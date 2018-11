„Kariai įvykdys veiksmų algoritmą, išskleisdami raketų kompleksu, užimdami ugnies pozicijas ir pasirengdami atlikti kovinius paleidimus“, – sakoma ministerijos pranešime. Pajėgos stiprins darbo su valdymo ir techninio aprūpinimo sistemomis įgūdžius, mokysis valdyti raketų paleidimo kompleksus ir transporto mašinas, taip pat atliks elektroninėmis priemonėmis imituojamus raketų paleidimus į įvairius taikinius, rašo ministerija. Karaliaučiaus krašte dislokuotos Rusijos pajėgos turi įvairių puolamųjų ir gynybinių ginkluotės sistemų, įskaitant „Iskander M“, galinčių smogti taikiniams sausumoje, priešlaivinių raketų sistemas „Bastion“ ir du laivus, apginkluotus sparnuotosiomis raketomis „Kalibr“. Susiję straipsniai: Ukrainos separatistinių teritorijų vadovų „rinkimus“ laimi Pušilinas ir Pasečnikas Putinas Paryžiuje kalbėjosi su Trumpu Pasak Vakarų ekspertų, branduolinį užtaisą galinčios nešti „Iskander“ raketos yra skirtos tiksliai naikinti taikinius, esančius už 50–500 kilometrų. Taigi, Kaliningrado srityje laikomi kompleksai potencialiai galėtų smogti taikiniams kaimyninėse valstybėse, NATO narėse – Baltijos šalyse ir Lenkijoje, taip pat pietų Švedijoje. Aljansas ne kartą yra išreiškęs susirūpinimą dėl Kaliningrado srityje dislokuojamų „Iskanderų“. NATO sako, kad iš šių kompleksų gali būti leidžiamos sparnuotosios raketos, pažeidžiančios Šaltojo karo laikų Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutartį (INF). Rusija savo ruožtu šiuos kaltinimus neigia ir tvirtina, kad visiškai laikosi sutarties sąlygų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.