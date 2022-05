„Karas pakeičia ne tik veidus“: Mariupolio gynėjai – prieš ir po Rusijos įsiveržimo

Sulygintos jų nuotraukos, darytos iki ir po plataus masto Rusijos įsiveržimo į Ukrainą. Nuotraukos paviešintos Nacionalinės gvardijos „Twitter“ paskyroje.

Iš nuotraukų iki karo žvelgia besišypsantys jaunuoliai, o iš tų, kurios darytos karui prasidėjus, – pragarą praėję vyrai, kurių akyse atsispindi skausmas.

„Karas pakeičia ne tiktai veidus, bet ir sielas“, – pastebima Nacionalinės gvardijos komentare.

The #war changes not only faces, but the souls... pic.twitter.com/u7Yzb3u9kD