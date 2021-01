Kapitolijaus šturmas: rinkikų kolegijos biuletenius išgelbėjo „greitos reakcijos“ padėjėjas

Oregano senatorius Jeffas Merkley tviteryje pasidalino nuotrauka, kurioje – dėžės su JAV prezidento rinkimų rezultatais, kuriuos Kongresas planavo trečiadienį skaičiuoti, tačiau nespėjo to padaryti į patalpas įsiveržus rinkimus pralaimėjusio prezidento rėmėjams.

J. Markley teigimu, „jeigu mūsų personalas nebūtų spėjęs jų apsaugoti, įsiutusi minia būtų juos sudeginusi“.

Demokratų senatorė Tammy Duckworth „CBS News“ sakė tą patį ir pridūrė, kad vienas „greitos reakcijos“ padėjėjas laiku čiupo Rinkikų kolegijos popierius.

Electoral college ballots rescued from the Senate floor. If our capable floor staff hadn’t grabbed them, they would have been burned by the mob. pic.twitter.com/2JCauUIlvg