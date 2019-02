„Baltijos laivyno jūrinės aviacijos sudėtyje suformuotas naikintuvų pulkas, kurio ginkluotę sudaro lėktuvai Su-27“, – naujienų agentūrai „Interfax“ citavo vieną neįvardytą šaltinį. Pasak jo, šiam daliniui taip pat priklauso anksčiau suformuotas šturmo aviacijos pulkas. Anksčiau Baltijos laivyno spaudos tarnyba paskelbė, kad artimiausiomis dienomis Kaliningrado srityje dislokuoto „naikintuvų pulko lakūnai tobulino pilotavimo techniką ir oro mūšio elementus (skraidydami) lėktuvais Su-27“. Be kita ko, naikintuvų pilotai „aptiko taikinį ir treniravosi priverstinai nutupdyti sąlyginio priešininko lėktuvą aerodrome“. Praeitą savaitę Rusijos žiniasklaida taip pat pranešė, kad Karaliaučiaus krašte dislokuojamas Baltijos laivyno pakrančių ir sausumos pajėgų 11-asis armijos korpusas buvo sustiprintos tankų pulku. Be to, praeitais metais anklave laikoma raketų brigada buvo apginkluota mažojo nuotolio balistinėmis raketomis „Iskander M“, galinčiomis nešti branduolines kovines galvutes. Šie kompleksai potencialiai galėtų smogti taikiniams kaimyninėse valstybėse, NATO narėse – Baltijos šalyse ir Lenkijoje, taip pat pietų Švedijoje.

