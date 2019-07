Kandidatai į JK premjerus per debatus susirėmė dėl „Brexit“ pažadų

Favoritu vėliau šį mėnesį pakeisti premjero poste Theresą May laikomas B. Johnsonas rinkėjams žada bet kokiu atveju išvesti šalį iš Europos Sąjungos spalio 31 dieną.

Tačiau per pirmuosius ir vienintelius tiesioginius kandidatų į premjerus debatus J. Huntas apkaltino savo konkurentą nesant atvirą dėl rizikos palikti bloką neturint susitarimo su Briuseliu.

„Jei norime sėkmingo „Brexit“, (kalbame) ne apie aklą optimizmą, o supratimą detalių, dėl kurių gausime tinkamą šaliai susitarimą“, – pareiškė užsienio reikalų sekretorius J. Huntas.

Buvęs Londono meras ir J. Hunto pirmtakas Užsienio reikalų ministerijos vadovo poste B. Johnsonas garsėja savo retorika ir pokštais, tačiau yra kritikuojamas dėl savo miglotų planų, jei užimtų ministro pirmininko pareigas.

Jis atsikirto, kad „patyrėme pakankamai pralaimėjimų“, ir pareiškė padėsiantis Britanijai „atgauti savo išskirtinumą“ bei išeiti „iš pražūties rato“.

Balsavimo biuleteniai jau išsiųsti maždaug 160 tūkst. valdančiosios Konservatorių partijos narių, kurie išrinks naująjį savo lyderį, automatiškai tapsiantį JK premjeru. Balsavimo rezultatai bus paskelbti liepos 23-ąją.

Remiantis naujausios „YouGov“ apklausos rezultatais, 74 proc. torių palaiko B. Johnsoną, tačiau per valandos trukmės per televiziją ITV transliuotus debatus J. Huntas pademonstravo, kad nežada pasiduoti be kovos.

Antradienio vakarą J. Huntas nekart pertraukė savo priešininką ir kritikavo jį už tai, kad vengė atsakyti į kai kuriuos klausimus, įskaitant ir klausimą, ar atsistatydintų, jei „Brexit“ neįvyktų kaip žadėta.

B. Johnsonas, sukėlęs nemažai pasipiktinimo Briuselyje dėl savo perdėtų pareiškimų apie ES prieš 2016-ųjų „Brexit“ referendumą, pateikė sau būdingą lengvabūdišką atsakymą.

„Nenoriu suteikti ES perspektyvos, kad jie gali paskatinti mano atsistatydinimą nepritardami susitarimui“, – pareiškė kandidatas į JK premjerus.