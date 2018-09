Ch. B. Ford advokatai Komitetui pranešė, kad ji atsisako pasirodyti pirmadienį numatytame posėdyje, kur kaltinamasis teisėjas B. Kavanaugh nori pristatyti savo įvykių versiją. Remiantis pranešimais JAV spaudoje, moters teisininkai respublikonų paskirtą posėdžio datą laiko „pasirenkama“. Tačiau jie patikino, kad jų klientė yra pasiruošusi susitarti dėl naujos liudijimo datos. Tik tai turėtų vykti griežtai numatytomis sąlygomis, atsižvelgiant į šią bylą gaubiančią bauginančią atmosferą. „Kaip žinote, ji sulaukė grasinimų mirtimi, apie kuriuos buvo pranešta Federaliniam tyrimų biurui (FTB). Ji su šeima buvo priversta palikti savo namus“, – sakoma Ch. B. Ford advokatų laiške, kurį cituoja laikraščiai „The Washington Post“ ir „The New York Times“. „Ji nori duoti parodymus, jeigu mes galėsime susitarti dėl sąlygų, kurios būtų teisingos ir užtikrintų jos saugumą“, – rašė teisininkai. Teisingumo klausimas keliamas ir audringose diskusijose, kaip elgtis su 36 metų senumo kaltinimais, esą būdamas neblaivus tuomet 17-metis B. Kavanaugh užpuolė 15 metų Ch. B. Ford per paauglių vakarėlį vienuose namuose Montgomerio apygardoje šalia Vašingtono. B. Kavanaugh sako nieko nežinantis apie šį įvykį, o daugiau tiesioginių liudininkų neatsirado. Ch. B. Ford advokatai pakartojo savo raginimą dėl šio įvykio atlikti kruopštų tyrimą, o ne tai, ką demokratai vadina paskubomis surengtu svarstymu respublikonų kontroliuojamame Senate, siekiant kuo greičiau patvirtinti B. Kavanaugh kandidatūrą. „Ji ir toliau pageidauja, kad Sento Teismų komitetas leistų atlikti išsamų tyrimą prieš jos liudijimą“, – nurodoma advokatų laiške. Teisininkai ir daugybė demokratų partijos atstovų ne kartą ragino FTB pradėti tyrimą dėl šio įvykio. Tačiau D. Trumpas atsisako duoti atitinkamą nurodymą FTB. Jo Respublikonų partija kaltina demokratus naudojant Ch. B. Ford kaip savo paskutinį kozirį, siekiant užkirsti kelią B. Kavanaugh į Aukščiausiąjį Teismą ir neleisti dešiniesiems turėti persvarą teisme ne vienus ateinančius metus. Respublikonai taip pat baiminasi, kad dar atidėjus teisėjo paskyrimą, Aukščiausiojo Teismo pertvarkymas gali nebūti jiems sėkmingas, jei Demokratų partijai pavyks gerai pasirodyti per artėjančius vidurio kadencijos rinkimus.

