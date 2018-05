„G. Conte atsisakė įgaliojimų formuoti vyriausybę, jam suteiktų gegužės 23 dieną", - sakė prezidento atstovas. Toks pareiškimas išplatintas po sekmadienį vakare įvykusio G. Conte susitikimo su prezidentu Sergio Mattarella, tvyrant nesutarimams dėl naujo ministrų kabineto sudėties. Šio susitikimo H. Zamppettis nekomentavo.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.