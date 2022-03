Praėjusios savaitės įvykiai – čia.

Po vidurnakčio išplatintame vaizdo įraše Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apibendrina, kad jau 25 diena, kai Rusijos kariškiai ieško ir neranda savo sugalvotų „nacių“, nuo kurių neva norėjo apsaugoti Ukrainos žmones. „Kaip jie ieško ir neranda ukrainiečių, kurie juos pasitiktų su gėlėmis. Ir svarbiausia – Rusijos kariškiai neranda kelio namo. Štai kodėl mūsų kariai padeda jiems kelyje į Dievo teismą“, – sakė V. Zelenskis.

Gamykloje šiaurės rytų Ukrainos Sumų mieste užfiksuotas amoniako nuotėkis, kuris paveikė teritoriją, esančią 5 kilometrų spinduliu, pranešė meras Dmitrijus Živitskis. Jis sakė, kad apie nuotėkį buvo pranešta 4.30 val. vietos laiku gamykloje „Sumykhimprom“.

Nuo Rusijos invazijos pradžios vasario 24 dieną Ukrainoje jau nukentėjo 2 361 civilis, remdamasis Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuru (OHCHR), praneša portalas „Ukrinform“.

Rusija tęsia karą prieš Ukrainą

Černihivo srityje pagrobta tolimojo nuotolio rusiška haubicaUkrainos gynėjai Černihivo srityje užgrobė vieną tolimojo nuotolio rusišką 152 mm haubicą „Msta“, o kitą sunaikino.Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė „Sever“ operatyvinė komanda.„Siverščinos pasipriešinimo pajėgų parkas pasipildė nauju priešo technikos egzemplioriu – 2S19 MSTA-S su amunicija. Kitas toks pat vienetas buvo sunaikintas mūšyje“, – rašoma pranešime.Anksčiau prie Prylukų Ukrainos kariuomenė sumušė rusų koloną. Ukrainiečiai sunaikino „Uragan MLRS“, o kitą pagrobė kaip trofėjų, rašo „Ukrinform“.<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkommander.nord%2Fposts%2F2103680163146104&show_text=true&width=500" width="500" height="653" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

Ukraina: Rusijos pajėgos sugriovė namų OdesojeOdesos valdžia apkaltino Rusijos pajėgas pirmadienį smogus šiam Juodosios jūros uostamiesčiui ir sugriovus civilių gyventojų namų.Miesto taryba pranešė, kad žuvusiųjų nėra, o gelbėjimo tarnybos greitai užgesino kilusį gaisrą. Įvykio vietoje apsilankęs Odesos meras Henadijus Truchanovas pasakė: „Mes neišvyksime iš Odesos ir kovosime už savo miestą.“Ukrainos pietvakarinėje dalyje esanti Odesa iki šiol daugiausia išvengė karo veiksmų, nors netoli jos Juodojoje jūroje dislokuoti Rusijos kariniai laivai.

Visiškai sunaikintas susiekimas traukiniais tarp Irpenės ir Kyjivo.https://t.me/uniannet/40207

Žytomyro sritis pirmą kartą nuo Rusijos invazijos pradžios buvo apšaudyta iš reaktyvinių salvinių kovos mašinų „Grad“. Žuvo keturi žmonės.Pasak Žytomyro srities karinės administracijos vadovo, okupantai užpuolė Silecio kaimą.https://t.me/nexta_live/22808

Rusų okupantai pradėjo šaudyti į Chersono gyventojus, kurie šiandien išėjo į mitingą.Yra sužeistų, skelbiama „Telegram“ kanaluose „Insaider Ukraina“ ir NEXTA.https://t.me/nexta_live/22809

Melitopolyje Rusijos kariai pagrobė keturis žurnalistusMelitopolyje kovo 21-osios rytą rusų okupantai iš jų namų pagrobė keturis žurnalistus.Apie tai „Telegram“ pranešė Ukrainos nacionalinė žurnalistų sąjunga.Pažymima, kad kovo 21 d. į „MV-Holding“ žurnalistų: leidėjo Michailo Kumkos, išleidimo redaktorės Jevgenijos Boriano, žurnalistų Julijos Olchovskajos ir Liubovės Čaikos namus atvyko ginkluoti vyrai ir išsivežė juos nežinoma kryptimi.Apie pagrobimo faktą pranešė Zaporižios žurnalistė, leidinio „Industrial Zaporožjė“ korespondentė Jekaterina Danilina-Lyovočko. Apie tėvo pagrobimą socialiniuose tinkluose parašė ir Michailo Kumokos dukra Tatjana Kumok.„MV-Holding“ generalinė direktorė Ana Medvid savo komentare Ukrainos Nacionalinei žurnalistų sąjungai patvirtino, kad šiandien apie 6 val. ginkluoti vyrai pirmiausia atvyko pas žurnalistes Juliją Olchovskają ir Liubovę Čaiką, o vėliau pas kitus holdingo darbuotojus.Nacionalinės Ukrainos žurnalistų sąjungos pirmininko Sergejaus Tomilenkos ir „MV-Holding“ generalinės direktorės pokalbio metu (pirmadienį, kovo 21 d., 11.00 val.) paaiškėjo, kad trys žurnalistai buvo paleisti, prabilus apie būtinybę bendradarbiauti su okupantais. Kol kas M. Kumokos buvimo vieta nežinoma.„Michailas Vladimirovičius yra holdingo savininkas ir leidėjas, tačiau visiškai pasitraukė iš redakcinių reikalų. Pabrėžia, kad išėjo į pensiją. Tikiuosi, po kelių valandų jis bus laisvas“, – teigė A. Medvid.M. Kumokos dukra T. Kumok socialiniame tinkle „Facebook“ pareiškė, kad jos tėvas, prieš išeidamas į pensiją, buvo „MV-Holding“ valdybos narys. MV yra miesto laikraštis, svetainė ir spaustuvė. Ji pabrėžė, kad su mama nėra ryšio, o po tėvų namais stovi rusų okupantų automobilis.

Zelenskio patarėjas: gali būti, kad baltarusių kariai pereis į mūsų pusęUkrainos prezidento administracijos vadovo patarėjas Aleksejus Arestovičius sako, kad Baltarusijos kariai nenori dalyvauti kare prieš Ukrainą. „Baltarusijos kariai visai nenori dalyvauti mūšiuose prieš Ukrainą... Baltarusijos valdžia nuolat tikrina savo moralinę-psichologinę būklę, pasirengimą dalyvauti. Jų pačių duomenimis, daugiau nei 60 proc. karių neigiamai vertina galimą operaciją prieš Ukrainą“, – sako A. Arestovičius.Anot jo, net jeigu juos ir privers dalyvauti kare prieš Ukrainą, jie „nedemonstruos ten jokio karinio heroizmo“.„Arba liks neutralūs, arba labai prastai kariaus, arba iš viso pereis į mūsų pusę“, – konstatuoja A. Arestovičius.

Ukrainoje pirmadienį planuojami 8 humanitariniai koridoriaiPirmadienį planuojama atidaryti aštuonis humanitarinius koridorius, kuriais civiliai gyventojai galės pabėgti nuo karo Ukrainoje, praneša Ukrainos valdžia.Koridoriais važiuos autobusai, kuriais bus evakuojami žmonės ir pristatoma pagalba, sakė ministro pirmininko pavaduotoja Iryna Vereščuk.Žmonės iš apgulto Mariupolio uostamiesčio apylinkių bus vežami į pietryčių Ukrainos miestą Zaporižią. Arčiau sostinės planuojama evakuacija iš apgultų vietovių į šiaurę ir rytus nuo sostinės Kyjivo, nurodoma plane.Taip pat planuojama evakuacija iš didesnių Severodonecko ir Lysičansko rajonų Luhansko regione į Bachmuto miestą kaimyniniame Donecko regione.

Rusų okupantai pradėjo raketų ir bombų ataką prieš AvdijivkąPasak Donecko srities karinės administracijos vadovo Pavelo Kirilenkos, Avdijivką ir jos apylinkes atakavo ir Rusijos lėktuvai, ir artilerija.„Remiantis operatyvine informacija, šiuo metu žinoma apie mažiausiai vieną žuvusį ir du sužeistus civilius.Žala ar gaisrai dėl priešo apšaudymo užfiksuoti 15 adresų. Apšaudymas tęsiasi“, – savo „Facebook“ puslapyje rašė P. Kirilenka.https://t.me/uniannet/40189

Ukraina skelbia atnaujintus duomenis apie Rusijos kariuomenės nuostoliusNuo vasario 24 dienos iki kovo 21-osios Rusijos kariuomenė Ukrainoje prarado apie 15 tūkst. karių. Tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas, kuriuo remiasi portalas „Ukrinform“.Be to, Rusija prarado 498 tankus, 1 535 šarvuočius, 240 artilerijos sistemų, 80 daugkartinio paleidimo raketų sistemų, 49 oro gynybos sistemas, 97 lėktuvus, 121 sraigtasparnį, 969 transporto priemones, 3 laivus, 60 degalų cisternų, 24 dronus ir 13 specialiosios technikos vienetų.Šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiančios intensyvios kautynės.

Ukrainiečiai sunaikino mokyklos kieme stovėjusią rusišką priešlėktuvinių raketų kompleksą „Buk“. https://t.me/nexta_live/22800

Kyjive – vėl 35 val. trukmės komendanto valandaUkrainos sostinėje vėl skelbiama sugriežtinta komendanto valanda. Apie tai pranešė Kyjivo meras Vitalijus Kličko.Kyjive komendanto valanda prasidės pirmadienį 20 val. ir tęsis iki kovo 23 d. 7 val. ryto.Antradienį mieste nedirbs parduotuvės, vaistinės, degalinės, kitos įstaigos.https://twitter.com/JamWaterhouse/status/1505842715027820545

Po Kyjivo apšaudymo aukų skaičius Podolskio srityje išaugo iki aštuoniųPradėtas tyrimas dėl Rusijos karių naktinės raketos atakos Kyjivo Podolskio rajone, po kurio dideliu mastu sunaikintas miestas ir žuvo aštuoni žmonės.Apie tai „Telegram“ kanale pranešė Generalinė prokuratūra.

Černihivo srityje okupantai grobia vietos valdžios atstovusLaikinai užimtose Černihivo srities gyvenvietėse fiksuojami vietos valdžios atstovų pagrobimo atvejai.Tai paskelbė Černihivo srities valstybės administracijos vadovas Viačeslavas Čausas.„Rusų okupantai Černihivo srityje grobia ir neteisėtai sulaiko gyventojus. Tokia informacija ateina iš laikinai okupuotos regiono teritorijos bendruomenių. Visa ši informacija yra tikrinama“, – pabrėžė V. Čausas „Telgram“ kanale.Vietos gyventojų teigimu, okupantai sulaikė Hremiačio kaimo seniūną iš Novhorodo-Seversko bendruomenės.Kovo 20 d. sulaikyti Mykhailo-Kotsiubynske seniūnas, deputatas ir mokyklos direktorius.Naujoji Basanė pranešė apie dviejų vietos valdžios atstovų pagrobimą.V. Čausas ragino regiono gyventojus, turinčius informacijos apie tokius atvejus, ragina nedelsiant informuoti savo bendruomenių vadovus ar regionų karinių administracijų atstovus.

Žiniasklaida: Berdiansko uostamiestyje pradingo penki kviečius gabenę laivaiUkrainos Berdiansko uostamiestyje pradingo penki kviečius gabenę krovininiai laivai, skelbia laikraštis „Ukrainskaja Pravda“.Anot laikraščio, jie paskutinį kartą pastebėti tempiami Rusijos laivų. Šios informacijos nebuvo galima nepriklausomai patvirtinti.Berdianską šiuo metu kontroliuoja Rusijos kariuomenė. Šis miestas išsidėstęs netoli apgulto Mariupolio.

ES: Rusijos puolimas prieš Mariupolį – didžiulis karo nusikaltimasEuropos Sąjungos užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis pirmadienį pasmerkė Rusijos puolimą prieš Ukrainos Mariupolio uostamiestį kaip „didžiulį karo nusikaltimą“, Bendrijai diskutuojant dėl tolesnių sankcijų Maskvai.„Tai, kas dabar vyksta Mariupolyje, yra didžiulis karo nusikaltimas – visikas naikinama ir bombarduojama, visi žudomi“, – prasidėjus ES užsienio reikalų ministrų susitikimui sakė J. Borrellis.

Nuo Rusijos invazijos pradžios Ukrainoje jau žuvo 115 vaikųNuo Rusijos invazijos pradžios vasario 24 dieną Ukrainoje jau žuvo 115 vaikų, remdamasis ukrainiečių generaline prokuratūra, praneša portalas „Ukrinform“.Pasak prokuratūros, sužeisti dar 148 vaikai. Daugiausiai aukų užfiksuota Kyjivo, Charkivo, Donecko, Černihivo, Mykolajivo, Žytomyro, Sumų ir Chersono srityse. Per bombardavimus ir apšaudymus taip pat jau apgadinta daugiau kaip 530 švietimo įstaigų, iš jų 72 – visiškai sunaikintos.Šie duomenys nėra galutiniai.

Odesos pakrantėje apšaudyti du Rusijos Federacijos laivaiKovo 21-osios rytą atokiame Odesos uosto reide pasirodė du rusų laivai, kurie pradėjo beatodairiškai šaudyti. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų artilerija atsakė į ugnį ir nuvijo juos nuo kranto.Apie tai per „Telegram“ kanale pranešė Odesos regiono karinės administracijos operatyvinio štabo atstovas Sergejus Bračiukas.Kaip pranešama, kovo 20 dieną Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro gynybos padalinys virš Odesos srities numušė ir rusų bepilotį orlaivį.Odesos regiono karinės administracijos vadovas Maksimas Marčenka, komentuodamas situaciją, vaizdo žinutėje „Telegram“ kanale pažymėjo, kad sekmadienį Odesos srityje apšaudymų nebuvo – priešas mieste ir regione pradėjo aktyviai naudoti bepiločius orlaivius. „Tačiau mūsų oro gynyba veikia, turime patvirtinimą, kad šie bepiločiai skraidantys aparatai sunaikinti“, – sakė jis.https://t.me/Bratchuk_Sergey/7255

Iš Ukrainos į Lenkiją jau atvyko daugiau kaip 2,1 mln. pabėgėliųNuo Rusijos invazijos pradžios iš Ukrainos į Lenkiją jau atvyko daugiau kaip 2,1 mln. pabėgėlių, Lenkijos sienos apsaugos tarnybą cituoja BBC.Tačiau atvykėlių skaičiai pastarosiomis dienomis šiek tiek sumažėjo. Sekmadienį Lenkijos sieną kirto 33 800 žmonių – 16 proc. mažiau nei šeštadienį. Tuo metu iki pirmadienio 6 val. Grinvičo (8 val. Lietuvos) laiku sieną buvo kirtę 5 700 žmonių, arba 17 proc. mažiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu šeštadienį.Kai kurie į Lenkiją atvykę ukrainiečiai jau iškeliavo į kitas šalis. Varšuvos universiteto migracijos tyrimų profesoriaus Maciejaus Duszczyko skaičiavimu, Lenkijoje liko apie 1,2 mln. žmonių iš Ukrainos.

JK: artimiausiomis savaitėmis Rusija veikiausiai teiks pirmenybę Kyjivo apgulčiaiManoma, kad artimiausiomis savaitėmis Rusijos kariai teiks pirmenybę Ukrainos sostinės Kyjivo apgulčiai, naujausią Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerijos žvalgybos ataskaitą cituoja CNN.„Nepaisant tolesnės pažangos stokos, Kyjivas išlieka pagrindiniu Rusijos kariniu tikslu“, – teigė ministerija ir pridūrė, kad „į šiaurę nuo Kyjivo tęsiasi intensyvios kautynės“.Pasak ministerijos, iš šiaurės rytų sostinę mėginančios pasiekti Rusijos pajėgos sustojo, o iš Hostomelio miesto judančius karius atrėmė „nuožmus ukrainiečių pasipriešinimas“. Remiantis ataskaita, didžioji Rusijos karių dalis išlieka per 25 kilometrus nutolusi nuo Kyjivo centro.

Ukraina: avarija Sumų chemijos gamykloje – suvaldytaGelbėtojams pavyko suvaldyti dėl Rusijos karių apšaudymo kilusią avariją Sumų chemijos gamykloje „Sumychimprom“, Ukrainos valstybinę pagalbos tarnybą cituoja portalas „Ukrinform“.Tarnyba programėlėje „Telegram“ pranešė, kad 7 val. 30 min. vietos laiku vyko darbai siekiant užlopyti apgadintą vamzdyną „Sumychimprom“ teritorijoje. Jos darbuotojai toliau mėgina išsklaidyti pasklidusį amoniako debesį. Pasak tarnybos, nelaimės metu sužeistas vienas žmogus, jis yra šios gamyklos darbuotojas.Prieš tai pranešta, kad kovo 21 dieną 4 val. 30 min. vietos laiku dėl Rusijos karių apšaudymo „Sumychimprom“ gamykloje pažeista amoniako talpykla. Šiai medžiagai pasklidus, kilo grėsmė Novoselycios kaimui.

Odesoje pastebėtas padidėjęs Rusijos dronų aktyvumasUkrainos pietiniame Odesos uostamiestyje sekmadienį užfiksuota, kad virš miesto ir jo apylinkių padaugėjo Rusijos dronų.„Tačiau viskas ramu, atakų nėra“, – sakė regiono kariuomenės vadas Maksimas Marčenka laikraščiui „Ukrayinska pravda“.Pasak jo, Ukrainos oro pajėgos apšaudė priešo dronus. „Jau patvirtinta, kad kai kurie iš šių dronų buvo numušti“, – sakė jis.Šios informacijos nebuvo galima nepriklausomai patikrinti.Odesa nuo Rusijos invazijos į Ukrainą kol kas iš esmės nenukentėjo.

Rusija paleido dvi raketas į poligoną Rivnės regione, pranešė krašto karinio štabo vadovas Vitalijus Kovalis. Kol kas informacijos apie aukų ir sužeistųjų skaičių nėra.https://t.me/nexta_live/22764

Po nuotėkio chemijos gamykloje ukrainiečiams nurodyta būti slėptuvėseUkrainos šiaurinio Novoselycos miesto gyventojai turėtų slėptis slėptuvėse po to, kai netoliese esančioje chemijos gamykloje įvyko amoniako nuotėkis, pirmadienį sakė pareigūnas, regione besitęsiant intensyviems mūšiams su Rusijos pajėgomis.Sumų regiono gubernatorius Dmytro Žyvyckis sakė, kad „Sumychimprom“ gamykloje, kurioje gaminamos trąšos, įvyko „amoniako nuotėkis“, paveikęs 2,5 km spinduliu esančią teritoriją.Incidento mastas ir priežastis iš karto nebuvo žinomi, tačiau gyventojams buvo liepta slėptis rūsiuose arba žemesniuose pastatų aukštuose, kad išvengtų poveikio.„Amoniakas yra lengvesnis už orą, todėl reikėtų slėptis slėptuvėse, rūsiuose ir žemesniuose aukštuose“, – „Telegram“ žinutėje teigė D. Žyvyckis.Jis pridūrė, kad įvykio vietoje dirba avarinės tarnybos, o dėl vyraujančių vėjų netoliese esančiam Sumų miestui, kuriame prieš karą gyveno apie 250 tūkst. gyventojų, tiesioginio pavojaus nėra.Sumuose, esančiuose maždaug už 350 km į rytus nuo Kijevo, kelias savaites vyko įtempti mūšiai.

Rusijos pajėgoms vėlai sekmadienį apšaudžius prekybos centrą Kyjive, žuvo mažiausiai šeši žmonės, pranešė Ukrainos sostinės meras Vitalijus Klyčko.

Tūkstančiai gyventojų iš Mariupolio pabėgo į atokesnius rajonus. Ukrainos prezidentas Zelenskis sakė, kad vien sekmadienį į netoliese esančią Zaporožę atvyko 4000 Mariupolio gyventojų.

Bidenas atvyks į LenkijąJAV prezidentas Joe Bidenas penktadienį atvyks į Lenkiją, kur susitiks su prezidentu Andrzejumi Duda ir aptars Rusijos invaziją į Ukrainą, sekmadienį pranešė Baltieji rūmai.„Prezidentas aptars, kaip JAV kartu su mūsų sąjungininkais ir partneriais reaguoja į humanitarinę ir žmogaus teisių krizę, kurią sukėlė nepagrįstas ir neišprovokuotas Rusijos karas Ukrainoje“, – sakoma Baltųjų rūmų spaudos sekretorės Jen Psaki pranešime.Pareiškime priduriama, kad J. Bideno kelionė įvyks po vizito Belgijoje, kur jis susitiks su NATO, Didžiojo septyneto (G7) ir Europos Sąjungos lyderiais.„Ši kelionė bus skirta toliau telkti pasaulio šalis siekiant palaikyti Ukrainos žmones ir pasipriešinti prezidento Vladimiro Putino invazijai į Ukrainą“, – apie J. Bideno kelionę į Europą kalbėjo J. Psaki.„Tačiau į Ukrainą vykti neplanuojama“, – pridūrė ji.JAV viceprezidentė Kamala Harris anksčiau šį mėnesį Varšuvoje taip pat susitiko su A. Duda ir abu pasmerkė Rusijos karinius veiksmus, ypač prieš civilius gyventojus.Šis susitikimas įvyko netrukus po to, kai JAV atmetė netikėtą Lenkijos pasiūlymą siųsti naikintuvus MiG-29 į Ukrainą per JAV oro pajėgų bazę, sakydamos, kad pasiūlymas kelia „rimtą susirūpinimą“ visam NATO aljansui.Jungtinės Tautos apskaičiavo, kad apie 10 mln. ukrainiečių paliko savo namus, ir maždaug trečdalis jų išvyko į užsienį, daugiausia į Lenkiją.

Meras: per Kyjivo apšaudymą prekybos centre žuvo žmogusRusijos pajėgoms vėlai sekmadienį apšaudžius prekybos centrą Kyjive, žuvo mažiausiai šeši žmonės, pranešė Ukrainos sostinės meras Vitalijus Klyčko.Atakos metu miestą sudrebino didžiulis sprogimas, o prekybos centro „Retroville“ griuvėsiuose buvo matyti gaisrų liepsnos, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistai. Sprogimas išmušė kelių metrų skersmens duobę.Vienas AFP reporteris pirmadienį pasakojo matęs prie sugriauto prekybos centro suguldytus mažiausiai šešis kūnus.Kyjivo meras Vitalijus Klyčko anksčiau sakė, kad žuvo mažiausiai vienas žmogus.Per „priešo apšaudymą“ kilo gaisrai keliuose prekybos centro, esančio miesto šiaurės vakariniame Podolės rajone, aukštuose, taip pat užsidegė keli automobiliai, socialiniame tinkle „Facebook“ parašė gelbėjimo tarnybos.Tarnybų paskelbtuose stebėjimo kamerų įrašuose matyti didžiulis sprogimas ir grybo pavidalo debesis. Paskui nugriaudėjo virtinė mažesnių sprogimų.Ugniagesiai iš deformuotų nuolaužų ištraukė mažiausiai vieną dulkėmis aplipusį žmogų, rodo kiti tarnybų paskelbti įrašai.Ukrainos kariai aptvėrė atakos vietą ir liepė žurnalistams pasitraukti dėl nesprogusių šaudmenų pavojaus, bet daugiau informacijos nepateikė.Gyvenamųjų namų kvartalo, kur per sprogimą buvo išdaužyti langai, pranešė, kad prieš kelias dienas netoli prekybos centro matė mobiliąją zenitinių raketų platformą.Per pastarąją savaitę Kyjivui buvo suduota virtinė raketų smūgių. Per vieną iš jų, surengtą sekmadienį, daugiabutyje buvo sužeisti penki žmonės.Tačiau Rusijos puolimas prieš Ukrainos sostinę daugiausia sustojo. Maskvos pajėgos dalyvauja pavienėse kautynėse šalies šiaurės vakaruose ir rytuose, bet per pastarąsias dvi savaites beveik nepajudėjo iš vietos.

Ukraina atmetė ultimatumą atiduoti Mariupolio uostamiestįUkraina atmetė ultimatumą atiduoti Rusijos pajėgoms apsiaustą Mariupolio uostamiestį, pirmadienį ukrainiečių žiniasklaidai sakė premjero pavaduotoja.„Negali būti jokių kalbų apie ginklų atidavimą. Mes jau informavome apie tai Rusijos pusę“, – laikraščiui „Ukrainska Pravda“ sakė vicepremjerė Iryna Vereščuk.„Tai sąmoninga manipuliacija ir reali įkaitų padėtis“, – pridūrė ji, komentuodama Maskvos reikalavimą.Sekmadienį vakare Rusija pateikė ultimatumą, kad miesto gynėjai pasiduotų iki pirmadienio 5 val. vietos (ir Lietuvos) laiku.„Raginame Ukrainos ginkluotųjų pajėgų dalinius, teritorinės gynybos batalionus ir užsienio samdinius nutraukti kovos veiksmus, sudėti ginklus ir humanitariniais koridoriais, sutartais su Ukrainos puse, pereiti į teritorijas, kontroliuojamas Kyjivo“, – sakė Rusijos nacionalinės gynybos valdybos vadovas Michailas Mizincevas.Rusijos gynybos ministerija per platformą „Telegram“ kreipėsi į Mariupolio valdžią: „Būtent jūs dabar turite teisę priimti istorinį sprendimą – arba esate su savo žmonėmis, arba su nusikaltėliais.“„Priešingu atveju jūsų laukiantis karo tribunolas – tik maža dalis to, ko nusipelnėte savuoju nepakenčiamu elgesio su savo piliečiais, taip pat savo įvykdytais baisiais nusikaltimais ir provokacijomis“, – pridūrė ministerija.Strategiškai svarbus pietrytinis Mariupolio uostamiestis, kurio dauguma gyventojų yra rusakalbiai, buvo vienas pagrindinių Maskvos puolimo taikinių.Jau daug dienų Rusija negailestingai bombardavo šį miestą, kuriame beveik visiškai neveikia ryšiai ir nutrūkęs maisto, vandens ir kitų būtiniausių dalykų tiekimas.

Ukrainoje dėl amoniako nuotėkio iš chemijos įmonės žmonės raginami slėptisUkrainos šiaurės rytinio Sumų miesto priemiesčio gyventojai buvo paraginti slėptis dėl amoniako nuotėkio iš vietos chemijos įmonės, pirmadienį pranešė vienas pareigūnas, tęsiantis įnirtingiems susirėmimams su Rusijos pajėgomis.Sumų srities gubernatorius Dmytro Žyvyckis nurodė, kad amoniako nuotėkis iš Sumų pietvakariniame pakraštyje veikiančios trąšų gamyklos „Sumychimprom“ paveikė teritoriją apie 2,5 km spinduliu.Avarijos mastas ir priežastys kol kas neaiškūs, bet gyventojams buvo patarta pasislėpti rūsiuose arba pastatų žemutiniuose aukštuose, kad nebūtų paveikti kenksmingų dujų.„Amoniakas lengvesnis už orą, todėl apsaugai galima pasinaudoti slėptuvėmis, rūsiais ir žemutiniais aukštais“, – sakoma D. Žyvyckio žinutėje, paskelbtoje platforma „Telegram“.Jis pridūrė, kad įvykio vietoje dirba gelbėtojų brigados ir kad dėl vyraujančios vėjo krypties Sumų miestui, kuriame iki karo pradžios gyveno apie 250 tūkst. žmonių, pavojus kol kas negresia.„Sumychimprom“ tinklalapyje nurodoma, kad įmonėje gaminamos įvairios trąšos.Sumų, esančių maždaug už 350 km į rytus nuo sostinės Kyjivo, jau kelias savaites tęsiasi įnirtingos kautynės.Pastarosiomis dienomis Rusijos vyriausybė suintensyvino propagandą ir dezinformaciją, esą Ukraina ruošiasi panaudoti improvizuotus cheminius ginklus ir kad Kyjivas slapta vykdė masinio naikinimo ginklų kūrimo programą.Rusijos gynybos ministerija vėlai sekmadienį teigė, kad „nacionalistai“ užminavo „Sumychimprom“ amoniako ir chloro saugyklas „siekdami masiškai apnuodyti Sumų srities gyventojus, jeigu į miestą įžengtų Rusijos ginkluotųjų pajėgų daliniai“.Rusija ne kartą neigė padėjusi Damasko režimui naudoti cheminius ginklus per virtinę atakų prieš Sirijos piliečius per šioje šalyje 11 metų besitęsiantį pilietinį karą.Maskva taip pat neigė panaudojusi cheminį ginklą prieš Rusijos opozicijos lyderį Aleksejų Navalną ir buvusį dvigubą agentą Sergejų Skripalį bei jo dukterį Juliją.

Ukraina teigia, kad Rusijos karinės oro pajėgos ėmėsi naujos atakų strategijos „Per 25 dienas Rusijos okupantai patyrė didelių nuostolių tiek ant žemės, tiek ore – 96 lėktuvai, 118 sraigtasparnių ir dešimtys sparnuotųjų raketų bei dronų“, – laikraščiui „Ukrainska Pravda“ sakė Ukrainos karinių oro pajėgų atstovas Jurijus Ignatas.Pasak jo, reaguojant į šiuos nuostolius, jau dvi dienas ryškėja nauja strategija, pagal kurią dažniau naudojami žvalgybiniai dronai, kad būtų galima stebėti raketų atakų rezultatus. Šios informacijos nebuvo galima nepriklausomai patikrinti.