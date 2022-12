Tai būtų pirmoji V. Zelenskio kelionė į užsienį nuo Rusijos invazijos pradžios vasario mėnesį.

Kelionė, apie kurią iš anksto neskelbta, rengiama Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui planuojant trečiadienį susitikti su kariuomenės aukšto rango pareigūnais ligšioliniams Rusijos karo rezultatams įvertinti ir tolesniems tikslams nustatyti po virtinės pralaimėjimų mūšio lauke.

V. Zelenskio vizito, kurį naujienų agentūrai AFP patvirtino vienas JAV pareigūnas, metu Baltuosiuose rūmuose turi įvykti susitikimas su prezidentu J. Bidenu. Taip pat turi būti paskelbta apie naują karinės pagalbos Ukrainai paketą, įskaitant pažangias raketų sistemas „Patriot“, padėsiančias apsisaugoti nuo žiaurių Rusijos raketų atakų, skelbia JAV žiniasklaida.

Vizitas tebėra preliminarus ir priklauso nuo saugumo sumetimų.

Zelenskis: kaip tėvas norėčiau pabrėžti, kiek daug tėvų neteko savo vaikųPaklaustas, koks yra teisingas būdas užbaigti šį karą, Ukrainos prezidentas kalbėjo apie savo, kaip tėvo, poziciją ir pridūrė, kad „negali būti taikos mums primestame kare“.„Atsiprašau, kad šiandien daug kalbu apie vaikus, bet kaip tėvas norėčiau pabrėžti, kiek daug tėvų neteko savo sūnų ir dukterų fronto linijoje. Kas jiems yra teisinga taika? Pinigai yra niekas, jokios kompensacijos ar žalos atlyginimas. Jie gyvena iš keršto. Kuo ilgiau tęsis karas, tuo ilgiau tęsis ši agresija ir tuo ilgiau šie tėvai gyvens kerštu. Negali būti teisingos taikos mums primestame kare“.

Bidenas sako, kad JAV parama truks „tiek, kiek reikės“ JAV prezidentas Joe Bidenas pareiškė, kad Vašingtono parama Ukrainai truks „tiek, kiek reikės“, kai JAV paskelbė apie naują 1,8 mlrd. dolerių paramos Ukrainai saugumo srityje paketą. J. Bidenas tai pasakė per bendrą spaudos konferenciją su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.

Zelenskis: priešraketinės gynybos sistema „Patriot“ yra labai svarbus žingsnisUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmiausia padėkojo Amerikos žmonėms, kurie „tiek daug daro dėl Ukrainos“. Tada jis padėkojo JAV už priešraketinės gynybos sistemą „Patriot“, kurią pavadino „labai svarbiu žingsniu“ ir kuri „gerokai sustiprins mūsų šalies priešlėktuvinę gynybą“.

Bidenas: pasauliui svarbu tiesiogiai išgirsti apie Ukrainos kovąAmerikos žmonėms ir pasauliui svarbu tiesiogiai iš Ukrainos lyderio išgirsti apie jo šalies kovą, trečiadienį pareiškė JAV prezidentas Joe Bidenas, priėmęs Vašingtone ukrainiečių prezidentą Volodymyrą Zelenskį.Bendroje spaudos konferencijoje Baltuosiuose rūmuose J. Bidenas sakė, kad „Amerikos žmonėms ir pasauliui svarbu tiesiogiai iš Jūsų, pone Prezidente, išgirsti apie Ukrainos kovą ir būtinybę ir toliau būti išvien 2023-iaisiais“.„Neišprovokuotas, neteisingas, plataus masto puolimas prieš Ukrainos žmones tęsiasi jau 300 dienų. Jau 300 dienų Ukrainos žmonės rodo Rusijai ir visam pasauliui savo tvirtą prigimtį ir nepalaužiamą pasitikėjimą kovoje už savo šalį“, – pareiškė J. Bidenas.„Amerikos žmonės yra pasirengę ginti laisvę nuo agresijos. Tiekiame oro gynybos sistemas, artileriją, šaudmenis. Nuo pat pradžių amerikiečiai kartu su partneriais visame pasaulyje rėmė Ukrainą“, – pridūrė jis.„Turime aiškiai pasakyti, ką Rusija padarė. Ji sąmoningai atakavo Ukrainos kritinę ir civilinę infrastruktūrą. Rusija naudoja žiemą kaip ginklą“, – kalbėjo J. Bidenas.„Noriu, kad ukrainiečiai žinotų, jog amerikiečiai bus su jumis kiekviename žingsnyje. Kartu mes ir toliau palaikysime demokratijos ugnį. Ši šviesa nugalės tamsą. Ačiū, pone Zelenski. Mes esame su jumis“, – sakė jis.V. Zelenskis savo ruožtu padėkojo JAV už pagalbą.Po susitikimo su J. Bidenu Baltuosiuose rūmuose Ukrainos prezidentas kreipsis į Kongresą, kurios, be kita ko, klausysis viceprezidentė Kamala Harris.

Bidenas: Ukraina kiekviename žingsnyje prieštaravo Rusijos lūkesčiamsBendrą spaudos konferenciją Joe Bidenas pradeda sakydamas, kad „ypač reikšminga“ asmeniškai pamatyti savo kolegą iš Ukrainos.Tai pirmas kartas, kai pora matosi nuo tada, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą. Po to JAV prezidentas pagyrė Ukrainą už jos laimėjimus.„Ukraina laimėjo Kijevo mūšį, Charkovo mūšį, Chersono mūšį... Ukraina kiekviename žingsnyje paneigė Rusijos lūkesčius“.Jis pridūrė, kad Vladimiras Putinas „neketina nutraukti šio žiauraus karo“.

Bidenas pažadėjo Ukrainai tolesnę paramą, V. Zelenskis padėkojo JAVJAV prezidentas Joe Bidenas pažadėjo Ukrainai tolesnę paramą jos gynybinėje kovoje su Rusija. „Mes toliau stiprinsime Ukrainos gebėjimą gintis, ypač oro gynybą ir todėl perduosime Ukrainai „Patriot“ raketų baterijas“, - sakė J. Bidenas trečiadienį Ovaliniame kabinete Vašingtone priėmęs V. Zelenskį. Jo žinutė svečiui: „Prezidente V. Zelenski, Jungtinės Valstijos remia drąsius žmones Ukrainoje“.Ukrainos prezidentas „iš visos širdies“ padėkojo už JAV paramą. Ukraina „dėl jūsų paramos“ mūšio lauke yra geroje situacijoje, teigė jis.JAV yra svarbiausia Ukrainos sąjungininkė jos gynybinėje kovoje su Rusija. Nuo prezidento J. Bideno kadencijos pradžios 2021 metų sausį JAV skyrė Ukrainai beveik 22 mlrd. dolerių paramą.

JAV prezidentas Joe Bidenas ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis netrukus surengs bendrą spaudos konferenciją Baltuosiuose rūmuose.

Zelenskis sako, kad kiti metai „gali tapti itin svarbūs Ukrainai“.Trečiadienį Baltuosiuose rūmuose susitikęs su JAV prezidentu Joe Bidenu, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad kiti metai „gali tapti itin svarbūs Ukrainai“.„JAV prezidente, ačiū, kad palaikote mūsų žmones! <...> Esu tikras, kad kartu galime pasiekti reikšmingų rezultatų“, – sakė V. Zelenskis „Telegram“ žinutėje.

Bidenas: JAV toliau rems Ukrainos gynybą ir teisingos taikos siekį Jungtinės Valstijos ir toliau rems Ukrainos gynybą ir teisingos taikos siekį.JAV prezidentas Joe Bidenas tai pasakė susitikimo su V. Zelenskiu, kurį transliavo JAV televizijos kanalas CBS News, pradžioje.„Žinote, kad man garbė būti šalia jūsų vieningai ginantis nuo žiauraus Putino karo“, – sakė J. Bidenas.JAV prezidentas sakė, kad sunku patikėti, jog šis karas trunka jau 300 dienų, nes Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas „pradėjo brutalų išpuolį prieš Ukrainos teisę egzistuoti kaip valstybei“ ir užpuolė nekaltus ukrainiečius be jokios priežasties, tik siekdamas įbauginti ukrainiečius.J. Bidenas sakė, kad V. Putinas suintensyvino išpuolius prieš Ukrainos civilius gyventojus ir smogė Ukrainos mokykloms, vaikų namams ir ligoninėms.Kaip sakė JAV prezidentas, V. Putinas „bando panaudoti žiemą kaip ginklą“.„Tačiau Ukrainos žmonės ir toliau įkvepia pasaulį. Tai sakau nuoširdžiai. Savo drąsa įkvėpė ne tik mus, bet ir visą pasaulį“, – sakė J. Bidenas.

Ukrainos kariuomenė pranešė apie didelius smūgius prieš Rusijos ginklų ir amunicijos sandėlius Prezidentui Volodymyrui Zelenskiui pradėjus vizitą Vašingtone, Ukrainos kariuomenė pranešė padariusi didelę žalą Rusijos ginklų ir amunicijos sandėliams, praneša CNN.Ukrainos kariuomenės Generalinis štabas patvirtino, kad ugnis padarė žalos priešo amunicijos sandėliams netoli Kadiivkos Luhansko srityje, į kuriuos buvo taikytasi praėjusios savaitės pabaigoje. Jis teigė, kad sprogimai sandėliuose truko daugiau kaip 20 valandų.Jis taip pat pranešė apie smūgį Rusijos bazei pietinėje Chersono srityje, kurios dalį vis dar yra užėmusios Rusijos pajėgos.

Zelenskis įteikė Bidenui Ukrainos kryžių Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įteikė JAV prezidentui Joe Bidenui ukrainietišką kryžių už karinius nuopelnus po to, kai abu lyderiai kalbėjosi su žurnalistais iš Baltųjų rūmų.V. Zelenskis padėkojo J. Bidenui ir JAV Kongresui už paramą, taip pat išreiškė padėką Amerikos žmonėms.„Labai dėkoju, pone Prezidente. Žinoma, ačiū abiejų partijų palaikymui, ačiū Kongresui ir ačiū nuo mūsų tiesiog paprastų žmonių jūsų paprastiems žmonėms, amerikiečiams. Tikrai vertinu“, – sakė jis.Tada Zelenskis įteikė Bidenui didvyrio apdovanojimą, kurį, pasak jo, perdavė Donbaso regione kovojančios Ukrainos kariuomenės kapitonas.„Vienas vaikinas, kuris tikrai, tikrai didvyris, tikras kapitonas, ir jis paprašė manęs perduoti jo apdovanojimą“, – sakė Zelenskis. „Jis labai drąsus, ir jis pasakė perduoti jį labai drąsiam prezidentui, o aš noriu perduoti jums, tai yra kryžius už karinius nuopelnus.“

Prasidėjo Zelenskio ir Joe Bideno susitikimasKalbėdamas angliškai, V. Zelenskis sakė, kad jam „didelė garbė“ būti Baltuosiuose rūmuose, ir padėkojo JAV prezidentui ir „paprastiems Amerikos žmonėms“ už jų paramą.„Ačiū nuo mūsų paprastų žmonių, jūsų paprastiems žmonėms, amerikiečiams. Aš jus labai vertinu. Manau, kad tikrai sunku suprasti, ką mes sakome, kai sakome, kad vertiname... man didelė garbė būti čia“.Tada Ukrainos prezidentas įteikė J. Bidenui medalį. J. Bidenas sakė, kad Ukrainos žmonės „įkvėpė pasaulį“ savo drąsa ir atsparumu. „Prezidente Zelenski, Jungtinės Valstijos palaiko Ukrainos žmones, mes palaikome jus, jūs esate puikus lyderis“, – pridūrė jis.

Zelenskis atvyko į Baltuosius rūmusUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko į Baltuosius rūmus prieš susitikimą su Joe Bidenu, rašo Sky News.Atvykusį V. Zelenskį pasitiko JAV prezidentas ir pirmoji ponia Jill Biden.

„Wagner“ grupė ketina verbuoti įkalintas moteris karui UkrainojeRusijos samdinių grupė „Wagner“, kovojanti Ukrainoje, siekia verbuoti Rusijoje įkalintas moteris ir pasiųsti jas į frontą, trečiadienį pareiškė su Kremliumi susijęs jos įkūrėjas Jevgenijus Prigožinas.„[Jos gali būti] ne tik slaugytojos ir ryšių darbuotojos, bet ir sabotažo grupėse bei snaiperių porose. Visi žino, kad tai jau buvo daroma anksčiau“, – sakė 61 metų vyras, turėdamas omenyje Antrojo pasaulinio karo laikų moteris snaiperes, kurias šlovino sovietų propaganda.„Mes prie to artėjame. Yra tam tikras pasipriešinimas, bet manau, kad mes jį įveiksime“, – pridūrė J. Prigožinas socialinėje žiniasklaidoje.Jo komentarai buvo atsakas į vieno Rusijos pareigūno iš rytinės Rusijos dalies žodžius, esą Nižnij Tagilo mieste įkalintos moterys prašė jo būti išsiųstos į Ukrainą padėti Rusijos kariuomenei.Pastaraisiais mėnesiais „Wagner“, kaip manoma, masiškai verbavo kalinius vyrus iš Rusijos kalėjimų kovoti Ukrainos fronto linijose, žadėdamas sumažintas bausmes ir didelius atlyginimus.

JAV V. Zelenskis jau lyginamas su W. ChurchilliuUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kreipsis į JAV Kongresą kaip karo laikų lyderis, prašydamas Amerikos paramos – prieš 80 metų tai darė Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Winstonas Churchillis.V. Zelenskis, kaip ir W. Churchillis 1941 metų gruodį, Vašingtone lankysis tuo metu, kai jo šalis yra nepaliaujamai puolama, o tarptautinė pagalba yra labai svarbi, kad ji galėtų kovoti toliau.„Ten, kur prieš kelias kartas stovėjo Winstonas Churchillis, šiandien čia stovės ir prezidentas Zelenskis – ne tik kaip prezidentas, bet ir kaip pačios laisvės ambasadorius“, – prieš Ukrainos vadovo kreipimąsi trečiadienio vakarą sakė Senato daugumos lyderis Chuckas Schumeris.Atstovų Rūmų pirmininkė Nancy Pelosi priminė, kad jos tėvas buvo įstatymų leidėjas tuo metu, kai JK vadovas pasakė savo garsiąją kalbą Kongrese.„Man tai labai reikšminga akimirka. Mano tėvas, kongresmenas Thomas D‘Alesandro jaunesnysis, buvo Atstovų Rūmų narys 1941 metais, kai Winstonas Churchillis kitą dieną po Kalėdų atvyko į Kongresą prašyti mūsų tautos paramos kovoje su tironija Europoje“, – sakė N. Pelosi.V. Zelenskis šiais metais jau atkartojo W. Churchillio žodžius per nuotolinį kreipimąsi į JK Bendruomenių rūmus, žadėdamas „kovoti miškuose, laukuose, pakrantėse, gatvėse“.

Zelenskis sako, kad atvyko į Vašingtoną padėkoti už paramąUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis „Telegram“ paskyroje nurodė, kokiu tikslu atvyko į Vašingtoną.„Šiandien esu Vašingtone, kad padėkočiau Amerikos žmonėms, Prezidentui ir Kongresui už labai reikalingą paramą. Taip pat tęsti bendradarbiavimą, kad priartėtume prie mūsų pergalės. Surengsiu keletą derybų, kad sustiprinčiau Ukrainos atsparumą ir gynybinius pajėgumus. Visų pirma su JAV prezidentu Joe Baidenu aptarsime dvišalį Ukrainos ir Jungtinių Amerikos Valstijų bendradarbiavimą. Kitais metais turime grąžinti Ukrainos vėliavą ir laisvę visai mūsų žemei, visiems mūsų žmonėms.“

Ukrainos pajėgos skelbia Chersono srityje sunaikinusios rusų artilerijos pozicijąUkrainos ginkluotosios pajėgos skelbia sunaikinusios didelę Rusijos artilerijos poziciją. Aerodrome prie Kachovkos Chersono srityje šalies pietuose okupaciniai daliniai buvo sutelkę apie 30 įvairių artilerijos sistemų bei priešlėktuvinės ginkluotės, taip pat amunicijos ir degalų, pranešė Ukrainos generalinis štabas.Šių duomenų nepriklausomai patikrinti kol kas nėra galimybės.

Šaltinis teigia, kad Zelenskio kelionės į JAV metu užtikrinamas griežtas saugumasUkrainos prezidento Volodymyro Zelenskio trumpo vizito į JAV metu buvo užtikrintas griežtas saugumas, baiminantis dėl Rusijos veiksmų, trečiadienį CNN sakė Ukrainos vadovui artimas šaltinis.Šaltinio teigimu, dėl šios nuolatinės grėsmės aukšto rango vyriausybės pareigūnai ir ambasados JAV darbuotojai nebuvo informuoti apie V. Zelenskio vizito tvarkaraštį.Šaltinis pridūrė, kad V. Zelenskis jau kelis mėnesius norėjo vykti į JAV, tačiau reikėjo atsižvelgti į tam tikrus veiksnius.Pasak šaltinio, reikėjo apskaičiuoti karinę riziką, kad Ukrainos prezidentas galėtų vykti į trumpą kelionę nesukeldamas pavojaus karinei padėčiai šalyje. Be to, su Baltaisiais rūmais reikėjo suderinti grafiką, kad būtų įvertintos galimybės ją surengti, pridūrė šaltinis.Šaltinis CNN teigė, kad V. Zelenskis nenorėjo vykti į kelionę, jei Ukrainos ir Jungtinių Valstijų dvišaliuose santykiuose nebūtų įvykę reikšmingų pokyčių. Patvirtinus Bideno administracijos planą siųsti Ukrainai naują gynybos pagalbos paketą, į kurį įeina priešraketinės gynybos sistemos „Patriot“, Zelenskis tai įvertino kaip didelį pokytį abiejų sąjungininkių santykiuose.

Ukrainos prezidentas Zelenskis atvyko į JAVUkrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko į JAV, CNN sakė šaltinis, susipažinęs su jo kelionėmis. Numatyta, kad Baltuosiuose rūmuose su JAV prezidentu Joe Bidenu jis turi susitikti 21 val. (Lietuvos laiku).

Zelenskiui atskridus į JAV, paskelbta apie galingą pagalbą UkrainaiJAV trečiadienio vakarą (Lietuvos laiku) paskelbė apie papildomą 1,85 mlrd. dolerių pagalbą Ukrainai. Į šį paketą įtraukta ir oro gynybos sistema „Patriot“, ranešė JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas.Tokia žinia paskelbta po to, kai viešumoje pasirodė pranešimai, jog Ukrainos prezidentą į Ameriką skraidinantis JAV karinis lėktuvas jau yra netoli Vašingtono. „Remiantis prezidento įgaliojimu, šiandien suteikiamas dvidešimt aštuntas JAV ginklų ir įrangos išėmimas Ukrainai nuo 2021 m. rugpjūčio mėn. Šis 1 mlrd. dolerių paketas apima papildomą amuniciją ir svarbią įrangą, kurią Ukraina taip efektyviai naudoja gindamasi mūšio lauke“, – sakoma A. Blinkeno pranešime.Jis pridūrė, kad Pentagonas trečiadienį taip pat paskelbs apie 850 mln. dolerių naują saugumo pagalbą Ukrainai. A. Blinkenas pabrėžė, kad ši nauja parama skiriama Kremliui „bandžius ir nepavykus nušluoti Ukrainą iš žemėlapio“, o dabar atakuojant infrastruktūrą.„Patriot“ sistema yra pažangi ilgo nuotolio oro gynybos sistema, kuri yra labai efektyvi perimant balistines ir sparnuotąsias raketas.„Šiandien pirmą kartą teikiama pagalba apima oro gynybos sistemą „Patriot“, galinčią numušti sparnuotąsias raketas, trumpojo nuotolio balistines raketas ir orlaivius“, – sakė A. Blinkenas.Jis pakartojo, kad JAV ir toliau „rems Ukrainą tol, kol reikės, kad Kijevas galėtų toliau gintis ir, kai ateis laikas, užimtų kuo stipresnę poziciją prie derybų stalo“.

Ukrainos kariuomenė numušė 6 mln. dolerių vertės priešo dronąUkrainos kariuomenė numušė Rusijos pajėgų droną, kurio vertė siekia apie 6 mln. dolerių. Pasak „Ukrinform“, apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ praneša Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.„Ukrainos aviacija per dieną surengė devynis smūgius personalo, ginklų ir karinės technikos koncentracijos zonose. Be to, mūsų gynėjai nušovė priešo forposto tipo UAV, kuris kainuoja apie 6 milijonus JAV dolerių“, – sakoma pranešime.

Kare Ukrainoje žuvo buvęs Rusijos politinis kalinys Genadijus AfanasjevasPer kovas fronte žuvo 32 metų buvęs politinis kalinys ir aktyvistas Genadijus Afanasjevas, kurį Rusija grąžino Ukrainai per apsikeitimą kaliniais 2016 metais.„Afanasjevas Genadijus Sergejevičius, šaukinys „Thor“, mirė Luhansko srityje, netoli Belohorivkos“, – pranešė jo bendražygis Olegas Sencovas.Informaciją apie mirtį taip pat patvirtino G. Afanasjevo motina ir žmona.Rusijos teismas teigė, kad bendruomenės, kuriai priklausė G. Afanasjevas, nariai planavo įvykdyti sprogimų seriją Simferopolyje. Iš pradžių G. Afanasjevas bendradarbiavo su tyrėjais, tačiau vėliau atsiėmė savo parodymus ir pareiškė, kad juos davė kankinamas.Jis buvo nuteistas septyneriems metams kalėjimo, tačiau netrukus įvyko kalinių mainai su Ukraina ir jis atgavo laisvę. G. Afanasjevas gavo Ukrainos užsienio reikalų ministerijos specialiojo atstovo postą dėl kalinių paleidimo, surengė daug susitikimų, palaikančių Rusijoje nuteistus ukrainiečius, ir aprašė savo istoriją knygoje „Pakilimas po nuopuolio“.

Vašingtonas: Bidenas pakvietė Zelenskį į JAV, karui žengiant į naują etapąJungtinių Amerikos Valstijų prezidentas Joe Bidenas šią savaitę pakvietė Volodymyrą Zelenskį į Vašingtoną, nes Baltieji rūmai mano, jog karas įžengė į naują etapą, trečiadienį sakė JAV valstybės departamentas atstovas Johnas Kirby.„Prezidentas tikrai tiki, kad artėjant žiemai, kai įžengsime į naują Putino agresyvaus karo fazę, dabar yra tinkamas laikas dviem lyderiams pasikalbėti akis į akį“, – sakė jis.Tikimasi, kad pagrindinė derybų tema bus tolesni karinės ir ekonominės pagalbos Ukrainai etapai.Pasak J. Kirby, prezidentai taip pat aptars galimus karo užbaigimo scenarijus.Trečiadienio vakarą V. Zelenskis taip pat kalbės bendroje Kongreso sesijoje.Pranešama, jog Ukrainos prezidento kelionė į JAV suplanuota spontaniškai, per pokalbį telefonu su Joe Bidenu gruodžio 11 dieną.

Estija išsiuntė mobiliąją sauną ir skalbyklą fronto linijoje esantiems Ukrainos kariamsEstai papildė savo ir taip didelę paramą Ukrainos kariuomenei pristatydami mobiliąją sauną kaip kalėdinę dovaną šaltą žiemą fronto linijose turintiems ištverti kariams.Ant karinės transporto priemonės sumontuota pirtis neseniai buvo perduota Ukrainos kariuomenei kartu su dušu ir skalbykla ant dar dviejų sunkvežimių, teigiama Estijos visuomeninio transliuotojo ERR ir naujienų savaitraščio „Maaleht“ pranešime.„Tai trijų mašinų įrenginys, leidžiantis kariams pirmiausia nueiti į sauną, nusiprausti po dušu ir tada pailsėti. Ir tuo pat metu išsiskalbti bei išsidžiovinti savo drabužius, – sakė technikos kūrėjas Siimas Nellisas prieš išsiunčiant įrangą iš Estijos. – Tai labai svarbu moralinei būklei ir sveikatai palaikyti“.Pirmasis dalinys, kuris gaus dovanotą pirtį, yra Ukrainos savanorių batalionas, nuo kovo mėnesio fronte kovojantis su Rusijos daliniais.Sunkvežimiuose sumontuotą pirtį, dušą ir skalbyklą galima perkelti kitur arba uždengti maskuojamuoju tinklu siekiant išvengti rusų atakų.Pasak pranešimų, pirtimi ir skalbykla per savaitę galės pasinaudoti apie 400 karių. Sistema buvo sukurta bendra pagalbos organizacijų, savanoriškos Estijos gynybos lygos ir pirtis gaminančios įmonės iniciatyva.

Bidenas prieš susitikimą su Zelenskiu: yra daug ką aptartiJAV prezidentas Joe Bidenas savo kolegai iš Ukrainos Volodymyrui Zelenskiui palinkėjo geros kelionės į Vašingtoną. „Linkiu tau gero skrydžio, Volodymyrai. Labai džiaugiuosi, kad atvyksti. Yra daug ką aptarti“, - trečiadienio rytą (vietos laiku) rašė J. Bidenas tviteryje.V. Zelenskis trečiadienio vakarą Vidurio Europos laiku su trumpu vizitu atvyks į JAV sostinę. Čia jis susitiks su J. Bidenu ir pasakys kalbą JAV Kongrese. Tai pirmoji V. Zelenskio kelionė į užsienį nuo Rusijos invazijos pradžios vasario 24 dieną.Nacionalinės saugumo tarybos komunikacijos direktorius Johnas Kirby trečiadienio rytą per JAV televiziją sakė, kad abiejų prezidentų susitikime bus kalbama ir apie Ukrainos taikos pastangas. „Neturiu abejonių, kad jie kalbėsis apie V. Zelenskio įsivaizdavimą apie teisingą taiką – ir apie tai, kaip ši gali atrodyti, kokie šios taikos komponentai ir kaip galime padėti Ukrainai ją pasiekti“, - teigė J. Kirby.Esą akivaizdu, kad V. Putinas šiuo metu nėra suinteresuotas diplomatija. „Visiškai priešingai. Jis suinteresuotas nužudyti dar daugiau ukrainiečių civilių ir artėjant žiemai išjungti žmonėms šviesą bei šildymą“, - kalbėjo J. Kirby‘is. Taigi JAV esą turi užtikrinti, kad Ukraina gautų tą gynybos pagalbą, kurios jai reikia.JAV duomenimis, J. Bidenas trečiadienį, be kita ko, paskelbs, kad jo šalis perduos Ukrainai „Patriot“ oro gynybos sistemą.

Putinas: susidūrimas Ukrainoje buvo neišvengiamasRusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį pareiškė, kad tapo akivaizdu, jog karas Ukrainoje neišvengiamas, ir tvirtino, kad „geriau šiandien, nei rytoj“.„Tapo akivaizdu, kad susidūrimai su šiomis pajėgomis, taip pat ir Ukrainoje, buvo neišvengiami. Vienintelis klausimas buvo, kada tai įvyks“, – sakė jis per Rusijos gynybos ministerijos valdybos posėdį.„Žinoma, karinės operacijos visada asocijuojasi su tragedijomis ir žmonių netektimis. Mes tai puikiai suprantame ir žinome. Bet kadangi tai buvo neišvengiama, geriau šiandien nei rytoj“, – tęsė jis.Jis pakartojo, kad Rusijos tikslai Ukrainoje bus pasiekti.Jis taip pat sakė, kad Maskva neturi jokių ribų, kai kalbama apie savo kariuomenės finansavimą.„Vyriausybė duos viską, ko reikia armijai“, – sakė jis.

Nepaisant sirenų gausmo, Ukrainoje naujų Rusijos atakų nefiksuotaNors trečiadienio popietę visoje Ukrainoje gaudė apie oro antskrydžių pavojų perspėjančios sirenos, šalyje naujų Rusijos atakų nefiksuota.Apie tai pranešė „The Guardian“, remdamasis vietos pareigūnais.Pastaraisiais mėnesiais Rusijos kariuomenė prieš taikius Ukrainos miestus nuolat rengia masines raketų atakas ir per tokius smūgius dažniausiai taikosi į kritinę infrastruktūrą.

S. Šoigu ragina plėsti kariuomenęVykstant karui Ukrainoje, Rusijos gynybos ministras teigia, kad jo šalies kariuomenė turi būti praplėsta nuo dabartinio milijono iki 1,5 mln. karių.Sergejus Šoigu trečiadienį pareiškė, kad į šį skaičių turėtų būti įtraukta 695 tūkst. karių pagal savanorių sutartis. Jis nepasakė, kada kariuomenė planuoja pasiekti minimą skaičių.Anot jo, Rusijos kariuomenė, atsižvelgdama į Suomijos ir Švedijos planus prisijungti prie NATO, šalies vakaruose formuos naujus dalinius.Ministras kalbėjo per Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimą su valstybės aukščiausio rango kariškiais.

Šoigu: Rusija įkurs karines jūrų bazes dviejuose okupuotuose Ukrainos miestuoseRusija planuoja įkurti bazes savo karo laivynui paremti dviejuose Pietų Ukrainos uostamiesčiuose, kuriuos Maskva užėmė invazijos metu, trečiadienį pareiškė gynybos ministras Sergejus Šoigu.„Berdiansko ir Mariupolio uostai veikia visu pajėgumu. Planuojame juose dislokuoti bazes paramos laivams, gelbėjimo tarnyboms ir karo laivų remonto padaliniams“, – sakė S. Šoigu pranešime per Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimą su aukščiausiais šalies kariniais pareigūnais.

Putinas grasina hipergarsinėmis raketomis „Sarmat“Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pakartojo, kad jo šalies kariuomenė esą įgyvendins visus vadinamosios „specialiosios karinės operacijos“ Ukrainoje tikslus.Kaip rašo „The Guardian“, V. Putinas tai pareiškė kalboje, kurią trečiadienį pasakė susitikime su šalies aukščiausio rango gynybos pareigūnais.Kremliaus šeimininkas savo kalboje taip pat pažadėjo visapusišką finansinę paramą Rusijos kariams ir tvirtino, kad šiuo klausimu esą „nebus jokių limitų“. V. Putinas pridūrė, kad Rusija tariamai ir toliau didina savo branduolinių pajėgų kovinę parengtį.Negana to, Rusijos prezidentas apkaltino NATO prieš jo šalį naudojant visus turimus pajėgumus ir paragino savo šalies kariuomenės vadus pasitelkti savo patirtį, sukauptą kaunantis Sirijoje ir Ukrainoje. V. Putinas taip pat tvirtino, kad Rusija turi atsižvelgti į dronų svarbą savo „operacijoje“ prieš Ukrainą, ir nurodė, jog netolimoje ateityje dislokavimui bus paruošta Rusijoje pagaminta hipergarsinė raketa „Sarmat“.V. Putinas šią kalbą pasakė karui Ukrainoje tęsiantis jau beveik 10 mėnesių.

Žiniasklaida: JAV Rusijai suteiks tokį statusą, kokio iki šiol neturėjo nė viena šalisBaltieji rūmai ir Kongreso nariai ruošia įstatymo projektą, kuris leis Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidentui Joe Bidenui Rusijai suteikti šalies agresorės statusą.Apie tai rašo Amerikos portalas „The Hill“, remdamasis įstatymo projekto tekstu ir neįvardytų Respublikonų partijai priklausančių kongresmenų padėjėjais. Dabar JAV teisės aktuose nėra numatytas kokios nors valstybės paskelbimas šalimi agresore. Rusija – pirmoji valstybė, galinti gauti šį statusą. Jeigu taip nutiks, J. Bidenas įgis naujų galių įvesti sankcijų Rusijos oficialiesiems asmenims.Anksčiau JAV valdžia atmetė Ukrainos prašymą pripažinti Rusiją terorizmą remiančia valstybe, atsižvelgę į tai, kad toks sprendimas apsunkins diplomatinius santykius su Maskva, įskaitant dėl karo su Ukraina užbaigimo. Taigi, sprendimas Rusiją paskelbti šalimi agresore tapo kompromisu.Bet, kaip pažymėjo „The Hill“ šaltiniai, terorizmą remiančios šalies statusas izoliuotų Rusiją tarptautinėje arenoje ir priverstų JAV valdžią bausti kitas su Rusiją bendradarbiaujančias valstybes. Tačiau šalies agresorės statusas faktiškai nereiškia jokių naujų apribojimų Rusijos Federacijai (RF), nes daugumai Rusijos aukščiausiųjų valdžios pareigūnų jokių sankcijų neįvesta.J. Bideno administracija Rusijai sugalvojo „alternatyvų statusą, kurio nėra nei nacionaliniuose, nei tarptautiniuose JAV teisės aktuose“, „The Hill“ nurodė su svarstymais susipažinęs kongresmeno padėjėjas, panoręs likti anonimu. „Tai neužbaigta viešųjų ryšių priemonė, kuri nenubaus Rusijos ir nepadės Ukrainos tautai“, – pridūrė jis.Neįvardyti Ukrainos oficialieji asmenys „The Hill“ pareiškė, kad šalies agresorės statuso suteikimas Rusijai iš tikrųjų nepatenkina jų prašymo visiškai, tačiau jie yra pasirengę pritarti atskiro termino priėmimui, jeigu jis suteiks papildomų instrumentų RF ir kitoms šalims nubausti už karo pradėjimą.

Orbano ateinančių metų planuose vizitas į Ukrainą nenumatytasVengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas neplanuoja ateinančiais metais apsilankyti Kyjive.Jis tai pareiškė trečiadienį per baigiamąją spaudos konferenciją, praneša nepriklausomas Vengrijos leidinys „Telex“.Žurnalistai V. Orbano pasiteiravo, ar jis ketina ateinančiais metais vykti į Kyjivą. Vengrijos vyriausybės vadovas atsakė, kad tokio vizito „jo programoje nėra“.V. Orbanas taip pat pareiškė, kad ir ateinančiais metais Vengrija stengsis likti kuo nuošaliau nuo karo Ukrainoje. Anot jo, šiame kare yra tik pralaimėtojai, kuriais Vengrijos premjeras laiko kariaujančias šalis – Ukrainą ir Rusiją, taip pat Europą, kenčiančią dėl sankcijų ir patiriančią ekonomikos nuosmukį.

Kaczynskis: pagalba Ukrainai lemia Lenkijos padėtį tarptautinėje arenojeLenkijos valdančiosios partijos „Įstatymas ir teisingumas“ lyderis Jaroslawas Kaczynskis pareškė, kad jei Lenkija nebūtų įsipareigojusi padėti ukrainiečiams, kovojantiems su Rusijos agresija, jos padėtis tarptautinėje arenoje būtų daug prastesnė.„(Rusijos) grėsmės lygis būtų nepalyginamai didesnis, o mūsų padėtis tarptautinėje arenoje menkesnė“, – trečiadienį paskelbtame interviu savaitraščiui „Gazeta Polska“ sakė jis.„Mes būtume patekę tarp prorusiškų šalių, morališkai žlugę“, – argumentavo J. Kaczynskis. „Trumpai tariant, tvirtas įsipareigojimas remti Kyjivą visais atžvilgiais yra teisingas sprendimas: saugiausias, politiškai geriausias ir teigiamai nušviečiantis šalį“, – pridūrė jis.J. Kaczynskio teigimu, Ukrainai vis dar reikia Lenkijos paramos. „Mūsų tėvynės vaidmuo šiame procese, kuris yra nepaprastai svarbus pasaulio saugumui, itin svarbus. Todėl mūsų padėtis geresnė, didesnė svarba“, – sakė jis.

Apklausa: daugiau kaip 90 proc. ukrainiečių neketina palikti savo dabartinės gyvenamosios vietosNors Rusija vis atakuoja Ukrainą raketomis ir dronais, daugiau kaip 90 proc. ukrainiečių neketina palikti savo dabartinės gyvenamosios vietos. Tokie Kyjivo tarptautinio sociologijos instituto surengtos apklausos rezultatai, praneša UNIAN.Niekur neketina vykti 91 proc. apklaustųjų, o tarp tų, kurie vis dėlto planuoja palikti dabartinę gyvenamąją vietą, 71 proc. pareiškė važiuosią į kitus Ukrainos regionus (daugiausia – vakarinius) ir tik 20 proc. – į užsienį.Tyrimo rezultatai taip pat leidžia daryti išvadą, kad plataus masto migracija pirmaisiais karo mėnesiais nesukėlė didelės socialinės įtampos šalies bendruomenėse. 72 proc. priimančių bendruomenių nuolatinių gyventojų teigiamai žiūrį į šalies viduje perkeltus asmenis, 6 proc. – neigiamai, o kiti – neutraliai. 81,8 proc. nuolatinių gyventojų padėjo atvykėliams savo bendruomenėse. 77,5 proc. šalies viduje perkeltų asmenų jaučia teigiamą požiūrį į save, tik 3 proc. – neigiamą, kiti – neutralų.Apklausa buvo surengta šių metų spalio-lapkričio mėnesiais.Anksčiau Aukščiausiosios Rados žmogaus teisių įgaliotinis Dmytro Lubinecas pranešė, kad, prasidėjus Rusijos plataus masto agresijai, iš Ukrainos jau išvyko daugiau kaip 14 mln. žmonių.

Rusijos pajėgos stiprina savo pozicijas Zaporižios kryptimiRusijos kariai stiprina savo pozicijas Zaporižios miesto Ukrainos pietryčiuose link, tad bus nelengva prasiveržti pro priešo gynybinę liniją. Tokiu vertinimu trečiadienį pasidalino Zaporižios srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Staruchas, kurį cituoja naujienų agentūra „Ukrinform“.„Priešas yra už 50 km nuo Zaporižios, už 10 km nuo Orichivo ir už 5 km nuo Huliajpolės. Per pastarąją parą (rusai) surengė 62 atakas. Vakar jie smūgiavo Orichivui ir ten sužeidė du žmones bei apgadino gyvenamuosius namus, tačiau mes juos atstatysime“, – teigė O. Staruchas.Jis pažymėjo, kad priešas stiprina savo pozicijas. „Bus nelengva prasiveržti pro gynybinę liniją. Jie aplink Melitopolį kasa apkasus ir stato betonines užtvaras“, – pridūrė O. Staruchas. Nepaisant to, jis šiuos karo metodus pavadino pasenusiais ir akcentavo, kad Ukrainos kariai turi precizinio tikslumo ginklų, tad minėti apkasai bei užtvaros nesutrukdys jiems išlaisvinti šių miestų.Rusijos visapusiškas karas prieš Ukrainą jau tęsiasi beveik 10 mėnesių.

Putinas netrukus pasakys „svarbią, esminę kalbą“Kremlius skelbia, kad prezidentas Vladimiras Putinas netrukus pasakys „svarbią, esminę“ kalbą.

Pastarąją parą Rusijos agresijos aukomis Ukrainoje tapo penki civiliai, dar 17 buvo sužeistiPastarąją parą, gruodžio 20-ąją, Rusijos agresijos aukomis Ukrainoje tapo penki civiliai, dar 17 žmonių buvo sužeisti.Tokius Ukrainos sričių karinių administracijų duomenis trečiadienį „Telegram“ kanale paskelbė prezidento biuro vadovo pavaduotojas Kyrylas Tymošenka, praneša „Ukrinform“.Pasak pareigūno, Donecko srityje žuvo keturi žmonės, dar aštuoni buvo sužeisti, Zaporižios srityje – du sužeistieji, Charkivo srityje - sužeistas vienas žmogus, Chersono srityje – vienas žmogus žuvo, šeši sužeisti.

Britų žvalgyba: Ukrainoje tęsiasi gatvių mūšiai, kuriems Rusijos pajėgos neturi tinkamo pasirengimoUkrainos miestuose tęsiasi gatvių mūšiai, kuriems Rusijos kariai ir grupės „Vagner“ samdiniai neturi tinkamo pasirengimo. Tai savo naujausioje, trečiadienį paskelbtoje žvalgybos duomenų suvestinėje pareiškė Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerija.Pasak ministerijos, apie gatvių mūšius pranešama Bachmuto mieste Donecko srityje. Per pastarąją savaitę Rusijos pajėgos padarė nedidelę pažangą stumdamosi į priekį rytiniame miesto pakraštyje. Suvestinėje nurodoma, kad rusų pėstininkai jau galimai įsitvirtino rytinėse pramoninėse teritorijose ir yra mėginę veržtis į miegamuosius rajonus.Ministerija pažymi, kad intensyvios kovos vadinamajame Bachmuto sektoriuje vyksta dar nuo birželio, tačiau fronto linijos yra ne pačiame mieste, o jo apylinkėse.Nepaisant to, kaip tvirtinama suvestinėje, dabartiniame kare ilgų ir didelių gatvių mūšių nuo liepos, kai Rusija užėmė Lysyčanską ir Sjeverodonecką, būta mažai. Kadangi tokioms kautynėms būtinos gerai apmokytos pėstininkų pajėgos ir stipri lyderystė, mažai tikėtina, kad šių mūšių baigtis bus palanki tik prastus mokymus gavusiems „Vagner“ samdiniams ir naujai mobilizuotiems Rusijos rezervistams.JK gynybos ministerija tokiomis suvestinėmis dalinasi kiekvieną dieną, nuo pat Rusijos visapusiško karo prieš Ukrainą pradžios.

Lavrovas: ES nevykdo objektyvaus tyrimo dėl sprogimų „Nord Stream“ dujotiekiuoseRusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Europos Sąjunga (ES) esą nevykdo tinkamo ir objektyvaus tyrimo dėl sprogimų, pažeidusių „Nord Stream 1“ ir „Nord Stream 2“ dujotiekius, praneša „The Guardian“.„Po sprogimų „Nord Stream“ dujotiekiuose, kurių, regis, Europos Sąjungoje niekas objektyviai netirs, Rusija sustabdė dujų tiekimą šiauriniais maršrutais“, – trečiadienį tvirtino S. Lavrovas.Nors ES šalys spėja, kad šiuos rugsėjo pabaigoje įvkusius sprogimus tyčia sukėlė Rusija, Maskva kaltinimų kratosi ir juos mėgina versti Jungtinei Karalystei (JK). Danijos ir Švedijos tyrėjai yra paskelbę išvadą, kad šis incidentas buvo sabotažo akto rezultatas, tačiau tada jie nenurodė galimų atakos kaltininkų.

Kremlius pakomentavo Zelenskio vizitą į JAV: nieko gero nebusKremlius trečiadienį pareiškė, kad iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio vizito į JAV nieko gero nebus ir kad Rusija nemato galimybių dėl taikos derybų su Ukraina.Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, kalbėdamas su žurnalistais, sakė, kad tolesnis Vakarų ginklų tiekimas Ukrainai „pagilins“ konfliktą, o tai neva gali atsigręžti prieš Kyjivą.„Ginklų tiekimas tęsiasi, o tiekiamų ginklų asortimentas plečiasi. Visa tai, žinoma, veda prie konflikto gilinimo. Tai nežada nieko gero Ukrainai“, – sakė D. Peskovas.

„Politico“: Zelenskis amerikiečiams išdėstys didžiausią prašymą nuo pat karo pradžiosKai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį nusileis Vašingtone, jis Jungtinėms Valstijoms išdėstys didžiausią prašymą nuo tada, kai prieš 300 dienų jo šalį užpuolė Rusija. Galimas dalykas, kad norimo atsakymo Ukrainos vadovas nesulauks, skelbia „Politico“.Skelbiama, kad V. Zelenskio vadovaujama Ukrainos delegacija JAV prezidento Joe Bideno ir jo komandos prašys Ukrainą aprūpinti ATACMS raketomis, galinčiomis pasiekti taikinį už 300 kilometrų.Kaip skelbė „Politico“, remdamasis gerai informuotais šaltiniais, jau nekalbant apie ATACMS, Ukrainos delegacija taip pat prašys ir bepiločių „Gray Eagle“ ir „Reaper“.„Tik Jungtinių Valstijų oficialieji asmenys nenori nusileisti. Baltieji Rūmai kategoriškai atsisako suteikti ATACMS... Jeigu Kyjivas gautų ilgo nuotolio raketų, tai gali išprovokuoti Putiną prieš Ukrainą imtis dar mirtingesnių ginklų“, – rašo „Politico“.Kaip teigiama publikacijoje, toks Jungtinių Valstijų neapsisprendimas neramina Ukrainos valdžią ir privertė aukščiausią šalies karinę vadovybę prašyti pagalbos kitur, taip pat ir už NATO ribų.„Dabar ukrainiečiai nerimauja, kad šią žiemą nesugebės karo lauke įgyti pranašumo ir praras impulsą bei pagreitį, kuriuos įgavo išlaisvinę Chersoną“, – teigia „Politico“.

Ukraina: per gaisrą žuvo keturi žmonės, dar penki nukentėjoPer gaisrą privačiame gyvenamajame name Užkarpatės regione Ukrainos vakaruose keturi žmonės žuvo, o dar penki nukentėjo.Tai trečiadienį pranešė Valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos atstovai, kuriais remiasi UNIAN.Ugnis įsiplieskė antradienio vakarą Medianicos kaime. Tuo metu namuose buvo trys suaugusieji ir septyni vaikai.Nelaimės aukomis tapo dvi 50 ir 26 metų amžiaus moterys ir du vaikai, gimę 2020 ir 2021 metais. Dar penki vaikai nuo 6 iki 10 metų, patyrę įvairių nudegimų ir apsinuodiję degimo produktais, nugabenti į ligoninę.Prieš kelias dienas Odesos srityje per gaisrą žuvo motina su kūdikiu.Kaip pažymi UNIAN, atšalus orams, per Ukrainą ritasi gaisrų banga. Jie neretai kyla dėl elektros generatorių naudojimo taisyklių pažeidimų.Rusija nuo spalio 10 d. masiškai atakuoja raketomis ir dronais Ukrainos energetikos infrastruktūrą.

Baltarusija apribojo įvažiavimą į rajonus, kurie ribojasi su UkrainaBaltarusija apribojo įvažiavimą į pasienio zoną trijuose su Ukraina besiribojančios Gomelio srities rajonuose.Tai trečiadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Baltarusijos valstybine naujienų agentūra „BelTA“.„Laikinai apriboti įvažiavimą (įėjimą), laikiną buvimą ir judėjimą pasienio ruože Gomelio srities Lojevo, Bragino ir Choinikų rajonuose“, - sakoma Baltarusijos ministrų tarybos nutarime.Jame teigiama, kad apribojimai netaikomi fiziniams asmenims, vykstantiems į pasienio zoną darbo reikalais, į gyvenamąją vietą ir pas gimines.„rbc.ua“ primena, kad būtent iš šių rajonų Rusijos kariuomenė vasario 24 d. pradėjo Kyjivo ir Černihivo sričių puolimą.

Ukrainoje sunaikintų okupantų rusų skaičius nenumaldomai artėja prie 100 tūkst.Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 510 okupantų rusų. O iš viso nuo vasario 24 d. iki gruodžio 21 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 99 740 kareivių. Tai trečiadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 3 002 tankų, 5 979 šarvuotųjų kovos mašinų, 1 972 artilerijos sistemų, 412 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 212 oro gynybos priemonių, 282 lėktuvų, 267 sraigtasparnių, 1 688 dronų, 653 sparnuotųjų raketų, 16 laivų, 4 608 automobilių, 178 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Prieš Zelenskio vizitą JAV Kapitolijaus policija jau sustiprino apsaugąBaltieji rūmai patvirtino pranešimus, kad trečiadienį laukiama Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio vizito Vašingtone. Tai būtų pirmoji nuo Rusijos invazijos pradžios žinoma jo kelionė į užsienį.Baltųjų rūmų pranešime sakoma, kad JAV prezidentas Joe Bidenas nekantrauja gruodžio 21 d. Baltuosiuose rūmuose pasveikinti prezidentą V. Zelenskį, o po to prezidentas V. Zelenskis pasakys kalbą jungtinėje Kongreso sesijoje. Baltieji rūmai nurodė, kad vizito metu J. Bidenas „paskelbs apie naują reikšmingą saugumo pagalbos paketą, padėsiantį Ukrainai apsiginti nuo Rusijos agresijos“.V. Zelenskis tviteryje taip pat patvirtino kelionę, jo įrašas paskelbtas tuo pačiu metu kaip ir Baltųjų rūmų pareiškimas.„Kelyje į JAV sustiprinti (Ukrainos) atsparumą ir gynybinius pajėgumus“, – parašė V. Zelenskis ir pridūrė, kad jo diskusijos su J. Bidenu apims dvišalį bendradarbiavimą. „Taip pat pasakysiu kalbą Kongrese ir surengsiu dvišalius susitikimus“, – pridūrė Ukrainos vadovas.Prieš galimą Ukrainos prezidento vizitą trečiadienį JAV Kapitolijaus policija jau sustiprino apsaugą, pranešė JAV naujienų svetainė „Axios“, remdamasi keliais neįvardytais šaltiniais.Apie planuojamą iš anksto nepaskelbtą V. Zelenskio vizitą antradienio vakarą pranešė kelios JAV žiniasklaidos priemonės. Remdamosi neįvardytais šaltiniais jos teigė, kad Ukrainos lyderis Baltuosiuose rūmuose susitiks su JAV prezidentu J. Bidenu, o po to asmeniškai kreipsis į JAV Kongresą.Taip pat pranešta, kad per V. Zelenskio vizitą JAV turėtų paskelbti apie oro gynybos sistemos „Patriot“ pristatymą Ukrainai. Sistema „Patriot“ pakeis padėtį Rusijos puolimą atremiančioje Ukrainoje, nes ji skirta gynybai nuo lėktuvų, sparnuotųjų raketų, dronų ar raketų, paleistų net iš didelio atstumo. Vašingtonas, be kitos karinės pagalbos, jau suteikė Kyjivui daugkartinio raketų paleidimo įrenginius HIMARS ir antžemines oro gynybos sistemas NASAMS.V. Zelenskis nėra išvykęs iš Ukrainos nuo vasario 24 d., kai Rusijos kariuomenė pradėjo veržtis į šalį. Tačiau jis vaizdo ryšiu dalyvavo įvairiuose aukščiausio lygio susitikimuose ir telefonu kalbėjosi su pasaulio lyderiais.Kadenciją baigianti JAV Atstovų rūmų pirmininkė Nancy Pelosi antradienį laišku paragino Atstovų rūmų narius asmeniškai dalyvauti trečiadienio posėdyje „dėl ypatingo dėmesio demokratijai“. Antradienio vakarą ji žurnalistams nepatvirtino, kad laukiama V. Zelenskio, jau 10 mėnesių be poilsio vadovaujančio kariaujančiai šaliai, tačiau sakė, kad tokio „visiško didvyrio“, kaip V. Zelenskis, apsilankymas būtų „garbė Jungtinių Valstijų Kongresui“. Kovodami su Vladimiru Putinu, Ukrainos žmonės „kovoja už demokratiją mums visiems“, sakė ji.

Iš pavojingų Ukrainos regionų pastaraisiais mėnesiais evakuoti 87 tūkst. žmoniųIš pavojingų Ukrainos regionų pastaraisiais mėnesiais evakuota apie 87 tūkst. piliečių.Tai pranešė Ukrainos laikinai okupuotų teritorijų reintegracijos ministerija, kuria remiasi „Ukrinform“.„Pastaraisiais mėnesiais iš pavojingų Zaporižios srities rajonų išvažiavo daugiau kaip 43 tūkst. žmonių, Chersono – apie 34 tūkst., Donecko ir Luhansko – maždaug 5 tūkst., Charkivo srities – per 5 tūkst. piliečių“, - sakoma pranešime.Pažymima, kad evakuacija iš išvaduotų teritorijų tęsiama.Toliau vyksta privaloma evakuacija iš Donecko srities. Nuo jos pradžios į saugesnius Ukrainos regionus jau perkelta daugiau kaip 33 tūkst. piliečių, tarp jų – apie 5 tūkst. vaikų ir beveik 2 tūkst. sunkiai judančių žmonių.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, gruodžio 8 d. duomenimis, šalies viduje perkeltų asmenų statusą turėjo 4,88 mln. ukrainiečių, iš jų 3,5 mln. – piliečiai, palikę savo namus prasidėjus Rusijos plataus masto agresijai.

Ukrainos pareigūnas: Rusijoje ketinama skelbti visuotinę mobilizaciją ir uždaryti sienas Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas pareiškė, kad Rusijos valdžia svarsto galimybę paskelbti šalyje visuotinę mobilizaciją, praneša UNIAN.Per nacionalinį televizijos maratoną pareigūnas taip pat teigė, kad Kremlius gali uždaryti Rusijos sienas vyrams iki 65 metų amžiaus.„Yra duomenų, kad rusams apskritai gali būti uždarytos visos sienos, vyrai iki 65 metų iš viso nebus išleidžiami už šios šalies ribų. Manau, kad jau seniai reikėjo taip padaryti, juos reikia aptverti tvora. Jeigu civilizuotas pasaulis laikytųsi civilizuotų taisyklių, tai jis jau seniai turėjo uždaryti Rusijos Federaciją, kad nė vienas lėktuvas, nė vienas automobilis negalėtų palikti šios šalies teritorijos. Šiandien ten svarstomas visuotinės mobilizacijos klausimas“, - sakė O. Danilovas.Šių metų rugsėjo 21 d. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas paskelbė šalyje vadinamąją dalinę mobilizaciją. Oficialiai buvo planuojama mobilizuoti apie 300 tūkst. rusų. Po kelių savaičių buvo pranešta, kad mobilizacija jau baigėsi, bet manoma, jog ji tęsiasi iki šiol.

JAV Ukrainai skirs „Patriot“ sistemų, pagalbos paketas sieks 1,8 mlrd doleriųJAV suteiks Ukrainai karinę pagalbą už 1,8 mlrd JAV dolerių. Į naująjį paketą pirmą kartą bus įtrauktos „Patriot“ oro gynybos sistemos ir tiksliai valdomos bombos naikintuvams.Kadangi Baltieji rūmai oficialiai nepaskelbė apie pagalbą, apie tai prabilę pareigūnai pageidavo likti anonimiški.Kaip pažymi „The Associated Press“, ši pagalba rodo, kad JAV plečiasi pažangios ginkluotės rūšys, kurias jos siųs į Ukrainą, kad sustiprintų šalies oro gynybą.

Smūgiai į Donecko sritįRusijos pajėgos per vieną dieną du kartus smogė Kurachovui, Donecko srityje, 1 žmogus buvo sužeistas.Rusijos pajėgos sunkiąja artilerija atakavo Kurachovo miestą, esantį už 50 kilometrų nuo Rusijos okupuoto Donecko. Atakos metu buvo apgadinti du penkiaaukščiais pastatai ir automobilis, „Telegram“ pranešė Donecko srities gubernatorius Pavlo Kyrylenko.

CNN: Zelenskis jau pakeliui į Vašingtoną, kur susitiks su BidenuTrečiadienį, gruodžio 21 d., Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis lankysis Jungtinėse Amerikos Valstijose.JAV prezidentas Joe Bidenas Baltuosiuose rūmuose susitiks su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, pranešė CNN, remdamasis dviem su šiuo klausimu susipažinusiais žmonėmis.Netikėta V. Zelenskio kelionė į JAV sutaps su J. Bideno administracijos ketinimu nusiųsti Ukrainai naują pagalbos paketą, į kurį bus įtrauktos raketų sistemos „Patriot“.Tai būtų pirmoji V. Zelenskio kelionė į užsienį nuo Rusijos invazijos pradžios vasario mėnesį. Kelionė, apie kurią iš anksto neskelbta, rengiama Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui planuojant trečiadienį susitikti su kariuomenės aukšto rango pareigūnais ligšioliniams Rusijos karo rezultatams įvertinti ir tolesniems tikslams nustatyti po virtinės pralaimėjimų mūšio lauke. Vizitas tebėra preliminarus ir priklauso nuo saugumo sumetimų.

Peskovas: gruodžio 16 dieną Putinas buvo kovos zonojeRusijos prezidento Vladimiro Putino atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas „Rossiyskaya Gazeta“ leidiniui teigė, kad gruodžio 16 dieną Rusijos prezidentas buvo specialiosios karinės operacijos zonoje.Anot BBC, šios informacijos nepakanka norint tiksliai nustatyti, kur buvo V. Putinas, tačiau kai Rusijos valdžia kalba apie „specialiųjų operacijų zoną“, jie paprastai reiškia Ukrainos teritoriją, išskyrus Krymą, kuris buvo aneksuotas 2014 m.Kremlius savaitgalį sakė, kad V. Putinas gruodžio 16-ąją visą dieną praleido „bendrame ginkluotųjų pajėgų padalinių, dalyvaujančių specialiojoje karinėje operacijoje, štabe“. Valstybiniai televizijos kanalai parodė jį nežinomoje vietoje, apsuptą generolų, įskaitant Generalinio štabo viršininką Valerijų Gerasimovą, kariuomenės generolą Sergejų Surovikiną ir gynybos ministrą Sergejų Šoigu.Vėliau Valstybės Dūmos deputatas Andrejus Gurulevas „Telegram“ kanale parašė, kad V. Putinas buvo „specialiosios karinės operacijos“ zonoje. Antradienį D. Peskovas patvirtino „Rossiyskaya Gazeta“ A. Gurulevo įrašo turinį: „Jei jis turi omenyje būstinę, kurioje jis buvo penktadienį, tada taip“.

JAV kitais metais Ukrainai planuoja milijardinę pagalbąJAV Kongrese demokratai ir respublikonai susitarė dėl naujo metinio biudžeto, kuris numato ir 45 mlrd. dolerių paramą Ukrainai. Jai bus skirta dar 44,9 mlrd. dolerių parama. Tai apima karinę pagalbą, ekonominę ir humanitarinę paramą. Kongresas jau gegužę pritarė 40 mlrd. dolerių pagalbos paketui Rusijos užpultai šaliai."Senatas ir Atstovų Rūmai dėl biudžeto projekto balsuos ateinančiomis dienomis.

Macronas: Prancūzija ketina siųsti Ukrainai dar daugiau ginklųPrancūzija pristatė Ukrainai raketų paleidimo įrenginių ir ginklų, o kitų metų pradžioje nusiųs dar daugiau, antradienį transliuotame interviu sakė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas.„Pastarosiomis dienomis Prancūzija nusiuntė Ukrainai daugiau ginklų, raketų paleidimo įrenginių, oro gynybos baterijų „Crotale“, kitokios įrangos šalia to, ką jau buvome perdavę“, – sakė E. Macronas Prancūzijos televizijoms TF1 ir LCI.Jis kalbėjo Prancūzijos lėktuvnešyje „Charles de Gaulle“ prie Egipto krantų, likus dienai iki antradienį prasidėjusio regioninio aukščiausiojo lygio susitikimo Jordanijoje.„Taip pat dirbame su ginkluotųjų pajėgų ministru (Sebastienu Lecornu), kad pirmąjį ketvirtį (2023 metų) vėl galėtume pristatyti reikalingų ginklų ir šaudmenų, kad ukrainiečiai galėtų apsiginti nuo bombardavimų“, – sakė E. Macronas.Tarp planuojamų siuntų yra ir nauji mobilieji artilerijos pabūklai „Caesar“, tačiau tikslių skaičių E. Macronas nepateikė.Prezidentas teigė, kad šis skaičius „priklausys“ nuo šiuo metu vykstančių diskusijų su Danija, kuri užsakė „Caesar“ haubicų iš Prancūzijos ir galbūt sutiks bent kelias jų perduoti Kyjivui.Nuo Rusijos invazijos vasario mėnesį Prancūzija atsiuntė Ukrainai 18 „Caesar“ pabūklų – 155 mm kalibro haubicų, sumontuotų ant šešių ratų sunkvežimio važiuoklės, galinčių šaudyti sviediniais didesniu nei 40 km atstumu, taip pat pristatė prieštankinių ir priešlėktuvinių raketų bei šarvuočių.

JAV nemato jokių ženklų, kad Baltarusijos pajėgos tiesiogiai įsitrauktų į karą Jungtinės Valstijos nepastebi tiesioginio Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų dalyvavimo karo veiksmuose Ukrainos teritorijoje požymių, tačiau mano, kad Baltarusijos režimas teikia tiesioginę pagalbą Rusijai žiauriame kare prieš Ukrainą.Tai antradienį per spaudos konferenciją pareiškė Nacionalinio saugumo tarybos koordinatorius Baltuosiuose rūmuose Johnas Kirby.„Nematėme, kad Baltarusijos kariai iš tikrųjų būtų dalyvavę konflikte, ir tai išlieka iki šiol“, – sakė Baltųjų rūmų atstovas.Tačiau, pabrėžė jis, nors kariuomenė tiesiogiai nedalyvavo Rusijos invazijoje, Baltarusijos valdžia teikė tiesioginę pagalbą Rusijai dėl jos invazijos į Ukrainą.„Baltarusija padėjo Rusijai pradėti karą Ukrainoje – jie pačioje pradžioje leido dislokuoti Rusijos karius Baltarusijos teritorijoje, sudarydami galimybę veikti (Rusijos Federacijos pajėgų – red.) už Baltarusijos ribų“, – sakė J. Kirby.Be to, pasak jo, Minsko režimas suteikė savo oro erdvę oro ir raketų smūgiams.Kaip pranešė „Ukrinform“, stebėsenos grupė „Belaruski Gayun“ užfiksavo rusiškos įrangos, atgabentos į bandymų vietas į Baltarusijos pietus, perkėlimą. Anksčiau Baltarusijos Respublikos teritorijoje buvo pastebėta 18 PAZ-3205 Rusijos kariuomenės medicininių autobusų vilkstinė.

Nepaisant privalomo įsakymo evakuotis, Donecke liko 200 000 civiliųUkrainos ministro pirmininko pavaduotojas sakė, kad, nepaisant privalomo įsakymo evakuotis, Ukrainos kontroliuojamose teritorijose rytinėje Donecko srityje tebėra mažiausiai 200 000 civilių.Iryna Vereščiuk, kuri taip pat yra laikinai okupuotų teritorijų reintegracijos ministrė, sakė, kad šis skaičius apima tūkstančius žmonių, vis dar gyvenančių Bakhmute, nepaisant to, kad jis kasdien apšaudomas, o Rusijos kariai yra miesto pakraščiuose.„Mes raginame juos išvykti, ypač iš Bakhmuto. Matote, kiek dabar apšaudyta. Ir net Bakhmute dar yra likę vaikų. Todėl noriu pasinaudoti proga ir kreiptis į Donecko srities gyventojus. Nerizikuokite savo vaikų gyvybėmis. Rinkitės privalomą evakuaciją bent žiemai, tada pamatysime“, - ragino I. Vereščiuk.Jos vadovaujama ministerija pranešė, kad evakuacijos tęsiasi iš kitų regionų, kurie yra arti fronto linijų. Teigiama, kad per pastaruosius mėnesius pavojingus Zaporožės regionus paliko daugiau nei 43 000 žmonių. Nuo vasaros iš Rusijos okupuotų Chersono dalių į Ukrainos kontroliuojamą teritoriją evakuota apie 34 tūkst. Be to, po dalies Chersono išlaisvinimo išvyko 12 000 žmonių.Iš Donecko ir Luhansko sričių evakuota apie 5 tūkst. žmonių, panašus skaičius – iš Charkovo srities.

Rusijos kariai Chersone apšaudė Italijos žurnalistusItalų žurnalistai Claudio Locatelli ir Niccolò Celesti sakė, kad Chersone juos apšaudė Rusijos kariai. Apie tai praneša ANSA, skelbia „Ukrinform“.Pasak žurnalistų, į jų automobilį rusai nusitaikė tyčia, tačiau jiems pavyko pabėgti, automobilis buvo apgadintas.„Praradau šiek tiek kraujo, bet žaizda nedidelė. Jei būčiau atidaręs duris, būčiau praradęs koją ar dar blogiau. Automobilyje aiškiai nurodyta, kad jame buvo žurnalistų. Išpuolis prieš mus, atsižvelgiant į vietą, buvo tyčinis. Apšaudymas buvo vykdomas iš kito Dniepro kranto, kur stovi Rusijos kariuomenė“, - sakė C. Locatelli.

Sumų regione pasieniečiai numušė priešo žvalgybinį dronąŠiandien Sumų regione pasieniečiai numušė priešo žvalgybinį bepilotį orlaivį.„Vienoje iš valstybės sienos krypčių budėjęs pasieniečių būrys pastebėjo artėjantį priešo bepilotį orlaivį. Pasieniečiai panaudojo šaunamąjį ginklą prieš dronus, pataikydami į oro taikinį. Drono skeveldros nukrito kelis šimtus metrų nuo pasieniečių pozicijų“, – praneša Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnyba.Pažymima, kad greičiausiai tai buvo žvalgybinis dronas, rinkęs duomenis Ukrainos pasienio zonose.

Nuo gruodžio pradžios Ukrainoje buvo numušti 67 iranietiški dronaiGruodį Ukrainos kariai numušė 67 Irane pagamintus bepiločius orlaivius „Shahed“.„Po pertraukos nuo gruodžio 7 d. numušėme 67 dronus. Taigi galime manyti, kad tai jau nauja partija, kurią gavo [rusai]“, – sakė Ukrainos karinių oro pajėgų atstovas spaudai Jurijus Ihnatas. Jis pažymėjo, kad Rusiją su Iranu sieja ta pati jūra, todėl dronų tiekimas be sunkumų gali tęstis tiek jūra, tiek oru.Anot atstovo spaudai, dronai dabar paleidžiami iš kitos vietos. „Anksčiau tai buvo okupuotas Krymas ir Chersono sritis. Dabar jie jau perkėlė paleidimo taškus - tai yra Krasnodaro teritorija - rytinė Azovo jūros pakrantė]“, – sakė J. Ihnatas. Anot jo, Rusijos Federacija bepiločius orlaivius „Shahed“ daugiausia naudoja nuo 23 iki 5 val., nes priešas suprato, kad jų dronus dieną galima numušti šaulių ginklais ir kulkosvaidžiais.

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų aviacija ir artilerija stipriai smogė rusų pozicijomsAntradienį, gruodžio 20 d., Ukrainos gynėjai sunaikino amunicijos sandėlį, tris vadavietes ir aštuonias teritorijas, kuriose buvo sutelkta Rusijos kariuomenė.Apie tai vakariniame pranešime paskelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas. „Ukrainos gynybos pajėgų aviacija per dieną surengė 10 smūgių į kariuomenės, ginkluotės ir karinės technikos koncentracijos zonas ir 12 smūgių į priešo priešlėktuvinių raketų sistemų pozicijas“, – rašoma pranešime.

Kanada pervedė Ukrainai 500 mln. dolerių, gautų išplatinus tikslinę obligacijų emisijąUkraina gavo iš Kanados gavo 500 mln. jos dolerių (346 mln. eurų), gautų Kanados vyriausybei pardavus penkerių metų trukmės tarptautinių skolos vertybinių popierių emisiją pagal programą „Ukraine Sovereignty Bonds“ (Ukrainos suverenumo obligacijos), skelbia „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos finansų ministerijos pranešimu.„Pagal paskolos sutartį Ukraina iš Kanados gavo papildomus 500 mln. Kanados dolerių. Bendras paskolos dydis – 1,95 mlrd. Kanados dolerių (1,35 mlrd. eurų)", – teigiama pranešime.„Šie pinigai bus panaudoti prioritetinėms valstybės biudžeto išlaidoms finansuoti ir taip pat padės išsaugoti Ukrainos finansinį stabilumą“, – ministerijos pranešime cituojamas jos vadovas Serhijus Marčenka.Tarptautinio valiutos fondo (TVF), per kurio specialią sąskaitą šios lėšos pasiekė Ukrainą, vadovė Kristalina Georgijeva patvirtino, kad jos buvo pervestos.„Dėkoju Kanadai už naują 500 mln. Kanados dolerių įnašą. Tai jau trečias Kanados įnašas į sąskaitą, kuria remiamos pastangos stabilizuoti Ukrainos ekonomiką“, – parašė ji tviteryje.Birželį Ukraina iš Kanados gavo 1 mlrd. Kanados dolerių, o rugpjūtį – dar 450 mln. dolerių kaip paskolas lengvatinėmis sąlygomis.

„The Economist“ metų šalimi paskelbė UkrainąĮtakingas britų žurnalas „The Economist“ antradienį metų šalimi paskelbė Ukrainą.Leidinio žurnalistai teigė, kad įprastais laikais sunku išrinkti metų šalį, tačiau šiemet pasirinkimas akivaizdus.„Tai gali būti tik Ukraina“, – rašo leidinys.Leidinyje išskiriamos keturios ukrainiečių savybės:didvyriškumas,išradingumas,ištvermė,įkvėpimas.„The Economist“ metų šalies titulas, teikiamas nuo 2013-ųjų, skiriamas šaliai, per pastaruosius 12 mėnesių pastebimai pasikeitusiai į gerą arba „padariusiai pasaulį šviesesnį“.Taigi Ukraina tam tikra prasme yra neįprastas pasirinkimas, nes daugumos ukrainiečių gyvenimas gerokai pablogėjo po Vladimiro Putino invazijos į jų šalį vasario mėnesį.

JAV: rusai nesutaria tarpusavyje dėl žiemos puolimo UkrainojeRusijos vadovybė turi prieštaringų nuomonių dėl to, ar pradėti žiemos puolimą Ukrainoje, kuri įspėjo apie naują bandymą užimti Kyjivą, antradienį pareiškė aukštas JAV pareigūnas.Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas viešai paragino savo aukščiausiąją kariuomenės vadovybę pateikti jam „trumpalaikius ir vidutinės trukmės“ planus, kaip tęsti prieš 10 mėnesių pradėtą karą.„Manau, kad ten matome prieštaringų dalykų“, – apie Rusijos vyriausybės svarstymus sakė JAV pareigūnas.Savo ruožtu ukrainiečiai „neketina lėtinti tempo“ dėl oro sąlygų, siekdami susigrąžinti teritoriją, sakė pareigūnas. „Manau, kad rusai turi į tai atsižvelgti“, – sakė jis.Ukrainos kariuomenės vadai perspėjo, kad Maskva ruošiasi dideliam žiemos puolimui, įskaitant bandymą užimti Kyjivą, kai tik žemė įšals. Rusijai nepavyko užimti sostinės po vasario 24 dienos įsiveržimo, nors daug kas prognozavo greitą pergalę.Nauji Ukrainos perspėjimai pasirodė tuo metu, kai JAV ruošiasi teikti naują karinę pagalbą.Ukrainos Vakarų sąjungininkės praėjusią savaitę taip pat pažadėjo papildomą 1 mlrd. eurų pagalbą žiemos metui, įskaitant elektros energijos gamybai, nes Rusija taikosi sunaikinti šalies elektros tinklus.

Putinas gynybos susitikime nustatys karinius tikslus 2023 metamsRusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį susitiks su aukšto rango gynybos pareigūnais, kad nustatytų kitų metų karinius tikslus ir įvertintų karą Ukrainoje, pranešė Kremlius.„Gruodžio 21 dieną Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas surengs išplėstinį Rusijos gynybos ministerijos kolegijos posėdį... bus apibendrinta Rusijos ginkluotųjų pajėgų veikla 2022 metais ir nustatytos užduotys kitiems metams“, – antradienį pranešė Kremlius.

Vokietijos prezidentas dėl Putino kreipėsi į Xi JinpingąVokietijos prezidentas Frankas-Walteris Steinmeieris antradienį telefonu paragino Kinijos vadovą Xi Jinpingą pasinaudoti savo įtaka Rusijai, kad baigtųsi karas Ukrainoje, pranešė jo biuras.„Prezidentas pabrėžė bendrą Kinijos ir Europos interesą, kad karas (Ukrainoje) baigtųsi, taip pat pagarbą Ukrainos suverenitetui ir būtiną Rusijos kariuomenės išvedimą“, – sakoma F.-W. Steinmeierio biuro pranešime.„Jis paprašė Xi [Jinpingo] pasinaudoti savo įtaka Rusijai ir (Rusijos prezidentui Vladimirui) Putinui šiuo tikslu“, – priduriama jame.

Kyjivas Putino ir Lukašenkos susitikimą vadina politiniu teatruUkraina antradienį neteikė didelės reikšmės Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir Baltarusijos autoritarinio lyderio Aliaksandro Lukašenkos susitikimui, ir pavadino jį politiniu teatru.Per pirmadienio susitikimą Minske artimos sąjungininkės Rusija ir Baltarusija pažadėjo glaudesnį bendradarbiavimą karinėje srityje.„Putino ir Lukašenkos susitikimas yra dar vienas jų atliktas šokis. Kaip rodo turima informacija, jokių svarbių sprendimų per šį susitikimą nebuvo priimta. Kad ir kas nutiktų, mes pasirengę bet kokiam scenarijui“, – per internetinę transliaciją socialiniame tinkle „Facebook“ sakė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba.

Ukrainos pareigūnai sulaikė kolaborantą, kėlusį Rusijos vėliavą virš Charkivo merijos 2014-aisiaisUkrainos saugumo tarnybos (UST) pareigūnai Charkive demaskavo dar vieną rusų bendrininką. Jis 2014 metais perėjo į priešo pusę ir ragino šturmuoti Charkivo miesto tarybą.Tai antradienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis UST spaudos tarnyba.Gautomis žiniomis, įtariamasis, dalyvavęs Kremliaus projekte „Novorosija“ ir mėginimuose užgrobti valdžią regione, daugiau kaip aštuonerius metus slapstėsi nuo teisingumo.Būtent jis 2014 metais kėlė Rusijos vėliavą virš Charkivo miesto tarybos pastato ir ragino jį šturmuoti.Be to, vyras prieš Rusijos propagandininkų kameras ragino pakeisti Ukrainos sienas ir užimti valstybės institucijas. Daugiausia tokių „interviu“ jis davė Kremliaus televizijos kanalui „Rossija 1“.Rusijos kėslams žlugus, pakalikas nusprendė pasislėpti ir šitaip išvengti teisingumo. Jis laikėsi konspiracijos priemonių, dažnai keitė adresus ir mobiliųjų telefonų numerius.Bet UST pareigūnai nustatė jo buvimo vietą ir sulaikė kolaborantą. Per kratą jo namuose buvo rasta Rusijos vėliavų ir Georgijaus juostelių, taip pat ginklų ir šovinių.Jam pateikti kaltinimai dėl kėsinimosi į Ukrainos teritorijos vientisumą ir neliečiamumą bei dėl neteisėtos ginklų ir šaudmenų apyvartos.

Putinas: padėtis labai sudėtingaRusijos prezidentas Vladimiras Putinas pripažino, kad padėtis keturiose rugsėjį neteisėtai aneksuotose Ukrainos srityse yra labai sudėtinga.„Padėtis Donecko ir Luhansko „liaudies respublikose“ bei Chersono ir Zaporižios srityse yra labai sudėtinga“, – pareiškė V. Putinas, antradienį kreipdamasis į profesinę šventę mininčius Rusijos saugumo tarnybų pareigūnus.V. Putinas išskyrė tuos pareigūnus, kurie pradėjo dirbti „naujuose Rusijos regionuose“ ir tvirtino, kad šių teritorijų gyventojai tariamai „kliaunasi“ jų teikiama „apsauga“. Kremliaus šeimininkas taip pat kalbėjo apie Rusijos kontržvalgybos operacijas ir tvirtino, kad joms reikalingas maksimalus saugumo pajėgų susitelkimas.V. Putinas apie minėtų keturių Ukrainos sričių „aneksiją“ paskelbė rugsėjį. Tada Rusijos prezidentas pareiškė, kad neva šie regionai „amžiams“ tapo „naujais Rusijos Federacijos subjektais“. Nepaisant to, pati Ukraina ir tarptautinė bendruomenė šias aneksijas laiko neteisėtomis ir negaliojančiomis, o Maskva netgi neturi šimtaprocentinės tariamai „prisijungtų“ teritorijų kontrolės. Praėjusį mėnesį Rusijos karinės pajėgos dėl sėkmingo Ukrainos kariuomenės kontrpuolimo buvo priverstos trauktis iš Chersono srities administracinio centro.

Po pasklidusių gandų – surežisuotas Putino susitikimasRusijos Federacijos (RF) prezidentas Vladimiras Putinas surengė surežisuotą susitikimą su Rusijos generolais, kad atsikratytų asmeninės atsakomybės už nesėkmes kare su Ukraina.Kaip tviteryje skelbia Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerija, remdamasi žvalgybos duomenimis, V. Putinas apsilankė vadinamosios „specialiosios karinės operacijos“ jungtiniame štabe ir susitiko su aukšto rango karininkais, įskaitant generalinio štabo vadą Valerijų Gerasimovą ir gynybos ministrą Sergejų Šoigu.„Jis pasiteiravo apie pasiūlymus dėl tolesnės specialiosios karinės operacijos eigos. Rusijos pajėgoms Ukrainoje vadovaujantis generolas Sergejus Surovikinas buvo vienas iš ataskaitą pateikusių asmenų. Šio surežisuoto susitikimo metu V. Putinas, kaip spėjama, norėjo pademonstruoti kolektyvinę atsakomybę už specialiąją karinę operaciją“, – teigiama pranešime.„Šio susitikimo tikslas greičiausiai buvo panaikinti V. Putino atsakomybę už karines nesėkmes, didelį karių mirtingumą ir išaugusį visuomenės nepasitenkinimą dėl mobilizacijos“, – pažymima pranešime. Be to, žvalgyba pranešė, kad per televiziją parodytas vaizdo įrašas buvo skirtas socialiniuose tinkluose pasklidusiems gandams apie V. Gerasimovo nušalinimą išsklaidyti.

Lavrovas: Zelenskis nesupranta situacijos rimtumoRusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pirmadienį pareiškė, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis esą neturi supratimo „apie dabartinės situacijos rimtumą“.„Jis tiesiog trykšta idėjomis“, – interviu Baltarusijos televizijos stočiai „Belarus 1“ tvirtino S. Lavrovas. Pasak jo, šis idėjų „fontanas“ atskleidžia, kad V. Zelenskis tariamai nesupranta ne tik situacijos, o ir savo šalies žmonių. Ministras pridūrė, kad neva šios idėjos paliudija „rasistines“ politinės vadovybės Kyjive nuotaikas.S. Lavrovas nedetalizavo ir nesukonkretino, kokios tai yra idėjos.Ukrainos lyderis pastaruoju metu daug kalba apie būtinybę įsteigti tarptautinį tribunolą, kuriame būtų teisiami Rusijos politikai ir kariuomenės pareigūnai, atsakingi už visapusiško karo prieš jo šalį sukėlimą.Interviu S. Lavrovas taip pat vėl kritikavo Vakarus ir tikino, kad tariamai „isteriška“ jų reakcija į Maskvos „specialiąją karinę operaciją“ Ukrainoje tik patvirtino Rusijos įsitikinimą, kad karas esą buvo „būtinas“. Anot ministro, pradėjusi karo veiksmus, Maskva sužlugdė „Vakarų geopolitinius žaidimus“ ir tariamą siekį paversti Ukrainą „nuolatine grėsme“ Rusijai.Brutali Rusijos invazija į Ukraina prasidėjo vasario 24 d. Tada Maskva tvirtino, kad vienas iš jos „specialiosios karinės operacijos“ tikslų yra įvykdyti tariamą Ukrainos „denacifikaciją“. Per jau beveik 10 visapusiško karo mėnesių visoje šalyje užfiksuota tūkstančiai Rusijos karo nusikaltimų.

Ukrainos duomenimis, nuo plataus masto karo pradžios Rusija jau neteko apie 99 230 kariųRusija nuo visapusiškos invazijos pradžios vasario 24-ąją Ukrainoje jau neteko apie 99 230 karių (+430 per pastarąsias 24 val.), antradienį feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.Štabo duomenimis, iki gruodžio 20-osios Maskvos kariuomenė taip pat neteko 2 995 (+7) tankų, 5 974 (+5) šarvuotųjų kovos mašinų, 1 960 (+7) artilerijos sistemų, 410 daugkartinio paleidimo raketų sistemų, 212 priešlėktuvinės gynybos sistemų, 281 lėktuvo, 266 (+2) sraigtasparnių, 4 599 (+7) automobilių ir degalų cisternų, 16 laivų, 1 680 (+23) dronų, 177 (+2) specialiosios technikos vienetų ir 653 sparnuotųjų raketų.Šie duomenys tikslinami. Jų rinkimą sunkina besitęsiančios intensyvios kautynės.

Ukrainos žvalgyba: Rusija „rūšiuoja“ į nelaisvę patekusius savo kareiviusRusija „rūšiuoja“ į nelaisvę patekusius savo kareivius ir, keičiantis belaisviais, teikia pirmenybę tik kai kurioms jų kategorijoms. Okupuotose Ukrainos teritorijose mobilizuoti žmonės jai rūpi mažiausiai.Tai per nacionalinį televizijos maratoną pareiškė Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos atstovas Andrijus Jusovas, praneša portalas „rbc.ua“.Pasak A. Jusovo, Rusijos režimas iš esmės yra fašistinis, kadangi per apsikeitimą belaisviais jis taiko tam tikrą gradaciją. „Antireitingo“ viršūnėje – žmonės, prievarta mobilizuoti laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose.„Didesnę paklausą turi karininkai, taip pat tam tikrų žinių ir įgūdžių turintys žmonės. Turi reikšmės ir daugelis kitų dalykų, kurių neįvardysime, kad nepakenktume. Bet kuo paprastesnis žmogus, tuo mažiau rašistai juo domisi“, - konstatavo Ukrainos žvalgybos atstovas.„rbc.ua“ primena, jog anksčiau Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto vadovė Mirjana Spoljaric Egger pareiškė, kad Ukraina ir Rusija gali apsikeisti karo belaisviais pagal formulę „visi į visus“.

Putinas įsakė sustiprinti Rusijos sienų apsaugąRusijos prezidentas Vladimiras Putinas įsakė sustiprinti savo šalies sienų apsaugą ir priimti naujas priemones oponuojantiems balsams tildyti. Kaip rašo „Sky News“, apie tai pranešė Rusijos valstybinė naujienų agentūra „RIA Novosti“.Pasak „RIA“, šalies saugumo tarnybos gavo nurodymus tariamai „apginti“ rugsėjį neteisėtai aneksuotų keturių Ukrainos sričių gyventojus, o specialiosioms tarnyboms buvo nurodyta pažaboti masinius susibūrimus bei saugoti „strategiškai svarbius infrastruktūros objektus“.„RIA“ citavo V. Putiną, kuris pareiškė, kad šalyje esą bus „įnirtingai kovojama“ su „išdavikais“ ir „prieš Rusiją veikiančiais šnipais“.Apie šiuos V. Putino užmojus pranešta po to, kai jis pirmadienį Minske susitiko su Baltarusijos prezidentu Aliaksandru Lukašenka. V. Putinas po dvišalių derybų taip pat tvirtino, kad jo šalis ir Baltarusija ir toliau glaudžiai bendradarbiaus gynybos srityje ir vykdys karinės technikos mainus bei užsiims bendra ginkluotės gamyba, o tai esą yra būtina, nes prie Sąjunginės valstybės sienų tariamai yra susidariusi „įtempta“ situacija.

Analitikai apie Putino vizitą Minske: greičiausiai jam nepavyko įkalbėti LukašenkosBaltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka per susitikimą Minske gruodžio 19 d. tikriausiai nesutiko su Rusijos prezidento Vladimiro Putino reikalavimais toliau daryti integracines nuolaidas ir tiesiogiai dalyvauti kare prieš Ukrainą.Tai antradienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Karo studijų institutu (ISW).Putino vizito metu abu diktatoriai viešai nesvarstė Rusijos įsiveržimo į Ukrainą, bet pažymėjo, kad esą Baltarusija susiduria su „Vakarų keliama grėsme“. Putinas pareiškė galįs apsvarstyti galimybę mokyti Baltarusijos karinės aviacijos įgulas naudoti „amuniciją su specialiomis kovinėmis galvutėmis“, kadangi blogėja situacija palei išorines Sąjunginės valstybės sienas.„ISW anksčiau vertino, kad Lukašenka naudoja Baltarusijos sienų gynimo nuo Vakarų ir NATO retoriką, siekdamas išvengti dalyvavimo Rusijos invazijoje į Ukrainą. Lukašenka taip pat naudojo panašias užuominas apie galimą branduolinio ginklo dislokavimą Baltarusijoje vasario 17 d. tariamos Vakarų agresijos kontekste“, - sakoma pranešime.Lukašenka pareiškė, kad Rusija pristatys Baltarusijai oro gynybos kompleksų S-400 ir kompleksų „Iskander“, o Putinas teigė, kad abu vadovai svarstė bendros gynybinės erdves formavimo klausimus.ISW analitikų nuomone, Baltarusijos tiesioginis dalyvavimas Putino kare prieš Ukrainą tebėra mažai tikėtinas, kitaip Lukašenka turėtų pakoreguoti savo retoriką, kad sukurtų kokį nors įtikinamą paaiškinimą savo žmonėms, kodėl jis staiga nusigręžė nuo tariamos NATO invazijos grėsmės ir prisijungė prie pražūtingos Putino invazijos į Ukrainą.

Suomija perduos Ukrainai dar vieną karinės paramos paketąSuomija perduos Ukrainai dar vieną karinės paramos paketą. Apie tai pirmadienį pranešė Suomijos prezidentas Saulis Niinisto, kuriuo remiasi „Ukrinform“.Kalbėdamas Jungtinių ekspedicinių pajėgų (JEF) valstybių narių vadovų susitikime Rygoje, S. Niinisto pabrėžė, kad parama Ukrainai turi tęstis, kol šioje šalyje įsivyraus taika. Tačiau Suomijos vadovas tikino, kad sunku numatyti, kada tai gali įvykti.„Šiandien su kitais JEF lyderiais aptarėme mūsų nepalaužiamą įsipareigojimą remti Ukrainą ir pagerinti saugumo situaciją Šiaurės Europoje ir Baltijos jūros regione“, – tviteryje parašė S. Niinisto.Susitikime žurnalistai paklausė valstybės vadovų, ką jie mano apie Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono siūlymą dėl saugumo garantijų Rusijai. Šią galimybę prieš tai jau atmetė keleto valstybių, įskaitant Nyderlandus, Lietuvą ir Estiją, lyderiai. Suomijos prezidentas taip pat išreiškė prieštaravimą.„Saugumo garantijų reikia Rusijos kaimynams. Jei Rusija suteiks kaimynams saugumo garantijas, būtų galima apsvarstyti panašias garantijas (Rusijai)“, – tvirtino S. Niinisto.JEF valstybių gretas sudaro Suomija, Jungtinė Karalystė (JK), Nyderlandai, Islandija, Latvija, Lietuva, Norvegija, Švedija, Danija ir Estija.„Ukrinform“ primena, kad į šį susitikimą vaizdo ryšiu kreipėsi Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir paragino JEF šalių lyderius padidinti gynybinės ginkluotės tiekimą jo šaliai.

Putinas Minske: Rusija neplanuoja absorbuoti BaltarusijosRusijos prezidentas Vladimiras Putinas paneigė planus absorbuoti Baltarusiją, kai pirmadienį su retu vizitu lankėsi šalyje, kurios autoritarinis lyderis Aliaksandras Lukašenka padėjo jam įsiveržti į kaimyninę Ukrainą.V. Putinas su gynybos ir užsienio reikalų ministrais atskrido į Minską, praėjus kelioms valandoms po to, kai Rusijos pajėgos paleido daugybę dronų į kritinę Kyjivo infrastruktūrą ir dėl to keliolikoje regionų nutrūko elektros energijos tiekimas.Jo teigimu, Rusiją ir Baltarusiją, kuriai buvo paskelbtos naujos Vakarų sankcijos po to, kai prezidentas A. Lukašenka buvo paskelbtas laimėjusiu šeštąją kadenciją 2020 metų rinkimuose, plačiai kritikuotuose kaip nesąžiningi, „vienija bendra istorija ir dvasinės vertybės“.V. Putinas pavadino šalis „artimiausiomis sąjungininkėmis ir strateginėmis partnerėmis“, tačiau tvirtino, kad gandai, jog Rusija siekia užgrobti Baltarusiją, sklinda iš „piktavalių“.„Rusija nesuinteresuota ką nors absorbuoti, tai būtų paprasčiausiai beprasmiška“, – sakė V. Putinas.Vašingtone Valstybės departamento atstovas spaudai Nedas Price'as (Nedas Praisas) pasišaipė iš Rusijos vadovo komentarų.„Manau, kad tokį pareiškimą reikia vertinti kaip didžiausią ironiją iš lyderio, kuris šiuo metu, dabar, siekia smurtu absorbuoti savo kitą taikų kaimyną“, – teigė N. Price'as.„Matėme, kaip A. Lukašenkos režimas iš esmės perleido savo suverenitetą – perleido savo nepriklausomybę – Rusijai“, – sakė N. Price'as.Baltarusija leido rusų pajėgoms naudotis savo teritorija, ir likus kelioms valandoms iki V. Putinui nusileidžiant Minske, Maskva paskelbė filmuotą medžiagą, kurioje užfiksuotos pratybos su Baltarusijos pajėgomis, įskaitant tankų manevrus ir snaiperių šaudymą sniegu padengtame poligone.A. Lukašenka paragino glaudžiau bendradarbiauti karinėje srityje ir teigė, kad Rusija ir Baltarusija yra „atviros dialogui su kitomis valstybėmis, įskaitant iš Europos“.„Tikiuosi, kad netrukus jie įsiklausys į proto balsą“, – sakė A. Lukašenka.Prieš Rusijos vadovo vizitą buvo spėliojama, kad jis darys spaudimą A. Lukašenkai siųsti karius į Ukrainą kovoti kartu su rusais po to, kai Maskva patyrė virtinę pralaimėjimų per beveik 10 mėnesių trukusias kovas.Tačiau Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas šiuos pranešimus atmetė kaip „visiškai kvailus, niekuo nepagrįstus prasimanymus“.Spalio mėnesį Baltarusija paskelbė apie bendrų regioninių pajėgų su Maskva formavimą, į buvusią sovietinę šalį atvykus keliems tūkstančiams Rusijos kariškių.

Zelenskis: Bachmutas išlieka karščiausiu tašku visoje fronto linijoje Bachmutas tebėra karščiausias taškas visoje fronto linijoje, kuri tęsiasi daugiau kaip 1 300 km.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tai pasakė vakariniame vaizdo kreipimesi. Pasak jo, okupantai bando palaužti Bachmutą nuo gegužės mėnesio.„Tačiau laikas bėga, o Bachmutas jau skaldo ne tik rusų kariuomenę, bet ir rusų samdinius, atvykusius pakeisti prarastų okupantų kariuomenių. Tiesiog pagalvokite apie tai: Rusija Ukrainoje jau prarado beveik 99 000 savo karių. Vieną dieną okupantai patirs 100 000 nuostolių. Už ką?“ – pabrėžė Ukrainos prezidentas.„Esu dėkingas visiems mūsų kariams, kurie didvyriškai saugo Bachmutko kryptį, Soledarą, Avdejevką, Marinką, Kreminos kryptį ir visą Donbasą – regioną, kuris iki Rusijos atėjimo buvo vienas stipriausių Ukrainoje ir kurį Rusija tiesiog naikina kaip išdegintą žemę... Net ir toks žiaurumas priešui nieko neduos“, – pabrėžė valstybės vadovas.

Naujas Rusijos puolimas KijeveKaro ekspertas Oleksandras Kovalenko prognozavo, kiek karinės įrangos reikės rusams, kad galėtų įvykdyti naują bandymą užimti Kijevą iš Baltarusijos, kuris gali būti sėkmingas.„Vasario 24 d. 40 tūkst. „elitinių“ okupantų nepavyko užimti Kijevo, tai kiek karių reikia siųsti šturmuoti Kijevo? Aišku, ne 40 tūkst. Tarkime, 60 tūkst.“, – teigė ekspertas.Pasak jo, šiandien Baltarusijoje tokių išteklių nėra.„Beprasmiška ir negailestinga mėsmalė, kuri baigsis dar greičiau nei šių metų vasario ir kovo mėnesiais vykusi konfrontacija šiauriniame priešakyje“, – įsitikinęs A. Kovalenko.

Rusai vėl atakavo ChersonąDėl raketų atakos prieš Chersoną pirmadienį žuvo vienas žmogus, buvo apgadinti dviejų valstybinių įstaigų ir gimnazijos pastatai, „Telegram“ kanale skelbia Chersono miesto taryba.Pasak miesto karinio komendanto biuro atstovo Dmitrijaus Pletenchuko, vienas iš Chersono gyventojų žuvo, kai šalia jo automobilio sprogo automobilio sviedinys. Jis taip pat paaiškino, kad viena iš raketų vėl pataikė į Chersono regioninės administracijos pastatą.Pasak D. Pletenchuko, Rusijos kariai pradėjo apšaudyti Chersoną iš S-300 oro gynybos sistemos, bandydami smogti miestui iš didesnio atstumo.

Kariuomenė prašo Zelenskio sugriežtinti įstatymą dėl dezertyravimoUkrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Valerijus Zalužnas paragino prezidentą Volodymyrą Zelenskį sugriežtinti įstatymą dėl dezertyravimo ir pasirašyti atitinkamą įstatymo projektą, patvirtintą Aukščiausiosios Rados.„Esu priverstas kelti gana sudėtingą temą – atsakomybės stiprinimą už neteisėtą karinio vieneto ar tarnybos vietos apleidimą, dezertyravimą, neteisėtą mūšio lauko apleidimą arba atsisakymą naudoti ginklus, nepaklusnumą ir kovinių įsakymų nevykdymą. Pritariu atitinkamiems pakeitimams, susijusiems su Ukrainos Aukščiausiosios Rados priimtais teisės aktais, ir aš prašau prezidento: pasirašykite įstatymą. Mano nuomonė aiškiai atspindi frakcijų vadų ir karinių dalinių, reikalavusių sistemingo šio problemų komplekso sprendimo, poziciją“, - parašė V. Zalužnas savo „Telegram“ kanale. Pirmą kartą nerimą dėl didėjančio dezertyravimo atvejų skaičiaus Ukrainos kariuomenėje šią vasarą išreiškė Vakarų žvalgybos. Padėtis fronte buvo ypač įtempta, nes Rusijos kariuomenė aktyviai atakavo šalies rytuose.

Putinas: derybos su Lukašenka buvo labai produktyviosRusijos prezidentas Vladimiras Putinas pirmadienį pareiškė, kad jo derybos su Baltarusijos prezidentu Aliaksandru Lukašenka buvo labai produktyvios, praneša „The Guardian“, remdamasis Baltarusijos valstybine naujienų agentūra „BelTA“.V. Putinas bendroje su A. Lukašenka spaudos konferencijoje patikino, kad Rusija esą neturi jokių ketinimų absorbuoti Baltarusiją, tačiau tariami „priešai“ trukdo abiejų šalių integracijai. Kremliaus šeimininkas taip pat nurodė, kad Minskas ir Maskva ir toliau glaudžiai bendradarbiaus gynybos srityje ir vykdys karinės technikos mainus bei užsiims bendra ginkluotės gamyba. Jo tvirtinimu, šios priemonės yra būtinos, nes prie sąjunginės valstybės sienų esą yra susidariusi įtempta situacija.Kaip rašė „BelTA“, A. Lukašenka savo ruožtu kalbėjo apie tai, kad šiuo metu esą sprendžiasi Baltarusijos ir Rusijos ateitis. „Šiandien galime besąlygiškai pabrėžti: kartu galime ne tik išgyventi, tačiau ir rasti būdų plėtoti mūsų ekonomikas“, – tvirtino jis.Autoritarinis Baltarusijos prezidentas taip pat pareiškė, kad jo dvišalės derybos su V. Putinu ir platesni pokalbiai tarp abiejų šalių delegacijų buvo produktyvūs ir jų metu buvo kalbamasi apie „daugybę klausimų, susijusių su Baltarusijos ir Rusijos santykiais“.

JT vadovas mano, kad Ukrainos ir Rusijos karas tęsisJungtinių Tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas pirmadienį pareiškė pesimistiškai vertinantis galimybę, jog Rusijos karas Ukrainoje netrukus baigsis, bet pridūrė, jog tikisi, kad iki kitų metų pabaigos jis pasibaigs.„Veiksmingų taikos derybų artimiausioje ateityje galimybės nevertinu optimistiškai“, – pareiškė jis žurnalistams per metų pabaigoje kasmet rengiamą spaudos konferenciją Niujorke.Nuo tada, kai Rusija vasario pabaigoje įsiveržė į kaimyninę šalį, praėjo jau beveik dešimt mėnesių.Pirmadienį Rusija surengė dronų ataką prieš svarbią Kyjivo infrastruktūrą ir nematyti jokių ženklų, kad karas išsisemtų.„Tikrai manau, kad karinė konfrontacija tęsis“, – pareiškė JT generalinis sekretorius organizacijos būstinėje.„Manau, mums vis dar teks palaukti to momento, kai bus įmanoma surengti rimtas taikos derybas. Artimiausioje ateityje tokių derybų neįžvelgiu“, – pridūrė jis.Po kelių ratų taikos derybų, kurioms dviejų šalių delegacijos buvo susitikusios konflikto pradžioje, derybos greitai įstrigo. Ukraina sako, kad Rusijai reikės išvesti visas savo pajėgas iš Ukrainos teritorijos, kad būtų galima surengti derybas.O praėjusį mėnesį vienas Ukrainos aukšto rango pareigūnas pareiškė, jog bet kokie pokalbiai, kurie nebūtų pagrįsti tarptautinės bendruomenės pripažintomis Ukrainos sienomis, būtų „nepriimtini“.A. Guterresas pareiškė turįs „didelių“ vilčių, kad taiką bus galima pasiekti 2023 metais.

Moldova įsitikinusi, kad kitąmet Rusija gali įsiveržti į jos teritorijąMoldovos saugumo ir žvalgybos tarnybos vadovas Aleksandru Musteata pirmadienį pareiškė, kad esama didelės rizikos, jog Rusija planuoja įsiveržimą į Moldovos teritoriją ir dabar tai esą tėra laiko klausimas, praneša „Sky News“.Pasak jo, Maskva neatsisako planų per Pietų Ukrainą suformuoti sausumos koridorių į okupuotą Uždniestrės regioną. „Klausimas yra ne apie tai, ar Rusijos Federacija ryšis naujam puolimui Moldovos teritorijos kryptimi, o kada ji tai darys“, – televizijos stočiai „TVR-Moldova“ sakė A. Musteatu.Saugumo ir žvalgybos tarnybos vadovas tvirtino, kad Rusija galimai svarsto keletą skirtingų puolimo scenarijų. Viename jų įsiveržimas numatomas sausio–vasario mėnesiais o kitame – kovą arba balandį. Tačiau visa tai esą priklausys nuo tolesnės karo Ukrainoje eigos.Moldova turi tik labai kuklų gynybos biudžetą.

Ukraina stiprina sieną su BaltarusijaUkraina stiprina sieną su Baltarusija, atsižvelgdama į galimą Rusijos karių puolimą iš šios šalies teritorijos, interviu BBC sakė Ukrainos vidaus reikalų ministro pirmasis pavaduotojas Jevgenijus Jeninas.„Mes statome gynybines linijas per visą sienos su Rusija ir Baltarusija ilgį“, – sakė J. Jeninas, pabrėždamas, kad tai apima šautuvų ir artilerijos pozicijas bei amunicijos sandėlius.Viceministras davė interviu BBC netrukus po dar vienos masinės Rusijos bepiločių orlaivių atakos prieš Kijevą, per kurią smarkiai apgadinta kritinė infrastruktūrą, didelė dalis Ukrainos palikta be elektros. „Mūsų oro gynybos sistemos dėka mums pavyko numušti iki 90 proc. Rusijos pusės paleistų dronų“, – sakė jis, kartu pripažindamas, kad dalis sostinės energetikos infrastruktūros buvo gerokai apgadinta, o energetikos inžinieriai turi dirbti visą parą, kad atkurtų elektros tiekimą.„Mes darome viską, kas įmanoma, kad apsaugotume savo civilius gyventojus, tačiau tai yra problemiška, kai nėra elektros“, - pabrėžė J. Jeninas.

Ukraina: Ukrainos oro gynybos pajėgos numušė du Rusijos sraigtasparniusGruodžio 19 d. Ukrainos oro gynybos pajėgos numušė du Rusijos sraigtasparnius. Informacija apie jų tipą vis dar tikslinama.Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo duomenimis, Ukrainos aviacija sudavė 12 smūgių teritorijoms, kuriose buvo sutelktas personalas ir karinė technika, ir penkis smūgius užpuolikų priešlėktuvinės gynybos sistemų pozicijoms.

Kanada siekia areštuoti 26 mln. dolerių Rusijos oligarcho R. Abramovičiaus turtoKanados vyriausybė pirmadienį paskelbė pradedanti procesą, kuriuo siekiama areštuoti 26 mln. JAV dolerių vertės turto iš bendrovės, priklausančios Rusijos oligarchui Romanui Abramovičiui, kuriam taikomos sankcijos.Nors kelios Vakarų sąjungininkės yra areštavusios asmenų, artimų Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, jachtas, naftos ir dujų įmones ir kitą turtą, Kanada tai daro pirmą kartą.Otava pareiškė, kad kreipsis į teismą leidimo areštuoti R. Abramovičiaus įmonės „Granite Capital Holdings“ turtą ir gautas lėšas paskirti Ukrainos atstatymui.„Putino oligarchai prisidėjo prie neteisėtos ir barbariškos Rusijos invazijos į Ukrainą“, – pareiškė ministro pirmininko pavaduotoja Chrystia Freeland.„Kanada nebus prieglobstis jų neteisėtai įgytam pelnui, o šiandienos pareiškimas rodo mūsų pasiryžimą užtikrinti, kad Rusijos elitas sumokėtų kainą už paramą žiauriam Putino režimui“, – sakė ji.56 metų R. Abramovičiui, buvusiam Londono futbolo klubo „Chelsea“ savininkui, Kanada, taip pat Jungtinė Karalystė ir Europos Sąjunga taiko sankcijas.Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą vasario mėnesį Kanada paskelbė sankcijas daugiau kaip 1 500 Rusijos fizinių bei juridinių asmenų ir jų rėmėjų.

Ekspertas teigia, kad Kijevą Rusijai bus „labai sunku“ užimtiVis dažniau spėliojama, kad kitų metų pradžioje Rusija gali pradėti naują puolimą Kijevui užimti – galbūt iš Baltarusijos teritorijos. Į atsargą išėjęs oro pajėgų vicemaršalas Sean Bellas pažymi, kad pastaruoju metu vyko Rusijos ir Baltarusijos vadovų derybos, o šiandien, kaip pranešame, Vladimiras Putinas lankosi Minske, tačiau neaišku, koks viso to tikslas. Kalbėdamas per „Sky News“, jis sako, kad Vladimiras Putinas „beveik neabejotinai norės, kad Baltarusija labiau įsitrauktų į karą“. Baltarusija rengia karinius mokymus, remdama Rusiją, taip pat suteikė įrangos, padedančios Maskvos invazijai.Tačiau, nors Bellas sako, kad jie yra „politiniai bičiuliai“, panašu, kad Baltarusijos žmonės ir kariškiai nenori įsitraukti į konfliktą. Jis tęsia, kad jei Rusija vėl norės pulti Ukrainos sostinę, ji greičiausiai norės įsiveržti iš Baltarusijos teritorijos, nes Ukrainos siena su Rusija yra šiek tiek toliau nuo Kijevo.Tam prireiktų „didžiulio kiekio įrangos, žmonių ir medžiagų“, sako jis.Paskutinį kartą, kai Maskva bandė užimti Kijevą pavasarį, tai buvo „įspūdinga nesėkmė“, todėl Bellas sako, kad Kijevas Rusijai ir vėl būtų „labai sunkiai įveikiamas riešutas“.

Apklausa: tik 59 proc. ES gyventojų palaiko Ukrainos rėmimą ginklaisTik apie 59 proc. Europos Sąjungos (ES) gyventojų palaiko nuo Rusijos invazijos besiginančios Ukrainos rėmimą ginklais. Tai rodo Europos Komisijos (EK) užsakymu atliktos apklausos rezultatai.Tačiau, anot apklausos, humanitarinės paramos teikimą jau palaiko 88 proc. ES gyventojų. Tuo metu karo pabėgėlių priėmimui pritaria 82 proc. bloke gyvenančių žmonių.Pasak EK, ginklų tiekimui labiausiai nepritaria Graikijos (48 proc.) ir Kipro (46 proc.) gyventojai. Aukštas nepritarimo lygis taip pat fiksuotas Slovakijoje, Bulgarijoje, Austrijoje ir Vengrijoje. Vokietijoje daugiau kaip pusė gyventojų palaiko ginkluotės perdavimą.Be humanitarinės paramos ir pabėgėlių priėmimo, stiprų ES gyventojų palaikymą (71 proc.) taip pat turi bloko sankcijos Rusijai. Bendrijoje gyvenantys žmonės taip pat linkę palaikyti perėjimą nuo rusiško iškastinio kuro importo.Ši apklausa vyko lapkričio 23–30 dienomis. Joje dalyvavo 26 337 žmonės iš visų 27 ES šalių.

„Nepadėkite priešui rinkti duomenų“ – ukrainiečiai raginami nesiųsti pranešimų realiuoju laikuUkrainiečiai buvo paraginti neskelbti jokių Ukrainos priešlėktuvinės gynybos raketų paleidimų ir pozicijų nuotraukų ar vaizdo įrašų realiuoju laiku.Vyriausybė teigia, kad Rusija naudoja šią informaciją savo žvalgybai ir „tiesia raketų maršrutus, kad apeitų mūsų gynybą“.„Būkite atsargūs ir nepadėkite priešui rinkti duomenų, kurie neša mirtį žmonėms“, – perspėjo vyriausybė.

Zelenskis: šiąnakt prieš Ukrainos miestus Rusija panaudojo naujai gautus iranietiškus dronusNaktį iš gruodžio 18 d. į 19 d. Rusijos kariuomenė į taikius Ukrainos miestus paleido 34 iranietiškus dronus kamikadzes „Shahed“ iš naujai gautos partijos, kurią iš viso sudaro 250 šių skraidyklių.Kaip praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, tai pirmadienį pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, kreipdamasis į Jungtinių ekspedicinių pajėgų valstybių narių vadovų susitikimą Rygoje.„Praėjusią naktį Ukraina vėl buvo užpulta iranietiškais dronais. 34 bepiločiai „Shahed“. Konkrečiai įvardiju tiek skaičių, tiek pavadinimą. Šie dronai yra iš naujos partijos, kurią Rusija gavo iš Irano. 250 – tiek „Shahed“ dronų gavo teroristinė valstybė“, – teigė V. Zelenskis.Pasak Ukrainos prezidento, šios skraidyklės atakoms pasitelkiamos nuolat ir yra dažnai naudojamos smūgiuojant energetikos infrastruktūrai. V. Zelenskis nurodė, kad per vieną neseniai surengtą ataką buvo paveikta daugiau kaip 20 mln. ukrainiečių. „Gruodžio 16 d. vakarą nuo elektros tinklų buvo atjungta 22,408 mln. ukrainiečių. Be vandens ir šildymo liko per 10 mln. žmonių“, – pabrėžė prezidentas.Kaip skelbta anksčiau, naktį iš sekmadienio į pirmadienį Rusija prieš Ukrainą surengė dar vieną masinę dronų kamikadzių ataką. Ukrainos ginkluotosios pajėgos numušė didžiąją daugumą šių skraidyklių.

Sunakas kelionėje po Baltijos šalis ragina sąjungininkus tvirtai palaikyti UkrainąJungtinės Karalystės ministras pirmininkas Rishis Sunakas pareiškė kolegoms kitų šalių lyderiams, kad taikos derybos su Rusija neįmanomos, kol ji nepasitrauks iš okupuotų Ukrainos regionų, ir paragino juos didinti oro gynybos sistemų tiekimą karo nualintai šaliai.R. Sunakas sakė, kad Jungtinėms ekspedicinėms pajėgoms (JEF) atėjo „nepaprastai svarbus“ metas dar kartą patvirtinti savo nuolatinę paramą Kyjivui, kai Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas eskaluoja karą su „siaubingomis“ pasekmėmis Ukrainai.JK vadovaujamų JEF šalių vadovai pirmadienį Rygoje susitiko aptarti Ukrainos gynybos poreikių ir kartu sustiprinti savo pačių bendradarbiavimą.Po apsilankymo Latvijos sostinėje R. Sunako kelionė po Baltijos regioną tęsis vizitu Estijoje, kur jis vėliau tą pačią dieną susitiks su britų kariais ir pasirašys naujos technologinės partnerystės sutartį.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vaizdo ryšiu kreipėsi į gynybos aljanso susirinkimą, prašydamas suteikti įvairių ginklų sistemų, įskaitant tas, kurios padėtų apsisaugoti nuo grėsmių iš oro, Maskvai toliau atakuojant šalį iranietiškais dronais.„Raginu jus padaryti viską, kad okupantai būtų greičiau nugalėti, – sakė jis per vertėją. – 100 proc. oro skydas Ukrainai būtų vienas iš sėkmingiausių žingsnių prieš Rusijos agresiją, ir šio žingsnio reikia dabar“.Jis sakė, kad milijonai žmonių liko be šildymo ir elektros energijos po to, kai V. Putino pajėgos naktį dronais „kamikadzėmis“ smogė kritinei infrastruktūrai šalies sostinėje ir aplink ją.JK paskelbė, kad pagal 250 mln. svarų sterlingų (305 mln. dolerių) vertės sutartį, kuri yra gynybinės pagalbos paketo 2023 metams dalis, papildomai tieks šimtus tūkstančių artilerijos šaudmenų.R. Sunakas paragino kitas JEF šalis palaikyti arba padidinti savo dabartinius siūlymus ir suteikti Kyjivui dar daugiau oro gynybos sistemų, artilerijos ir šarvuočių.Jis tęsė: „Turime aiškiai pasakyti, kad bet koks vienašališkas Rusijos raginimas nutraukti ugnį dabartinėmis aplinkybėmis yra visiškai beprasmis. Manau, kad tai būtų melagingas raginimas, kuriuo Rusija pasinaudotų tam, kad persigrupuotų, sustiprintų savo kariuomenę, ir kol ji nepasitrauks iš okupuotos teritorijos, jokių realių derybų negali ir neturi būti. Tačiau ką mes galime padaryti, tai galvoti apie tą laiką dabar, galvoti apie tai, ką darysime dėl saugumo garantijų“.Tai nuskambėjo po to, kai JAV diplomatijos veteranas Henry Kissingeris pareiškė, kad artėja laikas deryboms dėl taikos su Rusija.R. Sunakas taip pat sakė, kad JEF aljansas turi sutelkti dėmesį į „Rusijos galimybių persigrupuoti ir apsirūpinti sumažinimą“, be kita ko, „labai griežtai kritikuodamas“ Iraną dėl dronų siuntimo Maskvai.Po susitikimo R. Sunakas su Latvijos ministru pirmininku Krišjaniu Kariniu surengs individualų pokalbį.

Zelenskis: Ukrainos vaikai šioms Kalėdoms prašo oro gynybos sistemų ir ginklųUkrainos vaikai nori, kad per šias Kalėdas Šv. Mikalojus atneštų oro gynybos sistemų, ginklų ir pergalę. Tai pirmadienį pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, kreipdamasis į Jungtinių ekspedicinių pajėgų valstybių narių vadovų susitikimą Rygoje.„Šiandien, minint Šv. Mikalojaus dieną... Rusijos teroristai Ukrainos vaikams „padovanojo“ naujas atakas, – teigė V. Zelenskis, kurį cituoja CNN. – Savo laiškuose Šv. Mikalojui Ukrainos vaikai prašo oro gynybos sistemų, ginklų ir pergalės – pergalės jiems ir visiems ukrainiečiams.“Šv. Mikalojus katalikybėje ir stačiatikybėje laikomas Kalėdų Senelio atitikmeniu. Pagal senąjį Julijaus kalendorių, nuo Grigaliaus atsiliekantį 13 dienų, Šv. Mikalojaus diena Ukrainoje minima gruodžio 19 d., ne gruodžio 5–6 dienomis, kaip kitose šalyse.Ukrainos lyderis pridūrė, kad jo šalies mažieji „supranta viską“. „Tad imkimės veiksmų“, – nurodė V. Zelenskis.Jis kartu paragino susitikime dalyvavusių valstybių – Danijos, Estijos, Suomijos, Islandijos, Latvijos, Lietuvos, Nyderlandų, Norvegijos, Švedijos ir Jungtinės Karalystės (JK) – vadovus ir toliau teikti Ukrainai gynybinę paramą, kuri, pasak jo, padės „paspartinti mūsų ginkluotųjų pajėgų judėjimą pergalės link“.Brutali Rusijos invazija į Ukrainą tęsiasi jau beveik 10 mėnesių.

Kremlius „kvailais“ vadina tvirtinimus, kad V. Putinas susitikime su A. Lukašenka spaus Baltarusiją prisijungti prie karoKremlius pirmadienį kvailais pavadino tvirtinimus, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas susitikime su Baltarusijos lyderiu Aliaksandru Lukašenka spaus Minską visapusiškai prisijungti prie karo prieš Ukrainą, praneša „Sky News“.Pasak Kremliaus atstovo Dmitrijaus Peskovo, tokie teiginiai yra „nepagrįsti“ ir „kvaili“.Ukrainiečiai baiminasi, kad vėliau pirmadienį vyksiančiame susitikime V. Putinas spaus Baltarusiją tapti aktyvia karo dalyve.Apie būsimą V. Putino vizitą Baltarusijoje praėjusią savaitę informavo A. Lukašenkos biuras. Tada jis tvirtino, kad esą Kremliaus šeimininkas atvyks su „darbiniu vizitu“, kurio metu abiejų šalių vadovai aptars saugumo klausimus ir dalinsis nuomonėmis apie „padėtį regione ir pasaulyje“.V. Putinas paskutinį kartą Baltarusijoje lankėsi 2019 m. vasarą.Baltarusija ir Rusija yra artimos sąjungininkės. Baltarusija leidžia Rusijai naudotis savo teritorija vykdant brutalią invaziją į Ukrainą, tačiau Minsko ginkluotosios pajėgos karo veiksmuose oficialiai nedalyvauja.

Ukrainoje – vėl oro pavojusDaugelyje Ukrainos sričių vėl paskelbtas oro pavojus. Apie grėsmę iš oro buvo įspėti šiaurinių, rytinių ir centrinių šalies regionų gyventojai, praneša portalas „rbc.ua“.Plataus masto oro pavojus buvo paskelbtas apie 13 val. 30 min.https://twitter.com/EmmanuelleChaze/status/1604803131082436608

Maskva teigia, kad virš Pietų Rusijos numuštos keturios JAV pagamintos raketosMaskva pirmadienį pranešė, neva jos oro gynybos sistemos numušė virš pietinio Rusijos regiono, besiribojančio su Ukraina, keturias JAV pagamintas raketas. Tai vienas pirmųjų tokių pranešimų per beveik 10 mėnesių trunkantį karą.„Keturios amerikiečių prieš radiolokatorius naudojamos raketos „HARM“ buvo numuštos oro erdvėje virš Belgorodo regiono“, – sakoma Rusijos gynybos ministerijos pareiškime socialinėje žiniasklaidoje. Iš Belgorodo regiono nuolat pranešama, kad jis nukentėjo nuo Ukrainos suduotų smūgių.

Po Rusijos išpuolių Kyjive ir 10 Ukrainos regionų bus nutrauktas elektros tiekimasUkrainos energetikos operatorius „Ukrenerho“ pirmadienį pranešė, kad sostinėje Kyjive ir dešimtyje kitų regionų po Rusijos dronų smūgių bus vykdomas avarinis elektros tiekimo nutraukimas.„Priešo bepiločiai orlaiviai naktį atakavo energetikos objektus visoje šalyje... Sumų, Charkivo, Poltavos, Dnipropetrovsko, Zaporižios, Kirovohrado, Žytomyro, Černihivo, Čerkasų ir Kyjivo srityse bei Kyjivo mieste pradėti vykdyti avarinių išjungimų grafikai“, – sakoma „Ukrenerho“ pranešime.

Į Ukrainą įvežta daugiau kaip 500 tūkst. generatoriųŠiais metais į Ukrainą įvežta 510,3 tūkst. elektros generatorių, beveik pusė jų – po muitų ir PVM panaikinimo.Tai pirmadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Ukrainos Aukščiausiosios Rados deputatu Jaroslavu Železniaku.Parlamentaro duomenimis, iki gruodžio 19 d. į Ukrainą lengvatinėmis sąlygomis buvo įvežti 235,9 tūkst. generatorių. Iš jų 92 proc. (217,3 tūkst.) įvežė juridiniai asmenys, 8 proc. (18,6 tūkst.) – fiziniai asmenys.„rbc.ua“ primena, kad Ukrainoje lapkričio 10 d. įsigaliojo ministrų kabineto nutarimas, pagal kurį panaikinamas įvežimo muitas generatoriams, akumuliatoriams ir dar kai kurioms prekėms.Be to, gruodžio 13 d. Aukščiausioji Rada priėmė įstatymą dėl paramos Ukrainos energetikos infrastruktūros atkūrimui, kuris panaikino generatorių importo mokestį.Rusija nuo spalio 10 d. masiškai atakuoja raketomis ir dronais Ukrainos energetikos infrastruktūrą.

Pastarąją parą Rusijos agresijos aukomis Ukrainoje tapo trys civiliai, dar 11 buvo sužeistiPastarąją parą, gruodžio 18-ąją, Rusijos agresijos aukomis Ukrainoje tapo trys civiliai, dar 11 žmonių buvo sužeisti.Tokius Ukrainos sričių karinių administracijų duomenis pirmadienį „Telegram“ kanale paskelbė prezidento biuro vadovo pavaduotojas Kyrylas Tymošenka, praneša „Ukrinform“.Pasak pareigūno, Donecko srityje žuvo trys žmonės, dar keturi buvo sužeisti, Charkivo srityje sužeistas vienas žmogus, Chersono srityje sužeisti šeši žmonės.

Lenkijos parama Ukrainai siekia 8,5 mlrd. eurųLenkijos parama Ukrainai siekia net 40 mlrd. Lenkijos zlotų (8,5 mlrd. eurų), iš jų 15,9 mlrd. zlotų (3,4 mlrd. eurų) skyrė valstybė, rašo laikraštis „Rzeczpospolita“.Laikraščio duomenimis, per pirmuosius tris karo Ukrainoje mėnesius privati parama šaliai siekė 9 mlrd.–10 mlrd. zlotų (1,9 mlrd.–2,1 mlrd. eurų).Karinė pagalba Ukrainai sudaro maždaug 8,5 mlrd. zlotų (1,8 mlrd. eurų).Laikraštis pridūrė, kad iš pradžių pagalbos ukrainiečiams naštą prisiėmė paprasti piliečiai. "Manoma, kad daugiau ar mažiau pabėgėliams padėjo 77 proc. lenkų. Net 7 proc. priėmė juos į savo namus", – rašo „Rzeczpospolita“.„Pasaulio ekonomikos instituto Kylyje portalas „Ukraine Support Tracker“ rodo, kad Lenkijos deklaruota parama apginkluojant Ukrainos ginkluotąsias pajėgas siekia 1,82 mlrd. eurų, todėl didžiausių Ukrainos rėmėjų sąraše Lenkija užima ketvirtą vietą“, - pranešė laikraštis.

Ukrainos pareigūnas: Rusijai raketų liko trims keturioms atakomsRusams raketų liko trims keturioms atakoms, bet po to jų atsargos bus išnaudotos.Tai pirmadienį žurnalistams pareiškė Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas, praneša „Ukrinform“.„Jeigu kalbėsime apie dideles atakas, kurias jau patyrėme, tai jiems (raketų) liko daugiausiai dviem trims, na, gal dar keturioms sukrapštys. Bet tada jie liks visiškai be raketų, kas yra neleistina, juk jiems gali atsirasti visai kitų iššūkių ir jie turi pasilikti nors kokią atsargą. Ta riba, kurios jie pagal normatyvus turi laikytis, jau peržengta ir peržengta gana seniai“, - teigė pareigūnas.Tačiau jis pažymėjo, jog Rusijai dar liko raketų S-300, kuriomis ji dabar atakuoja Ukrainos miestus. Pasak O. Danilovo, šių raketų rusams daugiau ar mažiau užtenka.Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius pridūrė, kad šalies kariškiai išmoko naikinti Rusijos leidžiamus iranietiškus dronus kamikadzes. „Rusai turi dronų „Shahed“, bet noriu pasakyti, kad mes išmokome su jais kovoti. Neseniai buvo atvejis, kai mes sunaikinome 100 proc. jų paleistų dronų“, - pareiškė O. Danilovas.

Rusijos kariškiai rengs pratybas Ukrainos kaimynėje BaltarusijojeRusijos kariuomenė surengs karines pratybas Baltarusijoje, Ukrainos kaimynėje, pirmadienį pranešė naujienų agentūra „Interfax“, remdamasi Rusijos gynybos ministerija.Spalio mėnesį Baltarusija paskelbė sudariusi su Maskva jungtines regionines pajėgas, į Baltarusiją atvyko keli tūkstančiai Rusijos kareivių.„Galutinis padalinių kovinio pajėgumo ir kovinio pasirengimo įvertinimas bus pateiktas (...) įvykdžius bataliono taktines pratybas“, – citavo ministeriją „Interfax“. Agentūra nepranešė, kada ir kur vyks pratybos, tačiau jos pranešimas paskelbtas prieš pat Rusijos prezidento Vladimiro Putino vizitą į Minską, jis ketina susitikti su Aliaksandru Lukašenka. Nuo 1994 m. Baltarusiją valdantis A. Lukašenka nuo seno yra Kremliaus sąjungininkas.V. Putino vizitas vyksta praėjus 10 mėnesių nuo Rusijos karinės kampanijos Ukrainoje pradžios, puolimas buvo pradėtas keliomis kryptimis, taip pat ir iš Baltarusijos teritorijos. Rusijos karių dislokavimas Baltarusijoje spalį sukėlė nuogąstavimų, kad puolant Ukrainą prie jų prisidės ir Baltarusijos kariuomenė.Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienio vakarą pareiškė, kad „sienų tiek su Rusija, tiek su Baltarusija apsauga yra nuolatinis prioritetas“. „Rengiamės visiems įmanomiems gynybos scenarijams“, – kasdieniame kreipimesi į tautą po susitikimo su Ukrainos kariuomenės vadais sakė V. Zelenskis.A. Lukašenka ne kartą yra sakęs, kad neketina siųsti Baltarusijos kariuomenės į Ukrainą.

Ukraina įspėja: Rusija ruošia naujametinį „sveikinimą“ – patiks ne tik PutinuiUkrainos karinė vadovybė mano, kad maždaug apie naujuosius metus Rusija surengs naujas raketų atakas, sakė armijos atstovas Jurijus Ignatas. Jo teigimu, negalima atmesti galimybės, kad priešas taip „pasveikins“ Ukrainą metų pabaigoje.„Jie turi aiškų planą, kuriame nustatė prioritetinius tikslus“, - sakė J. Ignatas. Jo teigimu, šiuo procesu siekiama padaryti kuo daugiau žalos Ukrainai.„Jie smogs ten, kur mums skaudžiausia, kuo niekšiškiau, įžūliau ir skausmingiau“, – citavo J. Ignatą valstybinė naujienų agentūra UNIAN.Be to, kitų atakų data bus nustatyta, „kad įtiktų diktatoriui (Vladimirui Putinui)“. J. Ignatas sakė, kad išpuoliai apie naujuosius metus patiks ir „vidaus auditorijai“. Jis turėjo omenyje Rusijos gyventojus.

Ukraina praneša, kad jau sunaikinta 98 800 okupantų rusųUkrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 520 okupantų rusų. O iš viso nuo vasario 24 d. iki gruodžio 19 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 98 800 kareivių. Tai pirmadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 2 988 tankų, 5 969 šarvuotųjų kovos mašinų, 1 953 artilerijos sistemų, 410 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 212 oro gynybos priemonių, 281 lėktuvo, 264 sraigtasparnių, 1 657 dronų, 653 sparnuotųjų raketų, 16 laivų, 4 592 automobilių, 175 specialiosios technikos vienetų.Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Ukrainos oro gynybos pajėgos naktį į pirmadienį numušė 30 iranietiškų dronųNaktį į pirmadienį Ukrainos oro gynybos pajėgos numušė 30 Rusijos paleistų iranietiškų dronų kamikadzių „Shahed-136/131“.Tai pranešė „Ukrinform“, remdamasi šalies kariškiais.„Naktį iš gruodžio 18-osios į 19-ąją Rusijos okupacinė kariuomenė atakavo Ukrainą Irano gamybos dronais kamikadzėmis „Shahed-136/131“. Iš viso užfiksuota apie 35 bepilotes skraidykles. Kaip ir praėjusį kartą, jos buvo paleistos iš rytinės Azovo jūros pakrantės“, - sakoma pranešime.Ukrainos oro gynybos pajėgos sunaikino 30 dronų.Oro taikinius naikino zenitinių raketų kariuomenės ir aviacijos daliniai, mobiliosios ugnies grupės.Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Kyjive ir Kyjivo srityje per naktinę dronų ataką nukentėjo kritinės infrastruktūros objektai.

Zelenskis sakė, kad bet kada mielai susikautų ringe su Putinu44 metų Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako mielai ringe stosiąs į kovą su 70 metų Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.„Visada pasirengęs“, – atsakė jis į Prancūzijos televizijos kanalo TF1 klausimą per interviu sekmadienį.„Tikras vyras, jei nori ką nors pasakyti kitam, arba nori, kaip sakoma, trenkti jam į veidą, padarys tai pats, o ne pasiųs tarpininką“, - sakė V. Zelenskis. Jam pačiam jokių tarpininkų nereikia, jis visuomet pasirengęs tokiems pasiūlymams, sakė V. Zelenskis.Ar jis pasirengęs dvikovai su V. Putinu, buvo paklausta Ukrainos prezidento. „Nors rytoj“, – juokdamasis atsakė V. Zelenskis. „Tai būtų paskutinis Rusijos Federacijos prezidento viršūnių susitikimas“, - pridūrė jis.Šis klausimas užduotas laikraščiui „Le Monde“ pranešus, kad per pokalbį su Rusijos prezidentu Prancūzijos vadovas Emmanuelis Macronas jam tarstelėjo, kad ketina boksuotis, o V. Putinas jam pasiūlė įsivaizduoti, kad daužo V. Zelenskį.

Ukrainos žvalgyba: mūsų kariškiai rengia operacijas Rusijos teritorijojeUkrainos kariškiai rengia sudėtingas operacijas Rusijos teritorijoje, tikslo siekiama įvairiomis priemonėmis.Tai interviu Vokietijos leidiniui „Bild“ pareiškė Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos viršininko pavaduotojas Vadymas Skibickis.„Tokios operacijos reikalauja gero pasirengimo“, - pažymėjo pareigūnas.Jis pabrėžė, kad ukrainiečių taikiniais Rusijoje tampa tik kariniai objektai.„Tai Rusijos ginkluotųjų pajėgų objektai, iš kurių atakuojama Ukraina, įskaitant logistikos centrus, vadavietes, įgulas, kurias sudaro daug kareivių“, - sakė V. Skibickis.Portalas „rbc.ua“ primena, kad pastarąją parą Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino 590 okupantų, o iš viso nuo plataus masto įsiveržimo pradžios Rusija jau neteko daugiau kaip 98 tūkst. savo kareivių.

Analitikai apie Putino vizitą Minske: prasideda naujas karo etapas Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir Baltarusijos lyderio Aliaksandro Lukašenkos pirmadienį planuojamas susitikimas veikiausiai yra dar vienas mėginimas sukurti informacinį foną tolesniam karo su Ukraina etapui.Pirmadienį, gruodžio 19 d., planuojamas V. Putino vizitas į Baltarusiją, taip pat įvykusi Rusijos gynybos ministerijos vadovo Sergejaus Šoigu viešnagė Minske gali tapti pagrindu kalboms apie naujas karines operacijas prieš Ukrainą, pranešė JAV Karo studijų institutas (ISW).ISW duomenimis, Ukraina artimiausiu metu gali sulaukti priešo atakų.„V. Putino susitikimas su Rusijos karo vadais, S. Šoigu vizitas [į Baltarusiją] ir V. Putino susitikimas su A. Lukašenka byloja apie naują karo planavimo ir vykdymo etapą ir gali būti ženklas, kad artimiausiais mėnesiais bus atnaujintos prieš Ukrainą nukreiptos atakos“, – mano analitikai.V. Putinas pirmadienį turėtų susitikti su Baltarusijos valdovu A. Lukašenka, jis lankysis Baltarusijoje pirmą kartą per pastaruosius trejus metus.Abu daugelį metų vadovaujantys lyderiai, be kitų dalykų, planuoja aptarti sąjungą sudarančių dviejų valstybių strateginę partnerystę, regioninius ir tarptautinius klausimus.Pastarąjį kartą V. Putinas Minske susitiko su A.Lukašenka 2019 metais. Dabar jį per vizitą lydės keli vyriausybės nariai. Po derybų didesniame rate V. Putinas ir A. Lukašenka pasitrauks derybų akis į akį.Baltarusija yra ekonomiškai priklausoma nuo Rusijos ir gyvena iš V. Putino paskolų. Be to, Rusijai pradėjus karą Ukrainoje abi buvusios sovietinės respublikos gerokai išplėtė karinį bendradarbiavimą. Minskas leidžia Rusijai naudoti Baltarusijos karines bazes Ukrainai pulti.

Okupuotuose Zaporižios srities rajonuose 90 proc. ligoninių gydo tik sužeistus rususOkupuotuose Zaporižios srities rajonuose rusai pajungė greitąją medicinos pagalbą armijos poreikiams, o 90 proc. ligoninių gydo tik sužeistus grobikus.Tai „Telegram“ kanale pranešė Melitopolio miesto vadovas Ivanas Fiodorovas, kurį cituoja „Ukrinform“.„Okupantai garsiai trimitavo apie 90 greitosios pagalbos automobilių perdavimą ligoninėms užimtose teritorijose. Tiesa, jie pamiršo prieš kameras pasakyti, jog šios mašinos jiems pirmiausia reikalingos savo sužeistiems kareiviams į Krymą vežti. O civiliams „greitųjų“ dabar tenka ilgai laukti“, - parašė pareigūnas.Pasak Melitopolio vadovo, iš regiono medikų buvo atimti sukomplektuoti modernūs greitosios pagalbos automobiliai, o mainais „įteikti“ Rusijos automobilių pramonės gaminiai.Anot I. Fiodorovo, laikinai okupuotose teritorijose rusai pavertė medicinos įstaigas karo ligoninėmis – 90 proc. jų teikia pagalbą tik sužeistiems okupantams.„Tikiu: kitą „medicinos reformą“ okupuotose teritorijose surengs Ukrainos ginkluotosios pajėgos“, - pabrėžė jis.Anksčiau buvo pranešta, kad okupuoto Luhansko ligoninėse sužeistiems rusų kareiviams trūksta net būtiniausių dalykų.

Kijeve buvo nutrauktas avarinis elektros tiekimasKijeve avarinis elektros tiekimas buvo nutrauktas po didžiulio Rusijos smūgio sostinės infrastruktūrai.Tai reiškia, kad įprasti atjungimų grafikai neveikia tol, kol nebus atkurta situacija elektros sistemoje."Dėmesio! Buvo pritaikyti avariniai išjungimai. Išjungimų grafikai laikinai neveikia, kol situacija stabilizuosis", – perspėja energetikai.

JK paskelbs apie naują didelį artilerijos paketą UkrainaiJungtinės Karalystės ministras pirmininkas Rishi Sunakas pirmadienį Rygoje vyksiančiame susitikime su Šiaurės, Baltijos šalių ir Nyderlandų kolegomis paskelbs apie didelį naują artilerijos paketą Ukrainai.R. Sunakas pirmadienį atvyksta į Latviją, kur su kitais Jungtinių ekspedicinių pajėgų (JEF) nariais aptars dedamas pastangas kovoti su Rusijos agresija Šiaurės ir Baltijos šalių regione.Jis paragins vadovus 2023 metais išlaikyti arba viršyti 2022-ųjų paramos Ukrainai lygį, sakoma premjero kanceliarijos išplatintame pranešime.JK premjeras taip pat paskelbs, kad Londonas kitais metais „tieks šimtus tūkstančių artilerijos sviedinių pagal 250 mln. svarų sterlingų (287 mln. eurų) vertės sutartį, kuri užtikrins nuolatinį kritinės svarbos artilerijos šaudmenų tiekimą Ukrainai 2023 metais“, sakoma pareiškime.Britai vadovavo „teikiant gynybinę pagalbą Ukrainai, įskaitant daugkartinio paleidimo raketų sistemas ir neseniai 125 priešlėktuvinius pabūklus“, priduriama jame.„Nuo vasario taip pat suteikėme daugiau kaip 100 tūkst. šaudmenų, kurie tiesiogiai susiję su sėkmingomis teritorijų Ukrainoje atkovojimo operacijomis“, – teigė R. Sunakas.Praėjusį mėnesį jis lankėsi Kyjive, kad pasiūlytų ukrainiečiams tolesnę paramą kovoje su Rusijos pajėgomis.„JK ir mūsų sąjungininkai Europoje vieningai reagavo į įsiveržimą į Ukrainą ir mes toliau tvirtai siekiame, kad Europoje vėl įsiviešpatautų taika“, – sakoma R. Sunako pareiškime.„Tačiau tam, kad pasiektume taiką, privalome atgrasyti nuo agresijos, o mūsų dislokavimas visame regione yra gyvybiškai svarbus siekiant užtikrinti, kad galime reaguoti į didžiausias grėsmes“, – pridūrė jis.JEF susitikime, kuriame dalyvauja Danijos, Estijos, Suomijos, Islandijos, Latvijos, Lietuvos, Nyderlandų, Norvegijos, Švedijos ir Jungtinės Karalystės vadovai, taip pat kalbės Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Kyjivo karinė administracija: dronų ataka prieš Ukrainos sostinęUkrainos sostinę ankstų pirmadienio rytą sudrebino dronų smūgiai, pranešė Kyjivo karinė administracija ir paragino žmones paisyti oro pavojaus signalo.„Priešas puola sostinę, – parašė administracija „Telegram“ socialiniame tinkle. – Šiuo metu Kyjivo oro erdvėje jau numušti 9 priešo BO (bepiločiai orlaiviai).“Kijevo meras Vitalijus Kličko sakė, kad sprogimai pasigirdo dviejuose Kijevo rajonuose ir pabrėžė, kad visos atitinkamos tarnybos dirba.„Daugiau informacijos vėliau“, – pridūrė meras.