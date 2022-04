Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis naktį iš ketvirtadienio į penktadienį krepdamasis į ukrainiečius pasidžiaugė, kad Kyjivo šiaurėje, Černihivo kryptimi bei Sumų regione ir toliau pavyksta sėkmingai atgal stumti rusų pajėgas.

„Tačiau turime suprasti, kad tai dalis rusų kariuomenės taktikos. Mes žinome jų planus. Mes žinome, ką jie planuoja ir ką ruošiasi daryti. Mes žinome, kad jie traukiasi iš ten, kur juos įveikėme, kad susikoncentruotų į kitas svarbias kryptis. Tas, kuriose mums bus labai sunku“, – pažymėjo prezidentas.

Ukrainos gynybos ministro pavaduoja Anna Malyar per interviu sakė, kad Rusija ir toliau naudojasi Baltarusijos teritorija, šiuo metu ten siunčiamos raketų paleidimo sistemos.

„Priešas neatsisako savo planų visiškai užimti Donecko ir Luhansko regionus. Be jo jis persigrupuoja ir stiprina pozicijas Charkivo regione. Dabar matome, kad raketų paleidimo sistemos siunčiamos į Gomelį, iš ten bus rengiamos atakos arba jos bus naudojamos šantažui ir gąsdinimui“, - kalbėjo ji.

Lenkijos premjeras Mateuszas Morawieckis teigė manąs, jog Rusija artimiausiu metu sieks užimti trečdalį Ukrainos teritorijos. Taip jis ketvirtadienį sakė per interviu CNN. Jo nuomone, Maskva tuo pasinaudos stiprindama savo derybines pozicijas.

Rusijos karas prieš Ukrainą

Britų žvalgyba apie Rusijos pozicijų stiprinimą: jie to neplanavo Rusija perdislokuoja dalį savo pajėgų iš okupuotų Sakartvelo regionų, o tuo siekia suintensyvinti veiksmus prieš Ukrainą, teigiama britų žvalgybos parengtoje ataskaitoje. Remiantis skelbiamais duomenimis, į tris taktinių grupių batalionus patenka nuo 1200 iki 2000 rusų karių.„Menkai tikėtina, kad Rusija planavo stiprinti savo pozicijas būtent tokiu būdu, ir tai liudija apie nenumatytus nuostolius, kuriuos šalis patyrė per įsiveržimą“, – sako britų žvalgybininkai.

UNIAN savo „Telegram“ kanale rašo, kad tikėtina, jo ataką Belgorode surengė pati Rusija. Pasak leidinio, „Ka-52“ sraigtasparnių, kuriais neva atakuota naftos bazė, Ukrainoje nėra.

Ukrainos generolai: Rusija nori tęsti karinį aktyvumą Ukrainos rytuose ir pietuoseRusijos kariuomenė nori tęsti karo veiksmus Rytų ir Pietų Ukrainoje, anksti penktadienį paskelbė Ukrainos generalinis štabas. Generolai kalbėjo apie Rusijos bandymus suformuoti administraciją okupuotuose Donecko, Luhansko, Zaporižios ir Chersono regionuose. Tikėtina, kad kovos tose srityse tęsis.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis jau perspėjo, kad Rusija planuoja pseudoreferendumą pietiniame Ukrainos Chersono regione dėl tokios „liaudies respublikos“ sukūrimo, kokia buvo paskelbta Rytų Ukrainos separatistinėse zonose. Vis dėlto generolai taip pat sakė, kad Rusijos daliniai niekur nesugebėjo įsitvirtinti. Toliau apšaudomas Rytų Ukrainos Charkivo miestas, tačiau bandymas prasiveržti netoli Iziumo miesto žlugo. Rusų veržimasis į Pietų Ukrainos Mykolajivo sritį taip pat buvo nesėkmingas. Šiaurėje dalis rusų dalinių atsitraukė. Maskva pareiškė, kad Rusijos pajėgos mažina kovos veiksmus prie Kyjivo ir sutelks dėmesį į puolimą Donbase.Vis dėlto V. Zelenskis buvo atsargiai optimistiškas. „Esu tikras, kad kiekvienam iš jūsų labai malonu skaityti naujienas ir matyti, kad mūsų Ukrainos miestai pamažu išvaduojami iš okupacinių pajėgų“, – sakoma jo vaizdo žinutėje. Tačiau jis perspėjo, kad dar ne laikas atsipalaiduoti. „Mes visi norime pergalės, – sakė V. Zelenskis. – Bet dar bus daugiau kovų. Mūsų dar laukia labai sunkus kelias, kad pasiektume viską, dėl ko kovojame“.

Sudėtingas Rusijos manevrasDidžioji Britanija jau pastebi pirmuosius požymius, kad okupantai pajudėjo nuo Kyjivo ir traukiasi į Rusijos ir Baltarusijos teritoriją.Rusijai šitoks manevras taps sudėtingu išbandymu, kadangi Ukrainos ginkluotosios pajėgos atakuos atsitraukiantį priešininką. Tai BBC skelbiama Didžiosios Britanijos gynybos štabo viršininko admirolo Tony Radakino nuomonė.„Tenka stebėti pirmuosius požymius, kad tos pajėgos traukiasi nuo Kyjivo į Rusiją ir Baltarusiją. Rusijai toks manevras savaime sudėtingas. Ukrainos ginkluotosios pajėgos atakuos besitraukiančius Rusijos karius“, – pasakė jis.T. Radakinas mano, kad artimiausios savaitės Ukrainai bus ypač sunkios, bet daugeliu atžvilgių Rusijos lyderis jau pralaimėjo.V. Putinas prisidarė nuostolių, kurių priežastis – nemenkas skaičius katastrofinių klaidų, mano admirolas.

Luhanske – dar dvi aukosLuhansko regione per pastarąją parą žuvo du žmonės, du buvo sužeisti. Tai kanale „Telegram“ pranešė Luhansko regiono karinės administracijos vadovas Serhijus Gaidajus.„Dėl galingų Severodonetsko, Rubižnės, Lisichansko, Kremennajos, Ivanovkos apšaudymų buvo apgadinta 20 objektų. Tarp jų – 9 daugiabučiai ir 9 privatūs gyvenamieji pastatai, ūkiniai pastatai, infrastruktūros objektai“, – teigė S. Gaidajus.Severodonetske per Rusijos atakas žuvo du žmonės, buvo sužeisti Lisichansko ir Toškovkos gyventojai.

Rusijos kariams – 3457 baudžiamosios bylosUkrainos prokuratūra iškėlė 3 457 baudžiamąsias bylas prieš Rusijos kariuomenę, pranešė Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjas.Anot „Skynews“, pranešime socialinėje žiniasklaidoje Mykhailas Podolyakas rašė: „Prokuratūra jau iškėlė 3 457 baudžiamąsias bylas prieš RF kariuomenę“.M. Podolyakas tvirtino, kad didžiausi nusikaltimai buvo „piliečių žudymas, smurtas, vaikų išnaudojimas ir kankinimai.

Belgorodo srities gubernatorius: gaisrą naftos bazėje sukėlė Ukrainos sraigtasparnių smūgisGaisrą naftos bazėje Belgorode sukėlė dviejų Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sraigtasparnių, įskridusių į Rusijos teritoriją, smūgis. Tai savo „Telegram“ kanale pranešė Belgorodo srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas.„Gaisras naftos bazėje kilo dėl smūgio iš dviejų Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sraigtasparnių, kurie įskrido į Rusijos teritoriją nedideliame aukštyje. Aukų nėra“, - parašė jis.Rusijos Belgorodo sritis ribojasi su Ukrainos Charkivo sritimi.https://twitter.com/nexta_tv/status/1509736860352147465

Rusai iš Kijevo srities išsiveža net pavogtus automobiliusRusija tęsia dalinį okupantų karių išvedimą iš Kijevo srities šiaurės į Baltarusiją, pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas, kurį cituoja UNIAN.„Fiksuojamas įvairaus skaičiaus mišrių technikos kolonų judėjimas. Į kolonas patenka ir civilinės transporto priemonės (sunkvežimiai, autobusai, mikroautobusai, lengvieji automobiliai), kurias rusų įsibrovėliai pavogė laikinai užimant teritorijas“, – rašoma penktadienio ryto suvestinėje.Joje taip pat pažymima, kad laikinai okupuotose teritorijose rusai tęsia savo neteisėtus veiksmus, riboja civilių gyventojų judėjimą, naudoja vietos gyventojų namus ir butus personalui apgyvendinti, laiko įkaitais vietos gyventojus ir aktyvistus.

Į karą atvyksta Sirijos kovotojaiŠimtai Sirijos kovotojų vyksta į Rusiją dalyvauti kare prieš Ukrainą, praneša „Ukrinform“, remdamasi „The New York Times“. Pirmasis dalinys, kurį sudaro apie 300 žmonių, jau atvyko į Rusiją dalyvauti kariniuose mokymuose, o paskui buvo išsiųstas į Ukrainą. Pakeliui esą vis dar yra nemažai kovotojų. Verbuotojai visoje Sirijoje sudaro kandidatų sąrašus, kuriuos prieš perduodant juos Rusijai turi patikrinti Sirijos saugumo tarnyba.Verbuotojas, pageidavęs neviešinti jo vardo, sakė, kad rusai nori užverbuoti 16 000 sirų karui Ukrainoje. Pasak jo, tai turėtų būti vyrai nuo 20 iki 45 metų, pirmenybė teikiama tiems, kurie turi kovinę patirtį. Jiems žadamas atlyginimas nuo 1000 iki 2000 dolerių per mėnesį.

Rusijos Belgorode penktadienį paryčiais užsidegė naftos bazė. Neseniai tame pačiame regione sprogo amunicijos sandėlis, „Telegram“ kanale skelbia UNIAN. NEXTA praneša, kad du žmonės per gaisrą buvo sužeisti, o jo priežastis kol kas nežinoma. "Ria Novosti" patikslino, jog Belgorodo naftos bazėje dega cisternos su degalais, gelbėtojai bando neleisti ugniai persimesti į kaimynines cisternas. Iš aplinkinių gatvių evakuojami gyventojai. Rusijos Belgorodo sritis ribojasi su Ukrainos Charkivo sritimi. https://t.me/truexanewsua/38131

Rusija grasina Vikipedijai skirti baudą, jei ši nesutiks ištrinti informacijos apie Rusijos karą Ukrainoje. Bauda gali siekti iki 4 mln. rublių.

Rusijos kariai nušovė humanitarinę pagalbą vežusią studentęAntro kurso edukologijos studentė Tagirova Anastasia vežė humanitarinę pagalbą į Černihivą, kai ją nušovė rusų kariai. Tai įvyko kovo 30 dieną. „Jos automobilis buvo apšaudytas sankryžoje prieš įvažiavimą į miestą. Universiteto bendruomenė pasiilgs Nastios ir siunčia užuojautą jos šeimai bei mylimiesiems. Visi įsitikinę, kad nusikaltėliai bus nubausti“, – universitetas pranešė feisbuke.https://www.facebook.com/npu.dragomanova/posts/5011905232178100&show_text=true&width=500

Rusija grasina Europai sankcijomisRusijos užsienio reikalų ministerijos atstovas pareiškė, kad jie ruošia sankcijas Europos Sąjungai. Pasak jo, ES turėtų suprasti, kad jiems konfrontacija su Maskva neapsimoka. „ES veiksmai neliks be atsako. Neatsakingo Briuselio sankcijos jau dabar negatyviai veikia paprastų europiečių kasdienybę“, – tokius Nikolajaus Kobrineto grasinimus cituoja propagandinė rusų agentūra RIA.

Sakartvelas persigalvojo dėl sankcijųSakartvelo prezidentė Salome Zurabišvili duodama interviu CNN pažadėjo, kad jos šalis prisidės prie tarptautinių sankcijų Rusijai. Anksčiau šalis laikėsi priešingos pozicijos. „Mes prisidėsime prie visų tarptautinių finansinių sankcijų prieš Rusijos federaciją“, – sakė ji.

Pateikė daugiau detalių apie rusų atsitraukimą iš ČernobylioAiškėja, kad traukdamiesi iš Černobylio rusų kariai apvogė elektrinę: jie pasiėmė kompiuterius ir net puodus. Be to, baiminamasi, kad prieš išvykdami galėjo užminuoti teritoriją. „Jau ryte jie pradėjo judėti. Jie liepė mums pasirašyti sutartį, grasino, kad jei nepasirašysime, mūsų darbuotojus išveš į Baltarusiją“, - per Ukrainos televiziją pasakojo Černobylio zonos vadovas Jevhenis Kramarenko. Pasak jo, prieš išvykdami rusų kariai atominę elektrinę apvogė, jie susirinko net puodus ir kompiuterius. „Jie pradėjo imti vertingus daiktus, likusią įrangą, - pasakojo jis. - Tuo metu darbuotojai buvo savo darbo vietose, jiems neleista išeiti iš valdymo kambarių ir biurų. Kiek žinome, jie teritorijoje nieko nepaliko, tačiau darbuotojai bijo judėti ir yra labai atsargūs, jei visgi palikti sprogmenys.“ Šiuo metu Černobilyje yra 59 darbuotojai, jie apžiūrėję teritoriją nerado likusių rusų pajėgų, tačiau už elektrinės ribų nėjo, nes bijo, jog priešai galėjo užminuoti apylinkes. „Mes negalime būti tikri, ar okupantai dar neliko pačiame Černobylio mieste. Ten yra viešbutis. Jie į savo automobilius prisikrovė įrankius iš viešbučio: šakutes, šauktus, lėkštes“, - sakė J. Kramarenko.

Australija atsiliepė į Zelenskio prašymąKreipdamasis į Australijos parlamentą Ukrainos prezidentas Volodomyras Zelenskis prašė padėti ginklais, o ypač kare jiems reikalingos šarvuotosios kovos mašinos „Bushmasters“. Šis prašymas buvo išgirstas. „Mes siunčiame ne tik maldas, mes siunčiame ginklus, amuniciją, humanitarinę pagalbą, neperšaunamas liemenes, - penktadienio rytą sakė Australijos ministras pirmininkas Scottas Morrisonas.„Mes atsiųsime savo šarvuotąsias kovos mašinas, mes atsiųsime „Bushmaster'ius“. Atskraidinsime juos savo kariniais lėktuvais C-17“, - pridūrė jis. Tiesa, jis nepatikslino, kiek mašinų planuoja skraidinti į Europą. Jau anksčiau šalies gynybos ministras Peteris Duttonas sakė, kad jis ieško galimybių „Bushmasterius“ siųsti į Ukrainą. „Mes labai atviri šiam prašymui ir, manau, kad prezidentas Zelenskis įkvėpė tiek savo žmones, tiek visą pasaulį. Jis suvienijo Europą taip, kaip tai nebuvo įmanoma prieš karą. Mes norime padaryti viską, kad padėtume pabaigti šį karą“, - sakė P. Duttonas.

Ukrainos gynybos ministro pavaduoja Anna Malyar per interviu sakė, kad Rusija ir toliau naudojasi Baltarusijos teritorija, šiuo metu ten siunčiamos raketų paleidimo sistemos. „Priešas neatsisako savo planų visiškai užimti Donecko ir Luhansko regionus. Be jo jis persigrupuoja ir stiprina pozicijas Charkivo regione. Dabar matome, kad raketų paleidimo sistemos siunčiamos į Gomelį, iš ten bus rengiamos atakos arba jos bus naudojamos šantažui ir gąsdinimui“, - kalbėjo ji. Pasak A. Malyar, priešas neatsisako savo tikslų, net ir atsitraukimas nuo Kyjivo ir Chenihovo regionų nėra savanoriškas, tai Ukrainos pajėgų nuopelnas.

Kyjivo gyventojas, viešai reiškęs palaikymą Rusijos invazijai, įtariamas kolaboravimu, pranešė Ukrainos Generalinė prokuratūra. „Kaip rodo tyrimo duomenys, Kyjivo gyventojas feisbuke platino žinutes, kuriuose ragino palaikyti neteisėtus agresoriaus veiksmus ir okupantų pajėgas. Be to, jis platino vadinamosios Donbaso liaudies respublikos atstovų kontaktus, kurie esą evakuoja piliečius iš neva išlaisvintų Ukrainos teritorijų“, – pranešė prokuratūra.

Estai planuoja uždrausti rusų karo simbolius Estijos Vyriausybė parengė Baudžiamojo kodekso pataisas, pagal kurias bus baudžiama už Rusijos karo simbolių demonstravimą, pavyzdžiui, Z raidę arba Georgijaus juostelę. Šiuos pakeitimus dar turės patvirtinti parlamentas. Jei jie bus priimti, fiziniams asmenims už tai grės bauda arba areštas, o juridiniams asmenims bauda gali siekti ir 32 tūkst. eurų.

Chersone dingo žurnalistas Ukrainos žurnalistų sąjunga informavo, kad nepavyksta susisiekti su žurnalistų Konstantinu Ryzhenko, praneša Ukrinfo. „Chersono žurnalisto Konstantino Ryzhenko telegramo kanale paskelbta žinutė, signalizuojanti, kad su žurnalistu nepavyksta susisiekti. To priežastys gali būti techninės, arba jis gali būti sulaikytas Rusijos saugumo pareigūnų. Anksčiau Konstantinas sakė, kad rusai jo ieško ir jis priverstas nuolat slapstytis Chernose“, – skelbiama Žurnalistų sąjungos pranešime. Pasak sąjungos šaltinių, žurnalistą sulaikė rusų pareigūnai, kartu į nelaisvę paimtas ir jo brolis.

Chersono regione Ukrainos kariuomenė išvadavo 11 gyvenviečių. Taip pat iš rusų perimta įvairios karinės technikos. https://www.facebook.com/uvPivden/posts/112379708089261&show_text=true&width=500

JAV prezidentas Joe Bidenas kol kas nesiruošia kalbėtis su Vladimiru Putinu, CNN sakė Baltųjų rūmų komunikacijos vadovė Kate Bedingfield. „Mes aiškiai sakėme, kad bet koks grįžimas prie diplomatijos tokiame lygyje reikalautų reikšmingų signalų iš Rusijos pusės, kad jie pasiruošę rimtai deeskaluoti situaciją Ukrainoje ir mes kol kas to nematome“, – sakė ji.

Volodymyras Zelenskis iš dviejų aukštų saugumo pareigūnų atėmė generolo laipsnius, praneša „Nexta“. SBU generolai Andrejus Naumovas ir Serhiy Krivoruchko jau anksčiau buvo apkaltinti išdavyste.

Pasak britų žvalgybos, rusai į Ukrainą siunčia savo pajėgas iš okupuotų teritorijų Sakartvele. „Mažai šansų, kad Rusija planavo pastiprinimą tokiu būdu, tai rodo netikėtus praradimus, patirtus per invaziją“, – rašoma tviteryje paskelbtoje žinutėje. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1509653264991764487?ref_src=twsrc%5Etfw

Savo kalboje prezidentas užsiminė, kad jau pradėjo priimti žmonių prašymus gauti kompensacijas dėl sunaikinto turto. „Valstybė grąžins žmonėms viską, ką okupantas sunaikino: namus, butus ir taip toliau. Per kelias dienas jau gavome 25 491 prašymą. Mes skaičiuojame, kad namų neteko 63 471 žmogus. Tačiau žinome, kad atstatyti reiks gerokai daugiau. Daug daugiau. Taigi praneškite visiems apie šią valdžios programą. Tai svarbi programa“, - sakė jis.

Europos Parlamento prezidentė Roberta Metsola pranešė apie savo vizitą Ukrainoje https://twitter.com/EP_President/status/1509629896229888006?ref_src=twsrc%5Etfw

Rusų pajėgos sėkmingai atstumiamosPasak V. Zelenskio, Kyjivo šiaurėje, Černihivo kryptimi bei Sumų regione ir toliau pavyksta sėkmingai atgal stumti rusų pajėgas. „Kiekvienam iš mūsų labai malonu skaityti ir stebėti naujienas, kad Ukrainos miestai po truputį yra išlaisvinami nuo okupantų. Tai tiesa. Mūsų ginkluotosios pajėgos, policija, žvalgyba, jie dirba puikiai, esu jiems dėkingas“, - kalbėjo jis. V. Zelenskis pridūrė, kad okupantai supranta daugiau nebeturintys tiek jėgų tęsti puolimo, kiek galėjo tą daryti pirmoje kovo mėnesio pusėje.„Tačiau turime suprasti, kad tai dalis rusų kariuomenės taktikos. Mes žinome jų planus. Mes žinome, ką jie planuoja ir ką ruošiasi daryti. Mes žinome, kad jie traukiasi iš ten, kur juos įveikėme, kad susikoncentruotų į kitas svarbias kryptis. Tas, kuriose mums bus labai sunku“, - pažymėjo prezidentas.

Zelenskis: kovosime tol, kol mūsų žemėje nebeliks pabaisų Naktiniame kreipimesi į tautą Ukrainos prezidentas Volodomyras Zelenskis sakė, kad jie ištvėrė jau daug daugiau nei priešas iš jų tikėjosi. „Jie sakė trys ar penkios dienos. Jie galvojo, kad per tiek laiko užims visą mūsų šalį, tačiau praėjo jau 36 dienos. Mes vis dar stovime. Ir mes toliau kovosime. Kovosime tol, kol mūsų žemėje nebeliks pabaisų“, - kalbėjo V. Zelenskis. Prezidentas pažymėjo, kad kovas praėjo nepastebėtai, nes kiekviena diena atrodo tokia pati. „Viena ir ta pati diena. Viena ir ta pati naktis. Su vieninteliu tikslu – apginti, išgelbėti žmones, atstumti okupantus. Visą kovą ir penkias vasario dienas okupantai bandė palaužti mus ir įgauti persvarą mūsų namuose ant žemės, danguje ir jūroje. Lipti, skristi, plaukti. Jie turi tiek pat blogio kiek ir troškulio destrukcijai. Kai kurie pabaisos degina ir apiplėšinėja, puola ir bando nužudyti“, - pridūrė jis.

Evakuacijos iš Iziumo miesto laukia 20 tūkst. žmonių Evakuotis iš Iziumo miesto Charkivo srityje būtina apie 20 tūkstančių gyventojų, sako miesto mero pavaduotojas Volodymyras Macokinas. Anot jo, „žalieji koridoriai“ nederinami, jų nėra beveik 20 dienų. Pasak V. Macokino, ketvirtadienį iš Iziumo rajono buvo evakuota 2500 žmonių, tačiau iš miesto ne. Iziumas tebėra karščiausias taškas regione, kur tęsiasi kovos ir nuolatiniai apšaudymai.

Melitopolyje rusai pavogė 14 tonų humanitarinės pagalbos Melitopolyje rusų kariai užgrobė autobusus su 14 tonų humanitarinės pagalbos. Apie tai pranešė Ukrainos vicepremjerė Irina Vereščiuk. Pasak jos, ketvirtadienį Melitopolį pasiekė 12 autobusų, skirtų evakuoti žmones, kurie buvo prikrauti humanitarinės pagalbos. „Visą humanitarinę pagalbą pasiėmė okupantų kariai – tai yra 14 tonų maisto ir vaistų. Deramės, kad autobusai būtų grąžinti, o Melitopolio gyventojai rytoj galėtų jais išvykti į Zaporižę“, – sakė I. Vereščiuk.

Rusija teigia, kad penktadienį atidarys humanitarinį koridorių iš Mariupolio Pasak agentūros TASS, Rusija penktadienį atidarys humanitarinį koridorių iš Mariupolio miesto į Zaporižią.Agentūra citavo Rusijos nacionalinės gynybos valdybos vadovą Michailą Mizincevą.M. Mizincevo teigimu, tai daroma Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono ir Vokietijos kanclerio Olafo Scholzo prašymu.

Pentagonas: neaišku, ar Rusijos pajėgų kolona už Kyjivo tebėraPentagonas teigia, kad neaišku, ar anksčiau judanti link Kyjivo užfiksuota Rusijos pajėgų kolona vis dar egzistuoja.„Net nežinau, ar ji šiuo metu vis dar egzistuoja. Jie niekada iš tikrųjų neįvykdė savo misijos“, – sakė Pentagono atstovas Johnas Kirby.Kolona buvo tapusi Rusijos pajėgų kare patiriamų sunkumų simboliu ir buvo ne kartą atakuota Ukrainos pajėgų pirmosiomis karo savaitėmis.Anksčiau skelbta, kad kolona driekiasi apie 60 kilometrų.

Rusijos kariuomenė visiškai paliko Černobylio atominę elektrinę ir Slavutyčiaus miestąApie tai pranešė Ukrainos valstybinė atominės energetikos įmonė „Energoatom“. „Dabar svetimų žmonių nėra“, – teigia reguliuotojas.

JT siųs misiją į Černobylio atominę elektrinęJungtinių Tautų (JT) branduolinės energetikos priežiūros agentūra teigia, kad ruošiasi siųsti pirmąją pagalbos ir paramos misiją į Černobylio atominės elektrinės radioaktyviųjų atliekų kompleksą.Kaip pranešė „Reuters“, Ukraina informavo Tarptautinę atominės energijos agentūrą (TATENA), kad elektrinę kontroliavę Rusijos kariai pasitraukė. Likusi dalis, Ukrainos vertinimu, greičiausiai ruošiasi išvykti, tačiau tai nebuvo patvirtinta.Maskva kontroliavo Černobylio AE nuo pat invazijos pradžios.Anksčiau TATENA pranešė, kad jos generalinis direktorius Rafaelis Grossi atvyko į Kaliningradą derybų su aukštais Rusijos pareigūnais.

JAV valstybės departamentas įspėjo, kad Rusijoje ir Baltarusijoje esantys amerikiečiai nedelsdami paliktų šias šalis.

Ukraina: per karą jau žuvo 148 vaikaiUkrainos duomenims, nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios žuvo mažiausiai 148 vaikai.Ukrainos gynybos ministerija taip pat praneša, kad nuo vasario 24 d. Rusija paleido 1 370 raketų ir sunaikino 15 Ukrainos oro uostų.Skelbiama, kad daugiau nei 10 milijonų ukrainiečių paliko savo namus, iš kurių maždaug 4 milijonai pabėgo į kaimynines šalis.Naujausiais Jungtinių Tautų (JT) skaičiavimais, per karą Ukrainoje žuvo daugiau nei 1 100 civilių, įskaitant vaikus.

Zaporižės srityje rusų okupantai verčia pradėti mokyti rusų kalbaEnerhodare, Berdianske ir Melitopolyje rusai bando priversti mokytojus nuo balandžio 1 dienos pradėti ugdymo procesą rusų kalba, skelbia UNIAN.Apie tai pranešė Zaporižės regiono karinės administracijos vadovas Oleksandras Staruchas.Jis taip pat pranešė, kad atominėje elektrinėje pokyčių nėra.„Mūsų darbuotojai dirba, užtikrina jos saugumą“, – kalbėjo O. Staruchas

Rusai perskirsto ir pertvarko savo pajėgas, kurios yra Donecko srities pakraščiuose, teigia Donecko srities karinės administracijos vadovas Pavelas Kirilenko. „Apšaudymų daugėja, ypač palei demarkacijos liniją“, – sakė jis. P. Kirilenko taip pat teigia, kad stiprinama gynyba šiaurės ir pietų kryptimis, siekiant „ne tik sulaikyti priešą, bet ir jį nugalėti“.

Pentagonas: oro antskrydžių pavojus Kyjive išlieka labai aukštasRusijos oro antskrydžių pavojus Ukrainos sostinėje Kyjive, JAV vyriausybės vertinimu, ir toliau išlieka labai didelis. Rusijos kalbos apie deeskalaciją yra „graži retorika“, ketvirtadienį sakė aukštas Pentagono atstovas. Tai esą nereiškia, kad grėsmė iš oro mažėja. Jei sausumos pajėgų apie Kyjivą ir mažėja, rusų kariuomenė toliau vykdo oro antskrydžius. Per praėjusias 24 valandas oro antskrydžių skaičius buvo labai padidintas. Atakos pirmiausiai sukoncentruotos į Kyjivą ir Černihivą.Rusijos puolimo Rytų Ukrainoje suintensyvėjimas, pasak Pentagono atstovo, yra ir nesėkmės Kyjive rezultatas. „Nauji prioritetai Donbase aiškiai rodo, kad jiems nepavyko užimti sostinės“, – kalbėjo jis. Ar tai reiškia, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas dabar geriau informuotas, esą nežinoma.Kelios Vakarų žvalgybos prieš tai pranešė, kad V. Putinas iš savo patarėjų negauna visos informacijos apie karą. Paklaustas, kodėl V. Putinas tiesiog internete, pasinaudodamas „Google“, neieško informacijos, Pentagono atstovas sakė: „Negaliu nieko pasakyti apie pono V. Putino įpročius naršyti internete ar apie tai, ko jis ieško ar neieško“.

Lenkijos premjeras: Rusija sieks užimti trečdalį Ukrainos Lenkijos premjeras Mateuszas Morawieckis mano, Rusija artimiausiu metu sieks užimti trečdalį Ukrainos teritorijos. Taip jis ketvirtadienį sakė per interviu CNN. Jo nuomone, Maskva tuo pasinaudos stiprindama savo derybines pozicijas. „Matau, kad rusų kariuomenė persigrupuoja. Manau, jie gana greitai bandys apsupti Ukrainos pajėgas – ypač Donbaso regione. Užėmę trečdalį Ukrainos teritorijos, jie norės derėtis iš labai stiprių pozicijų“, – kalbėjo Lenkijos premjeras. M. Morawieckis taip pat pabrėžė, kad Ukrainos sąjungininkai turi ir toliau taikyti „triuškinančias sankcijas“.

Rusijos pajėgos mėgina suburti naują karių grupę Slobožanščinos kryptimi. Jų tikslas – įtvirtinti okupuotų teritorijų kontrolę, praneša Ukrainos ginkluotuosios pajėgos. „Rusijos okupacinės pajėgos bando suburti naują karių grupuotę Slobožanščinos kryptimi, kad galėtų kontroliuoti dalis Charkivo, Luhansko ir Donecko sričių teritorijų, surengti Slovjansko ir Kramatorsko miestų blokadą“, – sakoma pranešime. Taip pat pranešima, kad rusai ir toliau atakuoja Popsaną, tikriausiai siekdami nukreipti Ukrainos karinės vadovybės dėmesį nuo Iziumo ir Mariupolio.

Ukraina: rusams apšaudžius evakuacijos vilkstinę prie Černihivo vienas žmogus žuvoVienas žmogus žuvo, o keturi buvo sunkiai sužeisti, kai Rusijos pajėgos apšaudė evakuacijos vilkstinę prie šiaurinio Ukrainos Černihivo miesto, ketvirtadienį pranešė Kyjivo pareigūnai.„Penki autobusai pateko į tiesioginę priešo ugnį, kai bandė patekti į apsuptą miestą evakuoti žmonių, – „Telegram“ pranešė Ukrainos ombudsmenė Liudmyla Denisova. – Autobusuose buvo tik civiliai savanoriai. Dėl apšaudymo vienas žmogus žuvo, keturi buvo sunkiai sužeisti."L. Denisova sakė, kad Rusijos pajėgos „atėmė bet kokią galimybę evakuoti taikius piliečius iš apgulto Černihivo, iš esmės laikydamos dešimtis tūkstančių žmonių įkaitais be maisto, vandens ir šildymo“.Ji sakė, kad Rusijos kariai nuolat apšaudo gyvenamuosius rajonus.Černihivas, kuriame prieš karą gyveno apie 280 tūkst. žmonių, patyrė žiauriausią bombardavimą, nusileisdamas tik Mariupoliui, kuris buvo praktiškai sugriautas.Černihivo meras Vladyslavas Atroščenka anksčiau šią savaitę sakė, kad per karą miestas neteko 350 žmonių, daugiausia civilių.Antradienį Rusija pažadėjo „radikaliai“ apriboti atakas aplink Černihivą ir Kyjivą, tačiau apšaudymas ten tęsėsi.„Priešas juda po regiono teritoriją. Ar galime tai vadinti kariuomenės atitraukimu? Nemanau“, – sakė regiono gubernatorius Viačeslavas Čausas vaizdo kreipimesi „Telegram“.

„Wizz Air“ vėl pradėjo prekiauti skrydžių bilietais iš MaskvosVengrijos pigių skrydžių bendrovė „Wizz Air“, kilus karui Ukrainoje pranešusi, kad nutraukia reisus į Rusiją, vėl pradėjo prekiauti skrydžių iš Maskvos bilietais.Savaitraščio „Novoje Vremia“ darbuotojai pastebėjo, kad „Wizz Air“ elektroninės rezervacijos sistemoje yra bilietų skristi iš Maskvos į Budapeštą ir Debreceną (šių metų birželio mėnesį) bei į Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) sostinę Abu Dabį (šių metų spalio mėnesį).Vadovaujantis „Wizz Air“ portale pateikta informacija, skrydžiai iš Maskvos Vnukovo oro uosto į Budapeštą bus vykdomi kasdien, į Debreceną – du kartus per savaitę.

Klyčko perspėjo rusų karius, kad jie atsitrauktų Kijevo meras ir buvęs profesionalus boksininkas Vitalijus Kličko per interviu „Sky News“ laidoje „Beth Rigby Interviews“ sakė, kad „šiuo metu visiems Ukrainoje gresia pavojus“ ir „niekas nenori mirti“.„Mes visada buvome taiki tauta, – sakė jis. – Ukraina yra taiki šalis, mes niekada nebuvome agresyvūs. Tačiau šiuo metu situacija yra dėl mūsų ateities, mūsų vaikų ateities, todėl mes turime tai ginti“.

Denisenka: rusai išveda kariuomenę iš Kijevo srities, apie Černigovo sritį kalbėti dar ankstiRusija iš tikrųjų atitraukia savo pajėgas iš Kyjivo srities, tačiau kol kas negalima teigti, kad vyksta ženklus atsitraukimas iš Černihivo srities. Tokią informaciją Ukrainos televizijos kanalų eteryje pranešė Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Vadimas Denisenka, skelbia „Ukrinform“ korespondentas.„Jie iš tikrųjų atitraukia (savo pajėgas) iš Kyjivo srities, bet kol kas negalima tvirtinti, kad vyksta ženklus atsitraukimas iš Černihivo srities. Šiuo metu tai labiau panašu į rotaciją ar persigrupavimą, todėl dabar stebime situaciją Černihivo srityje“, – sakė jis.

Rusija įveda sankcijas ES vadovams ir Europos Parlamento nariamsKetvirtadienį Rusijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad, reaguodama į sankcijas, įvestas Maskvai dėl jos karo veiksmų Ukrainoje, išplės ES vadovų, kuriems draudžiama atvykti į šalį, sąrašą.„Apribojimai taikomi aukščiausiems Europos Sąjungos vadovams, įskaitant daugelį Europos Komisijos narių ir ES karinių struktūrų vadovų, taip pat daugumai Europos Parlamento narių, propaguojančių antirusišką politiką“, – sakoma ministerijos pareiškime.

Mykolajivo srityje snaiperis sustabdė okupantų koloną ir į nelaisvę paėmė karininką, pranešė Ukrainos desanto šturmo pajėgų vadavietė.„79-osios desanto šturmo brigados žvalgybos padalinio snaiperis Nikolajus B., vykdydamas kovinę užduotį vienos iš Mykolajivo srities gyvenvietės rajone, pademonstravo gerus tarnybinio ginklo valdymo įgūdžius“, – teigiama pranešime.

Latvijoje uždrausti Rusijos karinės agresijos simboliaiLatvijos Seimas ketvirtadienį uždraudė Rusijos karinės agresijos simbolius, įskaitant per karą Ukrainoje naudojamą taktinį ženklą „Z“.Priimtos pataisos numato bausmę už karinę agresiją ir karo nusikaltimus šlovinančių simbolių naudojimą viešose vietose.Tokią iniciatyvą pateikė Žaliųjų ir valstiečių sąjunga. Šios partijos deputatas Viktoras Valainis nurodė, kad būtina drausti Rusijos kariuomenės per karą Ukrainoje naudojamus taktinius simbolius, tokius kaip „Z“ ir „V“.Pataisomis numatomos išimtis, kai simbolių naudojimu nesiekiama pateisinti ar šlovinti karo nusikaltimų.Įstatymą pažeidė fiziniai asmenys bus perspėjami ar sulauks iki 350 eurų baudos, o juridiniai – iki 2,9 tūkst. eurų.

Rusų pajėgos apšaudė savanorių koloną, bandžiusią patekti į ČernihivąŠią informaciją socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbė Ukrainos Aukščiausiosios Rados įgaliotinė žmogaus teisių klausimams Liudmila Denisova, praneša „Ukrinform“.„Penki autobusai pateko į taikliąją priešo ugnį, kai bandė nuvažiuoti į apsuptą miestą, kad evakuotų žmones. Autobusuose buvo tik savanoriai civiliai. Apšaudymo metu vienas žmogus žuvo, keturi buvo sunkiai sužeisti“, – patikslino ji.

JAV įvedė sankcijų Rusijos technologijų įmonėms, įskaitant didžiausią lustų gamintojąJungtinės Valstijos ketvirtadienį paskelbė sankcijas kelioms Rusijos technologijų įmonėms, įskaitant didžiausią šalyje lustų gamintoją, skirdamos dar vieną ekonominę bausmę už Maskvos invaziją į Ukrainą.JAV Iždo departamento teigimu, šios sankcijos yra „dalis jo priemonių, nukreiptų prieš Kremliaus sankcijų apėjimo/ išvengimo tinklus ir technologijų įmones, kurios yra Rusijos Federacijos karo mašinos įrankiai.“

Ukrainos pajėgos išlaisvino dar dvi gyvenvietes Černigovo srityje. Tai pranešė Černigovo srities karinės administracijos pirmininkas Viačeslavas Čausas.

Rusijos pajėgos palieka Černobylio atominę elektrinęČernobylio atominę elektrinę ir kitus uždarosios zonos objektus užėmę okupantai dviem kolonomis išvyko link Ukrainos sienos su Baltarusija.„Pasitvirtino informacija, kad Černobylio AE ir kitus uždarosios zonos objektus užėmę okupantai dviem kolonomis išvyko Ukrainos sienos su Baltarusija link“, – socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė Ukrainos branduolinių jėgainių operatorė „Energoatom“.Slavutyče gyvena daugiausiai Černobylio atominės elektrinės darbuotojai.Tiesa, Černobylio AE dar liko keletas Rusijos kareivių, skelbia „Ukrinform“.

Prancūzija reikalauja ilgesnių paliaubų MariupoliuiPrancūzija pareikalavo ilgesnių paliaubų apsiaustam Ukrainos Mariupolio miestui, kad galėtų būti teikiama humanitarinė pagalba. Rusijos pažadėtų kelių valandų ugnies nutraukimo nepakanka žmonių evakuacijai, ketvirtadienį pareiškė Eliziejaus rūmai. Prancūzija reikalauja, kad būtų laikomasi tarptautinės humanitarinės teisės sąlygų ir kad būtų užtikrintas dalyvaujančių tarptautinių organizacijų saugumas.Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas per pokalbį telefonu su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu antradienį primygtinai reikalavo humanitarinės pagalbos akcijos nuo kovo pradžios rusų pajėgų apsiaustam miestui. Ketvirtadienį Ukrainos vyriausybė į Mariupolį nusiuntė 45 autobusus, kad šie išvežtų žmones. Ar tai pavyko, kol kas neaišku.Ukrainos duomenimis, smarkiai sugriautame mieste vis dar yra per 100 000 gyventojų. Prieš karą jų čia buvo beveik 440 000.

Žiniasklaida praneša apie galingus sprogimus Kyjive ir Charkive. Gyventojai praneša apie tirštus dūmus viename iš sostinės rajonų, rašo pravda.ua. Kol kas neaišku, kokie buvo sprogimai, kur jie įvyko. https://t.me/truexanewsua/38030

V. Zelenskis: boikotuokite energiją iš RusijosUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino Nyderlandus stabdyti bet kokią prekybą su Rusija. Dujų ir naftos importas iš Rusijos turi būti boikotuojamas, sakė jis ketvirtadienį vaizdo ryšiu kreipdamasis į parlamentą Hagoje. „Būkite pasirengę sustabdyti energijos įvežimą iš Rusijos, kad į karą nebūtų kišami milijardai“, - kalbėjo V. Zelenskis.Jis reikalavo daugiau ginklų ir konkrečiai įvardijo „Stinger“ oro gynybos raketas bei prieštankinius ginklus. „Mums reikia ginklų, kad išvytume okupantą“, - pabrėžė Ukrainos vadovas.V. Zelenskis buvo pirmasis užsienio šalies vadovas, sakęs kalbą parlamente. Jis paragino ministrą pirmininką Marką Ruttę siekti greitos Ukrainos narystės ES. „Mūsų narystė priklauso nuo jūsų“, - sakė prezidentas.Jis priminė ir vokiečių nacių vykdytą Roterdamo bombardavimą 1940 metais. Esą gresia, kad istorija pasikartos. „Antrasis pasaulinis karas prasidėjo kelių šalių užpuolimu, tada bombos krito ant Roterdamo ir Londono“, - kalbėjo V. Zelenskis.

Po raketų atakos į Mykolajivo regiono valstybės administracijos pastatą žuvo iki 19 žmonių, pranešė Ukrainos Valstybinės ekstremalių situacijų tarnybos regioninis skyrius.https://t.me/UkraineN/7327

NATO nemato Rusijos pajėgų atsitraukimo ir laukia naujų puolimųNATO nemato Rusijos pajėgų atsitraukimo Ukrainoje ir mano, kad reikia laukti „papildomų puolamųjų veiksmų“, ketvirtadienį pareiškė Aljanso vadovas Jensas Stoltenbergas.„Mūsų žvalgybos duomenimis, Rusijos daliniai ne atsitraukia, o keičia pozicijas. Rusija bando persigrupuoti, papildyti atsargas ir sustiprinti savo puolimą Donbaso regione rytų Ukrainoje“, – sakė J. Stoltenbergas spaudos konferencijoje.„Tuo pat metu Rusija daro spaudimą Kyjivui ir kitiems miestams. Taigi, galime laukti papildomų puolamųjų veiksmų, kurie atneš dar daugiau kančių“.NATO vertinimas prieštaravo Rusijos derybininkų pasižadėjimui, duotam po šią savaitę Turkijoje vykusių derybų, „radikaliai“ sumažinti Maskvos karinį aktyvumą šiaurės Ukrainoje, taip pat netoli sostinės Kyjivo.„Girdėjome neseniai paskelbtus pareiškimus, kad Rusija mažins karines operacijas aplink Kyjivą ir šiaurės Ukrainoje. Tačiau Rusija ne kartą melavo apie savo ketinimus. Taigi apie Rusiją galime spręsti tik pagal jos veiksmus, o ne žodžius“, – sakė J. Stoltenbergas.„Akivaizdu, kad iš Rusijos pusės matome mažai noro rasti politinį sprendimą, – sakė jis. – Matome, kad toliau apšaudomi miestai, matome, kad Rusija pergrupuoja kai kuriuos savo karius, dalį jų perkelia, greičiausiai siekdama sustiprinti savo pastangas Donbaso regione“.J. Stoltenbergas pridūrė: „Yra glaudus ryšys tarp to, kas vyksta mūšio lauke, ir to, kas vyksta prie derybų stalo. Teikdami paramą Ukrainai mes taip pat stipriname jos pozicijas prie derybų stalo“.

Ukraina: Rusija permeta savo pajėgas į DonbasąRusijos pajėgos permeta dalį savo kariuomenės ir savo pastangas skiria tam, kad visiškai kontroliuotų Donecko ir Luhansko sričių teritorijas.Apie tai 12 valandą buvo paskelbta Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo operatyvinėje informacijoje, kuri pasirodė socialiniame tinkle „Facebook“.„Pagrindines savo pastangas priešas telkia tam, kad išlaikytų užimtas ribas, pasiruoštų atnaujinti puolamuosius veiksmus tam tikromis kryptimis ir perimtų visišką Donecko ir Luhansko sričių teritorijos kontrolę. Priešas stengiasi persigrupuoti ir suformuoti Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų grupes, kad galėtų vykdyti puolimą rytinėje operacijų zonoje. Taip pat užfiksuota, kad priešas iš Baltarusijos Respublikos teritorijos į Rusijos Federacijos teritoriją geležinkeliais permetė dalį pajėgų ir technikos“, – rašoma pranešime.

Rusijoje į kariuomenę bus pašaukta 134 500 vyrųRusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė įsaką, kuriuo Rusija šaukia į kariuomenę 134 500 18-27 metų amžiaus vyrų, pranešė kelios Rusijos naujienų agentūros. Jaunuoliai bus pašaukti iki liepos vidurio.Vienerių metų trukmės karinė tarnyba 18-27 metų amžiaus vyrams Rusijoje yra privaloma pagal įstatymus. Šaukimai į kariuomenę vykdomi du kartus per metus. Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu prieš kelias dienas pabrėžė, kad naujieji šauktiniai nebus siunčiami į karštuosius taškus.Šį pavasarį į kariuomenę bus pašaukta mažiau vyrų nei 2021 metų pavasarį. Tada jų buvo pašaukta 134 650, t. y. 150 daugiau nei šiemet.Vasario 24 dieną Rusijos kariai įsiveržė į Ukrainą, o maždaug po dviejų savaičių išsiaiškinta, kad į karą buvo siunčiami šauktiniai. Maskva teigė apie tai nežinojusi ir pažadėjo ištirti šiuos atvejus bei nubausti atsakingus asmenis.

Kremlius: Vakarų žvalgyba nesupranta PutinoKremlius atmetė Vakarų žvalgybų duomenis, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas klaidingai informuojamas apie padėtį Ukrainoje.„Pasirodo, kad nei Valstybės departamentas (JAV), nei Pentagonas neturi patikimos informacijos apie tai, kad vyksta Kremliuje, - ketvirtadienį sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas. – Jie tiesiog nesupranta, kas vyksta Kremliuje. Jie nesupranta prezidento V. Putino. Jie nesupranta sprendimų mechanizmo. Jie nesupranta mūsų darbo stiliaus“.D. Peskovas pridūrė: „Tai ne tik apmaudu. Tai mums kelia nerimą. Nes toks visiškas nesupratimas lemia klaidingus sprendimus, pernelyg lengvabūdiškus sprendimus, kurie turi labai rimtų padarinių“.Kelios Vakarų žvalgybos prieš tai pareiškė, kad V. Putinas savo patarėjų klaidingai informuojamas apie karo eigą. Jie bijo jam pasakyti tiesą, teigė britų žvalgybos GCHQ vadovas Jeremy‘is Flemingas. JAV gynybos departamento atstovas Johnas Kirby‘is sakė, kad neramina tai, jog V. Putinas gauna klaidingą informaciją.

Rusijos kariuomenė per dieną Charkivui sudavė beveik 50 smūgiųPer praėjusią parą, kovo 30 d., Rusijos Federacijos kariuomenė sudavė 47 artilerijos, minosvaidžių ir tankų smūgius Charkivui.Tai paskelbė Charkivo srities karinės administracijos vadovas Olegas Sinegubovas.Iš viso užfiksuota apie 380 smūgių iš „Grad“ ir „Smerč“.Saltovkoje po rusų puolimo buvo pažeistas dujotiekis. Dėl apšaudymo kilo gaisras. Gelbėtojams pavyko jį lokalizuoti.

Odesos srities karinė administracija informuoja, kad rusai ruošiasi bombarduoti Odesą ir kitus miestus sparnuotomis raketomis "Kalibr".https://t.me/insiderUKR/28230

Ukrainos ginkluotosios pajėgos sumušė rusus Černihivo srityjePer pastarąją parą Ukrainos ginkluotosios pajėgos sumušė rusus Černihivo srityje.Viačeslavas Čausas, Černihivo srities karinės administracijos vadovas apie tai pranešė „Facebook“ paskyroje.„Per pastarąsias 24 valandas Ukrainos ginkluotosios pajėgos negailestingai ir nuolat mušė priešą Černihivo srities teritorijoje. Priešas patiria didžiulius nuostolius. Netikiu Rusijos kariuomenės išvedimu, greičiausiai mes kalbame apie persigrupavimą. Bet kokiu atveju mes visi turime būti geros formos. Savanoriai dirba ir aprūpina miestą maistu ir vandeniu. Kai tik išmesime iš miesto šitą bjaurybę, tuoj pradėsime normalią gyvenimo veiklą“, – žadėjo V. Čausas.Kaip pranešė „Ukrinform“, dėl Rusijos apšaudymo Černihivo miestas liko be vandens, elektros, dujų ir šildymo.

Charkive rusų sviedinys sunaikino dujotiekį – remontas dar neįmanomas dėl karo veiksmųCharkive Rusijos kariai sunaikino požeminį dujotiekį, todėl beveik 34 tūkst. vartotojų liko be dujų tiekimo.Apie tai feisbuke pranešė AB „Kharkivgorgaz“ spaudos tarnyba.„Eilinis tiesioginis sviedinio smūgis viename iš Charkivo rajonų sunaikino vidutinio slėgio požeminį 720 mm skersmens dujotiekį. Dėl aktyvių agresoriaus veiksmų be dujų tiekimo liko apie 34 tūkstančiai vartotojų“, – rašoma pranešime.Bendrovė pabrėžė, kad dėl aktyvių karo veiksmų, nuolatinio apšaudymo ir nenuspėjamo bombardavimo šioje dujotiekio atkarpoje remonto darbų atlikti neįmanoma.

Rusija prievarta išvežė į savo teritoriją daugiau kaip 400 tūkst. ukrainiečiųNuo Rusijos agresijos prieš Ukrainą pradžios jau daugiau kaip 400 tūkst. ukrainiečių prievarta buvo išvežti į Rusijos teritoriją.Tai televizijos kanalui „Euronews“ pareiškė Ukrainos Aukščiausiosios Rados įgaliotinė žmogaus teisių klausimams Liudmila Denisova.„Mūsų piliečiai buvo deportuoti į Rusijos teritoriją. Tai buvo padaryta prieš žmonių valią. Iš pradžių jie jėga buvo nuvežti į filtravimo stovyklą Donecko srityje, o paskui – į Rusiją. Ten jie traukiniais išvežiojami į įvairius regionus, taip pat ir į atšiaurius, pavyzdžiui, Sachaliną“, - sakė ji.Anot L. Denisovos, per daugiau kaip mėnesį trunkantį Rusijos karą prieš Ukrainą nepavyko atidaryti nė vieno efektyvaus humanitarinio koridoriaus.„Padėtis Mariupolyje yra labai sunki ir ji nesikeičia. Dauguma pastatų sugriauti. Ten jau žuvo daugiau kaip 20 tūkst. žmonių“, - pabrėžė ji.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai labai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

Besitraukiantys rusų kariai Trostianece užminavo netgi kapinesAtsitraukdami rusai Trostianece užminavo daug objektų, tarp jų net kapines.Sumų srities karinės administracijos vadovas Dmitrijus Žyvickis apie tai pranešė vaizdo žinute feisbuke.„Deja, mūsų išlaisvintose bendruomenėse yra daug užminuotų objektų, daug užminuotų laukų, pakelėse, net kapinės Trostianece buvo užminuotos“, – sakė D. Žyvickis.Anot jo, dėl mieste esančių minų žuvo vienas vietos gyventojas. Vyras ėjo gatve, kelio pakraštyje užkliudė minos laidą. Kitą moterį nuo laido išgelbėjo šuo.„Gyvūnas bėgo keliu priekyje ir įkliuvo į laidą; taip šuo išgelbėjo bendruomenės gyventojos gyvybę“, – pridūrė srities karinės administracijos vadovas.Kaip pranešama, nuo kovo pradžios iki 27 d. Sumų srityje esantį Trostianecą užėmė rusų okupantai, kurie apšaudydami ir terorizuodami mieste niokojo pastatus.

Britų žvalgyba: artimiausiomis dienomis Kyjivo priemiesčiuose gali vykti įnirtingi mūšiaiArtimiausiomis dienomis prie Kyjivo gali vykti įnirtingi mūšiai tarp Ukrainos ginkluotųjų pajėgų ir Rusijos okupantų.Didžiosios Britanijos gynybos ministerija socialiniame tinkle „Twitter“ pasidalijo atitinkama informacija, remdamasi savo žvalgybos duomenimis. Ji paskelbė ataskaitą apie padėtį Ukrainos fronte su artimiausios ateities prognozėmis.Didžiosios Britanijos žvalgybos duomenimis, rusai ir toliau laikosi pozicijų rytuose ir vakaruose nuo Kyjivo, nepaisant atskirų dalinių pasitraukimo. Dėl to artimiausiomis dienomis sostinės priemiesčiuose gali vykti įnirtingi mūšiai. Kuri iš šalių pradės šturmą, žvalgyba nenurodo. Ataskaitoje taip pat pažymima, kad okupantai toliau apšaudo ir raketomis atakuoja Černihivą. Karinio aktyvumo mažėjimas šia kryptimi, apie kurį Rusijos pusė kalbėjo per derybas Stambule, nepastebimas.Pranešime paminėtas ir Mariupolis. Mieste vis dar vyksta įnirtingos kautynės, tačiau Ukrainos kariai ir toliau kontroliuoja jo centrą.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1509400239412813826?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukraina: Rusija neteko 17,5 tūkst. kareiviųRusijos kariuomenė Ukrainoje nuo vasario 24 d. jau neteko 17,5 tūkst. žmonių. Tai ketvirtadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Be to, per šį laikotarpį Rusijos kariuomenė neteko 614 tankų, 1 735 šarvuotųjų kovos mašinų, 311 artilerijos sistemų, 96 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 54 priešlėktuvinės gynybos priemonių, 135 lėktuvų, 131 sraigtasparnio, 1 201 automobilio, 7 laivų, 83 dronų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai labai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

Kyjivas siunčia 45 autobusus civiliams iš Mariupolio evakuotiKyjivas ketvirtadienį siunčia 45 autobusus civiliams evakuoti iš apgulto Mariupolio miesto, kur Rusijos gynybos ministerija paskelbė vietos paliaubas, pranešė Ukrainos ministro pirmininko pavaduotoja Iryna Vereščiuk.„Šiąnakt Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas mums pranešė, kad Rusija pasirengusi atverti prieigą“ prie humanitarinio koridoriaus iš Mariupolio į Zaporižią per Rusijos kontroliuojamą Berdiansko uostą, – sakė ji „Telegram“ paskelbtame vaizdo įraše. – Šiuo koridoriumi siunčiame 45 autobusus“.Rusija teigia pasiūliusi paliaubas apgultame Mariupolio mieste, kad civiliai galėtų evakuotis, ir paskelbė terminą, per kurį Kyjivas irgi turi paskelbti nutraukiantis kovas.Rusijos armija ketvirtadienio rytą nuo 10 val. (7 val. GMT laiku) skelbia humanitarines paliaubas, kad leistų civiliams pirmiausia pasitraukti į Berdianską, o paskui toliau į Zaporižią, trečiadienį pranešė Rusijos generolas majoras Michailas Mizincevas, jį citavo naujienų agentūra „Interfax“. Kad priemonė įsigaliotų, Ukraina privalo paskelbti savo paliaubas ir iki 6 val. raštu apie tai informuoti Rusiją, Jungtines Tautas ir Tarptautinį Raudonąjį Kryžių. Kyjivas ir Maskva ne kartą kaltino vienas kitą sabotuojant gyventojų išvykimą iš Mariupolio, kurį jau kelias savaites supa Rusijos kariuomenė.

Kyjivas: Rusijos sprogmenimis užteršta beveik pusė UkrainosBeveik pusė Ukrainos teritorijos užteršta sprogmenimis dėl Rusijos karo prieš kaimynę, trečiadienį sakė aukštas Kyjevo pareigūnas, pranešė vietos žiniasklaida.Vidaus reikalų viceministras Jevgenas Jeninas sakė, kad maždaug 300 tūkst. kvadratinių metrų Ukrainos teritorijos „užteršta“ sprogstamaisiais įtaisais, tai – Rusijos agresijos padarinys, pranešė „Interfax“ naujienų agentūros Ukrainoje reporteris. Patikrinti šių duomenų kol kas neįmanoma.J. Jeninas pridūrė, kad nuo karo pradžios vasario 24 d. Ukrainos specialistai išminavo 300 sprogstamųjų įtaisų, taip pat vieną aviacinę bombą. Jie taip pat išvalė 14 hektarų teritorijos.

Prancūzijos karinės žvalgybos vadovas atleistas iš pareigų dėl klaidų vertinant situaciją karo Ukrainoje išvakarėse Prancūzijos karinės žvalgybos vadovas Ericas Vidaud atleistas iš pareigų, kurias ėjo viso labo septynis mėnesius. Tai trečiadienį pranešė laikraštis „L'Opinion“.Pasak apžvalgininko Jeano Dominique`o Merchet, 55 metų generolas atstatydintas „dėl žvalgybos darbo trūkumų Ukrainos krizės laikotarpiu“.Karinė žvalgyba yra tiesiogiai pavaldi Prancūzijos ginkluotųjų pajėgų vyriausiajam štabui. Kaip anksčiau interviu laikraščiui „Le Monde“ pareiškė štabo viršininkas armijos generolas Thierry Burkhard`as, Prancūzijos specialiosios tarnybos neteisingai vertino situaciją karo Ukrainoje išvakarėse.„Amerikiečiai sakė, kad rusai ruošiasi pulti, ir jie buvo teisūs. Mūsų tarnybos veikiau manė, kad Ukrainos užėmimas turės siaubingą kainą ir kad rusai turi kitų variantų, kaip nuversti Volodymyrą Zelenskį“, - teigė jis.„L'Opinion“ žiniomis, karinės žvalgybos vadovo poste E. Vidaud gali pakeisti 52 metų generolas Jacques`as Langlade`as de Montgros. Anksčiau jis vadovavo 11-ajai oro desanto brigadai, taip pat ėjo sausumos kariuomenės inspektoriaus pareigas.

Ukrainos ir Rusijos taikos derybos penktadienį bus tęsiamos internetuUkrainos ir Rusijos taikos derybos penktadienį bus tęsiamos internetu, vėlai trečiadienį per „Telegram“ sakė Ukrainos delegacijos vadovas Davidas Arachamija.Per pastarąsias derybas Turkijoje Ukraina dar kartą pasiūlė dviem prezidentams susitikti, pridūrė D. Arachamija. Rusijos delegacija atsakė, kad suderintas susitarimo projektas yra būtina bet kokio Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimo sąlyga. Ukraina tvirtina, kad toks susitikimas negali vykti Rusijoje ar Baltarusijoje.D. Arachamija gyrė Rusijos oligarcho Romano Abramovičiaus dalyvavimą antradienį Stambule vykusiame pastarajame taikos derybų rate. D. Abramovičius atliko teigiamą vaidmenį, sakė D. Arachamija, pasak Ukrainos žiniasklaidos pranešimų, pasiūlydamas „neoficialų komunikacijos kanalą“, leidžiantį diskutuoti įprasta, o ne diplomatine kalba.Oligarchas siekia išlikti neutralus, aiškino D. Arachamija. „Nors mes jo nelaikome neutralia šalimi. Tačiau galime pasakyti, kad jis tikrai neutralesnis nei oficialioji derybų pusė.“

Rusijos gynybos ministerija paskelbė paliaubas apgultame Ukrainos Mariupolio uostamiestyje nuo ketvirtadienio ryto, kad būtų galima evakuoti civilius gyventojus, rašoma BBC.„Kad ši humanitarinė operacija būtų sėkminga, siūlome ją vykdyti tiesiogiai dalyvaujant JT vyriausiajam pabėgėlių reikalų komisarui ir Tarptautiniam Raudonojo Kryžiaus komitetui“, – sakoma ministerijos pareiškime, kurį trečiadienį citavo agentūra „Agence France-Press“.Humanitarinis koridorius iš Mariupolio į Zaporožę – per Rusijos kontroliuojamą Berdiansko uostamiestį – bus atidarytas 10.00 val. vietos (0700 val. Grinvičo) laiku.Ukraina šio pranešimo nekomentavo.

Ukrainos neutralumo referendumas užtruktų mažiausiai metus Ukrainos delegacijos derybose su Rusija vadovas Davidas Arachamia sakė, kad norint atsisakyti stojimo į NATO kurso, Ukraina turi surengti referendumą, o jo organizavimas užtruks mažiausiai metus.„Mes, kaip politikai, nenorime prisiimti tokio pasirinkimo. Tai turėtų padaryti Ukrainos žmonės, surengdami nacionalinį referendumą [...] Manau, kad tai turėtų būti visiškai aiškus ukrainiečių, o ne politikų pasirinkimas“, – „Ukrinform“ cituoja D. Arachamia.Įstojimas į NATO kaip strateginis Ukrainos tikslas yra įrašytas į šalies konstituciją, primena BBC.„Ir jei atsimenate procedūrą, tuomet reikia surinkti tris milijonus parašų ir po to užregistruoti. Tai yra didelė procedūra, kuri negali vykti ne už taikios teritorijos ribų“, – sakė jis.

Ukraina ragina boikotuoti vokiečių šokolado gamintojąUkrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba paragino boikotuoti Vokietijos šokolado gamintoją „Ritter Sport“ dėl jos atsisakymo pasitraukti iš Rusijos rinkos. Apie tai ministras paskelbė socialiniame tinkle „Twitter“.Anot jo, „Ritter Sport“ atsisako trauktis iš Rusijos, motyvuodama galimomis „rimtomis pasekmėmis“ įmonei.„Tačiau buvimas Rusijoje sukelia blogesnių pasekmių, pavyzdžiui, mirtina žala reputacijai. Nustokite remti karo nusikaltimus, „Ritter Sport“. Išsaugokite savo prekės pavadinimą ir pelną“, – pabrėžė D. Kuleba.https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1509264235804737543?ref_src=twsrc%5Etfw

Tyrime dėl Rusijos agresijos – 207 įtariamieji Pagrindiniame“ procese dėl Rusijos agresijos Ukrainoje jau yra 207 įtariamieji – Rusijos karinės-politinės vadovybės atstovai. Tai pranešė Ukrainos generalinės prokuratūros spaudos tarnyba.„Pagrindinė Rusijos agresijos byla: 207 įtariamieji yra Rusijos karinės-politinės vadovybės atstovai: ministrai, deputatai, karinė vadovybė, pareigūnai, teisėsaugos institucijų vadovai, karo kurstytojai ir Kremliaus propaguotojai“, – rašoma pranešime.Pastebima, kad jau yra užregistruota 3 411 agresijos ir karo nusikaltimų.Kalbant apie nusikaltimus nacionaliniam saugumui, nurodoma, kad užregistruoti 1 954 tokie nusikaltimai, iš kurių 1339 – kėsinimasis į Ukrainos teritorinį vientisumą ir neliečiamumą, 361 – apie valstybės išdavimą, 55 – apie sabotažą, 199 – kiti.

Kai kurie Rusijos kariai Ukrainoje atsisakė vykdyti įsakymusRusai Ukrainoje netyčia numušė vieną savo lėktuvą. Tai pareiškė Didžiosios Britanijos žvalgybos vadovas Jeremy Flemingas, cituodamas naują žvalgybos informaciją, kurią cituoja „Reuters“.Kur ir kada rusai numušė lėktuvą, nepranešama, tačiau teigiama, kad vasario 26 d. taip pat buvo pranešta, kad Rusijos laivas Juodojoje jūroje numušė savo karinį lėktuvą.J. Flemingas taip pat sakė, kad kai kurie Rusijos kariai Ukrainoje atsisakė vykdyti įsakymus, buvo demoralizuoti ir prastai aprūpinti.Anot jo, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas klydo vertindamas situaciją – neįvertino tiek Ukrainos žmonių pasipriešinimo, tiek Vakarų ryžto, kurie Maskvą nubaudė sankcijomis. Žvalgybos vadovas taip pat pabrėžė manantis, kad V. Putino patarėjai bijo pasakyti jam tiesą.Delfi primena, kad anksčiau JAV žvalgyba taip pat teigė turinti infomacijos, kad griežta V. Putino izoliacija pandemijos metu ir jo noras viešai pasmerkti patarėjus prisidėjo prie to, jog jis gavo neišsamius arba pernelyg optimistiškus pranešimus apie Rusijos karinius laimėjimus.

Ukrainos pabėgėliai leidimą gyventi Italijoje gaus per 12 mėnesiųPabėgėliai iš Ukrainos per 12 mėnesių galės gauti leidimą gyventi Italijoje, kuris suteiks prieigą prie išsilavinimo, darbo rinkos, medicinos paslaugų ir kai kurių socialinių išmokų.Kaip skelbia „Euractiv“, Italijos ministras pirmininkas Mario Draghi pasirašė atitinkamą dekretą.Pagal šį dekretą iš Ukrainos atvykstantiems pabėgėliams bus nustatyta laikina apsauga ir pagalba, todėl nuo šiol policijos padaliniai turės teisę išduoti ukrainiečiams leidimus gyventi.Dekretas priimtas po Europos Vadovų Tarybos viršūnių susitikimo sprendimo dėl laikinosios apsaugos režimo.

Sumų apygardos vadas: atsitraukdami rusai užminavo kapinesIš Rusijos kariuomenės išlaisvintoje Sumų regiono teritorijoje buvo užminuota daug objektų, netgi kapinės Trostianeco mieste. Apie tai paskelbė Sumų apygardos karinės administracijos vadovas Dmitrijus Živickis.D. Živitskio teigimu, vienas vietinis vyras nukentėjo per sprogimą, kai ėjo kelio pakraščiu ir užkliuvo ant ištemptos vielos.O kitos vietos gyventojos gyvybę išgelbėjo šuo. „Ji išbėgo į priekį, taip pat pateko į ruožą, įvyko sprogimas, bet tai išgelbėjo mūsų pilietės gyvybę“, – sakė jis.

Iš Gynybos atašė asociacijos pašalintas Rusijos generolas majorasVašingtono gynybos atašė asociacija balsavo už tai, kad iš savo narių būtų pašalintas aukšto rango Rusijos karinis diplomatas dėl Kremliaus paleisto karo prieš Ukrainą.Tai pranešė CNN, remdamasis trimis Europos šalių kariniais atstovais Amerikos sostinėje.„Ukrainos ambasados karo atašė prašymu Gynybos atašė asociacija surengė balsavimą ir dauguma pritarė Rusijos generolo majoro Jevgenijaus Bobkino pašalinimui iš grupės“, – sakoma pranešime.Kartu aiškinama, kad J. Bobkino pašalinimas iš asociacijos neturės įtakos jo, kaip karinio diplomato, kaip tarpininko tarp Rusijos gynybos departamento ir JAV gynybos departamento, funkcijoms. Tačiau tai dar vienas aiškus Rusijos tarptautinės izoliacijos dėl karo prieš Ukrainą pavyzdys.

CNN paskelbė, kokios ginkluotės Ukraina paprašė JAVUkraina JAV Kongresui pateikė sąrašą ginklų, reikalingų ginti valstybę nuo Rusijos įsibrovėlių, CNN paskelbė dalį sąrašo.Pranešama, kad ukrainiečiai prašo žvalgybinių ir smogiamųjų dronų, taktinių radarų, elektroninių kovos sistemų prieš UAV ir kovinius lėktuvus, ypač Su-25.Į sąrašą taip pat įtrauktos artilerijos sistemos, priešlėktuvinių raketų sistemos, prieštankinės raketos „Javelin“, priešlaivinės raketos ir optinė stebėjimo įranga.Be to, Ukraina prašo pagalbos gydant sužeistus karius ir remontuojant šarvuočius kaimyninėse šalyse.Praėjusią savaitę Ukraina kasdien paprašė 500 JAV pagamintų raketų „Stinger“ ir „Javelin“.Pentagono atstovas spaudai Johnas Kirby sakė, kad pirmosios 6 iš „apie 30“ naujų siuntų iš JAV jau atvyko į Ukrainą.Vašingtonas teikia pirmenybę atsargoms, kurių ukrainiečiams labiausiai reikia, įskaitant prieštankines ir priešlėktuvines sistemas, sakė J. Kirby. O žadėtasis „Switchblade“ bus pristatytas netrukus.

„New York Times“: Putinui buvo teikiama klaidinga informacijaTarp Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir Gynybos ministerijos „dabar nuolat tvyro įtampa“, o Rusijos prezidento padėjėjai klaidingai informavo jį apie karo prieš Ukrainą eigą. Apie tai rašo laikraštis „New York Times“, remdamasis JAV žvalgybos duomenimis. „Dezinformacija sukėlė nepasitikėjimą ir padidino įtampą tarp Putino ir jo gynybos ministro Sergejaus Šoigu, kuris kadaise buvo vienas patikimiausių Kremliaus vidinio rato narių“, – pažymi laikraštis.JAV pareigūnai teigė, kad griežta V. Putino izoliacija pandemijos metu ir jo noras viešai pasmerkti patarėjus prisidėjo prie to, kad jis gavo neišsamius arba pernelyg optimistiškus pranešimus apie Rusijos karinius laimėjimus. Ir, matyt, jis tikrai nežinojo, kad Rusijos kariuomenė Ukrainoje naudojo šauktinius, jie taip pat buvo tarp žuvusiųjų.

Rusijos kariai šaudo iš Baltarusijos Bresto oro uostoRusijos kariai pradėjo naudoti Baltarusijos miesto Bresto oro uostą Ukrainos teritorijos apšaudymui. Tai pranešė Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Vadimas Denisenka.„Iš tikrųjų vyksta puolimas iš Baltarusijos. Be to, rusai pradėjo naudotis Bresto oro uostu, nuo kurio prasideda mūsų teritorijų apšaudymas“, – sakė jis.V. Denisenka pažymėjo, kad situacija rodo, kad Baltarusijos diktatorius Aliaksandras Lukašenka nėra pasiruošę siųsti savo sausumos pajėgų į Ukrainos teritoriją, tačiau jis patiria labai rimtą spaudimą iš Rusijos, todėl kol kas tokios galimybės atmesti negalima.

Tikisi, kad Zelenskis ir Putinas susitiks TurkijojeUkrainos ir Rusijos derybos internetu bus atnaujintos penktadienį, balandžio 1 d., teigė Ukrainos delegacijos vadovas Davidas Arachamia.Anot jo, derybose Turkijoje Ukrainos pusė reikalavo Ukrainos ir Rusijos Federacijos vadovų susitikimo.„Rusijos delegacija atsakė, kad pirmiausia reikia turėti labiau suderintą sutarties projektą. Po savaitės išsiaiškinsime, kas priklauso nuo derybų proceso dalyvių. Ir tikėkimės, kad šalių prezidentai susitiks“, – sakė D. Arachamia.Jis pabrėžė, kad toks susitikimas neturėtų vykti Rusijos ar Baltarusijos teritorijoje. Jo nuomone, Turkija galėtų būti geriausia V. Zelenskio ir V. Putino susitikimo vieta.

Siūlo Rusijos delegacijos vadovui skirti apsaugą RusijojeUkrainos delegacijos vadovo derybose su Rusijos Federacija Davidas Arachamia teigia, kad Rusijos delegacijos vadovas Vladimiras Medinskis turės prašyti asmeninės apsaugos dėl rusų reakcijos į derybų rezultatus.„Vakar mačiau mediamonitoringą, kaip jie reagavo (į derybų rezultatus) Rusijos Federacijoje. Ten taip pat „visi išdavikai“, kurie grįžo. Ten šiam Medinskiui reikalinga apsauga – jį reikia saugoti. Labai pikti žmonės sako, kad „praranda pozicijas“. Jie paskaitė apie garantijas ir supranta: „Pradėjome karą, kad neva kovotume su NATO, bet iš tikrųjų atsinešėme šios NATO „kopiją“, taip pat sutikome su griežtomis garantijomis Ukrainai“, – sakė D. Arachamia.Tuo pačiu D. Arachamia pažymėjo suprantantis, kodėl tarpiniai derybų rezultatai gali atrodyti kaip nuostolis Ukrainos visuomenei, be to, jo teigimu, kariškiams gali būti emociškai sunku susitarti su rusais dėl kompromisų, atsižvelgiant į Rusijos okupacinių pajėgų žiaurumus Ukrainoje.

Ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas: Rusijos kariuomenė ruošiasi atakomsUkrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas teigia, kad, remiantis operatyvine informacija, išlieka grėsmė, kad Rusijos kariuomenė gali panaudoti raketinį ginklą prieš karinio-pramoninio komplekso objektus ir Ukrainos logistikos infrastruktūrą.Tai teigiama naktiniame štabo pranešime. „Juodojoje jūroje yra laivų, aprūpintų jūrinėmis sparnuotinėmis raketomis „Kalibr“. Sevastopolio karinio jūrų laivyno bazėje baigtas „Admiral Makarovo“ fregatos „Kalibr“ tipo SLCM amunicijos papildymas. Tęsiamas papildomų Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų dalinių perkėlimas į Ukrainos teritoriją dalyvauti kare. Turimais duomenimis, rytinės karinės apygardos karinių dalinių ir dalinių nuolatinio dislokavimo punktuose didžioji dauguma šauktinių liko, o tai rodo papildomų dalinių formavimo galimybių išnaudojimą”, - nurodė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Ukraina nori turėti iki milijono rezervistųUkrainos pasiūlymuose derėtis dėl saugumo garantijų yra „sustiprinto imuniteto“ koncepcija, kuri leidžia karinės grėsmės atveju greitai mobilizuoti iki milijono rezervistų. Apie tai Ukrainos delegacijos vadovas Davidas Arachamia pareiškė Ukrainos televizijos kanalams.D. Arachamios teigimu, Ukraina konsultavosi su Izraelio ekspertais, kurie išreiškė nuomonę, kad „vadinamojo sustiprinto imuniteto koncepcija labiausiai tinka mūsų šaliai“.Jis pabrėžė, kad Ukraina nesiruošia nieko pulti, bet turėtų sugebėti kokybiškai apsiginti, o tam reikia atitinkamos gynybos ginkluotės.„Galimybė labai greitai sutelkti rezervistus, kaip tai daroma Šveicarijoje ir Izraelyje. Dabar tam turime visas prielaidas. Turime daug teritorinės gynybos, nacionalinio pasipriešinimo pajėgų. Ir štai kaip mes matome: kad bus kariuomenė ir sąlyginai atsiras dar milijonas žmonių, kurie kasmet kartą ar du per metus mokosi poligonuose. Jie turi ginklus. Čia diskutuotinas klausimas, ar jie turi teisę šiuos ginklus laikyti namuose, ar šalia esančioje specialioje ginklų patalpoje. O agresijos atveju dar turime milijoną plius jau apmokytų karių. O valstybė kiekvieną mėnesį neturi skirti pinigų jų išlaikymui“, – sakė D. Arachamia.

Zelenskis apdovanojo dar 122 kariusUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį valstybiniais apdovanojimais apdovanojo dar 122 karius, iš jų – 23 po mirties. Apie tai šalies vadovas pranešė savo vaizdo žinutėje kreipdamasis į Ukrainos žmones. „Tradiciškai šiandien, prieš įrašydamas šį kreipimąsi, vyriausiojo vado teikimu pasirašiau dekretą dėl valstybės apdovanojimų mūsų kariuomenei. 122 gynėjai, iš jų 23 po mirties“, – pažymėjo prezidentas.

Ukraina paviešino savo derybinę poziciją: dabar Rusija negalės imituotiRusijai užkirsdama galimybę imituoti derybų procesą, Ukrainos delegacija paviešino savo derybinę poziciją. Tai nurodė Ukrainos derybų delegacijos vadovas, Tautos tarno parlamentinės frakcijos vadovas Davydas Arakhamia, praneša „Ukrinform“.„Mes viešai pristatėme savo derybinę poziciją, todėl Rusijos Federacija nebegali imituoti derybų proceso. Prieš tai buvo baiminamasi, kad šis procesas reikalingas norint nuslėpti karinius veiksmus“, – sakė D. Arakhamia.Anot jo, Ukraina kviečia visus užsienio partnerius į oficialius derybų kanalus. Todėl Rusija yra priversta vesti tikras derybas, o ne jas imituoti, demonstruoti visam pasauliui, kaip jos juda, nes kitaip teks sakyti, kad Rusija nenori leistis į derybas ir eina karo keliu.„Ir tada tai turės visas tarptautinio pobūdžio pasekmes. Žvelgiant iš taktinės pusės, šį mūšį laimėjome vienareikšmiškai. Tai ne mūsų derybinės grupės, o mūsų ginkluotųjų pajėgų įvertinimai. Kai Ukrainos ginkluotosios pajėgos duoda puikių rezultatų, mes tai imame ir naudojame“, – sakė D. Arakhamia.

Po atakų Luhanske mano, kad rusai dar labiau suaktyvėsSuintensyvėjus Rusijos agresorių veiksmams situacija Luhansko srityje darosi vis blogesnė – per parą nuo Rusijos kariuomenės atakų žuvo du žmonės, penki buvo sužeisti. Apie tai feisbuke paskelbė Lugansko karinės administracijos vadovas Serhijus Gaidai, praneša „Ukrinform“.„Sunki diena. Rusai suintensyvino „atlaisvinimą“. Sąžiningai ir atvirai: pas mus paaštrėjimas, situacija sunki. Orkai, pradėję masiškai apšaudyt regioną 6 valandą ryto, nesustojo. Šiandien gavo visi laisvi miestai. Popasnoje – aviacija, Lisichanske – artilerija. Du žuvę, penki sužeisti, 21 išgelbėtas – lyg iš naujo gimę“, – rašė S. Gaidai.Jis taip pat kalbėjo apie du vaikus – vienerių ir septynerių metų, kuriems gresia abiejų kojų amputacija. Anot S. Gaidai, jie sunkios būklės buvo nuvežti į ligoninę kaimyniniame regione.Suintensyvėjus karo veiksmams, S. Gaidai pataria civiliams evakuotis, kol tai įmanoma.„Pasirinkimą vykti ar nevykti iš regiono renkasi kiekvienas, vadovaudamasis savo aplinkybėmis, bet mes negalime tavęs prarasti. Rūpinkitės savimi, rūpinkitės savo vaikais. Sėdėti ir laukti priešo gerumo yra ne laikas, orkai atėjo žudyti ir atlieka savo misiją kiekvieną dieną. Dabar jie nori žudyti dar daugiau, ši diena yra ryškus pavyzdys“, – sakė S. Gaidai.Kartu jis išreiškė įsitikinimą, kad Ukrainos kariuomenė Luhansko srities priešui neatleis, o laikui bėgant visi išvykusieji galės grįžti namo.Kaip skelbta anksčiau, kovo 30 d., apie 6.30 val., Rusijos kariuomenė apšaudė Luhansko gyvenamuosius rajonus, o vėliau ir į vaikų darželį.

Zelenskis: yra tokių, kurie „dirba tik tam, kad liktų pareigose“„Dariau, darau ir darysiu viską, kad mūsų žmonės galėtų apsiginti, kol bus atkurtas teisingumas Ukrainos žemėje ir Juodosios jūros regione. Tai yra mūsų pagrindinis interesas. Tai yra mūsų išgyvenimas. Būtent dėl Ukrainos žmonių išgyvenimo mes dabar ir kovojame. Šiame kare, neperdedant, Tėvynės kare prieš Rusiją“, – kreipdamasis į Ukrainos žmones pabrėžė Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis.Jis sakė, kad trečiadienį priėmė svarbių sprendimų, nes yra žmonių, kuriems rūpi Ukrainos ateitis ir dėl jos kovoja, tačiau yra ir tokių, kurie „gaišta laiką ir dirba tik tam, kad liktų pareigose“.„Šiandien pasirašiau pirmąjį dekretą dėl tokio asmens atšaukimo. Toks Ukrainos ambasadorius. Iš Maroko. Taip pat grąžinamas ambasadorius iš Sakartvelo. Su visa pagarba: jei nebus ginklų, nebus sankcijų, nebus jokių apribojimų Rusijos verslui – prašau ieškotis kito darbo“, – sakė jis.Ukrainos vadovas pabrėžė, kad laukia konkrečių rezultatų iš Ukrainos atstovų Lotynų Amerikoje, Artimuosiuose Rytuose, Pietryčių Azijoje ir Afrikoje.„Tokių pat rezultatų tikiuosi ir iš karo atašė artimiausiomis dienomis. Diplomatinis frontas yra vienas iš pagrindinių frontų. Ir visi ten turėtų dirbti kuo efektyviau, kad laimėtų ir padėtų kariuomenei. Kaip ir kiekvienas gynėjas mūšio lauke, taip ir visi diplomatiniame fronte“, – pabrėžė jis.

Beveik tūkstantis Vokietijos medikų pasirengę dirbti UkrainojeApie 800 gydytojų iš Vokietijos pareiškė esantys pasirengę dirbti Ukrainoje, taip pat kaimyninėse šalyse, teikti pagalbą sužeistiesiems ir ligoniams.Tai pareiškė Vokietijos sveikatos ministras Karlas Lauterbachas, praneša „Ukrinform“.Anot jo, norintys padėti gydytojai gali registruotis Vokietijos medikų asociacijos svetainėje.Ministras pridūrė, kad Vokietija padidins sunkiai sužeistų Ukrainos gyventojų priėmimą – jiems pagalba teikiama visuose šalies regionuose. K. Lauterbachas mano, kad Vokietija šiame procese turi atlikti pagrindinį vaidmenį.Vokietija Ukrainai taip pat tiekia vaistus ir kitas medicinos priemones.Pažymima, kad nuo 2014 iki 2022 metų vasario pabaigos beveik 200 Ukrainos karių buvo gydomi ir reabilituojami Bundesvero klinikose.

Zelenskis – apie pokalbį su Bidenu: mes turime teisę reikalauti pagalbosUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, kreipdamasis į Ukrainos žmones, papasakojo apie ką kalbėjosi su JAV prezidentu Joe Bidenu. Anot jo, šis pokalbis buvo labai ilgas.„Žinoma, padėkojau Jungtinėms Valstijoms už naują 1 milijardo dolerių humanitarinės pagalbos paketą ir papildomą 500 milijonų dolerių tiesioginę biudžeto paramą. Ir pažymėjau, kad dabar yra lūžio taškas.Pasakiau prezidentui J. Bidenui, kas būtina Ukrainai. Ir buvau labai nuoširdus su juo. Mums svarbi JAV parama. Ir dabar ypač svarbu paremti petį Ukrainai, parodyti visą demokratinio pasaulio galią.Ir jei mes norime kovoti už laisvę kartu, tada prašome savo partnerių... Ir jei mes realiai kovojame už laisvę ir demokratijų apsaugą kartu, tai mes turime teisę reikalauti pagalbos šiuo kritiniu momentu. Tankai, lėktuvai, artilerijos sistemos... Laisvė turi būti ginkluota ne blogiau nei tironija“, – kalbėjo V. Zelenskis.

Pentagonas: Rusijos kariai pradeda trauktis iš Černobylio AEJAV gynybos departamento duomenimis, Rusijos kariai pradeda trauktis iš Černobylio atominės elektrinės teritorijos. Apie tai rašo AFP.„Černobylis yra (...) ta sritis, kur jie (rusai – Delfi.lt) pradeda perkelti dalį savo karių – jie išvyksta, tolsta nuo Černobylio aikštelės ir juda Baltarusijos link“, – sakė amerikiečių pareigūnas, rašo france24.„Manome, kad jie išvyksta, negaliu pasakyti, kad jų visų nebėra“, – pridūrė jis.Anksčiau Pentagonas pranešė, kad dalis Rusijos karių, judančių Kijevo kryptimi, dabar vyksta į Baltarusiją.

Zelenskis: mes nieko neatiduosime ir kovosime už kiekvieną žemės metrąRusijos karių aktyvumo sumažėjimas Kyjivo ir Černigovo srityse yra ne dėl to, kad jie traukiasi, o dėl to, jog buvo išvaryti Ukrainos karių. Tai naktiniame vaizdo pranešime pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.„Pasigirsta ir kitų žodžių apie tariamą Rusijos kariuomenės išvedimą iš Kyjivo ir Černigovo. Apie neva sumažėjusį įsibrovėlių aktyvumą šiose srityse. Žinome, kad tai ne pasitraukimas, o tai, kad mes juos išvarėme. Tai yra mūsų gynėjų darbo rezultatas. Tačiau taip pat matome, kad šiuo metu Rusijos kariai kaupiasi naujiems smūgiams Donbase. Ir mes tam ruošiamės.Mes niekuo netikime – jokiomis gražiomis žodinėmis konstrukcijomis. Mūšio lauke yra reali situacija. Ir dabar – tai svarbiausia. Mes nieko neatiduosime. Ir kovosime už kiekvieną savo metrą žemės, už kiekvieną mūsų žmogų.Tokioje situacijoje, kurioje dabar yra mūsų valstybė, neturėtų kilti tokių diskusijų, prie kurių visuomenė ir mūsų politikai yra įpratę taikos metu.Jei kas nors bando parodyti, kad gali pamokyti mūsų ginkluotąsias pajėgas kaip kovoti, kaip susidoroti su priešu, tai geriausias būdas tai padaryti – eiti tiesiai į mūšio lauką. Ne iš fotelio namuose ar iš tos vietos, į kurią išvykote dėl saugumo. O realiuose koviniuose susirėmimuose. Jei nesate tam pasiruošę, neturėtumėte pradėti mokyti mūsų gynėjų ir mūsų gynėjų“, – sakė V. Zelenskis.

Ukrainą pasiekė pirmoji ginkluotės siunta iš JAVJAV gynybos departamentas perdavė pirmąją šešių krovinių partiją Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms, siekdamas sustiprinti kovinius pajėgumus. Ukrainos kovotojai gaus „Javelin“ ir „Stinger“.Tai trečiadienį paskelbė Pentagono atstovas Johnas Kirby, praneša TSN.Anot jo, dalis karinės pagalbos jau atkeliavo į Ukrainą.„Medžiagos į regioną patenka kasdien, įskaitant paskutines 24 valandas“, – sakė J. Kirby.Pentagono atstovas patikslino, kad JAV aprūpina ukrainiečius ginkluote, kurios jiems labiausiai reikia – ypač prieštankinėmis ir priešlėktuvinėmis sistemomis, greičiausiai, turėdamas omenyje „Javelin“ ir „Stinger“.Be to, anot jo, anksčiau Ukrainai žadėti smogiamieji dronai „Switchblade“ bus pradėti pristatyti „palyginti greitai“.

Pentagonas: dalis Rusijos kariuomenės patraukė į BaltarusijąPer pastarąją parą apie 20 proc. Rusijos pajėgų, judėjusių link Kyjivo, pakeitė kryptį, dalis jų patraukė į Baltarusiją. Tai pranešė CNN, remdamasi JAV gynybos departamento pareiškimu.„Mūsų vertinimas būtų toks, kaip sakėme vakar, kad jie ketina perkomplektuoti šiuos karius, papildyti atsargas ir tikriausiai panaudoti juos kur nors Ukrainoje, bet aš netikiu, kad šiuo metu įranga vyksta kur nors. konkrečiai“, – per instruktažą su žurnalistais sakė Pentagono atstovas Johnas Kirby.Jis pridūrė, kad jei Rusija rimtai žiūri į savo reikalavimą deeskaluoti, ji turėtų siųsti tas pajėgas „į savo namų garnizoną“ ir kad Rusijos pajėgos vis dar atakuoja Kyjivą „bombarduodami, artilerijos ugnimi ir oro antskrydžiais“.J. Kirby patikslino, kad JAV Gynybos departamentas mato, kaip Ukrainos sostinę iš šiaurės ir šiaurės vakarų atakavusios Rusijos karinės pajėgos juda iš prieš Černigovą ir Sumus dislokuotų pajėgų į Baltarusiją.

„Azov“ kovotojai trečiadienį Mariupolyje sunaikino tris priešo tankus ir nukovė 64 Rusijos pėstininkus„Azov“ šiuos skaičius pateikė socialiniame tinkle „Telegram“, skelbia „Ukrinform“.„Kova už Mariupolį tęsiasi. Pulko „Azov“ kovotojai šiandien sunaikino tris tankus ir nukovė daugiau nei 64 priešo pėstininkus, tarp kurių buvo Rusijos Federacijos vyriausiosios žvalgybos valdybos specialiosios paskirties karių“, – teigiama pranešime.

Pentagonas: Rusija perdislokuoja aplink Kyjivą esančias pajėgasRusija perdislokavo apie 20 proc. aplink Ukrainos sostinę sutelktų pajėgų, nurodė Pentagonas.Visgi Pentagono atstovas įspėjo, kad Rusija tikriausiai planuoja papildyti šių pajėgų maisto, degalų ir šaudmenų atsargas ir vėl dislokuoti, užuot išsiuntusi namo.Johnas Kirby mano, kad dalis Rusijos pajėgų galbūt jau atsidūrė Baltarusijoje, o ne savo įprastinėse dislokavimo vietose. Jis pridūrė, kad Rusijos privati karinė bendrovė „Wagner Group“ į Donbaso regioną, kurį Maskva paskelbė prioritetiniu, nusiuntė apie tūkstantį samdinių.

Į Gomelį atvežta Černobylio atominėje elektrinėje radiacijos gavusių Rusijos kariųKaip skelbia „Ukrinform“, apie tai feisbuke pranešė Ukrainos valstybinės uždarosios zonos valdymo agentūros visuomeninės tarybos narys Jaroslavas Jemeljanenka.„Šiandien į Gomelio radiacinės medicinos centrą atvežė dar vieną radiacijos gavusių Rusijos kareivių grupę. Iki soties prikasėte apkasų Raudonajame miške? Dabar savo trumpą gyvenimėlį nugyvensite jausdami radiacijos padarinius“, – parašė jis.J. Jemeljanenka pažymėjo, kad toje teritorijoje reikia laikytis tam tikrų taisyklių. Jeigu kareiviai ar jų vadai būtų turėję nors lašelį proto, šių padarinių būtų išvengę.

Dniprui suduoto raketinio smūgio metu sunaikinta naftos saugykla, žmonės nenukentėjo.Šią informaciją socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbė Dniepropetrovsko regiono vadovas Nikola Lukašukas, praneša „Ukrinform“.

Ukrainos vidaus reikalų ministerija įvardijo didžiausiu „sprogimo pavojumi“ pasižyminčius Kyjivo rajonusDėl karo maždaug 300 tūkst. kv. km plotas užterštas sprogmenimis, televizijos eteryje pareiškė Ukrainos vidaus reikalų ministro pirmasis pavaduotojas Jevgenijus Eninas.„Šiandien priešas palieka galybę nemalonių staigmenų. Remiantis Ukrainos nepaprastųjų situacijų tarnybos vertinimu, sprogmenimis užterštas plotas siekia 300 tūkst. kv. km“, – sakė jis.J. Eninas taip pat paminėjo labiausiai sprogmenimis užterštus Kyjivo mikrorajonus, skelbia „Ukrinform“. Jo teigimu, dėl priešo surengtų apšaudymų tokiais tapo Vynohradaras ir Obolonė. Ukrainos vidaus reikalų ministro pirmasis pavaduotojas papasakojo, kad nuo šių metų vasario 24 d. Ukrainos nepaprastųjų situacijų tarnybos darbuotojai nukenksmino daugiau nei 300 sprogmenų, įskaitant vieną aviacinę bombą, ir išvalė apie 14 hektarų plotą.Vasario 24 d. Rusija pradėjo naują karo su Ukraina etapą: priešas masiškai apšaudo ir bombarduoja taikius Ukrainos miestus ir gyvenvietes. Į kovą su įsibrovėliais pakilo visa ukrainiečių tauta, Ukrainos ginkluotosios pajėgos ir teritorinės gynybos pajėgos. Priešo puolimas sustabdytas, jis patiria didžiulius nuostolius.

Ukrainos prezidento patarėjas Mychailas Podoliakas paaiškino, kodėl reikalingas Volodymyro Zelenskio ir Vladimiro Putino susitikimas, praneša „Laisvės radijas“.„Kad jau galėtume priimti kokių nors konkrečių sprendimų. Norint sustabdyti karą, reikia pereiti prie dvišalių prezidentų derybų“, – pareiškė jis.M. Podoliako teigimu, „viskas, ką reikėjo paruošti derybų proceso kontekste, paruošta“, ir dabar turi būti patvirtinta Rusijos delegacijos.

Rusijos pajėgos atakavo DniprąApie ataką feisbuke pranešė Dnipro meras Borisas Filatovas, skelbia „Ukrinform“. „Panašu, kad raketinis smūgis. Jau žinome kurioje vietoje. Nuotraukų neskelbiame. Valstybinių institucijų telefono linijų beprasmiais pranešimais „Buvo sprogimas“ neapkrauname. Laukiame oficialaus karinės administracijos pranešimo“, – parašė jis.B. Filatovas pridūrė, kad „daugiau komentarų nebus“.Anksčiau buvo pranešta, kad šiandien, kovo 30 d., Rusijos įsibrovėliai Donecko srityje esančiame Marinkos mieste naudojo fosforo sviedinius.

Maskva patvirtino dalinių pergrupavimą prie Kyjivo ir ČernihivoRusijos gynybos ministerija patvirtino savo dalinių „pergrupavimą“ prie Kyjivo ir Černihivo. „Kyjivo ir Černihivo srityse vyksta planuotas dalinių pergrupavimas“, - trečiadienio vakarą Maskvoje sakė ministerijos atstovas Igoris Konašenkovas. Rusijos kariai ten esą įgyvendino savo pagrindinius uždavinius. Dalinių perdislokavimo tikslas „pirmiausiai yra užbaigti visiško Donbaso išlaisvinimo operaciją“.Po pokalbių su Ukraina Rusija antradienį pažadėjo smarkiai sumažinti savo karinį aktyvumą prie Kyjivo ir Černihivo.Rusijos gynybos ministerija pakartojo, kad pirmasis „karinės specialiosios operacijos“ – taip Maskva vadina karą prieš kaimyninę šalį – etapas sėkmingai baigtas.

Ukrainoje pareikšti pirmieji kaltinimai už „kolaboravimą“ su RusijaUkrainos generalinė prokuratūra trečiadienį paskelbė, kad šalyje pirmajam asmeniui pareikšti kaltinimai už „kolaboravimą“ su Rusijos kariuomene.Pasak prokuratūros, Kramatorsko miesto gyventojas platformoje „TikTok“ pasidalijo vaizdo įrašu, „kuriame neigė, kad Rusija vykdo agresiją prieš Ukrainą ir ragino piliečius palaikyti neteisėtus šalies agresorės sprendimus ir veiksmus“.Kaltinimai pareikšti pagal naują, kovo viduryje priimtą įstatymą, kuris už „kolaboravimą“ su „priešo“ pajėgomis numato nuo 10 iki 12 metų laisvės atėmimo bausmes, o visi kaltais pripažįstami asmenys 15 metų negali eiti valstybės tarnautojo pareigų.Prokurorų teigimu, nuo šio teisės akto įsigaliojimo jau pradėta daugiau kaip 150 tyrimų dėl įtariamo kolaboravimo su Rusijos pajėgomis.Ukrainoje taip pat priimtas įstatymas, pagal kurį baudžiama už „neteisėtą“ vaizdų, atskleidžiančių Ukrainos karių judėjimą, publikavimą.

Zelenskis pasikalbėjo su BidenuUkrainos prezidentas trečiadienį vakare telefonu kalbėjosi su JAV prezidentu Joe Bidenu. Per valandos trukmės pokalbį šalių lyderiai aptarė dabartinę karo situaciją, derybas dėl paliaubų. Be to, kalbėto apie konkrečią JAV gynybinę ir humanitarinę paramą Ukrainai, naujų sankcijų paketą Rusijai. https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1509202046574022656?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainoje jau žuvo daugiau kaip 1 000 civiliųJungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro (OHCHR) duomenimis, Ukrainoje jau žuvo daugiau kaip 1 000 civilių, praneša transliuotojas BBC.Pasak JT vyriausiosios žmogaus teisių komisarės Michelle Bachelet, jos biuras nuo vasario 24-osios patvirtino 1 189 civilių žūtis, įskaitant 98 vaikus. Tačiau ji perspėjo, kad tikrieji skaičiai gali būti gerokai didesni.„Civiliai patiria nenusakomas kančias, o humanitarinė krizė yra kritiniame etape“, – teigė M. Bachelet. Pasak jos, pastaruoju metu „kur kas padaugėjo“ civilių žūčių apsiaustuose miestuose, o tai gali būti susiję su sveikatos priežiūros paslaugų teikimo trikdžiais ir karo sukeltu nepritekliumi bei stresu.

Rusų išpuoliai paūmėjoLuhansko srities karinės administracijos vadovas Serhijus Gaidajus pranešė, kad regione paūmėjo išpuoliai – rusai be perstojo apšaudo taikius miestus. Trečiadienį du žmonės žuvo, penki buvo sužeisti, 21 žmogus buvo išgelbėtas iš griuvėsių ir gaisrų, „Telegram“ kanale skelbia UNIAN.Not S. Gaidajaus, Lisichanskas apšaudomas iš artilerijos, Popasnaja – iš aviacijos. Smarkiai apšaudžius Severodonecką, Rubižnę, Lisichanską, Kremenają, buvo apgadinta apie 18 objektų, tarp jų šeši daugiabučiai ir šeši privatūs gyvenamieji namai, Patrulių policijos skyriaus pastatas, ūkiniai pastatai, garažai, infrastruktūros objektai, automobiliai.Per rusų apšaudymą tarnybos metu žuvo ir ukrainiečių policininkas.https://t.me/uniannet/42858

Slovakija išsiunčia 35 Rusijos diplomatusSlovakija trečiadienį paskelbė, kad remdamasi žvalgybos tarnybų duomenimis, nusprendė išsiųsti 35 Rusijos diplomatus.Šalies užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Jurajus Tomaga sakė naujienų agentūrai AFP, kad buvo nuspręsta „35 žmonėmis sumažinti Rusijos ambasados Bratislavoje personalą“. „Apgailestaujame, kad po ankstesnių Rusijos diplomatų išsiuntimo serijų per pastaruosius dvejus metus Rusijos diplomatinė misija neparodė jokio susidomėjimo tinkamai veikti Slovakijoje“, – pridūrė J. Tomaga.

Putinas nežino tiesos apie karą?JAV mano, kad Vladimiras Putinas jaučiasi apgautas savo karinės vadovybės. Tai pranešė CNN ir „NBC News“ vyresnysis korespondentas Baltuosiuose rūmuose Peteris Alexanderis, cituodamas neįvardytą JAV valdžios atstovą.„Šiuo metu tarp V. Putino ir Rusijos gynybos ministerijos tvyro nuolatinė įtampa, susijusi su V. Putino nepasitikėjimu ministerijos vadovybe“, – sakė šaltinis.Pasak jo, JAV vyriausybėje vyrauja nuomonė, kad V. Putino patarėjai jį dezinformuoja apie Rusijos kariuomenės problemas Ukrainoje ir sankcijų pasekmes Rusijos ekonomikai, nes „jie pernelyg bijo jam pasakyti tiesą“.

Rusijos gynybos ministerija: kariai aplink Kijevą ir Černigovą persigrupuojaRusijos gynybos ministerija pareiškė, kad jos pajėgos šiuo metu persigrupuoja Kijeve ir Černigove ir ruošiasi užbaigtą pirmąjį invazijos į Ukrainą etapą, kuriuo, anot jos, buvo priversti Volodymyro Zelenskio karius ginti didžiuosius miestus. Rusijos gynybos ministeriją cituoja „Skynews“.Per pastarąsias 24 valandas buvo gauta pranešimų apie karių pasitraukimą iš šios zonos, tačiau Vakarų šalys nerimavo, kad taip galėjo nutikti tik todėl, kad rusai galėtų surengti naują puolimą prieš sostinę.Tačiau kai kurių analitikų teigimu, taip gali būti ir dėl to, kad Ukraina sėkmingai atstūmė Rusijos pajėgas.Rusija teigia, kad dabar gali sutelkti dėmesį į tai, ką ji vadina Donbaso išlaisvinimu – sričiai, kurią Vladimiras Putinas prieš įsiveržimą paskelbė nepriklausoma.

JK: sankcijos Rusijai turi būti plečiamos, kol visi jos kariai pasitrauks iš UkrainosJungtinės Karalystės premjeras Borisas Johnsonas trečiadienį teigė, kad Vakarų šalys turi veržti sankcijų kilpą ant Rusijos kaklo, kol visi jos kariai pasitrauks iš Ukrainos.Savo kolegų parlamentarų paklaustas, kada reikėtų atšaukti sankcijas Rusijai, B. Johsnonas atsakė: „Mano nuomone, turime nuolat plėsti sankcijas, kol kiekvienas jo (Rusijos prezidento Vladimiro Putino) karys pasitrauks iš Ukrainos.“

Per raketų ataką prieš administracijos pastatą Mykolajive žuvo 15 žmoniųPer Rusijos raketų ataką prieš srities administracijos pastatą Pietų Ukrainos Mykolajivo mieste antradienį, Ukrainos duomenimis, žuvo mažiausiai 15 žmonių. Tai trečiadienį savo „Telegram“ kanale pranešė gubernatorius Vitalijus Kimas.Sviedinys administraciniame pastate išmušė didžiulę skylę. Sugriautas ir V. Kimo darbo kabinetas. Jo tuo metu ten nebuvo.Gelbėtojai pradžioje ištraukė tris žuvusiuosius, tačiau vėliau aukų skaičius išaugo iki 15. 34 žmonės buvo sužeisti, sakė gubernatorius. Šių duomenų nepriklausomai patvirtinti neįmanoma.Mykolajivas iš pietų puolantiems rusų daliniams blokuoja kelią į svarbų Odesos uostamiestį.

Meras: Irpinėje jau žuvo maždaug 200–300 civiliųIrpinėje žuvo maždaug 200–300 civilių, kol šis Ukrainos miestas buvo išlaisvintas nuo Rusijos karių, miesto merą Oleksandrą Markušyną cituoja agentūra „Reuters“.O. Markušynas dar pirmadienį pranešė, kad Ukrainos pajėgos visiškai atsiėmė šio miesto, kuris buvo tapęs karštuoju kautynių tašku, kontrolę.Meras per trečiadienį surengtą spaudos konferenciją nurodė, kad Irpinėje iki šiol žuvo apie 50 Ukrainos karių, kai kurių jų kūnai tebėra įstrigę po pastatų griuvėsiais. Pasak O. Markušyno, miestas visą naktį buvo apšaudomas Rusijos kariuomenės.

Rusijos kariai apšaudė Lysyčanske evakuacijos autobusąLysyčanske, Luhansko srityje, buvo apšaudyti evakuacijos autobusai. Aukų išvengta. Iš miesto buvo evakuota 260 žmonių.Luhansko srities karinės administracijos pirmininkas Sergijus Gaidajus apie tai paskelbė „Telegram“ kanale.„Kovo 30 d., per eilinę Lysyčansko gyventojų evakuaciją rusai apšaudė autobusą. Laimė, aukų nebuvo. Iš viso per dieną iš šio miesto buvo išgelbėta 260 žmonių“, – rašė srities vadovas.Jis pažymėjo, kad 25 žmonės taip pat buvo evakuoti iš Rubižnės, 73 iš Severodonecko, 58 iš Kreminos ir 13 iš Popasnos.„Norinčių išvykti iš Popasnos buvo daug daugiau. Tačiau autobusas negalėjo grįžti kitų, nes tuo metu rusai pradėjo oro antskrydį mieste“, – aiškino S. Gaidajus.Jis patikslino, kad šiuo metu traukinyje yra 376 evakuojamieji, kiti jau yra Donecko geležinkelio stotyse.

Ukraina: veržimasis į Kyjivą sustabdytas tik laikinaiUkrainos generalinis štabas nesitiki plataus masto rusų pajėgų pasitraukimo iš teritorijų netoli sostinės Kyjivo. Priešas dėl savo nuostolių tikriausiai tik „laikinai atsisakė tikslo blokuoti Kyjivą“, - trečiadienio vidudienį pareiškė Generalinis štabas. Rusijos daliniai persigrupuoja ir dabar telkia dėmesį į puolimą Ukrainos rytuose ir pietuose.Patvirtintas dalinis rusų pajėgų išvedimas iš Brovarų, esančių į rytus nuo milijoninio Kyjivo. Po pokalbių su Ukraina antradienį Rusija paskelbė mažinsianti karinius veiksmus prie Kyjivo ir Černihivo.Duomenų apie karinius veiksmus nepriklausomai patvirtinti neįmanoma. Tai galioja ir Ukrainos generalinio štabo informacijai, esą Rusija telkia pajėgas uždaroje zonoje aplink Černobylio atominę elektrinę. Šioje teritorijoje nuo branduolinės nelaimės 1986 metais vis dar smarkiai padidėjusi radiacija. Zona nuo pirmųjų karo dienų yra Rusijos rankose.Rusija užpuolė Ukrainą vasario 24 dieną.

Rusijos kariai iš artilerijos apšaudė Lysyčanską: du vaikai buvo sunkiai sužeistiPo artilerijos apšaudymo Lysyčanske buvo sužeista visa šeima, įskaitant du vaikus. Tai antrasis „sunkus“ apšaudymas šią dieną.Apie apšaudymą paskelbė Luhansko srities karinės administracijos vadovas Sergejus Gaidajus.Tėvai patyrė šautines skeveldrų žaizdas. Jų būklė stabilizavosi. Daug sunkesnė situacija su vaikais. Jie paguldyti į vietos ligoninę.„2020 metais gimusi dukra patyrė šautinę pilvo ertmės žaizdą, abiejų apatinių galūnių šautines skeveldros žaizdas su kaulų ir neurovaskulinių pluoštų pažeidimais. Jos brolis, gimęs 2014 m., turi daugybines šautines skeveldrų žaizdas abiejose pėdose ir abiejose kojose“, – rašė S. Gaidajus.Pasak gydytojų, didelė tikimybė, kad vaikams teks amputuoti abi apatines galūnes.Portalas tsn.ua primena, kad Lysyčanske, Luhansko srityje, rusai apšaudė vaikų darželį, kuris tik pernai buvo suremontuotas.

Ukrainos duomenimis, karas jau pražudė 145 vaikusNuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios šalyje jau žuvo 145 vaikai ir dar 222 sužeisti, remdamasis Ukrainos generaline prokuratūra, praneša portalas „Ukrinform“.Pasak prokuratūros, daugiausiai vaikų žuvo Kyjivo, Charkivo, Donecko, Černihivo, Mykolajivo, Luhansko, Zaporižės, Žytomyro, Sumų ir Chersono srityse. Be to, per Rusijos ginkluotųjų pajėgų oro antskrydžius ir apšaudymą jau apgadinta 790 švietimo įstaigų, iš jų 75 sunaikintos visiškai.Šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiantys intensyvūs mūšiai.

Arestovyčius: okupantai užminavo didžiulę teritorijąUkrainos Irpinės miestą Kyjivo srityje gynėjai kovodami išlaisvino kovodami.Šią žinią perdavė Ukrainos prezidento administracijos vadovo patarėjas Oleksijus Arestovičius.„Irpinė buvo atsiimta ne be kovos. Dalis atsiskyrė iš Kyjivo srities. Išstatė kolonas ir traukiasi. Traukiasi masiškai. Bet traukiasi kovodami. Viską reikia suprasti teisingai. Nėra taip, kad mes juos paleistume. Vyksta susirėmimai“, – kalbėjo o. Arestovičius.Pasak O. Arestovičiaus, okupantai užminavo didžiulę teritoriją.„Traukdamiesi jie apšaudo namus, infrastruktūros objektus. Okupantai šaudo į mūsų karius, o mūsų kariai – į juos. Karas tęsiasi, tačiau moralė elementari: gavo pagal nuopelnus ir traukiasi“, – aiškina Ukrainos prezidento administracijos vadovo patarėjas.

Mykolajive per apšaudymą žuvo 15 žmonių, pranešė srities karinė administracija. https://t.me/nexta_live/23926

Rusijos pajėgos smogė Raudonojo Kryžiaus pastatui MariupolyjeRusijos pajėgos smogė Raudonojo Kryžiaus pastatui apsiaustame ir smarkiai sugriautame Ukrainos pietrytiniame Mariupolio uostamiestyje, trečiadienį pranešė Kyjivas.Pareigūnai perspėjo, kad šis incidentas gali dar labiau paaštrinti mieste besivystančią humanitarinę katastrofą.„Mariupolyje okupantai nusitaikė į Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus Komiteto (TRKK) pastatą“, – sakoma socialiniuose tinkluose paskelbtame parlamento žmogaus teisių ombudsmenės Liudmylos Denisovos pranešime. Ji pridūrė, kad pastatui smogė aviacija ir artilerija.

Drastišką ataką atlaikiusio Černihivo meras: Rusija meluojaČernihivo meras Vladyslavas Atrošenka pranešė, kad Ukrainos šiaurėje esančiam miestui teko atlaikyti drastišką ataką, nepaisant Maskvos pažado mažinti karinių operacijų tame regione mastą.Per interviu CNN V. Atrošenka priminė Rusijos pareiškimą apie planus gerokai sumažinti karinių atakų prieš Černihivą ir Ukrainos sostinę Kyjivą intensyvumą.„Tai dar vienas įrodymas, kad Rusija meluoja“, – nurodė V. Atrošenka.Kitaip nei teigė, kad atakas susilpnins, Rusija, netgi priešingai – jas suintensyvino, pasakė V. Atrošenka.Šiandien teko stebėti stipriai atakuojamą Černihivo centrą. 25 žmonės patyrė sužalojimų ir šiuo metu yra ligoninėje. Visi jie – civiliai. Taigi, kai Rusiją ką nors pasako, tai būtina atidžiai tikrinti, įsitikinęs V. Atrošenka.

Užpuolikai pradėjo minuoti Ukrainos teritoriją minomis POM-3 „Medallion“Visuomeninė organizacija „Ukrainos išminuotojų asociacija“ pranešė apie Rusijos okupantų priešpėstinių minų POM-3 „Medallion“ panaudojimą nuotoliniu būdu minuojant Ukrainos teritoriją.Charkivo srityje užfiksuoti minų su seisminio taikinio jutikliu naudojimo atvejai.POM-3 minoje įrengtas specialus elektroninis blokas, atsakingas už seisminio taikinio jutiklio signalų apdorojimą ir kovinės galvutės valdymą.Elektronikos blokas priima signalus apie grunto virpesius po mina ir lygina juos su atmintyje saugomais signalų pavyzdžiais. Jei vibracijos yra panašios į sukeliamas žmogaus žingsnių, o taip pat turi pakankamą amplitudę, kuri rodo artėjimą prie taikinio, duodama komanda paleisti kovinę galvutę, kuri išskrenda į maždaug 1-1,5 m aukštį ir sprogsta.Gyventojai įspėjami, jei mato tokią miną, jokiu būdu nesiartinti.https://t.me/uniannet/42754

Kremlius teigia, kad Rusijos ir Ukrainos derybose nebuvo nieko „perspektyvaus“Trečiadienį Kremlius sumenkino viltis dėl proveržio po Rusijos ir Ukrainos delegacijų taikos derybų, dieną anksčiau vykusių Stambule.„Negalime teigti, kad būta ko nors perspektyvaus ar kokių nors proveržių“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas ir pridūrė, kad Maskva „pozityviai“ vertina tai, jog Kyjivas pradėjo raštu dėstyti savo reikalavimus.

Nuo karo pradžios iš Ukrainos į Moldovą atvyko daugiau kaip 387 tūkst. pabėgėliųNuo Rusijos agresijos pradžios iš Ukrainos į Moldovą atvyko daugiau kaip 387 tūkst. pabėgėlių. Tai trečiadienį pranešė Moldovos VRM spaudos tarnyba.Žinybos duomenimis, į Moldovą atvyko 352 240 Ukrainos piliečių ir 34 963 žmonės su kitų šalių pasais. Šiuo metu Moldovoje veikia dešimtys pabėgėlių priėmimo punktų. Atvykėliams suteikiamas laikinas būstas, parūpinama maisto ir higienos priemonių, bet po trumpo atokvėpio dauguma žmonių traukia į Rumuniją ir kitas ES šalis.Dabar Moldovoje yra per 97 tūkst. pabėgėlių, tarp jų – 48 tūkst. vaikų. Į Migracijos biurą dėl prieglobsčio suteikimo kreipėsi 5 858 žmonės.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai labai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

Ukraina praneša, kad nuo karo pradžios Rusija jau neteko apie 17,3 tūkst. kareiviųRusijos kariuomenė Ukrainoje nuo vasario 24 d. jau neteko apie 17,3 tūkst. žmonių. Tai trečiadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Be to, per šį laikotarpį Rusijos kariuomenė neteko 605 tankų, 1 723 šarvuotųjų kovos mašinų, 305 artilerijos sistemų, 96 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 54 priešlėktuvinės gynybos priemonių, 131 lėktuvo, 131 sraigtasparnio, 1 184 automobilių, 7 laivų, 81 drono.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai labai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

JT: nuo karo pabėgo daugiau kaip 4 mln. ukrainiečiųDaugiau nei keturi milijonai ukrainiečių dabar yra pabėgę iš šalies, kad išvengtų Rusijos karo, trečiadienį parodė Jungtinių Tautų (JT) duomenys.JT pabėgėlių agentūra UNHCR pranešė, kad nuo vasario 24 d. invazijos šalies sienas bėgdami kirto 4 019 287 ukrainiečiai, 2,3 mln. jų pasitraukė į vakarus, į Lenkiją.

Rusijos kariai naktį apšaudė Chmelnyckį: regionui suduoti trys smūgiaiRusijos kariai naktį tris kartus apšaudė pramonės objektus Chmelnyckio srityje.Apie tai vaizdo žinute paskelbė Chmelnyckio rajono policijos skyriaus viršininkas Sergijus Gamalis.„Naktį regione buvo suduoti trys smūgiai pramonės objektams. Gaisrus lokalizavo Valstybinė ekstremalių situacijų tarnyba. Informacija apie aukas tikrinama“, – sakė S. Gamalis.Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ sakė Chmelnickio meras Aleksandras Simčišinas, kovo 30-osios naktį rusai apšaudė miestą.„Situacija bendruomenėje kontroliuojama. Naktį mūsų miestą užpuolė rašistiniai orkai. Visos atitinkamos tarnybos ir struktūros dirbo operatyviai ir tiksliai. Situacija, kaip pastebėjau, kontroliuojama“, – rašoma pranešime.Pažymima, kad užvakar Starokonstiantynive, Chmelnickio srityje, Rusijos raketos apšaudė aerodromą, dėl ko buvo sunaikintos kuro ir tepalų atsargos.

Rusai apšaudė Lysyčansko gyvenamuosius rajonus, yra aukųRusų okupantai apšaudė Luhansko srities Lysyčansko gyvenamuosius kvartalus iš sunkiosios ginkluotės, yra aukų.Apie tai „Facebook“ paskyroje pranešė Luhansko srities karinė administracija.„Apie 6.30 val. priešas iš sunkiosios ginkluotės atidengė ugnį į vieno iš Lysyčansko rajonų gyvenamuosius kvartalus. Reikšmingai naikinami daugiaaukščiai“, – rašoma pranešime.Informacija apie žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičių tikslinama.„Daug kamščių. Gelbėtojai bando gelbėti gyvuosius“, – pažymėjo srities karinė administracija.Kaip pranešė „Ukrinform“, po naktinio apšaudymo Luhansko srityje nuo griuvėsių ir gaisrų buvo išgelbėti šeši žmonės.https://www.facebook.com/odalug/posts/343953731109698&show_text=true&width=500

Rusai toliau apšaudo Donecko sritįDonecko srityje tęsiasi apšaudymai per visą konfrontacijos liniją, masiškai naikinamos gyvenvietės, kyla gaisrai.Apie tai feisbuke paskelbė Donecko srities karinės administracijos vadovas Pavelas Kirilenka.„Visoje konfrontacijos linijoje vyksta priešų apšaudymai. Ryte rusai pradėjo oro antskrydžius į Marjinką ir Novomykolajivką, po kurių pradėjo dirbti artilerija šių gyvenviečių rajone. Be to, nuo nakties vyksta Avdijivkos, Marinkos, Krasnohorivkos ir jų priemiesčių apšaudymai, o Očeretynės bendruomenė taip pat yra apšaudyta rusų“, – rašė regiono vadovas ir paskelbė gaisrų ir gyvenamųjų pastatų sunaikinimo nuotraukas.Jis pažymėjo, kad po rusų apšaudymo gyvenvietės smarkiai sunaikintos ir kyla gaisrai. Yra civilių aukų. Informacija apie jas tikslinama.https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/515586573457235&show_text=true&width=500

Naktį virš Kyjivo buvo numuštos kelios rusiškos raketosNaktį virš Kijevo buvo numuštos kelios rusų raketos. Dabar situacija mieste kontroliuojama.Tai Ukrainos televizijos kanalų eteryje pareiškė Ukrainos vidaus reikalų ministerijos vadovo patarėjas Vadimas Denisenka.„Kyjive, kiek galime pasakyti, virš sostinės buvo numuštos kelios raketos. Dabar situacija aiškinamasi“, – sakė jis.Denisenka taip pat pažymėjo, kad šiuo metu nusikalstamumo padėtis Kyjive yra žemo lygio.„Kyjive nusikalstamumo situacija apskritai yra gana žemo lygio. Baudžiamųjų nusikaltimų daug kartų mažiau nei buvo prieš karą. Kalbant apie karinę situaciją, visi supranta, kad, jei yra pavojaus signalas, tada reikia eiti į slėptuves“, – sako V. Denisenka.Vidaus reikalų ministerijos vadovo patarėjo teigimu, jiems pavyko išspręsti situaciją su kontrolės punktais sostinėje.„Taip, yra eilės kertant Kijevo tiltus. Bet apskritai galima sakyti, kad padėtis su patikros punktais yra daugmaž išspręsta“, – teigė Ukrainos vidaus reikalų ministerijos vadovo patarėjas.Portalas tsn.ua primena, kad Kyjivo srityje dėl Rusijos okupantų surengtų oro antskrydžių kovo 29 dieną kilo keli gaisrai maisto sandėliuose.

Gubernatorius: nepaisant Maskvos pažadų, Ukrainos Černihivas buvo apšaudomas visą naktįUkrainos valdžia trečiadienį pranešė, kad Rusijos pajėgos bombardavo šiaurinį Černihivo miestą, nepaisant ankstesnių Maskvos tvirtinimų, kad ji „radikaliai“ mažina karinį aktyvumą šiame rajone.„Priešas pademonstravo „aktyvumo sumažėjimą“ Černihivo srityje, smogdamas Nižinui, įskaitant oro antskrydžius. Černihivas buvo apšaudomas visą naktį“, – socialinėje žiniasklaidoje parašė regiono gubernatorius Viačeslavas Chausas.

Zaporižės srityje rusams nesiseka: sunaikinta dar 18 okupantų, „Grad“ ir tankasSituacija aplink Zaporižę ir regione tebėra įtempta, tačiau kontroliuojama, įsiveržusios Rusijos šalies okupantai netenka ir personalo, ir technikos.Apie tai praneša Zaporižės regiono karinės administracijos spaudos tarnyba.Pažymima, kad Rusijos kariuomenė bando veržtis Huliaipolės, Zaporižės, Kamjanskos kryptimis, tačiau nesėkmingai. Teritorijos gynybos kariai veiksmingai laikosi tam tikrų linijų, pabrėžia Regiono valstybės administracija.„Kitomis kryptimis Ukrainos kariai ir toliau naikina priešo techniką, iš kurios rusų įsibrovėliai apšaudo civilinę infrastruktūrą gyvenvietėse ir Ukrainos karių pozicijas“, – rašoma pranešime.Per praėjusią, kovo 30-ąją, Zaporižės krašto gynybos pajėgų daliniai užmušė 18 okupantų, aštuoni buvo sužeisti. Be to, buvo sunaikintas vienas tankas, penki šarvuočiai ir vienas daugkartinis raketų paleidimo įrenginys „Grad“.

Nufilmuota, kaip Charkivo gyventojai susirinko tvarkyti nusiaubto miestoCharkivo gyventojai kartu su komunalinių paslaugų tiekėjais nesėdi be darbo. Jie susirinko apvalyti gimtojo miesto nuo sunaikinimo padarinių. Vaizdo įrašas apie darnų darbą buvo paskelbtas internete.https://t.me/truexanewsua/37460

Okupantai apšaudo Charkivą ir jo apylinkes, juos išstumia Ukrainos ginkluotosios pajėgosPadėtis Charkivo srityje dėl Rusijos invazijos išlieka įtempta. Okupantai ir toliau apšaudo miestą bei jo apylinkes. Tačiau Ukrainos ginkluotosios pajėgos išlaiko savo pozicijas ir vykdo priešo išvarymo operacijas, praneša tsn.ua.Rusijos Federacijos kariuomenė paleido dvi sparnuotąsias raketas į Liubotino miestą Charkivo srityje. Vienas žmogus žuvo, yra sužeistų.Netoli Iziumo, Charkivo srityje, vyksta įnirtingi mūšiai su rusų okupantais. Šis žemėlapio taškas vis dar yra svarbus. O Ukrainos ginkluotosios pajėgos laikosi savo pozicijų ir vykdo priešo išstūmimo iš Rogano, Čiuhujivo, Derghačų operacijas.Charkive buvo rastas moksleivis, kuris nesąmoningai dirbo gaisro stebėtoju.„Koordinavau gaisrą per „Telegram“, – sakė moksleivis, tvirtinęs, kad internete aptiko skelbimą, kuriame žadama pinigų už paprastas užduotis. Viena iš jų buvo padaryti „Google“ žemėlapio ekrano kopiją tam tikrais adresais Charkive. Po kelių dienų ten pataikė priešo sviediniai.Virš Charkivo srities Ukrainos oro gynyba numušė priešo naikintuvą-bombonešį ir bepilotį orlaivį.

Žiniasklaida: JK gali nusiųsti Ukrainai savaeigių artilerijos įrenginių AS-90Didžioji Britanija svarsto galimybę nusiųsti Ukrainai „mirtinesnės“ ginkluotės, pavyzdžiui, savaeigių artilerijos įrenginių AS-90. Tai trečiadienį pranešė laikraštis „The Times“, remdamasis šaltiniais.Pasak jų, nors AS-90 buvo pagaminti prieš tris dešimtmečius, galimas jų perdavimas reikštų Jungtinės Karalystės paramos Ukrainai, apie kurią vyriausybės narius informavo gynybos štabo viršininkas admirolas Tony`is Radakinas, „naują etapą“.Kaip pabrėžė leidinio šaltiniai Didžiosios Britanijos vyriausybėje, „JK pagalba Ukrainai turi keistis“.Anksčiau Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Borisas Johnsonas pareiškė abejojąs, ar Jungtinei Karalystei pavyks nusiųsti Ukrainai tankų ir lėktuvų atsiliepiant į valstybės vadovo Volodymyro Zelenskio prašymą, kadangi „logistikos požiūriu tai labai sunki užduotis“.

Černihivo srityje Rusijos kariuomenės aktyvumas nemažėja.Apie tai pranešė srities karinės administracijos vadovas Viačeslavas Čausas.„Aktyvumo „sumažėjimą“ Černihivo srityje priešas demonstravo smūgius Nižino miestui, įskaitant oro antskrydžius, ir visą naktį atakavo Černihivo miestą. Sugriauti civilinės infrastruktūros objektai, bibliotekos, prekybos centrai, daug namų“, – sakė jis.https://t.me/insiderUKR/28124

Šiąnakt Ukrainos naikintuvo raketa „oras-oras“ numušė vieną iš okupanto sparnuotųjų raketų, kuri buvo nukreipta į civilinius infrastruktūros objektus Chmelnyckio srityje.https://t.me/uniannet/42697

Netoli Kyjivo vėl girdėti sprogimaiKaip skelbia BBC korespondentė Lyse Doucet, trečiadienio rytą vėl įsijungė oro pavojaus sirenos, paskui pasigirdo garsūs sprogimai.

Jungtinės Karalystės gynybos ministerija praneša, kad Rusijos pareiškimas koncentruotis į Luhansko ir Donecko regionus yra „tylus pripažinimas“, kad jai kyla problemų pulti keliomis kryptimis.Smarkiai nukentėję daliniai yra priversti grįžti į Baltarusiją persigrupuoti ir pasipildyti atsargas, skelbia ministerija.

Vokietijos kancleris pasmerkė Rusijos imperializmą kaip „labai grėsmingą“Vokietijos kancleris Olafas Scholzas griežtai kritikavo Ukrainą užpuolusią Rusiją „dėl labai imperialistinės vizijos“ – reikia aiškiai pasakyti, kad Rusija pradėjo karą siekdama užgrobti teritoriją, sakė jis.„Mes negalime su tuo sutikti ir nesutiksime“, – kalbėjo O. Scholzas Šiaurės Reino ir Vestfalijos žemės parlamentinės grupės Diuseldorfo parlamente surengto susirinkimo dalyviams. „Tai tikrai rimta ir labai labai labai grėsminga situacija“, – sakė O. Scholzas ir pridūrė, kad laisvasis pasaulis elgiasi teisingai, greitai ir vieningai įvesdamas veiksmingas sankcijas Rusijai.Jis sakė, kad Vladimiras Putinas neatsižvelgė į tai, jog ukrainiečiai nori būti savarankiška tauta ir kad jis ir jo armija susidurs su pasipriešinimu. „Rusakalbiai ukrainiečiai taip pat priešinasi šiai invazijai“, – sakė O. Scholzas.Jis sakė daug kartų kalbėjęsis su V. Putinu ir pažįstantis jį kaip žmogų, susikoncentravusį į geopolitiką. Tokį požiūrį jis pavadino klaidingu ir perspėjo, kad dėmesio centras į istorines sienas sukels karą Europoje. Europos sienų vientisumas ir neliečiamumas yra tarp pastarųjų dešimtmečių saugumo laimėjimų, sakė jis ir pridūrė, kad tai patvirtino ir bendri sprendimai su Rusija. Kancleris ragino atkurti konsensusą, kad sienos daugiau negali būti keičiamos.

Šiandien virš Kyjivo buvo numuštos kelios raketos, sakė Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Vadimas Denisenka. „Virš sostinės buvo numuštos kelios raketos. Dabar situacija aiškinamasi", – sakė jis.

Zelenskis: teigiami signalai derybose nenutildė Rusijos artilerijosUkrainos gynyba tebėra pagrindinis Kyjivo prioritetas, nepaisant tam tikros pažangos derybose su Rusija, antradienio vakarą pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.„Šie signalai nenutildė Rusijos sviedinių sprogimų“, – kalbėjo V. Zelenskis apie požymius, kad Rusija švelnina Ukrainos sostinės apgultį. „Priešas vis dar yra mūsų teritorijoje“, – sakė V. Zelenskis savo kasdieniame vaizdo kreipimesi, paskelbtame „Telegram“.Jis sakė, kad Ukrainos miestai ir toliau bus apgulti bei apšaudomi, tad Ukrainos kariuomenė yra „vienintelė mūsų išlikimo garantija“. Kyjivas neturi pagrindo tikėti valstybės, kuri ir toliau siekia Ukrainos „sunaikinimo“, atstovų žodžiais, sakė V. Zelenskis. „Ukrainiečiai nėra naivūs“, – pridūrė jis.Tuo metu Ukrainos kariuomenės generalinis štabas pareiškė, kad Rusijos dalinis pasitraukimas iš frontų į šiaurę nuo sostinės Kyjivo iš tikrųjų buvo karių rotacija, kuria siekiama sudaryti įspūdį, kad plano apsupti Kyjivą atsisakoma.Rusijos kariuomenė atitraukė kelis dalinius nuo Kyjivo ir Černihivo apylinkių, tačiau taip pat buvo ženklų, kad šie daliniai bus panaudoti kitur Rytų Ukrainoje, sakoma generolų kasdieniame pranešime.

Rusija Ukrainoje dislokavo 2000 karių iš okupuotų Sakartvelo teritorijų, skelbia UNIAN. Apie tai trečiadienio rytą pranešė Ukrainos ginkluotosios pajėgos.

Dar išaugo aukų skaičius po Rusijos smūgio regioninės vyriausybės pastatui Mykolajive. Žuvo mažiausiai 12 žmonių, dar 34 asmenys sužeisti, „Telegram“ skelbia regiono gubernatorius Vitalyjus Kimas.

Zelenskis apdovanojo 126 Ukrainos gynėjus, iš jų 34 – po mirtiesUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis skyrė valstybinius apdovanojimus dar 126 šalies ginkluotųjų pajėgų kariams, iš jų 34 – po mirties.V. Zelenskis tai pranešė vaizdo kreipimesi į Ukrainos piliečius. „Mes visada būsime dėkingi kiekvienam mūsų kariui už mūsų valstybės gynimą Ukrainos tėvynės kare prieš Rusiją“, – pabrėžė prezidentas.

Kinijos ambasadorius Jungtinėse Tautose (JT) Zhang Junas pavadino karą Ukrainoje „konfliktine situacija“ ir teigė, kad sankcijų Rusijai sugriežtinimas „sukeltų naujų humanitarinių problemų“. Apie tai rašo „The Guardian“. „Konfliktinė situacija Ukrainoje tęsiasi. Būtina veiksminga civilių gyvybių apsauga ir jų humanitarinių poreikių tenkinimas. Kinija ragina gerbti tarptautinę humanitarinę teisę, kad būtų kuo labiau išvengta civilių aukų, užtikrintas nenutrūkstamas būtiniausių dalykų, tokių kaip maistas, geriamasis vanduo ir vaistai, tiekimas. Būtina stiprinti pažeidžiamų grupių, tokių kaip moterys ir vaikai, apsaugą“, – sakė Kinijos diplomatas. Zhang Junas taip pat sakė, kad sankcijų Rusijai sugriežtinimas „sukels naujų humanitarinių problemų“ ir paragino „susilaikyti nuo nepagrįstų eksporto apribojimų“. Diplomatas „įtikinamiausiu būdu“ nutraukti karo veiksmus pavadino dialogą ir derybas.

Palydovo vaizdai iš Mariupolio: visi miesto kvartalai centre yra sunaikintihttps://www.delfi.lt/news/daily/world/palydovo-vaizdai-is-mariupolio-visi-miesto-kvartalai-centre-yra-sunaikinti.d?id=89836823

Didžioji Britanija yra pasirengusi veikti kaip Ukrainos saugumo garantasJungtinė Karalystė yra pasirengusi atlikti vaidmenį suteikdama Ukrainai saugumo garantijas – jei gaus atitinkamą Kyjivo prašymą. Tai pareiškė nuolatinė Didžiosios Britanijos atstovė prie JT Barbara Woodward, skelbia BBC.„Džiaugiamės galėdami prisidėti prie to, jei Ukrainos vyriausybė paprašys mūsų to padaryti“, – sakė ji.B. Woodward pabrėžė, kad Londonas teikia Ukrainai didelę karinę ir humanitarinę pagalbą. Anot jos, Didžiosios Britanijos premjeras Borisas Johnsonas su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu kalbasi kone kasdien.Panašią poziciją išsakė ir Boriso Johnsono spaudos sekretorius. Jis neatmetė, kad Didžioji Britanija kartu su Turkija ir JAV gali būti Ukrainos saugumo garantas, jei ji sutiks su neutraliu statusu kaip taikos sutarties dalimi.„Kiek aš žinau, iki šiol nebuvo jokio oficialaus prašymo“, – atstovą citavo laikraštis „British Times“.

Johnsonas: Putinas gali bandyti „pasukti peilį žaizdoje“ Didžiosios Britanijos premjeras Borisas Johnsonas netiki, kad Ukraina ir Rusija yra arti susitarimo. Apie tai jis papasakojo ministrams, trečiadienį skelbia „The Times“.Kaip sakė B. Johnsonas, yra pavojus, kad V. Putinas bandys „pasukti peilį žaizdoje“ ir taps „mažiau nuspėjamas ir kerštingesnis“.Dėl to, „The Times“ duomenimis, Didžioji Britanija gali pradėti Ukrainai tiekti naujų rūšių ginklus. Kokius, nepranešama. Kovo 31 dieną numatyta „ginklų donorų“ konferencija, kurią šaukia Didžiosios Britanijos gynybos ministerija, skelbia BBC.

Ukraina su tarptautiniais partneriais kuria daugiašalį susitarimą Ukraina ir jos tarptautiniai partneriai dabar kartu rengia būsimą saugumo užtikrinimo dokumentą, teigia Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas, komentuodamas Stambule įvykusias Ukrainos ir Rusijos derybas.Jis pabrėžė, kad naujasis daugiašalis susitarimas turėtų padaryti neįmanomą bet kokią agresiją prieš Ukrainą bei tapti pagrindiniu naujos tarptautinės saugumo sistemos elementu.„Mes visi ir aš asmeniškai visą parą palaikome ryšį su savo tarptautiniais partneriais, siekdami sukurti kokybišką ir efektyvų daugiašalį saugumo susitarimą“, – A. Jermaką cituoja UNIAN.Pasak Prezidentūros vadovo, aktualūs darbai šiandien tęsiami kartu su JAV, Didžiąja Britanija, Kinija, Kanada, Prancūzija, Vokietija, Turkija, Italija, Lenkija ir Izraeliu. Šių valstybių vadovai įvardijo konkrečius patarėjus politikos ir saugumo klausimais. Jie kartu su Ukrainos puse rengia būsimą saugumo garantijų dokumentą.„Ukrainai reikia aiškiai ir kokybiškai nustatytų teisiškai veiksmingų ir įpareigojančių tarptautinio saugumo garantijų. Siaubas, kurį rusai atnešė Ukrainos žmonėms, niekada neturėtų pasikartoti“, – sakė A. Jermakas.

Ukrainos atstovas JT: dėl karo kentės visas pasaulisUkrainos atstovas Jungtinėse Tautose Sergiy Kyslytsya sako, kad dėl Rusijos sukelto karo bus jaučiamos didelės pasekmės – apie 400 milijonų žmonių visame pasaulyje priklauso nuo grūdų tiekimo iš Ukrainos. „Putinas nėra pirmasis diktatorius, kuris naudoja maistą kaip ginklą prieš Ukrainos žmones“, – sakė jis. – Ideologinis Maskvos apaštalas Stalinas prieš 90 metų per dirbtinai organizuotą Didįjį badą nužudė milijonus ukrainiečių. Nenuostabu, kad Putinas, garbinantis Staliną kaip savo protėvį, laikosi tos pačios taktikos.“Rusijos karas, pasak nuolatinio atstovo, apima žemės ūkio infrastruktūros apšaudymą, Ukrainos dirvožemių užteršimą, degalų sandėlių išpuolius ir atitinkamai sėjos kampanijos sutrikdymą.Šį savaitgalį Rusijos raketos pataikė į kuro sandėlius Lvove, Dubnoje, Lucke ir Rivnėje, toli nuo fronto linijų. O antradienį Rusijos kariai raketomis apšaudė žemės ūkio įmonę Dniepro mieste, taip pat toli nuo karo zonos, sunaikindami techniką ir įrangą. „Gal valstybės agresorės atstovas galėtų paaiškinti, kas sukėlė šį išpuolį – „demilitarizacija“ ar „denacifikacija“? – pridūrė S. Kyslytsya.Anot jo, maisto tiekimo sutrikimai iš Ukrainos, kaip vienos didžiausių eksportuotojų, kelia grėsmę visam pasauliui. Prieš karą Ukraina eksportavo daugiau nei 55 proc. viso pasaulio saulėgrąžų aliejaus, daugiau nei 55 proc. Ukrainos kviečių iškeliavo į Aziją ir 40 proc. į Afrikos valstybes.Apie 400 milijonų žmonių visame pasaulyje, daugiausia Artimuosiuose Rytuose, Šiaurės Afrikoje ir Azijoje, priklauso nuo grūdų tiekimo iš Ukrainos, pabrėžė nuolatinis atstovas.„Tarptautinis solidarumas su Ukraina ir supratimas, kad vienintelė pagrindinė dabartinės maisto krizės priežastis yra Rusijos karas prieš Ukrainą, bus labai svarbus norint užkirsti kelią blogiausiam scenarijui pasauliniu lygiu“, – sakė diplomatas.Anot jo, dabar visi Ukrainos jūrų uostai yra užblokuoti Rusijos, o kai kurie jų yra užimti.Deokupacija ir blokados panaikinimas galėtų greitai pagerinti padėtį, nes Ukraina per savo jūrų uostus eksportuoja 60 proc. žemės ūkio produktų, sakė Ukrainos atstovas JT.

Ukraina: kai kurios sankcijos Rusijai visiškai neveikia Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas teigia, kad kai kurios Rusijai taikomos sankcijos visiškai neveikia, skelbia UNIAN. Tai jis nurodė susitikime su Ukrainos ir tarptautinių ekspertų grupe, kuri analizuoja realų Rusijai taikomų sankcijų poveikį.„Šiandien sankcijas mūsų partneriai taiko beveik kas savaitę. Jos yra skirtingos. Kai kurios jau pradėjo veikti ir yra labai jautrios Rusijai. O kai kurios neva skamba kaip sankcijos, bet jos visiškai neveikia. Kai kurie rusai jau rado būdų, kaip jas apeiti. Sankcijos savaime yra labai galingos, o mūsų tikslas – kad sankcijos veiktų efektyviai“, – pabrėžė A. Jermakas.Jis pažymėjo, kad būtina pasiekti kassavaitinio sankcijų spaudimo Rusijai stiprinimo tempą.Anot A. Jermako, Ukrainos partneriai šiuo metu dirba prie naujo sankcijų paketo Rusijos Federacijai įvedimo, kuris bus nukreiptas į svarbias importo grandines, kurios numato eksporto kontrolę ir sankcijas tiekėjams, bendradarbiaujantiems su Rusijos kariniu-pramoniniu kompleksu.Prezidento kanceliarijos vadovas taip pat pažymėjo, kad apie sankcijų agresoriui panaikinimą, stabdymą ar keitimą negali būti nė kalbos, kol nebus sustabdytas karas, iš Ukrainos teritorijos nebus išvesti kariai, o Ukraina negaus reparacijų ir kompensacijų Ukrainos valstybei ir jos piliečiams už padarytą žalą.

Prakalbo apie Putino ir Bideno susitikimąJAV prezidentas Joe Bidenas sutiks pokalbiui su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, jei susitars dėl tam tikrų garantijų.Tai pareiškė Baltųjų rūmų komunikacijos direktorė Kate Bedingfield, kurią cituoja „The Guardian“.„Tai priklausys nuo to, apie ką prezidentas Putinas norės kalbėti, – sakė ji. – Mes aiškiai pasakėme, kad prieš prezidentui sutikus tokiam pokalbiui, reikalingas apčiuopiamas deeskalavimas (Ukrainoje – Delfi.lt.) iš Rusijos ir nuoseklus, tikras įsipareigojimas diplomatijai“.K. Bedingfield teigimu, J. Bidenas bus pasirengęs tiesioginėms deryboms su V. Putinu tik gavęs iš anksto sutartas garantijas.

Vokietijos kancleris: Rusija užpuolė Ukrainą dėl imperialistinių pažiūrųVokietijos kancleris Olafas Scholzas pareiškė, kad Rusija užpuolė Ukrainą dėl imperialistinių pažiūrų.Pasak jo, būtina kalbėti tiesiai: Rusija puolė Ukrainą, vadovaudamasi „itin imperialistinėmis pažiūromis“, o agresyviu Rusijos karu prieš Ukrainą siekiama užgrobti svetimą teritoriją, O. Scholzą cituoja DW.„Mes negalime su tuo susitaikyti ir nesutiksime“, – Diuseldorfe pabrėžė Vokietijos kancleris.O. Scholzas taip pat pažymėjo, kad padėtis yra „rimta ir labai grėsminga“.

Mariupolyje apšaudytas ES patariamosios misijos biurasES patariamoji misija Ukrainoje (EUMM) paskelbė apie savo biuro Mariupolyje apšaudymą.„Evropskaja Pravda“ duomenimis, tai teigiama ES vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai Josep Borrell pranešime.„EUMM gavo patikimos informacijos, kad Mariupolyje esančios biuro patalpos neseniai nukentėjo nuo Rusijos apšaudymo. EUMM biuras ir įranga patyrė didelę žalą. Jokie misijos nariai ar rangovai nenukentėjo“, – sakoma pareiškime.„Griežtai smerkiame šias atakas, taip pat bet kokias atakas, nukreiptas prieš civilius ir civilinę infrastruktūrą. Reikalaujame, kad Rusija nedelsiant nutrauktų savo karinį puolimą ir besąlygiškai išvestų visas pajėgas ir karinę techniką iš visos Ukrainos teritorijos“, – pridūrė EUMM.

Ukrainos jungtinės pajėgos: kariai atrėmė Rusijos kariuomenės atakasJungtinių pajėgų grupės kariai sėkmingai atrėmė 4 Rusijos kariuomenės atakas.„Donecko ir Luhansko kryptimis Ukrainos gynėjai toliau gina mūsų kraštą. Jungtinių pajėgų grupės kariškių sumaniais veiksmais ir įgūdžiais per praėjusią dieną sėkmingai buvo atremtos 4 priešo atakas. Mūsų kariai padarė nuostolių įsibrovėliams iš Rusijos“, – rašoma pranešime.Visų pirma, kaip pažymėta, Ukrainos gynėjai sunaikino 7 tankus, 7 šarvuočius ir 2 transporto priemones, taip pat vieną priešo prieštankinį pabūklą MT-12.„Ukrainos kariai ir toliau drąsiai ir didvyriškai stabdo agresoriaus invaziją“, – sakoma pranešime.

Ragina Rusiją leisti išplaukti blokuotiems prekybiniams laivamsJungtinės Tautos (JT) ragina Rusiją sukurti saugius jūrų kelius blokuotiems prekybiniams laivams išplaukti.Mažiausiai 100 užsienio prekybinių laivų ir daugiau nei tūkstantis jūreivių – šių laivų įgulos narių – tebėra užblokuoti Ukrainos uostuose.„Amerikos balso“ teigimu, apie tai pranešė Tarptautinė jūrų organizacija (IMO), kuri yra JT padalinys ir reguliuoja tarptautinę prekybinę laivybą.UNIAN pastebi, kad ekipažams baigiasi maisto atsargos.Užsienio laivai buvo uždaryti Ukrainos uostuose dėl Rusijos pradėto karo ir Rusijos karinio jūrų laivyno Ukrainos uostų blokados. Dabar visi Ukrainos vandens keliai Azovo ir Juodosiose jūrose yra Rusijos kontroliuojami.

Sumų regiono vadovas: rusai susprogdino savo šarvuotįSumų regione įsibrovėliai Ukrainos ir Rusijos pasienyje surengė provokaciją, teigia Sumų regiono karinės administracijos vadovas Dmitrijus Živitskis.Anot jo, rusai savo šarvuotį transporterį pastatė Ryževkos poste ir patys jį susprogdino.„Tai buvo tokia iš anksto suplanuota provokacija, kurios tikslas buvo sukurti vaizdą Rusijos žiniasklaidai: esą ukrainiečiai sunaikino savo šarvuočius, nors tai padarė savo jėgomis. O įsibrovėliai, norėdami atkeršyti ukrainiečiams, sudegino Ukrainos pasienio kontrolės punktą“, – sakė D. Živitskis.Jis taip pat teigė, kad situacija regione išlieka įtempta. Užpuolikai perkelia karinę techniką Konotopo regione, apšaudo taikius rajonus iš tankų ir ginklų.

JAV generolas Europoje: nuvertinome Ukrainą, pervertinome RusijąAukščiausias JAV generolas Europoje pareiškė, kad JAV žvalgybos duomenų rinkime „gali būti“ spraga, dėl kurios JAV pervertino Rusijos pajėgumus ir neįvertino Ukrainos gynybinių gebėjimų prieš Rusijai užpuolant Ukrainą, skelbia CNN.Kai Rusija praėjusį mėnesį pradėjo invaziją į Ukrainą, JAV žvalgyba manė, kad dėl visos šalies puolimo Kyjivas gali per kelias dienas patekti į Rusijos rankas. Tačiau Rusijos kariuomenė įstrigo prie sostinės, o karas jau tęsiasi antrą mėnesį, Rusiją kamuoja tvarumo ir logistikos problemos bei netikėtas stiprus Ukrainos kovotojų pasipriešinimas.JAV Senato ginkluotųjų pajėgų komiteto posėdyje liudydamas JAV vadovybės Europoje vadas generolas Todas Woltersas svarstė, ar nėra žvalgybos atotrūkio, dėl kurio JAV pervertino Rusijos jėgą ir neįvertino Ukrainos gynybos. „Pasibaigus šiai krizei atliksime išsamią veiksmų peržiūrą visose srityse ir visuose skyriuose, išsiaiškinsime, kur buvo mūsų silpnosios vietos“, – sakė jis.

Ukrainos atstovas JT: rusai pereina prie plano B Rusų okupantams nepavyko žaibišku greičiu užgrobti Ukrainos teritoriją ir įtvirtinti čia savo valdžią, todėl dabar jie pereina prie plano B – sukurti humanitarinę katastrofą visoje Ukrainoje.Tai Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos posėdyje dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą pareiškė Ukrainos nuolatinis atstovas prie JT Sergiy Kyslytsya.„Žlugus pirminiam žaibo karo planui, Rusijos kariuomenė perėjo prie plano B. Šiuo planu siekiama išprovokuoti humanitarinę katastrofą visoje Ukrainoje ir sunaikinti mano šalies žemės ūkio potencialą, siekiant įbauginti Ukrainos politinę vadovybę ir žmones iki kapituliacijos“, – sakė S. Kyslytsya.Jis pažymėjo, kad „įrankių rinkinys yra platus ir itin žiaurus“.„Tai apima tyčinį gyvenamųjų rajonų ir ypatingos svarbos infrastruktūros objektų naikinimą, raketų atakas visoje šalyje, miestų apgultį, susitarimų dėl humanitarinių koridorių pažeidimus, terorą prieš civilius gyventojus okupuotose teritorijose, įskaitant pagrobimus ir žmogžudystes. Dabar įsibrovėliai pagrobė apie 30 vietos lyderių, aktyvistų ir žurnalistų“, – sakė Ukrainos atstovas JT.Jo teigimu, iš viso Rusija į Ukrainą paleido daugiau nei 1 200 balistinių, sparnuotųjų ir viršgarsinių raketų, iš jų – 467 į gyvenamuosius rajonus.

Britai: Rusijos žvilgsnis nukrypo į DonbasąDidžiosios Britanijos gynybos ministerija mano, kad Rusijos Federacijos pareiškimai apie kai kurių dalinių pasitraukimą iš teritorijų aplink Kyjivą gali rodyti Rusijos pripažinimą praradus iniciatyvą šiame regione.Anot britų, rusų nesėkmės ir sėkmingos Ukrainos karių kontratakos reiškia, kad Rusija nepasiekė tikslo apsupti Kyjivą.„Rusijos pareiškimai apie sumažėjusį aktyvumą aplink Kyjivą ir kai kurių Rusijos dalinių pasitraukimą iš šių sričių gali rodyti, kad Rusijos Federacija pripažįsta iniciatyvos praradimą regione“, – sakoma „Twitter“ paskelbtame departamento spaudos tarnybos pranešime.Didžiosios Britanijos gynybos ministerija, kaip ir Ukrainos generalinis štabas, teigia, kad Rusija bandys nukreipti pagrindines pastangas iš šiaurės į puolimą Donecko ir Luhansko srityse.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1508904940181372936?ref_src=twsrc%5Etfw

Mykolajive tęsiama gelbėjimo operacija, bet rusų kariai ir toliau atakuojaAntradienio rytą griuvėsiais virtusiame Mykolajivo regiono administracijos pastate rasta 12 žuvusių žmonių kūnų, dar 34 žmonės buvo sužeisti ir gydomi ligoninėje. Gelbėjimo darbai tęsiasi ir trečiadienio naktį, tačiau Rusijos kariuomenė ir toliau apšaudo miestą, teigia Mykolajivo regiono valstybės administracijos vadovas Vitalijus Kimas.Anot jo, gelbėjimo darbai 9 aukštų pastate „tęsis be sustojimo, kol nebus įsitikinta, kad visi žmonės bus ištraukti iš griuvėsių“.Regiono valstybės administracijos vadovas tikina, kad net nespėja paskelbti aliarmo, miestas ir toliau apšaudomas, todėl gyventojus ragino likti slėptuvėse, skelbia TSN.„Vyksta gelbėjimo operacija, deja, tikimybė rasti išgyvenusiųjų vis mažėja, bet mes ieškome. Iš po griuvėsių buvo ištraukti 34 žmonės. Jie išvežti į ligoninę, jų būklė yra įvairi, kai kurie sužaloti labai sunkiai. (...) Situacija stabili, bet priešas ir toliau šaudo“, – sakė V. Kimas.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos: „karių išvedimas“ tikriausiai yra rotacijaRusijos įsibrovėliai ir toliau atitraukia savo dalinius iš Kijevo ir Černigovo sričių teritorijos, teigiama Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo naktinėje suvestinėje po kovo 29 d.Tuo pačiu štabas pažymi, kad, remiantis kai kuriais požymiais, rusai pergrupuos dalinius, kad sutelktų pagrindines pastangas Rytų kryptimi. „Kartu vadinamasis „karių išvedimas“ tikriausiai yra atskirų dalinių rotacija ir taip siekiama suklaidinti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karinę vadovybę bei sukurti klaidingą idėją apie okupantų atsisakymą apsupti Kyjivą“, – nurodoma pranešime.Anot Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo, Rusijos kariuomenė neatliko savo pagrindinių užduočių: pasiekti Donecko ir Luhansko sričių administracinių sienas, atitverti Kyjivą ir įtvirtinti Ukrainos kairiojo kranto kontrolę.„Voluinės, Poleskio ir Siverskio kryptimis reikšmingų pokyčių nėra. Okupantai stengiasi išlaikyti anksčiau užgrobtas linijas, aktyvių puolimo operacijų šiomis kryptimis nevykdo“, – pažymima pranešime.

Ukrainos kariams – valstybiniai apdovanojimaiUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis valstybiniais apdovanojimais apdovanojo dar 126 karius, iš jų – 34 po mirties, taip pat 12 signalininkų, iš jų – 4 po mirties.„Pasirašiau kelis svarbius potvarkius. Pirmasis – dėl signalininkų apdovanojimo. Esu nuoširdžiai dėkingas visiems, visiems, kurie suteikia pamatinį mūsų gyvenimo pagrindą. Kas suteikia galimybę mums bendrauti su jumis. Beje, tą dieną, kai prasidėjo Rusijos invazija, pirmasis raketos smūgis suduotas Jungtinių pajėgų operacijos zonoje. Valstybės apdovanojimai įteikti 12 žmonių, keturiems po mirties“, – sakė prezidentas.Antruoju dekretu jis valstybinius apdovanojimus suteikė 126 Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kariams, iš jų – 34 po mirties.„Visada būsime dėkingi kiekvienam savo gynėjui už mūsų šalies gynybą kare prieš Rusiją. Amžinas atminimas visiems, kurie atidavė savo gyvybes už Ukrainą“, – pabrėžė V. Zelenskis.

Liuksemburge įšaldyta Rusijos turto už 2,5 mlrd. eurųVykdydama ES sankcijas, įvestas po Rusijos Federacijos kariuomenės invazijos į Ukrainą, Liuksemburgo vyriausybė nusprendė įšaldyti Rusijos turtą už 2,5 mlrd. eurų.Tai pranešė šalies Finansų ministerija.„Twitter“ įraše rašoma, kad tą dieną Liuksemburgo finansų ministras Yuriko Backesas informavo Parlamentą apie ES sankcijų Rusijai įgyvendinimo Liuksemburge būklę.https://twitter.com/MinFinLux/status/1508824727816753167?ref_src=twsrc%5Etfw

Dar viena valstybės tarnautoja suimta dėl Ukrainos išdavystės Ukrainos teisėsaugininkai iškėlė baudžiamąją bylą Berdjansko srities valstybės administracijos vadovo pavaduotoją dėl bendradarbiavimo su Rusijos įsibrovėliais, telegrame pranešė Generalinės prokuratūros spaudos tarnyba. „Vadovaujant Zaporožės apygardos prokuratūrai, Zaporožės srities Berdjansko srities valstybės administracijos pirmininko pavaduotojai buvo pranešta apie įtarimą dėl valstybės išdavystės karo padėties Ukrainoje metu“, – rašoma pranešime. Tyrimo duomenimis, pirmininko pavaduotoja savo noru sutiko padėti Rusijos Federacijos FSB šiai atliekant veiksmus prieš Ukrainos ginkluotąsias pajėgas ir patriotiškai nusiteikusius užimto Berdjansko gyventojus. „Šiuo metu įtariamajai parinkta kardomoji priemonė – suėmimas“, – rašoma pranešime. Rusijos kariai Berdjanską užėmė vasario 27-osios vakarą. https://t.me/pgo_gov_ua/3442

Zelenskis: ir Danija pažadėjo dalyvauti atkuriant UkrainąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad antradienį kalbėdamas prieš Danijos parlamentą ir Danijos žmones, jis pakvietė šios šalies visuomenę dalyvauti atkuriant miestą ir regioną po karo.„Į Ukrainos atkūrimo programą įtraukiame valstybes partneres, pirmaujančias įmones, geriausius specialistus, kad būtų garantuotas mūsų šalies atkūrimo greitis ir kokybė“, – sakė V. Zelenskis ir pridūrė, kad šis pasiūlymas buvo priimtas labai teigiamai Danijoje.

Bidenas: pažiūrėsime, ką jie daroBaltųjų rūmų administracija kol kas nemato ženklų, kad Rusija atitraukia kariuomenę iš Kyjivo ir Černigovo, todėl ir toliau bus griežtinamos sankcijos. Tai teigiama Baltųjų rūmų pranešime spaudai.„Pažiūrėsime, aš nieko nemanau, kol nematau jų veiksmų, pažiūrėsime, ar jie laikysis to, ką siūlo – šiandien prasidėjo derybos, kurios tęsis“, – į klausimą, ar, jo nuomone, Rusija atitraukia kariuomeęn nuo Kyjivo, atsakė JAV prezidentas Joe Bidenas. „Turėjau susitikimą su keturių NATO narių – Prancūzijos, Vokietijos, JAV ir JK valstybių vadovais. Ir, atrodo, yra sutarimas, kad pažiūrėkime, ką jie gali pasiūlyti. Sužinosime, ką jie daro. ... Ir toliau atidžiai stebėsime, kas vyksta“, – sakė JAV vadovas.J. Bidenas pažymėjo, kad JAV ir toliau taikys griežtas sankcijas šaliai agresorei Rusijos Federacijai. Amerika taip pat suteiks Ukrainos kariuomenei viską, ko reikia gynybai.

Ukraina: vėl aidi sirenos, Kyjive – galingi sprogimaiPavojaus sirenos aidi visuose Ukrainos regionuose, o sostinėje Kyjive – galingi sprogimai. Apie tai pranešė TSN. Anot Ukrainos žiniasklaidos, žmonėms patariama slėptis slėptuvėse.„Kovo 30-osios naktį Rusijos įsibrovėliai masiškai apšaudė Ukrainos teritoriją raketomis, taip pat ir iš Baltarusijos teritorijos“, – nurodoma pranešime. Pažymima, kad sprogimai girdimi jau kurį laiką po vidurnakčio, bet tikslesnės informacijos kol kas nėra.

JAV netiki Rusijos pažadais: jie puls kitose Ukrainos dalysePentagonas pabrėžė, kad nereikėtų apgaudinėti „savęs Rusijos pareiškimais“ dėl kariuomenės išvedimo. Nepaisant to, kad per dieną iš Kyjivo pasitraukė nedidelis Rusijos karių skaičius, tačiau, pasak JAV gynybos departamento, to negalima pavadinti deeskalavimu.Tai per instruktažą pranešė Pentagono atstovas Johnas Kirby, praneša CNN.Pasak J. Kirby, Rusija perskirsto karius puolimui kitose Ukrainos dalyse. Jis pridūrė, kad nereikėtų apgaudinėti „savęs Rusijos pareiškimais“ dėl kariuomenės išvedimo.„Manome, kad tai yra perkėlimas, o ne tikras pasitraukimas, ir kad visi turime būti pasirengę dideliam puolimui į kitas Ukrainos teritorijas. Tai nereiškia, kad grėsmė Kyjivui baigėsi. Niekas neturėtų būti apgautas Kremliaus naujausių pareiškimų, kad jie staiga sumažina karines atakas netoli Kyjivo. Arba – kad jie ketina išvesti visas savo pajėgas“, – sakė J. Kirby.Jis pridūrė, kad Rusijos Federacijos pajėgos labiau juda į šiaurę, tačiau galutinis okupantų tikslas nežinomas. „Skaičiuojame, kad greičiausiai tai yra perkėlimas, kuris bus panaudotas kur nors Ukrainoje. Bet mes tiksliai nežinome kur“, – sakė jis.

Zelenskis: Ukrainos gynyba dabar yra užduotis numeris 1„Ukrainos ginkluotosios pajėgos, žvalgyba ir visi, kurie stojo į šalies gynybą, šiandien yra vienintelė mūsų, kaip tautos ir valstybės, išlikimo garantija. Ukrainos gynyba dabar yra užduotis numeris 1. O visa kita priklausys nuo tai“, – tai savo naktinėje vaizdo žinutėje pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.Jis pridūrė, kad priešas iš Rusijos vis dar yra Ukrainos teritorijoje, šalies miestų apšaudymas ir sprogdinimai juose tęsiasi iki šiol.„Mariupolis užblokuotas. Raketų ir oro antskrydžiai nesiliauja. Tai realybė. Tai faktai. Todėl Ukrainos ginkluotosios pajėgos, mūsų žvalgyba, visi, kurie stojo į valstybės gynybą, šiandien yra vienintelė mūsų, kaip Rusijos, išlikimo garantija. Reali garantija. Iš derybų platformos girdime teigiamus signalus, bet tie signalai neslopina rusiškų sviedinių sprogimų“, – pabrėžė jis.Prezidentas pažymėjo, kad valstybės vadovybė mato visas galimas rizikas.„Žinoma, nematome pagrindo pasitikėti tam tikrų valstybės, kuri ir toliau kovoja už mūsų sunaikinimą, atstovų žodžiais. Ukrainiečiai nėra naivūs žmonės, ukrainiečiai jau išmoko iš šių 34 invazijos dienų ir 8 karo metų Donbase, kad galima pasitikėti tik konkrečiu rezultatu, faktais, jeigu jie pasikeis mūsų žemėje. Žinoma, Ukraina nusiteikusi derėtis ir tęs derybų procesą tiek, kiek tai priklauso nuo mūsų“, – pabrėžė jis.V. Zelenskis sakė, kad Ukraina tikisi rezultato.„Turi būti realus saugumas mums, mūsų valstybei, suverenitetui, mūsų žmonėms. Rusijos kariuomenė turi palikti okupuotas teritorijas. Suverenitetas ir teritorinis vientisumas turi būti garantuotas. Negali būti jokių kompromisų dėl suvereniteto ir mūsų teritorinio vientisumo. Ir nebus.Tai aiškūs principai.Tai aiški galimo rezultato vizija“, – pabrėžė šalies vadovas.Jis taip pat pažymėjo, kad Ukrainos žmonės gyvena demokratinėje valstybėje ir kovoja už savo laisvę: „Už mūsų žmonių laisvę. Todėl bet kokie sprendimai, kurie yra svarbūs visiems mūsų žmonėms, turi būti priimti ne vieno žmogaus ar grupės žmonių su kokiomis nors politinėmis pažiūromis, o visos mūsų tautos.“

Zelenskis apie derybas: galima pasitikėti tik konkrečiu rezultatuUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė pirmuosius savo komentarus apie anksčiau antradienį Stambule pasibaigusias taikos derybas su Rusija.Kalbėdamas vaizdo įraše jis sakė, kad pokalbių signalus galima pavadinti teigiamais, tačiau „šie signalai neslopina Rusijos sviedinių sprogimų“.Jis pridūrė, kad „galima pasitikėti tik konkrečiu derybų rezultatu“.Rusija anksčiau pareiškė, kad drastiškai sumažins savo karinę veiklą, sutelktą į Kijevą ir Černigovą, taip pranešdama apie galimą didelį proveržį taikos derybose.Tačiau šis pranešimas buvo sutiktas su atsargiu optimizmu ir tam tikru skepticizmu, o JAV teigė, kad Rusijos kariai, perkeliami iš dviejų miestų, buvo tiesiog „perdislokuojami“ į kitas Ukrainos dalis.https://t.me/V_Zelenskiy_official/1018

Nuo karo pradžios daugiau nei 10 mln. ukrainiečių paliko savo namusDaugiau nei 10 milijonų ukrainiečių, įskaitant daugiau nei pusę Ukrainos vaikų, nuo karo pradžios vasario 24-ąją paliko savo namus, antradienį kreipdamasis į JT Saugumo Tarybą sakė JT humanitarinių reikalų atstovas.Iš jų 6,5 mln. yra perkelti šalies viduje, o 3,9 mln. kirto sienas į kaimynines šalis, sakė JT humanitarinių reikalų koordinatoriaus pavaduotojas Joyce'as Msuya.

Rusijoje, netoli Ukrainos, nugriaudėjo galingi sprogimaiGalingi sprogimai nugriaudėjo netoli Krasny Oktyabr kaimo Rusijos Federacijos Belgorodo regione. Pranešama, kad buvo sužeisti keturi rusų kariai. Apie tai praskelbė Rusijos agentūra „RIA Novosti“.„Dabar kaimo vadovas yra įvykio vietoje, aš palaikau tiesioginį kontaktą. Nedelsiant informuoja mane apie situaciją. Tarp gyventojų nebuvo nei nukentėjusiųjų, nei sužeistųjų. Kaimo teritorijoje nėra sunaikinimų“, – sakė Belgorodo gubernatorius Viačeslavas Gladkovas.Įvykio vietoje dirba visos gelbėjimo tarnybos. Pirminiais duomenimis, sprogimų priežastis buvo „žmogiškasis faktorius“. Sprogimas įvyko amunicijos sandėlyje. Ukrainos žurnalistas Jurijus Butusovas, kurį cituoja NEXTA, rašo, kad „19-oji raketų brigada tiksliai smogė raketa į Rusijos ginkluotųjų pajėgų raketų ir artilerijos ginklų sandėlį Oktyabrskoje kaime netoli Belgorodo. Iš šių sandėlių Rusija tiekia amuniciją ukrainiečiams žudyti“.

Žala Ukrainos infrastruktūrai – 500 mlrd. doleriųUkrainos infrastruktūros ministras Aleksandras Kubrakovas įvardijo infrastruktūros nuostolių skaičių per mėnesį karo – tai yra 500 milijardų dolerių.„Daug objektų buvo visiškai sugriauta, keliai, tiltai, oro uostai, dešimtys milijardų, kai kurios įmonės buvo visiškai sunaikintos, technologijos prarastos“, – sakė ministras, kurį cituoja UNIAN.Ministras sakė, kad planuojama atkurti Ukrainą sankcijomis įšaldyto Rusijos Federacijos turto ir Vakarų partnerių pagalbos sąskaita.Pasak jo, dabar svarbiausia atkurti žemės ūkio produktų eksporto logistiką. Ministerija tikisi gabenti grūdus sausuma, nes uostus blokuoja Rusijos kariai.

Pentagonas: Rusija Kijevui vis dar kelia pavojųJAV Gynybos departamentas perspėjo, kad nors „mažas skaičius“ Rusijos pajėgų pasitraukė iš Kijevo, Rusija vis dar gali sukelti „didžiulį brutalumą“ šaliai, įskaitant sostinę.„Manome, kad tai yra pozicijos perkėlimas, o ne tikras pasitraukimas, ir kad visi turėtume būti pasirengę stebėti didelį puolimą prieš kitas Ukrainos sritis. Tai nereiškia, kad grėsmė Kijevui baigėsi“, – per instruktažą sakė Pentagono spaudos sekretorius Johnas Kirby.„Niekas neturėtų savęs apgaudinėti Kremliaus pareiškimu, kad jis staiga tiesiog sumažins karines atakas netoli Kijevo, arba bet kokiais pranešimais, kad jis ketina išvesti visas savo pajėgas“, – sakė J. Kirby.Be to, jis sakė, kad Rusijos pajėgų, tolstančių iš Ukrainos sostinės, skaičius „nėra artimas daugumos tų, kurias jie sutelkė prieš Kijevą“, ir kad Rusija tęsia oro antskrydžius prieš miestą „net ir šiandien“.J. Kirby sakė, kad perkėlimo pajėgos juda „labiau į šiaurę“, tačiau „dar anksti pasakyti“, kur yra jų galutinis tikslas.„Mes vertiname, kad labiau tikėtina, kad tai yra perkėlimas, kuris bus naudojamas kitur Ukrainoje. Kur tiksliai, mes nežinome“, – sakė jis.

Dėl Rusijos pareiškimo – santūri Bideno reakcijaJAV prezidentas Joe Bidenas santūriai reagavo į Rusijos pareiškimą, kad Ukrainos šiaurėje bus mažinamas karinis aktyvumas. Jis nenorįs vertinti žodžių, kol nepamatys Rusijos ginkluotųjų pajėgų „veiksmų“, - pareiškė J. Bidenas antradienį Baltuosiuose rūmuose. „Matysime, ar jie įgyvendins tai, ką siūlo“, - teigė J. Bidenas. Kol bus realių pokyčių, spaudimas Maskvai „griežtomis sankcijomis“ esą bus išlaikytas, taip pat bus toliau remiami Ukrainos kariai.Po naujų taikos pokalbių su Ukraina Rusija antradienį pažadėjo smarkiai sumažinti savo karinius veiksmus prie Kyjivo ir Černihivo. Gynybos viceministras Aleksandras Fominas po susitikimo Stambule sakė, kad taip jo vyriausybė siekia sukurti pasitikėjimą ir sudaryti sąlygas tolesnėms deryboms.

Penki Vakarų lyderiai paragino Putiną nutraukti ugnį UkrainojeJAV, Vokietijos, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos ir Italijos lyderiai po bendro pokalbio telefonu pažadėjo Ukrainai tolesnę paramą ir griežtai pasmerkė Rusijos atakas. „Jie dar kartą paragino Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną pritarti paliauboms, nutraukti visus karinius veiksmus, išvesti rusų dalinius iš Ukrainos ir diplomatinėmis priemonėmis spręsti krizę“, - antradienį Berlyne sakė Vokietijos kanclerio Olafo Scholzo atstovas.Penketas taip pat pareikalavo, kad V. Putinas pagaliau leistų humanitarinei pagalbai pasiekti Ukrainą ir atvertų efektyvius humanitarinius koridorius, kuriais gyventojai galėtų palikti apsiaustas teritorijas – ypač daug savaičių apgultą Mariupolį. Aukštas sankcijų spaudimas Maskvai esą bus išlaikytas. Penkių šalių vadovai taip pat aptarė priemones energetiniam saugumui užtikrinti ir aukštoms energijos kainoms amortizuoti.Eliziejaus rūmų duomenimis, buvo patvirtinta būtinybė per prezidentą Emmanuelį Macroną ir konsultuojantis su Ukraina išlaikyti ryšių su Kremliumi kanalą. Taip pat kalbėta apie naujausią Rusijos ir Ukrainos taikos derybų ratą.Britų premjeras Borisas Johnsonas per pokalbį reikalavo nenusileisti Rusijai. V. Putino vyriausybę reikia vertinti pagal veiksmus, o ne pagal žodžius, po pokalbio su Joe Bidenu, E. Macronu, O. Scholzu ir Italijos premjeru Mario Draghiu sakė B. Johnsonas. Esą sutarta, kad spaudimas Rusijai negali būti mažinamas, kol „siaubas, kurį kenčia Ukraina“ nesiliaus.

CNN: mūšiai aplink Kijevo priemiesčius tęsiasiAntradienio popietę aplink Kijevo priemiesčius tęsėsi intensyvios kovos, ypač miesto šiaurės vakaruose ir šiaurės rytuose, nepaisant Ukrainos ir Rusijos pareigūnų pranešimo, kad Maskva atitraukia kai kuriuos dalinius ir iš sostinės, ir iš Černigovo.CNN komanda, apsilankiusi gyvenamajame rajone netoli fronto linijų (5 km atstumu nuo Irpino) rytinėje sostinės dalyje, išgirdo garsius ir dažnus artilerijos trenksmus. Taip pat retkarčiais buvo galima išgirsti kelias raketų paleidimo sistemas.Miesto centre oro antskrydžių sirenos ir artilerijos trenksmai taip pat buvo girdimi tokiu pat intensyvumu ir dažnumu, kaip ir ankstesnėmis dienomis.Netoliese esančiame patikros punkte Ukrainos teritorinės gynybos pajėgų narys Jurijus Matsarskis CNN sakė, kad mūšiai per pastarąsias 24 valandas nesumažėjo.„[Visą laiką buvo apšaudyta] vakar. Buvo daug apšaudymų naktį, taip pat šiandien ryte ir dabar, vakare“, - sakė jis.Gyventojai, su kuriais CNN kalbėjosi, sakė, kad jiems įtarimų kelia Rusijos pranešimas, kad ji išveda kai kurias savo pajėgas iš regiono, ir pridūrė, kad Maskva negalima pasitikėti.

Po Nikolajevo regiono administracijos griuvėsiais rasta 12 žuvusiųjųŠį rytą pastatas buvo iš dalies sunaikintas per raketų ataką. Ukrainos Valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba vykdo paieškos ir gelbėjimo operacijas. Ukrainos prokuratūra pradėjo baudžiamąjį tyrimą dėl apšaudymo.https://t.me/nexta_live/23861

JAV ir sąjungininkės Europoje susitarė "toliau didinti nuostolius Rusijai" JAV prezidentas Joe Bidenas ir pagrindinės sąjungininkės Vakarų Europoje antradienį per pokalbį telefonu susitarė toliau bausti Maskvą už jos invaziją į Ukrainą, pranešė Baltieji rūmai.„Lyderiai patvirtino savo pasiryžimą toliau didinti nuostolius Rusijai už jos brutalias atakas Ukrainoje, taip pat toliau teikti Ukrainai saugumo pagalbą, kad ji galėtų apsiginti“, – sakoma pareiškime po J. Bideno pokalbio su Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Vokietijos ir Italijos vadovais.

Mariupolyje užpuolikai pagrobė gimdymo namų personalą ir pacientusUNIAN skelbia, kad Rusijos okupacinės pajėgos pagrobė vienų iš Mariupolio gimdymo namų medicinos personalą ir pacientus. Apie tai „Telegram“ kanale pranešė Mariupolio miesto taryba.Daugiau nei 70 žmonių buvo priverstinai išvežti iš 2-osios motinystės ligoninės Levoberežnės rajone – tai medicinos personalas ir pacientai.„Tai, ką šiandien daro Rusija, pažeidžia visas įmanomas tarptautines žmogaus teises. Tai galima palyginti su fašistų karių veiksmais Antrojo pasaulinio karo metu. Bet mes nepaliksime nė vieno Mariupolio piliečio, kuris prieš jo valią buvo išvežtas į Rusijos teritoriją. Kuriame ištremtų miesto gyventojų bazę ir kuriame efektyvų tautiečių grąžinimo mechanizmą. Tai yra daug darbo, kurį mes įgyvendiname vadovaujant Donecko karinės administracijos vadovui Pavlo Kyrylenko. Darysime viską, kad žmonės grįžtų namo“, – sakė Mariupolio meras Vadymas Boyčenka.Anksčiau buvo žinoma apie kitos miesto ligoninės darbuotojų ir pacientų pagrobimą. Teigiama, kad ligoninėje buvo apie 600 Mariupolio gyventojų.Mariupolis dabar yra apsuptas Rusijos karių, bet yra kontroliuojamas Ukrainos pajėgų.

Rusija užgrobtose teritorijose bando įvesti rublįUkrainos užsienio reikalų ministerijos atstovas Olegas Nikolenka sakė, kad Rusija siekia įvesti savo valiutą Zaporožėje ir Chersone „bandydama sukurti okupacinį režimą“, rašo „Skynews“.Jis taip pat paragino „sankcijų spaudimą“ Rusijai „sustiprinti“, kol ji išves savo karius iš šalies.

JAV pareigūnas įspėja: Rusija tiesiog „perjungia pavaras“Vienas JAV pareigūnas pasiūlė pesimistiškai įvertinti Rusijos žingsnį išvesti dalį karių iš Ukrainos sostinės, rašo „Skynews“. Anot pareigūno, bet koks Rusijos pajėgų judėjimas aplink Kijevą yra „perdislokavimas, o ne pasitraukimas“, o Maskva tiesiog „perjungia pavaras“.Pareigūnas perspėjo, kad pasaulis turėtų likti pasiruošęs tęstiniam dideliam puolimui Ukrainoje.Rusija trečiadienį pareiškė, kad drastiškai sumažins savo karinę veiklą, sutelktą į Kijevą ir Černigovą, taip pranešdama apie galimą didelį proveržį taikos derybose.

Ukraina: nuo karo pradžios žuvo daugiau nei 17 000 Rusijos kariųUkraina trečiadienį pateikė naujausią informaciją apie Rusijos patirtų nuostolius nuo karo pradžios. Teigiama, kad žuvo 17 200 Rusijos karių ir sunaikinta 1 710 šarvuočių, skelbia „Skynews“.Skelbiama, jog taip pat buvo sunaikinti 127 orlaiviai, 129 sraigtasparniai, 597 tankai ir 1178 transporto priemonės.Pažymima, jog „Skynews“ negalėjo savarankiškai patikrinti šių teiginių.NATO apskaičiavo, kad nuo Maskvos invazijos pradžios žuvo iki 15 000 Rusijos karių.Tačiau praėjusios savaitės pabaigoje Rusija pareiškė, kad žuvo vos daugiau nei 1300 jos karių.

Putinas pareikalavo sudėti ginklusRusijos prezidentas Vladimiras Putinas informavo Prancūzijos lyderį Emanuelį Macroną apie priemones, skirtas humanitarinei pagalbai teikti ir civilių, įskaitant Mariupolio gyventojus, evakuacijai, pranešė Kremlius, kurį cituoja agentūra „RIA Novosti“.Kremliaus pranešime teigiama, kad Rusijos vadovas pabrėžė, jog norint išspręsti sudėtingą situaciją Mariupolyje, „nacionalistai“ turi sudėti ginklus.

Sunaikino degalų atsargasStarokonstantinovo miesto Chmelnickio regiono meras Mykolas Melničiukas sakė, kad Rusijos kariuomenė antradienį raketomis apšaudė vietinį aerodromą, skelbia meduza.io.Pasak Melničiuko, visos miesto administracijos surinktos kuro ir tepalų atsargos buvo visiškai sunaikintos. Pirminiais duomenimis, žmonių aukų pavyko išvengti.Meras paprašė visų, kurie gali padėti įsigyti degalų ir tepalų, susisiekti su miesto administracija arba asmeniškai su juo.

Nižyne įvesta sustiprinta komendanto valandaKaip feisbuke sakė miesto meras Oleksandras Kodola, komendanto valanda Nižyne, Černigvo srityje, prasidės šiandien, kovo 29 d., 20 val. ir truks iki kovo 31-osios 5 val., „Telegram“ kanale skelbia UNIAN. Pasak mero, parduotuvės, vaistinės ir kitos įstaigos kovo 30 dieną nedirbs. Vietos valdžia prašo visų likti namuose arba slėptis, kai pasigirs pavojaus signalas.

JAV: Rusija į karinius taikinius Ukrainoje paleido ultragarsinių raketų Nors yra atsargaus optimizmo, kad taikos sutartis – ne už kalnų, nauja Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) gynybos pareigūno pateikta informacija rodo, kad artimiausiu metu, ko gero, neverta tikėtis ugnies nutraukimo.Vyresnysis pareigūnas pareiškė, kad Rusija į karinius taikinius Ukrainoje paleido ultragarsinių raketų, praneša „Sky News“.Tokių raketų greitis keletą kartų viršija garso greitį.

Borisas Johnsonas teigia, kad Rusijos aktyvumas aplink Kijevą sumažėjoMinistro Pirmininko atstovas spaudai šią popietę pareiškė, kad Rusijos bombardavimas aplink Kijevą „sumažėjo“, rašoma Sky News.„Apie Putiną ir jo režimą spręsime pagal jo veiksmus, o ne žodžius“, – pridūrė jis.„Kovos tęsiasi. Mariupolyje ir kituose rajonuose vyksta smarkus bombardavimas. Taigi nenorime matyti nieko kito, kaip tik visiško Rusijos pajėgų išvedimo iš Ukrainos teritorijos“.

Rusija pradeda atitraukinėti pajėgas iš Kyjivo sritiesJAV mato, kad Rusija pradeda atitraukinėti kai kurias savo pajėgas, esančias netoli Ukrainos sostinės Kyjivo ir, jų manymu, keičia Rusijos strategiją Ukrainoje, sako aukšti JAV kariuomenės pareigūnai, rašo CNN.Pasak jų, JAV jau stebi didelį Rusijos strategijos pokytį po to, kai Rusijos gynybos ministerija anksčiau šiandien paskelbė, kad „drastiškai sumažins“ karinę veiklą Kyjivo ir Černihivo kryptimis.https://twitter.com/TadeuszGiczan/status/1508793606261420036?ref_src=twsrc%5Etfw

Po Rusijos smūgio regioninės vyriausybės pastatui Mykolajive žuvo mažiausiai septyni žmonės, skelbia vietos valdžia. Dar 22 asmenys sužeisti. Gelbėtojai daugumą sužeistųjų jau ištraukė iš griuvėsių.

Rusijos pajėgos pagrobė Hola Prystanės miesto merą, praneša UNIAN. Skelbiama, kad Aleksandras Babičius buvo pagrobtas pirmadienį. Ukrainos generalinė prokuratūra dėl įvykio pradėjo tyrimą. Kaip rašo UNIAN, rusų kariai pagrobė merą grasindami šaunamaisiais ginklais ir dabar laiko įkaitu.

Maskva: „karinė operacija“ Ukrainoje bus tęsiamaNepaisant to, kad paskelbta apie „karinio aktyvumo“ Kyjivo ir Černihovo regionuose mažinimą, Rusija tęs savo „karinę specialiąją operaciją“. „Ji vyksta griežtai pagal planą“, – antradienį sakė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova, kurią cituoja agentūra „Interfax“. Uždaviniai ir tikslai esą toliau įgyvendinami.Taikos derybose tarp abiejų šalių toliau kalbama apie „Ukrainos demilitarizaciją, denacifikaciją“, sakė M. Zacharova. Be galimo Ukrainos neutralumo ir su tuo susijusių saugumo garantijų taip pat diskutuojama apie „šiandieninės teritorinės realybės“ pripažinimą.Maskva reikalauja, kad Kyjivas Juodosios jūros Krymo pusiasalį pripažintų Rusijos dalimi, o Luhansko ir Donecko teritorijas nepriklausomomis valstybėmis. Ukraina tai ir toliau kategoriškai atmeta.Rusijos prezidentas vasario 24 dieną pradėjo karą prieš Ukrainą ir tai, be kita ko, argumentavo siekiu kaimyninę šalį išvaduoti iš menamų „nacionalistų“.

Jau legendine tapusios frazės „Rusų karo laive, eik n***i“ autorius grįžo namo. Apie tai „Telegram“ kanale praneša „NEXTA Live“.Skelbiama, kad į Rusijos nelaisvę patekęs Romanas Grybovas išlaisvintas ir gavo apdovanojimą.https://t.me/nexta_live/23829

Rusijos gynybos viceministras Aleksandras Fominas tikina neva sprendimas „drastiškai mažinti“ Rusijos karinį aktyvumą dviejuose Ukrainos miestuose buvo priimtas siekiant „padidinti abipusį pasitikėjimą“, prisidėti prie sėkmingos derybų baigties ir pasiekti svarbiausią tikslą – pasirašyti dvišalį susitarimą, skelbia „RIA Novosti“.

Ukraina išvardijo, kas galėtų garantuoti jos saugumąUkrainos delegacijos narys Davidas Arachamija po derybų įvardijo Ukrainos keliamas sąlygas saugumui bei šalis, kurios galėtų tokias garantijas suteikti.Ukraina perdavė savo siūlymus dėl Saugumo garantijų Ukrainai susitarimo, kuris sudarytų sąlygas užbaigti karą. Tai turėtų būti tarptautinis susitarimas, pasirašytas visų saugumo garantų, įsitikinusi Ukrainos delegacija.Kaip teigia Ukrainos delegacija, tokiais saugumo garantais galėtų tapti Jungtinė Karalystė, Kinija, Jungtinės Valstijos, Turkija, Prancūzija, Kanada, Italija, Lenkija ir Izraelis. Dalis valstybių jam davė pirminį sutikimą.Susitarime, kaip skelbia Ukraina, taip pat turėtų būti įvardijamas veiksmų mechanizmas dėl šalių-garantų sąveikos. Tai galėtų būti kažkas panašaus į NATO sutarties Penktąjį straipsnį (vienos valstybės narės užpuolimas prilygsta viso Aljanso užpuolimui).Jeigu prieš Ukrainą prasidėtų karas, agresija arba specialioji operacija, tuomet šalys-saugumo garantai per tris dienas surengtų konsultacijų ir būtų juridiškai įsipareigojusius suteikti Ukrainai pagalbą.„Šis siūlymas nepriimtas, mes jį perduosime Rusijai. Lauksime jų atsakymo“, – sako D. Arachamija.Rusijos atstovas derybose Stambule Vladimiras Medinskis Rusijos ir Ukrainos derybas pavadino konstruktyviomis. Anot jo, Rusija svarstys Ukrainos siūlymus, jie bus perduoti V. Putinui. V. Medinskis teigia, kad V. Putino ir Volodymyro Zelenskio susitikimas įmanomas parafiruojant (preliminariai pasirašant) Rusijos ir Ukrainos susitarimą užsienio reikalų ministerijų lygmeniu.Ukrainos atstovai derybose Stambule pasiūlė Rusijai susitarime užfiksuoti abiejų šalių pozicijas Krymo ir Sevastopolio klausimu, teigia Ukrainos prezidento administracijos vadovo patarėjas Michailas Podoliakas. Anot jo, siūloma per ateinančius 15 metų surengti derybas dėl Krymo ir Sevastopolio statuso. Atskiru punktu Ukrainos pusė pasiūlė įrašyti, kad per minėtąjį laiką, kol vyks derybos, Ukraina ir Rusija sprendžiant Krymo klausimą nenaudos ginkluotųjų pajėgų.

Rusija: nuspręsta drastiškai sumažinti karinį aktyvumą dviem kryptimisRusijos gynybos ministerija skelbia, kad nuspręsta drastiškai sumažinti karinį aktyvumą Kyjivo ir Černihivo kryptimis.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas kiek anksčiau pranešė, kad, kad Rusija atitraukinėja atskirus savų pajėgų padalinius iš Kyjivo ir Černihivo sričių.„Puolamosios operacijos tikslo priešas nepasiekė. Tenka stebėti atskirų Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų dalinių atitraukimą iš Kyjivo ir Černihivo sričių. Visgi grėsmė, kad Rusijos pajėgos gali suduoti smūgių į karinės ir civilinės paskirties objektus, išlieka gana didelė“, – nurodoma Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo pranešime.Remiantis pranešimu, problema, su kuria susiduria Rusijos pajėgos, – tai esamos grupuotės stiprinimas ir rotacija. Rusijos Ramiojo vandenyno laivyno padalinys nesugeba sukomplektuoti nė vienos bataliono taktinės grupės, kadangi personalas atsisako dalyvauti vadinamojoje „specialiojoje operacijoje“, rašoma pranešime.

TATENA vadovas atvyko į Ukrainą aptarti branduolinės saugos Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vadovas Rafaelis Grossi atvyko į Ukrainą „aptarti šios šalies branduolinių objektų saugos ir saugumo“, antradienį pranešė Jungtinių Tautų branduolinės energetikos priežiūros agentūra.Tai pirmasis R. Grossi vizitas Ukrainoje nuo Rusijos invazijos pradžios prieš daugiau nei mėnesį. Maskvos pajėgos Ukrainos teritorijoje užėmė kelis branduolinius objektus.„Generalinio direktoriaus vizito tikslas – inicijuoti skubią paramą Ukrainos branduolinių objektų saugai ir saugumui“, – nurodė TATENA išplatintame pranešime.R. Grossi derasi su aukšto rango vyriausybės pareigūnais ir per savaitės trukmės vizitą apsilankys vienoje iš Ukrainos atominių elektrinių, pranešė agentūra, bet nepatikslino, kurioje.Vizito metu bus gabenamos „gyvybiškai svarbios saugos ir saugumo priemonės“, įskaitant stebėjimo ir avarinę įrangą.„Dėl karinio konflikto Ukrainos branduolinėms elektrinėms ir kitiems objektams, kuriuose yra radioaktyviųjų medžiagų, kyla beprecedentis pavojus“, – perspėjo TATENA vadovas.„Ukraina paprašė mūsų pagalbos saugos ir saugumo srityje. Dabar pradėsime ją teikti“, – pridūrė jis.Nuo Rusijos karinio puolimo pradžios TATENA vadovas ne kartą įspėjo dėl karo Ukrainoje pavojų – pirmojo, didžiulį branduolinį tinklą turinčioje šalyje. Šį tinklą sudaro 15 reaktorių, taip pat Černobylio jėgainė, kur 1986 metais įvyko didžiausia visų laikų branduolinė katastrofa.

Ukraina: derybose su Rusija didžiausias dėmesys skiriamas saugumo garantijomsUkrainos prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjas Mychailo Podoliakas antradienį pranešė, kad Stambule vykstančiose derybose su Rusija didžiausias dėmesys skiriamas saugumo garantijoms Ukrainai ir ugnies nutraukimui.Ukrainiečių žiniasklaidai M. Podoliakas sakė, kad „vyksta intensyvios konsultacijos dėl kelių svarbių klausimų“. Svarbiausias iš šių klausimų yra susitarimas dėl „tarptautinių saugumo garantijų Ukrainai“, nes „tik su tokiu susitarimu galime užbaigti karą taip, kaip reikia Ukrainai“, pabrėžė jis.Pasak M. Podoliako, „antra klausimų grupė yra ugnies nutraukimas, kad galėtume išspręsti visas susikaupusias ir skubiai spręstinas humanitarines problemas“.Ukrainos prezidento patarėjas pridūrė, kad abi šalys taip pat aptarinėja karo teisės pažeidimus.

Gubernatorius: Mykolajive iš griuvėsių ištraukti du kūnaiDu kūnai buvo ištraukti iš griuvėsių antradienį po Rusijos smūgio regioninės vyriausybės pastatui pietiniame Ukrainos Mykolajivo mieste, pranešė įvykio vietoje buvę naujienų agentūros AFP žurnalistai.Regiono gubernatorius Vitalyjus Kimas anksčiau sakė, kad dauguma pastate buvusių žmonių sužalojimų išvengė, tačiau pasigendama aštuonių civilių ir kelių Ukrainos karių.

Pasirodė vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota, kaip Rusija smogė regioninės vyriausybės pastatui Mykolajivo mieste. Vaizdo įrašą skelbia regiono gubernatorius Vitalyjus Kimas. https://t.me/uniannet/42459

Rusija teigia, kad, nepaisydama taikos derybų, karo veiksmų Ukrainoje nestabdysRusija teigia, kad, nepaisydama šiuo metu Stambule vykstančių taikos derybų, karo veiksmų Ukrainoje nestabdys.„Rusijos ginkluotosios pajėgos tęsia specialiąją karinę operaciją“, – Rusijos gynybos ministerijos atstovą Igorį Konašenkovą cituoja naujienų agentūra „Interfax“. Pasak jo, nuo pirmadienio per Rusijos antskrydžius esą sunaikinti 68 ukrainiečiams priklausę kariniai objektai, tarp jų – priešlėktuvinės gynybos sistemos, du amunicijos ir trys degalų sandėliai bei trys dronai.Šios informacijos nepriklausomai patvirtinti neįmanoma.Rusijos gynybos ministerija kartu patvirtino, kad vėlų pirmadienį raketomis buvo smogta degalų saugyklai Rivnės srityje. Ministerijos teigimu, ten laikyti degalai buvo skirti Ukrainos karinei technikai Kyjivo priemiesčiuose.

Ukrainos armija teigia atstūmusi rusus nuo Kryvyj Riho miestoRusijos kariuomenė buvo priversta trauktis iš savo pozicijų netoli pietų Ukrainos Kryvyj Riho miesto, pranešė Ukrainos kariuomenė.„Okupantai dabar yra ne arčiau kaip per 40 kilometrų nuo miesto“, – feisbuke paskelbtame vaizdo įraše sakė miesto karinės administracijos vadovas Oleksandras Vilkulas. Remiantis jo pareiškimu, kurio neįmanoma nepriklausomai patikrinti, dalis Rusijos pajėgų atsitraukė į kaimyninę Chersono provinciją.Kryvyj Rihas yra Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio gimtasis miestas. Ukrainos teigimu, kai kada Rusijos pajėgos buvo priartėjusios 10 kilometrų atstumu.

Ukrainos duomenimis, karas jau nusinešė 144 vaikų gyvybesNuo vasario 24-osios Rusijos kariuomenė Ukrainoje jau pražudė 144 vaikus ir sužeidė dar 220, remdamasis Ukrainos generalinės prokuratūros duomenimis, praneša portalas „Ukrinform“.Daugiausiai vaikų žuvo Kyjivo, Charkivo, Donecko, Černihivo, Mykolajivo, Luhansko, Zaporižės, Žytomyro, Sumų ir Chersono srityse. Be to, per reguliarius Rusijos ginkluotųjų pajėgų oro antskrydžius ir apšaudymą jau apgadintos 773 švietimo įstaigos, iš jų 75 sunaikintos visiškai.Šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiantys intensyvūs mūšiai.

Ukraina skelbia Berdianske įvykdžiusi beprecedentę operacijąRusijos desantininkų laivą „Saratov“ laikinai okupuoto Berdiansko uoste pavyko sėkmingai sunaikinti pasitelkus ginklus, kurie iš esmės netinkami kariniams veiksmams jūroje. Tai pareiškė Ukrainos saugumo tarnybos majoras generolas Viktoras Jagunas, skelbia „Suspiljne“. Ši operacija įvykdyta praėjusį ketvirtadienį.„Situacija iš tiesų unikali, nes niekas niekada tokios sistemos nėra panaudojęs prieš laivus“, – teigia jis.Anot generolo, Ukrainos ginkluotosios pajėgos nuo karo pradžios įvykdė kelias tokias operacijas.„Mes raketiniais kompleksais nuo kranto prie Odesos atakavome patruliavimo laivą, prieš katerį panaudojome nešiojamas zenitinių raketų sistemas. O prieš tą laivą pasitelkėme taktinį raketų kompleksą „Točka U“ – tai tikrai unikali situacija. Tokios situacijos gali pamokyti, kad ginkluotė, nepritaikyta kariniams veiksmams jūroje, gali duoti tokių puikių rezultatų“, – sako V. Jagunas.Jis taip pat pabrėžia, kad Ukrainos kariai reguliariai ir aktyviai gauna žvalgybos duomenų iš okupuotų teritorijų vietos gyventojų: „Didžioji dalis gyventojų, kurie šiuo metu atsidūrė okupacijoje, savanoriškai padeda Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms ir žvalgybai. Todėl informacija mus pasiekia realiu laiku“.

Gubernatorius: Rusija smogė regioninės vyriausybės pastatui Mykolajive Rusija smogė regioninės vyriausybės pastatui Pietų Ukrainos Mykolajivo mieste, svarbiame uostamiestyje, kuris jau kelias savaites smarkiai puolamas, antradienį pranešė regiono gubernatorius.„Nukentėjo regiono administracijos pastatas“, – feisbuke parašė gubernatorius Vitalyjus Kimas. Jis sakė, kad dauguma pastate buvusių žmonių „stebuklingai išsigelbėjo“, bet pasigendama kelių civilių ir karių.„Valome griuvėsius. Sugriauta pusė pastato. Nukentėjo mano biuras“, - vaizdo įraše sakė V. Kimas. Vaizdai, paskelbti oficialiu gubernatoriaus kanalu telegrame, rodo aukštą administracinį pastatą, didelė jo dalis nuplėšta, prie pastato didžiulė nuolaužų krūva.„Aštuoni civiliai vis dar yra po griuvėsiais. Tikimės, kad pavyks juos ištraukti, - sakė jis. - Taip pat ieškome trijų karių“.Rusijos atakos prieš Mykolajivą, smarkiai puolamą jau kelias savaites, pastaruoju metu atlėgo. Atrodo, kad fronto linijos atsitraukė nuo Mykolajivo Ukrainos kontrpuolimui sustiprėjus Chersone, maždaug už 80 kilometrų į pietryčius.Mykolajivas yra svarbus miestas pakeliui į Odesą, didžiausią Ukrainos uostą, o jo užėmimas būtų rimtas Rusijos laimėjimas. Invaziją į Ukrainą Kremlius pradėjo vasario pabaigoje.https://twitter.com/olehbatkovych/status/1508706320714805250

Ukraina skelbia atnaujinanti evakuacijas, prieš tai jas sustabdžiusi dėl Rusijos provokacijųUkraina antradienį pareiškė atnaujinanti humanitarinius koridorius ir evakuojanti civilius iš karo nusiaubtų regionų po vienos dienos pertraukos, kuri buvo padaryta, kaip teigė Kyjivas, dėl galimų Rusijos „provokacijų“.„Šiandien susitarta dėl trijų humanitarinių koridorių“, – sakė Ukrainos ministro pirmininko pavaduotoja Iryna Vereščiuk vaizdo įraše, paskelbtame „Telegram“, praėjus dienai, kai remiantis žvalgybos ataskaitomis buvo paskelbta apie jų uždarymą.

Ukraina praneša, kad nuo karo pradžios Rusija jau neteko apie 17,2 tūkst. kareiviųRusijos kariuomenė Ukrainoje nuo vasario 24 d. jau neteko apie 17,2 tūkst. žmonių. Tai antradienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Be to, per šį laikotarpį Rusijos kariuomenė neteko 597 tankų, 1 710 šarvuotųjų kovos mašinų, 303 artilerijos sistemų, 96 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 54 priešlėktuvinės gynybos priemonių, 127 lėktuvų, 129 sraigtasparnių, 1 178 automobilių, 7 laivų, 71 drono.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai labai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

Stambule prasidėjo naujas Ukrainos ir Rusijos derybų raundas. Apie tai socialiniame tinkle „Twitter“ pranešė Ukrainos derybininkas Mychailas Podoliakas.Jis publikavo iTurkijos prezidento Recepo Tayyipo Erdogano, kuris kreipėsi į susirinkusiuosius, nuotrauką.https://twitter.com/Podolyak_M/status/1508699883158614021

Ukraina ragina viso pasaulio šalis kriminalizuoti „Z“ simbolio naudojimąUkrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba paragino užsienio valstybes kriminalizuoti Z raidės, kaip simbolio, naudojimą, nes būtent tokiu simboliu yra pažymėta karui prieš Ukrainą dislokuota Rusijos karinė technika.Pirmadienį apie turimas ambicijas susitarti su Rusija dėl ugnies nutraukimo kalbėjęs D. Kuleba socialiniame tinkle paviešino žinutę, kuria išreiškė mintį, jog būtina uždrausti viešą vykdomo barbarizmo palaikymą.„Raginu visas valstybes kriminalizuoti Z simbolio naudojimą kaip Rusijos pradėto karo ir agresijos prieš Ukrainą viešo rėmimo išraišką“, – parašė D. Kuleba.„Z reiškia Rusijos karo nusikaltimus, subombarduotus mūsų miestus, tūkstančius žuvusių ukrainiečių. Viešas šio barbarizmo rėmimas turi būti uždraustas“, – teigia ministras.Pirmadienį Vokietijos vidaus reikalų ministerija išplatino pranešimą, kuriame nurodoma, kad piliečiai, afišuojantys Z kaip pritarimo Rusijos invazijai simbolį, gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn.Berlyno, Bavarijos ir Žemutinės Saksonijos žemių vadovybės pareiškė, kad už tokius veiksmus numatytos bausmės.

„Financial Times“ šaltiniai: Rusija atsisako trijų reikalavimų UkrainaiRusija jau nebereikalauja Ukrainos „denacifikacijos“ ir yra pasirengusi leisti Kyjivui prisijungti prie Europos Sąjungos, jeigu tik šalis išliks karine prasme neutrali ir nesusisaisčiusi, sako keturi su diskusijomis susiję asmenys. Apie tai rašo įtakingas britų leidinys „Financial Times“.Daugiau – čia.

Armėnija: Rusijai naikintuvų neperdavėmeArmėnijos gynybos ministerija paneigė Turkijos žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad neva Armėnija perduoda keturis „Su-30“ naikintuvus su pilotais Rusijai naudoti kare prieš Ukrainą.„Haber Global TV“ kanalas, cituodamas nežinomą Turkijos žvalgybos šaltinį, paviešino pranešimą tvirtindamas, kad Armėnija perdavė keturis „Su-30“ lėktuvus Rusijai kariauti su Ukraina.„Ši informacija visiškai klaidinga. Visi Armėnijos Respublikos ginkluotųjų pajėgų arsenalo lėktuvai kartu su įgula yra savo dislokacijos vietose, vykdo paskirtas užduotis“, – pareiškė Gynybos ministerija.Ministerija taip pat pažymėjo, kad tame pačiame pranešime pateiktas teiginys, kad Armėnija yra viena pagrindinių krypčių Sirijos samdinių perkėlimui kovoti Ukrainoje, taip pat klaidingas.

Rusijos ir Ukrainos delegacijos susitinka StambuleMaskva ir Kijevas planuoja pradėti naują derybų ratą Stambule antradienį, praėjus maždaug keturioms su puse savaitės nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios.Pasak Turkijos prezidentūros, Rusijos ir Ukrainos delegacijos susitiks prezidento rezidencijoje – Dolmabahce rūmuose Stambule antradienio rytą, apie 7.30 val. GMT laiku. Prieš prasidedant deryboms Turkijos pusė susitiks su kiekviena delegacija, po ministrų kabineto posėdžio Ankaroje sakė prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas. Jis pakartojo viltį, kad bus susitarta dėl neatidėliotinų paliaubų.R. T. Erdoganas sakė telefonu bendravęs su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Turkijos lyderis teigė, kad reikalai juda „teigiama linkme“.Ukrainos ir Rusijos derybininkai jau tris kartus susitiko Baltarusijos pasienio zonoje, vėlesni pokalbiai vyko vaizdo ryšiu. Ukrainos ir Rusijos delegacijų derybos vyksta labai sunkiai. Kyjivas nori Rusijos kariuomenės išvedimo ir saugumo garantijų. Maskva reikalauja, kad Ukraina atsisakytų narystės NATO, pripažintų atsiskyrusius Rytų Ukrainos separatistinius regionus nepriklausomais ir taip pat pripažintų 2014 metais aneksuotą Juodosios jūros Krymo pusiasalį Rusijos dalimi.Ankara palaiko gerus santykius su Maskva ir Kyjivu ir laiko save tarpininke. Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba ir jo kolega iš Rusijos Sergejus Lavrovas jau susitiko Turkijoje kovo 10 dieną. Tačiau derybos Antalijos mieste neatnešė jokios reikšmingos pažangos.

JT vadovas ragina sudaryti humanitarines paliaubas UkrainojeJungtinių Tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas ėmėsi iniciatyvos ištirti humanitarinių paliaubų Ukrainoje galimybes.G. Guterresas paprašė JT pasaulinių humanitarinių operacijų vadovo Martino Griffithso ištirti paliaubų galimybes ir žurnalistams sakė manantis, kad „atėjo laikas“ Jungtinėms Tautoms „imtis iniciatyvos“.

Ukrainos generalinio štabo duomenimis, Ukrainos ginkluotosios pajėgos sėkmingai sulaiko Rusijos pajėgų veržimąsi visomis kryptimis, o kai kuriose srityse vykdo sėkmingas kontratakas. Rusija ir toliau pažeidžia tarptautinės humanitarinės teisės reikalavimus. Kijevo, Zaporožės, Černihivo, Chersono ir Charkivo sričių gyvenvietėse rusų pajėgos ir toliau terorizuoja vietos gyventojus, apšaudo gyvenamuosius pastatus, plėšikauja, paima įkaitais civilius gyventojus. Ukrainos pajėgos per vakar atrėmė 7 atakas Donecko ir Luhansko kryptimis, sunaikino 12 tankų, 10 pėstininkų kovos mašinų ir 3 motorines transporto priemones, pataikė į 17 oro taikinių – 8 lėktuvus, 3 sraigtasparnius, 4 bepiločius orlaivius ir 2 sparnuotąsias raketas. https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/283047267341692&show_text=true&width=500

Turkija ir Rumunija Juodojoje jūroje aptiko dreifuojančias jūros minas Turkijos gynybos ministerija paskelbė, kad Juodojoje jūroje buvo aptikta ir neutralizuota antroji karinė mina.Kaip savo socialiniame tinkle „Twitter“ pranešė šalies gynybos ministerija, šį kartą mina buvo rasta jūroje netoli Igneados gyvenvietės, šalia Bulgarijos sienos.Į teritoriją, kurioje buvo rasta mina, buvo nusiųsta karinio jūrų laivyno grupė.Dreifuojanti mina rasta ir prie Rumunijos krantų. Rumunijos karinis jūrų laivynas pranešė, kad mina buvo neutralizuota.

Rusijos ir Ukrainos delegacijos atvyko į Stambulą deryboms, rašo BBC. Ukraina teigia, kad jos prioritetas yra susitarti dėl paliaubų.Pasak Turkijos prezidentūros, Rusijos ir Ukrainos delegacijos susitiks prezidento rezidencijoje – Dolmabahce rūmuose Stambule antradienio rytą, apie 7.30 val. GMT laiku. Prieš prasidedant deryboms Turkijos pusė susitiks su kiekviena delegacija, po ministrų kabineto posėdžio Ankaroje sakė prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas. Jis pakartojo viltį, kad bus susitarta dėl neatidėliotinų paliaubų.

Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Rusija neketina panaudoti branduolinių ginklų kare prieš Ukrainą. „Niekas negalvoja naudoti (...) net apie pačią mintį panaudoti branduolinius ginklus“, – pirmadienį interviu JAV visuomeniniam transliuotojui PBS sakė D. Peskovas.

Ukraina skelbia išlaisvinusi Kyjivo priemiestį IrpinęUkrainos pajėgos išlaisvino Kyjivo priemiestį Irpinę, vėlai pirmadienį per televiziją pranešė vidaus reikalų ministras Denysas Monastyrskis.„Iš tikrųjų dabar tai vyksta lygiagrečiai: ginkluotosios pajėgos žengia pirmyn, policija žengia pirmyn, ir iš karto vyksta visiškas gatvių valymas... Taigi, miestas jau išlaisvintas, bet jame vis dar pavojinga būti“, – sakė D. Monastyrskis.Irpinės meras Oleksandras Markušinas anksčiau pirmadienį savo „Telegram“ kanale paskelbė, kad Rusijos kariai buvo išvyti iš miestelio, esančio prie strategiškai svarbaus šiaurės vakarinio įvažiavimo į Kyjivą.Merui paskelbus apie miestelio išlaisvinimą, pirmadienį vėl atidarytas pagrindinis kontrolės punktas kelyje į Irpinę iš Kyjivo apylinkių. Dviem savaitėmis anksčiau jis buvo uždarytas žiniasklaidai po vieno JAV žurnalisto žūties.Tačiau kovos tebevyko, o pušyne, per kurį driekiasi 6 km kelias, vienas po kito nugriaudėjo apie 20 garsių sviedinių sprogimų, pasakojo įvykio vietoje buvę naujienų agentūros AFP žurnalistai.Rusijos pajėgos smarkiai bombardavo miestelį, įstrigus jų mėginimui apsupti sostinę Kyjivą.

Ukraina teigia jau surinkusi įrodymų apie Rusijos panaudotus uždraustus ginklusUkraina turi įrodymų, kad Rusijos pajėgos panaudojo uždraustas kasetines bombas dviejuose pietiniuose šalies regionuose, pirmadienį pareiškė generalinė prokurorė Iryna Venediktova.Kasetinės bombos teritorijoje paskleidžia dešimtis mažų sprogstamųjų užtaisų, kai kurie jų gali iš karto nesprogti ir tapti priešpėstinėmis minomis, keliančiomis grėsmę civiliams gyventojams dar ilgai po konflikto pabaigos.Tokios spaudimo grupės kaip „Amnesty International“ ir „Human Rights Watch“ teigė surinkusios įrodymų apie kasetinių bombų naudojimą Ukrainos teritorijose, kuriose buvo civilių gyventojų.1997 metais sudarytoje JT sutartyje uždrausta naudoti priešpėstines minas, tačiau nei Rusija, nei JAV jos nepasirašė, o Ukraina pasirašė.Žurnalistų paklausta, ar rusai naudojo tokią amuniciją bombarduodami Ukrainos sostinę nuo tada, kai prasidėjo invazija, I. Venediktova sakė, kad neturi konkrečių įrodymų, bet vyksta tyrimai.„Tačiau... mes turime įrodymų, kad kasetinės bombos buvo panaudotos Odesos regione ir Chersono apylinkėse“, – sakė ji.Rusijos kariams neleidžiama prasiveržti link Odesos, pagrindinio Ukrainos uostamiesčio prie Juodosios jūros.Chersonas yra vienintelis didelis miestas, kurį Rusijos pajėgos užėmė nuo invazijos pradžios, tačiau Ukrainos pajėgos siekia susigrąžinti vidutinio dydžio miestą, esantį pakeliui iš Rusijos okupuoto Krymo į Odesą.I. Venediktova sakė, kad žurnalistai atskleidžia galimo kasetinių bombų ir kitų uždraustų ginklų naudojimo atvejus.„Tačiau ... galiu paminėti tik tuos atvejus, kai turiu labai konkrečių įrodymų, pavyzdžiui, ... kai turiu (bombų) fragmentų arba dirvožemio mėginių ir jų tyrimų duomenų“, – sakė ji, nepateikdama papildomų detalių.

Okupantai demoralizuoti dėl didelių nuostolių ir griebiasi plėšikavimoUkrainos ginkluotųjų pajėgų vado pavaduotojas generolas leitenantas Jevgenijus Moisiukas paaiškino, kodėl rusai imasi plėšimų.Anot jo, pirmiausia kalbame apie moralines jų savybes.„Akivaizdu, kad jiems ne viskas gerai su galva ir sąžine. Net ir prastą aprūpinimą, tikras kareivis ištvers, bet neplėšikaus. Ir jie turi rimtų moralinių problemų“, – sakė J. Moisiukas.Vyriausiojo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vado pavaduotojas paaiškino, kad dėl Ukrainos gynėjų veiksmų priešas turi problemų dėl aprūpinimo kai kuriose srityse. Užpuolikams šis aprūpinimas tiesiog „nukertamas“.J. Moisiukas pridūrė, kad daugelis rusų karinių dalinių ir divizijų yra tikrai demoralizuoti.„Kadangi jie ilgą laiką mums pralaimi, nes jie patyrė didelių nuostolių. Tuo pačiu metu priešas turi pakankamai lėšų pakeitimui, rotacijai, o dabar jie tik bando įvesti naujas naujas pajėgas“, – sakė generolas-leitenantas.Be to, Generalinio štabo teigimu, atakoms rusai naudoja visą spektrą pajėgų ir priemonių – nuo ​​sparnuotųjų, operatyvinių-taktinių raketų, bombonešių iki elektroninės karo įrangos, tankų, artilerijos ir šaulių ginklų.

Ukrainos užsienio reikalų ministras pataria derybininkams „nevalgyti ir negerti“Dmytro Kuleba perspėjo žmones „nevalgyti ir negerti“ derantis su Rusija. Esą Romanas Abramovičius nukentėjo nuo įtariamo apsinuodijimo cheminėmis medžiagomis.Rusija ir Ukraina šiandien surengs pirmąsias akis į akį taikos derybas per dvi savaites.„Visiems, vykstantiems į derybas su Rusijos Federacija, patariu nieko nevalgyti ir negerti.Ir, pageidautina, nelieskite jokio paviršiaus. Tai pirma.„Antra, visų šių istorijų – kažkas kažkur girdėjo, kažkokie šaltiniai – dabar daug, nes visi ištroškę naujienų, sensacijų“.

Pentagonas pavadino Rusiją „didele grėsme“ JAVPentagonas Rusiją laiko „didele grėsme“ JAV nacionaliniam saugumui.Taip teigiama JAV Gynybos departamento slaptoje nacionalinės gynybos strategijoje, kuri buvo pateikta Kongresui, rašo CNN.Dokumente išsamiai aprašoma „daugialypė“ Kinijos grėsmė, taip pat „aštri grėsmė“ iš Rusijos.Strategija parengta atsižvelgiant į branduolinę politiką ir priešraketinę gynybą.Gynybos ministerija pagrindiniu prioritetu laiko tėvynės gynybą, o Kiniją apibūdina kaip „svarbiausią strateginę konkurentę“.Kiti svarbiausi Pentagono prioritetai yra susilaikyti nuo strateginių atakų, agresijos, būti pasirengusiam prireikus sėkmingai įveikti konfliktus ir sukurti tvarią vienijančią jėgą.Taip pat kalbama apie kovą su Šiaurės Korėjos, Irano ir daugelio ekstremistinių organizacijų agresija.

Priešas buvo atstumtas 40–60 km nuo Kryvyj RihoĮsiveržusi Rusijos Federacijos kariuomenė buvo sustabdyta ne tik Kryvyj Riho prieigose – jie buvo atstumti 40–60 km nuo miesto.Kryvyj Riho karinės administracijos vadovas Oleksandras Vilkulas apie tai pranešė feisbuke paskelbtame vaizdo pranešime.„Priešas ne tik buvo sustabdytas visomis kryptimis, bet ir atstumtas atgal. Jis yra tolimuose miesto prieigose. Šiandien išlaisvintos dar kelios Chersono srities gyvenvietės, o okupantų nebėra arčiau 40 km nuo miesto, kai kuriomis kryptimis ir – 60 km. Susidūrimo linija nebėra prie sienos su Dniepropetrovsko sritimi, tai jau yra Chersono sritis“, – sakė O. Vilkulas.Jis pridūrė, kad Ukrainos kariuomenė daro didelę žalą priešui. Užgrobta Rusijos technika, kuri dabar dirbs Ukrainos gynybai.

Chersono regione Ukrainos ginkluotosios pajėgos atmušė rusų puolimą ir užgrobė du tankus T-64Pajėgų grupės „Pietūs“ daliniai Chersono srityje sėkmingai atmušė rusų puolimą, neutralizavo BMD-2 ir užėmė du tankus T-64 su visu amunicijos komplektu.Apie tai „Facebook“ pranešė „Pietūs“ grupės spaudos tarnyba.„Dėl sumanaus „Pietūs“ pajėgų grupės padalinių darbo, Chersono srityje buvo sėkmingai atmušta priešo ataka. Dėl to buvo neutralizuotas BMD-2 ir kaip trofėjus paimti du tankai T-64 (su visu komplektu amunicijos) bei viena zenitinė savaeigė 2M. Preliminariais duomenimis, technika tarnavo Dono kazokų pulko Tėvynės karo 56-osios gvardijos oro desanto šturmo ordinui“, – skelbiama pranešime.Kaip pranešė „Ukrinform“, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgos praėjusią dieną, kovo 28 d., nugalėjo 17 priešo oro taikinių, įskaitant aštuonis lėktuvus ir tris sraigtasparnius.https://www.facebook.com/uvPivden/posts/111065714887327&show_text=true&width=500

Jungtinės Karalystės užsienio reikalų ministrė ragino „neparduoti“ Ukrainos derybose su RusijaUkraina neturėtų būti „parduota“ taikos derybose su Rusija, o Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas neturėtų gauti naudos iš invazijos.Tai pareiškė Didžiosios Britanijos užsienio reikalų ministrė Liz Truss, praneša „Reuters“.„Privalome užtikrinti, kad bet kokios būsimos derybos (su Rusija, – red.) nesibaigtų Ukrainos „pardavimu“ ar praeities klaidų kartojimu“, – sakė L. Truss.Ministrė pabrėžė, kad visi ankstesni veiksmai, pradedant nuo 2014 m., negalėjo suteikti Ukrainai ilgalaikio saugumo.„Putinas tiesiog grįžo pasiimti daugiau. Taigi negalime leisti jam laimėti šios baisios agresijos“, – reziumavo ji.

Kyjivo gyventojus perspėjo apie Rusijos sviedinių ir minų keliamą grėsmęPer pastarąsias kelias savaites Kyjivo teritorijoje buvo surinkta keli šimtai sviedinių ir minų, kuriomis Rusijos okupantai apšaudė Ukrainos sostinę, tačiau jos nesprogo.Tai visos Ukrainos telemaratono eteryje paskelbė vidaus reikalų ministro pirmasis pavaduotojas Jevgenijus Eninas.Anot jo, su tokia amunicija reikėtų elgtis labai atsargiai.„Kai tik pamatysite sprogstamąjį objektą, kuris atrodo kaip konkretus prietaisas, sviedinys ar nesprogusi mina, nedelsiant skambinkite 101 ir 102 tarnyboms“, – sakė pirmasis viceministras.Jis ragino atkreipti ypatingą dėmesį į vaikų saugumą.„Per didelis susidomėjimas, perdėtas požiūris į šias temas gali kainuoti gyvybes“, – įspėjo J. Eninas.

Naftos bazės apšaudymas neturėjo įtakos cheminiam ir radiaciniam fonuiDėl Rusijos karių raketų atakų naftos bazėje Rivnės regione grėsmės visuomenės sveikatai nėra, cheminis ir radiacinis fonas yra normalus. Taip pranešė Rivnės srities karinės administracijos vadovas Vitalijus Kovalis.Pasak jo, įvykio vietoje dirba 52 gelbėtojai ir 16 technikos vienetų. Be to, dalyvavo du ugniagesių traukiniai.Kaip pranešama, kovo 28 dieną Rusijos kariai pradėjo raketų ataką prieš naftos sandėlį Rivnės regione.https://t.me/vitalykoval8/4803

Kremlius teigia, kad Rusija panaudotų branduolinį ginklą tik jei kiltų grėsmė jos egzistavimuiRusija branduolinius ginklus panaudotų tik „grėsmės šalies egzistavimui“ atveju, o ne dėl dabartinio Ukrainos karo, Kremliaus atstovas sakė Amerikos visuomeniniam transliuotojui, skelbia „SkyNews“.„Tačiau bet koks operacijos rezultatas (Ukrainoje), žinoma, nėra branduolinio ginklo panaudojimo priežastis“, – sakė Vladimiro Putino atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.„Turime saugumo koncepciją, kurioje labai aiškiai parašyta, kad tik iškilus valstybės egzistavimo grėsmei mūsų šalyje galime panaudoti ir realiai panaudosime branduolinį ginklą, kad pašalintume grėsmę mūsų šalies egzistavimui“, – sakė jis.Nuogąstauta dėl Rusijos ketinimų panaudoti branduolinį ginklą karo pradžioje, kai prezidentas V. Putinas įsakė savo branduolinėms pajėgoms būti parengtyje.

Britų žvalgyba: Rusija Ukrainos rytuose dislokavo „Vagner“ samdinius Rusija Ukrainoje dislokavo daugiau nei 1000 privačios karinės bendrovės „Vagner“ kovotojų. Tai pranešė Didžiosios Britanijos gynybos ministerija. Jos duomenimis, kovotojai jau buvo dislokuoti Ukrainos rytuose. Rusai gali panaudoti daugiau nei 1000 samdinių, įskaitant organizacijos vadovus. „Dėl didelių praradimų ir iš esmės įstrigusios invazijos Rusija greičiausiai buvo priversta nukreipti „Vagner“ personalą į Ukrainą, vietoje Afrikos ir Sirijos“, – sakoma ministerijos pranešime. Kaip anksčiau pranešė UNIAN, „Vagner“ kovotojai planavo pasikėsinimą į Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį ir ministrą pirmininką Denysą Šmyhalį. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1508542765436706828?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukrainos kariai atrėmė išpuolius prie vakarinio įėjimo į Kyjivą ir gina MariupolįNemaža dalis okupantų kariuomenės yra atskirta nuo logistinės paramos ir pagrindinių pajėgų.Ukrainos kariuomenė vykdo gynybos operaciją rytų, pietryčių ir šiaurės rytų kryptimis.Taip teigiama Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo naktinėje suvestinėje po kovo 28 d.Ukrainos gynybos pajėgos daugiausia dėmesio skiria:kelio priešui užkirtimui link Slaviansko ir Barvinkovės ​​gyvenviečių;Kamenkos ir Topolskės (netoli Iziumo) gyvenviečių užėmimui;taktinės situacijos gerinimui Čuhujivo srityje;priešo atakų sutramdymui Rubižnės, Lysyčansko, Popasnos srityse, neleidžiant apeiti pagrindinės grupės pajėgos.Tuo pat metu Ukrainos gynėjai vykdo visapusišką Mariupolio gynybą, rusų veržimosi į Černihivo sritį gynybą ir sutramdymą.Kyjivą ginantys kariai tęsia kovas Motyžino, Lesnoje, Kapitanivkos ir Dmytrivkos gyvenvietėse.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas tikina, kad okupantai yra susilpnėję, dezorientuoti, nemaža dalis jų karių yra atkirsti nuo logistikos paramos ir pagrindinių pajėgų.Sumažėjusį okupacinių pajėgų vadovybės koviniam potencialą bandoma kompensuoti beatodairišku artilerijos apšaudymu ir raketų bei bombų atakomis, taip suardant Ukrainos miestų infrastruktūrą.

Ukrainos kariuomenė per dieną sunaikino 8 Rusijos lėktuvus ir 3 sraigtasparniusIš viso buvo pataikyta į 17 įsibrovėlių oro taikinių.Pirmadienį, kovo 28 d., Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgos pataikė į 17 okupantų iš Rusijos oro taikinių.Kovo 28 buvo sunaikinti:8 Rusijos lėktuvai,3 rusiški sraigtasparniai,4 rusiški bepiločiai orlaiviai,2 rusiškos sparnuotosios raketos.

Ukrainos pareigūnai pranešė apie kibernetinę ataką prieš didelį šalies telekomunikacijų tiekėją„Ukrtelecom“ – žinomas Ukrainos interneto ir telefono linijų tiekėjas – pirmadienį tapo „galingos kibernetinės atakos“ taikiniu, pranešė Ukrainos pareigūnai.Kibernetinė ataka buvo „neutralizuota“, o likviduojnt įsilaužimo padaribuys, pirmenybė teikiama Ukrainos kariuomenės ryšių paslaugoms palaikyti, teigiama Ukrainos valstybinės specialiųjų ryšių ir informacijos apsaugos tarnybos „Twitter“ paskyroje.Tarnyba apkaltino „priešą“ dėl įsilaužimo akivaizdžiai minint Rusiją. Interneto ryšį sekančios „NetBlocks“ duomenimis, „Ukrtelecom“, kuri save apibūdina kaip „didžiausią fiksuotojo ryšio operatorių Ukrainoje“, susisiekimas pirmadienį smuko iki 13 proc. prieškarinio lygio.Ukrainos telekomunikacijų paslaugų teikėjai patyrė įsilaužimų bangą, nes Rusija toliau bombarduoja šalį.Anksčiau šį mėnesį įsilaužėliai sutrikdė Ukrainos interneto paslaugų teikėją „Triolan“, turintį klientų didžiuosiuose miestuose.https://twitter.com/dsszzi/status/1508528209075257347?ref_src=twsrc%5Etfw

JT paragino nedelsiant sudaryti humanitarines paliaubas tarp Ukrainos ir RusijosJT generalinis sekretorius nurodė pavaduotojui humanitariniams reikalams nedelsiant aptarti su Ukraina ir Rusija galimybę sudaryti susitarimus dėl humanitarinių paliaubų.T generalinis sekretorius Antonio Guterresas siūlo tarpininkauti siekiant susitarimų dėl humanitarinių paliaubų tarp Rusijos ir Ukrainos.Kaip rašoma organizacijos tinklalapyje, A. Guterresas tai pasakė kalbėdamas su žurnalistais JT būstinėje.Visų pirma, A. Guterresas nurodė savo pavaduotojui humanitariniams reikalams Martinui Griffithsui nedelsiant aptarti su Ukraina ir Rusija galimybę sudaryti susitarimus dėl humanitarinių paliaubų ir jų praktinio įgyvendinimo klausimus.Jis priminė, kad nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios prieš mėnesį karas baigėsi „beprasmiškais tūkstančių gyvybių praradimais, priverstiniu persikėlimu dešimties milijonų žmonių – daugiausia moterų ir vaikų, sistemingu kritinės infrastruktūros naikinimu ir sparčiai kylančiomis pasaulinės maisto ir energijos kainomis“.„Būtina tam padaryti galą. Jungtinės Tautos daro viską, ką gali, kad paremtų žmones, kurių gyvenimus karas apvertė aukštyn kojomis“, – sakė jis.A. Guterreso teigimu, JT remia pabėgėlius, taip pat teikia pagalbą tiems, kurie liko Ukrainoje. Vien per pastarąjį mėnesį daugiausia šalies rytuose ją gavo apie 900 tūkst. žmonų„Bet būkime atviri: šios humanitarinės tragedijos sprendimas yra ne humanitarinis, o politinis. Todėl raginu nedelsiant sudaryti humanitarines paliaubas, kurios leistų pasiekti pažangą rimtose politinėse derybose, kuriomis siekiama JT Chartijos principais pagrįsto taikos susitarimo“, – sakė JT vadovas.Jis taip pat išreiškė viltį, kad toks susitarimas padės susidoroti su karo pasekmėmis, susijusiomis su bado grėsme daugelyje besivystančių šalių, kurios dėl pandemijos jau dabar turi išleisti daug lėšų krizei įveikti.„Raginu konflikto šalis ir visą tarptautinę bendruomenę bendradarbiauti su mumis vardan taikos ir solidarumo su Ukrainos ir viso pasaulio gyventojais“, – sakė JT vadovas.

Charkivo srityje per raketų ataką žuvo vienas žmogus, septyni buvo sužeistiPer Rusijos karių raketų ataką Liubotyno mieste, Charkivo srityje, žuvo vienas žmogus, o septyni buvo sužeisti.Charkivo apygardos prokuratūra apie tai praneša „Telegram“ kanale.Tyrimo duomenimis, kovo 28 dieną Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų kariškiai pradėjo raketų ataką Charkivo srities Charkivo rajono Liubotyno mieste. Dėl to buvo apgadinti 7 namai ir automobilis.Prokuratūra informavo, kad po vieno namo griuvėsiais rastas mirusio vyro kūnas. Septyni žmonės buvo sužeisti.Pradėtas baudžiamasis procesas dėl karo įstatymų ir papročių pažeidimo, kartu su tyčiniu nužudymu (Ukrainos baudžiamojo kodekso 438 straipsnio 2 dalis).Kaip pranešė „Ukrinform“, dėl Rusijos apšaudymo ir oro antskrydžių Charkive buvo sunaikinti 1 177 daugiabučiai namai.https://t.me/prokuratura_kharkiv/3208

Černihivo srityje rusai po mūšio su Ukrainos kariuomene neteko iki 22 žmonių Černihivo srityje rusų okupantai po mūšio su Ukrainos kariais neteko iki 22 žmonių. Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos Operatyvinė vadovybė „Šiaurė“. „Šiandien visų žinomu maršrutu buvo išsiųsti du šarvuočiai „Tigr“, sunkvežimis „Ural“ su amunicija ir tankas T-72. Taip pat buvo apgadinti aštuoni priešo technikos vienetai, pagrobtas sunkvežimis „Ural“ su sausais daviniais, – rašoma pranešime. –Preliminariais skaičiavimais, priešo darbo jėgos nuostoliai per dieną siekė 22 karius“. https://www.facebook.com/kommander.nord/posts/2109191669261620&show_text=true&width=500

Ukrainos generalinio štabo duomenimis, Ukrainos ginkluotosios pajėgos sėkmingai sulaiko Rusijos pajėgų veržimąsi visomis kryptimis, o kai kuriose srityse vykdo sėkmingas kontratakas. Rusija ir toliau pažeidžia tarptautinės humanitarinės teisės reikalavimus. Kijevo, Zaporožės, Černihivo, Chersono ir Charkivo sričių gyvenvietėse rusų pajėgos ir toliau terorizuoja vietos gyventojus, apšaudo gyvenamuosius pastatus, plėšikauja, paima įkaitais civilius gyventojus. Ukrainos pajėgos per vakar atrėmė 7 atakas Donecko ir Luhansko kryptimis, sunaikino 12 tankų, 10 pėstininkų kovos mašinų ir 3 motorines transporto priemones, pataikė į 17 oro taikinių – 8 lėktuvus, 3 sraigtasparnius, 4 bepiločius orlaivius ir 2 sparnuotąsias raketas.

Rytų Ukrainoje laukiama daugiau nei 1000 „Vagner Group“ samdinių, teigia kariuomenėTikimasi, kad Rusijos samdinių organizacija „Vagner Group“ į Rytų Ukrainą atsiųs daugiau kaip 1 000 samdinių, pranešė Jungtinės Karalystės gynybos ministerija.Ji tviteryje rašė: „Rusijos privati karinė kompanija „Vagner Group“ siunčiama į Rytų Ukrainą.„Tikimasi, kad jie nusiųs daugiau kaip 1 000 samdinių, įskaitant organizacijos vyresniuosius vadovus, vykdyti kovinių operacijų.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1508542928616108039?ref_src=twsrc%5Etfw

Pirmadienį iš miestų pabėgo tik 1099 žmonėsPasak Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojo, šiandien iš apgulto pietinio Mariupolio miesto automobiliu pavyko pabėgti tik 586 žmonėms.Kyrylo Tymošenko internetiniame pranešime teigė, kad dar 513 žmonių buvo evakuoti autobusais Luhansko srityje.

Ukrainos nacionalinis telekomunikacijų paslaugų teikėjas beveik visiškai neveikiaUkrainos nacionalinis telekomunikacijų paslaugų teikėjas „Ukrtelecom“ beveik visiškai neveikia ir pareigūnai tiria, ar tai nėra kibernetinė ataka.Tai prasidėjo šį rytą ir tęsėsi iki vakaro.Bendrovė „Urktelecom“ teikia telefono, interneto ir mobiliojo ryšio paslaugas ir yra septinta pagal dydį Ukrainoje, tačiau daugelyje kaimo vietovių ji yra vienintelė paslaugų teikėja.Londone įsikūrusi stebėjimo bendrovė „Netblocks“ teigė, kad tinklo ryšys sumažėjo iki 13 % prieš karą buvusio lygio. Ekspertai teigia, kad Ukrainos ryšių tinklas per karą išsilaikė stebėtinai gerai, nepaisant kitų įtariamų įsilaužimų ir fizinės žalos.

Bidenas „nė kiek“ nesijaudina, kad komentarai apie „režimo keitimą“ gali eskaluoti karąJungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidentas Joe Bidenas Vašingtone pirmą kartą bendravo su žurnalistais po savaitgalį įvykusio vizito į Varšuvą, kurio metu jis, regis, kalbėjo apie režimo keitimą Rusijoje.Kremlius pareiškė, kad Amerikos prezidento žodžiai, jog Vladimiras Putinas „negali likti valdžioje“, kelia nerimą, praneša „Sky News“.Tiesa, kai ekspromtu pasakyti komentarai sukėlė nemažai diskusijų, J. Bidenas paneigė raginęs pakeisti režimą.J. Bidenas reporteriams sakė, kad „nė kiek“ nesijaudina, jog Lenkijoje išsakyti komentarai gali eskaluoti konfliktą ar susilpninti NATO, kaip teigė kai kurie asmenys.Jis nurodė tiesiog „išreiškęs savo pasipiktinimą“ ir neturėjo omenyje, kad JAV yra parengusi „esminę politiką“ V. Putinui nuversti.JAV vadovas taip pat gavo klausimų apie kitus praėjusią savaitę pasakytus komentarus, kad bet kokia Rusijos surengta cheminė ataka sulauks „tokio pačioׅ“ atsako.J. Bidenas pakartojo, kad tai reikštų „ženklų atsaką“, bet smulkmenų nepateikė.Į klausimą, ar susitiktų su V. Putinu, J. Bidenas atsakė, kad „priklauso nuo to, apie ką jis norėtų pasikalbėti“.

Okupantai ruošiasi puolamosioms operacijoms Kijevo regioneRusijos pajėgos persigrupuoja ir sutelkia įrangą gyvenvietėse ir miškuose. Apie tai „Telegram“ pranešė Kijevo regiono karinė administracija.„Rusijos pajėgos sutelkia dėmesį į okupuotų teritorijų išlaikymą ir ruošiasi atnaujinti puolamąsias operacijas. Užpuolikas persigrupuoja, telkia įrangą apgyvendintose vietovėse ir miškuose“, – rašoma pranešime.Visų pirma, Rusijos karinė vadovybė stengiasi sukaupti rezervus ir atkurti per pirmąjį karo mėnesį nuostolių patyrusių dalinių kovinį pajėgumą.

Rivnės srities šiaurės vakaruose raketos pataikė į naftos saugykląŠiaurės vakarinėje Rivnės srityje, jos gubernatoriaus teigimu, raketos pataikė į naftos saugyklą.Internete paskelbtame vaizdo įraše gubernatorius Vitalijus Kovalas sakė, kad įvykio vietoje dirba gelbėjimo tarnybos, tačiau daugiau informacijos nepateikė.

Ukraina teigia jau surinkusi įrodymų apie Rusijos panaudotus uždraustus ginklusUkraina turi įrodymų, kad Rusijos pajėgos panaudojo uždraustas kasetines bombas dviejuose pietiniuose šalies regionuose, pirmadienį pareiškė generalinė prokurorė Iryna Venediktova.Kasetinės bombos teritorijoje paskleidžia dešimtis mažų sprogstamųjų užtaisų, kai kurie jų gali iš karto nesprogti ir tapti priešpėstinėmis minomis, keliančiomis grėsmę civiliams gyventojams dar ilgai po konflikto pabaigos.Tokios spaudimo grupės kaip „Amnesty International“ ir „Human Rights Watch“ teigė surinkusios įrodymų apie kasetinių bombų naudojimą Ukrainos teritorijose, kuriose buvo civilių gyventojų.1997 metais sudarytoje JT sutartyje uždrausta naudoti priešpėstines minas, tačiau nei Rusija, nei JAV jos nepasirašė, o Ukraina pasirašė.Žurnalistų paklausta, ar rusai naudojo tokią amuniciją bombarduodami Ukrainos sostinę nuo tada, kai prasidėjo invazija, I. Venediktova sakė, kad neturi konkrečių įrodymų, bet vyksta tyrimai.„Tačiau... mes turime įrodymų, kad kasetinės bombos buvo panaudotos Odesos regione ir Chersono apylinkėse“, – sakė ji.Rusijos kariams neleidžiama prasiveržti link Odesos, pagrindinio Ukrainos uostamiesčio prie Juodosios jūros.Chersonas yra vienintelis didelis miestas, kurį Rusijos pajėgos užėmė nuo invazijos pradžios, tačiau Ukrainos pajėgos siekia susigrąžinti vidutinio dydžio miestą, esantį pakeliui iš Rusijos okupuoto Krymo į Odesą.I. Venediktova sakė, kad žurnalistai atskleidžia galimo kasetinių bombų ir kitų uždraustų ginklų naudojimo atvejus.„Tačiau ... galiu paminėti tik tuos atvejus, kai turiu labai konkrečių įrodymų, pavyzdžiui, ... kai turiu (bombų) fragmentų arba dirvožemio mėginių ir jų tyrimų duomenų“, – sakė ji, nepateikdama papildomų detalių.

Ukrainos Prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas teigė, kad Rusija bando rinkti žmonių asmens duomenis dalyje Ukrainos teritorijos.Rusijos okupantai pietiniuose Ukrainos regionuose renka ukrainiečių pasų duomenis, duodami jiems nedideles sumas Rusijos valiuta.Apie tai socialiniame tinkle „Twitter“ pranešė prezidento kanceliarijos vadovo Volodymyro Zelenskio patarėjas M. Podoliakas.Pasak Podoliako, viena iš duomenų rinkimo priežasčių – bandymas organizuoti fiktyvius „referendumus“.

Guterresas netiesiogiai sukritikavo J. Bideną dėl jo žodžių apie V. PutinąJungtinių Tautų (JT) generalinis sekretorius Antonio Guterresas netiesiogiai sukritikavo JAV prezidentą Joe Bideną už jo žodžius apie Rusijos prezidento Vladimiro Putino buvimą valdžioje. „Manau, kad reikalinga deeskalacija, reikalinga karinė deeskalacija ir retorinė deeskalacija“, - sakė A. Guterresas pirmadienį žurnalistams Niujorke.J. Bidenas šeštadienio vakarą sakydamas kalbą Vašingtone pavadino V. Putiną „diktatoriumi“. Tada jis dar pridūrė: „Dėl Dievo meilės, šitas žmogus negali likti valdžioje“. Baltieji rūmai netrukus po to pabrėžė, kad tai nėra raginimas nuversti V. Putiną. Pirmadienį ir pats J. Bidenas dar kartą paneigė, kad reikalavo nuversti Rusijos prezidentą.„Žinoma, kad tai žodžiai, kurie kelia nerimą“, - pirmadienį sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.

Generalinio štabo pranešime – informacija apie bendrą situaciją Ukrainoje ir karščiausiuose šalies taškuosePriešas tęsia nesėkmingus bandymus užimti pozicijas, iš kurių galėtų pulti arba apsupti Kyjivą.Generalinio štabo pranešime – informacija apie bendrą situaciją Ukrainoje ir karščiausiuose šalies taškuose: Kyjive, Mariupolyje ir Chersone, nurodo UNIAN. Okupantai tęsia nesėkmingus bandymus užimti pozicijas, o Ukrainos kareiviai didvyriškai jiems priešinasi.Pranešimas buvo paskelbtas Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo feisbuko paskyroje 2022 m. kovo 28 d. 18 val. vietos laiku.KyjivasNepaisant Rusijos Federacijos gynybos ministerijos ir generalinio štabo pranešimų apie neva pasikeitusius planus ir prioritetinius uždavinius, priešas toliau telkia pajėgas aplink Kyjivą. Priešas tęsia nesėkmingus bandymus užimti pozicijas, iš kurių galėtų atakuoti arba apsupti sostinę.Mariupolis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų padaliniai tęsia Mariupolio gynybą. Miesto gynėjai savo veiksmais neleidžia priešui pulti kitomis kryptimis. Priešas toliau patiria didžiulius nuostolius.ChersonasLaikinai užimtas Chersonas smarkiai priešinasi rusų okupantams. Priešas yra priverstas telkti daugiau kareivių ir gvardiečių, kad išlaikytų miesto kontrolę.

Odesoje sutrumpinta komendanto valandaOdesoje sutrumpintas komendanto valandos laikas. Dabar jis prasidės 21.00 val. Tai žurnalistams pranešė mero biuro spaudos tarnyba.Nuo kovo 29 d. Odesos srities karinės administracijos vadovo Maksimo Marčenkos įsakymu komendanto valanda prasidės 21 val. ir baigsis 6 val.Pažymima, kad komendanto valandos metu žmonės negalės būti miesto gatvėse ir kitose viešose vietose be specialiai išduotų leidimų.

Klyčko: Kijeve žuvo daugiau nei 100 civiliųKijevo meras Vitalijus Kličko sako, kad nuo tada, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, Ukrainos sostinėje žuvo daugiau kaip 100 žmonių, rašoma BBC.Jis pridūrė, kad nuo karo pradžios Kijeve sugriauti 82 daugiaaukščiai pastatai.Per karą mieste žuvo keturi vaikai, o 16 sužeistų vaikų yra ligoninėje, pirmadienį sakė V. Klyčko.

Rusijos pajėgos iš esmės sustojo keliose Ukrainos vietose, pirmadienį žurnalistams sakė aukštas JAV gynybos pareigūnas. Pasak jo, padėtis Mariupolyje, Černihive, Mykolajive ar Charkive nepasikeitė, rašo CNN. „Jie nepadarė jokios pažangos judėdami Kyjivo link, jie nepadarė pažangos kitur šiaurėje, nesvarbu, ar tai būtų Černihivas, ar Charkivas“, – sakė pareigūnas. Anot jo, Mariupolyje Rusijos pajėgos ir toliau naudoja tolimojo nuotolio ugnį, bet jos nesugebėjo užimti miesto. Pareigūnas pridūrė, kad nepasikeitė situacija ir oro erdvėje ar jūroje. „Rusijos pajėgos visą savaitgalį nedaro jokios pažangos Mykolajive, todėl jos yra už miesto ribų“, – sakė pareigūnas. Jis pažymėjo, kad nuo invazijos pradžios Rusijos pajėgos Ukrainoje paleido daugiau nei 1370 raketų.

JAV: Putinas dar nepasiruošęs eiti į kompromisus dėl Ukrainos JAV Valstybės departamentas teigia, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas kol kas, atrodo, nenori daryti kompromisų, kad užbaigtų karą Ukrainoje.Apie tai rašo naujienų agentūra „Reuters“, remdamasi aukšto rango amerikiečių pareigūnu.„Aš matau tik tiek, kad jis dabar nenori eiti į kompromisus“, – sakė anonimu pageidavęs likti aukštas JAV Valstybės departamento pareigūnas.

https://www.delfi.lt/news/daily/world/ziniasklaida-romanui-abramoviciui-ir-ukrainos-derybininkams-buvo-pasireiske-apnuodijimo-simptomai.d?id=89824833

Rusija teigia nenorinti nuversti Ukrainos vadovybėsRusijos Saugumo tarybos vadovas Nikolajus Patruševas paneigė pranešimus apie tariamus planus pakeisti Ukrainos vadovybę.„Mūsų specialiosios operacijos Ukrainoje tikslas nėra Kyjivo režimo pakeitimas – kaip mėgina pateikti Vakarai“, – pirmadienį sakė N. Patruševas, kurį cituoja agentūra „Interfax“. Tikslas esą yra apsaugoti žmones nuo genocido, Ukrainos demilitarizacija ir denacifikacija.Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas davė įsakymą vasario 24 dieną įžengti į kaimyninę šalį, ir tai, be kita ko, argumentavo tariamu Ukrainos išlaisvinimu nuo „nacių“. Vis manoma, kad Maskva nori nuversti ir Ukrainos vadovybę. Tiesa, Kremlius kelis karus patikino, kad pripažįsta Volodymyrą Zelenskį teisėtu prezidentu.N. Patruševas kartu pabrėžė, kad Rusija dar visu pajėgumu nereagavo į Vakarų sankcijas.

Ukrainos pareigūnė: Mariupolyje palaidota 5 000 žmonių, bet galėjo žūti ir 10 tūkst.Nuo praėjusio mėnesio, kai Rusija pradėjo invaziją į apgultą Mariupolio uostamiestį pietų Ukrainoje, žuvo mažiausiai 5 000 žmonių, pirmadienį AFP sakė aukšta Ukrainos pareigūnė.„Buvo palaidota apie 5 000 žmonių, tačiau laidojimas nutrauktas prieš 10 dienų dėl besitęsiančio apšaudymo“, – telefonu AFP sakė prezidento patarėja Tetjana Lomakina, šiuo metu atsakinga už humanitarinius koridorius, ir pridūrė, kad galėjo žūti iki 10 tūkst. žmonių.

Ukrainos kariuomenė iš Rusijos pajėgų atkovojo ir Trostianecės miestą šalies rytuose, pranešė JAV gynybos pareigūnas, rašo „Sky news“.

Ukraina atsikovojo kaimą netoli CharkivoUkrainos pajėgos pirmadienį atkovojo nedidelį kaimą antrojo pagal dydį Ukrainos miesto Charkivo pakraštyje, Kyjivo pajėgoms rengiant kontratakas prieš stringančią Rusijos invaziją.Ukrainos kariai, išstūmę Rusijos pajėgas, valė ir tvirtino sugriautus namus Mažosios Rohanės gyvenvietėje, esančioje maždaug už penkių kilometrų nuo Charkivo.AFP žurnalistai matė dviejų rusų karių kūnus kaimo, iš esmės sugriauto per mūšius, gatvėse. Kitų dviejų karių palaikai buvo įmesti į netoliese esantį šulinį.„Visur pilna rusų lavonų“, – AFP sakė vienas ukrainiečių karys, kuris teigė, kad kovose dėl kaimo žuvo daugiau kaip dvi dešimtys Maskvos į Ukrainą atsiųstų karių.AFP žurnalistai taip pat pastebėjo kelių rusiškų šarvuočių liekanas, paliktas kaime esančių namų kiemuose.Ukraina pradėjo Rusijos kontroliuojamo kaimo puolimą praėjusios savaitės viduryje, tačiau prireikė kelių dienų, kad išvytų rūsiuose ir netoliese esančiuose miškuose pasislėpusius Maskvos karius, sakė ukrainietis.„Mūsų kariai išvaduoja Mažąją Rohanę, ir tai labai svarbu, nes Rusijos kariai iš ten nuolat apšaudo Charkivo gyvenamuosius rajonus“, – anksčiau sakė antro pagal gyventojų skaičių Ukrainos miesto meras Igoris Terechovas.Tuo tarpu Rusijos ir Ukrainos kariai jau kelias dienas kovoja dėl kaimyninio Vilchivkos miesto, esančio už kelių kilometrų į šiaurę, kontrolės.Ukrainos pareigūnai kaltino Rusijos kariuomenę, kad ji ir šį miestą naudoja kaip bazę Charkivui apšaudyti.Mažojoje Rohanėje pirmadienį padėtis buvo palyginti rami, tik tolumoje girdėjosi duslūs apšaudymo garsai.Prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Oleksijus Arestovyčius sakė, kad Ukrainos pajėgos kontratakuoja prieš įsiveržusias Rusijos pajėgas šiaurės rytuose, turėdamas omenyje nedidelius taktinius puolimus.

Rusijos ir Ukrainos derybos Turkijoje prasidės antradienį 10.30 val.Kaip pranešė Turkijos prezidento kanceliarija, pokalbiai vyks Dolmabahce rūmuose. Skelbiama, kad Rusijos delegacijos lėktuvas pirmadienio popietę jau nusileido Stambule.

Ukrainos skaičiavimais, Rusijos pradėtas karas jau padarė žalos už 565 mlrd. doleriųUkrainos vyriausybė pirmadienį apskaičiavo, kad dėl Rusijos invazijos, kuri tęsiasi kiek daugiau nei mėnesį, patirti ekonominiai nuostoliai siekia 565 mlrd. dolerių.Ekonomikos ministrė Julija Svyrydenko socialiniame tinkle „Facebook“ teigė, kad į šią sumą įeina tiesioginiai nuostoliai ir numatomi prekybos bei ekonominės veiklos nuostoliai.„Reikia pažymėti, kad kiekvieną dieną skaičiai keičiasi ir, deja, didėja“, – sakė J. Svyrydenko, kuri taip pat yra ministro pirmininko pavaduotoja.Didžiausią žalą patyrė viešoji ir privati nuosavybė, nes Rusijos pajėgos griebėsi įnirtingų bombardavimų, kurie sulygino su žeme kai kuriuos miestus, įstrigus jų invazijai, prasidėjusiai vasario 24 dieną.J. Svyrydenko sakė, kad viešosios infrastruktūros nuostoliai, įskaitant sugadintus kelius, geležinkelius ir oro uostus, siekia 119 mlrd. dolerių, o privačiai nuosavybei, įskaitant būstus, buvo padaryta iki 90,5 mlrd. dolerių žala.Privačių įmonių patirta žala ir nuostoliai įvertinti 80 mlrd. dolerių.J. Svyrydenko apskaičiavo, kad bendrasis vidaus produktas 2022 metais sumažės 112 mlrd. dolerių, o tai būtų daugiau kaip 55 proc. praėjusių metų Ukrainos ekonominės veiklos sumažėjimas.Ukrainos vyriausybė, tikėtina, negaus 48 mlrd. dolerių mokestinių pajamų, t. y. beveik visos sumos, kurią tikėjosi gauti šiais metais. Kartu nebus gauta ir 54 mlrd. dolerių tiesioginių užsienio investicijų.J. Svyrydenko sakė, kad Ukrainos vyriausybė sieks konfiskuoti šalyje areštuotą Rusijos turtą kaip kompensaciją.„Ukraina, nepaisydama visų kliūčių, sieks išsireikalauti iš agresoriaus atlyginti padarytą žalą“, – sakė ji.

Nuo šiandien keičiasi komendanto valanda CharkoveApie tai pranešė Charkivo srities karinės administracijos vadovas Olegas Sinegubovas.„Informacijai Charkovo gyventojams: nuo šiandien keičiasi komendanto valanda. Ji galios nuo ​​20:00 iki 06:00“, – pranešė jis.O. Sinegubovas priminė, kad komendanto valandos metu draudžiama judėti mieste pėsčiomis ar automobiliu.

Lavrovas: Rusija apribos įvažiavimą asmenims iš „nedraugiškų“ valstybiųRusija pirmadienį pareiškė, kad ruošiasi apriboti įvažiavimą į Rusiją „nedraugiškų“ šalių, tarp kurių yra Jungtinė Karalystė, visos ES valstybės ir JAV, piliečiams.„Rengiamas prezidento įsako projektas dėl atsakomųjų vizų išdavimo priemonių, reaguojant į „nedraugiškus“ kai kurių užsienio valstybių veiksmus“, – sakė užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas per televiziją.„Šiuo įsaku bus įvesta nemažai apribojimų atvykti į Rusiją“, – pridūrė jis, tačiau nedetalizavo.Po to, kai Vakarai po Rusijos prezidento Vladimiro Putino sprendimo pasiųsti karius į provakarietišką Ukrainą Maskvai pritaikė beprecedentes sankcijas, Rusija išplėtė vadinamųjų „nedraugiškų“ šalių sąrašą.Dabar tarp jų yra JAV, Australija, Kanada, JK, Naujoji Zelandija, Japonija, Pietų Korėja, visos ES valstybės narės ir keletas kitų.Rusijos oro vežėjams uždrausta skraidyti ES, JK ir JAV oro erdvėje, o kelionės į Rusiją ir iš jos yra apribotos.

Milijoniniame Rytų Ukrainos Charkivo mieste nuo Rusijos karo pradžios, Ukrainos duomenimis, sugriauta beveik 1 180 daugiaaukščių gyvenamųjų namų. Be to, sunaikinta daugiau kaip 50 vaikų darželių, beveik 70 mokyklų ir 15 ligoninių, pirmadienį sakė Charkivo meras Ihoris Terechovas, kurį cituoja agentūra „Unian“.Per 24 valandas Rusijos pajėgos beveik 60 kartų apšaudė Charkovą iš artilerijos ir minosvaidžių. Nepriklausomai šių duomenų patvirtinti neįmanoma.Apie 30 proc. gyventojų paliko miestą, sakė I. Terechovas. Tačiau dalis žmonių esą vėl grįžo. Charkivas iki karo turėjo 1,5 mln. gyventojų. Tai antras pagal dydį šalies miestas po Kyjivo. Nuo Rusijos invazijos prieš puspenktos savaitės miestas atakuojamas iš artilerijos ir iš oro.

Vokietija uždraudė simboliką su ZSimbolika su Z raide, jei ji bus naudojama siekiant paremti Rusijos invaziją į Ukrainą, Vokietijoje bus laikoma neteisėta.„Raidė Z nėra draudžiama, tačiau kai kuriais atvejais jos naudojimas gali reikšti palaikymą agresyviems Rusijos veiksmams Ukrainoje“, – nurodė Vokietijos vidaus reikalų ministerija.

Irpinę išlaisvino iš rusų okupantų. Apie tai "Telegram" kanale pranešė Irpinės meras Aleksandras Markušinas. https://t.me/uniannet/42242

Per naujus apšaudymus Severodonecke sugriauti 5 namaiLuhansko srities karinės administracijos vadovas Sergijus Gaidajus praneša apie naują okupantų puolimą Severodonecke.Dėl to buvo sugriauti 5 namai. Yra gaisrų ir daugybė sunaikinimų. Gelbėjimo operacijoje dalyvauja beveik visi gelbėtojai.Viename iš namų suniokoti du viršutiniai aukštai, dar dviejuose – beveik nėra po du įėjimus į kiekvieną.Iš griuvėsių jau buvo iškelti septyni žmonės, tarp jų – sužeisti. Žmonių, tarp jų ir vaikų, paieškos tęsiasi.https://t.me/uniannet/42233

Baltarusijos Respublikos Gomelio srityje fiksuojamas trumpojo nuotolio balistinių raketų sistemų „Iskander-M“ judėjimas sienos su Ukraina kryptimi.Apie tai kovo 28-ą dieną, 12 val., operatyvinėje suvestinėje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.„Vyksta 33-ioji didvyriško Ukrainos žmonių pasipriešinimo Rusijos karinei invazijai diena. Pagrindinės priešo pastangos yra sutelktos į užimtų teritorijų išlaikymą ir pasirengimą puolamųjų veiksmų atnaujinimui“, – rašoma pranešime.Anksčiau buvo pranešta, kad Rusijos įsibrovėliai ir toliau perkelia papildomus dalinius iš Ramiojo vandenyno laivyno ir Vakarų karinės apygardos, o trumpojo nuotolio balistinių raketų sistemos „Iskander-M“ atgabenamos į Kalinkavičių miestą Baltarusijoje.

Dėl apšaudymo Kyjivo srityje vėluoja traukiniai: pažeistas kontaktinis tinklasDėl apšaudymo Kyjivo srityje, prasidėjusio 12.52 val., buvo pažeistas kontaktinis tinklas ruože Vyšnevę-Bojarka. Dėl šios priežasties traukiniai, vežantys kryptimis Rachivas-Charkivas ir Solotvynas-Kyjivas vėluos.Apie tai kovo 28 d. pranešta kompanijos "Ukrzaliznicia".Nei keleiviai, nei traukinio ekipažas nenukentėjo ir yra saugiu atstumu nuo įvykių epicentro. Informacija apie vėlavimo laiką ir galimą poveikį kitiems skrydžiams bus atnaujinta.

Mariupolio meras Vadimas Boičenka paskelbė, kad reikia visiškai evakuoti miestą„Mūsų skaičiavimais, Mariupolyje yra apie 160 tūkstančių žmonių, kur neįmanoma gyventi, nes visiškai nieko nėra: nei vandens, nei šviesos, nei šilumos, nei ryšio“, – telemaratono eteryje sakė V. Boičenka.Jis pridūrė, kad miestą reikia visiškai evakuoti.„Mūsų pagrindinė misija yra daryti tai, ką turime daryti. Mums reikia visiškos Mariupolio evakuacijos“, – sakė V. Boičenka ir pridūrė, kad Rusija „žaidžia su miestu“.https://t.me/uniannet/42178

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis interviu leidiniui „The Economist“ sakė, kad kai kurie Rusijos pagrobti Ukrainos miestų merai buvo nužudyti.

Oro pavojaus signalai dabar skamba beveik visoje Ukrainoje. Galima raketų ataka.

„Dabar apgultame Mariupolyje yra apie 160 000 civilių. Jiems tikrai reikia pagalbos“, – pranešė miesto meras.

Kyjive nuo šiandien trumpinama komendanto valanda„Nuo šiandien, kovo 28 d., komendanto valanda prasidės valanda vėliau ir baigsis valanda anksčiau. Ir truks nuo 21:00 iki 6:00 ryto“, – pranešė Kyjivo meras Vitalijus Klyčko.

Mariupolio meras ragina visiškai evakuoti miestąUkrainos Mariupolio uostamiestis yra ant humanitarinės krizės slenksčio ir turi būti visiškai evakuotas, miesto merą Vadymą Boičenką cituoja transliuotojas BBC.Pasak V. Boičenkos, mieste šiuo metu įstrigę apie 160 tūkst. civilių, jie neturi elektros tiekimo. Meras pridūrė, kad žmonių evakuacijai paruošti 26 autobusai, tačiau Rusijos pajėgos nesutinka užtikrinti jų saugaus judėjimo.„Rusijos Federacija su mumis žaidžia“, – teigė V. Boičenka.Rusijos pajėgos šiuo metu visiškai apsupusios Mariupolį. Vietos gyventojams desperatiškai stinga vandens, maisto ir vaistų.

JT: iš Ukrainos jau pasitraukė daugiau kaip 3,8 mln. žmoniųDėl Rusijos sukelto karo iš Ukrainos jau pasitraukė daugiau kaip 3,8 mln. žmonių, remdamasis Jungtinių Tautų (JT) duomenimis, praneša portalas „Sky News“.Anot JT, dar 6,5 mln. ukrainiečių yra perkelti šalies viduje, o 13 mln. žmonių yra įstrigę karo veiksmų zonose ir negali iš ten išvykti. Iš jų apie 160 tūkst. yra Mariupolyje, teigė šio miesto meras.Pirmadienį Ukraina pranešė, kad šiandien nebus atidaryta nė vieno humanitarinio koridoriaus, gavus informacijos apie galimas Rusijos „provokacijas“.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos Mykolajivo srityje numušė dar vieną okupantų sparnuotąją raketąUkrainos ginkluotųjų pajėgų Oro desantininkų brigados 80-osios atskiros oro puolimo brigados oro gynybos dalinys Mykolajivo srityje numušė dar vieną Rusijos sparnuotąją raketą, paleistą į taikius ukrainiečius.Tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro desanto pajėgų vadovybė.„Minus viena priešo sparnuotoji raketa. Mūsų priešlėktuvinių raketų dalinių kariai, kaip visada, yra viršuje“, – rašoma pranešime.https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua/posts/339683714872290&show_text=true&width=500

Prie Turkijos krantų aptikta dar viena minaTurkijos gynybos ministerija pirmadienį pranešė, kad Juodojoje jūroje, prie šalies krantų, aptikta dar viena mina.Ministerija tviteryje parašė, kad neutralizuoti šį objektą į vietą atvyko specialūs daliniai.Apie tai pranešta po to, kai šeštadienį po analogiškų radybų beveik keturioms valandoms buvo sustabdyta laivyba Bosforo sąsiauriu.Kol kas neaišku, ar šios minos susijusios su karu Ukrainoje. Rusija ir Ukraina kaltina viena kitą Juodojoje jūroje išdėsčius minų.

Ukraina: nuo karo pradžios Rusija jau neteko apie 17 tūkst. kariųNuo vasario 24 dienos iki kovo 28-osios Rusijos kariuomenė Ukrainoje jau neteko apie 17 tūkst. karių. Tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas, kuriuo remiasi portalas „Ukrinform“.Be to, Rusija neteko 586 tankų, 1 694 šarvuočių, 302 artilerijos sistemų, 95 daugkartinio paleidimo raketų sistemų, 54 oro gynybos sistemų, 123 lėktuvų, 127 sraigtasparnių, 1 150 transporto priemonių, 7 laivų, 73 degalų cisternų, 66 dronų ir 21 specialiosios technikos vieneto.Šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiančios intensyvios kautynės.

Rusai apšaudė Nižino priemiestį Černihivo srityjeRusijos kariuomenė vėl apšaudė Černihivą, taip pat Nižino priemiestį Černigovo srityje.Tai „Telegram“ kanale paskelbė Černihivo srities karinės administracijos vadovas Viačeslavas Čausas.„Šiandien dirbame, kaip ir vakar. Situacija beveik nepakitusi. Priešas ir toliau šaudo į Černihivo miestą, taip pat buvo apšaudytas Nižino priemiestis“, – sakė jis.https://t.me/chernigivskaODA/685

Charkivo srityje įsibrovėliai apšaudė automobilį su šeima: išgyvenusių nėraOkupantai kelyje apšaudė automobilį, kuriame buvo vyras, moteris ir 3 metų vaikas. Jie visi žuvo.Pasak prokuratūros, tarp Ševelivkos ir Husarivkos Rusijos kariai apšaudė automobilį „Honda“, kuriame buvo šeima.Iškelta byla dėl karo įstatymų ir papročių pažeidimo, kartu tyčinio nužudymo.Taip pat Iziumo regione Rusijos kariai apšaudė Oskilo kaimą. Žuvo septyni žmonės. Apygardos prokuratūros duomenimis, tarp jų buvo 7 metų ir 16 metų berniukai. Penki žmonės, tarp jų - 4 metų vaikas, buvo sužeisti.Portalas tsn.ua primena, kad Sumų regione okupantai nužudė du pensininkus jų pačių kieme.

Raudonasis Kryžius ir toliau negali pasiekti MariupolioTarptautinis Raudonojo Kryžiaus Komitetas (TRKK) teigia, kad ir toliau negali pristatyti į apsiaustą Mariupolį humanitarinės pagalbos, kadangi tam reikalingas bendras Rusijos ir Ukrainos susitarimas dėl saugaus judėjimo.„Abi pusės turi būti garantai ir susitarti dėl saugaus judėjimo. Jie turi paviešinti maršrutą ir duoti žmonėms pakankamai laiko išvykti“, – transliuotojui BBC teigė TRKK atstovas Mattas Morrisas ir pridūrė, kad šiuo metu nė viena organizacijos komanda neturi prieigos prie miesto.Pasak M. Morriso, tarptautinė humanitarinė teisė „reikalauja, kad žmonėms būtų leista išvykti, tačiau jie neturi būti išvežami priverstinai“. Daugelis Mariupolio gyventojų pastarąsias kelias savaites slepiasi rūsiuose, jiems stinga maisto, vandens ir vaistų.Ukraina kaltina Rusiją iš šio apsiausto miesto priverstinai išvežus tūkstančius civilių. Rusija neigia naudojanti prievartą, tačiau patvirtino vykdanti evakuaciją. TRKK pabrėžė niekuomet neprisidedantis prie priverstinės žmonių evakuacijos ir neigia sukūręs planą padėti Rusijai „filtruoti“ ukrainiečių pabėgėlių srautus iš Mariupolio.

Ukraina apie naujausius rusų taikinius: keičiama strategijaRusijos Federacija keičia strategiją: artimiausiu metu įvairiuose Ukrainos taškuose bandys padidinti smūgių raketomis skaičių.Apie tai pranešė Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Vadimas Denisenka nacionaliniu kanalu transliuojamos naujienų laidos eteryje, rašo UNIAN.Kaip sakė V. Denisenka, kovo pabaigoje okupantai smūgiavo į Lvivo, Dubno ir Lucko naftos produktų saugyklas. Tai verčia daryti išvadą apie kintančią Rusijos karo veiksmų strategiją.„Na, prie naftos bazių pridėčiau dar ir produktų sandėlius. Tai, galima sakyti, ne taktika, o strategija. Tai esminis Rusijos karo veiksmų strategijos pasikeitimas“, – kalbėjo ministro patarėjas.Pasak V. Denisenkos, dabar pagrindinis uždavinys bus paskirstyti ir maisto, ir naftos produktus.„Manau, mes sugebėsime tai padaryti, ir ta žala, kuri jau padaryta, nesukels kritinių padarinių nei sėjos sezonui, nei armijai, nei geležinkeliui – pagrindiniams degalų vartotojams“, – pridūrė V. Denisenka.

Specialiųjų operacijų pajėgos Ukrainoje: rusai liko be įrangos, gelbėjosi sprukdamiUkrainos Specialiųjų operacijų pajėgų (SOP) kariai kartu su gynybos pajėgomis dar kartą sunaikino Rusijos techniką.Apie tai savo "Facebook" puslapyje pranešė SOP komanda.„Specialiųjų operacijų pajėgų operatoriai, bendradarbiaudami su Ukrainos gynybos pajėgų padaliniais, dar kartą atliko užduotį, dėl kurios buvo sunaikinta Rusijos technika. Dalis pėstininkų, kurie po smūgio dar galėjo judėti, išsibėgiojo po apylinkes“, – rašoma pranešime.

Kyjivo apylinkėse tęsiasi mūšiaiNetoli Kyjivo miesto tęsiasi karo veiksmai, o Ukrainos gynėjai toliau gina sostinę.Kaip rašo „Ukrinform“ korespondentas, Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Vadymas Denisenka tai pasakė per Ukrainos televizijos kanalus.„Dabar kovos tęsiasi prie Kyjivo, girdime, kaip veikia artilerija Kyjivo vakaruose. Generalinis štabas savo suvestinėje nurodė, kad rusai Kyjivo šiaurės vakaruose ir rytuose bandė pulti. Stovime, kovojame, toliau giname Kyjivovo miestą“, – informavo V. Denisenka.

Rusijos kariai pagrobė apie 17 Chersono srities gyventojųRusijos kariai pagrobė ir laiko apie 17 Chersono srities gyventojų.„Euromaidan SOS“ duomenimis, Chersono srityje dingo ar buvo sulaikyti Rusijos kariuomenės devyni žmonės. Dar apie tris skelbia biologijos mokslų daktaras, profesorius Ivanas Moisienka. Apie 5–6 sulaikytuosius anksčiau kalbėjo ir Hola Prystanės meras.

Nuo Rusijos invazijos pradžios Ukrainoje jau žuvo 143 vaikaiNuo Rusijos invazijos pradžios vasario 24 dieną Ukrainoje jau žuvo 143 vaikai ir dar 216 sužeista, remdamasis Ukrainos parlamento įgaliotine žmogaus teisių klausimu Liudmyla Denisova, praneša portalas „Ukrinform“.Pasak L. Denisovos, dėl besitęsiančių intensyvių kautynių neįmanoma nustatyti tikslaus žuvusių vaikų skaičiaus.

Ukraina teigia virš Kyjivo numušusi Rusijos raketąUkraina teigia, kad vėlų sekmadienio vakarą virš sostinės Kyjivo numušė Rusijos raketą, praneša portalas „Sky News“.Netrukus po 23 val. nukritusios raketos nuolaužos sukėlė gaisrą privačiame objekte Darnickio rajone. Liepsnos buvo numalšintos apie 00 val. 30 min.Rusijos kariams iki šiol nepavyko įgyvendinti vieno pagrindinių savo tikslų ir užimti Kyjivą, tad dabar jie miestą apšaudo.

Ukraina: Rusijos kariai vėl apšaudė Rubižnės miestąKovo 28-osios rytą Rusijos kariai vėl apšaudė Luhansko srityje esantį Rubižnės miestą. Tai praneša portalas „Ukrinform“, remdamasis srities gubernatoriumi Serhjumi Gaidajumi.„Šį rytą – apmaudžios žinios: rusų kariai vėl apšaudė Rubižnę. Apgadintas gyvenamasis namas, rastas vieno žuvusiojo lavonas, dar vienas žmogus sužeistas ir hospitalizuotas“, – socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė S. Gaidajus.Aukų skaičius tikslinamas.

Pirmadienį Kyjive pradedamas nuotolinis mokymasNuo pirmadienio moksleiviai Ukrainos sostinėje Kyjive galės vėl dalyvauti pamokose – pradedama organizuoti nuotolinį švietimą. Tai praneša transliuotojas BBC.Apie mokyklų atidarymą sekmadienį pranešė miesto meras Vitalijus Klyčko. Jis nurodė, kad pamokos bus „labiau pritaikytos prie dabartinių sąlygų... naudojant kitokias švietimo platformas“.„Svarbi šiandienos užduotis – leisti miestui gyventi ir dirbti net ir sudėtingomis karo padėties sąlygomis“, – socialiniame tinkle „Telegram“ parašė V. Klyčko. – Jie bando mus įbauginti. Tai nesuveiks!“Jungtinių Tautų (JT) skaičiavimu, dėl Rusijos Ukrainoje sukelto karo iš šalies jau pasitraukė daugiau kaip pusė vaikų.

Rusai pirmadienio rytą vėl apšaudė Rubižnę Luhansko srityje, „Telegram“ kanale skelbia UNIAN. Nurodoma, jog apgadintas gyvenamasis namas, rastas vieno žuvusiojo kūnas, dar vienas sužeistasis išvežtas į ligoninę. Aukų skaičius vis dar tikslinamas. https://t.me/uniannet/42093

JAV: kol kas nėra įrodymų, kad Rusija apsiribos tik DonbasuRusijos Federacijos tikslai vis dar nesuprantami sąjungininkams. Nėra jokių abejonių, kad V. Putinas sutelks dėmesį į Donbasą, tačiau neaišku, ar juo ir apsiribos.„Jungtinės Valstijos kol kas nemato rimto pagrindo manyti, kad Rusija apsiribos tik Donbasu“, - interviu CNN sakė JAV ambasadorė prie NATO Julianne Smith.„Turime įrodymų, kad rusams nepavyko pasiekti savo pradinių tikslų. Ir tai, kaip jūs gerai žinote, turėjo užimti Kijevą vos per kelias dienas. Taigi, dėl to manau, kad Rusija atlieka pakartotinį vertinimą, ir jie aiškiai pasakė, kad ketina pakeisti savo taktiką, bet šiek tiek palauksime. Artimiausiomis dienomis Jungtinės Valstijos, glaudžiai bendradarbiaudamos su sąjungininkais ir Ukrainos vyriausybe, ieškos šių pokyčių įrodymų“, – sakė J. Smith.

Okupantai įsiveržė į Prezidento atstovybės biurą ChersoneRusijos okupantai įsiskverbė į Ukrainos prezidento atstovybės biurą Kryme, kuris yra Chersone dėl pusiasalio okupacijos. Apie įvykį buvo pranešta atstovybės „Facebook“ paskyroje, skelbia UNIAN.Anot portalo, V. Putino teroristai išlaužė pastato duris, nuėmė Ukrainos vėliavą ir tikriausiai paėmė kabinete buvusią įrangą bei dokumentus.„Tuo pat metu neatmetame provokacijų ir raginame piliečius būti atsargius ir kol kas susilaikyti nuo apsilankymo biure“, – sakoma ataskaitoje.Dėl karo veiksmų ir Rusijos agresijos prezidento kanceliarijos biuras laikinai uždarytas, o jos darbuotojai savo funkcijas atlieka nuotoliniu būdu.„Rusijos kariuomenei ir Rusijos Federacijos specialiųjų tarnybų darbuotojams, kurie nusikalstamai įsiskverbė į atstovybės biurą, rekomenduojame sustabdyti neteisėtus veiksmus ir savanoriškai pasiduoti Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms. Tai sušvelnins atsakomybę ir išgelbės gyvybes“, – sakoma Prezidentūros pranešime.Kaip žinoma, Chersonas dabar yra okupuotas – miesto teritorijoje yra rusų karių.

Zelenskis: Vakarams stinga ryžtoSavo naujausiame vaizdo kreipimesi Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis apkaltino Vakarus, kad šiems stinga ryžto. Tokius prezidento komentarus cituoja portalas „Sky News“.Savo kreipimesi V. Zelenskis vėl prašė naikintuvų ir tankų Rusijos invazijai atremti ir sukritikavo Vakarų „žaidžiamus žaidimus, kas ir kaip mums turėtų perduoti lėktuvus ir kitus gynybai skirtus ginklus“, kol tuo pat metu rusų raketos žudo civilius gyventojus.Ukrainos prezidentas taip pat nurodė sekmadienį pasikalbėjęs su Mariupolio gynėjais. „Jų ryžtas, didvyriškumas ir tvirtumas stebina. O jei tik tie, kurie jau 31 dieną galvoja, kaip perduoti dešimtis lėktuvų ir tankų, turėtų bent 1 proc. jų ryžto“, – kalbėjo V. Zelenskis.Vasario 24 dieną Rusijos pradėtas Ukrainos puolimas nuožmaus ukrainiečių pasipriešinimo, prie kurio prisideda JAV ir Vakarų šalių siunčiami ginklai, akivaizdoje daugelyje šalies teritorijų stagnuoja. Tačiau Vakarai iki šiol nepatiekė Ukrainai naikintuvų. Vašingtonas neseniai atmetė Lenkijos siūlymą atiduoti šaliai savo naikintuvus, NATO baiminantis, kad Aljansas gali būti įtrauktas į karą.

Ukrainos vicepremjerė: uždaroje zonoje aplink Černobylį vėl liepsnoja gaisraiRusijos karių okupuotoje uždaroje zonoje aplink Černobylio atominę elektrinę vėl liepsnoja gaisrai, praneša Ukrainos pareigūnai.„Uždaroje zonoje įsiplieskė dideli gaisrai, kurių padariniai gali būti labai rimti, – vėlų sekmadienio vakarą socialiniame tinkle „Telegram“ teigė Ukrainos vicepremjerė Iryna Vereščiuk. – Tačiau dėl Rusijos okupacijos uždaroje zonoje šiandien neįmanoma suvaldyti ir užgesinti šių gaisrų.“Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) sekmadienį teigė, kad, kalbant apie saugumui užtikrinti skirtas priemones Černobylyje ir kitose Ukrainos atominėse elektrinėse, „situacija išlieka nepakitusi“. Agentūra praėjusią savaitę nurodė, kad aplink Černobylį liepsnojantys miškų gaisrai didelės radiologinės grėsmės nekelia.Nuo kovo 9-osios TATENA iš Černobylio negauna visų naujausių duomenų. Sekmadienį organizacija išreiškė nerimą dėl nepakankamos elektrinės darbuotojų rotacijos nuo kovo 20 dienos.

Meras: Rusijos kariai paliko Černobylio kaimynąPranešama, kad po gyventojų protestų Rusijos pajėgos paliko miestą, kurį užgrobė visai šalia Černobylio atominės elektrinės.Remiantis „Reuters“ pranešimu, meras Jurijus Fomičevas pirmadienį internete paskelbtame vaizdo įraše pareiškė, kad kariai baigė darbą, „kurį buvo užsibrėžę“ ir paliko Slavutyčio miestą.Rusijos pajėgos šeštadienį perėmė Slavutyčiaus kontrolę ir trumpam sulaikė merą.Tačiau prieš jų okupaciją protestavo šimtai vietinių ukrainiečių, kurie į gatves išėjo su vėliavomis, o vėliau meras buvo paleistas.

Suskaičiavo žalą UkrainaiRemiantis nauju Kijevo skaičiavimu, karas Ukrainoje padarė daugiau nei 63 milijardų dolerių žalos infrastruktūrai, skelbia BBC. Remiantis skaičiavimais, kuriasi įvertintas ekonominį Rusijos įsiveržimo į Ukrainą poveikis iki kovo 24 d., buvo apgadintas, sunaikintas arba užgrobtas mažiausiai 4 431 gyvenamasis pastatas, 92 gamyklos ir sandėliai bei 378 mokyklos.Be to, 12 oro uostų buvo sunaikinti, apgadinti arba užgrobti, taip pat septynios šiluminės ar hidroelektrinės elektrinės.

Per „Oskarų“ įteikimo ceremoniją – palaikymas UkrainaiAnkstų pirmadienio rytą Lietuvos laiku Los Andžele buvo išdalinti prestižiniai „Oskarai“. Per ceremoniją Ukrainoje gimusi aktorė Mila Kunis pakvietė padėti karo niokojamai Ukrainai.Ekrane pasirodė žodžiai: „Prašome tylos akimirkos, kad išreikštume paramą Ukrainos žmonėms, kuri kenčia dėl Rusijos invazijos. Realybėje milijonai ukrainiečių šeimų neturi maisto, medikamentų, švaraus vandens ir pagalbos. Pasaulio bendruomenė gali padaryti daugiau. Prašome padėti Ukrainai taip, kaip galite“.https://twitter.com/ABC/status/1508257454529953794

Mariupolis – antrasis AlepasPrancūzijos užsienio reikalų ministras Jean-Yvesas Le Drianas pareiškė, kad humanitarinės katastrofos dydis rusų apsuptame Mariupolyje reikalauja tuoj pat įsikišti tarptautinę bendruomenę.Forumo Dohoje metu jis situaciją Mariupolyje palygino su Sirijos miesto Alepo apgultimi. Pastarasis buvo praktiškai visiškai sugriautas per Rusijos ir Sirijos valstybinių pajėgų karinę operaciją. „Labai gerai matyti, kad Mariupolis tapo antruoju Alepu. Viliuosi, kad visi pajusime kolektyvinės gėdos jausmą, jei nieko nesiimsime. Karinė apgultis – siaubingas kariavimo būdas, nes per ją vykdomos masinės žmogžudystės ir civilių naikinimas. Kančios yra tikras košmaras“, – kalbėjo J. Le Drianas.Ukrainos valdžios žodžiais, didžioji Mariupolio pastatų dalis sugriauta, daugelio jų neįmanoma bus atstatyti. Tikslus Mariupolyje žuvusių žmonių skaičius nežinomas, tačiau miesto administracijos teigimu, vien tik per okupantų oro smūgį į teatrą, kur nuo bombų slėpėsi vietos gyventojai, žuvusiųjų skaičius siekia 300.Ukrainos užsienio reikalų ministerija teigia, kad Rusijos agresoriai Mariupolį sutrynė „į dulkes“, o dabartinė humanitarinė situacija mieste yra „katastrofiška“.„Kol Mariupolis apsuptas ir bombarduojamas, žmonės kovoja dėl savo gyvybių. Humanitarinė situacija mieste yra katastrofiška. Rusijos karinės pajėgos pavertė miestą dulkėmis“, – teigia užsienio reikalų ministerija.https://twitter.com/MFA_Ukraine/status/1508237872272494595

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas naujoje operatyvinėje ataskaitoje teigia, kad Rusijos pajėgos, patyrusios didelių nuostolių, atitraukė Kijevą apsupusius karius, rašo „The Guardian“.Tai, anot pranešimo, gerokai sumažino priešo veiksmų intensyvumą.Pareigūnai pridūrė manantys, kad Rusija transportuoja „Iskander“ raketas į Kalinkovičių Gomelio regione, pietryčių Baltarusijoje.

„Anonymous“ tęsia savo karąProgramišių grupuotė „Anonymous“ tvirtina, kad įsilaužė į Rusijos valstybinės televizijos ir radijo kompanijos serverius. „Twitter“ paskyroje jie teigia, kad artimiausioje ateityje paviešins 870 gigabaitų šios kompanijos duomenų. Kol kas grupuotė nepateikė jokių įrodymų, tačiau ne kartą jų žodžiai pasitvirtino. Programišiai paskelbė kibernetinį karą agresorei Rusijai ir visiems jos pusę palaikantiesiems.https://twitter.com/YourAnonTV/status/1508214840392916999

Žinia iš Charkivo: Ukrainos kariuomenė kontratakuojaCharkivo apskrities valstybinės administracijos vadovas Olegas Sinegubovas praneša, kad Ukrainos kariuomenė regione perėjo į kontrpuolimą keliomis kryptimis, rašo BBC.„Galime tvirtai pasakyti, kad Mažoji Rohanė visiškai kontroliuojama mūsų karių ir apginta nuo okupantų. Tęsiame Rusijos karinių dalinių likučių likvidaciją ir vejame okupantus iki pat sienos“, – rašo O. Sinegubovas.Jis taip pat teigia, kad per ataką Iziumo rajono gyvenvietėje Oskole raketa pataikė į gyvenamąjį namą, kur žuvo keturių žmonių šeima, sužeistas ketverių metų vaikas.

Didžiosios Britanijos gynybos ministerija savo naujausiame pranešime apie karo situaciją Ukrainoje skelbia, kad Rusija „efektyviai blokuoja Ukrainos tarptautinius jūros prekybos kelius“.Anot pranešimo, Rusija išlaiko Juodosios jūros pakrantės blokados liniją ir tęsia atlieka raketų smūgius į taikinius visoje Ukrainoje.https://twitter.com/DefenceHQ/status/1508184314139271172

Bidenas patikslino: nekviečia versti režimo RusijojeJAV prezidentas Joe Bidenas sulaukė daug klausimų po to, kai šeštadienį pareiškė, jog Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas „negali likti valdžioje“. Jis patikino, kad šiais žodžiais nekviečia keisti režimą Rusijoje.Vėliau JAV prezidentūros atstovai patikslino, kad J. Bidenas kalbėjo apie V. Putino galios silpninimą Ukrainos teritorijoje ir kituose regionuose.Savo ruožtu Prancūzijos vadovas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad žodžio „skerdikas“, kaip kad V. Putiną apibūdino J. Bidenas, nevartotų savo kalbose.„Nevartočiau tokio žodyno, nes vis dar tęsiu diskusiją su prezidentu V. Putinu. Ko mes siekiame? Norime sustabdyti karą, kurį Rusija pradėjo Ukrainoje“, – sakė jis.

Ukrainos ginkluotosios oro pajėgos pažymi, kad kovo 27-ą dieną numušė keturis Rusijos lėktuvus, vieną sraigtasparnį, du bepiločius orlaivius ir dvi sparnuotąsias raketas, skelbia „Ukrinform“.

Zelenskis: daugiau nei 2000 vaikų pagrobta iš MariupolioVienas iš sunkiausių kaltinimų, kuriuos Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis išsakė pokalbyje sekmadienį su Rusijos žurnalistais, susijęs su vaikais. Ukrainos vadovas teigia, kad Rusija pagrobė 2000 vaikų iš Mariupolio per civilių evakuaciją iš miesto, praneša CNN.Dar prieš savaitę buvo pasmerkti Rusijos veiksmai transportuojant tūkstančius civilių iš Mariupolio į Rusiją arba Rusijos okupuotą teritoriją. Ukrainos valdžia sakė, kad „deportuoti“ dešimtys tūkstančių civilių.„BBC News“ sekmadienį susisiekė su vienu iš karo pabėgėlių iš Mariupolio, šiuo metu esančiu Rusijoje. Šis patvirtino, kad visi priversti eiti būtent į Rusijos teritoriją.„Mūsų informacija, daugiau nei 2000 vaikų buvo pagrobti, paimti, pavogti, nes mes nežinome, kurioje vietoje jie yra. Kai kurie su tėvais, kurie – be jų. Tai – katastrofa“, – sekmadienį interviu Rusijos žurnalistams sakė V. Zelenskis.https://twitter.com/Porter_Anderson/status/1508173833257238539

Rusijos agresoriai atsisakė plano imtis puolimo veiksmų Sumų rajone ir stengiasi persigrupuoti bei nukreipti karinius dalinius į kitas kryptis. Apie tai praneša Ukrainos ginkluotų pajėgų generalinis štabas. Pirmadienis – jau 33-ioji Rusijos karinės invazijos Ukrainoje diena.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasirašė įsakymą skirti Didvyrio vardo apdovanojimą 15-ai Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karių. Iš jų trims – po žūties.

JAV Kino meno ir mokslo akademijos apdovanojimų ceremonijoje ant raudonojo kilimo žengiantys aktoriai išreiškia savo paramą Ukrainai pasipuošę mėlynai geltonomis detalėmis. Kai kurie jų kalba apie Ukrainos karo pabėgėlių situaciją. Vienas iš tokių – Holivudo žvaigždė Jasonas Momoa.https://twitter.com/extratv/status/1508200186232782850

Zelenskis: Rusijos reakcija tik rodo, kad viską darome teisingaiUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį pirmą kartą nuo karo pradžios davė interviu rusų žurnalistams, tačiau video įrašas ir pats interviu buvo tuoj pat uždraustas Rusijoje.„Kai žurnalistai jau rengėsi publikuoti interviu, kurį darėme dieną, gavome Rusijos cenzūros atstovų grasinimus. Taip ir parašė – reikalauja neviešinti pokalbio, – sakė V. Zelenskis ir pridūrė, kad būtų juokinga, jei nebūtų taip tragiška. – Sunaikinto žodžio laisvę savo šalyje ir mėgina sugriauti kaimyninę valstybę. Vaizduoja save pasaulio lygio žaidėjais, o išsigando sąlyginai trumpo interviu su keliais žurnalistais. Ką gi, jei tokia reakcija, vadinasi viską darome teisingai, vadinasi jie nervinasi. Galbūt pamatė, kad jų piliečiai kelia vis daugiau klausimų dėl reikalų jų šalyje.“https://www.youtube.com/watch?v=lTWxYNR4NBQ&t=1s

CNN žiniasklaidos atstovai Kijive praneša, kad Ukrainos sostinėje po vidurnakčio nugriaudėjo galingas sprogimas. Iš karto po to buvo įjungtos oro pavojaus sirenos.

Holivudo žvaigždė pagrasino išlydyti savo „Oskarus“Kino žvaigždė Seanas Pennas paskelbė, kad jis sunaikins savo gautus JAV Kino meno ir mokslo akademijos apdovanojimus, jei Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui nebus suteikta galimybė kreiptis tiesiogiai per šių metų „Oskarų“ įteikimo ceremoniją.Interviu CNN , 61-erių metų S. Pennas sakė, kad tribūnos ir žodžio suteikimas V. Zelenskiui yra nepaprastai didelės svarbos.„Nėra nieko didingesnio, nei toks „Oskarų“ įteikimo renginio organizatorių žingsnis – leisti Ukrainos prezidentui kreiptis į mus. Jei to JAV Kino meno ir mokslo akademija nesugebės įgyvendinti, viešai ištirpdysiu savo gautus apdovanojimus. Meldžiuosi, kad taip nenutiktų“, – sakė jis.S. Pennas filmuoja dokumentinį filmą ir šiuo metu yra Lenkijoje. Jis priminė, kad V. Zelenskis yra ir visų aktorių kolega.„Tai bus vienas svarbiausių sprendimų Holivudo istorijoje. Ukraina ir jos vaikai šiuo metu atremia kulkas ir bombas už mus visus“, – teigė Holivudo žvaigždė, per savo karjerą laimėjusi du „Oskarus“.Kol kas neaišku, ar „Oskarų“ įteikimo ceremonijoje pirmadienį bus suteikta galimybė kalbėti V. Zelenskiui.https://twitter.com/Porter_Anderson/status/1508183279555518464

Humanitariniais koridoriais pasinaudojo virš 1100 civiliųDaugiau nei 1100 žmonių pasitraukė sekmadienį atvertais humanitariniais koridoriais iš pavojingų karo zonų. Tai patvirtino Ukrainos ministro pirmininko pavaduotoja Olha Stefanišyna.Ji taip pat teigė, jog „dabar visiškai akivaizdu, kad tai yra karas prieš Ukrainos žmones“. Anot politikės, „rusai visiškai nesirūpina žmonių saugumu ir gyvybėmis“.Jungtinių Tautų žmogaus teisių biuras sekmadienį patvirtino, kad nuo karo pradžios žuvo 1 119 civilių, o 1 790 buvo sužeisti. Tikėtina, kad tikrasis aukų skaičius bus daug didesnis, nes kai kuriuose regionuose, kur vyksta intensyvūs karo veiksmai, pranešimai vėluoja, o daugelį jų dar reikia patvirtinti.https://twitter.com/StefanishynaO/status/1508119448821108738

Menininkės protestas Sankt Peterburge: „Širdis srūva krauju“Sankt Peterburge suimta Rusijos menininkė, kuri protestuodama prieš savo šalies karinę agresiją Ukrainoje, apsirengė baltą suknelę ir užsipylė ant jos, savo galvos ir rankų raudonos spalvos dažų, imituojančių kraują.„Širdis srūva krauju, širdis srūva krauju“, – skandavo moteris. Ji netrukus buvo suimta policijos pareigūnų ir išvežta. Protestas vyko ant miesto savivaldybės pastato laiptų, praneša „Radio Free Europe“.https://twitter.com/RFERL/status/1508173326354731016

Pranešama apie raketų smūgius įvairiuose Ukrainos miestuoseSekmadienio vakarą pranešama apie vakarinius raketų smūgius Ukrainos miestuose.Praėjus maždaug valandai po sirenų įspėjimo apie galimus oro antskrydžius visoje Ukrainoje, pasirodė pranešimai apie Rusijos raketas, smogusias daugeliui miestų, rašo „The Guardian“.Anot žiniasklaidos ir liudininkų, sprogimai girdimi Kyjive, Rivnėje, Žitomyre, Čerkasų srityje, Lucke. Voluinės regiono karinės administracijos pirmininkas Jurijus Poguliaika pranešė, kad raketų atakų Lucke tikslas buvo naftos bazė.

Voluinės regiono karinės administracijos pirmininkas Jurijus Poguliaika praneša apie raketų atakas naftos bazėje.„Kalbant apie nugriaudėjusius sprogimus, tai buvo raketų atakos prieš naftos bazę. Oro antskrydis tęsiasi. Būkite slėptuvėse!“ – rašome jame.

Ukrainos žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose plinta nuotraukos, kuriose matyti sprogimai Lucko mieste. Žiniasklaida praneša, kad sprogimai taip pat girdimi Rivnėje ir Žitomyre, tačiau daugiau detalių kol kas nėra. https://t.me/truexanewsua/37186

Charkovo srityje rusai apšaudė automobilį, kuriame važiavo šeima: žuvo du suaugusieji ir 3 metų vaikas. Ukrainos generalinės prokuratūros teigimu, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl karo įstatymų pažeidimų, susijusių su tyčiniu nužudymu.

Oro pavojus – visoje Ukrainos teritorijojehttps://t.me/u_now/34630

Lucke girdimi galingi sprogimaiPranešama, kad Lucke girdimi galingi sprogimai, virš miesto kyla dūmai. „Anksčiau buvo girdėti du sprogimai“, – rašo tsn.ua.Lucko meras Igoris Poliščiukas ragino piliečius likti slėptuvėse ir neplatinti nuotraukų bei vaizdo įrašų socialiniuose tinkluose.Prieš tai daugelyje vakarinių Ukrainos regionų buvo paskelbtas oro pavojus.

Apžvalgininkas: Rusija Ukrainoje prarado daugiau tankų, nei jų turi visa Prancūzijos kariuomenė„Wall Street Journal“ apžvalgininkas Jaroslavas Trofimovas, remdamasis analitiniu tinklalapiu „Oryx“, rašo, kad Rusija per karo Ukrainoje mėnesį jau prarado mažiausiai 300 tankų – maždaug tiek, kiek jų yra visoje prancūzų kariuomenėje ir pusę tiek, kiek turi britai, skelbia BBC rusų tarnyba.Anot jo, kalbama apie karinę techniką, kurios sunaikinimas yra patvirtintas ir dokumentuotas.Tai daugiausia įvairių modifikacijų tankai T-90, T-80 ir T-72.

Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas sekmadienį telefonu kalbėjosi su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu. Kaip pranešė Turkijos pusė, R. T. Erdoganas pabrėžė paliaubų būtinybę. Tarp aptartų temų buvo ir Rusijos ir Ukrainos derybų procesai.

Zelenskis: ukrainiečių požiūris į rusus pasikeitė negrįžtamaiVisų Ukrainos gyventojų požiūris į rusus pasikeitė į blogąją pusę, ir jau negrįžtamai. Tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė interviu Rusijos žiniasklaidai, praneša sekmadienį naujienų agentūra „Ukrinform“.Pasak Ukrainos lyderio,pastarąjį mėnesį įvyko globalus istorinis ir kultūrinis skilimas, ir tai ne tik karas, tai kur kas blogiau.V. Zelenskis sakė esąs labai nusivylęs dėl to, kad didelė Rusijos gyventojų dalis dėl įvairių priežasčių pritaria Kremliaus veiksmams prieš Ukrainą. Pasak V. Zelenskio, karą Ukrainoje vilkina tik Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.

Zelenskis: Ukraina vertina neutralumo klausimąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenksis sekmadienį pažymėjo, kad Kyjivo derybininkai kruopščiai vertina Rusijos reikalavimą dėl Ukrainos neutralumo, kuris yra pagrindinis Maskvos klausimas derybose dėl konflikto nutraukimo.„Šis derybų aspektas man yra suprantamas ir yra svarstomas, atidžiai vertinamas“, – teigė V. Zelenskis kelioms nepriklausomoms Rusijos naujienų organizacijoms duotame interviu.

Turkijos prezidento kanceliarija patvirtino, kad kitas Rusijos ir Ukrainos delegacijų susitikimas vyks Stambule. Ukraina anksčiau jau skelbė, kad derybos vyks kovo 28–30 dienomis. Rusija taip pat pranešė apie vyksiančias derybas, tačiau nurodė, kad jos vyks 29–30 dienomis.

Į Kroatiją atvykusių pabėgėlių iš Ukrainos skaičius pasiekė beveik 10,5 tūkst.Nuo Rusijos agresijos prieš Ukrainą pradžios iš šios šalies į Kroatiją atvyko beveik 10,5 tūkst. pabėgėlių. Tai sekmadienį pranešė Kroatijos vidaus reikalų ministerijos atstovai.„Tarp 10 409 perkeltųjų asmenų, atvykusių į Kroatiją iš Ukrainos, 5064 moterys, 3 966 vaikai ir 1 349 vyrai, - informavo pareigūnai. – Vien tik pastarąją savaitę iš Ukrainos į Kroatiją atvyko 2 136 pabėgėliai“.Kroatijos VRM duomenimis, šiuo metu šalies teritorijoje veikia 36 objektai pabėgėliams ukrainiečiams priimti, pasitelktos kelios įmonės, gaminančios ir tiekiančios maistą, taip pat gabenančios žmones.Kroatijos vyriausybė kovo 23 d. priėmė sprendimą mokėti šalies piliečiams, apgyvendinantiems pabėgėlius iš Ukrainos savo namuose, po 480 eurų per mėnesį.

Kataras neplanuoja naujų investicijų Rusijoje, kol nebus aiškiau dėl stabilumoKataro užsienio reikalų ministras šeichas Mohammedas bin Abdulrahmanas Al-Thani interviu CNN sakė, kad investicijos Rusijoje šiuo metu „labai peržiūrimos“ ir Kataras negalvoja apie investicijų šioje šalyje didinimą, kol nebus „geresnės aplinkos ir didesnio politinio stabilumo“.

Rusija draudžia publikuoti interviu su Zelenskiu„Roskomnadzor“ (Rusijos federalinė ryšių, informacijos technologijų ir visuomenės informavimo priemonių tarnyba) nurodė Rusijos žiniasklaidai neskelbti interviu su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, kurį jis davė Rusijos žiniasklaidos priemonėms, praneša Reuters. Interviu jau pasirodė internete.

Kijevo meras: Ukrainos sostinėje pirmadienį bus atnaujintas nuotolinis mokymasKijevo meras Vitalijus Kličko sekmadienį pranešė, kad pirmadienį nuotoliniu būdu Ukrainos sostinėje vėl pradės veikti mokyklos. „Kovo 28 d. sostinėje bus atnaujintas ugdymo procesas nuotoliniu formatu, – sakoma V. Kličko pareiškime „Telegram“, skelbia CNN. – Jis bus labiau pritaikytas prie dabartinių sąlygų. Bus naudojamos įvairios mokiniams skirtos švietimo platformos“.V. Kličko pridūrė: „Svarbus uždavinys šiandien yra tai, kad mieste būtų galima gyventi ir dirbti net ir esant tokiai karo padėčiai. Jie [rusai] bando mus įbauginti. Tai nepadės! Mes nepasiduosime!“

Ukrainos kariuomenė pradėjo kontrpuolimą keliose srityse Ukrainos kariuomenė pradėjo kontrpuolimą Charkivo ir Sumų srityse, tai tęsia Kyjivo ir Chersono srityse, pranešė Ukrainos prezidentūros patarėjas Oleksijus Arestovyčius, sekmadienį apžvelgdamas karą šalyje.„Priešas dabar turi dvi pagrindines užduotis – apsupti mūsų karius OOS zonoje, užbaigti Mariupolio puolimą ir išlaikyti gynybą Chersono rajone pietuose... Jei priešo gynyba pietuose žlugs, jo pozicijos aplink Mariupolį pablogės“, – sakė O. Arestovyčius.Kartu jis įspėjo, kad kita savaitė ar dvi bus „netolygios“:„Bus pranešimų ir apie tai, kad mes laimime ir kontratakuojame, ir apie tai, kad kai kur pradėjome kontrpuolimą... Antra, bus informacijos, kad kai kuriose fronto dalyse, ypač rytuose, padėtis toli gražu nėra paprasta. Ir mes turime būti tam emociškai, organizaciniu požiūriu ir sąmoningai pasirengę“, – kalbėjo Ukrainos prezidento patarėjas.Anksčiau sekmadienį Ukrainos karinių pajėgų generalinis štabas išplatino pranešimą, kuriame teigiama, jog Rusijos kariuomenė perkelia naujus dalinius į Baltarusiją, kad pakeistų prieš Ukrainą kovojančias okupacines pajėgas.„Rusijos kariuomenės daliniai perkeliami į Baltarusijos teritoriją, siekiant pakeisti didelius nuostolius patyrusius dalinius, sustiprinti esamas grupes, papildyti maisto, degalų ir šaudmenų atsargas, organizuoti sužeistų ir sergančių karių evakuaciją“, – teigiama pranešime.

Černobylio atominės elektrinės zonoje dega apie 10 tūkst. hektarų miškųTaip teigia Ukrainos gamtos išteklių ministerija, praneša BBC. Pagrindinė gaisro priežastis yra koviniai veiksmai. NASA ir Europos kosmoso agentūros palydovų duomenimis, šiuo metu netoli elektrinės kilęs 31 gaisras. Tiesiog nėra kam jų užgesinti.Ministerija teigia, kad dėl gaisrų padidėjo oro užterštumas radioaktyviosiomis medžiagomis. Jie nepateikia konkretesnių duomenų.

Kijeve vėl atidaromos kavinės, kad karo metu priverstų žmones nusišypsoti„Mes vėl atsidarėme ir ketiname dirbti tol, kol galėsime, – sako Kijevo centre esančios kavinės barista Mykola. – Tai darome tam, kad žmonės šypsotųsi.“BBC rašo, kad „Kaštano“ kavinė, kurioje dirba Mykola, yra viena iš vietų, aptarnaujančių klientus, vis dar likusius mieste.„Mirtis rusų okupantams. Kava gynėjams – nemokama“, – rašoma ant kitoje kavinėje esančio ženklo. Daugelis madingų Kijevo restoranų ir kavinių virto lauko virtuvėmis, gaminančiomis tūkstančius nemokamų patiekalų miesto gynėjams ar žmonėms, kuriems jų reikia.

Prancūzija įspėja apie „kolektyvinę kaltę“, jei žmonėms Mariupolyje nebus suteikta pagalbaPrancūzijos užsienio reikalų ministras šiandien pareiškė, kad jei nebus imtasi jokių veiksmų siekiant padėti Rusijos pajėgų apgultame Ukrainos mieste Mariupolyje gyvenantiems civiliams, tai bus „kolektyvinė kaltė“. Jeanas-Yves'as Le Drianas Dohos forumo tarptautinėje konferencijoje sakė: „Turi būti bent viena akimirka, kai civiliai gyventojai gali atsikvėpti“ ir pridūrė, kad būtent to siekia Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas.E. Macronas sakė, kad artimiausiomis dienomis sieks surengti daugiau derybų su Rusijos prezidentu dėl padėties Ukrainoje ir dėl iniciatyvos padėti žmonėms palikti Mariupolį.

Ukrainos kariuomenė: Rusijos daliniai traukiasi karių rotacijaiRusijai stabdant puolimą Ukrainoje, Ukrainos kariuomenė teigia, kad rusų daliniai traukiasi iš šiaurės Ukrainos į Rusijos sąjungininkę Baltarusiją. Tai daroma tam, kad rusų daliniai papildytų atsargas ir prijungtų daugiau karių, praneša BBC.Socialiniame tinkle „Facebook“ Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas teigia, kad rusų gretoms reikalinga rotacija.Daugelis dalinių patyrė didelių nuostolių ir jiems labai reikia maisto, degalų ir amunicijos.Sužeisti kariai taip pat evakuojami į Baltarusiją, kuri yra į šiaurę nuo įnirtingų kovų aplink Ukrainos sostinę Kijevą.

Ukrainos ir Rusijos delegacijos surengs derybas TurkijojePranešama, kad nuo rytojaus iki trečiadienio Turkijoje vyks Ukrainos ir Rusijos taikos derybos.

Jungtinė Karalystė skirs 3 mln. svarų sterlingų moksliniam bendradarbiavimui su UkrainaApie tai šiandien paskelbė Didžiosios Britanijos mokslo ministras George'as Freemanas. Pasak jo, Vyriausybė papildomai skirs šias lėšas stipendijoms pagal bendras Jungtinės Karalystės ir Ukrainos mokslo programas.Tuo pat metu G. Freemanas paskelbė apie mokslinio bendradarbiavimo su Rusijos valstybinėmis institucijomis nutraukimą.

JT: Ukrainoje žuvo 1 119 civilių gyventojųJungtinių Tautų žmogaus teisių biuras šiandien patvirtino, kad nuo karo pradžios žuvo 1 119 civilių, o 1 790 buvo sužeisti.Tarp žuvusiųjų yra apie 15 mergaičių ir 32 berniukai, taip pat 52 vaikai, kurių lytis kol kas nežinoma, sakoma Jungtinių Tautų pranešime.Tikėtina, kad tikrasis aukų skaičius bus daug didesnis, nes kai kuriuose regionuose, kur vyksta intensyvūs karo veiksmai, pranešimai vėluoja, o daugelį jų dar reikia patvirtinti.

„The Insider“: kovo 26 d. Rusija vienu metu į Ukrainos teritoriją paleido rekordinį skaičių raketųLeidinio duomenimis, iš Juodosios jūros laivyno iš Sevastopolio buvo paleistos 52 raketos, o iš Baltarusijos teritorijos – dar mažiausiai 18 raketų. Tik aštuonios iš jų pateko į Ukrainą. Likusios buvo sunaikintos danguje.

Ukrainoje suimtas Putino sąjungininko Medvedčiuko bendražygis Ukrainos saugumo tarnyba suėmė opozicijos lyderio Viktoro Medvedčiuko bendražygį, politikos analitiką Michailą Pogrebinskį, rašo BBC. Jis buvo apieškotas anksčiau. Pogrebinskis įtariamas valstybės išdavyste ir neteisėtu praturtėjimu. Po to, kai penktadienį buvo atlikta M. Pogrebinskio krata, tyrėjai pareiškė, kad Kijeve įsikūręs Politinių tyrimų ir konfliktų tyrimų centras, kuriam jis vadovavo, vykdė apklausas ir jų rezultatus perduodavo Rusijos vadovybei.

Ukrainos patarėjas: Rusija bando apsupti Ukrainos pajėgas rytuoseUkraina rengia nedidelius kontrpuolimo veiksmus, kol Rusijos kariuomenė bando apsupti jos pajėgas rytuose, ką tik paskelbė Ukrainos prezidento patarėjas Oleksijus Arestovičius.

Lvivo policija sulaikė du asmenis, įtariamus dalijimusi informacija su RusijaLvivo srities karinės administracijos vadovas Maksimas Kozyckis vėlai šeštadienį pranešė, kad policija Lvivo srityje sulaikė du asmenis, įtariamus dalijantis informacija su Rusija, skelbia CNN.„Kovo 26 d., Lvive, Čornovilo prospekte, patruliai sustabdė įtartiną automobilį, – sakoma Kozytskio pranešime „Telegram“. – Tikrindama vairuotojo dokumentus ir telefoną, policija rado vaizdo įrašų ir nuotraukų apie mūsų kariuomenės judėjimą. Jis taip pat turėjo vyrų pasų su Luhansko registracija nuotraukas ir daugybę kontaktų su rusiškais numeriais.“Šeštadienį Lvivui buvo suduoti du raketų smūgiai. Vienas jų sukėlė gaisrą degalų sandėlyje. Kozytskyi sakė, kad policija, nuvykusi į raketos smūgio vietą, sulaikė vyrą, kuris, kaip įtariama, filmavo raketos skrydį ir jos smūgį, taip pat sakė, kad policija rado regione esančių kontrolės punktų nuotraukų, kurios buvo išsiųstos rusiškais numeriais. Sulaikyti asmenys buvo perduoti Ukrainos saugumo tarnybai, sakė Kozytskyi.

Turkija praneša remianti Ukrainos vienybę ir suverenitetąTurkija remia Ukrainos vienybę ir suverenitetą, pareiškė Turkijos prezidento atstovas spaudai Ibrahimas Kalinas televizijai „Al Jazeera“.I. Kalinas Kataro televizijos kanalui sakė, kad karas Ukrainoje nepateisinamas, tačiau bendravimo su Rusija kanalai turi likti atviri, skelbia SkyNews.„Turkija stengiasi užbaigti karą Ukrainoje dialogu su Maskva ir Kijevu“, – sakė jis.

Kariuomenės vadas: Rusijos tikslas suskaldyti Ukrainą yra neperspektyvusUkrainos karinės žvalgybos vadovas perspėjo, kad Rusija, nepavykus užimti sostinės ir nuversti teisėtos vyriausybės, bando Ukrainai pritaikyti tai, ką jis vadina „Korėjos scenarijumi“.Kyrylo Budanovas sako, kad Vladimiro Putino prioritetai yra Ukrainos rytai ir pietūs, po to, kai jo puolimas iš esmės sustojo, skelbia BBC.Jei jam pavyktų prijungti šią teritoriją, jis sako, kad tada V. Putinas bandytų primesti demarkacinę liniją, skiriančią tą teritoriją nuo likusios Ukrainos dalies – šiek tiek panašiai kaip po Korėjos karo.Tačiau, sako jis, viena iš pagrindinių Rusijos problemų yra sausumos koridoriaus tarp rytų ir Krymo sukūrimas ir išlaikymas. Jo kelyje stovi „nepajudinamas“ Mariupolis.Bet kokiu atveju, prognozuoja generolas Budanovas, ši kvazivalstybė bus neperspektyvi, atsižvelgiant į vietos gyventojų pasipriešinimą ir į tai, kad netrukus tapsime liudininkais to, ką jis vadina „totaliu partizanų safariu“.

JT: iš Ukrainos į kaimynines šalis jau atvyko daugiau kaip 3,8 mln. pabėgėliųNuo Rusijos sukelto karo pradžios iš Ukrainos į kaimynines šalis jau atvyko daugiau kaip 3,8 mln. pabėgėlių. Tai sekmadienį pranešė JT vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro agentūra (UNHCR).Jos tinklalapyje paskelbtais duomenimis, nuo vasario 24 d. iki kovo 26 d. Ukrainą palikusių pabėgėlių skaičius pasiekė 3 821 049.Lenkija priėmė 2 267 103 pabėgėlius ukrainiečius, Rumunija – 586 942, Moldova – 381 395, Vengrija – 349 107.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai labai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

Ukraina: Rusijos okupuotose teritorijose rengiami netikri referendumai neturės teisinio pagrindoUkrainos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai ką tik pareiškė, kad Rusija ir toliau stengiasi „pakenkti Ukrainos suverenitetui ir teritoriniam vientisumui“.Jis pridūrė, kad visi Rusijos okupuotose teritorijose rengiami „netikri“ referendumai neturės teisinio pagrindo.Pasak atstovo spaudai, Rusija sulauks dar griežtesnio tarptautinės bendruomenės atsako, o tai dar labiau pagilins jos pasaulinę izoliaciją.

Izraelio premjeras: Izraelis tvirtai palaiko Ukrainos žmonesIzraelio Ministras Pirmininkas Naftali Bennett per bendrą spaudos konferenciją su JAV valstybės sekretoriumi Antony Blinkenu Jeruzalėje sakė, kad Izraelis tvirtai palaiko Ukrainą, įsteigė lauko ligoninę Ukrainoje, kad galėtų pasirūpinti sužeistaisiais, ir daro viską, ką gali, kad padėtų užbaigti šį karą.

Macronas: žodžių eskalavimas gali užkirsti kelią paliaubomsPrancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas perspėja dėl žodinio karo Ukrainoje eskalavimo, praėjus dienai po to, kai Joe Bidenas pavadino Rusijos vadovą Vladimirą Putiną skerdiku ir sakė, kad jam neturėtų būti leista likti valdžioje.E. Macronas Prancūzijos žiniasklaidai sakė, kad tikslas yra paliaubos Ukrainoje, o tada – Rusijos karių išvedimas.Jis sakė, kad tai nebus įmanoma padėtį eskaluojant žodžiais ar veiksmais.

Donecko separatistų lyderis: kasdien į Rusiją evakuojama apie 1 700 civilių gyventojųProrusiškos Donecko liaudies respublikos lyderis Denisas Pušilinas sekmadienį pareiškė, kad iš apgulto Ukrainos uostamiesčio Mariupolio ir kitų miestų kasdien „evakuojama“ apie 1 700 žmonių „į Volodarą, laikiną evakuojamųjų apgyvendinimo centrą“, skelbia CNN.Ukrainos pareigūnai kaltina Rusijos vyriausybę vykdant deportacijos politiką, kai civiliai gyventojai prieš jų valią perkeliami į Rusijos Federaciją. Šeštadienį Ukrainos ministro pirmininko pavaduotoja Iryna Vereščuk sakė, kad Ukrainos vyriausybė apskaičiavo, jog nuo karo pradžios vasario 24 d. į Rusiją prievarta deportuotų ukrainiečių skaičius siekia beveik 40 000. Anksčiau ji apkaltino Tarptautinį Raudonojo Kryžiaus komitetą (TRKK) priėmus „labai abejotiną sprendimą“ atidaryti biurą pietiniame Rusijos mieste Rostove prie Dono, sakydama, kad šis biuras „įteisino“ Rusijos vykdomą deportaciją, o TRKK šį teiginį atmetė.

Rusija užblokavo prieigą prie Vokietijos naujienų portalo „Bild“Svetainės prieiga apribota Generalinės prokuratūros prašymu, o sprendimą įgyvendino Rusijos ryšių reguliavimo tarnyba „Roskomnadzor“, pranešė RIA. Pasak leidinio atstovo spaudai, „Bild“ yra labai skaitomas Vokietijos naujienų portalas, kasdien pasiekiantis „daugiau nei 13,5 mln. žmonių“.

Popiežius Pranciškus vis stipriau raginina derėtis dėl kovų Ukrainoje nutraukimoPopiežius sekmadienį Šventojo Petro aikštėje sakė, kad „šio žiauraus ir beprasmiško karo“ tęsimas po daugiau nei mėnesio yra „visų pralaimėjimas“.Jis apgailestavo, kad tėvai laidoja savo vaikus, „galingieji sprendžia, o vargšai miršta“. Jis ir vėl neįvardijo Rusijos kaip agresorės, pranešė „Associated Press“.Kalbėdamas apie pranešimus, kad dėl konflikto Ukrainoje apie pusė visų vaikų buvo priversti palikti namus, Pranciškus sakė, kad „karas griauna ne tik dabartį, bet ir visuomenės ateitį“.Pontifikas pakartojo, kad karą smerkia kaip barbarišką ir šventvagišką. Jis sakė, kad „žmonija turi suprasti, jog atėjo akimirka panaikinti karą, išbraukti karą iš žmogaus istorijos, kol jis neišbraukė žmogaus iš istorijos“.

Kanada įsipareigoja padėti šalims atsisakyti rusiškos naftosKanada teigia galinti tiekti daugiau naftos, dujų ir urano, kad padėtų išspręsti pasaulinę energetikos krizę.Kainos pakilo dėl to, kad po invazijos į Ukrainą sumažėjo tiekimas iš Rusijos.Kanados gamtinių išteklių ministras Džonatanas Vilkinsonas sako, kad daugelis šalių yra pasiryžusios „padėti, kiek tik galime, išstumiant rusišką naftą ir dujas“.Ketvirtoji pagal dydį pasaulyje naftos gamintoja įsipareigojo eksportuoti papildomus 200 000 barelių naftos.Didžiausia šalies naftotiekių bendrovė „Enbridge“ BBC sakė, kad yra „pasirengusi padaryti viską, ką galime, kad padidintume Šiaurės Amerikos ir Europos energetinį saugumą“.

Ukrainos parlamentarė Lesia Vasylenko: blogėjant padėčiai visoje šalyje, žmonės Kijeve badauja ir yra priversti gerti kanalizacijos vandenįKalbėdama radijui „Times Radio“ L. Vasilenko sakė, kad Kijeve vis dar vyksta išpuoliai ir trūksta maisto, o žmonės „priversti gyventi rūsiuose ir metro stotyse“.Ji kalbėjo: „Žmonės iš tikrųjų badauja, neturi maisto ir geria kanalizacijos vandenį. Mariupolyje tūkstančiai žmonių prievarta išsiunčiami per sieną į Rusiją, neva į saugią vietą, bet paskui jie išsiunčiami nežinoma kryptimi ir daugiau niekas apie juos nieko nebegirdi. Taigi žiaurumai visur tokie patys.“

Blinkenas: JAV neturi strategijos, kaip pakeisti Rusijos režimąJAV neturi jokios strategijos, kaip pakeisti Rusijos režimą, sekmadienį žurnalistams pareiškė valstybės sekretorius Antony Blinkenas po to, kai prezidentas Joe Bidenas sakė, kad Putinas „negali likti valdžioje“.„Baltieji rūmai vakar vakare pabrėžė, kad, paprasčiausiai, prezidentui Putinui negali būti suteikta teisė kariauti ar vykdyti agresiją prieš Ukrainą ar bet ką kitą“, – sakė A. Blinkenas vizito Jeruzalėje metu.„Kaip žinote ir kaip ne kartą girdėjote mus sakant, mes neturime režimo keitimo strategijos Rusijoje – ar kur nors kitur“ – kalbėjo jis.

Turkijos prezidento atstovas spaudai: Turkija ir kitos šalys vis dar turi kalbėtis su Rusija, kad padėtų užbaigti karą UkrainojeNATO narė Turkija palaiko gerus santykius tiek su Rusija, tiek su Ukraina ir siekė tarpininkauti mėnesį trunkančiame konflikte, pranešė „Reuters“.„Jei visi degins tiltus su Rusija, kas tada galiausiai su jais kalbėsis“, – Dohoje vykstančiame tarptautiniame forume sakė Ibrahimas Kalinas.„Ukrainiečius reikia remti visomis įmanomomis priemonėmis, kad jie galėtų apsiginti... tačiau Rusijos atvejis turi būti vienaip ar kitaip išklausytas“, kad jos nusiskundimai būtų suprasti, jei ne pagrįsti, pridūrė I. Kalinas.Ankara sako, kad Rusijos invazija yra nepriimtina, tačiau iš esmės prieštarauja Vakarų sankcijoms ir prie jų neprisijungė.

Raudonasis Kryžius neigia kalbas, esą jie deportuoja ukrainiečius į RusijąTarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas (TRKK) kategoriškai atmetė ukrainiečių teiginius apie Rusijoje atidarytą biurą ir pagalbą deportuojant Ukrainos piliečius į Rusiją.Tarptautinis Raudonojo Raudonojo Kryžiaus komitetas, kuris paprastai viešai nekomentuoja, paskelbė pareiškimą po to, kai internete pasklido, jų žodžiais tariant, „melaginga informacija“, esą jie padeda Rusijai išvežti iš šalies dešimtis tūkstančių žmonių. „Mes niekada nepadedame organizuoti ar vykdyti priverstinės evakuacijos. Taip yra Ukrainoje. Taip yra visur, kur dirbame visame pasaulyje. Mes neremtume jokios operacijos, kuri vyksta prieš žmonių valią“, – tviteryje rašė Raudonasis Kryžius. Penktadienį Ukrainos ministro pirmininko pavaduotoja Iryna Vereščuk apkaltino Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto vadovą Peterį Maurerį priėmus „labai abejotiną sprendimą“ atidaryti biurą Rostove, kuris yra maždaug už 60 km nuo sienos su Ukraina. Ji teigė, kad toks biuras „įteisino“ Rusijos vykdomas deportacijas. Savo pareiškime Raudonasis Kryžius teigė, kad Rostove biuro nėra, tačiau „didina savo regioninę struktūrą, kad galėtų reaguoti į poreikius ten, kur juos matome“. „Mūsų prioritetas – užtikrinti, kad žmonės, kad ir kur būtų, nuolat gautų gyvybiškai svarbią pagalbą“.

Indija ir toliau importuos rusiškas kokso anglisIndija planuoja ir toliau importuoti kokso anglis iš Rusijos, šiandien pareiškė šalies plieno ministras, kuris, atrodo, prieštarauja pasaulinei tendencijai vengti importo iš Maskvos.Jis sakė, kad Indija planuoja padvigubinti rusiškų kokso anglių – pagrindinės plieno gamybos sudedamosios dalies – importą, skelbia SkyNews.R. Singhas spaudos konferencijoje taip pat sakė, kad šalis importavo 4,5 mln. tonų, tačiau nenurodė, apie kokį laikotarpį kalbėjo.Indija, kuri yra viena pagrindinių Rusijos prekių – nuo žaliavų iki ginklų – pirkėjų, susilaikė nuo balsavimo keliuose svarbiuose Jungtinių Tautų balsavimuose, kuriuose smerkiama vasario 24 d. invazija.

Nepavykus užimti visos šalies, Rusija bando padalyti Ukrainą į dvi dalis ir sukurti Maskvos kontroliuojamą regionąTaip sekmadienį pareiškė Ukrainos karinės žvalgybos vadovas.„Iš tikrųjų, tai bandymas Ukrainoje sukurti Šiaurės ir Pietų Korėją“, – sakė Kyrylo Budanovas ir pridūrė, kad Ukraina netrukus pradės partizaninį karą Rusijos okupuotoje teritorijoje.

Rivnės srities administracijos vadovas Vitalijus Kovalas pareiškė, kad Dubno mieste esanti naftos saugykla po Rusijos kariuomenės apšaudymo buvo sunaikinta „Ačiū Dievui, aukų nėra, bet bazė visiškai sunaikinta“, – „Ukrayinska Pravda“ citavo V. Kovalą.

Rusijos remiama Rytų Ukrainoje esanti Luhansko Liaudies Respublika netrukus gali surengti referendumą dėl prisijungimo prie Rusijos „Manau, kad artimiausiu metu respublikos teritorijoje bus surengtas referendumas, – sukilėlių regiono naujienų agentūra sekmadienį citavo vietos lyderį Leonidą Pasečniką. – Žmonės pasinaudos savo aukščiausia konstitucine teise ir pareikš nuomonę dėl prisijungimo prie Rusijos Federacijos“.Praėjusį mėnesį Rusija pripažino Luhansko ir Donecko pasiskelbusias respublikas nepriklausomomis ir netrukus po to įsakė regione vykdyti vadinamąją taikos palaikymo operaciją, pranešė „Reuters“.

Pranešama, kad Nikopolyje ir Kryvyj Rige paskelbtas oro pavojus.

CNN pranešė, kad sekmadienį Rusijos kariuomenė patvirtino sudavusi smūgius degalų sandėliams vakarų Ukrainos Lvivo mieste ir už Kyjivo ribų, pranešdama, kad taikėsi į degalų tiekimą Ukrainos kariuomenei.

NEXTA praneša, kad, anot Mariupolio mero, pusė miesto gyventojų yra evakuoti. Prieš karą Mariupolyje gyveno 540 tūkst. žmonių. https://twitter.com/nexta_tv/status/1507992918434398212?ref_src=twsrc%5Etfw

Rusija sparnuotosiomis raketomis smogė Ukrainos Lvivui, pranešė Gynybos ministerijaRusija itin tiksliomis sparnuotosiomis raketomis smogė kariniams taikiniams vakarų Ukrainos Lvivo mieste, netoli Lenkijos sienos, sekmadienį pranešė Rusijos gynybos ministerija.Putino pajėgos smogė tolimojo nuotolio raketomis į Ukrainos pajėgų naudojamą kuro sandėlį netoli Lvivo, o sparnuotosiomis raketomis smogė miesto gamyklai, naudojamai priešlėktuvinėms sistemoms, radiolokacinėms stotims ir tankų taikikliams remontuoti, pranešė ministerija, o šią naujieną skelbia „Sky news“.„Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos tęsia puolimo veiksmus kaip specialiosios karinės operacijos dalį“, – sakoma ministerijos pranešime.Ji pridūrė, kad Rusija naudojo jūrines tolimojo nuotolio raketas, kad sunaikintų raketų S-300 ir BUK priešlėktuvinių raketų sistemų arsenalą netoli Kijevo. Rusijos pajėgos taip pat sunaikino daugybę bepiločių orlaivių.

Ukrainos pareigūnas: Rusijos armijoje prasidėjo kadrų valymasOkupantai rusai dar turi išteklių, pergrupuoja pajėgas ir vėl mėgins užimti svarbiausius rajonus. Kaip praneša sekmadienį naujienų agentūra „Ukrinform“, tai pareiškė Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Vadymas Denysenka.„Jie išveda dalį pajėgų ir jau pradėjo kadrų valymą. Atleistas vienos tankų armijos vadas, kuris buvo atsakingas už Charkivo paėmimą, keičiami dalinių vadai. Be to, koviniai daliniai rotuojami. Nereikėtų kalbėti apie „užmėtymą kepurėmis“ – deja, jie dar turi žmonių išteklių ir pakankamai technikos“, - pažymėjo V. Denysenka.Pasak jo, tai patvirtina priešo gyvosios jėgos telkimas Baltarusijoje, Gomelio rajone, taip pat Charkivo ir Chersono srityse, Krymo teritorijoje.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai labai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

Ukraina prašo Raudonojo Kryžiaus neatidaryti biuro Rusijos mieste RostoveUkraina paprašė Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto neatidaryti planuojamo biuro Rusijos Rostovo mieste, sakydama, kad tai esą įteisintų Maskvos „humanitarinius koridorius“ ir ukrainiečių grobimą bei prievartinę deportaciją.

Ukraina praneša, kad nuo karo pradžios Rusija jau neteko 16,6 tūkst. kareiviųRusijos kariuomenė Ukrainoje nuo vasario 24 d. iki kovo 27 d. neteko apie 16,6 tūkst. žmonių. Tai sekmadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Be to, per šį laikotarpį Rusijos kariuomenė neteko 582 tankų, 1 664 šarvuotųjų kovos mašinų, 294 artilerijos sistemų, 93 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 52 priešlėktuvinės gynybos priemonių, 121 lėktuvų, 127 sraigtasparnių, 1 144 automobilių, 7 laivų, 56 dronų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai labai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

Popiežius Ukrainai padovanojo greitosios pagalbos automobilįPopiežius Pranciškus Ukrainai dovanoja greitosios pagalbos automobilį, praneša Vatikano radijas.Popiežiaus padovanotą greitosios medicinos pagalbos automobilį į Ukrainą nuveš jo labdaros paskirstymą koordinuojantis 58 metų kardinolas Konradas Krajewskis, popiežiaus išmaldininkas. Nuo Rusijos agresijos Ukrainoje pradžios jis jau kartą asmeniškai nuvežė popiežiaus ir Šventojo Sosto paramą kenčiantiems Ukrainos žmonėms, ta pačia proga Lvive paliudijo popiežiaus artumą visiems karo ištiktiems žmonėms ir katalikų katedroje popiežiaus vardu su Ukrainos religijų lyderiais meldėsi už taiką.Penktadienį, kovo 25-ąją, kardinolas K. Krajewskis, kaip ypatingasis popiežiaus legatas, vadovavo Rusijos ir Ukrainos Paaukojimo aktui Fatimoje, Portugalijoje, tuo pat metu, kai popiežius vadovavo Paaukojimo aktui Romoje.

Moldovos policija blokuoja šaukiamojo amžiaus vyrų gabenimo iš Ukrainos kanalusMoldovos pasienio policija pranešė užblokavusi kelis kanalus, kuriais šaukiamojo amžiaus vyrai neteisėtai buvo gabenami iš Ukrainos.„Įtariamieji suorganizavo vyrams perėjimą per Moldovos ir Ukrainos sieną, aplenkdami kontrolės punktus“, – informavo žinyba šeštadienį apie dar vieną žmonių kontrabandos atvejį. Tarp sulaikytųjų yra Ukrainos ir Moldovos piliečių.Į tokių kanalų paieškas įsijungė Moldovos informacijos ir saugumo tarnyba. Jos duomenimis, su žmonių kontrabanda susiję ir Moldovos valstybinių institucijų darbuotojai. Už vieno žmogaus pergabenimą per sieną prašoma nuo 3 500 iki 10 000 dolerių.Kaip pranešė Moldovos VRM, nuo vasario 24 d. į šalį atvyko daugiau kaip 379 tūkst. pabėgėlių iš Ukrainos. Jiems įvairiuose šalies rajonuose atidaryta dešimtys pabėgėlių priėmimo punktų. Ukrainiečiams suteikiamas laikinas būstas, parūpinama maisto ir higienos priemonių. Po trumpo atokvėpio dauguma žmonių traukia į Rumuniją ir kitas ES šalis. Dabar Moldovoje yra per 95 tūkst. pabėgėlių, tarp jų – 48 tūkst. vaikų.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai labai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

Pasak BBC, kuris remiasi vienu Vakarų pareigūnu, Ukrainoje žuvo septyni Rusijos generolaiRusijos generolas leitenantas Jakovas Rezancevas, kuris, kaip pranešama, žuvo šeštadienį, yra aukščiausio rango karininkas.Ekspertai teigia, kad žema Rusijos karių moralė privertė vyresniuosius karininkus priartėti prie fronto linijos, rašo BBC.

Susitarta dėl dviejų humanitarinių koridoriųPasak Ukrainos vicepremjero, sekmadienį buvo susitarta dėl dviejų humanitarinių koridorių. Ministrė Iryna Vereshchuk sakė, kad koridoriai eis iš Luhansko ir Donecko sričių ir apims automobiliais iš Mariupolio išvykstančius žmones. Jie bus naudojami civiliams evakuoti iš fronto zonų. Apie tai praneša „Skynews“.

Rusijos pajėgos bando apsupti Ukrainos pajėgas Jungtinės Karalystės Gynybos ministerija tvirtina, kad mūšio laukas šiaurės Ukrainoje iš esmės nesikeičia, o ukrainiečių kontratakos trukdo Rusijos kariuomenei reorganizuoti savo pajėgas. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1507953408111783940?ref_src=twsrc%5Etfw Taip pat pažymima, kad panašu, jog Rusijos pajėgos sutelkia pastangas bandydamos apsupti Ukrainos pajėgas, kurios tiesiogiai susiduria su separatistų regionais šalies rytuose, žengdamos iš Charkivo šiaurėje ir Mariupolio pietuose.

Lenkijos prezidentas pareiškė nesuprantąs Vengrijos premjero pozicijos dėl UkrainosLenkijos prezidentas Andrzejus Duda šeštadienį televizijos kanalui TVN 24 pareiškė, jog jam sunku suprasti Vengrijos premjero Viktoro Orbano poziciją dėl Ukrainos, kur žūsta tūkstančiai žmonių.Jis pažymėjo, kad Vengrija yra beveik visiškai priklausoma nuo Rusijos energetiniu požiūriu. „Bet dabar, kai Rusija vykdo agresiją prieš Ukrainą, kai žūsta tūkstančiai žmonių, kai Rusijos armija bombarduoja gyvenamuosius namus, griebiasi nusikalstamų veiksmų tarptautinės teisės požiūriu, man sunku suprasti šią poziciją. Sunku ją suprasti ir todėl, kad ši politika Vengrijai labai brangiai kainuos“, - pabrėžė A. Duda.Anksčiau Vengrijos vyriausybės vadovas pareiškė, jog jo šalis nenori veltis į konfliktą Ukrainoje, kadangi tai prieštarauja jos nacionaliniams interesams. Taip jis reagavo į Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio apgailestavimą, jog V. Orbanas nesiryžta imtis sankcijų prieš Rusiją ir nesutinka, kad per Ukrainos teritoriją būtų tiekiami ginklai Ukrainai.

Rusija pradėjo telkti naujus karius prie Ukrainos sienosRusija pradėjo naikinti Ukrainos naftos ir maisto atsargas, tai pareiškė Ukrainos vidaus reikalų ministerijos patarėjas Vadimas Denisenka, o jį cituoja BBC Russian.Jis taip pat sakė, kad Rusija pradėjo telkti naujus karius prie Ukrainos sienos, o tai gali reikšti, kad Rusijos kariuomenė netrukus vėl bandys žengti gilyn į Ukrainos teritoriją.

Kyjivas: Rusijos pajėgos užėmė SlavutyčąRusijos pajėgos užėmė Ukrainos šiaurinį Slavutyčo miestą, esantį netoli Černobylio atominės elektrinės komplekso, ir buvo trumpam pagrobusios jo merą, taip išprovokuodamos protestus, šeštadienį pranešė ukrainiečių pareigūnai.„Aš paleistas. Viskas gerai, kiek tai įmanoma okupacijos sąlygomis“, – telefonu naujienų agentūrai AFP sakė Slavutyčo meras Jurijus Fomičovas, Kyjivo pareigūnams anksčiau paskelbus, kad jis buvo sulaikytas.Anksčiau Kyjivo srities, kuriai priklauso Slavutyčas, karinė administracija paskelbė, kad Rusijos kariai įžengė į miestą ir užėmė vietos ligoninę.Ji taip pat pranešė, kad buvo sulaikytas J. Fomičovas.Gyventojai išėjo į gatves, nešini didele mėlyna ir geltona Ukrainos vėliava, ir ėjo link ligoninės, pranešė administracija. Rusijos pajėgos šaudė į orą ir svaidė į minią kurtinamąsias granatas, pridūrė ji.Savo „Telegram“ paskyroje ji taip pat pasidalijo vaizdais, kuriuose girdėti, kaip dešimtys žmonių, susirinkusių aplink Ukrainos vėliavą, skanduoja: „Šlovė Ukrainai“.Vėliau šeštadienį J. Fomičovas socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame teigė, kad žuvo mažiausiai trys žmonės, tačiau nedetalizavo, kas nutiko.„Dar ne visus juos identifikavome“, – pridūrė jis, tačiau teigė, kad tarp žuvusiųjų yra civilių.Nors jie gynė savo miestą, tačiau, pasak mero, susidūrė su didesnėmis pajėgomis.Vasario 24-ąją, tą pačią dieną, kai Maskva pradėjo invaziją į Ukrainą, Rusijos kariuomenė užėmė nebeeksploatuojamą Černobylio jėgainę.Už 160 km į šiaurę nuo sostinės esančiame Slavutyče, pastatytame po 1986 metais įvykusios Černobylio atominės elektrinės (ČAE) katastrofos, gyvena apie 25 tūkst. žmonių.Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) šeštadienį sakė „atidžiai stebinti situaciją“, Ukrainos branduolinės energetikos reguliavimo institucijai pranešus, kad miestą užėmė Rusijos pajėgos.TATENA pareiškė, kad jai kelia susirūpinimą ČAE darbuotojų galimybė keistis ir grįžti namo pailsėti.„Jau beveik savaitę atominėje elektrinėje nevyksta darbuotojų rotacija“, – teigė TATENA.Apie miesto okupaciją pranešta, praėjusį savaitgalį įvykus pirmajai ČAE darbuotojų rotacijai nuo komplekso užėmimo dienos.Branduolinės katastrofos vietoje maždaug 100 ukrainiečių technikų nekeičiami išdirbo beveik keturias savaites.

Ukrainos generalinis štabas skelbia 24 valandų nuostoliusTvirtinama, kad „priešo moralinė ir psichologinė būklė išlieka žema“.Skelbiama, kad Ukrainos gynėjai per dieną sunaikino 1 priešo lėktuvą, 8 tankus, 11 šarvuotos ir automobilinės technikos vienetų, 12 bepiločių orlaivių, 2 raketas ir minosvaidį.

Kyjivas: JAV neprieštarauja, kad Lenkija perduotų karinių lėktuvų UkrainaiUkraina šeštadienį pareiškė, jog Jungtinės Valstijos neprieštarauja, kad Kyjivui būtų perduoti kariniai lėktuvai, kurie padėtų atremti Rusijos invaziją, nors Pentagonas anksčiau atmetė Lenkijos pasiūlymą.Pareigūnai Vašingtone „neprieštarauja lėktuvų perdavimui. Kiek galime daryti išvadas, dabar kamuolys yra Lenkijos pusėje. Šį klausimą toliau nagrinėsime pokalbiuose su Lenkijos kolegomis“, rašytiniuose komentaruose naujienų agentūrai AFP sakė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba.Jo komentarai nuskambėjo netrukus po JAV prezidento Joe Bideno ir ukrainiečių gynybos ministro Oleksijaus Reznikovo susitikimo, įvykusio Lenkijoje. J. Bidenas viešėjo šioje NATO narėje, siekdamas sustiprinti JAV paramą su Ukraina besiribojančiai šaliai.Anksčiau šį mėnesį Pentagonas galutinai atmetė planą perkelti naikintuvus iš Lenkijos į Ukrainą kovoti su ją užpuolusios Rusijos pajėgomis, sakydamas, kad šis „labai rizikingas“ žingsnis gali būti suprastas kaip eskalacija.Lėktuvų perdavimo klausimas, kurį Ukrainos vadovybė labai norėjo išspręsti siekdama pasipriešinti Rusijos agresijai danguje, tapo pastebimu kliuviniu kitais atžvilgiais tvirtame Jungtinių Valstijų ir jų Europos sąjungininkių aljanse dėl Maskvos invazijos.Lenkija siūlė jos sovietų gamybos naikintuvus MiG-29 nusiųsti Ukrainai per JAV oro pajėgų bazę Ramšteine Vokietijoje, o vietoje šių lėktuvų jos oro pajėgoms parūpinti amerikietiškų F-16.„Ukrainai labai reikia daugiau kovinių lėktuvų“, – komentaruose sakė D. Kuleba, teigdamas, kad Kyjivui jų reikia, kad „užtikrintų pusiausvyrą danguje“ ir neleistų Rusijai „nužudyti daugiau civilių gyventojų“.

Ukrainos vicepremjerė: okupantai galėjo prievarta išvežti į Rusiją apie 40 tūkst. ukrainiečiųOkupantai galėjo prievarta išvežti į Rusiją apie 40 tūkst. ukrainiečių. Tai pareiškė Ukrainos vicepremjerė, laikinai okupuotų teritorijų reintegracijos ministrė Iryna Vereščuk.„Okupantai ciniškai tūkstančiais grobia žmones iš karo veiksmų zonos arba iš laikinai okupuotų teritorijų, išveža juos nežinoma kryptimi tariamais humanitariniais koridoriais, kuriuos patys atidaro be Ukrainos sutikimo“, - sakė ji.Anot vicepremjerės, Rusija kuria alternatyvią „humanitarinę realybę“ ir mėgina nutiesti Mariupolio gyventojams savo „evakavimo maršrutus“ į Rusijos teritoriją.„Dauguma mariupoliečių nenori „gelbėtis“ agresorės teritorijoje. Taigi Rusijos kariuomenė prievartą išveža taikius piliečius į okupuotų Ukrainos teritorijų gilumą ar pačią Rusiją“, - teigė I. Vereščuk.Pasak jos, pagal panašią schemą okupantai veikia ir laikinai okupuotoje Kijevo regiono dalyje, iš kur mėginama prievarta vežti žmones į Baltarusiją.

Po kontratakos Ukrainos kariai iš Rusijos pajėgų atkovojo du kaimusPer Ukrainos pajėgų kontrataką apie 103 km į šiaurės vakarus nuo Mariupolio iš Rusijos pajėgų atkovoti du kaimai, praneša Zaporižės regiono karoadministracija, kuriuos cituoja CNN.„Melitopolio teritorinės gynybos batalionas kartu su kitais ZaporIžės gynybos pajėgų daliniais sėkmingai išlaisvino Poltavkos ir Malynivkos kaimus iš Rusijos okupantų“, – šeštadienio vakarą savo „Telegram“ kanale pranešė administracija.Tai, jog šiuose kaimuose vyko įnirtingos kovos patvirtina ir NASA palydovų duomenys. Remiantis NASA FIRMS duomenimis, per pastarąsias 14 valandų abiejuose kaimuose įvyko dešimtys sprogimų.

JAV prezidentas Joe Bidenas: šis karas jau tapo strategine Rusijos nesėkmeJ. Bidenas teigia, kad brutali Rusijos taktika nepalaužė Ukrainos ryžto, o jį tik sustiprino.https://twitter.com/POTUS/status/1507893569645912064?ref_src=twsrc%5EtfwAnot JAV prezidento, nėra abejonės, kad šis karas Rusijai jau tapo strategine nesėkme. „Putinas manė, kad ukrainiečiai pasiduos ir nekovos. Vietoj to Rusijos pajėgos susidūrė su drąsiu ir tvirtu ukrainiečių pasipriešinimu. Užuot suskaldę NATO, Vakarai dabar yra stipresni ir vieningesni nei bet kada anksčiau.https://twitter.com/POTUS/status/1507886895690301441?ref_src=twsrc%5EtfwDiktatorius, siekiantis atkurti imperiją, niekada nepanaikins žmonių meilės laisvei. Brutalumas niekada nesugniuždys jų troškimo gyventi laisvėje. Ukraina niekada netaps Rusijos pergale“, – tviterio žinutėse parašė JAV prezidentas Joe Bidenas.https://twitter.com/POTUS/status/1507882422020550662?ref_src=twsrc%5Etfw