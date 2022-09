Apie tai karo ekspertas Olegas Ždanovas kalbėjo duodamas interviu Natalijai Mosejčiuk.

Taigi, nuolatinių „atvykimų“ į Krymą, gavus informacijos apie Ukrainos kontrataką Chersono srityje, rusus apėmė panika. Krymo tiltu dabar galima išvažiuoti tik iš laikinai okupuoto pusiasalio. Kolaborantai bėga, o rusai vyksta į Rusijos Federaciją.

Okupuoto Krymo „premjeras“ Sergejus Aksionovas išsivežė savo šeimą, bet pats negali išvykti. O. Ždanovas mano, kad niekas jo neišleis, todėl bando išgelbėti savo giminaičius. Netrukus, po „smūgio“ automobilių saugykloje, Kryme ims trūkti degalų. Tai sukels dar didesnę paniką.

Panaši situacija yra ir Rusijos Belgorodo mieste, kur beveik kasdien sprogsta raketos, nes Rusijos Federacija bando smogti Ukrainai, tačiau „kažkas“ šalyje agresorėje vis nepavyksta. Viena iš šių raketų nukrito prie traukinių stoties. Žmonės paniškai bėgo.

Bjaurus rusų išpuolis prie Zaporižios atominės jėgainės: pasiuntė savo sraigtasparniusRugsėjo pirmąją virš Ukrainos Enerhodaro miesto „dirbo“ grupelė rusų atakos sraigtasparnių Ka-52, smūgiavusių gyvenamiesiems rajonams. Apie tai praneša Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdyba.Žvalgybos šaltinių teigimu, pirmosios rudens dienos rytą Zaporižios atominės elektrinės palydovinis miestas Enerhorodas buvo apšaudytas okupantų pajėgų.„Virš miesto intensyviai „dirbo“ grupė rusų atakos sraigtasparnių Ka-52, smūgiavusių gyvenamiesiems rajonams. Taip pat iš minosvaidžių apšaudyta teritorija visai šalia Zaporižios atominės elektrinės ir atominių reaktorių. Šiandien elektrinėje turėtų prasidėti Tarptautinės atominės energijos agentūros misija, vadovaujama pirmininko Rafaelio Grossi. Rytiniai apšaudymai yra provokacinės kampanijos plano dalis, skirta Kremliaus pageidaujamo paveikslo sukūrimui. Akivaizdu, kad okupantai tradiciškai bandys apkaltinti Ukrainos ginkluotąsias pajėgas jėgainės ir taikų gyventojų apšaudymais“, – teigia žvalgyba.

Karas Ukrainoje jau pražudė 380 vaikųNuo Rusijos invazijos pradžios vasario 24 d. iki rugsėjo 1 d. Ukrainoje jau žuvo 380 vaikų, praneša agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos generaline prokuratūra.Prokuratūros duomenimis, sužeisti dar 736 vaikai.Pažymima, kad šie duomenys nėra galutiniai.

Zaporižios AE dėl Rusijos apšaudymo sustabdytas vienas reaktoriusVienas iš dviejų veikiančių reaktorių Ukrainos Zaporižios atominės elektrinės komplekse, kurį kontroliuoja Rusija, buvo sustabdytas dėl Rusijos apšaudymo, ketvirtadienį pranešė operatorė „Energoatom“.„Dėl dar vieno Rusijos... pajėgų apšaudymo iš minosvaidžių Zaporižios atominės elektrinės teritorijoje buvo įjungta avarinė apsauga ir išjungtas veikiantis penktasis energijos blokas“, – „Energoatom“ pranešė „Telegram“.„Energoatom“ pridūrė, kad „energijos blokas Nr. 6 toliau dirba Ukrainos energetikos sistemoje“ ir tiekia elektros energiją elektrinės poreikiams.

Ukrainos duomenimis, nuo karo pradžios Rusija jau neteko apie 48 350 kariųRusija nuo invazijos pradžios vasario 24-ąją Ukrainoje jau neteko maždaug 48 350 karių, praneša agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Štabo duomenimis, iki rugsėjo 1-osios Maskvos pajėgos taip pat neteko 1 997 tankų, 4 345 šarvuotųjų kovos mašinų, 1 115 artilerijos sistemų, 287 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 153 oro gynybos sistemų, 234 lėktuvų, 205 sraigtasparnių, 3 239 automobilių ir degalų cisternų, 15 laivų, 851 drono, 104 specialiosios technikos vienetų ir 196 sparnuotųjų raketų.Šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiančios intensyvios kautynės.

Rusija pareiškė, esą Ukraina prie Zaporižios AE dislokavo dešimtis diversantųRusija ketvirtadienį apkaltino Ukrainą, esą ši prie Zaporižios atominės elektrinės prieš numatomą Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) inspektorių vizitą dislokavo kelias dešimtis diversantų.„Apie 6 val. ryto už maždaug 3 km nuo Zaporižios AE nusileido dvi Ukrainos kariuomenės diversantų grupės, kurias sudaro iki 60 žmonių“, – pareiškė Rusijos gynybos ministerija ir pridūrė, kad rusų kariai „ėmėsi priemonių priešui sunaikinti“.

TATENA vadovas: vizito Ukrainos Zaporižios AE Enerhodaro apšaudymas nesustabdysTarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) inspektoriai žada, kad jų vizito rusų kontroliuojamoje Ukrainos Zaporižios atominėje elektrinėje nesustabdys Enerhodaro, kuriame ji įsikūrusi, apšaudymas.„Žinome apie dabartinę padėtį. Vyksta karinis aktyvumas, taip pat ir šį rytą, prieš kelias minutes, tačiau mes nesustojame“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė TATENA vadovas Rafaelis Grossi (Rafaelis Grosis), jam su komanda išvykstant iš Zaporižios miesto.„Manau, kad reikia tai tęsti. Turime atlikti labai svarbią misiją“, – pabrėžė jis.Ukrainos pareigūnai anksčiau ketvirtadienį apkaltino Rusiją prieš TATENA inspektorių vizitą.Nuo aušros Maskvos kariai „apšaudo Enerhodarą iš minosvaidžių ir naudoja automatinius ginklus bei raketas“, platformoje „Telegram“ pranešė šio miesto meras Dmytro Orlovas, paskelbęs nuotraukas iš Rusijos okupuotos teritorijos, kuriose matyti apgadinti pastatai, iš kurių veržiasi dūmai.„Reikalaujame, kad Rusija nutrauktų savo provokacijas ir suteiktų TATENA prieigą prie šio Ukrainos branduolinio objekto“, – sakė D. Orlovas.TATENA inspektoriai, vykstantys į Rusijos kontroliuojamą elektrinę, esančią kovų fronto linijoje Pietų Ukrainoje, siekia užkirsti kelią „branduolinei avarijai“, trečiadienį pareiškė R. Grossi.Zaporižios AE, kuri yra didžiausias branduolinis objektas Europoje, apylinkės pastarosiomis dienomis buvo ne kartą apšaudomos, o Kyjivas ir Maskva kaltina dėl to viena kitą.Ši situacija kelia susirūpinimą tarptautinėje arenoje, ir TATENA vadovas su savo 13 ekspertų grupe turi patikrinti Zaporižios AE.Išvakarėse R. Grossi sakė, kad jo agentūra bandys pasiekti „nuolatinį buvimą“ šiame objekte.Elektrinę nuo kovo mėnesio yra užėmusios Rusijos pajėgos, o Ukraina kaltina Rusiją dislokavus joje šimtus karių ir laikant ten šaudmenis.

Nuo karo pradžios Ukrainoje užfiksuota jau per 31 tūkst. Rusijos karo nusikaltimųNuo karo pradžios Ukrainoje užfiksuoti jau 31 059 Rusijos karo nusikaltimai, praneša agentūra „Ukrinform“, remdamasi Generaline prokuratūra Kyjive.Prokuratūros duomenimis, iš šių nusikaltimų 29 877 susiję su karo teisės pažeidimais, 73 – su karo veiksmų planavimu, o dar 30 – su karo propagandos sklaida. Be to, užfiksuoti dar 14 488 nusikaltimai šalies nacionaliniam saugumui.Anot prokuratūros, karas iki šiol pasiglemžė 379 vaikų gyvybes. Dar 735 vaikai sužeisti.

Rusijos pajėgos vėl apšaudė Enerhodarą Ankstų ketvirtadienio rytą Rusijos pajėgos vėl apšaudė Ukrainos Enerhodaro miestą, kuriame įsikūrusi didžiausia Europoje atominė elektrinė, praneša agentūra „The Guardian“, remdamasi Ukrainos pareigūnais.„Nuo 5 val. ryto mieste nesiliauja minosvaidžių atakos“, – savo oficialiame „Telegram“ kanale parašė Ukrainos atominių elektrinių operatorė „Enerhoatom“.Atskirame „Telegram“ įraše apie atakas taip pat kalbėjo Enerhodaro meras Dmytro Orlovas. Pasak jo, „smogta keliems civiliniams objektams“. Meras nurodė, kad yra aukų.https://t.me/insiderUKR/40158

Zelenskis vaizdo ryšiu kreipėsi į Venecijos kino festivalio dalyviusUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vaizdo ryšiu kreipėsi į trečiadienį prasidėjusio Venecijos kino festivalio dalyvius.„Esu dėkingas už suteiktą galimybę čia pakalbėti apie mūsų situaciją“, – teigė V. Zelenskis.„Mūsų istorija yra faktais paremta, ne 120 minučių, o 189 dienų trukmės drama apie žudikus, skerdikus, tai – tragedija, kurioje neskamba (kompozitoriaus Enijaus) Morikonės muzika, tai – siaubo filmas apie sprogimus ir mirtį“, – pridūrė Ukrainos prezidentas.Po jo kalbos ekrane buvo parodyti per Rusijos sukeltą karą iki šiol žuvusių Ukrainos vaikų ir paauglių vardai.10 dienų truksiančiame Venecijos kino festivalyje numatomi solidarumo su Ukraina renginiai.

Ukrainos vadovybė ragina tam tikrų teritorijų šalies rytuose ir pietuose gyventojus nelaukti šaltų orų ir evakuotisUkrainos vyriausybė paragino kautynių apimtų teritorijų šalies rytuose ir pietuose gyventojus nelaukti šaltojo sezono pradžios ir evakuotis.„Raginu evakuotis iš Donecko, Chersono, Zaporižios ir dalies Charkivo iki šaltų orų pradžios“, – Ukrainos televizijai trečiadienį pareiškė šalies vicepremjerė Iryna Vereščuk. Ji paragino šių sričių gyventojus negrįžti į šias teritorijas iki kito pavasario. Grįžimas nerekomenduojamas net ir tokiu atveju, jei ten pavyktų sutvarkyti su šildymu susijusias problemas.Ukrainos vyriausybė dėl Rusijos sukelto karo savo šaliai prognozuoja sunkią žiemą. Dėl žalos infrastruktūrai šildymas bei elektros ir vandens tiekimas kai kuriose šalies dalyse bus sutrikęs ar neveiks visiškai.

Zelenskis: Europą žemina tai, kad Rusijos Federacija į ją žiūri kaip į vieną didelį butiką ar restoraną Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tai pasakė vakariniame vaizdo kreipimesi.Jis kreipėsi į Prahoje vykusį forumą ir paragino pagaliau išspręsti Europos vizų apribojimo Rusijos piliečiams klausimą.„Manau, kad Europą žemina tai, kad ji laikoma tik vienu dideliu butiku ar restoranu. Europa pirmiausia yra vertybių, o ne primityvaus vartojimo teritorija. Ir kai valstybės, kuri nori sunaikinti Europos vertybes, piliečiai naudoja Europą savo pramogoms ar apsipirkimui, meilužių laisvalaikiui, o patys dirba karui arba tiesiog tyliai laukia amoralaus Rusijos žlugimo, kuris vyksta dabar, tai visiškai prieštarauja tam, dėl ko Europa apskritai susivienijo“, – pabrėžė jis. Pasak jo, Europos susivienijimo tikslas buvo išlaikyti taiką žemyne, siekti ramaus ir demokratinio Europos šalių vystymosi.

Zelenskis: kova Donbase išlieka labai sudėtinga Padėtis karštuosiuose Donbaso taškuose išlieka sudėtinga.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tai pasakė vakariniame vaizdo kreipimesi.„Kovos Donbase išlieka labai sudėtingos – karštieji regiono taškai nepasikeitė. Mūsų vaikinai tvirtai laikosi savo pozicijų. Ačiū kiekvienam kariui už jūsų ištvermę!“ – pabrėžė jis.

Zelenskis paragino blokuoti rusiškų kanalų transliavimą ES šalyseJoks Rusijos propagandistas ir joks Rusijos valstybinis televizijos kanalas neturėtų veikti ES, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per vaizdo transliaciją konferencijoje „Forum 2000“, kuri vyko Prahoje.Anot jo, Europa turi žengti dar vieną privalomą žingsnį – „vertingą, etišką“.

Į pietus nuo Melitopolio, kur okupantai gabeno karinę techniką, užfiksuota apie 10 sprogimų.Apie tai savo „Telegram“ kanale pranešė Melitopolio meras Ivanas Fiodorovas.„Pasipriešinimas tęsiasi, į pietus nuo Melitopolio, link Molochnoe Liman, kur okupantai išveža savo karinę techniką, užfiksuota apie 10 sprogimų“, – rašė jis.

Dniepropetrovsko srityje žuvo jaunas vyrasDniepropetrovsko srityje 17 metų vaikinas žuvo prisilietęs prie kasetinio šaudmens.Apie tai pranešė Dniepropetrovsko pajėgų pirmininkas Valentinas Rezničenka.„Sinelnikovo rajone mirė 17-metis vaikinas. Jis palietė kasetinį šaudmenį. Jis sprogo. Tai jau aštuntoji mirtis regione dėl tokių šaudmenų“, – sakė jis.

TATENA nori nuolatinio agentūros atstovų buvimo Zaporižios AETarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) inspektoriai ketvirtadienį galės patekti į Rusijos kontroliuojamą Zaporižios branduolinę elektrinę, esančią kovų fronto linijoje pietų Ukrainoje, ir bandys pasiekti „nuolatinį buvimą“ šiame objekte, sakė agentūros vadovas.„Ruošiamės realiam darbui, kuris prasideda rytoj“, – trečiadienį sakė TATENA generalinis direktorius Rafaelis Grossi.„Nuo to laiko stengsimės pradėti nuolatinį agentūros [atstovų] buvimą“ objekte, pridūrė jis.

Rusija: Ukrainos pajėgos per naują puolimą patiria didelių nuostoliųRusija skelbia, kad per savaitės pradžioje Ukrainos pajėgų pradėtą kontrpuolimą Ukrainos pietuose kaimyninės šalies daliniams padarė didelių nuostolių.Jau žuvo per 1 700 ukrainiečių karių, trečiadienį Maskvoje pranešė Gynybos ministerija. Be to, rusų pajėgos, pasak ministerijos atstovo Igorio Konašenkovo, sunaikino 63 tankus, 48 šarvuotus automobilius ir 4 kovinius lėktuvus. Šių duomenų nepriklausomai patikrinti nėra galimybių.Kyjivo mėginimas atnaujinti puolimą Ukrainos pietuose tarp Mykolajivo ir Kryvyj Riho bei kitomis kryptimis žlugo, sakė I. Konašenkovas.Pati Ukrainos vadovybė nuo puolimo pradžios nepateikia jokios informacijos apie puolimo eigą.

BBC: Ukrainoje nukauta mažiausiai 10 elitinio Rusijos nacionalinės gvardijos būrio nariųBBC Rusijos tarnyba patvirtino, kad žuvo mažiausiai 10 elitinio Rusijos nacionalinės gvardijos būrio iš Smolensko „Merkurij“ narių. Apie tai rašoma naujienų tarnybos „Telegram“ kanale.Liepos 28 d. veteranų organizacija „Bratstvo krapovych beretov – Penza“ paskelbė specialiosios paskirties būrio „Merkurij“ vaizdo įrašą, kuriame matyti 18 būrio narių nuotraukos su tamsiais kaspinais, šalia guli du gvazdikai.Liepos 27 d. Ukrainos žiniasklaida pranešė, kad buvo apšaudyta specialiosios paskirties būrio „Merkurij“ buvimo vieta Charkivo srityje. Apšaudymo metu elitinis būrys, tikėtina, patyrė nuostolių.Remiantis minėtosiomis nuotraukomis ir viešai prieinamais duomenimis, BBC pavyko patvirtinti 10 žuvusių specialiosios paskirties karių vardų. Štai keletas jų:majoras Viktoras Sluškinas;vyresnysis praporščikas Pavlas Stepanenka;seržantas Maksimas Tregubenka;jefreitorius Jaroslavas Simas.Kai kurie iš jų žuvo dar gegužės mėnesį, o keletas žmonių – tą pačią dieną (2022 m. liepos 19-ąją).BBC pažymi, kad, kalbant apie leitenantą Nikitą Cvirenką, yra duomenų, jog jis tarnavo Rusijos nacionalinės gvardijos specialiosios paskirties padalinyje, bet neaišku, kokiame mieste. 2021–2022 m. N. Cvirenka pasižymėjo futbolo ir sportinio orientavimosi varžybose Smolenske, kur bazuojasi „Merkurij“. Jo nuotrauka ir gimimo data sutampa su paskelbtu žuvusio karininko atvaizdu.Remiantis BBC informacija, kartu su N. Cvirenka žuvo to paties padalinio vyresnysis leitenantas Anatolijus Ježovas.Aštuonių iš 18 specialiosios paskirties karių (t. y. 40 proc. galimai žuvusių „Merkurij“ narių) nuotraukų atpažinti kol kas nepavyko.„Tai sutampa su tendencija, kurią stebime įvairių Rusijos gyvenviečių kapinėse. Analizuodami po 2022 m. vasario 24 d. žuvusių karių laidotuves, nustatome tuos, apie kurių mirtį buvo pranešta viešai, taip pat dar 40–60 proc. palaidotų kareivių ir karininkų, apie kurių mirtį nepranešė nei valdžia, nei vietos žurnalistai, nei artimieji socialiniuose tinkluose“, – pareiškė žurnalistai.

Grossi: TATENA siekia užkirsti kelią „branduolinei avarijai“ Zaporižios AETarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) inspektoriai, vykstantys į Rusijos kontroliuojamą elektrinę, esančią kovų fronto linijoje Pietų Ukrainoje, siekia užkirsti kelią „branduolinei avarijai“, trečiadienį pareiškė agentūros vadovas Rafaelis Grossi.„Mano misija yra... užkirsti kelią branduolinei avarijai ir išsaugoti didžiausią Europos atominę elektrinę“, – sakė R. Grossi, kurio vadovaujama komanda į pietinį Zaporižios miestą atvyko apie 14 valandą.Ukraina savo ruožtu apkaltino Rusijos pajėgas apšaudžius vieną miestą prie Zaporižios atominės elektrinės, kurios patikrinti vyksta TATENA inspektoriai.„Rusijos kariuomenė apšaudo Enerhodarą“, – sakė Jevhenas Jevtušenka, Nikopolio rajono, esančio šiauriniame Dnipro upės krante priešais Enerhodaro miestą, kuriame yra atominė elektrinė, karinės administracijos vadovas.„Šios provokacijos yra pavojingos“, – pridūrė jis.Vienas iš sviedinių pataikė į pastatą, kuriame įsikūrusi Enerhodaro miesto taryba, platformoje „Telegram“ parašė meras Dmytro Orlovas, paskelbęs nuotraukas, kuriose matyti apgadintas daugiaaukštis pastatas su skyle šone ir nuolaužomis ant žemės.Išpuolis įvykdytas praėjus vos kelioms valandoms po to, kai TATENA generalinio direktoriaus vadovaujama grupė išvyko iš Kyjivo aplankyti Rusijos kontroliuojamos elektrinės, kuri yra didžiausias branduolinis objektas Europoje.Ši teritorija, esanti Rusijos ir Ukrainos pajėgų fronto linijoje, pastarosiomis dienomis buvo ne kartą apšaudoma, o abi pusės kaltina dėl to viena kitą.Ši situacija kelia susirūpinimą tarptautinėje arenoje, ir TATENA vadovas su savo 13 ekspertų grupe turi patikrinti Zaporižios AE.Kalbėdamas Kyjive anksti trečiadienį prieš išvykdamas į Ukrainos pietinį Zaporižios miestą, R. Grossi sakė, kad planuoja AE praleisti „kelias dienas“, o po to bus pateikta ataskaita.Elektrinę nuo kovo mėnesio yra užėmusios Rusijos pajėgos, o Ukraina kaltina Rusiją dislokavus joje šimtus karių ir laikant ten šaudmenis.

TATENA komanda pasiekė ZaporižiąTarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) inspektorių grupė trečiadienį atvyko į pietinį Ukrainos Zaporižios miestą prieš apsilankymą Rusijos kontroliuojamoje atominėje elektrinėje šalia fronto linijos, pranešė naujienų agentūros AFP korespondentas.Korespondentas teigė, kad maždaug 19 automobilių kolona, tarp kurių buvo mažiausiai 10 baltų automobilių su užrašu „JT“ ant šono, įvažiavo į Zaporižią prieš 14 val. (vietos ir Lietuvos laiku).TATENA generalinio direktoriaus vadovaujama 14 žmonių komanda trečiadienį ryte išvyko į Zaporižios AE iš Kyjivo.

„Žlugo su trenksmu“: Rusijai – ironiškas Ukrainos atsakasUkrainos armija ir toliau naikina okupantų logistiką Ukrainos pietuose ir daro tai labai efektyviai. Apie tai tiesioginiame telemaratono eteryje kalbėjo Ukrainos operatyvinės grupės „Pietūs“ vadovybės atstovė Natalija Humeniuk.Ukrainos ginkluotosios pajėgos ir toliau atakuoja pontonines rusų konstrukcijas. Juos N. Humeniuk pavadino „lego žaidimu“: „Tai toks nesibaigiantis lego žaidimas, nes jie, suprasdami esantys mūsų ugnies kontrolėje, ir toliau lipdo tas baržas, kaip iš kokio plastilino. O mes ir toliau metodiškai jas naikiname“.N. Humeniuk taip pat pakomentavo neseną Rusijos gynybos ministerijos pareiškimą, kad, esą, Ukrainos kariuomenės kontrolė pietinėse teritorijose „žlugo su trenksmu“.„Juos ten kaip reikiant papurtė, ir tą supurtymą jie kažkodėl palaikė mūsų supurtymu, todėl ir neišgirdo informacijos, kokie ten iš tikrųjų reikalai. Laikas ir mūsų kantrybė viską parodys“, – teigia atstovė.Anot N. Humeniuk, moralinė ir psichologinė priešų karių būklė dešiniame Dnepro upės krante „labai pakrikusi, jie praradę bet kokią viltį ir labai demotyvuoti“: „Kadangi vadovybė nelabai nusiteikusi kokiems nors kariniams veiksmams, ji nusiteikusi grįžti atgal – į kairįjį krantą. Jie stengiasi išlaikyti eilinius karius prie fronto ir imituoja dalinių perdislokavimą, kad žmonėms susidarytų klaidingas įspūdis, kad pasitelkiami nauji rezervai. Moralinė būklė mūsų naudai. Jiems būtų labai paprasta sudėti ginklus“.

Kyjivas kaltina Rusiją apšaudant miestą prie Zaporižios AEUkraina trečiadienį apkaltino Rusijos pajėgas apšaudžius miestą prie Zaporižios atominės elektrinės, kurios patikrinti vyksta Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) inspektoriai.„Rusijos kariuomenė apšaudo Enerhodarą“, – sakė Jevhenas Jevtušenka, Nikopolio rajono, esančio šiauriniame Dnipro upės krante priešais Enerhodaro miestą, kuriame yra atominė elektrinė, karinės administracijos vadovas.„Šios provokacijos yra pavojingos“, – pridūrė jis.Vienas iš sviedinių pataikė į pastatą, kuriame įsikūrusi Enerhodaro miesto taryba, platformoje „Telegram“ parašė meras Dmytro Orlovas, paskelbęs nuotraukas, kuriose matyti apgadintas daugiaaukštis pastatas su skyle šone ir nuolaužomis ant žemės.Išpuolis įvykdytas praėjus vos kelioms valandoms po to, kai TATENA generalinio direktoriaus vadovaujama grupė išvyko iš Kyjivo aplankyti Rusijos kontroliuojamos elektrinės, kuri yra didžiausias branduolinis objektas Europoje.Ši teritorija, esanti Rusijos ir Ukrainos pajėgų fronto linijoje, pastarosiomis dienomis buvo ne kartą apšaudoma, o abi pusės kaltina dėl to viena kitą.Ši situacija kelia susirūpinimą tarptautinėje arenoje, ir TATENA vadovas Rafaelis Grossi su savo ekspertų grupe turi patikrinti Zaporižios AE.Kalbėdamas Kyjive anksti trečiadienį prieš išvykdamas į Ukrainos pietinį Zaporižios miestą, R. Grossi sakė, kad planuoja AE praleisti „kelias dienas“, o po to bus pateikta ataskaita.Elektrinę nuo kovo mėnesio yra užėmusios Rusijos pajėgos, o Ukraina kaltina Rusiją dislokavus joje šimtus karių ir laikant ten šaudmenis.

Kremlius žada atsakyti į galimą Šengeno vizų išdavimo Rusijos piliečiams nutraukimąKremlius atidžiai stebi situaciją, susijusią su galimu Šengeno vizų išdavimo Rusijos piliečiams nutraukimu, dar viena nedraugiškų veiksmų porcija sulauks atsakomosios reakcijos.Tai trečiadienį pareiškė Rusijos prezidento spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas.„Mes, žinoma, labai atidžiai stebime šią situaciją, kadangi tai aktualu mūsų piliečiams. Ir tokia dar viena nedraugiškų veiksmų mūsų piliečių atžvilgiu porcija, jeigu taip nutiks, pareikalaus mūsų atsakomosios reakcijos“, - cituoja Kremliaus atstovą naujienų agentūra „Interfax“.„Kai kurios (ES) šalys kalba apie vizų išdavimo ribojimą, t. y. jų bus išduodama mažiau, procesas truks ilgiau ir t. t. Žodžiu, žmonėms bus sudaroma nepatogumų. Nieko gero čia nėra, jų žmonės taip pat susidurs su nepatogumais, kai norės atvažiuoti (į Rusiją). Tai yra dar viena šio beprotiško rusofobiško požiūrio į mūsų šalį spiralė“, - teigė D. Peskovas.Šiomis dienomis Prahoje vyksta Europos Sąjungos šalių užsienio reikalų ministrų susitikimas, kuriame svarstomas pasiūlymas nebeišduoti turistinių vizų Rusijos piliečiams. Šiai iniciatyvai pritaria Čekija, Lenkija, Suomija, Estija, Latvija, Lietuva, Danija, o prieš draudimą išduoti vizas rusams stoja Prancūzija, Vokietija, Graikija ir Kipras.

Žiniasklaida: EK – Rytų Europos šalių reikalavimas dėl RusijosSu Rusija besiribojančios Europos Sąjungos (ES) šalys Lenkija, Suomija, Estija, Latvija ir Lietuva pagrasino imtis nacionalinio masto priemonių į jų teritorijas įvažiuojančių Rusijos piliečių srautams riboti, jei šiuo klausimu blokas nepriims bendro sprendimo.Atitinkamą grasinimą šios šalys išsakė bendrame pareiškime, su kuriuo susipažino laikraštis „The Financial Times“. Jame šalys pareikalavo, kad Europos Komisija (EK) pasiūlytų bendras „priemones dėl vizų“, kurios padėtų „apriboti Rusijos piliečių srautus į ES ir Šengeno zoną“.„Kol visos ES mastu nebus atitinkamų priemonių, svarstysime galimybę priimti laikinas nacionalinio masto priemones, kurios padėtų išspręsti viešojo saugumo problemas, susijusias su prie mūsų sienų padidėjusiais Rusijos piliečių srautais“, – teigiama pareiškime.Skaičiuojama, kad į šias penkias šalis nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios vasario 24-ąją iki šios dienos atvyko jau apie 700 tūkst. Rusijos piliečių. Daugelis jų yra turistai, per šių valstybių teritorijas vykstantys į kitas šalis Vakarų Europoje.„Mūsų manymu, tai gali virsti rimta grėsme viešajam saugumui“, – priduriama Lenkijos, Suomijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos pareiškime, kuriame pabrėžiama būtinybė ir toliau taikyti išimtis disidentams, taip pat humanitariniais tikslais.Apie kelionių ribojimus Rusijos piliečiams bus kalbama trečiadienį vyksiančiame ES užsienio reikalų ministrų susitikime. Šiuo klausimu bloko šalys yra labai pasidalijusios.

Rusų okupantas skundžiasi: visus tiltus ištaškė – nei išvažiuosi, nei įvažiuosiOkupantas iš Rusijos pasiskundė savo sutuoktinei dėl sunkios situacijos Ukrainos Chersono srityje. Anot jo, apgadinti visi tiltai per Dneprą, kuriais jie anksčiau galėjo judėti po Ukrainos teritoriją.Perimto telefoninio rusų kario ir jo žmonos pokalbio išrašą paviešino Vyriausioji Ukrainos gynybos ministerijos žvalgybos valdyba. „Visus tiltus ištaškė, dabar nei išvažiuosi, nei įvažiuosi. Jokių ten atostogų, absoliučiai nulinis judėjimas“, – žmonai situaciją komentuoja rusas.Sutuoktinė bandė kalbėti, kad Antonivkos tiltą „jau kaip ir atstatė, užlopė viską“. Tik jos vyras tokią informaciją neigia: „Nieko neatstatė, sulūžo per pusę ir nugarmėjo į upę“.Moteris vyrui taip pat papasakojo apie sutuoktinio karinio dalinio aktualijas. Esą, okupantų vadai pareiškė, kad „Ukrainoje jokios rotacijos nebus“. Išimtis gali būti padaryta nebent nacionalinės gvardijos nariams. Anot moters, dauguma rusų karių važiuoja atostogų ir grįžti į frontą neplanuoja. Tokie kariai kviečiami „individualiems pokalbiams“. Jeigu rezultatų nėra, „atleidžiami pagal straipsnį“.

Rusijos pajėgos pernakt apšaudė Kramatorską ir SlovjanskąNaktį į trečiadienį Rusijos pajėgos apšaudė Ukrainos Kramatorsko ir Slovjansko miestus, praneša agentūra „Ukrinform“, remdamasi šių miestų merais.„Naktinė ataka Kramatorsko centre. Apgadinti daugiabučiai pastatai, yra sužeistųjų“, – savo „Facebook“ paskyroje parašė Kramatorsko meras Oleksandras Hončarenka. Pasak jo, atakos detalės tikslinamos.Tuo metu Slovjansko meras Vadymas Liachas pranešė, kad pernakt Rusijos pajėgos apšaudė miesto Torska ir Svitlodarska gatves.

Ukraina praneša, kad nuo karo pradžios jau sunaikinta apie 47 900 okupantų rusųRusijos armija Ukrainoje nuo vasario 24 d. iki rugpjūčio 31 d. jau neteko apie 47 900 kareivių. Tai trečiadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 1 974 tankų, 4 312 šarvuotųjų kovos mašinų, 1 091 artilerijos sistemos, 285 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 152 priešlėktuvinės gynybos priemonių, 234 lėktuvų, 204 sraigtasparnių, 849 dronų, 196 sparnuotųjų raketų, 15 laivų, 3 236 automobilių, 103 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

JK: Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms kai kur pavyko pastumti fronto linijąUkrainos ginkluotosios pajėgos, pasak Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerijos, pasinaudojo sąlyginai silpna Rusijos gynyba ir kai kur sėkmingai pastūmė fronto liniją, praneša agentūra „Sky News“.„Laikydamasi savo doktrinos, Rusija dabar veikiausiai mėgins sustiprinti savo gynybos spragas mobilizacinio rezervo daliniais“, – savo naujausioje žvalgybos duomenų suvestinėje teigė ministerija.Anot ministerijos, Rusija toliau bando didinti savo pajėgas Ukrainoje. „Savo bazę netoli Maskvos iki rugpjūčio 24 d. paliko 3-asis Rusijos kariuomenės korpusas, kuris, tikėtina, bus dislokuotas Ukrainoje. Jo koviniai pajėgumai yra nežinomi“, – nurodė ministerija, tačiau pridūrė, kad šiam korpusui veikiausiai stinga personalo, o esamas yra gavęs tik ribotos apimties mokymus.

Kuleba: langas deryboms gali atsirasti, kai Rusija nustos gyventi savo fantazijomisRusija taip įsivaizduoja taikos derybas – jos atstovai atvažiuoja, padeda ant stalo ultimatumą dėl Ukrainos visiškos kapituliacijos, o Ukraina turi su tuo sutikti.Tai interviu „Laisvės radijui“ pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba, praneša UNIAN.Pasak jo, „kai Rusija pakeis savo požiūrį, nustos gyventi savo fantazijomis, kad ji iškovos pergalę šiame kare, tada pažiūrėsime, gal atsiras langas deryboms“.Jis pridūrė, jog Ukraina suprato, kad su Rusijos atstovais nėra apie ką kalbėti, kai jai nepavyko ultimatumo kalbos pakreipti dialogo vaga.UNIAN primena, kad, prasidėjus karui, Ukrainos ir Rusijos delegacijos vedė derybas, bet jose nebuvo susitarta net dėl ugnies nutraukimo.

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kontrpuolimas verčia Rusijos armiją keisti savo prioritetus Rusija suprato, kad vienu metu nepajėgia vykdyti daugiau nei vienos puolamosios operacijos. Koreguodama karių ir technikos perkėlimą, Rusija rengiasi platesniam Ukrainos pajėgų puolimui, teigiama Karo tyrimų instituto (ISW) suvestinėje.Pavyzdžiui, rusai ruošiasi ginti Melitopolį, nes per šį miestą driekiasi svarbus logistikos kelias tarp Rusijos Rostovo srities ir Pietų Ukrainos. Tuo pat metu Rusijos Federacija stiprina Donecko kryptimi veikiančius būrius Centro karinės apygardos kariais. Šios apygardos daliniai anksčiau veikė Lysyčansko-Siversko rajone ir rugpjūčio viduryje nutraukė savo „operatyvinę pauzę“. „Centro karinės apygardos dalinių perkėlimas į Donecko sritį taip pat liudija , kad Rusijos pajėgos nebeteikia prioriteto puolimui Siversko kryptimi, nes nori išlaikyti puolimo Donecke tempą“, – rašo ekspertai.

Kryme didžiulis gaisrasKrymo šiaurėje trečiadienį įsiplieskė didžiulis gaisras. Spėjama, kad dega naftos bazė. Apie tai rašoma įvairiuose „Telegram“ kanaluose. Ten publikuojami ir gaisro vaizdo įrašai.Virš Krasnogvardeisko kyla tiršti dūmai. Vietos „Telegram“ kanaluose rašoma, kad užsidegė naftos saugykla.Rugpjūčio 31 d., apie 6 val. ryto, virš Šiaurės Kryme esančios Krasnogvardeisko miesto tipo gyvenvietės pakilo tiršti dūmai.Vietos „Telegram“ kanaluose teigiama, kad užsidegė naftos saugykla, taip pat yra pranešimų, jog dega šalia jos esantys prekybos centras. Gaisro priežastys kol kas nenurodomos, apie sprogimus nepranešama.Į incidento vietą išvyko ugniagesiai.Gaisras kilo praėjus kelioms valandoms po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Krymo gyventojams rekomendavo nesiartinti prie Rusijos karinių objektų.https://t.me/uniannet/70374

TATENA inspektoriai išvyko į Rusijos užimtą Ukrainos atominę elektrinęTarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) inspektorių komanda vyksta į Rusijos pajėgų užimtą Zaporižios atominę elektrinę pietryčių Ukrainoje, trečiadienį pranešė ši Jungtinių Tautų institucija.„Pagaliau išvykstame po šešių mėnesių... pastangų. TATENA vyksta į Zaporižios atominę elektrinę“, – agentūros vadovas Rafaelis Grossi sakė žurnalistams Kyjive prieš išvažiuodamas.

Zelenskis kaltina Rusiją naujais smūgiais prie Zaporižios AE prieš JT ekspertų vizitąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį apkaltino Rusiją naujais smūgiais teritorijoje šalia didžiausios Europoje atominės elektrinės, kurią ruošiasi aplankyti grupė Jungtinių Tautų inspektorių.Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vadovas Rafaelis Grossi pirmadienį vakare atvyko į Kyjivą su 13 ekspertų grupe ir išvyko į Zaporižios atominę elektrinę, kuri yra užimta Rusijos pajėgų nuo kovo pradžios.„Deja, Rusija nestabdo savo provokacijų būtent tomis kryptimis, kuriomis ši misija turi vykti, kad pasiektų elektrinę“, – savo kasdieniame vaizdo kreipimesi į tautą sakė V. Zelenskis.„Tikiuosi, kad TATENA komanda galės pradėti savo darbą“, – pažymėjo prezidentas ir pridūrė, kad padėtis jėgainėje „nepaprastai grėsminga“.„Okupantai nepasitraukė iš elektrinės, jie tęsia bombardavimus ir neatitraukia ginklų ir šaudmenų iš šio komplekso. Jie baugina mūsų darbuotojus. Branduolinės katastrofos dėl Rusijos veiksmų rizika nesumažėjo nė valandai“, – pridūrė V. Zelenskis.„Būtina nedelsiama ir visiška Zaporižios demilitarizacija“, – kalbėjo jis.Praeitą savaitę elektrinės kompleksas vėl buvo apšaudytas, nurodė Ukrainos atominės energetikos agentūra „Enerhoatom“. Maskva ir Kyjivas kaltino vienas kitą dėl smūgių šalia šešis reaktorius turinčios jėgainės ant Dniepro upės kranto.Tuo metu kaimyninėje pietinėje Chersono srityje ir rytiniame Donbaso regione tęsiasi įnirtingos kautynės, sakė V. Zelenskis.Rusijos pajėgos užėmė didžiąją dalį prie Juodosios jūros esančios Chersono srities ir jos administracinį centrą, Chersono miestą, invazijos, pradėtos vasario 24 dieną, pirmosiomis savaitėmis.Kadangi kovos frontas rytiniame Donbase yra įstrigęs, analitikai pastarosiomis savaitėmis prognozavo, kad pagrindinės kautynės tikriausiai persikels į pietus, abiem pusėms stengiantis išeiti iš aklavietės prieš prasidedant žiemai.

Zelenskis: aktyvūs karo veiksmai vyksta beveik visoje fronto linijoje Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad aktyvūs karo veiksmai dabar vyksta beveik visoje fronto linijoje.Tai jis pasakė per vakarinį vaizdo kreipimąsi.„Šiuo metu aktyvūs karo veiksmai vyksta beveik visoje fronto linijoje – pietuose, Charkovo srityje ir Donbase“, – sakė prezidentas.

Pranešta apie naują smūgį į Antonovo tiltąInternete pasirodė pranešimas apie naują galingą smūgį Antonovo tiltui netoli Rusijos okupuoto Chersono.Vietos „Telegram“ kanaluose paskelbta keletas vaizdo įrašų, kuriuose užfiksuoti įvykio liudininkai.Oficialios informacijos apie kitą išpuolį šiuo metu nėra.

Dauguma vokiečių yra už derybas dėl Ukrainos karo nutraukimo 77 proc. Vokietijos gyventojų mano, kad Vakarai turėtų inicijuoti derybas dėl karo Ukrainoje nutraukimo. Tai rodo „Forsa“ nuomonės tyrimo instituto apklausa, kurios rezultatai paskelbti antradienį.87 proc. vokiečių teigė, jog teisinga yra, kad Vakarų šalių lyderiai ir toliau kalbasi su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. 11 proc. įsitikinę, kad taip elgtis nereikėtų.26 proc. apklaustų Vokietijos gyventojų nurodė, kad Berlynas per mažai remia Ukrainą. 43 proc. sakė galvojantys, kad paramos apimtys yra tinkamos. 25 proc. pareiškė nuomonę, kad Vokietijos vyriausybė daro per daug dėl Ukrainos.Beveik (32 proc.) respondentų buvo už tai, kad Vokietija tiektų Ukrainai daugiau sunkiųjų ginklų – net jei tai būtų daroma Bundesvero sąskaita. 62 proc. nurodė, kad Vokietija neturėtų to daryti.

Žiniasklaida: Rusija labai nepatenkinta iš Irano gautais dronais „Washington Post“ šaltiniai Pentagone teigia, kad Rusijos armija iš Teherano gavo pirmąją Irane pagamintų kovinių bepiločių orlaivių partiją. Teigiama, kad mėnesio pradžioje Rusijai buvo išsiųsti dviejų tipų dronai, tačiau, sprendžiant iš turimos žvalgybos informacijos, Rusijos vadovybė buvo labai nepatenkinta pirmaisiais dronų bandymų rezultatais, nes paaiškėjo, kad daug dronų yra brokuoti. Pentagono teigimu, Rusija iš Irano perka dviejų tipų dronus – „Mohajer-6“ ir „Shahed“. Iš dalies Maskva buvo priversta kreiptis pagalbos į Iraną, nes Rusijos ekonomikai įvestos sankcijos ir eksporto kontrolė gerokai apsunkina savų kovinių bepiločių orlaivių gamybą. Ukrainos pajėgos plačiai naudoja bepiločius orlaivius, kuriuos tiekia JAV ir kitos sąjungininkės, ypač Turkija. Būtent drono pagalba liepą buvo atgabentas sprogmuo, numestas ant Rusijos Juodosios jūros laivyno būstinės aneksuotame Kryme.

Zelenskis susitiko su TATENA komanda dėl Zaporižios AE Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį susitiko su Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) komanda prieš ilgai lauktą vizitą į Rusijos okupuotą Zaporižios atominę elektrinę. „Norime, kad TATENA misija... pasiektų elektrinę ir padarytų viską, kas įmanoma, kad būtų išvengta branduolinės katastrofos pavojaus“, – sakė V. Zelenskis apie jėgainę, kuri yra nuolat apšaudoma, prezidentūros paskelbtame vaizdo įraše. Didžiausią Europoje atominę elektrinę kovo pradžioje užėmė Rusijos kariai. „Tai tikriausiai vienas iš svarbiausių klausimų, susijusių su Ukrainos ir pasaulio saugumu šiandien“, – sakė V. Zelenskis, ragindamas „nedelsiant demilitarizuoti elektrinę“ ir perduoti ją „visiškai Ukrainos kontrolei“. Ukrainos branduolinės energetikos agentūra „Energoatom“ pranešė, kad savaitgalį objektas buvo vėl apšaudytas, o Maskva ir Kyjivas vėl kaltino vienas kitą dėl atakų aplink šešių branduolinių reaktorių kompleksą, esantį ant Dniepro upės kranto. https://twitter.com/suspilne_news/status/1564638180674240512?ref_src=twsrc%5Etfw

Ukraina rengia evakuacijos marštutus Krymo gyventojams Ukraina rengia evakuacijos maršrutus Krymo gyventojams, „norintiems palikti pusiasalį aktyvios deokupacijos metu“, pranešė Ukrainos prezidento kanceliarijos patarėjas Mychailo Podoliakas. „Kol kas prašome visų laikytis atokiai nuo karinių objektų ir patikrinti slėptuves“, – sakė jis.

Vokietijos gynybos ministrė teigia beveik nematanti galimybių perduoti Ukrainai ginklų iš Bundesvero atsargųVokietijos gynybos ministrė Christine Lambrecht nebemato beveik jokių galimybių Rusijos užpultai Ukrainai perduoti daugiau ginklų iš Bundesvero atsargų. „Aš, kaip gynybos ministrė, turiu pripažinti, (...) pasiekėme ribas to, ką galime atiduoti iš Bundesvero (atsargų)“, - sakė politikė antradienį išvažiuojamajame vyriausybės posėdyje Mezeberge. Ji pabrėžė, kad Bundesveras turi būti pajėgus užtikrinti šalies ir aljanso gynybą. Ir ji, kaip gynybos ministrė, esą labai įdėmiai stebės, kad taip būtų.Bundesveras Ukrainai, be kita ko, perdavė savaeigių haibicų ir daugkartinio naudojimo raketų paleidimo sistemų. Bundestago Gynybos komiteto pirmininkė Marie-Agnes Strack-Zimmermann prieš kelias dienas pareikalavo, kad Ukrainai ir toliau būtų tiekiami ginklai iš Bundesvero atsargų. Ji konkrečiai reikalavo pėstininkų kovos mašinų „Marder“, kurių papildymą Bundesveras esą vėliau gautų iš ginklų pramonės.

Popiežius teisinasi, kad jo pareiškimai apie karą Ukrainoje nėra politinės žinutėsPopiežius Pranciškus ginasi nuo kritikos, kad jo pasisakymai apie karą Ukrainoje yra politinės žinutės. Tačiau kartu Vatikanas pirmą kartą tiesiogiai įvardijo Rusiją kaip karo iniciatorę, sakoma antradienį paskelbtame Šventojo Sosto pareiškime.„Kalbant apie didelio masto karą Ukrainoje, kurį inicijavo Rusijos Federacija, Šventojo Tėvo Pranciškaus pasisakymai yra aiškūs ir nedviprasmiški, smerkiantys jį kaip moraliai neteisingą, nepriimtiną, barbarišką, beprasmį, atgrasų ir šventvagišką“, – sakoma pareiškime.Katalikų Bažnyčios vadovas savo pastabomis pirmiausia norėjęs skatinti taiką: „Šventojo Tėvo žodžiai šiuo dramatišku klausimu turėtų būti suprantami kaip žmogaus gyvybės ir su ja susijusių vertybių gynimas, o ne kaip politinė pozicija".Nuo karo pradžios vasario mėnesį pontifikas prašė kariaujančių šalių siekti paliaubų, tačiau sulaukė kritikos dėl to, kad neįvardijo Rusijos kaip vienos iš pusių.Praėjusią savaitę per audienciją popiežius sukėlė pasipiktinimą, nes kalbėjo apie nekaltuosius ir paminėjo prokremlišką aktyvistę Darją Duginą, kuri žuvo per sprogimą netoli Maskvos.Po antradienio pareiškimo Ukrainos ambasadorius prie Šventojo Sosto Andrijus Jurašas tviteryje pareiškė, kad nėra abejonių dėl to, kas yra agresorius ir kad abi šalys negali būti tapatinamos.

ES šalys perduos Ukrainai 5 mln. jodo tablečiųES šalys perduos Ukrainai 5 mln. kalio jodido tablečių. „Dėl tablečių pristatymo Ukrainai bus atsakinga Vokietija“, - antradienį sakė Europos Komisijos atstovas. Jos bus prevencinė priemonė, skirta apsaugoti žmones, esančius netoli Zaporižios atominės jėgainės.Komisijos duomenimis, Ukraina praėjusį penktadienį paprašė ES skirti jodo tablečių. Tabletės būtų naudojamos tuo atveju, jei iš elektrinės nutekėtų radiacija. Jos apsaugo skydliaukę.5 mln. tablečių Ukrainai skiriama iš ES rezervo. Dar 500 000 perduos Austrija.https://twitter.com/EU_Commission/status/1564558873767411714

Krymo radijo eteryje – Ukrainos himnas: laikas prisiminti žodžiusUkrainos programišiai į radijo stoties „Krymas“ eterį paleido Ukrainos himno įrašą.Apie tai „Telegram“ kanale pranešė Odesos karinės administracijos atstovas Sergejus Bratčukas.„Mūsų programišiai truputį „paklausė“ radijo stoties „Krymas“ ir Krymo gyventojams priminė, kad laikas prisiminti mūsų himno žodžius“, – parašė jis.https://t.me/uniannet/70304

Žiniasklaida: ukrainiečiai pergudravo okupantus – rusams parodė „VIP taikinius“Ukrainiečiai išmoko „nuvilioti“ rusų sparnuotąsias raketas į netikrus taikinius, imituojančius HIMARS sistemas.Apie tai rašo dienraštis „The Washington Post“, cituodamas aukštas pareigas einančius Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ir Ukrainos oficialiuosius asmenis.Ukrainiečių pagaminti muliažai yra mediniai, bet rusiškų bepiločių, kurie savo buvimo vietą perduoda Juodojoje jūroje esantiems laivams, turintiems sparnuotųjų raketų, objektyve muliažų neįmanoma atskirti nuo tikrų HIMARS.„Kai bepiločiu orlaiviu aptinkama raketų sistema, tai tarsi VIP taikinys“, – sakė aukštą postą užimantis Ukrainos valdininkas.Per keletą pirmųjų muliažų naudojimo savaičių sunaikinta mažiausiai 10 sparnuotųjų raketų „Kalibr“. Rezultatai paskatino karinę vadovybę pagaminti daugiau tokių „taikinių“.Būtent šiuos „taikinius“ Rusija, ko gero, priskiria prie „pergalių“ Gynybos ministerijos trumpųjų spaudos konferencijų metu.„Jie (Rusija) tvirtina, kad sunaikino daugiau HIMARS sistemų, nei mes atsiuntėme“, – pastebėjo vienas JAV diplomatas.

Podoliakas: Rusija tyčia apšaudo koridorius, kuriais TATENA misija turi vykti į Zaporižios AERusijos pajėgos tyčia apšaudo koridorius, kuriais Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) misija turi vykti į Zaporižios atominę elektrinę, kad nukreiptų ją per laikinai okupuotą Krymo, Donecko ir Luhansko sričių teritoriją.Tai antradienį pareiškė Ukrainos prezidento biuro vadovo patarėjas Michailas Podoliakas, praneša „Ukrinform“.„Viskas suprantama. Rusija tyčia apšaudo koridorius, kuriais TATENA misija turi pasiekti Zaporižios AE. Daroma visa, kad būtų galima pasiūlyti jai vykti per okupuotas teritorijas. Ukrainos pozicija nesikeičia. Prieiga tik per Ukrainos kontroliuojamą teritoriją. Jėgainės demilitarizacija. Skubus Rusijos kariuomenės išvedimas iš jos. Elektrinėje Ukrainos personalas“, - parašė jis tviteryje.Kaip jau buvo pranešta, TATENA misija, turinti lankytis Rusijos pajėgų užimtoje Zaporižios atominėje elektrinėje, atvyko į Kyjivą.Antradienį CNN reporteriai pastebėjo TATENA delegacijos narius viešbutyje Ukrainos sostinėje. Delegacijai vadovauja TATENA generalinis direktorius Rafaelis Grossis.Misijos vizitas vyksta nesiliaujant Zaporižios AE apšaudymams ir didėjant būgštavimams dėl galimos branduolinės katastrofos.Pranešama, kad TATENA delegacija Zaporižios jėgainėje lankysis keturias dienas.

Chersono „vadovas“ pabėgo į RusijąUkrainos išdavikas Kirilas Stremousovas, kuris okupantų buvo „paskirtas“ Chersono srities administracijos vadovo pavaduotoju, iš Chersono pabėgo į Voronežą. Apie tai pranešė aktyvistas ir tinklaraštininkas Sergejus Sternenko. Pastaruoju metu K. Stremuosovas aktyviau reiškiasi separatistų ir rusų žiniasklaidoje, įrašinėdamas klipus, nufilmuotus neva savo darbo kabinete. Kolaborantas tvirtina, kad Ukrainos ginkluotųjų pajėgų surengta kontrataka ir rusų logistikos sunaikinimas neturės visiškai jokios įtakos srities okupacijai, nes Rusija esą Chersono sritį valdys „amžinai“. Tačiau, anot S. Sternenko, pro langus, priešais kuriuos stovėdamas šis kolaborantas nufilmavo savo vaizdo įrašus, matyti Voroneže esantis Apreiškimo Švč. Dievo Motinai soboras ir vietinis Statybos technologijų technikumas. „Neabejingų piliečių dėka pavyko nustatyti, kad vakar ir šiandien A. Stremousovas savo vaizdo įrašus įrašinėjo iš viešbučio „Marriott“, įsikūrusio Voroneže, Revoliucijos per. 38. Fone matyti Voronežo Apreiškimo Švč. Dievo Motinai soboras ir šviesiai geltonos spalvos keturių aukštų pastatas Revoliucijos g. 29 (Statybos technologijų technikumas)“, – rašo Odesos karinės administracijos atstovas Sergejus Bratčukas. https://t.me/uniannet/70276

Maskva smerkia tariamą „rusofobiją“ Baltijos šalyseRusijos užsienio reikalų ministerija antradienį paskelbė pranešimą, kuriame kaip „rusofobijos“ apraišką pasmerkė Baltijos šalyse vykdomą sovietinių paminklų griovimą, praneša agentūra „Reuters“.Pranešime Maskva taip pat apkaltino Latviją, Lietuvą ir Estiją ksenofobija ir žmonių diskriminacija, nes šiose šalyse etniniai rusai tariamai laikomi „antrarūšiais“.„Tai, kas šiuo metu vyksta Baltijos šalyse yra nepriimtina ir neabejotinai paveiks dvišalius ryšius, kurie dar prieš tai buvo visiškose žemumose“, – pareiškė ministerija.

TATENA misija atvyko į KyjivąTarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) misija, turinti lankytis Rusijos pajėgų užimtoje Zaporižios atominėje elektrinėje, atvyko į Kyjivą, praneša portalas „rbc.ua“.Antradienį CNN reporteriai pastebėjo TATENA delegacijos narius viešbutyje Ukrainos sostinėje. Delegacijai vadovauja TATENA generalinis direktorius Rafaelis Grossis.Misijos vizitas vyksta nesiliaujant Zaporižios AE apšaudymams ir didėjant būgštavimams dėl galimos branduolinės katastrofos.Pranešama, kad TATENA delegacija Zaporižios jėgainėje lankysis keturias dienas.

Iš Ukrainos uostų išplaukė dar šeši laivai su grūdaisAntradienį iš trijų Ukrainos uostų išplaukė dar šeši lavai su grūdais. Tai pranešė „Ukrinform“, remdamasi Infrastruktūros ministerija.Vienas iš jų – „Karteria“ – JT Pasaulio maisto programos užsakymu gabena Jemeno gyventojams 37,5 tūkst. tonų kviečių.Iš viso šešiuose laivuose yra 183 tūkst. tonų ukrainietiškos žemės ūkio produkcijos.„Mažiau kaip per mėnesį mes eksportavome beveik pusantro milijono tonų žemės ūkio produkcijos, ir tai gana geras rezultatas. Bet mes turime pasiekti, kad iš trijų Didžiosios Odesos uostų per mėnesį išplauktų 100-150 laivų“, - pareiškė Ukrainos infrastruktūros ministras Oleksandras Kubrakovas.Iš viso nuo jūrų blokados nutraukimo iš Odesos srities uostų išplaukė 61 laivas su maždaug 1,5 mln. tonų ukrainietiškos žemės ūkio produkcijos.Liepos 22 d. Stambule dalyvaujant Turkijos prezidentui Recepui Tayyipui Erdoğanui ir Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui António Guterresui buvo pasirašyta sutartis dėl saugaus grūdų gabenimo iš Ukrainos uostų. Dokumentą pasirašė Ukrainos, Rusijos, JT ir Turkijos atstovai.Kaip jau buvo pranešta, laivai, Juodąja jūra gabenantys grūdus Iš Ukrainos, plaukia specialia buferine 10 jūrmylių (maždaug 18,5 kilometro) zona.

Rusijos pajėgoms apšaudžius Charkivo centrą žuvo mažiausiai penki žmonės Rusijos pajėgoms antradienį apšaudžius antrojo pagal dydį Ukrainos miesto Charkivo centrą žuvo mažiausiai penki žmonės, pranešė miesto meras.Ihoris Terechovas platformoje „Telegram“ nurodė, kad žinoma apie mažiausiai penkis žuvusius ir septynis sužeistus žmones.Kiek anksčiau Charkivo srities karinės administracijos vadovas Olehas Synjehubovas informavo, kad Rusijos pajėgos apšaudė Charkivo miesto centrinius rajonus.I. Terechovas sakė, kad į miestą pataikė maždaug aštuoni sviediniai.„Iš artilerijos pabūklų apšaudyta centrinė miesto dalis. Pirminiais duomenimis, nukrito aštuoni sviediniai... Kol kas žinome apie gaisrą vienoje iš charkiviečių mėgstamų poilsio vietų. Pataikyta ir į dar vieną poilsio vietą – išdužo aplinkinių namų langai“, – nurodė meras.O. Synjehubovas paragino gyventojus likti slėptuvėse.Ukrainos šiaurės rytuose, vos už 50 km nuo Rusijos sienos, esančiam Charkivui pavyko atremti rusų pajėgų pastangas užimti miestą, kuriame prieš karą gyveno apie 1,4 mln. gyventojų.Pasak pareigūnų, karo metu smarkiai apšaudomame mieste jau žuvo šimtai žmonių.

„Reuters“: naudodami iš Irano gautus dronus rusai jau patyrė nesėkmęNaudodamos iš Irano gautas bepilotes skraidykles Rusijos pajėgos patyrė nesėkmę. Apie tai praneša „Reuters“.Vienas aukšto rango JAV administracijos pareigūnas, pageidavęs likti anonimu, sakė, kad Rusija, naudodama Irane pagamintus dronus patyrė „daug nesėkmių“. Kokios tai nesėkmės, pareigūnas nenurodė.Tuo metu televizijos kanalas CNN, remdamasis šaltiniais JAV administracijoje, pranešė, kad Rusija įsigijo ir atsigabeno į savo teritoriją pirmąją partiją Irane pagamintų dronų.Gautomis žiniomis, rusai pasiėmė bepilotes skraidykles iš Irano aviacijos bazės rugpjūčio pradžioje, į Rusiją jos buvo atgabentos mėnesio viduryje. Treniruotis naudoti dronus rusai pradėjo dar praėjusį mėnesį Irane.„JAV mano, kad Rusija oficialiai įsigijo ir nugabeno į savo teritoriją dronų „Mohajer-6“, „Shahed-129“ ir „Shahed-191“, - pažymi CNN.Visų trijų tipų bepilotės skraidyklės gali būti naudojamos žvalgybai ir atakuoti priešą valdomais šaudmenimis.„JAV įsitikinusios, jog Rusija ketina importuoti šimtus tokių dronų, kurie bus naudojami smūgiams iš oro, elektroniniam karui ir Ukrainos teritorijos apšaudymui“, - teigia CNN.

Rugpjūčio 30 d. Rusijos pajėgos apšaudė Charkivo centrą. Skelbiama, kad 4 žmonės žuvo, dar 4 sužeisti.

Ukrainos prezidentūra: beveik visoje Chersono srities teritorijoje vyksta įnirtingos kovosBeveik visoje pietinės Ukrainos Chersono srities, kurią yra okupavusios Rusijos pajėgos, teritorijoje vyksta įnirtingos kovos, antradienį pranešė ukrainiečių prezidento Volodymyro Zelenskio biuras.„Visą dieną ir naktį Chersono srityje tęsėsi galingi sprogimai“, – teigiama rytiniame prezidentūros pranešime.„Įnirtingos kovos vyksta beveik visoje Chersono srities teritorijoje. Ukrainos ginkluotosios pajėgos pradėjo puolamuosius veiksmus įvairiomis kryptimis“, – priduriama jame.Rusijos pajėgos srities centrą Chersoną užėmė kovo 3 dieną; tai buvo pirmas didelis rusų užimtas miestas nuo invazijos pradžios vasario 24-ąją.Ukrainos naujienų agentūra „Unian“ išvakarėse pranešė, kad buvo pralaužta pirmoji rusų gynybos linija Chersono srityje.Chersono sritis yra svarbus Ukrainos žemės ūkio regionas ir ribojasi su 2014 metais Rusijos aneksuotu Krymo pusiasaliu.

Ukraina praneša, kad nuo karo pradžios jau sunaikinta apie 47 550 okupantų rusųRusijos armija Ukrainoje nuo vasario 24 d. iki rugpjūčio 30 d. jau neteko apie 47 550 kareivių. Per parą ukrainiečiai nukovė net 450 rusų okupantų.Tai antradienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 1 954 tankų, 4 294 šarvuotųjų kovos mašinų, 1 079 artilerijos sistemų, 282 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 151 priešlėktuvinės gynybos priemonės, 234 lėktuvų, 204 sraigtasparnių, 847 dronų, 196 sparnuotųjų raketų, 15 laivų, 3 217 automobilių, 103 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

Valstybės išdavimu įtariamas buvęs Ukrainos generolas gali gauti prieglobstį RusijojeBuvusiam Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generolui Andrijui Naumovui, kuris galimai perdavė priešui informaciją apie Černobylio draudžiamą zoną, gali būti suteiktas prieglobstis Rusijoje, praneša leidinys „The Insider“.Gautomis žiniomis, birželio 7 d. buvęs Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Vyriausiosios vidaus saugumo valdybos vadovas A. Naumovas buvo sulaikytas Serbijoje už nedeklaruotų brangenybių kontrabandą, jam gresia iki 12 metų kalėjimo.Ukrainoje jis įtariamas valstybės išdavimu. „Eidamas valstybinės įmonės, užtikrinančios Černobylio AE draudžiamos zonos veiklą, vadovo pareigas, vėliau – vadovaujamas pareigas Ukrainos ginkluotosiose pajėgose, jis rinko informaciją apie Černobylio AE draudžiamos zonos saugumo sistemų funkcionavimą“, - sakoma Ukrainos valstybinio tyrimų biuro pareiškime.„The Insider“ duomenimis, Rusija pasirengusi suteikti A. Naumovui prieglobstį mainais į parodymus prieš Volodymyrą Zelenskį. Mat teigiama, kad Rusija nori surengti Ukrainos prezidento teismą.Šiame procese buvęs Ukrainos generolas turėtų pareikšti, kad esą „V. Zelenskio įsakymu buvo vykdomas taikių Donbaso gyventojų genocidas“.Kovo 31 d. V. Zelenskis pranešė, jog dviem Ukrainos generolams buvo atimti laipsniai, nes paaiškėjo, kad jie yra išdavikai. Tai buvo A. Naumovas ir buvęs Ukrainos saugumo tarnybos valdybos Chersono srityje viršininkas Sergijus Krivoručka.

Arestovičius: rugpjūčio 29 d. rusams prasidėjo katastrofaUkrainos prezidento administracijos patarėjas Oleksijus Arestovičius pareiškė, kad rugpjūčio 29 d. prasidėjo Rusijos Federacijos (RF) armijos ir visuomenės katastrofa. Apie tai jis užsiminė pokalbio su žmogaus teisių gynėju Marku Feiginu metu.O. Arestovičiaus teigimu, Ukrainos karinė strategija apima ir psichologinį bei moralinį poveikį okupantams.„Kareiviai sužino, kad pagalbos nesulauks, nes perėja sugriauta. Jie sužino, kad atsitraukti negalės, nes perėja sugriauta. Ir sulig kiekviena diena, sulig kiekviena valanda didinsime jų beviltiškumo jausmą. Tai plano dalis“, – paaiškino jis.O. Arestovičius yra įsitikinęs, kad tokiomis sąlygomis rusų kareiviams kils klausimas, ką jie šiame kare veikia, bet atsakymo neras.Ukrainos prezidento administracijos patarėjas mano, jog rusai turi suvokti, kad patirs didelių nuostolių.„Tai bus Rusijos karių ir visuomenės katastrofa. Ji prasidėjo rugpjūčio 29 d., perėjo į aktyvųjį etapą. Padarėme persilaužimą. Tai ilgas kelias mirties link. Civilinės, moralinės, psichologinės, politinės. Vladimirai Vladimirovičiau, jums nieko neniežti? Tai jūsų pabaiga prasideda“, – pažymėjo jis.

Antradienio rytą Chersone griaudėjo sprogimaiApie tai praneša vietos gyventojai.Iš karto keliose vietose pasigirdo kulkosvaidžių, granatsvaidžių šūviai.https://t.me/uniannet/70256

Po sprogimų Belgorode minia Rusijos gyventojų suplūdo į geležinkelio stotįRusijos Belgorodo mieste kilo didžiulis ažiotažas geležinkelio stotyje – vakare minia žmonių išsirikiavo į ilgą eilę. Manoma, kad jų tikslas – Maskva. Tokiam paros metui ir savaitės dienai nebūdingų eilių stotyje nuotraukos skelbiamos vietos „Telegram“ kanaluose. Nuotraukose matoma, kaip žmonės stovi ilgoje eilėje, daug žmonių su didžiuliais kelioniniais krepšiais ir kuprinėmis. Įrašuose teigiama, kad visi tie žmonės nori vykti į Maskvą. Kai kurie akivaizdžiai apimti panikos. Galimas dalykas, kad dėl to, jog traukinys tik vienas, praėjimas taip pat tik vienas, o žmonių itin daug.Tokio ažiotažo priežastys neįvardijamos. Tačiau apie 23.30 val. virš Belgorodo, remiantis vietos kanalų informacija, buvo girdėti mažiausiai du sprogimai. Kas tai buvo, kol kas neskelbiama.Propagandinė rusų žiniasklaida skelbia, kad eilės geležinkelio stotyje susiformavo dėl geležinkelio bėgių remonto, o sprogimai bandomi paaiškinti priešraketinės gynybos bandymais, esą, tai įrodo internete publikuojamas įrašas. Taip pat yra informacijos, kad sprogimai buvo girdėti aerodromo pusėje.UNIAN primena, kad Vakarų žvalgyba įsitikinusi, kad kariniai objektai Rusijos Belgorodo mieste yra teisėti Ukrainos armijos taikiniai. Neįvardytas pareigūnas sakė, kad Ukrainos atakos, nukreiptos prieš Rusijos Federacijos armijos taikinius, „daro didžiulę psichologinę įtaką Rusijos valdžiai“. Jis atakas aiškina kaip „neįtikėtinai drąsių žmonių ir naujų galimybių sinergiją“.https://twitter.com/Nevzlin/status/1564358121128067073

Latvijos vyriausybė jau suteikė Ukrainai 300 mln. eurų vertės karinės pagalbosNuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios Latvijos vyriausybė suteikė Kyjivui 300 mln. eurų vertės karinės pagalbos, dar daugiau kaip 15,7 mln. eurų Ukrainai paaukojo Latvijos gyventojai, įmonės ir nevyriausybinės organizacijos, pirmadienį pranešė Gynybos ministerija. Iki šiol Ukrainai suteikta Latvijos karinė parama apima ginklus, šarvines liemenes bei šalmus, sausus maisto davinius, šaudmenis, prieštankinius ginklus, oro gynybos sistemas „Stinger“, dronus, haubicas, sraigtasparnius, degalus ir kitas priemones. Be to, Gynybos ministerija padeda pristatyti humanitarinę pagalbą į Ukrainą. Gynybos ministerijos parlamentinė sekretorė Baiba Bliodniecė ir ekspertas Almaras Plavinis per vizitą Ukrainoje perdavė dar vieną Latvijos įmonių ir gyventojų paaukotos humanitarinės pagalbos siuntą – šiltų taktinių rūbų, avalynės, maisto produktų, visureigių ir karinės įrangos, kurią padovanojo Nacionalinės ginkluotosios pajėgos.„Šis karas bus ilgas, Latvijos ir kitų valstybių parama yra viena iš būtinų Ukrainos išlikimo ir nepriklausomybės sąlygų. Latvija yra viena iš paramos teikimo lyderių, rodanti pavyzdį kitoms Europos ir pasaulio šalims“, – pirmadienį sakė Latvijos gynybos ministras Artis Pabriksas.

Mariupolyje rusai nugriovė pirmuosius daugiabučiusOkupuotame Mariupolyje rusai nugriovė pirmuosius tris daugiabučius.Tai „Telegram“ kanale paskelbė Mariupolio mero patarėjas Petras Andriuščenka.„Baigti griauti pirmieji trys daugiabučiai. Žmonių praeitis paversta statybinių šiukšlių krūva“ , – rašė jis.P. Andriuščenka atkreipė dėmesį į tai, kad Rusijos okupacinė valdžia paskelbė papildomą 10 namų, kurie artimiausiu metu bus nugriauti, sąrašą. „Vėl. Be įspėjimo ir galimybės išsaugoti turtą“, – pranešė jis.

Latvijoje užregistruota daugiau kaip 37 tūkst. pabėgėlių iš UkrainosNuo Rusijos plataus masto karo prieš Ukrainą pradžios Latvijoje užregistruoti 37 332 pabėgėliai ukrainiečiai, iš jų 32 097 gavo leidimus nuolat gyventi šalyje ir turi teisę įsidarbinti.Tokius duomenis paskelbė Latvijos vidaus reikalų ministerija, praneša „Ukrinform“.Ieškodami būsto savivaldybių pagalba pasinaudojo 12 474 ukrainiečiai. Tai reiškia, kad kiti pabėgėliai susirado būstą savarankiškai arba apsistojo pas draugus ir gimines. 46 proc. pabėgėlių yra moterys, 22 proc. – vyrai, 32 proc. – vaikai, daugiausia nuo dvejų iki 17 metų amžiaus.Biometrinius pasus turintys Ukrainos piliečiai, kuriems nereikalinga socialinė parama ir pagalba ieškant būsto, gali būti Latvijoje iki 90 dienų, nepranešdami apie tai valstybinėms institucijoms.Liepos pabaigoje Latvijos vyriausybė pakeitė pirminės pagalbos teikimo Ukrainos gyventojams taisykles ir padidino išlaidas pabėgėliams apgyvendinti laikotarpiui iki 60 dienų.Švietimo ir mokslo ministerijos duomenimis, rugsėjo 1-ąją naujus mokslo metus Latvijos mokyklose ir vaikų darželiuose pradės 3 339 ukrainiečių vaikai. Du trečdaliai jų mokysis mokyklose, trečdalis lankys vaikų darželius.Rygoje šįmet mokysis apie tūkstantį moksleivių iš Ukrainos, maždaug 700 vaikų lankys municipalinius vaikų darželius, dar 400 – privačias ikimokyklines mokymo įstaigas. Kaip pažymi „Ukrinform“, populiariausia mokymo įstaiga – Rygos ukrainiečių vidurinė mokykla.

Pentagonas: Rusijai sunku verbuoti karius karui UkrainojeRusijai sunku verbuoti karius karui Ukrainoje, šalis netgi atsigręžė į kalinimo įstaigas, o daugelis naujų kovotojų yra vyresnio amžiaus, prastesnės formos ir negavę tinkamų apmokymų, pirmadienį pareiškė vienas JAV Pentagono pareigūnas.Pareigūnas atkreipė dėmesį į Rusijos prezidento Vladimiro Putino praėjusią savaitę pasirašytą dekretą, kuriuo jis įsakė išplėsti šalies ginkluotąsias pajėgas. Pasak pareigūno, Pentagonas mano, kad atitinkamos didelių nuostolių Ukrainoje patyrusios Rusijos „pastangos nebus sėkmingos, nes istoriškai Rusijai nepavykdavo įgyvendinti užsibrėžtų personalo ir bendrų pajėgumų tikslų“.„Rusija jau mėgina intensyvinti karių verbavimą, – žurnalistams teigė savo tapatybės nepanoręs atskleisti pareigūnas. – Jie tai daro panaikindami viršutinę naujų karių amžiaus ribą ir verbuodami kalinius.“Anot pareigūno, daugelis šių naujų karių yra „vyresnio amžiaus, netinkami tarnybai ir nėra gavę tinkamų apmokymų“.Tad Pentagonas, pareigūno teigimu, daro išvadą, kad toks kariuomenės plėtimas vargu ar padidins šalies kovinius pajėgumus. Negana to, esą prieš karą Rusijos ginkluotosios pajėgos jau buvo 150 tūkst. karių mažesnės, nei buvo užsibrėžta.Rugpjūčio pradžione JAV gynybos sekretoriaus pavaduotojas Colinas Kahlas skaičiavo, kad nuo vasario 24 d. Ukrainoje žuvo ar sužeista 70–80 tūkst. Rusijos karių.

JAV ragina visiškai išjungti Zaporižios atominę elektrinęJungtinės Valstijos pirmadienį paragino visiškai išjungti Rusijos pajėgų užimtą Zaporižios atominę elektrinę pietryčių Ukrainoje, pastarosiomis savaitėmis tapusią virtinės karinių smūgių taikiniu.Šį raginimą JAV paskelbė Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) komandai vykstant į Ukrainą ir planuojant vėliau šią savaitę apsilankyti Zaporižios jėgainėje. Baltųjų rūmų atstovas Johnas Kirby pakartojo raginimus sukurti demilitarizuotą zoną aplink elektrinę, kuri buvo užimta Rusijos pajėgų tuojau po Maskvos karinės invazijos pradžios vasario 24 dieną ir pastarosiomis savaitėmis buvo ne kartą apšaudyta.Aplink didžiausia Europoje elektrinę suintensyvėjusios kautynės sukėlė nuogąstavimų, kad Europoje gali įvykti dar viena branduolinė katastrofa, panaši į 1986 metais įvykusią tragediją Černobylyje.„Kaip jau ne kartą sakėme, atominė elektrinė nėra tinkama vieta kovinėms operacijoms“, – sakė J. Kirby žurnalistams, perspėdamas dėl labai realios branduolinės avarijos ar incidento rizikos.„Mes ir toliau manome, kad kontroliuojamas Zaporižios branduolinių reaktorių sustabdymas artimiausiu metu būtų saugiausias ir mažiausiai rizikingas variantas“, – sakė J. Kirby.Jis taip pat išreiškė tvirtą paramą numatytam TATENA inspektorių vizitui į Zaporižią. „Rusija turėtų užtikrinti saugią ir nevaržomą prieigą nepriklausomiems inspektoriams“, – sakė J. Kirby.

Žiniasklaida: JAV mano, kad Rusija naudos Irane įsigytus dronusJAV mano, kad Rusijos įsigyti iranietiški dronai „Shahed-129“ ir „Shahed-191“ bus naudojami kare prieš Ukrainą.Tai pranešė CNN, remdamasi pareigūnų iš JAV prezidento Joe Bideno administracijos žiniomis.Anot šaltinių, Rusija bepiločius orlaivius paėmė iš Irano aerodromo ir rugpjūčio viduryje krovininiais lėktuvais nugabeno į Rusiją.Praėjusio mėnesio pabaigoje Rusijos pareigūnai Irane treniruotis, kaip naudoti bepiločius orlaivius. JAV mano, kad Rusija oficialiai įsigijo tokius dronus, kaip „Mohajer-6“ ir „Shahed“ serijos – „Shahed-129“ ir „Shahed-191“. Šie dviejų tipų nepilotuojami orlaiviai gali gabenti tiksliai valdomą amuniciją ir gali būti naudojami stebėjimui.

Raketų ataka: rusų pajėgos vėl puolė ZaporižiąRusų pajėgos surengė raketų ataką prieš Zaporižios miestą.Apie tai pranešė Zaporižios regiono valstybės administracijos vadovas Oleksandras Starukhas."Šiąnakt priešas pradėjo raketų ataką Zaporižios mieste. Pirminiais duomenimis, aukų išvengta. Didelė žala infrastruktūros objektams dar neužfiksuota. Smūgio pasekmės aiškinamos", – pabrėžė O. Staruchas.

Zelenskis: jei rusų kariai nori išgyventi, jiems laikas bėgti Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per vakarinį kreipimąsi pirmadienį pareiškė, kad jei Rusijos kariai nori išgyventi, jiems laikas bėgti arba pasiduoti.„Kas nori žinoti, kokie mūsų planai? Konkrečių detalių neišgirsite iš jokio tikrai atsakingo žmogaus. Nes tai yra karas. Taip ir yra kare“, – sakė V. Zelenskis.Jis pabrėžė, kad rusai turėtų žinoti, jog Ukrainos kariuomenė juos vys iki sienos.„Iki mūsų sienos, kurios linija nepasikeitė. Okupantai tai gerai žino. Jei nori išgyventi, rusų kariams laikas bėgti. Grįžkite namo. Jei jūs bijote grįžti į savo namus Rusijoje, gerai, tegul tokie okupantai pasiduoda, o mes garantuojame, kad laikysimės visų Ženevos konvencijų normų“, – teigė Ukrainos prezidentas.Jis pridūrė, kad jei rusų kariai jo neišgirs, tai susidurs su Ukrainos gynėjais, kurie „nesustos tol, kol neišlaisvins visko, kas priklauso Ukrainai“.„Ir tai nėra kažkas ypatinga. Neva kažkas prasidėjo. Mes apie tai kalbame 187 dienas“, – kalbėjo V. Zelenskis.

Zaporižios atominės elektrinės stoge – keturios skylės„Maxar Technologies“ paskelbė naujas palydovines nuotraukas, kuriose matyti keturios skylės Zaporižios atominės elektrinės pastato stoge.Rusijos primestos regiono administracijos vadovas Vladimiras Rogovas anksčiau kaltino, esą skylės atsirado po Ukrainos pajėgų smūgio į kompleksą. Jis „Telegram“ skelbė nuotraukas, kuriose matoma viena iš skylių. Ukraina yra ne kartą paneigusi pastarosiomis savaitėmis smūgiavusi elektrinei ar šalia jos.CNN nustatė geografinę vietą ir patvirtina nuotraukų autentiškumą, bet ne teiginius, kad skylės atsirado dėl ukrainiečių smūgio.Primename, kad sekmadienio vakarą Rusijos kariai apšaudė Enerhodaro miestą, kuriame yra Zaporižios AE. Naktį iš šeštadienio į sekmadienį Rusija iš užimtos Zaporižios AE teritorijos raketomis ir artilerija apšaudė kitoje Dniepro pusėje esančius miestus.Palydovinėse nuotraukose taip pat užfiksuoti mažiausiai trys Rusijos šarvuočiai.

Šaltiniai: Ukrainos kariai jau atkovojo 4 gyvenvietes netoli ChersonoUkrainos kariai iš Rusijos jau atkovojo keturias gyvenvietes pietuose netoli Chersono miesto, CNN sakė šaltinis Ukrainos kariuomenėje. „Operacija prasidėjo naktį masiškai apšaudžius Rusijos pozicijas ir užnugarį“, – sakė šaltinis, kurio saugumo sumetimais CNN neįvardija.„Pagrindinė puolimo kryptis buvo Pravdynė. Mes pataikėme į jų pėstininkus iš „Donecko liaudies respublikos“ ir „Luhansko liaudies respublikos“, ir jie pabėgo. Rusų desantininkai pabėgo paskui juos“, – pasakojo šaltinis.„Dabar išlaisvinome keturias gyvenvietes. Pirmoji jų gynybos linija buvo pralaužta trijose vietose“, – pridūrė jis.Šaltinis teigė, kad atkovota Nova Dmytrivka, Archanhelskė, Tomyna Balka ir Pravdynė.„Daugelis jų buvo nužudyti ir paimti į nelaisvę, taip pat daug [Rusijos] karinių transporto priemonių [buvo sunaikinta]. Pažiūrėsime, kaip bus toliau. Mūsų taikinys yra Chersonas“, – CNN teigė šaltinis.

Baltieji rūmai ragina aplink Zaporižios AE sukurti demilitarizuotą zonąBaltieji rūmai paragino Rusiją sutikti su demilitarizuota zona aplink Zaporožios atominę elektrinę.Baltųjų rūmų Nacionalinio saugumo tarybos atstovas Johnas Kirby pirmadienį žurnalistams sakė, kad JAV prezidento Joe Bideno administracija remia TATENA vadovaujamą vizitą į elektrinę.

Chersone griaudi sprogimai Rusų okupuotame Chersone nugriaudėjo mažiausiai 8 sprogimai. Apie tai praneša vietiniai „Telegram“ kanalai, rašo UNIAN.Liudininkai skelbia kadrus iš Chersono, kuriuose matyti dūmai. Vėliau pasirodė informacija apie smūgius į Antonovskio tiltą. Skelbiamas vaizdo įrašas, kuriame matomi virš tilto kylantys dūmai.https://t.me/uniannet/70220

Rusijos kariuomenė teigia sužlugdžiusi Ukrainos atakas ChersoneRusijos kariuomenė pirmadienį pranešė, kad užkirto kelią Ukrainos puolimui pietiniuose Chersono ir Mykolajivo regionuose ir padarė „didelių nuostolių“ Kyjivo pajėgoms.„Šis naujausias priešo bandymas surengti puolamąsias operacijas visiškai žlugo“, – sakoma Rusijos gynybos ministerijos pranešime.

Rusija patvirtino Ukrainos išdaviko Kovaliovo mirtį: nužudyta ir jo draugėOkupuotoje pietų Ukrainoje buvo nužudytas Ukrainos įstatymų leidėjas, kuris perėjo dirbti Rusijos valdžios institucijoms, teigia Rusijos tyrėjai.Preliminariais duomenimis, 33 metų Oleksijus Kovaliovas buvo nušautas savo namuose, „Telegram“ paskelbė Rusijos kriminalinių tyrimų institucijos.Per išpuolį taip pat žuvo jo draugė, teigiama pranešime. Pasak Ukrainos šaltinių, ji buvo subadyta peiliu ir mirė ligoninėje.Apie O. Kovaliovo mirtį pranešė keli Ukrainos parlamentarai. Jis jau buvo išgyvenęs sprogimą birželio mėnesį.Verslininkas O. Kovaliovas į Aukščiausiąją Radą buvo išrinktas 2019 metais Chersono regione nuo prezidento partijos „Tautos tarnas“.Balandžio mėnesį, grįžęs į gimtąjį regioną, jis buvo pašalintas iš partijos ir parlamentinės frakcijos, įtariant bendradarbiavimu su Maskva, o prokuratūra pradėjo tyrimą dėl valstybės išdavystės.Rusijos kontroliuojamame Chersone jis ėjo okupacinės valdžios vadovo pavaduotojo ir žemės ūkio ministro pareigas.Pastarosiomis savaitėmis buvo įvykdyti ir daugiau išpuolių prieš ukrainiečius, perėjusius tarnauti okupacinėms pajėgoms.

Švedija skirs Ukrainai 1 mlrd. kronų vertės karinės ir civilinės pagalbosŠvedija skirs 500 mln. kronų (46,75 mln. dolerių) karinės pagalbos Ukrainai, kad padėtų jai atremti Rusijos agresiją.Apie tai pranešė Švedijos ministrė pirmininkė Magdalena Andersson po susitikimo su Ukrainos užsienio reikalų ministru Dmytro Kuleba, praneša „Ukrinform“, remdamasi „Reuters“.„Kol vyksta karas, mes remsime Ukrainą“, – pabrėžė M. Andersson. Ji sakė, kad Švedijos vyriausybė iš viso Ukrainai papildomai suteiks 1 mlrd. kronų karinės ir civilinės pagalbos paketą.M. Andersson nepateikė karinio paketo detalių, tačiau teigė, kad jis bus panašus į ankstesnę paramą, kurią sudarė prieštankiniai ginklai, asmeninės apsaugos priemonės ir išminavimo įranga.Civilinė pagalbos paketo dalis apims ukrainietiškų kviečių pirkimą, jie bus perduoti šalims, patiriančioms maisto trūkumą, ir prisidės prie Ukrainos ekonomikos plėtros.Savo ruožtu D. Kuleba paragino Švediją tiekti Kyjivui ginklus, pavyzdžiui, haubicas ir sviedinius. „Kol vyksta karas, mes prašysime daugiau ginklų. Svarbus kiekvienas euras, kiekviena kulka, kiekvienas šovinys“, – sakė jis.D. Kuleba rugpjūčio 29-31 dienomis lankosi Švedijoje ir Čekijoje, kur aptars sankcijų Rusijai stiprinimo klausimus.

Pasidalino slėptuvių nuo bombų nuotraukomisKijeve gyvenančių mokinių tėvai pasidalino mokyklų rūsuose įrengtų slėptuvių nuotraukomis. Iš jų matyti, kad slėptuvių nuo bombų išdėstymas ir būklė skiriasi. Šiais metais mokymas bus leidžiamas tik tose Kijevo mokyklose, kuriose yra įrengtos slėptuvės arba yra šalia jų (pavyzdžiui, prie metro stočių).https://t.me/stranaua/60593

Aukų skaičius per ataką Mykolajive padvigubėjo19 val. duomenimis, per apšaudymą Mykolajivo centre buvo sužeisti 24 žmonės, du žuvo, pranešė Mykolajivo regiono administracijos vadas Vitalijus Kimas.

Melitopolyje nugriaudėjo galingų sprogimų serija Laikinai užimtame Melitopolyje pasigirdo keturi galingi sprogimai, rašo UNIAN. Informacija apie rusų pajėgų nuostolius tikslinama.Apie tai savo „Telegram“ kanale pranešė Melitopolio meras Ivanas Fiodorovas.https://t.me/uniannet/70211

Masinis Mykolajivo apšaudymas: į miestą paleista 12 raketųMykolajivo regiono administracijos vadas Vitalijus Kimas paskelbė, kad į miestą buvo paleista 12 raketų.Apie tai jis pranešė savo „Telegram“ kanale.„Į miestą buvo paleista 12 raketų“, – rašė V. Kimas.

Situacija pietuose: Chersono regiono gyventojai raginami pasirūpinti savo saugumuChersono regiono gyventojai, esantys okupuotoje teritorijoje, turi būti pasirengę imtis priemonių savo ir savo artimųjų saugumui užtikrinti.Apie tai pranešė Chersono srities tarybos pirmininko pirmasis pavaduotojas Jurijus Sobolevskis.Atsižvelgdamas į naujienas apie Ukrainos kontrpuolimą Chersono kryptimi, J. Sobolevskis priminė keletą pagrindinių veiksmų, kurie gali padėti išgelbėti gyvybes apšaudymo metu."Būkite kuo arčiau saugių vietų, apsirūpinkite maistu ir vandeniu, pasitikrinkite pirmosios pagalbos vaistinėlę. Laikykitės atokiau langų! Jei šalia jūsų yra orkų kariniai objektai, jei įmanoma, persikelkite pas gimines ar draugus! Šie veiksmai gali išgelbėti jus ir jūsų artimuosius“, – sakė jis.

Raketų ataka Mykolajivo centre: aukų skaičius smarkiai išaugoMykolajivo regiono administracijos vadas Vitalijus Kimas pranešė, kad per rusų pajėgų ataką buvo sužeistas 11 žmonių, du žuvo, rašo UNIAN.

Vicepremjerė: Ukraina nori tapti NATO nare iškart, o ne pagal narystės veiksmų planąUkraina nori tapti NATO nare tiesiogiai, o ne pagal ankstesnį narystės veiksmų planą, kuris buvo parengtas prieš Rusijos invaziją.„Tik pati narystė“, tiesioginiu keliu, yra tinkamas variantas, pirmadienį portalui „Ukrayinska pravda“ sakė ministro pirmininko pavaduotoja Europos ir euroatlantinės integracijos klausimais Olha Stefanišyna.Ukraina iš esmės perėmė labai daug Vakarų karinio aljanso praktikos, sakė ji, pridurdama, kad šalies kariai turi unikalios kovinės patirties, kurios trūksta kitų NATO narių kariams.Rusija įsiveržė į Ukrainą vasario 24 dieną reikalaudama, kad Ukraina turėtų neutralų statusą ir taip atsisakytų savo 2019 metų konstitucinio tikslo tapti NATO nare. Potencialios aljanso narės paprastai turi laikytis narystės veiksmų plano siekiant atitikti NATO standartus.

Vokietijos kancleris žada paramą Ukrainai kelyje į ESVokietijos kancleris Olafas Scholzas pirmadienį pažadėjo ryžtingai remti Ukrainą ir kitas kandidates į Europos Sąjungą, tačiau pabrėžė, kad norint išplėsti bloką iki „30 ar 36 narių“, reikės įgyvendinti reformas.Savo viziją per vizitą Čekijoje išdėstęs O. Scholzas pabrėžė, kad Rusijos invazija į Ukrainą reikalauja „europietiško atsako į šį lūžio momentą“.Savo kalboje jis paragino bloką mažinti „vienpusę priklausomybę“ ekonomikos, energetikos ar gynybos srityse, taip pat kurti „geopolitinę, suverenią ir išplėstą ES“.Kancleris sakė esąs įsipareigojęs siekti, kad šešios Vakarų Balkanų šalys, Moldova, Sakartvelas ir Ukraina įstotų į ES.„Jų įstojimas į ES atitinka mūsų interesus“, – kalbėjo O. Scholzas.Tačiau plečiantis blokui, reikės panaikinti kiekvienos narės šiuo metu turimą veto teisę ir pereiti prie „daugumos balsavimo“ sistemos, kad nebūtų stabdomas ES sprendimų priėmimas, sakė O. Scholzas.Rusijos invazija į Ukrainą jau tapo išbandymu ES vienbalsiškumo principui tokiu metu, kai būtini skubūs veiksmai.„Ieškokime kompromisų drauge. Manau, daugumos balsų principą pirmiausia galėtume pradėti taikyti tose srityse, kuriose ypač svarbu, kad kalbėtume vienu balsu, pavyzdžiui, dėl sankcijų politikos ar žmogaus teisių klausimų“, – sakė Vokietijos kancleris.O. Scholzas pridūrė, kad valstybės narės turi ne tik dvi galimybes – balsuoti „už“ arba „prieš“, bet ir gali „konstruktyviai susilaikyti“.

Ukrainos pajėgos pradėjo kontrpuolimą, siekdamos susigrąžinti rusų okupuotą ChersonąUkrainos pajėgos pradėjo kontrpuolimą, siekdamos susigrąžinti pietinį Chersono miestą, kurį šiuo metu yra užėmusios Rusijos pajėgos, pirmadienį pranešė vienas vietos valdžios pareigūnas.„Šiandien buvo surengta galinga artilerijos ataka priešų pozicijoms... visoje okupuotoje Chersono srities teritorijoje“, – Ukrainos televizijos kanalui „Priamyj TV“ sakė Chersono srities tarybos deputatas ir administracijos vadovo patarėjas Serhijus Chlanis.„Tai yra pranešimas apie tai, ko laukėme nuo pavasario – tai Chersono srities deokupacijos pradžia“, – pridūrė jis.Rusijos pajėgos srities centrą Chersoną užėmė kovo 3 dieną; tai buvo pirmas didelis rusų užimtas miestas nuo invazijos pradžios vasario 24-ąją.S. Chlanis sakė, kad Ukrainos kariai dabar turi „pranašumą“ pietiniame fronte. Pastarosiomis savaitėmis keli smūgiai buvo nukreipti prieš tiltus regione, siekiant apsunkinti Rusijos kariuomenės logistiką.Ukrainos žiniasklaida anksčiau citavo Pietų Ukrainos gynybos pajėgų atstovę spaudai Natalią Humeniuk, kuri teigė, kad ukrainiečių pajėgos puola iš „daugelio krypčių“.Chersonas yra pagrindinis to paties pavadinimo regiono miestas. Chersono sritis yra svarbus Ukrainos žemės ūkio regionas ir ribojasi su 2014 metais Rusijos aneksuotu Krymo pusiasaliu.Liepos pabaigoje S. Chlanis sakė, kad Ukrainos pajėgos atgaus šio regiono kontrolę iki rugsėjo.

Smogė Mykolajivo centrui: apšaudomi gyvenamieji pastatai, yra aukųRusų pajėgos apšaudo Mykolajivą. Centrinėje miesto dalyje girdėti galingi sprogimai.Apie tai pranešė miesto meras Aleksandras Senkevičius ir Mykolajivo srities pirmininkas Vitalijus Kimas. „Mieste girdimi galingi sprogimai! Visi tuoj pat slėpkite“, – pranešė A. Senkevičius.V. Kim paaiškino, kad rusai smogė miesto centrui. „Jie smarkiai apšaudo miesto centrą. Vis dar yra raketų. Mes neišeiname iš slėptuvių, tačiau vis tiek jaučiame džiaugsmą savo širdyse. Tikime Ukrainos ginkluotosiomis pajėgomis“, – teigė V. Kim.

Bėgdami rusų okupantai dar ir „dovanų“ paliko Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kariai iš Rusijos kareivių gavo „dovaną“ – dėžių su įvairiais sviediniais. Okupantai juos paliko, kai skubėjo palikti savo pozicijas. Vienas iš Ukrainos gynėjų nufilmavo trofėjų. Vaizdo įrašu pasidalijo Ukrainos „Telegram“ kanalai. Kur buvo padarytas vaizdo įrašas, nepatikslinama. Kareivis papasakojo, kad įsibrovėliai „bėgo kaip akis išdegę“. Jis pajuokavo, kad Rusijos Federacijos (RF) armija tapo „pagrindine Ukrainos ginkluotųjų pajėgų rėmėja“. Gynėjas pridūrė, jog Ukrainos kariai būtinai „grąžins“ okupantams šiuos sviedinius. Videoklipe matyti, kad kažkokioje patalpoje šalies agresorės kareiviai laikė daug dėžių su šoviniais ir įvairaus kalibro sviediniais. Dabar jie bus naudojami kovoti su priešu.

Vokietijoje įvyks JAV ir sąjungininkų gynybos ministrų susitikimas dėl UkrainosJAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas rugsėjo 8 dieną Vokietijoje susitiks su kolegomis iš šalių sąjungininkių aptarti paramos Rusijos užpultai Ukrainai, pirmadienį pranešė Jungtinių Valstijų kariuomenė.Ukrainos gynybos kontaktinė grupė surengs tiesiogines derybas Ramšteino oro pajėgų bazėje, pranešė JAV oro pajėgos Europoje ir oro pajėgos Afrikoje.

„Telegram“ kanaluose skelbiama, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos smogė Berislavo mašinų gamybos gamyklai Chersono srityje. Manoma, kad ten okupantai remontavo savo techniką.https://t.me/nexta_live/35515

Propagandiniai rusų kanalai skelbia, kad po Ukrainos smūgių Nova Kachovkoje paskelbta evakuacija, žmonės esą slepiasi slėptuvėse.

Nyderlandai siųs daugiau tyrėjų į TBT tyrimą dėl UkrainosNyderlandai pirmadienį pranešė, kad į Ukrainą nusiųs dar tris tyrėjų grupes, kurios padės Tarptautiniam baudžiamajam teismui (TBT) tirti karo nusikaltimus, įvykdytus per Rusijos invaziją.Šios misijos, numatytos 2022 metų pabaigai ir kitiems metams, bus vykdomos po to, kai gegužės mėnesį į Ukrainą buvo nusiųsti keli Nyderlandų tyrėjai, tapę didžiausios tokios misijos TBT istorijoje dalimi.„Mes ir toliau esame visiškai įsipareigoję siekti teisingumo dėl karo nusikaltimų Ukrainoje, – tviteryje parašė Nyderlandų užsienio reikalų ministras Wopke Hoekstra. – Todėl Nyderlandai artimiausiu metu atsiųs tris naujas teismo medicinos ekspertų grupes, kurios padės ukrainiečiams ir Tarptautiniam baudžiamajam teismui atlikti tyrimą“.Tyrėjai dirbs „po Tarptautinio baudžiamojo teismo vėliava“, kuris yra įsikūręs Hagoje, Nyderlanduose, bendrame laiške parlamentui nurodė Nyderlandų užsienio reikalų, gynybos ir teisingumo ministerijos.Nyderlandų karo policijos grupės bus dislokuotos „2022 m. rudenį ir, jei situacija leis, 2023 m. pavasarį ir vėl 2023 m. rudenį“, – sakoma laiške.TBT paskelbė pradedąs išsamų įtariamų karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui tyrimą praėjus vos kelioms dienoms po vasario 24 dienos, kai prasidėjo Rusijos invazija.Paskui gegužės mėnesį teismas į Ukrainą pasiuntė 42 narių komandą, įskaitant „nemažai Nyderlandų nacionalinių ekspertų“.Teismas kol kas atsisakė nurodyti, kada tikisi pateikti pirmuosius kaltinimus dėl Ukrainos.Birželio mėnesį Nyderlandai pranešė, kad užkirto kelią Rusijos karinės žvalgybos agentui, apsimetusiam stažuotoju iš Brazilijos, prasiskverbti į TBT.

Šaltinis: ES planuoja suspenduoti susitarimą, palengvinantį vizų išdavimą Rusijos piliečiamsEuropos Sąjunga (ES), pasak vieno neįvardyto diplomato, planuoja suspenduoti susitarimą, palengvinantį vizų išdavimą Rusijos piliečiams.„Negalime tęsti ligšiolinės vizų politikos“, – prieš ES užsienio reikalų ministrų susitikimą Prahoje teigė savo tapatybės nepanoręs atskleisti diplomatas.

Scholzas paskelbė apie spalį Vokietijoje rengiamą Ukrainos atstatymo konferencijąVokietijos kancleris Olafas Scholzas pirmadienį paskelbė, kad spalį jo šalyje bus surengta Ukrainos atstatymo po Rusijos sukelto karo konferencija.Pasak O. Scholzo, Ukrainos atstatymas yra „didžiulis užmojis, kuriam įgyvendinti prireiks kelių kartų“, tarptautinio bendradarbiavimo ir „protingos bei patikimos strategijos“. „Būtent apie tai bus kalbama spalio 25 d. Berlyne vyksiančioje ekspertų konferencijoje, į kurią kartu su Europos Komisijos (EK) pirmininke Ursula von der Leyen pakvietėme Ukrainą ir jos partnerius iš viso pasaulio“, – sakydamas kalbą Prahos Karolio universitete, teigė O. Scholzas.Kalbėdamas apie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų stiprinimą, O. Scholzas pareiškė, kad pagrindinis tikslas yra sukurti „šiuolaikišką Ukrainos kariuomenę, pajėgią visuomet apginti savo šalį“. „Pavyzdžiui, galiu įsivaizduoti, kad Vokietija prisiims ypatingą atsakomybę sustiprinti Ukrainos artileriją ir oro gynybos pajėgumus“, – kalbėjo O. Scholzas.

Ukraina pralaužė pirmąją Rusijos okupantų gynybos linijąUkrainos ginkluotosios pajėgos pradėjo puolimo veiksmus daugeliu krypčių pietuose ir pralaužė pirmąją Rusijos okupantų gynybos liniją. Apie tai pranešė operatyvinės vadovybės „Pietūs“ atstovė Natalija Humeniuk.„Pradėjome puolimo operacijas daugelyje mūsų zonos sričių ir pralaužėme pirmąją priešo gynybos liniją. Natūralu, kad šių sričių neįvardinsime“, – sakė N. Humeniuk.https://t.me/Tsaplienko/14318

Kremlius ragina spausti Ukrainą dėl Zaporižios AEKremlius pirmadienį paragino daryti „spaudimą“ Kyjivui, kad sumažėtų įtampa dėl Maskvos pajėgų užimtos Zaporižios atominės elektrinės pietryčių Ukrainoje, dėl kurios apšaudymų Maskva ir Kyjivas kaltina vienas kitą.„Visos šalys privalo daryti spaudimą Ukrainos pusei, kad ji liautųsi kėlusi pavojų Europos žemynui apšaudydama“ šią jėgainę, žurnalistams sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.

Okupantai toliau patiria gėdingų nuostolių: persigandę rusų desantininkai pabėgo tiesiai iš mūšio laukoOkupantai toliau patiria gėdingų nuostolių kare. Jie persigandę bėga tiesiai iš mūšio lauko. Apie tokį atvejį pranešė Ukrainos kariai. Jis nutiko Donbase su kovotojais iš pseudorespublikos, skelbia 24tv.ua.Ukrainos gynėjai informavo, kad vadinamasis 109-asis kvazirespublikos pulkas atsitraukė iš savo pozicijų Chersono srityje. Prie jo prisijungė Rusijos desantininkai. Jie bėgo iš mūšio lauko, skelbia 24tv.ua.„Situacija laikinai okupuotoje Chersono srityje okupantams gana sudėtinga. Galingosiomis ir siaubingosiomis HIMARS sistemomis sunaikinti praktiškai visi dideli tiltai: Antonivkos geležinkelio ir automobilių tiltai bei Nova Kachovkos tiltas. Liko tik pėsčiųjų tiltai“, - pranešė pajėgų „Kachovka“ operatyvinė grupė.Ukrainos kariai konstatuoja, kad Rusijos armija iš okupuoto Krymo nebegali gauti ginkluotės ir personalo. Dabar Ukrainai pasitaikė puiki proga susigrąžinti savo teritorijas.Paviešintame vaizdo įraše girdėti, kaip vienas okupantas skundžiasi, kad pramušta pirmoji Rusijos gynybos linija, rusų pajėgos apšaudomos iš tankų, artilerijos ir lėktuvų.https://www.facebook.com/ouvKakhovka/videos/1018539645523163/

Scholzas žada remti Vakarų Balkanų šalių, Moldovos, Sakartvelo ir Ukrainos stojimą į ESVokietijos kancleris Olafas Scholzas pirmadienį pažadėjo ryžtingai paremti šešių Vakarų Balkanų šalių, Moldovos, Sakartvelo ir Ukrainos stojimą į Europos Sąjungą.„Jų įstojimas į ES atitinka mūsų interesus“, – pareiškė O. Scholzas Prahos Karolio universitete sakydamas kalbą apie savo viziją dėl bloko.

Ukrainos ministras: misija Zaporižios elektrinėje bus „sunkiausia per TATENA istoriją“Jungtinių Tautų branduolinių programų priežiūros agentūros misija Rusijos pajėgų užimtoje Zaporižios atominėje elektrinėje bus sunkiausia, kokią yra tekę vykdyti šiai institucijai, pirmadienį perspėjo Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba .„Ši misija bus sunkiausia per TATENA (Tarptautinės atominės energijos agentūros) istoriją, atsižvelgiant į Rusijos Federacijos ten vykdomus aktyvius kovos veiksmus, taip pat labai įžūlias Rusijos pastangas legitimuoti savo buvimą ten“, – per vizitą Stokholme sakė D. Kuleba.TATENA vadovas Rafaelis Grossi pirmadienį sakė, kad jis kartu su darbo grupe šią savaitę išvyks į didžiausią Europoje atominę jėgainę, pastarosiomis savaitėmis ne kartą tapusią karinių smūgių taikiniu..Kalbėdamas per bendrą spaudos konferenciją su Švedijos premjere Magdalena Andersson ir užsienio reikalų ministre Ann Linde D. Kuleba sakė, kad „Rusija sukelia branduolinės avarijos grėsmę ne vien Ukrainai, bet ir visam pasauliui“.Jis dar kartą pareikalavo, kad Rusija iš jėgainės pasitrauktų.„Tikimės iš šios misijos aiškaus faktų apie visų branduolinės saugos protokolų pažeidimus aiškaus išdėstymo“, – pabrėžė D. Kuleba.„Rusija privalo pasitraukti, o TATENA, taip pat daugelis pasaulio šalių, turi priversti juos išeiti – viskas labai paprasta. Tai vienintelis būdas branduoliniam saugumui užtikrinti“, – pridūrė ukrainiečių diplomatijos vadovas.

Putinas vyksta į KaliningradąRusijos prezidentas Vladimiras Putinas šią savaitę vyks į Kaliningradą. Apie tai pranešė jo atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.„Antroje savaitės pusėje prezidentas bus Kaliningrade“, – sakė D. Peskovas.

Negyvas rastas Ukrainos išdavikasChersono srityje žuvo buvęs Ukrainos partijos „Sluga Narody“ (liet. „Tautos tarnas“) deputatas Oleksijus Kovaliovas, kuris kilus karui persimetė į Rusijos pusę. Cituodamas šaltinius okupuotoje teritorijoje, ukrainiečių žurnalistas Andrejus Caplienka skelbia, kad O. Kovaliovas buvo mirtinai subadytas savo paties namuose Hola Prystanės mieste. „Oleksijus Kovaliovas, turtingas Chersono žemvaldys, į parlamentą pateko su partija „Sluga Narody“ ir invazijos pradžioje nelauktai pasiūlė savo paslaugas okupantams. Jis pasirūpino, kad jo gaminama produkcija į Rusiją būtų tiekiama per Krymą. Jau anksčiau pasikėsinta O. Kovaliovą nužudyti, o partizanai atvirai paskelbė, kad vyras – jų prioritetinis taikinys“, – teigia žurnalistas. Apie O. Kovaliovo mirtį feisbuke taip pat pranešė Chersono karinės administracijos vadovo patarėjas Serhijus Chlanas. „Pasirodė informacija, kad buvęs parlamentaras-išdavikas Oleksijus Kovaliovas buvo nužudytas Železnij Port kurorte. Šiuos duomenis reikia patikslinti, bet įdomu tai, kad apie savo „ministro“ mirtį paskelbė ir propagandinė žiniasklaida, nors [informacija] nedelsiant buvo pašalinta“, – teigia S. Chlanas. S. Chlanas nepatikslino, kurios konkrečios žiniasklaidos priemonės publikavo žinutes apie O. Kovaliovo mirtį. Ryte Chersono srities okupacinė valdžia dar nebuvo pakomentavusi informacijos apie žmogžudystę. Balandžio 28-ąją partijos „Sluga Narody“ frakcija sustabdė O. Kovaliovo narystę partijoje ir frakcijoje dėl to, kad, frakcijos duomenimis, parlamentaras Chersono srityje bendravo su Rusijos kariais.

Zelenskis: Ukrainos pergalė bus geriausias žuvusiųjų atminimo pagerbimasUkrainiečių tauta visada prisimins savo gynėjus, o Ukrainos pergalė kare bus geriausias žuvusiųjų atminimo pagerbimas.Tai pirmadienį, Ukrainos gynėjų atminimo dieną, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis, praneša „Ukrinform“.„Mūsų tauta niekada nepamirš kiekvieno ir kiekvienos, kurie kovoja už Ukrainą, kurie atidavė už ją savo gyvybę. Ir mūsų atminimas – tai ne viskas, ką turime. Mūsų nepriklausomybė, kurią mes išsaugosime ir perduosime mūsų vaikams ir anūkams, mūsų pergalė, kuri tikrai bus pasiekta, taps geriausiu visų, kurie žuvo šiame kare, atminimo pagerbimu“, - parašė jis „Telegram“ kanale.Ukrainos valstybės vadovas pridūrė, kad didvyriai lieka gyvi amžinai.Ukrainoje rugpjūčio 29-ąją minima Ukrainos gynėjų, žuvusių kovoje už šalies nepriklausomybę, suverenitetą ir teritorijos vientisumą, atminimo diena. Ši data pasirinkta pažymint Ukrainos karių išsiveržimo iš apsupties Ilovaiske 2014 metų rugpjūčio 29-ąją dieną.https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/pfbid02dXTnx991AbE1TBkDphZv5r1jaW3GGMB8qpTdBsWJ9g7viEnCLAsigzoM79K68WdDl

G7 šalys reikalauja netrukdomos TATENA prieigos prie Zaporižios AEDidžiojo septyneto (G7) šalys pirmadienį pareikalavo, kad Tarptautinei atominės energijos agentūrai (TATENA) būtų suteikta netrukdoma prieiga prie Rusijos užgrobtos Zaporižios atominės elektrinės Ukrainos pietuose.TATENA personalas turi būti greitai, saugiai ir „netrukdomai“ įleistas į visus Ukrainos branduolinius objektus, teigiama G7 direktorių grupės ginklų neplatinimo klausimu pranešime. Jame priduriama, kad TATENA darbuotojams taip pat turi būti leista „tiesiogiai ir netrukdomai bendrauti su šių objektų sistemas valdančiu Ukrainos personalu“.Anot pranešimo, tai, kad Rusijos kariuomenė toliau kontroliuoja Zaporižios AE, kelia „rimtą pavojų tokių objektų saugumui“. „Tokie veiksmai kelia branduolinės katastrofos ar incidento grėsmę ir kelia pavojų Ukrainos gyventojams, kaimyninėms šalims ir visai tarptautinei bendruomenei“, – perspėjo direktorių grupė. Jos teigimu, Zaporižios AE teritorijoje neturi vykti jokie karo veiksmai ir ten neturi būti laikoma karinė technika.

Ukraina: iš Kremliaus gautas dar vienas fantastinis nurodymasOkupantai rusai Mariupolyje suaktyvino pasiruošimą vadinamajam referendumui, bet mėginimai sudaryti balsavimo komisijas kol kas nesėkmingi.Tai pirmadienį „Telegram“ kanale pranešė Mariupolio mero patarėjas Petro Andriuščenka, kuriuo remiasi „Ukrinform“.„Referendumas. Mūsų žiniomis, iš Kremliaus gautas dar vienas fantastinis nurodymas – iki rugsėjo 15 d. pasiekti Donecko srities sieną. Todėl vėl atnaujintas pasiruošimas „referendumui“. Mėginama sudaryti keturis balsavimo komisijas – kol kas nesėkmingai“, - parašė jis.Pasak P. Andriuščenkos, taip pat duotas nurodymas patikslinti mariupoliečių asmens duomenis.„Visi masiškai apskambinami ir klausiami, ar ketina balsuoti. Bet data nenurodoma, sako, kad ji bus paskelbta vėliau“, - papasakojo Mariupolio mero patarėjas.„Ukrinform“ primena, kad Rusijos agresija sukėlė Mariupolyje didžiulę humanitarinę katastrofą. Miestas beveik visiškai sugriautas, jame neužtikrinamas normalus elektros, vandens ir dujų tiekimas. Nuo karo pradžios Maroiupolyje žuvo apie 22 tūkst. civilių, daugiau kaip 50 tūkst. gyventojų buvo deportuoti į Rusiją ir laikinai okupuotas Donecko srities teritorijas.Anksčiau buvo pranešta, kad okupantai planavo surengti „referendumą“ dėl užgrobtų teritorijų prijungimo prie Rusijos rugsėjo 11 d.

Chersone sunaikinta rusų okupantų kariuomenės bazėLaikinai okupuoto Chersono gyventojai pranešė apie smūgius rusų karinei bazei. Naktį buvo smogta į Nacionalinės gvardijos karinį dalinį, kuriame, užėmus miestą, buvo dislokuoti Rusijos kariai.Chersono regiono tarybos deputatas Sergejus Chlanas patvirtino informaciją apie smūgius rusų okupantų karinei bazei.„Naktis orkams buvo nelengva, o daugeliui ji buvo paskutinė“, – savo „Facebook“ paskyroje rašė jis.https://t.me/uniannet/70150

Į Ukrainą iš Baltarusijos oro erdvės paleistos mažiausiai penkios raketosRugpjūčio 28 d. vakarą į Baltarusijos oro erdvę įskrido penki Rusijos lėktuvai ir iš ten į Ukrainos teritoriją paleido mažiausiai penkias raketas, praneša agentūra „Ukrinform“, remdamasi karo veiksmų stebėsenos grupe „Belaruski Hajun“.Pasak „Belaruski Hajun“, 19 val. 14 min. į Baltarusijos oro erdvę virš Mogiliovo srities iš Rusijos teritorijos įskrido mažiausiai penki rusų naikintuvai, tarp jų – keli bombonešiai „Tu-22M“. Jie tuomet praskrido virš Rahačiovo miesto Akciabrskij miestelio Gomelio srityje link. Iš ten 19 val. 29 min. buvo paleista pirmoji raketa. Po to raketos buvo paleidžiamos kas tris minutes.Kiek vėliau virš Mikaševičų, Lunineco ir Stolino miestų Baltarusijoje pasigirdo penki sprogimai ar raketų paleidimo garsai. Tuomet tarp 19 val. 44 min. ir 19 val. 53 min. lėktuvai grįžo į Rusiją.Baltarusija yra artima Rusijos sąjungininkė. Šalis leidžia Maskvai naudotis savo teritorija vykdant Ukrainos puolimą.

Rusijoje vyks karinės pratybos „Vostok 2022“Rusijoje šią savaitę vyks karinės pratybos „Vostok 2022“, kuriose dalyvaus daugiau kaip 50 tūkst. karių.Šalies gynybos ministerija pirmadienį pareiškė, kad pratybų metu bus naudojama daugiau kaip 5 tūkst. įvairios ginkluotės vienetų, 140 lėktuvų ir 60 karo laivų. Ministerija tikino, kad šių pratybų tikslas – užtikrinti Rusijos ir jos sąjungininkių karinį saugumą.Kaip pranešama, ketvirtadienį prasidėsiančios ir kitą trečiadienį pasibaigsiančios pratybos vyks poligonuose Rytų Sibire ir Rusijos Tolimuosiuose Rytuose bei Japonijos jūroje. Jose dalyvaus kariai iš Rusijos, Baltarusijos, Kinijos ir Indijos.Pratybos organizuojamos Rusijos karui Ukrainoje įžengus į septintą mėnesį.

Britų žvalgyba: rusų kariai šaiposi iš ŠoiguRusijos armija šaiposi iš šalies gynybos ministro Sergejaus Šoigu, kuris neturi jokio karinio išsilavinimo ar karinės patirties. Remiantis žiniasklaidos pranešimais, jis buvo nušalintas nuo realaus vadovavimo Ukrainoje esantiems kariams. Apie tai savo tviterio paskyroje paskelbė Jungtinės Karalystės gynybos ministerija. Nepriklausoma Rusijos žiniasklaida neseniai paskelbė, kad dėl problemų, su kuriomis Rusija susiduria kariaudama prieš Ukrainą, gynybos ministras S. Šoigu šiuo metu yra nušalintas nuo vadovavimo rusų kariams: šalies prezidentą Vladimirą Putiną apie karo eigą dabar tiesiogiai informuoja karinių operacijų vadai. Remiantis žvalgybos duomenimis, Rusijos karininkai ir kariai, turintys tiesioginės karo patirties, nuolatos tyčiojasi iš S. Šoigu dėl pastarojo neveiksmingo ir atsainaus vadovavimo, Rusijai negalint kare pasiekti progreso. „S. Šoigu jau seniai bando nusikratyti žmogaus, neturinčio rimtos karinės patirties, reputacijos. Didžiąją savo karjeros dalį jis praleido statybų sektoriuje ir dirbdamas Nepaprastųjų situacijų ministerijoje“, – komentare teigia Jungtinės Karalystės gynybos ministerija.

Ukraina praneša, kad nuo karo pradžios jau sunaikinta daugiau kaip 47 tūkst. okupantų rusųRusijos armija Ukrainoje nuo vasario 24 d. iki rugpjūčio 29 d. jau neteko apie 47 100 kareivių. Tai pirmadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 1 947 tankų, 4 269 šarvuotųjų kovos mašinų, 1 060 artilerijos sistemų, 279 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų, 149 priešlėktuvinės gynybos priemonių, 234 lėktuvų, 203 sraigtasparnių, 844 dronų, 196 sparnuotųjų raketų, 15 laivų, 3 188 automobilių, 101 specialiosios technikos vieneto.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.

Iš Odesos srities uostų išplaukė dar trys laivai su ukrainietiškais grūdaisPirmadienio rytą iš Odesos srities uostų „grūdų koridoriumi“ išplaukė trys laivai su Ukrainos žemės ūkio produkcija.Tai pranešė Turkijos gynybos ministerija, kuria remiasi „Ukrinform“.„Pirmadienio rytą iš Ukrainos uostų išplaukė dar trys laivai su grūdais“, - sakoma pranešime.Jame taip pat pažymima, kad eksportui skirti grūdai kraunami pagal planą, darbus kontroliuoja Bendrasis koordinavimo centras Stambule.Sekmadienį iš Odesos srities uostų išplaukė šeši laivai su grūdais.Iš viso nuo jūrų blokados nutraukimo iš Odesos srities uostų išplaukė 54 laivai su ukrainietiška žemės ūkio produkcija.Liepos 22 d. Stambule dalyvaujant Turkijos prezidentui Recepui Tayyipui Erdoğanui ir Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui António Guterresui buvo pasirašyta sutartis dėl saugaus grūdų gabenimo iš Ukrainos uostų. Dokumentą pasirašė Ukrainos, Rusijos, JT ir Turkijos atstovai.Kaip jau buvo pranešta, laivai, Juodąja jūra gabenantys grūdus Iš Ukrainos, plaukia specialia buferine 10 jūrmylių (maždaug 18,5 kilometro) zona.

Rusų kariai apšaudė EnerhodarąEnerhodaro, kuriame yra Zaporižios AE, meras praneša, kad rusų kariai apšaudė du miesto mikrorajonus.Apie tai jis paskelbė savo „Telegram“ kanale.Anot jo, civilių namuose išdužo langai, užsidegė kieme stovėję automobiliai.Ukrainos prezidento štabo viršininkas vėlai sekmadienį savo „Telegram“ kanale taip pat patvirtino šiuos pranešimus. Jis paviešino vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip ugniagesiai gesina degančius automobilius.„Jie provokuoja ir bando šantažuoti pasaulį“, – sakė Andrijus Jermakas.https://t.me/zsuwar/20255

Podoliakas: Rusijos mėginimai aneksuoti Ukrainos teritoriją tariamais referendumais neduos rezultatųUkrainos prezidento biuro vadovo patarėjas Michailas Podoliakas pareiškė, kad Rusijos mėginimai aneksuoti Ukrainos teritoriją tariamais referendumais neduos rezultatų, praneša UNIAN.„Priminsiu... Barbarai planavo užgrobti Kyjivą per tris dienas. Paskui – užgrobti Donbasą iki gegužės 9 d., o vėliau – bent jau iki rugsėjo. Nė vienas iš šių planų neįvykdytas. Taip pat neduos rezultatų ir mėginimai aneksuoti Ukrainos teritorijas tariamais referendumais arba sužlugdyti Vakarų paramą dujų šantažu“, - parašė tviteryje M. Podoliakas.Jis taip pat pabrėžė, kad rusų okupuotame Kryme nežinomos kilmės atakų skaičius tik didės.

Ekspertai stebisi, kaip ukrainiečiai naudoja ginklusEkspertai teigia, kad Ukraina pasiekė didelę sėkmę kare, nes netikėtai panaudojo ginklus ir įrangą. Apie tai rašoma „The New York Times“ pranešime. Ekspertai ir JAV gynybos departamento pareigūnai teigia, kad Ukrainos pajėgos panaudojo amerikietiškus ir kitus ginklus taip, kaip mažai kas tikėjosi – nuo balandžio mėn. Juodojoje jūroje nuskandinto Rusijos flagmano „Moskva“ iki šį mėnesį įvykdytos atakos prieš Rusijos oro pajėgų bazę Kryme.Pavyzdžiui, Ukrainos pajėgos greičiau gabena raketas, montuoja jas ant sunkvežimių. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų koviniai pajėgumai jūroje buvo padidinti įrengus raketų sistemas greitaeigiuose kateriuose.Aukšto rango Pentagono pareigūnas sakė, kad Ukrainos pajėgos ant sovietinių naikintuvų MiG-29 sumontavo amerikiečių tiekiamas raketas HARM. To dar niekada nebuvo padaryta – manoma, kad šios raketos yra nesuderinamos su MiG-29 ir kitais Ukrainos naudojamais naikintuvais.

TATENA komanda vyksta į Zaporižios AETarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vadovas Rafaelis Grossi pirmadienį pranešė vykstąs į Rusijos pajėgų kontroliuojamą Zaporižios atominę elektrinę pietryčių Ukrainoje, pastarosiomis savaitėmis tapusią kelių karinių smūgių taikiniu.„Ši diena atėjo – TATENA palaikymo ir pagalbos Zaporižioje misija jau pakeliui“, – per „Twitter“ parašė R. Grossi ir pridūrė, kad Jungtinių Tautų agentūros misija į didžiausią Europoje atominę jėgainę atvyks „vėliau šią savaitę“.Prie žinutės pridėtoje nuotraukoje matyti R. Grossi stovintis kartu su 13 žmonių komanda. Jie dėvėjo liemenes ir kepuraites su TATENA logotipu.R. Grossi jau kelis mėnesius prašė sudaryti galimybę aplankyti jėgainę ir perspėjo dėl „labai realios branduolinės katastrofos rizikos“.Zaporižios elektrinė, turinti šešis reaktorius, buvo okupuota Rusijos pajėgų tuojau po Maskvos karinės invazijos pradžios vasario 24 dieną.Maskva ir Kyjivas kaltino vienas kitą šio komplekso ir jo apylinkių apšaudymais.Ukrainos branduolinės energetikos agentūra „Enerhoatom“ šeštadienį, po naujausių smūgių, perspėjo dėl radioaktyvių medžiagų nuotėkio ir gaisrų grėsmės.Jungtinės Tautos ragino nutraukti visus karinius veiksmus teritorijoje aplink Zaporižios elektrinę.Ukraina iš pradžių baiminosi, kad TATENA vizitas legitimizuos Rusijos okupaciją, bet vėliau išreiškė visišką palaikymą tokiai misijai.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį ragino agentūrą kuo greičiau pasiųsti savo komandą.Nuo ketvirtadienio iki penktadienio jėgainė pirmąkart per savo keturių dešimtmečių istoriją buvo atkirsta nuo Ukrainos nacionalinių elektros tinklų „dėl įsibrovėlių veiksmų“, nurodė „Enerhoatom“.Penktadienio popietę jungtys vėl buvo atkurtos.Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas sutiko, kad nepriklausomų inspektorių grupė į Zaporižios AE atvyktų per Ukrainą, rugpjūčio 20-ąją pranešė Prancūzijos prezidentūra, Kremliaus vadovui pasikalbėjus su prancūzų prezidentu Emmanueliu Macronu.https://twitter.com/rafaelmgrossi/status/1564096717397659649