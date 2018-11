Per parlamento pirmininko Cavaye Yeguie Djibril prižiūrimą ceremoniją 85 metų P. Biya pažadėjo saugoti Vakarų Afrikos valstybės „vientisumą ir vieningumą“. Seniausias Afrikos prezidentas, valdantis savo šalį jau 35 metus, buvo paskelbtas nugalėtoju spalio 7-ąją vykusiuose rinkimuose, surinkusiu 71 proc. balsų. Vis dėlto rinkimus aptemdė mažas rinkėjų aktyvumas, smurtas ir įtariamas sukčiavimas. P. Biyos inauguracijos išvakarėse 79 mokiniai ir trys mokyklos darbuotojai, įskaitant direktorių, buvo pagrobti vienoje presbiterijonų mokykloje Šiaurės Vakarų regione, kur anglakalbiai separatistai vykdo ginkluotą kampaniją už nepriklausomybę. Dauguma 22 mln. Kamerūno gyventojų yra prancūzakalbiai, o penktadalis – anglakalbiai. 2016-aisiais Šiaurės Vakarų ir kaimyninėje Pietvakarių provincijoje, kilus nepasitenkinimui dėl tariamos diskriminacijos švietimo, teismų ir ekonomikos srityse, pradėta reikalauti autonomijos. 2017-aisiais P. Biya atsisakius nuolaidžiauti radikalai paskelbė nepriklausomą valstybę, „Ambazonijos respubliką“, ir pakėlė ginklus. Nevyriausybinių organizacijų duomenimis, per separatistų atakas ir valdžios atsakomąsias operacijas šiemet žuvo mažiausiai 400 civilių ir daugiau kaip 175 saugumo pajėgų pareigūnai. Nuo smurto pabėgo daugiau kaip 300 tūkst. žmonių: kai kurie – per sieną į Nigeriją, tačiau daugelis priversti gyventi pusbadžiu miškuose. Per spalį vykusius rinkimus Šiaurės Vakarų regione balsavo vos 5 proc. rinkėjų, o Pietvakarių provincijoje – 15 proc. elektorato. Abiejose šalies dalyse P. Biya surinko du trečdalius balsų.

