A. Gobzemas naujienų agentūrai BNS taip pat sakė ketinąs sumažinti ministrų skaičių. Tai vienas iš KPV LV rinkimų kampanijos pažadų. Partija žadėjo sumažinti ministerijų skaičių iki šešių. Penktadienį A. Gobzemas apie savo planus ketina informuoti likusias koalicijos partneres - Naująją konservatorių partiją (NKP), Žaliųjų ir valstiečių sąjungą (ŽVS), Nacionalinį aljansą „Viskas Latvijai!“-„Tėvynei ir Laisvei“ ir Judėjimo už Latvijos nacionalinę nepriklausomybę susivienijimas (VL-TL/JLNN) bei „Naująją vienybę“. Kai kurie iš kandidatų jau sutiko dirbti A. Gobzemo vyriausybėje, dalis dar nepateikė savo atsakymo. Penktadienį A. Gobzemas taip pat susitiks su Latvijos prekybos ir pramonės rūmų ir Latvijos darbdavių konfederacijos atstovais aptarti galimų kandidatų į ministrus. Jis taip pat tikisi, kad prie profesionalų vyriausybės formavimo proceso prisijungs ir visuomenė. A. Gobzemas išreiškė viltį, kad politinės partijos palaikys jo siūlymus ir įrodys, jog yra pasirengusios dirbti valstybės labui. Jei jo planas visgi bus atmestas, A. Gobzemas paragins prezidentą Raimondą Vėjuonį pradėti naujų parlamento rinkimų organizavimo procedūrą.

