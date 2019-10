Šalies transliuotojai paskelbė, kad liberalai laimėjo arba turėtų laimėti 157 iš 338 šalies rinkimų apygardų. Negalutiniai rezultatai rodo, kad konservatoriai, vadovaujami Andrew Scheero, laimėjo 121-oje apygardoje.

Norėdamas ir toliau vadovauti vyriausybei J. Trudeau turės jau antradienį pradėti formuoti valdančiąją koaliciją arba neformalų aljansą su bent viena iš mažesnių politinių jėgų.

Artimiausiomis savaitėmis jo būsimo kabineto lauks pirmas išbandymas: premjeras turės pristatyti parlamentui savo teisėkūros prioritetus ir atlaikyti balsavimą dėl pasitikėjimo.

Buvęs mokytojas J. Trudeau vyravo Kanados politikoje pastaruosius ketverius metus, per savo pirmąją kadenciją, bet sulaukė nemenko spaudimo per 40 dienų trukusią rinkimų kampaniją, daugelio apibūdinamą kaip atgrasiausia per šalies istoriją.

Premjero nepriekaištingą įvaizdį aptemdė etikos požiūriu abejotini veiksmai atliekant tyrimą dėl inžinerijos milžinės „SNC-Lavalin“ kyšininkavimo. Per šią kampaniją J. Trudeau taip pat pakenkė paviešintos senos nuotraukos, kuriose jis matyti vaidinantis juodaodį ir išsidažęs veidą.

Kita vertus, A. Scheeras nesugebėjo patraukti kanadiečių dėl savo charizmos stygiaus ir perspektyvos, kad gali būti sugrįžta prie perdėm taupios politikos, būdingos ankstesnėms torių administracijoms.

Jo vadovaujama Konservatorių partija buvo vienintelė, žadėjusi imtis griežto taupymo priemonių, kad per penkerius metus būtų galima sugrįžti prie subalansuoto biudžeto.

Atrodo, kad dalį paramos iš liberalų atėmė stiprėjantys socialdemokratai ir atsigaunantys Kvebeko separatistai.

„Nešvari taktika“ per kampaniją

„Kvebekiečių blokas“ (Bloc Quebecois) atsigavo po nesėkmingo pasirodymo per 2015 metų rinkimus, pasinaudojęs Kvebeke tebetvyrančiomis nacionalistinėmis nuotaikomis. Remiantis negalutinais rezultatais, šis judėjimas užsitikrino 32 mandatus, o Naujoji demokratų partija (NDP) – 25 vietas parlamente.

„Trudeau tikrai neteko savo blizgesio – jo [įvaizdis] apjuodintas“, – Redžainoje sakė 77 metų Lois Welsh (Luis Velš), nusivylusi liberalų pergale.

Tuo metu Monrealyje kalbintas Michelis Merceris (Mišelis Merseris) pareiškė, kad balsavo už liberalus – bet tik tam, kad į valdžią nesugrįžtų toriai.

„Būčiau balsavęs už NDP, bet labai nenorėjau matyti valdžioje konservatorių“, – naujienų agentūrai AFP sakė jis.

Balsuoti rinkimuose turėjo teisę apie 27,4 milijono kanadiečių ir buvo tikėtasi didelio rinkėjų aktyvumo.

Kampanijos metu J. Trudeau primindavo elektoratui apie buvusių ir dabartinių torių „baimės ir priešinimo politiką“, o A. Scheeras savo ruožtu premjerą vadino „nepataisomu melagiu“, „apsimetėliu ir sukčiumi“.

Prie balsavimo punktų kalbinti kanadiečiai sakė AFP žurnalistams, kad tikėjosi pozityvesnės kampanijos ir didesnio dėmesio šalies problemų sprendimui.

„Smerkiu per kampaniją naudotą nešvarią taktiką. Manau, kad esame už tai geresni“, – Monrealyje pažymėjo Andree Legault (Andrė Lego).

J. Trudeau perspėdavo apie A. Scheerio žadėtą aplinkosaugos reikalavimų sušvelninimą, įskaitant federalinio anglies dvideginio mokesčio, skatinančio nenaudoti daug iškastinio kuro, panaikinimą.

Abu politikai negailėjo vienas kitam kritikos, o jų partijos skleidė puolamojo pobūdžio agitaciją ir dezinformaciją.

Per vieną mitingą ministras pirmininkas saugumo sumetimais dėvėjo neperšaunamą liemenę.

A. Scheeras teigė, kad kanadiečiai „negali sau leisti“ koalicinės liberalų ir trečioje vietoje likusios NDP koalicinės vyriausybės.

NDP lyderis Jagmeetas Singhas (Džagmitas Singhas) – kairuolis ir buvęs advokatas, specializavęsis baudžiamosiose bylose – yra pirmasis nebaltaodis Kanados federalinės politinės partijos vadovas, kurio žodis veikiausiai bus lemiamas formuojant naują vyriausybę.

Į pabaigą einant rinkimų kampanijai A. Scheerui pakenkė paaiškėjęs faktas, kad jis turi dvigubą – Kanados ir JAV – pilietybę. Jo įvaizdį taip pat aptemdė kaltinimai, jog Konservatorių partija buvo pasamdžiusi vieną viešųjų ryšių bendrovę, mėginusią „sunaikinti“ neseniai įkurtą Liaudies partiją, vadovaujamą buvusio konservatorių užsienio reikalų ministro Maxime'o Bernier (Maksimo Bernjė).

Kanadiečių širdis besitikėjusi užkariauti Žalioji partija tesugebėjo laimėti vieną papildomą vietą – taigi, jos atstovų parlamente padaugės iki trijų.