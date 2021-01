B. Fellowsas nieko nežinojo apie planuotas eitynes ir nenumanė, kad jos virs į JAV Kapitolijaus šturmą. Sakė tiesiog norėjęs išgirsti D. Trumpo kalbą.

Bet išklausęs D. Trumpo kalbą, vos po kelių valandų, B. Fellowsas jau kojomis ramstė stalą JAV senatoriaus kabinete, rūkydamas suktinę. Jis klaidžiojo po Kapitolijaus sales, ginčijosi su policijos pareigūnais ir kėlė nuotraukas į „Snapchat“.

„Dėl nieko nesigailiu, – sakė 26-erių metų B. Fellowsas iš Niujorko, anksčiau dirbęs bakalėjos parduotuvėje, o dabar pragyvenantis iš medžių kirtimo ir kaminų taisymo. „Aš nieko nesužeidžiau, nieko nesulaužiau. Nors turbūt peržengiau ribas“, – sakė jis.

Iš tiesų, jam įkėlus nuotraukas į pažinčių programėlę „Bumble“, kuriose jis vaizduojamas Kapitolijuje, jo paskyra tiesiog „sproginėjo“.

B. Fellowsas buvo vienas iš šimtų D. Trumpo rėmėjų, įsilaužusių į Kapitolijų sausio 6-ąją ir privertusių JAV viceprezidentą Michaelą Pence‘ą, Kongreso narius ir kitus darbuotojus slėptis. Per masinę apgultį penki žmonės žuvo, įskaitant vieną riaušininkę, kurią pašovė policija, ir Kapitolijaus policijos pareigūną, mirusį nuo nenurodomų sužalojimų per susidūrimą su įsibrovėliais.

B. Fellowso detaliai nupasakota istorija atskleidžia, kaip vienas D. Trumpo rėmėjas įsivelia į riaušes Kapitolijuje, incidentą, kuris sulaukė masinio pasmerkimo ir paskatino Rūmų demokratus inicijuoti D. Trumpo apkaltą – antrąją per mažiau nei dvejus metus.

Jo papasakotoje istorijoje išryškėja tikroviškas D. Trumpo rėmėjo, sugėrusio melagingą informaciją socialinėje žiniasklaidoje ir paklususio prezidento raginimui imtis veiksmų, paveikslas. Šis pavyzdys paaiškina, kodėl tiek daug technologijų bendrovių po riaušių Kapitolijuje ėmėsi priemonių užkirsti kelią sąmokslams, platinamiems per jų platformas, įskaitant „Twitter“ sprendimą blokuoti D. Trumpo paskyrą.

B. Fellowsas, kuris gyvena rekonstruotame mokykliniame autobuse, sakė nustojęs dirbti praėjusių metų pavasarį baimindamasis dėl COVID-19. Bet sakė patyręs didelį nusivylimą, kai Niujorko valstija atsisakė jam skirti bedarbio pašalpą. „Kurį laiką, kovo pradžioje ir balandį, aš buvau visiškas skurdžius“, – sakė jis.

B. Fellowsas sakė daugiausia informacijos gaunantis iš konservatoriškų pažiūrų politikos apžvalgininkų per „YouTube“, tokių kaip Benas Shapiro ir Stevenas Crowderis. Taip pat pradėjo žiūrėti „Newsmax“ ir „One America News“ kanalus, kurie propaguoja nepagrįstus pareiškimus dėl suklastotų rinkimų.

Vyras sakė, kad jo politinės pažiūros sukėlė didžiulę trintį su šeima – net Kalėdinių pietų jį pasikvietė tik jo seneliai. Jie prašė jo valgyti savo autobuse, nes jis nepakankamai rimtai vertina COVID-19 grėsmę, pasakojo jis.

Kapitolijuje, sakė jis, „jaučiausi kaip su šeima“, nors dauguma riaušininkų buvo žmonės, su kuriais jis įprastomis aplinkybėmis nerastų bendros kalbos.

„Mes ten buvome dėl vieno bendro reikalo“, – sakė jis.



Timothy Monroe, keturiolika metų B. Fellowso patėvis, sakė nenustebęs, kai sužinojo, jog B. Fellowsas buvo Kapitolijuje. „Jis žino, kuo tiki, – sakė T. Monroe. – Tiesiog to neišmuš jokia tikrovė, jokios realijos“.

B. Fellowsas pripažino, kad į Vašingtoną vykęs iš dalies dėl to, kad tiki, jog rinkimai buvo suklastoti. Bet svarbiausias jo motyvas buvo pyktis dėl vyriausybės įvestų priemonių prieš COVID-19, tokių kaip restoranų ir sporto klubų uždarymas.

Sausio 6 dieną, kelios minutės po pirmos, B. Fellowsas atvyko į Elipsės parką, esantį netoli Baltųjų rūmų. Jis buvo vienas iš pirmųjų, atvykusių į D. Trumpo mitingą, ir, kaip matyti iš vaizdo įrašo, sėdėjo vos per penkias eiles nuo tos vietos, kur kalbėjo prezidentas.

B. Fellowsas atėjo pasiruošęs šaltiems orams, dėvėjo žieminį kombinezoną, odinę striukę su ant nugaros išpiešta Amerikos vėliava ir megzta kepure, primenančia riterio šalmą.

„Tai paskutinė riba, – dar iki D. Trumpo kalbos „Bloomberg News“ žurnalistui sakė B. Fellowsas. – Yra daugybė rinkimų klastojimo įrodymų, ir aš nesuprantu, kodėl nieko nėra daroma.“

D. Trumpo pareiškimus dėl lapkričio 3 d. vykusių rinkimų rezultatų klastojimo atmetė tiek valstybiniai bei federaliniai teismai, tiek kai kurie jo paties partijos nariai.

Po D. Trumpo kalbos B. Fellowsas prisijungė prie eitynių Pensilvanijos aveniu, traukiančios prie Kapitolijaus. „Aš galvojau: O, jėga, vyks eitynės, – pasakojo jis. – Dar niekad nesu dalyvavęs eitynėse.“

Pasak B. Fellowso, kai jis ten atvyko, barjerai, apsaugantys užtvaras, buvo jau pralaužti. Lipdamas per sieną, kad patektų prie Kapitolijaus Senato pusės, jis sakė galvojęs: „Aš nepraleisiu šios akimirkos, tai istorija.“ Iš vaizdo įrašo matyti, kaip B. Fellowsas padeda kitiems perlipti sieną.

B. Fellowsas pamatė, kaip vienas D. Trumpo rėmėjas tranko lazda per Kapitolijaus duris ir galiausiai prasiveržia vidun. Minią riaušininkų mėgino sulaikyti policijos pareigūnai. Vos tik pastatas buvo užimtas, jis sakė akimirką dvejojęs, ar brautis vidun, bet, išgirdęs, kad viduje esantys žmonės nėra sulaikomi, jis pasekė paskui juos. Vyras prasibrovė per išdaužtą langą.

Per maždaug trisdešimt minučių, kurias jis praleido Kapitolijuje, jis nufilmavo dešimtis vaizdo įrašų ir įkėlė juos į „Snapchat“.

Viename iš jų, su kuriuo susipažino ir „Bloomberg News“, jis kabinėjasi prie Kapitolijaus policijos pareigūnų, kurie nedėvėjo šalmų.

„Ei, seni, kur tavo šalmas?“ – klausia B. Fellowsas pareigūno. „Man jo nedavė, jų nebeužteko“, – atsakė pareigūnas. „Tu, ką, jiems visai nerūpi? Ar todėl, kad jūs žali geltonsnapiai?“ – nesiliovė B. Fellowsas. „Aš čia dirbu aštuonerius metus“, – pasakė pareigūnas. „Na tiesiog fantastika, kas čia šiandien įvyko“, – kirto B. Fellowsas.

Kitame vaizdo įraše matyti jo purvini batai ant stalo senatoriaus Jeffo Merkley kabinete, kur B. Fellowsas dar spėjo užtraukti kelis dūmus suktinės, kurią kažkas jam pasiūlė.

„Už tai man prikurps bylą, – pasakė B. Fellowsas, turėdamas galvoje vaizdo įrašą iš J. Merkley kabineto.

Tviteryje išplatintame įraše J. Merkley apžiūri jo kabinete padarytą žalą: durys išlaužtos, meno kūriniai nuplėšti nuo sienų. „Jis net nebuvo užrakintas, jie tiesiog galėjo atidaryti duris, – kalbėjo J. Merkley. – Šis kabinetas, tikra ta žodžio prasme, nusiaubtas.“

The trail of destruction and looting. What happened today was an assault by the domestic terrorists who stormed the Capitol, but it was also an assault on our constitution.

[sound on] pic.twitter.com/BrELF7cMz1