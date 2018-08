Jamesas Ricketsonas nelaisvėje laikomas jau nuo praėjusių metų birželio. Jis buvo sulaikytas dėl to, kad paleido bepilotę skraidyklę virš opozicinės Kambodžos nacionalinio gelbėjimo partijos (CNRP) mitingo. Tas politinis judėjimas keliais mėnesiais vėliau buvo uždraustas šalyje. Uždraudus CNRP, Kambodžos valdančiajai partijai atiteko visos vietos parlamente po liepą vykusių nacionalinių rinkimų. Vakarų valstybės Kambodžos rinkimus pavadino nepatikimais, nes juose nedalyvavo opozicija. Po šešias dienas trukusio teismo teisėjas Seng Leangas pripažino 69 metų J. Ricketsoną kaltu dėl dviejų kaltinimų šnipinėjimu. „Nusprendėme skirti (jam) šešerių metų kalėjimo bausmę už šnipinėjimą ir kenksmingos informacijos, galinčios paveikti nacionalinę gynybą, rinkimą“, – teigė teisėjas. Prokurorai kaltino J. Ricketsoną, kad šis daug metų šnipinėjo Kambodžoje prisidengęs režisieriaus darbu. „Neįtikėtina – kuriai šaliai aš šnipinėju?“ – teisme klausė kino kūrėjas. Jo advokatas Kong Sam Onnas prie teismo susirinkusiems žurnalistams sakė planuojantis kreiptis į karalių, kad šis suteiktų J. Ricketsonui malonę. Anksčiau šią savaitę į laisvę buvo paleisti 14 opozicijos įstatymų leidėjų ir aktyvistų, kurie prieš rinkimus buvo įkalinti. Jie atsiuntė atsiprašymo laiškus premjerui Hun Senui, kuris sakė juos persiuntęs monarchui. J. Ricketsono sūnus Jesse pavadino jo tėvui paskelbtą nuosprendį „pražūtingu“, tačiau negalėjo pakomentuoti, ar ministrui pirmininkui bus siunčiamas atsiprašymo laiškas, kad režisierius būtų paleistas. „Human Rights Watch“ atstovas Philas Robertsonas penktadienį pasmerkė Kambodžos teismo nuosprendį ir sakė, kad režisieriaus teismo procesas „parodė viską, kas blogai su Kambodžos teismų sistema“. Pasak Ph. Robertsono, australas tapo Kambodžos vyriausybės, siekiančios susidoroti su politine opozicija, „atpirkimo ožiu“. Žmogaus teisių aktyvistas taip pat kritikavo Australijos vyriausybės neveikimą, nes ji „viešai ir nuosekliai neginčijo šios absurdiškos šarados ir nepareikalavo nedelsiant besąlygiškai paleisti J. Ricketsoną“. Artėjant rinkimams Hun Seno vyriausybė vykdė prieš opozicijos parlamentarus, žurnalistus ir aktyvistus nukreiptą kampaniją. J. Ricketsonas teisinių problemų yra turėjęs ir anksčiau. 2014-aisiais jam buvo skirta dvejų metų lygtinė kalėjimo bausmė už tariamus grasinimus paviešinti kaltinimus, kad viena Kambodžoje veikianti bažnyčia pardavinėjo vaikus. Dvejais metais vėliau jam buvo skirta bauda teismui pripažinus jį kaltu apšmeižus vieną nevyriausybinę organizaciją, kovojančią su pedofilija. Jis kaltino tą organizaciją manipuliuojant liudininkais.

