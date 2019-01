W. Barras bando numalšinti kilusį susirūpinimą, kad, tapęs Teisingumo departamento vadovu, jis gali sustabdyti R. Muellerio tyrimą, siekdamas apsaugoti prezidentą, kuris, manoma, gali būti to tyrimo taikiklyje. „Manau, jog gyvybiškai svarbu, kad specialiajam prokurorui būtų leista užbaigti savo tyrimą“, – sakoma kalboje, kurią W. Barras parengė savo kandidatūros patvirtinimo posėdžiui Senato Teismų komitete, prasidėsiančiam antradienį. „Man taip pat atrodo, jog yra labai svarbu, kad visuomenė ir Kongresas būtų informuoti apie specialiojo prokuroro darbo rezultatus. Dėl šios priežasties mano tikslas bus užtikrinti tiek daug skaidrumo, kiek man leidžia įstatymai“, – sakoma kandidato į generalinius prokurorus kalbos juodraštyje. W. Barras, 1991–1993 metais ėjęs generalinio prokuroro pareigas prezidento George'o H. W. Busho administracijoje, o vėliau 25 metus dirbęs advokatu, yra kritikavęs R. Muellerio tyrimą ir yra sakęs, kad jis gali būti pernelyg plataus masto, o specialiojo prokuroro komandoje esą dirba demokratams palankūs pareigūnai. Pernai Teisingumo departamentui skirtoje ir, kaip pranešama, Baltiesiems rūmams išsiųstoje žinutėje jis taip pat sakė, kad R. Muelleris neturi jokio pagrindo tirti D. Trumpą dėl trukdymo teisingumui po to, kai prezidentas 2017-ųjų gegužę atleido Federalinio tyrimų biuro (FTB) direktorių Jamesą Comey, kuris atsisakė nutraukti tyrimą dėl Rusijos. Penktadienį laikraštis „The New York Times“ pranešė, kad iškart po J. Comey atleidimo FTB buvo pradėjęs kotržvalgybinį tyrimą, skirtą išsiaiškinti, ar prezidentas nedirbo Rusijos naudai bei kenkdamas JAV interesams. Kalbos, kurią W. Barras pasakys antradienį, juodraštyje sakoma, kad minėta žinutė tebuvo neprašyta buvusio generalinio prokuroro, „dažnai įsikišdavusio visuomenei svarbiais teisiniais klausimais“, nuomonė. „Toje žinutėje nebuvo kalbama – ar kaip nors abejojama – apie specialiojo prokuroro tyrimą dėl Rusijos kišimosi į 2016-ųjų rinkimus“, – teigiama kalbos juodraštyje. „Joje taip pat nebuvo kalbama apie kitokias potencialaus trukdymo teisingumui teorijas arba aiškinama, kaip kai kurie klaidingai sakė, kad prezidentas niekuomet negali trukdyti teisingumui“, – priduriama jame. D. Trumpas išsirinko W. Barrą užimti lapkritį iš generalinio prokuroro pareigų atleisto Jeffo Sessionso vietą. Prezidentas nekart kritikavo pastarojo sprendimą nusišalinti nuo dalyvavimo R. Muellerio tyrime. W. Barras sako pažįstantis R. Muellerį jau 30 metų; jiedu drauge dirbo, kai 10-o dešimtmečio pradžioje W. Barras buvo generalinis prokuroras. „Kai jis buvo paskirtas specialiuoju prokuroru, pasakiau, kad jo paskyrimas yra „gera žinia“ ir, kadangi jį pažįstu, buvau įsitikinęs, kad su tuo reikalu jis tinkamai susitvarkys. Ir šiandien tebesu tuo įsitikinęs“, – teigiama W. Barro kalboje.

