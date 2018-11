Kanados Halifakso oro uoste tūpdamas avariją patyrė krovininis lėktuvas

Oro bendrovės „Sky Lease Cargo“ lėktuvas į Halifaksą iš Čikagos atskrido po 5 val. vietos (11 val. Lietuvos) laiku.

Laineris turėjo pasiimti krovinį ir toliau skristi į Kiniją.

Kol kas incidento priežastys nežinomos.

Socialiniuose tinkluose paskelbtuose nuotraukose matyti netoli tako žolėje ant korpuso gulintis lėktuvas, o šalia - smulkios nuolaužos.

BREAKING : Airport confirming that their Emergency Operations Centre has been activated in response to a 747 cargo aircraft that went off the end of Rwy 32 earlier this morning upon landing. 5 people on board, no reported injuries at this time. pic.twitter.com/wRIcRo9urh— Halifax News & Info (@haligonia) November 7, 2018