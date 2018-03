„Paprašiau atnešti man sąrašą žmonių, kuriuos reikia paminėti ir apdovanoti. Man atnešė keletą lapų, ant kurių smulkiu šriftu buvo surašyti ne žmonės, o įmonės, moksliniai tyrimų institutai ir konstruktorių biurai. Pavarčiau juos ir sakau: „Kas tai?“ O vyriausiasis konstruktorius sako: „Tai – mūsų bendradarbiavimas. Jei nebūtų kurio nors iš jų – gaminys nebūtų pavykęs“, – penktadienį pareiškė Rusijos lyderis. V. Putinas sakė tuomet supratęs, kad „neištraukėme kažko iš kažkur ir nesuveržėme kažko su kažkuo; tai buvo beveik visos šalies mokslo sferos, konstruktorių biurų ir pramonės įmonių darbo rezultatas – tai yra dešimtys įmonių ir tūkstančiai darbuotojų“. Pasak Rusijos prezidento, „tai reiškia, kad turime didžiulį veikiantį ir galutinį produktą generuojantį kompleksą, kuris įtraukia ir mokslą, ir švietimą, ir kadrus, ir šiuolaikinius gamybos pajėgumus“. V. Putinas ketvirtadienį pribloškė Vakarus ir daugelį žmonių Rusijoje per savo metinį pranešimą pristatęs naująjį „nenugalimą“ hipergarsinių ginklų ir povandeninių dronų arsenalą likus trims savaitėms iki prezidento rinkimų, beveik neabejotinai pratęsiančių jo valdymą iki 2024-ųjų. Beveik pusė V. Putino kalbos, trukusios dvi valandas, buvo apie naujausią rusų ginkluotę; šiemet metinį pranešimą jis pasakė ne Kremliuje, kaip įprasta, o šalimais esančiame parodų centre, kur galėjo pademonstruoti virtinę vaizdo montažų, kaip raketos perskrenda kalnus ir vandenynus, lekia virš Atlanto ir smogia JAV Rytų pakrantei. Rusijos vadovas sakė, kad taip pat buvo išmėgintas hipergarsinis aviacijos raketų kompleksas „Avangard“. Šio komplekso raketos gali skristi 20 kartų didesniu negu garso greičiu ir smogti „lyg meteoritas, lyg ugnies kamuolys“.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.