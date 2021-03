Kalintis graikų ekstremistas Kufodinas po 66 dienų nutraukė bado streiką

„Įtikinome jį nutraukti streiką“, – naujienų agentūrai pareiškė D. Kufodino advokatė Ioanna Kurtovic.

Per I. Kurtovic paskelbtame pranešime D. Kufodinas padėkojo „progresyviems žmonėms“ už paramą, kurią jie pastaraisiais mėnesiais išreiškė per virtinę visoje šalyje surengtų protestų, per kuriuos dažnai prasiverždavo smurtas.

„Tai, kas ten [šalyje] dabar vyksta, yra svarbiau už tai, kas tai paskatino“, – pažymėjo jis.

63 metų D. Kufodinas atlieka kelias įkalinimo iki gyvos galvos bausmes už 11 žmogžudysčių, kurias įvykdė dalyvaudamas ekstremistinėje grupuotėje „Lapkričio 17-oji“, kuri 20 metų taikėsi į pramonininkus, policininkus, užsienio diplomatus ir karius, kol 2002 metais buvo išardyta.

Pagrindiniu grupuotės žudiku laikomas D. Kufodinas bado streiką pradėjo sausį, kai buvo atsisakyta perkelti jį į griežto režimo kalėjimą Atėnuose, arčiau jo šeimos. Pastarąsias dvi savaites jo būklė buvo kritinė.

D. Kufodiną Lamijos ligoninėje centrinėje Graikijos dalyje gydantys gydytojai šeštadienį pareiškė, kad jam yra iškilęs „galimas staigios mirties pavojus“ ir yra sutrikusi įvairių gyvybiškai svarbių organų veikla.