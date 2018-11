Kaip praneša JAV Geologijos tarnyba, 9 val. 21 min. vietos (trečiadienį 23 val. 21 min. Lietuvos) laiku įvykusio žemės drebėjimo epicentras buvo prie pusiasalio rytinės pakrantės, maždaug už 76 km pietvakarius nuo Ust Kamčiatsko. Jo židinys buvo apie 58,7 km gylyje. Rusijos seismologai smūgių stiprumą įvertino 6,5 balo. Nepaprastųjų situacijų regioninis padalinys nurodė, kad Ust Kamčiatske buvo juntami stiprūs požeminiai smūgiai, bet žalos pastatams ir kitiems infrastruktūros objektams jie nepadarė. „Gelbėtojų grupės jau baigė pastatų apžiūrės Ust Kamčiatsko rajone. Jie nustatė, kad statiniai nenukentėjo“, – sakė vienas ministerijos atstovas. Pranešimų apie nukentėjusius žmones taip pat nebuvo gauta, o cunamių pavojus nebuvo paskelbtas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.