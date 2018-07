34 mirtys buvo užfiksuotos Monrealyje, naujienų agentūrai AFP nurodė Sveikatos apsaugos ministerijos padalinys šioje provincijoje. Anksčiau buvo skelbta apie 54 aukas. Karščiai rytų Kanadoje tęsiasi nuo birželio pradžios, bet tik Kvebeke užfiksuotas padidėjęs mirtingumas, siejamas su svilinančia kaitra. 2010-aisiais Monrealyje ir jo apylinkėse dėl kaitros žuvo apie 100 žmonių.











