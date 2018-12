„Otava prarado kontaktą su Kanados piliečiu Kinijoje, kuris kreipėsi į federalinius pareigūnus, kad praneštų apie kinų valdžios apklausą“, – pranešė televizija, remdamasi Kanados diplomatijos vadove Chrystia Freeland. Pasak jos, Kanada kreipėsi į kinų pareigūnus ir to kanadiečio šeimą, kad sužinotų apie jo likimą. Ji neįvardijo to asmens tapatybės, tačiau vienas pareigūnas, susipažinęs su byla, pranešė, kad Kinijoje dingo verslininkas Michaelas Spavoras (Maiklas Speivoras). Tuo metu Kinija pareiškė, kad šis kanadietis figūruoja tyrime dėl įtarimų „vykdant veiklą, kenkiančią Kinijos nacionaliniam saugumui“, ketvirtadienį pranešė valstybinė žiniasklaida. Pasak šiaurės rytinės Liaoningo provincijos vyriausybinės naujienų agentūros, Kinijoje gyvenantį M. Spavorą gruodžio 10 dieną apklausė Kinijos valstybinio saugumo ministerijos Dandongo skyriaus pareigūnai. Ch. Freeland savo pareiškimą paskelbė per Otavoje surengtą spaudos konferenciją dėl neseniai Kinijoje sulaikyto buvusio kanadiečių diplomato Michaelo Kovrigo, dabar bendradarbiaujančiu su Tarptautine krizių grupe (ICG). Manoma, kad buvusio diplomato areštas gali būti Kinijos kerštas už Kanados sprendimą suimti kinų telekomunikacijų milžinės „Huawei“ vyriausiąją finansinių operacijų pareigūnę Meng Wanzhou (Meng Vandžou). Vis dėlto anksčiau šią savaitę ji buvo paleista už 10 mln. Kanados dolerių (7,5 mln. JAV dolerių) užstatą.

