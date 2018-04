Rusijos gynybos ministerijos atstovas Igoris Konašenkovas nurodė, kad kariuomenė esą turi „įrodymų, liudijančių apie tiesioginį Britanijos dalyvavimą organizuojant šią provokaciją Rytų Gutoje“. Jis tvirtino, kad Didžioji Britanija liepė savanoriškai civilinės gynybos organizacijai „Baltieji šalmai“ (White Helmets), teikiančiai pagalbą sukilėlių kontroliuojamuose regionuose, surežisuoti cheminę ataką Dumos mieste. Nikki Haley: JAV privalo veikti, bet neskubinti sprendimo JAV ambasadorė prie Jungtinių Tautų Nikki Haley penktadienį pareiškė, kad nereikėtų skubinti karinių veiksmų Sirijoje, bet „atitinkamu momentu reikia kažką daryti“. „Tokie sprendimai kaip šis neturi būti skubinami“, – sakė N. Haley žurnalistams ir pridūrė, kad per skubėjimą padaroma klaidų. N. Haley kalbėjo prieš Rusijos iniciatyva rengiamą JT Saugumo Tarybos susirinkimą dėl JAV vadovaujamų karinių veiksmų Sirijoje grėsmės. JAV prezidentas Donaldas Trumpas analizuoja visą turimą informaciją ir imasi priemonių, kad būtų išvengta bet kokių nepageidaujamų pasekmių, sakė ji. „Mes turime žinoti, kad esama įrodymų, ir mes turime žinoti, kad imamės visų būtinų atsargumo priemonių, jeigu imsimės veiksmų“, – kalbėjo ambasadorė. JAV, Prancūzijos ir Britanijos ekspertų atliktų atskirų tyrimų išvados patvirtino, kad šeštadienį sukilėlių kontroliuojamoje Dumoje buvo įvykdyta cheminė ataka, sakė N. Haley. N. Haley teigimu, D. Trumpas vis dar nenusprendė, ar imsis veiksmų Sirijoje. „Mūsų prezidentas dar nepriėmė sprendimo dėl galimų veiksmų Sirijoje“, – sakė ji JT Saugumo Tarybos susirinkime. Jungtinės Valstijos konsultuojasi su Britanija ir Prancūzija dėl bendro karinio atsako į ataką Dumoje, per kurią šeštadienį, medikų duomenimis, žuvo mažiausiai 40 žmonių. „Tačiau jei JAV ir jų sąjungininkės nuspręs veikti Sirijoje, tai bus principo, dėl kurio visi sutariame, gynimas“, – pažymėjo N. Haley, dar pridūrusi, kad užsiminė apie tarptautinio principo nenaudoti cheminio ginklo gynimą. Kremlius: vakarai tėra suinteresuoti tik nuversti Assadą Rusija penktadienį apkaltino Vakarus teturint vienintelį tikslą Sirijoje – nuversti jos vyriausybę, ir ragino JAV, Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos lyderius susilaikyti nuo karinių veiksmų šioje pilietinio karo nuniokotoje valstybėje. „Ir toliau stebime pavojingą karinį pasiruošimą neteisėtam jėgos panaudojimui prieš suverenią valstybę“, – Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai sakė Rusijos ambasadorius prie JT Vasilijus Nebenzia. Jungtinės Valstijos konsultuojasi su Britanija ir Prancūzija dėl bendro karinio atsako į ataką Dumoje, per kurią šeštadienį, medikų duomenimis, žuvo mažiausiai 40 žmonių. Tačiau V. Nebenzia pareiškė, kad jų tikslas yra nuversti Sirijos prezidentą Basharą al Assadą. „Vienintelis dalykas, kuriuo jie suinteresuoti, yra nuversti Sirijos vyriausybę ir atgrasyti, sulaikyti Rusijos Federaciją“, – tvirtino diplomatas. V. Nebenzia ragino JAV, Prancūzijos ir Britanijos lyderius „nestumti pasaulio prie tokios pavojingos ribos“. JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas anksčiau penktadienį perspėjo, kad auganti įtampa tarp pasaulio galybių gali privesti prie „įsisiautėjusios karinės eskalacijos“ Sirijoje. Britų diplomatė: ataką Sirijoje veikiausiai surengė Damasko režimas Didžiosios Britanijos ambasadorė prie Jungtinių Tautų Karen Pierce penktadienį pareiškė, kad už numanomą cheminę ataką Sirijos Dumos mieste veikiausiai yra atsakingas Damasko režimas. Per JT Saugumo Tarybos susirinkimą ji pareiškė, jog „britų ministrų kabinetas neseniai susirinko ir priėjo išvadą, kad labai tikėtina, jog Sirijos režimas yra atsakingas už tą cheminę ataką“. „Situacija, su kuria pastaruoju metu susidūrėme, susidarė išskirtinai dėl cheminio ginklo panaudojimo prieš sirų tautą“, – sakė K. Pierce. Jos teigimu, „ministrų kabinetas priėjo prie išvados, kad būtina (imtis) atgrasymo priemonių dėl cheminio ginklo panaudojimo“. „Sirija tapo naujausiu Rusijos tarptautinės teisės ignoravimo ir tarptautinių institutų negerbimo pavojingos chronologijos pavyzdžiu“, – pareiškė K. Pierce. Sirija perspėja, kad puolama ginsis Sirija penktadienį Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdyje pareiškė, kad neturės „kito pasirinkimo“ kaip tik gintis, jei Vakarai imsis prieš ją nukreiptų karinių veiksmų. „Tai ne grasinimas. Tai – pažadas“, – pareiškė Sirijos ambasadorius JT Basharas al Jaafari.











