V. Putinas savo kalbą iškart pradėjo nuo kaltinimų Ukrainai ir Vakarams. Esą Rusija visais įmanomais taikiais būdais bandė išspręsti šį klausimą, tačiau to padaryti nepavyko.

Dabartinius įvykius jis vadino „istoriniais ir nuspręsiančiais tolimesnę Rusijos istoriją“.

Rusijai šiuo metu yra „labai sunkus“ metas, o šiandieninę kalbą tikino sakantis „labai sudėtingomis aplinkybėmis“.

„Noriu pažymėti, kad Vakarai dar prieš prasidedant specialiajai operacijai pradėjo derybas su Ukraina dėl sunkiosios ginkluotės tiekimo“, – sakė V. Putinas antradienį Federaliniame Susirinkime.

Kaltinimų lavina

V. Putinas taip pat pakartojo kitus žinomus propagandos naratyvus, kad Ukraina kūrė biologinio ginklo laboratorijas karui ir kad buvo rengiamasi rusakalbių gyventojų Donbase genocidui.

Siekdamas apginti savo „specialiąją karinę operaciją“ Ukrainoje, Rusijos prezidentas sakė, kad kariai dirbo siekdami „užtikrinti saugumą“ šalies „istorinėse žemėse“.

Jis tikino neva ukrainiečiai laukė, kol rusai „ateis jiems į pagalbą“, o jo pajėgos padarė „viską, kas įmanoma“, kad „ši problema būtų išspręsta taikiu būdu“.

Dmitry Medvedev's already struggling and Putin hasn't even turned up yet pic.twitter.com/wZF6087Y2v