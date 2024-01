Vėliau apie numuštus dronus pranešė Rusijos gynybos ministerija. Skelbiama, kad virš Krymo buvo „sunaikinti ir perimti“ 36 UAV.

Tuo tarpu iš Sevastopolio evakuojama apie 100 žmonių, tarp jų 15 vaikų. Čornoričės kaimo gyventojai išvežami dėl sunaikintinos raketos dalies, rašo propagandos agentūra TASS. Pažymima, kad sprogstamasis objektas bus pradėtas šalinti penktadienio rytą.

Rusijos karas prieš Ukrainą

Belgija: ES prioritetas – remti UkrainąBelgija šiandien oficialiai pradėjo pirmininkauti Europos Sąjungai ir, pasak jos ministro pirmininko Alexanderio De Croo, jo šalies prioritetai šiuo laikotarpiu bus remti Ukrainą, stiprinti demokratiją ir plėtoti ekonomiką, ir jis mano, kad jo neatidėliotina užduotis yra vasario 1 d. ES aukščiausiojo lygio susitikime susitarti dėl 50 milijardų eurų finansinės paramos Kijevui plano 2024–2027 m.„Europos gyventojai žvelgia į Europos Sąjungą. Žmonės žiūri į Europos Sąjungą su aiškiais lūkesčiais, su viltimi ją apginti, su viltimi sustiprinti mūsų gerovę ir su viltimi pasiruošti bendrai ateičiai. Bendra ateitis čia, Europoje, žinoma, reiškia Ukrainą Europos širdyje“, - teigė Alexander de Croo.Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen finansinę paramą Ukrainai pavadino „strategiškiausiu“ iš Belgijos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetų.„Po istorinio sprendimo pradėti derybas dėl Ukrainos stojimo į ES, turime skubiai judėti į priekį stabilizuodami savo finansinę pagalbą šiai šaliai“, – sakė ji.Pasak jos, Europos Komisija siūlys Europos Vadovų Tarybai „operatyvius sprendimus“, kurie užtikrins, kad bus pasiektas konsensusas dėl Ukrainai skirto fondo pagal atnaujintą 2024–2027 m. ES biudžetą.Gruodį vykusiame ES aukščiausiojo lygio susitikime Europos Vadovų Taryba negalėjo patvirtinti 2024–2027 m. ES biudžeto pakeitimų, kuriais Ukrainai numatyta 50 milijardų eurų pagalba, nes jiems prieštaravo Vengrija.

Rusija pranešė perėmusi penkis Ukrainos bepiločius orlaivius virš Juodosios jūrosRusijos kariuomenė sakė, kad oro gynybos sistemos penktadienio vakarą neutralizavo penkis Ukrainos orlaivių tipo dronus virš Juodosios jūros.„Visi Ukrainos UAV buvo sulaikyti oro gynybos sistemų, budėjusių virš vakarinės Juodosios jūros dalies‘, – sakoma Rusijos gynybos ministerijos pareiškime.

Budanovas atskleidė detalių apie atakas Belgorode: vienas iš sužeistų rusų yra reikšmingas žmogusPer Ukrainos žvalgybos pareigūnų operacijas Belgorodo regiono teritorijoje priešas patyrė nuostolių – yra žuvusiųsiųjų ir sužeistųjų. Vienas iš sunkiai sužeistų buvo „ikoniškas žmogus“.Apie tai pranešė RBC-Ukraina, remdamasi Ukrainos gynybos ministerijos Pagrindinio žvalgybos direktorato vadovo Kyrylo Budanovo komentaru.„Neatskleisdamas detalių, galiu pasakyti, kad vienas iš labai sunkiai sužeistų buvo gana reikšmingas žmogus. Nedelsiant (rusai – red.) paprašė sraigtasparnio, kad jį evakuotų tiesiai vietoje“, – sakė karinės žvalgybos vadovas.Jis nusprendė neatskleisti kitų operacijos priešo teritorijoje detalių. K. Budanovas taip pat pažymėjo, kad šis reidas buvo „eilinė operacija mums“.„Vėl grįžtu prie to, ką sakiau – mes turime atvirą karą ir nėra ko stebėtis. Tas, kuris anksčiau ar vėliau atneša karą kitiems, jį gauna namuose. Galų gale būtent tai ir vyksta“, – teigė Pagrindinio žvalgybos direktorato vadovas.

Turime ištverti šiuos metus: Zelenskis pasisakė apie karą su RusijaUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad ištverti šiuos metus reiškia ištverti visą šį plataus masto karą, kurį Rusija kariauja prieš Ukrainą.Valstybės vadovas tai pasakė savo vakariniame kreipimesi į ukrainiečius. Prezidentas pažymėjo, kad nuolat palaiko ryšį su kariuomene, su Ukrainos vadais. „Kiekvieną dieną, kiekvieną naktį šiais metais vyksta nauji sunkūs kariniai susirėmimai. Intensyviausios kovos yra Avdijivka, Maryinka, Bachmutas, Lymanas, Kupianskas. Mūsų valstybės pietūs. Absoliučiai didvyriškas mūsų karių darbas“, – sakė V. Zelenskis.„Ir pagrindinis mūsų valstybės prioritetas – visada – yra suteikti viską, kas reikalinga Ukrainos gynybai ir mūsų aktyviems veiksmams. Šaudmenų, dronų, technikos, personalo. Ištverti šiuos metus reiškia ištverti visą šį karą. Svarbus laikas. Daugeliu atžvilgių jis yra lemiamas. Ačiū visiems, kurie tai supranta. Kas padeda valstybei tapti stipresnei, o mūsų kariams – sugebėti sunaikinti priešą“, – pabrėžė valstybės vadovas.Be to, prezidentas sakė, kad tęsiamas darbas su visais partneriais, siekiant užtikrinti, kad Ukraina šį mėnesį gautų pakankamą kiekį gynybos paketų.„Dabar jau turime dar vieną Vokietijos gynybinį žingsnį Ukrainai. Tai raketos oro gynybai, 155 kalibro artilerijai, taip pat kiti būtini dalykai. Ačiū! Labai savalaikis paketas. Tokių žingsnių tikimės iš kitų mūsų partnerių, ypač Jungtinių Valstijų. Kad šią žiemą, kaip ir praėjusią žiemą, Rusijos teroras nieko negalėtų laimėti“, – pridūrė V. Zelenskis.

Budanovas reagavo į gandus apie galimą Gerasimovo mirtį KrymePo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų smūgių kariniams objektams okupuotame Kryme pasirodė informacija apie galimą Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo viršininko Valerijaus Gerasimovo mirtį. Tačiau Ukrainos žvalgyba šios informacijos nepatvirtina.Apie tai pranešė RBC-Ukraina, remdamasi Ukrainos gynybos ministerijos Pagrindinio žvalgybos direktorato vadovu Kyrylo Budanovu.Anksčiau Ukrainos kariuomenė sudavė keletą smūgių Rusijos kariniams objektams okupuoto Krymo teritorijoje. Vėliau pasirodė informacija, kad V. Gerasimovas dėl to galėjo nukentėti ar net mirti.K. Budanovas paaiškino, kad neturi patvirtinančios informacijos šiuo klausimu.Nuo 2023 metų sausio 11 dienos V. Gerasimovas yra Rusijos karių grupės, kariaujančios prieš Ukrainą, vadas.

Kuleba apie Ukrainos ateitį: „planą A“ turime, o „plano B“ nereikiaUkraina turi „planą A“, kuris apima visišką Ukrainos teritorinio vientisumo atkūrimą.Tai pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba, praneša RBC-Ukraine, remdamasi jo pareiškimu „Instagram“.„Kas yra „planas A“? Planas A yra visiškas Ukrainos teritorinio vientisumo atkūrimas. Tai yra ginklų gamyba pakankamu kiekiu, kad Ukraina galėtų apsiginti, o ilgainiui ir NATO narystė, kad būtų išvengta agresijos. Ir trečias elementas yra Ukrainos ekonomikos atkūrimas ir viskas, kas sunaikinta naudojant įšaldytą Rusijos turtą ir investicijas“, – sakė jis.Pasak ministro, „planas B“, apie kurį kalba žurnalistai ir ekspertai, yra nuolaida Rusijai.„Pakalbėkime apie planą B dabar. Visi matome, kas girdima iš įvairių ekspertų ir žurnalistų, kokia yra jų „plano B“ vizija. Jiems „planas B“ yra nuolaida bent vienam iš mano paminėtų punktų. Jiems „planas B“ yra sutikti su kai kuriomis teritorinėmis nuolaidomis, tai yra atsisakymas padėti Ukrainai gauti ginklus, tai nėra perduoti įšaldytą Rusijos Federacijos turtą Ukrainai. Štai apie ką buvo kalbama apie „planą B“, - sakė D. Kuleba.Jis pabrėžė, kad Ukrainai tokio „plano B“ nereikia.„Todėl ir sakau, kad nėra „plano B“. Yra „planas A“ ir mes jo laikomės", – pridūrė ministras.

Ukrainos užsienio valiutos atsargos išaugo 42 proc.Dėl Vakarų finansinės paramos pernai smarkiai augo Ukrainos užsienio valiutos atsargos, praneša agentūra „Reuters“.Sausio 1 d. dienos duomenimis, jos didėjo 42 proc. iki 40,5 mlrd. dolerių, penktadienį Kyjive paskelbė Centrinis bankas. „Pernai Ukraina sulaukė dar neregėtos globalios finansinės paramos“, – teigiama pranešime. Apie 42,7 mlrd. dolerių buvo pervesta į vyriausybės sąskaitas Ukrainos nacionaliniame banke.Nuo Rusijos invazijos pradžios 2022 m. vasarį Ukraina yra didžia dalimi priklausoma nuo savo Vakarų sąjungininkių karinės ir finansinės paramos. Tačiau naujos finansinės programos Ukrainai, kurių bendra vertė viršija 110 mlrd. dolerių, Jungtinėse Valstijose ir Europos Sąjungoje (ES) kol kas stringa.Didžiausia lėšų donorė pernai buvo ES. Ji, Centrinio banko duomenimis, pervedė 19,7 mlrd. dolerių. Vis dėlto gruodį būsimame ES biudžete nebuvo įtvirtinta 50 mlrd. finansinė pagalba Kyjivui, nes tam pasipriešino Vengrija.Prašymas suteikti skubią pagalbą Ukrainai blokuojamas ir JAV Kongrese, nes respublikonai su sprendimu, be kita ko, sieja ženklų imigracijos įstatymų sugriežtinimą.Vyriausybės Kyjive duomenimis, Ukraina nuo karo pradžios gavo daugiau kaip 73,5 mlrd. dolerių finansinės paramos. Šalis didžiausią dalį savo biudžeto įplaukų, pavyzdžiui, surinktų iš mokesčių, skiria kariuomenės ir gynybos finansavimui. Pinigai iš Vakarų vyriausybei būtini, kad, be kita ko, žmonėms būtų galima mokėti pensijas ir atlyginimus.

Į Daniją atvyko pirmieji norvegų F-16, kuriais bus mokomi Ukrainos pilotaiNorvegija į Daniją išsiuntė du naikintuvus F-16. Ukrainos pilotai išmoks jais skraidyti.Apie tai pranešė RBC-Ukraina, remdamasi Norvegijos ginkluotosiomis pajėgomis.„Norvegų F-16 nusileido Danijoje, o tai yra svarbus žingsnis toliau remiant Ukrainą. Po daugiau nei 40 metų tarnybos šie orlaiviai dabar apmokys Ukrainos kariuomenę, sustiprindami mūsų atsidavimą Ukrainos gynybai“, – sakoma pareiškime.Pernai Norvegija paskelbė, kad prisijungs prie kitų šalių tiekdama orlaivius Ukrainai. Norvegijos karinės oro pajėgos savo F-16 pakeitė naujais F-35.Anksčiau Ukrainos sąjungininkai paskelbė apie aviacijos koalicijos sukūrimą, kad į valstybę būtų perkelti šiuolaikiniai naikintuvai, ypač F-16. Koalicijai vadovavo Nyderlandai ir Danija. Skaičiuojama, kad Ukraina gaus mažiausiai 61 orlaivį iš Danijos ir Nyderlandų.Ukrainos oro pajėgos tikisi, kad pirmieji naikintuvai F-16 Ukrainoje greičiausiai pasirodys 2024 metų pavasarį. Teigiama, kad apie 150 orlaivių pakaktų veiksmingai apsaugoti šalies oro erdvę.

Rusijos kariai užpuolė įmonę Chersono srityje, yra aukųVienas žmogus buvo nužudytas, kitas sužeistas dėl Rusijos išpuolio žemės ūkio įmonėje Ingulets kaime, Chersono regione, pranešė Chersono regioninės karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas.„Nuo patirtų sužalojimų mirė 35 metų vyras. Užjaučiu mirusiojo artimuosius. Taip pat buvo sužeistas 60-metis gyventojas. Nukentėjusiajam ligoninėje buvo suteikta medicininė pagalba, ateityje jis bus gydomas ambulatoriškai“, – rašė jis „Telegram“ kanale.

Didėjant nuostoliams, ukrainiečiai įnirtingai diskutuoja dėl karo prievolės ateitiesPo pradinio patriotizmo protrūkio pirmaisiais Rusijos invazijos mėnesiais dabar Ukrainos gyventojai jau pajuto mūšio lauko – ir mobilizacijos – tikrovę.Dideli nuostoliai ir beveik dvejus metus trunkantis apkasų karas sukėlė aršias diskusijas dėl šaukimo į kariuomenę ateities – ši tema vis opesnė, kariuomenei stengiantis užpildyti savo gretas.Prezidentas Volodymyras Zelenskis praėjusį mėnesį perspėjo, kad kariuomenė nori mobilizuoti iki pusės milijono žmonių kovai su maždaug 600 000 Ukrainoje dislokuotų Rusijos karių.Tačiau jis sakė, kad prieš priimdamas sprendimą nori išgirsti „daugiau argumentų“, atsižvelgiant į tai, kokia jautri ši tema yra šalyje, išvargintoje kovų ir silpstančio praėjusią vasarą pradėto kontrpuolimo.Ukraina, kurios gretose yra apie 850 000 karių, neatskleidžia nei nuostolių, nei fronte dislokuotų karių skaičiaus.Tačiau kariniai sektoriai Ukrainos kapinėse ir toliau didėja. Naujausiais JAV skaičiavimais, kuriuos rugpjūtį paskelbė laikraštis „New York Times“, žuvusiųjų skaičius siekia beveik 70 000, o sužeistųjų – iki 120 000.Amžiaus mažinimas ir bausmėsPirmųjų karo mėnesių patriotinis impulsas, kai ukrainiečiai masiškai ir savanoriškai ėjo į frontą, jau išblėso. Ukrainos žiniasklaidoje vis dažniau pasirodo istorijos apie vyrus, desperatiškai bandančius išvengti šaukimo į kariuomenę.Gruodžio mėnesį vyriausybė pateikė parlamentui įstatymo projektą, kuriuo karinės tarnybos amžius sumažinamas nuo 27 iki 25 metų ir supaprastinamas šaukimo į karinę tarnybą procesas.Tačiau, nors įstatymo projekte privalomoji karo tarnyba sutrumpinta nuo neriboto laikotarpio iki 36 mėnesių, jame taip pat numatytos naujos bausmės tarnybos kariuomenėje vengiantiems asmenims, pavyzdžiui, vairuotojo pažymėjimo apribojimai.Ukrainos žmogaus teisių ombudsmenas Dmytro Lubinecas įspėjo, kad vis griežtėjančios bausmės kelia problemų. „Negalime prieiti iki to, kad kovodami su Rusija patys taptume panašūs į Rusiją, kur įstatymai nebeveikia, o konstitucija tėra tik popiergalis“, – sakė jis.Šis įstatymo projektas suskaldė visuomenę.„Aš asmeniškai nepritariu griežtoms bausmėms, pavyzdžiui, turto konfiskavimui“, – AFP sakė 42 metų gyventoja Olena.Kilus dideliam pasipriešinimui, keli parlamentarai ir prezidentūra patikino, kad tekstas bus svarstomas ir taisomas.Parlamento gynybos komitetas, dalyvaujant Ukrainos vyriausiajam kariuomenės vadui Valerijui Zalužnui ir gynybos ministrui Rustemui Umerovui, ketvirtadienį už uždarų durų pradėjo svarstyti projektą.„Karas skirtas skurdžiams“Siūlomi įstatymo projekto pakeitimai sukėlė nepasitenkinimą socialinėje žiniasklaidoje, daug kas išsakė minčių, kaip geriausiai valdyti mobilizaciją.Valdančiosios partijos įstatymų leidėja Mariana Bezugla pasiūlė atleisti žmones nuo mobilizacijos mainais į didelę piniginę auką biudžetui.„O tie, kurie neturi pinigų, tegul stimpa apkasuose, o jų vaikai tegul tampa našlaičiais...“, – komentavo vienas asmuo deputatės feisbuko puslapyje.„Karas skirtas skurdžiams“, – rašė kitas.Buvęs ekonomikos ministras Tymofijus Mylovanovas iškėlė idėją apie šaukimo loteriją, primenančią Vietnamo karą, kai JAV vyriausybė atsitiktinai pasirinkdavo gimtadienius.„Valstybė atsitiktinai pasirenka dieną ir mėnesį. Tomis dienomis gimę žmonės mobilizuojami“, – siūlė jis.„Beprotnamis“, – atkirto žinoma teisininkė ir aktyvistė Larysa Denysenko, pasmerkdama šiuos pasiūlymus kaip „absoliučiai žalingus“.Taip pat pasigirdo raginimų rotuoti karius ir demobilizuoti tuos, kurie ilgą laiką išbuvo fronte.„Jei tai yra nacionalinio saugumo klausimas, tai jame turėtų dalyvauti visi žmonės, visi piliečiai“, – sakė 50 metų mokytoja Liudmyla. „Mano vyras kariauja nuo vasario 28 dienos, – sakė ji AFP. – Mano žentas kariauja. Kodėl vieni žmonės turi kovoti, o kiti ne?“Kiti nori, kad būtų imtasi priemonių paskatinti užsienyje gyvenančius ukrainiečius grįžti namo ir kariauti.„Šioje žudynių tikrovėje negali būti jokio teisingumo, – sakė rašytojas Artemas Čechas, įstojęs į kariuomenę savanoriu. – Jei santechnikai ir tarnautojai neis į kariuomenę, priešo kariuomenė ateis pas tuos pačius santechnikus ir tarnautojus“.

Bandymai pabėgti iš Ukrainos dažnai baigiasi tragedijaŠauktinių ukrainiečių bandymai nelegaliai kirsti sieną gali baigtis tragedija. Visų pirma jau žinoma apie kelias dešimtis nuskendusių Tisos upėje.Apie tai praneša „RBC-Ukraina“ su nuoroda į Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnybos įrašą „Telegram“ kanale.Pasieniečiai pažymi, kad ukrainiečiai dažnai beprotiškai ir nepagrįstai rizikuoja bandydami nelegaliai pabėgti iš šalies. Tai dažnai baigiasi tragedijomis.„Geriau neišbandyti likimo ir nesivadovauti kažkieno pasakojimais apie „sėkmingas keliones per sieną“, – pažymima valstybės sienos apsaugos tarnyboje.Oficialiais duomenimis, vien 2023 m. Tisos upėje nuskendo apie 20 vyrų. Ir tai yra tie, kurių kūnai buvo rasti.

Lvivo meras pasidalijo nuotraukomis, kuriose užfiksuota įranga, atsiųsta padėti Ukrainos kariams.https://twitter.com/AndriySadovyi/status/1743253770845245518?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1743253770845245518%7Ctwgr%5E7351ab4da880f899316f6b0697774c051f45fb6a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2Flive%2F2024%2Fjan%2F05%2Frussia-ukraine-war-live-north-korea-putin-zelenskiy

Ukraina: Kryme sunaikintas rusų amunicijos sandėlisKetvirtadienį Ukrainos pajėgos sunaikino Rusijos amunicijos sandėlį okupuotame Kryme, penktadienį skelbia Ukrainos ginkluotuosios pajėgos.Ketvirtadienio vakarą pranešta apie seriją sprogimų Kryme. Vietos „Telegram“ kanalai ėmė skelbti nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuose matyti dūmų debesys virš Sevastopolio ir Eupatorijos.https://t.me/operativnoZSU/130819

Latvijos ministras pasiūlė uždrausti į ES įvežti grūdus iš Rusijos ir BaltarusijosLatvijos susisiekimo ministras Kaspars Briškens pasiūlė uždrausti rusiškų ir baltarusiškų grūdų importą į ES.Pranešama, kad 2022 m. rusiškos ir baltarusiškos kilmės grūdai sudarė daugiau nei pusę visų Latvijos valstybinės įmonės „LDz“ pervežtų krovinių apimčių. Nors 2023 m. skaičiai dar nėra žinomi, bendrovės vadovybė patvirtino gabenimą tęsianti.Paskutinėje bendrovės „LDz“ paviešintoje metinėje ataskaitoje nurodoma, kad grūdai ir perdirbti grūdų produktai sudaro didžiausią pervežtų krovinių dalį, o rusiški ir baltarusiški grūdai 2022 m. sudarė daugiau nei pusę visų pervežtų krovinių.Naujasis Latvijos susisiekimo ministras Kaspars Briškens grūdus iš Rusijos vadina „kruvinais“ ir siūlo uždrausti juos įvežti į ES.Dėl to K. Briškens jau yra nurodęs ministerijai atlikti rusiškų ir baltarusiškų grūdų importo draudimo pasekmių analizę.Be to, ministras šia tema jau pradėjo pokalbius su savo kolegomis Estijoje ir Lietuvoje.Baltijos šalys turėtų laikytis bendros pozicijos, pasakė K. Briškens, pridurdamas, kad jis pamėgins įtikinti vyriausybę ir kitas ES šalis į kitą sankcijų paketą įtraukti ir grūdų iš Rusijos bei Baltarusijos importo draudimą.Pirmiau buvo praneša, kad praėjusių metų lapkričio 25 d. Kyjive Ukrainos prezidentūros pastangomis buvo surengtas antrasis Ukrainos humanitarinės iniciatyvos „Grūdai iš Ukrainos“ viršūnių susitikimas, kuriame buvo priimtas bendras pareiškimas, kurį palaikė 23 šalys.Švedijos vyriausybė pranešė pagal iniciatyvą „Grūdai iš Ukrainos“ Ukrainai suteiksianti papildomą 8,7 mln. eurų sumą.Suomija suteiks dar 3 mln. eurų paramos maisto saugumui Ukrainoje užtikrinti. Lėšos bus naudojamos paremti grūdų eksportą ir padėti valyti kaimus nuo minų.Įgyvendindama iniciatyvą „Grūdai iš Ukrainos“, Lietuva yra pasirengusi pro Baltijos jūros uostus praleisti didesnius iš Ukrainos eksportuojamų prekių kiekius.

Rusijos Belgorodo srities gyventojams – pasiūlymas evakuotisRusijos Belgorodo srities valdžia vietos gyventojams gali suteikti galimybę evakuotis į saugesnius rajonus, pranešė srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas. Norintiems tai padaryti jis patarė kreiptis į jo priimamąjį arba Belgorodo mero Valentino Demidovo biurą arba skambinti pagalbos tarnybų karštąja telefono linija. Šis pasiūlymas nuskambėjo kitą dieną po to, kai per naktinį apšaudymą buvo sužeisti mažiausiai du žmonės ir išdužo daugiaaukščių pastatų stiklai, o tai sukėlė gyventojų paniką.„Socialiniuose tinkluose matau keletą kreipimųsi, kuriuose žmonės rašo: „Mums baisu, padėkite mums patekti į saugią vietą“, – vaizdo žinutėje sakė Belgorodo srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas.„Žinoma, mes padėsime. Jau perkėlėme kelias šeimas“, – pridūrė jis.Pasak V. Gladkovo, gyventojams bus suteikta galimybė laikinai persikelti į laikino apgyvendinimo centrus Senojo Oskolio ir Gubkino miestuose.„Jūs liksite ten tiek laiko, kiek reikės, – pridūrė jis, tačiau įspėjo, kad laikinų būstų visiems apgyvendinti neužteks. – Kreipsiuosi į savo kolegas, kitų regionų gubernatorius, kad jie mums padėtų“.Belgorodo merija anksčiau patarė būstų savininkams lipnia juosta apklijuoti langus ir taip apsisaugoti nuo sprogimo bangų.Kremlius stengiasi palaikyti normalaus gyvenimo įspūdį šalies viduje, tačiau neseniai įvykdyti mirtini smūgiai Belgorode priartino karo realybę prie rusų.Belgorodo miestas yra už 30 kilometrų nuo Ukrainos ir ne kartą nukentėjo nuo, Maskvos teigimu, beatodairiško Kyjivo pajėgų apšaudymo.Valdžios institucijos šeštadienį pranešė, kad per beprecedentį ukrainiečių smūgį mieste žuvo 25 žmonės – tai didžiausias išpuolis prieš Rusijos civilius gyventojus nuo karo pradžios.Ketvirtadienį netoli Ukrainos sienos esančioms regiono mokykloms buvo nurodyta pratęsti žiemos atostogas dėl atakų grėsmės.

Nacionalinio pasipriešinimo centras: okupantai įsakė kiekvienoje Luhansko regiono mokykloje įsteigti po „SKO muziejų“Nacionalinio pasipriešinimo centras pranešė, kad okupuotame Luhansko regione įsibėgėja propagandos tarp moksleivių kampanija – vietos „valdžia“ įsakė mokyklose steigti „specialiosios karinės operacijos“ muziejus.„Rusai laikinai okupuotose teritorijose mėgina intensyviau plauti smegenis moksleiviams, steigdami savo agresijos muziejų centrus. Dėl to okupacinė Luhansko regiono administracija įsakė kiekvienoje mokykloje įsteigti po vadinamąjį „SKO muziejų“. Tai reiškia, kad kiekvienoje mokykloje bus propagandos centrų, šlovinsiančių Kremliaus nacistinį karą prieš Ukrainą“, – teigiama pranešime.Centras atkreipė dėmesį, kad tokiuose „muziejuose“ bus eksponuojama rusų technika ir steigiami vietos išdavikų stendai, siekiant sukurti mitą apie vietos gyventojų paramą okupantams.„Pagrindinis tokių „muziejų“ tikslas yra perkelti Ukrainai atsakomybę už karo pradžią, taip pat už rusų 2022 m įvykdytus nusikaltimus civiliams“, – pabrėžė Nacionalinio pasipriešinimo centras.Pranešama, kad rusų kariai okupuotose teritorijose „vedami“ į darželius propagandai skleisti. Rengiamos karo nusikaltėlių kalbos Ukrainos vaikams. Tokiu būdu priešas stengiasi pakeisti vaikų tapatybės suvokimą.

Regiono pareigūnas: Rusija smogė Charkivui ne savo gamintomis raketomisPo naujausių Rusijos smūgių Charkive buvo rasta „Iskander-M“ raketų liekanų, tačiau jos buvo ne rusų gamybos, o jų žymenys – ištrinti.Charkivo regiono karinės administracijos vadovas Olehas Syniehubovas tai pranešė per spaudos konferenciją.„Dabar atliekame visus būtinus tyrimus, kad nustatytume kilmės šalį. Iš anksto pasakysiu, kad nuo šių raketų buvo ištrinti žymenys. Tačiau mes matome, kad gamybos šalis, taip sakant, nėra Rusijos Federacija. Kai turėsime tikslesnės informacijos iš Generalinio štabo, iš mūsų žvalgybos, nedelsdami apie tai pranešime“, – sakė O. Syniehubovas.Kaip pranešė „Ukrinform“, Baltųjų rūmų Nacionalinio saugumo tarybos koordinatorius Johnas Kirby ketvirtadienį pareiškė, kad per naujausias atakas prieš Ukrainą Rusija panaudojo bent kelias iš Šiaurės Korėjos gautas balistines raketas, taip siekdama apeiti tarptautines sankcijas.

Podoliakas: „blogio ašis“ dar niekada nebuvo taip aiškiai matomaRusija jau nesistengia dangstyti savų ketinimų mitine denacifikacija ir be menkiausių skrupulų sudarinėja sutartis su Šiaurės Korėja bei Iranu. „Blogio ašis“ dar niekada nebuvo taip aiškiai matoma, „Telegram“ kanale paviešintoje žinutėje sako Ukrainos prezidento biuro vadovo patarėjas Mychaila Podoliakas.„Neliko jokios maskuotės. Atvirai genocidinį karą kariaujanti Rusija Ukrainos teritoriją jau apšaudė raketomis, gautomis iš... Šiaurės Korėjos. Kaukės galutinai nukrito. Maskvos režimas jau nebedangsto savų ketinimų ir plataus masto grobikiško karo jau nesistengia pateikti kaip mitinės denacifikacijos“, – pareiškė M. Podoliakas.Remiantis Ukrainos prezidento biuro vadovo patarėjo žodžiais, Rusijos teroristai į Ukrainą leidžia raketas, pristatytas šalies, kurioje žmonės kenčia koncentracijos stovyklose, taigi, „blogio ašis“ dar niekada nebuvo įgavusi tokio karikatūriškai nusikalstamo pavidalo.„[Rusijos] režimas, nuodais sulaistantis opozicionierių drabužius, susivienijo su [Šiaurės Korėjos] despotais, šaudančiais neįtinkančius pareigūnus, ir [Irano] fanatikais, kariančias žmones už kitokią seksualinę orientaciją“, – pridūrė M. Podoliakas.Pasak M. Podoliako, atėjo metas klausti, ar proukrainietiškai nusiteikusi koalicija sugebės sudaryti maksimaliai veiksmingą sąjungą, pajėgsiančią įveikti „blogio ašį“.Baltieji rūmai ketvirtadienį pranešė, kad Šiaurės Korėja aprūpino Rusiją balistinėmis raketomis ir raketų paleidimo sistemomis, kurios buvo naudojamos per pastaruoju metu vykdytas atakas prieš Ukrainą.Ukraina sako dar negalinti patvirtinti, kad ją puolanti Rusija panaudojo Šiaurės Korėjos raketas.

Britų žvalgyba: sausumos mūšiai praktiška nekeičia fronto linijos UkrainojeMūšiai Ukrainoje, britų žvalgybos vertinimu, ir toliau praktiškai nekeičia fronto linijos, nors rusams vietomis pavyko pasiekti nedidelės pažangos. „Pastarąją savaitę sausumos mūšius ženklino arba statiška fronto linija, arba laipsniški, lokalūs Rusijos pasistūmėjimai svarbiose fronto atkarpose“, – penktadienį pranešė britų Gynybos ministerija.Šiaurės rytuose Rusijos daliniai netoli Kupjansko tęsė „didelį, tačiau nesėkmingą puolimą“, rašė britai tinkle X. Rytų Ukrainos Donecko srities šiaurėje Ukraina, nepaisant nedidelių rusų atakų aplink Bachmutą, fronto liniją išlaikė.Dėl Avdijivkos miesto toliau verda nuožmūs mūšiai. Tuo tarpu Marjinkos miestelyje rusai įtvirtino savo gruodžio pabaigoje pasiektus laimėjimus, sakoma ministerijos Londone pranešime. Labai tikėtina, kad Rusijos oro desantininkai pasiekė minimalią pažangą dar kartą mėgindami atkirsti Ukrainos placdarmą prie Dnipro upės.Ukraina jau beveik dvejus metus ginasi nuo Rusijos agresijos. Britų gynybos ministerija nuo tada reguliariai skelbia informaciją apie karo eigą. Maskva kaltina Londoną dezinformacija.

Skelbiama apie ukrainiečių operaciją Rusijos Belgorodo srityjeUkrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdyba pranešė apie specialiąją operaciją Belgorodo srityje. Ją vykdant, kaip teigiama, buvo užminuotas kelias ir atakuotas Rusijos pajėgų įtvirtinimas.Remiantis penktadienį išplatintu pranešimu, Ukrainos Vyriausioji žvalgybos valdyba turėjo informacijos apie Rusijos pajėgų vadovybės planuojamą patikrinimą Belgorodo srities Graivoronsko rajone, kurio pagrindas – karių reiškiamas nepasitenkinimas ir skundai dėl tarnybos sąlygų.„Prieš „revizorių“ iš Maskvos atvykimą eiliniai okupantai sukruto: ėmėsi inžinerinių darbų. Siekdama sukelti priešui nuostolių ir sužlugdyti jo moralinį bei psichologinį nusiteikimą, Ukrainos Vyriausioji žvalgybos valdyba įvykdė iš anksto suplanuotą specialiąją operaciją“, – rašoma pranešime.Kaip teigia žvalgybininkai, buvo užminuotas vienintelis kelias, kuriuo minėtame rajone vyko rusų karių judėjimas, ir atakuotas Rusijos pajėgų įtvirtinimas.„Šaunamaisiais ginklais ir minosvaidžiais realizuota ataka, taip pat ukrainiečių padėtų minų sprogimai sukėlė priešui nuostolių. Likviduotų ir sužeistų okupantų skaičius šiuo metu tikslinamas“, – pranešė Ukrainos Vyriausioji žvalgybos valdyba.https://twitter.com/nexta_tv/status/1743229652385071201?ref_src=twsrc%5Etfw

Rusija dronus gaminti ima net kepykloseKremlius pasitelkia civilines gamyklas karinei įrangai ir net ginklams gaminti. Pavyzdžiui, Tambovo mieste kepykla pradėjo gaminti dronus karo reikmėms.Tai penktadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis leidiniu „The Financial Times“.Neseniai Rusijos žiniasklaida parodė reportažą iš kepyklos Tambove, kuri ne tik kepa batonus, bet ir gamina mažus bepiločius orlaivius „Bekas“. Dronai gulėjo šalia kepinių, o propagandistas netgi pareiškė, kad jie kvepia šviežia duona.Įmonė pradėjo gaminti dronus 2023 metų vasarį. Dauguma „Bekas“ komponentų perkami internetu. Vienas dronas atsieina nuo 25 tūkst. rublių (270 dolerių) iki 50 tūkst. rublių. Per mėnesį Tambovo kepykla pagamina apie 250 dronų. Ji taip pat siuva kamufliažines kuprines.„The Financial Times“ pažymi, kad „Bekas“ galimybės yra ribotos. Jie gali gabenti iki 3,5 kg sveriančius krovinius 5 km atstumu.Ekspertai pabrėžia, kad net ir tokia ginkluotė priklauso nuo vakarietiškų dalių, kurias rusai perka užsienyje.„Vienintelė rusiška detalė yra „Bekas“ lipdukas“, – pareiškė Vašingtone įsikūrusio fondo „Jamestown Foundation“ atstovas Pavelas Luzinas.Pranešama, kad JAV įvedė sankcijas Tambovo kepyklai. Jos direktorius Jurijus Čičerinas Rusijos žiniasklaidai sakė, kad patekimas į JAV sankcijų sąrašą yra didelis laimėjimas: „Mes didžiuojamės, mes džiaugiamės. Kada dar kas nors kalbės apie mūsų įmonę tokiu tarptautiniu lygiu?“.Rusijoje daugiau kaip 500 lengvosios pramonės įmonių perėjo prie kariškiams skirtos įrangos gamybos. Pavyzdžiui, Naberežnyje Čelnų mieste ledo ritulio lazdų dirbtuvė gamina šarvuotąsias liemenes, o Čeliabinske palapinių cechas pradėjo siūti miegmaišius ir palapines kariuomenei.

Ukraina: po smūgių Krymui okupantus apėmė eilinė isterijaUkrainos gynybos pajėgos ketvirtadienį sunaikino ne tik okupantų vadavietę, bet ir padarė rimtos žalos užgrobto pusiasalio gynybos sistemai, pranešė Pietų Ukrainos gynybos pajėgų jungtinio spaudos centro vadovė Natalija Humeniuk.Be to, Ukrainos ginkluotosios pajėgos darbavosi naujos dronų dislokacijos Kryme kryptimi.N. Humeniuk pareiškė, kad tai ne pirmas kartas, kai padaroma tokia žala, priverčianti rusus rimtai pertvarkyti savo gynybos sistemą.Ji pridūrė, kad dabar okupantus yra apėmusi eilinė „isterija“: jie bando manevruoti ir perkelti gynybos sistemas bei objektus, kuriuos jos saugo. N. Humeniuk teigimu, rusų okupantai neseniai „Shahed“ paleidimo aikšteles perkėlė iš Čaudos kyšulio į Balaklavą.Sausio 4 dieną okupuotame Kryme, įskaitant Sevastopolį bei Eupatoriją, per oro pavojaus sirenas nugriaudėjo virtinė sprogimų. Sevastopolio okupacinės administracijos vadovas Michailas Razvožajevas pareiškė, kad ant vieno privataus namo Sevastopolyje užkrito raketos nuolaužos, neva sužeidusios vieną žmogų.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų strateginė vadovybė pranešė, kad Ukrainos kariuomenė atakos metu smogė rusų pajėgų vadavietei netoli laikinai okupuoto Sevastopolio.Okupantai šią ataką pavadino „pačia masyviausia“ pastaruoju metu. Šalies agresorės Gynybos ministerija tikino, kad virš Krymo buvo „numušta“ dešimt raketų.

Ukraina pranešė, kad naktį Rusija puolė 29 bepiločiais orlaiviais, 21 jų buvo numuštasPenktadienį Kyjivas pranešė, kad naktį Rusija paleido į Ukrainą beveik 30 Irano gamybos kovinių dronų, 21 jų buvo numuštas.„Iš viso paleisti 29 nepilotuojami orlaiviai „Shahed-136/131“, – socialinėje žiniasklaidoje pranešė Ukrainos oro pajėgos ir pridūrė virš regionų visoje šalyje numušusios 21 droną.

Po Ukrainos smūgio Krymui kalbama apie 23 rusų kariškių žūtįKetvirtadienį per Ukrainos ginkluotųjų pajėgų smūgį laikinai okupuotam Krymui galėjo žūti 23 rusų kariškiai. Tarp jų – aukšti karininkai ir specialiųjų pajėgų pareigūnai. Tai pranešė „Telegram“ kanalas „Krymskij veter“, remdamasis Rusijos socialiniais tinklais, rašo „Ukrinform“.„Pataikė į taikinius. Nukentėjo kariniai objektai Sakų rajone ir netoli Sevastopolio... Dviejuose objektuose žuvo 23 kariškiai“, – sakoma pranešime.Ši informacija nėra oficialiai patvirtinta.Pasak Rusijos žiniasklaidos, ketvirtadienį Ukrainos ginkluotosios pajėgos paleido į karinius taikinius Kryme 10 raketų, iš kurių trijų perimti nepavyko. Tarp žuvusiųjų - penki aukšti Rusijos ginkluotųjų pajėgų karininkai ir mažiausiai devyni specialiųjų pajėgų pareigūnai.Rusai skundžiasi, kad „Rusijos oro gynybos sistema Kryme susilpnėjo, todėl artimiausiu metu laukiama naujų sėkmingų Ukrainos ginkluotųjų pajėgų smūgių“.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, 2023 metų sausio 4 d., apie 15 val., Ukrainos ginkluotosios pajėgos smogė Rusijos okupacinės kariuomenės vadavietei prie Sevastopolio.

Kyjivas dar negali patvirtinti, ar Rusija panaudojo Šiaurės Korėjos raketasUkraina penktadienį pareiškė negalinti patvirtinti, kad ją puolanti Rusija panaudojo Šiaurės Korėjos raketas. Prieš tai Vašingtonasi apkaltino Maskvą, kad naudoja Pchenjano suteiktas raketas ir paleidimo įrenginius.„Kol kas neturime informacijos, kad tokios raketos buvo panaudotos. Tokį pareiškimą padarė Jungtinės Amerikos Valstijos. Taigi ekspertai ištirs nuolaužas, tada galėsime pasakyti, ar tai faktas, ar ne. To dar negaliu patvirtinti“, – valstybinei žiniasklaidai sakė Ukrainos oro pajėgų atstovas Jurijus Ignatas.

Kirgizijoje nuteistas dar vienas pilietis už dalyvavimą kovose prieš Ukrainą Rusijos pusėjeDar vienas Kirgizijos pilietis nuteistas už dalyvavimą karo veiksmuose prieš Ukrainą Rusijos pusėje.27 metų kirgizui nuosprendis paskelbtas remiantis šalies baudžiamojo kodekso straipsniu „dėl Kirgizijos piliečių dalyvavimo ginkluotuose konfliktuose ar karo veiksmuose užsienio valstybės teritorijoje“. Privati ​​„Wagner“ samdinių armija jį užverbavo, kai vyras kalėjo vienoje iš Rusijos kolonijų.Tai jau antras žinomas atvejis, kai Kirgizijos valdžia teisia šios šalies pilietį už dalyvavimą kare Ukrainoje. 2023 metų gegužę 31 metų vyras buvo nuteistas kalėti 10 metų, tačiau Aukščiausiasis Teismas panaikino šį sprendimą ir perdavė bylą nagrinėti iš naujo, primena „Laisvės radijas“.Nuo 2022 metų vasario, Rusijos agresijos prieš Ukrainą pradžios, žiniasklaidoje pasirodo pranešimų apie Vidurinės Azijos šalių (Kazachstano, Tadžikistano, Turkmėnistano, Uzbekistano, Kirgizijos) piliečius, kariaujančius Rusijos pusėje. Keturiose iš šių šalių (išimtis – Turkmėnistanas) buvo paskelbta apkaltinamųjų nuosprendžių piliečiams, dalyvavusiems karo veiksmuose.Tokie asmenys į Rusijos kariuomenę dažniausiai patenka tiesiai iš kalėjimų ir kolonijų, kur jie užverbuojami mainais už pažadą atleisti nuo likusios bausmės. Pasibaigus sutarties galiojimo laikui, o dažniau – dėl patirtų sužeidimų, jie grįžta į tėvynę ir ten būna teisiami už dalyvavimą ginkluotuose konfliktuose užsienyje. Posovietinių respublikų baudžiamuosiuose kodeksuose numatytos bausmės už tokią veiką.2023 metų spalį „Laisvės radijas“ pranešė, kad rusai verbuoja kariauti Ukrainoje ekonominius imigrantus iš Vidurinės Azijos – ne tik vyrus, bet ir moteris.Ketvirtadienį Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas pasirašė įsaką, leidžiantį užsieniečiams, kariaujantiems prieš Ukrainą, gauti Rusijos pilietybę. Ji bus suteikta užsieniečiams, kurie Rusijos invazijos metu stojo tarnauti į kariuomenę ar sukarintas grupuotes. Pilietybę taip pat galės gauti jų šeimų nariai.Vidurinės Azijos šalys dėl savo sunkios ekonominės padėties yra pigios darbo jėgos eksportuotojos į Rusiją.

Rusai per parą 125 kartus apšaudė Chersono sritį, žuvo vienas žmogusPraėjusią parą, sausio 4-ąją, Rusijos kariuomenė 125 kartus apšaudė Chersono sritį, žuvo vienas žmogus.Tai penktadienį feisbuke pranešė srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Praėjusią parą priešas surengė 125 apšaudymus, paleisdamas 639 sviedinius iš minosvaidžių, artilerijos, „Grad“ sistemų, tankų, aviacijos ir dronų, tarp kurių buvo keturi „Shahed“. Į Chersono miestą priešas paleido 31 sviedinį“, – pažymėjo jis.Pasak O. Prokudino, Rusijos kariškiai taikėsi į gyvenviečių gyvenamuosius kvartalus, kritinės infrastruktūros objektus Chersone ir Chersono rajone, humanitarinės pagalbos sandėlį Beryslavo rajone.Dėl Rusijos agresijos vienas žmogus žuvo, o dar septyni buvo sužeisti.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, sausio 4 d. Rusijos kariuomenė apšaudė Stanislavo kaimą, žuvo vienas žmogus.

Italijos premjerė G. Meloni patikino V. Zelenskį, kad G7 rems UkrainąItalijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni patikino Ukrainą, kad Didžiojo septyneto (G7) demokratinių išsivysčiusių valstybių grupė toliau rems Kyjivą.Pasak Italijos žiniasklaidos, ketvirtadienį per pokalbį telefonu su valstybės vadovu Volodymyru Zelenskiu G. Meloni pranešė, kad Italijai pirmininkaujant G7 dėmesio centre bus Rusijos agresija prieš kaimyninę šalį.Italija nuo metų pradžios perėmė pirmininkavimą G7, kitos narės yra JAV, Vokietija, Kanada, Didžioji Britanija, Japonija ir Prancūzija.Po skambučio V. Zelenskis padėkojo G. Meloni už paramą, taip pat ir Ukrainos siekiui įstoti į Europos Sąjungą (ES). Valstybės vadovas socialinėje platformoje X pranešė per pokalbį pateikęs informaciją ir apie pastarojo meto Rusijos atakas. „Esu dėkingas Italijai ir asmeniškai Giorgiai už norą toliau stiprinti Ukrainos oro skydą“, – parašė V. Zelenskis ir pridūrė, jog „papildoma oro gynyba gelbsti gyvybes ir palaiko normalų gyvenimą mūsų miestuose“.Ukraina ginasi nuo Rusijos karinės invazijos jau beveik dvejus metus. Gruodžio viduryje ES sutiko pradėti su Kyjivu derybas dėl narystės.

Rusija laiko Juodojoje jūroje du raketnešiusPenktadienio, sausio 5-osios, 8 val. duomenimis, Rusija laiko Juodojoje jūroje aštuonis laivus, tarp jų - du sparnuotųjų raketų „Kalibr“ nešėjai, kurių bendra salvė – iki 16 raketų.Tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Karinės jūrų pajėgos, kuriomis remiasi „Ukrinform“.Azovo jūroje yra vienas priešo laivas. Raketnešių nėra.Viduržemio jūroje – trys Rusijos laivai, tarp jų - du raketų „Kalibr“ nešėjai, kurių bendra salvė – iki 16 raketų.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, sausio 4 d. Juodojoje jūroje buvo du Rusijos laivai be įrangos.

Ukraina praneša, kad sunaikinta dar 790 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 790 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų sausio 5 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 363 070 kareivių.Tai penktadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 6 011 tankų (+9), 11 142 šarvuotųjų kovos mašinų (+14), 8 604 artilerijos sistemų (+30), 949 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+2), 631 oro gynybos priemonės (+1), 329 lėktuvų (+0), 324 sraigtasparnių (+0), 6 771 drono (+18), 1 786 sparnuotųjų raketų (+1), 23 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 11 463 automobilių (+40), 1 313 specialiosios technikos vienetų (+9).Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Pentagonas sureagavo į gandus apie ATACMS raketų utilizavimą užuot jas perdavus UkrainaiJAV gynybos departamento atstovas Patrickas Ryderis ketvirtadienį per spaudos konferenciją pakomentavo žiniasklaidos pranešimus apie ATACMS raketų utilizavimą, rašo portalas „rbc.ua“.Pasak P. Ryderio, informacija apie JAV planus utilizuoti ATACMS raketas, kurių eksploatavimo terminas baigėsi, o ne perduoti jas Ukrainai, neatitinka tikrovės.„Aš mačiau šiuos žiniasklaidos pranešimus. Mes juos patikrinome, tai netiesa. Šie pranešimai neatitinka tikrovės", - sakė Pentagono atstovas.Anksčiau JAV leidinys „Newsweek“ pranešė, jog JAV pareigūnai svarsto, ką daryti su ATACMS raketomis, kurių eksploatavimo laikas baigėsi. Pasak leidinio, šimtus tokių raketų planuojama sunaikinti, nors tai pareikalaus didelių Amerikos mokesčių mokėtojų išlaidų.

Valstybės departamentas: JAV neatsisako remti Ukrainą tiek, kiek reikėsJAV paramos Ukrainai strategija išlieka nepakitusi – ji bus teikiama tol, kol to reikės, kad šalis galėtų tvirtai atsistoti ant kojų.Tai ketvirtadienį Vašingtone pareiškė JAV valstybės departamento atstovas spaudai Matthew Milleris, praneša „Ukrinform“ korespondentas.„JAV strategija (Ukrainos atžvilgiu) nė kiek nepasikeitė“, – sakė M. Milleris, paklaustas, kodėl JAV administracija Ukrainos rėmimo kontekste nebevartoja frazės „tiek, kiek reikės“.Anot jo, dabartinė administracija aiškiai pareiškė, jog nori, kad Ukraina būtų nepriklausoma valstybė ir tvirtai stovėtų ant kojų.„Mes ir toliau remsime Ukrainą. Tai – Jungtinių Valstijų politika“, – sakė Valstybės departamento atstovas, pabrėždamas, kad ji bus tęsiama „tol, kol reikės“.Bet, anot jo, tai nereiškia, kad karinės pagalbos mastas bus toks pat, kaip ir 2022–2023 metais.„Mes nemanome, kad to reikės, nes tikslas – galutinai pakeisti Ukrainą, kad ji atsistotų ant kojų, padėti jai sukurti savo pramoninę bazę ir savo karinę-pramoninę bazę“, – teigė Valstybės departamento atstovas.„Norint tai pasiekti, svarbu, kad Kongresas priimtų įstatymo projektą dėl papildomo finansavimo“, - pabrėžė M. Milleris.

Rusai skelbia Kryme numušę dešimtis bepiločių orlaiviųKetvirtadienio vakarą laikinai okupuotas Krymas buvo užpultas bepiločių orlaivių. Pusiasalyje nuaidėjo sprogimai, rusai paskelbė apie oro gynybos darbą.Vėliau apie numuštus dronus pranešė Rusijos gynybos ministerija. Skelbiama, kad virš Krymo buvo „sunaikinti ir perimti“ 36 UAV.Tuo tarpu iš Sevastopolio evakuojama apie 100 žmonių, tarp jų 15 vaikų. Čornoričės kaimo gyventojai išvežami dėl sunaikintinos raketos dalies, rašo propagandos agentūra TASS. Pažymima, kad sprogstamasis objektas bus pradėtas šalinti penktadienio rytą.

Charkove nuo sužalojimų mirė žinoma šalies aktorė Charkove ligoninėje mirė garbinga Ukrainos menininkė Viktorija Tymošenko. Teatro ir kino aktorė buvo sunkiai sužeista sausio 2 dieną, kai Charkovą atakavo Rusija. „Su giliu liūdesiu ir skausmu Charkovo akademinio dramos teatro darbuotojai praneša apie mirtį, kurią sukėlė sužalojimai dėl priešo atakos prieš Charkovą, mūsų kolegės, Ukrainos nusipelniusios artistės Viktorijos Mykolaivnos Tymošenko“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Charkovo akademinis dramos teatras.

Guberbatorius: per Ukrainos atakas Belgorode apgadinti 78 daugiabučiai ir 64 privatūs namaiBelgorodo srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas pranešė apie žalą būstui per miesto apšaudymą iš Ukrainos pusės nuo gruodžio 29 dienos.„Iki šiol nuo gruodžio 29-osios naktinio apšaudymo buvo nustatyta žala 573 butuose 78 daugiabučiuose ir 64 individualiuose namuose, iš kurių aštuoniems reikia papildomos ekspertizės“, – teigė V. Gladkovas.Nuo gruodžio 29 dienos Belgorodo teritorija, esanti 30 kilometrų nuo sienos su Ukraina, anot Rusijos, patyrė didžiules Ukrainos ginkluotųjų pajėgų atakas Per praėjusį šeštadienį įvykdytą išpuolį žuvo 24 žmonės ir daugiau kaip 10 buvo sužeisti.Ketvirtadienio vakarą Belgorode vėl įsijungė raketų pavojaus sirena.„Jei esate namuose, neikite prie langų. Prisiglauskite kambariuose be langų su tvirtomis sienomis. (...) Jei esate lauke, eikite į pastogę ar kitą saugią vietą“, - rašė V. Gladkovas.

Kryme girdimi nauji sprogimaiOkupuotame Kryme antrą kartą per dieną girdimi sprogimai, Rusijos kanalai praneša apie nepilotuojamų orlaivių atakos grėsmę.Ketvirtadienio vakare pranešta apie Rusijos oro gynybos darbą Novofedorivkoje. Vietos gyventojai sako, kad sprogimas buvo girdimas Jevpatorijoje ir Skvortsovo mieste. Tuo tarpu prorusiška visuomenė rašo, kad į vakarus nuo Krymo numušami nepilotuojami orlaiviai, o ataka tęsiasi.Dar vėliau pranešta, kad eismas Krymo tiltu yra užblokuotas. Ten buvo pastebėti bepiločiai orlaiviai ir veikia oro gynyba.Liudininkai taip pat kalba apie sprogimus Kerčės sąsiaurio rajone. Oro gynyba veikia.Šią popietę Rusijos okupacinė valdžia pranešė apie didžiausią pastarojo meto išpuolį Kryme. Sevastopolyje buvo pranešta apie sprogimus.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas pranešė apie ataką Rusijos karių formavimo vadovavimo poste netoli Sevastopolio. „Atesh“ partizanai pranešė, kad Jevpatorijoje nukentėjo rusų dalinys.

JT generalinis sekretorius palankiai įvertino Ukrainos ir Rusijos apsikeitimą kaliniais„Generalinis sekretorius sveikina 230 Ukrainos karo belaisvių iškeitimą į 248 rusų karo belaisvius (...). Guterresas vertina abiejų pusių pastangas, taip pat trečiosios šalies, JAE, tarpininkavimą, kuris prisidėjo prie teigiamų pokyčių“, – ketvirtadienį sakė JT vyriausioji atstovė Stephanie Tremblay.„Generalinis sekretorius tikisi, kad po šio svarbaus žingsnio seks daugiau apsikeitimo karo belaisviais ir kitų pastangų sumažinti įtampą“, – pridūrė ji.Sausio 3 d., pirmą kartą nuo rugpjūčio pradžios, Rusija ir Ukraina surengė apsikeitimą kaliniais. Rusija pranešė susigrąžinusi 248 žmones, Ukraina – 230. Keitimasis vyko tarpininkaujant Jungtiniams Arabų Emyratams.

NATO surengs susitikimą dėl padėties UkrainojeSausio 10 dieną Ukrainos prašymu bus surengtas NATO ir Ukrainos tarybos posėdis ambasadorių lygiu, kuriam pirmininkaus NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas.Ukrainos prašymo priežastis – masinės Rusijos oro atakos.Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba sausio 2 dieną socialiniame tinkle „X“ parašė, kad jo šaliai skubiai reikia papildomų oro gynybos sistemų ir amunicijos, kad galėtų apsisaugoti.

Vokietija Ukrainai perdavė naują ginklų paketąVokietija šiandien atnaujino Ukrainai teikiamos karinės pagalbos sąrašą. Berlynas Kijevui perdavė naują „Skynex“ priešlėktuvinę sistemą.Apie tai pranešė RBC-Ukraine, remdamasi Vokietijos vyriausybės puslapiu.Pažymima, kad Ukraina gavo naują „Skynex“ savaeigį priešlėktuvinį ginklą kartu su šaudmenimis.Berlynas taip pat perdavė papildomas raketas „Patriot“ ir „IRIS-T SLM“ oro gynybos sistemoms, taip pat šaudmenis tankams „Leorard 2A6“.Vokietija tapo viena iš šalių, kurios padeda Ukrainai teikdamos karinę, politinę ir finansinę paramą. Berlynas pateikė kelių tipų artileriją, senų ir naujų modifikacijų „Leopard“ tankus, IRIS-T ir „Patriot“ oro gynybos sistemas, šaudmenis, automobilius, dronus ir kitų rūšių ginklus.Anksčiau Vokietija paskelbė, kad 2024 metais padvigubins karinę pagalbą Ukrainai iki 8 mlrd. eurų.Neseniai Vokietija atnaujino Ukrainai teikiamos karinės pagalbos sąrašą. Berlynas Kijevui perdavė papildomus „Gepard“ priešlėktuvinius ginklus.

Baltieji rūmai: Šiaurės Korėja aprūpino Rusiją raketomis Ukrainai pultiŠiaurės Korėja aprūpino Rusiją balistinėmis raketomis ir raketų paleidimo sistemomis, kurios buvo naudojamos per pastaruoju metu vykdytas atakas prieš Ukrainą, ketvirtadienį pranešė Baltieji rūmai.„Tai reikšmingas ir nerimą keliantis įvykių eskalavimas“, – per spaudos konferenciją pasakė nacionalinio saugumo tarybos atstovas Johnas Kirby.Gruodžio 30 d. rusai paleido mažiausiai vieną iš Šiaurės Korėjos gautą raketą, kuri nusileido atvirame lauke Zaporižės regione, sakė J. Kirby.Po to, sausio 2 d. vykdydamos plataus masto puolimą iš oro, Maskvos pajėgos į Ukrainą paleido „aibę“ balistinių raketų, pridūrė jis.Dabar Jungtinės Valstijos ir jų sąjungininkės šį klausimą iškels JT Saugumo taryboje, kadangi tai yra Šiaurės Korėjai įvestų JT sankcijų pažeidimas, paaiškino J. Kirby.Anot nacionalinio saugumo tarybos atstovo, Rusija ketina pirkti raketų ir iš savo sąjungininko Irano.

Iš Rusijos nelaisvės namo grįžusią Ukrainos karo medikę mylimasis pasitiko piršlybomisPo beveik dvejų metų iš Rusijos nelaisvės namo grįžusią Ukrainos karo medikę jos mylimasis pasitiko didele rožių puokšte ir piršlybomis. Moters brigados vadas ketvirtadienį feisbuke paskelbė vaizdo įrašą, kuriame Galyna Fedyčyn taria „taip“ savo išrinktajam Mykolai Gryženiakui.Galyna tik trečiadienį grįžo į giminę po Ukrainos ir Rusijos apsikeitimo belaisviais. Ji ir jos mylimasis 2022 m. pavasarį kartu kariavo prieš rusų kariuomenę 36-ojoje jūrų pėstininkų brigadoje Mariupolio uostamiestyje.Jųdviejų vadas Serhijus Volynskis, vadinamas „Volyna“, greta besibučiuojančios poros vaizdo įrašo rašė: „Ši meilė įveikė sunkumus, kurie gali palaužti stipriausius“.Mariupolio gynėjai ir ypač 36-osios jūrų pėstininkų brigados kovotojai Ukrainoje garbinami kaip didvyriai, nes jie daug savaičių atlakė rusų apsiaustį. G. Fedychin buvo paimta į nelaisvę. Jie išgyveno dvejų metų išsiskyrimą, „bet jų širdys nesiliovė plakti vienodu ritmu“, rašė Volyna. Porą tinkle X pasveikino ir Ukrainos prezidento administracijos vadovas Andrijus Jermakas.Rusija ir Ukraina antradienį pirmą kartą nuo vasaros vėl apsikeitė belaisviais. Oficialiais duomenimis, iš rusų nelaisvės ištrūko 230 ukrainiečių vyrų ir moterų. Savo ruožtu Maskva susigrąžino 248 karius.

Zelenskis įvardijo dabartinius Ukrainos poreikius ir svarbiausią prioritetąRusija bando palaužti ukrainiečių dvasią plataus masto apšaudymais. Todėl svarbiausias prioritetas – stiprinti Ukrainos priešlėktuvinę gynybą ir ginkluotę.Tai pranešė „RBC-Ukraina“, remdamasi Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio vakariniu kreipimusi.„Mūsų dangaus gynėjai daro viską, kas įmanoma, kad apsaugotų valstybę. Visa mūsų diplomatų komanda, visi, kurie atsakingi už bendravimą su partneriais, Ukrainos atstovai užsienyje šimtu procentų daro viską, kad užtikrintų papildomų oro gynybos sistemų ir raketų tiekimą jiems“, – sakė jis.Pasak prezidento, oro gynybos sistemų stiprinimas ir raketų skaičiaus joms didinimas yra svarbiausias prioritetas. Taip pat tikslas – ir nauji paramos paketai kariams.„Artilerija, ypač 155 kalibro, REB priemonės, nauji bepiločiai orlaiviai ir kiti reikalingi dalykai. Pagarba visiems mūsų partneriams, kurie jau formuoja naujus paramos paketus. Šį mėnesį bus daug atitinkamos komunikacijos“, – pabrėžė prezidentas.

Rusija pranešė apie Ukrainos raketos perėmimą virš Lipecko sritiesRusijos gynybos ministerija pareiškime nurodė, kad virš Lipecko srities teritorijos budinti Rusijos priešlėktuvinė gynyba perėmė Ukrainos priešlėktuvinę raketą S-200, skelbia BBC.

Kuleba: naivu manyti, kad Rusija nedrįs pulti NATO šaliesUkraina neprašo nė vieno iš savo sąjungininkų kovoti. Jai reikia savalaikės ir tinkamos pagalbos.Tai pranešė „RBC-Ukraina“ su nuoroda į užsienio reikalų ministro Dmytro Kulebos įrašą socialionio tinklo X paskyroje.Tiems, kurie abejoja Ukrainos galimybėmis laimėti karą, D. Kuleba priminė štai ką:- Šaltojo karo metais vadinamuosius „Vakarus“ sudarė tik 19–20 šalių. Tačiau jie pranoko Sovietų Sąjungą ir jos socialistinį bloką, kurį sudarė 20 dabar jau suverenių valstybių;- šiandien Ukrainą Ramštaino rėmuose remia daugiau kaip 50 šalių, o Rusija yra daug silpnesnė už SSRS ir tarp savo sąjungininkių turi tik tris išeivius – Baltarusiją, Šiaurės Korėją ir Iraną;- bendras Vakarų koalicijos, kuri teikia paramą Ukrainai, BVP – 21 kartą didesnis už Rusijos ir jos sąjungininkių BVP (57 trilijonai dolerių prieš 2,7).„Estijos gynybos ministerijos duomenimis, jei NATO šalys į karinę pagalbą Ukrainai investuotų tik 0,25 proc. savo BVP, tai kasmet duotų 120 mlrd. eurų paramos gynybai. Tai pakankamai didelė suma, kad būtų užtikrinta Ukrainos pergalė ir teisinga taika“, – aiškino D. Kuleba.Ministras pažymėjo, kad niekas nenori naujo Šaltojo karo. Kartu naivu manyti, kad Rusija nedrįs pulti NATO šalies. Todėl Ukrainos pergalė ir teisingos taikos atkūrimas yra egzistenciniai strateginiai euroatlantinės bendruomenės tikslai.„Mes neprašome, kad kas nors kovotų už mus. Mums reikia tik pagalbos, kuri būtų savalaikė ir adekvati iššūkiams, su kuriais susiduriame. Skaičiai rodo, kad tai ne išteklių, o Vakarų tikėjimo savimi ir aiškaus tikslo įveikti priešą, kuris kelia grėsmę mums visiems, klausimas“, – pridūrė D. Kuleba.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino okupantų vadavietę prie SevastopolioUkrainos ginkluotosios pajėgos šiandien smogė Rusijos kariniam objektui okupuotame Kryme. Apie tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgos Generalinio štabo strateginių ryšių departamentas, skelbia UNIAN.„Šiandien apie 15 val. Ukrainos ginkluotosios pajėgos smogė Rusijos okupacinių pajėgų junginio vadavietei netoli Sevastopolio. Šlovė Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms“, – rašoma telegrame.Rusų pajėgos aneksuotame Krymo pusiasalyje ketvirtadienį gynėsi nuo Ukrainos oro atakos. Gynybos ministerija Maskvoje pareiškė, kad pavyko numušti dešimt atskriejančių sparnuotųjų raketų. Nepriklausomai tai nėra patvirtinta.Sevastopolio uostamiestyje, kur įsikūręs Rusijos Juodosios jūros laivynas, buvo paskelbtas oro pavojus. Aktyvuota oro gynyba, teigė Maskvos paskirtas miesto vadovas Michailas Rozvožajevas. Krentančios nuolaužos esą sužalojo žmogų.Duomenų apie galimai taiklius smūgius rusai nepateikė. Vietos „Telegram“ kanalas Kryme paskelbė nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuose matyti dūmų debesys virš Sevastopolio ir Eupatorijos.

URM Rusijos ambasados Vilniuje atstovui išreiškė griežtą protestą dėl atakų prieš UkrainąKetvirtadienį į Užsienio reikalų ministeriją (URM) iškviestas Rusijos ambasados Vilniuje atstovas, kuriam buvo išreikštas griežtas protestas dėl pastarosiomis dienomis Rusijos surengtų vienų didžiausių raketų ir dronų atakų prieš Ukrainą, nurodoma pranešime.„Lietuva griežtai smerkia Rusijos karą prieš Ukrainą, įskaitant ir šiuos brutalios agresijos veiksmus, ir reikalauja Rusiją nedelsiant visa tai nutraukti“, – rašoma URM išplatintame pranešime.„Asmenys, atsakingi už agresijos prieš Ukrainą nusikaltimą ir raketų bei dronų atakas prieš Ukrainos miestus ir jų gyventojus, civilinę ir kritinę infrastruktūrą, privalo neišvengiamai susilaukti teisinės atsakomybės“, – priduria ministerija.Pasak ministerijos, Lietuva taip pat ragina tarptautinę bendruomenę stiprinti karinę paramą Ukrainai, padedant jai tinkamai apsiginti nuo Rusijos karinės agresijos, o Rusijos ir jos atstovų atžvilgiu vykdyti dar principingesnę politiką, paremtą visapusiška tarptautine jų izoliacija ir griežtomis tarptautinėmis sankcijomis.URM teigimu, per kelias pastarąsias dienas Rusija paleido į Ukrainą iš viso daugiau nei 500 raketų ir Shahed tipo dronų-kamikadzių, taikydamasi į Ukrainos civilinę ir kritinę infrastruktūrą.Dauguma šių raketų buvo numuštos Ukrainos ginkluotųjų pajėgų. Visgi nemaža dalis raketų ir dronų pasiekė savo teroristinius tikslus, pražudydami daugybę ukrainiečių civilių, sugriaudami ne vieną gyvenamąjį pastatą.

Rusijos gynybos ministerija skelbia, kad virš Krymo numušta 10 raketų.

„Telegram“ kanalas „Krymskij veter“ praneša apie smūgį į karinį dalinį okupuotame Sevastopolyje. Dabar ten esą vyksta greitoji medicinos pagalba ir ugniagesiai. Oficialaus šios informacijos patvirtinimo nėra.

Pranešama apie seriją sprogimų KrymeOkupuotame Sevastopolyje pasigirdo apie dešimt sprogimų, skelbia „Krym.Realii“Taip pat rašoma apie sprogimus Eupatorijoje ir Balaklavoje.Maskvos paskirtas Sevastopolio gubernatorius Michailas Razvožajevas tvirtina, esą „buvo numušti keli taikiniai“.Anot jo, raketos nuolauža pataikė į namą, sužeistas vienas žmogus.Įspėjame, kad vaizdo įrašuose skamba necenzūrinė leksika.https://t.me/nexta_live/68983https://t.me/uniannet/122037

JK žvalgyba: Kremlius stiprina Maskvos apsaugą, kurdamas sukarintas pajėgasNuo 2023 metų vasaros Kremliaus įsteigtos Maskvos vyriausybės saugumo pajėgos (MVSP), saugančios sostinės infrastruktūrą, vis labiau įgauna sukarintą pobūdį.Atitinkamą pranešimą Jungtinės Karalystės gynybos ministerija paskelbė socialiniame tinkle „X“, remdamasi naujausia gynybos žvalgybos informacija.2022 metų lapkritį V. Putinas pritarė MVSP kaip naujos organizacijos, skirtos Maskvos infrastruktūrai saugoti, įkūrimui. Tikėtina, kad jai pavyko užverbuoti kelis tūkstančius narių iš planuojamų 15 000.Nuo 2023 metų liepos MVSP įgijo labiau sukarintą pobūdį, be kita ko, gavo įgaliojimus naudoti šaunamuosius ginklus.Pasak JK žvalgybos, MVSP yra dar vienas senos rusiškos „sukarinimo“ tradicijos pavyzdys, t. y. ginkluotų organizacijų, nepriklausančių reguliariajai kariuomenei, plitimas.Tačiau labai tikėtina, kad MVSP iš dalies buvo sustiprintos reaguojant į susirūpinimą dėl Maskvos vietinių saugumo pajėgų pasirengimo 2023 metų birželį susidurti su besiveržiančiais maištaujančiais grupuotės „Wagner“ samdiniais.„Projektas taip pat suteikia galimybę maskviečiams savanoriškai atlikti „patriotines“ karo meto pareigas, kartu išvengiant tarnybos fronte Ukrainoje“, – pažymėjo JK žvalgyba.Analitikai primena, kad Maskvos merui Sergejui Sobianinui pavyko apriboti tiesioginį karo poveikį palyginti pasiturintiems sostinės gyventojams. Dauguma žuvusiųjų Ukrainoje yra iš skurdžiai gyvenančių atokesnių Rusijos regionų.

Ukrainos gynybos pajėgos praneša, kad priešas palei frontą dislokuoja daugiau snaiperiųTavrijos sektoriuje rusų okupantai dislokavo dar daugiau snaiperių.Apie tai per nacionalinę televiziją pranešė Tavrijos krypties gynybos pajėgų jungtinio spaudos centro atstovas Oleksandras Štupunas.„Mūsų kariai turėtų būti atsargūs, kadangi priešas palei fronto liniją dislokavo naujų snaiperių komandų“, – nurodė O. Štupunas.Jo teigimu, rusų kariai toje zonoje vykdo ir intensyvesnį puolimą.„Okupantai nuolat vykdo rotaciją ir siunčia naujų pajėgų, kadangi jų pėstininkai patiria milžiniškų nuostolių“, – pastebėjo O. Štupunas.Per pastarąją parą rusų okupantai prarado 423 karių ir 72 karinės technikos vienetus.

Rusija jos gretose Ukrainoje kovojantiems užsieniečiams siūlo pilietybęRusijos pusėje Ukrainoje kovojantys užsieniečiai ateityje galės gauti Rusijos pilietybę. Prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį pasirašė atitinkamą dekretą, praneša agentūra „Reuters“.Tokią galimybę turės ir kovotojų šeimų nariai – sutuoktiniai, vaikai ir tėvai. Į pilietybę pretenduoti galės užsieniečiai, kariavę rusų pajėgų pusėje mažiausiai vienerius metus.Pilietybės taip pat gali tikėtis asmenys, įsitraukę į kitas „karines formuotes“, pavyzdžiui, samdinių grupuotę „Wagner“.Stebėtojai šį žingsnį vertina kaip dar vieną paskatą užsieniečiams prisijungti prie Rusijos pajėgų agresijos kare prieš Ukrainą. Užsienio kovotojų skaičiaus vyriausybė iki šiol nėra paskelbusi.Agentūros „Reuters“ informacija, tarp užsienio kovotojų, pavyzdžiui, yra kubiečių, už tai gaunančių atlygį, kuris yra daugiau nei 100 kartų didesnis už vidutinį atlyginimą komunistinėje šalyje.JAV žvalgybos informacija, iki šiol kare Ukrainoje žuvo arba buvo sužeista 315 000 rusų karių. Oficialių skaičių nėra.

Analitikai: Rusija masiniais smūgiais tikisi nualinti UkrainąRusija savo naujausiais masiniais smūgiais prieš didžiuosius Ukrainos miestus siekia išsekinti gyventojus ir oro gynybą, teigia ekspertai, o Kyjivas ragina Vakarų sąjungininkus tiekti daugiau ginklų.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad Rusija gruodžio 29 dieną ir naktį iš sausio 1 į 2-ąją per atakas paleido beveik 300 raketų ir daugiau kaip 200 sprogstamųjų dronų „Shahed“. Per sviedinių bangas žuvo apie 50 žmonių.Praėjus metams po Ukrainos energetikos infrastruktūros bombardavimo, šią žiemą Maskva, pasak Kyjivo, kol kas smogė civilinei infrastruktūrai ir gyvenamiesiems rajonams. Rusija teigia, kad jos taikinys yra tik kariniai objektai.Tokių atakų tikslas – „išbandyti per pastaruosius 18 mėnesių Ukrainos sukurtos oro gynybos sistemos ribas“, socialiniame tinkle „X“ rašė Strateginių ir tarptautinių studijų centro (CSIS) tyrėjas Mickas Ryanas.Kyjivo oro gynybos ginkluotė buvo papildyta gynybos sistemomis, įskaitant JAV gamybos „Patriot“ ir Prancūzijos bei Italijos SAMP/T MAMBA.Šalia techninių gynybos pajėgumų, Rusija „tikrins Ukrainos „atsargų gylį“ ir tikėsis, kad Ukrainai pritrūks raketų gaudyklių anksčiau, nei Rusijai baigsis raketos ir dronai“, – pridūrė Australijos atsargos generolas M. Ryanas.Sudėtingesni sviedinių srautaiTokie sekinimo mūšiai rodo, kad Rusija didina ginklų gamybą, o Vakarų šalys vis dar nesugeba tiekti Ukrainai reikalingų oro gynybos raketų kiekių.Raketų gaudyklių gamyba yra kur kas sudėtingesnė ir brangesnė nei paprasti bepiločiai orlaiviai iš standartinių detalių, kuriuos dažnai naudoja Rusija.„Pastarieji smūgiai tikriausiai visų pirma buvo nukreipti į Ukrainos gynybos pramonę“, – trečiadienį „X“ rašė Didžiosios Britanijos gynybos ministerija. Kyjivas, atsižvelgdamas į tiekimo iš užsienio sunkumus, stengiasi skatinti gamybą savo šalyje.Rusai „dabar bando pulti karinį pramoninį kompleksą, įmones, ne energetikos objektus, o tuos, kurie susiję su ginklų gamyba“, – sakė Ukrainos nacionalinio strateginių tyrimų instituto karo analitikas Mykola Bielieskovas.„Mes pradėjome gaminti daugiau ginklų nei anksčiau“, – pritarė Ukrainos mokslinių tyrimų centro „Defence Express“ direktorius Serhijus Zgurecas, ypač pabrėždamas šaudmenis, bepiločius orlaivius, šarvuočius ir navigacines sistemas.„Rusai atakuoja ir siekdami prasiskverbti pro Ukrainos oro gynybą, ir norėdami ją nualinti, naudodami dronus, kuriuos labai lengva pagaminti, ir senas raketas“, — sakė prancūzų tarptautinių rizikų konsultantas Stephane‘as Audrand‘as.Tikslas – kad „geriausioms jų raketoms būtų kuo mažiau sunkumų“ pasiekti taikinius, pridūrė S. Audrand‘as, pažymėdamas, kad „sviedinių eiliškumas ir derinimas yra sudėtingesnis nei praėjusią žiemą“.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Valerijus Zalužnas „Telegram“ rašė, kad rusai iš pradžių paleido dronus, paskui 10 hipergarsinių raketų „Kinžal“, kurias Kremlius vadina „neįveikiamomis“, taip pat modernių ir senesnių modelių sparnuotųjų bei balistinių raketų.Smogta buvo visai Ukrainos teritorijai, ne tik iš esmės statiškoje fronto linijoje su Rusijos pajėgomis.Dvasios žlugdymasTokie smūgiai – tai ženklas, kad Rusijos atakomis taip pat siekiama pakirsti Ukrainos civilių gyventojų dvasinę būseną. Toks ir buvo vienas iš prezidento Vladimiro Putino tikslų nuo 2022 metų vasario, kai prasidėjo invazija.„Rusijos „pergalės“ sausumoje yra vietinio pobūdžio ir pasiekiamos nepaprastai didele žmonių gyvybių kaina. Todėl V. Putinas vėl bando šį alternatyvų svertą spaudimui daryti“, – sakė Prancūzijos tarptautinių santykių instituto (IFRI) atstovė Tatiana Kastoueva-Jean.„Jo žinia yra tokia: „Aš nepasiduosiu, aš galiu viską, o jūs kentėsite be atokvėpio ir žūsite, jei nepriimsite mano sąlygų“, – pridūrė ji.V. Putino žinutė taip pat skirta Vakarams, siekiant parodyti, kad „parama Ukrainai tik pratęsia gyventojų kančias ir paverčia Ukrainą finansine juodąja skyle, kurioje brangiai kainuojanti infrastruktūra gali būti vėl ir vėl sugriaunama“, – sakė V. Kastoueva-Jean.Ukrainos smūgis Rusijos Belgorodo miestui, per kurį gruodžio 30 dieną žuvo 25 žmonės, taip pat suteikia naujausiems bombardavimams atsakomąjį pobūdį, sakė Rusijos politinės analizės centro „R. Politik“ įkūrėja Tatjana Stanovaja. V. Putinas sako, kad „Ukraina negali pulti mūsų be pasekmių“, – teigė ji.Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba antradienį paragino Vakarų šalis „atsakyti ryžtingai“ ir „paspartinti papildomų oro gynybos sistemų, kovinių dronų... (ir) ilgojo nuotolio raketų tiekimą“.Lenkija taip pat paragino savo sąjungininkes suteikti Ukrainai ilgojo nuotolio raketų, kad ji galėtų atsakyti Rusijai „Putinui suprantama kalba“.Kyjivas vis dar laukia kelių Vakarų šalių pažadėtų naikintuvų F-16, kurie galėtų saugoti oro erdvę naudodami raketas „oras-oras“.

Lenkijos ūkininkai vėl blokuoja kontrolės postą pasienyje su UkrainaLenkijos ūkininkai atnaujino Medykos kontrolės posto pasienyje su Ukraina blokadą. Apie tai ketvirtadienį pranešė naujienų portalas RMF24.Ūkininkai lapkričio pabaigoje pradėtą savo protestą per Kalėdas ir Naujųjų metų šventes buvo nutraukę. Naujasis žemės ūkio ministras Czeslawas Siekierskis prieš tai pažadėjo protestuotojams, kad vyriausybė įgyvendins dalį jų reikalavimų, tačiau tam esą reikia daugiau laiko. Ūkininkai, be kita ko, reikalauja valstybės subsidijų kukurūzams pirkti, išlaikyti ir padidinti likvidumo paskolas ūkininkams ir atleisti juos nuo žemės mokesčio didinimo.Trečiadienį protestų koordinatorius Romanas Kondrowas žinių agentūrai PAP sakė: „Negavome raštiško patvirtinimo, kad mūsų reikalavimai bus įgyvendinti, todėl tęsiame protestą“. Ketvirtadienio rytą jis Medykoje kalbėdamas su žurnalistais pakartojo reikalavimą dėl raštiškų garantijų: „Kai bus pasirašytas susitarimas tarp Žemės ūkio ministerijos ir ūkininkų, kiek įmanoma greitai nutrauksime protestą“.Trijuose kituose kontrolės punktuose Ukrainos pasienyje nuo lapkričio 6 d. protestuoja Lenkijos vežėjai, juos blokuodami. Tarp pagrindinių jų reikalavimų – grąžinti Ukrainos vežėjams leidimų išdavimo tvarką, kuri pagal susitarimą su ES buvo panaikinta iki 2024 metų birželio 30 dienos.

Ukraina įtraukė „Vičiūnų“ grupę į tarptautinį karo rėmėjų sąrašąPlataus masto Rusijos invazijos Ukrainoje pradžioje „Vičiūnų“ grupės atstovai pažadėjo, kad bendrovė pasitrauks iš Rusijos rinkos, tačiau „Viči“ gamyklos Rusijoje savo veiklos nestabdo, ieško naujų darbuotojų ir moka didelius mokesčius į agresorės biudžetą. Dėl šios priežasties Ukrainos nacionalinė kovos su korupcija agentūra (NKKA) įtraukė „Vičiūnų“ grupę į tarptautinį karo rėmėjų sąrašą.„Vičiūnų grupės“ atstovai Eltai perdavė, kad susilaiko nuo komentaro dėl šio NKKA sprendimo.Bendrovė yra visame pasaulyje žinoma įvairių maisto produktų gamintoje ir tiekėja. „Vičiūnų“ grupė yra ne tik didžiausia surimio perdirbimo įmonė pasaulyje, bet ir viena iš didžiausių ir galingiausių jūros gėrybių gamintojų Europoje. Lietuvoje įsikūrusi bendrovė gamyklų turi Lietuvoje, Ispanijoje, Estijoje ir Rusijoje.Po to, kai Rusija pradėjo plataus masto Ukrainos invaziją, 2022 m. kovo pradžioje Lietuvos įmonių grupės vadovas Šarūnas Matijošaitis pranešė, kad bendrovė iš Rusijos rinkos pasitrauks per 3–4 mėnesius. Tačiau paaiškėjo, kad „Vičiūnai“ veiklos Rusijoje nestabdo ir toliau yra vienas iš mėgstamiausių rusų vartotojų prekių ženklų.Savo veiklą Rusijoje „Vičiūnai“ vykdo kaip įprasta – darbuotojų neatleidžia, sėkmingai gina savo rusišką prekybinį ženklą teisme bei toliau samdo naujus darbuotojus dirbti dukterinėse įmonėse, tuo prisidėdama prie Rusijos darbo rinkos plėtros.Pavyzdžiui, gamybinis kompleksas „Vičiūnai-Rus“ yra didžiausia „Vičiūnų“ grupės įmonė, kurioje dirba 1 500 žmonių. Jis veikia Kaliningrado srityje, o jo grynasis pelnas 2022 m. išaugo 156 proc. iki 20 mln. JAV dolerių.„Vičiūnų“ dukterinė įmonė „BaltCo“ yra oficiali bendrovės atstovė Rusijoje ir žuvies produktų gamybos, žuvies apdorojimo, surimio ir jūros gėrybių produkcijos bendrovėms teikia transportavimo paslaugas. Jos grynasis pelnas 2022 m. siekė 2,5 mln. JAV dolerių.„Tol, kol tokie garsūs prekių ženklai, kaip „Viči“ tęs darbą Rusijos rinkoje, nepaisant visų agresorės karo nusikaltimų, pasauliui bus siunčiama klaidinga žinia, kad Rusija tebėra tarptautinių ekonominių proceso dalis. O Rusijos gyventojai mato, kad demokratinis pasaulis nuo jų nenusisuko ir mano, kad elgiasi teisingai. Daugelis bendrovių jau priėmė teisingą sprendimą demokratijos ir principingumo labui ir paliko Rusijos rinką. Tačiau „Vičiūnų“ grupės tarp jų nebuvo, ji nesugebėjo išpildyti savo tuščių pažadų“, – kalbėjo NKKA vadovas Oleksandras Novikovas.Daugybė pareiškimų apie tai, kad veikla bus nutraukta ir produkcija Rusijoje nebebus prekiaujama neturėjo įtakos „Vičiūnų“ grupės darbui Rusijoje. Bendrovė toliau remia karą Ukrainoje, į Putino karo mašinos biudžetą mokėdama didžiulius mokesčius.NKKA yra atsakinga už privataus sektoriaus reikalavimų vykdymo sistemos kūrimą. Atliekant reikalavimų vykdymo patikros procedūras, tikrinama, ar rangovai yra sąžiningi ir ar laikosi EPBO nustatytų socialiai atsakingos verslo praktikos reikalavimų.

Ukraina: ateinančiomis savaitėmis iš rusų nelaisvės namo gali grįžti daugiau didvyriųPo iki šiol didžiausio apsikeitimo belaisviais tarp Ukrainos ir Rusijos Kyjivas tikisi, kad į tėvynę grįš ir kiti į nelaisvę paimti kariai.Ateinančiomis savaitėmis į namus gali grįžti dar daugiau didvyrių, per televiziją sakė Ukrainos žmogaus teisių įgaliotinis Dmytras Lubinecas. „Uždavinys yra susigrąžinti absoliučiai visus“, – pridūrė jis.Rusija ir Ukraina antradienį pirmą kartą nuo vasaros vėl apsikeitė belaisviais. Oficialiais duomenimis, iš rusų nelaisvės ištrūko 230 ukrainiečių vyrų ir moterų. Savo ruožtu Maskva susigrąžino 248 karius.Per beveik dvejus metus trunkančią Rusijos invaziją į Ukrainą jau būta dešimtys tokių akcijų.JAV Karo studijų instituto (ISW) ekspertai Vašingtone Maskvos grįžimą prie apsikeitimo belaisviais praktikos laiko apgalvotu žingsniu po pastarųjų pranešimų apie ukrainiečių karių kankinimus Rusijos nelaisvėje. Tai esą gali būti dalis didelės informacinės kampanijos, kuria Rusija nori pademonstruoti, kad laikosi tarptautinės humanitarinės teisės.Kyjivo duomenimis, rusų nelaisvėje dar yra per 4 000 ukrainiečių. Iki šiol į Ukriną grįžo daugiau kaip 2 800. Ukrainos prezidento administracijos vadovas Andrijus Jermakas patvirtino tikslą susigrąžinti namo visus belaisvius. Apsikeitimas visais belaisviais yra prezidento Volodymyro Zelenskio vadinamosios taikos formulės dalis.A. Jermakas paskelbė, kad kitas susitikimas dėl taikos formulės valstybių nacionalinio saugumo patarėjų lygiu numatytas dar sausį Šveicarijoje. Likus dienai iki Pasaulio ekonomikos forumo pradžios Davose, ten sausio 14 d. turėtų vykti Ukrainos klausimui skirta konferencija.Panaši konferencija spalį vyko Maltoje. Joje dalyvavo daugiau kaip 60 šalių atstovai. Konsultacijos, be kita ko, skirtos paramai Ukrainai išlaikyti. Rusija į susitikimus nėra kviečiama.

Per smūgius vidurio ir rytų Ukrainoje žuvo du žmonėsPo keletą dienų trukusių ir dešimtis gyvybių nusinešusių kruvinų atakų per rusų smūgius Ukrainoje žuvo dar du žmonės, antradienį pranešė valdžios atstovai.Atsinaujinus rusų puolimui iš oro, Kyjivas pranešė turįs amunicijos atsilaikyti prieš dar keletą galingų atakų, tačiau netrukus jam prireiks daugiau pagalbos.Ketvirtadienį per smūgį toli už fronto linijos esančiame Kirovogrado regione vienas žmogus žuvo ir dar aštuoni asmenys buvo sužeisti, pranešė regiono gubernatorius Andrijus Raykovyčius.Trečiadienį daugybė atakų įvykdytą ir prieš vienuolika kaimų rytų Donecko regione, kur šiame kare vyko vieni iš intensyviausių mūšių.„Vienas žmogus žuvo, dar trys buvo sužeisti“, – pranešė vidaus reikalų ministerija, pridurdama, kad buvo apgadinti gyvenamieji namai, automobiliai, vamzdynas ir elektros linijos.Ministerija taip pat paskelbė nuotraukų, kuriuose matyti pastatai, apdegę po to, kai į Kurachovo miestą pataikė penkios raketos.https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/775575194598132?ref=embed_post

Ukraina: rusai smogė keliems energetikos objektams Kropivnyckio miesteKetvirtadienį okupantai rusai apšaudė kelias energetikos įmones Kropivnyckio mieste centrinėje Ukrainos dalyje. Aštuoni darbuotojai buvo sužeisti, vienas žuvo.Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Kirovohrado srities karinės administracijos vadovu Andrijumi Raikovičiumi.„Per dar vieną raketų ataką prieš Kropivnyckį priešas tikriausiai paleido raketą Ch-59. Nukentėjo kelių energetikos įmonių pastatai“, – parašė pareigūnas „Telegram“ kanale.Tačiau, anot jo, tragiškiausia tai, kad nukentėjo darbuotojai.„Aštuoni darbuotojai, patyrę įvairaus sunkumo sužeidimus, nugabenti į ligoninę. Deja, vienas darbuotojas žuvo“, – pažymėjo A. Raikovičius ir pridūrė, kad velionis dirbo autošaltkalviu.Visus nukentėjusiuosius sužeidė skeveldros.Pasak regiono vadovo, dabar apšaudytuose objektuose dirba Valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos darbuotojai.„Vienas automobilis buvo operatyviai užgesintas. Apžiūrimi keli iš dalies sugriauti pastatai. Taip pat buvo pažeista elektros perdavimo linija", - pridūrė pareigūnas ir pažymėjo, kad kai kuriuose miesto rajonuose buvo sutrikęs elektros ir vandens tiekimas, bet jis atnaujintas.https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/videos/1871644093291111

Ukrainos ginkluotosios pajėgos tikina, kad mobilizacija šalyje nėra plečiamaMobilizacija Ukrainoje nėra plečiama, karo prievolininkai informuojami pagal standartinę schemą.Tai per televizijos maratoną pareiškė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Sausumos kariuomenės vadovybės ryšių su visuomene tarnybos viršininkas Volodymyras Fitjo, praneša „Ukrinform“.„Naudojamos standartines informavimo priemonės viešose vietose. Ten, kur to nedraudžia įstatymai, teritorinių komplektavimo ir socialinės paramos centrų atstovai gali naudoti informavimo priemones. Nėra nei suaktyvinimo, nei atsipalaidavimo“, – aiškino pareigūnas.V. Fitjo pažymėjo, jog pirmąjį šaukimą gavę vyrai turėtų suprasti, kad jis įteikiamas karinės registracijos duomenims patikslinti.„Jį gavus reikia atvykti į teritorinį centrą, pateikti dokumentus, pasitikrinti sveikatą, nustatyti tinkamumo ar netinkamumo karinei tarnybai lygį“, – sakė pareigūnas.Jis pridūrė, jog į teritorinį centrą reikia prisistatyti ir šaukimo atidėjimo priežastims nurodyti, jei tokių yra.Kaip jau buvo pranešta, Ukrainos Aukščiausiosios Rados nacionalinio saugumo, gynybos ir žvalgybos komitetas pradėjo svarstyti naują mobilizacijos įstatymo projektą.2023 m. gruodžio 25 d. vakarą Ministrų kabinetas Aukščiausiajai Radai pateikė įstatymo projektą „Dėl kai kurių Ukrainos teisės aktų pakeitimų siekiant tobulinti mobilizacijos, karinės įskaitos ir karinės tarnybos klausimus“.Dokumentas sukėlė daug diskusijų politikų sluoksniuose ir visuomenėje.

Moldovoje sulaikyti kontrabandininkai, padedantys išsisukti nuo tarnybos Ukrainos kariuomenėjeKetvirtadienį Ukrainos policija pranešė apie Moldovoje sulaikytus du žmones, padėjusius vyrams išvengti šaukimo į kariuomenę kovai su įsiveržusiais rusais.Areštai įvykdyti vykstant diskusijoms dėl tolesnės mobilizacijos į Ukrainos kariuomenę, kurią reikia stiprinti beveik dvejus metus atremiant Rusijos puolimą.„Du nusikalstamos grupuotės nariai buvo sulaikyti Moldovoje, vienas pervežantis keturis ukrainiečius“, – pranešė Ukrainos policija. Sulaikytieji „atvežė verbavimo amžiaus vyrus iš Odesos regiono prie sienos su Uždniestre“, sakoma pranešime. Uždniestrė yra prorusiškas atsiskyręs Moldovos regionas į pietvakarius nuo Ukrainos. „Iš ten jie miško takais nuvedė juos toliau nuo patikros punktų (...) ir nuvežė į Moldovos sostinę“, – sakė policija ir pridūrė, kad vengiantieji tarnybos sumokėjo kontrabandininkams nuo 4500 iki 5000 JAV dolerių.Nuo karo pradžios 2022 m. vasarį ukrainiečiams nuo 18 iki 60 metų amžiaus draudžiama išvykti iš šalies. Vengiantiems tarnybos gresia kalėti iki penkerių metų, dezertyrams – 12 metų.Po beveik dvejus metus trunkančių kovų ir nesėkmingo kontrpuolimo Ukrainos vyriausybė siekia pašaukti į kariuomenę daugiau karių. Naujokų reikia ir karių rotacijai, daug karių jau ilgai yra fronte. Ukraina taip pat viešai pareiškė, jog imsis veiksmų, kad į užsienį pasitraukę ukrainiečiai grįžtų kovoti už savo šalį. Ukrainos įstatymų leidėjai svarsto naują mobilizacijos įstatymo projektą, kuriuo siekiama išspręsti kai kurias šių problemų.

Rusijoje platinama melagiena apie apsikeitimą belaisviaisRusijoje platinama melagiena apie Ukrainos ir Rusijos apsikeitimą belaisviais, įvykusį sausio 3 d. Teigiama, kad esą Rusija perdavė Ukrainai mažiau belaisvių nei gavo ir kad į Ukrainą grįžo tik 173 belaisviai.Tai ketvirtadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Strateginės komunikacijos ir informacijos saugumo centru (SPRAVDI).Rusų propagandistai tvirtina, kad mainais į 248 rusus Kyjivas susigrąžino tik 173 kariškius. Esą Rusija papildomai gavo 75 kariškius už penkis „Azovstal“ gynybos vadus, kuriuos prezidentas Volodymyras Zelenskis 2023 metų vasarą parsivežė iš Turkijos.„Į tėvynę grįžo 230 žmonių, tarp jų – 130 kariškių, 55 nacionaliniai gvardiečiai, 38 pasieniečiai, vienas policininkas ir šeši civiliai“, – pateikia tikruosius skaičius SPRAVDI.Šiuo melu Rusijos propaganda bando sukelti nepasitikėjimą Ukrainos valdžia ir primesti nuomonę, kad esą Ukrainos valdžiai nerūpi belaisvių likimas. Tokius prasimanymus Kremlius skleidžia visada, kai tik kalbama apie apsikeitimą belaisviais.Sausio 3 d. tarp Ukrainos ir Rusijos įvyko didžiausias apsikeitimas belaisviais nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios. Ukrainai pavyko grąžinti į namus 230 šalies gynėjų.Šis apsikeitimas belaisviais buvo surengtas po ilgos pertraukos. Rusija ilgai blokavo mainų procesą. Tai buvo jau 49-asis apsikeitimas belaisviais nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios ir pirmasis 2024 metais. Iki šiol Ukrainai pavyko grąžinti į namus 2 828 gynėjus.

Sėkminga Ukrainos žvalgybos operacija: Rusijos aerodrome sudegė lėktuvas Su-34 Sausio 4-osios naktį Rusijos Čeliabinsko miesto Šagolo aerodrome sudegė lėktuvas Su-34. Sėkmingą operaciją surengė Ukrainos vyriausioji žvalgybos valdyba. Tai portalui „rbc.ua“ pranešė šaltiniai iš specialiųjų tarnybų. „Naktį į sausio 4-ąją Rusijos Čeliabinsko miesto Šagolo aerodrome sudegė naikintuvas bombonešis Su-34. Tai Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos operacija“, – sakė leidinio šaltiniai. Šagolas yra karinis aerodromas prie Čeliabinsko. Jame bazuojasi Čeliabinsko aviacijos mokyklos 108-asis mokomasis aviacijos pulkas ir Rusijos ginkluotųjų pajėgų 21-osios mišriosios aviacijos divizijos 2-asis mišrusis aviacijos pulkas. Portalas primena, kad 2022 metų kovo 5 d. Ukrainoje buvo numuštas Rusijos lėktuvas Su-34, bombardavęs Černihivo miesto gyvenamuosius rajonus. Tada įgula spėjo katapultuotis. Priešo lėktuvo šturmanas žuvo, o pilotas – majoras Aleksandras Krasnojarcevas - buvo paimtas į nelaisvę ir vėliau iškeistas. Su-34 (pagal NATO kodifikaciją „Fullback“) yra sovietinis ir rusų daugiafunkcis naikintuvas bombonešis. Jis gali išvystyti 1,9 tūkst. km/h greitį aukštyje iki 14,6 km, smogti 150-600 km atstumu. Nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios rusai jau prarado 329 lėktuvus ir 324 sraigtasparnius. https://twitter.com/DI_Ukraine/status/1742867855132008785?ref_src=twsrc%5Etfw

Po Rusijos antskrydžių NATO ir Ukraina aptars oro gynybąNATO ir Ukrainos ambasadoriai kitą savaitę surengs specialų susitikimą, po Rusijos antskrydžių Kyjivas ragina greičiau pristatyti oro gynybą, ketvirtadienį pranešė Aljansas.Maskva per Naujuosius metus surengė vienas didžiausių nuo pirmųjų invazijos dienų raketų ir dronų atakų prieš Ukrainą. Gruodžio 29 d. per antskrydį Kyjive žuvo mažiausiai 32 žmonės.„NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas kitą trečiadienį sušauks NATO ir Ukrainos tarybos posėdį, – sakė NATO atstovas Dylanas White'as. – Susitikimas vyks ambasadorių lygmeniu ir šaukiamas Ukrainos prašymu po neseniai įvykdytų Rusijos raketų ir bepiločių orlaivių atakų prieš Ukrainos civilius gyventojus, miestus ir miestelius“.D. White'as pridūrė, kad „NATO sąjungininkės jau pristatė Ukrainai daugybę oro gynybos sistemų ir yra įsipareigojusios toliau stiprinti Ukrainos gynybą“.Kyjivo teigimu, naujausios atakos rodo, kad Vakarų sąjungininkės turi paspartinti oro gynybos įrangos, kovinių bepiločių orlaivių ir ilgojo nuotolio raketų pristatymą. Šis raginimas skelbiamas dėl aklavietės Kongrese išsekus NATO vadovaujančių JAV paramai.Parama Ukrainai yra prezidento Joe Bideno prioritetas, JAV ginklai ir finansinė pagalba turi lemiamą reikšmę provakarietiškai šaliai kovojant su puolančiomis Rusijos pajėgomis. Tačiau pastangas stabdo respublikonai, atsisakantys patvirtinti naujas biudžeto išlaidas, jei demokratai pirmiau nesutiks imtis plataus masto griežtų naujų priemonių prieš nelegalią migraciją per pietinę JAV sieną.

D. Kuleba: Ukraina neturi „plano B“, jei Vakarai nustotų tiekti ginklusUkrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba pareiškė, jog Kyjivas aktyviai dirba, kad užsitikrintų tolesnę Vakarų šalių karinę paramą, ir neturi alternatyvos, jei ji nutrūktų.Ministras tai sakė interviu televizijos kanalo CNN žurnalistei Christiane Amanpour, praneša portalas „eurointegration“.Paklaustas, koks Ukrainos „planas B“, kad būtų kompensuotas ginklų, kurių ji negali gauti iš Vakarų šalių, stygius, D. Kuleba atsakė: „Mes neturime „plano B“. Mes tikime „planu A“.„Ukraina visada kovos su tais ištekliais, kuriuos ji turi. Ir kaip teisingai pasakė NATO generalinis sekretorius, tai, kas duodama Ukrainai, nėra labdara. Tai investicija į NATO gynybą, taip pat į amerikiečių tautos klestėjimą“, – pridūrė jis.Pasak URM vadovo, Rusijos „hipotetinės pergalės“ Ukrainoje atveju „kiti pasaulio lyderiai gali susigundyti sekti Rusijos pavyzdžiu“, ir tai kur kas brangiau atsieis Jungtinėms Valstijoms.„Tie, kurie, analizuodami užsienio politiką, mano, kad Putinas nedrįs pulti NATO šalies, jei jam pavyks pasiekti laimėjimų Ukrainoje, daro didžiulę klaidą ir turėtų keisti darbą“, – sakė ministras.„Tad kad ir kokia būtų kaina šiandien, jei Ukraina negaus pagalbos dabar, kaina bus kur kas didesnė. Štai kodėl mes tikime „planu A“, dirbame prie „plano A“ ir jį įgyvendinsime“, – apibendrino D. Kuleba.JAV Kongresas iki 2023 metų pabaigos taip ir nepatvirtino papildomo finansavimo Ukrainai, todėl Baltieji rūmai negali skirti naujų tolesnės karinės pagalbos paketų. Europos Sąjungoje taip pat vyksta diskusijos dėl 50 mlrd. eurų pagalbos Kyjivui.

Baltieji rūmai: JAV nenustatė piktnaudžiavimo karine pagalba UkrainaiJungtinių Amerikos Valstijų pareigūnai patvirtino, kad Ukrainai suteikta saugumo ir gynybos pagalba naudojama tinkamai.Tai per spaudos konferenciją trečiadienį sakė Nacionalinio saugumo tarybos koordinatoriaus Johnas Kirby, pranešė „Ukrinform“.„Galime patikinti Kongresą ir Amerikos žmones, kad medžiaga mūšio lauke naudojama tinkamai, nematome jokių požymių, kad būtų kitaip, kad Ukrainos kariuomenėje būtų plataus masto korupcija ar piktnaudžiavimas“, – sakė pareigūnas.Jis pabrėžė, kad Amerika tiesiogiai bendrauja su Ukrainos pareigūnais dėl atsakomybės šiuo klausimu. Dėl to į Kyjivą buvo pasiųsti atskaitomybės specialistai.„Ukrainiečiai supranta, kad mums reikalinga atskaitomybė. Jie noriai su mumis bendradarbiauja šiais klausimais dėl visų teikiamų sistemų“, - sakė J. Kirby.

Nuo karo pradžios Ukrainoje žuvo 515 vaikų, dar 1 182 buvo sužeistiNuo Rusijos sukelto plataus masto karo pradžios Ukrainoje žuvo 515 vaikų, dar 1 182 buvo sužeisti. Tai ketvirtadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos generalinio prokuroro biuro spaudos tarnyba.„2024 metų sausio 4 d. ryto duomenimis, Ukrainoje dėl Rusijos plataus masto ginkluotos agresijos nukentėjo daugiau kaip 1 697 vaikai - 515 žuvo ir daugiau kaip 1 182 patyrė įvairaus sunkumo sužeidimus“, – rašoma pranešime.Šie skaičiai nėra galutiniai, jie tikslinami karo veiksmų vietose, laikinai okupuotose ir išlaisvintose teritorijose.Donecko srityje nukentėjo 499 vaikai, Charkivo srityje – 312, Chersono srityje – 143, Kyjivo srityje – 130, Dnipropetrovsko srityje – 105, Zaporižios srityje – 100, Mykolajivo srityje – 97, Černihivo srityje – 72, Luhansko srityje – 67.Sausio 3 d. rusams raketomis apšaudant Mykolajivo srities Snihurivkos kaimą nukentėjo 15-metė paauglė.Tą pačią dieną per Rusijos artilerijos apšaudymą Donecko srities Hirinkos kaime buvo sužeistas 16-metis vaikinas.

Rusai per parą paleido į Chersono sritį 486 sviedinius, žuvo du žmonėsPraėjusią parą, sausio 3-iąją, Rusijos kariuomenė 97 kartus apšaudė Chersono sritį, žuvo du žmonės.Tai ketvirtadienį feisbuke pranešė srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Praėjusią parą priešas surengė 97 apšaudymus, paleisdamas 486 sviedinius iš minosvaidžių, artilerijos, „Grad" sistemų, tankų, dronų ir aviacijos. Į Chersono miestą buvo paleista 19 sviedinių“, – pažymėjo jis.Pasak O. Prokudino, Rusijos kariškiai taikėsi į gyvenviečių gyvenamuosius kvartalus, švietimo įstaigą Chersono rajone, įmonės teritoriją Beryslave.Dėl Rusijos agresijos žuvo du žmonės.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, sausio 3 d. Rusijos kariuomenė apšaudė Novotiahinkos kaimą Chersono srityje, žuvo moteris.

Ukraina praneša, kad sunaikinta dar 780 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 780 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų sausio 4 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 362 280 kareivių.Tai ketvirtadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 6 002 tankų (+12), 11 128 šarvuotųjų kovos mašinų (+21), 8 574 artilerijos sistemų (+28), 947 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+2), 630 oro gynybos priemonių (+1), 329 lėktuvų (+0), 324 sraigtasparnių (+0), 6 753 dronų (+5), 1 785 sparnuotųjų raketų (+2), 23 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 11 423 automobilių (+32), 1 304 specialiosios technikos vienetų (+6).Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Po gaisro Maskvoje trys rajonai liko be vandens, šviesos ir šilumosMaskvoje kilo gaisras elektros pastotėje. Trys Rusijos sostinės rajonai liko be elektros ir šildymo.Tai ketvirtadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis „Telegram“ kanalais „Baza“ ir „Mash“.Pastotė užsidegė Vysokovoltno skersgatvyje. Daugiau kaip 20 daugiaaukščių namų gyventojai liko be šilumos ir šviesos.„Vietoje dirba kelios ugniagesių komandos. Kokia gaisro priežastis, kol kas nežinoma", – praneša kanalai.„Apie 6 val. Vysokovoltno skersgatvyje užsidegė transformatorinė pastotė, kuri, be kita ko, tiekia elektrą namams Bibireve, Otradnojėje ir Medvedkove. Kiek laiko reikės sėdėti be šviesos ir dalies šildymo, neaišku, komunalininkai mėgina kuo greičiau likviduoti avariją“, – pranešė kanalas „Mash“.Pasak jo administratorių, temperatūra butuose nukrito iki 10-15 laipsnių šilumos.Dabar Maskvoje – 24 laipsniai šalčio.Portalas primena, kad pernai Rusijoje padažnėjo dronų atakos. Dėl šių atakų įvairiuose šalies regionuose, taip pat ir Maskvoje, liepsnojo gaisrai ir griaudėjo sprogimai.https://t.me/breakingmash/50628

Vadas: Ukrainos mobilioji oro gynyba turi amunicijos „dar kelioms atakoms“Kyjivo mobilioji oro gynyba turi pakankamai amunicijos atremti dar kelias galingas atakas, bet tada reikės daugiau Vakarų pagalbos, trečiadienį sakė Ukrainos kariuomenės vadas.Praėjusių metų pabaigoje Rusija surengė didžiausias nuo pirmųjų invazijos dienų raketų ir bepiločių orlaivių atakas, o antradienį vėl bombardavo sostinę ir antrą pagal dydį Charkivo miestą, žuvo penki žmonės, dešimtys buvo sužeisti.„Dabartinė padėtis yra tokia, kad mobiliosios oro gynybos grupės turi nešiojamųjų oro gynybos sistemų amunicijos atremti dar kelias galingas atakas“, – per susitikimą su kariais prie Kyjivo naujienų agentūrai AFP sakė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų jungtinių pajėgų vadas Serhijus Najevas.„Tačiau vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu mums reikia Vakarų šalių pagalbos, kad galėtume papildyti raketų atsargas“, – pridūrė generolas leitenantas, atsakingas už mobiliuosius oro gynybos padalinius Kyjive ir Ukrainos šiauriniame regione. Šie padaliniai apginkluoti nešiojamaisiais ginklais, o ne galingesnėmis sistemomis, tokiomis kaip „Patriot“. „Prioritetas yra daugiau amunicijos“, – sakė S. Najevas, nes rusai siekia „išeikvoti mūsų oro gynybos sistemą“.„Žinoma, norėtume daugiau raketų sistemoms „Patriot“ ir pačių sistemų“, – sakė jis, turėdamas omenyje galingesnes JAV tiekiamas „žemė-oras“ raketų sistemas, pasak Ukrainos, antradienį numušusias 10 Rusijos paleistų balistinių raketų „Kinžal“.Kyjivo teigimu, naujausios atakos rodo, kad Vakarų sąjungininkės turi paspartinti oro gynybos įrangos, kovinių bepiločių orlaivių ir ilgojo nuotolio raketų pristatymą.Kyjivą saugančio oro gynybos dalinio kariai pademonstravo mobiliąją ginkluotę, kurią panaudojo per pastaruosius smūgius numušant Rusijos raketas ir dronus. S. Najevas įteikė kariams medalius ir gyrė jų taiklumą. Jis sakė AFP, kad antradienį „mūsų veiksmingumas siekė maždaug 90 proc.“. „Jokia kita oro gynybos sistema pasaulyje nėra pajėgi parodyti tokių rezultatų, ypač kovojant su Rusija“, – pridūrė jis.Paklaustas, ar Kyjivo gyventojai gali jaustis saugūs, S. Najevas atsakė: „Mūsų užduotis yra gerinti oro gynybos sistemos efektyvumą, mes prie to dirbame 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę“. „Kiekvienas Ukrainos pilietis turėtų žinoti, kad karinė vadovybė daro viską, ką gali, kad garantuotų jų ramybę“, – pabrėžė jis.Vienas kareivis, valdantis priešlėktuvinį ginklą „Stinger“, papasakojo, kaip antradienį jis ir jo komanda numušė dvi sparnuotąsias raketas, panaudoję JAV tiekiamą nešiojamąją sistemą ir priešlėktuvinį pabūklą ZU-23. Pasak jo, neseniai rusai panaudojo naują taktiką, kad suklaidintų gynybą. Jie paleido apgaulingas raketas, skleidžiančias infraraudonuosius spindulius. To niekada anksčiau nebuvo ir tai yra problema stingeriams, sakė jis. „Maždaug prieš mėnesį pirmą kartą apie tai išgirdome, o dabar ir pamatėme“, – sakė karys ir pridūrė, kad šiuo atveju naujoji rusų taktika nepasiteisino.

Iš JAV – dar viena nerimą kelianti žinia UkrainaiKol JAV Kongresas nepatvirtins prezidento Joe Bideno prašymo dėl papildomo finansavimo, Vašingtonas negalės teikti pagalbos Kyjivui. Tokį pareiškimą padarė Baltųjų rūmų Nacionalinio saugumo tarybos koordinatorius Johnas Kirby. Kartu jis pabrėžė, kad JAV administracija darys viską, kas įmanoma, kad ukrainiečiai gautų reikiamą ginkluotę.„Jis (ginklų tiekimas - red.) bus priversti sustoti. Prezidentas pasirašė paskutinį saugumo pagalbos paketą, kurį turėjome įgaliojimus papildyti. Tai viskas. Mums reikia papildomo įstatymo, kad būtų suteikta papildoma pagalba Ukrainai“, – sakė jis.Jis taip pat pažymėjo, kad paskutinis paketas, apie kurį JAV paskelbė gruodžio pabaigoje, į Ukrainą turėtų atkeliauti artimiausiomis savaitėmis.„Tačiau po to, nesant papildomo finansavimo, nėra jokio kito stebuklingo puodo, iš kurio būtų galima traukti“, – pareiškė Kirby.Gruodžio 27 d. JAV paskelbė apie paskutinio karinės pagalbos paketo suteikimą Ukrainai 2023 m. Bendra naujojo paramos paketo suma siekė 250 mln.

Rusai dronais vėl atakuoja Ukrainą Trečiadienio vakare Rusijos okupantai paleido į Ukrainą „Shahed“ dronus. Jie pastebėti pietuose.Apie tai pranešė RBC-Ukraina, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgomis platformoje „Telegram“.Oro pajėgų duomenimis, Mykolaivo regione buvo pastebėtos kelios „Shahed“ grupės.Kariškiai praneša, kad šie dronai skraido šiaurės vakarų kryptimi.Taip pat kyla grėsmė, kad Odesos regione bus naudojami atakos dronai.Kiek vėliau oro pajėgos pranešė apie „Shahed“ grupę, judančią iš Mykolaivo regiono link Kirovohrado srities.

Ukraina – apie Krymo tiltą: jis pasmerktas, bus netikėtumų Ukraina sugebėjo du kartus smogti Krymo tiltui – 2022 m. spalį ir 2023 m. liepą. Inžinierių ir kariuomenės dėka Ukraina ir toliau smogs tilto konstrukcijoms, sakė Ukrainos saugumo tarnybos vadovas Vasylis Maliukas, rašo rbc.ua.„Tai yra tikras antausis Putinui, tai yra naujas etapas karinio jūrų laivyno istorijoje. Kai tik jie pradėjo jį statyti, mes jau supratome, kad visapusiškos invazijos atveju tai būtų pagrindinė priešo logistinė arterija. Tiesą sakant, būtent taip ir nutiko. Priešo kariai Ukrainos pietuose gauna ginklų, kurie vežami Krymo tiltu“, – sakė V. Maliukas.Po dviejų išpuolių prieš Krymo tiltą, ukrainiečiai sustoti neketina. „Tęsinys bus su daug netikėtumų. Ir ne tik dėl Krymo tilto. Tiltas pasmerktas“, – sakė V. Maliukas.Kaip pavyko išsiaiškinti saugumiečiams, jiems pavyko sunaikinti 6 iš 8 po tiltu esančias atramas, o likusios dvi buvo sugadintos.Krymo tiltas vis dar neveikia visiškai, todėl Rusijos kariai Pietų Ukrainoje liko be nuolatinio pastiprinimo.Rugpjūtį Ukrainos saugumo tarnybos vadovas V. Maliukas sakė, kad jūrų dronai yra unikalus Ukrainos kūrinys. Būtent jie sėkmingai užpuolė Krymo tiltą 2023 m. liepą, taip pat Rusijos iškrovimo laivą „Olenegorskij Gorniak“ ir tanklaivį SIG. Nuo šių dronų taip pat nukentėjo laivai „Samum“ ir „Pavel Deržavin“. Be to, jie padarė žalos dideliam priešo kariniam vilkikui „Mykola Muru“ ir naujausiam žvalgybos ir hidrografiniam laivui „Vladimir Kozitskij“.Be to, Ukrainos saugumo tarnyba neseniai pranešė, kad yra ginkluota kitu karinio jūrų laivyno dronu, kuris padeda vykdyti operacijas Juodojoje jūroje.

Ukrainos žvalgyba: į karą siunčiama privati Putino armija Ukrainos karinės žvalgybos duomenimis, Vladimiro Putino de facto politinė partija verbuoja savo privačią armiją kovai Ukrainoje.Pasak Ukrainos gynybos ministerijos Pagrindinio žvalgybos direktorato, „Vieningoji Rusija“ įdarbino savo kuopos narius iš „futbolo chuliganų“ padalinio, kuris savanoriauja kovotojų grupuotėje „Vostok“ batalionas.Teigiama, kad samdiniams buvo pažadėta 220 000 rublių per mėnesį, kad jie su daliniu „Espanola“ dalyvautų „mėsos šturmuose“ prieš Ukrainą.„Daugumai užverbuotų pirmoji kova yra bilietas į vieną pusę“, – nurodė žvalgybos agentūra.„Rusai nepaima žuvusiųjų ir sunkiai sužeistųjų iš užverbuotos „patrankų mėsos“ iš mūšio lauko. Jie registruojami kaip „dingę“, kad nereikėtų mokėti artimiesiems kompensacijų“.

JAV neigia, kad bando priversti Ukrainą atsisakyti savo tikslo – visiškos pergalės kareJAV Valstybės departamento atstovas Matthew Milleris sakė, kad publikacijos, jog Jungtinės Valstijos spaudžia Ukrainą pakeisti savo strategiją ir atsisakyti visiškos pergalės kare su Rusija, yra neteisingos, praneša „Reuters“.Tarp tokių leidinių agentūra pabrėžia „Politico“ gruodžio 27 d. straipsnį, kuriame anoniminiai šaltiniai sakė, kad J. Bideno administracija siūlo Kijevui tęsti gynybą, kad būtų išlaikyta kuo tvirtesnė derybinė pozicija, kai Rusija bus pasirengusi kažkokioms taikos deryboms.M. Millerio buvo paklausta, ar Jungtinės Valstijos nori, kad Ukraina atsitrauktų nuo strategijos, kuria siekiama išlaisvinti visas Rusijos užgrobtas teritorijas; jis atsakė: „Ne, tai netiesa.“

Zelenskis: kuo daugiau rusų paimsime į nelaisvę, tuo efektyvesnės bus derybos dėl mainųTrečiadienį įvykęs apsikeitimas karo belaisviais buvo vienas didžiausių nuo Rusijos visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios.Pasak RBC-Ukraine, tai savo kreipimesi pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis.„Šiandien, nepaisant visko, nepaisant visų iššūkių, gera žinia jau seniai. Daugiau nei 200 mūsų žmonių buvo paleisti iš Rusijos nelaisvės. Kariai ir, labai svarbu, civiliai. Prisimename visus ukrainiečius, kurie yra rusų nelaisvėje. Buvo ilga pauzė mainuose, bet derybose dėl mainų nebuvo pauzės“, - sakė V. Zelenskis.Jis pažymėjo, kad Ukraina naudojasi kiekviena galimybe keistis. Kiekviename tarptautiniame susitikime, kuris gali būti naudingas, Ukraina kelia kalinių grąžinimo klausimą.„Dabar džiaugiuosi, kad man pavyko atblokuoti mainus. Namo buvo grąžinti ir ginkluotųjų pajėgų kariai, ir Nacionalinės gvardijos kariai. Pasieniečiai, karinio jūrų laivyno kariai. Dauguma jų yra kariai ir seržantai. Bet ir pareigūnai. Tikrai gera diena Ukrainai. Kai kurie mūsų kariai yra Mariupolio ir Azovstalo gynėjai“, – pabrėžė prezidentas.„Ačiū visai komandai, kuri dirbo ir dirba, kad mainai vyktų! Ir, žinoma, dėkoju kiekvienam mūsų kariui fronto linijoje, kuris paima okupantus į nelaisvę ir papildo mūsų mainų fondą. Kad yra daugiau rusų. Mes priimame kalinius, tuo efektyvesnės bus derybos dėl mainų“, – pabrėžė jis.Ukraina ir Rusija kelis mėnesius nesikeitė kaliniais. Tačiau trečiadienio popietę tapo žinoma, kad į Ukraina iš Rusijos nelaisvės grįžo 230 karių, kurie gynė Mariupolį ir „Azovstal“.Prieš tai mainai vyko rugpjūčio 7 d. Jų metu namo grįžo 22 kareiviai, įskaitant du karininkus, privatininkus ir seržantus.

TATENA pranešė, kad jai neleista patekti į kai kurias Zaporižės reaktoriaus patalpasJT branduolinės energetikos stebėjimo agentūra trečiadienį pranešė, kad jai pastaruoju metu nebuvo leista patikrinti trijų Rusijos užimtos Ukrainos Zaporižės branduolinės jėgainės reaktorių blokų patalpų, tokiu būdu dar labiau apribojant jos galimybes patekti į objektą.Branduolinė jėgainė atsidūrė kovų centre netrukus po to, kai ją 2022 m. užėmė rusų pajėgos, o abi šalys viena kitą kaltina keliant pavojų jos saugumui.Jėgainės prieigos ne kartą apšaudytos artilerijos sviediniais, todėl jėgainė ne kartą atsijungė nuo elektros tinklų, buvo baiminamasi, kad gali kilti rimta branduolinė nelaimė.Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) ekspertams „pastarąsias dvi savaites... nebuvo leidžiama patekti į 1, 2 ir 6 reaktoriaus bloko patalpas“, – pranešime spaudai nurodė TATENA generalinis direktorius Rafaelis Grossi.„Tai yra pirmas kartas, kai TATENA ekspertams nebuvo leista patikrinti šaltuoju būdu išjungto reaktoriaus bloko patalpų“, – toliau teigiama pranešime.Be to, toliau ribojamos galimybės patekti į kai kurias jėgainės turbinų patalpas, TATENA vis dar laukia galimybės patekti ant reaktoriaus stogo – tą padaryti planuota dar gruodžio 19 d., tačiau tai „neįvyko dėl saugumo sumetimų“.R. Grossi pareiškė, kad jo komanda toliau prašys leidimo patekti į reaktoriaus patalpas, kuriose laikoma reaktoriaus šerdis ir panaudotas kuras.Nuo 2020 m. spalio TATENA pareigūnai tikrina jėgainės saugumą, kuriam užtikrinti būtina nuolatinė jėgainės priežiūra, siekiant išvengti perkaitimo.Jėgainė liovėsi tiekti elektrą Ukrainos tinklams 2022 m. rugsėjį, konflikto metu ji ne kartą buvo apšaudoma artilerijos sviediniais, prieš ją surengta ne viena dronų ataka.

Ukrainoje nuteistas ir įkalintas buvęs separatistų įkurto kankinimų centro vadovasUkrainos teismas skyrė 15 metų laisvės atėmimo bausmę nuteistam buvusiam kankinimų centro rytų Ukrainos separatistiniame Donecko regione vadovui.Teismas nusprendė, kad šis vyras žiauriai elgėsi su kaliniais vadinamajame izoliatoriuje, kuris buvo įkurtas buvusioje Donecko gamykloje, 2014 metais į valdžią atėjus Maskvos kontroliuojamoms pajėgoms. Nuosprendis gali būti apskųstas.Jis taip pat buvo nuteistas kaip vadinamosios Donecko liaudies respublikos, kuri Ukrainoje laikoma teroristine organizacija, narys.Nuteistąjį 2021 metais Kyjive sulaikė slaptoji tarnyba SBU.Kankinimų centras tapo žinomas tarptautiniu mastu dėl JT žmogaus teisių komisaro ir žurnalisto Stanislavo Asejevo pranešimų.S. Asejevas pats buvo ten įkalintas ir apie tai parašė knygą po to, kai buvo išlaisvintas per apsikeitimą kaliniais.Ukraina jau daugiau kaip 22 mėnesius atremia plataus masto Rusijos invaziją. Nuo invazijos pradžios Rusija okupavo ir aneksavo dideles teritorijas rytų ir pietų Ukrainoje.

Ukrainos pasieniečiai įspėjamaisiais šūviais stabdė sprunkančius šaukiamojo amžiaus vyrusUkrainos pasieniečiai paleido įspėjamuosius šūvius ir taip sutrukdė dvylikai šaukiamojo amžiaus vyrų pabėgti iš kariaujančios šalies. Incidentas įvyko pasienyje su Vengrija, trečiadienį Kyjive pranešė pasienio apsaugos tarnyba.Visi dvylika vyrų buvo iš su Vengrija besiribojančios Užkarpatės. Kiekvienas jų vietas išmanančiam asmeniui už kelionę į pasienį sumokėjo po 285 eurus. Vyrus vežęs vairuotojas vėliau taip pat buvo sulaikytas.Bėgliams už mėginimą kirsti sieną dabar gresia piniginė bauda. Jiems padėjęs asmuo gali sėsti į kalėjimą iki devynerių metų.Dar du šaukiamojo amžiaus bėgliai buvo sustabdyti pasienyje su Moldova. Jie buvo pastebėti naudojant žvalgybinį droną.Po Rusijos invazijos prieš daugiau kaip 22 mėnesius Ukraina uždraudė išvykti iš šalies 18–60 metų amžiaus vyrams. Nepaisant to, tūkstančiai vyrų mėgina pabėgti, kad išvengtų karinės tarnybos.Europoje šiuo metu registruota per 700 000 Ukrainos vyrų, kurių amžius nuo 18 iki 64 metų. Dėl didelių žmogiškųjų nuostolių per mūšius su Rusijos pajėgomis parlamentas Kyjive diskutuoja apie sugriežtintą mobilizaciją.

Reaguojant į masines Rusijos atakas bus rengiamas NATO ir Ukrainos tarybos neeilinis posėdisNATO palaiko Ukrainos prašymą surengti neeilinį NATO ir Ukrainos tarybos posėdį, reaguojant į Rusijos masines raketų ir dronų atakas.Atitinkamą pareiškimą Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba padarė socialinės žiniasklaidos platformoje „X“.„NATO palaiko Ukrainos prašymą surengti neeilinį NATO ir Ukrainos tarybos posėdį, reaguojant į Rusijos masines oro atakas. Viena iš pagrindinių temų bus Ukrainos oro gynybos stiprinimas. Svarbus euroatlantinės vienybės ženklas Rusijos teroro eskalavimo akivaizdoje“, – rašė D. Kuleba.„Ukrinform“ primena, kad po Rusijos masinių atakų prieš Ukrainą antradienio rytą nukentėjo daugiau kaip 250 civilinių objektų. Pranešama, kad žuvo penki žmonės ir 130 buvo sužeista.

Šmyhalis: Ukrainai reikia „stabilios“ Vakarų finansinės paramosUkrainos vyriausybės vadovas Denysas Šmyhalis prašo Vakarų daugiau kaip 37 mlrd. dolerių (33,67 mlrd. eurų) finansinės paramos 2024 m.Kad, nepaisant Rusijos invazijos išlaikytų savo ekonomiką, Ukrainai reikia „reguliarios, stabilios ir savalaikės“ Vakarų finansinės paramos, sakė ministras trečiadienį pirmajame šiais metais savo kabineto posėdyje.Kartu D. Šmyhalis patikino, kad Ukraina ketina didinti savo biudžeto pajamas. Beveik pusė valstybės išlaidų – 43,9 mlrd. eurų arba maždaug 22 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) – esą bus skirta gynybai ir saugumui. Tai numatyta 2024 m. biudžeto įstatyme, kurį Ukrainos parlamentas priėmė lapkritį.Ukraina 2023 m. gavo 42,6 mlrd. dolerių išorės paramos. Tačiau dabar didėja nerimas dėl mažėjančios Vakarų finansinės pagalbos. Daugelyje šalių jau nesutariama dėl tolesnės paramos Ukrainai apimčių.

Ukraina praneša apie 230 karo belaisvių grąžinimąUkrainos žmogaus teisių kontrolierius Dmytro Lubinetsas pranešė, kad 230 ukrainiečių karo belaisvių „jau grįžo namo“. Pasak jo, jie ilgą laiką buvo nelaisvėje, tarp jų yra Mariupolio, Azovstalio ir Gyvačių salos gynėjų, skelbia BBC.Netrukus prieš tai Rusijos gynybos ministerija pranešė apie 248 rusų kariškių sugrįžimą.D. Lubinetsas nieko nerašo apie mainų logistiką ir nemini Jungtinių Arabų Emyratų vaidmens, kuris buvo minimas iš Rusijos pusės.https://t.me/Koord_shtab/3690

Rusija pranešė, kad iš nelaisvės Ukrainoje grįžo 248 jos kariaiRusija trečiadienį paskelbė, kad po „sudėtingų“ derybų, kuriose tarpininkavo Jungtiniai Arabų Emyratai, iš ukrainiečių nelaisvės buvo susigrąžinti 248 jos kariai.„Po sudėtingo derybų proceso iš Kyjivo režimo kontroliuojamos teritorijos namo grįžo 248 rusų kariai“, – nurodė Maskvos gynybos ministerija.

Lenkijos ūkininkai atnaujina sienos su Ukraina blokadąNepaisant vyriausybės pažadų, kad jų reikalavimai bus įgyvendinti, Lenkijos ūkininkai atnaujina krovininio transporto blokadą Medykos-Šehinio kontrolės poste Ukrainos pasienyje. Tai lenkų naujienų agentūrai PAP pareiškė ūkininkų sąjungos „Apgautas kaimas“ vadovas Romanas Kondrowas.Anot jo, ūkininkai iki šiol negavo Lenkijos premjero Donaldo Tusko raštiškų garantijų. Todėl ūkininkai esą nuo ketvirtadienio ketina atnaujinti sienos blokadą.R. Kondrowas pareiškė, kad blokada bus sugriežtinta. Pasak jo, per sieną bus praleidžiamas tik vienas sunkvežimis per valandą. Blokada netaikoma pagalbos ir karines prekes, sprogius daiktus ir gendančius maisto produktus gabenantiems vilkikams.Ūkininkai, be kita ko, reikalauja subsidijų kukurūzams pirkti, žemės ūkio mokesčių 2023 m. lygyje ir likvidumo paskolų.Lenkijos vežėjai nuo lapkričio 6 d. blokuoja tris pasienio su Ukrainos kontrolės postus. Tarp pagrindinių jų reikalavimų – grąžinti Ukrainos vežėjams leidimų išdavimo tvarką, kuri pagal susitarimą su ES buvo panaikinta iki 2024 metų birželio 30 dienos.

Rusijos Belgorode evakuojama 600 žmoniųRusijos Belgorodo mieste dėl nesprogusios amunicijos evakuojama 600 žmonių, skelbia „Meduza“.Regiono gubernatorius Viačeslavas Gladkovas teigia, kad dalis bombos buvo rasta mieste privačių pastatų teritorijoje. Gyventojams, anot jo, paruoštos vietos laikinuose apgyvendinimo centruose.

Rusijos grėsmės akivaizdoje NATO pirks 1 000 raketų „Patriot“NATO narės Europoje pasirašė kontraktą dėl iki 1 000 raketų „Patriot“ įsigijimo, siekiant sustiprinti oro gynybą Rusijos keliamos grėsmės akivaizdoje, trečiadienį pranešė Aljansas.Apie kontraktą, kurio vertė siekia 5,5 mlrd. dolerių, paskelbta Maskvai pastarosiomis dienomis surengus daugybę mirtinų raketų ir dronų smūgių prieš Ukrainą.NATO viešųjų pirkimų agentūra teigė, kad pagal kontraktą, dėl kurio susitarė pradinė šalių grupė, įskaitant Vokietiją, Nyderlandus, Rumuniją ir Ispaniją, bus padidinta „Patriot“ raketų gamyba Europoje.Aljanso vadovas Jensas Stoltenbergas palankiai įvertino „laiku paskelbtą sprendimą investuoti į 1 000 naujų „Patriot“ oro gynybos raketų, kad būtų sustiprintas Aljanso saugumas“.„Rusijos raketų ir dronų atakos prieš Ukrainos civilius gyventojus, miestus ir miestelius rodo, kokia svarbi yra moderni oro gynyba. Amunicijos gamybos didinimas yra labai svarbus Ukrainos ir mūsų saugumui“, – sakoma J. Stoltenbergo pareiškime.NATO sąjungininkės, įskaitant Jungtines Valstijas ir Vokietiją, nusiuntė JAV gamybos „Patriot“ sistemas į Ukrainą, kur jos buvo naudojamos Rusijos hipergarsinių raketų atakoms atremti.Tačiau raketų tiekimas Kyjivui išsekino Vakarų atsargas ir privertė Vašingtoną kreiptis į sąjungininkes, pavyzdžiui, Japoniją, kad padėtų jas atkurti.NATO Paramos ir viešųjų pirkimų agentūra pranešė, kad pagal naująjį kontraktą raketų gamyklą Vokietijoje įsteigs bendra Vokietijos MBDA ir „Raytheon“, priklausančios JAV grupei RTX, įmonė.„Europa pati pasigamins 1 000 oro gynybos raketų „Patriot“. Tai rodo, kad Europos bendradarbiavimas užtikrina konkrečius pasiekimus“, – socialinėje žiniasklaidoje rašė Nyderlandų gynybos ministrė Kajsa Ollongren.Kiekviena „Patriot“ raketa kainuoja apie 4 mln. dolerių, o sandoris, NATO teigimu, apima ir kitus elementus, įskaitant bandymų įrangą ir atsargines dalis būsimai techninei priežiūrai.

Vokietijos vyriausybė ir toliau nesutinka perduoti Ukrainai raketų „Taurus“Vokietijos vyriausybė smerkia pastarąsias Rusijos atakas prieš Ukrainą, vadindama jas „karo nusikaltimu“, tačiau ir toliau nesutinka perduoti Kyjivui „Taurus“ sparnuotųjų raketų, praneša agentūra „Reuters“.Šiuo klausimu „naujienų“ nėra, Berlyne sakė vyriausybės atstovas Steffenas Hebestreitas.Kartu jis pabrėžė, kad Vokietija „griežtai“ smerkia Rusijos veiksmus. „Masinės atakos prieš civilinę infrastruktūrą yra karo nusikaltimas, jos visiškai pasibjaurėtinos“, – sakė S. Hebestreitas.Vokietijos politikai, atstovaujantys ir opozicijai, ir valdančiajai koalicijai, remia sparnuotųjų raketų „Taurus“ tiekimą Ukrainai. Tačiau federalinis kancleris Olafas Scholzas kol kas nepritarė atitinkamam sprendimui.

Latvijoje sulaikytas šnipinėjimu įtariamas rusasLatvijos valstybės saugumo tarnybos darbuotojai sulaikė Rusijos pilietį, įtariamą šnipinėjimu Rusijos specialiosioms tarnyboms.Tai trečiadienį pranešė portalas „eurointegration“.Rusas buvo sulaikytas dar praėjusių metų gruodžio 20 d., tačiau apie tai sužinota tik dabar. Jam iškelta baudžiamoji byla dėl neteisėto slaptos informacijos ir kitos informacijos rinkimo ir perdavimo užsienio žvalgybai.Pareigūnų duomenimis, Rusijos pilietis rinko ir perdavė Rusijos specialiosioms tarnyboms informaciją apie Latvijos kritinę infrastruktūrą ir karinius objektus.Per kratas paimta daug dokumentų ir laikmenų.

Kyjive nuo raketų smūgio nukentėjo karinės aprangos įmonėAntradienį Kyjive per rusų raketų ataką nukentėjo karinės aprangos įmonė „M-Tac“.Tai trečiadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis bendrovės spaudos tarnybos informacija „Facebook“ paskyroje.„Per masinę teroristinę raketų ataką Kyjive nukentėjo/buvo sunaikinti „M-Tac“ gamybiniai pajėgumai ir sandėliai“, – sakoma pranešime.Bendrovės atstovai pridūrė, kad, nustačius visus padarinius ir padarytą žalą, bus pradėtas turimų prekių siuntimas ir/ar pinigų grąžinimas.Portalas pažymi, kad „M-Tac“ yra populiari taktinės įrangos, drabužių, batų ir kitų aksesuarų gamintoja Ukrainoje. Įmonė buvo įkurta 2014 metais. Ukrainos vadovai mėgsta „M-Tac“ drabužius. Pavyzdžiui, juos dėvi Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir vyriausiasis vadas Valerijus Zalužnas.Strateginės pramonės šakų ministras Oleksandras Kamyšinas palaikė Ukrainos gamintojus.„Esu įsitikinęs, kad „M-Tac“ pakils ir atnaujins gamybą. Jiems liko tai, kas svarbiausia, - žmonės. Žmonės, kurie sukūrė bendrovę, žmonės, kurie ją plėtojo, žmonės, kurie savo rankomis siuvo kiekvieną striukę“, - parašė jis socialiniuose tinkluose.Antradienį rusai paleido į Ukrainą 35 dronus kamikadzes ir 99 įvairaus tipo raketas.

ES įvedė sankcijas didžiausiam Rusijos deimantų gamintojuiEuropos Sąjunga (ES) trečiadienį įvedė sankcijas Rusijos valstybiniam deimantų milžinui „Alrosa“ ir jo generaliniam direktoriui – tai dalis šių brangakmenių importo draudimo, kurio buvo imtasi dėl karo Ukrainoje.Gruodį ES susitarė uždrausti iš Rusijos eksportuojamus deimantus, griežtindama sankcijas, kad galėtų dar labiau apriboti Kremliaus gaunamas pajamas.Kaip pranešama, ES įtraukė „Alrosa“ – didžiausią pasaulyje deimantų gavybos įmonę – ir jos vadovą Pavelą Marinyčevą į juodąjį sąrašą, į kurį patekusiems subjektams bloke taikomas draudimas išduoti vizas ir turto įšaldymas.ES nurodė, kad ši bendrovė „yra svarbi ekonomikos sektoriaus, kuris atneša vyriausybei dideles pajamas, dalis“.Skaičiuojama, kad 2022 m. Rusijos deimantų eksporto vertė sudarė apie 4 mlrd. JAV dolerių (3,66 mlrd. eurų).ES draudimas įsigaliojo sausio 1 d. ir yra taikomas iš Rusijos eksportuojamiems natūraliems bei sintetiniams deimantams. Tuo metu trečiosiose šalyse apdirbtų Rusijos deimantų draudimas bus laipsniškai įvestas iki rugsėjo.Apie ES draudimą buvo pranešta po kelis mėnesius trukusių derybų su Didžiojo septyneto šalimis dėl rusiškų deimantų atsekamumo sistemos sukūrimo.Belgija, kuri laikoma svarbiu deimantų prekybos centru, reikalavo įdiegti tokią sistemą, kad būtų galima užtikrinti bet kokio embargo veiksmingumą.

Rusų artilerija apšaudė kaimą Chersono srityje, žuvo žmogusRusijos kariuomenės artilerija apšaudė Sadovės kaimą Chersono srityje. Žuvo pagyvenęs vyras, kurio kūnas buvo ištrauktas iš namo griuvėsių.Tai trečiadienį feisbuke pranešė Chersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Rusijos kariuomenė Sadovės kaime pražudė pagyvenusį vyrą. Apie 11 val. 10 min. okupacinės pajėgos smogė gyvenvietei iš artilerijos“, – informavo O. Prokudinas.Anot jo, vienas iš sviedinių pataikė į gyvenamąjį namą. Jo griuvėsiuose žuvo vietos gyventojas.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, per praėjusią parą Rusijos kariuomenė 121 kartą apšaudė Chersono sritį, sužeistas vienas žmogus.

Britų žvalgyba: Rusija šią žiemą pakeitė taktikąPastarosios raketų atakos prieš Ukrainą rodo, kad Rusijos pajėgos pirmiausia mėgina smogti gynybos pramonės objektams, o ne energetikos infrastruktūrai, kaip buvo praėjusią žiemą, sakoma Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos paskelbtoje atnaujintoje žvalgybos informacijos suvestinėje, pranešė „Ukrinform“.„Nuo 2023 m. gruodžio 29 d. Rusija padidino savo didelio nuotolio smūgių į Ukrainą operacijų intensyvumą. Jos pajėgos panaudojo reikšmingą skaičių iš oro paleidžiamų sparnuotųjų ir balistinių raketų, kurias kaupė pastaraisiais mėnesiais. Panašu, kad per pastaruosius smūgius pirmiausia taikytasi į Ukrainos gynybos pramonę“, – sakoma socialiniame tinkle X paskelbtoje suvestinėje.Pasak gynybos ministerijos, tai rodo, kad Rusija bent jau laikinai pakeitė požiūrį, kurio laikėsi praėjusią žiemą, kai pirmiausia taikėsi į Ukrainos energetikos infrastruktūrą.„Rusijos planuotojai beveik neabejotinai pripažįsta didėjančią gynybos pramonės pajėgumo svarbą, nes rengiasi ilgam karui“, – sakoma pranešime.

Norvegija nusiųs į Daniją du naikintuvus F-16, kad prisidėtų prie Ukrainos pilotų rengimoNorvegija nusiųs į Daniją du naikintuvus F-16, kad prisidėtų prie Ukrainos pilotų mokymo skraidyti amerikiečių gamybos lėktuvais.Tai pareiškė Norvegijos gynybos ministras Bjørnas Arildas Gramas, praneša portalas „rbc.ua“, remdamasis „Reuters“.Anot ministro, Norvegija į Daniją jau nusiuntė 10 instruktorių, kurie padės rengti ukrainiečių pilotus.Norvegija pernai pranešė, kad prisijungs prie Danijos, Nyderlandų ir kitų šalių tiekiant Ukrainai lėktuvus.Norvegijos oro pajėgos savo naikintuvus F-16 pakeitė naujausiais F-35.Portalas primena, jog 2023 metais Ukrainos sąjungininkai Vakaruose sudarė aviacijos koaliciją, kad aprūpintų Ukrainos ginkluotąsias pajėgas šiuolaikiniais lėktuvais, be kita ko, naikintuvais F-16. Ukraina turėtų gauti mažiausiai 61 lėktuvą iš Danijos ir Nyderlandų.Praėjusių metų lapkričio pradžioje Nyderlandai nusiuntė pirmuosius penkis naikintuvus F-16 į Rumuniją, kur atidarytas specialus centras ukrainiečių pilotams rengti. Be to, gruodžio pabaigoje Danijoje pirmoji ukrainiečių pilotų grupė pradėjo mokytis skraidyti naikintuvais F-16.Gruodžio pabaigoje amerikiečių leidinys „Newsweek“ rašė, kad pirmieji lėktuvai F-16 tikriausiai jau pasiekė Ukrainą. Tačiau Ukrainos oro pajėgos šios informacijos nepatvirtino.

JAV analitikai: Rusija mėgins prisitaikyti prie Ukrainos oro gynybos pajėgumųRusija greičiausiai mėgins prisitaikyti prie Ukrainos oro gynybos pajėgumų, kad galėtų juos apeiti ir toliau naikinti bei žudyti, sakoma Vašingtone įsikūrusio Karo studijų instituto (ISW) pranešime.JAV analitikai pabrėžė, kad per Rusijos atakas 2024 m. sausio 1–2 d. Ukrainos pajėgos numušė gerokai daugiau bepiločių orlaivių „Shahed“ ir raketų „Kinžal“ nei 2023 m. gruodžio 29 dieną. Pasak jų, Ukrainos kariuomenė galimai prisitaikė prie Rusijos kariuomenės gruodžio 29 d. suduotų smūgių tipo. Tikriausiai rusai juos sudavė kelis mėnesius tyrę ir išbandę Ukrainos oro gynybą bei jos naudojamas įvairias ginklų sistemas ir oro gynybos taktiką.Pasak ISW, abi šalys lenktyniauja, išbandydamos įvairias puolimo ir gynybos taktikas bei technologijas, nuolat eksperimentuoja ir prisitaiko viena prie kitos, ypač tolimųjų smūgių ir oro gynybos srityje. „Vakarų pagalba Ukrainai išlieka itin svarbi, nes Rusijos pajėgos greičiausiai ir toliau ieškos naujų būdų, kaip įveikti Ukrainos oro gynybą“, – sakoma pranešime.ISW remiasi Jungtinės Karalystė leidiniu „The Telegraph“, sausio 1 d. citavusiu analitikus, ir sutinka, kad Vakarų pagalbai mažėjant Ukrainai gali tekti riboti savo oro gynybos raketas, kad apsaugotų svarbiausius taikinius. Jei Ukraina bus priversta patraukti oro gynybos sistemas, kad apsaugotų svarbiausius gyvenamuosius centrus, gali būti atidengtos itin svarbios fronto linijos zonos.

Buvęs Ukrainos generolas paleistas iš Serbijos kalėjimoValstybės išdavimu Ukrainoje įtariamas buvęs Ukrainos saugumo tarnybos (UST) generolas Andrijus Naumovas, Serbijoje nuteistas metus kalėti už pinigų plovimą, išėjo į laisvę.Tai trečiadienį pranešė „Ukrinform“, remdamasi BBC.Buvęs UST pareigūnas gruodžio pradžioje buvo paleistas iš Serbijos kalėjimo. Tačiau nagrinėjant apeliaciją dėl nuosprendžio, jo dokumentai buvo paimti ir jam uždrausta išvykti iš Serbijos.„Jam neleidžiama palikti šalies ir savo gyvenamosios vietos, kol baigsis apeliacinis procesas“, – informavo žurnalistus Nišo miesto teismas.A. Naumovo advokatai apskundė sprendimą uždrausti jam išvykti iš Serbijos, motyvuodami tuo, kad gresia pavojus kliento gyvybei, tačiau teismas atmetė skundą.Nuosprendį pinigų plovimo byloje Serbijos teismas paskelbė 2023 metų rugsėjį. Tuo metu A. Naumovas jau buvo praleidęs už grotų beveik metus. Vėliau šį sprendimą apskundė ir gynyba, ir kaltinimas. Apeliacijos tebenagrinėjamos.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, praėjusių metų spalį Nišo miesto apeliacinis teismas patvirtino pirmosios instancijos teismo sprendimą neišduoti Ukrainai buvusio UST Vyriausiosios vidaus saugumo valdybos generolo A. Naumovo.Likus parai iki Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą, A. Naumovas išvyko į užsienį. Jis buvo sulaikytas 2022 metų birželio 7 d., kai bandė iš Serbijos patekti į Šiaurės Makedoniją.Ukrainoje A. Naumovas įtariamas valstybės išdavimu, turto pasisavinimu ir išeikvojimu, piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi ir sukčiavimu. Jis padarė valstybei daugiau kaip 3,2 mln. grivinų žalos.

Analitikai: Putinas bando įtikinti Vakarus išduoti UkrainąVladimiras Putinas per derybas, kuriose Kyjivas nedalyvauja, bando įtikinti Vakarus išduoti Ukrainą, teigia JAV Karo studijų institutas (ISW). JAV įsikūręs analitinis centras tvirtina, kad tiek šalies viduje, tiek tarptautiniu mastu V. Putinas sąmoningai performuluoja karą kaip kovą prieš Vakarus, o ne Ukrainą, taip užsitikrindamas tvirtesnę poziciją prie derybų stalo.„Tikėtina, kad V. Putinas sąmoningai ir melagingai vaizduoja Ukrainą kaip pėstininkę, neturinčią jokios įtakos – taip jis siekia užmaskuoti savo ekspansionistinius ir maksimalistinius tikslus įtvirtinant visišką ir efektyvią Rusijos kontrolę Ukrainoje“, – teigiama naujausioje ISW ataskaitoje. Institutas pažymi, kad jo „ketinimas [yra] dėl Ukrainos ateities Rusijos įtakos sferoje derėtis tik su Vakarais ir tik dėl to, kad Vakarai apleistų Ukrainą“. ISW pridūrė, kad jokie pastarojo meto V. Putino komentarai ar pareiškimai nerodo, kad jis būtų suinteresuotas taikos derybomis su pačia Ukraina. Institutas įspėjo apie pavojus, kuriuos sukeltų toks Vakarų elgesys – tai veikiausiai turėtų katastrofiškų pasekmių visam regionui.„Bet kokie Vakarų įsipareigojimai derėtis dėl Ukrainos ateities aplenkiant Ukrainą būtų ženklas Rusijai, kad ji gali primesti savo valią šalims, kurios, jos manymu, patenka į jos įtakos sferą – net šalims, esančioms toliau nuo Ukrainos, įskaitant Suomiją ir Moldovą, kurių atžvilgiu įvairūs Rusijos veikėjai jau pradėjo ruošti informacines sąlygas būsimoms kampanijoms“, – teigiama ataskaitoje.

Okupantai Sevastopolyje dislokavo radiolokacijos kompleksą, partizanai jį aptikoOkupantai rusai Sevastopolyje dislokavo radiolokacijos stotį „Nebo-M“. Partizanai ją aptiko.Tai trečiadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis partizaniniu judėjimu „Ateš“.Rusijos radiolokacijos kompleksas užfiksuotas Sevastopolio Gagarino rajone. Partizanų nuomone, tai gali būti mobilusis radiolokacijos kompleksas aerodinaminiams ir balistiniams objektams vidutiniame ir dideliame aukštyje aptikti 55Ž6M „Nebo-M“.Pažymima, kad ši stotis dažniausiai naudojama nedideliems ir sunkiai pastebimiems taikiniams užfiksuoti.Partizanai mano, jog rusai gali naudoti radiolokacijos stotį „Nebo-M“, kad apsaugotų savo kariškius ir įrangą nuo bepiločių orlaivių.Kaip pažymi portalas, Kryme vis dažniau girdėti sprogimai. Ukrainos gynėjai pusiasalyje ir Juodojoje jūroje jau surengė dešimtis operacijų, naikindami rusų bazes, sandėlius ir laivus.Gruodžio 26-osios naktį Ukrainos oro pajėgos raketomis smogė didžiajam desantiniam laivui „Novočerkaskas“, stovėjusiam Feodosijos uoste.Laivas buvo sunaikintas. Manoma, kad jame buvo dronų „Shahed“, todėl sprogimas buvo labai galingas.https://t.me/atesh_ua/3124

Rusijos Belgorodo srities gubernatorius skundžiasi „įtempta padėtimi“Rusijos valdininkai skundžiasi, kad padėtis Belgorodo srityje yra „įtempta“, praneša „Ukrinform“, remdamasi regiono gubernatoriumi Viačeslavu Gladkovu.„Situacija Belgorode tebėra įtempta. Rytą buvo du apšaudymai. Dirbo oro gynyba“, – rašo trečiadienį „Telegram“ kanale V. Gladkovas.Rusijos gynybos ministerija paskelbė, kad numušta 12 raketų, ir apkaltino Ukrainą dėl atakos.Pasak gubernatoriaus, „vakar buvo sunki diena“. Jis teigia, kad esą sausio 2 d. Belgorodo srityje vienas žmogus žuvo, o dar 11 buvo sužeisti.„Po apšaudymo gruodžio 30 d. medicinos įstaigose gydoma 70 žmonių“, – pareiškė V. Gladkovas.Rusijos propagandinė žiniasklaida teigia, kad esą šeštadienį Belgorodo per „masinę ataką“ žuvo 14 žmonių.Antradienio vakarą socialiniuose tinkluose plito vaizdo įrašai, kuriuose, kaip teigiama, užfiksuoti sprogimai Belgorode.https://t.me/uniannet/121869

Lenkijos URM vadovas paragino perduoti Ukrainai didelio nuotolio raketųVakarų šalys, reaguodamos į smūgius Ukrainai, turi sugriežtinti sankcijas Rusijai ir perduoti Kyjivui didelio nuotolio raketų, kad jis galėtų naikinti paleidimo įrenginius Rusijos teritorijoje.Tai pareiškė Lenkijos užsienio reikalų ministras Radosławas Sikorskis.„Mes turime atsakyti į pastarąją ataką prieš Ukrainą Putinui suprantama kalba: griežtindami sankcijas, kad jis negalėtų gaminti naujų ginklų iš kontrabandinių komponentų, ir perduodami Kyjivui didelio nuotolio raketas, kurios leis sunaikinti paleidimo įrenginius ir vadavietes“, – parašė trečiadienį platformoje X Lenkijos diplomatijos vadovas.Sausio 2 d. Rusijos kariuomenė vėl atakavo Ukrainą raketomis ir bepiločiais orlaiviais „Shahed“. Svarbiausias smūgio taikinys buvo Kyjivas. Rusai į Ukrainos sostinę paleido daug sparnuotųjų raketų, taip pat 10 hipergarsinių raketų „Kinžal“.Iš viso Ukrainos oro gynybos pajėgos numušė 72 Rusijos raketas iš 99. Nors oro gynyba dirbo efektyviai, Kyjive ir daugelyje sričių žuvo žmonių.2023 metų gruodžio 29 d. Rusijos kariuomenė surengė didžiausią masinę raketų ataką prieš Ukrainą, per kurią buvo paleista apie 110 įvairaus tipo raketų. Žuvo daugiau kaip 40 žmonių, iš jų 30 – Kyjive.

Rusams apšaudžius kaimą netoli Zaporižios, žuvo du žmonėsRusijos kariuomenė apšaudė kaimą netoli Zaporižios. Žuvo du civiliai.Tai trečiadienį „Telegram“ kanale pranešė Zaporižios srities karinės administracijos vadovas Jurijus Malaška, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Okupantai niokojo 23 Zaporižios srities gyvenvietes – užfiksuoti 134 smūgiai“, – rašoma pranešime.Pažymima, kad 110 artilerijos apšaudymų teko Zaliznyčnai, Novodanilivkai, Levadnei, Ščerbakivui, Poltavkai, Luhivskei, Robotynei, Piatichatkams, Lobkovei ir kitiems pafrontės miestams ir kaimams.Plavniuose per artilerijos apšaudymą žuvo 54 metų vyras ir 63 metų moteris.Rusijos kariškiai iš reaktyvinių salvinės ugnies sistemų apšaudė Huliaipolę ir Novoandrijivką, 20 dronų atakavo Novodarivką, Červonę, Malynivką, Bilohirją, Mala Tokmačką ir Robotynę, rusai taip pat smogė du aviacijos smūgius Orichovui.Gauti du pranešimai apie nukentėjusius gyvenamuosius namus.Anksčiau buvo pranešta, kad Orichove 76 metų moteris buvo sužeista į galvą. Tuo metu, kai sviedinys pataikė į namą, ji buvo laiptinėje.

Prancūzijos ambasadorius JT: padėtis Ukrainoje blogėjaSausio mėnesį Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybai pirmininkaujančios Prancūzijos ambasadorius sakė esantis pesimistiškai nusiteikęs dėl padėties Ukrainoje 2024 metais.„Manau, kad padėtis ne gerėja, o blogėja“, – antradienį Niujorke sakė Prancūzijos ambasadorius JT Nicolas de Rivière'as.Rusijos bepiločių orlaivių ir raketų atakų daugėja ir jos akivaizdžiai nukreiptos į Ukrainos civilinę infrastruktūrą, sakė N. de Rivière'as. „Akivaizdu, kad siekiama įbauginti gyventojus“, – sakė jis ir pridūrė, jog tai „visiškai prieštarauja tarptautinei humanitarinei teisei“.Diplomatas neturi vilties, kad artimiausiu metu būtų įmanomos kariaujančių šalių derybos, tačiau būtina dėti pastangas, kad taika kuo greičiau ateitų į Ukrainą, sakė jis.

Ukraina praneša, kad sunaikinta dar 680 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 680 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų sausio 3 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 361 500 kareivių.Tai trečiadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 5 990 tankų (+0), 11 107 šarvuotųjų kovos mašinų (+7), 8 546 artilerijos sistemų (+15), 945 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+0), 629 oro gynybos priemonių (+3), 329 lėktuvų (+0), 324 sraigtasparnių (+0), 6 748 dronų (+36), 1 783 sparnuotųjų raketų (+73), 23 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 11 391 automobilio (+26), 1 298 specialiosios technikos vienetų (+14).Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Patarėjas: rusai Mariupolyje naudoja gyvojo skydo taktikąLaikinai okupuotame Mariupolyje Rusijos kariškiai dislokuojami tarp civilinių pastatų naudojant gyvojo skydo taktiką.Tai „Telegram“ kanale pranešė Mariupolio mero patarėjas Petro Andriuščenka, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Okupantai vėl dislokuojami tarp civilių. Jų daugiaaukštis yra visai šalia civilinių pastatų. Jis jau aptvertas, išstatyta sargyba, pradedama jį pertvarkyti karinėms reikmėms“, – pažymėjo patarėjas.„Tai – gyvojo skydo taktika“, - pabrėžė P. Andriuščenka.„Ukrinform“ primena, kad okupantai rusai Mariupolį ir aplinkinius kaimus paverčia kariniu logistikos centru.

Ukrainos partizanai įsigavo į karinį dalinį Maskvos srityjeJudėjimo „Ateš“ partizanai išžvalgė Maskvos srityje dislokuoto Rusijos karinio dalinio ginkluotę. Jo teritorijoje saugoma karinė technika, paruošta okupantams Donecko ruože.Tai trečiadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Krymo pasipriešinimo judėjimo „Ateš“ informacija „Telegram“ kanale.Dalinys Nr. 55443 yra dislokuotas Noginsko mieste, jo adresas – Elektrostalio plentas 8. Judėjimo agentas, neseniai pašauktas į karinę tarnybą šiame dalinyje, atlieka žvalgybą ir gauna informacijos apie jo techniką ir ginkluotę.„Užfiksuota visa dalinyje saugomos technikos nomenklatūra. Pranešama, kad ji aktyviai remontuojama ir vėliau bus perduota Donecko kryptimi. Tikslios atnaujintų pėstininkų kovos mašinų parko koordinatės buvo perduotos Ukrainos gynybos pajėgoms“, – pažymi partizanai.Šiomis dienomis Pasipriešinimo pajėgų atstovai užfiksavo sandėlius su paruošta įranga aviacijos ir raketų technikos gamykloje Rusijos Tambovo srityje. Informacija perduota Ukrainos gynybos pajėgoms.Laikinai okupuotame Kryme partizanai aptiko Rusijos oro gynybos sistemas, saugančias Krymo tiltą.Anksčiau Ukrainos partizanai gavo slaptos informacijos apie raketų gamybą Rusijoje, rašo portalas.https://t.me/atesh_ua/3118

Naktį Sevastopolyje aidėjo galingi sprogimaiOkupuotame Sevastopolyje pasigirdo garsūs sprogimai – vietos gyventojai apie tai pranešė apie 23.30 val. vietos (ir Lietuvos) laiku. Anot jų, sprogimai supurtė sienas ir įjungė signalizaciją.Mariupolio mero patarėjas Petro Andriuščenka rašo, kad itin galingas sprogimas įvyko Turgenevo kaime netoli Bachčisarajaus, o sprogimo banga pasiekė Sevastopolį. „Sakau – dabar mūsų eilė“, – rašė jis savo „Telegram“ kanale.Tuo tarpu Rusijos statytinis okupuotame Sevastopolyje Michailas Razvožajevas teigia, kad virš Juodosios jūros galėjo būti numušta raketa.„Remiantis Sevastopolio gelbėjimo tarnybos informacija, žala infrastruktūrai nebuvo užfiksuota. Operatyvinės tarnybos toliau stebi situaciją“, – pridūrė jis.

Rusai vėl apšaudo Charkovą Rusija dar kartą užpuolė Charkovą vėlų antradienio vakarą. Dėl išpuolio mieste buvo pažeista civilinė infrastruktūra, taip pat užfiksuotas „atvykimas“ šalia gyvenamojo pastato.Apie tai pranešė RBC-Ukraina, remdamasi Charkovo regioninės karinės administracijos vadovo Oleho Syniehubovo ir Charkovo mero Ihorio Terekhovo pareiškimais.Pasak Charkovo regioninės karinės administracijos vadovo, dėl dar vieno Rusijos okupacinių pajėgų įvykdyto Charkovo apšaudymo buvo nustatyta žala civilinei infrastruktūrai. Taip pat yra žala švietimo įstaigai.„Šiuo metu aukų nėra. Tarnybos tęsia tyrimą“, - sakė O. Syniehubovas.Tuo pačiu metu miesto meras sakė, kad „atvykimas“ taip pat buvo užfiksuotas netoli gyvenamojo namo.„Išdaužyti langai, aiškinama informacija apie aukas. Tai dar vienas teroristinis Charkovo apšaudymas ir bandymas įbauginti civilius“, – sakė meras.

Masinės Rusijos atakos: Zelenskis ukrainiečių paprašė svarbaus dalyko Ukrainiečiai artimiausiomis dienomis turi atkreipti dėmesį į oro antskrydžių sirenas. Atsižvelgiant į dažnus Rusijos streikus, svarbu išgelbėti gyvybes.Apie tai pranešė RBC-Ukraina, remdamasi Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio vakarine kalba.Valstybės vadovas priminė, kad per šiandieninį Rusijos okupantų streiką buvo sužeista 130 žmonių. Tuo pačiu metu žuvo penki civiliai.V. Zelenskis pareiškė užuojautą tiems, kurie prarado artimuosius ir draugus.„Ir prašau, ypač šiomis dienomis, atkreipkite dėmesį į oro antskrydžių sirenas. Šie nežmogiški žmonės nori pakenkti Ukrainai. Svarbu gelbėti gyvybes“, – sakė V. Zelenskis.Šiandien, sausio 2 d., Rusijos okupantai dar kartą masiškai užpuolė Ukrainą. Norėdami tai padaryti, jie naudojo kamikadzių dronus ir raketas.Pagrindinis priešo taikinys buvo Kijevas. Sostinės rajone oro gynybos pajėgos numušė apie 60 raketų. Visų pirma, jie sugebėjo sunaikinti priešo „Kinzhal“ raketas, kurios buvo paleistos naudojant „MiG-31K“ orlaivius.Nepaisant tokio veiksmingo oro gynybos darbo, Kijeve ir daugelyje regionų yra aukų. Visų pirma, dešimtys civilių buvo sužeisti sostinėje dėl krintančių nuolaužų.

Prancūzija pažadėjo suteikti Ukrainai pagalbą, kurios jai reikia teisėtai gynybai užtikrintiPrancūzijos Europos ir užsienio reikalų ministerija savo internetinėje svetainėje išplatino pranešimą, kuriame teigiama, kad Prancūzija pilnai smerkia plataus masto sausio 2 d. Rusijos raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą, visą atsakomybę dėl šio konflikto eskalavimo priskiria Rusijai ir pažada ateityje padėti Ukrainai didinti šalies atsparumą.„Rusija toliau įgyvendina savo teroro strategiją, kuria siekiama sunaikinti Ukrainos civilinę infrastruktūrą ir tokiu būdu susilpninti ukrainiečių atsparumą antrąją konflikto žiemą“, – teigiama pranešime.Prancūzija tęs bendradarbiavimą su savo partneriais, kad „sustiprintų Ukrainos atsparumą ir suteiktų Ukrainai pagalbą, kurios jai reikia savo teisėtai gynybai užtikrinti“. Pranešime taip pat atkreipiamas dėmesys, kad Prancūzija teiks pagalbą ir Ukrainos teismams bei Tarptautiniam baudžiamajam teismui, siekiant kovoti su nebaudžiamumu už Rusijos vykdomus nusikaltimus.Sausio 2 d. rusai įvykdė plataus masto Ukrainos antpuolį iš oro, per kurį labiausiai nukentėjo Kyjivo ir Charkivo regionai.

Baerbock: Putinas nori sunaikinti UkrainąVokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock kaltina Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną vykdant naikinimo karą prieš Ukrainą.„Kiekviena paleista raketa rodo, kad V. Putinas nori sunaikinti Ukrainą“, – rašė ministrė antradienį tinkle X. Kartu ji pabrėžė, kad Vokietijos perduotos oro gynybos sistemos „Patriot“ ir „Iris-T“ kasdien gelbsti žmonių gyvybes.Vokietija tęs savo paramą, teigė A. Baerbock. „Būsime su žmonėmis Ukrainoje tol, kol jiems mūsų reikės“, – toliau rašė ministrė.Rusija praėjusiomis dienomis ypač intensyviai atakavo Ukrainą.

Zelenskis: per penkias dienas rusai į Ukrainą paleido mažiausiai 500 raketų ir dronųPer pastarąsias penkias dienas rusai į Ukrainą paleido mažiausiai 500 raketų ir bepiločių orlaivių. Apie tai prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė per pokalbį telefonu su Didžiosios Britanijos ministru pirmininku Rishi Sunaku.Pasak valstybės vadovo, pokalbio metu jis kalbėjo apie besitęsiantį Rusijos oro terorą prieš Ukrainos miestus.„Per pastarąsias penkias dienas priešas į Ukrainą paleido mažiausiai 500 raketų ir dronų. Ačiū už reikšmingą ir įvairiapusį JK indėlį į Ukrainos oro gynybos, ypač radarų, pažangių priešpiločių orlaivių sistemų ir raketų, stiprumą“, – sakė V. Zelenskis.Sausio 2 dieną okupantai užpuolė Ukrainos teritoriją su „Kinzhal“ ir kitomis raketomis. Nuolaužos krito, o pastatai užsidegė keliuose Kijevo rajonuose. Pasekmės yra ypač sunkios Solomensky rajone, kur užsidegė aukštybinis pastatas.V. Zelenskis pažadėjo reaguoti po paskutinio Rusijos aviacijos antskrydžio Ukrainai, sakydamas, kad „Rusija atsakys už kiekvieną atimtą gyvybę“.„Telegram“ paskelbtame vaizdo įraše jis sakė, kad Rusija per savo naujausią ataką paleido beveik 100 įvairių tipų raketų.„Buvo numušta mažiausiai 70 raketų. Beveik 60 iš jų yra Kijevo regione. Charkovas taip pat smarkiai nukentėjo“, – teigė V. Zelenskis.

Didžiosios Britanijos premjeras patikino V. Zelenskį, kad JK „tvirtai rems Ukrainą“Antradienį kalbėdamas telefonu su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Rishi Sunakas pažadėjo, kad JK „toliau tvirtai rems agresijai ir okupacijai besipriešinančią Ukrainą“.„Ministras pirmininkas pristatė darbus, kurių JK ėmėsi, kad suteiktų Ukrainai karinę ir diplomatinę paramą, įskaitant tolesnes ginkluotės siuntas“, – apibendrindamas jų pokalbį pasakė ministro pirmininko biuro atstovas spaudai.

NATO pareigūno teigimu, organizacija toliau padės stiprinti Ukrainos oro gynybos pajėgumusPasak vieno NATO pareigūno, organizacijos sąjungininkės griežtai smerkia plataus masto Rusijos raketų antpuolį Ukrainoje ir yra pasiryžusios toliau padėti stiprinti Ukrainos oro gynybos pajėgumus.„NATO griežtai smerkia Rusijos raketų ir dronų antpuolį prieš Ukrainos civilius, miestus ir miestelius. Tai dar kartą parodė, kad Putinas mėgina palaužti Ukrainos ryžtą. Jam tas nepavyks. NATO sąjungininkės jau yra aprūpinusios Ukrainą įvairiomis oro gynybos sistemomis ir yra pasiryžusios toliau padėti stiprinti Ukrainos oro gynybos pajėgumus. NATO toliau remia Ukrainos teisę gintis nuo Rusijos karo. Mes Ukrainą remsime tiek, kiek reikės“, – kalbėjo pareigūnas.2023 m. gruodžio 29 d. ir 2024 m. sausio 2 d. Rusija raketomis ir bepiločiais orlaiviais atakavo visą Ukrainą.Žuvo dešimtys ir sužeista šimtai žmonių. Ukrainos pajėgos numušė daugumą į Ukrainos gyventojų ir svarbiausią infrastruktūrą skriejusių raketų ir dronų, be kita ko, naudodamos šiuolaikines sąjungininkų ir partnerių iš Vakarų perduotas oro gynybos sistemas.Sausio 2 d. rusai pakartojo prieš kelias dienas įvykdytą plataus masto Ukrainos puolimą iš oro. Šįkart Ukrainos oro gynybos pajėgos numušė 72 iš 99 priešo taikinių, įskaitant dešimt balistinių raketų oras-žemė „Kh-47M2 Kinžal“.

Raketų ataka prieš Ukrainą: nukentėjusių skaičius išaugo iki 129Nukentėjusių nuo Rusijos raketų atakų antradienį skaičius išaugo iki 129.Valstybinė ekstremalių situacijų tarnyba apie tai paskelbė „Facebook“.„18 val. bendras nukentėjusių skaičius Ukrainoje yra 129. Žuvo 5 žmonės“, – sakoma pranešime.Kaip pažymėjo Valstybinė ekstremalių situacijų tarnyba, Kyjive ir Charkive vis dar vyksta didžiulių raketų atakos padarinių likvidavimo darbai.

Turkija nepraleidžia į Juodąją jūrą Ukrainai skirtų minų paieškos laivų Turkija antradienį pareiškė, kad neleis dviem minų paieškos laivams, kuriuos Jungtinė Karalystė padovanojo Ukrainai, plaukti per jos vandenis į Juodąją jūrą, nes taip būtų pažeistas tarptautinis paktas dėl plaukimo per sąsiaurius karo metu, rašo „Reuters“. Praėjusį mėnesį JK pareiškė, kad perduos Ukrainai du Karališkojo jūrų laivyno minų paieškos laivus, kurie padėtų sustiprinti Ukrainos jūrų operacijas kare su Rusija. NATO narė Turkija informavo sąjungininkes, kad neleis laivams naudotis jos Bosforo ir Dardanelų sąsiauriais tol, kol tęsis karas Ukrainoje, pranešė šalies prezidentūros komunikacijos skyrius. 2022 metų vasarį Rusijai pradėjus invaziją į Ukrainą, Turkija ėmė taikyti 1936 metų Montrė konvenciją ir blokuoti kariaujančių šalių karinių laivų praplaukimą.Pakte numatyta išimtis laivams, grįžtantiems į savo bazes, tačiau nuo pat karo pradžios nei Rusija, nei Ukraina nepareiškė ketinimo siųsti savo karo laivus per Turkijos sąsiaurius į Juodąją jūrą. Turkija taip pat perspėjo ne Juodosios jūros valstybes per sąsiaurius nesiųsti karo laivų. Pagal Montrė konvenciją, karo metu per sąsiaurius gali plaukti nekariaujančių šalių karo laivai. Tačiau konvencijoje taip pat teigiama, kad Ankara turi galutinį žodį dėl visų karo laivų praleidimo, jei Turkija mano, kad jai gresia pavojus būti įtrauktai į karą. Turkija nešališkai ir kruopščiai įgyvendino Montrė konvenciją, kad užkirstų kelią eskalacijai Juodojoje jūroje, teigė jos prezidentūra. Vykstant karui Ankara stengiasi palaikyti gerus santykius tiek su Kyjivu, tiek ir su Maskva.

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgos perspėja Kyjivo ir jo regiono gyventojus dėl Rusijos pajėgų balistinių ginklų panaudojimo grėsmės.

Nikolajivo srityje nugriaudėjo sprogimas Deokupuotoje Snigurivkoje, Nikolajivo srityje, nugriaudėjo sprogimas, praneša „Ukrinform“.Šiuo metu tikslinama informacija apie galimą žalą ar aukas.

Vokietijos parlamento gynybos komiteto pirmininkė ragina siųsti „Taurus“ raketas UkrainaiVokietija turėtų nusiųsti Ukrainai iš oro paleidžiamų sparnuotųjų raketų „Taurus“, pareiškė Bundestago gynybos komiteto pirmininkė Marie Agnes Strack-Zimmermann komentare portalui „t-online“, suintensyvėjus Rusijos oro atakoms prieš Ukrainą.„Ukrainai reikia daugiau amunicijos, daugiau atsarginių dalių, o raketos „Taurus“ turėtų būti perduotos nedelsiant, kad galutinai apsunkintų Rusijos tiekimą“, – sakė M. A. Strack-Zimmermann.Jos teigimu, Vokietijos pažadas remti Ukrainą „tiek, kiek reikės“, bus tik tušti žodžiai, jei šalis nesuteiks Ukrainai daug didesnės paramos kartu su Europos partneriais.M. A. Strack-Zimmermann primygtinai reikalauja, kad „aviacijos koalicija“ paspartintų naikintuvų F-16 perdavimą Kyjivui.Politikė taip pat atkreipė dėmesį į Ukrainai perduotų Vokietijos tankų remonto greitį, kuris, jos nuomone, yra per mažas.Vokietija perdavė Ukrainai 18 kovinių tankų 2023 metų kovo mėnesį. Tačiau kai kurie iš jų buvo apgadinti per mūšius fronte.„Ukrinform“ primena, kad Vokietijos politikai, atstovaujantys ir opozicijai, ir valdančiajai koalicijai, remia sparnuotųjų raketų „Taurus“ tiekimą Ukrainai. Tačiau Vokietijos federalinis kancleris Olafas Scholzas kol kas nepritarė atitinkamam sprendimui.

Ukraina teigia, kad „Patriot“ sistemomis numušė visas rusų paleistas raketas „Kinžal“Ukraina pranešė, kad JAV tiekiamomis „Patriot“ raketų sistemomis „žemė-oras“ pavyko numušti visas 10 balistinių raketų „Kinžal“, kurias Rusija antradienį paleido į šalį per didelio masto ataką.Kyjivas anksčiau sakė, kad Rusija į Ukrainą paleido 99 įvairaus tipo raketas, nukreiptas į sostinę Kyjivą ir šiaurės rytinį Charkivo miestą, ir kad jos oro pajėgos numušė 72 iš jų.Raketos „Kinžal“ sudaro dalį ginklų arsenalo, kuris, kaip teigė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, yra nesunaikinamas dėl jų judėjimo greičio.Ši ataka paskatino Ukrainą paraginti Vakarų sąjungininkus paspartinti ginklų tiekimą.„Šiandien Ukrainos karinės oro pajėgos numušė 10 iš 10 rusiškų „Kinžalų“... aerobalistinių raketų, padedant oro gynybos sistemai „Patriot“, – socialinėje žiniasklaidoje pranešė Ukrainos kariuomenės vyriausiasis vadas Valerijus Zalužnas. – Tai yra rekordas. Jei raketos pataikytų į taikinius, pasekmės būtų katastrofiškos“.Jis padėkojo Ukrainos Vakarų sąjungininkams už ginklų tiekimą ir pridūrė: „Nėra jokio pagrindo manyti, kad priešas čia sustos. Todėl mums reikia daugiau tokių sistemų ir amunicijos joms“.Ukraina ne kartą yra sakiusi, kad oro gynybos sistema „Patriot“ yra gyvybiškai svarbi ginant šalį nuo Rusijos.Kyjivas ragina suteikti daugiau Vakarų karinės paramos, nerimaudamas dėl kai kurių šalių nuovargio nuo karo, kuris tęsiasi jau beveik dvejus metus.

Po naujų Rusijos smūgių – Ukrainos raginimas sąjungininkams Po naujų intensyvių Rusijos atakų Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytras Kuleba paragino Kyjivo sąjungininkes greičiau perduoti ginklų. Vakarai turi „ryžtingai reaguoti“, pareiškė jis antradienį Kyjive. Pirmiausiai esą būtina pristatyti „papildomų oro gynybos sistemų ir visų rūšių kovinių dronų“. Be to, Ukrainos kariuomenei reikia daugiau „raketų, kurių veikimo nuotolis didesnis nei 300 km“. D. Kuleba, be to, anot ministerijos, paragino partnerius priimti sprendimą ir perduoti įšaldytą Rusijos turtą Ukrainos reikmėms. Sąjungininkai esą taip pat turi nutraukti savo ryšius su Rusijos diplomatais atitinkamose sostinėse ir tarptautinėse organizacijose. Maskva antradienio rytą surengė naują masinę ataką prieš kaimyninę šalį. Prezidentas Volodymyras Zelenskis kalbėjo apie mažiausiai keturis žuvusius ir 92 sužeistus žmones. Visoje šalyje aidėjo oro pavojaus sirenos. Sostinėje Kyjive girdėjosi smarkūs sprogimai. Buvo apgadinta gyvenamųjų namų. Ir Charkivui smogė daug raketų.

Europos Tarybos generalinė sekretorė pavadino rusų atakas Ukrainoje karo nusikaltimuEuropos Tarybos generalinė sekretorė Marija Pejčinović Burić socialiniame tinkle X pasmerkė dar vieną plataus masto oro antpuolį, kurį Rusija Ukrainoje įvykdė 2024 m. sausio 2 d.„Tai, kad Rusija nesiliauja pulti Ukrainą, yra nepriimtina. Tyčinis civilių arba civilinių objektų puolimas prilygsta karo nusikaltimui ir yra rimtas tarptautinės teisės pažeidimas“, – rašė M. Pejčinović Burić.2024 m. sausio 2 d. Ukrainos pajėgos virš Kyjivo miesto numušė visus „Šahedų“ tipo priešo dronus, daugiau nei 60 raketų „Kh-101/555/55“ ir 10 raketų „Kh-47M2 Kinzhal“.Ukrainos ministras pirmininkas Denysas Šmyhalas pastebėjo, kad 2024 m. sausio 2 d. rusai įvykdė didžiausią teroristinį išpuolį prieš Ukrainos civilinę infrastruktūrą.Žiaurius rusų išpuolius prieš Ukrainos miestus pasmerkė ir Moldovos Respublikos prezidentė Maia Sandu.

OSINT analitikas: okupantai įrengė papildomų užtvarų palei Kerčės tiltą Rusijos kariai įrengė papildomų plaukiojančių užtvarų Kerčės sąsiaurio tiltui apsaugoti.Atitinkamas palydovines nuotraukas OSINT (atvirų šaltinių) analitikas Brady Africkas paskelbė socialinės žiniasklaidos platformoje „X“.„Rusija prie Krymo tilto įrengė daugiau užtvarų, kad užkirstų kelią Ukrainos jūrų dronams, rodo naujausios palydovinės nuotraukos“, – teigiama pranešime.„Ukrinform“ primena, kad Pietų gynybos pajėgų Jungtinio koordinacinio spaudos centro vadovė Natalija Humeniuk anksčiau pareiškė, kad Rusijos okupantams nepavyko atstatyti neteisėtai pastatyto Kerčės sąsiaurio tilto į pradinę būklę.

Lenkija ir toliau blokuoja sieną su Ukraina trijuose kontrolės punktuoseUkrainos ir Lenkijos pasienyje laukia maždaug 3 000 sunkvežimių, nes toliau blokuojami trys pasienio kontrolės punktai. Apie tai pranešė Ukrainos valstybinės sienos apsaugos tarnybos atstovas spaudai Andrijus Demčenka.„Toliau blokuojami Rava-Ruska-Hrebenės, Krakiveco-Korčovos ir Jahodyno-Dorohusko kontrolės punktai. Lenkijos pasieniečių duomenimis, šį rytą juose Ukrainos link stovėjo 1 620 krovininių automobilių eilė, dauguma jų – prie Jahodyno ir Rava-Ruskos kontrolės punktų“, – informavo atstovas spaudai.A. Demčenka priminė, kad gruodžio 24 dieną buvo atblokuotas eismas Šehynių-Medykos kontrolės punkte, tačiau eilės išlieka – jose laukia 1 200 sunkvežimių.Pasak jo, kitose pasienio dalyse eismas sunkvežimiams nėra blokuojamas.Tačiau dėl veiksmų Lenkijos teritorijoje vairuotojai ir vežėjai ieško alternatyvių maršrutų, todėl sunkvežimių eismas kitomis kryptimis didėja, o dėl to ilgėja eilės.Nuo ryto Užhorodo kontrolės punkte 200 sunkvežimių laukė, kol galės kirsti sieną iš Slovakijos Ukrainos link.Vengrijos pasienyje eilių nėra.Rumunijos pasienyje, Porubnės kontrolės punkte, ryte laukė 420 sunkvežimių, norinčių kirsti sieną į Ukrainą.Jau buvo pranešta anksčiau, kad lapkričio 6 dieną Lenkijos vežėjai pradėjo sunkvežimių eismo blokadą prie trijų didžiausių pasienio su Ukraina kontrolės punktų. Tarp pagrindinių reikalavimų – grąžinti Ukrainos vežėjams leidimų išdavimo tvarką, kuri pagal susitarimą su ES buvo panaikinta iki 2024 metų birželio 30 dienos.

Rusija pranešė, kad per Ukrainos smūgį netoli sienos vienas žmogus žuvo, penki buvo sužeistiAntradienį per ukrainiečių smūgius Rusijos pasienio Belgorodo regione mažiausiai vienas žmogus žuvo ir dar penki buvo sužeisti, pranešė vietos gubernatorius.„Yra viena auka – vyriškis, vairavęs automobilį, šalia kurio sprogo sviedinys“, – socialiniuose tinkluose parašė Belgorodo gubernatorius Viačeslavas Gladkovas. Jo teigimu, sužeisti keturi šalia automobilių garažo buvę asmenys, dar viena moteris buvo sužeista, kai į autobusą, kuriuo ji keliavo, pataikė nuolaužos.

Rusai Ukrainoje jau nužudė 515 vaikųSausio 2-osios ryto duomenimis, Ukrainoje nuo Rusijos plataus masto agresijos pradžios jau žuvo 515 vaikų.Tai „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos generalinio prokuroro biuras, kuriuo remiasi „Ukrinfom“.„Dėl Rusijos plataus masto ginkluotos agresijos Ukrainoje nukentėjo daugiau kaip 1 694 vaikai. 2024 metų sausio 2 d. ryto duomenimis, 515 vaikų žuvo ir daugiau kaip 1 179 patyrė įvairaus sunkumo sužeidimus“, – rašoma pranešime.Sausio 1 d. per Rusijos dronų ataką Odesoje žuvo 15 metų paauglys.Sausio 2 d. Kyjive per Rusijos raketų ataką buvo sužeistas 2 metų berniukas, jis nugabentas į ligoninę.Tą pačią dieną penki vaikai nuo 6 iki 13 metų amžiaus buvo sužeisti, kai okupantai rusai smogė Charkivui raketomis.Be to, antradienį per rusų ataką Kyjivo srityje nukentėjo 6 metų berniukas.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, okupantai naudoja vaikus kaip įkaitus, kad galėtų daryti spaudimą tėvams, kurie atsisako bendradarbiauti.

Rusija: Belgorode paskelbtas oro pavojus, griaudėjo sprogimaiAntradienį Rusijos Belgorodo mieste buvo paskelbtas oro pavojus. Vietos gyventojai socialiniuose tinkluose praneša apie sprogimų garsus virš miesto, rašo UNIAN.Belgorodo srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas paragino gyventojus leistis į slėptuves. Vėliau jis pareiškė, kad buvo numušti keturi oro taikiniai.„Virš Belgorodo ir Belgorodo rajono veikė oro gynyba – buvo numušti 4 oro taikiniai, kurie artėjo prie miesto“, – teigė jis.Pasak Rusijos socialinių tinklų, Belgorode krintančios nuolaužos sužeidė žmogų. Sunkios būklės vyras nugabentas į ligoninę.Vėliau oro pavojus Belgorode buvo atšauktas.UNIAN primena, kad 2023 metų gruodžio 30 d. Ukrainos gynybos pajėgos smogė kariniams taikiniams Belgorode. Žala miesto civilinei infrastruktūrai buvo neefektyvaus Rusijos oro gynybos darbo padarinys.

Rusijos kariuomenė teigia per antskrydžius Ukrainoje „sunaikinusi“ visus taikiniusRusija pareiškė sunaikinusi visus „karinius pramoninius“ įrenginius, į kuriuos taikėsi antradienį visoje Ukrainoje per didelio masto raketų antskrydį, pražudžiusį mažiausiai keturis žmones.„Rusijos kariuomenė įvykdė grupinį smūgį su ilgojo nuotolio didelio tikslumo ginklais ir nepilotuojamais orlaiviais“, – pranešė Maskvos gynybos ministerija. „Smūgių tikslai pasiekti. Visi objektai sunaikinti“, – sakoma pranešime.

S. Kyslycia: JT Saugumo Taryba nepasirengusi net ir diskutuoti apie visų Rusijos įgaliojimų panaikinimąJungtinių Tautų Saugumo Tarybos nuolatinės narės nepasirengusios ne tik imtis praktinių veiksmų, kad būtų panaikinti visi Rusijos Federacijos įgaliojimai, bet ir pradėti politinę diskusiją šia tema.Kaip praneša „Ukrinform“, tai interviu „Amerikos balsui“ pareiškė Ukrainos nuolatinis atstovas Jungtinėse Tautose Serhijus Kyslycia.„Jei pažvelgsime į JT Saugumo Tarybą, tai pasipriešinimo Rusijos agresijai prieš Ukrainą kontekste ji neįstengė nei pakeisti situacijos, nei priimti esminių sprendimų. Pagrindinė priežastis yra ta, kad Saugumo Tarybos narės, o ypač Saugumo Tarybos nuolatinės narės, ir toliau laikosi pozicijos, jog Rusija yra visateisė jos narė. Jos leidžia Rusijai naudotis veto teise. Jos nepasirengusios ne tik žengti praktinius žingsnius, kad būtų panaikinti visi Rusijos įgaliojimai, jos nepasiruošusios net ir pradėti politinę diskusiją šiuo klausimu“, – pabrėžė jis.S. Kyslycia pridūrė, jog net susiklosčius sudėtingai situacijai Gazos Ruože JT Saugumo Tarybai pavyko priimti sprendimą dėl naujų humanitarinių perėjų atidarymo, o Rusijos ir Ukrainos karas tebėra bene vienintelis konfliktas, kuriame jokių sprendimų nėra.Ukrainos nuolatinis atstovas taip pat pažymėjo, kad, kalbant apie Rusijos Federaciją, situacija yra aiški – diktatoriškas ir nusikalstamas režimas naudoja veto teisę savo nusikalstamiems tikslams.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Ukrainos nuolatinis atstovas Jungtinėse Tautose S. Kyslycia apibūdino Rusijos nuolatinį atstovą Vasilijų Nebenzią kaip asmenį, kurio „sąžinė amputuota, o orumas nupjautas“.

Kyjivas: Rusija paleido į Ukrainą 99 raketas, 72 jų buvo numuštosUkraina pranešė, kad antradienį Rusija paleido į šalį 99 raketas, 72 iš jų buvo numuštos.„Priešas panaudojo 99 oro atakos ginklus – įvairių tipų raketas“, – socialinėje žiniasklaidoje sakė vyriausiasis vadas Valerijus Zalužnas ir pridūrė, kad oro pajėgos „sunaikino 72 oro taikinius“.

Zelenskis pasmerkė „Rusijos teroro“ kampanijąAntradienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasmerkė „rusų terorą“, kai per naujus raketų smūgius Kyjivui ir Charkivui žuvo mažiausiai keturi žmonės. Maskva suintensyvino kampaniją per beveik dvejus metus trunkantį karą.V. Zelenskis padėkojo Ukrainos oro gynybą stiprinančioms Kyjivo sąjungininkėms. „Akivaizdu, jog tai padeda kiekvieną dieną ir naktį išgelbėti šimtus gyvybių, kurias pražudytų Rusijos teroras, jei ne (JAV gamybos) „Patriot“ ir kitos gynybos sistemos“, – sakė V. Zelenskis.

Į Ukrainą paleista rusų raketa pataikė į kaimą RusijojeRusijos Voronežo srities Petropavlovkos kaime nukrito Rusijos raketa, kurią okupantai paleido į Ukrainą. Ji padarė daug žalos.Tai pranešė „Ukrinform“, remdamasi BBC.Vietos gyventojai internete skelbia vaizdo įrašus, kuriuos matyti smarkiai nukentėję pastatai.Pasak jų, raketa kaime nukrito antradienį 8 val. 38 min. vietos laiku.Ukrainos šaltinių duomenimis, Petropavlovkos kaime sprogo raketa CH-101/555, iš lėktuvo paleista į Ukrainą.Rusijos valdžia incidento kol kas nekomentuoja.Kaip jau buvo pranešta, sausio 2-osios rytą po naktinės dronų atakos prieš Ukrainą Rusija smogė masinį raketų smūgį.https://t.me/Pravda_Gerashchenko/85660

Per Rusijos raketų atakas Ukrainoje žuvo keturi žmonėsAntradienį per Rusijos raketų atakas Ukrainoje žuvo keturi žmonės, vienas jų – Kyjive, dar 27 sostinėje buvo sužeisti, pranešė pareigūnai.„Viena pastate Solomiansko rajone sužeista pagyvenusi moteris (...) mirė greitosios pagalbos automobilyje. 27 sužeistieji paguldyti į ligoninę“, – pranešė Kyjivo meras Vytalijus Klyčko. Pasak regiono valdžios, dar du žmonės žuvo Kyjivo regione, vienas – rytiniame Charkivo mieste.https://www.facebook.com/synegubov.oleg/posts/913473603463328?ref=embed_post

Dėl Rusijos masinės atakos prieš Ukrainą Lenkija pakėlė į dangų naikintuvų F-16Dėl naujos masinės Rusijos raketų atakos prieš Ukrainą Lenkija pakėlė į dangų naikintuvų F-16.Tai antradienį pranešė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų rūšių operatyvinė vadovybė.„Informuojame, kad stebima intensyvi Rusijos Federacijos tolimojo nuotolio aviacijos veikla, susijusi su smūgiais Ukrainos teritorijoje. Siekiant užtikrinti Lenkijos oro erdvės saugumą, buvo aktyvuotos dvi poros naikintuvų F-16 ir sąjungininkų degalų lėktuvas“, – sakoma pranešime.Gautomis žiniomis, apie 5 val. 45 min. vietos laiku į orą pakilo du amerikiečių naikintuvai, o apie 6 val. 15 min. – du lenkų naikintuvai, dislokuoti aviacijos bazėje Laske.„Įspėjame, kad Lenkijos ir sąjungininkų aviacijos veikla mūsų oro erdvėje gali būti susijusi su padidėjusiu triukšmo lygiu, ypač rytinėje šalies dalyje“, – pabrėžė operatyvinė vadovybė.Sausio 2-osios rytą Rusija surengė masinę raketų ataką prieš Ukrainą.Ankstesnė masinė Rusijos oro ataka prieš Ukrainą įvyko penktadienio rytą. Tada Lenkijos kariškiai netoli sienos su Ukraina užfiksavo objektą, pažeidusį šalies oro erdvę. Kaip vėliau pranešė Lenkijos generalinis štabas, greičiausiai tai buvo viena iš Rusijos raketų, paleistų į Ukrainą. Ji pažeidė Lenkijos oro erdvę ir po kelių minučių ją paliko.

Rusija laiko Juodojoje jūroje penkis laivus, tarp jų – trys raketnešiaiAntradienio 8 val. duomenimis, Rusija laiko Juodojoje jūroje penkis laivus, tarp jų - trys sparnuotųjų raketų „Kalibr“ nešėjai, kurių bendra salvė – iki 20 raketų.Tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Karinės jūrų pajėgos, kuriomis remiasi „Ukrinform“.Azovo jūroje yra vienas priešo laivas. Raketnešių nėra.Viduržemio jūroje – trys Rusijos laivai, tarp jų – du sparnuotųjų raketų „Kalibr“ nešėjai, kurių bendra salvė – iki 16 raketų.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, sausio 1 d. Juodojoje jūroje buvo 9 Rusijos laivai.

JAV ambasadorė apie naują masinę Rusijos raketų ataką: reikia padėti Ukrainai sustabdyti PutinąJAV ambasadorė Ukrainoje Bridget Brink pakomentavo naują masinę Rusijos raketų ataką antradienį, praneša portalas „eurointegration“.„Putinas pasitinka 2024-uosius, leisdamas raketas į Kyjivą ir visą šalį, o milijonai ukrainiečių vėl glaudžiasi slėptuvėse stojus šaltiems orams“, – parašė diplomatė socialiniame tinkle X.Ji pridūrė, kad rytą Kyjive buvo girdėti garsūs sprogimai.„Dabar labai svarbu palaikyti Ukrainą, kad būtų sustabdytas Putinas“, – pabrėžė JAV ambasadorė.Sausio 2-osios rytą Rusija surengė masinę raketų ataką prieš Ukrainą.

Per raketų atakas Ukrainoje žuvo vienas žmogus, dešimtys buvo sužeistiAntradienį Rusija raketomis bombardavo Ukrainos sostinę ir kitus miestus, per smūgius žuvo vienas žmogus, dešimtys buvo sužeisti, numuštos raketos pataikė į daugiaaukščius pastatus ir sukėlė gaisrus.Antradienio rytą AFP žurnalistai Kyjive girdėjo daugiau nei dešimt garsių sprogimų, dirbo oro gynyba, drebėjo pastatai miesto centre.Rytiniame Charkivo mieste vienas žmogus žuvo, daugiau nei 20 buvo sužeisti per „mažiausiai keturis smūgius“, suduotus į centre esančius daugiaaukščius pastatus ir civilinę infrastruktūrą, pranešė miesto karinės administracijos vadovas Olegas Sinegubovas.Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad Rusija paleido raketas „Kinžal“, daugiau jų skrieja į sostinę, taip pat į šalies pietus ir vakarus.Antradienio atakos surengtos kitą dieną, kai Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad jo pajėgos, reaguodama į precedento neturinčią Ukrainos ataką Rusijos Belgorodo mieste, sustiprins smūgius į karinius objektus Ukrainoje.Kyjivo meras Vytalijus Klyčko pranešė apie daugybę sprogimų sostinėje ir nukritusias numuštų raketų nuolaužas. Jis sakė, kad 10 žmonių buvo sužeisti daugiabutyje Solomiansko rajone, „ten dėl raketų atakos kilo gaisras“. Pečioros rajone nuolaužos nukrito ant devynaukščio stogo ir kitų daugiabučių pastatų, pranešė karinė administracija. Gaisrai kilo ir prekybos centre bei sandėlyje, sakė meras. Manoma, kad miesto šiauriniame Podolės rajone „nukentėjo civilinės infrastruktūros objekto teritorija“, sakė V. Klyčko.Keturiuose rajonuose kai kuriuose civilinės infrastruktūros ir gyvenamuosiuose namuose sutriko elektros energijos tiekimas, kai kur nutrūko vandens tiekimas, viename rajone pažeistas dujų vamzdis. „Kai tik leis saugumo situacija, visiems atkursime elektrą“, – sakė miesto karinė administracija.Per gruodžio 29 d. Rusijos surengtus didelio masto antskrydžius daugelyje Ukrainos miestų, įskaitant Kyjivą, žuvo 39 žmonės. Rusija smogė Ukrainai ir Naujųjų metų išvakarėse, Kyjivas pranešė atrėmęs „rekordinį“ Rusijos paleistų bepiločių orlaivių skaičių.https://t.me/uniannet/121752

Praėjusią parą rusai Chersono sritį apšaudė 87 kartus, vienas žmogus žuvoPraėjusią parą Rusijos kariuomenė 87 kartus apšaudė Chersono sritį ir pražudė vieną žmogų.Tai antradienį feisbuke pranešė srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Praėjusią parą priešas surengė 87 apšaudymus, paleisdamas 466 sviedinius iš minosvaidžių, artilerijos, „Grad“ sistemų, tankų, zenitinių kompleksų S-60, aviacijos ir dronų“, – parašė jis.Pasak O. Prokudino, Rusijos kariškiai taikėsi į gyvenviečių gyvenamuosius kvartalus, kritinės infrastruktūros objektą Chersone.Dėl Rusijos agresijos vienas žmogus žuvo, o dar keturi buvo sužeisti.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, išvakarėse Chersone sužeistas 9 metų berniukas buvo operuojamas Mykolajivo ligoninėje, vaiko būklė itin sunki.

Rusijai paleidus raketas Kyjivą drebina sprogimaiAntradienį Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad į sostinę Kyjivą lekia raketos, prieš tai visoje šalyje buvo paskelbtas oro pavojus dėl Rusijos bombonešių keliamos grėsmės.Antradienio rytą Kyjive naujienų agentūros AFP žurnalistai girdėjo daugiau nei 10 garsių sprogimų, sudrebinusių pastatus sostinės centre.Miesto karinė administracija pranešė, kad numuštų raketų fragmentai nukrito keliuose rajonuose, taip pat ir ant gyvenamųjų pastatų. Meras Vytalijus Klyčko sakė, kad keliuose sostinės rajonuose dingo elektra.Oro pajėgos įsakė Kyjivo gyventojams likti slėptuvėse. „Daug raketų skrieja jūsų kryptimi“, – sakoma „Telegram“ kanale paskelbtame oro pajėgų pranešime.Pasak oro pajėgų, rusai paleido raketas „Kinžal“, į sostinę lekia daugiau raketų.Smūgiai suduoti ir šiaurės rytiniam Charkivo miestui, pranešė karinės administracijos vadovas Olegas Sinegubovas.

Ukraina praneša, kad sunaikinta dar 800 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 800 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų sausio 2 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 360 820 kareivių.Tai antradienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 5 990 tankų (+7), 11 100 šarvuotųjų kovos mašinų (+13), 8 531 artilerijos sistemos (+49), 945 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+2), 626 oro gynybos priemonių (+1), 329 lėktuvų (+0), 324 sraigtasparnių (+0), 6 710 dronų (+53), 1 710 sparnuotųjų raketų (+1), 23 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 11 365 automobilių (+35), 1 284 specialiosios technikos vienetų (+7).Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Zelenskis: sėkminga Ukrainos ginkluotųjų pajėgų operacija Kryme padarytų didelį poveikį RusijaiSėkminga Ukrainos ginkluotųjų pajėgų operacija laikinai okupuotame Kryme būtų pavyzdys pasauliui ir padarytų didelį poveikį Rusijai.Tai interviu leidiniui „The Economist“ pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, praneša „Ukrinform“.Pasak prezidento, centrinio Kremliaus propagandos elemento praradimas parodytų, kad „tūkstančiai Rusijos karininkų žuvo tik dėl Putino ambicijų“. Ukraina jau daug pasiekė šia kryptimi, sunaikindama nemažai Juodosios jūros laivyno laivų. Karinių jūrų pajėgų bazių praradimas būtų didžiulė gėda Putinui.Bet kokių laimėjimų sparta priklausys nuo karinės pagalbos, kurią Ukraina gaus iš partnerių Vakaruose, konstatavo V. Zelenskis. Pavyzdžiui, Vokietijoje pagamintos tolimojo nuotolio raketos „Taurus“ suteiktų Ukrainai galimybę sunaikinti 4 milijardų dolerių vertės Kerčės tiltą ir iš esmės izoliuoti Krymo pusiasalį nuo Rusijos.„Rusija turi žinoti, kad mums tai yra karinis objektas“, – pažymėjo prezidentas.Kartu jis pridūrė, kad Ukraina turi kliautis savo jėgomis, todėl didina ginklų gamybą.Anot V. Zelenskio, informacijos nutekėjimas prieš kontrpuolimą praėjusią vasarą padėjo Rusijai pasiruošti gynybai. Todėl apie karinius planus prezidentas daug nekalbėjo, tik leido suprasti, kad Krymas ir su juo susijusi kova Juodojoje jūroje bus karo veiksmų centras. 2014 metais Rusijos neteisėtai aneksuoto Krymo izoliavimas ir Rusijos karinio potencialo pusiasalyje susilpninimas „turi mums nepaprastai svarbią reikšmę, nes tai yra būdas sumažinti atakų iš šio regiono skaičių“, – sakė V. Zelenskis.Valstybės vadovas pabrėžė, kad strateginis Ukrainos tikslas – teritorinio vientisumo atkūrimas – nepasikeitė. O tiesioginė karinės vadovybės užduotis, paaiškino V. Zelenskis, bus „apginti šalies rytus, apsaugoti labai svarbius Ukrainos miestus, rytinius ir pietinius, Charkivą, Dniprą, Zaporižią, Chersoną, Mykolajivą“, taip pat kritinę infrastruktūrą.Anksčiau Krymo totorių tautos lyderis Mustafa Džemilevas paragino neteisėtai į Krymą persikėlusius Rusijos piliečius nedelsiant palikti pusiasalį, kol dar funkcionuoja Kerčės tiltas.

Ukrainos oro gynybos pajėgos numušė visus 35 naktį rusų paleistus „šahedus“Rusijos kariuomenė antradienio naktį atakavo Ukrainą 35 smogiamaisiais „Shahed“ tipo dronais, oro gynybos pajėgos sunaikino visus priešo bepiločius orlaivius.Tai „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgos, kuriomis remiasi „Ukrinform“.„2024 metų sausio 2-osios naktį okupantai atakavo Ukrainą 35 smogiamaisiais „Shahed-136/131“ tipo dronais iš Čaudos kyšulio (Krymas) ir Primorsko-Achtarsko rajono (Rusija)“, – rašoma pranešime.Kaip informavo kariškiai, visus priešo dronus sunaikino Ukrainos oro pajėgos ir gynybos pajėgos.Naktį į antradienį daugelyje Ukrainos sričių buvo paskelbtas oro pavojus, susijęs su Rusijos smogiamųjų dronų paleidimu.

Ukrainos kariuomenė padidino oro pavojaus lygį ir perspėjo apie raketų grėsmęAntradienį Ukrainos kariuomenė padidino oro pavojaus lygį visoje šalyje ir perspėjo dėl Rusijos bombonešių raketų smūgių grėsmės.Oro pajėgos pranešė apie grėsmę, kad sparnuotosios raketos bus paleistos iš lėktuvų Tu-95MS. „Į orą pakelta iš viso 16 strateginių bombonešių Tu-95MS“, – „Telegram“ kanale perspėjo oro pajėgos.Keliomis valandomis anksčiau kariškiai perspėjo, kad į orą pakelta apie 20 Rusijos strateginių bombonešių. Po pakilimo iš tolimo šiaurinio Olenijos aerodromo ir pietinės Engelso oro bazės Rusijos oro erdvėje buvo keli bombonešiai Tu-95MS, „Telegram“ kanale pranešė kariuomenės pareigūnai. Dar keturi bombonešiai Tu-22M3 išskrido iš Rusijos Šaikovkos aerodromo netoli Baltarusijos sienos.Antradienį maždaug po dviejų valandų po vidurnakčio Ukrainos oro pajėgoms atremiant dronų ataką sostinėje Kyjive griaudėjo sprogimai, pranešė pareigūnai. Kyjivo meras Vytalijus Klyčko pranešė apie sprogimus ir gaisrą sostinėje praėjus maždaug valandai, kai regiono karinė administracija pranešė, kad miesto oro erdvėje buvo aptikti nepilotuojami orlaiviai.Oro pajėgos pranešė numušusios 35 naktį Rusijos paleistus Irano gamybos dronus „Shahed“.

Kyjive pranešta apie sprogimus ir krentančias dronų nuolaužas, kilo gaisraiKeliuose Kyjivo rajonuose, kuriuose naktį buvo paskelbtas pavojus dėl Rusijos „šachedų“ išpuolio, dėl krintančių nuolaužų įvyko sprogimai ir gaisrai, skelbia BBC.„Sostinėje įvyko sprogimų. Visų pirma Desnos rajone liepsnoja bepiločių orlaivių nuolaužos atviroje teritorijoje. Visos tarnybos dirba“, – „Telegram“ kanale rašė Kyjivo meras Vitalijus Kličko.Miesto karinės administracijos vadovas Serhijus Popko pranešė apie nuolaužų kritimą Holosijiovsko rajone ir gaisrą Desnos rajone.„Desnos rajone, preliminariai, kilo gaisras gyvenamųjų namų statybos teritorijoje. Valstybinių gelbėjimo tarnybų ir policijos padaliniai vyksta į iškvietimų vietas. Nurodoma tikėtina žala ir nukentėjusiųjų buvimas. [...] Sostinės Holosijiovsko rajone užfiksuotas priešo bepiločio orlaivio liekanų kritimas. Į iškvietimo vietą vyksta Nepaprastųjų situacijų tarnybos padaliniai. Šiuo metu informacijos apie nukentėjusiuosius nėra. Duomenys tikslinami“, – rašė jis.

Zelenskis pavadino Putiną gyvuliu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, duodamas interviu leidiniui „The Economist“, pavadino Vladimirą Putiną gyvuliu. „Jei Ukraina pralaimės, Putinas priartins karą prie Vakarų. Putinas jaučia silpnumą kaip gyvulys, nes jis yra gyvulys. Jis jaučia kraują, ir suvalgys jus vakarienei su visa ES, NATO, laisve ir demokratija“, – cituojamas V. Zelenskis. Komentuodamas pasiūlymus dėl derybų su Rusija, Ukrainos prezidentas sakė iš Rusijos pusės nematantis „jokių esminių žingsnių į taiką“. „Aš matau tik teroristinės šalies žingsnius. O jei Rusija siunčia signalus apie norą įšaldyti konfliktą, kaip praneša kai kurios Vakarų žiniasklaidos priemonės, tai ne todėl, kad jie teisingieji, o todėl, kad neturi pakankamai raketų, amunicijos ar apmokytų karių. Jiems reikia šios pauzės“, – kalbėjo V. Zelenskis.

Per Rusijos dronų ataką Ukrainos Sumų srityje žuvo du žmonėsPer Rusijos dronų ataką, Ukrainos institucijų duomenimis, Sumų regione žuvo du žmonės, pranešė „Ukrainska Pravda“.Pasak vietos karinės administracijos ir policijos, dronas pataikė į dviejų aukštų gyvenamąjį namą. Nuo patirtų sužalojimų mirė 52 metų moteris ir 40 metų vyras, dar viena moteris buvo sužeista.

Auga Ukrainoje žuvusių vaikų skaičiusRusų pajėgos, oficialiais Kyjivo duomenimis, iki šiol Ukrainoje nužudė 514 vaikų ir 1 172 sužeidė. Apie tau pirmadienį „Telegram“ kanale pranešė generalinė prokuratūra.Nurodoma, kad šie duomenys nėra galutiniai.Daigiausiai žuvusių ir sužeistų vaikų registruota Donecko srityje – 498. Toliau eina Charkivo sritis (306), Chersono sritis (143), Kyjivo sritis (129), Dnipropetrovsko sritis (105), Zaporižios sritis (100), Mykolajivo sritis (97), Černihivas (72), Luhansko sritis (67), Sumų sritis (17), Žytomyro sritis (15) ir sostinė Kyjivas (16).Gruodžio 31 d. per Chersono apšaudymą žuvo 11-metis berniukas, o devynmetis buvo sužeistas. Tą pačią dieną per Rusijos raketų ataką Pokrovske Donecko srityje nukentėjo 13-metė.

Rusija surengė dronų ataką prieš KyjivąRusijos pajėgos pirmąją naujų metų dieną vėl surengė kovinių dronų ataką prieš Ukrainos sostinę. Gyventojai pirmadienį popiet buvo paraginti bėgti į slėptuves, pranešė ukrainiečių žiniasklaida. Netrukus po to pradėjo veikti oro gynyba, aplink miestą girdėjosi sprogimai.Prieš tai Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad Ukrainos miestai bus toliau atakuojami. Rusija Naujųjų metų naktį paleido 90 vadinamųjų dronų kamikadzių. Ukrainos oro gynyba teigia 87 jų numušusi.

Rusijos pareigūnas: Donecke žuvo keturi žmonėsNaujųjų metų išvakarėse Ukrainai atakavus Maskvos kontroliuojamą Donecko miestą žuvo keturi žmonės ir 13 buvo sužeista, pirmadienį pranešė Rusijos įvestos valdžios pareigūnas.Pastarąją savaitę tiek Ukraina, tiek Rusija patyrė didelio masto išpuolių.„Ukrainos smūgių Donecko centrui Naujųjų metų išvakarėse rezultatas – keturi žuvę ir 13 sužeistųjų“, – kanale „Telegram“ paskelbtame vaizdo įraše sakė Rusijos pastatytas Donecko vadovas Denisas Pušilinas, tvirtinęs, kad Ukraina naudojo kasetinę amuniciją.Jis apkaltino Ukrainą siekiu „padaryti kuo daugiau žalos civiliams gyventojams, kadangi [ji] naudojo kasetinius šaudmenis“.Kyjivui prieštaringai vertinamų kasetinių šaudmenų perdavė Jungtinės Valstijos. Šis žingsnis susilaukė net paties Vašingtono sąjungininkų kritikos.Kasetinė amunicija – tai šaudmenys, kurie sprogsta ore ir išsisklaido į daugybę mažų sprogmenų, pasklindančių po didesnę teritoriją ir keliančių ilgalaikę grėsmę.Naujųjų metų išvakarėse Maskva apšaudė Ukrainos miestus raketomis ir dronais. Kyjivas pranešė, kad numušė „rekordinį“ Rusijos paleistų bepiločių orlaivių skaičių.

Meras parodė bepiločių orlaivių atakos padarinius LvivePirminiais duomenimis, Naujųjų metų išvakarėse Lvivo bendruomenę užpuolė dešimt bepiločių orlaivių „Shahed“.Apie tai pranešė Lvivo miesto meras Andrijus Sadovijus, rašo „Ukrinform“.„Preliminariais duomenimis, dešimt „Shahed“ užpuolė mūsų regioną. Aukų išvengta“, – sakė A. Sadovijus.https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/posts/931816244973146?ref=embed_post

Po įvykių Belgorode Putinas grasina UkrainaiRusijos prezidentas Vladimiras Putinas pirmadienį pareiškė, kad Maskva sustiprins smūgius kariniams taikiniams Ukrainoje po savaitgalį įvykdyto beprecedenčio išpuolio Rusijos Belgorodo mieste.„Mes intensyvinsime smūgius, bet koks nusikaltimas prieš civilius tikrai neliks be atsako“, – lankydamasis karinėje ligoninėje sakė V. Putinas ir pridūrė, kad jie bus nukreipti prieš „karinius objektus“.

Ukrainos gynybos ministerija ir JAV ambasada pradeda bendrą tiekiamos ginkluotės stebėsenąUkrainos gynybos ministras Rustemas Umerovas pranešė, kad Ukrainos gynybos ministerija ir Jungtinių Amerikos Valstijų ambasada Kyjive pradeda vykdyti bendrą JAV tiekiamos ginkluotės stebėseną, taip pat šalyje įvedama nauja tarptautinės karinės pagalbos apskaitos sistema.„Pradėjome bendradarbiauti su Gynybos departamento generalinio inspektoriaus tarnyba. Tarp jos įgaliojimų yra pagalbos saugumo srityje panaudojimo kontrolė. Be to, Ukrainos gynybos ministerija ir JAV ambasada pradėjo bendrą ginklų, kuriuos JAV tiekia mūsų šaliai, stebėseną. Tikslas – suteikti pagrįstas garantijas, kad Ukraina, kaip ginklų gavėja, laikosi JAV vyriausybės nustatytų reikalavimų dėl ginklų ir technologijų perdavimo, apsaugos, saugojimo ir naudojimo“, – R. Umerovas rašė Ukrainos naujienų agentūros „Ukrinform“ skiltyje.Ministras pridūrė, kad šiuo metu diegiama nauja tarptautinės karinės pagalbos apskaitos sistema, kurioje numatyta skaidri apskaita ir atskaitomybė, aiškiai apibrėžti pajėgumai ir nuodugnesnis planavimas.„Tai padeda mums kurti naujas pajėgumų koalicijas su partneriais. Buvo sukurta jūrų pajėgumų koalicija. Jungtinė Karalystė perdavė du minų tralerius, 23 greitaeigius katerius ir 20 dviviečių visureigių. Planuojame sukurti bepiločių orlaivių koaliciją“, – teigė R. Umerovas.

Keturi žmonės buvo sužeisti per Rusijos apšaudymą Zaporižios regionePer Rusijos apšaudymą Zaporižios regione buvo sužeisti keturi civiliai, tai „Facebook“ paskelbė regiono karinės administracijos vadovas Jurijus Malaško, praneša „Ukrinform“ korespondentas.„Per pastarąją parą priešas sudavė 159 smūgius 25 miestams ir kaimams visame Zaporižios regione“, – rašė J. Malaško.

Ukrainos oro gynyba Naujųjų metų naktį numušė 87 dronus „Shahed“Sausio 1-osios naktį Ukrainos oro gynybos pajėgos numušė priešo paleistus 87 kovinius dronus „Shahed“ .„Prieš metus Naujųjų metų naktį dangaus gynėjai sunaikino 45 dronus „Shahed“, šiandien – 87“, – kanale „Telegram“ paskelbė Ukrainos oro pajėgų vadas Mykola Oleščiukas.Ukrainos karinės oro pajėgos „Telegram“ pranešė, kad rusai paleido rekordinį skaičių dronų kamikadzių „Shahed“.Rusijos bepiločiai lėktuvai atskrido keturiomis kryptimis: iš laikinai okupuoto Krymo Čaudos kyšulio ir Balaklavos, Rusijos Kursko ir Primorsko-Achtarsko.Iš viso buvo paleista 90 priešo bepiločių orlaivių „Shahed-136/131“.Be to, rusai paleido keturias raketas „S-300“ į Charkivo sritį, tris antiradarines raketas „Kh-31P“ ir vieną raketą „Kh-59“ iš laikinai okupuotų Chersono ir Zaporižios sričių teritorijų.Daugelyje Ukrainos sričių įsijungė oro pavojaus sirenos. Pranešama, kad Ukrainos priešlėktuvinės gynybos daliniai veiksmingai dirbo visoje šalyje.

Rusijos puolimas Kyjive: žuvusiųjų skaičius išaugoAukų skaičius per Rusijos ataką Kyjive gruodžio 29 d. išaugo iki 27. Kyjivo miesto karinės administracijos duomenimis, buvo sužeista 30 žmonių.„Po griuvėsiais gelbėtojai rado dar 4 kūnus. Bendras žuvusiųjų skaičius dabar siekia 27. Sužeista 30 žmonių“, – rašoma pranešime.

Zelenskis 2024-aisais žada „išlieti rūstybę“ ant RusijosPrezidentas Volodymyras Zelenskis pažadėjo 2024-aisiais „išlieti rūstybę" ant Rusijos pajėgų. Jo pareiškimas nuskambėjo likus kelioms valandoms iki išpuolių prieš Ukrainą pirmąją naujų metų dieną.Pastarosiomis dienomis Rusijos ir Ukrainos rengiamos atakos padažnėjo, įskaitant šeštadienį Rusijos Belgorodo mieste įvykdytą beprecedentį išpuolį, per kurį žuvo 24 žmonės.Šis išpuolis buvo surengtas praėjus dienai po to, kai Maskva masiškai paleido eilę raketų ir bepiločių orlaivių į Ukrainos miestus – per vieną didžiausių oro atakų nuo karo pradžios žuvo 39 žmonės.Sausio 1 d. Ukrainos sostinėje Kyjive, kur žuvo 19 žmonių, paskelbta gedulo diena, pasak miesto valdžios pareigūnų.Praėjus vos kelioms valandoms po Naujųjų metų vidurnakčio, Rusijos paskirtas okupuotos Donecko srities vadovas pranešė, kad per Donecko miesto „masinį apšaudymą“ raketomis žuvo keturi žmonės ir 13 buvo sužeista.Ukrainos pietinės Odesos srities gubernatorius Olegas Kiperas informavo, kad per Rusijos dronų ataką žuvo vienas žmogus, dar trys buvo sužeisti.Pirmadienį anksti ryte vakarų Ukrainos Lvivo srityje oro gynybos sistemos numušė Rusijos dronus, pranešė srities gubernatorius Maksimas Kozyckis.Per televiziją transliuotame V. Zelenskio naujametiniame kreipimesi buvo rodomi ir kadrai su Ukrainos artilerija ir naikintuvais.„Kitais metais priešas pajus vietinės gamybos rūstybę“, – sakė V. Zelenskis.Ukraina 2024 m. savo arsenale turės dar mažiausiai „milijoną“ dronų, taip pat naikintuvų F-16, kuriuos pristatys Vakarų partneriai, pridūrė Ukrainos prezidentas.„Mūsų pilotai jau įvaldo F-16 naikintuvus ir mes tikrai juos pamatysime danguje“, – tvirtino jis.

Bepiločio orlaivio ataka Odesoje: vienas žmogus žuvo, trys paguldyti į ligoninęMažiausiai vienas žmogus žuvo, o dar trys buvo sužeisti per Rusijos bepiločio orlaivio ataką Odesos mieste.Odesos regioninės karinės administracijos vadovas Olehas Kiperis apie tai pranešė „Telegram“, rašo „Ukrinform“.„Dėl Rusijos teroristinio išpuolio bepiločiais orlaiviais nukentėjo gyvenamieji pastatai Odesoje [...]. Dabar žinoma apie vieną žuvusį žmogų. Trys žmonės buvo sužeisti, jie paguldyti į ligoninę“, – sakė jis.

Zalužnas kreipėsi į kariškius: 2024-ieji nebus lengvi, bet mes ir toliau artėsime prie pergalės„Ateinantys 2024 metai nebus lengvi. Tačiau žingsnis po žingsnio Ukrainos kariuomenė ir toliau artės prie pergalės“, – savo Naujųjų metų kalboje sakė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Valerijus Zalužnas.„2023-ieji eina į pabaigą – tai dar vieni itin sudėtingi metai mūsų kovoje už žemę ir laisvę. Tai buvo metai, kai Ukraina tvirtai stovėjo. Ji tvirtai stovėjo dėl jūsų – Ukrainos karių ir jūreivių, seržantų ir karininkų. Ačiū kiekvienam iš jūsų“, – pabrėžė jis.V. Zalužnas taip pat padėkojo kariškiams už jų ištvermę ir atsidavimą kilniam Ukrainos gynimo tikslui.„2024-ieji nebus lengvi. Kova už mūsų vaikų laisvę ir ateitį tęsiasi. Tikiu, kad visus išbandymus pasitiksime oriai ir žingsnis po žingsnio eisime pergalės link“, – pareiškė jis.https://www.facebook.com/watch/?v=1873752749749401

Zelenskis su pirmąja ponia siunčia sveikinimus Naujųjų metų išvakarėseUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir pirmoji ponia Olena Zelenska Naujųjų metų išvakarėse kreipėsi į ukrainiečius.„Mes, ukrainiečiai, geriau nei bet kas kitas suprantame, kad geresnė ateitis neateina savaime, o tik todėl, kad mes giname kiekvieną savo rytojų. Mūsų Naujieji metai bus tokie, kokius sukursime. Naujųjų metų stebuklas, ir ištisus metus vykstantis stebuklas – tai jūs visi: atsidavę, atsakingi, rūpestingi“, – savo įraše rašė V. Zelenskis su žmona.https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1741511750061634038

Ukraina praneša apie 42 susirėmimus fronto linijoseGruodžio 31 d., sekmadienį, įvyko 42 kovinės operacijos tarp Ukrainos pajėgų ir Rusijos karių.Tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas savo vakariniame atnaujinime „Facebook“, praneša „Ukrinform“.Per visą dieną Ukrainos lėktuvai smogė 11 priešo susitelkimo zonų. Ukrainos pajėgos pataikė į tris priešo personalo, ginklų ir karinės technikos koncentracijos zonas, amunicijos sandėlį.

Chersono apšaudymas: žuvo paauglys, dar vienas vaikas buvo sunkiai sužeistas Chersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas pranešė, kad per priešo išpuolį žuvo paauglys, o kitas vaikas buvo sunkiai sužeistas.„Priešas smogė Chersonui. Tuo metu prie parduotuvės buvo vaikų. 14-metis berniukas žuvo vietoje“, – pranešė jis.Pasak O. Prokudino, 9 metų berniukas yra kritinės būklės, patyrė sunkią galvos traumą. Gydytojai kovoja už jo gyvybę.

Putinas Naujųjų metų kalboje Ukrainos pavadinimo nepaminėjoRusijos prezidentas Vladimiras Putinas gruodžio 31 dienos trumpame naujametiniame pranešime nepaminėjo nei Ukrainos pavadinimo, nei „specialiosios karinės operacijos“.Iš anksto įrašyta kalba buvo parodyta prieš pat vidurnaktį ir truko kiek mažiau nei keturias minutes. O tai yra ženkliai trumpiau nei pernai. V. Putinas tik prabėgomis užsiminė apie karą, padėkodamas rusų kariams.„Šiandien noriu kreiptis į mūsų karius, į visus budinčius priešakinėse kovos už tiesą ir teisingumą linijose: jūs esate mūsų didvyriai, o mūsų širdys yra su jumis“, – sakė V. Putinas.

Per rusų ataką Charkive nukentėjo du Vokietijos TV kanalo ZFD komandos nariaiRusijai raketomis apšaudžius žurnalistų viešbutį Rytų Ukrainos Charkivo mieste šeštadienį nukentėjo du Vokietijos televizijos kanalo ZDF komandos nariai. Ukrainietę vertėją sunkiai sužalojo nuolaužos, sekmadienį pranešė ZDF. Vienas apsauginis patyrė nesunkius sužeidimus.Anot ZDF, rusai smogė viešbučiui „Kharkiv Palace“, kuriame daigiausiai gyvena žurnalistai, nes jis turi bunkerį.Raketai pataikius į viešbutį, jame buvo ZDF reporterės Alicos Jung septynių narių komanda. ZDF vyriausioji redaktorė Bettina Schausten pabrėžė, kad tai „dar viena Rusijos ataka prieš laisvą žiniasklaidą“.Agentūros AFP fotografo nuotraukose buvo matyti apgriautas viešbutis vienoje gatvių Charkivo centre. Buvo apgadintas pastato fasadas, išdužo langų stiklai.Charkivas praėjusiomis dienomis ne kartą tapo rusų atakų taikiniu, įskaitant sekmadienį. Srities gubernatorius Olegas Sinegubovas kalbėjo apie 28 sužeistus civilius.

Rusija: aukų Belgorode skaičius išaugo iki 24Per Ukrainos pajėgų surengtą apšaudymą netoli sienos esančiame Rusijos Belgorodo mieste žuvusių žmonių skaičius, rusų institucijų duomenimis, išaugo iki 24. Daugiau kaip 100 asmenų buvo sužeisti, pranešė Belgorodo srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas.Rusijos kariuomenė teigia, kad Ukraina per ataką naudojo ir kasetinę amuniciją. Keršydamos už šį smūgį, rusų pajėgos naktį į sekmadienį apšaudė netoliese esantį Rytų Ukrainos Charkivo miestą, kur, anot institucijų, nukentėjo 28 žmonės.„Nėra abejonių, kad mūsų teritorija dar niekada nėra patyrusi tokio masto agresijos, – tinkle „Telegram“ rašė V. Gladkovas. – Tai didžiausi apšaudymo padariniai per šiuos beveik dvejus metus“.Oficialiais Rusijos duomenimis, per atakas penktadienį ir šeštadienį smogta 44 pastatams Belgorode. Raketų pavojus buvo paskelbtas ir sekmadienį. Žmonės skundėsi, kad ne visur buvo atidarytos slėptuvės.

Oro gynybos sistemos „Patriot“ jau numušė 15 „Kinžal“ raketųUkraina „Patriot“ oro gynybos sistemomis nuo pirmojo jų panaudojimo 2023 m. gegužę jau numušė 15 Rusijos raketų „Kinžal“. Apie tai pranešė šalies žiniasklaida, remdamasi Ukrainos karinėmis oro pajėgomis.Oro pajėgų atstovas Jurijus Ihnatas per nacionalinę televiziją sakė: „Gegužės 4 d. sėkmingai buvo numušta pirmoji raketa. Skaičiavimas prasidėjo nuo šio momento“.Ukrainos oro pajėgos gegužės pradžioje pirmą kartą nuo karo pradžios paskelbė numušusios rusų balistinę raketą „Kh-47M2 Kinžal“. Balandį Ukraina sulaukė pirmųjų dviejų „Patriot“ sistemų iš JAV ir Vokietijos.„Patriot“ sistema yra viena geriausių oro gynybos sistemų pasaulyje. Ji leidžia Ukrainai numušti balistines raketas, o tai sumažina žalos infrastruktūrai ir civilių aukų riziką.

Per Rusijos puolimą Kropivnyckio mieste buvo apgadinta infrastruktūraKropivnyckio mieste buvo apgadintos elektros linijos ir komerciniai pastatai, gruodžio 31 d. pranešė gubernatorius Andrijus Raikovyčius.„Oro gynyba sureagavo“, – rašė jis „Telegram“ kanale.Pirminiais duomenimis, aukų nėra.Vietos žiniasklaida pranešė apie sprogimus Kropivnyckio ir Kryvyj Riho miestuose.Rusija pastarosiomis dienomis suaktyvino atakas prieš Ukrainą. Gruodžio 29 d. Rusija pradėjo didžiulę ataką prieš Ukrainos miestus, žuvo daugiau nei 40 žmonių ir buvo sužeista daugiau nei 160.

Žvalgybos analitikai: Ukrainos priėjimą prie Juodosios jūros Kremlius laiko grėsme RusijaiRusija grėsme laiko tai, kad Ukrainoje įsitvirtina provakarietiškas vystymosi kursas bei išlaikoma prieiga prie Juodosios jūros, teigia Ukrainos gynybos ministerijos vyriausioji žvalgybos valdyba, pranešė „Ukrinform“.„Jų karinė politinė vadovybė, vertindama padėtį Ukrainoje, planuoja tolesnius kovinius ir specialiuosius veiksmus per tebesitęsiantį karą prieš Ukrainą“, – sakoma žvalgybos pranešime. Todėl Kremlius deda pastangas, kad tarptautinė pagalba Ukrainai išsektų. Tuo pat metu Rusijos lyderių patarėjai įspėja nepasiduoti pageidaujamam manymui, kad 2024-aisiais Vakarų pagalbos paketai nebebus tiekiami Ukrainai.Ukrainos žvalgybos duomenimis, įsitvirtinančią provakarietišką vystymosi kryptį ir prieigos prie Juodosios jūros išsaugojimą Maskva vertina kaip grėsmę, ateityje galinčią sukelti „dar didesnių problemų“ Rusijai.Ypatinga grėsme rusai laiko ir Ukrainoje paplitusią visuomenės panieką Rusijai. Vienas iš visuomenės nuomonės pasikeitimo elementų - Rusijos nuomone, ypač svarbus, - yra laipsniškas Ukrainos rusakalbių perėjimas į ukrainiečių kalbą kasdieniame gyvenime. Visuomenės sutarimas, atsiradęs Ukrainoje dėl plataus masto Rusijos invazijos, kelia didžiulį Kremliaus vadovų nusivylimą, rašoma pranešime.Siekdami susigrąžinti buvusius Rusijos rėmėjus Ukrainoje, Maskvos „strategai“ pabrėžia būtinybę parodyti jiems „ukrainiečių ateities vaizdą pagal skirtingus „specialiosios karinės operacijos“ scenarijus“. Kremlius nepatikslina, ką tai reiškia, bet ekspertai pabrėžia, jog Ukrainos „problemos“ sprendimas Rusijos naudai neabejotinai reikš „drastišką elito pakeitimą ir smurtinius valymus“.Tuo pačiu metu rusai mano, kad ilgas karas su Ukraina esant dabartiniam pasaulio jėgų išsidėstymui gali sukelti destabilizaciją pačioje Rusijoje, todėl panašu, kad 2024 m. valstybė agresorė sustiprins represinę vidaus politiką.Anksčiau remdamasi Ukrainos žvalgyba „Ukrinform“ pranešė, kad Rusija mano, jog būtina sugriauti Ukrainos vienybę, tam pasitelkiamos piktybinės įtakos kampanijos.

Oro pajėgos: nuo invazijos pradžios Rusija paleido į Ukrainą daugiau nei 7500 raketųNuo plataus masto invazijos pradžios Rusija paleido į Ukrainą daugiau nei 7500 raketų, per nacionalinį telemaratoną pranešė Ukrainos oro pajėgų atstovas Jurijus Ihnatas.„Rusijai pradėjus plataus masto invaziją į Ukrainą, matėme daugiau nei 7500 visų tipų raketų. Į Ukrainą buvo paleistos visų tipų raketos: raketos oras-žemė, priešlėktuvinės raketos S-300, sparnuotosios ir balistinės raketos“, – sakė J. Ihnatas.Jis pabrėžė, kad neįmanoma numušti visų atlekiančių raketų. „Mes tik nuo gegužės jas numušame naudodami sistemas „Patriot“ ir tik tame rajone, kur jos dislokuotos. Turime suprasti, kad numušame tik sparnuotąsias raketas arba raketas Kh-59“, - sakė J. Ihnatas.Anksčiau jis sakė, kad nuo 2022 m. rugsėjo Rusija paleido į Ukrainą apie 3800 kamikadzėmis vadinamų dronų, daugiau nei 3000 jų buvo numušti.

Naujųjų metų išvakarėse Putinas pareiškė: „Mes niekada neatsitrauksime“Kalboje, pasakytoje Naujųjų metų išvakarėse, prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad Rusija „niekada neatsitrauks“, jis gyrė savo šalies kariškius, nors karo Ukrainoje aiškiai neminėjo.„Mes ne kartą įrodėme, kad gebame išspręsti sudėtingiausias problemas, ir niekada neatsitrauksime, nes nėra jėgos, kuri galėtų mus atskirti“, – sakė V. Putinas.Visiškai kitaip nei pernai, kai Kremliaus vadą supo uniformuoti kariai, V. Putinas pasirodė tradiciniame Kremliaus fone ir apibūdino 2024-uosius kaip „šeimos metus“.V. Putinas sakė, kad „visi, atliekantys pareigą kovos už tiesą ir teisingumą fronto linijoje“, yra „mūsų didvyriai“. „Mūsų širdys yra su jumis. Didžiuojamės jumis, žavimės jūsų drąsa“, - sakė V. Putinas.Per televiziją Naujųjų metų išvakarėse transliuojama kalba, tęsianti sovietų lyderio Leonido Brežnevo pradėtą tradiciją, Rusijoje yra svarbi šventės dalis, žiūrima milijonų žmonių. Ji rodoma prieš pat vidurnaktį kiekvienoje iš 11-os laiko juostų Rusijoje ir paprastai apibendrina praėjusių metų įvykius bei palinkėjimus ateinantiems metams.

Xi Jinpingas: Kinijos ir Rusijos ryšiai 2023 m. tapo tvirtesniSekmadienį Kinijos prezidentas Xi Jinpingas, apsikeitęs Naujųjų metų sveikinimais su kolega Vladimiru Putinu, pareiškė, kad 2023 m. Kinijos ir Rusijos ryšių pamatas tapo dar tvirtesnis, pranešė valstybinė žiniasklaida.Pekinas ir Maskva yra ištikimos sąjungininkės, jų santykiai dar sustiprėjo Vakarų šalims atsukus Rusijai nugarą dėl jos karinės invazijos į kaimyninę Ukrainą.Abi šalis sieja ir asmeniniai dviejų lyderių ryšiai, Xi Jinpingas vadina V. Putiną „geru draugu“.Pasak valstybinio transliuotojo CCTV, apibendrindamas metus Xi Jinpingas sekmadienį sakė V. Putinui, kad „mūsų santykių materialus ir viešosios nuomonės pamatas tapo tvirtesnis“.„Per šimtmetį nematytų pokyčių ir neramios regioninės bei tarptautinės padėties akivaizdoje Kinijos ir Rusijos santykiai išlaiko sveiką ir stabilią plėtrą ir tvirtai vystosi teisinga kryptimi“, – sakė Xi Jinpingas. „Mums bendrai vadovaujant, abipusis politinis pasitikėjimas tarp šalių toliau didėja, strateginis koordinavimas tapo glaudesnis, siekiant naujų rezultatų tęsiamas abipusiai naudingas bendradarbiavimas“, – cituojamas Kinijos vadovas.Xi Jinpingas pabrėžė, kad dvišalės prekybos apimtys viršijo 200 mlrd. dolerių anksčiau nei tikėtasi, Pekinas nekantriai laukia 75-ųjų dvišalių santykių užmezgimo metinių 2024 metais.Per Rusijos ministro pirmininko Michailo Mišustino vizitą Pekine šį mėnesį Xi Jinpingas sakė, kad glaudūs ryšiai su Maskva yra „strateginis pasirinkimas“.

Ukrainos oro pajėgos: nuo 2022 m. rugsėjo įsibrovėliai iš Rusijos paleido į Ukrainą 3800 dronų kamikadziųĮsibrovėliai iš Rusijos nuo 2022 m. rugsėjo paleido į Ukrainą apie 3800 kamikadzėmis vadinamų bepiločių orlaivių ir daugiau nei 3000 jų buvo numušti, per Ukrainos televiziją pranešė Ukrainos oro pajėgų atstovas spaudai Jurijus Ihnatas.„Nuo praėjusių metų rugsėjo, kai jie pradėjo naudoti kovinius dronus, į mūsų šalį paleista maždaug 3800 dronų kamikadzių. Gynybos pajėgos jau sunaikino maždaug 3000“, – sakė J. Ihnatas.Pasak jo, Ukrainos kariuomenei reikia daugiau sistemų, galinčių veikti būtent prieš kovinius dronus. Jis priminė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos pirmąsias NASAMS sistemas gavo tik 2022 m. spalio viduryje.„Nuo tada prasidėjo mūsų oro gynybos stiprinimas vakarietiškomis sistemomis– nuo 2022 m. spalio mėnesio“, – sakė J. Ihnatas. Pasak jo, Ukrainos oro gynybos sistemos stiprinamos visais įmanomais būdais, dabar Ukraina turi platų Vakarų tiekiamų ginklų asortimentą, bet jų „kiekis, žinoma, nepakankamas“.Pasak J. Ihnato, kartais Ukrainos kariškiams pavyksta numušti visus priešo paleistus bepiločius orlaivius „Shahed“. „Tačiau turime suprasti, kad priešams pakeitus atakos kryptį mums nebus lengva numušti norimą bepiločių orlaivių skaičių“, – pridūrė jis.Naktį į sekmadienį Rusija paleido į Ukrainą 49 dronus „Shahed-136/131“, Ukrainos oro gynybos pajėgos numušė 21 droną.

Rusija pareiškė, kad po smūgio Belgorodui taikėsi į karinius objektus UkrainojeSekmadienį Maskva pareiškė, kad naktį jos paleisti dronai buvo nutaikyti į Ukrainos karinius objektus, smūgiai suduoti keršijant už dieną anksčiau įvykdytą ataką Belgorode.Rusijos gynybos ministerija pareiškė, kad smogė „sprendimų priėmimo centrams ir kariniams objektams“ šiaurės rytiniame Charkivo mieste. Kyjivas pranešė, kad nukentėjo gyvenamieji pastatai, viešbutis ir kavinės.

Šeštadienio Rusijos ataka Charkive sužeidė 28 žmones, įskaitant 2 vaikusPer Rusijos raketų ataką Charkive gruodžio 30 d. vakare sužeistųjų skaičius išaugo iki 28 žmonių, tarp jų – du vaikai ir užsienio pilietis, pranešė Charkivo srities gubernatorius Olehas Syniehubovas, skelbia „Kyiv Independent“.

JAV per JT posėdį: Putinas turi būti sąžiningas rusams, kokia yra karo kainaRusijos prezidentas Vladimiras Putinas turėtų sąžiningai pasakyti rusams, kokia yra tikroji karo Ukrainoje kaina ir kas laukia šalies ekonomikos dėl Kremliaus agresijos, per Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdį šeštadienį pareiškė JAV ambasadorės Jungtinėse Tautose patarėjas Johnas Kelley, pranešė „Ukrinform“.„Paprasti Rusijos civiliai taip pat neša žiauraus Kremliaus karo naštą. V. Putinas turėtų būti sąžiningas su savo žmonėmis apie tikrąją ir didėjančią jo karo kainą“, - pabrėžė JAV diplomatas.Pasak jo, karo kaina rusams yra ne tik šimtai tūkstančių mūšio lauke prarastų gyvybių, išardytos šeimos ir daugelis pabėgusiųjų iš šalies, „bet ir niūresnė likusiųjų ekonominė ateitis“.JAV misijos atstovas dar kartą pabrėžė, kad už tokius padarinius atsakingas būtent V. Putinas. „Jis pasirinko kariauti šį karą, kad užgrobtų suverenią kitos JT valstybės narės teritoriją“, – pabrėžė J. Kelley.

Naktį Ukrainos oro gynyba numušė 21 iš 49 Rusijos paleistų dronų „Shahed“Sekmadienio rytą Rusija surengė naujus antskrydžius Ukrainoje - kitą dieną, kai pažadėjo atkeršyti už tai, ką pavadino „teroro išpuoliu“ Belgorodo mieste. Rusijos kariuomenė puolė Ukrainą 49 Irano gamybos nepilotuojamais orlaiviais „Shahed-136/131“ iš trijų krypčių, Ukrainos oro gynyba numušė 21 droną, „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos oro gynybos pajėgos.Pranešta, kad rusai paleido dronus iš Čaudos kyšulio Kryme, Rusijos Primorsko-Achtarsko rajono ir Kursko srities. Charkivo miestui smogta šešiomis priešlėktuvinėmis valdomomis raketomis S-300. Pasak Ukrainos kariškių, dauguma kovinių dronų buvo nukreipti į priešakinę gynybos liniją, taip pat į civilinę ir karinę infrastruktūrą fronto linijos zonose, įskaitant Charkivo, Chersono, Mykolajivo ir Zaporižios regionus.„Įvairiuose Ukrainos regionuose gynybos pajėgų mobiliosios grupės, naikintuvai ir karinių oro pajėgų priešlėktuvinių raketų daliniai sunaikino 21 priešo šahedą“, – sakoma pranešime.​„Per naktį Rusijos surengtą dronų ataką nukentėjo pastatai Charkivo centre. Tai ne kariniai objektai, o kavinės, gyvenamieji namai ir biurai“, – „Telegram“ kanale parašė miesto meras Ihoris Terechovas, tačiau nepaminėjo, kad būtų buvę žmonių aukų.„Naujųjų metų išvakarėse rusai nori įbauginti mūsų miestą, bet mes nebijome“, – parašė jis.„Atsakomybė tenka V. Putinui“Smūgiai suduoti po daugiausiai nuo karo pradžios civilių aukų pareikalavusios atakos Belgorode. Pranešama, kad šeštadienį šiame Rusijos mieste vos už 30 kilometrų nuo Ukrainos sienos žuvo mažiausiai 22 žmonės, daugiau nei 100 buvo sužeisti. Belgorodas ir anksčiau ne kartą buvo apšaudytas.Maskva teigė, kad per šeštadienio ataką buvo panaudota prieštaringai vertinama kasetinė amunicija, ir sakė per nepaprastąjį Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos posėdį, kad Kyjivas taikėsi į sporto centrą, ledo aikštę ir universitetą.Rusijos pasiuntinys Vasilijus Nebenzia tai vadino „tyčiniu, beatodairišku išpuoliu prieš civilinį taikinį“.Ukrainos sąjungininkės atkirto, jog atsakomybė tenka Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, beveik prieš dvejus metus pradėjusiam karą kaimyninėje šalyje.„Jei Rusija nori ką nors apkaltinti dėl rusų žūčių per šį karą, ji turėtų pradėti nuo prezidento Putino“, – sakė Didžiosios Britanijos ambasadorius JT Thomasas Phippsas.Ir V. Putinas, ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį sakys Naujųjų metų išvakarių kalbas, vasarį artėjant karo antrosioms metinėms.Sausio 1-oji – gedulo dienaInternete paskelbtoje filmuotoje medžiagoje buvo matyti Belgorodo centre nuolaužų nusėta gatvė ir iš apdegusių automobilių rūkstantys dūmai. AFP negalėjo iš karto patikrinti smūgio aplinkybių.Belgorodo valdžia pranešė, kad tarp 22 žuvusiųjų yra mažiausiai trys vaikai, 109 žmonės buvo sužeisti.Ataka surengta kitą dieną, kai Ukraina pranešė, kad per Rusijos raketų antskrydį keliuose miestuose, įskaitant sostinę, žuvo mažiausiai 40 žmonių. Per smūgius nukentėjo mokyklos, gimdymo namai, prekybos centrai ir daugiabučiai, tai buvo viena žiauriausių per šį karą Rusijos surengtų atakų.Šeštadienį Ukraina vis dar sijojo griuvėsius, kai nauji smūgiai buvo suduoti Chersono, Zaporižios ir Černihivo sritims, pranešė vietos valdžia. Šeštadienį per Rusijos antskrydžius visoje Ukrainoje žuvo dar trys žmonės, pranešė pareigūnai.Prokuratūra pranešė, kad šeštadienio vakarą per Rusijos raketų atakas Charkive buvo sužeisti 26 žmonės, pataikyta į įvairius pastatus, įskaitant viešbutį, vaikų darželį, parduotuves ir restoranus.Tarp aukų yra vienas Didžiosios Britanijos pilietis, iš pradžių įvardytas kaip žurnalistas, bet iš tikrųjų buvęs Vokietijos žiniasklaidos komandos patarėjas saugumo klausimais, priduriama pranešime.Sausio 1-oji paskelbta gedulo diena sostinėje Kyjive, kur žuvo mažiausiai 17 žmonių, pranešė miesto pareigūnai.Rusijos kariuomenė paskelbė, kad pastarąją savaitę „surengė 50 grupinių smūgių ir vieną plataus masto smūgį“ į karinius objektus Ukrainoje, ir pridūrė, kad „pataikė į visus taikinius“. Jungtinės Tautos pasmerkė atakas ir pareiškė, kad jos turi būti „nedelsiant nutrauktos“.Kreipimasis į Vakarų sąjungininkesUkraina paragino Vakarų sąjungininkes tęsti karinę paramą. Šeštadienio vakaro kalboje prezidentas V. Zelenskis sakė, kad „kiti metai bus daugelio sprendimų metai – pasaulinių sprendimų. Ir Ukraina turi turėti galimybę juos paveikti, kad galėtų pasiekti savo tikslus“.„Kovosime už savo įtaką, už teisingumą Ukrainai. Esu dėkingas visiems padedantiems lyderiams, kurie nuo vasario 24 d. yra su mumis ir bus su mumis 2024 metais“, - sakė jis.

Pranešama, kad naktį iš penktadienio į šeštadienį Ukrainos pajėgos surengė daugybę smūgių prieš taikinius RusijojeUkrainos saugumo šaltiniai Vakarų ir Ukrainos žiniasklaidai sakė, kad naktį iš gruodžio 29 į 30 dieną Ukrainos pajėgos paleido daugiau nei 70 bepiločių orlaivių. Rusijos karinės infrastruktūros ir gynybos pramonės objektuose prie Maskvos, Belgorodo, Tulos, Tverės ir Briansko miestų, skelbia JAV Karo studijų institutas (ISW).Pranešama, kad Ukrainos saugumo šaltiniai šiuos smūgius apibūdino kaip atsaką į Rusijos atakas gruodžio 29 d., kurios buvo didžiausias bepiločių orlaivių ir raketų smūgių prieš Ukrainą serija nuo pat plataus masto invazijos pradžios. Rusijos gynybos ministerija (AM) teigė, kad naktį iš gruodžio 29 į 30 dieną Rusijos pajėgos sulaikė 32 Ukrainos bepiločius orlaivius Briansko, Orelio, Kursko ir Maskvos srityse. Šių Rusijos ir Ukrainos duomenų neatitikimas gali reikšti, kad Ukrainos pajėgos smogė daugeliui numatytų taikinių, kaip Vakarų ir Ukrainos žiniasklaidai siūlė Ukrainos saugumo šaltiniai. Pranešama, kad Ukrainos pajėgos smogė Kreminy El gamyklai Briansko mieste, kuri yra antra pagal dydį mikroelektronikos gamintoja Rusijoje, kurios 90 procentų pagamintų produktų, kaip pranešama, yra Rusijos karinės įrangos ir sistemų komponentai. Gruodžio 30 d. paskelbtoje geografinėje medžiagoje užfiksuoti sprogimai virš Briansko miesto. Rusijos gynybos ministerija nurodė, kad Rusijos oro gynyba numušė 12 Ukrainos MLRS raketų Belgorodo srityje gruodžio 29 d. ir dar keletą Ukrainos MLRS raketų netoli Belgorodo miesto gruodžio 30 d. Pranešama, kad Ukrainos saugumo šaltiniai Vakarų ir Ukrainos žiniasklaidai sakė, kad Ukrainos smūgiai gruodžio 30 dieną buvo nukreipti į Rusijos karinius taikinius netoli Belgorodo miesto.

Rusija vėl atakavo CharkivąRusijos pajėgos surengė dronų ataką prieš Charkivą. Tai antra ataka Charkive, praėjus kelioms valandoms po Rusijos išpuolio raketomis, per kurį sužeisti mažiausiai 26 žmonės, bent š raketos apgadino 12 daugiabučių, 13 gyvenamųjų namų. Taip pat nukentėjo ligoninės, dujotiekis, vaikų darželis ir kitos viešos erdvės.Charkivo meras „Telegram“ pranešė, kad buvo smūgiuota keliems miesto centre esantiems pastatams. Ataka sukėlė gaisrų, įvykio vietoje dirba pareigūnai, tačiau informacija apie nukentėjusiuosius dar tikslinama.

Rusija pranešė, kad žuvusiųjų Belgorode padaugėjo iki 18Aukų skaičius per raketų smūgį į Rusijos Belgorodo miestą išaugo iki 18, šeštadienį pranešė Nepaprastųjų situacijų ministerija.Dėl to šeštadienio ataka buvo viena daugiausiai aukų pareikalavusių Rusijos teritorijoje nuo tada, kai Maskva 2022m. vasarį pradėjo karo veiksmus prieš Ukrainą.„Žuvusiųjų Belgorode padaugėjo iki 18 žmonių“, – sakoma ministerijos pranešime, paskelbtame „Telegram“ kanale, sužeista 111 žmonių.Ministerijos pareiškimas paskelbtas Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai rengiantis pradėti dėl smūgių Rusijos sušauktą nepaprastąjį posėdį.

Pranešama, kad šeštadienio vakarą Rusija smogė centrinei Charkivo miesto daliai. Padaryta žala civilinei infrastruktūrai, rašo UNIAN. „Išskirtinai civilinė infrastruktūra! Visos tarnybos dirba vietoje“, – apie padėtį pranešė Charkivo Karinės administracijos vadovas Olegas Sinegubovas. Kaip teigia Charkivo Pasak miesto meras Igoris Terechovas, Rusija paleido daugiau nei 6 smūgius. „Visų pirma jie smogė centrinei Charkivo miesto daliai. Padaryta žala civilinei infrastruktūrai. Atitinkamos tarnybos dirba atakos vietose“, – pažymėjo jis. Šiek tiek vėliau jis pranešė, kad pataikyta į gyvenamąjį namą miesto centre. „Dideli sugriovimai, gaisras. Informacija apie nukentėjusiuosius tikslinama. Taip pat sunaikinta civilinė infrastruktūra. Daugiau informacijos vėliau“, – rašė jis. Pranešama, kad bent 8 žmonėms prireikė medikų pagalbos. Buvo pataikyta ir į viešbutį, esantį Charkivo centre. Viešbutis yra viena pagrindinių užsienio žurnalistų, humanitarinės pagalbos savanorių, aukštų pareigūnų lankymosi vietų. https://twitter.com/ChristopherJM/status/1741158371258966458?ref_src=twsrc%5Etfw

Rusija po atakos Belgorode reikalauja JT Saugumo Tarybos posėdžioPo Ukrainos raketų smūgio Rusijos Belgorodo pasienio regionui Maskva reikalauja sušaukti specialų JT Saugumo Tarybos posėdį.„Teroristinis išpuolis prieš Belgorodą bus svarstomas JT Saugumo Taryboje“, – šeštadienį pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova.Kartu ji apkaltino Europos Sąjungą (ES) prisidėjus prie atakos, nes Bendrijos šalys esą toliau tiekia ginklus „Kyjivo teroristams“.Atsakomybė, anot M. Zacharovos, tenka ir Didžiajai Britanijai. „Su teroristiniu išpuoliu susijusi Didžioji Britanija, kuri, sutarusi su JAV, kursto Kyjivo režimą imtis teroristinių veiksmų, nes suprato, kad Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kontrpuolimas žlugo“, – valstybinė naujienų agentūra toliau citavo ministerijos atstovę.Per ataką prieš Rusijos Belgorodo miestą, Maskvos duomenimis, žuvo 14 žmonių ir 108 buvo sužeisti. Nužudyta 12 suaugusiųjų ir du vaikai, pranešė Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerija. Tarp 108 sužeistųjų esą yra 15 vaikų.

Rusija įspėja, kad Ukrainos Belgorodo apšaudymas „neliks nenubaustas“Kaip skelbia „The Guardian“, Rusijos gynybos ministerija užsiminė apie atsakomuosius veiksmus dėl Ukrainos vykdyto Belgorodo apšaudymo.Ministerijos pareiškime teigiama: „Šį nusikaltimą įvykdęs Kiyjivo režimas bando nukreipti dėmesį nuo pralaimėjimų fronte, taip pat provokuoja mus panašiems veiksmams. Pabrėžiame, kad Rusijos ginkluotosios pajėgos dirba tik kariniuose objektuose ir tiesiogiai su jais susijusioje infrastruktūroje. Mes ir toliau tai darysime. Šis nusikaltimas neliks nenubaustas“.Ukrainos naujienų agentūra RBC-Ukraina citavo šaltinius, kurie teigė, kad Ukrainos pajėgos smogė kariniams objektams Belgorode, atsakydamos į ankstesnę dieną Rusijos vykdytą Ukrainos miestų bombardavimą.Rusija, kuri 2022 m. vasario mėn. įsiveržė į Ukrainą, vykdydama, kaip ji vadina, „specialiąją karinę operaciją“, penktadienį surengė didžiausią per visą karą oro puolimą.Pati Ukraina nepatvirtino, kad yra atsakinga už šeštadienio sprogimus Belgorode.

Buvęs Miuncheno saugumo konferencijos vadovas Ischingeris kritikuoja pasyvią Kyjivo sąjungininkių poziciją Maskvos atžvilgiuPo vienos intensyviausių Rusijos atakų prieš Ukrainą nuo karo pradžios buvęs Miuncheno saugumo konferencijos vadovas Wolfgangas Ischingeris sukritikavo pasyvią Kyjivo sąjungininkių Vakarų šalių poziciją Maskvos atžvilgiu.Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui turi būti pasiųsta žinia, kad, jei atakos prieš civilinius taikinius Ukrainoje pasikartos, „kitą dieną“ Kyjivui bus pristatytos „Taurus“ sparnuotosios raketos, pareiškė jis šeštadienį tinkle X.Saugumo ekspertas reikalavo, kad Vakarai pereitų iš „pasyvios į aktyvią“ poziciją. „Kodėl Maskvos atžvilgiu esame tokie prisitaikantys?“ –- klausė jis. Tai esą yra bloga strategija.Buvęs Vokietijos ambasadorius Rusijoje Rüdigeris von Fritschas primygtinai įspėjo dėl padarinių, jei karas Ukrainoje bus sėkmingas Rusijai. „Tai atvertų kelią tęsti neoimperialistinę Vladimiro Putino smurto politiką“, – sakė jis laikraščiui „Augsburger Allgemeine“.Penktadienį per vieną intensyviausių Rusijos atakų Ukrainoje nuo karo pradžios, Kyjivo duomenimis, žuvo mažiausiai 39 žmonės ir daugiau kaip 100 buvo sužeisti.

Per rusų apšaudymą Chersono srityje žuvo vyrasChersono srityje per rusų apšaudymą žuvo Antonivkos miesto gyventojas.Tai šeštadienį „Telegram“ kanale pranešė Chersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Rusijos kariuomenė pražudė Antonivkos gyventoją. 55 metų vyras patyrė sužalojimų, nesuderinamų su gyvybe. Apšaudymo metu jis buvo namo kieme“, – informavo pareigūnas.Kaip jau buvo pranešta, gruodžio 30-osios rytą Rusijos kariškiai apšaudė Chersono srities Novoaleksandrivkos bendruomenės Mychailivkos kaimą. Nukentėjo mokykla, administracinis pastatas ir parduotuvė.

Dar keletas vaizdų ir šeštadienį sprogimo sudrebinto Rusijos Belgorodo miesto: https://twitter.com/nexta_tv/status/1741076145573904784?ref_src=twsrc%5Etfw

Štai dar vaizdai iš Rusijos Belgorodo miesto, kurį šiandienos (šeštadienio) popietę sudrebino sprogimai: https://twitter.com/Tendar/status/1741078720188752042?ref_src=twsrc%5Etfw

„Delfi“ anksčiau jau pranešė apie sprogimus Rusijos Belgorodo mieste. Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerija praneša, kad Belgorode žuvo devyni suaugusieji ir vienas vaikas, o 45 žmonės buvo sužeisti, tarp jų keturi vaikai. Belgorodo gyventojai šeštadienio popietę pranešė apie smūgius mieste. Pranešama apie žuvusiuosius ir pataikymą į gyvenamąjį namą. Tai šeštadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasi Belgorodo srities gubernatoriaus Viačeslavo Gladkovo informacija „Telegram“ kanale. Pasak kanalo „Mash“, buvo smogta ir prekybos centro „Majak“ rajonui, kur „tradiciškai vyksta naujamečiai renginiai“. Portalas „rbc.ua“ pažymi, kad Ukrainos karinė vadovybė ar kiti oficialūs asmenys šios informacijos kol kas nekomentuoja. Rusijos Belgorodo sritis yra prie sienos su Ukraina ir ribojasi su Charkivo, Sumų ir Luhansko sritimis. Rusai dažnai skundžiasi atakomis jų pasienio regionuose. https://twitter.com/nexta_tv/status/1741074990173135153?ref_src=twsrc%5Etfw

Per brutalią penktadienio ataką žuvo mažiausiai 39 žmonės, pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. „Vis dar vyksta vakarykščio Rusijos išpuolio padarinių likvidavimo darbai“, – rašė jis šeštadienį soc. tinkle „X“ (buvęs „Twitter“). „Iš viso per šį teroristinį išpuolį buvo sužeisti 159 žmonės. Deja, 39 iš jų žuvo“, – sakė jis, rašo „The Guardian“. https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1741074847289979028?ref_src=twsrc%5Etfw

Rusija: Belgorodo gyventojai skundžiasi smūgiais miesto centrui, yra aukųBelgorodo gyventojai skundžiasi smūgiais miesto centrui. Pranešama apie žuvusiuosius ir pataikymą į gyvenamąjį namą.Tai šeštadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasi Belgorodo srities gubernatoriaus Viačeslavo Gladkovo informacija „Telegram“ kanale.„Preliminariais duomenimis, žuvo du vaikai, yra nukentėjusiųjų. Taip pat pataikyta į gyvenamąjį sektorių. Visos detalės vėliau“, - parašė Rusijos pareigūnas.Pasak kanalo „Mash“, buvo smogta ir prekybos centro „Majak“ rajonui, kur „tradiciškai vyksta naujamečiai renginiai“.Portalas „rbc.ua“ pažymi, kad Ukrainos karinė vadovybė ar kiti oficialūs asmenys šios informacijos kol kas nekomentuoja.Rusijos Belgorodo sritis yra prie sienos su Ukraina ir ribojasi su Charkivo, Sumų ir Luhansko sritimis. Rusai dažnai skundžiasi atakomis jų pasienio regionuose.

Kyjive griuvėsiuose rastas 16-osios rusų raketų atakos aukos kūnasKyjive penktadienį per rusų raketų ataką žuvusių žmonių skaičius išaugo iki 16.Tai šeštadienį „Telegram“ kanale pranešė Kyjivo miesto karinė administracija, kuria remiasi „Ukrinform“.„Raketų smūgio sostinei padarinių patikslinimas. Gelbėtojai griuvėsiuose rado dar vieną kūną. Žuvusiųjų skaičius jau siekia 16", – informavo valdžios atstovai.Paieškų ir gelbėjimo operacija tęsiama.Kaip jau buvo pranešta, penktadienį, gruodžio 29-ąją, Rusijos pajėgos smogė Ukrainai masinį oro smūgį. Nuo nakties okupantai atakavo šalį įvairių tipų smogiamaisiais dronais ir raketomis.Šį kartą priešas iš viso panaudojo apie 160 oro atakos priemonių – nukentėjo nemažai šalies regionų. Ukrainos oro gynyba sunaikino 27 priešo bepiločius orlaivius ir 88 sparnuotąsias raketas Ch-101/Ch-555/Ch-55.Anksčiau buvo pranešta, kad Kyjive žuvo 15 žmonių.

Rusai smogė Zaporižiai raketa „Iskander“Šeštadienį, gruodžio 30-ąją, Rusijos kariškiai paleido į Zaporižią vieną raketą, preliminariais duomenimis – „Iskander-M“.Tai „Telegram“ kanale pranešė Zaporižios srities karinės administracijos vadovas Jurijus Malaška, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Apie 11 val. 34 min. priešas atakavo Zaporižią viena raketa. Preliminariais duomenimis, tai buvo "Iskander-M", - parašė pareigūnas.Pasak jo, Ukrainos oro gynybos pajėgos sunaikino raketą. Jos nuolaužos nukrito atviroje teritorijoje Zaporižios pakraštyje.Pranešimų apie aukas ir sugriovimus negauta.Kaip jau buvo pranešta, penktadienį Rusijos kariuomenė smogė miestui 12 raketų smūgių. Viena raketa pataikė į gyvenamąjį namą. Per apšaudymą žuvo devyni žmonės. Šeštadienį Zaporižioje paskelbta gedulo diena.

Rusų raketų ataka prieš Kyjivą: žuvusiųjų skaičius išaugo iki 13Per masinę rusų raketų ataką penktadienį Kyjive žuvusių žmonių skaičius išaugo iki 13.Tai šeštadienį „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos sostinės meras Vitalijus Klyčko, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Žmonių, žuvusių per gruodžio 29 d. ataką prieš sostinę, skaičius išaugo iki 11 žmonių“, – rašoma pranešime.Vėliau naujame įraše Kyjivo meras pranešė apie dar du žuvusiuosius, kurių kūnai buvo rasti sandėlio griuvėsiuose Ševčenkos ​​rajone."Atnaujinimas. Dar du žuvusiųjų kūnai ištraukti iš griuvėsių. Šiuo metu žinoma apie 13 aukų", - pažymėjo V. Klyčko.Kaip jau buvo pranešta, penktadienį, gruodžio 29-ąją, Rusijos pajėgos smogė Ukrainai masinį smūgį. Nuo nakties okupantai atakavo šalį įvairių tipų smogiamaisiais dronais ir raketomis.Ukrainos oro gynyba sunaikino 27 priešo bepiločius orlaivius ir 88 sparnuotąsias raketas Ch-101/Ch-555/Ch-55.Anksčiau buvo pranešta, kad Kyjivo Ševčenkos ​​rajone iš sandėlio griuvėsių buvo išgelbėti aštuoni nukentėjusieji ir ištraukti devynių žuvusiųjų kūnai.

Rusai savo aerodromuose piešia lėktuvusRusijos kariškiai aviacijos bazėje Primorsko Achtarske (Krasnodaro kraštas) nupiešė naikintuvų siluetus.Kaip rašo šeštadienį „Ukrinform“, tai socialiniame tinkle X pranešė Atvirtųjų šaltinių žvalgybos (OSINT) analitikas Brady`is Africkas.„Kaip rodo naujos palydovinės nuotraukos, rusai aviacijos bazėje Primorsko Achtarske kaip jauką nupiešė lėktuvus. Ši bazė yra viena iš kelių, kurias naudoja Rusijos lėktuvai, skraidantys virš Ukrainos“, – rašo analitikas.Anot jo, Rusija jau ne pirmą kartą imasi tokių priemonių, siekdama suklaidinti ukrainiečius netikrais taikiniais. Anksčiau panašių piešinių atsirado taip pat Krasnodaro krašte esančiame Jeisko aerodrome.Kaip jau buvo pranešta, gruodžio 22 d. Ukrainos gynėjai šalies pietuose numušė tris Rusijos naikintuvus bombonešius Su-34.Gruodžio 24 d. Ukrainos gynybos pajėgos sunaikino dar du priešo naikintuvus: Su-34 Donecko srityje ir Su-30SM virš Juodosios jūros.

Juodojoje jūroje Rusija laiko aštuonis laivus, tarp kurių – trys raketnešiaiŠeštadienio 8 val. duomenimis, Rusija laiko Juodojoje jūroje aštuonis laivus, tarp jų – tris raketnešiai, kurių bendra salvė – iki 16 sparnuotųjų raketų „Kalibr“.Tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karinės jūrų pajėgos, kuriomis remiasi „Ukrinform“.„Juodojoje jūroje yra aštuoni priešo laivai, įskaitant tris sparnuotųjų raketų „Kalibr“ nešėjus, kurių bendra salvė – iki 16 raketų“, – rašoma pranešime.Azovo jūroje yra vienas priešo laivas.Viduržemio jūroje yra trys Rusijos laivai, įskaitant du sparnuotųjų raketų „Kalibr“ nešėjus, kurių bendra salvė – iki 16 raketų.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Ukrainos gynybos pajėgos per praėjusią parą sunaikino 750 okupantų rusų.

Zaporižioje rusų raketos pražudė devynis žmonesZaporižioje penktadienį per masinę rusų raketų ataką žuvo devyni žmonės.Tai šeštadienį „Telegram“ kanale pranešė šio Ukrainos miesto mero pareigas einantis Anatolijus Kurtevas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Gruodžio 29 d. mūsų mieste rašistai žiauriai nutraukė devynių nekaltų civilių gyvybę“, – parašė jis.Zaporižioje paskelbta gedulo dieną.Kaip jau buvo pranešta, rusai smogė miestui 12 raketų. Viena raketa pataikė į gyvenamąjį namą ir jį visiškai sugriovė.Anksčiau buvo žinoma apie aštuonias raketų atakos aukas.

Ukraina praneša, kad sunaikinta dar 750 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 750 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų gruodžio 30 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 358 270 kareivių.Tai šeštadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 5 969 tankų (+16), 11 053 šarvuotųjų kovos mašinų (+20), 8 434 artilerijos sistemų (+17), 939 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+1), 621 oro gynybos priemonės (+1), 329 lėktuvų (+0), 324 sraigtasparnių (+0), 6 554 dronų (+15), 1 708 sparnuotųjų raketų (+88), 23 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 11 244 automobilių (+28), 1 260 specialiosios technikos vienetų (+6).Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Ukrainos diplomatas papasakojo JT Saugumo Tarybai apie Rusijos raketų ataką prieš jo šalįUkrainos nuolatinis atstovas Jungtinėse Tautose Serhijus Kyslycia JT Saugumo Tarybos posėdyje išsamiai papasakojo apie gruodžio 29 d. Rusijos surengtą masinę ataką prieš Ukrainą, per kurią buvo naudojamos įvairių tipų raketos ir dronai.Tai pranešė „Ukrinform“ korespondentas Niujorke.S. Kyslycia pažymėjo, kad per vieną intensyviausių ir masiškiausių smūgių rusai atakavo gyvenamuosius rajonus, kritinės infrastruktūros objektus, pramonės ir karinius objektus visoje Ukrainos teritorijoje.Jis informavo JT Saugumo Tarybos narius, kad per ataką žuvo mažiausiai 30 civilių, o daugiau kaip 160 buvo sužeisti – Kyjive, Zaporižioje, Dnipre, Charkive, Odesoje, Lvive, Smiloje ir Konotope.„Tik pažiūrėkite į taikinių, kuriuos praėjusią naktį taip „drąsiai“ sunaikino Rusija, sąrašą: gimdymo namai, švietimo įstaigos, prekybos centras, 45 daugiaaukščiai gyvenamieji namai, privatūs namai, dvi cerkvės, komercinės patalpos ir sandėliai, automobilių stovėjimo aikštelė“, - pažymėjo diplomatas.Jis pridūrė, kad, turint omenyje pranešimus apie Rusijos raketos įsibrovimą į Lenkijos oro erdvę, „Rusijos oro teroras kelia didelę grėsmę ne tik Ukrainai, bet ir kaimyninėms šalims“.„Vienintelis būdas užkirsti kelią jo padariniams – toliau remti Ukrainą stiprinant jos gynybinius pajėgumus“, – pabrėžė S. Kyslycia.Jis taip pat pažymėjo, kad „kol Rusija galės žlugdyti pasitikėjimą JT Saugumo Taryba, ji jausis laisvai, žudydama nekaltus žmones Ukrainoje ir už jos ribų“.Penktadienį JT Saugumo Taryba svarstė gruodžio 29-osios Rusijos raketų smūgį Ukrainai.

Iš Rusijos pranešama apie masinę dronų atakąNaktį į šeštadienį, gruodžio 30-ąją, keturiuose Rusijos regionuose griaudėjo sprogimai. Rusai skundžiasi masine dronų ataka.Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Rusijos gynybos ministerijos informacija „Telegram“ kanale.Pasak ministerijos, praėjusią naktį Rusijos oro gynybos pajėgos virš Briansko, Oriolo, Kursko ir Maskvos sričių numušė 32 bepiločius orlaivius.Anksčiau rusai teigė virš Belgorodo srities sunaikinę 13 reaktyvinių sviedinių. Šio regiono gubernatorius Viačeslavas Gladkovas pranešė, kad per Belgorodo apšaudymą vienas žmogus žuvo, o dar keturi buvo sužeisti.Rusai dažnai skundžiasi atakomis su Ukraina besiribojančiose srityse. Pavyzdžiui, gruodžio 27 d. buvo pranešta apie dar vieną dronų ataką Belgorodo srityje, per kurią žuvo Rusijos kareivių.

JAV analitikai: Rusija dislokavo į frontą ukrainiečių karo belaisvių batalionąRusija oficialiai dislokavo į frontą Ukrainoje batalioną, sudarytą iš karo belaisvių ukrainiečių, taip dar kartą pažeisdama Ženevos konvenciją dėl karo belaisvių, teigia Vašingtone įsikūręs Karo studijų institutas, pranešė „Ukrinform“.Rusijos valstybės kontroliuojami leidiniai gruodžio 28 d. pranešė, kad iš karo belaisvių ukrainiečių sudaryto „Bogdano Chmelnickio“ bataliono kariai, pavaldūs vadinamosios Donecko Liaudies Respublikos (DNR) Vidaus reikalų ministerijos junginiui „Kaskad“, prie Urožainės vakarinėje Donecko srityje dalyvavo pirmosiose kovose su Ukrainos pajėgomis.Anksčiau, spalio 27-ąją, Rusijos žiniasklaida paskelbė, kad į batalioną užverbuota apie 70 ukrainiečių karo belaisvių iš kolonijų Rusijoje, jie buvo pasiųsti į mokymus, o lapkričio pradžioje dislokuoti vakarinėje Donecko srityje.Pasak JAV analitikų, karo belaisvių ukrainiečių panaudojimas „Bogdano Chmelnickio“ batalione greičiausiai pažeidžia Ženevos konvenciją dėl karo belaisvių, draudžiančią naudoti juos karinėje veikloje į nelaisvę paėmusios jėgos pusėje ir sakančią, kad „joks karo belaisvis negali būti siunčiamas ar laikomas ten, kur gali patekti į ugnį kovos zonoje“, taip pat negali būti verčiamas dirbti sveikatai pavojingo ar pavojų keliančio darbo.

Zelenskis: svarbu, kad pasaulis reaguotų į dar vieną teroro aktą Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo vakarinėje kalboje po didžiulės Rusijos raketų atakos sakė, kad Ukraina į tai atsakys, tačiau svarbu, kad pasaulio bendruomenė darytų tą patį.Dėl didžiausios pastarojo meto Rusijos atakos, pasak jo, buvo sugriauta ar apgadinta daugiau nei 100 privačių namų, 45 aukštybiniai pastatai, mokyklos, dvi bažnyčios, ligoninės, gimdymo namai ir daug mažmeninės prekybos bei sandėlių patalpų.30 žmonių žuvo ir daugiau nei 160 buvo sužeisti.„Svarbu, kad pasaulis reaguotų į šią naujausią teroro apraišką. Daugelis lyderių šiandien jau deklaravo savo paramą Ukrainai ir ukrainiečiams, ir esu visiems dėkingas. Ir ypač tiems, kurie padėjo mūsų valstybei su oro gynyba“, – sakė Ukrainos prezidentas.V. Zelenskis padėkojo gelbėtojams, policijos pareigūnams ir visiems, dalyvavusiems gelbėjimo operacijoje ir išvalius griuvėsius, pažymėdamas, kad darbas bus tęsiamas visą parą.

Ukraina vėl atakuojama dronais, Chersonas yra apšaudomasPenktadienio vakarą Ukraina vėl buvo užpulta Rusijos, daugelio regionų gyventojai įspėjami apie nepilotuojamų orlaivių naudojimo grėsmę.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų ginkluotųjų pajėgų vadovybė apie 21 val. pranešė, kad kariškiai Mykolaivo regione užfiksavo „Shahed“ tipo dronus, jie judėjo Odesos regiono link. Vėliau jie buvo stebimi abiejų regionų pasienyje, dronai skrido šiaurės vakarų kryptimi.Prieš vidurnaktį „Shahed“ stebimi Mykolaivo regione, jie skrenda Vinnytsos kryptimi. Kiti dronai juda Čerkasų regiono kryptimi.Apie 23 val. Chersone pasigirdo sprogimai. Chersono miesto karinės administracijos vadovas Romanas Mrochko praneša, kad miestas yra Rusijos apšaudomas iš laikinai okupuoto kairiojo kranto.

Rusija: Lenkija nepateikė sienų pažeidimo įrodymųLenkija nepateikė įrodymų, kad Rusijos raketa trumpam pateko į jos oro erdvę, sako Kremliaus ambasadoriaus pavaduotojas.„Man buvo įteiktas raštelis, kuriame buvo nepagrįstas teiginys, kad tariamai gruodžio 29-osios rytą oro erdvės objektas pažeidė Lenkijos oro erdvę, kurį Lenkijos specialistai įvardijo kaip Rusijos valdomą raketą“, – RIA citavo diplomatą Andrejų Ordashą.„Jokių įrodymų nebuvo pateikta. Mano prašymas dokumentais patvirtinti, kas buvo raštelyje, buvo atmestas.“Lenkijos užsienio reikalų viceministras iškvietė Rusijos reikalų patikėtinį (ambasadoriaus pavaduotoją) dėl tariamo Lenkijos oro erdvės pažeidimo, Varšuvos manymu, Rusijos raketa.Lenkija pareikalavo pasiaiškinti dėl incidento ir nedelsiant sustabdyti tokią veiklą, pranešė Užsienio reikalų ministerija.

Generalinis štabas: Ukrainos kariuomenė atrėmė Rusijos atakas netoli Verbovės ir SinkivkosPer pastarąją dieną fronte įvyko 31 mūšis, Ukrainos gynybos pajėgos atrėmė Rusijos ataką į vakarus nuo Verbovės kaimo Zaporožės regione ir 7 atakas netoli Sinkivkos kaimo Charkovo srityje, neatsisakė tilto kairiajame Dniepro krante Chersono regione, pranešė Ukrainos generalinis štabas.„Operatyvinė situacija Ukrainos rytuose ir pietuose išlieka sudėtinga. Per dieną įvyko 31 kovinis susirėmimas. Iš viso priešas paleido 134 raketas ir 60 oro antskrydžių, įvykdė 36 atakas iš daugkartinio paleidimo raketų sistemų į mūsų karių ir gyvenviečių pozicijas“, – sakoma Generalinio štabo pareiškime.Rusija, pasak Ukrainos kariuomenės, aktyviai naudoja operatyvinę-taktinę aviaciją ir FPV tipo kvadrokopterius, vykdo puolimo operacijas su šarvuotomis transporto priemonėmis ir didina oro antskrydžių skaičių.

Po masinio Rusijos smūgio Ukraina siekia sušaukti neeilinį JT Saugumo Tarybos posėdįUkraina ir 30 kitų valstybių paprašė surengti neeilinį JT Saugumo Tarybos posėdį. Pagrindinė tema turėtų būti masinė rusų ataka.Apie tai pranešė „RBC-Ukraine“, remdamasi Ukrainos užsienio reikalų ministru Dmytro Kuleba.„Ukraina kartu su trimis dešimtimis JT valstybių kreipėsi į Ekvadoro prezidentūrą su prašymu sušaukti neeilinį JT Saugumo Tarybos posėdį dėl Rusijos raketų ir dronų atakos, dėl kurios žuvo daug civilių ir buvo sunaikinta civilinė infrastruktūra“, – sakė užsienio reikalų ministras.Šiandien, gruodžio 29 d., Rusijos okupantai sudavė didžiausią smūgį Ukrainai nuo visapusiškos invazijos pradžios.

Zelenskis: tarp Rusijos taikinių buvo ir gimdymo namaiVolodymyras Zelenskis teigia, kad keliuose Ukrainos miestuose vyksta gelbėjimo operacijos po didžiausios Rusijos raketų ir bepiločių orlaivių atakos.Jis sako, kad dauguma iš beveik 160 raketų ir „Shahed“ dronų buvo numušti.Ukrainos prezidentas sakė, kad buvo apgadinta arba sugriauta daugiau nei 100 namų, o kiti objektai buvo mokyklos ir gimdymo namai.„Svarbu, kad pasaulis reaguotų į dar vieną teroro apraišką“, – sakė jis „Telegram“.

Bidenas: po didelio masto Rusijos smūgių Kongresas turi veikti ir padėti UkrainaiJungtinių Valstijų prezidentas Joe Bidenas penktadienį pareikalavo Kongreso imtis veiksmų ir įveikti nesutarimus dėl paramos Ukrainai, sakydamas, kad didelio masto Rusijos oro ataka rodo, jog Kremlius tikisi „sunaikinti“ provakarietišką šalį.„Jei Kongresas kitais metais nesiims skubių veiksmų, mes negalėsime toliau siųsti ginkluotės ir gyvybiškai svarbių oro gynybos sistemų, kurių Ukrainai reikia, kad ji galėtų apsaugoti savo žmones. Kongresas turi nedelsdamas imtis veiksmų“, – pranešime sakė J. Bidenas.Naujausias rusų išpuolis Ukrainoje, per kurį, anot šios šalies institucijų, buvo paleistos 158 raketos ir smogiamieji dronai, „buvo didžiausia oro ataka prieš Ukrainą nuo šio karo pradžios“, pažymėjo J. Bidenas.„Tai aiškus priminimas pasauliui, kad po beveik dvejų šio niokojančio karo metų (Rusijos prezidento Vladimiro) Putino tikslas lieka nepakitęs. Jis siekia sunaikinti Ukrainą ir pavergti jos žmones. Jis turi būti sustabdytas“, – akcentavo JAV prezidentas.Demokratijų partijos lyderis pabrėžė, kad amerikiečiai turėtų didžiuotis, jog JAV karinė pagalba padėjo Ukrainai kovoti už savo „laisvę ir nepriklausomybę“.Kongreso respublikonai blokuoja galimybę atnaujinti JAV karinę paramą Ukrainai. Ketvirtadienį buvo paskelbta apie paskutinę siuntą, skirtą naudojant anksčiau patvirtintas lėšas.Baltieji rūmai pranešė, kad J. Bideno patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Jake‘as Sullivanas penktadienį su savo kolega iš Lenkijos Jaceku Siewiera aptarė pranešimus, kad per NATO narės Lenkijos oro erdvę praskriejo Rusijos raketa. „Ponas Sullivanas išreiškė Jungtinių Valstijų solidarumą su mūsų artima NATO sąjungininke Lenkija“, – sakė Baltieji rūmai.

Žiniasklaida: Zalužno komanda atsiriboja nuo buvusių jo neetatinių patarėjų pareiškimųJokie neetatiniai Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vado Valerijaus Zalužno padėjėjai neturi įgaliojimų skelbti viešus komentarus jo vardu. O visi jų pareiškimai yra tik jų pačių nuomonė ir neatspindi vyriausiojo vado pozicijos.Tai penktadienį pareiškė Generalinio štabo atstovai, praneša portalas „rbc.ua“.Gruodžio 28 d. „Ateities apsaugos“ fondo įkūrėja Ala Martyniuk sukėlė skandalą savo pasisakymu apie mobilizaciją „Youtube“ kanale „Islandija“. Kanalas ją pristatė kaip „Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiojo vado padėjėją-konsultantę“.„Nėra reikalo panikuoti, kad jūsų sūnus žus kare. Mes visi mirsime ir geriau mirti oriai, o ne kai tau ant galvos nukris plyta arba tave partrenks automobilis“, – sakė A. Martyniuk.Generalinio štabo atstovai, atsakydami į portalo paklausimą, pareiškė, kad, 2023 metų gruodžio 28 d. duomenimis, V. Zalužnas neturi neetatinių padėjėjų-konsultantų. Ir jokie neetatiniai padėjėjai neturėjo įgaliojimų kalbėti vyriausiojo vado vardu.„Jokie neetatiniai padėjėjai nebuvo įgalioti viešai komentuoti kokių nors klausimų Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiojo vado vardu, o tai, ką jie pasakė, yra tik jų asmeninio viešumo troškimo padarinys“, – pažymėjo Generalinio štabo atstovai.Gruodžio 25-osios vakarą Ministrų kabinetas Aukščiausiajai Radai pateikė mobilizacijos, karinės įskaitos ir karinės tarnybos įstatymo projektą.

Masinis smūgis Ukrainai: patikslinti duomenys apie žuvusiuosius ir sužeistuosiusRemiantis atnaujintais duomenimis, Ukrainoje dėl šiandieninių Rusijos raketų ir dronų smūgių įvairiuose miestuose žuvusiųjų skaičius išaugo iki 30. Valstybės ekstremalių situacijų tarnybos darbuotojai galėjo išgelbėti daugiau nei penkiasdešimt piliečių.Apie tai pranešė RBC-Ukraina, remdamasi vidaus reikalų ministru Ihoriu Klymenko.„53 žmones šiandien išgelbėjo mūsų titanai iš Valstybės ekstremalių situacijų tarnybos. 8 iš išgelbėtųjų buvo ištraukti iš griuvėsių“, – sakė pareigūnas savo įraše platformoje „Telegram“.Vidaus reikalų ministerijos vadovas pažymėjo, kad šiuo metu jau žinoma apie 30 žuvusiųjų ir daugiau nei 160 sužeistųjų dėl rytinio masinio Rusijos teroristų smūgio Ukrainos teritorijoje.Ministras taip pat padėkojo visiems, kurie šiandien „gelbėjo, padėjo, rūpinosi, kurie padarė tai, kas neįmanoma, kad išgelbėtų kitus“.Nuo šios nakties, gruodžio 29-osios, Rusijos okupantai pradėjo raketų ir dronų smūgius į Ukrainą. Iš viso teroristai paleido 158 įvairių tipų raketas ir atakų dronus. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro gynybos pajėgos numušė 27 „Shahed“ ir 87 „Kh-101/Kh-555/Kh-55“ sparnuotąsias raketas.Dėl didelio masto atakos įvyko Kijeve ir regione, Dnipre, Charkove, Zaporožėje, Lvove, Konotope, Odesoje ir kt. Gaisrai kilo namuose, įskaitant aukštybinius pastatus.

Rusai pripažino, kad per Ukrainos ataką žuvo 74 „Novočerkasko“ jūreiviaiPer Ukrainos ginkluotųjų pajėgų smūgį Rusijos laivui „Novočerkaskas“ gruodžio 26 d. žuvo 74 jūreiviai, o dar 27 buvo sužeisti.Tai praneša „Telegram“ kanalas ASTRA, remdamasis oficialiu Juodosios jūros laivyno informacijos skyriaus pareiškimu, rašo „Ukrinform“.Rusijos karinio jūrų laivyno vadas admirolas Nikolajus Jevmenovas kreipėsi į Novočerkasko administracijos vadovą Jurijų Lysenką, siūlydamas paskelbti miesto teritorijoje dviejų dienų gedulą.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Ukrainos gynėjai okupuotoje Feodosijoje susprogdino Rusijos didįjį desantinį laivą „Novočerkaskas“.

Bidenas: Putino tikslas nesikeičiaJAV prezidentas Joe Bidenas pareiškė, kad jis ir jo administracija stebi pranešimus apie Rusijos raketą, įskridusią į Lenkijos oro erdvę, skelbia „Sky News“. Tai įvyko po to, kai Vakarų karinis aljansas NATO, kuriam priklauso JAV, pareiškė, kad „stebi padėtį“ Lenkijoje po to, kai Rusijos raketa tikriausiai trumpam įskrido į jos oro erdvę. J. Bidenas taip pat sakė, kad Ukrainos bombardavimas iš oro yra „griežtas priminimas pasauliui, kad po beveik dvejų metų šio niokojančio karo Putino tikslas nesikeičia“.Be to, JAV patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Jake’as Sullivanas kalbėjosi su Lenkijos kolega ir pasiūlė JAV pagalbą tiriant šį klausimą. Manoma, kad raketa tris minutes skriejo virš Lenkijos teritorijos, o po to grįžo į Ukrainos oro erdvę.

Kariuomenė: Rusijos raketa Lenkijos oro erdvėje buvo tris minutesLenkijos kariuomenė teigė, kad praėjusią naktį buvo „įtempta visiems Lenkijos oro gynybos sistemos elementams“, skelbia BBC.Gruodžio 29 d., penktadienį, apie 7.00 val. vietos laiku Rusijos raketa įskrido į Lenkijos oro erdvę, joje išbuvo apie tris minutes, per tą laiką įskrido 40 km gilyn į Lenkijos teritoriją, o paskui grįžo į Ukrainą, per spaudos konferenciją sakė Lenkijos kariuomenės operatyvinis vadas generolas Maciejus Kliszas.Pasak jo, visą raketos skrydžio virš Lenkijos teritorijos kelią stebėjo radarų sistemos.„Dėl jos atliktų manevrų ir skrydžio iš Lenkijos oro erdvės aš, kaip operatyvinis vadas, nepriėmiau jokių sprendimų dėl šio objekto“, – sakė generolas.Lenkijos žiniasklaida pranešė, kad į Ukrainos oro erdvę grįžusią Rusijos raketą numušė Ukrainos priešlėktuvinė gynyba.

Ministras: Jungtinė Karalystė siunčia Ukrainai oro gynybos raketasJungtinės Karalystės gynybos ministras Grantas Shappsas penktadienį pareiškė, kad po mirtinos Rusijos smūgių bangos į Ukrainą Didžioji Britanija pasiųs Kyjivui apie 200 oro gynybos raketų.“JK sparčiai imasi Ukrainos oro gynybos stiprinimo po žudikiškų (Rusijos prezidento Vladimiro) Putino antskrydžių. Siunčiame šimtus britų gamybos oro gynybos raketų, kad Ukraina turėtų tai, ko reikia apsiginti nuo barbariško Putino bombardavimo“, – socialiniame tinkle X paskelbė G. sakė Shappsas.

Zelenskis apsilankė priešakinėse linijose netoli AvdijivkosUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apsilankė priešakinėse linijose prie Avdijivkos.Tai jis pareiškė savo vaizdo įraše socialiniame tinkle „Facebook“, praneša „Ukrinform“.„Avdijivka. Mūsų pozicijos. Mūsų vaikinai. Čia Ukraina gina tai, kas jos, ir gina visą mūsų tautą, kaip ir visoje fronto linijoje. Donecko sritis. Charkivo sritis. Zaporižios sritis. Chersono sritis – kairysis krantas. Tai sunku. Tai skausmas, tai praradimai. Ir tai žmonės, kurie palaiko Ukrainos gyvybę. Čia pasirenkamas gyvenimas. Ir mes esame dėkingi visiems kovotojams: kiekvienam kareiviui ir jūreiviui, kiekvienam seržantui, kiekvienam karininkui, kurie ištveria šį karą. Dėkoju jums visiems, kariai!“ – sakė prezidentas.Jis pranešė kartu su komanda pasveikinęs Ukrainos kovotojus Avdijivkoje su Kalėdomis ir Naujaisiais metais."Visiems, kurie yra priešakinėse linijose, kurie gina mūsų šalį, – beribis dėkingumas. Visiems artimiesiems, jų šeimoms, visiems, kurie padeda, kurie dirba, kad vaikinai fronte turėtų viską, ko jiems reikia. Visiems pasaulyje, kurie mumis tiki ir daro viską, kad Ukraina galėtų daugiau. Prisimename, kas sprendžiama šiame kare. Giname savo valstybę. Šlovė Ukrainai!“ – pabrėžė V. Zelenskis.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, priešas metė dalinius „Štorm Z“ ir „Štorm V“, kad užimtų Avdijivką.Taurijos krypties gynybos pajėgų jungtinio spaudos centro atstovas Oleksandras Štupunas šiomis dienomis pareiškė, kad rusai prie Avdijivkos kasdien praranda 300–400 žmonių.https://www.facebook.com/watch/?v=191398703997470

Ukraina: 18-oje tūkst. kvadratinių kilometrų išlaisvintų teritorijų minų pavojus nebegresiaŠiais metais priešmininės veiklos operatorių darbas leido pripažinti 18 tūkst. kvadratinių kilometrų išlaisvintų Ukrainos teritorijų nebekeliančiomis minų pavojaus. Preliminariais duomenimis, tai sudaro 10 proc. ploto, kuris buvo užterštas minomis.Apie tai buvo kalbama baigiamajame Nacionalinės priešmininės veiklos tarnybos (NOPMD) posėdyje, praneša „Ukrinform“, remdamasi Gynybos ministerija.„18 tūkst. kvadratinių kilometrų teritorijų pripažintos neturinčiomis taršos požymių. Tad potencialiai užterštų teritorijų plotą pavyko sumažinti iki 156 tūkst. kvadratinių kilometrų“, – sakė Gynybos ministerijos Vyriausiosios priešmininės veiklos, civilinės saugos ir ekologinio saugumo valdybos viršininkas pulkininkas Ruslanas Berehulia.Jis taip pat pranešė, kad šiais metais ministerijai tiesiogiai pavaldžių tarnybų išminavimo daliniai, atlikdami operatyvinio reagavimo operacijas, patikrino 1 300 kvadratinių kilometrų išlaisvintų teritorijų ir pašalino iš jų sprogius objektus.Tuo pat metu buvo nustatytos 1 883 sprogiais objektais užterštos vietos.Be to, 2023 metais išminuota 4 512 kilometrų automobilių kelių, 1 064 kilometrai elektros perdavimo linijų ir 2 464 kilometrai geležinkelių.Iš viso šiose teritorijose specialistai neutralizavo beveik 275 tūkst. sprogių objektų, pirmiausia – artilerijos ir reaktyvinių sviedinių, prieštankinių ir priešpėstinių minų.Kaip priminė Gynybos ministerijos atstovai, išlaisvintų teritorijų, galimai užterštų sprogiais objektais, plotas Ukrainoje iš pradžių sudarė 174 tūkst. kvadratinių kilometrų.

Ukraina: Rusija turi pakankamai raketų ir dronų toliau rengti atakasUkrainos vyriausybė mano, kad Rusijos kariuomenė turi pakankamai raketų ir bepiločių orlaivių, kad galėtų ir toliau vykdyti plataus masto atakas prieš Ukrainą.„Rusai daug mėnesių kaupia raketų atsargas šiam tikslui – smūgiams į gyvenamuosius pastatus, prekybos centrus ir ligonines“, – penktadienį feisbuke parašė Ukrainos gynybos ministras Rustemas Umerovas.Jie galėtų tęsti šias atakas naudodami sukauptas atsargas, sakė R. Umerovas ir pridūrė nenumatąs jų trūkumo.Pernai rudenį ir žiemą, kai Maskvos kariuomenė pradėjo bombarduoti Ukrainos miestus ir infrastruktūros objektus, Kyjivas ne kartą sakė, kad rusai greitai pritrūks atsargų. Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas tuomet pareiškė, kad Rusijai užteks raketų tik dar kelioms atakoms.Vis dėlto antraisiais karo metais, nepaisant Vakarų sankcijų, Rusija reikšmingai padidino ginklų gamybą. Dabar ji daugiau nei prieš karą gamina raketų, sparnuotųjų raketų ir bepiločių orlaivių.

Lenkijos prezidentas aptarė su NATO generaliniu sekretoriumi penktadienio incidentąPenktadienį prieš 11 val. vietos laiku Lenkijos ginkluotųjų pajėgų rūšių operatyvinė vadovybė pranešė, kad rytą nuo sienos su Ukraina pusės į šalies oro erdvę įskriejo neatpažintas objektas, kurį radiolokacijos priemonės stebėjo nuo sienos kirtimo momento iki signalo dingimo.Lenkijos prezidento kabineto vadovas Marcinas Mastalerekas žurnalistams pareiškė, kad dėl šio incidento Andrzejus Duda kalbėjosi su Jensu Stoltenbergu.„Ką tik baigėsi prezidento A. Dudos ir NATO generalinio sekretoriaus J. Stoltenbergo pokalbis. Jis buvo susijęs su Lenkijos oro erdvės pažeidimu. Nuo pat pradžių palaikome nuolatinį ryšį su savo sąjungininkais“, – sakė M. Mastalerekas.Penktadienį prezidentas A. Duda sušaukė Nacionalinio saugumo biure posėdį, kuriame, be kita ko, dalyvavo vicepremjeras, Nacionalinės gynybos ministerijos vadovas Władysławas Kosiniakas-Kamyszas, Generalinio štabo viršininkas generolas Wiesławas Kukuła, Ginkluotųjų pajėgų rūšių operacijų vadas generolas Maciejus Kliszas, Lenkijos ambasadorius prie NATO Tomaszas Szatkowskis, kiti pareigūnai.Po pasitarimo gynybos ministras W. Kosiniakas-Kamyszas pabrėžė, kad visų veiksmų dėl Lenkijos oro erdvės pažeidimo buvo imtasi pagal reagavimo tokiomis aplinkybėmis schemą – buvo aktyvuotos Lenkijos ir sąjungininkų sistemos. Jis taip pat pabrėžė labai gerą prezidento ir vyriausybės bendradarbiavimą.Savo ruožtu generolas W. Kukuła pareiškė, jog viskas rodo, jog Rusijos raketa įsibrovė į Lenkijos oro erdvę, o paskui iš jos išskrido. „Tai patvirtina mūsų ir sąjungininkų radarai“, – pažymėjo jis.

Po masinės rusų atakos Ukraina tikslina aukų skaičių: vien sužeistųjų – daugiau nei 100 Penktadienį Ukrainoje per masinę rusų ataką žuvo mažiausiai 26 žmonės, daugiau nei 120 buvo sužeisti pranešė Ukrainos prezidento administracijos vadovo pavaduotojas Oleksijus Kuleba. Kyjive aukų skaičius, naujausiais duomenimis, išaugo iki šešių, pranešė pagalbos tarnybos. Portalas „rbc.ua“, remdamasis Ukrainos nacionaline policija, anksčiau skelbė, kad, pasak pareigūnų, iki 13 val. Ukrainoje buvo žinoma apie 18 žuvusiųjų ir 132 sužeistuosius. Užfiksuotas 51 apšaudymas. Duomenys pagal regionus (iki 13 val.) Dnipras: 5 žmonės žuvo ir 28 buvo sužeisti. Tarp žuvusiųjų – vaikas ir policininkas. Charkivo sritis: 3 žmonės žuvo, 13 civilių sužeista. Zaporižios sritis: 4 žmonės žuvo, 12 sužeista. Odesa: 2 aukos, 27 žmonės buvo sužeisti dėl smūgių gyvenamiesiems namams. Po griuvėsiais gali būti žmonių. Lvivas: 1 žmogus žuvo, 24 sužeisti. Kyjivas: 3 žmonės žuvo, 22 sužeisti. Vienas žmogus sužeistas Kyjivo srityje. Iš viso nukentėjo 47 privatūs namai, 39 automobiliai, ligoninė ir sanatorija, 9 daugiabučiai, du administraciniai pastatai, ūkiniai pastatai, servisas, garažų kooperatyvas, degalinė, sandėlis, mokykla, cerkvė, prekybos centras, gimdymo namai. Rusai nuo nakties atakavo Ukrainą raketomis ir bepiločiais orlaiviais. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Valerijus Zalužnas pranešė, kad priešai paleido 158 įvairaus tipo raketas ir smogiamuosius dronus. Ukrainos oro gynybos pajėgos numušė 27 „šahedus“ ir 87 sparnuotąsias raketas Ch-101/Ch-555/Ch-55. https://t.me/odeskaODA/3661

Žiniasklaida: Rusija penktadienio atakai prieš Ukrainą išleido daugiau kaip 1,27 mlrd. doleriųMasinis Rusijos smūgis Ukrainai gruodžio 29 d. okupantams galėjo atsieiti 1,273 mlrd. dolerių, rašo leidinys „Ekonomična pravda“, remdamasis atvirais duomenimis apie rusų sviedinių kainą, praneša UNIAN.Anksčiau penktadienį Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Valerijus Zalužnas pareiškė, kad, preliminariais duomenimis, Rusijos pajėgos prieš Ukrainą panaudojo 158 oro atakos priemones: 36 smogiamuosius dronus „Shahed-136/131“; aštuonias sparnuotąsias raketas Ch-22/Ch-32; apie 90 sparnuotųjų raketų Ch-101/Ch-555/Ch-55; 14 raketų S-300/S-400/“Iskander-M“; penkias aerobalistines raketas Ch-47M2 „Kinžal“; keturias kovos su radarais raketas Ch-31P; vieną raketą Ch-59.Pažymima, kad hipergarsinė raketa Ch-47 „Kinžal“ gali kainuoti 10 mln. dolerių ir daugiau. O dronų „Shahed-136/131“ kaina – nuo 20 iki 50 tūkst. dolerių už vieną skraidyklę. Vienos raketos Ch-101 kaina – 13 mln. dolerių, bendra paleistų raketų kaina – 1,17 mlrd. dolerių.https://www.facebook.com/watch/?v=2711150112376776&ref=sharing

Lenkija sako, kad per jos oro erdvę praskriejo Rusijos raketaPenktadienį per Lenkijos oro erdvę praskriejo Rusijos raketa, kuri įskrido iš Ukrainos ir grįžo į šią šalį, pranešė lenkų kariuomenė, Rusijai prieš Ukrainą surengus vieną didžiausių raketų atakų nuo karo pradžios.„Viskas rodo, kad į Lenkijos oro erdvę įskriejo Rusijos raketa... Ji taip pat paliko mūsų oro erdvę“, – žurnalistams sakė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo viršininkas generolas Wieslawas Kukula.„Turime nacionalinių ir sąjungininkų radarų patvirtinimą“, – teigė jis.Tuo metu kariuomenės operacijų vadovas Maciejus Kliszas pažymėjo, kad raketa Lenkijos oro erdvėje išbuvo tris minutes. „Nusiuntėme savo pajėgas, naikintuvus, kad šie ją perimtų ir, prireikus, numuštų, tačiau dėl trukmės ir skrydžio trajektorijos... tai buvo neįmanoma ir raketai buvo leista palikti Lenkijos teritoriją“, – tvirtino M. Kliszas.Kariuomenė nurodė, kad toje vietoje, kurioje dingo raketos signalas, taip pat buvo surengta paieškos operacija.Lenkijos civilinės ir karinės institucijos surengė skubius susitikimus, o šalies prezidentas Andrzejus Duda po incidento pasikalbėjo su NATO vadovu Jensu Stoltenbergu, sakė pareigūnai.2022 m. lapkritį netoli sienos esančiame Lenkijos Pševoduvo kaime nukrito Ukrainos oro gynybos raketa, pražudydama du civilius. Sprogimas įvyko per dar vieną intensyvų Rusijos rengtą Ukrainos bombardavimą. Iš pradžių abejota, ar raketa buvo Rusijos – tai pakurstė susirūpinimą, kad NATO gali tiesiogiai įsitraukti į karą, nes šaliai narei Lenkijai taikomas Aljanso kolektyvinės gynybos susitarimas.

JT žmogaus teisių vadovas ragina Rusiją sustabdyti atakas prieš UkrainąJungtinių Tautų (JT) žmogaus teisių vadovas Volkeris Turkas penktadienį pasmerkė Rusijos suduotus smūgius į visą Ukrainą ir paragino Maskvą „nedelsiant“ nutraukti atakas.„Esu sukrėstas dar viena didelio masto koordinuota raketų ir bepiločių orlaivių ataka“, – sakoma V. Turko pareiškime.Jis paragino Rusiją „nedelsiant nutraukti atakas prieš Ukrainą ir griežtai laikytis visų tarptautinės teisės taisyklių, susijusių su karo veiksmų vykdymu“.

Zelenskis atleido iš pareigų Ternopilio srities valstybinės administracijos vadovąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atleido Volodymyrą Trušą iš Ternopilio srities valstybinės administracijos vadovo pareigų.Atitinkamas įsakas Nr. 859 penktadienį buvo paskelbtas valstybės vadovo svetainėje, praneša „Ukrinform“.„Atleisti V. Trušą iš Ternopilio srities valstybinės administracijos vadovo pareigų jo prašymu“, – rašoma dokumente.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, gruodžio 27 d. Ukrainos vyriausybė sutiko, kad V. Trušas būtų atleistas iš Ternopilio regiono valstybinės administracijos vadovo pareigų, kurias jis ėjo nuo 2020 metų kovo 19 dienos.

Lenkija: 200 policininkų ieško objekto, atskridusio iš UkrainosLiublino vaivadijoje Lenkijos pietryčiuose 200 policininkų ieško objekto, atskridusio iš Ukrainos.Kaip sakė žurnalistams Liublino policijos atstovas Andrzejus Fijołekas, paieškos vyksta Zamostės, Tomašuvo ir Hrubešuvo pavietuose. Pareigūnai šukuoja teritoriją ir kalbasi su vietos gyventojais.„Šioje operacijoje dalyvauja du šimtai policininkų, policijos dronai. Tose vietovėse, iš kur gaunama pranešimų, kad ten teoriškai galėjo nukristi šis objektas, nuo pat ryto vyksta paieškos“, – pareiškė A. Fijołekas. „Kol kas neturime patvirtintos konkrečios vietos. Vis dar ieškome“, – pridūrė jis.Penktadienį prieš 11 val. vietos laiku Lenkijos ginkluotųjų pajėgų rūšių operatyvinė vadovybė pranešė, kad rytą nuo sienos su Ukraina pusės į šalies oro erdvę įskriejo neatpažintas objektas, kurį radiolokacijos priemonės stebėjo nuo sienos kirtimo momento iki signalo dingimo.

Sunakas: smūgiai į Ukrainą rodo, kad Putinas nesustosDidžiosios Britanijos ministras pirmininkas Rishi Sunakas penktadienį pareiškė, kad naujausi Maskvos raketų smūgiai į Ukrainą parodė, jog Rusijos prezidentas Vladimiras „Putinas nesustos, kad pasiektų savo tikslą sunaikinti laisvę ir demokratiją“.„Mes neleisime jam laimėti. Turime ir toliau remti Ukrainą – tiek, kiek reikės“, – parašė jis socialiniame tinkle X.Naujausią Rusijos surengtą Ukrainos miestų bombardavimą pasmerkė ir Europos Sąjungos (ES) užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis, apkaltinęs Maskvą taikantis į civilius.„Per naktį Rusija surengė vieną didžiausių per jos plataus masto invaziją į Ukrainą išpuolių prieš miestus ir gyventojus“, – socialiniame tinkle X paskelbė J. Borrellis. „Tai buvo dar vienas bailus ir beatodairiškas taikymasis į mokyklas, metro stotį ir ligoninę (...) ES palaikys Ukrainą tiek, kiek reikės“, – parašė jis.

Prancūzija smerkia Rusijos „teroro strategiją“ UkrainojePrancūzija penktadienį pasmerkė Rusijos „teroro strategiją“ Ukrainoje, Maskvos kariuomenės smūgiams karo draskomoje šalyje pražudžius mažiausiai 18 žmonių.„Rusija tęsia savo teroro strategiją, kuria siekiama naikinti Ukrainos civilinę infrastruktūrą, kad būtų galima pakirsti Ukrainos žmonių stiprybę, – sakoma Prancūzijos užsienio reikalų ministerijos pranešime. – Glaudžiai bendradarbiaudama su savo partneriais, Prancūzija toliau rems Ukrainą ir teiks jai reikiamą pagalbą, kad ji galėtų gintis.“

Landsbergis: nematau jokių „signalų“, rodančių, kad Rusija nori „taikos“Signalų, kad Maskva yra pasirengusi derėtis dėl taikos Ukrainoje, nematyti, sako šalies užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis. Taip politikas reaguoja į pastaruoju metu tarptautinėje erdvėje verdančias diskusijas, esą Vladimiras Putinas per diplomatinius kanalus praneša, jog yra pasirengęs stabdyti karo veiksmus ir diskutuoti dėl paliaubų.„Nematau jokių „tylių signalų“, rodančių, kad Rusija nori „taikos“. Matau tik sugriautus prekybos centrus, degančius namus ir suniokotus gimdymo namus – dar vienos Rusijos teroristinės atakos rezultatus“, – penktadienį socialiniame tinkle „X“ rašė G. Landsbergis.„Dabar turime siųsti aiškius signalus, kad tokie nusikaltimai negali tęstis“, – pabrėžė jis.Kaip pranešta anksčiau, praėjusią savaitę „The New York Times“, remdamasis dviem aukšto rango Rusijos pareigūnais, skelbė, kad Kremlius diplomatiniais kanalais signalizuoja apie ketinimus derėtis dėl taikos Ukrainoje.Kyjivas kartoja, kad derybos su agresore yra neįmanomos. Trečiadienį Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos (NSGT) sekretorius Oleksijus Danilovas pareiškė, kad vienintelė priešo siūloma sąlyga – kapituliacija.„Putinas nėra pasirengęs jokioms deryboms. Putinas ir jo aplinka tokiais pareiškimais siekia sumažinti paramą mūsų šaliai. Jie skleidžia šias melagienas, kad esą yra pasiruošę deryboms“, – pažymėjo O. Danilovas.

Per Rusijos oro smūgius Ukrainoje žuvusių žmonių skaičius išaugo iki 18Per intensyviausius Rusijos oro smūgius prieš Ukrainą nuo karo pradžios žuvusiųjų skaičius išaugo iki 18. Daugiau kaip 100 asmenų buvo sužeisti, penktadienį pranešė Ukrainos regionų institucijos. Žuvusiųjų būta Dnipre, Charkive, Zaporižioje, Odesoje bei sostinėje Kyjive.Penktadienio rytą Rusija, Ukrainos duomenimis, į taikinius Ukrainoje paleido per 150 raketų ir dronų. Ukrainos oro gynybai daugiau kaip 70 proc. jų pavyko numušti.Ukraina daugiau kaip 22 mėnesius ginasi nuo Rusijos agresijos.

JAV ambasadorė: Ukrainai po Rusijos smūgių „finansavimo reikia dabar“JAV ambasadorė Kyjive penktadienį pareiškė, kad naujausi Rusijos smūgiai Ukrainai parodė, jog „reikia finansavimo dabar“, o Baltieji rūmai, nepaisydami Kongreso pasipriešinimo, ragina skirti daugiau karinės pagalbos.„Ukrainai reikia finansavimo dabar, kad 2024 metų galėtų toliau kovoti už laisvę nuo tokio siaubo“, – rašė Bridget Brink socialiniame tinkle „X“.https://twitter.com/USAmbKyiv/status/1740625819658281468

Rusija teigia, kad per atakas Ukrainoje „smogė visiems taikiniams“Rusijos kariuomenė penktadienį pranešė, kad per savaitę trukusias dešimtis atakų Ukrainoje smogė visiems taikiniams, o per naujausią ataką žuvo mažiausiai 16 žmonių.„Gruodžio 23-29 dienomis Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos atliko 50 grupinių smūgių ir vieną masinį smūgį... Buvo smogta visiems taikiniams“, – kasdien atnaujinamoje informacijoje nurodė kariuomenė, pridūrusi, kad taikytasi į karinius objektus.

Žiniasklaida: deportuotų ukrainiečių vaikų grupė iš Rusijos atvyko į BaltarusijąBaltarusijos autoritarinis prezidentas ketvirtadienį dalyvavo vyriausybės organizuotame susitikime su vaikais, atvežtais iš Rusijos kontroliuojamų Ukrainos teritorijų. Apie tai pranešė „Associated Press“.Kalbėdamas renginyje, skirtame pažymėti naujos ukrainiečių vaikų grupės atvykimui prieš Naujųjų metų šventes, prezidentas Aliaksandras Lukašenka pažadėjo „priglausti šiuos vaikus, parsivežti juos į savo namus, sušildyti juos ir padaryti jų vaikystę laimingesnę“.Baltarusijos pareigūnai nepranešė, kiek ukrainiečių vaikų buvo atvežta į šalį.Baltarusijos opozicija paragino Tarptautinį baudžiamąjį teismą patraukti A. Lukašenką ir jo pareigūnus atsakomybėn už dalyvavimą neteisėtai perkeliant ukrainiečių vaikus.„A. Lukašenka, jo šeimos nariai ir bendrininkai kartu su Kremliumi organizavo ukrainiečių vaikų, įskaitant našlaičius, perkėlimo iš okupuotų teritorijų į Baltarusiją sistemą, ir šis kanalas vis dar veikia“, – AP sakė Baltarusijos opozicijos atstovas Pavelas Latuška.Kaip pranešama, Aukščiausiosios Rados žmogaus teisių komisaras Dmytro Lubinecas ketvirtadienį pareiškė, kad Rusijos okupantai sudaro sąrašus laikinai okupuotų Ukrainos teritorijų vaikų, kuriuos planuojama per Baltarusiją išvežti į Rusiją.

Ukrainos kariai Tavrijos fronte sunaikino nemažai Rusijos technikosPer praėjusią parą, gruodžio 28 d., Ukrainos kariai Tavrijos kryptimi sunaikino 76 Rusijos technikos vienetus. Tavrijos krypties gynybos pajėgų Jungtinio spaudos centro duomenimis, buvo eliminuoti 442 rusai.

Išpuolio Kyjive pasekmės: daugiau nei 20 sužeistų, dar 10 po griuvėsiaisPasak Kyjivo karinės administracijos vadovo Serhijaus Popko, per masinę Rusijos raketų ataką Kyjive gruodžio 29 d. viename iš rajonų užsidegė sandėlis.„Maždaug 3000 kvadratinių metrų sandėlyje kilo gaisras, ieškoma nukentėjusiųjų. Preliminariai po griuvėsiais yra 10 žmonių. Gelbėtojai dirba“, – sakė jis.Remiantis atnaujinta informacija, po raketos smūgio Kyjive buvo rastas tik vienas, o ne du žuvusieji, o 21 žmogus buvo sužeistas.

Rusijai atakuojant Ukrainą į Lenkijos oro erdvę įskrido „neatpažintas objektas“ https://www.delfi.lt/news/daily/world/rusijai-atakuojant-ukraina-i-lenkijos-oro-erdve-iskrido-neatpazintas-objektas.d?id=95494507

Prekybos centras Dnipre po Rusijos raketų atakosGruodžio 29-osios naktį Rusija pradėjo raketų ataką prieš prekybos centrą Dnipro mieste. Didelė pastato dalis buvo visiškai sunaikinta.

Per rusų pajėgų smūgius Ukrainoje, naujais duomenimis, žuvo 12 žmonių ir 75 buvo sužeistiPer beprecedentes Rusijos raketų ir dronų atakas Ukrainoje, oficialiais duomenimis, žuvo mažiausiai 12 žmonių ir 75 buvo sužeisti. Tai penktadienį parnešė Ukrainos žiniasklaida, remdamasi Vidaus reikalų ministerija.Vien tik Dnipro mieste žuvo penki civiliai ir daugiau kaip 20 buvo sužeisti, informavo tenykštė karinė administracija.Rusija naktį į penktadienį ir ryte atakomis užliejo didelę Ukrainos dalį. Prezidentas Volodymyras Zelenskis kalbėjo apie 110 paleistų raketų – tiek jų per vieną dieną dar nėra buvę. Pradžioje institucijos ryte skelbė, kad žuvo šeši žmonės ir maždaug trys dešimtys buvo sužeisti.

Ekspertas: smūgis „Novočerkaskui“ parodė tikrąjį raketų „Storm Shadow“ veikimo nuotolįUkrainai perduotų raketų „Storm Shadow“ veikimo nuotolis yra daug didesnis, nei tikėtasi, rašo portalas „UNIAN“, remdamasis Vokietijos dienraščiu „Bild“.Bundesvero atsargos generolas ir karo ekspertas Erhardas Bühleris apie tai kalbėjo komentuodamas didelio desantinio rusų laivo „Novočerkaskas“ sunaikinimą Feodosijos uoste, esančiame laikinai okupuotame Kryme.Pasak E. Bühlerio, iki šiol buvo manoma, kad Ukraina gavo vakarietiškos sparnuotosios raketos „Storm Shadow“ eksportinį variantą, t. y., kurios veikimo nuotolis sumažintas iki 250 km. Tačiau tokio nuotolio nepakaktų pasiekti Feodosiją iš ZSU kontroliuojamos oro erdvės. Tai reiškia, kad Ukrainai buvo perduota originali NATO naudojama „Storm Shadow“ versija, kurios veikimo nuotolis siekia 560 km.„Sparnuotoji raketa turėjo skristi daugiau kaip 250 km virš okupuotos teritorijos. Norint tai padaryti, reikia žinoti, kur yra radarai ir oro gynybos pozicijos. Tai padaryti nėra paprasta. Apskritai tai reiškia, kad Ukraina turi sparnuotųjų raketų, kurių realus veikimo nuotolis yra 400 kilometrų“, – sakė E. Bühleris.Jis pabrėžė, kad Rusijos Juodosios jūros laivyno judėjimo laisvė dabar yra gerokai apribota, nes Feodosija, vienas iš paskutiniųjų saugiu laikytų Krymo uostų, tokiu nebegali būti laikomas.Smūgis „Novočerkaskui“ FeodosijojeJau buvo pranešta anksčiau, kad gruodžio 26-osios naktį ZSU sunaikino rusų didįjį desantinį laivą „Novočerkaskas“, o įvykio vietoje rasta raketos „Storm Shadow“ nuolaužų. Laivas visiškai sudegė ir nuskendo.Rusijos žiniasklaida pranešė, kad po smūgio be žinios dingo 33 įgulos nariai, 23 sužeisti, vienas žuvo. Tačiau, pasak ZSU karinių jūrų pajėgų spaudos sekretoriaus Dmitrijaus Pletenčiuko, ukrainiečių atakos metu laive galėjo būti apie 80 žmonių. Jis paaiškino, kad tarnyba laive organizuojama taip, jog žmonių turi būti įvairiuose koviniuose padaliniuose – stebėjimo bokštelyje, prie ginkluotės, radijo mazge. Todėl, atsižvelgiant į sunaikinimų pobūdį, žuvusių rusų skaičius yra daug didesnis, nei teigia Krymo okupacinė valdžia.

Internete žaibiškai plinta Ukrainos kareivio nuotrauka iš Kyjivo metroUkrainos kareivio nuotrauka ant eskalatoriaus Kyjivo metro greitai išpopuliarėjo socialiniuose tinkluose po to, kai Bogdanas Kudrenko ją paskelbė „Instagram“, rašo rbc.ua.Nuotraukoje užfiksuotas uniformuotas karys, einantis eskalatoriumi, kai tuo metu kiti žmonės laukia, kol eskalatorius juos pakels. Nuotrauka jau vadinama „metų simboliu“.Ką ukrainiečiai mano apie nuotrauką? „Simbolika stulbinanti: karys – tai žmogus, kuris pasirinko sunkesnį kelią, kad dešimtys kitų galėtų turėti lengvesnį. Mano pagarba ir pagarba Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms“, – sakoma viename komentare.Kiti nuotraukoje įžvelgia kitokią prasmę. „Skaudu matyti, kaip mūsų visuomenė atitrūksta nuo karo“, – sakoma kitame komentare.

Zelenskis ragina pasaulio bendruomenę 2024 m. kartu kovoti prieš Rusiją Tvyrant netikrumui dėl karinės pagalbos kitais metais, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis primygtinai paragino pasaulio bendruomenę suvienyti jėgas kovoje su Rusijos agresija. „Būtina įveikti Rusijos terorą. Teroras visada turi žlugti. Ir visi mes laisvajame pasaulyje turime kartu tai užtikrinti“, – sakė V. Zelenskis ketvirtadienį savo vakariniame kreipimesi. Turi būti padaryta viskas, kad kitais metais visi parodytų „bendrą stiprybę“, kalbėjo prezidentas. Jis padėkojo popiežiui Pranciškui už jo taikos palinkėjimus Ukrainai, o JAV – už naują karinės paramos paketą. JAV perdavė Ukrainai naujų raketų oro gynybos sistemoms bei „Himars“ sparnuotųjų raketų, taip pat 155 ir 105 mm kalibro artilerijos amunicijos ir šarvuočių. „Viską, ko mums reikia“, – sakė V. Zelenskis. Ukrainos kariuomenė vis pabrėžia, kad jai reikia dar daugiau amunicijos kovoje prieš daugiau kaip 22 mėnesius trunkančią rusų agresiją.

Zelenskis: Rusija smogė beveik viskuo, ką turi savo arsenale Rusija penktadienį į Ukrainą paleido apie 110 raketų, teigia Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. „Šiandien Rusija smogė beveik viskuo, ką turi savo arsenale: „Kinžal“, S-300, sparnuotosiomis raketomis, dronais. Strateginiai bombonešiai paleido Ch-101/Ch-505“, – savo „Telegram“ kanale rašė Ukrainos prezidentas. Anot jo, dauguma paleistų raketų buvo numuštos.

Rusijos puolimas Kyjive: daug sužeistųjų, užsidegė sandėliai ir gyvenamasis pastatas Gruodžio 29-osios rytą Rusijos kariai pradėjo raketų ataką prieš Ukrainą. Kyjive dėl krintančių nuolaužų užsidegė keli pastatai, daug žmonių buvo sužeista. Kyjivo mero Vitalijaus Kličko teigimu, vieno žmogaus kūnas buvo rastas po sandėlio griuvėsiais. „Paieškos ir gelbėjimo operacija tęsiasi. Prieš tai gelbėtojai iš griuvėsių išlaisvino tris aukas. Žmones gydytojai paguldė į ligoninę“, – rašo jis. Pirminiais Kyjivo miesto karinės administracijos duomenimis, sostinėje buvo sužeista 17 žmonių. Maždaug 3000 kvadratinių metrų plote dega sandėlis. „Yra daug sužeistųjų, skaičius tikslinamas. Vyksta aukų paieška“, – sakoma pranešime.

Oro pajėgos: Rusija atakuoja visais ginklais, išskyrus „Kalibr“Per masinį Rusijos puolimą prieš Ukrainą gruodžio 29 d. Rusija panaudojo visų rūšių ginklus, išskyrus „Kalibr“. Be to, taikinys buvo ne konkretūs objektai, o visa Ukrainos teritorija, teigia Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų vadovybės atstovas Jurijus Ihnatas.„Priešas pradėjo didžiulę raketų ataką, naudodamas įvairias oro atakos priemones. Buvo panaudota viskas, išskyrus „Kalibr“, bet matėme „Kinžal“, balistines raketas, S-300, sparnuotąsias raketas, kurios vis dar yra mūsų radare. Tada matome, kaip naudojami šahedai. Jie taip pat skrido iš pietryčių, naudojamos Ch-22 arba Ch-32 raketos“, – sako jis.J. Ihnato duomenimis, buvo panaudota apie 18 strateginių bombonešių Tu-95.„Preliminariais duomenimis, raketos buvo Ch-101 ir Ch-555. Matome, kad priešas smogė galingai. Yra keletas numuštų lėktuvų. Deja, yra aukų“, – teigia atstovas.https://t.me/nexta_live/68620

Per Rusijos smūgius Ukrainoje vienas žmogus žuvo, 18 sužeistaPenktadienį per Rusijos smūgių bangą Kyjive ir Charkive vienas žmogus žuvo, dar 15 buvo sužeisti, pranešė pareigūnai, ir manoma, kad šis skaičius dar išaugs.Charkivo regiono gubernatorius Olehas Synehubovas sakė: „Vienas žmogus žuvo dėl okupantų atakų Charkive... Aštuoni žmonės buvo sužeisti“. Naktį Charkive nukrito daugiau kaip 10 raketųKyjivo meras Vitalijus Kličko sakė, kad „šiuo metu sostinėje yra 7 hospitalizuoti asmenys“.Šiaurės rytiniame Sumų regione Konotopo mieste nuo raketos smūgio buvo sužeisti trys žmonės, apgadintas gyvenamasis namas ir dirbtuvės.Ketvirtadienio naktį ir penktadienio rytą Rusija dronais ir sparnuotosiomis raketomis apšaudė kaimyninę Ukrainą.Vakariniame Lvivo mieste per dronų ataką nukentėjo kritinės infrastruktūros objektas, „Telegram“ pranešė meras Andrijus Sadovijus. Odesoje numušto drono nuolaužos sukėlė gaisrą daugiaaukščiame pastate. Charkive po raketų atakų įvyko keli sprogimai. Kol kas nežinoma, ar dėl šių atakų žuvo žmonių.Lvivą atakavo daugiau kaip 10 dronų „Shahed“, sakė A. Sadovijus.Rytą sekė antroji oro antskrydžių banga. Dėl atakų visoje šalyje buvo paskelbtas oro pavojus. Ukrainiečiams nurodyta eiti į priešlėktuvines slėptuves.Rusijos atakų taikiniais taip pat tapo Kyjivas ir pramoninis Dniepro miestas. Iš abiejų miestų, kuriuose gyvena daugiau kaip milijonas gyventojų, buvo pranešta apie sprogimus. Iš pradžių buvo neaišku, ar tai buvo Rusijos raketų smūgiai, ar oro gynybos sistemų perėmimai.Ukraina, padedama Vakarų šalių, jau daugiau kaip 22 mėnesius ginasi nuo plataus masto Rusijos invazijos.https://t.me/RBC_ua_news/77381

Rusijos okupantai apšaudė gimdymo namus Dnipre: pranešama apie aukasDnipro mieste per Rusijos raketų ataką ryte yra žuvusių ir sužeistų. Be to, buvo apgadinti miesto gimdymo namai, sakė meras Borysas Filatovas.„Yra sužeistųjų ir žuvusiųjų. Visos vietos tarnybos yra budrios ir dirba kartu su Valstybine ekstremalių situacijų tarnyba, kuriai vadovauja Civilinė-karinė administracija“, – sako B. Filatovas.Detalių apie apšaudymą meras nepateikė.

Socialiniuose tinkluose plinta vaizdai, kuriuose užfiksuotos atakų pasekmės.https://t.me/insiderUKR/67094https://t.me/stranaua/137413

Visoje Ukrainoje – oro pavojus, miestai atakuoti dronais ir raketomis Rusija penktadienį pradėjo raketų smūgių bangą Ukrainos miestuose, įskaitant sostinę, pranešė pareigūnai, paskelbę visoje šalyje oro pavojų. „Mes darome viską, kad sustiprintume savo oro skydą. Tačiau pasaulis turi pamatyti, kad mums reikia daugiau paramos ir jėgų šiam terorui sustabdyti“, – „Telegram“ rašė Ukrainos prezidento padėjėjas Andrijus Jermakas. AFP reporteriai Kyjivo centre ankstyvą penktadienio rytą išgirdo kelis galingus sprogimus. „Sprogimai Kyjive. Veikia oro gynyba. Likite slėptuvėse“, – sakoma miesto mero Vitalijaus Kličko žinutėje „Telegram“. Vėliau jis pranešė, kad kilo gaisras sandėlyje. Kyjivo karinės administracijos vadovas Serhijus Popko sakė, kad nuolaužos nukrito dviejose miesto dalyse, taip pat kilo gaisras gyvenamajame daugiabutyje. Naktinės atakos įvykdytos praėjus kelioms dienoms po to, kai Ukraina smogė Rusijos kariniam laivui okupuoto Krymo Feodosijos uoste – tai buvo dar viena didelė Rusijos karinio laivyno nesėkmė. Dronai ir raketos penktadienį smogė mažiausiai penkiems kitiems Ukrainos miestams, įskaitant Charkivą šiaurės rytuose, Lvivą vakaruose ir Odesą pietuose, pranešė miestų merai ir policija. „Šiandien penktą valandą ryto fašistų išperos raketomis S-300 smogė taikiam miestui. Charkive nugriaudėjo dešimt sprogimų“, – pranešė Charkivo regiono policija. Charkivo meras Igoris Terechovas vėliau pranešė, kad penktadienį buvo trys smūgių bangos. Odesoje užsidegė daugiaaukštis pastatas, į kurį atsitrenkė numušto rusiško drono nuolaužos, pranešė miesto meras. „Dėl dar vienos priešo atakos buvo apgadintas vienas iš aukštuminių pastatų. Gaisras buvo greitai užgesintas“, – socialinėje žiniasklaidoje pranešė meras Genadijus Truchanovas. Ukrainos pietinė vadavietė pranešė, kad šalies pietuose buvo sunaikinta 14 dronų, bet apie nukentėjusiuosius nepranešama.

Merai: rusai Ukrainoje atakavo Charkivą ir LvivąPenktadienio rytą rusai sudavė smūgį Ukrainos šiaurės rytuose esančiam Charkivui ir Lvivo miestui šalies vakaruose, pranešė šių miestų merai.„Mieste nuaidėjo mažiausiai šeši sprogimai“, – platformoje „Telegram“ rašė Charkivo meras Igoris Terechovas, o jo kolega iš Lvivo Andrijus Sadovij pranešė "apie du smūgius Lvivui“.I. Terechovas Charkivo antpuolį apibūdino kaip „didelio masto raketų smūgį“.Nei viename mieste apie aukas iš pradžių nepranešta.Ketvirtadienį rusų pajėgos artilerijos sviediniais apšaudė Vovčanską Charkivo regione. Per apšaudymą žuvo 66 m. moteris, dar vienas žmogus buvo sužeistas.Policija pranešė, kad per antskrydį Glušivkos kaime Charkivo regione buvo sužeistos trys 58–76 m. amžiaus moterys.Šios atakos išvakarėse prezidentas Volodymyras Zelenskis padėkojo JAV už Ukrainai perduotą paskutinį pagal esamus įgaliojimus suteiktą ginkluotės paketą.

Ukrainos pajėgos pranešė apie Rusijos dronų ataką keliomis kryptimisUkrainos ginkluotosios pajėgos pranešė apie Rusijos dronų judėjimą keliomis kryptimis. Keliuose Ukrainos regionuose paskelbtas oro antskrydžių perspėjimas.Pasak Ukrainos ginkluotųjų pajėgų, „Shahed“ atakos dronai juda per Sumų regioną Černigovo regiono link, nuo Chersono iki Mykolaivo regiono, taip pat nuo Juodosios jūros Odesos regiono kryptimi.Dniepropetrovsko regione taip pat pranešama apie grėsmę.

Okupantai vėl pradėjo naudoti „Su-34“ ir „Su-35“ oro antpuoliamsRusijos okupantai atnaujino savo naikintuvų-bombonešių „Su-34“ ir „Su-35“ naudojimą oro antskrydžiams.Apie tai pranešė RBC-Ukraina, remdamasi Tavriya krypties gynybos pajėgų jungtinio spaudos centro atstovo pulkininko Oleksandro Shtupuno pareiškimu.Pasak jo, Avdijivkos rajone dabar karšta. Susidūrimų skaičius sumažėjo, tačiau priešas naudoja daugiau šarvuotų transporto priemonių.„Be to, jis (priešas - red.) padidino oro antpuolių skaičių. Jis vėl pradėjo naudoti „Su-35“ ir „Su-34“. Buvo užregistruota 18 oro antpuolių per dieną. Tai ne tik Avdijivka, bet ir visa karo veiksmų linija. Tai reiškia, kad beveik visomis kryptimis buvo užfiksuoti 2-3 oro antpuoliai“, - sakė O. Shtupunas.Jis pažymėjo, kad, palyginti su vakar, gruodžio 27 d., kamikadzių dronų naudojimas padvigubėjo - daugiau nei šimtas atvejų.Be to, rusai ir toliau praranda labai daug įrangos, sakė pulkininkas. Per pastarąją dieną Ukrainos gynėjai sunaikino arba smarkiai sugadino daugiau nei šimtą Rusijos įrangos vienetų.Tuo pačiu metu, kaip pridūrė O. Shtupunas, rusai per dieną prarado beveik 500 karių.Primenama, kad gruodžio 22 d. Ukrainos gynėjai vienu metu sunaikino tris Rusijos „Su-34“ naikintuvus-bombonešius Chersono regione. Jie yra vienas iš naujausių orlaivių, eksploatuojamų Rusijoje. Gruodžio 25 d. Ukrainos gynėjai nušovė dar vieną „Su-34“ ir vieną „Su-30“.Po to okupantai pradėjo ieškoti naujų linijų raketoms paleisti pietuose, sakė Pietų Ukrainos gynybos pajėgų Jungtinio koordinacinio spaudos centro vadovė Natalija Humeniuk.

Zelenskis su popiežiumi Pranciškumi aptarė Taikos formulęUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis su popiežiumi Pranciškumi aptarė bendrą darbą, susijusį su Taikos formule.Ukrainos valstybės vadovas tai pranešė ketvirtadienį vaizdo kreipimesi, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Aptarėme mūsų bendrą darbą prie Taikos formulės – jau daugiau kaip 80 valstybių įsijungė į šį procesą savo atstovų lygiu. Bus daugiau. Esu dėkingas Vatikanui už paramą mūsų darbui“, – informavo Ukrainos prezidentas.V. Zelenskis taip pat padėkojo popiežiui už sveikinimus Ukrainai ir ukrainiečiams Kalėdų proga, už teisingos taikos linkėjimus.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, popiežius Pranciškus per Kalėdas kreipdamasis į tikinčiuosius prašė taikos Ukrainai.

Chersone po apšaudymo kilo gaisrai, yra nukentėjusiųjųKetvirtadienį Chersone po apšaudymo kilo gaisrai, yra nukentėjusiųjų.Tai „Telegram“ kanale pranešė Chersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Chersono centras – vėl Rusijos artilerijos taikiklyje. Okupantai smogia gyvenamiesiems namams. Kai kur smūgių vietose šėlsta gaisrai. Šiuo metu žinoma apie du nukentėjusius žmones. Vienas iš jų – 92 metų moteris“, – sakoma pranešime.Pasak O. Prokudinas, garbaus amžiaus moteriai diagnozuotas apsinuodijimas degimo produktais. Abiem nukentėjusiesiems teikiama medicininė pagalba.Anksčiau „Ukrinform“ pranešė apie sprogimus Chersono miesto Dnipro rajone – okupantai jį apšaudė iš kairiojo kranto. Žmonės buvo įspėti, kad apšaudymai gali pasikartoti, ir paraginti nesiartinti prie langų.Ketvirtadienį Rusijos kariškiai taip pat apšaudė Chersono srities Novotiahinkos gyvenvietę, nukentėjo civilis.

Rusija vėl atidarė 1992 m. uždarytą ambasadą Burkina FaseKetvirtadienį Rusija vėl atidarė savo ambasadą Burkina Fase po beveik 32 metų pertraukos, šiai Vakarų Afrikos valstybei nutraukus santykius su buvusia kolonijine valdytoja Prancūzija.Šalies užsienio reikalų ministerija patvirtino, kad „šį ketvirtadienį Rusija vėl oficialiai atnaujino savo ambasados darbą Uagadugu“. Rusijos ambasadorius Dramblio Kaulo Krante Aleksejus Saltykovas sakė vadovausiantis misijai Burkina Fase, kol bus paskirtas naujas ambasadorius. Jis apibūdino Burkina Fasą kaip „seną partnerę, su kuria mus sieja tvirti ir draugiški ryšiai“, ir sakė, jog nepaisant to, „kad fiziškai mūsų čia nebuvo, dvišalis bendradarbiavimas politinėje ir ekonominėje srityse niekada nenutrūko“.Rusijos užsienio reikalų ministerija teigė, kad ambasados atidarymas „padidins koordinavimą užsienio politikos srityje“ ir sustiprins abiejų šalių „draugystę“.Pernai Burkina Fase buvo įvykdyti du kariniai perversmai, abu iš dalies paskatino nepasitenkinimas, kad nepavyko numalšinti džihadistų sukilimo. 2022 m. rugsėjį valdžią perėmusi chunta atsiribojo nuo istorinės partnerės Prancūzijos ir suartėjo su Rusija. Maskva pažadėjo nemokamai pristatyti grūdus Afrikos šaliai, vienai skurdžiausių pasaulyje.Rusija dėl invazijos į Ukrainą tampa vis labiau izoliuota, pastaraisiais mėnesiais ji tarėsi dėl glaudesnio karinio bendradarbiavimo su Burkina Fasu. Spalį Burkina Fasas pasirašė susitarimą su Rusija dėl atominės elektrinės statybos, kad padidintų elektros energijos tiekimą Sahelio šaliai, kurioje prieigą prie elektros turi mažiau nei ketvirtadalis gyventojų.

Rusija smogė Nikopolio rajonui: yra žuvusiųjų ir sužeistųjųRusijos kariuomenė šiandien, gruodžio 28 d., smogė Nikopolio rajonui. Dėl priešo atakos žuvo vaikinas, yra sužeistųjų.Apie tai praneša „RBC-Ukraina“ su nuoroda į Dniepropetrovsko administracijos viršininką Serhijų Lysaką.„Šiandien buvo užpulti Pokrovsko bendruomenės, esančios Nikopolio rajone, kaimai. Tačiau daugiausia atakų teko rajono centrui“, – sakoma pranešime.Pažymima, kad mieste žuvo jaunas vaikinas ir nukentėjo 70 metų moteris. Ji buvo paguldyta į ligoninę vidutinio sunkumo būklės.„Sugadinta 17 privačių namų ir du daugiaaukščiai pastatai. Vienas ūkinis pastatas buvo sugriautas, o penki – suniokoti. Suniokota 40 saulės kolektorių, automobilių, dujų vamzdžių ir elektros linijų. Taip pat nukentėjo administracinis pastatas“, – pridūrė regiono vadovas.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0nvrh7uohuYTo9CoeYtgoEKMsSNdJFjVkT7oeXA7ou8pXE1qTW7irMKsyba2a3RFl&id=100089981179124

Zelenskio biuras papasakojo apie pasirengimą susitikimui su OrbanuUkrainos ir Vengrijos valdžios institucijos artimiausiu metu rengia Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir Vengrijos ministro pirmininko Viktoro Orbano susitikimą, pranešė Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas, skelbia BBC.„Turėjau produktyvų pokalbį telefonu su Vengrijos užsienio reikalų ministru Peteriu Szijjarto. [...] Toliau dirbama organizuojant abiejų lyderių susitikimą artimiausiu metu“, – socialiniame tinkle X parašė A. Jermakas.Oficialus V. Zelenskio ir V. Orbano susitikimas bus pirmasis nuo karo Ukrainoje pradžios.

Žvalgyba: Rusija rengia informacinę-psichologinę kampaniją prieš UkrainąKremlius suplanavo dar vieną galingą informacinę-psichologinę kampaniją prieš Ukrainą.Kaip rašo „Ukrinform“, tai pranešė Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdyba (VŽV).Jos duomenimis, 2023 metų gruodžio viduryje Maskvoje posėdžiavo vadinamasis NVS šalių institutas, kurį visiškai kontroliuoja Rusijos prezidento administracija ir kuris finansuojamas iš Rusijos biudžeto.Susitikimo tema buvo karas prieš Ukrainą.Aptardami tolesnės karinės konfrontacijos perspektyvas, Kremliaus „ekspertai“ priėjo išvadą, jog esą Ukrainos karinė vadovybė perėjo prie pozicinės gynybos, kad sužlugdytų Rusijos puolimą 2024 metų žiemą ir pavasarį, sustiprintų gynybos linijas ir oro gynybos sistemą, sukauptų šaudmenų ir sudarytų kovinį rezervą.Rusų vertinimu, toks scenarijus padarys tolesnį Ukrainos užėmimą jėgos metodais neįmanomą.Todėl Kremliaus analitikai pabrėžė, jog bet koks karo veiksmų nutraukimas, Ukrainos prieigų prie Juodosios jūros išsaugojimas ir „provakarietiško režimo“ išlikimas Kyjive yra nepriimtini.Susitikime Maskvoje taip pat buvo raginama pradėti dar vieną galingą informacinę-psichologinę kampaniją prieš aukščiausią Ukrainos karinę ir politinę vadovybę naudojant „naujų prezidento rinkimų“ temą.„Kampanijos tikslas – pakirsti Ukrainos prezidento ir Ukrainos valstybės vadovybės legitimumą šalyse, kurios neva yra Rusijos sąjungininkės ir partnerės, o jei pavyks – ir tarp Ukrainos piliečių“, – pažymi VŽV.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Rusijos specialiosios tarnybos siunčia provokacines žinutes į užsienyje esančių ukrainiečių telefonus.

Rusijos nelaisvėje yra daugiau nei 50 ukrainiečių šauktiniųRusijos nelaisvėje laikomi daugiau nei 50 ukrainiečių šauktinių 19-20 metų amžiaus, pranešė nevyriausybinės organizacijos „Voyatskyi Vyzvil“ vadovė Natalija Jepifanova per spaudos konferenciją, kurios tema buvo „Į nelaisvę paimti ir dingę ukrainiečiai, grąžinimo problemos ir jų sprendimo būdai“.„Rusijos nelaisvėje yra daugiau nei 50 ukrainiečių šauktinių. Apie juos mažai žinoma. Tai 19-25 metų vaikinai ir jau belaisviai“, – sakė ji.Pasak N. Jepifanovos, Ukrainos valdžia turi dėti visas pastangas, kad „išplėštų ukrainiečius belaisvius iš priešo gniaužtų“. Pirmiausia būtina sukurti valstybinę karo belaisvių ir civilių įkaitų grąžinimo iš Rusijos politiką, pabrėžė ji.

Rusijos propagandistai skundžiasi dėl radijo gamyklos Briansko srityje apšaudymoRusijos propagandistai teigia, kad esą buvo apšaudyta Briansko srityje esanti radijo gamykla „Strela“.Tai ketvirtadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis „Telegram“ kanalu „Mash“.Propagandinis kanalas dėl radijo gamyklos Suzemkos gyvenvietėje apšaudymo apkaltino Ukrainos kariškius.Teigiama, kad per incidentą nukentėjo vienas žmogus – 45 metų amžiaus moteris. Ji nugabenta į ligoninę.Portalas pažymi, kad Ukrainos pareigūnai šios informacijos kol kas niekaip nekomentuoja ir į propagandistų publikacijas nereaguoja.Jis taip pat primena, kad Rusijos Briansko srityje jau ne kartą griaudėjo sprogimai ir liepsnojo gaisrai.https://t.me/breakingmash/50497

Zelenskis padėkojo JAV už paskutinį pagalbos paketąKetvirtadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis padėkojo JAV už paskutinį patvirtintą ginklų paketą Ukrainai, dėl tolesnės pagalbos jo karo draskomai šaliai tvyro nežinomybė.V. Zelenskis perspėjo, kad bet koks JAV – svarbiausios Kyjivo rėmėjos – politikos pasikeitimas gali turėti didelės įtakos karo eigai.„Dėkoju prezidentui Joe Bidenui, Kongresui ir Amerikos žmonėms už vakar paskelbtą 250 mln. dolerių karinės pagalbos paketą“, – socialinėje žiniasklaidoje paskelbė V. Zelenskis. „Siekdami apginti laisvę ir saugumą ne tik Ukrainoje ir Europoje, bet ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, turime ir toliau reaguoti į tebesitęsiančią Rusijos agresiją“, – sakė jis.JAV ginklai ir finansinė pagalba padeda provakarietiškai šaliai kovoti su daug didesnėmis puolančiomis Rusijos pajėgomis. Respublikonai stabdo šias pastangas, atsisakydami pritarti naujoms išlaidoms iš biudžeto ir reikalaudami, kad demokratai pirmiau sutiktų imtis griežtų priemonių prieš nelegalią migraciją.V. Zelenskis sakė, kad paskutiniame pakete pateikta įranga, įskaitant oro gynybos raketas, prieštankinius ginklus ir išminavimo įrangą, „patenkins svarbiausius Ukrainos poreikius“. Ukrainos prezidentas taip pat padėkojo JAV už šiais metais suteiktus 34 karinės pagalbos paketus, kurių vertė viršija 24 mlrd. JAV dolerių, ir „istorinį sprendimą“ suteikti naikintuvus F-16. „Visada būsime dėkingi už visą šią paramą“, – sakė jis.JAV ambasadorė Ukrainoje Bridget Brink pavadino saugumo paketą „gyvybiškai svarbiu“. „Finansavimo poreikis padėti Ukrainai apsiginti tebėra kritiškas ir neatidėliotinas“, – parašė ji socialiniame tinkle X.

Rusai apšaudė kaimą Zaporižios srityje, yra žuvusiųjų ir sužeistųjųRusijos kariuomenė iš artilerijos apšaudė Dnipro pakrantę Bilenkės kaime. Du žmonės žuvo, dar trys buvo sužeisti.Tai ketvirtadienį „Telegram“ kanale pranešė Zaporižios srities karinės administracijos vadovas Jurijus Malaška, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Šiandien 11.40 val. rašistai iš artilerijos apšaudė Dnipro upės kranto liniją Zaporižios rajono Bilenkės kaime“, – rašoma pranešime.Per apšaudymą du civiliai žuvo, o dar trys buvo sužeisti. Sprogimo banga apgadino automobilį.Kaip jau buvo pranešta, trečiadienį rusai apšaudė 25 Zaporižios srities gyvenvietes, užfiksuotas 151 smūgis.

Zelenskis paskyrė Donecko ir Rivnės sričių valstybinių administracijų vadovusUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskyrė Donecko ir Rivnės sričių valstybinių administracijų vadovus.Kaip praneša „Ukrinform“, atitinkami įsakai Nr. 857/2023 ir Nr. 858/2023 paskelbti prezidento tinklalapyje.Donecko srities valstybinės administracijos vadovu paskirtas Vadymas Filaškinas, Rivnės srities valstybinės administracijos vadovu – Oleksandras Kovalis.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, rugsėjį V. Zelenskis atleido Pavlo Kyrylenką iš Donecko srities karinės administracijos vadovo pareigų.Gruodžio 12 d. Ukrainos ministrų kabinetas suderino Donecko ir Rivnės sričių valstybinių administracijų vadovų skyrimą.V. Filaškinas gimė 1975 metais Mykolajivo srityje. Studijavo Mykolajivo valstybiniame pedagoginiame universitete, taip pat Kyjivo nacionaliniame vidaus reikalų universitete.Jis dirbo Ukrainos vidaus reikalų ministerijos organuose, buvo Nacionalinės policijos Vyriausiosios valdybos Donecko srityje viršininko pavaduotojas.Nuo 2019 metų vasario V. Filaškinas ėjo Donecko srities valstybinės administracijos vadovo pavaduotojo pareigas.O. Kovalis gimė 1987 metais Rivnės srityje. Mokėsi Nacionaliniame vandens ūkio ir gamtonaudos universitete.Nuo 2019 metų gruodžio iki 2020 metų gruodžio jis vadovavo Kostopilio rajono valstybinei administracijai. Nuo 2020 metų gruodžio iki 2021 metų kovo – Kostopilio miesto tarybos vadovo pirmasis pavaduotojas.Nuo 2021 metų kovo jis vadovavo Rivnės rajono valstybinei administracijai.

Nyderlandų kariuomenės vadas: turime būti rimtai pasiruošę galimam karui su RusijaNyderlandai turi būti rimtai pasiruošę galimam ginkluotam konfliktui su Rusija. Tai ketvirtadienį paskelbtame interviu dienraščiui „De Telegraaf“ pareiškė šalies kariuomenės vyriausiasis vadas Martinas Wijnenas.Generolo nuomone, Nyderlandai turėtų sekti šalių, kurios ribojasi su Rusija arba yra netoli jos, pavyzdžiu, kadangi jų gyventojai yra geriau pasiruošę galimam karui su didžiąja kaimyne.„Nyderlandai neturėtų manyti, jog yra saugūs dėl to, kad juos nuo Rusijos skiria 1500 kilometrų“, – sakė M. Wijnenas. Anot jo, reikia iš naujo išmokti, kad „visa visuomenė turi būti pasirengusi, jei kažkas susiklostytų ne taip“. Piliečiams tai reiškia, jog jie turi turėti maisto ir geriamojo vandens atsargų, kad galėtų išgyventi susidarius nepaprastajai situacijai, pridūrė jis.„Rusija supranta tik vieną kalbą: stiprių ginkluotųjų pajėgų kalbą“, – pareiškė M. Wijnenas ir pridūrė, kad Nyderlandai turi gerokai sustiprinti savo kariuomenę.Generolui pritaria ir buvęs Nyderlandų kariuomenės vadas Martas de Kruifas. Jis televizijos kanalui RTL sakė, kad Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas vadovaujasi ne protu, o jėga. „Putinas yra boksininkas. Negalima visą laiką vengti smūgių, reikia mokėti ir duoti grąžos“, – pareiškė M. De Kruifas.

JAV analitikai: Rusija neatsisako savo galutinių tikslų Ukrainoje ir nesuinteresuota sąžiningomis derybomisRusija ir toliau siekia maksimalių tikslų Ukrainoje ir nėra suinteresuota sąžiningomis derybomis, kai tuo metu pranešama, jog Vakarų pareigūnai vis palankiau vertina galimybę užbaigti karą Ukrainos ir Rusijos derybomis, sakoma naujame Vašingtone įsikūrusio Karo studijų instituto (ISW) pranešime.Pasak JAV analitikų, vienas JAV prezidento Joe Bideno administracijos pareigūnas ir Europos diplomatas gruodžio 27 d. „Politico“ paskelbtame straipsnyje sakė, kad J. Bideno administracija ir Europos pareigūnai perkelia savo dėmesį nuo paramos visiškai Ukrainos pergalei į galimybę pagerinti Ukrainos poziciją numanomose derybose su Rusija dėl karo užbaigimo. Pasak „Politico“, tokios derybos greičiausiai priverstų Ukrainą perleisti Rusijai teritorijas.Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas gruodžio 27 d. pareiškė, kad Vakarai ketina įšaldyti karą Ukrainoje ir vėliau pavadinti tai pergale. Jis retoriškai klausė, kokias pergales JAV pasiekė Vietname, Afganistane ir Irake, pabandžiusios padaryti tą patį. „Nuolatinės S. Lavrovo užuominos apie JAV dalyvavimą karuose Vietname, Afganistane ir Irake rodo, kad S. Lavrovas Vakarų diskusiją apie karo įšaldymą ir pasirengimą galimoms Ukrainos deryboms su Rusija vertina kaip Vakarų pasirengimą susitaikyti su Ukrainos pralaimėjimu“, – teigia ISW.Pasak JAV analitikų, S. Lavrovas iš esmės sako tą patį, ką ir kiti Rusijos pareigūnai pastaruoju metu – kad Rusija nesuinteresuota įšaldyti karą ar pradėti sąžiningas derybas, bet ir toliau sieks savo ekspansinių teritorinių tikslų, Ukrainos „demilitarizacijos“ .Anksčiau ISW sakė, kad laikinos paliaubos greičiausiai suteiktų Rusijos kariuomenei laiko pasirengti atnaujintai agresijai prieš Ukrainą ir Rusijos tikslai būtų tokie patys.

Šįmet sulaikyta apie 11 tūkst. vyrų, mėginusių nelegaliai kirsti Ukrainos sienąUkrainos pasieniečiai 2023 metais sulaikė apie 8 tūkst. vyrų, mėginusių kirsti šalies sieną už kontrolės punktų ribų, ir 3 tūkst., kurie pateikė suklastotus dokumentus kontrolės punktuose.Tai naujienų agentūrai „Ukrinform“ pranešė Valstybinės sienos apsaugos tarnybos atstovas spaudai Andrijus Demčenka.„Šįmet per vienuolika mėnesių iš viso buvo sulaikyta 7 700 pažeidėjų, kurie bandė neteisėtai kirsti sieną už kontrolės punktų ribų“, – sakė jis.Kartu A. Demčenka pažymėjo, kad šiemet palyginti su 2022 metais buvo mažiau žmonių, mėginusių kirsti sieną ne per kontrolės punktus. „Pernai per parą sulaikydavome po 80–100 pažeidėjų. Dabar tokių bandymų kur kas mažiau“, – pabrėžė jis.Anot pareigūno, dažniausiai bandoma kirsti Ukrainos sieną su Rumunija ir Moldova, rečiausiai – sieną su Lenkija.Rudens mėnesiais išryškėjo mėginimų nelegaliai kirsti sieną skaičiaus mažėjimo dinamika, tai susiję su oro sąlygomis, sakė atstovas.Paklaustas apie galimą šio skaičiaus didėjimą plečiant mobilizaciją, A. Demčenka pažymėjo, kad viską parodys statistika. „Ankstesniais laikotarpiais mėginimų nelegaliai kirsti sieną padaugėdavo nusistovėjus palankiems orams. Kai atšąla ir sninga, kai vietovė tampa nepravažiuojama, tada norinčiųjų kirsti sieną sumažėja“, – pridūrė pareigūnas.Jis taip pat pranešė, kad padaugėjo vyrų, bandančių kirsti sieną per kontrolės punktus su suklastotais dokumentais. Nuo šių metų pradžios pasieniečiai užfiksavo apie 3 tūkst. tokių bandymų. Dažniausiai buvo pateikiamos dokumentų dėl netinkamumo karinei tarnybai, neįgalumo, taip pat daugiavaikio tėvo pažymėjimo klastotės.Kaip anksčiau buvo pranešta, Ukrainos pareigūnai demaskavo daugiau kaip 220 grupių, gabenusių karinės tarnybos vengiančius vyrus į užsienį. Daugiau kaip 1,4 tūkst. asmenų pareikšti įtarimai dėl nusikalstamų veikų, susijusių su sienos kirtimu.

Estijos žvalgyba: po smūgio Rusijos karo laivui Feodosijoje Rusija nebegalės naudotis Krymo uostaisVienas didžiausių Ukrainos laimėjimų šiais metais buvo priversti perkelti Rusijos laivyną į rytinę Juodosios ir Azovo jūros dalį, pareiškė Estijos gynybos pajėgų žvalgybos agentūros vadovas Antsas Kiviselgas, remdamasi ERаR pranešė „Ukrinform“.A. Kiviselgas pabrėžė, kad pastarosiomis savaitėmis mūšio lauke didelių pokyčių neįvyko. „Rusija ir toliau mėgina daryti spaudimą Ukrainai, bene labiausiai matomas įvykis sausumoje buvo Donecko srities Marinkos miesto, iš kurio ukrainiečiai išvedė savo dalinius, užėmimas praėjusios savaitės pabaigoje. Kitais atžvilgiais fronto linijoje didelių pokyčių nebuvo“, – sakė jis.Naktį į gruodžio 26-ąją Ukrainos ginkluotosios pajėgos laikinai okupuotos Feodosijos uoste susprogdino didelį desantinį Rusijos laivą „Novočerkaskas“, greičiausiai vežusį sprogmenis ir bepiločius orlaivius.„Akivaizdu, kad tokiai atakai reikėjo labai gero planavimo, supratimo, kur yra Rusijos Federacijos oro gynyba, – sakė A. Kiviselgas. – Tam reikia gero parengiamojo darbo ir kelių aplinkybių sutapimo“.Pasak Estijos žvalgybos vadovo, „Novočerkasko“ užpuolimas privers Rusijos kariuomenę patraukti nuo Krymo savo karinius laivus. „Jie nebegalės naudotis uostais Kryme, tinkamais ir veiksmingais pagal priėmimo pajėgumus ir darbo greitį. Dabar padalinius reikia perkelti toliau, pavyzdžiui, į Novorosijską pačioje Rusijos Federacijoje“, – sakė A. Kiviselgas.

Nustatytos rusų sušaudytų karo belaisvių ukrainiečių pavardėsTeisėsaugininkai nustatė karo belaisvių ukrainiečių, kuriuos prie Zaporižios srities Robotynės kaimo sušaudė okupantai rusai, pavardes.Tai interviu „Laisvės radijui“ pareiškė Ukrainos generalinio prokuroro biuro Kovos su nusikaltimais, įvykdytais ginkluoto konflikto sąlygomis, departamento vadovas Jurijus Belousovas, praneša „Ukrinform“.„Galime patvirtinti vaizdo įrašo autentiškumą. Mes identifikavome savo karius, kurie buvo žiauriai nužudyti... Turime duomenų apie konkrečią brigadą ir konkrečias pavardes, jos bus paskelbtos artimiausiu metu“, – sakė jis.Pasak J. Belousovo, teisėsaugininkai turi pagrindo manyti, kad prie karo belaisvių ukrainiečių nužudymo prisidėjo Rusijos 76-osios oro desantininkų divizijos, liūdnai pagarsėjusios karo nusikaltimais Kyjivo srityje, atstovai.J. Belousovas pabrėžė, kad šis atvejis nėra pavienis. Ukrainos pareigūnai užfiksavo dešimtys atvejų, kai rusai žudė karo belaisvius ukrainiečius.„Vien tik pastarąjį mėnesį šios gyvenvietės rajone jau buvo atvejis, kai į nelaisvę paimti mūsų kariškiai buvo naudojami kaip gyvasis skydas. Tai rodo šios praktikos sistemingumą ir patvirtina, kad tai nėra pavienis atvejis. Rusijos karinė vadovybė, kurios pavaldiniai vykdo šiuos nusikaltimus, tai tikrai žino“, – sakė J. Belousovas.Ukrainos karių sušaudymą jis pavadino cinišku Ženevos trečiosios konvencijos, kurioje kalbama apie elgesį su karo belaisviais, pažeidimu.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Ukrainos prokuratūra pradėjo tyrimą dėl trijų karo belaisvių ukrainiečių sušaudymo netoli Zaporižios srities Robotynės kaimo.

Ukrainos žvalgyba: rusai rengia sabotažo grupes misijoms Ukrainos pietuoseUkrainos gynybos ministerijos vyriausioji žvalgybos valdyba pranešė, kad Rusija rengia keletą specialiųjų grupių ardomiesiems reidams į vyriausybės kontroliuojamas teritorijas Pietų Ukrainoje kitais metais, pranešė „Ukrinform“.„Kerštingi Maskvos lyderiai sunerimę dėl pralaimėjimo Juodojoje jūroje. Rusija ketina 2024-iesiems parengti specialiąsias grupes sabotažo reidams ir provokacijoms laisvų pietinių Ukrainos regionų teritorijoje“, – sakoma pranešime.Siekdama išlaikyti karo veiksmų intensyvumą 2024 m., Rusija taip pat stengiasi sustiprinti puolimo padalinių kovinį pajėgumą, jie komplektuojami ir iš laikinai okupuotų Ukrainos rajonų gyventojų.Valdyba pridūrė, kad Rusija greitai pritrūksta leitenantų, todėl karinė vadovybė siekia paspartinti jaunesniųjų leitenantų rengimą ir sutrumpinti atitinkamų kursų terminus. „Tokį sprendimą lėmė rimti jaunesniųjų karininkų nuostoliai jų invazinių pajėgų kare prieš Ukrainą“, – rašoma pranešime. Praėję pagreitintus mokymus ir gavę karininko laipsnį, jie nedelsiant dislokuojami į karo zoną.Anksčiau „Ukrinform“ pranešė, kad priešai suaktyvino oro žvalgybą pietinėje operacijos zonoje, įskaitant visą Chersono sritį.

Rusijos pajėgoms apšaudžius pasienio miestą Vovčanską žuvo moterisRusijos pajėgoms apšaudžius pasienio miestą Vovčanską Ukrainos Charkivo srityje žuvo moteris ir dar viena buvo sužeista. Tai feisbuke pranešė srities karinės administracijos vadovas Olehas Synjehubovas.Anot jo, rusai miestą tikriausiai atakavo iš daugkartinio naudojimo raketų paleidimo sistemų. 66 metų moteris nuo sužalojimų mirė ligoninėje. 63-ejų gyventojai pagalba suteikta vietoje.https://t.me/synegubov/7835

Du rusai nuteisti ilgam kalėti už kampaniją Ukrainoje smerkiančias eilesKetvirtadienį Maskvos teismas nuteisė du vyrus ilgą laiką kalėti už neapykantos kurstymą ir raginimą imtis veiklos, kuri keltų grėsmę valstybės saugumui, mat jiedu skaitė eiles, kuriose pasisakoma prieš Ukrainos puolimą.Artiomas Kamardinas buvo nuteistas kalėti septynerius metus, Jegoras Štovba išgirdo penkerių su puse metų kalėjimo nuosprendį. Tuo tarpu juos palaikantys asmenys teismo salėje šaukė „Gėda!“, pranešė teismo posėdyje dalyvavęs naujienų agentūros AFP korespondentas.

Britų žvalgyba apie ukrainiečių smūgio „Novočerkaskui“ pasekmesRusijos didelio desantinio laivo „Novočerkaskas“ sunaikinimas Kryme turės įtakos rusų logistinei paramai regione.Apie tai socialiniame tinkle „X“ pranešė Jungtinės Karalystės gynybos ministerija, remdamasi žvalgybos duomenimis.JK žvalgyba primena, kad gruodžio 25 dieną dėl ukrainiečių smūgio buvo visiškai sunaikintas Rusijos karinio jūrų laivyno „Ropucha“ klasės desantinis krovininis laivas „Novočerkaskas“, prisišvartavęs Feodosijos uoste.Atvirų šaltinių duomenimis, labai tikėtina, kad laivas gabeno sprogstamąjį krovinį, kuris po pirminio smūgio sukėlė galingą antrinį sprogimą.Po šio incidento Rusija nuo invazijos pradžios neteko trijų logistinės paramos laivų: „Saratovas“ nuskendo 2022 metų kovo 24 dieną, o „Minskas“ 2023 metų rugsėjo 13-ąją buvo sunaikintas sausajame doke. Dar du tokie laivai greičiausiai buvo apgadinti.„Rusija tikriausiai planavo panaudoti savo logistinės paramos pajėgas invazijos metu rengti dideles amfibines atakas ir rengdamasi karui padvigubino šių laivų skaičių Juodojoje jūroje. Karui užsitęsus, šie laivai dažniau buvo naudojami logistinei paramai teikti. Tai svarbus vaidmuo, nes jie papildo gyvybiškai svarbią ir gana trapią kelių ir geležinkelių jungtį per Krymo tiltą, jungiantį Krymą su Rusija“, – rašoma ataskaitoje.Kaip pranešta anksčiau, ankstyvą antradienio, gruodžio 26-osios, rytą Ukrainos gynėjai susprogdino Rusijos karinių jūrų pajėgų didelį desantinį laivą „Novočerkaskas“ laikinai okupuotoje Feodosijoje.Rusijos žiniasklaidos platformų duomenimis, 33 įgulos nariai laikomi dingusiais be žinios, vienas jūreivis žuvo, dar 23 buvo sužeisti.

„Financial Times“: JAV pasiūlė Didžiajam septynetui ieškoti būdų konfiskuoti 300 mlrd. JAV dolerių įšaldyto Rusijos turto „Financial Times“ pranešė, kad Jungtinės Valstijos pasiūlė Didžiojo septyneto šalių darbo grupėms paieškoti būdų konfiskuoti 300 mlrd. JAV dolerių vertės įšaldyto Rusijos turto.Jungtinės Valstijos, kurių poziciją palaiko Jungtinė Karalystė, Japonija ir Kanada, pasiūlė tęsti parengiamuosius darbus, kad galimus variantus Didžiojo septyneto šalių lyderiams galima būtų pristatyti jau vasario 24 d. numatomame surengti susitikime.Nors jokių sprendimų šiuo klausimu, dėl kurio Europos šalių sostinėse verda karšti debatai, dar nėra priimta, pastangos siekiant Ukrainos labui konfiskuoti Rusijos turtą parodo, kad ši tema Vakaruose darosi vis svarbesnė, rašoma straipsnyje.Informuotų šaltinių teigimu, šį klausimą šį mėnesį jau aptarė Didžiojo septyneto šalių finansų ministrai ir jų pavaduotojai.Trys darbo grupės, kurias siūlo įsteigti Vašingtonas, išnagrinės teisinius konfiskavimo aspektus, būdus, kaip galima būtų įgyvendinti tokią politiką ir sumažinti su ja susijusią riziką bei galimybes geriausiais būdais nukreipti šią pagalbą Ukrainai.Vokietija, Prancūzija, Italija ir ES išsakė keletą abejonių ir užsiminė apie tai, kad prieš priimant sprendimą būtina atidžiai įvertinti Maskvos turto konfiskavimo teisėtumą. Keletas Europos šalių ministrų pabrėžė, kad reikia užtikrinti tinkamą šio darbo slaptumą.Laikraščio teigimu, Vakarų šalių sostinės svarsto įvairias galimybes, pradedant tiesioginiu centrinio Rusijos banko turto konfiskavimu ir panaudojimu ir baigiant įšaldyto turto investavimu arba naudojimu vietoje užstato paskoloms gauti.ES kol kas nėra konfiskavusi jokio Rusijos turto, tačiau svarsto galimybes areštuoti tokių finansinių institucijų, kaip 191 mlrd. eurų vertės valstybių turtą valdanti „Euroclear“, pelną, nurodoma publikacijoje.Vašingtonas kol kas oficialiai nėra pritaręs minčiai konfiskuoti Rusijos turtą. Tačiau šiais metais Jungtinės Valstijos tarp Didžiojo septyneto narių išplatino slaptą diskusijų dokumentą, kuriame nurodoma, kad įšaldyto Maskvos turto konfiskavimas būtų pagrįsta priemonė paskatinti Rusiją nutraukti karo veiksmus.Tačiau Europa, kurioje ir yra laikoma didžioji dalis šio turto, laikosi atsargesnės pozicijos, baimindamasi galimų pasekmių finansiniam stabilumui ir Rusijos keršto. Viena iš šalių, kurios baiminasi, kad Rusijoje veikiančių jų įmonių atžvilgiu Maskva, kaip jau yra grasinusi, gali imtis atsakomųjų veiksmų, yra 2024 m. Didžiajam septynetui pirmininkausianti Italija. Be to, Rusija yra perspėjusi konfiskavus turtą nutrauksianti diplomatinius santykius su Jungtinėmis Valstijomis.ES, Didžioji Britanija ir Prancūzija taip pat pabrėžė, kad šių pinigų negalima būtų naudoti iš karto, jų nepakaktų patenkinti Ukrainos atstatymo poreikius ir kad turtas neturėtų būti konfiskuojamas 2024 m. finansinės pagalbos Kyjivui sąskaita.Straipsnyje nurodoma, kad per pastaruosius dvejus metus Didžiajam septynetui ne kartą pavyko išspręsti savo narių nesutarimus dėl Rusijai taikomų ekonominių priemonių, įskaitant pirmąjį plataus masto sankcijų paketą ir rusiškos naftos kainos apribojimą.Pranešama, kad Italijos užsienio reikalų ministras Antonio Tajani patikino, kad, Italijai kitąmet pirmininkaujant Didžiajam septynetui, Ukrainai toliau bus skiriama pakankamai dėmesio.

Po Ukrainos smūgio aiškėja, kur išplukdyti rusų laivai iš Feodosijos uostoPietų Ukrainos gynybos pajėgų Jungtinio koordinuojančio spaudos centro vadovė Natalija Gumeniuk papasakojo, kur po Ukrainos ginkluotųjų pajėgų puolimo Rusijos okupantai iš Feodosijos uosto išplukdė kitus laivus.Televizijos kanalo „Espresso“ eteryje ji pažymėjo, kad „pagal marodierių taisykles okupantai paėmė viską, suprasdami, kad grėsmė yra reali, jie ją pajuto“. „Dabar dalį jų bandoma išlaikyti atviroje jūroje, bet vis dėlto didžioji dalis yra paskirstyta palei Novorosijsko įlanką. Be to, dalis laivų kol kas lieka Sevastopolyje. Tačiau akivaizdu, kad rusai jau kraunasi savo daiktus“, – sakė N. Gumeniuk.Be to, ji pažymėjo, kad Rusijos karinių laivų Kryme skaičiaus nėra stabilaus, jie toliau manevruoja.

Juodojoje jūroje dėl minos sprogimo nukentėjo civilinis laivasSu Panamos vėliava plaukiojantį civilinį laivą Juodojoje jūroje apgadino sprogusi rusų jūrinė mina. Apie tai pranešė Pietų Ukrainos gynybos pajėgos.Birių krovinių laivas plaukė į vieną iš Dunojaus uostų pasikrauti grūdų. Laivas prarado pagreitį ir kontrolę, o viršutiniame denyje kilo gaisras. Kad išvengtų nuskendimo, kapitonas nutempė laivą į seklumą.Jūrų apsaugos ir Paieškos ir gelbėjimo tarnybos laivai nedelsdami suteikė pagalbą įgulai ir į laivą atgabeno medikus, sakoma pranešime.Apžiūrint laivą ir apklausiant kapitoną nustatyta, kad du jūreiviai yra sužeisti. Vienas sužeistasis gavo medicininę pagalbą vietoje, kitas, lydimas gydytojų, buvo nuvežtas į artimiausią ligoninę tolesnei apžiūrai. Jo būklė patenkinama.Buvo pasiųsti vilkikai, kad ištrauktų laivą iš seklumos ir atitemptų į uostą.Pietų gynybos pajėgos pabrėžė, kad ir toliau užtikrina civilinės laivybos saugumą esant dideliam priešo minų tankiui teritorijoje. Audringi orai dažnai padidina minų pavojų. Todėl jūrų išminavimo klausimas su užsienio partnerių parama išlieka aktualus.Kaip pranešė „Ukrinform“, Pietų gynybos pajėgų Jungtinio koordinacinio spaudos centro atstovė Natalija Humeniuk neatmeta galimybės, kad rusai prieš civilinius laivus gali panaudoti droną „Oduvančik“.https://t.me/uniannet/121090

Rusija vėl atakavo Ukrainą dronaisUkrainos karinė aviacija praneša naktį į ketvirtadienį atrėmusi septynias rusų dronų atakas iš aštuonių. Bepiločiai numušti trijuose regionuose Ukrainos centre ir pietuose, pranešė pajėgos „Telegram“ tinkle, kuriuo remiasi agentūra „Reuters“.Ar tie dronai, kurie nebuvo numušti, pasiekė tikslą, kol kas neaišku.Ankstesnę naktį Rusija užliejo Ukrainą daug didesne dronų atakų banga. Tada Ukrainos pajėgos numušė 32 dronus iš 46.Rusijos gynybos ministerija tuo tarpu pranešė, kad naktį į ketvirtadienį atrėmė Ukrainos bepiločių ataką prieš Krymą. Rusija yra okupavusi pusiasalį.

Ukraina: priešų artilerija apšaudė 25 gyvenvietes Zaporižės regionePer pastarąją parą priešas apšaudė 25 gyvenvietes Zaporižės regione, iš viso užfiksuota 151 ataka.Apie tai feisbuke pranešė Zaporižės regioninės karinės administracijos vadovas Jurijus Malaško.„Okupantai 28 kartus bepiločiais orlaiviais puolė Širokų, Novoandrijivkos, Malynivkos, Robotynų, Červonų, Levadnų, Poltavkos, Temyrivkos, Novoivanivkos, Mala Tokmačkos ir Novodarivkos gyvenvietes, raketų paleidimo sistemomis apšaudė Robotynus, Mala Tokmačką, Preobraženką ir Stepnohirską, ant Orichivo ir Mala Tokmačkos numetė šešias aviacines bombas“, – rašė jis.Be to, Huliajpole, Zaliznyčiai, Bilohyria, Novoandrijivka, Ščerbakai, Čarivnai, Piatychatkės, Kamianskai, Lobkovai ir kiti pafrontės miestai ir kaimai 114 kartų apšaudyti artilerijos sviediniais.Pranešama apie aštuonis sunaikintus gyvenamuosius namus. Žmonės per šiuos išpuolius nenukentėjo.Pirmiau buvo pranešta, kad, Ukrainos ginkluotųjų oro pajėgų duomenimis, gruodžio 28 d. naktį rusų okupantai iš Rusijos Federacijos Primorsko-Achtarsko srities paleido aštuonis bepiločius orlaivius „Šahed“.Septynis dronus Dnipro, Kirivohrado ir Zaporižės regionuose numušė Ukrainos karinių oro pajėgų ir gynybos pajėgų naikintuvai, oro gynybos daliniai ir mobiliosios ugnies grupės.

Juodojoje jūroje yra šeši rusų laivai, tačiau nėra nė vieno, ginkluoto raketomisKetvirtadienį, gruodžio 27 d., 8:00 val. ryto Juodojoje jūroje buvo šeši rusų laivai. Tarp jų nebuvo nė vieno, ginkluoto raketomis.Apie tai Ukrainos ginkluotosios jūrų pajėgos pranešė feisbuke.Azovo jūroje nėra nė vieno priešų laivo.Viduržemio jūroje dislokuoti trys rusų laivai, tarp jų – du raketų „Kalibr“ nešėjai, galintys paleisti iš viso iki 16 raketų salvę.Pirmiau buvo pranešta, kad gruodžio 27 d. Rusijos Federacija Juodojoje jūroje dislokavo penkis karo laivus.

Rusijos nuostoliai Ukrainoje gruodžio 27 dieną: 920 karių ir 27 tankaiUkrainos ginkluotosios pajėgos per pastarąją parą eliminavo dar 920 rusų okupantų, todėl bendri Rusijos karinio personalo nuostoliai Ukrainoje nuo plataus masto invazijos pradžios pasiekė maždaug 356 670 karių. Ukrainos kariškiai taip pat sunaikino 27 Rusijos tankus ir 15 artilerijos sistemų, pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Zelenskis: Ukraina gali tapti viena didžiausių ginkluotės gamintojųUkraina, pasak prezidento Volodymyro Zelenskio, ateityje gali tapti viena didžiausių ginkluotės gamintojų pasaulyje. Jis esąs tikras, kad Ukrainos ginkluotės pramonė „bėgant laikui tikrai gali patekti į produktyviausių ir stipriausių pasaulio ginkluotės kompleksų dešimtuką“, sakė V. Zelenskis trečiadienį savo vakariniame kreipimesi. Jau dabar, anot jo, ši ekonomikos šaka prisideda ne tik prie savų gynybos pajėgumų stiprinimo ginantis nuo Rusijos agresijos, bet ir svariai prie ekonomikos augimo bei užimtumo.V. Zelenskis gyrė susitarimą su Vakarų partneriais, pirmiausiai – JAV, dėl bendros ginklų gamybos, pareikšdamas, kad tai „vienas didžiausių mūsų politinių pasiekimų šiais metais“. Tai esą leidžia gaminti pažangią karinę įrangą. Vakarietiškų ginklų modelių gamybą ketinama toliau lokalizuoti.Prieš tai Ukrainos strateginių pramonės šakų ministras Oleksandras Kamyšinas spaudos konferencijoje Kyjive sakė, kad Ukraina savo ginklų gamybą šiais metais padidino tris kartus.

Ukrainos pajėgos per pastarąją parą sunaikino 920 rusų okupantųNuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. gruodžio 28 d. Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino maždaug 356 670 rusų okupantų, iš jų 920 – vien per pastarąją parą.Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Be to, Ukrainos kariuomenė sunaikino 5 940 priešo tankų (+27), 11 015 šarvuotųjų kovos mašinų (+42), 8 391 artilerijos sistemą (+15), 935 raketų paleidimo sistemas (+1), 617 oro gynybos sistemų (+1), 329 karo lėktuvus, 324 sraigtasparnius, 6 503 bepiločius orlaivius (+32), 1 620 sparnuotųjų raketų, 23 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 11 180 mašinų ir kuro talpyklų (+40), 1 247 specialiosios įrangos vienetus (+7).Duomenys apie priešų nuostolius nuolat atnaujinami.

Žiniasklaida: Putinas Xi Jinpingui pasakė savo planą dėl UkrainosRusijos prezidentas Vladimiras Putinas Kinijos prezidentui Xi Jinpingui yra pareiškęs, kad Rusija su Ukraina kariaus dar mažiausiai penkerius metus. Tokią mintį jis išsakė dar kovo mėnesį, priimdamas Kinijos lyderį Maskvoje.Kaip teigia japonų leidinys „Nikei Asia“, Rusijos prezidentas tada taip pat reiškė įsitikinimą, kad galiausiai Rusija visgi išplėš pergalę. Nepriklausomai nuo to, ar Kinijos prezidentas patikėjo Kremliaus teiginiais, šie galėjo neabejotinai pakeisti Maskvos ir Pekino santykius, ką galiausiai atspindėjo Kinijos taikos palaikymo misijos apsilankymai Europoje bei Kinijos diplomatijos vadovo pasitraukimas.Leidinys pabrėžia, kad po V. Putino žodžių apie „penkerių metų karą“ Kinija buvo priversta peržiūrėti savo strategiją. Užsitęsęs Rusijos karas Ukrainoje gali turėti lemiamos įtakos Xi Jinpingo ambicijoms. Konkrečiai kalbama apie siekį prisijungti Taivaną.„Nikkei Asia“ teigimu, turint omenyje, ką Kinijos lyderiui deklaravo Rusijos prezidentas, visi pranešimai apie tariamą pasirengimą nutraukti ugnį ir pradėti derybas jokiais būdais neturėtų būti vertinami rimtai: „Galimas dalykas, kad V. Putinas paprasčiausiai nori sukurti iliuziją, kad jis tarsi už ugnies nutraukimą ir netgi taiką, bet viskas dėl kovą Rusijoje vyksiančių rinkimų. Viliasi, kad tokia atmosfera jam padės pelnyti rinkėjų prielankumą“.

Latvija Černihivo regiono švietimo įstaigoms perdavė 32 generatoriusČernihivo regiono karinė administracija pranešė, kad regiono švietimo įstaigos iš Latvijos gavo 32 skirtingo galingumo dyzelinius generatorius.Pranešime nurodoma, kad generatoriai švietimo įstaigose padės užtikrinti nepertraukiamą elektros tiekimą.„Gavome 18 kW generatorių, skirtą darželiui, kurį lanko 200 vaikų. Mums tai labai svarbu. Gavę šią pagalbą, mes galėsime užtikrinti katilinės ir virtuvės darbą. Todėl, dingus elektrai, įstaigos patalpose vis tiek bus šilta, o vaikai galės tinkamai maitintis“, – pasakojo Varvos miesto darželio „Džereltse“ direktorė Daryna Haluška.Anot Černihovo regiono administracijos švietimo ir mokslo departamento vadovo Jurijaus Muzykos, partneriai iš Latvijos taip pat planuoja padovanoti ir švietimo įstaigoms skirtos kompiuterių įrangos.Gruodžio 6 d. latvių delegaciją į Černihivą atvežė dešimt autobusų, kuriuos regionui padovanojo Latvijos sostinė Ryga.

Rusų sausumos minos iki šiol Ukrainoje pražudė 277 žmonesNuo Rusijos invazijos pradžios rusų sausumos minos ir kiti sprogstamieji užtaisai Ukrainoje pražudė 277 žmones. Apie tai pranešė „Kyiv Independent“, remdamasis valstybine Nepaprastųjų situacijų agentūra.Šiais duomenimis, tarp aukų yra 14 vaikų. 608 žmonės, įskaitant 74 vaikus, per sausumos minų sprogimus buvo sužeisti.Ukraina šiuo metu laikoma labiausiai užminuota pasaulio šalimi. Prasidėjus žiemai, išminavimo darbus trikdo sniego danga.

Neramumai Sevastopolyje – nugriaudėjo virtinė sprogimųVėlų vakarą, gruodžio 27 d., laikinai okupuotame Sevastopolyje nugriaudėjo virtinė sprogimų. Preliminariais duomenimis, tai įvyko įlankoje, pranešė vietiniai kanalai „Telegram“.„Telegram“ kanalų duomenimis, Sevastopolyje buvo girdėti 4–5 sprogimai.Rusijos aneksuoto Sevastopolio gubernatorius Michailas Razvožajevas tvirtino, kad oro gynybos sistema virš jūros numušė droną.

JAV suteiks Ukrainai naują 250 milijonų dolerių karinės pagalbos paketąTai paskelbė JAV valstybės sekretorius Anthony Blinkenas.Paskutiniame iš 2023 m. planuojamų karinės pagalbos paketų Kijevui yra šaudmenys NASAMS ir HIMARS sistemoms, 155 mm ir 105 mm kalibro artilerijos sviediniai, „Stinger“ priešlėktuvinės raketos, TOW prieštankinės raketos ir „Javelin“ bei AT-4 prieštankinės sistemos.Be to, Pentagonas, pasak jo spaudos tarnybos, aprūpins Ukrainą daugiau nei 15 milijonų šovinių šaulių ginklams, griovimo šaudmenų kliūtims pašalinti, atsarginių dalių, medicininės įrangos, „techninės priežiūros ir kitos pagalbinės įrangos“.Baltieji rūmai yra sakę, kad turi lėšų tik vienam karinės pagalbos paketui Ukrainai. Prezidentas Joe Bidenas paprašė Kongreso patvirtinti papildomą finansavimą, tačiau tai neįvyko dėl nesutarimų Senate.

Zelenskis: Ukrainos gynybos pramonė pateks į stipriausių pasaulio gynybos kompleksų dešimtukąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per savo vakaro kalbą sakė, kad vieną dieną Ukraina taps viena stipriausių NATO narių, o jos gynybos pramonė pateks į galingiausių pasaulio gynybos kompleksų dešimtuką.„Ukrainos karinis-pramoninis kompleksas ne tik restauruojamas, bet ir tampa toks produktyvus, kokio reikia šiuolaikiniam, technologiniam karui. Daug privačių iniciatyvų jau yra darbuose... Daugelis valstybinių įmonių, kurios dešimtmečius nedirbo, dabar pradėjo savo gamybą, įskaitant naujų rūšių ginklus“, - sakė V. Zelenskis.„Esu tikras, kad mūsų gynybos pramonė, atsižvelgiant į tokį nuolatinį vystymąsi, ilgainiui taps vienu iš 10 produktyviausių ir stipriausių gynybos kompleksų pasaulyje. Tai yra tikrasis Ukrainos potencialas, ir mūsų valstybė tikrai gali tapti viena iš pasaulinių saugumo donorių ir viena stipriausių NATO narių. Mes dirbame dėl to“, – pridūrė Ukrainos prezidentas.

Lenkijos premjeras Tuskas ruošiasi vizitui KijeveNaujasis Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas kalbėjo apie pasirengimą vizitui į Ukrainą.Apie tai pranešė RBC-Ukraina, remdamasi TVN24.„Man šiek tiek gėda apie tai kalbėti, nes žinau, kokia situacija yra su prezidentu Zelenskiu ir visa Ukraina. Neteisinga vykti į Kijevą ir visą vizitą skirti Lenkijos transporto klausimams“, – sakė jis.Pasak D. Tusko, jie parengs šį vizitą taip, kad per susitikimą su prezidentu Volodymyru Zelenskiu būtų aišku, ko jie nori pasiekti.Premjeras taip pat sakė, kad „prašys vairuotojų neblokuoti perėjos tik dėl karo“.Jis pavadino situaciją dramatiška, taip pat pažadėjo, kad padarys viską, kas įmanoma, kad palengvintų Lenkijos transporto įmonių gyvenimą ir likimą.

Ukraina apie Rusijos išpuolius prieš Naujuosius metus: turime pasiruošti bet kokioms provokacijomsPernai Naujųjų metų išvakarėse Rusija į Ukrainos teritoriją paleido rekordinį skaičių raketų. Šį kartą Rusijos Federacija turi apie 1000 raketų.Apie tai pranešė RBC-Ukraine, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų atstovu Jurijumi Ihnatu.„Praėjusių Naujųjų metų išvakarėse buvome užpulti „Shahed“. Tuo metu jų buvo 45, ir tai buvo rekordas. Tačiau priešas kaupia tam tikrą skaičių raketų, apie 100 jų gali gaminti didelio tikslumo raketas per mėnesį, teigia Pagrindinis žvalgybos direktoratas. Dabar priešas jau turi tam tikrą skaičių raketų, kurios artėja prie 1000. Matėme naujausius duomenis iš Pagrindinio žvalgybos direktorato – 870. Bet praėjo šiek tiek laiko, galbūt iki 1 000 jie gali turėti šias raketas“, – sakė J. Ihnatas.Primenama, kad Naujųjų metų išvakarėse į 2023 metus Rusija pradėjo raketų smūgius į Ukrainą ir paleido „Shahed“ tipo dronus. Tuo metu buvo paleistas rekordinis dronų skaičius. Tačiau neseniai Ukrainos teritorijoje per naktį buvo paleista daugiau nei 70 „Shahed“ dronų.Todėl ukrainiečiai įspėjami apie galimą naują masinį okupantų apšaudymą. Rusų taikinys gali būti Ukrainos energetikos sektorius. Pagrindinis žvalgybos direktoratas patvirtina, kad Rusija kaupia raketas, kad pakartotų didžiulius smūgius. Tačiau, pasak žvalgybos pareigūnų, atakų mastas bus mažesnis.

Ukrainai pasidavė grupė Rusijos okupantųPastarosiomis dienomis antroji okupantų grupė iš Rusijos ginkluotųjų pajėgų 71-ojo pulko pasidavė Zaporožės kryptimi.Apie tai pranešė RBC-Ukraina, remdamasi Operatyvine vadaviete "Vakarai".Pasak pačių kalinių, to priežastys yra nežmoniškas Rusijos vadovybės požiūris ir dideli nuostoliai Rusijos vienetuose.„Okupantai pažymėjo, kad kiekvieną dieną grupės, sudarytos iš neapmokytų kovotojų iš mobilizuotųjų ir tų, kurie neseniai pasirašė sutartį, yra siunčiamos į puolimą, iš kurio jie nebegrįžta“, – sakoma pareiškime.Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų 71-ojo pulko vadai, prieš išsiunčiant, patikina karius, kad jie bus toli nuo kontaktinės linijos ir per trumpą laiką juos pakeis kiti kariai.Todėl grupės, atsidūrusios be maisto ir šaudmenų, nusprendžia pasiduoti.Anksčiau Tavrijos krypties gynybos pajėgų Jungtinio spaudos centro atstovas pulkininkas Oleksandras Shtupunas sakė, kad Rusijos okupantai vis dažniau atsisako dalyvauti puolimo operacijose fronte. Įsibrovėliai pradėjo pasiduoti grupėmis Ukrainos nelaisvei.

Maskva: ES pagalba nepakeis karo baigtiesBet kokia nauja Europos Sąjungos pagalba Ukrainai neturės įtakos konflikto baigčiai, pareiškė Kremlius.Jis pridūrė, kad tokios išlaidos tik pakenktų Europos ekonomikai.Komentuodamas ES planus Ukrainai skirti 20 milijardų eurų (22,1 milijardo JAV dolerių), kurie išvengtų Vengrijos pasipriešinimo, Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas sakė, kad ES mokesčių mokėtojai turi suprasti, kad jų pinigai buvo leidžiami netinkamai.

Nausėda: lemiamas žodis, ar pradėti derėtis, turi priklausyti UkrainaiPrezidentas Gitanas Nausėda sako, kad jei situacija per Ukrainą nusidriekusiame fronte artimiausiais mėnesiais nesikeis, karas taps ilgu ir sekinančiu poziciniu karu.„Iš esmės jis jau toks yra. Mes tikėjomės, kad Ukrainos kontrpuolimas jį padarys kitokį. Dabar vėl grįšime į status quo, jis vėl taps poziciniu, sekinančiu. Tada bus skaičiuojami abiejų pusių nuostoliai ir galiausiai laukiama, kol viena iš valstybių pasieks tokį tašką, kuomet karo nebegalės tęsti“, – trečiadienį portalui „Delfi“ teigė šalies vadovas.Prezidento vertinimu, kova tarp abiejų valstybių vystysis ir toliau, mat Rusija stengsis perimti iniciatyvą, o Ukraina tam kaip įmanydama priešinsis. Tačiau jis nesutinka su teiginiu, jog jei rusai pralauš frontą, Ukraina šį karą pralaimės.„Rusija, žinoma, gali mobilizuoti resursus, nesižvalgydama į savo žmonių nuomonę, tiek mobilizuoti žmones, tiek viską nukreipti karo reikmėms. Kitų valstybių galimybės yra ribotesnės, nes tiesiog tai yra demokratinės visuomenės. Tai visa tai yra veiksniai, bet aš dar kartą kartoju – mes kalbame ne apie Ukrainos pralaimėjimą, kalbame apie tą karo scenarijų, kuris Ukrainai nėra palankus“, – pažymėjo G. Nausėda.Rusija sieks derybųG. Nausėda pastebi, kad siekdama laimėti laiko šiame kare, Rusija gali imituoti derybų inicijavimą. Tačiau tai, anot šalies vadovo, tėra „taktiniai gudravimai“.„Tą laiką Rusija išnaudotų savo tvirtesniam atsistojimui ant kojų ir vėl smūgiui nauja jėga“, – sakė šalies vadovas.Paklaustas, ar stebėdami blogėjančią situaciją Ukrainoje, Vakarai neišreikš noro derėtis su šalimi agresore, prezidentas pažymėjo, kad teisė derėtis priklauso tik Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui ir jo komandai.„Lemiamas žodis, ar pradėti derėtis turi priklausyti Ukrainai. Šalis, kuri paklojo tiek aukų ir šitiek neteko, turi pirmiausia moralinę teisę pati nuspręsti, ar ji pradeda derybas ir kokiomis sąlygomis ji derasi. Niekas kitas lemiamo balso šiuo klausimu neturi“, – pabrėžė G. Nausėda.ELTA primena, kad finansinei bei karinei Vakarų pagalbai pradėjus strigti, prabilta apie papildomus iššūkius Rusijos agresiją patiriančiai Ukrainai. Būgštaujama, kad sulėtėjusi Vakarų parama leis atsikvėpti Kremliui, kuris net patyręs didelių nuostolių neatsitraukia nuo ambicijos toliau kariauti Ukrainoje.

Ukrainos pareigūnas: priešas sukaupė pakankamai raketųUkrainos ginkluotųjų pajėgų Oro pajėgų atstovas spaudai Jurijus Ihnatas mano, kad prognozuoti galimas priešo oro atakas Naujųjų metų naktį yra netikslinga, tačiau pažymi, kad reikia ruoštis bet kokioms provokacijoms. Jis tai pareiškė trečiadienį per televizijos maratoną, praneša „Ukrinform“.„Praėjusių Naujųjų metų naktį daugiausia buvo atakuojama „šahedais“. Buvo paleisti 45 dronai, tada tai buvo rekordas. Šis rekordas jau „pagerintas“ – dabar jis jau lygus 75. Priešas kaupia raketas, artėja prie maždaug tūkstančio. Mes neprognozuosime, kada jie jas panaudos, tačiau turime ruoštis bet kokioms provokacijoms“, – sakė atstovas spaudai.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, gruodžio 22 d. Ukrainos gynėjai šalies pietuose numušė tris Rusijos naikintuvus Su-34. Gruodžio 24 d. Ukrainos gynybos pajėgos sunaikino dar du priešo naikintuvus: Su-34 Donecko srityje ir Su-30SM virš Juodosios jūros.Gruodžio 26-osios naktį Ukrainos oro pajėgų taktinė aviacija sparnuotosiomis raketomis atakavo Rusijos Juodosios jūros laivyno didįjį desantinį laivą „Novočerkaskas“ Feodosijos rajone.

Pareigūnas: Rusijoje mažiausiai 380 ukrainiečių vaikų buvo perduoti „laikinajai globai“Iki šiol Rusijoje vadinamajai laikinajai globai perduota 380 ukrainiečių vaikų.Tai interviu naujienų agentūrai „Ukrinform“ pareiškė Aukščiausiosios Rados žmogaus teisių įgaliotinis Dmytro Lubinecas.„Mano duomenimis, mažiausiai 380 ukrainiečių vaikų (Rusijoje) buvo paskirta vadinamoji laikinoji globa, nors aš tai vadinu įvaikinimu“, – sakė pareigūnas.Pasak jo, Rusijoje nelegalaus Ukrainos vaikų įvaikinimo procesas vyksta plačiu mastu. „Ukrainiečių vaikus bandoma iškart apgyvendinti rusų šeimose“, – pažymėjo įgaliotinis.D. Lubinecas pareiškė, kad šiuo metu yra oficialiai nustatytas vaiko iš Ukrainos įvaikinimo Rusijos Federacijoje faktas – Valstybės Dūmos deputatas Sergejus Mironovas oficialiai įsidukrino ukrainietę Margaritą Prokopenko, o vėliau pakeitė jos dokumentus.„Margarita tapo „Marina“, pavardė irgi buvo pakeista. Nors tai netgi ne įvaikinimas, nes jie pažeidė net ir savo procedūrą – tiesiog perrašė vaiko gimimo liudijimą ir pripažino, kad tai neva jų vaikas, kad ji neva visada buvo jų“, – sakė žmogaus teisių įgaliotinis.Anot jo, šis atvejis nėra pavienis, tiesiog apie daugelį atvejų Ukrainos valdžia bent jau kol kas negali viešai kalbėti.Kaip jau buvo pranešta, partijos „Teisingoji Rusija – už tiesą“ vadovas S. Mironovas slapta įsivaikino 10 mėnesių mergaitę, kuri buvo pagrobta Rusijos kareiviams okupavus Chersono sritį, ir pakeitė jos vardą bei pilietybę. Taip ukrainietė Margarita Prokopenko „tapo“ ruse Marina Mironova.

Žiniasklaida: naikintuvai F-16 tikriausiai jau UkrainojeŠi informacija oficialiai nepatvirtinta.JAV naikintuvai F-16 tikriausiai jau yra Ukrainoje, pranešė „Newsweek“, remdamasis šaltiniu JAV vyriausybėje.Per pastarąsias tris savaites Ukrainos AFU numušė aštuonis Rusijos lėktuvus. Taip pat gruodžio 26 d. naktį buvo sunaikintas Novočerkasko BPC. Rusijos propagandistai nerimauja, kad AFU tai galėjo padaryti dėl F-16 naikintuvų, pažymi leidinys.Ši informacija oficialiai nepatvirtinta.Ukrainos Vakarų sąjungininkai prieš kelis mėnesius pažadėjo Kyjivui pažangius JAV pagamintus lėktuvus F-16, tačiau liko klausimų, kada tiksliai lėktuvai pakils į dangų virš Ukrainos“, – rašė „Newsweek“.Pažymima, kad Kyjivas reikalavo šių lėktuvų, kurie padidins Ukrainos galimybes pasipriešinti Rusijos dominavimui danguje ir suduoti daugiau smūgių pagrindiniams Rusijos taikiniams.„F-16 lėktuvuose sumontuota modernesnė avionika ir radarai, jie pritaikyti paleisti NATO standartus atitinkančius ginklus, kuriuos Ukraina naudojo senesniuose sovietinių laikų lėktuvuose“, – pažymima straipsnyje.

Rusija ir Indija planuoja glaudžiau bendradarbiauti ginkluotės srityjeRusija ir Indija nori glaudžiau bendradarbiauti gynybinės įrangos gamybos srityje, trečiadienį pareiškė rusų užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas.S. Lavrovas trečiadienį Maskvoje susitiko su savo kolega iš Indijos Subrahmanyamu Jaishankaru ir patikino, kad bendradarbiavimas būtų naudingas strateginiam saugumui Eurazijoje, pranešė Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS.Tuo metu S. Jaishankaras socialiniame tinkle „X“ nurodė: „Kaip strateginiai partneriai aptarėme tarptautinę situaciją ir šiandienos problemas. Apsikeitėme nuomonėmis apie Indijos ir Ramiojo vandenynų regioną, Ukrainos konfliktą, Gazos situaciją, Afganistaną ir Vidurio Aziją, BRICS, SCO, G20 ir JT.“„Indijos ir Rusijos santykiai atspindi geopolitinę realybę, strateginį suartėjimą ir abipusę naudą“, – pridūrė jis.Indų užsienio reikalų ministras taip pat susitiks su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.Vadovybė Naujajame Delyje Rusijos karo Ukrainoje atžvilgiu yra neutrali. Ji nepalaiko Vakarų sankcijų Maskvai ir ne kartą skatino konfliktą spręsti dialogu. Po to, kai prasidėjo karas, Indija taip pat padidino pigios naftos importą iš Rusijos.

Planai grandioziniai: papasakojo, kaip Ukraina planuoja naudoti naikintuvus F-16Ukraina turi grandiozinių planų dėl amerikietiškų naikintuvų F-16, kuriuos ketina perduoti partneriai. Lėktuvai turi plačią ginkluotę, dėl to juos galima naudoti viename ar kitame fronto ruože.Tai pareiškė Ukrainos karinių oro pajėgų pranešėjas Jurijus Ignatas, skelbia „RBC-Ukraina“.„Planai yra grandioziniai. Naikintuvas yra įvairios paskirties, todėl galės atlikti daug užduočių, skirtų paremti sausumos pajėgas“, – pabrėžė J. Ignatas.Jo duomenimis, dėl amerikiečių naikintuvo daugiafunkciškumo jis gali būti naudojamas kelioms reikmėms. Visų pirma:- smūgiams į sausumos taikinius skirtinguose priešo gynybos gyliuose;- puolamiesiems lėktuvams dengti;- oro erdvei Juodojoje jūroje saugoti;- dengti šalį nuo priešo bepiločių orlaivių ir raketų;- kovai su priešo laivais.„F-16 turi platų ginkluotės spektrą, kurį galima naudoti viename ar kitame fronto ruože. Na, o tai padės gauti pirmenybę ore ir leis atremti valdomų aviacinių bombų naudojimą“, – pabrėžė J. Ignatas.

Žiniasklaida: dėl naujojo mobilizacijos įstatymo projekto Ukrainos vyrai skuba pas notarusPasirodžius naujam mobilizacijos ir karinės įskaitos tobulinimo įstatymo projektui, Ukrainos vyrai masiškai prašo notarų pagalbos, rašo trečiadienį feisbuke žurnalistas Ehoras Čečerinda.„Vyriausybės įstatymo projektas Nr. 10378 „Dėl kai kurių Ukrainos teisės aktų pakeitimų siekiant tobulinti mobilizacijos, karinės įskaitos ir karinės tarnybos klausimus“ įregistruotas tik prieš pusantros paros. O narsių Ukrainos vyrų eilės jau rikiuojasi prie notarų biurų. Ne prie teritorinių komplektavimo ir socialinės paramos centrų, o būtent prie notarų biurų“, – cituoja žurnalistą UNIAN.Mat naujajame įstatymo projekte numatoma uždrausti karinės tarnybos vengiantiems asmenims atlikti bet kokias operacijas su kilnojamuoju ir nekilnojamuoju turtu. Todėl Ukrainos vyrai masiškai perrašo savo kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą – butus, automobilius, vertybinius popierius ir kitus aktyvus – žmonoms, mamoms ar net meilužėms.„Liūdna mūsų laikų realybė. Kas nenori tarnauti savo armijoje, tarnaus priešo armijoje. Laikinai okupuoti Melitopolis, Doneckas, Luhanskas ar Naujoji Kachovka neleis sumeluoti", – rašo žurnalistas.Kaip anksčiau pranešė UNIAN, gruodžio 25 d. Ukrainos ministrų kabinetas Aukščiausiajai Radai pateikė mobilizacijos ir karinės įskaitos tobulinimo įstatymo projektą, kuriame numatyti griežti ribojimai karinės tarnybos vengiantiems asmenims.

Ministras: šaudmenų gamyba Ukrainoje smarkiai išaugoUkraina gerokai padidino šaudmenų gamybą – kalbama apie minas ir artilerijos sviedinius.Tai per susitikimą su žurnalistais pareiškė Ukrainos strateginių pramonės šakų ministras Oleksandras Kamyšinas, praneša portalas „rbc.ua“.Pareigūnas pažymėjo, kad privačių kompanijų gamybos dalis artėja prie valstybinių kompanijų gamybos dalies. Anksčiau šioje šakoje buvo monopolis.Pasak ministro, šįmet Ukraina amunicijos gamybą padidino tris kartus, o kitąmet planuoja ją padidinti šešis kartus.„Šaudmenys. Jau dabar pasiekėme didelį augimą pagal nomenklatūrą: minų gamyba padidėjo 42 kartus, artilerijos sviedinių – beveik 3 kartus. Mus stabdo sprogstamųjų medžiagų – parako - stygius, jų trūksta visame pasaulyje", - pridūrė O. Kamyšinas.Portalas primena, kad, prasidėjus Rusijos plataus masto invazijai, Ukraina sparčiai didina amunicijos gamybą. Anksčiau O. Kamyšinas teigė, kad nuo sausio iki liepos šaudmenų gamyba Ukrainoje išaugo dešimt kartų, bet ir tokio kiekio šaliai vis dar nepakanka.

Ukraina įtaria, kodėl Kremlius kalba apie pasirengimą derybomsUkrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos (NSGT) sekretorius Oleksijus Danilovas pareiškė, kad derybos su Rusija yra neįmanomos, nes vienintelė priešo siūloma sąlyga – kapituliacija.Kaip praneša „Ukrinform“, pareigūnas tai sakė interviu „Amerikos balsui“.„Putinas nėra pasirengęs jokioms deryboms. Putinas ir jo aplinka tokiais pareiškimais siekia sumažinti paramą mūsų šaliai. Jie skleidžia šias melagienas, kad esą yra pasiruošę deryboms“, – pažymėjo O. Danilovas.Jis priminė aiškią Ukrainos poziciją šiuo klausimu – prezidento Volodymyro Zelenskio taikos formulės 10 punktų.„Derybos, kurias siūlo Rusijos Federacija, gana paprastos – tai mūsų kapituliacija. Mes negalime sau leisti pasiduoti šaliai, kuri pradėjo mus naikinti dar praėjusių metų vasario 24 d. Mes ir toliau žengsime į pergalę“, – sakė NSGT sekretorius.Paklaustas, kaip jis vertina Ukrainos kontrpuolimą, O. Danilovas pareiškė, kad Ukrainoje kariauja ir padėtis yra labai sudėtinga.„Žinoma, mes norėtume, kad padėtis būtų kur kas geresnė mūsų teritorijų vadavimo požiūriu. Kai kas labai nori, kad mes atsisakytume savo teritorijų, todėl noriu visiems paaiškinti, kad mes turime Konstituciją, kuri aiškiai apibrėžė mūsų šalies teritorijas“, – sakė O. Danilovas.Jis priminė Ukrainos kariuomenės laimėjimus Juodojoje jūroje, pažymėdamas tą faktą, kad sunaikinta 20 proc. Rusijos laivyno.„Dar kartą pabrėšiu: kai teigiama, kad mūšio lauke nepasiekėme rezultatų, tai nevisiškai atitinka tikrovę. Kasdien mūsų valstybės teritorijoje utilizuojame daug Rusijos kareivių ir ginklų“, – sakė NSGT sekretorius.O. Danilovas taip pat pakomentavo pranešimus, kad Vakarų šalys 30 proc. sumažino 155 mm kalibro artilerijos sviedinių tiekimą Ukrainai. Anot jo, ginkluotės tiekimas ateinančiais metais „bus ne blogesnis nei šįmet“.„Tai bus nelengvi ir sudėtingi metai. Svarbių sprendimų priėmimo, pirmiausia – fronte, metai. Labai norėčiau, kad tai būtų mūsų pergalės, mūsų bendros su partneriais pergalės prieš priešą metai“, – apibendrino O. Danilovas.„Ukrinform“ primena, jog Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per spaudos konferenciją gruodžio 19 d. pareiškė, kad derybų su Rusija klausimas šiuo metu nėra aktualus.

Rusijos taikos šalininkė, kuriai neleista kandidatuoti per prezidento rinkimus, kurs savo partijąBuvusi Rusijos miesto tarybos narė ir taikos šalininkė Jekaterina Duncova, valdžiai neleidus jai dalyvauti 2024 m. prezidento rinkimuose, trečiadienį pažadėjo įkurti politinę partiją.Neabejojama, kad kovo mėnesį vyksiančius prezidento rinkimus Rusijoje laimės penktosios kadencijos siekiantis prezidentas Vladimiras Putinas, o su juo neva varžytis bus leista tik Kremliui draugiškiems kandidatams. Opozicija tvirtina, kad Rusijoje seniai nėra jokių rinkimų, o tik spektaklis V. Putino legitimumo regimybei sukurti.Rusijos rinkimų komisija šeštadienį atmetė J. Duncovos prašymą, motyvuodama „klaidomis dokumentuose“, trečiadienį toks sprendimas buvo patvirtintas.„Aukščiausiasis Teismas atmetė mano prašymą leisti kandidatuoti į prezidentus. Tačiau mes negalime pasiduoti ir sukursime savo politinę partiją!“, - „Telegram“ kanale pranešė J. Duncova. Net ir įsteigusi partiją, ji vis tiek negalės dalyvauti būsimuose prezidento rinkimuose. Tačiau ji sakė norinti sukurti judėjimą „dešimtims milijonams“ rusų, norinčių „taikios demokratinės ateities ir paprasto sveiko proto“, bet neturinčių juos atstovaujančios partijos.Parlamente atstovų neturinčių politinių partijų, pavyzdžiui, opozicinės liberalų partijos „Jabloko“, kandidatams procedūra dalyvauti prezidento rinkimuose ne tokia sunki nei nepriklausomiems kandidatams. Iki sausio pabaigos jie turi surinkti 100 tūkst. rėmėjų parašų, o nepriklausomi kandidatai – 300 tūkstančių.J. Duncova sakė, kad bendraminčiai rusai vis dar galėtų padėti Borisui Nadeždinui iš Piliečių iniciatyvos partijos surinkti parašus būti kandidatu.Maskva daugelį metų tildė ir šalino opozicijos veikėjus nuo rinkimų ir politinio gyvenimo, susidorojimas pasiekė dar nebūtą mastą Kremliui pernai pradėjus karinę invaziją į Ukrainą.Aršus nacionalistas Igoris Girkinas, tapęs Kremliaus kritiku, sulaikytas ir laukiantis teismo dėl kaltinimų ekstremizmu, pareiškė norintis mesti iššūkį V. Putinui. Kalinčiam opozicijos veikėjui Aleksejui Navalnui buvo neleista dalyvauti rinkimuose 2018 m. dėl teistumo už sukčiavimą, šiuos kaltinimus šalininkai laiko politiškai motyvuotais.

Apklausa: ukrainiečiai labiausiai pasitiki ginkluotosiomis pajėgomisIš valstybinių ir visuomeninių institucijų ukrainiečiai labiausiai pasitiki Ukrainos ginkluotosiomis pajėgomis.Tai rodo Razumkovo centro sociologijos tarnybos ir Ilko Kučerivo demokratinių iniciatyvų fondo atlikto tyrimo rezultatai, praneša „Ukrinform“.Ukrainos ginkluotosiomis pajėgomis pasitiki 94 proc. šalies gyventojų.Ukrainiečiai taip pat pasitiki kitomis jėgos ir gynybos struktūromis: savanorių daliniais (89 proc.), Valstybine nepaprastųjų situacijų tarnyba (83 proc.), Ukrainos nacionaline gvardija (82 proc.), Ukrainos gynybos ministerija (73 proc.), Valstybine sienos apsaugos tarnyba (72 proc.) Ukrainos saugumo tarnyba (71 proc.) ir Ukrainos nacionalinė policija (58 proc.).Ukrainos prezidentu pasitiki 68 proc. apklaustųjų.Pasitikėjimo visuomeninėmis ir savanorių organizacijomis lygis taip pat aukštas – atitinkamai 63 ir 86 proc. Bažnyčia pasitiki 63 proc. respondentų. 53 proc. pasitiki miesto (gyvenvietės, kaimo), kuriame gyvena, vadovu. Ukrainos nacionaliniu banku pasitiki 51 proc. apklausos dalyvių.Didžioji dalis respondentų nejaučia pasitikėjimo politinėms partijoms – jomis nepasitiki 76 proc. ukrainiečių, valstybės aparatu (pareigūnais) – 73 proc., teismais ir teismų sistema apskritai – 72 proc., Ukrainos Aukščiausiąja Rada – 66 proc., Ukrainos vyriausybe – 63 proc., prokuratūra – 62 proc., komerciniais bankais – 58 proc., Specializuotąja kovos su korupcija prokuratūra – 52 proc., Nacionaline korupcijos prevencijos agentūra – 51 proc., Ukrainos nacionaliniu kovos su korupcija biuru – 51 proc.Sociologinis tyrimas buvo atliktas šių metų gruodžio 8–15 dienomis. Buvo apklausta 2019 vyresnių nei 18 metų amžiaus respondentų.

Rusų minos Ukrainoje jau pražudė 277 žmones, tarp jų – 14 vaikųUkrainoje nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios minų ir sprogių objektų aukomis jau tapo 277 žmonės, tarp jų – 14 vaikų.Tai trečiadienį per spaudos konferenciją pranešė Valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos atstovas Oleksandras Chorunžis, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios sprogūs objektai pražudė 277 žmonės, tarp jų – 14 vaikų“, – sakė jis.Be to, buvo sužeisti 608 žmonės, iš jų 74 – vaikai.O. Chorunžis informavo, kad nuo 2022 metų vasario Valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos pirotechnikai Ukrainos teritorijoje neutralizavo 464 tūkst. sprogių objektų, įskaitant 3 145 aviacines bombas.Šiuo metu pagrindiniai pirotechnikų darbo barai yra Donecko, Mykolajivo, Charkivo ir Chersono sritys.O. Chorunžis pažymėjo, kad žiemą pirotechnikų darbą apsunkina sniego danga ir žema oro temperatūra, bet jie reaguoja į gyventojų skambučius ir skuba į pagalbą.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Mykolajivo srities karinės administracijos vadovo Vitalijaus Kimo duomenimis, regione gali būti užminuota daugiau kaip 750 tūkst. hektarų žemės, o tai sudaro 30 proc. regiono teritorijos.

Ukrainai numušus tris Rusijos naikintuvus Su-34, rusai 4 dienas nepaleido valdomų bombųBeveik keturias dienas po to, kai Ukrainos oro gynybos pajėgos pietinėje operacijos zonoje numušė tris Rusijos naikintuvus Su-34, rusai šioje srityje nepaleido jokių valdomų bombų, pranešė vietos administracijos atstovas Oleksandras Tolokonnikovas.„Mūsų rajone sunaikinus tris lėktuvus Su-34 sumažėjo aviacijos antskrydžių skaičius: beveik keturias dienas nebuvo pranešimų apie valdomų aviacijos bombų panaudojimą. Tačiau vakar rusai paleido dvi valdomas bombas, nukreiptas į Zmijivkos rajoną“, – sakė O. Tolokonnikovas.Pasak pareigūno, įsibrovėliai dabar tiria galimybes tęsti teroro išpuolius.Anksčiau „Ukrinform“ pranešė, kad gruodžio 22 d. Ukrainos gynėjai pietinėje operacijų zonoje numušė tris Rusijos naikintuvus Su-34. Gruodžio 24 d. Ukraina numušė dar du priešo karo lėktuvus – Su-34 Donecko srityje ir Su-30SM virš Juodosios jūros.

Rusija padidino karinių laivų skaičių Juodojoje jūroje, raketnešių nėraRusija išvedė į Juodąją jūrą penkis karinius laivus, bet raketnešių tarp jų nėra.Tai „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos Pietų gynybos pajėgos, kuriomis remiasi „Ukrinform“.„Priešas išvedė į Juodąją jūrą penkis karinius laivus. Raketnešiai lieka bazavimosi punktuose“, – rašoma pranešime.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, trečiadienio 8 val. duomenimis, Rusija Juodojoje jūroje laikė keturis laivus. Raketnešių nebuvo.

Rusai prie Robotynės sušaudė tris karo belaisvius ukrainiečiusUkrainos prokuratūra pradėjo tyrimą dėl trijų karo belaisvių ukrainiečių sušaudymo netoli Zaporižios srities Robotynės kaimo.Kaip rašo „Ukrinform“, Ukrainos generalinio prokuroro biuras tai pranešė „Telegram“ kanale.Zaporižios srities prokuratūrai vadovaujant, pradėtas baudžiamasis procesas dėl karo įstatymų ir papročių pažeidimo, susijusio su tyčiniu nužudymu (Ukrainos baudžiamojo kodekso 438 str. 2 d.).„Tyrimo duomenimis, 2023 metų gruodį Rusijos kariškiai per susirėmimą su Ukrainos gynybos pajėgomis prie Zaporižios srities Robotynės kaimo paėmė į nelaisvę tris Ukrainos gynėjus. Po valandos, pažeisdami Ženevos konvencijos 3 str. dėl elgesio su karo belaisviais, okupantai juos sušaudė“, – sakoma pranešime.Atitinkamas vaizdo įrašas platinamas internete.„Tai dar vienas atvejis, kai šalis agresorė šiurkščiai pažeidė tarptautinę humanitarinę teisę elgesio su karo belaisviais požiūriu“, – pabrėžė generalinio prokuroro biuras.Pastarąjį mėnesį internete pasirodė vaizdo įrašas, kuriame Rusijos kariškiai įvykdo egzekuciją Ukrainos kariams, pasidavusiems į nelaisvę. Taip pat užfiksuota, kad karo belaisviai ukrainiečiai naudojami kaip gyvasis skydas sąlyčio linijoje.Dėl Rusijos kariškių įvykdytų karo nusikaltimų vyksta ikiteisminis tyrimas.

Disidentas Orlovas: opozicija bus reikalinga, kai nebeliks PutinoPasipriešinimas dabartinei Kremliaus politikai tebėra svarbus rengiantis tam laikui, kai nebeliks prezidento Vladimiro Putino, interviu dpa Maskvoje sakė Rusijos disidentas ir žmogaus teisių aktyvistas Olegas Orlovas.„Kol jis yra valdžioje, netikiu, kad galima tikėtis kokių nors pokyčių“, – sakė 70 metų O. Orlovas, teisiamas už vadinamąjį Rusijos kariuomenės diskreditavimą, jam gresia daugelio metų įkalinimo bausmė.„Tačiau (V. Putino) pasitraukimas neabejotinai sukels pokyčius ir elito skilimą“, – sakė jis. „Tada opozicijai ir piliečių visuomenės likučiams teks didžiulis vaidmuo užtikrinant, kad pokyčiai nebūtų vien kosmetiniai“, – sakė O. Orlovas, vadovavęs organizacijai „Memorial“, buvusiai viena iš trijų, 2022 m. pelniusių Nobelio taikos premiją. Organizacija Rusijoje buvo panaikinta.„Mes nežinome, kada tai įvyks ir ar V. Putino nebeliks dėl natūralios įvykių eigos“, - pridūrė jis. 71-erių V. Putinas pakeitė Rusijos Konstituciją, kad per rinkimus kitais metais penktą kartą galėtų kandidatuoti į prezidentus. Rusijos valdžia ėmėsi susidorojimo su kritikais, kai beveik prieš dvejus metus užpuolė Ukrainą. O. Orlovas nepritaria šiam karui.Teisminis procesas prieš O. Orlovą trunka daug mėnesių. Spalį jam buvo skirta palyginti nedidelė bauda, tačiau gruodį nuosprendis buvo panaikintas ir bylos nagrinėjimas pradėtas iš naujo. Prokurorai reikalauja skirti ilgo įkalinimo bausmę.

Charkive japonas savanoris buvo išvarytas iš prekybos centro, kuriame jis rinko lėšasCharkive japonas savanoris Fuminoris Tsuchiko buvo išvarytas iš Nikolskio prekybos ir pramogų centro, kur jis rinko lėšas nemokamai kavinei paremti. Situacija buvo sureguliuota įsikišus šio Ukrainos miesto merui.F. Tsuchiko apie tai papasakojo „Facebook“ paskyroje, praneša „Ukrinform“.„Renkant pinigus atėjo prekybos centro atstovas ir iškvietė policiją. Mums buvo pasakyta, kad čia neleidžiama rinkti lėšų, nes tai – centro teritorija. O mes čia renkame pinigus jau daugiau kaip mėnesį ir nieko panašaus negirdėjome. Rytoj aš vėl būsiu čia ir rinksiu lėšas“, – patikino savanoris iš Japonijos.Į susidariusią situaciją sureagavo miesto meras Ihoris Terechovas, kuris užtikrino, kad ateityje Fuminoriui niekas netrukdys.„Dėl Nikolskio prekybos ir pramogų centro konflikto su japonų savanoriu Fuminoriu Tsuchiko. Kalbėjausi su centro vadovais. Susitarėme, kad Fuminoriui daugiau niekas nebetrukdys. Prekybos centro vadovybė pritaria mano pozicijai dėl vienybės mieste ir šalyje svarbos. Dabar labiau nei bet kada turime būti vieningi ir dirbti dėl pergalės!“ – parašė feisbuke meras.Kaip anksčiau buvo pranešta, Japonijos pilietis F. Tsuchiko per rusų apšaudymus kartu su charkiviečiais gyveno metro, padėdamas žmonėms maistu ir vaistais.Už savo tautiečių suaukotus pinigus japonas atidarė mieste nemokamą kavinę.Rugpjūčio mėnesį F. Tsuchiko buvo įteiktas „Ukrainos nacionalinės legendos“ apdovanojimas.

Tarnavskis: 2024 m. padėtis mūšio lauke gali būti dar sunkesnė2024-ieji fronto linijose greičiausiai bus sunkesni nei šie metai, nes Ukrainos pajėgos turės atkovoti teritoriją ir pasiekti tarptautiniu mastu pripažintas Ukrainos sienas, interviu BBC sakė Taurijos operatyvinės ir strateginės karių grupės vadas Oleksandras Tarnavskis, pranešė „Ukrinform“.„Manau, kad kiti metai gali būti dar sunkesni. Nes privalome nutraukti karo veiksmus ir išlaisvinti savo teritorijas. Kuo arčiau šio svarbiausiojo tikslo - pasiekti savo sienas, tuo bus sunkiau. Priešas žino apie tai ir padarys viską, kad šios užduoties neįvykdytume. (...) Todėl sakau, kad metai bus sunkūs“, – kalbėjo O. Tarnavskis.Paklaustas, ar realu 2024 m. baigti karą, vadas atsakė, kad lemiamas veiksnys bus Ukrainos pergalė kare, o ne karo pabaiga. „Niekada nekėliau „karo užbaigimo“ klausimo. Svarbu laimėti, nes karą galima užbaigti įvairiais būdais. Mums, kariškiams, tai yra pergalė“, – sakė O. Tarnavskis.

2023 metais Vokietijos ginklų eksportas pasiekė rekordinius skaičiusVokietijos vyriausybė 2023 metais pasiekė naują ginklų eksporto rekordą, leisdama parduoti ginklų už mažiausiai 11,71 mlrd. eurų, daugiausia dėl Ukrainai siunčiamos pagalbos, rodo oficialūs duomenys.Ankstesnis rekordas buvo 9,35 mlrd. eurų, pasiektas 2021 metais. Palyginti su 2022 metais, šiemet ginklų eksportas išaugo 40 proc., rodo Ekonomikos ministerijos duomenys, pateikti atsakant į parlamento klausimą; juos matė ir agentūra dpa.Daugiau nei trečdalis 2023 metų eksporto buvo skirta Ukrainai ir jos gynybai nuo Rusijos invazijos – iš viso 4,15 mlrd. eurų.Pirmaisiais karo metais Ukrainai buvo patvirtinta Vokietijos ginklų, įskaitant oro gynybos sistemas ir sunkiąją artileriją, tiekimų už 2,24 mlrd. eurų. Šiais metais po pradinių Vokietijos vyriausybės dvejonių buvo perduota pagrindinių kovos tankų „Leopard 2“.Šie duomenys apima laikotarpį nuo sausio 1 iki gruodžio 12 dienos, per kurį Vokietija patvirtino 6,15 mlrd. eurų vertės ginklų ir kitos karinės įrangos už 5,57 mlrd. eurų eksporto į visą pasaulį.Beveik 90 proc. jų buvo skirta ES ir NATO valstybėms, Ukrainai ir šalims, kurioms ginklų eksporto kontrolės požiūriu taikomos panašios nuostatos kaip ir NATO valstybėms, pavyzdžiui, Japonijai, Australijai ir Pietų Korėjai.Vadinamosioms trečiosioms šalims, pavyzdžiui, Izraeliui, Jungtiniams Arabų Emyratams ar Saudo Arabijai, Vokietijos vyriausybė leido parduoti Vokietijoje pagamintų ginklų ir kitos gynybos įrangos už 1,18 mlrd. eurų.Esami skaičiai atsirado po to, kai Vokietijos centro kairiųjų valdančioji koalicija, ketinusi apriboti ginklų eksportą, visiškai pakeitė savo poziciją. Apie šį posūkį kancleris Olafas Scholzas paskelbė 2022 metų vasarį, netrukus po Rusijos kariuomenės įsiveržimo į Ukrainą. Naujoji politika taip pat reiškė, kad Vokietija atsisako savo pačios įsivesto draudimo tiekti ginklus kariaujančiai šaliai.Vokietijos parlamento narys Ralfas Stegneris, O. Scholzo Socialdemokratų partijos užsienio politikos ekspertas, pakartojo savo raginimą uždrausti ginklų tiekimą diktatūroms. „Manau, kad mums vis dėlto nereikėtų tiekti ginklų krizių regionams ir diktatūroms“, – sakė jis agentūrai dpa, tačiau pridūrė, kad Ukraina yra išimtis.Šiais metais Izraelis iš Vokietijos gavo ginklų už 323,2 mln. eurų, t. y. maždaug 10 kartų daugiau nei per visus 2022 metus (32 mln. eurų).

Aukų skaičius dėl atakų Odesoje padidėjoAnksčiau rašėme, kad naktį į trečiadienį Odesos pakraštyje nukritus numuštam rusiškam dronui, vienas žmogus žuvo. Vėliau Odesos regioninės karinės administracijos vadovas Olehas Kiperis „Telegram“ pranešė, kad kitas vyras po sunkių sužeidimų mirė ligoninėje. Anot jo, sužeistas 17-metis toliau gydomas ligoninėje, o kiti sužeistieji paleisti į namus. O. Kiperis taip pat patikslino, kad šešerių metų vaikas, apie kurį anksčiau buvo pranešta, buvo sužeistas per gaisrą, nesusijusį su drono ataka.

Po vakarykščio artilerijos apšaudymo 70 proc. vartotojų Chersone vis dar yra be elektrosPo vakarykščio rusų apšaudymo artilerijos sviediniais, 70 proc. vartotojų Chersone vis dar neturi elektros, feisbuke pranešė Chersono regioninės karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas.„Per vakarykštį rusų artilerijos apšaudymą smarkiai apgadinta Chersono energetikos infrastruktūra. 70 proc. vartotojų liko be elektros“, – nurodė O. Prokudinas.Jis atkreipė dėmesį, kad energetikai jau pradėjo darbą. Nustatę padarytos žalos apimtis, jie imsis skubių remonto darbų. Kol kas sunku pasakyti, kada šie darbai bus baigti. Tačiau energetikai daro viską, kas įmanoma ir neįmanoma, kad kaip galima greičiau atkurtų elektros tiekimą, patikino O. Prokudinas.Pirmiau pranešta, kad gruodžio 26 d. rusų kariams artilerijos sviediniais apšaudant Chersoną buvo sužeisti trys asmenys.

„Politico“: Rusija belaisvius naudoja kaip politinį ginklą prieš UkrainąRusija didina spaudimą ukrainiečiams ir į tai įtraukia karo belaisvius. Pasak „Politico“, Maskva juos naudoja kaip politinį ginklą.Rusijos nelaisvėje esantys Ukrainos kariškiai pradėjo skambinti artimiesiems. Tuo metu jie sako, kad Rusija neva pasiruošusi mainams, bet Ukraina atsisako."Pastaruoju metu šie skambučiai tapo masiniais. Taigi mes supratome, kad tai kampanija, kuria siekiama sukelti nepasitikėjimą vyriausybe", – sakė Ukrainos karo belaisvių reikalų koordinavimo štabo atstovas spaudai Petro Jacenka.Invazijos pradžioje nelaisvėje atsidūrusio Černobylio atominės elektrinės gynėjo žmona Valentina Tkačenka sakė sulaukusi ir vyro skambučio. Prieš tai trumpą žinutę, kurioje buvo parašyta „Aš gyvas, viskas gerai“, ji gavo tik vieną kartą.Vėliau, 2023 metų lapkričio 29 dieną, jai vyras paskambino. Pokalbis truko tris minutes ir ji negalėjo užduoti klausimų. Belaisvis Ukrainos kareivis pasakė: „Valia, eik, apsunkink Kijevo reikalus. Kijevas nenori mūsų paimti atgal“, tada atsiprašė ir baigė pokalbį. Tuomet moteris jokių veiksmų nesiėmė, nes pamanė, kad jos vyras tapo Kremliaus politinio žaidimo prieš Ukrainą įrankiu.Oficialiai patvirtintais duomenimis, Rusija nelaisvėje laiko 3 tūkst. gynėjų ir 28 tūkst. civilių. Tikrieji skaičiai gali būti didesni.

„Astra“: po smūgio desantiniam laivui „Novočerkask“ be žinios dingo daugiau nei 30 rusų jūrininkųTrisdešimt trys rusų jūrininkai dingo be žinios, 23 asmenys buvo sužaloti ir vienas žmogus žuvo per Ukrainos ginkluotųjų oro pajėgų Rusijos okupuoto Krymo Feodosijos uoste suduotą smūgį rusų karo laivui „Novočerkask“, remiantis nuosavais šaltiniais rašoma platformos „Telegram“ kanale „Astra“.Įraše nurodoma, kad atakos metu desantiniame laive „Novočerkask“ buvo 77 jūrininkai. Naujausiais duomenimis, 19 iš jų buvo sužeisti ir 33 dingo be žinios. Per antpuolį žuvo 64 metų uosto apsaugos darbuotojas, sužeisti keturi civiliai.Teigiama, kad atakos vietoje rasta raketos „Storm Shadow“ nuolaužų. Karo laivas visiškai sudegė ir nuskendo.Okupuotoje Feodosijoje prisišvartavusį didelį rusų desantinį laivą „Novočerkask“ Ukrainos gynėjai nuskandino ankstyvą gruodžio 26 d. rytą.

Žiniasklaida: po Orbano veto ES dėl Ukrainos turi „planą B“Europos Sąjunga ketina suteikti Ukrainai 20 mlrd. eurų apimties paramą ir tai padaryti numatyta apeinant Vengriją, anksčiau blokavusią sprendimą dėl 50 mlrd. eurų perdavimo. Paramai skirtas lėšas planuojama pasiskolinti valstybių narių garantijomis bendrojo biudžeto atžvilgiu, „Financial Times“ sakė su situacija susipažinę šaltiniai.Tokia schema, kitaip nei Vengrijos atmestas ketverių metų finansavimo planas, nereikalauja visų ES valstybių narių pritarimo. Garantijas suteiks aukštus kredito reitingus turinčios šalys, tačiau kai kuriose iš jų, kaip antai Vokietijoje ir Nyderlanduose, šiam žingsniui turės pritarti parlamentas.Pasak „Financial Times“ šaltinių, vienas iš plano trūkumų – dotacijoms priešingas formatas: visą 20 mlrd. eurų sumą Kyjivas gaus iš ES kaip ilgalaikę paskolą, o pagal ketverių metų 50 mlrd. eurų skyrimo planą dalį lėšų buvo numatyta perduoti kaip dotacijas.Šaltinių teigimu, ES turi dar vieną, atsarginį planą. Jei nepavyktų susitarti dėl 20 mlrd. eurų paramos, šalys svarstytų pigių trumpalaikių paskolų teikimo Kyjivui variantą. 2023 metais tokiomis paskolomis Ukrainai buvo perduota 18 mlrd. eurų.Visgi prioritetiniu variantu ir toliau laikomas ketverių metų 50 mlrd. eurų apimties finansinės paramos paketas. Deja, su juo susijusį sprendimą, bent iki vasario, blokuoja Vengrija, reikalaujanti, kad jai būtų išduoti žadėtieji 30 mlrd. eurų, įšaldyti kilus problemų, susijusių su teisės normų pažeidimais ir korupcija šalyje. Anot šaltinių, Briuselis pažadėjo Kyjivui, kad iki 2024 metų kovo mėnesio ES susitars dėl finansinės paramos formato.Jeigu vasario 1 d., kada valstybės narės sugrįš prie paramos klausimo svarstymo, pavyktų pasiekti sutarimą, Kyjivas garantuotai gautų dar beveik 900 mln. dolerių (816 mln. eurų) iš Tarptautinio valiutos fondo. Papildomos lėšos padėtų Ukrainai išvengti ekonominių problemų, kurias spręsdama šalis būtų priversta pradėti spausdinti pinigus.Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba anksčiau yra patikinęs, kad Kyjivas gaus ES žadėtas lėšas, nepaisant Vengrijos bandymų tam sutrukdyti.

Po dronų atakos Odesoje pranešama apie vieną žuvusįjį ir sužeistuosiusNaktį į trečiadienį Odesos pakraštyje nukritus numuštam rusiškam dronui, vienas žmogus žuvo, o dar trys buvo sužeisti, tarp jų – ir 17 metų paauglys. Apie tai „Telegram“ pranešė Ukrainos Pietų gynybinės pajėgos.Praėjusią naktį Rusijos pajėgos atakavo pietinius Ukrainos regionus dronais „Shahed-131/136“.Ukrainos oro gynyba sunaikino 17 dronų, iš jų 12 – Odesos regione, tris – Mykolajivo ir du Vinycios regionuose.„Priešas smogė Chersonui, apgadindamas ten esantį prekybos centrą ir daugiabučius namus. Taip pat buvo smogta žemės ūkio tyrimų instituto sandėliams. Pranešimai apie aukas tikslinami“, – pranešė Pietų gynybinės pajėgos.Odesos regione rusai atakavo regioninį centrą. Ukrainos oro gynybos pajėgos perėmė visus priešo taikinius. Numušto drono nuolaužos nukrito ant negyvenamo daugiabučio namo.Be to, dar vienas numuštas dronas nukrito ant sodybų Odesos pakraštyje. Kilo gaisras, kuris jau užgesintas. Vienas žmogus žuvo ir trys buvo sužeisti, tarp jų 17 metų paauglys.Odesos regioninės karinės administracijos vadovas Olehas Kiperis patikslino, kad žuvo 35 metų vyras. Sužeisti du žmonės: 37 metų moteris ir 17 metų vaikinas. Tuo tarpu vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenka praneša, kad per išpuolį buvo sužeisti keturi žmonės, tarp jų – 6 metų vaikas.https://t.me/SJTF_Odes/4502

Nuo karo pradžios Rusija įvykdė 465 chemines atakas prieš UkrainąRemiantis Paramos pajėgų vadovybės duomenimis, nuo plataus masto invazijos pradžios Rusija 465 kartus panaudojo cheminį ginklą atakuodami Ukrainą.„Gynybos pajėgos užfiksavo 465 atvejus, kai Rusijos Federacija panaudojo šaudmenis su nuodingomis cheminėmis medžiagomis. Iš jų 81 kartą – vien šių metų gruodį“, – sakoma pranešime.Tuo pačiu vadovybė pažymi, kad tokių ginklų naudojimo dinamika didėja. Pavyzdžiui, per vieną dieną, gruodžio 19 d., rusai surengė 8 išpuolius naudodami chemines medžiagas.

Ukrainos pajėgos per pastarąją parą sunaikino 790 rusų okupantųNuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. gruodžio 27d. Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino maždaug 355 750 rusų okupantų, iš jų 790 – vien per pastarąją parą.Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Be to, Ukrainos kariuomenė sunaikino 5 913 priešo tankų (+14), 10 973 šarvuotąsias kovos mašinas (+17), 8 376 artilerijos sistemas (+10), 934 raketų paleidimo sistemas, 616 oro gynybos sistemų (+2), 329 karo lėktuvus, 324 sraigtasparnius, 6 471 bepilotį orlaivį (+13), 1 620 sparnuotųjų raketų (+2), 23 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 11 140 mašinų ir kuro talpyklų (+31), 1 240 specialiosios įrangos vienetų (+1).Duomenys apie priešų nuostolius nuolat atnaujinami.

Ukraina per naktį numušė 32 Rusijos dronus, iš viso buvo paleisti 46Rusija, Kyjivo kariniais duomenimis, naktį į trečiadienį 46 koviniais dronais atakavo Ukrainą. 32 šių iraniečių gamybos „Shahed“ dronų buvo numušti, „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos karinė aviacija. Iš bepiločių, kurių numušti nepavyko, dauguma smogė netoli fronto esančioms teritorijoms, įskaitant Chersoną. Kiti sudužo arba dingo be žinios.Šių duomenų nepriklausomai patikrinti nėra galimybės. Pranešimų apie žalą kol kas nėra. Apie ją paprastai skelbia civilinės institucijos.Be to, pranešta apie sprogimus naktį virš Pietų Ukrainos Odesos uostamiesčio.Rusų pajėgos kone kasnakt leidžia kovinius dronus, kad smogtų taikiniams Ukrainoje. Ukrainos oro gynyba antrą karo žiemą dėl Vakarų perduotos ginkluotės yra smarkiai pagerėjusi, tačiau, nepaisant to, negali patikimai apsaugoti visos šalies.

Stebėjimų agentūra praneša, kad rusai slapsto okupantų savo žemėse įvykdytus nusikaltimusNacionalinio pasipriešinimo centras pranešė, kad viešai nebeskelbiami duomenys apie nusikalstamumą su nepripažinta LLR besiribojančiuose Rusijos regionuose.„Rusų valdžia įslaptino duomenis apie vis didėjantį nusikalstamumą su Ukraina besiribojančiose Kursko ir Belgorodo srityse. Šis sprendimas siejamas su tuo, kad 2023 m. šie regionai pirmavo pagal kareivių arba „specialiosios karinės operacijos“ veteranų įvykdytų ginkluotų nusikaltimų skaičių“, – nurodoma pranešime.Pastebima, kad didžioji dalis okupantų laikinai okupuotose teritorijose įvykdomų nusikaltimų visai neregistruojama, todėl dėl jų neatliekami jokie tyrimai.„Tačiau nė vienas asmuo, dalyvavęs nusikaltimuose prieš Ukrainos gyventojus, bausmės neišvengs“, – pabrėžė Nacionalinio pasipriešinimo centras.Pirmiau buvo praneša, kad rusų okupantų pajėgos užimtose teritorijose dislokavo pastiprinimą, kad rastų ir neutralizuotų šioje zonoje veikiančius partizanus.

Ukrainos ministras: per rusų ataką Chersono geležinkelio stočiai vienas žmogus žuvo, keturi buvo sužeistiRusams sudavus smūgį bėgančių civilių kupinai geležinkelio stočiai Ukrainos Chersono mieste, žuvo vienas policijos pareigūnas ir buvo sužeista keletas civilių, antradienį pranešė vidaus reikalų ministras.Igoris Klymenko pranešė, kad Maskva ėmė „masiškai bombarduoti“ pietinę miesto dalį, o karo administracijos vadovas paskelbė, kad po kruvinos atakos geležinkelio stotyje toliau tęsėsi bombardavimas iš bepiločių orlaivių.Rusų kariai Chersoną užėmė netrukus po to, kai 2022 m. vasarį Maskva įsiveržė į Ukrainą.Ukrainos pajėgų spaudžiami, jie galų gale pasitraukė, tačiau toliau tęsė miesto bombardavimą nuo kito Dnipro upės kranto.„Vakaras Chersone. Stotyje evakuacijos traukinio laukia maždaug 140 civilių. Būtent tada priešas ir pradėjo masiškai bombarduoti miestą“, – platformoje „Telegram“ rašė I. Klymenko.Jis pranešė, kad vienas policijos pareigūnas žuvo, dar keturis asmenis – du civilius ir du policininkus – sužeidė skeveldros.Vidaus reikalų ministerija nurodė, kad žuvęs policijos pareigūnas – tai 29 m. Idoris Misyunas, po savęs „palikes žmoną ir du vaikus“.Ukrainos geležinkelių bendrovė „Ukrzaliznytsya“ platformoje „Telegram“ rašė, kad ir traukinys, ir stotis buvo apgadinti, tačiau „padėtis kontroliuojama ir geležinkelis pasiruošęs dirbti toliau“.Vėliau Chersono karinės administracijos varovas Romanas Mročko pranešė, kad miestą „puola dronai“ ir paragino miestiečius saugiai pasislėpti.Jo teigimu, antpuolio metu buvo naudojami ir „Šehedai“ – Irano gamybos dronai, kuriuos Rusija dažnai naudoja Ukrainai pulti.Kitapus sienos su Rusija, Rostovo gubernatorius pranešė, kad regione „oro gynybos pajėgos numušė droną“.„Pasekmės vietoje yra tiriamos“, – pridūrė Vasilijus Golubevas.Šios atakos buvo surengtos po to, kai Kremlius patvirtino, kad per ukrainiečių ataką buvo apgadintas okupuotame Krymo Feodosijos uoste stovėjęs karo laivas. Kyjivo ir jo sąjungininkų Vakaruose teigimu, tai buvo rimtas smūgis rusų karo laivynui.Ukraina pranešė, kad jos ginkluotosios oro pajėgos sunaikino desantinį laivą „Novočerkassk“, o V. Zelenskis socialiniuose tinkluose pajuokavo, kad laivas dabar prisijungė prie „Rusijos povandeninio Juodosios jūros laivyno“.Tačiau Ukraina antradienį pranešė patyrusi nesėkmę rytų fronte.Vyriausiasis karinių pajėgų vadas Valerijus Zalužnas pranešė, kad kariams teko trauktis nuo netoli svarbaus rusų kontroliuojamo Donetsko esančio Marijinkos miesto.Jo teigimu, Rusijai pirmadienį pranešus, kad ji visiškai kontroliuoja šį miestą, jo priemiesčiuose vis dar buvo Ukrainos karių.

Diplomato teigimu, Ukrainai gali prireikti nuo 6 iki 11 metų, kad taptų ES nareUkrainos stojimo į Europos Sąjungą procesas gali užtrukti nuo 6 iki 11 metų, interviu dienraščiui „Kleine Zeitung“ pasakė Europos Komisijos atstovybės Austrijoje vadovas Martinas Selmayras.Paklaustas, kada Ukraina galėtų įstoti į ES, M. Selmayras atsakė: „Austrijai prireikė šešerių metų, Ispanijai – vienuolikos. Ukraina galėtų būti kažkur per vidurį“.Jis nurodė, kad asociacijos susitarimas padėjo Ukrainai įgyvendinti jau 70 proc. ES teisės aktų. „Tačiau padaryti reikia dar daug ką, ypač kalbu apie teismų nepriklausomumą ir valdymo veiksmingumą“, – pridūrė ES ambasadorius.Diplomato teigimu, derybos dėl Ukrainos stojimo į ES yra ir „mūsų saugumo architektūros dalis“.„Europa negali sugrįžti prie tamsių XIX a. laikų, kai agresoriai puldavo kaimynus, kad užimtų jų žemes“, – pridūrė M. Selmayras.Pirmiau buvo pranešta, kad gruodžio 14 d. ES vadovai patvirtino sprendimą su Ukraina ir Moldova pradėti derybas dėl jų stojimo į sąjungą.

Ukrainą naktį užpuolė bepiločiai orlaiviai: Odesoje nugriaudėjo sprogimaiAntradienį, gruodžio 26 d., Ukrainą užpuolė Rusijos bepiločiai orlaiviai. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų vadovybė „Telegram“ pranešė apie bepiločių orlaivių judėjimą.23:44 val. jie pranešė, kad iš Juodosios jūros Odesos link skrido bepilotis orlaivis „Shahed“. Ten buvo girdėti sprogimai. Tuo pat metu buvo pranešta apie dronų antskryčius kitose Ukrainos dalyse. Daugelyje vietų skambėjo pavojaus signalai.

Žiniasklaida skelbia palydovines nuotraukas iš Feodosijos uostoŽiniasklaida skelbia „Planetcom“ palydovines nuotraukas, kuriose matyti Feodosijos uostas po atakos gruodžio 26 dieną.Vaizdinėje medžiagoje matyti, kad be didelio rusų desantinio laivo „Novočerkaskas“ dėl ukrainiečių smūgio nukentėjo ir dar vienas laivas (jis išskirtas geltoname stačiakampyje).Palyginimui panaudota gruodžio 24 dienos nuotrauka.https://t.me/uniannet/120969

Rusija smogė Chersono geležinkelio stočiaiUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis skelbia apie Rusijos smūgį evakuaciniam traukiniui Chersono geležinkelio stotyje. Vakariniame kreipimesi jis teigė, kad aukų skaičius nustatinėjamas, o smūgio vietoje buvo daug civilių.Kaip rašo UNIAN, apie 140 žmonių laukė traukinių stotyje, kol išvyks evakuacinis traukinys.Ukrainos vidaus reikalų ministras pranešė, kad per ataką žuvo policininkas. Anot jo, dar du sužeisti policijos pareigūnai yra ligoninėje.

Po Ukrainos smūgio „Novočerkaskui“ iš Feodosijos įlankos pastebėti išplaukiantys du Rusijos karo laivaiDu Rusijos Juodosios jūros laivynui priklausantys laivai buvo pastebėti paliekantys laikinai okupuoto Krymo Feodosijos uostą antradienio popietę, praėjus kelioms valandoms po to, kai Ukrainos raketos sunaikino didelį desantinį laivą „Novočerkaskas“. Apie tai pranešė „Krymo realijos“.„Sprendžiant iš krypties, laivai išplaukė iš Feodosijos įlankos“, – sakoma pranešime.Pažymima, kad dėl rūko ir didelio atstumo laivų identifikuoti nebuvo įmanoma. Tačiau, sprendžiant iš jų dydžio, tai buvo karo laivas ir kateris.Kaip jau buvo pranešta anksčiau, ankstyvą antradienio rytą Ukrainos taktiniai bombonešiai paleido sparnuotąsias raketas į Rusijos Juodosios jūros laivyno didįjį desantinį laivą „Novočerkaskas“ Feodosijos rajone. Smūgis laive sukėlė gaisrą, o šis – didžiulį krovinio sprogimą.Ukrainos karinių oro pajėgų atstovas spaudai Jurijus Ihnatas sakė, kad per smūgį žuvo laivo įgula, buvo sunaikinta dalis Feodosijos uosto infrastruktūros ir tikriausiai apgadinta daug aprūpinimo laivų.https://t.me/radiosvoboda/53252

Ukrainos kariuomenė teigia atsitraukusi į Marijinkos miesto pakraščiusUkrainos vyriausiasis vadas antradienį pareiškė, kad jo pajėgos atsitraukė į Marijinkos miesto pakraščius, praėjus dienai po to, kai Maskva pareiškė visiškai kontroliuojanti šį svarbų miestą.„Dabar mes persikėlėme į Marijinkos pakraščius, o kai kur jau peržengėme miestelio ribas“, – žurnalistams Kyjive sakė Valerijus Zalužnas.Marijinka yra netoli pagrindinio Rusijos kontroliuojamo Donecko miesto Rytų Ukrainoje.„Mes saugome kiekvieną savo žemės lopinėlį, bet mūsų karių gyvybės mums svarbesnės“, – sakė V. Zalužnas ir pridūrė, kad bet kuriuo atveju miestas „nebeegzistuoja“, nes rusai sugriovė „gatvę po gatvės“.Apie karių perkėlimą jis sakė: „Tame nėra nieko, kas galėtų sukelti visuomenės pasipiktinimą.“Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu pirmadienį sakė, kad Rusijos pajėgos „visiškai“ užėmė Marijinką, kalbėdamas per susitikimą su prezidentu Vladimiru Putinu, kurį transliavo valstybinė televizija.Per Rusijos televiziją rodytuose dronų nufilmuotuose vaizduose, kurie, kaip teigiama, yra iš Marijinkos, matyti griuvėsių krūvos ir nusiaubti gyvenamieji namai didelėje teritorijoje.„Noriu jus pasveikinti. Tai laimėjimas“, kuris suteikia Rusijos kariams „galimybę užimti platesnę operatyvinę zoną“, ministrui S. Šoigu teigė V. Putinas.S. Šoigu nurodė, kad Marijinkos kontrolės įgijimas leis jo kariams „toliau judėti šia kryptimi“ ir „veiksmingiau apsaugoti Donecką“ nuo Ukrainos pajėgų smūgių.Tačiau Ukrainos kariuomenės atstovas spaudai Oleksandras Štupunas pirmadienį pareiškė, kad yra „neteisinga“ teigti, jog Marijinką visiškai kontroliuoja Rusijos pajėgos.„Kovos dėl Marijinkos tęsiasi“, – sakė jis ir pridūrė, kad Marijinkos rajono ribose vis dar yra Ukrainos karių.

Zalužnas prakalbo apie „vieną pagrindinių savo klaidų“Ukrainos kariuomenės vadas Valerijus Zalužnas teigia klydęs, kad dideli nuostoliai sustabdys Ukrainą užpuolusią Rusiją.„Kalbant apie Rusijos Federaciją, tai buvo viena pagrindinių mano klaidų, kad aš tikėjau, jog nuostoliai, kuriuos padarėme priešui, gali juos sustabdyti. Tokie nuostoliai sustabdytų bet kurią šalį, bet ne Rusijos Federaciją. Deja, toks Rusijos požiūris į savo žmones“, – antradienį sakė V. Zalužnas.Jis pažymėjo, kad dabar jam sunku numatyti, kokie nuostoliai priverstų Rusiją sustoti.

Dnipropetrovsko srityje numuštos dvi rusiškos Ch-59 raketosUkrainos kariuomenė sunaikino dvi Rusijos valdomas raketas Ch-59 Dniepro rajone Dnipropetrovsko srityje. Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Rytų oro pajėgų vadavietė, informavo naujienų agentūra „Ukrinform“.Dnipropetrovsko srities Dniepro rajone Rytų oro pajėgų vadavietės dalinys sunaikino dvi „Ch-59“ valdomas raketas“, – rašoma pranešime.Kaip skelbta anksčiau, nuo gruodžio 25 d. 18.30 val. iki gruodžio 26 d. 3.00 val. oro gynybos pajėgos netoli Feodosijos sunaikino 13 kovinių dronų „Shahed-136/131“ ir susprogdino Rusijos desantinį laivą „Novočerkaskas“.

Dėl sienos blokados stoja didžiausios Užkarpatės gamyklos, sunkvežimių eilės prie Lenkijos sienos driekiasi dešimtis kilometrųBlokados ir eilės prie sienos kelia grėsmę didžiausioms Užkarpatės gamykloms, jose mažinamos darbo pamainos, interviu „Ukrinform“ sakė Užkarpatės regioninės karinės administracijos vadovas Viktoras Mykyta.Jis pripažino, kad dėl lenkų ir slovakų blokuojamų Europos Sąjungos sienų Užkarpatė patiria didelių problemų. „Pats asmeniškai kasdien per konsulines įstaigas tariuosi, kad būtų praleisti eilėje pasienyje laukiantys kai kurie sunkvežimiai, nes didžiausių regiono įmonių gamybiniai pajėgumai senka. Kalba eina apie gamyklas „Jabil“, „Yazaki“, „Flex“, jos mažina gamybą ir darbo pamainas“, – sakė V. Mykyta.Pasak jo, „siaubinga“, kai dėl sienos blokados Užkarpatės žmonės karo metu netenka darbo ir atlyginimų.„Ukrinform“ pranešė, kad artimiausiu metu Užkarpatėje turėtų būti atidaryti mažiausiai trys nauji patikros punktai, siekiant sumažinti ekonominius nuostolius dėl Europos vežėjų sienos blokados. Eilės atsirado lenkų sunkvežimių vairuotojams užblokavus tris sienos kirtimo punktus, protestuojant prieš, jų nuomone, nesąžiningą Ukrainos krovinių pervežimo įmonių konkurenciją.Antradienį Lenkija pranešė, kad Dorohusko sienos kirtimo punkte laukia daugiau nei 1500 sunkvežimių, vidutinis laukimo laikas ten viršija 30 dienų, eilė driekiasi 40 kilometrų. Prie Hrebeno sienos kirtimo punkto laukia apie 950 sunkvežimių, ten vidutinis laukimo laikas yra maždaug 12 dienų. Prie Medykos sienos kirtimo punkto vidutiniškai 73 valandas laukia maždaug 570 sunkvežimių. Dar 580 sunkvežimių laukia prie Korčovos sienos kirtimo punkto.Lapkričio 6 d. protestą pradėję Lenkijos sunkvežimių vairuotojai reikalauja įvesti komercinius leidimus krovinius vežančioms Ukrainos įmonėms, išskyrus tas, kurios gabena humanitarinę pagalbą ir karinę techniką. Jie taip pat reikalauja sustabdyti veiklos leidimus įmonėms, kurios buvo įsteigtos karui Ukrainoje jau prasidėjus.

Ukraina parodė, kas liko iš atakuoto Rusijos desantinio laivo Ukrainos Pietų gynybos pajėgos pasidalino Rusijos desantinio laivo „Novočerkaskas“ liekanų nuotrauka, ji paskelbta „Telegram“ kanale, pranešė „Ukrinform“. „Nereikšminga“ žala dideliam desantiniam laivui „Novočerkaskas“... Tiksliau, nereikšmingos jo liekanos“, – sakoma pranešime. Anksčiau pranešta, kad anksti rytą Ukrainos paleistos sparnuotosios raketos laikinai okupuoto Krymo Feodosijos rajone susprogdino Rusijos desantinį laivą „Novočerkaskas“. https://t.me/SJTF_Odes/4446 https://t.me/uniannet/120920

Zelenskis: Ukrainoje okupantai neturės nė vienos ramios vietosPrezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį padėkojo Ukrainos oro pajėgoms už smūgį į Rusijos karo laivą, paskelbęs socialinėje žiniasklaidoje pajuokiantį įrašą, leidžiantį suprasti, kad laivas buvo paskandintas.„Esu dėkingas mūsų karinėms oro pajėgoms už įspūdingą Rusijos povandeninio Juodosios jūros laivyno papildymą dar vienu laivu. Ukrainoje okupantai neturės nė vienos ramios vietos“, – parašė jis.Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad apie 3 val. taktinė aviacija paleido sparnuotąsias raketas į Rusijos desantinį laivą „Novočerkaskas“ Feodosijos rajone. Anksčiau Rusija naudojo „Novočerkaską“ per karinę intervenciją į Siriją.Didžiosios Britanijos gynybos ministras Grantas Shappsas socialiniame tinkle parašė, kad „šis naujausias (Rusijos prezidento Vladimiro) Putino karinio jūrų laivyno sunaikinimas rodo, jog tie, kurie mano, kad karas Ukrainoje atsidūrė aklavietėje, klysta!“. „Rusijos dominavimui Juodojoje jūroje mestas iššūkis“, – pridūrė jis.Prieš tai rugsėjį Ukraina smogė Juodosios jūros laivyno būstinei Sevastopolyje ir privertė Maskvą perkelti karo laivus į labiau į rytus nutolusius uostus.

Galingi sprogimai sudrebino laikinai okupuotą BerdianskąLaikinai okupuotame Zaporižios srities Berdiansko mieste nugriaudėjo du galingi sprogimai, „Telegram“ kanale paskelbė Melitopolio meras Ivanas Fiodorovas, pranešė „Ukrinform“.I. Fiodorovo teigimu, pirmasis sprogimas įvyko apie 11 val., o antrasis – vidurdienį. „Okupantai slepia padarinius“, – pridūrė I. Fiodorovas.Pasak „Ukrinform“, Ukrainos gynybos pajėgos ir toliau naikina priešo karinę techniką ir smogia į vietas, kur įsikūrusios Rusijos okupacinės būstinės.

Ukraina paneigė Rusijos pranešimą, kad buvo numušti du Feodosiją puolę Ukrainos karo lėktuvaiRusijos gynybos ministerijos paskelbti pareiškimai apie neva sunaikintus du Feodosiją puolusius Ukrainos taktinius bombonešius Su-24 yra melagingi, pareiškė Ukrainos oro pajėgų atstovas spaudai Jurijus Ihnatas interviu „Laisvosios Europos radijui/Laisvės radijui“, pranešė „Ukrinform“.J. Ihnatas pareiškė nepatvirtinąs, jog Rusija numušė du Feodosiją puolusius Ukrainos karo lėktuvus.„Pagal tai, ką skelbia, jie kasdien „sunaikina“ po penkis mūsų lėktuvus. Taigi nereikia tikėti ir šiuo pranešimu. Su-24M priklauso mūsų taktinės aviacijos brigadai ir bazuojasi Starokostiantynive. Akivaizdu, kad dabar aviacija nelieka ant žemės. Lėktuvai dislokuojami operatyviniuose aerodromuose ir skrenda į kovines užduotis. Žinoma, Rusija stengsis įpiršti auditorijai mintį, kad numuša kai kuriuos lėktuvus. Remiantis jų pranešimais, jie sunaikina daugybę lėktuvų. Šias suklastotas naujienas skelbia ne kokie nors žiniasklaidos leidiniai ar „Telegram“ kanalai, o jų oficialūs ruporai. Jei tikėsime tais pranešimais, jie kiekvieną mėnesį sunaikina visą mūsų laivyną. Dabar jie jau „naikina“ F-16. Štai kodėl neturėtumėte tikėti Rusijos pareiškimais apie numuštus mūsų lėktuvus“, – sakė J. Ihnatas.Atsakydamas į klausimą, ar Feodosijoje sunaikintas didelis desantinis laivas „Novočerkaskas“ galėjo būti naudojamas ginklams gabenti, oro pajėgų atstovas pabrėžė, kad „sprogimo negalėjo sukelti kokia nors nereikšminga detonacija“. „Tai buvo amunicijos detonacija, didelis desantinis laivas naudojamas ir įrangai, ir ginklams, ir kariuomenei vežti. Jie todėl ir vadinami desantiniais laivais, nes greitai pakraunami ir greitai nuplaukia nuo vienos pakrantės į kitą. Šis laivas galėjo būti naudojamas kroviniams gabenti į okupuotų teritorijų uostus, įskaitant Zaporižios sektorių. Jis taip pat galėjo vežti į Feodosiją ar kitus uostus sprogmenis, įskaitant dronus kamikadzes „Shahed“. Priešas visą laiką leidžia šahedus, todėl didelės jų partijos, tikėkimės, sunaikinimas gali suteikti mums savotišką carte blanche“, – sakė J. Ihnatas.Jis taip pat pranešė, kad į laivą „Novočerkaskas“ smogta sparnuotosiomis raketomis. „Dabar žurnalistai klaus, ar jos buvo vietos gamybos, ar suteiktos partnerių. Kiekvienas gamintojas nori pamatyti savo darbo vaisius, nes tai būtų jo gaminio reklama. Mes turime raketas „Storm Shadow“, naudojame raketas „Scalp“, jas tiekia partnerės. Žinoma, norėtume gauti didesnio nuotolio Vokietijos sparnuotąsias raketas „Taurus“, – sakė J. Ihnatas.

Kremlius: Putinui pranešta apie žalą karo laivui, padarytą per Ukrainos surengtą atakąRusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu antradienį pranešė prezidentui Vladimirui Putinui, kad Ukraina atakavo Feodosijos uostą Kryme ir apgadino karinio jūrų laivyno desantinį laivą, pranešė Kremliaus atstovas.Anksčiau Ukrainos kariuomenė pranešė, kad jos oro pajėgos sunaikino Rusijos karinio jūrų laivyno desantinį laivą „Novočerkaskas“ vakariniame Krymo uoste.„Šiandien gynybos ministras S. Šoigu pranešė (V. Putinui) apie ukrainiečių smūgį Feodosijai ir apie žalą mūsų dideliam desantiniam laivui. Tai buvo labai išsami ataskaita“, – žurnalistams sakė prezidento atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.Ukrainos gynybos ministerija anksčiau socialiniame tinkle X parašė, kad „šiąnakt Feodosijoje buvo sunaikintas desantinis laivas „Novočerkaskas“. Ministerija paskelbė nuotrauką, kurioje matyti naktį iš uosto kylančios liepsnos ir dūmai, kas jos autorius - nepranešta. „Ukrainos aviacija atliko puikų darbą. Krymas yra Ukraina. Okupanto laivynui čia nėra vietos“, – parašė ministerija.Šalies oro pajėgos pranešė, kad laivas įtariamas vežęs kovinius dronus.

Pietuose fiksuojama pauzė: okupantai pakeitė taktikąVienoje iš krypčių priešas pakeitė taktiką, praėjusią naktį okupantų karinėse operacijose užfiksuota pauzė, rašo UNIAN.Pietų Ukrainos gynybos pajėgų duomenimis, kairiajame Dniepro krante priešas surengė 12 nenaudingų Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pozicijų šturmų. Patyręs nuostolių mūšio linijoje, priešas buvo priverstas grįžti į ankstesnes pozicijas

Artimiausiu metu svarbiausia Ukrainos užduotis – išlaikyti teritoriją ir daryti maksimalią žalą įsibrovėliamsUkrainos gynybos pajėgų užduotis artimiausioje ateityje yra neleisti priešui veržtis į priekį ir daryti maksimalius nuostolius užpuolikams, interviu „Ukrinform“ sakė Ukrainos parlamento Nacionalinio saugumo, gynybos ir žvalgybos komiteto sekretorius Romanas Kostenka.„Kalbant apie kitus metus, manau, karas vyks beveik taip pat kaip ir šiemet, išliks pozicinis su kai kuriais aktyvios plėtros elementais. Todėl tai bus mobilizacijos ir pasirengimo metai. (...) Mūsų užduotis artimiausiu metu yra neleisti priešui veržtis į priekį ir daryti jam maksimalius nuostolius, o tai sudarys sąlygas mūsų pačių puolimui ir teritorijų išlaisvinimui“, – sakė jis.Šiam tikslui pasiekti Ukrainos gynybos pajėgoms reikia tolimojo nuotolio raketų, kurios galėtų smogti Rusijos štabams, sandėliams ir tiekimo maršrutams užnugaryje. „Žinoma, būtų puiku turėti raketų, kurios galėtų pasiekti Rusijos teritoriją, jų infrastruktūrą ir karinius objektus. Tikiuosi, kad tokią galimybę turėsime“, – sakė R. Kostenka. Ukrainai taip pat reikia įvairaus kalibro artilerijos sviedinių aktyvioms kovinėms operacijoms, sakė jis ir pridūrė, kad dabartiniai kariuomenės poreikiai apima įrangą, amuniciją ir artilerijos sistemas.„Mums reikia daugybės įvairių tipų bepiločių orlaivių su sprogmenimis, elektroninio karo ir raketų „žemė-oras“ sistemų, kad numuštume kuo daugiau dronų ir raketų“, – pabrėžė komiteto sekretorius.Pasak jo, reikia paaiškinti partnerėms, kad raketos, dabar jų ginklais numušamos virš Ukrainos, vieną dieną gali nusitaikyti į jų miestus, jei nutrūks oro gynybos pajėgumų tiekimas. „Jie turėtų suvokti, kad tiekia mums išteklius tiesiog tam, kad patiems nereikėtų kovoti“, – kalbėjo R. Kostenka.Anksčiau „Ukrinform“ pranešė, kad, R. Kostenkos manymu, Ukrainos karinė kampanija 2023 m. buvo gana sėkminga, nes buvo sunaikinta šimtai tūkstančių įsibrovėlių iš Rusijos, daugybė priešo karinės technikos, taip pat iš Juodosios jūros zonos išstumtas Rusijos karinis jūrų laivynas.

Lukašenka: Rusijos branduoliniai ginklai pristatyti Baltarusijai spalio pradžiojeBaltarusiją valdantis Aliaksandras Lukašenka pareiškė, kad visi Rusijos branduoliniai ginklai, kurie turėjo būti perduoti Baltarusijai pagal abiejų šalių gynybos ministrų pasirašytą sutartį, jau pristatyti, pranešė leidinys „Zerkalo“.Jis citavo A. Lukašenką, sakiusį, kad nuo tada jau „praėjo šiek tiek laiko“, „pristatymas baigtas“. „Tai buvo dar rugsėjį arba spalį. Spalio pradžioje atkeliavo paskutinė partija. Viskas dislokuota ir geros būklės“, – sakė A. Lukašenka.Pasiteiravus, kada vyks kitos karinės pratybos, jis atsakė: „Treniruojamės kiekvieną dieną. Netgi šalyje likę buvę „Wagner“ kovotojai dabar dirba mūsų daliniuose, perduodami savo patirtį“.Anksčiau pranešta, kad gegužės 25 d. Rusijos ir Baltarusijos gynybos ministrai pasirašė sutartį dislokuoti Baltarusijoje taktinius branduolinius ginklus. Tą pačią dieną A. Lukašenka sakė, kad Rusijos branduolinės galvutės jau perkeltos į Baltarusiją. Birželio 16 d. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas tvirtino, kad „į Baltarusijos teritoriją buvo pristatytos pirmosios branduolinės galvutės“. Ukrainos gynybos žvalgybos vadovas Kyrylo Budanovas rugpjūčio pabaigoje sakė, kad į Baltarusiją pristatyta pirmoji Rusijos branduolinių galvučių partija.

Šeši Ukrainos karo lakūnai Jungtinėje Karalystėje baigė pagrindinius skraidymo naikintuvais F-16 mokymusPirmoji šešių Ukrainos pilotų grupė baigė pagrindinius Didžiosios Britanijos Karališkųjų oro pajėgų (RAF) instruktorių mokymus skraidyti naikintuvais F-16 ir dabar pilotuoją šiuos karo lėktuvus Danijoje, tęsdama pasirengimą kovai, pranešė Didžiosios Britanijos vyriausybės spaudos tarnyba.„Didžiuojuosi parama, kurią Karališkosios oro pajėgos teikia naujos kartos Ukrainos karo lėktuvų pilotams ir antžeminei įgulai, kuri bus pirmoji gynybos linija saugant Ukrainos dangų“, – sakė Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos vadovas Grantas Shappsas.Rugpjūčio mėnesį RAF pradėjo mokyti pirmąją Ukrainos pilotų grupę skraidyti naikintuvais F-16, tai Jungtinės Karalystės indėlis į tarptautinę oro pajėgų koaliciją Ukrainai. Grupė buvo sudaryta iš šešių patyrusių Ukrainos naikintuvų pilotų, jie praėjo specializuotus anglų kalbos mokymus. Šiuose su aviacija susijusios anglų kalbos mokymuose dalyvavo dar dešimt Ukrainos pilotų, jie tęsia skraidymo mokymus Jungtinėje Karalystėje, taip pat įgaus svarbių įgūdžių, pavyzdžiui, aviacijos medicinos srityje. Dešimtys Ukrainos orlaivių technikų taip pat mokosi anglų kalbos, skirtos inžinerijai. Baigę RAF mokymus, Ukrainos pilotai persikels į kitą Europos šalį tobulinti skraidymo įgūdžių.„Ukraina labai vertina JK ir kitų partnerių organizuojamus pilotų mokymus, padedančius mums pasirengti valdyti F-16 Ukrainoje. Tai greita ir veiksminga programa, suteikianti Ukrainos pilotams įgūdžių, reikalingų kare su Rusija“, – sakė Ukrainos gynybos ministras Rustemas Umerovas.„Ukrinform“ pranešė, kad kitais metais ukrainiečių pilotus ir naujokus mokys Prancūzija, suteiksianti daugiau ginklų ir įrangos.

Maskvos statytinis Krymo gubernatorius pranešė, kad per Ukrainos smūgį žuvo 1 žmogus, 2 buvo sužeistiAntradienį per Ukrainos smūgį į Rusijos okupuoto Krymo Feodosijos uostą žuvo vienas žmogus, dar du buvo sužeisti, pranešė Rusijos aneksuotos teritorijos primestas gubernatorius.„Deja, vienas žmogus žuvo, o dar du buvo sužeisti per priešo puolimą Feodosijoje“, – „Telegram“ kanale sakė Sergejus Aksionovas ir pridūrė, kad buvo apgadinti šeši pastatai, jų gyventojai evakuoti.Anksčiau pranešta, kad ankstų antradienio rytą Ukrainos oro pajėgos smogė į Feodosijos uostą, tai patvirtino ir S. Aksionovas, pranešė Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS. S. Aksjonovo teigimu, uoste įvyko rimtas sprogimas ir didelis gaisras.Ukraina pranešė sunaikinusi sprogmenis vežusį Rusijos laivą. Ukrainos oro pajėgų vadas Mykola Oleščiukas „Telegram“ kanale sakė, kad desantinį laivą „Novočerkaskas“ sunaikino sparnuotoji raketa. „Ačiū oro pajėgų pilotams ir visiems dalyvavusiems už puikų darbą!“, – paskelbė jis. „Maukitės kelnes ir varykit namo iš mūsų Krymo, kol dar ne vėlu!“, - pridūrė jis.

Zelenskis gyrė Ukrainos karius: tai tikrai įspūdinga!Prezidentas Volodymyras Zelenskis gyrė Rusijos naikintuvus numušusias Ukrainos oro pajėgas ir oro gynybos dalinius. Iš viso per savaitę prieš Kalėdas buvo numušti penki priešo lėktuvai, pirmadienį per vakaro vaizdo kreipimąsi sakė V. Zelenskis ir pridūrė: „Tai tikrai įspūdinga!“.Ukrainos prezidentas taip pat perspėjo Rusijos pilotus, kad Ukrainos oro gynyba ateityje dar labiau sustiprės, kai gaus Vakarų žadėtus naikintuvus F-16.Kalėdų išvakarėse Kyjivas pranešė numušęs du Rusijos naikintuvus Su-34 ir Su-30CM Donecko srityje ir virš Juodosios jūros. Anksčiau pranešta apie tris kitus numuštus Rusijos lėktuvus.Iš pradžių šios informacijos nebuvo įmanoma nepriklausomai patikrinti. Tačiau Rusijos kariniai tinklaraštininkai taip pat rašė apie numuštus lėktuvus.

Charkivo metro stotyje veikiančioje mokykloje mokosi daugiau nei 2100 vaikųCharkive nuo mokslo metų pradžios vaikų, besimokančių ne internetu, o metro stotyje įkurtoje mokykloje, skaičius padidėjo iki daugiau nei 2100, pranešė Charkivo miesto taryba.„Labai didžiuojuosi, kad Charkive įgyvendiname visame pasaulyje unikalų projektą. Sulaukėme daug gerų atsiliepimų iš mokinių, jų tėvų, mokytojų, nes iš tikrųjų visi labai pasiilgo mokyklos“, – sakė Charkivo meras Ihoris Terechovas.Pasak mero, mokslo metų pradžioje mokyklą metro stotyje lankė 890 mokinių, o dabar jų skaičius padidėjo iki 2108. I. Terechovas sakė, kad visos mokyklos galimybės padidinti klasių skaičių jau išnaudotos, todėl mieste statoma nauja požeminė mokykla, tikimasi, kad ji pradės darbą kovo mėnesį. Meras priminė, kad nuo sausio Charkive pradės veikti metro įsikūręs vaikų darželis.Pranešta, kad trys Charkivo srities rajonai nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. rengiasi mišriam moksleivių ugdymui. Jau yra 19 saugių edukacinių erdvių projektų kitiems metams. Be Charkivo rajono, prioritetas teikiamas Krasnohrado ir Lozovos rajonams.

Ukrainos generalinis štabas paneigė pranešimą apie 108 karius, žuvusius prie AvdijivkosSocialiniuose tinkluose paskleista informacija, kad Kūčių vakarą prie Avdijivkos žuvo maždaug 108 vienos Ukrainos brigados kariai, yra netikra, pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas savo „Facebook“ puslapyje, pranešė „Ukrinform“.Generalinis štabas paragino laikytis informacijos higienos ir patikrinti informaciją prieš ją paskelbiant.

Ukrainos oro pajėgos sunaikino 13 iš 19 dronų „Shahed“ ir didelį desantinį laivąNuo pirmadienio 18.30 val. iki antradienio 3 val. Rusija paleido į Ukrainą 19 „Shahed“ tipo nepilotuojamų orlaivių, „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos ginkluotosios pajėgos. Dronai buvo paleisti iš Balaklavos Kryme ir Rusijos Primorsko ir Achtarsko srities.Ukrainos oro gynybos pajėgos sunaikino 13 kovinių dronų „Shahed-136/131“ Odesos, Chersono, Mykolajivo ir Chmelnickio srityse.Antradienį paryčiui, apie 2.30 val., Ukrainos oro pajėgų taktinė aviacija sparnuotomis raketomis puolė didelį Rusijos Juodosios jūros laivyno desantinį laivą „Novočerkaskas“ netoli Feodosijos Kryme, pranešė „Ukrinform“.Manoma, kad šis laivas vežė Irano gamybos bepiločius orlaivius „Shahed“, Maskvos nuolat naudojamus kare su Kyjivu. Feodosijoje yra svarbi Rusijos karinio jūrų laivyno bazė okupuotame Krymo pusiasalyje.Ukrainos oro pajėgų vadas generolas Mykola Oleščiukas paskelbė sprogimo Rusijos karinio jūrų laivyno bazėje Feodosijoje vaizdo įrašą.Kremliaus statytinis Krymo vadovas Sergejus Aksionovas pranešė, kad „Feodosijos rajone įvykdyta priešo ataka“. „Uosto teritorija aptverta“, – „Telegram“ kanale parašė jis ir pridūrė, kad „detonacija baigėsi, gaisras lokalizuotas, vietoje dirba visos atitinkamos tarnybos, bus evakuoti kelių namų gyventojai“.Ukraina dažnai puola Rusijos karinius objektus Kryme, 2022 m. balandį nuskandino Juodosios jūros laivyno flagmaną kreiserį „Maskva“.https://t.me/MykolaOleshchuk/172

Ukrainos ginkluotosios pajėgos neigia Marinkos užėmimąTavrijos gynybos pajėgų jungtinio spaudos centro atstovas Aleksandras Štupunas Ukrainos jungtinio teletilto eteryje pareiškė, kad kalbėti apie Marinkos užėmimą Rusijos kariuomenės rankose, kaip anksčiau šiandien padarė Rusijos gynybos ministras, yra „nekorektiška“, rašo BBC Rusijos naujienų tarnyba. „Kovos dėl Marinkos tęsiasi, dabar mūsų kariai lieka Marinkos administracinėse ribose. Tačiau miestas buvo visiškai sugriautas. Tačiau kalbėti apie visišką Marinkos užėmimą yra nekorektiška“, - sakė Štupunas.

Per Rusijos televiziją buvo parodyti tariamai Marinkoje dronais užfiksuoti vaizdaiRusija pirmadienį pareiškė, kad jos pajėgos esą visiškai kontroliuoja Marinkos miestą Ukrainos rytuose.„Mūsų puolamieji daliniai šiandien visiškai išlaisvino Marinkos gyvenvietę“, – susitikime, kurį parodė valstybinė televizija, prezidentui Vladimirui Putinui sakė gynybos ministras Sergejus Šoigu.Per Rusijos televiziją buvo parodyti tariamai Marinkoje dronais užfiksuoti vaizdai, kuriuose matyti griuvėsių krūvos ir sunaikinti daugiabučiai.„Noriu jus pasveikinti. Tai laimėjimas“, kuris suteikia Rusijos kariams „galimybę užimti platesnę operatyvinę zoną“, ministrui S. Šoigu teigė V. Putinas.S. Šoigu nurodė, kad Marinkos kontrolės įgijimas leis jo kariams „toliau judėti šia kryptimi“ ir „veiksmingiau apsaugoti Donecką“ nuo Ukrainos pajėgų smūgių.Birželį ties fronto linija Ukrainos pietuose ir rytuose prasidėjęs Kyjivo pajėgų kontrpuolimas iš esmės išblėso, o jo metu buvo pasiekta nedaug laimėjimų.Pastarosiomis savaitėmis Rusijos pajėgos padidino spaudimą.

Žiniasklaida: Šoigu pranešė Putinui apie Marinkos užėmimąRusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu susitikime su prezidentu Vladimiru Putinu pranešė apie visišką Marinkos miesto, esančio į vakarus nuo Donecko, perdavimą Rusijos kariuomenės kontrolei.Pirmoji apie tai pranešė BBC Rusijos naujienų tarnyba, tačiau redakcija pabrėžia, kad kol kas apie tai nėra jokių komentarų iš Ukrainos pusės.Karo sąlygomis neįmanoma greitai patikrinti kariaujančių šalių pareigūnų pareiškimų.

Rusai aktyviai vykdo pėstininkų atakas Avdijivkos, Marinkos ir Zaporižės sektoriuoseUkrainos gynybos pajėgos Tavrijos kryptimi per pastarąją parą sunaikino 402 rusų okupantus ir 42 priešo kovinės technikos vienetus.Apie tai platformoje „Telegram“ pranešė Tavrijos operatyvinės ir strateginės karių grupuotės vadas generolas Oleksandras Tarnavskis.Ukrainos kariai sunaikino du priešų tankus, 10 šarvuotų kovos mašinų, penkias artilerijos sistemas, dvi raketų paleidimo sistemas, 17 bepiločių orlaivių ir du specialiosios technikos vienetus.Pasak O. Tarnavskio, tarp supleškintos priešo technikos buvo ir pažangusis rusų tankas „T-90M Proryv“.Apgadinti dar 37 rusų karinės technikos vienetai. Be to, ukrainiečių kariai Tavrijos kryptimi sunaikino penkis priešo amunicijos sandėlius.Tuo tarpu rusų kariai intensyviai puolė Avdijivkos, Marinkos ir Zaporižės sektorius.Ukrainiečių pozicijoms pulti priešas aktyviai naudoja pėstininkus, kuriuos remia šarvuočiai ir valdomomis bombomis ginkluoti orlaiviai.Tavrijos kryptimi per pastarąją parą įvyko keturiasdešimt mūšių. Rusų okupantai įvykdė 16 antskrydžių ir paleido 906 artilerijos šūvius.Tuo pat metu, O. Tarnavskio teigimu, vis daugiau rusų okupantų atsisako dalyvauti puolime. Nemažai jų ėmė pasiduoti ištisomis grupėmis.O. Tarnavskis padėkojo Ukrainos kariams, savo narsa ir ryžtu verčiantiems priešą taip elgtis.

Zelenskis pasidalino kalėdiniais sveikinimais: penki numušti Rusijos lėktuvai sukuria tinkamą nuotaikąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė kalėdinį sveikinimą, kuriame pagyrė Ukrainos kariuomenę už tai, kad per mažiau nei savaitę numušė penkis Rusijos karinius orlaivius.Šiemet pirmą kartą Ukrainoje Kristaus gimimas valstybiniu lygmeniu švenčiamas gruodžio 25 d. - kartu su dauguma krikščionių visame pasaulyje.„Kalėdų vakaras per karą“, - savo „Telegram“ kanale rašė V. Zelenskis.

Ukrainos pajėgos numušė keturis Rusijos lėktuvus Su-34Ukrainos kariai neseniai sunaikino keturis Rusijos lėktuvus Su-34, o oro gynybos pajėgos pranoko savo sėkmę naikindamos priešo lėktuvus Briansko srityje, praneša Strateginės komunikacijos ir informacijos saugumo centras.Gruodžio 23-24 dienomis Ukrainos oro gynybos pajėgos numušė keturis Rusijos lėktuvus Su-34.„Su-34 yra vienas pažangiausių naikintuvų-bombonešių Rusijoje, kurio skaičius ir gamybos pajėgumai yra riboti. Vienu metu prarasti 4 vienetai yra didelis smūgis agresoriaus koviniam potencialui“, – teigiama pranešime.

Ukrainos kariuomenė praneša, kad rusų kariai pasiduoda „grupėmis“Ukrainos Tavrijos operatyvinėje zonoje pasiduoda visos grupės rusų karių. Teigiama, kad viena iš sprendimo pasiduoti priežasčių yra nežmogiškas vadų elgesys.Apie tai per televiziją pranešė Tavrijos kariuomenės grupuotės atstovas Oleksandras Štupunas.„Derėtų pastebėti, kad pasiduoda visos rusų karių grupės. Pasiduodantys priešo kariai teigia, kad viena iš to priežasčių yra nežmogiškas vadų elgesys. Į beprasmišką puolimą eiti atsisakiusius ar kitokių prasižengimų padariusius karius karininkai išrengia ir palieka šalti duobėse, grasindami sušaudyti“, – pasakė jis.Kariuomenės atstovas atkreipė dėmesį į žvalgybos ataskaitas, kuriose nurodoma, kad vis daugėja į puolimą eiti atsisakančių karių. „Apie tai pranešė pirmojo kariuomenės korpuso padaliniai“, – kalbėjo O. Štupunas.Paklaustas apie tokių įvykių mastą, atstovas pasakė, kad įsakymams atvirai priešinasi nedidelės grupelės karių. „Tačiau dabar puolimą sabotuoja arba simuliuoja gerokai daugiau okupantų“, – paaiškino jis.Pirmiau buvo praneša, jog Rusija mėgina išsaugoti brangią karinę techniką, į mėsmalę mūšio lauke siųsdama pėstininkus.

Latvija perdavė Ukrainai iš girtų vairuotojų konfiskuotų automobilių už beveik milijoną eurųŠiais metais Latvija perdavė Ukrainai daugiau nei 270 iš neblaivių vairuotojų konfiskuotų automobilių, kurių vertė siekia beveik milijoną eurų.Latvijos valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, Ukrainai perduoti 271 konfiskuoti automobiliai, kurių vertė – 903 453 eurai.Šiuo metu vyriausybė rengia dokumentus, pagal kuriuos Ukrainai bus perduoti dar 34 automobiliai, kurių vertė siekia 161 880 eurų.Automobiliai Ukrainai perduodami įgyvendinant „Tviterio konvojaus“ iniciatyvą, kuriai vadovauja Reinis Pozniakas.Pirmiau buvo praneša, kad 2023 m. vasario 16 d. Latvijos seimas priėmė civilių Ukrainos gyventojų paramos įstatymo pakeitimus, pagal kuriuos konfiskuoti automobiliai gali būti laisvai perduodami Ukrainos vyriausybei.„Tviterio konvojus“ prasidėjo 2022 m. vasarį. Nuo iniciatyvos pradžios į Ukrainą iš Latvijos išvyko daugiau nei 1 100 transporto priemonių, kurių vertė siekia maždaug 2 mln. eurų.Pranešama, kad Londono meras Sadiqas Khanas sutiko perduoti Ukrainai keletą utilizuoti skirtų automobilių, kad juos galima būtų panaudoti mūšio lauke.

Rusija teigia, kad Vakarai mėgina „destabilizuoti“ SerbijąRusija pirmadienį apkaltino Vakarų šalis kurstant įtampą Serbijoje – Maskvai draugiškoje Balkanų šalyje, kurią krečia protestai dėl įtariamai suklastotų gruodžio 17 d. rinkimų rezultatų.Vos prieš vieną dieną demonstrantai mėgino šturmuoti Belgrado rotušę. Protestuotojai nesutinka su parlamentinių ir savivaldos rinkimų rezultatais, pagal kuriuos užtikrintą pergalę laimėjo prezidento Aleksandro Vuciciaus partija.„Kolektyvinės Vakarų pastangos destabilizuoti padėtį šalyje – akivaizdžios“, – interviu valstybinei naujienų agentūrai „RIA Novosti“ kalbėjo užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova.Kremlius pasveikino rinkimų rezultatus, o jo atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, jog Maskva tikisi, kad po šių rinkimų abiejų šalių „draugystė taps dar tvirtesnė“.Serbija ir Rusija nuo seno palaiko artimus santykius, o Belgradas neprisidėjo prie tarptautinių sankcijų, Maskvai nustatytų po to, kai ji užpuolė Ukrainą.Tačiau Serbija Jungtinėse Tautose Rusijos agresiją pasmerkė, tokiais savo veiksmais sukeldama polemiką.Serbija yra beveik visiškai priklausoma nuo Rusijos dujų. Šalies opozicija pareiškė priekaištą dėl nesąžiningų veiksmų parlamentinių rinkimų metu.

Rusija pirmadienį pranešė, kad gelbėtojai užgesino gaisrą sovietmečiu statytame krovininiame laive. Jį valdanti valstybinė įmonė teigė, kad reaktoriaus saugumui grėsmės nebuvo, aukų išvengta.Gaisras sekmadienį kilo vienoje iš sovietų gamybos laivo „Sevmorput“, kuris yra prišvartuotas Rusijos Murmansko mieste, kajučių, pranešė Nepaprastųjų situacijų ministerija.„Gaisras buvo greitai likviduotas, – sakoma „Atomflot“, kuriai priklauso laivas, pranešime. – Sužeistųjų nebuvo. Nebuvo jokios grėsmės svarbioms sistemoms ar reaktoriaus įrenginiui“.„Atomflot“ valdo Rusijos branduolinių ledlaužių laivyną ir yra valstybinės branduolinės korporacijos „Rosatom“ padalinys, praneša „Reuters“.

Žvalgyba: Rusija nesugebės įgyvendinti savo klastingų planųRusija niekada negalės įgyvendinti savo klastingų planų sunaikinti Ukrainą. 2024-ieji bus nuolatinės ukrainiečių kovos už savo žemę ir nepriklausomybę metai, sakoma kalėdiniame Ukrainos gynybos žvalgybos vado Kyrylo Budanovo sveikinime.„Kremliaus teroristinis-okupacinis režimas niekada negalės įgyvendinti savo klastingų planų sugriauti mūsų valstybingumą, tradicijas, tapatybę. Ukrainiečiai yra stipri tauta, galinti įveikti viską kelyje į savo laisvę ir nepriklausomybę“, – pabrėžė jis.Anot jo, 2024-ieji pirmiausia yra Ukrainos gynėjų nuolatinės kovos, didvyriškumo ir drąsos metai.

Rusija apšaudė septynias Sumų srities bendruomenesRusijos pajėgos gruodžio 24 d. atakavo Sumų srities pasienio teritorijas ir gyvenvietes, apšaudė 12 kartų ir sukėlė mažiausiai 68 sprogimus, per „Telegram“ pranešė vietos karinė administracija.Apie aukas ir žalą civilinei infrastruktūrai nepranešama.Sumų sritis kasdien patiria apšaudymus ir atakas iš už Rusijos sienos.

Ukrainoje jau sunaikinta 353 950 rusų okupantųUkrainos gynybos pajėgos per pastarąją parą sunaikino 760 rusų okupantų.Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. gruodžio 25 d. Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino 353 950 rusų okupantųBe to, Ukrainos kariuomenė sunaikino 5 877 priešo tankus (+19 per pastarąją parą), 10 919 šarvuotąsias kovos mašinas (+31), 8, 347 artilerijos sistemas (+33), 934 raketų paleidimo sistemas (+2), 613 oro gynybos sistemų (+2), 329 karo lėktuvus (+2), 324 sraigtasparnius, 6 436 bepiločius orlaivius (+32), 1 616 sparnuotųjų raketų (+2), 22 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 11 075 mašinas ir kuro talpyklas (+53), 1 234 specialiosios įrangos vienetus (+5).Duomenys apie priešų nuostolius nuolat atnaujinami.Per pastarąją parą Ukrainos ginkluotosios oro pajėgos smogė 12 priešo karių ir ginkluotės sutelkimo vietų, amunicijos sandėliui ir raketų žemė-oras paleidimo sistemai.Be to, numušti du rusų naikintuvai bombonešiai – „Su-34“ ir „Su-30“.Raketinės pajėgos pataikė į du rusų artilerijos vienetus ir vadavietę.

Ukrainiečiai numušė du rusų naikintuvus bombonešius, smogė 12 priešo karių sutelkimo vietųUkrainos kariuomenė pranešė, kad sekmadienį visame fronte įvyko 66 mūšiai, o karinėms oro pajėgoms pavyko numušti du rusų karinius orlaivius.Apie tai feisbuke rašė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Per pastarąją parą užfiksuoti 66 mūšiai. Rusai du kartus atakavo raketomis ir įvykdė 61 antskrydį, 45 kartus panaudojo raketų paleidimo sistemas, per smūgius žuvo ir buvo sužeista civilių bei nukentėjo civilinė infrastruktūra, teigiama pranešime.Sekmadienį rusų okupantai į Ukrainą paleido 31 bepilotį orlaivį „Šahed“, 29 iš jų buvo numušti.Iš oro rusai puolė Synkivkos, Petropavlivkos ir Kyslivkos gyvenvietes Charkovo regione, Novojehorivkos ir Serebryansko miškų ūkį Luhansko regione, Jampolivkos, Torskos, Niujorko, Očeretynų, Tonenkų, Avdijivkos, Maksymilianivkos, Marinkos, Novomychailivkos, Vodianų, Zolotos Nyvos ir Staromajorsko gyvenvietes Donecko regione.Rusų artilerijos sviediniais apšaudyta beveik 100 gyvenviečių Černihivo, Sumų, Charkivo, Luhansko, Donecko, Zaporižės, Chersono ir Mykolaivo regionuose.Volynės ir Polisios srityse operatyvinė padėtis nesikeitė.Siverščynos ir Slobožanščynos kryptimis rusų kariai išlaikė pozicijas netoli sienos esančiose teritorijose, dislokuodami ardomąją ir žvalgybinę grupuotę, kad sutrukdytų ukrainiečių vadovybei perkelti dalį pajėgų į kitus fronto sektorius.Krupiansko kryptimi Ukrainos kariai atrėmė 21 priešo puolimą prie Synkivkos Charkivo regione ir Stelmachivkos Luhansko regione, kur rusai nesėkmingai mėgino prasiveržti pro ukrainiečių gynybą.Lymano srityje priešas puolamųjų veiksmų nevykdė.Bachmuto kryptimi netoli Bohdanivkos, Klišęiivkos ir Andriivkos gyvenviečių ukrainiečių kariai atrėmė penkis priešo puolimus.Avdijivkos kryptimi Ukrainos gynėjai toliau neleidžia priešui apsiausti Avdijivkos ir jau atrėmė 14 rusų puolimų į rytus nuo Novobachmutivkos, Stepovų, Avdijivkos ir dar 17 – netoli Pervomaisko ir Nevelsko Donecko regione.Marinkos kryptimi gynybos pajėgos neleidžia priešams prasiveržti ir netoli Novomykhailivkos ir Marinkos jau atrėmė penkis puolimus.Ukrainos gynėjai atrėmė priešo puolimą Šachtarsko srityje į pietus nuo Staromaiorsko Donecko regione.Zaporižės sektoriuje gynybos pajėgos atrėmė tris rusų puolimus netoli Robotynų ir į pietus nuo Huliajpolio.Chersono kryptimi ukrainiečių pajėgos mėgina geriau įsitvirtinti rytiniame Dnipro krante. Nepaisant didelių nuostolių, priešas toliau stengiasi išmušti ukrainiečių padalinius iš jų pozicijų ir jau 23 kartus nesėkmingai puolė.Ukrainos kariai naikina rusų gyvąją jėgą ir techniką, silpnindami priešo pajėgumus visoje fronto linijoje, nurodoma pranešime.Per pastarąją parą Ukrainos ginkluotosios oro pajėgos smogė 12 priešo karių ir ginkluotės sutelkimo vietų, amunicijos sandėliui ir raketų žemė-oras paleidimo sistemai. Be to, numušti du rusų naikintuvai bombonešiai – „Su-34“ ir „Su-30“.Ukrainos raketinės pajėgos pataikė į dvi rusų artilerijos sistemas, nurodoma pranešime.Pirmiau buvo pranešta, kad pirmadienio naktį oro gynybos pajėgos atakavo artėjančius oro taikinius Dnipropetrovsko regione.

Dar vienas: Ukrainos oro gynyba numušė Rusijos „Su-34“Ukrainos oro gynybos pajėgos numušė dar vieną Rusijos naikintuvą-bombonešį „Su-34“.Tai pareiškė karinių oro pajėgų vadas Mykola Oleščukas, praneša RBC-Ukraina, remdamasi jo pranešimu platformoje „Telegram“.„Patvirtintas mūsų priešlėktuvinių raketų sistemos darbas ir naikintuvo-bombonešio „Su-34“ pralaimėjimas Mariupolio kryptimi“, – sakė jis.Kartu jis pažymėjo, kad lėktuvas į aerodromą negrįžo.M. Oleščukas pridūrė, kad Odesos kryptimi Juodojoje jūroje vyko kovinis darbas su Rusijos „Su-30“.„Mes tiriame objektyvios kontrolės medžiagą, kad tiksliai žinotume, ar į taikinį buvo pataikytas, ar ne“, – sakė jis.Gruodžio 22 dieną karinių oro pajėgų vadas M. Oleščukas pranešė, kad Ukrainos kariuomenė pietų kryptimi numušė tris Rusijos lėktuvus „Su-34“. Jis pažymėjo, kad tai yra gynėjų atsakas į naktinę dronų ataką.Po to Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų spaudos sekretorius Jurijus Ihnatas pažymėjo, kad „Su-34“ jau seniai buvo įtrauktas į Rusijos nuostolių statistiką. Pasak jo, šis orlaivis yra vienas naujausių Rusijos kariuomenėje eksploatuojamų orlaivių ir gali kainuoti nuo 50 mln. dolerių.Komanda taip pat užsiminė, kad Rusijos „Su-34“ gali būti nušautas iš „Patriot“ priešlėktuvinių raketų sistemos.Tuo pat metu prezidentas Volodymyras Zelenskis vaizdo kreipimesi sakė, kad Ukrainos kariuomenės gebėjimas numušinėti Rusijos naikintuvus yra „vienas iš raktų į teisingą karo pabaigą“.

Odesoje pasigirdo sprogimaiGruodžio 24-osios vakarą Odesoje pasigirdo sprogimai. Oro pajėgos įspėjo apie raketų pavojų.Apie tai pranešė RBC-Ukraina, remdamasi „Suspilne“ ir Ukrainos oro pajėgomis.Pirmasis sprogimas Odesoje įvyko apie 21.27 val. Po to mieste pasigirdo dar keli sprogimai.Tuo pačiu metu oro pajėgos savo „Telegram“ kanale įspėjo apie raketų atakos prieš Odesą grėsmę. Odesos gyventojai ir Odesos regiono gyventojai buvo paraginti eiti į slėptuves.Anksčiau sekmadienį sprogimai griaudėjo Kropyvnyckyje. Tuo metu oro pajėgos taip pat įspėjo apie raketų ataką. Informacija apie sprogimo priežastis ir jo pasekmes dar nebuvo gauta.Be to, vakare rusai atakavo Ukrainą atakos dronais. Iš pradžių dronai kėlė grėsmę Chersono ir Mykolaivo regionams, tačiau vėliau grėsmė išplito į kelis kitus regionus.

Zelenskio kalėdinė žinutė tautiečiams: galų gale tamsa pralaimėsTęsiantis Rusijos invazijai, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šv. Kalėdų išvakarėse tautiečiams pasiuntė padrąsinančią kalėdinę žinutę.„Galų gale tamsa pralaimės. Blogis bus nugalėtas“, – sekmadienį paskelbtame vaizdo kreipimesi pareiškė valstybės vadovas.Jis pridūrė, kad per šventes visa šalis kartu melsis „už mūsų laisvę. Už mūsų pergalę. Už mūsų Ukrainą“.V. Zelenskis padėkojo Ukrainos kariams, kurie Kalėdas leidžia apkasuose fronto linijoje, ir nurodė, kad mintimis yra su šeimomis, kurios šiemet vėl turės švęsti be kariaujančių vyrų, sūnų ir tėčių.„Visi mūsų šviesos kariai, Ukrainos angelai sargai, – kalbėjo V. Zelenskis. – Jie įrodo, kad stebuklai egzistuoja, bet juos turime kurti patys.“Ukraina Kalėdų šventimą perkėlė iš sausio 7-osios, kai šią šventę mini Rusijos Stačiatikių Bažnyčia, į gruodžio 25-ąją – šią dieną Kalėdos švenčiamos didžiojoje pasaulio dalyje.

Umerovas: Ukraina įžengia į 2024 metus su paruoštu dronų pirkimo planuUkraina į 2024-uosius žengia su paruoštu planu dėl reikiamo ginklų skaičiaus Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms, įskaitant dronų poreikį. Todėl, net jei dabartinis Ukrainos gynybos ministerijos vadovas Rustemas Umerovas bus atleistas per 100 dienų, atitinkamas planas jau yra paruoštas, jį galima parodyti ukrainiečiams. Tai ministras pareiškė interviu „Suspilne“.„Kolegoms sakiau: jei būsiu atleistas per 100 dienų, galėsiu atsakyti visuomenei, kad mes parengėme 2024 metų planą. Ir šiuo atžvilgiu yra skaičius visai nomenklatūrai, įskaitant dronus“, - sakė R. Umerovas.Pareigūnas nurodė, kad Ukraina jau pradėjo įgyvendinti būtinus pirkimus ir gamybą, atsižvelgdama į Ukrainos ginkluotųjų pajėgų poreikius. Valstybė šiuo klausimu taip pat dirba su tarptautiniais partneriais. „Mes galime įvykdyti visą skaičių, kurį išsako tiek savanoriai, tiek vadovybė“, – pabrėžė Krašto apsaugos ministerijos vadovas.Neseniai Strateginės pramonės ministerijos vadovas Aleksandras Kamyšinas atskirai paaiškino, kad valstybės pramonė gali remti „dronų gamybą“ ir suteikti šaudmenis ne mažiau kaip milijonui atitinkamų ginklų vienetų.

Ukrainiečiai pirmą kartą Kalėdas švenčia gruodžio 25-ąjąUkrainos stačiatikiai pirmą kartą ruošiasi švęsti Kalėdas gruodžio 25 d., kai pakeitus įstatymus šalis perkeliama „toli nuo Maskvos“.Ukrainiečiai ruošiasi švęsti Kalėdas rytoj pirmą kartą po to, kai prezidentas Volodymyras Zelenskis pasirašė įstatymą, perkeliantį šventę iš sausio 7-osios, simboliškai pasitraukdamas nuo Rusijos, Ukrainai leisiantis „atsisakyti Rusijos paveldo“.Pietiniame Juodosios jūros uoste Odesoje bažnyčios lankytojai meldėsi ir uždegė žvakutes, o auksiniais drabužiais vilkintys kunigai Kūčių vakaro pamaldas laikė Gimimo katedroje.Parapijietė Olena, kurios sūnus yra medikas fronte, AFP sakė: „Manome, kad Kalėdas tikrai turėtume švęsti su visu pasauliu, toli, toli nuo Maskvos. Man tai dabar nauja žinutė“.„Labai norime švęsti naujai. Tai atostogos su visa Ukraina, su mūsų nepriklausoma Ukraina. Tai mums labai svarbu“.

Chersono srityje per rusų apšaudymą sužeistos dvi moterysSekmadienį, gruodžio 24 d., Chersono srityje per rusų apšaudymą buvo sužeistos dvi moterys.Tai feisbuke pranešė šio Ukrainos regiono karinė administracija, kuria remiasi naujienų agentūra „Ukrinform“.„Šiandien buvo apšaudyta Bilozerka. Sužeista 36 m. vietinė moteris. Ji patyrė smegenų sukrėtimą“, – nurodė administracija.Rusijos kariai taip pat apšaudė Komyšanų kaimą. „Gydytojai 70-metei moteriai diagnozavo ūmią reakciją į stresą“, – pažymėjo administracija.Kaip jau skelbė „Ukrinform“, gruodžio 24 d. naktį Rusijos kariuomenė iš artilerijos apšaudė Chersono centrą, pražudydama tris žmones ir sužeisdama dar vieną.

Iranas išsikvietė Rusijos pasiuntinį dėl pastabų apie ginčijamas salas Persijos įlankojeIranas išsikvietė Rusijos pasiuntinį, kad pareikštų protestą dėl neseniai pasirodžiusio Maskvos ir Arabų šalių pareiškimo, raginančio derėtis dėl Teherano kontroliuojamų Didžiojo Tunbo, Mažojo Tunbo ir Abu Musos salų, į kurias pretenduoja Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE).Maskvos reikalų patikėtinis buvo iškviestas praėjus kelioms dienoms po to, kai svarbi Irano sąjungininkė Rusija su Arabų šalimis pasirašė bendrą deklaraciją, kurioje reiškiamas palaikymas „taikiems sprendimams ir iniciatyvoms“ ginčui dėl salų išspręsti.Irano užsienio reikalų ministerija šeštadienį pranešė, kad išsikvietė Maskvos reikalų patikėtinį Teherane, norėdama įteikti „protesto notą“ dėl bendros deklaracijos turinio. „Irano Islamo Respublika bet kokius bet kurios pusės pareiškimus šiuo klausimu laiko atmestais ir nepriimtinais“, – sakoma ministerijos pranešime.Aukščiausias Irano diplomatas Hosseinas Amiras-Abdollahianas penktadienį per pokalbį telefonu su savo kolega iš Rusijos Sergejumi Lavrovu taip pat pavadino salas „neatsiejama Irano teritorinio vientisumo dalimi“. „Iranas nesileis į kompromisus su nė viena puse pagarbos teritoriniam vientisumui ir suverenitetui klausimu“, – pridūrė jis.Liepą Iranas buvo išsikvietęs Rusijos ambasadorių, kad pareikštų protestą dėl panašaus bendro pareiškimo dėl salų, kurį pasirašė Maskva ir Arabų šalys.

Ukrainos gynybos ministras: demobilizacija įmanoma tik pasibaigus karuiUkrainos gynybos ministras Rustemas Umerovas davė interviu leidiniui „Suspilne“, kuriame sakė, kad apie demobilizaciją šalyje bus galima kalbėti tik pasibaigus karui.„Žodį „demobilizacija“ galime vartoti tik pasibaigus karui“, – sakė R. Umerovas.Ukrainos gynybos ministerija rengia įstatymo projektą, kuris paaiškins asmenų, atsakingų už karinę tarnybą, mobilizacijos, demobilizacijos ir atidėjimo klausimus, pridūrė jis. Pasak jo, dokumento detalės bus žinomos artimiausiomis dienomis. „Tai bus didžiulis sprendimų klasteris, kuris kaupėsi pastaruosius dvejus metus“, – apie įstatymo projektą sakė jis. „Apskritai mūsų tikslas yra pakeisti paradigmą, kad tarnyba nebūtų suvokiama kaip bausmė.“Dabar Ukraina turi suprasti, kaip grąžinti Rusijos užgrobtas teritorijas, pabrėžė jis. „Ir šiuo atžvilgiu mobilizacija, demobilizacija, atidėjimas, socialinė apsauga – šiuos klausimus reikia išsiaiškinti ar pakeisti. Jei visuomenė juos atiduos kariuomenei, pareigūnams, mes turėtume skirti laiko išsiaiškinti ir pateikti atsakymą“, - sakė R. Umerovas.Per spaudos konferenciją Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad kariškiai paprašė jo mobilizuoti 450–500 tūkst. naujų karių.

Didžiosios Britanijos gynybos ministerija: pasauliui gresia diktatorių era, negalima leisti nugalėti UkrainosDidžiosios Britanijos gynybos sekretorius Grantas Shappsas paragino Vakarus neleisti Ukrainai pralaimėti karo su Rusija, nes pasauliui gresia diktatorių ir autokratijos era.Apie tai pranešė RBC-Ukraine, remdamasi „The Sunday Times“.Duodamas interviu „The Sunday Times“, G. Shappsas sureagavo į pareiškimus apie Vakarų nuovargį dėl karo Ukrainoje ir perspėjo apie rimtas pasekmes pasauliui Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino pergalės atveju.„Mums gresia pavojus patekti į erą, kurioje leidžiame diktatoriams ir autokratams perimti valdžią, ir tai yra nepaprastai pavojinga. Beveik nėra kainos, kurios nebūtume pasirengę mokėti šiandien, kad to išvengtume rytoj“, – pabrėžė britų ministras.Pasak G. Shappso, išlaidų gynybai Didžiojoje Britanijoje ir apskritai Vakaruose nepakanka, kad būtų išvengta Rusijos atgimimo grėsmės. Pasaulis, pabrėžė jis, turi suvokti, kad negali išvengti Šaltojo karo gynybos biudžetų, nes gerovės negalima pasiekti taupant pagrindiniams gynybos poreikiams.„Jei leisime Putinui laimėti šį karą jį vilkindami, o jis kažkaip laimės išnaudodamas visus kitus, tada mes patirsime pasekmes. Ir pasekmės bus neįtikėtinai skaudžios Europai, Didžiajai Britanijai, pasauliui. Taip sakau todėl, kad žinome, kas nutinka, kai diktatoriai žygiuoja per Europą“, – aiškino jis.Britų ministras pridūrė, kad V. Putino pergalės pasekmės gali būti ne tik Europoje, bet ir Indijos ir Ramiojo vandenyno regione ar kitur. Štai kodėl, kaip pabrėžė G. Shappsas, pasaulis negali sau leisti nelaimėti šio karo.

Kalėdų vakaro maldoje popiežius siunčia mintis į „Palestiną, Izraelį ir Ukrainą“Popiežius Pranciškus prašė krikščionių pagalvoti apie tuos, kurie per Kalėdas kenčia dėl karo, paminėdamas tuos, kurie gyvena Gazoje, okupuotame Vakarų Krante, Izraelyje ir Ukrainoje.„Būkime šalia savo brolių ir seserų, kenčiančių nuo karo“, – sekmadienį iš Šv. Petro aikštės vedęs Angelo maldą sakė popiežius.„Pagalvokime apie Palestiną, Izraelį, Ukrainą. Pagalvokime ir apie tuos, kurie kenčia dėl vargo, bado ir vergijos“, – tęsė jis.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos per savaitę eliminavo 7 120 Rusijos karių ir 927 karinės technikos vienetusUkrainos ginkluotosios pajėgos nuo gruodžio 18 iki 24 d. eliminavo 7 120 Rusijos karių ir 927 karinės technikos vienetus.Tai pranešė Ukrainos gynybos viceministras Oleksandras Pavliukas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Be kita ko, sunaikinta 119 tankų, 196 šarvuotosios kovos mašinos, 177 artilerijos sistemos, devynios daugkartinio paleidimo raketų sistemos, dvi raketų „žemė-oras“ sistemos, 256 automobiliai ir 35 specialiosios technikos vienetai. „Be to, mūsų gynėjai numušė tris karo lėktuvus, keturias raketas ir 126 dronus“, – pažymėjo O. Pavliukas.Kaip jau skelbė „Ukrinform“, Rusija iki gruodžio 24 d. Ukrainoje neteko 353 190 karių. Vien per pastarąją parą buvo sunaikinta 800 okupantų.

Chersone vėl pasigirdo sprogimaiPasak miesto karinės administracijos vadovo Romano Mrochko, Rusijos kariai atakuoja pakrančių zonas.„Persikelkite į saugesnes vietas! Rūpinkitės savimi ir savo artimaisiais!“ – rašo jis „Telegram“ kanale.

Ukraina: Rusija sumažino oro antskrydžių skaičių Pietų Ukrainoje, kai prarado tris „Su-34“Oficialus Ukrainos oro pajėgų atstovas Jurijus Ihnatas pranešė, kad Rusijos kariuomenė sumažino oro antskrydžių skaičių po to, kai prarado tris savo naikintuvus „Su-34“.Gruodžio 22 dieną Ukraina sunaikino tris rusiškus naikintuvus-bombonešius, sakė Ukrainos kariuomenė. Rusijos šaltiniai patvirtino šiuos duomenis, tačiau Rusijos Federacijos gynybos ministerija jų nekomentavo.Pasak Ukrainos oro pajėgų, Rusija dabar bando rinkti informaciją apie tai, kas įvyko pietiniuose šalies regionuose – visų pirma, kariuomenė ieško priemonių, kuriomis lėktuvai buvo numušti.Ukrainos kariuomenė pažymėjo, kad jie gali vykdyti panašias operacijas skirtingomis kryptimis.Ekspertai darė prielaidą, kad Rusijos lėktuvai galėjo būti numušti naudojant Amerikos „Patriot“ oro gynybos sistemą, tačiau ši informacija nebuvo oficialiai patvirtinta.Pietų Ukrainos gynybos pajėgų atstovė Natalija Humeniuk taip pat sakė, kad po incidento su Rusijos bombonešiais pietų kryptimi Rusijos aviacijos aktyvumas gerokai sumažėjo.„[Tai] turėjo didelį poveikį. Esame liudininkai, kaip užliūliuojamas valdomų oro bombų naudojimas“, – per Ukrainos televiziją sakė N. Humeniuk.Ji pridūrė, kad anksčiau Rusijos kariuomenė aktyviai bombardavo Dnipro pakrantės dalis dešiniajame ir kairiajame krantuose valdomomis bombomis.

Ekspertai: Rusija prieš Ukrainos pajėgas panaudojo cheminį ginkląRusijos karinio jūrų laivyno pėstininkų brigada tyčia panaudojo cheminį ginklą prieš Ukrainos pajėgas, teigiama pranešime.„Ukrinform“ duomenimis, Karo studijų instituto (ISW) ataskaita patvirtino, kad Rusijos Juodosios jūros laivyno 810-oji karinio jūrų laivyno pėstininkų brigada naudoja cheminį ginklą prieš Ukrainos pajėgas.Šis žingsnis yra akivaizdus Cheminio ginklo uždraudimo konvencijos, kurios šalis yra Rusija, pažeidimas.ISW ataskaitoje teigiama, kad 810-oji karinio jūrų laivyno pėstininkų brigada detalizavo „radikalų taktikos pakeitimą“, panaudotą prieš Ukrainos pajėgas Krynky, rytiniame Chersono srities krante.Gruodžio 22 d. paskelbtame pranešime savo kanalui „Telegram“ brigada teigė, kad kai kurie į Krynkų rajoną sugrąžinti asmenys taiko naują taktiką „nuleisti K-51 granatas iš bepiločių orlaivių“ į Ukrainos pozicijas, kad išstumtų Ukrainos pajėgas iš savo pozicijų. Aerozolinės granatos K-51 užpildytos dirginančiomis CS dujomis – ašarinėmis dujomis, naudojamomis riaušėms malšinti (taip pat žinomas kaip Riot Control Agent, RCA). Cheminio ginklo konvencija, kurios šalimi Rusija yra nuo 1997 m., draudžia naudoti RCA kaip karo metodą.

„Žiaurus teroristų apšaudymas“: Zelenskis reagavo į Rusijos smūgius ChersonuiChersone specialiosios tarnybos visą naktį šalino Rusijos atakos pasekmes miestui. Tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis parašė savo „Telegram“ kanale.„Žiaurus teroristų apšaudymas. Sąmoningai, būtent dėl civilinės infrastruktūros, kuri suteikia gyvybę, ir paprastose gatvėse", – rašė jis.Per Chersono apšaudymą šeštadienį, gruodžio 23 dieną, žuvo dešimt žmonių, buvo sužeisti 62 vietos gyventojai, anksčiau sakė Chersono regioninės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas. Šeštadienį jis pavadino „juoda Rusijos teroro diena laisvam Chersonui“.Per atakas buvo apgadinti mokyklų pastatai, ligoninės, gyvenamieji privatūs ir daugiaaukščiai pastatai bei kiti objektai, įskaitant šildymo tinklus, rašė V. Zelenskis.Ukrainos prezidentas pridūrė, kad visos būtinos tarnybos ir gelbėtojai dirbs visą parą, kad atnaujintų elektros ir šilumos tiekimą.Chersonas yra priekinėje linijoje, kitoje Dniepro pusėje, gynybos linijas organizavo Rusijos kariuomenė. Ji nekomentuoja Ukrainos valdžios institucijų pranešimų apie reguliarų apšaudymą.

Borrellis: Putinas „tęs karą iki galutinės pergalės“Rusijos lyderis Vladimiras Putinas „negali būti patenkintas ribota teritorine pergale“ ir „nusprendė tęsti karą iki galutinės pergalės“, gruodžio 24 d. interviu „The Guardian“ sakė ES vyriausiasis diplomatas Josepas Borrellis.Prezidentas Volodymyras Zelenskis per spaudos konferenciją gruodžio 19 d. pareiškė, kad 2024 metų JAV prezidento rinkimų rezultatai gali „labai stipriai“ paveikti Rusijos karo prieš Ukrainą eigą.Buvęs JAV prezidentas ir pagrindinis Respublikonų partijos kandidatas Donaldas Trumpas ne kartą kritikavo JAV prezidento Joe Bideno administracijos teikiamos pagalbos Kijevui lygį.Anot J. Borrellio, Rusija ir toliau kelia grėsmę savo kaimynėms, nes ji visada buvo imperija ir „niekada negalėjo tapti tauta“.

Vokietijos ambasadorius Maskvoje: Putinas „visiškai nenori derėtis“Vokietijos ambasadorius Maskvoje Alexanderis Grafas Lambsdorffas šiuo metu nemato jokių ženklų, kad Rusijos prezidento Vladimiro Putino pozicija dėl karo Ukrainoje būtų pasikeitusi. „V. Putinas ką tik dar kartą patvirtino savo karo tikslus, jis visiškai nesiruošia derėtis“, – pareiškė diplomatas vokiečių žiniasklaidos grupei „Redaktionsnetzwerk Deutschland“. Esą nėra ir požymių, kad V. Putinas pakeistų savo poziciją po 2024 m. kovą vyksiančių prezidento rinkimų.Ambasadorius pridūrė, kad šiuo metu taip pat nematantis „jokių ženklų“, kad V. Putino sveikata būtų prasta.A. G. Lambsdorffas interviu pabrėžė, jog nėra abejonių, kad dar labiau griežtinamos ES sankcijos Maskvai yra veiksmingos. Sankcijos „nėra šviesos jungiklis“, kurį paspaudus iš karto pasikeistų sankcionuojamos pusės elgesys, sakė jis. Sankcijos esą skirtos „išauginti kaštus už tam tikrą elgesį“. Ir tai, anot diplomato, veikia.A. G. Lambsdorffo nuomone, Rusijos gyventojai atsargiai gręžiasi nuo karo. Tarp „normalių gyventojų“ ryškėja „taikos ilgesys“. Apklausos rodo, kad „noras grįžti į normalų gyvenimą yra labai stiprus“. Daugeliui gyventojų pabodo infliacija ir dėl sankcijų apribotos galimybėi keliauti.A. G. Lambsdorffas Vokietijos ambasadoriaus pareigas pradėjo eiti rugpjūtį.

Rusija: virš Donecko numušta dešimt dronųRusijos pajėgos pareiškė per 24 valandas virš Donecko srities numušusios dešimt Ukrainos dronų. Oro gynyba bepiločius numušė virš Horlivkos, Marjinkos ir Pobjedos, sakė kariuomenės atstovas, kurį cituoja valstybinė naujienų agentūra TASS.Be to, esą atremta 11 Ukrainos atakų. Karinis atstovas taip pat pranešė apie atakas prieš Ukrainos dalinius, per kurias esą žuvo arba buvo sužeista iki 200 ukrainiečių karių. Šių duomenų patikrinti nėra galimybės.

Zelenskis dėkoja Vokietijai, Nyderlandams ir Suomijai už naują karinę paramąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis padėkojo Vokietijai, Suomijai ir Nyderlandams už naują karinę paramą kovoje prieš Rusijos agresiją.Vokietija perdavė priešlėktuvinių tankų „Gepard“, 155 mm kalibro artilerijos sviedinių ir kitų reikalingų ginklų, sakė V. Zelenskis šeštadienio vakarą Kyjive paskelbtame vaizdo įraše. Jis pabrėžė, kad gerai veikianti oro gynyba yra raktas užbaigti karą. Ukraina esą tikisi, kad kitais metais gavusi F-16 naikintuvų galės atgauti savo oro erdvės kontrolę. Kol kas čia pranašumą turi Rusija.Jau esama oro gynyba pastaruoju metu įrodė esanti efektyvi ginantis nuo Rusijos dronų ir raketų, kalbėjo V. Zelenskis. Pasak jo, buvo numušta ir kovinių bombonešių. „Gebėjimas numušti rusų naikintuvus yra viena iš priemonių teisingai užbaigti šį karą, – pažymėjo prezidentas. – Dėkoju visiems partneriams, kurie mus remia ir rengia būtinus žingsnius dėl pagalbos kitais metais“.V. Zelenskis konkrečiai padėkojo ir Nyderlandams bei Suomijai, skyrusioms po dar 100 mln. eurų paramos. Detalių jis nenurodė. Ukraina prieš Kalėdas tapo dar stipresnė, pažymėjo prezidentas.

Ukrainos oro gynyba numušė 14 dronųUkrainos oro gynyba naktį į sekmadienį numušė 14 iš 15 rusų paleistų dronų, pranešė Ukrainos karinės oro pajėgos, kuriomis remiasi agentūra „Reuters“.Dronai esą buvo paleisti iš rytinės Azovo jūros pakrantės Rusijoje. Karinės ir civilinės institucijos apie žalą ar sužeistuosius kol kas nepranešė.

Per praėjusią dieną Chersono srityje žuvo 4 žmonės, 9 buvo sužeistiPer Rusijos atakas Chersono srityje žuvo keturi civiliai ir dar devyni buvo sužeisti, gruodžio 24 d. sakė gubernatorius Oleksandras Prokudinas.Per pastarąją dieną regionas buvo užpultas 88 kartus, taikiniai buvo medicinos įstaigos, gyvenamieji rajonai ir švietimo įstaigos. Vienas iš sužeistųjų yra vaikas, sakė O. Prokudinas.Rusija reguliariai atakuoja Chersoną iš Dniepro upės rytų, kai Ukrainos pajėgos 2022 m. lapkritį išlaisvino miestą.

Generalinis štabas: fronte vyksta aktyvūs mūšiai, per 24 valandas įvyko 81 susirėmimasPer praėjusią parą, gruodžio 23 d., fronte įvyko 81 susirėmimas, praneša UNIAN.Kaip rašoma generalinio štabo rytiniame pranešime, vien Kupjansko kryptimi Ukrainos gynėjai atlaikė 17 priešo atakų. Rusai bandė prasiveržti pro Ukrainos kariuomenės gynybą.Tuo pat metu Bakhmuto kryptimi Ukrainos ginkluotosios pajėgos atmušė 11 įsibrovėlių atakų.

Zelenskis apie Rusijos lėktuvų Su-34 numušimą: tokia galimybė – vienas iš kelių į teisingą karo pabaigąUkrainos galimybė numušti Rusijos naikintuvus yra vienas iš kelių į teisingą karo su Rusija pabaigą. Tai šeštadienį pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, praneša portalas „rbc.ua“, remdamasis valstybės vadovo kreipimusi.„Šią savaitę mes dar kartą įrodėme, koks efektyvus mūsų oro skydo stiprinimas. Ir ne tik miestų ir kaimų apsaugai nuo Rusijos dronų ir raketų, bet ir darbui fronte“, – sakė jis.Pasak V. Zelenskio, galimybė naikinti Rusijos lėktuvus Su-34 yra vienas iš esminių momentų siekiant užbaigti karą.„Galimybė numušti Rusijos naikintuvus yra vienas iš kelių į šio karo pabaigą, į teisingą pabaigą. Dėkoju visiems partneriams, kurie mums jau padeda šia ginkluote ir kurie ruošiasi atitinkamiems paramos žingsniams kitais metais“, – pridūrė jis.Gruodžio 22 d. Ukrainos oro pajėgų vadas Mykola Oleščukas pranešė, kad gynėjai šalies pietuose numušė tris Rusijos lėktuvus Su-34. Jis neatskleidė operacijos detalių, taip pat tikslios vietos.Pasak M. Oleščuko, ant penktadienio naktį numušto drono „Shahed“ okupantai rusai buvo užrašę „Dvėskite, šunsnukiai“. Ukrainos gynėjų atsakymo nereikėjo ilgai laukti.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro pajėgų atstovas Jurijus Ihnatas pažymėjo, kad Su-34 jau seniai nebuvo įtraukti į Rusijos nuostolių statistiką. Anot jo, šie lėktuvai yra vieni naujausių Rusijos kariuomenėje. Vieno tokio orlaivio kaina prasideda nuo 50 mln. dolerių, pridūrė pareigūnas.

Italijos gynybos ministras ragina ieškoti politinio sprendimo UkrainojeItalijos gynybos ministras Guido Crosetto mano, jog, teikiant karinę paramą Ukrainai, kartu reikėtų pradėti ieškoti politinio sprendimo, kaip užbaigti Rusijos invazijos sukeltą karą.Jis tai pareiškė šeštadienį, lankydamas Italijos kariškius, dislokuotus Malborke, Lenkijoje.„Karas tęsiasi jau beveik dvejus metus, ir aš manau, kad kartu su kariniu įsitraukimu ir parama Ukrainai svarbu eiti keliu, vedančiu į politinį sprendimą“, – cituoja ministrą naujienų agentūra ANSA.„Tai, ko negalima pasiekti kariniu būdu – o mums iki šiol pavyko išsaugoti Ukrainą, kuri galėjo būti sunaikinta, ir sustiprinti liniją, kuri užblokavo Rusijos puolimą, – galima pasiekti atidarius diplomatinį ir politinį frontą, mėginant pasiekti tą patį rezultatą taikiomis derybomis“, – teigė G. Crosetto.„Tai, kas buvo prieš karą, turi būti atkurta, o tai, ko nepavyko padaryti su ginklu, turi būti padaryta kitu būdu“, - pridūrė jis.Gruodžio 23 d. laikraštis „The New York Times“, remdamasis savo šaltiniais, pranešė, jog Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas bent jau nuo rugsėjo per tarpininkus siunčia signalus, kad esą jis yra pasirengęs nutraukti ugnį Ukrainoje. Tai įšaldytų karo veiksmus palei dabartinę sąlyčio liniją.Gruodžio 14 d. per metinę spaudos konferenciją V. Putinas pareiškė, kad karas prieš Ukrainą baigsis, kai jis pasieks visus savo tikslus – denacifikaciją, demilitarizaciją ir neutralų Ukrainos statusą.

Žiniasklaida: Rusija gali užpulti Europą 2024 arba 2025 metaisRusijos prezidentas Vladimiras Putinas gali užpulti Europą 2024 ar 2025 metais: jis lauks momento, kai JAV „neturės lyderio“ ir negalės greitai padėti savo partneriams atremti Rusijos smūgio.Viena iš Europos žvalgybos tarnybų svarsto tokią galimybę, pažymi leidinys „Bild“, primindamas dabartinio Vokietijos gynybos ministerijos vadovo prielaidą, kad NATO ir ES dar turi pasirengimui mažiausiai 10 metų.„Omenyje turimas laikotarpis nuo dabartinio JAV prezidento pasitraukimo iš pareigų 2024 metų lapkričio pradžioje iki jo galimo įpėdinio inauguracijos 2025 metų sausį“, – rašo leidinys apie „dramatišką“ Putino atakos scenarijų.Kartu Rusijos valdžia tikisi, kad JAV prezidento postą vėl užims Donaldas Trumpas, nes jam vadovaujant „gali nutikti bet kas“.VFR gynybos ministras Borisas Pistoriusas viename iš interviu Vokietijos žiniasklaidai sakė, jog Berlynas turi 5–8 metus buvusiai savo armijos galiai atkurti.Jis taip pat pareiškė, kad Vokietija, stiprindama NATO rytinį flangą, iki 2027 metų planuoja dislokuoti Lietuvoje 4 tūkstančius Bundesvero kariškių.Be to, ministras pabrėžė, kad Vokietijoje reikia vėl įvesti privalomąją karinę tarnybą.

Lenkijos vežėjai neketina nutraukti sienos su Ukraina blokados per šventesLenkijos vežėjai, blokuojantys tris kontrolės punktus Lenkijos ir Ukrainos pasienyje, blokados per šventes nenutrauks.Vežėjų streiko Dorohuske organizatorė Edyta Ozygała tai pranešė šeštadienį po susitikimo su Lenkijos infrastruktūros ministru Dariuszu Klimczaku, rašo „Ukrinform“.Pasak jos, protestuotojai praleis šventes blokuodami sieną ir jau sudarė atitinkamą budėjimo grafiką.„Kol nepasieksime realaus konsensuso, būsime čia“, – pareiškė E. Ozygała.Savo ruožtu ministras D. Klimczakas pažymėjo, kad, norint išspręsti problemą pasienyje, reikia peržiūrėti Ukrainos ir ES prekybos sutartį.„Mes priėjome tvirtą išvadą, kad reikia pataisyti ir pakeisti dabartinę ES ir Ukrainos prekybos sutartį. Ukraina pagaliau sutiko vesti derybas šia tema. Iki šiol tokio sutikimo nebuvo“, – pažymėjo ministras.Pasak žinybos vadovo, informaciją apie Ukrainos pasirengimą sudaryti bendrą darbo grupę, kuri analizuos sutartį, jis gavo penktadienio vakarą. Ministras nori, kad ši grupė kuo greičiau imtųsi darbo.Anot D. Klimczako, Ukrainos ir ES sutarties nuostatos yra bendro pobūdžio, dėl to Lenkijos vežėjai buvo išstumti iš rinkos ir prarado užsakymus.„Tai reikia išsamiai apsvarstyti“, – pabrėžė ministras.Kaip jau buvo pranešta, lapkričio 6 d. Lenkijos vežėjai pradėjo blokuoti sunkvežimių eismą prie trijų didžiausių pasienyje su Ukraina esančių kontrolės punktų: Korčova-Krakovecas, Hrebenė-Rava Ruska, Dorohuskas-Jagodynas.Vienas iš svarbiausių jų reikalavimų – vėl taikyti Ukrainos vežėjams leidimų praktiką, panaikintą iki 2024 metų birželio 30 d. sutartimi su Europos Sąjunga. Dėl protesto Ukrainos vilkikų eilės nusidriekė dešimtis kilometrų.

Londono meras persigalvojo – nebeprieštarauja naudotų automobilių perdavimui Ukrainos gynėjamsDidžiosios Britanijos sostinės Londono meras Sadiqas Khanas pakeitė savo nuomonę ir pareiškė palaikantis idėją siųsti į Ukrainą naudotus visais keturiais ratais varomus automobilius, kurie priešingu atveju būtų utilizuoti.Tai šeštadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis leidiniu „The Telegraph“.S. Khanas atsisakė savo ankstesnio sprendimą ir paprašė Jungtinės Karalystės transporto sekretoriaus Marko Harperio užtikrinti, kad „londoniečiai ir kiti šalies gyventojai galėtų paaukoti Ukrainai tinkamus automobilius per utilizacijos schemas“.„Tai greičiausiai galima padaryti pakeitus nacionalines taisykles dėl sunaikinimo liudijimo, kuris reikalingas kaip įrodymas, jog transporto priemonė buvo visam laikui atiduota į metalo laužą. Reikia leisti eksportuoti tinkamas transporto priemones į Ukrainą per registruotą labdaros programą ar nacionalinę schemą“, - rašoma bendrame S. Khano ir buvusio Didžiosios Britanijos gynybos sekretoriaus Beno Wallace'o laiške.Tuo pat metu S. Khanas pasiūlė, kad Didžiosios Britanijos gyventojai galėtų gauti lėšų už „aplinką teršiančių automobilių pašalinimą iš mūsų miestų gatvių ir kartu teikti gyvybiškai svarbią pagalbą Ukrainos žmonėms“.Anksčiau Londono meras prieštaravo pasiūlymui perduoti Ukrainos kariam automobilius, kuriuos miesto pareigūnai planuoja utilizuoti.

Ukraina: rusai atakavo šiluminę elektrinę, sužeisti penki energetikaiRusijos kariuomenė atakavo Ukrainos bendrovės DTEK šiluminę elektrinę pafrontės regione, sužeisti penki energetikai.Tai šeštadienį pranešė „Ukrinform“, remdamasi kompanijos atstovais.„Šiandien per intensyvius apšaudymus buvo sužeisti penki energetikai, dirbantys DTEK šiluminėje elektrinėje pafrontės regione. Mūsų kolegoms buvo operatyviai suteikta pirmoji pagalba, jie nugabenti į ligoninę. Su jais ir jų šeimomis palaikome ryšį. Teikiame visa reikiamą pagalbą“, - rašoma bendrovės pranešime.Pasak DTEK atstovų, apgadinta įmonės įranga.„Kol kas apšaudymas tęsiasi. Jam pasibaigus, energetikai pradės šalinti atakos padarinius ", – pabrėžė DTEK.Bendrovė pažymėjo, kad tai jau dešimta ataka prieš pafrontės šiluminę elektrinę per du mėnesius.Kaip anksčiau praneša „Ukrinform“, gruodžio 20 d. vakarą rusai vėl apšaudė netoli fronto linijos esančią šiluminę elektrinę, apgadinta jėgainės įranga.

„New York Times“: Putinas diplomatiniais kanalais perdavė, kad, esą, yra pasirengęs nutraukti ugnį Ukrainoje ir įšaldyti konfliktą dabartinėse sienose„The New York Times“, remdamasis dviem Kremliui artimais aukšto rango Rusijos pareigūnais, taip pat JAV ir kitų šalių pareigūnais, praneša, esą, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nuo 2023 metų rugsėjo įvairiais diplomatiniais kanalais signalizuoja, kad yra pasirengęs pradėti derybas dėl paliaubų Ukrainoje.Šaltinių teigimu, V. Putinas per tarpininkus tyliai perdavė, kad yra pasirengęs nutraukti ugnį ir sustabdyti karo veiksmus dabartinėse sienose. „Esame pasirengę derėtis dėl ugnies nutraukimo. O jie nori likti ten, kur yra dabar, mūšio lauke“, – sakė rudenį su Rusijos atstovais susitikęs aukštas užsienio pareigūnas. Vienas buvęs Rusijos pareigūnas sakė, kad V. Putinas „tikrai pasirengęs likti ten, kur yra, jis nepasirengęs trauktis nė metro“, – pridūrė šaltinis.Amerikos pareigūnai tvirtina, kad panašų pasiūlymą dėl ugnies nutraukimo Vladimiras Putinas jau pateikė 2022 metų rudenį, kai Ukrainos kariai išlaisvino teritorijas Charkovo ir Chersono regionuose. Šaltiniai teigė, kad V. Putinas aiškiai leido suprasti, kad yra pasirengęs paliauboms, jei Rusija išlaikys užgrobtas teritorijas. Apie tai anksčiau nebuvo pranešta.Kaip pažymi „The New York Times“, nėra signalų, kad Ukraina sutiktų su nauju pasiūlymu, nes Kyjivas jau anksčiau aiškiai leido suprasti, kad ketina susigrąžinti visas okupuotas teritorijas. Amerikos pareigūnai mano, kad V. Putinas gali bandyti juos suklaidinti. Buvę Rusijos pareigūnai pripažino, kad V. Putinas gali persigalvoti, jei Rusijos armijai pasiseks. Vienas neįvardytas Afrikos pareigūnas, kuris birželį lankėsi Rusijoje ir Ukrainoje, mano, kad Rusijos prezidentas nori turėti gerai paruoštą kanalą deryboms, „kai ateis laikas“.Pasak JAV pareigūnų, V. Putino pasiūlymas išsaugotų Ukrainą kaip suverenią valstybę su sostine Kyjivu, tačiau Rusijai liktų beveik 20 proc. užgrobtos Ukrainos teritorijos. Šaltiniai teigia, kad nors V. Putinas signalizuoja, kad yra pasirengęs sudaryti susitarimą, jis laukia konkretesnio pasiūlymo. Anot Amerikos pareigūnų, joks žymus Ukrainos politikas dabar nesutiks su sandoriu, dėl kurio Rusija gautų tiek Ukrainos teritorijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis gruodžio 19 dieną spaudos konferencijoje pareiškė, kad „derybų su Rusija klausimas nėra aktualus“. Jų retorikoje matome tik įžūlumą ir žmogžudystes“, – sakė V. Zelenskis.Rusijos prezidento spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas savo komentare „The New York Times“ pareiškė, kad „konceptualiu požiūriu šios (jūsų) pateiktos tezės yra neteisingos“. Paklaustas, ar Rusija yra pasirengusi nutraukti ugnį dabartinėje fronto linijoje, D. Peskovas nurodė neseniai išsakytą V. Putino pareiškimą, kad karas baigsis, kai Rusija pasieks savo tikslus, kurie nepasikeitė – „denacifikaciją“, „demilitarizaciją“ ir neutralų Ukrainos statusą.„Putinas tikrai pasiruošęs deryboms ir apie tai kalbėjo. Bet Rusija vis dar yra pasirengusi išskirtinai siekti ir savo tikslų“, – sakė D. Peskovas.

Rusijos komunistų partija iškėlė savo kandidatą prezidento rinkimuoseRusijos komunistų partija, antra pagal dydį parlamente, šeštadienį išrinko 75 metų kandidatą, kuris kitų metų kovo mėnesį vyksiančiuose prezidento rinkimuose varžysis su Vladimiru Putinu.Per partijos suvažiavimą Maskvos srityje nariai balsavo už vienintelį kandidatą, įrašytą balsavimo biuletenyje – Nikolajų Charitonovą. 2004 metais kandidatuodamas prieš V. Putiną jis surinko kiek mažiau nei 14 proc. šalies rinkėjų balsų.„Charitonovo kandidatūrą slaptu balsavimu palaikė didžioji dauguma suvažiavimo dalyvių“, – sakė bendražygis partijos narys Aleksandras Juščenka, kurį citavo naujienų agentūra „Interfax“.Rusijos komunistų partija, kuriai nuo 1993 metų vadovauja Genadijus Ziuganovas, 2018 metais prezidento rinkimuose iškėlė alternatyvų kandidatą.Formaliai Komunistų partija yra opozicinė, tačiau praktiškai ji remia V. Putino partiją „Vieningoji Rusija“.Jei per kitų metų kovo mėnesį vyksiančius rinkimus V. Putinas laimės, jis gali likti valdžioje iki 2030 metų.Kovos menų gerbėjas N. Charitonovas sovietmečiu dirbo kolūkio pirmininku Sibire. Vėliau jis tapo Agrarinės partijos, kuri yra komunistų atšaka, nariu.Šią savaitę partijos konferencijoje N. Charitonovas gyrė sovietų vykdytą priverstinę žemės ūkio kolektyvizaciją kaip „teisingą reformą, leidusią išspręsti maisto problemą didelio karo išvakarėse“.Šeštadienį jis sakė, kad „mūsų užduotis – konsoliduoti žmones per rinkimų kampaniją, kad būtų pasiekta pergalė, pergalė visuose frontuose“.

Žiniasklaida: Ukrainos kariams labai trūksta amunicijos, puolamosios operacijos atšauktosSumažėjus JAV karinei pagalbai, Ukrainos kariuomenei trūksta artilerijos sviedinių ir ji yra priversta atšaukti puolamąsias operacijas. Tai reportaže iš fronto rašo „The Washington Post“, kuriuo remiasi UNIAN.„Mūsų artileristams nustatomas sviedinių limitas kiekvienam taikiniui. Vaikinai pavargo – labai pavargo. Jie vis dar motyvuoti – daugelis supranta, kad neturi kito pasirinkimo. Tačiau vien motyvacija karo nelaimėsi. Reikia turėti tam tikrą kiekybinį pranašumą, bet situacija, susijusi su ginklais ir ginkluotės sistemomis, tik blogėja ir blogėja. Kiek laiko įstengsime atsilaikyti? Sunku pasakyti, bet tai negali ilgai trukti. Visi tai supranta“, – pasakojo 128-osios kalnų šturmo brigados, kovojančios Zaporižios srityje, karys.Artileristas vardu Artiomas korespondentui sakė, kad dabar jo patranka į priešo taikinius paleidžia tik 10–20 sviedinių per dieną, o anksčiau iššaudavo vidutiniškai 50 sviedinių, o kartais ir iki 90.„Ką galima padaryti su 10 sviedinių per dieną? To vos pakanka, kad sureaguotum į jų veiksmus, jau net nekalbu apie jų pozicijų puolimą“, – skundėsi karys.Fronte dislokuoti Ukrainos kariškiai taip pat teigė, kad rusai neturi tokių problemų dėl amunicijos.Kaip anksčiau rašė UNIAN, dėl vidinės politinės krizės JAV Kongresas nuo rudens pradžios negali priimti naujos karinės pagalbos Ukrainai programos.Kai kurie JAV įstatymų leidėjai teigia, jog vis dar yra vilties, kad nauja pagalbos Ukrainai programa bus priimta sausio mėnesį, kai Kongresas atnaujins darbą po Kalėdų atostogų.

Donecko regione rusams apšaudžius 9 gyvenvietes, žuvo vienas civilis, 10 sužeistaPer praėjusią parą Rusijos pajėgos apšaudė devynias Donecko regiono gyvenvietes, žuvo vienas civilis ir dar 10 buvo sužeisti.Apie tai pranešė Donecko regiono policijos viešųjų ryšių skyrius.„Rusija Donecko regione nužudė vieną žmogų ir dar 10 sužeidė... Per pastarąją parą okupacinės pajėgos sudavė 17 smūgių civiliams gyventojams. Priešas šaudė iš lėktuvų, daugkartinio paleidimo raketų sistemų „Uragan“ ir „Grad“, taip pat iš artilerijos. Rusijos kariuomenė atakavo 9 gyvenvietes: Avdijivkos, Kurachovės, Torecko miestus, Antonivkos, Berdyčių, Katerynivkos, Kliščijivkos, Novoselivkos Peršos, Sokilo kaimus“, – sakoma pranešime.Iš viso regione apgadinti 63 civiliniai objektai – 52 gyvenamieji namai, socialinės infrastruktūros objektas, ambulatorijos, garažai, automobiliai, vairavimo mokykla, dujotiekis ir elektros linija.Policija ir Ukrainos saugumo tarnyba iškėlė baudžiamąją bylą pagal Ukrainos baudžiamojo kodekso straipsnį dėl karo įstatymų ir papročių pažeidimo.Kaip pranešė „Ukrinform“, gruodžio 22 dieną Rusijos kariuomenė iš artilerijos, minosvaidžių ir lėktuvų apšaudė 20 gyvenviečių Charkivo regione.

Ukrainos pareigūnas apkaltintas korupcija dėl šaudmenų pirkimoUkrainos gynybos ministerijoje dirbęs valstybės tarnautojas buvo suimtas dėl sukčiavimo, susijusio su artilerijos amunicijos pirkimu ir siekiančio beveik 40 mln. dolerių, pranešė Kyjivo prokurorai.Penktadienį buvo paskelbtos įkalčių ir vyro pridengtu veidu nuotraukos.Rugsėjo mėnesį atskleidus korupcijos faktus Oleksijus Reznikovas buvo atleistas iš gynybos ministro pareigų. O. Reznikovui asmeniškai kaltinimai nebuvo pareikšti.Teigiama, kad dabartinėje byloje pareigūnas sudarė nenaudingą sutartį dėl šaudmenų įsigijimo. Pirkimo iš eksportuotojo išlaidos buvo apie 30 proc. didesnės nei perkant tiesiogiai iš gamintojo. Be to, pristatymo laikas buvo ilgesnis, teigė prokurorai.Pasak jų, atlikus kratą pareigūno biure ir namuose buvo rasta įkalčių. Tyrimas tęsiamas. Jei pareigūnas bus pripažintas kaltu, jam gresia iki 15 metų kalėjimo.Gynybos ministerija teigė, kad imtasi priemonių neteisėtai pasisavintoms lėšoms susigrąžinti.Ukrainos vadovai dažnai pabrėžia, kad jų artilerijai reikia daugiau sviedinių.Vakarų sąjungininkai spaudžia Ukrainą pažaboti korupciją, kuri, kaip pranešama, yra plačiai paplitusi. Europos Sąjunga aiškiai nurodė, kad kova su korupcija yra svarbiausia siekiant pažangos stojimo derybose, o prezidentas Volodymyras Zelenskis ne kartą inicijavo kovos su korupcija akcijas.Lapkričio pradžioje JAV žurnalas „Time“ citavo vyriausiąjį prezidento patarėją, kuris neviešai pareiškė: „Žmonės vagia taip, lyg rytojus neišauštų“.

V. Zelenskis įvedė sankcijas asmenims ir bendrovėms, kenkiančioms Ukrainos interesamsSankcijos taikomos ne tik rusams, bet ir asmenims, turintiems Ukrainos, Latvijos ir Kipro pilietybę. Iš viso sankcijos įvestos 51 asmeniui.Jų turtas Ukrainoje užblokuotas, licencijos panaikintos, uždraustos bet kokios prekybos operacijos ir išteklių tranzitas per šalį, sakoma dekrete.Sankcijos taip pat įvestos 119 įmonių – daugiausia Rusijos bendrovių, taip pat „Avtodel GAZ“, kuri veikia aneksuotame Kryme.

Talinas pasirengęs padėti Kyjivui dėl užsienyje gyvenančių ukrainiečių vyrų mobilizacijosEstija yra pasirengusi padėti Ukrainai mobilizuoti jos pačios piliečius, jei abi šalys pasirašys atitinkamą susitarimą.Taip teigia vidaus reikalų ministras Lauri Läänemetsas, praneša „Ukrinform“, remdamasi „Postimees“.Pasak pareigūno, šiuo metu Estijoje gyvena apie 7 500 šaukiamojo amžiaus Ukrainos piliečių, tačiau daugelis jų yra atleisti nuo mobilizacijos. Pavyzdžiui, šaukimas į kariuomenę netaikomas piliečiams, kurie nuolat gyvena užsienyje, tačiau taikomas tiems, kurie atvyko į Estiją po 2022 metų vasario 24 dienos ir šiuo metu ten gyvena turėdami leidimą laikinai gyventi.L. Läänemetsas pažymėjo, kad pagal tarptautinę teisę Ukraina negali mobilizuoti Estijoje gyvenančių ukrainiečių, nes tam reikalingas tarpvalstybinis susitarimas.Pareigūnas teigia ketinantis oficialiai informuoti Ukrainos valdžios institucijas, kad jei jos ketina šaukti Ukrainos piliečius, gyvenančius Estijoje, pastaroji yra pasirengusi sudaryti atitinkamą susitarimą su Ukraina.„Estija neliks nuošalyje. Mes mielai sudarysime tokį susitarimą ir padėsime Ukrainai. Maždaug žinome, kur Estijoje gyvena šie žmonės. Esame pasirengę padėti perkelti šiuos asmenis iš Estijos į Ukrainą, jei to reikės“, – pridūrė ministras.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas mano, kad Ukraina turėtų pašaukti daugiau karių, tačiau tai nereiškia, kad papildoma 450-500 tūkst. piliečių mobilizacija turėtų įvykti per mėnesį ar du.

Rusai penktadienį 130 kartų apšaudė Zaporižios regioną, taip pat ChersonąPer pastarąją parą Rusijos invazinės pajėgos sudavė 130 smūgių 14-ai gyvenviečių Ukrainos Zaporižios regione.Apie tai feisbuke pranešė Zaporižios regioninės karinės administracijos vadovas Jurijus Malaško.„Priešas sudavė tris smūgius, be kita ko, ir iš daugkartinio paleidimo sistemų, nukreiptus į Mala Tokmačką ir Robotynę, taip pat surengė 26 dronų atakas į Huliaipolę, Novoandrijivką, Novodarivką, Čarivnę, Mala Tokmačką, Poltavką ir Robotynę“, – rašė pareigūnas.Iš viso 101 artilerijos sviedinys pataikė į Huliaipolės, Zaliznyčnės, Huliaipilskės, Novodanylivkos, Červonės, Levadnės, Poltavkos, Mala Ščerbakų, Plavnų ir kitų fronto miestų bei kaimų teritorijas.Gauta 10 pranešimų apie gyvenamųjų pastatų ir infrastruktūros objektų sunaikinimą. Pažymima, kad pranešimų apie civilių gyventojų aukas nėra.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, rusai suintensyvino smūgius į šį regioną.Apšaudymai ChersoneRusijos invazinės pajėgos apšaudo ir Chersono miestą. Iš ten pranešama apie daugybę sprogimų, teigia Chersono miesto karinės administracijos viršininkas Romanas Mročko.„Chersone girdimi sprogimai! Rusijos kariuomenė apšaudo miestą iš laikinai užimto kairiojo kranto (Dniepro – red.)“, – sakoma pranešime.Administracijos vadovas paragino gyventojus nedelsiant slėptis.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, penktadienį priešas į Chersoną paleido 31 artilerijos sviedinį.

ISW: Rusijos kariai pamažu žengia į priekį Donbase, Ukrainos pajėgos laikosi kairiajame Dniepro kranteRusų kariai šiek tiek pasistūmėjo pirmyn prie Avdijivkos ir Bachmuto, tačiau didelių pokyčių fronte neįvyko, teigiama Karo tyrimų instituto (ISW) ataskaitoje.Gruodžio 22 dieną paskelbtoje geolokacinėje medžiagoje nurodoma, kad Rusijos pajėgos pastaruoju metu pasiekė laimėjimų į pietus nuo Spirnės (į šiaurės rytus nuo Bachmuto).Gruodžio 18 dieną paskelbtoje medžiagoje matyti, kad Rusijos pajėgos pasistūmėjo į pietvakarius nuo Bachmuto, prie sodininkų bendrijos „Čornobylec“ esančiose vasarnamių teritorijose ir Kliščijivkos šiaurės vakariniame pakraštyje.Gruodžio 20 dienos medžiagoje taip pat matyti, kad Ukrainos pajėgos vykdė pozicinius mūšius netoli vadinamojo „Alebastrovos“ vandens telkinio į rytus nuo Kliščijivkos.Analitikai praneša, kad pastaruoju metu Rusijos kariai nežymiai pasistūmėjo į pietryčius ir šiaurės vakarus nuo Avdijivkos. Gruodžio 21 ir 22 dienomis paskelbti geolokaciniai vaizdai rodo, kad Rusijos pajėgos šiek tiek pasistūmėjo į šiaurės rytus nuo Opytnės (į pietvakarius nuo Avdijivkos) ir į šiaurės rytus nuo Stepovės (į šiaurės vakarus nuo Avdijivkos). Vienas Rusijos karinis tinklaraštininkas teigia, kad karo veiksmų tempas Avdijivkos rajone nesumažėjo ir kad Ukrainos pajėgos toliau kontratakuoja.Taip pat pažymima, kad gruodžio 22 dieną Ukrainos pajėgos laikė pozicijas rytiniame (kairiajame) Dniepro krante Chersono regione, tačiau nei Rusijos, nei Ukrainos pajėgos nepatvirtino teritorinių laimėjimų šiame rajone. Rusijos karo tinklaraštininkai teigia, kad kovos vyksta Krynkų kaime ir jo apylinkėse, o vienas jų teigia, kad Ukrainos pajėgos šiuo metu užima trečdalį gyvenvietės.Kaip pranešė „Ukrinform“, gruodžio 23 dienos duomenimis, Rusijos karių žūčių skaičius Ukrainoje siekia 352 390. Skelbiama, kad vien per pastarąją parą žuvo 1 040 rusų okupantų.

NYT: Rusija perima iniciatyvą didžiojoje fronto dalyjePastarosiomis savaitėmis Rusijos kariai pasiekė nedidelių teritorinių laimėjimų Ukrainos rytiniame fronte, išnaudodami savo gyvosios jėgos pranašumą įtemptuose mūšiuose, komentuodamas padėtį kare Ukrainoje rašo laikraštis „New York Times“.Naujausius įvykius fronte leidinys sieja su Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pareiškimu, kad kariuomenė paprašė jo mobilizuoti dar iki 500 000 vyrų (tai buvo pasakyta per jo didžiąją spaudos konferenciją).Daug ukrainiečių dar nėra pašaukti į kariuomenę, o valdžia nenori griebtis masinės mobilizacijos, bijodama padidinti socialinę įtampą, komentuoja laikraštis. Tuo metu Rusijos kariai artėja prie Avdijivkos miesto, kurį laikraštis „New York Times“ apibūdino kaip ukrainiečių tvirtovę Donecko srityje.Avdijivkos užėmimas Rusijai būtų strateginė sėkmė, nes ji yra Ukrainos gynybos Donbase atrama ir pasipriešinimo simbolis – Rusijos remiamos pajėgos bandė ją užimti dar 2014 m.„Naujausi Rusijos puolimai prie Avdijivkos, taip pat aplink kitus miestus, tokius kaip Kupianskas, Bachmutas ir Marijinka, taip pat yra dar vienas įrodymas, kad Rusija tvirtai perėmė iniciatyvą didžiojoje mūšio lauko dalyje po to, kai praėjusį mėnesį vyriausiasis Ukrainos generolas pripažino, kad vasaros kontrpuolimas įstrigo“, – sakoma straipsnyje. Straipsnyje minimas Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Valerijus Zalužnyj.Leidinys primena, kad Rusija „daro tokią pažangą“ vykstant politinei kovai Jungtinėse Valstijose ir Europoje dėl tolesnės karinės pagalbos Kyjivui, kurios Ukrainai „labai reikia“, kad ji galėtų išlaikyti pozicijas prieš Rusiją.Iniciatyvos perėmimas, pažymi „New York Times“, yra susijęs su padidėjusiais Rusijos nuostoliais fronte. Vienas Ukrainos karininkas leidiniui sakė, kad Rusijos taktika apibūdinama taip: „Mes turime daugiau vyrų nei jūs amunicijos, kulkų, raketų ir sviedinių.“

J. Bidenas pasirašė JAV gynybos biudžeto įstatymąJAV prezidentas Joe Bidenas penktadienį pasirašė Nacionalinės gynybos biudžeto įstatymą (NDAA-2024). Apie tai paskelbta oficialioje Baltųjų rūmų interneto svetainėje.„Įstatymas suteikia svarbiausių įgaliojimų, kurių mums reikia kuriant tokią kariuomenę, kuri atgrasytų nuo būsimų karų, ir kartu palaikant tarnybos narius ir jų sutuoktinius bei šeimas, kurie kasdien vykdo šią misiją“, – sakoma J. Bideno pranešime.Įstatyme numatytos rekordinės 886,3 mlrd. dolerių metinės karinės išlaidos, taip pat didžiausias karių skaičiaus didinimas per daugiau nei du dešimtmečius ir JAV pozicijų stiprinimas Indijos bei Ramiojo vandenyno regione siekiant sulaikyti Kiniją.Šiuo įstatymu pratęsiamas vienos pagalbos Ukrainai priemonės – Ukrainos saugumo paramos iniciatyvos – galiojimas iki 2026 metų pabaigos, skiriant 300 mln. dolerių šiai programai ateinančiais finansiniais metais iki 2024 metų rugsėjo 30 dienos ir kitais finansiniais metais.Tačiau ši suma yra nedidelė, palyginti su 61 mlrd. dolerių, kurių J. Bidenas prašė Kongreso patvirtinti siekiant padėti Kyjivui kovoti su Rusijos invazija. Respublikonai atsisakė patvirtinti pagalbą Ukrainai, jei demokratai nesutiks gerokai sugriežtinti imigracijos įstatymų.

Ukraina ir Rusija apsikeitė laiškais ir siuntiniais karo belaisviamsPenktadienį Ukraina ir Rusija pirmą kartą apsikeitė laiškais ir siuntiniais karo belaisviams.Apie tai socialiniuose tinkluose paskelbė Rusijos ir Ukrainos ombudsmenai Tatjana Moskalkova ir Dmitrijus Lubinetsas.D. Lubinetsas taip pat sakė, kad siuntinių ir laiškų perdavimas iš artimųjų buvo organizuotas dalyvaujant Ukrainos karo belaisvių gydymo koordinaciniam štabui ir Raudonajam Kryžiui.Penktadienį Kovos su karo belaisviais koordinavimo štabas paskelbė, kad, dalyvaujant Raudonajam Kryžiui, į Ukrainos teritoriją sugrąžinti 66 žuvusių karių palaikus.Rusijos pusė kol kas nieko nepranešė apie palaikų grąžinimą.

Odesos regione numušti septyni „Shahed“ dronai Pietų Ukrainos gynybos pajėgos skelbia, kad visi septyni Rusijos kariuomenės paleisti kamikadzių dronai šį vakarą buvo numušti virš Odesos regiono.Ukrainos kariuomenė „Telegram“ rašo, kad per dar vieną reidą aukų nebuvo. Dėl numušto ir nukritusio „Shahed“ sprogimo buvo apgadinti vienos iš švietimo įstaigų, esančių netoli Odesos, langai.Kita „Shahed“ grupė, pasak Ukrainos karinių oro pajėgų, dabar skrenda per Kirovohrado regioną Čerkasų link. Abiejuose šiuose regionuose paskelbtas perspėjimas dėl oro antskrydžių.

Ministras: Ukraina yra pasirengusi gaminti šaudmenis milijonui dronųUkrainos gamyklos yra pasirengusios gaminti šaudmenis milijonui dronų, kuriuos planuoja perduoti Ukrainos gynėjams 2024 m.Apie tai pranešė RBC-Ukraina, remdamasi strateginių pramonės šakų ministru Oleksandru Kamyšinu platformoje „Telegram“.Jis priminė, kad prezidento Volodymyro Zelenskio pareiškimas apie milijoną dronų pradėjo diskusijas apie dronų svarbą, tokio skaičiaus pakankamumą ir gebėjimą gaminti amuniciją.„Kalbant apie bepiločių orlaivių amuniciją, mes turime galimybę juos gaminti. Dėl reguliavimo panaikinimo šiame segmente atsirado daug naujų gamintojų. Dabar turime daugiau nei 50 gamintojų bepiločių orlaivių, tiek valstybinių, tiek privačių, galinčių gaminti įvairių tipų šaudmenis, sveriančius nuo 300 g iki 10 kg“, - sakė O. Kamyšinas.Pasak jo, Gynybos ministerijos komanda dabar aktyviai išbando naujus bepiločių orlaivių šaudmenis ir greitai juos pradeda eksploatuoti.„Dronų šaudmenys turėtų būti gaminami gamykloje, o ne apkasuose. Ir gamyklos tam pasiruošusios“, – pabrėžė ministras.Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per spaudos konferenciją sakė, kad 2024 metais Ukraina planuoja pagaminti milijoną dronų.

Zelenskis reagavo į trijų „Su-34“ sunaikinimą: bus atsakymas kiekvienam rusų žudikuiTrijų Ukrainos oro gynybos naikintuvų-bombonešių „Su-34“ sunaikinimas yra priminimas Rusijos pilotams, kad Ukraina yra nusitaikiusi į kiekvieną žudiką okupantą.Apie tai pranešė RBC-Ukraina, remdamasi Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio vakarine kalba.Valstybės vadovas padėkojo Ukrainos kariuomenei, kuri vienu metu Chersono regione sunaikino tris Rusijos lėktuvus „Su-34“.Pasak V. Zelenskio, tai buvo Odesos priešlėktuvinių raketų brigados darbo rezultatas.„Ačiū, vaikinai! Ir tegul kiekvienas rusų pilotas tikrai žino, kad bus mūsų atsakas į kiekvieną rusų žudiką: nė vienas iš jų neliks nenubaustas“, – pabrėžė prezidentas.Šiandien, gruodžio 22 d., Ukrainos gynėjai sugebėjo vienu metu sunaikinti tris Rusijos „Su-34“ naikintuvus-bombonešius šalies pietuose.Po to oro pajėgų atstovas spaudai Jurijus Ihnatas sakė, kad tai yra vienas iš naujausių orlaivių, dirbančių su Rusijos kariuomene. Tokių orlaivių pagalba okupantai smogia oro bombomis ir raketomis.Tuo pačiu metu Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas pažymėjo, kad Ukrainos oro gynyba ilgą laiką „medžiojo“ šiuos „Su-34“.

Vokietija Ukrainai perdavė dar tris „Gepard“ priešlėktuvinius ginklusVokietijos vyriausybė penktadienį atnaujino savo karinės pagalbos Ukrainai sąrašą, įskaitant tai, kas buvo perduota pastarosiomis dienomis ir savaitėmis. Papildomai Ukrainai bus suteikti trys „Gepard“ priešlėktuviniai ginklai, du išminavimo automobiliai, traktorius ir įvairi amunicija.Vokietijos vyriausybė pažymėjo, kad bendra Vokietijos karinės pagalbos Ukrainai vertė 2023 metais pasiekė 5,4 mlrd. eurų.

Slovakijos premjeras: Ukraina negalės laimėti karinėmis priemonėmis„Turime pripažinti tiesą ir pasakyti, kad Ukraina neturi pakankamai pajėgų, kad kariškai pasuktų bangą, ir nėra pajėgi pasipriešinti. Mes galime įlieti visus pasaulio ginklus, visus pinigus, ir Rusija niekada nebus nugalėta kariniu būdu. Ateis 2023 ir 2024 metų eilė, ir pamatysite, kad Rusija pradės diktuoti šio konflikto sprendimo sąlygas“, - sakė Robertas Fico.Pasak jo, sankcijos Rusijai „tikrai yra nemalonios jos žmonėms“, tačiau nereikėtų manyti, kad rusai „daužo galvas į sieną, jei negali nusipirkti amerikietiško telefono“.

Išradingumui ribų nėra: ukrainiečiai naudoja BMW leisti raketasAtrodo, kad socialiniuose tinkluose paskelbtoje filmuotoje medžiagoje matyti, kad Ukrainos pajėgos naudoja modifikuotą automobilį kaip mobilųjį raketų paleidiklį.Klipe, kuris, kaip manoma, buvo nufilmuotas netoli Bachmuto, matyti, kaip iš automobilio galinėje dalyje sumontuoto ginklo paleistos kelios raketos.Pranešama, kad jie atakavo Rusijos pozicijas į rytus nuo Kliščivkos, o kartu su filmuota medžiaga iš oro matyti, kad buvo padaryta žala maždaug 2–3 km į rytus nuo to kaimo.https://twitter.com/Osinttechnical/status/1738094118675312766?ref_src=twsrc%5Etfw

Zelenskis paragino diplomatus kitąmet stengtis „užkariauti širdis“ Ukrainos naudaiPrezidentas Volodymyras Zelenskis paragino Ukrainos diplomatus per ateinančius 12 mėnesių stipriai pasistengti užsienyje „užkariauti širdis“ su Rusija kariaujančios Ukrainos naudai.Penktadienį vykusiame susitikime V. Zelenskis savo šalies diplomatams paskyrė svarbiausias užduotis ateinantiems metams. Jos apėmė įvairias sritis – nuo daugiau ginklų Ukrainai įsigijimo iki glaudesnių šalies ryšių su NATO bei ES ir užsienio paramos Ukrainos ginklų pramonei, pranešė prezidento kanceliarija Kyjive.Ukrainos prezidentas pažymėjo, kad kalbant apie tolesnį suartėjimą su NATO, rakto „nereikėtų ieškoti aukštesniuose politiniuose postuose“.„Mes turime įtikinti visuomenes – lygiai taip pat, kaip įtikinome jas susitelkti aplink Ukrainą pačioje karo pradžioje“, – sakė V. Zelenskis.„Mums reikia daugiau ginklų, nes niekas neketina pasiduoti“, – pridūrė jis.„Kiekvienas iš jūsų, kuris gali padėti Ukrainai padidinti ginklų, granatų, įrangos, oro gynybos sistemų gamybą Ukrainoje, turėtų tai padaryti“, – pabrėžė prezidentas.Ukrainos diplomatai taip pat turėtų padėti ieškoti finansinės paramos. Daugiausia dėmesio skiriama Vakaruose įšaldytam Rusijos turtui, kuris, pasak kai kurių Vakarų politikų, galėtų būti panaudotas karo nualintai Ukrainai atkurti.V. Zelenskis sakė manantis, kad „būtų teisinga panaudoti valstybės agresorės išteklius“.

Turkijos parlamentas antradienį atnaujins debatus dėl Švedijos stojimo į NATOTurkijos parlamentas antradienį atnaujins debatus dėl galimybės patvirtinti Švedijos prašymą prisijungti prie NATO, kuris yra įstrigęs nuo praėjusių metų gegužės.Švedija ir Suomija pernai atsisakė savo ilgus metus puoselėtos nesijungimo prie karinių blokų politikos ir pasiprašė į NATO. Abi šalys tokį sprendimą grindė Rusijos visapusiška invazija į Ukrainą. Jų prašymus greitai patvirtino visos Aljanso narės, išskyrus Turkiją ir Vengriją. Ankara ir Budapeštas galiausiai nusileido ir šiemet į NATO gretas priėmė Suomiją.Turkijos parlamento Užsienio reikalų komisijai praėjusį mėnesį nepavyko susitarti dėl teksto, dėl kurio balsuotų visas parlamentas. Komisija antradienio popietę vėl susitiks, naujienų agentūrai AFP sakė vienas opozicijos narys.17 mėnesių Švedijos stojimą blokavęs Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas spalio pabaigoje galiausiai atlėgo ir pareiškė, kad dėl šio klausimo turi spręsti parlamentas.R. T. Erdoganas susiejo Švedijos narystę su JAV Kongreso sutikimu parduoti Turkijai naikintuvų F-16.JAV vyriausybė neprieštarauja pardavimui, tačiau įstatymų leidėjai blokuoja šį sandorį dėl nuogąstavimų, susijusių su įtariamais Turkijos žmogaus teisių pažeidimais ir įtampos su Graikija.Turkija ir Vengrija yra paskutinės NATO narės, blokuojančios Stokholmo stojimą.R. T. Erdoganas liepą atsisakė savo veto po kelis mėnesius daryto spaudimo Švedijos pareigūnams, kuriuos jis kaltino suteikus prieglobstį turkų ir kurdų „teroristams“.

Maskvoje suimtas kosminės navigacijos bendrovės vadovasPenktadienį Maskvoje suimtas Rusijos kosmoso programai navigacijos sistemas gaminančios bendrovės vadovas ir apkaltintas stambiu sukčiavimu, pranešė valstybinė žiniasklaida, skelbia „Sky News“. Naujienų agentūra TASS citavo neįvardytą teisėsaugos pareigūną, kuris sakė, kad Jevgenijus Fomičevas buvo apklaustas ir apkaltintas sukčiavimu stambiu mastu, už kurį gresia laisvės atėmimo bausmė iki 10 metų ir milijono rublių (8 516 svarų sterlingų) bauda. TASS pranešė, kad Maskvos Basmannyj rajono teismas Rusijos tyrimų komiteto, kuris nagrinėja sunkius nusikaltimus, prašymu nutarė J. Fomičevą sulaikyti iki vasario 21 d.J. Fomičevas vadovauja bendrovei „NPP Geophysics-Cosmos“, kuri, kaip teigiama, gamina „optinius elektroninius orientavimo ir navigacijos prietaisus kosminiams laivams“. Ji teigia, kad beveik visi Rusijos erdvėlaiviai naudoja jos įrangą.

Japonija siųs raketas „Patriot“ į JAV senkančioms atsargoms papildytiJaponija penktadienį sušvelnino ginklų eksporto kontrolę, kad galėtų parduoti šalyje pagamintas raketas „Patriot“ Jungtinėms Valstijoms, kurios siekia papildyti atsargas po to, kai perdavė šių ginklų sistemų Ukrainai.Vašingtonas tiekia Kyjivui itin efektyvias oro gynybos sistemas „Patriot“, kurios yra didelės Vakarų karinės paramos, skirtos padėti atremti Rusijos invaziją, dalis.„Sveikiname šiandieninį Japonijos vyriausybės pranešimą, kad ji perduos antibalistines „Patriot“ raketas JAV atsargoms papildyti“, – sakoma Baltųjų rūmų pranešime.Japonija gamina priešraketinės gynybos „žemė-oras“ sistemą PAC3, mokėdama licencinį mokestį sistemą sukūrusiai JAV gynybos įmonei „Lockheed Martin“.Japonija griežtai kontroliuoja ginklų eksportą remdamasi savo pacifistine konstitucija, pagal kurią jos kariniai pajėgumai apsiriboja tariamai gynybinėmis priemonėmis.Sistemos „Patriot Advanced Capability-3“ (PAC3) pardavimas Jungtinėms Valstijoms būtų pirmasis Japonijos mirtinų ginklų eksportas nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos, pranešė vietos žiniasklaida.Pagal naująją taisyklę Japonija „galės eksportuoti ginklus, kurie buvo pagaminti šalyje pagal užsienio bendrovės licenciją, į licenciją išduodančią šalį“, AFP sakė vienas ministro pirmininko kabineto pareigūnas.Šią savaitę aukštas valdančiosios partijos pareigūnas žurnalistams sakė, kad eksporto planas buvo parengtas Vašingtono prašymu, pranešė „Kyodo News“.JAV prezidentas Joe Bidenas šį klausimą iškėlė Japonijos ministrui pirmininkui Fumio Kishidai per susitikimą Kemp Deivide rugpjūčio mėnesį ir per ekonomikos aukščiausiojo lygio susitikimą San Franciske praėjusį mėnesį, šią savaitę pranešė laikraštis „The Washington Post“, remdamasis neįvardytais JAV pareigūnais.Vašingtonas vis dažniau kreipiasi į savo sąjungininkus su prašymu tiekti sudėtingus ginklus, nes Ukrainos oro gynybos sistemai trūksta ginklų, o Pietų Korėja per pastaruosius metus tyliai pažadėjo Kyjivui tiekti šimtus tūkstančių artilerijos šaudmenų, teigė laikraštis.Japonija anksčiau draudė bet kokį gynybos įrangos eksportą, tačiau 2014 metais ministro pirmininko Shinzo Abe kabinetas šias taisykles sušvelnino.Šalies gynybos pramonė yra nedidelė, vienintelis jos klientas yra Japonijos kariuomenė, o rinka vertinama maždaug 3 trilijonais jenų (20 mlrd. JAV dolerių) per metus, t. y. mažiau nei kai kurių pavienių JAV gynybos rangovų metinės pajamos.Penktadienį vyriausybė taip pat patvirtino rekordinį 56 mlrd. dolerių vertės gynybos biudžetą kitiems finansiniams metams. Jis atitinka F. Kishidos tikslą iki 2027 metų padvigubinti išlaidas gynybai iki NATO nustatyto dviejų procentų BVP standarto.

Zelenskis susitiko su naujuoju Lenkijos užsienio reikalų ministruNaujasis Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis devintą dieną po grįžimo į pareigas atvyko į Kyjivą ir patikino prezidentą Volodymyrą Zelenskį ir Ukrainos užsienio reikalų ministrą Dmytro Kulebą, kad naujoji Lenkijos vyriausybė yra pasirengusi visapusiškai padėti Ukrainai, skelbia BBC.„Šiandien Kyjive ministras R. Sikorskis pokalbyje su Ukrainos prezidentu V. Zelenskiu išreiškė tvirtą ketinimą remti Ukrainą tiek ekonomiškai, tiek kariniu požiūriu ir pateikė naujų pasiūlymų dėl dvišalio bendradarbiavimo“, – rašė Lenkijos užsienio reikalų ministerijos spaudos tarnyba tinkle X.Prezidentas V. Zelenskis ten pat X tinkle rašė, kad jis ir R. Sikorskis sutarė, jog Ukrainos ir Lenkijos santykiams reikia naujo postūmio po to, kai pastarojoje pasikeitė vyriausybė.„Aptarėme dabartinius Ukrainos karinius poreikius, tolesnį karinį bendradarbiavimą, bendrą ginkluotės gamybą ir lenkiškų ginklų, kurie įrodė savo efektyvumą mūšio lauke, įsigijimą“, – sakoma pranešime oficialioje V. Zelenskio paskyroje.R. Sikorskis 2005–2014 m. buvo Lenkijos gynybos ir užsienio reikalų ministras, vėliau tapo žinomu tarptautinės politikos analitiku ir publicistu (ir ryškiu dabartinės Rusijos valdžios kritiku), vėliau – Europos Parlamento nariu, o pasaulio politikos arenoje jis yra ne mažiau žinoma figūra nei buvęs Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas, kuris dabar vėl vadovauja Lenkijos vyriausybei.https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1738238113644695808

Rusija dronais atakavo OdesąRusija penktadienio vakarą dronais atakavo Pietų Ukrainos Odesos uostamiestį. Vietos žiniasklaida pranešė apie kelis sprogimus – manoma, kad jie susiję su aktyvuotomis oro gynybos sistemomis.Oro erdvės stebėjimo tarnybos prieš tai paskelbė apie virš Juodosios jūros artėjančias kelias dronų kamikadzių bangas ir paragino miesto bei apylinkių gyventojus pasinaudoti slėptuvėmis.Oro pavojaus sirenos aidėjo ir kituose Ukrainos regionuose.

Ukraina susigrąžino 66 žuvusių karių kūnusPenktadienį Ukraina susigrąžino 66 žuvusių savo karių kūnus. Apie tai socialinėje žiniasklaidoje pranešė Ukrainos karo belaisvių reikalų koordinavimo štabas, skelbia BBC.Ar Ukrainos karių palaikai buvo grąžinti vykdant mainus su Rusija, ar dėl kokio nors kito susitarimo, Koordinavimo štabas nepranešė. Rusijos pusė apie tai kol kas nieko nepranešė.Spalio ir lapkričio mėn. į teisėtų Ukrainos valdžios institucijų kontroliuojamą teritoriją buvo grąžinti daugiau kaip 150 karių kūnai, ir tuo metu tai buvo padaryta kaip dviejų mainų su Rusija, apie kuriuos buvo oficialiai paskelbta, dalis.Šį kartą Koordinacinė taryba praneša tik tiek, kad palaikai buvo grąžinti kelių Ukrainos agentūrų pastangomis, padedant Raudonajam Kryžiui. Nuotraukose, kuriomis štabas palydėjo savo pranešimą, matyti automobiliai su Raudonojo Kryžiaus simbolika.Pranešime sakoma, kad palaikai bus perduoti teisėsaugos institucijoms ir teismo medicinos ekspertams, kurie nustatys jų tapatybę.https://t.me/Koord_shtab/3547

Lenkija ragina Vakarus „mobilizuoti“ savo ekonomiką Ukrainai apginkluotiLenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis penktadienį paragino Kyjivo sąjungininkes mobilizuoti savo ekonomikas siekiant paremti Ukrainos kariuomenę, kovojančią su Rusijos agresija.„Negalime leisti Rusijai gaminti daugiau gerokai mažesnės ekonomikos pagrindu. Nes karai laimimi ne taktiniais mūšiais, karai laimimi gamyba. Jei Vakarai mobilizuosis, man nekyla abejonių dėl to, kas laimės, bet jie turi pagaliau pradėti mobilizuotis“, – sakė R. Sikorskis per vizitą Kyjive. Tai jo pirmasis vizitas į užsienį po naujosios Lenkijos vyriausybės prisaikdinimo gruodžio viduryje.

Nyderlandai rengiasi perduoti Ukrainai pažadėtus naikintuvus F-16Nyderlandai penktadienį paskelbė, kad rengiasi pristatyti Ukrainai pažadėtus 18 JAV gamybos naikintuvų F-16 – kaip tik tuo metu, kai Kyjivas patiria spaudimą visais frontais.JAV pritarus, Danija ir Nyderlandai rugpjūčio mėnesį paskelbė, kad suteiks iki 61 naikintuvo, kai tik bus apmokyti Ukrainos pilotai.Karinės įrangos reeksportui reikalingas patvirtinimas, o vyriausybė penktadienį pareiškė, kad prieš pristatant lėktuvus reikės atlikti papildomus testus.„Šiandien aš informavau prezidentą (Volodymyrą) Zelenskį apie mūsų vyriausybės sprendimą parengti pradinį 18 naikintuvų F-16 pristatymą Ukrainai“, – sakoma Nyderlandų gynybos ministro pranešime, nenurodant pristatymo datos.Be eksporto leidimo, prieš perduodant naikintuvus dar turi būti įvykdyta keletas kitų kriterijų, įskaitant reikalavimus personalui ir infrastruktūrai, sakoma pranešime.Kadenciją baigiantis Nyderlandų ministras pirmininkas Markas Rutte sakė, kad „šis sprendimas patvirtina nemažėjantį Nyderlandų įsipareigojimą teikti Ukrainai paramą, kurios jai reikia atsakui į tebesitęsiančią Rusijos agresiją“.V. Zelenskis sakė, kad kalbėjosi su M. Rutte ir padėkojo jam už paramą. „Aptarėme įvykius fronte, padėtį Juodojoje jūroje ir dabartinius Ukrainos karinius poreikius“, – pridūrė jis.Praėjusį mėnesį Nyderlandai nusiuntė penkis naikintuvus F-16 į Rumuniją, kur jie naudojami Ukrainos lakūnams mokyti.

Valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba parodė Kurachovo apšaudymo padarinių likvidavimąRusijos okupantai vakar apšaudė Kurachovo miestą Donecko srityje. Dėl priešo apšaudymo miestelyje užsidegė namas.Apie tai praneša „RBC-Ukraina“ su nuoroda į Ukrainos valstybinę nepaprastųjų situacijų tarnybą.„Vakar mieste dėl apšaudymo užsidegė privatus gyvenamasis namas. Ugniagesių darbo metu priešas suaktyvėjo ir vykdė tikslinį apšaudymą“, – pranešė Valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba.Tačiau, pasak Valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos darbuotojų, nepaisant sviedinių sprogimų, gelbėtojams pavyko likviduoti gaisrą.https://t.me/dsns_telegram/23840

Gubernatorius teigia, kad Rusijos kariai nužudė berniuką jo šeimos akivaizdojeRusijos kariai okupuotoje Chersono srityje iš gatvės paėmė ukrainiečių berniuką ir nušovė jį šeimos akivaizdoje, spaudos konferencijoje pareiškė gubernatorius, skelbia „Sky News“.Oleksandras Prokudinas teigė, kad, preliminariais duomenimis, kariai galėjo pamanyti, jog berniukas kažką fotografuoja, todėl jį suėmė, parsivedė namo ir nušovė stebint šeimai.Chersono srities generalinė prokuratūra pranešė, kad tyrimas pradėtas bendradarbiaujant su regiono policija.Oficialiai pranešta apie daugiau kaip 500 nužudytų vaikų nuo plataus masto invazijos pradžios.

Ukraina viliasi, kad „nepriimtina“ Lenkijos sienos blokada baigsisUkrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba penktadienį savo kolegai iš Lenkijos pareiškė, kad Kyjivas viliasi, jog greitai baigsis „nepriimtina“ mėnesį trunkanti Lenkijos vežėjų vykdoma bendros sienos blokada.Sunkvežimių vairuotojai jau daugiau nei mėnesį blokuoja sieną, tokiu būdu reikalaudami, kad jų konkurentams iš Ukrainos vėl būtų įvesti apribojimai įvažiuoti į Europos Sąjungą. Blokas atsisakė leidimų sistemos, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, tačiau lenkų vežėjai tvirtina, kad tai paveikė jų pajamas.„Pirmiausia reikia atblokuoti sieną, nes ši situacija, kai blokuojama siena meta šešėlį ant mūsų draugiškų santykių, yra nepriimtina ir žalinga“, – savo kolegai iš Lenkijos Radoslawui Sikorskiui sakė D. Kuleba.Lenkijos užsienio reikalų ministras atvyko į Kyjivą su pirmuoju vizitu į užsienį nuo tada, kai pradėjo eiti pareigas – tai liudija atsinaujinusią naujosios Lenkijos vyriausybės paramą. D. Kuleba pasveikino šį vizitą kaip „pagarbos Ukrainai ženklą“.Rusijos invazijos į Ukrainą akivaizdoje Lenkija tapo viena ištikimiausių Kyjivo sąjungininkių.Santykiai apkarto prieš Lenkijoje spalį vykusius visuotinius rinkimus, nes tuometinė valdančioji „Teisės ir teisingumo“ (PiS) partija siekė užsitikrinti balsų akcentuodama karo nuovargį.Tačiau naujoji proeuropietiška Lenkijos vyriausybė, vadovaujama buvusio Europos Vadovų Tarybos pirmininko Donaldo Tusko, pažadėjo padidinti paramą Ukrainai ir išspręsti blokadą.

ES siunčia į Ukrainą 500 elektros generatoriųEuropos Sąjunga (ES) siunčia į Ukrainą dar 500 elektros generatorių. Dėl besitęsiančių brutalių Rusijos atakų šalies infrastruktūra tapo pažeidžiama, penktadienį Briuselyje pareiškė Europos Komisija. Nepaisant vietos institucijų pastangų, esą neįmanoma laiku atkurti visų sunaikintų elektros tinklų.Dabar skiriami generatoriai, Komisijos duomenimis, yra iš ES sandėlio Lenkijoje, jų vertė – apie 16,5 mln. eurų. Tarp generatorių yra tokių, kurie nutrūkus elektros tiekimui gali aprūpinti energija ištisas ligonines. 40 generatorių iš 500 skirta mokykloms.Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen šią generatorių siuntą pavadino dar vienu nepalaužiamo solidarumo ir paramos ženklu. „Šiais tamsiais, šaltais mėnesiais atnešame į Ukrainą šviesą“, – rašė ji tinkle X.Įskaitant minėtus generatorius, ES per Bendrijos civilinės saugos mechanizmą jau bus nusiuntusi į Ukrainą daugiau kaip 5 500 elektros generatorių. Be to, bus pristatyta ir, pavyzdžiui, transformatorių bei LED lempučių.

Šaltinis: numušus rusų naikintuvus, tarp okupantų yra žuvusiųjųŠiandien Ukrainoje pietų kryptimi numušus tris Rusijos naikintuvus Su-34, tarp okupantų yra ir žuvusiųjų, praneša Ukrainos portalas NV.ua, remdamasis šaltiniu Ukrainos žvalgyboje. Šaltinis nepatikslino, ar kalba eina apie pilotus.Pasak leidinio šaltinio, naikintuvai buvo numušti virš rusų kontroliuojamos teritorijos.

Rusija skelbia apie dronų ataką netoli MaskvosRusija penktadienį pranešė, kad numušė 10 Ukrainos bepiločių orlaivių virš sostinės Maskvos ir kelių pasienio regionų, tuo pat metu Kyjivas pažadėjo per ateinančius mėnesius padidinti dronų gamybą.Ukrainos karo pradžioje dronų atakos Rusijos teritorijoje buvo retos, tačiau per pastaruosius metus jų pasitaiko vis dažniau, taip pat ir Maskvoje.„Oro gynybos pajėgos miesto Podolsko rajone atrėmė link Maskvos skridusio drono ataką“, – pranešė Maskvos meras Sergejus Sobianinas.Apie žalą ar nukentėjusiuosius toje vietoje, kur nukrito nuolaužos, nepranešama, o įvykio vietoje dirba gelbėjimo tarnybos, pridūrė S. Sobianinas.Anksčiau ginkluotosios pajėgos pranešė, kad užkirto kelią kelioms atakų bangoms ir sunaikino penkis dronus virš Briansko srities pasienyje su Ukraina. Pasak jų, dar keturi dronai buvo sunaikinti virš Kalugos srities, esančios netoli Maskvos.Rusijos oro gynybos pajėgos dažnai praneša apie neutralizuotas atakas, tačiau retai nurodo, ar dronai paleisti iš Ukrainos, ar iš Rusijos teritorijos.

Kremlius grasina Vakarams reaguoti į Rusijos turto konfiskavimąJei bus konfiskuotos Europos Sąjungoje (ES) ar JAV įšaldytos Rusijos lėšos, Maskva pagrasino tą patį padaryti su Vakarų turtu. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas penktadienį kritikavo vis intensyvesnes diskusijas, pavyzdžiui, Jungtinėse Valstijose, kad Rusijos pinigai turėtų būti panaudoti Maskvos užpultos ir daugelyje vietų sugriautos Ukrainos atstatymui.„Jei kas nors konfiskuos ką nors iš mūsų, tai pažiūrėsime, ką į tai reaguodami galėtume konfiskuoti mes“, – sakė D. Peskovas, kurį cituoja naujienų agentūra „Interfax“.Rusijos turtas Vakaruose įšaldytas dėl Maskvos karo prieš Ukrainą. ES ir JAV nori užkirti kelią Rusijai šiomis lėšomis finansuoti savo karą. Vyriausybė Kyjive reikalauja leisti naudoti Rusijos turtą karo nuostoliams kompensuoti.„Mūsų turto neteisėto konfiskavimo klausimas vis atsiduria Europos ir JAV darbotvarkėje“, – kalbėjo D. Peskovas. Jis pagrasino, kad Rusija „nepaliks ramybėje“ tų valstybių, kurios tai įgyvendins. Rusija esą imsis teisnių veiksmų prieš tokius nepriimtinus žingsnius. Tokie veiksmai taip pat yra „rimtas smūgis visai tarptautinei finansų sistemai“, pažymėjo D. Peskovas.

Daugelyje gyvenviečių okupuotose Donecko srities teritorijose – nei šilumos, nei elektrosDaugelyje gyvenviečių laikinai okupuotose Donecko srities teritorijose susiklostė kritinė padėtis – ten netiekiama nei šiluma, nei elektra.Tai pranešė Nacionalinio pasipriešinimo centras (NPC), kuriuo remiasi leidinys „nv.ua“.Pažymima, kad dėl darbuotojų trūkumo ir kapitalinių investicijų į infrastruktūrą stygiaus didžioji dalis Donecko, Horlivkos, Makejevkos ir Jasynuvatos gyventojų liko be šilumos ir elektros.Iš viso regione neveikia 111 katilinių.Be to, NPC duomenimis, užfiksuota nemažai šiluminių trasų defektų, kurių okupacinė administracija neketina šalinti.„Apskritai okupantai negali užtikrinti regiono gyvybinės veiklos“, – sakoma pranešime.Anksčiau NPC pranešė, kad okupantai užgrobtose Donecko srities teritorijose kasyklų darbininkams yra skolingi daugiau nei 200 mln. rublių.Be to, kasyklos aktyviai uždaromos kaip nuostolingos.NPC pažymi, kad rusai taip naikina vietinę anglių pramonę.Lapkričio pabaigoje buvo pranešta, kad okupuotoje Donecko srities dalyje valstybinių įmonių darbuotojai negavo darbo užmokesčio nuo gegužės mėnesio.Net kolaborantai mano, kad dėl to silpnėja tų gyventojų, kurie anksčiau rėmė okupaciją, prorusiškos nuotaikos.

Ukraina skelbia numušusi tris rusų naikintuvus: štai jums mūsų atsakymas Penktadienį Ukrainos gynėjai pietų kryptimi numušė tris Rusijos naikintuvus Su-34, skelbia Ukrainos oro pajėgų vadas Mykola Oleščiukas.„Šiandien vidurdienį pietų kryptimi – minus trys Rusijos naikintuvai Su-34“, – sakoma pranešime.Naikintuvai, pasak jo, buvo numušti apie vidurdienį. Oro pajėgų vadas neatskleidė operacijos detalių ir tikslios vietos.M. Oleščiukas „Telegram“ kanale taip pat pasidalino nuotrauka, kurioje matyti „žinutė“ rusų kalba ant naktį numušto rusų „Shahed“ drono. Pasak M. Oleščuko, ant penktadienio naktį numušto drono „Shahed“ okupantai rusai buvo užrašę „Dvėskite, šunsnukiai“. „Štai jums mūsų atsakymas“, – rašo M. Oleščiukas.Naktį Rusija paleido į Ukrainą 28 dronus „Shahed“ iš Kursko, Primorsko-Achtarsko rajonų Rusijoje ir Čaudos Kryme, „Telegram“ kanale anksčiau pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgos. Iš jų 24, kaip skelbta, buvo numušti.https://t.me/MykolaOleshchuk/167

NATO vadovas J. Stoltenbergas: „Putinas Ukrainą prarado visiems laikams“NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas pareiškė manantis, kad dėl karo Rusija „Ukrainą prarado visiems laikams“ ir, nepaisant nuo invazijos pradžios praėjusių metų vasarį įdėtų milžiniškų karinių pastangų, nesugebės pasiekti savo karo tikslų.„Visas šios invazijos tikslas buvo neleisti Ukrainai siekti narystės NATO ir Europos Sąjungoje. Šiuo metu Ukraina yra arčiau NATO ir Europos Sąjungos nei kada nors ligi šiol“, – naujienų agentūrai dpa prieš pat Kalėdas pasakė jos. „Rusijai tai – didžiulis strateginis pralaimėjimas.“„Prezidentas Putinas Ukrainą prarado visiems laikams“, – kalbėjo J. Stoltenbergas, omenyje turėdamas tai, kad Rusija jau dešimtmečius manė Ukrainą priklausant jos įtakos sferai.Buvęs Norvegijos ministras pirmininkas yra įsitikinęs, kad Ukraina galiausiai pasieks savo tikslą ir taps NATO nare.Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad Rusijai už jos pačios karą tenka labai brangiai susimokėti.„Rusija prarado šimtus lėktuvų, tūkstančius tankų, 300 000 karių. Jos ekonomika nusilpo. Šalis yra labiau politiškai izoliuota“, – sakė jis.„Infliacija didėja, o pragyvenimo lygis krenta“, – kalbėjo jis.Tačiau J. Stoltenbergas perspėjo, jog nereikėtų laukti greitos karo pabaigos, nes jis nematąs ženklų, kad V. Putinas galėtų pakeisti savo kryptį net ir po to, kai, manoma, kovo 17 d. bus perrinktas naujai kadencijai.Tuo tarpu ukrainiečiai „parodė sugebantys apsiginti, sugebantys kovoti tiek, kiek reikės, ypač jei jie bus aprūpinti ginklais iš Vokietijos ir daugelio kitų NATO sąjungininkių“.

Į Ukrainą iš Rusijos grąžintas 12-metis berniukasUkrainos Aukščiausiosios Rados žmogaus teisių įgaliotinis Dmytro Lubinecas penktadienį pranešė, kad iš Rusijos grąžintas 12 metų berniukas.Pareigūnas apie tai informavo „Telegram“ kanale, rašo „Ukrinform“.Pasak D. Lubineco, vaikas nuo pirmųjų plataus masto karo dienų buvo laikinai okupuotoje Ukrainos teritorijoje, vėliau – Rusijoje.„Rusijos invazijos išvakarėse berniukas atvažiavo pas tėvą į Luhansko sritį trims dienoms, tačiau dėl agresijos turėjo apie 18 mėnesių praleisti okupuotoje teritorijoje! Ir dar keturis mėnesius - Rusijoje! Ten vaikas netgi turėjo mokytis rusiškoje mokykloje“, – pažymėjo įgaliotinis.Vaiko mama pati negalėjo atsiimti 12 metų sūnaus, nes ji yra Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karė. Todėl moteris kreipėsi į Įgaliotinio biurą, prašydama padėti susigrąžinti sūnų.„Įgaliotinio biuras parengė grąžinimo kelią, pasirūpino logistika, saugumu ir kitais dalykais. Nebuvo lengva, bet rezultatas to vertas: berniukas – namuose!“ – pabrėžė O. Lubinecas.Jis taip pat paragino informuoti Įgaliotinio biurą apie rusų priverstinai perkeltus ar deportuotus Ukrainos vaikus, nes tik valstybė gali garantuoti savo piliečių, grįžtančių namo iš Rusijos teritorijos, saugumą.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, į Ukrainos kontroliuojamą teritoriją pavyko grąžinti 17-metį ukrainietį.

Rusija grasina JAV: esame nusiteikę bet kokiems scenarijamsRusija yra pasirengusi nutraukti diplomatinius santykius su JAV, jei Vašingtonas nutartų konfiskuoti Rusijos turtą arba sudarytų sąlygas karinei eskalacijai Ukrainoje, pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministerijos vadovo pavaduotojas Sergejus Riabkovas, skelbia „The Moscow Times“.„Esame nusiteikę bet kokiems scenarijams, todėl JAV gali neturėti iliuzijų, jei tokių turi, kad Rusija, taip sakant, abiem rankomis laikosi įsitvėrusi diplomatinių santykių su ta šalimi“, – pabrėžė S. Riabkovas per interviu „Interfax“.Diplomatiniai santykiai, pasak jo, – tai „ne kažkoks totemas, kuriam privalu lankstytis, ne šventa karvė, kurią visi tausoja“. Nepaisant šito, inicijuoti santykių nutrukimo Maskva neketina, kadangi JAV ir Rusijai tenka centrinis vaidmuo tarptautinio saugumo ir strateginio stabilumo palaikymo klausimais, paminėjo S. Riabkovas.Rusijos užsienio reikalų viceministro pareiškimas nuskambėjo pasirodžius pranešimams apie tai, kad, iškilus problemų sprendžiant pagalbos Kyjivui klausimą Kongrese, JAV prezidento Joe Bideno administracija skubiai inicijavo derybas su sąjungininkais dėl įšaldyto Rusijos turto, kaip karinės pagalbos Ukrainai, panaudojimo.Anksčiau JAV atstovai yra pasiūlę partnerėms iš G7 pripažinti save nukentėjusiomis nuo Rusijos agresijos prieš Ukrainą ir šios aplinkybės pagrindu konfiskuoti Vakaruose įšaldytą Rusijos centriniam bankui priklausantį 280 mlrd. dolerių (255 mlrd. eurų) vertės turtą, rašė „Financial Times“.JAV taip pat pareiškė, kad konfiskuotą Rusijos turtą būtų galima dalimis perduoti Kyjivui per Pasaulio banką arba Europos rekonstrukcijos ir plėtros banką (ERPB). Tokius pervedimus, esą, būtų galima laikyti „avansu“ teikiamomis kompensacijomis už karo padarytus nuostolius, kurias Rusija privalės išmokėti, kad įsigalėtų taika.JAV oficialūs pareigūnai mano, kad turto perdavimas galėtų būti tarptautinę teisę atitinkanti kontrpriemonė, paskatinsianti Rusiją nutraukti agresiją.Europos Komisijos vertinimu, Rusijos centriniam bankui priklausančio turto, kuris 2022 metais buvo įšaldytas G7 šalyse, ES ir Australijoje, vertė – 260 mlrd. eurų. Minėtina, kad 210 mlrd. vertės turtas įšaldytas ES. Tą turtą sudaro grynieji pinigai ir valstybinės obligacijos eurais, doleriais ir kitomis valiutomis.

Ministras: Ukraina yra pasirengusi tiesiogiai pirkti ginklus iš Prancūzijos gamintojųUkraina yra pasirengusi ne tik kartu su Prancūzijos kompanijomis gaminti ginklus, bet ir juos tiesiogiai pirkti.Tai feisbuke pareiškė Ukrainos gynybos ministras Rustemas Umerovas, praneša portalas „rbc.ua“.Per susitikimą su Prancūzijos parlamento senatorių delegacija, atvykusia į Ukrainą, R. Umerovas paragino Prancūzijos bendroves kartu gaminti ginklus. Jis taip pat pažymėjo, kad Ukraina pasirengusi tiesiogiai pirkti ginklus.„Esu dėkingas Prancūzijos žmonėms už visą paramą, kurią jie suteikė Ukrainai. Supažindinau su pirmųjų 100 dienų gynybos ministro poste rezultatais“, – parašė R. Umerovas.Kaip pažymi portalas, nuo pat Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios Prancūzija aktyviai teikia Kyjivui finansinę ir karinę pagalbą.

NASA nustatė, kokią pasėlių dalį Maskva pavagia iš UkrainosNASA analitikų duomenimis, rusų karių laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose šiais metais nuimtas maždaug 6,4 mln. tonų kviečių ir beveik 1,5 mln. tonų saulėgrąžų sėklų derlius.Apie tai pranešė naujienų agentūra „Bloomberg“.Rusų laikinai okupuotose Ukrainos žemėse auga milijonai tonų svarbiausių žemės ūkio kultūrų. Bėda ta, kad tikrą jų kiekį šiuo metu nustatyti yra labai sunku, mat dalis derliaus suvartojama vietoje, o likęs derlius keliauja į Rusiją arba sumaišomas su rusiškais grūdais ir parduodamas pasaulio rinkose.Pasak NASA, rusų karių laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose šiais metais nuimtas maždaug 6,4 mln. tonų kviečių – beveik tiek, kiek visoje Bulgarijoje – ir bemaž 1,5 mln. tonų saulėgrąžų sėklų derlius.Tyrimas atliktas analizuojant NASA maisto saugumo ir žemės ūkio bei palydovinių nuotraukų duomenis.Konsorciumo „NASA Harvest“ programų vadovės Inbal Becker-Reshef teigimu, grūdų kiekis yra didžiulis.Konsorciumo „NASA Harvest“ atliktas tyrimas taip pat rodo, kad 2023 m. Ukrainoje ir ypač pafrontėje buvo apleista apie 7 proc. visos dirbamos žemės.„Okupuotuose kraštuose auginamų grūdų vertę ir jiems padarytą žalą nustatyti yra svarbu dar ir tam, kad Ukraina galėtų pareikšti Rusijai reikalavimus atlyginti nuostolius“, – teigiama pranešime.Nors NASA tyrimas neparodo, kokį būtent Ukrainoje užaugintų grūdų kiekį Maskva eksportuoja, jis leidžia suprasti, kiek grūdų gali būti sumaišoma su rusiškais grūdais ir vežama į Vidurio Rytus ir Afriką.Pranešama, kad 2023 m. rugsėjo 22 d. Ukrainos ūkininkai jau buvo nuėmę 29,8 mln. tonų grūdų bei ankštinių kultūrų ir 7,649 mln. tonų aliejinių augalų sėklų derlių.Ukrainos grūdų asociacija prognozavo, kad 2023 m. Ukrainoje bus nuimtas iki 80,5 mln. grūdų ir aliejinių augalų sėklų derlius.

Naujasis Lenkijos URM vadovas lankosi Kyjive su vizituNaujasis Lenkijos užsienio reikalų ministras Radosławas Sikorskis lankosi Kyjive su vizitu.Apie savo atvykimą į Ukrainą jis pranešė platformoje X. „Pirmasis užsienio vizitas; jau vietoje“, – parašė jis, publikuodamas savo nuotrauką, kurioje matyti aikštė Kyjivo centre.Vizito detalės dėl saugumo laikomos paslaptyje. Yra žinoma, kad R. Sikorskis padės gėlių prie žuvusiųjų per Rusijos karą prieš Ukrainą Atminimo sienos. Jis taip pat uždegs žvakes prie kryžiaus, įamžinančio 2013–2014 m. m. provakarietiškos Orumo revoliucijos aukas, vadinamas Dangiškosios šimtinės didvyriais.

Laikinai okupuotoje Chersono srities teritorijoje rusai nušovė aštuntokąLaikinai okupuotoje Chersono srities teritorijoje, vienoje iš bendruomenių, rusai nužudė vaiką jo artimųjų akivaizdoje.Kaip rašo „Ukrinform“, tai per spaudos konferenciją pranešė Chersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas.„Ten situacija baisi... Vienoje gyvenvietėje nužudė 8 klasės mokinį. Tiesiog artimųjų akivaizdoje“, – pažymėjo pareigūnas.Pasak jo, tai įvyko gruodžio 20-ąją. Esą berniukas kažkur vaikštinėjo ir kažką fotografavo. Okupantai sučiupo vaiką, parvežė jį namo ir nušovė.Regiono vadovas pažymėjo, jog Ukrainos valdžia susisieks su visomis atitinkamomis institucijomis, kad šis nusikaltimas būtų užfiksuotas.Jis pridūrė, kad laikinai okupuotoje Chersono srities dalyje tęsiamas priverstinis Rusijos pasų išdavimas, mokytojai verčiami dirbti pagal rusiškas programas, o vaikus mėginama paveikti Rusijos propaganda.Ukrainos ginkluotosios pajėgos 2022 metų rudenį išlaisvino dešiniajame Dnipro krante esančią Chersono srities dalį ir Chersono miestą. Regiono dalis kairiajame Dnipro krante tebėra okupuota Rusijos kariuomenės.

Naktį Ukrainos oro gynyba sunaikino 24 iš 28 dronų ​„Shahed“Naktį Rusijos okupacinės pajėgos paleido į Ukrainą 28 dronus „Shahed“ iš Kursko, Primorsko-Achtarsko rajonų Rusijoje ir Čaudos Kryme, „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgos.„Kyjivo, Odesos, Mykolajivo, Chersono, Žytomyro, Rivnės ir Chmelnickio srityse buvo numušti 24 šahedai“, – sakoma pranešime. Puolimą atmušė Ukrainos oro pajėgų ir gynybos pajėgų aviacijos, priešlėktuvinių raketų daliniai, mobiliosios ugnies grupės. Oro pajėgos perspėjo apie kelias priešo bepiločių orlaivių grupes virš Ukrainos.

Rusai teigia, kad ukrainiečių dronai atakavo naftos saugyklą Briansko srityjeRusai teigia, kad esą bepiločiai orlaiviai atakavo degalų rezervuarus Briansko srityje. Jie taip pat tvirtina, kad „ataka“ buvo atremta.Tai penktadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Rusijos „Telegram“ kanalu „Shot“.Pasak rusų, ankstų gruodžio 22-osios rytą prie naftos saugyklos Suražo rajone buvo pastebėti du dronai.Tradiciškai teigiama, kad abu dronai buvo numušti. Esą pirmojo nuolaužos pažiro už 300 metrų nuo logistikos centro, o antrasis buvo rastas už 500 metrų. Rusai tikina, kad dronas gabeno net 22 kilogramus sprogmenų.Kaip jau įprasta, Rusijos žiniasklaida dėl incidento apkaltino Ukrainą. Propagandistai tvirtina, kad niekas nenukentėjo.Rusijos Briansko sritis yra netoli sienos su Ukraina ir ribojasi su Černihivo ir Sumų sritimis.Rusai dažnai skundžiasi atakomis prieš Briansko sritį. Gruodžio 19 d. Briansko srities gubernatorius pranešė apie tris atakas ryto valandomis ir apkaltino Ukrainą.

Vokietija teigia neversianti ukrainiečių pabėgėlių grįžti kovotiUkrainos sunkumai mobilizuojant karius pasipriešinti rusų invazijai praktinių pasekmių Vokietijoje gyvenantiems ukrainiečiams neturės, pranešė Vokietijos teisingumo ministras Marco Buschmannas.„Nebus taip, kad versime žmones atlikti privalomąją karo tarnybą arba tarnauti ne savo noru“, – naujienų agentūrai dpa pasakė M. Buschmannas.Ministro žodžiais tariant, gerai, kad karo pabėgėliai iš Ukrainos buvo be vargo priimti Vokietijoje, kur jiems buvo suteikta galimybė dirbti.„Juk mes siekiame įdarbinti daugiau ukrainiečių, kad kuo mažesnis jų skaičius gyventų iš socialinių pašalpų“, – pridūrė jis.Šiuo metu Ukrainoje sprendžiama, iš kur gauti daugiau karių tarnauti kariuomenėje. Šalies ginkluotosios pajėgos nori mobilizuoti dar 450 000–500 000 vyrų.Ukrainos gynybos ministerija kreipėsi į užsienyje gyvenančius ukrainiečius vyrus, prašydama jų grįžti namo ir stoti ginklu ginti tėvynę nuo beveik dvejus metus trunkančios rusų invazijos.Vokietijoje ir kitose šalyse karo pabėgėliais registruoti šimtai tūkstančių ukrainiečių. Nors oficialiai tarnauti tinkamo, t. y. 18–60 metų amžiaus vyrams draudžiama išvykti iš šalies, daugeliui pavyko tai padaryti.„Kadangi mūsų konstitucijoje nustatyta, kad nė vienas Vokietijos pilietis neprivalo tarnauti kariuomenėje ne savo noru, neįsivaizduoju, kaip tai padaryti galėtume versti kitų šalių piliečius“, – kalbėjo M. Buschmannas.

Rusai praėjusią parą pražudė tris Donecko srities gyventojusRusijos kariškiai praėjusią parą, gruodžio 21-ąją, pražudė tris Donecko srities gyventojus, o dar devynis sužeidė.Tai penktadienį feisbuke pranešė laikinai einantis Donecko srities karinės administracijos vadovo pareigas Ihoris Morozas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Gruodžio 21 d. rusai pražudė 3 Donecko srities gyventojus — Torecke. Dar 9 žmonės per parą buvo sužeisti. Be to, buvo gauta informacijos apie 1 žmogų, sužeistą anksčiau — Avdijivkoje", – pažymėjo jis.Donecko srities karinės administracijos vadovo duomenimis, nuo plataus masto invazijos pradžios Rusijos kariuomenė regione pražudė mažiausiai 1 795 žmones ir sužeidė ne mažiau kaip 4 394. Į šią kraupią statistiką neįtrauktos aukos Mariupolyje ir Volnovachoje.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, praėjusią parą priešas smogė Ukrainai vieną smūgį raketa ir 61 aviacijos smūgį, 71 kartą iš reaktyvinių salvinės ugnies sistemų apšaudė Ukrainos karių pozicijas ir gyvenvietes.

Rusai neleidžia TATENA ekspertams apžiūrėti Zaporižios atominės elektrinės reaktorių stogųRusijos okupacinė valdžia ir toliau trukdo Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) ekspertams patekti į visą Zaporižios atominės elektrinės teritoriją.TATENA generalinio direktoriaus Rafaelio Grossi pranešime sakoma, kad gruodžio 19 d. TATENA ekspertai negalėjo apžiūrėti reaktorių stogų, kaip planuota, kita tokios apžiūros data kol kas nepateikta. Anksčiau šiais metais TATENA buvo suteikta prieiga prie trijų reaktorių – 2-ojo, 3-ojo ir 4-ojo blokų – stogų, bet ne prie kitų, sakoma pranešime.Per apžiūrą praėjusį pirmadienį TATENA komandai dar kartą neleista patekti į 5-ojo reaktoriaus bloko turbinų salės šiaurės vakarinę dalį, nepaisant prieš apsilankymą pateikto prašymo. Nuo spalio vidurio TATENA atstovams neleidžiama patekti į nė vienos iš šešių turbinų salių šiaurės vakarinę dalį.Pastarosiomis dienomis ekspertai apžiūrėjo jėgainės elektros paskirstymo stotį, vandens valymo įrenginį ir kai kurias kitas vietoje. Per kitą apžiūrą jie pamatė aušinimo baseiną ir bokštus, įleidimo ir išleidimo kanalus, tačiau šį kartą jiems neleista prieiti prie aušinimo baseino izoliavimo vartų.Trečiadienio rytą jėgainėje buvo surengtos priešgaisrinės pratybos, TATENA komanda apie tai sužinojo tik joms pasibaigus.

Ukraina praneša, kad sunaikinta dar 1 080 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 1 080 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2023 metų gruodžio 22 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 351 350 kareivių.Tai penktadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 5 837 tankų (+9), 10 843 šarvuotųjų kovos mašinų (+18), 8 250 artilerijos sistemų (+24), 932 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+4), 611 oro gynybos priemonių (+0), 324 lėktuvų (+0), 324 sraigtasparnių (+0), 6 365 dronų (+23), 1 613 sparnuotųjų raketų (+0), 22 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 10 944 automobilių (+25), 1 217 specialiosios technikos vienetų (+9).Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Meras: rusai į okupuotą Melitopolį atsivežė visą batalioną propagandistųĮ laikinai okupuotą Melitopolį rusai atsivežė labai daug propagandistų, kurie skleidžia melagienas apie gyvenimą okupacijos sąlygomis.Tai per nacionalinį televizijos maratoną pareiškė Melitopolio meras Ivanas Fiodorovas, praneša „Ukrinform“.Pasak jo, okupuotoje teritorijoje nėra objektyvios informacijos, tik propaganda.„Šiandien jie leidžia beveik visus laikraščius, kurie buvo leidžiami iki 2022 metų vasario 24 d. Jie tik pakeitė raides savosiomis „Z“ arba „V“ ir taip mėgina skleisti savo propagandą. Jie atsivežė daug vadinamųjų žurnalistų iš žemyninės Rusijos, kurie laksto po Melitopolį ir pasakoja, kaip gera gyventi okupacijos sąlygomis, įtikinėdami, kad šie prasimanymai yra tikrovė“, – sakė J. Fiodorovas.Jis pateikė kelis pavyzdžius, kad atskleistų melagienas. Pavyzdžiui, okupantai dabar kalba, kad darys remontą tenykštėje sporto mokykloje, tačiau tai buvo padaryta dar 2017 metais. Jie taip pat žada statyti gimdymo namus, kurie iš tikrųjų buvo pastatyti 2021 metais.„Visas batalionas propagandistų, bandančių plauti žmonėms smegenis, bet jie daugiausia orientuojasi į tuos, kurie gyvena Rusijoje“, – patikslino meras.Jis taip pat papasakojo, kad užgrobtame mieste, kurį priešas laiko savo administraciniu centru, įkurta tariama žurnalistų sąjunga. Bet nė vienas Ukrainos žurnalistas, dirbęs Melitopolyje iki plataus masto invazijos, nesutiko bendradarbiauti su priešu.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, laikinai okupuotoje Zaporižios srities teritorijoje rusai tęsia mobilizaciją. Melitopolyje, buvusioje kultūros mokykloje, būsimiems kontraktininkams atidaroma „karinio-profesinio orientavimo“ klasė.

Nerami naktis Kyjive: surengta dronų ataka, yra nukentėjusiųNaktį į penktadienį Rusijos okupacinės pajėgos dar kartą atakavo Ukrainą bepiločiais orlaiviais. Kyjive UAV nuolaužos nukrito ant daugiaaukščio namo, taip pat ant nebaigto statyti gyvenamojo namo, skelbia „Unian“.Kaip pranešė Valstybinė pagalbos tarnyba, sostinės Solomiano rajone, priešo apšaudymo metu, kilo gaisras gyvenamojo namo 24 aukšte. Gaisras buvo užgesintas prieš atvykstant priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms. Trijuose butuose užfiksuotas dalinis sienų sunaikinimas 24–26 aukštuose, dar trijuose išdaužyti langai.„Pirminiais duomenimis, sužaloti du žmonės, vienas iš jų paguldytas į ligoninę. Informacija apie nukentėjusiuosius tikslinama“, – rašoma pranešime.Tuo pat metu Kyjivo Darnickio rajone dėl krintančių nuolaužų kilo gaisras dviejų aukštų nebaigto statyti privataus pastato antrojo aukšto patalpoje. Gaisras užgesintas, aukų nebuvo.Pažymima, kad įvykio vietoje dirba 10 vienetų technikos ir 43 gelbėtojai.Gruodžio 22-osios naktį rusai virš Ukrainos dar kartą paleido kamikadzes atakos dronus „Shaheed“. Daugelyje regionų paskelbtas oro pavojaus signalas.