Rusai ir toliau atakuoja Pietų Ukrainą. Šį kartą smogta Mikolajivo uosto infrastruktūrai.

Vakariniame vaizdo pranešime Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad tokios grėsmės Europai nebuvo net šaltojo karo laikais.

Žmogaus teisių organizacija „Amnesty International“ neseniai paskelbė kontraversišką ataskaitą apie karą Ukrainoje. Joje teigiama, kad Ukrainos kariuomenės taktika kare prieš Rusiją kelia grėsme civiliams gyventojams. Tačiau organizacija už tai susilaukė griežtos kritikos ir dabar nori dar kartą įvertinti savo ataskaitą, praneša dpa.

Rusijos karas prieš Ukrainą

Ukrainos generalinė prokuratūra informavo, kad buvęs Kupjansko miesto (Charkovo apskritis) meras Volodymyras Demčenka yra pripažintas kaltu dėl kolaboravimo su Rusija. Rusijai pradėjus karą prieš Ukrainą, meras tapo okupuotos Charkovo apskrities Petropavlikvos bendruomenės vadovu.

Rusų okupuotoje Ukrainos Zaporižios AE katastrofos pavojus „kasdien didėja“, sako merasRusijos karių okupuotoje Ukrainos Zaporižios atominėje elektrinėje katastrofos pavojus „kasdien didėja“, sekmadienį pareiškė miesto, kuriame įsikūręs šis objektas, meras.„Tai, kas ten vyksta, yra atviras branduolinis terorizmas, kuris bet kurią akimirką gali baigtis neprognozuojamai“, – naujienų agentūrai AFP sakė Enerhodaro meras Dmytro Orlovas.„Rizika kasdien didėja“, – pabrėžė jis.Zaporižios AE – didžiausia atominė elektrinė Ukrainoje ir Europoje – nuo kovo yra užimta Rusijos pajėgų, ir Ukraina yra apkaltinusi Maskvą laikant tame komplekse šimtus karių bei sandėliuojant ginklus.Pastarosiomis savaitėmis Zaporižios AE vėl atsidūrė kovų centre. Antradienio naktį rusams sudavus smūgių netoli elektrinės žuvo mažiausiai 14 žmonių.Kyjivas ir Maskva šį mėnesį jau ne kartą apsikeitė kaltinimais dėl atominės elektrinės apšaudymo, dėl kurio kilo nuogąstavimų dėl galimos branduolinės katastrofos, o ketvirtadienį buvo sušauktas skubus Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdis.Vakarų sąjungininkų palaikoma Ukraina yra paraginusi nustatyti demilitarizuotą zoną aplink elektrinę ir užtikrinti rusų pajėgų pasitraukimą iš šios teritorijos.

Kaip skelbia „The Guardian“, Vokietijos opozicijos lyderis Friedrichas Merzas neįsivaizduoja, kad Vokietija galėtų tarpininkauti Rusijos derybose su Ukraina. Politikas tai argumentavo sakydamas, kad Vokietija palaiko Ukrainą, tad nėra neutrali. Anot jo, nepriklausomai nuo to, kas vadovautų, „Vokietijos Federacinė Respublika negali turėti jokio tarpininko vaidmens“.

Rusų kariuomenės užimtame Berdiansko mieste esančioje uosto teritorijoje nugriaudėjo sprogimas Kaip raportuoja UNIAN, virš miesto danguje kilo juodi ir tiršti dūmai. „Telegram“ kanaluose vietiniai Berdiansko gyventojai ėmė dalintis informacija apie dar vieną sprogimą mieste. Anot vietinių, sprogimas įvyko uosto teritorijoje. Kol kas nėra aišku, kas sukėlė šį sprogimą. https://twitter.com/nexta_tv/status/1558829680110833666?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainos kariuomenės Pietų operatyvinė vadovybė sekmadienį pranešė, kad Rusijos vykdomas apgyvendintų vietovių bombardavimas Dniepropetrovsko srityje tęsėsi ir naktį. „Rusų okupantai vėl apšaudė du rajonus – Nikopolį ir Kryvorizkį“, – teigiama karinio dalinio „Facebook“ įraše, rašo „The Guardian“. Dėl apšaudymo buvo apgadinta mokykla, gyvenamieji pastatai ir daugiaaukščiai pastatai, parduotuvės ir kavinės. Pranešime teigiama, kad buvo apgadintos dujotiekio ir elektros linijos, todėl beveik tūkstantis žmonių liko be elektros energijos tiekimo. Pranešime teigiama, kad Marhanetso gyvenvietėje buvo sužeistas 69 metų vyras, kuriam teko dalinai amputuoti dešinę ranką. „The Guardian“ negalėjo savarankiškai patikrinti šių pranešimų.

Spėja, kaip Rusija gali panaudoti įkaite tapusią Zaporožės atominę elektrinę„Informacinio pasipriešinimo“ grupės karinis ir politinis komentatorius Oleksandras Kovalenko teigia, kad Rusija neplanuoja sprogdinti atominės elektrinės, mat tai pakenktų jos pačios kariniams daliniams, kurie yra Chersono ir Zaporožės regionuose, rašo UNIAN.Kaip jau anksčiau skelbė UNIAN, yra du scenarijai, kaip gali būti panaudota ši atominė elektrinė. Apie tai BBC pasakojo elektrinės inžinierius. „Labiausiai tikėtinas scenarijus, kad okupantai sunaikins visas įtampos tiekimo linijas iš elektrinės. Jei elektrinė negali gaminti elektros energijos, ji sustoja. Tačiau negalime tiesiog išjungti elektrinės. Reikia daug energijos tiekti siurbliams, reaktoriaus aušinimui. Tai pirmas scenarijus“, – pabrėžė ekspertas.Inžinierius neatmeta, kad okupantai gali susprogdinti mašinų skyrių. „Antras scenarijus: jie gali susprogdinti turbinos patalpą prie veikiančio energetinio bloko. Techniškai esame visiškai pasiruošę šiai avarinei situacijai. Žinome, ką daryti“, – sakė ekspertas.Delfi primena, kad šešis reaktorius turinčią Zaporižės branduolinę elektrinę rusų pajėgos užėmė kovo pradžioje. Ji turi strateginę reikšmę šalies aprūpinimui elektra. Šalia šios atominės elektrinės vyksta kariniai veiksmai.

Pranešta apie civilių aukas netoli Zaporožės atominės elektrinės Rusų kariai apšaudė apšaudė Enerhodaro miestą, kuris įsikūręs Zaporožės regione, netoli atominės elektrinės. Apšaudymo metu žuvo civiliai, apie tai savo „Telegram“ kanale pranešė miesto meras Dmitrijus Orlovas. Šio miesto valdžia jau anksčiau ragino miesto gyventojus būti atidiems ir riboti buvimą miesto gatvėse. Kaip rašo UNIAN, apšaudymas vėl vyksta Zaporožės atominės elektrinės ir pramoninės zonos kryptimi. https://t.me/orlovdmytroEn/811

Ukraina: Rusijos kariai Chersono srityje susiduria su sunkumais dėl sugadintų tiltųUkraina sekmadienį pareiškė, kad Rusijos kariai, kurie per savo puolimą pietinėje Chersono srityje persikėlė per Dnipro upę, susiduria su vis didesniais sunkumais, nes buvo sugadinti strateginę reikšmę turintys tiltai.Invazijos į Ukrainą pradžioje rusų pajėgos užėmė pietinį Chersono miestą prie Dnipro upės – vienintelę iki šiol užkariautą regiono sostinę.Rusų puolimas į vakarus regione šiek tiek pasistūmėjo į priekį, tačiau pastarosiomis savaitėmis ne kartą buvo bombarduojami trys jų kontroliuojami tiltai: du, kuriais vyksta kelių eismas, ir dar vienas, per kurį nutiestas geležinkelis.Svarbiausias iš jų yra Antonivkos tiltas Chersono priemiestyje, į kurį nuo liepos pabaigos buvo nekart nukreiptos raketos.Chersono srities administracijos vadovo padėjėjas Serhijus Chlanis Ukrainos televizijai sakė, kad vienintelė galimybė rusų kariams persikelti per upę yra pontoniniai tiltai, kurie „negali visiškai patenkinti jų poreikių“.Rusija perkelia savo vadavietes į kairįjį upės krantą, žinodama, kad, paaštrėjus kovoms, negalės jų laiku evakuoti, pridūrė jis.Tačiau S. Chlanis sakė, kad 20 000 Rusijos karių, esančių dešiniajame krante, kol kas dar gali pereiti tiltus pėsčiomis.Kachovkos tiltas, esantis apie 50 km į šiaurės rytus nuo Antonivkos tilto, buvo apšaudytas anksčiau šią savaitę.Šeštadienį S. Chlanis sakė, kad Ukrainos pajėgos anksčiau šią savaitę smogė tiltui, neleisdamos rusams per jį gabenti amunicijos, įrangos ir maisto, kad papildytų savo karių atsargas.Tuo metu Jungtinės Karalystės gynybos ministerijos pranešime teigiama, kad du kelių tiltai, vedantys į Rusijos kontroliuojamą teritoriją vakariniame Dnipro krante, „tikriausiai“ nebenaudojami.

Rusija praneša apie raketų ir artilerijos atakas Rytų UkrainojeRusija skelbia per naujas raketų ir artilerijos atakas Rytų Ukrainoje apšaudžiusi taikinius dešimtyse gyvenviečių. Atakos sutelktos į Donecko sritį, kaimyniniame Charkivo regione užima Udy gyvenvietė, sekmadienį Maskvoje pranešė Gynybos ministerija. Nepriklausomai patikrinti šių duomenų nėra galimybės.Ukrainos Generalinis štabas Kyjive taip pat pranešė apie nuožmius mūšius šalies rytuose bei pietuose. Donecko srityje esą atremtas priešo bandymas pralaužti gynybos liniją į Slovianską. Situacija beveik nepasikeitusi, teigia Kyjivas. Pasak rusų pajėgų, prie Sloviansko padegtas ir sunaikintas ginklų sandėlis.Ypač įtempta padėtis ir toliau lieka Pietų Ukrainoje Chersono regione ir kaimyninėje Zaporižios srityje, kur ukrainiečių daliniai mėgina atsikovoti gyvenvietes. Generalinis štabas Kyjive kalbėjo apie sudėtingą situaciją. Tačiau esą būta ir sėkmingų oro smūgių prieš okupantus.Rusija Chersono regioną perėmė į savo kontrolę per kelias dienas netrukus po karo pradžios vasario 24-ąją.

Ukrainos vyriausybė ragina gyventojus evakuotis iš ChersonoUkrainos vyriausybė ragina civilius okupuotoje Chersono srityje palikti regioną. „Mūsų laukia sunki žiema“, - sakė vicepremjerė Iryna Vereščuk, turėdama omenyje būsimą Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kontrpuolimą šalies pietuose. Apie tai praneša agentūra „Ukrinform“.Regiono administracijos duomenimis, Chersoną jau paliko 50 proc. gyventojų.

Ir Lenkija svarsto riboti vizų išdavimą rusamsSekdama Estijos ir Latvijos pavyzdžiu, ir Lenkija svarsto griežtinti vizų išdavimo Rusijos piliečiams taisykles. „Lenkija regia koncepciją, kuri leis neišduoti rusams vizų“, - sekmadienį agentūrai PAP sakė užsienio reikalų viceministras Piotras Wawrzykas. Atitinkamą sprendimą tikimasi priimti ateinančiomis savaitėmis.Viceministras taip pat sakė, kad, Varšuvos nuomone, ES dėl karo Ukrainoje turėtų įvesti naujas sankcijas Rusijai. Tarp jų esą turėtų būti sutarties dėl supaprastinto vizų išdavimo Rusijos piliečiams nutraukimas. „Tačiau tam priešinasi didžiosios narės, įskaitant Vokietiją, Prancūziją ir Nyderlandus“, - sakė viceministras.Lenkija šiuo metu kalbasi su kitomis šalimis narėmis. Anot P. Wawrzyko, Lenkijos pozicijai be trijų Baltijos valstybių - Lietuvos, Latvijos ir Estijos - pritaria ir Slovakija bei Čekija.Estija praėjusią savaitę nusprendė, kad Rusijos piliečiai nuo rugpjūčio 18 d. nebegalės įvažiuoti į šalį su Estijos išduotomis Šengeno vizomis. Išimtis bus taikoma rusams, kurių gimtoji šalis yra Estija arba kurie čia nuolat gyvena. Išimtys galios ir, pavyzdžiui, giminaičių vizitams. Toliau galės atvykti ir Rusijos piliečiai, kuriems vizas išdavė kitos ES narės.Mėnesio pradžioje Latvijos ambasada Rusijoje pranešė, kad vizų išdavimą rusams stabdo neribotam laikui. „Latvijos ambasada Rusijoje neribotam laikui sustabdė Rusijos piliečių prašymų išduoti vizas priėmimą, išskyrus atvejus, kai jie vyksta į artimo giminaičio laidotuves“, – rašoma ambasados tviterio žinutėje.

Išplaukė dar du grūdus gabenantys laivaiŠeštadienį iš Ukrainos Juodosios jūros uostų išplaukė dar du grūdus gabenantys laivai, pranešė Turkijos gynybos ministerija.Ukrainos infrastruktūros ministerija šeštadienį pranešė, kad nuo rugpjūčio pradžios iš Ukrainosuostų išplaukė 16 laivų, gabenančių 450 tūkst. tonų žemės ūkio produktų.Laivas „MV Brave Commander“ artimiausiomis dienomis iš Ukrainos išplauks į Afriką. Planuojama pakrauti daugiau nei 23 000 tonų kviečių, pranešė JT pareigūnas.

Odesos srityje rusų pajėgos bando suaktyvinti oro žvalgybąRusų pajėgos bando suaktyvinti oro žvalgybą Odesos srityje. Naktis regione praėjo be apšaudymų.Tai „Telegram“ kanale paskelbė Odesos karinės administracijos atstovas spaudai Sergejus Bratčiukas.„Naktis mieste ir regione paėjo be apšaudymų. Priešas bando suaktyvinti oro žvalgybą“, – rašė jis.

Paviešinti įrašai, kuriuose matyti, kaip šiandien atrodo subombarduota Mariupolio geležinkelio stotis ir miesto centrasPasirodė vaizdo įrašai iš okupuoto Mariupolio, kurį rusai sunaikino didžiuliais raketų, artilerijos ir oro smūgiais. Įraše matyti, jog rusai sunaikino praktiškai visą miestą.Viename vaizdo įraše nufilmuota Mariupolio geležinkelio stotis, iš kurios liko tik sienos. Ant bėgių vis dar galima pamatyti traukinį, kuris anksčiau vykdavo į sostinę.Kitame vaizdo įraše mergina rodo, kaip atrodo sugriautas Mariupolio centras. Pro automobilio langą matyti apjuodę, sudegę daugiaaukščiai pastatai, vietinio dramos teatro liekanos, taip pat sviedinių ir bombų krateriai.https://1plus1.video/unian-novosti/2022-god/avgust-2022-zaliznichnij-vokzal-mariupolya-pislya-obstrilivhttps://1plus1.video/unian-novosti/2022-god/avgust-2022-yak-viglyadae-centr-mariupolya

„Energoatom“: Zaporožės AE veikia su radiacijos ir priešgaisrinės saugos standartų pažeidimo rizika, rašo UNIAN.„Rugpjūčio 14 d. 8 val. Zaporožės AE veikia su radiacijos ir priešgaisrinės saugos normų pažeidimo rizika“, – teigiama „Energoatom“.

Kadyrovas: į Donbasą vyksta nauja savanorių grupėOkupacinės rusų pajėgos Ukrainoje, atrodo, sulauks paramos. Čečėnijos diktatorius Ramzanas Kadyrovas „Telegram“ kanale pareiškė, kad į Donbasą vyksta nauja savanorių grupė, kad paremtų karinę specialiąją operaciją. Kiek tai kovotojų, jis nepasakė.Vakarų vertinimu, Rusija per karą jau galėjo netekti iki 80 000 kareivių – jie žuvo arba buvo sužeisti. Todėl pastaruoju metu būta pranešimų, kad Kremlius už dalyvavimą kare savanoriams siūlo tūkstančius dolerių.

Ukrainos generalinis štabas atnaujino duomenis apie Rusijos nuostolius Per praėjusią parą Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino 150 rusų ir susprogdino trisdešimt technikos vienetų. Bendras sunaikintų rusų pajėgų skaičius siekia 43 550 žmonių.Naujausia statistika „Facebook“ puslapyje pasidalijo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo spaudos centras. https://t.me/uniannet/68190

Vengrija nuo penktadienio gauna papildomai dujų iš RusijosRusija, Vengrijos užsienio reikalų ministerijos duomenimis, pradėjo papildomą dujų tiekimą šaliai. Po Maskvos ir Vengrijos užsienio reikalų ministro Peterio Szijjarto derybų praėjusį mėnesį rusų koncernas „Gazprom“ penktadienį pradėjo tiekti daugiau dujų „nei numato sutartys“, šeštadienį feisbuke rašė ministerijos atstovas Tamasas Menczeras.Jo duomenimis, iki rugpjūčio pabaigos „TurkStream“ dujotiekiu Vengriją papildomai per dieną pasieks 2,6 mln. kubinių metrų dujų. Dėl tolesnio tiekimo rugsėjį dar deramasi, teigė atstovas. Jis pabrėžė, kad „Vengrijos vyriausybės pareiga yra užtikrinti saugų šalies aprūpinimą gamtinėmis dujomis“.Užsienio reikalų ministras P. Szijjartas liepą su neskelbtu vizitu lankėsi Maskvoje, kur derėjosi dėl papildomų 700 mln. kubinių metrų dujų pirkimo. Įsigyti tokį didelį kiekį dujų be Rusijos šaltinių dabartinėmis „Europos rinkos sąlygomis“ „neįmanoma“, pareiškė T Menczeras.

Ukrainos kariuomenė: sunaikinta 20 proc. Rusijos invazinių daliniųUkrainos kariuomenės duomenimis, nuo karo pradžios iš rikiuotės išvesta 20 proc. Rusijos invazinių dalinių. Tai tviteryje rašo Ukrainos gynybos ministerija.„Penktadalis Rusijos ginkluotųjų pajėgų dalinių, dalyvavusių invazijoje į Ukrainą, sunaikinta“, - rašo Ukrainos vyriausiasis kariuomenės vadas Valerijus Zalužinas.Jo teigimu,, šiuo metu mūšiai vyksta 1 300 km fronto linijoje. Ukrainai „skubiai reikia stiprinti savo artileriją“, - pabrėžia V. Zalužinas.

Chersono srityje sunakintos trys okupantų bazės ir trys amunicijos sandėliaiChersono srityje buvo sunaikintos trys užpuolikų bazės ir trys amunicijos sandėliai.Tai per „Telegram“ kanale paskelbė Odesos karinės administracijos atstovas spaudai Sergejus Bratčiukas.

Zelenskis reikalauja sankcijų Rusijos branduolinei pramoneiTęsiantis Zaporižios atominės elektrinės apšaudymui, prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino Vakarus įvesti sankcijas Rusijos branduolinei pramonei. Baudžiamosios priemonės turi paveikti šalies agresorės branduolinę pramonę, sakė jis šeštadienio vakarą savo tradiciniame kreipimesi. Rusija keliose šalyse stato branduolines jėgaines ir sandėliuoja radioaktyvias atliekas.Rusija naudoja branduolinę elektrinę Ukrainos pietuose, kad baugintų žmones ir šantažuotų Ukrainos vadovybę ir visą pasaulį, kalbėjo V. Zelenskis. Kyjivas ir Maskva jau kurį laiką kaltina viena kitą apšaudant didžiausią Europos atominę elektrinę. Rusija elektrinę Enerhodaro mieste užėmė prieš kelis mėnesius.V. Zelenskis kaltino Rusijos dalinius naudojant teritoriją kaip tvirtovę, kad iš čia atakuotų kitame Dnipro užtvankos krante esančius Nikopolio ir Marhaneco miestus. Jis įspėjo, kad rusų pajėgų sutelkimas branduolinės jėgainės teritorijoje „didina radioaktyvią grėsmę Europai tiek, kiek to nėra buvę net sudėtingiausiu konfrontacijos Šaltojo karo metais laikotarpiu“.V. Zelenskis pažymėjo: „Žinoma, kad į tai turi būti griežtai reaguojama“. Ukrainos diplomatai ir šalių partnerių atstovai dabar esą daro viską, kad blokuotų Rusijos branduolinę pramonę. Kartu prezidentas reikalavo, kad atsakingi „teroristinės valstybės“ pareigūnai būtų patraukti atsakomybėn. Be to, kiekvienas rusų karys, kuris šaudo į elektrinę ar yra ten įsitvirtinęs, tampa Ukrainos žvalgybos agentų ir kariuomenės taikiniu, pabrėžė V. Zelenskis.Šešis reaktorius turinčią Zaporižios branduolinę elektrinę rusų pajėgos užėmė kovo pradžioje. Ji turi strateginę reikšmę šalies aprūpinimui elektra.

Zelenskis: tokios radiacijos grėsmės Europai nebuvo net Šaltojo karo laikaisVakariniame vaizdo pranešime Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad tokios grėsmės Europai nebuvo net šaltojo karo laikais. „Kiekviena Rusijos buvimo Zaporižios atominės elektrinės ir gretimose teritorijose diena padidina radiacinę grėsmę Europai tiek, kad to nebuvo net pačiais įtempčiausiais Šaltojo karo momentais.Ukrainos diplomatai ir valstybių partnerių atstovai darys viską, kad naujosios sankcijos užblokuotų Rusijos branduolinę pramonę.Ir absoliučiai visi teroristinės valstybės pareigūnai, taip pat tie, kurie jiems padeda šioje šantažo operacijoje su atomine elektrine, turi atsakyti tarptautiniame teisme.Kiekvienas rusų karys, kuris šaudys į stotį arba šaudys prisidengdamas stotimi, turi suprasti, kad jis tampa ypatingu mūsų žvalgybos ir specialiųjų tarnybų, mūsų kariuomenės taikiniu“, - kalbėjo Ukrainos prezidentas. https://t.me/V_Zelenskiy_official/2865

mso-list:l0 level1 lfo1">Latvijos vadovas siūlo panaikinti Rusijos agresiją remiančių užsieniečių leidimus gyventiLatvijos prezidentas Egilas Levitas mano, kad Rusijos agresiją palaikantiems asmenims Latvijoje iki šiol išduoti leidimai gyventi ir vizos turėtų būti panaikinti.Jis tai pareiškė šeštadienį kreipdamasis į Latvijos politinių represijų aukų 23-ojo sąskrydžio Ikškilėje dalyvius.Pasak Latvijos prezidentūros, E. Levitas neseniai pareiškė, kad tokios diskusijos dėl rusų turistų Europoje vyksta ne tik Latvijoje, bet ir įvairiose kitose Europos šalyse, visų pirma Estijoje ir Suomijoje, kurios tiesiogiai ribojasi su Rusija, taip pat Čekijoje, kuri šiuo metu pirmininkauja Europos Sąjungos Tarybai.„Ar tai yra politiškai ir morališkai pateisinama, kad tuo metu, kai Rusijos kariuomenė žudo ir degina Ukrainoje, rusų turistai gali ramiai ilsėtis Europoje?“ retoriškai paklausė prezidentas.Jis priminė, kad Latvija turistinių vizų neišduoda nuo pirmosios karo dienos – vasario 24-osios, bet kitos šalys ir toliau jas išduoda. Rusų turistai į Latviją atvyksta ne tik su Latvijos anksčiau išduotomis turistinėmis vizomis, bet ir su vizomis, kurias yra išdavusios kitos Šengeno šalys, pavyzdžiui, Suomija ar Italija.Todėl E. Levitas mano, kad Latvija kartu su Suomija, Estija, Čekija ir kitomis šalimis, kurios laikosi tokios pat nuomonės, turėtų Europos lygmeniu pareikalauti, kad Rusijos piliečiams nebebūtų išduodamos turistinės vizos. Tai, jo nuomone, prilygtų papildomoms sankcijoms Rusijai.Visgi Latvijos prezidentas pripažino, jog tam tikras Europos šalis, kuriose rusų turistai, kaip žinoma, palieka daug pinigų, toks pasiūlymas nenudžiugins. Abejonių dėl tokio pasiūlymo buvo išreiškęs ir Vokietijos kancleris.„Bet aš manau, kad yra būtina apie tai kalbėti. Iš principo būtina apie tai kalbėti“, – pabrėžė E. Levitas.Latvijos vadovas taip pat laikosi nuomonės, kad Latvijoje jau išduotus leidimus gyventi ir vizas reikėtų peržiūrėti ir tokie dokumentai, išduoti Rusijos agresiją palaikantiems asmenims, turėtų būti panaikinti. Bet kuriuo atveju, anot jo, tokių leidimų galiojimas iš esmės nebeturėtų būti pratęsiamas, išskyrus konkrečius atvejus, kai yra įrodoma, jog esama ypatingų aplinkybių.Prezidentas taip pat mano, kad leidimai gyventi nebeturėtų būti išduodami nuolatiniams Latvijos gyventojams, kurie priima Rusijos pilietybę, ir tokie asmenys turėtų palikti šalį.Čekija, kuri šiuo metu pirmininkauja Europos Sąjungai, penktadienį pareiškė, kad draudimas išduoti vizas visiems Rusijos piliečiams galėtų papildyti Bendrijos paskelbtas sankcijas Maskvai dėl karo Ukrainoje.„Rusų vizų visuotinis sustabdymas visose ES valstybėse narėse galėtų būti dar viena labai veiksminga sankcija“, – sakoma naujienų agentūros AFP gautame Čekijos užsienio reikalų ministro Jano Lipavsky (Jano Lipavskio) pranešime.Jis nurodė pasiūlysiantis šį sumanymą per rugpjūčio pabaigoje Prahoje vyksiantį ES užsienio reikalų ministrų susitikimą.„Vykstant Rusijos agresijai, kurią Kremlius toliau eskaluoja, negali būti nė kalbos apie įprastą turizmą Rusijos piliečiams“, – sakė J. Lipavsky.ES iki šiol yra paskelbusi šešis sankcijų Rusijai paketus.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šią savaitę duodamas interviu laikraščiui „The Washington Post“ ragino Vakarus neįsileisti jokių keliautojų iš Rusijos. Anot jo, rusai turėtų „gyventi savo pasaulyje, kol jų filosofija pasikeis“.

mso-list:l0 level1 lfo1">Ukraina ir Rusija apkaltino viena kitą smūgiais Zaporižios AEUkraina ir Rusija šeštadienį viena kitą apkaltino smūgiais Ukrainos pietryčiuose esančiai Zaporižios atominei elektrinei, kuri pastarąją savaitę buvo ne kartą apšaudyta.Zaporižios AE yra didžiausia atominė elektrinė Ukrainoje ir Europoje.Zaporižios elektrinė nuo kovo mėnesio yra užimta Rusijos pajėgų ir Ukraina yra apkaltinusi Maskvą laikant tame komplekse šimtus karių bei sandėliuojant ginklus.„Būkite budrūs ir kuo mažiau būkite Enerhodaro gatvėse! Esame gavę informacijos apie naujas [rusų] okupantų provokacijas“, – įspėjo Ukrainos branduolinės energetikos agentūra „Energoatom“, platformoje „Telegram“ pasidalijusi teisėtai išrinkto Enerhodaro mero Dmytro Orlovo pranešimu.Miestas, prie kurio pastatyta ši elektrinė, ir toliau palaiko Kyjivo vadovybę.„Pasak gyventojų, vėl šaudoma atominės elektrinės kryptimi... Laiko tarpas tarp sviedinio paleidimo ir atskridimo yra vos 3–5 sekundės“, – rašoma pranešime.Tuo tarpu promaskvietiški pareigūnai okupuotuose Zaporižios srities rajonuose dėl apšaudymo kaltina ukrainiečių pajėgas.„Enerhodarą ir Zaporižios atominę elektrinę ir vėl apšaudo [Ukrainos prezidento Volodymyro] Zelenskio kovotojai“, – pareiškė Maskvos primestos vietos administracijos narys Vladimiras Rogovas.Anot jo, raketos nukrito „rajonuose, esančiuose ant Dniepro upės krantų ir elektrinės teritorijoje“. V. Rogovas nepateikė informacijos nei apie sužeistuosius ar žuvusiuosius, nei apie padarytą žalą.Teritorijas, kurias yra okupavusi Rusija, ir teritorijas, kurias tebekontroliuoja Ukraina, skiria Dniepro upė.Kyjivas ir Maskva šį mėnesį jau ne pirmą kartą apsikeičia kaltinimais dėl atominės elektrinės apšaudymo, dėl kurio kilo nuogąstavimų dėl galimos branduolinės katastrofos ir ketvirtadienį buvo sušauktas skubus JT Saugumo Tarybos posėdis.Vakarų sąjungininkų palaikoma Ukraina yra paraginusi nustatyti demilitarizuotą zoną aplink elektrinę ir užtikrinti rusų pajėgų pasitraukimą iš šios teritorijos.

mso-list:l0 level1 lfo1">S&P ir „Fitch“ pablogino Ukrainos kredito reitingusTarptautinės kredito reitingų agentūros S&P ir „Fitch“ penktadienį vėl pablogino Ukrainos kredito reitingus, nusprendusios, kad karo draskomos šalies susitarimas dėl skolų restruktūrizavimo vos viena pakopa skiria ją nuo įsipareigojimų nevykdymo reitingo.S&P Ukrainai skirtą reitingą pablogino nuo „CC/C“ iki „SD“, arba „atrankinio įsipareigojimų nevykdymo“ reitingo, pažymėjusi, kad dauguma Ukrainos euroobligacijų turėtojų sutiko 24 mėnesiams atidėti skolos palūkanų mokėjimus.„Atsižvelgdami į paskelbtas restruktūrizavimo sąlygas ir vadovaudamiesi savo kriterijais, šį sandorį laikome probleminiu ir prilygstančiu įsipareigojimų nevykdymui“, – pažymėjo agentūra.Tuo tarpu „Fitch“ Ukrainai skirtą ilgalaikio skolinimosi reitingą pablogino nuo „C“ iki „RD“, arba „riboto įsipareigojimų nevykdymo“ reitingo.Tokius sprendimus agentūros priėmė praėjus dienai po to, kai Ukrainos ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis pareiškė, jog dauguma kreditorių sutiko iki 2024 metų atidėti šalies 20 mlrd. JAV dolerių (19,4 mlrd. eurų) skolos už išplatintus skolos vertybinius popierius grąžinimą.Įsipareigojimų nevykdymo reitingas šaliai skiriamas tuo atveju, jeigu ji negali vykdyti finansinių įsipareigojimų savo kreditoriams, o tai gali būti vyriausybės, tarptautinės organizacijos, tokios kaip Tarptautinis valiutos fondas (TVF), ar privatūs obligacijų turėtojai.Vakarų valstybių grupė, įskaitant Didžiąją Britaniją, Prancūziją, Vokietiją, Japoniją ir Jungtines Valstijas, praėjusį mėnesį jau sutiko leisti Ukrainai atidėti valstybės skolos palūkanų mokėjimus ir paragino kitas šalis pasekti jų pavyzdžiu.Sprendimas dėl 20 mlrd. JAV dolerių skolos įšaldymo yra dar vienas žingsnis siekiant finansiškai paremti su Rusijos invazija kovojančią Ukrainą.

„Amnesty International“ dar kartą įvertins savo ataskaitą apie karą Ukrainoje Žmogaus teisių organizacija „Amnesty International“ neseniai paskelbė kontraversišką ataskaitą apie karą Ukrainoje. Joje teigiama, kad Ukrainos kariuomenės taktika kare prieš Rusiją kelia grėsme civiliams gyventojams. Tačiau organizacija už tai susilaukė griežtos kritikos ir dabar nori dar kartą įvertinti savo ataskaitą, praneša dpa. Šeštadienį „Amnesty International“ išplatino pareiškimą, su kuriuo susipažino dpa, kad ataskaitą nuodugniai įvertins nepriklausomi ekspertai. Joje aiškinama, kad Ukrainos kariuomenė įrengia bazes miestų gyvenamuosiuose rajonuose, o tai kelia grėsmę civiliams. Tuo pačiu metu organizacija tikina, kad jos teiginiai jokiu būdu nepateisina Rusijos vykdomų beatodairiškų atakų, pražudžiusių ar sužalojusių daugybę civilių. Ataskaitą plačiai nušvietė Kremliui lojali Rusijos žiniasklaida, tačiau ja itin pasipiktino Kyjivas. Ukrainos prezidento patarėjas Mychailo Podoliakas apgailestavo, kad „Amnesty International“ dalyvauja Rusijos propagandos ir dezinformacijos kampanijoje, kuria siekiama nutraukti Vakarų ginklų tiekimą Ukrainai. Nepaisant to, organizacija savo ataskaitą iš pradžių gynė, bet atsiprašė jeigu ji „sukėlė skausmą ir pyktį“. Išsamią informaciją apie audito procesą kitą savaitę svarstys „Amnesty International“ valdyba. Nuomonę išreikšti galės ir įvairios nacionalinės organizacijos, įskaitant „Amnesty International“ Ukrainos skyrių, kurios vadovė Oksana Pokalčuk atsistatydino protestuodama prieš ataskaitos turinį.

Ukrainą pasiekė keturios savaeigės haubicos iš SlovakijosSlovakija padovanojo Ukrainai keturias savaeiges haubicas „Zuzana 2“.Apie tai tviteryje paskelbė Slovakijos gynybos ministras Jaroslavas Nadas.https://t.me/uniannet/68117

Per Rusijos karą Ukrainoje žuvo 361 vaikas Ukrainoje dėl Rusijos karo veiksmų, nuo įsiveržimo pradžios vasario mėn. iki šiol, žuvo mažiausiai 361 vaikas, o 711 buvo sužaloti, praneša „Ukrinform“. Ukrainos ombudsmeno tarnyba taip pat pranešė, kad, rugpjūčio 13 d. duomenimis, be žinios dingo 198 ukrainiečiai vaikai, o 6 482 vaikai buvo deportuoti. Iki šiol surasti 4 523 vaikai, o 50 jų grįžo į Ukrainą.

Rusija teigia užėmusi kaimą DoneckeŠį rytą Maskva pareiškė visiškai perėmusi Ukrainos Donecko srities Piskų kaimo pakraštyje kontrolę.Naujausią informaciją pranešė naujienų agentūra „Interfax“, remdamasi Rusijos gynybos ministerija.„Sky News“ negalėjo nepriklausomai patikrinti šio teiginio.Rusijos ir prorusiškos pajėgos pranešė, kad daugiau nei prieš savaitę visiškai perėmė Piskų kontrolę.

Ukrainos vyriausioji žvalgybos valdyba: Rusijos kariuomenė toliau apšaudo Zaporožės atominę elektrinęRusijos kariuomenė toliau apšaudo Zaporožės atominę elektrinę, apgadinta siurblinė, pranešė Ukrainos vyriausioji žvalgybos valdyba (GUR).Ukrainos žvalgybos duomenimis, Rusijos kariuomenė apšaudo atominę elektrinę iš Vodianės kaimo ir rengia provokacijas po Ukrainos vėliava.„Vienas iš Rusijos kariuomenės artilerijos smūgių apgadino pirmąjį šilumos siurblinės bloką ir požeminių komunikacijų cechą. Dėl kito smūgio buvo iš dalies sunaikinta priešgaisrinė tarnyba, atsakinga už ŽAE saugumą“, - teigė GUR.Be to, remiantis žvalgybos informacija, dėl apšaudymo netoliese užsidegė miškai ir žolė, dėl to kilo daug dūmų.Zaporožės atominė elektrinė apšaudoma nuo praėjusios savaitės. Konflikto šalys dėl apšaudymo kaltina viena kitą.

Ukraina: Rusija blokuoja prieigą prie vaistų Ukrainos sveikatos apsaugos ministras apkaltino Rusijos valdžią okupuotose teritorijose blokuojant prieigą prie įperkamų vaistų ir taip vykdant nusikaltimą žmoniškumui.Interviu naujienų agentūrai AP Viktoras Liaško sakė, kad Rusijos valdžia ne kartą blokavo pastangas aprūpinti valstybės subsidijuojamais vaistais žmones okupuotuose miestuose ir kaimuose.„Visus šešis karo mėnesius Rusija neleidžia [sukurti] deramų humanitarinių koridorių, kad galėtume aprūpinti savo vaistais pacientus“, – vėlai penktadienį Sveikatos apsaugos ministerijoje Kyjive sakė ministras.„Laikome šiuos veiksmus nusikaltimu žmoniškumui ir karo nusikaltimu... [Jie] bus užfiksuoti ir pripažinti“, – pridūrė jis.Pagal Ukrainos vyriausybės vykdomą programą vaistais aprūpinami vėžiu ir lėtinėmis ligomis sergantys žmonės.Ukrainos valstybinę sveikatos apsaugos sistemą taip pat smarkiai trikdo ligoninių bei infrastruktūros griovimas, kaip ir tai, jog dėl Rusijos invazijos savo namus turėjo palikti 7 mln. ukrainiečių, sako Jungtinės Tautos ir Ukrainos pareigūnai.Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) nurodo užfiksavusi 445 atakas prieš medicinos įstaigas Ukrainoje, tiesiogiai nulėmusias 86 mirties ir 105 sužeidimo atvejus.Tačiau V. Liaško atkreipė dėmesį, kad antrinis poveikis yra daug didesnis.„Kai apgadinti tiltai ir keliai... sunku nuvežti į ligoninę žmogų, patyrusį infarktą ar insultą. Kartais to nepavyksta padaryti laiku, greitoji negali laiku nuvažiuoti. Štai kodėl karas sukelia daug daugiau aukų... To neįmanoma apskaičiuoti“, – sakė ministras.

Turkija: iš Ukrainos uosto išplaukė dar du laivai su maistuTurkijos gynybos ministerija pranešė, kad dar du sausakrūviai laivai su maistu išplaukė iš Černomorsko uosto netoli Odesos. Tai tapo įmanoma dėl susitarimo dėl Ukrainos uostų jūrinės blokados atšaukimo, kurį Ukraina ir Rusija pasirašė su Turkija padedant JT.Turkijos gynybos ministerija savo „Twitter“ paskyroje rašo, kad iš Černomorsko išplaukė laivas su Barbadoso vėliava, gabenantis 12 tūkst. tonų kukurūzų, taip pat sausakrūvis laivas su Maršalo salų vėliava, gabenantis 3 tūkst. tonų saulėgrąžų.Agentūros „Reuters“ skaičiavimais, nuo prekybos ryšių atnaujinimo iš Ukrainos uostų iš viso išplaukė 16 laivų.Turkijos gynybos ministerija priduria, kad šeštadienį iš Turkijos Ukrainos kryptimi išplauks dar vienas laivas, į kurį bus gabenami ukrainietiški grūdai.

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas praneša atrėmęs Rusijos kariuomenės puolimą Donecko ir Chersono srityseUkrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas pranešė, kad per pastarąją parą Ukrainos kariuomenei pavyko atremti kelias Rusijos kariuomenės atakas Donecko ir Chersono srityse, rašo BBC.Pasak Ukrainos kariuomenės, Donecko srityje Rusijos kariai vykdė puolamąsias operacijas keliomis kryptimis, įskaitant Bachmuto rajoną, tačiau ten jiems „nepasisekė, jie atsitraukė“. Be to, Rusijos kariuomenė bandė žengti Avdijivkos srityje, bet, pasak generalinio štabo, buvo atremta.„Donecko srityje tęsiasi karo veiksmai“, - praneša Generalinis štabas.Rusijos kariuomenės puolimas taip pat vyksta netoli Luhansko ir Donecko sričių sienos, ties Ivano Darjevkos kaimu netoli Seversko. Ten mūšiai tęsiasi.Chersono srityje Rusijos kariškiai „bandė vesti puolamąjį mūšį“, tačiau jiems taip pat nepavyko ir jie atsitraukė, teigia Ukrainos generalinis štabas.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos nukovė jau daugiau nei 43 400 Rusijos kareiviųUkrainos ginkluotosios pajėgos nuo vasario 24 d. iki rugpjūčio 13 d. nukovė apie 43 400 Rusijos kareivių, informuoja „Ukrinform“.Ukrainos ginkluotojų pajėgų Generalinio štabo duomenimis, per pastarąją parą žuvo 200 Rusijos kareivių.Be to, Ukrainos gynėjai jau sunaikino 1 856 rusų tankus (+7 per parą), 4 115 šarvuočių (+7), 978 artilerijos sistemas (+3), 261 reaktyvinės salvinės ugnies sistemą, 136 priešlėktuvinės gynybos sistemas, 233 lėktuvus, 193 sraigtasparnius, 779 bepilotes operatyvines-taktines skraidykles (+1), 187 sparnuotąsias raketas (+2), 15 laivų ir katerių, 3 036 transporto priemones ir autocisternas (+15) bei 91 specialiosios technikos priemonę (+1).Pranešama, kad Rusijos pajėgos didžiausius nuostolius pastarąją parą patyrė Bachmuto ir Kryvyj Riho frontuose.

Rusijos pajėgos praėjusią parą nužudė 5 civilius Donecko srityjePer Rusijos pajėgų vykdomą apšaudymą Donecko srityje praėjusią parą žuvo penki žmonės, o 35 buvo sužeisti, praneša naujienų agentūra „Ukrinform“.Apie tai savo kanale socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbė Donecko srities karinės administracijos vadovas Pavelas Kirilenko.„Rugpjūčio 12 d. rusai užmušė 5 taikius Donecko srities gyventojus: 2 Kramatorske, 1 Bachmute, 1 Kurachovėje ir 1 Kodemoje. Dar 35 žmonės patyrė sužalojimus“, – rašė P. Kirilenko.Nuo įsiveržimo į Ukrainą pradžios Rusijos pajėgos Donecko srityje nužudė 728 civilius, o 1 880 sužeidė. Be to, pažymima, kad šiuo metu neįmanoma nustatyti tikslaus aukų skaičiaus Mariupolyje ir Volnovachoje.Donecko srityje rusų pajėgos sugriovė arba apgadino 17 596 pastatus.

Naktį rusai į Nikopolį paleido 30 raketų Apie tai savo telegramoje pranešė Dnepropetrovsko srities karinės administracijos vadovas Valentinas Rezničenko, rašo Unian.net. „Naktį vėl apšaudytas priešas. Rusijos kariuomenė pataikė į du rajonus – Nikopolį ir Krivoj Rogą. Priešas pasiuntė 30 raketų į gyvenamuosius rajonus. Mieste apgadinta 11 daugiaaukščių namų, 13 privačių namų ir vaikų darželis. Nukentėjo dujotiekis ir elektros linija. Įvykio vietoje dirba gelbėtojų komandos. Žmonės nenukentėjo“, - sakė jis.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos šiandien pataikė į ketvirtąjį ir paskutinį tiltą Chersono srityje, kurį priešas naudojo technikai perkelti į dešinįjį krantą.Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Chersono regioninės tarybos deputatas Sergejus Chlanas.„Šiandien Ukrainos ginkluotosios pajėgos smogė paskutiniam ketvirtajam tiltui, jungiančiam Dešinįjį ir Kairįjį krantą. Tai reiškia, kad rusai nebeturi jokios galimybės perduoti visą savo įrangą“, – sakė jis.

Vašingtonas: Rusija planuoja surengti Ukrainoje kelis referendumus Pasak aukšto rango Vašingtono pareigūnų, Maskva pradėjo įgyvendinti konkrečius planus surengti referendumus keliuose miestuose okupuotose Rytų Ukrainos dalyse, taip siekiama priartinti juos prie Rusijos.Nacionalinio saugumo tarybos aukšto rango pareigūnas sakė, kad Rusija planuoja tokius referendumus Chersone, Zaporižioje, separatistiniuose Luhansko ir Donecko regionuose bei kai kuriose vietose Charkivo rajone.„Rusijos vadovybė nurodė pareigūnams pradėti rengti šiuos referendumus, - sakė pareigūnas. - Rusijai rengiantis referendumams, turime informacijos, kad tikrinamas kandidatų į šių teritorijų administratorius lojalumas. Šie žingsniai gali būti žengti artimiausiomis savaitėmis“.Šis pareigūnas taip pat sakė, kad, Vašingtono manymu, Rusija manipuliuos referendumų rezultatais, siekdama melagingai paskelbti, jog Ukrainos žmonės nori prisijungti prie Rusijos. Jis sakė, kad labai svarbu atskleisti šią dezinformaciją ir ją atremti.JAV žvalgybos manymu, patys Rusijos pareigūnai nesitiki didelio rinkėjų aktyvumo, referendumai neatspindės žmonių valios.Prorusiški lyderiai separatistiniuose Luhansko ir Donecko regionuose atmeta galimybę surengti referendumus anksčiau, nei Rusija įgis visišką Donecko srities kontrolę. Šiuo metu Rusijos pajėgos kontroliuoja tik šiek tiek daugiau nei pusę jos teritorijos.

Kramatorsko apšaudymas: du žmonės žuvo, dar 13 sužeista Rusijos okupantams apšaudant Kramatorską žuvo du civiliai gyventojai ir 13 buvo sužeista.Apie tai pranešė Donecko srities karinė administracija.„Žinoma apie du žuvusius ir 13 sužeistų civilių“, – sakoma pareiškime.

Okupantai smogė Zaporožėje, sužeista moterisRusijos okupantai apšaudė Zaporožę, kol kas žinoma viena sužeista moteris.Apie tai savo „Telegram“ kanale pranešė Zaporožės regiono karinės administracijos pirmininkas Aleksandras Staruchas.„Apie 19.15 val. priešas smogė Zaporožės miestui. Iš viso buvo paleisti penki sviediniai. Regioninio centro Ševčenkovskio rajone buvo apgadinti infrastruktūros objektai. Kilo gaisras. Viena moteris buvo sužeista“, – sakė jis.

Čekija pritarė draudimui išduoti vizas rusamsČekijos, kuri šiuo metu pirmininkauja Europos Vadovų Tarybai, užsienio reikalų ministras pritarė draudimui ES šalims išduoti vizas rusams, skelbia BBC. „Visiškas visų ES šalių vizų išdavimo rusams sustabdymas galėtų būti veiksminga ribojamoji priemonė“, – „Agence France-Presse“ citavo Janą Lipavskį.Jis pridūrė, kad šią temą pateiks svarstyti neoficialiame ES užsienio reikalų ministrų susitikime Prahoje rugpjūčio pabaigoje.„Rusijos agresijos, kurią nuolat stiprina Kremlius, fone paprastas turizmas Rusijos piliečiams yra nediskutuotinas“, – sakė jis.Pastarosiomis savaitėmis Europoje vis dažniau pasigirsta raginimų visiškai nustoti išduoti vizas – visų pirma turistines vizas visiems rusams.Estijos valdžios institucijos jau paskelbė apie savo sprendimą neįsileisti rusų, o Suomija pasisako už tai, kad būtų apribotas Rusijos piliečių atvykimas į visas ES šalis.

V. Zelenskis pasiūlė pratęsti karo padėtį trims mėnesiamsUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis išsiuntė į Aukščiausiąją Radą įstatymų projektus dėl karo teisės pratęsimo ir bendros mobilizacijos Ukrainoje.Kaip nurodyta įstatymo projektuose, karo teisės ir mobilizacijos terminas bus pratęstas 90 dienų nuo rugpjūčio 23 dienos.Įstatymo projektus turės patvirtinti Parlamentas. Paskutinius du V. Zelenskio įstatymų projektus dėl karo teisės pratęsimo palaikė Aukščiausioji Rada.Paskutinį kartą karo padėtis Ukrainoje buvo pratęsta 90 dienų buvo gegužės 22 d., o pirmą kartą buvo įvesta vasario 24 d. – tą dieną, kai prasidėjo Rusijos invazija.

Pasiskelbusioje DLR bus teisiami dar penki užsieniečiai iš Ukrainos ginkluotųjų pajėgųPenkių užsieniečių, kovojusių Ukrainos pusėje ir paimtų į nelaisvę Rusijos kariuomenės, teismas pasiskelbusioje DLR prasidės pirmadienį. Skelbiama, jog teisiami bus trys britai - Dylan Healy, John Harding ir Andrew Hill bei Švedijos ir Kroatijos piliečiai Mathias Gustavsson ir Vekoslav Prebeg.Jie bus teisiami pagal baudžiamąjį straipsnį. Teismo procesas vyks už uždarų durų, teigia šaltiniai vadinamajame DLR.Rusija, taip pat Donecko ir Luhansko regionų prorusiškos valdžios institucijos daugeliu atvejų nepripažįsta užsieniečių, kovojančių Ukrainos pusėje, kaip kovotojų, bet laiko juos samdiniais.Pirmasis užsieniečių teismo procesas šių metų birželį baigėsi mirties nuosprendžiu dviems britams ir vienam marokiečiui. Daugelis baiminasi, kad naujasis procesas duos tą patį rezultatą.

Rusijos pajėgos smogė Charkovo regionui: yra aukųRusijos kariuomenė penktadienį vėl apšaudė Charkovo regioną. Per išpuolį žuvo vienas civilis, trys, įskaitant vaiką, buvo sužeisti. Apie tai pranešė Generalinė prokuratūra.Pažymima, kad dviejose baudžiamosiose bylose pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl karo įstatymų ir papročių pažeidimo faktų (Ukrainos baudžiamojo kodekso 438 straipsnis).Pasak tyrėjų, rugpjūčio 12 d. apie 07.30 val. rusų kariai apšaudė Baranovskos kaimą, dėl apšaudymo žuvo moteris, vyras buvo sužeistas.Apie 12.30 val. Rusijos kariuomenė toliau apšaudė Bogodukrovskio rajoną artilerija. Po užpuolikų ugnimi pateko Zolochivo kaimas. Dėl apšaudymo buvo sužeisti 13 metų berniukas ir 83 metų moteris. Buvo apgadinti du gyvenamieji pastatai.

Estijos premjerė: pataikėme Rusijai į skaudžią vietąEstijos premjerė Kaja Kallas penktadienį, kitą dieną, kai jos vyriausybė sugriežtino taisykles atvykstantiesiems iš Rusijos, pareiškė, kad vis stiprėjantis raginimas nebeišduoti Rusijos turistams Šengeno erdvės vizų pataikė į skaudžią vietą Maskvai.Aštri Rusijos elito narių reakcija į Europos Sąjungoje skambančius reikalavimus uždrausti rusams atvykti rodo, kad tai yra veiksminga sankcijų priemonė, penktadienį Estijos radijui sakė K. Kallas.Estijos vyriausybė ketvirtadienį nusprendė, kad nuo rugpjūčio 18 d. Rusijos piliečiai nebebus įleidžiami į šalį su Estijos išduotomis Šengeno vizomis.„Turite suprasti, kad tik 10 proc. Rusijos gyventojų keliauja į užsienį, ir būtent šių žmonių, daugiausia iš Maskvos ir Sankt Peterburgo, nuomonė yra svarbi“, – sakė K. Kallas.Kaip įrodymą ji paminėjo buvusį Rusijos prezidentą Dmitrijų Medvedevą, ją asmeniškai užsipuolusį tviteryje. „Tai rodo, jog tai yra Achilo kulnas. Šito jie tikrai bijo, tad tai veiksminga“, – sakė Estijos vadovė.Kalbėdama apie atvykimo ribojimus ir Šengeno vizų suteikimą rusams, K. Kallas taip pat atkreipė dėmesį į netolygų naštos pasidalijimą.„Europa uždraudė skrydžius iš Rusijos į Europą. Tai reiškia, kad vienintelis būdas rusams patekti į Europą yra per tris šalis: Suomiją, Estiją ir Latviją. Tad iš tiesų nėra teisinga, kad visos kitos Šengeno šalys išduoda šias vizas, o visa našta gula ant mūsų trijų“, – sakė ji.Šengeno viza suteikia galimybę laisvai atvykti ir judėti 26-ose Europos šalyse.

Į Ukrainą turi atplaukti pirmasis laivas, išgabensiantis JT misijoms skirtų grūdų krovinįPirmasis Jungtinių Tautų užsakytas laivas, turintis paimti grūdų krovinį iš Ukrainos pagal susitarimą, kuriuo siekiama sušvelninti pasaulinę maisto krizę, penktadienį turėtų atplaukti į vieną Ukrainos uostą, pranešė JT Pasaulio maisto programa (WPF).Laivas „MV Brave Commander“, trečiadienį išplaukęs iš Stambulo, turėtų atvykti į Juodosios jūros uostą Južnę, esantį ryčiau Odesos, sakoma WPF pranešime.Laivas paims šios agentūros nupirktą ukrainietiškų kviečių krovinį, sakė WPF atstovas Tomsonas Phiri.„Tai, aišku, yra pirmasis humanitarinės pagalbos maistu krovinys pagal Juodosios jūros grūdų iniciatyvą“, – nurodė jis.Liepos 22 dieną Kyjivas ir Maskva pasirašė svarbius susitarimus su Turkija ir Jungtinėmis Tautomis, kad būtų atnaujintas grūdų gabenimas laivais per Juodąją jūrą, įstrigęs Rusijai vasario gale įsiveržus į Ukrainą.Pagal šį susitarimą ties Juodosios jūros vartais netoli Stambulo buvo įkurtas specialus postas eksportuojamiems kroviniams tikrinti. Inspekcijas atlieka Rusijos ir Ukrainos civiliai ir kariuomenės pareigūnai, taip pat Turkijos ir JT delegatai.WFP pirmuoju pirkimu įsigijo 30 tūkst. tonų ukrainietiškų kviečių. Laivas „Brave Commander“ gali gabenti iki 23 tūkst. tonų.„Likusi dalis bus greitai pakrauta ir išplukdyta kitu laivu“, – aiškino T. Phiri.„WFP tikisi, kad „MV Brave Commander“ taps pirmuoju, pradedančiu reguliarų gabenimą iš Ukrainos, įsibėgėjant Juodosios jūros grūdų iniciatyvai“, – kalbėjo jis.Kol kas neaišku, kada šis laivas išplauks. WFP taip pat neatskleidė, kur bus išgabentas krovinys.„Laivų krova ir siuntimas į uostus ir iš jų dabartinio konflikto kontekstu yra sudėtinga operacija“, – pažymėjo T. Phiri.„Ukrainos grūdų perdavimas WFP humanitarinėms operacijoms tokiose vietose kaip Etiopija, Somalis ir Jemenas, užtikrins dvigubą naudą tiek Ukrainos ekonomikai, tiek [mažesnei] bado grėsmei gyventojams pasaulio srityse, smarkiausiai paveiktose pasaulinės maisto krizės“, – pridūrė agentūros atstovas.Įstrigus žemės ūkio produktų gabenimui iš Ukrainos ir Rusijos, kurios yra didžiausios pasaulyje grūdų eksportuotojos, smarkiai išaugo maisto kainos, o maisto importas kai kurioms neturtingiausioms šalims tapo beveik neįperkamas.Šiuo metu 345 mln. žmonių 82-ose šalyje gresia didelis apsirūpinimo maistu nesaugumas. Iki 50 mln. žmonių 45-iose šalyse yra atsidūrę prie bado ribos, tad be humanitarinės paramos jiems gresia didžiulis pavojus, aiškino T. Phiri.Pagal susitarimą, įpareigojusį Rusiją nutraukti Ukrainos uostų blokadą, o ukrainiečius – atverti saugius koridorius laivams atplaukti ir išplaukti per Kyjivo pajėgų įrengtus jūrinių minų laukus, pirmasis grūdų krovinys buvo išgabentas iš Odesos uosto rugpjūčio 1 dieną.

JAV pareigūnai: Rusija Ukrainoje kasdien praranda 500 kariųFronte kasdien žūva arba sužeidžiama 500 rusų karių, o bendras Rusijos puolimo tempas sulėtėjo dėl naujų ginklų tiekimo Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms, praneša leidinys „The New York Times“, remdamasis žvalgybos duomenimis, JAV gynybos sekretoriaus pavaduotoju politikai Colinu Kahlu ir šaltiniu Bideno administracijoje. „Manau, kad galima drąsiai daryti prielaidą, kad rusų aukų skaičius sieka 70 ar 80 tūkstančių per mažiau nei šešis mėnesius“, – sakė jis.Pareigūno teigimu, okupantai Rytų Ukrainoje pasiekė nežymių laimėjimų, tačiau dėl naujų ginklų, kuriuos gauna Ukraina, ir Ukrainos ginkluotųjų pajėgų veiksmų tai jiems kainavo itin brangiai. Šie nuostoliai esą reiškia, kad Rusija nesugebės užimti Rytų Ukrainos iki metų pabaigos.Žvalgybos duomenimis, Maskva į karą įtraukė čečėnus ir Sirijos kovotojus, taip Kremliui pavyko išvengti vidinio pasipiktinimo Rusijoje dėl kariuomenės nuostolių ir būtinybės vykdyti visuotinę mobilizaciją.Strateginių ir tarptautinių studijų centro tarptautinės saugumo programos direktorius Sethas Jonesas pabrėžė, kad Rusijos kariuomenė yra rimtai išsekusi.„Tai turi įtakos jų gebėjimui vykdyti veiksmingą sausumos kampaniją Ukrainoje“, – pridūrė jis.Pasak Amerikos ir Europos pareigūnų, Rusijos armija patiria didelių nuostolių, jai sunku pritraukti į mūšį rezervistus ir naujus karius. Rusijos į karą esą jau įtraukė beveik 85 proc. savo kariuomenės.Penktadienį Ukrainos paskelbtais duomenimis, Rusija per karą neteko apie 43 200 karių.

Čekija siūlys ES šalims nebeišduoti vizų Rusijos piliečiamsČekija, kuri šiuo metu pirmininkauja Europos Sąjungai, penktadienį pareiškė, kad draudimas išduoti vizas visiems Rusijos piliečiams galėtų papildyti Bendrijos paskelbtas sankcijas Maskvai dėl karo Ukrainoje.„Rusų vizų visuotinis sustabdymas visose ES valstybėse narėse galėtų būti dar viena labai veiksminga sankcija“, – sakoma naujienų agentūros AFP gautame Čekijos užsienio reikalų ministro Jano Lipavsky pranešime.Jis nurodė pasiūlysiantis šį sumanymą per rugpjūčio pabaigoje Prahoje vyksiantį ES užsienio reikalų ministrų susitikimą.„Vykstant Rusijos agresijai, kurią Kremlius toliau eskaluoja, negali būti nė kalbos apie įprastą turizmą Rusijos piliečiams“, – sakė J. Lipavsky.ES iki šiol yra paskelbusi šešis sankcijų Rusijai paketus.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šią savaitę duodamas interviu laikraščiui „The Washington Post“ ragino Vakarus neįsileisti jokių keliautojų iš Rusijos. Anot jo, rusai turėtų „gyventi savo pasaulyje, kol jų filosofija pasikeis“.Čekija nebeišduoda vizų eiliniams Rusijos piliečiams nuo vasario 25-osios – Maskvos invazijos Ukrainoje antrosios dienos.Tačiau rusų turistai vis dar keliauja į Europą per Suomiją.Atvykę į Šengeno erdvę, kurios vidaus sienas galima laisvai kirsti, Rusijos piliečiai, įskaitant šnipus, gali netrikdomai keliauti po didžiąją dalį Europos.Suomijos užsienio reikalų ministras Pekka Haavisto praeitą savaitę pasiūlė planą apriboti turistinių vizų išdavimą Rusijos piliečiams.Estijos premjerė Kaja Kallas anksčiau šią savaitę irgi ragino ES šalis nebeišduoti vizų rusams.„Lankytis Europoje yra privilegija, o ne žmogaus teisė“, – ji antradienį rašė per „Twitter“.Anot J. Lipavsky, toks žingsnis pasiųstų „labai aiškų ir tiesmuką signalą Rusijos visuomenei“.Jis parodytų, kad „Vakarų pasaulis netoleruoja Rusijos režimo agresijos ir neapykantos retorikos, nukreiptos prieš laisvas, demokratines šalis, kurios nekelia grėsmės Rusijai“, pridūrė Čekijos užsienio reikalų ministras.

Ukraina susigrąžino 522 kritusių karių kūnusUkraina susigrąžino 522 karių, kurie buvo įtraukti į dingusiųjų sąrašus, kūnus. Apie tai pranešė Ukrainos komisaras neeilinėmis aplinkybėmis dingusių asmenų klausimu Olehas Kotenka.Kaip skelbia UNIAN, žuvusių karių kūnai gabenami iš įvairių sričių, įskaitant Donecko, Luhansko ir Charkivo.O. Kotenka patikino, kad Ukraina stengiasi susigrąžinti visų žuvusiųjų kūnus. Anot jo, dabar derybos dėl mainų su Rusijos puse vyksta per Tarptautinį Raudonąjį Kryžių.

Turkija: iš Ukrainos išplaukė pirmasis laivas su kviečių kroviniu Pirmą kartą nuo tada, kai buvo atnaujintas grūdų eksportas iš Ukrainos, Čornomorsko uostą paliko laivas su kviečių kroviniu. Tai pranešė Turkijos gynybos ministerija, kuria remiasi agentūra „Reuters“. Šiais duomenimis, daugiau kaip 3 000 tonų kviečių gabenantis laivas „Sormovskiy“ pajudėjo į Turkijos šiaurės vakarus. Be to, penktadienį iš kito Ukrainos uosto išplaukė laivas su 60 000 tonų kukurūzų. Nuo tada, kai Rusija ir Ukraina, tarpininkaujant Turkijai ir JT, susitarė dėl grūdų eksporto atnaujinimo, iš Ukrainos išplaukė 14 laivų. Priešingai nei dabartinė kviečių siunta, laivai iki šiol pirmiausiai gabeno grūdus, skirtus gyvulių pašarui ar energijos gavybai. Ukrainos Juodosios jūros uostuose nuo Rusijos invazijos pradžios vasario pabaigoje įstrigo milijonai tonų grūdų – dėl to didėjo kainos, jų ėmė trūkti pirmiausiai skurdžiose šalyse.

Rusija užsimena, kad paremtų demilitarizuotą zoną aplink Zaporižios atominę elektrinęMaskva užsimena, kad paremtų demilitarizuotos zonos aplik Zaporižios atominę elektrinę nustatymą. „Tai protingas reikalavimas dėl Zaporižios atominės jėgainės demilitarizavimo. Galvoju, kad jį palaikysime“, penktadienį sakė Rusijos parlamento Užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas Vladimiras Džabarovas, kurį cituoja agentūra „Interfax“. Tačiau jis pabrėžė, kad Maskva ir toliau ketina išlaikyti elektrinės kontrolę.Padėtis apie kovą rusų pajėgų užimtą elektrinę jau kurį laiką aštrėja. Ukrainos ir Rusijos daliniai kaltina vieni kitus jėgainės apšaudymu.Ketvirtadienį skubiai sušauktame JT Saugumo Tarybos posėdyje Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vadovas Rafaelis Grossis paragino Maskvą ir Kyjivą nedelsiant sudaryti sąlygas jėgainėje apsilankyti tarptautiniams ekspertams.

Zelenskis perspėjo pareigūnus viešai nekalbėti apie Ukrainos gynybos planus Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per kreipimąsi ketvirtadienio vakarą paragino valdžios institucijų ir kariuomenės atstovus viešai neskelbti detalių apie Kyjivo karinę taktiką, sakydamas, kad tokie pasisakymai yra neatsakingi.„Karas tikrai ne tuštybės ir skambių pareiškimų metas. Kuo mažiau detalių atskleisite apie mūsų gynybos planus, tuo geriau bus įgyvendinti tie gynybos planai“, – sakė Ukrainos prezidentas.V. Zelenskis savo pastabas išsakė tiems, kurie, pasak jo, komentavo įvykius fronte.„Jei norite Ukrainos pergalės, jūs turėtumėte suvokti savo atsakomybę už kiekvieną žodį, kurį ištariate apie mūsų valstybės gynybos ar atsakomųjų atakų planus“, – teigė jis.Po didžiulių sprogimų antradienį Rusijos oro bazėje Kryme, leidiniai „New York Times“ ir „Washington Post“ citavo nenustatytus pareigūnus, sakančius, kad už tai atsakingos Ukrainos pajėgos. Kyjivas apie tai oficialiai nepasisakė.

Į Kramatorską naktį paleista 11 raketų Pasak miesto mero, 2 valandą nakties rusai paleido 11 raketų į Kramatorsko miestą Rytų Ukrainoje. „Privatūs namai buvo sugriauti. Apie aukas informacijos nėra. Okupantai naikina viską, kas jų kelyje – teroristų taktika“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašo miesto meras Oleksandras Hončarenka. Charkivo meras Ihoris Terechovas taip pat paskelbė, kad penktadienio naktį raketomis buvo apšaudyti trys miesto rajonai. Pasak jo, į miestą paleistos penkios raketos.

Ukraina: Rusija padvigubino oro antskrydžių skaičiųRusija, pasak Ukrainos brigados generolo Oleksijaus Hromovo, lyginant su ankstesne savaite, padvigubino oro antskrydžių prieš karines pozicijas ir civilinę infrastruktūrą Ukrainoje skaičių, praneša agentūra „Reuters“.„Priešo lėktuvai ir sraigtasparniai vengia skristi į mūsų priešlėktuvinės gynybos veikimo zoną, todėl šių atakų tikslumas nedidelis“, – ketvirtadienį spaudos konferencijoje sakė O. Hromovas.

Rusų pajėgos pasiekė pažangos DonbaseRusų pajėgos, Ukrainos duomenimis, per smarkius mūšius Rytų Ukrainoje pasiekė pažangos. „Priešo veržimasis Horlivkos-Zaicevės kryptimi iš dalies buvo sėkmingas“, –penktadienį pranešė Ukrainos Generalinis štabas. Horlivkos didmiestį į šiaurę nuo Donecko prorusiški separatistai kontroliuoja jau nuo 2014 metų. Dabar, matyt, šturmuotos stipriai įtvirtintos ukrainiečių pozicijos į šiaurę nuo Donbase esančio miesto.Taip pat pranešama apie mūšius prie Donecko ir į pietus nuo Bachmuto transporto mazgo, kuris yra dalis gynybinės linijos apie paskutinę Kyjivo kontroliuojamą aglomeraciją Donbase – Slovjanską-Kramatorską.

„Forbes“ skelbia, kad Krymo bazėje sunaikinti orlaiviai buvo verti nuo 650 iki 850 mln. dolerių.„Remdamasis įvairiais šaltiniais, „Forbes“ įvertino, kad prieš sprogimus Kryme dislokuoti lėktuvai buvo verti nuo 650 iki 850 mln. dolerių“, – rašo leidinys.

Žiniasklaida: ataką Kryme surengė Ukrainos specialiosios pajėgosGalinga ataka prieš rusų aviacijos bazę okupuotame Kryme – Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgų darbas. Apie tai praneša dienraštis „The Washington Post“, cituodamas Ukrainos valdininką, kuris su laikraščiu bendravo anonimiškai, bet neatskleidė Kryme įvykdytos operacijos smulkmenų.Ši ataka yra pirmoji ženkli eskalacija per beveik šešis karo mėnesius. Ji demonstruoja naują Ukrainos gebėjimą rengti smūgius už fronto linijos ribų.Jeigu Krymas taps pažeidžiamas, turint omenyje tolesnius ukrainiečių išpuolius, Rusijai teks ginti tą okupuotos teritorijos dalį, kurią Kremlius laikė nepasiekiama ir ten jautėsi saugiai. Saugumo jausmo gali nebelikti, kaip ir neriboto išteklių tiekimo pietuose esančioms pajėgoms, pareiškė buvęs Ukrainos gynybos ministras Andrijus Zahorodniukas, dabar vadovaujantis nepriklausomai analitikos organizacijai Gynybos strategijų centras.Ataka rusams parodė, kad „nėra teritorijos, kur jie būtų nenugalimi“, sakė A. Zagorodniukas. „Svarbiausia, kad jie negali jaustis saugūs Kryme. Jie galvojo, kad ten yra saugūs, nes frontas toli“, – pridūrė Gynybos strategijų centro vadovas.

Rusų pajėgos vėl atakavo du Dniepropetrovsko srities rajonusRugpjūčio 12-osios naktį Rusijos pajėgos atakavo du Dniepropetrovsko srities rajonus. Pranešama ir apie aukas, rašo UNIAN.Tai paskelbė regiono karinės administracijos vadovas Valentinas Rezničenka.Anot jo, Nikopolis nukentėjo nuo artilerijos pabūklų. Buvo apgadinti keturi privatūs namai ir automobiliai. Apie aukas nepranešama.Į Marhanecio miestą skrido iki 40 raketų. Trys žmonės buvo sužeisti, du iš jų paguldyti į ligoninę, tarp jų – ir 12 metų berniukas.„Mieste buvo apgadinti keturi daugiaaukščiai ir keli privatūs namai. Taip pat buvo apšaudyta gamykla, spaustuvė, parduotuvė ir kavinė“, – sakė V. Rezničenka.

Iš Donbaso norima evakuoti 220 000 žmoniųUkrainos vyriausybė dar prieš prasidedant žiemai nori iš savo kontroliuojamų teritorijų Donbase evakuoti du trečdalius gyventojų. Vicepremjerės Irynos Vereščuk teigimu, iš kovų teritorijų norima išvežti apie 220 000 žmonių, tarp jų – 52 000 vaikų, praneša agentūra „Reuters“.Vyriausybė baiminasi, kad žmonės, be kita ko, dėl pažeistos infrastruktūros žiemą negalės šildytis.Donbase Ukrainos rytuose vyksta ypač nuožmūs mūšiai.

Rusija priešinasi Zaporožės atominės elektrinės demilitarizacijaiRusijos nuolatinis atstovas prie JT Vasilijus Nebenzia nepritarė siūlymui aplink Zaporožės atominę elektrinę sukurti demilitarizuotą zoną. Jis kalbėjo apie galimas Ukrainos „provokacijas“.V. Nebenzios teigimu, rusai tariamai „saugo“ atominę elektrinę, ypač „nuo teroristinių išpuolių“.„Demilitarizavus stotį, ji gali tapti pažeidžiama tiems, kurie nori joje apsilankyti. Niekas nežino, kokie būtų jų tikslai ir uždaviniai. Negalime atmesti tam tikros provokacijos, teroristinių išpuolių prieš stotį, kurią privalome apsaugoti“, - sakė V. Nebenzia.

Rusijos vadovybės atstovai Luhanske susitiko su separatistaisRusijos saugumo aparato vadovai su prorusiškomis Donecko ir Luhansko „liaudies respublikomis“ kalbėjosi apie tolesnį suartėjimą. Susitikimas ketvirtadienį vyko Luhansko mieste, „Telegram“ kanale pranešė Rusijos Saugumo tarybos vadovo pavaduotojas ir buvęs prezidentas Dmitrijus Medvedas. Iš Maskvos pokalbiuose, be kitų, dalyvavo vidaus reikalų ministras Vladimiras Kolokolcevas, žvalgybos vadas Aleksandras Bortnikovas ir prezidento administracijos vadovo pavaduotojas Sergejus Kirijenka.Buvo tariamasi dėl Donecko ir Luhansko liaudies respublikų įstatymų suderinimo su Rusijos teisės aktais, rašė D. Medvedevas. Taip pat buvo kalbama apie sugriautos infrastruktūros atstatymą.Vasario 21 dieną, likus trims dienoms iki invazijos į Ukrainą, Rusija pripažino „liaudies respublikų“ nepriklausomybę. Visiškas Donbaso užėmimas, argumentuojamas tariama rusakalbių gyventojų apsauga, yra vienas Rusijos karo tikslų. Kalbama ir apie galimą teritorijų prijungimą prie Rusijos.

TATENA vadovas perspėja, kad Zaporižios AE išmušė „rimta valanda“Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vadovas Rafaelis Grossi per ketvirtadienį vykusį neeilinį Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdį pareiškė, kad jo inspektoriams turi būti kuo greičiau leista apžiūrėti Ukrainos Zaporižios atominę elektrinę ir kad kovos šalia šio objekto sukėlė rimtą krizę.„Išmušė rimta valanda, ir TATENA privalo būti leista surengti misiją į Zaporižios (AE) kaip galima greičiau“, – vaizdo ryšiu sakė jis.Ukrainoje vyksta karas nuo vasario pabaigos, kai Rusija įsiveržė į savo provakarietišką kaimynę.Tarptautinė bendruomenė ragina skubiai nutraukti kovas aplink Zaporižios atominę elektrinę, kuri yra didžiausia Europoje.Vašingtonas ketvirtadienį pareiškė, kad remia JT ir kitų šalių raginimus aplink elektrinę nustatyti demilitarizuotą zoną.JAV valstybės sekretoriaus pavaduotoja ginklų kontrolei ir tarptautiniam saugumui Bonnie Jenkins pritarė TATENA misijos Ukrainoje idėjai.„Su šiuo vizitu nebegalima ilgiau delsti“, – sakė ji JT Saugumo Tarybai ir pridūrė, kad vienintelis būdas užtikrinti branduolinį saugumą būtų, jei Maskva nutrauktų karą.„Jungtinės Valstijos ragina Rusijos Federaciją nedelsiant išvesti savo pajėgas iš Ukrainos teritorijos“, – sakė D. Jenkins.„Tai leistų Ukrainai atkurti nepriekaištingą saugą, saugumą ir apsaugos priemones, kurias ji dešimtmečius palaikė šiame objekte“, – pridūrė ji.Tačiau Rusijos ambasadorius prie JT Vasilijus Nebenzia kaltę dėl smurto Zaporižios AE apylinkėse vertė Ukrainos pajėgoms.„Raginame valstybes, kurios remia Kyjivo režimą, kontroliuoti savo įgaliotinius ir priversti juos nedelsiant ir visiems laikams nutraukti išpuolius prieš Zaporižios atominę elektrinę, kad būtų užtikrintos saugios sąlygos TATENA misijos vykdymui“, – sakė V. Nebenzia Saugumo Tarybai.„Tai vienintelis būdas užkirsti kelią didelei radioaktyvinei katastrofai Europos žemyne, kurios pavojus dabar yra kaip niekada realus, – pridūrė jis. – Jei Ukrainos ginkluotųjų pajėgų atakos tęsis, tai gali įvykti bet kuriuo metu.“Pastarosiomis savaitėmis Zaporižios AE, kurią nuo pirmųjų karo dienų yra užėmusi Rusijos kariuomenė, vėl atsidūrė kovų centre. Antradienio naktį rusams sudavus smūgių netoli elektrinės žuvo mažiausiai 14 žmonių.Rusija ir Ukraina kaltina viena kitą dėl apšaudymų jėgainės apylinkėse.Rusija – nuolatinė JT Saugumo Tarybos narė, turinti veto teisę, – paragino surengti nepaprastąjį posėdį dėl krizės komplekse.

Zelenskis ragina pasaulį nedelsiant priversti Rusijos pajėgas palikti Zaporižios AEUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį paragino tarptautinę bendruomenę „nedelsiant reaguoti“, siekiant priversti Rusijos pajėgas palikti okupuotą Zaporižios atominę elektrinę, pastarosiomis dienomis tampančią apšaudymų objektu.„Visas pasaulis turi nedelsdamas sureaguoti ir išvyti okupantus iš Zaporižios“, – per savo kasdienį kreipimąsi sakė V. Zelenskis.„Tik visiškas rusų pasitraukimas... užtikrintų branduolinį saugumą visai Europai“, – pridūrė jis, smerkdamas „Rusijos branduolinį šantažą“.Maskvos pajėgos Pietų Ukrainoje esančią didžiausią Europoje atominę elektrinę užėmė kovą – netrukus po invazijos pradžios vasario 24-ąją.Ketvirtadienį Rusija ir Ukraina apkaltino viena kitą dėl naujo apšaudymo jėgainės apylinkėse, tačiau jų pareiškimai nebuvo nepriklausomai patikrinti.Praėjusią savaitę netoli elektrinės taip pat buvo įvykdytas bombardavimas, atgaivinęs prisiminimus apie tuometinėje sovietinėje Ukrainoje 1986 metais įvykusią avariją Černobylio atominėje elektrinėje, per kurią žuvo šimtai žmonių, pasklido didžiulis kiekis radioaktyvių teršalų.Ukrainos valstybinė branduolinės energetikos bendrovė „Energoatom“ ketvirtadienį pranešė, kad netoli smūgių vietos buvo rasta radioaktyvių medžiagų ir kad buvo pažeisti spinduliuotės jutikliai.Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vadovas Rafaelis Grossi (Rafaelis Grosis) per ketvirtadienį vykusį neeilinį Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdį teigė, kad išmušė „rimta valanda“, nes kovos veiksmai sukėlė didelę krizę Zaporižioje.R. Grossi pareikalavo, kad JT pavaldžios TATENA inspektoriams būtų kuo greičiau suteikta galimybė patekti į jėgainę.

Iš Donecko srities ir toliau evakuojami žmonėsPer dieną iš Donecko srities vidutiniškai evakuojama 600-700 žmonių.Apie tai paskelbė Donecko srities karinės administracijos pirmininkas Pavelas Kirilenko.„Evakuacija tęsiasi, kaip ir buvo planuota, dauguma žmonių jau išvyko – tai trys ketvirtadaliai regiono gyventojų. Per dieną vidutiniškai evakuojama 600–700 žmonių“, – sakė P. Kirilenko.

V. Zelenskis apie Zaporožės AE apšaudymą: Rusija dar kartą pramušė dugnąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, komentuodamas padėtį Zaporožės atominėje elektrinėje, teigė, kad Rusija vėl pramušė dugną pasaulio terorizmo istorijoje. Jis tai pasakė savo vakarinėje vaizdo žinutėje.„Viskas, kas dabar vyksta aplink Zaporožės atominę elektrinę, yra vienas didžiausių valstybės nusikaltimų – terorizmas“, – pabrėžė prezidentas.V. Zelenskis priminė, kad ketvirtadienį buvo užfiksuoti nauji Rusijos raketų „atvykimai“ į atominės elektrinės teritoriją.„Rusija dar kartą pramušė dugną pasaulio terorizmo istorijoje. Niekas kitas nepasinaudojo atomine elektrine, kad grasintų visam pasauliui ir pasiūlytų ten kokias nors sąlygas. Kiekvienas pasaulyje turi nedelsdamas reaguoti, kad pašalintų užpuolikus iš Zaporožės atominės elektrinės teritorijos. Tai yra pasaulinis interesas, o ne tik Ukrainos poreikis“, – sakė valstybės vadovas.Pasak jo, Ukraina tai pabrėžia visais lygmenimis. „Tik visiškas rusų pasitraukimas iš Zaporožės atominės elektrinės teritorijos ir visiškas Ukrainos padėties stotyje kontrolės atkūrimas garantuoja branduolinės saugos atkūrimą visai Europai“, - tvirtino V. Zelenskis.

JAV Valstybės departamentas: Rusijos kariškiai apmokyti su Irano dronaisRusijos kariuomenė pastarosiomis savaitėmis buvo apmokyta Irane pagal susitarimą perduoti Irano bepiločius orlaivius Maskvai, pranešė JAV valstybės departamentas.Anksčiau Vašingtonas sakė, kad Iranas ruošiasi aprūpinti Rusiją iki kelių šimtų bepiločių orlaivių, įskaitant kovinius dronus, o Rusijos pareigūnai lankėsi Irane, kad patikrintų įrangą.Tai sukėlė susirūpinimą, kad Iranas, tiekęs bepiločius orlaivius savo sąjungininkams Artimuosiuose Rytuose, dabar remia Rusiją kare prieš Ukrainą, tačiau pareigūnai Teherane atmetė amerikiečių teiginius.Valstybės departamento atstovo spaudai pavaduotojas Vedantas Patelis ketvirtadienį žurnalistams sakė, kad Rusijos kariuomenė „pastarąsias kelias savaites“ vykdo bepiločių orlaivių mokymus Irane.Pasak jo, Irano bepiločių orlaivių perdavimas Rusijai „potencialiai patenka į daugybę sankcijų“.„Mes ir toliau esame labai susirūpinę dėl to, kad Iranas naudoja ir platina UAV. Jie buvo naudojami atakuojant amerikiečių karius, mūsų partnerius regione ir tarptautines organizacijas“, – „Reuters“ citavo Valstybės departamento atstovą.

TATENA vadovas dar kartą prašo JT siųsti stebėtojus į Zaporožės AETarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vadovas Rafaelis Grossi paragino JT pasiųsti stebėtojus į Rusijos okupuotą Zaporožės atominę elektrinę."Šią sunkią valandą, šią niūrią valandą, TATENA misijai turėtų būti leista kuo greičiau vykti į Zaporožę", – Grossi žodžius citavo "Agence France-Presse".Tai ne pirmas kartas, kai TATENA vadovas ragina Zaporožės AE dislokuoti tarptautinius stebėtojus.To paties reikalauja Ukrainos valdžios institucijos ir atominės elektrinės operatorius, bendrovė "Energoatom". Rusija, inicijavusi dabartinį Saugumo Tarybos posėdį, tikina, kad jos karių vykdoma atominės elektrinės okupacija nekelia pavojaus regionui, kaip sako daugelis ekspertų.

Britų ministras įvardijo, koks V. Putino tikslas tikrai žlugo Didžiosios Britanijos gynybos ministras Benas Wallace'as sakė, kad Rusijos invazija į Ukrainą pradeda žlugti.Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas tikėjosi, kad Vakarų sąjungininkai iki rugpjūčio pavargs teikti paramą Ukrainai, todėl jis galės ją užgrobti per šį laikotarpį. Tai B. Wallace'as pareiškė per konferenciją Kopenhagoje, praneša „The Guardian“.B. Wallace'as sakė, kad Rusijos invazija į Ukrainą žlunga, nes Vakarai pažadėjo toliau didinti finansinę ir karinę paramą Kijevui. Todėl, kaip sakė britų ministras, V. Putinas, vargu, ar sugebės okupuoti Ukrainą.„Kol kas jiems nepavyko ir vargu, ar kada nors pavyks okupuoti Ukrainą. Jų invazija sulėtėjo ir nuolat keitėsi iki tokio lygio, kad jie iš tikrųjų yra susitelkę tik pietuose ir rytuose, labai, labai toli nuo jų tris dienas trukusios vadinamosios „specialiosios operacijos“, – sakė ministras.

Po naujų Zaporižios AE apšaudymų – specialus JT Saugumo Tarybos posėdisRusija ir Ukraina ketvirtadienį vėl kaltino viena kitą dėl naujų apšaudymų Zaporižios atominėje elektrinėje ir jos apylinkėse, likus kelioms valandoms iki Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdžio, per kurį bus aptarti nuogąstavimai dėl šio objekto pietryčių Ukrainoje saugumo.Maskva ir Kyjivas nurodė, kad penki raketų smūgiai pataikė netoli radioaktyvių medžiagų saugyklos didžiausios Europoje atominės elektrinės komplekse, kur pastarosiomis dienomis atsinaujino susirėmimai.Ukrainos atominės energetikos agentūra „Enerhoatom“ vėliau pranešė, kad Rusijos pajėgos surengė naują apšaudymą netoli vieno iš šešių elektrinės reaktorių. Pranešime sakoma, kad buvo pataikyta į nutekamųjų vandenų siurblinę ir pastebėtas „didelis uždūmijimas“.Tuo metu Maskvos primestos vietos administracijos narys Vladimiras Rogovas per platformą „Telegram“ paskelbtoje žinutėje teigė, kad jėgainei „dar kartą smogė“ Ukrainos pajėgos.Zaporižios elektrinė tebėra užimta Rusijos pajėgų, o Ukraina kaltino Maskvą laikant tame komplekse šimtus karių ir sandėliuojant ginklus.JT Saugumo Tarybos posėdis Niujorke turėtų prasidėti 22 val. Lietuvos laiku.

Norvegija taip pat prisidės prie Ukrainos karių rengimo Didžiojoje BritanijojeNorvegijos gynybos ministras Bjørnas Arildas Gramas ketvirtadienį pareiškė, kad jo šalis prisidės prie Ukrainos kariškių rengimo Didžiojoje Britanijoje, praneša NRK.„Ukrainos pajėgoms labai reikalingas tolesnis rengimas ir mokymas. Norvegija teigiamai vertina britų iniciatyvą treniruoti Ukrainos karius Didžiosios Britanijos teritorijoje. Mes, kaip ir kai kurios kitos šalys, nusiųsime savo instruktorių į Jungtinę Karalystę“, - sakė ministras per spaudos konferenciją Kopenhagoje.Anksčiau savo instruktorius, rengiančius Ukrainos karius, į Didžiąją Britaniją nusiuntė Švedija, Kanada, Nyderlandai, Suomija, Danija. Mokymo procesas vyksta pagal NATO standartus.

Ukraina: priešas padvigubino oro antpuolių skaičiųPalyginti su praėjusia savaite, Rusijos pajėgos padvigubino oro antpuolių skaičių. Tai pareiškė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pagrindinio operatyvinio direktorato vadovo pavaduotojas brigados generolas Oleksijus Hromovas.„Palyginti su praėjusia savaite, priešas padvigubino oro antpuolių skaičių gynybos pajėgų pozicijose. Tuo pačiu metu jie nepatenka į Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sunaikinimo zoną, todėl tokiais okupanto veiksmais siekiama įbauginti ir pakenkti Ukrainos gynėjų moralei“, – sakė jis.Pasak jo, Rusija ir toliau bando pasiekti Donecko regiono administracinę sieną, laikyti užgrobtas Chersono teritorijas, Charkovo, Zaporožės ir Mykolaivo regionų dalis ir sukuria palankias sąlygas puolimui.

CNN: HIMARS smūgiai į koloniją Olenivkoje yra rusų prasimanymasCNN atliktas tyrimas parodė, kad rusiška sprogimo Olenivkos kalėjime, per kurį žuvo ukrainiečiai karo belaisviai, versija yra sufabrikuota: HIMARS su tuo neturi nieko bendra.Pasak „Ukrinform“, CNN žurnalistai analizavo vaizdo medžiagą ir nuotraukas iš įvykio vietos, palydovinius vaizdus prieš ir po išpuolio, taip pat konsultavosi su teismo medicinos ekspertais ir ginklų specialistais.„Ekspertai, su kuriais konsultavosi CNN, atmeta HIMARS smūgio į Olenivką galimybę, tačiau negali tiksliai pasakyti, kiek kalinių buvo nužudyta ir sužeista ... Tačiau dauguma ženklų rodo intensyvų gaisrą, nors, pasak kelių liudininkų, raketos artėjimo garsų nebuvo girdėti“, - teigia žurnalistinio tyrimo autoriai. Pažymima, kad liepos 29-osios rytą, praėjus vos kelioms valandoms po daugiau nei 50 ukrainiečių karo belaisvių nužudymo, Rusijos propagandistas įvykių vietoje per televiziją parodė tariamas amerikiečių HIMARS raketos liekanas.Tai buvo „plataus masto Rusijos žiniasklaidos puolimo pradžia, kai žinutė buvo tokia pat ciniška, kaip ir žiauri“, pažymi CNN. Remiantis Maskvos įvykių versija, Ukraina HIMARS smūgiu nužudė savo karius, nes tariamai nenorėjo, kad jie prisipažintų karo nusikaltimams ir atgrasytų kitus nuo pasidavimo.Kaip pranešė „Ukrinform“, liepos 29-osios naktį buvusios Olenivkos kaimo pataisos kolonijoje, laikinai užgrobtoje Donecko regiono teritorijoje, pastate, kuriame buvo laikomi Ukrainos karo belaisviai, įvyko galingas sprogimas. Rusijos pusės duomenimis, žuvo apie 50 Ukrainos gynėjų, daugiau nei 70 buvo sunkiai sužeisti.

JAV pasisako už demilitarizuotą zoną Ukrainos Zaporižios AE ir jos apylinkėseJungtinės Valstijos palaiko Jungtinių Tautų ir kitų raginimus nustatyti demilitarizuotą zoną Ukrainos pietryčiuose esančioje Zaporižios atominėje elektrinėje ir jos apylinkėse, kurias šiuo metu yra okupavusios Rusijos pajėgos, ketvirtadienį pranešė Valstybės departamentas.„Toliau raginame Rusiją sustabdyti visas karines operacijas Ukrainos branduoliniuose objektuose arba netoli jų ir grąžinti visą kontrolę Ukrainai, taip pat palaikome ukrainiečių raginimus nustatyti aplink atominę elektrinę demilitarizuotą zoną“, – sakė Valstybės departamento atstovė.

Ukrainos pareigūnas: „grūdų koridoriumi“ pavyko išgabenti apie 375 tūkst. tonų žemės ūkio produkcijosHumanitarinių jūrų koridoriumi iš Ukrainos uostų pavyko išvežti apie 375 tūkst. tonų grūdų ir kitų maisto produktų.Tai ketvirtadienį per spaudos konferenciją pareiškė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo Vyriausiosios operatyvinės valdybos viršininko pavaduotojas Oleksijus Gromovas, praneša „Ukrinform“.„Nuo rugpjūčio pradžios humanitariniu jūrų koridoriumi iš Ukrainos Čornomorsko, Odesos ir Pietų uostų į Viduržemio jūrą išplaukė 12 laivų. Iš viso humanitariniu koridoriumi iš Ukrainos uostų buvo išvežta apie 375 tūkst. tonų grūdų ir kitų maisto produktų. Kliūčių laivams nebuvo sudaryta“, - sakė pareigūnas.Kaip jau buvo pranešta, laivai, Juodąja jūra gabenantys grūdus Iš Ukrainos, plaukia specialia buferine 10 jūrmylių (maždaug 18,5 kilometro) zona.

Kyjivas: naujausias Zaporižios AE apšaudymas apgadino radiacijos matuokliusRusijos pajėgoms vėl apšaudžius Zaporižios atominės elektrinės kompleksą Ukrainos pietryčiuose buvo pažeisti „keli radiacijos matuokliai“, ketvirtadienį pranešė Kyjivo branduolinės energetikos agentūra.Agentūra „Enerhoatom“ pabrėžė, kad nauji smūgiai pataikė arti vieno iš šešių reaktorių jėgainėje, kurią šiuo metu tebekontroliuoja Rusijos pajėgos. Pranešime sakoma, kad buvo pataikyta į nutekamųjų vandenų siurblinę ir pastebėtas „didelis uždūmijimas“. Be to, buvo apgadinti keli spinduliuotės matuokliai, informavo tarnyba.

Latvija deportuos žmones, kurie gaus Rusijos pasus supaprastinta tvarkaRusijos Valstybės Dūmos vadovas Viačeslavas Volodinas pareiškė, kad rudenį parlamentarai gali apsvarstyti galimybę suteikti Rusijos pilietybę rusams Baltijos šalyse, turintiems nepiliečio statusą.Kaip praneša UNIAN, Latvijos užsienio reikalų ministras Edgaras Rinkevičius tviteryje papasakojo, kaip bus reaguojama į tokį žingsnį.Pasak jo, žmonės, gavę Rusijos pasą supaprastinta tvarka, bus deportuojami iš Latvijos.„Šiuo atveju naujai iškepti Rusijos piliečiai negalės gauti leidimo gyventi šalyje ir turės palikti Latviją, todėl reikės įtraukti atitinkamus paaiškinimus į nacionalinius įstatymus“, - pažymėjo E. Rinkevičius.Nepiliečio statusą turi gana daug Latvijos ir Estijos gyventojų, daugiausia – rusų kilmės. Jis buvo suteikiamas buvusiems SSRS piliečiams ir jų vaikams, gimusiems iki 1992 metų. Nepiliečių skaičius Latvijoje ir Estijoje laipsniškai mažėja vykstant natūralizacijos procesui.

Charkivo srityje Ukrainos ginkluotosios pajėgos numušė dvi sparnuotąsias raketasŠiandien Charkivo srityje buvo sunaikintos dvi sparnuotosios raketos „Kalibr“, kurias rusų pajėgos paleido iš Juodosios jūros.Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų vadovybė.„Rugpjūčio 11 d., Charkovo srityje, apie 13.30 val. Ukrainos ginkluotųjų oro pajėgų daliniai sunaikino dvi sparnuotąsias raketas „Kalibr“, paleistas iš Juodosios jūros“, – sakoma pranešime.

Prieš Putiną protestavusiai Rusijos televizijos žurnalistei skirtas namų areštasRusijos teismas ketvirtadienį skyrė namų areštą žurnalistei Marinai Ovsianikovai, tiesioginiame televizijos eteryje pasmerkusiai įsiveržimą į Ukrainą.Namų areštas paskirtas iki spalio.Trečiadienį tyrėjai sulaikė 44 metų M. Ovsianikovą, dviejų vaikų motiną, ir apkaltino ją „melagingos“ informacijos apie Rusijos ginkluotąsias pajėgas skleidimu.Jei teismas pripažins jos kaltę, jai grės įkalinimas iki 10 metų.Kovą M. Ovsianikova, tuomet valstybinės televizijos „Pervyj kanal“ redaktorė, išgarsėjo dėl tiesioginiame eteryje, per žiūrimiausią vakaro žinių laidą „Vremia“, surengtos protesto akcijos prieš V. Putino pradėtą karą Ukrainoje. Ji įsiveržė į studiją, laikydama plakatą su anglišku užrašu „No War“ („Karui – ne“).Tačiau jai skirtas namų areštas yra susijęs ne su šiuo protestu, o su liepos viduryje surengtu vieno asmens piketu netoli Kremliaus, kai ji laikė plakatą, kuriuo kritikavo karinę intervenciją Ukrainoje ir prezidentą Vladimirą Putiną. „Putinas yra žudikas, jo kareiviai yra fašistai“, – skelbė plakatas, o ant žemės priešais buvo padėtos trys „krauju permirkusios“ lėlės. Ketvirtadienį Maskvos Basmano rajono teisme ji sėdėjo narve, ją saugojo keli policininkai. M. Ovsianikova laikė užrašą „Tegu žuvę vaikai persekioja jus sapnuose“.Jos advokatas Dmitrijus Zachvatovas per susirašinėjimo programėlę „Telegram“ pareiškė, kad „net“ žiauriausias Sovietų Sąjungos žudikas maniakas Andrejus Čikatila nebuvo taip budriai saugomas.Per posėdį už uždarų durų teismas nusprendė skirti M. Ovsianikovai namų areštą iki spalio 9 dienos.„Net nežinau, ką pasakyti. Gerai, kad ne kalėjimas? Tikrai gerai“, – sakė D. Zachvatovas.„Tačiau tai vis tiek atgrasu“, – pridūrė jis.Pasiuntusi karius į Ukrainą, Maskva priėmė drakonišką įstatymą, numatantį iki 15 metų laisvės atėmimo bausmes už „žinomai melagingos informacijos“ apie kariuomenę paskelbimą. Tokiu būdu V. Putino sprendimo užpulti Ukrainą kritika buvo praktiškai uždrausta.Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pasiūlė M. Ovsianikovai, kuri Rusijos valstybinėje televizijoje dirbo 19 metų, prieglobstį ar kokios nors kitos formos konsulinę apsaugą.Anksčiau šiais metais garsūs V. Putino kritikai Ilja Jašinas ir Vladimiras Kara-Murza atsidūrė tardymo izoliatoriuje už Maskvos puolimo Ukrainoje pasmerkimą.Baudžiamasis tyrimas M. Ovsianikovos atžvilgiu buvo pradėtas dviem Maskvos teismams nurodžius žurnalistei sumokėti baudas už Rusijos kariuomenės diskreditavimą įvairiomis progomis.Po kovą surengto protesto ji tris mėnesius praleido užsienyje ir dar tris mėnesius dirbo Vokietijos laikraščiui „Die Welt“.Liepos pradžioje ji paskelbė grįžtanti į Rusiją, kad išspręstų ginčą dėl dviejų savo vaikų globos.Sugrįžusi ji teisme išreiškė paramą opozicijos politikui I. Jašinui, internete paskelbė antivyriausybinių įrašų. Liepos viduryje ji buvo trumpam sulaikyta.

Ukrainos URM vadovas ragina šalis sekti Latvijos parlamento pavyzdžiuUkrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba sveikino Latvijos parlamento sprendimą pripažinti Rusiją valstybe, remiančia terorizmą, ir paragino kitas šalis bei organizacijas pasekti šiuo pavyzdžiu.„Esu dėkingas Latvijos parlamentui ir jo nariams už Rusijos pripažinimą šalimi, remiančia terorizmą“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė D. Kuleba.„Tai savalaikis sprendimas – Rusija jau seniai nusipelno šio statuso savo veiksmais Ukrainoje ir kitur“, – pažymėjo ministras. Jis paragino kitas šalis pasekti Latvijos pavyzdžiu.Latvijos Saeima ketvirtadienį priėmė oficialų pareiškimą, kuriuo pripažino Rusijos prievartą taikių Ukrainos ir kitų šalių gyventojų atžvilgiu terorizmu, o pačią Rusiją – terorizmą remiančia valstybe.Dokumente siūloma ir kitoms taip pat galvojančioms valstybėms išreikšti poziciją, kad Rusija yra terorizmą remianti valstybė.Saeimai priėmus minimą dokumentą, parlamento serveriai tapo didelės paskirstytos paslaugos trikdymo atakos (DDoS) taikiniu. Ataką surengė kibernetiniai įsilaužėliai, palaikantys Rusijos karą Ukrainoje, pranešė šalies kibernetinio saugumo agentūra.

„Enerhoatom“: rusai vėl apšaudė Zaporižios atominę elektrinę Ukrainos branduolinės energetikos agentūra „Enerhoatom“ pranešė, kad rusai vėl apšaudė Zaporižios atominę elektrinę. „Užfiksuoti penki „atskriejimai“ jėgainės komendatūros rajone – visiškai šalia suvirinimo vietos ir spinduliuotės šaltinių saugyklės. Nedidelėje teritorijoje užsidegė žolė, bet, laimei, niekas nenukentėjo“, sakoma pranešime. „Dar penki „atskriejimai“ įvyko priešgaisrinio dalinio, esančio netoli Zaporižios AE, rajone. Dėl apšaudymo stotyje nepavyko laiku pakeisti pamainos... dėl darbuotojų saugumo autobusai su kitos pamainos personalu buvo apgręžti važiuoti atgal į Enerhodarą. Kol padėtis galutinai normalizuosis, darbą tęs ankstesnės pamainos darbuotojai“, – pridūrė „Enerhoatom“. Agentūra pažymėjo, kad padėtis elektrinėje valdoma. „Informacija, kurią akimirksniu pradėjo platinti priešo vieši šaltiniai, neva panikos apimtas personalas palieka elektrinę, yra melaginga ir manipuliuojanti, – rašo „Enerhoatom“. – Tai irgi ginklas, kuriuo rusai stengiasi sunaikinti Zaporižios AE, todėl pasitikėkite tik oficialiais šaltiniais.“ Agentūra taip pat paneigė pranešimus, neva po apšaudymo kilo gaisras viename iš elektrinės blokų. Tuo metu vienas Maskvos primesto administracijos pareigūnas apkaltino Ukrainos pajėgas apšaudžius artilerijos sviediniais ir raketomis Zaporižios atominę elektrinę Rusijos pajėgų kontroliuojamoje Chersono srities dalyje. „Ukrainos prezidento Volodymyro „Zelenskio kovotojai dar kartą smogė Zaporižios atominei elektrinei ir teritorijai netoli branduolinio komplekso“, – per latformą „Telegram“ parašė prorusiškos administracijos narys Vladimiras Rogovas. Didžiausią Europoje Zaporižios atominę elektrinę nuo pirmųjų karo dienų yra užėmusi Rusijos kariuomenė. Pastarosiomis savaitėmis ji vėl atsidūrė kovų centre. Antradienio naktį rusams sudavus smūgių netoli elektrinės žuvo mažiausiai 14 žmonių. Trečiadienį Didžiojo septyneto (G-7) grupė, vienijanti pasaulio labiausiai išsivysčiusias ekonomikas, perspėjo, kad Maskvos tęsiama elektrinės okupacija „kelia pavojų regionui“, ir paragino grąžinti objektą Ukrainos kontrolei. Įtampa sugrąžino prisiminimus apie tuometinėje sovietinėje Ukrainoje 1986 metais įvykusią avariją Černobylio atominėje elektrinėje, per kurią žuvo šimtai žmonių, pasklido didžiulis kiekis radioaktyvių teršalų.

Generalinis štabas: apie 13 tūkst. baltarusių sutiko dalyvauti kare prieš UkrainąApie 13 tūkst. dabar tarnaujančių ir buvusių Baltarusijos kariškių sutiko dalyvauti Rusijos kare prieš Ukrainą.Tai ketvirtadienį per spaudos konferenciją pareiškė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo Vyriausiosios operatyvinės valdybos viršininko pavaduotojas Oleksijus Gromovas, praneša portalas „rbc.ua“.„Palei Ukrainos valstybinę sieną dislokuoti šeši Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų batalionai. Gautomis žiniomis, Rusija tebededa pastangas įtraukti Baltarusiją į plataus masto karą prieš Ukrainą. Preliminariais duomenimis, apie 13 tūkst. dabar tarnaujančių ir buvusių Baltarusijos specialiųjų operacijų pajėgų dalinių kariškių, taip pat OMON`o pareigūnų pasirašė sutikimą dalyvauti kare prieš Ukrainą“, – sakė O. Gromovas.Anot Ukrainos kariškio, baltarusiams svarbiausia motyvacija yra materialus atlygis už dalyvavimą kare, kadangi „okupantų veiksmuose nėra jokio ideologinio pamato ir niekas netiki denacifikacija“.Anksčiau Baltarusija dar savaitei pratęsė savo teritorijoje vykstančias karines pratybas.

JK nusiųs į Ukrainą daugiau daugkartinio paleidimo raketų sistemųDidžioji Britanija nusiųs daugiau ginklų Ukrainai, kad padėtų apsiginti nuo Rusijos invazijos, pareiškė gynybos sekretorius Benas Wallace'as.B. Wallace'as paskelbė, kad į Rytų Europos valstybę bus išsiųsta daugiau daugkartinio paleidimo raketų sistemų (MLRS), taip pat tiksliai valdomų raketų M31A1, galinčių smogti taikiniams iki 50 mylių (80 kilometrų) atstumu, jos skirtos apsiginti nuo Rusijos sunkiosios artilerijos.B. Wallace'as sakė: „Ši naujausia karinės paramos dalis leis Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms toliau gintis nuo Rusijos agresijos ir beatodairiško tolimojo nuotolio artilerijos naudojimo. Mūsų nuolatinė parama siunčia labai aiškią žinią: Didžioji Britanija ir tarptautinė bendruomenė ir toliau prieštarauja šiam neteisėtam karui ir stos petys į petį, teikiant gynybinę karinę pagalbą Ukrainai, kad padėtų apsiginti nuo (Vladimiro) Putino invazijos.“Ukrainos kariai Didžiojoje Britanijoje mokomi naudotis paleidimo įrenginiais, Didžioji Britanija taip pat įsipareigojo per ateinančius mėnesius apmokyti 10 tūkst. Ukrainos karių, kad jie įgytų pėstininkų įgūdžių mūšio lauke. Kanada, Danija, Švedija, Suomija ir Nyderlandai paskelbė remiančios šią programą.Ketvirtadienį Kopenhagoje rengiama Ukrainos Šiaurės Europos gynybos sąjungininkių konferencija, skirta aptarti ilgalaikę paramą Ukrainai mokymais, technika ir finansavimu. Didžioji Britanija jau pasiuntė Ukrainai įvairių ginklų, įskaitant NLAW prieštankinių raketų paleidimo įrenginį, laikytą itin svarbiu gynybai Maskvos invazijos pradžioje.Trečiadienį B. Wallace'as pareiškė, jog „aišku“, kad sprogimai Rusijos oro pajėgų bazėje Kryme nebuvo sukelti „numetus cigaretę“, ir atmetė Maskvos „pasiteisinimus“ dėl sprogimų. Spėliojama, kad sprogimai, per kuriuos žuvo vienas žmogus, keli buvo sužeisti, sunaikinti Rusijos lėktuvai, įvyko dėl Ukrainos atakos.B. Wallace'as sakė manantis, kad 2014 m. Maskvos aneksuotame Krymo pusiasalyje esantys kariniai objektai yra „teisėti taikiniai“, į kuriuos Ukraina gali smogti.

Ukraina primygtinai ragina nebeišduoti vizų Rusijos piliečiamsUkraina primygtinai ragina partnerius nebeišduoti vizų Rusijos piliečiams, teisinantis, kad „ne visi“ rusai pritaria karui prieš Ukrainą. Tai ketvirtadienį per spaudos konferenciją pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba, praneša portalas „rbc.ua“.„Prezidento Volodymyro Zelenskio pozicija labai aiški: draudimas įvažiuoti rusams – veiksmingiausia personalinė sankcija. Nereikia pasakoti, kad „ne visi rusai kalti“. Absoliuti jų dauguma remia agresiją prieš Ukrainą, karo nusikaltimus ir žudynes, svetimos žemės grobimą. Todėl visai logiška atimti jiems teisę kirsti tarptautines sienas, kol jie išmoks jas gerbti“, – paaiškino D. Kuleba.Pasak ministro, Ukraina nesupranta argumento, kad esą toks žingsnis „apribos galimybę išvykti tiems, kurie nepalaiko Putino režimo“.„Žmonėms, kuriuos persekioja, visada liks galimybė ieškoti politinio prieglobsčio, o štai rusų turistai, apsirengę marškinėlius su sovietine simbolika ir raidėmis Z, ir į juos panašūs neturėtų valkiotis po užsienio šalių paplūdimius, istorines vietas, parduotuves ir restoranus, kol jų valstybė kariauja kruviną grobikišką karą Europoje“, – konstatavo Ukrainos URM vadovas.„rbc.ua“ primena, jog neseniai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino įvesti draudimą visiems rusams įvažiuoti į Vakarų šalis, kad jie suprastų, jog yra susiję su Rusijos karu prieš Ukrainą.Šią iniciatyvą jau parėmė Estija, Latvija, Čekija.

Scholzas pažadėjo tolesnę karinę ir finansinę pagalbą UkrainaiVokietijos kancleris Olafas Scholzas paskelbė apie tolesnę didelio masto finansinę ir karinę paramą Ukrainai, kad padėtų jai atremti beveik prieš šešis mėnesius prasidėjusią Rusijos invaziją.Karas ir toliau reikalauja, kad „priimtume plataus užmojo sprendimus ir palaikytume už nepriklausomybę kovojančią Ukrainą“, sakė O. Scholzas per savo pirmąją vasaros spaudos konferenciją. „Tiekdama ginklus - labai labai daug, labai toli siekiančių, labai veiksmingų ginklų", jo vyriausybė "laužo ankstesnę praktiką, mes ir toliau tai darysime artimiausioje ateityje“, sakė jis ketvirtadienį. „Palaikome Ukrainą finansiškai ir esame pasirengę tam, kad šio karo poveikis atsilieps visame pasaulyje ir, žinoma, Europoje bei mūsų šalyje“.O. Scholzas nepateikė aiškaus atsakymo, ar sieks, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas būtų patrauktas atsakomybėn už karo nusikaltimus Ukrainoje, jis tik pasakė, kad V. Putinui tenka atsakomybė už karą.Taip pat dviprasmiškai O. Scholzas atsakė ir paklaustas, ar pritartų, jei buvęs kancleris Gerhardas Schröderis veiktų kaip tarpininkas ginče su Rusija dėl dujų tiekimo sumažinimo. „Nežinau“, – atsakė jis, bet pridūrė, kad „būtų pagirtina“, jei G. Schröderis pasikalbėtų su Maskva apie suremontuotą turbiną. Rusijos valdžia ją nurodo kaip savo sprendimo priežastį stabdyti dujų srautus dujotiekiu „Nord Stream 1“ į Vokietiją.1998–2005 m. kanclerio pareigas ėjęs G. Schröderis jau daugelį metų kritikuojamas dėl užimamų pareigų Rusijos valstybinėse įmonėse ir yra laikomas artimu asmeniniu V. Putino draugu. Spaudimas G. Schröderiui atsiriboti nuo V. Putino sustiprėjo Rusijai vasarį įsiveržus į Ukrainą. Gegužę G. Schröderis pagaliau paskelbė, kad traukiasi iš Rusijos energetikos milžinės „Rosneft“ stebėtojų tarybos. Jis taip pat atsiėmė savo kandidatūrą į „Gazprom“ stebėtojų tarybą. Tačiau neseniai duodamas interviu privačiam transliuotojui RTL/ntv G. Schröderis dar kartą atsisakė atsiriboti nuo V. Putino.

Ukrainoje žuvusių rusų kareivių artimieji pranešimus gauna dar Sovietų Sąjungoje spausdintuose blankuose Ukrainoje nukautų rusų kareivių artimieji pranešimus apie jų žūtį gauna dar 1974 metais Sovietų Sąjungoje spausdintuose blankuose.Tai „Facebook“ paskyroje pranešė Rusijos žmogaus teisių gynėja Marina Litvinovič, kuria remiasi UNIAN.Pasak jos, tokie sovietinio pavyzdžio dokumentai netgi „suteikia teisę į pensiją ir lengvatas“.„Pranešimai apie žūtį, dabar siunčiami nukautų kareivių tėvams, išspausdinti „Goznak“ įmonėje 1974 metais. Jie taip pat yra „dokumentas“, suteikiantis teisę prašyti pensijų ir lengvatų, numatytų SSRS įstatymuose. Tad armija dar gyvena Sovietų Sąjungoje. Tik klausimas – dar ar jau?“ – ironizuoja M. Litvinovič.Kaip anksčiau pranešė „UNIAN“, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kariai iki rugpjūčio 11 d. sunaikino apie 43 tūkst. okupantų rusų.

Žiniasklaida: prie Maskvos sudegė kareivinėsMaskvos srities Dolgoprudno mieste karinės dalies teritorijoje užsidegė medinės kareivinės, kuriose buvo būtinosios tarnybos karių ir personalo.Tai ketvirtadienį pranešė „Telegram“ kanalas „Baza“, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Gautomis žiniomis, ugnis apėmė 1,2 tūkst. kvadratinių metrų plotą. Paryčiui gaisras buvo lokalizuotas. Informacijos apie nukentėjusiuosius negauta, pranešama, kad, „preliminariais duomenimis, visi žmonės buvo evakuoti“.Maskvos srities Nepaprastųjų situacijų ministerijos spaudos tarnyba patvirtino informaciją apie gaisrą karinėje dalyje.

Zelenskis įspėja dėl naujos branduolinės katastrofos Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėjo tarptautinę bendruomenę dėl naujos branduolinės katastrofos, panašios kaip 1986 metais Černobylyje.Rusija yra teroristinė valstybė, kuri įkaite laiko ir šantažui naudoja Zaporižios atominę jėgainę, sakė jis ketvirtadienį vaizdo ryšiu kreipdamasis į Kopenhagoje vykstančios Ukrainos donorų konferencijos dalyvius. Rusija, anot V. Zelenskio, šiandien yra dar ciniškesnė ir dar pavojingesnė nei Sovietų Sąjunga, kuri kadais norėjo nuslėpti Černobylio branduolinę katastrofą.„Turime apsaugoti Europą nuo šios grėsmės“, – kalbėjo V. Zelenskis. Zaporižia yra ne tik didžiausia Europos branduolinė elektrinė, bet ir trečia didžiausia planetoje. Reakcija į Rusijos veiksmus esą turi būti visapusiška. Ukrainai gynybai reikia maksimumo ginklų ir amunicijos. „Niekam nereikia naujos katastrofos“, – pažymėjo V. Zelenskis.Donorų konferencijoje Kopenhagoje kalbam apie ginklus, karių apmokymą ir pagalbą Ukrainai likviduojant minas. Joje dalyvauja 26 šalių atstovai.

Ukraina nori, kad jos interesus Rusijoje atstovautų ŠveicarijaDiplomatinius santykius su Rusija nutraukusi Ukraina nori, kad Šveicarija atstovautų jos interesus Rusijoje.Derybos dėl tokio mandato baigtos, ketvirtadienį dpa pranešė Šveicarijos užsienio reikalų ministerija Berne. „Kad saugančios galios mandatas įsigaliotų, savo sutikimą dar turi duoti Rusija“, – teigia ministerija. Tačiau neaišku, ar tai įvyks.Rusijos ambasada Berne laikraščiui „Tages-Anzeiger“ parašė, kad taikydama sankcijas Rusijai po jos invazijos į Ukrainą Šveicarijos vyriausybė nebėra neutrali. Rusija „nepasirengusi svarstyti tarpininkavimo derybose su Ukraina pasiūlymų iš šalių, kurios prisideda prie antirusiškų sankcijų“.Šveicarija turi senas tradicijas veikti kaip sauganti galia. Pirmą kartą ji rūpinosi Bavarijos karalystės ir Badeno Didžiosios Kunigaikštystės interesais Prancūzijoje per 1870–1871 m. Prancūzijos ir Prūsijos karą. Ji taip pat veikia kaip sauganti galia, kai to reikia, pavyzdžiui, piliečiams, gyvenantiems kitoje šalyje, kurioje nebėra jų šalies ambasados ir kai šios abi šalys yra nutraukusios diplomatinius santykius. Tokiais atvejais Šveicarija yra kontaktų vieta, taip pat gali pristatyti diplomatines siuntas ir būti tarpininke derybose. Šiuo metu Šveicarija teikia tokias paslaugas kelioms šalims.

Analitikai: Rusijos kariai jau žino, kas nutiko Krymo bazėje, Maskva – sutrikusiAmerikos Karinių tyrimų instituto (ISW) apžvalgoje šį kartą didžiausias dėmesys skiriamas nenustatytos kilmės sprogimų, griaudėjusių rugpjūčio 9 dieną Rusijos aneksuoto Krymo aviacijos bazėje, padariniams.Ukrainos valdžia leidžia suprasti, kad tie sprogimai žymi Ukrainos kontrpuolimo šalies pietuose pradžią, teigia analitikai. Tai pagrindžia prognozes apie Ukrainos pajėgų rugpjūtį ir rugsėjį laukiamus intensyvius susidūrimus, galinčius nulemti kitos karo fazės baigtį.Atsakingi Rusijos asmenys akivaizdžiai tarpusavyje nesusitaria, kaip reikėtų interpretuoti incidentą aviacijos bazėje. Paviešintos palydovinės nuotraukos patvirtina Ukrainos pajėgų skelbiamą informaciją, kad per ataką buvo sunaikinti mažiausiai aštuoni rusų lėktuvai, ir prieštarauja Rusijos gynybos ministerijos teiginiams, esą, sprogimai technikai nepakenkė, ir už juos atsakingi visai ne ukrainiečiai.Pasak analitikų, kadangi Rusijos žiniasklaidoje ir kariniuose tinklaraščiuose skelbiama informacija skiriasi, tai reiškia, kad, arba Rusijos gynybos ministerija skelbia nesuderintas įvykių Kryme versijas, arba Kremlius prarado savo informacinės kampanijos, kuria siekiama paneigti galimybę, kad ukrainiečiai sugebėjo taip toli nuo fronto įgyvendinti sėkmingą ataką, kontrolę. Rusijos kariai minėtoje aviacijos bazėje greičiausiai jau žino, kas tiksliai ten nutiko, bet galimai ne visai supranta, kaip ir iš kur ukrainiečiai sudavė tokį galingą smūgį.Oficialieji Ukrainos asmenys mėgaujasi Maskvos pasimetimu ir jį vis kursto, norėdami sukelti dar daugiau panikos rusams dėl ukrainiečių potencialo surengti tokias atakas.Be to, Ukrainos karinė vadovybė pripažino, kad du smūgiai – vienas į šaudmenų saugyklą Krymo šiaurėje, o kitas į Rusijos bataliono taktinės grupės vadovavimo centrą pietvakarinėje Chersono srities pakrantėje – yra Ukrainos raketų darbas.Kaip teigia Ukrainos kariuomenės atstovai, smūgiai į taikinius, esančius atitinkamai už 100 ir 170 kilometrų nuo fronto linijos, demonstruoja ukrainiečių ilgo nuotolio raketų galimybes, nors tas atstumas ir mažesnis, nei tas, kurį reikėjo įveikti dviem smūgiams bazėje Sakuose, esančioje už 220 kilometrų nuo fronto linijos.

„Azov“ pulko kovotojai netrukus turėtų stoti prieš teismąŠimtai „Azovo“ pulko kovotojų, separatistų administracijos Donecko regione duomenimis, „dar iki vasaros pabaigos“ sulauks proceso. „Pirmasis teismo procesas tikriausiai vyks Mariupolyje ir bus surengtas dar iki vasaros pabaigos“, – sakė apsišaukėliškos „liaudies respublikos“ vadovas Denisas Pušilinas žurnalistams per Rusijos gynybos ministerijos organizuotą kelionę. Žiniasklaida ir tarptautiniai atstovai esą galės dalyvauti procese, praneša agentūra „Reuters“.Maskvos remiami separatistai Donecke grąžino mirties bausmę.„Azovo“ pulkas sulaukė tarptautinio dėmesio dėl savo pasipriešinimo Rusijos vykdytai Mariupolio plieno gamyklos apsiausčiai. Po savaičių nuožmių kovų bunkeriuose ir tuneliuose gegužę jie pasidavė rusų daliniams.Rusija tikina, kad „Azovo“ pulko kovotojai yra naciai. Iš tikrųjų daug jų praeityje priklausė kraštutiniams dešiniesiems. Tačiau tarptautiniai ekspertai iš esmės sutaria, kad nacionalistai ir dešinieji radikalai sudaro tik nedidelę ukrainiečių kovotojų dalį. „Azovo“ pulkas, lyginant su bendru Ukrainos dalinių skaičiumi, yra labai mažas. Manoma, kad jį sudaro nuo 1 500 iki 2 500 kovotojų. Bendras Ukrainos karių skaičius prieš karą buvo 250 000–300 000. Be to, yra šimtai tūkstančių rezervistų.

Latvijos parlamentas paskelbė Rusiją „terorizmą remiančia valstybe“ Latvijos parlamentarai ketvirtadienį priėmė pareiškimą, skelbiantį Rusiją „valstybe terorizmo rėmėja“, ir pareiškė, kad jos veiksmai Ukrainoje yra „tikslinis Ukrainos žmonių genocidas“. Pareiškime teigiama, kad parlamentas „pripažįsta Rusiją terorizmą remiančia valstybe ir ragina kitas panašiai mąstančias šalis pareikšti tokį patį požiūrį“. Parlamentarai teigė, kad „Rusijos smurtą prieš civilius, vykdomą siekiant politinių tikslų, laiko terorizmu“. Jie taip pat pasmerkė kasetinių šaudmenų naudojimą „siekiant pasėti baimę ir be atodairos žudyti civilius“. Rusija „naudoja kančias ir bauginimą kaip įrankius bandydama demoralizuoti Ukrainos žmones ir ginkluotąsias pajėgas bei paralyžiuoti valstybės funkcionavimą, kad okupuotų Ukrainą“, sakoma pareiškime. Parlamentas taip pat paragino Europos Sąjungą nutraukti turistinių vizų išdavimą Rusijos ir Baltarusijos piliečiams ir apskritai sumažinti išduodamų įvažiavimo vizų skaičių. Parlamentas teigia, kad „Baltarusijos režimas remia ir dalyvauja“ Rusijos invazijoje, tarptautinė bendruomenė raginama taikyti Baltarusijai tokias pačias sankcijas, kokios paskelbtos Rusijai.

Ukrainos generalinis štabas: nukauta 43 000 rusų kariųUkrainos pajėgos nuo vasario 24 dienos iki rugpjūčio 11-osios nukovė apie 43 000 rusų karių. Tai yra 200 daugiau nei buvo para anksčiau, savo feisbuko paskyroje pranešė Ukrainos kariuomenės Generalinis štabas, kuriuo remiasi agentūra „Ukrinform“.Be to, nuo karo pradžios sunaikinta 1 846 (+14) kovinių tankų, 232 (+0) lėktuvai, 193 sraigtasparniai (+0), 4 100 (+14) šarvuotų automobilių, 974 (+3) artilerijos sistemos, 261 (+0) raketų paleidimo įtaisas, 134 (+1) oro gynybos sistemos, 3 018 (+13) automobilių ir autocisternų, 772 (+6) taktiniai dronai, 15 (+0) laivų, 90 (+1) vienetų specialiosios technikos, 185 (+0) sparnuotosios raketos,Daugiausiai nuostolių priešas per praėjusias 24 valandas patyrė Donecko regione.

Pranešta apie sprogimus Rusijos kontroliuojamame objekte BaltarusijojeZiabrovkos aerodrome, esančiame netoli Gomelio Baltarusijoje, naktį griaudėjo sprogimai ir buvo matyti blyksniai.Remiantis preliminaria informacija, per 10 minučių pastebėti mažiausiai keturi blyksniai, pranešė „Belaruskij Gajun“.Informaciją apie blyksnius patvirtino keletas šaltinių. Vadovaujantis kai kuriais duomenimis, nuo 00.30 val. buvo mažiausiai aštuoni blyksniai.„Belaruskij Gajun“ pažymi, kad „anksčiau Baltarusijos Respublikos gynybos ministerija pranešė apie priešlėktuvinės gynybos ir karinių oro pajėgų pratybas. Ar jos susijusios su blyksniais Ziabrovkos aerodrome, neaišku.“Baltarusijos gynybos ministerija ketvirtadienio rytą tvirtino, kad sprogimai ir blyksniai Ziabrovkos aerodrome, apie kuriuos naktį rašė žiniasklaida, susiję su užsidegusia technika.„Pranešame, kad rugpjūčio 10 d., apie 23 val., atliekant kontrolinį vieno iš technikos vienetų, kuriam buvo pakeistas variklis, važiavimą, technikos vienetas užsidegė. Personalas ugnį užgesino. Nukentėjusiųjų nėra“, – nurodoma Gynybos ministerijos „Telegram“ kanale.Anot Ukrainos valdžios, Ziabrovkos aerodromą kontroliuoja Rusijos ginkluotosios pajėgos.„Baltarusijoje esantį Ziabrovkos aerodromą visiškai kontroliuoja rusai. Šiuo metu ten steigiama Rusijos karinė bazė. Aerodromo teritorijoje yra raketų komplekso „Iskander-M“ divizionas ir raketų sistemų „S-400“ divizionas“, – liepos mėnesio pradžioje sakė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo Vyriausiosios operatyvinės valdybos viršininko pavaduotojas Oleksijus Gromovas.

Donecko separatistai: iš degančios alaus daryklos nutekėjo nuodingas amoniakasIš degančios alaus daryklos prorusiškų separatistų bastione Donecke Rytų Ukrainoje, vietos institucijų duomenimis, nutekėjo nuodingas amoniakas. Per gaisrą, kuris kilo po Ukrainos įvykdyto apšaudymo, žuvo vienas žmogus ir dar du buvo sužeisti, ketvirtadienį Donecke pranešė prorusiškos institucijos.Amoniako tekėjimas sustabdytas. Dujos esą naktį pasklido 2 km spinduliu. Gyventojai buvo paraginti likti pastatuose ir neatidaryti langų. Amoniakas, kuris žinomas dėl savo aitraus kvapo, alaus daryklose naudojamas aušinimui.Teigiama, kad apšaudymo metu alaus darykloje buvo per 30 žmonių. Frontas tarp Ukrainos pajėgų ir Maskvos valdomų separatistų nuo 2014 metų driekiasi į šiaurės rytus nuo didžiausio miesto Donbase. Regione verda nuožmiausi mūšiai. Separatistai, padedami rusų dalinių, nori užimti visą Donecko regioną.Per Ukrainos apšaudymus trečiadienį Donecke žuvo trys civiliai, pranešė separatistai. Šių pranešimų nepriklausomai patikrinti nėra galimybės.

Rusijai apšaudžius Dnipropetrovsko regioną žuvo trys žmonėsPer Rusijos smūgius Dnipropetrovsko regione centrinėje Ukrainoje žuvo trys žmonės, ketvirtadienį pranešė srities administracijos vadovas Valentynas Rezničenka.„Ką tik Nikopolyje gelbėtojai iš griuvėsių ištraukė dar vieno žuvusiojo kūną po šiandieninių priešo apšaudymų... Naktinis Rusijos puolimas regione nusinešė trijų žmonių gyvybes, devyni buvo sužeisti, keturi iš jų – ligoninėje“, – rašė jis platformoje „Telegram“.Kiek anksčiau jis pranešė, kad rytiniame Dnipropetrovsko srities Nikopolio mieste, įsikūrusiame šalia Dnipro upės, nukentėjo trys mokyklos, keletas parduotuvių, garažų ir automobilių. Be elektros liko daugiau kaip 6 tūkst. gyventojų.

Zelenskio štabo vadovas: reikia, kad karas baigtųsi dar prieš prasidedant žiemaiMūšiai Ukrainoje, anot Kyjivo prezidentūros, turi būti užbaigti iki ateinančio šildymo sezono pradžios. Priešingu atveju kyla rizika, kad Rusija sunaikins šildymo ir energijos infrastruktūrą, trečiadienį pareiškė prezidento Volodymyro Zelenskios štabo vadovas Andrijus Jermakas, kurį cituoja agentūra „Interfax“. Rusija esą jau dabar atakuoja infrastruktūros objektus.„Tai viena priežasčių, kodėl turime imtis maksimalių priemonių, kad iki rudens pabaigos užbaigtume aktyvią karo fazę“, - pažymėjo A. Jermakas. Karas Ukrainoje tęsiasi jau beveik pusmetį.Anot A. Jermako, Ukrainos pajėgos mėgina daryti viską, kad atsikovotų Rusijos okupuotas teritorijas. Kuo ilgiau rusų kariai galės įsitvirtinti Ukrainos teritorijoje, tuo bus sunkiau.Rusija vasario 24 dieną pradėjo invaziją į Ukrainą. Įskaitant Krymo pusiasalį, ji yra okupavusi maždaug penktadalį kaimyninės šalies. Apie galimus sprendimus prie derybų stalo šiuo metu jokių požymių nėra.

Palydovinėse nuotraukose – sprogimų Kryme padariniai: tai labai aiški žinutėInternete pasirodė pirmųjų palydovinių nuotraukų, vaizduojančių sprogimų kariniame Sakų aerodrome prie Novofedorovkos Rusijos okupuotame Kryme, padarinius.„Bellingcat“ steigėjas Eliotas Higginsas, nuotrauka pasidalinęs savo tviterio paskyroje, pažymi, kad rugpjūčio 10 dieną darytoje nuotraukoje matomi didžiuliai po sprogimų likę krateriai, išdegę žemės plotai, daug sunaikintų lėktuvų ir pastatų.„Panašu į tiesioginį puolimą iš kairės, tad, kad ir kas tai buvo, buvo gana tikslu“, – parašė jis.E. Higginsas pažymi, kad, sprendžiant iš palydovinių nuotraukų, galima daryti išvadą, kad aviacijos bazėje kilo didžiulis gaisras. Teritorijoje jis pastebėjo sprogimų padarytus mažiausiai tris kraterius, įtariama, kad tose vietose galėjo būti saugyklos. Tyrėjas mano, kad, pataikius į lėktuvus ir šaudmenis prasidėjo gaisras, o liepsnos išplito po visą bazę.„Įžiūriu tris kraterius vietose, kurios, panašu, galėjo būti naudojamos kaip saugyklos. Taigi, galimas dalykas, jos ir buvo taikiniai, viskas, kas ten buvo laikoma, buvo sunaikinta. Taip pat noriu akcentuoti, kad visi krateriai – vienodo dydžio“, – tviteryje rašo E. Higginsas.E. Higginsas tviteryje teigia, kad krateriai galėjo atsirasti po taiklių ilgo nuotolio sviedinių smūgių. O tai labai aiški žinutė „šiuo metu Kryme poilsiaujantiems rusams nedelsti ir, kol dar gali, pasinaudoti tiltu per Kerčės sąsiaurį“.https://twitter.com/OSINTua/status/1557440576806608897

Zelenskis ragina gyventojus priešintis Rusijos okupacijai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino Rusijos okupuotų teritorijų gyventojus priešintis. Jie saugiais kanalais ukrainiečių saugumo pajėgoms turėtų perduoti informaciją apie priešą ar kolaborantus, sakė jis trečiadienio vakarą savo tradiciniame kreipimesi.V. Zelenskis kartu pareiškė viltį, kad rusų okupantai jau netrukus spruks. „Jie jau jaučia, kad atėjo laikas bėgti iš Chersono ir apskritai iš mūsų šalies pietinės dalies. Ateis laikas, kai jie spruks iš Charkivo srities, iš Donbaso ir iš Krymo“.V. Zelenskis prisiminė sprogimus rusų oro pajėgų bazėje Krymo pusiasalyje antradienį. Čia vienu kartu sunaikinti devyni rusų kariniai lėktuvai. Neoficialiais duomenimis, su šia ataka susiję Ukrainai lojalūs partizanai. Iš kitų okupuotų teritorijų gaunami pranešimai apie išpuolius prieš ukrainiečius, kurie bendradarbiauja su rusų okupantais.Prezidentas paskelbė apie kerštą už Rusijos oro smūgius Dnipropetrovsko srityje, per kuriuos naktį į trečiadienį žuvo 13 civilių. Kiek karas dar truks, esą priklauso nuo Rusijos nuostolių. „Kuo didesni bus okupantų nuostoliai, tuo greičiau galėsime išlaisvinti savo šalį“, - pažymėjo V. Zelenskis. Tai vėlgi priklauso nuo užsienio karinės pagalbos Ukrainai. Kuo ryžtingesnė ji bus, tuo greičiau Ukrainai ir Europa vėl galės gyventi laisvėje.

Areštovičius paskelbė galutinį terminą, iki kada turi būti išlaisvintas ChersonasUkraina „turi galimybę“ per du mėnesius išlaisvinti Rusijos okupuotą Chersoną.Prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Oleksijus Arestovičius tai sakė interviu Dmytro Gordonui.

JT Saugumo Taryba aptars krizę Ukrainos Zaporižios branduoliniame komplekse Jungtinių Tautų Saugumo Taryba ketvirtadienį surengs neeilinį posėdį, kuriame bus aptariama krizė Ukrainos Zaporižios branduoliniame komplekse – elektrinėje, kurią Kyjivas ir Maskva kaltina vienas kitą atakavus, pranešė diplomatiniai šaltiniai.Šaltinis iš JT Saugumo Tarybos, kuriai šiuo metu pirmininkauja Kinija, naujienų agentūrai AFP sakė, kad posėdis įvyks ketvirtadienį 15 val. vietos (22 val. Lietuvos) laiku.Kitas diplomatinis šaltinis JT būstinėje Niujorke teigė, kad 15 Tarybos narių susirinks Rusijos, vienos iš penkių nuolatinių Saugumo Tarybos narių, turinčių veto teisę JT rezoliucijoms, prašymu. Be Rusijos, šią teisę dar turi Jungtinė Karalystė, Kinija, Prancūzija ir Jungtinės Valstijos.Didžiausią Europoje Zaporižios atominę elektrinę nuo pirmųjų karo dienų yra užėmusi Rusijos kariuomenė. Pastarosiomis savaitėmis ji vėl atsidūrė kovų centre. Antradienio naktį rusams sudavus smūgių netoli elektrinės žuvo mažiausiai 14 žmonių.Trečiadienį Didžiojo septyneto (G-7) grupė, vienijanti pasaulio labiausiai išsivysčiusias ekonomikas, perspėjo, kad Maskvos tęsiama elektrinės okupacija „kelia pavojų regionui“, ir paragino grąžinti objektą Ukrainos kontrolei.Įtampa sugrąžino prisiminimus apie tuometinėje sovietinėje Ukrainoje 1986 metais įvykusią avariją Černobylio atominėje elektrinėje, per kurią žuvo šimtai žmonių, pasklido didžiulis kiekis radioaktyvių teršalų.

Rusai paskleidė naują klastotęKovos su dezinformacija centras pranešė, kad okupantai paskleidė dar vieną melagingą naujieną ir manipuliaciją.Tai teigiama „Telegram“ kanalo žinutėje. Pavyzdžiui, Rusijos Federacija teigė turinti „informacijos, kad Kijevo režimas siųs pareigūnus į Charkovą vykdyti baudžiamąją operaciją, kurios tikslas – nustatyti prorusiškų pažiūrų piliečius, sulaikytiesiems bus grasinama fiziniu smurtu prieš jų šeimos narius, smurtu ir kankinimais“.Be to, Rusijos prezidento administracijos vadovo pirmasis pavaduotojas Sergejus Kirilenka sakė: „Ukrainos ir NATO šalių vadovybė surengė provokaciją Bučoje, kad įteisintų sunkiosios ginkluotės tiekimą, tas pats dabar vyksta AFU apšaudant Zaporožės AE teritoriją.„Rusijos propagandistai pranešė, kad „europiečiai surengė flashmobą #againstSanctions prieš antirusiškas sankcijas, kurio metu „Twitter“ tinkle skelbia tuščių lėkščių nuotraukas, nes maistą „suvalgė“ sankcijos Rusijai“, tačiau informacija apie ES piliečių paramą tokiai „akcijai“ neatitinka tikrovės“, – pridūrė agentūra.

Zelenskis kreipėsi į laikinai okupuotų teritorijų gyventojusPrezidentas Volodymyras Zelenskis paragino laikinai okupuotų teritorijų gyventojus Ukrainos kariuomenei ir žvalgybos tarnyboms suteikti svarbios informacijos apie priešą.„Kad ir ką žadėtų įsibrovėliai, jų vienintelis kelias yra pabėgti. Geriausiu atveju, jei pavyks. Mes Rusijos kariuomenę išvijome iš šiaurinių regionų. Jie jau jaučia, kad atėjo laikas bėgti iš Chersono ir apskritai į pietus nuo mūsų valstybės. Ateis laikas, kai jie bėgs iš Charkivo srities, Donbaso, Krymo... Ir visi, kas gali padėti, turėtų padėti. Jei turite svarbios informacijos apie priešą, prašome saugiu būdu pranešti mūsų specialiosioms tarnyboms, mūsų kariškiams. Jei žinote tuos, kurie padeda okupantams ar pateisina agresiją, praneškite ir apie tai“, – sakė šalies vadovas.

Zelenskis papasakojo, kas gali lemti Ukrainos pergalęPrezidentas Volodymyras Zelenskis savo vakaro vaizdo žinutėje sakė, kad kuo galingesni Ukrainos kariuomenės ginklai, kuo ilgesnis jų panaudojimo nuotolis ir tuo greičiau karas baigsis.„Pasibaigus šiai sunkiai 168-ajai mūsų gynybos dienai, verta pasakyti keletą dalykų. Pirma, Ukrainos ginkluotosios pajėgos, mūsų žvalgyba ir mūsų teisėsaugos institucijos nepaliks be atsako šiandieninio Rusijos apšaudymo Dniepropetrovsko srityje. Žuvo 13 žmonių, buvo sužeistų, penkių būklė yra sunki. Tai dar viena Rusijos teroro apraiška, kaip ir išpuoliai prieš Mykolajevą bei Charkivą, kuri kartą įrodo, kad būtina didinti karinę pagalbą Ukrainai“, – sakė šalies prezidentas.

Rusija skelbia apie „dramatišką savo kariuomenės padėtį“ UkrainojeRusijos kariuomenė Ukrainoje gali atsidurti „labai dramatiškoje situacijoje iki vasaros pabaigos“, pareiškė Rusijos gynybos ekspertų grupės iš Strategijų ir technologijų analizės centro vadovas Ruslanas Puchovas.Anot jo, Rusijos kariuomenė turi per mažai pėstininkų, nes fronto linija labai didelė, o siunčiamų karinių dalinių nepakanka, rašo UNIAN.R. Puchovas taip pat atkreipė dėmesį į labai prastą techninę pagalbą. „Iki vasaros pabaigos mūsų situacija gali tapti labai dramatiška. Mobilizuojame per mažai karių ir turime kautis su kariuomene, kuri jau vykdo ketvirtą mobilizacijos bangą. Kovotojų jiems netrūksta , - sakė R. Puhovas.

Atidėjo mokėjimusUkrainos užsienio kreditoriai, siekdami užkirsti kelią šalies įsipareigojimų nevykdymui, dviems metams atidėjo skolos mokėjimus už beveik 20 mlrd. JAV dolerių, pranešė „Reuters“.

Įsigaliojo ES draudimas importuoti rusiškas anglisEuropos Sąjungoje trečiadienio vidurnaktį įsigaliojo draudimas importuoti anglis iš Rusijos, įvestas kaip dalis sankcijų už Maskvos invaziją į Ukrainą, nors šis žingsnis dar labiau aštrina bloką apėmusią energijos krizę.27 ES šalių lyderiai dėl anglių embargo susitarė balandį, imdamiesi pirmųjų priemonių prieš Rusijai labai svarbų energijos išteklių eksportą.Draudimas turėjo įsigalioti praėjus 120 dienų nuo jos oficialaus paskelbimo, kad būtų galima išpildyti galiojančias sutartis.Pernai ES iš Rusijos importavo apie 45 proc. visų užsienyje įsigytų anglių už maždaug 4 mlrd. eurų.Blokas šio taršaus iškastinio kuro vartojimą sumažino nuo 1,2 mlrd. tonų 1990 metais iki 427 mln. tonų 2020-aisiais, siekdamas įgyvendinti kovos su klimato kaita uždavinius.Tačiau uždarius daugelį kasyklų Bendrijos šalyse padidėjo Europos priklausomybė nuo anglių importo.Kai kurios šalys, įskaitant Vokietiją ir Lenkiją, kūrenančias anglimis savo elektrines, buvo ypač priklausomos nuo Maskvos.Pastaraisiais mėnesiais Rusijai sumažinus dujų tiekimą, ES šalys, tokios kaip Vokietija, Austrija, Nyderlandai ir Italija, padidino anglių deginimą jėgainėse.Anksčiau šią savaitę taip pat įsigaliojo ES susitarimas sumažinti gamtinių dujų vartojimą 15 proc., energijos ištekliams smarkiai brangstant.Per šių metų pirmuosius penkis mėnesius elektros energijos, pagaminamos deginant anglis, kiekis Vokietijoje išaugo 20 proc., rodo energijos sektoriaus analitinė kompanija „Rystad“.Rusijai įvestas anglių embargas skatino ES didinti importą iš kitų šalių, pavyzdžiui, Jungtinių Valstijų, Australijos, Pietų Afrikos ir Indonezijos.Tačiau atsisakyti rusiškų anglių tapo itin keblu tradiciškai daug jų iškasdavusiai Lenkijai, importuodavusiai iš Rusijos maždaug po 10 mln. tonų per metus.Lenkijos vyriausybė rusiškas anglis importuoti visiškai uždraudė dar balandžio viduryje, bet dėl to susidarė didelis stygius ir išaugo kainos.Lenkijoje tona anglių pabrango keturgubai, palyginus su padėtim praeitais metais. Dėl to šalyje, kurioje apie 3 mln. gyventojų tebenaudoja anglis namams šildyti, įsiplieskė protestų.Vyriausybė reagavo nustatydama kainų lubas ir įvesdama pirkimo kvotas, tačiau nuogąstaujama, kas laukia šalies ateinančią žiemą.Pažadus padidinti importą iš kitų šaltinių gali būti keblu įgyvendinti dėl nepakankamų geležinkelių ir uostų infrastruktūros pajėgumų.

Maskva teigia neturėjusi jokių kontaktų su Šveicarija dėl Ukrainos interesų atstovavimoTrečiadienį Rusijos užsienio reikalų ministerija pareiškė, jog Maskva neturėjo jokių kontaktų su oficialiais Šveicarijos pareigūnais dėl galimo Berno atstovavimo Ukrainos interesams Rusijoje, praneša „Kommersant“.„Kaip anksčiau pažymėjo Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas, Rusija nepasirengusi svarstyti pasiūlymų dėl tarpininkavimo derybose su Ukraina, kuriuos pateikia šalys, prisijungusios prie antirusiškų sankcijų“, - sakoma Rusijos URM komentaruose.Pasak Rusijos URM atstovų, jie laiko Šveicarijos neutralumą „tam tikru mastu devalvuotu“, kadangi Bernas prisijungė prie visų septynių Europos Sąjungos sankcijų prieš Rusiją paketų, „iš esmės tapdamas viena iš konflikto šalių“.Pranešime taip pat primenama, kad Rusijos vyriausybės potvarkiu Šveicarija „įtraukta į nedraugiškų šalių sąrašą kartu su ES valstybėmis ir kai kuriomis kitomis šalimis“.„Šiame kontekste, mūsų manymu, sunku kalbėti apie bet kokį Berno tarpininkavimą Ukrainos klausimu“, - konstatuojama Rusijos URM komentaruose.Ukraina ir Šveicarija baigė derybas dėl galimo Berno atstovavimo Ukrainos interesams Rusijoje, su kuria Ukrainos diplomatiniai santykiai buvo nutraukti vasario 24 d.

Juodkalnijoje vieno baro darbuotojų aprangą „puošia“ raidė Z – Ukrainos ambasada laukia šalies valdžios reakcijosUkrainos ambasada Juodkalnijoje kreipėsi į atitinkamas šios Balkanų šalies institucijas dėl Podgoricoje veikiančios kavinės „Ruski Bar“ administracijos veiksmų – mat šios visuomeninio maitinimo įstaigos darbuotojų aprangą „puošia“ Rusijos agresijos simbolis – raidė Z.Tai pranešė portalas „eurointegration.com.ua.“, remdamasis Ukrainos ambasados komentarais „Facebook“ paskyroje.„Ukrainos ambasada Juodkalnijoje griežtai smerkia Podgoricoje veikiančios kavinės „Ruski Bar“ administracijos elgesį. Ant kavinės padavėjų darbo drabužių matyti liūdnai pagarsėjęs Rusijos agresijos prieš Ukrainą simbolis – raidė Z“, - sakoma pranešime.„Mes pasipiktinę dėl to, kad Juodkalnijos sostinėje viena iš visuomeninio maitinimo įmonių taip įžūliai ir atvirai remia Rusijos nusikaltimus Ukrainai ir ukrainiečių tautai“, - pabrėžė Ukrainos atstovybė.Apie kavinę „Ruski Bar“ trečiadienį parašė Juodkalnijos leidinys „Pobjeda“. Pasak jo, šalyje skleidžiamas naratyvas, kad esą karas Ukrainoje yra „bedievystės“ padarinys.

Bachmute 7 gyventojai žuvo, dar 6 sužeistiŠiandien dėl Rusijos pajėgų apšaudymo Bachmute, Donecko srityje, žuvo mažiausiai 7 gyventojai ir dar 6 buvo sužeisti, rašoma UNIAN.Tai teigiama Generalinės prokuratūros ataskaitoje.Pažymima, kad Rusijos priešų kariuomenė apšaudė centrinę Bachmuto miesto dalį.

Rusija išduoda suklastotus pasus okupuotoje teritorijojeRusija laikinai okupuotose teritorijose pasus išduoda supaprastinta tvarka. Ukrainiečių gauti dokumentai jų savininkams nesuteikia tokių pačių teisių, kokias turi rusai.Apie tai pranešė Kovos su dezinformacija centras.„Rusija stengiasi kuo greičiau išduoti pasus Chersono srities ir Zaporožės gyventojams, tačiau paaiškėjo, kad net šalies agresorės teritorijoje šis „pasas“ nelaikomas galiojančiu dokumentu“, – teigė agentūra.

Šveicarija pasiruošusi atstovauti Ukrainos interesams MaskvojeUkraina paprašė Šveicarijos tapti jos diplomatine atstove Rusijoje, trečiadienį patvirtino Bernas, bet pabrėžė, kad tokiam scenarijui turėtų pritarti Maskva.Nuo Rusijos karinės invazijos į Ukrainą pradžios vasario 24 dieną Šveicarija, žinoma dėl savo neutralumo politikos, sakė esanti pasiruošusi suteikti diplomatinę pagalbą ir tarpininkauti.Užsienio reikalų ministerija trečiadienį nurodė, kad Ukraina paprašė Šveicarijos „prisiimti ginančiosios valstybės mandatą“ Kyjivo atžvilgiu Rusijoje, patvirtindama laikraščio „Luzerner Zeitung“ anksčiau paskelbtą pranešimą.URM paaiškino, kad toks mandatas „leidžia valstybėms palaikyti žemo lygio ryšius ir teikti konsulinę apsaugą kitos valstybės piliečiams“.„Atitinkamos derybos buvo užbaigtos“, – naujienų agentūrai AFP atsiųstame elektroniniame laiške parašė ministerijos atstovė.Ji nepateikė daugiau detalių apie derybų trukmę ar turinį ir pabrėžė, kad „diskretiškumas yra itin svarbus elementas užtikrinant gerą pagalbą“.Tačiau URM atstovė pažymėjo, jog norint, kad „įsigaliotų ginančiosios valstybės mandatas, Rusija vis tiek turi suteikti savo sutikimą“.Tai gali būti keblu, nes Maskva yra supykusi dėl Berno sprendimo pasekti Europos Sąjungos pavyzdžiu ir taikyti sankcijas Rusijai. Maskva ne kartą reiškė abejones, ar Šveicarija tebegali būti laikoma neutralia valstybe.Šveicarijai ginančiosios valstybės vaidmuo – ne naujiena. Tokį mandatą ji pirmąsyk prisiėmė per 1870–1871 metų Prancūzijos ir Prūsijos karą.Ši turtinga Alpių šalis yra jau šimtus kartų prisiėmusi tokį mandatą ir šiuo metu atstovauja virtinės šalių, patekusių į panašią sudėtingą padėtį, diplomatiniams interesams.Pavyzdžiui, Šveicarija atstovauja JAV interesams Irane ir Irano interesams Kanadoje.Šveicarija taip pat atstovauja Rusijos interesams Sakartvele ir Tbilisio interesams Maskvoje.

Ministras: esame labai priklausomi nuo užsienio pagalbosKaro sąlygomis Ukrainos ekonomika artėja prie rudens-žiemos laikotarpio, kai reikės papildomų mokėjimų karinėms, energetinėms ir socialinėms reikmėms. UNIAN bandė išsiaiškinti, ar valstybė turi pakankamai pinigų visiems svarbiems kariuomenės ir žmonių poreikiams finansuoti.Ukraina jau šešis mėnesius didvyriškai priešinasi agresyviam ir visapusiškam V. Putino Rusijos puolimui. Nuo didžiojo karo pradžios mūsų ekonomika palaipsniui prisitaikė prie naujų iššūkių.Tai ypač pasireiškia padidėjusiu verslo aktyvumu, stabilia bankų sistemos veikla ir padidėjusiu laisvų darbo vietų skaičiumi ne tik darbo jėgos, bet ir aukštos intelektinės kvalifikacijos profesijų srityje.Tačiau valstybės biudžeto deficito, kuris dėl gerokai padidėjusių išlaidų karinėms ir socialinėms reikmėms, o pajamoms sumažėjus per valandą, vis dar yra opi problema, finansavimas.„Esame labai priklausomi nuo užsienio pagalbos. Tai yra 5 mlrd. dolerių per mėnesį, mes tai patvirtiname. Tačiau mokesčių ir muitų įplaukų dinamika pradeda gerėti“, – interviu UNIAN sakė finansų ministras Serhijus Marčenka.

Ukraina: eilėje kontrolės poste mirė 10 žmonių, norėjusių evakuotisLaikinai okupuotos Zaporižios srities Vasiljevkos gyvenvietėje Rusijos kariuomenės kontrolės poste mirė 10 žmonių. Jie stovėjo eilėje, laukdami, kada galės evakuotis į Ukrainos kontroliuojamą teritoriją.Tai trečiadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Melitopolio meru Ivanu Fiodorovu.„Mirusiųjų skaičius padidėjo iki 10. Tai žmonės, kurie nesulaukė evakuacijos“, –sakė miesto vadovas.Anot pareigūno, Vasiljevkos kontrolės poste tebėra daugiau kaip tūkstantis automobilių, kurie laukia savo eilės.Kaip papasakojo I. Fiodorovas, neseniai į vietos ligoninę buvo nugabentas kūdikis, kurį ištiko saulės smūgis, kadangi okupantai dvi dienas nepraleido automobilių.Kaip pažymi „rbc.ua“, per Vasiljevką į Ukrainos kontroliuojamą teritoriją važiuoja Zaporižios srities Berdiansko, Vasiljevkos ir Melitopolio rajonų, taip pat Chersono ir Donecko sričių gyventojai.

Pareigūnas: Ukrainos vizų prašo 112 Rusijos piliečiųPrašymus išduoti Ukrainos vizas yra pateikę 112 Rusijos piliečių. Tai trečiadienį pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Olehas Nikolenka, praneša UNIAN.„Rugpjūčio 10 d. duomenimis, Ukrainos ambasados užsienyje gavo 112 Rusijos piliečių prašymus dėl vizų. Šie Rusijos Federacijos piliečiai gyvena Europos Sąjungos šalyse. Jų prašymai svarstomi. Atliekama šių piliečių patikra, kol kas neišduota nė viena viza“, – sakė O. Nikolenka.Jis priminė, kad Rusijos teritorijoje nėra Ukrainos diplomatinių atstovybių.„Rusijoje gyvenantys šios šalies piliečiai negali prašyti Ukrainos vizos. Tai gali daryti tik kitose pasaulio šalyse gyvenantys Rusijos piliečiai“, – pažymėjo O. Nikolenka.UNIAN primena, kad Ukraina nuo liepos 1 d. įvedė vizų režimą Rusijos piliečiams.

Ukraina skelbia smogusi svarbiam okupantų logistikos objektuiGinkluotosios Ukrainos pajėgos smūgiavo tiltui prie Kachovkos hidroelektrinės – tai labai svarbus okupantų iš Rusijos logistikos objektas. Ataka buvo „pamatuota, bet veiksminga“, tiltas nebetinkamas naudoti.Atitinkama informacija pasidalino ir operatyvinės vadavietės „Pietūs“ atstovai spaudai.„Mūsų transporto-logistikos kelių laikinai okupuotose Chersono srities teritorijose ugnies kontrolė pasirūpino, kad tiltas Kachovkos hidroelektrinės rajone nebetinkamas naudoti. Ataka buvo pamatuota, bet veiksminga“, – praneša operatyvinė „Pietūs“ vadavietė.https://t.me/nexta_live/34394

Dėl skandalingos ataskaitos „Amnesty International“ paliko vienas iš jos biuro Švedijoje steigėjųVienas iš žmogaus teisių gynimo organizacijos „Amnesty International“ Švedijos skyriaus steigėjų Peras Vestbergas paskelbė paliekąs organizaciją, kadangi nesutinka su jos ataskaita apie Ukrainos ginkluotąsias pajėgas.Tai pranešė Švedijos laikraštis „Svenska Dagbladet“.„Aš priklausau organizacijai jau beveik 60 metų. Apgailestaudamas užbaigiu savo ilgą ir vaisingą bendradarbiavimą su „Amnesty International“ dėl jos pareiškimų apie karą Ukrainoje“, – sakė P. Vestbergas.„Amnesty International“ Švedijos biurą P. Vestbergas įkūrė 1963 metais. 1976–1982 metais jis buvo didžiausio Švedijos dienraščio „Dagens Nyheter“ vyriausiasis redaktorius. P. Vestbergas taip pat yra Nobelio literatūros premijos komiteto narys.Ketvirtadienį žmogaus teisių gynimo organizacija „Amnesty International“ paskelbė ataskaitą, kurioje teigiama, kad Ukraina, kovodamas su Rusijos invazija, kelia pavojų civiliams gyventojams, nes dislokuoja savo karius gyvenamuosiuose rajonuose.Ukrainos vyriausybė griežtai atmetė šią ataskaitą, teigdama, kad „Amnesty International“ veikia išvien su Kremliaus propagandistais.

Danija prisidės prie Ukrainos karių rengimo Didžiojoje BritanijojeDanija nusiųs į Didžiąją Britaniją karinių instruktorių, kurie padės rengti Ukrainos kariškius.Tai trečiadienį paskelbtame interviu laikraščiui „Jyllands-Posten“ pareiškė Danijos gynybos ministras Mortenas Bødskovas.„Artimiausiu metu Danija nusiųs 130 karinių instruktorių, kurie dalyvaus Jungtinėje Karalystėje realizuojamame projekte“, – sakė žinybos vadovas.Portalas „rbc.ua“ primena, kad anksčiau savo instruktorius, rengiančius Ukrainos karius, į Didžiąją Britaniją nusiuntė Švedija, Kanada, Nyderlandai, Suomija. Mokymo procesas vyksta pagal NATO standartus.Rugpjūčio 11 d. Kopenhagoje įvyks sąjungininkų konferencija Ukrainai remti. Joje dalyvaus Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas, taip pat laukiama jo kolegų iš JAV, Didžiosios Britanijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Norvegijos, Čekijos ir kitų šalių.

Uzbekistanas įspėjo savo piliečius nedalyvauti kare UkrainojeUzbekistano ambasada Rusijoje įspėjo savo piliečius nedalyvauti kare užsienio valstybių, taip pat ir Ukrainos, teritorijoje. Už tokią veiklą uzbekams gresia kalėjimas.Tai trečiadienį pranešė portalas „rbc.ua“.Portalas primena, kad antradienį „Permės krašto Vidurinės Azijos uzbekų draugijos“ lyderis Džachongiras Džalolovas paskelbė, kad steigiamas uzbekų savanorių batalionas, kuris, pasak jo, turi paremti Rusiją kare prieš Ukrainą.Bet Uzbekistano ambasados Rusijoje atstovas pareiškė, kad, pagal šalies baudžiamąjį kodeksą, neteisėtas dalyvavimas ginkluotuose konfliktuose ar karo veiksmuose užsienio valstybės teritorijoje yra nusikaltimas. Už tai Uzbekistane gresia laisvės atėmimas iki 10 metų.„Uzbekistano ambasada ragina šalies piliečius vengti provokacijų ir apdairiai elgtis“, – pabrėžė uzbekų diplomatas.Anksčiau buvo pranešta, kad Rusijoje prasidėjo kampanija, per kurią kiekvienas iš 83 šalies regionų turi sudaryti ir finansuoti bent po vieną naują batalioną karui prieš Ukrainą.

G7: tai, kad Rusija kontroliuoja Ukrainos atominę elektrinę, kelia pavojų regionuiDidžiojo septyneto (G7) pramoninių valstybių grupė trečiadienį pasmerkė Rusijos vykdomą Zaporižios atominės elektrinės okupaciją ir paragino Maskvą nedelsiant grąžinti Ukrainai visišką atominės elektrinės kontrolę.Jėgainę eksploatuojantys Ukrainos darbuotojai „turi turėti galimybę atlikti savo pareigas be grasinimų ir spaudimo. Tai, kad Rusija ir toliau kontroliuoja jėgainę, kelia pavojų regionui“, sakoma G7 užsienio reikalų ministrų pareiškime.

Rusijos versija dėl sprogimų Kryme netiki net palaikantys valdžiąPo sprogimų kariniame aerodrome Kryme medikų pagalbos prireikė trylikai žmonių. Turistai palieka Krymo pliažus, žmonės persigandę. Apie tai „Current Time“ pasakojo „Krym.Realij“ žurnalistė Katerina Nekrečaja.Pasak jos, dauguma net ir prorusiškai nusiteikusių žmonių netiki Rusijos Federacijos žodžiais (Rusijos gynybos ministerija pranešė esą per incidentą „detonavo keletas aviacijos sprogmenų“).„Krymo gyventojai pirmą kartą po 8 metų pertraukos išgirdo karo garsus – susidaro įspūdis, kad žmonės persigandę. Penkių kilometrų zona aplink karinį Sakų aerodromą apsupta, keliai uždaryti. Tvyro chaosas“, – pasakojo žurnalistė.Ant jos, žmonės, konkrečiai rusų turistai, visais įmanomais būdais bando ištrūkti.Sprogimai buvo girdimi ir Eupatorijoje – apie 30 kilometrų nuo Novofedorivkos.„Net ir Jaltoje, kuri visai net ne arti, turistai bėga. Visame Kryme situacija tokia, kad paplūdimiai ištuštėję, nors oficialiuose Rusijos pareigūnų pareiškimuose ir teigiama, kad sezonas tęsiasi. Vis tiek ant Krymo tilto – didžiuliai kamščiai.Ryte pasirodė pareigūnų informacijos, kad dėl pagalbos po sprogimų kreipėsi trylika žmonių, kai kurie esą patys nukako iki Simferopolio ir kreipėsi pagalbos į medikus“, – sakė „Krym.Realij“ žurnalistė.

Tiesioginiame eteryje prieš karą protestavusios rusų žurnalistės namuose atlikta krataSavo protesto akcija išgarsėjusi TV žurnalistė Marina Ovsianikova vis labiau atsiduria Rusijos institucijų akiratyje. Moters advokatas „Telegram“ kanale pranešė, kad buvo atlikta krata jo klientės namuose. Be to, prieš M. Ovsianikovą pradėtas baudžiamasis tyrimas, praneša agentūra „Reuters“.Tai esą padaryta vadovaujantis Rusijos įstatymais, kurie numato atsakomybę už melagingų pranešimų apie Rusijos kariuomenę skleidimą.Žurnalistė kovą per tiesioginę valstybinio TV kanalo žinių laidą už vedėjos nugaros išskleidė plakatą, kuriame buvo raginama nutraukti karą ir įspėjama apie propagandą.Po to Ukrainoje gimusi žurnalistė buvo kuriam laikui sulaikyta, jai dėl besitęsiančios rusų veiksmų Ukrainoje kritikos keliskart skirta piniginė bauda.Pasak advokato, krata gali būti susijusi su naujausia žurnalistės protesto akcija, kai ji Maskvos centre iškėlė plakatą su užrašu „Putinas yra žudikas, jo kareiviai – fašistai“.

Britų žvalgyba: Rusija verbuoja savanorius į naują dalinįRusija, norėdama sustiprinti savo puolimą Ukrainoje, anot britų žvalgybos, verbuoja savanorius naujam kariniam daliniui. Iki 50 metų amžiaus vyrams, turintiems vidurinį išsilavinimą, siūlomos patrauklios premijos, teigiama britų Gynybos ministerijos pranešime. Naujojo dalinio, kurį britai įvardija kaip 3-ąjį armijos korpusą (3AC), būstinė esą bus Mulinas, gyvenvietė Žemutinio Naugardo srityje į rytus nuo Maskvos.Tačiau esą mažai tikėtina, kad tai reikšmingai pakreiptų karo eigą. Rusams greičiausiai nepavyks naujajam korpusui suburti 15 000–20 000 vyrų – toks yra įprastas dalinio dydis.Po didelių nuostolių rusai Ukrainoje šiuo metu, viena vertus, mėgina tęsti savo puolimą Donbase, antra vertus, stengiasi atremti ukrainiečių kontratakas pietuose.Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios vasario gale britų vyriausybė reguliariai skelbia žvalgybinę informaciją apie karo eigą. Maskva kaltina Londoną tikslinga dezinformacijos kampanija.

„Minus 9 okupantų lėktuvai“: Ukraina skelbia apie Rusijos nuostolius KrymeUkrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgos patvirtino, kad laikinai okupuotame Kryme buvo sunaikinti devyni okupantų lėktuvai. Apie tai pranešė Ukrainos kariuomenės oro pajėgų vadovybė.„Sakai. Minus devyni okupantų lėktuvai“, – rašoma pranešime.Po vakarykščių sprogimų laikinai okupuoto Krymo aerodrome rusų okupantų nuostoliai padidėjo devyniais lėktuvais, nurodė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Ukrainos kariuomenės oro pajėgos pažymėjo, kad po sprogimų Krymo aerodrome naktį rusų okupantai nesiėmė jokių „atpildo veiksmų“, pavyzdžiui, raketų smūgių iš oro.

Rusijos mieste – didelis gaisras Rusijos mieste Eiske trečiadienį kilo didžiulis gaisras. Eiskas yra uostas prie Azovo jūros, kitapus Rusijos okupuoto Mariupolio.Socialiniuose tinkluose skelbiamuose vaizdo įrašuose matyti tamsūs dūmų debesys. Viename vaizdo įraše užfiksuotas sprogimas.https://t.me/andriyshTime/2229

Ukraina: Rusija planuoja sujungti atominę elektrinę su KrymuRusijos pajėgos, okupavusios Zaporižios atominę elektrinę pietryčių Ukrainoje, rengiasi sujungti ją su Krymo, kurį Maskva aneksavo 2014 m., elektros tinklais ir pavojingai perorientuoja elektros gamybą, antradienį perspėjo Ukrainos operatorė „Energoatom“.Rusija invazijos pradžioje okupavo didžiausią Europoje atominę elektrinę. „Rusijos kariuomenė Zaporižios atominėje elektrinėje įgyvendina (Rusijos operatorės) „Rosatom“ programą, kuria siekiama prijungti elektrinę prie Krymo elektros tinklų“, – Ukrainos televizijai sakė „Energoatom“ prezidentas Petro Kotinas.„Norint tai padaryti, pirmiausia reikia nutraukti elektros linijas, prijungtas prie Ukrainos energetikos sistemos. Nuo rugpjūčio 7 iki 9 dienos rusai jau sugadino tris elektros linijas. Šiuo metu elektrinėje veikia tik viena gamybos linija, o tai labai pavojingas darbo būdas“, – pridūrė jis. „Kai bus atjungta paskutinė gamybos linija, jėgainė bus maitinama dyzelinu varomų generatorių. Tada viskas priklausys nuo jų patikimumo ir kuro atsargų“, – perspėjo P. Kotinas.Netoli nuo Krymo pusiasalio esančioje jėgainėje yra šeši iš 15 Ukrainos reaktorių, jie gali tiekti energiją keturiems milijonams namų. Dėl pastarojo meto kovų aplink elektrinę Jungtinių Tautų Tarptautinė atominės energetikos agentūra (TATENA) perspėjo apie „labai realų branduolinės katastrofos pavojų“.

Per Rusijos smūgius Dnipropetrovsko regione centrinėje Ukrainoje žuvo 13 civiliųPer Rusijos smūgius Dnipropetrovsko regione centrinėje Ukrainoje žuvo 13 civilių gyventojų, trečiadienį pranešė srities administracijos vadovas Valentynas Rezničenka.„Tai buvo baisi naktis. Žuvo 11 žmonių“, – platformoje „Telegram“ parašė V. Rezničenka. Vėliau jis pranešė, kad nuo sužalojimų mirė dar du žmonės.Dvylika žmonių žuvo per smūgius Marhanecyje, esančiame kitame Dnipro upės krante nuo Zaporižios atominės elektrinės, sakė regiono tarybos vadovas Mykola Lukašukas.„Nukentėjo administraciniai pastatai: daugiaaukščiai, mokykla, kultūros rūmai, miesto tarybos pastatas“, – sakė jis.„Mieste nutraukta elektros linija. Keli tūkstančiai žmonių neturi elektros“, – pridūrė M. Lukašukas.V. Rezničenka paragino gyventojus paisyti oro pavojaus sirenų ir esant reikalui eiti į slėptuves.„Aš prašau ir maldauju... Neleiskite rusams jūsų nužudyti“, – sakė jis.Didžiausią Europoje Zaporižios atominę elektrinę nuo pirmųjų karo dienų yra užėmusi Rusijos kariuomenė. Pastarosiomis savaitėmis ji vėl atsidūrė kovų centre.Rusija ir Ukraina kaltina viena kitą apšaudymais netoli elektrinės, o Kyjivas teigia, kad Maskva naudoja ją kaip bazę savo kariams ir amunicijai.https://t.me/dnipropetrovskaODA/1512

TATENA: po Zaporižios jėgainės apšaudymo tiesioginės grėsmės branduolinei saugai nėraPo Ukrainos Zaporižios atominės elektrinės apšaudymo savaitgalį Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) nemato tiesioginės grėsmės branduolinei saugai. Tai antradienį organizacijos būstinėje Vienoje pareiškė TATENA vadovas Rafaelis Marianas Grossis. Ukrainos institucijos esą informavo TATENA, kad nors padaryta žalos, tačiau radiacijos matavimo rodikliai išlieka įprastame lygyje.Enerhodaro mieste esanti Zaporižios elektrinė praėjusį savaitgalį buvo kelis kartus apšaudyta ir iš dalies apgadinta. Tačiau kritinė infrastruktūra nenukentėjo.Rusija ir Ukraina kaltina viena kitą elektrinės apšaudymu. Nepriklausomai patvirtinti kaltinimų nėra galimybės. JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas jėgainės apšaudymą pavadino „savižudišku“ ir pareikalavo leisti tarptautiniams ekspertams patekti į kompleksą.

Vaizdo įrašuose – iš Krymo bėgantys rusaiPo sprogimų laikinai okupuotame Kryme – Novofedorivkoje esančiame kariniame aerodrome – prie iš pusiasalio vedančio Krymo tilto susidarė didelės spūstys. Taip pat daug automobilių pastebėta netoli Sakų miesto.Sprendžiant iš pranešimų socialiniuose tinkluose, spūstys nusidriekė jau keletą kilometrų, skelbia 5.ua. Dėtis daiktus skubėjo tiek atvykėliai, tiek vietos gyventojai.Ši informacija buvo paskelbta oficialiame Ukrainos Aukščiausiosios Rados deputato Oleksijaus Gončarenkos „Telegram“ kanale.Liaudies deputatas paviešino vaizdo įrašą, kurį antradienio vakarą padarė Rusijos Federacijos (RF) pilietis, įstrigęs kilometrinėje spūstyje.Rusas tvirtina, kad kelyje stovi jau dvi valandas, tačiau nė per kilometrą nepriartėjo prie Krymo tilto, net Kerčės dar nepasiekė.Simferopolio oro uostas uždarytas, todėl iš Krymo išvykti galima tik sausuma arba jūra.https://t.me/insiderUKR/38541?single

Rusai naktį apšaudė Zaporižės priemiesčius, yra aukų Naktį priešo kareiviai apšaudė Kushugumo teritorinę bendruomenę, viena moteris mirė. Apie tai „Telegram“ kanale pranešė laikinai Zaporižės mero pareigas einantis Anatolijus Kurtevas, praneša „Ukrinform“.„Žinoma apie Kushugumo teritorinės bendruomenės apšaudymą. Dėl priešo atakos buvo sunaikinti 3 namai Kushugume, dar beveik 30 buvo sugadinti. Deja, viena moteris mirė“, – sakoma pranešime. Sprogimai pasigirdo 4 valandą.Taip pat vėlų antradienio vakarą, apie 23 val., netoli Zaporižės pasigirdo garsus sprogimo garsas. Remiantis preliminaria Zaporožės vadovo Aleksandro Starukho informacija, oro gynybos pajėgos numušė vieną priešo raketas. Po valandos rusai vėl paleido raketą, ji taip pat buvo numušta.

V. Zelenskis: karas turėtų baigtis Krymo išlaisvinimuNaktį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sureagavo į sprogimus Kryme – juos pakomentavo savo tradicinėje vaizdo žinutėje. „Rusijos karas prieš Ukrainą ir visą laisvą Europą prasidėjo nuo Krymo ir turėtų baigtis Krymu, jo išlaisvinimu. Rusijos okupantų buvimas Kryme kelia grėsmę visai Europai ir pasauliniam stabilumui. Juodosios jūros regionas negali būti saugus tol, kol Krymas yra okupuotas“, - sakė V. Zelenskis.Jo kreipimasis paskelbtas praėjus kelioms valandoms po didelio masto sprogimų Rusijos oro bazės teritorijoje aneksuotame Kryme, kuris buvo naudojamas smogti Ukrainos miestams.Nors nei prezidentas, nei kiti Ukrainos pareigūnai tiesiogiai nepripažino Ukrainos ginkluotųjų pajėgų dalyvavimo, daugelis komentatorių teigė, kad virtinė galingų sprogimų ir gaisras Rusijos Saki oro bazėje yra Ukrainos smūgio ar sabotažo rezultatas.Pasak V. Zelenskio, kai Ukraina stengiasi išlaisvinti pusiasalį, ji kovoja už valstybės teritorinio vientisumo atkūrimą.„Tikiu, kad taip ir bus. Žinau, kad sugrįšime į Ukrainos Krymą. Ir esu dėkingas visiems mūsų partneriams ir tarptautinėms organizacijoms, kurios mums padeda tai padaryti“, – apibendrino V. Zelenskis.

Jungtinės Valstijos padės Ukrainai išminuoti teritorijąJAV valstybės departamentas paskelbė Ukrainai skyręs 89 milijonus dolerių, kad neutralizuotų Rusijos kariuomenės paliktas minas, praneša BBC. Pasak Ukrainos valdžios institucijų, Rusijos kariuomenė užminavo apie 16 milijonų hektarų Ukrainos teritorijos.„Dėl neišprovokuotos ir neteisėtos Rusijos invazijos didžiulės šalies teritorijos buvo nukrautos minomis, nesprogusiais sprogmenimis ir improvizuotais sprogstamaisiais įtaisais. Jų sprogimo grėsmė blokuoja prieigą prie derlingos žemės, vilkina atstatymo darbus, neleidžia pabėgėliams grįžti namo ir toliau žudo ir žaloja nekaltus civilius Ukrainoje“, – sakoma JAV valstybės departamento pareiškime.Pasitraukę iš šiaurinių Ukrainos regionų po nesėkmingo bandymo juos užgrobti, Rusijos kariai paliko daugybę minų ir kitų sprogstamųjų įtaisų. Remiantis daugybe liudijimų, Rusijos kareiviai paslėpė sprogstamuosius užtaisus virtuvėse, šaldytuvuose, automobilių bagažinėse, skalbimo mašinose, duryse, ligoninių lovose, taip pat mirusiųjų kūnuose.Pasak naujienų agentūros AFP cituojamo JAV pareigūno, Bučoje, kur rusų kariai šaltakraujiškai nužudė šimtus civilių, šeima aptiko miną, paliktą jų 10-metės dukters fortepijone.Nuo kovo pabaigos Ukrainos išminuotojai, pasak Valstybės departamento, sunaikino apie 160 tūkst. Rusijos minų, tačiau apie penki milijonai ukrainiečių gyvena vietovėse, kur rusų paliktos minos vis dar kelia mirtiną grėsmę.

Antradienį, Kirilovkoje (Melitopolio rajonas, Zaporožės sritis) nugriaudėjo sprogimai. Apie tai pranešė Melitopolio meras Ivanas Fiodorovas.„Šiandien ypač karšta diena buvo ne tik Ukrainos Kryme, bet ir Ukrainos Kirillovkoje. Bavovna orkams Azovo jūros pakrantėje, kur prieš mėnesį rašeivos išvežė savo karinę techniką, tikėdamiesi, kad ginkluotosios pajėgos ten jos nepasieks. Tikimės, kad taip ir buvo“, – sakė jis.

JT: karas Ukrainoje yra tiesiog toksiškasKaras Ukrainoje su Rusijos Federacija yra tiesiog nuodingas.Tokią išvadą padarė Jungtinių Tautų aplinkos programa ir jos organizacijos partnerės, atlikusios preliminarų karo Ukrainoje poveikio aplinkai vertinimą.Ukrainoje apsilankę ekspertai surengė pirmąjį tiriamąjį vizitą ir teigia, kad naujoji Ukrainos ir regiono gyventojų karta gyvens „su toksišku palikimu“.

Rusai toliau pumpuoja ginklus į Baltarusiją: raketos pristatomos kasdienRugpjūčio 9 d., antradienio vakarą, į Gomelio oro uostą vėl išskrido Rusijos lėktuvas su raketų, skirtų oro gynybos sistemoms S-300/400, siunta.Apie tai praneša Belaruski Hayun.Rusijos karinių oro pajėgų lėktuvas Il-76, kurio registracijos numeris RF-78813, į Baltarusiją atvyko apie 17 val. ir išskrido iš Homelio apie 18.30 val.

Krymo totorių Medžliso vadovas ragina rusus jau dabar važiuoti iš KrymoRusijos piliečiai, neteisėtai esantys Kryme, sulaukė pirmojo „skambučio“, pranešančio, kad reikia nedelsiant palikti okupuotą teritoriją.Taip informaciją apie sprogimus Novofiodorovkoje pakomentavo Krymo totorių Medžliso vadovas Refatas Čubarovas, praneša „Ukrinform“.„Rusijos piliečiai, neteisėtai esantys/apsigyvenę Rusijos Federacijos okupuotame Kryme! Jūs ką tik sulaukėte pirmojo „skambučio“, kad turite tučtuojau palikti okupuoto Krymo teritoriją. Žinokite, kad jūsų buvimas Kryme yra neteisėtas ir nusikalstamas“, - parašė „Telegram“ kanale R. Čubarovas.Jis paragino rusus negaišti laiko ir jau dabar važiuoti iš Krymo. Pasak Krymo totorių lyderio, laimės tas, kuris jau šiandien pasinaudos tiltu per Kerčės sąsiaurį.Antradienį Rusijos okupuotame Kryme, prie aviacijos bazės Novofiodorovkoje, iš kurios rusų lėktuvai skrenda bombarduoti Zaporižios, Mykolajivo ir Chersono sričių, nugriaudėjo keli galingi sprogimai.Ukrainos pareigūnai neatskleidžia, kokia ginkluotė buvo panaudota antradienį atakuojant Rusijos aviacijos bazę Kryme, bet teigia, kad šis smūgis buvo tik „apšilimas“, praneša UNIAN.Per aštuonerius Krymo okupacijos metus ten persikėlė nuo 600 tūkst. iki 1,5 mln. rusų, o 30 tūkst. Krymo totorių buvo priversti palikti pusiasalį.

Rusija teigia, kad per sprogimus karinėje oro pajėgų bazėje Kryme žuvo vienas žmogusRusija antradienį aiškino, kad pagrindinėje karinėje oro bazėje Maskvos aneksuotame Kryme sprogimai nugriaudėjo sprogus šaudmenims, taip sumenkindama galimybę, kad bazė nukentėjo nuo Ukrainos ugnies.Socialiniuose tinkluose pasidalyti mėgėjiški vaizdai rodo, kaip panikos apimti poilsiautojai su mažais vaikais bėga iš Krymo paplūdimio, ties horizontu kyla pilkų dūmų debesys.Sprogimai supurtė Sakų aerodromą 167-ąją Maskvos invazijos į Ukrainą dieną. Rusija aneksavo Krymo pusiasalį 2014 m. ir iš šio regiono rengia Ukrainos puolimą, tačiau pusiasalis retai kada būna Ukrainos pajėgų taikinys.Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad per incidentą bazėje sprogo „aviacijos šaudmenys“, o prorusiškas regiono vadovas sakė, kad žuvo vienas žmogus. Vietos sveikatos apsaugos pareigūnai anksčiau teigė, kad buvo sužeisti penki žmonės, tarp jų vienas vaikas. Gynybos ministerija sakė sieksianti išsiaiškinti sprogimų priežastį, bet leido suprasti, kad tai nebuvo į aerodromą nukreipta ataka.Ukrainos armija, ne vieną mėnesį prašiusi Vakarų sąjungininkių ilgojo nuotolio artilerijos, jau smogė į taikinius giliau Rusijos kontroliuojamoje teritorijoje, kai pastarosiomis savaitėmis pradėjo gauti tokius ginklus. Kyjivas taip pat prisiėmė atsakomybę už kelis sabotažo veiksmus Rusijos kontroliuojamoje teritorijoje.

Smūgiai Rusijos okupuotame Kryme yra svarbūs ir būtini. Tačiau dabar Rusijos Federacija norės atkeršyti. Apie tai pranešė karinis ekspertas Yigalas Levinas.Pasak jo, pirmasis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų strategijos etapas buvo panaikinti okupanto artilerijos pranašumą, o antrasis – suvaržyti ir atimti iš jo aviaciją.„Esu tikras, kad tai tik pradžia. Taip, rusai bandys atsakyti. Būkite atsargūs. Nesilankykite perpildytose vietose. Išgirdę pavojaus signalą, netingėkite – bent jau eikite į koridorių ir toliau nuo langų“, – pažymėjo Levinas.

Podoliakas apie sprogimus Kryme: viskas tik prasidedaKrymas negali likti karine baze teroristams. Todėl sprogimai Novofiodorovkoje yra „tik pradžia“.Tai antradienį pareiškė Ukrainos prezidento biuro vadovo patarėjas Michailas Podoliakas, praneša „rbc.ua“.„Rusijos Federacijos demilitarizavimas – neatskiriama visuotinio saugumo užtikrinimo dalis. Krymo pusiasalio ateitis – būti Juodosios jūros perlu, nacionaliniu parku su unikalia gamta ir pasauliniu kurortu. Ne karine baze teroristams. Viskas tik prasideda“, - parašė jis tviteryje.Antradienį Rusijos okupuotame Kryme, prie aviacijos bazės Novofiodorovkoje, iš kurios rusų lėktuvai skrenda bombarduoti Zaporižios, Mykolajivo ir Chersono sričių, nugriaudėjo keli galingi sprogimai.Ukrainos pareigūnai neatskleidžia, kokia ginkluotė buvo panaudota antradienį atakuojant Rusijos aviacijos bazę Kryme, bet teigia, kad šis smūgis buvo tik „apšilimas“, praneša UNIAN.

Ukrainos gynybos ministerija nepripažįsta dalyvavimo sprogimuose Kryme Ukrainos gynybos ministerija nenori pasakyti, kodėl antradienį Rusijos oro bazėje Kryme sprogo šaudmenys ir kuras – vietoj tiesioginio atsako ji paskelbė humoristinį pareiškimą, skelbia BBC. „Ukrainos gynybos ministerija negali nustatyti gaisro priežasties, bet primena priešgaisrinės saugos taisykles ir draudimą rūkyti nenustatytose vietose“, – sakoma Gynybos ministerijos socialiniuose tinkluose paskelbtoje pastaboje.„Gaisro faktą teroristinė šalis gali panaudoti informaciniame kare. Mes neatmetame galimybės, kad okupantai „netyčia“ ras tam tikrą būdingą „vizitinę kortelę“ ar net „DNR“, – pridūrė Ukrainos gynybos ministerija.Daugelis mano, kad galingų sprogimų serija ir gaisras Rusijos Saki oro bazėje Kryme, mažiausiai 200 km nuo artimiausių Ukrainos pozicijų, yra ukrainiečių vienaip ar kitaip surengtos atakos rezultatas. Tačiau nėra jokių įrodymų apie tai, ir nebuvo jokios informacijos apie tokio nuotolio ir tikslumo raketų perdavimą Ukrainai iš sąjungininkų. Rusijos gynybos ministerija teigė, kad šie sprogimai yra tiesiog avarijos rezultatas.

Dėl sprogimų Kryme žuvo vienas žmogusDėl sprogimų Novofedorovkoje žuvo vienas žmogus – apie tai paskelbė Sergejus Aksyonovas, kurį Rusija yra paskyrusi Krymo vadovu. Jis nepateikė detalių apie mirusįjį.„Rajone nėra bendros evakuacijos. Persikels tik namų, esančių netoli karinio aerodromo, gyventojai“, – „Telegram“ kanale rašė S. Aksyonovas.Antradienį Rusijos kariniame aerodrome Kryme griaudėjo keli galingi sprogimai ir prasidėjo gaisras.

Ministro pavaduotoja: Ukrainos medikai grąžina į rikiuotę 80 proc. fronte sužeistų kariųUkrainos medikai demonstruoja aukštą profesionalumo lygį ir grąžina į rikiuotę 80 proc. fronte sužeistų karių. Kaip praneša „Ukrinform“, tai antradienį per geriausių Ukrainos medikų apdovanojimo ceremoniją pareiškė gynybos ministro pavaduotoja Hanna Maliar.„Dėl medikų apdovanojimo... Tai mūsų medicininis frontas. Rusai nutaiko savo ginklus į mūsų karių gyvybę ir sveikatą. Jie gerai supranta, kad ukrainiečių dvasia tvirta, ir stengiasi mus palaužti tiek moraliai, tiek fiziškai. Mūsų medikai tiesiogine prasme neleidžia rusams palaužti drąsiausių iš mūsų. Vienas skaičius: mūsų medikai grąžina į rikiuotę 80 proc. sužeistųjų. Mūsų medikai atlieka unikalias operacijas ir grąžina kariams fronte prarastas galūnes“, - sakė pareigūnė.Anot H. Maliar, šiuo metu vyksta baisus karas, kurį buvo sunku įsivaizduoti XXI amžiuje, bet dabar atsirado „istorinė galimybė padėti tašką imperinėms Rusijos ambicijoms“.

Per apšaudymą prie Zaporožės AE žuvo trys žmonės Pasak Ukrainos, per Rusijos apšaudymą netoli Zaporožės atominės elektrinės žuvo mažiausiai trys žmonės, o dar 23 buvo sužeisti.Dniepropetrovsko gubernatorius Valentynas Rezničenka sakė, kad rusai paleido daugiau nei 120 raketų iš „Grad“ raketų paleidimo į pietinį Nikopolio miestą, esantį per Dniepro upę nuo Zaporožės. Apgadinti keli daugiabučiai ir pramonės objektai.„Aktyviai informuojame pasaulį apie Rusijos branduolinį šantažą – apie Zaporožės AE objektų apšaudymą“, – anksčiau sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.Rusija ir Ukraina toliau kaltina viena kitą dėl savaitgalį įvykdytų išpuolių prieš didžiausią Europos atominę elektrinę. Ji yra Rusijos kontroliuojamoje teritorijoje, tačiau joje dirba ukrainiečiai.

Už pagalbą okupantams Kyjivo srities gyventojas nuteistas 15 metų kalėtiKyjivo srities Brovarų miesto teismas pripažino kaltu dėl valstybės išdavimo 58 metų amžiaus Pobedos kaimo gyventoją ir skyrė jam 15 metų laisvės atėmimo bausmę.Tai antradienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Ukrainos saugumo tarnyba.Pareigūnai nustatė, kad, Rusijos ginkluotosioms pajėgoms laikinai okupavus dalį Kyjivo srities, vyras aktyviai bendradarbiavo su jų atstovais.Išdavikas teikė okupantams informaciją apie Ukrainos teritorinės gynybos kontrolės postų išdėstymą, išsamius duomenis apie vietos gyventojus, jų profesinę veiklą ir idėjinius įsitikinimus, išduodavo teisėsaugos institucijų darbuotojus, kariškius ir jų šeimų narius.Be to, teisiamasis padėdavo grobikams plėšikauti, nurodydavo gyventojų paliktus namus ir pats prisijungdavo prie marodierių.Už jo lojalumą rusai jam garantavo asmeninį saugumą.

TASS: per sprogimus Novofedorivkoje sužeisti penki žmonėsNaujienų agentūra TASS, remdamasi Maskvos paskirtu Krymo sveikatos apsaugos ministerijos vadovu, praneša, kad per sprogimus Novofedorivkoje buvo sužeisti penki žmonės, tarp jų ir vaikas, vienam iš nukentėjusiųjų atliekama operacija.

Ukrainos vicepremjerė: sprogimai Novofedorivkoje – priminimas, kam priklauso KrymasUkrainos vicepremjerė Iryna Vereščiuk tapo pirmąja Ukrainos pareigūne, pakomentavusia sprogimus Novofedorivkoje.„Šiandieniniai sprogimai Novofedorivkoje – dar vienas priminimas, kam priklauso Krymas. Nes tai yra Ukraina!“ – „Telegram“ rašė ji.Ukrainos ginkluotosios pajėgos kol kas nekomentavo sprogimų Novofedorovkos aerodrome.

Ukrainoje iš Donecko srities privalomai evakuojami tūkstančiai gyventojųUkraina išvežė mažiausiai 3 000 žmonių iš kautynių krečiamos rytinės Donecko srities, pradėdama privalomą evakuaciją prieš artėjančius sunkius žiemos mėnesius, antradienį pranešė Kyjivas.„Per pastarąsias šešias dienas evakuota daugiau kaip 3 000 piliečių, įskaitant beveik 600 vaikų ir 1 400 moterų. Privalomos evakuacijos tęsiamos“, – sakė Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojas Kyrylas Tymošenka.Kyjivas praeitą savaitę pranešė pradedantis privalomą evakuaciją iš Donecko srities, kur šiuo metu vyksta pagrindinis Rusijos pajėgų puolimas, nes vyriausybė nemano sugebėsianti šiame regione užtikrinti namų šildymą žiemą.Pasak K. Tymošenkos, nuo vasario, kai į šalį įsiveržė Rusijos pajėgos, iš Donecko srities buvo evakuota apie 1,3 mln. žmonių. Dalį šios srities nuo 2014 metų kontroliuoja prorusiški separatistai.„Dabar [Kyjivo tebekontroliuojamoje] srities teritorijoje yra 350 tūkst. gyventojų, įskaitant 50 tūkst. vaikų“, – pridūrė pareigūnas.Rytiniame Donbaso regione, kurį sudaro Donecko ir Luhansko sritys, daugelis gyventojų buvo nelinkę išvykti. Jie aiškina neturintys išteklių pradėti gyvenimą iš naujo arba neturintys kur prisiglausti.Donecko ir Luhansko srityse pastaraisiais mėnesiais vyko įnirtingiausios kautynės. Maskvos pajėgos jau yra užėmusios daugumą jų miestų.Ukrainos prezidentūra antradienį ryte pranešė, kad per pastarąją parą Donbase dėl Rusijos apšaudymų žuvo trys žmonės ir dar 19 buvo sužeisti.Prezidentas Volodymyras Zelenskis praeito mėnesio pabaigoje paragino gyventojus vykdyti nurodymus ir teigė, kad daugiau žmonių išgyventų karą, jeigu pasitrauktų nuo atakuojančių Rusijos pajėgų.

Rusija teigia, kad Krymo bazėje sprogo šaudmenys, aukų nėraMaskvos aneksuoto Krymo aerodrome antradienį detonavo šaudmenys, tačiau aukų nebuvo, pranešė Rusijos gynybos ministerija.Netoli Novofiodorovkos gyvenvietės „sprogo keli aviacijos šaudmenys“, sakoma Gynybos ministerijos pranešime, kurį perdavė Rusijos naujienų agentūros. „Dėl sprogimo niekas nenukentėjo“.

Ukrainos ministerija: Rusija stengsis papildyti savo kariuomenę „pasportizuotais“ ukrainiečiaisUkrainos laikinai okupuotų teritorijų reintegracijos ministerija paragino šalies piliečius nepamiršti, kad Rusijos pasas, gautas okupantų užgrobtuose regionuose, yra bilietas į priešo kariuomenę.Tai „Telegram“ kanale pranešė ministerijos spaudos tarnyba, kurią cituoja „Ukrinform“.Remdamasi Donecko srities valstybinės administracijos atstovais, ministerija informuoja, kad rusai jau kelis mėnesius mėgina prievarta „pasportizuoti“ laikinai užgrobtų teritorijų gyventojus.„Jų strateginis tikslas – legalizuoti savo laikiną „valdžią“ ir sudaryti sąlygas tariamiems referendumams, taip pat įtraukti į sąrašus kuo daugiau ukrainiečių, kad būtų galima juos prievarta mobilizuoti į savo kariuomenę. Visi darbingo amžiaus piliečiai, gavę RF pasą, automatiškai patenka į potencialių okupacinės armijos kareivių gretas“, – pabrėžė ministerijos pareigūnai.Jie priminė, kad nuo vasario 24 d. Ukrainoje jau nukauta daugiau kaip 42 tūkst. okupantų rusų.„Vadinasi, priešas priverstine mobilizacija stengsis atnaujinti savo kariuomenę „pasportizuotais“ ukrainiečiais“, – konstatuojama Ukrainos laikinai okupuotų teritorijų reintegracijos ministerijos spaudos tarnybos pranešime.

Rusijos karinėje oro bazėje Kryme – galingi sprogimaiKrymo gyventojai praneša apie sprogimus Rusijos karinėje oro bazėje Novofedorivkoje.„Telegram“ kanaluose skelbiama, kad nugriaudėjo 4 sprogimai.https://t.me/radiosvoboda/26160

Kišiniovas parengė rekomendacijas avarijos Zaporižios atominėje elektrinėje atvejuiMoldovos sostinės Kišiniovo merija parengė rekomendacijas avarijos Zaporižios atominėje elektrinėje atvejui. Tai antradienį pranešė portalas „NewsMaker“.Merijos Visuomenės sveikatos valdybos vadovas Borisas Gylka apkaltino šalies Sveikatos apsaugos ministeriją dėl to, kad piliečiai iki šiol neinformuoti, kaip jie turėtų elgtis įvykus branduolinei katastrofai.Moldova yra už 740 kilometrų nuo Zaporižios atominės elektrinės, kuri pastarosiomis dienomis apšaudoma.Pirmadienį Moldova pareiškė esanti susirūpinusi dėl padėties Zaporižios atominėje jėgainėje ir paragino įleisti į ją TATENA ekspertus.Rugpjūčio 6 d. Europos Sąjunga pasmerkė Rusijos karinę veiklą teritorijoje apie Zaporižios AE.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, telefonu kalbėdamasis su Europos Tarybos pirmininku Charles`iu Micheliu, paragino imtis sankcijų prieš Rusijos atominę energetiką ir branduolinį kurą.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos gavo 50 turkiškų šarvuotųjų transporterių „Kirpi“Ukrainos ginkluotosios pajėgos gavo 50 naujų Turkijoje pagamintų šarvuotųjų transporterių „Kirpi“.Tai antradienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Kachovkos operatyvinės kariuomenės grupuotės atstovais.„Partneriai užsienyje remia mūsų karius. Visas pasaulis nori, kad Ukraina nugalėtų nuožmų priešą. Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms perduota naujų turkiškų šarvuotųjų transporterių „Kirpi“, - sakoma „Facebook“ paskyroje paskelbtame grupuotės pranešime.Pažymima, kad netrukus turėtų būti pristatyta dar viena šių šarvuotųjų transporterių siunta, kurią sudarys 150 mašinų.Gautomis žiniomis, šarvuočiai apginkluoti kulkosvaidžiais, kuriuos galima sukioti 360 laipsnių, juose sumontuota gaisro gesinimo sistema ir efektyvi apsauga nuo minų. Mašina gali gabenti 12 karių ir įgulą.

UNHCR: nuo karo pradžios iš Ukrainos išvyko 10,5 mln. žmoniųNuo Rusijos invazijos pradžios vasario 24 d., naujausiais Jungtinių Tautų Pabėgėlių agentūros (UNHCR) duomenimis, iš Ukrainos išvyko jau per 10,5 mln. žmonių, praneša agentūra „Sky News“.Pasak UNCHR, didžioji dalis šių žmonių pasitraukė į Lenkiją. Kiti kirto Rumunijos, Moldovos, Vengrijos ir kitų Europos šalių sienas. Dar tūkstančiai ukrainiečių pasiekė Jungtinę Karalystę (JK).

Kremlius: bet kokie bandymai izoliuoti Rusiją pasmerkti žlugtiKremlius atmetė Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio raginimą visiems rusams įvesti tarptautinį kelionių draudimą, praneša agentūra „Sky News“.Pasak Kremliaus atstovo Dmitrijaus Peskovo, toks siūlymas yra „neracionalus“, o Europa turės apsispręsti, ar nori mokėti V. Zelenskio „užgaidų“ kainą. „Tai galima vertinti tik itin neigiamai. Bet kokie bandymai izoliuoti Rusiją ar rusus yra pasmerkti žlugti“, – pridūrė D. Peskovas.V. Zelenskis sakė interviu laikraščiui „The Washington Post“, kad rusai turi „gyventi savo pasaulyje, kol pakeis savo filosofiją“. „Jie sakys: „Tai su mumis neturi nieko bendra. Juk atsakomybė negali tekti visiems gyventojams?“ Gali. Būtent gyventojai išsirinko šią vyriausybę ir dabar jai nesipriešina, su ja nesiginčija, ant jos nešaukia“, – teigė prezidentas.

Ukrainos Čornomorsko uostą paliko dar du laivai su grūdaisAtnaujinus grūdų eksportą iš Ukrainos, Čornomorsko uostą paliko dar du laivai. Abu krovininiai laivai saugumo koridoriumi Juodojoje jūroje plukdo iš viso 70 000 tonų maisto produktų, antradienį socialiniuose tinkluose pranešė Ukrainos infrastruktūros ministerija.Laivu „Rahmi Yaggi“ į Turkiją keliauja 5 300 tonų saulėgrąžų rupinių. „Ocean Lion“ į Pietų Korėją gabena beveik 65 000 tonų kukurūzų.Liepą karo priešininkės Ukraina ir Rusija pasirašė susitarimus su Turkija ir JT dėl žemės ūkio produkcijos ir trąšų eksporto. Nuo tada iš Čornomorsko, Odesos ir Južnės uostų išplaukė keliolika laivų su daugiau kaip 380 000 tonų kroviniu.Rusija po savo invazijos į Ukrainą vasario pabaigoje blokavo Ukrainos uostus. Ukraina savo ruožtu, baimindamasi rusų įsiveržimo, užminavo uostų prieigas.

JAV paskelbė apie naują 1 mlrd. dolerių vertės karinę pagalbą UkrainaiPentagonas pirmadienį paskelbė apie naują 1 mlrd. dolerių (0,98 mlrd. eurų) vertės karinę pagalbą Ukrainai, įskaitant papildomas tikslaus nutaikymo raketas sistemai HIMARS, padedančiai Kyjivo pajėgoms atakuoti Rusijos pajėgas toli už fronto linijų.Paketas taip pat apima daugiau raketų „žemė–oras“ gynimuisi nuo Rusijos lėktuvų ir raketų, daugiau prieštankinių raketų „Javelin“ ir kitų šaudmenų, sakoma JAV Gynybos departamento pareiškime.„Visa tai – svarbūs pajėgumai siekiant padėti ukrainiečiams atremti Rusijos puolimą rytuose ir... pietuose bei kitur“, – sakė gynybos sekretoriaus pavaduotojas Colinas Kahlas.Nuo Rusijos įsiveržimo į Ukrainą vasario 24 dieną JAV bendrai Kyjivui skirtos pagalbos suma padidėja iki 9,1 mlrd. dolerių (8,92 mlrd. eurų).„Jungtinės Valstijos drauge su sąjungininkais ir partneriais iš daugiau kaip 50 šalių teikia gyvybiškai svarbią saugumo pagalbą, kad paremtų Ukrainos [pastangas] ginti savo suverenumą ir teritorinį vientisumą nuo Rusijos agresijos“, – sakė valstybės sekretorius Antony Blinkenas.„Toliau nuodugniai konsultuosimės su Ukraina ir tieksime papildomas prieinamas sistemas bei pajėgumus, atidžiai sukalibruotus, kad keistų [eigą] mūšio lauke ir stiprintų Ukrainos galutines pozicijas prie derybų stalo“, – sakoma A. Blinkeno pareiškime.Atskirai Pasaulio bankas pirmadienį paskelbė apie 4,5 mlrd. dolerių (4,41 mlrd. eurų) pagalbą Ukrainai, apmokamą Jungtinių Valstijų.Šios lėšos padės Kyjivui apmokėti paslaugas, mokėti pensijas ir taip švelninti Rusijos invazijos ekonominį poveikį, sakoma Pasaulio banko pareiškime.„Ši ekonominė pagalba itin svarbi remiant Ukrainos žmones, ginančius savo demokratiją nuo neišprovokuotos Rusijos agresijos“, – sakė JAV iždo sekretorė Janet Yellen.

Rusų pajėgos teigia apie Zaporižios jėgainę dislokuojančios oro gynybos sistemasPo Pietų Ukrainoje esančios Zaporižios atominės elektrinės apšaudymo Rusijos daliniai, jų pačių duomenimis, apie kompleksą dislokuoja oro gynybos sistemas. „Stiprinamos elektrinės oro gynybos sistemos“, – antradienį Rusijos valstybinei televizijai sakė Maskvos paskirtos karinės administracijos regione vadovas Jevgenijus Balickis.Maskva ir Kyjivas praėjusiomis dienomis keliskart kaltino viena kitą atakomis prieš branduolinę elektrinę. Nepriklausomai patikrinti duomenų nėra galimybės.J. Belickio teigimu, elektrinė šiuo metu veikia įprastai. Elektros linijos ir pažeisti jėgainės blokai esą buvo sutvarkyti.Zaporižios atominė elektrinė turi iš viso šešis reaktorius, kurių bendra galia yra 5 700 megavatai. Tai galingiausia atominė jėgainė Europoje. Iki apšaudymo savaitgalį, Ukrainos duomenimis, dar buvo eksploatuojami trys reaktoriai.

Britų žvalgyba: Rusija stiprina pozicijas Ukrainos pietuoseRusijos invaziniai daliniai Ukrainoje, britų karinių ekspertų duomenimis, praėjusiomis dienomis savo pastangas sutelkė į pozicijų stiprinimą pietuose, kad galėtų atremti ukrainiečių kontrpuolimą. Tačiau atakos buvo tęsiamos ir rytiniame Donecko regione, sakoma kasdieninėje britų žvalgybos ataskaitoje, kurią skelbia Gynybos ministerija Londone.Rusų agresorių pažanga, šiais duomenimis, išlieka ribota. Didžiausios sėkmės per praėjusias 30 dienų rusai esą pasiekė judėdami Bachmuto miesto link. Tačiau ir čia fronto linija per šį laikotarpį pasistūmėjo tik 10 km. Kitose teritorijose tai tebuvo 3 km.To priežastimi britų ekspertai, be kita ko, įvardija personalo stygių rusų pajėgose. „Nepaisant ir toliau intensyvaus artilerijos naudojimo šiose teritorijose, Rusija nesugebėjo sutelkti užtektinai pėstininkų kovinių dalinių, kad užsitikrintų didesnius teritorinius laimėjimus“, – sakoma ataskaitoje.

Ukrainoje likviduotas „geriausias Rusijos sraigtasparnių pilotas“ Ukrainos kariai likvidavo Rusijos Federacijos (RF) oro ir kosmoso pajėgų pulkininką Vasilijų Kleščenką.Apie tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Strateginės komunikacijos centras, skelbia unian.net.„Geriausio RF oro ir kosmoso pajėgų sraigtasparnių piloto pulkininko V. Kleščenkos kūnas „Ka-52“ nuolaužose“, – teigiama pranešime.Kaip rašoma RF gynybos ministerijos interneto svetainėje, V. Kleščenka buvo 344-ojo Rusijos karo aviacijos skrydžio personalo kovinio panaudojimo ir perkvalifikavimo centro vadovo pavaduotojas.Likviduotasis pulkininkas praėjusių metų gegužės 9 d. vadovavo sraigtasparnių paradui virš Raudonosios aikštės – šį faktą įrodo atitinkamos publikacijos Rusijos propagandinėje žiniasklaidoje.

Ukrainos duomenimis, nuo karo pradžios Rusija jau neteko maždaug 42 640 kariųRusija nuo savo karo prieš Ukrainą pradžios šalyje jau neteko maždaug 42 640 karių, praneša agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Štabo duomenimis, nuo vasario 24 dienos iki rugpjūčio 9-osios Rusija taip pat neteko 1 817 tankų, 4 076 šarvuotųjų kovos mašinų, 964 artilerijos sistemų, 261 reaktyvinės salvinės ugnies sistemos, 133 oro gynybos sistemų, 223 lėktuvų, 193 sraigtasparnių, 2 998 automobilių ir degalų cisternų, 15 laivų, 757 dronų, 87 specialiosios technikos vienetų ir 185 sparnuotųjų raketų.Šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiančios intensyvios kautynės.

Mykolajivo srityje sulaikyta 400 įtariamų kolaborantų Pietų Ukrainos Mykolajivo srityje rugpjūčio 5–8 dienomis sulaikyta apie 400 įtariamų Rusijos kolaborantų, praneša agentūra „Sky News“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generolu majoru Dmytro Marčenka.Pasak D. Marčenkos, turima įrodymų, kad „kiekvienas sulaikytasis perdavė vertingos informacijos“ Rusijos kariuomenei.Minėtu laikotarpiu Mykolajive galiojo komendanto valanda. Manoma, kad ji buvo įvesta būtent kolaborantų paieškoms.

Ukraina praneša apie intensyvius apšaudymus prie fronto linijos rytuoseUkraina praneša apie intensyvius rusų pajėgų apšaudymus prie fronto linijos rytuose. Vyksta nuožmūs mūšiai vietovėse netoli Donecko miesto, per Ukrainos televiziją sakė to paties pavadinimo srities gubernatorius Pavlas Kyrylenka, kurį cituoja agentūra „Reuters“.„Padėtis įtempta, palei visą fronto liniją nuolat šaudoma“, – kalbėjo P. Kyrylenka. Vykdoma daug atakų ir iš oro. Tačiau priešui esą nesiseka, Doneckas atsilaiko.

Rusija tvirtina Ukrainoje numušusi 19 HIMARS raketųRusijos gynybos ministerija pareiškė, kad šalies kariuomenė Rytų ir Pietų Ukrainoje numušė 19 amerikietiškų HIMARS raketų ir netoli Kramatorsko sunaikino dar kelis tokių sviedinių paleidimo įrenginius, praneša agentūra „Reuters“.„Reuters“ šių pareiškimų patvirtinti negalėjo.

Zelenskis reikalauja įvesti kelionių draudimą visiems rusamsUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis reikalauja įvesti tarptautinį kelionių draudimą visiems rusams, kad atgrasytų Maskvą nuo okupuotų teritorijų aneksijos. „Svarbiausios sankcijos yra uždaryti sienas, nes rusai iš kitų atima jų žemę“, - sakė jis interviu JAV laikraščiui „The Washington Post“. Rusai esą turi „gyventi savo pasaulyje, kol pakeis savo filosofiją“.Rusijos okupuotoje Pietų Ukrainos Zaporižios srities dalyje pirmadienį paskelbta apie referendumą dėl prisijungimo prie Rusijos Federacijos. Panašių planų yra ir dėl okupuoto Chersono.Jau ir ES intensyvėja diskusijos apsunkinti ar net visai nutraukti turistinių vizų išdavimą rusams. Nepaisant karo, daug rusų vasarą atostogauja ES šalyse. Rusijos kaimynė Latvija jau sugriežtino vizų išdavimą. Tai padaryti svarsto ir Suomija, tačiau ji reikalauja sprendimo visai Šengeno erdvei.Po Rusijos karo prieš Ukrainą neturėtų būti nei rusenančio, nei įšaldyto konflikto, tradiciniame savo kreipimesi pirmadienio vakarą sakė V. Zelenskis. Ukraina esą turi atgauti viską, ką laikinai užėmė Rusija. Tik akivaizdus užpuoliko pralaimėjimas apsaugos nuo naujo karo, pažymėjo prezidentas.

Rusijos pajėgos apšaudė Nikopolį, nukentėjusiųjų nėraNaktį į antradienį Rusijos pajėgos vėl apšaudė Ukrainos Dnipro srityje išsidėsčiusį Nikopolio miestą, praneša agentūra „Ukrinform“, remdamasi Nikopolio karinės administracijos vadovu Jevhenijumi Jevtušenka.„Nikopolis – du apšaudymai naudojant daugkartinio paleidimo raketų sistemas“, – socialiniame tinkle „Telegram“ parašė J. Jevtušenka.Karinės administracijos vadovas pridūrė, kad, preliminariais duomenimis, nukentėjusiųjų nėra.

Melitopolyje – juoda naktis rusų okupantamsLaikinai okupuotame Melitopolyje – juoda naktis rusų okupantams. Kaip pranešė miesto meras Ivanas Fedorovas, šiąnakt per Ukrainos pajėgų atakas yra likviduotų ir sužeistų Rusijos karių. Vakarinėje Melitopolio dalyje pirmadienio vakarą nugriaudėjo apie 10 galingų sprogimų. „Mes tikime Ukrainos ginkluotosiomis pajėgomis ir laukiame gerų naujienų ukrainiečiams ir niokojančių naujienų rasistams“, – sakė meras.I. Fedorovas sakė, kad po pragariškos nakties užpuolikams išaušo ir karštas rytas. Apie 6 val. ryte nugriaudėjo dar vienas sprogimas. Virš rusų karinės bazės kyla dūmai. Daugiau detalių žadama pateikti vėliau.Naktis prieš tai irgi buvo nesėkminga Rusijos kariams. Tuomet Melitopolyje buvo sunaikinta daug priešo technikos ir apie 100 karių. Praeitą savaitę Rusija perkėlė didžiąją dalį oro gynybos iš Melitopolio į vakariau esantį Chersoną.https://t.me/uniannet/67500

Grupei „Azovstal“ gynėjų gresia mirties bausmėGrupei į nelaisvę paimtų „Azovstal“ plieno gamyklos Mariupolyje gynėjų gresia mirties bausmė. Baudžiamajame procese, kuris vyksta Rusijos kontroliuojamo separatistinio Donecko regiono teisme, prokuratūra pirmadienį pareikalavo aukščiausios bausmės, pranešė vadinamosios Donecko „liaudies respublikos“ oficiali naujienų agentūra. Nuosprendis turėtų būti paskelbtas trečiadienį.Teisiamieji, kurių tikslus skaičius neįvardijamas, kaltinami daugiau kaip 100 žmonių nužudymu. „Azovo“ pulko kariai iki gegužės pabaigos buvo įsitvirtinę plieno gamykloje, kai likusi Mariupolio uostamiesčio dalis jau buvo užkariauta rusų pajėgų. Tada paskutinieji gynėjai pasidavė. Ukraina siekia jų išlaisvinimo.Ukrainos pranešimais, daug Rusijos rankose esančių belaisvių buvo kankinami. Apie 50 jų liepos pabaigoje žuvo per ataką neaiškiomis aplinkybėmis Olenivkos kalėjime netoli Donecko.Rusija rugpjūčio pradžioje „Azovo“ pulką įvardijo kaip teroristinę organizaciją. Tai reiškia, kad Rusijos nelaisvėje esantys jo nariai gali būti teisiami pagal Rusijos įstatymus. Donecko „liaudies respublika“ savo Aukščiausiajame teisme nori teisti dar daugiau Mariupolio gynėjų.Šį pulką Maskva vis pasitelkia kaip jau daugiau nei penkis mėnesius trunkančio karo pateisinimą ir teigia, kad nori „išlaisvinti“ Ukrainą nuo „fašistų“. Tačiau tarptautiniai ekspertai iš esmės sutaria, kad nacionalistai ir dešinieji radikalai sudaro tik nedidelę Ukrainos kovotojų dalį.

Pentagonas: nuo karo pradžios Ukrainoje žuvo arba buvo sužeista iki 80 000 rusųVienas aukšto rango Pentagono pareigūnas pirmadienį pranešė, kad nuo karo pradžios vasario pabaigoje Ukrainoje žuvo arba buvo sužeista iki 80 000 rusų.„Per mažiau nei šešis mėnesius rusų patirti nuostoliai tikriausiai siekia 70–80 tūkst.“ žmonių, sakė gynybos sekretoriaus pavaduotojas Colinas Kahlas.C. Kahlas taip pat nurodė, kad nuo vasario 24 dienos, kai pradėjo invaziją į Ukrainą, Rusijos pajėgos neteko „trijų ar keturių tūkstančių“ šarvuotųjų transporto priemonių. Be to, joms gali imti trūkti turimų tiksliai nutaikomų raketų, įskaitant iš oro ir jūros paleidžiamas sparnuotąsias raketas, nes nuo invazijos pradžios rusai daug jų paleido.Šie nuostoliai yra „gana įspūdingi, turint omenyje, kad rusai nepasiekė nė vieno iš [Rusijos prezidento] Vladimiro Putino karo pradžioje iškeltų tikslų“, sakė jis žurnalistams.C. Kahlo teigimu, tai, kad Rusijos pajėgos nebenaudoja tiek daug ilgesnio nuotolio ir tiksliai nutaikomų raketų, rodo, jog jų atsargos sumažėjo beveik iki tokio lygio, kiek Maskvai reikia turėti rezerve „kitiems nenumatytiems atvejams“.Pareigūnas pripažino, kad Ukrainos pusė mūšio lauke taip pat patyrė didelių nuostolių, tačiau nepateikė jokių skaičių.„Abi pusės patiria nuostolių. Šis karas yra intensyviausias konvencinis konfliktas Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų“, – sakė jis.„Tačiau ukrainiečiai turi daug privalumų, iš kurių ne mažiau svarbus yra jų noras kovoti“, – pridūrė C. Kahlas.

Analitikai: Rusija naudoja kalinius okupuotų teritorijų kontroleiRusija gali naudoti dalinius, sudarytus iš kalinių, kad galėtų kontroliuoti padėtį okupuotose Ukrainos dalyse.Tokias išvadas padarė JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai.Naujausioje ataskaitoje jie pažymi, kad naujai mobilizuoti rusų batalionai okupuotų teritorijų gyventojams yra griežtesni nei profesionalūs Rusijos kariai ar net formalų karinį mokymą baigę šauktiniai.Šie padaliniai yra mažiau apmokyti ir mažiau profesionalūs. Tačiau būtent tokius dalinius Rusija pasitelkia siekdama kontroliuoti okupuotų teritorijų gyventojus.

V. Zelenskis reikalauja naujų sankcijų dėl Zaporožės atominės elektrinėsUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino imtis naujų sankcijų Rusijai dėl Zaporožės atominės elektrinės apšaudymo.„Rusija nesigilins į žodžius ir nerimą. Mums reikia naujų sankcijų teroristinei valstybei ir visai Rusijos branduolinei pramonei už branduolinės katastrofos grėsmės sukėlimą“, – vakariniame kreipimesi sakė V. Zelenskis.„Černobylio katastrofa yra sprogimas viename reaktoriuje. Zaporožės AE turi šešis maitinimo blokus“, – pridūrė jis.Zaporožės AE yra didžiausia Europoje. Per savaitgalį ji buvo kelis kartus apšaudyta. Abi pusės kaltino viena kitą dėl apšaudymo.Jungtinės Valstijos taip pat kaltina Rusiją dėl apšaudymo ir ragina nutraukti visus karo veiksmus Ukrainos branduoliniuose objektuose. Remiantis amerikiečių duomenimis, šiuo metu Zaporožės atominėje elektrinėje nėra padidėjusio ar nenormalaus radiacijos lygio požymių.

Melitopolio meras pranešė apie galingus sprogimus miesteLaikinai Rusijos užgrobtame Melitopolyje, Zaporožės regione, vėlų pirmadienio vakarą nugriaudėjo apie tuzinas galingų sprogimų. Apie tai „Telegram“ kanale paskelbė Melitopolio meras Ivanas Fiodorovas, praneša „Ukrinform“.„Dar vienas vakaras Rusijos kariuomenei bus nenuobodus“, – rašė meras.Pasak jo, vakarinėje Melitopolio dalyje jau girdėta apie dešimt galingų sprogimų.Kaip pranešama, praėjusią naktį laikinai užgrobtame Melitopolyje Ukrainos ginkluotosios pajėgos smogė Rusijos karių dislokavimo vietose. Žuvo daugiau nei 100 įsibrovėlių.

Pentagonas: nuo karo pradžios žuvo arba buvo sužeista 70-80 tūkst. Rusijos kariškiųTokį vertinimą per spaudos konferenciją pateikė JAV gynybos sekretoriaus pavaduotojas politiniams reikalams Colinas Kahlas, praneša CNN.„Yra pagrindo manyti, kad rusai per mažiau nei šešis (karo) mėnesius prarado 70 ar 80 tūkstančių žmonių“, – sakė Pentagono atstovas, pažymėdamas, kad kalbama apie apytikslį tiek žuvusių, tiek sužeistų Rusijos kariškių skaičių.C. Kahlas pažymėjo, kad tokie Rusijos nuostoliai yra „nepaprasti“, atsižvelgiant į tai, kad Rusija nepasiekė nė vieno iš Vladimiro Putino karo pradžioje nurodytų tikslų.

Ukrainoje humanitarinė pagalba netrukus bus reikalinga beveik 18 mln. žmoniųDėl intensyvių karo veiksmų Ukrainoje šių metų pabaigoje humanitarinė pagalba bus reikalinga mažiausiai 17,7 mln. žmonių. Tai pirmadienį pareiškė Jungtinių Tautų koordinatorė Ukrainoje Denise Brown, praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi JT atstovybe Ukrainoje.D. Brown paragino tarptautinę bendriją toliau teikti Ukrainai gyvybiškai svarbią pagalbą.

Pasaulio bankas paskelbė apie papildomą 4,5 mlrd. JAV dolerių pagalbą UkrainaiPasaulio bankas pirmadienį paskelbė suteiksiantis dar 4,5 mlrd. JAV dolerių finansinę paramą karo draskomai Ukrainai.Lėšos padės Kyjivui finansuoti paslaugas ir pensijas, o tai ypač svarbu siekiant sumažinti Rusijos invazijos poveikį ekonomikai, sakoma banko pranešime.„Ukrainai reikia nuolatinių vyriausybės paslaugų, įskaitant sveikatos apsaugos, švietimo ir socialinės apsaugos, kad būtų išvengta tolesnio gyvenimo sąlygų blogėjimo ir skurdo“, – sakė Pasaulio banko prezidentas Davidas Malpassas.

Ukrainos atstovai: „Amnesty International“ liudininkams buvo daromas spaudimasRengiant skandalingąją „Amnesty International“ ataskaitą apie Ukrainą, liudininkams buvo daromas spaudimas. Tai pirmadienį pareiškė Strateginės komunikacijos ir informacijos saugumo centro atstovai, praneša portalas „rbc.ua“.Pasak ataskaitą išanalizavusių specialistų, „Amnesty International“ rėmėsi parodymais, kuriuos davė žmonės, buvę filtravimo stovyklose ir kalėjimuose laikinai okupuotose teritorijose. Daug medžiagos buvo surinkta apklausiant žmones, evakuotus iš Ukrainos vyriausybės nekontroliuojamų Donecko ir Luhansko sričių teritorijų ar Krymo.„Pavyzdžiui, medžiaga buvo renkama filtravimo stovyklų ir kalėjimų teritorijoje, buvo apklausiami asmenys, „norintys“ pateikti tokią informaciją“, - pažymėjo Strateginės komunikacijos ir informacijos saugumo centro atstovai.Jų manymu, ši informacija neturėjo būti įtraukta į ataskaitą, kadangi ji buvo gauta Rusijos jėgos struktūrų spaudimu. Ją „Amnesty International“ ekspertams pateikę žmonės buvo greičiau perkeliami į saugesnius regionus.Ketvirtadienį žmogaus teisių gynimo organizacija „Amnesty International“ paskelbė ataskaitą, kurioje teigiama, kad Ukraina, kovodamas su Rusijos invazija, kelia pavojų civiliams gyventojams, nes dislokuoja savo karius gyvenamuosiuose rajonuose.Ukrainos vyriausybė griežtai atmetė šią ataskaitą, teigdama, kad „Amnesty International“ veikia išvien su Kremliaus propagandistais.

JAV paskelbė naują vieno milijardo JAV dolerių ginklų pagalbą UkrainaiPirmadienį Pentagonas paskelbė apie 1 milijardo dolerių naują karinę pagalbą Ukrainai, įskaitant papildomas HIMARS sistemos raketas, padedančias Kyjivo pajėgoms atakuoti Rusijos kariuomenę toli už fronto linijų.Į paketą taip pat įtraukta daugiau „žemė-oras“ raketų, skirtų gynybai nuo Rusijos lėktuvų ir raketų, daugiau prieššarvinių raketų „Javelin“ ir kitos amunicijos, teigiama JAV Gynybos departamento pranešime.

Lenkijos pareigūnas apie skandalingąją „Amnesty International“ ataskaitą: atotrūkis nuo tikrovės – didžiulisLenkijos užsienio reikalų ministro pavaduotojas Marcinas Przydaczius mano, kad skandalingoji „Amnesty International“ ataskaita apie Ukrainą pakerta pasitikėjimą šia organizacija ir rodo „labai didelę“ Rusijos įtaką jai.Viceministras savo nuomonę išsakė pirmadienį Lenkijos radijui.„Matome, kas vyksta Ukrainoje. Matome Rusijos kariuomenės rengiamas žudynes, vykusias Irpenyje ir Bučoje. Matome atakuojamus civilinius objektus, aš pats savo akimis mačiau juos prie Kyjivo, matome bombarduojamus gyvenamuosius namus, prekybos centrus. Ir vienintelis dalykas, kurį „Amnesty International“ įstengė išspausti po kelių karo mėnesių, yra tokia ataskaita. Tai rodo didelį (organizacijos) atotrūkį nuo tikrovės ir ideologizavimo mastą“, - konstatavo Lenkijos URM vadovo pavaduotojas.„Deja, Rusijos įtaka ten taip pat tikriausiai yra labai didelė, nes kitaip viso to neįmanoma paaiškinti“, - pabrėžė M. Przydaczius.Ketvirtadienį žmogaus teisių gynimo organizacija „Amnesty International“ paskelbė ataskaitą, kurioje teigiama, kad Ukraina, kovodamas su Rusijos invazija, kelia pavojų civiliams gyventojams, nes dislokuoja savo karius gyvenamuosiuose rajonuose.Ukrainos vyriausybė griežtai atmetė šią ataskaitą, teigdama, kad „Amnesty International“ veikia išvien su Kremliaus propagandistais.

Ukrainoje Rusijos kareivis nuteistas 10 metų kalėti už karo nusikaltimusUkrainos šiauriniame Černihivo mieste 10 metų kalėti nuteistas karo nusikaltimais apkaltintas Rusijos kareivis.Teismas nusprendė, jog įrodyta, kad vykdydamas įsakymą tankistas apšaudė gyvenamąjį daugiabutį vasario pabaigoje pradėto karo pradžioje, pirmadienį pranešė Ukrainos visuomeninė televizija. Dešimtame aukšte buvo sunaikintas butas, nors niekas nebuvo sužeistas.Kareivis prisipažino kaltas, jam gresia 10 metų įkalinimas, tačiau nuosprendis įsiteisės tik po galimos apeliacijos.Gegužę Rusijos kareivis jau buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos už Ukrainos civilio nužudymą, bet vėliau bausmė sumažinta iki 15 metų.

JAV paragino Rusiją nutraukti karinę veiklą branduoliniuose objektuoseBaltieji rūmai pirmadienį paragino Rusiją nutraukti visas karines operacijas aplink Ukrainos branduolinius objektus. „Kovos šalia atominės elektrinės yra pavojingos“, – žurnalistams sakė Baltųjų rūmų atstovė spaudai Karine Jean-Pierre į Kentukį skridusiame „Air Force One“ lėktuve, kuriuo prezidentas Joe Bidenas išvyko apžiūrėti nuo potvynių nukentėjusių teritorijų.„Mes toliau raginame Rusiją nutraukti visas karines operacijas Ukrainos branduoliniuose objektuose arba šalia jų ir grąžinti Ukrainai visišką jų kontrolę“, – sakė K. Jean-Pierre.Rusija okupavo Zaporižią, didžiausią Europoje atominės energetikos kompleksą, pirmosiomis invazijos savaitėmis, o pastaruoju metu ten pratrūkusios kovos kelia nuogąstavimus dėl branduolinės avarijos. K. Jean-Pierre sakė, kad Jungtinės Valstijos ir toliau „atidžiai stebi“ situaciją objekte, o radiacijos jutikliai, „laimei“, nerodo jokių padidėjusio ar nenormalaus radiacijos lygio požymių.„Mums taip pat žinomi pranešimai apie netinkamą elgesį su (jėgainės) personalu ir mes sveikiname Ukrainos valdžios institucijas ir operatorius už jų įsipareigojimą užtikrinti branduolinę saugą ir saugumą sudėtingomis aplinkybėmis“, – sakė ji.Baltųjų rūmų atstovė sakė, kad Jungtinės Valstijos remia Jungtinių Tautų branduolinės energetikos priežiūros institucijos – Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) – pastangas padėti Ukrainai įgyvendinti branduolinės saugos ir saugumo priemones. Pirmadienį Kyjivas paragino sukurti demilitarizuotą zoną aplink atominę elektrinę Rytų Ukrainoje. Pastarosiomis dienomis čia vyko apšaudymai, apgadinę keletą konstrukcijų ir privertę išjungti reaktorių.„Reikia pašalinti okupacines pajėgas iš jėgainės ir jos teritorijoje sukurti demilitarizuotą zoną“, – sakė Ukrainos branduolinės energetikos bendrovės „Energoatom“ prezidentas Petro Kotinas. Pastarojo meto kovos jėgainėje paskatino TATENA perspėti apie „labai realų branduolinės nelaimės pavojų“. Tačiau Kremlius pirmadienį apkaltino Ukrainos pajėgas apšaudžius Zaporižios elektrinę ir perspėjo apie galimus „katastrofiškus padarinius“ Europai.

Diplomatas: Turkijos kompanija jau įsigijo Ukrainoje sklypą dronų „Bayraktar“ gamyklaiTurkijos kompanija „Baykar Makina“ jau įkūrė Ukrainoje savo bendrovę, įsigijo žemės sklypą, parengė dronų „Bayraktar“ gamyklos projektą ir ketina jį realizuoti Ukrainos teritorijoje.Tai interviu portalui „rbc.ua“ pareiškė Ukrainos ambasadorius Turkijoje Vasilijus Bodnaras, praneša „Ukrinform“.„Bus statoma gamykla. Tiesiog prieš savaitę vyriausybė patvirtino dvišalį susitarimą ir perdavė jį parlamentui ratifikuoti, susitarimą dėl pačios gamyklos statybos“, - papasakojo Ukrainos diplomatas.„Didelėje dalyje modelių, kurie bus gaminami šioje įmonėje, bus Ukrainoje pagamintų komplektavimo detalių“, - teigė jis.Komentuodamas anksčiau pasirodžiusius pranešimus apie galimą Turkijos kompanijos bendradarbiavimą su Rusija gaminant bepilotes skraidykles „Bayraktar“, Ukrainos ambasadorius pareiškė, kad „Baykar Makina“ neturi tokių planų.

Ukrainoje paimtoje rusiškoje ginkluotėje – daugiau kaip 450 užsienietiškų komponentųKaip teigiama naujoje Didžiosios Britanijos Karališkojo jungtinio gynybos tyrimų instituto (RUSI) ataskaitoje, nuo vasario 24 d. Ukrainoje paimtoje rusiškoje ginkluotėje buvo rasta daugiau kaip 450 užsienietiškų komponentų, praneša „Reuters“.Tai rodo, kad Maskva iki invazijos į Ukrainą įsigijo svarbių technologijų iš JAV, Europos ir Azijos įmonių.Nustatyta, kad 27 rūšių Rusijos ginkluotės ir sistemų pagrindą sudaro daugiausia Vakaruose pagaminti komponentai. Maždaug du trečdalius komponentų pagamino JAV kompanijos, kitus Rusija gavo iš Japonijos, Pietų Korėjos, Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Šveicarijos ir Nyderlandų.„Rusijos ginklai, kurie yra labai priklausomi nuo Vakarų elektronikos, pražudė tūkstančius ukrainiečių“, - sakė žurnalistams RUSI sausumos karo specialistas Jackas Watlingas.Pasak ataskaitos autorių, Rusijos sparnuotojoje raketoje 9M727, kuri yra vienas pažangiausių šalies ginklų, gali manevruoti nedideliame aukštyje, kad išvengtų radaro, ir smogti taikiniams už šimtų kilometrų, buvo 31 kitose pasaulio šalyse pagamintas komponentas.

Suomija prisidės prie Ukrainos karių rengimo Didžiojoje BritanijojeKariniai instruktoriai iš Suomijos taip pat dalyvaus rengiant Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karius Didžiojoje Britanijoje.Tai pirmadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Suomijos gynybos ministerija.Gautomis žiniomis, Suomija siunčia į Jungtinę Karalystę apie 20 instruktorių. Šiuo metu ten mokosi tūkstančiai Ukrainos kariškių.Tikimasi, kad iki šių metų pabaigos vakarietišką ginkluotę pavyks įvaldyti maždaug 10 tūkst. ukrainiečių.„rbc.ua“ primena, kad anksčiau savo instruktorius, rengiančius Ukrainos karius, į Didžiąją Britaniją nusiuntė Švedija, Kanada ir Nyderlandai. Mokymo procesas vyksta pagal NATO standartus.

Ukraina: sulaikyti užpuolikai, planavę nužudyti gynybos ministrą ir žvalgybos vadąUkrainos saugumo tarnyba skelbia užkirtusi kelią gynybos ministro Oleksijaus Reznikovo ir Ukrainos žvalgybos vadovo Kirilo Budanovo nužudymui, skelbia UNIAN.Užpuolikai, tarnybos teigimu, taip pat planavo nužudyti žinomą Ukrainos aktyvistą, kurio pavardė neminima.Ukrainos saugumo tarnybai pavyko neutralizuoti Rusijos GRU sabotažo ir žvalgybos grupę.„Buvo atlikta kelių etapų specialioji operacija ir neutralizuota Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo (geriau žinomo kaip GRU) sabotažo ir žvalgybos grupė“, pranešė tarnybą.Teigiama, kad už kiekvieną nužudytąjį „kuratoriai“ iš Rusijos užpuolikams pažadėjo nuo 100 iki 150 tūkstančių dolerių atlygį.Ukrainos duomenimis, grupėje buvo Luhansko gyventojas, kovojęs viename iš „Luhansko liaudies respublikos“ padalinių. „Būtent jis, naudodamasis savo ryšiais tarp nusikalstamų sluoksnių, ieškojo žudiko, kuris įvykdytų užsakomąsias žmogžudystes“, – skelbia Ukrainos saugumo tarnyba. Jos teigimu, šis asmuo veikė „pagal kuratoriaus iš Maskvos nurodymus“.„Su šiuo asmeniu susisiekė Kyjivo gyventojas, sutikęs už penkis tūkstančius JAV dolerių likviduoti Ukrainos kariški, kuris, anot Rusijos pusės, dalyvavo „fizinėse rusų karo belaisvių žudynėse“. „Ši žmogžudystė turėjo būti „bandymas“ prieš atliekant pagrindines užduotis“, – sakoma pranešime.Minėtas Luhansko gyventojas, pasak tarnybos, nusprendė asmeniškai atvykti į Ukrainos valdomą teritoriją, kur kartu su bendrininku turėjo parengti „likvidavimo“ planą ir pateikti jį tvirtinti savo vadovams Rusijoje.Ukrainos pareigūnai užfiksavo jo atvykimą į Voluinės sritį per Domanovo kontrolės postą ir susitikimą su bendrininku. Po to abu jie buvo sulaikyti Kovelyje, Voluinės rajone. „Per kratą pas „pasiuntinį“ buvo rasta „nusikalstamų veiksmų įrodymų“, taip pat Rusijos piliečio pasas“, – pranešė Ukrainos saugumo tarnyba.

Rusijoje sudaryta daugiau kaip 40 „savanorių“ dalinių karui prieš UkrainąNuo pavasario Rusijos regionuose sudaryta daugiau kaip 40 „savanorių“ dalinių karui prieš Ukrainą. Tai pranešė laikraštis „Kommersant“.Leidinio žiniomis, tokios formuotės sudarytos mažiausiai 20-yje Rusijos regionų. Kai kuriuose formuojamas vienas dalinys, kituose – po 2–3 ir daugiau. Jie paprastai sudaromi tik iš vieno regiono gyventojų.„Savanorių“ dalinių nariai pasirašo su Rusijos gynybos ministerija sutartis mažiausiai keliems mėnesiams su galimybe jas pratęsti ir gauna kontraktininkų statusą.Jiems žadamos algos skiriasi: Omsko srityje siūloma 130 tūkst. rublių, kituose regionuose – per 200 tūkst., o Permės krašte – ne mažiau kaip 300 tūkst. rublių. Be to, kontraktininkams priklauso įvairios išmokos „už sėkmingus karo veiksmus“ ir po 8 tūkst. rublių „už kiekvieną puolimo dieną“.Informuotas Rusijos valdininkas leidiniui sakė, jog daliniai sudaromi pagal teritorinį principą, kadangi taip patogiau dirbti su „savanoriais“.Liepos mėnesį pasirodė pranešimų, jog Kremlius davė regionų valdžiai nurodymą surinkti bent po vieną „savanorių“ batalioną, kad nereikėtų skelbti visuotinės mobilizacijos.Rusijoje taip pat formuojami daliniai iš kalinių. Nuteistiesiems siūloma eiti į karą mainais į pinigus ir amnestiją.Ukrainos duomenimis, nuo vasario 24 d. iki rugpjūčio 8 d. jau sunaikinta apie 42 340 okupantų rusų.

Okupuotoje Ukrainos Zaporižios srities dalyje skubama surengti prisijungimo prie Rusijos referendumąPietryčių Ukrainos Zaporižios regionui Maskvos primesta valdžia pirmadienį pareiškė, kad skuba surengti referendumą dėl prisijungimo prie Rusijos.„Pasirašiau dekretą (...) pradėti dirbti organizuojant referendumą dėl Zaporižios srities susijungimo su Rusijos Federacija“, – socialiniuose tinkluose paskelbė Maskvos primestos administracijos okupuotoje Zaporižios regiono dalyje vadovas Jevgenijus Balickis. Anksčiau jis yra sakę, kad balsavimas gali būti surengtas rudenį.Pietiniai Ukrainos Chersono ir Zaporižios regionai yra daugiausia Rusijos kontroliuojami nuo pirmųjų Maskvos karinės kampanijos savaičių. Abu regionai jėga integruojami į Rusijos ekonomiką. 2014 m. Rusija atplėšė nuo Ukrainos ir aneksavo Juodosios jūros Krymo pusiasalį, surengusi ten referendumą. Diduma tarptautinės bendruomenės nepripažino balsavimo rezultatų.

Zelenskiui – ciniškas Kremliaus atsakasKremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas pirmadienį pakomentavo Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pareiškimą, kad jeigu Kremlius užgrobtose teritorijose organizuos pseudoreferendumus, derybos su Rusija žlugs.„Reikalas tas, kad tai regiono gyventojų planai. Juk ne mes rengiam referendumus. Čia, aišku, reikia suprasti, į ką Zelenskis šiuo pareiškimu kreipiasi – minėtų regionų Ukrainos piliečius ar Rusijos piliečius“, – pareiškė D. Peskovas.„Reikia kreiptis į savo piliečius, paklausti, kodėl tiek daug tokių, kurie nenori gyventi jo šalyje“, – sakė P. Peskovas.

Podoliakas: Rusija mėgina suteikti karui užtęstinį formatąRusijos Federacija mėgina suteikti karui prieš Ukrainą maksimaliai užtęstinį formatą, kad išsekintų dalies Vakarų elito politinę valią.Tai pirmadienį pareiškė Ukrainos prezidento biuro vadovo patarėjas Michailas Podoliakas, praneša „Ukrinform“.„Rusams nepavyko surengti žaibo karo. Juk viltys buvo dedamos tik į šio tipo karą. Paaiškėjo, kad jie nežinojo, kokios Ukrainos gynybinės ir mobilizacinės galimybės. To nežinojo ir mūsų partneriai. Todėl dabar rusai mėgina suteikti karui maksimaliai užtęstinį formatą, kad pažaistų išsekinimo žaidimą. Jie nori išsekinti ne tik ir ne tiek Ukrainą, o veikiau dalies Vakarų elito politinę valią“, –sakė M. Podoliakas.Pasak jo, tam, kad karas greičiau baigtųsi, partneriai turi spartinti pagalbą Ukrainai, pirmiausia – karinę.M. Podoliakas teigė, jog dalis Vakarų elito vis dar klaidingai tiki, kad (santykiuose su Rusija) galima grįžti į laikotarpį iki karo, o Rusija yra nenugalimas monstras.„Ukraina jau beveik šešis mėnesius kariauja efektyvų gynybinį karą. Kodėl partneriai galutinai nesupranta, kad Rusija – tai ne monstras, į kurį reikia žiūrėti su baime, o idealus pacientas, kuriam reikalinga skubi pasaulinė specializuota terapija?“ – pareiškė M. Podoliakas.

Ukrainos pareigūnas: Rusija mėgina raketomis naikinti grūdų saugyklas Rusijos kariškiai mėgina raketų smūgiais naikinti Ukrainos grūdų saugyklas ir derlių laukuose.Tai pirmadienį per spaudos konferenciją pareiškė Odesos srities karinės administracijos atstovas Serhijus Bratčukas, praneša UNIAN.Jis priminė, kad pirmadienio rytą Ukrainos oro gynyba numušė „Kalibr“ tipo priešo raketą, kuri buvo paleista iš povandeninio laivo, esančio Juodosios jūros akvatorijoje.„Visa tai vyksta tuo metu, kai pradėjo dirbti trečias didelis Odesos srities uostas – Pietų uostas. Kaip tik iš jo išplaukė dar vienas laivas su Ukrainos žemės ūkio produkcija. Tad mes matome, kaip priešas – Rusijos Federacija – vykdo susitarimus, kuriuos ji sudarė su Turkija ir su Jungtinėmis Tautomis“, – pažymėjo S. Bratčukas.Pasak jo, priešas raketų smūgiais pirmiausia siekia sugriauti civilinės infrastruktūros objektus, žudyti taikius žmones.„Mes suprantame, kad Juodoji jūra – tai fronto linija. Šios raketos dažnai pralekia virš mūsų, jos skrenda į kitus mūsų valstybės regionus. Priešas stengiasi atakuoti grūdų saugyklas. Priešas stengiasi pataikyti į javų laukus, nes supranta, kad tai – mūsų ištekliai. Tie ištekliai, kurie padės Ukrainai finansuoti savo ginkluotąsias pajėgas“, – pridūrė Odesos srities karinės administracijos atstovas.

Kremlius: Rusijos ir Ukrainos prezidentų susitikimui šiuo metu nėra pagrindoKremlius pirmadienį pareiškė, kad šiuo metu nėra pagrindo galimam Rusijos ir Ukrainos prezidentų susitikimui, praneša agentūra „Reuters“.Atsakydamas į žurnalisto klausimą apie Turkijos prezidento Recepo Tayyipo Erdogano pasiūlymą tarpininkauti taikos deryboms, Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas teigė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis susitikti galėtų tada, kai abiejų pusių derybininkai „pasidarys savo namų darbus“.Derybos tarp Maskvos ir Kyjivo įstrigusios jau kelis mėnesius. Abi pusės kaltina viena kitą dėl pažangos stygiaus.„Ukrainos delegacija dingo iš radarų, šiuo metu nevyksta joks derybų procesas“, – tvirtino D. Peskovas.

Zelenskis svarstys peticiją, kuria siūloma 50 metų drausti rusams atvykti į UkrainąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis svarstys elektroninę peticiją, kuria siūloma uždrausti Rusijos piliečiams ateinančius 50 metų atvykti į Ukrainos teritoriją, po to, kai peticija surinko daugiau nei 25 tūkst. parašų.Peticijos autorius siūlo uždrausti visiems rusams lankytis Ukrainos teritorijoje, išskyrus tuos, kurie kovojo Ukrainos pusėje.„Deja, per šiuos 8 metus valdžia nesugebėjo apsaugoti Ukrainos nuo diversantų, agentų ir žvalgų, kurie visą tą laiką atvykdavo į Ukrainą dėl bevizio režimo su Rusija. Už tai sumokėjome tūkstančiais gyvybių. Kiekvieno ukrainiečio saugumui dabar ir ateityje siūlome per ateinančius 50 metų visiškai uždrausti atvykti į Ukrainą visiems rusams ir neišduoti rusams leidimų gyventi, išskyrus tuos, kurie kovojo Ukrainos pusėje“, – rašo peticijos autorius.Šį kreipimąsi į prezidentą palaikė 25 370 žmonių, skelbia UNIAN.Ukraina šiemet nusprendė nutraukti susitarimo su Rusija dėl bevizio režimo galiojimą. Sprendimas įsigaliojo nuo liepos 1 d.

Ukrainos „Enerhoatom“ ragina nustatyti Zaporižios atominės elektrinės teritorijoje demilitarizuotą zonąUkrainos atominių elektrinių operatorės „Enerhoatom“ vadovas Petro Kotinas pirmadienį paragino nustatyti Zaporižios atominės elektrinės teritorijoje demilitarizuotą zoną, praneša agentūra „Reuters“.„Prašome pasaulio bendruomenės ir mūsų partnerių išvesti okupantus iš elektrinės teritorijos ir joje nustatyti demilitarizuotą zoną“, – teigė P. Kotinas. Kartu jis paragino ten dislokuoti taikdarių komandą.Pastarosiomis dienomis Rusijos kariuomenės kontroliuojama Zaporižios atominė elektrinė vis apšaudoma. Tai pakurstė būgštavimus dėl ten galinčios kilti branduolinės katastrofos.„Trūkus bent vienai panaudoto branduolinio kuro saugyklai, įvyktų lokalaus masto nelaimė, – teigė „Enerhoatom“ vadovas. – Tačiau jei būtų pažeistos dvi ar trys saugyklos, nelaimės mastas būtų kur kas didesnis. Jo įvertinti neįmanoma.“

Kyjivas praneša apie didelius mūšius DoneckeRytų Ukrainos Donecko srityje toliau verda nuožmūs mūšiai prie Bachmuto ir Avdijivkos miestų. Į rytus ir pietus nuo Soledaro ir Bachmuto rusų atakos atremtos, pirmadienį feisbuke panešė Ukrainos generalinis štabas. Nepavyko ir rusų veržimasis į rytus nuo Siversko bei į pietvakarius nuo Avdijivkos. Nepriklausomai patvirtinti šių duomenų kol kas nėra galimybės.Prie Rusijos dalinių užimto Chersono didmiesčio pietuose Ukrainos pajėgos vėl pradėjo kontratakas raketomis prieš strategiškai svarbų ir jau prieš tai apgriautą Antonivkos tiltą virš Dnipro upės. Tai patvirtino Pietų karinės vadovybės atstovė Natalija Humeniuk.Be to, raketomis apšaudytas kelias per Dnipro užtvanką prie Nova Kachovkos.

Kremlius vėl apkaltino Kyjivo pajėgas apšaudžius Zaporižios elektrinę Kremlius pirmadienį vėl apkaltino Kyjivo pajėgas apšaudžius Zaporižios atominę elektrinę Ukrainos pietryčiuose ir perspėjo, kad Europai gresia „katastrofinės pasekmės.„Ukrainos ginkluotųjų pajėgų [vykdomi] atominės elektrinės teritorijos apšaudymai – potencialiai ypač pavojinga veikla, paaštrėjimo atveju galinti sukelti katastrofinių pasekmių didžiulei teritorijai, įskaitant Europos teritoriją“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.Pasak jo, Ukrainos sąjungininkai turi „pasinaudoti savo įtaka, kad tokie apšaudymai nebesitęstų“.Maskva ir Kyjivas kaltino vienas kitą dėl smūgių didžiausiai Europoje atominei jėgainei. Pastaruoju metu dėl tose apylinkėse vykstančių kautynių Jungtinės Tautos perspėjo, kad gali įvykti branduolinė katastrofa.Zaporižios elektrinės kompleksą Rusijos pajėgos užėmė vasario gale pradėtos invazijos pirmosiomis savaitėmis. Pastarosiomis dienomis ten buvo surengta keletas karinių smūgių, nuo kurių nukentėjo jėgainės pastatai ir teko išjungti vieną reaktorių.

Pirmasis laivas su grūdais iš Ukrainos pasiekė savo paskirties uostą TurkijojePirmą kartą nuo tarptautinio susitarimo dėl grūdų eksporto pasirašymo kukurūzus gabenantis krovininis laivas iš Ukrainos pasiekė savo paskirties uostą Turkijoje. Su turkų vėliava plaukiantis laivas „Polarnet“ pirmadienį atvyko į Kodžaelį prie Marmuro jūros, pranešė valstybinė naujienų agentūra „Anadolu“.Turkijos gynybos ministerijos duomenimis, iki šiol Ukrainos uostus paliko 10 laivų su grūdais. Laivas „Razoni“ praėjusios savaitės pirmadienį buvo pirmasis, išplaukęs Libano kryptimi. Tačiau jis kol kas tikslo nepasiekė.Prieš tai žemės ūkio produkcijos eksportas per Ukrainos Juodosios jūros uostus dėl Rusijos pradėto karo nuo vasario pabaigos buvo blokuojamas. Liepos 22-ąją, tarpininkaujant JT, karo priešininkės atskirai pasirašė susitarimą su Turkija, kuris leidžia iš trijų Ukrainos uostų eksportuoti grūdus.Grūdų eksporto iš Ukrainos atnaujinimas yra svarbus maisto produktų kainų stabilizavimui pasaulyje. Ukraina iki šiol buvo viena svarbiausių grūdų eksportuotojų. 12 000 tonų kukurūzų gabenantis „Polarnet“ penktadienį išplaukė iš Čornomorsko uosto.

Rusijai – Zelenskio ultimatumasUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo kasdieniame vaizdo kreipimesi faktiškai iškėlė ultimatumą Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui: jei Rusijos pajėgų okupuotose teritorijose bus surengti „referendumai“ dėl jų prijungimo prie Rusijos, tuomet jokių jo administracijos derybų su Rusija nebebus.Apie tai skelbia „Radio Svoboda“.„Kiekvieną savaitę pasirodo vis daugiau pranešimų apie tai, kad okupantai jų užimtuose rajonuose mūsų valstybės pietuose ruošiasi pseudoreferendumams. Norėčiau pasakyti labai paprastą dalyką: visi, kurie kokiais nors būdais padės okupantams realizuoti šiuos ketinimus, turės už tai atsakyti. Turės atsakyti prieš Ukrainą. Mūsų valstybės pozicija lieka ta pati: mes nieko savo neatiduosime, o jei okupantai nuspręs eiti pseudoreferendumų keliu, jie užkirs sau bet kokią galimybę su Ukraina ir laisvuoju pasauliu surengti derybas, kurių Rusijos pusei tam tikru momentu vienareikšmiškai prireiks“, – sakė V. Zelenskis.

Ukrainoje nukautas aukšto rango FSB pareigūnasRusijos kare Ukrainoje nukautas Rusijos Federacijos saugumo tarnybos darbuotojas, pulkininkas leitenantas Nikolajus Gorbanas, skelbia „Radio Svoboda“ savo „Telegram“, paskyroje.Informuojama, kad N. Gorbanas dirbo Rusijos saugumo tarnybos specialiosios paskirties centre, vadovavo ketvirtajam pirmojo Specialiųjų operacijų valdymo skyriaus poskyriui. Informuojama, kad jis nukautas rugpjūčio 2 dieną.Pažymima, kad nekrologas nepaaiškina, kur tiksliai tarnavo nukautasis – „Alfa“, „Vympel“ ar K („Kavkaz“). Žinoma tik tiek, kad jis kariavo Sirijoje ir buvo apdovanotas ordinu „Už drąsą“ ir medaliu „Už narsą“. N. Gorbanui buvo 36 metai.„Pulkininkas leitenantas Nikolajus Gorbanas iš Rusijos saugumo tarnybos specialiosios paskirties centro žengė „geros valios žingsnį“ – oficialiai denacifikavosi ir demilitarizavosi. Šlovė tautai, mirties priešams!“ – parašė tinklaraštininkas Anatolijus Štefanas.Žurnalistas Antonas Pavluška pažymėjo, kad N. Gorbanas buvo nukautas rugpjūčio 2 dieną. Jis yra kariavęs Sirijoje, du kartus įvertintas už drąsą: „Įdomu, kas ten ir kaip vyko tą rugpjūčio 2 dieną, kad nukovė net Rusijos saugumo tarnybos pulkininką leitenantą (...)“.https://t.me/radiosvoboda/26065

Luhansko gubernatorius: Rusijos kariai tęsia vaikų deportaciją iš Rytų UkrainosRusijos kariai, pasak Luhansko srities gubernatoriaus Serhijaus Gaidajaus, tęsia vaikų deportaciją iš Rytų Ukrainos, praneša agentūra „Sky News“.S. Gaidajaus teigimu, taip Maskva „bando susikurti palankias sąlygas, kad galėtų suintensyvinti puolimą“ šiame regione. Gubernatorius pridūrė, kad tik per pastarąją parą čia, be kita ko, surengti septyni raketų smūgiai, du antskrydžiai ir dar daugybė atakų pasitelkiant įvairią ginkluotę.S. Gaidajus taip pat nurodė, kad rusai bandė pagerinti savo taktinę poziciją ir dar kartą mėgino surengti puolimą Verchnokamianskyj regione, tačiau nesėkmingai ir iš ten atsitraukė.

Rusų pajėgoms apšaudžius Charkivą žuvo vienas žmogusRusų pajėgoms pirmadienio rytą apšaudžius Ukrainos šiaurės rytinio Charkivo miesto tankiai apgyvendintą rajoną žuvo vienas žmogus, pranešė pareigūnai.Charkivo karinės administracijos vadovas Olehas Synjehubovas sakė, kad smūgiai prieš miestą tęsiasi, apšaudytas Ševčenkos rajonas, ten nukentėjo vienas žmogus.Charkivo meras Ihoris Terechovas nurodė, kad rusai apšaudė ir kitą gyvenamąjį rajoną.„Šioje ramioje ir tankiai apgyvendintoje vietovėje karinės infrastruktūros tikrai nėra. Prašau visų būti slėptuvėse – apšaudymas gali pasikartoti. Yra informacijos apie bent vieną sužeistą civilį“, – sakė meras.Netrukus I. Terechovas pranešė, kad patvirtinta vieno civilio žūtis.„Informacija apie vieną žuvusįjį pasitvirtino. Civilis. Jis paprasčiausiai išėjo iš namų ir papuolė į apšaudymą. Užjaučiu jo artimuosius“, – pridūrė meras.

Rusija Donbase tikriausiai naudoja „minas peteliškes“Labai tikėtina, kad Rusija naudoja priešpėstines minas savo gynybinėms linijoms Donbase apsaugoti. Tai savo kasdieninėje ataskaitoje apie karą Ukrainoje skelbia britų Gynybos ministerija.Šios minos gali padaryti didelės žalos ir kariams, ir civiliams. Anot ataskaitos, labai tikėtina, jog Rusija mėgina PFM-1 ir PFM-1S kasetines minas naudoti Donecke ir Kramatorske.„Minomis peteliškėmis“ vadinamos PFM-1 buvo naudojamos per sovietų karą Afganistane, kur suluošino daug vaikų, kurie palaikė jas žaislais.

Ukrainos duomenimis, nuo karo pradžios Rusija jau neteko maždaug 42 340 karių Rusija nuo savo karo prieš Ukrainą pradžios šalyje jau neteko maždaug 42 340 karių, praneša agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Štabo duomenimis, nuo vasario 24 dienos iki rugpjūčio 8-osios Rusija taip pat neteko 1 811 tankų, 4 070 šarvuotųjų kovos mašinų, 960 artilerijos sistemų, 261 reaktyvinės salvinės ugnies sistemos, 132 oro gynybos sistemų, 223 lėktuvų, 192 sraigtasparnių, 2 993 automobilių ir degalų cisternų, 15 laivų, 754 dronų, 86 specialiosios technikos vienetų ir 182 sparnuotųjų raketų.Šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiančios intensyvios kautynės.

Iš Ukrainos uostų išplaukė dar du laivai su grūdais Po kelis mėnesius trukusios Rusijos blokados atnaujintas grūdų eksportas iš Ukrainos Juodosios jūros uostų, Turkijos duomenimis, tęsiasi. Pirmadienį išplaukė dar du grūdus gabenantys laivai, pranešė Gynybos ministerija Ankaroje.„Sacura“, gabenantis 11 000 tonų sojų pupelių, paliko Južnės uostamiestį ir išplaukė į Italiją. Laivas „Arizona“ su 48 458 tonomis kukurūzų iš Černomorsko pajudėjo į pietinę Turkiją. Ukrainos infrastruktūros ministras Oliaksandras Kubrakovas šią informaciją patvirtino tviteryje.Nuo rugpjūčio pradžios iš Ukrainos uostų jau išplaukė aštuoni laivai su grūdais. Nuo karo pradžios vasarį dėl Rusijos vykdytos blokados ir ukrainiečių pajėgų užminuotų savo uostų Ukrainoje įstrigo dešimtys krovininių laivų.Laivybos ir su ja susijusio grūdų eksporto atnaujinimas iš Ukrainos yra svarbus maisto produktų kainų stabilizavimui pasaulyje.

Melitopolio meras: priešo oro gynyba negali atlaikyti HIMARSUkrainos Melitopolio meras Ivanas Fedorovas „Telegram“ paskyroje pasidalino informacija apie situaciją rusų okupuotame mieste, iš kurio pats buvo priverstas pasitraukti. „Šiandien itin taiklios HIMARS raketos pataikė į laikinas okupacinių pajėgų pozicijas pramoniniuose objektuose įvairiuose Melitopolio rajonuose. Praeitą savaitę okupantai perkėlė didžiąją oro gynybos dalį iš Melitopolio į Chersoną. Ši naktis mums pati efektyviausia ir parodo, kad dabartinė priešo oro gynyba negali atlaikyti HIMARS. Silpnėjanti priešo oro gynybos sistema sukuria reikiamas sąlygas sėkmingam kontrpuolimui Melitopolio kryptimi“, - rašo I. Fedorovas.

Rusijos pajėgos skelbia sunaikinusios tonas NATO karinės paramos UkrainaiRusijos pajėgos skelbia neva sunaikinusios tonas amunicijos, kurią NATO šalys perdavė Ukrainai. Pietiniame Mykolajivo regione esą sėkmingai smogta sandėliui, kuriame buvo 45 000 tonų amunicijos, sekmadienį sakė Rusijos gynybos ministerijos atstovas Igoris Konašenkovas. Nepriklausomai patikrinti šių duomenų nėra galimybės.I. Konašenkovas taip pat pranešė apie dar penkis atakuotos ginklų sandėlius, vienas kurių – smarkių mūšių apimtoje rytinėje Donecko srityje.Donecke Rusijos oro ginkluotosios pajėgos, be to, apšaudė Bachmuto miestelį ir nukovė iki 130 Ukrainos karių, sakoma pranešime iš Maskvos. Ir šios informacijos patikrinti neįmanoma.

Ukraina: rimtai apgadinti Antonivkos ir Kachovkos tiltaiNaktį Ukrainos kariai surengė apšaudymą, pataikyta į keletą taikinių, įskaitant Antonivkos ir Kachovkos tiltus. Apie tai informacinio telemaratono metu pranešė Pietų Ukrainos gynybos pajėgų jungtinio koordinacinio spaudos centro vadovė Natalija Gumeniuk.„Surengtas toks pat apšaudymas, kokius ta kryptimi rengiame jau keletą parų. Jis buvo rezultatyvus, gana rimtai apgadinti Antonivkos ir Kachovkos tiltai“, – pažymėjo ji.Anot N. Gumeniuk, taip pat Ukrainos kariai pietuose sunaikino keletą priešo bazių su šaudmenimis.„Mes nurodome savo atakų rezultatus, nes žinome, kad pasipriešinimo judėjimas okupuotose teritorijose yra pakankamai rimtas“, – pridūrė ji.

Pernakt apšaudytos Charkivo ir Kyjivo sritysNaktį į pirmadienį apšaudytos Ukrainos Charkivo ir Kyjivo sritys, praneša agentūra „Sky News“, remdamasi Charkivo meru Igoriu Terechovu.„Maždaug 4 val. 40 min. vėl apšaudytas Charkivas. Nugriaudėjo serija sprogimų. Preliminariais duomenimis, raketomis apšaudyti Novobavarskyj ir Nemyšlianskyj rajonai. Informacija apie nukentėjusiuosius ir padarytos žalos mastą tikslinama“, – teigė I. Terechovas. Jis paragino miestiečius vykti į slėptuves.I. Terechovas kiek vėliau pranešė ir apie mažiausiai septynis sprogimus Kyjivo srityje. „Turima tikslių duomenų apie Kyjivo srities apšaudymą. Būta mažiausiai septynių sprogimų. Informacijos apie nukentėjusiuosius nėra, tikiuosi, ir nebus“, – pridūrė jis.

Skelbiama apie naujus smūgius Antonivkos tiltuiRugpjūčio 7 d. vakare Ukrainos ginkluotosios pajėgos, tikėtina, vėl sėkmingai atakavo Chersono priemiestyje per Dnieprą nutiestą Antonivkos automobilių tiltą.Informacija apie apšaudymą platinama Chersono „Telegram“ kanaluose.Pranešama, kad ant tilto buvo jo remontui dėl ankstesnių atakų metu padarytų pažeidimų skirtos technikos, kuri užsidegė po tikslių HIMARS smūgių.Be to, internete kalbama apie sprogimus prie tilto, esančio netoli Kachovkos hidroelektrinės ir taip pat jungiančio du Dniepro krantus.Remiantis dar nepatvirtintais duomenimis, buvo pataikyta ir į Darjivkos tiltą, nutiestą per Inhuleco upę Chersono srities šiaurinėje dalyje.https://twitter.com/most_ks_ua/status/1556374968652505088

Ukraina teigia, kad Rusija toliau gabena karinę techniką į BaltarusijąUkrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo teigimu, Rusija toliau gabena karinę techniką į Baltarusiją.Pasak štabo, Baltarusijos teritorijoje, įskaitant pasienio zoną su Vakarų Ukrainos Voluinės sritimi, dislokuojami papildomi kariai ir oro gynybos sistemos.Šios informacijos nepriklausomai patvirtinti neįmanoma.Baltarusija nėra oficialiai prisijungusi prie Rusijos karo prieš Ukrainą, tačiau Minskas leidžia Maskvai naudotis savo teritorija vykdant šalies puolimą.

Nuo karo pradžios Ukrainoje užfiksuota jau per 27 tūkst. Rusijos karo nusikaltimųNuo karo pradžios Ukrainoje užfiksuoti 27 203 Rusijos karo nusikaltimai, praneša agentūra „Ukrinform“, remdamasi Generaline prokuratūra Kyjive.Prokuratūros duomenimis, iš šių karo nusikaltimų 26 190 susiję su karo teisės pažeidimais, 73 – su karo veiksmų planavimu, o dar 28 – su karo propagandos sklaida. Be to, užfiksuota dar per 12 tūkst. nusikaltimų šalies nacionaliniam saugumui.Nuo Rusijos invazijos pradžios generalinė prokuratūra taip pat iškėlė jau 1 451 baudžiamąją bylą dėl nusikaltimų prieš vaikus.

Zelenskis tikisi „gerų žinių“ dėl ginklų tiekimo Donbase verdant nuožmiems mūšiams, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis užsimena apie naujas ginklų siuntas Rusijos užpultai savo šaliai. „Kitą savaitę tikimės iš partnerių naujienų dėl paramos paketų. Gerų naujienų“, - sakė jis sekmadienį tradiciniame savo vaizdo kreipimesi. V. Zelenskis pabrėžė, kad sėkmingos gynybos raktas ir toliau yra ginkluotė iš Vakarų.Prezidento duomenimis, intensyviausi mūšiai vyksta Donbase. Padėtis ten esą lieka sudėtinga. Tokių vietovių, kaip „Avdijivka, Piskis, Marjinka ir Bachmutas gynyba reikalauja didžiausių mūsų pastangų ir, deja, daug gyvybių“, - kalbėjo V. Zelenskis.Jis taip pat pakartojo savo kaltinimus Rusijai apšaudžius Zaporižios atominę elektrinę. Į tai turi būti duotas „principinis pasaulio bendruomenės atsakas“, - reikalavo jis.Elektrinė sekmadienį buvo apšaudyta vėl. Rusija ir Ukraina dėl apšaudymo kaltina viena kitą. Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) reikalauja iš abiejų pusių sudaryti sąlygas tarptautiniams branduoliniams ekspertams nekliudomai patekti į kompleksą.

Gubernatorius: Zaporižios atominėje elektrinėje radiacijos lygis išlieka normalusPastaruoju metu gausiai apšaudytoje Zaporižios atominėje elektrinėje Ukrainos pietuose radiacijos lygis išlieka normalus, praneša agentūra „Sky News“, remdamasi Zaporižios srities gubernatoriumi Oleksandru Staruchu.Pasak O. Starucho, matavimai normalūs ir netoliese išsidėsčiusiame Enerhodaro mieste.Pastarosiomis dienomis pradėta būgštauti dėl pasikartojančių apšaudymų šioje elektrinėje, kurią šiuo metu kontroliuoja Rusijos pajėgos, tačiau jos sistemas valdo čia prieš invaziją dirbęs ukrainiečių personalas.

Naktį Ukrainos kariuomenė iš HIMARS smogė okupuotam MelitopoliuiSunaikindama priešo karinę techniką ir daugiau kaip 100 užpuolikų.„Šiąnakt didelio tikslumo raketos HIMARS smogė į okupacinių pajėgų laikino dislokavimo punktus pramoniniuose objektuose įvairiuose Melitopolio rajonuose. Preliminariais duomenimis, buvo sunaikinta daug karinės įrangos. Daugiau nei 100 tą vakarą laikinose kareivinėse buvusių Rusijos karių gavo bilietus į Kobzono koncertą, o jų tėvai jau renkasi automobilio „Lada“ modelį ir spalvą“, – sakė Melitopolio meras Ivanas Fiodorovas.

Guterresas: bet kokia ataka prieš branduolinę elektrinę yra „savižudiška“ Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas pirmadienį perspėjo, kad bet kokia ataka prieš branduolinę jėgainę yra „savižudiška“; tai jis pareiškė po naujų smūgių didžiuliam atominės elektrinės kompleksui Pietų Ukrainoje.Maskva ir Kyjivas kaltina vienas kitą dėl naujausio smūgio Zaporižios atominei elektrinei, kuri yra didžiausia Europoje ir kurią rusai kontroliuoja nuo pirmųjų karo dienų.Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vadovas Rafaelis Grossi (Rafaelis Grosis) šeštadienį įspėjo dėl „labai realios branduolinės katastrofos grėsmės“.A. Guterresas per spaudos konferenciją Tokijuje pirmadienį pasmerkė tokias atakas, bet nenurodė, kuri pusė už jas atsakinga.„Mes palaikome TATENA pastangas, kad būtų sudarytos sąlygos stabilizuoti [padėtį] šioje elektrinėje“, – sakė jis.„Bet koks išpuolis prieš branduolinę jėgainę yra savižudiškas dalykas. Tikiuosi, kad šios atakos baigsis, ir kartu tikiuosi, kad TATENA galės patekti į elektrinę“, – teigė JT vadovas.A. Guterresas kalbėjo po savaitgalį įvykusio vizito Hirošimoje, kur pasakė kalbą minint pirmojo atominio bombardavimo 77-ąsias metines.Šeštadienį tame Japonijos mieste jis perspėjo, kad „žmonija žaidžia su užtaisytu ginklu“, nes visame pasaulyje – nuo Ukrainos iki Vidurinių Rytų ir Korėjos pusiasalio – daugėja krizių, galinčių sukelti branduolinę katastrofą.Praėjusią savaitę Niujorke vykusioje svarbioje Branduolinio ginklo neplatinimo sutarties konferencijoje A. Guterresas taip pat griežtai perspėjo dėl atominių ginklų siaubo, o pirmadienį tai pakartojo.„Esame geopolitinės situacijos radikalėjimo liudininkai, todėl branduolinio karo rizikos vėl negalime visiškai pamiršti“, – sakė jis.Paklaustas apie dideles karines pratybas aplink Taivaną, kurias Kinija surengė po JAV Atstovų Rūmų pirmininkės Nancy Pelosi vizito į šią savarankišką salą praėjusią savaitę, A. Guterresas atsakė, kad JT „laikosi Generalinės Asamblėjos rezoliucijos, vadinamosios „vienos Kinijos“ politikos“.„Tačiau mes visi norime, kad ši rezoliucija atitiktų taikią aplinką“, – sakė jis, ragindamas laikytis sveiko proto ir santūrumo, kad būtų sudarytos sąlygos „itin svarbiam“ deeskalacijos procesui.

Rusija gali paspartinti pasirengimą „referendumams“ okupuotose teritorijose Rusija gali paspartinti pasirengimą pseudoreferendumui dėl Ukrainos okupuotų teritorijų aneksijos.Taip teigiama Amerikos karo tyrimų instituto ataskaitoje.Visų pirma Ukrainos gyventojų pasipriešinimas verčia okupantus nuolat keisti savo planus dėl „referendumo“. Be to, Ukrainos kariuomenės kontrpuolimas gali turėti įtakos okupantų planams.

Juodojoje jūroje rusai laiko apie tuziną karo laivų su raketomis.Nepaisant audros Juodojoje jūroje, maždaug tuzinas Rusijos karinių jūrų pajėgų karo laivų toliau manevruoja.Apie tai pranešė operatyvinės vadovybės „Pivden“ kalbėtojas Vladislavas Nazarovas.„Nepaisant audringų orų, maždaug tuzinas priešo laivyno kovinių laivų toliau manevruoja Juodojoje jūroje“, – sakė jis.

Dėl nesėkmių Ukrainoje vyksta dideli pokyčiai Rusijos karinėje vadovybėje Rusijos karinė vadovybė patyrė rimtų pokyčių dėl kariuomenės nesėkmių Ukrainoje.Taip teigiama Amerikos karo tyrimų instituto ataskaitoje.Pažymima, kad Jungtinės Karalystės gynybos ministerija patvirtino ankstesnius Amerikos karo instituto nustatytus faktus, kad nuo vasario mėn. prasidėjus pakartotinei invazijai iš pareigų greičiausiai buvo atleisti mažiausiai šeši Rusijos vadai.Tarp jų – Rytų karinės apygardos vadas generolas pulkininkas Aleksandras Čaiko ir Vakarų karinės apygardos vadas generolas pulkininkas Aleksandras Žuravlevas.Didžiosios Britanijos gynybos ministerija priduria, kad generolas Aleksandras Dvornikovas, vadovavęs Rusijos kariuomenei Ukrainoje nuo balandžio mėnesio, buvo pašalintas, o armijos generolas Sergejus Surovikinas perėmė vadovavimą „pietinei kariuomenės grupei“ Ukrainoje.

Zelenskis: „referendumų“ atveju derybos su Rusija bus neįmanomosUkraina neketina atsisakyti savo teritorijų. Jei Rusija bandys aneksuoti laikinai užgrobtus regionus vadinamaisiais referendumais, derybos su Ukraina bus uždarytos, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. „Vis dažniau pasirodo pranešimų, kad okupantai ruošiasi pseudoreferendumams mūsų šalies pietuose esančiose jų užimamose teritorijose. Norėčiau pasakyti labai paprastą dalyką: kiekvienas, kuris kokiu nors būdu padės okupantams įgyvendinti šį ketinimą, bus patrauktas atsakomybėn. Jie atsakys prieš Ukrainą“, – sakė V. Zelenskis.Pasak Ukrainos prezidento, valstybės pozicija šiuo klausimu nepasikeitė. Jei Rusija nuspręs rengti vadinamuosius "referendumus", ji uždarys galimybę derėtis su Ukraina.https://t.me/V_Zelenskiy_official/2797

Rusijos pajėgos intensyvina atakas Ukrainos rytuose Ukrainos kariuomenė pranešė, kad suintensyvėjo atakos į šiaurę ir šiaurės vakarus nuo Donecko miesto. Rusijos pajėgos atakavo ukrainiečių pozicijas netoli smarkiai įtvirtintų Pisko ir Avdijivkos gyvenviečių. Buvo apšaudomos ir kitos Donecko srities vietovės, pranešė Kyjivas. Tai įvyko po tam tikro Rusijos karių judėjimo iš Ukrainos Donbaso regiono į pietus. Rusijos pajėgos ruošiasi galimam ukrainiečių kontrpuolimui.

Ukrainoje pastarąją parą per Rusijos pajėgų apšaudymus žuvo 16 žmonių Priešai tebeterorizuoja Ukrainos pafrontės teritorijas; pastarąją parą užfiksuota beveik 50 Rusijos pajėgų apšaudymų, per kuriuos žuvo 16 žmonių. Tai sekmadienį pareiškė Ukrainos vidaus reikalų ministro pirmasis pavaduotojas Jevhenas Jeninas, praneša „Ukrinform“. „Šią parą rusai surengė 46 apšaudymus, per kuriuos žuvo 16 žmonių, o dar kelios dešimtys buvo sužeisti. Rusų taikiklyje pirmiausia Donecko ir Mykolajivo sritys. Bet smarkiai buvo apšaudomos ir Charkivo, Dnipropetrovsko ir Zaporižios sritys, daugelis kitų šalies regionų“, - sakė pareigūnas. Iš viso nuo Rusijos agresijos pradžios užfiksuota 12 tūkst. apšaudymų, per kuriuos Ukrainoje buvo sunaikinta apie 300 karinių ir daugiau kaip 20 tūkst. civilinių objektų.

Nuo karo pradžios iš nelaisvės grįžo beveik 600 ukrainiečių Nuo Nacionalinio informacijos biuro įkūrimo dienos pavyko grąžinti iš nelaisvės beveik 600 ukrainiečių. Tai sekmadienį pareiškė biuro direktorius Oleksandras Smirnovas, praneša UNIAN. „Per šį laiką jau pavyko grąžinti beveik 600 žmonių. Tai ir civiliai, ir kariškiai. Tarp jų civilių kiek daugiau kaip 100, o visi kiti – kariškiai“, - papasakojo pareigūnas. O. Smirnovas patikslino, kad valstybė civilius susigrąžina, bet jų neiškeičia. „Jie gali figūruoti vykstant mainams, bet į juos agresoriaus kareiviai neiškeičiami“, - pažymėjo jis. UNIAN primena, kad kovo 17 d. Ukrainoje pagal tarptautinės humanitarinės teisės reikalavimus buvo įkurtas Nacionalinis informacijos biuras. Svarbiausias šios institucijos tikslas – rinkti ir apibendrinti duomenis apie karo belaisvius ukrainiečius, žuvusiuosius, dingusiuosius be žinios, neteisėtai sulaikytuosius.

Praėjusią naktį vėl smogta Ukrainos Zaporižios atominei elektrinei – „Enerhoatom“ Ukrainos valstybinė agentūra „Enerhoatom“, šalies pietryčiuose esančios Zaporižios atominės elektrinės operatorė, pranešė, kad vėlai šeštadienį buvo dar kartą smogta šiai jėgainei.Agentūros pranešime socialiniame tinkle „Facebook“ sakoma, kad rusų okupantai raketomis apšaudė Enerhodarą, kur yra didžiausia Europoje Zaporižios atominė elektrinė, ir pataikė į aikštelę šalia panaudoto branduolinio kuro saugyklos.Pranešama, kad vienas elektrinės darbuotojas sužeistas ir gydomas ligoninėje. Per sprogimą 800 kv. m teritorijoje išdužo langai, apgadinti trys radiacijos stebėsenos jutikliai. Prieš apšaudymą maždaug 500 rusų pasislėpė bunkeriuose, teigė „Enerhoatom“.Rusijos okupaciniai pareigūnai elektrinėje sekmadienį dėl šio smūgio apkaltino Ukrainos pajėgas.Zaporižios elektrinė, kurią Rusijos kariuomenė užėmė netrukus po įsiveržimo į Ukrainą, taip pat buvo apšaudyta penktadienį. Smūgiai smarkiai apgadino stotį, kurioje laikomas azotas ir deguonis, taip pat „pagalbinį pastatą“, per platformą „Telegram“ parašė „Enerhoatom“.Dėl šių smūgių Kyjivas ir Maskva taip pat kaltino vienas kitą. Europos Sąjunga šeštadienį dėl šio apšaudymo pasmerkė Rusiją.Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vadovas Rafaelis Grossi šeštadienį įspėjo dėl „labai realios branduolinės katastrofos grėsmės“.

„Amnesty International“ atsiprašė Ukrainos už skandalingą ataskaitą, bet ją tebeteisina Žmogaus teisių gynimo organizacija „Amnesty International“ atsiprašė už savo ataskaitą, kurioje apkaltino Ukrainos kariškius keliant pavojų civiliams, praneša UNIAN. Organizacijos atstovai pareiškė, jog „labai apgailestauja“, kad jos ataskaita sukėlė pasipiktinimą. Bet „Amnesty International“ neatsisako savo išvadų, išdėstytų dokumente. „Amnesty International“ prioritetas šiame ir bet kuriame kitame konflikte yra užtikrinti civilių apsaugą. Tai iš tikrųjų buvo vienintelis mūsų tikslas skelbiant pastarąjį tyrimą. Nors visiškai laikomės savo išvadų, mes apgailestaujame dėl sukelto skausmo“, - sakoma organizacijos pareiškime. Pasak „Amnesty International“ atstovų, jokie jų neva užfiksuoti Ukrainos pajėgų veiksmai „nepateisina Rusijos vykdomų pažeidimų“. Ketvirtadienį žmogaus teisių gynimo organizacija „Amnesty International“ paskelbė ataskaitą, kurioje teigiama, kad Ukraina, kovodamas su Rusijos invazija, kelia pavojų civiliams gyventojams, nes dislokuoja savo karius gyvenamuosiuose rajonuose. Ukrainos vyriausybė griežtai atmetė šią ataskaitą, teigdama, kad „Amnesty International“ veikia išvien su Kremliaus propagandistais.

Porošenka: pasaulis turi nebepirkti Rusijos energijos išteklių, kad sustabdytų PutinąPasaulis turi nebepirkti Rusijos energijos išteklių ir įvesti visuotinį jos eksporto draudimą, kad sustabdytų Putiną ir užkirstų kelią jo šantažui.Tai interviu Kanados televizijos kanalui „CBC News“ pareiškė buvęs Ukrainos prezidentas Petro Porošenka.„Pirma – nepasitikėkite Putinu. Tai reiškia – jokių derybų su Putinu, kadangi jis supranta tik jėgą. Jis toliau šantažuos pasaulį. Šantažuos Kanadą. Šantažuos Europą“, - sakė buvęs Ukrainos valstybės vadovas.Anot P. Porošenkos, energijos ištekliai Putinui yra ginklas, todėl reikia visiškai sustabdyti dujotiekį „Nord Stream 1“ ir galutinai pamiršti dujotiekį „Nord Stream 2“.„Antras patarimas – nebijokite Putino. Mes kur kas stipresni. Tiesa mūsų pusėje. Šiandien visas pasaulis su mumis. Per JT Generalinės Asamblėjos posėdžius kartu su Rusija balsuoja tik Šiaurės Korėja, Baltarusija ir Eritrėja. Trys šalys pasaulyje. Todėl mes privalome deputinizuoti pasaulį“, - teigė politikas.

Zelenskis paragino imtis sankcijų prieš Rusijos atominę energetikąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, telefonu kalbėdamasis su Europos Tarybos pirmininku Charles`iu Micheliu, paragino imtis sankcijų prieš Rusijos atominę energetiką ir branduolinį kurą, praneša portalas „eurointegration.com.ua“.„Kalbėjausi su ET pirmininku Charles`iu Micheliu, papasakojau apie padėtį mūšio lauke, taip pat Zaporižios atominėje elektrinėje. Rusijos branduolinis teroras reikalauja ryžtingesnio tarptautinės bendrijos atsako – sankcijų Rusijos atominei energetikai ir branduoliniam kurui“, - parašė sekmadienį tviteryje V. Zelenskis.Jis taip pat pažymėjo, kaip svarbu kuo greičiau deblokuoti makrofinansinės pagalbos Ukrainai paketą.Rugpjūčio 5 d. Ukrainos branduolinių jėgainių operatorė „Enerhoatom“ pranešė, kad okupantai rusai per dieną du kartus apšaudė Zaporižios atominės elektrinės teritoriją.Rugpjūčio 6 d. vakare Rusijos pajėgos vėl apšaudė Enerhodarą, raketa pataikė į Zaporižios AE teritoriją šalia naudoto branduolinio kuro saugyklos.

Pirmos ukrainietiškų grūdų siuntos pristatymas į Libaną atidėtasPirmoji ukrainietiškų grūdų siunta iš Odesos pagal svarbų susitarimą dėl Maskvos jūrinės blokados Juodojoje jūroje atšaukimo sekmadienį turėjo būti atgabenta į Libaną, bet jos pristatymas buvo atidėtas, pranešė vienas libaniečių ministras ir Ukrainos ambasada.Vėlavimo priežastis kol kas neaiški. Informacija jūrų eismą stebinčioje svetainėje „Marine Traffic“ rodo, kad Siera Leonėje įregistruotas krovinių laivas „Razoni“ yra išmetęs inkarą Viduržemio jūroje netoli Turkijos.Libano transporto ministras Ali Hamie socialiniame tinkle „Twitter“ parašė, kad laivas, „kuris, kaip kalbėta, turėjo pasiekti Tripolio uostą Libane“, pakeitė savo statusą.„Razoni“, gabenantis 26 tūkst. tonų kukurūzų vištų pašarui, pirmadienį išplaukė iš Odesos, vėliau buvo patikrintas Turkijoje. Į Tripolį jis turėjo atplaukti sekmadienį maždaug 10 val. vietos laiku.Kaip nurodo „Marine Traffic“, šeštadienį „Razoni“ pakeitė savo statusą. Dabartinis statusas reiškia, kad laivas laukia, kol kas nors nupirks krovinį.Ukrainos ambasada Beirute nurodė, kad laivo atplaukimas atidėtas ir kad atnaujinta informacija dėl to, kada jis atplauks, bus pateikta vėliau.Laivas gabena pirmąjį eksportuojamų ukrainietiškų grūdų krovinį pagal Jungtinių Tautų remiamą susitarimą, pasiektą praėjusį mėnesį padedant Turkijai.Liepos 22 dieną pasirašytas susitarimas nutraukti Rusijos blokadą, tapęs pirma reikšminga Maskvos ir Kyjivo sutartimi nuo invazijos pradžios, turi padėti sušvelninti pasaulinę apsirūpinimo maistu krizę, kai kuriose neturtingiausiose valstybėse smarkiai brangstant maisto produktams.Maskvos karinė invazija praktiškai paralyžiavo Ukrainos kviečių eksportą, nes jos uostai buvo užblokuoti ir užminuoti. Be to, dėl besitęsiančių kovos veiksmų kyla pavojus ir naujam javų derliui Ukrainoje.Libanas kenčia nuo vienos giliausių finansų krizių pasaulyje ir susiduria su dideliu duonos trūkumu.

Rusų pajėgos vėl apšaudė Zaporožės atominę elektrinęPraėjusią naktį rusų pajėgos vėl paleido raketas į Zaporožės atominę eletrinę ir pataikė į aikštelę, esančią šalia panaudoto branduolinio kuro saugyklos.Apie tai praneša pranešė „Energoatom“.„Akivaizdu, kad smūgiai buvo nukreipti būtent į panaudoto branduolinio kuro konteinerius, kurie yra laikomi atvirame ore šalia apšaudymo vietų. 174 konteineriai, kurių kiekviename yra po 24 panaudoto branduolinio kuro rinkiniai!", - pranešė „Energoatom“.

Podoliakas: Rusija nori pusmečiui įšaldyti karąRusija planuoja pusmečiui įšaldyti karą, kad galėtų sutelkti daugiau kareivių ir ginkluotės. Be to, Kremlius tikisi, kad Vakarai pavargs remti Ukrainą.Tai interviu Vokietijos leidiniui „Tagesspiegel“ pareiškė Ukrainos prezidento biuro vadovo patarėjas Michailas Podoliakas.„Jeigu Vakarai pavargs nuo karo, tai Rusija vėl smogs visa jėga“, - įspėjo jis.Pasak M. Podoliako, Ukraina turi pereiti į kontrpuolimą, kad išvaduotų daugiau teritorijų, ypač šalies pietuose, o tam reikia daugiau ginkluotės.„Kuo daugiau ir kuo greičiau mes gausime sunkiosios ginkluotės, tuo greičiau galėsime užbaigti šį karą“, - teigė jis.M. Podoliakas taip pat pabrėžė, kad Ukrainai pergalė kare prieš Rusiją bus visų tarptautinės bendrijos pripažintų teritorijų susigrąžinimas.

Ukraina tvirtina, kad Rusijos kariai minuoja atominės elektrinės energijos blokusUkrainos žvalgyba teigia, kad Rusijos kariuomenė užminavo Zaporožės atominės elektrinės blokus, skelbia „Sky News“.Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiojo žvalgybos valdybos atstovas Andrijus Jusovas sakė, kad rusai į teritoriją gabena ginklus, įrangą ir sprogmenis.Penktadienį atominė elektrinė buvo apšaudyta ir dėl to susilaukė viso pasaulio pasmerkimo.Šį rytą buvo perspėjama apie „labai realią branduolinės katastrofos riziką“ elektrinėje.Ukraina dėl atakos kaltino Rusiją ir teigė, kad vis dar yra vandenilio nuotėkio ir gaisro pavojus.

Ukrainos VRM: nuo karo pradžios sulaikyta daugiau kaip 1 600 diversantųNuo Rusijos sukelto karo pradžios Ukrainoje sulaikyta daugiau kaip 1 600 žmonių, kurie gali būti susiję su diversine veikla.Tai sekmadienį pareiškė šalies vidaus reikalų ministro pirmasis pavaduotojas Jevhenas Jeninas, praneša UNIAN.„Per 164 karo dienas Ukrainos teritorijoje demaskuota apie šimtą diversinių ir žvalgybinių grupių ir sulaikyta per 1 600 žmonių, galimai susijusių su diversine veikla. Aš savo „Facebook“ paskyroje dažnai rašau apie ugnies koreguotojus ir diversantų parankinius“, - sakė pareigūnas.Anot J. Jenino, ugnies koreguotojai ir diversantų parankiniai sutinka bendradarbiauti su okupantais už 5-10 tūkst. grivinų (134-268 eurai). Išdavikai už pinigus teikia rusams informaciją apie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pozicijas, kontrolės postų išdėstymą, raketų sprogimų vietas ir t. t.Kaip pažymėjo ministro pavaduotojas, išdavikams gresia 15 metų kalėjimo.UNIAN primena, jog anksčiau Ukrainos saugumo tarnyba demaskavo kelis asmenis, kurie pardavinėjo Rusijos diversantams Ukrainos pasus. Suklastotas pasas kainavo 4 tūkst. dolerių.

Estijos premjerė: Putinas tikisi likti nenubaustasTai, kad už komunistinio režimo nusikaltimus nebuvo nubausta, yra viena iš svarbiausių priežasčių, dėl kurių Europos teritorijoje vėl vyksta niokojamas karas, mano Estijos ministrė pirmininkė Kaja Kallas.Kaip praneša portalas ERR, Estijos vyriausybės vadovė tai pareiškė šeštadienį Šveicarijoje, atsiimdama Europos politinės kultūros premiją. Hanso Ringier fondo skiriamas prestižinis apdovanojimas K. Kalas įteiktas už jos politinę drąsą priešinantis Rusijos agresijai ir už svarbų vaidmenį organizuojant ryžtingą Vakarų šalių atsaką.Savo padėkos kalboje K. Kallas priminė, jog Estija pasinaudojo nedideliu galimybių langu, kad išsivaduotų iš sovietinės okupacijos ir susigrąžintų savo vietą demokratiniame pasaulyje.„Šiandien laisvasis pasaulis turi galimybių langą, kad sustabdytų Rusijos imperializmą. Mes esame didžiulių permainų Vakarų šalių politikoje liudininkai. Bet šie pokyčiai – tik pradžia, jie turi būti nuolatiniai. Agresorius nepakeitė ir neatsisakė savo nusikalstamų tikslų. Tai reiškia, kad mes negalime žengti nė vieno žingsnio atgal. Priešingai, mes turime judėti į priekį“, - pabrėžė Estijos ministrė pirmininkė.„Putinas tikisi likti nenubaustas. Todėl mes tuo labiau turime daryti visa, kas įmanoma, kad visi asmenys, susiję su agresija prieš Ukrainą ir masiniais nusikaltimais, būtų nubausti“, - pabrėžė K. Kallas.Pasak jos, europiečių taip pat laukia sunkūs laikai, bet to negalima lyginti su kaina, kurią dėl Rusijos agresijos žmonių gyvybėmis moka ukrainiečiai.„Ant kortos pastatytas ne tik vienos suverenios ir narsios Europos tautos likimas. Pavojus gresia visai taisyklėmis grindžiamai tvarkai. Jeigu agresija kur nors atsiperka, tai skatina tęsti ją kitoje vietoje“, - pareiškė K. Kallas.

Iš Ukrainos uostų išplaukė keturi biriųjų produktų laivai: trys iš Černomorsko ir vienas iš Odesos. Jie į Italijos, Kinijos ir Turkijos uostus gabena 170 tūkst. tonų produktų.Pasak Ukrainos infrastruktūros ministerijos, per mėnesį planuojama išsiųsti iki 100 laivų.

Jungtinės Karalystės žvalgyba pranešė apie mažiausiai 10 Rusijos generolų žūtį UkrainojeNuo Rusijos įsiveržimo pradžios Ukrainoje žuvo mažiausiai dešimt Rusijos generolų. Taip pat pranešama apie šešių Rusijos vadų atleidimą.Apie tai socialiniame tinkle „Twitter“ pranešė Jungtinės Karalystės gynybos ministerija.

Rusijos pajėgos smogė KramatorskuiRusijos įsibrovėliai smogė Kramatorsko pramoninei zonai.Apie tai savo „Facebook“ paskyroje paskelbė Kramatorsko meras Aleksandras Gončarenka.„Neramus rytas Kramatorske – jie pataikė į pramoninę zoną. Taip pat šaudė į kaimyninį Slavjanską, pataikė į privatų sektorių. Laimei, aukų nebuvo“ , – rašė jis.

Ukrainos VRM vadovo pavaduotojas: liko tik viena sritis, kurioje nuo karo pradžios neužfiksuota nė vieno raketų smūgioNuo Rusijos sukelto karo pradžios Ukrainoje liko tik viena sritis, kurios okupantai neapšaudė raketomis – Černivcų sritis, bet yra regionų, kuriuose užfiksuota tūkstančiai raketų smūgių.Tai šeštadienį pareiškė Ukrainos vidaus reikalų ministro pirmasis pavaduotojas Jevhenas Jeninas, praneša UNIAN.Pasak jo, nuo vasario 24 d. Luhansko sritis buvo apšaudytą 4 tūkst. kartų.„Jeigu kalbėsime apie tas sritis, kurios labiausiai nukenčia nuo Rusijos sviedinių, tai Donecko sritis buvo apšaudyta daugiau kaip 3 tūkst. kartų, Luhansko – 4 tūkst. kartų, Mykolajivo – 700 kartų. Liko vienintelė sritis, į kurią, ačiū Dievui, raketos kol kas neatskrido, tai Černivcų sritis“, - sakė J. Jeninas.

Rusų pajėgos ir toliau atakuoja Mykolaivo sritį: apšaudytos pramonės įmonėsRyte Rusijos pajėgos apšaudė Mykolaivo apylinkėse esančias pramonės įmones.Tai savo „Telegram“ paskyroje paskelbė Mykolaivo karinės administracijos vadovas Vitalijus Kimas.„Apie 4 val. priešas apšaudė miesto pakraštyje esančias pramonės įmones. Nei žuvusių, nei sužeistųjų nebuvo. Detalesnė informacija tikslinama“, – rašė jis.

Ukraina praneša, kad nuo karo pradžios jau sunaikinta apie 42 200 okupantų rusųRusijos armija Ukrainoje nuo vasario 24 d. iki rugpjūčio 7 d. jau neteko apie 42 200 kareivių. Tai sekmadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 1 805 tankų, 4 055 šarvuotųjų kovos mašinų, 958 artilerijos sistemų, 260 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 132 priešlėktuvinės gynybos priemonių, 223 lėktuvų, 191 sraigtasparnio, 750 dronų, 182 sparnuotųjų raketų, 15 laivų, 2 978 automobilių, 86 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

Lenkijos ambasadorius: jeigu ukrainiečiai būtų anksčiau gavę HIMARS, jie nebūtų pasitraukę iš MariupolioLenkijos ambasadorius Ukrainoje Bartoszas Cichockis mano, jog spartesnis HIMARS raketų kompleksų tiekimas Kyjivui būtų neleidęs Rusijos pajėgoms užimti Mariupolio.Lenkų diplomatas savo nuomonę išdėstė interviu leidiniui „Polska Times“.„Puikiai žinome, jog jei HIMARS būtų anksčiau pasiekę Ukrainą, tai galbūt būtų pavykę išvengti Mariupolio tragedijos. Ukrainiečiai tiesiog stovėjo už 100 kilometrų nuo šio miesto, juos skyrė lyguma, jie negalėjo pastūmėti fronto linijos ir buvo priversti tik stebėti savo draugų tragediją“, - pareiškė ambasadorius.Pasak B. Cichockio, jeigu Ukraina tuo metu būtų turėjusi HIMARS raketų kompleksų, ji nebūtų įleidusi rusų į Mariupolį.„Todėl turime savęs paklausti, ar mes stebėsime, kaip Ukraina plūsta krauju ir galiausiai nugali, o paskui ištisus dešimtmečius atsistatinėja, kas irgi sukels ilgalaikį nestabilumą prie mūsų sienų, ar verčiau sutelksime gretas, dėsime dar didesnes pastangas ir priartinsime šią pergalę, o kartu sutrumpinsime atstatymo ir stabilumo atkūrimo laikotarpį“, - pareiškė diplomatas.Jis pabrėžė, kad dėl Ukrainos pergalės kare su Rusija „nėra jokių abejonių“.„Jeigu nebus kažkokio nesuprantamo posūkio, dėl kurio Vakarai nutrauktų karinę ir ekonominę pagalbą Ukrainai ir atšauktų sankcijas Rusija, tai Ukraina apsigins. Tai tik laiko klausimas, bet kartu ir aukų skaičiaus ir sugriovimų masto klausimas“, - pridūrė jis.

Ukrainos pareigūnas: per parą Donecko srityje okupantai pražudė penkis civiliusPastarąją parą okupantai rusai Donecko srityje pražudė penkis ir sužeidė aštuonis civilius.Tai sekmadienį „Telegram“ kanale pranešė Donecko srities karinės administracijos vadovas Pavlo Kirilenka, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Rugpjūčio 6 d. rusai nužudė penkis taikius Donecko srities gyventojus: tris Bachmute, vieną Avdijivkoje ir vieną Blahodatnėje. Dar aštuoni žmonės buvo sužeisti“, - parašė regiono vadovas.Gautomis žiniomis, nuo Rusijos agresijos pradžios Donecko srityje okupantų aukomis tapo 695 civiliai, o dar 1 781 buvo sužeistas.Pranešama, kad šiuo metu neįmanoma tiksliai nustatyti aukų skaičiaus Mariupolyje ir Volnovachoje.

Zelenskis užsipuolė žmogaus teisių organizacijąV. Zelenskis savo šeštadienio pareiškime taip pat užsipuolė žmogaus teisių organizaciją „Amnesty International“ ir jos kaltinimus Ukrainos kariuomenei sugretino su tyla dėl Rusijos veiksmų.Kalbėdamas apie smūgius Zaporižios atominei elektrinei jis sakė, kad nors tai yra „vieni pavojingiausių nusikaltimų prieš ukrainiečius ir visus europiečius... dėl kažkokios priežasties vis dar nėra ataskaitos ar net paprastos žinutės iš „Amnesty International“.„Tai labai iškalbinga tyla, dar kartą parodanti manipuliacinį šios organizacijos atrankumą“, – pridūrė jis.„Amnesty International“ išprovokavo įtūžį Ukrainoje, ketvirtadienį paskelbusi ataskaitą, kurioje ukrainiečių kariuomenė kaltinama sukelianti pavojų civiliams, kai įkuriamos bazės mokyklose arba ligoninėse, taip pat rengianti kontratakas iš tankiai apgyventų teritorijų.„Amnesty International“ padalinio Ukrainoje vadovė atsistatydino, apkaltinusi šią grupę atkartojant Kremliaus propagandą kontraversiškoje ataskaitoje.

Nužudytas prorusiškas pareigūnasUkrainos rytuose ir pietuose tęsiantis karo veiksmams, promaskvietiška rusų okupuoto Chersono regiono valdžia pranešė apie pareigūno nužudymą.Kachovkos rajono, esančio maždaug už 80 km į rytus nuo Chersono miesto, administracijos vadovo pavaduotojas Vitalijus Huras, kuris šeštadienį buvo pašautas, ligoninėje mirė, pranešė Rusijos valstybinė žiniasklaida.Naujienų agentūra TASS citavo rusų primestos Chersono administracijos vadovo pavaduotojos Jekaterinos Gubarevos pranešimą „Telegram“ kanalu, kad V. Huras „nuo sužeidimų mirė“.Pranešime sakoma, kad V. Huras buvo užpultas savo namuose, į jį kelis kartus šauta.Birželio mėnesį tame pačiame rajone buvo nužudytas kitas Maskvos paskirtas pareigūnas. Skelbta, kad jo automobilyje buvo padėta bomba.Per kelis pastaruosius mėnesius buvo pranešta apie keletą mėginimų nužudyti prorusiškų administracijų pareigūnus Ukrainos srityse, okupuotose Rusijos pajėgų nuo invazijos pradžios vasario gale.

Zelenskis po atominės elektrinės apgadinimo smerkia Rusijos „terorą“Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį apkaltino Rusiją naudojantis Zaporižios atomine elektrine „terorui“, elektrinės operatorei paskelbus apie padarytą didelę žalą.Valstybinė agentūra „Enerhoatom“, Ukrainos pietryčiuose esančios Zaporižios atominės elektrinės operatorė, šeštadienį pranešė, kad dalis elektrinės statinių buvo „smarkiai apgadinti“ karinių smūgių, dėl kurių teko išjungti vieną reaktorių.Penktadienį smūgiai didžiausiai Europoje atominei jėgainei smarkiai apgadino stotį, kurioje laikomas azotas ir deguonis, taip pat „pagalbinį pastatą“, per platformą „Telegram“ parašė „Enerhoatom“.Dėl smūgių Zaporižios elektrinei Kyjivas ir Maskva kaltino vienas kitą.Šeštadienio vakaro pareiškime V. Zelenskis dar kartą apkaltino Maskvą terorizmu ir sakė, kad „Rusijos teroristai pirmieji pasaulyje panaudojo atominę elektrinę... terorui“.Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vadovas Rafaelis Grossi išreiškė nerimą dėl elektrinės apšaudymo, akcentuojančio „labai realią branduolinės katastrofos grėsmę“.„Bet kokia karinė apšaudymo galia nukreipta į šį objektą ar naudojama iš jos prilygtų žaidimui su ugnimi, galinčiam turėti katastrofiškų padarinių“, – pridūrė jis.Europos Sąjungos diplomatijos vadovas Josepas Borrellis ataką pasmerkė kaip „sunkų ir neatsakingą branduolinės saugos taisyklių pažeidimą ir dar vieną pavyzdį, kaip Rusija nepaiso tarptautinių normų“.

JT: keturiems laivams su maisto produktais sekmadienį leista išplaukti iš Ukrainos uostųBendrasis koordinavimo centras Stambule leido sekmadienį išplaukti iš Ukrainos uostų keturiems laivams su maisto produktais.Tai pranešė „Ukrinform“, remdamasi JT spaudos tarnyba.Gautomis žiniomis, keturi laivai išplauks iš Čornomorsko ir Odesos su 161 084 tonomis maisto produktų.Patikslinama, kad sausakrūviai laivai „MV Glory“ ir „MV Riva Wind“ plukdys į Turkiją daugiau kaip 100 tūkst. tonų kukurūzų, laivas „MV Star Helena“ gabens į Kiniją 45 tūkst. tonų miltų, o laivas „MV Mustafa Necati“ pristatys į Italiją 6 tūkst. tonų saulėgrąžų aliejaus.Laivai bus patikrinti Turkijoje.Be to, netoli Stambulo išmetęs inkarą sausakrūvis laivas „MV Osprey S“ gavo leidimą plaukti į Čornomorsko uostą.„Ukrinform“ primena, kad penktadienio rytą iš Didžiosios Odesos uostų išplaukė pirmasis laivų su ukrainietiškais grūdais karavanas.

Okupantų veiksmai Zaporižios AE kelia nerimąRusija nori atjungti Zaporižios AE nuo Ukrainos energetikos sistemos ir atjungti energiją pietuose – „Energoatom“, praneša Ukrainos naujienų agentūra „Unian“.Skelbiama, kad karinę techniką su ginklais ir sprogmenimis okupantai deda į jėgos agregatų mašinų skyrius.Apie tai „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos branduolinių jėgainių operatorė „Energoatom“.„Branduolinio terorizmo aktai Zaporižios atominėje elektrinėje – jos apšaudymai artilerija yra skirti sunaikinti stoties infrastruktūrai, sugadinti visas elektros linijas, kuriomis elektra tiekiama į Ukrainos energetikos sistemą, atjungiant elektros energiją šalies pietuose“, – skelbiama žinutėje.Operatorė mano, kad apšaudymas gali tęstis, nes Rusija perėjo prie branduolinės ir radiacinės avarijos Zaporižios AE sukūrimo scenarijaus.Tam gali užkirsti kelią Jungtinės Tautos, Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) ir Pasaulinė branduolinių įrenginių operatorių asociacija (WANO), taip pat nuolatinis tarptautinės bendruomenės spaudimas Rusijos Federacijai išvesti savo karius iš stoties.„Jei to nebus padaryta dabar, tai Rusija įgyvendins savo planą Zaporižios atominę elektrinę (ZAE) paversti branduolinių teroristų karine baze. Dabar tam pasitarnauja aktyvūs stotyje esančių „Rosatom“ atstovų veiksmai, kurie derina specialią programą, skirtą atkirsti ZAE nuo Ukrainos energetikos sistemos, sugadinant visas ZAE ryšio linijas su Ukrainos energetikos sistema“, – pažymėjo „Energoatom“.Taip pat pranešime rašoma: „Be Zaporižios AE infrastruktūros sunaikinimo, šis planas taip pat apima tolesnį visišką stoties užtemdymą, paleidžiant visų jėgainių dyzelinius generatorius, kad būtų užtikrintas visuose branduoliniuose reaktoriuose esančio branduolinio kuro aušinimas ir kiekvieno energetinio bloko panaudoto branduolinio kuro baseinai“, – rašoma ataskaitoje.Be to, okupantai karinę techniką su ginklais ir sprogmenimis deda į 1-ojo ir 2-ojo energetinių blokų mašinų skyrius, faktiškai kasybos blokus su dviem atominiais reaktoriais.„Ir tai yra papildomas ZAE pakrantės linijos, esančios už aušinimo tvenkinio linijos ir gretimos Kachovkos rezervuaro kranto kasybos. Netrukus visa tai su didele tikimybe gali sukelti branduolinę ir radiacinę katastrofą, kurios pasekmes pajus ne tik Ukraina, bet ir visa Europa“, – pabrėžė „Energoatom“.Šiandien TATENA perspėjo apie branduolinės katastrofos grėsmę dėl Zaporižios atominės elektrinės apšaudymo. Agentūros direktorius teigė esąs pasirengęs vadovauti ekspertų misijai į NAE, tačiau „tai kol kas neįmanoma“.https://t.me/energoatom_ua/8696

Pirmą kartą nuo karo pradžios į Ukrainą atplaukė krovininis laivasPlanuojama, kad per 2 savaites laivų skaičius Ukrainos uostuose padidės iki 3–5 per dieną.Pirmą kartą nuo vasario 24 dienos į Odesos sritį atplaukė krovininis laivas, rašo „Unian“.Apie tai pranešta Ukrainos infrastruktūros ministerijos „Facebook“ puslapyje, cituojant ministrą Oleksandrą Kubrakovą.Anot jo, šiąnakt pirmą kartą nuo plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą, pradžios atplaukė krovininis laivas. Tai – FULMAR S balkeris.Laivas atplaukė, įgyvendinant saugaus grūdų ir maisto gabenimo iš Ukrainos uostų iniciatyvą.„Jau dabar galime konstatuoti faktą, kad Ukrainos prezidento, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų, Infrastruktūros ministerijos ir mūsų partnerių – Jungtinių Tautų ir Turkijos – pastangomis „grūdų koridorius“ veikė dviem kryptimis – išplaukti ir įplaukti į Ukrainos uostus“, – sakė O. Kubrakovas.Jis mano, kad šis įvykis taip pat yra svarbus signalas rinkai, kad „grūdų koridorius“ yra saugi ir pelninga verslo galimybė laivų savininkams grįžti į Ukrainos uostus.

Turkija už dalį rusiškų dujų mokės rubliais, sako ErdoganasTurkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas patvirtino, kad jo šalis pradės mokėti rubliais už dalį iš Rusijos importuojamų gamtinių dujų.Šį pranešimą vėlai penktadienį pirmiausiai paskelbė Maskva – po Sočyje ilgiau kaip keturias valandas trukusių R. T. Erdogano derybų su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.Jungtinės Valstijos vadovauja tarptautinėms pastangoms griežtinti ekonomines sankcijas Rusijai už vasarį pradėtą karinę invaziją į Ukrainą.Tačiau NATO narė Turkija, labai priklausoma nuo Rusijos tiekiamų energijos išteklių, šio konflikto atžvilgiu stengėsi išlikti neutrali.Rusija tiekia apie ketvirtadalį Turkijos importuojamos naftos ir 45 proc. pernai nupirkto gamtinių dujų kiekio.„Kalbant apie Turkiją, mūsų durys atviros kiekvienam“, – Turkijos žiniasklaida šeštadienį citavo R. T. Erdogano pokalbį su žurnalistais skrendant iš Sočio.„Vienas geras dalykas dėl Sočio vizito – kad susitarėme su ponu Putinu dėl [mokėjimų] rubliais, – pridūrė jis. – Kadangi prekiausime atsiskaitydami rubliais, tai, be abejo, atneš pinigų Turkijai ir Rusijai.“Nei R. T. Erdoganas, nei Rusijos pareigūnai nesakė, kokia dalis sumos bus apmokama rubliais.Išvengdama būtinybės mokėti už dujas JAV doleriais Turkija galės sutaupyti tvirtos valiutos atsargų.Kaip pranešama, Turkijos vyriausybė per pastaruosius metus turėjo išleisti dešimtis milijardų dolerių liros kursui sustiprinti, šalies ekonomikai išgyvenant naujausią krizę.Per pastaruosius 12 mėnesių lira dolerio atžvilgiu nuvertėjo 55 proc., o kainos vartotojams išaugo 80 procentų.Ši krizė apsunkina R. T. Erdogano pastangas likti valdžioje trečią dešimtmetį per 2023-ųjų liepą vyksiančius rinkimus.JAV ir Europos Sąjunga stengiasi spausti Rusijos energijos išteklių importuotojus nesutikti mokėti rubliais, kad būtų apribotos Maskvos galimybė kariauti su Ukraina.Mokėjimai rubliais padeda Rusijai išvengti suvaržymų atsiskaitymams doleriais, kuriuos Jungtinės Valstijos stengiasi primesti pasaulio bankams.Turkija atsisakė prisidėti prie sankcijų Rusijai ir skatino Maskvą bei Kremlių sėsti prie derybų stalo.R. T. Erdoganas ir V. Putinas Sočyje pažadėjo išplėsti ekonominį bendravimą keliuose sektoriuose, įskaitant bankininkystę ir pramonę.

Maskvos remiamos Chersono administracijos pareigūnas sunkiai sužeistas per išpuolįRusijos primestos okupacinės administracijos Ukrainos pietinėje Chersono srityje vienas iš pareigūnų šeštadienį buvo sunkiai sužeistas per pasikėsinimą jį nužudyti, pranešė Maskvos remiama vietos valdžia.Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS citavo neįvardytą pareigūną Chersone, sakiusį, kad buvo užpultas Kachovkos rajono, esančio maždaug už 80 km į rytus nuo Chersono miesto, administracijos vadovo pavaduotojas.„Vitalijus Huras tapo pasikėsinimo jo namuose taikiniu. Jis gydomas ligoninėje dėl kelių šautinių žaizdų. Jo būklė kritinė“, – sakė šaltinis, bet daugiau detalių nepateikė.Svarbias bylas tiriantis Rusijos tyrimų komitetas per platformą „Telegram“ patvirtino, kad buvo „pasikėsinta nužudyti“ V. Hurą.Per kelis pastaruosius mėnesius buvo pranešta apie keletą mėginimų nužudyti prorusiškų administracijų pareigūnus Ukrainos srityse, okupuotose Rusijos pajėgų nuo invazijos pradžios vasario gale.Tuo metu Chersono miesto okupacinė administracija penktadienį vakare nurodė, kad jos vadovas Voladymyras Saldo buvo išvežtas gydyti į Maskvą.66 metų V. Saldo anksčiau per „Telegram“ parašė, kad jam pasireiškė koronavirusinės infekcijos komplikacijos.Šis Maskvos remiamas ukrainiečių politikas anksčiau dirbo Chersono meru ir buvo Ukrainos Aukščiausiosios Rados deputatas.Rusija pastaraisiais mėnesiais užėmė didžiąją dalį Chersono srities ir dalį kaimyninės Zaporižios srities. Šiame regione okupacinė valdžia pradėjo įvedinėti atsiskaitymus rubliais ir dalyti Rusijos pasus.Ukrainos kariuomenė, pradėjusi kontrpuolimą, sugebėjo atkovoti kai kurias teritorijas Chersono srityje, bet dar neprasiveržė per Rusijos gynybą, kad pasiektų Chersono miestą.

Ukrainos pietuose formuojasi mūšio linijos, prasideda naujas karo etapasDidžiosios Britanijos žvalgybos duomenimis, Rusija telkia kariuomenę Ukrainos pietuose prieš gresiantį atsakomąjį Kyjivo puolimą, ir atrodo, kad daugiau nei penkis mėnesius trunkantis karas pereina į „naują etapą“.Didžiosios Britanijos gynybos ministerija mano, kad sunkiausios kovos persikels į Ukrainos pietus ties 350 kilometrų fronto linija, kuri driekiasi nuo Zaporižios iki Chersono palei Dnipro upę. Zaporižioje, esančioje prie tos pačios upės pietryčiuose, yra Rusijos okupuota Ukrainos atominė elektrinė, didžiausia Europoje. Strategiškai svarbus geležinkelis jungia Chersoną su okupuotu Juodosios jūros Krymo pusiasaliu.„Ilgos Rusijos karinių sunkvežimių, tankų, artilerijos ir kitos ginkluotės vilkstinės traukia iš Ukrainos Donbaso regiono į pietvakarius“, – rašoma šeštadienį paskelbtame atnaujintame Didžiosios Britanijos žvalgybos pranešime. „Taip pat pranešama, kad technika juda iš Rusijos okupuotų Melitopolio, Berdiansko, Mariupolio, taip pat iš žemyninės Rusijos per Kerčės tiltą į Krymą“.Didžiosios Britanijos teigimu, Ukrainos pajėgos pietuose mėgina sutrikdyti Rusijos tiekimo maršrutus blokuodamos, pažeisdamos arba naikindamos geležinkelių infrastruktūrą ir tiltus.Rusijos gynybos ministerija šeštadienį pareiškė, kad per pastaruosius oro ir artilerijos smūgius Chersono ir Dnipropetrovsko regionuose nukovė beveik 600 Ukrainos karių ir jų sąjungininkų. Daugiau nei 400 Ukrainos karių žuvo atakavus laikiną bazę netoli Bilohirkos kaimo Chersone, pranešė Gynybos ministerijos atstovas Igoris Konašenkovas. Be to, daugiau nei 70 kitų karių žuvo ir 150 buvo sužeista per raketų atakas kitur Chersono fronte, sakė jis ir pridūrė, kad per raketų atakas Dnipropetrovsko srityje nukauta daugiau nei 80 „užsienio samdinių“.I. Konašenkovas taip pat pranešė, kad ankstesnę dieną Charkivo regione sunaikintos kelios Ukrainos artilerijos sistemos, įskaitant iš JAV gautą pažangų daugkartinio paleidimo įrenginį HIMARS. Maskva jau kelis kartus pranešė sunaikinusi šias ginklų sistemas, bet Kyjivas ir Vašingtonas tai paneigė.

Ukrainos atominės energetikos agentūra perspėja apie pavojų Zaporižios jėgainėjeKai kurios Ukrainos Zaporižios atominės elektrinės dalys buvo „rimtai pažeistos“ per karinius smūgius, tai privertė išjungti vieną jos reaktorių, šeštadienį pranešė elektrinės operatorė.Penktadienio smūgiai Zaporižios atominei elektrinei Pietų Ukrainoje – didžiausiam Europos atominės energetikos kompleksui – „rimtai apgadino“ stotį, kurioje yra azoto ir deguonies, bei „pagalbinį pastatą“, „Telegram“ susirašinėjimo programėlėje pranešė „Energoatom“.Kyjivas ir Maskva dėl atakų kaltina vienas kitą.Per smūgius buvo pažeistas maitinimo kabelis, tai privertė sustabdyti vieno reaktorių darbą, „išlieka vandenilio ir radioaktyviųjų medžiagų nutekėjimo pavojus, taip pat didelė gaisro rizika“, sakoma pranešime. Apšaudymas „sukėlė rimtą pavojų saugiam gamyklos darbui“.Rusijos kariuomenė okupavo Zaporižios jėgainę pirmosiomis invazijos dienomis ir Kyjivas ją kaltina ten laikant sunkiąją ginkluotę. Tačiau Maskva savo ruožtu kaltina Ukrainos pajėgas apšaudžius elektrinę.Europos Sąjunga (ES) šeštadienį taip pat dėl apšaudymo apkaltino Rusiją. „ES smerkia Rusijos karinę veiklą aplink Zaporižios atominę elektrinę“, – tviteryje parašė vyriausiasis bloko diplomatas Josepas Borrellis. „Tai rimtas ir neatsakingas branduolinės saugos taisyklių pažeidimas ir dar vienas Rusijos tarptautinių normų nepaisymo pavyzdys“. J. Borrellis primygtinai reikalavo, kad Jungtinių Tautų branduolinės energetikos priežiūros institucijai – Tarptautinei atominės energetikos agentūrai (TATENA) – būtų suteikta prieiga prie elektrinės.TATENA jau kelias savaites mėgina nusiųsti komandą, kuri apžiūrėtų elektrinę. Ukraina tam nepritaria ir sako, kad tai įteisintų Rusijos vykdomą šios vietos okupaciją tarptautinės bendruomenės akyse. Jos teigimu, Rusijos atominės energetikos operatorės „Rosatom“ darbuotojai paliko elektrinę prieš pat atakas, tačiau ten liko Ukrainos darbuotojai ir elektrinė toliau gamina elektrą.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį sakė, kad „bet koks šios vietos bombardavimas yra gėdingas nusikaltimas, teroro aktas“. Ukrainos užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad „galimi padariniai pataikius į veikiantį reaktorių prilygsta atominės bombos sprogimui“.

Kyjivas: Zaporižios atominė elektrinė per smūgius buvo „smarkiai apgadinta“Dalis pietryčių Ukrainoje esančios Zaporižios atominės elektrinės statinių buvo „smarkiai apgadinti“ karinių smūgių, dėl kurių teko išjungti vieną reaktorių, šeštadienį pranešė jėgainės operatorė.Penktadienį smūgiai pietų Ukrainoje esančiai elektrinei, kuri yra didžiausia Europoje atominė jėgainė, smarkiai apgadino stotį, kurioje laikomas azotas ir deguonis, taip pat „pagalbinį pastatą“, per platformą „Telegram“ parašė valstybinė agentūra „Enerhoatom“.Dėl šių smūgių Kyjivas ir Maskva kaltino vienas kitą.Smūgiai apgadino svarbų elektros kabelį, todėl išsijungė vienas iš reaktorių. „Išlieka pavojus, kad nutekės vandenilio ir radioaktyvių medžiagų; gaisro pavojus irgi didelis“, – sakoma „Enerhoatom“ pranešime.Apšaudymas „sukėlė didelį pavojų elektrinės saugiam darbui“, pabrėžė agentūra.Prie Dnipro upės Ukrainos pietryčiuose esančią Zaporižios atominę elektrinę rusai kontroliuoja nuo pirmųjų karo savaičių, nors ją vis dar eksploatuoja darbuotojai ukrainiečiai. Kyjivas kaltina Maskvos pajėgas laikant jėgainės komplekse sunkiąją ginkluotę.Maskva savo ruožtu kaltino ukrainiečių pajėgas apšaudžius elektrinę.Europos Sąjunga šeštadienį dėl apšaudymo pasmerkė Rusiją.„ES smerkia Rusijos karinius veiksmus aplink #Zaporičios atominę elektrinę“, – per „Twitter“ parašė Bendrijos diplomatijos vadovas Josepas Borrellis.„Tai sunkus ir neatsakingas branduolinės saugos taisyklių pažeidimas ir dar vienas pavyzdys, kaip Rusija nepaiso tarptautinių normų“, – pridūrė jis.J. Borrellis teigė, kad Tarptautinė atominės energijos agentūrai (TATENA) turi būti suteikta prieiga prie jėgainės.TATENA jau kelias savaites bando nusiųsti į elektrinę savo misiją, bet Ukraina kol kas atmeta šias pastangas ir sako, kad tokiu būdu tarptautinės bendrijos akyse būtų pripažinta Rusijos okupacija.Anot Kyjivo, Rusijos branduolinės energetikos agentūros „Rosatom“ darbuotojai prieš pat atakas išvyko iš jėgainės, bet ukrainiečiai darbuotojai pasiliko, o kompleksas tebegamina elektrą.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį pareiškė, kad Rusija privalo būti patraukta atsakomybėn už smūgius Zaporižios elektrinei, kuriuos jis prilygino „teroro aktui“.„Šiandien okupantai sukūrė dar vieną nepaprastai rizikingą padėtį visai Europai – apšaudė Zaporižios atominę elektrinę, beje, dukart per dieną... Bet kokie šio objekto apšaudymai – atviras, įžūlus nusikaltimas, teroro aktas“, – kasdieniame vaizdo pranešime sakė V. Zelenskis.„Ir tai ne vien dar vienas argumentas, kad Rusija turi būti pripažinta terorizmą remiančia valstybe. Tai argumentas, kad būtų įvestos griežtos sankcijos visai Rusijos atominei pramonei – nuo „Rosatom“ iki visų susijusių bendrovių ir asmenų“, – tęsė Ukrainos lyderis.Ukrainos užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad „pataikymo į veikiantį reaktorių galimos pasekmės prilygtų atominės bombos panaudojimui“.Anksčiau šią savaitę TATENA sakė, kad Zaporižios jėgainėje susidariusi „nestabili“ padėtis.„Visi saugos principai buvo vienaip ar kitaip pažeisti“, – sakė agentūros vadovas Rafaelis Grossi.

Rusija pranešė apie nukautus ukrainiečiusRusijos gynybos ministerija šeštadienį pareiškė, kad per oro ir artilerijos smūgius Chersono ir Dnipropetrovsko regionuose nukovė beveik 600 Ukrainos karių ir jų sąjungininkų. Daugiau nei 400 Ukrainos karių žuvo atakavus laikiną bazę netoli Bilohirkos kaimo Chersone, pranešė Gynybos ministerijos atstovas Igoris Konašenkovas. Be to, daugiau nei 70 kitų karių žuvo ir 150 buvo sužeista per raketų atakas kitur Chersono fronte, sakė jis ir pridūrė, kad per raketų atakas Dnipropetrovsko srityje nukauta daugiau nei 80 „užsienio samdinių“.I. Konašenkovas taip pat pranešė, kad ankstesnę dieną Charkivo regione sunaikintos kelios Ukrainos artilerijos sistemos, įskaitant iš JAV gautą pažangų daugkartinio paleidimo įrenginį HIMARS. Maskva jau kelis kartus pranešė sunaikinusi šias ginklų sistemas, bet Kyjivas ir Vašingtonas tai paneigė.

Rusijos kariuomenė mėgina pralaužti ukrainiečių gynybą DonbaseKyjivo teigimu, Rusijos kariuomenė įnirtingai atakuoja Bachmutą – kertinį gynybos sistemos miestą Ukrainos valdomoje teritorijoje rytiniame Donbaso regione.„Priešas puola Bachmutą; mūšiai tęsiasi“, – sakoma Ukrainos generalinio štabo pranešime apie padėtį šeštadienio rytą. Ankstesnę dieną prorusiški separatistai tvirtino, kad kautynės vyksta jau miesto teritorijoje. Abiejų šalių teiginių neįmanoma nepriklausomai patikrinti.Liepos pradžioje Rusijai užėmus Luhansko sritį, jos pastangos Rytų Ukrainoje sutelktos į kaimyninę Donecko sritį. Luhanskas ir Doneckas sudaro Donbasą, daugiausia rusakalbių gyvenamą teritoriją, jau kelis mėnesius esančią Maskvos karo tikslų dėmesio centre.Pastarosiomis savaitėmis įsibrovėliai iš Rusijos žingsnis po žingsnio sugebėjo atstumti Ukrainos gynėjus. Dabar jie kontroliuoja 60 proc. Donecko teritorijos. Ukrainos kariuomenės štabas Donbaso regione įsikūręs Slovjansko ir Kramatorsko miestų rajone, ten prieš karą gyveno apie pusė milijono žmonių. Iš rytų šią teritoriją saugo Siversko-Soledaro-Bachmuto gynybos linija. Dabar ji kai kuriose vietose svyruoja. Rusijos kariuomenė jau priartėjo prie Siversko ir Soledaro. Vis dėlto aršiausios kovos šiuo metu vyksta aplink Bachmuto eismo mazgą, kurį rusai apšaudo iš artilerijos ir tankų.Mūšiai tęsiasi ir prie pat buvusios regiono sostinės Donecko, nuo 2014 m. jis yra prorusiškų separatistų rankose. Maskvai lojalios pajėgos mėgina atstumti ukrainiečius toliau. Į šiaurę nuo Donecko esančio nedidelio Avdijivkos miestelio rajone būta kelių mėginimų surengti atakas, bet jos buvo atremtos, pranešė Ukrainos generalinis štabas. Didelės regiono dalys apšaudomos iš artilerijos.Tačiau šalies pietuose iniciatyvą perima ukrainiečiai. Ten Rusijos kariuomenė telkia savo pozicijų okupuotose teritorijose gynybą, sakoma padėtį apžvelgiančiame pranešime. Ukrainos kariuomenės pietinė vadavietė anksčiau pranešė, kad Chersono regione sunaikinti mažiausiai šeši Rusijos ginklų ir amunicijos sandėliai bei du vadovavimo štabai.

R. T. Erdoganas pakvietė V. Putiną susitikti su V. Zelenskiu TurkijojeTurkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas pakvietė Kremliaus vadovą Vladimirą Putiną susitikti su Ukrainos prezidentu Vladimiru Zelenskiu, praneša UNIAN, remdamasi Turkijos žiniasklaida. Pasak R. T. Erdogano, dabar svarbu veiksmingai įgyvendinti planą ir teigiamą atmosferą paversti konkrečiais žingsniais siekiant grįžti prie derybų Stambule.„Pabrėžiu, kad kare nugalėtojo nebus. Nepaisant sunkumų vietoje, taip pat tvirtai tikiu, kad krizė bus išspręsta prie derybų stalo. Dar kartą priminiau V. Putinui, kad galime surengti jo susitikimą su V. Zelenskiu. Mes ir toliau plėtosime dialogą su mūsų Juodosios jūros kaimyne Rusija visose srityse, kad skatintume regioninę ir pasaulinę taiką“, – sakė jis.Kaip anksčiau pranešė UNIAN, Kremlius Turkijos prezidentą Recepą Tayyipą Erdoganą laiko tarpininku taikos deryboms su Ukraina. Tačiau Maskva neplanuoja sušvelninti paliaubų su Kijevu sąlygų.Be to, Rusijos valdžios institucijos kreipėsi į Turkiją prašydamos pagalbos apeinant sankcijas bankininkystės, energetikos ir pramonės sektoriuose.

Zaporožės AE vienas iš maitinimo blokų yra atjungtasUkrainos „Energoatom“ pranešė, kad po apšaudymo dieną prieš tai buvo uždarytas vienas iš trijų Zaporožės atominės elektrinės – didžiausios Europoje veikiančios atominės elektrinės maitinimo blokų. Rusijos karių okupuoti Enerhodaras ir Zaporožės atominė elektrinė penktadienį buvo apšaudyti keliais būdais. Rusija ir Ukraina dėl šių apšaudymų kaltina viena kitą.„Dėl atakos prieš Zaporožės AE viename iš jėgos agregatų veikė avarinė apsauga, vienas iš trijų veikiančių maitinimo blokų buvo išjungtas“, – sakė teigiama „Energoatom“ ataskaitoje.

„The Times“: Rusija siekia apsupti Mykolaivą Rusijos vadovybė į Ukrainos pietus pritraukė 25 000 savo karių, iš kurių 10 000 yra vakariniame Dniepro krante. Jų tikslas yra apsupti Mykolaivą. Apie tai praneša „The Times“, rašo UNIAN.Pastarosiomis savaitėmis į regioną buvo perkelti devyni Rusijos daliniai iš Donbaso ir Krymo, kurių kiekviename yra po 500–800 žmonių.Leidinys rašo, kad tai yra Rusijos atsakas į pareiškimus apie priešpriešą ir sėkmingą Ukrainos kariuomenės, kuri per pastarąjį mėnesį perkėlė fronto liniją maždaug per 2 kilometrus nuo Mykolaivo, pažangą.Taip pat pažymima, kad Mykolaivo užėmimas yra būtinas tolesnei pažangai į Odesą. Rusijos Federacijai taip pat gali prireikti puolimo, siekiant užtikrinti, kad tiltai per Dnieprą Chersono regione būtų nepasiekiami Ukrainos gautoms HIMARS sistemoms.

Naktinis Mykolaivo ir Nikopolio apšaudymas: paaiškėjo daugiau detaliųUkrainos regionų vadovai kalbėjo apie šeštadienio naktį Rusijos kariuomenės įvykdytus smūgius civiliams objektams. Pasak Dniepropetrovsko regiono regioninės administracijos vadovo Valentino Rezničenko, Rusijos kariuomenė naktį šaudė į Nikopolį iš „Grad“. Dėl to buvo sužeisti trys civiliai. Mieste nukentėjo 11 penkių aukštų pastatų, iki 40 privačių namų, vaikų darželis ir vaikų kūrybos namai.„Kaip visada, jie smogė gyvenamiesiems rajonams, kai žmonės miegojo“, – savo „Telegram“ kanale rašė V. Rezničenko.Mykolaivo karinės administracijos vadovas Vitalijus Kimas taip pat kalbėjo apie naktinį miesto apšaudymą.„Rugpjūčio 6-osios naktį, apie 03.30 val., priešas paleido raketų smūgius į miestą. Dėl to du žmonės buvo sunkiai sužeisti. Gyvenamieji pastatai taip pat buvo apgadinti“, – rašė V. Kim.Karo kontekste BBC negali greitai patikrinti karių atstovų įtarimų.

Generalinė prokuratūra: nuo karo Ukrainoje pradžios žuvo 361 vaikasNuo karo Ukrainoje pradžios žuvo 361 vaikas, daugiau kaip 702 buvo sužeisti, rugpjūčio 5 dieną paskelbtoje tradicinėje ataskaitoje pranešė Ukrainos generalinė prokuratūra.Dauguma vaikų nukentėjo Donecko, Charkovo, Kijevo, Černigovo, Luhansko, Mykolaivo, Chersono ir Zaporožės regionuose.Šie duomenys nėra galutiniai, nes į statistiką pateko tik tie vaikai, kurių vardai buvo patvirtinti, pabrėžia Ukraina: daugelyje regionų, kuriuose tęsiasi karo veiksmai, ir okupuotose teritorijose skaičiavimas dabar yra neįmanomas.Dėl bombardavimo ir kitų atakų buvo apgadinta daugiau nei 2211 švietimo įstaigų, iš jų 230 buvo visiškai sunaikintos.

Britų žvalgyba įspėjo apie naują karo etapą: Rusija masiškai siunčia karius į pietusRemiantis britų žvalgybos skaičiavimais, artimiausiu metu prasidės naujas karo etapas ir jo pagrindinis frontas, kurio ilgis apie 350 km, bus pietuose. Tai teigiama Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos apžvalgoje apie karą Ukrainoje.Rusijos kariai beveik neabejotinai buriasi pietuose, laukdami arba Ukrainos priešpriešos, arba besiruošiančios puolimui. „Ilgos Rusijos karinių sunkvežimių, tankų, artilerijos ir kitų daiktų vilkstinės ir toliau juda iš Donbaso į pietvakarius“, – sakoma apžvalgoje.Yra pranešimų apie pajėgų perkėlimą iš okupuoto Melitopolio, Berdiansko, Mariupolio ir žemyninės Rusijos dalies per Krymo tiltą į Krymą.„Kryme buvo perkeltas BTG, kuriame yra 800–1 000 žmonių, jie greičiausiai bus panaudoti Rusijos grupuotei Chersono regione stiprinti. Rugpjūčio 2 dieną į Krymą buvo perkeltas naujas BTG, jie taip pat perkeliami iš rytinės pajėgų grupės ir greičiausiai artimiausiomis dienomis bus išsiųsti į Chersono regioną“, - pranešė britų žvalgyba.Ukrainos kariuomenė, sakoma apžvalgoje, ir toliau smogia priešo pajėgoms, nusitaikydama į tiltus, šaudmenų sandėlius ir geležinkelio sankryžas okupuotuose pietuose. Atsižvelgiant į strateginę geležinkelio linijos, jungiančios okupuotą Krymą su pietumis, svarbą, veiksmais, kuriais siekiama sukurti visas galimas problemas, tikriausiai siekiama apsunkinti Rusijai pietinės karių grupės logistiką.„Rusijos karas prieš Ukrainą netrukus įžengs į naują etapą. Intensyviausios kovos pasislinks į maždaug 350 km ilgio frontą – nuo Zaporožės iki Chersono“, – apibendrino britų žvalgybos tarnyba.

Per apšaudymus Donecko regione žuvo penki civiliai gyventojaiUkrainos kontroliuojamose Donecko regiono teritorijose Rusijos kariuomenė per pastarąją dieną nužudė penkis civilius, sakė Donecko regioninės karinės administracijos vadovas Pavelas Kyrylenko.„Rugpjūčio 5 dieną rusai nužudė 5 Donbaso civilius, dar 14 žmonių buvo sužeisti“, – rašė jis „Telegram“ kanale.Karo sąlygomis BBC ne visada gali patikrinti konflikto šalių atstovų žodžius.

Rusijos kariai naktį apšaudė Dniepropetrovsko regioną, yra sužeistųRusijos kariai rugpjūčio 6-osios naktį apšaudė du Dniepropetrovsko regiono rajonus, trys žmonės buvo sužeisti. Pasak „Ukrinform“, apie tai praneša Dniepropetrovsko OVA pirmininkas Valentinas Rezničenko savo „Telegram“ kanale. „Po vidurnakčio Rusijos kariuomenė apšaudė Nikopolio rajoną iš Gradovo, o Kryvyi Rih – iš statinės artilerijos. Kaip visada, jie pataikė į gyvenamuosius rajonus – žmones, kurie tuo metu miegojo. Į Nikopolį paleista 20 raketų, trys miestiečiai sužeisti. Vienas iš jų ligoninėje, tai 58 metų vyras", – rašė jis.Pasak V. Rezničenko, mieste buvo apgriauta 11 penkių aukštų pastatų, iki 40 privačių namų, vaikų darželis ir vaikų kūrybos namai.

Atsistatydino „Amnesty International“ Ukrainos biuro direktorė „Amnesty International“ biuro Ukrainoje direktorė Oksana Pokalčuk patvirtino, kad ji pasitraukia iš savo posto. Šią savaitę žmogaus teisių organizacija paskelbė prieštaringai vertinamą ataskaitą, kurioje sakoma, kad Ukraina kelia pavojų civiliams, pastatydama karines pozicijas gyvenamuosiuose rajonuose, kad pasipriešintų Rusijos kariuomenei.Organizacijos Ukrainos filialas anksčiau pareiškė, kad nedalyvavo rengiant ir platinant ataskaitą.„Viskas atsitrenkė į biurokratijos sieną ir kurčiųjų kalbos barjerą. Kalbama ne apie anglų kalbą, o apie tai, kad jei negyvenate šalyje, į kurią okupantai įsiveržė ir suplėšė ją į gabalus, tikriausiai nesuprantate, ką reiškia pasmerkti gynėjų armiją“, – socialiniame tinkle „Facebook“ parašė Oksana Pokalčuk.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ataskaitos paskelbimą pavadino bandymu perkelti atsakomybę iš Rusijos Ukrainai.„Kiekvienas, kuris amnestuoja Rusiją ir dirbtinai sukuria tokį informacinį kontekstą, kad kai kurie teroristiniai smūgiai yra tariamai pateisinami ar tariamai suprantami, negali nesuprasti, kad tai padeda teroristams“, – savo socialiniuose tinkluose rašė V. Zelenskis.„Amnesty International“ bet kokią kritiką atmetė ir tvirtino, kad išvados buvo pagrįstos įrodymais, surinktais atliekant tyrimus.

Ukrainoje – Irano dronai Ukrainos prezidento biuro vadovo Oleksijaus Arestovičiaus patarėjas teigė, kad Rusijos kariuomenė Ukrainoje jau naudoja Irano dronus. Anksčiau buvo pranešta, kad Maskva nori gauti UAV iš Irano, tačiau oficialiai apie tokių susitarimų pasiekimą nebuvo pranešta.

Zelenskis paragino taikyti griežtas sankcijas visai Rusijos branduolinei pramoneiRusų pajėgoms apšaudžius Zaporižios atominę elektrinę, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino taikyti griežtas sankcijas visai Rusijos branduolinei pramonei.Jis tai pasakė savo vaizdo žinutėje, paskelbtoje kanale „Telegram“.„Šiandien okupantai sukūrė dar vieną itin rizikingą situaciją visai Europai – jie apšaudė Zaporižios atominę elektrinę. Du kartus per dieną. Tai yra didžiausia atominė elektrinė mūsų žemyne. Bet koks šio objekto apšaudymas yra įžūlus nusikaltimas, teroro aktas“, – pabrėžė jis.Anot jo, Rusija turėtų prisiimti atsakomybę už patį grėsmės atominei elektrinei sukūrimo faktą.„Ir tai ne tik dar vienas argumentas už Rusijos pripažinimą valstybine terorizmo rėmėja. Tai taip pat argumentas už griežtų sankcijų taikymą visai Rusijos branduolinei pramonei – nuo ​​„Rosatom“ iki visų susijusių įmonių ir asmenų. Kiekvienas, kuris kelia branduolinę grėsmę kitoms tautoms, tikrai negali saugiai naudoti branduolinių technologijų“, – pabrėžė V. Zelenskis.

Ukrainos generalinis štabas: Ukraina atlaikė Rusijos puolimą prie MarijinkosUkrainos kariai atlaikė Rusijos veržimąsi link Marijinkos miestelio, esančio 30 kilometrų į vakarus nuo Rusijos okupuoto Donecko. Rusijos pajėgos taip pat nesėkmingai bandė veržtis netoli Bakhmuto, Avdijivkos ir Piskio miestų, rašo „Kyiv Independent“.

Putinas ir Erdoganas susitarė už dalį Rusijos tiekiamų dujų mokėti rubliaisRusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas susitarė, kad Turkija už dalį tiekiamų dujų Rusijai mokės rubliais, praneša CNN.Penktadienį Sočyje vykusios dvišalės derybos truko daugiau nei keturias valandas.„Derybų metu prezidentai susitarė, kad už dalį tiekiamų dujų pradės atsiskaityti rubliais“, – po susitikimo žurnalistams sakė Rusijos vicepremjeras Aleksandras Novakas.„Kalbame apie perėjimą prie nacionalinių valiutų ir pirmuoju etapu dalis bus apmokama Rusijos rubliais. Ir tai tikrai naujas etapas, naujos galimybės, taip pat ir mūsų piniginių, ir finansinių santykių plėtrai“, – A. sakė Novakas.

Rusija uždraudė į šalį atvykti 62 Kanados piliečiamsRusija penktadienį pranešė, kad ėmėsi atsakomųjų veiksmų ir uždraudė į šalį atvykti 62 Kanados piliečiams, įskaitant vyriausybės pareigūnus.Rusijos užsienio reikalų ministerija pareiškime nurodė, kad į sąrašą įtraukti asmenys, žinomi dėl „piktybinės veiklos kovojant prieš „rusų pasaulį“ ir mūsų tradicines vertybes“.

Rusija ir Ukraina apkaltino vieną kitą apšaudžius Zaporižios atominę elektrinęRusija ir Ukraina apkaltino vieną kitą apšaudžius Maskvos pajėgų šiuo metu okupuotą Zaporižios atominę elektrinę Ukrainos pietuose.Kelios Rusijos naujienų agentūros, remdamosi Enerhodaro miesto, kuriame ir įsikūrusi ši elektrinė, vadovybe, penktadienį skelbė, kad Ukrainos kariuomenė apšaudė šį objektą. Pasak agentūrų, per apšaudymą buvo apgadintos dvi elektros linijos ir įsiplieskė gaisras.Tačiau Kyjivas savo ruožtu pranešė, kad elektrinę apšaudė pačios Rusijos pajėgos. Ukrainos valstybinės branduolinės energetikos kompanijos „Enerhoatom“ teigimu, per ataką buvo pažeista aukštos įtampos linija, vedanti į netoliese esančią šiluminę elektrinę. Negana to, teko išjungti vieną atominės elektrinės bloką.Enerhodaro meras Dmytro Orlovas perspėjo vietos gyventojus, kad dabar iš elektrinės apšaudomos gyvenamosios teritorijos.

Generolas pateikė naują prognozę, kada baigsis karštasis karo etapas: ilgai neišsilaikysimeKarštasis Rusijos karo prieš Ukrainą etapas gali baigtis iki šių metų pabaigos.Tokią prognozę pateikė Ukrainos generolas majoras Dmytro Marčenko.„Aš labai retai imuosi prognozuoti, bet tai truks neilgai. Nei jie, nei mes ilgai neišsilaikysime. Tai karštoji fazė, kuri tikrai baigsis iki metų pabaigos“, – mano generolas.Tuo pat metu A. Marčenka pabrėžė, kad okupuotų teritorijų išlaisvinimo sąlygos priklausys nuo keleto veiksnių, visų pirma nuo Vakarų ginklų tiekimo.„Jie irgi bijo, reikia priešintis. Mes juos sumušime ir išvarysime, tai mūsų žemė, mes niekam nebaisūs ir niekam neleisime čia ateiti“, – sakė jis.Anksčiau karo ekspertas V. Ždanovas teigė, kad Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms gali tekti šiek tiek atidėti kontrataką dėl mažo Vakarų ginkluotės tiekimo masto.Taip pat buvo pranešta, kad Rusijos kariai atitraukia visus savo rezervus į Ukrainos pietus. Vidaus reikalų ministerija įspėjo apie galimą išpuolį.

The Washington Post: Rusija prašo Turkijos padėti apeiti sankcijas Rusijos valdžios institucijos paprašė Turkijos pagalbos apeinant sankcijas bankininkystės, energetikos ir pramonės sektoriuose.Tai pranešė laikraštis „The Washington Post“, remdamasis Ukrainos žvalgybos perimta informacija Rusijos ir Turkijos prezidentų derybų išvakarėse.Rusija prašo leidimo įsigyti Turkijos naftos perdirbimo gamyklų, naftos terminalų ir telkinių akcijų paketus. Tai galėtų padėti šaliai nuslėpti naftos kilmę po Europos Sąjungos embargo, kuris visiškai įsigalios kitais metais.Rusijos vyriausybė taip pat nori, kad keli Turkijos valstybiniai bankai atidarytų sąskaitas Rusijos finansų įstaigoms, o Rusijos pramonės gamintojams būtų leista veikti Turkijos laisvosiose ekonominėse zonose.

Modernūs daugkartiniai raketų paleidimo įrenginiai jau pakeitė karo Ukrainoje eigąUkrainos gynybos ministerijos duomenimis, Ukrainos kariuomenė, naudodama JAV HIMARS sistemas, jau likvidavo daugiau kaip penkiasdešimt šaudmenų sandėlių, kurie tapo košmaru Rusijos kariuomenei.Teigiama, kad veiksmingiausios buvo HIMARS ir M270 daugkartiniai raketų paleidimo įrenginiai.Gynybos ministerija teigia, kad šie modernūs daugkartiniai raketų paleidimo įrenginiai jau pakeitė karo Ukrainoje eigą. HIMARS visada tiksliai pataiko į priešo taikinius. Vienas iš naujausių itin tikslių smūgių pataikė į geležinkelio traukinį, kuriame buvo daugiau kaip 40 vagonų. Juo iš laikinai okupuoto Krymo į Chersono regioną buvo gabenama Rusijos įranga. Dėl to darbo jėga virto anglimis, įranga – metalo laužo krūvomis.

Daugėja Nikolajevo apšaudymo aukųSkelbiama apie 22 sužeistuosius per rusų okupantų vykdytą Mykolajivo apšaudymą.Apie tai savo „Telegram“ kanale pranešė Nikolajevo srities tarybos pirmininkė Anna Zamazejeva.Ji pažymėjo, kad šiandien per pietų apšaudymą Nikolajevo Korabelnyj rajone buvo apgadinti gyvenamieji namai, įskaitant daugiaaukščius.

„Amnesty International“ sako, kad laikosi Kyjivo kritikuojamos ataskaitosTarptautinė žmogaus teisių gynimo organizacija „Amnesty International“ penktadienį pareiškė, kad neatsisako jos ataskaitoje keliamų kaltinimų Ukrainos pajėgoms, kad kovodamos su Rusijos invazija jos pažeidžia tarptautinę teisę ir sukelia pavojų civiliams.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis aštriai sukritikavo minimą „Amnesty International“ ataskaitą.„Amnesty International“ „tvirtai laikosi savo tyrimo“, sakė organizacijos generalinė sekretorė Agnes Callamard.„Išvados... buvo pagrįstos įrodymais, surinktais atliekant išsamius tyrimus, kuriems buvo taikomi tokie pat griežti standartai ir deramo patikrinimo procesai, kaip ir visam „Amnesty International“ darbui“, – pridūrė ji.Ketvirtadienį paskelbtoje ataskaitoje „Amnesty International“ paminėjo incidentus 19-oje miestų ir miestelių, kai ukrainiečių pajėgos tikriausiai sukėlė pavojų civiliams, įrengdamos bazes gyvenamuosiuose rajonuose.V. Zelenskis savo vakariniame kreipimesi „Amnesty International“ išvadas prilygino bandymui suversti kaltę aukoms.Pasak prezidento, žmogaus teisių gynimo organizacija bando „amnestuoti teroristinę valstybę ir perkelti atsakomybę nuo agresoriaus aukai“.„Nėra ir net hipotetiškai negalėtų būti jokių sąlygų, kuriomis būtų pateisinamas koks nors Rusijos smūgis Ukrainai. Agresija prieš mūsų valstybę yra neišprovokuota, grobikiška ir atvirai teroristinė“, – kalbėjo V. Zelenskis.„Jei kas nors parengia ataskaitą, kurioje auka ir agresorius tariamai kažkuo yra lygūs, jei analizuojami kažkokie duomenys apie auką, o tai, ką tuo metu darė agresorius, ignoruojama, su tuo negalima taikstytis“, – pabrėžė jis.Po keturis mėnesius trukusio tyrimo parengtoje ataskaitoje „Amnesty International“ teigė nustačiusi, kad ukrainiečių kariuomenė steigė bazes mokyklose bei ligoninėse ir rengė atakas iš gyvenamųjų rajonų. Pasak organizacijos, tokia taktika pažeidžia tarptautinę humanitarinę teisę.Visgi „Amnesty International“ pažymėjo, kad tokia taktika „jokiu būdu nepateisina Rusijos nesirinktinai vykdomų atakų“.Ketvirtadienį Rusijos pajėgos bombardavo kelis miestus ir gyvenvietes, įskaitant Mykolajivą šalies pietuose, kur, pasak mero, dviejuose rajonuose buvo apgriauti gyvenamieji pastatai.Rytų Ukrainoje prie fronto linijos esančiame Torecko miestelyje rusams ketvirtadienį apšaudžius autobuso stotelę žuvo aštuoni žmonės, o dar keturi buvo sužeisti.Antrame pagal gyventojų skaičių šalies mieste Charkive vietos valdžios institucijos pranešė apie Rusijos raketų smūgius pramoninėms zonoms.Ukrainos pajėgos vykdo kontrpuolimą šalies pietuose, kur, jų teigimu, jau atkovojo daugiau kaip pusšimtį kaimų, anksčiau kontroliuotų Maskvos.

ES valstybės iš Ukrainos ligoninių evakavo 1 000 pacientųEuropos Sąjunga iš Ukrainos ligoninių evakavo 1 000 pacientų, kadangi šalies sveikatos apsaugos sistema dėl Rusijos invazijos patiria vis didesnę įtampą.ES intensyvina operacijas, kad „padėtų Ukrainai susidoroti su didėjančiais poreikiais medicinos srityje“, penktadienį pareiškė už krizių valdymą atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Lenarčičius.Nuo kovo mėnesio, ankstyvuoju Rusijos invazijos etapu, blokas koordinavo Ukrainos ligoninių pacientų perkėlimą į laisvas ES ligonines, sakoma Komisijos pareiškime.Europos Komisijos duomenimis, iki šiol 18 ES valstybių narių, įskaitant Prancūziją, Vokietiją, Austriją, Ispaniją, Portugaliją, Belgiją, Liuksemburgą ir Lenkiją, priėmė 1 000 pacientų.Per naujausias ES medicinines evakuacijas du pacientai perkelti į Čekiją, keturi – į Nyderlandus, 15 – į Vokietiją ir dar du – į Norvegiją, pranešė komisija.Perkėlimai vyko pagal ES humanitarinės paramos programą ir sumažino „spaudimą Ukrainos kaimyninių šalių sveikatos apsaugos sistemoms“, sakė už sveikatą atsakinga EK narė Stella Kyriakides.

Rusijos pajėgos apšaudė Mykolajivą, sužeisti keli civiliai, įskaitant paauglįPenktadienio popietę Rusijos pajėgos apšaudė Ukrainos Mykolajivo miestą, sužeisti keli civiliai, įskaitant 13-metį paauglį, praneša agentūra „Ukrinform“, remdamasi Mykolajivo srities tarybos pirmininke Hanna Zamazejeva.„Šiandien popietę okupantai iš Chersono krypties vėl apšaudė Mykolajivo Balabanivkos ir Korabelnyj rajonus. Deja, yra nukentėjusiųjų, įskaitant 13-metį berniuką. Įvykio vietoje dirba medikai“, – socialiniame tinkle „Telegram“ parašė H. Zamazejeva.

„Meta“: Rusijos „trolių fabrikas“ mokėjo už karą Ukrainoje palaikančius komentarusViena Rusijos grupė samdydavo žmones gatvėje, kad jie internete rašytų komentarus, turinčius sudaryti įspūdį, esą paprasti žmonės palaiko Maskvos invaziją į Ukrainą, ketvirtadienį paskelbė socialinio tinklo „Facebook“ savininkė „Meta“.Internetas yra vienas iš pasaulyje pasmerkto karo frontų, ir Rusija jame siekia slopinti kritiką bei stumti savo naratyvus dėl kaimyninės valstybės užpuolimo.Šiai dezinformacijos kampanijai „Instagram“, „Facebook“ ir kitose platformose vadovauja „trolių fabrikas“, ir jame, pasak „Meta“, yra žmonių, anksčiau sietų su viena liūdnai pagarsėjusia rusų įtakos grupe.„Nekalbame apie kokią nors atsidavusią patriotiškų trolių grupę, – naujienų agentūrai AFP sakė „Meta“ kovos su grėsmėmis skyriaus vadovas Davidas Agranovichius. – Jie tai klastojo, tiesiogine prasme buvo samdomi žmonės iš gatvės.“Kampanija išaiškėjo vienam rusų naujienų tinklapio „Fontanka“ reporteriui įsidarbinus grupės biure Sankt Peterburge ir taip įsiskverbus į operaciją.Kai kurie to „trolių fabriko“ žmonės anksčiau buvo siejami su Rusijos Interneto tyrimų agentūra (IRA), kaltinta kišimusi į JAV ir kitų šalių rinkimus bent nuo 2016 metų, nurodė „Meta“.JAV Valstybės departamentas neseniai pasiūlė 10 mln. dolerių (9,8 mln. eurų) atlygį už informaciją apie Rusijos kišimąsi į Amerikos rinkimus, ypač informaciją apie IRA.„Meta“ užblokavo tinklą kelios dienos po balandį paskelbto „Fontanka“ pranešimo apie šią grupę, reklamavusią darbus „besaikio siuntimo darbuotojams, komentatoriams, turinio analitikams, dizaineriams ir programuotojams“.„Prastai“ valdyta operacija į IRA pastangas prieš maždaug devynerius metus buvo panaši tuo, kad apgavystėms internete samdė kone bet ką, AFP sakė „Meta“ įtakos operacijų grėsmių stebėjimo vadovas Benas Nimmo.„Tarsi skambintų 2013-ieji, norėdami susigrąžinti savo trolių fabriką, – pasišaipė B. Nimmo. – Remiamasi žmonėmis ant sėdmaišių, gaunančiais atlygį už netikras paskyras... ir šiuos įrašus internete.“„Meta“ tyrimas atskleidė, kad trolių komentarai būdavo nukreipti į žmonių turinį „Instagram“, „Facebook“, „TikTok“, „Twitter“, „YouTube“, „LinkedIn“, „VKontakte“ ir „Odnoklassniki“.Atrodo, kad troliai dirbo pamainomis septynias dienas per savaitę, kasdien turėdavo pietų pertrauką ir gaudavo po maždaug 440 dolerių (432 eurus) per mėnesį, nurodė „Meta“.Anot B. Nimmo, operatoriai taip pat turėjo viešą susirašinėjimo platformos „Telegram“ kanalą ir per jį ragino žmones palikti prorusiškų komentarų prie politikų, nuomonės formuotojų ar garsenybių, tokių kaip Angelina Jolie ar Morganas Freemanas, įrašų, o tada užduotimi rūpindavosi jų troliai.„Meta“ net išaiškino atvejų, kuomet kai kurie pasamdyti troliai pakenkdavo dezinformacijos kampanijai skleisdami proukrainietiškus komentarus, sakė D. Agranovichius.„Meta“ uždarė 1 037 „Instagram“ ir 45 „Facebook“ paskyras, naudotas per šią dezinformacijos kampaniją.

Prie Sevastopolio krantų – dūmuose skendintis Rusijos karo laivasInternete pasirodė kadrų, kuriuose užfiksuota Rusijos korvetė. Laivas iš pradžių į vandenį paleido dūminių užtaisų, o paskui pats ėmė rūkti. Prie okupuoto Sevastopolio krantų pastebėtas Rusijos Federacijos (RF) patrulinis laivas, kuris iš pradžių paleido dūminių užtaisų, o paskui iš jo paties pradėjo rūkti dūmai. Apie tai tviteryje pranešė karo analitikas ir OSINT ekspertas H. I. Suttonas.Rugpjūčio 4 d. netoli Sevastopolio buvo pastebėtas rusų karo laivas, skelbia focus.ua. Pranešama, kad pirmiausia jis aplink save paleido dūminių užtaisų, o paskui internete pasirodė nuotraukų, kuriose aiškiai matyti rūkstanti korvetė. Analitikas teigia, kad tai tas pats laivas.Vėliau H. I. Suttonas paviešino nuotraukų, kuriose nufotografuotas kovotojas, rankoje laikantis bepiločio DJI valdymo pultą.Karo analitikas mano, kad laivas galėjo pradėti rūkti nuo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų raketų. Visgi jokių oficialių duomenų apie sunaikintus Juodosios jūros laivyno laivus nėra. Taip pat jis teigia, kad nuotraukose įamžintas patrulinis laivas priklauso serijai „Projektas 22160“ („Vasilijaus Bykovo“ tipo laivai). Tai šiuolaikinės korvetės, turinčios raketų „Kalibr“. Pirmasis toks laivas į RF Juodosios jūros laivyno sudėtį buvo įtrauktas 2018-aisiais.Kitas analitikas, remdamasis viešai prieinamais duomenimis, nurodė vietą, kur laivas buvo pastebėtas – visai netoli Sevastopolio.https://t.me/nexta_live/34127

Britų žvalgyba: Rusijos veiksmai kelia pavojų Zaporižios AERusijos pajėgų veiksmai, tikėtina, kelia pavojų Zaporižios atominės elektrinės pietryčių Ukrainoje saugumui, pranešė Jungtinės Karalystės gynybos ministerija, remdamasi JK žvalgybos tarnybų informacija.„Po penkis mėnesius trukusios okupacijos Rusijos ketinimai dėl Zaporižios AE lieka neaiškūs, – teigė ministerija. – Tačiau veiksmai, kurių jie ėmėsi objekte, greičiausiai pakenkė įprastinės elektrinės veiklos saugumui“.Rusijos pajėgos naudojo artilerijos įrenginius, įkurdintus vietovėse netoli elektrinės siekdami taikytis į Ukrainos teritoriją vakariniame Dniepro upės krante, sakoma pranešime.Jame taip pat priduriama, kad rusai naudojosi teritorija aplink elektrinę, ypač greta esančiu Enerhodaro miestu, savo karių poilsiui, „naudodamiesi atominės elektrinės kaip saugomo objekto statusu, kad sumažintų savo įrangai ir personalui gresiantį pavojų dėl naktinių ukrainiečių atakų“.

Mykolajive įvedama dvejų dienų komendanto valandaPietų Ukrainos Mykolajivo mieste įvedama dvi dienas galiosianti komendanto valanda, praneša agentūra „Ukrinform“, remdamasi Mykolajivo srities gubernatoriumi Vitalijumi Kimu.„Šiandien pasirašiau įsaką, pagal kurį Mykolajive nuo 2022 m. rugpjūčio 5 d. 23 val. iki 2022 m. rugpjūčio 8 d. 5 val. įvedama komendanto valanda“, – socialiniame tinkle „Telegram“ parašė V. Kimas.Gubernatorius paprašė vietos gyventojų supratingumo ir paragino juos dviem dienoms apsirūpinti maisto produktais.

Didžiosios Britanijos ambasadorė Ukrainoje sureagavo į „Amnesty International“ ataskaitąDidžiosios Britanijos ambasadorė Kyjive Melinda Simmons sureagavo į „Amnesty International“ ataskaitą apie karą Ukrainoje, kuri sukėlė didžiulį ukrainiečių pasipiktinimą dėl kaltinimų Ukrainos ginkluotųjų pajėgų adresu, praneša penktadienį portalas „eurointegration.com.ua“.„Taikiems Ukrainos gyventojams pavojų kelia tik Rusijos kariuomenės raketos, ginklai ir plėšikavimas. Taškas. Jeigu Rusija nutrauktų įsiveržimą į Ukrainą, pavojaus nebūtų“, – parašė britų diplomatė tviteryje. Ketvirtadienį žmogaus teisių gynimo organizacija „Amnesty International“ paskelbė ataskaitą, kurioje teigiama, kad Ukraina, kovodamas su Rusijos invazija, kelia pavojų civiliams gyventojams, nes dislokuoja karius gyvenamuosiuose rajonuose.Ukrainos vyriausybė griežtai atmetė šią ataskaitą, teigdama, kad „Amnesty International“ veikia išvien su Kremliaus propagandistais.

Ukrainos kariai skelbia apie dar vieną laimėjimą: okupantai „didvyriškai“ dėjo į kojasUkrainos Charkivo srityje 93-osios mechanizuotos brigados „Cholodnyj Jar“ kariai išgynė okupantus iš prie Iziumo esančio Dibrovnojė kaimo. Bėgdami rusai paliko savo techniką.Vaizdo medžiagą iš išlaisvinto kaimo brigada paskelbė savo feisbuko paskyroje.„Brigada išgynė priešą iš Dibrovnojė kaimo ir perkėlė fronto liniją. Atkirsti nuo paramos, okupantai pabėgo, palikę savo techniką likimo valiai. Tiesa, prieš pasitraukdami užminavo kaimo teritoriją priešpėstinėmis ir prieštankinėmis minomis“, – teigiama prie įrašo.Kariai nufilmavo karinių veiksmų padarinius – apgadintus vietinių gyvenamuosius namus ir okupantų paliktą techniką.„Kaip išlaisvinome? Tiesiog išstūmėme. Jiems paprasčiausiai nebeliko kelių, kaip sulaukti pastiprinimo, sutrikdyta visa logistika, žmonės.. Tie padarai, suprato, kad viskas, pabaiga, jie nebegaus nei šaudmenų, nei atsargų, sužeistųjų evakuoti nepavyks, tai jie „didvyriškai“ dėjo į kojas“, – pasakoja 93-osios mechanizuotos brigados karys Aleksandras.

ES įvedė sankcijas buvusiam Ukrainos prezidentui Janukovyčiui Europos Sąjungos valstybės narės ketvirtadienį paskelbė sankcijas nušalintam buvusiam prorusiškų pažiūrų Ukrainos prezidentui Viktorui Janukovyčiui ir jo sūnui Oleksandrui. Sankcijos įvestos už vaidmenį sukeliant grėsmę Ukrainos saugumui. ES Taryba išplatintame pareiškime nurodė, kad abu Janukovyčiai buvo įtraukti į asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašą, sudarytą „reaguojant į tebesitęsiančią nepateisinamą ir neišprovokuotą Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą“.Nuo 2010 metų vasario iki 2014-ųjų vasario Ukrainos prezidento pareigas ėjęs V. Janukovyčius buvo nušalintas per provakarietišką Maidano revoliuciją. Reaguodama į savo politinio sąjungininko pralaimėjimą Rusija užėmė ir aneksavo Krymo pusiasalį, o Maskvos remiami separatistai perėmė rytinio Donbaso regiono kontrolę. Šįmet vasarį Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasiuntė savo kariuomenę į Ukrainą. Kai kurios ES ir NATO valstybės narės pradėjo tiekti Kyjivui pažangią ginkluotę, kad padėtų jam gintis nuo Rusijos agresijos, o Briuselis priėmė virtinę sankcijų Maskvai paketų.Pasak ES, šiuo metu Rusijoje gyvenantis 72 metų V. Janukovyčius vis dar prisideda prie veiksmų, nukreiptų prieš Ukrainos teritorinį vientisumą, suverenitetą ir nepriklausomybę bei valstybės stabilumą ir saugumą.ES oficialiajame leidinyje ketvirtadienį paskelbtame sankcijų dokumente V. Janukovyčius kaltinamas sąmokslu grįžti į valdžią Ukrainoje, jei per Rusijos invaziją būtų nuverstas prezidentas Volodymyras Zelenskis.„Pasak įvairių šaltinių, ponas Viktoras Janukovyčius dalyvavo Rusijos specialiojoje operacijoje, per kurią buvo siekiama pirmaisiais neišprovokuotos neteisėtos karinės agresijos prieš Ukrainą etapais sugrąžinti jį į prezidento postą“, – rašoma dokumente. V. Janukovyčiaus sūnus Oleksandras sulaukė sankcijų dėl tos pačios priežasties, taip pat dėl „sandorių su separatistų grupėmis Ukrainos Donbaso regione“.49 metų O. Janukovyčiui susikrauti turtus padėjo ryšiai jo tėvo prezidentavimo laikotarpiu, taip pat energetikos įmonės bei nekilnojamasis turtas Donecko ir Luhansko separatistų įkurtuose dariniuose Donbase. „Separatistų batalionas OPLOT (nuo 2015 metų vasario esantis sankcionuojamų subjektų sąraše) rūpinosi jo nekilnojamojo turto plėtros projektų vadinamojoje Donecko liaudies respublikoje saugumu“, – sakoma sankcijų dokumente.Abiem Janukovyčiams bus draudžiama atvykti į ES, taip pat bus įšaldytas visas Bendrijoje esantis jų turtas.

Erdoganas susitinka su PutinuUžbaigti karą Ukrainoje ir pradėti naują Sirijoje – šios temos, manoma, penktadienį dominuos per Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir Turkijos prezidento Recepo Tayyipo Erdogano derybas.Turkijos lyderis išskris į antrąsias per vos 17 dienų derybas su V. Putinu, jo pozicijos stiprios po diplomatinės sėkmės atnaujinti Ukrainos grūdų išvežimą per Juodąją jūrą. Tačiau esama ir įtampos.Praėjusį mėnesį Teherane V. Putinas pasakė R. T. Erdoganui, kad Rusija ir toliau nepritaria bet kokiam naujam puolimui, kurį Turkija galimai planuoja prieš kurdų kovotojus Šiaurės Sirijoje. Analitikai mano, kad šios įtampos yra dalis „konkurencinio bendradarbiavimo“, pastaruosius 20 metų būdingo dviejų lyderių santykiams.„Rusijos karas su Ukraina atkūrė Turkijos, kaip svarbios geopolitinės veikėjos, įvaizdį ir suteikė R. T. Erdoganui daugiau matomumo nei bet kada per pastaruosius kelerius metus, – mano Europos Užsienio santykių tarybos bendradarbė Asli Aydintasbas. – Dauguma turkų palaiko savo šalies siekį išlaikyti pusiausvyrą ir beveik neutralumą Vakarų ir Rusijos atžvilgiu.“Derybos dėl paliaubųNATO narės Turkijos pastangos išlikti neutralia Maskvos istorinės priešpriešos su Vakarais dėl Ukrainos akivaizdoje pradeda duoti vaisių. Po mėnesius trukusių Turkijos pastangų praėjusį mėnesį Maskva ir Kyjivas Stambule pasirašė Jungtinių Tautų remiamą susitarimą atnaujinti grūdų tiekimą iš Ukrainos uostų. Iš Ukrainos su grūdų kroviniu jau išplaukė keturi laivai. Turkija nori paversti šią sėkmę V. Putino ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio derybomis dėl paliaubų Stambule.„Aptarėme, ar susitarimas dėl grūdų galėtų būti proga tvarioms paliauboms“, – trečiadienį Azijoje po derybų su Rusijos kolega Sergejumi Lavrovu sakė Turkijos užsienio reikalų ministras Mevlutas Cavusoglu.Šias pastangas apsunkina R. T. Erdogano kartojami grasinimai pradėti naują karinę operaciją Sirijoje – šioje šalyje susiduria Rusijos ir Turkijos interesai. Rusijos kariuomenė padėjo Sirijos prezidentui Basharui Al Assadui išgyventi dešimtmetį trunkantį Turkijos remiamų grupuočių maištą. Tačiau R. T. Erdoganas grasina įsiveržti į Šiaurės Siriją, išplėsti esamą buferinę zoną ir išstumti kurdų grupuotes, kurias jis sieja su „teroristais“, kariaujančiais prieš Turkijos valstybę.Teherane V. Putinas sakė Rusijos žiniasklaidai, kad vis dar turi „tam tikrų nesutarimų“ su R. T. Erdoganu dėl Sirijos. „Labiausiai tikėtina, kad (penktadienio) susitikimas susijęs su galimu įsiveržimu į Siriją, kuriam Turkija negavo nei Rusijos, nei Irano pritarimo“, – sakė užsienio reikalų analitikas Soli Ozelis iš Stambulo Haso universiteto. „Rusija turėtų mainais ką nors gauti “, – pridūrė jis.Žaidimas laukimuKai kurios Turkijos žiniasklaida priemonės spėja, kad V. Putinas iš tikrųjų nori bepiločių orlaivių. Turkija tiekia Kyjivui mirtinus „Bayraktar“ orlaivius, kurie pasirodė labai veiksmingi naikinant Rusijos šarvuotas vilkstines Ukrainos karo zonoje. JAV pareigūnai teigia, kad Rusijos komanda lankėsi Irane, siekdama įsigyti šimtus bepiločių orlaivių savo pajėgoms, kariaujančioms Ukrainoje. R. T. Erdoganas padidino intrigą, pasakęs savo kabinetui, kad Teherane V. Putinas prašė jo pradėti „Bayraktar“ dronų pardavimą Rusijai.Vienas aukšto rango Turkijos pareigūnas vėliau sakė, kad tokį pasiūlymą R. T. Erdoganas interpretavo kaip pokštą. Tačiau Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, atrodo, patikėjo šia idėja. „Karinis ir technologinis bendradarbiavimas visada yra dviejų šalių darbotvarkėje“, – žurnalistams sakė D. Peskovas.Pasak kai kurių analitikų, R. T. Erdogano vizitą V. Putinas vertina kaip „dar vieną galimybę atšaukti Vakarų primestą tarptautinę izoliaciją“.Dar vienas trinties šaltinis – kaip du lyderiai, garsėjantys chronišku vėlavimu, susitiks. Teherane R. T. Erdoganas privertė V. Putiną beveik 50 sekundžių stoviniuoti, kol išėjo su juo pasisveikinti. Turkijos valstybinės naujienų agentūros filmavimo kamera visą laiką buvo nukreipta į susinervinusio V. Putino veidą. Daugelio supratimu, taip R. T. Erdoganas atsimokėjo V. Putinui už tai, kad šis privertė jį laukti beveik dvi minutes prieš susitikimą 2020 metais.

Lenkijos pareigūnas: JAV administracija tvirtai pasiryžusi padėti Ukrainai laimėti karąAtrodo, kad JAV administracija tvirtai pasiryžusi siekti Ukrainai naudingų karinių sprendimų. Tai po derybų Vašingtone žurnalistams pareiškė Lenkijos Nacionalinio saugumo biuro vadovas Pawełas Solochas, praneša PAP.Pasak jo, prasideda lemiamas Rusijos ir Ukrainos karo etapas, todėl reikalingi skubūs sprendimai, susiję su ginklų tiekimu Kyjivui.P. Solochas lankėsi Jungtinėse Valstijose su dviejų dienų vizitu. Jo derybose su Amerikos administracijos atstovais daugiausia dėmesio buvo skiriama padėčiai Ukrainoje, jos rėmimui, NATO viršūnių susitikimo sprendimų įgyvendinimui, Lenkijos ir JAV kariniam bendradarbiavimui.„Karas vis dar tęsiasi, ir artimiausias mėnuo ar du gali būti lemtingi. Todėl būtina priimti greitus sprendimus šiuo (ginklų tiekimo Ukrainai) klausimu“, - pabrėžė Nacionalinio saugumo biuro vadovas.Portalas „rbc.ua“ primena, jog, liepos mėnesį surengtos apklausos duomenimis, 62 proc. ukrainiečių mano, kad karas su Rusija dar truks pusę metų ir ilgiau. Ukrainos pergale tvirtai tiki 71 proc. šalies gyventojų.

Turkija: dar trys laivai su grūdais išplaukė iš Ukrainos Pagal Jungtinių Tautų (JT) remiamą susitarimą panaikinti Rusijos vykdomą Juodosios jūros blokadą, penktadienį iš Ukrainos išplaukė dar trys grūdų pakrauti laivai, pranešė Turkijos gynybos ministerija.Su Panamos vėliava plaukiojantis „Navistar“ išplaukė iš Odesos į Airiją su 33 tūkst. tonų grūdų. Iš Čornomorsko uosto išplaukė du laivai: su Maltos vėliava plaukiojantis „Rojen“, vežantis 12 tūkst. tonų grūdų į Didžiąją Britaniją, ir su Turkijos vėliava plaukiojantis „Polarnet“ su 12 tūkst. tonų grūdų kroviniu į Turkiją.Praėjusį mėnesį Stambule Maskva ir Kyjivas susitarė atnaujinti kviečių ir kitų grūdų išvežimą iš Ukrainos uostų, pirmą kartą nuo vasarį pradėto Rusijos įsiveržimo į kaimyninę šalį. Pirmasis laivas su 26 tūkst. tonų kukurūzų kroviniu pirmadienį išplaukė iš Odesos į Libano Tripolio uostą. Su Siera Leonės vėliava plaukiojantį „Razoni“ trečiadienį patikrino tarptautinė komandai, kurią sudarė ir Rusijos bei Ukrainos inspektoriai, ir leido plaukti Bosforo sąsiauriu.Rusija ir Ukraina yra svarbiausios kviečių ir kitų grūdų tiekėjos. Sustabdžius beveik visus pristatymus iš Ukrainos, pasaulinės maisto kainos smarkiai išaugo, todėl kai kurioms skurdžiausioms pasaulio šalims importas tapo nepakeliamai brangus.

Ukraina praneša, kad nuo karo pradžios jau sunaikinta apie 41 650 okupantų rusųRusijos armija Ukrainoje nuo vasario 24 d. iki rugpjūčio 5 d. jau neteko apie 41 650 kareivių. Tai penktadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 1 792 tankų, 4 032 šarvuotųjų kovos mašinų, 950 artilerijos sistemų, 260 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 123 priešlėktuvinės gynybos priemonių, 223 lėktuvų, 191 sraigtasparnio, 742 dronų, 182 sparnuotųjų raketų, 15 laivų, 2 964 automobilių, 83 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

Zelenskis aštriai sukritikavo „Amnesty International“ ataskaitąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis aštriai sukritikavo žmogaus teisių gynimo organizaciją „Amnesty International“, kai ši apkaltino jo šalies pajėgas, kad kovodamos su Rusijos invazija jos pažeidžia tarptautinę teisę ir sukelia pavojų civiliams. Ketvirtadienį paskelbtoje ataskaitoje „Amnesty International“ paminėjo incidentus 19-oje miestų ir miestelių, kai ukrainiečių pajėgos tikriausiai sukėlė pavojų civiliams, įrengdamos bazes gyvenamuosiuose rajonuose. V. Zelenskis savo vakariniame kreipimesi „Amnesty International“ išvadas prilygino bandymui suversti kaltę aukoms. Pasak prezidento, žmogaus teisių gynimo organizacija bando „amnestuoti teroristinę valstybę ir perkelti atsakomybę nuo agresoriaus aukai“. „Nėra ir net hipotetiškai negalėtų būti jokių sąlygų, kuriomis būtų pateisinamas koks nors Rusijos smūgis Ukrainai. Agresija prieš mūsų valstybę yra neišprovokuota, grobikiška ir atvirai teroristinė“, – kalbėjo V. Zelenskis. „Jei kas nors parengia ataskaitą, kurioje auka ir agresorius tariamai kažkuo yra lygūs, jei analizuojami kažkokie duomenys apie auką, o tai, ką tuo metu darė agresorius, ignoruojama, su tuo negalima taikstytis“, – pabrėžė jis. Po keturis mėnesius trukusio tyrimo parengtoje ataskaitoje „Amnesty International“ teigė nustačiusi, kad ukrainiečių kariuomenė steigė bazes mokyklose bei ligoninėse ir rengė atakas iš gyvenamųjų rajonų. Pasak organizacijos, tokia taktika pažeidžia tarptautinę humanitarinę teisę.Visgi „Amnesty International“ pažymėjo, kad tokia taktika „jokiu būdu nepateisina Rusijos nesirinktinai vykdomų atakų“. Ketvirtadienį Rusijos pajėgos bombardavo kelis miestus ir gyvenvietes, įskaitant Mykolajivą šalies pietuose, kur, pasak mero, dviejuose rajonuose buvo apgriauti gyvenamieji pastatai.Rytų Ukrainoje prie fronto linijos esančiame Torecko miestelyje rusams ketvirtadienį apšaudžius autobuso stotelę žuvo aštuoni žmonės, o dar keturi buvo sužeisti. Antrame pagal gyventojų skaičių šalies mieste Charkive vietos valdžios institucijos pranešė apie Rusijos raketų smūgius pramoninėms zonoms.Ukrainos pajėgos vykdo kontrpuolimą šalies pietuose, kur, jų teigimu, jau atkovojo daugiau kaip pusšimtį kaimų, anksčiau kontroliuotų Maskvos.

Nuo karo pradžios Ukrainoje žuvo 359 vaikaiNuo Rusijos sukelto plataus masto karo pradžios Ukrainoje žuvo 359 vaikai, o dar daugiau kaip 700 buvo sužeisti. Tai penktadienį pranešė UNIAN, remdamasi Ukrainos generalinio prokuroro biuro spaudos tarnyba.Ukrainos pareigūnų duomenimis, daugiausiai vaikų nukentėjo Donecko (371), Charkivo (195) ir Kyjivo (116) srityse.Šie skaičiai nėra galutiniai, jie tikslinami.Be to, nuo Rusijos ginkluotųjų pajėgų bombardavimų ir apšaudymų Ukrainoje nukentėjo 2 211 mokyklų, iš jų 230 visiškai sugriautos.

Rusijos pajėgos siautėjo Dniepropetrovsko regionePenktadienio naktį rusai smogė dviem Dniepropetrovsko regiono rajonams. Tai paskelbė Dniepropetrovsko OVA vadovas Valentinas Rezničenko.„Rusijos kariuomenė ugnimi atakavo du rajonus - Nikopolą ir Kryvyi Rihą. Jie buvo atakuojami įvairiais ginklais. Nikopolyje priešas du kartus pateko iš „Gradų“. Į miestą atskrido 40 raketų. Buvo apgadinta iki 10 privačių namų ir ūkinių pastatų. Vietinėje įmonėje kilo gaisras – autobusas ir keli automobiliai buvo sunaikinti“, – sakė V. Rezničenko. Apie žmonių sužeidimus nepranešama. Rusijos pajėgos smogė ir Kryvyi Rih rajonui. „Jie smogė „uraganais“ ir statinės artilerija. Karpovo ir Zelenodolsko bendruomenės pateko į priešo ugnį. Žmonės nesužaloti“, – apibendrino regiono administracijos vadovas.

O. Arestovičius patarė „Amnesty International“ ataskaitą „susukti į vamzdelį“Ukrainos prezidento biuro vadovo patarėjas Oleksijus Arestovičius pakomentavo skandalingą žmogaus teisių gynimo organizacijos „Amnesty International“ ataskaitą, kurioje Ukraina kaltinama karinių bazių dislokavimu ligoninėse ir mokyklose, praneša UNIAN.O. Arestovičius patarė šią ataskaitą „susukti į vamzdelį“. Savo reakcija į „Amnesty International“ ataskaitą jis pasidalijo per „YouTube“ transliuojamoje laidoje „Feigin Live“.Pasak patarėjo, kai kurioms tarptautinėms organizacijoms gali vadovauti Rusijos specialiosios tarnybos. Dėl tokio „vadovavimo“ atsiranda ataskaitos ir skandalingi pareiškimai, kuriuos šalis agresorė gali panaudoti savo propagandai. O šios ataskaitos, kaip pažymėjo O. Arestovičius, yra labai svarbios, kadangi jos daro poveikį tarptautinei saugumo architektūrai.„Šiuos vertinimus galite susukti į vamzdelį. Tie žmonės siūlo maitinti žmogėdrą vaikais, kad žmogėdra neįsižeistų. Galiu pasakyti paprastais žodžiais – eikite ...“, - piktinosi Ukrainos prezidento biuro vadovo patarėjas.Ketvirtadienį žmogaus teisių gynimo organizacija „Amnesty International“ paskelbė ataskaitą, kurioje teigiama, kad Ukraina, kovodama su Rusijos invazija, kelia pavojų civiliams gyventojams, nes dislokuoja karius gyvenamuosiuose rajonuose.Ukrainos vyriausybė griežtai atmetė šią ataskaitą, teigdama, kad „Amnesty International“ veikia išvien su Kremliaus propagandistais.

Visi trys laivai paliko Ukrainos uostusBBC penktadienio rytą pranešė, kad du laivai su kukurūzais išplaukė iš Ukrainos uostų ir plaukia jūros humanitarinio koridoriaus link, rodo „MarineTraffic" tarnybos duomenys.Sausakrūvis laivas „Navistar“ penktadienio rytą išvyko iš Odesos uosto, o kitas laivas „Rojen“ - iš kaimyninio Černomorsko. Kiek vėliau pranešta, kad iš jo pajudėjo ir sausakrūvis „Polarnet.Iš viso šiuose laivuose yra daugiau nei 58 tūkstančiai tonų kukurūzų.Anksčiau Koordinavimo centras Stambule išdavė leidimą trims laivams plaukti per jūrų humanitarinį koridorių.

Šiaurės Makedonija perduos Ukrainai šturmo lėktuvų Su-25Šiaurės Makedonijos gynybos ministerija nusprendė perduoti Ukrainai keturis šturmo lėktuvus Su-25. Tai penktadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi šios Balkanų šalies portalu MKD.Pasak ministerijos atstovų, Šiaurės Makedonijos armija šių orlaivių nenaudojo nuo 2003 metų.Beje, 2001 metais Šiaurės Makedonija šiuos lėktuvus, skirtus pėstininkams remti, nusipirko iš Ukrainos. Per Balkanų konfliktą jie atliko kelis kovinius skrydžius, palaikydami šalies saugumo pajėgų antžeminius veiksmus.„Ukrinform“ primena, kad liepos pabaigoje Šiaurės Makedonija perdavė Ukrainai tankų T-72. Tikslus jų skaičius nenurodomas, bet Šiaurės Makedonijos armija turėjo 31 šio tipo mašiną.

ISW: Ukraina pirmą kartą kare perima iniciatyvąUkraina perima strateginę iniciatyvą ir verčia Rusiją perskirstyti pajėgas bei keisti prioritetus, reaguojant į Ukrainos kontrpuolamąsias operacijas, dar vienoje suvestinėje rašo Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) esančio Karo tyrimų instituto (ISW) ekspertai.Rusijos kariuomenė vis dažniau permetinėja karius ir karinę techniką į Chersono ir Zaporižės sritis, pablogindama savo galimybes užimti Slovjansko ir Siversko miestus, kurių, regis, jau atsisakė. Taip pat Rusija iš kitų Ukrainos regionų į Krymą permetinėja karinę techniką, pavyzdžiui, artileriją ir aviaciją.Anksčiau Rusijos ginkluotosios pajėgos jau stabdė puolimą Charkivo ir pietinės ašies kryptimis arba iš ten traukėsi, kad visą dėmesį sutelktų į Luhansko srities užgrobimą, bet tada jie taip elgėsi savo nuožiūra, atsižvelgdami į besikeičiančius vadovybės prioritetus.Užtat dabar, rašo karo analitikai, Rusijos pajėgos, regis, reaguoja į Ukrainos kontrpuolimo Chersono srityje grėsmę, o ne sąmoningai renkasi, kokiems tikslams pasiekti derėtų sukoncentruoti pastangas.Net po to, kai Ukrainos pajėgos karo pradžioje sustabdė Rusijos bandymus užgrobti Kijevą, Rusijos kariuomenė galėjo laisvai pasirinkti, kur sutelkti savo operacijas rytuose.Ukrainos pasiruošimas kontrpuolimui Chersone ir pirmosios operacijos šioje priešpriešoje kartu su staigiu Rusijos pajėgų susilpnėjimu apskritai, regis, leidžia Ukrainai pirmą kartą pradėti aktyviai nustatyti karo eigą.

Rusijos pergalė – dar 0,02 proc. Ukrainos teritorijosPo operatyvinės pauzės, kurią buvo paskelbusi, Rusijos Federacija užgrobė 0,02 proc. Ukrainos teritorijos.Apie tai savo tviterio paskyroje paskelbė buvęs Švedijos užsienio reikalų ministras Carlas Bildtas, praneša „Ukrinform“.„Liepos mėnesį pasibaigus „operatyvinei pauzei“, Rusijos kariams pavyko įtvirtinti kontrolę dar 0,02 proc. Ukrainos teritorijos. Žinoma, tai nepriimtina, bet šį rezultatą, vargu, ar galima pavadinti nuostabiu“, – sakė jis.

Trys laivai su kukurūzais gavo leidimą išplaukti iš Ukrainos uostųKoordinavimo centras Stambule išdavė leidimą trims Ukrainos laivams su kukurūzais plaukti jūrų humanitariniu koridoriumi, praneša Jungtinės Tautos.Anksčiau Ukrainos valdžia pranešė, kad sausakrūviai laivai, gabenantys iš viso daugiau nei 58 tūkstančius tonų kukurūzų, iš Odesos ir Černomorko uostų išvyks penktadienį nuo 5 iki 8 val. ryto.JT paaiškino, kad išvykimo iš uostų laikas gali pasikeisti dėl oro sąlygų ar kitų nenumatytų aplinkybių.JT pažymėjo, kad koordinavimo centro atstovai stebės saugų laivų judėjimą jūros koridoriumi.„Černomorsko uoste inkaruotas sausakrūvis laivas „Polarnet“ vyks į Karasu, Turkiją. Sausakrūvis laivas „Rojen“, taip pat inkaruotas Černomorske, vyks į Anglijos Tizportą. Laivas „Navistar“ išplauks iš Odesos uosto su kukurūzais, skirtais iškrauti Ringasquidy mieste, Airijoje“, – sakoma pranešime.

Ukrainos valdžia pranešė apie raketų smūgį netoli ZaporožėsRusijos kariai penktadienio naktį pradėjo raketų smūgį netoli Zaporožės, sakė Zaporožės regioninės karinės administracijos vadovas Aleksandras Starukhas.„Priešas ir toliau persekioja Zaporožės regioną. Buvo užfiksuotas kelių raketų „atvykimas“ netoli regioninio centro. Remiantis preliminaria informacija, aukų nėra“, – rašė jis „Telegram“ kanale, žadėdamas detales pateikti vėliau.Ketvirtadienio vakarą buvo pranešta apie Charkovo apšaudymą, dėl kurio buvo sužeisti trys žmonės.

Arestovyčius įvardija tris tikėtinus Rusijos karių taikinius netoli ChersonoRusijos okupantai baigia formuoti grupuotę Chersono kryptimi, kurios užduotis gali būti žygiuoti Mykolajivo, Kryvyj Rigo link arba sustabdyti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų puolamuosius veiksmus prie Mykolajivo-Chersono magistralės (netoli Posad-Pokrovskės kaimo).Prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Arestovvčius tai pasakė per tiesioginę transliaciją su Marku Feiginu.Pasak jo, rusams taip pat kelia nerimą Ukrainos ginkluotųjų pajėgų priešakinės pajėgos Inhuleco upės pakrantėje netoli Davidovo Brodo.

Žvalgyba: Rusija pradeda naują specialiųjų operacijų prieš Ukrainą etapą Rusija pradėjo naują specialiųjų informacinių operacijų prieš Ukrainą etapą, kuriuo siekiama pasėti paniką tarp gyventojų.Apie tai pranešė Ukrainos vyriausioji žvalgybos valdyba.Taigi klastotės masiškai plinta Ukrainos informacinėje erdvėje. Priešas, ypač pasinaudodamas išpuoliu Jelenivkoje, randa priežasčių nuolatiniam informaciniam terorui ir bauginimui. Jos užduotis – destabilizuoti ir demoralizuoti Ukrainos visuomenę.

NATO: karas Ukrainoje – didžiausia grėsmė Europos saugumui nuo Antrojo pasaulinio karo laikų NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas pareiškė, kad negalima leisti Rusijai nugalėti kare, kurį ji pradėjo prieš Ukrainą ir kuris tapo didžiausia grėsme Europos saugumui nuo Antrojo pasaulinio karo laikų.Pasak „Laisvės“ radijo, šiandien, rugpjūčio 4 d., Norvegijoje kalbėjęs J. Stoltenbergas sakė, kad Aljansui ir jo valstybėms narėms gali tekti dar ilgai remti Ukrainą ginklais ir kita pagalba, kad Rusija negalėtų laimėti neišprovokuotos invazijos į Ukrainą.„Esame suinteresuoti, kad tokia agresyvi politika nebūtų sėkminga... Tai pavojingiausia situacija Europai nuo Antrojo pasaulinio karo laikų“, – sakė jis ir pridūrė, kad „tai, kas vyksta Ukrainoje, yra siaubinga, tačiau būtų daug blogiau, jei kiltų karas tarp Rusijos ir NATO“.

Ždanovas sako, kad Ukrainos kontrpuolimas atidėtas dėl vienos priežastiesUkrainos ginkluotosioms pajėgoms gali tekti atidėti kontrpuolimą dėl mažo Vakarų tiekiamos ginkluotės kiekio, pareiškė Ukrainos karinis ekspertas Olegas Ždanovas.Pasak V. Ždanovo, rusams dabar reikia paliaubų, o Ukrainai – pergalės mūšio lauke, kad galėtų suformuoti derybinę poziciją.„Negalime teigti, kad nėra jokios grėsmės, jog Rusijos pajėgos gali prasiveržti trijų pagrindinių miestų kryptimis, tačiau prasiveržimo tikimybė praktiškai lygi nuliui“, – sakė ekspertas, patikslinęs, kad turi omenyje Kryvyj Rihą, Zaporožę ir Nikolajevą.

Ukrainos kariuomenė atsikovojo dvi gyvenvietes šalies rytuose Ukrainos kariai praėjusią savaitę atsikovojo du kaimus šalies rytuose, praneša agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo atstovu Oleksijumi Gromovu.„Mūsų kariai pagerino savo taktinę poziciją ir prasiskverbė į priešo gynybines linijas prie Mazanivkos, Braškivkos, Sulyhivkos ir Dmytrivkos gyvenviečių. Jie išlaisvino dvi gyvenvietes – Mazanivką ir Dmytrivką“, – pranešė O. Gromovas.

Šiaurės Makedonija perduoda Ukrainai keturis lėktuvus Su-25Be sovietinių tankų T-72, Šiaurės Makedonija Ukrainos kariuomenei perdavė keturis karo lėktuvus Su-25. Apie tai pranešė vietos laikraštis, cituodamas Gynybos ministeriją.

Rusija telkia pajėgas dviem frontais Rusijos okupantai telkia savo pajėgas Zaporožės ir Chersono kryptimis.UNIAN korespondentas sakė, kad tai per trumpą pasitarimą, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo Vyriausiosios operatyvinės valdybos viršininko pavaduotojas Oleksijus Gromovas.„Zaporožės ir Chersono kryptimis užfiksuotas priešo pajėgų padidėjimas. Rusija perkėlė tris batalionų taktines grupes iš Novopavlovsko krypties į Krivoj Rogo kryptį. Priešas taip pat dislokavo vieną bataliono taktinę grupę Zaporožės kryptimi“, – sakė jis.

V. Zelenskis apie derybas su rusais: jie siūlo mums priimti jų „taiką“Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis mano, kad derybos su Rusijos Federacija yra ne dialogas, o Rusijos ultimatumas. Valstybės vadovas tai pasakė per internetinį susitikimą su Afrikos žiniasklaidos atstovais. Jis pabrėžė, kad Ukraina nepradėjo šio karo, bet jį užbaigs.„Baigsime pergale. Bet koks karas baigiasi... derybomis. Bet noriu, kad suprastume, jog kelias į šį dialogą, deja, yra labai ilgas ir labai kruvinas“, – sakė V. Zelenskis.Prezidentas pabrėžė, kad beveik neįmanoma rasti kitos valstybės lyderio, kuriam V. Zelenskis per trejus savo prezidentavimo metus nesiųstų signalų apie pavojų iš Rusijos Federacijos ir jo norą tiesiogiai derėtis su Rusijos Federacijos prezidentu, kad būtų užkirstas kelias plataus masto invazijai.„Buvau pasiruošęs daugeliui dalykų. Aš jam paskambinau (Putinui - UNIAN). Skambinu daug kartų. Jie visada rasdavo priežasčių neleisti šiam dialogui vykti... Bet kai vasario 24-ąją jie įžengė į mūsų kraštą... nužudyti mus visus..., kankinti žmones..., tai po to, ką aš turėjau daryti? Paskambinti jiems dar kartą?“ – retoriškai klausė V. Zelenskis. Jis pabrėžė, kad derybos su Rusijos Federacija yra ne dialogas, o Rusijos ultimatumas.„Visur jie sako, kad yra pasiruošę dialogui. Bet tai melas. Koks tai dialogas?... Jie suriša mūsų rankas, nupjauna mūsų liežuvius ir tada sako, kad yra pasirengę kalbėtis. Tai nėra dialogas, tai yra teroristai, kurie jaučiasi įgalinti ir negailestingi žmogaus gyvybei“, – sakė valstybės vadovas.Prezidentas pridūrė, kad V. Putinas turėjo žinoti, jog tokiu atveju ukrainiečiai ginsis ir ginsis.„Jie nesiūlo dialogo. Jie siūlo mums pasiduoti, priimti jų „taiką“, pamiršti, kad turime žemes, vėliavą, kad tai yra mūsų istorija, tiesiog ištrinti mus“, – pridūrė Ukrainos prezidentas.

Ukrainoje ieškoma 211 nuo karo pradžios be žinios dingusių vaikų Ukrainos policija šalyje šiuo metu ieško 211 nuo Rusijos sukelto karo pradžios dingusių vaikų, praneša agentūra „Ukrinform“, remdamasi nacionalinės policijos atstovu.„Nuo vasario 24 d. nacionalinė policija gavo pranešimų apie 4 353 dingusius vaikus. Pareigūnams pavyko rasti 4 143 vaikus, tačiau 211 vaikų vis dar laikomi dingusiais be žinios“, – teigė atstovas. Pasak jo, ryšys su 190 vaikų buvo prarastas, kai buvo okupuoti jų gyvenamieji regionai arba evakuacijos metu.Atstovas pridūrė, kad turimi duomenys rodo, jog Rusijos kariai devynis vaikus išvežė į savo kontroliuojamas teritorijas.

Ukraina griežtai kritikuoja „Amnesty International“ ataskaitąUkrainos užsienio reikalų ministras organizacijos „Amnesty International“ ataskaitą, kurioje teigiama, kad Kyjivas sukelia pavojų civiliams dislokuodamas karius gyvenamuosiuose rajonuose, ketvirtadienį sukritikavo ir pavadino neteisinga.„Šis „Amnesty International“ elgesys susijęs ne su tiesos nustatymu ir pranešimu pasauliui, o su neteisingo lygiavertiškumo kūrimu – tarp nusikaltėlio ir aukos, tarp šalies, naikinančios šimtus ir tūkstančius civilių, miestų, teritorijų, ir iš paskutiniųjų besiginančios šalies“, – sakoma Dmytro Kulebos vaizdo pareiškime socialiniame tinkle „Facebook“.

Rusijos pajėgos teigia darančios pažangą netoli Donecko miesto Rusijos pajėgos tvirtina darančios pažangą netoli Donecko miesto Rytų Ukrainoje.Pasak Rusijos gynybos ministerijos atstovo Igorio Konašenkovo, kelios didelių nuostolių patyrusios Ukrainos brigados apleido savo pozicijas prie Soledaro, Avdijivkos ir Bachmuto.Šių šalies tvirtinimų nepriklausomai patikrinti negalima.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas savo ruožtu teigia, kad padėtis trijose minėtose teritorijose yra normali. „Priešas visuose šiuose taškuose patyrė nesėkmių ir atsitraukė“, – pranešė štabas.Jei Rusijos kariams kristų tokie miestai, kaip Bachmutas, Maskvos pajėgoms atsivertų kelias į Slovjansko ir Kramatorsko apylinkes.

„Amnesty International“: Ukrainos pajėgos sukelia pavojų civiliamsUkrainos pajėgos pažeidžia tarptautinę teisę ir sukelia pavojų civiliams steigdamos bazes gyvenamuosiuose rajonuose, įskaitant mokyklų ir ligoninių pastatus, ketvirtadienį paskelbė žmogaus teisių organizacija „Amnesty International“.Gynėjų taktika „jokiu būdu nepateisina Rusijos atakų nesirenkant taikinių“, o kai kurie rusų „karo nusikaltimai“, taip pat ir Charkivo mieste, su šia taktika nėra susiję, sakoma naujoje grupės ataskaitoje.Tačiau organizacija paminėjo incidentus, kai ukrainiečių pajėgos tikriausiai sukėlė pavojų civiliams 19 miestelių ir kaimų Charkivo, Donbaso ir Mykolajivo regionuose.„Dokumentais patvirtinome Ukrainos pajėgų modelį sukelti pavojų civiliams ir pažeisti karo įstatymus veikiant apgyvendintuose rajonuose“, – sakė „Amnesty International“ generalinė sekretorė Agnes Callamard.„Buvimas gynimosi pozicijoje neatleidžia Ukrainos kariuomenės nuo tarptautinės humanitarinės teisės gerbimo“, – pabrėžė ji.Gyvenamieji rajonai, kuriuose įsikūrė ukrainiečių kariai, buvo už kilometrų nuo fronto linijų ir šiais atvejais buvo „perspektyvių alternatyvų“, nekeliančių pavojaus civiliams, sakoma ataskaitoje.Joje nurodoma, kad kariai nepasakė civiliams evakuotis iš tų rajonų, nors apšaudydavo Rusijos pajėgas ir dėl to kildavo atsakomosios ugnies grėsmė.„Amnesty International“ tyrėjai matė, kaip Ukrainos pajėgos penkiose vietose naudojosi ligoninėmis kaip „de facto karinėmis bazėmis“, be to, tą patį tvirtina dėl 22 mokyklų.Nors mokyklos karo metu yra uždarytos, jos yra civiliniuose rajonuose.„Neturime žodžio teisės dėl to, ką daro kariuomenė, bet už tai užmokame“, – sakė vienas ataskaitoje cituojamas gyventojas.Ukrainos vyriausybė griežtai atmetė ataskaitą ir pareiškė, kad „Amnesty International“ yra išvien su Kremliaus propagandininkais.Ukrainos ginkluotosios pajėgos imasi visų priemonių civiliams į saugesnius rajonus perkelti, sakė ukrainiečių prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjas Mychaila Podoliakas.„Vienintelis ukrainiečiams grėsmę keliantis dalykas yra į [Ukrainą] vykdyti genocido ateinanti [Rusijos] budelių ir žagintojų armija“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė jis.„Mūsų gynėjai gina savo valstybę ir šeimas“, – pabrėžė jis.

NATO vadovas: Rusija gali užpulti ir dar daugiau šaliųJei Rusija laimės karą Ukrainoje, Maskva gali užpulti ir dar daugiau šalių, ketvirtadienį perspėjo NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas.„Jei Rusija laimės šį karą, (Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas) gaus patvirtinimą, kad smurtas yra veiksminga priemonė. Tada kitais taikiniais gali tapti (Ukrainos) kaimyninės šalys“, – teigė J. Stoltenbergas.NATO vadovas pabrėžė, kad šiuo metu yra labai svarbu remti Ukrainą. Tačiau, pasak jo, Aljansas turi ir dar vieną uždavinį – užkirsti kelią karo išplitimui. J. Stoltenbergo teigimu, Rusijos invazija išryškino NATO svarbą Europos saugumui.NATO generalinis sekretorius nurodė, kad Ukraina rengiasi kontrpuolimui šalies pietuose, o šalyje šiuo metu verda „brutalus ir kruvinas sekinimo karas“. Jis taip pat perspėjo apie padidėjusią Rusijos grėsmę Norvegijai.J. Stoltenbergas kalbėjo Norvegijos Utiojos saloje, kur šiuo metu vyksta Darbo partijos jaunimo lygos vasaros stovykla. Čia 2011 m. Norvegijos pilietis Andersas Behringas Breivikas surengė masines žudynes, kurios pareikalavo 69 gyvybių. Buvęs Norvegijos premjeras J. Stoltenbergas anksčiau buvo Darbo partijos jaunimo lygos narys.

Arestovičius įvardijo „auksinę Rusijos svajonę“: pažiūrėsime, ar jiems pavyksŠiuo metu fronte verda vietinės reikšmės mūšiai, o „tikrieji įvykiai“ turėtų prasidėti per savaitę, pareiškė Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Oleksijus Arestovičius.„Nieko labai esminio [fronte] iš esmės nevyksta. Tikrieji įvykiai prasidės per savaitę. Šiuo metu vyksta dalykai, kurie daugeliui žmonių gali pasirodyti rimti, bet, atsižvelgę į strateginį mastą, suprastume, kad tai yra tik vietiniai veiksmai. Nepaisant to, ir tokie vietinės reikšmės veiksmai turi savų tikslų“, – sakė pašnekovas. Andrijaus Jermako patarėjas papasakojo apie lėtą rusų karių proveržį Donecko srityje ir įvardijo jų „auksinę svajonę“ šioje fronto dalyje. „[Rusijos kariai] Siversko rajone beveik nejuda. O piečiau – Zvanivkos, Pereiznės ir Krasnaja Goros link – taip, ten judėjimas vyksta. Priešas lėtai, bet žengia į priekį. Per dieną jie pasistumia per šimtą metrų, bet judėjimas vyksta. Tas pats ir Holmivskio rajone, ten vyksta flango spaudimas Travnevei. Sunku, bet mūsiškiai atsilaiko. Auksinė priešo svajonė – apsupti mus nuo Klynovės iki Zaicevo ir Opytnės, atkirsti Bachmutą iš pietų ir tuo pačiu apsupti mūsų karius prie Kademos bei Nikolajevkos. Pažiūrėsime, ar jiems pavyks“, – sakė O. Arestovičius. Be to, priešo pajėgos vienu metu bando atkirsti Avdejevką iš šiaurės ir pietų.Anot A. Arestovičiaus, jis ukrainiečių karius grąžintų porą kilometrų atgal prie Peskų gyvenvietės, bet pabrėžė, kad geriausiai žino vietoje esantys vadai. Pašnekovas taip pat mano, kad Rusijos puolimas Donbase yra „dėmesį atitraukiantis“ manevras, nes iš tikrųjų priešas ruošiasi pagrindiniam smūgiui Zaporožės kryptimi ir Chersono srityje. „Visos šios herojiškos atakos, per kurias iš karto sugriuvo Donecko ir Luhansko frontai, yra ne kas kita, kaip tik bandymas priversti mus perkelti ten savo rezervus, kad jų nemestume tikrojo pavojaus kryptimi, mat būtent ten planuojamas didelis puolimas. Pajėgos telkiamos Melitopolyje ir Tokmake – Zaporižės kryptimi, ir, be abejo, Chersono srityje, į kurią priešas permetė visa, kas gyva. Ten ir vyks tikrieji veiksmai“, – aiškino ekspertas.

Vakarų pareigūnai: nuo karo pradžios Ukrainoje žuvo iki 20 tūkst. Rusijos kariųVakarų pareigūnų skaičiavimu, nuo karo pradžios Ukrainoje jau galimai žuvo iki 20 tūkst. Rusijos karių, praneša CNN.Anot pareigūnų, sužeista dar maždaug 55 tūkst. Rusijos kareivių.„Pastaruoju metu sulėtėjo karo tempas, tad atitinkamai sulėtėjo ir statistikos augimas“, – CNN teigė pareigūnai.

Rusai apšaudė miestą Donecko srityje, žuvo aštuoni žmonėsKetvirtadienį okupantai rusai Ukrainos rytuose apšaudė Donecko srities Torecko miestą. Per šią ataką aštuoni žmonės žuvo, dar keturi buvo sužeisti.Tai pranešė Donecko srities vadovas Pavlo Kyrylenka. „Aštuoni žuvusieji, keturi sužeistieji – tokie apie 11 val. rusų surengto Torecko apšaudymo padariniai. Tarp sužeistųjų – trys vaikai“, – cituoja regiono gubernatorių portalas „rbc.ua“.Pasak pareigūno, preliminariais duomenimis, į miestą buvo šaudoma iš artilerijos pabūklų.„Okupantai pataikė į visuomeninio transporto stotelę, kur tuo metu buvo daug žmonių. Be to, rusai apgriovė cerkvę ir sužeidė tenykštį dvasininką, per apšaudymą taip pat nukentėjo aplinkiniai daugiaaukščiai pastatai“, – pridūrė P. Kyrylenka.Rusijos kariuomenė Torecką apšaudė ir liepos 28 d. rytą. Tada priešo sviediniai pataikė į penkiaaukštį gyvenamąjį namą.

JAV: Rusija siekia suklastoti įrodymus dėl subombarduoto Ukrainos kalėjimoJAV pareigūnai mano, kad Rusija stengiasi suklastoti įrodymus dėl praėjusios savaitės smūgio Olenivkos kalėjimui Rytų Ukrainoje, kuriame buvo laikomi karo belaisviai. Amerikiečių žvalgybos pareigūnai nustatė, jog Rusija bando sufalsifikuoti įrodymus, kad atrodytų, jog Ukrainos pajėgos yra atsakingos už Olenivkos kalėjimo apšaudymą liepos 29 dieną, per kurį žuvo 53 žmonės ir dar dešimtys buvo sužeisti, naujienų agentūrai AP sakė su žvalgybos duomenimis susipažinęs šaltinis. Rusija tvirtina, kad Ukrainos kariuomenė atakavo kalėjimą prorusiškų separatistų kontroliuojamoje Donecko srities dalyje amerikietiškomis salvinės raketų ugnies sistemomis HIMARS.Ukrainos kariuomenė neigia atakavusi Olenivką raketomis ar artilerijos pabūklais. Ukrainos gynybos ministerijos žvalgybos padalinys trečiadienį paskelbtame pareiškime nurodė turįs įrodymų, kad vietos separatistai susitarė su Rusijos federaline saugumo tarnyba (FSB) ir privačia karine bendrove „Vagner“ užminuoti barakus prieš „panaudojant degiąją medžiagą, dėl kurios patalpoje greitai išplito gaisras“.Su anonimiškumo sąlyga kalbėjęs JAV pareigūnas sakė, kad įslaptinta žvalgybos informacija, kuriai nustatyta apsauga neseniai buvo sumažinta, rodo, jog Rusijos pareigūnai galėjo netgi padėti HIMARS šaudmenį kaip įrodymą, kad kalėjimas atakuotas Ukrainai amerikiečių perduotomis salvinės raketų ugnies sistemomis. Manoma, kad Rusija imsis veiksmų, nes numano, kad nepriklausomi tyrėjai ir žurnalistai galiausiai vis tiek pateks į Olenivką, pridūrė pareigūnas.Ukraina yra gavusi keliolika amerikietiškų salvinės raketų ugnies sistemų HIMARS ir naudojo jas smogti Rusijos šaudmenų sandėliams, itin reikalingiems Maskvai siekiant išlaikyti ugnies galios pranašumą. Ukrainiečių gautos HIMARS raketos gali nuskrieti 80 km ir leidžia smogti iš pozicijų, nepasiekiamų daugumai priešo artilerijos sistemų.

Estijos URM vadovas ragina spartinti ginklų tiekimą UkrainaiEstijos užsienio reikalų ministras Urmas Reinsalu pareiškė, kad Vakarai turėtų sparčiau tiekti ginklus Ukrainai, nes kitaip Rusija gali vėl įgyti pranašumą, praneša portalas ERR.„Dabar susidarė pato situacija, ir jeigu Vakarai pasyviai žiūrės į tai, svorio centras gali pasislinkti Rusijos naudai. Sąjungininkų sandėliuose yra ginklų ir šaudmenų. Šios ginkluotės perdavimas Ukrainai iškart taip pakeistų jėgų balansą, kad Ukrainos pergalė taptų įmanoma per trumpesnį laiką. Tad viskas priklauso nuo Vakarų šalių drąsos ir valios“, – pabrėžė Estijos diplomatijos vadovas.Jis taip pat pakomentavo buvusio Vokietijos kanclerio Gerhardo Schröderio žodžius, kad esą Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas yra pasirengęs deryboms su Ukraina. U. Reinsalu nuomone, G. Schröderis yra įtakos agentas, ir tokių pareiškimų tikslas – susilpninti Vakarų vienybę.Pradėjęs eiti Estijos užsienio reikalų ministro pareigas, U. Reinsalu savo pirmąjį vizitą surengė į Ukrainą, kur jis lankėsi rugpjūčio 2 d. Kyjive jis, be kita ko, pareiškė, jog Estija siūlys Europos Sąjungai uždrausti turistinių vizų išdavimą Rusijos piliečiams.

Likviduota „legendinė“ Ukrainos išdavikėUkrainoje likviduota Ukrianos išdavikė Olga Kačura. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas suteikė jai Rusijos didvyrės vardą. Ukrainoje ji už akių buvo nuteista 12 metų kalėti, praneša portalas „meduza.io“.O. Kačura vadovavo apsišaukėliškos Donecko „liaudies respublikos“ reaktyvinės artilerijos divizionui ir turėjo pulkininkės laipsnį.Kaip pabrėžiama Kremliaus tinklalapyje, O. Kačurai šis vardas suteiktas „už narsumą ir didvyriškumą, parodytus atliekant kario pareigą“. O. Kačura, kurios slapyvardis buvo „Korsa“, žuvo liepos 29 d. Vadinamosios „Donecko Liaudies Respublikos“ vadovas Denisas Pušilinas pavadino jos mirtį „didžiule netektimi“ ir suteikė jai DLR didvyrės vardą.Moteris į Donbaso separatistų pusę perėjo 2014 metais. Šie teigė, kad ji „stovėjo prie DLR liaudies milicijos ištakų“. Prieš tai O. Kačura 16 metų dirbo Ukrainos vidaus reikalų ministerijoje.Šių metų sausį išdavikė už akių buvo nuteista 12 metų kalėti su turto konfiskavimu už dalyvavimą teroristinės organizacijos veikloje.

„Tai padarėme mes“: okupuotame mieste – Ukrainos vėliavaUkrainos ginkluotosios pajėgos tęsia kovą už Donecko srityje esantį Sviatohirską, bet miestas tebėra okupuotas. Rugpjūčio 3 d. ant aukščiausiai iškilusio Sviatohirsko objekto – paminklo – suplevėsavo Ukrainos vėliava. Ją iškėlė generolo Kulčickio vardo Naconalinės gvardijos bataliono kariai. Įvykį nufilmavęs ir „Telegram“ kanale vaizdo įrašą paviešinęs karys pakomentavo: „Tai padarėme mes“. Jis pažadėjo pasidalyti ir išskirtinėmis vėliavos kėlimo akimirkomis, rašoma dialog.ua.Sviatohirskas tebėra okupuotas. Remiantis birželio 13 d. išplatinta informacija, miesto meras Volodymyras Bandura perėjo okupantų pusėn ir susitiko su DLR vadeiva Denisu Pušilinu. Kai kurie netoli Sviatohirsko esantys kaimai – Bohorodyčnė, Krasnopilia ir Mazanivka – tebėra kontroliuojami Ukrainos ginkluotųjų pajėgų ir juose tęsiasi mūšiai. Gyvenvietės reguliariai apšaudomos. Liepos 30 d. gautame pranešime nurodoma, kad periodiškai apšaudomoje Sviatohirsko lauroje slėpėsi 450 vietos gyventojų. 150 žmonių pavyko iš tenai evakuoti.https://t.me/Novostidnua/21978

Britų žvalgyba: po Ukrainos smūgių įsibaiminę okupantai ėmėsi veiksmųUkrainos raketų ir artilerijos daliniai toliau atakuoja Rusijos kariuomenės vadavietes, personalo susitelkimo vietas, logistikos bazes ir amunicijos sandėlius. Labai tikėtina, kad tokie veiksmai paveiks Rusijos ginkluotųjų pajėgų logistikos grandinę, o kovinės paramos vienetai patirs dar didesnį spaudimą, skelbia britų žvalgyba.Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerija taip pat iškėlė prielaidą, kad Rusija aktyviai gina persikėlimo per Dnieprą vietas, jungiančias okupuotą Chersoną su likusia pietine Chersono srities dalimi.Anot JK gynybos ministerijos, Rusijos ginkluotosios pajėgos beveik be jokios abejonės vandenyje netoli neseniai apgadinto Antonivkos tilto ir neseniai apgadinto netoliese esančio geležinkelio tilto, kurie nutiesti per Dnieprą Chersone, pastatė piramidinių radarų reflektorių.Radarų reflektoriai tikriausiai naudojami norint paslėpti tiltą nuo raketų nutaikymo sistemų. Tai rodo, kokią grėsmę Rusijai kelia iš Vakarų atkeliavusios didesniu tikslumu ir nuotoliu pasižyminčios raketų sistemos.Antonivkos tiltas vaidina esminį vaidmenį Rusijos kariuomenės aprūpinimo grandinėje. Praėjusią savaitę jį raketomis apšaudė Ukrainos ginkluotosios pajėgos.

Šveicarija prisijungė prie ES embargo Rusijos auksuiŠveicarija, viena pagrindinių pasaulyje aukso luitų perdirbėjų, prisijungė prie Europos Sąjungos naujausiu sankcijų Rusijai paketu įvesto draudimo importuoti auksą iš karą Ukrainoje pradėjusios valstybės.Anot Šveicarijos centrinės vyriausybės pranešimo, uždraudžiama „pirkti, importuoti ar gabenti auksą ir aukso gaminius iš Rusijos“, „taip pat draudžiama teikti su šiomis prekėmis susijusias paslaugas“.Tradiciškai neutrali Šveicarija, praėjus kelioms dienoms po karo Ukrainoje pradžios, sulaužė savo įprastą poziciją ir prisijungė prie ES ekonominių sankcijų Rusijai.Šveicarija turi keletą aukso perdirbimo gamyklų, kuriose šio tauriojo metalo luitai lydomi ir perdirbami.Alpių federacinė valstybė taip pat įvedė sankcijas didžiausiam Rusijos komerciniam bankui – valstybės kontroliuojam „Sberbank“, įšaldydama jo turtą.ES liepos 21-ąją patvirtino naujas sankcijas Rusijai dėl karo Ukrainoje, bloko narėms pritarus virtinei priemonių, įskaitant rusiško aukso importo draudimą ir kai kurių aukštųjų technologijų prekių eksporto griežtesnę kontrolę.

Ukraina praneša, kad nuo karo pradžios jau sunaikinta apie 41 500 okupantų rusųRusijos armija Ukrainoje nuo vasario 24 d. iki rugpjūčio 4 d. jau neteko apie 41 500 kareivių. Tai ketvirtadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 1 789 tankų, 4 026 šarvuotųjų kovos mašinų, 946 artilerijos sistemų, 260 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 118 priešlėktuvinės gynybos priemonių, 223 lėktuvų, 191 sraigtasparnio, 742 dronų, 182 sparnuotųjų raketų, 15 laivų, 2 960 automobilių, 83 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

Zelenskis kaip neadekvačią kritikavo pasaulinę saugumo architektūrąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis aštriai kritikavo pasaulio saugumo architektūrą kaip visiškai neadekvačią ne tik dėl karo jo šalyje, bet ir konfliktų Balkanuose, Taivane ir Kaukaze.„Visos šios situacijos atrodo skirtingos, nors jas vienija vienas veiksnys, būtent: pasaulinė saugumo architektūra neveikia“, – trečiadienio vakarą per kasdienį kreipimąsi vaizdo ryšiu sakė V. Zelenskis. Jis dar kartą apkaltino Rusiją neišprovokuota invazija į Ukrainą pažeidus tarptautinę teisę.V. Zelenskis pavadino 2014-uosius „lūžio tašku“, po kurio tarptautinė bendruomenė tiesiog leido Rusijai išsisukti nuo atsakomybės už neteisėtus veiksmus, tokius kaip Krymo aneksija arba „Malaysia Airlines“ keleivinio lėktuvo numušimas virš Donbaso regiono Rytų Ukrainoje.Karas Ukrainoje parodė, kokia trapi yra laisvė, sakė V. Zelenskis ir pridūrė, kad pasauliui reikia „veiksmingos pasaulinio saugumo architektūros, užtikrinančios, kad jokia valstybė daugiau niekada negalėtų panaudoti teroro prieš kitą valstybę“.V. Zelenskis taip pat apkaltino Rusiją, kad ji tik apsimeta esanti atvira taikos deryboms, ir pridūrė, kad jei Maskva tikrai norėtų taikiai užbaigti konfliktą, ji šiuo metu nepersigrupuotų Pietų Ukrainoje.

Rusų pajėgos apšaudė apie 30 gyvenviečių pietų UkrainojeJužnobugskio kryptimi rusai apšaudė kelias dešimtis gyvenviečių.Apie tai savo Facebook puslapyje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.„Južnobugskio kryptimi priešas vykdė apšaudymą iš tankų, pabūklų ir raketų artilerijos Mykolajevo ir kitų gyvenviečių srityse. Priešas ir toliau vykdo žvalgybą iš oro“, – rašoma pranešime.

Zelenskis apie Schröderio kelionę į Maskvą: „Tiesiog pasibjaurėtina“Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pavadino pasibjaurėtinu buvusio Vokietijos kanclerio Gerhardo Schröderio elgesį, praneša portalas „eurointegration.com.ua“.Buvęs Vokietijos vyriausybės vadovas neseniai lankėsi Rusijoje, o grįžęs pareiškė, kad Vladimiras Putinas pasirengęs deryboms su Ukraina.„Šiaip jau tai tiesiog pasibjaurėtina, kai buvę įtakingų valstybių su europietiškomis vertybėmis lyderiai dirba Rusijai, kuri kariauja prieš šias vertybes“, - sakė V. Zelenskis, neįvardydamas G. Schröderio.Buvęs Vokietijos kancleris G. Schröderis trečiadienį pareiškė, kad Rusijos prezidentas V. Putinas pasirengęs diplomatiniam sureguliavimui su Ukraina. Jis susitiko su V. Putinu praėjusią savaitę Maskvoje.„Gera naujiena yra tai, kad Kremlius nori rasti sprendimą derybomis. Derybos dėl Ukrainos ir Rusijos konflikto jau vyko, pavyzdžiui, Stambule kovo mėnesį. Turkai buvo labai naudingi, kadangi jie dalyvavo derybose dėl grūdų tiekimo. Kol kas tai labai naudinga. Pirmas laimėjimas yra susitarimas dėl grūdų, galbūt pamažu pavyks išplėsti jį iki ugnies nutraukimo“, - samprotavo G. Schröderis.Vokietijos Bundestago Gynybos komiteto vadovė Marie-Agnes Strack-Zimmermann kritiškai įvertino buvusio kanclerio žodžius.„Jei jis tvirtina, kad Putinas nori sprendimo, tai aš jau šiandien galiu pasakyti, kaip turėtų atrodyti tas sprendimas: Putinas nori Rytų Ukrainos“, - pareiškė žurnalistams parlamentarė.

JT vadovas organizuos faktų nustatymo misiją į subombarduotą Ukrainos kalėjimąJungtinių Tautų generalinis sekretorius trečiadienį paskelbė, kad organizuos faktų nustatymo misiją išsiaiškinti „tiesai“ apie kalėjimą, kuriame praėjusią savaitę per rusų pajėgų bombardavimą žuvo dešimtys ukrainiečių karo belaisvių.Kyjivas ir Maskva apsikeitė kaltinimais dėl smūgių rusų pajėgų kontroliuojamam Olenivkos kalėjimui Rytų Ukrainoje.„Gavome Rusijos Federacijos ir Ukrainos prašymus“ atlikti tyrimą, spaudos konferencijoje sakė JT vadovas Antonio Guterresas. „Pagal savo kompetenciją ir įgaliojimus nusprendžiau organizuoti faktų nustatymo misiją“, – sakė jis, pažymėdamas, kad neturi įgaliojimų vykdyti baudžiamuosius tyrimus.A. Guterrresas sakė, kad tikslios misijos sąlygos vis dar derinamos, ir išreiškė viltį, kad Rusija ir Ukraina dėl jų sutars. „Tikimės, kad abi pusės sudarys visas sąlygas gauti visus duomenis, reikalingus išsiaiškinti tiesai apie tai, kas įvyko“, – sakė JT vadovas ir pridūrė, kad į misijos komandą ieškoma „kompetentingų, nepriklausomų žmonių“.Per apšaudymą Olenivkos kalėjime žuvo daugiau kaip pusšimtis žmonių. Maskva teigė, kad tarp žuvusiųjų buvo ukrainiečių karių iš pulko „Azov“, gynusių metalurgijos įmonės „Azovstal“ kompleksą pietrytiniame Mariupolio uostamiestyje ir gegužę sutikusių pasiduoti po daug savaičių trukusios brutalios rusų pajėgų apsiausties. Rusijos gynybos ministerija pareiškė, kad Ukraina atakavo kalėjimą amerikietiškomis salvinės raketų ugnies sistemomis HIMARS. Anot jos, „šia pasibaisėtina provokacija“ siekta atgrasyti ukrainiečių karius nuo pasidavimo.Kyjivas savo ruožtu pareiškė, kad ataką įvykdė rusų pajėgos, o prezidentas Volodymyras Zelenskis ją pavadino „tyčiniu masiniu ukrainiečių karo belaisvių nužudymu“.

Zelenskis: Ukraina siekia tiesioginio dialogo su Kinijos vadovuUkraina ieško galimybės tiesiogiai pasikalbėti su Kinijos vadovu Xi Jinpingu, kad būtų užbaigtas karas.Tai ketvirtadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio interviu laikraščiui „South China Morning Post“.Pasak laikraščio, tai pirmas Ukrainos prezidento interviu Azijos žiniasklaidos priemonėms nuo Rusijos įsiveržimo pradžios. Kinų žurnalistų pokalbis su V. Zelenskiu truko 40 minučių.„Aš norėčiau pasikalbėti tiesiogiai. Vieną kartą aš kalbėjausi su Xi Jinpingu, tai buvo prieš metus. Nuo vasario 24 d., plataus masto agresijos pradžios, mes oficialiai prašėme surengti pokalbį su Kinija, bet jo nebuvo, nors aš manau, kad tai būtų naudinga“, - sakė V. Zelenskis.Ukrainos lyderis paragino Kiniją panaudoti savo didžiulę politinę ir ekonominę įtaką Rusijai, kad būtų nutraukti karo veiksmai.„Tai labai galinga valstybė. Tai galinga ekonomika. Todėl ji gali daryti Rusijai politinį ir ekonominį poveikį. Be to, Kinija yra JT Saugumo Tarybos nuolatinė narė“, - sakė leidiniui V. Zelenskis.„rbc.ua“ primena, jog anksčiau Didžiojo septyneto šalių lyderiai paragino Kiniją daryti spaudimą Rusijai, kad ši nutrauktų karą prieš Ukrainą.

ISW: Rusija Ukrainos Zaporižios AE naudoja kaip priemonę sukelti Vakarų baimę JAV Karo studijų institutas skelbia, kad tikėtina, kad Rusijos pajėgos Ukrainos Zaporižios atominę elektrinę (AE) naudoja kaip priemonę sukelti Vakarų baimę dėl branduolinės katastrofos Ukrainoje. Taip pat greičiausiai siekia sumenkinti Vakarų valią teikti karinę paramą Ukrainos kontrpuolimui.Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) generalinis direktorius Rafaelis Grossi rugpjūčio 3 d. pareiškė, kad Ukrainos Zaporižios atominė elektrinė (AE), kuri šiuo metu yra okupuota Rusijos pajėgų, yra „visiškai nekontroliuojama“ ir joje yra „pažeisti visi branduolinės saugos principai“.

Rusų pajėgos naktį apšaudė CharkivąRugpjūčio 4-osios naktį rusų pajėgos apšaudė Charkivą. Rusai pateko į administracinį pastatą Nemyšlijanskio Nemyšlijanskio rajone.Apie tai savo „Telegram“ kanale paskelbė Charkivo meras Igoris Terekhovas.„Dar viena nerami naktis Charkive", – rašoma pranešime.

V. Zelenskio neįtikino Rusijos kalbos apie taiką Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad Rusijos teismo sprendimas pripažinti „Azov“ pulką teroristine organizacija yra absurdiškas, nes Rusijos Federacija yra numeris vienas tarp teroristų. Tai šalies vadovas paskelbė savo tradiciniame vakariniame vaizdo įraše. „Dabar jaučiama, kad Rusija pradėjo suvokti pripažinimo teroristine valstybe neišvengiamumą. Galų gale, ką padarė Rusijos armija ir tariamai privačios Rusijos karinės kompanijos, jokia kita teroristinė organizacija pasaulyje negali pretenduoti į viršenybę teroristinėje kovoje. Rusija neabejotinai yra numeris vienas tarp teroristų. Ir tai tikrai nusipelno teisinių pasekmių, ypač Jungtinių Valstijų ir kitų pasaulio veikėjų sprendimuose. Štai kodėl iš Maskvos atėjo nauja propagandinė veikla Jie staiga nusprendė „Azov“ žmones vadinti teroristais, nors kai teroristinė valstybė tai daro, tai akivaizdžiai absurdiška“, – kalbėjo V. Zelenskis.Jis pridūrė, kad Rusija aktyvuoja „įvairius emisarus“ su tezėmis, jog teroristinė valstybė neva nori derybų. „Jei Rusija iš tiesų norėtų užbaigti karą, ji nerinktų rezervų Ukrainos pietuose ir neaugintų masinių nužudytų nekaltų žmonių kapaviečių Ukrainos teritorijoje“, – pridūrė prezidentas.V. Zelenskis taip pat pabrėžė, kad tiesiog šlykštu, kai buvę svarių valstybių, turinčių Europos vertybes, lyderiai dirba Rusijai, kuri kariauja prieš šias vertybes.„Turime kovoti, turime mušti teroristus savo žemėje, turime skleisti informaciją apie Ukrainos interesus ir sulaukti sėkmės Ukrainai, pasiekti pergalių. Kiekvienas savo lygiu – ir ukrainiečiai, ir partneriai. Terorą gali sustabdyti tik bendra nesunaikinama jėga“, – tvirtino Ukrainos prezidentas.

Tik 30 proc. Ukrainos mokyklų rugsėjį dirbs kaip įprastaTokius duomenis pateikė Ukrainos vidaus reikalų ministras Denysas Monastyrskis. Pamokos mokyklose tikrai neprasidės tose vietose, kur vyksta karo veiksmai. Didelės problemos, pasak jo, bus kaimo mokyklose – jos neatitinka saugumo reikalavimų karo sąlygomis.Vakarų Ukrainos regionuose, pasak D. Monastyrskio, dabar tikrinamos bombardavimo slėptuvės ir jų prevencijos įranga. Taip pat kils sunkumų dėl klasių personalo – šiuose regionuose yra daug vaikų, kurie pabėgo su tėvais iš karo vietų.Kijevo miesto administracija anksčiau pranešė, kad 70 proc. mokyklų Ukrainos sostinėje dabar yra pasirengusios mokslo metams.

Nuo karo pradžios iš Ukrainos išvyko daugiau nei 10 mln. žmonių Nuo karo pradžios iš Ukrainos išvyko daugiau nei 10 mln. žmonių, į šalį grįžo 4,2 mln. gyventojų. Tokie yra Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro duomenys, kuriuos skelbia BBC.10,35 mln. žmonių, buvusių Ukrainoje, nuo vasario 24 dienos kirto jos sieną. Į Ukrainą grįžo 4,27 mln. žmonių.

Per dieną Rusijos pajėgos apšaudė 30 Ukrainos gyvenviečių, žuvo 16 žmoniųUkrainos Nacionalinė policija gavo informacijos apie Rusijos kariuomenės įvykdytą 30 Ukrainos gyvenviečių apšaudymą, dėl kurio žuvo 16 žmonių, dešimtys buvo sužeisti. Tai patvirtino pirmasis vidaus reikalų ministro pavaduotojas Jevhenas Juninas.„Padėtis Donecko regione išlieka itin įtempta, jie ir toliau negailestingai apgaubia Mykolaivo, Charkovo, Sumų, Černigovo ir Chersono regionus“, – sakė J. Juninas.Jis pridūrė, kad Ukrainoje dirba Valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos pirotechnikai, kurie nuo karo pradžios nė akimirkai nenustojo dirbti humanitarinio išminavimo srityje.„Per visą 161-ąją karo dieną mūsų pirotechnikai rado ir sunaikino apie 174 000 sprogstamųjų objektų. Deja, kartais negalime išvengti aukų. Kaip tik šiandien Černigovo regione buvo sužeistas vienas iš mūsų pirotechnikų“, – sakė pirmasis ministro pavaduotojas.

D. Kuleba: Rusija išlieka susikoncentravusi į karą, toliau – dūmų uždangaNėra nieko ciniškesnio už Rusijos prezidento Vladimiro Putino pakalikų pareiškimus apie Rusijos pasirengimą taikos deryboms. Tai socialiniame tinkle „Twitter“ pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba, praneša „Ukrinform“.„Nėra nieko ciniškesnio už V. Putino pakalikus, sakančius, kad Rusija yra pasirengusi taikos deryboms. Šią „parengtį“ girdime ir matome kiekvieną dieną: artilerijos smūgius, raketų terorą prieš civilius gyventojus, masinius nusikaltimus. Rusija tebėra susikoncentravusi į karą, visa kita yra tik dūmų uždanga“, – sakė ministras.Kaip pranešė „Ukrinform“, pareiškimai apie Maskvos pasirengimą deryboms Ukrainos užsienio reikalų ministerijoje laikomi metodu, kaip sustabdyti priešpriešą.

JT vadovas nori ištirti sprogimą kolonijoje su Ukrainos karo belaisviaisApie tai praneša „Reuters“. Pasak Jungtinių Tautų vadovo Antonio Guterreso, tiek Rusija, tiek Ukraina paprašė sukurti specialią JT komisiją.Anksčiau Raudonasis Kryžius paskelbė tą pačią misiją – Ukrainos prašymu, o Rusijos gynybos ministerija sutiko leisti savo ekspertus į sprogimo vietą, tačiau, remiantis šiuo metu turimais duomenimis, jie nebuvo kolonijoje.Sprogimas kolonijoje Olenivkoje, kuri buvo vėl atidaryta karo belaisvių sulaikymui, įvyko liepos 29 d. Per sprogimą žuvo mažiausiai 50 karo belaisvių iš Ukrainos bataliono „Azov“.

Šveicarija uždraudė aukso importą iš RusijosŠveicarija, viena pagrindinių aukso gryninimo ir luitų gamybos šalių, uždraudė importuoti taurųjį metalą iš Rusijos, trečiadienį pranešė vyriausybė.Centrinė vyriausybė prisijungė prie ES sankcijų, kuriomis liepos 21 dieną į apribojimų sąrašą įtrauktas draudimas importuoti rusiškos kilmės auksą dėl Maskvos karo Ukrainoje.Draudimas įsigaliojo trečiadienį 18.00 val. (16.00 Grinvičo laiku), sakoma Šveicarijos federalinės tarybos pareiškime.Pagal naująsias sankcijas Šveicarija draudžia „pirkti, importuoti ar gabenti auksą ir aukso gaminius iš Rusijos“, sakoma pareiškime ir priduriama, kad „taip pat draudžiama teikti su šiomis prekėmis susijusias paslaugas“.Tradiciškai neutrali Šveicarija, praėjus kelioms dienoms po karo Ukrainoje pradžios, nusprendė nesilaikyti įprastos pozicijos ir prisijungė prie Europos Sąjungos ekonominių sankcijų.https://twitter.com/nexta_tv/status/1554849813635776520?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1554849813635776520%7Ctwgr%5Ef8725f3388eab07ae8bcca3331a67d19972400bf%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tv3.lt%2Fnaujiena%2Flietuva%2Fkaras-ukrainoje-rusai-ruosiasi-pulti-zelenskio-gimtaji-miesta-ukrainieciai-atrezia-surengs-kontrpuolima-n1181617

Ukraina: bet koks taikos susitarimas su Maskva priklausys nuo paliaubųUkraina pareiškė, kad bet koks taikos susitarimas su Maskva priklausys nuo paliaubų ir Rusijos kariuomenės išvedimo. Taip pat buvo atmesti buvusio Vokietijos kanclerio Gerhardo Schroederio komentarai.G. Schroederis po susitikimo su Vladimiru Putinu Maskvoje sakė, kad Rusija nori „derybinio karo sprendimo“. Jis pridūrė, kad netgi yra galimybė pamažu pasiekti paliaubas.Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjas Michailas Podoliakas pašaipiai G. Schroederį pavadino „Rusijos karališkojo dvaro balsu“.„Jei Maskva nori dialogo, tai priklauso nuo jų pačių. Pirmiausia – paliaubos ir kariuomenės išvedimas, paskui – konstruktyvus (dialogas)“, – sakė M. Podoliakas.https://twitter.com/Podolyak_M/status/1554799275565060097?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1554799275565060097%7Ctwgr%5E172d46cca24bf1f4b52a30bfd4c51991227e517f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fukraine-news-live-putin-looting-steel-bound-for-uk-major-deal-to-relieve-food-crisis-to-be-signed-russian-forces-increasing-missile-use-12541713

Ukraina: Rusija formuoja specialias pajėgas Zelenskio gimtojo miesto puolimuiUkrainos teigimu, Rusija formuoja specialias pajėgas Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio gimtojo Kryvyj Riho miesto puolimui, praneša „Sky News“.Anot Kyjivo, Maskva taip pat galimai rengiasi naujoms puolamosioms operacijoms Ukrainos pietuose.Rusijos kariuomenė šiuo metu kontroliuoja didelę Pietų Ukrainos dalį, tačiau Kyjivas yra pranešęs, kad ten inicijuos kontrpuolimą. Ukrainos ginkluotosios pajėgos antradienį pranešė, kad laikinai okupuotoje Chersono srityje jau atsikovojo 53 kaimus.Kryvyj Rihas išsidėstęs už maždaug 50 km nuo pietinės fronto linijos.

Palydovų kompanija uždraudė rusų televiziją „NTV Mir“ dėl ukrainiečių prilyginimo naciamsPrancūzų palydovų kompanija „Eutelsat“ trečiadienį sustabdė Rusijos televizijos „NTV Mir“ transliacijas, reguliuotojams pastebėjus jos turinio, kur ukrainiečiai buvo lyginami su naciais.Žiniasklaidos reguliuotojas „Arcom“ paprašė blokuoti šį rusų kanalą, nes jame ne kartą Ukrainos lyderiai ir visi gyventojai buvo vaizduojami kaip nacių ideologijos tvirtai besilaikantys žmonės.„Eutelsat“ jau anksčiau nutraukė kelių rusiškų kanalų transliaciją, paprašius Europos Sąjungai ir atskiroms šalims, sunerimusioms dėl prokremliškos propagandos skleidimo nuo invazijos į Ukrainą pradžios vasario 24 dieną.JAV sankcijas „NTV Mir“ motininei kompanijai įvedė gegužę. Baltieji rūmai ją priskyrė prie valstybinių ir tvirtino, kas jos pajamos už reklamą užsienyje grįžta Kremliui.Prancūzų reguliuotojas savo interneto svetainėje nurodė, kad ši televizija „linkusi kartotinai vaizduoti ne tik Ukrainos vadovybę ir Ukrainos kariuomenę, bet, svarbiausia, ir visus Ukrainos gyventojus kaip Trečiojo reicho nacių ideologijos tvirtai besilaikančius“ žmones.„Arcom“ paminėjo balandžio 24-osios transliaciją, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis buvo apibūdintas kaip „Hitlerio vaidmenį atliekantis komikas, įsakęs paleisti raketą į moteris ir vaikus“.„Eutelsat“ rodo „NTV Mir“ Europoje, bet naujienų agentūrai AFP negalėjo patvirtinti, kurioms šalims galios draudimas.„Arcom“ teigimu, įmanoma, kad „NTV Mir“ vis tiek bus galima matyti per kitus, ne Europos palydovus, siunčiančius signalus mažesnei žemyno daliai.Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios „Eutelsat“ sustabdė naujienų televizijos RT transliacijas keliose šalyse, taip pat Rusijos valstybinių transliuotojų „Rossija 24 ir „RTR Planeta“ transliacijas.Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas vasario 24-ąją pasiuntė kariuomenę į Ukrainą, teigdamas, kad kaimyninė šalis turi būti „denacifikuota“ ir „demilitarizuota“. Tuo metu Kyjivas ir Vakarų šalys sako, kad ši agresija yra neišprovokuota ir nepagrįsta.

Lenkijos URM vadovas: ESBO tęs veiklą UkrainojeNepaisant Rusijos veto, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO) tęs veiklą Ukrainoje, trečiadienį pareiškė ESBO pirmininkas, Lenkijos užsienio reikalų ministras Zbigniewas Rau.Z. Rau apie tai pranešė po derybų Kyjive su ESBO generaline sekretore Helga Maria Schmid. Pasak Lenkijos URM vadovo, buvo nuspręsta tęsti ESBO buvimą Kyjive. „Virš Kyjivo toliau plevėsuos ESBO vėliava“, – teigė Z. Rau, kurį citavo Lenkijos naujienų agentūra PAP.Dėl ESBO veiklos įprastai sprendžiama bendru sutarimu. Kadangi Maskva vetavo šios organizacijos veikimą Ukrainoje, liepos pradžioje buvo nutraukti visi iš reguliaraus biudžeto finansuojami ESBO projektai šalyje. Tačiau ESBO sekretoriatas Vienoje trečiadienį pranešė, kad nuo šiol 25 projektai Ukrainoje bus finansuojami naudojant savanorišku principu skirtas ESBO narių lėšas.ESBO yra išreiškusi ryžtą padėti Ukrainos vyriausybei išminuoti šalies teritoriją, tvarkytis su pavojingomis cheminėmis medžiagomis ir kovoti su smurtu prieš moteris.Specialieji ESBO stebėtojai Ukrainoje dirba dar nuo 2014 m.

UNHCR: nuo karo pradžios iš Ukrainos išvyko daugiau kaip 10 mln. žmoniųNuo Rusijos invazijos pradžios vasario 24 d., naujausiais Jungtinių Tautų Pabėgėlių agentūros (UNHCR) duomenimis, iš Ukrainos išvyko daugiau kaip 10 mln. žmonių, praneša CNN.Pasak UNCHR, didžioji dalis šių žmonių – 5,1 mln. – pasitraukė į Lenkiją. Dar apie 2 mln. ukrainiečių pabėgo arba buvo priverstinai išvežti į Rusiją. Vengrijos sieną kirto apie 1,1 mln. žmonių iš Ukrainos, Slovakijos – beveik 650 tūkst., Rumunijos – 934 tūkst., o dar 556 tūkst. ukrainiečių pabėgo į Moldovą.Nepaisant to, skaičiuojama, kad ne visi šie žmonės pasiliko minėtose šalyse. UNHCR teigimu, daugelis jų išvyko į kitas valstybes ar grįžo į Ukrainą.

Zelenskis: Putinui negalima leisti išsaugoti savo veidąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atmeta siūlymus, kad pasaulis turi leisti Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui išsaugoti savo veidą, praneša agentūra „Sky News“.„Tas, kuris nori išsaugoti savo veidą, nelaido raketų iš daugkartinio paleidimo raketų sistemų, nesmūgiuoja gyvenamiesiems namams... nemėto bombų and gimdymo namų, darželių, muziejų, teatrų ir šventyklų“, – teigė V. Zelenskis.Ukrainos prezidentas tokius savo komentarus išsakė kreipdamasis į Australijos nacionalinį universitetą. Valstybės vadovas kartu padėkojo Australijai už jos iki šiol suteiktą paramą.Pasak prezidento, Ukraina per 161 Rusijos invazijos dieną jau tapo tūkstančių karo nusikaltimų liudininke.

Stambule baigta Ukrainos laivo su grūdais patikra ir jis gali plaukti į LibanąJungtinė komanda prie Stambulo sėkmingai baigė tikrinti pirmąjį nuo Rusijos vasarį pradėtos invazijos išplaukusį laivą, vežantį Ukrainos grūdus eksportui, pranešė Turkijos gynybos ministerija.Laivas „Razoni“ netrukus toliau plauks Stambulo Bosforo sąsiauriu į galutinį tikslą - Libaną, tviteryje paskelbė ministerija. Ji pasidalijo vaizdais, kaip ekspertai su gelbėjimosi liemenėmis ir baltais šalmais įlipa į laivą Juodojoje jūroje prie įplaukimo į sąsiaurį ir tikrina krovinį bei dokumentus. Ukrainos, Rusijos, Turkijos ir Jungtinių Tautų atstovų patikrinimas truko maždaug valandą. Komanda atsakinga už tai, kad laivas negabentų neleistinų krovinių, pavyzdžiui, ginklų.„Razoni“ išplaukė iš Ukrainos Odesos uosto su 26 tūkst. tonų kukurūzų kroviniu pirmadienį.

Ukraina atšaukia savo taikdarius iš KosovoUkraina atšaukia iš Kosovo savo piliečius, dalyvavusius taikos palaikymo misijoje KFOR.Tai trečiadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadovybė, atsakydama į portalo „rbc.ua“ paklausimą.„Šiuo metu Kosove yra 40 Ukrainos kariškių“, - sakoma pranešime. Imamasi priemonių jiems grąžinti į Ukrainą.Kovo mėnesį prezidentas Volodymyras Zelenskis davė nurodymą atšaukti visus Ukrainos taikdarius iš visų misijų, kad jie galėtų įsijungti į šalies gynybą nuo Rusijos agresijos.

Vokietijos parlamentarė netiki, kad Putinas nori derybų su UkrainaVokietijos Bundestago Gynybos komiteto vadovė Marie-Agnes Strack-Zimmermann kritiškai vertina buvusio kanclerio Gerhardo Schröderio žodžius, kad esą Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirengęs deryboms su Ukraina, praneša „Spiegel“.„Jei jis tvirtina, kad Putinas nori sprendimo, tai aš jau šiandien galiu pasakyti, kaip turėtų atrodyti tas sprendimas: Putinas nori Rytų Ukrainos“, – pareiškė žurnalistams parlamentarė.„Todėl aš rimčiau klausau, ką sako ponas Lavrovas, nei ką sako buvęs kancleris“, – pridūrė komiteto pirmininkė, turėdama omenyje Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo pareiškimą, kad Maskvos tikslas yra pakeisti režimą Kyjive.Buvęs VFR vyriausybės vadovas G. Schröderis interviu leidiniui „Stern“ pareiškė, kad Rusijos prezidentas V. Putinas pasirengęs diplomatiniam sureguliavimui su Ukraina.Ekskancleris susitiko su V. Putinu praėjusią savaitę Maskvoje.„Gera naujiena yra tai, kad Kremlius nori rasti sprendimą derybomis. Derybos dėl Ukrainos ir Rusijos konflikto jau vyko, pavyzdžiui, Stambule kovo mėnesį. Turkai buvo labai naudingi, kadangi jie dalyvavo derybose dėl grūdų tiekimo. Kol kas tai labai naudinga. Pirmas laimėjimas yra susitarimas dėl grūdų, galbūt pamažu pavyks išplėsti jį iki ugnies nutraukimo“, – samprotavo G. Schröderis.

Maskva skelbia sunaikinusi užsienio ginklų sandėlį Vakarų Ukrainoje Rusija trečiadienį pranešė smūgiavusi į Vakarų Ukrainą ir netoli Lvivo miesto sunaikinusi užsienio ginklų sandėlį. „Iš oro paleidžiamos didelio tikslumo tolimojo nuotolio raketos netoli Radechivo miesto Lvivo srityje sunaikino užsienio gamybos ginklų ir amunicijos, Kyjivo režimui pristatytos iš Lenkijos, bazę“, – sakoma Gynybos ministerijos kasdieniame pranešime. Pareiškime nenurodyta, kokių rūšių ginklai buvo sunaikinti per ataką Radechive, esančiame maždaug už 60 kilometrų į šiaurės rytus nuo regiono sostinės Lvivo. Ministerija pranešė, kad taip pat sunaikinti keturi sandėliai, kuriuose buvo raketų, artilerijos ginklų ir šaudmenų, pietiniame Mykolajivo ir rytiniame Donecko regione.

Žiniasklaida: Ukraina vos per vieną vakarą numušė rusų raketų už 91 mln. doleriųRugpjūčio 2-osios vakarą Ukrainos ginkluotosios pajėgos pranešė, kad joms pavyko numušti septynias iš aštuonių rusų sparnuotųjų raketų Ch-101 (Ch-555). Tai reiškia, kad okupantų pajėgoms padaryta nuostolių už 91 mln. dolerių, skelbia „Forbes“.Skelbiama, kad tą vakarą zenitinių raketų pajėgos sunaikino šešias raketas, o dar vieną numušė naikintuvas. Vienintelė išlikusi raketa pataikė į zenitinių raketų kompleksą Lvivo srityje.„Rugpjūčio 2 dieną maždaug penktą valandą po pietų okupantai surengė raketinę ataką iš Kaspijos jūros regiono. Pasitelkti strateginiai bombonešiai Тu-95 (Тu-160). Iš viso į Ukrainos teritoriją paleistos aštuonios sparnuotosios Ch-101 (Ch-555) tipo raketos, jos nukreiptos į centrines, pietines ir vakarines Ukrainos sritis. Septynios iš aštuonių raketų numuštos Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro gynybos“, – praneša Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro gynybos vadovybė.Šešias raketas likvidavo zenitinių raketų pajėgos, o dar vieną numušė šalies aviacijos naikintuvas.„Deja, Lvivo srityje raketa pataikė į taikinį – apgadintas zenitinių raketų kompleksas. Nuostoliai dar nustatinėjami“, – priduriama pranešime.

Kuleba paaiškino, kodėl Ukraina nenutraukia santykių su BaltarusijaUkraina kol kas nenutraukia diplomatinių santykių su Baltarusija, nors laiko ją nusikalstamos agresijos bendrininke, kad nesuteiktų Aliaksandrui Lukašenkai papildomų dingsčių priimti „tuos ar kitus sprendimus“.Tai interviu naujienų agentūrai „Ukrinform“ pareiškė užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba, komentuodamas 20 raketų paleidimą iš Baltarusijos teritorijos Ukrainos valstybingumo dieną.„Mes neturime iliuzijų dėl Baltarusijos. Mes blaiviai analizuojame įvykius ir stengiamės nesuteikti Lukašenkai papildomų dingsčių priimti tuos ar kitus sprendimus. Jau esu viešai sakęs, ir mano pozicija nepasikeitė: jeigu Baltarusijos ginkluotosios pajėgos įžengs į Ukrainos teritoriją, aš tučtuojau siūlysiu nutraukti diplomatinius santykius su ja“, – pabrėžė ministras. Anot jo, nėra prasmės sieti Ukrainos apšaudymų iš Baltarusijos teritorijos su šventinėmis datomis.„Tai, kad Baltarusijos oro erdvėje skraido Rusijos bombonešiai – mūsų kasdienė realybė. Dar sykį noriu pabrėžti – Baltarusija yra nusikalstamos agresijos prieš Ukrainą bendrininkė, dėl to nėra jokių abejonių. Todėl jai ir nebus jokių pateisinimų“, – konstatavo D. Kuleba.Kaip jau buvo pranešta, liepos 28-ąją, Ukrainos valstybingumo dieną, iš Baltarusijos teritorijos buvo paleista daugiau kaip 20 raketų, iš kurių 9 nukrito Černihivo srities miškuose.

Arestovičius: jeigu Vakarų šalys remtų Ukrainą taip, kaip Lenkija, mes jau būtume VladivostokeŠeštąjį Rusijos įsiveržimo mėnesį Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms katastrofiškai trūkta sunkiosios ginkluotės. Tai interviu Lenkijos laikraščiui „Rzeczpospolita“ pareiškė Ukrainos prezidento biuro vadovo patarėjas Oleksijus Arestovičius.„Vakarietiškos ginkluotės vis dar labai trūksta. Kariaujame didelį žemyninį karą, fronto linija driekiasi 1 300 kilometrų. O dar turime užtikrinti daugiau kaip 2 600 kilometrų sienos saugumą. Tai labai sunku. Turime vakarietiškos ginkluotės, bet jos reikia daugiau. Mums trūksta sunkiosios ginkluotės, kad galėtume pradėti visavertį ir efektyvų puolimą. Reikia suprasti, kad tai ne lokalus karas, tai didžiausias karas žemyne nuo 1945 metų. Ir su turimais ginklais mes nesusitvarkysime“, – sakė O. Arestovičius.Patarėjas taip pat pareiškė, jog „jei Vakarų šalys remtų Ukrainą taip, kaip Lenkija, mes jau būtume Vladivostoke“.

ES komisarė: namo išvykę ukrainiečiai gali vėl sugrįžti į ESKol vyksta karas su Rusija, į savo šalį grįžę ukrainiečiai gali bet kada vėl sugrįžti į Europos Sąjungą (ES), antradienį pareiškė ES vidaus reikalų komisarė. „Jūs visada laukiami sugrįžę į ES“, – sakė Ylva Johansson, viešėdama Ukrainos sostinėje Kyjive. „Visada atviromis širdimis priimsime į bėdą patekusius ukrainiečius“, – sakė ji.Netrukus, kai Rusija vasario pabaigoje įsiveržė į Ukrainą, 27 ES valstybės narės susitarė greitai ir su mažiau biurokratinių kliūčių pasiūlyti apsaugą nuo karo bėgantiems ukrainiečiams. Į bloką atvyko milijonai ukrainiečių, tačiau Y. Johansson sakė keliaudama mačiusi traukinių stotyje Lenkijos ir Ukrainos pasienyje ilgą eilę namo norinčių grįžti ukrainiečių su vaikais ir bagažu. „Manau, kad tai tikrai didelis pagerėjimas, kad tiek daug ukrainiečių nusprendžia grįžti namo ir atstatyti Ukrainą“, – sakė ji.Pasak Y. Johansson, į Ukrainą nuolatiniam gyvenimui vykstantiems ukrainiečiams nebeturėtų būti taikomas laikinosios apsaugos statusas. Tačiau kol karas tęsiasi, niekas negali žinoti, kiek truks jų nuolatinis gyvenimas Ukrainoje, tad ukrainiečiai gali bet kada grįžti į ES ir vėl registruotis laikinajai apsaugai, sakė ji. Laikinosios apsaugos statusas leidžia ukrainiečiams laisvai judėti ir dirbti ES, suteikia teisę į sveikatos priežiūrą, būstą bei vaikų mokslą.Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūros UNHCR duomenimis, dėl šio ar panašaus statuso jau kreipėsi daugiau nei 3,7 mln. ukrainiečių. Daugiau nei šeši milijonai žmonių pabėgo iš Ukrainos į kitas Europos šalis.

Žvalgyba: po Ukrainos smūgių Rusija turi dar vieną silpną vietąDidžiosios Britanijos žvalgybos duomenimis, Ukrainos smūgis iš Krymo važiavusiam Rusijos kariniam ešelonui smarkiai apgadino geležinkelio atšaką.Tai sakoma trečiadienį jos paskelbtoje karo Ukrainoje apžvalgoje, praneša portalas „eurointegration.com.ua“.„Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms smogus Rusijos ešelonui su šaudmenimis Chersono srityje, labai mažai tikėtina, kad geležinkelis iš Chersono į Krymą tebėra tinkamas naudoti. Rusai veikiausiai suremontuos geležinkelį per kelias dienas, bet jis išliks pažeidžiamas taškas permetant Rusijos pajėgas ir amuniciją iš Krymo į Chersoną“, - pažymima pranešime.Po to, kai Ukrainos kariai smarkiai apgadino Antonivkos tiltą, rusai įrengė civiliams perkėlą, bet beveik neabejotina, kad ja naudosis ir Rusijos kariškiai, teigia Didžiosios Britanijos žvalgyba.Jos vertinimu, artimiausiu metu dar daugiau civilių mėgins išvykti iš okupuoto Chersono ir jo apylinkių dėl karo veiksmų grėsmės ir vis didesnio maisto stygiaus. Todėl gali padidėti transporto mazgų krūvis, o okupacinė kariuomenė gali imtis papildomų judėjimo kontrolės priemonių.Rugpjūčio 1 d. buvo pranešta, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos smogė Rusijos ešelonui su karine technika, šaudmenimis ir gyvąja jėga Brylivkos geležinkelio stoties rajone Chersono srityje.

Ukraina praneša, kad nuo karo pradžios jau sunaikinta apie 41 350 okupantų rusųRusijos armija Ukrainoje nuo vasario 24 d. iki rugpjūčio 3 d. jau neteko apie 41 350 kareivių. Tai trečiadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 1 774 tankų, 4 022 šarvuotųjų kovos mašinų, 939 artilerijos sistemų, 259 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 118 priešlėktuvinės gynybos priemonių, 223 lėktuvų, 191 sraigtasparnio, 740 dronų, 180 sparnuotųjų raketų, 15 laivų, 2 922 automobilių, 83 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

Ukrainos žvalgyba: rusai susprogdino savo pačių traukinįChersono srityje esančioje Kalančako geležinkelio stotyje okupantai prisidengė dūmų uždanga ir susprogdino savo pačių traukinį su įvairia technika ir amunicija. Apie tai pranešė Vyriausioji žvalgybos valdyba prie Ukrainos gynybos ministerijos. Žvalgybos duomenimis, liepos 31 d. okupantai sėkmingai „demilitarizavo“ nuosavą traukinį. Tą dieną į Kalančako stotį atvyko ešelonas su okupantų karine technika ir amunicija. „Kitos dienos rytą, 8 val., rašistai pradėjo iškrauti krovinį. Greičiausiai siekdami paslėpti iškrovimo procesą ir apsisaugoti nuo HIMARS smūgių, okupantai panaudojo galingas dūmines priemones. Apie 11.20 val. teritorijoje, kurioje vyko darbai, nugriaudėjo sprogimas. Dėl tirštos dūmų uždangos nebuvo galima nustatyti tikslaus sprogimo pobūdžio. Iškart po sprogimo ešelonas be jokio perspėjimo pajudėjo Krymo kryptimi. Priešo kariai panikuodami išsibėgiojo“, – sakoma pranešime. Kaip pažymi žvalgai, sprogimas veikiausiai įvyko dėl neatsargaus elgesio su amunicija ją iškraunant arba dėl gaisro, kuris įsiplieskė dėl neatsargaus pirotechnikos priemonių naudojimo dūmų uždangai.

Lenkijoje pagal supaprastintą procedūrą įsidarbino daugiau kaip 370 tūkst. pabėgėlių iš UkrainosNuo vasario 24 d., kai prasidėjo Rusijos plataus masto agresija prieš Ukrainą, Lenkijoje pagal supaprastintą procedūrą įsidarbino daugiau kaip 370 tūkst. pabėgėlių ukrainiečių.Tai katalikų radijo laidai „Siódma/9“ pareiškė Lenkijos šeimos ir socialinės politikos ministrė Marlena Maląg.„Reikėtų pažymėti, kad mūsų darbo rinką papildo Ukrainos piliečiai, atvažiavę į Lenkiją prasidėjus karui. Dabar šalyje dirba daugiau kaip 370 tūkst. žmonių, kurie galėjo įsidarbinti Lenkijoje pagal supaprastintą procedūrą“, - sakė žinybos vadovė.Ministrės duomenimis, šiuo metu Lenkijoje nedarbo lygis siekia 4,9 proc. Šis rodiklis – vienas žemiausių per pastaruosius 32 metus. Tarp visų Europos Sąjungos šalių nedarbas mažiausias Lenkijoje ir Čekijoje, pažymėjo M. Maląg.Manoma, kad šiuo metu Lenkijoje yra apie 3,5 mln. Ukrainos piliečių, iš kurių pusė atvyko į šią šalį po vasario 24 d.

TATENA: Rusijos užimtoje Ukrainos atominėje elektrinėje padėtis tapo nestabiliDidžiausioje Europos atominėje elektrinėje, kurią kovo mėnesį užėmė į Ukrainą įsiveržusios Rusijos pajėgos, susidarė nestabili padėtis, antradienį sakė Jungtinių Tautų branduolinės priežiūros tarnybos vadovas.Prie Dnipro upės Ukrainos pietryčiuose esančią Zaporižios atominę elektrinę rusai kontroliuoja nuo pirmųjų karo savaičių, nors ją vis dar eksploatuoja darbuotojai ukrainiečiai.Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) bando nusiųsti į elektrinę savo misiją.„Padėtis tikrai yra nestabili“, – sakė TATENA generalinis direktorius Rafaelis Grossi spaudos konferencijoje JT būstinėje Niujorke, kur vyksta 191 Branduolinio ginklo neplatinimo sutartį (NPT) pasirašiusios šalies konferencija.„Vienaip ar kitaip buvo pažeisti visi saugos principai. Negalime leisti, kad tai tęstųsi“, – sakė jis.Pirmadienį, prasidėjus konferencijai, jis sakė, kad padėtis Zaporižios atominėje elektrinėje su kiekviena diena darosi „vis pavojingesnė“.Jo organizacija jau kelias savaites bando nusiųsti komandą patikrinti elektrinės. Ukraina kol kas atmeta šias pastangas ir sako, kad taip tarptautinės bendrijos akyse būtų pripažinta Rusijos okupacija.„Nuvykti ten labai sudėtinga, nes tam reikia virtinės veikėjų supratimo ir bendradarbiavimo“, ypač Maskvos ir Kyjivo, taip pat JT paramos, nes elektrinė yra karo zonoje, paaiškino R. Grossi.„Bandau kaip galėdamas greičiau surengti misiją“, – pridūrė jis.Pirmadienį JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas apkaltino Maskvą naudojantis Zaporižios elektrine kaip „karine baze šaudant į ukrainiečius ir žinant, kad jie negali atsišaudyti ir neatsišaudys, nes galėtų atsitiktinai pataikyti į kokį nors branduolinį... reaktorių ar saugomas itin radioaktyvias atliekas“.„Tai gyvojo skydo sąvoką iškelia iki visai kito, šiurpaus lygio“, – sakė jis.Beveik visą Zaporižios sritį, kur yra elektrinė, kontroliuoja Rusijos pajėgos, o Maskvos remiami separatistai yra sakę, kad planuoja šiemet surengti referendumą dėl prisijungimo prie Rusijos.

Ukrainos pareigūnai kiekvieną dieną neleidžia išvykti iš šalies vidutiniškai 150 asmenųPagal Ukrainos valstybinės sienos apsaugos tarnybos medžiagą iškelta daugiau kaip 170 baudžiamųjų bylų dėl neteisėto karinės tarnybos vengiančių asmenų gabenimo per sieną.Tai per spaudos konferenciją pareiškė tarnybos atstovas spaudai Andrijus Demčenka, praneša naujienų agentūra „Ukrinform“.Pasak A. Demčenkos, Ukrainos pasieniečiai kasdien sulaiko pažeidėjų, mėginančių neteisėtai palikti šalį. Vien tik pastarąją parą tokių asmenų buvo daugiau kaip 30.Iš viso nuo vasario 24 d., kai prasidėjo Rusijos plataus masto agresija prieš Ukrainą, tarnybos pareigūnai už pasienio kontrolės punktų ribų sulaikė daugiau kaip 4 400 karinės tarnybos vengiančių asmenų. Dar daugiau kaip 2 100 žmonių buvo sustabdyti pasienio kontrolės punktuose, kai mėgino su padirbtais dokumentais ar kitais neteisėtais būdais išvykti iš šalies.Ukrainos valstybinės sienos apsaugos tarnybos atstovas pridūrė, kad kasdien neleidžiama išvykti iš šalies vidutiniškai 150 žmonių. Dauguma jų – vyrai, kuriems taikomi atitinkami ribojimai.Anksčiau „Ukrinform“ pranešė, jog Odesos teisėsaugos institucijų pareigūnai pateikė įtarimus trims asmenims, kurie sukūrė neteisėto karo prievolininkų gabenimo į Moldovos teritoriją schemą. Jų nustatytas „tarifas“ sudarė 9 tūkst. dolerių už vieną žmogų.

Pentagonas neigia Šoigu teiginį apie Ukrainoje sunaikintus HIMARSVašingtonui vėl teko paneigti Rusijos gynybos ministerijos melą apie tariamai sunaikintus HIMARS.„Mes žinome apie šiuos naujausius (gynybos ministro – red.) Šoigu kaltinimus, ir jie vėl akivaizdžiai melagingi“, – sakė Pentagono atstovo spaudai pareigas einantis Toddas Bressale'as.

Ryte Mikolajive nugriaudėjo galingi sprogimai.Apie tai savo telegramoje pranešė Mikolajivo meras Oleksandras Senkevičius.

Zelenskis: ten pragaras, to net neįmanoma apibūdinti žodžiaisUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Piskis ir Avdijivka Donbase yra pragaras, kurio neįmanoma apibūdinti žodžiais.Tai jis pasakė vaizdo kreipimesi.Prezidentas sakė, kad žodis „HIMARS“ Ukrainai tapo beveik žodžio „teisingumas“ sinonimu.„O Ukrainos gynėjai darys viską, kad dėl šių labai veiksmingų sistemų okupantai kiekvieną savaitę patirtų vis skaudesnių nuostolių. Taip, iš tiesų, kol kas negalime visiškai palaužti Rusijos kariuomenės artilerijos ir gyvosios jėgos pranašumo, ir tai labai jaučiama mūšiuose, ypač Donbase – Piskyje, Avdijivkoje, kitose kryptyse. Ten tikras pragaras. To net neįmanoma apibūdinti žodžiais...“, – sakė V. Zelenskis.

Ždanovas atskleidė būsimus Rusijos karių planus UkrainojeTikėtina, kad Rusijos okupantai bandys sukurti plataus masto puolimo Ukrainoje iliuziją, kaip tai darė vasario 24 d.Tokią prognozę išsakė karinis ekspertas Olegas Ždanovas.Pasak jo, tokius veiksmus galima stebėti bent trimis kryptimis.„Tarkime, Kryvyj Rihas (tik ne į Kryvyj Rihą, o į Voznesenską), Doneckas (į Bachmutą) ir Charkovas (į Charkovą arba Charkovo srities užėmimo plėtrą). Tai greičiausiai yra dabartinis planas visuose frontuose“, – teigė V. Ždanovas.

Tęsiama privaloma evakuacija iš Donecko sritiesVietos gubernatoriaus Pavlo Kyrylenkos teigimu, bombarduotame Donecko regione Ukrainos rytuose vis dar yra apie 350 000 žmonių.P. Kyrylenko sakė, kad privaloma evakuacija iš teritorijos prasidėjo rugpjūčio 1 d.Pirmaisiais dviem traukiniais į Kropivnickio miestą centrinėje Ukrainoje buvo evakuoti 224 žmonės.Liepos 30 dieną Ukrainos ministro pirmininko pavaduotojas pareiškė, kad dėl karo su Rusija iš regiono turi būti evakuoti 200 000 civilių.

Po galingų sprogimų Mykolaive kilo gaisrasPo sprogimų maždaug apie 21 val. Mykolaive kilo gaisras. Apie tai „Telegram“ kanale pranešė Mykolaivo meras Aleksandras Senkevičius, skelbia „Ukrinform“.„Po galingų sprogimų apie 21 val. viename iš miesto rajonų kilo gaisras. Taip pat sutriko elektros energijos tiekimas“, – rašė meras.Jis ragino piliečius kuo labiau laikytis saugos taisyklių.

Ukrainoje benamiais liko mažiausiai 3,5 mln. žmoniųUkrainos gynybos ministerija pareiškė, kad nuo vasario 24-osios, kai prasidėjo karas su Rusija, Ukrainoje be pastogės liko 3,5 mln. žmonių.Ministerija pridūrė, kad nuo karo pradžios buvo sugriauta arba apgadinta mažiausiai 140 000 gyvenamųjų pastatų.Rusija ne kartą neigė, jog taikėsi į civilinę infrastruktūrą.

Raketų smūgis Lvovo regionui: kariniame dalinyje įvyko du sprogimaiAntradienį Lvovo regiono Červonogrado rajone, karinio objekto teritorijoje, įvyko du sprogimai. Apie tai „Telegram“ kanale paskelbė Lvovo regioninės karinės administracijos vadovas Maksymas Kozytskyi, praneša „Ukrinform“.„Deja, apšaudytas yra Červonogrado rajonas, karinis dalinys. Informacijos apie aukas nėra. Sunaikinimo mastas vis dar nustatomas“, – sakė OVA vadovas.Jis taip pat pridūrė, kad priešas iš rytų paleido 8 sparnuotąsias raketas, kai kurias iš jų numušė oro gynybos pajėgos kitose vietovėse.Pasak OVA vadovo, šiuo metu Lvovo regione aukų nėra.Kaip anksčiau pranešė Generalinis štabas, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgos antradienį sunaikino septynias iš aštuonių kruizinių raketų, kurias Rusijos Federacija paleido Ukrainos teritorijoje iš Kaspijos jūros. Dėl smūgio Lvovo regione nukentėjo priešlėktuvinių raketų sistema.

Per Rusijos smūgius evakuacijos autobusui žuvo trys žmonėsTrys žmonės žuvo, o dar penki buvo sužeisti, kai Rusijos pajėgos pietiniame Chersono regione apšaudė iš minosvaidžių, kurie pataikė į evakuacijos autobusą.Šią žinią šią popietę pranešė Ukrainos kariuomenės atstovas. Incidentas įvyko rugpjūčio 1 d., kai autobusas važiavo iš Rusijos kontroliuojamo Starosiljos kaimo į Ukrainos valdomą Kryvyi Rih miestą. Pietinės Ukrainos kariuomenės vadovybės atstovė Natalija Humeniuk sakė, kad automobilis buvo apšaudytas netoli Dovhove kaimo. Rusija nuolat neigia, jog tyčia taikosi į Ukrainos civilius.

Lvovo regione pasigirdo sprogimai Antradienio vakare apie sprogimą Lvovo regiono Krasnohrado rajono teritorijoje paskelbė Lvovo regioninės karinės administracijos pirmininkas Maksymas Kozytskys, praneša „Ukrinform“.„Preliminarai, sprogimas Červonogrado rajono teritorijoje dėl raketų smūgio. Operatyvinės tarnybos nuvyko į įvykio vietą. Detalės laikui bėgant“, – teigė OVA vadovas.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, per oro antskrydį Ukrainos oro gynybos pajėgos numušė dvi priešo raketas virš Vinnytsia regiono.

Rusija smogė raketomis iš Kaspijos jūrosAntradienio vakarą Rusija paleido 8 raketas iš Kaspijos jūros į Ukrainos teritoriją. Septynais iš jų numušė Ukrainos oro gynyba. Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų vadavietės pirmininkas Jurijus Ignatas, praneša „Ukrinform“.

Okupantai raketomis smogė Lvovo regionui Antradienį Rusijos pajėgos sudavė raketinį smūgį Lvovo regionui, rašoma Unian.Priešo raketos pataikė į vieną iš objektų Červonogrado rajone. Išsamesnė informacija bus pateikta vėliau.

Rusų pajėgos ir toliau patiria nuostolių dėl gyvosios jėgos ir technikos, tačiau iš dalies sėkmingai veikia kai kuriose gyvenvietėse Bachmuto ir Avdijivkos kryptimis. Taip teigiama Ukrainos Generalinio štabo operatyvinėje informacijoje apie Rusijos invaziją.Ypač daug artilerijos ugnies užfiksuota Jakovlevkos, Soledaro, Bachmuto kryptimis.

Rusų pajėgos apšaudė vaikų darželį Zaporožės regioneRusijos pajėgos apšaudė vaikų darželį Zaporožės regione.Apie tai „Telegram“ pranešė Zaporožės regiono karinė administracija.„Šią popietę priešas nusitaikė į Stepnogorsko miesto tipo gyvenvietės vaikų darželį. Pirminiais duomenimis, okupantas dviem šoviniais pataikė į vaikų darželio pastatą“, – rašoma pranešime.

Virš Vinycios regiono numuštos dvi rusų raketosAntradienį virš Vinycios regiono buvo numuštos dvi priešo raketos.Apie tai savo „Telegram“ kanale pranešė Vinycios srities karinės administracijos pirmininkas Serhijus Borzovas.„Virš Vinycios regiono veikia oro gynyba. Buvo numuštos dvi raketos“, – pabrėžė S. Borzovas.

Zelenskis ir Stoltenbergas kalbėjosi telefonuUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas antradienį kalbėjosi telefonu, praneša CNN.„Geras pokalbis su prezidentu V. Zelenskiu apie karinės paramos prioritetus, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė J. Stoltenbergas. – Gyvybiškai svarbu, kad NATO ir Aljanso sąjungininkai perduotų Ukrainai dar daugiau paramos ir pristatytų ją dar greičiau.“Po pokalbio panašiu pranešimu pasidalino ir V. Zelenskio biuras.„Ukrainos prezidentas informavo Jensą Stoltenbergą apie situaciją karo lauke ir būtinybę Ukrainai greitai gauti daugiau sunkiųjų ginklų iš NATO šalių narių, kad būtų galima sėkmingai atremti Rusijos atakas ir tęsti kontrpuolimą“, – sakoma V. Zelenskio biuro pranešime.Kaip skelbiama, abu lyderiai pokalbio metu taip pat aptarė grūdų eksporto iš Ukrainos uostų atnaujinimą.

Rusijos gynybos ministerija pareiškė, neva JAV tiesiogiai dalyvauja Ukrainos kareRusija antradienį pareiškė, neva JAV tiesiogiai dalyvauja Ukrainos kare, praneša agentūra „Sky News“.Pasak Gynybos ministerijos Maskvoje, JAV šnipai šalyje padeda organizuoti prieš Rusijos karius nukreiptas raketų atakas. Ministerijos teigimu, tai esą pripažino Ukrainos karinės žvalgybos vadovo pavaduotojas Vadymas Skibickis.„Visa tai nepaneigiamai įrodo, kad, priešingai nei teigia Baltieji rūmai ir Pentagonas, Vašingtonas, tiesiogiai dalyvauja Ukrainos konflikte“, – nurodė ministerija.Nors JAV prezidentas Joe Bidenas yra pareiškęs norįs, kad Ukraina nugalėtų Rusiją, ir įsakęs perduoti Kyjivui milijardų dolerių vertės ginklų, Vašingtonas yra pabrėžęs, jog nesiekia tiesioginės konfrontacijos su Rusija.Anot Maskvos, J. Bideno administracijai tenka atsakomybė dėl raketų atakų prieš civilinius taikinius Rusijos kontroliuojamose Rytų Ukrainos teritorijose. „Būtent J. Bideno administracija tiesiogiai atsakinga dėl visų Kyjivo patvirtintų, daugybės gyvybių pareikalavusių raketų atakų prieš gyvenamuosius rajonus ir civilinę infrastruktūrą Donbase ir kituose regionuose“, – tvirtino ministerija.

Rusija pakartojo savo perspėjimą, kad susitarimas dėl grūdų gali žlugti Rusija pakartojo savo perspėjimą, kad susitarimas dėl Ukrainos grūdų eksporto dar gali žlugti.Užsienio reikalų ministerijos Maskvoje atstovė Marija Zacharova perspėjo „dėl bandymų atidėti ar nevykdyti antros susitarimo dalies“, kuri numato galimą kai kurių sankcijų Rusijai sušvelninimą.Praėjusį mėnesį tarpininkaujant Jungtinėms Tautoms (JT) Rusija ir Ukraina pasirašė susitarimą atnaujinti ukrainietiškų grūdų eksportą, kuris buvo įstrigęs dėl Rusijos sukelto karo. Maskva kaip sąlygą sutarties pasirašymui iškėlė jai pritaikytų sankcijų sušvelninimą, kuris leistų jai visapusiškai atnaujinti ir savo pačios grūdų ir trąšų eksportą.

Vaizdo įraše – panikos apimti rusų kariai Internete išplatintas vaizdo įrašas, kuriame matomi karinio ešelono, buvusio netoliese Ukrainos Chersono srities Brilivkos gyvenvietės, su rusų karine technika ir personalu sunaikinimo padariniai. Vaizdą savo mobiliuoju nufilmavo vienas rusų karys, įrašas atsidūrė socialiniuose tinkluose. Dabar jį publikavo „Telegram“ kanalas „Ukraina 365“.Pirmasis pranešimas apie Brilivkos rajone Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sunaikintą rusų ešeloną pasirodė dar liepos 29 dieną, tada „Pietų“ vadovybė pateikė ir oficialų patvirtinimą.<script async src="https://telegram.org/js/telegram-widget.js?19" data-telegram-post="Ukraine_365News/33383" data-width="100%"></script>Publikuojamuose kadruose užfiksuota Rusijos karių panika, jie bėga į šalis ir bando pasislėpti nuo sprogstančių sviedinių. Už maždaug šimto metrų galima matyti didžiulį juodų dūmų stulpą, primenantį tai, kas lieka iš degančių cisternų su degalais ar tepalais.Kai teigė Ukrainos vidaus reikalų ministerijos patarėjas Antonas Heraščenka, atakos taikinyje atsidūrė per 40 vagonų su Rusijos kariais, karine technika ir amunicija, kurie buvo perkelti į Chersono sritį iš Krymo.„Žmonės virto anglimis, technika – metalo laužu, o šaudmenys – išlėkė į orą“, – sakė A. Heraščenka.Anot jo, per ataką žuvo ir Rusijos geležinkelių darbuotojų, kurie rūpinosi karinio krovinio pervežimu Ukrainos teritorijoje. „Tai jau ne pirmas kartas, kai Ukrainoje žūsta Rusijos geležinkelių mašinistai. Ir tikrai ne paskutinis“, – sakė A. Heraščenka. Jis patikslino, kad geležinkelio darbuotojai, padedantys Rusijos Federacijai su Ukrainos okupacija, yra „potencialūs mirtininkai“: „Kiekvienas ešelonas su karine technika, kariais ir šaudmenimis iš kosmoso stebimas realiu laiku tiek dieną, tiek naktį. HIMARS raketos naikina viską: ir karius, ir vadus, ir šauktinius, ir aptarnaujantį geležinkelių personalą. Norite, kad jūsų tėvynainiai mašinistai liktų gyvi? Tada įtikinkite susilaužyti koją, ranką, susirgti – bet ką, kad tik nereiktų lydėti ešelonų į Ukrainą“, – rusams patarė A. Heraščenka.https://t.me/Ukraine_365News/33383

Rusija paskelbė Ukrainos pulką „Azov“ „teroristine“ organizacijaRusijos Aukščiausiasis Teismas antradienį paskelbė Ukrainos kariuomenės pulką „Azov“, buvusį savanorių batalioną, „teroristine“ grupe, o šis sprendimas sudaro galimybę skirti ilgas įkalinimo bausmes į nelaisvę paimtiems jo nariams, pranešė rusų naujienų agentūros.Teismas nutarė „pripažinti Ukrainos sukarintą dalinį „Azov“ teroristine organizacija ir uždrausti jo veiklą Rusijos Federacijos teritorijoje“, nutartį citavo valstybinė naujienų agentūra TASS. Pranešime sakoma, kad nutartis įsigaliojo ją paskelbus.

Britų žvalgyba: po naujausios atakos Rusijos Juodosios jūros laivynas nusilpoDidžiosios Britanijos karinė žvalgyba antradienį pranešė, kad ataka prieš Rusijos Juodosios jūros laivyno štabą Sevastopolyje yra naujausia iš daugybės Maskvos nesėkmių per penkis mėnesius trunkantį karą Ukrainoje.Pastarieji nuostoliai apima balandį nuskandintą laivyno flagmaną „Moskva“, rašoma Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos kasdieniame pranešime tviteryje. „Po pranešimų apie atšauktus paradus, mažai tikėtina, kad Juodosios jūros laivynas įstengia organizuoti aukšto lygio viešus renginius ir drauge vykdyti karinę veiklą“, – teigia ministerija.Rytų Ukrainos Donecko srityje antradienį tęsėsi Rusijos ir Ukrainos pajėgų kovos aplink Bachmuto miestą.Rusijos pajėgos taip pat pasistūmėjo 8 kilometrus į šiaurę esančio Soledaro kryptimi, antradienį paskelbė Ukrainos generalinis štabas. Kita vertus, Rusijos atakos keliose vietose į pietus nuo Bachmuto iš esmės buvo atremtos, rašoma pranešime. Informacijos neįmanoma nepriklausomai patikrinti.Generalinis štabas taip pat pranešė apie Rusijos ataką Chersono srities šiaurėje, prie kaimyninio Dnipropetrovsko srities sienos. Jau kelias savaites Kyjivas puoselėja viltis pradėti kontrpuolimą šiame regione ir atsikovoti pietus. Kyjivo teigimu, Rusijos artilerija apšaudė ukrainiečių pozicijas visoje fronto linijoje Charkivo, Donecko, Zaporižios, Chersono ir Mykolajivo srityse. Pranešta, kad Rusijos oro pajėgos taip pat surengė keturias atakas prieš Ukrainos pozicijas.

„Die Welt“: per penkis karo mėnesius Rusija neteko daugiau kareivių negu JAV per aštuonerius metus IrakeRusijos nuostoliai per penkis plataus masto karo prieš Ukrainą mėnesius daug kartų viršija JAV nuostolius, patirtus per aštuonerius karo Irake metus. Tai rašo Vokietijos leidinys „Die Welt“.Publikacijos autoriai pažymi, kad, Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos duomenimis, iki šiol Ukrainoje žuvo 25 tūkst. Rusijos kareivių. Amerikos CŽA vertinimai atsargesni – jos nuomone, Ukrainos ginkluotosios pajėgos jau sunaikino 15 tūkst. okupantų. Vis dėlto pagal abu scenarijus rusų nuostoliai per penkis mėnesius keleriopai viršija amerikiečių nuostolius per aštuonerius karo Irake metus, kurie sudarė beveik 4 500 žmonių.„Iš šalies sunku tiksliai įvertinti Rusijos nuostolius. Bet iš įvairių užuominų galima susidaryti gana aiškų vaizdą. Ir šis vaizdas byloja: Rusijos kariuomenė turi didelių personalo problemų“, – pažymi saugumo ekspertas Andrásas Ráczas iš Vokietijos užsienio politikos draugijos.Jo paties nuomone, Ukrainoje jau žuvo mažiausiai 20 tūkst. rusų kareivių, o kiekvienam žuvusiajam tenka trys sužeistieji.Naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu, antradienį pranešė, kad Rusijos armija Ukrainoje nuo vasario 24 d. iki rugpjūčio 2 d. jau neteko apie 41 170 kareivių.

Reznikovas: mes rusų okupantams naktį paversime dienaNaujojo JAV karinės pagalbos Ukrainai paketo dėka šalis pasiruošusi rusų okupantams naktį paversti diena.Apie tai socialiniame tinkle „Twitter“ parašė Ukrainos gynybos ministras Oleksejus Reznikovas.„Naujasis JAV karinės pagalbos paketas – dar viena investicija NATO rytinio falngo saugumui užtikrinti ir demokratijai ES remti. Mūsų pajėgos pasiruošusios naktį paversti diena, kad išvytų Rusijos užpuolikus iš Ukrainos“, – sakoma O. Reznikovo įraše.Pirmadienį Pentagonas pranešė, kad suteiks Ukrainai naują pagalbos paketą, kurio vertė sieks iki 550 mln. JAV dolerių, įskaitant papildomą amuniciją didelio mobilumo artilerijos raketų sistemoms (HIMARS).Pirmadienį Ukrainą pasiekė dar keturios JAV siųstos raketų sistemos HIMARS.„Esu dėkingas JAV prezidentui (Joe Bidenui), gynybos sekretoriui Lloydui Austinui III ir JAV žmonėms už Ukrainos ginkluotųjų pajėgų stiprinimą“, – pirmadienį socialiniame tinkle „Twitter“ parašė O. Reznikovas.Raketų sistemos HIMARS yra ilgesnio nuotolio ir tikslesnės, palyginti su Ukrainos turima sovietine artilerija. Jos leidžia ukrainiečiams smūgiuoti Rusijos taikiniams, kurie anksčiau buvo nepasiekiami.

Ukraina: rusai permeta visus turimus rezervus, gali prasidėti šturmasRusai visus turimus rezervus permeta į Ukrainos pietus, todėl neatmestina galimybė, kad bus surengtas šturmas, skelbia agentūra UNIAN. Apie tai telemaratono metu informavo Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Rostyslavas Smirnovas. „Jie į šalies pietus permeta praktiškai visus savo rezervus, visus karius. Turime informacijos, kad priešas netgi perkėlė „garsiąją“ 35-ąją armiją, kuri buvo prie Kyjivo. Šią armiją puikiai pažįstame iš Bučos ir kitų Kyjivo srities miestų. Dabar priešas telkia absoliučiai visus savo rezervus, netgi tuos karius, kurie iki šiol sėdėjo ir laukė įsakymo“, – kalbėjo sakė R. Smirnovas. Anot jo, akivaizdu, kad, pasipildęs karių, priešas gali pradėti šturmą. „Kai priešas baigs komplektuoti visas savo bataliono taktines grupes, jis, aišku, nesėdės ir nelauks. Bus užimtos tam tikros puolamosios pozicijos“, – pridūrė ministro patarėjas.

Turkija: pirmosios Ukrainos grūdų siuntos laukiama po vidurnakčio Pirmojo laivo, vežančio grūdus iš Ukrainos Odesos uosto pagal reikšmingą susitarimą, panaikinusį Maskvos vykdomą blokadą Juodojoje jūroje, Stambule laukiama antradienį „po vidurnakčio“, pranešė Turkijos gynybos ministerija.Siera Leonėje registruotas laivas „Razoni“, vežantis 26 tūkst. tonų kukurūzų, pirmadienį iš Odesos išplaukė į Tripolį Libane. Per naktį laivas plaukė palei Rumunijos pakrantę, bet maždaug 23 val. GMT (ir Lietuvos) laiku išjungė automatinę identifikavimo sistemą AIS, o tai reiškia, kad jo nebebuvo galima sekti, rašoma „Marine Traffic“ svetainėje. Kol kas Ankara nepateikė jokio tokio veiksmo paaiškinimo.Iš pradžių dėl galimų minų „Razoni“ judėjo Ukrainos vandenyse labai lėtai – vos septynių mazgų greičiu, bet vėliau galėjo padidinti greitį, pranešė „Marine Traffic“. Vėliau laivą apžiūrės specialaus praėjusį trečiadienį įkurto jungtinio koordinavimo centro, kuriame dirba civiliai ir kariškiai tiek iš Ukrainos, tiek iš Rusijos, taip pat delegatai iš Turkijos ir Jungtinių Tautų, atstovai.Pagal sutartą tvarką patikrinimai vyks ne pačiame Stambulo uoste, o jūroje, Bosforo sąsiaurio žiotyse. Žiniasklaida perspėta laikytis atokiau nuo laivo. „Kateriams nebus leista priartėti prie laivo. Pakrantės apsaugos vadovybė imsis atitinkamų priemonių“, – nurodė Gynybos ministerija.

Ukraina: nuo karo pradžios jau sunaikinta apie 41 170 okupantų rusųRusijos armija Ukrainoje nuo vasario 24 d. iki rugpjūčio 2 d. jau neteko apie 41 170 kareivių. Tai antradienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 1 768 tankų, 4 014 šarvuotųjų kovos mašinų, 936 artilerijos sistemų, 259 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 117 priešlėktuvinės gynybos priemonių, 223 lėktuvų, 191 sraigtasparnio, 739 dronų, 174 sparnuotųjų raketų, 15 laivų, 2 914 automobilių, 82 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai labai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.https://twitter.com/DefenceU/status/1554372087862681601

Apie HIMARS sunaikinimą skelbianti Rusija apsikvailinoRusijos Federacijos gynybos ministerija kaip reikiant apsikvailino, paskelbusi tariamo dviejų amerikiečių HIMARS sistemų sunaikinimo Ukrainos Charkivo mieste kadrų. Apie tai rašo dialog.ua.Skelbiama, kad šį kartą meluojantis pričiuptas Rusijos gynybos ministerijos atstovas Igoris Konašenkovas.Kaip teigia oficialusis ministerijos atstovas, esą, per itin tikslią Rusijos armijos ataką Charkivo miesto gamyklos „Ukrainskije energetičeskije mašiny“ teritorijoje sunaikintos dvi HIMARS sistemos. Jo žodžiai iliustruoti vaizdo įrašu. Skelbiama, kad rusų taikinys – amerikiečių artilerijos raketų sistemos – buvo antrame gamyklos aukšte.„Telegram“ kanalas „Ukraina 365“ publikuoja kadrus, kuriais dalijosi Rusijos gynybos ministerija.„Greičiausiai, HIMARS sėdėjo krėsle savo darbo kabinete. Įprasta istorija, kur pataikė – reiškia, ten ir buvo HIMARS. Panašu, kad nauji apšaudymai bus HIMARS vaiduoklių darbas, nes juk jos jau sunaikintos. Kada pradėsite naikinti HIMARS ore?“ – Rusijos pateiktu faktu, neva HIMARS sunaikinti antrajame pastato aukšte, stebisi „Ukraina 365“.https://t.me/Ukraine_365News/33324

Ukrainos pareigūnas: teritorinių nuolaidų nebusUkraina kare su Rusija niekada nedarys nuolaidų, susijusių su šalies nepriklausomybe ir teritorijos vientisumu. Kaip pranešė antradienį „Ukrinform“, tai interviu televizijos kanalui NHK pareiškė Ukrainos prezidento biuro vadovas Andrijus Jermakas.„Šiame kare mes niekada nedarysime nuolaidų savo nepriklausomybės, teritorijos vientisumo ir suvereniteto požiūriu“, – sakė jis.Anot A. Jermako, keli artimiausi mėnesiai bus lemiami Ukrainos kariuomenei mūšio lauke. Jo manymu, užsitęsęs konfliktas suteiktų pranašumą Rusijos armijai.Jeigu mūšiai tęsis iki žiemos, Ukrainos kariuomenei bus vis sunkiau atsikovoti savo teritoriją, pabrėžė prezidento biuro vadovas. Todėl, pasak jo, bus dedamos visos pastangos, kad iki to laiko karo veiksmuose būtų pasiektas persilaužimas.A. Jermakas taip pat pareiškė, jog Ukrainos kariuomenė suaktyvins kontrpuolimą šalies pietuose, kad būtų susigrąžintos visos Rusijos užgrobtos teritorijos.

Arestovičius: per dvi paras sunaikinsime viską, ką jie ten pritempėUkrainos prezidento administracijos vadovo patarėjas Oleksijus Arestovičius pareiškė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos per vieną ar dvi paras gali smogti svarbiems Rusijos Federacijos kariuomenės taikiniams.Apie tai jis pranešė pokalbio su Rusijos žmogaus teisių gynėju Marku Feiginu metu, skelbia unian.net.O. Arestovičiaus teigimu, dabar Ukrainoje esančių salvinės raketų ugnies sistemų HIMARS skaičius leidžia vienu metu paleisti 168 raketas.„Tai maždaug 100 taikinių, pasmerktų mirčiai. Galiu pasakyti, kad iš viso svarbių operatyvinio lygio RF taikinių – apie 200 nuo Charkivo iki Chersono. 168 prieš 200 reiškia, kad per parą ar dvi sunaikinsime viską, ką jie ten pritempė“, – pareiškė O. Arestovičius.Taip pat jis pažymėjo, kad visos Vakarų siunčiamos ginkluotės apimtis „gerai būtų mažiausiai padvigubinti“.

Naktį Rusijos pajėgos apšaudė Dniepropetrovsko sritįNaktį Rusijos kariškiai dar kartą apšaudė Dniepropetrovsko sritį: buvo apgadinti namai ir automobiliai, nutrūko elektros tiekimas.Apie tai paskelbė Dniepropetrovsko srities karinės administracijos pirmininkas Valentinas Rezničenka."Naktis su pavojaus signalu ir apšaudymu", – paskelbė jis.

Scholzas: Vokietija tiekia Ukrainai naujausius ginklus, kai kurių iš jų dar neturi ir BundesverasUkraina gauna iš Vokietijos naujausią ginkluotę, dalis jos tokia moderni, kad dar nebuvo patiekta ir Bundesverui.Tai pirmadienį paskelbtame interviu laikraščiui „The Globe and Mail“ pareiškė VFR kancleris Olafas Scholzas.„Mes tiekėme visą ginkluotę, kurią turėjome: prieštankinius kompleksus ir oro gynybos sistemas, patrankas, tonas šaudmenų ir nemirtiną pagalbą. Dabar perėjome prie sudėtingesnių ir brangesnių sistemų. Savaeigių haubicų, daugkartinio raketų paleidimo įrenginių, priešlėktuvinių sistemų, artilerijos aptikimo radarų. Kai kurios iš šių sistemų yra tokios naujos, kad jų pagaminta labai mažai, o dalies jų dar neturi ir Bundesveras“, - sakė kancleris.Anot O. Scholzo, šiuo metu Ukrainos kariai yra mokomi naudoti naują ir sudėtingesnę įrangą keliose vietose Vokietijoje.Birželio 21 d. Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas pranešė, kad iš VFR gauta savaeigių haubicų „Panzerhaubitze 2000“. Liepos 27 d. buvo sužinota, kad Vokietija nusprendė patiekti Kyjivui dar 100 haubicų.Birželio 21 d. Vokietijos vyriausybė pirmą kartą paskelbė Ukrainai perduotos ginkluotės sąrašą ir tolesnio tiekimo planą, į kurį įtraukta 30 savaeigių zenitinių pabūklų „Gepard“, oro gynybos sistema IRIS-T, trys daugkartinio raketų paleidimo sistemos „Mars“.

Apšaudžius evakuacinį autobusą Chersono regione žuvo trys žmonėsTai paskelbė operatyvinės vadovybės „Pietūs“ atstovas Vladislavas Nazarovas.Dolhovojės apylinkėse rusai raketų pagalba numušė mikroautobusą su civiliais. Trys žmonės žuvo, penki buvo sužeisti. Nukentėjusieji buvo nuvežti į ligoninę, jiems suteikta pagalba.

Rusija į „juodąjį sąrašą“ įtraukė 39 JK piliečius, įskaitant leiboristų lyderįRusija pirmadienį pranešė, kad į „juodąjį sąrašą“ įtraukė dar 39 Jungtinės Karalystės piliečius, įskaitant Leiboristų partijos lyderį Keirą Starmerį ir buvusį ministrą pirmininką Davidą Cameroną.Vasario 24 dieną Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui pasiuntus karius į Ukrainą, Londonas tapo vienu aktyviausių Kyjivo rėmėjų.Rusijos užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad į „juodąjį sąrašą“ įtraukti piliečiai, įskaitant žurnalistus, „prisideda prie priešiško Londono kurso, kuriuo siekiama demonizuoti mūsų šalį ir ją izoliuoti tarptautiniu mastu“.„Konfrontacijos pasirinkimas yra sąmoningas Britanijos politinio isteblišmento sprendimas, kuriam tenka visa atsakomybė už pasekmes“, – pridūrė ministerija.Nuo karo Ukrainoje pradžios Maskva uždraudė kelioms dešimtims JK piliečių, daugiausia politikų ir žurnalistų, atvykti į Rusiją.Tarp naujai į „juodąjį sąrašą“ įtrauktų asmenų yra keletas parlamento narių leiboristų, Škotijos politikų ir Lordų Rūmų narių.Taip pat į jį pateko žiniasklaidos atstovų, tokių kaip BBC naujienų tarnybos laikinasis direktorius Jonathanas Munro, televizijos laidų vedėjas Piersas Morganas ir BBC žinių vedėjas Huwas Edwardsas.Be to, pirmadienį Rusijos Generalinė prokuratūra „nepageidaujama organizacija“ pripažino JK pelno nesiekiančią grupę „Calvert 22 Foundation“.Grupę 2009 metais įkūrė Rusijoje gimusi ekonomistė Nona Materkova.Ji leido „The Calvert Journal“ – apdovanojimus pelniusį internetinį žurnalą, kuriame tyrinėjama Rytų Europos, Balkanų, Rusijos ir Vidurinės Azijos kultūra. Jo leidyba buvo sustabdyta po to, kai Maskva pasiuntė karius į Ukrainą.„Nepageidaujamos organizacijos“ žyma, skirta užsienio grupėms, leidžia Rusijos valdžios institucijoms uždrausti jų veiklą šalyje. Be to, su šiomis organizacijomis bendradarbiaujantiems rusams gresia baudos arba laisvės atėmimo bausmės.

Blinkenas: Rusija Zaporižios AE pavertė „branduoliniu skydu“Jungtinių Amerikos Valstijų valstybės sekretorius Anthony Blinkenas sakė, kad okupantai Zaporižios atominę elektrinę pavertė „branduoliniu skydu“. Rusija atominę elektrinę naudoja kaip karinę bazę ir apšaudo aplink ją esančias Ukrainos pajėgas.A. Blinkenas tai pareiškė po JT derybų dėl branduolinių ginklų atsisakymo, praneša „Reuters“.JAV valstybės sekretorius Rusijos veiksmus, susijusius su didžiausia Ukrainos atomine elektrine, pavadino „neatsakingumo viršūne“. Jis apkaltino Kremlių Zaporižios atominę elektrinę naudojant kaip „branduolinį skydą“.

Meras: Mykolajive nugriaudėjo galingi sprogimai, nukentėjo vienas žmogusApie tai savo „Telegram“ paskyroje pranešė Mykolajivo meras Aleksandras Senkevičius.„Apie 4 valandą ryto Mykolajivo keliuose rajonuose nugriaudėjo galingi sprogimai. Pirminiais duomenimis, vienas žmogus buvo sužeistas", – rašė jis.

V. Zelenskis: „dar per anksti“ švęsti grūdų siuntos iš Odesos išgabenimąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad „dar per anksti“ švęsti tai, kad pagal Jungtinių Tautų ir Turkijos tarpininkaujamą susitarimą iš Ukrainos uosto buvo išplukdyta grūdų siunta.„Šiuo metu dar per anksti daryti kokias nors išvadas ir prognozes, – sakė jis savo kasdieniame vaizdo kreipimesi. – Palaukime ir pažiūrėkime, kaip veiks susitarimas ir ar tikrai bus užtikrintas saugumas.“Pirmadienį iš Odesos uosto išplaukė pirmoji Ukrainos grūdų siunta nuo Rusijos invazijos pradžios vasarį pagal svarbų susitarimą dėl Maskvos jūrų blokados Juodojoje jūroje atšaukimo.Penkis mėnesius sustabdytas grūdų tiekimas iš karo draskomos Ukrainos, kuri yra viena didžiausių grūdų eksportuotojų pasaulyje, prisidėjo prie sparčiai kylančių maisto kainų, dėl kurių ypač nukentėjo skurdžiausios pasaulio šalys.Pareigūnai nurodė, kad Siera Leonėje įregistruotas krovinių laivas „Razoni“ išplaukė iš Ukrainos Odesos uosto į Libaną su itin svarbiu 26 tūkst. t kukurūzų kroviniu.Tikimasi, kad kiti laivai, laikydamiesi sutartų formalumų, išplauks paskui jį jūriniu koridoriumi.Rusijos pajėgoms vasario pabaigoje įsiveržus į Ukrainą ir užėmus ar subombardavus kelis šios šalies uostus, kai kuriuos jų ukrainiečiai užminavo, taip norėdami juos apsaugoti.Pagal liepos 22 dieną Stambule pasirašytą susitarimą Ukraina turi pašalinti minas, o Rusija – panaikinti blokadą, bet grūdų gabenimas atnaujinamas lėtai, o kovos Ukrainos teritorijoje tęsiasi.

Zelenskis: Rusija Krymą pavertė dideliu kariniu kalėjimuUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pažymi, kad Ukraina palaipsniui atkurs teisingumą Ukrainos Kryme.Valstybės vadovas tai pasakė vakariniame kreipimesi į ukrainiečius, kuris buvo paviešintas socialiniame tinkle „Facebook“.„Per okupacijos metus Rusija Krymą pavertė dideliu kariniu kalėjimu. Jo aukomis tapo dešimtys tūkstančių žmonių. Krymas tapo tramplinu smūgiams prieš laisvą mūsų šalies teritoriją“, – sakė prezidentas.

Chersono srityje okupantai apšaudė evakuacijos autobusą: du žuvusiejiRusų okupantai apšaudė evakuacijos mikroautobusą netoli Dolhovojės kaimo Chersono srityje, žuvo du žmonės.Apie tai „Telegramoje“ pranešė Kryvyj Riho karinės administracijos vadovas Aleksandras Vilkulas.„Šiandien orkai įvykdė dar vieną karo nusikaltimą. Raudonu mikroautobusu iš okupuoto Staroselje kaimo buvo bandoma evakuoti septynis civilius gyventojus. Netoli Dolgovojės kaimo okupantai iš arti apšaudė autobusą. Žuvo du civiliai“, – rašė jis.

Generalinis prokuroras įvardijo galimą ginklą, kuriuo buvo nužudyti ukrainiečių karo belaisviai OlenivkojeOlenivkos pataisos kolonija, kurioje okupantai laikė ukrainiečių kariškius, raketomis nebuvo sunaikinta. Ekspertai mano, kad rusai galėjo naudoti termobarinius ginklus.„Preliminariose mūsų tarptautinių ekspertų išvadose teigiama, kad šios žmogžudystės priežastis arba būdas buvo termobariniai ginklai. Tokias preliminarias išvadas padarė keli tarptautiniai ekspertai“, – sakė Ukrainos generalinis prokuroras Andrijus Kostinas.

Rusijos Federacija telkia pajėgas puolimui pietuose ir Odesos bei Nikolajevo užėmimui SBU pulkininkas Romanas Kostenka pareiškė, kad rusams nėra prasmės pasilikti Chersono priešakyje, nes ukrainiečių gynėjai apšaudo tiltus.„Pastaruoju metu toliau naikinami priešo amunicijos sandėliai kairiajame Dniepro krante. <...> Priešo laukia dilema: suprasdamas, kad jie gali būti uždaryti, atkirsti kelius, o pontoninės perėjos neleis papildyti amunicijos, jis turės pasitraukti į dešinįjį Dniepro krantą ir įsitvirtinti. Tokiu atveju okupantai patirs nuostolių dėl Rusijos Federacijos reputacijos“, – sakė A. Kostenko.

Padėtis okupuotoje Luhansko srities teritorijoje kasdien blogėjaPadėtis okupuotoje Luhansko srities teritorijoje kasdien blogėja. Bręsta humanitarinė katastrofa. Tačiau okupantams vis dar nepavyksta užimti dviejų laisvų gyvenviečių. Apie tai pranešė Luhansko srities gubernatorius Serhijus Gaidajus.Per dieną padėtis fronte iš esmės nepasikeitė. Ukrainos kariuomenė ir toliau laikosi gynyboje, o okupantams vis dar nepavyksta užimti dviejų paskutinių laisvų gyvenviečių regione.

ES pradeda mokėti 9 mlrd. eurų paskolą UkrainaiEuropos Sąjunga (ES) pradeda mokėti 9 mlrd. eurų paskolą Rusijos užpultai Ukrainai.Kaip pranešama, pirmadienį šaliai nusiųsti pirmieji 500 mln. eurų, o antradienį bus nusiųsta dar tokia pati suma. Šių lėšų tikslas – „padėti Ukrainai patenkinti savo neatidėliotinus finansinius poreikius, atsiradusius dėl brutalaus Rusijos karo“, teigiama EK vicepirmininko Valdžio Dombrovskio pranešime.Blokas jau yra nusiuntęs karo draskomai šaliai 1,2 mlrd. eurų, kurie buvo skirti padengti viešąsias išlaidas, įskaitant pensijų mokėjimą.Gegužę Tarptautinis valiutos fondas (TVF) paskelbė skaičiavimus, kad šiemet Ukrainos bendrasis vidaus produktas (BVP) dėl Rusijos invazijos susitrauks 35 proc. Kyjivas yra nurodęs, kad artimiausius kelis mėnesius Ukrainai kas mėnesį reikės po maždaug 5 mlrd. eurų, jog būtų galima užtikrinti vyriausybės ir svarbiausių valstybinių institucijų funkcionavimą.

Ukraina praneša gavusi daugiau vakarietiškų raketų sistemųUkraina pirmadienį paskelbė gavusi daugiau tikslaus nutaikymo raketų sistemų iš JAV ir Vokietijos, padidinusių ukrainiečių turimą vakarietiškos toliašaudės artilerijos arsenalą, pasak Kyjivo, keičiantį dinamiką mūšio lauke.Gynybos ministras Oleksijus Reznikovas socialiniame tinkle „Twitter“ parašė, kad į Ukrainą pristatytos dar keturios amerikietiškos salvinės raketų ugnies sistemos HIMARS ir pirmoji vokiškų sistemų MARS II siunta.Jis padėkojo vokiečių gynybos ministrei Christine Lambrecht ir pridūrė: „Mūsų artileristų saliutas partneriams vokiečiams!“Dėl naujausių Vašingtono siuntų O. Reznikovas rašė esąs dėkingas prezidentui Joe Bidenui ir gynybos sekretoriui Lloydui Austinui už Ukrainos kariuomenės stiprinimą.„Įrodėme, kad sumaniai naudojamės šiuo ginklu. #HIMARS salvių garsas tapo šios vasaros populiariausiu hitu prie fronto linijų!“ – rašė O. Reznikovas.Vokietijos tiekiamos raketinės salvinės ugnies sistemos MARS II yra trečios po HIMARS ir M270 rūšies modernios raketinės sistemos, skiriamos su Rusijos invazija kovojančiai Ukrainai.Kol kas JAV yra sutikusios pagal didelę Ukrainos pajėgų aprūpinimo programą atsiųsti maždaug 20 sistemų HIMARS.O. Reznikovas praėjusį mėnesį paprašė Vašingtono atsiųsti daugiau šių sistemų ir sakė, kad Kyjivo pajėgos naudodamosi jomis sunaikino maždaug 30 rusų vadaviečių ir ginklų sandėlių.Pasak ministro, reikia mažiausiai 100 tokių sistemų, kad būtų galima vykdyti veiksmingą kontrpuolimą prieš Maskvos pajėgas.Jis taip pat pakartojo raginimą atsiųsti tolimesnio nuotolio šaudmenų, kad būtų galima atkirsti rusų junginius nuo aprūpinimo.Vašingtonas sakė, kad ukrainiečių kariuomenė puikiai naudoja HIMARS, ir akcentavo šių sistemų poveikį mūšio lauke.Tačiau J. Bideno administracija kol kas atsisako atsiųsti ilgesnio nuotolio šaudmenų, nuogąstaudama, kad Ukraina galėtų smogti taikiniams Rusijos teritorijoje ir potencialiai paversti karą tiesioginiu susirėmimu su Vakarais.

Rusijos karinė įranga juda per Mariupolį Zaporožės linkMariupolio mero patarėjas Petro Andriuščenko pranešė apie liudininkų pastebėtą koloną: „Mes fiksuojame didelį karinės inžinerinės įrangos ir darbo jėgos judėjimą 14:45 val. palei Nikopolskio prospektą išėjimo į Zaporožę kryptimi. Daugiausia pontonų perėjos“.Zaporožės miestas – iš dalies Rusijos karių okupuoto Zaporožės regiono administracinis centras yra kontroliuojamas Ukrainos.

Apšaudytas Kryvyi Rih rajonas: sunaikinti geležinkelio bėgiai, sustabdytas traukinių judėjimasRusijos pajėgos apšaudė Dniepropetrovsko regiono Kryvyi Rih rajoną. Per ataką buvo sunaikinta geležinkelių infrastruktūra. Apie tai „Telegram“ kanale pranešė Dniepropetrovsko regioninė karinė administracija, skelbia „Ukrinform“.Grushevo bendruomenėje dėl priešo apšaudymo geležinkelio bėgiai buvo sudaužyti raketomis, eismas sustabdytas. Taip pat buvo apgadintas elektros transformatorius ir elektros tinklas. Žmonės nebuvo sužeisti.Be to, priešas smogė iš MLRS netoli Zelenodolsko. Nebuvo jokios žalos ar sužalojimų.Kaip pranešė „Ukrinform“, Rusijos kariai kelias dienas iš eilės apšaudė Dniepropetrovsko regioną iš „Gradų“.

Prorusiška Chersono regiono administracija pažadėjo atkurti Antonovskio tiltą„Radome inžinierių, kuris pastatė šią unikalią hidraulinę konstrukciją. Skaičiuojama ir tiltas bus visiškai restauruotas“, – sakė laikinosios prorusiškos administracijos vadovas Vladimiras Saldo.Pasak V. Saldo, dar per anksti kalbėti apie tikslų remonto laiką.

Rusijos kariai, atsisakę kovoti, pateikė skundą dėl prastų izoliacijos sąlygųIeškinį pateikė keli kariai (jų vardai nepateikiami), kurie atsisakė kovoti ir buvo izoliuoti skirtingose Luhansko regiono gyvenvietėse. Tai savo "Telegram" kanale parašė teisininkas, tarptautinės žmogaus teisių grupės "Agora" kūrėjas Pavelas Čikovas."Kambaryje su grotuotais langais ir geležinėmis durimis, užrakintomis iš išorės, nebuvo jokių pagrindinių patogumų, geležinis kibiras ir plastikiniai buteliai buvo naudojami natūraliems poreikiams, nebuvo maisto, buvo atimti dokumentai ir daiktai", – sakoma pareiškime. Kariai teigė, kad panašiomis sąlygomis laikoma mažiausiai 140 žmonių.Tuo pačiu metu jiems nebuvo pareikšti jokie kaltinimai.Kariai prašo Rusijos Federacijos tyrimų komiteto atlikti patikrinimą ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn vadus, dėl kurių jiems buvo atimta laisvė.

Ukraina teigia svarbiame Chersono regione atkovojusi daugiau nei 40 gyvenviečiųUkrainos pajėgos atkovojo daugiau nei 40 gyvenviečių svarbiame pietiniame Chersono regione, Kyjivui vykdant kontrpuolimą ir mėginant atstumti Rusijos kariuomenę, pirmadienį pranešė vietos gubernatorius.Per pirmąsias vasario 24 d. pradėtos invazijos dienas Maskva užgrobė beveik visą ekonomiškai ir strategiškai svarbaus regiono, besiribojančio su aneksuotu Krymo pusiasaliu, teritoriją. Tačiau pastarosiomis savaitėmis Ukrainos armija, sustiprinta Vakarų tiekiamos tolimojo nuotolio artilerijos, mėgina surengti kontrpuolimą šioje srityje. Kyjivo pajėgos smūgiuoja Rusijos kariniams sandėliams ir pozicijoms už fronto linijos ir bombarduoja tiltus, kurie yra svarbūs tiekimo keliai Maskvos kariuomenei Chersono mieste.„Šiandien Chersono srityje jau deokupuotos 46 gyvenvietės“, – nacionalinei televizijai sakė Ukrainos regiono administracijos vadovas Dmytro Butrijus. Jis pridūrė, kad dauguma atgautų kaimų yra šiaurinėje regiono dalyje, o kai kurie kiti yra jo pietinėje dalyje, arti Juodosios jūros ir stipriai bombarduojamo Mykolajivo regiono.Gubernatorius sakė, kad kai kurie atkovoti kaimai „90 proc. sunaikinti ir šiandien toliau nuolat apšaudomi“. D. Butrijus sakė, kad humanitarinė padėtis regione „kritiška“, ir pakartojo valdžios raginimą tiems, kurie vis dar lieka rajone, „evakuotis į saugesnius regionus“.Praėjusį mėnesį vienas Ukrainos pareigūnas pažadėjo, kad Kyjivo pajėgos iki rugsėjo atkovos Chersono regioną. Rusijos pajėgos kovo 3 d. užėmė regiono sostinę, taip pat vadinamą Chersonu, ir tai buvo pirmasis didelis miestas, atitekęs rusams invazijai prasidėjus.

Ukrainą pasiekė ir dar kelios JAV siųstos raketų sistemos HIMARSUkrainą pasiekė dar keturios JAV siųstos raketų sistemos HIMARS, praneša agentūra „Sky News“, remdamasi Ukrainos gynybos ministru Oleksijumi Reznikovu.„Esu dėkingas JAV prezidentui (Joe Bidenui), gynybos sekretoriui Lloydui Austinui III ir JAV žmonėms už Ukrainos ginkluotųjų pajėgų stiprinimą“, – pirmadienį socialiniame tinkle „Twitter“ parašė O. Reznikovas.Apie tai pranešta po to, kai anksčiau pirmadienį Rusija pareiškė, esą Ukrainoje sunaikino dvi tokias sistemas.Raketų sistemos HIMARS yra ilgesnio nuotolio ir tikslesnės, palyginti su Ukrainos turima sovietine artilerija. Jos leidžia ukrainiečiams smūgiuoti Rusijos taikiniams, kurie anksčiau buvo nepasiekiami.

Ukrainą pasiekė Vokietijos dovanotos raketų sistemos „MARS II“Ukrainą pasiekė Vokietijos dovanotos reaktyvinės salvinės ugnies sistemos „MARS II“, praneša agentūra CNN, remdamasi Ukrainos gynybos ministru Oleksijumi Reznikovu.„Į Ukrainą iš Vokietijos atvyko reaktyvinės salvinės ugnies sistemos „MARS II“, – pirmadienį socialiniame tinkle „Twitter“ parašė O. Reznikovas. – Ačiū Vokietijai ir asmeniškai mano kolegei gynybos ministrei Christine Lambrecht. Mūsų artileristai sveikina mūsų Vokietijos partnerius!“„MARS II“ sistemų veikimo nuotolis yra panašus į amerikietiškų sistemų HIMARS, tačiau vokiškosiose telpa jau ne šešios, o 12 raketų. Nepaisant to, „MARS II“ sistemos yra šiek tiek mažiau manevringos.Vokietija buvo žadėjusi Ukrainai padovanoti tris tokias sistemas, tačiau tiksliai nežinoma, kiek jų buvo perduota šalies ginkluotosioms pajėgoms.

Rusija teigia Rytų ir Pietų Ukrainoje sunaikinusi JAV raketų sistemas Charkive Ukrainos šiaurėje ir Odesoje prie Juodosios jūros Rusijos pajėgos sunaikino pažangias raketų sistemas, kurias Ukrainai suteikė JAV, pranešė Rusijos gynybos ministerijos atstovas Igoris Konašenkovas.Pramoniniame Charkivo rajone buvo sunaikintos dvi tolimojo nuotolio HIMARS raketų paleidimo sistemos, o netoli Odesos nukentėjo priešlaivinių raketų „Harpoon“ paleidimo įranga, Maskvoje sakė I. Konašenkovas.Ukrainos valdžia sekmadienį pranešė, kad dvi Rusijos raketos, paleistos iš Krymo pusiasalio, smogė Odesos regionui, tačiau nurodė, kad jos pataikė į karjerą. JAV kariniai ekspertai tvirtina, kad HIMARS sunku aptikti.Ukraina tvirtina HIMARS raketomis sėkmingai smogianti Rusijos vadovybės postams ir amunicijos saugykloms, esančioms gerokai už fronto linijos, ir sėkmingai panaudojusi raketas „Harpoon“ prieš Rusijos Juodosios jūros laivyną.

Ukrainos prezidento patarėja: nuo karo pradžios okupantai rusai deportavo daugiau kaip 5,7 tūkst. ukrainiečių vaikųRugpjūčio 1 d. duomenimis, nuo Rusijos karo prieš Ukrainą pradžios 693 vaikai buvo sužeisti, 358 žuvo, 203 dingo be žinios. Mažiausiai 5 754 vaikai buvo prievarta perkelti arba deportuoti.Kaip pranešė pirmadienį „Ukrinform“, tai per spaudos konferenciją pareiškė Ukrainos prezidento patarėja – vaikų teisių įgaliotinė Daria Herasymčuk.Pasak jos, Ukrainos pareigūnai surado 4 039 ieškomus vaikus, 47 vaikus pavyko sugrąžinti iš deportacijos. O Rusijos valdžia kalba apie mažiausiai 450 tūkst. perkeltų ir deportuotų į jos teritoriją ukrainiečių vaikų, pažymėjo D. Herasymčuk.„Ir jie neketina mums grąžinti mūsų vaikų. Ukraina niekada anksčiau nebuvo susidūrusi su tokia grėsme vaiko gyvybei ir laisvei. Todėl dabar kaip niekada svarbu rinkti išsamią informaciją, fiksuoti ir tirti nusikaltimus, gelbėti vaikus“, – pabrėžė pareigūnė.

Rusijos pareigūnas pristatė planus atkurti nuniokotą Ukrainos Mariupolio uostamiestįAukšto rango Rusijos pareigūnas pirmadienį išdėstė planus atstatyti Ukrainos pietinį Mariupolio uostamiestį, patyrusį niokojančią apgultį ir stiprų apšaudymą, kol galiausiai miestą užėmė Rusijos kariuomenė. Šis žingsnis yra dalis platesnių Maskvos pastangų laimėti paramą Rusijos kontroliuojamuose Ukrainos regionuose, kuriuos Maskva užėmė vasario mėnesį pradėjusi karinę kampaniją.Rusijos ministro pirmininko pavaduotojas Maratas Chusnulinas interviu Rusijos televizijos kanalui RBC sakė, kad pirmieji šiuo metu statomi pastatai bus baigti iki rudens. „Pirmieji gyvenamieji pastatai bus pastatyti iki rugsėjo. Jau turėsime pirmąsias ligonines, pastatysime Nepaprastųjų situacijų ministerijos centrą“, – sakė jis. M.Chusnulinas taip pat sakė, kad planuojama atstatyti istorinį Mariupolio centrą, atnaujinant visus pastatus, kurie nebuvo visiškai sugriauti per Rusijos apšaudymą.Azovo jūros pakrantėje esančiame mieste iki karo gyveno maždaug 400 tūkst. žmonių. Rusijai pasiuntus kariuomenę į provakarietišką Ukrainą, daugelis gyventojų buvo priversti bėgti nuo smurto. M. Chusnulinas sakė, kad iki 2025 m. Mariupolio gyventojų skaičius turėtų išaugti iki 350 tūkst. žmonių, tačiau nenurodė, kaip šis tikslas bus pasiektas.Kalbant apie sovietiniais laikais pastatytą „Azovstal“ metalurgijos gamyklą, kurioje dirbo daugiau nei 12 tūkst. žmonių, ji nebus atstatyta iki buvusios apimties, sakė M. Chusnulinas. "Bet mes tikrai sukursime ten darbo vietų, kurios maitins miestą. Greičiausiai tai taps technologijų parku su kraštovaizdžio elementais", – sakė jis.„Azovstal“ tapo Ukrainos pasipriešinimo simboliu, kai Mariupolio gynėjai iš paskutiniųjų laikėsi prieš Rusijos kariuomenę gamyklos požeminiuose tuneliuose ir gegužę pasidavė. Šimtai Ukrainos gynėjų ir civilių ištisas savaites praleido po žeme „Azovstal“ gamyklos teritorijoje, rusams tęsiant vasario 24 d. pradėtą karinę kampaniją Ukrainoje. Mariupolio gyventojai be elektros, maisto ir vandens žiemos sąlygomis ištvėrė ištisas savaites trukusią žiaurią apgultį.

Kremlius: atnaujintas grūdų gabenimas laivais iš Ukrainos – „labai teigiamas“ žingsnisKremlius ketvirtadienį pasveikino pirmojo nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios grūdų prikrauto laivo išplaukimą iš pietinio Odesos uosto įgyvendinant planą, turintį padėti sušvelninti pasaulinę maisto krizę.„Kalbant apie pirmojo laivo išplaukimą, tai labai teigiama. Gera galimybė išbandyti mechanizmų, dėl kurių susitarėme per derybas stambule, veiksmingumą“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.Anksčiau pirmadienį Turkijos gynybos ministerija pranešė, kad iš Ukrainos Odesos uosto išplaukė pirmasis laivas, prikrautas Kyjivo eksportuojamų grūdų.„Laivas „Razoni“ išplaukė iš Odesos į Tripolį Libane. Rugpjūčio 2-ąją jo laukiama Stambule. Paskui jis tęs kelionę, kai bus patikrintas Stambule“, – sakoma ministerijos pranešime.Ukraina nurodė, kad su Siera Leonės vėliava plaukiojantis 1996 metais pastatytas 186 metrų ilgio laivas gabena 26 tūkst. tonų kukurūzų.Liepos 22 dieną pasirašytas susitarimas nutraukti Rusijos blokadą, tapęs pirma reikšminga Maskvos ir Kyjivo sutartimi nuo invazijos pradžios, turi padėti sušvelninti pasaulinę apsirūpinimo maistu krizę, kai kuriose neturtingiausiose valstybėse smarkiai brangstant maisto produktams.Maskvos karinė invazija praktiškai paralyžiavo Ukrainos kviečių eksportą, nes jos uostai buvo užblokuoti ir užminuoti. Be to, dėl besitęsiančių kovos veiksmų kyla pavojus ir naujam javų derliui Ukrainoje.Pagal minimą susitarimą trečiadienį Stambule oficialiai atidarytas Jungtinis koordinavimo centras, kuriam pavesta kontroliuoti Ukrainos grūdų eksportą per Juodąją jūrą.Koordinavimo centras yra atsakingas už konvojuose dalyvaujančių prekybinių laivų registravimą ir stebėjimą, jų stebėseną internetu ir per palydovą, taip pat laivų tikrinimą, kai jie pakraunami Ukrainos uostuose ir atplaukia į Turkijos uostus.

Arestovičius apie rusų okupantų veiksmus: šaunuoliai, mes ten juos ir palaidosimRusijos karinė vadovybė ir toliau koncentruoja pajėgas Chersono srityje, savomis rankomis karius mesdama į verdantį katilą. Okupantams tai pasibaigs labai liūdnai. Tokią mintį per interviu Rusijos žurnalistei Julijai Latynovai „YouTube“ kanale išsakė Ukrainos prezidento administracijos vadovo patarėjas Oleksijus Arestovičius.Jis pabrėžė, kad Rusijos armija permetinėja savo karius į strateginius spąstus. Kalbama apie dešinę Chersonščinos pakrantę, kurios gynybą Ukrainos kariai jau palaužė, rašo dialog.ua. „Naujos pajėgos ten keliauja jau penkta para. Labai aktyviai. Mes ten juos draugiškai ir ketiname palaidoti... Jie šiame kare padarė jau antrą strateginę klaidą“, – pareiškė A. Arestovičius. Pirmoji klaida, anot A. Arestovičiaus, buvo sprendimas pradėti karą su Ukraina. Jis išreiškė užtikrintumą, kad Rusijos Federacijos armija iš inercijos ir toliau lįs į spąstus, net ir suprasdama, kokia tai didelė ir apmaudi klaida. Ukrainos prezidento administracijos vadovo pavaduotojas mano, kad dabartinė Maskvos užduotis Chersone – gynybos operacija ir bandymas paspausti Kyjivą pradėti derybas su tikslu užsitvirtinti naujas okupuotas teritorijas. Tik dabartiniais veiksmais rusams to padaryti nepavyks, patikino jis. „Veikti reikia visai kitaip, nei kad dabar elgiasi jie. Šaunuoliai. Galiu tik paspausti ranką ir paskelbti Ukrainos herojais priėmusius šį sprendimą.. Matydamas, ką išdarinėja Rusijos armija, (...) galiu konstatuoti, kad tai tikra idiotizmo enciklopedija. Neprastai išmanau karo istoriją, bet niekaip neįstengiu prisiminti, kad kuri nors armija būtų išdarinėjusi tokius dalykus. Artimiausiu metu bus priversti įsitikinti, kad tokia taktika ir strategija, tokie vadai, tokia ginkluotė ir karinė technika iš Voronežo – ne tai, kuo galima kliautis, ką jau bekalbėti apie strateginių užduočių, kaip užimti didžiausią Europos valstybę, sprendimą. Man tai galvoje netelpa“, – konstatuoja O. Arestovičius.

Per mėnesį dėl Ukrainos vizos kreipėsi 80 Rusijos piliečių Įsigaliojus vizų režimui su Rusija, dokumentus Ukrainos vizai gauti pateikė apie 80 RF piliečių. Kol kas nė vienam iš jų viza dar neišduota. Kaip praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, tai pirmadienį pareiškė Ukrainos valstybinės sienos apsaugos tarnybos spaudos sekretorius Andrijus Demčenka.„Mano turimomis žiniomis, per šį mėnesį dėl Ukrainos vizos kreipėsi apie 80 Rusijos piliečių. Bet nė vienas iš jų vizos dar negavo ir negalėjo kirsti Ukrainos sienos“, – sakė jis.Spaudos sekretorius pabrėžė, jog URM ir Valstybinė sienos apsaugos tarnyba reikiamai tikrina visus, ketinančius įvažiuoti į Ukrainos teritoriją.„Ukrinform“ primena, kad Ukrainos vyriausybė birželio 17 d. nusprendė nutraukti susitarimo su Rusija dėl bevizio režimo galiojimą. Šis sprendimas įsigaliojo nuo liepos 1 d.

Ukraina bando atsikovoti teritorijas pietuose, sukaustydama Rusijos pajėgas Nors Maskvos karo mašina pamažu stumiasi į priekį Ukrainos rytuose, mėgindama įvykdyti Kremliaus uždavinį perimti kontrolę visame šiame išvystytos pramonės regione, Kyjivo pajėgos intensyvina atakas, stengdamosi susigrąžinti Rusijos okupuotas teritorijas šalies pietuose.Ukrainiečiai, naudodami iš JAV gautas salvinės raketų ugnies sistemas, pietuose smogė tiltams ir karinei infrastruktūrai, priversdami Rusiją perkelti dalį pajėgų iš rytinio Donbaso regiono, kad būtų atremta nauja grėsmė.Karui Ukrainoje tęsiantis jau šeštą mėnesį ateinančios savaitės gali tapti lemiamos.Didžioji dalis Rusijos ir Ukrainos karinių išteklių tebėra sutelkta Donbase – pramonės regione, kuriame esama daug kasyklų ir fabrikų, bet abi konflikto šalys viliasi pasiekti pažangą kituose frontuose.Ukraina pažadėjo išstumti rusus iš teritorijos, užimtos invazijos pradžioje, įskaitant pietinę Chersono sritį ir dalį Zaporižios srities. Tuo metu Maskva tikino išlaikysianti okupuotas Ukrainos teritorijas ir užimsianti naujų.Donbaso regioną sudaro dabar jau visiškai Rusijos kontroliuojama Luhansko sritis ir Donecko sritis, kurios Maskvos pajėgos kontroliuoja maždaug pusę.Ukrainiečių karybos analitikas Olehas Ždanovas atkreipė dėmesį, kad intensyvindamas puolimą pietuose Kyjivas verčia Rusiją išsklaidyti savo pajėgas.„Rusijos kariuomenės vadovybei iškilo dilema: mėginti toliau vystyti puolimą Donecko regione arba stiprinti gynybą pietuose, – sakė jis. – Jiems bus sunku ilgą laiką vykdyti abi užduotis vienu metu.“O. Ždanovas pabrėžė, kad užuot mėginusi surengti didelio masto kontrpuolimą plačiu frontu, Ukraina stengiasi susilpninti Rusijos kariuomenę pietuose virtine smūgių prieš šaudmenų ir degalų sandėlius bei kitus svarbius objektus.„Tai neprivalo būti frontalinė ataka“, – sakė jis.Maskvos primestų vietos administracijų pareigūnai Ukrainos rytuose ir pietuose užsiminė, kad jau rugsėjį galėtų būti surengti referendumai dėl šių teritorijų prijungimo prie Rusijos. Tačiau šie planai priklausomi nuo Rusijos gebėjimo iki to laiko visiškai perimti kontrolę šiose srityse.„Kremliaus pagrindinis tikslas – priversti Kyjivą pradėti derybas, apsaugoti esamą sąlyčio liniją ir rudenį surengti referendumą“, – sakė Kyjive įsikūrusio Razumkovo centro ekspertas Mykola Sunhurovskis.Jis pažymėjo, kad iš Vakarų gauta ginkluotė sustiprino Ukrainos pajėgumus ir leidžia taikliai smogti taikiniams, esantiems toli už fronto linijos.Ukraina yra gavusi keliolika amerikietiškų salvinės raketų ugnies sistemų HIMARS ir naudojo jas smogti Rusijos šaudmenų sandėliams, itin reikalingiems Maskvai siekiant išlaikyti ugnies galios pranašumą. Ukrainiečių gautos HIMARS raketos gali nuskrieti 80 km ir leidžia smogti iš pozicijų, nepasiekiamų daugumai priešo artilerijos sistemų.„Tai svarus privalumas, – sakė M. Sunhurovskis. – Ukrainiečiai pradėjo tikslius smūgius Rusijos sandėliams, vadavietėms, geležinkelio stotims ir tiltams, ardydami logistikos grandines ir mažindami Rusijos karinius pajėgumus.“Ukrainiečių smūgiai šaudmenų sandėliams Rusijos kariuomenę užklupo nepasiruošusią ir privertė išsklaidyti ir perkelti amuniciją į atokesnes vietas, tokiu būdu pailginant aprūpinimo linijas. Tai mažina Rusijos pajėgų ugnies galią ir padeda lėtinti jų puolimą rytuose.„Jie turėjo viską perkelti į mažesnius, labiau išsklaidytus sandėlius“, – sakė buvęs Jungtinės Karalystės tankų dalinio vadas Justinas Crumpas, dabar vadovaujantis strateginių konsultacijų bendrovei „Sibylline“.„Visa tai yra paveikūs trikdžiai, lėtinantys Rusiją. Nukentėjo jų artilerijos ugnies tempas, kuris anksčiau buvo pagrindinis veiksnys“, – pridūrė ekspertas.J. Crumpas sakė, kad Rusijos kariuomenė nepakankamai įvertino HIMARS ir panašių sistemų grėsmę ir paliko savo sandėlius žinomose vietose.„Jie manė, kad oro erdvės gynyba raketas numuš. Tačiau taip nenutiko“, – aiškino buvęs kariškis.Ukrainos kariuomenės kovinę dvasią sustiprino virtinė HIMARS smūgių vienam strategiškai svarbiam tiltui per Dniepro upę Chersono srityje. Tiltui tapus nebetinkamam naudoti tame regione laikomos Rusijos pajėgos tikriausiai patirs aprūpinimo sunkumų.Anot O. Ždanovo, šis tiltas yra Rusijos pajėgų Dniepro dešiniajame krante aprūpinimo esminė grandis.Rusija dar gali naudotis kitu tiltu per Dnieprą ir gabenti atsargas ir pastiprinimus savo pajėgoms Chersono srityje, esančioje į šiaurę nuo 2014 metais Maskvos aneksuoto Krymo pusiasalio. Tačiau Ukrainos smūgiai atskleidė Rusijos pajėgų pažeidžiamumą ir susilpnino jos kontrolę tame regione.„Rusų užnugaryje – upė. Tai nėra gera vieta gynybai, – pažymėjo J. Crumpas. – Jie negali lengvai gauti atsargų. Toje upės pusėje jų moralė tikriausiai gana nusmukusi.“Ekspertas sakė, kad Ukraina vėliau gali ryžtis dideliam kontrpuolimui, į kurį būtų įtrauktas didelis skaičius karių ir ginkluotės.„Manau, tai galimybė Ukrainai surengti labiau triuškinamą smūgį rusams ir juos nustumti atgal, – kalbėjo J. Crumpas. – Manau, tikimybė, kad tai bus išbandyta čia, yra didesnė negu bet kurioje kitoje vietoje.“Pati didelio Ukrainos kontrpuolimo pietuose tikimybė padėjo Kyjivui priversti rusus perkelti dalį savo pajėgų iš pagrindinio kovos veiksmų teatro rytuose, sakė britų analitikas.„Tai lėtina puolimą Donbase, – pabrėžė J. Crumpas. – Taigi, vien puolimo grėsmė šiuo metu iš tiesų palanki Ukrainai.“

Netoli Rumunijos jūrų kurorto neutralizuota minaRumunijos karinių jūrų pajėgų narai, kurie specializuojasi naikinti sprogstamuosius įtaisus, sekmadienį neutralizavo jūrų miną, aptiktą netoli Eforijės kurorto, praneša portalas „Digi24“.„Narai nustatė, kad tai buvo JAM tipo jūrų mina, kuri kėlė grėsmę saugiai laivybai Rumunijos teritoriniuose vandenyse. Jie nugabeno miną atokiau ir ten ją susprogdino“, – informavo Rumunijos gynybos ministerijos atstovai.„Nėra abejonių, kad ši mina yra iš Rusijos ir Ukrainos konflikto zonos“, – sakoma žinybos pranešime.JAM tipo jūrų minos gali dreifuoti, atsitrenkusios į kliūtį jos sprogsta, paaiškino žurnalistams Rumunijos kariškiai.Tai jau antroji mina, aptikta Rumunijos teritoriniuose vandenyse nuo Rusijos agresijos prieš Ukrainą pradžios. Pirmoji buvo neutralizuota kovo pabaigoje.Birželio 30 d. jūrų mina buvo pastebėta ir neutralizuota Juodojoje jūroje prie Bulgarijos krantų.

Kyjivas: atnaujinamas ukrainietiškų grūdų gabenimas jūra neša „palengvėjimą pasauliui“Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba pirmadienį pareiškė, kad pirmojo grūdų prikrauto laivo išplaukimas iš Odesos uosto nuo Rusijos invazijos pradžios neša „palengvėjimą pasauliui“.„Palengvėjimo diena pasauliui, ypač mūsų draugams Viduriniuose Rytuose, Azijoje ir Afrikoje, kai pirmieji ukrainietiški grūdai iškeliauja iš Odesos po mėnesius trukusios Rusijos blokados. Ukraina visada buvo patikima partnerė ir tokia liks, jeigu Rusija vykdys savąją susitarimo dalį“, – per „Twitter“ parašė D. Kuleba.Anksčiau pirmadienį Turkijos gynybos ministerija pranešė, kad iš Ukrainos pietinio Odesos uosto išplaukė pirmasis laivas, prikrautas Kyjivo eksportuojamų grūdų, įgyvendinant sutartį, sudarytą siekiant sumažinti pasaulinę apsirūpinimo maistu krizę, paaštrintą Rusijos invazijos į kaimyninę šalį.„Laivas „Razoni“ išplaukė iš Odesos į Tripolį Libane. Rugpjūčio 2-ąją jo laukiama Stambule. Paskui jis tęs kelionę, kai bus patikrintas Stambule“, – sakoma ministerijos pranešime.Ukraina nurodė, kad su Siera Leonės vėliava plaukiojantis 1996 metai pastatytas 186 metrų ilgio laivas gabena 26 tūkst. tonų kukurūzų.

Ukraina: nuo karo pradžios jau sunaikinta daugiau kaip 41 tūkst. okupantų rusųRusijos armija Ukrainoje nuo vasario 24 d. iki rugpjūčio 1 d. jau neteko 41 030 kareivių. Tai pirmadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 1 768 tankų, 4 011 šarvuotųjų kovos mašinų, 932 artilerijos sistemų, 259 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 117 priešlėktuvinės gynybos priemonių, 223 lėktuvų, 190 sraigtasparnių, 736 dronų, 174 sparnuotųjų raketų, 15 laivų, 2 912 automobilių, 82 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai labai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

„Azov“ siunčia žinią Putinui: kiekvienas ukrainietis atkeršys„Azov“ pulko nuomone, išpuolis prieš Olenivkos pataisos darbų koloniją, kurioje žuvo dešimtys ukrainiečių karo belaisvių, laikytinas Rusijos valdžios įvykdyta vieša egzekucija. Tai liepos 31 d. išplatintoje vaizdo žinutėje paskelbė „Azov“ pulko laikinasis vadas majoras Mykyta Nadtočyj. M. Nadtočyj teigia, kad rusai jau yra įpratę, jog liks nenubausti net už atvirus įstatymų, papročių ir karo taisyklių pažeidinėjimus, todėl gali sau leisti veikti nebaudžiamai. „Todėl mes, „Azov“, Ukrainos valstybė ir visas civilizuotas pasaulis suduosime atkirtį, kad Rusija tai išmoktų kartą ir visiems laikams“, – pareiškė M. Nadtočyj. „Jau nustatinėjame kalinių egzekucijos vykdytojų ir organizatorių pavardes. Turime preliminarios informacijos, bet kol kas jos neskelbsime. Juos surasime, kad ir kur jie būtų – okupuotose Ukrainos teritorijose, Rusijoje ar trečiosiose šalyse. Ukrainos valstybės užtikrins, kad jiems būtų skirta teisinga bausmė“, – pridūrė laikinasis „Azov“ pulko vadas. Jo teigimu, Rusija iš pradžių melavo, kad nėra susijusi su išpuoliu. Bet liepos 30 d. išplatintame Rusijos ambasados Jungtinėje Karalystėje pareiškime lyg ir prisiėmė atsakomybę už žudynes, tvirtindama, kad „Azov“ kovotojai „nusipelno mirties bausmės kartuvėse“. „Jums patiems kartu su jūsų šakalais ir ambasadomis bus įvykdyta mirties bausmė“, – pareiškė laikinasis vadas, kreipdamasis į Rusijos vadovą Vladimirą Putiną, kurį „Azovo“ pulkas laiko asmeniškai atsakingu už žudynes. „Viskas taip, kaip jums patinka, su visa biurokratija. Tarptautinio tribunolo sprendimu ši barbarų imperijūkštė bus sunaikinta. Rusija mano, kad nužudė „Azov“, kad įvykdė jo egzekuciją. Bet „Azov“ dabar yra visa šalis. Kiekvienas ukrainietis atkeršys už kiekvieną nukankintą ir žuvusį mūsų brolį“, – sakė M. Nadtočyj.

Iš Odesos uosto išplaukė pirmasis laivas su grūdaisTurkijos gynybos ministerija pranešė, kad pirmadienį iš Ukrainos pietinio uosto išplaukė pirmasis laivas, prikrautas Kyjivo eksportuojamų grūdų, įgyvendinant sutartį, sudarytą siekiant sumažinti pasaulinę apsirūpinimo maistu krizę, paaštrintą Rusijos invazijos į kaimyninę šalį.„Laivas „Razoni“ išplaukė iš Odesos į Tripolį Libane. Rugpjūčio 2-ąją jo laukiama Stambule. Paskui jis tęs kelionę, kai bus patikrintas Stambule“, – sakoma ministerijos pranešime.Ukraina nurodė, kad su Siera Leonės vėliava plaukiojantis 1996 metai pastatytas 186 metrų ilgio laivas gabena 26 tūkst. tonų kukurūzų.Jeigu viskas vyks kaip planuota, laivas antradienį apie vidurdienį turėtų pasiekti Bosforo sąsiaurį, sakė šio regiono laivybos ekspertas Yorukas Isikas.Turkijos gynybos ministerija nurodė, kad kitos laivų vilkstinės taip pat pradės plaukioti jūrų „koridoriais, nes procedūros yra užbaigtos“.

Rusija perkelia didelę dalį kariųRusija perkelia didelę dalį karių į Ukrainos pietines teritorijas, kur jie įsitrauks į mūšius su šalį ginančiomis Ukrianos pajėgomis, tai ketinama padaryti per naujas okupuotas teritorijas ir Krymą, skelbia Ukrainos karinės žvalgybos vadovo pavaduotojas Vadimas Skibickis.Jeigu Rusija laimės, ji bandys užimti daugiau teritorijų, teigia V. Skibickis: „Jie didina pajėgų skaičių, ruošiasi atremti mūsų kontrpuolimą Ukrainos pietuose ir galimai rengiasi naujai atakai. Pietinės teritorijos jiems gyvybiškai svarbios, pirmiausia dėl Krymo“.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apie tai kalbėjo ir naujausiame savo kreipimesi į šalies gyventojus, akcentuodamas, kad Rusija perkelia pajėgas iš Ukrainos rytinių teritorijų į pietų, taip bandydama prasibrauti prie Chersono regioninės sostinės bei Zaporižios.„Dabar Rusijos armija stiprina savo pozicijas okupuotose teritorijose šalies pietuose, didina aktyvumą svarbiausiose lokacijose“, – teigia Ukrainos prezidentas ir pridūrė, kad „strategiškai Rusija šansų laimėti šį karą neturi“.Rusijos pajėgų judėjimas – atsakas į Ukrainos paskelbtą kontrpuolimą, skirtą išlaiiniussvinti okupuotus pietų Chersono ir Zaporižios regionus.Ukrainos pajėgoms pavyko perimti daug pasienio gyvenviečių, konstatuoja regiono karinis gubernatorius Dmytro Butrijus ir priduria, kad didžiulės pastangos dedamos dėl Chersono regioninės sostinės.

Airijos prezidentas raginamas išdėstyti aiškią poziciją dėl karo UkrainojeAirijos prezidentas Michaelas Higginsas raginamas aiškiai suformuluoti savo poziciją dėl karo Ukrainoje po to, kai jo žmona parašė prieštaringą laišką vienam iš leidinių, praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi „Sky News“.Praėjusią savaitę Sabina Higgins parašė laikraščiui „Irish Times“ laišką, kuriame kritikuojamas ankstesnis leidinio redakcinis straipsnis apie karą. Pasak prezidento žmonos, mūšiai Ukrainoje tęsis tol, kol pasaulis neįtikins Vladimiro Putino ir Volodymyro Zelenskio „nutraukti ugnį ir pradėti derybas“.Vėliau laiškas buvo paskelbtas oficialiame Airijos prezidento tinklalapyje. Senatorius Malcolmas Byrne`as pavadino šį žingsnį „siaubingu“.„Ponia Higgins turi teisę turėti savo asmeninę nuomonę ir ją reikšti, nors aš manau, kad ji visiškai neteisi, mėgindama įžvelgti ekvivalentiškumą Ukrainos ir Rusijos pozicijose“, - pabrėžė senatorius.Anot jo, sprendimas paskelbti laišką prezidento tinklalapyje kelia rimtų klausimų.„Airijos prezidentas dabar privalo aiškiai išsakyti tvirtą šalies žmonių paramą ukrainiečių tautai ir pareikšti, kad mes laikome Rusiją atsakinga už tęsiamą karą ir barbariškumą“, - pabrėžė M. Byrne`as.Po šių kaltinimų Airijos pirmosios ponios laiškas iš tinklalapio buvo pašalintas.Liepos pradžioje Ukrainos premjeras Denysas Šmyhalis per susitikimą su Airijos ministru pirmininku Micheálu Martinu pareiškė, kad Airija gali tapti viena iš Ukrainos atstatymo lyderių.Anksčiau buvo pranešta, kad Airija, taikydama sankcijas Rusijos fiziniams ir juridiniams asmenims, įšaldė jiems priklausančius aktyvus, kurie sudaro 1,72 mlrd. eurų.

Erdoğano atstovas: pirmasis laivas su grūdais išplauks iš Odesos uosto rugpjūčio 1-ąjąPirmasis laivas su grūdais turėtų išplaukti iš Odesos uosto jau rugpjūčio 1 d. Tai televizijos kanalui „Kanal7“ pareiškė Turkijos prezidento Recepo Tayyipo Erdoğano spaudos sekretorius Ibrahimas Kalinas.„Laivai pasirengę išplaukti iš Odesos uosto. Pirmasis laivas tikriausiai paliks uostą jau rugpjūčio 1-osios rytą“, - sakė jis.Anot I. Kalino, Turkijos atstovai palaiko nuolatinį ryšį su oficialiais Ukrainos asmenimis.Turkijos prezidento atstovas patikslino, jog laivo įgula išsamiai informuota, kokios turi būti jo koordinatės įplaukiant į tarptautinius teritorinius vandenis, kas jį iškraus Turkijoje.Spaudos sekretorius taip pat pažymėjo, kad karas tęsiasi, ir tai gali sukelti grėsmę susitarimo dėl Ukrainos grūdų eksporto realizavimui.UNIAN primena, kad liepos 22 d. Stambule dalyvaujant Turkijos prezidentui R. T. Erdoğanui ir Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui António Guterresui buvo pasirašyta sutartis dėl saugaus grūdų gabenimo iš Ukrainos uostų. Dokumentą pasirašė Ukrainos, Rusijos, JT ir Turkijos atstovai.

Zelenskis: Rusija neturi jokių šansų laimėtiUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo vakariniame kreipimesi informavo, kad Rusija permeta savo pajėgas iš rytinės šalies dalies į pietus link Chersono, tačiau jie neturi jokių šansų laimėti. „Ukrainos ginkluotosios pajėgos yra pasiruošusios atsakyti į bet kokius naujus okupantų žingsnius“, – sakė prezidentas.„Mes atsilaikysime, kad teroristinė valstybė pajaustų, kad jie pralaimi. Mes turime atsilaikyti ir pietuose, ir rytuose, ir visur kitur.“

Kyjivo apskrities policijos vadas: rasti 1348 nužudyti civiliaiKyjivo apskrities policijos vadas pranešė, kad 1348 civiliniai buvo rasti negyvi po to, kai balandį iš regiono pasitraukė Rusijos pajėgos.Anrijus Nebytovas pridūrė, kad maždaug 300 gyventojų vis dar yra dingę be žinios.