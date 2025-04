Kallas kritikuoja Trumpo pareiškimą dėl Ukrainos

V. Zelenskis, be kita ko, argumentavo, kad Krymo atsisakymas prieštarauja Ukrainos konstitucijai. Europos partnerės, be to, baiminasi, kad gali būti sukurtas pavojingas precedentas, jei kokia nors šalis, pavyzdžiui, Ukraina, būtų priversta oficialiai perleisti teritorijas agresorei.