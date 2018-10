Kiek anksčiau Didžiosios Britanijos ir Australijos tarnybos pranešė, kad rusų kariuomenės žvalgybos tarnyba GRU yra atsakinga už virtinę neseniai įvykdytų kibernetinių atakų. „Kanados vyriausybė su dideliu užtikrintumu vertina (pareiškimus), kad rusų kariuomenės žvalgybos tarnyba – GRU – buvo atsakinga“ už tas kibernetines atakas, sakoma Kanados užsienio reikalų ministerijos pranešime. Otavos teigimu, tokie įsilaužimai „yra dalis platesnių Rusijos vyriausybės veiksmų, kuriai gerokai peržengiamos tinkamo elgesio ribos, demonstruojama nepagarba tarptautinei teisei ir pakertama taisyklėmis grindžiama tarptautinė tvarka“. Kanados vyriausybė paragino „visus, kas vertina šią tvarką, vieningai ją ginti“. Vakarų sąjungininkai teigia, kad GRU pareigūnai balandį mėgino įsilaužti į Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos (OPCW) tinklus. Dėl šio incidento Nyderlandai ketvirtadienį paskelbė išsiuntę iš šalies keturis įtariamus rusų agentus, o Britanija ir Australija priskyrė atsakomybę už ataką GRU. Tuo tarpu Jungtinės Valstijos netrukus pateikė kaltinimus septyniems Rusijos piliečiams, kurie, kaip įtariama, 2016-aisiais įsilaužė į Pasaulinės antidopingo agentūros (WADA) tinklus. Pačios WADA teigimu, Rusijoje įsikūrusi programišių grupė „Fancy Bears“ po tos atakos paviešino agentūros turimų atletų medicininių duomenų. Tais pačiais metais Kanados sporto etikos centras „nukentėjo nuo kenksmingos programinės įrangos, leidusios neteisėtai prisijungti prie Centro tinklo“, pažymėjo šalies URM. WADA rugsėjį sulaukė kritikos lavinos už tai, kad nusprendė atnaujinti bendradarbiavimą su Rusijos antidopingo agentūra (RUSADA), kurią 2015-ųjų lapkritį suspendavo dėl valstybės finansuotos dopingo programos. Vienoje WADA ataskaitoje, parengtoje kanadiečio teisininko Richardo McLareno (Ričardo Maklareno), Rusijos valdžia kaltinama vykdant sudėtingą dopingo programą, kurią esą visokeriopai remia Rusijos sporto ministerija ir Federalinė saugumo tarnyba (FSB). WADA sušvelnėjusia pozicija pasipiktino nemažai atletų ir kovos su dopingu agentūrų visame pasaulyje. Jie kaltina WADA pasidavus Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) spaudimui.

