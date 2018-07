Oficialioje armijos ataskaitoje rašoma, jog alpinistas Aleksandras Gukovas, įstrigęs ant Latoko 1-osios viršukalnės šlaito 6294 metrų aukštyje, buvo išgelbėtas per „bebaimišką gelbėjimo operaciją“, esant ekstremalioms orų sąlygoms po 6 nesėkmingų bandymų.

Pakistano alpinistų klubo sekretorius Karraras Haidri sakė, jog A. Gukovo ekspedicijos porininkas Sergejus Glazunovas užsimušė nukritęs liepos 26 dieną, esant itin nepalankiems orams viršukalnėje Karakoramo kalnuose ties Biafo ledynu šiaurės Pakistane.

Armija teigia, jog A. Gukovas buvo nugabentas į kariuomenės ligoninę Skardu mieste. Pranešama, kad jo būklė stabili.

