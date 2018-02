Senatas buvo paskutinė institucija, patvirtinusi įstatymo projektą dėl nacionalinio himno „O, Kanada“ pakeitimo. Numtatyta pakeisti antrąją himno eilutę iš „true patriot love, in all thy sons command“ (tikra patriotiška meilė visus tavo sūnus valdo) į „in all of us command“ (visus mus valdo).

Šis įstatymas buvo įstrigęs Senate, nes jo priėmimui priešinosi opozicijoje esantys konservatoriai. Tačiau trečiadienį, balsuojant žodžiu, įstatymas buvo priimtas.

Šio pakeitimo iniciatorius buvo velionis liberalas Maurilas Belanger. Jam anksčiau buvo diagnozuota šoninė amiotrofinė sklerozė, įstatymo priėmimo dienos jis nesulaukė.

Paprastai Senatas, kurio nariai nėra renkami, tiesiog patvirtina Bendruomenių rūmų priimtus įstatymų projektus.