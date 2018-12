Rašytiniuose parodymuose „Huawei“ finansų vadovė Meng Wanzhou teigė, kad nuo gruodžio 1 dienos, kai buvo suimta vakariniame Vankuverio mieste, ji gydoma Kanados ligoninėje dėl hipertenzijos. Meng Wanzhou tėvas yra „Huawei“ įkūrėjas Ren Zhengfei. Jungtinės Valstijos kaltina Meng Wanzhou Iranui taikomų sankcijų pažeidimais. Moteris yra suimta, o pirmadienį Kanados teismas turėtų spręsti dėl jos paleidimo už užstatą. Meng Wanzhou areštas smarkiai supykdė Kiniją ir padidino įtampą jos santykiuose su Jungtinėmis Valstijomis praėjus kelioms dienoms po to, kai šalys susitarė laikytis paliaubų prekybiniame ginče. Pekinas pareikalavo, kad Vašingtonas atšauktų prašymą dėl moters ekstradicijos, taip pat pareiškė, kad Kanada elgiasi "nežmoniškai" ir neteikia Meng Wanzhou reikalingos medicinos pagalbos. "Manome, kad tai yra nežmoniška ir pažeidžia žmogaus teises", - per įprastą spaudos konferenciją sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovas Lu Kangas. 55 puslapių rašytiniuose parodymuose Meng Wanzhou tvirtina, kad daugelį metų kenčia nuo padidėjusio kraujospūdžio. „Toliau jaučiuosi prastai ir man neramu, kad kalinimo metu mano sveikata dar labiau pašlys“, – rašoma dokumentuose. Anot Meng Wanzhou, ją vargina daugybė sveikatos problemų, o 2011-aisiais jau buvo atlikta operacija dėl skydliaukės vėžio. „Noriu likti Vankuveryje ir priešintis ekstradicijai. Jei galiausiai būčiau išduota, kovočiau su man pareikštais kaltinimais teisme Jungtinėse Valstijose“, – rašo ji. Pasak Meng Wanzhou, ją su Vankuveriu ryšiai sieja pastaruosius 15 metų. Ji su vyru mieste turi nekilnojamojo turto, be to, jai netgi buvo išduotas leidimas nuolat gyventi Kanadoje, kurio vėliau atsisakė. Per penktadienį vykusį teismo posėdį, kuriame buvo sprendžiama dėl Meng Wanzhou paleidimo už užstatą ir kuriame buvo padaryta pertrauka iki pirmadienio, prokuroras Johnas Gibbas-Carsley (Džonas Gibas Karzlis) prašė neskirti užstato. Savo prašymą jis motyvavo tuo, kad moteris kaltinama „sąmokslu apgauti kelias finansų įstaigas“. Anot prokuroro, jei Meng Wanzhou bus pripažinta kalta, jai grės daugiau nei 30 metų kalėjimo. Ekstradicijos procesas gali užtrukti ne vieną mėnesį ar net metus, jei būtų teikiami apeliaciniai skundai. Kanados vyriausybės vadovas Justinas Trudeau sakė, kad Meng Wanzhou areštas visiškai nesusijęs su politika.

