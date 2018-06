Abeji parlamento rūmai šią savaitę nubalsavo, kad šiuos narkotikus būtų galima teisėtai vartoti rekreaciniais tikslais. Kanada tapo pirmąja tokį sprendimą priėmusia Didžiojo septyneto (G-7) nare – ir antrąja pasaulyje valstybe po Urugvajaus. „Esame įsipareigoję gerinti savo sistemą, geriau apsaugoti savo jaunimą ir paimti pinigus iš organizuoto nusikalstamumo“, – Bendruomenių Rūmuose atsakinėdamas į klausimus sakė J. Trudeau. Aiškindamas, kodėl įstatymo įgyvendinimo atidedamas, premjeras pažymėjo, kad provincijos paprašė papildomo laiko pardavimui sankcionuotose parduotuvėse organizuoti. „Tenkiname provincijų prašymą ir legalizuosime tai 2018 metų spalio 17 dieną“, – sakė J. Trudeau. Kanapės Kanadoje buvo uždraustos 1923 metais, bet 2001-aisiais buvo legalizuotas jų vartojimas gydymo tikslais. Pagal naująjį įstatymą suaugę žmonės – nuo 18 ar 19 metų, priklausomai nuo provincijos ar teritorijos – galės ribotais kiekiais legaliai pirkti, auginti ir vartoti kanapes. Kiekvienam Kanados namų ūkiui bus leista auginti iki keturių kerų, o vienas žmogus galės viešoje vietoje turėti iki 30 gramų šio narkotiko. Prieš pat šį pranešimą pirmaujantys šalies kanapių gamintojai paskelbė apie akcijų vertės pakilimą po atitinkamo Senato balsavimo. Rinkos lyderio „Canopy Grown“ akcijos vertė pašoko 1,7 proc. iki 43,27 Kanados dolerio (28,1 euro). „Nevairuokit pavartoję“ Sveikatos apsaugos ministrė Ginette Petitpas Taylor sakė, kad „labai didžiuojasi“ šiuo žingsniu. „Šis istorinis įstatymas užbaigs prohibiciją ir pakeis ją protinga, atsakinga ir teisinga kanapių politika“, – sakoma jos „Twitter“ žinutėje. Visuomenės saugumo ministras Ralphas Goodale'as perspėjo, kad vairuoti veikiamam kanapių ar kitų narkotikų ir toliau bus nelegalu. „Vairavimas apsvaigus nuo narkotikų yra itin pavojingas ir akimirksniu gali sugriauti jūsų gyvenimą: nevairuokit pavartoję“, – pridūrė jis. Be to, bus draudžiama įvežti kanapes į šalį ir išvežti iš jos. J. Trudeau, kuris 2013 metais sakė, jog „penkis ar šešis kartus“ yra surūkęs su draugais suktinę, pasisakydavo už kanapių įteisinimą ir argumentavo, kad tai pašalintų kontrabandininkus ir apsaugotų jaunimą. Praėjusį mėnesį duodamas interviu naujienų agentūrai AFP J. Trudeau pažymėjo, kad pasaulis atidžiai stebi Kanados planus, ir prognozavo, kad kelios šalys paseks jos pavyzdžiu. „Mūsų sąjungininkai labai domisi, ką darome, – sakė jis. – Jie supranta, kad Kanada elgiasi drąsiai ... ir kad dabartinis (draudimo) režimas neveikia, kad jis nepanaikina galimybių jaunimui lengvai gauti kanapių.“ Vyriausybė gaus pajamas iš rinkos, kurios vertė yra maždaug 6–7 mlrd. Kanados dolerių (3,9-4,5 mlrd. eurų). Kiekvienam kanapių gramui, parduotam už 10 dolerių ar mažiau, bus taikomas 1 dolerio akcizo mokestis. Ketvirtadalį šių pajamų gaus federalinė vyriausybė, o likusios lėšos bus padalyti provincijoms. Taip pat bus taikomi federaliniai ir provincijų pridėtinės vertės mokesčiai – 10–15 proc., nelygu provincija. Finansų ministras Billas Morneau apskaičiavo, kad iždo pajamos bus 400 mln. Kanados dolerių (260 mln. eurų). Tikslas yra išlaikyti žemas kainas, kad neliktų šio narkotiko juodosios rinkos.











