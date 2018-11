Pasak jo, sprendimas grindžiamas nutarimu, kurį priėmė Prisiekusiųjų advokatų tarybos grupė drausminiams pažeidimams tirti. Remiantis nepatvirtinta informacija, A. Gobzemo licencija buvo atšaukta dėl jo pareiškimų apie nužudytą teisininką ir bankroto administratorių Martiną Bunkų. Taryba sprendimą priėmė A. Gobzemui nedalyvaujant. Pagal procesines administracines teisės nuostatas A. Gobzemas gali pateikti apeliaciją dėl Prisiekusiųjų advokatų tarybos sprendimo. Taryba pradėjo dvi bylas dėl A. Gobzemo drausminių pažeidimų. Lapkričio pradžioje jis paprašė jas uždaryti kaip neturinčias pagrindo. Jis tvirtino, kad šios bylos neturi pagrindo, nes jis nutraukė teisininko praktiką, kai buvo išrinktas į parlamentą. Pirmoji drausminė byla dėl A. Gobzemo buvo pradėta rugpjūčio pabaigoje, sulaukus skundo iš nužudyto M. Bunkaus šeimos teisininko Romualdo Vansovičiaus ir dar kelių pareiškėjų. Susiję straipsniai: Latvijos saugumo policija sulaikė tris pagalba užsienio valstybei įtariamus asmenis Latvijos prezidentas vyriausybės formavimą pavedė Aldžiui Gobzemui Antroji drausminė byla pradėta dėl gydytojos Indros Steimanės pateikto pareiškimo. Per savo teisininko karjerą A. Gobzemas vadovavo Bankroto administracijai (dabartinei Bankroto kontrolės tarnybai), o taip pat atstovavo kelių per parduotuvės „Maxima“ stogo griūtį nukentėjusių asmenų interesams keliose civilinėse bylose.

