Abeji parlamento rūmai šią savaitę nubalsavo, kad šiuos narkotikus būtų galima teisėtai vartoti rekreaciniais tikslais. Kanada tapo pirmąja tokį sprendimą priėmusia Didžiojo septyneto (G-7) nare – ir antrąja pasaulyje valstybe po Urugvajaus. Sveikatos apsaugos ministrė Ginette Petitpas Taylor sakė, kad „labai didžiuojasi“ šiuo žingsniu. „Šis istorinis įstatymas užbaigs prohibiciją ir pakeis ją protinga, atsakinga ir teisinga kanapių politika“, – sakoma jos „Twitter“ žinutėje.

