„Praėjusį savaitgalį telefono žinutėse pasirodė grasinimų atimti mano ir mano vaikų gyvybes. Grasinimai yra tikri. Šių žinučių siuntėjai jau nustatyti – jie yra buvę kariškiai, palaikantys partiją „Jungtinis nacionalinis judėjimas“, – pareiškė S. Zurabišvili. Ji paragino teisėsaugą imtis veiksmų. Antras prezidento rinkimų turas, per kurį susigrums valdančiosios partijos „Gruzijos svajonė“ palaikoma S. Zurabšvili ir Jungtinio nacionalinio judėjimo kandidatas Grigolas Vašadzė, turi įvykti iki gruodžio 2 dienos.

