glaudėsi su mažais vaikais. S. Taruta: „Neaišku, kiek žmonių žuvo po nuolaužomis. Vyksta nuožmūs mūšiai. Neįmanoma pasiekti teatro griuvėsių, nežinome, ar yra išgyvenusiųjų. Blogiausia, kad negalime išvaduoti žmonių, kurie palaidoti gyvi. Teatre slėpėsi nemažai Mariupolio gyventojų, įskaitant mažus vaikus! Po griuvėsiais atsidūrė ir slėptuvė, ten taip pat buvo žmonių, vaikų!“ https://t.me/nexta_live/22031

Kyjivas: rusų užimtame Chersone gresia humanitarinė katastrofaUkrainos vyriausybė įspėjo dėl humanitarinės katastrofos Rusijos pajėgų užimtoje Chersono srityje. „Dėl laikinos okupacijos žmonėms gyvenvietėse, pirmiausiai - mažesnėse, trūksta medikamentų, o iš dalies ir maisto, - trečiadienį „Telegram“ tinkle rašė Ukrainos parlamento įgaliotinė žmogaus teisių klausimu Liudmyla Denisova. – Dėl rusų okupantų agresyvaus elgesio ir apšaudymų neįmanoma atgabenti prekių iš kitų Ukrainos regionų“. Be to, kyla problemų dėl elektros, dujų ir vandens tiekimo.Rusija skelbia visiškai užėmusi Pietų Ukrainos Chersono sritį apie to paties pavadinimo didmiestį. Nuo tada iš regiono vis gaunama pranešimų, kad rusų daliniai pagrobė proukrainietiškų vietos politikų.Trečiadienį, aktyvistų duomenimis, buvo pagrobtas Skadovsko miesto, esančio netoli aneksuoto Krymo, meras Oleksandras Jakovlevas bei miesto tarybos narys Juris Paliuchas. Prie rotušės susirinkę žmonės reikalavo juos paleisti. O. Jakovlevas po kelių valandų paskelbė vaizdo įrašą. Jis esą yra laisvėje ir jaučiasi gerai, rusai su juo tik pasikalbėjo. Tačiau detalių meras neįvardijo.

Zelenskis kreipsis į BundestagąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį kreipsis į Vokietijos Bundestago politikus. Apie tai pranešė Vokietijos parlamentas, skelbia „Ukrinform“.

Odesos regione Rusijos karo laivai apšaudė keturias gyvenvietesUkrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo spaudos tarnyba pranešė, kad Rusijos karo laivai apšaudė keturias gyvenvietes Odesos regiono jūros pakrantėje, skelbia tsn.ua.Teigiama, jog buvo apšaudytos Lebedivkos, Sanzheikos, Zatokos ir Belenkos kurortinės gyvenvietės. Sviediniai apgadino penkis poilsio centro pastatus, du žmonės buvo sužeisti.

Žiniasklaida: rengiami dokumentai galimam Putino ir Zelenskio susitikimuiUkrainos ir Rusijos derybos dėl karo pabaigos, atrodo, įgauna konkretumo. Ruošiami dokumentai galimam tiesioginiam prezidentų Volodymyro Zelenskio ir Vladimiro Putino susitikimui, trečiadienį rusų valstybinė agentūra „RIA Novosti“ citavo Ukrainos prezidento patarėjo Mychailo Podoliako interviu JAV stočiai PBS.„Vienintelis kelias užbaigti karą yra tiesioginiai abiejų prezidentų pokalbiai. To mes siekiame šiose derybose“, - sakė M. Podoliakas. Šiuo metu esą rengiami dokumentai, dėl kurių šalių vadovai tada galėtų susitarti ir juos pasirašyti. „Tai gali įvykti jau greitai“, - teigė patarėjas.V. Zelenskis kelis kartus siūlė susitikimą su V. Putinu, tačiau Maskva į tai visad reagavo labai santūriai.Laikraščio „Financial Times“ informacija, abi pusės rengia 15 punktų planą. Pirmojoje vietoje yra Rusijos reikalaujamas Ukrainos neutralumas ir demilitarizacija bei Kyjivo reikalavimas išvesti rusų dalinius. Teritoriniai ginčai esą turėtų būti sprendžiami vėliau.

Ukraina: buvo apšaudytas konvojus, važiuojant į Zaporožės miestąUkrainos valdžia teigia, kad evakuacijos konvojus iš šalies viduryje esančio Enerhodaro miesto buvo apšaudytas važiuojant į Zaporožės miestą, praneša CNN.Daugiau kaip 70 transporto priemonių kolona išvyko netrukus po 11 val. vietos laiku (5 val. Lietuvos laiku), sakė Enerhodaro meras Dmytro Orlovas.Tačiau praėjus penkioms valandoms konvojus buvo apšaudytas artilerijos ugnimi, kai važiavo netoli Stepnohirsko miesto, pranešė regiono administracija.„Priešo pajėgų artilerija apšaudė civilių konvojų netoli Stepnohirsko, judantį greitkeliu Zaporožės link“, – savo „Telegram“ kanale pranešė Zaporožės srities administracijos vadovas Oleksandras Staruchas. „Žuvusiųjų nėra. Šiuo metu žinoma, kad yra penki sužeistieji, tarp jų vienas vaikas sunkios būklės“.

Baltieji rūmai: Bideno pozicija dėl neskraidymo zonos nepasikeitėBaltieji rūmai pareiškė, kad nepaisant pakartotinių Ukrainos raginimų NATO užtikrinti neskraidymo zoną, jų pozicija nepasikeitė. Į tai JAV prezidentas Joe Bidenas sureagavo po trečiadienį Ukrainos prezidento kalbos, kur jis vėl ragino pakeisti JAV savo pozicijas.Baiminamasi, kad jei būtų įvesta neskraidymo zona, NATO gali tekti numušti Rusijos lėktuvą.

JT teismas nurodė Rusijai sustabdyti invaziją į Ukrainą Jungtinių Tautų aukščiausios instancijos teismas trečiadienį liepė Rusijai sustabdyti invaziją į Ukrainą ir pareiškė esąs „itin susirūpinęs“ dėl Maskvos naudojamos jėgos.„Rusijos Federacija turi nedelsdama sustabdyti karines operacijas, kurias ji pradėjo vasario 24 dieną Ukrainos teritorijoje“, kol bus priimtas galutinis sprendimas šioje byloje, per Hagoje įsikūrusio Tarptautinio Teisingumo Teismo (TTT) posėdį kalbėjo teisėja Joan Donoghue. https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1504120775749550081?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukraina patvirtino, kad Černihivo mieste žuvo 10 žmoniųUkrainos pareigūnai patvirtino, kad Rusijos pajėgos šiauriniame Černihivo mieste nužudė 10 žmonių.Ukrainos generalinės prokuratūros išplatintame pareiškime teigiama, kad išpuolis įvyko šį rytą apie 10 val. vietos (8 val. Grinvičo) laiku, kai „Rusijos ginkluotųjų pajėgų kariai apšaudė žmones, stovėjusius eilėje prie maisto prekių parduotuvės“.Kol kas neaišku, kaip žuvo 10 žmonių, tačiau vietos žiniasklaidos žurnalistai BBC sakė, kad greičiausiai aukas apšaudė už miesto esanti Rusijos artilerija.

JAV įspėja Maskvą dėl cheminio ginklo panaudojimo UkrainojeJAV vyriausybė įspėjo Rusiją dėl cheminio ar biologinio ginklo panaudojimo Ukrainoje. Tai turėtų Maskvai „padarinių“, įspėjo JAV prezidento Joe Bideno patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Jake‘as Sullivanas trečiadienį per pokalbį su Rusijos saugumo tarybos vadovu Nikolajumi Patruševu.Anot Baltųjų rūmų, J. Sullivanas pabrėžė, kad JAV toliau rems Ukrainą, kad yra pasirengusios imtis tolesnių baudžiamųjų priemonių prieš Rusiją, taip pat stiprinti Rytų Europos NATO šalių gynybą.Jei Rusija „rimtai“ suinteresuota diplomatiniu sprendimu, turi liautis „bombarduoti Ukrainos miestus ir kaimus“, sakė J. Sullivanas.Maskva savo ruožtu pranešė, kad Rusija primygtinai paragino Jungtines Valstijas nutraukti savo ginklų tiekimą Ukrainai. Vašingtonas esą turi liautis remti „neonacius“ ir „teroristus“ Kyjive. Esą turi liautis ir parama užsienio kovotojams atvykti į Ukrainą. Tokie žingsniai tik eskaluoja padėtį, per pokalbį su J. Sullivanu pažymėjo N. Patruševas, kurį cituoja agentūra TASS.

Maskva reikalauja stabdyti JAV ginklų tiekimą UkrainaiRusija primygtinai paragino Jungtines Valstijas nutraukti savo ginklų tiekimą Ukrainai. Vašingtonas turi liautis remti „neonacius“ ir „teroristus“ Kyjive, per pokalbį su JAV prezidento Joe Bideno patarėju nacionalinio saugumo klausimais Jake‘u Sullivanu sakė Rusijos saugumo tarybos vadovas Nikolajus Patruševas, kurį cituoja agentūra TASS. Esą turi liautis ir parama užsienio kovotojams atvykti į Ukrainą. Tokie žingsniai tik eskaluoja padėtį, pažymėjo N. Patruševas.Rusija tvirtina, kad Ukrainoje vyriausybę kontroliuoja „neonaciai“ ir savo operacijos tikslu įvardija kaimyninės šalies „denacifikaciją“. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenkis turi žydiškų šaknų.

TBT prokuroras lankosi Ukrainoje, surengė vaizdo pokalbį su V. ZelenskiuTarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) vyriausiasis prokuroras Karimas Khanas lankėsi Ukrainoje, kur surengė vaizdo pokalbį su prezidentu Volodymyru Zelenskiu, trečiadienį „Twitter“ tinkle pranešė teismas.„Sutarėme, kad reikia dėti visas pastangas siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi tarptautinės humanitarinės teisės, ir apsaugoti civilius gyventojus“, – sakė K. Khanas.

Chersone dingo Ukrainos visuomenės veikėjas ir politikas: įtaria pagrobimąChersone dingo aerodromo techninės pagalbos veteranas, visuomenės veikėjas ir politikas Maksimas Negrovas.Apie tai savo „Facebook“ puslapyje paskelbė Valerijus Siniavskis.Jis rašė, kad situaciją blogina tai, kad Maksimas pastarąsias dvi savaites sirgo. Dingusio vyro draugai „Suspilnyje“ korespondentams pasakojo, kad kovo 15 dieną liudininkai matė, kaip jį pagrobė okupantai.Anksčiau tapo žinoma, kad tą pačią dieną Chersono srityje dingo du žurnalistai.

JT: Ukrainoje žuvo 726 civiliaiJungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro (OHCHR) duomenimis, nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios vasario 24 dieną žuvo 726 civiliai. Tarp jų yra 42 vaikai ir jaunuoliai, trečiadienį Ženevoje pranešė biuras. Biuras taip pat teigė turintis patikrintos informacijos apie 1 174 sužeistuosius.JT žmogaus teisių vyriausioji komisarė Michellė Bachelet visad pabrėžia, kad tikrieji skaičiai neabejotinai yra didesni. Darbuotojams esą neretai reikia kelių dienų, kad patikrintų aukų skaičių. Biuras pateikia tik tuos duomenis apie žuvusiuosius ir sužeistuosius, kuriuos pats nepriklausomai patikrino.

Per autoavariją Vakarų Ukrainoje žuvo septyni karo pabėgėliaiPer autoavariją Vakarų Ukrainoje žuvo septyni karo pabėgėliai. Nelaimė įvyko, kai mikroautobusas trečiadienio rytą susidūrė su autobusu. Žuvo 61-erių mikroautobuso vairuotojas ir šeši keleiviai, pranešė Chmelnyckio miesto policija.Dar devyni mikroautobusu važiavę žmonės buvo sužeisti. Kito autobuso vairuotojas ir keleiviai nenukentėjo.Karo pabėgėliai vyko iš Centrinės Ukrainos Dnipro miesto į Ternopilį. Dėl Rusijos karo šimtai tūkstančių ukrainiečių yra priversti palikti savo namus.

Rusai bandė judėti link Kijevo, bet nesėkmingai: pranešė apie situaciją sostinės gynybojePastarąją parą okupantai bandė veržtis link Kijevo, bet buvo nugalėti.Taip teigiama Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo kovo 16 d. pranešime„Baltarusijos Respublikos ginkluotosiose pajėgose numatoma atlikti dalinių, kurie atlieka užduotis, kad apimtų Baltarusijos ir Ukrainos pasienio ruožą, rotaciją. Priešas bando atnaujinti puolimo operacijas prie Vyšhorodo. Per parą priešas bandė veržtis link Kijevo. Nepasisekė, jis perėjo į gynybą. Priešas sustabdytas prie Seversko. Okupantai bando įsitvirtinti pasiektose linijose, pergrupuoja kariuomenę ir bando atkurti savo padalinių kovinį pajėgumą“, – sakoma pranešime.Be to, prie Brovarų Bogdanovkos ir Bolšaja Dymerka gyvenviečių užimtoje teritorijoje stebimas nedidelių rusų grupių judėjimas. Ukrainos ginkluotosios pajėgos vykdo žvalgybą iš oro, naudodami nepilotuojamus orlaivius „Orlan-10“.

Ukraina kasdien tylos minute pagerbs karo aukasUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nurodė kasdien tylos minute pagerbti per Rusijos sukeltą karą žuvusius karius ir civilius.„Kiekvieną rytą, 9 val., prisiminsime savo gyvybes atidavusius ukrainiečius“, – trečiadienį socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše teigė V. Zelenskis.V. Zelenskis taip pat paragino, kad Rusija tarptautiniu mastu būtų izoliuota kaip teroristinė valstybė. „Rusija virto atvira teroriste ir dėl to jai nė kiek negėda“, – teigė prezidentas.Jis atkreipė dėmesį į Ukrainos miestų merų ir įstatymų leidėjų pagrobimus bei Mariupolio ligoninės atvejį, kur Rusijos kariai, anot pranešimų, įkaitais paėmė apie 400 darbuotojų.

Žiniasklaida: į eilėje prie duonos stovėjusius gyventojus Rusijos kariai paleido šūviusUkrainos televizijos kanalas „Suspilnjė“ iš Černihivo skelbia apie rytą vykusį taikių gyventojų apšaudymą, kurio ėmėsi okupantų kariai. Pranešama, kad buvo apšaudyti eilėje prie duonos stovėję vietiniai. Remiantis šaltiniais, žuvo mažiausiai dešimt žmonių. Kanalo darbuotojų filmuotoje medžiagoje matomi kelių nužudytųjų kūnai.„Šiandien Rusijos pajėgos Černihive nušovė dešimt eilėje prie duonos laukusių žmonių. Tokie siaubingi išpuoliai privalo liautis. Svarstome visas įmanomas priemones, kaip užtikrinti, kad už tokius žiaurius nusikaltimus Ukrainoje jų vykdytojai atsakytų“, – rašoma JAV ambasados „Twitter“ paskyroje.Černihivo miestas netoli Rusijos sienos nuo karo pradžios ne kartą tapo rusų atakų taikiniu. Humanitarinė padėtis čia katastrofiška, daug pastatų sugriauta.Vien tik Černihivo regione prokuratūra nuo karo pradžios registravo mažiausiai 200 atvejų, kurie gali būti laikomi karo nusikaltimais.https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1504074846342418434

Įsilaužus į „Ukraina 24“ kanalą parodytas tariamas Zelenskio raginimas pasiduotiBėgančioje „Ukraina 24“ televizijos kanalo eilutėje pasirodė netikras Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio kreipimasis – raginimas Ukrainos kariams sudėti ginklus.„Dėmesio! Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio kreipimasis! Brangūs ukrainiečiai! Gerbiami gynėjai! Būti prezidentu pasirodo ne taip jau ir lengva. Esu priverstas priimti sudėtingą sprendimą. Pirmiausia nusprendžiau grąžinti Donbasą. Atėjo metas pažiūrėti realybei į akis. Nepavyko. Tapo tik blogiau. Žymiai blogiau. Rytojaus nebėra. Na, bent jau man. Priėmiau sprendimą su jumis atsisveikinti. Patarčiau sudėti ginklus ir grįžti pas savo šeimas. Šiame kare neverta žūti. Patariu jums gyventi, pats tą ir ketinu daryti“, – neva toks V. Zelenskio kreipimasis parodytas įsilaužus į „Ukraina 24“ kanalą.Kanalo atstovai jau informavo, jog bėgančią eilutę „nulaužė priešų programišiai“: „Tai netikra! Niekas neketina pasiduoti“.Situaciją spėjo pakomentuoti ir pats V. Zelenskis: „Dėl naujausios vaikiškos provokacijos, esą, raginu sudėti ginklus – sudėti ginklus ir važiuoti namo galiu patarti tik Rusijos Federacijos kariams“.

Zelenskis: okupantai sunaikino 400 švietimo įstaigų, užgrobė ligoninę MariupolyjeNuo Rusijos karo prieš Ukrainą pradžios okupantai sunaikino 400 mokymo įstaigų, o Mariupolyje užgrobė regioninę ligoninę.Tai kovo 16 dieną vaizdo žinutėje paskelbė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.„Iš viso Ukrainoje buvo sunaikinta 400 švietimo įstaigų. Daugiausia Donecko srityje – 119. Mariupolyje okupantai užėmė intensyvaus gydymo srities ligoninę, jau apgriautą Rusijos bombų. Buvo paimti į nelaisvę pacientai ir gydytojai. Į vidų įvarė dar ir gyventojus jie – įkaitais paimta daugiau nei 400 žmonių.Okupantai naudoja šią ligoninę kaip šaudymo poziciją miestui apšaudyti. Tai – dar vienas Rusijos kariuomenės nusikaltimas prieš Mariupolį, kuris niekuo nesiskiria nuo Basajevo įvykdyto Budionovskajos (Rusijos miestas, – red.) ligoninės užgrobimo. Nors skiriasi – ​​dabar dar niekšiškiau“, – kalbėjo Ukrainos prezidentas.

Ukraina skelbia likvidavusi daug „kadyrovcų“Ukrainos gynėjai likvidavo praktiškai visus vadinamuosius „kadyrovcus“, atvykusius palaikyti Rusijos kare Ukrainoje, pareiškė Ukrainos parlamento nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Fedoras Venislavskis „Ukraina 24“ eteryje.„Dauguma vadinamųjų kadyrovcų, čečėnų, apsimetančių drąsiais ir bejausmiais kariais – vienas iš neatskiriamų šio hibridinio karo elementų“, – pridūrė jis. Anot F. Venislavskio, jų dalyvavimas kariniuose veiksmuose – informacinė specialioji operacija, skirta pasėti paniką tarp vietos gyventojų. „Yra oficialios žvalgybinės informacijos, kad į Ukrainą pasiųstas vienas iš čečėnų dalinių, jame beveik tūkstantis žmonių. Ir juos visus... Didžiąją dalį pasiuntė pas Alachą“, – sakė F. Venislavskis.

Charkivą per parą rusai apšaudė daugiau nei 50 kartų Charkivą per parą rusai apšaudė daugiau nei 50 kartų. Apie tai „Telegram“ kanale pranešė Charkivo srities karinės administracijos vadovas Olegas Sinegubovas, praneša „Ukrinform“.„Per parą Rusijos kariai sudavė daugiau nei 50 smūgių į Charkivo rajonus. Naktį vieną iš miesto aikščių apšaudė raketomis. Apskritai nuo aktyvių karo veiksmų pradžios priešas naudojo kasetines bombas, vakuumines bombas, sparnuotąsias raketas ir „Iskander“.O. Sinegubovas pridūrė, kad humanitarinės pagalbos štabas per dieną išskirstė 17 vagonų ir dvi krovinines mašinas maisto, drabužių bei vaistų.Srityje tikimasi, kad iš Iziume bus atidarytas „žaliasis koridorius“. Iki šiol Rusija nėra sutikusi dėl „koridoriaus“. Rytoj tikimasi civilių evakuacijos.

Ukrainoje pagrobtas dar vieno miesto merasRusijos kariai pagrobė Skadovsko miesto Chersono regione merą, Ukrainos užsienio reikalų ministrą Dmytro Kulebą cituoja portalas „Sky News“.Pranešama, kad pagrobtas meras Oleksandras Jakovlevas ir jo pavaduotojas Jurijus Paliuchas.Rusija teigia, kad šiuo metu kontroliuoja visą Chersono regioną.Tai jau nebe pirmas kartas, kai Rusijos kariai pagrobia kurio nors Ukrainos miesto vadovą. Anot pranešimų, taip pat pagrobtas Dniprorudnės meras Jevhenijus Matvejevas ir Melitopolio meras Ivanas Fiodorovas.https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1504049697601867779

Ukraina atmeta Austrijos ir Švedijos neutralumo modelįUkraina trečiadienį atmetė Rusijos stumtus pasiūlymus priimti neutralų statusą, tokį kaip Austrijos ar Švedijos, sakydama, jog derybose su Maskva dėl kovos nutraukimo pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas „saugumo garantijoms“.„Ukraina dabar yra tiesioginėje karo su Rusija padėtyje. Vadinasi, modelis gali būti tik „ukrainietiškas“ ir tik su teisiškai patikrintomis saugumo garantijomis“, – sakė Ukrainos vyriausiasis derybininkas Michailas Podoljakas, jo komentarus paskelbė prezidento Volodymyro Zelenskio biuras.

Rusija teigia, kad Ukrainos „neutralumas“ yra svarbiausias derybų klausimasRusija trečiadienį pareiškė, kad Ukrainos neutralumas užima svarbiausią vietą vykstančiose Maskvos ir Kyjivo derybose, kuriomis siekiama rasti diplomatinį sprendimą, kad būtų nutrauktos tris savaites trunkančios kovos.Atskirai Maskvos pagrindinis derybininkas sakė, kad jo delegacija spaudžia Ukrainą sutikti su statusu, panašiu į Švedijos ar Austrijos – dviejų neutralių Vakarų Europos valstybių.Abi šalys surengė kelis derybų raundus, siekdamos rasti bendrą kalbą ir sustabdyti Rusijos lyderio Vladimiro Putino vasario pabaigoje pradėtus karo veiksmus. Pastarasis susitikimas baigėsi antradienio vakarą, kai Kyjivas nurodė „esminius prieštaravimus“ Rusijos ir Ukrainos pozicijose.Ukrainos „neutralus statusas dabar yra rimtai aptariamas, žinoma, kartu su saugumo garantijomis“, – interviu verslo naujienų kanalui RBK sakė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. „Būtent apie tai dabar kalbama derybose. Yra absoliučiai konkrečios formuluotės ir, mano nuomone, šalys yra arti to, kad dėl jų susitartų“, – pridūrė jis.Abi šalys anksčiau reiškė viltis dėl proveržio, turėdamos omenyje susitarimus, kurie artėja prie to, jog bus surašyti ir pasirašyti. Pagrindinis Rusijos derybininkas Vladimiras Medinskis trečiadienį žurnalistams sakė, kad derybos vyksta „lėtai ir sunkiai“, tačiau sakė, kad Kremlius nori taikos „kuo greičiau“. Jis pakartojo, kad pagrindinis derybų klausimas yra „neutrali“ Ukraina, kaip galimus sektinus pavyzdžius paminėjęs Austrijos ir Švedijos statusą.V. Medinskis pridūrė, kad aptariami ir kiti klausimai, įskaitant 2014 metais Rusijos aneksuoto Krymo pusiasalio ir ilgus metus promaskvietiškų separatistų valdomų teritorijų statusą.

Kremlius sako, kad Švedija ir Austrija galėtų būti Ukrainos neutralumo pavyzdžiaiKremlius trečiadienį pareiškė, kad galimybė Ukrainai tapti neutralia valstybe, kurios statusas būtų panašus kaip Švedijos ir Austrijos, yra aptariama derybose su Kijevu ir būtų „kompromisas“.„Tai yra variantas, apie kurį dabar diskutuojama ir kurį galima laikyti kompromisu“, – sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.

NATO sąjungininkės atsargiai vertina raginimą pradėti „taikos misiją“ Ukrainoje NATO sąjungininkės trečiadienį atsisakė paremti Lenkijos raginimą Aljansui pasiųsti ginkluotą taikos misiją į Ukrainą, tačiau pažadėjo ir toliau tiekti ginklus, nepaisant Maskvos grasinimų.Lenkijos vicepremjeras Jaroslawas Kaczynskis antradienį per vizitą Kyjive pasiūlė dislokuoti Ukrainoje taikos palaikymo pajėgas humanitarinei pagalbai teikti. Tačiau NATO gynybos ministrai, atvykę į Briuselį skubių derybų dėl Rusijos karo prieš kaimynę, atsargiai reaguoja į šį pasiūlymą. „Bijau, kad dar per anksti apie tai kalbėti“, – sakė Nyderlandų gynybos ministrė Kajsa Ollongren. „Pirmiausia turime sudaryti paliaubas. Turime pamatyti Rusijos atsitraukimą. Turi būti pasiektas koks nors Ukrainos ir Rusijos susitarimas, ir manau, kad derybos vis dar vyksta.“ „Visada gerai pamąstyti, kas bus po to, bet pirmiausia turime tai pasiekti“.Estijos gynybos ministras Kalle Laanetas sakė, kad siūloma taikos palaikymo misija yra „viena iš galimybių ir, žinoma, turime ieškoti visų galimybių, kurios gali padėti Ukrainai“. Tačiau jis sakė, kad dislokavimui reikės Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos, kurioje Rusija turi veto teisę, pritarimo.Didžiosios Britanijos gynybos ministras Benas Wallace'as sakė, kad prieš priimdamas bet kokius sprendimus jis pirmiausia turi „išnagrinėti detales“ dėl to, kas atsitiks.

Zaporožės puolimas: sirena nesuveikė, nes rusai šaudė iš nedidelio atstumoŠiandien Zaporožėje nugriaudėjo sprogimas, tačiau perspėjimo sistema nesuveikė. Viena iš priežasčių yra ta, kad rusų transporto priemonės yra netoliese.Apie tai „Telegram“ kanale pranešė Zaporožės miesto tarybos sekretorius Anatolijus Kurtevas.„Noriu paaiškinti, kodėl šiandien mieste nesuveikė perspėjimo sistema. Jūs žinote, kad priešas yra prie Zaporožės. O jeigu šaudo iš įrangos, esančios nedideliu atstumu, tai, deja, techniškai tiesiog neįmanoma taip greitai įjungti sireną“, – pasakė jis.Anot A. Kurtevo, niekas nenukentėjo. Sprogimo epicentre padaryta žala, daugiausia pažeistas kontaktinis tinklas. Smūgio banga išdaužė ir netoliese esančių pastatų langus. Šiuo metu vietoje teikiamos atitinkamos paslaugos. Vyksta remonto darbai. Visi pažeidimai pataisyti.

Rusijos okupantai minuoja Ukrainos žemės ūkio sklypusKai kuriuose Ukrainos regionuose yra grėsmė, kad rusai užminavo žemės ūkio paskirties sklypus.Apie tai informacinio telemaratono eteryje pranešė vidaus reikalų ministro patarėjas Vadimas Denisenka.„Iš tikrųjų, deja, ir nemažoje dalyje regionų kyla didžiulė grėsmė žemės ūkiui, nes minuojami ne tik pramonės objektai, ne tik infrastruktūros objektai, ne tik miestai, bet ir, deja, žemės ūkio paskirties sklypai“, – pabrėžė V. Denisenka.Jis pažymėjo, kad aktyvioji išminavimo fazė tikrai tęsis mažiausiai kelerius metus, o dabar rengiamas Rusijos užpuolikų Ukrainos teritorijose minavimo operacijų žemėlapis.„Žinoma, mes dabar tokius žemėlapius sudarome, tokią informaciją renkame pilnai visuose regionuose. Pirmiausia, kur dabar yra rusų kariuomenės, beje ir dabar jie renkami. Ir ten, kur jie buvo, o tada mes juos atstūmėme“, – pažymėjo vidaus reikalų ministras patarėjas.

Lenkijos, Slovėnijos ir Čekijos vyriausybių delegacijos saugiai grįžo į LenkijąLenkijos, Slovėnijos ir Čekijos vyriausybių delegacijos saugiai grįžo į Lenkiją, Lenkijos vyriausybės atstovą cituoja „Sky News“.Šių trijų šalių lyderiai antradienį pavojingomis sąlygomis lankėsi Kyjive, siekdami parodyti savo paramą Ukrainai.

Čekijoje oficialiai užregistruota 94,5 tūkst. pabėgėlių iš UkrainosČekijos užsieniečių reikalų policija nuo vasario 24 d. oficialiai užregistravo 94 500 pabėgėlių iš Ukrainos. Tai trečiadienį pranešė naujienų agentūra ČTK.ČTK duomenimis, nuo vasario 24 d. Čekijoje išduodama kur kas daugiau specialiųjų vizų, suteikiančių teisę užsiregistruoti užsieniečių reikalų policijoje, gauti pabėgėlio statusą ir su tuo susijusią valstybės socialinę paramą. Nuo vasario pabaigos tokios vizos išduotos maždaug 170 tūkst. Ukrainos gyventojų, įskaitant šioje šalyje gyvenančius trečiųjų šalių piliečius, kuriuos karas privertė ieškoti prieglobsčio užsienyje. Vien tik antradienį buvo išduota beveik 10 tūkst. tokių vizų.Iš viso Čekijoje, pasak šalies žiniasklaidos, yra apie 220 tūkst. pabėgėlių iš Ukrainos. Daugelis jų kol kas nėra oficialiai užregistruoti. Jie rado prieglobstį pas šalyje gyvenančius draugus ir gimines.Čekija jau kreipėsi į Europos Sąjungą, prašydama finansinės pagalbos. Šiomis lėšomis šalyje būtų sudarytos sąlygos apgyvendinti 50 tūkst. ukrainiečių, bėgančių nuo Rusijos sukelto karo.

Ukraina: karo metu jau žuvo 103 vaikaiRusijos sukelto karo metu Ukrainoje jau žuvo 103 vaikai, praneša agentūra „Reuters“, remdamasi ukrainiečių generaline prokurore Iryna Venediktova.Pasak I. Venedyktovos, per Rusijos karių bombardavimus ir apšaudymus taip pat apgadinta jau daugiau kaip 400 švietimo įstaigų, iš jų 59 – visiškai sunaikintos.„Reuters“ negalėjo nepriklausomai patikrinti šių duomenų.

Zelenskio patarėjas: padėtis keičiasi radikaliaiUkrainos prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjas sako, kad Ukrainos kontrpuolimas Rusijos invazijai „radikaliai keičia karo šalių „padėtį“.Ukrainos oro pajėgos skelbia naikinančios Rusijos karo lėktuvus, numušančios priešų raketas, o armija jau sudavė ne vieną „smarkų smūgį“ Rusijos kariams. Šių teiginių teisingumą patvirtinti sudėtinga, rašo BBC. Tviteryje Mychailo Podoliakas sako, kad labiausiai į akis šiame kare krentantys dalykai šiuo metu, nekalbant apie kontratakas, yra Rusijos žurnalistai, dėl karo metantys darbą propagandiniuose kanaluose, ir sąjungininkų šalyse kovoti galinčių vyrų ieškanti Vladimiro Putino Rusija. M. Podoliakas – vienas iš su Rusija vykstančių derybų dalyvių. Jo teigimu, egzistuoja daug „esminių prieštaravimų“, tačiau derybose neabejotinai yra ir vietos „kompromisams“.https://twitter.com/Podolyak_M/status/1504001010787921924

Klyčko: Rusija niekada neįgyvendins savo planų užimti KyjivąKyjivo mero Vitalijaus Klyčko teigimu, Rusija niekada neįgyvendins savo planų užimti Ukrainos sostinę. Tai pranešė portalas „Ukrinform“, remdamasis naujienų tinklu „Current Time“.„Šiandien galiu pasakyti aiškiai: rusams nepavyksta įgyvendinti savo planų užimti Kyjivą. Ir niekada nepavyks. Net jei jie ir įgis kai kurių pastatų kontrolę, jie neužvaldys mūsų žmonių. Kyjivas nėra vien pastatai, visa esmė – žmonės“, – teigė jis.Pasak mero, okupantai mieste bando pasėti paniką, tačiau to padariniai yra priešingi. „Žmonės yra pikti, kupini neapykantos ir nori kerštauti“, – kalbėjo V. Klyčko.Anksčiau jau skelbta, kad kovo 16-osios rytą Rusijos kariai Kyjive apšaudė 12 aukštų gyvenamąjį pastatą. Preliminariais duomenimis, atakos metu sužeisti du žmonės. Taip pat apgadintas šalia stovėjęs devynaukštis pastatas.

Ukrainos mieste, kuriame glaudžiasi pabėgėliai iš Mariupolio, bombarduojama traukinių stotisRusijos pajėgos trečiadienį nusitaikė į pietinį Ukrainos Zaporižios miestą, kuriame glaudžiasi tūkstančiai pabėgėlių, pasitraukusių iš apgulto Mariupolio uostamiesčio, pranešė regiono pareigūnai.„Civiliniai objektai Zaporižioje bombarduojami pirmą kartą“, – socialinėje platformoje „Telegram“ parašė regiono gubernatorius Aleksandras Staruchas. „Raketos nukrito „Zaporižia-2“ geležinkelio stoties rajone“, – pridūrė jis ir patikslino, kad aukų nėra.Zaporižios miestas buvo pirmasis saugus prieglobstis tiems, kurie bėga iš Mariupolio. Daugelis tuomet vyksta į šalies vakarus, į Lenkiją ar kitas besiribojančias šalis.Pagalbos agentūrų teigimu, Mariupolį ištiko humanitarinė katastrofa, dėl stipraus bombardavimo apie 400 tūkst. gyventojų liko be vandens ir šildymo, trūksta maisto. Maždaug 20 tūkst. žmonių antradienį sugebėjo palikti apsuptą uostamiestį humanitariniu koridoriumi, suderintu su Rusijos pajėgomis.Mariupolio, esančio už 55 kilometrų nuo Rusijos sienos, užėmimas reikštų strateginį prezidento Vladimiro Putino proveržį. Miestas yra tarp Rusijos remiamų separatistų valdomos teritorijos Donbaso regione ir Krymo pusiasalio, kurį Maskva aneksavo 2014 metais ir iš kur pradėjo puolimą prieš svarbiausius pietinius miestus.

Ukrainoje skelbiama apie jau ketvirto nuo karo pradžios rusų generolo žūtį. „Telegram“ kanalas „Možem abjasnit“ rašo, kad kare žuvo ir mažiausiai septynios „raudonosios beretės“ – elitinio Rusijos „Rosgvardijos“ kariai.https://t.me/mozhemobyasnit/11766

Ukraina praneša, kad nuo karo pradžios Charkive jau žuvo mažiausiai 500 žmoniųNuo Rusijos sukelto karo pradžios Charkive jau žuvo mažiausiai 500 žmonių, Ukrainos valstybinę pagalbos tarnybą cituoja portalas „Sky News“.Charkivas yra antras pagal dydį Ukrainos miestas. Čia gyvena 1,4 mln. žmonių. Jį nuolat apšaudo Rusijos kariai ir jau sunaikinta daugybė pastatų.

Rusija intensyvina karo veiksmus Kyjivo priemiesčiuoseKyjivą ankstų trečiadienį sukrėtė keli sprogimai, pranešė mieste esantys naujienų agentūros AFP žurnalistai, o gelbėjimo tarnybos informavo apie du nukentėjusius daugiabučius ir du sužeistuosius.Ukrainos sostinėje vėlai antradienį įsigaliojo iki ketvirtadienio ryto truksianti komendanto valanda dėl to, ką jos meras pavadino „sudėtingu ir pavojingu momentu“.Mažiausiai trys garsūs sprogimai nugriaudėjo išaušus vakarinėje Kyjivo dalyje, o į dangų kilo tiršti dūmų kamuoliai.Centrinėje Kyjivo dalyje, Ševčenkos rajone per apšaudymą nukentėjo 12 aukštų gyvenamasis namas. Kaimyninis pastatas taip pat buvo apgadintas. Gelbėjimo tarnyba pranešė apie du nukentėjusiuosius, bet daugiau detalių nepateikė.Rusijos pajėgos intensyvina kovas Kyjivo priemiesčiuose, pirmiausia aplink Bučą šiaurės vakaruose ir kelią, vedantį į vakarus, Žytomyro link, trečiadienį sakė Kyjivo regiono vadovas Oleksijus Kuleba.Pasak jo, rusų pajėgos bando atkirsti sostinę nuo transporto arterijų ir sunaikinti logistinius pajėgumus, planuodamos didelio masto ataką Kyjivui užimti.12 miestelių aplink Kyjivą neturi vandens, o šeši – šilumos.Rusija okupavo 80 km į šiaurę nuo Kyjivo esantį Ivankivą ir kontroliuoja aplinkinį regioną prie sienos su Baltarusija, sakė O. Kuleba.Visame Kyjivo regione „vaikų darželiai, muziejai, cerkvės, gyvenamieji kvartalai ir inžinerijos infrastruktūra patiria nesibaigiantį apšaudymą“, sakė jis.

Ukraina: iš Mariupolio lengvaisiais automobiliais išvyko apie 20 tūkst. žmoniųIš apsiausto Mariupolio uostamiesčio lengvaisiais automobiliais jau išvyko apie 20 000 žmonių, Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėją Vadymą Denysenko cituoja portalas „France 24“.Mariupolį jau kurį laiką apšaudo Rusijos kariai ir čia nėra šildymo, elektros ir tekančio vandens. Reikia skubiai evakuoti mažiausiai 200 000 miesto gyventojų, rodo anksčiau šią savaitę paskelbti oficialūs ukrainiečių skaičiavimai.Ukrainos pareigūnai kaltina Rusiją, kad ši blokuoja iš miesto norinčias išvykti evakuacines vilkstines ir į miestą neįleidžia Raudonojo Kryžiaus humanitarinio krovinio. Šią savaitę Mariupolį lengvaisiais automobiliais sėkmingai palikę žmonės keliauja pro daugybę rusų kontroliuojamų teritorijų, kad pasiektų artimiausią saugų miestą – Zaporižę.

Ukrainos kariuomenė sako, kad Ukrainoje jau žuvo 13 800 rusų karių.

Ukraina: Rusija jau prarado iki 40 proc. invazinių daliniųRusija prarado iki 40 proc. į Ukrainą pasiųstų dalinių nuo tada, kai Maskva vasarį įsiveržė į savo kaimynę, anksti trečiadienį pranešė Ukrainos kariuomenės generalinis štabas. Karinės pajėgos buvo arba visiškai sunaikintos, arba prarado kovinius pajėgumus, rašoma kasdienėje suvestinėje, tačiau konkrečių skaičių joje nepateikta. Informacijos neįmanoma nepriklausomai patikrinti.Mariupolį supančioje vietovėje situacija ir toliau pati rimčiausia. Rusijos kariuomenė bando blokuoti miestą iš vakarinio ir rytinio uostamiesčio pakraščių, tačiau, kaip rašoma suvestinėje, patiria „reikšmingų nuostolių“.Ukrainos valdžia pranešė, kad maždaug 20 tūkst. žmonių iš Mariupolio, esančio prie Azovo jūros, antradienį sugebėjo išvykti į saugią vietą. Beveik 30 tūkst. civilių visoje šalyje antradienį galėjo palikti pavojingas teritorijas, tačiau vilkstinę su pagalbos atsargomis Mariupoliui vis dar blokuoja Rusijos kareiviai, sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.Odesos regione Rusijos laivai apšaudė Ukrainos pakrantes, tačiau nebuvo mėginama išsilaipinti, sakė Vidaus reikalų ministerijos patarėjas Antonas Heraščenka.Ukrainos ir Rusijos atstovai trečiadienį ketina atnaujinti derybas. Pasak V. Zelenskio, reikalavimai tampa realistiškesni, tačiau jis perspėjo, kad dar prireiks laiko, kol derybos pradės tenkinti Ukrainą.

Prie Ukrainos krantų – trys rusų laivų grupėsPrie Odesos krantų priartėjo desantiniai Rusijos Federacijos karinio jūrų laivyno laivai. Į Ukrainos pusę plaukia mažiausiai keturiolika laivų, rašo britų šaltinis „Naval News“, remdamasis ekspertų liudijimais ir palydovinėmis nuotraukomis. Anot šaltinio, prie Ukrainos krantų priplaukė trys rusų laivų grupės – šiaurinė, vidurinė ir pietinė. Žurnalistams pavyko išsiaiškinti, kad šiaurinėje grupėje – velkantis laivas, trys dideli desantiniai laivai ir dar vienas velkantis laivas.Vidurinė grupė, judėjusi kvadrato forma, anot ekspertų liudijimų, sudaryta iš raketinių korvečių. Pietinėje grupėje pastebėti desantiniai laivai „Piotr Morgunoc“ ir „Tapir“, taip pat karo laivas „Moskva“.

Pranešama apie sprogimus Odesoje ir Zaporožėje. Kol kas nėra informacijos apie nukentėjusiuosius. https://twitter.com/olliecarroll/status/1503959757903773697?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1503959757903773697%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fnews%2Flive%2Fworld-europe-60746557

Per apšaudymą Kijeve įgriuvo 12 aukštų gyvenamasis namas. Pirminiais duomenimis, du žmonės buvo sužeisti. Iš dalies apgadintas ir gretimas 9 aukštų pastatas.Gelbėtojai nedelsdami pradėjo evakuoti gyventojus iš pastato ir likviduoti gaisro šaltinius.7:45 val. gaisras likviduotas 3, 10, 11 ir 12 aukštų balkonuose bei gyvenamojo namo viršutinio aukšto bute. https://www.facebook.com/DSNSKyiv/posts/329560869204877

Palydovinėse nuotraukose užfiksuota, kaip buvo sunaikinti Rusijos sraigtasparniai per ataką užgrobtame Chersono oro uoste.https://twitter.com/JosephHDempsey/status/1503864619932205065?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1503864619932205065%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fukraine-war-news-russia-china-putin-peace-talks-live-updates-12541713

Pareigūnas: Bidenas paskelbs apie 800 mln. dolerių naują paramą UkrainaiJungtinių Valstijų prezidentas Joe Bidenas trečiadienį paskelbs apie 800 mln. dolerių (729,3 mln. eurų) naują paramą Ukrainai saugumo srityje, pranešė vienas Baltųjų rūmų pareigūnas; pranešimą ketinama paskelbti netrukus po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kreipsis į JAV Kongresą.Po šio pranešimo, planuojamo 11 val. 45 min. vietos (17 val. 45 min. Lietuvos) laiku, „vien per pastarąją savaitę paskelbta bendra (pagalbos) suma sieks 1 mlrd. dolerių“, antradienį vėlai vakare sakė su anonimiškumo sąlyga kalbėjęs pareigūnas.

Varšuva ragina sukurti NATO „taikos misiją“ Ukrainai padėtiLenkija antradienį paragino sukurti „ginkluotųjų pajėgų saugomą“ NATO taikos misiją Ukrainai padėti.„Tai negali būti neginkluota misija, – sakė vicepremjeras Jaroslawas Kaczynskis. – Ji turi siekti teikti humanitarinę ir taikią pagalbą.“

Paryčiais sirenos skambėjo keliuose Ukrainos miestuose. Sirenos aidėjo Kijeve, Lvove, Ivano Frankivsko mieste, Odesoje, Dniepre, praneša vietos žiniasklaida.https://twitter.com/ikhurshudyan/status/1503943256874311683

Popiežius Pranciškus atsakė į Kyjivo mero Kličko laiškąPopiežius Pranciškus atsakė į Kyjivo mero Vitalijaus Kličko laišką, kuriame šis jį kvietė apsilankyti Ukrainos sostinėje. Tai pranešė Šventojo Sosto spaudos tarnybos vadovas Matteo Brunis.Laišką popiežiui išsiuntęs V. Kličko prašė jo Ukrainos žmonėms pareikšti užuojautą, taip pat palaikyti Ukrainos žmones ir skleisti žinią apie taiką.„Šventasis Tėvas meldžia Viešpatį, kad žmonės būtų apsaugoti nuo smurto“, – rašoma pranešime.

Proukrainietiški programišiai įsilaužė į Rusijos teismų svetainesProukrainietiški programišiai įsilaužė į Rusijos arbitražo teismų svetaines ir patalpino užrašą, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas yra nusikaltėlis Nr. 1, skelbia BBC.Šie užrašai yra patalpinti Maskvos arbitražo teismo ir daugelio kitų teismų svetainėse.Primorsko krašto arbitražo teismo sekretorė spaudai Inga Sorokina „RIA Novosti“ sakė, kad visos šalies arbitražo teismų svetainės veikia vienoje platformoje, o dabar ekspertai bando pašalinti įsilaužimo pasekmes.

TVF: dėl karo Ukrainoje didės infliacijaTarptautinis Valiutos Fondas (TVF) teigia, kad Rusijos įsiveržimas į Ukrainą paveiks pasaulio ekonomiką, nes sulėtins augimą ir didės infliacija.Anot TVF, ilgalaikėje perspektyvoje ši invazija gali iš esmės pakeisti pasaulinės ekonominės tvarkos formą, skelbia SkyNews.Karas, be žmonių kančių ir istorinių pabėgėlių srautų, didina maisto ir energijos kainas, skatina infliaciją ir mažina pajamų vertę, taip pat sutrikdo prekybą ir tiekimo grandines kaimyninėse Ukrainai šalyse, pažymima TVF pranešime.„Konfliktas yra didelis smūgis pasaulio ekonomikai, kuris pakenks augimui ir padidins kainas“, – pareiškė TVF.

Švedija: Ukraina laikosi Biologinio ginklo konvencijosŠvedija yra labai susirūpinusi dėl Rusijos vykdomų dezinformacijos kampanijų ir melagingų kaltinimų dėl biologinių ginklų Ukrainoje. Tai socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė ambasada Ukrainoje, praneša „Ukrinform“.„Švedija yra labai susirūpinusi dėl Rusijos dezinformacijos kampanijų ir melagingų kaltinimų dėl biologinių ginklų Ukrainoje. Tai, kad Ukraina laikosi Biologinio ginklo konvencijos, nekelia abejonių“, – pabrėžė agentūra.Ambasada taip pat pažymėjo, kad JT Saugumo Tarybos posėdžiuose buvo aišku, kad biologinio ginklo Ukrainoje nėra.Kaip pranešama, JAV ambasada Ukrainoje įsitikinusi, kad Kremliaus propagandistai ilgus metus skleidžia dezinformaciją apie biologinio ginklo kūrimą, siekdami pateisinti Vladimiro Putino karą Ukrainoje.

Prie Odesos iš Rusijos laivų – šūviaiApie vidurnaktį Rusijos laivai apšaudė Ukrainos pakrantę netoli Tuzlos kaimo Odesos srityje. Apie tai feisbuke paskelbė vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Geraščenka.Anot jo, Rusijos įsibrovėliai iš laivų į Ukrainos pakrantę šaudė iš raketų ir artilerijos.„Jie iš toli paleido didžiulį kiekį šovinių. Norėjo išbandyti pakrančių gynybos sistemą. Rezultato nepasiekė“, – rašė A. Geraščenka.Anot jo, nebuvo bandoma išlaipinti karių į krantą, skelbia UNIAN.

Vinicoje ir Charkove aidi sprogimai Televizijos kanalas „Suspilne“ praneša apie sprogimus Vinicoje. Šis miestas yra toli nuo kovos zonų, todėl spėjama, kad į miestą buvo paleistos raketos. Tiesa, daugiau detalių apie tai nėra, skelbia BBC. Agentūra UNIAN paskelbė trumpą vaizdo įrašą, kaip teigiama, iš Charkovo, kuriame girdimas šūvis ir galingas sprogimas. Šį vaizdo įrašą galite pamatyti paspaudę šią nuorodą.

Iš Ukrainos – sankcijos RusijaiUkraina inicijavo sankcijų įvedimą visiems Rusijos Federacijos visuomenės veikėjams ir jų šeimų nariams, vienaip ar kitaip dalyvaujantiems priimant sprendimus dėl agresijos prieš Ukrainą. Tai Ukrainos premjeras Denysas Šmyhalis pareiškė po susitikimo su Lenkijos, Slovėnijos ir Čekijos vyriausybių vadovais bei Lenkijos Respublikos vicepremjeru, praneša „Ukrinform“ korespondentas.„Taip pat inicijavome sankcijų taikymą visiems Rusijos Federacijos visuomenės veikėjams ir jų šeimų nariams, vienaip ar kitaip dalyvaujantiems priimant sprendimus dėl agresijos Ukrainoje pradžios. Agresorius turi suprasti savo veiksmų kainą. Kaip ir šalies agresorės piliečiai turi sumokėti už teroristinius savo vadovybės ir kariuomenės veiksmus“, – pabrėžė Ukrainos premjeras.

JAV Senatas: Putinas yra karo nusikaltėlisJAV įstatymų leidėjas ragina tarptautinius teismus ištirti Rusijos vadovybės karo nusikaltimus Ukrainai.JAV Kongreso Senatas priėmė rezoliuciją, smerkiančią Rusijos prezidento Vladimiro Putino, pradėjusio kariauti prieš Ukrainą, veiksmus. Dokumente Kremliaus vadovas vadinamas karo nusikaltėliu, praneša „Reuters“.Senatas ragina Tarptautinį baudžiamąjį teismą Hagoje ir kitas šalis ištirti Rusijos vadovybės karo nusikaltimus, įvykdytus per Rusijos invaziją į Ukrainą.Rezoliuciją Senatui pateikė respublikonų senatorė Lindsey Graham. Dokumentui vienbalsiai pritarė ir respublikonai, ir demokratai.

Ukrainos premjeras: atstatymui prireiks 565 mlrd. JAV doleriųPreliminariais skaičiavimais, Ukrainos atkūrimui po karo su Rusija prireiks 565 mlrd. JAV dolerių. Tai Ukrainos premjeras Denysas Šmyhalis pareiškė po susitikimo su Lenkijos, Slovėnijos ir Čekijos vyriausybių vadovais bei Lenkijos Respublikos vicepremjeru, praneša „Ukrinform“ korespondentas.„Preliminariais skaičiavimais, dabar tiesioginiai nuostoliai Ukrainai siekia 565 mlrd. JAV dolerių. Žinoma, tai yra priemonės, kurios bus būtinos atstatyti mūsų valstybę“, – sakė Ukrainos premjeras.Jis pabrėžė, kad Ukrainos vyriausybė stengsis užtikrinti, kad Rusijos lėšos ir turtas užsienyje būtų areštuoti.

Čekijos premjeras: ukrainiečiai nėra vieniČekijos ministras pirmininkas Petras Fiala sakė, kad Lenkijos, Slovėnijos ir Čekijos ministrų pirmininkų vizito Kyjive „pagrindinis tikslas“ buvo pasakyti ukrainiečiams, kad jie „ne vieni“ kovoje su Rusijos invazija.Kalbėdamas kartu su savo kolegomis, P. Fiala galimybę asmeniškai pasikalbėti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu pavadino „kažkuo tikrai ypatingo“.„Pagrindinis mūsų vizito tikslas ir pagrindinė mūsų misijos žinia yra pasakyti mūsų Ukrainos draugams, kad jie nėra vieni. Kad Europa yra su jumis“, – spaudos konferencijoje sakė P. Fiala, skelbia CNN.Jis sakė norintis užtikrinti ukrainiečius, kad mes „priimame jūsų žmonas ir vaikus“ ir suteikiame jiems „prieglobstį“ Čekijoje.Pasak ministro pirmininko, Čekija jau priėmė 250 000 pabėgėlių.„Žavimės jūsų drąsa ir toliau teiksime daugiau pagalbos ir paramos“, – sakė jis.

Rusijos sankcijų JAV sąraše – miręs Bideno tėvasRusijos užsienio reikalų ministerija vietoj prezidento Joe Bideno į antiamerikietiškų sankcijų sąrašą įtraukė jo velionį tėvą. Kovo 15 d. Rusijos užsienio reikalų ministerija paskelbė sąrašą 13 JAV pareigūnų, kuriems uždrausta atvykti į šalį ir kurių sąskaitos Rusijos bankuose esą yra užblokuotos. JAV žiniasklaida praneša, kad rusai padarė klaidą oficialioje Amerikos prezidento Joe Bideno vardo rašyboje.Į šį niuansą per spaudos konferencijoje atkreipė dėmesį Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Jen Psaki.Paklausta, ar Baltieji rūmai sulaukė Rusijos įvestų „sankcijų“ daugeliui aukšto rango JAV pareigūnų, Joe Bideno atstovė atsakė: „Visų pirma, norėčiau pažymėti, kad prezidentas yra Bidenas jaunesnysis. Galbūt jie įvedė sankcijas jo tėvui, tegul ilsisi ramybėje!“.J. Psaki taip pat pažymėjo, kad nė vienas iš Rusijos užsienio reikalų ministerijos sąraše esančių JAV pareigūnų neplanavo vizitų į Rusiją ir juo labiau nelaiko santaupų Rusijos bankuose.„Nemanau, kad tai jus nustebins – nė vienas neplanavome kelionių į Rusiją, niekas iš mūsų neturi Rusijoje sąskaitų, prie kurių „nebeturime prieigos“, – sakė Baltųjų rūmų atstovė.https://twitter.com/funder/status/1503789566406369284?ref_src=twsrc%5Etfw

Šaltiniai: Rusijos oligarchai Putinui ruošia „dūrį į nugarą“Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas praranda palaikymą savo aplinkoje tarp oligarchų, o tai sukuria prielaidas sąmokslui ir priverstiniam valdžios pasikeitimui šalyje. Apie tai telegrame pranešė Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos Kovos su dezinformacija centras.Centro teigimu, šiuo metu su Putinu tiesiogiai gali bendrauti Jurijus Kovalčiukas, Genadijus Timčenka, Sergejus Čemezovas, praneša „Ukrinform“.Tuo pat metu Boriso Jelcino eros oligarchai demonstratyviai ėmė vengti asmeninio kontakto su V. Putinu, būtent iš jų Rusijos prezidentas esą ir bijo „dūrio į nugarą“. Anot centro, juk Romanas Abramovičius, Vladimiras Potaninas, Olegas Deripaska, Michailas Prochorovas, Aleksandras Abramovas, Andrejus Melničenka dėl sankcijų jau prarado ir toliau netenka turto ir pajamų.„Verslas negali toleruoti žmogaus politikos, kuri atnešė tokias pražūtingas pasekmes jo finansinei būklei. Todėl jie yra pasirengę ryžtingiems veiksmams, kad pakeistų esamą situaciją. O jei V. Putinas nesutiks su jų sąlygomis, jam gresia priverstinė apkalta arba fizinis pašalinimas iš savo vidinio rato“, – rašoma Kovos su dezinformacija centro pranešime.

Per parą evakuota beveik 30 tūkst. ukrainiečiųPer pastarąją parą iš Rusijos apšaudytų vietovių Ukrainoje buvo evakuota beveik 30 000 ukrainiečių. Tai pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.Anot jo, per pastarąją dieną iš Sumų, Charkovo ir Donecko sričių buvo išgelbėti 28 893 ukrainiečiai.V. Zelenskis taip pat patikslino, kad 20 000 piliečių galėjo palikti Mariupolį.„Kol kas tik savo transportu. Bus sudėtinga situacija. Mes kovojame už jus. Atsiprašome, viskas labai sudėtinga“, – sakė Ukrainos vadovas.Pasak jo, Ukrainos vilkstinę su humanitariniais kroviniais vis dar nuolat blokuoja Rusijos kariai.„Tačiau mes neatsisakysime gelbėti žmones, išgelbėti miestą“, – patikino jis.Prezidentas taip pat sakė, kad kovo 16 d. įvyks ilgai lauktas žmonių gelbėjimas iš Charkovo srities Izyumo miesto. „Dėl humanitarinio koridoriaus susitarta“, – pabrėžė V. Zelenskis.Jis taip pat padėkojo visiems gynėjams, kurie neleidžia Rusijos kariuomenei užimti Ukrainos miestų.„Dėkoju visiems, kurie laikosi ir kovoja už gyvybes. Jūsų pasipriešinimas, jūsų atsparumas, jūsų drąsa leidžia Ukrainai išlikti. Ir išsaugokite mūsų žmones ir žemę“, – sakė jis kreipimęsi.

Karo padėtis Ukrainoje pratęsta iki balandžio 25 d.Ukrainos Aukščiausioji Rada iki balandžio 25 d. nutarė pratęsti karo padėtį Ukrainoje. „Esu dėkingas Ukrainos liaudies deputatams už tai, kad dauguma balsų surinko daugiau nei 340 balsų „už“. Tai rodo Ukrainos politinę vienybę, nors okupantai teigia, kad neva Ukrainos valdžia neatstovauja žmonių laisvei. Kaip tik tai daro! Ir visiems kolaborantams, kurie nusprendė šiek tiek padirbėti okupantams, reikėtų įsivaizduoti, kurgi jie pasislėps Rostove nuo bausmės“, – sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Pirmasis žingsnis link visiško Ukrainos atkūrimo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kovo 16 d. ketina pasisakyti Jungtinių Valstijų Kongrese. Tai jis pavadino svarbiu įvykiu.„Noriu padėkoti prezidentui Bidenui ir visiems Ukrainos draugams Jungtinėse Valstijose už naują 13,6 mlrd. JAV dolerių paramos paketą mūsų valstybei, mūsų žmonėms. Šį finansavimą numatantis įstatymas pasirašytas. Tai laikome pirmuoju žingsniu link visiško Ukrainos atkūrimo“, – pabrėžė jis.

Zelenskis paragino politikus atvykti į Kyjivą: kiekvienas gali tapti herojumiUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis padėkojo tarptautiniams partneriams už veiksmingą paramą, turėdamas omeny antradienį įvykusį Lenkijos, Čekijos ir Slovėnijos valstybių partnerių ministrų pirmininkų vizitą Kyjive. Tuo pačiu jis paragino pasaulio lyderius veiksmingai remti Ukrainą priešinantis Rusijos agresijai.„Tai reikšminga parama. Kai mūsų Kyjivas yra įsibrovėlių taikinys, ypač svarbu ir ypač drąsu būti čia, šalia mūsų, šalia draugų. Taip pasireiškia lyderystė“, – sakė V. Zelenskis.Ukrainos prezidentas pakvietė visus Ukrainos draugus apsilankyti Kyjive.„Čia gali būti pavojinga. Tai yra tiesa. Mūsų dangus dar nėra uždarytas nuo Rusijos raketų ir lėktuvų. Sprendimas sustiprinti mūsų arsenalą ore dar nepriimtas. Lėktuvų negavome. Bet... Jūs tikrai žinote, kad visų pasaulio žmonių akys dabar nukreiptos būtent į mūsų sostinę, į ukrainiečius. Kiekvienas, kuris yra su mumis, gaus padėką. Ne tik mūsų, bet ir kitų pasaulio tautų. Kiekvienas, kuris yra su mumis, turi galimybę tapti tikru herojumi“, – patikino V. Zelenskis.

Dar 32 kare žuvę Ukrainos kariai bus apdovanoti už valstybės gynybąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad valstybiniais apdovanojimais už valstybės gynybą buvo apdovanoti 139 Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kariai. Tarp jų 32 – po mirties.Dekretus dėl apdovanojimų skyrimo jis pasirašė antradienį.

Zelenskis kreipėsi į Rusijos žurnalistus: išeikite iš darboUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kreipėsi į Rusijos Federacijos, kuri prieš 20 dienų pradėjo karą prieš Ukrainą, žurnalistus. „Jei liksite dirbti propagandos labui, rizikuosite daug daugiau, nei dabar išeidami. Tiesiog išeikite. Sankcijų ir tarptautinio tribunolo rizika už agresyvaus karo skatinimą, karo nusikaltimų pateisinimą. Išeikite iš darbo! Keli mėnesiai be darbo jums tikrai geriau nei visas gyvenimas su tarptautiniu persekiojimu“, – žurnalistus ragino V. Zelenskis.

Daugelyje Ukrainos miestų kaukia pavojaus sirenosDaugelyje didžiųjų Ukrainos miestų trečiadienio naktį pasigirdo pavojaus sirenos. Gyventojai raginami kuo greičiau vykti į slėptuves.„Daugelis miestų įspėja apie raketų grėsmę“, – skelbia TSN.

Bidenas žada paskelbti apie naują karinę pagalbą UkrainaiJAV prezidentas Joe Bidenas trečiadienį planuoja pristatyti naują karinės pagalbos Ukrainai paketą, įskaitant prieštankines raketas.Kaip skelbia CNN, naujoji pagalba apims daugiau gynybinių ginklų, kuriuos jau tiekė JAV, įskaitant „Javelins“ ir „Stingers“.

Zelenskis: Rusijos laukia gėda ir skurdasUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kreipėsi į Rusijos Federacijos, kuri prieš 20 dienų pradėjo karą prieš Ukrainą, piliečius.„Rusijos piliečiai! Bet kuris iš jūsų, turintis prieigą prie tikros informacijos, jau gali suvokti, kuo šis karas baigsis jūsų šaliai. Gėda ir skurdas. Daug metų izoliacijos. Labai žiauri represinė sistema, kuri taip pat elgsis su Rusijos piliečiais. Nežmoniškas būdas, kaip jūs, okupantai, pasielgėte su ukrainiečiais. Kas bus toliau, priklauso nuo jūsų veiksmų“, – sakė V. Zelenskis savo kalboje, kurią „YouTube“ paskelbė naktį iš antradienio į trečiadienį.Savo kalboje jis taip pat kreipėsi į Rusijos Federacijos pareigūnus.„Noriu pasakyti tiesiai visiems Rusijos Federacijos pareigūnams, visiems, kurie yra susiję su dabartine valdžia: jei tu liksi pareigose, jei nesipriešinsi karui, tarptautinė bendruomenė iš tavęs atims viską, ką tu uždirbai per daugelį metų. Tai jau daroma“, – pabrėžė Ukrainos prezidentas.

Zelenskis: Rusijos pozicijos derybose pradėjo skambėti realistiškiauUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Ukrainos delegacijos ir Rusijos Federacijos atstovų derybose girdisi realistiškesnės pozicijos, tačiau reikia daugiau laiko, kad sprendimas būtų palankus Ukrainai. Tai jis nurodė savo kreipimęsi į ukrainiečius, kurį kovo 16-osios naktį išplatino „YouTube“.Pasak Ukrainos lyderio, tam, kad Ukraina teisėtai gautų tai, kas jai priklauso, „dar reikia pastangų, reikia kantrybės“.„Reikia kovoti ir dirbti kiekvienam savo vietoje. Įskaitant mūsų atstovus, mūsų delegaciją derybose su Rusijos Federacija. Tai svarbu. Sunku, bet svarbu, nes bet kuris karas baigiasi susitarimu“, – sakė jis.Kaip pabrėžė V. Zelenskis, Rusijos Federacijos pozicijos vykstančiose derybose pradėjo skambėti realistiškiau.„Tačiau dar reikia laiko, kad sprendimai atitiktų būtent Ukrainos interesus. Mūsų herojai, mūsų gynėjai duoda mums šį laiką, gindami Ukrainą visur, kur tik nori prasiveržti priešas“, – pabrėžė prezidentas.

Zelenskis: Rusija neteko dar vieno generolo Kovo 15 d. Ukrainos kariuomenė sunaikino mažiausiai vieną Rusijos generolą, šimtus įsibrovėlių ir jų karinę techniką. Tai pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo naktinėje kalboje. „Okupantams šiandien nepasisekė. Nors jie metė tūkstančius savo žmonių į mūšį mūsų valstybės šiaurėje, rytuose ir pietuose. Priešas prarado techniką, dar šimtus karių. Buvo daug žuvusių rusų šauktinių, dešimtys karininkų. Tarp žuvusių okupantų yra dar vienas generolas. Šiandien minimum vienas generolas“, – sakė šalies vadovas. Anot jo, rusų okupantai toliau griauna Ukrainos miestus ir žudo civilius gyventojus. „Okupantai įvykdė naujus ir akivaizdžius karo nusikaltimus – apšaudė taikius miestus, civilinę infrastruktūrą. Raketų, kurias Rusija panaudojo prieš Ukrainą, skaičius jau viršija 900. Oro bombų tiek daug, kad jų suskaičiuoti neįmanoma“, – sakė V. Zelenskis.

„Anonymous“ toliau atakuoja Rusiją – įsilaužė į „Rosatom“Anoniminiai programišiai įsilaužė į Rusijos valstybinės atominės energijos korporacijos „Rosatom“ svetainę. Apie tai buvo pranešta anoniminiame „Twitter“ puslapyje.Pranešime nurodoma, kad programišiai tik įsilaužė į bendrovės svetainę ir tai niekaip nesusiję su atominių elektrinių reaktorių eksploatavimu. Programišiai tikino niekada nekelsiantys pavojaus nekaltiems žmonėms.Anot „Taiwan News“, įsilaužėliai įsilaužė į dar dvi su „Rosatom“ susijusias svetaines, be „Rosatom“ svetainės. Prie kiekvienos iš šių trijų svetainių buvo pridėtas naujas html puslapis su raidėmis „fckptn“ (f*** Putin).

Rusija jau prarado apie 40 proc. technikos, įvežtos į UkrainąKovo 15 d. rusų okupantai jau prarado (buvo visiškai sunaikinti arba prarado kovinį pajėgumą) iki 40 proc. savo technikos, kurią įvežė į Ukrainos teritoriją. Tai paskelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.„Dvidešimtoji didvyriško Ukrainos žmonių pasipriešinimo Rusijos karinei invazijai diena eina į pabaigą. Puolimo operacija prieš Ukrainą tęsiasi“, – sakoma pranešime.Pažymima, kad Ukrainos kariai sunaikino septynis Rusijos sraigtasparnius.

Ukraina: Rusija į karą ketina įtraukti aukštųjų karinių mokyklų kariūnus Rusijoje buvo priimtas sprendimas anksčiau paleisti aukštųjų karinių mokyklų kariūnus ir vėliau juos įtraukti į mūšius Ukrainoje. Taip teigiama Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pranešime „Facebook“.„Puolimo operacija prieš Ukrainą tęsiasi. Užduočių sunaikinti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų grupuotes, pasiekti Donecko ir Luhansko sričių administracines sienas ir kt. priešas neįvykdė, buvo sustabdytas Nikolajevo kryptimi“, – pranešė Generalinis štabas.Anot jų, dabar Rusija bando sustiprinti karių grupuotę.„Priešas bando sustiprinti karių grupuotę, papildomai perkeldamas į Ukrainos teritoriją bataliono taktines grupes, suformuotas iš konsoliduotų padalinių, patyrusių nuostolių per pirmąsias dešimt operacijos dienų, taip pat karinius samdinius iš užsienio valstybių piliečių. Be to, remiantis turima informacija, Rusijos karinė vadovybė priėmė sprendimą dėl aukštųjų karinių mokyklų kariūnų ankstyvo paleidimo Rusijos Federacijos teritorijoje ir vėliau jų dalyvavimo karinėse operacijose prieš Ukrainą“, – pranešė Generalinis štabas.

JAV skiria papildomą 186 mln. dolerių humanitarinę pagalbą UkrainaiJungtinės Valstijos per 20 karo dienų jau suteikė Ukrainai humanitarinę pagalbą daugiau nei 290 mln. JAV dolerių. Šios lėšos skirtos nuo Rusijos invazijos nukentėjusiems ukrainiečiams remti, teigiama JAV valstybės sekretoriaus Antony Blinkeno pranešime.„Jungtinės Valstijos skiria daugiau nei 186 milijonus dolerių papildomos humanitarinės pagalbos, skirtos paremti šalies viduje perkeltus žmones ir daugiau nei tris milijonus pabėgėlių, kurie nukentėjo nuo tyčinio, neišprovokuoto ir nepagrįsto Rusijos karo Ukrainoje“, – sakė A. Blinkenas.Valstybės sekretorius sakė, kad JAV ragina Rusiją nedelsiant nutraukti besitęsiantį karą prieš Ukrainą, taip pat palengvinti netrukdomą humanitarinės pagalbos patekimą į Ukrainą bei sudaryti laisvą judėjimą asmenims, norintiems palikti miestus, kuriuose jie yra įstrigę.Jis taip pat pareiškė, kad humanitarinės pagalbos pristatymas turėtų būti leistas be trukdžių, o pagalbos darbuotojams turėtų būti sudarytos sąlygos saugiai nugabenti pagalbą tiems, kuriems jos reikia.Nuo pirmosios Rusijos invazijos į Ukrainą 2014 m. JAV pažeidžiamoms regionų bendruomenėms skyrė apie 644 mln. dolerių.Atskirai A. Blinkenas savo „Twitter“ paskyroje pažymėjo, kad JAV suteikė Ukrainai daugiau nei 290 mln. dolerių humanitarinę pagalbą per 20 Rusijos karo prieš Ukrainą dienų, pažymi UNIAN.„Jungtinės Valstijos nuo vasario 24 d. suteikė Ukrainos žmonėms humanitarinę pagalbą apie 293 mln. JAV dolerių. Tai leidžia organizacijoms paremti asmenis, nukentėjusius nuo žiauraus Rusijos puolimo, taip pat šalis, kurios dosniai priima pabėgėlius iš Ukrainos“, – sakė A. Blinkenas.https://twitter.com/SecBlinken/status/1503839201531363328?ref_src=twsrc%5Etfw

Blinkenas: Ukraina išliks, o Putinas – ne JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas sako, kad nepriklausoma Ukraina bus „daug ilgiau“ nei bus Vladimiras Putinas. Tai jis pareiškė interviu CNN televizijos laidai „Wolf Blitzer“.„Pirmiausia, bus Ukraina, nepriklausoma Ukraina daug ilgiau nei bus Vladimiras Putinas. Vienaip ar kitaip, Ukraina bus, o Putino kažkada nebus“, – sakė A. Blinkenas.Jis pažymėjo, kad JAV šiuo metu stengiasi užkirsti kelią kuo daugiau mirčių ir sunaikinimo, skelbia CNN.„Tikrasis klausimas yra tai, kiek mirčių ir sunaikinimo atneša Rusijos agresija, todėl mes kaip įmanydami stengiamės apriboti, sustabdyti, užbaigti karą, kurį vykdo Rusija“, – sakė A. Blinkenas.„Mes tai darome per paramą, kurią teikiame Ukrainai kiekvieną dieną”, – jis pridūrė, kad Rusija kiekvieną dieną patiria spaudimą dėl agresijos Ukrainoje.

Apklausa: 88 proc. ukrainiečių neigiamai žiūri į Rusiją„Ukrinform“ teigimu, apie tai kalbama „Gradus Research“ apklausos rezultatuose.„Ukrainiečių požiūris į šiaurinį kaimyną smarkiai pablogėjo – kovo 1 d. 81 proc. respondentų jį įvardijo kaip „neigiamą“, o kovo 8 d. – 88 proc.“, – teigiama rezultatuose.Kovo 8 d. atliktos apklausos rezultatai rodo, kad 7 proc. respondentų požiūris į Rusiją nepasikeitė, 1 proc. pagerėjo, o 5 proc. buvo sunku atsakyti.

Kaczynskis į Ukrainą siūlo siųsti NATO taikos palaikymo misijąLenkijos vicepremjeras Jaroslawas Kaczynskis siūlo į Ukrainą siųsti NATO taikos palaikymo misiją arba misiją iš gerokai didesnės sudėties.„Tokia misija, kuri galės apsiginti, kuri veiks Ukrainos teritorijoje, – po susitikimo su Volodymyru Zelenskiu Kijeve sakė J. Kaczynskis. – Kuri, žinoma, su prezidento ir parlamento sutikimu, atsidurs šalies tritorijoje ir nebus ginkluota. Misija, kuri bus skirta nešti taiką, humanitarinę pagalbą, bet taip pat bus saugoma atitinkamų pajėgų – ginkluotųjų pajėgų“.

Desantiniai laivai artėja prie Odesos krantųRusijos Federacijos karinių jūrų pajėgų desantiniai laivai artėjo prie Odesos krantų.Mažiausiai 14 Rusijos laivų juda link Ukrainos teritorijos, rašo britų laikraštis „Naval News“, remdamasis ekspertų informacija ir palydovinėmis nuotraukomis.Leidinio duomenimis, prie Ukrainos krantų artėjo trys Rusijos laivų grupės – šiaurinė, vidurinė ir pietinė.Žurnalistai sužinojo, kad šiaurinėje priešo grupėje yra minų ieškotojas arba vilkikas, trys dideli desantiniai laivai ir dar vienas vilkikas.Vidurinę grupę, kuri judėjo kvadrato forma, anot ekspertų, sudarė raketinės korvetės.Pietinėje grupėje buvo pastebėti dideli desantiniai laivai „Pyotr Morgunov“ ir „Tapir“ (du laivai), taip pat fregata „Moskva“.

Vokiečių žurnalistai užfiksavo, kaip rusai nušovė civilį ukrainietįVokiečių žurnalistai paskelbė įrodymus apie įsibrovėlių iš Rusijos įvykdytą nusikaltimą prieš civilius gyventojamsVokietijos leidinys „ZDF Frontal“ paskelbė vaizdo įrašą iš drono, kuriame užfiksuota, kaip įsibrovėliai netoli Kijevo nušovė rankas į viršų pakėlusį civilį.„Putinas kalba apie specialią operaciją Ukrainoje, kuri nėra nukreipta prieš civilius. Tačiau keli kilometrai į vakarus nuo Kijevo bepilotis orlaivis užfiksavo, kaip Rusijos kariai nušovė civilį“, – rašoma leidinyje.

Dėl komendanto valandos Kijevo regione nevyks gyventojų evakuacijaUkrainos vicepremjerė, laikinai okupuotų teritorijų reintegracijos ministrė Irina Verečiuk teigia, kad trečiadienį bus evakuojami gyventojai iš Rusijos karių apšaudomo Izyumo miesto, tuo metu dėl komendanto valandos iš gyvenviečių Kijevo srityje evakuacija nebus vykdoma.„Rytoj planuojame tęsti Mariupolio humanitarinio koridoriaus darbus, taip pat pradėti žmonių evakuaciją iš Izyum miesto Charkovo srityje. Dėl visą parą galiojančios komendanto valandos evakuacija Kijeve regione, deja, nebus vykdoma“, – sakė I. Vereščiuk.

Zelenskis: su tokiais draugais mes laimėsime karąAntradienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis Kijeve susitiko su Lenkijos, Čekijos ir Slovėnijos vyriausybių vadovais. Jie į Ukrainą atvyko kaip Europos Vadovų Tarybos atstovai.„Lenkijos ministras pirmininkas Mateuszas Morawieckis, vicepremjeras Jaroslawas Kaczynskis, Čekijos ministras pirmininkas Petras Fiala ir Slovėnijos ministras pirmininkas Janezas Jansa. Jūsų vizitas Kijeve šiuo sunkiu Ukrainai metu yra stiprus paramos įrodymas. Mes tai labai vertiname“, – apie susitikimą pranešė V. Zelenskis.Paskelbtoje filmuotoje medžiagoje matyti Ukrainos pusės atstovai bei Čekijos, Lenkijos ir Slovėnijos vyriausybių vadovai. Ukrainos prezidentas padėkojo už suteiktą pagalbą karo veiksmų metu, skelbia TSN.Pokalbių metu Ukrainos prezidentas kalbėjo apie situaciją dėl karo Ukrainoje, daug dėmesio skyrė Javorivsky poligono, esančio už 20 km nuo NATO sienos, apšaudymui..V. Zelenskis, susitikęs su kaimyninių valstybių premjerais, po susitikimo žurnalistams pareiškė: „Su tokiais draugais mes laimėsime“. |Ukrainos prezidentas įsitikinęs, kad turėdama tokius partnerius Ukraina sugebės nugalėti Rusiją.„Svarbiausia, kad mes absoliučiai pasitikime šiomis šalimis, taigi, kai kalbame apie saugumo garantijas, apie mūsų ateitį Europos Sąjungoje ar kalbame apie sankcijų politiką, 100 procentų žinome, kad viskas, ką aptarėme, turės teigiamus sprendimus mūsų šaliai, saugumui ir ateičiai“, – sakė V. Zelenskis.

Prašo Rusiją paskelbti teroristine valstybe ir išvaduoti medikusMariupolio ligoninėje Rusijos kariai nelaisvėje laiko apie 400 žmonių. Tai paskelbė Ukrainos ministro pirmininko pavaduotoja, laikinai okupuotų teritorijų reintegracijos ministrė Irina Vereščiuk.„Dar vienas Rusijos teroro aktas prieš Ukrainos žmones. Šiandien (kovo 15 d.) įsibrovėliai į regioninės Mariupolio intensyviosios terapijos ligoninės patalpas surinko apie 400 žmonių – tiek gydytojus tiek medicinos personalą. Ir juos laiko nelaisvėje“, – sakė I. Vereščiuk, kurios pasisakymą skelbia TSN.Vicepremjerė dar kartą kreipėsi į tarptautinę bendruomenę ir paragino „pamatyti ir išgirsti tai, kas vyksta Mariupolyje“.„Rusija yra teroristinė valstybė. Reikalaujame, kad Rusija būtų pripažinta teroristine valstybe, o visa tarptautinė bendruomenė sutelktų savo pastangas į įkaitų – gydytojų, medicinos personalo, Valstybinės skubios pagalbos tarnybos darbuotojų – išlaisvinimą. Visus, kurie gelbsti mūsų gyvybes “, – pabrėžė I. Vereščiuk.

Socialiniuose tinkluose paskelbtas vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimas su Čekijos, Lenkijos ir Slovėnijos ministrais pirmininkais šiandien, Rusijai kariaujant prieš Ukrainą.https://twitter.com/HannaLiubakova/status/1503837415672320004?ref_src=twsrc%5Etfw

JAV skirs Ukrainai daugiau kaip 186 mln. dolerių papildomos pagalbos, kad paremtų pabėgėlius, bėgančius iš šalies, pranešė JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas, praneša „Reuters“.https://twitter.com/SecBlinken/status/1503831874652848130?ref_src=twsrc%5Etfw

Iš Ukrainos jau pabėgo daugiau kaip 3 milijonai žmonių, teigia JTJungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro duomenimis, nuo karo pradžios iš Ukrainos jau pabėgo 3 000 381 pabėgėlis.Tarp jų yra 1,8 mln. ukrainiečių, šiuo metu esančių Lenkijoje, nurodė JT pabėgėlių agentūra, o 300 tūkst. jų persikėlė į Vakarų Europą.Pabėgėliai bėga iš miestų, kuriuos puola Rusijos pajėgos. Po dvidešimties konflikto dienų, JT teigimu, įsiveržimo į Ukrainą metu patvirtinta 691 civilių gyventojų žūtis ir 1 143 sužeisti.

Raudonasis Kryžius lydi 80 autobusų vilkstinę iš Ukrainos Sumų regionoIš apsiausto Ukrainos Sumų regiono prie Rusijos sienos, padedant Raudonajam Kryžiui, antradienį pajudėjo dvi vilkstinės su civiliais. Raudonasis Kryžius Lubnų kryptimi lydėjo mažiausiai 80 autobusų, antradienio vakarą pranešta Ženevoje. Autobusai iš Sumų išvyko antradienio popietę 15.30 val. Kelionė vis dar tęsiasi, vakare Ženevoje informavo Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus (IKRK) būstinė.Autobusus lydi aiškiai paženklinti Raudonojo Kryžiaus automobiliai – tai turėtų užkirsti kelią atakoms. Dėl šios žmonių gelbėjimo akcijos susitarė konflikto šalys. „Šimtai žmonių norėjo patekti į autobusus“, - iš Sumų pasakojo IKRK darbuotojas Erikas Tollefsenas. Raudonasis Kryžius tikisi, kad čia ir kitur ateinančiomis dienomis civiliams pavyks suorganizuoti dar daugiau autobusų.

Baltieji rūmai: sankcijos bloškė Rusiją dešimtmečius atgalVakarų sankcijos, įvestos Maskvai dėl Ukrainos užpuolimo, anot JAV vyriausybės, Rusijos ekonomiką bloškė dešimtmečius atgal. „Beprecedentės sankcijos, kurias paskelbėme su savo sąjungininkais ir partneriais, niekais pavertė 30 metų ekonominę pažangą“, - antradienį Vašingtone sakė Baltųjų rūmų atstovė Jen Psaki. Ir tai atsitiko per mažiau nei mėnesį. Rusijos prezidento Vladimiro Putino pradėtas karas esą virto „strategine nesėkme“.J. Psaki, be kita ko, paminėjo Rusijos rublio kurso smukimą, didelę infliaciją ir, anot ekspertų, galimai gręsiantį Rusijos ekonomikos žlugimą. Kartu atstovė pabrėžė, kad toliau bus didinamas spaudimas oligarchams iš V. Putino aplinkos.

Ukraina: 20 000 žmonių pavyko pasprukti iš apsiausto MariupolioIš apsiausto Ukrainos Mariupolio uostamiesčio, Kyjivo duomenimis, pavyko pasprukti dar 20 000 civilių. Iš viso 4 000 asmeninių automobilių antradienį išvyko iš miesto prie Azovo jūros, vakare „Telegram“ tinkle rašė prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojas Kyrylas Tymošenka. 570 automobilių esą jau pasiekė už daugiau kaip 200 km į šiaurės vakarus esančią Zaporožę.Mariupolis su 400 000 gyventojų daug dienų yra apsuptas Rusijos dalinių ir atkirstas nuo likusios šalies dalies. Kelis kartus žlugo pagalbos vilkstinės mėginimai iš Bordiansko atgabenti į Mariupolį maisto produktų ir medikamentų.Mariupolio priemiesčiuose tuo tarpu mūšiai tęsiasi. Ultranacionalistinis batalionas „Azov“ ten nugalėjo vieną rusų dalinį, vakare feisbuke pranešė Ukrainos generalinis štabas. Rusija raketomis ir bombomis esą toliau atakuoja ir gyvenamąsias teritorijas, mokyklas bei vaikų darželius.Donecko srities karinės administracijos vadovas Pavlas Kyrylenka, be to, apkaltino rusus Mariupolyje apsupus ligoninę. „Rusų okupantai įkaitais paėmė gydytojus ir pacientus“, - rašė jis „Telegram“. Šių duomenų nepriklausomai patikrinti neįmanoma.Prieš kelias dienas didelį siaubą sukėlė Rusijos ataka prieš Mariupolio gimdymo kliniką. Maskva tikina, kad šiuo pastatu naudojosi Ukrainos kovotojai. Tačiau ir Ukraina, ir JT patvirtino, kad tai buvo veikianti gimdymo klinika.

JAV pareigūnas teigia, kad nuo invazijos pradžios Rusijos pajėgos paleido daugiau kaip 950 raketųPasak aukšto rango JAV gynybos pareigūno, nuo invazijos į Ukrainą pradžios Rusijos pajėgos jau paleido daugiau kaip 950 raketų. JAV „ir toliau vertina, kad Rusijos sausumos pajėgų pažanga siekiant savo tikslų yra nedidelė arba jos iš viso nėra“, – sakė pareigūnas, pažymėdamas, kad Rusijos pajėgos nepajudėjo arčiau sostinės Kijevo.JAV vertinimu, Rusijos pajėgos „vis dar yra „apie 15-20 km į šiaurės vakarus ir apie 20-30 km į rytus“ nuo Kijevo, sakė pareigūnas. Per pastarąją parą į Ukrainą „toliau“ atvyksta JAV ir kitų šalių saugumo pagalba. Tarp per pastarąją parą atvykusių siuntų „buvo ir ginklų“, pridūrė pareigūnas.

Ukrainos prezidento patarėjas Mychailo Podoliakas socialiniame tinkle sako, kad derybos bus tęsiamos trečiadienį.„Tęsime rytoj. Labai sudėtingas derybų procesas. Esama esminių prieštaravimų. Tačiau tikrai yra vietos kompromisui. Per pertrauką bus tęsiamas darbas pogrupiuose“, – rašo jis.https://twitter.com/Podolyak_M/status/1503817372205043724?ref_src=twsrc%5Etfw

JK, Šiaurės ir Baltijos šalys ragina Rusiją priimti reikalavimus nutraukti ugnį UkrainojeJungtinės Karalystės vadovaujama koalicija, įskaitant Šiaurės ir Baltijos šalis, antradienį paragino Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną priimti Ukrainos reikalavimą nedelsiant paskelbti paliaubas, siekiant „sustabdyti besivystančią humanitarinę krizę“.Jungtinių ekspedicinių pajėgų (JEF) narių – Britanijos, Danijos, Estijos, Islandijos, Latvijos, Lietuvos, Nyderlandų, Norvegijos Suomijos ir Švedijos – lyderiai antradienį susitiko Londone „vėl patvirtinti mūsų įsipareigojimą atkurti taiką ir saugumą Europoje“.„Raginame Rusiją nedelsiant paskelbti paliaubas ir jų laikytis, kad būtų sustabdyta besivystanti humanitarinė krizė ir Ukrainos civiliams gyventojams būtų leista skubiai ir netrikdomai gauti maisto, vandens ir medicinos pagalbą“, – sakoma jų pranešime.Per derybas su Rusijos atstovais Ukraina pareiškė reikalaujanti „taikos, nedelsiamų paliaubų ir Rusijos pajėgų išvedimo“.JEF narių lyderiai „kuo griežčiausiai smerkia Putino brutalų puolimą prieš Ukrainą, jos teritorinį vientisumą iš žmones“, sakoma pareiškime. Maskvos veiksmus jie pavadino „demokratinės Europos šalies suvereniteto, laisvės ir nepriklausomybės aiškiu pažeidimu“.„Turime užtikrinti, kad tokie veiksmai išliktų nepriimtini ir kad jokios kitos valstybės netaptų mėginimų vykdyti smurtinį ekspansionizmą aukomis“, – sakoma pranešime, aiškiai turint galvoje Baltijos šalių nuogąstavimus, kad jos gali tapti tolesniais Rusijos agresijos taikiniais.„Šiuo tikslu... užtikrinsime, kad JEF toliau atliks įtikinamą vaidmenį prisidedant prie gynybos ir atgrasymo regione, išlaikant mūsų šalis ir žemyną saugius“, – sakoma JEF lyderių pranešime.

Pentagonas: Rusijos pajėgos nepadarė pastebimos pažangosPentagonas teigia, kad praėjus 20 dienų nuo Rusijos karių invazijos Ukrainoje pradžios, Rusijos kariai ir toliau nedaro didelės pažangos.Tačiau, pasak aukšto JAV gynybos pareigūno, keli dideli miestai smarkiai bombarduojami.Kijevo link judanti karių kolona tebėra maždaug už 20 km nuo sostinės Kijevo, kur, pasak pareigūno, vis dažniau puolami civiliai gyventojai.Rusai ir toliau susiduria su dideliu pasipriešinimu, bandydami užimti Charkovą – antrą pagal dydį Ukrainos miestą – ir Mykolajivą, pietinį miestą prie Juodosios jūros.Tačiau įsiveržusios pajėgos izoliavo Černigovą šiaurėje ir Mariupolį pietryčiuose, nors JAV teigia, kad Ukraina stengiasi palaikyti ryšius su vietos lyderiais.Gynybos pareigūnas pažymi, kad ir rusai, ir ukrainiečiai panaudojo apie 90 % savo kovinės galios. Pasak jo, tikimasi, kad per artimiausias 24 valandas į Ukrainą atvyks daugiau JAV finansuojamų ginklų.

Charkovo meras teigia, kad per apšaudymą sugriauta daugiau nei 600 pastatų

Lenkijos, Čekijos ir Slovėnijos premjerai atvyko į KyjivąĮ Kijevą atvyko Lenkijos, Čekijos ir Slovėnijos ministrai pirmininkai, pranešė Lenkijos premjeras Mateuszas Morawieckis.„Čia, karo nuniokotame Kijeve, kuriama istorija, – rašė M. Morawieckis socialiniame tinkle „Twitter“, paskelbęs nuotraukas, kuriose jis kartu su savo pavaduotoju Jaroslawu Kaczynskiu, taip pat Čekijos ministru pirmininku Petru Fiala ir Slovėnijos premjeru Janezu Janša sėdi prie stalo, ant kurio guli Ukrainos žemėlapis.„ES remia Ukrainą ir ji gali tikėtis draugų pagalbos – tokią žinią šiandien atvežėme į Kijevą“, – tęsė jis.Keturi politikai į Kijevą atvyko traukiniu. Jie nori susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir ministru pirmininku Denisu Šmyhaliu.https://twitter.com/Denys_Shmyhal/status/1503793161562427393?ref_src=twsrc%5Etfw

Mariupolio mero pavaduotojas teigia, kad Rusijos kariai griauna Ukrainos miestąSergejus Orlovas, Mariupolio mero pavaduotojas, nurodė, kad Rusijos pajėgos griauna apsuptą Ukrainos miestą, o ligoninėse gulintys pacientai paverčiami belaisviais.„Gatvėse verda kovos, o vakar padėtis buvo tiesiog siaubinga“, – sakė S. Orlovas CNN žurnalistei Biannai Golodrygai.„Jie griauna mūsų miestą. Pavyzdžiui, vakar pavyko suskaičiuoti 22 miestą bombardavusius orlaivius. Buvo paleista ne mažiau kaip šimtas bombų. Padarytos žalos mastas – neįtikėtinas“, – kalbėjo jis.Pasak S. Orlovo, miesto ligoninę kontroliuoja Rusijos kariai, o gydytojai ir pacientai paversti belaisviais. Tokie veiksmai – tai karo nusikaltimai.„17-ame rajone esančią didžiausią ligoninę kontroliuoja rusų kariai. Pastate esančiais gydytojais ir pacientais Rusijos armija naudojasi kaip įkaitais. Neturime jokios galimybės su jais susisiekti“, – patikino jis.

Černobylio atominė elektrinė vėl prijungta prie elektros tinkloIš Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) gauta gera žinia.Teigiama, kad Ukraina pranešė, jog Černobylio atominė elektrinė vėl prijungta prie elektros tinklo.1986 m. katastrofos vietoje nuo kovo 9 d., kai per mūšius buvo pažeistos elektros tiekimo linijos, elektros energija buvo tiekiama iš avarinių dyzelinių generatorių.„Savaitgalį Ukrainos specialistų komandoms pavyko suremontuoti vieną iš dviejų pažeistų linijų, jungiančių elektrinę su elektros tinklu“, – sakoma TATENA pranešime.Jame priduriama, kad dabar dyzeliniai generatoriai jau išjungti, tačiau vis dar neaišku, „ar pavyks suremontuoti antrąją aukštos įtampos elektros liniją“.

Po aviacijos smūgio į mokyklą rasti septyni kūnaiSeptyni kūnai rasti pietų Ukrainoje esančios mokyklos griuvėsiuose po to, kai jai buvo smogta per Rusijos oro antskrydį, pranešė Ukrainos nepaprastųjų situacijų tarnyba.Pasak jos, trys žmonės buvo ištraukti iš griuvėsių mokykloje Kikolajivo srityje po to, kai jai buvo smogta sekmadienį.Teigiama, kad gelbėjimo ir atstatymo darbai įvykio vietoje jau baigti.

Rusų kariai bandė šturmuoti Charkivą, bet Ukrainos pajėgos nubloškė okupantus už ankstesnių pozicijų ribųŠią žinią asmeniniame „Telegram“ kanale paviešino Charkivo apylinkės karinės administracijos primininkas Olegas Sinegubovas.„Šiandien prie Charkivo rusų okupantai patyrė gėdingą pralaimėjimą. Po pietų okupanto mėgino šturmuoti Charkivą nuo Pjatychatkų. Ukrainos ginkluotosios pajėgos privertė priešininkus patirti akivaizdžius nuostolius. Priešas buvo nublokštas net ir už ankstesnių pozicijų ribų“, – nurodoma pranešime.

JT: nuo Rusijos invazijos pradžios Ukrainą paliko daugiau nei 3 mln. žmonių

ES uždraudė šampano, prabangių automobilių, drabužių eksportą į RusijąEuropos Sąjunga, skelbdama naujų sankcijų Maskvai dėl jos karo Ukrainoje, antradienį uždraudė šampano, prabangių automobilių ir drabužių, brangių elektronikos ir sporto prekių eksportą į Rusiją.Draudžiamų eksportuoti prekių sąrašas publikuotas ES oficialiame leidinyje, kur skelbiami 27 valstybių bloko teisiniai sprendimai.

Nedidelės grupelės iš Sirijos, kaip pagalba Rusijos pajėgoms, mėgina nusigauti iki UkrainosGenerolas Frankas McKenzie, JAV centrinės vadavietės vadas, antradienį šalies politikams pranešė apie ypač nedideles grupeles, mėginančias nusigauti iš Sirijos į Ukrainą, kad prisijungtų prie rusų pajėgų kaip užsienio kovotojai.Kaip sakė Pentagono atstovas spaudai Johnas Kirby, JAV ir anksčiau buvo gavusi įrodymų, kad Rusija bando užverbuoti kovotojus iš Artimųjų Rytų ir pasinaudoti jais kaip Ukrainoje dislokuotų nuosavų pajėgų pastiprinimu.

ES įvedė sankcijas R. Abramovičiui ir virtinei kitų Rusijos oligarchųEuropos Sąjunga antradienį įvedė sankcijas Rusijos milijardieriui Romanui Abramovičiui ir virtinei kitų šios šalies oligarchų, paskelbusi ketvirtąjį priemonių paketą dėl Maskvos karo prieš Ukrainą.

Kyjive žuvo 24-erių metų ukrainiečių žurnalistėGauta žinia, kad pirmadienį netoli Kyjivo žuvo su „Fox News“ bendradarbiavusi ukrainiečių žurnalistė.Oleksandrai Kuvšinovai buvo 24-eri. Nuo pat Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios jauna žurnalistė bendradarbiavo su amerikiečių transliuotoju.Ryšį su ja karo metu palaikęs „Fox News“ darbuotojas kolegę apibūdino kaip puikiai nusiteikusią, malonią asmenybę.https://twitter.com/Foxyonat/status/1503765402857394181

Rusija pradėjo išstojimo iš Europos Tarybos procedūrąRusijos užsienio reikalų ministerija antradienį pranešė, kad pradeda šalies išstojimo iš Europos Tarybos procedūrą, didėjant spaudimui pašalinti Maskvą iš šios europinės žmogaus teisių organizacijos dėl karinės invazijos Ukrainoje.Ministerijos „Telegram“ kanalu paskelbtame pranešime sakoma, kad Maskva „pradeda išstojimo iš Europos Tarybos procedūrą“, ir nurodoma, kad atitinkamas perspėjimas buvo pateiktas organizacijos generalinei sekretorei Marijai Pejčinovič Burič.

Zelenskis: kiekvienas šūvis į Ukrainą – tai žingsnis Rusijos susinaikinimo link„Kovojame už gyvenimą. Kovojame už gyvenimą su raketomis, aviacinėmis bombomis, artilerija, tankais, minosvaidžiais. Taip pat viskuo, ką tiktai Rusijos kariai naudoja, siekdami mus sunaikinti. Viskuo, kuo Rusija dabar naikina ir pati save. Kiekvienas šūvis į Ukrainą, kiekvienas Ukrainai suduotas smūgis – tai žingsnis Rusijos susinaikinimo link“, – prieš keletą valandų paskelbtame feisbuko įraše kalbėjo Volodymyras Zelenskis.https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/3093387404305146

Zelenskis: nuo karo pradžios Ukrainoje žuvo 97 vaikaiNuo Rusijos invazijos pradžios jau žuvo 97 Ukrainos vaikai, antradienį sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, kreipdamasis į Kanados parlamentą.„Jie jau nužudė 97 ukrainiečių vaikus“, – sakė V. Zelenskis vaizdo kreipimesi ir pridūrė, kad Rusijos kariuomenė „naikina viską: memorialinius kompleksus, mokyklas, ligonines, gyvenamųjų namų kvartalus“.„Mes daug neprašome. Mes prašome teisingumo, realios paramos, kuri padėtų mums nugalėti, apsiginti, išsaugoti gyvybes“, – sakė jis kalboje, kuriai parlamento nariai plojo stovėdami.

Iš Sumų išvyko mažiausiai 100 autobusų, gabenančių civilius. Žmonės perkeliami į Poltavą, esančią centrinėje Ukrainos dalyje.Tai naujienų agentūrai „Reuters“ patvirtino Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas.

Ukrainoje žuvo JAV televizijos „Fox News“ operatoriusJAV naujienų televizijos „Fox News“ operatorius Pierre'as Zakrzewski žuvo nušviesdamas karą Ukrainoje, antradienį pranešė jo darbdavė.P. Zakrzewski žuvo, o jo bendradarbis Benjaminas Hallas buvo sužeistas, kai jų automobilis buvo apšaudytas Horenkos gyvenvietėje netoli Kyjivo, sakoma bendrovės „Fox News Media“ vadovės Suzanne Scott pranešime.

Ukraina: atrėmėme Rusijos atakas keliais frontaisUkrainos ginkluotosios pajėgos skelbia atrėmusios Rusijos atakas keliais frontais. Į šiaurę nuo Kyjivo rusų daliniams nepavyko pralaužti gynybinių pozicijų, antradienį pranešė Ukrainos generalinis štabas. Užpuolikams nepavyko užimti ir į vakarus nuo sostinės esančio Makarivo miesto.Rytų Ukrainoje taip pat atremtas rusų veržimasis, pavyzdžiui, prie Lisičansko miesto. Priešas esą patyrė nuostolių ir atsitraukė. Apsuptas Pietų Ukrainos Mariupolio uostamiestis tuo tarpu iš kelių pusių nuolat atakuojamas artilerijos ir naikintuvų, sakoma pranešime.Generalinis štabas apkaltino rusų pajėgas vis labiau atakuojant gyvenamąsias teritorijas ir kritinę infrastruktūrą. Rusų daliniai dėl lėto puolimo tempo esą yra demoralizuoti.Ukrainos kariuomenės vyriausiasis vadas Valerijus Zalužinas gyrė savo dalinius. „Ukrainos ginkluotosios pajėgos atlieka savo uždavinius. Mes sulaikėme užpuoliką, panaudojome dalį rezervo ir kai kuriose teritorijose perėjome į kontrataką, - rašė V. Zalužinas feisbuke. – Deja, turime nuostolių, tačiau jie daug kartų mažesni nei priešo nuostoliai“.Ukrainos duomenimis, iki šiol žuvo daugiau kaip 13 500 rusų karių. Duomenų nepriklausomai patvirtinti neįmanoma.

JT patvirtino 691 civilio žūtį UkrainojeJungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro duomenimis, nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios žuvo 691 civilis. Tarp jų yra 48 vaikai ir jaunuoliai, antradienį Ženevoje pranešė biuras. Biuras taip pat teigė turintis patikrintos informacijos apie 1 143 sužeistuosius.JT žmogaus teisių vyriausioji komisarė Michellė Bachelet visad pabrėžia, kad tikrieji skaičiai neabejotinai yra didesni. Darbuotojams esą neretai reikia kelių dienų, kad patikrintų aukų skaičių. Biuras pateikia tik tuos duomenis apie žuvusiuosius ir sužeistuosius, kuriuos pats nepriklausomai patikrino.

Per evakuaciją iš Iziumo Rusijos kariai apšaudė autobusąEvakuacijos iš Charkovo srities Iziumo miesto metu rusų įsibrovėliai apšaudė autobusą su jame buvusiais žmonėmis.Apie tai feisbuke pranešė Iziumo miesto tarybos Jaunimo, sporto ir įvaizdžio projektų skyriaus vedėjas Maksimas Strelnykas, pasidalijęs apšaudyto autobuso nuotraukomis.„Iziumo gyventojų evakuacijos rezultatai yra autobusas su žmonėmis, į kuriuos klastingai šaudė Rusijos įsibrovėliai“, – sakoma pranešime.Per apšaudymą niekas nežuvo. Sužeistiesiems pagalba teikiama Dniepropetrovsko ir Donecko srityse.Kaip rašo „Ukrinform“, padėtis Iziumo mieste, kurį dvi savaites yra apsupę rusai, dabar panaši į situaciją Mariupolyje. Nėra šviesos, vandens, šilumos, žmonės miršta be vaistų, nėra galimybės pristatyti humanitarinės pagalbos.https://www.facebook.com/max.strel.9/posts/1717538365120049&show_text=true&width=500

Pranešama, kad rusų kariai Mariupolio ligoninėje gyventojus laiko įkaitaisĮ Žiniasklaidos iniciatyvos už žmogaus teises „karštąją liniją“ pavyko prisiskambinti Mariupolio gyventojams, kurie pranešė, kad nuo vakar (kovo 14 d.) ryto Rusijos kariai yra užėmę Mariupolio regioninę intensyvaus gydymo ligoninę (Troickajos g. 46). „Ligoninės darbuotojai ir pacientai laikomi įkaitais. Liudininko teigimu, rusai ten „suvaro“ ir kitus civilius gyventojus. Tuo pat metu pro ligoninės langus šaudo į Ukrainos kariuomenės pozicijas, bandydami išprovokuoti atsakomąją ugnį“, – teigiama pranešime.Pasak liudininko, rusų kariai niekam neleidžia išeiti iš ligoninės, o norinčius tai padaryti grasina sušaudyti. Tie pacientai, kurie surizikavo bėgti iš nelaisvės, grįžo su šautinėmis žaizdomis.„Žiniasklaidos iniciatyva už žmogaus teises ragina tarptautinę bendruomenę imtis visų įmanomų priemonių, kad būtų sustabdyti Rusijos Federacijos karo nusikaltimai, kurie vykdomi šiomis minutėmis, ir išlaisvinti gydytojai, pacientai ir civiliai gyventojai, kuriuos Rusijos armija laiko įkaitais ir naudoja kaip gyvuosius skydus“, – pridūrė Žiniasklaidos iniciatyva.

Pratęstos pirmadienį sustabdytos Ukrainos ir Rusijos derybosPratęstos pirmadienį sustabdytos Ukrainos ir Rusijos derybos, antradienį pranešė ukrainiečių derybininkas Mychailo Podoliakas.„Derybos tęsiamos“, – savo tviterio paskyroje parašė M. Podoliakas ir pridūrė, kad Ukraina jų metu sieks „paliaubų (ir) karių išvedimo iš šalies teritorijos“.

Ukraina: karo metu jau žuvo trys žurnalistaiNuo Rusijos invazijos pradžios vasario 24 dieną Ukrainoje jau žuvo trys žurnalistai ir dar daugiau kaip 30 sužeista, Ukrainos parlamento žmogaus teisių įgaliotinę Liudmylą Denisovą cituoja portalas „France 24“.Nuo Rusijos karių „jau nukentėjo mažiausiai 35 žurnalistai“, įskaitant tris, kurie žuvo, programėlėje „Telegram“ teigė L. Denisova. Pasak jos, Kyjive buvo nušautas JAV reporteris Brentas Renaudas. Per ataką prieš Kyjivo televizijos bokštą žuvo ukrainiečių korespondentas Jevgenijus Sakunas, o per kautynes netoli Mykolajivo žuvo dar vienas Ukrainos žurnalistas Viktoras Dudaras.L. Denisova kartu nurodė, kad per „tyčinį priešo apšaudymą“ taip pat sužeisti žurnalistai iš, be kita ko, Jungtinės Karalystės (JK), Danijos ir Šveicarijos. „Be to, priešas bando sunaikinti Ukrainos audiovizualinę infrastruktūrą“, – pridūrė ji ir nurodė, kad buvo užpulti Kyjivo, Lucko ir Rivnės televizijos bokštai.

Antradienį iš Mariupolio išvyko 2 tūkst. lengvųjų automobiliųAntradienį iš Mariupolio per humanitarinį koridorių išvyko 2 tūkst. lengvųjų automobilių, Ukrainos vicepremjerę cituoja portalas „Sky News“.Tačiau netoli Berdiansko tebėra įstrigęs šiam miestui skirtas humanitarinis krovinys. Mariupolio gyventojai vis dar neturi elektros ir vandens tiekimo, čia taip pat trūksta maisto.Skaičiuojama, kad iš miesto reikėtų evakuoti mažiausiai 200 tūkst. žmonių. Raudonasis Kryžius kiek anksčiau perspėjo, kad šis uostamiestis yra „dusinamas“.

Charkive rusai apšaudė tris penkiaaukščiusCharkive rusų okupantai apšaudė tris penkiaaukščius namus.Ukrainos Valstybinė pagalbos tarnyba apie tai pranešė socialiniame tinkle „Facebook“.„Kovo 15 d., apie 11.00 val., dėl apšaudymo buvo apgadinti trys penkiaaukščiai gyvenamieji namai, iš kurių viename viename įėjime suniokoti butai nuo trečio iki penkto aukštų, be po to kilusio gaisro“, – rašoma pranešime.Pažymima, kad Valstybinės pagalbos tarnybos padaliniai išgelbėjo 21 žmogų ir 12 evakavo. Likviduojant padarinius dalyvavo 20 žmonių ir aštuoni technikos vienetai.Kaip pranešė „Ukrinform“, per pastarąją parą Charkivas 65 kartus buvo apšaudytas rusų okupantų.https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/333101808857715&show_text=true&width=500

Putino planas – masinis Ukrainos miškų kirtimas: gautos lėšos atitektų Rusijos armijos finansavimuiRusijos Federacijos prezidentas Vladimiras Putinas planuoja nurodyti masinį Ukrainos miškų kirtimą, o mediena keliaus į Rusiją, nurodoma dokumente, kurį skelbia Ukrainos karinė žvalgyba. Dokumente pateikiamas Rusijos gynybos ministro Sergejaus Šoigu laiškas, adresuotas šalies prezidentui. Jame aptariamas „galimybės iškirsti miškus gynybinėje teritorijoje“ klausimas, akcentuojant, kad už parduotą medieną gautos lėšos atitektų Rusijos armijos finansavimui.https://twitter.com/DI_Ukraine/status/1503674211696619520

Ukrainos kariuomenė Luhansko srityje sunaikino rusų tris tankus ir pėstininkų kovos mašinasLuhansko srityje Ukrainos kariuomenė sunaikino tris rusų tankus, pėstininkų kovos mašinas ir įgulą.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sausumos pajėgos apie tai pranešė „Facebook“.„Karaliaus Danieliaus vardu pavadinta 24-oji motorizuotoji brigada parodė gerai koordinuoto ir sėkmingo Karališkosios brigados pėstininkų ir artileristų darbo Luhansko srityje rezultatą. Minus trys tankai T-72, viena BMP-3 ir visa orkų asmeninė sudėtis“, – pabrėžiama pranešime.https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/303458588552806&show_text=true&width=500

Ukraina: kai kur pereiname į kontrpuolimąUkrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Valerijus Zalužnas pateikė dvidešimtosios kovos su okupantais iš Rusijos dienos išvadas. Kaip teigia savo paskyroje feisbuke, šalies pajėgos vykdo užsibrėžtas užduotis. „Mes sustabdėme agresorių, apsukome dalį rezervo ir konkrečiomis kryptimis pereiname į kontrpuolimą“, – pareiškė jis. Taip pat V. Zalužnas pridūrė, kad Ukrainos pajėgos patiria nuostolių, tačiau, pasak jo, jie net kelis kartus mažesni nei priešo. Vadas išreiškė užuojautą ir žuvusių karių artimiesiems.

Zelenskis: Rusija taikysis ir į kitas Europos šalisAntradienį Jungtinėje Karalystėje (JK) vykusio Jungtinių ekspedicinių pajėgų (JEF) valstybių narių vadovų susitikimo metu tiesiogiai transliuotame kreipimesi Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino teikti jo šaliai daugiau paramos ir perspėjo, kad Rusijos taikiniu gali tapti ir kitos Europos šalys.„Mes vis dar galime sustabdyti Rusijos karo mašiną ir žmonių žudymą“, – portalas „Sky News“ cituoja V. Zelenskį. Pasak jo, „lengviau tai daryti kartu“. „Antraip jie ateis pas jus“, – pridūrė prezidentas.Pasak V. Zelenskio, jei Europa dabar neužims pozicijos, Rusija taikysis į kitas Europos šalis. „Mes visi esame Rusijos taikiniai... padėdami mums padėkite patys sau“, – kalbėjo jis.Šio prezidento kreipimosi klausęsis JK premjeras Borisas Johnsonas sutiko, kad tai yra „desperatiška akimirka“. B. Johnsono teigimu, lyderiai „turi stengtis paremti jus labiau“.

Kremlius teigia, kad dar per anksti daryti išvadas dėl derybų su UkrainaKremlius antradienį pareiškė, kad dar per anksti daryti išvadas dėl derybų su Ukraina.„Darbas yra sudėtingas, tačiau teigiamas pats faktas, kad darbas tęsiasi, – reporteriams teigė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas. – Nenorime skelbti jokių prognozių. Palaukime apčiuopiamų rezultatų.“Maskvos ir Kyjivo delegacijos jau surengė keturis derybų ratus, siekdamos rasti diplomatinį krizės sprendimą. Prieš pirmadienį surengtą naujausią derybų ratą abi pusės pareiškė viltis, kad būtų galima pasirašyti kokį nors dokumentą, tačiau tuomet buvo pranešta apie „techninę pauzę“.D. Peskovas antradienį pareiškė, kad dar per anksti kalbėti apie bet kokių galimų dokumentų formatą, ir nurodė, jog tai yra tarp derybininkų vykstančių diskusijų dalis.Abi pusės savaitgalį leido suprasti, kad derybose daroma pažanga.

Charkive sviedinys pataikė į gyvenamąjį namą. Žmones bandoma evakuoti.https://t.me/hromadske_ua/18059

JT: iš Ukrainos jau pasitraukė daugiau kaip 3 mln. žmoniųNuo Rusijos invazijos pradžios vasario 24 dieną iš Ukrainos jau pasitraukė daugiau kaip 3 mln. žmonių, antradienį pranešė Jungtinės Tautos (JT).„Kalbant apie žmonių judėjimą iš Ukrainos, viršyta 3 mln. riba“, – žurnalistams Ženevoje sakė JT Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) atstovas spaudai Paulas Dillonas.

Ukrainos vyriausybė: Rusijos sukelto karo nuostoliai Ukrainai jau siekia 500 mlrd. doleriųRusijos invazijos materialiniai nuostoliai Ukrainoje jau siekia mažiausiai 500 mlrd. JAV dolerių, antradienį paskelbė Ukrainos vyriausybės spaudos tarnyba.Finansų ministras Serhijus Marčenka pabrėžė, jog ši suma preliminari, juolab kad Rusijos pradėtas karas prieš Ukrainą tęsiasi.„Daugelis logistikos grandinių visiškai nutrauktos, sunaikinta daug įmonių, o dauguma tebesančių tiesiog negali dirbti, nes jų darbuotojai išvyko. Ekonomikos ministerija skaičiavo, kad karo kaina sieks nuo trečdalio iki pusės šalies bendrojo vidaus produkto. Vadovaujantis kitais vertinimas kalbama apie 500 mlrd. dolerių. Tačiau tiksli nuostolių vertė bus žinoma tik pasibaigus karui“, – pabrėžė S Marčenka.Tarptautinis valiutos fondas prognozuoja, kad dėl Rusijos invazijos Ukrainos bendrasis vidaus produktas 2022-aisiais sunyks dešimtadaliu, o infliacija išaugs iki beveik 20 procentų.

Klyčko prašo Kijevo vyrų grįžti į sostinę, kad apgintų miestą.

JT: Ukrainoje kas minutę vienas vaikas tampa pabėgėliuNuo Rusijos invazijos pradžios vasario 24 dieną iš Ukrainos jau pabėgo 1,4 mln. vaikų, o tai reiškia, kad kas minutę vienas vaikas tampa pabėgėliu, antradienį teigė Jungtinės Tautos (JT).„Ukrainoje per pastarąsias 20 dienų kasdien pabėgėliais tapo vidutiniškai po 70 tūkst. vaikų... o tai iš esmės reiškia, kad nuo konflikto pradžios kas minutę vienas vaikas tapo pabėgėliu“, – reporteriams Ženevoje sakė JT Vaikų fondo (UNICEF) atstovas spaudai Jamesas Elderis.

Rusų kariai apšaudė ligoninė Luhansko srityje: sunaikino gimdymo skyriųRusijos okupacinės pajėgos apšaudė miesto daugiadisciplininę ligoninę Luhansko srityje.Tai pranešė Luhansko karinės administracijos vadovas Sergejus Gaidajus.Apšaudymo metu buvo visiškai sunaikintas gimdymo stacionaras.„Sugriovimai tiesiog baisūs: akušerijos-ginekologijos skyrius visiškai sugriautas. Dabar Luhansko srityje vienais gimdymo namais liko mažiau“, – sakė srities vadovas.S. Gaidajaus teigimu, paskutinis gimdymas gydymo įstaigoje buvo kovo 11 d., 23.23 val. Moteris gimdė rūsyje intensyvaus apšaudymo metu.„Gimė graži ir sveika mergaitė Vasiliska, kuri kartu su mama visą laiką rūsyje buvo prižiūrima medikų. Juk jau nebuvo kur jų perkelti. Dar vieną nėščiąją, kurią prižiūrėjo specialistai, teko evakuoti į artimiausią gimdymo namus Bachmute“, – sakė S. Gaidajus.https://t.me/luhanskaVTSA/468?single

Skelbiama apie dar vieno rusų generolo likvidavimąUNIAN praneša, kad Ukrainos savanorių „Azov“ pulkas likvidavo Rusijos armijos „elitinį“ vadą. Kovo 15 dieną karinis pulkas „Azov“ likvidavo okupacinių pajėgų generolą majorą, skelbiama „Azov“ „Telegram“ kanale. Kol kas žuvusiojo vardas ir pavardė neskelbiami.Prieš tai pranešta, kad Mariupolyje sunkiuose mūšiuose „Azov“ pulkas sunaikino daug sunkiosios rusų technikos. Be to, Generalinis štabas skelbia, kad per pastarąją parą Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgos sunaikino keturis priešų sraigtasparnius, vieną lėktuvą, naikintuvas numušė sparnuotąją rusų raketą.

Rusijos pajėgos naktį apšaudė pagrindinį civilinį regioninį oro uosto Dnipre, informuoja regiono gubernatorius. Skelbiama, kad per ataką sunaikintas pakilimo-nusileidimo takas. Komercinės skrydžių bendrovės, Rusijai pradėjus karą, vengia Ukrainos oro erdvės. Dnipras – pramoninis miestas Rytų Ukrainoje, kur gyvena iki aštuonių milijonų žmonių. Pirmą kartą miestas buvo apšaudytas praeitą savaitę.

Ukraina: karas jau nusinešė 97 vaikų gyvybesKovo 15-osios ryto duomenimis, Rusijos kariai Ukrainoje jau pražudė 97 vaikus ir sužeidė dar daugiau kaip 100.Tokius skaičiavimus pateikia Ukrainos generalinė prokuratūra, kuria remiasi portalas „Ukrinform“. Pasak prokuratūros, vaikai labiausiai paveikti Kyjivo, Charkivo, Donecko, Černihivo, Sumų, Chersono, Mykolajivo ir Žytomyro regionuose. Kasdien žūsta po mažiausiai penkis vaikus.Prokuratūra taip pat nurodo, kad per bombardavimus ir apšaudymus jau apgadinta daugiau kaip 400 švietimo įstaigų, iš jų 59 – visiškai sunaikintos. Be to, apšaudyta 11 sveikatos priežiūros įstaigų ir trys reabilitacijos centrai, kuriuose, be kita ko, buvo gydomi negalią turintys vaikai.Šie duomenys nėra galutiniai.

35 valandų truksianti komendanto valandaKyjive skelbiama 35 valandų truksianti komendanto valanda. Ji prasidės šį vakarą ir truks iki ketvirtadienio ryto, paaiškino Ukrainos sostinės meras Vitalijus Klyčko. Miestas visą naktį buvo bombarduojamas, raketos pataikė į du gyvenamuosius namus. „Šiandien – sudėtingas ir pavojingas momentas. Draudimas judėti mieste neturint specialių leidimų. Iš namų išeiti galima tik tuo atveju, jeigu skubate iki priedangos. Todėl prašau visų Kyjivo žmonių ruoštis tam, kad dvi paras teks būti namuose, o, išgirdus pavojaus signalą – slėptuvėje“, – teigia V. Klyčko.

Charkive rusai apšaudė savanorių automobilį: yra žuvusiųjųCharkive Rusijos kariuomenė apšaudė „Help Army“ savanorių automobilį.Tai paskelbė Charkivo srities valstybės administracijos vadovas Olegas Sinegubovas.Pasak jo, per apšaudymą patyręs sunkų sužeidimą mirė 26 metų vyras. Be to, buvo sužalota moteris.Srities karinė administracija pabrėžė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos užima visas Charkivo gynybos pozicijas. Tačiau rusų okupantai ir toliau bombarduoja miestą iš oro. Per praėjusią parą rusų kariai paleido dvi raketas į centrinę Charkivo dalį. Jie iš daugkartinio paleidimo raketų sistemos „Smerch“ šaudė į Gorkio parko zoną, Sumų turgų, Sumų ir Dinamovskajos sankryžą. Iš viso per dieną buvo užfiksuoti 65 apšaudymai.Kaip pranešama, kovo 14 dieną Charkive per parą iš po Rusijos karių apšaudymų sugriautų pastatų griuvėsių gelbėtojai išnešė septynių žuvusiųjų kūnus, išgelbėjo tris žmonės. Iš viso nuo Rusijos puolimo Ukrainoje pradžios Charkive visiškai sugriauta 600 namų, tūkstančiai žmonių liko be pastogės.

Po smūgio į televizijos bokštą Rivnės srityje žuvo 19 žmoniųRaketai kovo 14-osios rytą pataikius į televizijos bokštą netoli Rivnės žuvo 19 žmonių. Apie tai per telemaratoną pranešė Rivnės karinės administracijos vadovas Vitalijus Kovalis, rašo „Ukrinform“.„Deja, esame priversti pranešti, kad aukų skaičius didesnis. Griuvėsių šalinimo operacija tęsiasi, o šį rytą 8.30 turime 19 žuvusiųjų ir 9 sužeistuosius“, – sakė V. Kovalis.Anot jo, griuvėsių šalinimas tęsiasi, o aukų skaičius dar nėra galutinis. Tačiau jis tikisi, kad po kelių valandų darbai bus baigti.Kaip pranešė „Ukrinform“, kovo 14-osios rytą dvi okupantų raketos pataikė į televizijos bokštą ir administracinį pastatą netoli Rivnės.

Į Čekiją jau atvyko apie 220 tūkst. pabėgėlių iš UkrainosNuo vasario 24 d. į Čekiją iš Ukrainos atvyko apie 220 tūkst. pabėgėlių. Tai antradienį pranešė laikraštis „Právo“, remdamasis Čekijos pirmuoju vicepremjeru ir vidaus reikalų ministru Vítu Rakušanu.Prahos meras Zdeněkas Hřibas savo tviteryje informavo, kad vien tik šalies sostinė nuo Rusijos agresijos pradžios priėmė 36 041 pabėgėlį ukrainietį. Pirmadienį municipalinės institucijos užregistravo 2 945 ukrainiečius. Pasak miesto vadovo, pabėgėlių skaičius toliau didėja.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai labai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

Lenkijos, Čekijos, Slovėnijos ministrai pirmininkai vyksta į KijevąLenkijos, Čekijos ir Slovėnijos ministrai pirmininkai antradienį lankysis Kijeve ir susitiks su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, sakoma Lenkijos vyriausybės pranešime.„Vizito tikslas – patvirtinti nedviprasmišką visos Europos Sąjungos paramą Ukrainos suverenitetui ir nepriklausomybei bei pristatyti platų paramos Ukrainos valstybei ir visuomenei paketą“, – sakoma pareiškime.

Rusijos Federacijos gynybos ministerija paskelbė, kad Rusijos kariuomenė visiškai perėmė visos Chersono srities teritorijos kontrolę.

Antradienį Ukrainoje ketinama atidaryti devynis humanitarinius koridoriusAntradienį vėl bus mėginama evakuoti civilius iš bombarduojamų Ukrainos miestų, šalies vicepremjerę cituoja portalas „Sky News“.Pasak jos, šiam tikslui ketinama atidaryti devynis humanitarinius koridorius.

Per oro smūgį į Kyjivo gyvenamųjų namų kvartalą žuvo du žmonėsAntradienį per smūgį iš oro į Kyjivo gyvenamųjų namų kvartalą žuvo mažiausiai du žmonės, pranešė pagalbos tarnyba, kai buvo užpulti keli sostinės rajonai.„Rasti dviejų žmonių kūnai, išgelbėti 27 žmonės“, – feisbuke pranešė Ukrainos pagalbos tarnyba ir pridūrė, kad 16 aukštų pastatas yra Sviatošinskio rajone Vakarų Kijeve.

Su rusų oligarchu, Anglijos „Premier“ lygos futbolo klubo „Chelsea“ savininku Romanu Abramovičiumi siejamas orlaivis nusileido Maskvoje, praneša „Reuters“ su nuoroda į „FlightRadar24“.Lėktuvas pakilo iš Izraelio, trumpam nusileido Turkijoje, o tada pakilo į Maskvą.R. Abramovičius, kuris turi Izraelio ir Portugalijos pilietybes, pirmadienį buvo pastebėtas Tel Avivo Ben Guriono oro uoste.

Bombardavo daugiabutįAnkstų rytą Ukrainos sostinės gyvenamąjį kvartalą sukrėtė virtinė sprogimų, įsiplieskė didžiulis gaisras 15 aukštų daugiabutyje, skelbia Skynews.Pranešama, kad žuvo mažiausiai vienas žmogus, o kiti tebėra įstrigę viduje.Ukrainos kariuomenė teigė, kad incidentas įvyko dėl artilerijos smūgių Svjatošinskio rajonui.Rusijos pajėgos naktį taip pat suintensyvino oro antskrydžius šiaurės vakariniuose Irpino, Hostomelio ir Bučos priemiesčiuose.

UNHCR: privatusis sektorius pagalbai Ukrainai paaukojo 200 mln. doleriųJungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuras (UNHCR) pirmadienį pareiškė, kad privatusis sektorius skyrė „rekordines sumas“ jo pastangoms padėti milijonams perkeltųjų asmenų po to, kai Rusija pradėjo invaziją į Ukrainą.„Vos per kiek daugiau nei dvi savaites įmonės, fondai ir filantropai UNHCR Ukrainai skyrė daugiau nei 200 mln. dolerių (182,1 mln. eurų)“, sakoma pranešime.Agentūros skaičiavimais, nuo vasario 24 dienos, kai prasidėjo Rusijos invazija, daugiau kaip 2,8 mln. žmonių buvo priversti palikti Ukrainą kaip pabėgėliai, o dar mažiausiai du milijonai žmonių buvo perkelti užpultos šalies viduje.UNHCR baiminasi, kad jei karas tęsis, dar milijonai žmonių bus priversti palikti savo namus“, – teigiama pranešime.

150 Rusijos karių žuvo per bandymą užimti MariupolįUkrainos gynybos ministerija pareiškė, kad 150 Rusijos karių žuvo per bandymą perimti pietinio uostamiesčio kontrolę. Pareigūnai pranešė atrėmę Rusijos pajėgų ataką, skelbia Skynews.Naujausiame pranešime teigiama, kad per mūšį taip pat buvo sunaikinti du Rusijos tankai, o kai kurie Rusijos ginkluotųjų pajėgų nariai atsisako vykdyti įsakymus.Mariupolyje išgyvenama didžiausia humanitarinė krizė šalyje, gyventojams sunku gauti maisto ir svarbiausių atsargų, tačiau miestas tebėra Ukrainos kontroliuojamas.

Ukrainos gyventojams išdalyta dešimtys tūkstančių automatųNuo Rusijos įsiveržimo į Ukrainą pradžios dešimtys tūkstančių taikių šalies gyventojų gavo ginklus. Tai pareiškė Ukrainos vidaus reikalų ministras Denisas Monastirskis, praneša portalas TSN.VRM vadovas priminė, kad anksčiau Ukrainoje buvo priimtas įstatymas dėl civilių asmenų dalyvavimo ginant šalį karo metu, kuris suteikia civiliams galimybę gauti šaunamąjį ginklą.Pasak ministro, kiekvienas Ukrainos pilietis gali kreiptis į policiją, įrodyti, kad jis iš tikrųjų prisideda prie šalies gynybos, dirba arba priklauso teritorinės gynybos būriams ar savanorių formuotėms, ir gauti ginklą, pirmiausią – automatinį.„Mes jau išdavėme keliasdešimt tūkstančių automatų visoje šalyje“, - sakė D. Monastirskis.Jis pridūrė, jog dabar planuojama aprūpinti ginklais Rivnės ir Voluinės regionų gyventojus, kadangi Ukrainai gresia pavojus iš Baltarusijos.

Zelenskio patarėjas: karas turėtų baigtis gegužės pradžiojeUkrainos prezidento štabo viršininko patarėjas teigė, kad tikisi, jog karas baigsis vėliausiai gegužės pradžioje, kai Rusijai pritrūks išteklių pulti savo kaimynę, skelbia BBC.„Manau, kad ne vėliau kaip gegužės mėnesį, gegužės pradžioje turėtume sudaryti taikos susitarimą“, – vėlai pirmadienį sakė Ukrainos prezidento štabo viršininko patarėjas Oleksijus Arestovičius.

Ispanija sulaikė Rusijos oligarcho jachtą85 metrų ilgio jachta „Valeri“ priklauso Sergejui Čemezovui, buvusiam KGB pareigūnui, vadovaujančiam valstybinei korporacijai „Rostec“, skelbia UNIAN.Teigiama, kad Ispanijos pareigūnai sulaikė Rusijos oligarcho jachtą, kurios vertė – 140 milijonų JAV dolerių. Ji buvo prišvartuota Barselonos uoste.Prabangus laivas priklauso „Rostec“ vadovui Sergejui Čemezovui, kuris laikomas artimu V. Putinui, praneša „Reuters“.Vienas šaltinis Ispanijos vyriausybėje sakė naujienų agentūrai „Reuters“, kad jachta liks konfiskuota, kol Ispanijos pareigūnai patvirtins jos nuosavybę ir ar ji yra įtraukta į sankcijų sąrašą.UNIAN primena, kad anksčiau S. Čemezovas sakė, kad Rusija bus nugalėtoja kare su Ukraina, nepaisant sankcijų.Pasak stebėsenos tinklalapio „Marine Traffic“, Barselonoje taip pat prišvartuotos jachtos, susijusios su dar dviem Rusijos oligarchais, kuriems dar nebuvo pritaikytos sankcijos. https://t.me/uniannet/38365

UNIAN „Telegram“ kanale skelbia, kad „po dar vieno Rusijos orkų apšaudymo Kijeve užsidegė gyvenamasis pastatas“. https://t.me/uniannet/38360

Atkurtas elektros tiekimas Černobylio AEČernobylio atominės elektrinės elektros tiekimas buvo atnaujintas po karo veiksmų padarytos žalos. Apie tai TATENA pranešė socialiniame tinkle „Twitter“, antradienio ryte rašo „Ukrinform“.„Ukraina informavo TATENA, kad šiandien išorinis elektros tiekimas Černobylio atominei elektrinei vėl buvo atkurtas, kai okupacinė kariuomenė vėl apgadino elektros tiekimo liniją“, – teigiama įraše.

Pranešama apie tris didelius sprogimus Kyjive Kyjive 05:30 vietos laiku nugriaudėjo trys stiprūs sprogimai. Apie tai pranešė sostinėje esantys žurnalistai, rašo BBC. Vietinis kanalas Ukraine 24 pranešė, kad vakariniame miesto pakraštyje – Kyjive Borščiagovkos rajone – įvyko du dideli sprogimai. Kaip teigiama kanalo pranešime, raketos buvo paleistos iš Baltarusijos pusės. Šio teiginio BBC nepatvirtino. Vietis šaltiniai praneša, kad Ukrainos sostinėje užsidegė gyvenamasis pastatas, kai į jį pataikė sviedinys, praneša Skynews. Oro antskrydžio sirenos aidėjo Kyjive, taip pat Odesoje pietuose, Umano centre ir Chmelnickio regione vakaruose. Ukrainos miestų bombardavimai auštant tapo įprastu šio karo bruožu. https://twitter.com/raghavanWaPo/status/1503567469436362753?ref_src=twsrc%5Etfw

Pranešama, kad Rusija naudoja iki šiol nežinomas raketasJAV pareigūnai mano, kad į Ukrainą paleistos Rusijos balistinės raketose yra anksčiau nežinomas įtaisas, leidžiantis išvengti perėmimo, rašo „New York Times“.Cituodamas neįvardytą JAV pareigūną, laikraštis „Times“ pranešė, kad prietaisai, pritvirtinti prie trumpojo nuotolio balistinių raketų „Iskander-M“, yra maždaug pėdos ilgio ir juose yra įranga, skleidžianti radijo signalus, kad trukdytų radaro aptikimui.Be to, kiekviename įrenginyje yra šilumos šaltinis, skirtas pritraukti atskrendančias raketas. JAV pareigūnas „Times“ sakė, kad panašios „įsiskverbimo priemonės“ buvo naudojamos ant branduolinių galvučių nuo 1970 m.Daugybę socialiniuose tinkluose pasirodžiusių prietaisų vaizdų ginklų ir amunicijos ekspertams nepavyko identifikuoti. Anksčiau pirmadienį vienas aukštas JAV gynybos pareigūnas žurnalistams sakė, kad nuo vasario 24 d., kai prasidėjo invazija į Ukrainą, Rusija paleido 900 raketų.https://twitter.com/CAT_UXO/status/1500100071718854657?ref_src=twsrc%5Etfw

Išėjęs į pensiją JAV generolas: Rusija gali būti priversta nutraukti puolimą „per artimiausias 10 dienų“ Išėjęs į pensiją JAV generolas Benas Hodgesas sako, kad pereitų į „išsekimo karą“ Rusijai šiuo metu reikia trijų dalykų, kurių ji neturi – laiko, žmonių ir amunicijos. Taip jis teigė MSNBC televizijos eterio metu. „Jeigu Vakarų šalys sustiprins paramą Ukrainos pusei, tai per maždaug 10 dienų rusai Ukrainoje pasieks tašką, iš kurio nėra grįžimo atgal – jie nebegalės vykdyti aktyvių karo veiksmų“, – tikino jis. Karo Ukrainoje metu Rusija perėjo prie sekinimo strategijos – miestų bombardavimo, civilių žudymo keliuose. Jo nuomone, Rusija neturi pakankamai žmonių, laiko, taip pat baigiasi amunicija. „Maždaug per 10 dienų... su sąlyga, kad mes, Vakarai, ne tik tęsime, bet ir padidinsime ginkluotės ir pagalbos Ukrainai tiekimą, kad ji turėtų galimybę sunaikinti Rusijos artileriją, kariuomenę ir atremti raketų smūgius. Jei tai padarysime, tuomet per 10 dienų rusai pasieks tašką, iš kurio nebebus kelio atgal, ir jie nebegalės vykdyti aktyvių karo veiksmų“, – pažymėjo ekspertas. https://twitter.com/general_ben/status/1503367516529250305?ref_src=twsrc%5Etfw

Rumunijos gynybos ministras pakomentavo bepiločio orlaivio nukritimą jo šalies teritorijojeŠis incidentas gali būti Rusijos hibridinio karo manevras, praneša tsn.ua. Rumunijos gynybos ministras Vasile Dincu išreiškė nuogąstavimą, kad pirmadienį, kovo 14 d., Rumunijos Bystritsky rajone sudužusį bepilotį orlaivį rusai galėtų panaudoti kaip propagandos elementą, keliantį nerimą vietos gyventojams.Tokį pareiškimą jis padarė komentuodamas rumunų leidiniui Digi24.Gynybos vadovas skraidantį aparatą apibūdino kaip „žaislą“ ir pažymėjo, kad iš pradžių šį incidentą jis įvertino kaip blogą kokio nors lėktuvų modeliavimo klubo pokštą.„Jis yra sovietinės gamybos ir šiuo metu kariuomenėje nenaudojamas, po 1989 m. jis buvo pašalintas“, – sakė Vasile Dincu.Anot jo, pirmosios techninės išvados bus žinomos antradienį, kovo 15 d., po to, kai išvadas padarys orlaivį tyrusi komisija.„Daugiausia, ką jis gali padaryti, tai rinkti informaciją. Jis nėra per didelis ir labai senas, jį sunku prijungti prie šiuolaikinių sistemų“, – patikslino D. Dinku.Ministras taip pat pažymėjo, kad bepilotis galėjo būti paleistas iš Karpatų regiono, nes tokio tipo bepiločiai orlaiviai neturi didelės skrydžio autonomijos.Kita vertus, Vasilijus Dinka neatmeta, kad šis incidentas gali būti Rusijos manevras hibridiniame kare, siekiant sukelti paniką tarp gyventojų, atgrasyti Ukrainos kaimynines šalis nuo pagalbos teikimo ir palaužti sąjungininkų solidarumą.

NATO lyderiai kitą savaitę gali susirinkti į neeilinę sesijąPasak diplomatinio šaltinio, NATO šalys gali jau kitą savaitę susitikti Briuselyje gyvame susitikime, praneša CNN. Keli JAV pareigūnai patvirtino, kad JAV prezidentas Joe Bidenas galbūt kitą savaitę ruošiasi keliauti į Europą, nors jo kelionė dar nepatvirtinta, kaip ir NATO vadovų susitikimas. Tačiau šiuo metu vyksta diskusijos dėl neeilinės sesijos sušaukimo, nes NATO nori pažaboti žiaurią Rusijos prezidento Vladimiro Putino invaziją į Ukrainą.

Ukrainos kariuomenė teigia atrėmusi Rusijos bandymą perimti MariupolįUkrainos kariuomenė pareiškė atremusi Rusijos bandymą perimti Mariupolio uostamiesčio kontrolę, praneša Skynews. Generalinio štabo pranešime teigiama, kad patyrusios nuostolių Rusijos pajėgos atsitraukė.Azovo jūros uostamiestis jau pusantros savaitės buvo apgultas, todėl jo gyventojams pritrūko elektros, vandens ir maisto.Per Rusijos apšaudymą žuvo daugiau nei 2500 gyventojų.Prieš tai Mariupolio mero patarėjas Petro Andriuščenka teigė, kad nepatvirtintais duomenimis aukų skaičius gali siekti 20 tūkst.

Mariupolio mero patarėjas: čia žuvusiųjų skaičius gali siekti 20 000Remiantis oficialia ir patvirtinta informacija, kovo 14 d. Mariupolyje žuvo apie 2357 žmones.Mariupolio mero patarėjas Petro Andriuščenka sakė, kad mieste susiklostė katastrofiška situacija, o Rusijos apšaudymo aukų skaičius gali priartėti prie 20 tūkst.Tokią nuomonę P. Andriuščenka išreiškė „Current Time“ eteryje, rašo „Ukrainska Pravda“.„Turime duomenų apie žuvusius civilius, kurie neatitinka tikrovės, nes jie gauti iš policijos, suderinti su gydymo įstaigomis. Tai nedidelis kiekis žmonių, apie kuriuos žinome. Vakar (kovo 13 d.) duomenimis, tai buvo 1800 žmonių. Prieš keturias dienas kalbėjome apie „optimistinį“ scenarijų – apie 10 tūkst. aukų šiai dienai, tačiau stebint, kaip kelis kartus išaugo intensyvumas ir žiaurumas, mes galime kalbėti apie tai, kad blokadai pasibaigus ir atsiradus galimybei ieškoti žmonių, aukų skačius gali pasiekti 20 tūkst.“, – sakė P. Andriuščenka.Jis pažymėjo, kad miesto kapinės yra Rusijos kariuomenės kontroliuojamoje teritorijoje, todėl mirusieji laidojami „kiemuose, gatvėse“. Tačiau dėl apšaudymo intensyvumo žmonės „net negali išeiti į lauką laidoti savo artimųjų“.Tuo tarpu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vaizdo kreipimosi metu pabrėžė, kad Ukraina stengsis padaryti viską, kad Mariupolyje žmonės gautų maisto, vandens ir vaistų.„Kovo 14 d. iš Kijevo ir Luhansko sričių miestų ir miestelių buvo išvežti 3806 ukrainiečiai“, – sakė V. Zelenskis.Kartu jis pabrėžė, kad rusų pajėgos Berdjanske vis dar laiko koloną su 100 tonų būtiniausių Mariupoliui reikalingų daiktų.„Jau trečia diena. Bet stengsimės. Darysime viską, kad mariupoliečiai gautų maisto, vandens, vaistų“, – patikino Ukrainos prezidentas.

Zelenskis: per 19 dienų Rusija prarado daugiau žmonių Ukrainoje nei per dvejus karo metus ČečėnijojeUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vaizdo kreipimosi metu pažymėjo, kad per 19 dienų Rusijos kariuomenė Ukrainoje prarado daugiau žmonių nei per du kruvinus ir ilgalaikius karus Čečėnijoje.Anot jo, Ukrainoje jau buvo numušta beveik šimtas rusų sraigtasparnių ir 80 kovinių lėktuvų.Pasak prezidento, Ukrainos kariai ir toliau triuškina Rusijos kariuomenę. „Netrukus numuštų Rusijos sraigtasparnių skaičius pasieks šimtą. Jie jau prarado 80 kovinių lėktuvų. Šimtai tankų, tūkstančiai technikos vienetų. Per 19 dienų Rusijos kariuomenė Ukrainoje prarado daugiau žmonių nei per du kruvinus ir ilgus karus Čečėnijoje. Vardan ko?“ – sakė Zelenskis.Taip pat Zelenskis padėkojo rusų aktyvistams.„Esu dėkingas tiems rusams, kurie nesiliauja bandę pasakyti tiesą. Tiems, kurie kovoja su dezinformacija ir sako tiesą, pasakoja tikrus faktus savo draugams, artimiesiems“, – kalbėjo prezidentas.

Zelenskis kreipėsi į rusų karius: aš žinau, kad jūs norite išgyventi Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino Rusijos karius pasiduoti ir išgyventi.Taip teigiama jo vaizdo žinutėje, paskelbtoje Ukrainos prezidentūros kanale „Telegram“.„Noriu pasakyti rusų kareiviams. Tiems, kurie jau įžengė į mūsų kraštą, ir tiems, kurie dar tik bus išsiųsti kovoti prieš mus. Rusų šauktiniai, paklausykite manęs ypač atidžiai. Rusų karininkai, jūs tai jau viską supratote. Nieko jūs iš Ukrainos nepaimsite. Jums tik atimsite gyvybes. Jūsų yra daug. Bet ir jūsų (gyvenimus – UNIAN) taip pat paims“, – sakė Zelenskis.Jis paklausė rusų, vardan ko ir kodėl jie turėtų mirti.„Aš žinau, kad jūs norite išgyventi. Mes girdime tai perimtuose jūsų pokalbiuose, ką jūs iš tiesų galvojate apie šį karą, apie šią gėdą ir savo valstybę. Jūsų tarpusavio pakalbiai, jūsų skambučiai į namus artimiesiems – mes visa tai girdime. Mes darome išvadą, kad žinome, kas jūs tokie“, – pažymėjo jis. Zelenskis pasiūlė jiems padaryti pasirinkimą, kuris gali padėti išgelbėti gyvybę. „Siūlau jums pasirinkimą. Ukrainos tautos vardu mes suteikiame jums šansą, galimybę išgyventi. Jei pasiduosite mūsų pajėgoms, mes elgsimės su jumis taip, kaip reikia elgtis su žmonėmis. Būtent su žmonėmis – pagarbiai. Taip, kaip jūsų armija nesielgia su mūsų. Rinkitės! – paragino Ukrainos prezidentas.

Generalinė prokuratūra: per Černihivo apšaudymą žuvo 10 žmonių Generalinė prokuratūra pradėjo tyrimą dėl 10 žmonių žūties dar vieno Černihivo miesto apšaudymo metu, praneša UNIAN. Šis miestas įsikūręs tarp Gomelio ir Kyjivo. Apie tai buvo pranešta Generalinės prokuratūros „Telegram“ kanale. Rusijos artilerija apgadino daugybę Černihivo pastatų.

Zelenskis: priešas sutrikęs, jis nesitikėjo tokio pasipriešinimoUkrainos prezidentas pažymi, kad Rusijos kariai iš tikrųjų tapo vienu iš Ukrainos kariuomenės įrangos tiekėjų. Volodymyras Zelenskis teigė, kad priešas yra sutrikęs, jis nesitikėjo tokio pasipriešinimo Ukrainoje.Tai jis pasakė vaizdo kreipimosi, kuris buvo paskelbtas Ukrainos prezidentūros „Telegram“ kanale, metu.„Baigėsi 19-oji mūsų pasipriešinimo, istorinio karo diena. Dar viena sunki diena, kuri vis dėlto priartina mus prie pergalės, priartina Ukrainai taiką. Kaip ir anksčiau, priešas yra sutrikęs. Jie nesitikėjo tokio pasipriešinimo. Jie tikėjo savo propaganda, kuri dešimtmečius skleidžia melą apie mus. Bet jie jau pradėjo suprasti, kad karu nieko nepasieks“, – pabrėžė Zelenskis.Jis pridūrė, kad tai žino tiek Rusijos kariai, tiek karininkai. „Jie bėga iš mūšio lauko, palieka savo techniką. Mes paimame trofėjus ir naudojame juos Ukrainai ginti. Šiandien Rusijos kariai iš tikrųjų yra vienas iš įrangos tiekėjų mūsų armijai. Jie net negalėjo to pamatyti savo baisiausiame košmare“, – sakė Zelenskis.

JK gynybos ministerija: Rusija gali panaudoti cheminį ar biologinį ginkląRusija gali planuoti panaudoti cheminį ar biologinį ginklą „svetimos vėliavos“ operacijoje, perspėjo Jungtinės Karalystės Gynybos ministerija. Paskutinėje Gynybos žvalgybos ataskaitoje JK Gynybos ministerija teigė nematanti jokių įrodymų, patvirtinančių Rusijos kaltinimus, kad Ukraina ketina panaudoti cheminį ar biologinį ginklą.Vietoj to buvo teigiama, kad Rusija galimai planuoja panaudoti tokius ginklus „kaip suklastota ataka, inscenizuotas agentų ar amunicijos „atradimas“ arba sugalvotus įrodymus, kad tariamai ukrainiečiai planuoja panaudoti tokius ginklus“.Pranešime teigiama: „Svetimos vėliavos“ išpuolį beveik neabejotinai lydėtų plati dezinformacija, kuri apsunkintų nustatymą, kas už tai atsakingas. Remiantis JK žvalgybos duomenimis, Rusija tikėtina linkusi vykdyti „svetimos vėliavos“ operaciją, kad pateisintų savo pirminę invaziją į Ukrainą vasario 24 d.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1503489559509798912?ref_src=twsrc%5Etfw

Advokatams neleidžiama susitikti su tiesioginiame eteryje protestavusia televizijos darbuotoja Marina Ovsyannikova Advokatai Daniilas Bermanas ir Dmitrijus Zakhvatovas stovi prie Ostankino televizijos centro budėjimo dalies, kurioje šiuo metu yra sulaikytoji M. Ovsyannikova. „Meduza“ praneša, kad pas ją eiti neleidžiama. Advokatas Anri Tsiskarishvili telegramos kanalui „Galime paaiškinti“ („Можем объяснить“) pranešė, kad buvo Ostankino televizijos centro budėjimo kambaryje, tačiau Marinos Ovsyannikovos ten nerado. Kur ji dabar yra, nežinoma. Taip pat paaiškėjo, kad Marina Ovsyannikova yra vieno iš prokremliško kanalo RT režisierių žmona, tačiau, kaip teigiama viešojoje erdvėje, pora išsiskyrusi ir gyvena atskirus gyvenimus.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos skelbia, kad Rusijos bepiločiai įskrido į NATO šalių – Lenkijos ir Rumunijos – oro erdvę Ukrainos ginkluotosios pajėgos savo „Facebook“ paskyroje paviešino vaizdo kreipimąsi, kuriame pranešė, kad karinių oro pajėgų radaras užfiksavo, kad Ukrainos valstybinę sieną Lenkijos kryptimi preliminariai kirto Rusijos bepilotė sistema „Forpost“.„Rusijos bepilotis iš pradžių skrido virš Javorivskio poligono, matyt, tyrinėdamas raketų apšaudymo pasekmes Lvovo srityje, paskui patraukė į Lenkijos teritoriją, grįžo į Ukrainos oro erdvę ir buvo numuštas mūsų oro gynybos“, – sakoma pranešime. Pranešime taip pat buvo teigiama, kad Rumunijoje buvo numuštas Rusijos bepilotis „Orlan-10“.Oficialių Lenkijos ar Rumunijos atstovų patvirtinimų dėl šio incidento kol kas nėra.

Karo padėties laikotarpiu Zelenskis įvedė bevizį režimą daugeliui užsieniečių Naujovė galios karinės padėties Ukrainoje laikotarpiu, praneša UNIAN. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis karinės padėties laikotarpiu įvedė bevizį režimą tarptautinių medicinos ar humanitarinių organizacijų darbuotojams.Tai teigiama prezidento dekrete, paskelbtame valstybės vadovo svetainėje. Zelenskis savo dekretu įveda bevizį režimą į Ukrainą užsienio valstybių piliečiams, kurie yra tarptautinių medicinos ar humanitarinių organizacijų, fondų ar programų, kitų organizacijų darbuotojai, atvykę į šalį Ukrainos ministrų kabineto kvietimu teikti humanitarinę pagalbą gyventojams.

Rusija į Kiniją kreipėsi pagalbos Kilus konfliktui Ukrainoje, Rusija paprašė Kinijos karinės ir finansinės pagalbos.Pasak dviejų CNN šaltinių, tarp pagalbos, kurios Rusija prašė, buvo ir iš anksto supakuotų, negendančių karinių maisto davinių poreikis. Prašyme pabrėžiami pagrindiniai logistiniai iššūkiai, kurie, anot karinių analitikų ir pareigūnų, stabdo Rusijos pažangą Ukrainoje, ir tuo pačiu kelia klausimų dėl esminio Rusijos kariuomenės pasirengimo.Priekyje dislokuoti daliniai nuolat aplenkia savo tiekimo kolonas, taip pat nuo invazijos pradžios yra užfiksuota nemažai atvejų, kai Rusijos kariai įsiveržia į parduotuves ieškodami maisto. Vieno šaltinio teigimu, maistas gali būti tas prašymas, kurį Kinija norėtų patenkinti. Kol kas neaišku, ar Kinija ketina suteikti Rusijai tokią pagalbą, CNN sako su žvalgybos duomenimis susipažinę JAV pareigūnai. Tačiau per intensyvų, septynias valandas trukusį susitikimą Romoje, JAV prezidento Joe Bideno vyriausiasis padėjėjas perspėjo kolegą iš Kinijos dėl „galimų pasekmių“ Kinijai, jei bus teikiama parama Rusijai, sakė aukšto rango administracijos pareigūnas.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos skelbia, kad Rusijos bepiločiai įskrido į NATO šalių – Lenkijos ir Rumunijos – oro erdvę Ukrainos ginkluotosios pajėgos savo „Facebook“ paskyroje paviešino vaizdo kreipimąsi, kuriame pranešė, kad karinių oro pajėgų radaras užfiksavo, kad Ukrainos valstybinę sieną Lenkijos kryptimi preliminariai kirto Rusijos bepilotė sistema „Forpost“.

Rusija apribojo cukraus ir grūdų eksportąRusijos valdžia pristatė laikiną grūdų eksporto į Eurazijos ekonominės sąjungos šalis (Armėnija, Baltarusija, Kazachstanas ir Kirgizija) ir cukraus eksporto į trečiąsias šalis draudimą.Grūdams apribojimai galios iki birželio 30 d., cukrui – iki rugpjūčio 31 d.„Sprendimas buvo priimtas siekiant apsaugoti vidaus maisto rinką išorinių apribojimų akivaizdoje“, – nurodė Vyriausybė.

Zelenskis prašo Rados pratęsti karo padėtį iki balandžio pabaigosUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Aukščiausiajai Radai pateikė įstatymo projektą dėl karo padėties režimo pratęsimo dar 30 dienų. Karo padėtis turėjo baigtis kovo 26 d., siūloma ją pratęsti iki balandžio 25 d.

Daugiau nei 4000 civilių pirmadienį sėkmingai evakuotiPasak vicepremjerės Irynos Vereščiuk, pirmadienį iš konflikto priešakinėse linijose esančių Ukrainos miestų buvo sėkmingai evakuota daugiau nei 4000 civilių.Vaizdo įraše Vereščiuk teigė, kad evakuacijos buvo vykdomos septyniais humanitariniais koridoriais.Tačiau ji pridūrė, kad kiti trys koridoriai negalėjo sėkmingai veikti dėl Rusijos pajėgų apšaudymų.

Per apšaudymą Černihive žuvo mažiausiai 10 žmoniųProkuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl dar vieno Černihivo miesto apšaudymo, kurio metu žuvo mažiausiai 10 žmonių. Ši informacija pasirodė Generalinės prokuratūros „Telegram“ kanale, nurodo „Ukrinform“.Bendradarbiaujant su Černihivo apskrities prokuratūra, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl įstatymų ir karo teisės pažeidimų, įskaitant tyčinę žmogžudystę.„Kovo 14 d. Rusijos kareiviai vėl apšaudė Černihive esančius gyvenamuosius namus ir infrastruktūrą. Remiantis išankstiniais duomenimis, žuvo 10 žmonių“, – teigiama pranešime.

Borrellis pasmerkė Putino „barbarišką“ invaziją į Ukrainą ir patvirtino sankcijų Kremliui ketvirtąjį paketąEuropos Sąjungos užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis pirmadienį pasmerkė Rusijos prezidento Vladimiro Putino „barbarišką“ invaziją į Ukrainą ir patvirtino sankcijų Kremliui ketvirtąjį paketą.J. Borrellis sakė, kad Maskva atakuoja ne vien Ukrainos kariuomenę, bet ir civilius gyventojus. Jis atkreipė dėmesį į padėtį apsiaustame pietrytiniame Mariupolio uostamiestyje, kur nuo invazijos pradžios „žuvo daugiau kaip 2,4 tūkst. civilių“.„Putino karas susijęs ne vien su Ukraina, jis susijęs su mūsų Europos žemyno saugumu ir stabilumu. Tai paveiks mus visus“, – per spaudos konferenciją Skopjėje pabrėžė J. Borrellis.

Tarptautinis Hagos teismas šią savaitę priims sprendimą dėl karo UkrainojeTarptautinis teisingumo teismas Hagoje paskelbė datą, kada priims sprendimą Rusijos ir Baltarusijos karo nusikaltimų Ukrainoje byloje. Teismo posėdis numatytas kovo 16 d.Apie tai socialiniame tinkle „Twitter “ pranešė Tarptautinio teisingumo teismo spaudos tarnyba

Pentagonas: Rusijos puolimas sustojo beveik visurPentagonas naujausiame karo Ukrainoje aptarime teigia, kad Kovo 13-ąją netoli Lenkijos sienos įvykdyta ataka Javorovo poligone neturėjo įtakos ginklų ir karinės technikos tiekimui Ukrainai. Taip pat ataskaitoje rašoma, kad Rusijos pažanga sustojo beveik visomis kryptimis. Kai kuriais atvejais Rusijos kariuomenė sustojo sąmoningai persigrupuoti, tačiau daugeliu atvejų tai yra Ukrainos pasipriešinimo rezultatas. Tai taip pat taikoma Kijevo puolimui iš šiaurės vakarų iš Gostomelio pusės.Karinio departamento atstovas nepatvirtino pranešimų apie Kinijos pasirengimą teikti materialinę pagalbą Rusijai, tačiau pažymėjo, kad jei taip atsitiks, Kinija susidurs su „pasekmėmis“.

Kremlius nėra gavęs prašymo surengti tiesioginį Vladimiro Putino ir Volodymyro Zelenskio pokalbį, pirmadienį pareiškė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.Dmitrijus Peskovas anksčiau sakė, esą galimybė abiem lyderiams susitikti tiesiogiai nėra atmetama. Zelenskis jau kelis kartus ragino Putiną pradėti derybas akis į akį, sakydamas, kad tai būtų vienintelis būdas užbaigti karą.

Rusijos 1-ojo kanalo naujienų laidos „Laikas“ transliacijos metu į studiją įsiveržė mergina su antikariniu plakatu. Laidą vedė Kremlių palaikanti Jekaterina Andrejeva, kai staiga į naujienų studiją įsiveržė mergina su plakatu prieš karą su užrašais: „Ne karui. Sustabdykite karą! Nekitėkite propaganda! Čia jums meluoja“https://twitter.com/MSnegovaya/status/1503444187114618888?s=20&t=W2cozVd0cDJ9te2y4BSlkw

„Kadyrovcai“ planavo užimti Kyjivo srityje esančius vaikų globos namus ir paimti įkaitųUkrainos vidaus reikalų ministerija išanalizavo vaizdo įrašą, kurį internete paskelbė čečėnų kovotojų lyderis Ramzanas Kadyrovas, ir padarė išvadą, kad „kadyrovcai“ planavo įkaitais paimti Kyjivo srityje esančių vaikų globos namų gyventojus ir šantažuoti Ukrainą bei visą pasaulį.Kaip informuoja „Ukrinform“, apie tai pranešė Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Vadimas Denisenka. Ukrainos vidaus reikalų ministerijos atstovai patikslino, kad, sprendžiant iš vaizdo įrašo, R. Kadyrovas yra Ukrainoje.„Neturiu įgaliojimų komentuoti, ar Kadyrovas yra Ukrainos teritorijoje, tačiau vaizdo įrašas padarytas viename iš Kyjivo srities vaikų globos namų“, – nurodė V. Denisenka.

JAV ir Kinijos pareigūnai surengė „turiningas derybas“ dėl karo UkrainojeJAV ir Kinijos pareigūnai pirmadienį Romoje surengė „turiningas diskusijas“ apie Rusijos invaziją Ukrainoje, pranešė Baltieji rūmai.JAV nacionalinio saugumo patarėjas Jake'as Sullivanas ir Kinijos komunistų partijos diplomatijos vadovas Yang Jiechi po susitikimo viename viešbutyje su žurnalistais nesikalbėjo.Tuo metu Baltieji rūmai sakė, kad abu pareigūnai taip pat „pabrėžė būtinybę išlaikyti atviras ryšio linijas tarp Jungtinių Valstijų ir Kinijos“.

Kijevo meras Vitalijus Kličko šiandien savo „Twitter“ puslapyje paskelbė daugybę vaizdo įrašų, kuriuose rodoma karo žala Ukrainos sostinėje.Jis sako, kad Rusijos prezidento „svajonė sukurti Didžiąją Rusiją yra mano šalies košmaras“.https://twitter.com/Klitschko/status/1503349955091701767?s=20&t=FBH4luDBujOGPSfObzXWWQ

JAV pareigūnas: į Javorivo bazę pataikiusios raketos buvo paleistos iš RusijosKarinę bazę vakarų Ukrainoje nusiaubusios sparnuotosios raketos buvo paleistos iš Rusijos oro erdve skridusių orlaivių, pirmadienį sakė JAV gynybos pareigūnas, atkreipdamas dėmesį, kad neskraidymo zona nebūtų užkirtusi kelio šiai atakai.Naktį į sekmadienį iš bombonešių, skrendančių virš Rusijos, į Javorivą buvo paleista „pora dešimčių“ sparnuotųjų raketų, per ataką žuvo 35 žmonės ir dar 134 buvo sužeisti.Bazė įsikūrusi į vakarus nuo Lvivo, vos už 20 km nuo Ukrainos sienos su ES ir NATO nare Lenkija.Ši ataka aiškiai parodė, kad vakarų Ukraina, kurios iki šiol, vasario 24 dieną įsiveržus Rusijos pajėgoms, beveik niekas nelietė, yra ypač pažeidžiama tolimojo nuotolio raketų.Pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga, sakė, kad šis smūgis buvo pavyzdys, kaip neskraidymo zona virš Ukrainos „neturėtų jokio poveikio“.

Melitopolio Pergalės aikštėje nuimta Ukrainos vėliavaRusijos okupuotoje Melitopolio Pergalės aikštėje, kurioje pastarosiomis dienomis vyko daug protestų, buvo nuimta didžiulė Ukrainos vėliava, praneša CNN.Ukrainos pietinio Melitopolio miesto meras Ivanas Fiodorovas penktadienį buvo pagrobtas Rusijos okupacinių pajėgų, tai kovo 12 dieną pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis ir kiti ukrainiečių pareigūnai. Rusijos remiamo separatistinio Luhansko srities prokuratūra merą apkaltino terorizmu.Nuo tada naujai paskirta merė Galina Danilčenka įsakė transliuoti Rusijos televizijos kanalus ir bandė paleisti miesto tarybą, kad būtų sukurtas Liaudies komitetas. Ukrainos generalinis prokuroras sekmadienį pradėjo Danilčenkos išdavystės tyrimą.

Volodymyras Zelenskis kreipsis į JAV politikus tiesiogiaiUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienio rytą vaizdo ryšiu kreipsis į JAV politikus tiesiogiai, pranešė Vašingtono pareigūnai.Senato daugumos lyderis Chuckas Schumeris ir Atstovų Rūmų pirmininkė Nancy Pelosi sako, kad laukia galimybės pasveikinti prezidentą ir perteikti „paramą Ukrainos žmonėms, kurie narsiai gina demokratiją“.„Kongresas išlieka įsipareigojęs remti Ukrainą, kai ji susiduria su žiauria ir velniška Putino agresija“, – priduria jie.Teigiama, kad jie aptars tolesnių sankcijų, skirtų „luošinti ir izoliuoti“ Rusiją, įvedimą, taip pat humanitarinės ir saugumo pagalbos teikimą Ukrainai.Antradienį V. Zelenskis taip pat kreipsis į Kanados parlamentarus.

Vokietijos kancleris Olafas Scholzas ir Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas paragino Rusiją nedelsiant skelbti paliaubas Ukrainos kare, praneša agentūra „Reuters“.„Mes visiškai sutariame, kad būtinos skubios paliaubos“, - sakė O. Scholzas, su prisistatymo vizitu lankydamasis Ankaroje. Be to, būtina tučtuojau sukurti koridorius civiliams.R. T. Erdoganas pabrėžė: „Tvirtai tęsime pastangas dėl ilgalaikių paliaubų“. „Su kiekviena diena, su kiekviena bomba Rusija vis labiau tolsta nuo pasaulio bendrijos, kuri mus jungia“, - sakė O. Scholzas. Dėl Ukrainos suverenumo ir teritorinio vientisumo esą negali kilti jokių klausimų.

JAV: Kinija pasiruošusi padėti Rusijai, tačiau viešai viską neigiaKinija aiškiai leido Rusijai suprasti, kad yra pasirengusi suteikti jai karinę ir ekonominę pagalbą kare prieš Ukrainą, praneša „Reuters“ ir „Financial Times“, remdamiesi anoniminiais amerikiečių šaltiniais. Šaltiniai teigia, kad JAV žvalgyba šią informaciją skleidžia tarp NATO sąjungininkų ir Azijoje diplomatinių susirašinėjimų, taip pat asmeninių susitikimų metu.Tuo pat metu šaltinis „Reuters“ sakė, kad Pekinas turėtų viešai paneigti tokių derybų su Rusija egzistavimą ir planus jai padėti.Pirmadienį Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas Zhao Lijiangas prieš dieną pasirodžiusius pranešimus, kad Maskva paprašė Pekino karinės pagalbos, pavadino dezinformacija. Rusijos prezidento spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas taip pat pavadino šias publikacijas melu.

Rusijos kareiviai Ukrainoje sužeidė britų žurnalistąUkrainoje rengdamas reportažą buvo sužeistas britų žurnalistas – skeveldros pataikė jam į kojas. Žurnalistas gydomas ligoninėje. Kaip praneša „Ukrinform“, šią informaciją feisbuke paskelbė Ukrainos generalinė prokurorė Irina Venediktova. „Skeveldros sulaužė dvi apatines galūnes – „rusiškos taikos“ diagnozė, nustatyta Ukrainos gydytojų. Šiuo metu žurnalistas guli reanimacijoje ir yra stebimas medikų“, – parašė ji.

Rusijos pajėgos blokuoja humanitarinės pagalbos konvojų į Mariupolį, pranešė UkrainaRusijos pajėgos neleidžia humanitarinės pagalbos konvojui pasiekti apgulto Mariupolio miesto.Pagalbos vilkstinė nepasiekė miesto antrą kartą per 24 valandas po to, kai Rusijos pajėgos užblokavo judėjimą miesto link, pranešė Ukrainos prezidento biuro vadovo pavaduotojas.Miestas buvo apgultas prieš pusantros savaitės, daugybė namų susprogdinti, o žmonėms trūksta maisto, vandens, šilumos ir vaistų.

Miestą beveik nušlavė nuo žemės Charkivo regiono Izyumo miestas yra be elektros, vandens ir šildymo, jo gyventojai neišeina iš rūsių, pati gyvenvietė beveik sunaikinta dėl nuolatinio apšaudymo.Tai „Telegram“ kanale parašė Aukščiausiosios Rados žmogaus teisių komisarė Liudmila Denisova, praneša „Ukrinform“.„Miestas, kuriame prieš karą gyveno tik 46 000 gyventojų, dabar yra beveik nušluotas nuo žemės, infrastruktūra sunaikinta“, – L. Denisova. Pasak jos, įsibrovėliai šaudo į Izyumo civilius gyventojus.

Žuvo paauglys15-metis berniukas žuvo nuo „sviedinių skeveldrų“, kai į mokyklą Chuhuive, netoli šiaurės rytinio Charkivo miesto, smogė, kaip teigia Ukrainos pareigūnai, Rusijos artilerija. Apie tai praneša BBC.Charkivo apygardos prokuratūra socialinio tinklo „Facebook“ įraše parašė: „Taip pat buvo apgadinta keletas privačių namų apšaudymo metu“.Prokurorai pradėjo baudžiamąjį tyrimą dėl galimų „karo įstatymų ir papročių pažeidimų kartu su tyčiniu nužudymu“, priduriama pranešime.

Pasiūlė aptarti kapituliacijąRusijos įsibrovėliai SMS žinutėje pasiūlė Nikolajevo merui aptarti miesto kapituliacijos sąlygas, kad tariamai nekiltų humanitarinė katastrofa.Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė pats meras Oleksandras Senkevičius, demonstruodamas gautos SMS žinutės tekstą, praneša „Ukrinform“.Kovo 13 dieną Rusijos kariai apšaudė Nikolajevą. Per šį išpuolį žuvo 9 žmonės.

JAV pareigūnas: Rusijos pajėgos vis dar yra įstrigusiosBeveik visi Rusijos žingsniai Ukrainoje tebėra įstrigę, pirmadienį per trumpą informacinį susitikimą su žurnalistais sakė aukštas JAV gynybos pareigūnas, kurį cituoja CNN.Rusijos pajėgos, judančios į Kijevą, įskaitant liūdnai pagarsėjusią vilkstinę, savaitgalį nepadarė pastebimos pažangos, sakė pareigūnas.Anot jo, pažangos nepasiekta ir atakuojant Černigovo bei Charkivo miestus, tačiau Rusija sutelkė daugiau pajėgų judėti Iziumo miesto link, tikriausiai siekdama blokuoti Ukrainos pajėgų srautą iš vakarinės dalies.Pasak pareigūno, Rusijos pajėgos taip pat nepriartėjo prie Mykolaivo miesto, iš kurio jos galėtų judėti į Odesą ar į šiaurę Kijevo link.

Bidenas dėl Ukrainos karo svarsto kelionę į EuropąJAV vyriausybėje, anot šaltinio, svarstoma JAV prezidento Joe Bideno kelionė į Europą, kad jis galėtų su sąjungininkais aptarti karą Ukrainoje, praneša agentūra „Reuters“.Kelionė gali būti surengta ateinančiomis savaitėmis, sakė su situacija susipažinęs asmuo. Tačiau sprendimas dar esą nepriimtas.Baltieji rūmai Vašingtone atsisakė komentuoti šią informaciją.

Dėl Rusijos pajėgų smūgio Rivnės televizijos bokšte žuvo 9 žmonės, dar 9 buvo sužeisti. Tai paskelbė Rivnės regioninės valstybės administracijos vadovas Vitalijus Kovalis, skelbia UNIAN. https://t.me/uniannet/38292

Karinių pajėgų vilkstinė iš Baltarusijos artėja prie Ukrainos sienos. Kai kurios transporto priemonės pažymėtos raide V, kanale „Telegram“ skelbia UNIAN. https://t.me/uniannet/38287

Kijevo šturmui gali pritrūkti pajėgųKijevo miesto karinės administracijos vadovas generolas Mykolas Žironovas pabrėžė, kad Rusijos pajėgos ir toliau siekia užimti Kijevą, tačiau jis patikino, kad tų, kurie bando užimti sostinę, pajėgos turėtų būti 5-7 kartus didesnės už gynėjus. Tai jis sakė interviu „NV“, praneša „Ukrinform“.„Pagal visus karinius kanonus, kad užgrobtų Kijevą, priešas turi sukurti vidinį ir išorinį apsupimo žiedą. Tų, kurie bando užimti Kijevą, pajėgos turėtų būti 5-7 kartus didesnės už gynėjus“, - sakė M. Žironovas. Anot jo, dabar Kijeve yra labai didelė kariuomenės grupė gynybai, todėl puolimui rusų pajėgos turėtų surinkti visus turimus žmogiškuosius išteklius.„Pavyzdžiui, per Antrąjį pasaulinį karą Berlynui šturmuoti reikėjo 2 milijonų žmonių ir 42 tūkstančių artilerijos. Todėl dabar labai sunku sukurti tokią grupę, kuri šturmuotų Kijevą net tokiai šaliai kaip Rusija“, – teigė generolas. Tačiau jis pabrėžė, kad vis dar egzistuoja tikimybė, jog Rusijos pajėgos nori apsupti Kijevą, išlaikyti apsiaustį, o tada kelti tik politinius reikalavimus.

Okupantai iš artilerijos apšaudė gyventojų namus Nizos kaime, Sumų srityje.https://t.me/uniannet/38248

Iš apšaudytos Luhansko srities evakuota daugiau nei 1600 gyventojųDaugiau nei 1600 gyventojų buvo evakuoti iš Severodonecko, Lisičansko, Kremenos, Rubežnojės, Gorskio ir Popasnajos miestų.Apie tai feisbuke pranešė Luhansko srities karinės administracijos vadovas Sergejus Gaidajus.https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/136437855562273&show_text=true&width=500

Ukrainos lyderis suteikė proveržio „sunkiose“ derybose su Rusija viltiesUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pranešė, kad derybos su Rusija dėl dvi savaites trunkančių susirėmimų sustabdymo vyksta sunkiai, tačiau teikia vilties, kad kiek vėliau šiandien jose gali pavykti pasiekti proveržį.Ukrainos lyderis patvirtino, kad šiuo metu vyksta „sunkios derybos“ su Rusija, ieškant diplomatinio sprendinio Maskvos invazijai į jos provakarietišką kaimynę.

Iš Ukrainos į Lenkiją atvyko beveik 1,8 mln. pabėgėliųNuo Rusijos invazijos pradžios į Lenkiją jau atvyko 1,77 mln. žmonių iš Ukrainos. Tai pirmadienį tviteryje pranešė Lenkijos pasienio apsauga. Pirmadienį nuo vidudienio iki 11.00 val. sulaukta 29 600 ukrainiečių.Nuo karo pradžios, pasieniečių duomenimis, iš Lenkijos į Ukrainą įvažiavo 186 000 žmonių. 83 proc. jų yra Ukrainos piliečiai. Kitų šalių piliečiai daugiausiai yra žmonės, gabenantys į Ukrainą humanitarinę pagalbą.Šiuo metu nėra oficialių duomenų apie tai, kiek karo pabėgėlių liko Lenkijoje ir kiek išvyko į kitas ES šalis. Lenkiją ir Ukrainą jungia daugiau kaip 500 km ilgio siena.

Ukrainos derybininkas: pokalbiai su Rusija sustabdyti iki antradienioVieno Ukrainos derybininko teigimu, pokalbiai su Rusija sustabdyti iki antradienio, praneša agentūra „Reuters“.Ketvirtasis pokalbių ratas, Ukrainos duomenimis, koncentruojasi į paliaubas, rusų dalinių išvedimą ir saugumo garantijas Ukrainai.

Šalia Zaporožės jėgainės sprogdina šaudmenisRusijos pajėgos netoliese jų kontroliuojamos Zaporožės branduolinės jėgainės pirmojo energijos bloko susprogdino dalį šaudmenų, skelbia „Energoatom“. Skelbiama, kad sprogimas nugriaudėjo branduolinės jėgainės aikštelėje, jo metu jėgainės personalas kaip tik šalinosi iš darbo vietų.„Tie rašistiniai puspročiai susprogdino dalį šaudmenų aikštelėje priešais Zaporožės branduolinės jėgainės mokymų ir treniruočių centrą ir pirmąjį energijos bloką, jie planuoja ir toliau rengti provokacijas didžiausiame branduoliniame Europos objekte. Per sprogimus personalas pasišalino iš darbo vietų“, – teigiama pranešime. Kol kas neaišku, ar po sprogimų pasikeitė radiacinis fonas.

Po rusų apšaudymo nevalytos nuotekos patenka į Dniepro upęOkupantai apšaudė nuotekų valymo įrenginius Zaporožės srityje. Dabar nevalytos nuotekos teka į Dniepro upę. Net ir atstačius elektrą, valymo įrenginių darbas neįmanomas, skelbia UNIAN „Telegram“ kanale.https://t.me/uniannet/38232

Sekmadienį paviešintame vaizdo įraše užfiksuota, kaip rusų pajėgų apsuptame Mariupolyje apšaudomos karinės transporto priemonės.https://www.delfi.lt/video/uzsienis/vaizduose-is-oro-apsaudomos-rusijos-karines-transporto-priemones-mariupolyje.d?id=89696425

JT: Ukrainoje jau žuvo mažiausiai 636 civiliaiJungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro (OHCHR) duomenimis, iki kovo 13 dienos Ukrainoje žuvo mažiausiai 636 civiliai, įskaitant 46 vaikus, praneša portalas „France 24“.Tačiau, pasak OHCHR, dėl stringančio informacijos perdavimo tikrieji skaičiai gali būti gerokai didesni.

JT: iš Ukrainos pabėgo daugiau kaip 2,8 mln. žmoniųNuo Rusijos invazijos pradžios vasario 24 dieną iš Ukrainos pabėgo daugiau kaip 2,8 mln. žmonių, rodo Jungtinių Tautų (JT) duomenys.Dagiausiai žmonių prieglobstį rado kaimyninėje Lenkijoje. ES atstovai spėja, kad pabėgėlių skaičius gali išaugti iki 5 mln.Ir Ukrainos viduje yra milijonai pabėgėlių. Prieš karą šalyje gyveno apie 44 mln. žmonių.

Iš Mariupolio išvyko daugiau kaip 150 lengvųjų automobiliųPirmadienį iš Mariupolio sėkmingai išvyko daugiau kaip 150 lengvųjų automobilių, praneša portalas „Sky News“.Šį miestą nuo invazijos pradžios vasario 24 dieną nuolatos bombarduoja Rusijos kariai. Čia nutrauktas vandens ir elektros tiekimas. Daugybę kartų organizuota nesėkminga civilių evakuacija. Tačiau Mariupolio miesto taryba pirmadienį pranešė, kad dešimtims automobilių pavyko palikti miestą ir jie dabar juda rusų okupuoto Berdiansko link.Automobiliai išvyko iš miesto 13 val. vietos (ir Lietuvos) laiku. Kol kas neaišku, ar jiems pavyko pasiekti savo kelionės tikslą.

JK teigia toliau tieksianti Ukrainai gynybinę ginkluotęRusijos antskrydis prieš karinę bazę netoli Lenkijos sienos kelia nerimą, tačiau tai neatgrasys Jungtinės Karalystės (JK) nuo tolesnio gynybinės ginkluotės tiekimo Ukrainai, JK premjero Boriso Johnsono atstovą spaudai cituoja portalas „France 24“.Pasak Rusijos gynybos ministerijos, antskrydžio metu sunaikinti „užsienio samdiniai ir daug užsienietiškos ginkluotės“.„Šios atakos kelia didelį nerimą“, – teigė B. Johnsono atstovas. Paklaustas, ar tai atgrasys JK nuo tolesnio ginkluotės tiekimo, jis pareiškė: „Ne. Tęsime šios gynybinės, letalinės ginkluotės tiekimą Ukrainos vyriausybei. Gyvybiškai svarbu, kad tai darytume ir toliau, žinome, jog tai buvo naudinga ir (ginkluotė) buvo sėkmingai dislokuota.“

Putino patikėtinis viešai pripažino: karas vyksta ne pagal planąVienas iš artimiausių Rusijos prezidento Vladimiro Putino sąjungininkų sako, kad vadinamoji Rusijos „karinė operacija“ Ukrainoje vyksta ne taip greitai, kaip kad norėjo Kremlius. Kol kas tai drąsiausias viešas Maskvos prisipažinimas, kad ne viskas vyksta pagal planą, rašo „Reuters“.Nacionalinės gvardijos vadovas Viktoras Zolotovas sekmadienį per pamaldas, kurias laikė Rusijos Stačiatikių Bažnyčios vadovas patriarchas Kirilas, kaltę dėl lėtesnio nei tikėtasi progreso suvertė, kaip pats įvardijo, Ukrainos radikaliosios dešinės jėgoms, besislepiančioms už civilių. Tai kaltinimas, kurį labai dažnai kartoja Rusijos pareigūnai.Jo komentarai prieštarauja penktadienį išsakytiems Rusijos gynybos ministro Sergejaus Šoigu teiginiams, kuris, esą, V. Putiną informavęs, kad „viskas vyksta pagal planą“.„Norėčiau pasakyti, kad tiesa ta, jog ne viskas klojasi taip greitai, kaip kad mes norėtume“, – komentaruose, kurie publikuojami Nacionalinės gvardijos puslapyje internete, teigia V. Zolotovas, kadaise buvęs atsakingas už V. Putino asmeninį saugumą.„Bet mes ir toliau sieksime savo tikslo žingsnis po žingsnio, pergalė bus mūsų, ir ši ikona apsaugos Rusijos kariuomenę ir paspartins mūsų pergalę“, – teigia V. Zolotovas, kuris dabar vadovauja Nacionalinei gvardijai – tai savotiškos vidaus karinės pajėgos, apimančios riaušių malšinimo policiją ir kitas pajėgas. Ji tiesiogiai pavaldi Rusijos prezidentui, dalis pajėgų dislokuotos Ukrainoje.

Iš Mariupolio okupantai pradėjo paleisti žmones ir pradėjo veikti „žaliasis koridorius“, – sakė Mariupolio mero patarėjas Petras Andriuščenka.Anot jo, „žaliuoju koridoriumi“ iš miesto pavyko išvažiuoti mažiausiai 50 automobilių, rašoma „Telegram“ kanale „Insaider Ukraina Novosti Voina“.

Ukraina: humanitariniais koridoriais jau evakuota beveik 150 tūkst. ukrainiečiųUkrainoje humanitariniais koridoriais jau pasinaudojo beveik 150 tūkst. žmonių ir dabar yra saugiose vietose, šalies vicepremjerę Iryną Vereščiuk cituoja portalas „Ukrinform“.„Koridorių rezultatus pamatysime tik šiandien 20 val. Tačiau, kalbant bendrai, šis procesas yra labai sudėtingas. Okupantai nepaiso savo įsipareigojimų, nesilaiko paliaubų režimo, o saugų išvykimą turinčiuose užtikrinti humanitariniuose koridoriuose žmonės dažnai toliau patiria pavojų“, – teigė I. Vereščiuk.Tačiau, pasak jos, „jei kalbėtume apie bendrą iš Putino Ukrainoje sukurto pragaro sugebėjusių ištrūkti žmonių skaičių, humanitariniais koridoriais jau pasinaudojo beveik 150 tūkst. žmonių ir dabar yra saugiose vietose“.

V. Zelenkis dėl „neatidėliotinų reikalų“ atšaukė savo kalbą Europos TarybojeUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį turėjo sakyti kalbą Europos Taryboje. Tačiau jis informavo Tarybą, kad dėl „neatidėliotinų reikalų“ negalės to daryti, tviteryje pranešė CNN reporterė Natasha Bertrand. Vietoj prezidento kalbės ministras pirmininkas Denysas Šmyhalas. Kokie „neatidėliotini reikalai“ turimi omenyje, neaišku.Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja neeiliniame posėdyje aptaria Rusijos karą prieš Ukrainą. Ir Ukraina, ir Rusija yra Europos Tarybos narės. Tiesa, organizacija pastaruoju metu Ukrainos narystę sustabdė.

Rusija neigia paprašiusi Kinijos karinės pagalbosRusija neprašė Kinijos karinės pagalbos ir savo tikslus Ukrainoje pasieks savarankiškai, Kremliaus atstovą Dmitrijų Peskovą cituoja portalas „Sky News“.D. Peskovas pridūrė, kad visi Rusijos planai Ukrainoje bus įgyvendinti visapusiškai ir pagal numatytą tvarkaraštį.

Rusijos pajėgos, užėmusios Zaporožės branduolinę jėgainę, pasiruošusios naikinti šaudmenis tiesiai priešais energijos bloką, savo „Telegram“ paskyroje teigia „Energoatom“ atstovai spaudai. Skelbiama, kad per artimiausią valandą rusų kariai, šiuo metu kontroliuojantys didžiausią Europoje branduolinę elektrinę, planuoja pradėti, kaip patys teigia, šaudmenų „utilizaciją“ tiesiog aikštelėje priešais Zaporožės branduolinės jėgainės mokymų ir treniruočių centrą. Kitaip tariant, rusų kariai planuoja naikinti šaudmenis visai šalia pirmojo branduolinės jėgainės energijos bloko.

Kyjive per Rusijos pajėgų bombardavimą žuvo du žmonėsRusijos pajėgoms pirmadienį apšaudžius raketomis ir kitais sviediniais kai kuriuos Kyjivo rajonus žuvo du žmonės, pranešė Ukrainos sostinės pareigūnai.„Vienas žmogus žuvo, dar 10 buvo sužeisti, kai buvo apšaudytas gyvenamasis namas [šiauriniame] Obolonės rajone“, – informavo pareigūnai.Pasak jų, vėliau ryte „Kurenivkos rajone ant gatvės nukritus raketos nuolaužoms žuvo vienas žmogus, o dar šeši nukentėjo“.

Kremlius neatmeta galimybės perimti „visišką“ Ukrainos didmiesčių kontrolęKremlius pirmadienį pareiškė tebegalintis nuspręsti perimti didelių Ukrainos miestų kontrolę, Maskvos kariuomenei artėjant prie kelių provakarietiškos kaimyninės šalies didmiesčių.„[Prezidentas Vladimiras] Putinas davė nurodymą susilaikyti nuo bet kokio tiesioginio didžiųjų miestų puolimo, nes civilių gyventojų nuostoliai būtų dideli“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.Tačiau jis pridūrė, kad „Gynybos ministerija neatmeta galimybės perimti visišką didelių miestų kontrolę“.

Viduryje Donecko nukrito raketa, yra žuvusiųDonecke, viduryje miesto, nukrito raketa, daugiau nei dvidešimt žuvo ir buvo sužeista. Kremlius dėl to nuspėjamai kaltina Ukrainą, skelbia „Nexta“ savo kanale „Telegram“. „Laukiame oficialių Ukrainos valdžios komentarų apie tai“, – rašo „Nexta“.Vėliau patikslinta, kad žuvo 20 civilių, dar 28 sužeisti.https://t.me/insiderUKR/26027

Nufilmuotas Ukrainos oro gynybos numuštos rusiškos raketos nuolaužų kritimas KijeveKovo 14 dieną po 11 valandos ryto Ukrainos oro gynyba virš Kijevo numušė rusų paleistą raketą.Stebėjimo kameros užfiksavo priešo raketos kritimo momentą.Raketos liekanos nukrito sostinės Kurenevkos gyvenamajame rajone. Pasak sostinės mero Vitalijaus Klyčko, vienas žmogus žuvo, šeši buvo sužeisti.„Visiškai sunaikintas troleibusas, važiavęs be keleivių. Išskrido langai, apgadinti kaimyninių namų balkonai ir komercinės patalpos pirmuose aukštuose“, – sakoma jo pranešime.Kaip pranešama, kovo 14-osios rytą sostinės Obolonės rajone okupantų sviedinys pataikė į gyvenamąjį namą. 07:40 val. devynių aukštų gyvenamajame name rasti 2 žuvusiųjų kūnai, 3 žmonės paguldyti į ligoninę, 9 žmonėms suteikta pagalba vietoje.https://t.me/nexta_live/21684

Čekijoje oficialiai užregistruota beveik 85 tūkst. pabėgėlių iš UkrainosČekijos užsieniečių reikalų policija nuo vasario 24 d. oficialiai užregistravo beveik 85 tūkst. pabėgėlių iš Ukrainos. Tai pirmadienį pranešė Čekijos naujienų agentūra ČTK.Vien tik kovo 13 d. buvo užregistruotas 3 491 pabėgėlis ukrainietis. Užregistruotiesiems Čekijoje teikiama įvairių rūšių socialinė pagalba.ČTK duomenimis, nuo vasario 24 d. Čekijoje išduodama kur kas daugiau specialiųjų vizų, suteikiančių teisę užsiregistruoti užsieniečių reikalų policijoje ir gauti pabėgėlio statusą. Nuo vasario pabaigos tokios vizos išduotos maždaug 150 tūkst. Ukrainos gyventojų, įskaitant šioje šalyje gyvenančius trečiųjų šalių piliečius, kuriuos karas privertė ieškoti prieglobsčio užsienyje. Vien tik sekmadienį buvo išduota 7 513 tokių vizų.Iš viso Čekijoje, pasak ČTK, yra daugiau kaip 200 tūkst. pabėgėlių iš Ukrainos. Daugelis jų kol kas nėra oficialiai užregistruoti. Jie rado prieglobstį pas šalyje gyvenančius draugus ir gimines.Čekija jau kreipėsi į Europos Sąjungą, prašydama finansinės pagalbos. Šiomis lėšomis šalyje būtų sudarytos sąlygos apgyvendinti 50 tūkst. ukrainiečių, bėgančių nuo Rusijos sukelto karo.

Okupantai vėl sutrikdė Černobylio atominės elektrinės elektros tiekimąČernobylio atominę elektrinę ir Slavutičiaus miestą maitinanti linija vėl buvo sugadinta okupantų po to, kai ją suremontavo „Ukrenergo“ darbuotojai.Apie tai savo „Facebook“ puslapyje praneša „Ukrenergo“ spaudos tarnyba.„Liniją, kuri maitina Černobylio atominę elektrinę ir Slavutičiaus miestą, okupantai vėl apgadino po to, kai „Ukrenergo“ remonto komanda ją suremontavo“, – sakoma pranešime.Vakar „Ukrenergo“ darbuotojai suremontavo aukštos įtampos elektros liniją, maitinančią Černobylio atominę elektrinę ir Slavutičiaus miestą. 19:07 val. linija buvo įjungta ir prasidėjo Černobylio atominės elektrinės bei Slavutičiaus miesto infrastruktūros elektros tiekimo atstatymas. Tačiau šių darbų užbaigti nepavyko, nes rusai netrukus vėl sugadino liniją, pažymi spaudos tarnyba.„Ukrenergo“ remonto komanda vėl priversta vykti į okupuotą teritoriją prie Černobylio atominės elektrinės, ieškoti ir šalinti naujus pažeidimus.

Charkivo srityje rusų sviedinys pataikė į gyvenamąjį namą: žuvo vaikasDergačyje, Charkivo srityje, rusų sviedinys pataikė į privatų gyvenamąjį namą. Per sprogimą žuvo 2007 metais gimusi mergaitė.Apie tai feisbuke pranešė Charkivo srities policijos tyrimų skyriaus viršininkas Sergijus Bolvinovas.„Dėl rusų apšaudymo mirė 2007 m. gimęs vaikas. Darija išėjo į kitą kambarį paimti žaislų mažiems vaikams ir tuo metu į jų pastatą Dergačyje trenkė sviedinys“, – rašė S. Bolvinovas.Jo teigimu, namuose buvę tėvai ir dar du vaikai nesužeisti.Anksčiau jis pranešė, kad kovo 13 d. 18 val. duomenimis, regione žuvo 212 civilių, įskaitant 11 vaikų.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4948933628525818&id=100002276907245&show_text=true&width=500

Per Rusijos ataką prieš Ukrainos orlaivių gamyklą žuvo du žmonėsUkrainos pareigūnai pirmadienį pranešė, kad Rusijos pajėgoms smogus lėktuvų gamyklai žuvo du žmonės ir septyni buvo sužeisti.Gamykla „Antonov“ yra didžiausia Ukrainoje ir garsėja tuo, kad gamina daugelį didžiausių pasaulyje krovininių lėktuvų.Kijevo miesto valdžios teigimu, po apšaudymo gamykloje kilo didelis gaisras, jis užgesintas.Pasak Kijevo miesto administracijos vadovo pavaduotojo Mykolos Povoroznyko, į gamyklą pataikė trys raketos. Jį cituoja portalas „Ukrainska pravda“.

Už Kadyrovo likvidavimą siūlo atlygįBuvęs liaudies deputatas Jevgenijus Rybčinskis žada dosnų atlyginimą tam, kas likviduos Čečėnijos vadovą Ramzaną Kadyrovą, kuris galimai atvyko į Kijevo sritį. Apie tai praneša „Depo.Kijev“, remdamasis politiko paskyra feisbuke. Anot politiko, jeigu informacija apie R. Kadyrovo atvykimą į Kijevą yra teisinga, tuomet jis padovanos namus ir 0,4 hektarų sklypą Kijevo srityje tam, kas likviduos Čečėnijos lyderį.

„Virš Kijevo buvo numušta sparnuotoji raketa. Jos likučiai nukrito Kurenevkos rajone“, – pranešė vidaus reikalų viceministras Antonas Geraščenka.https://t.me/insiderUKR/25998?single

Ministro patarėjas: 2-3 savaitės Ukrainai bus lemiamosVidaus reikalų ministro patarėjas Vadimas Denisenka „24 kanal“ eteryje pareiškė, kad ateinančios 2-3 savaitės Ukrainai bus lemiamos. Jis akcentuoja, kad Rusijos pajėgos darys viską, kas įmanoma, kad tik perimtų Mariupolį. Toliau jie galėtų judėti į Ukrainos Rytus, kur planuotų perimti rytines teritorijas.„Pagrindinė mūsų užduotis – sustabdyti tą judėjimą, nesuteikti galimybių jiems tai padaryti ir įtraukti juos į alinančią antžeminę kovą, kurią jie pralaimės“, – teigia V. Denisenka. Jis taip pat pridūrė, kad Ukrainai šiuo metu labai svarbu gauti pagalbą iš tarptautinių partnerių priešlėktuvinės gynybos klausimu.

Susprogdintas tiltas tarp Enerhodaro ir ZaporožėsSusprogdintas tiltas, jungiantis Enerhodarą (miestą netoli Zaporožės atominės elektrinės) ir Zaporožę. Apie pranešė „Hromadske“ „Telegram“ kanale, remdamasi bendrovės „Energoatom“ pareiškimu.Taigi tarp Enerhodaro ir srities sostinės nebeliko tiesioginio ryšio, įskaitant humanitarinės pagalbos pristatymą ir gyventojų evakuaciją.https://t.me/hromadske_ua/17967

Ukrainos generalinė prokuratūra teigia, kad per karą jau žuvo 90 vaikųNuo Rusijos invazijos pradžios vasario 24 dieną Ukrainoje jau žuvo 90 vaikų ir dar daugiau kaip 100 sužeista, Ukrainos generalinę prokuratūrą cituoja agentūra „Reuters“.„Apie daugiausiai aukų pranešta Kyjivo, Charkivo, Donecko, Černihivo, Sumų, Chersono, Mykolajivo ir Žytomyro regionuose“, – sakoma generalinės prokuratūros pirmadienį išplatintame pranešime.„Reuters“ dar nepavyko patikrinti šių duomenų. Rusija neigia, kad savo vadinamosios „specialiosios operacijos“, kurios tikslas – demilitarizuoti ir „denacifikuoti“ Ukrainą, metu taikosi į civilius.

JK vyriausybė pranešė, kad gydymui atskraidintas 21 vėžiu sergantis vaikas iš UkrainosDaugiau nei 20 vėžiu sergančių ukrainiečių vaikų buvo nuskraidinti į Jungtinę Karalystę, pirmadienį pranešė vyriausybė, pradėjusi raginti britus priimti pabėgėlius į savo namus.Sveikatos apsaugos sekretorius Sajidas Javidas sakė, kad 21 vaikas buvo gydomas Ukrainoje, tačiau dėl Rusijos invazijos turėjo palikti savo namus. Dabar jiems „gyvybę gelbstinčią“ priežiūrą teikia valstybinė Nacionalinė sveikatos tarnyba (NHS), o juos lydi jų globėjai, sakė jis televizijai „Sky News“.Londono vyriausybė buvo kritikuojama už tai, kad reikalauja, jog tie, kurie bėga nuo konflikto ir nori prisijungti prie šeimos JK, turi prašyti vizų, kad galėtų keliauti. Primygtinai reikalaujamos saugumo patikros ir vizos užtraukė šaliai nepalankius palyginimus su Europos Sąjunga, leidusia ukrainiečiams iki trejų metų likti be vizų.Šeštadienį pagal JK schemą šeimos nariams buvo išduota „šiek tiek daugiau nei 3000“ vizų, sakė S. Javidas „Times Radio“.Pirmadienį vyriausybė pradeda savo programą „Namai Ukrainai“, jos tikslas – leisti „dešimtims tūkstančių“ ukrainiečių, neturinčių giminystės ryšių, likti JK. Šeimininkams bus skiriama 350 svarų (418 eurų) per mėnesį ir jie turės įsipareigoti apgyvendinti pabėgėlius mažiausiai šešiems mėnesiams, sekmadienį sakė vyresnysis ministras Michaelas Gove'as. Tačiau papildomos pridėtinės išlaidos gali būti problemiškos: britai kovoja su didžiausia per visą kartą gyvenimo išlaidų krize, nes auga sąskaitos už energiją ir infliacija.S. Javidas sakė, kad sergantiems vaikams, kurie sekmadienio vakarą atvyko į JK iš Lenkijos, iš pradžių buvo išduotos šešių mėnesių vizos, tačiau jiems bus leista likti „kiek reikia“. Jie buvo atgabenti į JK padedant „St Jude Children's Research Hospital“ – JAV organizacijai, kurios specializacija – sunkiausios vaikų ligos.

Odesos rajone išlieka rusų jūrų desanto pajėgų išsilaipinimo rizikaOdesos srityje išlieka rusų jūrų desanto pajėgų išsilaipinimo rizika. Rusai gali atakuoti tiek iš oro, tiek ir iš sausumos, tačiau Ukrainos kariuomenė pasiruošusi bet kokiam variantui.Apie tai feisbuke pranešė Odesos karinės administracijos operatyvinio štabo atstovas Sergejus Bratčukas.

Pačiame Donecko centre nugriaudėjo sprogimas, kyla dūmai„Telegram“ pranešama, kad buvo numušta raketa „Točka U“, kuri nukrito prie Krupskajos vardo bibliotekos. Yra sužeistų žmonių.https://t.me/insiderUKR/25989

Į Kramatorską smogė raketa: yra dvi aukosDonecko srities Kramatorsko miestas nukentėjo nuo Rusijos paleistos raketos, dėl kurios, pirminiais duomenimis, žuvo du žmonės. Apie tai „Facebook“ paskyroje paskelbė Kramatorsko meras Oleksandras Gončarenka.„Kramatorskas nukentėjo nuo raketų atakos. Pirminiais duomenimis, 2 aukos“, – rašė miesto vadovas ir paviešino nuotrauką iš įvykio vietos, kurioje matyti apie 20 metrų skersmens duobė.https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko/posts/496024132175512&show_text=true&width=500

Rusijos kariai per oro antskrydį sugriovė Černihivo politechnikos universitetąRusai per naktinį apšaudymą sugriovė Černihivo politechnikos universiteto pastatą.Apie tai Černihivo srities valstybinės administracijos pirmininkas Viačeslavas Čausas pranešė savo „Facebook“ paskyroje.„Įrašinėju vaizdo įrašą prie Černihivo politechnikos universiteto – dar vieno „karinio“ objekto, kuris šiandien buvo sugriautas, naktį sunaikintas priešo. Man sunku į tai žiūrėti, nes visų pirma aš baigiau šį universitetą 1999 metais. Antra – esu šios įstaigos stebėtojų tarybos pirmininkas. Tačiau jie už šį nusikaltimą atsakys 100 proc.“, – pabrėžė V. Čausas.Černihivo srities valstybinės administracijos pirmininkas pažymėjo, kad situacija regione iš esmės nepasikeitė. Nižynas naktį buvo apšaudytas reaktyvine salvine sistema „Uragan“, išvengta civilių aukų (ši informacija tikslinama). Ankstų rytą oro antskrydžiai taip pat įvyko Černihive.„Mūsų ginkluotosios pajėgos dirba veiksmingai, suduodamos galingus smūgius priešo technikai visoje srityje. Vakar virš Černihivo buvo numuštas lėktuvas, priešas neteko dar vieno borto.Jiems neilgai liko, bet mums reikia šiek tiek dar pakentėti. Ypač kreipiuosi į tas bendruomenes, kurios šiandien yra laikinai apsuptos, prie jų nėra galimybės patekti. Yra bendruomenių, kurias nuolat metodiškai apšaudo. Yra benduomenių, daugiau ar mažiau ramybės būsenoje, nors ir karo stovyje. Visos bendruomenės sąveikauja ir koordinuoja veiklą rajonų karinių administracijų lygiu. Ten, kur įmanoma, padedame ir periodiškai perduodame maistą ir vaistus. Kur ne, mielieji žmonės, reikia šiek tiek pakentėti. Mes suprantame, kaip jums sunku. Suprantame, kaip sunku gali būti be duonos, be kitų produktų, bet kiekvienoje gyvenvietėje, kurioje laikinai yra priešas, stengiamės rasti kanalą maistui ir vaistams perduoti“, – ramino V. Čausas.

Mirė per Rusijos antskrydį prieš gimdymo namus Mariupolyje sužeista nėščiojiKartu su savo negimusiu kūdikiu mirė viena moteris, sužeista per Rusijos antskrydį prieš gimdymo namus Mariupolyje.Apie tai praneša portalas „Ukrinform“, remdamasis radijo stoties „VoA“ korespondente Asya Dolina.Prieš tai ši moteris buvo užfiksuota internete paplitusiuose vaizduose, kuriuose ji ant neštuvų nešama iš subombarduoto pastato.

Rusijos karinė technika toliau nutempinėjama traktoriais. Tai jau įprastas vaizdas Ukrainoje, rašo NEXTA.https://t.me/nexta_live/21662

Pirmadienį Ukrainoje atidaroma 10 humanitarinių koridoriųUkraina patvirtino, kad pirmadienį bandys 10-čia humanitarinių koridorių evakuoti įstrigusius civilius. Apie tai praneša portalas „Sky News“.Pasak vicepremjerės Irynos Vereščiuk, žmones bus mėginama evakuoti iš, be kita ko, miestų netoli sostinės Kyjivo ir rytinio Luhansko regiono. I. Vereščiuk teigimu, Ukraina „dar kartą“ bandys pristatyti humanitarinį krovinį į apsiaustą Mariupolio uostamiestį.Remiantis naujausiais pranešimais, pastarajame mieste esantys žmonės jau kelias dienas gyvena be vandens ir elektros tiekimo. Be to, beveik visiškai išseko maisto atsargos. Humanitarinį krovinį buvo mėginta pristatyti ir sekmadienį, tačiau dėl Rusijos apšaudymo to padaryti nepavyko. Pasak Raudonojo Kryžiaus, „lieka vis mažiau laiko“ išgelbėti ten esančius civilius.Skaičiuojama, kad nuo Rusijos invazijos pradžios vasario 24 dieną Mariupolyje galimai žuvo jau apie 1 200 žmonių.

Į Lenkiją iš Ukrainos jau atvyko daugiau kaip 1,75 mln. pabėgėliųNuo Rusijos invazijos pradžios į Lenkiją iš Ukrainos jau atvyko daugiau kaip 1,75 mln. pabėgėlių, pirmadienį lenkų pasieniečius cituoja BBC.Tačiau manoma, kad ne visi šie žmonės pasiliko Lenkijoje. Varšuvos universiteto mokslo prorektoriaus Macieko Duszcyko skaičiavimu, Lenkijoje pasiliko apie 1 mln. pabėgėlių, o likusieji išvyko į kitas šalis.Sekmadienį Lenkijos sieną kirto 82 100 ukrainiečių, savo tviteryje pranešė Lenkijos sienos apsaugos tarnyba. Palyginimui, šeštadienį šis skaičius siekė 79 800.Iki pirmadienio 6 val. ryto Grinvičo (8 val. ryto Lietuvos) laiku į Lenkiją jau buvo atvykę 18 400 žmonių.

Rusija apšaudė „Antonov“ lėktuvų gamyklą KyjiveRusijos kariai apšaudė Kyjive esančią „Antonov“ lėktuvų gamyklą. Apie tai pranešė Ukrainos pareigūnai, kuriais remiasi „Sky News“.Padarytos žalos mastas kol kas neaiškus. BBC duomenimis, objektas yra už maždaug 10 km nuo miesto centro.Kiek anksčiau pranešta, kad sostinėje buvo užpultas gyvenamasis pastatas ir nelaimės metu žuvo mažiausiai du žmonės, o dar trys sužeisti.Vietos žiniasklaida taip pat pranešė, kad Rusijos raketa pataikė į televizijos bokštą netoli Rivnės miesto. Nežinoma, ar yra žuvusiųjų.https://t.me/nexta_live/21653

Dešimtoji Ukrainos kalnų šturmo brigada ryte pasidalino vaizdo įrašu, kuriame užfiksuota sunaikinta okupantų iš Rusijos karinė technika. Įrašą brigada paskelbė savo paskyroje feisbuke, rašo UNIAN. „Šiek tiek svetingumo mūsų kaimynams fašistams. Vienas trūkumas – metalo laužo kainos krinta“, – prirašė Ukrainos kariai.https://t.me/uniannet/38094

Ukraina skelbia vos per dieną numušusi 4 Rusijos lėktuvusUkrainos ginkluotosios pajėgos tikina per vieną dieną numušusios net keturis Rusijos lėktuvus. Rusijos karas Ukrainoje tęsiasi jau 19 dienų. Socialinėje žiniasklaidoje Ukrainos atstovai skelbia, kad Kijevas per pastarąsias valandas sudavė „smarkių smūgių“ Rusijos lauko bazėms ir sandėliams. Priduriama, kad tokie nuostoliai „gali sutrikdyti logistinę priešo paramą Ukrainos teritorijoje, laikinai perėjusiose į okupantų rankas“.Ukraina tikina per pastarąją parą sunaikinusi keturis Rusijos lėktuvus, tris sraigtasparnius ir nemažai dronų. Pranešime akcentuojama, kad sekmadienio Rusijos operacija „nebuvo sėkminga“, didžiausią dėmesį Maskva skyrė „seniau perimtų teritorijų išlaikymui ir konsolidavimui“.

Kyjive per antskrydį prieš daugiabutį žuvo mažiausiai du žmonėsUkrainos sostinėje Kyjive per antskrydį prieš gyvenamąjį namą žuvo mažiausiai du žmonės ir dar 12 buvo sužeisti, pirmadienį pranešė šalies nepaprastųjų situacijų tarnyba.„07 val. 40 min. duomenimis, devynių aukštų daugiabutyje rasti dviejų žmonių kūnai, trys žmonės paguldyti į ligoninę, o devyniems žmonėms suteikta pagalba vietoje“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė gelbėjimo tarnyba ir pridūrė, kad pastatas buvo šiauriniame Obolonės rajone.

Ukraina sako turinti informacijos, kad baltarusių pajėgos atsisakė dalyvauti kareBaltarusių specialiosios paskirties pajėgos atsisakė dalyvauti kariniuose veiksmuose prieš Ukrainą.Ši žinia išplatinta Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pateiktoje ataskaitoje apie Rusijos veiksmus iki kovo 14 d. 6.00 val.„Dėl Baltarusijos Respublikos ginkluotųjų pajėgų pasirengimo įvesti karius į Ukrainą: remiantis vieno iš specialiųjų operacijų pajėgose tarnaujančio aukšto rango pareigūnų pranešimu, Baltarusijos specialiosios pajėgos nedalyvaus kare prieš Ukrainą“, – nurodoma pranešime.Kiek anksčiau Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Aleksejus Danilovas „UA Razom“ transliacijos eteryje pranešė, kad Baltarusijos teritorijoje rengiama specialioji operaciją, kurią vykdantys į Ukrainą siunčiami baltarusių kariai turėtų vilkėti Rusijos pajėgų uniformas.„Šiuo metu Baltarusijoje rengiamasi Rusijos Federacijos specialiajai operacijai. Dabar norima aprengti baltarusių karius RF pajėgų uniforma. Dalis baltarusių atsisako kariauti prieš mūsų šalį. Tačiau RF FSB ir specialiosios tarnybos įkalbinėja baltarusius persivilkti rusų uniformomis ir, sąlyginai tariant, pagal rusiškąjį šabloną įžengti į mūsų teritoriją“, – pasakė jis.A. Danilovas patikino, kad baltarusiai sulauks tokio paties atkirčio, kokio jau sulaukė rusai ir čečėnai.

Krymo atstovas teigia, kad Krymą ir Donbasą dabar jungia sausumos koridoriusAneksuoto Krymo pusiasalio vadovo pavaduotojas tvirtina, kad sausumos koridorius dabar jungia teritoriją su separatistiniu Donbaso regionu Rytų Ukrainoje.Rusijos naujienų agentūra „RIA Novosti“ citavo Georgijų Muradovą, sakiusį, kad Rusijos pajėgos perėmė kelią iš Krymo į Mariupolį. Iš Ukrainos patvirtinimo nebuvo. G. Muradovo teigimu, tai galėtų padėti aprūpinti Donecko srities žmones humanitarinėmis atsargomis.Tuo pat metu Kyjivas pranešė, kad Rusijos kariuomenė blokuoja pagalbos vilkstinę apgultam Mariupolio uostui Donecke.Stebėtojai mano, kad vienas iš Rusijos atakos prieš Ukrainą tikslų yra sukurti sausumos koridorių nuo separatistinių teritorijų, besiribojančių su Rusija Rytų Ukrainoje, iki Krymo pusiasalio. Rusija okupavo ir atplėšė Krymą nuo Ukrainos 2014 metais.

Ukrainiečiai sunaikino rusų pontoninį tiltąŠią informaciją patvirtina naujausios „Maxar Technologies“ pateiktos palydovinės nuotraukos, praneša CNN.Pirmą kartą iš palydovo „Maxar“ gautose nuotraukose tiltas buvo identifikuotas ketvirtadienį, kovo 10 d. Vėlesniame, kovo 13 d. paviešintame kadre jau matyti sugriautas pontoninis tiltasUkrainiečių kariai sužlugdė rusų karinę techniką valdančių pajėgų bandymą persikelti per Irpinės upę netoli Hostomelio esančiu pontoniniu tiltu.Šią informaciją patvirtina naujausios „Maxar Technologies“ pateiktos palydovinės nuotraukos, praneša CNN.Pirmą kartą iš palydovo „Maxar“ gautose nuotraukose tiltas buvo identifikuotas ketvirtadienį, kovo 10 d. Vėlesniame, kovo 13 d. paviešintame kadre jau matyti sugriautas pontoninis tiltas ir greta stovinti rusų karinė technika.Irpinėje besibazuojantiems ukrainiečių kariams kol pavyksta atremti link Ukrainos sostinės judančias Rusijos pajėgas. Kadangi, siekiant sužlugdyti rusų puolimą, pagrindinis tiltas per Irpinę sugriautas, upė tapo rimtu kliuviniu Rusijos pajėgoms.Pontoninis tiltas buvo atvirame lauke, maždaug per aštuonis kilometrus į šiaurę nuo pagrindinio tilto per Irpinę.

Prancūzas įsmuko į Putino dukros vilą ir pakvietė ten pabėgėlius iš UkrainosPrancūzų aktyvistas Pierre‘as Afneris prasmuko į Rusijos prezidento Vladimiro Putino dukters Katerinos Tichonovos vilą Bjarice, Prancūzijoje. Jis pakeitė durų spynas ir pakvietė į namą pabėgėlius iš Ukrainos, pranešė „The Insider“.Skelbiama, kad K. Tichonovai priklausančioje viloje – 8 miegamieji ir 3 vonios kambariai. Name aktyvistas rado ir įvairių dokumentų, išduotų ankstesniems pastato savininkams, – buvusiam V. Putino žentui Kirilui Šamalovui ir draugui Genadijui Timčenkai.Informaciją apie V. Putino pinigines investicijas į nekilnojamąjį turtą Atlanto vandenyno pakrantėje dar 1996-aisiais skelbė politikas Aleksandras Beliajevas. Tada buvo kalbėta apie pinigus, pavogtus iš Sankt Peterburgo merijos pagal Marinos Saljė sudarytą schemą ir pervestus į Austrijos sąskaitas. V. Putinas tuos pranešimus griežtai paneigė ir, kaip tada buvo rašyta spaudoje, tvirtino net nežinąs, kur yra Atlanto vandenyno pakrantė.

Pirmadienį oro pavojaus sirenos buvo girdimos daugelyje šalies regionų – nuo Lvivo ir Užkarpatės iki Charkovo ir Odesos.https://twitter.com/BBCYaldaHakim/status/1503245114839339008?ref_src=twsrc%5Etfw

Japonija ketina sustiprinti atominių objektų apsaugą, atsižvelgdama į Ukrainos AE situaciją Japonijos vyriausybė planuoja sustiprinti šalies atominių objektų apsaugą, atsižvelgdama į Ukrainos atominių elektrinių situaciją. Tai pirmadienį parlamente pranešė Japonijos vyriausiosios policijos valdybos viršininkas Kenichis Sakurazawa.„Mes visiškai užtikrinsime svarbių objektų, įskaitant atomines elektrines, saugumą“, - pareiškė jis. K. Sakurazawa taip pat papasakojo, kad šiuo metu visas šalies atomines jėgaines kiaurą parą saugo ginkluota apsauga, sudaryta iš policijos pareigūnų.Savo ruožtu Japonijos ministras pirmininkas Fumio Kishida pažadėjo apsvarstyti galimybę plačiau taikyti Fukujaus prefektūros policijos praktiką – šiame regione sudarytas būrys, kuris specializuojasi užtikrinti būtent atominių elektrinių ir kitų atominių objektų saugumą.Japonija nerimauja dėl Rusijos niokojamos Ukrainos atominių objektų saugumo ir ne kartą ragino nutraukti visus karo veiksmus jų rajone.

Kyjive nuo Rusijos apšaudymo šį rytą užsidegė devynių aukštų gyvenamasis daugiabutisPranešama, kad Ukrainos sostinėje Kyjive nuo Rusijos apšaudymo šį rytą užsidegė devynių aukštų gyvenamasis daugiabutis.Laikraštis „Kyiv Independent“ praneša, kad devynių aukštų gyvenamasis namas mieste šiuo metu dega, gaisrą gesina ugniagesiai.Gelbėtojai nedelsdami pradėjo evakuoti gyventojus ir gesinti gaisrą. Informacija apie aukas kol kas neaiški, teigė agentūra.https://twitter.com/SESU_UA/status/1503244627318554627https://twitter.com/lapatina_/status/1503246390016761863?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainos ir Rusijos derybos bus atnaujintos 8.30 val.Pirmadienį vaizdo konferencijos būdu bus atnaujintas taikos derybų tarp Maskvos ir Kijevo raundas. Šią žinią vakar vėlai vakare patvirtino Rusijos atstovas Dmitrijus Peskovas ir Ukrainos atstovas Michailas Podoliakas.Naujienų agentūra „Reuters“ praneša, kad jos prasidės 10.30 val. vietos laiku (8.30 val. Grinvičo laiku).Ankstesni derybų raundai vyko netoli Baltarusijos sienos ir baigėsi labai nedidele pažanga siekiant nutraukti karo veiksmus.Tačiau, pasak A. Podoliako, atrodo, kad Rusija pakeitė savo poziciją.Jis sakė: „Rusija dabar daug adekvačiau suvokia ją supantį pasaulį“.

Slovakija neatlyginamai perduos Ukrainai karinės įrangos už daugiau kaip 2 mln. eurųSlovakijos vyriausybė sekmadienio vakarą sušauktame skubiame posėdyje nutarė neatlyginamai perduoti Ukrainai karinės įrangos už 2,155 mln. eurų. Tai pranešė Bratislavoje leidžiamas laikraštis „Pravda“.Kaip pažymima pranešime, karinė įranga buvo parinkta atsižvelgiant į Kijevo prašymą.Praėjusią savaitę Slovakijos ministrų kabinetas du kartus pritarė pasiūlymui neatlyginamai nusiųsti Ukrainai karinį krovinį. Trečiadienį buvo nuspręsta neatlyginamai perduoti Rusijos pajėgų niokojamai Ukrainai karinės įrangos už 9,99 mln. eurų.

V. Zelenskis ragina Ukrainoje įvesti neskraidymo zoną, kad Rusijos raketos nepasiektų NATOUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį paragino NATO įvesti neskraidymo zoną virš jo šalies, kad Rusija neužpultų Aljanso narių.„Jei neuždarysite mūsų dangaus, tik laiko klausimas, kada Rusijos raketos nukris jūsų teritorijoje, NATO teritorijoje“, – netrukus po vidurnakčio paskelbtame vaizdo kreipimesi sakė V. Zelenskis.Jis kalbėjo kitą dieną po to, kai 35 žmonės žuvo ir daugiau kaip 130 buvo sužeisti, Rusijos pajėgoms surengus antskrydžių prieš karinį poligoną netoli Ukrainos vakarinio Lvivo miesto, esančio netoli sienos su NATO nare Lenkija.

Kyjivas patvirtino, kad pirmadienį vaizdo ryšio priemonėmis įvyks derybos su MaskvaPirmadienį vaizdo ryšio priemonėmis įvyks Ukrainos ir Rusijos derybos, sekmadienį vakarą pranešė Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjas ir derybų grupės narys Mychailo Podoliakas.Jo pranešimas, paskelbtas socialiniame tinkle „Twitter“, patvirtino ankstesnį Rusijos prezidento atstovo spaudai Dmitrijaus Peskovo pareiškimą.