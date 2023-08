Kantrybės netekę Rusijos kariai kreipėsi į Putiną

Vaizdo įraše, išplatintame nepriklausomo rusiško naujienų portalo „Astra“ „Telegram“ kanalu, karių grupės priešakyje stovintis vyras sako, kad jie visi yra sudarę sutartis su Rusijos kariuomene. Jis taip pat sako, kad kariauti į Ukrainą jie atvyko iš Orenburgo srities, tačiau negauna žadėto atlyginimo, todėl nesugeba išlaikyti šeimų.

„Kalbu savo bendražygių vardu. Atvykome iš Orenburgo srities. Visi esame sudarę sutartis. Daugelis – savanoriai. Mūsų amžiaus vidurkis – 45 metai“, – pradeda kreipimąsi rusų karys.

„Atvykome ginti tėvynės. Taigi, norėčiau kreiptis į visus Rusijos piliečius, į vyriausybę, į prezidentą. Kreipiuosi dėl turtingiausio Rusijos regiono gubernatoriaus, turinčio ir naftos, ir dujų, ir visko, ko tik gali reikėti. Tačiau jis nesugeba rasti pinigų, kad sumokėtų kariams už tarnybą, pinigų, reikalingų karių šeimoms“, – sako vyras.

Russian soldiers from Orenburg region say they're not getting paid and their families cannot even afford to pay for utilities. pic.twitter.com/k4xXnNzSks