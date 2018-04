Dar 14 žmonių buvo sužeisti, iš jų trys – kritiškai, Humboldto „Broncos“ komandos autobusui susidūrus su vilkiku pakeliui į Saskačevano ledo ritulio jaunių lygos (SJHL) atkrentamąsias rungtynes su Nipavino „Hawks“ komanda, nurodė dienraštis „Saskatooon StarPhoenix“. Kanados karališkosios raitosios policijos (RCMP) inspektorius Tedas Monroe penktadienį vakare surengtoje spaudos konferencijoje sakė, kad „esama aukų tarp autobuso keleivių“, taip pat žmonių, patyrusių sunkių traumų. „Tai reikšminga nelaimė, susidūrė vilkikas ir autobusas“, – žurnalistams sakė T. Monroe, bet nesutiko pateikti daugiau detalių apie aukas. Kaip rodo preliminari informacija, avarija įvyko 35-ajame greitkelyje, maždaug už 28 km į šiaurę nuo Tisdeilio miestelio. „Tai daug didesnis dalykas negu kas nors galėtų įsivaizduoti, – transliuotojui CBC sakė „Broncos“ prezidentas Kevinas Garingeris. – Tiesiog negalime tuo patikėti ir esame visiškai sukrėsti mus užgriuvusios netekties.“ „Broncos“ turi 24 žaidėjus iš visos Kanados. Jauniausias jos narys yra 16-metis, o vyriausias – 21 metų. Kanados premjeras Justinas Trudeau pareiškė liūdintis dėl šios tragiškos avarijos, į kurią pakliuvo itin jauni sportininkai. „Negaliu įsivaizduoti, ką išgyvena tie tėvai. Mano širdis su kiekvienu, paveiktu šios baisios tragedijos – Humboldto bendruomenėje ir kitur“, – J. Trudeau rašo savo „Twitter“ žinutėje. Saskačevano lyga daugeliui Kanados ledo ritulininkų yra pirmasis laiptelis į aukštesnes lygas. Daugelis jos žaidėjų vėliau tampa JAV ir Kanados koledžų komandų ir aukščiausios jaunių lygos nariais, o kai kurie patenka Nacionalinę ledo ritulio lygą (NHL). Penktadienio avarija atgaivino prisiminimus apie 1986 metų Svift Karento „Broncos“ autobuso avariją, irgi įvykusią Saskačevane. Tąsyk žuvo šios komandos, priklausančios Vakarų ledo ritulio lygai, keturi nariai. Katastrofos vietoje prie greitkelio maždaug už 4 km nuo Svift Karento buvo pastatytas paminklas. „Swift Current Broncos“ pareiškė užuojautą dėl penktadienio nelaimės. „Humboldto „Broncos“ šį vakarą smarkiai prislėgė mūsų širdis ir protus“, – sakoma komandos tviterio žinutėje. Buvęs NHL žaidėjas Sheldonas Kennedy, likęs gyvas, kai Svift Karento komandos autobusas nulėkė nuo kelio per smarkų snygį, irgi paskelbė palaikymo žinutę. „Skiriu visas savo mintis ir maldas paveiktiems @HumboltBroncos autobuso avarijos“, – rašė Sh. Kennedy.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.