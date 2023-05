„Kanada nusprendė paskelbti poną Zhao Wei persona non grata“, – sakoma užsienio reikalų ministrės Mélanie Joly pareiškime. „Netoleruosime jokio užsienio kišimosi į mūsų vidaus reikalus. Diplomatai Kanadoje įspėti, kad jei imsis tokios veiklos, bus išsiųsti namo“, - sakė M. Joly ir pridūrė, kad prieš priimant sprendimą buvo kruopščiai apsvarstyti „visi įtakos turintys veiksniai“. Kanados transliuotojas CBC citavo šaltinį vyriausybėje, sakiusį, kad Zhao Wei turi penkias dienas išvykti iš šalies.

Praėjusią savaitę laikraštis „Globe and Mail“, remdamasis itin slaptu 2021 m. dokumentu, pranešė, kad Kinijos vyriausybė nusitaikė į Kanados įstatymų leidėją Michaelą Chongą ir jo šeimą Honkonge, kai šis parėmė parlamento pasiūlymą kaip genocidą pasmerkti Pekino elgesį Sindziange. Be to, M. Chongas ragino išsiųsti Zhao Wei.

Kinijos ambasados ​​atstovas spaudai teigė, kad išsiuntimas „rimtai pažeidžia tarptautinę teisę, tarptautinius santykius reglamentuojančias normas ir dvišales sutartis bei pakerta Kinijos ir Kanados santykius“. Pranešime žadama imtis „ryžtingų atsakomųjų priemonių“, o „visi iš to kylantys padariniai teks Kanadai“. Atstovas spaudai neigė, kad Pekinas kišasi į kitų šalių vidaus reikalus, tokius kaltinimus vadino „visiškai nepagrįstais“ ir šmeižto kampanija, kaltino Kanadą „antikinišku ažiotažu“, žadėjo „ryžtingą“ Kinijos atsaką.