„Svarsčiau apie įvykius, kurie pastarosiomis savaitėmis krėtė federalinę vyriausybę, ir po rimtų apmąstymų priėjau prie išvados, jog turiu atsistatydinti kaip (ministrų) kabineto narė“, – socialiniame tinkle „Twitter“ pranešė J. Philpott. „Ant kortos pastatyti rimti principai: mūsų teisingumo sistemos nepriklausomybė ir sąžiningumas, – rašė ji. – Deja, praradau pasitikėjimą tuo, kaip vyriausybė sprendė šį reikalą ir kaip ji reagavo į iškeltus klausimus.“ Vieną svarbiausių postų kabinete užėmusi J. Philpott yra jau antra ministrė, atsistatydinusi dėl skandalo, supurčiusio vyriausybę rinkimų metais. J. Philpott draugė, buvusi generalinė prokurorė ir teisingumo ministrė Jody Wilson-Raybould, praėjusią savaitę paliudijo, kad J. Trudeau ir aukšti jo vyriausybės nariai nederamu būdu mėgino daryti jai spaudimą nutraukti didžiulei Kanados inžinerijos įmonei iškeltą bylą dėl įtarimų korupcija Libijoje. J. Wilson-Raybould praėjusį mėnesį atsistatydino iš kabineto. Mėnesiu anksčiau ji buvo pažeminta pareigose ir paskirta veteranų reikalų ministre. Skandalas smarkiai supurtė J. Trudeau vyriausybę. Praėjusį mėnesį savo postą paliko ir artimiausias ministro pirmininko patarėjas bei geriausias draugas Geraldas Buttsas. Trečiadienį jis turėtų liudyti parlamento Teisingumo komitete. „Žinau, kad J. Philpott taip jautėsi jau kurį laiką. Esu nusivylęs, bet suprantu jos sprendimą atsistatydinti. Noriu padėkoti jai už darbą“, – sakė ministras pirmininkas viename renginyje. J. Trudeau sakė labai rimtai žiūrįs į susidariusią situaciją, o visas šis reikalas išprovokavo svarbias diskusijas. „Tačiau tuo pat metu neturėtume pamiršti platesnio vaizdo“, – kalbėjo jis. J. Trudeau pripažino kalbėjęsis apie tą reikalą su J. Wilson-Raybould, tačiau pabrėžė, jog elgėsi tinkamai.

