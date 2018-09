„Ironiška, kad JAV vyriausybė netgi neslepia savo plano nuversti tą pačią vyriausybę, kurią kviečia derybų“, – savo kalboje Jungtinų Tautų Generalinėje Asamblėjoje sakė Irano prezidentas. „Kad vyktų dialogas, nereikia galimybės nusifotografuoti. Abi pusės gali klausyti viena kitos čia, šioje Asamblėjoje“, – pridūrė H. Rouhani. „Pradedu dialogą čia ir vienareikšmiškai pareiškiu, kad tarptautinio saugumo klausimas nėra Amerikos vidaus politikos žaisliukas“, – tvirtino jis.

