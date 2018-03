Incidentas įvyko 7 val. vietos (14 val. Lietuvos) laiku „Air Canada“ lėktuvui besiruošiant išskristi iš Toronto į Vankuverį. „Gaisrą nedelsdami užgesino įgulos nariai, ir orlaiviui nebuvo padaryta jokios žalos; vis dėlto to telefono savininkė patyrė sužalojimų ir jai pagalbą suteikė į lėktuvą atskubėję greitosios pagalbos tarnybos“ medikai, sakė „Air Canada“ atstovas Peteris Fitzpatrickas. Jo teigimu, apdegusi moteris pati sugebėjo išlipti iš lėktuvo; ją apžiūrėjo medikai, tačiau daugiau informacijos apie jos būklę nėra. Lėktuvas „Boeing 787“, kuriame buvo 266 keleiviai, iš Toronto oro uosto pakilo dviem valandomis vėliau nei planuota. Nepranešama, kokio modelio telefonas užsiliepsnojo orlaivyje.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.