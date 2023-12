Karas Ukrainoje. JAV analitikai: okupantai meluoja apie situaciją Avdijivkoje, norėdami nuslėpti pažangos trūkumą

Ataskaitoje, kurią cituoja „Unian“, pažymima, kad rusai negali paversti taktinių laimėjimų fronte į reikšmingus veiklos laimėjimus. Gynybos ministras S. Šoigu pareiškė, kad puolimo veiksmai Ukrainoje yra „aktyvios gynybos“ dalis.

Šiuo metu ministras esą bando sumažinti lūkesčius dėl okupacinių pajėgų gebėjimo pasiekti didelių laimėjimų. Pasak ISW ekspertų, S. Šoigu gruodžio 1 dieną pareiškė, kad rusai užima „naudingesnes“ pozicijas.

„Rusijos pareigūnai sąmoningai klaidina, vadindami šiuos puolamuosius veiksmus „aktyvios gynybos“ dalimi“, – pabrėžiama pranešime.

Analitikai mano, kad šiuo metu Rusijos Gynybos ministerija nėra įsitikinusi įsibrovėlių sugebėjimu taktinio lygio pasiekimus paversti reikšmingais operatyviniais laimėjimais.

Neseniai buvo pranešta, kad okupantai veržėsi į priekį Avdiivkos ir Staromayorskyi apylinkėse. Pasak ekspertų, Avdijivka dabar primena Bakhmutą prieš 8 mėnesius.

Rusijos karas prieš Ukrainą

Rusai skundžiasi, kad naudojant „WhatsApp“ ir SMS žinutes fronte padidėja ukrainiečių atakų rizikaJAV Karo studijų instituto (ISW) duomenimis, okupantai ne kartą vadovybės buvo įspėjami apie pavojus naudojantis socialiniais tinklais ir internetu, tačiau įspėjimų jie nepaiso. Apie tai analitikai rašo savo ataskaitoje, kurią cituoja „Unian“.Rusų žinutes, kaip skelbiama ataskaitoje, perima ukrainiečiai, įskaitant įvairius dokumentus, pokalbių ekrano kopijas ir medijos failus.Rusijos vadovybė skundžiasi kariais, kurie fronte naudojasi savo telefonais ir bendrauja „WhatsApp“ bei SMS žinutėmis.„WhatsApp“ ir kitos Rusijos kariuomenės siunčiamos žinutės patenka į Ukrainos pasiklausymą, įskaitant dokumentus, pokalbių ekrano kopijas ir žiniasklaidos failus“, – rašo analitikai.Pažymima, kad 2023-ųjų Naujųjų metų išvakarėse Rusijos vadovybė apkaltino karius naudojant mobiliuosius telefonus, kai juos užpuolė Ukrainos ginkluotosios pajėgos Makiivkoje, Donecko srityje, tačiau panašu, kad problema taip ir liko neišspręsta.

Rusija prakalbo apie išlaidas Ukrainos aneksuotoms teritorijomsRusija aneksuotų Ukrainos teritorijų vystymui iš valstybės biudžeto išleido 1,7 trilijono rublių, rašo Maduza.io. Tai per susitikimą su Vladimiru Putinu lapkričio 30 d. pareiškė Federalinės finansų stebėjimo tarnybos direktorius Jurijus Čichančinas. „Mes ir toliau dirbame naujuose subjektuose (aneksuotose Ukrainos teritorijose – aut. past.), čia taip pat pradėjome iždo bankinę paramą: iš viso valdome beveik 1,7 trilijono rublių apyvartą ir apie šimtą įvairių fondų, teikiančių pagalbą vystymui“, – sakė J. Čichančinas.

Paskelbta, kuris Ukrainos uostas pirmasis atnaujins veikląBoryspilis bus pirmasis civilinis oro uostas, kuris bus atidarytas skrydžiams, kai tik bus sudarytos reikiamos sąlygos. Tai pareiškė Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojas Andrijus Sybiha oro uoste vykusiame susitikime su užsienio šalių ambasadoriais.Pasak prezidento kanceliarijos spaudos tarnybos, kalbėdamas susitikime, A. Sybiha sakė, kad Boryspilio oro uostas buvo pirmasis objektas, kurį teko uždaryti dėl plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą. Tačiau tai taip pat bus pirmasis objektas, kuris bus atidarytas, kai tik leis saugumo situacija.Prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Yermakas patikslino, kad paskutinis keleivinis lėktuvas iš Boryspilio pakilo 2022 m. vasario 24 d. 3 val. ryto. Pareigūnas išreiškė įsitikinimą, kad netrukus oro uostas vėl galės aptarnauti skrydžius.„Šis grįžimas prie taikos elementų yra įmanomas, nes Ukraina tapo stipresnė. Dabar galime užtikrinti šio objekto saugumą. Ačiū mūsų gynybos pajėgoms ir mūsų draugams – jūsų šalims. Ir esu tikras, kad simboliniai įlaipinimo talonai, kuriuos gavote prie įėjimo, netrukus taps realūs“, – sakė jis, kreipdamasis į užsienio šalių ambasadorius.

Paskirtas naujas Ukrainos gynybos viceministrasUkrainos vyriausybė naujuoju gynybos ministro pavaduotoju paskyrė Vitalijų Polovenko, praneša Gynybos ministerija.Pasak jos, Gynybos ministerijos komandoje V. Polovenko bus atsakingas už logistiką. „Jo patirtis padės suderinti logistikos sistemą su realiais šiuolaikinio karo reikalavimais“, – sakė ministerija.Rugsėjo pradžioje Volodymyras Zelenskis atleido Ukrainos gynybos ministrą Oleksijų Reznikovą. Jo vietoje buvo paskirtas buvęs Valstybės turto fondo vadovo pavaduotojas Rustemas Umerovas. Po to Ukrainoje buvo atleisti šeši iš septynių gynybos ministro pavaduotojų.

Zelenska nenorėtų, kad jos vyras balotiruotųsi dar vienai kadencijaiUkrainos pirmoji ponia Olena Zelenska pareiškė nenorinti, kad pasibaigus karui šalyje Volodymyras Zelenskis balotiruotųsi dar vienai kadencijai.Kaip praneša UNIAN, leidinio „The Economist“ žurnalistai O. Zelenskos paklausė apie Ukrainos ateitį po karo ir jos pačios šeimos ateities planus. „Mūsų šeima susijungs. Mes visą laiką gyvensime kartu su vyru ir vaikais. Po to atostogausime ir kur nors išvažiuosime, nežinau, nesvarbu kur, bet tik kartu. Kokiam mėnesiui“, – sakė ji.Anot O. Zelenskos, po to jie spręs, ką daryti toliau. "Nes aš nenoriu, kad jis būtų prezidentas dar vieną kadenciją. Ar dar dvi kadencijas. Tai neįmanoma. Galbūt turėsime ieškoti kažko naujo. Ir tai bus kūrybiška idėja", – pridūrė pirmoji ponia.UNIAN primena, jog visos Aukščiausiojoje Radoje atstovaujamos politinės jėgos susitarė, kad rinkimai Ukrainoje bus surengti tik atšaukus karinę padėtį.Neseniai V. Zelenskis pareiškė, kad ateinančių metų kovą prezidento rinkimų nebus. Jis pažymėjo, kad dabar visuomenė turi visas jėgas skirti šalies gynybai, o ne ginčams.Vasarą prezidentas sakė, kad balotiruotųsi antrai kadencijai, jei rinkimai vyktų karo metu.

Estijos žvalgyba: Rusijos biudžetas leidžia tokiu pačiu mastu tęsti karąRusijos prezidento Vladimiro Putino patvirtintas kitų metų karinis biudžetas leis Rusijai tęsti karą prieš Ukrainą tokiu pačiu mastu, pareiškė Estijos gynybos pajėgų žvalgybos centro vadovas Antsas Kiviselgas, pranešė „Ukrinform“ remdamasi ERaR.A. Kiviselgo teigimu, 2023 m. Rusijos gynybos biudžetas padidėjo iki 100 mlrd. eurų, tai sudaro maždaug trečdalį visų vyriausybės išlaidų. 2024 m. jis išliks maždaug tokiame pačiame lygyje, o 2025-2026 m. šiek tiek sumažės. Estijos žvalgybos centro vadovas sakė, kad pirmąjį pusmetį Rusijos ginkluotosios pajėgos gynybos biudžete numatytą sumą viršijo 10 proc., todėl buvo priimtas papildomas biudžetas.„Visa tai leidžia Rusijai tęsti karą dabartiniu intensyvumu. Tačiau tai daroma paslaugų ir visuomenės gerovės sąskaita“, – sakė A. Kiviselgas.Žvalgybos centro vadovas taip pat įvertino padėtį fronte, kuri, anot jo, per savaitę iš esmės nepasikeitė. A. Kiviselgas pridūrė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos toliau priešinasi Rusijos kariuomenei pietiniame Avdijivkos pakraštyje ir tuo pačiu metu vykdo kontratakas, išlaikydamos rajono kontrolę. Be to, Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms pavyko išlaikyti atkovotas teritorijas kairiajame Dnipro upės krante, o Rusija pradėjo papildomai minuoti teritorijas galimomis Ukrainos puolimo kryptimis.„Matyt, artimiausiu metu Rusijai nepavyks padaryti operatyvinio proveržio Ukrainoje. Tačiau artimiausiomis savaitėmis Rusija, tikėtina, sustiprins atakas prieš Ukrainos kritinę infrastruktūrą: energetikos sistemą, transportą, gamyklas, sandėlius, telekomunikacijų centrus“, – sakė jis.Pasak A. Kiviselgo, tokių išpuolių tikslas – palaužti ukrainiečių dvasią ir išprovokuoti socialinį nepasitenkinimą, galintį paveikti Ukrainos politinį kraštovaizdį ar sukelti ginčus visuomenėje, taip pat „nukreipti dėmesį nuo išorinių grėsmių į padėtį viduje, ieškoti nesutarimų ir juos paaštrinti“.

Ukrainos partizanams Maskvoje pavyko „mobilizuotis“ į Rusijos armijąUkrainos pogrindžio atstovams pavyko įsiskverbti į Rusijos kariuomenės gretas per šalies agresorės sostinėje Maskvoje vykusią mobilizacijos kampaniją. Partizanai vykdys diversijas ir dirbs ardomąjį darbą.Tai penktadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasi Krymo pasipriešinimo judėjimu „Ateš“.Pogrindininkų pareiškime pažymima, kad pasipriešinimo rusų okupacijai judėjimas kasdien stiprėja, ir „mes sveikiname naujus dalyvius, kurie stoja į kovos su Putino režimu kelią“.„Maskvos Danilovskojės ir Perovo rajonų kariniai komisariatai padėjo mūsų naujiems agentams mobilizuotis į RF ginkluotąsias pajėgas“, – rašoma publikacijoje.Pasak judėjimo atstovų, Ukrainos agentai ne tik perduos Gynybos pajėgoms vertingą informaciją apie priešą, bet ir vykdys diversijas.„Jų užduotis – ne tik informuoti, bet ir daryti aktyvų poveikį okupantų kovinei parengčiai“, – pažymėjo „Ateš“ nariai.Partizaninio judėjimo atstovai taip pat paskelbė kadrų su Maskvos kariniais komisariatais, kur jiems pavyko „mobilizuotis“ į Rusijos armiją.Neseniai Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas pareiškė, kad Rusija gali pradėti totalinę mobilizaciją po prezidento rinkimų, įvyksiančių 2024 metų kovą.

Putinas didina kariuomenę: pasirašė įsakymą dėl naujų 170 tūkst. kariųRemiantis Kremliaus tinklalapyje paskelbtu dekretu, Rusijos ginkluotųjų pajėgų štabą sudarys 2 209 130 vienetų, įskaitant 1 320 000 kariškių, praneša „Interfax“.Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų skaičius buvo padidintas 170 tūkstančių žmonių, pasirašiusių sutartis dėl tarnybos kariuomenėje, sąskaita, pranešė Rusijos Federacijos Gynybos ministerija.„Ženkliai didinti piliečių šaukimą į karinę tarnybą neplanuojama, mobilizacija nenumatyta“, – pažymi ministerijos televizijos kanalas „Zvezda“.

Skelbiama, kad Rusijos kariuomenė užėmė Marinkos miestą Donecko srityje„Brangūs bendražygiai, šiandien, gruodžio 1-ąją, 103-iojo pulko pajėgos perėmė Marinkos miesto kontrolę“, – sakoma kariškių, kurių veidus slepia juodos kaukės, pareiškime.„Bild“ karinis analitikas Julianas Röpke taip pat teigė, kad Rusijos kariuomenė „visiškai“ užėmė Marinką Donecko srityje po 20 mėnesių įnirtingų kovų. Tuo pačiu metu Rusijos „karinis korespondentas“ Jurijus Kotenokas rašo, kad Ukrainos kariai užima keletą pozicijų šiaurės vakarinėje Marinkos dalyje. Tai matyti ir iš Ukrainos „DeepState“ žemėlapio duomenų.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas ir Rusijos Federacijos gynybos ministerija šios informacijos nekomentavo.Invazijos metu Marinka buvo beveik visiškai sunaikinta.https://t.me/breakingmash/49851

Per Rusijos dronų ataką žuvo žmogusDieną buvo skelbta, kad Ukrainos pareigūnai pranešė, jog Rusija per naktį surengė 25 dronų atakas.Dabar Ukrainos valdžios institucijos teigia, kad per atakas žuvo vienas žmogus ir buvo apgadintas sandėlis bei žemės ūkio įranga, skelbia „Sky News“.Ukrainos kariuomenė teigė, kad numušė 18 dronų, visus, išskyrus du, pietų Ukrainoje.Civilis žuvo ir dar vienas buvo sužeistas per atakas pietinėje Chersono srityje, kur buvo apgadintas kultūros centras, pranešė Ukrainos pietinė karinė vadovybė.Kaimyninėje Mykolajivo srityje buvo apgadintas sandėlis, angaras ir žemės ūkio technika, nurodė ji.Ukrainos karinės oro pajėgos nurodė, kad dronai buvo paleisti iš pietvakarių Rusijos ir Rusijos okupuoto Krymo, o dvi raketos – iš okupuotos Chersono srities dalies. Jos pridūrė, kad viena iš tų raketų buvo sunaikinta.

Ukraina iš Lietuvos įmonės nori įsigyti priešlėktuvinės gynybos sistemųUkraina nori iš Lietuvos bendrovės įsigyti stacionarių priešdroninių sistemų „SkyWiper – OMNI“.Tai pareiškė Ukrainos gynybos ministro pavaduotojas Jurijus Džyhyras, praneša portalas „rbc.ua“.Pasak pareigūno, jis lankėsi Lietuvos įmonėje „NT Service“, gaminančioje priešdronines sistemas, tarp jų - EDSM-4M „SkyWiper“, kurios Ukrainos kariuomenei perkamos nuo 2021 metų.„Su įmonės vadovybe aptarėme tolesnį bendradarbiavimą“, – sakė viceministras.Taip pat buvo svarstomos galimybės įsigyti stacionarių priešdroninių sistemų „SkyWiper – OMNI“ ir individualių apsaugos sistemų „SkyWiper – SOLO“.Portalas primena, kad Ukrainos ginkluotosiose pajėgose jau naudojami daugiau nei 20 pavadinimų Ukrainoje pagaminti bepiločiai orlaiviai. Anksčiau Ukrainos ministrų kabinetas investicijoms į dronų gamybą skyrė 40 mlrd. grivinų.https://www.facebook.com/yuriy.dzhygyr/posts/pfbid0B2hV4wcW4eFuUKwCpxUDHwNaFiYEx6DJgoB8FuupV32Kh74KKb5cnnUMu7jXZ7Jnl

„Bloomberg“: dauguma Rusijos oligarchų per metus padidino savo turtusDaugumai Rusijos oligarchų nuo 2023 metų pradžios pavyko padidinti savo turtą, remdamasi „Bloomberg“ pranešė „Ukrinform“.Į 500 milijardierių reitingą įtraukti 25 rusai. Į turtingiausiųjų šimtuką pateko Vladimiras Potaninas (47-oje vietoje), Leonidas Michelsonas (52), Vagitas Alekperovas (62), Vladimiras Lisinas (72), Alisheris Usmanovas (82) ir Aleksejus Mordašovas (88).V. Potaninas sugebėjo padidinti savo turtą 2,11 mlrd. JAV dolerių ir dabar jis siekia 30,7 mlrd. JAV dolerių.Nuo sausio 1 d. L. Michelsonas padidino savo turtą 2,71 mlrd. JAV dolerių ir dabar jo turtas siekia 27,3 mlrd. JAV dolerių.V. Alekperovas nuo šių metų pradžios įgijo 9,14 mlrd. JAV dolerių, visas jo turtas vertinamas 24,5 mlrd. JAV dolerių.V. Lisinas per metus padidino savo turtą 3,07 mlrd. JAV dolerių ir dabar turi 22,9 mlrd. JAV dolerių vertės turtą.A. Usmanovo turtas nuo metų pradžios padidėjo 1,87 mlrd. iki 20,3 mlrd. JAV dolerių.A. Mordašovui pavyko padidinti turtą 618 mln. dolerių ir dabar visas jo turtas vertinamas 19,3 mlrd. JAV dolerių.JAV Kongrese pristatytas įstatymo projektas, leisiantis areštuoti Rusijos oligarchų turtą ir papildyti Ukrainos atkūrimo fondą, pranešė „Ukrinform“.

Dėl Rusijos invazijos Ukrainoje nukentėjo 863 kultūros paveldo objektaiDėl Rusijos agresijos Ukrainoje buvo sunaikinti arba apgadinti 863 kultūros paveldo objektai.„Nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. lapkričio 25 d. buvo sunaikinti arba apgadinti 863 kultūros paveldo objektai. Iš jų 119 yra valstybinės reikšmės paminklai, 674 - vietinės reikšmės paminklai, 70 - naujai atrasti“, – sakoma Ukrainos kultūros ir informacijos politikos ministerijos spaudos tarnybos pranešime.Tarp sunaikintų objektų minimi 276 architektūros, 252 architektūros ir urbanistikos, 200 istorijos, 33 architektūros ir istorijos, 19 monumentalaus meno, 18 archeologijos, 2 mokslo ir technologijos bei kiti paminklai.Regioninės karinės administracijos (RMA) duomenimis, nuo plataus masto invazijos pradžios visiškai sunaikinti 23 paminklai, 663 apgadinti iš dalies, žalos mastas 177 objektams nežinomas.Dauguma kultūros paveldo objektų pažeisti Charkivo, Odesos ir Donecko srityse.

Lenkijos pasienyje užblokuoti Ukrainos vairuotojai skelbia bado streikąUkrainos vilkikų vairuotojai, laukiantys, kada galės kirsti sieną Korčovos-Krakoveco kontrolės punkte, paskelbė bado streiką, praneša „Ukrinform“.„Norėjome dalyvauti taikioje akcijoje – derybose su lenkų protestuotojais. Mus užblokavo policija. Apie 250 žmonių vienoje pusėje. Mums nebuvo leista nueiti iki protestuotojų. Mes skelbiame bado streiką, bet dabar dar laukiame susitikimo su konsulu“, – sakė vienas iš vairuotojų.Ukrainos vairuotojai reikalauja, kad protestuojantys Lenkijos vežėjai padidintų per sieną praleidžiamų automobilių skaičių iki 14 vilkikų per valandą.Pranešama, kad lauko kelyje liko daugiau nei 200 ukrainiečių vairuotojų. Pas juos atvyko konsulas iš Ukrainos generalinio konsulato Liubline Vasilis Jordanas. Jis pakvietė du ukrainiečius vairuotojus kartu vykti pas lenkų protestuotojus.Kaip pranešė „Ukrinform“, lapkričio 6 d. Lenkijos vežėjai pradėjo blokuoti sunkvežimių eismą prie trijų didžiausių pasienyje su Ukraina esančių kontrolės punktų: Korčova-Krakovecas, Hrebenė-Rava Ruska, Dorohuskas-Jagodynas.Vienas iš svarbiausių jų reikalavimų – vėl taikyti Ukrainos vežėjams leidimų praktiką, panaikintą iki 2024 metų birželio 30 d. sutartimi su Europos Sąjunga. Protestuotojai nori, kad ši sutartis būtų nutraukta. Dėl protesto Ukrainos vilkikų eilės nusidriekė dešimtis kilometrų, vairuotojai priversti laukti iki 10 dienų.Valstybinės sienos apsaugos tarnybos duomenimis, gruodžio 1-osios rytą Ukrainos ir Lenkijos pasienyje apie 2100 sunkvežimių laukė, kada galės įvažiuoti į Ukrainą.

Kyjivas pripažįsta įvykdęs geležinkelių sabotažo išpuolius Sibire Penktadienį Ukraina pareiškė surengusi išpuolius prieš Rusijos geležinkelio linijas Sibire, už tūkstančių kilometrų nuo fronto linijos.Nuo tada, kai Rusija pernai vasarį pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, Rusijos valdžia pranešė apie virtinę išpuolių prieš transporto infrastruktūrą Rusijos teritorijoje, dėl kai kurių jų kaltino Kyjivą.„Rusai du kartus pateko į SBU spąstus – kitas degalus vežęs traukinys sprogo Baikalo-Amūro geležinkelyje“, – naujienų agentūrai AFP sakė šaltinis Ukrainos teisėsaugos agentūrose, paminėjęs Ukrainos saugumo tarnybą SBU. Šaltinis sakė, kad įtariama penktadienį įvykdyta ataka yra tęsinys ankstesnio trečiadienio vakarą įvykusio sprogimo atokiame Buriatijos regione.Rusija nekomentavo naujausio incidento, bet patvirtino, kad anksčiau šią savaitę traukinio įgula pastebėjo dūmus, kylančius iš degalų cisternos, ir iškvietė ugniagesius.Rusijos verslo dienraštis „Kommersant“ penktadienį citavo šaltinius, sakiusius, kad tyrėjai pradėjo baudžiamąjį tyrimą dėl trečiadienio incidento ir kad gaisras traukinyje greičiausiai kilo dėl nenustatyto sprogstamojo įtaiso.„Rusijos specialiosios tarnybos turėtų priprasti prie to, kad mūsų žmonės yra visur. Net ir tolimoje Buriatijoje“, – naujienų agentūrai AFP sakė šaltinis Ukrainoje ir pridūrė, jog antroji ataka buvo nukreipta į tuo pačiu geležinkeliu – per Chortovo tiltą – važiuojančių traukinių alternatyvų maršrutą taip pat Buriatijoje. „Būtent to SBU ir tikėjosi: traukiniui važiuojant per šį aukštą 35 metrų tiltą, sprogo jame padėti sprogstamieji įtaisai“, – sakė šaltinis.Baikalo-Amūro geležinkelis yra daugiau nei 4000 kilometrų ilgio ir driekiasi palei Kinijos ir Mongolijos sienas.Anksčiau penktadienį Rusija paskelbė sulaikiusi dvigubą Rusijos ir Italijos pilietybę turintį asmenį už sabotažo išpuolius geležinkelyje ir oro bazėje, jis apkaltintas veikęs Ukrainos nurodymu.

Rusijos drone – ukrainietiška SIM kortelėViename iš bepiločių orlaivių „Shahed“, kuriais Rusija atakuoja Ukrainos teritoriją, rasta Ukrainos operatoriaus „Kyivstar“ SIM kortelė. Šiuo metu specialistai aiškinasi, kaip kortelė atsidūrė priešo drone ir kam ji ten apskritai reikalinga.Tai penktadienį per televizijos maratoną pareiškė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro pajėgų atstovas Jurijus Ihnatas, praneša portalas „rbc.ua“.„Specialistai jau aiškinasi. Suprantama, viską, kas randama, tiria specialistai, ir ne visada reikia atskleisti, žinome mes ką nors ar ne. Bet tokių atvejų yra. Jie buvo paviešinti“, – sakė J. Ihnatas.Anot jo, dabar tiriama, kam Rusijos dronuose reikalinga SIM kortelė.„Aiškinamasi, ką galima daryti turint SIM kortelę ir prieigą prie interneto. Ar galima manipuliuoti tam tikrais bepiločiais orlaiviais. Tai nagrinėja šios srities specialistai. Manau, kad jie padarys tam tikras išvadas“, – pridūrė pareigūnas.Jis pažymėjo, kad priešas neabejotinai tobulina savo ginkluotę. Tai galima pasakyti tiek apie šaulių ginklus, tiek apie bepiločius orlaivius.„Pavyzdžiui, rusai juodai dažo „šahedus“, kad būtų sunkiau juos aptikti. Tačiau mūsų oro gynyba jau prisitaiko prie tokių priešo „modernizacijų“ ir pasiekia rezultatų“, –sakė J. Ihnatas.Karo studijų institutas (ISW) pranešė, kad Rusijos dronuose, kuriuos šalis agresorė leidžia į Ukrainos teritoriją, rasta Ukrainos operatoriaus SIM kortelė.Preliminariais duomenimis, Rusija naudoja operatoriaus „Kyivstar“ SIM korteles.Tai leidžia rusams naudotis operatoriaus mobiliuoju tinklu bepiločio orlaivio buvimo vietai nustatyti, taip pat keisti jo skrydžio trajektoriją.Į šią informaciją sureagavo ir pati bendrovė. Jos atstovai pareiškė, jog jau bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis, kad „tokia situacija nepasikartotų ateityje“.

Rusija laiko Juodojoje jūroje vieną raketnešį, salvė – iki 4 raketų „Kalibr“Gruodžio 1-osios, penktadienio, 15 val. duomenimis, Juodojoje jūroje budi devyni Rusijos laivai, tarp jų – vienas povandeninis raketnešis su keturiomis sparnuotosiomis raketomis „Kalibr“.Tai feisbuke pranešė Pietų karinė operatyvinė vadovybė, kuria remiasi „Ukrinform“.Pažymima, kad priešo laivų grupuotė Juodojoje jūroje yra prie Rusijos krantų ir rytinės Krymo pakrantės.„Į kovinį budėjimą nusiųsti 9 priešo laivai, vienas iš jų – povandeninis raketnešis su 4 „Kalibr“ tipo raketomis“, – rašoma pranešime.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Rusijos Juodosios jūros laivyno kovinį branduolį sudaro 30 laivų, iš kurių apie dešimt yra raketnešiai. Iš viso Rusija laiko Kryme 80 įvairaus tipo laivų.

Zelenskis: dauguma ukrainiečių mano, kad rengti rinkimus karo metu būtų pavojinga ir beprasmiškaUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad yra pasiruošęs surengti rinkimus, tačiau dauguma ukrainiečių mano, kad toks balsavimas karo sąlygomis būtų „pavojingas ir beprasmiškas“.Valstybės vadovas išdėstė savo požiūrį interviu naujienų agentūrai AP, praneša „Ukrinform“.Anot jo, dėl karo Ukrainoje neįmanoma surengti prezidento rinkimų, kurie pagal Konstituciją turėtų įvykti ateinančių metų kovo mėnesį.Kaip rašo AP, V. Zelenskis pareiškė, jog nėra žodžių, kurie leistų apsakyti, kaip sunku eiti prezidento pareigas karo sąlygomis, tačiau jis taip pat negali įsivaizduoti, kad palieka šį postą.„Tai būtų labai nesąžininga, neteisinga ir, be abejo, demotyvuotų“, – sakė jis.Kaip primena „Ukrinform“, V. Zelenskis anksčiau teigė, kad didžiausi rinkimų karo metu iššūkiai yra susiję su stebėtojų saugumo užtikrinimu, kariškių, laikinai okupuotų teritorijų gyventojų ir užsienyje gyvenančių ukrainiečių balsavimu, taip pat kampanijos finansavimu.Pagal Ukrainos konstituciją, parlamento rinkimai turėjo įvykti 2023 metų spalį, o prezidento rinkimai turėtų būti surengti 2024 metų pavasarį. Tačiau karinės padėties teisinis režimas Ukrainoje apsunkina rinkimų organizavimą. Dabar šalyje vyksta aktyvios diskusijos šia tema.

Valstybės departamentas: JAV nori iki 2030 m. perpus sumažinti Rusijos pajamas iš energetikosJAV vyriausybė nori iki šio dešimtmečio pabaigos perpus sumažinti Rusijos pajamas iš naftos ir dujų.Kaip praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, tai interviu laikraščiui „Financial Times“ pareiškė JAV valstybės sekretoriaus padėjėjas energijos išteklių klausimais Geoffrey Pyattas.Pasak jo, Jungtinės Valstijos darys viską, kad paverstų minėtą užmojį realybe. Šių sankcijų tikslas yra pakeisti Rusijos elgesį ir užtikrinti, kad pasiekus tam tikrą taiką Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas neskirtų trejų ar ketverių metų pakartotiniam apsiginklavimui ir savo kariuomenės parengimui trečiam invazijos į Ukrainą etapui.Šiandien Rusija toliau eksportuoja daug naftos.Visgi Tarptautinė energetikos agentūra (TEA) prognozuoja, kad šis eksportas iki 2030 m. gali sumažėti bent 40-50 proc., jei bus palaikomos Vakarų sankcijos Rusijos energetikos pramonei.Praėjusiais metais Didžiojo septyneto (G7) šalys įvedė Rusijos naftos eksportui kainų lubas, kuriomis siekiama išlaikyti naftos srautus, tačiau sumažinti Kremliaus gaunamas pajamas.Vadovaujantis taisyklėmis, G7 blokui nepriklausančios šalys toliau gali pirkti rusišką naftą, tačiau turi mokėti mažiau nei 60 JAV dolerių už barelį, jei nori naudotis Vakarų laivais ar draudikų paslaugomis.Rusiškos naftos importas į Europos Sąjungą, JAV ir kitas G7 šalis yra ribojamas.Nors dėl šių priemonių rusiškos naftos kainos pradžioje smarkiai nukrito, vėliau Kremlius sukūrė naują prekybininkų ir laivų tinklą, kad galėtų apeiti šiuos apribojimus, leisdamas parduoti naftą pirkėjams (daugiausiai Indijoje ir Kinijoje) taikant kainas, kurios viršija nustatytas lubas.Didelė šios naftos dalis pervežama pasitelkiant „šešėlinį laivyną“, kurio neaiškiems savininkams sunku pritaikyti sankcijas. Dalį naftos vis dar gabena Vakarų laivai su vakarietišku draudimu.G. Pyattas patikino, kad JAV ieško būdų sumažinti šio šešėlinio laivyno veiksmingumą.

Šveicarija įšaldė 8,8 mlrd. JAV dolerių Rusijos turtoŠveicarija įšaldė maždaug 7,7 mlrd. Šveicarijos frankų (8,81 mlrd. JAV dolerių) rusams priklausančio finansinio turto, taikydama sankcijas dėl Maskvos invazijos į Ukrainą.Šveicarijos vyriausybė tai pranešė penktadienį. Pirminiais vertinimais, įšaldyto turto suma šiek tiek padidėjo nuo 7,5 mlrd. frankų, kuriuos Šveicarijos vyriausybė teigė blokavusi praėjusiais metais, kai neutrali šalis prisidėjo prie Europos Sąjungos (ES) įvestų sankcijų.Pasak sankcijų taikymą prižiūrinčios agentūros SECO, 7,7 mlrd. frankų suma yra tik pagal naujausius vertinimus ir gali keistis. Tikslesnio skaičiaus tikimasi 2024 m. antrojo ketvirčio pabaigoje, kai Šveicarijos bankai pateiks ataskaitas vyriausybei. Tikslų skaičių pateikti sunku dėl naujų asmenų įtraukimo arba pašalinimo iš sankcijų sąrašo bei teisminių bylų dėl turto įšaldymo ar šios priemonės panaikinimo.2022 m. Šveicarijos valdžia blokavo apie 7,5 mlrd. Šveicarijos frankų (8,03 mlrd. JAV dolerių) Rusijos turto dėl ES sankcijų, įvestų Rusijai dėl jos karo Ukrainoje.

Per audrą Kryme žuvo penki žmonėsLaikinai okupuotame Kryme per audrą žuvo penki žmonės, o dar 12 nukentėjo.Tai pranešė leidinys „Krym. Realii“, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Per audrą Kryme žuvo penki žmonės. Iš viso nukentėjo 12 žmonių“, – rašoma pranešime.Pažymima, kad nuo stichijos nukentėjo 320 pusiasalio gyvenviečių. Elektros tiekimas sutriko 273-ose gyvenvietėse, be elektros buvo likę daugiau kaip 500 tūkst. žmonių.Taip pat užfiksuoti 125 incidentai, susiję su šilumos tiekimo ribojimu, 873 - su pastatų stogų ir įrangos apgadinimu.Pažymima, kad labiausiai nukentėjo kranto sutvirtinimai, paplūdimiai ir krantinės Jaltos, Aluštos, Eupatorijos, Feodosijos, Kerčės, Sudako miestuose, taip pat pajūrio gyvenvietėse.Kaip buvo pranešta, lapkričio 27 d. daugelyje laikinai okupuoto Krymo miestų buvo įvesta nepaprastoji padėtis. Dėl smarkios audros buvo užtverti keliai, apsemtos krantinės, išversti medžiai. Preliminariais duomenimis, stichijos padaryta žala Kryme viršija 440 mln. dolerių.

Britų žvalgyba: Rusija aktyviai kuria jūrinius bepiločius orlaiviusRusijos gynybos pramonė siekia panaikinti pajėgumų atotrūkį nuo Ukrainos ir kuria vienpusio puolimo nepilotuojamus vandens orlaivius, sakoma socialiniame tinkle X paskelbtoje atnaujintoje Jungtinės Karalystės gynybos ministerijos žvalgybos informacijos suvestinėje, pranešė „Ukrinform“.Lapkričio 27 d. Michailas Danilenka, Rusijos įmonės KMZ vadovas, paskelbė, kad kare Ukrainoje bus išbandomi KMZ gamybos jūrų dronai, 2024 m. prasidės jų serijinė gamyba.KMZ jau anksčiau pradėjo gaminti įvairius dronus, tačiau pastaraisiais mėnesiais pradėjo reklamuoti savo nepilotuojamų jūrų aparatų galimybes. Pasak M. Danilenkos, toks laivas gali nešti iki 600 kg sprogmenų.„Kariniai jūrų laivynai naudoja dronus nuo Antrojo pasaulinio karo. Tačiau Ukrainos pajėgų naudojami šiuolaikinio tipo dronai, primenantys greitaeigius katerius, nešančius sprogmenis, tapo svarbiausiu pajėgumu jūroje nuo Rusijos plataus masto invazijos“, – teigia britų žvalgyba.

Buvusiam Ukrainos prezidentui Porošenkai neleista išvykti į užsienįUkrainos Aukščiausiosios Rados pirmininko pirmasis pavaduotojas Oleksandras Kornijenko paaiškino, kodėl pasirašė potvarkį atšaukti politinės jėgos „Europos solidarumas“ vadovo, buvusio šalies prezidento Petro Porošenkos komandiruotę į užsienį.Ukrainos parlamento vicepirmininkas apie susiklosčiusią situaciją papasakojo penktadienį per nacionalinį televizijos maratoną, praneša „Ukrinform“.„Jis (Porošenka) nurodė, kad oficiali (komandiruotės) priežastis – dalyvavimas ne parlamentiniame, o partiniame renginyje – Tarptautinės demokratų sąjungos viršūnių susitikime. Tai partijų bendruomenė, kuriai priklauso ir „Europos solidarumas". Jis rašė, kad lygiagrečiai vyks dar kažkokie aukšto lygio susitikimai. Pagal mūsų vidaus dokumentus ir vidaus principus, dalyvauti partiniuose renginiuose leidžiama. Bet kai gavome tarnybiniam naudojimui skirtą raštą, kurio negaliu komentuoti, mes buvome priversti atšaukti komandiruotę“, – sakė O. Kornijenka.Kaip jau buvo pranešta, politinės jėgos „Europos solidarumas“ lyderis P. Porošenka gruodžio 1 d. pareiškė, kad pasieniečiai jo neišleido į komandiruotę Lenkijoje ir Jungtinėse Valstijose.Valstybinės sienos apsaugos tarnybos atstovas Andrijus Demčenka komentaruose naujienų agentūrai „Ukrinform“ teigė, jog pasieniečiai P. Porošenkos neišleido į užsienį todėl, kad buvo atšaukta jo komandiruotė.Vėliau internete pasirodė informacija, kad potvarkį atšaukti šią komandiruotę pasirašė Aukščiausiosios Rados pirmininko pirmasis pavaduotojas O. Kornijenka.

Lavrovas ESBO konferencijoje aukščiausiojo rango JAV ir ES diplomatus išvadino „bailiais“Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas penktadienį užsipuolė savo kolegas iš JAV ir ES, išvadindamas juos „bailiais“ dėl to, kad jie iš kasmetinio Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) susitikimo pasišalino dar jam nesibaigus.Išvyko ir JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas, ir ES užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis, kalbėdamas spaudos konferencijoje dviejų dienų Skopje vykusio susitikimo rezultatams apžvelgti sakė S. Lavrovas.„Kodėl taip yra?“, – pridūrė S. Lavrovas. „Na, jie turbūt mano, kad jie tokiu būdu demonstruoja savo ketinimus izoliuoti Rusiją. Bet aš manau, kad jie paprasčiausiai yra bailiai, jie bijo bet kokio nuoširdaus ir faktais pagrįsto dialogo.“A. Blinkenas ir J. Borrellis Skopje šią savaitę lankėsi susitikimą surengusios Šiaurės Makedonijos kvietimu. Tačiau A. Blinkenas turėjo vykti į Izraelį, kur dėl karo Gazoje šiuo metu tvyro labai didelė įtampa.Po Rusijos karo Ukrainoje pradžios praėjus daugiau nei 21 mėnesiui, viešumoje pasirodantys Rusijos atstovai neretai naudojasi proga apkaltinti Vakarus už visiškai pašlijusius santykius, taip pat kaltindami juos nenoru pradėti dialogą.

V. Putinas atėmė iš užsienio firmų teisę valdyti Sankt Peterburgo oro uostąRusijos prezidentas Vladimiras Putinas įsakė pakeisti Sankt Peterburgo Pulkovo oro uosto valdymo struktūrą, kurioje nebeliks didžiausio akcininko iš Vokietijos – bendrovės „Fraport“.Ketvirtadienio vakare paskelbtame potvarkyje V. Putinas tokį sprendimą argumentavo „nedraugiškais kai kurių užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų veiksmais“.Bendrovei „Fraport“ priklausė 25 proc. buvusio Polkovo oro uosto valdytojo – Kipre registruoto konsorciumo „Northern Capital Gateway“ (NCG) akcijų.Konsorciumui NCG iš viso priklausė 13 skirtingų bendrovių, su juo 2010 m. sudaryta sutartis, pagal kurią konsorciumui suteikta teisė 30 metų, t. y. iki 2040 m. valdyti Pulkovo oro uostą.V. Putinui priėmus šį sprendimą, 100 proc. NCG akcijų atiteks naujai vietinei Rusijos vyriausybės įsteigtai patronuojančiai bendrovei, o užsienio firmos kaip „Fraport“ praras savo investuotojų teises.Po to, kai 2022 m. Maskva pradėjo plataus masto invaziją Ukrainoje, iš Rusijos ėmė masiškai trauktis Vakarų bendrovės. Daugeliui Rusijos ekonomikos sektorių yra taikomos sankcijos.Atsakydamas į Vakarų sankcijas, V. Putinas įvairiais būdais siekė perimti Rusijoje veikiančių užsienio firmų verslą.Anot V. Putino potvarkio, naujausiųjų priemonių Pulkovo oro uosto atžvilgiu buvo imtasi „atsižvelgiant į grėsmę Rusijos Federacijos nacionaliniams interesams ir ekonomikos saugumui“.„Fraport“ jau yra paskelbusi apie ketinimus pasitraukti iš oro uosto valdymo. Pernai prasidėjus karui ji pranešė, kad jos veikla oro uoste buvo „sustabdyta“.Rugsėjį Rusijos banko VTB vadovas Andrejus Kostinas pasakė, kad bendrovės „Fraport“ pasitraukimo sąlygos turėtų būti nustatytos iki metų galo. Jo teigimu, bendrovės „Fraport“ turimo akcijų paketo vertė yra 111 mln. eurų.Penktadienio rytą „Fraport“ nurodė, kad jos veikla oro uoste jai buvo „sustabdyta“ ir kad ji vis dar mėgina nustatyti V. Putino sprendimo pasekmes.

Maskvos Didįjį teatrą palieka karą prieš Ukrainą kritikavęs jo vadovasPasaulinio garso Maskvos Didįjį teatrą palieka jo vadovas Vladimiras Urinas, kritikavęs Rusijos invaziją į Ukrainą.„Atsisveikinu, nes šiandien mano paskutinioji darbo diena Didžiajame teatre“, – sakė 76-erių V. Urinas, remiantis internete paskelbtu vaizdo įrašu iš premjero šventės su teatro kolektyvu. Teatro atstovė agentūrai dpa patvirtino, kad įrašas autentiškas. Ji pareiškė, kad dar penktadienį bus paskelbtas oficialus teatro pareiškimas. V. Urinas pernai pasirašė kultūros kūrėjų pareiškimą prieš karą.Anot rusų žiniasklaidos V. Uriną gali pakeisti tarptautiniu mastu žinomas dirigentas Valerijus Gergijevas, kuris yra artimas Rusijos prezidento Vladimiro Putino draugas. V. Gergijevas praėjus kelioms dienoms po V. Putino invazijos prarado vyriausiojo dirigento Miuncheno filharmonijoje pareigas, nes neatsiribojo nuo karo.70-metis jau vadovauja taip pat dėl pasaulinių gastrolių žinomam Marijos teatrui Sankt Peterburge. Paprašytas pakomentuoti galimą savo paskyrimą į Didžiojo teatro vadovas, jis teigė jau esąs labai užsiėmęs ir neieškąs dar daugiau darbo.V. Urinas, kuris laikomas puikiu teatro vadovu, 2013 m. stojo prie Didžiojo teatro vairo. Pasak žiniasklaidos, jis pareigas palieka savo noru. Oficialiai priežastis nenurodoma. V. Urino sutartis dar galiojo iki 2027 m.V. Urinas jau praėjus dviem dienoms nuo Rusijos invazijos į Ukrainą kartu su kitais kultūros kūrėjais pasirašė raginimą nutraukti karą. Daug teatro menininkų dėl karo ir dėl to įvestų Vakarų sankcijų savo noru nutraukė darbą teatre arba buvo priversti tai padaryti

Šoigu: Rusija Ukrainoje puola „visomis kryptimis“Rusija penktadienį pranešė, kad jos kariai stumiasi pirmyn visuose Ukrainos fronto sektoriuose, nors stebėtojai teigia, kad po plataus masto Maskvos puolimo Ukrainoje pradžios praėjus daugiau nei pusantrų metų jokių ypatingų poslinkių nematyti.„Mūsų kariai veikia kompetentingai ir ryžtingai, užiminėja patogesnes pozicijas ir visomis kryptimis plečia savo kontroliuojamas zonas“, – pranešė Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu. Šiuo metu rusų karių puolimas rytų fronte darosi vis intensyvesnis.

Pranešama apie dar vieną sprogimą svarbioje Rusijos geležinkelio linijoje: rusai antrą kartą pateko į ukrainiečių spąstus Ukrainos saugumo tarnyba surengė dar vieną sprogimą strategiškai svarbiausioje Rusijos geležinkelio linijoje – Buriatijoje susprogdintas dar vienas traukinys, skelbia portalas rbc.ua, remdamasis šaltiniais.Šaltinių teigimu, rusai antrą kartą pateko į Ukrainos saugumo paspęstus spąstus – Baikalo-Amūro geležinkelio linijoje susprogdintas dar vienas degalus vežęs traukinys.Skelbiama, kad šis sprogimas – antroji ukrainiečių saugumo operacijos, kuria siekiama suparalyžiuoti svarbiausios Rusijos geležinkelio linijos darbą, dalis. Šią liniją rusai, be kita ko, naudoja ir karinei logistikai.Pirmasis krovininis traukinys sprogo Severomuisko tunelyje. Tam, kad judėjimas nesustotų, rusai ėmė naudotis šalutine linija per tiltą „Čertov“.„To Ukrainos saugumas ir tikėjosi: tuo metu, kai tiltu važiavo traukinys, ant 35 metrų aukščio tilto suveikė ten padėti sprogmenys“, – teigia šaltiniai.Kaip rašo Rusijos „Telegram“ kanalai, nuo sprogimo užsidegė šešios cisternos. Liepsnų malšinti atvyko ugniagesių traukinys.https://t.me/u_now/119697

Zelenskis: karas įžengė į naują etapąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad karas įžengė į naują etapą. Vasarą pradėtas kontrpuolimas nedavė trokštamų rezultatų dėl ilgalaikio ginkluotės ir sausumos pajėgų trūkumo, o žiema turėtų komplikuoti mūšius, rašo „The Associated Press“ (AP). Tiesa, nepaisant nesėkmių, jis patikino, kad Ukraina nepasiduos.„Turime naują karo etapą, tai yra faktas, – nurodė V. Zelenskis, ketvirtadienį Charkive davęs išskirtinį interviu AP po kelionės šiame regione karių kovinei dvasiai pakelti. – Žiema apskritai yra naujas karo etapas.“Paklaustas, ar yra patenkintas kontrpuolimo rezultatais, Ukrainos lyderis pateikė sudėtingą atsakymą.„Mes nesitraukiame atgal, esu patenkintas. Kovojame su antra geriausia kariuomene pasaulyje, esu patenkintas, – sakė jis, turėdamas omenyje Rusijos ginkluotąsias pajėgas. – Bet netenkame žmonių, tuo nesu patenkintas. Negavome visų ginklų, kurių prašėme, tuo taip pat negaliu būti patenkintas, bet labai skųstis irgi negaliu.“Anksčiau Ukrainos žvalgybos vadas Kyrylo Budanovas sakė, kad Ukrainos kontrpuolimas prieš rusų okupantus tęsis ir prasidėjus šaltam bei drėgnam sezonui, net jei kova taps sunkesnė.

Maskvoje sulaikytas kariniu sabotažu kaltinamas Italijos pilietisPenktadienį Maskva pranešė sulaikiusi dvigubą Rusijos ir Italijos pilietybę turintį asmenį, kuris kaltinamas Ukrainos karinės žvalgybos nurodymu įvykdęs karinės infrastruktūros ir geležinkelio linijos sabotažo aktų.Nuo karinės intervencijos Ukrainoje pradžios Maskvoje pradėta dešimtys įtariamo svarbių infrastruktūros ir gamybinius objektų sabotažo ir išpuolių prieš karinius komisariatus bylų.FSB nurodė, kad įtariamasis, į šiaurę nuo sostinės esančio Riazanės regiono gyventojas, praėjusį mėnesį naudodamas sprogmenis nuo bėgių nuleido krovininį traukinį.Kaip teigiama FSB pranešime, sprogus savadarbiam užtaisui, lapkričio pradžioje Riazanės regione nuo bėgių nulėkė 19 traukinio vagonų.1988 m. gimęs asmuo „ant bėgių pridėjo savadarbių sprogstamųjų užtaisų“, – nurodo Rusijos saugumo tarnyba, pridurdama, kad įtariamasis yra atsakingas už pirmiau įvykdytą išpuolį to paties regiono oro uoste.Tarnyba teigia, kad vyriškis „prisipažino, kad jį yra pasamdžiusi Ukrainos karinės žvalgybos tarnyba“. Teigiama, kad tai neva įvyko vasarį.Taip pat pranešama, kad įtariamasis prisipažino buvęs apmokytas sabotažo kaimyninėje ES ir NATO priklausančioje Latvijoje, o pasibaigus Latvijos specialiųjų tarnybų mokymams po mėnesio vėl sugrįžęs į Riazanę.Pranešime taip pat teigiama, kad per jo namuose atliktą kratą konfiskuota sprogmenų ir savadarbių užtaisų.

JAV tolimojo nuotolio raketų pristatymas Ukrainai atidėtas iki kitų metųPentagono ir su sandorio įvykdymo grafiku susipažinusių asmenų teigimu, Ukrainai teks palaukti kitų metų, kol jai iš JAV bus pristatyta pirmoji didelė reaktyvinių bombų, galinčių pasiekti už beveik 160 km esantį taikinį, siunta. Apie tai pranešė naujienų agentūra „Reuters“.Kai praėjusių metų rudenį „Boeing“ (BA.N) kreipėsi į JAV valdžią su pasiūlymu nupirkti ir Ukrainai perduoti nuo žemės paleidžiamų mažo skersmens bombų (angl. Ground Launched Small Diameter Bomb, GLSDB), optimistiškiausios tuomet parengtame dokumente nurodytos prognozės buvo, kad raketos bus išsiųstos šių metų pavasarį. Vasarį „Politiko“ pranešė, kad ginkluotė šalį turėtų pasiekti 2023 m., bet vėliau.Ukrainai GLSDB yra reikalingos tam, kad papildytų turimą ribotą 160 km nuotolio iš JAV gautų raketų ATACMS arsenalą. Jos suteiktų Ukrainos pajėgoms galimybę smogti taikiniams, esantiems dukart toliau nei tai padaryti leidžia šiuo metu naudojamos JAV mobiliosios artilerinės raketų paleidimo sistemos (angl. High Mobility Artillery Rocket System, HIMARS) bei priversti Rusiją savo kariuomenės aprūpinimo infrastruktūrą patraukti dar toliau nuo fronto linijos.Su sandorio įgyvendinimo grafiku susipažinę šaltiniai teigia, kad pagrindinis GLSDB gamintojas „Boeing“ raketas JAV pristatys gruodžio gale. Po to raketos bus keletą mėnesių išbandomos ir tik tada iškeliaus į Ukrainą.Pentagono atstovo žodžiais tariant, „tikimės, kad šiuos svarbius pajėgumus galėsime pristatyti 2024 m. pradžioje, kai bus sėkmingai užbaigtas patikros procesas“ – kitaip tariant, bandymai.Kadangi sutartis dėl GLSDB gamybos pradžios buvo pasirašyta kovą, kaip teigiama Pentagono naujienų agentūrai „Reuters“ išplatintame pranešime, ginkluotės pristatymą teko nukelti į metų galą. Raketoms pagaminti naudojamos valstybės tiekiamos medžiagos, todėl gamybos pradžią teko atidėti, kol bus pasirašyta sutartis.Sprendimas Ukrainai perduoti tolimojo nuotolio raketų, kurių nėra nė pačių JAV arsenale, buvo priimtas po to, kai praėjusių metų vasarą „Boeing“ Co (BA.N) tai padaryti pasiūlė už Ukrainai skirtą ginkluotę atsakingiems JAV vadams Europoje.Į prašymą pakomentuoti šią informaciją „Boeing“ neatsakė.Nors Rusija kovą pranešė numušusį vieną GLSDB, su šiuo klausimu susipažinęs JAV pareigūnas nurodė, kad JAV jokių išmaniųjų bombų Ukrainai dar nėra perdavusios. „Reuters“ negalėjo nustatyti, ar šie ginklai į Kyjivo rankas galėjo patekti iš kurios nors kitos šalies.GLSDB bendromis jėgomis gamina Švedijos bendrovė „SAAB“ AB (SAABb.ST) ir „Boeing“ Co (BA.N). Bendrovės „SAAB“ svetainėje nurodoma, kad raketos valdomos naudojant GPS, yra atsparios tam tikro lygio elektroninio signalo blokavimui, jas galima naudoti bet kokiomis oro sąlygomis šarvuotajai technikai naikinti.

Zaporižios AE būklė sparčiai degraduoja, teigia Ukrainos energetikos ekspertasZaporižios atominė elektrinė (ZAE), kurią nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios kontroliuoja okupantai, sparčiai degraduoja, pareiškė Energetikos tyrimų centro direktorius Oleksandras Charčenka.„Rusai nesugeba susitvarkyti su modernizuota įranga, kuri per daugelį Ukrainos nepriklausomybės metų smarkiai pasikeitė, palyginti su Rusijoje naudojamomis versijomis. Žodis „degradacija“ geriausiai atspindi dabartinę ZAE realybę“, – sakė jis televizijos kanalo „Freedom“ eteryje.O. Charčenka pažymėjo, kad ZAE reaktorių ir pagalbinės įrangos techninė būklė sparčiai blogėja. Eksperto teigimu, elektrinę atkurti galės tik Ukrainos energetikai.„Kuo greičiau elektrinė pateks į Ukrainos energetikų rankas, tuo geriau. Nes tiek saugumo, tiek eksploatacinių savybių komponentas sparčiai ritasi žemyn. Laukiu, kada Ukrainos kariuomenė išlaisvins šią teritoriją ir į ZAE galės ateiti normalūs žmonės, kad būtų atkurtas šio unikalaus ir labai svarbaus objekto darbas“, – apibendrino jis.Padėtis ZAE: paskutinės naujienosLapkričio 26 dieną rusų okupuota ZAE buvo per plauką nuo katastrofos. Pasak bendrovės „Energoatom“, elektrinė visą dieną buvo ant elektros energijos tiekimo nutrūkimo ribos. Šiuo kritiniu laikotarpiu ZAE gavo išorinį maitinimą iš vienintelės turimos rezervinės 330 kV elektros linijos.Anksčiau TATENA pranešė, kad iš ZAE penktojo reaktoriaus pirmojo kontūro šilumnešio nutekėjo boruoto vandens. Žinoma, kad vanduo nutekėjo į antrąjį aušinimo kontūrą, radioaktyvumo ten neaptikta.

Ukraina naktį numušė 18 rusų dronų ir sparnuotąją raketąUkrainos ginkluotosios pajėgos praneša naktį į penktadienį numušusios 18 iš 25 Rusijos paleistų „Shahed“ tipo kovinių dronų ir vieną iš dviejų „Kh-59“ tipo sparnuotųjų raketų.Bepiločiai, anot pranešimo, paleisti Chaudos kyšulyje okupuotame Kryme ir Primorsko-Achtarske Rusijos Krasnodaro srityje. Raketos, pateiktais duomenimis, iššautos iš lėktuvų, skridusių virš okupuotos Chersono srities.Pagrindinės atakų kryptys buvo Ukrainos pietinė ir rytinė dalys, pranešė karinės oro pajėgos. Oro gynyba aktyvuota Mykolajivo, Chersono, Zaporižios ir Dnipropetrovsko srityse.

O. Scholzas: Vokietijos vyriausybė yra už tai, kad ES pradėtų stojimo derybas su UkrainaVokietijos vyriausybė yra už tai, kad Europos Sąjunga (ES) pradėtų stojimo derybas su Ukraina. Berlynas pasisako už Europos Komisijos rekomendaciją pradėti derybas ir toliau remti šalį įgyvendinant reikalingas reformas, ketvirtadienį tinkle X pareiškė federalinis kancleris Olafas Scholzas.Prieš tai jis telefonu kalbėjo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Per pokalbį kancleris pabrėžė, kad Ukrainos ateitis yra ES, sakė vyriausybės atstovas Steffenas Hebestreitas.Rusijos užpulta Ukraina – kaip ir nedidelė jos kaimynė Moldova – šiuo metu laukia sprendimo dėl stojimo derybų pradžios. Europos Komisija prieš dvi savaites pateikė atitinkamą rekomendaciją, tačiau stojimo derybų pradžiai dar turi pritarti ES šalių vyriausybės. Sprendimas turėtų būti priimtas Bendrijos viršūnių susitikime gruodžio 14 ir 15 dienomis.Ar jis bus teigiamas, šiuo metu nėra aišku. Ukraina dar nėra visiškai įvykdžiusi reikalavimų dėl reformų. Antradienį Kyjive viešėjęs Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininkas Charlesas Michelis ir Ukrainai, ir Moldovai užtikrino visišką paramą siekiant greito stojimo derybų starto. Tačiau jis kartu įspėjo, kad tai nėra savaime suprantamas dalykas. V. Zelenskis savo ruožtu pastaruoju metu kelis kartus patvirtino savo šalies pastangas įgyvendinti visas būtinas reformas.O. Scholzas, anot pranešimo, patikino V. Zelenskį, kad Vokietija tęs paramą Ukrainai ir karinėje srityje, tai glaudžiai derindama su Europos ir tarptautiniais partneriais.

Rusijos mokykloje vaikams leista gaminti artilerijos sviedinių dalisŽiniasklaida praneša, kad vienos Rusijos Tatarstano respublikos mokyklos mokiniai gavo užduotį gaminti dalis artilerijos sviediniams, kurie bus naudojami Rusijos kare prieš Ukrainą.„Tai, kas iš pirmo žvilgsnio primena žaislą, iš tiesų atlieka labai svarbią funkciją... šie stabilizatoriai padeda sviediniui neapsiversti ore ir lėkti tiesiai į taikinį“, – reportaže apie vaikų pamokas kalbėjo vietos televizijos korespondencijas.Apie tai ketvirtadienį rašė ir nepriklausomas nacionalinis dienraštis „Moscow Times“.Kaip teigiama reportaže, mokykloje taip pat gaminami ir turniketai stipriai kraujuojančioms žaizdoms tvarstyti bei nuskausminamųjų vaizdų ampulių tara. Šių gaminių šablonai trimačiu spausdintuvu spausdinami vietiniame už 170 km į rytus nuo Kazanės didmiesčio esančio Mamadyšo miestelio vaikų pramogų centre.„Visų šių gaminių ypač reikia specialiųjų karinių operacijų lauke“, – nurodė reporteris, pagirdamas vaikus už jų darbą fronto labui.Rusijos prezidento Vladimiro Putino įsakymu prieš 21 mėnesį pradėtas karas prieš Ukrainą Rusijoje vadinamas „specialiąja karine operacija“.Per šį laikotarpį buvo iš esmės peržiūrėta daugelio rusų mokyklų mokymo programa. Pavyzdžiui, tarp dalykų vėl atsirado karyba, be to, vyksta pamokos pavadinimu „Pokalbiai apie tai, kas svarbu“, kurių metu mokytojai turėtų supažindinti vaikus su Kremliaus politikos kursu.Istorijos pamokos buvo praplėstos, į jas įtraukiant karą Ukrainoje. Mokiniams pasakojama, neva Rusija privalėjo pulti kaimyninę šalį.

Ukraina: per karą rusų pajėgos sugriovė arba apgadino 170 000 pastatųPer daugiau kaip 21 mėnesį trunkančią Rusijos invaziją, Ukrainos duomenimis, šalyje sugriauta arba apgadinta daugiau kaip 170 000 pastatų. Tai pareiškė parlamento Regionų plėtros ir miestų planavimo komiteto vadovė Olena Šaliuk, kurią cituoja Ukrainos naujienų agentūra „Ukrinform“.„Preliminariu Kyjivo ekonomikos aukštosios mokyklos vertinimu, iki šiol per karą apgadinta arba sugriauta daugiau kaip 170 000 pastatų“, – rašė politikė agentūros tinklaraštyje. Tarp jų esą yra daugiau kaip 20 000 gyvenamųjų namų. Per rusų atakas, pateiktais duomenimis, nukentėjo daugiau kaip 3 500 švietimo įstaigų, 420 didelės ir vidutinio dydžio įmonės. Be to, žala padaryta oro uostams ir civiliniams aerodromams, 344 tiltams ir perėjoms, taip pat 25 000 kelių.

Neramus rytas Ukrainoje: Kyjivo srityje ir dar trijuose regionuose paskelbtas oro pavojus Gruodžio 1-osios rytą Kyjivo, Černihivo, Sumų ir Poltavos srityje buvo paskelbtas oro pavojaus signalas. Tai praneša „Ukrinform“, remdamasi oro pavojaus signalų žemėlapiu ir Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgomis.

Žiniasklaida: netoli Rostovo per sprogimą žuvo 12 rusų kariųSprogimas Rostovo srities mokymo aikštelėje pareikalavo 12 Rusijos kariuomenės karių gyvybių. Apie tai pranešė RBC-Ukraina, remdamasi Rusijos leidiniu „161.RU“.„Per atsitiktinį apvalkalo detonavimą Rostovo regiono mokymo aikštelėje žuvo 12 karių – tai jūrų pėstininkai iš Primorskio teritorijos“, - sakoma pranešime.Pažymima, kad tai įvyko lapkričio 3 d. Kuzminskio karinio mokymo aikštelėje netoli Rostovo. Preliminaria priežastimi laikoma saugos taisyklių nesilaikymas.Leidinys rašo, kad apie 20 žmonių iš Jūrų pėstininkų korpuso brigados per pietų pertrauką šalia šaudmenų blokų uždegė ugnį. RPG-7 granatsvaidžio apvalkalas įsiliepsnojo ir sprogo.Aštuoni žmonės žuvo vietoje, dar aštuoni buvo sužeisti. Visi sužeistieji ir žuvusieji yra sutartiniai kariai iš Vladivostoko. Keturi sunkiai sužeisti kariai per kelias dienas mirė ligoninėje.

Gynybos ministerija: Ukraina 2024 m. kelis kartus padidins raketų ir įrangos gamybąUkrainoje kitais metais planuojama žymiai padidinti įvairių rūšių ginklų gamybą. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas oro gynybos sistemoms.Apie tai pranešė RBC-Ukraine, remdamasi Ukrainos gynybos ministerijos spaudos tarnyba.Kalbama apie platų oro gynybos sistemų spektrą: nuo įprastinių nešiojamų priešlėktuvinių raketų sistemų iki sistemų, kurių nuotolis yra didesnis nei 100 kilometrų, pavyzdžiui, „Coral“ oro gynybos sistema, paaiškino gynybos departamentas.Pasak Gynybos ministerijos vadovo pavaduotojo generolo leitenanto Ivano Gavrilyuko, siekiama 2024 m. kelis kartus padidinti raketų, šaudmenų, ginklų ir karinės įrangos gamybą.Jis atkreipė dėmesį į tai, kad patvirtintame kitų metų biudžete numatyta skirti apie 175 milijardus grivinų raketų ir šaudmenų pirkimui.Tai leis Ukrainos gynybos pajėgoms „tinkamai pasipriešinti Rusijos agresijai“, sakė Gynybos ministerijos atstovas.Ministerija teigia, kad 2024 metų prioritetai bus Ukrainos oro skydo stiprinimas ir vidaus karinio-pramoninio komplekso plėtra.

Moldovos socialistai ignoravo Stefančuko kalbą šalies parlamenteMoldovos komunistų ir socialistų bloko deputatai ketvirtadienį išėjo iš parlamento posėdžių salės prieš Ukrainos Aukščiausiosios Rados pirmininko Ruslano Stefančuko kalbą, o vėliau pasmerkė jį už pasisakymus „vidaus politinės padėties tema“, praneša portalas „eurointegration“.R. Stefančukas kalbėjo Moldovos parlamento plenariniame posėdyje. Parlamento pirmininkas Igoris Grosu sveikinimo kalboje ukrainietiškai padėkojo R. Stefančukui „Moldovos piliečių vardu už Ukrainos žmonių auką dėl mūsų visų laisvės“.Savo kalboje R. Stefančukas pabrėžė, kad Ukrainos ir Moldovos ateitis yra Europos Sąjungoje, taip pat padėkojo Kišiniovui už paramą Kyjivui Rusijos plataus masto agresijos akivaizdoje.Prieš Ukrainos parlamento vadovo kalbą visa Moldovos socialistų partijos frakcija paliko posėdžių salę. Vėliau „Telegram“ kanale ji pareiškė, kad „kategoriškai smerkia užsienio šalių atstovų pasisakymus mūsų šalies vidaus politinės situacijos tema“.„Partija primygtinai reikalauja, kad mūsų šalies svečiai gerbtų Moldovos nepriklausomybę, suverenitetą ir neutralumą“, – sakoma ilgame tekste, kuriame R. Stefančukas nė karto neminimas.Moldovos parlamento narys iš valdančiosios PAS partijos Radu Marianas socialistų boikotą pavadino „gėdingu ir diskvalifikuojančiu gestu“. „Tai rodo, kad parlamentinė opozicija neturi nieko bendra su Moldovos nacionaliniais interesais“, – pareiškė jis.

Tarp sužeistųjų – kūdikis Ketvirtadienį Rusijos okupacinės pajėgos dar kartą apšaudė Donecko sritį. Į priešo ugnį pateko Prokrovskas.Kaip „Espresso“ televizijos kanalo eteryje sakė „Pokrovska NVA“ vadovas Serhijus Dobryakas, tai jau ketvirtoji okupantų raketų ataka prieš Pokrovską ir bendruomenę lapkritį. Dėl išpuolio buvo apgadinta 10 daugiabučių namų ir 36 privatūs namai, taip pat 2 komunaliniai pastatai.„Pirmasis priešo smūgis įvyko lapkričio 30-osios naktį 23.27 val., antrasis – 23.35 val. Deja, dėl raketų atakos prieš miestą yra sužeistų, įskaitant tris vaikus. Jauniausia auka yra 6 mėnesių amžiaus. Tai teroristinis aktas iš Rusijos Federacijos pusės“, – pridūrė jis.S. Dobryakas pabrėžė, kad Rusijos okupantai smogia miestui raketomis „Iskander“ arba „S-300“. Lapkričio 30-osios vakarą rusai pradėjo oro antpuolį Toretske, Donecko srityje. Buvo sunaikintas privatus namas, priklausęs 4 savininkams. Vienas žmogus žuvo ir trys buvo sužeisti. Valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba ir Nacionalinė policija iš griuvėsių išgelbėjo du žmones.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos pranešė apie „shahedų“ paleidimą iš KrymoUkrainos ginkluotosios pajėgos pranešė, kad Rusijos kariai iš aneksuotos Krymo teritorijos paleido „Shahed“ atakos dronus.„Dėmesio! Nustatyta „Shahed“ atakos tipo UAV paleidimas iš Chaudos (Krymas). Sekite mūsų pranešimus“, – sakė kariškiai.

Moldova sureagavo į Lavrovo žodžius SkopjėjeMoldovos užsienio reikalų ministerija sureagavo į Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo žodžius, pasakytus ESBO ministrų susitikime Skopjėje, kad esą Kišiniovas bus „kita Vakarų sukelto hibridinio karo prieš Rusiją auka“.Tai pranešė portalas „eurointegration“, remdamasis leidiniu „NewsMaker“.Ketvirtadienį kalbėdamas Šiaurės Makedonijos sostinėje, S. Lavrovas teigė, kad prieš 20 metų Vakarai „torpedavo“ Rusijos planą, kaip sureguliuoti Uždniestrės konfliktą, o dabar „žudo“ formatą „5+2“.„Iš esmės Moldovai lemta tapti kita hibridinio karo, kurį Vakarai pradėjo prieš Rusiją, auka“, – teigė S. Lavrovas.Moldovos užsienio reikalų ministerija atsakė, kad S. Lavrovo pasisakymai – „tai dalis priešiškų veiksmų, kurių Rusija per pastaruosius 30 metų griebiasi prieš mūsų šalį“, tačiau Kišiniovo partneriai Vakaruose padėjo sėkmingai įveikti šias grėsmes.„Atsižvelgdami į tai, kad ministras S. Lavrovas atvyko į ESBO susitikimą, mes tikimės, jos jis išgirs mūsų pareiškimą: Moldova negrįžtamai žengia europiniu keliu ir šiandien mes labiau nei bet kada reikalaujame nedelsiant ir besąlygiškai išvesti Rusijos kariuomenę iš mūsų teritorijos“, – pabrėžė Moldovos URM atstovas spaudai.

JAV analitikai: Rusijos kariuomenės moralė, koviniai pajėgumai Chersono srityje ir toliau blogėjaAkivaizdus Rusijos negebėjimas sukurti darnaus vadovavimo struktūrą pajėgose, besiginančiose rytiniame (kairiajame) Chersono srities krante, ir toliau smukdo Rusijos kariuomenės moralę ir kovinius pajėgumus, sakoma Vašingtone įsikūrusio Karo studijų instituto (ISW) ataskaitoje, pranešė „Ukrinform“.Pasak pranešimo, Ukrainos generalinis štabas lapkričio 29 d. pranešė, kad Juodosios jūros karinio jūrų laivyno 810-osios pėstininkų brigados, veikiančios netoli Krynkų (už 30 km į šiaurės rytus nuo Chersono miesto ir už 2 km nuo Dnipro upės), kareiviai atsisako pulti Ukrainos pozicijas dėl prasto artilerijos koordinavimo, taktinės žvalgybos perdavimo ir deramo komunikavimo apie Rusijos minų laukų vietas stokos.Ukrainos generalinis štabas pranešė, kad Rusijos minų laukų žemėlapiai yra įslaptinti ir kad Rusijos vadai tinkamai nederina su puolimo padaliniais šių minų laukų buvimo vietų, todėl pastarąjį mėnesį 810-osios karinio jūrų laivyno pėstininkų brigados elementai patyrė 50 aukų.ISW analitikų teigimu, šis praneštas incidentas rodo, kad 18-osios kombinuotųjų ginklų armijos vadovybė nepasidalijo svarbiomis taktinėmis detalėmis su 810-osios karinio jūrų laivyno pėstininkų brigados vadovybe, aukštesnio lygio Rusijos vadai, atsakingi už rytinio kranto gynybą, dar turi ištaisyti šią koordinavimo spragą.810-osios karinio jūrų laivyno pėstininkų brigados elementai į Krynkų rajoną atvyko spalio pradžioje ir, atrodo, perėmė atsakomybę už rajoną aplink Krynkus iš naujai sukurtos 18-osios kombinuotųjų ginklų armijos po spalio viduryje rytiniame Dnipro krante prasidėjusių Ukrainos sausumos operacijų.Pasak ISW analitikų, Rusijos pajėgų grupė „Dnepr“ vis dažniau susideda iš paskirų neseniai perkeltų ir suardytų dalinių elementų ir naujų formuočių, galbūt tai prisideda prie šio akivaizdaus darnios vadovavimo struktūros trūkumo. Rusijos karinė vadovybė paskyrė Rusijos oro desanto pajėgų vadą generolą pulkininką Michailą Teplinskį Rusijos pajėgų grupės „Dnepr“ vadu ir vienas svarbiausių M. Teplinskio tikslų tikriausiai yra sukurti vieningesnį vadovavimą grupuotei.„Tačiau mažai tikėtina, kad Rusijos karinė vadovybė per trumpą laiką išspręs pajėgų grupuotės „Dnepr“ vadovavimo problemas, o kairiajame krante tęsiamos Ukrainos sausumos operacijos šias pastangas veikiausiai tik apsunkins“, – sakoma pranešime.

Rusija išplės naftos gavybos mažinimą iki 500 tūkst. barelių per dienąRusija ketvirtadienį pareiškė, kad išplės naftos gavybos mažinimą iki 500 tūkst. barelių per dieną ir pratęs jį iki 2024 m. pirmo ketvirčio pabaigos.Papildomais apkarpymais siekiama „palaikyti stabilumą ir pusiausvyrą naftos rinkoje“, pranešime cituojamas rusų vicepremjeras Aleksandras Novakas.

Nyderlanduose atsisakyta projekto statyti prieglaudą daugiau kaip 500 pabėgėlių iš UkrainosNyderlanduose atsisakyta projekto sukurti Purmerendo mieste laikino apgyvendinimo centrą 500–1500 pabėgėlių iš Ukrainos.Tai ketvirtadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi NOS.„Prieglaudos 500–1 500 ukrainiečių pabėgėlių apgyvendinti Purmerende nebus“, – rašoma pranešime.Savivaldybė ketino pastatyti kelis šimtus laikinų pastatų, kuriuose pabėgėliai galėtų gyventi 10-15 metų.„Tačiau mums buvo pasakyta, kad vyriausybė nefinansuos mūsų pateikto projekto“, – pareiškė žurnalistams vietos valdžios atstovai.Pranešime taip pat rašoma, kad daug vietos gyventojų prieštaravo projekto įgyvendinimui.„Mūsų vaikai negali gauti būsto. Kai kurie priversti iki senatvės gyventi su savo tėvais, nėra nei pagalbos, nei pasiūlymų“, – pasakojo vietos gyventoja.Miestelėnai skundžiasi ne tik būstų krize, bet ir per dideliu bendrosios praktikos gydytojų darbo krūviu.Pažymima, kad vyriausybė neinformavo, kodėl projektas negavo finansavimo.Savivaldybė pabrėžė, kad ją „nustebino toks sprendimas“, nes dabar vyriausybė kaip tik ragina provincijas ir vietos valdžią steigti laikino pabėgėlių priėmimo ir apgyvendinimo centrus.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Nyderlandų vyriausybė prašo savivaldybių sukurti papildomų vietų ukrainiečiams priimti.Manoma, kad iki kitų metų vasario 1 d. prireiks 97 tūkst. vietų, sakoma Nyderlandų teisingumo ir saugumo ministerijos valstybės sekretoriaus Erico van der Burgo laiške regionų merams.Valstybės sekretorius taip pat pažymi, jog pabėgėliai iš Ukrainos vis dar atvyksta ir „nepanašu, kad situacija artimiausiu metu pasikeis“. Manoma, kad šių metų pabaigoje Nyderlanduose bus daugiau kaip 104,4 tūkst. pabėgėlių iš Ukrainos.

Rusai apšaudė kaimą netoli Charkivo: nukentėjo pastatai, sužeistas žmogusRusijos kariuomenė šiandien, lapkričio 30 d., smogė Lipcų kaimui netoli Charkivo. Nuo priešo atakos nukentėjo žmogus.Tai praneša „RBC-Ukraina“ su nuoroda į Charkivo srities prokuratūrą.Apie 13.20 val. Rusijos kariškiai apšaudė Lipcų kaimą. Nuo jo iki Charkivo apylinkių yra tik 20 kilometrų.Dėl priešo smūgio buvo apgadinti gyvenamieji namai ir ūkiniai pastatai. Sužalotas 52 metų civilis vyras.Jau pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl karo įstatymų ir papročių pažeidimo fakto. Prokurorai, bendradarbiaudami su policijos tyrėjais, imasi visų priemonių, kad būtų užfiksuoti agresoriaus valstybės ginkluotųjų pajėgų atstovų padaryti karo nusikaltimai.https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/pfbid033ybTGqJDrJaew3zG3SWGjBfods67Tp2Y5xwBVNmEjmLGfuBgNhr27UDf3H8sG4uWl?locale=ru_RU

„Bloomberg“: kodėl Zelenskis nepasirašo mobilizacijos planoNaujas ukrainiečių mobilizacijos į frontą planas ant Volodymyro Zelenskio stalo guli jau nuo birželio, tačiau prezidentas nepasiduoda kariškių spaudimui jį pasirašyti kuo greičiau, pranešė naujienų agentūra „Bloomberg“.Plane, kuriam jau pritarė Aukščiausioji Rada, visų pirma numatyta sumažinti amžiaus ribą nuo 27 iki 25 metų. Tai kariuomenei suteiktų apie 140 tūkst. papildomų potencialių naujokų.Tačiau V. Zelenskis reikalauja parengti išsamesnį projektą, kuris geriau atitiktų nuo karo pavargusios ir dar vienai sunkiai karinei žiemai besiruošiančios šalies poreikius.Visų pirma, rašo „Bloomberg“, prezidentas nori sužinoti, kokių konkrečių tikslų galima pasiekti priėmus planą, kaip naujokai bus paskirstyti tarp karinių dalinių ir kaip bus organizuojama 21 mėnesį fronto linijose praleidusių karių rotacija.

Zelenskis Charkive aplankė mokyklą metro stotyjeUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis darbo kelionės į Charkivo sritį metu aplankė metro stotyje atidarytą mokyklą.„Valstybės vadovas apsilankė klasėse, kuriose vyko matematikos, anglų kalbos ir muzikos pamokos. V. Zelenskis kalbėjosi su vaikais ir teiravosi apie mokymo detales. Mokiniai papasakojo prezidentui apie mėgstamiausius mokyklinius dalykus ir savo pomėgius“, – praneša V. Zelenskio spaudos tarnyba.Iš viso šioje stotyje įrengtoje mokykoje mokosi 831 vaikas iš 40 klasių, priskirtų 11 ugdymo įstaigų.Panašūs vaikų ugdymo kambariai įrengti penkiose Charkivo metro stotyse.https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/367496835812066

Ministras: šįmet Ukrainoje per rusų apšaudymus žuvo 2 tūkst. civiliųŠiais metais Ukrainoje per rusų apšaudymus nukentėjo 11 tūkst. žmonių, o 2 tūkst. žuvo.Tai per susitikimą su Didžiojo septyneto šalių ambasadoriais pareiškė Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenka, praneša „Ukrinform“.Pasak ministro, per 11 šių metų mėnesių rusai 59 tūkst. kartų apšaudė gyvenvietes 24-iuose Ukrainos regionuose. Dėl to 11 tūkst. piliečių buvo sužeista, o 2 tūkst. žuvo. Kritiškiausia padėtis yra Zaporižios, Chersono, Donecko, Charkivo, Sumų ir Černihivo srityse.Anot pareigūno, Ukrainos valdžia ragina partnerius aprūpinti šalį ginkluote.„Pavyzdžiui, mes neturime ginkluotės, kad užkirstume kelią Chersono apšaudymui. Negalime pasiekti priešo kairiajame Dnipro krante", – pažymėjo jis.I. Klymenka padėkojo Didžiojo septyneto šalių ambasadoriams už vizitą ir suteiktą pagalbą.„Be jūsų paramos, Didžiojo septyneto paramos, mums nebūtų pavykę įgyvendinti daug ko iš to, ką jau padarėme. Šią paramą jaučiame ne tik Vidaus reikalų ministerijoje, šalyje, bet ir mūšio lauke“, – sakė žinybos vadovas.Japonijos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Ukrainoje Matsuda Kuninoris patikino, kad Didžiojo septyneto šalys ir Japonijos vyriausybė toliau rems Ukrainą.„Japonijos vyriausybė bendradarbiauja su VRM, ypač išminavimo srityje. Esame suinteresuoti aprūpinti jus įranga ir apmokyti jūsų specialistus“, – sakė diplomatas.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Rusijos kariuomenė per parą atakavo 11 Ukrainos sričių.

Prie JAV ambasados Maskvoje pastatyti Rusijos kariuomenę remiantys simboliaiPriešais JAV ambasadą Maskvoje pastatytos milžiniškos raidės, simbolizuojančios paramą Ukrainoje kariaujančioms Maskvos ginkluotosioms pajėgoms, ketvirtadienį pranešė naujienų agentūra AFP.Prie įėjimo į ambasadą viename pagrindinių Maskvos žiedinių kelių pastatytos didžiulės lotyniškos raidės Z ir V – Rusijos kariuomenės naudojami simboliai, perimti Rusijos karo Ukrainoje šalininkų.Rusijos ryšiai su Vakarais nutrūko dėl Maskvos karinės kampanijos Ukrainoje, trunkančios jau daugiau nei 21 mėnesį.Raidės prie JAV ambasados slenksčio yra naujausi ten pastatyti Kremlių remiantys simboliai. Rusijos nacionalistai daugelį metų ten kabina Maskvos antivakarietišką užsienio politiką remiančius vaizdus.Pastaraisiais metais palaikydamos Ukrainą ar Kremliaus kritikus kelios Vakarų šalys pervadino gatves, kuriose įsikūrusios Rusijos ambasados. Vašingtone gatvė, kurioje yra Rusijos ambasada, pervadinta nužudyto Rusijos politiko Boriso Nemcovo garbei.

Norvegija skiria daugiau nei 21 mln. eurų maisto saugumui Ukrainoje užtikrintiNorvegija paskelbė skirianti 200 mln. Norvegijos kronų (17 mln. eurų) Pasaulinei maisto programai, įskaitant humanitarinę maisto programą „Grūdai iš Ukrainos“.Apie tai pranešė „RBC-Ukraina“, remdamasi Norvegijos vyriausybės spaudos tarnyba.Dar 50 mln. norvegiškų kronų (4,2 mln. eurų) bus skirta Pasaulio banko Ukrainos fondui.„Norvegija ir toliau rems Ukrainos žmones. Tuo pat metu neužmirštame ir kitų krizių visame pasaulyje. Nanseno programa yra vienas iš pavyzdžių, kaip mums pavyksta derinti šias pastangas“, – sakė Norvegijos užsienio reikalų ministras Espenas Barthas Eide.Kartu pažymima, kad dar 150 mln. norvegijos kronų (12,7 mln. eurų) bus skirta Pasaulinei maisto programai, reaguojant į jos kreipimąsi dėl skubios pagalbos Ukrainai. Šios lėšos bus skirtos ne tik pagalbai maistu netoli fronto linijos teikti, bet ir žemės ūkio paskirties žemei išminuoti, kad ūkininkai galėtų kuo greičiau grįžti prie maisto gamybos.

Zelenskis lankėsi fronto linijoje Rytų UkrainojeKetvirtadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apsilankė vadovybės poste fronto linijoje Charkivo srityje.Per vizitą V. Zelenskis gyrė Ukrainos karius, dislokuotus aplink Kupianską – miestą, Ukrainos atkovotą pernai rugsėjį ir vėl Rusijos puolamą stengiantis jį užimti. „Kovotojai Kupiansko fronte gina taikų ukrainiečių ir Charkivo srities žmonių gyvenimą“, – socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše sakė V. Zelenskis. „Linkiu jums pergalės, būkite stiprūs ir nepraraskite iniciatyvos“, – sakė jis. Vėliau V. Zelenskis apdovanojo karininkus medaliais.Šiame fronto ruože vadovaujantis generolas pulkininkas Oleksandras Syrskis ir keli pavaldiniai supažindino V. Zelenskį su padėtimi Kupiansko ir Lymano gynybos linijoje. V. Zelenskį lydėjo gynybos ministras Rustemas Umerovas ir prezidento biurui vadovaujantis Andrijus Jermakas.Kupiansko miestą Charkivo srityje Ukrainos kariuomenė išlaisvino iš Rusijos okupacijos praėjusių metų rugsėjo pradžioje, tačiau dabar fronto linija nutolusi nuo miesto vos per septynis kilometrus.Rusija tęsia karą Ukrainoje jau 21-ą mėnesį. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas pranešė, kad naktį Rusija paleido į šalį aštuonias sparnuotąsias raketas ir 20 kovinių bepiločių orlaivių, 14 dronų buvo numušti.https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/853705126544199

Slovakijos premjeras ragina normalizuoti santykius su RusijaSlovakijos ministras pirmininkas Robertas Fico pareiškė, kad šalis turi ruoštis laikotarpiui po karo Ukrainoje ir santykių su Rusija normalizavimui.Jis tai teigė ketvirtadienį po susitikimo su JAV ir Rusijos ambasadoriais Slovakijoje, praneša „Ukrinform“, remdamasi TASR.„Užsienio politikos prioritetas, kurio ketinu siekti, yra Slovakijos nacionalinių interesų apsauga ir skatinimas, įskaitant paramą taikos iniciatyvoms, o ne karui Ukrainoje“, – parašė jis feisbuke.R. Fico pridūrė, kad Slovakijos pozicija ne visada gali atitikti „vienos teisingos nuomonės, propaguojamos Europos Sąjungoje“, politiką. Anot jo, JAV ir ES strategija kare Ukrainoje „žlunga“.„Slovakija turi pareigą pasiruošti laikotarpiui po karo Ukrainoje ir Slovakijos ir Rusijos santykių normalizavimui“, – pažymėjo jis.Kaip jau buvo pranešta, spalio pabaigoje naujasis Slovakijos ministras pirmininkas R. Fico pareiškė, kad jo vyriausybė nutraukia karinę pagalbą Ukrainai. Bet Slovakija žada ir toliau siųsti humanitarinę pagalbą kaimyninei šaliai.

Lenkijoje nuteistas ukrainietis, šnipinėjęs RusijaiApygardos teismas Gdanske už šnipinėjimą užsienio valstybei nuteisė 44 metų Ukrainos pilietį kalėti vienerius metus. Tai ketvirtadienį pranešė portalas „Onet“.Pasak tyrėjų, vyras rinko informaciją apie kritinę infrastruktūrą Pamario ir Kujavijos Pamario vaivadijose, už saugumą atsakingų tarnybų ir institucijų veiklą, o paskui perduodavo ją rusams. Nuosprendis dar neįsiteisėjo.Vyras Lenkijoje buvo nuo 2023 metų sausio. Kovo mėnesį jis buvo sulaikytas.Tyrėjai nustatė, kad vyras buvo užverbuotas šnipinėti Lenkijoje. Rugpjūčio pabaigoje prokuroras jam pateikė kaltinimus dėl šnipinėjimo Rusijos žvalgybai.Praėjusią savaitę buvo pranešta, kad Lenkijoje prieš teismą stoja 16 Rusijos šnipų.

Estija perspėjo piliečius nevykti į RusijąEstija ketvirtadienį perspėjo savo piliečius „susilaikyti nuo kelionių“ į Rusiją, Talinui rengiantis laikinai uždaryti sieną su rytine kaimyne dėl susirūpinimo migrantų antplūdžiu.Estija turi 333 kilometrų ilgio sieną su Rusija, šiuo metu veikia šeši kontrolės punktai. Tačiau Estijos užsienio reikalų ministerija savo pareiškime nurodė, kad šalis „gali laikinai uždaryti savo sienos perėjimo punktus dėl galimo migracijos spaudimo“ iš Rusijos.Ketvirtadienį Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna žurnalistams sakė, jog „aiškiai rekomenduojama daugiau nebekeliauti į Rusiją“. „Jei Estija laikinai uždarys savo sieną, tie, kurie tuo metu bus Rusijoje, negalės grįžti atgal“, – pridūrė M. Tsahkna. Ministerija patarė estams „apsvarstyti būtinybę likti Rusijoje ir, jei įmanoma, grįžti į Estiją“.Anksčiau šią savaitę Suomija paskelbė uždaranti paskutinę sienos perėją su Rusija dėl neteisėtų migrantų antplūdžio ir sakė, jog tai – Maskvos surengta hibridinė ataka.Suomijos ir Estijos sienos su Rusija yra ir Europos Sąjungos bei NATO išorės sienos.

Rusijoje Ukrainos kariškis nuteistas 12 metų kalėtiKarinis teismas Rostove prie Dono nuteisė okupacijos laikotarpiu iš Chersono išvežtą Ukrainos kariškį Pavlo Zaporožecą 12 metų kalėti pagal straipsnį „tarptautinis terorizmas“.Tai pranešė Laisvės radijas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Rusijos pareigūnai teigia, kad esą P. Zaporožecas rengė teroro aktą per „Nemirtingojo pulko“ eitynes okupuotame Chersone 2022 metų gegužės 9 dieną. Pats ukrainietis teisme sakė, jog planavo susprogdinti Rusijos karinį patrulį anksti rytą, dar galiojant komendanto valandai, kad nenukentėtų civiliai.Pasak P. Zaporožeco, jis buvo sulaikytas, kai montavo sprogstamąjį įtaisą su dviem granatomis. Jis buvo nuvežtas į Chersono administracijos pastatą, kur buvo mušamas ir kankinamas. Po to vyras buvo pristatytas į Chersono tardymo izoliatorių, kur grasinimais buvo priverstas pasirašyti protokolą, kurio jam nebuvo leista perskaityti. Izoliatoriuje P. Zaporožecas tris mėnesius buvo mušamas ir kankinamas elektra. Vėliau jis buvo pervežtas į okupuotą Krymą – su antrankiais ir maišu ant galvos.Teisiamojo advokatas prašė nutraukti bylą ir pripažinti P. Zaporožecą karo belaisviu, tačiau teismas atmetė prašymą.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, lapkričio 23 dieną Pietų apygardos karinis teismas Rostove prie Dono nuteisė Ukrainos pilietį Dmytro Golubevą 18 metų kalėti.

Lavrovas apkaltino ESBO tapus Vakarų „priedėliu“Ketvirtadienį Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas apkaltino Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizaciją (ESBO) tapus NATO ir Europos Sąjungos (ES) „priedėliu“. Jis savo kalboje smerkė Vakarus, Maskvai tęsiant invaziją į Ukrainą.ESBO buvo įkurta siekiant sumažinti įtampą tarp Rytų ir Vakarų šaltojo karo metais. Ji padeda narėms koordinuoti veiksmus sprendžiant tokias problemas kaip žmogaus teisės ir ginklų kontrolė, tačiau Maskva vis dažniau kritikuoja organizaciją.„ESBO iš esmės paverčiama NATO ir ES priedėliu“, – sakė S. Lavrovas ESBO užsienio reikalų ministrų susitikime Šiaurės Makedonijos sostinėje Skopjėje. „Pripažinkime, organizacija yra ant prarajos krašto. Kyla paprastas klausimas: ar prasminga investuoti į jos atgaivinimą?“, - pridūrė jis.S. Lavrovas atvyko retos kelionės į šalį, taikančią Rusijai sankcijas, ir turėjo prašyti leidimo skristi virš ES oro erdvės, kad į ją patektų. Rusijos nuolat kartojama kritika pakurstė spėliones, kad ji apskritai gali pasitraukti iš ESBO. Ukraina ragina pašalinti Rusiją iš ESBO ir boikotavo susitikimą Skopjėje dėl S. Lavrovo dalyvavimo.1975 m. įkurta organizacija siunčia stebėtojus į konfliktus, taip pat į rinkimus visame pasaulyje. Ji taip pat vykdo programas, kuriomis siekiama kovoti su prekyba žmonėmis ir užtikrinti žiniasklaidos laisvę. Rusijai pradėjus karą Ukrainoje, jai tapo sunku veikti, nes Maskva blokuoja visus svarbius sprendimus, kuriems reikia sutarimo.Prieš S. Lavrovo kalbą viršūnių susitikime Rusija sulaukė aštrios kritikos, ypač dėl jos karo prieš Ukrainą. Anksčiau šią savaitę Ukraina, Estija, Latvija, Lietuva ir Lenkija paskelbė boikotuosiančios kasmetinę ministrų konferenciją, Varšuva pareiškė, kad Rusijos buvimas „nepriimtinas“.„Sustabdykite neapsakomas kančias“Vokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock paragino Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną nutraukti karą prieš Ukrainą. „Sustabdykite neapsakomas kančias, kurias nešate milijonams žmonių“, – sakė Vokietijos ministrė per metinį ministrų susitikimą Skopjėje.Jai kalbant, S. Lavrovo salėje nebuvo, A. Baerbock į tai sureagavo. Ji kreipėsi į S. Lavrovą ir sakė, jog, kaip ir kituose tarptautiniuose susitikimuose, akivaizdu, kad Rusijos užsienio reikalų ministras būna salėje tik tada, „kai pats kalba, o ne išklausyti kitų“.Norint sustabdyti karą, „nereikia derybų, tikrai nereikia nuolaidų iš Ukrainos“, sakė Vokietijos ministrė. „Reikia tik Rusijos sprendimo laikytis pagrindinių šios organizacijos – ESBO – principų, išvesti savo kariuomenę ir vėl įsipareigoti taikai“, – kalbėjo A. Baerbock.Ji taip pat kritikavo Maskvą, kad trys ESBO stebėtojų misijos Ukrainoje nariai vis dar laikomi Rusijos nelaisvėje, o tai taip pat yra „žiaurus mūsų bendrų ESBO taisyklių pažeidimas“.

Rusai Donecko srityje apšaudė humanitarinės pagalbos laukusius žmones, trys sužeistiDonecko srities Torecko mieste okupantai rusai iš minosvaidžio apšaudė žmones, stovėjusius eilėje prie humanitarinės pagalbos, trys gyventojai sužeisti.Tai ketvirtadienį pranešė Donecko srities prokuratūra, kuria remiasi „Ukrinform“.„Rusijos kariškiai sužeidė tris piliečius, kurie laukė humanitarinės pagalbos. Pradėtas tyrimas dėl Torecko apšaudymo iš minosvaidžio“, – rašoma pranešime.Prokuratūra patikslino, kad lapkričio 30 d., apie 10.30 val., okupantai apšaudė Torecką, greičiausiai iš minosvaidžio, Rusijos kariuomenės taikiniu tapo gyvenamasis kvartalas.Per ataką nukentėjo trys civiliai, atvykę į administracinį pastatą gauti humanitarinės pagalbos. 86 metų moteris ir du 63 ir 34 metų vyrai dėl skeveldrinių sužeidimų nugabenti į ligoninę. Pastarojo būklė sunki.Sprogimai apgadino daugiaaukščius gyvenamuosius namus.Donecko srities prokuratūrai vadovaujant, atliekamas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje dėl karo įstatymų ir papročių pažeidimo (Ukrainos baudžiamojo kodekso 438 straipsnio 1 dalis).Prokurorai imasi visų įmanomų ir reikiamų priemonių Rusijos ginkluotųjų pajėgų atstovų įvykdytiems karo nusikaltimams dokumentuoti, patikino prokuratūra.https://t.me/Donetsk_obl_prokuratura/1873

Rusijos pareigūnai Kryme atliko kratą Aluštos musulmonų bendruomenės vadovo namuoseVerchnia Kutuzivkos kaime laikinai okupuotame Kryme lapkričio 30 d. Rusijos pareigūnai atliko neteisėtą kratą Aluštos musulmonų religinės bendruomenės vadovo Abdulos Gafarovo namuose.Tai pranešė Ukrainos prezidento atstovybė Kryme, kuria remiasi „Ukrinform“.Gafarovo žmona Fatma informavo, kad kratą 6 valandą ryto surengė septyni kaukėti vadinamojo kovos su ekstremizmu centro darbuotojai.Baigę nelegalią kratą, pareigūnai išsivežė Gafarovą į okupacinės policijos skyrių.Jam buvo surašytas administracinis protokolas dėl „masinio ekstremistinės medžiagos, įtrauktos į paskelbtą federalinį ekstremistinės medžiagos sąrašą, platinimo“.Prezidento atstovybė priminė, jog 2023 metų rugpjūtį Gafarovui neteisėtai buvo skirtas administracinis areštas už tai, kad jis „suorganizavo masinį piliečių buvimą viešose vietose vienu metu“. Aktyvistas keturias paras praleido tardymo izoliatoriuje.Lapkričio 23 d. okupantai taip pat atliko neteisėtas kratas Aluštoje Krymo totorių Jusufo Aširovo, Vileno Useinovo ir Zinuro Apazovo namuose. Totoriai buvo sulaikyti, jiems buvo skirtas neteisėtas „administracinis areštas“ nuo 2 iki 10 parų.„Prezidento atstovybė Krymo Autonominėje Respublikoje griežtai smerkia neteisėtą Ukrainos piliečių, gyvenančių laikinai okupuotose teritorijose, persekiojimą. Atkreipiame tarptautinės bendruomenės dėmesį į neteisėtus nepriklausomos musulmonų bendruomenės atstovų suėmimus ir persekiojimą, raginame didinti spaudimą Rusijai ir dėti pastangas, kad Krymas kuo greičiau būtų deokupuotas. Juk tik visų Ukrainos teritorijų išlaisvinimas užtikrins mūsų piliečių saugumą ir laisvę“, – rašoma pranešime.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Kryme religinė bendruomenė „teisiama“ dėl knygų, kurios nėra įtrauktos į draudžiamų sąrašą.

AFP: Rusija uždraudė „tarptautinį LGBT judėjimą“Rusijos Aukščiausiasis Teismas ketvirtadienį uždraudė „tarptautinį LGBT judėjimą“.Šiuo žingsniu įtvirtinamas ilgą laiką vykdomas susidorojimas su šia bendruomene, Kremliui propaguojant konservatyvias socialines vertybes.Kaip praneša teismo salėje buvę naujienų agentūros AFP žurnalistai, teisėjas nusprendė „pripažinti tarptautinį visuomeninį LGBT judėjimą ir jo padalinius ekstremistine organizacija ir uždrausti jo veiklą Rusijos teritorijoje“.Ar šis sprendimas paveiks konkrečius asmenis ar organizacijas Rusijoje, nenurodoma.Pasak teisėjo, nuosprendis įsigalioja iškart.Prieš nuosprendžio paskelbimą Rusijos žiniasklaida teigė, kad posėdis vyksta už uždarų durų, nedalyvaujant jokiems gynėjams.„Vieną dieną visa tai baigsis, tačiau kol kas turime bandyti toliau gyventi ir saugotis“, – reaguodama į nuosprendį, socialiniuose tinkluose pareiškė organizacija „Feminist Anti-War Resistance“.Kitos nevyriausybinės organizacijos, įskaitant translyčių asmenų teisių grupę „Center T“, nurodė paskelbsiančios saugumo gaires, skirtas LGBTQ bendruomenės nariams. Grupės direktorius Janas Dvorkinas sakė, kad teismo procesas žymi „naujas beprotybės žemumas“.

Žiniasklaida: netoli Rostovo esančiame poligone per sprogimą žuvo 10 Rusijos kareiviųKariniame poligone prie Rostovo per sprogimą žuvo 10 Rusijos armijos kariškių. Dar 15 buvo sužeisti.Tai ketvirtadienį pranešė portalas „nv.ua“, remdamasis Rusijos leidiniu „DonDay“.Pasak leidinio, sprogimas poligone, esančiame už 50 kilometrų nuo Rostovo, įvyko dar lapkričio pradžioje.Incidentą tiria Rusijos tyrimų komiteto Vyriausioji karinė tyrimų valdyba. „DonDay“ duomenimis, sprogimą sukėlė laužas, kurį Rusijos kariškiai uždegė šalia šaudmenų. Dėl ugnies jie detonavo.Kaip pažymėjo ukrainiečių žurnalistas Denysas Kazanskis, kurį cituoja UNIAN, „laužo versija“ gali būti tik priedanga.„Pikti liežuviai kalba, kad poligoną atakavo nežinomas dronas. Rusai iš pradžių, kaip visada, melavo, kad „visus numušė“, tačiau po kurio laiko žiniasklaidoje pasirodė informacija apie masinę kariškių žūtį, ir jie sugalvojo istoriją su sviediniais ir laužu. Beje, taip netgi juokingiau“, – pažymėjo D. Kazanskis.

Vokietija uždarė generalinį konsulatą KaliningradeVokietija uždarė savo generalinį konsulatą Kaliningrade. Tai ketvirtadienį pranešė „Ukrinform“, remdamasi konsulato tinklalapiu.„Nuo 2023 metų lapkričio 30 d. Vokietijos generalinis konsulatas Kaliningrade uždaromas. Konsuliniais ir pasų klausimais iš generalinio konsulato Kaliningrade konsulinės apygardos prašome kreiptis į generalinį konsulatą Sankt Peterburge. Dėl vizų kreiptis tik į Vokietijos ambasados ​​Maskvoje vizų skyrių“, – rašoma pranešime.Gegužę Vokietijos užsienio reikalų ministerija paskelbė uždaranti keturis iš penkių Rusijos generalinių konsulatų Vokietijoje ir tris iš keturių savo generalinių konsulatų Rusijoje: Novosibirske, Jekaterinburge ir Kaliningrade.„Ukrinform“ primena, kad Suomija atšaukė leidimą dirbti Rusijos konsulatui Turku mieste, kai Rusija paskelbė atšaukianti leidimą dirbti Suomijos generaliniam konsulatui Sankt Peterburge.

Ukraina kaltina Rusiją sustabdžius karo belaisvių mainusUkrainos žmogaus teisių ombudsmenas Dmytro Lubinecas ketvirtadienį pareiškė, kad Maskva liovėsi keistis su Kyjivu karo belaisviais.Nuo Rusijos visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasarį abi pusės surengė daug apsikeitimų belaisviais, tačiau antroje šių metų pusėje šis procesas įstrigo.„Mainai nevyksta, nes Rusija to nenori“, – platformoje „Telegram“ sakė D. Lubinecas.Ombudsmenas nurodė, kad „visos Ukrainos iniciatyvos, norai ir veiksmai susigrąžinti iš nelaisvės savo gynėjus sutinkami su Rusijos nenoru susigrąžinti net ir savo pačios piliečius“.Manoma, kad abi pusės laiko tūkstančius karo belaisvių.D. Lubinecas tvirtino, kad Rusija nori įtikinti savo žmones, jog Ukraina „nedaro nieko, kad sugrąžintų karius“.Pastarosiomis savaitėmis Maskva skyrė jos nelaisvėje esantiems Ukrainos karo belaisviams griežtas bausmes.

ESBO viršūnių susitikimą temdo nesutarimai dėl RusijosDidžiausios pasaulyje regioninio saugumo grupės viršūnių susitikimas Skopje ketvirtadienį prasidėjo nesutarimais – Ukraina, Lenkija ir Baltijos šalys boikotavo diskusijas, protestuodamos, kad renginyje dalyvauja ir Rusija.Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai (ESBO) pastaruoju metu sunkiai sekasi, nes Rusija nuolat vetuoja svarbius sprendimus, įskaitant grupės biudžetą.Kylanti įtampa savo kulminacija pasiekė pranešus, kad susitikime turėtų dalyvauti ir rusų užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. Dėl to Ukraina ir jos svarbiausiosios sąjungininkės nusprendė boikotuoti renginį, argumentuodamos 20 mėnesių trunkančiu Rusijos puolimu.„Rusijos agresija Ukrainos atžvilgiu prieštarauja visoms šios organizacijos vertybėms“, – pradėdamas viršūnių susitikimą sakė Šiaurės Makedonijos užsienio reikalų ministras ir ESBO pirmininkas Bujaras Osmani.„Dėl šio karo nukenčia pasitikėjimas, dialogas, mūsų gebėjimas vykdyti įsipareigojimus“, – pridūrė jis.Įsteigta 1975 m. kaip priemonė palaikyti dialogą tarp Rytų ir Vakarų blokų, ESBO šiuo metu vargsta dėl įtampos, kurią didina Rusijos karas Ukrainoje.Šią savaitę Ukraina, Estija, Latvija ir Lietuva pareiškė boikotuosiančios kasmetinę ministrų konferenciją, o Lenkija pasakė, kad Rusijos dalyvavimas yra „nepriimtinas“.Ukraina nori, kad iš Europos Tarybos pašalinta Rusija būtų išmesta ir iš ESBO ir perspėja, kad, Maskvai toliau esant jos nare, organizacijos laukia „lėta mirtis“.„Negalime ignoruoti to fakto, kad prie organizacijoje, kurios tikslas turėtų būti užtikrinti taiką ir saugumą Europoje, stalo sėdės ir Rusijos užsienio reikalų ministras“, – trečiadienį kalbėdamas su žurnalistais sakė Lenkijos užsienio reikalų ministras Szymonas Szynkowskis vel Sekas.JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas, trečiadienį atvykęs į Skopje dalyvauti susitikimo išvakarėse surengtoje ESBO valstybių narių atstovų vakarienėje, ketvirtadienio diskusijose nedalyvavo.S. Lavrovas į Šiaurės Makedoniją atvyko trečiadienį vakare ir ketvirtadienį turėjo sakyti kalbą šalies sostinėje Skopje vykstančiame viršūnių susitikime.DaugiašališkumasTrečiadienį vakare Europos Sąjungos diplomatijos vadovas Josepas Borrellis teigė suprantąs kai kurių šalių nerimą, tačiau sveikino Šiaurės Makedonijos sprendimą leisti S. Lavrovui dalyvauti susitikime, sakydamas, jog jis atitinka „bendrąjį tikslą užtikrinti daugiašališkumą“.„Jam (Lavrovui) tai bus gera proga tiesiai iš šio susitikimo dalyvių lūpų išgirsti, kodėl Rusija yra smerkiama ir izoliuojama“, – sakė jis žurnalistams.Po keletą mėnesių trukusių derybų pirmadienį Malta sutiko kitais metais rotacijos tvarka tapti organizacijos pirmininke vietoje NATO narės Estijos, su kurios kandidatūra Kremlius aiškiai nesutiko.Šį sprendimą turėtų patvirtinti dvi dienas truksiantis ministrų posėdis.Rusija trečiadienį apkaltino Vakarų šalis mėginimu sukliudyti jos atstovams dalyvauti susitikime.„Matome, kad Vakarai mėgina padaryti viską, kas yra įmanoma, kad mūsų šalis negalėtų normaliai dalyvauti šiame susitikime“, – pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Maria Zacharova.Ji taip pat apkaltino kai kurias šalis keliant grėsmę „pačiam organizacijos egzistavimu vien tam, kad patenkintų savo ambicijas“, konkrečiai tų šalių nenurodydama.Po to, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją Ukrainoje, ESBO paskelbė keletą ataskaitų, kuriose kalbama apie galimus rusų ginkluotųjų pajėgų įvykdytus karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmogiškumui.J. Borrellis taip pat dalyvauja susitikime, tačiau su S. Lavrovu asmeniškai nesusitiks.

Ch. Michelis: ES atsilieka nuo milijono sviedinių Ukrainai tikslo, bet tai vis tiek įvyksEuropos Sąjunga vėluoja įvykdyti savo pažadą per 12 mėnesių pristatyti Ukrainai milijoną sviedinių, ketvirtadienį kasmetinėje Europos gynybos agentūros (EDA) konferencijoje pareiškė Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Charles‘as Michelis.ES valstybės nusprendė iki 2024 metų kovo aprūpinti Ukrainą šaudmenimis, kad padėtų šaliai gintis nuo Rusijos, tačiau iki šiol jų pristatyta tik apie 300 000.Šio įsipareigojimo įvykdymas buvo „iššūkis“, sakė Ch. Michelis.„Dirbame tam, kad Ukrainai būtų pristatyta 1 mln. artilerijos šaudmenų, – sakė jis. – Tai užtruks šiek tiek ilgiau, nei tikėjomės, bet tai įvyks“.Anksčiau šį mėnesį Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas pareiškė, kad blokas greičiausiai nepasieks užsibrėžto tikslo.Tačiau ES vyriausiasis diplomatas Josepas Borrellis tvirtino, kad Europos gynybos pramonė bus pajėgi iki kitų metų kovo pagaminti žadėtus sviedinius.Nauji ES įsipareigojimai dėl karinės paramos Kyjivui pastaraisiais mėnesiais stringa, nes blokui sunkiai sekasi stiprinti ginklų gamybos pajėgumus.Be to, mažai tikėtina, kad bus patvirtinti planai iki 2027 metų suteikti Ukrainai 20 mlrd. eurų vertės karinę paramą.„Visi žinome, kad turime padaryti daugiau – daugiau raketų, daugiau šaudmenų, daugiau oro gynybos sistemų – ir greičiau, – sakė Ch. Michelis. – Tai yra įsipareigojimas, pareiga ne tik Ukrainos žmonėms, bet ir mūsų piliečiams. Saugodami Ukrainą, mes saugome save“.

Rusiją ir Kiniją jungiančiame geležinkelyje nugriaudėjo sprogimas, šaltiniai praneša apie sėkmingą Ukrainos operaciją Naktį nugriaudėjo sprogimas Buriatijos Baikalo–Amūro geležinkelio linijoje. Tai buvo sėkminga Ukrainos saugumo operacija, paralyžiavusi vienintelį svarbų geležinkelio kelią, jungiantį Rusijos Federaciją ir Kiniją. Apie tai „RBK Ukraina“ pranešė savi šaltiniai. Anot šaltinių, šiąnakt įvyko sprogimas Baikalo–Amūro linijoje, o konkrečiai magistralės Bessolovo vardo tunelyje, esančiame Buriatijoje. „Faktiškai tai vienintelis geležinkelio kelias, jungiantis Rusijos Federaciją ir Kiniją. Ir dabar tas kelias, kuriuo naudojasi Rusija, taip pat ir gabendama karinius krovinius, yra paralyžiuotas“, – teigia pašnekovai. Kol kas Ukrainos saugumo tarnyba pranešimų, kad tai jos operacija, nekomentuoja. Žiniasklaidos duomenimis, važiuojant krovininiam traukiniui suveikė keturi sprogstamieji užtaisai. Dabar įvyko vietoje dirba Rusijos federalinė saugumo tarnyba, geležinkelio darbuotojai bando sušvelninti sprogimo padarinius.

Borrellis apie ESBO susitikimą: Rusija turi išgirsti, kodėl yra „pasmerkta ir izoliuota“ES vyriausiasis diplomatas Josepas Borrellis trečiadienį pareiškė, kad artėjančiame didžiausios pasaulyje regioninio saugumo institucijos posėdyje ministrai turi paaiškinti Rusijai, kodėl ji yra „smerkiama ir izoliuojama“.Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) valstybių narių ministrai ketvirtadienį ir penktadienį susitiks Skopjėje aptarti šios organizacijos ateities ir karo Ukrainoje.Ukraina, taip pat Estija, Latvija, Lietuva ir Lenkija pareiškė, kad boikotuos kasmetinę ministrų konferenciją, kadangi joje pareiškė dalyvausiąs kvietimą gavęs Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas.J. Borrellis sakė, kad supranta kai kurių valstybių nerimą, tačiau palankiai įvertino Šiaurės Makedonijos sprendimą leisti S. Lavrovui dalyvauti, sakydamas, kad tai atitinka „bendrą tikslą išlaikyti daugiašališkumą gyvą“.„Tai bus gera proga jam (S. Lavrovui) tiesiogiai iš šio susitikimo dalyvių išgirsti, kodėl Rusija yra smerkiama ir izoliuojama“, – sakė jis žurnalistams po susitikimo su Šiaurės Makedonijos ministru pirmininku Dimitaru Kovačevskiu.J. Borrellis pridūrė, kad tuomet S. Lavrovas galės grįžti į Kremlių ir pranešti, „kad Europos Sąjunga ir ESBO ir toliau vieningai smerkia agresyvų ir neteisėtą Rusijos elgesį“.1975 metais įkurtoje organizacijoje, veikiančioje kaip forumas dialogui tarp Rytų ir Vakarų blokų, kuriai priklauso ir Rusija, ir Ukraina, įtampa vis didėja.Po kelis mėnesius trukusių derybų pirmadienį Malta sutiko kitais metais perimti pirmininkavimą organizacijai pagal rotacijos principą vietoj NATO narės Estijos, kurią Rusija atvirai atmetė.Tikimasi, kad sprendimas bus ratifikuotas per dvi dienas truksiantį ministrų susitikimą ir padės išvengti paneuropinės saugumo institucijos žlugimo.

Zelenskis apsilankė Ukrainos pietuoseUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė apsilankęs smarkiai karo ir pastarųjų audrų paveiktose Odesos, Mykolajivo ir Chersono srityse šalies pietuose.Susitikimuose aptarta daug klausimų, pirmiausiai – šalies ir gyventojų saugumas, sakė V. Zelenskis tradiciniame savo kreipimesi trečiadienio vakarą. Odesoje, anot jo, pavyzdžiui, buvo kalbama apie oro gynybos stiprinimą ir Kyjivo sukurto koridoriaus grūdams per Juodąją jūrą eksportuoti, apsauga.

Per Rusijos raketų smūgį Pokrovske Rytų Ukrainoje sužeista 10 žmoniųPer Rusijos raketų smūgį Pokrovske ir apylinkėse Rytų Ukrainos Donecko srityje, oficialiais duomenimis, buvo sužeista mažiausia dešimt žmonių, tarp jų – keturi vaikai. Dar mažiausiai penki civiliai ketvirtadienio rytą, manoma, buvo po vieno pastato griuvėsiais, „Telegram“ tinkle pranešė Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenka. Jo duomenimis, rusų pajėgos naudojo S-300 tipo raketas. Nuotraukose buvo matyti visiškai sugriautas pastatas.Naktį į ketvirtadienį Ukraina iš viso atakuota 8 raketomis ir 20 kovinių dronų, pranešė Generalinis štabas. 14 bepiločių buvo numušti.

Rusijos karių nuostoliai Ukrainoje pasiekė maždaug 328 760Rusija Ukrainoje jau prarado maždaug 328 760 karių, iš jų 1 180 – vien per pastarąją parą.Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Be to, laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. lapkričio 30 d. priešas taip pat prarado iš viso 5 551 tanką (+16 per pastarąją parą), 10 340 šarvuotųjų kovos mašinų (+28), 7 907 artilerijos sistemas (+1), 910 raketų paleidimo sistemų, 600 oro gynybos sistemų, 323 karo lėktuvus, 324 sraigtasparnius, 10 361 mašiną ir kuro talpyklą (+13), 22 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 5 954 bepiločius orlaivius (+10), 1 124 specialiosios įrangos vienetus (+3). Taip pat numuštos 1 567 sparnuotosios raketos.Duomenys apie priešų nuostolius yra nuolat atnaujinami.Pranešama, kad 2023 m. lapkričio 29 d. Ukrainos ginkluotosios oro pajėgos du kartus smogė priešo karių, amunicijos ir karinės technikos sutelkimo vietoms, dar du smūgiai suduoti žemė-oras raketų sistemoms.

M. Podoliakas apie M. Budanovos apnuodijimą: Rusija siekia bet kokiomis priemonėmis daryti poveikį padėčiai UkrainojeRusija siekia bet kokiomis priemonėmis daryti poveikį padėčiai Ukrainoje, visoje šalyje transliuojamo telemaratono „Vieningos naujienos“ metu komentuodamas Ukrainos gynybos žvalgybos ministerijos gynybos žvalgybos vadovo sutuoktinės ir dar kelių agentūros darbuotojų apnuodijimą pasakė prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Mychaila Podoliakas.„Rusija aktyviai siekia bet kokiomis technologinėmis priemonėmis daryti poveikį esamai padėčiai Ukrainos viduje. Ko šiandien reikia Rusijai? Labai paprasta. Rusijai reikia sukelti kuo daugiau panikos, sukelti mums kuo daugiau depresijos ir, be jokios abejonės, sukelti bet kokios formos chaosą. Ko reikia tam pasiekti? Informacinių provokacijų, spėlionių, technologinių nuodijimų, kadangi, beje, toks ir yra Rusijos specialiųjų tarnybų braižas“, – kalbėjo M. Podoliakas.M. Podoliakas atkreipė dėmesį, kad viena Ukrainos valdžios atstovų grupė „itin jaudina Rusijos Federacijos politinį elitą“.„Be jokių abejonių, jie dairosi poveikio priemonių. Ir todėl jie tikrai stengsis daryti poveikį tiems pareigūnams. Mes privalome atsakingai į tai atsižvelgti ir tai kontroliuoti“, – sakė M. Podoliakas.Jis pridūrė, kad Ukrainoje visuomet veikė ir vis dar egzistuoja rusų specialiųjų tarnybų tinklas. Be to, jo teigimu, agentai ne iš karto pradeda veikti ir imasi tam tikrų veiksmų.Pirmiau buvo pranešta, kad Ukrainos gynybos žvalgybos ministerijos gynybos žvalgybos vadovo sutuoktinė Marianna Budanova ir dar keletas agentūros darbuotojų buvo apnuodyti sunkiaisiais metalais.

TATENA užfiksavo sprogimus netoli Chmelnyckio atominės elektrinėsTarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vadovas Rafaelis Grossi trečiadienį paskelbė, kad agentūros ekspertai pranešė apie netoli vakarinėje Ukrainos dalyje esančios jėgainės vykstančius karinius veiksmus.R. Grossi nurodė, kad Chmelnyckio branduolinę jėgainę stebinti TATENA komanda antradienio naktį netoliese girdėjo seriją sprogimų, kurie tęsėsi apie 20 minučių.R. Grossi teigimu, tuo tarpu, kai „pagrindinis pasaulio dėmesys yra visiškai pagrįstai nukreiptas į labai tikrą pavojų Zaporižės branduolinėje jėgainėje. Praėjusios nakties įvykis primena, kad negalime pamiršti apie kitas Ukrainoje veikiančias branduolines jėgaines, kurios taip pat galimai patiria raketinių ir kitokių smūgių pavojų“.„Visi Ukrainoje esantys branduolinės infrastruktūros objektai vis dar yra pažeidžiami, tiek tiesiogiai, jei į juos pataikytų raketa, tiek netiesiogiai, jei juose nutrūktų elektros tiekimas. Branduolinės saugos situacija visoje Ukrainoje vis dar itin nestabili“, – kalbėjo R. Grossi.Jis paaiškino, kad Zaporižės jėgainėje pietinėje Ukrainos dalyje esanti TATENA komanda taip pat pranešė, kad naktį skambėjo oro pavojaus sirena – pavojus truko apie 10 minučių, tačiau jokio sprogimo ekspertai neišgirdo, jokia žala objektui nepadaryta.TATENA ekspertai stebi padėtį rusų karių pernai okupuotame Enerhodare esančios Zaporižės branduolinėje jėgainėje.Jėgainę užėmusi Rusija pasiskelbė 2022 m. kovo pradžioje, netrukus po to, kai kaimyninėje Ukrainoje buvo pradėta plataus masto invazija. Jėgainė yra ginčytinoje zonoje netoli fronto linijos. Nuo 2022 m. rugsėjo jos reaktoriai yra išjungti.Jau ilgą laiką perspėjama apie tai, kad padėtis jėgainėje gali tapti nevaldoma ir gali kilti branduolinė katastrofa.

Okupuotame Kryme buvo parodytas Zelenskio kreipimasis: operaciją vykdė žvalgyba Laikinai okupuotame Kryme televizijos kanalai rodė Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio kreipimąsi. Jis buvo transliuojamas daugiau nei 20-čia okupantų kanalų.Pasak RBC-Ukraine, cituojant šaltinius specialiosiose tarnybose, specialiąją operaciją vykdė Pagrindinis žvalgybos direktoratas. Vaizdo įraše V. Zelenskis visų pirma kalbėjo apie Ukrainos sėkmę Juodosios jūros regione.„Noriu atskirai pasakyti visiems mūsų žmonėms Kryme, Sevastopolyje, visose okupuotose mūsų šalies pietų ir rytų teritorijose – iki šiol okupuotose teritorijose: brangūs ukrainiečiai, visi jūs jaučiate, kad Rusijos buvimas mūsų žemėje nėra amžinai. Aš tai žinau. Ukraina susigrąžins savo teritoriją, savo žmones. Nieko okupantams nepaliksime“, – pabrėžė valstybės vadovas.Tuo pačiu metu vadinamasis okupuoto Krymo gauleiterio patarėjas Olegas Kryuchkovas sakė, kad buvo įsilaužta į keletą vietinių interneto paslaugų teikėjų.„Techninės tarnybos dirba. Artimiausiu metu visos problemos bus pašalintos“, – sakė jis.

Prancūzija artėja prie saugumo susitarimo su UkrainaPrancūzijos užsienio reikalų ministerija kitų metų pradžioje ketina užbaigti saugumo susitarimą su Ukraina.Pareigūnai Paryžiuje jau kelis mėnesius derasi su Kijevu.Susitarime ketinama nustatyti, kaip Prancūzija pateks į Ukrainą teikti humanitarinę, karinę ir finansinę pagalbą. Atstovė spaudai Anne-Claire Legendre šiandien sakė, kad tikisi, kad dvišalis saugumo garantijos susitarimas bus baigtas 2024 m.

Ukrainos pajėgos prarado pirmąjį „Leopard 1A5“ tankąApie tai pranešė „Forbes“ žurnalistas Davidas Axas, kuris patvirtino lapkričio 28 dieną pasirodžiusio vaizdo įrašo autentiškumą. Įraše tankas, tikriausiai priklausantis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų 44-ajai mechanizuotajai brigadai, pateko į Rusijos ugnį Rytų Ukrainoje.Drono aptiktas tankas tapo lengvu artilerijos vienetų taikiniu. Tuo pačiu metu daroma prielaida, kad pirmasis sprogimas įvyko dėl užkastos minos. Korpusas ar skiedinys, matyt, sugadino bako kairįjį takelį, po kurio jis nustojo judėti. Filmuotoje medžiagoje nematyti, kad įgula pabėgtų, tačiau vaizdo įraše matyti, kad du tanko bokštelio liukai atidaryti, o tai rodo, kad įgula pabėgo.44-oji Ukrainos ginkluotųjų pajėgų brigada, kaip pažymi „Forbes“, tariamai gavo dvi ar tris dešimtis tankų iš 1980-ųjų iš maždaug 200, pažadėtų Ukrainos kariuomenei.https://twitter.com/WarVehicle/status/1729599702130167893?ref_src=twsrc%5Etfw

Suomija oficialiai uždaro paskutinį sienos kirtimo punktą su RusijaTrečiadienį Suomija uždarė paskutinį likusį sienos su Rusija kirtimo punktą.Suomija vakar nusprendė uždaryti visus pasienio kontrolės punktus dėl susirūpinimo, kad Maskva naudoja migrantus „hibridiniam karui“, siekdama destabilizuoti NATO šalį.Raja-Jooseppi kirtimo punktas Suomijos Arkties Laplandijos regione yra maždaug 250 kilometrų (155 mylių) nuo šiaurinio Rusijos miesto Murmansko.Šiandien kontrolės punkte migrantai nebandė kirsti sienos, sakė Suomijos sienos apsaugos tarnybos vado pavaduotojas.Suomijos valdžios institucijos teigia, kad nuo rugpjūčio į sieną atvyko apie 1000 migrantų be vizų ar galiojančių dokumentų, o Helsinkis apkaltino Rusiją atsiliekant.

JK: Rusija Ukrainoje pradėjo dažniau naudoti kasetines bombasDidžiosios Britanijos žvalgybos duomenimis, Rusija greičiausiai Ukrainoje pradėjo dažniau naudoti 500 kg sveriančias kasetines bombas.Paskutiniame savo kasdieniniame pranešime Gynybos ministerija nurodė, kad bomba RBK-500 buvo dislokuota daugelyje rytinio Donecko srities rajonų.Teigiama, kad RBK-500 išsviedžia 100–350 šaudmenų ir kad kiekvienas dalinis šaudmuo detonuoja arba vienu prieštankiniu užtaisu, arba šimtais didelio greičio skeveldrų.Šių metų pradžioje JAV pradėjo tiekti kasetinius šaudmenis Ukrainai, kad padėtų jos pastangoms prasiveržti per Rusijos frontą.Kasetiniai šaudmenys buvo uždrausti pagal tarptautinę sutartį, nes jų daliniai šaudmenys išsibarsto dideliame plote ir dažnai nesprogsta nuo smūgio, todėl padidėja civilių aukų rizika.Rusijos, JAV ar Ukrainos nepasirašė sutarties.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1729776805828022697?ref_src=twsrc%5Etfw

Lenkija sustiprins Ukrainos sunkvežimių patikrasLenkijos vyriausybė trečiadienį pranešė, kad, siekiant nuraminti protestuojančius lenkų vežėjus, keliuose, vedančiuose sienos link, vyks sustiprintos Ukrainos sunkvežimių patikros.„Tai bus išsamūs patikrinimai, kuriais bus siekiama patikrinti... visas Ukrainos vežėjams taikomas taisykles“, – po susitikimo su vilkikų vairuotojais pareiškė Lenkijos infrastruktūros ministras Alvinas Gajadhuras.Pasak A. Gajadhuro, vežėjai sakė, kad apsvarstys galimybę sušvelninti savo protestą, jei transporto priemonių patikros „duos rezultatų“.Lenkijos sunkvežimių vairuotojai jau daugiau kaip tris savaites blokuoja pagrindinius kontrolės punktus pasienyje su Ukraina ir tai daro dėl, anot jų, nesąžiningos Ukrainos įmonių konkurencijos. Vežėjai, be kita ko, reikalauja, kad Ukrainos sunkvežimiams vėl būtų taikoma leidimų įvažiuoti į Europos Sąjungą (ES) sistema, kurios blokas atsisakė, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą.Nors Varšuvos, Kyjivo ir ES atstovai susėdo prie bendro derybų stalo, ginčo išspręsti nepavyko.Anksčiau trečiadienį Europos Komisija (EK) pasmerkė Lenkiją, kad ši „beveik visiškai nedalyvauja“ bandant sustabdyti vilkikų vairuotojų protestus. „Manau, kad padėtis prie Lenkijos sienos su Ukraina yra visiškai nepriimtina“, – pareiškė ES transporto komisarė Adina Valean.

Dėl kvietimo Rusijos ministrui ESBO susitikimą boikotuos ir LenkijaLenkija trečiadienį pranešė nedalyvausianti šią savaitę Skopjėje vyksiančiame Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) susitikime dėl to, kad į jį pakviestas Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas.Lenkijos užsienio reikalų ministras Szymonas Szynkowskis vel Sekas žurnalistams sakė nedalyvausiantis ketvirtadienį prasidėsiančiame ESBO susitikime ir nepasiųsiantis į Šiaurės Makedonijos sostinę nė vieno savo pavaduotojo.„Tiesiog negalime ignoruoti fakto, kad Rusijos užsienio reikalų ministras sėdės prie vieno stalo su organizacija, kuri turėtų kurti taiką ir saugumą Europoje“, – sakė Lenkijos ministras.S. Lavrovo dalyvavimą S. Szynkowskis vel Sekas pavadino „nepriimtinu“ ir pridūrė, kad Lenkija laikosi tokios pačios pozicijos kaip ir Baltijos valstybės, anksčiau paskelbusios, kad boikotuos ESBO susitikimą.„S. Lavrovo vieta yra specialiajame tribunole, o ne prie ESBO stalo“, – antradienį sakė Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna, paaiškinęs bendrą savo šalies ir kitų Baltijos valstybių Lietuvos ir Latvijos sprendimą.Dėl S. Lavrovo dalyvavimo kasmetinę ministrų konferenciją boikotuos ir Ukraina. Tačiau JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas derybose dalyvaus ir sieks sutelkti paramą karo draskomai Ukrainai.Pernai ESBO susitikimą surengusi Lenkija neįleido S. Lavrovo, Rusija į tai piktai reagavo.

Kuleba: sąjungininkai nejaučia nuovargio nuo karoUkraina nematė jokių ženklų, kad jos sąjungininkės NATO pavargtų nuo karo, tvirtino Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba. Jis kalbėjo iš Briuselio, kur NATO užsienio reikalų ministrai susitiko aptarti saugumo padėties Ukrainoje ir kitose pasaulio šalyse.„Girdėjau aiškų „ne“ bet kokiai nuorodai į nuovargį ir išgirdau aiškų „taip“ padidintai paramai Ukrainai“, – sakė jis naujienų agentūrai „Associated Press“.Jis taip pat sakė, kad kai kurie sąjungininkai pateikė naujų paramos pasiūlymų, tačiau atsisakė pateikti daugiau informacijos.„Jie supranta, kad tam, kad jie jaustųsi saugūs, kad nepatektų į situaciją, kai NATO kariai turės kautis, Ukraina turi laimėti šį karą“, – sakė jis.

Rusija nebeslepia: Ukrainoje žuvo dar vienas rusų generolasRusija patvirtino generolo majoro Vladimiro Zavadskio žūtį per karą Ukrainoje.Kaip rašo „Ukrinform“, tai „Telegram“ kanale pranešė leidinys „Važnyje istorii“.„Žuvo Rusijos generolas majoras V. Zavadskis. Tai septintas tokio rango kariškis, kurio mirtis patvirtinta Rusijos Federacijoje“, – sakoma pranešime.Apie jo mirtį pranešė Maskvos aukštosios karo vadų mokyklos absolventų organizacija „Kremlius“. Publikacijoje rašoma, kad V. Zavadskis žuvo lapkričio 28 d.Šis generolas majoras buvo Rusijos 14-ojo armijos korpuso vado pavaduotojas. Šaltinių teigimu, V. Zavadskis žuvo užnugaryje sprogus minai.Tai jau dvyliktas pranešimas apie aukščiausių Rusijos ginkluotųjų pajėgų karininkų žūtį Ukrainoje. Iš jų Rusija patvirtino septynis.Aukščiausio rango Rusijos ginkluotųjų pajėgų karininkas, žuvęs kare, yra Oro gynybos pajėgų vado pavaduotojas generolas Olegas Cokovas. Jis žuvo vasarą Berdianske.„Ukrinform“ primena, jog Taurijos operatyvinės-strateginės kariuomenės grupuotės vadas generolas Oleksandras Tarnavskis pareiškė, kad Rusijos kariuomenės gyvosios jėgos ir šarvuotosios technikos nuostoliai didėja.

Rusija įkalino vyrą, sniege parašiusį: „Karui ne“Rusija nuteisė vyrą kalėti 10 dienų už tai, kad ant apsnigto turniketo prie čiuožyklos Maskvoje parašė žodžius „Karui ne“, rodo teismo dokumentas.2022 m. vasarį Ukrainą užpuolusi Maskva paskelbė puolimo kritiką neteisėta, už paprasčiausius protesto veiksmus buvo sulaikyti tūkstančiai žmonių.Lapkričio 24 d. paskelbtame teismo dokumente sakoma, kad policija sučiupo Dmitrijų Fiodorovą praėjusį ketvirtadienį Maskvos Gorkio parke, pirštu parašiusį draudžiamą šūkį. Teismo dokumente sakoma, kad jam „įvykdžius nusikaltimą policijos pareigūnai pasiūlė nuvežti jį į Vidaus reikalų ministerijos departamentą“, bet D. Fiodorovas atsisakė. Policijos pareigūnai pakartotinai perspėjo, kad jis pažeis įstatymus, jei to nepadarys, ir galiausiai jį apkaltino. D. Fiodorovas teisme neigė, kad priešinosi suėmimui, bet prisipažino parašęs šūkį ir buvo nuteistas 10 parų „administracinio arešto“, sakoma dokumente.Pirmasis šį įvykį aprašęs naujienų leidinys „Ostorožno Novosti“ taip pat pranešė, kad D. Fiodorovas buvo nubaustas ir bauda, bet suma neskelbiama.Pradėjusi puolimą Ukrainoje Maskva ėmėsi precedento neturinčio susidorojimo su kitaminčiais, teisių grupės tai jau lygina su masinėmis represijomis Sovietų Sąjungoje. Anksčiau šį mėnesį Rusijos teismas skyrė septynerių metų laisvės atėmimo bausmę menininkei Aleksandrai Skočilenkai, prekybos centre pakeitusiai kainų etiketes puolimą kritikuojančiais šūkiais.

Slovakija pratęs žemės ūkio produkcijos importo iš Ukrainos draudimą ir išplės sąrašąSlovakijos vyriausybė, vadovaujama ministro pirmininko Roberto Fico, nusprendė pratęsti žemės ūkio produkcijos importo iš Ukrainos draudimą.Kaip rašo leidinys „Novinky.cz“, kuriuo remiasi UNIAN, be kviečių, kukurūzų, rapsų ir saulėgrąžų sėklų, draudimas bus taikomas ir medaus, cukraus, salyklo ir sojų importui.Be to, Slovakijos žemės ūkio ministro Richardo Takáčo siūlymu, visų kitų žemės ūkio ir maisto produktų tranzitui iš Ukrainos bus taikomi muitinės formalumai. Iš esmės tai reiškia, kad siuntos bus užplombuotos.Pasak Žemės ūkio ministerijos, šios priemonės reikalingos taip pat ir dėl to, kad nėra europinio sprendimo dėl Ukrainos prekių.Rugsėjį Europos Komisija panaikino Ukrainos grūdų įvežimo į Lenkiją, Bulgariją, Rumuniją, Vengriją ir Slovakiją apribojimus. Tačiau Slovakija, Lenkija ir Vengrija vis tiek įvedė nacionalinį draudimą importuoti Ukrainos žemės ūkio prekes. Reaguodama į tai Ukraina padavė ieškinį prieš šias šalis Pasaulio prekybos organizacijai.

Zelenskis lankėsi ChersoneTrečiadienį, lapkričio 29 d., Chersone lankėsi Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.Apie tai pranešė „RBC-Ukraina“ su nuoroda į Zelenskio įrašus socialiniuose tinkluose.Prezidentas paskelbė vaizdo įrašą iš savo vizito į prieš metus deokupuotą Chersono miestą. Vaizdo įraše matyti, kad prezidentas lankėsi ligoninėje, kalbėjosi su gydytojais.Jis taip pat apžiūrėjo didžiausią miesto slėptuvę – ji įrengta taip, kad per oro antskrydį joje galėtų apsistoti 250 žmonių. Jis išklausė Chersono OV viršininko Oleksandro Prokudino pranešimą apie srities slėptuvių remontą ir rekonstrukciją.Prieš atvykdamas į Chersoną V. Zelenskis lankėsi Mykolajivo srityje, kur dalyvavo pagal Danijos globojamą regioną įgyvendinamų projektų pristatyme. Jis pažymėjo, kad regiono globos programa yra sėkmės pavyzdys ir rodo kitoms šalims, ką dar galima nuveikti.https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/653356720327641

Programišiai įsilaužė į Rusijos darbo ir socialinės apsaugos ministerijos svetainęUkrainos programišių grupė „Black Jack“ kartu su Ukrainos saugumo tarnybos (UST) specialistais įsilaužė į Rusijos darbo ir socialinės apsaugos ministerijos svetainę.Tai naujienų agentūrai „Ukrinform“ pranešė šaltiniai teisėsaugos institucijose.Įsilaužėliai gavo prieigą prie daugybės dokumentų: vadinamosios specialiosios karinės operacijos statistikos, kariškių asmens duomenų, pranešimų Rusijos prezidentui, informacijos apie protezavimų skaičių, sakė pašnekovas.Atskiras informacijos blokas susijęs su laikinai okupuotais Charkivo ir Zaporižios sričių rajonais ir dabartine jų „vadovybe“.Šaltinių duomenimis, ši operacija buvo atlikta kartu su Ukrainos saugumo tarnybos kibernetiniais specialistais.Atsisiuntę reikiamą informaciją, programišiai iš Rusijos ministerijos serverių „nugvelbė“ daugiau nei 100 terabaitų duomenų.Anksčiau buvo pranešta, kad Ukrainos programišiai kartu su UST įsilaužė į Rusijos banko „Alfa“ klientų duomenų bazę.

Apklausa: 53 proc. ukrainiečių yra prieš stojimą į NATO be Rusijos okupuotų teritorijųUkrainos stojimo į NATO tik su jos kontroliuojamomis teritorijomis idėja yra nepriimtina daugiau kaip pusei ukrainiečių (53 proc.).Kaip praneša „Ukrinform“, tai rodo Sociologijos grupės „Reitingas“ surengtos apklausos rezultatai. Ši apklausa yra Ukrainos gyventojų požiūrio į tarptautines sąjungas dinamikos tyrimo dalis.Bet 40 proc. respondentų visiškai arba iš dalies palaiko šią idėją: santykinai dažniau tokiam žingsniui ryžtųsi vakarinių regionų ir sostinės gyventojai, taip pat vidutinio amžiaus žmonės. Šiai idėjai mažiausiai pritaria rytinių, centrinių ir pietinių regionų gyventojai, taip pat pagyvenę žmonės.Net tarp Ukrainos stojimo į NATO šalininkų šiai idėjai pritaria tik 44 proc. apklaustųjų, o 51 proc. yra prieš.Apklausos rezultatai taip pat rodo, kad lapkričio pabaigoje už Ukrainos stojimą į Europos Sąjungą balsuotų 78 proc. respondentų, tai yra šiek tiek mažiau nei šių metų liepą (85 proc.). Tik 5 proc. apklaustųjų pasisako prieš stojimą į ES. Kita vertus, neapsisprendusių ar nenorinčių balsuoti ukrainiečių dalis didėja: atitinkamai 3 proc. ir 14 proc.Parama šalies stojimui į NATO taip pat turi tendenciją mažėti ir siekia 77 proc. (liepos mėnesį buvo 83 proc.). Šiuo metu paramos stojimui į NATO rodiklis yra tokio pat lygio, koks buvo invazijos pradžioje 2022 metų kovą, konstatuoja sociologai. Tačiau tik 5 proc. respondentų nenorėtų matyti Ukrainos Šiaurės Atlanto aljanse, 15 proc. nebalsuotų, o 3 proc. yra neapsisprendę.Apklausoje dalyvavo 1000 Ukrainos gyventojų nuo 18 metų amžiaus. Ji vyko lapkričio 22-23 dienomis visuose regionuose, išskyrus laikinai okupuotas Krymo ir Donbaso teritorijas, taip pat teritorijas, kuriose tyrimo metu nebuvo Ukrainos mobiliojo ryšio.„Ukrinform“ primena, kad anksčiau buvęs NATO generalinis sekretorius Andersas Foghas Rasmussenas pasiūlė priimti Ukrainą į Aljansą be Rusijos okupuotų teritorijų.

Stoltenbergas: Rusija prarado Ukrainoje šimtus orlaivių, tūkstančius tankų, patyrė 300 tūkst. aukųKare su Ukraina Rusija prarado nemažą dalį savo įprastinių ginkluotųjų pajėgų: šimtus orlaivių, tūkstančius tankų ir 300 tūkst. kareivių, per spaudos konferenciją po NATO ir Ukrainos tarybos užsienio reikalų ministrų susitikimo sakė NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas, pranešė „Ukrinform“.„Kariniu požiūriu Rusija prarado didelę dalį savo įprastinių pajėgų. Šimtus orlaivių. Tūkstančius tankų. Ir daugiau nei 300 tūkst. aukų“, – sakė NATO generalinis sekretorius.Pabrėžęs, kad įsiverždamas į Ukrainą Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas „padarė strateginę klaidą“, jau susilpninusią Rusiją, NATO generalinis sekretorius pridūrė, jog „neturime nuvertinti Rusijos“. „Rusijos ekonomika pertvarkyta karo reikmėms. V. Putinas nepaiso aukų. Rusijos tikslai Ukrainoje nepasikeitė“, – sakė jis.Be to, Rusija prieš žiemą sukaupė dideles raketų atsargas ir yra „naujų bandymų smogti Ukrainos elektros tinklui ir energetikos infrastruktūrai“, sakė J. Stoltenbergas. „Džiaugiuosi, kad sąjungininkės ir toliau stiprina Ukrainos oro gynybą. Praėjusią savaitę 20 NATO sąjungininkių susitarė sudaryti Ukrainos oro gynybos koaliciją. Tai padės apsaugoti Ukrainos ginkluotąsias pajėgas ir miestus. Ir išgelbėti ukrainiečių gyvybes“, – sakė NATO generalinis sekretorius.Pirmasis NATO ir Ukrainos tarybos užsienio reikalų ministrų posėdis įvyko Briuselyje lapkričio 29 dieną.

ISW: Rusija nori apriboti migrantų teises, kad priverstų juos kovoti prieš UkrainąRusijos vidaus reikalų ministerijos parengtame įstatymo projekte numatytais migracijos statuso apribojimais greičiausiai siekiama, kad karinė tarnyba taptų viena iš nedaugelio galimybių likti šalyje.Tai teigiama Vašingtone įsikūrusio Karo tyrimų instituto (ISW) ataskaitoje, praneša „Ukrinform“.Lapkričio 28 d. Rusijos naujienų agentūra TASS pranešė, kad Rusijos vidaus reikalų ministerija parengė siūlomą įstatymo projektą, kuriuo būtų sukurtas „kontroliuojamo buvimo“ Rusijoje režimas migrantams, neturintiems teisinio pagrindo pasilikti šalyje.Pranešama, kad įstatymo projekte bus siūlomi šie kontroliuojamo buvimo Rusijoje režimo apribojimai migrantams: draudimas migrantams registruotis juridiniais asmenimis ir individualiais verslininkais, dalyvauti nekilnojamojo turto sandoriuose, pirkti ir parduoti transporto priemones, vairuoti automobilį, gauti vairuotojo pažymėjimą, atsidaryti banko sąskaitą, pervesti pinigus ar susituokti.Be to, įstatymo projekte numatoma, kad migrantai, kuriems taikomas šis režimas, turės pranešti valdžios institucijoms apie savo gyvenamąją vietą ir keliones iš Rusijos, o apribojimus pažeidusiems migrantams bus taikoma deportacija arba jie bus laikomi specialioje įstaigoje.„Atrodo, kad Rusijos pareigūnai bando dar labiau atimti teises iš Rusijoje gyvenančių migrantų, greičiausiai siekdami paremti nuolatines pastangas priversti migrantus atlikti karinę tarnybą, taip pat pataikaudami vis labiau ksenofobiškiems Rusijos ultranacionalistams“, – teigė ISW ekspertai.Taip pat pažymima, kad siūlomais migracijos statuso apribojimais greičiausiai siekiama dar labiau išstumti daugybę migrantų iš ekonominio ir socialinio gyvenimo Rusijoje ir padaryti karinę tarnybą viena iš nedaugelio galimybių likti šalyje.Be to, Rusijos valdžios institucijos lygiagrečiai deda pastangas priversti migrantus kovoti Ukrainoje mainais į Rusijos pilietybę.Anksčiau Jungtinės Karalystės gynybos ministerija atnaujintoje žvalgybos informacijoje teigė, kad Rusija greičiausiai nori išvengti tolesnių nepopuliarių vidaus mobilizacijos priemonių prieš 2024 m. prezidento rinkimus.

Kazachstanas įkalino „Wagner“ užverbuotą vyrą, kovojusį UkrainojeTrečiadienį Kazachstanas pranešė įkalinęs vyrą, Ukrainoje kovojusį Rusijos samdinių grupuotėje „Wagner“.Astana palaiko glaudžius ekonominius ir politinius ryšius su kaimynine šalimi, tačiau nepritaria Maskvos invazijai ir Ukrainos teritorijų aneksijai.Trečiadienį paskelbtame pareiškime Kazachstano Karagandos rajono teismas atskleidė, kad rugpjūtį įkalino neįvardytą „Wagner“ samdinį šešeriems metams ir aštuoniems mėnesiams. Iš atokaus kaimo kilęs vyras buvo užverbuotas prisijungti prie „Wagner“ per Maskvos valdomą socialinį tinklą VK, jį suviliojo finansinis atlygis, pranešė teismas.Išvykęs į Rusiją karinių mokymų, jis buvo išsiųstas į Ukrainos Bachmuto miestą, ten „dalyvavo kovinėse operacijose siekiant pakirsti konstitucinę santvarką ir pažeisti Ukrainos teritorinį vientisumą“, sakoma teismo pranešime. Vėliau jis buvo sužeistas ir paleistas.„Teismas atsižvelgė į (kaltinamojo) nuoširdų gailėjimąsi ir pripažino tai atsakomybę lengvinančia aplinkybe“, – sakoma pranešime ir priduriama, kad jam paskirta mažesnė nei įstatymo numatyta nuo septynerių iki dešimties metų bausmė. Jo gautas finansinis atlygis buvo konfiskuotas. Maskvos pajėgos užėmė Bachmutą gegužę po kruvinų sekinimo mūšių, per kuriuos, kaip pranešta, žuvo tūkstančiai Ukrainos ir Rusijos kareivių, daugelis jų buvo „Wagner“ samdiniai. Grupė „Wagner“ verbavo samdinius ir kalėjimuose, ir užsienyje, kovojo išvien su Rusija ir padėjo Maskvai užimti Bachmutą.

Ukrainos užsienio reikalų ministras neigia, kad karas atsidūrė aklavietėjeUkrainos užsienio reikalų ministras atmetė žurnalisto prielaidą, kad karas atsidūrė aklavietėje, skelbia „Sky News“. Atsakydamas į klausimus NATO susitikimo Briuselyje kuluaruose, Dmytro Kuleba žurnalistui atsakė, kad „nėra jokios aklavietės“, ir perėjo prie kito klausimo.Anksčiau tarp Ukrainos politinės ir karinės vadovybės kilo įtampa po to, kai šalies ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas užsiminė, kad karas pasiekė aklavietę.Tai pareiškė generolas Valerijus Zalužnas: „Kaip ir Pirmajame pasauliniame kare, mes pasiekėme tokį technologijų lygį, kad atsidūrėme aklavietėje... gilaus ir gražaus proveržio greičiausiai nebus“.Vėliau Volodymyras Zelenskis į tai griežtai atkirto ir apkaltino generolą, kad šis „palengvina agresoriaus darbą“.

Rusai apšaudė Chersono priemiesčius, žuvo civilisTrečiadienį Rusijos kariškiai apšaudė Chersono priemiesčius, žuvo 68 metų vyras.Tai „Telegram“ kanale pranešė Chersono miesto karinė administracija, kuria remiasi „Ukrinform“.„Apie 16 val. Rusijos kariuomenė iš laikinai okupuoto kairiojo Dnipro kranto apšaudė Chersono priemiesčius“, – sakoma pranešime.Pažymima, kad per apšaudymą žuvo 68 metų vyras. Priešo atakos metu jis buvo savo namų kieme.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, po 14 val. Rusijos kariuomenė iš laikinai okupuoto ​​kairiojo kranto smogė Chersonui, įvairiose miesto vietose griaudėjo sprogimai. Gauta informacijos apie nukentėjusius pastatus. Po apšaudymo kai kuriuose rajonuose sutriko elektros tiekimas.

Rusijoje už akių suimta ukrainiečių dainininkė JamalaTrečiadienį Maskvoje už akių suimta ukrainiečių dainininkė Jamala. Anksčiau Rusijoje buvo paskelbta jos paieška.Tai pranešė Rusijos naujienų agentūra TASS, rašo „Ukrinform“.„Maskvos teismas už akių suėmė ukrainiečių dainininkę Jamalą byloje dėl melagienų apie Rusijos ginkluotąsias pajėgas skleidimo“, – informavo Maskvos prokuratūros atstovai.Lapkričio 20 dieną Rusijos vidaus reikalų ministerija paskelbė ukrainiečių ir Krymo totorių dainininkės Jamalos (Susanos Džamaladinovos) paiešką.

Žiniasklaida: Maskva planuoja sukelti problemų Taivano sąsiauryjeŠaltinio vienos Europos šalies žvalgybos bendruomenėje teigimu, viena svarbiausių prieš kelis mėnesius į Rusijos ambasadą Pekine pasiųsto aukšto lygio pareigūno užduočių yra rinkti žvalgybos informaciją, kad tinkamu laiku būtų išprovokuotas konfliktas Taivano sąsiauryje.Tai sakoma Taivano centrinės naujienų agentūros (CNA) pranešime, paskelbtame lapkričio 29 d., pranešė „Ukrinform“.Šaltinis vienos Europos šalies žvalgyboje sakė, kad viena iš svarbiausių šią vasarą į Rusijos ambasadą Pekine pasiųsto aukšto lygio pareigūno užduočių yra rinkti žvalgybos informaciją ir tirti galimo konflikto Taivano sąsiauryje veiksnius bei sukelti paaštrėjimą, kai ateis tinkamas metas.Šaltinis sakė CNA, kad Maskva slaptomis ar netiesioginėmis priemonėmis, taip pat ir pasitelkdama trečiosios šalies galią, siekia paskatinti arba priversti Pekiną nuspręsti, jog jis turi imtis radikalesnių priemonių Taivano sąsiauryje, kad „apsaugotų pačios Kinijos interesus“.Maskvos tikslas – pasiekti, kad JAV negalėtų veiksmingai reaguoti į nuolatines Rusijos pastangas griauti taiką ir stabilumą Europoje bei kitur, nes jos turės reaguoti į „sunkumus Taivano sąsiauryje“.Žvalgybos duomenimis, Kinijoje esantys Rusijos pareigūnai yra Kinijos reikalų specialistai. Jie daug metų dirba vadovaujami Rusijos užsienio žvalgybos tarnybos (SVR) direktoriaus Sergejaus Naryškino, o prieš išsiunčiami į Kiniją po diplomatine priedanga dirbo įvairiose Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono šalyse.Žvalgybos duomenys rodo, kad į Kiniją pasiųstas Rusijos pareigūnas vadovauja visai grupei, kai kurie jos nariai apsimeta žurnalistais.

Plinta pranešimai apie Ukrainoje žuvusį Rusijos generoląPlinta pranešimai, kad Ukrainoje žuvo Rusijos generolas Vladimiras Zavadskis, kurio daliniai kovėsi Chersono srityje.Kaip rašo BBC rusų tarnyba, pranešimai apie V. Zavadskio mirtį pasirodė rusiškuose šaltiniuose, palaikančiuose karą prieš Ukrainą.Apie generolo V. Zavadskio žūtį lapkričio 28 d. pranešė „Telegram“ kanalas „russia no context“, šią informaciją, remdamasis savo šaltiniais kariuomenėje, patvirtino ir „Conflict Intelligence Team“ įkūrėjas Ruslanas Levijevas. Pasak „Telegram“ kanalo „russia no context“, V. Zavadskis žuvo sprogus minai.Ukrainos karo stebėtojas Konstantinas Mašovecas pranešė, kad generolo daliniai buvo pastebėti karštame fronto ruože kairiajame Dniepro krante. Kaip rašo BBC, yra ir versija, kad V. Zavadskis galėjo žūti netoli Iziumo. Jei pranešimai apie V. Zavadskio žūtį pasitvirtins, tai bus jau septintoji Rusijos generolo žūtis kare prieš Ukrainą. Apie paskutinę tokią pranešta liepą, kai žuvo generolas Olegas Cokovas.

Kuleba: dar keli ministrai boikotuos ESBO susitikimą dėl Lavrovo dalyvavimoYra daugiau nei keturios šalys, nepritariančios Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo dalyvavimui Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) ministrų posėdyje Skopjėje, tačiau kiekviena valstybė savo protestą reiškia skirtingai.Tai trečiadienį bendraudamas su ukrainiečių žurnalistais Briuselyje pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba, praneša „Ukrinform“ korespondentas.Pasak Ukrainos diplomatijos vadovo, šiandien kai kurių šalių atstovai priėjo prie jo ir pasakė, kad nevyks į ESBO ministrų posėdį dėl S. Lavrovo dalyvavimo, tačiau viešai apie tai nekalbės. Dar kelių šalių ministrai šiandien dalyvaus vakarienėje Skopjėje, kuri vyks be Rusijos URM vadovo, tačiau rytoj oficialiojoje dalyje, į kurią atvyks S. Lavrovas, jie nedalyvaus.„Yra daugiau nei keturios šalys, kurios nepritaria S. Lavrovo dalyvavimui (ESBO ministrų posėdyje Skopjėje), bet kiekviena šalis pati sprendžia – ir mes tai gerbiame, – kaip parodyti šį nepritarimą“, – sakė D. Kuleba.Komentuodamas Šiaurės Makedonijos pirmininkavimą ESBO, jis pažymėjo, kad ši šalis visus metus principingai ir nuosekliai rėmė Ukrainą, ir padėkojo už tai.„Kai dėl sprendimo pakviesti S. Lavrovą, tai yra grupė ESBO šalių, kurios mano, jog šis žingsnis turėjo būti žengtas siekiant išgelbėti ESBO nuo visiško kolapso ir žlugimo, kadangi reikia priimti sprendimus dėl biudžeto, dėl pirmininkavimo ir dėl vadovų skyrimo. Mano pozicija gerai žinoma: jei mes tikrai norime išgelbėti ESBO, tai turime arba atkurti ESBO be Rusijos, arba rasti būdą, kaip Rusiją pašalinti iš ESBO“, – pabrėžė Ukrainos URM vadovas.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Ukrainos užsienio reikalų ministras D. Kuleba boikotuos ESBO ministrų posėdį, kadangi į jį atvyks Rusijos užsienio reikalų ministras S. Lavrovas.Dėl tos pačios priežasties į Skopję nevyks Estijos, Latvijos ir Lietuvos užsienio reikalų ministrai.

Rusai iš Azijos į okupuotas Ukrainos teritorijas atvežė daugiau kaip 100 tūkst. migrantųRusai masiškai veža migrantus iš Azijos į laikinai okupuotas Ukrainos teritorijas. Daugelis jų vėliau prisijungia prie nusikalstamų grupuočių ir terorizuoja Ukrainos gyventojus.Tai trečiadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Nacionalinio pasipriešinimo centru (NPC).„Priešas bando pakeisti demografinę gyventojų sudėtį laikinai okupuotose teritorijose“, – pažymi NPC.Tad vykdydami vietinių gyventojų pakeitimo politiką, rusai į okupuotas Ukrainos žemes veža migrantus iš Vidurinės Azijos.„Jų bendras skaičius jau viršijo 100 tūkst. žmonių. Dauguma jų dirba statybose, bet vėliau rusai planuoja juos mobilizuoti mainais į pilietybę“, – sakoma pranešime.NPC pažymi, kad toks masinis migrantų atvykimas jau pablogino kriminalinę situaciją ir paskatino etninių nusikalstamų grupuočių kūrimąsi.„Su organizuotų nusikalstamų grupuočių pagalba rusai bando pagerinti jiems nepriklausančio regiono kontrolę“, – konstatuojama pranešime.Portalas pažymi, jog okupantai rusai nuolat vykdo operacijas, kad sustiprintų savo kontrolę laikinai okupuotose teritorijose.Neseniai „rbc.ua“ rašė, kad okupantai iš migrantų sudaro etnines nusikalstamas grupes.

Okupantams smogta Chersono srityje: žiniasklaida praneša apie „policininkų“ iš Rusijos žūtįLaikinai okupuotoje Chersono srities teritorijoje esančiame Juvileinės kaime buvo smogta pastatui, kuriame veikė okupacinės „policijos“ skyrius. Žuvo keturi vadinamieji policininkai, dar 17 žmonių buvo sužeista, tarp jų – rusai ir kolaborantai.Kaip rašo „Ukrinform“, tai pranešė leidinys ASTRA.„Dėl smūgio vadinamojo Rusijos VRM Naujosios Kachovkos skyriaus pastatui Juvileinės kaime lapkričio 28 d. žuvo 4 okupacinės policijos darbuotojai, dar 17 buvo sužeisti“, – sakoma pranešime.Kaip pažymima, dauguma vadinamųjų policininkų atvyko iš Rusijos: jie verbuojami dirbti okupuotose Ukrainos teritorijose, žadamos dvigubos algos ir kitos privilegijos. Tačiau tarp nukentėjusiųjų yra ir kolaborantų iš Ukrainos.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, laikinai užimtoje Chersono srities teritorijoje buvo smogta pastatui, kuriame vyko okupantų pasitarimas. Žuvo penki aukšto rango pareigūnai.https://t.me/sprotyv_official/3466

Stefančukas: gandai apie nesutarimus tarp Zelenskio ir kariškių – Rusijos propagandaUkrainos Aukščiausiosios Rados pirmininkas Ruslanas Stefančukas paneigė gandus apie tariamą įtampą tarp valstybės vadovybės ir aukščiausios karinės vadovybės.Kaip praneša „Ukrinform“, R. Stefančukas tai pareiškė interviu leidiniui „Politico“.„Niekada nebuvo nė vieno atvejo, kad kiltų įtampa tarp politinės ir karinės vadovybės“, – sakė Ukrainos parlamento pirmininkas.Jis pažymėjo, jog Rusija nuo plataus masto invazijos pradžios griebiasi insinuacijų, kad suskaldytų Kyjivą.Pasak R. Stefančuko, gandus apie tariamą nesantaiką skleidžia rusiški kanalai, ir tai yra Rusijos propaganda.Leidinio žurnalistai priminė Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pareiškimus, kad nuo Rusijos plataus masto agresijos pradžios Kremlius kelis kartus kėsinosi į jo gyvybę. Pagal Ukrainos konstituciją prezidento mirties atveju jį turėtų pakeisti Aukščiausiosios Rados pirmininkas.Parlamento vadovas pareiškė esąs įsitikinęs, kad būtent V. Zelenskis nuves Ukrainą į pergalę.„Aš tikrai žinau, kad prezidentas V. Zelenskis bus mūsų pergalės prezidentas. Ir aš tiesiog norėčiau būti pergalės parlamento vadovas“, – sakė jis.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, leidinys „The Economist“ paskelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiojo vado Valerijaus Zalužno straipsnį, kuriame jis pažymėjo, kad Ukraina sustabdė kur kas stipresnį priešą, tačiau dabar karas pereina į naują etapą.Po V. Zalužno pareiškimo V. Zelenskis interviu leidiniui „The Sun“ perspėjo Ukrainos generolus nesikišti į politiką, nes tai kelia pavojų šalies vienybei. V. Zelenskio nuomone, į politiką einantys generolai daro klaidą.

Europos Komisija pasmerkė Lenkiją dėl protestų Ukrainos pasienyjeEuropos Komisija trečiadienį pasmerkė Lenkiją, kad „beveik visiškai nedalyvauja“ mėginant nutraukti sunkvežimių vairuotojų, blokuojančių sienos kirtimo punktus su Ukraina, protestus.„Lenkijos valdžia beveik visiškai neįsitraukusi (...) Visa Europos Sąjunga, jau nekalbant apie Ukrainą, šiuo metu kariaujančią šalį, negali būti paimtos įkaitėmis blokuojant mūsų išorės sienas“, – sakė transporto komisarė Adina Valean.Lenkijos transporto bendrovės anksčiau šį mėnesį pradėjo blokuoti pagrindinius kontrolės punktus, protestuodamos, jų teigimu, prieš nesąžiningą Ukrainos vežėjų konkurenciją. Kyjivo, Varšuvos ir ES atstovų derybose ginčo išspręsti nepavyko.„Manau, kad padėtis prie Lenkijos sienos su Ukraina yra visiškai nepriimtina“, – sakė komisarė A. Valean ir pridūrė, kad Europos Komisija turi teisę imtis priemonių prieš tuos, „kurie negerbia taisyklių ir nesilaiko įstatymų“.

Rusija: gamykloje Jaroslavlyje kilo didelis gaisras, yra nukentėjusiųjųRusijos Jaroslavlio mieste kilo didelis gaisras gamykloje „Ekogeneracija“, liepsnos apėmė 1500 kvadratinių metrų plotą.Tai pranešė vietos leidinys „Jaroslavl Online“, rašo „Ukrinform“.„1500 kvadratinių metrų plote dega sandėlis su kartonu“, – informavo Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerijos spaudos tarnyba.Įmonės specializacija – popieriaus perdirbimas. Gaisras kilo medikamentų sandėlyje. Vėliau ugnis persimetė į kaimyninę patalpą, kurioje buvo laikomas kartonas.Gaisrą gesina 13 technikos vienetų ir 70 ugniagesių.Šiuo metu žinoma apie tris nukentėjusius žmones, pranešė Jaroslavlio srities sveikatos apsaugos ir farmacijos ministerija.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, sekmadienį Rusijos įmonės „Čeliabinsko traktorių gamykla“ teritorijoje įvyko sprogimas, po kurio kilo gaisras.

Rusija tvirtina užėmusi kaimą Bachmuto pakraštyje Ukrainos Donecko srityjeRusijos gynybos ministerija trečiadienį paskelbė, kad jos ginkluotosios pajėgos užėmė Chromovę – mažą kaimelį Bachmuto pakraštyje Ukrainos rytinėje Donecko srityje.Pranešime sakoma, kad kariuomenė, palaikoma aviacijos ir artilerijos ugnies, pagerino savo pozicijas fronto linijoje ir užėmė Artiomovskojės kaimą. Taip rusai vadina Chromovę, kaimą vakariniame Bachmuto pakraštyje, prieš karą turėjusį 1000 gyventojų. Bachmutą Rusija užėmė praėjusią vasarą po daugelį mėnesių trukusių mūšių.Nepriklausomai patikrinti Rusijos gynybos ministerijos pranešimo apie kaimo prie Bachmuto užėmimą nebuvo įmanoma, Ukraina iš karto nepateikė jokių komentarų.Remiantis palydovinėmis nuotraukomis, Chromovės kaimas vakariniame Bachmuto pakraštyje prieš Rusijos puolimą susidėjo iš kelių gatvių ir kelių dešimčių namų.Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu sakė, kad Bachmuto užėmimas atvers mūšio lauką ir leis Maskvos kariuomenei žengti į priekį. Tačiau Rusijos pajėgos nesiveržia iš miesto, pasak nepriklausomų karinių analitikų, neturinčio didelės strateginės reikšmės. Bachmutas ir jo priemiesčiai buvo visiškai sunaikinti per 21 mėnesį trukusį nepaliaujamą apšaudymą iš artilerijos ir kovas mieste.Jevgenijus Prigožinas, kurio samdinių grupuotė „Wagner“ vadovavo Rusijos puolimui prieš Bachmutą, sakė, kad per šią kampaniją žuvo 20 tūkst. jo kovotojų.Pernai Rusija paskelbė aneksavusi Donecką ir dar tris Rytų ir Pietų Ukrainos sritis, nors iki šiol nė vienos jų visos nekontroliuoja.

Chersono srityje rusai nukankino buvusį Ukrainos kariškįLaikinai okupuotoje Chersono srities dalyje rusai nukankino 28 metų amžiaus Hornostajivkos miestelio gyventoją.Kaip rašo trečiadienį „Ukrinform“, tai pranešė Žurnalistinių tyrimų centras, remdamasis savo šaltiniais ir velionio seserimi.„Okupuotoje Kachovkos rajono Hornostajivkos gyvenvietėje okupantai rusai mirtinai nukankino 28 metų Ruslaną Rusnaką. Lapkričio 20 d. Rusijos kariškiai jį neteisėtai sulaikė, o po savaitės artimieji sužinojo, kad jis buvo nužudytas“, – sakoma pranešime.Manoma, kad greičiausiai jį rusams išdavė vietos gyventojai, nes Ruslanas – buvęs Ukrainos kariškis.Ukrainos ginkluotosios pajėgos 2022 metų rudenį išlaisvino dešiniajame Dnipro krante esančią Chersono srities dalį ir Chersono miestą. Regiono dalis kairiajame Dnipro krante tebėra okupuota Rusijos kariuomenės.

Blinkenas: mes privalome toliau padėti Ukrainai ir jai padėsimeJAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas trečiadienį pasakė, kad Vašingtonas ir jo sąjungininkai yra tvirtai nusiteikę toliau teikti pagalbą Ukrainai.„NATO atsakymas šiandien čia yra aiškus ir ryžtingas. Mes privalome toliau padėti Ukrainai ir jai padėsime“, – Vakarų karinio aljanso narių susitikime kalbėjo A. Blinkenas.

Ukraina praneša apie suintensyvėjusias rusų atakas prieš AvdijivkąRusija, Ukrainos duomenimis, suintensyvino rytuose esančio Avdijivkos miesto puolimą. „Priešas praėjusiomis dienomis smarkiai suaktyvino savo veiksmus. Jis naudoja šarvuočius“, – trečiadienį sakė už teritoriją atsakingas vadas Oleksandras Tarnavskis.Jo duomenimis, rusų pajėgos surengė beveik 20 oro antskrydžių ir paleido keturias raketas bei daugiau kaip tūkstantį artilerijos sviedinių. Ukrainos pajėgos išlaiko pozicijas, pažymėjo vadas, tačiau to kol kas nepriklausomai patikrinti nėra galimybės.Rusijos kariuomenė pastaruoju metu sutelkė savo veiksmus į pramoninio Avdijivkos miesto Donecko srityje puolimą.

NATO ministrai sunerimę dėl Rusijos „hibridinės atakos“ naudojant migrantusBendrą sieną su Rusija turinčių NATO šalių užsienio reikalų ministrai pareiškė nerimą po to, kai Suomiją užplūdo tinkamų dokumentų neturinčių migrantų banga.Helsinkio vyriausybė antradienį priėmė sprendimą prie sienos su Rusija keliaujantiesiems uždaryti paskutinį pasienio kontrolės punktą.„Savo pasienyje susidūrėme su hibridine Rusijos operacija“, – NATO ministrų susitikime Briuselyje kalbėjo Suomijos užsienio reikalų ministrė Elina Valtonen.Dešimtmečiais siekusi išlaikyti neutralumą, reaguodama į Rusijos invaziją Ukrainoje, Suomija šiais metais tapo NATO nare.Pastarosiomis savaitėmis Suomijos sienos apsaugos tarnyba užfiksavo smarkiai išaugusį iš Rusijos be reikalingų dokumentų keliaujančių asmenų, kurių dauguma yra iš Vidurio Rytų, skaičių. Jie Suomijoje prašėsi prieglobsčio.E. Valtonen teigimu, Maskva ne tik praleidžia per Rusiją be dokumentų keliaujančius migrantus, „bet ir mobilizuoja šiuos asmenis“.Suomijos pasienio kontrolės punktai keliaujantiesiems bus uždaryti dvi savaites. Iš Rusijos įvažiuoti leidžiama tik krovininiams traukiniams.Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna sakė šiuo klausimu kalbėsiąs su Baltijos ir Šiaurės šalių ministrais.„Suomija patiria Rusijos hibridines atakas. Jų mastas tikrai milžiniškas“, – kalbėjo M. Tsahkna.„Turime tikrai sunerimti, kad Rusija naudojasi nekaltais žmonėmis, pabėgėliais, varydama juos per sieną“, – sakė jis.„Jei galite įsivaizduoti, kokios šiaurėje yra oro sąlygos, jos yra itin kritinės. Ir aš tikrai tikiuosi, kad tai nesibaigs pabėgėlių ar kitokių asmenų mirtimis“, – paaiškino M. Tsahkna.Jis pridūrė, kad už susidariusią padėtį ir už „naudojimąsi nekaltais žmonėmis kaip ginklu“ yra atsakinga Rusija, pridurdamas, kad yra svarbu, jog NATO „pripažintų šią situaciją“.Šiuo metu prie Estijos sienos su Rusija didesnio pabėgėlių skaičiaus nefiksuojama, sakė M. Tsahkna, tačiau jo šalis yra pasirengusi uždaryti sieną, jei padėtis pasikeistų.Norvegijos užsienio reikalų ministras Espenas Barthas Eide sakė, kad padėtis ties jo šalies siena su Rusija yra nepakitusi, tačiau jis atidžiai stebi įvykius ir yra „pasirengęs prireikus tuojau pat imtis veiksmų“.

Kodėl Ukraina nesės su Rusija už derybų stalo: „Peržengta riba, už kurios nebėra kelio atgal“Kai praėjus kelioms savaitėms po Rusijos invazijos į Ukrainą Maskvos ir Kyjivo delegacijos susitiko slaptose taikos derybose Baltarusijoje, pagrindiniam Ukrainos derybininkui prireikė mažiau nei valandos, kad jis prarastų viltį.Karui užbaigti Rusija buvo atsiuntusi buvusį kultūros ministrą, liūdnai pagarsėjusį daktaro disertacijos plagijavimo skandale, ir ugningą nacionalistą, kuris neseniai buvo susidūręs su kaltinimais seksualiniu priekabiavimu.„Praėjus maždaug 45 pirmojo derybų raundo minutėms paaiškėjo šių žmonių intelektinis lygis – jų nesupratimas, kad karas yra karas“, – neseniai Kyjive duodamas interviu AFP sakė Mychailas Podoliakas.„Šie žmonės nebuvo pasirengę derėtis. Jie buvo tik techniniai darbuotojai, beveik neturintys įtakos Rusijoje. Jie atvyko, perskaitė tam tikrus ultimatumus, ir viskas!“ – pridūrė Ukrainos prezidento patarėjas.Praėjus beveik dvejiems metams po to, kai šie susitikimai žlugo, vis dažniau pasigirsta raginimų Ukrainos pareigūnams grįžti į derybas su Kremliumi ir diplomatinėmis priemonėmis susitarti dėl karo veiksmų nutraukimo.Šie raginimai ėmė skambėti po vilčių nepateisinusio Ukrainos kontrpuolimo, per kurį, nepaisant Vakarų ginklų atsargų, nepavyko atkovoti teritorijų pietuose ir rytuose. Be to, jie vis dažniau išsakomi didėjant susirūpinimui dėl Vakarų įsipareigojimo remti Ukrainą ir dėl amunicijos tiekimo sutrikimų.„Nepataisomas melagis“Tačiau Ukraina apie derybas nebekalba.Pareigūnai sako, kad beveik visus susitarimus, kuriuos Kyjivas sudarė po Sovietų Sąjungos žlugimo, Maskva sulaužė, todėl sėsti už stalo su Rusija geriausiu atveju yra beprasmiška, o blogiausiu – pavojinga.„V. Putinas yra nepataisomas melagis, kuris, likus kelioms dienoms iki invazijos 2022 metų vasario mėnesį, žadėjo užsienio šalių lyderiams, kad nepuls Ukrainos“, – neseniai sakė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba.Jis citavo 1994, 1997, 2014 ir 2015 metų susitarimus, kuriais Rusija sutiko pripažinti ir gerbti Ukrainos teritorinį vientisumą arba įsipareigoti laikytis kovos sąlygų ir kurių, pasak D. Kulebos, Maskva įžūliai nepaisė.Pernai spalį, praėjus kelioms dienoms po to, kai Kremlius aneksavo didelius Ukrainos teritorijos plotus, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė derybas su Maskva, kol V. Putinas yra valdžioje.Šį sprendimą lėmė tai, kad Ukrainoje buvo aptiktos masinės civilių žudynės tokiose vietovėse kaip Buča, kur, pasak V. Zelenskio, dėl žiaurumų įrodymų derybų perspektyva tapo „sunkesnė“.Kremlius, priešingai, dažnai sakydavo, kad yra pasirengęs sėsti prie derybų stalo su Ukraina.„Rusija niekada neatmetė taikos derybų su Ukraina. Ne Rusija, o Ukraina viešai paskelbė, kad pasitraukia iš derybų proceso“, – šį mėnesį G20 lyderiams sakė prezidentas Vladimiras Putinas.„Turime galvoti, kaip sustabdyti šią tragediją“, – sakė V. Putinas.„Apsimeta, kad nori taikos“Buvusio Jungtinės Karalystės ambasadoriaus Baltarusijoje Nigelo Gould-Davieso nuomone, Rusijos vadovo komentarus reikėtų vertinti atsargiai.Kremliui būtų naudinga pradėti derybas, kurios suteiktų jam laiko atkurti savo kariuomenę vėlesnėms atakoms, sakė jis AFP.Be to, pasak jo, V. Putino komentarai gali būti vertinami kaip pastangos nuraminti rusus, kurie, kaip rodo naujausios apklausos, vis labiau nori, kad karas baigtųsi prieš kovo mėnesį numatytus rinkimus.„Putinas neturi ką prarasti apsimesdamas, kad nori taikos“, – sakė N. Gould-Daviesas.Buvęs Rusijos užsienio reikalų ministras Andrejus Kozyrevas, dabar gyvenantis JAV, neseniai paskelbtame komentare pasisakė dar tiesmukiau. Pasak jo, V. Putinas „gali apsimesti, kad siekia kompromiso jam palankiu momentu, kad paskui pradėtų karą“.Atkartodamas Kyjivo poziciją, A. Kozyrevas teigė, kad vienintelis būdas užbaigti karą – tai duoti Kyjivui „pačius galingiausius ginklus, kad šis galėtų kuo greičiau nugalėti okupantus“.Vis dėlto esama vilties, kad abiejų pusių kontaktai gali duoti vaisių. Tarp tokių – pernykščiai Maskvos ir Kyjivo susitarimai, atskirai pasirašyti su Jungtinėmis Tautomis ir Turkija dėl grūdų krovinių gabenimo iš Ukrainos Juodosios jūros uostų užtikrinimo. Tačiau nepraėjus nė metams Maskva nutraukė šį susitarimą, teigdama, kad nebuvo atsižvelgta į jos interesus.Net jei Rusijos ir Ukrainos delegacijos susėstų šiame karo etape, jos neturėtų apie ką kalbėtis, sakė buvęs derybininkas M. Podoliakas.„Jų argumentai kariniai – „Mes ir toliau jus pulsime“. Mūsų argumentas – „Mes jus nugalėsime“. Tai nėra derybinės pozicijos, – sakė jis agentūrai AFP. – Riba, už kurios nėra kelio atgal, jau peržengta“.

JAV: V. Putinas nebus pasirengęs taikai, kol nežinos JAV prezidento rinkimų rezultatųRusijos prezidentas Vladimiras Putinas nesudarys taikos su Ukraina, kol nežinos 2024 m. lapkritį vyksiančių JAV prezidento rinkimų rezultatų. Tai antradienį po NATO užsienio reikalų ministrų susitikimo Briuselyje žurnalistams pareiškė aukštas anonimu likti norėjęs JAV valstybės departamento pareigūnas, kurį cituoja agentūra „Reuters“.Pasak pareigūno, tai „daugelio“ Vakarų sąjungininkų, remiančių Ukrainą pinigais, ginklais ir prisidedančių prie sankcijų Rusijai, nuomonė. Antrosios kadencijos JAV prezidento poste ketina siekti dabartinis šalies vadovas demokratas Joe Bidenas ir buvęs - respublikonas Donaldas Trumpas.J. Bidenas yra Ukrainos rėmėjas, o D. Trumpas kritikuoja amerikiečių paramą Kyjivui. Jau dabar JAV demokratai ir respublikonai ginčijasi dėl tolesnių lėšų Ukrainai skyrimo.

Rusija svarsto naujas taisykles, pagal kurias atvykstantys užsieniečiai turės duoti „lojalumo sutikimą“2Užsieniečiai, atvykstantys į Rusiją, pagal Vidaus reikalų ministerijos rengiamas naujas taisykles gali būti priversti pasirašyti „lojalumo sutikimą“, kuriuo įsipareigotų nekritikuoti Maskvos karo Ukrainoje.Prieš 2024 metų prezidento rinkimus, kurie greičiausiai pratęs ilgametį prezidento Vladimiro Putino valdymą bent iki 2030 metų, Rusija ėmėsi beprecedenčių represijų prieš opoziciją.Šios taisyklės įpareigotų užsieniečius laikytis griežtų įstatymų, draudžiančių kritikuoti karą Ukrainoje ir nedaryti teigiamų pareiškimų apie LGBTQ bendruomenę, pranešė valstybinė naujienų agentūra TASS.TASS, cituodama dokumento projektą, teigia, kad užsienietis, „atvykęs į Rusiją, sutiktų laikytis draudimų, nustatytų siekiant apsaugoti Rusijos nacionalinius interesus“.Asmuo sutiktų „jokia forma nediskredituoti Rusijos Federacijos užsienio ir vidaus valstybinės politikos“.Užsienietis taip pat laikytųsi įsipareigojimo nesidalyti vieša informacija apie LGBTQ santykius, kaip numatyta Rusijos teisės aktuose, ir susilaikyti nuo „istorinės tiesos iškraipymo“ apie sovietų vaidmenį Antrajame pasauliniame kare.TASS teigė, kad dokumentas netrukus bus pateiktas Dūmai, Rusijos žemiesiems parlamento rūmams. Ji nepateikė jokios informacijos apie tai, kokios bausmės gali grėsti asmenims, nesilaikantiems sutikimo.Kremlius trečiadienį vykusiame susitikime su žurnalistais atsisakė komentuoti galimas naujas taisykles.Migrantai iš Vidurinės Azijos sudaro didelę užsieniečių grupę Rusijoje ir yra tapę kariuomenės verbavimo į kovas Ukrainoje taikiniu.Daug vakariečių išvyko iš Rusijos po to, kai Maskva praėjusių metų vasario mėnesį pradėjo puolimą.Vakarų žiniasklaida gerokai sumažino savo veiklą Rusijoje, baimindamasi dėl savo darbuotojų saugumo po to, kai buvo įvesti griežti cenzūros įstatymai.Rusija nubaudė tūkstančius savo piliečių už tai, kad jie pasmerkė Ukrainos puolimą, o tai uždrausta pagal griežtus cenzūros įstatymus.

Ukrainos ministras NATO susitikime atmetė nuogąstavimus dėl aklavietės ir pareiškė, kad šalis kovoje su Rusija „nenusileis“Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba atmetė nuogąstavimus, kad Ukrainos kariuomenei nepavyksta padaryti pažangos kovoje su Rusija.„Jokios aklavietės nėra“, – trečiadienį atvykęs į Briuselį susitikti su NATO užsienio reikalų ministrais kalbėjo D. Kuleba.Ministras taip pat pareiškė, kad, nepaisant abejonių dėl JAV teikiamos paramos ir itin nedidelės pažangos ties fronto linija, Ukraina kovoje su Rusija nenusileis.„Mes turime tęsti, turime kovoti. Ukraina nenusileis“, – sakė jis.Jo teigimu, strateginis Ukrainos tikslas susigrąžinti visą savo teritoriją, įskaitant Krymo pusiasalį, „nesikeičia ir niekas mūsų nesustabdys“.„Tai nėra vien Ukrainos saugumo, tai – visos Europos ir Atlanto regiono saugumo klausimas.“Baiminamasi, kad be pakankamos pagalbos iš Vakarų, kurių dėmesys šiuo metu yra nukrypęs į Izraelio karą su „Hamas“, Kyjivas gali būti priverstas iš silpnosios šalies pozicijų siekti kompromiso su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.Vakarų pareigūnai teigia neatsisakantys savo įsipareigojimų ir nedarantys Kyjivui spaudimo derėtis su Maskva, nors Ukrainos karinių pajėgų vadas ir yra pareiškęs, kad kovoje pasiekta kruvina aklavietė.Į kompromisus nelinkę respublikonai pasipriešino JAV kongrese svarstomam 60 mlrd. JAV dolerių pagalbos paketui ir dėl to iškilo klausimas, ar JAV pagalba apskritai bus teikiama toliau.„Tikiuosi, kad JAV kongresas ras sprendimą, atspindintį Amerikos liaudies interesus padėti Izraeliui ir Ukrainai“, – pasakė D. Kuleba.„Apginti Europą“„Nes jūs gi žinote, kad geriausias būdas pasiekti, kad į karą nereiks siųsti savo karių, yra padėti kariauti kitai šaliai.“Ukraina siekia tapti NATO nare ir patekti po apsauginiu JAV vadovaujamo aljanso skėčiu.NATO pažadėjo Kyjivui, kad vieną dieną šalis bus priimta, tačiau oficialaus pakvietimo per šią vasarą įvykusį viršūnių susitikimą neįteikė, mat didžiosios valstybės – Jungtinės Valstijos ir Vokietija baiminosi, kad, Ukrainai tapus aljanso nare, jos gali būti įveltos į karą su Maskva.Ukraina ir NATO trečiadienį turėjo susitarti dėl įvairių karinių ir politinių reformų, padėsiančių Ukrainai pasiruošti galiausiai įstoti į aljansą.D. Kuleba sakė, kad dėl didelio masto pagalbos iš Vakarų Ukraina jau tampa „faktine NATO kariuomene, turint omenyje mūsų techninius pajėgumus, valdymo metodus ir principus“.„Apginti Europą be Ukrainos – bergždžias darbas“, – pasakė jis.„Jums tai nepavyktų dėl vienos paprastos priežasties – mūsų kariuomenė šiuo metu yra stipriausia ir labiausia kovų užgrūdinta Europoje.“D. Kuleba atmetė bet kokius siūlymus, kad jo šalis turėtų atsisakyti kokių nors Maskvos okupuotų teritorijų NATO narystei gauti.„Kažkodėl visuomet lengva patarti kitiems pasiduoti ir daryti nuolaidas“, – kalbėjo D. Kuleba.D. Kuleba taip pat dar kartą pakvietė NATO narius „gerokai padidinti ginklų, šaudmenų ir kitokios karinės įrangos gamybos apimtis“ Ukrainai padėti

Ukrainos pajėgos Chersono regione smogė pastatui, kuriame buvo okupantų susirinkimasLaikinai okupuotame Chersono regiono Juvileinės kaime nukentėjo pastatas, kuriame rusų okupantai rengė susirinkimą.Atitinkamą pareiškimą „Telegram“ paskelbė Ukrainos nacionalinio pasipriešinimo centras.„2023 metų lapkričio 28 dieną [...] laikinai okupuotame Chersono regiono Juvileinės kaime buvo smogta pastatui, kuriame okupantai rengė susirinkimą“, – teigiama pranešime.Pranešama, kad žuvo mažiausiai penki Rusijos okupantų aukšto rango pareigūnai.

Rusijos karių nuostoliai Ukrainoje pasiekė 327 580Nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. lapkričio 29 d. Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino 327 580 rusų okupantų, iš jų 1 140 – vien per pastarąją parą.Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Be to, Ukrainos kariuomenė sunaikino 5 538 priešo tankus (+15 per pastarąją parą), 10 312 šarvuotąsias kovos mašinas (+27), 7 908 artilerijos sistemas (+32), 910 raketų paleidimo sistemų (+3), 600 oro gynybos sistemų (+3), 323 karo lėktuvus, 324 sraigtasparnius, 5 944 bepiločius orlaivius (+39), 1 567 sparnuotąsias raketas (+2), 22 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 10 348 mašinas (+46), 1 121 specialiosios įrangos vienetą (+8).Duomenys apie priešų nuostolius yra nuolat atnaujinami.Pranešama, kad per pastarąją parą Ukrainoje įvyko 87 susirėmimai. Ukrainos ginkluotosios oro pajėgos 16 kartų smogė priešo karių, ginklų ir karinės technikos sutelkimo vietoms, įskaitant priešlėktuvinės gynybos sistemas.

Ukraina teigia, kad praėjusią naktį numušė 21 rusų droną ir dvi raketasUkraina trečiadienį pranešė, kad jos oro pajėgos sunaikino daugiau kaip dvi dešimtis Rusijos bepiločių orlaivių ir dvi raketas per naujausią Maskvos oro ataką prieš taikinius visoje šalyje.Kyjivo pareigūnai teigia, kad Rusijos pajėgos kaupia dronų ir raketų atsargas sistemingiems išpuoliams žiemos mėnesiais prieš sunkumų patiriantį Ukrainos energetikos tinklą.„Iš viso smogė: 21 dronas „Shahed-136/131“; trys valdomosios raketos X-59“, – paskelbė Ukrainos oro pajėgos socialinėje žiniasklaidoje, teigdamos, kad numušė visus dronus ir dvi raketas.Pasak jų, dronams ir raketoms numušti pietiniuose ir centriniuose Ukrainos regionuose ukrainiečiai panaudojo naikintuvus, priešlėktuvinius ir mobiliuosius oro gynybos padalinius. Trečioji raketa, kuri nebuvo numušta, nepasiekė ir taikinio. Rusijos pusė kol kas jokių komentarų nepateikė.Praėjusią žiemą dėl Rusijos smūgių Ukrainos energetikos infrastruktūrai milijonai žmonių ilgą laiką buvo likę šaltyje ir tamsoje.Kremlius teigė, kad Kyjivas yra atsakingas už tai, kad nevyksta derybos.

NATO generolas: Rusija jau pradėjo atkurti savo pajėgumusRusija atkuria savo pajėgumus, mobilizuoja resursus ir ruošiasi galimai konfrontacijai, interviu portalui lrt.lt sakė už Rytų flango gynybą atsakingas NATO Šiaurės ir Rytų daugianacionalinio korpuso vadas Jurgenas-Joachimas von Sandrartas. Jis taip pat pažymėjo, kad praėjusią savaitę Lietuvos užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbergio išsakyti teiginiai, esą Rusija ruošiasi galimai kovai su NATO, yra visuotinai žinoma informacija.„Tai, ką jis paminėjo, nėra staigmena, tai visuotinai žinoma, tokie teiginiai nepriklauso jūsų užsienio reikalų ministrui, tai yra bendras supratimas. (...) Šiuo metu Rusija yra gerokai įsitraukusi į neteisėtą karą prieš Ukrainą, tačiau ji jau pradėjo ir toliau atkurti savo pajėgumus, skirtus ne karui Ukrainoje, o tai kelia padidintą grėsmę regionui, kuriame gyvename, Baltijos jūros regionui. Šiuo atžvilgiu jis yra teisus“, – portalui lrt.lt kalbėjo J. J. von Sandrartas.Todėl labai svarbu, kokias išvadas iš to pasidarysime, pabrėžė generolas. Jis taip pat pažymėjo, kad Aljanso gynyba ir pasirengimas turi vykti greičiau nei Rusijos pajėgų telkimas.„Turėtume tęsti tai, ką jau pradėjome. Manau, kad svarbiausia yra laikas, todėl mūsų gynyba ir pasirengimas turi būti greitesni nei Rusijos atsigavimas. Tik tuo atveju, jei Maskva mūsų pasirengimą įvardys kaip pakankamai didelį, mes užkirsime kelią Rusijai pasinaudoti galimybe, sukursime veiksmingą atgrasymą“, – pokalbyje su portalu teigė už Rytų flango gynybą atsakingas NATO generolas.„Jei nesame vieningi, jei nesame vieningi savo pastangomis, pasirengimu, veikiau didiname riziką, kad prasidės karas, nes Rusija gali įžvelgti galimybę, kuria galėtų sėkmingai pasinaudoti. Tačiau esu įsitikinęs, kad taip neatsitiks“, – lrt.lt teigė J. J. von Sandrartas.Užsienio reikalų ministras G. Landsbergis išskirtiniame interviu Eltai praėjusią savaitę užsiminė apie būtinybę Lietuvai kuo greičiau įvertinti savo saugumo koncepciją. Pasak politiko, po Šaltojo karto sukonstruota pasaulio struktūra byra akyse, tačiau Lietuvoje apie iškilusias egzistencines grėsmes vis dar vengiama kalbėti.„Aš negaliu pasakyti, kad esame šiandien pradėję diskusiją, kuri atlieptų realią geopolitinę padėtį už Lietuvos sienų. Nepaisant to, kad remiame Ukrainą ir tai yra vienas labiausiai valstybę vienijančių klausimų, nedrįsome iki galo pasakyti, kiek tiesiogiai tai yra susiję su mūsų saugumu“, – išskirtiniame interviu Eltai sakė G. Landsbergis.„Aš manau, kad Lietuva privalo aktyviai galvoti apie saugumo koncepcijos ir saugumo piramidės, kuri pastatyta prieš 30 metų, pokyčius“, – laidoje „ELTA kampas“ akcentavo ministras.Kalbėdamas apie Lietuvai ir rytiniam NATO flangui gręsiančias karines grėsmes, politikas pažymėjo, kad liko tik vienintelis nežinomasis – klausimas, kada tai atsitiks.„Aš negaliu pasakyti, kada jis bus. Gal dešimtmetis, gal penkeri metai, gal keleri metai. Man yra labai sunku pasakyti. Bet laiko – tą tikrai jaučiu ir labai aiškiai suvokiu – galime turėti labai nedaug“, – teigė politikas.

NATO ministrai ir Ukrainos diplomatijos vadovas aptars glaudesnio bendradarbiavimo galimybesNATO šalių užsienio reikalų ministrai trečiadienį Briuselyje susitinka su savo kolega iš Ukrainos Dmytro Kuleba, kad aptartų padėtį mūšio lauke ir Vakarų teikiamą pagalbą Kyjivui.Galimos Ukrainos narystės aljanse kontekste į susitikimo darbotvarkę įtrauktas ir Ukrainos pastangų siekiant užtikrinti, kad jos gynybos ir saugumo aparatas atitiktų NATO standartus klausimas.„Jau dabar turime derinti konkrečius žingsnius, ką mes, tai yra NATO galime padaryti, kad padėtume Ukrainai faktiškai pasirengti įstoti į NATO“, – atvykęs į aljanso buveinę sakė Latvijos užsienio reikalų ministras Krisjanisas Karinsas.K. Karinso teigimu, tai, be kita ko, apima „galbūt teisės aktų klausimus, tikrai karinių pajėgų, operacinių procedūrų, įrangos, darbo metodų klausimus“.„Kol kas nebūtina leistis į diskusijas dėl to, kada ir kaip (Ukraina įstos į NATO), bet turime imtis praktinių priemonių“, – pridūrė jis.Numatytiems klausimams aptarti užsienio reikalų ministrai pirmą kartą rinksis į neseniai suformuotą NATO ir Ukrainos tarybą, kuria siekiama palengvinti bendradarbiavimą, kol bus įvykdytos Ukrainos narystės sąlygos.Ši institucija buvo įsteigta liepos mėnesį Vilniuje įvykusiame aljanso viršūnių susitikime, kurio metu NATO lyderiai susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Nuo to laiko įvyko vienas gynybos ministrų lygio susitikimas ir keletas NATO ambasadorių lygio susitikimų.

Zelenskis pasirašė biudžeto įstatymą, numatantį milijardines išlaidas gynybaiUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasirašė 2024 m. biudžeto įstatymą, kuriame numatytos milijardinės išlaidos ginkluotei. Gynybai planuojama skirti per 40 mlrd. eurų – tai sudarys apie pusę visų biudžeto išlaidų.Rusijos agresijai besipriešinanti Ukraina 43 mlrd. grivinų (1,08 mlrd. eurų) ketina skirti dronų gamybai ir tokią pat sumą – amunicijos ir ginklų, teigiama parlamento svetainėje paskelbtame biudžeto įstatyme. Pasak žiniasklaidos, išlaidos tam bus finansuojamos iš pajamų, gautų iš mokesčių, muitų ir valstybinių koncernų dividendų bei privatizacijos.Tačiau pusė iš maždaug 84,04 mlrd. eurų numatomų biudžeto išlaidų, kaip ir šiais metais, bus finansuojama skolinantis. Dėl karo ekonomiškai susilpnėjusi šalis kitais metais tikisi apie 44,37 mlrd. eurų įplaukų, kurios beveik visos bus skirtos gynybai.Palyginimui: Rusija savo karines išlaidas ketina padidinti iki beveik trečdalio viso biudžeto.

Ukrainos žmogaus teisių kontrolierius ir „Freedom House“ kartu sieks, kad būtų grąžinti deportuoti vaikaiUkrainos aukščiausiosios rados žmogaus teisių komisaras Dmytro Lubinetsas kartu su tarptautine nevyriausybine žmogaus teisių organizacija „Freedom House“ sieks, kad iš Rusijos į Ukrainą būtų grąžinti išvežti vaikai.Platformoje „Telegram“ paskelbtame įraše žmogaus teisių kontrolierius pranešė, kad buvo pasirašytas atitinkamas memorandumas.„Šiandien pasirašėme memorandumą su tarptautine nevyriausybine žmogaus teisių organizacija „Freedom House“. Susitarėme bendradarbiauti siekiant, kad į Rusijos Federaciją ir (arba) Baltarusijos Respubliką deportuoti bei laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose priverstinai perkelti vaikai būtų sugrąžinti į Ukrainą, o su tuo susiję Baltarusijos ir (arba) Rusijos pareigūnai būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn“, – rašė D. Lubinetsas.Jis pareiškė viltį, kad bendromis jėgomis pavyks pasiekti gerų rezultatų.Pranešama, kad lapkričio 19 d. į Ukrainą iš Rusijos buvo sugrąžintas Bohdanas Yermokhinas, kurį okupantai neteisėtai išvežė iš Mariupolio. D. Lubinetsas pranešė, kad Bohdanui Yermokhinui grįžti padėjo tarpininkai – Kataras ir UNICEF.

Blogi orai lėtina Rusijos puolimą UkrainojeBlogi orai, Kyjivo duomenimis, trikdo Rusijos pajėgų veržimąsi Rytų Ukrainoje, praneša agentūra „Reuters“.„Nematome atvykstančios technikos, – per valstybinę televiziją sakė vienas Ukrainos karininkas. – Oras blogas. Tačiau kai tik prasidės šaltis ir sukietės žemė, galimas puolimas panaudojant sunkiąją techniką“.Smarkios audros su stipriu lietumi – ir sniegu pietuose – suminkštino žemę, ji tapo netinkama kariniams manevrams.Ukrainos karinis atstovas Volodymyras Fitio patvirtino, kad blogas oras verčia rusus „prisitaikyti“. „Negalima judėti pirmyn, kai žemė tokia, – sakė jis stočiai „Espreso TV“. – Anksčiau rusai pasitelkdavo savo rezervus ir siuntė juos į mūšį. Dėl blogo oro dabar tokių judesių daug mažiau“.

Putinas po beveik dvejų karo Ukrainoje metų: „Mes tapome stipresni“Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas mano, kad Rusija atgavo pasaulinės „supervalstybės“ statusą, praėjus beveik dvejiems metams po to, kai nurodė pradėti plataus masto invaziją į kaimyninę Ukrainą.„Mes tapome stipresni“, – sakė V. Putinas antradienį vaizdo pranešime, kreipdamasis į Pasaulio rusų liaudies tarybos – nevyriausybinės organizacijos, kuriai vadovauja Maskvos patriarchas, – posėdį.Savo kalboje V. Putinas Ukrainos teritorijų aneksiją, kuri buvo pripažinta pažeidžiančia tarptautinę teisę, įvardijo kaip Rusijos sėkmę.Šiuolaikinė Rusija atgavo ir įtvirtino „savo, kaip pasaulinės galybės, autoritetą“, – sakė V. Putinas.Vakarų valstybės mano priešingai, kad, įvedus sankcijas atsakant į karą Ukrainoje, Rusija gerokai susilpnėjo ekonomiškai. Maskva taip pat laikoma politiškai izoliuota.Kremliaus vadovas dar kartą apkaltino Vakarus, kad šie, siekdami viršenybės, Rusijoje sėja kančias ir chaosą, kad sugriautų didžiausią pagal plotą pasaulio valstybę. Pasak jo, tokie bandymai pasmerkti žlugti.Tikimasi, kad V. Putinas kovo mėnesį numatytuose prezidento rinkimuose sieks penktosios kadencijos. Tačiau jis dar nėra oficialiai paskelbęs apie savo kandidatūrą.V. Putinas susitikimą Maskvoje, kuriame taip pat dalyvavo politikos, verslo, kultūros ir įvairių religijų atstovai, išnaudojo savotiškai rinkimų kampanijos kalbai, vaizduodamas Rusiją kaip „teisingesnės pasaulio tvarkos šalininkę“.„Be suverenios ir stiprios Rusijos neįmanoma jokia nuolatinė stabili pasaulio tvarka“, – sakė jis, kalbėdamas iš Sočio prie Juodosios jūros. V. Putinas taip pat tylos minute pagerbė žuvusiųjų kare atminimą.Ukraina, kurią Rusija užpuolė 2022 metų vasario 24 dieną, savo kaimynę laiko „teroristine valstybe“, siekiančia įvesti savo diktatūrą kitoms, laisvoms tautoms.

Analitikai: Putinas padidino Rusijos gynybos biudžetą iki rekordinio lygioRusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė Rusijos 2024 metų biudžetą, kuris žymiai padidina federalines išlaidas, visų pirma, įskaitant rekordinį gynybos išlaidų lygį.Kaip ataskaitoje praneša ISW analitikai, dokumente nurodoma, kad kitais metais šalies agresorės išlaidos sieks 412,5 mlrd. JAV dolerių, o biudžeto deficitas sieks 9,5 mlrd. JAV dolerių.Rusijos valdžia gynybai ir teisėsaugai planuoja išleisti apie 157,5 mlrd. JAV dolerių, o tai sudaro 39% visų federalinės vyriausybės išlaidų.

Putinas vėl apkaltino Vakarus: jie bando „išardyti ir apiplėšti“ RusijąPrieš Rusijos prezidento rinkimų kampaniją Vladimiras Putinas dar kartą smogė Vakarams.Jis apkaltino JAV ir kitas Vakarų valstybes bandymu „išardyti ir apiplėšti“ jo šalį, o jo kariuomenė kovoja „ne tik už Rusijos, bet ir viso pasaulio laisvę“.V. Putinas – ilgiausiai nuo Josifo Stalino ėjęs Rusijos prezidento pareigas – turėtų paskelbti, kad vėl kandidatuos kovo mėnesį vyksiančiuose rinkimuose.„Mes giname savo žmonių saugumą ir gerovę, aukščiausią istorinę teisę būti Rusija – stipria, nepriklausoma galia, šalies civilizacija“, – Rusijos stačiatikių bažnyčios organizuoto susitikimo dalyviams sakė V. Putinas.Jis kritikavo, jo nuomone, Vakarų „rusofobiją“ ir apkaltino tokias tautas siekiant „sėti nesantaiką“.V. Putinas taip pat pažadėjo blokuoti „bet kokį išorės kišimąsi, provokacijas, kuriomis siekiama sukelti etninius ar tarpreliginius konfliktus, kaip agresyvius veiksmus prieš mūsų šalį“.Rusijos lyderis ne kartą tvirtino, kad Maskva nėra kalta dėl konflikto, ir kaltino Vakarus „provokuojant“ karą Ukrainoje.

Juodosios jūros regione prognozuojami tornadaiPraėjus dienai po audros, dėl kurios Rusijoje ir Ukrainoje be elektros liko daugiau nei du milijonai žmonių, artėja ir daugiau blogų orų.Prognozuojama, kad tornadai smogs karo jau paveiktoms vietovėms.Kol kas per audrą Rusijoje ir Ukrainoje žuvo mažiausiai 14 žmonių, pranešė pareigūnai.Audra vartė medžius, nugriovė elektros linijas ir užliejo pakrantės teritorijas.Prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad Ukrainos pietuose esančiame Odesos regione žuvo mažiausiai penki žmonės, o inžinieriai stengiasi atkurti elektros energiją kaimuose, kurie buvo atjungti.Antradienio rytą beveik 100 000 žmonių Krymo pusiasalyje vis dar buvo be elektros, o kai kurie iš jų vis dar neturėjo vandens, sakė Rusijos paskirtas gubernatorius ir paskelbė, kad keliuose regionuose vis dar galioja nepaprastoji padėtis.Pasak ekspertų grupės, sąlygos jau paveikė Rusijos karines operacijas.Audros padaryta žala paveikė „karinių operacijų Ukrainos fronto linijoje tempą“, tačiau karinės veiklos visiškai nesustabdė, pranešė Karo studijų institutas (ISW).

Rusai į Ukrainą paleido kelias kamikadzių dronų grupes: Kijevo regione veikia oro gynybaKelios Rusijos atakos dronų grupės įskrido į Ukrainos teritoriją ir juda keliomis trajektorijomis.Pasak oro pajėgų, dronai Ukrainos teritorijoje buvo pradėtas registruoti 18:37 val. Po valandos tapo žinoma, kad Dniepropetrovsko regiono atakos dronų grupės pateko į Poltavos regiono oro erdvę, kursas buvo šiaurės vakarų, dar kelios grupės „plaukiojo“ Dniepropetrovsko regione.Tuo pačiu metu kariuomenė įspėjo apie balistinių ginklų naudojimo grėsmę Sumų, Poltavos, Donecko ir Charkovo regionuose.21 val. Kijevo regioninė karinė administracija pranešė, kad oro erdvėje buvo pastebėtas dronas. Oro gynybos pajėgos dirba su taikiniais.„Oro antskrydžio sirenos metu likite slėptuvėse ir kitose saugiose vietose. Laikykitės informacinės tylos – nefiksuokite ir neskelbkite mūsų gynėjų darbo internete“, – ragino RMA. Kijeve buvo paskelbtas perspėjimas dėl oro antskrydžio.

Zelenskis okupantams pažadėjo „dovanų“: jie pajus Ukrainos galiąPrezidentas Volodymyras Zelenskis užsiminė, kad Ukraina ruošia „gerus tolimus dalykus“, kad Rusijos okupantai pajustų Ukrainos galią.Jis tai pasakė savo vakarinėje kalboje. V. Zelenskis taip pat kalbėjo apie Vyriausiojo vado štabo susitikimą. Pasak jo, taip pat buvo svarbi pastarųjų atakų prieš Ukrainą analizė, oro gynybos apsaugos taktika.„Akivaizdus poreikis yra mūsų mobiliųjų ugniagesių grupių, taip pat visų efektyviausių oro gynybos sistemų kūrimas ir stiprinimas“, - pabrėžė jis. Prezidentas taip pat atkreipė dėmesį į labai efektyvų „Patriot“ ir NASAMS oro gynybos sistemų darbą.V. Zelenskis pažymėjo, kad būstinėje jie kalbėjo apie situaciją fronte. „Ypatingas dėmesys skiriamas Donecko kryptims: Avdijivkos, Marinkos, Bachmuto srities. Intensyviausi susirėmimai ten vyko ir šią dieną. Dėkoju visiems mūsų kariams už jų stiprybę ir atsparumą“, – sakė jis. Jis taip pat pabrėžė Ukrainos pozicijų išlaikymą Kupiansko kryptimi.

Ukraina įtaria Rusiją karinės žvalgybos vadovo žmonos nuodijimuAntradienį Ukraina pareiškė įtarianti, kad už Ukrainos karinės žvalgybos vado Kyrylo Budanovo žmonos Marianos Budanovos apnuodijimą atsakinga Maskva.„Tyrimas parodys, bet tai yra pagrindinė hipotezė“, – naujienų agentūrai AFP sakė Ukrainos karinės žvalgybos atstovas Andrijus Jusovas, paklaustas, ar su tuo gali būti susijusi Rusija.Šaltinis žvalgyboje AFP patvirtino žiniasklaidos pranešimą, kuriame sakoma, kad Ukrainos karinės žvalgybos vadovo žmona per įtariamą pasikėsinimą nužudyti apnuodyta sunkiaisiais metalais.Ukrainos naujienų svetainė „Babel“ antradienį pranešė, kad Ukrainos karinės žvalgybos vadovo K. Budanovo žmona gydoma ligoninėje po įtariamo apnuodijimo. „Babel“ citavo neįvardytus žvalgybos šaltinius, sakiusius, kad Kyjivas pradėjo tyrimą dėl „pasikėsinimo nužudyti“.Anonimiškumo pageidavęs šaltinis naujienų agentūrai AFP patvirtino šį pranešimą ir pridūrė, kad M. Budanova buvo apnuodyta ir yra gydoma, bet daugiau informacijos nepateikė. „Babel“ pranešė, kad jos organizme rastos medžiagos „nenaudojamos nei įprastame gyvenime, nei kariniuose reikaluose“. „Jų buvimas gali rodyti tyčinį mėginimą nunuodyti“, – sakoma pranešime.Taip pat pranešta, kad dėl įtariamo nuodijimo gydomi „keli“ kiti Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos (HUR) darbuotojai.Pranešta, kad pablogėjus M. Budanovos, Kyjivo mero Vytalijaus Klyčko patarėjos, būklei ji buvo paguldyta į ligoninę ir jau praėjo gydymo kursą. Teisėsaugos pareigūnai mano, kad nuodai pateko per maistą, pranešė naujienų svetainė „Ukrainska Pravda“.Pareigūnai teigia sužlugdę „daugiau nei 10“ pasikėsinimų į K. Budanovą. Jo vadovaujamas įtakingas karinės žvalgybos padalinys laikomas atsakingu už keletą atakų prieš Rusiją, įvykdytų už fronto linijų. Maskva kaltina HUR 2022 m. spalį surengus sprogimus ant Rusiją su aneksuotu Krymo pusiasaliu jungiančio Kerčės tilto.Rugpjūtį K. Budanovas sakė, kad jo žmona saugumo sumetimais gyvena „jo biure“ nuo pat invazijos pradžios.

Landsbergis: derybos dėl Ukrainos narystės ES šiais metais gali neįvyktiUžsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis neatmeta, kad derybos dėl Ukrainos narystės Europos Sąjungoje (ES) šiais metais gali neįvykti.„Tokia teorija egzistuoja“, – antradienį dalyvaudamas NATO užsienio reikalų ministrų susitikime Briuselyje žurnalistams teigė G. Landsbergis.Europos Komisija (EK) lapkričio pradžioje rekomendavo pradėti stojimo derybas su Ukraina. Ar įgyvendinti šią rekomendaciją, vienbalsiai turi nuspręsti ES šalys.Ukrainai reikalingos modernesnės karines priemonėsLietuvos diplomatijos vadovas pabrėžė, kad parama Ukrainai turi tęstis. Visgi, jo teigimu, NATO šalių pasiryžimo užtikrinti naujas karines priemones nėra.„NATO, kaip organizacija, iki šiol negebėjo rasti sprendimo kaip padėti Ukrainai. (...) Svarbus ne tik užtikrinimas tų einamųjų priemonių, kurios yra reikalingos karo lauke, bet ir papildomos naujos modernesnės priemonės, kurių dar šiandien Ukraina neturi“, – sakė užsienio reikalų ministras.Pasak G. Landsbergio, tokių valstybių kaip Lietuva, kurių finansiniai pajėgumai yra ne tokie dideli, dvišalės galimybės padėti Ukrainai yra mažesnės „negu būnant dideliame europiniame būryje“. „Europa bendrai gebėjo sutelkti tikrai nemažas lėšas Ukrainai padėti. Dabar tie paketai yra užstrigę. (...) Kol kas atrodo, kad neranda pritarimo ne tik Budapešte, bet ir kitose sostinėse“, – pridūrė ministras.ELTA primena, kad praėjusią savaitę ES tarybos pirmininkas Charlesas Michelis perspėjo Ukrainą, kad nėra jokių garantijų, jog sprendimas pradėti derybas dėl narystės ES bus priimtas greitai.Pasak jo, keletas ES valstybių narių yra pareiškusios, kad „norėtų gerai pagalvoti“ prieš priimdamos sprendimą dėl kito žingsnio stojimo procese.

Pasienyje su Rusija esančiame kontrolės punkte iškelta Ukrainos vėliavaPasieniečiai iškėlė Ukrainos vėliavą Budarkų automobilių kontrolės punkte Charkivo srityje pasienyje su Rusija.Tai antradienį feisbuke pranešė Ukrainos valstybinė sienos apsaugos tarnyba, kuria remiasi „Ukrinform“. Skelbiamas ir vaizdo įrašas.„Nepaisydami nuolatinių apšaudymų, Puolimo gvardijos brigados „Plieninė siena“ pasieniečiai įžengė į Charkivo srityje esančio Budarkų automobilių kontrolės punkto teritoriją ir ant aukščiausio apylinkėse bokšto iškėlė mėlyną-geltoną vėliavą“, – rašoma pranešime.Ukrainos valstybinės sienos apsaugos tarnybos atstovai pažymėjo, kad šis kontrolės punktas yra prie pat sienos ir nedirba nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios.https://www.facebook.com/watch/?v=315819091313336

Okupantai Ukrainoje paleido atakuojančius dronusŠiandien, lapkričio 28 d., Rusijos okupantai Ukrainoje paleido atakuojančius dronus. Jie jau pastebėti pietiniuose regionuose.Apie tai praneša „RBC-Ukraina“ su nuoroda į Ukrainos ginkluotųjų oro pajėgų pranešimą.Pasak Oro pajėgų, iš pradžių kelios priešo dronų grupės buvo užfiksuotos Zaporižios srityje.Vėliau jie nuskrido į Dniepropetrovsko sritį. Judėjimo kryptis – šiaurės vakarai.Taip pat okupantų dronai buvo pastebėti Chersono ir Dniepropetrovsko sričių pasienyje. Jie juda į vakarus.Karinės oro pajėgos įspėja apie dronų keliamą grėsmę Poltavos, Kirovogrado ir Charkovo srityse.

Ukrainos valdžia parodė grąžintą skitų auksą iš Krymo muziejųUkrainos valdžia žurnalistams parodė dalį senovės lobių kolekcijos iš Krymo muziejų, grįžusių į Ukrainą po beveik 10 metų trukusio ginčo su Rusija, skelbia BBC.Ukrainos muitinės pareigūnų duomenimis, iš Nyderlandų buvo atgabenti 565 daiktai, įskaitant skitų ir sarmatų papuošalus ir skulptūras, įskaitant auksinį skitų iškilmingą šalmą, pagamintą IV amžiuje prieš Kristų ir kitus lobius.Kai 2014 m. Rusija aneksavo Ukrainos pusiasalį, kolekcija buvo paskolinta Amsterdamo Allardo Pearsono muziejui.2021 m. Nyderlandų apeliacinis teismas nusprendė, kad vertybės priklauso Ukrainai, o ne konkretiems Krymo muziejams, kurie, remiami Maskvos, nesėkmingai bandė įrodinėti, kad eksponatai turėtų būti grąžinti pusiasaliui. Jau šiais metais šalies Aukščiausiasis Teismas pritarė šiam sprendimui.„Tai buvo ypatingas atvejis, kai kultūros paveldas tapo geopolitinių žaidimų auka“, – sakė Allardo Pearsono muziejaus direktorius Elsas van der Plasas.

Landsbergis apie ESBO kvietimą Lavrovui: tai bandymas normalizuoti Rusijos vykdomą agresijąLietuvos diplomatijos vadovas Gabrielius Landsbergis sako nepritariantis bandymui normalizuoti Rusijos vykdomą agresiją Ukrainoje. Taip jis reaguoja į pranešimus, kad Šiaurės Makedonijoje trečiadienį vyksiančiame Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijos (ESBO) susitikime dalyvaus ir Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas.„Nepritariame principui, kad Rusija yra grąžinama prie stalo. Norime priminti, kad praeitais metais Rusijos užsienio reikalų ministras nebuvo pakviestas į Lenkiją. Šiais metais jis kvietimą gavo ir ketina atvykti su visa savo propagandine komanda“, – antradienį dalyvaudamas NATO užsienio reikalų ministrų susitikime Briuselyje žurnalistams teigė G. Landsbergis.Lietuvos užsienio reikalų ministras pabrėžė, kad nemato galimybės „ieškoti bendrų sąlyčio taškų“ su valstybe, kuri yra ideologiškai nusiteikusi sugriauti Europos saugumą. Pasak jo, negalima grįžti prie įprastų susitikimų.„Tiek laiko kalbėję apie teisingumo paieškas, specialųjį tribunolą, teismus, kurie turi vykti, negalime grįžti prie įprastų posėdžių, susitikimų, įprastų kalbų. (...) Tokia pati pozicija ir kitų Baltijos šalių ministrų“, – sakė G. Landsbergis.ELTA primena, kad Baltijos šalių užsienio reikalų ministrai antradienį pareiškė nedalyvausiantys 30-ajame ESBO ministrų tarybos posėdyje, kuris trečiadienį vyks Šiaurės Makedonijos sostinėje Skopjė.Bendrame Estijos, Latvijos ir Lietuvos užsienio reikalų ministrų pareiškime apgailestaujama, kad ESBO posėdyje buvo leista dalyvauti Rusijos užsienio reikalų ministrui S. Lavrovui, kuris atstovauja šaliai agresorei, užpuolusiai kitą Europos šalį. Ministrai pažymėjo, kad tai tik suteiks Rusijai „dar vieną progą propagandai skleisti“.Taip pat ministrai atkreipė dėmesį į tai, kad Rusija ne tik savo veiksmais Ukrainoje pažeidžia tarptautinę teisę bei pačios ESBO principus, bet ir užsiima obstrukcija organizacijos viduje – pirmiausia blokuojant bet kokį ESBO buvimą ir veiklą Ukrainoje, taip pat „dėl visiškai išgalvotų priežasčių“ blokuojant Estijos pirmininkavimą organizacijai 2024 metais ir „konstruktyvius sprendimus, kaip išlaikyti organizaciją gyvą ir veikiančią“.

Borrellis vyks į Skopję, bet su Lavrovu nesusitiksES užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis dalyvaus ESBO ministrų tarybos posėdyje, kuris vyks Šiaurės Makedonijos sostinėje Skopjėje, bet nesusitiks su ten būsiančiu Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu.Kaip praneša „Ukrinform“, J. Borrelis tai pareiškė antradienį Briuselyje per bendrą spaudos konferenciją su Ukrainos užsienio reikalų ministru Dmytro Kuleba.„Turiu tam tikros bendravimo su ponu Lavrovu sunkiomis aplinkybėmis patirties. Aš vyksiu į ESBO posėdį. Mes turime vykti, mes esame šios organizacijos nariai ir turime pateikti savo požiūrį bei priešpriešinti jį Rusijos požiūriui“, – sakė J. Borrellis, paklaustas, ar dalyvaus ESBO ministrų tarybos posėdyje Skopjėje.Kartu ES diplomatijos vadovas pranešė, kad jis nesusitiks su posėdyje dalyvausiančiu Rusijos užsienio reikalų ministru, nes turės iškart grįžti į Briuselį.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Ukrainos užsienio reikalų ministras D. Kuleba boikotuos ESBO ministrų posėdį Skopjėje, kadangi jame dalyvaus S. Lavrovas.Dėl tos pačios priežasties į Skopję nevyks Estijos, Latvijos ir Lietuvos užsienio reikalų ministrai.

ES Taryba skyrė dar 194 mln. eurų Ukrainos karių mokymamsEuropos Sąjungos Taryba susitarė skirti papildomus 194 mln. eurų ES karinės paramos misijai Ukrainai („EUMAM Ukraine“) finansuoti, taip padidindama bendrą Ukrainos karių mokymo programų biudžetą iki 255 mln. eurų.Tai skelbiama Europos Vadovų Tarybos interneto svetainėje paskelbtame pareiškime, praneša „Ukrinform“.„Šiandien Taryba nusprendė skirti papildomą finansavimą Ukrainos ginkluotųjų pajėgų mokymui pagal Europos Sąjungos karinės paramos Ukrainai misiją („EUMAM Ukraine“). Tokia parama bus teikiama per Europos taikos priemonę (EPF) ir pasireikš kaip būtina įranga bei reikmenys, taip pat paslaugos, kuriomis bus remiama mokymo veikla. Finansinė suma padidinta 194 mln. eurų, iš viso iki 255 mln. eurų“, – sakoma pranešime.Iki šiol nuo misijos pradžios „EUMAM Ukraine“ parengė daugiau kaip 34 tūkst. karių.Kaip pranešama, 2022 m. spalio 17 d. ES nusprendė įsteigti ES karinės pagalbos Ukrainai misiją iki dvejų metų laikotarpiui. Rugpjūčio mėnesį Ukraina paprašė ES misiją pratęsti.

Žiniasklaida: rusai verbuoja moteris į šturmo būrius karui prieš UkrainąRusijoje batalionas „Espanjola“ pradėjo verbuoti moteris tarnybai šturmo būriuose. Jas planuojama išsiųsti į karą prieš Ukrainą.Tai antradienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis leidiniu „Važnyje istorii“.Batalionas siūlo moterims „realizuoti save“ ne tik kaip snaiperėms.„Mūsų brigadoje moterys dirba ir šturmo junginiuose, ir medicinos bei ryšių srityse, taip pat radioelektroninės kovos, radioelektroninės žvalgybos ir dronų daliniuose“, – teigia bataliono atstovai.Leidinio žurnalistė, dėdamasi kandidate, parašė vienam iš „Telegram“ kanalo „Espanjola“ administratorių ir sužinojo apie tarnybos detales.Gautomis žiniomis, pirmoji sutartis sudaroma 6 mėnesiams, iš kurių 1-2 skiriami mokymams. Atlyginimas – 110–120 tūkst. rublių (1200–1300 dolerių), tačiau kariaujant Ukrainoje jis padvigubėja. Pasirašant pirmąją sutartį numatyta vienkartinė 50 tūkst. rublių (560 dolerių) išmoka.Jei moteris bus sužeista, ji gaus nuo 1 iki 3 mln. rublių (11–33 tūkst. dolerių), o mirties atveju jos artimieji gaus 5 mln. rublių (56 tūkst. dolerių).

Čekijos prezidentas kritikuoja nepakankamą karinės įrangos tiekimą UkrainaiČekijos prezidentas Petras Pavelas pareiškė, kad norint užtikrinti sėkmę kare su Rusija, labai svarbu išlaikyti paramą Ukrainai šiais metais.Tai Čekijos vadovas pasakė interviu laikraščiui „Corriere della Sera“, pranešė „Radio Prague International“, kuriuo remiasi „Ukrinform“.P. Pavelas kritikavo nepakankamą karinės įrangos tiekimą Ukrainai. Jis pabrėžė, kad Ukraina negauna pakankamai karinės įrangos, todėl negali vykdyti intensyvaus puolimo operacijų, paminėjo neįvykdytus pažadus tiekti artilerijos amuniciją ir lėtą Ukrainos pilotų mokymą valdyti naikintuvus F-16.Jis pabrėžė, kad Rusijos karą prieš Ukrainą vertina ne tik pagal padėtį mūšio lauke, bet ir pagal principus.„Neturime kito pasirinkimo, kaip tik suteikti Ukrainai viską, ko jai reikia, kad ji galėtų įvykdyti savo užduotį atkurti suverenitetą ir sienų kontrolę: viskas, kas būtų mažiau, būtų mūsų nesėkmė“, – pabrėžė jis.Pasak čekų politiko, Rusijos pergalė sustiprintų idėją, kad kiti režimai gali pasiekti savo tikslų jėga ir kad jie gali pasikliauti Vakarų demokratijų silpnumu.Pasak P. Pavelo, 2024 m. Ukrainai bus sunkūs metai, o žiema bus itin sudėtinga. Jis pažymėjo, kad žiemos mėnesiais Rusija, kuri jau spėjo įvesti karinę padėtį savo pramonėje, turės laiko atkurti išteklius.„Jei praleisime progą išlaikyti paramą Ukrainai, kiti metai Maskvai gali būti dar palankesni. Šie metai yra labai svarbūs norint padėti pamatus sėkmei, kitais metais bus sunkiau“, – sakė čekų politikas.Kaip pranešama, Atstovų rūmų pirmininkas Mike’as Johnsonas pagalbos Ukrainai klausimą laiko prioritetiniu JAV Kongreso darbe.

Galinga audra sugriovė okupantų įtvirtinimus prie Kerčės tiltoNuo stichijos šėlsmo laikinai okupuoto Krymo teritorijoje ir Juodojoje jūroje siautėjusios audros nukentėjo gynybiniai įtvirtinimai prie Kerčės tilto.Tai pranešė „Telegram“ kanalas „Krymskij veter“, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Juodojoje jūroje siautėjusi audra padarė savo korektyvų: stichija sugriovė okupantų gynybinius įtvirtinimus prie Krymo tilto“, – rašoma pranešime.Pažymima, kad po sėkmingų Ukrainos gynybos pajėgų atakų prieš Krymo tiltą rusai prie jo pastatė užtvaras ir gynybinius įtvirtinimus. Taip okupantai tikėjosi apsaugoti nelegalų statinį nuo smūgių iš jūros.Kaip jau buvo pranešta, Ukrainos kariai du kartus sėkmingai atakavo Krymo tiltą ir smogė Rusijos Juodosios jūros laivyno štabui Sevastopolyje.Anksčiau Ukrainos saugumo tarnybos vadovas Vasylis Maliukas papasakojo apie sėkmingų gynybos pajėgų operacijų padarinius, taip pat apie Krymo tilto susprogdinimą naudojant jūrinius dronus „Sea Baby“. Anot pareigūno, Krymo tiltas „pasmerktas“, ateityje bus „daug netikėtumų“.

Rusai apšaudė Sumų sritį, žuvo trys žmonės, tarp jų – vaikasSumų srities Seredyna Budos mieste per rusų apšaudymą žuvo trys žmonės, tarp jų - septynerių metų mergaitė, o dar trys civiliai buvo sužeisti.Tai antradienį „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos generalinio prokuroro biuras, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Sumų srities prokuratūrai vadovaujant, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl karo įstatymų ir papročių pažeidimo, susijusio su tyčiniu nužudymu (Ukrainos baudžiamojo kodekso 438 straipsnio 2 dalis).Tyrimo duomenimis, lapkričio 28 d., apie 12.30 val., Rusijos ginkluotųjų pajėgų kariškiai, pirminiais duomenimis, iš reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, apšaudė Sumų srities Seredyna Budos miesto civilinę infrastruktūrą.Per ataką buvo sugriauti mažiausiai penki privatūs pastatai. Iš griuvėsių ištraukti dviejų žuvusių moterų kūnai ir du sužeisti vyrai.Taip pat savo automobilyje nukentėjo vyras ir jo septynerių metų podukra. Vėliau mergaitė mirė ligoninėje.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, antradienio naktį ir rytą Rusijos kariuomenė apšaudė Sumų srities Junakivkos ir Krasnopilios bendruomenes. Užfiksuota 12 sprogimų.https://t.me/prokuraturasumy/2592

Žiniasklaida: JAV veda derybas su Graikija dėl sviedinių pirkimo UkrainaiJAV veda derybas dėl 75 tūkst. artilerijos sviedinių pirkimo iš Graikijos ginkluotųjų pajėgų arsenalų, siekdamos papildyti su Rusija kariaujančios Ukrainos šaudmenų atsargas.Tai pranešė Graikijos leidinys „Ekathimerini“, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Pažymima, kad JAV nupirks 50 tūkst. 105 mm kalibro, 20 tūkst. 155 mm kalibro ir 5 tūkst. 203 mm kalibro sviedinių. Derybos dėl amunicijos pirkimo eina į pabaigą, rašo leidinys.Bendra sviedinių kaina, dėl kurios susitarta, – 47 mln. JAV dolerių.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, lapkričio 20 d. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po susitikimo su JAV gynybos sekretoriumi Lloydu Austinu ir JAV ginkluotųjų pajėgų Europoje vyriausiuoju vadu Christopheriu Cavoliu informavo apie naują JAV karinės pagalbos Kyjivui paketą.

Iranas gauna iš Rusijos naikintuvus, kovinius sraigtasparniusIranas įsigijo iš Rusijos kelis naikintuvus, antradienį pranešė naujienų agentūra Tasnim“, remdamasi gynybos viceministru Sardaru Farhi.Įsigyti kariniai lėktuvai yra naikintuvai Su-35, koviniai sraigtasparniai Mi-28H ir mokomasis lėktuvas „Jak-130“. Apie orlaivių kainą ir tikslų skaičių nepranešta.Pasak „Tasnim“, S. Farhi sakė, kad Rusija taip pat pranešė apie savo norą kartu su Iranu gaminti sraigtasparnius. Maskva kol kas nepatvirtino, kad sudarytas naujas susitarimas su Iranu.Tikėtina, kad pirkimas sustiprins Vakarų valstybių susirūpinimą dėl dviejų šalių karinio bendradarbiavimo plėtros. Abiem šalims taikomos sankcijos dėl plataus masto Rusijos karo prieš Ukrainą. Vakarai kaltina Islamo Respubliką tiekiant Rusijai kamikadzėmis vadinamus dronus. Teheranas tai neigia. Rusija tokiais bepiločiais orlaiviais nuo praėjusio rudens nuolat atakuoja civilius taikinius Ukrainoje, ypač energijos tiekimo objektus.

Mariupolio centre nugriaudėjo sprogimasRusijos kariuomenės laikinai okupuoto Mariupolio centriniame rajone pasigirdo stiprus sprogimas, po kurio užfiksuotas aktyvus priešo lėktuvų judėjimas, „Telegram“ kanale pranešė Mariupolio mero patarėjas Petro Andriuščenka.„Mariupolis. Centriniame rajone triukšminga. Danguje matyti oro gynybos pėdsakai tiesiai virš miesto gyvenamojo rajono“, – parašė P. Andriuščenka.Jis pridūrė, kad po sprogimo Mariupolyje užfiksuotas aktyvus priešo orlaivių judėjimas iš Jeisko Donecko link (ne mažiau kaip trys lėktuvai) ir Berdiansko link (mažiausiai penki lėktuvai su trumpu intervalu).„Sprogimo epicentras buvo virš Iljičiaus vardo plieno ir geležies gamyklos. Okupantai meluoja, kad numušė S-200, o mes atidžiai stebime Kadyrovo pajėgų bazes, kurių gamykloje yra kelios“, – pridūrė mero patarėjas, paminėjęs Čečėnijos lyderį Ramzaną Kadyrovą.Pranešta, kad didelės įsibrovėlių karinės technikos vilkstinės juda per Mariupolį Novoazovsko link.

Britų žvalgyba: prie Avdijivkos Rusijos pajėgos iki 2 kilometrų pastūmėjo į priekį fronto linijąNuo spalio pradžios Rusijos pajėgos Donbaso Avdijivkos miesto rajone pastūmėjo fronto liniją į priekį iki dviejų kilometrų, sakoma Jungtinės Karalystės gynybos ministerijos žvalgybos informacijos atnaujintoje suvestinėje, pranešė „Ukrinform“.Remiantis atnaujinta informacija, pastarosiomis dienomis Rusijos pajėgos, mėginančios apsupti Avdijivką, padarė nedidelę pažangą šiaurinėje žnyplių judėjimo ašyje.Pasak britų žvalgybos, šis fronto linijos pasislinkimas iki dviejų kilometrų yra kuklus, bet greičiausiai tai yra vienas didžiausių Rusijos laimėjimų nuo 2023 m. pavasario. Dalyvaujantiems Rusijos daliniams tai atsiėjo tūkstančius gyvybių.„Ši operacija pamažu priartina Rusijos kariuomenę prie Avdijivkos kokso ir chemijos gamyklos, kur Ukrainos pajėgos išlaiko vieną iš svarbiausių savo gynybinių pozicijų“, – sakoma ministerijos pranešime.JK žvalgybos duomenimis, nors Avdijivka tapo išsikišusiu smaigaliu Ukrainos fronto linijoje, Ukraina tebevaldo teritorijoje maždaug 7 km pločio koridorių, per kurį ir toliau aprūpina miestą.

Dėl apšaudymų po žeme buvo įstrigę 70 Ukrainos kalnakasiųUkrainoje pavyko iškelti į paviršių 70 kalnakasių, kurie lapkričio 27 d. buvo užblokuoti šachtose dėl rusų apšaudymų.Tai antradienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Ukrainos energetikos ministerijos spaudos tarnyba.„Trys šachtos, nukentėjusios per apšaudymus, „atgaivintos“. Jose buvo užblokuota daugiau nei 70 kalnakasių“, – sakoma pranešime.Pirmadienį dėl rusų apšaudymų Donecko srityje be elektros liko trys kasyklos. Kaip pažymėjo Energetikos ministerija, joms visoms elektros tiekimas vėl atnaujintas.Lapkričio 20 d. okupantai apšaudė Donecko srities Selydovės miestą. Dvi raketos smogė šachtai „Selydovuhol“. Vienas jos darbuotojas žuvo, o dar 39 kalnakasiai buvo įstrigę po žeme, vėliau juos pavyko išgelbėti.Rusai nuolat apšaudo Ukrainos kasyklas, bandydami destabilizuoti energetinę situaciją šalyje.

Ukrainos žvalgyba: apnuodyta ne tik Budanovo žmonaUkrainos žvalgybos atstovas Andrijus Jusovas oficialiai patvirtino, kad žvalgybos vado Kyrylos Budanovo žmona buvo apnuodyta, rašo UNIAN.Pasak jo, jos gydymo kursas jau baigiasi, artimiausias kelias savaites ji bus stebima, skelbia „Suspilne“.A. Jusovas taip pat patvirtino informaciją, kad apsinuodiję yra dar keli žvalgybos darbuotojai. Išsamesnės informacijos jis šiuo metu nepateikė.

Sinkevičius: ES 4 metų laikotarpyje per specialią priemonę Ukrainai skirs 50 mlrd. eurųEurokomisaras Virginijus Sinkevičius tvirtina, kad Europos Sąjunga (ES) Ukrainai gali suteikti praktinę pagalbą palaikydama Ukrainą stojant į Bendriją bei finansinę – tam yra numatyta speciali priemonė, kurios dėka 4 metų laikotarpyje Kyjivui bus skirta 50 mlrd. eurų.„ES gali pasiūlyti praktinę pagalbą, palaikyti Ukrainą stojimo į ES kelyje ir taip pat finansinė pagalba per Ukrainos priemonę, kuria siekiama paremti Ukrainą ir tam suplanuota 50 mlrd. eurų, kuri bus išskirta 4 metų laikotarpyje“, – antradienį Ukrainos žaliojo atkūrimo ir atstatymo konferencijos metu žurnalistams teigė V. Sinkevičius.„Taip pat norėčiau paminėti „Pheonix“ iniciatyvą, kuri apima Ukrainos pilietinę visuomenę ir politikos formuotojus. Jos tikslas – padėti šaliai einant žaliuoju keliu“, – pažymėjo jis.V. Sinkevičius tvirtino, kad būstas taip pat yra labai svarbus, siekiant užtikrinti bazinius Ukrainos gyventojų poreikius ir tam bus rengiami specialūs projektai, kuriuose dalyvaus tiek Ukrainos, tiek Europos šalių savivaldybės.„Būstas yra labai svarbus dalykas užtikrinant bazinius Ukrainos gyventojų poreikius. Norime užtikrinti, kad jis būtų priimtinas, tvarus ir atlieptų žmonių poreikius. Taip pat kalbame apie visas erdves, kad jos būtų saugios gyvenimui, kad namai būtų saugūs, žmonės jaustųsi gerai“, – sakė eurokomisaras.„Projektai, kurie bus atrinkti, juose dalyvaus Europos ir Ukrainos savivaldybės ir kalbėsime apie tai, kaip galėsime iniciatyvas ateityje plėtoti. Tikiu, kad tai bus motyvacinis faktorius abiem pusėms“, – tvirtino jis.Galiausiai Europos Komisijos (EK) narys pažymėjo, kad pagrindinis prioritetas yra karo sustabdymas bei šviesesnė Ukrainos ateitis, kurios pagrindas – tvarumas ir ES.„Pasibaigus karui mūsų laukia žaliasis atsigavimas, remiantis tvarumo principais, nes tai vienintelis būdas užtikrinti šalies gerovę ilgalaikėje perspektyvoje“, – aiškino V. Sinkevičius.„Taip pat svarstome apie tai, kokių išteklių, veiksmų reikės vykdant žaliąjį atstatymą ir dėkoju merams, kurie neša žinią iš Ukrainos. Tai yra tie žmonės, kurie padeda turėti pilną vaizdą, visas žinias iš Ukrainos miestų“, – dėstė jis.Ukrainos ministras: Rusijos padaryta žala aplinkai viršija 56,7 mlrd. eurųTuo tarpu Ukrainos aplinkosaugos ir gamtos išteklių ministras Ruslanas Striletsas tvirtino, kad Rusijai Ukrainoje jau yra padariusi žalos aplinkai už daugiau nei 56 mlrd. eurų. Jis aiškino tikįs, kad Ukraina laimės karą ir tuomet galės žengti žaliosios pertvarkos keliu bei išsireikalauti iš Maskvos aplinkosaugos reparacijų.„Rusija griauna mūsų gamtą, ekonomiką ir infrastruktūros objektus kasdien. Mes turime suprasti, kad tokiu būdu sugriaunama ne tik Ukrainos infrastruktūra, gamta, laukinė gamta. Aplinkosauga neturi jokių sienų ir tos problemos, kurios dabar yra Ukrainos problemos, nežinome, kuriuo metu kita šalis pasaulyje gali patirti atoveiksmį“, – žurnalistams teigė R. Striletsas.„Mes renkame informaciją apie visus aplinkai daromus nusikaltimus, nes žinome, kad ateityje reikės pateikti sąskaitą Rusijai už tai, kad sumokėtų aplinkosaugos reparacijas. Šiuo metu esame dokumentavę daugiau negu 2,9 tūkst. nusikaltimų aplinkai arba ekocido atvejų. Padaryta žala viršija 56,7 mlrd. eurų“, – pažymėjo ministras, taip pat tvirtinęs, kad didelę žalą Ukrainai daro ir didelė užminuota teritorija šalyje.ES yra pasirengusi ją teikti glaudžiai bendradarbiaudama su tarptautiniais partneriais. ES teikia Ukrainai finansavimą, techninę pagalbą, padeda Ukrainai suderinti aplinkosaugos teisės aktus su ES teisynu. Visa ES parama Ukrainai ir ukrainiečiams nuo karo pradžios siekia apie 85 mlrd. eurų.EK pasiūlė sukurti specialią priemonę, pagal kurią 2024–2027 m. Ukrainai būtų teikiama nuosekli, nuspėjama ir lanksti parama, kurios bendra suma siektų iki 50 mlrd. eurų.

Charkivo srityje vairuotojas suvažinėjo du kariškiusCharkivo srities Bogoduchivo rajone vairuotojas partrenkė du Ukrainos kariškius, vienas žuvo iškart, kitas neatgavęs sąmonės po kelių dienų mirė ligoninėje.Tai antradienį pranešė Charkivo srities policijos komunikacijos skyrius, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Avarija įvyko lapkričio 22 d. apie 20 val. greitkelyje Derhačiai – Zoločivas. „Subaru Forester“ vairuotojas įsirėžė į kariškius, stovėjusius šalikelėje prie savo automobilio „Volkswagen Golf“. Po eismo įvykio vairuotojas iš įvykio vietos pasišalino, nesuteikęs pagalbos nukentėjusiesiems.Policija nustatė vairuotojo tapatybę. Kelias dienas slapstęsis 29 metų vyras buvo sulaikytas. Jam teismas paskyrė kardomąją priemonę – suėmimą be teisės būti paleistam už užstatą.Avarijos kaltininkui gresia laisvės atėmimas iki 10 metų.https://t.me/prokuratura_kharkiv/12226

Ministerija: Ukraina boikotuos ESBO susitikimą, nes į jį pakviestas LavrovasAntradienį Ukraina pareiškė „boikotuosianti“ Šiaurės Makedonijos sostinėje Skopjėje šią savaitę vyksiantį Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) posėdį, į jį pakvietus Rusijos užsienio reikalų ministrą Sergejų Lavrovą ir jam pareiškus, kad ketina dalyvauti.Ukrainos užsienio reikalų ministras „Dmytro Kuleba boikotuos ESBO ministrų susitikimą dėl sprendimo leisti S. Lavrovui dalyvauti“, – naujienų agentūrai AFP sakė Kyjivo užsienio reikalų ministerijos atstovas Olegas Nikolenka.Pranešimas paskelbtas kitą dieną, kai Bulgarija pareiškė atversianti savo oro erdvę Rusijos ministrui, padarydama diplomatinę išimtį Europos dangaus uždarymui Rusijai dėl jos invazijos į Ukrainą.S. Lavrovui taikomos Europos sankcijos ir jis paprašė Šiaurės Makedonijos ir kaimyninės Bulgarijos atverti savo oro erdvę, kad jis galėtų skristi į Skopję. Aukščiausiasis Rusijos diplomatas pirmadienį pareiškė, kad planuoja keliauti į Skopję, jei bus praleistas. „Jei pavyks, mes ten būsime“, – sakė jis, pranešė Rusijos naujienų agentūros.Kasmetinė ministrų konferencija Skopjėje prasideda ketvirtadienį. Kyjivas ragina pašalinti Maskvą iš organizacijos. „Turime dirbti kartu, kad išgelbėtume ESBO nuo Rusijos“, – vėlesniame įraše socialinėje žiniasklaidoje sakė O. Nikolenka. Pasak jo, Rusija turėtų būti pašalinta iš ESBO, nes ji „sukėlė didžiausią nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos ginkluotą agresiją Europoje“.Protestuodamos prieš S. Lavrovo kvietimą Estija, Latvija ir Lietuva antradienį taip pat pareiškė, kad jų aukščiausiojo lygio diplomatai nedalyvaus susitikime.Šiaurės Makedonija šiuo metu rotacijos tvarka pirmininkauja Europos saugumo institucijai.

NATO vadovas sako esąs „tikras“, kad JAV toliau tieks ginklus Ukrainai NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas antradienį pasakė esąs „tikras“, kad Jungtinės Valstijos toliau tieks ginklus Ukrainai, nepaisant politinės blokados Vašingtone.„Esu tikras, kad Jungtinės Valstijos toliau teiks pagalbą, kadangi tai yra Jungtinių Valstijų saugumo interesais ir atitinka mūsų susitarimo sąlygas“, – NATO užsienio reikalų ministrų susitikime Briuselyje kalbėjo J. Stoltenbergas.

Audros aukų skaičius Ukrainoje pasiekė 10Pučiant uraganiniam vėjui ir iškritus gausiam sniegui, Rusijos agresijai besipriešinančioje Ukrainoje jau žuvo 10 žmonių, dar 23 žmonės sužeisti.Audra užklupo šalies pietus, taip pat Maskvos aneksuotą Krymo pusiasalį, okupuotas Ukrainos žemes ir pietų Rusiją.„Dėl blogo oro Ukrainoje žuvo dešimt žmonių. Sužeisti dar dvidešimt trys, tarp jų yra vaikų“, – socialiniuose tinkluose pranešė vidaus reikalų ministerija.Ukrainos energetikos tinklai ir gelbėjimo tarnybos ir taip patiria milžinišką krūvį dėl beveik dvejus metus trunkančios Rusijos invazijos.Ministerijos teigimu, labiausiai nukentėjo pietų Odesos regionas, kur avarinės tarnybos pranešė suteikusios pagalbą bemaž 2 500 žmonių.Odesos regione žuvo ir penkios iš dešimties audros aukų, praneša valdžia.Smarkiai nukentėjo ir kaimyninis Mikolaivo regionas, taip pat Kirovogrado, Kyjivo ir Charkivo sritys.Kryme vėjo greitis kai kur siekė daugiau nei 140 kilometrų per valandą.Maskva pirmadienį pranešė, kad dėl ekstremalių oro sąlygų Kryme ir Rusijoje žuvo penki žmonės, be to, be elektros liko beveik du milijonai gyventojų.Kitą dieną po audros Kremliaus remiamas Krymo vadovas Sergejus Aksionovas pranešė, kad be elektros vis dar yra maždaug 93 000 gyventojų, apie 245 gyvenviečių yra sutrikęs vandentiekis.Jis pažadėjo, kad elektros tiekimas bus atnaujintas.S. Aksionovas taip pat sakė 10 Juodosios jūros pusiasalio savivaldybių įvedęs „ekstremaliąją padėtį“.„Blogo oro sukeltos žalos apimtys vis dar nustatinėjamos“, – socialiniuose tinkluose rašė S. Aksionovas.Jis pridūrė apie šią padėtį kalbėjęs su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

Lenkija kreipėsi į Ukrainą su pasiūlymais nutraukti sienos blokavimą Paskutinę darbo dieną savo poste Lenkijos infrastruktūros ministras Andrzejus Adamczykas išsiuntė Ukrainos atkūrimo ministro pirmininko pavaduotojui Oleksandrui Kubrakovui laišką, kuriame išdėstė Varšuvos siūlymus, kaip galima būtų išspręsti pasienyje susidariusią krizę.Tarp Lenkijos infrastruktūros ministerijos pateikiamų pasiūlymų – leisti iš Ukrainos vykstantiems tuštiems lenkų sunkvežimiams įvažiuoti į Lenkiją ne el. eilės tvarka bei paprašyti Europos Komisijos išanalizuoti su Ukraina sudarytos sutarties dėl transporto liberalizavimo pasekmes.Laiške rašoma, kad viena iš priežasčių, dėl kurių lenkų vežėjai blokuoja sieną, yra ta, kad ukrainiečiai yra įvedę el. eilės sistemą. Dėl to iš Ukrainos grįžtantiems tuštiems sunkvežimiams iš ES tenka ilgiau laukti prie sienos.Todėl tampa neįmanoma vykdyti tolesnius užsakymus, sumažėja bendrovių konkurencingumas. Be to, protestuotojų teigimu, naujoji sistema suteikia galimybes vežėjams iš Ukrainos ir Lenkijos taikyti skirtingas sąlygas, pabrėžė Lenkijos ministerija.Šiame kontekste ministras A. Adamczykas paragino Ukrainą imtis skubių priemonių įvykdyti Lenkijos vežėjų reikalavimus.Kaip rašoma laiške, be kita ko, reikalaujama atsisakyti privalomos iš Ukrainos į ES be krovinio grįžtančių transporto priemonių registracijos el. eilės sistemoje bent dviejuose – Ustiuluho-Zosino bei Nišankovičių-Malhovicų pasienio kontrolės punktuose.Lenkų ministras taip pat paprašė Europos transporto komisarės Adinos-Ioanos Vălean įsteigti bendrą komitetą išanalizuoti nuo 2022 m. liepos 1 d. galiojančios transporto liberalizavimo sutarties su Ukraina pasekmes ES kelių transporto rinkai.Ministras A. Adamczyk pakvietė komisarę A. Vălean ir Europos Komisijos pirmininkę Ursulą von der Leyen paremti jo Ukrainos vyriausybei pateiktą prašymą dėl el. eilės sistemos reikalavimų vairuotojams iš ES. Be to, Lenkija rengia pasiūlymą įtraukti transporto liberalizavimo sutartį su Ukraina į gruodžio 4 d. Briuselyje vyksiančio ES transporto tarybos posėdžio darbotvarkę kaip vieną iš svarbiausių jos punktų.Pranešama, lapkričio 6 d. lenkų vežėjai pradėjo neterminuotą protestą. Be kita ko, jie reikalauja Ukrainos vyriausybės vėl pradėti taikyti leidimus ukrainiečių vairuotojams, kurių atsisakyta pagal iki 2024 m. birželio 30 d. galiosiančios su ES sudarytos sutarties sąlygas. Protestuotojai nori, kad sutartis būtų nutraukta ir nuo sausio 1 d. vėl būtų taikoma leidimų sistema.Dėl šio streiko buvo visiškai paralyžiuotas eismas ties trimis – Dorohusko-Yahodyno, Korčiovos-Krakivetso ir Hrebenne-Ravos-Ruskos Lenkijos ir Ukrainos pasienio punktais. Prie sienos nusidriekė kilometrinės ukrainiečių vilkikų eilės, kuriose kartais laukti tenka net dešimtį dienų.Valstybinio lygio derybos kol kas jokių rezultatų nedavė.Lapkričio 23 d. prie protestuojančių vežėjų su savo reikalavimais prisijungė ir lenkų ūkininkai, užblokavę krovininių transporto priemonių eismą Medykos-Šehynių kontrolės punkte netoli Pržemyslio.Pirmadienį Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda ministru pirmininkų paskyrė Mateuszą Morawieckį ir prisaikdino naująjį ministrų kabinetą. Naujuoju infrastruktūros ministru vietoje A. Adamczyko tapo Alvinas Gajadhuras.

Kadyrovas sako esąs pasirengęs nusiųsti į Ukrainą daugiau kovotojųČečėnijos vadovas Ramzanas Kadyrovas teigia, jog galėtų nusiųsti į Ukrainą dar 3 000 kovotojų, kad sustiprintų Rusijos ginkluotąsias pajėgas, praneša agentūra „Reuters“.„Jie (kovotojai) turi geriausią įrangą ir pažangius ginklus, – teigė R. Kadyrovas „Telegram“ tinkle. – Be to, vaikinai labai kovingi ir labai motyvuoti, kad pasiektų rezultatų“.Gegužę R. Kadyrovas pareiškė nusiuntęs į Ukrainą daugiau kaip 26 000 kovotojų.R. Kadyrovas laikomas artimu Rusijos prezidento Vladimiro Putino sąjungininku.

Rusijos karių nuostoliai Ukrainoje pasiekė 326 440 Nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2023 m. lapkričio 28 d. Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino 326 440 rusų okupantų, iš jų 860 – vien per pastarąją parą.Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Be to, Ukrainos kariuomenė sunaikino 5 523 priešo tankus (+3 per pastarąją parą), 10 285 šarvuotąsias kovos mašinas (+3), 7 876 artilerijos sistemas (+1), 907 raketų paleidimo sistemas, 597 oro gynybos sistemas, 323 karo lėktuvus, 324 sraigtasparnius, 5 905 bepiločius orlaivius, 1 565 sparnuotąsias raketas, 22 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 10 302 mašinas (+3), 1 113 specialiosios įrangos vienetus.Pranešama, kad Ukrainos raketinių pajėgų padaliniai smogė priešo vadavietei ir trims karių, ginklų ir karinės technikos sutelkimo vietoms.

Žiniasklaida: apnuodyta Ukrainos žvalgybos vado žmona Ukrainos portalas „Babel“, remdamasis žvalgybos šaltiniais, praneša, kad bandyta nunuodyti Ukrainos karinės žvalgybos vadovo Kyrylos Budanovo žmoną. Šiuo metu K. Budanovo sutuoktinė yra ligoninėje, kur buvo nugabenta dėl vis prastėjančios sveikatos. Marianai Budanovai diagnozuotas apsinuodijimas sunkiaisiais metalais, tvirtina Ukrainos žurnalistų pašnekovai. „Šios medžiagos nenaudojamos nei buityje, nei karyboje. Jų buvimas organizme gali reikšti tikslingą bandymą nunuodyti konkretų žmogų“, – sako šaltiniai. Kaip skelbia Ukrainos žiniasklaida, baigiamas atlikti gydymo kursas, moterį stebės gydytojai. Pradėtas tyrimas dėl pasikėsinimo nužudyti. Pasak leidinio „Ukrainska Pravda“ šaltinio, nuodingos medžiagos į moters organizmą galėjo patekti su maistu. Jis pridūrė, kad panašūs simptomai buvo nustatyti ir keliems žvalgybos darbuotojams, jie taip pat gydomi.

Pietų Ukrainoje audra nusinešė penkių žmonių gyvybes, daug kur nutrūko elektros tiekimasUkrainos pietiniame Odesos regione dėl smarkios audros žuvo mažiausiai penki žmonės, pirmadienį vakare pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.Dar 19 gyventojų per audrą buvo sužeisti, sakė V. Zelenskis savo vakaro kalboje. Įvairiuose karo nuniokotos šalies regionuose iš viso 1 500 vietų šiuo metu yra atkirstos nuo elektros tinklų.V. Zelenskis padėkojo šimtams inžinierių ir avarinių tarnybų darbuotojų, kurie dirba siekdami atkurti elektros tiekimą.Sekmadienio naktį virš Juodosios jūros praūžusi audra padarė didelės žalos ne tik Ukrainos pakrantėje, bet ir Rusijos pietuose bei Krymo pusiasalyje, kurį Maskva, pažeisdama tarptautinę teisę, aneksavo 2014 metais.Žiniasklaidos duomenimis, Kryme buvo sužeisti keli žmonės, o vieną 50 metų vyrą bangos nubloškė į jūrą ir jis nuskendo. Taip pat nutrūko elektros energijos tiekimas, kilo potvyniai, o dėl nuvirtusių medžių buvo užblokuoti keliai.

Rusijoje dėl „melagienų“ apie rusų kariuomenę skleidimo teisiamas 18-metisRusijoje prasidėjo procesas prieš 18-metį dėl „melagienų“ apie Rusijos kariuomenę skleidimo. Teismo posėdis Odincovo mieste netoli Maskvos vyko už uždarų durų, jame nedalyvavo ir kaltinamasis Maximas Lypkanas. Jei bus nuteistas, jam gresia iki 10 metų kalėjimo.M. Lypkanas yra vienas jauniausių asmenų, sulaikytų ir apkaltintų pažeidus griežtus Rusijos cenzūros įstatymus dėl karo Ukrainoje.Pasak M. Lypkano advokato, 18-metis kaltinamas skleidęs „melagienas apie Rusijos kariuomenę“. Jis „Telegram“ ir „YouTube“ kanaluose paviešino informaciją apie gimdymo namus Ukrainoje, kuriuos, anot vaikino, atakavo Rusija.M. Lypkanas buvo sulaikytas vasarį, netrukus po savo 18-ojo gimtadienio, kai paskelbė ketinantis organizuoti protesto akciją prieš Rusijos invaziją į Ukrainą.18-metis penktadienį teismo prašymu buvo nugabentas į psichiatrijos kliniką Čechove netoli Rusijos sostinės. Advokato duomenimis, procesas vyksta už uždarų durų, nes ekspertų išvadoje jis pripažintas iš dalies nepakaltinamu.Gynyba tikisi, kad vaikinas dėl diagnozės, kuri nebuvo paskelbta, bus paleistas. Prieš posėdį jo motina teigė, jog „labai nerimauja dėl Maximo“. Žmogaus teisių organizacija „Memorial“ pavadino M. Lypkaną „politiniu kaliniu“ ir pareikalavo nedelsiant jį paleisti. Kitas teismo posėdis numatytas trečiadienį.Rusijos institucijos sulaikė, įkalino ir piniginėmis baudomis nubaudė tūkstančius žmonių, kurie pasisakė prieš Rusijos veiksmus Ukrainoje. Įvairiais atvejais buvo skirtos ilgos kalinimo bausmės.

Mariupolyje pastarosiomis dienomis nužudyti šeši rusų kariaiPastarosiomis dienomis laikinai okupuotame Mariupolyje nužudyti šeši rusų kariai. Rusų propagandistai teigia, kad mieste galimai veikia nauja partizanų grupuotė.Apie tai remdamasi rusų žiniasklaida platformoje „Telegram“ pranešė Ukrainos Mariupolio miesto taryba.„Laikinai okupuotame Mariupolyje pastarosiomis dienomis žuvo šeši rusų kariai... Du kariai (vienas iš jų – karininkas) nušauti miesto gatvėse. Aukoms šauta į pakaušį. Dar keturi kariai rasti negyvi viename iš Mariupolio paplūdimių“, – nurodoma pranešime.Pranešime paaiškinama, kad paplūdimyje rasti okupantai buvo mirtinai subadyti, o prieš mirtį vartojo alkoholį. Netoli kūnų buvo rastas V. Putino portretas, ant kurio vienos iš aukų krauju buvo užrašyta „Nešdinkitės!“„Rusų propagandistai teigia, kad Mariupolyje galimai veikia nauja partizanų grupuotė“, – pridūrė miesto taryba.Pastebėtina, kad prieš kelerias dienas Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas pranešė, kad rusų kariai – buvę kaliniai – Mariupolyje nužudė savo vadą.Pirmiau buvo pranešta, kad Zaporižės Melitopolio rajone pasipriešinimo pajėgos susprogdino Ramzano Kadyrovo smogikams priklausantį automobilį.

Stoltenbergas: Ukraina taps NATO nare po karo, jei bus sėkmingai reformuotaNATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas sakė, kad Ukraina taps NATO nare po karo su Rusija pabaigos, jei ji gali atlikti būtinus reformos veiksmus.Pasak jo, visos NATO šalys sutinka, kad Ukraina turėtų tapti Aljanso nare. NATO ir Ukrainos susitikime bus susitarta dėl reformų rekomendacijų, kurios padės jai tapti visateise sąjungos nare.Tuo pačiu metu J. Stoltenbergas pabrėžė, kad visateisė narystė karo įkarštyje yra neįmanoma, nepaisant to, kad vyksta nuolatinis Ukrainos ir NATO suartėjimas.Jis taip pat pridūrė, kad šį mėnesį Vokietija ir Nyderlandai įsipareigojo Ukrainai skirti 10 mlrd. eurų, Rumunija atidarė mokymo centrą Ukrainos F-16 pilotams, kitos šalys, įskaitant JAV ir Suomiją, siųsti į Ukrainą papildomas oro gynybos sistemas, kad ji būtų apsaugota nuo Rusijos atakų.J. Stoltenbergas taip pat pareiškė, kad artėjantis Švedijos įstojimas į NATO padidins Aljanso narių saugumą, ir paragino Turkiją ir Vengriją ratifikuoti šį sprendimą.

JAV ir Vokietija neigia planus priversti Zelenskį derėtis su MaskvaJAV valstybės sekretoriaus padėjėjas Europos ir Eurazijos reikalams Jamesas O'Brienas pakomentavo „Bild“ publikaciją, kad Vašingtonas ir Berlynas neva planuoja priversti Volodymyrą Zelenskį derėtis su Rusija.„Mes visada sakėme, kad tai yra klausimas, kurį turėtų spręsti Ukraina“, – „Reuters“ citavo J. O'Brieną.„Bild“ apžvalgininkas Julianas Röpke, cituodamas šaltinius iš Vokietijos vyriausybės sluoksnių, rašė, kad dabartinis Ukrainos Vakarų sąjungininkų tikslas yra pastatyti ją į „strategiškai palankią derybinę poziciją“.Pasak žurnalisto, JAV ir Vokietijos politiniai lyderiai neketina tiesiogiai įtikinti Ukrainos prezidento, kad derybos būtinos. Vietoj to, Vokietija ir Jungtinės Valstijos planuoja aprūpinti Kijevą būtent tokiais ginklais ir tiksliai tokiais kiekiais, kokiais Ukrainos kariuomenė gali išlaikyti dabartinį frontą, tačiau negali susigrąžinti Rusijos okupuotų teritorijų.„Nuo pat Rusijos agresijos karo pradžios Jungtinės Valstijos ir Vokietija buvo įsipareigojusios nutraukti Rusijos agresiją ir pasiekti teisingą taiką Ukrainoje. Ir tai negali būti primesta taika", – į straipsnį sureagavo ir Vokietijos federalinė vyriausybė.Berlynas pabrėžė, kad Vokietija tvirtai stovi Ukrainos pusėje ir rems Ukrainą tiek, kiek reikės, kad apsigintų nuo Rusijos agresijos. Taip pat pažymima, kad Vokietijos vyriausybė „palaiko nuolatinius ir glaudžius ryšius su tarptautiniais partneriais“ ir reikalauja, kad Rusija išvestų savo karius iš Ukrainos.

Ihnatas: Rusija naudoja daug daugiau dronų nei raketųTikėtina, kad smogti Ukrainai Rusijos kariuomenė naudos kur kas daugiau dronų nei raketų, interviu „Novynarnya“ pareiškė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų atstovas spaudai Jurijus Ihnatas, pranešė „Ukrinform“.Atsakydamas į klausimą, kokiam apšaudymui ukrainiečiai turėtų rengtis šią žiemą, J. Ihnatas sakė: „Intensyvesnėms dronų atakoms. Mano nuomone, dabar Rusija naudos nepilotuojamus orlaivius daug dažniau nei raketas“. Jis patikslino, jog tai bus šahedai, taip pat FPV dronai ir lancetai fronto linijoje.J. Ihnatas priminė, kad Gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos duomenimis, rusai kaupia raketas, todėl raketų smūgiai tikėtini, tačiau nežinia, kokio jie bus masto. Pasak J. Ihnato, Ukrainos oro gynyba iki šiol numušė 15 raketų „Kinžal“, taip pat dešimtis balistinių raketų, lėkusių Kyjivo link.„Jei pasitvirtins pranešimas, kad JAV nori mums nupirkti apie 60 sistemų „Gepard“, tai bus rimtas pastiprinimas. Nes mums reikia apsiginti nuo dronų „Shahed“. Reikia numušti šahedus, nešvaistant priešlėktuvinių raketų, daugiausia suteiktų Vakarų. Mums kelia grėsmę dideliais kiekiais siunčiami dronai. Todėl reikia racionalių ginklų jiems sunaikinti. Mums reikia priešlėktuvinių pabūklų, tokių kaip „Gepard“ ir panašių sistemų“, - sakė J. Ihnatas.Praėjusią savaitę Ukrainos oro pajėgos pranešė sunaikinusios 124 iš 126 priešo bepiločių orlaivių „Shahed“.

Diplomatas: karą prieš Ukrainą kariauja ne tik Putinas, bet ir milijonai rusųUkrainos nuolatinis atstovas Jungtinėse Tautose Serhijus Kyslycia pareiškė, kad karą prieš Ukrainą kariauja milijonai rusų, o ne tik Rusijos Federacijos prezidentas Vladimiras Putinas.Kaip praneša „Ukrinform“, taip diplomatas socialiniame tinkle X pakomentavo laikraščio „The New York Times“ publikaciją „Rusijos moterys protestuoja prieš ilgą kariškių buvimą Ukrainoje“, kurioje pasakojama apie kritines nuotaikas Rusijoje Kremliaus karinės politikos atžvilgiu.Pasak S. Kyslycios, ši publikacija yra gana svarbi dėl daugelio priežasčių, bet galbūt ne dėl tų, kurias turėjo omenyje redaktoriai.„Viena iš jos išplaukianti svarbi išvada yra ta, kad Rusijos moterys nėra nusiteikusios prieš agresyvų karą, kurį pradėjo Putinas ir kurį palaiko dauguma gyventojų“, – pažymėjo Ukrainos nuolatinis atstovas.Pasak jo, moterys Rusijoje iš tikrųjų mano, kad užpuolikai yra „didvyriai“, tik „prašo Kremliaus įvesti kariuomenės rotaciją“.„Tad neapsigaukite! Tai ne tik Putino karas, tai milijonų Rusijos vyrų ir moterų – motinų, žmonų, dukterų, seserų – karas“, – pabrėžė S. Kyslycia.Anot jo, gaila, kad leidinys neįstengė to perteikti, apsiribodamas tik vienu problemos aspektu.

Kupiansko rajone baigta priverstinė vaikų evakuacijaBaigta priverstinė šeimų su vaikais evakuacija iš pavojingiausių Kupiansko rajono gyvenviečių.Tai pirmadienį feisbuke pranešė Charkivo srities policija, kuria remiasi „Ukrinform“.„Teisėsaugininkai kartu su savanoriais baigė vaikų evakuaciją iš Kupiansko rajono. Iš Kindrašivkos bendruomenės teritorijos išvežtas 31 vaikas, iš Kupiansko bendruomenės (kairysis krantas) – 182, iš Kurylivkos bendruomenės – 83 vaikai. Visi evakuotieji nugabenti į saugias vietas“, – rašoma pranešime.Šiuo metu bandoma nustatyti dviejų mergaičių, gimusių 2012 ir 2018 metais, buvimo vietą. Preliminariais teisėsaugos pareigūnų duomenimis, jos su mama išvyko iš rajono teritorijos.Lapkričio 3–26 dienomis Kupiansko rajone vyko priverstinė šeimų su vaikais evakuacija. Operacijoje dalyvavo 30 Charkivo srities policijos darbuotojų, specialiosios paskirties policijos pulko „Baltieji angelai“ ekipažai, operatyvinių veiksmų korpuso kariai, savanoriai ir vietos valdžia.Kaip jau buvo pranešta, Charkivo srityje gali būti padidinta priverstinės šeimų su vaikais evakuacijos zona.

Ukraina smogė Rusijos lėktuvų gamyklaiUkrainos pajėgos smogė lėktuvų gamyklai Rusijos Smolensko mieste, praneša naujienų agentūra „Hromadske“.Vietiniai „Telegram“ kanalai pranešė, kad vakariniame Rusijos mieste vakar vėlai vakare buvo girdėti sprogimai.Rusijos gynybos ministerija pareiškė, kad jos pajėgos sulaikė Ukrainos bepilotį orlaivį virš regiono apie 23 val. vietos laiku.Laikinai einantis regiono gubernatorius tvirtino, kad infrastruktūrai žalos nepadaryta, aukų nėra. Tačiau Ukrainos žvalgybos šaltiniai teigė, kad jiems pavyko pataikyti į orlaivių gamyklą.Smolenskas yra apie 400 km į pietvakarius nuo Maskvos ir 300 km nuo Ukrainos sienos.

Lavrovas: Maskva neketina plėsti savo teritorijos Europoje Maskva neketina toliau plėsti savo teritorijos Europoje. Taip pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas, reaguodamas į praėjusią savaitę JAV gynybos sekretoriaus pasisakymus, kad Vladimiras Putinas nesustos ties Ukraina, jei laimėtų.JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas praėjusią savaitę sakė: „Putinas nesustos, jei užims Ukrainą. Kitas dalykas yra tai, kad jis rieda per Baltijos šalis… ir kitas dalykas, kurį žinote, jūs ir jūsų bendražygiai kovosite prieš Putiną, kurį turėjome sustabdyti, arba Ukraina galėjo sustoti anksti“.Rusijos naujienų agentūrai TASS S. Lavrovas sakė: „Tai sako žmogus, užimantis aukštas pareigas ir nesulaukiantis ekspertų nuomonės, įskaitant Pentagono specialistų, kurie specializuojasi Maskvos ir Vašingtono santykių analizėje ir kuris negali nesuprasti, kas vyksta Ukrainoje ir ko Rusija niekada neturėjo. Rusija niekada neturėjo jokių agresyvių ar ekspansinių planų“.Jis sakė, kad Rusija įsiveržė, nes Ukraina „naikina viską, kas rusiška“, po to, kai buvo nutrauktas rusų kalbos vartojimas mokyklose ir kitose oficialiose erdvėse.

Vokietija skiria finansinę pagalbą Ukrainos energetikos tinklams remontuotiVokietija paskelbė skirianti finansinę pagalbą Ukrainos nacionalinei energetikos kompanijai „Ukrenerho“. Ją sudarys apie 300 mln. eurų.Tai pirmadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasi Vokietijos ambasadoriumi Ukrainoje Martinu Jägeriu.„Tęsdama mūsų ilgalaikę partnerystę, Vokietija skiria „Ukrenerho“ daugiau kaip 300 mln. eurų tinklams remontuoti ir modernizuoti“, – sakoma pranešime.Ambasadorius pažymėjo, kad „Ukrenerho“ yra viena iš pagrindinių 200 mln. eurų Vokietijos įnašo į Ukrainos energetikos rėmimo fondą gavėjų.„Kartu mes palaikome šviesą“, – pridūrė Vokietijos diplomatas.Portalas primena, jog anksčiau Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas pareiškė, kad šalis 2024 metais ketina padvigubinti karinę pagalbą Ukrainai. Vietoj anksčiau federaliniame biudžete šiems tikslams numatytų 4 mlrd. eurų planuojama skirti 8 mlrd. eurų.

Lenkijos vairuotojai pasienio su Ukraina kontrolės punktą blokuoja ištisą parąLenkijos sunkvežimių vairuotojai pradėjo 24 valandų trukmės Medykos-Šehyni kontrolės punkto blokadą, pranešė Ukrainos žiniasklaida, skelbia BBC.Anksčiau Ukrainos valstybinės pasienio tarnybos atstovas Andrijus Demčenka įspėjo, kad blokada prasidės pirmadienį.Pasak protestuotojų atstovo Romano Kodruvo, blokada truks iki sausio 3 d.Jis pažymėjo, kad Ukrainos sienos pusė pareiškė, jog lenkų protestuotojai neva blokuoja humanitarinės pagalbos Ukrainai pervežimą. R. Kodruvas tai pavadino netiesa, tačiau neatmetė galimybės, kad jei tokie kaltinimai tęsis, protestuotojai iš tiesų neįleis jokių sunkvežimių.Prie Lenkijos ir Ukrainos sienos nuo lapkričio pradžios nusidriekė kelių kilometrų ilgio sunkvežimių eilė.Lenkijos vilkikų vairuotojai blokuoja transporto priemonių eismą ir reikalauja grąžinti licencijų išdavimo apribojimus ukrainiečiams, kuriuos ES panaikino po to, kai Rusija visiškai įsiveržė į Ukrainą: lenkų vairuotojai praranda uždarbį, nes jų paslaugos yra pigios.

Pareigūnas: Rusijos lėktuvai virš Briansko srities buvo numušti naudojant „Patriot“Ukrainos oro pajėgos sėkmingai panaudojo oro gynybos kompleksus „Patriot“, kad sunaikintų Rusijos orlaivius Briansko srities padangėje 2023 metų gegužės 13 d. Tada buvo numušti keli lėktuvai ir sraigtasparnis.Tai pirmadienį pareiškė Oro pajėgų atstovas spaudai Jurijus Ihnatas, praneša portalas „rbc.ua“.„Tai buvo puiki operacija, kuriai vadovavo Oro pajėgų vadas. Nestandartiniai ryžtingi oro gynybos sistemų „Patriot“ dalinių veiksmai leido per penkias minutes sunaikinti iškart penkis rusų lėktuvus Briansko padangėje, iš kur jie tada bombardavo mūsų šiaurinius regionus valdomosiomis aviacinėmis bombomis. Aš juokaudamas vadinu tai „Briansko skerdynėmis“, – sakė J. Ihnatas.Jis taip pat pažymėjo, kad vėliau kompleksas „Patriot“ buvo panaudotas Odesoje. Tada Ukrainos kariškiai virš Juodosios jūros numušė dar vieną rusų lėktuvą Su-35.„Kompleksai „Patriot“ teikia didžiules galimybes!“ – pabrėžė pareigūnas.

Rusijos kariai apšaudė Nikopolio gyvenamuosius rajonus, sužeistas žmogusRusijos karinės pajėgos apšaudė Nikopolio gyvenamąjį rajoną. Dėl atakos buvo sužeista moteris.Apie tai praneša „RBC-Ukraina“ su nuoroda į Generalinės prokuratūros pranešimą „Telegram“ kanale.„Lapkričio 27 d. Rusijos kariškiai vėl apšaudė Nikopolio miesto gyvenamuosius rajonus. Buvo sužeistas vietos gyventojas“, – teigiama pranešime.Pažymima, kad dėl rusų atakos nukentėjo daugiabučiai ir gyvenamieji namai, ūkiniai pastatai, administracinis pastatas, licėjus, šventykla, sporto klubas, automobiliai, elektros linijos, dujotiekis.https://t.me/pgo_gov_ua/19300

22 tūkst. namų ūkių Kyjivo regione lieka be elektrosNuo 16.30 val. elektros energijos tiekimas Kyjivo srityje atnaujintas 26 317 vartotojų. Be elektros energijos lieka 22 tūkst. namų ūkių.Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė DTEK Kyjivo regiono elektros tinklai, pranešė „Ukrinform“.„Per dieną energetikai atkūrė 35 linijų, 709 transformatorinių pastočių veiklą ir grąžino elektrą 26 317 namų ūkiams“, – sakoma pranešime.Pažymima, kad nuo 16.30 val. remontuojamos dar 29 elektros linijos ir 711 transformatorių pastočių. Be elektros vis dar yra 22 tūkst. namų ūkių.Kaip pranešama, dėl gausaus snygio naktį iš lapkričio 26 į 27 d. ir vėjo, kurio greitis siekė iki 25 m/s, Kyjivo regione nuo 9.00 val. ryto buvo išjungtos 44 elektros linijos ir 1033 transformatorių pastotės.https://www.facebook.com/watch/?v=2050598798620212

Slovėnija skiria 200 tūkst. eurų Iziumo ligoninės atstatymuiSlovėnija prisidės prie Charkovo srityje esančios Iziumo ligoninės atstatymo, šalis per Olenos Zelenskos fondą perves 200 tūkst. eurų.Apie tai pranešė Charkovo srities karinės administracijos spaudos tarnyba, pranešė „Ukrinform“.„Šiuo metu iš Olenos Zelenskos fondo pervedame 200 tūkst. eurų centrinei miesto Piščanskio Dievo Motinos ligoninei Iziume atstatyti. Apskritai esame pasiryžę plėsti bendradarbiavimą atkuriant Charkovo sritį“, – sakė Slovėnijos Respublikos ambasadorė Ukrainoje Mateja Prevolšek per susitikimą su Regioninės karinės administracijos vadovu Olehu Syniehubovu.Pažymima, kad susitikime taip pat dalyvavo Slovėnijos tarptautinio bendradarbiavimo ir plėtros centro ir Slovėnijos gynybos ministerijos atstovai. Buvo aptarta saugumo situacija regione, Charkovo srities poreikiai, ypač Iziumo miesto socialinės infrastruktūros atkūrimas.Kaip pranešta, O. Zelenskos fondas skyrė 600 tūkst. eurų Iziumo ligoninės operacinei atkurti.

Duda įteikė įgaliojamuosius raštus naujajam Lenkijos ambasadoriui UkrainojeLenkijos prezidentas Andrzejus Duda įteikė įgaliojamuosius raštus naujajam šalies ambasadoriui Ukrainoje Jarosławui Guzy.Tai pirmadienį feisbuke pranešė diplomato žmona – žinoma lenkų žurnalistė, „Belsat“ televizijos kanalo generalinė direktorė Agnieszka Romaszewska-Guzy.Lenkijos URM vadovas Zbigniewas Rau įteikė J. Guzy įsakymą dėl jo skyrimo ambasadoriumi Ukrainoje spalio pabaigoje.J. Guzy pagal išsilavinimą yra sociologas, komunistiniais laikais aktyviai dalyvavo opozicijos veikloje, dėl to buvo internuotas. Dešimtojo dešimtmečio pradžioje jis buvo gynybos ministro patarėjas, vėliau ėmėsi verslo.Kovo mėnesį apie planus skirti J. Guzy ambasadoriumi Ukrainoje pranešė RMF 24.Lenkijos ambasadoriaus Ukrainoje poste J. Guzy pakeis Bartoszą Cichockį, kuris šias pareigas ėjo nuo 2019 metų vasario.„Ukrinform“ primena, kad B. Cichockis buvo vienintelis ES šalių ambasadorius, pasilikęs Kyjive 2022 metų vasario 24 dieną, kai prasidėjo Rusijos plataus masto invazija į Ukrainą.Jis jau grįžo į Lenkiją.https://www.facebook.com/agnieszka.romaszewska/posts/pfbid035f7op7MfNAeiJTU7u7Ty911szCED35AZPGPmnE869PmaMFbqKGivffdWQM493VJal

NATO vadovas: nėra kito pasirinkimo, tik padėti Ukrainai sustabdyti PutinąNATO vadovas Jensas Stoltenbergas pirmadienį pareiškė, kad Vakarai „neturi kitos išeities“, kaip tik toliau remti Ukrainos kovą su Rusija. Jis tai sakė pastaruoju metu kilus abejonėms dėl JAV paramos Kyjivui.„Mes neturime jokios alternatyvos. Alternatyva – leisti prezidentui (Vladimirui) Putinui laimėti – yra tragedija Ukrainai ir pavojinga mums“, - NATO būstinėje interviu naujienų agentūrai AFP sakė J. Stoltenbergas.Nuo Rusijos invazijos pradžios JAV suteikė Ukrainai daugiau nei 40 mlrd. JAV dolerių karinės paramos ir pažadėjo remti Kyjivą tiek, kiek reikės. Tačiau griežtosios linijos respublikonų pasipriešinimas kelia klausimų dėl JAV pagalbos ateityje.„Nepaisant sunkumų, nepaisant pažangos ar teritorinių laimėjimų stokos, turime ir toliau remti Ukrainą“, – sakė J. Stoltenbergas. „Ginti Ukrainą yra mūsų, kaip politinių lyderių, bet taip pat ir kaip savo šalių piliečių, atsakomybė“, – sakė jis.J. Stoltenbergas atmetė nuogąstavimus, jog tai, kad Ukraina nepasiekė proveržio, ir abejonės dėl Vakarų įsipareigojimo kursto Kremliaus tikėjimą, kad jis ilgainiui iškovos pergalę. „Putinas Ukrainoje nepasiekė to, ko norėjo. Karas Ukrainoje yra didelė strateginė Putino klaida ir pralaimėjimas“, – sakė NATO vadovas.J. Stoltenbergas atsisakė spėlioti, ar Ukrainai galėtų būti suteikta narystė NATO, jei ji sutiktų perleisti Rusijai okupuotas teritorijas. Jis sakė, kad tai „bus interpretuojama tarsi kokių nors derybų pradžia Ukrainos vardu ir aš to nedarysiu“. „Ukraina turi nuspręsti, kokias sąlygas ji nori priimti, o mūsų pareiga remti Ukrainą, būtent tai mes ir darome“, – pridūrė J. Stoltenbergas.Manoma, kad kitais metais dešimtmetį vadovavęs J. Stoltenbergas pasitrauks iš pareigų. Jam vadovaujant Aljansui į Europą sugrįžo plataus masto karas, įvyko katastrofiškas NATO pasitraukimas iš Afganistano. „Ne man vertinti savo laimėjimus NATO“, – sakė J. Stoltenbergas.Vis dėlto jis atkreipė dėmesį į kai kuriuos NATO laimėjimus, pavyzdžiui, rytiniame flange dislokuotus karius, padidintas išlaidas gynybai ir naujų narių priėmimą. „Nuo 2014-ųjų mums pavyko įgyvendinti didžiausią per pastarosios kartos gyvenimą NATO sustiprinimą“, – pabrėžė jis.Dėl dar vieno svarbaus prioriteto – Švedijos narystės NATO – J. Stoltenbergas pareiškė norįs, kad Turkija paspartintų ratifikavimo procesą, tačiau patikino, jog galimas naikintuvų „Eurofighter“ pardavimas Ankarai „nėra įtrauktas į susitarimą“ su Turkijos prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu, pasiektu per viršūnių susitikimą liepą siekiant atverti kelią Stokholmo narystei.Kalbant apie galimą įpėdinį, jis gyrė kadenciją baigiantį Nyderlandų ministrą pirmininką Marką Rutte kaip „draugą ir gerą kolegą“. „Jis yra gabus politikas, turintis daug ministro pirmininko patirties, bet ne man spręsti, kas bus mano įpėdinis“, – sakė J. Stoltenbergas.

Rusijos ir Sakartvelo pasienyje vėl įstrigo grupė buvusių kalinių ukrainiečiųRusijos ir Sakartvelo pasienyje įstrigo grupė buvusių kalinių iš Ukrainos, vyrai ten yra nuo 3 iki 18 dienų.Tai pirmadienį pranešė portalas „ekhokavkaza“, remdamasis projektu „Volunteers Tbilisi“, rašo „Ukrinform“.„Ten yra keli žmonės iš Krymo, jie sėdėjo kalėjime iki aneksijos, o po to buvo perkelti į Chersoną. Jie turi paleidimo į laisvę pažymėjimus ir tapatybę patvirtinančius dokumentus“, – sakė savanoriai.Anot jų, vyrai gyvena neutralioje zonoje Sakartvelo Darjalo kontrolės punkte. Žmonės glaudžiasi nešildomame pusrūsyje, kai kurie jau peršalo.Savanoriai teigia, kad Ukrainos užsienio reikalų ministerija ir Ukrainos ambasada Sakartvele žino apie situaciją. Ukrainiečiams teisinę pagalbą teikia organizacijos partneriai. Savanoriai jau tris kartus pristatė humanitarinę pagalbą ukrainiečiams.Tai jau ne pirmas kartas, kai Sakartvelas atsisako įsileisti buvusius kalinius iš Ukrainos. Rugpjūtį į tokią situaciją buvo pakliuvę šeši iš Rusijos deportuoti ukrainiečiai. Po 11 dienų jie buvo įleisti į Gruziją. Spalio mėnesį septyni buvę kaliniai ukrainiečiai iš Chersono, priverstinai išvežti į Rusijos kolonijas, dvi savaites praleido Aukštutinio Larso pasienio kontrolės punkte.

JK gynybos ministras: Putinas intensyvina invaziją į UkrainąDidžiosios Britanijos gynybos ministras Grantas Shappsas pareiškė, kad Rusija intensyvina invaziją į Ukrainą ir siunčia į mirtį daugiau rusų nei bet kada nuo karo pradžios.G. Shappsas tai parašė savo paskyroje socialinėje žiniasklaidos platformoje X, komentuodamas šiandien JK gynybos ministerijos paskelbtą naujausią žvalgybos informaciją, praneša „Ukrinform“.„Putinas intensyvina savo invaziją – beprasmiškai siunčia mirti daugiau rusų nei bet kada nuo karo pradžios. Ukrainiečių drąsa ir Vakarų parama stabdo jų veržimąsi, bet mes negalime būti ramūs. Ukrainai reikia mūsų tvirtos paramos, kad ji galėtų kovoti ir laimėti“, – sakė G. Shappsas.Britų žvalgyba anksčiau paskelbė, kad per pastarąsias šešias savaites Rusijos aukų skaičius greičiausiai buvo vienas didžiausių per visą karą. Didelius nuostolius daugiausia lėmė Rusijos puolimas prieš Donbaso Avdijivkos miestą.Ukrainos generalinio štabo duomenimis, per visą 2023 m. lapkritį Rusijos aukų skaičius kasdien vidutiniškai siekė 931 per dieną.https://twitter.com/grantshapps/status/1729088954232967297

Rusija rengia naujus ketinamų deportuoti vaikų sąrašusPasak Ukrainos nacionalinio pasipriešinimo centro (NRC), Rusijos pareigūnai rengia naujus ukrainiečių vaikų, kurie bus deportuoti iš okupuotų teritorijų, sąrašus, skelbia „Sky News“.„Okupacinėms administracijoms laikinai okupuotuose kraštuose nurodyta parengti naujus vaikų, kurie neturi globėjų, sąrašus, kad juos būtų galima toliau deportuoti“, – sakė NRC. Centras pridūrė, kad šį procesą stebi Vladimiro Putino vaiko teisių įgaliotinė Marija Lvova-Belova. Rusija ne kartą buvo kaltinama, kad deportuoja ukrainiečių vaikus, net jei jie turi giminaičių Kyjivo kontroliuojamoje teritorijoje.

Dauguma lenkų mano, kad karas Ukrainoje kelia grėsmę LenkijaiCBOS atlikta apklausa parodė, kad dauguma lenkų įsitikinę, jog karas Ukrainoje kelia grėsmę Lenkijai. Taip mano 74 proc. respondentų, spalį tokių buvo 67 procentai. Kitos nuomonės laikosi 19 proc. apklaustųjų.Karą Ukrainoje grėsme laiko 76 proc. moterų, 71 proc. vyrų ir 77 proc. vyresnio amžiaus apklaustųjų, bet tik 66 proc. 25–34 metų respondentų.Taip pat padaugėjo pritariančiųjų pabėgėlių iš Ukrainos priėmimui: lapkritį už tai pasisakė 62 proc. apklaustųjų, ankstesnį mėnesį – 57 procentai. Be to, 33 proc. respondentų teigė, kad jie patys arba jų šeimos nariai savanoriškai padėjo pabėgėliams ukrainiečiams (balandį tokių buvo 63 proc.).Tyrimas taip pat parodė, kad, panašiai kaip ir prieš pusmetį, 42 proc. lenkų netiki, jog karas išplis į kitas šalis, tuo tiki beveik kas trečias (31 proc.). CBOS apklausė 1072 suaugusius Lenkijos gyventojus lapkričio 3 –16 dienomis.

„Politico“ įvardijo Zelenskį įtakingiausiu žmogumi EuropojePasak žurnalo „Politico“, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis yra įtakingiausias žmogus Europoje. Tai sakoma leidinio tinklalapyje, pranešė „Ukrinform“.„Politico“ teigimu, V. Zelenskiui pavyko „įtikinti Europą, kad jos ateitis susijusi su Ukrainos – prieš Rusijos invaziją pernai vasarį tuo mažai kas tikėjo. Tai lėmė V. Zelenskio bendravimo įgūdžiai: jo aiški retorika atskleidė Rusijos režimo piktavališkumą ir išsklaidė didžiąją dalį Europos įsitikinimo, ypač Berlyne ir Paryžiuje, kad Maskva gali būti partnerė“.Pasak leidinio, V. Zelenskis yra „asmenybė, kuria Europa ne tik pradėjo pasitikėti, bet juo žavisi ir seka“.Naujienų leidinys taip pat atkreipė dėmesį į aukšto lygio Ukrainos lyderio bendravimo įgūdžius ir išmaniai pasitelkiamą socialinę žiniasklaidą, tradicinę žiniasklaidą ir Vakarų kultūros institucijas (apie tai byloja jo pasirodymai „Grammy“ apdovanojimų ceremonijoje ar Kanų kino festivalyje), „tai padėjo suvienyti Vakarus ir visuomenę kovai su Rusijos agresija“.Anot „Politico“, V. Zelenskiui sekasi siekti savo tikslų: jis gauna ginklų iš Europos, nepaisant nepalankios kai kurių šalių politikos, o Rusija sulaukia sankcijų. „Kol V. Zelenskis gyvas, jis ir toliau kreips Europą norima linkme“, – tegia „Politico“.2022 m. gegužės 23 d. žurnalas „Time“ įtraukė Ukrainos prezidentą V. Zelenskį ir Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiąjį vadą Valerijų Zalužną į 100 įtakingiausių pasaulyje žmonių sąrašą.

Ukrainiečiai dronais atakavo Smolensko aviacijos gamyklą RusijojeUkrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos kovotojai naktį į pirmadienį bepiločiais orlaiviais atakavo Smolensko aviacijos gamyklą Rusijoje. Operacija buvo sėkminga, į taikinius pavyko pataikyti.Tai portalui „rbc.ua“ pranešė šaltinis specialiosiose tarnybose.Pasak šaltinio, lapkričio 27-osios naktį Smolensko srityje nugriaudėjo sprogimai. Tai buvo dronų ataka.„Operacija buvo sėkminga, taikiniai pažeisti“, – sakė šaltinis.Portalo duomenimis, šią operaciją surengė Vyriausioji žvalgybos valdyba, o jos taikinys buvo Smolensko aviacijos gamykla.Rusijos šaltiniai taip pat pranešė apie ataką Smolensko srityje, tačiau - lapkričio 26-ąją. Tradiciškai rusai dėl jos apkaltino Ukrainą. Jie teigė, kad gamyklos link skrido mažiausiai du lėktuvo tipo dronai.Rusai pareiškė sunaikinę „visus bepiločius orlaivius“. Tačiau jie pažymėjo, kad vienas dronas vis dėlto nukrito ant vieno iš gamyklos cechų stogo ir sprogo. Dėl to buvo apgadintas pats stogas ir perdangos sija. Apie nukentėjusius žmones rusai nepraneša.Reikia pažymėti, kad šių metų spalį dronai jau atakavo Smolensko aviacijos gamyklą, gaminančią raketas Ch-59. Tada buvo sutrikdytas šių įvairių modifikacijų raketų gamybos procesas.

Krymo lobiai po ilgus metus trukusių teisinių kovų grąžinti KyjivuiPirmadienį į Kyjivą grįžo senovės Krymo aukso lobiai - meno vertybės devynerius metus buvo įstrigusios Nyderlandų muziejuje, kuriame buvo eksponuojamos, kai 2014 m. Rusija užgrobė Juodosios jūros pusiasalį.Skitų artefaktai – maždaug 2000 metų senumo – buvo paskolinti Amsterdamo Allardo Piersono muziejui, kai staiga atsidūrė geopolitinės krizės centre. Prasidėjo ilgus metus trukusios teisinės kovos, Kyjivas ir Maskvos kontroliuojamo Krymo muziejai teikė ieškinius, kad brangenybės būtų grąžintos būtent jiems. Šią vasarą Nyderlandų Aukščiausiasis Teismas nusprendė, kad jie priklauso Ukrainai.„Po beveik 10 metų trukusių teismų keturių Krymo muziejų artefaktai (...) grįžo į Ukrainą“, – sakoma Nacionalinio Ukrainos istorijos muziejaus (NMHU) tinklalapyje. „Iki Krymo deokupacijos jie bus laikomi NMHU“, – priduriama jame.Kyjivas atgavo vertybes Rusijai tęsiant invaziją 21 mėnesį. Tai svarbi pergalė Kyjivui, žadančiam atsiimti Krymą. Maskva primygtinai reikalauja, kad šimtai artefaktų, tarp kurių yra ir auksinis šalmas, būtų laikomi Kryme. „Jie priklauso Krymui, ten ir turėtų būti“, – pirmadienį sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, reaguodamas į turtų perdavimą Ukrainai.Kol vyko teisinė kova ir buvo laukiama sprendimo, lobiai buvo saugomi Allardo Piersono muziejuje. Birželio mėnesį Nyderlandų Aukščiausiasis Teismas nusprendė, kad jie turi būti perduoti Ukrainai, o ne keturiems Krymo muziejams. „Tai buvo ypatingas atvejis, kai kultūros paveldas tapo geopolitinių pokyčių auka“, – muziejaus svetainėje sakė Allardo Piersono direktorė Els van der Plas. Ji teigė, kad vykstant kovai teismuose muziejus „saugojo artefaktus, kol ateis laikas grąžinti juos teisėtam savininkui“.

Odesoje rasti trys kūnai – žmonės galėjo sušaltiPirmadienį Odesos Prymorskės rajone rasti trijų žmonių, kurie tikriausiai sušalo, kūnai.Tai naujienų agentūrai „Ukrinform“ pranešė Nacionalinės policijos vyriausiosios valdybos Odesos srityje spaudos tarnyba.„Rasti trys kūnai be smurtinės mirties pėdsakų. Tikriausiai žmonės mirė nuo hipotermijos“, – informavo policijos atstovai.Spaudos tarnyba taip pat pranešė, kad mirusieji neturėjo dokumentų, o galutinę mirties priežastį nustatys ekspertizė.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Odesos srityje veikia 55 „nepalaužiamumo punktai“, kurių paslaugomis stojus blogiems orams pasinaudojo 65 žmonės.

Šmyhalis: stichijos šėlsmo padarinius šalina daugiau kaip tūkstantis gelbėtojų ir 300 mašinųStichijos šėlsmo Ukrainoje padarinius šalina daugiau kaip tūkstantis gelbėtojų ir 300 technikos vienetų.Tai pirmadienį „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Blogo oro padariniams likviduoti iš viso pasitelkta per tūkstantį gelbėtojų ir daugiau kaip 300 technikos vienetų. Dirbama visą parą. Pagalba suteikta daugiau kaip 2,1 tūkst. žmonių, nutempta apie 900 transporto priemonių. Dedamos pastangos atkurti elektros tiekimą daugiau nei 1,8 tūkst. gyvenviečių“, – parašė premjeras.Anot jo, Ukrainoje visą parą dirba stichijos padarinių likvidavimo štabai, kad būtų įvykdyti vakarykščiai Valstybinės technogeninio-ekologinio saugumo ir nepaprastųjų situacijų komisijos nutarimai. Buvo organizuotas štabo darbas prie Valstybinės atstatymo agentūros, taip pat Zaporižios, Kyjivo, Kirovohrado, Mykolajivo, Odesos, Sumų, Čerkasų, Černihivo srityse ir Kyjive.„Dėkoju visiems, kurie šiuo metu kovoja su blogo oro padariniais“, – pridūrė Ukrainos vyriausybės vadovas.Kaip pranešė „Ukrinform“, anksčiau Ukrainos valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos atstovas spaudai Oleksandras Chorunžis patikino, kad apskritai padėtis, susijusi su stichijos padarinių likvidavimu šalyje, yra kontroliuojama.Dėl smarkaus snygio Ukrainoje eismas nutrauktas 13-oje greitkelių, be elektros liko 1 844 gyvenvietės.https://t.me/Denys_Smyhal/6560

Ukraina pranešė, kad Rusija intensyviai puola Avdijivką, RobotynęRusija intensyviai atakuoja rytinį Avdijivkos miestą ir pietinį Robotynės kaimą, pastarosiomis savaitėmis ten verda mūšiai, pirmadienį pranešė Ukraina.Nė viena šalis daugelį savaičių nepadarė reikšmingų proveržių mūšio lauke, Maskvos invazija tęsiasi 22 mėnesius. Pastarosiomis savaitėmis Rusija sutelkė savo pastangas į pramonės centrą Avdijivką Donecko srityje, dabar, regis, miestas beveik apsuptas Maskvos pajėgų.„Priešas prie Avdijivkos tęsia puolimo veiksmus“, – sakoma Ukrainos kariuomenės pranešime. Jame teigiama, kad Maskvos pajėgos surengė „daugiau nei 150“ atakų prieš ukrainiečių pozicijas kaimuose aplink miestą. Dieną anksčiau Ukraina teigė „atmušusi“ dvi dešimtis atakų aplink Avdijivką.Kyjivas nepranešė apie laimėjimus ar nuostolius šiame rajone. Tačiau JAV įsikūręs Karo studijų institutas teigė, kad savaitgalį „Rusijos pajėgos padarė pažangą į šiaurės vakarus ir pietryčius nuo Avdijivkos“. Maskva kontroliuoja teritoriją į šiaurę, rytus ir pietus nuo Avdijivkos, esančios vos už 10 kilometrų nuo Maskvos užimto Donecko miesto.Pietuose, pasak Kyjivo, Rusijos pajėgos „maždaug 20 kartų mėgino atgauti prarastas pozicijas netoli Robotynės Zaporižios srityje, bet nesėkmingai“. Ukraina rugpjūtį atkovojo mažytį Robotynės kaimą ir paskelbė apie strateginę savo kontrpuolimo pergalę. Tačiau nuo to laiko Rusija puola Robotynę, o Ukraina, atrodo, sunkiai ją išlaiko.Tuo metu Rusijos kariniai tinklaraštininkai pranešė, kad Ukrainos pozicijos Maskvos kontroliuojamame Dnipro upės krante stabilios, nors Rusija deda pastangas ukrainiečius išstumti.Pranešama, kad anksčiau šį mėnesį Ukrainos pajėgos perėjo į okupuotą upės krantą Chersono srityje ir įsitvirtino Krynkų kaime, tai – taktinė sėkmė.„Rusijos kariuomenė, padedama artilerijos, kontratakavo Krynkus ir atgavo dalį savo pozicijų“, – sakoma „WarGonzo“ „Telegram“ paskyroje, artimoje Rusijos kariuomenei. „Tačiau Ukrainos kariuomenė gana stabiliai įsitvirtinusi šiame kaime“, – priduriama pranešime.

Okupuotame Melitopolio rajone partizanai susprogdino Kadyrovo smogikų automobilįOkupuotame Melitopolio rajone Ukrainos pasipriešinimo judėjimo nariai susprogdino Kadyrovo smogikų automobilį.Tai pirmadienį „Telegram“ kanale pranešė Melitopolio meras Ivanas Fiodorovas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Praėjusį savaitgalį Myrnės kaimo apylinkėse vietiniai gyventojai išgirdo šūvius. Kaip vėliau paaiškėjo – vyko susišaudymas tarp partizanų ir okupantų. Po to kadyroviečiai laukė pagalbos, kadangi „netikėtai“ sprogo jų automobilis „Niva“, – parašė pareigūnas.Automobilis sudegė. Žuvusiųjų skaičius tikslinamas.Anksčiau buvo pranešta, kad laikinai okupuotame Enerhodare rusų šarvuotasis transporteris suvažinėjo vieną iš kolaborantų.

NATO vadovas: Ukraina daro „didžiulius nuostolius“ Rusijos pajėgomsNATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas pirmadienį pareiškė, kad Ukraina ir toliau daro didelių nuostolių Rusijai, nors Kyjivui nepavyksta atgauti daugiau užgrobtos teritorijos.„Žinoma, norėtume, kad jie kuo greičiau išlaisvintų kuo daugiau teritorijų, bet, nors fronto linija nepasislinko, ukrainiečiai geba padaryti didelių nuostolių užpuolikams iš Rusijos“, – sakė J. Stoltenbergas.

Dėl audros Rusijoje ir okupuotoje Ukrainos dalyje be elektros liko beveik du milijonai gyventojųMaskvos energetikos ministerija pirmadienį pranešė, kad dėl savaitgalį siautusios smarkios audros Rusijoje ir okupuotoje Ukrainos dalyje be elektros liko beveik du milijonai žmonių.„Dėl nepalankių oro sąlygų 10:00 val. Maskvos laiku be elektros vis dar buvo apie 1,9 mln. gyventojų“, – teigiama ministerijos pranešime, kuriame minimi Rusijos Dagestano, Krasnodaro ir Rostovo regionai bei okupuotos Ukrainos Krymo, Donecko, Lugansko, Chersono ir Zaporižės sritys.

Britų žvalgyba: Ukrainoje – dar nematyti rusų nuostoliai Jungtinės Karalystės gynybos ministerijos pranešime, paskelbtame socialiniame tinkle X, atkreipiamas dėmesys, kad lapkritį Rusijos kariuomenės nuostoliai, Ukrainos generalinio štabo duomenimis, vidutiniškai siekė 931 žmogų per dieną. Toks Ukrainos skelbiamas Rusijos aukų skaičius yra didžiausias per visą karą. Anksčiau didžiausi Rusijos patirti nuostoliai, Ukrainos pateikiamais duomenimis, fiksuoti 2023 metų kovą, puolimo prieš Bachmutą įkarštyje – jie siekė vidutiniškai 776 žmones per dieną. Nors britų žvalgyba negalėjo patikrinti ukrainiečių pateikiamų skaičių tikslumo, pranešime rašoma, kad jie atrodo tikėtini. Britų žvalgyba mano, kad dabartinius didelius nuostolius daugiausia lemia Avdijivkos puolimas. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1729060117235028273?ref_src=twsrc%5Etfw

Britų žvalgyba: Rusija iš Kaliningrado galimai perkėlė oro gynybos sistemasBritų žvalgybos teigimu, Maskva iš Kaliningrado „galimai perkėlė“ savo strateginės oro gynybos sistemas.Britų gynybos ministerija teigia, kad toks vertinimas grįstas pastaraisiais Rusijos transporto manevrais.Ekspertai sako, kad tokiu būdu siekiama kažkaip kompensuoti nuostolius Ukrainos fronte, įskaitant SA-21 oro gynybos sistemas Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijoje, kurių neteko spalį.„Pats faktas, kad Rusijos gynybos ministerija pasiryžusi priimti papildomas rizikas, signalizuojančia apie dėl karo patiriamą didžiulį spaudimą pagrindiniams ir moderniausiems šalies kariniams pajėgumams“, – teigiama britų žvalgybos išplatintame pranešime.

Dėl audros visoje Ukrainoje dingo elektraDėl audros karo apimtoje Ukrainoje pirmadienį be elektros liko daugiau nei du tūkstančiai miestų ir kaimų, o nusilpę šalies elektros tinklai dėl to patyrė dar didesnę apkrovą, pranešė valdžia.Rusų pajėgos sistemingai atakuoja energetikos infrastruktūrą ir Kyjivas perspėja, kad Maskva šią žiemą rengiasi naujiems išpuoliams prieš pagrindinius objektus.„Elektros tiekimas nutrūko iš viso 2 019 gyvenviečių šešiolikoje regionų“, – pranešė vidaus reikalų ministerija.Valdžia pranešė rusų nuolat atakuojamame pietiniame Odesos mieste išgelbėjusi 1 624 sniegynuose įstrigusius žmones.Regionų valdžios institucijos pranešė, kad oro temperatūra nukrito žemiau nulio, o vėjo gūsiai siekia iki 72 kilometrų per valandą.

Danilovas: Rusija aktyvina šnipų tinklą UkrainojeMaskva per pastaruosius du mėnesius Ukrainoje suaktyvino „miegančių“ šnipų tinklą, nes Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas bando destabilizuoti padėtį Ukrainoje ir pakenkti šalies vienybei.Apie tai Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas sakė interviu laikraščiui „The Times“.Pasak jo, Rusija suaktyvino šnipų tinklą valstybinėse institucijose, įskaitant Ukrainos saugumo tarnybą, siekdama pakenkti šalies vienybei.„Jie (rusai – red. past.) supranta, kad negali laimėti kariniu būdu, todėl prioritetu tapo pastangos destabilizuoti vidaus padėtį“, – sakė jis.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Liublino prokuratūra perdavė teismui vadinamojo Rusijos šnipų tinklo bylą, jame bus teisiama 16 asmenų, įtariamų šnipinėjus Rusijos naudai.

Artilerija, dronai ir raketų paleidimo sistemos: rusai Zaporižės regionui per naktį smogė 97 kartusPer pastarąją parą priešas 97 kartus smogė gyvenvietėms Zaporižės regione.Apie tai feisbuke pranešė Zaporižės regiono karinės administracijos vadovas Jurijus Malaško.„Huliapolio, Zaliznyčės, Robotyno, Levadno, Novodanylivkos, Poltavkos, Luhivsko, Malynivkos, Stepnohirsko, Kamiansko, Piatichatkos, Plavno ir kiti pafrontės miestai ir kaimai 84 kartus apšaudyti artilerijos sviediniais“, – nurodė jis.Priešas raketų paleidimo sistemomis keturis kartus apšaudė Malos Tokmačkos ir Temirivkos gyvenvietes, prieš Huliapolio, Novodarivkos, Čarivno, Mali Ščerbakų, Kamiansko ir Jurkivkos gyvenvietes surengtos keturios bepiločių orlaivių atakos.Pataikyta į gyvenamąjį namą ir transporto priemones. Žmonės nenukentėjo.Pranešama, kad vakar priešas regioną apšaudė 113 kartų. Nuo priešo ugnies nukentėjo 23 vietovės.

Ukrainoje žuvusių Rusijos karių skaičius išaugo iki 325 580Nuo 2022 metų vasario 24 iki 2023 metų lapkričio 27 dienos Ukrainos gynybos pajėgos likvidavo apie 325 580 Rusijos okupantų, iš jų 750 – vien per pastarąją parą.Apie tai feisbuko paskyroje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Be to, Ukrainos gynybos pajėgos sunaikino 5 520 (+7 per pastarąją parą) priešo tankų, 10 282 (+3) šarvuotas kovos mašinas, 7 875 (+1) artilerijos sistemas, 907 daugkartinius raketų paleidimo įrenginius, 597 priešlėktuvinės kovos sistemas, 323 karo lėktuvus, 324 sraigtasparnius, 5 905 (+4) taktines bepilotes orlaivių sistemas, 1 565 sparnuotąsias raketas, 22 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 10 299 (+11) sunkvežimius bei degalų cisternas ir 1 113 specialiosios įrangos vienetų.Duomenys apie priešo nuostolius nuolat atnaujinami.

Prasidėjus žiemai, Zelenskis atkreipia dėmesį į sudėtingą karių situacijąPrasidėjus žiemai, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atkreipė gyventojų dėmesį į ypač sudėtingą karių situaciją fronte. „Dabar, kai taip sunku, kai sąlygos tokios sudėtingos, visi turėtume būti ypač dėkingi tiems, kurie palaiko mūsų šalies gynybą“, – sakė V. Zelenskis sekmadienio vakarą tradiciniame savo vaizdo kreipimesi. Jis pirmiausiai paminėjo karius, esančius „kovinėse pozicijose, koviniuose postuose ir mobiliose ugnies grupėse“. Jie ir žiemos sąlygomis kovoja, kad „apsaugotų Ukrainą, mūsų valstybės gyvybę ir mūsų nepriklausomybę“.Smarki žiemos audra sekmadienį pirmiausiai apėmė visą Juodosios jūros pakrantę ir daug kur sukėlė didelių problemų. Kai kuriose teritorijose nutrūko ne tik elektros tiekimas, bet ir buvo paralyžiuotas eismas. Centrinėje šalies dalyje tuo tarpu spaudė šaltukas ir krito šlapdriba. Ir Rusijos okupuotame bei neteisėtai aneksuotame Kryme sniego audra sutrikdė eismą ir viešąjį gyvenimą.Praėjusių metų žiemą rusų pajėgos mėgino daryti spaudimą Ukrainos gyventojams atakuodamos šalies energetikos infrastruktūrą. Oficialusis Kyjivas panašaus scenarijaus tikisi ir šią žiemą.

Rusija kaltina Ukrainą bepiločio orlaivio ataka Smolensko srityje Lapkričio 26-osios vakarą Rusijos gynybos ministerija paskelbė apie tariamą Ukrainos drono ataką Smolensko srityje.Tai teigiama departamento pranešime, praneša „Ukrinform“.„Lapkričio 26 d., apie 23 val. 20 min. Maskvos laiku, buvo sustabdytas bandymas įvykdyti teroristinį išpuolį UAV prieš objektus Rusijos Federacijos teritorijoje“, – rašoma pranešime.Pažymima, kad Rusijos oro gynybos sistema virš Smolensko srities teritorijos esą sunaikino droną.Kaip agentūra anksčiau pranešė, sekmadienio rytą Rusijos Tulos mieste nugriaudėjo nauji sprogimai. Žiniasklaida pranešė apie oro gynybos darbą.https://t.me/breakingmash/49689