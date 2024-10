Kandidatų į JAV viceprezidentus debatuose – momentai, kokių iš debatų su Trumpu nebūtų galima tikėtis

Man atrodo, kad objektyviai debatus laimėjo Vance’as – ne tik dėl to, kad kalbėjo sklandžiai ir protingai. Labiausiai dėl to, kad iki šiol daug kas jį matė tik kaip sėkmingai demokratų (ir mitinguose su MAGĄ tikratikiais) sukurtą karikatūrą. Tą jo pergalę neabejotinai trimituos ir dešinioji žiniasklaida ir „Twitter“, tą pripažins ir centristinė žiniasklaida. Be to, geriausi JD momentai buvo tinkamu metu – debatų pradžioje, kai Walzas buvo aiškiai išmuštas iš vėžių Tiananmenio klausimo – ir kai debatus žiūrėjo daugiau žmonių. (Tik klausimas, ar Trumpas apskritai leis žmonėms įsiminti jo viceprezidento pasirodymą – iškart po debatų DJT jau duoda interviu FOX News – ar sieks ir toliau pats dominuoti informaciniame lauke).